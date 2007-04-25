Interbank FX, LLC

Account: 1446504 Name: quotingcurrencies Currency: USD 2007 April 27, 17:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
328780422007.04.25 19:40balanceDeposit250.00
328786132007.04.25 19:52buy0.03usdjpym118.750.00118.752007.04.26 06:08118.750.000.000.120.00
328786302007.04.25 23:22buy0.03usdjpym118.550.00118.752007.04.26 06:08118.750.000.000.000.51
328786722007.04.25 19:52sell0.02usdjpym118.710.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.00-0.12-1.34
328786742007.04.26 06:39sell0.02usdjpym118.910.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.00-0.03-1.00
328786782007.04.26 09:01sell0.04usdjpym119.110.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.00-0.06-1.34
328786792007.04.26 11:06sell0.08usdjpym119.310.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.00-0.11-1.34
328786812007.04.26 15:36sell0.16usdjpym119.510.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.00-0.230.00
328786822007.04.27 00:55sell0.32usdjpym119.710.00119.512007.04.27 04:53119.510.000.000.005.36
328788092007.04.25 19:55buy0.02eurjpym161.930.00161.932007.04.26 04:25161.930.000.000.050.00
328788112007.04.25 23:21buy0.02eurjpym161.730.00161.932007.04.26 04:25161.930.000.000.000.33
328788292007.04.25 19:55sell0.02eurjpym161.890.00162.092007.04.26 07:12162.090.000.00-0.07-0.33
328788302007.04.26 06:08sell0.02eurjpym162.090.00162.092007.04.26 07:12162.090.000.000.000.00
328788312007.04.26 06:39sell0.04eurjpym162.290.00162.092007.04.26 07:12162.090.000.000.000.67
328803732007.04.25 20:31buy0.02eurusdm1.36390.00001.36032007.04.26 17:001.36030.000.00-0.04-0.72
328803782007.04.25 20:31sell0.02eurusdm1.36370.00001.36192007.04.26 09:331.36190.000.000.030.36
328804732007.04.26 09:33buy0.02eurusdm1.36210.00001.36032007.04.26 17:001.36030.000.000.00-0.36
328804742007.04.26 10:02buy0.04eurusdm1.36030.00001.36032007.04.26 17:001.36030.000.000.000.00
328804752007.04.26 15:58buy0.08eurusdm1.35850.00001.36032007.04.26 17:001.36030.000.000.001.44
328804802007.04.26 09:33sell0.02eurusdm1.36190.00001.36012007.04.26 10:021.36010.000.000.000.36
329306292007.04.26 04:26buy0.03eurjpym161.97161.57162.172007.04.26 06:27162.170.000.000.000.50
329419852007.04.26 06:08buy0.03usdjpym118.780.00118.982007.04.26 07:47118.980.000.000.000.50
329451622007.04.26 06:27buy0.03eurjpym162.21161.81162.412007.04.26 09:00162.410.000.000.000.51
329528022007.04.26 07:13sell0.03eurjpym162.05162.45162.052007.04.26 09:00162.450.000.000.00-1.01
329528982007.04.26 07:47sell0.03eurjpym162.25162.65162.052007.04.26 09:02162.400.000.000.00-0.37
329580862007.04.26 07:48buy0.03usdjpym119.010.00119.212007.04.26 09:08119.210.000.000.000.50
329673632007.04.26 09:01buy0.03eurjpym162.40162.00162.402007.04.26 11:16162.400.000.000.000.00
329673802007.04.26 09:49buy0.03eurjpym162.20161.80162.402007.04.26 11:16162.400.000.000.000.50
329676372007.04.26 09:02sell0.03eurjpym162.36162.76162.162007.04.26 10:02162.160.000.000.000.50
329694822007.04.26 09:09buy0.02usdjpym119.220.00119.422007.04.26 12:20119.420.000.000.000.33
