Interbank FX, LLC

Account: 1428051 Name: Bernhard Schwarzmaier Currency: USD 2007 April 20, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
307230842007.04.08 21:20balanceDeposit10 000.00
307931262007.04.09 16:43sell1.60usdchf1.22781.24041.22432007.04.09 20:031.22620.000.000.00208.78
307884692007.04.09 16:29sell0.80usdchf1.22591.24031.22242007.04.09 20:041.22620.000.000.00-19.57
307708622007.04.09 12:48sell0.40usdchf1.22401.24021.22052007.04.09 20:041.22610.000.000.00-68.51
307590262007.04.09 09:16sell0.20usdchf1.22221.24021.21872007.04.09 20:051.22620.000.000.00-65.24
307685302007.04.09 12:24sell0.40euraud1.63771.63441.62892007.04.10 00:151.63440.000.003.66107.95
307589192007.04.09 09:15sell0.20euraud1.63591.65391.63242007.04.10 00:151.63440.000.001.8324.53
307615972007.04.09 10:14buy0.20audusd0.81740.82200.82752007.04.10 01:430.82200.000.000.2392.00
308487302007.04.10 02:12buy0.21eurusd1.34021.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.0046.20
308410472007.04.10 01:46sell0.21usdchf1.22351.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.0049.89
308483672007.04.10 02:09buy0.21gbpusd1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.000.0037.80
308967672007.04.10 07:38buy0.42gbpjpy234.54234.72235.272007.04.10 08:43234.720.000.000.0063.47
308916722007.04.10 07:01buy0.21gbpjpy234.72232.92235.072007.04.10 08:43234.710.000.000.00-1.77
308553272007.04.10 02:39buy0.21nzdusd0.72470.72660.73212007.04.10 10:190.72660.000.000.0039.90
307748142007.04.09 13:29sell0.40usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.14850.000.00-1.40121.90
307588532007.04.09 09:11sell0.20usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.14830.000.00-0.7033.09
309093202007.04.10 08:55buy0.21gbpjpy234.64234.87235.422007.04.10 10:45234.870.000.000.0040.55
308685162007.04.10 04:10buy0.21eurjpy159.71159.89160.442007.04.10 11:07159.890.000.000.0031.72
308824722007.04.10 06:12buy0.21chfjpy97.6197.8098.352007.04.10 12:3797.800.000.000.0033.50
308991582007.04.10 07:55buy0.42eurusd1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.0088.20
308592202007.04.10 02:57buy0.21eurusd1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34290.000.000.006.30
308592692007.04.10 02:57sell0.21usdchf1.22031.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.0053.48
309460712007.04.10 13:13sell0.44euraud1.63101.62831.62282007.04.10 14:171.62830.000.000.0098.09
308675162007.04.10 04:04sell0.21euraud1.62911.64711.62562007.04.10 14:171.62830.000.000.0013.87
308607562007.04.10 03:12buy0.42audusd0.82260.82450.83002007.04.10 14:450.82450.000.000.0079.80
308559492007.04.10 02:40buy0.21audusd0.82440.80640.82792007.04.10 14:450.82450.000.000.002.10
308839492007.04.10 06:19sell0.21eurchf1.63751.63471.62922007.04.10 15:001.63470.000.000.0048.34
308675132007.04.10 04:04buy0.21audjpy98.0898.3198.862007.04.10 21:3498.310.000.002.2140.58
309700832007.04.10 15:32buy0.88gbpjpy234.79235.00235.552007.04.10 23:52235.000.000.0018.08155.05
309441372007.04.10 13:02buy0.44gbpjpy235.00233.38235.352007.04.10 23:53234.990.000.009.04-3.69
309247252007.04.10 11:08buy0.21gbpjpy235.18233.38235.532007.04.10 23:53234.960.000.004.32-38.78
310090042007.04.10 23:53buy0.46gbpusd1.97201.95581.97552007.04.11 01:551.97550.000.000.00161.00
309277762007.04.10 11:30buy0.21gbpusd1.97431.95631.97782007.04.11 06:131.97780.000.00-0.0873.50
309212572007.04.10 10:40sell0.21usdcad1.14791.16591.14442007.04.11 11:361.14440.000.00-0.7464.23
