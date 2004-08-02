Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v5ModifieeBoostrade

通貨ペアGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間5分足(M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.04.19 10:05 (2004.08.01 - 2007.04.21)
モデルEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
パラメーターlevels=8; PS=700; TP=300; SL=500; MM=true; LotsDigit=2; nonMMlot=0.1; EF=100000; MaxLot=100; MinLot=0.01; UseStopLoss=true; magic=111111;
Bars in test203172Ticks modelled4071773Modelling quality90.00%
Initial deposit100000.00
Total net profit107045.86Gross profit132595.93Gross loss-25550.07
Profit factor5.19Expected payoff5633.99
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown19280.79 (8.52%)Relative drawdown8.52% (19280.79)
Total trades19Short positions (won %)4 (75.00%)Long positions (won %)15 (80.00%)
Profit trades (% of total)15 (78.95%)Loss trades (% of total)4 (21.05%)
Largestprofit trade59508.80loss trade-18195.86
Averageprofit trade8839.73loss trade-6387.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (20423.78)consecutive losses (loss in money)2 (-19280.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)76044.40 (3)consecutive loss (count of losses)-19280.79 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#時間取引種別注文番号数量PriceS/L:決済逆指値T/P:決済指値損益Balance
12004.08.02 00:00buy11.001.82331.42331.8533
22004.08.02 00:00buy limit21.001.75331.42331.8233
32004.08.02 00:00buy limit32.001.68331.42331.7933
42004.08.02 00:00buy limit44.001.61331.42331.7633
52004.08.02 00:00buy limit58.001.54331.42331.7333
62004.08.02 00:00buy limit616.001.47331.42331.7033
72004.08.02 00:00sell71.001.82302.22301.7930
82004.08.24 17:04t/p71.001.79302.22301.79303006.60103006.60
92004.08.24 17:04sell81.001.79222.19221.7622
102004.11.05 17:11t/p11.001.85331.42331.85332961.19105967.79
112004.11.05 17:11delete616.001.47331.42331.7033
122004.11.05 17:11delete58.001.54331.42331.7333
132004.11.05 17:11delete44.001.61331.42331.7633
142004.11.05 17:11delete32.001.68331.42331.7933
152004.11.05 17:11delete21.001.75331.42331.8233
162004.11.05 17:11buy91.001.85371.45371.8837
172004.11.05 17:11buy limit101.001.78371.45371.8537
182004.11.05 17:11buy limit112.001.71371.45371.8237
192004.11.05 17:11buy limit124.001.64371.45371.7937
202004.11.05 17:11buy limit138.001.57371.45371.7637
212004.11.05 17:11buy limit1416.001.50371.45371.7337
222004.11.25 09:15t/p91.001.88371.45371.88372992.00108959.79
232004.11.25 09:15delete1416.001.50371.45371.7337
242004.11.25 09:15delete138.001.57371.45371.7637
252004.11.25 09:15delete124.001.64371.45371.7937
262004.11.25 09:15delete112.001.71371.45371.8237
272004.11.25 09:15delete101.001.78371.45371.8537
282004.11.25 09:15buy151.001.88421.48421.9142
292004.11.25 09:15buy limit161.001.81421.48421.8842
302004.11.25 09:15buy limit172.001.74421.48421.8542
312004.11.25 09:15buy limit184.001.67421.48421.8242
322004.11.25 09:15buy limit198.001.60421.48421.7942
332004.11.25 09:15buy limit2016.001.53421.48421.7642
342004.12.01 07:49t/p151.001.91421.48421.91422998.40111958.19
352004.12.01 07:49delete2016.001.53421.48421.7642
362004.12.01 07:49delete198.001.60421.48421.7942
372004.12.01 07:49delete184.001.67421.48421.8242
382004.12.01 07:49delete172.001.74421.48421.8542
392004.12.01 07:49delete161.001.81421.48421.8842
402004.12.01 07:49buy211.001.91471.51471.9447
412004.12.01 07:49buy limit221.001.84471.51471.9147
422004.12.01 07:49buy limit232.001.77471.51471.8847
432004.12.01 07:49buy limit244.001.70471.51471.8547
442004.12.01 07:49buy limit258.001.63471.51471.8247
452004.12.01 07:49buy limit2616.001.56471.51471.7947
462004.12.07 07:26t/p211.001.94471.51471.94472997.60114955.79
472004.12.07 07:26delete2616.001.56471.51471.7947
482004.12.07 07:26delete258.001.63471.51471.8247
492004.12.07 07:26delete244.001.70471.51471.8547
502004.12.07 07:26delete232.001.77471.51471.8847
512004.12.07 07:26delete221.001.84471.51471.9147
522004.12.07 07:26buy271.001.94511.54511.9751
532004.12.07 07:26buy limit281.001.87511.54511.9451
542004.12.07 07:26buy limit292.001.80511.54511.9151
552004.12.07 07:26buy limit304.001.73511.54511.8851
562004.12.07 07:26buy limit318.001.66511.54511.8551
572004.12.07 07:26buy limit3216.001.59511.54511.8251
582005.01.05 10:59buy281.001.87511.54511.9451
592005.01.05 10:59modify271.001.94511.54511.9451
602005.06.13 11:21buy292.001.80511.54511.9151
612005.06.13 11:21modify271.001.94511.54511.9151
