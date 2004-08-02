|通貨ペア
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|期間
|5分足(M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.04.19 09:10 (2004.08.01 - 2007.04.21)
|モデル
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|パラメーター
|Trader="--- manual better dont use levelstop, put 0 ---"; levelstop=4; levelimit=8; profit=18; lots=0.02; magic=111; margincutoff=100; manual="--- manual control wiht magic ---"; Auto_True_Manual_False=true; manual_magic=111; display="--- Display Information conrner, up donw ---"; corner=1; topOff=0;
|Bars in test
|203161
|Ticks modelled
|4071495
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4840.21
|Gross profit
|12014.68
|Gross loss
|-16854.89
|Profit factor
|0.71
|Expected payoff
|-9.10
|Absolute drawdown
|4840.21
|Maximal drawdown
|16848.55 (76.56%)
|Relative drawdown
|76.56% (16848.55)
|Total trades
|532
|Short positions (won %)
|253 (97.63%)
|Long positions (won %)
|279 (97.49%)
|Profit trades (% of total)
|519 (97.56%)
|Loss trades (% of total)
|13 (2.44%)
|Largest
|profit trade
|231.55
|loss trade
|-9205.54
|Average
|profit trade
|23.15
|loss trade
|-1296.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|437 (10356.89)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-16848.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10356.89 (437)
|consecutive loss (count of losses)
|-16848.55 (10)
|Average
|consecutive wins
|260
|consecutive losses
|7
|#
|時間
|取引種別
|注文番号
|数量
|Price
|S/L:決済逆指値
|T/P:決済指値
|損益
|Balance
|1
|2004.08.02 00:00
|buy
|1
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|2
|2004.08.02 00:00
|sell
|2
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|3
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|3
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|4
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|4
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|5
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|5
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|6
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|6
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|7
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|7
|0.02
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|8
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|8
|0.04
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|9
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|9
|0.08
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|10
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|10
|0.16
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|11
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|11
|0.32
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|12
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|12
|0.64
|1.8125
|0.0000
|1.8143
|13
|2004.08.02 00:00
|buy limit
|13
|1.28
|1.8107
|0.0000
|1.8125
|14
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|14
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|15
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|15
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|16
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|16
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|17
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|17
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|18
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|18
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|19
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|19
|0.04
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|20
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|20
|0.08
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|21
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|21
|0.16
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|22
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|22
|0.32
|1.8319
|0.0000
|1.8301
|23
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|23
|0.64
|1.8337
|0.0000
|1.8319
|24
|2004.08.02 00:00
|sell limit
|24
|1.28
|1.8355
|0.0000
|1.8337
|25
|2004.08.02 00:45
|buy
|7
|0.02
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|26
|2004.08.02 00:45
|sell
|14
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|27
|2004.08.02 00:45
|delete
|6
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|28
|2004.08.02 00:45
|delete
|5
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|29
|2004.08.02 00:45
|delete
|4
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|30
|2004.08.02 00:45
|delete
|3
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|31
|2004.08.02 00:45
|buy stop
|25
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|32
|2004.08.02 00:45
|buy stop
|26
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|33
|2004.08.02 00:45
|buy stop
|27
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|34
|2004.08.02 00:45
|buy stop
|28
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|35
|2004.08.02 02:38
|t/p
|2
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|3.60
|10003.60
|36
|2004.08.02 02:38
|delete
|17
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|37
|2004.08.02 02:38
|delete
|16
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|38
|2004.08.02 02:38
|delete
|15
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|39
|2004.08.02 02:38
|delete
|24
|1.28
|1.8355
|0.0000
|1.8337
|40
|2004.08.02 02:38
|delete
|23
|0.64
|1.8337
|0.0000
|1.8319
|41
|2004.08.02 02:38
|delete
|22
|0.32
|1.8319
|0.0000
|1.8301
|42
|2004.08.02 02:38
|delete
|21
|0.16
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|43
|2004.08.02 02:38
|delete
|20
|0.08
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|44
|2004.08.02 02:38
|delete
|19
|0.04
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|45
|2004.08.02 02:38
|delete
|18
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|46
|2004.08.02 02:38
|sell stop
|29
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|47
|2004.08.02 02:38
|sell stop
|30
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|48
|2004.08.02 02:38
|sell stop
|31
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|49
|2004.08.02 02:38
|sell stop
|32
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|50
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|33
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|51
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|34
|0.04
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|52
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|35
|0.08
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|53
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|36
|0.16
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|54
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|37
|0.32
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|55
