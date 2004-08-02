Strategy Tester Report
Blessing SystemC v7

通貨ペアGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間5分足(M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.04.19 09:10 (2004.08.01 - 2007.04.21)
モデルEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
パラメーターTrader="--- manual better dont use levelstop, put 0 ---"; levelstop=4; levelimit=8; profit=18; lots=0.02; magic=111; margincutoff=100; manual="--- manual control wiht magic ---"; Auto_True_Manual_False=true; manual_magic=111; display="--- Display Information conrner, up donw ---"; corner=1; topOff=0;
Bars in test203161Ticks modelled4071495Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-4840.21Gross profit12014.68Gross loss-16854.89
Profit factor0.71Expected payoff-9.10
Absolute drawdown4840.21Maximal drawdown16848.55 (76.56%)Relative drawdown76.56% (16848.55)
Total trades532Short positions (won %)253 (97.63%)Long positions (won %)279 (97.49%)
Profit trades (% of total)519 (97.56%)Loss trades (% of total)13 (2.44%)
Largestprofit trade231.55loss trade-9205.54
Averageprofit trade23.15loss trade-1296.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)437 (10356.89)consecutive losses (loss in money)10 (-16848.55)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10356.89 (437)consecutive loss (count of losses)-16848.55 (10)
Averageconsecutive wins260consecutive losses7
Graph
#時間取引種別注文番号数量PriceS/L:決済逆指値T/P:決済指値損益Balance
12004.08.02 00:00buy10.021.82330.00001.8251
22004.08.02 00:00sell20.021.82290.00001.8211
32004.08.02 00:00buy stop30.021.82510.00001.8269
42004.08.02 00:00buy stop40.021.82690.00001.8287
52004.08.02 00:00buy stop50.021.82870.00001.8305
62004.08.02 00:00buy stop60.021.83050.00001.8323
72004.08.02 00:00buy limit70.021.82150.00001.8233
82004.08.02 00:00buy limit80.041.81970.00001.8215
92004.08.02 00:00buy limit90.081.81790.00001.8197
102004.08.02 00:00buy limit100.161.81610.00001.8179
112004.08.02 00:00buy limit110.321.81430.00001.8161
122004.08.02 00:00buy limit120.641.81250.00001.8143
132004.08.02 00:00buy limit131.281.81070.00001.8125
142004.08.02 00:00sell stop140.021.82110.00001.8193
152004.08.02 00:00sell stop150.021.81930.00001.8175
162004.08.02 00:00sell stop160.021.81750.00001.8157
172004.08.02 00:00sell stop170.021.81570.00001.8139
182004.08.02 00:00sell limit180.021.82470.00001.8229
192004.08.02 00:00sell limit190.041.82650.00001.8247
202004.08.02 00:00sell limit200.081.82830.00001.8265
212004.08.02 00:00sell limit210.161.83010.00001.8283
222004.08.02 00:00sell limit220.321.83190.00001.8301
232004.08.02 00:00sell limit230.641.83370.00001.8319
242004.08.02 00:00sell limit241.281.83550.00001.8337
252004.08.02 00:45buy70.021.82150.00001.8233
262004.08.02 00:45sell140.021.82110.00001.8193
272004.08.02 00:45delete60.021.83050.00001.8323
282004.08.02 00:45delete50.021.82870.00001.8305
292004.08.02 00:45delete40.021.82690.00001.8287
302004.08.02 00:45delete30.021.82510.00001.8269
312004.08.02 00:45buy stop250.021.82330.00001.8251
322004.08.02 00:45buy stop260.021.82510.00001.8269
332004.08.02 00:45buy stop270.021.82690.00001.8287
342004.08.02 00:45buy stop280.021.82870.00001.8305
352004.08.02 02:38t/p20.021.82110.00001.82113.6010003.60
362004.08.02 02:38delete170.021.81570.00001.8139
372004.08.02 02:38delete160.021.81750.00001.8157
382004.08.02 02:38delete150.021.81930.00001.8175
392004.08.02 02:38delete241.281.83550.00001.8337
402004.08.02 02:38delete230.641.83370.00001.8319
412004.08.02 02:38delete220.321.83190.00001.8301
422004.08.02 02:38delete210.161.83010.00001.8283
432004.08.02 02:38delete200.081.82830.00001.8265
442004.08.02 02:38delete190.041.82650.00001.8247
452004.08.02 02:38delete180.021.82470.00001.8229
462004.08.02 02:38sell stop290.021.81930.00001.8175
472004.08.02 02:38sell stop300.021.81750.00001.8157
482004.08.02 02:38sell stop310.021.81570.00001.8139
492004.08.02 02:38sell stop320.021.81390.00001.8121
502004.08.02 02:38sell limit330.021.82290.00001.8211
512004.08.02 02:38sell limit340.041.82470.00001.8229
522004.08.02 02:38sell limit350.081.82650.00001.8247
532004.08.02 02:38sell limit360.161.82830.00001.8265
542004.08.02 02:38sell limit370.321.83010.00001.8283
552004.08.02 02:38sell limit380.641.83190.00001.8301
562004.08.02 02:38sell limit391.281.83370.00001.8319
572004.08.02 03:02buy80.041.81970.00001.8215
582004.08.02 03:02sell290.021.81930.00001.8175
592004.08.02 03:02delete280.021.82870.00001.8305
602004.08.02 03:02delete270.021.82690.00001.8287
612004.08.02 03:02delete260.021.82510.00001.8269
622004.08.02 03:02delete250.021.82330.00001.8251
632004.08.02 03:02buy stop400.021.82150.00001.8233
642004.08.02 03:02buy stop410.021.82330.00001.8251
652004.08.02 03:02buy stop420.021.82510.00001.8269
662004.08.02 03:02buy stop430.021.82690.00001.8287
672004.08.02 03:14buy400.021.82150.00001.8233
682004.08.02 03:15t/p80.041.82150.00001.82157.2010010.80
692004.08.02 06:52sell330.021.82290.00001.8211
702004.08.02 06:52buy410.021.82330.00001.8251
712004.08.02 06:52delete320.021.81390.00001.8121
722004.08.02 06:52delete310.021.81570.00001.8139
732004.08.02 06:52delete300.021.81750.00001.8157
742004.08.02 06:52sell stop440.021.82110.00001.8193
752004.08.02 06:52sell stop450.021.81930.00001.8175
762004.08.02 06:52sell stop460.021.81750.00001.8157
772004.08.02 06:52sell stop470.021.81570.00001.8139
782004.08.02 06:57t/p70.021.82330.00001.82333.6010014.40
792004.08.02 06:57t/p400.021.82330.00001.82333.6010018.00
802004.08.02 09:19sell340.041.82470.00001.8229
812004.08.02 09:19buy420.021.82510.00001.8269
822004.08.02 09:19delete470.021.81570.00001.8139
832004.08.02 09:19delete460.021.81750.00001.8157
842004.08.02 09:19delete450.021.81930.00001.8175
852004.08.02 09:19delete440.021.82110.00001.8193
862004.08.02 09:19sell stop480.021.82290.00001.8211
872004.08.02 09:19sell stop490.021.82110.00001.8193
882004.08.02 09:19sell stop500.021.81930.00001.8175
892004.08.02 09:19sell stop510.021.81750.00001.8157
902004.08.02 09:19t/p10.021.82510.00001.82513.6010021.60
912004.08.02 09:19t/p410.021.82510.00001.82513.6010025.20
922004.08.02 09:19delete430.021.82690.00001.8287
932004.08.02 09:19delete131.281.81070.00001.8125
942004.08.02 09:19delete120.641.81250.00001.8143
952004.08.02 09:19delete110.321.81430.00001.8161
962004.08.02 09:19delete100.161.81610.00001.8179
972004.08.02 09:19delete90.081.81790.00001.8197
982004.08.02 09:19buy stop520.021.82690.00001.8287
992004.08.02 09:19buy stop530.021.82870.00001.8305
1002004.08.02 09:19buy stop540.021.83050.00001.8323
1012004.08.02 09:19buy stop550.021.83230.00001.8341
1022004.08.02 09:19buy limit560.021.82330.00001.8251
1032004.08.02 09:19buy limit570.041.82150.00001.8233
1042004.08.02 09:19buy limit580.081.81970.00001.8215
1052004.08.02 09:19buy limit590.161.81790.00001.8197
1062004.08.02 09:19buy limit600.321.81610.00001.8179
1072004.08.02 09:19buy limit610.641.81430.00001.8161
1082004.08.02 09:19buy limit621.281.81250.00001.8143
1092004.08.02 09:36sell350.081.82650.00001.8247
1102004.08.02 09:36buy520.021.82690.00001.8287
1112004.08.02 09:36delete510.021.81750.00001.8157
1122004.08.02 09:36delete500.021.81930.00001.8175
1132004.08.02 09:36delete490.021.82110.00001.8193
1142004.08.02 09:36delete480.021.82290.00001.8211
1152004.08.02 09:36sell stop630.021.82470.00001.8229
1162004.08.02 09:36sell stop640.021.82290.00001.8211
1172004.08.02 09:36sell stop650.021.82110.00001.8193
1182004.08.02 09:36sell stop660.021.81930.00001.8175
1192004.08.02 09:37t/p420.021.82690.00001.82693.6010028.80
1202004.08.02 09:37delete550.021.83230.00001.8341
1212004.08.02 09:37delete540.021.83050.00001.8323
1222004.08.02 09:37delete530.021.82870.00001.8305
1232004.08.02 09:37delete621.281.81250.00001.8143
1242004.08.02 09:37delete610.641.81430.00001.8161
1252004.08.02 09:37delete600.321.81610.00001.8179
1262004.08.02 09:37delete590.161.81790.00001.8197
1272004.08.02 09:37delete580.081.81970.00001.8215
1282004.08.02 09:37delete570.041.82150.00001.8233
1292004.08.02 09:37delete560.021.82330.00001.8251
1302004.08.02 09:37buy stop670.021.82870.00001.8305
1312004.08.02 09:37buy stop680.021.83050.00001.8323
1322004.08.02 09:37buy stop690.021.83230.00001.8341
1332004.08.02 09:37buy stop700.021.83410.00001.8359
1342004.08.02 09:37buy limit710.021.82510.00001.8269
1352004.08.02 09:37buy limit720.041.82330.00001.8251
1362004.08.02 09:37buy limit730.081.82150.00001.8233
1372004.08.02 09:37buy limit740.161.81970.00001.8215
1382004.08.02 09:37buy limit750.321.81790.00001.8197
1392004.08.02 09:37buy limit760.641.81610.00001.8179
1402004.08.02 09:37buy limit771.281.81430.00001.8161
1412004.08.02 09:59sell360.161.82830.00001.8265
1422004.08.02 09:59buy670.021.82870.00001.8305
1432004.08.02 09:59delete660.021.81930.00001.8175
1442004.08.02 09:59delete650.021.82110.00001.8193
1452004.08.02 09:59delete640.021.82290.00001.8211
1462004.08.02 09:59delete630.021.82470.00001.8229
1472004.08.02 09:59sell stop780.021.82650.00001.8247
1482004.08.02 09:59sell stop790.021.82470.00001.8229
1492004.08.02 09:59sell stop800.021.82290.00001.8211
1502004.08.02 09:59sell stop810.021.82110.00001.8193
1512004.08.02 09:59t/p520.021.82870.00001.82873.6010032.40
1522004.08.02 09:59delete700.021.83410.00001.8359
1532004.08.02 09:59delete690.021.83230.00001.8341
1542004.08.02 09:59delete680.021.83050.00001.8323
1552004.08.02 09:59delete771.281.81430.00001.8161
1562004.08.02 09:59delete760.641.81610.00001.8179
1572004.08.02 09:59delete750.321.81790.00001.8197
1582004.08.02 09:59delete740.161.81970.00001.8215
1592004.08.02 09:59delete730.081.82150.00001.8233
1602004.08.02 09:59delete720.041.82330.00001.8251
1612004.08.02 09:59delete710.021.82510.00001.8269
1622004.08.02 09:59buy stop820.021.83050.00001.8323
1632004.08.02 09:59buy stop830.021.83230.00001.8341
1642004.08.02 09:59buy stop840.021.83410.00001.8359
1652004.08.02 09:59buy stop850.021.83590.00001.8377
1662004.08.02 09:59buy limit860.021.82690.00001.8287
1672004.08.02 09:59buy limit870.041.82510.00001.8269
1682004.08.02 09:59buy limit880.081.82330.00001.8251
1692004.08.02 09:59buy limit890.161.82150.00001.8233
1702004.08.02 09:59buy limit900.321.81970.00001.8215
1712004.08.02 09:59buy limit910.641.81790.00001.8197
1722004.08.02 09:59buy limit921.281.81610.00001.8179
1732004.08.02 10:02sell370.321.83010.00001.8283
1742004.08.02 10:02buy820.021.83050.00001.8323
1752004.08.02 10:02delete810.021.82110.00001.8193
1762004.08.02 10:02delete800.021.82290.00001.8211
1772004.08.02 10:02delete790.021.82470.00001.8229
1782004.08.02 10:02delete780.021.82650.00001.8247
1792004.08.02 10:02sell stop930.021.82830.00001.8265
1802004.08.02 10:02sell stop940.021.82650.00001.8247
1812004.08.02 10:02sell stop950.021.82470.00001.8229
1822004.08.02 10:02sell stop960.021.82290.00001.8211
1832004.08.02 10:02t/p670.021.83050.00001.83053.6010036.00
1842004.08.02 10:02delete850.021.83590.00001.8377
1852004.08.02 10:02delete840.021.83410.00001.8359
1862004.08.02 10:02delete830.021.83230.00001.8341
1872004.08.02 10:02delete921.281.81610.00001.8179
1882004.08.02 10:02delete910.641.81790.00001.8197
1892004.08.02 10:02delete900.321.81970.00001.8215
1902004.08.02 10:02delete890.161.82150.00001.8233
1912004.08.02 10:02delete880.081.82330.00001.8251
1922004.08.02 10:02delete870.041.82510.00001.8269
1932004.08.02 10:02delete860.021.82690.00001.8287
1942004.08.02 10:02buy stop970.021.83230.00001.8341
1952004.08.02 10:02buy stop980.021.83410.00001.8359
1962004.08.02 10:02buy stop990.021.83590.00001.8377
1972004.08.02 10:02buy stop1000.021.83770.00001.8395
1982004.08.02 10:02buy limit1010.021.82870.00001.8305
1992004.08.02 10:02buy limit1020.041.82690.00001.8287
2002004.08.02 10:02buy limit1030.081.82510.00001.8269
2012004.08.02 10:02buy limit1040.161.82330.00001.8251
2022004.08.02 10:02buy limit1050.321.82150.00001.8233
2032004.08.02 10:02buy limit1060.641.81970.00001.8215
2042004.08.02 10:02buy limit1071.281.81790.00001.8197
2052004.08.02 10:14sell930.021.82830.00001.8265
2062004.08.02 10:14buy1010.021.82870.00001.8305
2072004.08.02 10:14delete1000.021.83770.00001.8395
2082004.08.02 10:14delete990.021.83590.00001.8377
2092004.08.02 10:14delete980.021.83410.00001.8359
2102004.08.02 10:14delete970.021.83230.00001.8341
2112004.08.02 10:14buy stop1080.021.83050.00001.8323
2122004.08.02 10:14buy stop1090.021.83230.00001.8341
2132004.08.02 10:14buy stop1100.021.83410.00001.8359
2142004.08.02 10:14buy stop1110.021.83590.00001.8377
2152004.08.02 10:31buy1080.021.83050.00001.8323
2162004.08.02 10:32t/p1010.021.83050.00001.83053.6010039.60
2172004.08.02 10:40sell380.641.83190.00001.8301
2182004.08.02 10:40buy1090.021.83230.00001.8341
2192004.08.02 11:00t/p820.021.83230.00001.83233.6010043.20
2202004.08.02 11:00t/p1080.021.83230.00001.83233.6010046.80
2212004.08.02 11:00delete1110.021.83590.00001.8377
2222004.08.02 11:00delete1100.021.83410.00001.8359
2232004.08.02 11:00delete1071.281.81790.00001.8197
2242004.08.02 11:00delete1060.641.81970.00001.8215
2252004.08.02 11:00delete1050.321.82150.00001.8233
2262004.08.02 11:00delete1040.161.82330.00001.8251
2272004.08.02 11:00delete1030.081.82510.00001.8269
2282004.08.02 11:00delete1020.041.82690.00001.8287
2292004.08.02 11:00buy stop1120.021.83410.00001.8359
2302004.08.02 11:00buy stop1130.021.83590.00001.8377
2312004.08.02 11:00buy stop1140.021.83770.00001.8395
2322004.08.02 11:00buy stop1150.021.83950.00001.8413
2332004.08.02 11:00buy limit1160.021.83050.00001.8323
2342004.08.02 11:00buy limit1170.041.82870.00001.8305
2352004.08.02 11:00buy limit1180.081.82690.00001.8287
2362004.08.02 11:00buy limit1190.161.82510.00001.8269
2372004.08.02 11:00buy limit1200.321.82330.00001.8251
2382004.08.02 11:00buy limit1210.641.82150.00001.8233
2392004.08.02 11:00buy limit1221.281.81970.00001.8215
2402004.08.02 12:57buy1160.021.83050.00001.8323
2412004.08.02 12:57delete1150.021.83950.00001.8413
2422004.08.02 12:57delete1140.021.83770.00001.8395
2432004.08.02 12:57delete1130.021.83590.00001.8377
2442004.08.02 12:57delete1120.021.83410.00001.8359
2452004.08.02 12:57buy stop1230.021.83230.00001.8341
2462004.08.02 12:57buy stop1240.021.83410.00001.8359
2472004.08.02 12:57buy stop1250.021.83590.00001.8377
2482004.08.02 12:57buy stop1260.021.83770.00001.8395
2492004.08.02 12:57t/p380.641.83010.00001.8301115.2010162.00
2502004.08.02 13:13buy1170.041.82870.00001.8305
2512004.08.02 13:13delete1260.021.83770.00001.8395
2522004.08.02 13:13delete1250.021.83590.00001.8377
2532004.08.02 13:13delete1240.021.83410.00001.8359
2542004.08.02 13:13delete1230.021.83230.00001.8341
2552004.08.02 13:13buy stop1270.021.83050.00001.8323
2562004.08.02 13:13buy stop1280.021.83230.00001.8341
2572004.08.02 13:13buy stop1290.021.83410.00001.8359
2582004.08.02 13:13buy stop1300.021.83590.00001.8377
2592004.08.02 13:14t/p370.321.82830.00001.828357.6010219.60
2602004.08.02 13:27sell940.021.82650.00001.8247
2612004.08.02 13:27buy1180.081.82690.00001.8287
2622004.08.02 13:27delete1300.021.83590.00001.8377
2632004.08.02 13:27delete1290.021.83410.00001.8359
2642004.08.02 13:27delete1280.021.83230.00001.8341
2652004.08.02 13:27delete1270.021.83050.00001.8323
2662004.08.02 13:27buy stop1310.021.82870.00001.8305
2672004.08.02 13:27buy stop1320.021.83050.00001.8323
2682004.08.02 13:27buy stop1330.021.83230.00001.8341
2692004.08.02 13:27buy stop1340.021.83410.00001.8359
2702004.08.02 14:07t/p360.161.82650.00001.826528.8010248.40
2712004.08.02 14:07t/p930.021.82650.00001.82653.6010252.00
2722004.08.02 14:54buy1310.021.82870.00001.8305
2732004.08.02 14:57t/p1180.081.82870.00001.828714.4010266.40
2742004.08.02 23:56sell950.021.82470.00001.8229
2752004.08.02 23:56buy1190.161.82510.00001.8269
2762004.08.02 23:58t/p350.081.82470.00001.824714.4010280.80
2772004.08.02 23:58t/p940.021.82470.00001.82473.6010284.40
2782004.08.03 02:26t/p1190.161.82690.00001.826928.7410313.14
2792004.08.03 08:02sell960.021.82290.00001.8211
2802004.08.03 08:02buy1200.321.82330.00001.8251
2812004.08.03 08:02sell stop1350.021.82110.00001.8193
2822004.08.03 08:02sell stop1360.021.81930.00001.8175
2832004.08.03 08:02sell stop1370.021.81750.00001.8157
2842004.08.03 08:02sell stop1380.021.81570.00001.8139
2852004.08.03 08:02t/p340.041.82290.00001.82297.2110320.35
2862004.08.03 08:02t/p950.021.82290.00001.82293.6110323.95
2872004.08.03 08:09buy1210.641.82150.00001.8233
2882004.08.03 08:09sell1350.021.82110.00001.8193
2892004.08.03 08:09t/p330.021.82110.00001.82113.6110327.56
2902004.08.03 08:09t/p960.021.82110.00001.82113.6010331.16
2912004.08.03 08:17t/p1210.641.82330.00001.8233115.2010446.36
2922004.08.03 10:05buy1221.281.81970.00001.8215
2932004.08.03 10:05sell1360.021.81930.00001.8175
2942004.08.03 10:08t/p140.021.81930.00001.81933.6110449.97
2952004.08.03 10:08t/p1350.021.81930.00001.81933.6010453.57
2962004.08.03 12:11sell1370.021.81750.00001.8157
2972004.08.03 12:13t/p290.021.81750.00001.81753.6110457.17
2982004.08.03 12:13t/p1360.021.81750.00001.81753.6010460.77
2992004.08.03 12:13delete1380.021.81570.00001.8139
3002004.08.03 12:13delete391.281.83370.00001.8319
3012004.08.03 12:13sell stop1390.021.81570.00001.8139
3022004.08.03 12:13sell stop1400.021.81390.00001.8121
3032004.08.03 12:13sell stop1410.021.81210.00001.8103
3042004.08.03 12:13sell stop1420.021.81030.00001.8085
3052004.08.03 12:13sell limit1430.021.81930.00001.8175
3062004.08.03 12:13sell limit1440.041.82110.00001.8193
3072004.08.03 12:13sell limit1450.081.82290.00001.8211
3082004.08.03 12:13sell limit1460.161.82470.00001.8229
3092004.08.03 12:13sell limit1470.321.82650.00001.8247
3102004.08.03 12:13sell limit1480.641.82830.00001.8265
3112004.08.03 12:13sell limit1491.281.83010.00001.8283
3122004.08.03 14:14sell1430.021.81930.00001.8175
3132004.08.03 14:14delete1420.021.81030.00001.8085
3142004.08.03 14:14delete1410.021.81210.00001.8103
3152004.08.03 14:14delete1400.021.81390.00001.8121
3162004.08.03 14:14delete1390.021.81570.00001.8139
3172004.08.03 14:14sell stop1500.021.81750.00001.8157
3182004.08.03 14:14sell stop1510.021.81570.00001.8139
3192004.08.03 14:14sell stop1520.021.81390.00001.8121
3202004.08.03 14:14sell stop1530.021.81210.00001.8103
3212004.08.03 14:28sell1440.041.82110.00001.8193
3222004.08.03 14:28delete1530.021.81210.00001.8103
3232004.08.03 14:28delete1520.021.81390.00001.8121
3242004.08.03 14:28delete1510.021.81570.00001.8139
3252004.08.03 14:28delete1500.021.81750.00001.8157
3262004.08.03 14:28sell stop1540.021.81930.00001.8175
3272004.08.03 14:28sell stop1550.021.81750.00001.8157
3282004.08.03 14:28sell stop1560.021.81570.00001.8139
3292004.08.03 14:28sell stop1570.021.81390.00001.8121
3302004.08.03 14:28t/p1221.281.82150.00001.8215230.4010691.17
3312004.08.03 15:29sell1450.081.82290.00001.8211
3322004.08.03 15:29delete1570.021.81390.00001.8121
3332004.08.03 15:29delete1560.021.81570.00001.8139
3342004.08.03 15:29delete1550.021.81750.00001.8157
3352004.08.03 15:29delete1540.021.81930.00001.8175
3362004.08.03 15:29sell stop1580.021.82110.00001.8193
3372004.08.03 15:29sell stop1590.021.81930.00001.8175
3382004.08.03 15:29sell stop1600.021.81750.00001.8157
3392004.08.03 15:29sell stop1610.021.81570.00001.8139
3402004.08.03 17:35sell1460.161.82470.00001.8229
3412004.08.03 17:35delete1610.021.81570.00001.8139
3422004.08.03 17:35delete1600.021.81750.00001.8157
3432004.08.03 17:35delete1590.021.81930.00001.8175
3442004.08.03 17:35delete1580.021.82110.00001.8193
3452004.08.03 17:35sell stop1620.021.82290.00001.8211
3462004.08.03 17:35sell stop1630.021.82110.00001.8193
3472004.08.03 17:35sell stop1640.021.81930.00001.8175
3482004.08.03 17:35sell stop1650.021.81750.00001.8157
3492004.08.03 17:35t/p1200.321.82510.00001.825157.6010748.77
3502004.08.03 21:26sell1470.321.82650.00001.8247
3512004.08.03 21:26delete1650.021.81750.00001.8157
3522004.08.03 21:26delete1640.021.81930.00001.8175
3532004.08.03 21:26delete1630.021.82110.00001.8193
3542004.08.03 21:26delete1620.021.82290.00001.8211
3552004.08.03 21:26sell stop1660.021.82470.00001.8229
3562004.08.03 21:26sell stop1670.021.82290.00001.8211
3572004.08.03 21:26sell stop1680.021.82110.00001.8193
3582004.08.03 21:26sell stop1690.021.81930.00001.8175
3592004.08.03 21:42sell1660.021.82470.00001.8229
3602004.08.03 21:54t/p1470.321.82470.00001.824757.6010806.37
3612004.08.04 04:19sell1670.021.82290.00001.8211
3622004.08.04 04:31t/p1460.161.82290.00001.822928.8510835.22
3632004.08.04 04:31t/p1660.021.82290.00001.82293.6110838.83
3642004.08.04 05:14sell1680.021.82110.00001.8193
3652004.08.04 06:15t/p1450.081.82110.00001.821114.4210853.25
3662004.08.04 06:15t/p1670.021.82110.00001.82113.6010856.85
3672004.08.04 08:43sell1690.021.81930.00001.8175
3682004.08.04 08:43sell stop1700.021.81750.00001.8157
3692004.08.04 08:43sell stop1710.021.81570.00001.8139
3702004.08.04 08:43sell stop1720.021.81390.00001.8121
3712004.08.04 08:43sell stop1730.021.81210.00001.8103
3722004.08.04 11:19t/p1440.041.81930.00001.81937.2110864.06
3732004.08.04 11:19t/p1680.021.81930.00001.81933.6010867.66
3742004.08.04 14:06sell1700.021.81750.00001.8157
3752004.08.04 14:06t/p1430.021.81750.00001.81753.6110871.27
3762004.08.04 14:06t/p1690.021.81750.00001.81753.6010874.87
3772004.08.04 14:06sell1710.021.81570.00001.8139
3782004.08.04 14:06t/p1370.021.81570.00001.81573.6110878.47
3792004.08.04 14:06t/p1700.021.81570.00001.81573.6010882.07
3802004.08.04 14:06delete1730.021.81210.00001.8103
3812004.08.04 14:06delete1720.021.81390.00001.8121
3822004.08.04 14:06delete1491.281.83010.00001.8283
3832004.08.04 14:06delete1480.641.82830.00001.8265
3842004.08.04 14:06sell stop1740.021.81390.00001.8121
3852004.08.04 14:06sell stop1750.021.81210.00001.8103
3862004.08.04 14:06sell stop1760.021.81030.00001.8085
3872004.08.04 14:06sell stop1770.021.80850.00001.8067
3882004.08.04 14:06sell limit1780.021.81750.00001.8157
3892004.08.04 14:06sell limit1790.041.81930.00001.8175
3902004.08.04 14:06sell limit1800.081.82110.00001.8193
3912004.08.04 14:06sell limit1810.161.82290.00001.8211
3922004.08.04 14:06sell limit1820.321.82470.00001.8229
3932004.08.04 14:06sell limit1830.641.82650.00001.8247
3942004.08.04 14:06sell limit1841.281.82830.00001.8265
3952004.08.04 14:49sell1780.021.81750.00001.8157
3962004.08.04 14:49delete1770.021.80850.00001.8067
3972004.08.04 14:49delete1760.021.81030.00001.8085
3982004.08.04 14:49delete1750.021.81210.00001.8103
3992004.08.04 14:49delete1740.021.81390.00001.8121
4002004.08.04 14:49sell stop1850.021.81570.00001.8139
4012004.08.04 14:49sell stop1860.021.81390.00001.8121
4022004.08.04 14:49sell stop1870.021.81210.00001.8103
4032004.08.04 14:49sell stop1880.021.81030.00001.8085
4042004.08.04 16:02sell1790.041.81930.00001.8175
4052004.08.04 16:02delete1880.021.81030.00001.8085
4062004.08.04 16:02delete1870.021.81210.00001.8103
4072004.08.04 16:02delete1860.021.81390.00001.8121
4082004.08.04 16:02delete1850.021.81570.00001.8139
4092004.08.04 16:02sell stop1890.021.81750.00001.8157
4102004.08.04 16:02sell stop1900.021.81570.00001.8139
4112004.08.04 16:02sell stop1910.021.81390.00001.8121
4122004.08.04 16:02sell stop1920.021.81210.00001.8103
4132004.08.04 16:07sell1800.081.82110.00001.8193
4142004.08.04 16:07delete1920.021.81210.00001.8103
4152004.08.04 16:07delete1910.021.81390.00001.8121
4162004.08.04 16:07delete1900.021.81570.00001.8139
4172004.08.04 16:07delete1890.021.81750.00001.8157
4182004.08.04 16:07sell stop1930.021.81930.00001.8175
4192004.08.04 16:07sell stop1940.021.81750.00001.8157
4202004.08.04 16:07sell stop1950.021.81570.00001.8139
4212004.08.04 16:07sell stop1960.021.81390.00001.8121
4222004.08.04 16:17sell1930.021.81930.00001.8175
4232004.08.04 16:17t/p1800.081.81930.00001.819314.4010896.47
4242004.08.04 16:54sell1810.161.82290.00001.8211
4252004.08.04 17:01sell1820.321.82470.00001.8229
4262004.08.05 08:27sell1830.641.82650.00001.8247
4272004.08.05 09:01sell1841.281.82830.00001.8265
4282004.08.05 10:02t/p1841.281.82650.00001.8265230.4011126.87
4292004.08.05 10:30t/p1830.641.82470.00001.8247115.2011242.07
4302004.08.05 13:01t/p1820.321.82290.00001.822957.8911299.96
4312004.08.05 13:03t/p1810.161.82110.00001.821128.9411328.91
4322004.08.06 14:50t/p1090.021.83410.00001.83413.5511332.46
4332004.08.06 14:50t/p1160.021.83230.00001.83233.5511336.01
4342004.08.06 14:50t/p1170.041.83050.00001.83057.1011343.11
4352004.08.06 14:50t/p1310.021.83050.00001.83053.5511346.67
4362004.08.06 14:50buy1320.021.83050.00001.8323
4372004.08.06 14:50buy1330.021.83230.00001.8341
4382004.08.06 14:50buy1340.021.83410.00001.8359
4392004.08.06 14:51t/p1320.021.83230.00001.83233.6011350.27
4402004.08.06 14:51t/p1330.021.83410.00001.83413.6011353.87
4412004.08.06 14:51t/p1340.021.83590.00001.83593.6011357.47
4422004.08.06 14:51buy1970.021.84300.00001.8448
4432004.08.06 14:52buy stop1980.021.84480.00001.8466
4442004.08.06 14:52buy stop1990.021.84660.00001.8484
4452004.08.06 14:52buy stop2000.021.84840.00001.8502
4462004.08.06 14:52buy stop2010.021.85020.00001.8520
4472004.08.06 14:52buy limit2020.021.84120.00001.8430
4482004.08.06 14:52buy limit2030.041.83940.00001.8412
4492004.08.06 14:52buy limit2040.081.83760.00001.8394
4502004.08.06 14:52buy limit2050.161.83580.00001.8376
4512004.08.06 14:52buy limit2060.321.83400.00001.8358
4522004.08.06 14:52buy limit2070.641.83220.00001.8340
4532004.08.06 14:52buy limit2081.281.83040.00001.8322
4542004.08.06 15:26buy2020.021.84120.00001.8430
4552004.08.06 15:26delete2010.021.85020.00001.8520
4562004.08.06 15:26delete2000.021.84840.00001.8502
4572004.08.06 15:26delete1990.021.84660.00001.8484
4582004.08.06 15:26delete1980.021.84480.00001.8466
4592004.08.06 15:26buy stop2090.021.84300.00001.8448
4602004.08.06 15:26buy stop2100.021.84480.00001.8466
4612004.08.06 15:26buy stop2110.021.84660.00001.8484
4622004.08.06 15:26buy stop2120.021.84840.00001.8502
4632004.08.06 15:32buy2090.021.84300.00001.8448
4642004.08.06 15:36t/p2020.021.84300.00001.84303.6011361.07
4652004.08.06 16:32buy2100.021.84480.00001.8466
4662004.08.06 17:06t/p1970.021.84480.00001.84483.6011364.67
4672004.08.06 17:06t/p2090.021.84480.00001.84483.6011368.27
4682004.08.06 17:06delete2120.021.84840.00001.8502
4692004.08.06 17:06delete2110.021.84660.00001.8484
4702004.08.06 17:06delete2081.281.83040.00001.8322
4712004.08.06 17:06delete2070.641.83220.00001.8340
4722004.08.06 17:06delete2060.321.83400.00001.8358
4732004.08.06 17:06delete2050.161.83580.00001.8376
4742004.08.06 17:06delete2040.081.83760.00001.8394
4752004.08.06 17:06delete2030.041.83940.00001.8412
4762004.08.06 17:06buy stop2130.021.84660.00001.8484
4772004.08.06 17:06buy stop2140.021.84840.00001.8502
4782004.08.06 17:06buy stop2150.021.85020.00001.8520
4792004.08.06 17:06buy stop2160.021.85200.00001.8538
4802004.08.06 17:06buy limit2170.021.84300.00001.8448
4812004.08.06 17:06buy limit2180.041.84120.00001.8430
4822004.08.06 17:06buy limit2190.081.83940.00001.8412
4832004.08.06 17:06buy limit2200.161.83760.00001.8394
4842004.08.06 17:06buy limit2210.321.83580.00001.8376
4852004.08.06 17:06buy limit2220.641.83400.00001.8358
4862004.08.06 17:06buy limit2231.281.83220.00001.8340
4872004.08.06 17:20buy2130.021.84660.00001.8484
4882004.08.06 19:01buy2170.021.84300.00001.8448
4892004.08.06 19:01delete2160.021.85200.00001.8538
4902004.08.06 19:01delete2150.021.85020.00001.8520
4912004.08.06 19:01delete2140.021.84840.00001.8502
4922004.08.06 19:01buy stop2240.021.84480.00001.8466
4932004.08.06 19:01buy stop2250.021.84660.00001.8484
4942004.08.06 19:01buy stop2260.021.84840.00001.8502
4952004.08.06 19:01buy stop2270.021.85020.00001.8520
4962004.08.06 19:09buy2240.021.84480.00001.8466
4972004.08.06 19:34buy2180.041.84120.00001.8430
4982004.08.09 00:00t/p2180.041.84300.00001.84307.1811375.45
4992004.08.09 13:09buy2190.081.83940.00001.8412
5002004.08.09 13:59t/p2190.081.84120.00001.841214.4011389.85
5012004.08.10 10:30buy2200.161.83760.00001.8394
5022004.08.10 10:31buy2210.321.83580.00001.8376
5032004.08.10 16:02t/p2210.321.83760.00001.837657.6011447.45
5042004.08.10 16:24t/p2200.161.83940.00001.839428.8011476.25
5052004.08.10 20:18buy2220.641.83400.00001.8358
5062004.08.10 20:47buy2231.281.83220.00001.8340
5072004.08.12 14:30t/p2231.281.83400.00001.8340228.3511704.60
5082004.08.12 14:30t/p2220.641.83580.00001.8358114.1811818.78
5092004.08.13 08:09sell1940.021.81750.00001.8157
5102004.08.13 08:25t/p1790.041.81750.00001.81757.3311826.11
5112004.08.13 08:25t/p1930.021.81750.00001.81753.6711829.78
5122004.08.13 08:35sell1950.021.81570.00001.8139
5132004.08.13 09:56t/p1780.021.81570.00001.81573.6711833.44
5142004.08.13 09:56t/p1940.021.81570.00001.81573.6011837.04
5152004.08.13 09:58sell1960.021.81390.00001.8121
5162004.08.13 09:58t/p1710.021.81390.00001.81393.6711840.71
5172004.08.13 09:58t/p1950.021.81390.00001.81393.6011844.31
5182004.08.13 09:58sell stop2280.021.81210.00001.8103
5192004.08.13 09:58sell stop2290.021.81030.00001.8085
5202004.08.13 09:58sell stop2300.021.80850.00001.8067
5212004.08.13 09:58sell stop2310.021.80670.00001.8049
5222004.08.13 09:58sell limit2320.021.81570.00001.8139
5232004.08.13 09:58sell limit2330.041.81750.00001.8157
5242004.08.13 09:58sell limit2340.081.81930.00001.8175
5252004.08.13 09:58sell limit2350.161.82110.00001.8193
5262004.08.13 09:58sell limit2360.321.82290.00001.8211
5272004.08.13 09:58sell limit2370.641.82470.00001.8229
5282004.08.13 09:58sell limit2381.281.82650.00001.8247
5292004.08.13 10:07sell2320.021.81570.00001.8139
5302004.08.13 10:07delete2310.021.80670.00001.8049
5312004.08.13 10:07delete2300.021.80850.00001.8067
5322004.08.13 10:07delete2290.021.81030.00001.8085
5332004.08.13 10:07delete2280.021.81210.00001.8103
5342004.08.13 10:07sell stop2390.021.81390.00001.8121
5352004.08.13 10:07sell stop2400.021.81210.00001.8103
5362004.08.13 10:07sell stop2410.021.81030.00001.8085
5372004.08.13 10:07sell stop2420.021.80850.00001.8067
5382004.08.13 11:29sell2330.041.81750.00001.8157
5392004.08.13 11:29delete2420.021.80850.00001.8067
5402004.08.13 11:29delete2410.021.81030.00001.8085
5412004.08.13 11:29delete2400.021.81210.00001.8103
5422004.08.13 11:29delete2390.021.81390.00001.8121
5432004.08.13 11:29sell stop2430.021.81570.00001.8139
5442004.08.13 11:29sell stop2440.021.81390.00001.8121
5452004.08.13 11:29sell stop2450.021.81210.00001.8103
5462004.08.13 11:29sell stop2460.021.81030.00001.8085
5472004.08.13 12:46sell2340.081.81930.00001.8175
5482004.08.13 12:46delete2460.021.81030.00001.8085
5492004.08.13 12:46delete2450.021.81210.00001.8103
5502004.08.13 12:46delete2440.021.81390.00001.8121
5512004.08.13 12:46delete2430.021.81570.00001.8139
5522004.08.13 12:46sell stop2470.021.81750.00001.8157
5532004.08.13 12:46sell stop2480.021.81570.00001.8139
5542004.08.13 12:46sell stop2490.021.81390.00001.8121
5552004.08.13 12:46sell stop2500.021.81210.00001.8103
5562004.08.13 13:09sell2350.161.82110.00001.8193
5572004.08.13 13:09delete2500.021.81210.00001.8103
5582004.08.13 13:09delete2490.021.81390.00001.8121
5592004.08.13 13:09delete2480.021.81570.00001.8139
5602004.08.13 13:09delete2470.021.81750.00001.8157
5612004.08.13 13:09sell stop2510.021.81930.00001.8175
5622004.08.13 13:09sell stop2520.021.81750.00001.8157
5632004.08.13 13:09sell stop2530.021.81570.00001.8139
5642004.08.13 13:09sell stop2540.021.81390.00001.8121
5652004.08.13 14:01sell2360.321.82290.00001.8211
5662004.08.13 14:01delete2540.021.81390.00001.8121
5672004.08.13 14:01delete2530.021.81570.00001.8139
5682004.08.13 14:01delete2520.021.81750.00001.8157
5692004.08.13 14:01delete2510.021.81930.00001.8175
5702004.08.13 14:01sell stop2550.021.82110.00001.8193
5712004.08.13 14:01sell stop2560.021.81930.00001.8175
5722004.08.13 14:01sell stop2570.021.81750.00001.8157
5732004.08.13 14:01sell stop2580.021.81570.00001.8139
5742004.08.13 14:29sell2370.641.82470.00001.8229
5752004.08.13 14:29delete2580.021.81570.00001.8139
5762004.08.13 14:29delete2570.021.81750.00001.8157
5772004.08.13 14:29delete2560.021.81930.00001.8175
5782004.08.13 14:29delete2550.021.82110.00001.8193
5792004.08.13 14:29sell stop2590.021.82290.00001.8211
5802004.08.13 14:29sell stop2600.021.82110.00001.8193
5812004.08.13 14:29sell stop2610.021.81930.00001.8175
5822004.08.13 14:29sell stop2620.021.81750.00001.8157
5832004.08.13 14:30sell2381.281.82650.00001.8247
5842004.08.13 18:31t/p2170.021.84480.00001.84483.5411847.85
5852004.08.16 11:09buy2250.021.84660.00001.8484
5862004.08.18 10:30t/p2381.281.82470.00001.8247231.5512079.40
5872004.08.18 14:54sell2590.021.82290.00001.8211
5882004.08.18 14:54t/p2370.641.82290.00001.8229115.7812195.18
5892004.08.18 14:55sell2600.021.82110.00001.8193
5902004.08.18 16:03t/p2360.321.82110.00001.821157.8912253.07
5912004.08.18 16:03t/p2590.021.82110.00001.82113.6012256.67
5922004.08.20 16:00sell2610.021.81930.00001.8175
5932004.08.20 16:00t/p2350.161.81930.00001.819329.1412285.80
5942004.08.20 16:00t/p2600.021.81930.00001.81933.6212289.43
5952004.08.20 20:53sell2620.021.81750.00001.8157
5962004.08.20 21:05t/p2340.081.81750.00001.817514.5712304.00
5972004.08.20 21:05t/p2610.021.81750.00001.81753.6012307.60
5982004.08.23 02:00t/p2330.041.81570.00001.81577.3012314.89
5992004.08.23 02:00t/p2620.021.81570.00001.81573.6112318.50
6002004.08.23 02:54t/p2320.021.81390.00001.81393.6512322.15
6012004.08.23 02:54sell stop2630.021.81210.00001.8103
6022004.08.23 02:54sell stop2640.021.81030.00001.8085
6032004.08.23 02:54sell stop2650.021.80850.00001.8067
6042004.08.23 02:54sell stop2660.021.80670.00001.8049
6052004.08.23 02:54sell limit2670.021.81570.00001.8139
6062004.08.23 02:54sell limit2680.041.81750.00001.8157
6072004.08.23 02:54sell limit2690.081.81930.00001.8175
6082004.08.23 02:54sell limit2700.161.82110.00001.8193
6092004.08.23 02:54sell limit2710.321.82290.00001.8211
6102004.08.23 02:54sell limit2720.641.82470.00001.8229
6112004.08.23 02:54sell limit2731.281.82650.00001.8247
6122004.08.23 03:57sell2670.021.81570.00001.8139
6132004.08.23 03:57delete2660.021.80670.00001.8049
6142004.08.23 03:57delete2650.021.80850.00001.8067
6152004.08.23 03:57delete2640.021.81030.00001.8085
6162004.08.23 03:57delete2630.021.81210.00001.8103
6172004.08.23 03:57sell stop2740.021.81390.00001.8121
6182004.08.23 03:57sell stop2750.021.81210.00001.8103
6192004.08.23 03:57sell stop2760.021.81030.00001.8085
6202004.08.23 03:57sell stop2770.021.80850.00001.8067
6212004.08.23 07:48sell2680.041.81750.00001.8157
6222004.08.23 07:48delete2770.021.80850.00001.8067
