Interbank FX, LLC

Account: 1435060 Name: RB26 Currency: USD 2007 April 19, 17:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
316234222007.04.15 19:06balanceDeposit10 000.00
316235882007.04.15 22:00buy0.10eurjpym162.01160.21162.212007.04.15 22:21162.210.000.000.001.68
316246812007.04.15 22:01buy0.10usdjpym119.42118.14119.772007.04.16 04:15119.340.000.000.00-0.67
316252782007.04.15 22:02buy0.10eurusdm1.35641.34361.35992007.04.17 12:291.35450.000.00-0.06-1.90
316346462007.04.15 22:22buy0.10eurjpym162.26160.46162.462007.04.16 00:37161.670.000.000.00-4.95
316463352007.04.15 23:18buy0.20eurjpym162.07160.45162.272007.04.16 00:37161.680.000.000.00-6.54
316493522007.04.15 23:28buy0.40eurjpym161.89160.45162.092007.04.16 00:37161.690.000.000.00-6.72
316496352007.04.15 23:28buy0.20usdjpym119.23118.13119.582007.04.16 04:15119.330.000.000.001.68
316547432007.04.16 00:01buy0.80eurjpym161.70160.44161.902007.04.16 00:37161.700.000.000.000.00
316573942007.04.16 00:21buy0.40usdjpym119.05119.25119.802007.04.16 04:15119.340.000.000.009.72
316576222007.04.16 00:22buy1.60eurjpym161.51160.43161.712007.04.16 00:37161.710.000.000.0026.85
316792352007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.000.002.34
316839582007.04.16 05:44buy0.20eurusdm1.35461.34361.35812007.04.17 12:291.35440.000.00-0.12-0.40
317116222007.04.16 09:10buy0.10eurjpym161.99160.19162.192007.04.16 14:01162.190.000.000.001.67
317567192007.04.16 15:05buy0.10usdjpym119.85118.57120.202007.04.17 15:04119.310.000.000.14-4.53
317567302007.04.16 15:05buy0.10eurjpym162.36160.56162.562007.04.17 08:15161.590.000.000.09-6.46
317850692007.04.16 19:22buy0.20eurjpym162.18160.56162.382007.04.17 08:15161.600.000.000.17-9.73
317968632007.04.16 21:52buy0.40eurjpym162.00160.56162.202007.04.17 08:15161.610.000.000.00-13.08
317976462007.04.16 21:55buy0.20usdjpym119.65118.55120.002007.04.17 15:04119.320.000.000.00-5.53
318000342007.04.16 22:33buy0.40eurusdm1.35281.34361.35632007.04.17 12:291.35460.000.000.007.20
318076282007.04.17 00:38buy0.80eurjpym161.82160.56162.022007.04.17 08:15161.620.000.000.00-13.41
318203542007.04.17 05:40buy0.40usdjpym119.47118.55119.822007.04.17 15:04119.310.000.000.00-5.36
318217482007.04.17 05:56buy1.60eurjpym161.64160.56161.842007.04.17 08:15161.630.000.000.00-1.34
318262442007.04.17 06:46buy0.80usdjpym119.28118.54119.632007.04.17 15:04119.320.000.000.002.68
318270972007.04.17 06:51buy3.20eurjpym161.45160.55161.652007.04.17 08:15161.650.000.000.0053.65
318782422007.04.17 12:32buy0.10eurusdm1.35601.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.002.40
319021102007.04.17 13:51buy1.60usdjpym119.10118.54119.452007.04.17 15:04119.310.000.000.0028.16
319040652007.04.17 14:00sell0.10eurjpym161.63163.43161.432007.04.17 15:41161.620.000.000.000.08
319052172007.04.17 14:11sell0.20eurjpym161.81163.43161.612007.04.17 15:41161.610.000.000.003.36
319285702007.04.17 16:41sell0.10eurjpym161.27163.07161.072007.04.18 00:00161.270.000.00-0.110.00
319417522007.04.17 19:39buy0.10eurusdm1.35721.35911.36462007.04.18 07:211.35910.000.00-0.061.90
319504002007.04.17 21:13sell0.20eurjpym161.46163.08161.262007.04.18 00:00161.260.000.000.003.36
