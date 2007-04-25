|Account: 1446504
|Name: quotingcurrencies
|Currency: USD
|2007 April 27, 17:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32878042
|2007.04.25 19:40
|balance
|Deposit
|250.00
|32878613
|2007.04.25 19:52
|buy
|0.03
|usdjpym
|118.75
|0.00
|118.75
|2007.04.26 06:08
|118.75
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|32878630
|2007.04.25 23:22
|buy
|0.03
|usdjpym
|118.55
|0.00
|118.75
|2007.04.26 06:08
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32878672
|2007.04.25 19:52
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.71
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.34
|32878674
|2007.04.26 06:39
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.91
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.00
|32878678
|2007.04.26 09:01
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.11
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.34
|32878679
|2007.04.26 11:06
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.34
|32878681
|2007.04.26 15:36
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.00
|32878682
|2007.04.27 00:55
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.71
|0.00
|119.51
|2007.04.27 04:53
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|32878809
|2007.04.25 19:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.93
|0.00
|161.93
|2007.04.26 04:25
|161.93
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|32878811
|2007.04.25 23:21
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.73
|0.00
|161.93
|2007.04.26 04:25
|161.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|32878829
|2007.04.25 19:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|161.89
|0.00
|162.09
|2007.04.26 07:12
|162.09
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.33
|32878830
|2007.04.26 06:08
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.09
|0.00
|162.09
|2007.04.26 07:12
|162.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32878831
|2007.04.26 06:39
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.29
|0.00
|162.09
|2007.04.26 07:12
|162.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32880373
|2007.04.25 20:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3603
|2007.04.26 17:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.72
|32880378
|2007.04.25 20:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3619
|2007.04.26 09:33
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.03
|0.36
|32880473
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3603
|2007.04.26 17:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|32880474
|2007.04.26 10:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3603
|2007.04.26 17:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32880475
|2007.04.26 15:58
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3585
|0.0000
|1.3603
|2007.04.26 17:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|32880480
|2007.04.26 09:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3601
|2007.04.26 10:02
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|32930629
|2007.04.26 04:26
|buy
|0.03
|eurjpym
|161.97
|161.57
|162.17
|2007.04.26 06:27
|162.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32941985
|2007.04.26 06:08
|buy
|0.03
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.98
|2007.04.26 07:47
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32945162
|2007.04.26 06:27
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.21
|161.81
|162.41
|2007.04.26 09:00
|162.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32952802
|2007.04.26 07:13
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.05
|162.45
|162.05
|2007.04.26 09:00
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|32952898
|2007.04.26 07:47
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.25
|162.65
|162.05
|2007.04.26 09:02
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|32958086
|2007.04.26 07:48
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.01
|0.00
|119.21
|2007.04.26 09:08
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32967363
|2007.04.26 09:01
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.40
|162.00
|162.40
|2007.04.26 11:16
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32967380
|2007.04.26 09:49
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.20
|161.80
|162.40
|2007.04.26 11:16
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32967637
|2007.04.26 09:02
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.36
|162.76
|162.16
|2007.04.26 10:02
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32969482
|2007.04.26 09:09
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.42
|2007.04.26 12:20
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|32984755
|2007.04.26 10:03
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.12
|163.12
|162.52
|2007.04.26 21:19
|162.52
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.67
|32984759
|2007.04.26 10:26
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.32
|163.32
|162.52
|2007.04.26 21:19
|162.52
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.34
|32984762
|2007.04.26 15:46
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.52
|163.52
|162.52
|2007.04.26 21:19
|162.52
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|32984764
|2007.04.26 17:21
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.72
|163.72
|162.52
|2007.04.26 21:19
|162.52
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.33
|32984813
|2007.04.27 11:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3619
|2007.04.27 15:05
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32984819
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3637
|2007.04.27 15:05
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|32984826
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3673
|0.0000
|1.3655
|2007.04.27 15:04
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|32993099
|2007.04.26 11:16
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.43
|161.43
|162.43
|2007.04.26 15:36
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32993102
|2007.04.26 14:02
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.23
|161.23
|162.43
|2007.04.26 15:36
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33033107
|2007.04.26 15:37
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.49
|161.49
|162.69
|2007.04.26 17:21
|162.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33036647
|2007.04.26 16:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3657
|2007.04.27 12:30
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.08
|33039153
|2007.04.26 16:28
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.69
|2007.04.27 00:55
|119.69
|0.00
|0.00
|0.03
|0.33
|33039154
|2007.04.27 11:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|33039155
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.09
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|33041470
|2007.04.27 10:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3657
|2007.04.27 12:30
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33041475
|2007.04.27 11:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3657
|2007.04.27 12:30
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33041480
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3675
|2007.04.27 12:30
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33041488
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|33044219
|2007.04.26 17:22
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.78
|161.78
|162.78
|2007.04.27 00:55
|162.78
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|33044255
|2007.04.26 21:06
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.58
|161.58
|162.78
|2007.04.27 00:55
|162.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33064370
|2007.04.26 21:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.47
|163.47
|162.47
|2007.04.27 05:06
|162.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33064371
|2007.04.27 00:39
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.67
|163.67
|162.47
|2007.04.27 05:06
|162.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33081448
|2007.04.27 00:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.75
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|33081457
|2007.04.27 03:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|33081467
|2007.04.27 07:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|33081479
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.15
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33081484
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.95
|0.00
|119.15
|2007.04.27 12:47
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|33081506
|2007.04.27 00:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.83
|161.83
|162.63
|2007.04.27 06:20
|162.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|33081512
|2007.04.27 02:52
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.63
|161.63
|162.63
|2007.04.27 06:20
|162.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33081517
|2007.04.27 05:06
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.43
|161.43
|162.63
|2007.04.27 06:20
|162.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33094151
|2007.04.27 04:54
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.45
|2007.04.27 07:18
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33094154