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|38
|0.64
|1.8319
|0.0000
|1.8301
|56
|2004.08.02 02:38
|sell limit
|39
|1.28
|1.8337
|0.0000
|1.8319
|57
|2004.08.02 03:02
|buy
|8
|0.04
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|58
|2004.08.02 03:02
|sell
|29
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|59
|2004.08.02 03:02
|delete
|28
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|60
|2004.08.02 03:02
|delete
|27
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|61
|2004.08.02 03:02
|delete
|26
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|62
|2004.08.02 03:02
|delete
|25
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|63
|2004.08.02 03:02
|buy stop
|40
|0.02
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|64
|2004.08.02 03:02
|buy stop
|41
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|65
|2004.08.02 03:02
|buy stop
|42
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|66
|2004.08.02 03:02
|buy stop
|43
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|67
|2004.08.02 03:14
|buy
|40
|0.02
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|68
|2004.08.02 03:15
|t/p
|8
|0.04
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|7.20
|10010.80
|69
|2004.08.02 06:52
|sell
|33
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|70
|2004.08.02 06:52
|buy
|41
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|71
|2004.08.02 06:52
|delete
|32
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|72
|2004.08.02 06:52
|delete
|31
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|73
|2004.08.02 06:52
|delete
|30
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|74
|2004.08.02 06:52
|sell stop
|44
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|75
|2004.08.02 06:52
|sell stop
|45
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|76
|2004.08.02 06:52
|sell stop
|46
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|77
|2004.08.02 06:52
|sell stop
|47
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|78
|2004.08.02 06:57
|t/p
|7
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8233
|3.60
|10014.40
|79
|2004.08.02 06:57
|t/p
|40
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8233
|3.60
|10018.00
|80
|2004.08.02 09:19
|sell
|34
|0.04
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|81
|2004.08.02 09:19
|buy
|42
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|82
|2004.08.02 09:19
|delete
|47
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|83
|2004.08.02 09:19
|delete
|46
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|84
|2004.08.02 09:19
|delete
|45
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|85
|2004.08.02 09:19
|delete
|44
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|86
|2004.08.02 09:19
|sell stop
|48
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|87
|2004.08.02 09:19
|sell stop
|49
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|88
|2004.08.02 09:19
|sell stop
|50
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|89
|2004.08.02 09:19
|sell stop
|51
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|90
|2004.08.02 09:19
|t/p
|1
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|3.60
|10021.60
|91
|2004.08.02 09:19
|t/p
|41
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|3.60
|10025.20
|92
|2004.08.02 09:19
|delete
|43
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|93
|2004.08.02 09:19
|delete
|13
|1.28
|1.8107
|0.0000
|1.8125
|94
|2004.08.02 09:19
|delete
|12
|0.64
|1.8125
|0.0000
|1.8143
|95
|2004.08.02 09:19
|delete
|11
|0.32
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|96
|2004.08.02 09:19
|delete
|10
|0.16
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|97
|2004.08.02 09:19
|delete
|9
|0.08
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|98
|2004.08.02 09:19
|buy stop
|52
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|99
|2004.08.02 09:19
|buy stop
|53
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|100
|2004.08.02 09:19
|buy stop
|54
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|101
|2004.08.02 09:19
|buy stop
|55
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|102
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|56
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|103
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|57
|0.04
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|104
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|58
|0.08
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|105
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|59
|0.16
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|106
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|60
|0.32
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|107
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|61
|0.64
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|108
|2004.08.02 09:19
|buy limit
|62
|1.28
|1.8125
|0.0000
|1.8143
|109
|2004.08.02 09:36
|sell
|35
|0.08
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|110
|2004.08.02 09:36
|buy
|52
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|111
|2004.08.02 09:36
|delete
|51
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|112
|2004.08.02 09:36
|delete
|50
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|113
|2004.08.02 09:36
|delete
|49
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|114
|2004.08.02 09:36
|delete
|48
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|115
|2004.08.02 09:36
|sell stop
|63
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|116
|2004.08.02 09:36
|sell stop
|64
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|117
|2004.08.02 09:36
|sell stop
|65
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|118
|2004.08.02 09:36
|sell stop
|66
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|119
|2004.08.02 09:37
|t/p
|42
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8269
|3.60
|10028.80
|120
|2004.08.02 09:37
|delete
|55
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|121
|2004.08.02 09:37
|delete
|54
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|122
|2004.08.02 09:37
|delete
|53
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|123
|2004.08.02 09:37
|delete
|62
|1.28
|1.8125
|0.0000
|1.8143
|124
|2004.08.02 09:37
|delete
|61
|0.64
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|125
|2004.08.02 09:37
|delete
|60
|0.32
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|126
|2004.08.02 09:37
|delete
|59
|0.16
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|127
|2004.08.02 09:37
|delete
|58
|0.08
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|128
|2004.08.02 09:37
|delete
|57
|0.04
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|129
|2004.08.02 09:37
|delete
|56
|0.02
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|130
