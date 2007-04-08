|Account: 1428051
|Name: Bernhard Schwarzmaier
|Currency: USD
|2007 April 20, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30723084
|2007.04.08 21:20
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30793126
|2007.04.09 16:43
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2278
|1.2404
|1.2243
|2007.04.09 20:03
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|208.78
|30788469
|2007.04.09 16:29
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2259
|1.2403
|1.2224
|2007.04.09 20:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.57
|30770862
|2007.04.09 12:48
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2240
|1.2402
|1.2205
|2007.04.09 20:04
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.51
|30759026
|2007.04.09 09:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2222
|1.2402
|1.2187
|2007.04.09 20:05
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.24
|30768530
|2007.04.09 12:24
|sell
|0.40
|euraud
|1.6377
|1.6344
|1.6289
|2007.04.10 00:15
|1.6344
|0.00
|0.00
|3.66
|107.95
|30758919
|2007.04.09 09:15
|sell
|0.20
|euraud
|1.6359
|1.6539
|1.6324
|2007.04.10 00:15
|1.6344
|0.00
|0.00
|1.83
|24.53
|30761597
|2007.04.09 10:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8174
|0.8220
|0.8275
|2007.04.10 01:43
|0.8220
|0.00
|0.00
|0.23
|92.00
|30848730
|2007.04.10 02:12
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3402
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|46.20
|30841047
|2007.04.10 01:46
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2235
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|49.89
|30848367
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|30896767
|2007.04.10 07:38
|buy
|0.42
|gbpjpy
|234.54
|234.72
|235.27
|2007.04.10 08:43
|234.72
|0.00
|0.00
|0.00
|63.47
|30891672
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.21
|gbpjpy
|234.72
|232.92
|235.07
|2007.04.10 08:43
|234.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|30855327
|2007.04.10 02:39
|buy
|0.21
|nzdusd
|0.7247
|0.7266
|0.7321
|2007.04.10 10:19
|0.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|30774814
|2007.04.09 13:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1520
|1.1485
|1.1430
|2007.04.10 10:40
|1.1485
|0.00
|0.00
|-1.40
|121.90
|30758853
|2007.04.09 09:11
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1502
|1.1682
|1.1467
|2007.04.10 10:40
|1.1483
|0.00
|0.00
|-0.70
|33.09
|30909320
|2007.04.10 08:55
|buy
|0.21
|gbpjpy
|234.64
|234.87
|235.42
|2007.04.10 10:45
|234.87
|0.00
|0.00
|0.00
|40.55
|30868516
|2007.04.10 04:10
|buy
|0.21
|eurjpy
|159.71
|159.89
|160.44
|2007.04.10 11:07
|159.89
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|30882472
|2007.04.10 06:12
|buy
|0.21
|chfjpy
|97.61
|97.80
|98.35
|2007.04.10 12:37
|97.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|30899158
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|88.20
|30859220
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|30859269
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2203
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|53.48
|30946071
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.44
|euraud
|1.6310
|1.6283
|1.6228
|2007.04.10 14:17
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|98.09
|30867516
|2007.04.10 04:04
|sell
|0.21
|euraud
|1.6291
|1.6471
|1.6256
|2007.04.10 14:17
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|30860756
|2007.04.10 03:12