6232004.08.23 07:48delete2760.021.81030.00001.8085
6242004.08.23 07:48delete2750.021.81210.00001.8103
6252004.08.23 07:48delete2740.021.81390.00001.8121
6262004.08.23 07:48sell stop2780.021.81570.00001.8139
6272004.08.23 07:48sell stop2790.021.81390.00001.8121
6282004.08.23 07:48sell stop2800.021.81210.00001.8103
6292004.08.23 07:48sell stop2810.021.81030.00001.8085
6302004.08.23 08:56sell2780.021.81570.00001.8139
6312004.08.23 08:56t/p2680.041.81570.00001.81577.2012329.35
6322004.08.23 10:54sell2790.021.81390.00001.8121
6332004.08.23 10:56t/p2670.021.81390.00001.81393.6012332.95
6342004.08.23 10:56t/p2780.021.81390.00001.81393.6012336.55
6352004.08.23 20:07sell2800.021.81210.00001.8103
6362004.08.23 20:15t/p1960.021.81210.00001.81213.6512340.19
6372004.08.23 20:15t/p2790.021.81210.00001.81213.6012343.79
6382004.08.23 20:15delete2810.021.81030.00001.8085
6392004.08.23 20:15delete2731.281.82650.00001.8247
6402004.08.23 20:15delete2720.641.82470.00001.8229
6412004.08.23 20:15delete2710.321.82290.00001.8211
6422004.08.23 20:15delete2700.161.82110.00001.8193
6432004.08.23 20:15delete2690.081.81930.00001.8175
6442004.08.23 20:15sell stop2820.021.81030.00001.8085
6452004.08.23 20:15sell stop2830.021.80850.00001.8067
6462004.08.23 20:15sell stop2840.021.80670.00001.8049
6472004.08.23 20:15sell stop2850.021.80490.00001.8031
6482004.08.23 20:15sell limit2860.021.81390.00001.8121
6492004.08.23 20:15sell limit2870.041.81570.00001.8139
6502004.08.23 20:15sell limit2880.081.81750.00001.8157
6512004.08.23 20:15sell limit2890.161.81930.00001.8175
6522004.08.23 20:15sell limit2900.321.82110.00001.8193
6532004.08.23 20:15sell limit2910.641.82290.00001.8211
6542004.08.23 20:15sell limit2921.281.82470.00001.8229
6552004.08.23 20:16sell2820.021.81030.00001.8085
6562004.08.23 20:17t/p2800.021.81030.00001.81033.6012347.39
6572004.08.23 20:17delete2850.021.80490.00001.8031
6582004.08.23 20:17delete2840.021.80670.00001.8049
6592004.08.23 20:17delete2830.021.80850.00001.8067
6602004.08.23 20:17delete2921.281.82470.00001.8229
6612004.08.23 20:17delete2910.641.82290.00001.8211
6622004.08.23 20:17delete2900.321.82110.00001.8193
6632004.08.23 20:17delete2890.161.81930.00001.8175
6642004.08.23 20:17delete2880.081.81750.00001.8157
6652004.08.23 20:17delete2870.041.81570.00001.8139
6662004.08.23 20:17delete2860.021.81390.00001.8121
6672004.08.23 20:17sell stop2930.021.80850.00001.8067
6682004.08.23 20:17sell stop2940.021.80670.00001.8049
6692004.08.23 20:17sell stop2950.021.80490.00001.8031
6702004.08.23 20:17sell stop2960.021.80310.00001.8013
6712004.08.23 20:17sell limit2970.021.81210.00001.8103
6722004.08.23 20:17sell limit2980.041.81390.00001.8121
6732004.08.23 20:17sell limit2990.081.81570.00001.8139
6742004.08.23 20:17sell limit3000.161.81750.00001.8157
6752004.08.23 20:17sell limit3010.321.81930.00001.8175
6762004.08.23 20:17sell limit3020.641.82110.00001.8193
6772004.08.23 20:17sell limit3031.281.82290.00001.8211
6782004.08.23 20:18t/p2820.021.80850.00001.80853.6012350.99
6792004.08.23 20:18sell2930.021.80850.00001.8067
6802004.08.23 20:18delete2960.021.80310.00001.8013
6812004.08.23 20:18delete2950.021.80490.00001.8031
6822004.08.23 20:18delete2940.021.80670.00001.8049
6832004.08.23 20:18delete3031.281.82290.00001.8211
6842004.08.23 20:18delete3020.641.82110.00001.8193
6852004.08.23 20:18delete3010.321.81930.00001.8175
6862004.08.23 20:18delete3000.161.81750.00001.8157
6872004.08.23 20:18delete2990.081.81570.00001.8139
6882004.08.23 20:18delete2980.041.81390.00001.8121
6892004.08.23 20:18delete2970.021.81210.00001.8103
6902004.08.23 20:18sell stop3040.021.80670.00001.8049
6912004.08.23 20:18sell stop3050.021.80490.00001.8031
6922004.08.23 20:18sell stop3060.021.80310.00001.8013
6932004.08.23 20:18sell stop3070.021.80130.00001.7995
6942004.08.23 20:18sell limit3080.021.81030.00001.8085
6952004.08.23 20:18sell limit3090.041.81210.00001.8103
6962004.08.23 20:18sell limit3100.081.81390.00001.8121
6972004.08.23 20:18sell limit3110.161.81570.00001.8139
6982004.08.23 20:18sell limit3120.321.81750.00001.8157
6992004.08.23 20:18sell limit3130.641.81930.00001.8175
7002004.08.23 20:18sell limit3141.281.82110.00001.8193
7012004.08.23 21:21sell3040.021.80670.00001.8049
7022004.08.24 02:37t/p2930.021.80670.00001.80673.6112354.60
7032004.08.24 02:37delete3070.021.80130.00001.7995
7042004.08.24 02:37delete3060.021.80310.00001.8013
7052004.08.24 02:37delete3050.021.80490.00001.8031
7062004.08.24 02:37delete3141.281.82110.00001.8193
7072004.08.24 02:37delete3130.641.81930.00001.8175
7082004.08.24 02:37delete3120.321.81750.00001.8157
7092004.08.24 02:37delete3110.161.81570.00001.8139
7102004.08.24 02:37delete3100.081.81390.00001.8121
7112004.08.24 02:37delete3090.041.81210.00001.8103
7122004.08.24 02:37delete3080.021.81030.00001.8085
7132004.08.24 02:37sell stop3150.021.80490.00001.8031
7142004.08.24 02:37sell stop3160.021.80310.00001.8013
7152004.08.24 02:37sell stop3170.021.80130.00001.7995
7162004.08.24 02:37sell stop3180.021.79950.00001.7977
7172004.08.24 02:37sell limit3190.021.80850.00001.8067
7182004.08.24 02:37sell limit3200.041.81030.00001.8085
7192004.08.24 02:37sell limit3210.081.81210.00001.8103
7202004.08.24 02:37sell limit3220.161.81390.00001.8121
7212004.08.24 02:37sell limit3230.321.81570.00001.8139
7222004.08.24 02:37sell limit3240.641.81750.00001.8157
7232004.08.24 02:37sell limit3251.281.81930.00001.8175
7242004.08.24 05:47sell3150.021.80490.00001.8031
7252004.08.24 05:47t/p3040.021.80490.00001.80493.6112358.21
7262004.08.24 05:47delete3180.021.79950.00001.7977
7272004.08.24 05:47delete3170.021.80130.00001.7995
7282004.08.24 05:47delete3160.021.80310.00001.8013
7292004.08.24 05:47delete3251.281.81930.00001.8175
7302004.08.24 05:47delete3240.641.81750.00001.8157
7312004.08.24 05:47delete3230.321.81570.00001.8139
7322004.08.24 05:47delete3220.161.81390.00001.8121
7332004.08.24 05:47delete3210.081.81210.00001.8103
7342004.08.24 05:47delete3200.041.81030.00001.8085
7352004.08.24 05:47delete3190.021.80850.00001.8067
7362004.08.24 05:47sell stop3260.021.80310.00001.8013
7372004.08.24 05:47sell stop3270.021.80130.00001.7995
7382004.08.24 05:47sell stop3280.021.79950.00001.7977
7392004.08.24 05:47sell stop3290.021.79770.00001.7959
7402004.08.24 05:47sell limit3300.021.80670.00001.8049
7412004.08.24 05:47sell limit3310.041.80850.00001.8067
7422004.08.24 05:47sell limit3320.081.81030.00001.8085
7432004.08.24 05:47sell limit3330.161.81210.00001.8103
7442004.08.24 05:47sell limit3340.321.81390.00001.8121
7452004.08.24 05:47sell limit3350.641.81570.00001.8139
7462004.08.24 05:47sell limit3361.281.81750.00001.8157
7472004.08.24 05:49sell3260.021.80310.00001.8013
7482004.08.24 06:39sell3300.021.80670.00001.8049
7492004.08.24 06:39delete3290.021.79770.00001.7959
7502004.08.24 06:39delete3280.021.79950.00001.7977
7512004.08.24 06:39delete3270.021.80130.00001.7995
7522004.08.24 06:39sell stop3370.021.80490.00001.8031
7532004.08.24 06:39sell stop3380.021.80310.00001.8013
7542004.08.24 06:39sell stop3390.021.80130.00001.7995
7552004.08.24 06:39sell stop3400.021.79950.00001.7977
7562004.08.24 07:56sell3310.041.80850.00001.8067
7572004.08.24 07:56delete3400.021.79950.00001.7977
7582004.08.24 07:56delete3390.021.80130.00001.7995
7592004.08.24 07:56delete3380.021.80310.00001.8013
7602004.08.24 07:56delete3370.021.80490.00001.8031
7612004.08.24 07:57sell stop3410.021.80670.00001.8049
7622004.08.24 07:57sell stop3420.021.80490.00001.8031
7632004.08.24 07:57sell stop3430.021.80310.00001.8013
7642004.08.24 07:57sell stop3440.021.80130.00001.7995
7652004.08.24 08:14sell3410.021.80670.00001.8049
7662004.08.24 08:16t/p3310.041.80670.00001.80677.2012365.41
7672004.08.24 12:12sell3420.021.80490.00001.8031
7682004.08.24 12:13t/p3300.021.80490.00001.80493.6012369.01
7692004.08.24 12:13t/p3410.021.80490.00001.80493.6012372.61
7702004.08.24 14:21sell3430.021.80310.00001.8013
7712004.08.24 14:22t/p3150.021.80310.00001.80313.6012376.21
7722004.08.24 14:22t/p3420.021.80310.00001.80313.6012379.81
7732004.08.24 14:25sell3440.021.80130.00001.7995
7742004.08.24 14:25sell stop3450.021.79950.00001.7977
7752004.08.24 14:25sell stop3460.021.79770.00001.7959
7762004.08.24 14:25sell stop3470.021.79590.00001.7941
7772004.08.24 14:25sell stop3480.021.79410.00001.7923
7782004.08.24 14:25t/p3260.021.80130.00001.80133.6012383.41
7792004.08.24 14:25t/p3430.021.80130.00001.80133.6012387.01
7802004.08.24 14:25delete3361.281.81750.00001.8157
7812004.08.24 14:25delete3350.641.81570.00001.8139
7822004.08.24 14:25delete3340.321.81390.00001.8121
7832004.08.24 14:25delete3330.161.81210.00001.8103
7842004.08.24 14:25delete3320.081.81030.00001.8085
7852004.08.24 14:25sell limit3490.021.80310.00001.8013
7862004.08.24 14:25sell limit3500.041.80490.00001.8031
7872004.08.24 14:25sell limit3510.081.80670.00001.8049
7882004.08.24 14:25sell limit3520.161.80850.00001.8067
7892004.08.24 14:25sell limit3530.321.81030.00001.8085
7902004.08.24 14:25sell limit3540.641.81210.00001.8103
7912004.08.24 14:25sell limit3551.281.81390.00001.8121
7922004.08.24 14:27sell3450.021.79950.00001.7977
7932004.08.24 14:27t/p3440.021.79950.00001.79953.6012390.61
7942004.08.24 14:27delete3480.021.79410.00001.7923
7952004.08.24 14:27delete3470.021.79590.00001.7941
7962004.08.24 14:27delete3460.021.79770.00001.7959
7972004.08.24 14:27delete3551.281.81390.00001.8121
7982004.08.24 14:27delete3540.641.81210.00001.8103
7992004.08.24 14:27delete3530.321.81030.00001.8085
8002004.08.24 14:27delete3520.161.80850.00001.8067
8012004.08.24 14:27delete3510.081.80670.00001.8049
8022004.08.24 14:27delete3500.041.80490.00001.8031
8032004.08.24 14:27delete3490.021.80310.00001.8013
8042004.08.24 14:27sell stop3560.021.79770.00001.7959
8052004.08.24 14:27sell stop3570.021.79590.00001.7941
8062004.08.24 14:27sell stop3580.021.79410.00001.7923
8072004.08.24 14:27sell stop3590.021.79230.00001.7905
8082004.08.24 14:27sell limit3600.021.80130.00001.7995
8092004.08.24 14:27sell limit3610.041.80310.00001.8013
8102004.08.24 14:27sell limit3620.081.80490.00001.8031
8112004.08.24 14:27sell limit3630.161.80670.00001.8049
8122004.08.24 14:27sell limit3640.321.80850.00001.8067
8132004.08.24 14:27sell limit3650.641.81030.00001.8085
8142004.08.24 14:27sell limit3661.281.81210.00001.8103
8152004.08.24 14:30sell3560.021.79770.00001.7959
8162004.08.24 14:30t/p3450.021.79770.00001.79773.6012394.21
8172004.08.24 14:30delete3590.021.79230.00001.7905
8182004.08.24 14:30delete3580.021.79410.00001.7923
8192004.08.24 14:30delete3570.021.79590.00001.7941
8202004.08.24 14:30delete3661.281.81210.00001.8103
8212004.08.24 14:30delete3650.641.81030.00001.8085
8222004.08.24 14:30delete3640.321.80850.00001.8067
8232004.08.24 14:30delete3630.161.80670.00001.8049
8242004.08.24 14:30delete3620.081.80490.00001.8031
8252004.08.24 14:30delete3610.041.80310.00001.8013
8262004.08.24 14:30delete3600.021.80130.00001.7995
8272004.08.24 14:30sell stop3670.021.79590.00001.7941
8282004.08.24 14:30sell stop3680.021.79410.00001.7923
8292004.08.24 14:30sell stop3690.021.79230.00001.7905
8302004.08.24 14:30sell stop3700.021.79050.00001.7887
8312004.08.24 14:30sell limit3710.021.79950.00001.7977
8322004.08.24 14:30sell limit3720.041.80130.00001.7995
8332004.08.24 14:30sell limit3730.081.80310.00001.8013
8342004.08.24 14:30sell limit3740.161.80490.00001.8031
8352004.08.24 14:30sell limit3750.321.80670.00001.8049
8362004.08.24 14:30sell limit3760.641.80850.00001.8067
8372004.08.24 14:30sell limit3771.281.81030.00001.8085
8382004.08.24 14:30sell3670.021.79590.00001.7941
8392004.08.24 14:31t/p3560.021.79590.00001.79593.6012397.81
8402004.08.24 14:31delete3700.021.79050.00001.7887
8412004.08.24 14:31delete3690.021.79230.00001.7905
8422004.08.24 14:31delete3680.021.79410.00001.7923
8432004.08.24 14:31delete3771.281.81030.00001.8085
8442004.08.24 14:31delete3760.641.80850.00001.8067
8452004.08.24 14:31delete3750.321.80670.00001.8049
8462004.08.24 14:31delete3740.161.80490.00001.8031
8472004.08.24 14:31delete3730.081.80310.00001.8013
8482004.08.24 14:31delete3720.041.80130.00001.7995
8492004.08.24 14:31delete3710.021.79950.00001.7977
8502004.08.24 14:31sell stop3780.021.79410.00001.7923
8512004.08.24 14:31sell stop3790.021.79230.00001.7905
8522004.08.24 14:31sell stop3800.021.79050.00001.7887
8532004.08.24 14:31sell stop3810.021.78870.00001.7869
8542004.08.24 14:31sell limit3820.021.79770.00001.7959
8552004.08.24 14:31sell limit3830.041.79950.00001.7977
8562004.08.24 14:31sell limit3840.081.80130.00001.7995
8572004.08.24 14:31sell limit3850.161.80310.00001.8013
8582004.08.24 14:31sell limit3860.321.80490.00001.8031
8592004.08.24 14:31sell limit3870.641.80670.00001.8049
8602004.08.24 14:31sell limit3881.281.80850.00001.8067
8612004.08.24 14:47sell3820.021.79770.00001.7959
8622004.08.24 14:47delete3810.021.78870.00001.7869
8632004.08.24 14:47delete3800.021.79050.00001.7887
8642004.08.24 14:47delete3790.021.79230.00001.7905
8652004.08.24 14:47delete3780.021.79410.00001.7923
8662004.08.24 14:47sell stop3890.021.79590.00001.7941
8672004.08.24 14:47sell stop3900.021.79410.00001.7923
8682004.08.24 14:47sell stop3910.021.79230.00001.7905
8692004.08.24 14:47sell stop3920.021.79050.00001.7887
8702004.08.24 16:04sell3890.021.79590.00001.7941
8712004.08.24 16:10t/p3820.021.79590.00001.79593.6012401.41
8722004.08.24 17:04sell3900.021.79410.00001.7923
8732004.08.24 17:04t/p3670.021.79410.00001.79413.6012405.01
8742004.08.24 17:04t/p3890.021.79410.00001.79413.6012408.61
8752004.08.24 17:04delete3920.021.79050.00001.7887
8762004.08.24 17:04delete3910.021.79230.00001.7905
8772004.08.24 17:04delete3881.281.80850.00001.8067
8782004.08.24 17:04delete3870.641.80670.00001.8049
8792004.08.24 17:04delete3860.321.80490.00001.8031
8802004.08.24 17:04delete3850.161.80310.00001.8013
8812004.08.24 17:04delete3840.081.80130.00001.7995
8822004.08.24 17:04delete3830.041.79950.00001.7977
8832004.08.24 17:04sell stop3930.021.79230.00001.7905
8842004.08.24 17:04sell stop3940.021.79050.00001.7887
8852004.08.24 17:04sell stop3950.021.78870.00001.7869
8862004.08.24 17:04sell stop3960.021.78690.00001.7851
8872004.08.24 17:04sell limit3970.021.79590.00001.7941
8882004.08.24 17:04sell limit3980.041.79770.00001.7959
8892004.08.24 17:04sell limit3990.081.79950.00001.7977
8902004.08.24 17:04sell limit4000.161.80130.00001.7995
8912004.08.24 17:04sell limit4010.321.80310.00001.8013
8922004.08.24 17:04sell limit4020.641.80490.00001.8031
8932004.08.24 17:04sell limit4031.281.80670.00001.8049
8942004.08.24 17:04sell3930.021.79230.00001.7905
8952004.08.24 17:21sell3970.021.79590.00001.7941
8962004.08.24 17:21delete3960.021.78690.00001.7851
8972004.08.24 17:21delete3950.021.78870.00001.7869
8982004.08.24 17:21delete3940.021.79050.00001.7887
8992004.08.24 17:21sell stop4040.021.79410.00001.7923
9002004.08.24 17:21sell stop4050.021.79230.00001.7905
9012004.08.24 17:21sell stop4060.021.79050.00001.7887
9022004.08.24 17:21sell stop4070.021.78870.00001.7869
9032004.08.24 17:47sell4040.021.79410.00001.7923
9042004.08.24 17:47t/p3970.021.79410.00001.79413.6012412.21
9052004.08.24 18:02sell4050.021.79230.00001.7905
9062004.08.24 18:03t/p3900.021.79230.00001.79233.6012415.81
9072004.08.24 18:03t/p4040.021.79230.00001.79233.6012419.41
9082004.08.24 18:45sell4060.021.79050.00001.7887
9092004.08.24 18:45t/p3930.021.79050.00001.79053.6012423.01
9102004.08.24 18:45t/p4050.021.79050.00001.79053.6012426.61
9112004.08.24 18:45delete4070.021.78870.00001.7869
9122004.08.24 18:45delete4031.281.80670.00001.8049
9132004.08.24 18:45delete4020.641.80490.00001.8031
9142004.08.24 18:45delete4010.321.80310.00001.8013
9152004.08.24 18:45delete4000.161.80130.00001.7995
9162004.08.24 18:45delete3990.081.79950.00001.7977
9172004.08.24 18:45delete3980.041.79770.00001.7959
9182004.08.24 18:45sell stop4080.021.78870.00001.7869
9192004.08.24 18:45sell stop4090.021.78690.00001.7851
9202004.08.24 18:45sell stop4100.021.78510.00001.7833
9212004.08.24 18:45sell stop4110.021.78330.00001.7815
9222004.08.24 18:45sell limit4120.021.79230.00001.7905
9232004.08.24 18:45sell limit4130.041.79410.00001.7923
9242004.08.24 18:45sell limit4140.081.79590.00001.7941
9252004.08.24 18:45sell limit4150.161.79770.00001.7959
9262004.08.24 18:45sell limit4160.321.79950.00001.7977
9272004.08.24 18:45sell limit4170.641.80130.00001.7995
9282004.08.24 18:45sell limit4181.281.80310.00001.8013
9292004.08.24 19:21sell4120.021.79230.00001.7905
9302004.08.24 19:21delete4110.021.78330.00001.7815
9312004.08.24 19:21delete4100.021.78510.00001.7833
9322004.08.24 19:21delete4090.021.78690.00001.7851
9332004.08.24 19:21delete4080.021.78870.00001.7869
9342004.08.24 19:21sell stop4190.021.79050.00001.7887
9352004.08.24 19:21sell stop4200.021.78870.00001.7869
9362004.08.24 19:21sell stop4210.021.78690.00001.7851
9372004.08.24 19:21sell stop4220.021.78510.00001.7833
9382004.08.24 20:37sell4190.021.79050.00001.7887
9392004.08.24 20:37t/p4120.021.79050.00001.79053.6012430.21
9402004.08.24 20:38sell4200.021.78870.00001.7869
9412004.08.24 20:39t/p4060.021.78870.00001.78873.6012433.81
9422004.08.24 20:39t/p4190.021.78870.00001.78873.6012437.41
9432004.08.24 20:39delete4220.021.78510.00001.7833
9442004.08.24 20:39delete4210.021.78690.00001.7851
9452004.08.24 20:39delete4181.281.80310.00001.8013
9462004.08.24 20:39delete4170.641.80130.00001.7995
9472004.08.24 20:39delete4160.321.79950.00001.7977
9482004.08.24 20:39delete4150.161.79770.00001.7959
9492004.08.24 20:39delete4140.081.79590.00001.7941
9502004.08.24 20:39delete4130.041.79410.00001.7923
9512004.08.24 20:39sell stop4230.021.78690.00001.7851
9522004.08.24 20:39sell stop4240.021.78510.00001.7833
9532004.08.24 20:39sell stop4250.021.78330.00001.7815
9542004.08.24 20:39sell stop4260.021.78150.00001.7797
9552004.08.24 20:39sell limit4270.021.79050.00001.7887
9562004.08.24 20:39sell limit4280.041.79230.00001.7905
9572004.08.24 20:39sell limit4290.081.79410.00001.7923
9582004.08.24 20:39sell limit4300.161.79590.00001.7941
9592004.08.24 20:39sell limit4310.321.79770.00001.7959
9602004.08.24 20:39sell limit4320.641.79950.00001.7977
9612004.08.24 20:39sell limit4331.281.80130.00001.7995
9622004.08.24 20:56sell4270.021.79050.00001.7887
9632004.08.24 20:56delete4260.021.78150.00001.7797
9642004.08.24 20:56delete4250.021.78330.00001.7815
9652004.08.24 20:56delete4240.021.78510.00001.7833
9662004.08.24 20:56delete4230.021.78690.00001.7851
9672004.08.24 20:56sell stop4340.021.78870.00001.7869
9682004.08.24 20:56sell stop4350.021.78690.00001.7851
9692004.08.24 20:56sell stop4360.021.78510.00001.7833
9702004.08.24 20:56sell stop4370.021.78330.00001.7815
9712004.08.24 22:19sell4280.041.79230.00001.7905
9722004.08.24 22:19delete4370.021.78330.00001.7815
9732004.08.24 22:19delete4360.021.78510.00001.7833
9742004.08.24 22:19delete4350.021.78690.00001.7851
9752004.08.24 22:19delete4340.021.78870.00001.7869
9762004.08.24 22:19sell stop4380.021.79050.00001.7887
9772004.08.24 22:19sell stop4390.021.78870.00001.7869
9782004.08.24 22:19sell stop4400.021.78690.00001.7851
9792004.08.24 22:19sell stop4410.021.78510.00001.7833
9802004.08.25 02:00sell4380.021.79050.00001.7887
9812004.08.25 02:02t/p4280.041.79050.00001.79057.2112444.62
9822004.08.25 05:07sell4290.081.79410.00001.7923
9832004.08.25 09:34sell4300.161.79590.00001.7941
9842004.08.25 09:43sell4310.321.79770.00001.7959
9852004.08.25 09:54sell4320.641.79950.00001.7977
9862004.08.25 10:32t/p4320.641.79770.00001.7977115.2012559.82
9872004.08.25 12:04t/p4310.321.79590.00001.795957.6012617.42
9882004.08.26 10:32t/p4300.161.79410.00001.794128.9412646.36
9892004.08.26 15:59t/p4290.081.79230.00001.792314.4712660.83
9902004.08.27 08:00sell4331.281.80130.00001.7995
9912004.08.27 10:02t/p4331.281.79950.00001.7995230.4012891.23
9922004.08.30 06:24sell4390.021.78870.00001.7869
9932004.08.30 06:49t/p4270.021.78870.00001.78873.6412894.87
9942004.08.30 06:49t/p4380.021.78870.00001.78873.6312898.50
9952004.08.30 06:49sell4400.021.78690.00001.7851
9962004.08.30 06:49t/p4200.021.78690.00001.78693.6412902.14
9972004.08.30 06:49t/p4390.021.78690.00001.78693.6012905.74
9982004.08.30 06:49delete4410.021.78510.00001.7833
9992004.08.30 06:49sell stop4420.021.78510.00001.7833
10002004.08.30 06:49sell stop4430.021.78330.00001.7815
10012004.08.30 06:49sell stop4440.021.78150.00001.7797
10022004.08.30 06:49sell stop4450.021.77970.00001.7779
10032004.08.30 06:49sell limit4460.021.78870.00001.7869
10042004.08.30 06:49sell limit4470.041.79050.00001.7887
10052004.08.30 06:49sell limit4480.081.79230.00001.7905
10062004.08.30 06:49sell limit4490.161.79410.00001.7923
10072004.08.30 06:49sell limit4500.321.79590.00001.7941
10082004.08.30 06:49sell limit4510.641.79770.00001.7959
10092004.08.30 06:49sell limit4521.281.79950.00001.7977
10102004.08.30 08:06sell4460.021.78870.00001.7869
10112004.08.30 08:06delete4450.021.77970.00001.7779
10122004.08.30 08:06delete4440.021.78150.00001.7797
10132004.08.30 08:06delete4430.021.78330.00001.7815
10142004.08.30 08:06delete4420.021.78510.00001.7833
10152004.08.30 08:06sell stop4530.021.78690.00001.7851
10162004.08.30 08:06sell stop4540.021.78510.00001.7833
10172004.08.30 08:06sell stop4550.021.78330.00001.7815
10182004.08.30 08:06sell stop4560.021.78150.00001.7797
10192004.08.30 09:08sell4470.041.79050.00001.7887
10202004.08.30 09:08delete4560.021.78150.00001.7797
10212004.08.30 09:08delete4550.021.78330.00001.7815
10222004.08.30 09:08delete4540.021.78510.00001.7833
10232004.08.30 09:08delete4530.021.78690.00001.7851
10242004.08.30 09:08sell stop4570.021.78870.00001.7869
10252004.08.30 09:08sell stop4580.021.78690.00001.7851
10262004.08.30 09:08sell stop4590.021.78510.00001.7833
10272004.08.30 09:08sell stop4600.021.78330.00001.7815
10282004.08.30 10:43sell4570.021.78870.00001.7869
10292004.08.30 11:32t/p4470.041.78870.00001.78877.2012912.94
10302004.08.30 14:23sell4480.081.79230.00001.7905
10312004.08.30 14:26sell4490.161.79410.00001.7923
10322004.08.30 14:36t/p4490.161.79230.00001.792328.8012941.74
10332004.08.30 14:47t/p4480.081.79050.00001.790514.4012956.14
10342004.08.30 18:39sell4500.321.79590.00001.7941
10352004.08.30 20:44t/p4500.321.79410.00001.794157.6013013.74
10362004.08.31 03:43sell4510.641.79770.00001.7959
10372004.08.31 09:05t/p4510.641.79590.00001.7959115.2013128.94
10382004.08.31 16:38sell4521.281.79950.00001.7977
10392004.09.01 09:12t/p4521.281.79770.00001.7977230.7813359.72
10402004.09.02 15:00sell4580.021.78690.00001.7851
10412004.09.02 16:03t/p4460.021.78690.00001.78693.6313363.35
10422004.09.02 16:03t/p4570.021.78690.00001.78693.6313366.98
10432004.09.03 09:27sell4590.021.78510.00001.7833
10442004.09.03 14:30t/p4400.021.78510.00001.78513.6413370.62
10452004.09.03 14:30t/p4580.021.78510.00001.78513.6113374.22
10462004.09.03 14:30sell4600.021.78330.00001.7815
10472004.09.03 14:30t/p4590.021.78330.00001.78333.6013377.82
10482004.09.03 14:30t/p4600.021.78150.00001.78153.6013381.42
10492004.09.03 14:30sell4610.021.78090.00001.7791
10502004.09.03 14:30t/p4610.021.77910.00001.77913.6013385.02
10512004.09.03 14:30sell4620.021.77740.00001.7756
10522004.09.03 14:30sell stop4630.021.77560.00001.7738
10532004.09.03 14:30sell stop4640.021.77380.00001.7720
10542004.09.03 14:30sell stop4650.021.77200.00001.7702
10552004.09.03 14:30sell stop4660.021.77020.00001.7684
10562004.09.03 14:30sell limit4670.041.78100.00001.7792
10572004.09.03 14:30sell limit4680.081.78280.00001.7810
10582004.09.03 14:30sell limit4690.161.78460.00001.7828
10592004.09.03 14:30sell limit4700.321.78640.00001.7846
10602004.09.03 14:30sell limit4710.641.78820.00001.7864
10612004.09.03 14:30sell limit4721.281.79000.00001.7882
10622004.09.03 14:30delete4721.281.79000.00001.7882
10632004.09.03 14:30delete4710.641.78820.00001.7864
10642004.09.03 14:30delete4700.321.78640.00001.7846
10652004.09.03 14:30delete4690.161.78460.00001.7828
10662004.09.03 14:30delete4680.081.78280.00001.7810
10672004.09.03 14:30delete4670.041.78100.00001.7792
10682004.09.03 14:30sell limit4730.041.78100.00001.7792
10692004.09.03 14:30sell limit4740.081.78280.00001.7810
10702004.09.03 14:30sell limit4750.161.78460.00001.7828
10712004.09.03 14:30sell limit4760.321.78640.00001.7846
10722004.09.03 14:30sell limit4770.641.78820.00001.7864
10732004.09.03 14:30sell limit4781.281.79000.00001.7882
10742004.09.03 14:30delete4781.281.79000.00001.7882
10752004.09.03 14:30delete4770.641.78820.00001.7864
10762004.09.03 14:30delete4760.321.78640.00001.7846
10772004.09.03 14:30delete4750.161.78460.00001.7828
10782004.09.03 14:30delete4740.081.78280.00001.7810
10792004.09.03 14:30delete4730.041.78100.00001.7792
10802004.09.03 14:30sell limit4790.021.77920.00001.7774
10812004.09.03 14:30sell limit4800.041.78100.00001.7792
10822004.09.03 14:30sell limit4810.081.78280.00001.7810
10832004.09.03 14:30sell limit4820.161.78460.00001.7828
10842004.09.03 14:30sell limit4830.321.78640.00001.7846
10852004.09.03 14:30sell limit4840.641.78820.00001.7864
10862004.09.03 14:30sell limit4851.281.79000.00001.7882
10872004.09.03 14:31sell4790.021.77920.00001.7774
10882004.09.03 14:31delete4660.021.77020.00001.7684
10892004.09.03 14:31delete4650.021.77200.00001.7702
10902004.09.03 14:31delete4640.021.77380.00001.7720
10912004.09.03 14:31delete4630.021.77560.00001.7738
10922004.09.03 14:33sell4800.041.78100.00001.7792
10932004.09.03 14:33sell stop4860.021.77920.00001.7774
10942004.09.03 14:33sell stop4870.021.77740.00001.7756
10952004.09.03 14:33sell stop4880.021.77560.00001.7738
10962004.09.03 14:33sell stop4890.021.77380.00001.7720
10972004.09.03 14:33sell4810.081.78280.00001.7810
10982004.09.03 14:33delete4890.021.77380.00001.7720
10992004.09.03 14:33delete4880.021.77560.00001.7738
11002004.09.03 14:33delete4870.021.77740.00001.7756
11012004.09.03 14:33delete4860.021.77920.00001.7774
11022004.09.03 14:33sell stop4900.021.78100.00001.7792
11032004.09.03 14:33sell stop4910.021.77920.00001.7774
11042004.09.03 14:33sell stop4920.021.77740.00001.7756
11052004.09.03 14:33sell stop4930.021.77560.00001.7738
11062004.09.03 14:34sell4820.161.78460.00001.7828
11072004.09.03 14:34delete4930.021.77560.00001.7738
11082004.09.03 14:34delete4920.021.77740.00001.7756
11092004.09.03 14:34delete4910.021.77920.00001.7774
11102004.09.03 14:34delete4900.021.78100.00001.7792
11112004.09.03 14:34sell stop4940.021.78280.00001.7810
11122004.09.03 14:34sell stop4950.021.78100.00001.7792
11132004.09.03 14:34sell stop4960.021.77920.00001.7774
11142004.09.03 14:34sell stop4970.021.77740.00001.7756
11152004.09.03 14:34sell4830.321.78640.00001.7846
11162004.09.03 14:34delete4970.021.77740.00001.7756
11172004.09.03 14:34delete4960.021.77920.00001.7774
11182004.09.03 14:34delete4950.021.78100.00001.7792
11192004.09.03 14:34delete4940.021.78280.00001.7810
11202004.09.03 14:34sell stop4980.021.78460.00001.7828
11212004.09.03 14:34sell stop4990.021.78280.00001.7810
11222004.09.03 14:34sell stop5000.021.78100.00001.7792
11232004.09.03 14:34sell stop5010.021.77920.00001.7774
11242004.09.03 14:35sell4980.021.78460.00001.7828
11252004.09.03 14:35t/p4830.321.78460.00001.784657.6013442.62
11262004.09.03 14:39sell4990.021.78280.00001.7810
11272004.09.03 14:39t/p4820.161.78280.00001.782828.8013471.42
11282004.09.03 14:39t/p4980.021.78280.00001.78283.6013475.02
11292004.09.03 15:00sell5000.021.78100.00001.7792
11302004.09.03 15:00t/p4810.081.78100.00001.781014.4013489.42
11312004.09.03 15:00t/p4990.021.78100.00001.78103.6013493.02
11322004.09.03 16:26sell5010.021.77920.00001.7774
11332004.09.03 16:26sell stop5020.021.77740.00001.7756
11342004.09.03 16:26sell stop5030.021.77560.00001.7738
11352004.09.03 16:26sell stop5040.021.77380.00001.7720
11362004.09.03 16:26sell stop5050.021.77200.00001.7702
11372004.09.03 16:26t/p4800.041.77920.00001.77927.2013500.22
11382004.09.03 16:26t/p5000.021.77920.00001.77923.6013503.82
11392004.09.03 16:29sell5020.021.77740.00001.7756
11402004.09.03 16:29t/p4790.021.77740.00001.77743.6013507.42
11412004.09.03 16:29t/p5010.021.77740.00001.77743.6013511.02
11422004.09.03 17:49sell5030.021.77560.00001.7738
11432004.09.03 18:45t/p4620.021.77560.00001.77563.6013514.62
11442004.09.03 18:45t/p5020.021.77560.00001.77563.6013518.22
11452004.09.03 18:45delete5050.021.77200.00001.7702
11462004.09.03 18:45delete5040.021.77380.00001.7720
11472004.09.03 18:45delete4851.281.79000.00001.7882
11482004.09.03 18:45delete4840.641.78820.00001.7864
11492004.09.03 18:45sell stop5060.021.77380.00001.7720
11502004.09.03 18:45sell stop5070.021.77200.00001.7702
11512004.09.03 18:45sell stop5080.021.77020.00001.7684
11522004.09.03 18:45sell stop5090.021.76840.00001.7666
11532004.09.03 18:45sell limit5100.021.77740.00001.7756
11542004.09.03 18:45sell limit5110.041.77920.00001.7774
11552004.09.03 18:45sell limit5120.081.78100.00001.7792
11562004.09.03 18:45sell limit5130.161.78280.00001.7810
11572004.09.03 18:45sell limit5140.321.78460.00001.7828
11582004.09.03 18:45sell limit5150.641.78640.00001.7846
11592004.09.03 18:45sell limit5161.281.78820.00001.7864
11602004.09.03 19:19sell5060.021.77380.00001.7720
11612004.09.03 22:35sell5100.021.77740.00001.7756
11622004.09.03 22:35delete5090.021.76840.00001.7666
11632004.09.03 22:35delete5080.021.77020.00001.7684
11642004.09.03 22:35delete5070.021.77200.00001.7702
11652004.09.03 22:35sell stop5170.021.77560.00001.7738
11662004.09.03 22:35sell stop5180.021.77380.00001.7720
11672004.09.03 22:35sell stop5190.021.77200.00001.7702
11682004.09.03 22:35sell stop5200.021.77020.00001.7684
11692004.09.06 00:05t/p5100.021.77560.00001.77563.6113521.83
11702004.09.06 00:05sell5170.021.77560.00001.7738
11712004.09.06 11:52sell5110.041.77920.00001.7774
11722004.09.06 18:55sell5120.081.78100.00001.7792
11732004.09.07 06:58sell5130.161.78280.00001.7810
11742004.09.07 11:10t/p5130.161.78100.00001.781028.8013550.63
11752004.09.07 12:31t/p5120.081.77920.00001.779214.4213565.05
11762004.09.07 12:39t/p5110.041.77740.00001.77747.2113572.26
11772004.09.07 13:53sell5180.021.77380.00001.7720
11782004.09.07 13:54t/p5030.021.77380.00001.77383.6113575.88
11792004.09.07 13:54t/p5170.021.77380.00001.77383.6113579.48
11802004.09.07 14:27sell5190.021.77200.00001.7702
11812004.09.07 15:35t/p5060.021.77200.00001.77203.6113583.09
11822004.09.07 15:35t/p5180.021.77200.00001.77203.6013586.69
11832004.09.07 15:35delete5200.021.77020.00001.7684
11842004.09.07 15:35delete5161.281.78820.00001.7864
11852004.09.07 15:35delete5150.641.78640.00001.7846
11862004.09.07 15:35delete5140.321.78460.00001.7828
11872004.09.07 15:35sell stop5210.021.77020.00001.7684
11882004.09.07 15:35sell stop5220.021.76840.00001.7666
11892004.09.07 15:35sell stop5230.021.76660.00001.7648
11902004.09.07 15:35sell stop5240.021.76480.00001.7630
11912004.09.07 15:35sell limit5250.021.77380.00001.7720
11922004.09.07 15:35sell limit5260.041.77560.00001.7738
11932004.09.07 15:35sell limit5270.081.77740.00001.7756
11942004.09.07 15:35sell limit5280.161.77920.00001.7774
11952004.09.07 15:35sell limit5290.321.78100.00001.7792
11962004.09.07 15:35sell limit5300.641.78280.00001.7810
11972004.09.07 15:35sell limit5311.281.78460.00001.7828
11982004.09.07 16:31sell5250.021.77380.00001.7720
11992004.09.07 16:31delete5240.021.76480.00001.7630
12002004.09.07 16:31delete5230.021.76660.00001.7648
12012004.09.07 16:31delete5220.021.76840.00001.7666
12022004.09.07 16:31delete5210.021.77020.00001.7684
12032004.09.07 16:31sell stop5320.021.77200.00001.7702
12042004.09.07 16:31sell stop5330.021.77020.00001.7684
12052004.09.07 16:31sell stop5340.021.76840.00001.7666
12062004.09.07 16:31sell stop5350.021.76660.00001.7648
12072004.09.07 16:58sell5320.021.77200.00001.7702
12082004.09.08 02:40sell5260.041.77560.00001.7738
12092004.09.08 07:50t/p5260.041.77380.00001.77387.2013593.89
12102004.09.08 11:41sell5270.081.77740.00001.7756
12112004.09.08 12:05t/p5270.081.77560.00001.775614.4013608.29
12122004.09.08 16:43sell5280.161.77920.00001.7774
12132004.09.08 16:47sell5290.321.78100.00001.7792
12142004.09.08 16:58sell5300.641.78280.00001.7810
12152004.09.08 17:20sell5311.281.78460.00001.7828
12162004.09.09 13:26t/p5311.281.78280.00001.7828231.5513839.85
12172004.09.15 15:33t/p5300.641.78100.00001.7810116.5413956.39
12182004.09.15 15:34t/p5290.321.77920.00001.779258.2714014.66
12192004.09.15 16:57t/p5280.161.77740.00001.777429.1414043.80
12202004.11.03 14:26t/p2100.021.84660.00001.84662.9014046.70
12212004.11.03 14:26t/p2240.021.84660.00001.84662.9014049.61
12222004.11.03 14:41buy2260.021.84840.00001.8502
12232004.11.03 14:42t/p2130.021.84840.00001.84842.9014052.51
12242004.11.03 14:42t/p2250.021.84840.00001.84842.9714055.48
12252004.11.03 14:42delete2270.021.85020.00001.8520
12262004.11.03 14:42buy stop5360.021.85020.00001.8520
12272004.11.03 14:42buy stop5370.021.85200.00001.8538
12282004.11.03 14:42buy stop5380.021.85380.00001.8556
12292004.11.03 14:42buy stop5390.021.85560.00001.8574
12302004.11.03 14:42buy limit5400.021.84660.00001.8484
12312004.11.03 14:42buy limit5410.041.84480.00001.8466
12322004.11.03 14:42buy limit5420.081.84300.00001.8448
12332004.11.03 14:42buy limit5430.161.84120.00001.8430
12342004.11.03 14:42buy limit5440.321.83940.00001.8412
12352004.11.03 14:42buy limit5450.641.83760.00001.8394
12362004.11.03 14:42buy limit5461.281.83580.00001.8376
12372004.11.03 14:52buy5360.021.85020.00001.8520
12382004.11.03 14:52t/p2260.021.85020.00001.85023.6014059.08
12392004.11.03 14:52delete5390.021.85560.00001.8574
12402004.11.03 14:52delete5380.021.85380.00001.8556
12412004.11.03 14:52delete5370.021.85200.00001.8538
12422004.11.03 14:52delete5461.281.83580.00001.8376
12432004.11.03 14:52delete5450.641.83760.00001.8394
12442004.11.03 14:52delete5440.321.83940.00001.8412
12452004.11.03 14:52delete5430.161.84120.00001.8430
12462004.11.03 14:52delete5420.081.84300.00001.8448
12472004.11.03 14:52delete5410.041.84480.00001.8466
12482004.11.03 14:52delete5400.021.84660.00001.8484
12492004.11.03 14:52buy stop5470.021.85200.00001.8538
12502004.11.03 14:52buy stop5480.021.85380.00001.8556
12512004.11.03 14:52buy stop5490.021.85560.00001.8574
12522004.11.03 14:52buy stop5500.021.85740.00001.8592
12532004.11.03 14:52buy limit5510.021.84840.00001.8502
12542004.11.03 14:52buy limit5520.041.84660.00001.8484
12552004.11.03 14:52buy limit5530.081.84480.00001.8466
12562004.11.03 14:52buy limit5540.161.84300.00001.8448
12572004.11.03 14:52buy limit5550.321.84120.00001.8430
12582004.11.03 14:52buy limit5560.641.83940.00001.8412