|2004.08.02 09:37
|buy stop
|67
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|131
|2004.08.02 09:37
|buy stop
|68
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|132
|2004.08.02 09:37
|buy stop
|69
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|133
|2004.08.02 09:37
|buy stop
|70
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|134
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|71
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|135
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|72
|0.04
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|136
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|73
|0.08
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|137
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|74
|0.16
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|138
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|75
|0.32
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|139
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|76
|0.64
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|140
|2004.08.02 09:37
|buy limit
|77
|1.28
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|141
|2004.08.02 09:59
|sell
|36
|0.16
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|142
|2004.08.02 09:59
|buy
|67
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|143
|2004.08.02 09:59
|delete
|66
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|144
|2004.08.02 09:59
|delete
|65
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|145
|2004.08.02 09:59
|delete
|64
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|146
|2004.08.02 09:59
|delete
|63
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|147
|2004.08.02 09:59
|sell stop
|78
|0.02
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|148
|2004.08.02 09:59
|sell stop
|79
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|149
|2004.08.02 09:59
|sell stop
|80
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|150
|2004.08.02 09:59
|sell stop
|81
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|151
|2004.08.02 09:59
|t/p
|52
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8287
|3.60
|10032.40
|152
|2004.08.02 09:59
|delete
|70
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|153
|2004.08.02 09:59
|delete
|69
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|154
|2004.08.02 09:59
|delete
|68
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|155
|2004.08.02 09:59
|delete
|77
|1.28
|1.8143
|0.0000
|1.8161
|156
|2004.08.02 09:59
|delete
|76
|0.64
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|157
|2004.08.02 09:59
|delete
|75
|0.32
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|158
|2004.08.02 09:59
|delete
|74
|0.16
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|159
|2004.08.02 09:59
|delete
|73
|0.08
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|160
|2004.08.02 09:59
|delete
|72
|0.04
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|161
|2004.08.02 09:59
|delete
|71
|0.02
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|162
|2004.08.02 09:59
|buy stop
|82
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|163
|2004.08.02 09:59
|buy stop
|83
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|164
|2004.08.02 09:59
|buy stop
|84
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|165
|2004.08.02 09:59
|buy stop
|85
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|166
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|86
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|167
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|87
|0.04
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|168
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|88
|0.08
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|169
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|89
|0.16
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|170
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|90
|0.32
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|171
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|91
|0.64
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|172
|2004.08.02 09:59
|buy limit
|92
|1.28
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|173
|2004.08.02 10:02
|sell
|37
|0.32
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|174
|2004.08.02 10:02
|buy
|82
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|175
|2004.08.02 10:02
|delete
|81
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|176
|2004.08.02 10:02
|delete
|80
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|177
|2004.08.02 10:02
|delete
|79
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|178
|2004.08.02 10:02
|delete
|78
|0.02
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|179
|2004.08.02 10:02
|sell stop
|93
|0.02
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|180
|2004.08.02 10:02
|sell stop
|94
|0.02
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|181
|2004.08.02 10:02
|sell stop
|95
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|182
|2004.08.02 10:02
|sell stop
|96
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|183
|2004.08.02 10:02
|t/p
|67
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8305
|3.60
|10036.00
|184
|2004.08.02 10:02
|delete
|85
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|185
|2004.08.02 10:02
|delete
|84
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|186
|2004.08.02 10:02
|delete
|83
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|187
|2004.08.02 10:02
|delete
|92
|1.28
|1.8161
|0.0000
|1.8179
|188
|2004.08.02 10:02
|delete
|91
|0.64
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|189
|2004.08.02 10:02
|delete
|90
|0.32
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|190
|2004.08.02 10:02
|delete
|89
|0.16
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|191
|2004.08.02 10:02
|delete
|88
|0.08
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|192
|2004.08.02 10:02
|delete
|87
|0.04
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|193
|2004.08.02 10:02
|delete
|86
|0.02
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|194
|2004.08.02 10:02
|buy stop
|97
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|195
|2004.08.02 10:02
|buy stop
|98
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|196
|2004.08.02 10:02
|buy stop
|99
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|197
|2004.08.02 10:02
|buy stop
|100
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|198
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|101
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|199
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|102
|0.04
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|200
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|103
|0.08
