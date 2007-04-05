|Account: 1425986
|Name: Test EA 05-04-2007
|Currency: USD
|2007 April 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30572956
|2007.04.05 16:03
|balance
|Deposit
|1 000.00
|30619009
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3421
|1.3601
|1.3386
|2007.04.06 12:33
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|30622094
|2007.04.06 01:48
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6310
|1.6490
|1.6275
|2007.04.10 15:00
|1.6347
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.61
|30623238
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|30624255
|2007.04.06 02:54
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9704
|1.9884
|1.9669
|2007.04.06 12:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|30662512
|2007.04.06 12:27
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6328
|1.6796
|1.6293
|2007.04.10 15:00
|1.6348
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.49
|30665943
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9648
|1.9828
|1.9613
|2007.04.09 08:25
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|30671937
|2007.04.06 12:39
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9667
|1.9648
|1.9593
|2007.04.09 08:25
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|30715667
|2007.04.06 18:35
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6351
|1.6801
|1.6316
|2007.04.10 15:00
|1.6347
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.16
|30724622
|2007.04.08 22:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3369
|1.3549
|1.3334
|2007.04.11 00:30
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.04
|30742471
|2007.04.09 04:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.33
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.69
|30766430
|2007.04.09 11:57
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9633
|1.9604
|1.9549
|2007.04.09 17:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|30777088
|2007.04.09 13:57
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6371
|1.6347
|1.6292
|2007.04.10 15:00
|1.6347
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.58
|30806040
|2007.04.09 20:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9624
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|30841422
|2007.04.10 01:47
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3387
|1.3549
|1.3352
|2007.04.11 00:30
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|30848368
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|30850626
|2007.04.10 02:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3408
|1.3552
|1.3373
|2007.04.11 00:30
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.04
|30855702
|2007.04.10 02:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3426
|1.3552
|1.3391
|2007.04.11 00:30
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.09
|0.64
|30856639
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 01:58
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.25
|30862286
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 01:57
|118.91
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.13
|30899636
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 01:57
|118.89
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.68
|30922181
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|30959909
|2007.04.10 14:39
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3444
|1.3552
|1.3409
|2007.04.11 00:30
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.17
|7.68
|30992993
|2007.04.10 20:00
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6348
|1.6834
|1.6313
|2007.04.12 14:11
|1.6388
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.66
|31030182
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:14
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31041213
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.64
|31041378
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9753
|1.9591
|1.9788
|2007.04.11 06:13
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|31044640
|2007.04.11 04:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.16
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|31061419
|2007.04.11 06:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9788
|1.9608
|1.9823
|2007.04.11 14:40
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|31083420
|2007.04.11 08:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9769
|1.9607
|1.9804
|2007.04.11 14:39
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|31089227
|2007.04.11 09:02
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6366
|1.6834
|1.6331
|2007.04.12 14:10
|1.6388
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.54
|31100155
|2007.04.11 10:39
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6385
|1.6835
|1.6350
|2007.04.12 14:09
|1.6388
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.12
|31113925
|2007.04.11 12:26
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9751
|1.9774
|1.9829
|2007.04.11 14:39
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|31132252
|2007.04.11 14:24
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.41
|117.61
|119.76
|2007.04.12 13:05
|119.01
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.67
|31137622
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.64
|31154892
|2007.04.11 17:42
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9769
|1.9748
|1.9693
|2007.04.11 18:15
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31172922
|2007.04.11 19:28
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9746
|1.9926
|1.9711
|2007.04.12 01:24
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31189961
|2007.04.11 23:01
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9764
|1.9738
|1.9683
|2007.04.12 01:24
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|31195080
|2007.04.12 00:00
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6403
|1.6835
|1.6368
|2007.04.12 14:09