309296852007.04.10 11:44buy0.21eurjpy159.92158.12160.272007.04.11 13:23160.270.000.001.7961.59
309615892007.04.10 14:45buy0.88audnzd1.13151.13351.13902007.04.11 18:301.13350.000.00-2.33127.90
309105672007.04.10 09:04buy0.42audnzd1.13511.11891.13862007.04.11 18:311.13340.000.00-1.11-51.89
308765792007.04.10 05:34buy0.21audnzd1.13691.11891.14042007.04.11 18:311.13350.000.00-0.56-51.89
312470512007.04.12 05:51sell0.23gbpchf2.40992.40642.40092007.04.12 13:502.40640.000.000.0066.22
310122692007.04.11 00:16sell0.46usdjpy119.23118.98118.432007.04.12 14:08118.980.000.00-19.7396.65
308348472007.04.10 01:16sell0.20usdjpy119.04120.84118.692007.04.12 14:08118.980.000.00-11.4410.09
308729642007.04.10 05:06buy0.21eurcad1.54521.52721.54872007.04.12 17:541.52720.000.00-3.24-333.45
309164032007.04.10 09:50buy0.84eurcad1.54141.52701.54492007.04.12 17:551.52730.000.00-12.93-1 044.72
308960702007.04.10 07:33buy0.42eurcad1.54331.52711.54682007.04.12 17:551.52720.000.00-6.47-596.45
311665462007.04.11 18:36buy0.92audcad0.94240.94450.95002007.04.13 06:490.94450.000.0010.67170.24
309218782007.04.10 10:51buy0.42audcad0.94600.92980.94952007.04.13 06:490.94440.000.006.09-59.21
308681232007.04.10 04:06buy0.21audcad0.94800.93000.95152007.04.13 06:500.94430.000.003.05-68.46
314918142007.04.13 08:16sell0.20gbpchf2.40452.40242.39692007.04.13 10:122.40240.000.000.0034.72
314846652007.04.13 07:38sell0.20usdchf1.21071.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.0036.41
311658872007.04.11 18:31sell0.48eurchf1.63901.63651.63102007.04.13 10:401.63650.000.00-12.8799.29
310179142007.04.11 01:03sell0.23eurchf1.63441.65241.63092007.04.13 10:411.63640.000.00-6.16-38.07
314891362007.04.13 07:59buy0.20eurusd1.35221.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.000.0040.00
308461712007.04.10 02:01sell0.21nzdjpy85.8987.6985.542007.04.13 14:0287.690.000.00-14.18-318.13
309103562007.04.10 09:02sell1.68nzdjpy86.4587.7186.102007.04.13 14:0287.690.000.00-113.40-1 753.09
308555602007.04.10 02:39sell0.42nzdjpy86.0887.7085.732007.04.13 14:0287.700.000.00-28.35-572.49
308674142007.04.10 04:04sell0.84nzdjpy86.2787.7185.922007.04.13 14:0287.710.000.00-56.70-1 017.75
315206102007.04.13 10:48sell0.20gbpjpy235.01236.81234.662007.04.13 15:08236.810.000.000.00-301.51
315596332007.04.13 14:02sell0.24gbpjpy235.98237.60235.632007.04.13 15:08236.850.000.000.00-174.86
315238312007.04.13 11:12buy0.20eurcad1.53651.53841.54392007.04.13 17:411.53840.000.000.0033.42
314834132007.04.13 07:28sell0.20audnzd1.13031.12781.12232007.04.15 22:271.12780.000.000.4037.07
314828172007.04.13 07:25buy0.20nzdusd0.73720.74010.74562007.04.15 23:340.74010.000.000.6558.00
315186242007.04.13 10:36buy0.20gbpusd1.98681.98971.99522007.04.16 08:361.98970.000.00-0.0858.00
315014382007.04.13 09:01sell0.20usdcad1.13411.13161.12612007.04.16 14:531.13160.000.00-0.7044.19
315140842007.04.13 10:19sell0.20gbpchf2.40042.41842.39692007.04.17 08:312.41840.000.00-8.26-297.05
310179362007.04.11 01:04sell0.23audjpy98.1999.9997.842007.04.17 12:3599.990.000.00-18.07-346.59
315596052007.04.13 14:02sell0.96audjpy98.92100.1898.572007.04.17 12:3599.990.000.00-25.16-859.94
313747652007.04.12 19:02sell0.80audjpy98.64100.0898.292007.04.17 12:3599.980.000.00-31.44-897.44
311653162007.04.11 18:28sell0.46audjpy98.46100.0898.112007.04.17 12:3599.970.000.00-36.17-581.49
318802102007.04.17 12:35sell0.12nzdjpy88.8488.6488.092007.04.17 16:0088.640.000.000.0020.16