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|201
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|104
|0.16
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|202
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|105
|0.32
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|203
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|106
|0.64
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|204
|2004.08.02 10:02
|buy limit
|107
|1.28
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|205
|2004.08.02 10:14
|sell
|93
|0.02
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|206
|2004.08.02 10:14
|buy
|101
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|207
|2004.08.02 10:14
|delete
|100
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|208
|2004.08.02 10:14
|delete
|99
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|209
|2004.08.02 10:14
|delete
|98
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|210
|2004.08.02 10:14
|delete
|97
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|211
|2004.08.02 10:14
|buy stop
|108
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|212
|2004.08.02 10:14
|buy stop
|109
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|213
|2004.08.02 10:14
|buy stop
|110
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|214
|2004.08.02 10:14
|buy stop
|111
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|215
|2004.08.02 10:31
|buy
|108
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|216
|2004.08.02 10:32
|t/p
|101
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8305
|3.60
|10039.60
|217
|2004.08.02 10:40
|sell
|38
|0.64
|1.8319
|0.0000
|1.8301
|218
|2004.08.02 10:40
|buy
|109
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|219
|2004.08.02 11:00
|t/p
|82
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|3.60
|10043.20
|220
|2004.08.02 11:00
|t/p
|108
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|3.60
|10046.80
|221
|2004.08.02 11:00
|delete
|111
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|222
|2004.08.02 11:00
|delete
|110
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|223
|2004.08.02 11:00
|delete
|107
|1.28
|1.8179
|0.0000
|1.8197
|224
|2004.08.02 11:00
|delete
|106
|0.64
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|225
|2004.08.02 11:00
|delete
|105
|0.32
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|226
|2004.08.02 11:00
|delete
|104
|0.16
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|227
|2004.08.02 11:00
|delete
|103
|0.08
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|228
|2004.08.02 11:00
|delete
|102
|0.04
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|229
|2004.08.02 11:00
|buy stop
|112
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|230
|2004.08.02 11:00
|buy stop
|113
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|231
|2004.08.02 11:00
|buy stop
|114
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|232
|2004.08.02 11:00
|buy stop
|115
|0.02
|1.8395
|0.0000
|1.8413
|233
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|116
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|234
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|117
|0.04
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|235
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|118
|0.08
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|236
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|119
|0.16
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|237
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|120
|0.32
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|238
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|121
|0.64
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|239
|2004.08.02 11:00
|buy limit
|122
|1.28
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|240
|2004.08.02 12:57
|buy
|116
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|241
|2004.08.02 12:57
|delete
|115
|0.02
|1.8395
|0.0000
|1.8413
|242
|2004.08.02 12:57
|delete
|114
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|243
|2004.08.02 12:57
|delete
|113
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|244
|2004.08.02 12:57
|delete
|112
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|245
|2004.08.02 12:57
|buy stop
|123
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|246
|2004.08.02 12:57
|buy stop
|124
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|247
|2004.08.02 12:57
|buy stop
|125
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|248
|2004.08.02 12:57
|buy stop
|126
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|249
|2004.08.02 12:57
|t/p
|38
|0.64
|1.8301
|0.0000
|1.8301
|115.20
|10162.00
|250
|2004.08.02 13:13
|buy
|117
|0.04
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|251
|2004.08.02 13:13
|delete
|126
|0.02
|1.8377
|0.0000
|1.8395
|252
|2004.08.02 13:13
|delete
|125
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|253
|2004.08.02 13:13
|delete
|124
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|254
|2004.08.02 13:13
|delete
|123
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|255
|2004.08.02 13:13
|buy stop
|127
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|256
|2004.08.02 13:13
|buy stop
|128
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|257
|2004.08.02 13:13
|buy stop
|129
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|258
|2004.08.02 13:13
|buy stop
|130
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|259
|2004.08.02 13:14
|t/p
|37
|0.32
|1.8283
|0.0000
|1.8283
|57.60
|10219.60
|260
|2004.08.02 13:27
|sell
|94
|0.02
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|261
|2004.08.02 13:27
|buy
|118
|0.08
|1.8269
|0.0000
|1.8287
|262
|2004.08.02 13:27
|delete
|130
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8377
|263
|2004.08.02 13:27
|delete
|129
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|264
|2004.08.02 13:27
|delete
|128
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|265
|2004.08.02 13:27
|delete
|127
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|266
|2004.08.02 13:27
|buy stop
|131
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|267
|2004.08.02 13:27
|buy stop
|132
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|268
|2004.08.02 13:27
|buy stop
|133
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|269
|2004.08.02 13:27
|buy stop
|134
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|270
|2004.08.02 14:07
|t/p
|36
|0.16
|1.8265
|0.0000
|1.8265
|28.80
|10248.40
|271
|2004.08.02 14:07
|t/p
|93
|0.02
|1.8265
|0.0000
|1.8265
|3.60
|10252.00
|272
|2004.08.02 14:54
|buy
|131
|0.02
|1.8287
|0.0000
|1.8305
|273
|2004.08.02 14:57
|t/p
|118
|0.08
|1.8287
|0.0000
|1.8287
|14.40
|10266.40
|274
|2004.08.02 23:56
|sell
|95
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|275
|2004.08.02 23:56
|buy
|119
|0.16
