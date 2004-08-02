Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v5ModifieeBoostrade
|通貨ペア
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|期間
|5分足(M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.04.19 10:05 (2004.08.01 - 2007.04.21)
|モデル
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|パラメーター
|levels=8; PS=700; TP=300; SL=500; MM=true;
LotsDigit=2; nonMMlot=0.1; EF=100000; MaxLot=100; MinLot=0.01; UseStopLoss=true;
magic=111111;
|Bars in test
|203172
|Ticks modelled
|4071773
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|107045.86
|Gross profit
|132595.93
|Gross loss
|-25550.07
|Profit factor
|5.19
|Expected payoff
|5633.99
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|19280.79 (8.52%)
|Relative drawdown
|8.52% (19280.79)
|Total trades
|19
|Short positions (won %)
|4 (75.00%)
|Long positions (won %)
|15 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|15 (78.95%)
|Loss trades (% of total)
|4 (21.05%)
|Largest
|profit trade
|59508.80
|loss trade
|-18195.86
|Average
|profit trade
|8839.73
|loss trade
|-6387.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (20423.78)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-19280.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|76044.40 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-19280.79 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|時間
|取引種別
|注文番号
|数量
|Price
|S/L:決済逆指値
|T/P:決済指値
|損益
|Balance
|1
|2004.08.02 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.8233
|1.4233
|1.8533
|2
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|2
|1.00
|1.7533
|1.4233
|1.8233
|3
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|3
|2.00
|1.6833
|1.4233
|1.7933
|4
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|4
|4.00
|1.6133
|1.4233
|1.7633
|5
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|5
|8.00
|1.5433
|1.4233
|1.7333
|6
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|6
|16.00
|1.4733
|1.4233
|1.7033
|7
|2004.08.02 00:00
|sell
|7
|1.00
|1.8230
|2.2230
|1.7930
|8
|2004.08.24 17:04
|t/p
|7
|1.00
|1.7930
|2.2230
|1.7930
|3006.60
|103006.60
|9
|2004.08.24 17:04
|sell
|8
|1.00
|1.7922
|2.1922
|1.7622
|10
|2004.11.05 17:11
|t/p
|1
|1.00
|1.8533
|1.4233
|1.8533
|2961.19
|105967.79
|11
|2004.11.05 17:11
|delete
|6
|16.00
|1.4733
|1.4233
|1.7033
|12
|2004.11.05 17:11
|delete
|5
|8.00
|1.5433
|1.4233
|1.7333
|13
|2004.11.05 17:11
|delete
|4
|4.00
|1.6133
|1.4233
|1.7633
|14
|2004.11.05 17:11
|delete
|3
|2.00
|1.6833
|1.4233
|1.7933
|15
|2004.11.05 17:11
|delete
|2
|1.00
|1.7533
|1.4233
|1.8233
|16
|2004.11.05 17:11
|buy
|9
|1.00
|1.8537
|1.4537
|1.8837
|17
|2004.11.05 17:11
|buy limit
|10
|1.00
|1.7837
|1.4537
|1.8537
|18
|2004.11.05 17:11
|buy limit
|11
|2.00
|1.7137
|1.4537
|1.8237
|19
|2004.11.05 17:11
|buy limit
|12
|4.00
|1.6437
|1.4537
|1.7937
|20
|2004.11.05 17:11
|buy limit
