|A/C No: 555606
|Name: 10.3_DS_RMI
|2007.04.24 21:48 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|8215917
|10201
|2007.04.20 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0036
|1.9961
|2.0076
|2007.04.20 01:26
|2.0036
|0.00
|2
|8216239
|10201
|2007.04.20 00:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0030
|1.9959
|2.0070
|2007.04.20 01:25
|2.0037
|7.00
|3
|8216350
|10201
|2007.04.20 00:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0025
|1.9958
|2.0065
|2007.04.20 01:22
|2.0036
|11.00
|4
|8217061
|10201
|2007.04.20 01:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0042
|1.9967
|2.0082
|2007.04.20 03:56
|2.0037
|-5.00
|5
|8217259
|10201
|2007.04.20 01:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0037
|1.9966
|2.0077
|2007.04.20 03:56
|2.0035
|-2.00
|6
|8217388
|10201
|2007.04.20 02:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0032
|1.9965
|2.0072
|2007.04.20 03:56
|2.0036
|4.00
|7
|8217389
|10201
|2007.04.20 02:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0032
|1.9969
|2.0072
|2007.04.20 03:56
|2.0037
|5.00
|8
|8221101
|10201
|2007.04.20 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0038
|1.9963
|2.0078
|2007.04.20 08:28
|2.0027
|-11.00
|9
|8221202
|10201
|2007.04.20 07:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0032
|1.9961
|2.0072
|2007.04.20 08:28
|2.0028
|-4.00
|10
|8221693
|10201
|2007.04.20 08:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0027
|1.9960
|2.0067
|2007.04.20 08:28
|2.0029
|2.00
|11
|8221756
|10201
|2007.04.20 08:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0022
|1.9959
|2.0062
|2007.04.20 08:28
|2.0030
|8.00
|12
|8221900
|10201
|2007.04.20 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0031
|1.9956
|2.0071
|2007.04.20 09:11
|2.0044
|13.00
|13
|8222065
|10201
|2007.04.20 08:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0026
|1.9955
|2.0066
|2007.04.20 09:11
|2.0045
|19.00
|14
|8222662
|10201
|2007.04.20 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0050
|1.9975
|2.0090
|2007.04.20 10:53
|2.0041
|-9.00
|15
|8224970
|10201
|2007.04.20 10:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0045
|1.9974
|2.0085
|2007.04.20 10:53
|2.0041
|-4.00
|16
|8225092
|10201
|2007.04.20 10:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0040
|1.9973
|2.0080
|2007.04.20 10:53
|2.0042
|2.00
|17
|8225165
|10201
|2007.04.20 10:42
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0035
|1.9972
|2.0075
|2007.04.20 10:53
|2.0042
|7.00
|18
|8228634
|10201
|2007.04.20 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0036
|1.9961
|2.0076
|2007.04.20 15:59
|2.0024
|-12.00
|19
|8228820
|10201
|2007.04.20 14:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0031
|1.9960
|2.0071
|2007.04.20 15:59
|2.0026
|-5.00
|20
|8230239
|10201
|2007.04.20 15:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0026
|1.9959
|2.0066
|2007.04.20 15:58
|2.0025
|-1.00
|21
|8230279
|10201
|2007.04.20 15:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0026
|1.9963
|2.0066
|2007.04.20 15:58
|2.0026
|0.00
|22
|8230457
|10201
|2007.04.20 15:55
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0021
|1.9962
|2.0061
|2007.04.20 15:58
|2.0026
|5.00
|23
|8234296
|10201
|2007.04.20 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0049
|1.9974
|2.0089
|2007.04.23 01:29
|2.0055
|6.00
|24
|8234589
|10201
|2007.04.20 19:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0044
|1.9973
|2.0084
|2007.04.23 01:29
|2.0055
|11.00
|25
|8234753
|10201
|2007.04.20 19:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0039
|1.9972
|2.0079
|2007.04.23 01:27
|2.0055
|16.00
|26
|8237289
|10201
|2007.04.23 01:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0059
|1.9984
|2.0099
|2007.04.23 09:48
|1.9984
|-75.00
|27
|8237378
|10201
|2007.04.23 01:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0054
|1.9983
|2.0094
|2007.04.23 09:48
|1.9983
|-71.00
|28
|8237485
|10201
|2007.04.23 01:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0049
|1.9982
|2.0089
|2007.04.23 09:48
|1.9982
|-67.00
|29
|8237681
|10201
|2007.04.23 02:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0044
|1.9981
|2.0084
|2007.04.23 09:48
|1.9982
|-62.00
|30
|8237740
|10201