318288462007.04.17 07:07sell0.12nzdjpy88.0789.8787.722007.04.17 16:0088.650.000.000.00-58.45
318802302007.04.17 12:35sell0.12chfjpy98.6398.4197.862007.04.17 20:4898.410.000.000.0022.19
318292362007.04.17 07:10sell0.12chfjpy98.25100.0597.902007.04.17 20:4898.410.000.000.00-16.14
319187542007.04.17 15:44sell0.24usdjpy118.94118.76118.212007.04.18 00:41118.760.000.00-3.4336.38
315607962007.04.13 14:07sell0.24usdjpy118.71120.33118.362007.04.18 00:41118.760.000.00-10.29-10.10
314932052007.04.13 08:24sell0.20usdjpy118.49120.29118.142007.04.18 00:41118.760.000.00-8.58-45.47
319258802007.04.17 16:22sell0.12usdchf1.20991.20731.20182007.04.18 03:561.20730.000.00-1.1325.84
315190222007.04.13 10:40sell0.20usdchf1.20811.22611.20462007.04.18 03:561.20730.000.00-5.6413.25
319958712007.04.18 05:43buy0.06gbpusd2.00892.01182.01732007.04.18 08:332.01180.000.000.0017.40
319928202007.04.18 05:05sell0.06usdchf1.20631.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.000.0012.46
318805922007.04.17 12:36sell0.12eurchf1.64071.63851.63302007.04.18 09:411.63850.000.00-0.8021.94
315192502007.04.13 10:41sell0.20eurchf1.63611.65411.63262007.04.18 09:411.63850.000.00-4.02-39.88
319735292007.04.18 01:18sell0.06gbpchf2.42322.42132.41582007.04.18 10:442.42130.000.000.009.46
320411322007.04.18 09:41sell0.12eurcad1.54011.53771.53222007.04.18 11:371.53770.000.000.0025.46
319819492007.04.18 02:42sell0.06eurcad1.53411.55211.53062007.04.18 11:371.53790.000.000.00-20.16
319814822007.04.18 02:35sell0.06gbpjpy238.20237.96237.412007.04.18 11:47237.960.000.000.0012.16
319879542007.04.18 04:00sell0.12gbpjpy238.38237.96237.412007.04.18 11:47237.960.000.000.0042.56
319936202007.04.18 05:15sell0.12eurjpy161.32160.87160.322007.04.18 11:57160.870.000.000.0045.63
319802092007.04.18 02:24sell0.06eurjpy161.14160.87160.322007.04.18 11:57160.870.000.000.0013.69
319807992007.04.18 02:27sell0.06audjpy99.1298.8798.322007.04.18 11:5898.870.000.000.0012.67
319805642007.04.18 02:25sell0.06usdjpy118.57118.38117.832007.04.18 12:35118.380.000.000.009.63
320431362007.04.18 09:57sell0.12chfjpy98.5498.1697.612007.04.18 12:3998.160.000.000.0038.51
319837422007.04.18 03:05sell0.06chfjpy98.21100.0197.862007.04.18 12:3998.170.000.000.002.03
318802242007.04.17 12:35sell0.12audcad0.94630.94270.93722007.04.18 12:410.94270.000.00-0.4738.16
315126832007.04.13 10:10sell0.20audcad0.94210.96010.93862007.04.18 12:410.94270.000.00-2.37-10.59
320551612007.04.18 11:38sell0.12usdcad1.13171.12841.12292007.04.18 13:281.12840.000.000.0035.09
319720842007.04.18 01:04sell0.06usdcad1.12991.14791.12642007.04.18 13:281.12850.000.000.007.44
320745182007.04.18 12:41buy0.24nzdusd0.73960.74190.74742007.04.18 15:010.74190.000.000.0055.20
319896652007.04.18 04:24buy0.12nzdusd0.74740.73120.75092007.04.18 15:020.74200.000.000.00-64.80
319715272007.04.18 01:01buy0.06nzdusd0.74920.73120.75272007.04.18 15:020.74190.000.000.00-43.80
320834002007.04.18 13:26buy0.48nzdjpy87.9888.2988.842007.04.18 19:0188.290.000.000.00125.46
320532332007.04.18 11:28buy0.24nzdjpy88.5387.0988.882007.04.18 19:0188.290.000.000.00-48.57
319780402007.04.18 01:53buy0.12nzdjpy88.8287.2089.172007.04.18 19:0188.290.000.000.00-53.63
319715152007.04.18 01:01buy0.06nzdjpy89.0087.2089.352007.04.18 19:0188.300.000.000.00-35.41
320605712007.04.18 11:57sell0.24audnzd1.12361.11991.11442007.04.18 19:511.11990.000.000.0066.44
319872012007.04.18 03:45sell0.12audnzd1.11901.13521.11552007.04.18 19:511.11990.000.000.00-8.08
