Interbank FX, LLC

Account: 1435060 Name: RB26 Currency: USD 2007 April 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
316234222007.04.15 19:06balanceDeposit10 000.00
316235882007.04.15 22:00buy0.10eurjpym162.01160.21162.212007.04.15 22:21162.210.000.000.001.68
316246812007.04.15 22:01buy0.10usdjpym119.42118.14119.772007.04.16 04:15119.340.000.000.00-0.67
316252782007.04.15 22:02buy0.10eurusdm1.35641.34361.35992007.04.17 12:291.35450.000.00-0.06-1.90
316346462007.04.15 22:22buy0.10eurjpym162.26160.46162.462007.04.16 00:37161.670.000.000.00-4.95
316463352007.04.15 23:18buy0.20eurjpym162.07160.45162.272007.04.16 00:37161.680.000.000.00-6.54
316493522007.04.15 23:28buy0.40eurjpym161.89160.45162.092007.04.16 00:37161.690.000.000.00-6.72
316496352007.04.15 23:28buy0.20usdjpym119.23118.13119.582007.04.16 04:15119.330.000.000.001.68
316547432007.04.16 00:01buy0.80eurjpym161.70160.44161.902007.04.16 00:37161.700.000.000.000.00
316573942007.04.16 00:21buy0.40usdjpym119.05119.25119.802007.04.16 04:15119.340.000.000.009.72
316576222007.04.16 00:22buy1.60eurjpym161.51160.43161.712007.04.16 00:37161.710.000.000.0026.85
316792352007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.000.002.34
316839582007.04.16 05:44buy0.20eurusdm1.35461.34361.35812007.04.17 12:291.35440.000.00-0.12-0.40
317116222007.04.16 09:10buy0.10eurjpym161.99160.19162.192007.04.16 14:01162.190.000.000.001.67
317567192007.04.16 15:05buy0.10usdjpym119.85118.57120.202007.04.17 15:04119.310.000.000.14-4.53
317567302007.04.16 15:05buy0.10eurjpym162.36160.56162.562007.04.17 08:15161.590.000.000.09-6.46
317850692007.04.16 19:22buy0.20eurjpym162.18160.56162.382007.04.17 08:15161.600.000.000.17-9.73
317968632007.04.16 21:52buy0.40eurjpym162.00160.56162.202007.04.17 08:15161.610.000.000.00-13.08
317976462007.04.16 21:55buy0.20usdjpym119.65118.55120.002007.04.17 15:04119.320.000.000.00-5.53
318000342007.04.16 22:33buy0.40eurusdm1.35281.34361.35632007.04.17 12:291.35460.000.000.007.20
318076282007.04.17 00:38buy0.80eurjpym161.82160.56162.022007.04.17 08:15161.620.000.000.00-13.41
318203542007.04.17 05:40buy0.40usdjpym119.47118.55119.822007.04.17 15:04119.310.000.000.00-5.36
318217482007.04.17 05:56buy1.60eurjpym161.64160.56161.842007.04.17 08:15161.630.000.000.00-1.34
318262442007.04.17 06:46buy0.80usdjpym119.28118.54119.632007.04.17 15:04119.320.000.000.002.68
318270972007.04.17 06:51buy3.20eurjpym161.45160.55161.652007.04.17 08:15161.650.000.000.0053.65
318782422007.04.17 12:32buy0.10eurusdm1.35601.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.002.40
319021102007.04.17 13:51buy1.60usdjpym119.10118.54119.452007.04.17 15:04119.310.000.000.0028.16
319040652007.04.17 14:00sell0.10eurjpym161.63163.43161.432007.04.17 15:41161.620.000.000.000.08
319052172007.04.17 14:11sell0.20eurjpym161.81163.43161.612007.04.17 15:41161.610.000.000.003.36
319285702007.04.17 16:41sell0.10eurjpym161.27163.07161.072007.04.18 00:00161.270.000.00-0.110.00
319417522007.04.17 19:39buy0.10eurusdm1.35721.35911.36462007.04.18 07:211.35910.000.00-0.061.90
319504002007.04.17 21:13sell0.20eurjpym161.46163.08161.262007.04.18 00:00161.260.000.000.003.36
319542672007.04.17 22:01sell0.10usdjpym118.90118.64118.092007.04.18 03:42118.640.000.000.002.19
319625842007.04.18 00:00sell0.10eurjpym161.22163.02161.022007.04.18 03:06161.020.000.000.001.69
320003742007.04.18 06:14buy0.10eurjpym161.43159.63161.632007.04.18 08:58161.460.000.000.000.25
320117182007.04.18 07:21buy0.10eurusdm1.35931.34651.36282007.04.18 17:101.35780.000.000.00-1.50
320138362007.04.18 07:32sell0.10usdjpym118.69118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.000.002.45
320178742007.04.18 07:57buy0.20eurjpym161.25159.63161.452007.04.18 08:58161.450.000.000.003.37
320502592007.04.18 11:07sell0.10eurjpym161.30163.10161.102007.04.18 11:42161.100.000.000.001.69
320557322007.04.18 11:42sell0.10eurjpym161.07162.87160.872007.04.18 11:53160.870.000.000.001.69
320635452007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35751.34651.36102007.04.18 17:091.35760.000.000.000.20