622005.06.13 11:21modify281.001.87511.54511.9151
632005.07.04 00:00t/p81.001.76222.19221.76223094.20118049.99
642005.07.04 00:00sell330.791.75992.15991.7299
652005.07.08 12:49buy304.001.73511.54511.8851
662005.07.08 12:49modify271.001.94511.54511.8851
672005.07.08 12:49modify281.001.87511.54511.8851
682005.07.08 12:49modify292.001.80511.54511.8851
692005.07.20 16:33t/p330.791.72992.15991.72992373.79120423.78
702005.07.20 16:33sell340.671.72932.12931.6993
712006.05.11 17:58t/p271.001.88511.54511.8851-6208.80114214.98
722006.05.11 17:58t/p281.001.88511.54511.8851802.80115017.78
732006.05.11 17:58t/p292.001.88511.54511.885115732.80130750.58
742006.05.11 17:58t/p304.001.88511.54511.885159508.80190259.38
752006.05.11 17:58delete3216.001.59511.54511.8251
762006.05.11 17:58delete318.001.66511.54511.8551
772006.05.11 17:58buy351.801.88551.48551.9155
782006.05.11 17:58buy limit361.801.81551.48551.8855
792006.05.11 17:58buy limit373.601.74551.48551.8555
802006.05.11 17:58buy limit387.201.67551.48551.8255
812006.05.11 17:58buy limit3914.401.60551.48551.7955
822006.05.11 17:58buy limit4028.801.53551.48551.7655
832006.06.23 14:20buy361.801.81551.48551.8855
842006.06.23 14:20modify351.801.88551.48551.8855
852006.08.03 13:06t/p351.801.88551.48551.8855-60.48190198.90
862006.08.03 13:06t/p361.801.88551.48551.885512570.48202769.38
872006.08.03 13:06delete4028.801.53551.48551.7655
882006.08.03 13:06delete3914.401.60551.48551.7955
892006.08.03 13:06delete387.201.67551.48551.8255
902006.08.03 13:06delete373.601.74551.48551.8555
912006.08.03 13:06buy411.921.88591.48591.9159
922006.08.03 13:06buy limit421.921.81591.48591.8859
932006.08.03 13:06buy limit433.841.74591.48591.8559
942006.08.03 13:06buy limit447.681.67591.48591.8259
952006.08.03 13:06buy limit4515.361.60591.48591.7959
962006.08.03 13:06buy limit4630.721.53591.48591.7659
972006.11.10 10:05t/p411.921.91591.48591.91595683.97208453.35
982006.11.10 10:05delete4630.721.53591.48591.7659
992006.11.10 10:05delete4515.361.60591.48591.7959
1002006.11.10 10:05delete447.681.67591.48591.8259
1012006.11.10 10:05delete433.841.74591.48591.8559
1022006.11.10 10:05delete421.921.81591.48591.8859
1032006.11.10 10:05buy471.961.91631.51631.9463
1042006.11.10 10:05buy limit481.961.84631.51631.9163
1052006.11.10 10:05buy limit493.921.77631.51631.8863
1062006.11.10 10:05buy limit507.841.70631.51631.8563
1072006.11.10 10:05buy limit5115.681.63631.51631.8263
1082006.11.10 10:05buy limit5231.361.56631.51631.7963
1092006.11.28 14:30t/p471.961.94631.51631.94635867.46214320.81
1102006.11.28 14:30delete5231.361.56631.51631.7963
1112006.11.28 14:30delete5115.681.63631.51631.8263
1122006.11.28 14:30delete507.841.70631.51631.8563
1132006.11.28 14:30delete493.921.77631.51631.8863
1142006.11.28 14:30delete481.961.84631.51631.9163
1152006.11.28 14:30buy532.001.94671.54671.9767
1162006.11.28 14:30buy limit542.001.87671.54671.9467
1172006.11.28 14:30buy limit554.001.80671.54671.9167
1182006.11.28 14:30buy limit568.001.73671.54671.8867
1192006.11.28 14:30buy limit5716.001.66671.54671.8567
1202006.11.28 14:30buy limit5832.001.59671.54671.8267
1212006.12.01 16:09t/p532.001.97671.54671.97675996.00220316.81
1222006.12.01 16:09delete5832.001.59671.54671.8267
1232006.12.01 16:09delete5716.001.66671.54671.8567
1242006.12.01 16:09delete568.001.73671.54671.8867
1252006.12.01 16:09delete554.001.80671.54671.9167
1262006.12.01 16:09delete542.001.87671.54671.9467
1272006.12.01 16:09buy592.041.97711.57712.0071
1282006.12.01 16:09buy limit602.041.90711.57711.9771
1292006.12.01 16:09buy limit614.081.83711.57711.9471
1302006.12.01 16:09buy limit628.161.76711.57711.9171
1312006.12.01 16:09buy limit6316.321.69711.57711.8871
1322006.12.01 16:09buy limit6432.641.62711.57711.8571
1332007.04.17 12:50t/p592.042.00711.57712.00716009.84226326.65
1342007.04.17 12:50delete6432.641.62711.57711.8571
1352007.04.17 12:50delete6316.321.69711.57711.8871
1362007.04.17 12:50delete628.161.76711.57711.9171
1372007.04.17 12:50delete614.081.83711.57711.9471
1382007.04.17 12:50delete602.041.90711.57711.9771
1392007.04.17 12:50buy652.082.00761.60762.0376
1402007.04.17 12:50buy limit662.081.93761.60762.0076
1412007.04.17 12:50buy limit674.161.86761.60761.9776
1422007.04.17 12:50buy limit688.321.79761.60761.9476
1432007.04.17 12:50buy limit6916.641.72761.60761.9176
1442007.04.17 12:50buy limit7033.281.65761.60761.8876
1452007.04.19 10:09close at stop652.082.00241.60762.0376-1084.93225241.72
1462007.04.19 10:09close at stop340.672.00282.12931.6993-18195.86207045.86