|Account: 652945
|Name: Multi # 4
|Currency: USD
|2007 April 24, 23:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|987388
|2007.03.28 22:34
|balance
|Deposit
|5 000.00
|987391
|2007.03.28 22:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.88
|119.39
|116.58
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|987392
|2007.03.28 22:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.91
|114.40
|117.21
|2007.03.29 04:50
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|987397
|2007.03.28 22:39
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1597
|1.1346
|1.1627
|2007.04.02 08:52
|1.1553
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.81
|987402
|2007.03.28 22:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6194
|1.6445
|1.6164
|2007.03.30 16:29
|1.6213
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.57
|987403
|2007.03.28 22:39
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1592
|1.1843
|1.1562
|2007.03.30 08:01
|1.1562
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.59
|987404
|2007.03.28 22:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6204
|1.5953
|1.6234
|2007.03.29 13:45
|1.6234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|987851
|2007.03.29 00:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.8055
|0.7804
|0.8085
|2007.03.29 07:45
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|987852
|2007.03.29 00:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.8051
|0.8302
|0.8021
|2007.04.03 03:44
|0.8149
|0.00
|0.00
|-0.04
|-9.80
|993841
|2007.03.29 01:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.13
|119.39
|116.83
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|993955
|2007.03.29 01:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.79
|119.30
|116.49
|2007.03.30 03:02
|117.74
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.07
|994102
|2007.03.29 02:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.04
|119.30
|116.74
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.26
|-12.06
|994277
|2007.03.29 04:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.24
|114.73
|117.54
|2007.03.29 09:09
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|994331
|2007.03.29 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3571
|1.3290
|2007.03.29 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|994332
|2007.03.29 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3072
|1.3353
|2007.03.29 11:41
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|994407
|2007.03.29 05:26
|sell
|0.02
|audusd
|0.8077
|0.8303
|0.8047
|2007.04.03 03:43
|0.8148
|0.00
|0.00
|-0.10
|-14.20
|994553
|2007.03.29 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6784
|0.7035
|0.6754
|2007.04.02 00:34
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.09
|0.59
|994554
|2007.03.29 07:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6786
|0.6535
|0.6816
|2007.04.05 11:01
|0.6788
|0.00
|0.00
|-0.88
|0.40
|994633
|2007.03.29 07:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.30
|119.31
|117.00
|2007.03.30 03:01
|117.74
|0.00
|0.00
|-0.38
|-11.21
|994716
|2007.03.29 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.8088
|0.7837
|0.8118
|2007.03.30 16:17
|0.8092
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|995076
|2007.03.29 09:09
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.55
|119.31
|117.25
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.64
|-8.49
|995077
|2007.03.29 09:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.55
|115.04
|117.85
|2007.03.29 13:31
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|995413
|2007.03.29 10:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3346
|1.3572
|1.3316
|2007.03.29 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|995504
|2007.03.29 11:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3355
|1.3104
|1.3385
|2007.03.30 16:16
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.20
|995651
|2007.03.29 12:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.30
|115.04
|117.60
|2007.03.29 13:31
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|995844
|2007.03.29 13:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6221
|1.6447
|1.6191
|2007.03.30 16:29
|1.6215
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.99
|995852
|2007.03.29 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.63
|115.12
|117.93
|2007.03.29 15:23
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|995880
|2007.03.29 13:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3329
|1.3103
|1.3359
|2007.03.30 16:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.60
|995958
|2007.03.29 13:36
|sell
|0.09
|usdjpy
|117.80
|119.31
|117.50
|2007.03.30 03:01
|117.74
|0.00
|0.00
|-1.15
|4.59
|996022
|2007.03.29 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3566
|1.3285
|2007.03.30 11:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.05