329847552007.04.26 10:03sell0.02eurjpym162.12163.12162.522007.04.26 21:19162.520.000.00-0.02-0.67
329847592007.04.26 10:26sell0.02eurjpym162.32163.32162.522007.04.26 21:19162.520.000.00-0.02-0.34
329847622007.04.26 15:46sell0.04eurjpym162.52163.52162.522007.04.26 21:19162.520.000.00-0.040.00
329847642007.04.26 17:21sell0.08eurjpym162.72163.72162.522007.04.26 21:19162.520.000.00-0.091.33
329848132007.04.27 11:03sell0.04eurusdm1.36370.00001.36192007.04.27 15:051.36190.000.000.000.72
329848192007.04.27 12:30sell0.08eurusdm1.36550.00001.36372007.04.27 15:051.36370.000.000.001.44
329848262007.04.27 12:30sell0.16eurusdm1.36730.00001.36552007.04.27 15:041.36550.000.000.002.88
329930992007.04.26 11:16buy0.03eurjpym162.43161.43162.432007.04.26 15:36162.430.000.000.000.00
329931022007.04.26 14:02buy0.03eurjpym162.23161.23162.432007.04.26 15:36162.430.000.000.000.50
330331072007.04.26 15:37buy0.02eurjpym162.49161.49162.692007.04.26 17:21162.690.000.000.000.33
330366472007.04.26 16:59buy0.02eurusdm1.36030.00001.36572007.04.27 12:301.36570.000.00-0.011.08
330391532007.04.26 16:28buy0.02usdjpym119.490.00119.692007.04.27 00:55119.690.000.000.030.33
330391542007.04.27 11:25buy0.02usdjpym119.290.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.00-0.23
330391552007.04.27 12:30buy0.04usdjpym119.090.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.000.20
330414702007.04.27 10:02buy0.02eurusdm1.36210.00001.36572007.04.27 12:301.36570.000.000.000.72
330414752007.04.27 11:03buy0.02eurusdm1.36390.00001.36572007.04.27 12:301.36570.000.000.000.36
330414802007.04.27 12:30buy0.02eurusdm1.36570.00001.36752007.04.27 12:301.36750.000.000.000.36
330414882007.04.27 12:30buy0.02eurusdm1.36750.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.00-1.08
330442192007.04.26 17:22buy0.02eurjpym162.78161.78162.782007.04.27 00:55162.780.000.000.020.00
330442552007.04.26 21:06buy0.02eurjpym162.58161.58162.782007.04.27 00:55162.780.000.000.000.33
330643702007.04.26 21:20sell0.02eurjpym162.47163.47162.472007.04.27 05:06162.470.000.000.000.00
330643712007.04.27 00:39sell0.02eurjpym162.67163.67162.472007.04.27 05:06162.470.000.000.000.33
330814482007.04.27 00:55buy0.02usdjpym119.750.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.00-1.01
330814572007.04.27 03:03buy0.02usdjpym119.550.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.00-0.67
330814672007.04.27 07:45buy0.04usdjpym119.350.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.00-0.67
330814792007.04.27 12:30buy0.08usdjpym119.150.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.000.00
330814842007.04.27 12:33buy0.16usdjpym118.950.00119.152007.04.27 12:47119.150.000.000.002.69
330815062007.04.27 00:55buy0.02eurjpym162.83161.83162.632007.04.27 06:20162.630.000.000.00-0.34
330815122007.04.27 02:52buy0.02eurjpym162.63161.63162.632007.04.27 06:20162.630.000.000.000.00
330815172007.04.27 05:06buy0.04eurjpym162.43161.43162.632007.04.27 06:20162.630.000.000.000.67
330941512007.04.27 04:54sell0.03usdjpym119.450.00119.452007.04.27 07:18119.450.000.000.000.00
330941542007.04.27 06:20sell0.03usdjpym119.650.00119.452007.04.27 07:18119.450.000.000.000.50