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|31195445
|2007.04.12 00:01
|sell
|0.12
|eurchfm
|1.6424
|1.6389
|1.6334
|2007.04.12 14:09
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|31206116
|2007.04.12 01:02
|sell
|0.18
|eurchfm
|1.6442
|1.6388
|1.6333
|2007.04.12 14:08
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|31212105
|2007.04.12 01:26
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9734
|1.9914
|1.9699
|2007.04.12 08:49
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31215489
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9753
|1.9915
|1.9718
|2007.04.12 08:48
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|31215761
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3455
|1.3599
|1.3420
|2007.04.12 08:49
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|31251008
|2007.04.12 06:17
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9771
|1.9915
|1.9736
|2007.04.12 08:48
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31259053
|2007.04.12 07:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3473
|1.3599
|1.3438
|2007.04.12 08:49
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|31278394
|2007.04.12 09:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3452
|1.3632
|1.3417
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.30
|31297508
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9776
|1.9796
|1.9851
|2007.04.12 14:44
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|31312821
|2007.04.12 12:59
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.22
|117.60
|119.57
|2007.04.12 13:05
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|31314879
|2007.04.12 13:05
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.03
|117.59
|119.38
|2007.04.12 13:05
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|31315091
|2007.04.12 13:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.00
|118.81
|118.26
|2007.04.13 06:09
|118.81
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.32
|31319395
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3470
|1.3632
|1.3435
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.88
|31330717
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3488
|1.3632
|1.3453
|2007.04.13 14:41
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.48
|31333826
|2007.04.12 14:26
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6381
|1.6867
|1.6346
|2007.04.13 09:45
|1.6373
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.13
|31338898
|2007.04.12 14:44
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9799
|1.9619
|1.9834
|2007.04.13 00:50
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31345879
|2007.04.12 15:21
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9775
|1.9798
|1.9853
|2007.04.13 00:50
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|31354936
|2007.04.12 16:16
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6399
|1.6373
|1.6318
|2007.04.13 09:45
|1.6373
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|31416929
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3506
|1.3632
|1.3471
|2007.04.13 14:41
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|31426942
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6417
|1.6373
|1.6318
|2007.04.13 09:45
|1.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|31469664
|2007.04.13 06:22
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9848
|1.9875
|1.9930
|2007.04.13 12:13
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31474017
|2007.04.13 06:38
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3524
|1.3632
|1.3489
|2007.04.13 14:40
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|31475482
|2007.04.13 06:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.65
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31516056
|2007.04.13 10:27
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3542
|1.3632
|1.3507
|2007.04.13 14:40
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|31527906
|2007.04.13 11:40
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6349
|1.6835
|1.6314
|2007.04.17 07:04
|1.6430
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.34
|31543036
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6367
|1.6835
|1.6332
|2007.04.17 07:04
|1.6429
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.53
|31564407
|2007.04.13 14:30
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6385
|1.6835
|1.6350
|2007.04.17 07:04
|1.6426
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.69
|31565161
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9847
|1.9796
|1.9741
|2007.04.13 15:19
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|31570104
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6404
|1.6836
|1.6369
|2007.04.17 07:03
|1.6425
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.38
|31576247
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.12
|eurchfm
|1.6422
|1.6836
|1.6387
|2007.04.17 07:03
|1.6425
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.30
|31583166
|2007.04.13 15:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.50
|117.70
|119.85
|2007.04.15 22:35
|119.55
|0.00
|0.00
|0.03
|0.08
|31584423
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3501
|1.3681
|1.3466
|2007.04.17 00:20
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.72
|31589584
|2007.04.13 15:21
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9808
|1.9988
|1.9773
|2007.04.17 08:31
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|31592640
|2007.04.13 15:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.31
|119.55
|120.10
|2007.04.15 22:35
|119.55
|0.00
|0.00
|0.05
|0.80
|31598677
|2007.04.13 15:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9827
|1.9989
|1.9792
|2007.04.17 08:31
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|31599394
|2007.04.13 15:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3519
|1.3681
|1.3484
|2007.04.17 00:19
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.72
|31610558
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9845
