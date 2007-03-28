Forex Liquidity LLC

Account: 652945 Name: Multi # 4 Currency: USD 2007 April 24, 23:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9873882007.03.28 22:34balanceDeposit5 000.00
9873912007.03.28 22:37sell0.01usdjpy116.88119.39116.582007.03.29 01:53116.830.000.000.000.43
9873922007.03.28 22:37buy0.01usdjpy116.91114.40117.212007.03.29 04:50117.210.000.000.002.56
9873972007.03.28 22:39buy0.01usdcad1.15971.13461.16272007.04.02 08:521.15530.000.000.02-3.81
9874022007.03.28 22:39sell0.01eurchf1.61941.64451.61642007.03.30 16:291.62130.000.00-0.08-1.57
9874032007.03.28 22:39sell0.01usdcad1.15921.18431.15622007.03.30 08:011.15620.000.00-0.032.59
9874042007.03.28 22:40buy0.01eurchf1.62041.59531.62342007.03.29 13:451.62340.000.000.002.46
9878512007.03.29 00:03buy0.01audusd0.80550.78040.80852007.03.29 07:450.80850.000.000.003.00
9878522007.03.29 00:04sell0.01audusd0.80510.83020.80212007.04.03 03:440.81490.000.00-0.04-9.80
9938412007.03.29 01:18sell0.02usdjpy117.13119.39116.832007.03.29 01:53116.830.000.000.005.14
9939552007.03.29 01:53sell0.01usdjpy116.79119.30116.492007.03.30 03:02117.740.000.00-0.13-8.07
9941022007.03.29 02:46sell0.02usdjpy117.04119.30116.742007.03.30 03:01117.750.000.00-0.26-12.06
9942772007.03.29 04:50buy0.01usdjpy117.24114.73117.542007.03.29 09:09117.540.000.000.002.55
9943312007.03.29 05:00sell0.01eurusd1.33201.35711.32902007.03.29 13:361.33160.000.000.000.40
9943322007.03.29 05:00buy0.01eurusd1.33231.30721.33532007.03.29 11:411.33530.000.000.003.00
9944072007.03.29 05:26sell0.02audusd0.80770.83030.80472007.04.03 03:430.81480.000.00-0.10-14.20
9945532007.03.29 07:00sell0.01eurgbp0.67840.70350.67542007.04.02 00:340.67810.000.000.090.59
9945542007.03.29 07:00buy0.01eurgbp0.67860.65350.68162007.04.05 11:010.67880.000.00-0.880.40
9946332007.03.29 07:23sell0.03usdjpy117.30119.31117.002007.03.30 03:01117.740.000.00-0.38-11.21
9947162007.03.29 07:45buy0.01audusd0.80880.78370.81182007.03.30 16:170.80920.000.000.020.40
9950762007.03.29 09:09sell0.05usdjpy117.55119.31117.252007.03.30 03:01117.750.000.00-0.64-8.49
9950772007.03.29 09:09buy0.01usdjpy117.55115.04117.852007.03.29 13:31117.600.000.000.000.43
9954132007.03.29 10:39sell0.02eurusd1.33461.35721.33162007.03.29 13:361.33160.000.000.006.00
9955042007.03.29 11:41buy0.01eurusd1.33551.31041.33852007.03.30 16:161.33330.000.00-0.07-2.20
9956512007.03.29 12:45buy0.02usdjpy117.30115.04117.602007.03.29 13:31117.600.000.000.005.10
9958442007.03.29 13:31sell0.02eurchf1.62211.64471.61912007.03.30 16:291.62150.000.00-0.150.99
9958522007.03.29 13:31buy0.01usdjpy117.63115.12117.932007.03.29 15:23117.930.000.000.002.54
9958802007.03.29 13:32buy0.02eurusd1.33291.31031.33592007.03.30 16:151.33320.000.00-0.140.60
9959582007.03.29 13:36sell0.09usdjpy117.80119.31117.502007.03.30 03:01117.740.000.00-1.154.59