|0.50
|996115
|2007.03.29 13:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6238
|1.5987
|1.6268
|2007.04.02 19:44
|1.6242
|0.00
|0.00
|0.04
|0.33
|996513
|2007.03.29 15:18
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1571
|1.1345
|1.1601
|2007.04.02 08:52
|1.1552
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.29
|996534
|2007.03.29 15:23
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6248
|1.6449
|1.6218
|2007.03.30 16:29
|1.6218
|0.00
|0.00
|-0.23
|7.43
|996535
|2007.03.29 15:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|115.44
|118.25
|2007.03.29 18:42
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|996842
|2007.03.29 17:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3340
|1.3566
|1.3310
|2007.03.30 11:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.11
|6.00
|996900
|2007.03.29 17:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.70
|115.44
|118.00
|2007.03.29 18:42
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|997195
|2007.03.29 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.05
|115.54
|118.35
|2007.03.30 05:29
|117.86
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.61
|997207
|2007.03.29 18:42
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.05
|119.31
|117.75
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-1.91
|38.22
|1002115
|2007.03.30 02:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.8062
|0.7836
|0.8092
|2007.03.30 16:17
|0.8092
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1002157
|2007.03.30 02:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.80
|115.54
|118.10
|2007.03.30 05:29
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|1002477
|2007.03.30 03:26
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.55
|115.54
|117.85
|2007.03.30 05:29
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|1006208
|2007.03.30 08:10
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1545
|1.1344
|1.1575
|2007.04.02 08:52
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|1007836
|2007.03.30 08:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6810
|0.7036
|0.6780
|2007.04.02 00:34
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|1008249
|2007.03.30 09:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|120.54
|117.73
|2007.03.30 16:09
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|1008252
|2007.03.30 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.06
|115.55
|118.36
|2007.03.30 14:12
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|1010691
|2007.03.30 11:52
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3303
|1.3102
|1.3333
|2007.03.30 16:15
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1012176
|2007.03.30 13:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.28
|120.54
|117.98
|2007.03.30 16:09
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1015180
|2007.03.30 14:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1542
|1.1793
|1.1512
|2007.03.30 16:28
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|1016410
|2007.03.30 14:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.38
|115.87
|118.68
|2007.03.30 16:55
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|1018497
|2007.03.30 15:19
|buy
|0.05
|usdcad
|1.1520
|1.1344
|1.1550
|2007.04.02 08:51
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|1019387
|2007.03.30 15:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.13
|115.87
|118.43
|2007.03.30 16:55
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|1020102
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.88
|115.87
|118.18
|2007.03.30 16:55
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|1020579
|2007.03.30 16:17
|buy
|0.01
|audusd
|0.8094
|0.7843
|0.8124
|2007.03.30 16:31
|0.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1022714
|2007.03.30 16:21
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.63
|115.87
|117.93
|2007.03.30 16:55
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|1023569
|2007.03.30 16:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.8102
|0.8303
|0.8072
|2007.04.03 03:43
|0.8148
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.80
|1025897
|2007.03.30 16:28
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1506
|1.1757
|1.1476
|2007.04.05 11:00
|1.1551
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.90
|1026641
|2007.03.30 16:29
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6212
|1.5986
|1.6242
|2007.04.02 19:44
|1.6242
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|1026642
|2007.03.30 16:29
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6208
|1.6459
|1.6178
|2007.04.12 13:48
|1.6386
|0.00
|0.00
|-0.94
|-14.64
|1027577
|2007.03.30 16:31
|buy
|0.01
|audusd
|0.8128
|0.7877
|0.8158
|2007.04.02 01:48
|0.8131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|1029271
|2007.03.30 16:45
|buy
|0.09
|usdjpy
|117.37
|115.86