319715822007.04.18 01:01sell0.06audnzd1.11721.13521.11372007.04.18 19:511.12020.000.000.00-13.47
320740642007.04.18 12:39buy0.12eurusd1.35671.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-2.1843.20
319730702007.04.18 01:15buy0.06eurusd1.35901.34101.36252007.04.18 22:161.36030.000.00-1.097.80
321519562007.04.19 01:52sell0.06chfjpy98.2798.0797.522007.04.19 02:4898.070.000.000.0010.16
320414052007.04.18 09:43sell0.06eurchf1.63791.63461.62912007.04.19 03:561.63460.000.00-1.2116.48
321637242007.04.19 03:19sell0.06gbpchf2.41072.40822.40272007.04.19 04:082.40820.000.000.0012.48
321871162007.04.19 05:36sell0.12nzdjpy87.4587.2686.712007.04.19 06:0887.260.000.000.0019.33
321621382007.04.19 03:04sell0.06nzdjpy87.2789.0786.922007.04.19 06:0887.250.000.000.001.01
321857412007.04.19 05:30sell0.06gbpjpy236.27235.91235.362007.04.19 06:21235.910.000.000.0018.34
321856442007.04.19 05:29sell0.12eurjpy160.28160.00159.452007.04.19 06:30160.000.000.000.0028.51
321810132007.04.19 05:02sell0.06eurjpy160.10161.90159.752007.04.19 06:30160.000.000.000.005.09
321727252007.04.19 04:17buy0.12euraud1.63191.63781.64332007.04.19 06:411.63780.000.000.0058.66
321669952007.04.19 03:44buy0.06euraud1.63371.63771.64322007.04.19 06:411.63770.000.000.0019.89
321835392007.04.19 05:16sell0.06audjpy98.1897.6197.062007.04.19 06:4597.610.000.000.0029.04
321643032007.04.19 03:26sell0.12eurcad1.53591.53281.52732007.04.19 06:481.53280.000.000.0032.92
321590982007.04.19 02:44sell0.06eurcad1.53411.55211.53062007.04.19 06:481.53280.000.000.006.90
321929162007.04.19 06:12sell0.06audcad0.93960.93700.93152007.04.19 06:500.93700.000.000.0013.81
321949022007.04.19 06:21sell0.06audusd0.83140.82950.82402007.04.19 06:500.82950.000.000.0011.40
321617872007.04.19 03:01sell0.06nzdusd0.74020.73780.73232007.04.19 06:540.73780.000.000.0014.40
321547962007.04.19 02:23sell0.06gbpusd2.00501.99981.99432007.04.19 06:561.99980.000.000.0031.20
321673202007.04.19 03:45sell0.12eurusd1.36051.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.0038.40
321540972007.04.19 02:20sell0.06eurusd1.35871.37671.35522007.04.19 07:021.35730.000.000.008.40
322257542007.04.19 08:12sell0.28audnzd1.12591.14031.12242007.04.19 08:181.12650.000.000.00-12.39
322099752007.04.19 07:03sell0.28nzdjpy87.3786.9786.422007.04.19 08:1886.880.000.000.00116.51
322090362007.04.19 07:02sell0.14nzdjpy87.1786.9786.422007.04.19 08:1986.890.000.000.0033.29
322130472007.04.19 07:10sell0.14audnzd1.12401.14021.12052007.04.19 08:191.12670.000.000.00-27.89
322078092007.04.19 07:00sell0.07audnzd1.12211.14011.11862007.04.19 08:191.12660.000.000.00-23.24
321939162007.04.19 06:17sell0.06nzdjpy86.9888.7886.632007.04.19 08:1986.880.000.000.005.10
322099872007.04.19 07:03sell0.14usdjpy118.08117.85117.302007.04.19 08:20117.850.000.000.0027.32
321658512007.04.19 03:39sell0.06usdjpy117.89119.69117.542007.04.19 08:20117.920.000.000.00-1.53
322097512007.04.19 07:02sell0.07usdcad1.12881.12701.12152007.04.19 09:521.12700.000.000.0011.18
322480762007.04.19 10:59sell0.07eurcad1.53021.54821.52672007.04.19 11:001.52670.000.000.0021.78
322363692007.04.19 09:29sell0.28nzdjpy87.3687.1286.572007.04.19 11:4487.120.000.000.0057.08
322334052007.04.19 09:09sell0.14nzdjpy87.1788.7986.822007.04.19 11:4487.110.000.000.007.13
322293792007.04.19 08:37sell0.07nzdjpy86.9888.7886.632007.04.19 11:4487.100.000.000.00-7.14
322532652007.04.19 11:38sell0.14audnzd1.12501.12281.11732007.04.19 13:141.12280.000.000.0022.90