9960222007.03.29 13:36sell0.01eurusd1.33151.35661.32852007.03.30 11:471.33100.000.000.050.50
9961152007.03.29 13:45buy0.01eurchf1.62381.59871.62682007.04.02 19:441.62420.000.000.040.33
9965132007.03.29 15:18buy0.02usdcad1.15711.13451.16012007.04.02 08:521.15520.000.000.04-3.29
9965342007.03.29 15:23sell0.03eurchf1.62481.64491.62182007.03.30 16:291.62180.000.00-0.237.43
9965352007.03.29 15:23buy0.01usdjpy117.95115.44118.252007.03.29 18:42118.010.000.000.000.51
9968422007.03.29 17:09sell0.02eurusd1.33401.35661.33102007.03.30 11:471.33100.000.000.116.00
9969002007.03.29 17:14buy0.02usdjpy117.70115.44118.002007.03.29 18:42118.000.000.000.005.08
9971952007.03.29 18:42buy0.01usdjpy118.05115.54118.352007.03.30 05:29117.860.000.000.10-1.61
9972072007.03.29 18:42sell0.15usdjpy118.05119.31117.752007.03.30 03:01117.750.000.00-1.9138.22
10021152007.03.30 02:22buy0.02audusd0.80620.78360.80922007.03.30 16:170.80920.000.000.006.00
10021572007.03.30 02:36buy0.02usdjpy117.80115.54118.102007.03.30 05:29117.850.000.000.000.85
10024772007.03.30 03:26buy0.03usdjpy117.55115.54117.852007.03.30 05:29117.850.000.000.007.64
10062082007.03.30 08:10buy0.03usdcad1.15451.13441.15752007.04.02 08:521.15510.000.000.001.56
10078362007.03.30 08:53sell0.02eurgbp0.68100.70360.67802007.04.02 00:340.67800.000.000.0011.80
10082492007.03.30 09:00sell0.01usdjpy118.03120.54117.732007.03.30 16:09117.950.000.000.000.68
10082522007.03.30 09:00buy0.01usdjpy118.06115.55118.362007.03.30 14:12118.360.000.000.002.53
10106912007.03.30 11:52buy0.03eurusd1.33031.31021.33332007.03.30 16:151.33330.000.000.009.00
10121762007.03.30 13:38sell0.02usdjpy118.28120.54117.982007.03.30 16:09117.980.000.000.005.09
10151802007.03.30 14:00sell0.01usdcad1.15421.17931.15122007.03.30 16:281.15120.000.000.002.61
10164102007.03.30 14:12buy0.01usdjpy118.38115.87118.682007.03.30 16:55117.650.000.000.00-6.20
10184972007.03.30 15:19buy0.05usdcad1.15201.13441.15502007.04.02 08:511.15500.000.000.0012.99
10193872007.03.30 15:59buy0.02usdjpy118.13115.87118.432007.03.30 16:55117.650.000.000.00-8.16
10201022007.03.30 16:14buy0.03usdjpy117.88115.87118.182007.03.30 16:55117.660.000.000.00-5.61
10205792007.03.30 16:17buy0.01audusd0.80940.78430.81242007.03.30 16:310.81240.000.000.003.00
10227142007.03.30 16:21buy0.05usdjpy117.63115.87117.932007.03.30 16:55117.680.000.000.002.12
10235692007.03.30 16:23sell0.03audusd0.81020.83030.80722007.04.03 03:430.81480.000.00-0.07-13.80
10258972007.03.30 16:28sell0.01usdcad1.15061.17571.14762007.04.05 11:001.15510.000.00-0.15-3.90
10266412007.03.30 16:29buy0.02eurchf1.62121.59861.62422007.04.02 19:441.62420.000.000.004.94
10266422007.03.30 16:29sell0.01eurchf1.62081.64591.61782007.04.12 13:481.63860.000.00-0.94-14.64
10275772007.03.30 16:31buy0.01audusd0.81280.78770.81582007.04.02 01:480.81310.000.000.000.30
10292712007.03.30 16:45buy0.09usdjpy117.37115.86117.672007.03.30 16:55117.670.000.000.0022.95
10327112007.03.30 17:00buy0.01eurusd1.33751.31241.34052007.04.02 13:161.33780.000.000.000.30
