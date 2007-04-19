|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 April 24, 16:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20831
|2007.04.19 22:06
|buy
|1.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.20 18:25
|1.3606
|0.00
|0.00
|-3.85
|0.00
|877218
|A20073652ZUD100
|22988
|2007.04.20 15:39
|buy
|2.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|2007.04.20 18:25
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|877218
|A20073652ZUD000
|19207
|2007.04.18 18:31
|buy
|1.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 09:43
|1.3586
|0.00
|0.00
|-11.55
|33.00
|877218
|A20073652ZN7100
|20333
|2007.04.19 08:45
|buy
|2.20
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 09:43
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|418.00
|877218
|A20073652ZN7000
|13370
|2007.04.18 07:17
|sell
|1.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 13:22
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|877218
|A20073652Z5WT00
|15279
|2007.04.18 10:58
|sell
|2.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 13:22
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|877218
|A20073652Z5WJ00
|12250
|2007.04.17 22:22
|buy
|11.00
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 23:19
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|770.00
|877218
|A20073652YF2T00
|8434
|2007.04.16 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 16:20
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.15
|-41.00
|877218
|A20073652YDEK00
|10517
|2007.04.17 13:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 16:20
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|877218
|A20073652YDEH00
|10808
|2007.04.17 14:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 16:20
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|877218
|A20073652YDEF00
|10878
|2007.04.17 14:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 16:20
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|877218
|A20073652YDEC00
|6706
|2007.04.13 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 22:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.15
|-22.00
|877218
|A20073652X7FJ00
|6731
|2007.04.13 19:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 22:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.30
|-8.00
|877218
|A20073652X7FH00
|7800
|2007.04.16 14:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 22:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|877218
|A20073652X7FD00
|6044
|2007.04.13 11:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|235.16
|0.00
|0.00
|2007.04.13 14:05
|235.53
|0.00
|0.00
|0.00
|31.23
|877218
|A20073652X2JW00
|5870
|2007.04.13 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 13:42
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|877218
|A20073652X2HF00
|4512
|2007.04.11 21:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3398
|2007.04.13 07:51
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.60
|-86.00
|222777
|A20073652X1TD00
|4764
|2007.04.12 03:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3418
|2007.04.13 07:51
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.30
|-132.00
|222777
|A20073652X1TC00
|4797
|2007.04.12 03:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3438
|2007.04.13 07:51
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.60
|-184.00
|222777
|A20073652X1TB00
|5277
|2007.04.12 16:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|1.3459
|2007.04.13 07:51
|1.3512
|0.00
|0.00
|1.20
|-200.00
|222777
|A20073652X1TA00
|5602
|2007.04.13 02:44
|sell
|17.60
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 07:50
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 056.00
|222777
|A20073652X1T900
|5665
|2007.04.13 03:32
|sell
|35.20
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 07:50
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|4 224.00
|222777
|A20073652X1T800
|5757
|2007.04.13 07:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.39
|0.00
|0.00
|2007.04.13 07:37
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|877218
|A20073652X1S000
|5756
|2007.04.13 07:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.41
|0.00
|0.00
|2007.04.13 07:36
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|877218
|A20073652X1RY00
|5755
|2007.04.13 07:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.41
|0.00
|0.00
|2007.04.13 07:36
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|877218
|A20073652X1RW00
|5723
|2007.04.13 06:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.63
|0.00
|0.00
|2007.04.13 06:09
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|877218
|A20073652X1PC00
|5704
|2007.04.13 05:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.65
|0.00
|0.00
|2007.04.13 05:20
|160.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|877218
|A20073652X1NC00
|5669
|2007.04.13 03:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.83
|0.00
|0.00
|2007.04.13 03:43
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|877218
|A20073652X1LF00
|5526
|2007.04.12 22:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.65
|0.00
|0.00
|2007.04.13 02:50
|160.60
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.20
|877218
|A20073652X1HE00
|5572
|2007.04.13 01:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.47
|0.00
|0.00
|2007.04.13 02:50
|160.60
|0.00
|0.00
|0.00
|21.86
|877218
|A20073652X1HD00
|5255
|2007.04.12 15:52
|buy limit
|20.00
|eurjpy
|160.22
|0.00
|0.00
|2007.04.12 16:53
|160.55
|cancelled
|4875
|2007.04.12 05:13
|buy
|3.10
|eurjpy
|160.79
|0.00
|0.00
|2007.04.12 16:35
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-781.45
|877218
|A20073652UAWR00
|4962
|2007.04.12 09:43
|buy
|6.20
|eurjpy
|160.60
|0.00
|0.00
|2007.04.12 16:35
|160.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.92
|877218
|A20073652UAWQ00
|5145
|2007.04.12 14:50
|buy
|12.40
|eurjpy
|160.42
|0.00
|0.00
|2007.04.12 16:35
|160.50
|0.00
|0.00
|0.00
|833.47
|877218
|A20073652UAWP00
|5179
|2007.04.12 15:04
|buy
|0.80
|eurjpy
|160.22
|0.00
|0.00
|2007.04.12 16:35
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|181.50
|877218
|A20073652UAWM00
|4621
|2007.04.11 22:04
|sell
|3.10
|eurjpy
|160.26
|0.00
|0.00
|2007.04.12 04:06
|160.67
|0.00
|0.00
|-50.66
|-1 064.49
|877218
|A20073652U91G00
|4776
|2007.04.12 03:37
|sell
|6.20
|eurjpy
|160.43
|0.00
|0.00
|2007.04.12 04:05
|160.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 246.23
|877218
|A20073652U91F00
|4793
|2007.04.12 03:42
|sell
|12.40
|eurjpy
|160.65
|0.00
|0.00
|2007.04.12 04:05
|160.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.85
|877218
|A20073652U91E00
|4844
|2007.04.12 04:00
|sell
|24.80
|eurjpy
|160.83
|0.00
|0.00
|2007.04.12 04:05
|160.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3 531.28
|877218
|A20073652U91D00
|3061
|2007.04.10 21:23
|buy
|3.00
|eurjpy
|159.87
|160.20
|0.00
|2007.04.11 15:31
|160.36
|0.00
|0.00
|6.30
|1 230.84
|877218
|A20073652VJGZ00
|0.00
|0.00
|-56.25
|6 656.20
|Closed P/L:
|6 599.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24627
|2007.04.24 03:40
|buy
|1.10
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|726.00
|877218
|A200736531EGX00
|0.00
|0.00
|0.00
|726.00
|Floating P/L:
|726.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 599.95
|Floating P/L:
|726.00
|Margin:
|1 491.93
|Balance:
|106 599.95
|Equity:
|107 325.95
|Free Margin:
|105 834.02
|Details:
|Gross Profit:
|12 186.13
|Gross Loss:
|5 586.18
|Total Net Profit:
|6 599.95
|Profit Factor:
|2.18
|Expected Payoff:
|169.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|2 752.63 (2.63%)
|Relative Drawdown ($):
|2.63% (2 752.63)
|Total Trades:
|39
|Short Positions (won %):
|21 (28.57%)
|Long Positions (won %):
|18 (61.11%)
|Profit Trades (% of total):
|17 (43.59%)
|Loss trades (% of total):
|22 (56.41%)
|Largest
|profit trade:
|4 224.00
|loss trade:
|-1 246.23
|Average
|profit trade:
|716.83
|loss trade:
|-253.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (111.23)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 655.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 768.42 (2)
|consecutive loss (count):
|-2 465.23 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2