|117.67
|2007.03.30 16:55
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|22.95
|1032711
|2007.03.30 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3375
|1.3124
|1.3405
|2007.04.02 13:16
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|1032725
|2007.03.30 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3374
|1.3625
|1.3344
|2007.04.02 00:19
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1033220
|2007.03.30 17:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.8102
|0.7876
|0.8132
|2007.04.02 01:48
|0.8132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1033377
|2007.03.30 17:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1532
|1.1758
|1.1502
|2007.04.05 11:00
|1.1548
|0.00
|0.00
|-0.30
|-2.77
|1035357
|2007.03.30 20:20
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6234
|1.6460
|1.6204
|2007.04.12 13:48
|1.6387
|0.00
|0.00
|-1.82
|-25.16
|1050691
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3348
|1.3122
|1.3378
|2007.04.02 13:16
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1051910
|2007.04.02 00:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3343
|1.3594
|1.3313
|2007.04.03 17:55
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.05
|0.50
|1063857
|2007.04.02 01:47
|sell
|0.05
|audusd
|0.8128
|0.8304
|0.8098
|2007.04.03 03:42
|0.8149
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.50
|1063863
|2007.04.02 01:48
|buy
|0.01
|audusd
|0.8133
|0.7882
|0.8163
|2007.04.02 12:12
|0.8163
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1070728
|2007.04.02 08:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.78
|120.29
|117.48
|2007.04.04 14:03
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.26
|-8.34
|1070730
|2007.04.02 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|115.28
|118.09
|2007.04.03 05:06
|118.09
|0.00
|0.00
|0.10
|2.54
|1071729
|2007.04.02 08:52
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1557
|1.1306
|1.1587
|2007.04.03 17:35
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.02
|2.59
|1071733
|2007.04.02 08:53
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1558
|1.1759
|1.1528
|2007.04.05 11:00
|1.1550
|0.00
|0.00
|-0.44
|2.08
|1072983
|2007.04.02 11:46
|sell
|0.09
|audusd
|0.8153
|0.8304
|0.8123
|2007.04.03 03:42
|0.8150
|0.00
|0.00
|-0.22
|2.70
|1073921
|2007.04.02 12:01
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6760
|0.6534
|0.6790
|2007.04.05 11:00
|0.6790
|0.00
|0.00
|-1.45
|11.81
|1073953
|2007.04.02 12:12
|buy
|0.01
|audusd
|0.8165
|0.7914
|0.8195
|2007.04.04 03:47
|0.8101
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.40
|1073988
|2007.04.02 12:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3369
|1.3595
|1.3339
|2007.04.03 17:55
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.11
|6.00
|1075983
|2007.04.02 13:16
|sell
|0.15
|audusd
|0.8179
|0.8305
|0.8149
|2007.04.03 03:41
|0.8149
|0.00
|0.00
|-0.36
|45.00
|1075991
|2007.04.02 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3379
|1.3128
|1.3409
|2007.04.04 07:37
|1.3358
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.10
|1081490
|2007.04.02 17:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6759
|0.7010
|0.6729
|2007.04.11 07:13
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.82
|-4.16
|1082941
|2007.04.02 19:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6242
|1.5991
|1.6272
|2007.04.03 10:29
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.04
|2.46
|1091660
|2007.04.03 04:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.03
|120.29
|117.73
|2007.04.04 14:02
|118.76
|0.00
|0.00
|-0.25
|-12.29
|1091685
|2007.04.03 05:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.12
|115.61
|118.42
|2007.04.03 07:43
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|1094906
|2007.04.03 06:59
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.28
|120.29
|117.98
|2007.04.04 14:02
|118.74
|0.00
|0.00
|-0.38
|-11.62
|1098001
|2007.04.03 07:40
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6260
|1.6461
|1.6230
|2007.04.12 13:48
|1.6388
|0.00
|0.00
|-2.53
|-31.59
|1098043
|2007.04.03 07:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.44
|115.93
|118.74
|2007.04.03 12:20
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|1098088
|2007.04.03 07:44
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.53
|120.29
|118.23
|2007.04.04 14:02
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.63
|-9.26
|1098678
|2007.04.03 07:56
|buy
|0.02
|audusd
|0.8140
|0.7914
|0.8170
|2007.04.04 03:47
|0.8102
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.60
|1099356
|2007.04.03 10:29
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6280
|1.6029
|1.6310
|2007.04.04 16:23
|1.6310
|0.00
|0.00
|0.04
|2.46
|1101442
|2007.04.03 11:47
|sell
|0.05
|usdcad
|1.1583
|1.1759
|1.1553
|2007.04.04 10:10
|1.1553
|0.00
|0.00
|-0.15
|12.98
|1101462