330952932007.04.27 05:07sell0.03eurjpym162.46163.46162.462007.04.27 07:17162.460.000.000.000.00
330952972007.04.27 06:42sell0.03eurjpym162.66163.66162.462007.04.27 07:17162.460.000.000.000.50
331026622007.04.27 06:21buy0.03eurjpym162.66161.66162.462007.04.27 08:14162.460.000.000.00-0.50
331026672007.04.27 07:17buy0.03eurjpym162.46161.46162.462007.04.27 08:14162.460.000.000.000.00
331026702007.04.27 07:37buy0.06eurjpym162.26161.26162.462007.04.27 08:14162.460.000.000.001.00
331082442007.04.27 07:17sell0.03eurjpym162.42163.42162.622007.04.27 12:34162.620.000.000.00-0.51
331082462007.04.27 08:36sell0.03eurjpym162.62163.62162.622007.04.27 12:34162.620.000.000.000.00
331082482007.04.27 10:44sell0.06eurjpym162.82163.82162.622007.04.27 12:34162.620.000.000.001.01
331084342007.04.27 07:18sell0.03usdjpym119.430.00119.232007.04.27 12:30119.230.000.000.000.50
331096152007.04.27 07:29buy0.02usdchfm1.20830.00001.20472007.04.27 15:041.20470.000.000.00-0.59
331096192007.04.27 07:29sell0.02usdchfm1.20790.00001.20612007.04.27 08:121.20610.000.000.000.30
331097192007.04.27 08:10buy0.02usdchfm1.20650.00001.20472007.04.27 15:041.20470.000.000.00-0.30
331097232007.04.27 11:11buy0.04usdchfm1.20470.00001.20472007.04.27 15:041.20470.000.000.000.00
331097292007.04.27 12:30buy0.08usdchfm1.20290.00001.20472007.04.27 15:041.20470.000.000.001.20
331097622007.04.27 08:10sell0.02usdchfm1.20610.00001.20432007.04.27 11:121.20430.000.000.000.30
331164462007.04.27 11:11sell0.02usdchfm1.20430.00001.20252007.04.27 12:301.20250.000.000.000.30
331168612007.04.27 08:15buy0.03eurjpym162.51161.51162.712007.04.27 09:56162.710.000.000.000.50
331249472007.04.27 09:56buy0.03eurjpym162.75161.75162.952007.04.27 14:32162.950.000.000.000.50
331366022007.04.27 15:17sell0.08usdchfm1.20970.00001.20792007.04.27 15:361.20790.000.000.001.19
331488332007.04.27 12:50buy0.02eurusdm1.36570.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.00-0.72
331488592007.04.27 15:04buy0.04eurusdm1.36390.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.00-0.72
331488812007.04.27 15:05buy0.08eurusdm1.36210.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.000.00
331489432007.04.27 15:17buy0.16eurusdm1.36030.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.002.88
331491412007.04.27 12:50sell0.02eurusdm1.36550.00001.36372007.04.27 15:051.36370.000.000.000.36
331491812007.04.27 15:04sell0.02eurusdm1.36370.00001.36192007.04.27 15:051.36190.000.000.000.36
331495272007.04.27 15:00buy0.02usdchfm1.20470.00001.20652007.04.27 15:051.20650.000.000.000.30
331495472007.04.27 15:05buy0.02usdchfm1.20650.00001.21012007.04.27 15:171.21010.000.000.000.59
331513442007.04.27 12:34sell0.02eurjpym162.60163.60163.002007.04.27 15:15163.000.000.000.00-0.66
331513572007.04.27 12:47sell0.02eurjpym162.80163.80163.002007.04.27 15:15163.000.000.000.00-0.33
331514192007.04.27 14:42sell0.04eurjpym163.00164.00163.002007.04.27 15:15163.000.000.000.000.00
331514252007.04.27 15:04sell0.08eurjpym163.20164.20163.002007.04.27 15:15163.000.000.000.001.34
331539952007.04.27 12:47buy0.03usdjpym119.170.00119.372007.04.27 14:50119.370.000.000.000.50
