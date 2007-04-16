FXDD

Account: 527665 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 April 20, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
81147662007.04.16 15:45sell15.40eurjpy162.02162.02161.602007.04.17 09:18161.600.000.00-198.425 418.45
81159392007.04.16 16:15sell14.10eurjpy162.01162.01161.592007.04.17 09:18161.590.000.00-181.674 961.05
81276972007.04.17 09:19buy14.00eurjpy161.60161.60162.022007.04.17 15:45162.020.000.000.004 928.34
81362602007.04.17 14:30sell16.60eurjpy161.68161.68161.262007.04.17 19:42161.260.000.000.005 861.78
81462622007.04.17 19:00buy23.20eurjpy161.44161.07161.482007.04.18 11:59161.480.000.00254.95782.40
81685712007.04.18 15:00buy23.50eurjpy160.85160.01161.272007.04.18 22:49161.270.000.000.008 317.18
81796602007.04.18 21:30sell24.00eurjpy161.00161.00160.582007.04.19 05:23160.580.000.00-898.528 528.64
81835612007.04.19 02:46sell19.70eurjpy161.32161.32160.902007.04.19 03:48160.900.000.000.006 994.08
82092832007.04.19 17:00sell24.40eurjpy160.66161.50160.242007.04.20 03:33161.500.000.00-314.86-17 294.74
82155312007.04.19 23:00sell22.40eurjpy161.12161.96160.702007.04.20 09:20161.960.000.00-289.05-15 838.39
82230562007.04.20 09:15sell19.20eurjpy161.82161.82161.402007.04.20 13:43161.400.000.000.006 798.75
81259582007.04.17 07:46sell13.60gbpjpy238.00238.00237.582007.04.17 09:47237.580.000.000.004 788.73
81261872007.04.17 08:05sell12.00gbpjpy238.05238.05237.632007.04.17 09:46237.630.000.000.004 225.00
81339362007.04.17 13:15sell20.60gbpjpy238.69238.69238.272007.04.18 03:36238.270.000.00-553.137 290.80
81347972007.04.17 13:31sell18.20gbpjpy239.02239.02238.602007.04.17 18:42238.600.000.000.006 426.23
81472342007.04.17 19:46buy21.70gbpjpy238.52238.52238.942007.04.18 02:53238.520.000.00533.460.00
81519352007.04.18 03:31buy22.90gbpjpy238.40238.40238.822007.04.18 09:21238.820.000.000.008 093.23
81584462007.04.18 09:31sell23.80gbpjpy238.78238.78238.362007.04.18 10:32238.360.000.000.008 420.52
81797892007.04.18 21:46sell25.50gbpjpy237.89237.89237.472007.04.19 03:13237.470.000.00-2 005.549 056.31
82289072007.04.20 14:17buy22.50gbpjpy237.58237.58238.002007.04.20 16:32238.000.000.000.007 949.86
80961982007.04.16 00:03sell24.90gbpusd1.98611.99451.98192007.04.17 11:301.99450.000.00-22.30-20 916.00
80973582007.04.16 01:01sell22.30gbpusd1.98691.99531.98272007.04.17 11:301.99530.000.00-19.97-18 732.00
82145122007.04.19 20:02sell1.10gbpusd2.00242.01081.99822007.04.20 18:162.00510.000.00-0.99-297.00
81013532007.04.16 03:54sell20.10usdchf1.21301.21301.20882007.04.17 15:451.20880.000.00-198.596 983.79
81138982007.04.16 15:30sell16.40usdchf1.21241.21241.20822007.04.17 15:461.20820.000.00-162.035 701.04
81463882007.04.17 19:02sell23.70usdchf1.20931.20931.20512007.04.18 11:031.20510.000.00-234.168 259.90
81478002007.04.17 20:49buy23.70usdchf1.20871.20361.20902007.04.18 23:231.20360.000.00185.33-10 042.37
81699002007.04.18 15:16sell22.20usdchf1.20621.20621.20202007.04.19 06:411.20200.000.00-630.707 757.07
81052842007.04.16 08:37sell18.80usdjpy119.37119.37118.952007.04.17 18:42118.950.000.00-261.326 638.08
81129692007.04.16 14:49sell17.00usdjpy119.56119.56119.142007.04.17 10:10119.140.000.00-236.305 992.95
81373282007.04.17 15:18sell16.90usdjpy119.42119.42119.002007.04.17 18:42119.000.000.000.005 964.71
81534002007.04.18 04:32buy23.00usdjpy118.75118.39118.782007.04.19 02:56118.390.000.00866.64-6 993.83
81537532007.04.18 05:06buy21.50usdjpy118.68118.32118.712007.04.19 03:10118.320.000.00810.12-6 541.58
81838232007.04.19 03:05buy19.60usdjpy118.41118.28118.442007.04.20 02:39118.440.000.00237.94496.45
81996642007.04.19 12:20buy1.20usdjpy117.85117.85118.272007.04.19 16:49118.270.000.000.00426.14
  0.00 0.00 -3 319.11 60 405.57
Closed P/L: 57 086.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
82351792007.04.20 20:45buy2.10eurjpy161.54160.70161.96 161.390.000.0023.01-265.33
82354002007.04.20 21:36buy2.10eurjpy161.52160.68161.94 161.390.000.0023.01-229.96
82322822007.04.20 17:00sell22.30gbpjpy238.11238.95237.69 237.930.000.00-593.773 380.21
81916152007.04.19 09:04sell27.30usdchf1.20261.21101.1984 1.20810.000.00-539.44-12 428.61
81925762007.04.19 09:21sell25.80usdchf1.20211.21051.1979 1.20810.000.00-509.80-12 813.51
82155992007.04.19 23:08sell1.00usdjpy118.42119.26118.00 118.750.000.00-27.80-277.89
82176492007.04.20 02:47sell21.20usdjpy118.43119.27118.01 118.750.000.00-294.68-5 712.84
  0.00 0.00 -1 919.47 -28 347.93
 Floating P/L: -30 267.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 57 086.46 Floating P/L: -30 267.40 Margin: 125 662.03
Balance: 560 725.36 Equity: 530 457.96 Free Margin: 404 795.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 152 527.45 Gross Loss: 95 440.99 Total Net Profit: 57 086.46
Profit Factor: 1.60 Expected Payoff: 1631.04  
Absolute Drawdown: 14 920.48 Maximal Drawdown: 39 690.27 (7.51%) Relative Drawdown: 7.51% (39 690.27)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 24 (79.17%) Long Positions (won %): 11 (72.73%)
Profit Trades (% of total): 27 (77.14%) Loss trades (% of total): 8 (22.86%)
Largest profit trade: 8 420.52 loss trade: -20 938.30
Average profit trade: 5 649.16 loss trade: -11 930.12
Maximum consecutive wins ($): 14 (83 047.18) consecutive losses ($): 3 (-21 715.69)
Maximal consecutive profit (count): 83 047.18 (14) consecutive loss (count): -39 690.27 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2