|2007.04.03 12:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.76
|116.25
|119.06
|2007.04.04 11:02
|119.06
|0.00
|0.00
|0.10
|2.52
|1101636
|2007.04.03 12:21
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.78
|120.29
|118.48
|2007.04.04 14:02
|118.75
|0.00
|0.00
|-1.14
|2.27
|1101980
|2007.04.03 12:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3354
|1.3128
|1.3384
|2007.04.04 07:37
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.60
|1103923
|2007.04.03 14:01
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6285
|1.6461
|1.6255
|2007.04.12 13:48
|1.6387
|0.00
|0.00
|-4.23
|-41.95
|1110067
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1590
|1.1339
|1.1620
|2007.04.04 16:51
|1.1588
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.17
|1116053
|2007.04.03 18:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3328
|1.3127
|1.3358
|2007.04.04 07:36
|1.3358
|0.00
|0.00
|-0.22
|9.00
|1124654
|2007.04.03 23:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.8101
|0.7900
|0.8131
|2007.04.04 03:47
|0.8102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|1124661
|2007.04.03 23:30
|buy
|0.05
|audusd
|0.8071
|0.7895
|0.8101
|2007.04.04 03:47
|0.8101
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1127568
|2007.04.04 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3335
|1.3586
|1.3305
|2007.04.06 12:31
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.50
|1128930
|2007.04.04 04:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8109
|0.8360
|0.8079
|2007.04.06 14:05
|0.8157
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.80
|1128933
|2007.04.04 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8111
|0.7860
|0.8141
|2007.04.04 08:13
|0.8141
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1134035
|2007.04.04 07:25
|sell
|0.02
|audusd
|0.8134
|0.8360
|0.8104
|2007.04.06 14:05
|0.8156
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.40
|1135822
|2007.04.04 07:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3361
|1.3110
|1.3391
|2007.04.05 13:08
|1.3391
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.00
|1136229
|2007.04.04 08:13
|buy
|0.01
|audusd
|0.8145
|0.7894
|0.8175
|2007.04.04 14:37
|0.8175
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1141282
|2007.04.04 10:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3368
|1.3594
|1.3338
|2007.04.06 12:31
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.43
|-3.00
|1141285
|2007.04.04 10:56
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1557
|1.1331
|1.1587
|2007.04.04 16:51
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|1142378
|2007.04.04 11:01
|sell
|0.15
|usdjpy
|119.04
|120.30
|118.74
|2007.04.04 14:02
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|37.90
|1150959
|2007.04.04 14:06
|sell
|0.03
|audusd
|0.8160
|0.8361
|0.8130
|2007.04.06 14:05
|0.8156
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.20
|1153168
|2007.04.04 14:37
|buy
|0.01
|audusd
|0.8178
|0.7927
|0.8208
|2007.04.04 23:45
|0.8208
|0.00
|0.00
|0.05
|3.00
|1155346
|2007.04.04 15:11
|sell
|0.05
|audusd
|0.8185
|0.8361
|0.8155
|2007.04.06 14:05
|0.8155
|0.00
|0.00
|-0.48
|15.00
|1155655
|2007.04.04 15:56
|sell
|0.05
|usdcad
|1.1583
|1.1759
|1.1553
|2007.04.05 11:00
|1.1553
|0.00
|0.00
|-0.44
|12.98
|1156583
|2007.04.04 16:23
|sell
|0.09
|eurchf
|1.6313
|1.6464
|1.6283
|2007.04.12 13:48
|1.6388
|0.00
|0.00
|-6.94
|-55.51
|1156793
|2007.04.04 16:51
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1592
|1.1341
|1.1622
|2007.04.12 17:47
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.22
|-22.13
|1156823
|2007.04.04 17:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6305
|1.6054
|1.6335
|2007.04.06 12:33
|1.6335
|0.00
|0.00
|0.15
|2.46
|1160381
|2007.04.04 23:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.8210
|0.7959
|0.8240
|2007.04.10 00:36
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.10
|1161090
|2007.04.05 02:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.8184
|0.7958
|0.8214
|2007.04.10 00:36
|0.8188
|0.00
|0.00
|0.09
|0.80
|1166389
|2007.04.05 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.71
|116.20
|119.01
|2007.04.05 17:03
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|1166391
|2007.04.05 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.68
|121.19
|118.38
|2007.04.05 13:27
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1167257
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6785
|0.7011
|0.6755
|2007.04.11 07:13
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.72
|1.58
|1167280
|2007.04.05 11:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1561
|1.1335
|1.1591
|2007.04.12 17:48
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.30
|-38.08
|1167346
|2007.04.05 11:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6791
|0.6540
|0.6821
|2007.04.12 15:20
|0.6821
|0.00
|0.00
|-1.02
|5.94
|1167367
|2007.04.05 11:02