|buy
|0.42
|audusd
|0.8226
|0.8245
|0.8300
|2007.04.10 14:45
|0.8245
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|30855949
|2007.04.10 02:40
|buy
|0.21
|audusd
|0.8244
|0.8064
|0.8279
|2007.04.10 14:45
|0.8245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30883949
|2007.04.10 06:19
|sell
|0.21
|eurchf
|1.6375
|1.6347
|1.6292
|2007.04.10 15:00
|1.6347
|0.00
|0.00
|0.00
|48.34
|30867513
|2007.04.10 04:04
|buy
|0.21
|audjpy
|98.08
|98.31
|98.86
|2007.04.10 21:34
|98.31
|0.00
|0.00
|2.21
|40.58
|30970083
|2007.04.10 15:32
|buy
|0.88
|gbpjpy
|234.79
|235.00
|235.55
|2007.04.10 23:52
|235.00
|0.00
|0.00
|18.08
|155.05
|30944137
|2007.04.10 13:02
|buy
|0.44
|gbpjpy
|235.00
|233.38
|235.35
|2007.04.10 23:53
|234.99
|0.00
|0.00
|9.04
|-3.69
|30924725
|2007.04.10 11:08
|buy
|0.21
|gbpjpy
|235.18
|233.38
|235.53
|2007.04.10 23:53
|234.96
|0.00
|0.00
|4.32
|-38.78
|31009004
|2007.04.10 23:53
|buy
|0.46
|gbpusd
|1.9720
|1.9558
|1.9755
|2007.04.11 01:55
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|161.00
|30927776
|2007.04.10 11:30
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9743
|1.9563
|1.9778
|2007.04.11 06:13
|1.9778
|0.00
|0.00
|-0.08
|73.50
|30921257
|2007.04.10 10:40
|sell
|0.21
|usdcad
|1.1479
|1.1659
|1.1444
|2007.04.11 11:36
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.74
|64.23
|30929685
|2007.04.10 11:44
|buy
|0.21
|eurjpy
|159.92
|158.12
|160.27
|2007.04.11 13:23
|160.27
|0.00
|0.00
|1.79
|61.59
|30961589
|2007.04.10 14:45
|buy
|0.88
|audnzd
|1.1315
|1.1335
|1.1390
|2007.04.11 18:30
|1.1335
|0.00
|0.00
|-2.33
|127.90
|30910567
|2007.04.10 09:04
|buy
|0.42
|audnzd
|1.1351
|1.1189
|1.1386
|2007.04.11 18:31
|1.1334
|0.00
|0.00
|-1.11
|-51.89
|30876579
|2007.04.10 05:34
|buy
|0.21
|audnzd
|1.1369
|1.1189
|1.1404
|2007.04.11 18:31
|1.1335
|0.00
|0.00
|-0.56
|-51.89
|31247051
|2007.04.12 05:51
|sell
|0.23
|gbpchf
|2.4099
|2.4064
|2.4009
|2007.04.12 13:50
|2.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|66.22
|31012269
|2007.04.11 00:16
|sell
|0.46
|usdjpy
|119.23
|118.98
|118.43
|2007.04.12 14:08
|118.98
|0.00
|0.00
|-19.73
|96.65
|30834847
|2007.04.10 01:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.04
|120.84
|118.69
|2007.04.12 14:08
|118.98
|0.00
|0.00
|-11.44
|10.09
|30872964
|2007.04.10 05:06
|buy
|0.21
|eurcad
|1.5452
|1.5272
|1.5487
|2007.04.12 17:54
|1.5272
|0.00
|0.00
|-3.24
|-333.45
|30916403
|2007.04.10 09:50
|buy
|0.84
|eurcad
|1.5414
|1.5270
|1.5449
|2007.04.12 17:55
|1.5273
|0.00
|0.00
|-12.93
|-1 044.72
|30896070
|2007.04.10 07:33
|buy
|0.42
|eurcad
|1.5433
|1.5271
|1.5468
|2007.04.12 17:55
|1.5272
|0.00
|0.00
|-6.47
|-596.45
|31166546
|2007.04.11 18:36
|buy
|0.92
|audcad
|0.9424
|0.9445
|0.9500
|2007.04.13 06:49
|0.9445
|0.00
|0.00
|10.67
|170.24
|30921878
|2007.04.10 10:51
|buy
|0.42
|audcad
|0.9460
|0.9298
|0.9495
|2007.04.13 06:49
|0.9444
|0.00
|0.00
|6.09
|-59.21
|30868123
|2007.04.10 04:06
|buy
|0.21
|audcad
|0.9480
|0.9300
|0.9515
|2007.04.13 06:50
|0.9443
|0.00
|0.00
|3.05
|-68.46
|31491814
|2007.04.13 08:16
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.4045
|2.4024
|2.3969
|2007.04.13 10:12
|2.4024
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|31484665
|2007.04.13 07:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2107
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|36.41
|31165887
|2007.04.11 18:31
|sell
|0.48
|eurchf
|1.6390
|1.6365
|1.6310
|2007.04.13 10:40
|1.6365
|0.00
|0.00
|-12.87
|99.29
|31017914
|2007.04.11 01:03
|sell
|0.23
|eurchf
|1.6344
|1.6524
|1.6309
