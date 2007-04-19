FXLite LLC
A/C No: 555606Name: 10.3_DS_RMI2007.04.24 21:48 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
18215917102012007.04.20 00:00buy0.10gbpusd2.00361.99612.00762007.04.20 01:262.00360.00
28216239102012007.04.20 00:14buy0.20gbpusd2.00301.99592.00702007.04.20 01:252.00377.00
38216350102012007.04.20 00:31buy0.40gbpusd2.00251.99582.00652007.04.20 01:222.003611.00
48217061102012007.04.20 01:31buy0.10gbpusd2.00421.99672.00822007.04.20 03:562.0037-5.00
58217259102012007.04.20 01:57buy0.20gbpusd2.00371.99662.00772007.04.20 03:562.0035-2.00
68217388102012007.04.20 02:13buy0.40gbpusd2.00321.99652.00722007.04.20 03:562.00364.00
78217389102012007.04.20 02:13buy0.80gbpusd2.00321.99692.00722007.04.20 03:562.00375.00
88221101102012007.04.20 07:01buy0.10gbpusd2.00381.99632.00782007.04.20 08:282.0027-11.00
98221202102012007.04.20 07:10buy0.20gbpusd2.00321.99612.00722007.04.20 08:282.0028-4.00
108221693102012007.04.20 08:05buy0.40gbpusd2.00271.99602.00672007.04.20 08:282.00292.00
118221756102012007.04.20 08:11buy0.80gbpusd2.00221.99592.00622007.04.20 08:282.00308.00
128221900102012007.04.20 08:32buy0.10gbpusd2.00311.99562.00712007.04.20 09:112.004413.00
138222065102012007.04.20 08:59buy0.20gbpusd2.00261.99552.00662007.04.20 09:112.004519.00
148222662102012007.04.20 09:11buy0.10gbpusd2.00501.99752.00902007.04.20 10:532.0041-9.00
158224970102012007.04.20 10:41buy0.20gbpusd2.00451.99742.00852007.04.20 10:532.0041-4.00
168225092102012007.04.20 10:42buy0.40gbpusd2.00401.99732.00802007.04.20 10:532.00422.00
178225165102012007.04.20 10:42buy0.80gbpusd2.00351.99722.00752007.04.20 10:532.00427.00
188228634102012007.04.20 14:00buy0.10gbpusd2.00361.99612.00762007.04.20 15:592.0024-12.00
198228820102012007.04.20 14:12buy0.20gbpusd2.00311.99602.00712007.04.20 15:592.0026-5.00
208230239102012007.04.20 15:54buy0.40gbpusd2.00261.99592.00662007.04.20 15:582.0025-1.00
218230279102012007.04.20 15:55buy0.80gbpusd2.00261.99632.00662007.04.20 15:582.00260.00
228230457102012007.04.20 15:55buy1.60gbpusd2.00211.99622.00612007.04.20 15:582.00265.00
238234296102012007.04.20 19:00buy0.10gbpusd2.00491.99742.00892007.04.23 01:292.00556.00
248234589102012007.04.20 19:35buy0.20gbpusd2.00441.99732.00842007.04.23 01:292.005511.00
258234753102012007.04.20 19:54buy0.40gbpusd2.00391.99722.00792007.04.23 01:272.005516.00
268237289102012007.04.23 01:29buy0.10gbpusd2.00591.99842.00992007.04.23 09:481.9984-75.00
278237378102012007.04.23 01:40buy0.20gbpusd2.00541.99832.00942007.04.23 09:481.9983-71.00
288237485102012007.04.23 01:58buy0.40gbpusd2.00491.99822.00892007.04.23 09:481.9982-67.00
298237681102012007.04.23 02:17buy0.80gbpusd2.00441.99812.00842007.04.23 09:481.9982-62.00
308237740102012007.04.23 02:25buy1.60gbpusd2.00391.99802.00792007.04.23 09:481.9983-56.00
318244955102012007.04.23 09:48sell0.10gbpusd1.99812.00561.99412007.04.23 11:161.9993-12.00
328245214102012007.04.23 09:50sell0.20gbpusd1.99862.00571.99462007.04.23 11:161.9994-8.00
338245221102012007.04.23 09:50sell0.40gbpusd1.99902.00571.99502007.04.23 11:151.9995-5.00
348245955102012007.04.23 10:26sell0.80gbpusd1.99952.00581.99552007.04.23 11:151.9996-1.00
358245997102012007.04.23 10:27sell1.60gbpusd2.00012.00601.99612007.04.23 11:151.99947.00
368259997102012007.04.24 00:14sell0.10gbpusd1.99982.00731.99582007.04.24 04:341.99944.00
378260214102012007.04.24 00:45sell0.20gbpusd2.00032.00741.99632007.04.24 04:341.99967.00
388260619102012007.04.24 02:01sell0.40gbpusd2.00082.00751.99682007.04.24 04:341.999711.00
398262768102012007.04.24 04:34sell0.10gbpusd1.99912.00661.99512007.04.24 05:041.997912.00
408263130102012007.04.24 04:43sell0.20gbpusd1.99972.00681.99572007.04.24 05:041.997819.00
418263832102012007.04.24 05:09sell0.10gbpusd1.99822.00571.99422007.04.24 14:391.9995-13.00
428272390102012007.04.24 12:59sell0.20gbpusd1.99872.00581.99472007.04.24 14:391.9996-9.00
438272412102012007.04.24 13:00sell0.40gbpusd1.99912.00581.99512007.04.24 14:391.9997-6.00
448272812102012007.04.24 13:09sell0.80gbpusd1.99962.00591.99562007.04.24 14:391.99960.00
458273051102012007.04.24 13:15sell1.60gbpusd2.00012.00601.99612007.04.24 14:391.99956.00
468280165102012007.04.24 17:22buy0.10gbpusd2.00461.99712.00862007.04.24 21:141.9997-49.00
478280486102012007.04.24 17:24buy0.20gbpusd2.00411.99702.00812007.04.24 21:141.9997-44.00
488280491102012007.04.24 17:24buy0.40gbpusd2.00411.99742.00812007.04.24 21:141.9997-44.00
498280736102012007.04.24 17:27buy0.80gbpusd2.00371.99742.00772007.04.24 21:141.9997-40.00
508281873102012007.04.24 17:48buy1.60gbpusd2.00321.99732.00722007.04.24 21:141.9997-35.00
-468.00
 
