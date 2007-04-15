|Account: 1435060
|Name: RB26
|Currency: USD
|2007 April 19, 17:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31623422
|2007.04.15 19:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|31623588
|2007.04.15 22:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.01
|160.21
|162.21
|2007.04.15 22:21
|162.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31624681
|2007.04.15 22:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.42
|118.14
|119.77
|2007.04.16 04:15
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|31625278
|2007.04.15 22:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3564
|1.3436
|1.3599
|2007.04.17 12:29
|1.3545
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.90
|31634646
|2007.04.15 22:22
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.26
|160.46
|162.46
|2007.04.16 00:37
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|31646335
|2007.04.15 23:18
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.07
|160.45
|162.27
|2007.04.16 00:37
|161.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|31649352
|2007.04.15 23:28
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.89
|160.45
|162.09
|2007.04.16 00:37
|161.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|31649635
|2007.04.15 23:28
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.23
|118.13
|119.58
|2007.04.16 04:15
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31654743
|2007.04.16 00:01
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.70
|160.44
|161.90
|2007.04.16 00:37
|161.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31657394
|2007.04.16 00:21
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.05
|119.25
|119.80
|2007.04.16 04:15
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.72
|31657622
|2007.04.16 00:22
|buy
|1.60
|eurjpym
|161.51
|160.43
|161.71
|2007.04.16 00:37
|161.71
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|31679235
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|31683958
|2007.04.16 05:44
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3546
|1.3436
|1.3581
|2007.04.17 12:29
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.40
|31711622
|2007.04.16 09:10
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.99
|160.19
|162.19
|2007.04.16 14:01
|162.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|31756719
|2007.04.16 15:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.85
|118.57
|120.20
|2007.04.17 15:04
|119.31
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.53
|31756730
|2007.04.16 15:05
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.36
|160.56
|162.56
|2007.04.17 08:15
|161.59
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.46
|31785069
|2007.04.16 19:22
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.18
|160.56
|162.38
|2007.04.17 08:15
|161.60
|0.00
|0.00
|0.17
|-9.73
|31796863
|2007.04.16 21:52
|buy
|0.40
|eurjpym
|162.00
|160.56
|162.20
|2007.04.17 08:15
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.08
|31797646
|2007.04.16 21:55
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.65
|118.55
|120.00
|2007.04.17 15:04
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|31800034
|2007.04.16 22:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3528
|1.3436
|1.3563
|2007.04.17 12:29
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31807628
|2007.04.17 00:38
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.82
|160.56
|162.02
|2007.04.17 08:15
|161.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|31820354
|2007.04.17 05:40
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.47
|118.55
|119.82
|2007.04.17 15:04
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|31821748
|2007.04.17 05:56
|buy
|1.60
|eurjpym
|161.64
|160.56
|161.84
|2007.04.17 08:15
|161.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|31826244
|2007.04.17 06:46
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.28
|118.54
|119.63
|2007.04.17 15:04
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|31827097
|2007.04.17 06:51
|buy
|3.20
|eurjpym
|161.45
|160.55
|161.65
|2007.04.17 08:15
|161.65
|0.00
|0.00
|0.00
|53.65
|31878242
|2007.04.17 12:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3560
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|31902110
|2007.04.17 13:51
|buy
|1.60
|usdjpym
|119.10
|118.54
|119.45
|2007.04.17 15:04
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|28.16
|31904065
|2007.04.17 14:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.63
|163.43
|161.43
|2007.04.17 15:41
|161.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|31905217
|2007.04.17 14:11
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.81
|163.43
|161.61
|2007.04.17 15:41
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|31928570
|2007.04.17 16:41
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.27
|163.07
|161.07
|2007.04.18 00:00
|161.27
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.00
|31941752
|2007.04.17 19:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3572
|1.3591
|1.3646
|2007.04.18 07:21
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.90
|31950400
|2007.04.17 21:13
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.46
|163.08
|161.26
|2007.04.18 00:00
|161.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|31954267
|2007.04.17 22:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.90
|118.64
|118.09
|2007.04.18 03:42
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|31962584
|2007.04.18 00:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.22
|163.02
|161.02
|2007.04.18 03:06
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32000374
|2007.04.18 06:14
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.43
|159.63
|161.63
|2007.04.18 08:58
|161.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32011718
|2007.04.18 07:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3593
|1.3465
|1.3628
|2007.04.18 17:10
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|32013836
|2007.04.18 07:32
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.69
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|32017874
|2007.04.18 07:57
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.25
|159.63
|161.45
|2007.04.18 08:58
|161.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|32050259
|2007.04.18 11:07
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.30
|163.10
|161.10
|2007.04.18 11:42
|161.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32055732
|2007.04.18 11:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.07
|162.87
|160.87
|2007.04.18 11:53
|160.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32063545
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3575
|1.3465
|1.3610
|2007.04.18 17:09
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32068261
|2007.04.18 12:18
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.64
|162.44
|160.44
|2007.04.18 12:33
|160.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32071497
|2007.04.18 12:33
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.25
|119.53
|117.90
|2007.04.18 14:18
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|32071673
|2007.04.18 12:33
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.40
|162.20
|160.20
|2007.04.18 13:50
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|32073959
|2007.04.18 12:39
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.58
|162.20
|160.38
|2007.04.18 13:50
|160.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|32077858
|2007.04.18 12:54
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.77
|162.21
|160.57
|2007.04.18 13:50
|160.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32083432
|2007.04.18 13:26
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.43
|118.23
|117.68
|2007.04.18 14:18
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|32083560
|2007.04.18 13:27
|sell
|0.80
|eurjpym
|160.96
|162.22
|160.76
|2007.04.18 13:50
|160.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|32090769
|2007.04.18 14:19
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.23
|119.51
|117.88
|2007.04.18 17:03
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|32090779
|2007.04.18 14:19
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.65
|162.45
|160.45
|2007.04.18 17:03
|160.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|32117603
|2007.04.18 20:10
|buy
|1.01
|eurusdm
|1.3596
|1.3468
|1.3631
|2007.04.19 12:46
|1.3602
|0.00
|0.00
|-1.83
|6.06
|32196637
|2007.04.19 06:28
|buy
|2.02
|eurusdm
|1.3578
|1.3603
|1.3658
|2007.04.19 12:46
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|0.00
|0.00
|-1.78
|145.43
|Closed P/L:
|143.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32275935
|2007.04.19 14:00
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.3585
|1.3713
|1.3550
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.23
|32282900
|2007.04.19 14:30
|sell
|2.02
|eurusdm
|1.3603
|1.3713
|1.3568
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.33
|Floating P/L:
|-33.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|143.65
|Floating P/L:
|-33.33
|Margin:
|151.50
|Balance:
|10 143.65
|Equity:
|10 110.32
|Free Margin:
|9 958.82
|Details:
|Gross Profit:
|233.69
|Gross Loss:
|90.04
|Total Net Profit:
|143.65
|Profit Factor:
|2.60
|Expected Payoff:
|2.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|43.76 (0.43%)
|Relative Drawdown:
|0.43% (43.76)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|18 (72.22%)
|Long Positions (won %):
|33 (54.55%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (60.78%)
|Loss trades (% of total):
|20 (39.22%)
|Largest
|profit trade:
|53.65
|loss trade:
|-13.41
|Average
|profit trade:
|7.54
|loss trade:
|-4.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (30.38)
|consecutive losses ($):
|5 (-43.76)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|57.66 (3)
|consecutive loss (count):
|-43.76 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2