12592004.11.03 14:52buy limit5571.281.83760.00001.8394
12602004.11.03 15:25buy5510.021.84840.00001.8502
12612004.11.03 15:25delete5500.021.85740.00001.8592
12622004.11.03 15:25delete5490.021.85560.00001.8574
12632004.11.03 15:25delete5480.021.85380.00001.8556
12642004.11.03 15:25delete5470.021.85200.00001.8538
12652004.11.03 15:25buy stop5580.021.85020.00001.8520
12662004.11.03 15:25buy stop5590.021.85200.00001.8538
12672004.11.03 15:25buy stop5600.021.85380.00001.8556
12682004.11.03 15:25buy stop5610.021.85560.00001.8574
12692004.11.03 15:43buy5520.041.84660.00001.8484
12702004.11.03 15:43delete5610.021.85560.00001.8574
12712004.11.03 15:43delete5600.021.85380.00001.8556
12722004.11.03 15:43delete5590.021.85200.00001.8538
12732004.11.03 15:43delete5580.021.85020.00001.8520
12742004.11.03 15:43buy stop5620.021.84840.00001.8502
12752004.11.03 15:43buy stop5630.021.85020.00001.8520
12762004.11.03 15:43buy stop5640.021.85200.00001.8538
12772004.11.03 15:43buy stop5650.021.85380.00001.8556
12782004.11.03 16:17buy5620.021.84840.00001.8502
12792004.11.03 17:09t/p5520.041.84840.00001.84847.2014066.28
12802004.11.03 17:33buy5530.081.84480.00001.8466
12812004.11.03 19:28t/p5530.081.84660.00001.846614.4014080.68
12822004.11.04 10:03buy5540.161.84300.00001.8448
12832004.11.04 10:26t/p5540.161.84480.00001.844828.8014109.48
12842004.11.05 09:07buy5550.321.84120.00001.8430
12852004.11.05 09:45t/p5550.321.84300.00001.843057.6014167.08
12862004.11.05 10:32buy5560.641.83940.00001.8412
12872004.11.05 10:45t/p5560.641.84120.00001.8412115.2014282.28
12882004.11.05 14:30buy5571.281.83760.00001.8394
12892004.11.05 14:36t/p5571.281.83940.00001.8394230.4014512.68
12902004.11.05 17:01buy5630.021.85020.00001.8520
12912004.11.05 17:01t/p5510.021.85020.00001.85023.5714516.25
12922004.11.05 17:01t/p5620.021.85020.00001.85023.5714519.81
12932004.11.05 17:05buy5640.021.85200.00001.8538
12942004.11.05 17:05t/p5360.021.85200.00001.85203.5714523.38
12952004.11.05 17:05t/p5630.021.85200.00001.85203.6014526.98
12962004.11.05 17:05delete5650.021.85380.00001.8556
12972004.11.05 17:05buy stop5660.021.85380.00001.8556
12982004.11.05 17:05buy stop5670.021.85560.00001.8574
12992004.11.05 17:05buy stop5680.021.85740.00001.8592
13002004.11.05 17:05buy stop5690.021.85920.00001.8610
13012004.11.05 17:05buy limit5700.021.85020.00001.8520
13022004.11.05 17:05buy limit5710.041.84840.00001.8502
13032004.11.05 17:05buy limit5720.081.84660.00001.8484
13042004.11.05 17:05buy limit5730.161.84480.00001.8466
13052004.11.05 17:05buy limit5740.321.84300.00001.8448
13062004.11.05 17:05buy limit5750.641.84120.00001.8430
13072004.11.05 17:05buy limit5761.281.83940.00001.8412
13082004.11.05 17:11buy5660.021.85380.00001.8556
13092004.11.05 17:12t/p5640.021.85380.00001.85383.6014530.58
13102004.11.05 17:12delete5690.021.85920.00001.8610
13112004.11.05 17:12delete5680.021.85740.00001.8592
13122004.11.05 17:12delete5670.021.85560.00001.8574
13132004.11.05 17:12delete5761.281.83940.00001.8412
13142004.11.05 17:12delete5750.641.84120.00001.8430
13152004.11.05 17:12delete5740.321.84300.00001.8448
13162004.11.05 17:12delete5730.161.84480.00001.8466
13172004.11.05 17:12delete5720.081.84660.00001.8484
13182004.11.05 17:12delete5710.041.84840.00001.8502
13192004.11.05 17:12delete5700.021.85020.00001.8520
13202004.11.05 17:12buy stop5770.021.85560.00001.8574
13212004.11.05 17:12buy stop5780.021.85740.00001.8592
13222004.11.05 17:12buy stop5790.021.85920.00001.8610
13232004.11.05 17:12buy stop5800.021.86100.00001.8628
13242004.11.05 17:12buy limit5810.021.85200.00001.8538
13252004.11.05 17:12buy limit5820.041.85020.00001.8520
13262004.11.05 17:12buy limit5830.081.84840.00001.8502
13272004.11.05 17:12buy limit5840.161.84660.00001.8484
13282004.11.05 17:12buy limit5850.321.84480.00001.8466
13292004.11.05 17:12buy limit5860.641.84300.00001.8448
13302004.11.05 17:12buy limit5871.281.84120.00001.8430
13312004.11.05 17:16buy5770.021.85560.00001.8574
13322004.11.05 21:37t/p5660.021.85560.00001.85563.6014534.18
13332004.11.05 21:37delete5800.021.86100.00001.8628
13342004.11.05 21:37delete5790.021.85920.00001.8610
13352004.11.05 21:37delete5780.021.85740.00001.8592
13362004.11.05 21:37delete5871.281.84120.00001.8430
13372004.11.05 21:37delete5860.641.84300.00001.8448
13382004.11.05 21:37delete5850.321.84480.00001.8466
13392004.11.05 21:37delete5840.161.84660.00001.8484
13402004.11.05 21:37delete5830.081.84840.00001.8502
13412004.11.05 21:37delete5820.041.85020.00001.8520
13422004.11.05 21:37delete5810.021.85200.00001.8538
13432004.11.05 21:38buy stop5880.021.85740.00001.8592
13442004.11.05 21:38buy stop5890.021.85920.00001.8610
13452004.11.05 21:38buy stop5900.021.86100.00001.8628
13462004.11.05 21:38buy stop5910.021.86280.00001.8646
13472004.11.05 21:38buy limit5920.021.85380.00001.8556
13482004.11.05 21:38buy limit5930.041.85200.00001.8538
13492004.11.05 21:38buy limit5940.081.85020.00001.8520
13502004.11.05 21:38buy limit5950.161.84840.00001.8502
13512004.11.05 21:38buy limit5960.321.84660.00001.8484
13522004.11.05 21:38buy limit5970.641.84480.00001.8466
13532004.11.05 21:38buy limit5981.281.84300.00001.8448
13542004.11.08 00:10buy5880.021.85740.00001.8592
13552004.11.08 01:52buy5920.021.85380.00001.8556
13562004.11.08 01:52delete5910.021.86280.00001.8646
13572004.11.08 01:52delete5900.021.86100.00001.8628
13582004.11.08 01:52delete5890.021.85920.00001.8610
13592004.11.08 01:52buy stop5990.021.85560.00001.8574
13602004.11.08 01:52buy stop6000.021.85740.00001.8592
13612004.11.08 01:52buy stop6010.021.85920.00001.8610
13622004.11.08 01:52buy stop6020.021.86100.00001.8628
13632004.11.08 03:47buy5990.021.85560.00001.8574
13642004.11.08 06:54t/p5920.021.85560.00001.85563.6014537.78
13652004.11.08 08:02buy6000.021.85740.00001.8592
13662004.11.08 10:40t/p5770.021.85740.00001.85743.5914541.37
13672004.11.08 10:40t/p5990.021.85740.00001.85743.6014544.97
13682004.11.08 10:43buy6010.021.85920.00001.8610
13692004.11.08 10:47t/p5880.021.85920.00001.85923.6014548.57
13702004.11.08 10:47t/p6000.021.85920.00001.85923.6014552.17
13712004.11.08 10:47delete6020.021.86100.00001.8628
13722004.11.08 10:47delete5981.281.84300.00001.8448
13732004.11.08 10:47delete5970.641.84480.00001.8466
13742004.11.08 10:47delete5960.321.84660.00001.8484
13752004.11.08 10:47delete5950.161.84840.00001.8502
13762004.11.08 10:47delete5940.081.85020.00001.8520
13772004.11.08 10:47delete5930.041.85200.00001.8538
13782004.11.08 10:47buy stop6030.021.86100.00001.8628
13792004.11.08 10:47buy stop6040.021.86280.00001.8646
13802004.11.08 10:47buy stop6050.021.86460.00001.8664
13812004.11.08 10:47buy stop6060.021.86640.00001.8682
13822004.11.08 10:47buy limit6070.021.85740.00001.8592
13832004.11.08 10:47buy limit6080.041.85560.00001.8574
13842004.11.08 10:47buy limit6090.081.85380.00001.8556
13852004.11.08 10:47buy limit6100.161.85200.00001.8538
13862004.11.08 10:47buy limit6110.321.85020.00001.8520
13872004.11.08 10:47buy limit6120.641.84840.00001.8502
13882004.11.08 10:47buy limit6131.281.84660.00001.8484
13892004.11.08 10:48buy6030.021.86100.00001.8628
13902004.11.08 10:50t/p6010.021.86100.00001.86103.6014555.77
13912004.11.08 10:50delete6060.021.86640.00001.8682
13922004.11.08 10:50delete6050.021.86460.00001.8664
13932004.11.08 10:50delete6040.021.86280.00001.8646
13942004.11.08 10:50delete6131.281.84660.00001.8484
13952004.11.08 10:50delete6120.641.84840.00001.8502
13962004.11.08 10:50delete6110.321.85020.00001.8520
13972004.11.08 10:50delete6100.161.85200.00001.8538
13982004.11.08 10:50delete6090.081.85380.00001.8556
13992004.11.08 10:50delete6080.041.85560.00001.8574
14002004.11.08 10:50delete6070.021.85740.00001.8592
14012004.11.08 10:50buy stop6140.021.86280.00001.8646
14022004.11.08 10:50buy stop6150.021.86460.00001.8664
14032004.11.08 10:50buy stop6160.021.86640.00001.8682
14042004.11.08 10:50buy stop6170.021.86820.00001.8700
14052004.11.08 10:50buy limit6180.021.85920.00001.8610
14062004.11.08 10:50buy limit6190.041.85740.00001.8592
14072004.11.08 10:50buy limit6200.081.85560.00001.8574
14082004.11.08 10:50buy limit6210.161.85380.00001.8556
14092004.11.08 10:50buy limit6220.321.85200.00001.8538
14102004.11.08 10:50buy limit6230.641.85020.00001.8520
14112004.11.08 10:50buy limit6241.281.84840.00001.8502
14122004.11.08 12:39buy6180.021.85920.00001.8610
14132004.11.08 12:39delete6170.021.86820.00001.8700
14142004.11.08 12:39delete6160.021.86640.00001.8682
14152004.11.08 12:39delete6150.021.86460.00001.8664
14162004.11.08 12:39delete6140.021.86280.00001.8646
14172004.11.08 12:39buy stop6250.021.86100.00001.8628
14182004.11.08 12:39buy stop6260.021.86280.00001.8646
14192004.11.08 12:39buy stop6270.021.86460.00001.8664
14202004.11.08 12:39buy stop6280.021.86640.00001.8682
14212004.11.08 13:13buy6190.041.85740.00001.8592
14222004.11.08 13:13delete6280.021.86640.00001.8682
14232004.11.08 13:13delete6270.021.86460.00001.8664
14242004.11.08 13:13delete6260.021.86280.00001.8646
14252004.11.08 13:13delete6250.021.86100.00001.8628
14262004.11.08 13:13buy stop6290.021.85920.00001.8610
14272004.11.08 13:13buy stop6300.021.86100.00001.8628
14282004.11.08 13:13buy stop6310.021.86280.00001.8646
14292004.11.08 13:13buy stop6320.021.86460.00001.8664
14302004.11.08 13:34buy6200.081.85560.00001.8574
14312004.11.08 13:34delete6320.021.86460.00001.8664
14322004.11.08 13:34delete6310.021.86280.00001.8646
14332004.11.08 13:34delete6300.021.86100.00001.8628
14342004.11.08 13:34delete6290.021.85920.00001.8610
14352004.11.08 13:34buy stop6330.021.85740.00001.8592
14362004.11.08 13:34buy stop6340.021.85920.00001.8610
14372004.11.08 13:34buy stop6350.021.86100.00001.8628
14382004.11.08 13:34buy stop6360.021.86280.00001.8646
14392004.11.08 13:50buy6330.021.85740.00001.8592
14402004.11.08 13:59t/p6200.081.85740.00001.857414.4014570.17
14412004.11.08 14:12buy6210.161.85380.00001.8556
14422004.11.08 14:32t/p6210.161.85560.00001.855628.8014598.97
14432004.11.08 17:14buy6340.021.85920.00001.8610
14442004.11.08 17:14t/p6190.041.85920.00001.85927.2014606.17
14452004.11.08 17:14t/p6330.021.85920.00001.85923.6014609.77
14462004.11.09 02:27buy6220.321.85200.00001.8538
14472004.11.09 02:53t/p6220.321.85380.00001.853857.6014667.37
14482004.11.10 11:10buy6350.021.86100.00001.8628
14492004.11.10 11:13t/p6180.021.86100.00001.86103.5814670.96
14502004.11.10 11:13t/p6340.021.86100.00001.86103.5814674.54
14512004.11.10 15:51buy6230.641.85020.00001.8520
14522004.11.10 15:52buy6241.281.84840.00001.8502
14532004.11.12 16:26t/p6241.281.85020.00001.8502228.3514902.89
14542004.11.12 17:05t/p6230.641.85200.00001.8520114.1815017.07
14552004.11.17 11:36buy6360.021.86280.00001.8646
14562004.11.18 07:37t/p6030.021.86280.00001.86283.5015020.57
14572004.11.18 07:37t/p6350.021.86280.00001.86283.5215024.09
14582004.11.18 07:37buy stop6370.021.86460.00001.8664
14592004.11.18 07:37buy stop6380.021.86640.00001.8682
14602004.11.18 07:37buy stop6390.021.86820.00001.8700
14612004.11.18 07:37buy stop6400.021.87000.00001.8718
14622004.11.18 07:37buy limit6410.021.86100.00001.8628
14632004.11.18 07:37buy limit6420.041.85920.00001.8610
14642004.11.18 07:37buy limit6430.081.85740.00001.8592
14652004.11.18 07:37buy limit6440.161.85560.00001.8574
14662004.11.18 07:37buy limit6450.321.85380.00001.8556
14672004.11.18 07:37buy limit6460.641.85200.00001.8538
14682004.11.18 07:37buy limit6471.281.85020.00001.8520
14692004.11.18 08:22buy6410.021.86100.00001.8628
14702004.11.18 08:22delete6400.021.87000.00001.8718
14712004.11.18 08:22delete6390.021.86820.00001.8700
14722004.11.18 08:22delete6380.021.86640.00001.8682
14732004.11.18 08:22delete6370.021.86460.00001.8664
14742004.11.18 08:22buy stop6480.021.86280.00001.8646
14752004.11.18 08:22buy stop6490.021.86460.00001.8664
14762004.11.18 08:22buy stop6500.021.86640.00001.8682
14772004.11.18 08:22buy stop6510.021.86820.00001.8700
14782004.11.18 09:02buy6420.041.85920.00001.8610
14792004.11.18 09:02delete6510.021.86820.00001.8700
14802004.11.18 09:02delete6500.021.86640.00001.8682
14812004.11.18 09:02delete6490.021.86460.00001.8664
14822004.11.18 09:02delete6480.021.86280.00001.8646
14832004.11.18 09:02buy stop6520.021.86100.00001.8628
14842004.11.18 09:02buy stop6530.021.86280.00001.8646
14852004.11.18 09:02buy stop6540.021.86460.00001.8664
14862004.11.18 09:02buy stop6550.021.86640.00001.8682
14872004.11.18 09:32buy6520.021.86100.00001.8628
14882004.11.18 09:36t/p6420.041.86100.00001.86107.2015031.29
14892004.11.18 10:31buy6430.081.85740.00001.8592
14902004.11.18 11:21buy6440.161.85560.00001.8574
14912004.11.18 12:03t/p6440.161.85740.00001.857428.8015060.09
14922004.11.18 13:29buy6450.321.85380.00001.8556
14932004.11.18 13:34buy6460.641.85200.00001.8538
14942004.11.18 14:18t/p6460.641.85380.00001.8538115.2015175.29
14952004.11.18 15:58buy6471.281.85020.00001.8520
14962004.11.18 16:03t/p6471.281.85200.00001.8520230.4015405.69
14972004.11.19 09:58t/p6450.321.85560.00001.855657.4715463.17
14982004.11.19 14:31t/p6430.081.85920.00001.859214.3715477.53
14992004.11.23 11:21buy6530.021.86280.00001.8646
15002004.11.23 11:22t/p6410.021.86280.00001.86283.5815481.11
15012004.11.23 11:22t/p6520.021.86280.00001.86283.5815484.69
15022004.11.23 11:30buy6540.021.86460.00001.8664
15032004.11.23 11:37t/p6360.021.86460.00001.86463.5515488.24
15042004.11.23 11:37t/p6530.021.86460.00001.86463.6015491.84
15052004.11.23 11:37delete6550.021.86640.00001.8682
15062004.11.23 11:37buy stop6560.021.86640.00001.8682
15072004.11.23 11:37buy stop6570.021.86820.00001.8700
15082004.11.23 11:37buy stop6580.021.87000.00001.8718
15092004.11.23 11:37buy stop6590.021.87180.00001.8736
15102004.11.23 11:37buy limit6600.021.86280.00001.8646
15112004.11.23 11:37buy limit6610.041.86100.00001.8628
15122004.11.23 11:37buy limit6620.081.85920.00001.8610
15132004.11.23 11:37buy limit6630.161.85740.00001.8592
15142004.11.23 11:37buy limit6640.321.85560.00001.8574
15152004.11.23 11:37buy limit6650.641.85380.00001.8556
15162004.11.23 11:37buy limit6661.281.85200.00001.8538
15172004.11.23 11:41t/p6540.021.86640.00001.86643.6015495.44
15182004.11.23 11:41buy6560.021.86640.00001.8682
15192004.11.23 11:41delete6590.021.87180.00001.8736
15202004.11.23 11:41delete6580.021.87000.00001.8718
15212004.11.23 11:41delete6570.021.86820.00001.8700
15222004.11.23 11:41delete6661.281.85200.00001.8538
15232004.11.23 11:41delete6650.641.85380.00001.8556
15242004.11.23 11:41delete6640.321.85560.00001.8574
15252004.11.23 11:41delete6630.161.85740.00001.8592
15262004.11.23 11:41delete6620.081.85920.00001.8610
15272004.11.23 11:41delete6610.041.86100.00001.8628
15282004.11.23 11:41delete6600.021.86280.00001.8646
15292004.11.23 11:41buy stop6670.021.86820.00001.8700
15302004.11.23 11:41buy stop6680.021.87000.00001.8718
15312004.11.23 11:41buy stop6690.021.87180.00001.8736
15322004.11.23 11:41buy stop6700.021.87360.00001.8754
15332004.11.23 11:41buy limit6710.021.86460.00001.8664
15342004.11.23 11:41buy limit6720.041.86280.00001.8646
15352004.11.23 11:41buy limit6730.081.86100.00001.8628
15362004.11.23 11:41buy limit6740.161.85920.00001.8610
15372004.11.23 11:41buy limit6750.321.85740.00001.8592
15382004.11.23 11:41buy limit6760.641.85560.00001.8574
15392004.11.23 11:41buy limit6771.281.85380.00001.8556
15402004.11.23 12:01buy6670.021.86820.00001.8700
15412004.11.23 12:01t/p6560.021.86820.00001.86823.6015499.04
15422004.11.23 12:01delete6700.021.87360.00001.8754
15432004.11.23 12:01delete6690.021.87180.00001.8736
15442004.11.23 12:01delete6680.021.87000.00001.8718
15452004.11.23 12:01delete6771.281.85380.00001.8556
15462004.11.23 12:01delete6760.641.85560.00001.8574
15472004.11.23 12:01delete6750.321.85740.00001.8592
15482004.11.23 12:01delete6740.161.85920.00001.8610
15492004.11.23 12:01delete6730.081.86100.00001.8628
15502004.11.23 12:01delete6720.041.86280.00001.8646
15512004.11.23 12:01delete6710.021.86460.00001.8664
15522004.11.23 12:01buy stop6780.021.87000.00001.8718
15532004.11.23 12:01buy stop6790.021.87180.00001.8736
15542004.11.23 12:01buy stop6800.021.87360.00001.8754
15552004.11.23 12:01buy stop6810.021.87540.00001.8772
15562004.11.23 12:01buy limit6820.021.86640.00001.8682
15572004.11.23 12:01buy limit6830.041.86460.00001.8664
15582004.11.23 12:01buy limit6840.081.86280.00001.8646
15592004.11.23 12:01buy limit6850.161.86100.00001.8628
15602004.11.23 12:01buy limit6860.321.85920.00001.8610
15612004.11.23 12:01buy limit6870.641.85740.00001.8592
15622004.11.23 12:01buy limit6881.281.85560.00001.8574
15632004.11.23 12:15buy6780.021.87000.00001.8718
15642004.11.23 12:15t/p6670.021.87000.00001.87003.6015502.64
15652004.11.23 12:15delete6810.021.87540.00001.8772
15662004.11.23 12:15delete6800.021.87360.00001.8754
15672004.11.23 12:15delete6790.021.87180.00001.8736
15682004.11.23 12:15delete6881.281.85560.00001.8574
15692004.11.23 12:15delete6870.641.85740.00001.8592
15702004.11.23 12:15delete6860.321.85920.00001.8610
15712004.11.23 12:15delete6850.161.86100.00001.8628
15722004.11.23 12:15delete6840.081.86280.00001.8646
15732004.11.23 12:15delete6830.041.86460.00001.8664
15742004.11.23 12:15delete6820.021.86640.00001.8682
15752004.11.23 12:15buy stop6890.021.87180.00001.8736
15762004.11.23 12:15buy stop6900.021.87360.00001.8754
15772004.11.23 12:15buy stop6910.021.87540.00001.8772
15782004.11.23 12:15buy stop6920.021.87720.00001.8790
15792004.11.23 12:15buy limit6930.021.86820.00001.8700
15802004.11.23 12:15buy limit6940.041.86640.00001.8682
15812004.11.23 12:15buy limit6950.081.86460.00001.8664
15822004.11.23 12:15buy limit6960.161.86280.00001.8646
15832004.11.23 12:15buy limit6970.321.86100.00001.8628
15842004.11.23 12:15buy limit6980.641.85920.00001.8610
15852004.11.23 12:15buy limit6991.281.85740.00001.8592
15862004.11.23 12:27buy6930.021.86820.00001.8700
15872004.11.23 12:27delete6920.021.87720.00001.8790
15882004.11.23 12:27delete6910.021.87540.00001.8772
15892004.11.23 12:27delete6900.021.87360.00001.8754
15902004.11.23 12:27delete6890.021.87180.00001.8736
15912004.11.23 12:27buy stop7000.021.87000.00001.8718
15922004.11.23 12:27buy stop7010.021.87180.00001.8736
15932004.11.23 12:27buy stop7020.021.87360.00001.8754
15942004.11.23 12:27buy stop7030.021.87540.00001.8772
15952004.11.23 13:30buy7000.021.87000.00001.8718
15962004.11.23 13:30t/p6930.021.87000.00001.87003.6015506.24
15972004.11.23 13:35t/p6780.021.87180.00001.87183.6015509.84
15982004.11.23 13:35t/p7000.021.87180.00001.87183.6015513.44
15992004.11.23 13:35buy7010.021.87180.00001.8736
16002004.11.23 13:35delete7030.021.87540.00001.8772
16012004.11.23 13:35delete7020.021.87360.00001.8754
16022004.11.23 13:35delete6991.281.85740.00001.8592
16032004.11.23 13:35delete6980.641.85920.00001.8610
16042004.11.23 13:35delete6970.321.86100.00001.8628
16052004.11.23 13:35delete6960.161.86280.00001.8646
16062004.11.23 13:35delete6950.081.86460.00001.8664
16072004.11.23 13:35delete6940.041.86640.00001.8682
16082004.11.23 13:35buy stop7040.021.87360.00001.8754
16092004.11.23 13:35buy stop7050.021.87540.00001.8772
16102004.11.23 13:35buy stop7060.021.87720.00001.8790
16112004.11.23 13:35buy stop7070.021.87900.00001.8808
16122004.11.23 13:35buy limit7080.021.87000.00001.8718
16132004.11.23 13:35buy limit7090.041.86820.00001.8700
16142004.11.23 13:35buy limit7100.081.86640.00001.8682
16152004.11.23 13:35buy limit7110.161.86460.00001.8664
16162004.11.23 13:35buy limit7120.321.86280.00001.8646
16172004.11.23 13:35buy limit7130.641.86100.00001.8628
16182004.11.23 13:35buy limit7141.281.85920.00001.8610
16192004.11.23 14:41buy7080.021.87000.00001.8718
16202004.11.23 14:41delete7070.021.87900.00001.8808
16212004.11.23 14:41delete7060.021.87720.00001.8790
16222004.11.23 14:41delete7050.021.87540.00001.8772
16232004.11.23 14:41delete7040.021.87360.00001.8754
16242004.11.23 14:41buy stop7150.021.87180.00001.8736
16252004.11.23 14:41buy stop7160.021.87360.00001.8754
16262004.11.23 14:41buy stop7170.021.87540.00001.8772
16272004.11.23 14:41buy stop7180.021.87720.00001.8790
16282004.11.23 15:00buy7090.041.86820.00001.8700
16292004.11.23 15:00delete7180.021.87720.00001.8790
16302004.11.23 15:00delete7170.021.87540.00001.8772
16312004.11.23 15:00delete7160.021.87360.00001.8754
16322004.11.23 15:00delete7150.021.87180.00001.8736
16332004.11.23 15:00buy stop7190.021.87000.00001.8718
16342004.11.23 15:00buy stop7200.021.87180.00001.8736
16352004.11.23 15:00buy stop7210.021.87360.00001.8754
16362004.11.23 15:00buy stop7220.021.87540.00001.8772
16372004.11.23 15:59buy7190.021.87000.00001.8718
16382004.11.23 16:00t/p7090.041.87000.00001.87007.2015520.64
16392004.11.23 18:05buy7200.021.87180.00001.8736
16402004.11.23 18:12t/p7080.021.87180.00001.87183.6015524.24
16412004.11.23 18:12t/p7190.021.87180.00001.87183.6015527.84
16422004.11.24 09:49buy7210.021.87360.00001.8754
16432004.11.24 09:50t/p7010.021.87360.00001.87363.5915531.43
16442004.11.24 09:50t/p7200.021.87360.00001.87363.5915535.02
16452004.11.24 09:50delete7220.021.87540.00001.8772
16462004.11.24 09:50delete7141.281.85920.00001.8610
16472004.11.24 09:50delete7130.641.86100.00001.8628
16482004.11.24 09:50delete7120.321.86280.00001.8646
16492004.11.24 09:50delete7110.161.86460.00001.8664
16502004.11.24 09:50delete7100.081.86640.00001.8682
16512004.11.24 09:50buy stop7230.021.87540.00001.8772
16522004.11.24 09:50buy stop7240.021.87720.00001.8790
16532004.11.24 09:50buy stop7250.021.87900.00001.8808
16542004.11.24 09:50buy stop7260.021.88080.00001.8826
16552004.11.24 09:50buy limit7270.021.87180.00001.8736
16562004.11.24 09:50buy limit7280.041.87000.00001.8718
16572004.11.24 09:50buy limit7290.081.86820.00001.8700
16582004.11.24 09:50buy limit7300.161.86640.00001.8682
16592004.11.24 09:50buy limit7310.321.86460.00001.8664
16602004.11.24 09:50buy limit7320.641.86280.00001.8646
16612004.11.24 09:50buy limit7331.281.86100.00001.8628
16622004.11.24 10:16buy7230.021.87540.00001.8772
16632004.11.24 10:41t/p7210.021.87540.00001.87543.6015538.62
16642004.11.24 10:41delete7260.021.88080.00001.8826
16652004.11.24 10:41delete7250.021.87900.00001.8808
16662004.11.24 10:41delete7240.021.87720.00001.8790
16672004.11.24 10:41delete7331.281.86100.00001.8628
16682004.11.24 10:41delete7320.641.86280.00001.8646
16692004.11.24 10:41delete7310.321.86460.00001.8664
16702004.11.24 10:41delete7300.161.86640.00001.8682
16712004.11.24 10:41delete7290.081.86820.00001.8700
16722004.11.24 10:41delete7280.041.87000.00001.8718
16732004.11.24 10:41delete7270.021.87180.00001.8736
16742004.11.24 10:41buy stop7340.021.87720.00001.8790
16752004.11.24 10:41buy stop7350.021.87900.00001.8808
16762004.11.24 10:41buy stop7360.021.88080.00001.8826
16772004.11.24 10:41buy stop7370.021.88260.00001.8844
16782004.11.24 10:41buy limit7380.021.87360.00001.8754
16792004.11.24 10:41buy limit7390.041.87180.00001.8736
16802004.11.24 10:41buy limit7400.081.87000.00001.8718
16812004.11.24 10:41buy limit7410.161.86820.00001.8700
16822004.11.24 10:41buy limit7420.321.86640.00001.8682
16832004.11.24 10:41buy limit7430.641.86460.00001.8664
16842004.11.24 10:41buy limit7441.281.86280.00001.8646
16852004.11.24 10:56buy7340.021.87720.00001.8790
16862004.11.24 11:35t/p7230.021.87720.00001.87723.6015542.22
16872004.11.24 11:35delete7370.021.88260.00001.8844
16882004.11.24 11:35delete7360.021.88080.00001.8826
16892004.11.24 11:35delete7350.021.87900.00001.8808
16902004.11.24 11:35delete7441.281.86280.00001.8646
16912004.11.24 11:35delete7430.641.86460.00001.8664
16922004.11.24 11:35delete7420.321.86640.00001.8682
16932004.11.24 11:35delete7410.161.86820.00001.8700
16942004.11.24 11:35delete7400.081.87000.00001.8718
16952004.11.24 11:35delete7390.041.87180.00001.8736
16962004.11.24 11:35delete7380.021.87360.00001.8754
16972004.11.24 11:35buy stop7450.021.87900.00001.8808
16982004.11.24 11:35buy stop7460.021.88080.00001.8826
16992004.11.24 11:35buy stop7470.021.88260.00001.8844
17002004.11.24 11:35buy stop7480.021.88440.00001.8862
17012004.11.24 11:35buy limit7490.021.87540.00001.8772
17022004.11.24 11:35buy limit7500.041.87360.00001.8754
17032004.11.24 11:35buy limit7510.081.87180.00001.8736
17042004.11.24 11:35buy limit7520.161.87000.00001.8718
17052004.11.24 11:35buy limit7530.321.86820.00001.8700
17062004.11.24 11:35buy limit7540.641.86640.00001.8682
17072004.11.24 11:35buy limit7551.281.86460.00001.8664
17082004.11.24 11:44buy7450.021.87900.00001.8808
17092004.11.24 11:52t/p7340.021.87900.00001.87903.6015545.82
17102004.11.24 11:52delete7480.021.88440.00001.8862
17112004.11.24 11:52delete7470.021.88260.00001.8844
17122004.11.24 11:52delete7460.021.88080.00001.8826
17132004.11.24 11:52delete7551.281.86460.00001.8664
17142004.11.24 11:52delete7540.641.86640.00001.8682
17152004.11.24 11:52delete7530.321.86820.00001.8700
17162004.11.24 11:52delete7520.161.87000.00001.8718
17172004.11.24 11:52delete7510.081.87180.00001.8736
17182004.11.24 11:52delete7500.041.87360.00001.8754
17192004.11.24 11:52delete7490.021.87540.00001.8772
17202004.11.24 11:52buy stop7560.021.88080.00001.8826
17212004.11.24 11:52buy stop7570.021.88260.00001.8844
17222004.11.24 11:52buy stop7580.021.88440.00001.8862
17232004.11.24 11:52buy stop7590.021.88620.00001.8880
17242004.11.24 11:52buy limit7600.021.87720.00001.8790
17252004.11.24 11:52buy limit7610.041.87540.00001.8772
17262004.11.24 11:52buy limit7620.081.87360.00001.8754
17272004.11.24 11:52buy limit7630.161.87180.00001.8736
17282004.11.24 11:52buy limit7640.321.87000.00001.8718
17292004.11.24 11:52buy limit7650.641.86820.00001.8700
17302004.11.24 11:52buy limit7661.281.86640.00001.8682
17312004.11.24 12:18buy7560.021.88080.00001.8826
17322004.11.24 12:19t/p7450.021.88080.00001.88083.6015549.42
17332004.11.24 12:19delete7590.021.88620.00001.8880
17342004.11.24 12:19delete7580.021.88440.00001.8862
17352004.11.24 12:19delete7570.021.88260.00001.8844
17362004.11.24 12:19delete7661.281.86640.00001.8682
17372004.11.24 12:19delete7650.641.86820.00001.8700
17382004.11.24 12:19delete7640.321.87000.00001.8718
17392004.11.24 12:19delete7630.161.87180.00001.8736
17402004.11.24 12:19delete7620.081.87360.00001.8754
17412004.11.24 12:19delete7610.041.87540.00001.8772
17422004.11.24 12:19delete7600.021.87720.00001.8790
17432004.11.24 12:19buy stop7670.021.88260.00001.8844
17442004.11.24 12:19buy stop7680.021.88440.00001.8862
17452004.11.24 12:19buy stop7690.021.88620.00001.8880
17462004.11.24 12:19buy stop7700.021.88800.00001.8898
17472004.11.24 12:19buy limit7710.021.87900.00001.8808
17482004.11.24 12:19buy limit7720.041.87720.00001.8790
17492004.11.24 12:19buy limit7730.081.87540.00001.8772
17502004.11.24 12:19buy limit7740.161.87360.00001.8754
17512004.11.24 12:19buy limit7750.321.87180.00001.8736
17522004.11.24 12:19buy limit7760.641.87000.00001.8718
17532004.11.24 12:19buy limit7771.281.86820.00001.8700
17542004.11.24 12:53buy7710.021.87900.00001.8808
17552004.11.24 12:53delete7700.021.88800.00001.8898
17562004.11.24 12:53delete7690.021.88620.00001.8880
17572004.11.24 12:53delete7680.021.88440.00001.8862
17582004.11.24 12:53delete7670.021.88260.00001.8844
17592004.11.24 12:53buy stop7780.021.88080.00001.8826
17602004.11.24 12:53buy stop7790.021.88260.00001.8844
17612004.11.24 12:53buy stop7800.021.88440.00001.8862
17622004.11.24 12:53buy stop7810.021.88620.00001.8880
17632004.11.24 13:31t/p7710.021.88080.00001.88083.6015553.02
17642004.11.24 13:31buy7780.021.88080.00001.8826
17652004.11.24 17:32buy7790.021.88260.00001.8844
17662004.11.25 07:05t/p7560.021.88260.00001.88263.5815556.60
17672004.11.25 07:05t/p7780.021.88260.00001.88263.5815560.17
17682004.11.25 07:05delete7810.021.88620.00001.8880
17692004.11.25 07:05delete7800.021.88440.00001.8862
17702004.11.25 07:05delete7771.281.86820.00001.8700
17712004.11.25 07:05delete7760.641.87000.00001.8718
17722004.11.25 07:05delete7750.321.87180.00001.8736
17732004.11.25 07:05delete7740.161.87360.00001.8754
17742004.11.25 07:05delete7730.081.87540.00001.8772
17752004.11.25 07:05delete7720.041.87720.00001.8790
17762004.11.25 07:05buy stop7820.021.88440.00001.8862
17772004.11.25 07:05buy stop7830.021.88620.00001.8880
17782004.11.25 07:05buy stop7840.021.88800.00001.8898
17792004.11.25 07:05buy stop7850.021.88980.00001.8916
17802004.11.25 07:05buy limit7860.021.88080.00001.8826
17812004.11.25 07:05buy limit7870.041.87900.00001.8808
17822004.11.25 07:05buy limit7880.081.87720.00001.8790
17832004.11.25 07:05buy limit7890.161.87540.00001.8772
17842004.11.25 07:05buy limit7900.321.87360.00001.8754
17852004.11.25 07:05buy limit7910.641.87180.00001.8736
17862004.11.25 07:05buy limit7921.281.87000.00001.8718
17872004.11.25 09:15buy7820.021.88440.00001.8862
17882004.11.25 09:22t/p7790.021.88440.00001.88443.5815563.75
17892004.11.25 09:22delete7850.021.88980.00001.8916
17902004.11.25 09:22delete7840.021.88800.00001.8898
17912004.11.25 09:22delete7830.021.88620.00001.8880
17922004.11.25 09:22delete7921.281.87000.00001.8718
17932004.11.25 09:22delete7910.641.87180.00001.8736
17942004.11.25 09:22delete7900.321.87360.00001.8754
17952004.11.25 09:22delete7890.161.87540.00001.8772
17962004.11.25 09:22delete7880.081.87720.00001.8790
17972004.11.25 09:22delete7870.041.87900.00001.8808
17982004.11.25 09:22delete7860.021.88080.00001.8826
17992004.11.25 09:22buy stop7930.021.88620.00001.8880
18002004.11.25 09:22buy stop7940.021.88800.00001.8898
18012004.11.25 09:22buy stop7950.021.88980.00001.8916
18022004.11.25 09:22buy stop7960.021.89160.00001.8934
18032004.11.25 09:22buy limit7970.021.88260.00001.8844
18042004.11.25 09:22buy limit7980.041.88080.00001.8826
18052004.11.25 09:22buy limit7990.081.87900.00001.8808
18062004.11.25 09:22buy limit8000.161.87720.00001.8790
18072004.11.25 09:22buy limit8010.321.87540.00001.8772
18082004.11.25 09:22buy limit8020.641.87360.00001.8754
18092004.11.25 09:22buy limit8031.281.87180.00001.8736
18102004.11.25 09:32buy7930.021.88620.00001.8880
18112004.11.25 09:32t/p7820.021.88620.00001.88623.6015567.35
18122004.11.25 09:32delete7960.021.89160.00001.8934
18132004.11.25 09:32delete7950.021.88980.00001.8916
18142004.11.25 09:32delete7940.021.88800.00001.8898
18152004.11.25 09:32delete8031.281.87180.00001.8736
18162004.11.25 09:32delete8020.641.87360.00001.8754
18172004.11.25 09:32delete8010.321.87540.00001.8772
18182004.11.25 09:32delete8000.161.87720.00001.8790
18192004.11.25 09:32delete7990.081.87900.00001.8808
18202004.11.25 09:32delete7980.041.88080.00001.8826
18212004.11.25 09:32delete7970.021.88260.00001.8844
18222004.11.25 09:32buy stop8040.021.88800.00001.8898
18232004.11.25 09:32buy stop8050.021.88980.00001.8916
18242004.11.25 09:32buy stop8060.021.89160.00001.8934
18252004.11.25 09:32buy stop8070.021.89340.00001.8952
18262004.11.25 09:32buy limit8080.021.88440.00001.8862
18272004.11.25 09:32buy limit8090.041.88260.00001.8844
18282004.11.25 09:32buy limit8100.081.88080.00001.8826
18292004.11.25 09:32buy limit8110.161.87900.00001.8808
18302004.11.25 09:32buy limit8120.321.87720.00001.8790
18312004.11.25 09:32buy limit8130.641.87540.00001.8772
18322004.11.25 09:32buy limit8141.281.87360.00001.8754
18332004.11.25 12:14buy8040.021.88800.00001.8898
18342004.11.25 12:17t/p7930.021.88800.00001.88803.6015570.95
18352004.11.25 12:17delete8070.021.89340.00001.8952
18362004.11.25 12:17delete8060.021.89160.00001.8934
18372004.11.25 12:17delete8050.021.88980.00001.8916
18382004.11.25 12:17delete8141.281.87360.00001.8754
18392004.11.25 12:17delete8130.641.87540.00001.8772
18402004.11.25 12:17delete8120.321.87720.00001.8790
18412004.11.25 12:17delete8110.161.87900.00001.8808
18422004.11.25 12:17delete8100.081.88080.00001.8826
18432004.11.25 12:17delete8090.041.88260.00001.8844
18442004.11.25 12:17delete8080.021.88440.00001.8862
18452004.11.25 12:17buy stop8150.021.88980.00001.8916
18462004.11.25 12:17buy stop8160.021.89160.00001.8934
18472004.11.25 12:17buy stop8170.021.89340.00001.8952
18482004.11.25 12:17buy stop8180.021.89520.00001.8970
18492004.11.25 12:17buy limit8190.021.88620.00001.8880
18502004.11.25 12:17buy limit8200.041.88440.00001.8862
18512004.11.25 12:17buy limit8210.081.88260.00001.8844
18522004.11.25 12:17buy limit8220.161.88080.00001.8826
18532004.11.25 12:17buy limit8230.321.87900.00001.8808
18542004.11.25 12:17buy limit8240.641.87720.00001.8790
18552004.11.25 12:17buy limit8251.281.87540.00001.8772
18562004.11.25 14:09buy8190.021.88620.00001.8880
18572004.11.25 14:09delete8180.021.89520.00001.8970
18582004.11.25 14:09delete8170.021.89340.00001.8952
18592004.11.25 14:09delete8160.021.89160.00001.8934
18602004.11.25 14:09delete8150.021.88980.00001.8916
18612004.11.25 14:09buy stop8260.021.88800.00001.8898
18622004.11.25 14:09buy stop8270.021.88980.00001.8916
18632004.11.25 14:09buy stop8280.021.89160.00001.8934
18642004.11.25 14:09buy stop8290.021.89340.00001.8952
18652004.11.25 14:34buy8260.021.88800.00001.8898
18662004.11.25 15:15t/p8190.021.88800.00001.88803.6015574.55
18672004.11.25 22:27buy8270.021.88980.00001.8916
18682004.11.25 22:52t/p8040.021.88980.00001.88983.6015578.15
18692004.11.25 22:52t/p8260.021.88980.00001.88983.6015581.75
18702004.11.25 22:52delete8290.021.89340.00001.8952
18712004.11.25 22:52delete8280.021.89160.00001.8934
18722004.11.25 22:52delete8251.281.87540.00001.8772
18732004.11.25 22:52delete8240.641.87720.00001.8790
18742004.11.25 22:52delete8230.321.87900.00001.8808
18752004.11.25 22:52delete8220.161.88080.00001.8826
18762004.11.25 22:52delete8210.081.88260.00001.8844
18772004.11.25 22:52delete8200.041.88440.00001.8862
18782004.11.25 22:52buy stop8300.021.89160.00001.8934
18792004.11.25 22:52buy stop8310.021.89340.00001.8952
18802004.11.25 22:52buy stop8320.021.89520.00001.8970
18812004.11.25 22:52buy stop8330.021.89700.00001.8988
18822004.11.25 22:52buy limit8340.021.88800.00001.8898
18832004.11.25 22:52buy limit8350.041.88620.00001.8880
18842004.11.25 22:52buy limit8360.081.88440.00001.8862
18852004.11.25 22:52buy limit8370.161.88260.00001.8844
18862004.11.25 22:52buy limit8380.321.88080.00001.8826
18872004.11.25 22:52buy limit8390.641.87900.00001.8808
18882004.11.25 22:52buy limit8401.281.87720.00001.8790
18892004.11.25 22:52buy8300.021.89160.00001.8934
18902004.11.25 22:53t/p8270.021.89160.00001.89163.6015585.35
18912004.11.25 22:53delete8330.021.89700.00001.8988
18922004.11.25 22:53delete8320.021.89520.00001.8970
18932004.11.25 22:53delete8310.021.89340.00001.8952
18942004.11.25 22:53delete8401.281.87720.00001.8790
18952004.11.25 22:53delete8390.641.87900.00001.8808