322500862007.04.19 11:12sell0.07audnzd1.12291.14091.11942007.04.19 13:141.12280.000.000.000.52
322582482007.04.19 12:19sell0.28gbpjpy235.84237.28235.492007.04.19 14:23237.280.000.000.00-340.11
322521342007.04.19 11:25sell0.14gbpjpy235.66237.28235.312007.04.19 14:23237.280.000.000.00-191.31
322504502007.04.19 11:14sell0.07gbpjpy235.48237.28235.132007.04.19 14:23237.280.000.000.00-106.29
322572502007.04.19 12:10sell0.56eurcad1.53121.52751.52202007.04.20 14:181.52750.000.001.57184.44
322519572007.04.19 11:23sell0.28eurcad1.52931.54371.52582007.04.20 14:181.52750.000.000.7844.86
322484842007.04.19 11:00sell0.14eurcad1.52751.54371.52402007.04.20 14:181.52760.000.000.39-1.24
322483222007.04.19 11:00sell0.07eurcad1.52541.54341.52192007.04.20 14:181.52750.000.000.20-13.08
322520102007.04.19 11:24sell0.14usdcad1.12551.12291.11742007.04.20 14:381.12290.000.00-0.4932.42
322482892007.04.19 11:00sell0.07usdcad1.12371.14171.12022007.04.20 14:381.12290.000.00-0.254.99
322507132007.04.19 11:15sell0.07gbpchf2.40482.42282.40132007.04.20 15:152.42280.000.00-1.45-104.27
322525112007.04.19 11:28sell0.14gbpchf2.40662.42282.40312007.04.20 15:152.42280.000.00-2.89-187.67
  0.00 0.00 -393.60 -6 550.99
Closed P/L: -6 944.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
322482582007.04.19 11:00sell0.07audcad0.93620.95420.9327 0.94090.000.00-0.56-29.29
324245932007.04.20 14:19sell0.14audcad0.93850.95470.9350 0.94090.000.00-0.55-29.92
321806742007.04.19 05:01sell0.06chfjpy97.9999.7997.64 98.350.000.00-0.40-18.19
324245772007.04.20 14:18sell0.14chfjpy98.38100.0098.03 98.350.000.00-0.473.54
321694322007.04.19 03:56sell0.06eurchf1.63421.65221.6307 1.64230.000.00-0.80-40.24
324245802007.04.20 14:18sell0.14eurchf1.64221.65841.6387 1.64230.000.00-0.94-1.16
307607022007.04.09 09:56buy0.20eurgbp0.68110.66310.6846 0.67860.000.00-19.60-100.16
318875542007.04.17 12:48buy0.12eurgbp0.67760.66140.6811 0.67860.000.00-5.0424.04
322503882007.04.19 11:14sell0.07gbpusd1.99902.01701.9955 2.00370.000.000.04-32.90
322517862007.04.19 11:22sell0.14gbpusd2.00092.01711.9974 2.00370.000.000.08-39.20
324298972007.04.20 15:16sell0.24gbpusd2.00472.01912.0012 2.00370.000.000.0724.00
322058462007.04.19 06:55sell0.07nzdusd0.73730.75530.7338 0.74840.000.00-0.52-77.70
322091262007.04.19 07:02sell0.14nzdusd0.73910.75530.7356 0.74840.000.00-1.06-130.20
322363652007.04.19 09:29sell0.28nzdusd0.74100.75540.7375 0.74840.000.00-2.10-207.20
324245952007.04.20 14:19sell0.56nzdusd0.74460.75720.7411 0.74840.000.00-2.10-212.80
  0.00 0.00 -33.95 -867.38
 Floating P/L: -901.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6 944.59 Floating P/L: -901.33 Margin: 2 430.00
Balance: 3 055.41 Equity: 2 154.08 Free Margin: -275.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 477.57 Gross Loss: 11 422.16 Total Net Profit: -6 944.59
Profit Factor: 0.39 Expected Payoff: -45.69  
Absolute Drawdown: 7 196.41 Maximal Drawdown (%): 9 077.76 (76.40%) Relative Drawdown ($): 76.40% (9 077.76)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 107 (65.42%) Long Positions (won %): 45 (68.89%)
Profit Trades (% of total): 101 (66.45%) Loss trades (% of total): 51 (33.55%)
Largest profit trade: 208.78 loss trade: -1 866.49
Average profit trade: 44.33 loss trade: -223.96
Maximum consecutive wins ($): 21 (422.94) consecutive losses ($): 6 (-4 350.46)
Maximal consecutive profit (count): 910.01 (17) consecutive loss (count): -4 350.46 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2