10327252007.03.30 17:00sell0.01eurusd1.33741.36251.33442007.04.02 00:191.33440.000.000.003.00
10332202007.03.30 17:21buy0.02audusd0.81020.78760.81322007.04.02 01:480.81320.000.000.006.00
10333772007.03.30 17:59sell0.02usdcad1.15321.17581.15022007.04.05 11:001.15480.000.00-0.30-2.77
10353572007.03.30 20:20sell0.02eurchf1.62341.64601.62042007.04.12 13:481.63870.000.00-1.82-25.16
10506912007.04.02 00:18buy0.02eurusd1.33481.31221.33782007.04.02 13:161.33780.000.000.006.00
10519102007.04.02 00:19sell0.01eurusd1.33431.35941.33132007.04.03 17:551.33380.000.000.050.50
10638572007.04.02 01:47sell0.05audusd0.81280.83040.80982007.04.03 03:420.81490.000.00-0.12-10.50
10638632007.04.02 01:48buy0.01audusd0.81330.78820.81632007.04.02 12:120.81630.000.000.003.00
10707282007.04.02 08:00sell0.01usdjpy117.78120.29117.482007.04.04 14:03118.770.000.00-0.26-8.34
10707302007.04.02 08:00buy0.01usdjpy117.79115.28118.092007.04.03 05:06118.090.000.000.102.54
10717292007.04.02 08:52buy0.01usdcad1.15571.13061.15872007.04.03 17:351.15870.000.000.022.59
10717332007.04.02 08:53sell0.03usdcad1.15581.17591.15282007.04.05 11:001.15500.000.00-0.442.08
10729832007.04.02 11:46sell0.09audusd0.81530.83040.81232007.04.03 03:420.81500.000.00-0.222.70
10739212007.04.02 12:01buy0.02eurgbp0.67600.65340.67902007.04.05 11:000.67900.000.00-1.4511.81
10739532007.04.02 12:12buy0.01audusd0.81650.79140.81952007.04.04 03:470.81010.000.000.04-6.40
10739882007.04.02 12:25sell0.02eurusd1.33691.35951.33392007.04.03 17:551.33390.000.000.116.00
10759832007.04.02 13:16sell0.15audusd0.81790.83050.81492007.04.03 03:410.81490.000.00-0.3645.00
10759912007.04.02 13:16buy0.01eurusd1.33791.31281.34092007.04.04 07:371.33580.000.00-0.14-2.10
10814902007.04.02 17:00sell0.01eurgbp0.67590.70100.67292007.04.11 07:130.67800.000.000.82-4.16
10829412007.04.02 19:44buy0.01eurchf1.62421.59911.62722007.04.03 10:291.62720.000.000.042.46
10916602007.04.03 04:56sell0.02usdjpy118.03120.29117.732007.04.04 14:02118.760.000.00-0.25-12.29
10916852007.04.03 05:06buy0.01usdjpy118.12115.61118.422007.04.03 07:43118.420.000.000.002.53
10949062007.04.03 06:59sell0.03usdjpy118.28120.29117.982007.04.04 14:02118.740.000.00-0.38-11.62
10980012007.04.03 07:40sell0.03eurchf1.62601.64611.62302007.04.12 13:481.63880.000.00-2.53-31.59
10980432007.04.03 07:43buy0.01usdjpy118.44115.93118.742007.04.03 12:20118.740.000.000.002.53
10980882007.04.03 07:44sell0.05usdjpy118.53120.29118.232007.04.04 14:02118.750.000.00-0.63-9.26
10986782007.04.03 07:56buy0.02audusd0.81400.79140.81702007.04.04 03:470.81020.000.000.03-7.60
10993562007.04.03 10:29buy0.01eurchf1.62801.60291.63102007.04.04 16:231.63100.000.000.042.46
11014422007.04.03 11:47sell0.05usdcad1.15831.17591.15532007.04.04 10:101.15530.000.00-0.1512.98
11014622007.04.03 12:20buy0.01usdjpy118.76116.25119.062007.04.04 11:02119.060.000.000.102.52
11016362007.04.03 12:21sell0.09usdjpy118.78120.29118.482007.04.04 14:02118.750.000.00-1.142.27