|1.9989
|1.9810
|2007.04.17 08:31
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.52
|31612415
|2007.04.13 17:49
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3539
|1.3683
|1.3504
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.08
|0.16
|31615548
|2007.04.13 18:16
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9863
|1.9989
|1.9828
|2007.04.17 08:31
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.16
|31626475
|2007.04.15 22:04
|sell
|0.18
|eurchfm
|1.6451
|1.6425
|1.6370
|2007.04.17 07:03
|1.6425
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.85
|31626572
|2007.04.15 22:04
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3560
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.09
|3.68
|31638103
|2007.04.15 22:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.60
|117.80
|119.95
|2007.04.16 06:21
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|31639362
|2007.04.15 22:43
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9881
|1.9989
|1.9846
|2007.04.17 08:31
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.01
|-34.56
|31645941
|2007.04.15 23:17
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.41
|117.79
|119.76
|2007.04.16 06:21
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|31649970
|2007.04.15 23:29
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.22
|119.43
|119.98
|2007.04.16 06:21
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|31657646
|2007.04.16 00:22
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.03
|119.43
|119.98
|2007.04.16 06:21
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|31689355
|2007.04.16 06:21
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.44
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31704950
|2007.04.16 08:32
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9899
|1.9989
|1.9864
|2007.04.17 08:31
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.02
|-57.60
|31756729
|2007.04.16 15:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.85
|118.05
|120.20
|2007.04.17 15:04
|119.30
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.92
|31797729
|2007.04.16 21:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.65
|118.03
|120.00
|2007.04.17 15:04
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|31819502
|2007.04.17 05:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3545
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|31820355
|2007.04.17 05:40
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.47
|118.03
|119.82
|2007.04.17 15:04
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|31826254
|2007.04.17 06:46
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.28
|118.02
|119.63
|2007.04.17 15:04
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|31836973
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6404
|1.6385
|1.6330
|2007.04.18 09:41
|1.6385
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.32
|31854942
|2007.04.17 10:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0002
|2.0020
|2.0075
|2007.04.17 10:39
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|31902112
|2007.04.17 13:51
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.10
|118.02
|119.45
|2007.04.17 15:03
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|31918981
|2007.04.17 15:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0062
|1.9882
|2.0097
|2007.04.17 20:12
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|31925441
|2007.04.17 16:21
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0044
|2.0063
|2.0118
|2007.04.17 20:12
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|31941762
|2007.04.17 19:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3572
|1.3590
|1.3645
|2007.04.18 07:21
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.36
|31954268
|2007.04.17 22:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.90
|118.64
|118.09
|2007.04.18 03:42
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|31994929
|2007.04.18 05:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0089
|2.0118
|2.0173
|2007.04.18 08:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|32011886
|2007.04.18 07:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3592
|1.3412
|1.3627
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.22
|32013850
|2007.04.18 07:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.69
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|32050664
|2007.04.18 11:12
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6365
|1.6347
|1.6292
|2007.04.19 03:56
|1.6346
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.31
|32054011
|2007.04.18 11:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0079
|2.0051
|1.9996
|2007.04.18 12:09
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|32064015
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3574
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.16
|32065830
|2007.04.18 12:09
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0047
|2.0027
|1.9972
|2007.04.18 12:36
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|32071502
|2007.04.18 12:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.25
|120.05
|117.90
|2007.04.18 14:18
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|32073590
|2007.04.18 12:37
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0024
|2.0204
|1.9989
|2007.04.19 00:50
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|32075426
|2007.04.18 12:46
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0043
|2.0205
|2.0008
|2007.04.19 00:50
|2.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|32078516
|2007.04.18 12:55
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0062
|2.0206
|2.0027
|2007.04.19 00:50
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|32083447
|2007.04.18 13:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.43
|118.23
|117.68
|2007.04.18 14:18
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32090778
|2007.04.18 14:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.23
|120.03
|117.88
