|Account: 527665
|Name: Andre Gauthier
|Currency: USD
|2007 April 20, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8114766
|2007.04.16 15:45
|sell
|15.40
|eurjpy
|162.02
|162.02
|161.60
|2007.04.17 09:18
|161.60
|0.00
|0.00
|-198.42
|5 418.45
|8115939
|2007.04.16 16:15
|sell
|14.10
|eurjpy
|162.01
|162.01
|161.59
|2007.04.17 09:18
|161.59
|0.00
|0.00
|-181.67
|4 961.05
|8127697
|2007.04.17 09:19
|buy
|14.00
|eurjpy
|161.60
|161.60
|162.02
|2007.04.17 15:45
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4 928.34
|8136260
|2007.04.17 14:30
|sell
|16.60
|eurjpy
|161.68
|161.68
|161.26
|2007.04.17 19:42
|161.26
|0.00
|0.00
|0.00
|5 861.78
|8146262
|2007.04.17 19:00
|buy
|23.20
|eurjpy
|161.44
|161.07
|161.48
|2007.04.18 11:59
|161.48
|0.00
|0.00
|254.95
|782.40
|8168571
|2007.04.18 15:00
|buy
|23.50
|eurjpy
|160.85
|160.01
|161.27
|2007.04.18 22:49
|161.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8 317.18
|8179660
|2007.04.18 21:30
|sell
|24.00
|eurjpy
|161.00
|161.00
|160.58
|2007.04.19 05:23
|160.58
|0.00
|0.00
|-898.52
|8 528.64
|8183561
|2007.04.19 02:46
|sell
|19.70
|eurjpy
|161.32
|161.32
|160.90
|2007.04.19 03:48
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6 994.08
|8209283
|2007.04.19 17:00
|sell
|24.40
|eurjpy
|160.66
|161.50
|160.24
|2007.04.20 03:33
|161.50
|0.00
|0.00
|-314.86
|-17 294.74
|8215531
|2007.04.19 23:00
|sell
|22.40
|eurjpy
|161.12
|161.96
|160.70
|2007.04.20 09:20
|161.96
|0.00
|0.00
|-289.05
|-15 838.39
|8223056
|2007.04.20 09:15
|sell
|19.20
|eurjpy
|161.82
|161.82
|161.40
|2007.04.20 13:43
|161.40
|0.00
|0.00
|0.00
|6 798.75
|8125958
|2007.04.17 07:46
|sell
|13.60
|gbpjpy
|238.00
|238.00
|237.58
|2007.04.17 09:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4 788.73
|8126187
|2007.04.17 08:05
|sell
|12.00
|gbpjpy
|238.05
|238.05
|237.63
|2007.04.17 09:46
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4 225.00
|8133936
|2007.04.17 13:15
|sell
|20.60
|gbpjpy
|238.69
|238.69
|238.27
|2007.04.18 03:36
|238.27
|0.00
|0.00
|-553.13
|7 290.80
|8134797
|2007.04.17 13:31
|sell
|18.20
|gbpjpy
|239.02
|239.02
|238.60
|2007.04.17 18:42
|238.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 426.23
|8147234
|2007.04.17 19:46
|buy
|21.70
|gbpjpy
|238.52
|238.52
|238.94
|2007.04.18 02:53
|238.52
|0.00
|0.00
|533.46
|0.00
|8151935
|2007.04.18 03:31
|buy
|22.90
|gbpjpy
|238.40
|238.40
|238.82
|2007.04.18 09:21
|238.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8 093.23
|8158446
|2007.04.18 09:31
|sell
|23.80
|gbpjpy
|238.78
|238.78
|238.36
|2007.04.18 10:32
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8 420.52
|8179789
|2007.04.18 21:46
|sell
|25.50
|gbpjpy
|237.89
|237.89
|237.47
|2007.04.19 03:13
|237.47
|0.00
|0.00
|-2 005.54
|9 056.31
|8228907
|2007.04.20 14:17
|buy
|22.50
|gbpjpy
|237.58
|237.58
|238.00
|2007.04.20 16:32
|238.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7 949.86
|8096198
|2007.04.16 00:03
|sell
|24.90
|gbpusd
|1.9861
|1.9945
|1.9819
|2007.04.17 11:30
|1.9945
|0.00
|0.00
|-22.30
|-20 916.00
|8097358
|2007.04.16 01:01
|sell
|22.30
|gbpusd
|1.9869
|1.9953
|1.9827
|2007.04.17 11:30
|1.9953
|0.00
|0.00
|-19.97
|-18 732.00
|8214512
|2007.04.19 20:02
|sell
|1.10
|gbpusd
|2.0024
|2.0108
|1.9982
|2007.04.20 18:16
|2.0051
|0.00
|0.00
|-0.99
|-297.00
|8101353
|2007.04.16 03:54
|sell
|20.10
|usdchf
|1.2130
|1.2130
|1.2088
|2007.04.17 15:45
|1.2088
|0.00
|0.00
|-198.59