11019802007.04.03 12:21buy0.02eurusd1.33541.31281.33842007.04.04 07:371.33570.000.00-0.140.60
11039232007.04.03 14:01sell0.05eurchf1.62851.64611.62552007.04.12 13:481.63870.000.00-4.23-41.95
11100672007.04.03 17:35buy0.01usdcad1.15901.13391.16202007.04.04 16:511.15880.000.000.02-0.17
11160532007.04.03 18:00buy0.03eurusd1.33281.31271.33582007.04.04 07:361.33580.000.00-0.229.00
11246542007.04.03 23:30buy0.03audusd0.81010.79000.81312007.04.04 03:470.81020.000.000.000.30
11246612007.04.03 23:30buy0.05audusd0.80710.78950.81012007.04.04 03:470.81010.000.000.0015.00
11275682007.04.04 01:00sell0.01eurusd1.33351.35861.33052007.04.06 12:311.33800.000.000.21-4.50
11289302007.04.04 04:00sell0.01audusd0.81090.83600.80792007.04.06 14:050.81570.000.00-0.09-4.80
11289332007.04.04 04:00buy0.01audusd0.81110.78600.81412007.04.04 08:130.81410.000.000.003.00
11340352007.04.04 07:25sell0.02audusd0.81340.83600.81042007.04.06 14:050.81560.000.00-0.20-4.40
11358222007.04.04 07:37buy0.01eurusd1.33611.31101.33912007.04.05 13:081.33910.000.00-0.223.00
11362292007.04.04 08:13buy0.01audusd0.81450.78940.81752007.04.04 14:370.81750.000.000.003.00
11412822007.04.04 10:56sell0.02eurusd1.33681.35941.33382007.04.06 12:311.33830.000.000.43-3.00
11412852007.04.04 10:56buy0.02usdcad1.15571.13311.15872007.04.04 16:511.15870.000.000.005.18
11423782007.04.04 11:01sell0.15usdjpy119.04120.30118.742007.04.04 14:02118.740.000.000.0037.90
11509592007.04.04 14:06sell0.03audusd0.81600.83610.81302007.04.06 14:050.81560.000.00-0.291.20
11531682007.04.04 14:37buy0.01audusd0.81780.79270.82082007.04.04 23:450.82080.000.000.053.00
11553462007.04.04 15:11sell0.05audusd0.81850.83610.81552007.04.06 14:050.81550.000.00-0.4815.00
11556552007.04.04 15:56sell0.05usdcad1.15831.17591.15532007.04.05 11:001.15530.000.00-0.4412.98
11565832007.04.04 16:23sell0.09eurchf1.63131.64641.62832007.04.12 13:481.63880.000.00-6.94-55.51
11567932007.04.04 16:51buy0.01usdcad1.15921.13411.16222007.04.12 17:471.13410.000.000.22-22.13
11568232007.04.04 17:00buy0.01eurchf1.63051.60541.63352007.04.06 12:331.63350.000.000.152.46
11603812007.04.04 23:45buy0.01audusd0.82100.79590.82402007.04.10 00:360.81890.000.000.06-2.10
11610902007.04.05 02:28buy0.02audusd0.81840.79580.82142007.04.10 00:360.81880.000.000.090.80
11663892007.04.05 06:00buy0.01usdjpy118.71116.20119.012007.04.05 17:03118.750.000.000.000.34
11663912007.04.05 06:00sell0.01usdjpy118.68121.19118.382007.04.05 13:27118.630.000.000.000.42
11672572007.04.05 11:00sell0.02eurgbp0.67850.70110.67552007.04.11 07:130.67810.000.000.721.58
11672802007.04.05 11:00buy0.02usdcad1.15611.13351.15912007.04.12 17:481.13450.000.000.30-38.08
11673462007.04.05 11:01buy0.01eurgbp0.67910.65400.68212007.04.12 15:200.68210.000.00-1.025.94
11673672007.04.05 11:02buy0.03usdcad1.15351.13341.15652007.04.12 17:481.13440.000.000.48-50.51
11679322007.04.05 12:24sell0.02usdjpy118.93121.19118.632007.04.05 13:27118.630.000.000.005.06