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1535
|1.1334
|1.1565
|2007.04.12 17:48
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.48
|-50.51
|1167932
|2007.04.05 12:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.93
|121.19
|118.63
|2007.04.05 13:27
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|1168199
|2007.04.05 13:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3393
|1.3142
|1.3423
|2007.04.05 13:22
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1168230
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3395
|1.3596
|1.3365
|2007.04.06 12:31
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.16
|2.10
|1168490
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3420
|1.3596
|1.3390
|2007.04.06 12:31
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.27
|15.00
|1168509
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3425
|1.3174
|1.3455
|2007.04.10 00:58
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.21
|-4.80
|1168656
|2007.04.05 13:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.60
|121.11
|118.30
|2007.04.10 01:16
|119.07
|0.00
|0.00
|-0.39
|-3.95
|1168815
|2007.04.05 13:44
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.6810
|0.7011
|0.6780
|2007.04.11 07:13
|0.6780
|0.00
|0.00
|1.12
|17.82
|1168926
|2007.04.05 13:56
|buy
|0.05
|usdcad
|1.1509
|1.1333
|1.1539
|2007.04.12 17:48
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.78
|-73.17
|1168961
|2007.04.05 13:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.46
|116.20
|118.76
|2007.04.05 17:03
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|1169509
|2007.04.05 17:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.76
|116.25
|119.06
|2007.04.06 12:30
|119.06
|0.00
|0.00
|0.10
|2.51
|1169720
|2007.04.05 21:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1510
|1.1761
|1.1480
|2007.04.10 10:35
|1.1480
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.61
|1170069
|2007.04.06 04:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.85
|121.11
|118.55
|2007.04.10 01:16
|119.05
|0.00
|0.00
|-0.50
|-3.36
|1170862
|2007.04.06 12:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.10
|121.11
|118.80
|2007.04.10 01:16
|119.06
|0.00
|0.00
|-0.76
|1.01
|1170870
|2007.04.06 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.24
|116.73
|119.54
|2007.04.11 00:32
|119.28
|0.00
|0.00
|0.30
|0.34
|1170877
|2007.04.06 12:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3397
|1.3171
|1.3427
|2007.04.10 00:58
|1.3375
|0.00
|0.00
|-0.28
|-4.40
|1171140
|2007.04.06 12:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6345
|1.6094
|1.6375
|2007.04.09 13:59
|1.6375
|0.00
|0.00
|0.04
|2.45
|1171311
|2007.04.06 12:40
|sell
|0.15
|eurchf
|1.6339
|1.6465
|1.6309
|2007.04.12 13:48
|1.6387
|0.00
|0.00
|-6.92
|-59.22
|1171684
|2007.04.06 13:49
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.35
|121.11
|119.05
|2007.04.10 01:16
|119.05
|0.00
|0.00
|-1.26
|12.60
|1171711
|2007.04.06 13:57
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3371
|1.3170
|1.3401
|2007.04.10 00:58
|1.3376
|0.00
|0.00
|-0.44
|1.50
|1171764
|2007.04.06 14:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.8159
|0.7958
|0.8189
|2007.04.10 00:36
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.10
|9.00
|1172761
|2007.04.09 08:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3364
|1.3615
|1.3334
|2007.04.11 18:13
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.60
|1173641
|2007.04.09 13:56
|sell
|0.26
|eurchf
|1.6364
|1.6465
|1.6334
|2007.04.12 13:48
|1.6388
|0.00
|0.00
|-10.00
|-51.32
|1173670
|2007.04.09 13:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6377
|1.6126
|1.6407
|2007.04.11 10:47
|1.6386
|0.00
|0.00
|0.08
|0.73
|1174169
|2007.04.09 16:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3345
|1.3169
|1.3375
|2007.04.10 00:58
|1.3375
|0.00
|0.00
|-0.36
|15.00
|1175036
|2007.04.10 00:36
|buy
|0.01
|audusd
|0.8193
|0.7942
|0.8223
|2007.04.10 01:39
|0.8223
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1175213
|2007.04.10 00:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3377
|1.3126
|1.3407
|2007.04.10 02:25
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1175385
|2007.04.10 01:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.99
|116.73
|119.29
|2007.04.11 00:32
|119.29
|0.00
|0.00
|0.20
|5.03
|1175411
|2007.04.10 01:39
|buy
|0.01
|audusd
|0.8225
|0.7974
|0.8255
|2007.04.10 14:14
|0.8255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1175535
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3390
|1.3616
|1.3360
|2007.04.11 18:13
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.20
|1175727
|2007.04.10 02:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3410
|1.3159
|1.3440
|2007.04.10 12:48
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1175802
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3416
