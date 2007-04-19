xxxxxxxxxxxxx

Account: Name: Currency: USD 2007 April 24, 16:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
208312007.04.19 22:06buy1.10eurusd1.36060.00000.00002007.04.20 18:251.36060.000.00-3.850.00
 877218A20073652ZUD100
229882007.04.20 15:39buy2.20eurusd1.35910.00000.00002007.04.20 18:251.36070.000.000.00352.00
 877218A20073652ZUD000
192072007.04.18 18:31buy1.10eurusd1.35830.00000.00002007.04.19 09:431.35860.000.00-11.5533.00
 877218A20073652ZN7100
203332007.04.19 08:45buy2.20eurusd1.35660.00000.00002007.04.19 09:431.35850.000.000.00418.00
 877218A20073652ZN7000
133702007.04.18 07:17sell1.10eurusd1.35920.00000.00002007.04.18 13:221.35940.000.000.00-22.00
 877218A20073652Z5WT00
152792007.04.18 10:58sell2.20eurusd1.36100.00000.00002007.04.18 13:221.35940.000.000.00352.00
 877218A20073652Z5WJ00
122502007.04.17 22:22buy11.00eurusd1.35660.00000.00002007.04.17 23:191.35730.000.000.00770.00
 877218A20073652YF2T00
84342007.04.16 23:16sell0.10eurusd1.35330.00000.00002007.04.17 16:201.35740.000.000.15-41.00
 877218A20073652YDEK00
105172007.04.17 13:56sell0.20eurusd1.35530.00000.00002007.04.17 16:201.35740.000.000.00-42.00
 877218A20073652YDEH00
108082007.04.17 14:43sell0.40eurusd1.35700.00000.00002007.04.17 16:201.35740.000.000.00-16.00
 877218A20073652YDEF00
108782007.04.17 14:47sell0.80eurusd1.35890.00000.00002007.04.17 16:201.35730.000.000.00128.00
 877218A20073652YDEC00
67062007.04.13 19:18sell0.10eurusd1.35150.00000.00002007.04.16 22:181.35370.000.000.15-22.00
 877218A20073652X7FJ00
67312007.04.13 19:48sell0.20eurusd1.35330.00000.00002007.04.16 22:181.35370.000.000.30-8.00
 877218A20073652X7FH00
78002007.04.16 14:48sell0.40eurusd1.35510.00000.00002007.04.16 22:181.35370.000.000.0056.00
 877218A20073652X7FD00
60442007.04.13 11:29buy0.10gbpjpy235.160.000.002007.04.13 14:05235.530.000.000.0031.23
 877218A20073652X2JW00
58702007.04.13 09:18buy0.10gbpusd1.98580.00000.00002007.04.13 13:421.98820.000.000.0024.00
 877218A20073652X2HF00
45122007.04.11 21:10sell0.10eurusd1.34260.00001.33982007.04.13 07:511.35120.000.000.60-86.00
 222777A20073652X1TD00
47642007.04.12 03:35sell0.20eurusd1.34460.00001.34182007.04.13 07:511.35120.000.000.30-132.00
 222777A20073652X1TC00
47972007.04.12 03:42sell0.40eurusd1.34660.00001.34382007.04.13 07:511.35120.000.000.60-184.00
 222777A20073652X1TB00
52772007.04.12 16:17sell0.80eurusd1.34870.00001.34592007.04.13 07:511.35120.000.001.20-200.00
 222777A20073652X1TA00
56022007.04.13 02:44sell17.60eurusd1.35060.00000.00002007.04.13 07:501.35120.000.000.00-1 056.00
 222777A20073652X1T900
56652007.04.13 03:32sell35.20eurusd1.35240.00000.00002007.04.13 07:501.35120.000.000.004 224.00
 222777A20073652X1T800
57572007.04.13 07:36buy0.10eurjpy160.390.000.002007.04.13 07:37160.400.000.000.000.84
 877218A20073652X1S000
57562007.04.13 07:36buy0.10eurjpy160.410.000.002007.04.13 07:36160.400.000.000.00-0.84