11681992007.04.05 13:08buy0.01eurusd1.33931.31421.34232007.04.05 13:221.34230.000.000.003.00
11682302007.04.05 13:10sell0.03eurusd1.33951.35961.33652007.04.06 12:311.33880.000.000.162.10
11684902007.04.05 13:22sell0.05eurusd1.34201.35961.33902007.04.06 12:311.33900.000.000.2715.00
11685092007.04.05 13:22buy0.01eurusd1.34251.31741.34552007.04.10 00:581.33770.000.00-0.21-4.80
11686562007.04.05 13:27sell0.01usdjpy118.60121.11118.302007.04.10 01:16119.070.000.00-0.39-3.95
11688152007.04.05 13:44sell0.03eurgbp0.68100.70110.67802007.04.11 07:130.67800.000.001.1217.82
11689262007.04.05 13:56buy0.05usdcad1.15091.13331.15392007.04.12 17:481.13430.000.000.78-73.17
11689612007.04.05 13:58buy0.02usdjpy118.46116.20118.762007.04.05 17:03118.760.000.000.005.05
11695092007.04.05 17:04buy0.01usdjpy118.76116.25119.062007.04.06 12:30119.060.000.000.102.51
11697202007.04.05 21:00sell0.01usdcad1.15101.17611.14802007.04.10 10:351.14800.000.00-0.062.61
11700692007.04.06 04:13sell0.02usdjpy118.85121.11118.552007.04.10 01:16119.050.000.00-0.50-3.36
11708622007.04.06 12:30sell0.03usdjpy119.10121.11118.802007.04.10 01:16119.060.000.00-0.761.01
11708702007.04.06 12:30buy0.01usdjpy119.24116.73119.542007.04.11 00:32119.280.000.000.300.34
11708772007.04.06 12:30buy0.02eurusd1.33971.31711.34272007.04.10 00:581.33750.000.00-0.28-4.40
11711402007.04.06 12:33buy0.01eurchf1.63451.60941.63752007.04.09 13:591.63750.000.000.042.45
11713112007.04.06 12:40sell0.15eurchf1.63391.64651.63092007.04.12 13:481.63870.000.00-6.92-59.22
11716842007.04.06 13:49sell0.05usdjpy119.35121.11119.052007.04.10 01:16119.050.000.00-1.2612.60
11717112007.04.06 13:57buy0.03eurusd1.33711.31701.34012007.04.10 00:581.33760.000.00-0.441.50
11717642007.04.06 14:04buy0.03audusd0.81590.79580.81892007.04.10 00:360.81890.000.000.109.00
11727612007.04.09 08:02sell0.01eurusd1.33641.36151.33342007.04.11 18:131.34100.000.000.10-4.60
11736412007.04.09 13:56sell0.26eurchf1.63641.64651.63342007.04.12 13:481.63880.000.00-10.00-51.32
11736702007.04.09 13:59buy0.01eurchf1.63771.61261.64072007.04.11 10:471.63860.000.000.080.73
11741692007.04.09 16:52buy0.05eurusd1.33451.31691.33752007.04.10 00:581.33750.000.00-0.3615.00
11750362007.04.10 00:36buy0.01audusd0.81930.79420.82232007.04.10 01:390.82230.000.000.003.00
11752132007.04.10 00:58buy0.01eurusd1.33771.31261.34072007.04.10 02:251.34070.000.000.003.00
11753852007.04.10 01:37buy0.02usdjpy118.99116.73119.292007.04.11 00:32119.290.000.000.205.03
11754112007.04.10 01:39buy0.01audusd0.82250.79740.82552007.04.10 14:140.82550.000.000.003.00
11755352007.04.10 01:52sell0.02eurusd1.33901.36161.33602007.04.11 18:131.34110.000.000.11-4.20
11757272007.04.10 02:25buy0.01eurusd1.34101.31591.34402007.04.10 12:481.34400.000.000.003.00
11758022007.04.10 02:32sell0.03eurusd1.34161.36171.33862007.04.11 18:131.34120.000.000.161.20
11796122007.04.10 07:00sell0.01usdjpy119.08121.59118.782007.04.12 13:04119.040.000.00-0.510.34