Summary P/L:-468.00
 
18186004102012007.04.19 05:00sell0.10eurusd1.35941.36691.35542007.04.19 07:321.3596-2.00
28188262102012007.04.19 06:38sell0.20eurusd1.35991.36701.35592007.04.19 07:311.35954.00
38188639102012007.04.19 06:42sell0.40eurusd1.36041.36711.35642007.04.19 07:301.359410.00
48194222102012007.04.19 09:46sell0.10eurusd1.35621.36371.35222007.04.19 10:061.3574-12.00
58194638102012007.04.19 09:58sell0.20eurusd1.35671.36381.35272007.04.19 10:061.3575-8.00
68194892102012007.04.19 10:02sell0.40eurusd1.35721.36391.35322007.04.19 10:061.3576-4.00
78194966102012007.04.19 10:02sell0.80eurusd1.35771.36401.35372007.04.19 10:061.35770.00
88195140102012007.04.19 10:03sell1.60eurusd1.35811.36401.35412007.04.19 10:061.35756.00
98196950102012007.04.19 11:00sell0.10eurusd1.35841.36591.35442007.04.19 13:451.3593-9.00
108198706102012007.04.19 11:43sell0.20eurusd1.35891.36601.35492007.04.19 13:451.3592-3.00
118198958102012007.04.19 11:58sell0.40eurusd1.35941.36611.35542007.04.19 13:451.35931.00
128199568102012007.04.19 12:16sell0.80eurusd1.35991.36621.35592007.04.19 13:451.35927.00
138203843102012007.04.19 14:30sell0.10eurusd1.35901.36651.35502007.04.19 15:491.3604-14.00
148204738102012007.04.19 15:06sell0.20eurusd1.35951.36661.35552007.04.19 15:491.3604-9.00
158204857102012007.04.19 15:08sell0.40eurusd1.35991.36661.35592007.04.19 15:491.3605-6.00
168205926102012007.04.19 15:36sell0.80eurusd1.36041.36671.35642007.04.19 15:491.3605-1.00
178206057102012007.04.19 15:37sell1.60eurusd1.36091.36681.35692007.04.19 15:481.36036.00
188209227102012007.04.19 17:00sell0.10eurusd1.35851.36601.35452007.04.19 17:381.3600-15.00
198209626102012007.04.19 17:02sell0.20eurusd1.35901.36611.35502007.04.19 17:381.3599-9.00
208209877102012007.04.19 17:05sell0.40eurusd1.35951.36621.35552007.04.19 17:381.3600-5.00
218210805102012007.04.19 17:27sell0.80eurusd1.35991.36621.35592007.04.19 17:381.35990.00
228210956102012007.04.19 17:30sell1.60eurusd1.36041.36631.35642007.04.19 17:371.35986.00
238214592102012007.04.19 20:16buy0.10eurusd1.36061.35311.36462007.04.20 01:051.361913.00
248214721102012007.04.19 20:37buy0.20eurusd1.36011.35301.36412007.04.20 01:051.362019.00
258227133102012007.04.20 12:00sell0.10eurusd1.36031.36781.35632007.04.20 15:531.36030.00
268227383102012007.04.20 12:11sell0.20eurusd1.36081.36791.35682007.04.20 15:531.36044.00
278227384102012007.04.20 12:11sell0.40eurusd1.36081.36751.35682007.04.20 15:521.36053.00
288229881102012007.04.20 15:32sell0.80eurusd1.36131.36761.35732007.04.20 15:521.36067.00
298232223102012007.04.20 17:00sell0.10eurusd1.35931.36681.35532007.04.23 04:341.35930.00
308232699102012007.04.20 17:23sell0.20eurusd1.35991.36701.35592007.04.23 04:331.35927.00
318234138102012007.04.20 18:46sell0.40eurusd1.36041.36711.35642007.04.23 04:311.359311.00
328239387102012007.04.23 04:34sell0.10eurusd1.35911.36661.35512007.04.23 09:471.357912.00
338239768102012007.04.23 05:11sell0.20eurusd1.35961.36671.35562007.04.23 09:471.357719.00
348258598102012007.04.23 20:10buy0.10eurusd1.35771.35021.36172007.04.24 05:541.3563-14.00
358259081102012007.04.23 21:21buy0.20eurusd1.35711.35001.36112007.04.24 05:541.3562-9.00
368262714102012007.04.24 04:34buy0.40eurusd1.35641.34971.36042007.04.24 05:541.3561-3.00
378263387102012007.04.24 04:55buy0.80eurusd1.35591.34961.35992007.04.24 05:541.35623.00
388263634102012007.04.24 05:01buy1.60eurusd1.35551.34961.35952007.04.24 05:531.35616.00
398274457102012007.04.24 14:02buy0.10eurusd1.35771.36141.36942007.04.24 19:081.361437.00
58.00
 
Summary P/L:58.00
 
* * *