|2007.04.23 02:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0039
|1.9980
|2.0079
|2007.04.23 09:48
|1.9983
|-56.00
|31
|8244955
|10201
|2007.04.23 09:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9981
|2.0056
|1.9941
|2007.04.23 11:16
|1.9993
|-12.00
|32
|8245214
|10201
|2007.04.23 09:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9986
|2.0057
|1.9946
|2007.04.23 11:16
|1.9994
|-8.00
|33
|8245221
|10201
|2007.04.23 09:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9990
|2.0057
|1.9950
|2007.04.23 11:15
|1.9995
|-5.00
|34
|8245955
|10201
|2007.04.23 10:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9995
|2.0058
|1.9955
|2007.04.23 11:15
|1.9996
|-1.00
|35
|8245997
|10201
|2007.04.23 10:27
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0001
|2.0060
|1.9961
|2007.04.23 11:15
|1.9994
|7.00
|36
|8259997
|10201
|2007.04.24 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9998
|2.0073
|1.9958
|2007.04.24 04:34
|1.9994
|4.00
|37
|8260214
|10201
|2007.04.24 00:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0003
|2.0074
|1.9963
|2007.04.24 04:34
|1.9996
|7.00
|38
|8260619
|10201
|2007.04.24 02:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0008
|2.0075
|1.9968
|2007.04.24 04:34
|1.9997
|11.00
|39
|8262768
|10201
|2007.04.24 04:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9991
|2.0066
|1.9951
|2007.04.24 05:04
|1.9979
|12.00
|40
|8263130
|10201
|2007.04.24 04:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9997
|2.0068
|1.9957
|2007.04.24 05:04
|1.9978
|19.00
|41
|8263832
|10201
|2007.04.24 05:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9982
|2.0057
|1.9942
|2007.04.24 14:39
|1.9995
|-13.00
|42
|8272390
|10201
|2007.04.24 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9987
|2.0058
|1.9947
|2007.04.24 14:39
|1.9996
|-9.00
|43
|8272412
|10201
|2007.04.24 13:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9991
|2.0058
|1.9951
|2007.04.24 14:39
|1.9997
|-6.00
|44
|8272812
|10201
|2007.04.24 13:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9996
|2.0059
|1.9956
|2007.04.24 14:39
|1.9996
|0.00
|45
|8273051
|10201
|2007.04.24 13:15
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0001
|2.0060
|1.9961
|2007.04.24 14:39
|1.9995
|6.00
|46
|8280165
|10201
|2007.04.24 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0046
|1.9971
|2.0086
|2007.04.24 21:14
|1.9997
|-49.00
|47
|8280486
|10201
|2007.04.24 17:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0041
|1.9970
|2.0081
|2007.04.24 21:14
|1.9997
|-44.00
|48
|8280491
|10201
|2007.04.24 17:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0041
|1.9974
|2.0081
|2007.04.24 21:14
|1.9997
|-44.00
|49
|8280736
|10201
|2007.04.24 17:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0037
|1.9974
|2.0077
|2007.04.24 21:14
|1.9997
|-40.00
|50
|8281873
|10201
|2007.04.24 17:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0032
|1.9973
|2.0072
|2007.04.24 21:14
|1.9997
|-35.00
|-468.00
|Summary P/L:
|-468.00
|1
|8186004
|10201
|2007.04.19 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3594
|1.3669
|1.3554
|2007.04.19 07:32
|1.3596
|-2.00
|2
|8188262
|10201
|2007.04.19 06:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|1.3670
|1.3559
|2007.04.19 07:31
|1.3595
|4.00
|3
|8188639
|10201
|2007.04.19 06:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3604
|1.3671
|1.3564
|2007.04.19 07:30
|1.3594
|10.00
|4
|8194222
|10201
|2007.04.19 09:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3562
|1.3637
|1.3522
|2007.04.19 10:06
|1.3574
|-12.00
|5
|8194638
|10201
|2007.04.19 09:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3567
|1.3638
|1.3527
|2007.04.19 10:06
|1.3575
|-8.00
|6
|8194892
|10201
|2007.04.19 10:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3572
|1.3639
|1.3532
|2007.04.19 10:06
|1.3576
|-4.00
|7
|8194966
|10201
|2007.04.19 10:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3577
|1.3640
|1.3537
|2007.04.19 10:06
|1.3577
|0.00
|8
|8195140
|10201
|2007.04.19 10:03
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3581
|1.3640
|1.3541
|2007.04.19 10:06
|1.3575
|6.00
|9
|8196950
|10201
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|1.3659
|1.3544
|2007.04.19 13:45
|1.3593
|-9.00
|10