11844712007.04.10 09:53buy0.09usdcad1.14831.13321.15132007.04.12 17:481.13440.000.000.81-110.28
11881612007.04.10 12:21buy0.02eurchf1.63511.61251.63812007.04.11 10:431.63810.000.000.074.91
11902612007.04.10 12:48buy0.01eurusd1.34421.31911.34722007.04.12 01:361.34470.000.00-0.290.50
11902642007.04.10 12:48sell0.05eurusd1.34411.36171.34112007.04.11 18:131.34110.000.000.2715.00
12010012007.04.10 16:00sell0.01usdcad1.14791.17301.14492007.04.11 11:021.14490.000.00-0.032.62
12010032007.04.10 16:00buy0.01audusd0.82520.80010.82822007.04.12 14:200.82820.000.000.073.00
12064892007.04.11 00:32buy0.01usdjpy119.29116.78119.592007.04.11 13:22119.340.000.000.000.42
12074652007.04.11 01:19buy0.02eurusd1.34171.31911.34472007.04.12 01:361.34470.000.00-0.436.00
12075172007.04.11 01:26buy0.02usdjpy119.04116.78119.342007.04.11 13:22119.340.000.000.005.03
12141092007.04.11 10:47buy0.01eurchf1.63881.61371.64182007.04.12 00:011.64180.000.000.112.46
12146252007.04.11 10:51buy0.15usdcad1.14581.13321.14882007.04.12 17:481.13430.000.001.01-152.08
12170642007.04.11 13:00sell0.01eurgbp0.67900.70410.67602007.04.17 21:120.67600.000.000.646.02
12177972007.04.11 13:22sell0.02usdjpy119.33121.59119.032007.04.12 13:04119.030.000.00-0.765.04
12178002007.04.11 13:22buy0.01usdjpy119.35116.84119.652007.04.12 20:17119.150.000.000.31-1.68
12179882007.04.11 13:24sell0.44eurchf1.63901.64661.63602007.04.12 13:481.63870.000.00-10.1610.86
12200892007.04.11 16:00sell0.01usdcad1.14491.17001.14192007.04.11 17:321.14190.000.000.002.63
12207052007.04.11 17:06buy0.26usdcad1.14311.13301.14612007.04.12 17:471.13440.000.001.76-199.40
12277652007.04.11 19:41buy0.44usdcad1.14051.13291.14352007.04.12 17:471.13430.000.002.97-240.50
12282732007.04.11 22:00sell0.01eurusd1.34321.36831.34022007.04.13 15:131.35040.000.000.05-7.20
12307222007.04.12 00:00sell0.01usdcad1.14011.16521.13712007.04.12 10:201.13710.000.000.002.64
12307332007.04.12 00:01sell0.75eurchf1.64161.64671.63862007.04.12 13:481.63860.000.000.00185.07
12307362007.04.12 00:01buy0.01eurchf1.64191.61681.64492007.04.12 01:031.64490.000.000.002.45
12309582007.04.12 01:03buy0.01eurchf1.64531.62011.64822007.04.12 16:201.64060.000.000.00-3.87
12310722007.04.12 01:36buy0.01eurusd1.34501.31991.34802007.04.12 13:461.34800.000.000.003.00
12321402007.04.12 01:41sell0.09audusd0.82680.84190.82382007.04.24 06:070.82380.000.00-2.1927.00
12325002007.04.12 01:42sell0.02eurusd1.34581.36841.34282007.04.13 15:131.35050.000.000.11-9.40
12389452007.04.12 04:13sell0.02eurgbp0.68150.70420.67862007.04.17 08:300.67860.000.000.5711.57
12393182007.04.12 04:38buy0.02eurchf1.64281.62011.64572007.04.12 16:191.64060.000.000.00-3.61
12543662007.04.12 12:43buy0.03eurchf1.64021.62011.64322007.04.12 16:191.64070.000.000.001.24
12550022007.04.12 13:01buy0.02usdjpy119.11116.84119.402007.04.12 20:17119.160.000.000.000.84
12550082007.04.12 13:01sell0.01usdcad1.13831.16341.13532007.04.12 17:451.13530.000.000.002.64