|1.8251
|0.0000
|1.8269
|276
|2004.08.02 23:58
|t/p
|35
|0.08
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|14.40
|10280.80
|277
|2004.08.02 23:58
|t/p
|94
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|3.60
|10284.40
|278
|2004.08.03 02:26
|t/p
|119
|0.16
|1.8269
|0.0000
|1.8269
|28.74
|10313.14
|279
|2004.08.03 08:02
|sell
|96
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|280
|2004.08.03 08:02
|buy
|120
|0.32
|1.8233
|0.0000
|1.8251
|281
|2004.08.03 08:02
|sell stop
|135
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|282
|2004.08.03 08:02
|sell stop
|136
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|283
|2004.08.03 08:02
|sell stop
|137
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|284
|2004.08.03 08:02
|sell stop
|138
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|285
|2004.08.03 08:02
|t/p
|34
|0.04
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|7.21
|10320.35
|286
|2004.08.03 08:02
|t/p
|95
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|3.61
|10323.95
|287
|2004.08.03 08:09
|buy
|121
|0.64
|1.8215
|0.0000
|1.8233
|288
|2004.08.03 08:09
|sell
|135
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|289
|2004.08.03 08:09
|t/p
|33
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|3.61
|10327.56
|290
|2004.08.03 08:09
|t/p
|96
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|3.60
|10331.16
|291
|2004.08.03 08:17
|t/p
|121
|0.64
|1.8233
|0.0000
|1.8233
|115.20
|10446.36
|292
|2004.08.03 10:05
|buy
|122
|1.28
|1.8197
|0.0000
|1.8215
|293
|2004.08.03 10:05
|sell
|136
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|294
|2004.08.03 10:08
|t/p
|14
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|3.61
|10449.97
|295
|2004.08.03 10:08
|t/p
|135
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|3.60
|10453.57
|296
|2004.08.03 12:11
|sell
|137
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|297
|2004.08.03 12:13
|t/p
|29
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.61
|10457.17
|298
|2004.08.03 12:13
|t/p
|136
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.60
|10460.77
|299
|2004.08.03 12:13
|delete
|138
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|300
|2004.08.03 12:13
|delete
|39
|1.28
|1.8337
|0.0000
|1.8319
|301
|2004.08.03 12:13
|sell stop
|139
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|302
|2004.08.03 12:13
|sell stop
|140
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|303
|2004.08.03 12:13
|sell stop
|141
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|304
|2004.08.03 12:13
|sell stop
|142
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|305
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|143
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|306
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|144
|0.04
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|307
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|145
|0.08
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|308
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|146
|0.16
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|309
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|147
|0.32
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|310
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|148
|0.64
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|311
|2004.08.03 12:13
|sell limit
|149
|1.28
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|312
|2004.08.03 14:14
|sell
|143
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|313
|2004.08.03 14:14
|delete
|142
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|314
|2004.08.03 14:14
|delete
|141
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|315
|2004.08.03 14:14
|delete
|140
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|316
|2004.08.03 14:14
|delete
|139
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|317
|2004.08.03 14:14
|sell stop
|150
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|318
|2004.08.03 14:14
|sell stop
|151
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|319
|2004.08.03 14:14
|sell stop
|152
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|320
|2004.08.03 14:14
|sell stop
|153
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|321
|2004.08.03 14:28
|sell
|144
|0.04
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|322
|2004.08.03 14:28
|delete
|153
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|323
|2004.08.03 14:28
|delete
|152
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|324
|2004.08.03 14:28
|delete
|151
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|325
|2004.08.03 14:28
|delete
|150
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|326
|2004.08.03 14:28
|sell stop
|154
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|327
|2004.08.03 14:28
|sell stop
|155
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|328
|2004.08.03 14:28
|sell stop
|156
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|329
|2004.08.03 14:28
|sell stop
|157
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|330
|2004.08.03 14:28
|t/p
|122
|1.28
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|230.40
|10691.17
|331
|2004.08.03 15:29
|sell
|145
|0.08
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|332
|2004.08.03 15:29
|delete
|157
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|333
|2004.08.03 15:29
|delete
|156
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|334
|2004.08.03 15:29
|delete
|155
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|335
|2004.08.03 15:29
|delete
|154
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|336
|2004.08.03 15:29
|sell stop
|158
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|337
|2004.08.03 15:29
|sell stop
|159
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|338
|2004.08.03 15:29
|sell stop
|160
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|339
|2004.08.03 15:29
|sell stop
|161
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|340
|2004.08.03 17:35
|sell
|146
|0.16
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|341
|2004.08.03 17:35
|delete
|161
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|342
|2004.08.03 17:35
|delete
|160
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|343
|2004.08.03 17:35
|delete
|159
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|344
|2004.08.03 17:35
|delete
|158
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|345
|2004.08.03 17:35
|sell stop
|162
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|346
|2004.08.03 17:35
|sell stop
|163
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|347
|2004.08.03 17:35
|sell stop
|164
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|348
|2004.08.03 17:35
|sell stop
|165
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|349
|2004.08.03 17:35
|t/p
|120