|2007.04.13 10:41
|1.6364
|0.00
|0.00
|-6.16
|-38.07
|31489136
|2007.04.13 07:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3522
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30846171
|2007.04.10 02:01
|sell
|0.21
|nzdjpy
|85.89
|87.69
|85.54
|2007.04.13 14:02
|87.69
|0.00
|0.00
|-14.18
|-318.13
|30910356
|2007.04.10 09:02
|sell
|1.68
|nzdjpy
|86.45
|87.71
|86.10
|2007.04.13 14:02
|87.69
|0.00
|0.00
|-113.40
|-1 753.09
|30855560
|2007.04.10 02:39
|sell
|0.42
|nzdjpy
|86.08
|87.70
|85.73
|2007.04.13 14:02
|87.70
|0.00
|0.00
|-28.35
|-572.49
|30867414
|2007.04.10 04:04
|sell
|0.84
|nzdjpy
|86.27
|87.71
|85.92
|2007.04.13 14:02
|87.71
|0.00
|0.00
|-56.70
|-1 017.75
|31520610
|2007.04.13 10:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.01
|236.81
|234.66
|2007.04.13 15:08
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.51
|31559633
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.24
|gbpjpy
|235.98
|237.60
|235.63
|2007.04.13 15:08
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.86
|31523831
|2007.04.13 11:12
|buy
|0.20
|eurcad
|1.5365
|1.5384
|1.5439
|2007.04.13 17:41
|1.5384
|0.00
|0.00
|0.00
|33.42
|31483413
|2007.04.13 07:28
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1303
|1.1278
|1.1223
|2007.04.15 22:27
|1.1278
|0.00
|0.00
|0.40
|37.07
|31482817
|2007.04.13 07:25
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7372
|0.7401
|0.7456
|2007.04.15 23:34
|0.7401
|0.00
|0.00
|0.65
|58.00
|31518624
|2007.04.13 10:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9868
|1.9897
|1.9952
|2007.04.16 08:36
|1.9897
|0.00
|0.00
|-0.08
|58.00
|31501438
|2007.04.13 09:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1341
|1.1316
|1.1261
|2007.04.16 14:53
|1.1316
|0.00
|0.00
|-0.70
|44.19
|31514084
|2007.04.13 10:19
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.4004
|2.4184
|2.3969
|2007.04.17 08:31
|2.4184
|0.00
|0.00
|-8.26
|-297.05
|31017936
|2007.04.11 01:04
|sell
|0.23
|audjpy
|98.19
|99.99
|97.84
|2007.04.17 12:35
|99.99
|0.00
|0.00
|-18.07
|-346.59
|31559605
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.96
|audjpy
|98.92
|100.18
|98.57
|2007.04.17 12:35
|99.99
|0.00
|0.00
|-25.16
|-859.94
|31374765
|2007.04.12 19:02
|sell
|0.80
|audjpy
|98.64
|100.08
|98.29
|2007.04.17 12:35
|99.98
|0.00
|0.00
|-31.44
|-897.44
|31165316
|2007.04.11 18:28
|sell
|0.46
|audjpy
|98.46
|100.08
|98.11
|2007.04.17 12:35
|99.97
|0.00
|0.00
|-36.17
|-581.49
|31880210
|2007.04.17 12:35
|sell
|0.12
|nzdjpy
|88.84
|88.64
|88.09
|2007.04.17 16:00
|88.64
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|31828846
|2007.04.17 07:07
|sell
|0.12
|nzdjpy
|88.07
|89.87
|87.72
|2007.04.17 16:00
|88.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.45
|31880230
|2007.04.17 12:35
|sell
|0.12
|chfjpy
|98.63
|98.41
|97.86
|2007.04.17 20:48
|98.41
|0.00
|0.00
|0.00
|22.19
|31829236
|2007.04.17 07:10
|sell
|0.12
|chfjpy
|98.25
|100.05
|97.90
|2007.04.17 20:48
|98.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.14
|31918754
|2007.04.17 15:44
|sell
|0.24
|usdjpy
|118.94
|118.76
|118.21
|2007.04.18 00:41
|118.76
|0.00
|0.00
|-3.43
|36.38
|31560796
|2007.04.13 14:07
|sell
|0.24
|usdjpy
|118.71
|120.33
|118.36
|2007.04.18 00:41
|118.76
|0.00
|0.00
|-10.29
|-10.10
|31493205
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.49
|120.29
|118.14
|2007.04.18 00:41
|118.76
|0.00
|0.00
|-8.58
|-45.47
|31925880
|2007.04.17 16:22
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2099
|1.2073
|1.2018
|2007.04.18 03:56
|1.2073
|0.00
|0.00
|-1.13