12578012007.04.12 13:48buy0.75usdcad1.13761.13251.14062007.04.12 17:471.13420.000.000.00-224.83
12587092007.04.12 13:54buy0.05eurchf1.63781.62011.64072007.04.12 16:191.64070.000.000.0011.92
12587382007.04.12 14:00buy0.01eurusd1.34771.32261.35072007.04.13 00:441.35070.000.00-0.073.00
12588082007.04.12 14:17sell0.03eurusd1.34841.36851.34542007.04.13 15:131.35060.000.000.16-6.60
12602052007.04.12 14:18buy0.03usdjpy118.87116.85119.162007.04.12 20:17119.160.000.000.007.30
12602072007.04.12 14:20buy0.01audusd0.82850.80330.83142007.04.12 23:390.83140.000.000.022.90
12690472007.04.12 17:00sell0.01eurchf1.64071.66581.63772007.04.13 07:591.63770.000.00-0.082.48
12690492007.04.12 17:00buy0.01eurchf1.64111.61601.64412007.04.13 14:361.63910.000.000.04-1.66
12691622007.04.12 17:46buy1.27usdcad1.13501.13241.13802007.04.12 17:471.13410.000.000.00-100.78
12707962007.04.12 19:29sell0.15audusd0.82930.84190.82632007.04.24 01:580.82630.000.00-3.6145.00
12710612007.04.12 20:00sell0.01usdjpy119.07121.58118.772007.04.13 05:34118.770.000.00-0.132.53
12711092007.04.12 20:17buy0.01usdjpy119.17116.66119.472007.04.13 14:02118.720.000.000.10-3.79
12726102007.04.12 22:02sell0.01usdcad1.13471.15981.13172007.04.16 14:401.13170.000.00-0.032.65
12726132007.04.12 22:04buy0.01usdcad1.13491.10981.13792007.04.13 15:131.13790.000.000.002.64
12732192007.04.12 23:39buy0.01audusd0.83170.80650.83462007.04.15 22:110.83460.000.000.022.90
12740192007.04.13 00:26sell0.26audusd0.83190.84200.82892007.04.19 06:410.82890.000.00-3.7878.00
12742132007.04.13 00:36buy0.02usdjpy118.92116.66119.222007.04.13 14:02118.730.000.000.00-3.20
12759472007.04.13 00:44sell0.05eurusd1.35101.36861.34802007.04.13 15:131.35060.000.000.002.00
12788772007.04.13 01:00buy0.01eurusd1.35001.32491.35302007.04.13 07:181.35300.000.000.003.00
12904332007.04.13 06:26buy0.03usdjpy118.67116.66118.972007.04.13 14:02118.720.000.000.001.26
12923932007.04.13 07:18buy0.01eurusd1.35341.32821.35632007.04.13 17:491.35380.000.000.000.40
12941502007.04.13 07:36buy0.02eurchf1.63851.61591.64152007.04.13 14:361.63900.000.000.000.83
12960912007.04.13 08:41buy0.05usdjpy118.42116.66118.722007.04.13 14:02118.720.000.000.0012.63
12970432007.04.13 09:58sell0.09eurusd1.35361.36871.35062007.04.13 15:131.35060.000.000.0027.00
12994932007.04.13 10:23buy0.03eurchf1.63601.61591.63902007.04.13 14:361.63900.000.000.007.44
13063292007.04.13 13:00sell0.01usdjpy118.48120.99118.182007.04.13 15:30119.180.000.000.00-5.87
13092632007.04.13 14:02buy0.01usdjpy118.73116.22119.032007.04.13 14:38119.030.000.000.002.52
13092642007.04.13 14:02sell0.02usdjpy118.73120.99118.432007.04.13 15:30119.170.000.000.00-7.38
13115852007.04.13 14:38sell0.03usdjpy118.98120.99118.682007.04.13 15:30119.160.000.000.00-4.53
13115892007.04.13 14:38buy0.01usdjpy119.06116.55119.362007.04.13 14:57119.360.000.000.002.51
13128842007.04.13 14:40sell0.05usdjpy119.23120.99118.932007.04.13 15:30119.170.000.000.002.52
13171632007.04.13 14:57buy0.01usdjpy119.39116.88119.692007.04.15 22:09119.430.000.000.100.33