|1.3617
|1.3386
|2007.04.11 18:13
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.16
|1.20
|1179612
|2007.04.10 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.08
|121.59
|118.78
|2007.04.12 13:04
|119.04
|0.00
|0.00
|-0.51
|0.34
|1184471
|2007.04.10 09:53
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1483
|1.1332
|1.1513
|2007.04.12 17:48
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.81
|-110.28
|1188161
|2007.04.10 12:21
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6351
|1.6125
|1.6381
|2007.04.11 10:43
|1.6381
|0.00
|0.00
|0.07
|4.91
|1190261
|2007.04.10 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3442
|1.3191
|1.3472
|2007.04.12 01:36
|1.3447
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.50
|1190264
|2007.04.10 12:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3441
|1.3617
|1.3411
|2007.04.11 18:13
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.27
|15.00
|1201001
|2007.04.10 16:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1479
|1.1730
|1.1449
|2007.04.11 11:02
|1.1449
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.62
|1201003
|2007.04.10 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8252
|0.8001
|0.8282
|2007.04.12 14:20
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.07
|3.00
|1206489
|2007.04.11 00:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.29
|116.78
|119.59
|2007.04.11 13:22
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1207465
|2007.04.11 01:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3417
|1.3191
|1.3447
|2007.04.12 01:36
|1.3447
|0.00
|0.00
|-0.43
|6.00
|1207517
|2007.04.11 01:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.04
|116.78
|119.34
|2007.04.11 13:22
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|1214109
|2007.04.11 10:47
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6388
|1.6137
|1.6418
|2007.04.12 00:01
|1.6418
|0.00
|0.00
|0.11
|2.46
|1214625
|2007.04.11 10:51
|buy
|0.15
|usdcad
|1.1458
|1.1332
|1.1488
|2007.04.12 17:48
|1.1343
|0.00
|0.00
|1.01
|-152.08
|1217064
|2007.04.11 13:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6790
|0.7041
|0.6760
|2007.04.17 21:12
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.64
|6.02
|1217797
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.33
|121.59
|119.03
|2007.04.12 13:04
|119.03
|0.00
|0.00
|-0.76
|5.04
|1217800
|2007.04.11 13:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.35
|116.84
|119.65
|2007.04.12 20:17
|119.15
|0.00
|0.00
|0.31
|-1.68
|1217988
|2007.04.11 13:24
|sell
|0.44
|eurchf
|1.6390
|1.6466
|1.6360
|2007.04.12 13:48
|1.6387
|0.00
|0.00
|-10.16
|10.86
|1220089
|2007.04.11 16:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1449
|1.1700
|1.1419
|2007.04.11 17:32
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|1220705
|2007.04.11 17:06
|buy
|0.26
|usdcad
|1.1431
|1.1330
|1.1461
|2007.04.12 17:47
|1.1344
|0.00
|0.00
|1.76
|-199.40
|1227765
|2007.04.11 19:41
|buy
|0.44
|usdcad
|1.1405
|1.1329
|1.1435
|2007.04.12 17:47
|1.1343
|0.00
|0.00
|2.97
|-240.50
|1228273
|2007.04.11 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3432
|1.3683
|1.3402
|2007.04.13 15:13
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.20
|1230722
|2007.04.12 00:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1401
|1.1652
|1.1371
|2007.04.12 10:20
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1230733
|2007.04.12 00:01
|sell
|0.75
|eurchf
|1.6416
|1.6467
|1.6386
|2007.04.12 13:48
|1.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|185.07
|1230736
|2007.04.12 00:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6419
|1.6168
|1.6449
|2007.04.12 01:03
|1.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|1230958
|2007.04.12 01:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6453
|1.6201
|1.6482
|2007.04.12 16:20
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.87
|1231072
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3450
|1.3199
|1.3480
|2007.04.12 13:46
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1232140
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.09
|audusd
|0.8268
|0.8419
|0.8238
|2007.04.24 06:07
|0.8238
|0.00
|0.00
|-2.19
|27.00
|1232500
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3458
|1.3684
|1.3428
|2007.04.13 15:13
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.11
|-9.40
|1238945
|2007.04.12 04:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6815
|0.7042
|0.6786
|2007.04.17 08:30
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.57
|11.57
|1239318
|2007.04.12 04:38
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6428
|1.6201
|1.6457
|2007.04.12 16:19
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|1254366
|2007.04.12 12:43
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6402
|1.6201
|1.6432
|2007.04.12 16:19
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|1255002