|25.84
|31519022
|2007.04.13 10:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2081
|1.2261
|1.2046
|2007.04.18 03:56
|1.2073
|0.00
|0.00
|-5.64
|13.25
|31995871
|2007.04.18 05:43
|buy
|0.06
|gbpusd
|2.0089
|2.0118
|2.0173
|2007.04.18 08:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|31992820
|2007.04.18 05:05
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2063
|1.2038
|1.1983
|2007.04.18 09:05
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|31880592
|2007.04.17 12:36
|sell
|0.12
|eurchf
|1.6407
|1.6385
|1.6330
|2007.04.18 09:41
|1.6385
|0.00
|0.00
|-0.80
|21.94
|31519250
|2007.04.13 10:41
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6361
|1.6541
|1.6326
|2007.04.18 09:41
|1.6385
|0.00
|0.00
|-4.02
|-39.88
|31973529
|2007.04.18 01:18
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4232
|2.4213
|2.4158
|2007.04.18 10:44
|2.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|32041132
|2007.04.18 09:41
|sell
|0.12
|eurcad
|1.5401
|1.5377
|1.5322
|2007.04.18 11:37
|1.5377
|0.00
|0.00
|0.00
|25.46
|31981949
|2007.04.18 02:42
|sell
|0.06
|eurcad
|1.5341
|1.5521
|1.5306
|2007.04.18 11:37
|1.5379
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.16
|31981482
|2007.04.18 02:35
|sell
|0.06
|gbpjpy
|238.20
|237.96
|237.41
|2007.04.18 11:47
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|31987954
|2007.04.18 04:00
|sell
|0.12
|gbpjpy
|238.38
|237.96
|237.41
|2007.04.18 11:47
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|42.56
|31993620
|2007.04.18 05:15
|sell
|0.12
|eurjpy
|161.32
|160.87
|160.32
|2007.04.18 11:57
|160.87
|0.00
|0.00
|0.00
|45.63
|31980209
|2007.04.18 02:24
|sell
|0.06
|eurjpy
|161.14
|160.87
|160.32
|2007.04.18 11:57
|160.87
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|31980799
|2007.04.18 02:27
|sell
|0.06
|audjpy
|99.12
|98.87
|98.32
|2007.04.18 11:58
|98.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.67
|31980564
|2007.04.18 02:25
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.57
|118.38
|117.83
|2007.04.18 12:35
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|32043136
|2007.04.18 09:57
|sell
|0.12
|chfjpy
|98.54
|98.16
|97.61
|2007.04.18 12:39
|98.16
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|31983742
|2007.04.18 03:05
|sell
|0.06
|chfjpy
|98.21
|100.01
|97.86
|2007.04.18 12:39
|98.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|31880224
|2007.04.17 12:35
|sell
|0.12
|audcad
|0.9463
|0.9427
|0.9372
|2007.04.18 12:41
|0.9427
|0.00
|0.00
|-0.47
|38.16
|31512683
|2007.04.13 10:10
|sell
|0.20
|audcad
|0.9421
|0.9601
|0.9386
|2007.04.18 12:41
|0.9427
|0.00
|0.00
|-2.37
|-10.59
|32055161
|2007.04.18 11:38
|sell
|0.12
|usdcad
|1.1317
|1.1284
|1.1229
|2007.04.18 13:28
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|31972084
|2007.04.18 01:04
|sell
|0.06
|usdcad
|1.1299
|1.1479
|1.1264
|2007.04.18 13:28
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|32074518
|2007.04.18 12:41
|buy
|0.24
|nzdusd
|0.7396
|0.7419
|0.7474
|2007.04.18 15:01
|0.7419
|0.00
|0.00
|0.00
|55.20
|31989665
|2007.04.18 04:24
|buy
|0.12
|nzdusd
|0.7474
|0.7312
|0.7509
|2007.04.18 15:02
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.80
|31971527
|2007.04.18 01:01
|buy
|0.06
|nzdusd
|0.7492
|0.7312
|0.7527
|2007.04.18 15:02
|0.7419
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.80
|32083400
|2007.04.18 13:26
|buy
|0.48
|nzdjpy
|87.98
|88.29
|88.84
|2007.04.18 19:01
|88.29
|0.00
|0.00
|0.00
|125.46
|32053233
|2007.04.18 11:28
|buy
|0.24
|nzdjpy
|88.53
|87.09
|88.88
|2007.04.18 19:01