|13
|8.00
|1.5737
|1.4537
|1.7637
|21
|2004.11.05 17:11
|buy limit
|14
|16.00
|1.5037
|1.4537
|1.7337
|22
|2004.11.25 09:15
|t/p
|9
|1.00
|1.8837
|1.4537
|1.8837
|2992.00
|108959.79
|23
|2004.11.25 09:15
|delete
|14
|16.00
|1.5037
|1.4537
|1.7337
|24
|2004.11.25 09:15
|delete
|13
|8.00
|1.5737
|1.4537
|1.7637
|25
|2004.11.25 09:15
|delete
|12
|4.00
|1.6437
|1.4537
|1.7937
|26
|2004.11.25 09:15
|delete
|11
|2.00
|1.7137
|1.4537
|1.8237
|27
|2004.11.25 09:15
|delete
|10
|1.00
|1.7837
|1.4537
|1.8537
|28
|2004.11.25 09:15
|buy
|15
|1.00
|1.8842
|1.4842
|1.9142
|29
|2004.11.25 09:15
|buy limit
|16
|1.00
|1.8142
|1.4842
|1.8842
|30
|2004.11.25 09:15
|buy limit
|17
|2.00
|1.7442
|1.4842
|1.8542
|31
|2004.11.25 09:15
|buy limit
|18
|4.00
|1.6742
|1.4842
|1.8242
|32
|2004.11.25 09:15
|buy limit
|19
|8.00
|1.6042
|1.4842
|1.7942
|33
|2004.11.25 09:15
|buy limit
|20
|16.00
|1.5342
|1.4842
|1.7642
|34
|2004.12.01 07:49
|t/p
|15
|1.00
|1.9142
|1.4842
|1.9142
|2998.40
|111958.19
|35
|2004.12.01 07:49
|delete
|20
|16.00
|1.5342
|1.4842
|1.7642
|36
|2004.12.01 07:49
|delete
|19
|8.00
|1.6042
|1.4842
|1.7942
|37
|2004.12.01 07:49
|delete
|18
|4.00
|1.6742
|1.4842
|1.8242
|38
|2004.12.01 07:49
|delete
|17
|2.00
|1.7442
|1.4842
|1.8542
|39
|2004.12.01 07:49
|delete
|16
|1.00
|1.8142
|1.4842
|1.8842
|40
|2004.12.01 07:49
|buy
|21
|1.00
|1.9147
|1.5147
|1.9447
|41
|2004.12.01 07:49
|buy limit
|22
|1.00
|1.8447
|1.5147
|1.9147
|42
|2004.12.01 07:49
|buy limit
|23
|2.00
|1.7747
|1.5147
|1.8847
|43
|2004.12.01 07:49
|buy limit
|24
|4.00
|1.7047
|1.5147
|1.8547
|44
|2004.12.01 07:49
|buy limit
|25
|8.00
|1.6347
|1.5147
|1.8247
|45
|2004.12.01 07:49
|buy limit
|26
|16.00
|1.5647
|1.5147
|1.7947
|46
|2004.12.07 07:26
|t/p
|21
|1.00
|1.9447
|1.5147
|1.9447
|2997.60
|114955.79
|47
|2004.12.07 07:26
|delete
|26
|16.00
|1.5647
|1.5147
|1.7947
|48
|2004.12.07 07:26
|delete
|25
|8.00
|1.6347
|1.5147
|1.8247
|49
|2004.12.07 07:26
|delete
|24
|4.00
|1.7047
|1.5147
|1.8547
|50
|2004.12.07 07:26
|delete
|23
|2.00
|1.7747
|1.5147
|1.8847
|51
|2004.12.07 07:26
|delete
|22
|1.00
|1.8447
|1.5147
|1.9147
|52
|2004.12.07 07:26
|buy
|27
|1.00
|1.9451
|1.5451
|1.9751
|53
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|28
|1.00
|1.8751
|1.5451
|1.9451
|54
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|29
|2.00
|1.8051
|1.5451
|1.9151
|55
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|30
|4.00
|1.7351
|1.5451
|1.8851
|56
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|31
|8.00
|1.6651
|1.5451
|1.8551
|57
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|32
|16.00
|1.5951
|1.5451
|1.8251
|58
|2005.01.05 10:59
|buy
|28
|1.00
|1.8751
|1.5451
|1.9451
|59
|2005.01.05 10:59
|modify
|27
|1.00
|1.9451
|1.5451
|1.9451
|60
|2005.06.13 11:21
|buy
|29
|2.00
|1.8051
|1.5451
|1.9151
|61
|2005.06.13 11:21
|modify
|27
|1.00
|1.9451
|1.5451
|1.9151
|62
|2005.06.13 11:21
|modify
|28
|1.00
|1.8751
|1.5451
|1.9151
|63