|2007.04.19 00:22
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.17
|32105117
|2007.04.18 17:21
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.42
|120.04
|118.07
|2007.04.19 00:18
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.30
|32109088
|2007.04.18 18:16
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.63
|118.34
|117.79
|2007.04.19 00:18
|118.34
|0.00
|0.00
|-0.34
|1.96
|32122696
|2007.04.18 20:29
|sell
|0.16
|gbpusdm
|2.0081
|2.0207
|2.0046
|2007.04.19 00:49
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.01
|3.20
|32126578
|2007.04.18 20:56
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6383
|1.6346
|1.6291
|2007.04.19 03:56
|1.6346
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.92
|32149144
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32151350
|2007.04.19 01:46
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0052
|1.9998
|1.9943
|2007.04.19 06:56
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|32158190
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.08
|117.90
|117.35
|2007.04.19 05:14
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|32169547
|2007.04.19 03:56
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6341
|1.6827
|1.6306
|2007.04.23 06:28
|1.6404
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.04
|32183220
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.87
|119.67
|117.52
|2007.04.19 08:20
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|32207173
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0003
|2.0183
|1.9968
|2007.04.19 08:12
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|32210534
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.12
|117.84
|117.29
|2007.04.19 08:20
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|32210650
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0027
|2.0189
|1.9992
|2007.04.19 08:12
|2.0028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|32221604
|2007.04.19 07:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0046
|2.0190
|2.0011
|2007.04.19 08:12
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|32244391
|2007.04.19 10:37
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0019
|2.0199
|1.9984
|2007.04.19 13:30
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|32248678
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 13:06
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|32249867
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.84
|119.64
|117.49
|2007.04.23 03:51
|118.57
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.23
|32260878
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 13:06
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|32261357
|2007.04.19 12:38
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0038
|2.0010
|1.9955
|2007.04.19 13:30
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|32265783
|2007.04.19 13:00
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6360
|1.6828
|1.6325
|2007.04.23 06:28
|1.6405
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.12
|32267056
|2007.04.19 13:07
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.05
|119.67
|117.70
|2007.04.23 03:51
|118.57
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.75
|32273840
|2007.04.19 13:48
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.24
|119.68
|117.89
|2007.04.23 03:51
|118.56
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.16
|32277021
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6378
|1.6828
|1.6343
|2007.04.23 06:27
|1.6404
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.07
|32277226
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.45
|119.71
|118.10
|2007.04.23 03:51
|118.55
|0.00
|0.00
|-0.46
|-1.35
|32295750
|2007.04.19 16:17
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6397
|1.6829
|1.6362
|2007.04.23 06:27
|1.6403
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.40
|32310885
|2007.04.19 20:01
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0014
|2.0194
|1.9979
|2007.04.20 08:30
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|32314553
|2007.04.19 20:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0032
|2.0194
|1.9997
|2007.04.20 08:30
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|32318479
|2007.04.19 21:53
|sell
|0.12
|eurchfm
|1.6415
|1.6829
|1.6380
|2007.04.23 06:27
|1.6403
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.19
|32321134
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3626
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|32338374
|2007.04.20 00:54
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.64
|119.72
|118.29
|2007.04.23 03:51
|118.54
|0.00
|0.00
|-0.46
|2.70
|32365772
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0053
|2.0033
|1.9978
|2007.04.20 08:30
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|32384876
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0027
|2.0008
|1.9953
|2007.04.20 08:48
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|32404640
|2007.04.20 11:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0033
|2.0213
|1.9998
|2007.04.23 06:44
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|32417915
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.64
|usdjpym
|118.83
|119.73
|118.48
|2007.04.23 03:51
|118.56
|0.00
|0.00
|-0.92
|14.57
|32419626
|2007.04.20 13:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3592
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.01
|0.44
|32431816
|2007.04.20 15:46
|sell
|0.18
|eurchfm
|1.6433
|1.6403
|1.6348
|2007.04.23 06:26
|1.6403
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.47
|32447553
|2007.04.22 22:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0054
|2.0011
|1.9956
|2007.04.23 06:44
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|32482846
|2007.04.23 05:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.42
|120.22
|118.07
|2007.04.23 14:59
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|32493127
|2007.04.23 06:29
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6401