|2007.04.12 13:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.11
|116.84
|119.40
|2007.04.12 20:17
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|1255008
|2007.04.12 13:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1383
|1.1634
|1.1353
|2007.04.12 17:45
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1257801
|2007.04.12 13:48
|buy
|0.75
|usdcad
|1.1376
|1.1325
|1.1406
|2007.04.12 17:47
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.83
|1258709
|2007.04.12 13:54
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6378
|1.6201
|1.6407
|2007.04.12 16:19
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|1258738
|2007.04.12 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3477
|1.3226
|1.3507
|2007.04.13 00:44
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|1258808
|2007.04.12 14:17
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3484
|1.3685
|1.3454
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.16
|-6.60
|1260205
|2007.04.12 14:18
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.87
|116.85
|119.16
|2007.04.12 20:17
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|1260207
|2007.04.12 14:20
|buy
|0.01
|audusd
|0.8285
|0.8033
|0.8314
|2007.04.12 23:39
|0.8314
|0.00
|0.00
|0.02
|2.90
|1269047
|2007.04.12 17:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6407
|1.6658
|1.6377
|2007.04.13 07:59
|1.6377
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.48
|1269049
|2007.04.12 17:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6411
|1.6160
|1.6441
|2007.04.13 14:36
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.66
|1269162
|2007.04.12 17:46
|buy
|1.27
|usdcad
|1.1350
|1.1324
|1.1380
|2007.04.12 17:47
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.78
|1270796
|2007.04.12 19:29
|sell
|0.15
|audusd
|0.8293
|0.8419
|0.8263
|2007.04.24 01:58
|0.8263
|0.00
|0.00
|-3.61
|45.00
|1271061
|2007.04.12 20:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.07
|121.58
|118.77
|2007.04.13 05:34
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.53
|1271109
|2007.04.12 20:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.17
|116.66
|119.47
|2007.04.13 14:02
|118.72
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.79
|1272610
|2007.04.12 22:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1347
|1.1598
|1.1317
|2007.04.16 14:40
|1.1317
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.65
|1272613
|2007.04.12 22:04
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1349
|1.1098
|1.1379
|2007.04.13 15:13
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1273219
|2007.04.12 23:39
|buy
|0.01
|audusd
|0.8317
|0.8065
|0.8346
|2007.04.15 22:11
|0.8346
|0.00
|0.00
|0.02
|2.90
|1274019
|2007.04.13 00:26
|sell
|0.26
|audusd
|0.8319
|0.8420
|0.8289
|2007.04.19 06:41
|0.8289
|0.00
|0.00
|-3.78
|78.00
|1274213
|2007.04.13 00:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.92
|116.66
|119.22
|2007.04.13 14:02
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|1275947
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3510
|1.3686
|1.3480
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1278877
|2007.04.13 01:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3500
|1.3249
|1.3530
|2007.04.13 07:18
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1290433
|2007.04.13 06:26
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.67
|116.66
|118.97
|2007.04.13 14:02
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1292393
|2007.04.13 07:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3534
|1.3282
|1.3563
|2007.04.13 17:49
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|1294150
|2007.04.13 07:36
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6385
|1.6159
|1.6415
|2007.04.13 14:36
|1.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1296091
|2007.04.13 08:41
|buy
|0.05
|usdjpy
|118.42
|116.66
|118.72
|2007.04.13 14:02
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|1297043
|2007.04.13 09:58
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3536
|1.3687
|1.3506
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1299493
|2007.04.13 10:23
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6360
|1.6159
|1.6390
|2007.04.13 14:36
|1.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|1306329
|2007.04.13 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.48
|120.99
|118.18
|2007.04.13 15:30
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|1309263
|2007.04.13 14:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.73
|116.22
|119.03
|2007.04.13 14:38
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|1309264
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.73
|120.99
|118.43
|2007.04.13 15:30
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|1311585
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.98
|120.99
|118.68
|2007.04.13 15:30