|2005.07.04 00:00
|t/p
|8
|1.00
|1.7622
|2.1922
|1.7622
|3094.20
|118049.99
|64
|2005.07.04 00:00
|sell
|33
|0.79
|1.7599
|2.1599
|1.7299
|65
|2005.07.08 12:49
|buy
|30
|4.00
|1.7351
|1.5451
|1.8851
|66
|2005.07.08 12:49
|modify
|27
|1.00
|1.9451
|1.5451
|1.8851
|67
|2005.07.08 12:49
|modify
|28
|1.00
|1.8751
|1.5451
|1.8851
|68
|2005.07.08 12:49
|modify
|29
|2.00
|1.8051
|1.5451
|1.8851
|69
|2005.07.20 16:33
|t/p
|33
|0.79
|1.7299
|2.1599
|1.7299
|2373.79
|120423.78
|70
|2005.07.20 16:33
|sell
|34
|0.67
|1.7293
|2.1293
|1.6993
|71
|2006.05.11 17:58
|t/p
|27
|1.00
|1.8851
|1.5451
|1.8851
|-6208.80
|114214.98
|72
|2006.05.11 17:58
|t/p
|28
|1.00
|1.8851
|1.5451
|1.8851
|802.80
|115017.78
|73
|2006.05.11 17:58
|t/p
|29
|2.00
|1.8851
|1.5451
|1.8851
|15732.80
|130750.58
|74
|2006.05.11 17:58
|t/p
|30
|4.00
|1.8851
|1.5451
|1.8851
|59508.80
|190259.38
|75
|2006.05.11 17:58
|delete
|32
|16.00
|1.5951
|1.5451
|1.8251
|76
|2006.05.11 17:58
|delete
|31
|8.00
|1.6651
|1.5451
|1.8551
|77
|2006.05.11 17:58
|buy
|35
|1.80
|1.8855
|1.4855
|1.9155
|78
|2006.05.11 17:58
|buy limit
|36
|1.80
|1.8155
|1.4855
|1.8855
|79
|2006.05.11 17:58
|buy limit
|37
|3.60
|1.7455
|1.4855
|1.8555
|80
|2006.05.11 17:58
|buy limit
|38
|7.20
|1.6755
|1.4855
|1.8255
|81
|2006.05.11 17:58
|buy limit
|39
|14.40
|1.6055
|1.4855
|1.7955
|82
|2006.05.11 17:58
|buy limit
|40
|28.80
|1.5355
|1.4855
|1.7655
|83
|2006.06.23 14:20
|buy
|36
|1.80
|1.8155
|1.4855
|1.8855
|84
|2006.06.23 14:20
|modify
|35
|1.80
|1.8855
|1.4855
|1.8855
|85
|2006.08.03 13:06
|t/p
|35
|1.80
|1.8855
|1.4855
|1.8855
|-60.48
|190198.90
|86
|2006.08.03 13:06
|t/p
|36
|1.80
|1.8855
|1.4855
|1.8855
|12570.48
|202769.38
|87
|2006.08.03 13:06
|delete
|40
|28.80
|1.5355
|1.4855
|1.7655
|88
|2006.08.03 13:06
|delete
|39
|14.40
|1.6055
|1.4855
|1.7955
|89
|2006.08.03 13:06
|delete
|38
|7.20
|1.6755
|1.4855
|1.8255
|90
|2006.08.03 13:06
|delete
|37
|3.60
|1.7455
|1.4855
|1.8555
|91
|2006.08.03 13:06
|buy
|41
|1.92
|1.8859
|1.4859
|1.9159
|92
|2006.08.03 13:06
|buy limit
|42
|1.92
|1.8159
|1.4859
|1.8859
|93
|2006.08.03 13:06
|buy limit
|43
|3.84
|1.7459
|1.4859
|1.8559
|94
|2006.08.03 13:06
|buy limit
|44
|7.68
|1.6759
|1.4859
|1.8259
|95
|2006.08.03 13:06
|buy limit
|45
|15.36
|1.6059
|1.4859
|1.7959
|96
|2006.08.03 13:06
|buy limit
|46
|30.72
|1.5359
|1.4859
|1.7659
|97
|2006.11.10 10:05
|t/p
|41
|1.92
|1.9159
|1.4859
|1.9159
|5683.97
|208453.35
|98
|2006.11.10 10:05
|delete
|46
|30.72
|1.5359
|1.4859
|1.7659
|99
|2006.11.10 10:05
|delete
|45
|15.36
|1.6059
|1.4859
|1.7959
|100
|2006.11.10 10:05
|delete
|44
|7.68
|1.6759
|1.4859
|1.8259
|101
|2006.11.10 10:05
|delete
|43
|3.84
|1.7459
|1.4859
|1.8559
|102
|2006.11.10 10:05
|delete
|42
|1.92
|1.8159
|1.4859
|1.8859
|103
|2006.11.10 10:05
|buy
|47
|1.96
|1.9163
|1.5163
|1.9463
|104
|2006.11.10 10:05
|buy limit
|48
|1.96
|1.8463
|1.5163
|1.9163
|105
|2006.11.10 10:05
|buy limit
|49
|3.92
|1.7763
|1.5163
|1.8863
|106