|1.6381
|1.6326
|2007.04.24 10:41
|1.6381
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.33
|32505247
|2007.04.23 08:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0005
|2.0185
|1.9970
|2007.04.24 01:43
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32510671
|2007.04.23 08:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3569
|1.3749
|1.3534
|2007.04.24 18:15
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.08
|32523061
|2007.04.23 10:43
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.61
|120.23
|118.26
|2007.04.23 14:59
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|32526199
|2007.04.23 10:57
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6419
|1.6381
|1.6326
|2007.04.24 10:41
|1.6381
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.95
|32547150
|2007.04.23 13:05
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.79
|120.23
|118.44
|2007.04.23 14:59
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|32554937
|2007.04.23 13:53
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.98
|120.24
|118.63
|2007.04.23 14:59
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|32567111
|2007.04.23 15:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.62
|118.36
|117.81
|2007.04.24 03:01
|118.36
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.44
|32568831
|2007.04.23 15:36
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0024
|2.0000
|1.9945
|2007.04.24 01:43
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|32614841
|2007.04.24 01:43
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9997
|2.0177
|1.9962
|2007.04.24 02:23
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|32636917
|2007.04.24 04:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.56
|118.82
|119.37
|2007.04.24 10:16
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|32639799
|2007.04.24 05:02
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9973
|2.0153
|1.9938
|2007.04.24 18:15
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|32665777
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9991
|2.0153
|1.9956
|2007.04.24 18:15
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32668938
|2007.04.24 10:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.84
|117.04
|119.19
|2007.04.24 18:15
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|32669046
|2007.04.24 10:17
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0009
|2.0153
|1.9974
|2007.04.24 18:15
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|32679870
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3587
|1.3749
|1.3552
|2007.04.24 18:15
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|32695796
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3605
|1.3749
|1.3570
|2007.04.24 18:15
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|32696135
|2007.04.24 14:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.56
|116.94
|118.91
|2007.04.24 18:15
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32701215
|2007.04.24 14:19
|sell
|0.16
|gbpusdm
|2.0028
|2.0004
|1.9949
|2007.04.24 18:15
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|32702813
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3623
|1.3749
|1.3588
|2007.04.24 18:15
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|32703509
|2007.04.24 14:23
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.38
|116.94
|118.73
|2007.04.24 18:15
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|32727558
|2007.04.24 18:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9997
|2.0177
|1.9962
|2007.04.25 12:41
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|32732540
|2007.04.24 19:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.58
|118.39
|117.84
|2007.04.25 06:43
|118.39
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.32
|32732966
|2007.04.24 19:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3629
|1.3648
|1.3703
|2007.04.25 10:59
|1.3648
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.38
|32736306
|2007.04.24 20:04
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0015
|2.0177
|1.9980
|2007.04.25 12:41
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|32776250
|2007.04.25 03:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0034
|2.0178
|1.9999
|2007.04.25 12:41
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|32786800
|2007.04.25 06:12
|sell
|0.16
|gbpusdm
|2.0053
|2.0020
|1.9965
|2007.04.25 12:41
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|32818871
|2007.04.25 10:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3650
|1.3470
|1.3685
|2007.04.25 14:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32823481
|2007.04.25 12:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.61
|116.81
|118.96
|2007.04.25 21:15
|118.62
|0.00
|0.00
|0.08
|0.02
|32830107
|2007.04.25 12:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3632
|1.3655
|1.3710
|2007.04.25 14:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|32848870
|2007.04.25 14:16
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.42
|118.63
|119.18
|2007.04.25 21:15
|118.63
|0.00
|0.00
|0.16
|0.71
|32862394
|2007.04.25 16:32
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0035
|1.9999
|1.9944
|2007.04.26 09:38
|1.9999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32863276
|2007.04.25 16:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3645
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.03
|0.60
|32914850
|2007.04.26 01:37
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.54
|120.34
|118.19
|2007.04.26 13:56
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|32939566
|2007.04.26 05:57
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0053
|1.9998
|1.9943
|2007.04.26 09:38
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|32941785
|2007.04.26 06:08
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.73
|120.35
|118.38
|2007.04.26 13:56
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|32955203
|2007.04.26 07:33
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.92