 877218A20073652X1RY00
57552007.04.13 07:36buy0.10eurjpy160.410.000.002007.04.13 07:36160.400.000.000.00-0.84
 877218A20073652X1RW00
57232007.04.13 06:08buy0.10eurjpy160.630.000.002007.04.13 06:09160.610.000.000.00-1.68
 877218A20073652X1PC00
57042007.04.13 05:19sell0.10eurjpy160.650.000.002007.04.13 05:20160.670.000.000.00-1.68
 877218A20073652X1NC00
56692007.04.13 03:34sell0.10eurjpy160.830.000.002007.04.13 03:43160.790.000.000.003.36
 877218A20073652X1LF00
55262007.04.12 22:48buy0.10eurjpy160.650.000.002007.04.13 02:50160.600.000.000.21-4.20
 877218A20073652X1HE00
55722007.04.13 01:49buy0.20eurjpy160.470.000.002007.04.13 02:50160.600.000.000.0021.86
 877218A20073652X1HD00
52552007.04.12 15:52buy limit20.00eurjpy160.220.000.002007.04.12 16:53160.55cancelled
48752007.04.12 05:13buy3.10eurjpy160.790.000.002007.04.12 16:35160.490.000.000.00-781.45
 877218A20073652UAWR00
49622007.04.12 09:43buy6.20eurjpy160.600.000.002007.04.12 16:35160.500.000.000.00-520.92
 877218A20073652UAWQ00
51452007.04.12 14:50buy12.40eurjpy160.420.000.002007.04.12 16:35160.500.000.000.00833.47
 877218A20073652UAWP00
51792007.04.12 15:04buy0.80eurjpy160.220.000.002007.04.12 16:35160.490.000.000.00181.50
 877218A20073652UAWM00
46212007.04.11 22:04sell3.10eurjpy160.260.000.002007.04.12 04:06160.670.000.00-50.66-1 064.49
 877218A20073652U91G00
47762007.04.12 03:37sell6.20eurjpy160.430.000.002007.04.12 04:05160.670.000.000.00-1 246.23
 877218A20073652U91F00
47932007.04.12 03:42sell12.40eurjpy160.650.000.002007.04.12 04:05160.660.000.000.00-103.85
 877218A20073652U91E00
48442007.04.12 04:00sell24.80eurjpy160.830.000.002007.04.12 04:05160.660.000.000.003 531.28
 877218A20073652U91D00
30612007.04.10 21:23buy3.00eurjpy159.87160.200.002007.04.11 15:31160.360.000.006.301 230.84
 877218A20073652VJGZ00
  0.00 0.00 -56.25 6 656.20
Closed P/L: 6 599.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246272007.04.24 03:40buy1.10eurusd1.35630.00000.0000 1.36290.000.000.00726.00
 877218A200736531EGX00
  0.00 0.00 0.00 726.00
 Floating P/L: 726.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 599.95 Floating P/L: 726.00 Margin: 1 491.93
Balance: 106 599.95 Equity: 107 325.95 Free Margin: 105 834.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 186.13 Gross Loss: 5 586.18 Total Net Profit: 6 599.95
Profit Factor: 2.18 Expected Payoff: 169.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 2 752.63 (2.63%) Relative Drawdown ($): 2.63% (2 752.63)
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 21 (28.57%) Long Positions (won %): 18 (61.11%)
Profit Trades (% of total): 17 (43.59%) Loss trades (% of total): 22 (56.41%)
Largest profit trade: 4 224.00 loss trade: -1 246.23
Average profit trade: 716.83 loss trade: -253.92
Maximum consecutive wins ($): 3 (111.23) consecutive losses ($): 5 (-1 655.30)
Maximal consecutive profit (count): 4 768.42 (2) consecutive loss (count): -2 465.23 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2