320682612007.04.18 12:18sell0.10eurjpym160.64162.44160.442007.04.18 12:33160.440.000.000.001.69
320714972007.04.18 12:33sell0.10usdjpym118.25119.53117.902007.04.18 14:18118.230.000.000.000.17
320716732007.04.18 12:33sell0.10eurjpym160.40162.20160.202007.04.18 13:50160.750.000.000.00-2.95
320739592007.04.18 12:39sell0.20eurjpym160.58162.20160.382007.04.18 13:50160.760.000.000.00-3.05
320778582007.04.18 12:54sell0.40eurjpym160.77162.21160.572007.04.18 13:50160.770.000.000.000.00
320834322007.04.18 13:26sell0.20usdjpym118.43118.23117.682007.04.18 14:18118.230.000.000.003.38
320835602007.04.18 13:27sell0.80eurjpym160.96162.22160.762007.04.18 13:50160.760.000.000.0013.52
320907692007.04.18 14:19sell0.10usdjpym118.23119.51117.882007.04.18 17:03118.380.000.000.00-1.27
320907792007.04.18 14:19sell0.10eurjpym160.65162.45160.452007.04.18 17:03160.740.000.000.00-0.76
321176032007.04.18 20:10buy1.01eurusdm1.35961.34681.36312007.04.19 12:461.36020.000.00-1.836.06
321966372007.04.19 06:28buy2.02eurusdm1.35781.36031.36582007.04.19 12:461.36030.000.000.0050.50
322759352007.04.19 14:00sell1.01eurusdm1.35851.37131.35502007.04.20 12:561.35970.000.000.55-12.12
322829002007.04.19 14:30sell2.02eurusdm1.36031.37131.35682007.04.20 12:561.35970.000.001.0912.12
323208422007.04.19 22:07sell4.04eurusdm1.36241.37161.35892007.04.20 12:551.35980.000.000.00105.04
324196092007.04.20 13:36sell1.03eurusdm1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.5622.66
325105862007.04.23 08:40sell1.03eurusdm1.35681.36961.35332007.04.25 16:561.36390.000.001.12-73.13
326798232007.04.24 11:38sell2.06eurusdm1.35861.36961.35512007.04.25 16:561.36370.000.001.11-105.06
326955382007.04.24 14:01sell4.12eurusdm1.36041.36961.35692007.04.25 16:561.36390.000.002.22-144.20
327022422007.04.24 14:21sell8.24eurusdm1.36221.36961.35872007.04.25 16:551.36400.000.004.45-148.32
327393772007.04.24 20:32sell16.48eurusdm1.36401.36961.36052007.04.25 16:551.36410.000.008.90-16.48
328468232007.04.25 14:12sell32.96eurusdm1.36591.36971.36242007.04.25 16:551.36400.000.000.00626.24
328753932007.04.25 19:00sell1.04eurusdm1.36381.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.001.6823.92
329808332007.04.26 09:48sell1.05eurusdm1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.35960.000.000.0019.95
330529502007.04.26 19:00sell1.05eurusdm1.35991.37271.35642007.04.27 15:041.36510.000.000.57-54.60
331196882007.04.27 08:37sell2.10eurusdm1.36181.37281.35832007.04.27 15:041.36520.000.000.00-71.40
331339102007.04.27 11:00sell4.20eurusdm1.36361.37281.36012007.04.27 15:041.36530.000.000.00-71.40
331449512007.04.27 12:30sell8.40eurusdm1.36541.37281.36192007.04.27 15:041.36540.000.000.000.00
331453462007.04.27 12:30sell16.80eurusdm1.36741.37301.36392007.04.27 15:041.36540.000.000.00336.00
  0.00 0.00 20.47 594.65
Closed P/L: 615.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
331946982007.04.27 16:45sell1.06eurusdm1.36201.37481.3585 1.36520.000.000.57-33.92
332015472007.04.27 18:42sell2.12eurusdm1.36391.37491.3604 1.36520.000.001.14-27.56
  0.00 0.00 1.71 -61.48
 Floating P/L: -59.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 615.12 Floating P/L: -59.77 Margin: 159.00
Balance: 10 615.12 Equity: 10 555.35 Free Margin: 10 396.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 382.95 Gross Loss: 767.83 Total Net Profit: 615.12
Profit Factor: 1.80 Expected Payoff: 9.05  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 469.39 (4.31%) Relative Drawdown: 4.31% (469.39)
 
Total Trades: 68 Short Positions (won %): 35 (60.00%) Long Positions (won %): 33 (54.55%)
Profit Trades (% of total): 39 (57.35%) Loss trades (% of total): 29 (42.65%)
Largest profit trade: 626.24 loss trade: -143.87
Average profit trade: 35.46 loss trade: -26.48
Maximum consecutive wins ($): 11 (30.38) consecutive losses ($): 5 (-469.39)
Maximal consecutive profit (count): 649.46 (2) consecutive loss (count): -469.39 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2