18962004.11.25 22:53delete8380.321.88080.00001.8826
18972004.11.25 22:53delete8370.161.88260.00001.8844
18982004.11.25 22:53delete8360.081.88440.00001.8862
18992004.11.25 22:53delete8350.041.88620.00001.8880
19002004.11.25 22:53delete8340.021.88800.00001.8898
19012004.11.25 22:53buy stop8410.021.89340.00001.8952
19022004.11.25 22:53buy stop8420.021.89520.00001.8970
19032004.11.25 22:53buy stop8430.021.89700.00001.8988
19042004.11.25 22:53buy stop8440.021.89880.00001.9006
19052004.11.25 22:53buy limit8450.021.88980.00001.8916
19062004.11.25 22:53buy limit8460.041.88800.00001.8898
19072004.11.25 22:53buy limit8470.081.88620.00001.8880
19082004.11.25 22:53buy limit8480.161.88440.00001.8862
19092004.11.25 22:53buy limit8490.321.88260.00001.8844
19102004.11.25 22:53buy limit8500.641.88080.00001.8826
19112004.11.25 22:53buy limit8511.281.87900.00001.8808
19122004.11.25 22:54buy8410.021.89340.00001.8952
19132004.11.25 22:54t/p8300.021.89340.00001.89343.6015588.95
19142004.11.25 22:54delete8440.021.89880.00001.9006
19152004.11.25 22:54delete8430.021.89700.00001.8988
19162004.11.25 22:54delete8420.021.89520.00001.8970
19172004.11.25 22:54delete8511.281.87900.00001.8808
19182004.11.25 22:54delete8500.641.88080.00001.8826
19192004.11.25 22:54delete8490.321.88260.00001.8844
19202004.11.25 22:54delete8480.161.88440.00001.8862
19212004.11.25 22:54delete8470.081.88620.00001.8880
19222004.11.25 22:54delete8460.041.88800.00001.8898
19232004.11.25 22:54delete8450.021.88980.00001.8916
19242004.11.25 22:54buy stop8520.021.89520.00001.8970
19252004.11.25 22:54buy stop8530.021.89700.00001.8988
19262004.11.25 22:54buy stop8540.021.89880.00001.9006
19272004.11.25 22:54buy stop8550.021.90060.00001.9024
19282004.11.25 22:54buy limit8560.021.89160.00001.8934
19292004.11.25 22:54buy limit8570.041.88980.00001.8916
19302004.11.25 22:54buy limit8580.081.88800.00001.8898
19312004.11.25 22:54buy limit8590.161.88620.00001.8880
19322004.11.25 22:54buy limit8600.321.88440.00001.8862
19332004.11.25 22:54buy limit8610.641.88260.00001.8844
19342004.11.25 22:54buy limit8621.281.88080.00001.8826
19352004.11.25 23:16buy8560.021.89160.00001.8934
19362004.11.25 23:16delete8550.021.90060.00001.9024
19372004.11.25 23:16delete8540.021.89880.00001.9006
19382004.11.25 23:16delete8530.021.89700.00001.8988
19392004.11.25 23:16delete8520.021.89520.00001.8970
19402004.11.25 23:17buy stop8630.021.89520.00001.8970
19412004.11.25 23:17buy stop8640.021.89700.00001.8988
19422004.11.25 23:17buy stop8650.021.89880.00001.9006
19432004.11.25 23:17delete8650.021.89880.00001.9006
19442004.11.25 23:17delete8640.021.89700.00001.8988
19452004.11.25 23:17delete8630.021.89520.00001.8970
19462004.11.25 23:17buy stop8660.021.89520.00001.8970
19472004.11.25 23:17buy stop8670.021.89700.00001.8988
19482004.11.25 23:17buy stop8680.021.89880.00001.9006
19492004.11.25 23:18delete8680.021.89880.00001.9006
19502004.11.25 23:18delete8670.021.89700.00001.8988
19512004.11.25 23:18delete8660.021.89520.00001.8970
19522004.11.25 23:18buy stop8690.021.89520.00001.8970
19532004.11.25 23:18buy stop8700.021.89700.00001.8988
19542004.11.25 23:18buy stop8710.021.89880.00001.9006
19552004.11.25 23:18delete8710.021.89880.00001.9006
19562004.11.25 23:18delete8700.021.89700.00001.8988
19572004.11.25 23:18delete8690.021.89520.00001.8970
19582004.11.25 23:18buy stop8720.021.89520.00001.8970
19592004.11.25 23:18buy stop8730.021.89700.00001.8988
19602004.11.25 23:18buy stop8740.021.89880.00001.9006
19612004.11.25 23:18delete8740.021.89880.00001.9006
19622004.11.25 23:18delete8730.021.89700.00001.8988
19632004.11.25 23:18delete8720.021.89520.00001.8970
19642004.11.25 23:18buy stop8750.021.89520.00001.8970
19652004.11.25 23:18buy stop8760.021.89700.00001.8988
19662004.11.25 23:18buy stop8770.021.89880.00001.9006
19672004.11.25 23:18delete8770.021.89880.00001.9006
19682004.11.25 23:18delete8760.021.89700.00001.8988
19692004.11.25 23:18delete8750.021.89520.00001.8970
19702004.11.25 23:18buy stop8780.021.89520.00001.8970
19712004.11.25 23:18buy stop8790.021.89700.00001.8988
19722004.11.25 23:18buy stop8800.021.89880.00001.9006
19732004.11.25 23:19delete8800.021.89880.00001.9006
19742004.11.25 23:19delete8790.021.89700.00001.8988
19752004.11.25 23:19delete8780.021.89520.00001.8970
19762004.11.25 23:19buy stop8810.021.89520.00001.8970
19772004.11.25 23:19buy stop8820.021.89700.00001.8988
19782004.11.25 23:19buy stop8830.021.89880.00001.9006
19792004.11.25 23:20delete8830.021.89880.00001.9006
19802004.11.25 23:20delete8820.021.89700.00001.8988
19812004.11.25 23:20delete8810.021.89520.00001.8970
19822004.11.25 23:20buy stop8840.021.89520.00001.8970
19832004.11.25 23:20buy stop8850.021.89700.00001.8988
19842004.11.25 23:20buy stop8860.021.89880.00001.9006
19852004.11.25 23:21delete8860.021.89880.00001.9006
19862004.11.25 23:21delete8850.021.89700.00001.8988
19872004.11.25 23:21delete8840.021.89520.00001.8970
19882004.11.25 23:21buy stop8870.021.89520.00001.8970
19892004.11.25 23:21buy stop8880.021.89700.00001.8988
19902004.11.25 23:21buy stop8890.021.89880.00001.9006
19912004.11.25 23:23delete8890.021.89880.00001.9006
19922004.11.25 23:23delete8880.021.89700.00001.8988
19932004.11.25 23:23delete8870.021.89520.00001.8970
19942004.11.25 23:23buy stop8900.021.89520.00001.8970
19952004.11.25 23:23buy stop8910.021.89700.00001.8988
19962004.11.25 23:23buy stop8920.021.89880.00001.9006
19972004.11.25 23:23delete8920.021.89880.00001.9006
19982004.11.25 23:23delete8910.021.89700.00001.8988
19992004.11.25 23:23delete8900.021.89520.00001.8970
20002004.11.25 23:24buy stop8930.021.89520.00001.8970
20012004.11.25 23:24buy stop8940.021.89700.00001.8988
20022004.11.25 23:24buy stop8950.021.89880.00001.9006
20032004.11.25 23:24delete8950.021.89880.00001.9006
20042004.11.25 23:24delete8940.021.89700.00001.8988
20052004.11.25 23:24delete8930.021.89520.00001.8970
20062004.11.25 23:25buy stop8960.021.89520.00001.8970
20072004.11.25 23:25buy stop8970.021.89700.00001.8988
20082004.11.25 23:25buy stop8980.021.89880.00001.9006
20092004.11.25 23:25delete8980.021.89880.00001.9006
20102004.11.25 23:25delete8970.021.89700.00001.8988
20112004.11.25 23:25delete8960.021.89520.00001.8970
20122004.11.25 23:25t/p8560.021.89340.00001.89343.6015592.55
20132004.11.25 23:25buy stop8990.021.89520.00001.8970
20142004.11.25 23:25buy stop9000.021.89700.00001.8988
20152004.11.25 23:25buy stop9010.021.89880.00001.9006
20162004.11.25 23:25buy stop9020.021.90060.00001.9024
20172004.11.25 23:25delete9020.021.90060.00001.9024
20182004.11.25 23:25delete9010.021.89880.00001.9006
20192004.11.25 23:25delete9000.021.89700.00001.8988
20202004.11.25 23:25delete8990.021.89520.00001.8970
20212004.11.25 23:25delete8621.281.88080.00001.8826
20222004.11.25 23:25delete8610.641.88260.00001.8844
20232004.11.25 23:25delete8600.321.88440.00001.8862
20242004.11.25 23:25delete8590.161.88620.00001.8880
20252004.11.25 23:25delete8580.081.88800.00001.8898
20262004.11.25 23:25delete8570.041.88980.00001.8916
20272004.11.25 23:25buy stop9030.021.89520.00001.8970
20282004.11.25 23:25buy stop9040.021.89700.00001.8988
20292004.11.25 23:25buy stop9050.021.89880.00001.9006
20302004.11.25 23:25buy stop9060.021.90060.00001.9024
20312004.11.25 23:25buy limit9070.021.89160.00001.8934
20322004.11.25 23:25buy limit9080.041.88980.00001.8916
20332004.11.25 23:25buy limit9090.081.88800.00001.8898
20342004.11.25 23:25buy limit9100.161.88620.00001.8880
20352004.11.25 23:25buy limit9110.321.88440.00001.8862
20362004.11.25 23:25buy limit9120.641.88260.00001.8844
20372004.11.25 23:25buy limit9131.281.88080.00001.8826
20382004.11.26 01:00buy9070.021.89160.00001.8934
20392004.11.26 01:00delete9060.021.90060.00001.9024
20402004.11.26 01:00delete9050.021.89880.00001.9006
20412004.11.26 01:00delete9040.021.89700.00001.8988
20422004.11.26 01:00delete9030.021.89520.00001.8970
20432004.11.26 01:00buy stop9140.021.89340.00001.8952
20442004.11.26 01:00buy stop9150.021.89520.00001.8970
20452004.11.26 01:00buy stop9160.021.89700.00001.8988
20462004.11.26 01:00buy stop9170.021.89880.00001.9006
20472004.11.26 01:33buy9140.021.89340.00001.8952
20482004.11.26 01:39t/p9070.021.89340.00001.89343.6015596.15
20492004.11.26 05:11buy9150.021.89520.00001.8970
20502004.11.26 05:12t/p8410.021.89520.00001.89523.5915599.74
20512004.11.26 05:12t/p9140.021.89520.00001.89523.6015603.34
20522004.11.26 05:12delete9170.021.89880.00001.9006
20532004.11.26 05:12delete9160.021.89700.00001.8988
20542004.11.26 05:12delete9131.281.88080.00001.8826
20552004.11.26 05:12delete9120.641.88260.00001.8844
20562004.11.26 05:12delete9110.321.88440.00001.8862
20572004.11.26 05:12delete9100.161.88620.00001.8880
20582004.11.26 05:12delete9090.081.88800.00001.8898
20592004.11.26 05:12delete9080.041.88980.00001.8916
20602004.11.26 05:12buy stop9180.021.89700.00001.8988
20612004.11.26 05:12buy stop9190.021.89880.00001.9006
20622004.11.26 05:12buy stop9200.021.90060.00001.9024
20632004.11.26 05:12buy stop9210.021.90240.00001.9042
20642004.11.26 05:12buy limit9220.021.89340.00001.8952
20652004.11.26 05:12buy limit9230.041.89160.00001.8934
20662004.11.26 05:12buy limit9240.081.88980.00001.8916
20672004.11.26 05:12buy limit9250.161.88800.00001.8898
20682004.11.26 05:12buy limit9260.321.88620.00001.8880
20692004.11.26 05:12buy limit9270.641.88440.00001.8862
20702004.11.26 05:12buy limit9281.281.88260.00001.8844
20712004.11.26 05:53buy9180.021.89700.00001.8988
20722004.11.26 05:58t/p9150.021.89700.00001.89703.6015606.94
20732004.11.26 05:58delete9210.021.90240.00001.9042
20742004.11.26 05:58delete9200.021.90060.00001.9024
20752004.11.26 05:58delete9190.021.89880.00001.9006
20762004.11.26 05:58delete9281.281.88260.00001.8844
20772004.11.26 05:58delete9270.641.88440.00001.8862
20782004.11.26 05:58delete9260.321.88620.00001.8880
20792004.11.26 05:58delete9250.161.88800.00001.8898
20802004.11.26 05:58delete9240.081.88980.00001.8916
20812004.11.26 05:58delete9230.041.89160.00001.8934
20822004.11.26 05:58delete9220.021.89340.00001.8952
20832004.11.26 05:58buy stop9290.021.89880.00001.9006
20842004.11.26 05:58buy stop9300.021.90060.00001.9024
20852004.11.26 05:58buy stop9310.021.90240.00001.9042
20862004.11.26 05:58buy stop9320.021.90420.00001.9060
20872004.11.26 05:58buy limit9330.021.89520.00001.8970
20882004.11.26 05:58buy limit9340.041.89340.00001.8952
20892004.11.26 05:58buy limit9350.081.89160.00001.8934
20902004.11.26 05:58buy limit9360.161.88980.00001.8916
20912004.11.26 05:58buy limit9370.321.88800.00001.8898
20922004.11.26 05:58buy limit9380.641.88620.00001.8880
20932004.11.26 05:58buy limit9391.281.88440.00001.8862
20942004.11.26 06:23buy9290.021.89880.00001.9006
20952004.11.26 06:27t/p9180.021.89880.00001.89883.6015610.54
20962004.11.26 06:27delete9320.021.90420.00001.9060
20972004.11.26 06:27delete9310.021.90240.00001.9042
20982004.11.26 06:27delete9300.021.90060.00001.9024
20992004.11.26 06:27delete9391.281.88440.00001.8862
21002004.11.26 06:27delete9380.641.88620.00001.8880
21012004.11.26 06:27delete9370.321.88800.00001.8898
21022004.11.26 06:27delete9360.161.88980.00001.8916
21032004.11.26 06:27delete9350.081.89160.00001.8934
21042004.11.26 06:27delete9340.041.89340.00001.8952
21052004.11.26 06:27delete9330.021.89520.00001.8970
21062004.11.26 06:27buy stop9400.021.90060.00001.9024
21072004.11.26 06:27buy stop9410.021.90240.00001.9042
21082004.11.26 06:27buy stop9420.021.90420.00001.9060
21092004.11.26 06:27buy stop9430.021.90600.00001.9078
21102004.11.26 06:27buy limit9440.021.89700.00001.8988
21112004.11.26 06:27buy limit9450.041.89520.00001.8970
21122004.11.26 06:27buy limit9460.081.89340.00001.8952
21132004.11.26 06:27buy limit9470.161.89160.00001.8934
21142004.11.26 06:27buy limit9480.321.88980.00001.8916
21152004.11.26 06:27buy limit9490.641.88800.00001.8898
21162004.11.26 06:27buy limit9501.281.88620.00001.8880
21172004.11.26 06:51buy9400.021.90060.00001.9024
21182004.11.26 06:51t/p9290.021.90060.00001.90063.6015614.14
21192004.11.26 06:51delete9430.021.90600.00001.9078
21202004.11.26 06:51delete9420.021.90420.00001.9060
21212004.11.26 06:51delete9410.021.90240.00001.9042
21222004.11.26 06:51delete9501.281.88620.00001.8880
21232004.11.26 06:51delete9490.641.88800.00001.8898
21242004.11.26 06:51delete9480.321.88980.00001.8916
21252004.11.26 06:51delete9470.161.89160.00001.8934
21262004.11.26 06:51delete9460.081.89340.00001.8952
21272004.11.26 06:51delete9450.041.89520.00001.8970
21282004.11.26 06:51delete9440.021.89700.00001.8988
21292004.11.26 06:51buy stop9510.021.90240.00001.9042
21302004.11.26 06:51buy stop9520.021.90420.00001.9060
21312004.11.26 06:51buy stop9530.021.90600.00001.9078
21322004.11.26 06:51buy stop9540.021.90780.00001.9096
21332004.11.26 06:51buy limit9550.021.89880.00001.9006
21342004.11.26 06:51buy limit9560.041.89700.00001.8988
21352004.11.26 06:51buy limit9570.081.89520.00001.8970
21362004.11.26 06:51buy limit9580.161.89340.00001.8952
21372004.11.26 06:51buy limit9590.321.89160.00001.8934
21382004.11.26 06:51buy limit9600.641.88980.00001.8916
21392004.11.26 06:51buy limit9611.281.88800.00001.8898
21402004.11.26 07:13buy9510.021.90240.00001.9042
21412004.11.26 07:14t/p9400.021.90240.00001.90243.6015617.74
21422004.11.26 07:14delete9540.021.90780.00001.9096
21432004.11.26 07:14delete9530.021.90600.00001.9078
21442004.11.26 07:14delete9520.021.90420.00001.9060
21452004.11.26 07:14delete9611.281.88800.00001.8898
21462004.11.26 07:14delete9600.641.88980.00001.8916
21472004.11.26 07:14delete9590.321.89160.00001.8934
21482004.11.26 07:14delete9580.161.89340.00001.8952
21492004.11.26 07:14delete9570.081.89520.00001.8970
21502004.11.26 07:14delete9560.041.89700.00001.8988
21512004.11.26 07:14delete9550.021.89880.00001.9006
21522004.11.26 07:14buy stop9620.021.90420.00001.9060
21532004.11.26 07:14buy stop9630.021.90600.00001.9078
21542004.11.26 07:14buy stop9640.021.90780.00001.9096
21552004.11.26 07:14buy stop9650.021.90960.00001.9114
21562004.11.26 07:14buy limit9660.021.90060.00001.9024
21572004.11.26 07:14buy limit9670.041.89880.00001.9006
21582004.11.26 07:14buy limit9680.081.89700.00001.8988
21592004.11.26 07:14buy limit9690.161.89520.00001.8970
21602004.11.26 07:14buy limit9700.321.89340.00001.8952
21612004.11.26 07:14buy limit9710.641.89160.00001.8934
21622004.11.26 07:14buy limit9721.281.88980.00001.8916
21632004.11.26 07:56buy9660.021.90060.00001.9024
21642004.11.26 07:56delete9650.021.90960.00001.9114
21652004.11.26 07:56delete9640.021.90780.00001.9096
21662004.11.26 07:56delete9630.021.90600.00001.9078
21672004.11.26 07:56delete9620.021.90420.00001.9060
21682004.11.26 07:56buy stop9730.021.90240.00001.9042
21692004.11.26 07:56buy stop9740.021.90420.00001.9060
21702004.11.26 07:56buy stop9750.021.90600.00001.9078
21712004.11.26 07:56buy stop9760.021.90780.00001.9096
21722004.11.26 07:57buy9670.041.89880.00001.9006
21732004.11.26 07:57delete9760.021.90780.00001.9096
21742004.11.26 07:57delete9750.021.90600.00001.9078
21752004.11.26 07:57delete9740.021.90420.00001.9060
21762004.11.26 07:57delete9730.021.90240.00001.9042
21772004.11.26 07:57buy stop9770.021.90060.00001.9024
21782004.11.26 07:57buy stop9780.021.90240.00001.9042
21792004.11.26 07:57buy stop9790.021.90420.00001.9060
21802004.11.26 07:57buy stop9800.021.90600.00001.9078
21812004.11.26 08:08buy9680.081.89700.00001.8988
21822004.11.26 08:08delete9800.021.90600.00001.9078
21832004.11.26 08:08delete9790.021.90420.00001.9060
21842004.11.26 08:08delete9780.021.90240.00001.9042
21852004.11.26 08:08delete9770.021.90060.00001.9024
21862004.11.26 08:08buy stop9810.021.89880.00001.9006
21872004.11.26 08:08buy stop9820.021.90060.00001.9024
21882004.11.26 08:08buy stop9830.021.90240.00001.9042
21892004.11.26 08:08buy stop9840.021.90420.00001.9060
21902004.11.26 08:27buy9810.021.89880.00001.9006
21912004.11.26 08:29t/p9680.081.89880.00001.898814.4015632.14
21922004.11.26 08:37buy9820.021.90060.00001.9024
21932004.11.26 09:17buy9690.161.89520.00001.8970
21942004.11.26 09:22buy9700.321.89340.00001.8952
21952004.11.26 09:29buy9710.641.89160.00001.8934
21962004.11.26 09:29buy9721.281.88980.00001.8916
21972004.11.26 09:39t/p9721.281.89160.00001.8916230.4015862.54
21982004.11.26 12:18t/p9710.641.89340.00001.8934115.2015977.74
21992004.11.26 12:23t/p9700.321.89520.00001.895257.6016035.34
22002004.11.26 17:31t/p9690.161.89700.00001.897028.8016064.14
22012004.11.30 11:25t/p9670.041.90060.00001.90067.1716071.31
22022004.11.30 11:25t/p9810.021.90060.00001.90063.5816074.89
22032004.11.30 11:48buy9830.021.90240.00001.9042
22042004.11.30 11:55t/p9660.021.90240.00001.90243.5816078.48
22052004.11.30 11:55t/p9820.021.90240.00001.90243.5816082.06
22062004.11.30 12:00buy9840.021.90420.00001.9060
22072004.11.30 12:45t/p9510.021.90420.00001.90423.5816085.65
22082004.11.30 12:45t/p9830.021.90420.00001.90423.6016089.25
22092004.11.30 12:45buy stop9850.021.90600.00001.9078
22102004.11.30 12:45buy stop9860.021.90780.00001.9096
22112004.11.30 12:45buy stop9870.021.90960.00001.9114
22122004.11.30 12:45buy stop9880.021.91140.00001.9132
22132004.11.30 12:45buy limit9890.021.90240.00001.9042
22142004.11.30 12:45buy limit9900.041.90060.00001.9024
22152004.11.30 12:45buy limit9910.081.89880.00001.9006
22162004.11.30 12:45buy limit9920.161.89700.00001.8988
22172004.11.30 12:45buy limit9930.321.89520.00001.8970
22182004.11.30 12:45buy limit9940.641.89340.00001.8952
22192004.11.30 12:45buy limit9951.281.89160.00001.8934
22202004.11.30 12:47buy9850.021.90600.00001.9078
22212004.11.30 12:49t/p9840.021.90600.00001.90603.6016092.85
22222004.11.30 12:49delete9880.021.91140.00001.9132
22232004.11.30 12:49delete9870.021.90960.00001.9114
22242004.11.30 12:49delete9860.021.90780.00001.9096
22252004.11.30 12:49delete9951.281.89160.00001.8934
22262004.11.30 12:49delete9940.641.89340.00001.8952
22272004.11.30 12:49delete9930.321.89520.00001.8970
22282004.11.30 12:49delete9920.161.89700.00001.8988
22292004.11.30 12:49delete9910.081.89880.00001.9006
22302004.11.30 12:49delete9900.041.90060.00001.9024
22312004.11.30 12:49delete9890.021.90240.00001.9042
22322004.11.30 12:49buy stop9960.021.90780.00001.9096
22332004.11.30 12:49buy stop9970.021.90960.00001.9114
22342004.11.30 12:49buy stop9980.021.91140.00001.9132
22352004.11.30 12:49buy stop9990.021.91320.00001.9150
22362004.11.30 12:49buy limit10000.021.90420.00001.9060
22372004.11.30 12:49buy limit10010.041.90240.00001.9042
22382004.11.30 12:49buy limit10020.081.90060.00001.9024
22392004.11.30 12:49buy limit10030.161.89880.00001.9006
22402004.11.30 12:49buy limit10040.321.89700.00001.8988
22412004.11.30 12:49buy limit10050.641.89520.00001.8970
22422004.11.30 12:49buy limit10061.281.89340.00001.8952
22432004.11.30 13:00buy9960.021.90780.00001.9096
22442004.11.30 13:08t/p9850.021.90780.00001.90783.6016096.45
22452004.11.30 13:08delete9990.021.91320.00001.9150
22462004.11.30 13:08delete9980.021.91140.00001.9132
22472004.11.30 13:08delete9970.021.90960.00001.9114
22482004.11.30 13:08delete10061.281.89340.00001.8952
22492004.11.30 13:08delete10050.641.89520.00001.8970
22502004.11.30 13:08delete10040.321.89700.00001.8988
22512004.11.30 13:08delete10030.161.89880.00001.9006
22522004.11.30 13:08delete10020.081.90060.00001.9024
22532004.11.30 13:08delete10010.041.90240.00001.9042
22542004.11.30 13:08delete10000.021.90420.00001.9060
22552004.11.30 13:08buy stop10070.021.90960.00001.9114
22562004.11.30 13:08buy stop10080.021.91140.00001.9132
22572004.11.30 13:08buy stop10090.021.91320.00001.9150
22582004.11.30 13:08buy stop10100.021.91500.00001.9168
22592004.11.30 13:08buy limit10110.021.90600.00001.9078
22602004.11.30 13:08buy limit10120.041.90420.00001.9060
22612004.11.30 13:08buy limit10130.081.90240.00001.9042
22622004.11.30 13:08buy limit10140.161.90060.00001.9024
22632004.11.30 13:08buy limit10150.321.89880.00001.9006
22642004.11.30 13:08buy limit10160.641.89700.00001.8988
22652004.11.30 13:08buy limit10171.281.89520.00001.8970
22662004.11.30 14:00buy10070.021.90960.00001.9114
22672004.11.30 14:00t/p9960.021.90960.00001.90963.6016100.05
22682004.11.30 14:00delete10100.021.91500.00001.9168
22692004.11.30 14:00delete10090.021.91320.00001.9150
22702004.11.30 14:00delete10080.021.91140.00001.9132
22712004.11.30 14:00delete10171.281.89520.00001.8970
22722004.11.30 14:00delete10160.641.89700.00001.8988
22732004.11.30 14:00delete10150.321.89880.00001.9006
22742004.11.30 14:00delete10140.161.90060.00001.9024
22752004.11.30 14:00delete10130.081.90240.00001.9042
22762004.11.30 14:00delete10120.041.90420.00001.9060
22772004.11.30 14:00delete10110.021.90600.00001.9078
22782004.11.30 14:00buy stop10180.021.91140.00001.9132
22792004.11.30 14:00buy stop10190.021.91320.00001.9150
22802004.11.30 14:00buy stop10200.021.91500.00001.9168
22812004.11.30 14:00buy stop10210.021.91680.00001.9186
22822004.11.30 14:00buy limit10220.021.90780.00001.9096
22832004.11.30 14:00buy limit10230.041.90600.00001.9078
22842004.11.30 14:00buy limit10240.081.90420.00001.9060
22852004.11.30 14:00buy limit10250.161.90240.00001.9042
22862004.11.30 14:00buy limit10260.321.90060.00001.9024
22872004.11.30 14:00buy limit10270.641.89880.00001.9006
22882004.11.30 14:00buy limit10281.281.89700.00001.8988
22892004.11.30 14:05buy10180.021.91140.00001.9132
22902004.11.30 14:06t/p10070.021.91140.00001.91143.6016103.65
22912004.11.30 14:06delete10210.021.91680.00001.9186
22922004.11.30 14:06delete10200.021.91500.00001.9168
22932004.11.30 14:06delete10190.021.91320.00001.9150
22942004.11.30 14:06delete10281.281.89700.00001.8988
22952004.11.30 14:06delete10270.641.89880.00001.9006
22962004.11.30 14:06delete10260.321.90060.00001.9024
22972004.11.30 14:06delete10250.161.90240.00001.9042
22982004.11.30 14:06delete10240.081.90420.00001.9060
22992004.11.30 14:06delete10230.041.90600.00001.9078
23002004.11.30 14:06delete10220.021.90780.00001.9096
23012004.11.30 14:06buy stop10290.021.91320.00001.9150
23022004.11.30 14:06buy stop10300.021.91500.00001.9168
23032004.11.30 14:06buy stop10310.021.91680.00001.9186
23042004.11.30 14:06buy stop10320.021.91860.00001.9204
23052004.11.30 14:06buy limit10330.021.90960.00001.9114
23062004.11.30 14:06buy limit10340.041.90780.00001.9096
23072004.11.30 14:06buy limit10350.081.90600.00001.9078
23082004.11.30 14:06buy limit10360.161.90420.00001.9060
23092004.11.30 14:06buy limit10370.321.90240.00001.9042
23102004.11.30 14:06buy limit10380.641.90060.00001.9024
23112004.11.30 14:06buy limit10391.281.89880.00001.9006
23122004.11.30 14:14buy10330.021.90960.00001.9114
23132004.11.30 14:14delete10320.021.91860.00001.9204
23142004.11.30 14:14delete10310.021.91680.00001.9186
23152004.11.30 14:14delete10300.021.91500.00001.9168
23162004.11.30 14:14delete10290.021.91320.00001.9150
23172004.11.30 14:14buy stop10400.021.91140.00001.9132
23182004.11.30 14:14buy stop10410.021.91320.00001.9150
23192004.11.30 14:14buy stop10420.021.91500.00001.9168
23202004.11.30 14:14buy stop10430.021.91680.00001.9186
23212004.11.30 14:30buy10340.041.90780.00001.9096
23222004.11.30 14:30delete10430.021.91680.00001.9186
23232004.11.30 14:30delete10420.021.91500.00001.9168
23242004.11.30 14:30delete10410.021.91320.00001.9150
23252004.11.30 14:30delete10400.021.91140.00001.9132
23262004.11.30 14:30buy stop10440.021.90960.00001.9114
23272004.11.30 14:30buy stop10450.021.91140.00001.9132
23282004.11.30 14:30buy stop10460.021.91320.00001.9150
23292004.11.30 14:30buy stop10470.021.91500.00001.9168
23302004.11.30 14:51buy10440.021.90960.00001.9114
23312004.11.30 14:52t/p10340.041.90960.00001.90967.2016110.85
23322004.11.30 15:29buy10450.021.91140.00001.9132
23332004.11.30 15:34t/p10330.021.91140.00001.91143.6016114.45
23342004.11.30 15:34t/p10440.021.91140.00001.91143.6016118.05
23352004.11.30 15:54buy10460.021.91320.00001.9150
23362004.11.30 18:01buy10350.081.90600.00001.9078
23372004.11.30 18:33t/p10350.081.90780.00001.907814.4016132.45
23382004.12.01 06:32t/p10180.021.91320.00001.91323.5916136.04
23392004.12.01 06:32t/p10450.021.91320.00001.91323.5916139.63
23402004.12.01 06:32delete10470.021.91500.00001.9168
23412004.12.01 06:32delete10391.281.89880.00001.9006
23422004.12.01 06:32delete10380.641.90060.00001.9024
23432004.12.01 06:32delete10370.321.90240.00001.9042
23442004.12.01 06:32delete10360.161.90420.00001.9060
23452004.12.01 06:32buy stop10480.021.91500.00001.9168
23462004.12.01 06:32buy stop10490.021.91680.00001.9186
23472004.12.01 06:32buy stop10500.021.91860.00001.9204
23482004.12.01 06:32buy stop10510.021.92040.00001.9222
23492004.12.01 06:32buy limit10520.021.91140.00001.9132
23502004.12.01 06:32buy limit10530.041.90960.00001.9114
23512004.12.01 06:32buy limit10540.081.90780.00001.9096
23522004.12.01 06:32buy limit10550.161.90600.00001.9078
23532004.12.01 06:32buy limit10560.321.90420.00001.9060
23542004.12.01 06:32buy limit10570.641.90240.00001.9042
23552004.12.01 06:32buy limit10581.281.90060.00001.9024
23562004.12.01 08:14buy10480.021.91500.00001.9168
23572004.12.01 08:39t/p10460.021.91500.00001.91503.5916143.22
23582004.12.01 08:39delete10510.021.92040.00001.9222
23592004.12.01 08:39delete10500.021.91860.00001.9204
23602004.12.01 08:39delete10490.021.91680.00001.9186
23612004.12.01 08:39delete10581.281.90060.00001.9024
23622004.12.01 08:39delete10570.641.90240.00001.9042
23632004.12.01 08:39delete10560.321.90420.00001.9060
23642004.12.01 08:39delete10550.161.90600.00001.9078
23652004.12.01 08:39delete10540.081.90780.00001.9096
23662004.12.01 08:39delete10530.041.90960.00001.9114
23672004.12.01 08:39delete10520.021.91140.00001.9132
23682004.12.01 08:39buy stop10590.021.91680.00001.9186
23692004.12.01 08:39buy stop10600.021.91860.00001.9204
23702004.12.01 08:39buy stop10610.021.92040.00001.9222
23712004.12.01 08:39buy stop10620.021.92220.00001.9240
23722004.12.01 08:39buy limit10630.021.91320.00001.9150
23732004.12.01 08:39buy limit10640.041.91140.00001.9132
23742004.12.01 08:39buy limit10650.081.90960.00001.9114
23752004.12.01 08:39buy limit10660.161.90780.00001.9096
23762004.12.01 08:39buy limit10670.321.90600.00001.9078
23772004.12.01 08:39buy limit10680.641.90420.00001.9060
23782004.12.01 08:39buy limit10691.281.90240.00001.9042
23792004.12.01 08:45buy10590.021.91680.00001.9186
23802004.12.01 08:46t/p10480.021.91680.00001.91683.6016146.82
23812004.12.01 08:46delete10620.021.92220.00001.9240
23822004.12.01 08:46delete10610.021.92040.00001.9222
23832004.12.01 08:46delete10600.021.91860.00001.9204
23842004.12.01 08:46delete10691.281.90240.00001.9042
23852004.12.01 08:46delete10680.641.90420.00001.9060
23862004.12.01 08:46delete10670.321.90600.00001.9078
23872004.12.01 08:46delete10660.161.90780.00001.9096
23882004.12.01 08:46delete10650.081.90960.00001.9114
23892004.12.01 08:46delete10640.041.91140.00001.9132
23902004.12.01 08:46delete10630.021.91320.00001.9150
23912004.12.01 08:46buy stop10700.021.91860.00001.9204
23922004.12.01 08:46buy stop10710.021.92040.00001.9222
23932004.12.01 08:46buy stop10720.021.92220.00001.9240
23942004.12.01 08:46buy stop10730.021.92400.00001.9258
23952004.12.01 08:46buy limit10740.021.91500.00001.9168
23962004.12.01 08:46buy limit10750.041.91320.00001.9150
23972004.12.01 08:46buy limit10760.081.91140.00001.9132
23982004.12.01 08:46buy limit10770.161.90960.00001.9114
23992004.12.01 08:46buy limit10780.321.90780.00001.9096
24002004.12.01 08:46buy limit10790.641.90600.00001.9078
24012004.12.01 08:46buy limit10801.281.90420.00001.9060
24022004.12.01 09:29buy10700.021.91860.00001.9204
24032004.12.01 09:50t/p10590.021.91860.00001.91863.6016150.42
24042004.12.01 09:50delete10730.021.92400.00001.9258
24052004.12.01 09:50delete10720.021.92220.00001.9240
24062004.12.01 09:50delete10710.021.92040.00001.9222
24072004.12.01 09:50delete10801.281.90420.00001.9060
24082004.12.01 09:50delete10790.641.90600.00001.9078
24092004.12.01 09:50delete10780.321.90780.00001.9096
24102004.12.01 09:50delete10770.161.90960.00001.9114
24112004.12.01 09:50delete10760.081.91140.00001.9132
24122004.12.01 09:50delete10750.041.91320.00001.9150
24132004.12.01 09:50delete10740.021.91500.00001.9168
24142004.12.01 09:50buy stop10810.021.92040.00001.9222
24152004.12.01 09:50buy stop10820.021.92220.00001.9240
24162004.12.01 09:50buy stop10830.021.92400.00001.9258
24172004.12.01 09:50buy stop10840.021.92580.00001.9276
24182004.12.01 09:50buy limit10850.021.91680.00001.9186
24192004.12.01 09:50buy limit10860.041.91500.00001.9168
24202004.12.01 09:50buy limit10870.081.91320.00001.9150
24212004.12.01 09:50buy limit10880.161.91140.00001.9132
24222004.12.01 09:50buy limit10890.321.90960.00001.9114
24232004.12.01 09:50buy limit10900.641.90780.00001.9096
24242004.12.01 09:50buy limit10911.281.90600.00001.9078
24252004.12.01 10:30buy10850.021.91680.00001.9186
24262004.12.01 10:30delete10840.021.92580.00001.9276
24272004.12.01 10:30delete10830.021.92400.00001.9258
24282004.12.01 10:30delete10820.021.92220.00001.9240
24292004.12.01 10:30delete10810.021.92040.00001.9222
24302004.12.01 10:30buy stop10920.021.91860.00001.9204
24312004.12.01 10:30buy stop10930.021.92040.00001.9222
24322004.12.01 10:30buy stop10940.021.92220.00001.9240
24332004.12.01 10:30buy stop10950.021.92400.00001.9258
24342004.12.01 10:30buy10920.021.91860.00001.9204
24352004.12.01 10:30t/p10850.021.91860.00001.91863.6016154.02
24362004.12.01 10:57buy10930.021.92040.00001.9222
24372004.12.01 10:57t/p10700.021.92040.00001.92043.6016157.62
24382004.12.01 10:57t/p10920.021.92040.00001.92043.6016161.22
24392004.12.01 10:57delete10950.021.92400.00001.9258
24402004.12.01 10:57delete10940.021.92220.00001.9240
24412004.12.01 10:57delete10911.281.90600.00001.9078
24422004.12.01 10:57delete10900.641.90780.00001.9096
24432004.12.01 10:57delete10890.321.90960.00001.9114
24442004.12.01 10:57delete10880.161.91140.00001.9132
24452004.12.01 10:57delete10870.081.91320.00001.9150
24462004.12.01 10:57delete10860.041.91500.00001.9168
24472004.12.01 10:57buy stop10960.021.92220.00001.9240
24482004.12.01 10:57buy stop10970.021.92400.00001.9258
24492004.12.01 10:57buy stop10980.021.92580.00001.9276
24502004.12.01 10:57buy stop10990.021.92760.00001.9294
24512004.12.01 10:57buy limit11000.021.91860.00001.9204
24522004.12.01 10:57buy limit11010.041.91680.00001.9186
24532004.12.01 10:57buy limit11020.081.91500.00001.9168
24542004.12.01 10:57buy limit11030.161.91320.00001.9150
24552004.12.01 10:57buy limit11040.321.91140.00001.9132
24562004.12.01 10:57buy limit11050.641.90960.00001.9114
24572004.12.01 10:57buy limit11061.281.90780.00001.9096
24582004.12.01 11:24buy11000.021.91860.00001.9204
24592004.12.01 11:24delete10990.021.92760.00001.9294
24602004.12.01 11:24delete10980.021.92580.00001.9276
24612004.12.01 11:24delete10970.021.92400.00001.9258
24622004.12.01 11:24delete10960.021.92220.00001.9240
24632004.12.01 11:25buy stop11070.021.92040.00001.9222
24642004.12.01 11:25buy stop11080.021.92220.00001.9240
24652004.12.01 11:25buy stop11090.021.92400.00001.9258
24662004.12.01 11:25buy stop11100.021.92580.00001.9276
24672004.12.01 11:33buy11070.021.92040.00001.9222
24682004.12.01 11:41t/p11000.021.92040.00001.92043.6016164.82
24692004.12.01 11:49buy11080.021.92220.00001.9240
24702004.12.01 11:54t/p10930.021.92220.00001.92223.6016168.42
24712004.12.01 11:54t/p11070.021.92220.00001.92223.6016172.02
24722004.12.01 11:54delete11100.021.92580.00001.9276
24732004.12.01 11:54delete11090.021.92400.00001.9258
24742004.12.01 11:54delete11061.281.90780.00001.9096
24752004.12.01 11:54delete11050.641.90960.00001.9114
24762004.12.01 11:54delete11040.321.91140.00001.9132
24772004.12.01 11:54delete11030.161.91320.00001.9150
24782004.12.01 11:54delete11020.081.91500.00001.9168
24792004.12.01 11:54delete11010.041.91680.00001.9186
24802004.12.01 11:54buy stop11110.021.92400.00001.9258
24812004.12.01 11:54buy stop11120.021.92580.00001.9276
24822004.12.01 11:54buy stop11130.021.92760.00001.9294
24832004.12.01 11:54buy stop11140.021.92940.00001.9312
24842004.12.01 11:54buy limit11150.021.92040.00001.9222
24852004.12.01 11:54buy limit11160.041.91860.00001.9204
24862004.12.01 11:54buy limit11170.081.91680.00001.9186
24872004.12.01 11:54buy limit11180.161.91500.00001.9168
24882004.12.01 11:54buy limit11190.321.91320.00001.9150
24892004.12.01 11:54buy limit11200.641.91140.00001.9132
24902004.12.01 11:54buy limit11211.281.90960.00001.9114
24912004.12.01 12:38buy11110.021.92400.00001.9258
24922004.12.01 12:39t/p11080.021.92400.00001.92403.6016175.62
24932004.12.01 12:39delete11140.021.92940.00001.9312
24942004.12.01 12:39delete11130.021.92760.00001.9294
24952004.12.01 12:39delete11120.021.92580.00001.9276
24962004.12.01 12:39delete11211.281.90960.00001.9114
24972004.12.01 12:39delete11200.641.91140.00001.9132
24982004.12.01 12:39delete11190.321.91320.00001.9150
24992004.12.01 12:39delete11180.161.91500.00001.9168
25002004.12.01 12:39delete11170.081.91680.00001.9186
25012004.12.01 12:39delete11160.041.91860.00001.9204
25022004.12.01 12:39delete11150.021.92040.00001.9222
25032004.12.01 12:39buy stop11220.021.92580.00001.9276
25042004.12.01 12:39buy stop11230.021.92760.00001.9294
25052004.12.01 12:39buy stop11240.021.92940.00001.9312
25062004.12.01 12:39buy stop11250.021.93120.00001.9330
25072004.12.01 12:39buy limit11260.021.92220.00001.9240
25082004.12.01 12:39buy limit11270.041.92040.00001.9222
25092004.12.01 12:39buy limit11280.081.91860.00001.9204
25102004.12.01 12:39buy limit11290.161.91680.00001.9186
25112004.12.01 12:39buy limit11300.321.91500.00001.9168
25122004.12.01 12:39buy limit11310.641.91320.00001.9150
25132004.12.01 12:39buy limit11321.281.91140.00001.9132
25142004.12.01 12:49buy11220.021.92580.00001.9276
25152004.12.01 12:50t/p11110.021.92580.00001.92583.6016179.22
25162004.12.01 12:50delete11250.021.93120.00001.9330
25172004.12.01 12:50delete11240.021.92940.00001.9312
25182004.12.01 12:50delete11230.021.92760.00001.9294
25192004.12.01 12:50delete11321.281.91140.00001.9132
25202004.12.01 12:50delete11310.641.91320.00001.9150
25212004.12.01 12:50delete11300.321.91500.00001.9168
25222004.12.01 12:50delete11290.161.91680.00001.9186
25232004.12.01 12:50delete11280.081.91860.00001.9204
25242004.12.01 12:50delete11270.041.92040.00001.9222
25252004.12.01 12:50delete11260.021.92220.00001.9240
25262004.12.01 12:50buy stop11330.021.92760.00001.9294
25272004.12.01 12:50buy stop11340.021.92940.00001.9312
25282004.12.01 12:50buy stop11350.021.93120.00001.9330
25292004.12.01 12:50buy stop11360.021.93300.00001.9348
25302004.12.01 12:50buy limit11370.021.92400.00001.9258