|8198706
|10201
|2007.04.19 11:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3589
|1.3660
|1.3549
|2007.04.19 13:45
|1.3592
|-3.00
|11
|8198958
|10201
|2007.04.19 11:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3594
|1.3661
|1.3554
|2007.04.19 13:45
|1.3593
|1.00
|12
|8199568
|10201
|2007.04.19 12:16
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3599
|1.3662
|1.3559
|2007.04.19 13:45
|1.3592
|7.00
|13
|8203843
|10201
|2007.04.19 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3590
|1.3665
|1.3550
|2007.04.19 15:49
|1.3604
|-14.00
|14
|8204738
|10201
|2007.04.19 15:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3595
|1.3666
|1.3555
|2007.04.19 15:49
|1.3604
|-9.00
|15
|8204857
|10201
|2007.04.19 15:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3599
|1.3666
|1.3559
|2007.04.19 15:49
|1.3605
|-6.00
|16
|8205926
|10201
|2007.04.19 15:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3604
|1.3667
|1.3564
|2007.04.19 15:49
|1.3605
|-1.00
|17
|8206057
|10201
|2007.04.19 15:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3609
|1.3668
|1.3569
|2007.04.19 15:48
|1.3603
|6.00
|18
|8209227
|10201
|2007.04.19 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3585
|1.3660
|1.3545
|2007.04.19 17:38
|1.3600
|-15.00
|19
|8209626
|10201
|2007.04.19 17:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|1.3661
|1.3550
|2007.04.19 17:38
|1.3599
|-9.00
|20
|8209877
|10201
|2007.04.19 17:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3595
|1.3662
|1.3555
|2007.04.19 17:38
|1.3600
|-5.00
|21
|8210805
|10201
|2007.04.19 17:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3599
|1.3662
|1.3559
|2007.04.19 17:38
|1.3599
|0.00
|22
|8210956
|10201
|2007.04.19 17:30
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3604
|1.3663
|1.3564
|2007.04.19 17:37
|1.3598
|6.00
|23
|8214592
|10201
|2007.04.19 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3606
|1.3531
|1.3646
|2007.04.20 01:05
|1.3619
|13.00
|24
|8214721
|10201
|2007.04.19 20:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3601
|1.3530
|1.3641
|2007.04.20 01:05
|1.3620
|19.00
|25
|8227133
|10201
|2007.04.20 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|1.3678
|1.3563
|2007.04.20 15:53
|1.3603
|0.00
|26
|8227383
|10201
|2007.04.20 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|1.3679
|1.3568
|2007.04.20 15:53
|1.3604
|4.00
|27
|8227384
|10201
|2007.04.20 12:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3608
|1.3675
|1.3568
|2007.04.20 15:52
|1.3605
|3.00
|28
|8229881
|10201
|2007.04.20 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3613
|1.3676
|1.3573
|2007.04.20 15:52
|1.3606
|7.00
|29
|8232223
|10201
|2007.04.20 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3593
|1.3668
|1.3553
|2007.04.23 04:34
|1.3593
|0.00
|30
|8232699
|10201
|2007.04.20 17:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|1.3670
|1.3559
|2007.04.23 04:33
|1.3592
|7.00
|31
|8234138
|10201
|2007.04.20 18:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3604
|1.3671
|1.3564
|2007.04.23 04:31
|1.3593
|11.00
|32
|8239387
|10201
|2007.04.23 04:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3591
|1.3666
|1.3551
|2007.04.23 09:47
|1.3579
|12.00
|33
|8239768
|10201
|2007.04.23 05:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|1.3667
|1.3556
|2007.04.23 09:47
|1.3577
|19.00
|34
|8258598
|10201
|2007.04.23 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3577
|1.3502
|1.3617
|2007.04.24 05:54
|1.3563
|-14.00
|35
|8259081
|10201
|2007.04.23 21:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3571
|1.3500
|1.3611
|2007.04.24 05:54
|1.3562
|-9.00
|36
|8262714
|10201
|2007.04.24 04:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3564
|1.3497
|1.3604
|2007.04.24 05:54
|1.3561
|-3.00
|37
|8263387
|10201
|2007.04.24 04:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3559
|1.3496
|1.3599
|2007.04.24 05:54
|1.3562
|3.00
|38
|8263634
|10201
|2007.04.24 05:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3555
|1.3496
|1.3595
|2007.04.24 05:53
|1.3561
|6.00
|39
|8274457
|10201
|2007.04.24 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3577
|1.3614
|1.3694
|2007.04.24 19:08
|1.3614
|37.00
|58.00
|Summary P/L:
|58.00