319542672007.04.17 22:01sell0.10usdjpym118.90118.64118.092007.04.18 03:42118.640.000.000.002.19
319625842007.04.18 00:00sell0.10eurjpym161.22163.02161.022007.04.18 03:06161.020.000.000.001.69
320003742007.04.18 06:14buy0.10eurjpym161.43159.63161.632007.04.18 08:58161.460.000.000.000.25
320117182007.04.18 07:21buy0.10eurusdm1.35931.34651.36282007.04.18 17:101.35780.000.000.00-1.50
320138362007.04.18 07:32sell0.10usdjpym118.69118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.000.002.45
320178742007.04.18 07:57buy0.20eurjpym161.25159.63161.452007.04.18 08:58161.450.000.000.003.37
320502592007.04.18 11:07sell0.10eurjpym161.30163.10161.102007.04.18 11:42161.100.000.000.001.69
320557322007.04.18 11:42sell0.10eurjpym161.07162.87160.872007.04.18 11:53160.870.000.000.001.69
320635452007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35751.34651.36102007.04.18 17:091.35760.000.000.000.20
320682612007.04.18 12:18sell0.10eurjpym160.64162.44160.442007.04.18 12:33160.440.000.000.001.69
320714972007.04.18 12:33sell0.10usdjpym118.25119.53117.902007.04.18 14:18118.230.000.000.000.17
320716732007.04.18 12:33sell0.10eurjpym160.40162.20160.202007.04.18 13:50160.750.000.000.00-2.95
320739592007.04.18 12:39sell0.20eurjpym160.58162.20160.382007.04.18 13:50160.760.000.000.00-3.05
320778582007.04.18 12:54sell0.40eurjpym160.77162.21160.572007.04.18 13:50160.770.000.000.000.00
320834322007.04.18 13:26sell0.20usdjpym118.43118.23117.682007.04.18 14:18118.230.000.000.003.38
320835602007.04.18 13:27sell0.80eurjpym160.96162.22160.762007.04.18 13:50160.760.000.000.0013.52
320907692007.04.18 14:19sell0.10usdjpym118.23119.51117.882007.04.18 17:03118.380.000.000.00-1.27
320907792007.04.18 14:19sell0.10eurjpym160.65162.45160.452007.04.18 17:03160.740.000.000.00-0.76
321176032007.04.18 20:10buy1.01eurusdm1.35961.34681.36312007.04.19 12:461.36020.000.00-1.836.06
321966372007.04.19 06:28buy2.02eurusdm1.35781.36031.36582007.04.19 12:461.36030.000.000.0050.50
  0.00 0.00 -1.78 145.43
Closed P/L: 143.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
322759352007.04.19 14:00sell1.01eurusdm1.35851.37131.3550 1.36080.000.000.00-23.23
322829002007.04.19 14:30sell2.02eurusdm1.36031.37131.3568 1.36080.000.000.00-10.10
  0.00 0.00 0.00 -33.33
 Floating P/L: -33.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 143.65 Floating P/L: -33.33 Margin: 151.50
Balance: 10 143.65 Equity: 10 110.32 Free Margin: 9 958.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 233.69 Gross Loss: 90.04 Total Net Profit: 143.65
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 2.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 43.76 (0.43%) Relative Drawdown: 0.43% (43.76)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 18 (72.22%) Long Positions (won %): 33 (54.55%)
Profit Trades (% of total): 31 (60.78%) Loss trades (% of total): 20 (39.22%)
Largest profit trade: 53.65 loss trade: -13.41
Average profit trade: 7.54 loss trade: -4.50
Maximum consecutive wins ($): 11 (30.38) consecutive losses ($): 5 (-43.76)
Maximal consecutive profit (count): 57.66 (3) consecutive loss (count): -43.76 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2