25312004.12.01 12:50buy limit11380.041.92220.00001.9240
25322004.12.01 12:50buy limit11390.081.92040.00001.9222
25332004.12.01 12:50buy limit11400.161.91860.00001.9204
25342004.12.01 12:50buy limit11410.321.91680.00001.9186
25352004.12.01 12:50buy limit11420.641.91500.00001.9168
25362004.12.01 12:50buy limit11431.281.91320.00001.9150
25372004.12.01 14:03buy11370.021.92400.00001.9258
25382004.12.01 14:03delete11360.021.93300.00001.9348
25392004.12.01 14:03delete11350.021.93120.00001.9330
25402004.12.01 14:03delete11340.021.92940.00001.9312
25412004.12.01 14:03delete11330.021.92760.00001.9294
25422004.12.01 14:03buy stop11440.021.92580.00001.9276
25432004.12.01 14:03buy stop11450.021.92760.00001.9294
25442004.12.01 14:03buy stop11460.021.92940.00001.9312
25452004.12.01 14:03buy stop11470.021.93120.00001.9330
25462004.12.01 14:34buy11380.041.92220.00001.9240
25472004.12.01 14:34delete11470.021.93120.00001.9330
25482004.12.01 14:34delete11460.021.92940.00001.9312
25492004.12.01 14:34delete11450.021.92760.00001.9294
25502004.12.01 14:34delete11440.021.92580.00001.9276
25512004.12.01 14:34buy stop11480.021.92400.00001.9258
25522004.12.01 14:34buy stop11490.021.92580.00001.9276
25532004.12.01 14:34buy stop11500.021.92760.00001.9294
25542004.12.01 14:34buy stop11510.021.92940.00001.9312
25552004.12.01 15:17buy11480.021.92400.00001.9258
25562004.12.01 15:21t/p11380.041.92400.00001.92407.2016186.42
25572004.12.01 15:59buy11490.021.92580.00001.9276
25582004.12.01 16:13t/p11370.021.92580.00001.92583.6016190.02
25592004.12.01 16:13t/p11480.021.92580.00001.92583.6016193.62
25602004.12.01 16:19buy11500.021.92760.00001.9294
25612004.12.01 16:19t/p11220.021.92760.00001.92763.6016197.22
25622004.12.01 16:19t/p11490.021.92760.00001.92763.6016200.82
25632004.12.01 16:19delete11510.021.92940.00001.9312
25642004.12.01 16:19delete11431.281.91320.00001.9150
25652004.12.01 16:19delete11420.641.91500.00001.9168
25662004.12.01 16:19delete11410.321.91680.00001.9186
25672004.12.01 16:19delete11400.161.91860.00001.9204
25682004.12.01 16:19delete11390.081.92040.00001.9222
25692004.12.01 16:19buy stop11520.021.92940.00001.9312
25702004.12.01 16:19buy stop11530.021.93120.00001.9330
25712004.12.01 16:19buy stop11540.021.93300.00001.9348
25722004.12.01 16:19buy stop11550.021.93480.00001.9366
25732004.12.01 16:19buy limit11560.021.92580.00001.9276
25742004.12.01 16:19buy limit11570.041.92400.00001.9258
25752004.12.01 16:19buy limit11580.081.92220.00001.9240
25762004.12.01 16:19buy limit11590.161.92040.00001.9222
25772004.12.01 16:19buy limit11600.321.91860.00001.9204
25782004.12.01 16:19buy limit11610.641.91680.00001.9186
25792004.12.01 16:19buy limit11621.281.91500.00001.9168
25802004.12.01 17:30buy11520.021.92940.00001.9312
25812004.12.01 17:40t/p11500.021.92940.00001.92943.6016204.42
25822004.12.01 17:40delete11550.021.93480.00001.9366
25832004.12.01 17:40delete11540.021.93300.00001.9348
25842004.12.01 17:40delete11530.021.93120.00001.9330
25852004.12.01 17:40delete11621.281.91500.00001.9168
25862004.12.01 17:40delete11610.641.91680.00001.9186
25872004.12.01 17:40delete11600.321.91860.00001.9204
25882004.12.01 17:40delete11590.161.92040.00001.9222
25892004.12.01 17:40delete11580.081.92220.00001.9240
25902004.12.01 17:40delete11570.041.92400.00001.9258
25912004.12.01 17:40delete11560.021.92580.00001.9276
25922004.12.01 17:40buy stop11630.021.93120.00001.9330
25932004.12.01 17:40buy stop11640.021.93300.00001.9348
25942004.12.01 17:40buy stop11650.021.93480.00001.9366
25952004.12.01 17:40buy stop11660.021.93660.00001.9384
25962004.12.01 17:40buy limit11670.021.92760.00001.9294
25972004.12.01 17:40buy limit11680.041.92580.00001.9276
25982004.12.01 17:40buy limit11690.081.92400.00001.9258
25992004.12.01 17:40buy limit11700.161.92220.00001.9240
26002004.12.01 17:40buy limit11710.321.92040.00001.9222
26012004.12.01 17:40buy limit11720.641.91860.00001.9204
26022004.12.01 17:40buy limit11731.281.91680.00001.9186
26032004.12.01 17:43buy11630.021.93120.00001.9330
26042004.12.01 18:32t/p11520.021.93120.00001.93123.6016208.02
26052004.12.01 18:32delete11660.021.93660.00001.9384
26062004.12.01 18:32delete11650.021.93480.00001.9366
26072004.12.01 18:32delete11640.021.93300.00001.9348
26082004.12.01 18:32delete11731.281.91680.00001.9186
26092004.12.01 18:32delete11720.641.91860.00001.9204
26102004.12.01 18:32delete11710.321.92040.00001.9222
26112004.12.01 18:32delete11700.161.92220.00001.9240
26122004.12.01 18:32delete11690.081.92400.00001.9258
26132004.12.01 18:32delete11680.041.92580.00001.9276
26142004.12.01 18:32delete11670.021.92760.00001.9294
26152004.12.01 18:32buy stop11740.021.93300.00001.9348
26162004.12.01 18:32buy stop11750.021.93480.00001.9366
26172004.12.01 18:32buy stop11760.021.93660.00001.9384
26182004.12.01 18:32buy stop11770.021.93840.00001.9402
26192004.12.01 18:32buy limit11780.021.92940.00001.9312
26202004.12.01 18:32buy limit11790.041.92760.00001.9294
26212004.12.01 18:32buy limit11800.081.92580.00001.9276
26222004.12.01 18:32buy limit11810.161.92400.00001.9258
26232004.12.01 18:32buy limit11820.321.92220.00001.9240
26242004.12.01 18:32buy limit11830.641.92040.00001.9222
26252004.12.01 18:32buy limit11841.281.91860.00001.9204
26262004.12.01 20:46buy11740.021.93300.00001.9348
26272004.12.01 20:51t/p11630.021.93300.00001.93303.6016211.62
26282004.12.01 20:51delete11770.021.93840.00001.9402
26292004.12.01 20:51delete11760.021.93660.00001.9384
26302004.12.01 20:51delete11750.021.93480.00001.9366
26312004.12.01 20:51delete11841.281.91860.00001.9204
26322004.12.01 20:51delete11830.641.92040.00001.9222
26332004.12.01 20:51delete11820.321.92220.00001.9240
26342004.12.01 20:51delete11810.161.92400.00001.9258
26352004.12.01 20:51delete11800.081.92580.00001.9276
26362004.12.01 20:51delete11790.041.92760.00001.9294
26372004.12.01 20:51delete11780.021.92940.00001.9312
26382004.12.01 20:51buy stop11850.021.93480.00001.9366
26392004.12.01 20:51buy stop11860.021.93660.00001.9384
26402004.12.01 20:51buy stop11870.021.93840.00001.9402
26412004.12.01 20:51buy stop11880.021.94020.00001.9420
26422004.12.01 20:51buy limit11890.021.93120.00001.9330
26432004.12.01 20:51buy limit11900.041.92940.00001.9312
26442004.12.01 20:51buy limit11910.081.92760.00001.9294
26452004.12.01 20:51buy limit11920.161.92580.00001.9276
26462004.12.01 20:51buy limit11930.321.92400.00001.9258
26472004.12.01 20:51buy limit11940.641.92220.00001.9240
26482004.12.01 20:51buy limit11951.281.92040.00001.9222
26492004.12.01 22:20buy11850.021.93480.00001.9366
26502004.12.01 22:21t/p11740.021.93480.00001.93483.6016215.22
26512004.12.01 22:21delete11880.021.94020.00001.9420
26522004.12.01 22:21delete11870.021.93840.00001.9402
26532004.12.01 22:21delete11860.021.93660.00001.9384
26542004.12.01 22:21delete11951.281.92040.00001.9222
26552004.12.01 22:21delete11940.641.92220.00001.9240
26562004.12.01 22:21delete11930.321.92400.00001.9258
26572004.12.01 22:21delete11920.161.92580.00001.9276
26582004.12.01 22:21delete11910.081.92760.00001.9294
26592004.12.01 22:21delete11900.041.92940.00001.9312
26602004.12.01 22:21delete11890.021.93120.00001.9330
26612004.12.01 22:21buy stop11960.021.93660.00001.9384
26622004.12.01 22:21buy stop11970.021.93840.00001.9402
26632004.12.01 22:21buy stop11980.021.94020.00001.9420
26642004.12.01 22:21buy stop11990.021.94200.00001.9438
26652004.12.01 22:21buy limit12000.021.93300.00001.9348
26662004.12.01 22:21buy limit12010.041.93120.00001.9330
26672004.12.01 22:21buy limit12020.081.92940.00001.9312
26682004.12.01 22:21buy limit12030.161.92760.00001.9294
26692004.12.01 22:21buy limit12040.321.92580.00001.9276
26702004.12.01 22:21buy limit12050.641.92400.00001.9258
26712004.12.01 22:21buy limit12061.281.92220.00001.9240
26722004.12.02 00:28buy12000.021.93300.00001.9348
26732004.12.02 00:28delete11990.021.94200.00001.9438
26742004.12.02 00:28delete11980.021.94020.00001.9420
26752004.12.02 00:28delete11970.021.93840.00001.9402
26762004.12.02 00:28delete11960.021.93660.00001.9384
26772004.12.02 00:28buy stop12070.021.93480.00001.9366
26782004.12.02 00:28buy stop12080.021.93660.00001.9384
26792004.12.02 00:28buy stop12090.021.93840.00001.9402
26802004.12.02 00:28buy stop12100.021.94020.00001.9420
26812004.12.02 03:22buy12070.021.93480.00001.9366
26822004.12.02 03:29t/p12000.021.93480.00001.93483.6016218.82
26832004.12.02 08:42buy12080.021.93660.00001.9384
26842004.12.02 08:42t/p11850.021.93660.00001.93663.5816222.40
26852004.12.02 08:42t/p12070.021.93660.00001.93663.6016226.00
26862004.12.02 08:42delete12100.021.94020.00001.9420
26872004.12.02 08:42delete12090.021.93840.00001.9402
26882004.12.02 08:42delete12061.281.92220.00001.9240
26892004.12.02 08:42delete12050.641.92400.00001.9258
26902004.12.02 08:42delete12040.321.92580.00001.9276
26912004.12.02 08:42delete12030.161.92760.00001.9294
26922004.12.02 08:42delete12020.081.92940.00001.9312
26932004.12.02 08:42delete12010.041.93120.00001.9330
26942004.12.02 08:42buy stop12110.021.93840.00001.9402
26952004.12.02 08:42buy stop12120.021.94020.00001.9420
26962004.12.02 08:42buy stop12130.021.94200.00001.9438
26972004.12.02 08:42buy stop12140.021.94380.00001.9456
26982004.12.02 08:42buy limit12150.021.93480.00001.9366
26992004.12.02 08:42buy limit12160.041.93300.00001.9348
27002004.12.02 08:42buy limit12170.081.93120.00001.9330
27012004.12.02 08:42buy limit12180.161.92940.00001.9312
27022004.12.02 08:42buy limit12190.321.92760.00001.9294
27032004.12.02 08:42buy limit12200.641.92580.00001.9276
27042004.12.02 08:42buy limit12211.281.92400.00001.9258
27052004.12.02 08:46buy12110.021.93840.00001.9402
27062004.12.02 08:46t/p12080.021.93840.00001.93843.6016229.60
27072004.12.02 08:46delete12140.021.94380.00001.9456
27082004.12.02 08:46delete12130.021.94200.00001.9438
27092004.12.02 08:46delete12120.021.94020.00001.9420
27102004.12.02 08:46delete12211.281.92400.00001.9258
27112004.12.02 08:46delete12200.641.92580.00001.9276
27122004.12.02 08:46delete12190.321.92760.00001.9294
27132004.12.02 08:46delete12180.161.92940.00001.9312
27142004.12.02 08:46delete12170.081.93120.00001.9330
27152004.12.02 08:46delete12160.041.93300.00001.9348
27162004.12.02 08:46delete12150.021.93480.00001.9366
27172004.12.02 08:46buy stop12220.021.94020.00001.9420
27182004.12.02 08:46buy stop12230.021.94200.00001.9438
27192004.12.02 08:46buy stop12240.021.94380.00001.9456
27202004.12.02 08:46buy stop12250.021.94560.00001.9474
27212004.12.02 08:46buy limit12260.021.93660.00001.9384
27222004.12.02 08:46buy limit12270.041.93480.00001.9366
27232004.12.02 08:46buy limit12280.081.93300.00001.9348
27242004.12.02 08:46buy limit12290.161.93120.00001.9330
27252004.12.02 08:46buy limit12300.321.92940.00001.9312
27262004.12.02 08:46buy limit12310.641.92760.00001.9294
27272004.12.02 08:46buy limit12321.281.92580.00001.9276
27282004.12.02 08:48buy12220.021.94020.00001.9420
27292004.12.02 08:48t/p12110.021.94020.00001.94023.6016233.20
27302004.12.02 08:48delete12250.021.94560.00001.9474
27312004.12.02 08:48delete12240.021.94380.00001.9456
27322004.12.02 08:48delete12230.021.94200.00001.9438
27332004.12.02 08:48delete12321.281.92580.00001.9276
27342004.12.02 08:48delete12310.641.92760.00001.9294
27352004.12.02 08:48delete12300.321.92940.00001.9312
27362004.12.02 08:48delete12290.161.93120.00001.9330
27372004.12.02 08:48delete12280.081.93300.00001.9348
27382004.12.02 08:48delete12270.041.93480.00001.9366
27392004.12.02 08:48delete12260.021.93660.00001.9384
27402004.12.02 08:48buy stop12330.021.94200.00001.9438
27412004.12.02 08:48buy stop12340.021.94380.00001.9456
27422004.12.02 08:48buy stop12350.021.94560.00001.9474
27432004.12.02 08:48buy stop12360.021.94740.00001.9492
27442004.12.02 08:48buy limit12370.021.93840.00001.9402
27452004.12.02 08:48buy limit12380.041.93660.00001.9384
27462004.12.02 08:48buy limit12390.081.93480.00001.9366
27472004.12.02 08:48buy limit12400.161.93300.00001.9348
27482004.12.02 08:48buy limit12410.321.93120.00001.9330
27492004.12.02 08:48buy limit12420.641.92940.00001.9312
27502004.12.02 08:48buy limit12431.281.92760.00001.9294
27512004.12.02 08:53buy12330.021.94200.00001.9438
27522004.12.02 08:53t/p12220.021.94200.00001.94203.6016236.80
27532004.12.02 08:53delete12360.021.94740.00001.9492
27542004.12.02 08:53delete12350.021.94560.00001.9474
27552004.12.02 08:53delete12340.021.94380.00001.9456
27562004.12.02 08:53delete12431.281.92760.00001.9294
27572004.12.02 08:53delete12420.641.92940.00001.9312
27582004.12.02 08:53delete12410.321.93120.00001.9330
27592004.12.02 08:53delete12400.161.93300.00001.9348
27602004.12.02 08:53delete12390.081.93480.00001.9366
27612004.12.02 08:53delete12380.041.93660.00001.9384
27622004.12.02 08:53delete12370.021.93840.00001.9402
27632004.12.02 08:53buy stop12440.021.94380.00001.9456
27642004.12.02 08:53buy stop12450.021.94560.00001.9474
27652004.12.02 08:53buy stop12460.021.94740.00001.9492
27662004.12.02 08:53buy stop12470.021.94920.00001.9510
27672004.12.02 08:53buy limit12480.021.94020.00001.9420
27682004.12.02 08:53buy limit12490.041.93840.00001.9402
27692004.12.02 08:53buy limit12500.081.93660.00001.9384
27702004.12.02 08:53buy limit12510.161.93480.00001.9366
27712004.12.02 08:53buy limit12520.321.93300.00001.9348
27722004.12.02 08:53buy limit12530.641.93120.00001.9330
27732004.12.02 08:53buy limit12541.281.92940.00001.9312
27742004.12.02 09:32buy12440.021.94380.00001.9456
27752004.12.02 09:33t/p12330.021.94380.00001.94383.6016240.40
27762004.12.02 09:33delete12470.021.94920.00001.9510
27772004.12.02 09:33delete12460.021.94740.00001.9492
27782004.12.02 09:33delete12450.021.94560.00001.9474
27792004.12.02 09:33delete12541.281.92940.00001.9312
27802004.12.02 09:33delete12530.641.93120.00001.9330
27812004.12.02 09:33delete12520.321.93300.00001.9348
27822004.12.02 09:33delete12510.161.93480.00001.9366
27832004.12.02 09:33delete12500.081.93660.00001.9384
27842004.12.02 09:33delete12490.041.93840.00001.9402
27852004.12.02 09:33delete12480.021.94020.00001.9420
27862004.12.02 09:33buy stop12550.021.94560.00001.9474
27872004.12.02 09:33buy stop12560.021.94740.00001.9492
27882004.12.02 09:33buy stop12570.021.94920.00001.9510
27892004.12.02 09:33buy stop12580.021.95100.00001.9528
27902004.12.02 09:33buy limit12590.021.94200.00001.9438
27912004.12.02 09:33buy limit12600.041.94020.00001.9420
27922004.12.02 09:33buy limit12610.081.93840.00001.9402
27932004.12.02 09:33buy limit12620.161.93660.00001.9384
27942004.12.02 09:33buy limit12630.321.93480.00001.9366
27952004.12.02 09:33buy limit12640.641.93300.00001.9348
27962004.12.02 09:33buy limit12651.281.93120.00001.9330
27972004.12.02 09:48buy12590.021.94200.00001.9438
27982004.12.02 09:48delete12580.021.95100.00001.9528
27992004.12.02 09:48delete12570.021.94920.00001.9510
28002004.12.02 09:48delete12560.021.94740.00001.9492
28012004.12.02 09:48delete12550.021.94560.00001.9474
28022004.12.02 09:48buy stop12660.021.94380.00001.9456
28032004.12.02 09:48buy stop12670.021.94560.00001.9474
28042004.12.02 09:48buy stop12680.021.94740.00001.9492
28052004.12.02 09:48buy stop12690.021.94920.00001.9510
28062004.12.02 10:05buy12600.041.94020.00001.9420
28072004.12.02 10:05delete12690.021.94920.00001.9510
28082004.12.02 10:05delete12680.021.94740.00001.9492
28092004.12.02 10:05delete12670.021.94560.00001.9474
28102004.12.02 10:05delete12660.021.94380.00001.9456
28112004.12.02 10:05buy stop12700.021.94200.00001.9438
28122004.12.02 10:05buy stop12710.021.94380.00001.9456
28132004.12.02 10:05buy stop12720.021.94560.00001.9474
28142004.12.02 10:05buy stop12730.021.94740.00001.9492
28152004.12.02 10:18buy12610.081.93840.00001.9402
28162004.12.02 10:18delete12730.021.94740.00001.9492
28172004.12.02 10:18delete12720.021.94560.00001.9474
28182004.12.02 10:18delete12710.021.94380.00001.9456
28192004.12.02 10:18delete12700.021.94200.00001.9438
28202004.12.02 10:18buy stop12740.021.94020.00001.9420
28212004.12.02 10:18buy stop12750.021.94200.00001.9438
28222004.12.02 10:18buy stop12760.021.94380.00001.9456
28232004.12.02 10:18buy stop12770.021.94560.00001.9474
28242004.12.02 10:24buy12620.161.93660.00001.9384
28252004.12.02 10:24delete12770.021.94560.00001.9474
28262004.12.02 10:24delete12760.021.94380.00001.9456
28272004.12.02 10:24delete12750.021.94200.00001.9438
28282004.12.02 10:24delete12740.021.94020.00001.9420
28292004.12.02 10:24buy stop12780.021.93840.00001.9402
28302004.12.02 10:24buy stop12790.021.94020.00001.9420
28312004.12.02 10:24buy stop12800.021.94200.00001.9438
28322004.12.02 10:24buy stop12810.021.94380.00001.9456
28332004.12.02 10:50buy12780.021.93840.00001.9402
28342004.12.02 11:29buy12630.321.93480.00001.9366
28352004.12.02 11:30buy12640.641.93300.00001.9348
28362004.12.02 11:35buy12651.281.93120.00001.9330
28372004.12.02 12:22t/p12651.281.93300.00001.9330230.4016470.80
28382004.12.02 12:38t/p12640.641.93480.00001.9348115.2016586.00
28392004.12.02 15:27t/p12630.321.93660.00001.936657.6016643.60
28402004.12.03 18:59t/p12620.161.93840.00001.938428.7416672.33
28412004.12.03 19:04buy12790.021.94020.00001.9420
28422004.12.03 19:04t/p12610.081.94020.00001.940214.3716686.70
28432004.12.03 19:04t/p12780.021.94020.00001.94023.5916690.29
28442004.12.03 19:24buy12800.021.94200.00001.9438
28452004.12.03 19:27t/p12600.041.94200.00001.94207.1816697.48
28462004.12.03 19:27t/p12790.021.94200.00001.94203.6016701.08
28472004.12.03 21:56buy12810.021.94380.00001.9456
28482004.12.03 22:05t/p12590.021.94380.00001.94383.5916704.67
28492004.12.03 22:05t/p12800.021.94380.00001.94383.6016708.27
28502004.12.07 07:26t/p12440.021.94560.00001.94563.5816711.85
28512004.12.07 07:26t/p12810.021.94560.00001.94563.5816715.43
28522004.12.07 07:26buy12820.021.94610.00001.9479
28532004.12.07 07:26buy stop12830.021.94790.00001.9497
28542004.12.07 07:26buy stop12840.021.94970.00001.9515
28552004.12.07 07:26buy stop12850.021.95150.00001.9533
28562004.12.07 07:26buy stop12860.021.95330.00001.9551
28572004.12.07 07:26buy limit12870.021.94430.00001.9461
28582004.12.07 07:26buy limit12880.041.94250.00001.9443
28592004.12.07 07:26buy limit12890.081.94070.00001.9425
28602004.12.07 07:26buy limit12900.161.93890.00001.9407
28612004.12.07 07:26buy limit12910.321.93710.00001.9389
28622004.12.07 07:26buy limit12920.641.93530.00001.9371
28632004.12.07 07:26buy limit12931.281.93350.00001.9353
28642004.12.07 07:29buy12830.021.94790.00001.9497
28652004.12.07 07:30t/p12820.021.94790.00001.94793.6016719.03
28662004.12.07 07:30delete12860.021.95330.00001.9551
28672004.12.07 07:30delete12850.021.95150.00001.9533
28682004.12.07 07:30delete12840.021.94970.00001.9515
28692004.12.07 07:30delete12931.281.93350.00001.9353
28702004.12.07 07:30delete12920.641.93530.00001.9371
28712004.12.07 07:30delete12910.321.93710.00001.9389
28722004.12.07 07:30delete12900.161.93890.00001.9407
28732004.12.07 07:30delete12890.081.94070.00001.9425
28742004.12.07 07:30delete12880.041.94250.00001.9443
28752004.12.07 07:30delete12870.021.94430.00001.9461
28762004.12.07 07:30buy stop12940.021.94970.00001.9515
28772004.12.07 07:30buy stop12950.021.95150.00001.9533
28782004.12.07 07:30buy stop12960.021.95330.00001.9551
28792004.12.07 07:30buy stop12970.021.95510.00001.9569
28802004.12.07 07:30buy limit12980.021.94610.00001.9479
28812004.12.07 07:30buy limit12990.041.94430.00001.9461
28822004.12.07 07:30buy limit13000.081.94250.00001.9443
28832004.12.07 07:30buy limit13010.161.94070.00001.9425
28842004.12.07 07:30buy limit13020.321.93890.00001.9407
28852004.12.07 07:30buy limit13030.641.93710.00001.9389
28862004.12.07 07:30buy limit13041.281.93530.00001.9371
28872004.12.07 07:40buy12940.021.94970.00001.9515
28882004.12.07 07:44t/p12830.021.94970.00001.94973.6016722.63
28892004.12.07 07:44delete12970.021.95510.00001.9569
28902004.12.07 07:44delete12960.021.95330.00001.9551
28912004.12.07 07:44delete12950.021.95150.00001.9533
28922004.12.07 07:44delete13041.281.93530.00001.9371
28932004.12.07 07:44delete13030.641.93710.00001.9389
28942004.12.07 07:44delete13020.321.93890.00001.9407
28952004.12.07 07:44delete13010.161.94070.00001.9425
28962004.12.07 07:44delete13000.081.94250.00001.9443
28972004.12.07 07:44delete12990.041.94430.00001.9461
28982004.12.07 07:44delete12980.021.94610.00001.9479
28992004.12.07 07:44buy stop13050.021.95150.00001.9533
29002004.12.07 07:44buy stop13060.021.95330.00001.9551
29012004.12.07 07:44buy stop13070.021.95510.00001.9569
29022004.12.07 07:44buy stop13080.021.95690.00001.9587
29032004.12.07 07:44buy limit13090.021.94790.00001.9497
29042004.12.07 07:44buy limit13100.041.94610.00001.9479
29052004.12.07 07:44buy limit13110.081.94430.00001.9461
29062004.12.07 07:44buy limit13120.161.94250.00001.9443
29072004.12.07 07:44buy limit13130.321.94070.00001.9425
29082004.12.07 07:44buy limit13140.641.93890.00001.9407
29092004.12.07 07:44buy limit13151.281.93710.00001.9389
29102004.12.07 07:46buy13090.021.94790.00001.9497
29112004.12.07 07:46delete13080.021.95690.00001.9587
29122004.12.07 07:46delete13070.021.95510.00001.9569
29132004.12.07 07:46delete13060.021.95330.00001.9551
29142004.12.07 07:46delete13050.021.95150.00001.9533
29152004.12.07 07:46buy stop13160.021.94970.00001.9515
29162004.12.07 07:46buy stop13170.021.95150.00001.9533
29172004.12.07 07:46buy stop13180.021.95330.00001.9551
29182004.12.07 07:46buy stop13190.021.95510.00001.9569
29192004.12.07 07:52buy13160.021.94970.00001.9515
29202004.12.07 07:53t/p13090.021.94970.00001.94973.6016726.23
29212004.12.07 08:44buy13100.041.94610.00001.9479
29222004.12.07 11:42t/p13100.041.94790.00001.94797.2016733.43
29232004.12.07 15:41buy13110.081.94430.00001.9461
29242004.12.07 16:10buy13120.161.94250.00001.9443
29252004.12.07 17:21t/p13120.161.94430.00001.944328.8016762.23
29262004.12.07 17:36t/p13110.081.94610.00001.946114.4016776.63
29272004.12.08 05:12buy13130.321.94070.00001.9425
29282004.12.08 05:12buy13140.641.93890.00001.9407
29292004.12.08 06:08buy13151.281.93710.00001.9389
29302004.12.08 06:26t/p13151.281.93890.00001.9389230.4017007.03
29312004.12.15 15:00t/p13140.641.94070.00001.9407113.4117120.44
29322004.12.15 16:52t/p13130.321.94250.00001.942556.7017177.14
29332004.12.16 12:57buy13170.021.95150.00001.9533
29342004.12.16 13:07t/p12940.021.95150.00001.95153.5117180.65
29352004.12.16 13:07t/p13160.021.95150.00001.95153.5117184.17
29362004.12.16 13:07delete13190.021.95510.00001.9569
29372004.12.16 13:07delete13180.021.95330.00001.9551
29382004.12.16 13:07buy stop13200.021.95330.00001.9551
29392004.12.16 13:07buy stop13210.021.95510.00001.9569
29402004.12.16 13:07buy stop13220.021.95690.00001.9587
29412004.12.16 13:07buy stop13230.021.95870.00001.9605
29422004.12.16 13:07buy limit13240.021.94970.00001.9515
29432004.12.16 13:07buy limit13250.041.94790.00001.9497
29442004.12.16 13:07buy limit13260.081.94610.00001.9479
29452004.12.16 13:07buy limit13270.161.94430.00001.9461
29462004.12.16 13:07buy limit13280.321.94250.00001.9443
29472004.12.16 13:07buy limit13290.641.94070.00001.9425
29482004.12.16 13:07buy limit13301.281.93890.00001.9407
29492004.12.16 13:11buy13200.021.95330.00001.9551
29502004.12.16 13:14t/p13170.021.95330.00001.95333.6017187.77
29512004.12.16 13:14delete13230.021.95870.00001.9605
29522004.12.16 13:14delete13220.021.95690.00001.9587
29532004.12.16 13:14delete13210.021.95510.00001.9569
29542004.12.16 13:14delete13301.281.93890.00001.9407
29552004.12.16 13:14delete13290.641.94070.00001.9425
29562004.12.16 13:14delete13280.321.94250.00001.9443
29572004.12.16 13:14delete13270.161.94430.00001.9461
29582004.12.16 13:14delete13260.081.94610.00001.9479
29592004.12.16 13:14delete13250.041.94790.00001.9497
29602004.12.16 13:14delete13240.021.94970.00001.9515
29612004.12.16 13:14buy stop13310.021.95510.00001.9569
29622004.12.16 13:14buy stop13320.021.95690.00001.9587
29632004.12.16 13:14buy stop13330.021.95870.00001.9605
29642004.12.16 13:14buy stop13340.021.96050.00001.9623
29652004.12.16 13:14buy limit13350.021.95150.00001.9533
29662004.12.16 13:14buy limit13360.041.94970.00001.9515
29672004.12.16 13:14buy limit13370.081.94790.00001.9497
29682004.12.16 13:14buy limit13380.161.94610.00001.9479
29692004.12.16 13:14buy limit13390.321.94430.00001.9461
29702004.12.16 13:14buy limit13400.641.94250.00001.9443
29712004.12.16 13:14buy limit13411.281.94070.00001.9425
29722004.12.16 13:19buy13310.021.95510.00001.9569
29732004.12.16 14:30buy13350.021.95150.00001.9533
29742004.12.16 14:30delete13340.021.96050.00001.9623
29752004.12.16 14:30delete13330.021.95870.00001.9605
29762004.12.16 14:30delete13320.021.95690.00001.9587
29772004.12.16 14:30buy stop13420.021.95330.00001.9551
29782004.12.16 14:30buy stop13430.021.95510.00001.9569
29792004.12.16 14:30buy stop13440.021.95690.00001.9587
29802004.12.16 14:30buy stop13450.021.95870.00001.9605
29812004.12.16 14:35buy13420.021.95330.00001.9551
29822004.12.16 14:36t/p13350.021.95330.00001.95333.6017191.37
29832004.12.16 14:52buy13360.041.94970.00001.9515
29842004.12.16 14:55t/p13360.041.95150.00001.95157.2017198.57
29852004.12.16 15:08buy13370.081.94790.00001.9497
29862004.12.16 15:10buy13380.161.94610.00001.9479
29872004.12.16 15:17buy13390.321.94430.00001.9461
29882004.12.16 15:19buy13400.641.94250.00001.9443
29892004.12.16 15:22buy13411.281.94070.00001.9425
29902004.12.17 10:10t/p13411.281.94250.00001.9425229.8917428.45
29912004.12.17 10:15t/p13400.641.94430.00001.9443114.9417543.40
29922004.12.20 09:13t/p13390.321.94610.00001.946157.3417600.74
29932004.12.20 10:10t/p13380.161.94790.00001.947928.6717629.41
29942004.12.20 10:40t/p13370.081.94970.00001.949714.3417643.75
29952005.07.01 16:43t/p5250.021.77200.00001.77205.3917649.14
29962005.07.01 18:06sell5330.021.77020.00001.7684
29972005.07.01 18:07t/p5190.021.77020.00001.77025.3917654.54
29982005.07.01 18:07t/p5320.021.77020.00001.77025.3917659.93
29992005.07.01 18:07delete5350.021.76660.00001.7648
30002005.07.01 18:07delete5340.021.76840.00001.7666
30012005.07.01 18:07sell stop13460.021.76840.00001.7666
30022005.07.01 18:07sell stop13470.021.76660.00001.7648
30032005.07.01 18:07sell stop13480.021.76480.00001.7630
30042005.07.01 18:07sell stop13490.021.76300.00001.7612
30052005.07.01 18:07sell limit13500.021.77200.00001.7702
30062005.07.01 18:07sell limit13510.041.77380.00001.7720
30072005.07.01 18:07sell limit13520.081.77560.00001.7738
30082005.07.01 18:07sell limit13530.161.77740.00001.7756
30092005.07.01 18:07sell limit13540.321.77920.00001.7774
30102005.07.01 18:07sell limit13550.641.78100.00001.7792
30112005.07.01 18:07sell limit13561.281.78280.00001.7810
30122005.07.01 21:30sell13460.021.76840.00001.7666
30132005.07.01 21:40t/p5330.021.76840.00001.76843.6017663.53
30142005.07.01 21:40delete13490.021.76300.00001.7612
30152005.07.01 21:40delete13480.021.76480.00001.7630
30162005.07.01 21:40delete13470.021.76660.00001.7648
30172005.07.01 21:40delete13561.281.78280.00001.7810
30182005.07.01 21:40delete13550.641.78100.00001.7792
30192005.07.01 21:40delete13540.321.77920.00001.7774
30202005.07.01 21:40delete13530.161.77740.00001.7756
30212005.07.01 21:40delete13520.081.77560.00001.7738
30222005.07.01 21:40delete13510.041.77380.00001.7720
30232005.07.01 21:40delete13500.021.77200.00001.7702
30242005.07.01 21:41sell stop13570.021.76660.00001.7648
30252005.07.01 21:41sell stop13580.021.76480.00001.7630
30262005.07.01 21:41sell stop13590.021.76300.00001.7612
30272005.07.01 21:41sell stop13600.021.76120.00001.7594
30282005.07.01 21:41sell limit13610.021.77020.00001.7684
30292005.07.01 21:41sell limit13620.041.77200.00001.7702
30302005.07.01 21:41sell limit13630.081.77380.00001.7720
30312005.07.01 21:41sell limit13640.161.77560.00001.7738
30322005.07.01 21:41sell limit13650.321.77740.00001.7756
30332005.07.01 21:41sell limit13660.641.77920.00001.7774
30342005.07.01 21:41sell limit13671.281.78100.00001.7792
30352005.07.04 00:00t/p13460.021.76660.00001.76663.6117667.14
30362005.07.04 00:00sell13570.021.76660.00001.7648
30372005.07.04 00:00sell13580.021.76480.00001.7630
30382005.07.04 00:00sell13590.021.76300.00001.7612
30392005.07.04 00:00sell13600.021.76120.00001.7594
30402005.07.04 00:00t/p13570.021.76480.00001.76483.6017670.74
30412005.07.04 00:00t/p13580.021.76300.00001.76303.6017674.34
30422005.07.04 00:00t/p13590.021.76120.00001.76123.6017677.94
30432005.07.04 00:00sell stop13680.021.75940.00001.7576
30442005.07.04 00:00sell stop13690.021.75760.00001.7558
30452005.07.04 00:00sell stop13700.021.75580.00001.7540
30462005.07.04 00:00sell stop13710.021.75400.00001.7522
30472005.07.04 00:00delete13710.021.75400.00001.7522
30482005.07.04 00:00delete13700.021.75580.00001.7540
30492005.07.04 00:00delete13690.021.75760.00001.7558
30502005.07.04 00:00delete13680.021.75940.00001.7576
30512005.07.04 00:00delete13671.281.78100.00001.7792
30522005.07.04 00:00delete13660.641.77920.00001.7774
30532005.07.04 00:00delete13650.321.77740.00001.7756
30542005.07.04 00:00delete13640.161.77560.00001.7738
30552005.07.04 00:00delete13630.081.77380.00001.7720
30562005.07.04 00:00delete13620.041.77200.00001.7702
30572005.07.04 00:00delete13610.021.77020.00001.7684
30582005.07.04 00:00sell stop13720.021.75760.00001.7558
30592005.07.04 00:00sell stop13730.021.75580.00001.7540
30602005.07.04 00:00sell stop13740.021.75400.00001.7522
30612005.07.04 00:00sell limit13750.021.76300.00001.7612
30622005.07.04 00:00sell limit13760.041.76480.00001.7630
30632005.07.04 00:00sell limit13770.081.76660.00001.7648
30642005.07.04 00:00sell limit13780.161.76840.00001.7666
30652005.07.04 00:00sell limit13790.321.77020.00001.7684
30662005.07.04 00:00sell limit13800.641.77200.00001.7702
30672005.07.04 00:00sell limit13811.281.77380.00001.7720
30682005.07.04 00:00delete13740.021.75400.00001.7522
30692005.07.04 00:00delete13730.021.75580.00001.7540
30702005.07.04 00:00delete13720.021.75760.00001.7558
30712005.07.04 00:00delete13811.281.77380.00001.7720
30722005.07.04 00:00delete13800.641.77200.00001.7702
30732005.07.04 00:00delete13790.321.77020.00001.7684
30742005.07.04 00:00delete13780.161.76840.00001.7666
30752005.07.04 00:00delete13770.081.76660.00001.7648
30762005.07.04 00:00delete13760.041.76480.00001.7630
30772005.07.04 00:00delete13750.021.76300.00001.7612
30782005.07.04 00:00sell stop13820.021.75940.00001.7576
30792005.07.04 00:00sell stop13830.021.75760.00001.7558
30802005.07.04 00:00sell stop13840.021.75580.00001.7540
30812005.07.04 00:00sell stop13850.021.75400.00001.7522
30822005.07.04 00:00sell limit13860.021.76300.00001.7612
30832005.07.04 00:00sell limit13870.041.76480.00001.7630
30842005.07.04 00:00sell limit13880.081.76660.00001.7648
30852005.07.04 00:00sell limit13890.161.76840.00001.7666
30862005.07.04 00:00sell limit13900.321.77020.00001.7684
30872005.07.04 00:00sell limit13910.641.77200.00001.7702
30882005.07.04 00:00sell limit13921.281.77380.00001.7720
30892005.07.04 00:02sell13820.021.75940.00001.7576
30902005.07.04 00:02t/p13600.021.75940.00001.75943.6017681.54
30912005.07.04 00:02delete13850.021.75400.00001.7522
30922005.07.04 00:02delete13840.021.75580.00001.7540
30932005.07.04 00:02delete13830.021.75760.00001.7558
30942005.07.04 00:02delete13921.281.77380.00001.7720
30952005.07.04 00:02delete13910.641.77200.00001.7702
30962005.07.04 00:02delete13900.321.77020.00001.7684
30972005.07.04 00:02delete13890.161.76840.00001.7666
30982005.07.04 00:02delete13880.081.76660.00001.7648
30992005.07.04 00:02delete13870.041.76480.00001.7630
31002005.07.04 00:02delete13860.021.76300.00001.7612
31012005.07.04 00:02sell stop13930.021.75760.00001.7558
31022005.07.04 00:02sell stop13940.021.75580.00001.7540
31032005.07.04 00:02sell stop13950.021.75400.00001.7522
31042005.07.04 00:02sell stop13960.021.75220.00001.7504
31052005.07.04 00:02sell limit13970.021.76120.00001.7594
31062005.07.04 00:02sell limit13980.041.76300.00001.7612
31072005.07.04 00:02sell limit13990.081.76480.00001.7630
31082005.07.04 00:02sell limit14000.161.76660.00001.7648
31092005.07.04 00:02sell limit14010.321.76840.00001.7666
31102005.07.04 00:02sell limit14020.641.77020.00001.7684
31112005.07.04 00:02sell limit14031.281.77200.00001.7702
31122005.07.04 00:03sell13930.021.75760.00001.7558
31132005.07.04 00:53sell13970.021.76120.00001.7594
31142005.07.04 00:53delete13960.021.75220.00001.7504
31152005.07.04 00:53delete13950.021.75400.00001.7522
31162005.07.04 00:53delete13940.021.75580.00001.7540
31172005.07.04 00:53sell stop14040.021.75940.00001.7576
31182005.07.04 00:53sell stop14050.021.75760.00001.7558
31192005.07.04 00:53sell stop14060.021.75580.00001.7540
31202005.07.04 00:53sell stop14070.021.75400.00001.7522
31212005.07.04 02:02sell13980.041.76300.00001.7612
31222005.07.04 02:02delete14070.021.75400.00001.7522
31232005.07.04 02:02delete14060.021.75580.00001.7540
31242005.07.04 02:02delete14050.021.75760.00001.7558
31252005.07.04 02:02delete14040.021.75940.00001.7576
31262005.07.04 02:03sell stop14080.021.76120.00001.7594
31272005.07.04 02:03sell stop14090.021.75940.00001.7576
31282005.07.04 02:03sell stop14100.021.75760.00001.7558
31292005.07.04 02:03sell stop14110.021.75580.00001.7540
31302005.07.04 04:42sell14080.021.76120.00001.7594
31312005.07.04 04:51t/p13980.041.76120.00001.76127.2017688.74
31322005.07.04 04:56sell14090.021.75940.00001.7576
31332005.07.04 04:57t/p13970.021.75940.00001.75943.6017692.34
31342005.07.04 04:57t/p14080.021.75940.00001.75943.6017695.94
31352005.07.04 09:39sell13990.081.76480.00001.7630
31362005.07.04 09:52t/p13990.081.76300.00001.763014.4017710.34
31372005.07.04 12:19sell14100.021.75760.00001.7558
31382005.07.04 12:20t/p13820.021.75760.00001.75763.6017713.94
31392005.07.04 12:20t/p14090.021.75760.00001.75763.6017717.54
31402005.07.05 08:29sell14110.021.75580.00001.7540
31412005.07.05 08:29sell stop14120.021.75400.00001.7522
31422005.07.05 08:29sell stop14130.021.75220.00001.7504
31432005.07.05 08:29sell stop14140.021.75040.00001.7486
31442005.07.05 08:29sell stop14150.021.74860.00001.7468
31452005.07.05 08:29t/p13930.021.75580.00001.75583.6117721.14
31462005.07.05 08:29t/p14100.021.75580.00001.75583.6117724.75
31472005.07.05 08:29delete14031.281.77200.00001.7702
31482005.07.05 08:29delete14020.641.77020.00001.7684
31492005.07.05 08:29delete14010.321.76840.00001.7666
31502005.07.05 08:29delete14000.161.76660.00001.7648
31512005.07.05 08:29sell limit14160.021.75760.00001.7558
31522005.07.05 08:29sell limit14170.041.75940.00001.7576
31532005.07.05 08:29sell limit14180.081.76120.00001.7594