|88.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.57
|31978040
|2007.04.18 01:53
|buy
|0.12
|nzdjpy
|88.82
|87.20
|89.17
|2007.04.18 19:01
|88.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.63
|31971515
|2007.04.18 01:01
|buy
|0.06
|nzdjpy
|89.00
|87.20
|89.35
|2007.04.18 19:01
|88.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.41
|32060571
|2007.04.18 11:57
|sell
|0.24
|audnzd
|1.1236
|1.1199
|1.1144
|2007.04.18 19:51
|1.1199
|0.00
|0.00
|0.00
|66.44
|31987201
|2007.04.18 03:45
|sell
|0.12
|audnzd
|1.1190
|1.1352
|1.1155
|2007.04.18 19:51
|1.1199
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|31971582
|2007.04.18 01:01
|sell
|0.06
|audnzd
|1.1172
|1.1352
|1.1137
|2007.04.18 19:51
|1.1202
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.47
|32074064
|2007.04.18 12:39
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3567
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-2.18
|43.20
|31973070
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3590
|1.3410
|1.3625
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.09
|7.80
|32151956
|2007.04.19 01:52
|sell
|0.06
|chfjpy
|98.27
|98.07
|97.52
|2007.04.19 02:48
|98.07
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|32041405
|2007.04.18 09:43
|sell
|0.06
|eurchf
|1.6379
|1.6346
|1.6291
|2007.04.19 03:56
|1.6346
|0.00
|0.00
|-1.21
|16.48
|32163724
|2007.04.19 03:19
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4107
|2.4082
|2.4027
|2007.04.19 04:08
|2.4082
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|32187116
|2007.04.19 05:36
|sell
|0.12
|nzdjpy
|87.45
|87.26
|86.71
|2007.04.19 06:08
|87.26
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|32162138
|2007.04.19 03:04
|sell
|0.06
|nzdjpy
|87.27
|89.07
|86.92
|2007.04.19 06:08
|87.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|32185741
|2007.04.19 05:30
|sell
|0.06
|gbpjpy
|236.27
|235.91
|235.36
|2007.04.19 06:21
|235.91
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|32185644
|2007.04.19 05:29
|sell
|0.12
|eurjpy
|160.28
|160.00
|159.45
|2007.04.19 06:30
|160.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|32181013
|2007.04.19 05:02
|sell
|0.06
|eurjpy
|160.10
|161.90
|159.75
|2007.04.19 06:30
|160.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|32172725
|2007.04.19 04:17
|buy
|0.12
|euraud
|1.6319
|1.6378
|1.6433
|2007.04.19 06:41
|1.6378
|0.00
|0.00
|0.00
|58.66
|32166995
|2007.04.19 03:44
|buy
|0.06
|euraud
|1.6337
|1.6377
|1.6432
|2007.04.19 06:41
|1.6377
|0.00
|0.00
|0.00
|19.89
|32183539
|2007.04.19 05:16
|sell
|0.06
|audjpy
|98.18
|97.61
|97.06
|2007.04.19 06:45
|97.61
|0.00
|0.00
|0.00
|29.04
|32164303
|2007.04.19 03:26
|sell
|0.12
|eurcad
|1.5359
|1.5328
|1.5273
|2007.04.19 06:48
|1.5328
|0.00
|0.00
|0.00
|32.92
|32159098
|2007.04.19 02:44
|sell
|0.06
|eurcad
|1.5341
|1.5521
|1.5306
|2007.04.19 06:48
|1.5328
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|32192916
|2007.04.19 06:12
|sell
|0.06
|audcad
|0.9396
|0.9370
|0.9315
|2007.04.19 06:50
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|13.81
|32194902
|2007.04.19 06:21
|sell
|0.06
|audusd
|0.8314
|0.8295
|0.8240
|2007.04.19 06:50
|0.8295
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|32161787
|2007.04.19 03:01
|sell
|0.06
|nzdusd
|0.7402
|0.7378
|0.7323
|2007.04.19 06:54
|0.7378
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|32154796
|2007.04.19 02:23
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0050
|1.9998
|1.9943
|2007.04.19 06:56
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|32167320