|0.32
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|57.60
|10748.77
|350
|2004.08.03 21:26
|sell
|147
|0.32
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|351
|2004.08.03 21:26
|delete
|165
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|352
|2004.08.03 21:26
|delete
|164
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|353
|2004.08.03 21:26
|delete
|163
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|354
|2004.08.03 21:26
|delete
|162
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|355
|2004.08.03 21:26
|sell stop
|166
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|356
|2004.08.03 21:26
|sell stop
|167
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|357
|2004.08.03 21:26
|sell stop
|168
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|358
|2004.08.03 21:26
|sell stop
|169
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|359
|2004.08.03 21:42
|sell
|166
|0.02
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|360
|2004.08.03 21:54
|t/p
|147
|0.32
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|57.60
|10806.37
|361
|2004.08.04 04:19
|sell
|167
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|362
|2004.08.04 04:31
|t/p
|146
|0.16
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|28.85
|10835.22
|363
|2004.08.04 04:31
|t/p
|166
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|3.61
|10838.83
|364
|2004.08.04 05:14
|sell
|168
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|365
|2004.08.04 06:15
|t/p
|145
|0.08
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|14.42
|10853.25
|366
|2004.08.04 06:15
|t/p
|167
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|3.60
|10856.85
|367
|2004.08.04 08:43
|sell
|169
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|368
|2004.08.04 08:43
|sell stop
|170
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|369
|2004.08.04 08:43
|sell stop
|171
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|370
|2004.08.04 08:43
|sell stop
|172
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|371
|2004.08.04 08:43
|sell stop
|173
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|372
|2004.08.04 11:19
|t/p
|144
|0.04
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|7.21
|10864.06
|373
|2004.08.04 11:19
|t/p
|168
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|3.60
|10867.66
|374
|2004.08.04 14:06
|sell
|170
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|375
|2004.08.04 14:06
|t/p
|143
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.61
|10871.27
|376
|2004.08.04 14:06
|t/p
|169
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.60
|10874.87
|377
|2004.08.04 14:06
|sell
|171
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|378
|2004.08.04 14:06
|t/p
|137
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|3.61
|10878.47
|379
|2004.08.04 14:06
|t/p
|170
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|3.60
|10882.07
|380
|2004.08.04 14:06
|delete
|173
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|381
|2004.08.04 14:06
|delete
|172
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|382
|2004.08.04 14:06
|delete
|149
|1.28
|1.8301
|0.0000
|1.8283
|383
|2004.08.04 14:06
|delete
|148
|0.64
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|384
|2004.08.04 14:06
|sell stop
|174
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|385
|2004.08.04 14:06
|sell stop
|175
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|386
|2004.08.04 14:06
|sell stop
|176
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|387
|2004.08.04 14:06
|sell stop
|177
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|388
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|178
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|389
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|179
|0.04
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|390
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|180
|0.08
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|391
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|181
|0.16
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|392
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|182
|0.32
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|393
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|183
|0.64
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|394
|2004.08.04 14:06
|sell limit
|184
|1.28
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|395
|2004.08.04 14:49
|sell
|178
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|396
|2004.08.04 14:49
|delete
|177
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|397
|2004.08.04 14:49
|delete
|176
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|398
|2004.08.04 14:49
|delete
|175
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|399
|2004.08.04 14:49
|delete
|174
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|400
|2004.08.04 14:49
|sell stop
|185
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|401
|2004.08.04 14:49
|sell stop
|186
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|402
|2004.08.04 14:49
|sell stop
|187
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|403
|2004.08.04 14:49
|sell stop
|188
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|404
|2004.08.04 16:02
|sell
|179
|0.04
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|405
|2004.08.04 16:02
|delete
|188
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|406
|2004.08.04 16:02
|delete
|187
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|407
|2004.08.04 16:02
|delete
|186
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|408
|2004.08.04 16:02
|delete
|185
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|409
|2004.08.04 16:02
|sell stop
|189
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|410
|2004.08.04 16:02
|sell stop
|190
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|411
|2004.08.04 16:02
|sell stop
|191
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|412
|2004.08.04 16:02
|sell stop
|192
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|413
|2004.08.04 16:07
|sell
|180
|0.08
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|414
|2004.08.04 16:07
|delete
|192
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|415
|2004.08.04 16:07
|delete
|191
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|416
|2004.08.04 16:07
|delete
|190
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|417
|2004.08.04 16:07
|delete
|189
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|418
|2004.08.04 16:07
|sell stop
|193
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|419
|2004.08.04 16:07
|sell stop
|194
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|420
|2004.08.04 16:07
|sell stop
|195
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|421
|2004.08.04 16:07
|sell stop
|196