|6 983.79
|8113898
|2007.04.16 15:30
|sell
|16.40
|usdchf
|1.2124
|1.2124
|1.2082
|2007.04.17 15:46
|1.2082
|0.00
|0.00
|-162.03
|5 701.04
|8146388
|2007.04.17 19:02
|sell
|23.70
|usdchf
|1.2093
|1.2093
|1.2051
|2007.04.18 11:03
|1.2051
|0.00
|0.00
|-234.16
|8 259.90
|8147800
|2007.04.17 20:49
|buy
|23.70
|usdchf
|1.2087
|1.2036
|1.2090
|2007.04.18 23:23
|1.2036
|0.00
|0.00
|185.33
|-10 042.37
|8169900
|2007.04.18 15:16
|sell
|22.20
|usdchf
|1.2062
|1.2062
|1.2020
|2007.04.19 06:41
|1.2020
|0.00
|0.00
|-630.70
|7 757.07
|8105284
|2007.04.16 08:37
|sell
|18.80
|usdjpy
|119.37
|119.37
|118.95
|2007.04.17 18:42
|118.95
|0.00
|0.00
|-261.32
|6 638.08
|8112969
|2007.04.16 14:49
|sell
|17.00
|usdjpy
|119.56
|119.56
|119.14
|2007.04.17 10:10
|119.14
|0.00
|0.00
|-236.30
|5 992.95
|8137328
|2007.04.17 15:18
|sell
|16.90
|usdjpy
|119.42
|119.42
|119.00
|2007.04.17 18:42
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5 964.71
|8153400
|2007.04.18 04:32
|buy
|23.00
|usdjpy
|118.75
|118.39
|118.78
|2007.04.19 02:56
|118.39
|0.00
|0.00
|866.64
|-6 993.83
|8153753
|2007.04.18 05:06
|buy
|21.50
|usdjpy
|118.68
|118.32
|118.71
|2007.04.19 03:10
|118.32
|0.00
|0.00
|810.12
|-6 541.58
|8183823
|2007.04.19 03:05
|buy
|19.60
|usdjpy
|118.41
|118.28
|118.44
|2007.04.20 02:39
|118.44
|0.00
|0.00
|237.94
|496.45
|8199664
|2007.04.19 12:20
|buy
|1.20
|usdjpy
|117.85
|117.85
|118.27
|2007.04.19 16:49
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|426.14
|0.00
|0.00
|-3 319.11
|60 405.57
|Closed P/L:
|57 086.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8235179
|2007.04.20 20:45
|buy
|2.10
|eurjpy
|161.54
|160.70
|161.96
|161.39
|0.00
|0.00
|23.01
|-265.33
|8235400
|2007.04.20 21:36
|buy
|2.10
|eurjpy
|161.52
|160.68
|161.94
|161.39
|0.00
|0.00
|23.01
|-229.96
|8232282
|2007.04.20 17:00
|sell
|22.30
|gbpjpy
|238.11
|238.95
|237.69
|237.93
|0.00
|0.00
|-593.77
|3 380.21
|8191615
|2007.04.19 09:04
|sell
|27.30
|usdchf
|1.2026
|1.2110
|1.1984
|1.2081
|0.00
|0.00
|-539.44
|-12 428.61
|8192576
|2007.04.19 09:21
|sell
|25.80
|usdchf
|1.2021
|1.2105
|1.1979
|1.2081
|0.00
|0.00
|-509.80
|-12 813.51
|8215599
|2007.04.19 23:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.42
|119.26
|118.00
|118.75
|0.00
|0.00
|-27.80
|-277.89
|8217649
|2007.04.20 02:47
|sell
|21.20
|usdjpy
|118.43
|119.27
|118.01
|118.75
|0.00
|0.00
|-294.68
|-5 712.84
|0.00
|0.00
|-1 919.47
|-28 347.93
|Floating P/L:
|-30 267.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|57 086.46
|Floating P/L:
|-30 267.40
|Margin:
|125 662.03
|Balance:
|560 725.36
|Equity:
|530 457.96
|Free Margin:
|404 795.93
|Details:
|Gross Profit:
|152 527.45
|Gross Loss:
|95 440.99
|Total Net Profit:
|57 086.46
|Profit Factor:
|1.60
|Expected Payoff:
|1631.04
|Absolute Drawdown:
|14 920.48
|Maximal Drawdown:
|39 690.27 (7.51%)
|Relative Drawdown:
|7.51% (39 690.27)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|24 (79.17%)
|Long Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (77.14%)
|Loss trades (% of total):
|8 (22.86%)
|Largest
|profit trade:
|8 420.52
|loss trade:
|-20 938.30
|Average
|profit trade:
|5 649.16
|loss trade:
|-11 930.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (83 047.18)
|consecutive losses ($):
|3 (-21 715.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|83 047.18 (14)
|consecutive loss (count):
|-39 690.27 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2