|2007.04.19 03:45
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3605
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|32154097
|2007.04.19 02:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3587
|1.3767
|1.3552
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|32225754
|2007.04.19 08:12
|sell
|0.28
|audnzd
|1.1259
|1.1403
|1.1224
|2007.04.19 08:18
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.39
|32209975
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.28
|nzdjpy
|87.37
|86.97
|86.42
|2007.04.19 08:18
|86.88
|0.00
|0.00
|0.00
|116.51
|32209036
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.14
|nzdjpy
|87.17
|86.97
|86.42
|2007.04.19 08:19
|86.89
|0.00
|0.00
|0.00
|33.29
|32213047
|2007.04.19 07:10
|sell
|0.14
|audnzd
|1.1240
|1.1402
|1.1205
|2007.04.19 08:19
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.89
|32207809
|2007.04.19 07:00
|sell
|0.07
|audnzd
|1.1221
|1.1401
|1.1186
|2007.04.19 08:19
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.24
|32193916
|2007.04.19 06:17
|sell
|0.06
|nzdjpy
|86.98
|88.78
|86.63
|2007.04.19 08:19
|86.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|32209987
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.14
|usdjpy
|118.08
|117.85
|117.30
|2007.04.19 08:20
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|32165851
|2007.04.19 03:39
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.89
|119.69
|117.54
|2007.04.19 08:20
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|32209751
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.07
|usdcad
|1.1288
|1.1270
|1.1215
|2007.04.19 09:52
|1.1270
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|32248076
|2007.04.19 10:59
|sell
|0.07
|eurcad
|1.5302
|1.5482
|1.5267
|2007.04.19 11:00
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|21.78
|32236369
|2007.04.19 09:29
|sell
|0.28
|nzdjpy
|87.36
|87.12
|86.57
|2007.04.19 11:44
|87.12
|0.00
|0.00
|0.00
|57.08
|32233405
|2007.04.19 09:09
|sell
|0.14
|nzdjpy
|87.17
|88.79
|86.82
|2007.04.19 11:44
|87.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|32229379
|2007.04.19 08:37
|sell
|0.07
|nzdjpy
|86.98
|88.78
|86.63
|2007.04.19 11:44
|87.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|32253265
|2007.04.19 11:38
|sell
|0.14
|audnzd
|1.1250
|1.1228
|1.1173
|2007.04.19 13:14
|1.1228
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|32250086
|2007.04.19 11:12
|sell
|0.07
|audnzd
|1.1229
|1.1409
|1.1194
|2007.04.19 13:14
|1.1228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32258248
|2007.04.19 12:19
|sell
|0.28
|gbpjpy
|235.84
|237.28
|235.49
|2007.04.19 14:23
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.11
|32252134
|2007.04.19 11:25
|sell
|0.14
|gbpjpy
|235.66
|237.28
|235.31
|2007.04.19 14:23
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.31
|32250450
|2007.04.19 11:14
|sell
|0.07
|gbpjpy
|235.48
|237.28
|235.13
|2007.04.19 14:23
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.29
|32257250
|2007.04.19 12:10
|sell
|0.56
|eurcad
|1.5312
|1.5275
|1.5220
|2007.04.20 14:18
|1.5275
|0.00
|0.00
|1.57
|184.44
|32251957
|2007.04.19 11:23
|sell
|0.28
|eurcad
|1.5293
|1.5437
|1.5258
|2007.04.20 14:18
|1.5275
|0.00
|0.00
|0.78
|44.86
|32248484
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.14
|eurcad
|1.5275
|1.5437
|1.5240
|2007.04.20 14:18
|1.5276
|0.00
|0.00
|0.39
|-1.24
|32248322
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.07
|eurcad
|1.5254
|1.5434
|1.5219
|2007.04.20 14:18
|1.5275
|0.00
|0.00
|0.20
|-13.08