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|422
|2004.08.04 16:17
|sell
|193
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|423
|2004.08.04 16:17
|t/p
|180
|0.08
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|14.40
|10896.47
|424
|2004.08.04 16:54
|sell
|181
|0.16
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|425
|2004.08.04 17:01
|sell
|182
|0.32
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|426
|2004.08.05 08:27
|sell
|183
|0.64
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|427
|2004.08.05 09:01
|sell
|184
|1.28
|1.8283
|0.0000
|1.8265
|428
|2004.08.05 10:02
|t/p
|184
|1.28
|1.8265
|0.0000
|1.8265
|230.40
|11126.87
|429
|2004.08.05 10:30
|t/p
|183
|0.64
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|115.20
|11242.07
|430
|2004.08.05 13:01
|t/p
|182
|0.32
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|57.89
|11299.96
|431
|2004.08.05 13:03
|t/p
|181
|0.16
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|28.94
|11328.91
|432
|2004.08.06 14:50
|t/p
|109
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|3.55
|11332.46
|433
|2004.08.06 14:50
|t/p
|116
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|3.55
|11336.01
|434
|2004.08.06 14:50
|t/p
|117
|0.04
|1.8305
|0.0000
|1.8305
|7.10
|11343.11
|435
|2004.08.06 14:50
|t/p
|131
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8305
|3.55
|11346.67
|436
|2004.08.06 14:50
|buy
|132
|0.02
|1.8305
|0.0000
|1.8323
|437
|2004.08.06 14:50
|buy
|133
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8341
|438
|2004.08.06 14:50
|buy
|134
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8359
|439
|2004.08.06 14:51
|t/p
|132
|0.02
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|3.60
|11350.27
|440
|2004.08.06 14:51
|t/p
|133
|0.02
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|3.60
|11353.87
|441
|2004.08.06 14:51
|t/p
|134
|0.02
|1.8359
|0.0000
|1.8359
|3.60
|11357.47
|442
|2004.08.06 14:51
|buy
|197
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|443
|2004.08.06 14:52
|buy stop
|198
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|444
|2004.08.06 14:52
|buy stop
|199
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|445
|2004.08.06 14:52
|buy stop
|200
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|446
|2004.08.06 14:52
|buy stop
|201
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|447
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|202
|0.02
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|448
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|203
|0.04
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|449
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|204
|0.08
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|450
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|205
|0.16
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|451
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|206
|0.32
|1.8340
|0.0000
|1.8358
|452
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|207
|0.64
|1.8322
|0.0000
|1.8340
|453
|2004.08.06 14:52
|buy limit
|208
|1.28
|1.8304
|0.0000
|1.8322
|454
|2004.08.06 15:26
|buy
|202
|0.02
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|455
|2004.08.06 15:26
|delete
|201
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|456
|2004.08.06 15:26
|delete
|200
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|457
|2004.08.06 15:26
|delete
|199
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|458
|2004.08.06 15:26
|delete
|198
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|459
|2004.08.06 15:26
|buy stop
|209
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|460
|2004.08.06 15:26
|buy stop
|210
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|461
|2004.08.06 15:26
|buy stop
|211
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|462
|2004.08.06 15:26
|buy stop
|212
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|463
|2004.08.06 15:32
|buy
|209
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|464
|2004.08.06 15:36
|t/p
|202
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|3.60
|11361.07
|465
|2004.08.06 16:32
|buy
|210
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|466
|2004.08.06 17:06
|t/p
|197
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|3.60
|11364.67
|467
|2004.08.06 17:06
|t/p
|209
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|3.60
|11368.27
|468
|2004.08.06 17:06
|delete
|212
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|469
|2004.08.06 17:06
|delete
|211
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|470
|2004.08.06 17:06
|delete
|208
|1.28
|1.8304
|0.0000
|1.8322
|471
|2004.08.06 17:06
|delete
|207
|0.64
|1.8322
|0.0000
|1.8340
|472
|2004.08.06 17:06
|delete
|206
|0.32
|1.8340
|0.0000
|1.8358
|473
|2004.08.06 17:06
|delete
|205
|0.16
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|474
|2004.08.06 17:06
|delete
|204
|0.08
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|475
|2004.08.06 17:06
|delete
|203
|0.04
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|476
|2004.08.06 17:06
|buy stop
|213
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|477
|2004.08.06 17:06
|buy stop
|214
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|478
|2004.08.06 17:06
|buy stop
|215
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|479
|2004.08.06 17:06
|buy stop
|216
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|480
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|217
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|481
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|218
|0.04
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|482
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|219
|0.08
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|483
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|220
|0.16
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|484
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|221
|0.32
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|485
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|222
|0.64
|1.8340
|0.0000
|1.8358
|486
|2004.08.06 17:06
|buy limit
|223
|1.28
|1.8322
|0.0000
|1.8340
|487
|2004.08.06 17:20
|buy
|213
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|488
|2004.08.06 19:01
|buy
|217
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|489
|2004.08.06 19:01
|delete
|216
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|490
|2004.08.06 19:01
|delete
|215
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|491
|2004.08.06 19:01
|delete
|214
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|492
|2004.08.06 19:01
|buy stop
|224
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|493
|2004.08.06 19:01
|buy stop
|225
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|494
|2004.08.06 19:01
|buy stop