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|1311589
|2007.04.13 14:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.06
|116.55
|119.36
|2007.04.13 14:57
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|1312884
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.23
|120.99
|118.93
|2007.04.13 15:30
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|1317163
|2007.04.13 14:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.39
|116.88
|119.69
|2007.04.15 22:09
|119.43
|0.00
|0.00
|0.10
|0.33
|1317532
|2007.04.13 14:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3508
|1.3282
|1.3538
|2007.04.13 17:49
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1317726
|2007.04.13 15:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6427
|1.6678
|1.6397
|2007.04.17 10:49
|1.6397
|0.00
|0.00
|-0.16
|2.48
|1317727
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6429
|1.6178
|1.6459
|2007.04.15 22:10
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.04
|2.47
|1318356
|2007.04.13 15:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1373
|1.1599
|1.1343
|2007.04.16 07:50
|1.1343
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.29
|1318362
|2007.04.13 15:10
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.48
|120.99
|119.18
|2007.04.13 15:30
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|22.65
|1322711
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.18
|121.69
|118.88
|2007.04.17 15:48
|118.88
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.52
|1329235
|2007.04.13 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3536
|1.3285
|1.3566
|2007.04.15 22:00
|1.3566
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|1329329
|2007.04.13 18:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.15
|116.88
|119.44
|2007.04.15 22:09
|119.44
|0.00
|0.00
|0.20
|4.86
|1334696
|2007.04.15 22:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3564
|1.3790
|1.3534
|2007.04.16 20:23
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1335885
|2007.04.15 22:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6453
|1.6679
|1.6423
|2007.04.17 05:59
|1.6423
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.95
|1338124
|2007.04.15 22:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.44
|121.70
|119.14
|2007.04.16 00:02
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|1338127
|2007.04.15 22:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.47
|116.96
|119.77
|2007.04.16 14:15
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|1338313
|2007.04.15 22:11
|sell
|0.44
|audusd
|0.8345
|0.8421
|0.8315
|2007.04.16 05:08
|0.8315
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|0.00
|0.00
|-58.26
|-508.56
|Closed P/L:
|-566.82
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1172239
|2007.04.08 23:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8165
|0.8416
|0.8135
|0.8296
|0.00
|0.00
|-0.34
|-13.10
|1175038
|2007.04.10 00:36
|sell
|0.02
|audusd
|0.8191
|0.8417
|0.8161
|0.8296
|0.00
|0.00
|-0.75
|-21.00
|1175368
|2007.04.10 01:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.8217
|0.8418
|0.8187
|0.8296
|0.00
|0.00
|-1.07
|-23.70
|1184406
|2007.04.10 09:23
|sell
|0.05
|audusd
|0.8242
|0.8418
|0.8212
|0.8296
|0.00
|0.00
|-1.80
|-27.00
|1338307
|2007.04.15 22:10
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6462
|1.6211
|1.6492
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.35
|-6.83
|1265793
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6824
|0.6573
|0.6854
|0.6808
|0.00
|0.00
|-1.64
|-3.20
|1329237
|2007.04.13 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3535
|1.3786
|1.3505
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.51
|-10.30
|1318748
|2007.04.13 15:13
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1382
|1.1131
|1.1412
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.21
|-14.80
|0.00
|0.00
|-4.53
|-119.93
|Floating P/L:
|-124.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-566.82
|Floating P/L:
|-124.46
|Margin:
|141.00
|Balance:
|4 433.18
|Equity:
|4 308.72
|Free Margin:
|4 167.72
|Details:
|Gross Profit:
|1 245.04
|Gross Loss:
|1 811.86
|Total Net Profit:
|-566.82
|Profit Factor:
|0.69
|Expected Payoff:
|-2.48
|Absolute Drawdown:
|964.31
|Maximal Drawdown:
|1 499.89 (27.10%)
|Relative Drawdown:
|27.10% (1 499.89)
|Total Trades:
|229
|Short Positions (won %):
|103 (63.11%)
|Long Positions (won %):
|126 (75.40%)
|Profit Trades (% of total):
|160 (69.87%)
|Loss trades (% of total):
|69 (30.13%)
|Largest
|profit trade:
|185.07
|loss trade:
|-237.53
|Average
|profit trade:
|7.78
|loss trade:
|-26.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (342.24)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 203.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|342.24 (21)
|consecutive loss (count):
|-1 203.43 (10)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2