|32252010
|2007.04.19 11:24
|sell
|0.14
|usdcad
|1.1255
|1.1229
|1.1174
|2007.04.20 14:38
|1.1229
|0.00
|0.00
|-0.49
|32.42
|32248289
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.07
|usdcad
|1.1237
|1.1417
|1.1202
|2007.04.20 14:38
|1.1229
|0.00
|0.00
|-0.25
|4.99
|32250713
|2007.04.19 11:15
|sell
|0.07
|gbpchf
|2.4048
|2.4228
|2.4013
|2007.04.20 15:15
|2.4228
|0.00
|0.00
|-1.45
|-104.27
|32252511
|2007.04.19 11:28
|sell
|0.14
|gbpchf
|2.4066
|2.4228
|2.4031
|2007.04.20 15:15
|2.4228
|0.00
|0.00
|-2.89
|-187.67
|
|0.00
|0.00
|-393.60
|-6 550.99
|Closed P/L:
|-6 944.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32248258
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.07
|audcad
|0.9362
|0.9542
|0.9327
|
|0.9409
|0.00
|0.00
|-0.56
|-29.29
|32424593
|2007.04.20 14:19
|sell
|0.14
|audcad
|0.9385
|0.9547
|0.9350
|
|0.9409
|0.00
|0.00
|-0.55
|-29.92
|32180674
|2007.04.19 05:01
|sell
|0.06
|chfjpy
|97.99
|99.79
|97.64
|
|98.35
|0.00
|0.00
|-0.40
|-18.19
|32424577
|2007.04.20 14:18
|sell
|0.14
|chfjpy
|98.38
|100.00
|98.03
|
|98.35
|0.00
|0.00
|-0.47
|3.54
|32169432
|2007.04.19 03:56
|sell
|0.06
|eurchf
|1.6342
|1.6522
|1.6307
|
|1.6423
|0.00
|0.00
|-0.80
|-40.24
|32424580
|2007.04.20 14:18
|sell
|0.14
|eurchf
|1.6422
|1.6584
|1.6387
|
|1.6423
|0.00
|0.00
|-0.94
|-1.16
|30760702
|2007.04.09 09:56
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6811
|0.6631
|0.6846
|
|0.6786
|0.00
|0.00
|-19.60
|-100.16
|31887554
|2007.04.17 12:48
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.6776
|0.6614
|0.6811
|
|0.6786
|0.00
|0.00
|-5.04
|24.04
|32250388
|2007.04.19 11:14
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9990
|2.0170
|1.9955
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.04
|-32.90
|32251786
|2007.04.19 11:22
|sell
|0.14
|gbpusd
|2.0009
|2.0171
|1.9974
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.08
|-39.20
|32429897
|2007.04.20 15:16
|sell
|0.24
|gbpusd
|2.0047
|2.0191
|2.0012
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.07
|24.00
|32205846
|2007.04.19 06:55
|sell
|0.07
|nzdusd
|0.7373
|0.7553
|0.7338
|
|0.7484
|0.00
|0.00
|-0.52
|-77.70
|32209126
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.14
|nzdusd
|0.7391
|0.7553
|0.7356
|
|0.7484
|0.00
|0.00
|-1.06
|-130.20
|32236365
|2007.04.19 09:29
|sell
|0.28
|nzdusd
|0.7410
|0.7554
|0.7375
|
|0.7484
|0.00
|0.00
|-2.10
|-207.20
|32424595
|2007.04.20 14:19
|sell
|0.56
|nzdusd
|0.7446
|0.7572
|0.7411
|
|0.7484
|0.00
|0.00
|-2.10
|-212.80
|
|0.00
|0.00
|-33.95
|-867.38
|
|Floating P/L:
|-901.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-6 944.59
|Floating P/L:
|-901.33
|Margin:
|2 430.00
|Balance:
|3 055.41
|Equity:
|2 154.08
|Free Margin:
|-275.92
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 477.57
|Gross Loss:
|11 422.16
|Total Net Profit:
|-6 944.59
|Profit Factor:
|0.39
|Expected Payoff:
|-45.69
|
|Absolute Drawdown:
|7 196.41
|Maximal Drawdown (%):
|9 077.76 (76.40%)
|Relative Drawdown ($):
|76.40% (9 077.76)
|
|Total Trades:
|152
|Short Positions (won %):
|107 (65.42%)
|Long Positions (won %):
|45 (68.89%)
|Profit Trades (% of total):
|101 (66.45%)
|Loss trades (% of total):
|51 (33.55%)
|Largest
|profit trade:
|208.78
|loss trade:
|-1 866.49
|Average
|profit trade:
|44.33
|loss trade:
|-223.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (422.94)
|consecutive losses ($):
|6 (-4 350.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|910.01 (17)
|consecutive loss (count):
|-4 350.46 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2