31542005.07.05 08:29sell limit14190.161.76300.00001.7612
31552005.07.05 08:29sell limit14200.321.76480.00001.7630
31562005.07.05 08:29sell limit14210.641.76660.00001.7648
31572005.07.05 08:29sell limit14221.281.76840.00001.7666
31582005.07.05 08:37sell14120.021.75400.00001.7522
31592005.07.05 08:39t/p14110.021.75400.00001.75403.6017728.35
31602005.07.05 08:39delete14150.021.74860.00001.7468
31612005.07.05 08:39delete14140.021.75040.00001.7486
31622005.07.05 08:39delete14130.021.75220.00001.7504
31632005.07.05 08:39delete14221.281.76840.00001.7666
31642005.07.05 08:39delete14210.641.76660.00001.7648
31652005.07.05 08:39delete14200.321.76480.00001.7630
31662005.07.05 08:39delete14190.161.76300.00001.7612
31672005.07.05 08:39delete14180.081.76120.00001.7594
31682005.07.05 08:39delete14170.041.75940.00001.7576
31692005.07.05 08:39delete14160.021.75760.00001.7558
31702005.07.05 08:39sell stop14230.021.75220.00001.7504
31712005.07.05 08:39sell stop14240.021.75040.00001.7486
31722005.07.05 08:39sell stop14250.021.74860.00001.7468
31732005.07.05 08:39sell stop14260.021.74680.00001.7450
31742005.07.05 08:39sell limit14270.021.75580.00001.7540
31752005.07.05 08:39sell limit14280.041.75760.00001.7558
31762005.07.05 08:39sell limit14290.081.75940.00001.7576
31772005.07.05 08:39sell limit14300.161.76120.00001.7594
31782005.07.05 08:39sell limit14310.321.76300.00001.7612
31792005.07.05 08:39sell limit14320.641.76480.00001.7630
31802005.07.05 08:39sell limit14331.281.76660.00001.7648
31812005.07.05 09:03sell14230.021.75220.00001.7504
31822005.07.05 09:05t/p14120.021.75220.00001.75223.6017731.95
31832005.07.05 09:05delete14260.021.74680.00001.7450
31842005.07.05 09:05delete14250.021.74860.00001.7468
31852005.07.05 09:05delete14240.021.75040.00001.7486
31862005.07.05 09:05delete14331.281.76660.00001.7648
31872005.07.05 09:05delete14320.641.76480.00001.7630
31882005.07.05 09:05delete14310.321.76300.00001.7612
31892005.07.05 09:05delete14300.161.76120.00001.7594
31902005.07.05 09:05delete14290.081.75940.00001.7576
31912005.07.05 09:05delete14280.041.75760.00001.7558
31922005.07.05 09:05delete14270.021.75580.00001.7540
31932005.07.05 09:05sell stop14340.021.75040.00001.7486
31942005.07.05 09:05sell stop14350.021.74860.00001.7468
31952005.07.05 09:05sell stop14360.021.74680.00001.7450
31962005.07.05 09:05sell stop14370.021.74500.00001.7432
31972005.07.05 09:05sell limit14380.021.75400.00001.7522
31982005.07.05 09:05sell limit14390.041.75580.00001.7540
31992005.07.05 09:05sell limit14400.081.75760.00001.7558
32002005.07.05 09:05sell limit14410.161.75940.00001.7576
32012005.07.05 09:05sell limit14420.321.76120.00001.7594
32022005.07.05 09:05sell limit14430.641.76300.00001.7612
32032005.07.05 09:05sell limit14441.281.76480.00001.7630
32042005.07.05 09:06sell14340.021.75040.00001.7486
32052005.07.05 09:23sell14380.021.75400.00001.7522
32062005.07.05 09:23delete14370.021.74500.00001.7432
32072005.07.05 09:23delete14360.021.74680.00001.7450
32082005.07.05 09:23delete14350.021.74860.00001.7468
32092005.07.05 09:23sell stop14450.021.75220.00001.7504
32102005.07.05 09:23sell stop14460.021.75040.00001.7486
32112005.07.05 09:23sell stop14470.021.74860.00001.7468
32122005.07.05 09:23sell stop14480.021.74680.00001.7450
32132005.07.05 10:25sell14390.041.75580.00001.7540
32142005.07.05 10:25delete14480.021.74680.00001.7450
32152005.07.05 10:25delete14470.021.74860.00001.7468
32162005.07.05 10:25delete14460.021.75040.00001.7486
32172005.07.05 10:25delete14450.021.75220.00001.7504
32182005.07.05 10:25sell stop14490.021.75400.00001.7522
32192005.07.05 10:25sell stop14500.021.75220.00001.7504
32202005.07.05 10:25sell stop14510.021.75040.00001.7486
32212005.07.05 10:25sell stop14520.021.74860.00001.7468
32222005.07.05 10:36sell14400.081.75760.00001.7558
32232005.07.05 10:36delete14520.021.74860.00001.7468
32242005.07.05 10:36delete14510.021.75040.00001.7486
32252005.07.05 10:36delete14500.021.75220.00001.7504
32262005.07.05 10:36delete14490.021.75400.00001.7522
32272005.07.05 10:36sell stop14530.021.75580.00001.7540
32282005.07.05 10:36sell stop14540.021.75400.00001.7522
32292005.07.05 10:36sell stop14550.021.75220.00001.7504
32302005.07.05 10:36sell stop14560.021.75040.00001.7486
32312005.07.05 10:49sell14410.161.75940.00001.7576
32322005.07.05 10:49delete14560.021.75040.00001.7486
32332005.07.05 10:49delete14550.021.75220.00001.7504
32342005.07.05 10:49delete14540.021.75400.00001.7522
32352005.07.05 10:49delete14530.021.75580.00001.7540
32362005.07.05 10:49sell stop14570.021.75760.00001.7558
32372005.07.05 10:49sell stop14580.021.75580.00001.7540
32382005.07.05 10:49sell stop14590.021.75400.00001.7522
32392005.07.05 10:49sell stop14600.021.75220.00001.7504
32402005.07.05 10:52sell14420.321.76120.00001.7594
32412005.07.05 10:52delete14600.021.75220.00001.7504
32422005.07.05 10:52delete14590.021.75400.00001.7522
32432005.07.05 10:52delete14580.021.75580.00001.7540
32442005.07.05 10:52delete14570.021.75760.00001.7558
32452005.07.05 10:52sell stop14610.021.75940.00001.7576
32462005.07.05 10:52sell stop14620.021.75760.00001.7558
32472005.07.05 10:52sell stop14630.021.75580.00001.7540
32482005.07.05 10:52sell stop14640.021.75400.00001.7522
32492005.07.05 10:59sell14610.021.75940.00001.7576
32502005.07.05 11:05t/p14420.321.75940.00001.759457.6017789.55
32512005.07.05 11:12sell14620.021.75760.00001.7558
32522005.07.05 11:17t/p14410.161.75760.00001.757628.8017818.35
32532005.07.05 11:17t/p14610.021.75760.00001.75763.6017821.95
32542005.07.05 11:35sell14630.021.75580.00001.7540
32552005.07.05 12:01t/p14400.081.75580.00001.755814.4017836.35
32562005.07.05 12:01t/p14620.021.75580.00001.75583.6017839.95
32572005.07.05 12:01sell14640.021.75400.00001.7522
32582005.07.05 12:01sell stop14650.021.75220.00001.7504
32592005.07.05 12:01sell stop14660.021.75040.00001.7486
32602005.07.05 12:01sell stop14670.021.74860.00001.7468
32612005.07.05 12:01sell stop14680.021.74680.00001.7450
32622005.07.05 13:38t/p14390.041.75400.00001.75407.2017847.15
32632005.07.05 13:38t/p14630.021.75400.00001.75403.6017850.75
32642005.07.05 13:41sell14650.021.75220.00001.7504
32652005.07.05 13:42t/p14380.021.75220.00001.75223.6017854.35
32662005.07.05 13:42t/p14640.021.75220.00001.75223.6017857.95
32672005.07.07 04:42sell14660.021.75040.00001.7486
32682005.07.07 04:43t/p14230.021.75040.00001.75043.6217861.57
32692005.07.07 04:43t/p14650.021.75040.00001.75043.6217865.20
32702005.07.07 04:44sell14670.021.74860.00001.7468
32712005.07.07 04:44t/p14340.021.74860.00001.74863.6217868.82
32722005.07.07 04:44t/p14660.021.74860.00001.74863.6017872.42
32732005.07.07 04:44delete14680.021.74680.00001.7450
32742005.07.07 04:44delete14441.281.76480.00001.7630
32752005.07.07 04:44delete14430.641.76300.00001.7612
32762005.07.07 04:44sell stop14690.021.74680.00001.7450
32772005.07.07 04:44sell stop14700.021.74500.00001.7432
32782005.07.07 04:44sell stop14710.021.74320.00001.7414
32792005.07.07 04:44sell stop14720.021.74140.00001.7396
32802005.07.07 04:44sell limit14730.021.75040.00001.7486
32812005.07.07 04:44sell limit14740.041.75220.00001.7504
32822005.07.07 04:44sell limit14750.081.75400.00001.7522
32832005.07.07 04:44sell limit14760.161.75580.00001.7540
32842005.07.07 04:44sell limit14770.321.75760.00001.7558
32852005.07.07 04:44sell limit14780.641.75940.00001.7576
32862005.07.07 04:44sell limit14791.281.76120.00001.7594
32872005.07.07 04:44sell14690.021.74680.00001.7450
32882005.07.07 05:07sell14730.021.75040.00001.7486
32892005.07.07 05:07delete14720.021.74140.00001.7396
32902005.07.07 05:07delete14710.021.74320.00001.7414
32912005.07.07 05:07delete14700.021.74500.00001.7432
32922005.07.07 05:07sell stop14800.021.74860.00001.7468
32932005.07.07 05:07sell stop14810.021.74680.00001.7450
32942005.07.07 05:07sell stop14820.021.74500.00001.7432
32952005.07.07 05:07sell stop14830.021.74320.00001.7414
32962005.07.07 08:35sell14740.041.75220.00001.7504
32972005.07.07 08:35delete14830.021.74320.00001.7414
32982005.07.07 08:35delete14820.021.74500.00001.7432
32992005.07.07 08:35delete14810.021.74680.00001.7450
33002005.07.07 08:35delete14800.021.74860.00001.7468
33012005.07.07 08:35sell stop14840.021.75040.00001.7486
33022005.07.07 08:35sell stop14850.021.74860.00001.7468
33032005.07.07 08:35sell stop14860.021.74680.00001.7450
33042005.07.07 08:35sell stop14870.021.74500.00001.7432
33052005.07.07 08:51sell14840.021.75040.00001.7486
33062005.07.07 11:17t/p14740.041.75040.00001.75047.2017879.62
33072005.07.07 11:18sell14850.021.74860.00001.7468
33082005.07.07 11:18t/p14730.021.74860.00001.74863.6017883.22
33092005.07.07 11:18t/p14840.021.74860.00001.74863.6017886.82
33102005.07.07 11:18sell14860.021.74680.00001.7450
33112005.07.07 11:18t/p14670.021.74680.00001.74683.6017890.42
33122005.07.07 11:18t/p14850.021.74680.00001.74683.6017894.02
33132005.07.07 11:19sell14870.021.74500.00001.7432
33142005.07.07 11:19sell stop14880.021.74320.00001.7414
33152005.07.07 11:19sell stop14890.021.74140.00001.7396
33162005.07.07 11:19sell stop14900.021.73960.00001.7378
33172005.07.07 11:19sell stop14910.021.73780.00001.7360
33182005.07.07 11:19t/p14690.021.74500.00001.74503.6017897.62
33192005.07.07 11:19t/p14860.021.74500.00001.74503.6017901.22
33202005.07.07 11:19delete14791.281.76120.00001.7594
33212005.07.07 11:19delete14780.641.75940.00001.7576
33222005.07.07 11:19delete14770.321.75760.00001.7558
33232005.07.07 11:19delete14760.161.75580.00001.7540
33242005.07.07 11:19delete14750.081.75400.00001.7522
33252005.07.07 11:19sell limit14920.021.74680.00001.7450
33262005.07.07 11:19sell limit14930.041.74860.00001.7468
33272005.07.07 11:19sell limit14940.081.75040.00001.7486
33282005.07.07 11:19sell limit14950.161.75220.00001.7504
33292005.07.07 11:19sell limit14960.321.75400.00001.7522
33302005.07.07 11:19sell limit14970.641.75580.00001.7540
33312005.07.07 11:19sell limit14981.281.75760.00001.7558
33322005.07.07 11:19t/p14870.021.74320.00001.74323.6017904.82
33332005.07.07 11:19sell14880.021.74320.00001.7414
33342005.07.07 11:19delete14910.021.73780.00001.7360
33352005.07.07 11:19delete14900.021.73960.00001.7378
33362005.07.07 11:19delete14890.021.74140.00001.7396
33372005.07.07 11:19delete14981.281.75760.00001.7558
33382005.07.07 11:19delete14970.641.75580.00001.7540
33392005.07.07 11:19delete14960.321.75400.00001.7522
33402005.07.07 11:19delete14950.161.75220.00001.7504
33412005.07.07 11:19delete14940.081.75040.00001.7486
33422005.07.07 11:19delete14930.041.74860.00001.7468
33432005.07.07 11:19delete14920.021.74680.00001.7450
33442005.07.07 11:19sell stop14990.021.74140.00001.7396
33452005.07.07 11:19sell stop15000.021.73960.00001.7378
33462005.07.07 11:19sell stop15010.021.73780.00001.7360
33472005.07.07 11:19sell stop15020.021.73600.00001.7342
33482005.07.07 11:19sell limit15030.021.74500.00001.7432
33492005.07.07 11:19sell limit15040.041.74680.00001.7450
33502005.07.07 11:19sell limit15050.081.74860.00001.7468
33512005.07.07 11:19sell limit15060.161.75040.00001.7486
33522005.07.07 11:19sell limit15070.321.75220.00001.7504
33532005.07.07 11:19sell limit15080.641.75400.00001.7522
33542005.07.07 11:19sell limit15091.281.75580.00001.7540
33552005.07.07 11:21sell15030.021.74500.00001.7432
33562005.07.07 11:21delete15020.021.73600.00001.7342
33572005.07.07 11:21delete15010.021.73780.00001.7360
33582005.07.07 11:21delete15000.021.73960.00001.7378
33592005.07.07 11:21delete14990.021.74140.00001.7396
33602005.07.07 11:21sell stop15100.021.74320.00001.7414
33612005.07.07 11:21sell stop15110.021.74140.00001.7396
33622005.07.07 11:21sell stop15120.021.73960.00001.7378
33632005.07.07 11:21sell stop15130.021.73780.00001.7360
33642005.07.07 11:25sell15040.041.74680.00001.7450
33652005.07.07 11:25delete15130.021.73780.00001.7360
33662005.07.07 11:25delete15120.021.73960.00001.7378
33672005.07.07 11:25delete15110.021.74140.00001.7396
33682005.07.07 11:25delete15100.021.74320.00001.7414
33692005.07.07 11:25sell stop15140.021.74500.00001.7432
33702005.07.07 11:25sell stop15150.021.74320.00001.7414
33712005.07.07 11:25sell stop15160.021.74140.00001.7396
33722005.07.07 11:25sell stop15170.021.73960.00001.7378
33732005.07.07 11:25sell15050.081.74860.00001.7468
33742005.07.07 11:25delete15170.021.73960.00001.7378
33752005.07.07 11:25delete15160.021.74140.00001.7396
33762005.07.07 11:25delete15150.021.74320.00001.7414
33772005.07.07 11:25delete15140.021.74500.00001.7432
33782005.07.07 11:25sell stop15180.021.74680.00001.7450
33792005.07.07 11:25sell stop15190.021.74500.00001.7432
33802005.07.07 11:25sell stop15200.021.74320.00001.7414
33812005.07.07 11:25sell stop15210.021.74140.00001.7396
33822005.07.07 11:27sell15180.021.74680.00001.7450
33832005.07.07 11:28t/p15050.081.74680.00001.746814.4017919.22
33842005.07.07 11:28sell15190.021.74500.00001.7432
33852005.07.07 11:29t/p15040.041.74500.00001.74507.2017926.42
33862005.07.07 11:29t/p15180.021.74500.00001.74503.6017930.02
33872005.07.07 11:45sell15200.021.74320.00001.7414
33882005.07.07 11:49t/p15030.021.74320.00001.74323.6017933.62
33892005.07.07 11:49t/p15190.021.74320.00001.74323.6017937.22
33902005.07.07 11:49sell15210.021.74140.00001.7396
33912005.07.07 11:49sell stop15220.021.73960.00001.7378
33922005.07.07 11:49sell stop15230.021.73780.00001.7360
33932005.07.07 11:49sell stop15240.021.73600.00001.7342
33942005.07.07 11:49sell stop15250.021.73420.00001.7324
33952005.07.07 11:49t/p14880.021.74140.00001.74143.6017940.82
33962005.07.07 11:49t/p15200.021.74140.00001.74143.6017944.42
33972005.07.07 11:49delete15091.281.75580.00001.7540
33982005.07.07 11:49delete15080.641.75400.00001.7522
33992005.07.07 11:49delete15070.321.75220.00001.7504
34002005.07.07 11:49delete15060.161.75040.00001.7486
34012005.07.07 11:49sell limit15260.021.74320.00001.7414
34022005.07.07 11:49sell limit15270.041.74500.00001.7432
34032005.07.07 11:49sell limit15280.081.74680.00001.7450
34042005.07.07 11:49sell limit15290.161.74860.00001.7468
34052005.07.07 11:49sell limit15300.321.75040.00001.7486
34062005.07.07 11:49sell limit15310.641.75220.00001.7504
34072005.07.07 11:49sell limit15321.281.75400.00001.7522
34082005.07.07 12:10sell15260.021.74320.00001.7414
34092005.07.07 12:10delete15250.021.73420.00001.7324
34102005.07.07 12:10delete15240.021.73600.00001.7342
34112005.07.07 12:10delete15230.021.73780.00001.7360
34122005.07.07 12:10delete15220.021.73960.00001.7378
34132005.07.07 12:10sell stop15330.021.74140.00001.7396
34142005.07.07 12:10sell stop15340.021.73960.00001.7378
34152005.07.07 12:10sell stop15350.021.73780.00001.7360
34162005.07.07 12:10sell stop15360.021.73600.00001.7342
34172005.07.07 12:10sell15270.041.74500.00001.7432
34182005.07.07 12:10delete15360.021.73600.00001.7342
34192005.07.07 12:10delete15350.021.73780.00001.7360
34202005.07.07 12:10delete15340.021.73960.00001.7378
34212005.07.07 12:10delete15330.021.74140.00001.7396
34222005.07.07 12:10sell stop15370.021.74320.00001.7414
34232005.07.07 12:10sell stop15380.021.74140.00001.7396
34242005.07.07 12:10sell stop15390.021.73960.00001.7378
34252005.07.07 12:10sell stop15400.021.73780.00001.7360
34262005.07.07 12:13sell15370.021.74320.00001.7414
34272005.07.07 12:18t/p15270.041.74320.00001.74327.2017951.62
34282005.07.07 13:00sell15280.081.74680.00001.7450
34292005.07.07 13:02t/p15280.081.74500.00001.745014.4017966.02
34302005.07.07 16:42sell15380.021.74140.00001.7396
34312005.07.07 16:49t/p15260.021.74140.00001.74143.6017969.62
34322005.07.07 16:49t/p15370.021.74140.00001.74143.6017973.22
34332005.07.08 09:07sell15390.021.73960.00001.7378
34342005.07.08 09:09t/p15210.021.73960.00001.73963.6117976.83
34352005.07.08 09:09t/p15380.021.73960.00001.73963.6117980.43
34362005.07.08 09:09delete15400.021.73780.00001.7360
34372005.07.08 09:09delete15321.281.75400.00001.7522
34382005.07.08 09:09delete15310.641.75220.00001.7504
34392005.07.08 09:09delete15300.321.75040.00001.7486
34402005.07.08 09:09delete15290.161.74860.00001.7468
34412005.07.08 09:09sell stop15410.021.73780.00001.7360
34422005.07.08 09:09sell stop15420.021.73600.00001.7342
34432005.07.08 09:09sell stop15430.021.73420.00001.7324
34442005.07.08 09:09sell stop15440.021.73240.00001.7306
34452005.07.08 09:09sell limit15450.021.74140.00001.7396
34462005.07.08 09:09sell limit15460.041.74320.00001.7414
34472005.07.08 09:09sell limit15470.081.74500.00001.7432
34482005.07.08 09:09sell limit15480.161.74680.00001.7450
34492005.07.08 09:09sell limit15490.321.74860.00001.7468
34502005.07.08 09:09sell limit15500.641.75040.00001.7486
34512005.07.08 09:09sell limit15511.281.75220.00001.7504
34522005.07.08 09:12sell15410.021.73780.00001.7360
34532005.07.08 09:13t/p15390.021.73780.00001.73783.6017984.03
34542005.07.08 09:13delete15440.021.73240.00001.7306
34552005.07.08 09:13delete15430.021.73420.00001.7324
34562005.07.08 09:13delete15420.021.73600.00001.7342
34572005.07.08 09:13delete15511.281.75220.00001.7504
34582005.07.08 09:13delete15500.641.75040.00001.7486
34592005.07.08 09:13delete15490.321.74860.00001.7468
34602005.07.08 09:13delete15480.161.74680.00001.7450
34612005.07.08 09:13delete15470.081.74500.00001.7432
34622005.07.08 09:13delete15460.041.74320.00001.7414
34632005.07.08 09:13delete15450.021.74140.00001.7396
34642005.07.08 09:13sell stop15520.021.73600.00001.7342
34652005.07.08 09:13sell stop15530.021.73420.00001.7324
34662005.07.08 09:13sell stop15540.021.73240.00001.7306
34672005.07.08 09:13sell stop15550.021.73060.00001.7288
34682005.07.08 09:13sell limit15560.021.73960.00001.7378
34692005.07.08 09:13sell limit15570.041.74140.00001.7396
34702005.07.08 09:13sell limit15580.081.74320.00001.7414
34712005.07.08 09:13sell limit15590.161.74500.00001.7432
34722005.07.08 09:13sell limit15600.321.74680.00001.7450
34732005.07.08 09:13sell limit15610.641.74860.00001.7468
34742005.07.08 09:13sell limit15621.281.75040.00001.7486
34752005.07.08 11:57sell15520.021.73600.00001.7342
34762005.07.08 12:28t/p15410.021.73600.00001.73603.6017987.63
34772005.07.08 12:28delete15550.021.73060.00001.7288
34782005.07.08 12:28delete15540.021.73240.00001.7306
34792005.07.08 12:28delete15530.021.73420.00001.7324
34802005.07.08 12:28delete15621.281.75040.00001.7486
34812005.07.08 12:28delete15610.641.74860.00001.7468
34822005.07.08 12:28delete15600.321.74680.00001.7450
34832005.07.08 12:28delete15590.161.74500.00001.7432
34842005.07.08 12:28delete15580.081.74320.00001.7414
34852005.07.08 12:28delete15570.041.74140.00001.7396
34862005.07.08 12:28delete15560.021.73960.00001.7378
34872005.07.08 12:28sell stop15630.021.73420.00001.7324
34882005.07.08 12:28sell stop15640.021.73240.00001.7306
34892005.07.08 12:28sell stop15650.021.73060.00001.7288
34902005.07.08 12:28sell stop15660.021.72880.00001.7270
34912005.07.08 12:28sell limit15670.021.73780.00001.7360
34922005.07.08 12:28sell limit15680.041.73960.00001.7378
34932005.07.08 12:28sell limit15690.081.74140.00001.7396
34942005.07.08 12:28sell limit15700.161.74320.00001.7414
34952005.07.08 12:28sell limit15710.321.74500.00001.7432
34962005.07.08 12:28sell limit15720.641.74680.00001.7450
34972005.07.08 12:28sell limit15731.281.74860.00001.7468
34982005.07.08 12:54sell15630.021.73420.00001.7324
34992005.07.08 13:00t/p15520.021.73420.00001.73423.6017991.23
35002005.07.08 13:00delete15660.021.72880.00001.7270
35012005.07.08 13:00delete15650.021.73060.00001.7288
35022005.07.08 13:00delete15640.021.73240.00001.7306
35032005.07.08 13:00delete15731.281.74860.00001.7468
35042005.07.08 13:00delete15720.641.74680.00001.7450
35052005.07.08 13:00delete15710.321.74500.00001.7432
35062005.07.08 13:00delete15700.161.74320.00001.7414
35072005.07.08 13:00delete15690.081.74140.00001.7396
35082005.07.08 13:00delete15680.041.73960.00001.7378
35092005.07.08 13:00delete15670.021.73780.00001.7360
35102005.07.08 13:00sell stop15740.021.73240.00001.7306
35112005.07.08 13:00sell stop15750.021.73060.00001.7288
35122005.07.08 13:00sell stop15760.021.72880.00001.7270
35132005.07.08 13:00sell stop15770.021.72700.00001.7252
35142005.07.08 13:00sell limit15780.021.73600.00001.7342
35152005.07.08 13:00sell limit15790.041.73780.00001.7360
35162005.07.08 13:00sell limit15800.081.73960.00001.7378
35172005.07.08 13:00sell limit15810.161.74140.00001.7396
35182005.07.08 13:00sell limit15820.321.74320.00001.7414
35192005.07.08 13:00sell limit15830.641.74500.00001.7432
35202005.07.08 13:00sell limit15841.281.74680.00001.7450
35212005.07.08 14:30sell15780.021.73600.00001.7342
35222005.07.08 14:30delete15770.021.72700.00001.7252
35232005.07.08 14:30delete15760.021.72880.00001.7270
35242005.07.08 14:30delete15750.021.73060.00001.7288
35252005.07.08 14:30delete15740.021.73240.00001.7306
35262005.07.08 14:30sell stop15850.021.73420.00001.7324
35272005.07.08 14:30sell stop15860.021.73240.00001.7306
35282005.07.08 14:30sell stop15870.021.73060.00001.7288
35292005.07.08 14:30sell stop15880.021.72880.00001.7270
35302005.07.08 14:31sell15850.021.73420.00001.7324
35312005.07.08 14:32t/p15780.021.73420.00001.73423.6017994.83
35322005.07.08 14:33sell15860.021.73240.00001.7306
35332005.07.08 14:33t/p15630.021.73240.00001.73243.6017998.43
35342005.07.08 14:33t/p15850.021.73240.00001.73243.6018002.03
35352005.07.08 14:33delete15880.021.72880.00001.7270
35362005.07.08 14:33delete15870.021.73060.00001.7288
35372005.07.08 14:33delete15841.281.74680.00001.7450
35382005.07.08 14:33delete15830.641.74500.00001.7432
35392005.07.08 14:33delete15820.321.74320.00001.7414
35402005.07.08 14:33delete15810.161.74140.00001.7396
35412005.07.08 14:33delete15800.081.73960.00001.7378
35422005.07.08 14:33delete15790.041.73780.00001.7360
35432005.07.08 14:33sell stop15890.021.73060.00001.7288
35442005.07.08 14:33sell stop15900.021.72880.00001.7270
35452005.07.08 14:33sell stop15910.021.72700.00001.7252
35462005.07.08 14:33sell stop15920.021.72520.00001.7234
35472005.07.08 14:33sell limit15930.021.73420.00001.7324
35482005.07.08 14:33sell limit15940.041.73600.00001.7342
35492005.07.08 14:33sell limit15950.081.73780.00001.7360
35502005.07.08 14:33sell limit15960.161.73960.00001.7378
35512005.07.08 14:33sell limit15970.321.74140.00001.7396
35522005.07.08 14:33sell limit15980.641.74320.00001.7414
35532005.07.08 14:33sell limit15991.281.74500.00001.7432
35542005.07.08 14:37sell15930.021.73420.00001.7324
35552005.07.08 14:37delete15920.021.72520.00001.7234
35562005.07.08 14:37delete15910.021.72700.00001.7252
35572005.07.08 14:37delete15900.021.72880.00001.7270
35582005.07.08 14:37delete15890.021.73060.00001.7288
35592005.07.08 14:37sell stop16000.021.73240.00001.7306
35602005.07.08 14:37sell stop16010.021.73060.00001.7288
35612005.07.08 14:37sell stop16020.021.72880.00001.7270
35622005.07.08 14:37sell stop16030.021.72700.00001.7252
35632005.07.08 14:38sell15940.041.73600.00001.7342
35642005.07.08 14:38delete16030.021.72700.00001.7252
35652005.07.08 14:38delete16020.021.72880.00001.7270
35662005.07.08 14:38delete16010.021.73060.00001.7288
35672005.07.08 14:38delete16000.021.73240.00001.7306
35682005.07.08 14:38sell stop16040.021.73420.00001.7324
35692005.07.08 14:38sell stop16050.021.73240.00001.7306
35702005.07.08 14:38sell stop16060.021.73060.00001.7288
35712005.07.08 14:38sell stop16070.021.72880.00001.7270
35722005.07.08 14:38sell15950.081.73780.00001.7360
35732005.07.08 14:38delete16070.021.72880.00001.7270
35742005.07.08 14:38delete16060.021.73060.00001.7288
35752005.07.08 14:38delete16050.021.73240.00001.7306
35762005.07.08 14:38delete16040.021.73420.00001.7324
35772005.07.08 14:38sell stop16080.021.73600.00001.7342
35782005.07.08 14:38sell stop16090.021.73420.00001.7324
35792005.07.08 14:38sell stop16100.021.73240.00001.7306
35802005.07.08 14:38sell stop16110.021.73060.00001.7288
35812005.07.08 14:40sell16080.021.73600.00001.7342
35822005.07.08 14:40t/p15950.081.73600.00001.736014.4018016.43
35832005.07.08 14:45sell16090.021.73420.00001.7324
35842005.07.08 14:45t/p15940.041.73420.00001.73427.2018023.63
35852005.07.08 14:45t/p16080.021.73420.00001.73423.6018027.23
35862005.07.08 15:11sell15960.161.73960.00001.7378
35872005.07.08 15:42sell15970.321.74140.00001.7396
35882005.07.08 15:49sell15980.641.74320.00001.7414
35892005.07.08 16:16t/p15980.641.74140.00001.7414115.2018142.43
35902005.07.08 16:20t/p15970.321.73960.00001.739657.6018200.03
35912005.07.08 16:51t/p15960.161.73780.00001.737828.8018228.83
35922005.07.11 10:09sell15991.281.74500.00001.7432
35932005.07.11 10:30t/p15991.281.74320.00001.7432230.4018459.23
35942005.07.20 11:04sell16100.021.73240.00001.7306
35952005.07.20 16:27t/p15930.021.73240.00001.73243.6618462.89
35962005.07.20 16:27t/p16090.021.73240.00001.73243.6618466.55
35972005.07.20 16:31sell16110.021.73060.00001.7288
35982005.07.20 16:33t/p15860.021.73060.00001.73063.6618470.21
35992005.07.20 16:33t/p16100.021.73060.00001.73063.6018473.81
36002005.07.20 16:33sell stop16120.021.72880.00001.7270
36012005.07.20 16:33sell stop16130.021.72700.00001.7252
36022005.07.20 16:33sell stop16140.021.72520.00001.7234
36032005.07.20 16:33sell stop16150.021.72340.00001.7216
36042005.07.20 16:33sell limit16160.021.73240.00001.7306
36052005.07.20 16:33sell limit16170.041.73420.00001.7324
36062005.07.20 16:33sell limit16180.081.73600.00001.7342
36072005.07.20 16:33sell limit16190.161.73780.00001.7360
36082005.07.20 16:33sell limit16200.321.73960.00001.7378
36092005.07.20 16:33sell limit16210.641.74140.00001.7396
36102005.07.20 16:33sell limit16221.281.74320.00001.7414
36112005.07.20 16:33sell16120.021.72880.00001.7270
36122005.07.20 16:33t/p16110.021.72880.00001.72883.6018477.41
36132005.07.20 16:33delete16150.021.72340.00001.7216
36142005.07.20 16:33delete16140.021.72520.00001.7234
36152005.07.20 16:33delete16130.021.72700.00001.7252
36162005.07.20 16:33delete16221.281.74320.00001.7414
36172005.07.20 16:33delete16210.641.74140.00001.7396
36182005.07.20 16:33delete16200.321.73960.00001.7378
36192005.07.20 16:33delete16190.161.73780.00001.7360
36202005.07.20 16:33delete16180.081.73600.00001.7342
36212005.07.20 16:33delete16170.041.73420.00001.7324
36222005.07.20 16:33delete16160.021.73240.00001.7306
36232005.07.20 16:33sell stop16230.021.72700.00001.7252
36242005.07.20 16:33sell stop16240.021.72520.00001.7234
36252005.07.20 16:33sell stop16250.021.72340.00001.7216
36262005.07.20 16:33sell stop16260.021.72160.00001.7198
36272005.07.20 16:33sell limit16270.021.73060.00001.7288
36282005.07.20 16:33sell limit16280.041.73240.00001.7306
36292005.07.20 16:33sell limit16290.081.73420.00001.7324
36302005.07.20 16:33sell limit16300.161.73600.00001.7342
36312005.07.20 16:33sell limit16310.321.73780.00001.7360
36322005.07.20 16:33sell limit16320.641.73960.00001.7378
36332005.07.20 16:33sell limit16331.281.74140.00001.7396
36342005.07.20 17:13sell16270.021.73060.00001.7288
36352005.07.20 17:13delete16260.021.72160.00001.7198
36362005.07.20 17:13delete16250.021.72340.00001.7216
36372005.07.20 17:13delete16240.021.72520.00001.7234
36382005.07.20 17:13delete16230.021.72700.00001.7252
36392005.07.20 17:13sell stop16340.021.72880.00001.7270
36402005.07.20 17:13sell stop16350.021.72700.00001.7252
36412005.07.20 17:13sell stop16360.021.72520.00001.7234
36422005.07.20 17:13sell stop16370.021.72340.00001.7216
36432005.07.20 17:36sell16340.021.72880.00001.7270
36442005.07.20 17:43t/p16270.021.72880.00001.72883.6018481.01
36452005.07.20 19:27sell16280.041.73240.00001.7306
36462005.07.20 19:29sell16290.081.73420.00001.7324
36472005.07.20 19:30sell16300.161.73600.00001.7342
36482005.07.20 19:31sell16310.321.73780.00001.7360
36492005.07.20 20:04sell16320.641.73960.00001.7378
36502005.07.20 20:15sell16331.281.74140.00001.7396
36512005.07.20 22:41t/p16331.281.73960.00001.7396230.4018711.41
36522005.07.20 22:54t/p16320.641.73780.00001.7378115.2018826.61
36532005.07.22 18:20t/p16310.321.73600.00001.736057.9818884.60
36542005.07.25 08:49t/p16300.161.73420.00001.734229.0418913.64
36552005.11.15 12:17t/p16290.081.73240.00001.732417.2318930.87
36562005.11.16 11:31t/p16280.041.73060.00001.73068.6318939.50
36572005.11.16 11:46sell16350.021.72700.00001.7252
36582005.11.16 11:46t/p16120.021.72700.00001.72704.3118943.81
36592005.11.16 11:46t/p16340.021.72700.00001.72704.3118948.13
36602005.11.16 11:46delete16370.021.72340.00001.7216
36612005.11.16 11:46delete16360.021.72520.00001.7234
36622005.11.16 11:46sell stop16380.021.72520.00001.7234
36632005.11.16 11:46sell stop16390.021.72340.00001.7216
36642005.11.16 11:46sell stop16400.021.72160.00001.7198
36652005.11.16 11:46sell stop16410.021.71980.00001.7180
36662005.11.16 11:46sell limit16420.021.72880.00001.7270
36672005.11.16 11:46sell limit16430.041.73060.00001.7288
36682005.11.16 11:46sell limit16440.081.73240.00001.7306
36692005.11.16 11:46sell limit16450.161.73420.00001.7324
36702005.11.16 11:46sell limit16460.321.73600.00001.7342
36712005.11.16 11:46sell limit16470.641.73780.00001.7360
36722005.11.16 11:46sell limit16481.281.73960.00001.7378
36732005.11.16 11:53sell16380.021.72520.00001.7234
36742005.11.16 11:56t/p16350.021.72520.00001.72523.6018951.73
36752005.11.16 11:56delete16410.021.71980.00001.7180
36762005.11.16 11:56delete16400.021.72160.00001.7198
36772005.11.16 11:56delete16390.021.72340.00001.7216
36782005.11.16 11:56delete16481.281.73960.00001.7378
36792005.11.16 11:56delete16470.641.73780.00001.7360
36802005.11.16 11:56delete16460.321.73600.00001.7342
36812005.11.16 11:56delete16450.161.73420.00001.7324
36822005.11.16 11:56delete16440.081.73240.00001.7306
36832005.11.16 11:56delete16430.041.73060.00001.7288
36842005.11.16 11:56delete16420.021.72880.00001.7270
36852005.11.16 11:56sell stop16490.021.72340.00001.7216
36862005.11.16 11:56sell stop16500.021.72160.00001.7198
36872005.11.16 11:56sell stop16510.021.71980.00001.7180
36882005.11.16 11:56sell stop16520.021.71800.00001.7162
36892005.11.16 11:56sell limit16530.021.72700.00001.7252
36902005.11.16 11:56sell limit16540.041.72880.00001.7270
36912005.11.16 11:56sell limit16550.081.73060.00001.7288
36922005.11.16 11:56sell limit16560.161.73240.00001.7306
36932005.11.16 11:56sell limit16570.321.73420.00001.7324
36942005.11.16 11:56sell limit16580.641.73600.00001.7342
36952005.11.16 11:56sell limit16591.281.73780.00001.7360
36962005.11.16 14:31sell16490.021.72340.00001.7216
36972005.11.16 15:00t/p16380.021.72340.00001.72343.6018955.33
36982005.11.16 15:00delete16520.021.71800.00001.7162
36992005.11.16 15:00delete16510.021.71980.00001.7180
37002005.11.16 15:00delete16500.021.72160.00001.7198
37012005.11.16 15:00delete16591.281.73780.00001.7360
37022005.11.16 15:00delete16580.641.73600.00001.7342
37032005.11.16 15:00delete16570.321.73420.00001.7324
37042005.11.16 15:00delete16560.161.73240.00001.7306
37052005.11.16 15:00delete16550.081.73060.00001.7288
37062005.11.16 15:00delete16540.041.72880.00001.7270
37072005.11.16 15:00delete16530.021.72700.00001.7252
37082005.11.16 15:00sell stop16600.021.72160.00001.7198
37092005.11.16 15:00sell stop16610.021.71980.00001.7180
37102005.11.16 15:00sell stop16620.021.71800.00001.7162
37112005.11.16 15:00sell stop16630.021.71620.00001.7144
37122005.11.16 15:00sell limit16640.021.72520.00001.7234
37132005.11.16 15:00sell limit16650.041.72700.00001.7252
37142005.11.16 15:00sell limit16660.081.72880.00001.7270
37152005.11.16 15:00sell limit16670.161.73060.00001.7288
37162005.11.16 15:00sell limit16680.321.73240.00001.7306
37172005.11.16 15:00sell limit16690.641.73420.00001.7324
37182005.11.16 15:00sell limit16701.281.73600.00001.7342
37192005.11.16 15:02sell16600.021.72160.00001.7198
37202005.11.16 15:09t/p16490.021.72160.00001.72163.6018958.93
37212005.11.16 15:09delete16630.021.71620.00001.7144
37222005.11.16 15:09delete16620.021.71800.00001.7162
37232005.11.16 15:09delete16610.021.71980.00001.7180
37242005.11.16 15:09delete16701.281.73600.00001.7342
37252005.11.16 15:09delete16690.641.73420.00001.7324
37262005.11.16 15:09delete16680.321.73240.00001.7306
37272005.11.16 15:09delete16670.161.73060.00001.7288
37282005.11.16 15:09delete16660.081.72880.00001.7270
37292005.11.16 15:09delete16650.041.72700.00001.7252
37302005.11.16 15:09delete16640.021.72520.00001.7234
37312005.11.16 15:09sell stop16710.021.71980.00001.7180
37322005.11.16 15:09sell stop16720.021.71800.00001.7162
37332005.11.16 15:09sell stop16730.021.71620.00001.7144
37342005.11.16 15:09sell stop16740.021.71440.00001.7126
37352005.11.16 15:09sell limit16750.021.72340.00001.7216
37362005.11.16 15:09sell limit16760.041.72520.00001.7234
37372005.11.16 15:09sell limit16770.081.72700.00001.7252
37382005.11.16 15:09sell limit16780.161.72880.00001.7270
37392005.11.16 15:09sell limit16790.321.73060.00001.7288
37402005.11.16 15:09sell limit16800.641.73240.00001.7306
37412005.11.16 15:09sell limit16811.281.73420.00001.7324
37422005.11.16 15:21sell16710.021.71980.00001.7180
37432005.11.16 15:23t/p16600.021.71980.00001.71983.6018962.53
37442005.11.16 15:23delete16740.021.71440.00001.7126
37452005.11.16 15:23delete16730.021.71620.00001.7144
37462005.11.16 15:23delete16720.021.71800.00001.7162
37472005.11.16 15:23delete16811.281.73420.00001.7324
37482005.11.16 15:23delete16800.641.73240.00001.7306
37492005.11.16 15:23delete16790.321.73060.00001.7288
37502005.11.16 15:23delete16780.161.72880.00001.7270
37512005.11.16 15:23delete16770.081.72700.00001.7252
37522005.11.16 15:23delete16760.041.72520.00001.7234
37532005.11.16 15:23delete16750.021.72340.00001.7216
37542005.11.16 15:23sell stop16820.021.71800.00001.7162
37552005.11.16 15:23sell stop16830.021.71620.00001.7144
37562005.11.16 15:23sell stop16840.021.71440.00001.7126
37572005.11.16 15:23sell stop16850.021.71260.00001.7108
37582005.11.16 15:23sell limit16860.021.72160.00001.7198
37592005.11.16 15:23sell limit16870.041.72340.00001.7216
37602005.11.16 15:23sell limit16880.081.72520.00001.7234
37612005.11.16 15:23sell limit16890.161.72700.00001.7252
37622005.11.16 15:23sell limit16900.321.72880.00001.7270
37632005.11.16 15:23sell limit16910.641.73060.00001.7288
37642005.11.16 15:23sell limit16921.281.73240.00001.7306
37652005.11.16 15:36sell16820.021.71800.00001.7162
37662005.11.16 15:36t/p16710.021.71800.00001.71803.6018966.13
37672005.11.16 15:36delete16850.021.71260.00001.7108
37682005.11.16 15:36delete16840.021.71440.00001.7126
37692005.11.16 15:36delete16830.021.71620.00001.7144
37702005.11.16 15:36delete16921.281.73240.00001.7306
37712005.11.16 15:36delete16910.641.73060.00001.7288
37722005.11.16 15:36delete16900.321.72880.00001.7270