|120.36
|118.57
|2007.04.26 13:55
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|32966906
|2007.04.26 09:01
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.11
|120.37
|118.76
|2007.04.26 13:55
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|32977661
|2007.04.26 09:38
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9996
|1.9972
|1.9917
|2007.04.26 10:04
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|32980866
|2007.04.26 09:48
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3615
|1.3596
|1.3541
|2007.04.26 16:05
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|32984939
|2007.04.26 10:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9968
|2.0148
|1.9933
|2007.04.26 11:30
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|32989813
|2007.04.26 10:37
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9986
|2.0148
|1.9951
|2007.04.26 11:30
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|32992348
|2007.04.26 11:05
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.29
|120.37
|118.94
|2007.04.26 13:55
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32994776
|2007.04.26 11:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9945
|2.0125
|1.9910
|2007.04.26 13:13
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33008025
|2007.04.26 12:34
|sell
|0.64
|usdjpym
|119.48
|120.38
|119.13
|2007.04.26 13:54
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|11.27
|33033944
|2007.04.26 15:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9905
|1.9883
|1.9828
|2007.04.27 06:19
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|33034529
|2007.04.26 15:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.50
|117.70
|119.85
|2007.04.27 15:06
|119.62
|0.00
|0.00
|0.03
|0.20
|33052952
|2007.04.26 19:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3599
|1.3779
|1.3564
|2007.04.27 15:06
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.66
|33119737
|2007.04.27 08:37
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3618
|1.3780
|1.3583
|2007.04.27 15:06
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|33133992
|2007.04.27 11:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3636
|1.3780
|1.3601
|2007.04.27 15:06
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33137591
|2007.04.27 11:25
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.32
|119.61
|120.16
|2007.04.27 15:06
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33145307
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.02
|119.63
|120.18
|2007.04.27 15:06
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|33145683
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3676
|1.3629
|1.3574
|2007.04.27 15:06
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|0.00
|0.00
|-3.43
|-1.08
|Closed P/L:
|-4.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32696308
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6375
|1.6861
|1.6340
|1.6454
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.31
|32719860
|2007.04.24 16:17
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6394
|1.6862
|1.6359
|1.6454
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.50
|32796507
|2007.04.25 07:18
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.6412
|1.6862
|1.6377
|1.6454
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.74
|32867594
|2007.04.25 17:27
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6430
|1.6862
|1.6395
|1.6454
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.59
|33170522
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.12
|eurchfm
|1.6448
|1.6862
|1.6413
|1.6454
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.60
|33194711
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3620
|1.3800
|1.3585
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.64
|33201556
|2007.04.27 18:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3639
|1.3801
|1.3604
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.52
|33102372
|2007.04.27 06:19
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9879
|2.0059
|1.9844
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|33112879
|2007.04.27 07:59
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9897
|2.0059
|1.9862
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|33114151
|2007.04.27 08:01
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9915
|2.0059
|1.9880
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|33116302
|2007.04.27 08:14
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9935
|2.0061
|1.9900
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|33126522
|2007.04.27 10:07
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9953
|2.0061
|1.9918
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.92
|33130469
|2007.04.27 10:39
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9971
|2.0061
|1.9936
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.02
|-8.32
|33193753
|2007.04.27 16:32
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.71
|117.91
|120.06
|119.48
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.39
|0.00
|0.00
|-0.60
|-45.47
|Floating P/L:
|-46.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-4.51
|Floating P/L:
|-46.07
|Margin:
|82.00
|Balance:
|995.49
|Equity:
|949.42
|Free Margin:
|867.42
|Details:
|Gross Profit:
|187.96
|Gross Loss:
|192.47
|Total Net Profit:
|-4.51
|Profit Factor:
|0.98
|Expected Payoff:
|-0.02
|Absolute Drawdown:
|83.70
|Maximal Drawdown:
|140.51 (13.30%)
|Relative Drawdown:
|13.30% (140.51)
|Total Trades:
|201
|Short Positions (won %):
|152 (59.87%)
|Long Positions (won %):
|49 (79.59%)
|Profit Trades (% of total):
|130 (64.68%)
|Loss trades (% of total):
|71 (35.32%)
|Largest
|profit trade:
|13.65
|loss trade:
|-57.58
|Average
|profit trade:
|1.45
|loss trade:
|-2.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (7.66)
|consecutive losses ($):
|11 (-140.51)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|20.31 (13)
|consecutive loss (count):
|-140.51 (11)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2