13175322007.04.13 14:58buy0.02eurusd1.35081.32821.35382007.04.13 17:491.35380.000.000.006.00
13177262007.04.13 15:00sell0.01eurchf1.64271.66781.63972007.04.17 10:491.63970.000.00-0.162.48
13177272007.04.13 15:00buy0.01eurchf1.64291.61781.64592007.04.15 22:101.64590.000.000.042.47
13183562007.04.13 15:09sell0.02usdcad1.13731.15991.13432007.04.16 07:501.13430.000.00-0.065.29
13183622007.04.13 15:10sell0.09usdjpy119.48120.99119.182007.04.13 15:30119.180.000.000.0022.65
13227112007.04.13 15:30sell0.01usdjpy119.18121.69118.882007.04.17 15:48118.880.000.00-0.262.52
13292352007.04.13 18:00buy0.01eurusd1.35361.32851.35662007.04.15 22:001.35660.000.00-0.073.00
13293292007.04.13 18:59buy0.02usdjpy119.15116.88119.442007.04.15 22:09119.440.000.000.204.86
13346962007.04.15 22:00sell0.02eurusd1.35641.37901.35342007.04.16 20:231.35340.000.000.006.00
13358852007.04.15 22:00sell0.02eurchf1.64531.66791.64232007.04.17 05:591.64230.000.00-0.154.95
13381242007.04.15 22:09sell0.02usdjpy119.44121.70119.142007.04.16 00:02119.140.000.000.005.04
13381272007.04.15 22:09buy0.01usdjpy119.47116.96119.772007.04.16 14:15119.770.000.000.002.50
13383132007.04.15 22:11sell0.44audusd0.83450.84210.83152007.04.16 05:080.83150.000.000.00132.00
  0.00 0.00 -58.26 -508.56
Closed P/L: -566.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
11722392007.04.08 23:00sell0.01audusd0.81650.84160.8135 0.82960.000.00-0.34-13.10
11750382007.04.10 00:36sell0.02audusd0.81910.84170.8161 0.82960.000.00-0.75-21.00
11753682007.04.10 01:32sell0.03audusd0.82170.84180.8187 0.82960.000.00-1.07-23.70
11844062007.04.10 09:23sell0.05audusd0.82420.84180.8212 0.82960.000.00-1.80-27.00
13383072007.04.15 22:10buy0.01eurchf1.64621.62111.6492 1.63800.000.000.35-6.83
12657932007.04.12 15:20buy0.01eurgbp0.68240.65730.6854 0.68080.000.00-1.64-3.20
13292372007.04.13 18:00sell0.01eurusd1.35351.37861.3505 1.36380.000.000.51-10.30
13187482007.04.13 15:13buy0.01usdcad1.13821.11311.1412 1.12160.000.000.21-14.80
  0.00 0.00 -4.53 -119.93
 Floating P/L: -124.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -566.82 Floating P/L: -124.46 Margin: 141.00
Balance: 4 433.18 Equity: 4 308.72 Free Margin: 4 167.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 245.04 Gross Loss: 1 811.86 Total Net Profit: -566.82
Profit Factor: 0.69 Expected Payoff: -2.48  
Absolute Drawdown: 964.31 Maximal Drawdown: 1 499.89 (27.10%) Relative Drawdown: 27.10% (1 499.89)
 
Total Trades: 229 Short Positions (won %): 103 (63.11%) Long Positions (won %): 126 (75.40%)
Profit Trades (% of total): 160 (69.87%) Loss trades (% of total): 69 (30.13%)
Largest profit trade: 185.07 loss trade: -237.53
Average profit trade: 7.78 loss trade: -26.26
Maximum consecutive wins ($): 21 (342.24) consecutive losses ($): 10 (-1 203.43)
Maximal consecutive profit (count): 342.24 (21) consecutive loss (count): -1 203.43 (10)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2