331554892007.04.27 13:15buy0.02eurusdm1.36750.00001.36212007.04.27 15:361.36210.000.000.00-1.08
331653282007.04.27 14:32buy0.03eurjpym162.98161.98163.182007.04.27 14:55163.180.000.000.000.51
331676332007.04.27 14:53buy0.03usdjpym119.370.00119.572007.04.27 15:04119.570.000.000.000.50
331762202007.04.27 15:12buy0.02usdchfm1.20830.00001.21012007.04.27 15:171.21010.000.000.000.29
  0.00 0.00 -0.59 23.84
Closed P/L: 23.25
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
329756342007.04.26 10:02sell0.02eurusdm1.36010.00001.3583 1.36260.000.000.01-0.50
329847822007.04.26 15:58sell0.02eurusdm1.35830.00001.3565 1.36260.000.000.01-0.86
329848072007.04.27 10:02sell0.02eurusdm1.36190.00001.3601 1.36260.000.000.00-0.14
331365742007.04.27 12:30sell0.02usdchfm1.20250.00001.2007 1.20860.000.000.00-1.01
331365762007.04.27 12:30sell0.02usdchfm1.20070.00001.1989 1.20860.000.000.00-1.31
331365952007.04.27 15:05sell0.02usdchfm1.20610.00001.2043 1.20860.000.000.00-0.41
331365972007.04.27 15:12sell0.04usdchfm1.20790.00001.2061 1.20860.000.000.00-0.23
331491982007.04.27 15:05sell0.02eurusdm1.36190.00001.3601 1.36260.000.000.00-0.14
331492322007.04.27 15:17sell0.02eurusdm1.36010.00001.3583 1.36260.000.000.00-0.50
331493462007.04.27 12:32sell0.02usdjpym119.070.00119.47 119.700.000.000.00-1.05
331493752007.04.27 14:30sell0.02usdjpym119.270.00119.47 119.700.000.000.00-0.72
331493922007.04.27 15:00sell0.04usdjpym119.470.00119.47 119.700.000.000.00-0.77
331494052007.04.27 15:05sell0.08usdjpym119.670.00119.47 119.700.000.000.00-0.20
331681542007.04.27 14:56buy0.03eurjpym163.22162.22163.22 163.050.000.000.00-0.43
331681562007.04.27 15:12buy0.03eurjpym163.02162.02163.22 163.050.000.000.000.08
331750612007.04.27 15:07buy0.03usdjpym119.670.00119.87 119.670.000.000.000.00
331762792007.04.27 15:16buy0.02usdchfm1.21010.00001.2101 1.20820.000.000.00-0.31
331792252007.04.27 15:15sell0.03eurjpym162.96163.96162.76 163.090.000.000.00-0.33
331824042007.04.27 15:23buy0.02usdchfm1.20830.00001.2101 1.20820.000.000.00-0.02
331825202007.04.27 15:21sell0.02usdchfm1.20790.00001.2061 1.20860.000.000.00-0.12
331873452007.04.27 15:37buy0.02eurusdm1.36290.00001.3647 1.36240.000.000.00-0.10
  0.00 0.00 0.02 -9.07
 Floating P/L: -9.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 23.25 Floating P/L: -9.05 Margin: 22.00
Balance: 273.25 Equity: 264.20 Free Margin: 242.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 42.22 Gross Loss: 18.97 Total Net Profit: 23.25
Profit Factor: 2.23 Expected Payoff: 0.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4.12 (1.59%) Relative Drawdown: 1.59% (4.12)
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 41 (65.85%) Long Positions (won %): 56 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 69 (71.13%) Loss trades (% of total): 28 (28.87%)
Largest profit trade: 5.36 loss trade: -1.46
Average profit trade: 0.61 loss trade: -0.68
Maximum consecutive wins ($): 11 (4.52) consecutive losses ($): 4 (-4.11)
Maximal consecutive profit (count): 7.08 (6) consecutive loss (count): -4.11 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2