|2007.04.27 06:20
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.65
|0.00
|119.45
|2007.04.27 07:18
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33095293
|2007.04.27 05:07
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.46
|163.46
|162.46
|2007.04.27 07:17
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33095297
|2007.04.27 06:42
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.66
|163.66
|162.46
|2007.04.27 07:17
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33102662
|2007.04.27 06:21
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.66
|161.66
|162.46
|2007.04.27 08:14
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33102667
|2007.04.27 07:17
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.46
|161.46
|162.46
|2007.04.27 08:14
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33102670
|2007.04.27 07:37
|buy
|0.06
|eurjpym
|162.26
|161.26
|162.46
|2007.04.27 08:14
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33108244
|2007.04.27 07:17
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.42
|163.42
|162.62
|2007.04.27 12:34
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|33108246
|2007.04.27 08:36
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.62
|163.62
|162.62
|2007.04.27 12:34
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33108248
|2007.04.27 10:44
|sell
|0.06
|eurjpym
|162.82
|163.82
|162.62
|2007.04.27 12:34
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|33108434
|2007.04.27 07:18
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.23
|2007.04.27 12:30
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33109615
|2007.04.27 07:29
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2047
|2007.04.27 15:04
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|33109619
|2007.04.27 07:29
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2061
|2007.04.27 08:12
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33109719
|2007.04.27 08:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2047
|2007.04.27 15:04
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|33109723
|2007.04.27 11:11
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|2007.04.27 15:04
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33109729
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2029
|0.0000
|1.2047
|2007.04.27 15:04
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33109762
|2007.04.27 08:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2043
|2007.04.27 11:12
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33116446
|2007.04.27 11:11
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2043
|0.0000
|1.2025
|2007.04.27 12:30
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33116861
|2007.04.27 08:15
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.51
|161.51
|162.71
|2007.04.27 09:56
|162.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33124947
|2007.04.27 09:56
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.75
|161.75
|162.95
|2007.04.27 14:32
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33136602
|2007.04.27 15:17
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|1.2079
|2007.04.27 15:36
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|33148833
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|33148859
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|33148881
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33148943
|2007.04.27 15:17
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|33149141
|2007.04.27 12:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3637
|2007.04.27 15:05
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33149181
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3619
|2007.04.27 15:05
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33149527
|2007.04.27 15:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2065
|2007.04.27 15:05
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33149547
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2101
|2007.04.27 15:17
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33151344
|2007.04.27 12:34
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.60
|163.60
|163.00
|2007.04.27 15:15
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|33151357
|2007.04.27 12:47
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.80
|163.80
|163.00
|2007.04.27 15:15
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33151419
|2007.04.27 14:42
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.00
|164.00
|163.00
|2007.04.27 15:15
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33151425
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.08
|eurjpym
|163.20
|164.20
|163.00
|2007.04.27 15:15
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|33153995
|2007.04.27 12:47
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.17
|0.00
|119.37
|2007.04.27 14:50
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33155489
|2007.04.27 13:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3621
|2007.04.27 15:36
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|33165328
|2007.04.27 14:32
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.98
|161.98
|163.18
|2007.04.27 14:55
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33167633
|2007.04.27 14:53
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.57
|2007.04.27 15:04
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33176220
|2007.04.27 15:12
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2101
|2007.04.27 15:17
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|0.00
|0.00
|-0.59
|23.84
|Closed P/L:
|23.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32975634
|2007.04.26 10:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3583
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.50
|32984782
|2007.04.26 15:58
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3565
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.86
|32984807
|2007.04.27 10:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3601
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33136574
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2007
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|33136576
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2007
|0.0000
|1.1989
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|33136595
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2043
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|33136597
|2007.04.27 15:12
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2061
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|33149198
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3601
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33149232
|2007.04.27 15:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3583
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33149346
|2007.04.27 12:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.07
|0.00
|119.47
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|33149375
|2007.04.27 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.27
|0.00
|119.47
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|33149392
|2007.04.27 15:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.47
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|33149405
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.67
|0.00
|119.47
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33168154
|2007.04.27 14:56
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.22
|162.22
|163.22
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|33168156
|2007.04.27 15:12
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.02
|162.02
|163.22
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|33175061
|2007.04.27 15:07
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.67
|0.00
|119.87
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33176279
|2007.04.27 15:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|33179225
|2007.04.27 15:15
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.96
|163.96
|162.76
|163.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33182404
|2007.04.27 15:23
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2101
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|33182520
|2007.04.27 15:21
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2061
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|33187345
|2007.04.27 15:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3647
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|0.00
|0.02
|-9.07
|Floating P/L:
|-9.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|23.25
|Floating P/L:
|-9.05
|Margin:
|22.00
|Balance:
|273.25
|Equity:
|264.20
|Free Margin:
|242.20
|Details:
|Gross Profit:
|42.22
|Gross Loss:
|18.97
|Total Net Profit:
|23.25
|Profit Factor:
|2.23
|Expected Payoff:
|0.24
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|4.12 (1.59%)
|Relative Drawdown:
|1.59% (4.12)
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|41 (65.85%)
|Long Positions (won %):
|56 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (71.13%)
|Loss trades (% of total):
|28 (28.87%)
|Largest
|profit trade:
|5.36
|loss trade:
|-1.46
|Average
|profit trade:
|0.61
|loss trade:
|-0.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (4.52)
|consecutive losses ($):
|4 (-4.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.08 (6)
|consecutive loss (count):
|-4.11 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2