37732005.11.16 15:36delete16890.161.72700.00001.7252
37742005.11.16 15:36delete16880.081.72520.00001.7234
37752005.11.16 15:36delete16870.041.72340.00001.7216
37762005.11.16 15:36delete16860.021.72160.00001.7198
37772005.11.16 15:36sell stop16930.021.71620.00001.7144
37782005.11.16 15:36sell stop16940.021.71440.00001.7126
37792005.11.16 15:36sell stop16950.021.71260.00001.7108
37802005.11.16 15:36sell stop16960.021.71080.00001.7090
37812005.11.16 15:36sell limit16970.021.71980.00001.7180
37822005.11.16 15:36sell limit16980.041.72160.00001.7198
37832005.11.16 15:36sell limit16990.081.72340.00001.7216
37842005.11.16 15:36sell limit17000.161.72520.00001.7234
37852005.11.16 15:36sell limit17010.321.72700.00001.7252
37862005.11.16 15:36sell limit17020.641.72880.00001.7270
37872005.11.16 15:36sell limit17031.281.73060.00001.7288
37882005.11.16 15:45sell16930.021.71620.00001.7144
37892005.11.16 15:46t/p16820.021.71620.00001.71623.6018969.73
37902005.11.16 15:46delete16960.021.71080.00001.7090
37912005.11.16 15:46delete16950.021.71260.00001.7108
37922005.11.16 15:46delete16940.021.71440.00001.7126
37932005.11.16 15:46delete17031.281.73060.00001.7288
37942005.11.16 15:46delete17020.641.72880.00001.7270
37952005.11.16 15:46delete17010.321.72700.00001.7252
37962005.11.16 15:46delete17000.161.72520.00001.7234
37972005.11.16 15:46delete16990.081.72340.00001.7216
37982005.11.16 15:46delete16980.041.72160.00001.7198
37992005.11.16 15:46delete16970.021.71980.00001.7180
38002005.11.16 15:46sell stop17040.021.71440.00001.7126
38012005.11.16 15:46sell stop17050.021.71260.00001.7108
38022005.11.16 15:46sell stop17060.021.71080.00001.7090
38032005.11.16 15:46sell stop17070.021.70900.00001.7072
38042005.11.16 15:46sell limit17080.021.71800.00001.7162
38052005.11.16 15:46sell limit17090.041.71980.00001.7180
38062005.11.16 15:46sell limit17100.081.72160.00001.7198
38072005.11.16 15:46sell limit17110.161.72340.00001.7216
38082005.11.16 15:46sell limit17120.321.72520.00001.7234
38092005.11.16 15:46sell limit17130.641.72700.00001.7252
38102005.11.16 15:46sell limit17141.281.72880.00001.7270
38112005.11.16 16:47sell17040.021.71440.00001.7126
38122005.11.16 16:48t/p16930.021.71440.00001.71443.6018973.33
38132005.11.16 16:48delete17070.021.70900.00001.7072
38142005.11.16 16:48delete17060.021.71080.00001.7090
38152005.11.16 16:48delete17050.021.71260.00001.7108
38162005.11.16 16:48delete17141.281.72880.00001.7270
38172005.11.16 16:48delete17130.641.72700.00001.7252
38182005.11.16 16:48delete17120.321.72520.00001.7234
38192005.11.16 16:48delete17110.161.72340.00001.7216
38202005.11.16 16:48delete17100.081.72160.00001.7198
38212005.11.16 16:48delete17090.041.71980.00001.7180
38222005.11.16 16:48delete17080.021.71800.00001.7162
38232005.11.16 16:48sell stop17150.021.71260.00001.7108
38242005.11.16 16:48sell stop17160.021.71080.00001.7090
38252005.11.16 16:48sell stop17170.021.70900.00001.7072
38262005.11.16 16:48sell stop17180.021.70720.00001.7054
38272005.11.16 16:48sell limit17190.021.71620.00001.7144
38282005.11.16 16:48sell limit17200.041.71800.00001.7162
38292005.11.16 16:48sell limit17210.081.71980.00001.7180
38302005.11.16 16:48sell limit17220.161.72160.00001.7198
38312005.11.16 16:48sell limit17230.321.72340.00001.7216
38322005.11.16 16:48sell limit17240.641.72520.00001.7234
38332005.11.16 16:48sell limit17251.281.72700.00001.7252
38342005.11.16 17:03sell17190.021.71620.00001.7144
38352005.11.16 17:03delete17180.021.70720.00001.7054
38362005.11.16 17:03delete17170.021.70900.00001.7072
38372005.11.16 17:03delete17160.021.71080.00001.7090
38382005.11.16 17:03delete17150.021.71260.00001.7108
38392005.11.16 17:04sell stop17260.021.71440.00001.7126
38402005.11.16 17:04sell stop17270.021.71260.00001.7108
38412005.11.16 17:04sell stop17280.021.71080.00001.7090
38422005.11.16 17:04sell stop17290.021.70900.00001.7072
38432005.11.16 17:16sell17200.041.71800.00001.7162
38442005.11.16 17:16delete17290.021.70900.00001.7072
38452005.11.16 17:16delete17280.021.71080.00001.7090
38462005.11.16 17:16delete17270.021.71260.00001.7108
38472005.11.16 17:16delete17260.021.71440.00001.7126
38482005.11.16 17:16sell stop17300.021.71620.00001.7144
38492005.11.16 17:16sell stop17310.021.71440.00001.7126
38502005.11.16 17:16sell stop17320.021.71260.00001.7108
38512005.11.16 17:16sell stop17330.021.71080.00001.7090
38522005.11.16 17:52sell17300.021.71620.00001.7144
38532005.11.16 18:05t/p17200.041.71620.00001.71627.2018980.53
38542005.11.17 01:31sell17210.081.71980.00001.7180
38552005.11.17 02:36t/p17210.081.71800.00001.718014.4018994.93
38562005.11.17 10:17sell17220.161.72160.00001.7198
38572005.11.17 10:35t/p17220.161.71980.00001.719828.8019023.73
38582005.11.18 08:52sell17310.021.71440.00001.7126
38592005.11.18 08:52t/p17190.021.71440.00001.71443.6219027.35
38602005.11.18 08:52t/p17300.021.71440.00001.71443.6219030.97
38612005.11.18 09:10sell17320.021.71260.00001.7108
38622005.11.18 09:14t/p17040.021.71260.00001.71263.6219034.60
38632005.11.18 09:14t/p17310.021.71260.00001.71263.6019038.20
38642005.11.18 09:14delete17330.021.71080.00001.7090
38652005.11.18 09:14delete17251.281.72700.00001.7252
38662005.11.18 09:14delete17240.641.72520.00001.7234
38672005.11.18 09:14delete17230.321.72340.00001.7216
38682005.11.18 09:14sell stop17340.021.71080.00001.7090
38692005.11.18 09:14sell stop17350.021.70900.00001.7072
38702005.11.18 09:14sell stop17360.021.70720.00001.7054
38712005.11.18 09:14sell stop17370.021.70540.00001.7036
38722005.11.18 09:14sell limit17380.021.71440.00001.7126
38732005.11.18 09:14sell limit17390.041.71620.00001.7144
38742005.11.18 09:14sell limit17400.081.71800.00001.7162
38752005.11.18 09:14sell limit17410.161.71980.00001.7180
38762005.11.18 09:14sell limit17420.321.72160.00001.7198
38772005.11.18 09:14sell limit17430.641.72340.00001.7216
38782005.11.18 09:14sell limit17441.281.72520.00001.7234
38792005.11.18 09:26sell17340.021.71080.00001.7090
38802005.11.18 10:23t/p17320.021.71080.00001.71083.6019041.80
38812005.11.18 10:23delete17370.021.70540.00001.7036
38822005.11.18 10:23delete17360.021.70720.00001.7054
38832005.11.18 10:23delete17350.021.70900.00001.7072
38842005.11.18 10:23delete17441.281.72520.00001.7234
38852005.11.18 10:23delete17430.641.72340.00001.7216
38862005.11.18 10:23delete17420.321.72160.00001.7198
38872005.11.18 10:23delete17410.161.71980.00001.7180
38882005.11.18 10:23delete17400.081.71800.00001.7162
38892005.11.18 10:23delete17390.041.71620.00001.7144
38902005.11.18 10:23delete17380.021.71440.00001.7126
38912005.11.18 10:23sell stop17450.021.70900.00001.7072
38922005.11.18 10:23sell stop17460.021.70720.00001.7054
38932005.11.18 10:23sell stop17470.021.70540.00001.7036
38942005.11.18 10:23sell stop17480.021.70360.00001.7018
38952005.11.18 10:23sell limit17490.021.71260.00001.7108
38962005.11.18 10:23sell limit17500.041.71440.00001.7126
38972005.11.18 10:23sell limit17510.081.71620.00001.7144
38982005.11.18 10:23sell limit17520.161.71800.00001.7162
38992005.11.18 10:23sell limit17530.321.71980.00001.7180
39002005.11.18 10:23sell limit17540.641.72160.00001.7198
39012005.11.18 10:23sell limit17551.281.72340.00001.7216
39022005.11.18 11:12sell17490.021.71260.00001.7108
39032005.11.18 11:12delete17480.021.70360.00001.7018
39042005.11.18 11:12delete17470.021.70540.00001.7036
39052005.11.18 11:12delete17460.021.70720.00001.7054
39062005.11.18 11:12delete17450.021.70900.00001.7072
39072005.11.18 11:12sell stop17560.021.71080.00001.7090
39082005.11.18 11:12sell stop17570.021.70900.00001.7072
39092005.11.18 11:12sell stop17580.021.70720.00001.7054
39102005.11.18 11:12sell stop17590.021.70540.00001.7036
39112005.11.18 13:34sell17500.041.71440.00001.7126
39122005.11.18 13:34delete17590.021.70540.00001.7036
39132005.11.18 13:34delete17580.021.70720.00001.7054
39142005.11.18 13:34delete17570.021.70900.00001.7072
39152005.11.18 13:34delete17560.021.71080.00001.7090
39162005.11.18 13:34sell stop17600.021.71260.00001.7108
39172005.11.18 13:34sell stop17610.021.71080.00001.7090
39182005.11.18 13:34sell stop17620.021.70900.00001.7072
39192005.11.18 13:34sell stop17630.021.70720.00001.7054
39202005.11.18 14:18sell17600.021.71260.00001.7108
39212005.11.18 14:18t/p17500.041.71260.00001.71267.2019049.00
39222005.11.18 15:02sell17510.081.71620.00001.7144
39232005.11.18 15:04sell17520.161.71800.00001.7162
39242005.11.18 15:29sell17530.321.71980.00001.7180
39252005.11.18 15:34sell17540.641.72160.00001.7198
39262005.11.18 15:43t/p17540.641.71980.00001.7198115.2019164.20
39272005.11.18 16:03t/p17530.321.71800.00001.718057.6019221.80
39282005.11.18 16:11t/p17520.161.71620.00001.716228.8019250.60
39292005.11.18 16:17t/p17510.081.71440.00001.714414.4019265.00
39302005.11.21 15:12sell17551.281.72340.00001.7216
39312005.11.21 16:07t/p17551.281.72160.00001.7216230.4019495.40
39322005.11.22 10:33sell17610.021.71080.00001.7090
39332005.11.22 13:54t/p17490.021.71080.00001.71083.6119499.01
39342005.11.22 13:54t/p17600.021.71080.00001.71083.6119502.62
39352005.11.22 14:12sell17620.021.70900.00001.7072
39362005.11.22 14:16t/p17340.021.70900.00001.70903.6119506.23
39372005.11.22 14:16t/p17610.021.70900.00001.70903.6019509.83
39382005.11.22 14:16delete17630.021.70720.00001.7054
39392005.11.22 14:16sell stop17640.021.70720.00001.7054
39402005.11.22 14:16sell stop17650.021.70540.00001.7036
39412005.11.22 14:16sell stop17660.021.70360.00001.7018
39422005.11.22 14:16sell stop17670.021.70180.00001.7000
39432005.11.22 14:16sell limit17680.021.71080.00001.7090
39442005.11.22 14:16sell limit17690.041.71260.00001.7108
39452005.11.22 14:16sell limit17700.081.71440.00001.7126
39462005.11.22 14:16sell limit17710.161.71620.00001.7144
39472005.11.22 14:16sell limit17720.321.71800.00001.7162
39482005.11.22 14:16sell limit17730.641.71980.00001.7180
39492005.11.22 14:16sell limit17741.281.72160.00001.7198
39502005.11.22 15:39sell17680.021.71080.00001.7090
39512005.11.22 15:39delete17670.021.70180.00001.7000
39522005.11.22 15:39delete17660.021.70360.00001.7018
39532005.11.22 15:39delete17650.021.70540.00001.7036
39542005.11.22 15:39delete17640.021.70720.00001.7054
39552005.11.22 15:39sell stop17750.021.70900.00001.7072
39562005.11.22 15:39sell stop17760.021.70720.00001.7054
39572005.11.22 15:39sell stop17770.021.70540.00001.7036
39582005.11.22 15:39sell stop17780.021.70360.00001.7018
39592005.11.22 15:45sell17750.021.70900.00001.7072
39602005.11.22 15:54t/p17680.021.70900.00001.70903.6019513.43
39612005.11.22 16:09sell17760.021.70720.00001.7054
39622005.11.22 16:11t/p17620.021.70720.00001.70723.6019517.03
39632005.11.22 16:11t/p17750.021.70720.00001.70723.6019520.63
39642005.11.22 16:11delete17780.021.70360.00001.7018
39652005.11.22 16:11delete17770.021.70540.00001.7036
39662005.11.22 16:11delete17741.281.72160.00001.7198
39672005.11.22 16:11delete17730.641.71980.00001.7180
39682005.11.22 16:11delete17720.321.71800.00001.7162
39692005.11.22 16:11delete17710.161.71620.00001.7144
39702005.11.22 16:11delete17700.081.71440.00001.7126
39712005.11.22 16:11delete17690.041.71260.00001.7108
39722005.11.22 16:11sell stop17790.021.70540.00001.7036
39732005.11.22 16:11sell stop17800.021.70360.00001.7018
39742005.11.22 16:11sell stop17810.021.70180.00001.7000
39752005.11.22 16:11sell stop17820.021.70000.00001.6982
39762005.11.22 16:11sell limit17830.021.70900.00001.7072
39772005.11.22 16:11sell limit17840.041.71080.00001.7090
39782005.11.22 16:11sell limit17850.081.71260.00001.7108
39792005.11.22 16:11sell limit17860.161.71440.00001.7126
39802005.11.22 16:11sell limit17870.321.71620.00001.7144
39812005.11.22 16:11sell limit17880.641.71800.00001.7162
39822005.11.22 16:11sell limit17891.281.71980.00001.7180
39832005.11.22 16:13sell17830.021.70900.00001.7072
39842005.11.22 16:13delete17820.021.70000.00001.6982
39852005.11.22 16:13delete17810.021.70180.00001.7000
39862005.11.22 16:13delete17800.021.70360.00001.7018
39872005.11.22 16:13delete17790.021.70540.00001.7036
39882005.11.22 16:13sell stop17900.021.70720.00001.7054
39892005.11.22 16:13sell stop17910.021.70540.00001.7036
39902005.11.22 16:13sell stop17920.021.70360.00001.7018
39912005.11.22 16:13sell stop17930.021.70180.00001.7000
39922005.11.22 16:14sell17840.041.71080.00001.7090
39932005.11.22 16:14delete17930.021.70180.00001.7000
39942005.11.22 16:14delete17920.021.70360.00001.7018
39952005.11.22 16:14delete17910.021.70540.00001.7036
39962005.11.22 16:14delete17900.021.70720.00001.7054
39972005.11.22 16:14sell stop17940.021.70900.00001.7072
39982005.11.22 16:14sell stop17950.021.70720.00001.7054
39992005.11.22 16:14sell stop17960.021.70540.00001.7036
40002005.11.22 16:14sell stop17970.021.70360.00001.7018
40012005.11.22 16:18sell17940.021.70900.00001.7072
40022005.11.22 16:19t/p17840.041.70900.00001.70907.2019527.83
40032005.11.22 16:20sell17950.021.70720.00001.7054
40042005.11.22 16:45sell17850.081.71260.00001.7108
40052005.11.22 17:10sell17860.161.71440.00001.7126
40062005.11.22 17:22t/p17860.161.71260.00001.712628.8019556.63
40072005.11.22 20:02sell17870.321.71620.00001.7144
40082005.11.22 20:07sell17880.641.71800.00001.7162
40092005.11.22 20:11sell17891.281.71980.00001.7180
40102005.11.23 01:30t/p17891.281.71800.00001.7180230.7819787.42
40112005.11.25 16:50t/p17880.641.71620.00001.7162116.1619903.58
40122005.11.25 18:27t/p17870.321.71440.00001.714458.0819961.66
40132005.11.28 01:35t/p17850.081.71080.00001.710814.5419976.20
40142005.11.28 09:02t/p17830.021.70720.00001.70723.6419979.84
40152005.11.28 09:02t/p17940.021.70720.00001.70723.6419983.47
40162005.11.28 09:07sell17960.021.70540.00001.7036
40172005.11.28 09:07t/p17760.021.70540.00001.70543.6419987.11
40182005.11.28 09:07t/p17950.021.70540.00001.70543.6419990.75
40192005.11.28 09:07delete17970.021.70360.00001.7018
40202005.11.28 09:07sell stop17980.021.70360.00001.7018
40212005.11.28 09:07sell stop17990.021.70180.00001.7000
40222005.11.28 09:07sell stop18000.021.70000.00001.6982
40232005.11.28 09:07sell stop18010.021.69820.00001.6964
40242005.11.28 09:07sell limit18020.021.70720.00001.7054
40252005.11.28 09:07sell limit18030.041.70900.00001.7072
40262005.11.28 09:07sell limit18040.081.71080.00001.7090
40272005.11.28 09:07sell limit18050.161.71260.00001.7108
40282005.11.28 09:07sell limit18060.321.71440.00001.7126
40292005.11.28 09:07sell limit18070.641.71620.00001.7144
40302005.11.28 09:07sell limit18081.281.71800.00001.7162
40312005.11.28 10:04sell18020.021.70720.00001.7054
40322005.11.28 10:04delete18010.021.69820.00001.6964
40332005.11.28 10:04delete18000.021.70000.00001.6982
40342005.11.28 10:04delete17990.021.70180.00001.7000
40352005.11.28 10:04delete17980.021.70360.00001.7018
40362005.11.28 10:04sell stop18090.021.70540.00001.7036
40372005.11.28 10:04sell stop18100.021.70360.00001.7018
40382005.11.28 10:04sell stop18110.021.70180.00001.7000
40392005.11.28 10:04sell stop18120.021.70000.00001.6982
40402005.11.28 10:59sell18030.041.70900.00001.7072
40412005.11.28 10:59delete18120.021.70000.00001.6982
40422005.11.28 10:59delete18110.021.70180.00001.7000
40432005.11.28 10:59delete18100.021.70360.00001.7018
40442005.11.28 10:59delete18090.021.70540.00001.7036
40452005.11.28 10:59sell stop18130.021.70720.00001.7054
40462005.11.28 10:59sell stop18140.021.70540.00001.7036
40472005.11.28 10:59sell stop18150.021.70360.00001.7018
40482005.11.28 10:59sell stop18160.021.70180.00001.7000
40492005.11.28 11:08sell18040.081.71080.00001.7090
40502005.11.28 11:08delete18160.021.70180.00001.7000
40512005.11.28 11:08delete18150.021.70360.00001.7018
40522005.11.28 11:08delete18140.021.70540.00001.7036
40532005.11.28 11:08delete18130.021.70720.00001.7054
40542005.11.28 11:08sell stop18170.021.70900.00001.7072
40552005.11.28 11:08sell stop18180.021.70720.00001.7054
40562005.11.28 11:08sell stop18190.021.70540.00001.7036
40572005.11.28 11:08sell stop18200.021.70360.00001.7018
40582005.11.28 11:37sell18170.021.70900.00001.7072
40592005.11.28 14:41t/p18040.081.70900.00001.709014.4020005.15
40602005.11.28 16:24sell18050.161.71260.00001.7108
40612005.11.28 16:31sell18060.321.71440.00001.7126
40622005.11.28 16:46sell18070.641.71620.00001.7144
40632005.11.28 16:51sell18081.281.71800.00001.7162
40642005.11.29 16:07t/p18081.281.71620.00001.7162230.7820235.93
40652005.12.28 18:09t/p18070.641.71440.00001.7144120.9620356.89
40662006.11.30 08:23buy13430.021.95510.00001.9569
40672006.11.30 08:23t/p13200.021.95510.00001.9551-2.1120354.78
40682006.11.30 08:23t/p13420.021.95510.00001.9551-2.1120352.67
40692006.11.30 10:25buy13440.021.95690.00001.9587
40702006.11.30 10:25t/p13310.021.95690.00001.9569-2.1120350.55
40712006.11.30 10:25t/p13430.021.95690.00001.95693.6020354.15
40722006.11.30 10:25delete13450.021.95870.00001.9605
40732006.11.30 10:25buy stop18210.021.95870.00001.9605
40742006.11.30 10:25buy stop18220.021.96050.00001.9623
40752006.11.30 10:25buy stop18230.021.96230.00001.9641
40762006.11.30 10:25buy stop18240.021.96410.00001.9659
40772006.11.30 10:25buy limit18250.021.95510.00001.9569
40782006.11.30 10:25buy limit18260.041.95330.00001.9551
40792006.11.30 10:25buy limit18270.081.95150.00001.9533
40802006.11.30 10:25buy limit18280.161.94970.00001.9515
40812006.11.30 10:25buy limit18290.321.94790.00001.9497
40822006.11.30 10:25buy limit18300.641.94610.00001.9479
40832006.11.30 10:25buy limit18311.281.94430.00001.9461
40842006.11.30 11:19buy18250.021.95510.00001.9569
40852006.11.30 11:19delete18240.021.96410.00001.9659
40862006.11.30 11:19delete18230.021.96230.00001.9641
40872006.11.30 11:19delete18220.021.96050.00001.9623
40882006.11.30 11:19delete18210.021.95870.00001.9605
40892006.11.30 11:19buy stop18320.021.95690.00001.9587
40902006.11.30 11:19buy stop18330.021.95870.00001.9605
40912006.11.30 11:19buy stop18340.021.96050.00001.9623
40922006.11.30 11:19buy stop18350.021.96230.00001.9641
40932006.11.30 11:39buy18320.021.95690.00001.9587
40942006.11.30 13:49t/p18250.021.95690.00001.95693.6020357.75
40952006.11.30 14:10buy18330.021.95870.00001.9605
40962006.11.30 15:57t/p13440.021.95870.00001.95873.6020361.35
40972006.11.30 15:57t/p18320.021.95870.00001.95873.6020364.95
40982006.11.30 15:57delete18350.021.96230.00001.9641
40992006.11.30 15:57delete18340.021.96050.00001.9623
41002006.11.30 15:57delete18311.281.94430.00001.9461
41012006.11.30 15:57delete18300.641.94610.00001.9479
41022006.11.30 15:57delete18290.321.94790.00001.9497
41032006.11.30 15:57delete18280.161.94970.00001.9515
41042006.11.30 15:57delete18270.081.95150.00001.9533
41052006.11.30 15:57delete18260.041.95330.00001.9551
41062006.11.30 15:57buy stop18360.021.96050.00001.9623
41072006.11.30 15:57buy stop18370.021.96230.00001.9641
41082006.11.30 15:57buy stop18380.021.96410.00001.9659
41092006.11.30 15:57buy stop18390.021.96590.00001.9677
41102006.11.30 15:57buy limit18400.021.95690.00001.9587
41112006.11.30 15:57buy limit18410.041.95510.00001.9569
41122006.11.30 15:57buy limit18420.081.95330.00001.9551
41132006.11.30 15:57buy limit18430.161.95150.00001.9533
41142006.11.30 15:57buy limit18440.321.94970.00001.9515
41152006.11.30 15:57buy limit18450.641.94790.00001.9497
41162006.11.30 15:57buy limit18461.281.94610.00001.9479
41172006.11.30 15:58buy18360.021.96050.00001.9623
41182006.11.30 15:58t/p18330.021.96050.00001.96053.6020368.55
41192006.11.30 15:58delete18390.021.96590.00001.9677
41202006.11.30 15:58delete18380.021.96410.00001.9659
41212006.11.30 15:58delete18370.021.96230.00001.9641
41222006.11.30 15:58delete18461.281.94610.00001.9479
41232006.11.30 15:58delete18450.641.94790.00001.9497
41242006.11.30 15:58delete18440.321.94970.00001.9515
41252006.11.30 15:58delete18430.161.95150.00001.9533
41262006.11.30 15:58delete18420.081.95330.00001.9551
41272006.11.30 15:58delete18410.041.95510.00001.9569
41282006.11.30 15:58delete18400.021.95690.00001.9587
41292006.11.30 15:58buy stop18470.021.96230.00001.9641
41302006.11.30 15:58buy stop18480.021.96410.00001.9659
41312006.11.30 15:58buy stop18490.021.96590.00001.9677
41322006.11.30 15:58buy stop18500.021.96770.00001.9695
41332006.11.30 15:58buy limit18510.021.95870.00001.9605
41342006.11.30 15:58buy limit18520.041.95690.00001.9587
41352006.11.30 15:58buy limit18530.081.95510.00001.9569
41362006.11.30 15:58buy limit18540.161.95330.00001.9551
41372006.11.30 15:58buy limit18550.321.95150.00001.9533
41382006.11.30 15:58buy limit18560.641.94970.00001.9515
41392006.11.30 15:58buy limit18571.281.94790.00001.9497
41402006.11.30 16:02buy18510.021.95870.00001.9605
41412006.11.30 16:02delete18500.021.96770.00001.9695
41422006.11.30 16:02delete18490.021.96590.00001.9677
41432006.11.30 16:02delete18480.021.96410.00001.9659
41442006.11.30 16:02delete18470.021.96230.00001.9641
41452006.11.30 16:02buy stop18580.021.96050.00001.9623
41462006.11.30 16:02buy stop18590.021.96230.00001.9641
41472006.11.30 16:02buy stop18600.021.96410.00001.9659
41482006.11.30 16:02buy stop18610.021.96590.00001.9677
41492006.11.30 16:04buy18580.021.96050.00001.9623
41502006.11.30 16:04t/p18510.021.96050.00001.96053.6020372.15
41512006.11.30 16:08buy18590.021.96230.00001.9641
41522006.11.30 16:08t/p18360.021.96230.00001.96233.6020375.75
41532006.11.30 16:08t/p18580.021.96230.00001.96233.6020379.35
41542006.11.30 16:08delete18610.021.96590.00001.9677
41552006.11.30 16:08delete18600.021.96410.00001.9659
41562006.11.30 16:08delete18571.281.94790.00001.9497
41572006.11.30 16:08delete18560.641.94970.00001.9515
41582006.11.30 16:08delete18550.321.95150.00001.9533
41592006.11.30 16:08delete18540.161.95330.00001.9551
41602006.11.30 16:08delete18530.081.95510.00001.9569
41612006.11.30 16:08delete18520.041.95690.00001.9587
41622006.11.30 16:08buy stop18620.021.96410.00001.9659
41632006.11.30 16:08buy stop18630.021.96590.00001.9677
41642006.11.30 16:08buy stop18640.021.96770.00001.9695
41652006.11.30 16:08buy stop18650.021.96950.00001.9713
41662006.11.30 16:08buy limit18660.021.96050.00001.9623
41672006.11.30 16:08buy limit18670.041.95870.00001.9605
41682006.11.30 16:08buy limit18680.081.95690.00001.9587
41692006.11.30 16:08buy limit18690.161.95510.00001.9569
41702006.11.30 16:08buy limit18700.321.95330.00001.9551
41712006.11.30 16:08buy limit18710.641.95150.00001.9533
41722006.11.30 16:08buy limit18721.281.94970.00001.9515
41732006.11.30 16:32buy18620.021.96410.00001.9659
41742006.11.30 16:45t/p18590.021.96410.00001.96413.6020382.95
41752006.11.30 16:45delete18650.021.96950.00001.9713
41762006.11.30 16:45delete18640.021.96770.00001.9695
41772006.11.30 16:45delete18630.021.96590.00001.9677
41782006.11.30 16:45delete18721.281.94970.00001.9515
41792006.11.30 16:45delete18710.641.95150.00001.9533
41802006.11.30 16:45delete18700.321.95330.00001.9551
41812006.11.30 16:45delete18690.161.95510.00001.9569
41822006.11.30 16:45delete18680.081.95690.00001.9587
41832006.11.30 16:45delete18670.041.95870.00001.9605
41842006.11.30 16:45delete18660.021.96050.00001.9623
41852006.11.30 16:45buy stop18730.021.96590.00001.9677
41862006.11.30 16:45buy stop18740.021.96770.00001.9695
41872006.11.30 16:45buy stop18750.021.96950.00001.9713
41882006.11.30 16:45buy stop18760.021.97130.00001.9731
41892006.11.30 16:45buy limit18770.021.96230.00001.9641
41902006.11.30 16:45buy limit18780.041.96050.00001.9623
41912006.11.30 16:45buy limit18790.081.95870.00001.9605
41922006.11.30 16:45buy limit18800.161.95690.00001.9587
41932006.11.30 16:45buy limit18810.321.95510.00001.9569
41942006.11.30 16:45buy limit18820.641.95330.00001.9551
41952006.11.30 16:45buy limit18831.281.95150.00001.9533
41962006.11.30 16:57buy18730.021.96590.00001.9677
41972006.11.30 16:57t/p18620.021.96590.00001.96593.6020386.55
41982006.11.30 16:57delete18760.021.97130.00001.9731
41992006.11.30 16:57delete18750.021.96950.00001.9713
42002006.11.30 16:57delete18740.021.96770.00001.9695
42012006.11.30 16:57delete18831.281.95150.00001.9533
42022006.11.30 16:57delete18820.641.95330.00001.9551
42032006.11.30 16:57delete18810.321.95510.00001.9569
42042006.11.30 16:57delete18800.161.95690.00001.9587
42052006.11.30 16:57delete18790.081.95870.00001.9605
42062006.11.30 16:57delete18780.041.96050.00001.9623
42072006.11.30 16:57delete18770.021.96230.00001.9641
42082006.11.30 16:57buy stop18840.021.96770.00001.9695
42092006.11.30 16:57buy stop18850.021.96950.00001.9713
42102006.11.30 16:57buy stop18860.021.97130.00001.9731
42112006.11.30 16:57buy stop18870.021.97310.00001.9749
42122006.11.30 16:57buy limit18880.021.96410.00001.9659
42132006.11.30 16:57buy limit18890.041.96230.00001.9641
42142006.11.30 16:57buy limit18900.081.96050.00001.9623
42152006.11.30 16:57buy limit18910.161.95870.00001.9605
42162006.11.30 16:57buy limit18920.321.95690.00001.9587
42172006.11.30 16:57buy limit18930.641.95510.00001.9569
42182006.11.30 16:57buy limit18941.281.95330.00001.9551
42192006.11.30 16:59buy18840.021.96770.00001.9695
42202006.11.30 17:13t/p18730.021.96770.00001.96773.6020390.15
42212006.11.30 17:13delete18870.021.97310.00001.9749
42222006.11.30 17:13delete18860.021.97130.00001.9731
42232006.11.30 17:13delete18850.021.96950.00001.9713
42242006.11.30 17:13delete18941.281.95330.00001.9551
42252006.11.30 17:13delete18930.641.95510.00001.9569
42262006.11.30 17:13delete18920.321.95690.00001.9587
42272006.11.30 17:13delete18910.161.95870.00001.9605
42282006.11.30 17:13delete18900.081.96050.00001.9623
42292006.11.30 17:13delete18890.041.96230.00001.9641
42302006.11.30 17:13delete18880.021.96410.00001.9659
42312006.11.30 17:13buy stop18950.021.96950.00001.9713
42322006.11.30 17:13buy stop18960.021.97130.00001.9731
42332006.11.30 17:13buy stop18970.021.97310.00001.9749
42342006.11.30 17:13buy stop18980.021.97490.00001.9767
42352006.11.30 17:13buy limit18990.021.96590.00001.9677
42362006.11.30 17:13buy limit19000.041.96410.00001.9659
42372006.11.30 17:13buy limit19010.081.96230.00001.9641
42382006.11.30 17:13buy limit19020.161.96050.00001.9623
42392006.11.30 17:13buy limit19030.321.95870.00001.9605
42402006.11.30 17:13buy limit19040.641.95690.00001.9587
42412006.11.30 17:13buy limit19051.281.95510.00001.9569
42422006.11.30 18:00buy18950.021.96950.00001.9713
42432006.11.30 18:02t/p18840.021.96950.00001.96953.6020393.75
42442006.11.30 18:02delete18980.021.97490.00001.9767
42452006.11.30 18:02delete18970.021.97310.00001.9749
42462006.11.30 18:02delete18960.021.97130.00001.9731
42472006.11.30 18:02delete19051.281.95510.00001.9569
42482006.11.30 18:02delete19040.641.95690.00001.9587
42492006.11.30 18:02delete19030.321.95870.00001.9605
42502006.11.30 18:02delete19020.161.96050.00001.9623
42512006.11.30 18:02delete19010.081.96230.00001.9641
42522006.11.30 18:02delete19000.041.96410.00001.9659
42532006.11.30 18:02delete18990.021.96590.00001.9677
42542006.11.30 18:02buy stop19060.021.97130.00001.9731
42552006.11.30 18:02buy stop19070.021.97310.00001.9749
42562006.11.30 18:02buy stop19080.021.97490.00001.9767
42572006.11.30 18:02buy stop19090.021.97670.00001.9785
42582006.11.30 18:02buy limit19100.021.96770.00001.9695
42592006.11.30 18:02buy limit19110.041.96590.00001.9677
42602006.11.30 18:02buy limit19120.081.96410.00001.9659
42612006.11.30 18:02buy limit19130.161.96230.00001.9641
42622006.11.30 18:02buy limit19140.321.96050.00001.9623
42632006.11.30 18:02buy limit19150.641.95870.00001.9605
42642006.11.30 18:02buy limit19161.281.95690.00001.9587
42652006.11.30 19:00buy19100.021.96770.00001.9695
42662006.11.30 19:00delete19090.021.97670.00001.9785
42672006.11.30 19:00delete19080.021.97490.00001.9767
42682006.11.30 19:00delete19070.021.97310.00001.9749
42692006.11.30 19:00delete19060.021.97130.00001.9731
42702006.11.30 19:00buy stop19170.021.96950.00001.9713
42712006.11.30 19:00buy stop19180.021.97130.00001.9731
42722006.11.30 19:00buy stop19190.021.97310.00001.9749
42732006.11.30 19:00buy stop19200.021.97490.00001.9767
42742006.11.30 20:27buy19110.041.96590.00001.9677
42752006.11.30 20:27delete19200.021.97490.00001.9767
42762006.11.30 20:27delete19190.021.97310.00001.9749
42772006.11.30 20:27delete19180.021.97130.00001.9731
42782006.11.30 20:27delete19170.021.96950.00001.9713
42792006.11.30 20:27buy stop19210.021.96770.00001.9695
42802006.11.30 20:27buy stop19220.021.96950.00001.9713
42812006.11.30 20:27buy stop19230.021.97130.00001.9731
42822006.11.30 20:27buy stop19240.021.97310.00001.9749
42832006.12.01 02:42buy19210.021.96770.00001.9695
42842006.12.01 03:25t/p19110.041.96770.00001.96777.1820400.94
42852006.12.01 07:24buy19220.021.96950.00001.9713
42862006.12.01 07:25t/p19100.021.96950.00001.96953.5920404.53
42872006.12.01 07:25t/p19210.021.96950.00001.96953.6020408.13
42882006.12.01 07:25buy19230.021.97130.00001.9731
42892006.12.01 07:27t/p18950.021.97130.00001.97133.5920411.72
42902006.12.01 07:27t/p19220.021.97130.00001.97133.6020415.32
42912006.12.01 07:27delete19240.021.97310.00001.9749
42922006.12.01 07:27delete19161.281.95690.00001.9587
42932006.12.01 07:27delete19150.641.95870.00001.9605
42942006.12.01 07:27delete19140.321.96050.00001.9623
42952006.12.01 07:27delete19130.161.96230.00001.9641
42962006.12.01 07:27delete19120.081.96410.00001.9659
42972006.12.01 07:27buy stop19250.021.97310.00001.9749
42982006.12.01 07:27buy stop19260.021.97490.00001.9767
42992006.12.01 07:27buy stop19270.021.97670.00001.9785
43002006.12.01 07:27buy stop19280.021.97850.00001.9803
43012006.12.01 07:27buy limit19290.021.96950.00001.9713
43022006.12.01 07:27buy limit19300.041.96770.00001.9695
43032006.12.01 07:27buy limit19310.081.96590.00001.9677
43042006.12.01 07:27buy limit19320.161.96410.00001.9659
43052006.12.01 07:27buy limit19330.321.96230.00001.9641
43062006.12.01 07:27buy limit19340.641.96050.00001.9623
43072006.12.01 07:27buy limit19351.281.95870.00001.9605
43082006.12.01 07:30buy19250.021.97310.00001.9749
43092006.12.01 07:30t/p19230.021.97310.00001.97313.6020418.92
43102006.12.01 07:30delete19280.021.97850.00001.9803
43112006.12.01 07:30delete19270.021.97670.00001.9785
43122006.12.01 07:30delete19260.021.97490.00001.9767
43132006.12.01 07:30delete19351.281.95870.00001.9605
43142006.12.01 07:30delete19340.641.96050.00001.9623
43152006.12.01 07:30delete19330.321.96230.00001.9641
43162006.12.01 07:30delete19320.161.96410.00001.9659
43172006.12.01 07:30delete19310.081.96590.00001.9677
43182006.12.01 07:30delete19300.041.96770.00001.9695
43192006.12.01 07:30delete19290.021.96950.00001.9713
43202006.12.01 07:30buy stop19360.021.97490.00001.9767
43212006.12.01 07:30buy stop19370.021.97670.00001.9785
43222006.12.01 07:30buy stop19380.021.97850.00001.9803
43232006.12.01 07:30buy stop19390.021.98030.00001.9821
43242006.12.01 07:30buy limit19400.021.97130.00001.9731
43252006.12.01 07:30buy limit19410.041.96950.00001.9713
43262006.12.01 07:30buy limit19420.081.96770.00001.9695
43272006.12.01 07:30buy limit19430.161.96590.00001.9677
43282006.12.01 07:30buy limit19440.321.96410.00001.9659
43292006.12.01 07:30buy limit19450.641.96230.00001.9641
43302006.12.01 07:30buy limit19461.281.96050.00001.9623
43312006.12.01 07:31buy19360.021.97490.00001.9767
43322006.12.01 09:22buy19400.021.97130.00001.9731
43332006.12.01 09:22delete19390.021.98030.00001.9821
43342006.12.01 09:22delete19380.021.97850.00001.9803
43352006.12.01 09:22delete19370.021.97670.00001.9785
43362006.12.01 09:22buy stop19470.021.97310.00001.9749
43372006.12.01 09:22buy stop19480.021.97490.00001.9767
43382006.12.01 09:22buy stop19490.021.97670.00001.9785
43392006.12.01 09:22buy stop19500.021.97850.00001.9803
43402006.12.01 09:29buy19410.041.96950.00001.9713
43412006.12.01 09:29delete19500.021.97850.00001.9803
43422006.12.01 09:29delete19490.021.97670.00001.9785
43432006.12.01 09:29delete19480.021.97490.00001.9767
43442006.12.01 09:29delete19470.021.97310.00001.9749
43452006.12.01 09:29buy stop19510.021.97130.00001.9731
43462006.12.01 09:29buy stop19520.021.97310.00001.9749
43472006.12.01 09:29buy stop19530.021.97490.00001.9767
43482006.12.01 09:29buy stop19540.021.97670.00001.9785
43492006.12.01 10:35buy19420.081.96770.00001.9695
43502006.12.01 10:35delete19540.021.97670.00001.9785
43512006.12.01 10:35delete19530.021.97490.00001.9767
43522006.12.01 10:35delete19520.021.97310.00001.9749
43532006.12.01 10:35delete19510.021.97130.00001.9731
43542006.12.01 10:35buy stop19550.021.96950.00001.9713
43552006.12.01 10:35buy stop19560.021.97130.00001.9731
43562006.12.01 10:35buy stop19570.021.97310.00001.9749
43572006.12.01 10:35buy stop19580.021.97490.00001.9767
43582006.12.01 10:51buy19430.161.96590.00001.9677
43592006.12.01 10:51delete19580.021.97490.00001.9767
43602006.12.01 10:51delete19570.021.97310.00001.9749
43612006.12.01 10:51delete19560.021.97130.00001.9731
43622006.12.01 10:51delete19550.021.96950.00001.9713
43632006.12.01 10:51buy stop19590.021.96770.00001.9695
43642006.12.01 10:51buy stop19600.021.96950.00001.9713
43652006.12.01 10:51buy stop19610.021.97130.00001.9731
43662006.12.01 10:51buy stop19620.021.97310.00001.9749
43672006.12.01 11:23buy19440.321.96410.00001.9659
43682006.12.01 11:23delete19620.021.97310.00001.9749
43692006.12.01 11:23delete19610.021.97130.00001.9731
43702006.12.01 11:23delete19600.021.96950.00001.9713
43712006.12.01 11:23delete19590.021.96770.00001.9695
43722006.12.01 11:23buy stop19630.021.96590.00001.9677
43732006.12.01 11:23buy stop19640.021.96770.00001.9695
43742006.12.01 11:23buy stop19650.021.96950.00001.9713
43752006.12.01 11:23buy stop19660.021.97130.00001.9731
43762006.12.01 11:28buy19630.021.96590.00001.9677
43772006.12.01 11:28t/p19440.321.96590.00001.965957.6020476.52
43782006.12.01 11:30buy19640.021.96770.00001.9695
43792006.12.01 11:31t/p19430.161.96770.00001.967728.8020505.32
43802006.12.01 11:31t/p19630.021.96770.00001.96773.6020508.92
43812006.12.01 14:02buy19650.021.96950.00001.9713
43822006.12.01 15:14t/p19420.081.96950.00001.969514.4020523.32
43832006.12.01 15:14t/p19640.021.96950.00001.96953.6020526.92
43842006.12.01 15:20buy19660.021.97130.00001.9731
43852006.12.01 15:20buy stop19670.021.97310.00001.9749
43862006.12.01 15:20buy stop19680.021.97490.00001.9767
43872006.12.01 15:20buy stop19690.021.97670.00001.9785
43882006.12.01 15:20buy stop19700.021.97850.00001.9803
43892006.12.01 15:20t/p19410.041.97130.00001.97137.2020534.12
43902006.12.01 15:20t/p19650.021.97130.00001.97133.6020537.72
43912006.12.01 15:21buy19670.021.97310.00001.9749
43922006.12.01 16:00t/p19400.021.97310.00001.97313.6020541.32
43932006.12.01 16:00t/p19660.021.97310.00001.97313.6020544.92
43942006.12.01 16:01buy19680.021.97490.00001.9767
43952006.12.01 16:01t/p19250.021.97490.00001.97493.6020548.52