|2006.11.10 10:05
|buy limit
|50
|7.84
|1.7063
|1.5163
|1.8563
|107
|2006.11.10 10:05
|buy limit
|51
|15.68
|1.6363
|1.5163
|1.8263
|108
|2006.11.10 10:05
|buy limit
|52
|31.36
|1.5663
|1.5163
|1.7963
|109
|2006.11.28 14:30
|t/p
|47
|1.96
|1.9463
|1.5163
|1.9463
|5867.46
|214320.81
|110
|2006.11.28 14:30
|delete
|52
|31.36
|1.5663
|1.5163
|1.7963
|111
|2006.11.28 14:30
|delete
|51
|15.68
|1.6363
|1.5163
|1.8263
|112
|2006.11.28 14:30
|delete
|50
|7.84
|1.7063
|1.5163
|1.8563
|113
|2006.11.28 14:30
|delete
|49
|3.92
|1.7763
|1.5163
|1.8863
|114
|2006.11.28 14:30
|delete
|48
|1.96
|1.8463
|1.5163
|1.9163
|115
|2006.11.28 14:30
|buy
|53
|2.00
|1.9467
|1.5467
|1.9767
|116
|2006.11.28 14:30
|buy limit
|54
|2.00
|1.8767
|1.5467
|1.9467
|117
|2006.11.28 14:30
|buy limit
|55
|4.00
|1.8067
|1.5467
|1.9167
|118
|2006.11.28 14:30
|buy limit
|56
|8.00
|1.7367
|1.5467
|1.8867
|119
|2006.11.28 14:30
|buy limit
|57
|16.00
|1.6667
|1.5467
|1.8567
|120
|2006.11.28 14:30
|buy limit
|58
|32.00
|1.5967
|1.5467
|1.8267
|121
|2006.12.01 16:09
|t/p
|53
|2.00
|1.9767
|1.5467
|1.9767
|5996.00
|220316.81
|122
|2006.12.01 16:09
|delete
|58
|32.00
|1.5967
|1.5467
|1.8267
|123
|2006.12.01 16:09
|delete
|57
|16.00
|1.6667
|1.5467
|1.8567
|124
|2006.12.01 16:09
|delete
|56
|8.00
|1.7367
|1.5467
|1.8867
|125
|2006.12.01 16:09
|delete
|55
|4.00
|1.8067
|1.5467
|1.9167
|126
|2006.12.01 16:09
|delete
|54
|2.00
|1.8767
|1.5467
|1.9467
|127
|2006.12.01 16:09
|buy
|59
|2.04
|1.9771
|1.5771
|2.0071
|128
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|60
|2.04
|1.9071
|1.5771
|1.9771
|129
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|61
|4.08
|1.8371
|1.5771
|1.9471
|130
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|62
|8.16
|1.7671
|1.5771
|1.9171
|131
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|63
|16.32
|1.6971
|1.5771
|1.8871
|132
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|64
|32.64
|1.6271
|1.5771
|1.8571
|133
|2007.04.17 12:50
|t/p
|59
|2.04
|2.0071
|1.5771
|2.0071
|6009.84
|226326.65
|134
|2007.04.17 12:50
|delete
|64
|32.64
|1.6271
|1.5771
|1.8571
|135
|2007.04.17 12:50
|delete
|63
|16.32
|1.6971
|1.5771
|1.8871
|136
|2007.04.17 12:50
|delete
|62
|8.16
|1.7671
|1.5771
|1.9171
|137
|2007.04.17 12:50
|delete
|61
|4.08
|1.8371
|1.5771
|1.9471
|138
|2007.04.17 12:50
|delete
|60
|2.04
|1.9071
|1.5771
|1.9771
|139
|2007.04.17 12:50
|buy
|65
|2.08
|2.0076
|1.6076
|2.0376
|140
|2007.04.17 12:50
|buy limit
|66
|2.08
|1.9376
|1.6076
|2.0076
|141
|2007.04.17 12:50
|buy limit
|67
|4.16
|1.8676
|1.6076
|1.9776
|142
|2007.04.17 12:50
|buy limit
|68
|8.32
|1.7976
|1.6076
|1.9476
|143
|2007.04.17 12:50
|buy limit
|69
|16.64
|1.7276
|1.6076
|1.9176
|144
|2007.04.17 12:50
|buy limit
|70
|33.28
|1.6576
|1.6076
|1.8876
|145
|2007.04.19 10:09
|close at stop
|65
|2.08
|2.0024
|1.6076
|2.0376
|-1084.93
|225241.72
|146
|2007.04.19 10:09
|close at stop
|34
|0.67
|2.0028
|2.1293
|1.6993
|-18195.86
|207045.86