43962006.12.01 16:01t/p19670.021.97490.00001.97493.6020552.12
43972006.12.01 16:09buy19690.021.97670.00001.9785
43982006.12.01 16:09t/p19360.021.97670.00001.97673.6020555.72
43992006.12.01 16:09t/p19680.021.97670.00001.97673.6020559.32
44002006.12.01 16:09delete19700.021.97850.00001.9803
44012006.12.01 16:09delete19461.281.96050.00001.9623
44022006.12.01 16:09delete19450.641.96230.00001.9641
44032006.12.01 16:09buy stop19710.021.97850.00001.9803
44042006.12.01 16:09buy stop19720.021.98030.00001.9821
44052006.12.01 16:09buy stop19730.021.98210.00001.9839
44062006.12.01 16:09buy stop19740.021.98390.00001.9857
44072006.12.01 16:09buy limit19750.021.97490.00001.9767
44082006.12.01 16:09buy limit19760.041.97310.00001.9749
44092006.12.01 16:09buy limit19770.081.97130.00001.9731
44102006.12.01 16:09buy limit19780.161.96950.00001.9713
44112006.12.01 16:09buy limit19790.321.96770.00001.9695
44122006.12.01 16:09buy limit19800.641.96590.00001.9677
44132006.12.01 16:09buy limit19811.281.96410.00001.9659
44142006.12.01 16:11buy19710.021.97850.00001.9803
44152006.12.01 16:11t/p19690.021.97850.00001.97853.6020562.92
44162006.12.01 16:11delete19740.021.98390.00001.9857
44172006.12.01 16:11delete19730.021.98210.00001.9839
44182006.12.01 16:11delete19720.021.98030.00001.9821
44192006.12.01 16:11delete19811.281.96410.00001.9659
44202006.12.01 16:11delete19800.641.96590.00001.9677
44212006.12.01 16:11delete19790.321.96770.00001.9695
44222006.12.01 16:11delete19780.161.96950.00001.9713
44232006.12.01 16:11delete19770.081.97130.00001.9731
44242006.12.01 16:11delete19760.041.97310.00001.9749
44252006.12.01 16:11delete19750.021.97490.00001.9767
44262006.12.01 16:11buy stop19820.021.98030.00001.9821
44272006.12.01 16:11buy stop19830.021.98210.00001.9839
44282006.12.01 16:11buy stop19840.021.98390.00001.9857
44292006.12.01 16:11buy stop19850.021.98570.00001.9875
44302006.12.01 16:11buy limit19860.021.97670.00001.9785
44312006.12.01 16:11buy limit19870.041.97490.00001.9767
44322006.12.01 16:11buy limit19880.081.97310.00001.9749
44332006.12.01 16:11buy limit19890.161.97130.00001.9731
44342006.12.01 16:11buy limit19900.321.96950.00001.9713
44352006.12.01 16:11buy limit19910.641.96770.00001.9695
44362006.12.01 16:11buy limit19921.281.96590.00001.9677
44372006.12.01 16:29buy19820.021.98030.00001.9821
44382006.12.01 16:29t/p19710.021.98030.00001.98033.6020566.52
44392006.12.01 16:29delete19850.021.98570.00001.9875
44402006.12.01 16:29delete19840.021.98390.00001.9857
44412006.12.01 16:29delete19830.021.98210.00001.9839
44422006.12.01 16:29delete19921.281.96590.00001.9677
44432006.12.01 16:29delete19910.641.96770.00001.9695
44442006.12.01 16:29delete19900.321.96950.00001.9713
44452006.12.01 16:29delete19890.161.97130.00001.9731
44462006.12.01 16:29delete19880.081.97310.00001.9749
44472006.12.01 16:29delete19870.041.97490.00001.9767
44482006.12.01 16:29delete19860.021.97670.00001.9785
44492006.12.01 16:29buy stop19930.021.98210.00001.9839
44502006.12.01 16:29buy stop19940.021.98390.00001.9857
44512006.12.01 16:29buy stop19950.021.98570.00001.9875
44522006.12.01 16:29buy stop19960.021.98750.00001.9893
44532006.12.01 16:29buy limit19970.021.97850.00001.9803
44542006.12.01 16:29buy limit19980.041.97670.00001.9785
44552006.12.01 16:29buy limit19990.081.97490.00001.9767
44562006.12.01 16:29buy limit20000.161.97310.00001.9749
44572006.12.01 16:29buy limit20010.321.97130.00001.9731
44582006.12.01 16:29buy limit20020.641.96950.00001.9713
44592006.12.01 16:29buy limit20031.281.96770.00001.9695
44602006.12.01 16:36t/p19820.021.98210.00001.98213.6020570.12
44612006.12.01 16:36buy19930.021.98210.00001.9839
44622006.12.01 16:36delete19960.021.98750.00001.9893
44632006.12.01 16:36delete19950.021.98570.00001.9875
44642006.12.01 16:36delete19940.021.98390.00001.9857
44652006.12.01 16:36delete20031.281.96770.00001.9695
44662006.12.01 16:36delete20020.641.96950.00001.9713
44672006.12.01 16:36delete20010.321.97130.00001.9731
44682006.12.01 16:36delete20000.161.97310.00001.9749
44692006.12.01 16:36delete19990.081.97490.00001.9767
44702006.12.01 16:36delete19980.041.97670.00001.9785
44712006.12.01 16:36delete19970.021.97850.00001.9803
44722006.12.01 16:36buy stop20040.021.98390.00001.9857
44732006.12.01 16:36buy stop20050.021.98570.00001.9875
44742006.12.01 16:36buy stop20060.021.98750.00001.9893
44752006.12.01 16:36buy stop20070.021.98930.00001.9911
44762006.12.01 16:36buy limit20080.021.98030.00001.9821
44772006.12.01 16:36buy limit20090.041.97850.00001.9803
44782006.12.01 16:36buy limit20100.081.97670.00001.9785
44792006.12.01 16:36buy limit20110.161.97490.00001.9767
44802006.12.01 16:36buy limit20120.321.97310.00001.9749
44812006.12.01 16:36buy limit20130.641.97130.00001.9731
44822006.12.01 16:36buy limit20141.281.96950.00001.9713
44832006.12.01 16:38buy20040.021.98390.00001.9857
44842006.12.01 16:38t/p19930.021.98390.00001.98393.6020573.72
44852006.12.01 16:38delete20070.021.98930.00001.9911
44862006.12.01 16:38delete20060.021.98750.00001.9893
44872006.12.01 16:38delete20050.021.98570.00001.9875
44882006.12.01 16:38delete20141.281.96950.00001.9713
44892006.12.01 16:38delete20130.641.97130.00001.9731
44902006.12.01 16:38delete20120.321.97310.00001.9749
44912006.12.01 16:38delete20110.161.97490.00001.9767
44922006.12.01 16:38delete20100.081.97670.00001.9785
44932006.12.01 16:38delete20090.041.97850.00001.9803
44942006.12.01 16:38delete20080.021.98030.00001.9821
44952006.12.01 16:38buy stop20150.021.98570.00001.9875
44962006.12.01 16:38buy stop20160.021.98750.00001.9893
44972006.12.01 16:38buy stop20170.021.98930.00001.9911
44982006.12.01 16:38buy stop20180.021.99110.00001.9929
44992006.12.01 16:38buy limit20190.021.98210.00001.9839
45002006.12.01 16:38buy limit20200.041.98030.00001.9821
45012006.12.01 16:38buy limit20210.081.97850.00001.9803
45022006.12.01 16:38buy limit20220.161.97670.00001.9785
45032006.12.01 16:38buy limit20230.321.97490.00001.9767
45042006.12.01 16:38buy limit20240.641.97310.00001.9749
45052006.12.01 16:38buy limit20251.281.97130.00001.9731
45062006.12.01 16:43buy20190.021.98210.00001.9839
45072006.12.01 16:43delete20180.021.99110.00001.9929
45082006.12.01 16:43delete20170.021.98930.00001.9911
45092006.12.01 16:43delete20160.021.98750.00001.9893
45102006.12.01 16:43delete20150.021.98570.00001.9875
45112006.12.01 16:43buy stop20260.021.98390.00001.9857
45122006.12.01 16:43buy stop20270.021.98570.00001.9875
45132006.12.01 16:43buy stop20280.021.98750.00001.9893
45142006.12.01 16:43buy stop20290.021.98930.00001.9911
45152006.12.01 16:49buy20260.021.98390.00001.9857
45162006.12.01 17:14buy20200.041.98030.00001.9821
45172006.12.01 17:38buy20210.081.97850.00001.9803
45182006.12.01 18:07t/p20210.081.98030.00001.980314.4020588.12
45192006.12.04 00:00t/p20200.041.98210.00001.98217.1820595.31
45202006.12.04 08:52buy20220.161.97670.00001.9785
45212006.12.04 09:08buy20230.321.97490.00001.9767
45222006.12.04 09:23buy20240.641.97310.00001.9749
45232006.12.04 09:39t/p20240.641.97490.00001.9749115.2020710.51
45242006.12.04 09:43t/p20230.321.97670.00001.976757.6020768.11
45252006.12.04 09:57t/p20220.161.97850.00001.978528.8020796.91
45262006.12.05 16:12buy20251.281.97130.00001.9731
45272006.12.05 17:30t/p20251.281.97310.00001.9731230.4021027.31
45282007.01.23 10:09t/p20190.021.98390.00001.98393.1921030.50
45292007.01.23 10:10buy20270.021.98570.00001.9875
45302007.01.23 11:44t/p20040.021.98570.00001.98573.1921033.69
45312007.01.23 11:44t/p20260.021.98570.00001.98573.1921036.88
45322007.01.23 11:44delete20290.021.98930.00001.9911
45332007.01.23 11:44delete20280.021.98750.00001.9893
45342007.01.23 11:44buy stop20300.021.98750.00001.9893
45352007.01.23 11:44buy stop20310.021.98930.00001.9911
45362007.01.23 11:44buy stop20320.021.99110.00001.9929
45372007.01.23 11:44buy stop20330.021.99290.00001.9947
45382007.01.23 11:44buy limit20340.021.98390.00001.9857
45392007.01.23 11:44buy limit20350.041.98210.00001.9839
45402007.01.23 11:44buy limit20360.081.98030.00001.9821
45412007.01.23 11:44buy limit20370.161.97850.00001.9803
45422007.01.23 11:44buy limit20380.321.97670.00001.9785
45432007.01.23 11:44buy limit20390.641.97490.00001.9767
45442007.01.23 11:44buy limit20401.281.97310.00001.9749
45452007.01.23 11:59buy20300.021.98750.00001.9893
45462007.01.23 12:04t/p20270.021.98750.00001.98753.6021040.48
45472007.01.23 12:04delete20330.021.99290.00001.9947
45482007.01.23 12:04delete20320.021.99110.00001.9929
45492007.01.23 12:04delete20310.021.98930.00001.9911
45502007.01.23 12:04delete20401.281.97310.00001.9749
45512007.01.23 12:04delete20390.641.97490.00001.9767
45522007.01.23 12:04delete20380.321.97670.00001.9785
45532007.01.23 12:04delete20370.161.97850.00001.9803
45542007.01.23 12:04delete20360.081.98030.00001.9821
45552007.01.23 12:04delete20350.041.98210.00001.9839
45562007.01.23 12:04delete20340.021.98390.00001.9857
45572007.01.23 12:05buy stop20410.021.98930.00001.9911
45582007.01.23 12:05buy stop20420.021.99110.00001.9929
45592007.01.23 12:05buy stop20430.021.99290.00001.9947
45602007.01.23 12:05buy stop20440.021.99470.00001.9965
45612007.01.23 12:05buy limit20450.021.98570.00001.9875
45622007.01.23 12:05buy limit20460.041.98390.00001.9857
45632007.01.23 12:05buy limit20470.081.98210.00001.9839
45642007.01.23 12:05buy limit20480.161.98030.00001.9821
45652007.01.23 12:05buy limit20490.321.97850.00001.9803
45662007.01.23 12:05buy limit20500.641.97670.00001.9785
45672007.01.23 12:05buy limit20511.281.97490.00001.9767
45682007.01.23 12:49buy20410.021.98930.00001.9911
45692007.01.23 12:50t/p20300.021.98930.00001.98933.6021044.08
45702007.01.23 12:50delete20440.021.99470.00001.9965
45712007.01.23 12:50delete20430.021.99290.00001.9947
45722007.01.23 12:50delete20420.021.99110.00001.9929
45732007.01.23 12:50delete20511.281.97490.00001.9767
45742007.01.23 12:50delete20500.641.97670.00001.9785
45752007.01.23 12:50delete20490.321.97850.00001.9803
45762007.01.23 12:50delete20480.161.98030.00001.9821
45772007.01.23 12:50delete20470.081.98210.00001.9839
45782007.01.23 12:50delete20460.041.98390.00001.9857
45792007.01.23 12:50delete20450.021.98570.00001.9875
45802007.01.23 12:54buy stop20520.021.99110.00001.9929
45812007.01.23 12:54buy stop20530.021.99290.00001.9947
45822007.01.23 12:54buy stop20540.021.99470.00001.9965
45832007.01.23 12:54buy stop20550.021.99650.00001.9983
45842007.01.23 12:54buy limit20560.021.98750.00001.9893
45852007.01.23 12:54buy limit20570.041.98570.00001.9875
45862007.01.23 12:54buy limit20580.081.98390.00001.9857
45872007.01.23 12:54buy limit20590.161.98210.00001.9839
45882007.01.23 12:54buy limit20600.321.98030.00001.9821
45892007.01.23 12:54buy limit20610.641.97850.00001.9803
45902007.01.23 12:54buy limit20621.281.97670.00001.9785
45912007.01.23 12:54t/p20410.021.99110.00001.99113.6021047.68
45922007.01.23 12:54buy20520.021.99110.00001.9929
45932007.01.23 12:54delete20550.021.99650.00001.9983
45942007.01.23 12:54delete20540.021.99470.00001.9965
45952007.01.23 12:54delete20530.021.99290.00001.9947
45962007.01.23 12:54delete20621.281.97670.00001.9785
45972007.01.23 12:54delete20610.641.97850.00001.9803
45982007.01.23 12:54delete20600.321.98030.00001.9821
45992007.01.23 12:54delete20590.161.98210.00001.9839
46002007.01.23 12:54delete20580.081.98390.00001.9857
46012007.01.23 12:54delete20570.041.98570.00001.9875
46022007.01.23 12:54delete20560.021.98750.00001.9893
46032007.01.23 12:55buy stop20630.021.99290.00001.9947
46042007.01.23 12:55buy stop20640.021.99470.00001.9965
46052007.01.23 12:55buy stop20650.021.99650.00001.9983
46062007.01.23 12:55buy stop20660.021.99830.00002.0001
46072007.01.23 12:55buy limit20670.021.98930.00001.9911
46082007.01.23 12:55buy limit20680.041.98750.00001.9893
46092007.01.23 12:55buy limit20690.081.98570.00001.9875
46102007.01.23 12:55buy limit20700.161.98390.00001.9857
46112007.01.23 12:55buy limit20710.321.98210.00001.9839
46122007.01.23 12:55buy limit20720.641.98030.00001.9821
46132007.01.23 12:55buy limit20731.281.97850.00001.9803
46142007.01.23 13:34buy20670.021.98930.00001.9911
46152007.01.23 13:34delete20660.021.99830.00002.0001
46162007.01.23 13:34delete20650.021.99650.00001.9983
46172007.01.23 13:34delete20640.021.99470.00001.9965
46182007.01.23 13:34delete20630.021.99290.00001.9947
46192007.01.23 13:34buy stop20740.021.99110.00001.9929
46202007.01.23 13:34buy stop20750.021.99290.00001.9947
46212007.01.23 13:34buy stop20760.021.99470.00001.9965
46222007.01.23 13:34buy stop20770.021.99650.00001.9983
46232007.01.23 13:55buy20740.021.99110.00001.9929
46242007.01.23 15:59buy20680.041.98750.00001.9893
46252007.01.23 16:29buy20690.081.98570.00001.9875
46262007.01.23 16:31t/p20690.081.98750.00001.987514.4021062.08
46272007.01.23 18:15buy20700.161.98390.00001.9857
46282007.01.23 18:45buy20710.321.98210.00001.9839
46292007.01.23 19:02t/p20710.321.98390.00001.983957.6021119.68
46302007.01.24 06:34buy20720.641.98030.00001.9821
46312007.01.24 06:49buy20731.281.97850.00001.9803
46322007.01.24 06:56t/p20731.281.98030.00001.9803230.4021350.08
46332007.04.13 01:31t/p20720.641.98210.00001.982194.4621444.55
46342007.04.13 06:26t/p20700.161.98570.00001.985723.5521468.10
46352007.04.16 04:14t/p20680.041.98930.00001.98935.8721473.97
46362007.04.16 08:40t/p20670.021.99110.00001.99112.9421476.91
46372007.04.16 09:26buy20750.021.99290.00001.9947
46382007.04.16 09:26t/p20520.021.99290.00001.99292.9421479.84
46392007.04.16 09:26t/p20740.021.99290.00001.99292.9421482.78
46402007.04.16 09:26delete20770.021.99650.00001.9983
46412007.04.16 09:26delete20760.021.99470.00001.9965
46422007.04.16 09:26buy stop20780.021.99470.00001.9965
46432007.04.16 09:26buy stop20790.021.99650.00001.9983
46442007.04.16 09:26buy stop20800.021.99830.00002.0001
46452007.04.16 09:26buy stop20810.022.00010.00002.0019
46462007.04.16 09:26buy limit20820.021.99110.00001.9929
46472007.04.16 09:26buy limit20830.041.98930.00001.9911
46482007.04.16 09:26buy limit20840.081.98750.00001.9893
46492007.04.16 09:26buy limit20850.161.98570.00001.9875
46502007.04.16 09:26buy limit20860.321.98390.00001.9857
46512007.04.16 09:26buy limit20870.641.98210.00001.9839
46522007.04.16 09:26buy limit20881.281.98030.00001.9821
46532007.04.16 12:21buy20820.021.99110.00001.9929
46542007.04.16 12:21delete20810.022.00010.00002.0019
46552007.04.16 12:21delete20800.021.99830.00002.0001
46562007.04.16 12:21delete20790.021.99650.00001.9983
46572007.04.16 12:21delete20780.021.99470.00001.9965
46582007.04.16 12:21buy stop20890.021.99290.00001.9947
46592007.04.16 12:21buy stop20900.021.99470.00001.9965
46602007.04.16 12:21buy stop20910.021.99650.00001.9983
46612007.04.16 12:21buy stop20920.021.99830.00002.0001
46622007.04.16 13:00buy20890.021.99290.00001.9947
46632007.04.16 13:00t/p20820.021.99290.00001.99293.6021486.38
46642007.04.16 14:03buy20830.041.98930.00001.9911
46652007.04.16 15:27t/p20830.041.99110.00001.99117.2021493.58
46662007.04.17 08:30t/p20750.021.99470.00001.99473.5921497.17
46672007.04.17 08:30t/p20890.021.99470.00001.99473.5921500.76
46682007.04.17 08:30buy20900.021.99470.00001.9965
46692007.04.17 08:30delete20920.021.99830.00002.0001
46702007.04.17 08:30delete20910.021.99650.00001.9983
46712007.04.17 08:30delete20881.281.98030.00001.9821
46722007.04.17 08:30delete20870.641.98210.00001.9839
46732007.04.17 08:30delete20860.321.98390.00001.9857
46742007.04.17 08:30delete20850.161.98570.00001.9875
46752007.04.17 08:30delete20840.081.98750.00001.9893
46762007.04.17 08:30buy stop20930.021.99650.00001.9983
46772007.04.17 08:30buy stop20940.021.99830.00002.0001
46782007.04.17 08:30buy stop20950.022.00010.00002.0019
46792007.04.17 08:30buy stop20960.022.00190.00002.0037
46802007.04.17 08:30buy limit20970.021.99290.00001.9947
46812007.04.17 08:30buy limit20980.041.99110.00001.9929
46822007.04.17 08:30buy limit20990.081.98930.00001.9911
46832007.04.17 08:30buy limit21000.161.98750.00001.9893
46842007.04.17 08:30buy limit21010.321.98570.00001.9875
46852007.04.17 08:30buy limit21020.641.98390.00001.9857
46862007.04.17 08:30buy limit21031.281.98210.00001.9839
46872007.04.17 08:30t/p20900.021.99650.00001.99653.6021504.36
46882007.04.17 08:30buy20930.021.99650.00001.9983
46892007.04.17 08:30delete20960.022.00190.00002.0037
46902007.04.17 08:30delete20950.022.00010.00002.0019
46912007.04.17 08:30delete20940.021.99830.00002.0001
46922007.04.17 08:30delete21031.281.98210.00001.9839
46932007.04.17 08:30delete21020.641.98390.00001.9857
46942007.04.17 08:30delete21010.321.98570.00001.9875
46952007.04.17 08:30delete21000.161.98750.00001.9893
46962007.04.17 08:30delete20990.081.98930.00001.9911
46972007.04.17 08:30delete20980.041.99110.00001.9929
46982007.04.17 08:30delete20970.021.99290.00001.9947
46992007.04.17 08:30buy stop21040.021.99830.00002.0001
47002007.04.17 08:30buy stop21050.022.00010.00002.0019
47012007.04.17 08:30buy stop21060.022.00190.00002.0037
47022007.04.17 08:30buy stop21070.022.00370.00002.0055
47032007.04.17 08:30buy limit21080.021.99470.00001.9965
47042007.04.17 08:30buy limit21090.041.99290.00001.9947
47052007.04.17 08:30buy limit21100.081.99110.00001.9929
47062007.04.17 08:30buy limit21110.161.98930.00001.9911
47072007.04.17 08:30buy limit21120.321.98750.00001.9893
47082007.04.17 08:30buy limit21130.641.98570.00001.9875
47092007.04.17 08:30buy limit21141.281.98390.00001.9857
47102007.04.17 08:30buy21040.021.99830.00002.0001
47112007.04.17 08:31t/p20930.021.99830.00001.99833.6021507.96
47122007.04.17 08:31delete21070.022.00370.00002.0055
47132007.04.17 08:31delete21060.022.00190.00002.0037
47142007.04.17 08:31delete21050.022.00010.00002.0019
47152007.04.17 08:31delete21141.281.98390.00001.9857
47162007.04.17 08:31delete21130.641.98570.00001.9875
47172007.04.17 08:31delete21120.321.98750.00001.9893
47182007.04.17 08:31delete21110.161.98930.00001.9911
47192007.04.17 08:31delete21100.081.99110.00001.9929
47202007.04.17 08:31delete21090.041.99290.00001.9947
47212007.04.17 08:31delete21080.021.99470.00001.9965
47222007.04.17 08:31buy stop21150.022.00010.00002.0019
47232007.04.17 08:31buy stop21160.022.00190.00002.0037
47242007.04.17 08:31buy stop21170.022.00370.00002.0055
47252007.04.17 08:31buy stop21180.022.00550.00002.0073
47262007.04.17 08:31buy limit21190.021.99650.00001.9983
47272007.04.17 08:31buy limit21200.041.99470.00001.9965
47282007.04.17 08:31buy limit21210.081.99290.00001.9947
47292007.04.17 08:31buy limit21220.161.99110.00001.9929
47302007.04.17 08:31buy limit21230.321.98930.00001.9911
47312007.04.17 08:31buy limit21240.641.98750.00001.9893
47322007.04.17 08:31buy limit21251.281.98570.00001.9875
47332007.04.17 08:43buy21150.022.00010.00002.0019
47342007.04.17 08:44t/p21040.022.00010.00002.00013.6021511.56
47352007.04.17 08:44delete21180.022.00550.00002.0073
47362007.04.17 08:44delete21170.022.00370.00002.0055
47372007.04.17 08:44delete21160.022.00190.00002.0037
47382007.04.17 08:44delete21251.281.98570.00001.9875
47392007.04.17 08:44delete21240.641.98750.00001.9893
47402007.04.17 08:44delete21230.321.98930.00001.9911
47412007.04.17 08:44delete21220.161.99110.00001.9929
47422007.04.17 08:44delete21210.081.99290.00001.9947
47432007.04.17 08:44delete21200.041.99470.00001.9965
47442007.04.17 08:44delete21190.021.99650.00001.9983
47452007.04.17 08:44buy stop21260.022.00190.00002.0037
47462007.04.17 08:44buy stop21270.022.00370.00002.0055
47472007.04.17 08:44buy stop21280.022.00550.00002.0073
47482007.04.17 08:44buy stop21290.022.00730.00002.0091
47492007.04.17 08:44buy limit21300.021.99830.00002.0001
47502007.04.17 08:44buy limit21310.041.99650.00001.9983
47512007.04.17 08:44buy limit21320.081.99470.00001.9965
47522007.04.17 08:44buy limit21330.161.99290.00001.9947
47532007.04.17 08:44buy limit21340.321.99110.00001.9929
47542007.04.17 08:44buy limit21350.641.98930.00001.9911
47552007.04.17 08:44buy limit21361.281.98750.00001.9893
47562007.04.17 08:45buy21300.021.99830.00002.0001
47572007.04.17 08:45delete21290.022.00730.00002.0091
47582007.04.17 08:45delete21280.022.00550.00002.0073
47592007.04.17 08:45delete21270.022.00370.00002.0055
47602007.04.17 08:45delete21260.022.00190.00002.0037
47612007.04.17 08:45buy stop21370.022.00010.00002.0019
47622007.04.17 08:45buy stop21380.022.00190.00002.0037
47632007.04.17 08:45buy stop21390.022.00370.00002.0055
47642007.04.17 08:45buy stop21400.022.00550.00002.0073
47652007.04.17 09:18buy21370.022.00010.00002.0019
47662007.04.17 10:20t/p21300.022.00010.00002.00013.6021515.16
47672007.04.17 10:23buy21380.022.00190.00002.0037
47682007.04.17 10:27t/p21150.022.00190.00002.00193.6021518.76
47692007.04.17 10:27t/p21370.022.00190.00002.00193.6021522.36
47702007.04.17 10:27delete21400.022.00550.00002.0073
47712007.04.17 10:27delete21390.022.00370.00002.0055
47722007.04.17 10:27delete21361.281.98750.00001.9893
47732007.04.17 10:27delete21350.641.98930.00001.9911
47742007.04.17 10:27delete21340.321.99110.00001.9929
47752007.04.17 10:27delete21330.161.99290.00001.9947
47762007.04.17 10:27delete21320.081.99470.00001.9965
47772007.04.17 10:27delete21310.041.99650.00001.9983
47782007.04.17 10:27buy stop21410.022.00370.00002.0055
47792007.04.17 10:27buy stop21420.022.00550.00002.0073
47802007.04.17 10:27buy stop21430.022.00730.00002.0091
47812007.04.17 10:27buy stop21440.022.00910.00002.0109
47822007.04.17 10:27buy limit21450.022.00010.00002.0019
47832007.04.17 10:27buy limit21460.041.99830.00002.0001
47842007.04.17 10:27buy limit21470.081.99650.00001.9983
47852007.04.17 10:27buy limit21480.161.99470.00001.9965
47862007.04.17 10:27buy limit21490.321.99290.00001.9947
47872007.04.17 10:27buy limit21500.641.99110.00001.9929
47882007.04.17 10:27buy limit21511.281.98930.00001.9911
47892007.04.17 10:29buy21410.022.00370.00002.0055
47902007.04.17 12:30t/p21380.022.00370.00002.00373.6021525.96
47912007.04.17 12:30delete21440.022.00910.00002.0109
47922007.04.17 12:30delete21430.022.00730.00002.0091
47932007.04.17 12:30delete21420.022.00550.00002.0073
47942007.04.17 12:30delete21511.281.98930.00001.9911
47952007.04.17 12:30delete21500.641.99110.00001.9929
47962007.04.17 12:30delete21490.321.99290.00001.9947
47972007.04.17 12:30delete21480.161.99470.00001.9965
47982007.04.17 12:30delete21470.081.99650.00001.9983
47992007.04.17 12:30delete21460.041.99830.00002.0001
48002007.04.17 12:30delete21450.022.00010.00002.0019
48012007.04.17 12:30buy stop21520.022.00550.00002.0073
48022007.04.17 12:30buy stop21530.022.00730.00002.0091
48032007.04.17 12:30buy stop21540.022.00910.00002.0109
48042007.04.17 12:30buy stop21550.022.01090.00002.0127
48052007.04.17 12:30buy limit21560.022.00190.00002.0037
48062007.04.17 12:30buy limit21570.042.00010.00002.0019
48072007.04.17 12:30buy limit21580.081.99830.00002.0001
48082007.04.17 12:30buy limit21590.161.99650.00001.9983
48092007.04.17 12:30buy limit21600.321.99470.00001.9965
48102007.04.17 12:30buy limit21610.641.99290.00001.9947
48112007.04.17 12:30buy limit21621.281.99110.00001.9929
48122007.04.17 12:31buy21520.022.00550.00002.0073
48132007.04.17 12:45t/p21410.022.00550.00002.00553.6021529.56
48142007.04.17 12:45delete21550.022.01090.00002.0127
48152007.04.17 12:45delete21540.022.00910.00002.0109
48162007.04.17 12:45delete21530.022.00730.00002.0091
48172007.04.17 12:45delete21621.281.99110.00001.9929
48182007.04.17 12:45delete21610.641.99290.00001.9947
48192007.04.17 12:45delete21600.321.99470.00001.9965
48202007.04.17 12:45delete21590.161.99650.00001.9983
48212007.04.17 12:45delete21580.081.99830.00002.0001
48222007.04.17 12:45delete21570.042.00010.00002.0019
48232007.04.17 12:45delete21560.022.00190.00002.0037
48242007.04.17 12:45buy stop21630.022.00730.00002.0091
48252007.04.17 12:45buy stop21640.022.00910.00002.0109
48262007.04.17 12:45buy stop21650.022.01090.00002.0127
48272007.04.17 12:45buy stop21660.022.01270.00002.0145
48282007.04.17 12:45buy limit21670.022.00370.00002.0055
48292007.04.17 12:45buy limit21680.042.00190.00002.0037
48302007.04.17 12:45buy limit21690.082.00010.00002.0019
48312007.04.17 12:45buy limit21700.161.99830.00002.0001
48322007.04.17 12:45buy limit21710.321.99650.00001.9983
48332007.04.17 12:45buy limit21720.641.99470.00001.9965
48342007.04.17 12:45buy limit21731.281.99290.00001.9947
48352007.04.17 12:50buy21630.022.00730.00002.0091
48362007.04.17 12:51t/p21520.022.00730.00002.00733.6021533.16
48372007.04.17 12:51delete21660.022.01270.00002.0145
48382007.04.17 12:51delete21650.022.01090.00002.0127
48392007.04.17 12:51delete21640.022.00910.00002.0109
48402007.04.17 12:51delete21731.281.99290.00001.9947
48412007.04.17 12:51delete21720.641.99470.00001.9965
48422007.04.17 12:51delete21710.321.99650.00001.9983
48432007.04.17 12:51delete21700.161.99830.00002.0001
48442007.04.17 12:51delete21690.082.00010.00002.0019
48452007.04.17 12:51delete21680.042.00190.00002.0037
48462007.04.17 12:51delete21670.022.00370.00002.0055
48472007.04.17 12:51buy stop21740.022.00910.00002.0109
48482007.04.17 12:51buy stop21750.022.01090.00002.0127
48492007.04.17 12:51buy stop21760.022.01270.00002.0145
48502007.04.17 12:51buy stop21770.022.01450.00002.0163
48512007.04.17 12:51buy limit21780.022.00550.00002.0073
48522007.04.17 12:51buy limit21790.042.00370.00002.0055
48532007.04.17 12:51buy limit21800.082.00190.00002.0037
48542007.04.17 12:51buy limit21810.162.00010.00002.0019
48552007.04.17 12:51buy limit21820.321.99830.00002.0001
48562007.04.17 12:51buy limit21830.641.99650.00001.9983
48572007.04.17 12:51buy limit21841.281.99470.00001.9965
48582007.04.17 13:09buy21780.022.00550.00002.0073
48592007.04.17 13:09delete21770.022.01450.00002.0163
48602007.04.17 13:09delete21760.022.01270.00002.0145
48612007.04.17 13:09delete21750.022.01090.00002.0127
48622007.04.17 13:09delete21740.022.00910.00002.0109
48632007.04.17 13:09buy stop21850.022.00730.00002.0091
48642007.04.17 13:09buy stop21860.022.00910.00002.0109
48652007.04.17 13:09buy stop21870.022.01090.00002.0127
48662007.04.17 13:09buy stop21880.022.01270.00002.0145
48672007.04.17 13:15buy21850.022.00730.00002.0091
48682007.04.17 19:24t/p21780.022.00730.00002.00733.6021536.76
48692007.04.18 05:39buy21860.022.00910.00002.0109
48702007.04.18 05:39t/p21630.022.00910.00002.00913.5921540.35
48712007.04.18 05:39t/p21850.022.00910.00002.00913.5921543.95
48722007.04.18 05:39delete21880.022.01270.00002.0145
48732007.04.18 05:39delete21870.022.01090.00002.0127
48742007.04.18 05:39delete21841.281.99470.00001.9965
48752007.04.18 05:39delete21830.641.99650.00001.9983
48762007.04.18 05:39delete21820.321.99830.00002.0001
48772007.04.18 05:39delete21810.162.00010.00002.0019
48782007.04.18 05:39delete21800.082.00190.00002.0037
48792007.04.18 05:39delete21790.042.00370.00002.0055
48802007.04.18 05:39buy stop21890.022.01090.00002.0127
48812007.04.18 05:39buy stop21900.022.01270.00002.0145
48822007.04.18 05:39buy stop21910.022.01450.00002.0163
48832007.04.18 05:39buy stop21920.022.01630.00002.0181
48842007.04.18 05:39buy limit21930.022.00730.00002.0091
48852007.04.18 05:39buy limit21940.042.00550.00002.0073
48862007.04.18 05:39buy limit21950.082.00370.00002.0055
48872007.04.18 05:39buy limit21960.162.00190.00002.0037
48882007.04.18 05:39buy limit21970.322.00010.00002.0019
48892007.04.18 05:39buy limit21980.641.99830.00002.0001
48902007.04.18 05:39buy limit21991.281.99650.00001.9983
48912007.04.18 08:30buy21890.022.01090.00002.0127
48922007.04.18 08:30t/p21860.022.01090.00002.01093.6021547.55
48932007.04.18 08:30delete21920.022.01630.00002.0181
48942007.04.18 08:30delete21910.022.01450.00002.0163
48952007.04.18 08:30delete21900.022.01270.00002.0145
48962007.04.18 08:30delete21991.281.99650.00001.9983
48972007.04.18 08:30delete21980.641.99830.00002.0001
48982007.04.18 08:30delete21970.322.00010.00002.0019
48992007.04.18 08:30delete21960.162.00190.00002.0037
49002007.04.18 08:30delete21950.082.00370.00002.0055
49012007.04.18 08:30delete21940.042.00550.00002.0073
49022007.04.18 08:30delete21930.022.00730.00002.0091
49032007.04.18 08:30buy stop22000.022.01270.00002.0145
49042007.04.18 08:30buy stop22010.022.01450.00002.0163
49052007.04.18 08:30buy stop22020.022.01630.00002.0181
49062007.04.18 08:30buy stop22030.022.01810.00002.0199
49072007.04.18 08:30buy limit22040.022.00910.00002.0109
49082007.04.18 08:30buy limit22050.042.00730.00002.0091
49092007.04.18 08:30buy limit22060.082.00550.00002.0073
49102007.04.18 08:30buy limit22070.162.00370.00002.0055
49112007.04.18 08:30buy limit22080.322.00190.00002.0037
49122007.04.18 08:30buy limit22090.642.00010.00002.0019
49132007.04.18 08:30buy limit22101.281.99830.00002.0001
49142007.04.18 08:31buy22000.022.01270.00002.0145
49152007.04.18 08:32t/p21890.022.01270.00002.01273.6021551.15
49162007.04.18 08:32delete22030.022.01810.00002.0199
49172007.04.18 08:32delete22020.022.01630.00002.0181
49182007.04.18 08:32delete22010.022.01450.00002.0163
49192007.04.18 08:32delete22101.281.99830.00002.0001
49202007.04.18 08:32delete22090.642.00010.00002.0019
49212007.04.18 08:32delete22080.322.00190.00002.0037
49222007.04.18 08:32delete22070.162.00370.00002.0055
49232007.04.18 08:32delete22060.082.00550.00002.0073
49242007.04.18 08:32delete22050.042.00730.00002.0091
49252007.04.18 08:32delete22040.022.00910.00002.0109
49262007.04.18 08:32buy stop22110.022.01450.00002.0163
49272007.04.18 08:32buy stop22120.022.01630.00002.0181
49282007.04.18 08:32buy stop22130.022.01810.00002.0199
49292007.04.18 08:32buy stop22140.022.01990.00002.0217
49302007.04.18 08:32buy limit22150.022.01090.00002.0127
49312007.04.18 08:32buy limit22160.042.00910.00002.0109
49322007.04.18 08:32buy limit22170.082.00730.00002.0091
49332007.04.18 08:32buy limit22180.162.00550.00002.0073
49342007.04.18 08:32buy limit22190.322.00370.00002.0055
49352007.04.18 08:32buy limit22200.642.00190.00002.0037
49362007.04.18 08:32buy limit22211.282.00010.00002.0019
49372007.04.18 09:46buy22150.022.01090.00002.0127
49382007.04.18 09:46delete22140.022.01990.00002.0217
49392007.04.18 09:46delete22130.022.01810.00002.0199
49402007.04.18 09:46delete22120.022.01630.00002.0181
49412007.04.18 09:46delete22110.022.01450.00002.0163
49422007.04.18 09:46buy stop22220.022.01270.00002.0145
49432007.04.18 09:46buy stop22230.022.01450.00002.0163
49442007.04.18 09:46buy stop22240.022.01630.00002.0181
49452007.04.18 09:46buy stop22250.022.01810.00002.0199
49462007.04.18 11:28buy22160.042.00910.00002.0109
49472007.04.18 11:28delete22250.022.01810.00002.0199
49482007.04.18 11:28delete22240.022.01630.00002.0181
49492007.04.18 11:28delete22230.022.01450.00002.0163
49502007.04.18 11:28delete22220.022.01270.00002.0145
49512007.04.18 11:28buy stop22260.022.01090.00002.0127
49522007.04.18 11:28buy stop22270.022.01270.00002.0145
49532007.04.18 11:28buy stop22280.022.01450.00002.0163
49542007.04.18 11:28buy stop22290.022.01630.00002.0181
49552007.04.18 11:53buy22170.082.00730.00002.0091
49562007.04.18 11:53delete22290.022.01630.00002.0181
49572007.04.18 11:53delete22280.022.01450.00002.0163
49582007.04.18 11:53delete22270.022.01270.00002.0145
49592007.04.18 11:53delete22260.022.01090.00002.0127
49602007.04.18 11:53buy stop22300.022.00910.00002.0109
49612007.04.18 11:53buy stop22310.022.01090.00002.0127
49622007.04.18 11:53buy stop22320.022.01270.00002.0145
49632007.04.18 11:53buy stop22330.022.01450.00002.0163
49642007.04.18 11:55buy22180.162.00550.00002.0073
49652007.04.18 11:55delete22330.022.01450.00002.0163
49662007.04.18 11:55delete22320.022.01270.00002.0145
49672007.04.18 11:55delete22310.022.01090.00002.0127
49682007.04.18 11:55delete22300.022.00910.00002.0109
49692007.04.18 11:55buy stop22340.022.00730.00002.0091
49702007.04.18 11:55buy stop22350.022.00910.00002.0109
49712007.04.18 11:55buy stop22360.022.01090.00002.0127
49722007.04.18 11:55buy stop22370.022.01270.00002.0145
49732007.04.18 12:15buy22190.322.00370.00002.0055
49742007.04.18 12:15delete22370.022.01270.00002.0145
49752007.04.18 12:15delete22360.022.01090.00002.0127
49762007.04.18 12:15delete22350.022.00910.00002.0109
49772007.04.18 12:15delete22340.022.00730.00002.0091
49782007.04.18 12:15buy stop22380.022.00550.00002.0073
49792007.04.18 12:15buy stop22390.022.00730.00002.0091
49802007.04.18 12:15buy stop22400.022.00910.00002.0109
49812007.04.18 12:15buy stop22410.022.01090.00002.0127
49822007.04.18 12:35buy22200.642.00190.00002.0037
49832007.04.18 12:35delete22410.022.01090.00002.0127
49842007.04.18 12:35delete22400.022.00910.00002.0109
49852007.04.18 12:35delete22390.022.00730.00002.0091
49862007.04.18 12:35delete22380.022.00550.00002.0073
49872007.04.18 12:35buy stop22420.022.00370.00002.0055
49882007.04.18 12:35buy stop22430.022.00550.00002.0073
49892007.04.18 12:35buy stop22440.022.00730.00002.0091
49902007.04.18 12:35buy stop22450.022.00910.00002.0109
49912007.04.18 12:41buy22420.022.00370.00002.0055
49922007.04.18 12:45t/p22200.642.00370.00002.0037115.2021666.35
49932007.04.18 12:52buy22430.022.00550.00002.0073
49942007.04.18 12:53t/p22190.322.00550.00002.005557.6021723.95
49952007.04.18 12:53t/p22420.022.00550.00002.00553.6021727.55
49962007.04.18 13:40buy22440.022.00730.00002.0091
49972007.04.18 20:25t/p22180.162.00730.00002.007328.8021756.35
49982007.04.18 20:25t/p22430.022.00730.00002.00733.6021759.95
49992007.04.18 20:55buy22450.022.00910.00002.0109
50002007.04.18 20:55buy stop22460.022.01090.00002.0127
50012007.04.18 20:55buy stop22470.022.01270.00002.0145
50022007.04.18 20:55buy stop22480.022.01450.00002.0163
50032007.04.18 20:55buy stop22490.022.01630.00002.0181
50042007.04.18 23:11t/p22170.082.00910.00002.009114.4021774.35
50052007.04.18 23:11t/p22440.022.00910.00002.00913.6021777.95
50062007.04.19 06:44buy22211.282.00010.00002.0019
50072007.04.19 07:03t/p22211.282.00190.00002.0019230.4022008.35
50082007.04.19 09:14close at stop22450.022.00320.00002.0109-11.8221996.52
50092007.04.19 09:14close at stop22160.042.00320.00002.0109-23.6521972.87
50102007.04.19 09:14close at stop22150.022.00320.00002.0127-15.4221957.45
50112007.04.19 09:14close at stop22000.022.00320.00002.0145-19.0221938.43
50122007.04.19 09:14close at stop18170.022.00360.00001.7072-586.1521352.28
50132007.04.19 09:14close at stop18060.322.00360.00001.7126-9205.5412146.74
50142007.04.19 09:14close at stop18050.162.00360.00001.7108-4631.577515.18
50152007.04.19 09:14close at stop18030.042.00360.00001.7072-1172.296342.88
50162007.04.19 09:14close at stop18020.022.00360.00001.7054-589.755753.14
50172007.04.19 09:14close at stop17960.022.00360.00001.7036-593.355159.79