|226
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|495
|2004.08.06 19:01
|buy stop
|227
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|496
|2004.08.06 19:09
|buy
|224
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|497
|2004.08.06 19:34
|buy
|218
|0.04
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|498
|2004.08.09 00:00
|t/p
|218
|0.04
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|7.18
|11375.45
|499
|2004.08.09 13:09
|buy
|219
|0.08
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|500
|2004.08.09 13:59
|t/p
|219
|0.08
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|14.40
|11389.85
|501
|2004.08.10 10:30
|buy
|220
|0.16
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|502
|2004.08.10 10:31
|buy
|221
|0.32
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|503
|2004.08.10 16:02
|t/p
|221
|0.32
|1.8376
|0.0000
|1.8376
|57.60
|11447.45
|504
|2004.08.10 16:24
|t/p
|220
|0.16
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|28.80
|11476.25
|505
|2004.08.10 20:18
|buy
|222
|0.64
|1.8340
|0.0000
|1.8358
|506
|2004.08.10 20:47
|buy
|223
|1.28
|1.8322
|0.0000
|1.8340
|507
|2004.08.12 14:30
|t/p
|223
|1.28
|1.8340
|0.0000
|1.8340
|228.35
|11704.60
|508
|2004.08.12 14:30
|t/p
|222
|0.64
|1.8358
|0.0000
|1.8358
|114.18
|11818.78
|509
|2004.08.13 08:09
|sell
|194
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|510
|2004.08.13 08:25
|t/p
|179
|0.04
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|7.33
|11826.11
|511
|2004.08.13 08:25
|t/p
|193
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.67
|11829.78
|512
|2004.08.13 08:35
|sell
|195
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|513
|2004.08.13 09:56
|t/p
|178
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|3.67
|11833.44
|514
|2004.08.13 09:56
|t/p
|194
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|3.60
|11837.04
|515
|2004.08.13 09:58
|sell
|196
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|516
|2004.08.13 09:58
|t/p
|171
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8139
|3.67
|11840.71
|517
|2004.08.13 09:58
|t/p
|195
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8139
|3.60
|11844.31
|518
|2004.08.13 09:58
|sell stop
|228
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|519
|2004.08.13 09:58
|sell stop
|229
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|520
|2004.08.13 09:58
|sell stop
|230
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|521
|2004.08.13 09:58
|sell stop
|231
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|522
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|232
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|523
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|233
|0.04
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|524
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|234
|0.08
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|525
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|235
|0.16
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|526
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|236
|0.32
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|527
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|237
|0.64
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|528
|2004.08.13 09:58
|sell limit
|238
|1.28
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|529
|2004.08.13 10:07
|sell
|232
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|530
|2004.08.13 10:07
|delete
|231
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|531
|2004.08.13 10:07
|delete
|230
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|532
|2004.08.13 10:07
|delete
|229
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|533
|2004.08.13 10:07
|delete
|228
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|534
|2004.08.13 10:07
|sell stop
|239
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|535
|2004.08.13 10:07
|sell stop
|240
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|536
|2004.08.13 10:07
|sell stop
|241
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|537
|2004.08.13 10:07
|sell stop
|242
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|538
|2004.08.13 11:29
|sell
|233
|0.04
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|539
|2004.08.13 11:29
|delete
|242
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|540
|2004.08.13 11:29
|delete
|241
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|541
|2004.08.13 11:29
|delete
|240
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|542
|2004.08.13 11:29
|delete
|239
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|543
|2004.08.13 11:29
|sell stop
|243
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|544
|2004.08.13 11:29
|sell stop
|244
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|545
|2004.08.13 11:29
|sell stop
|245
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|546
|2004.08.13 11:29
|sell stop
|246
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|547
|2004.08.13 12:46
|sell
|234
|0.08
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|548
|2004.08.13 12:46
|delete
|246
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|549
|2004.08.13 12:46
|delete
|245
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|550
|2004.08.13 12:46
|delete
|244
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|551
|2004.08.13 12:46
|delete
|243
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|552
|2004.08.13 12:46
|sell stop
|247
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|553
|2004.08.13 12:46
|sell stop
|248
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|554
|2004.08.13 12:46
|sell stop
|249
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|555
|2004.08.13 12:46
|sell stop
|250
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|556
|2004.08.13 13:09
|sell
|235
|0.16
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|557
|2004.08.13 13:09
|delete
|250
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|558
|2004.08.13 13:09
|delete
|249
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|559
|2004.08.13 13:09
|delete
|248
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|560
|2004.08.13 13:09
|delete
|247
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|561
|2004.08.13 13:09
|sell stop
|251
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|562
|2004.08.13 13:09
|sell stop
|252
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|563
|2004.08.13 13:09
|sell stop
|253
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|564
|2004.08.13 13:09
|sell stop
|254
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|565
|2004.08.13 14:01
|sell
|236
|0.32
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|566
|2004.08.13 14:01
|delete
|254
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|567
|2004.08.13 14:01
|delete
|253
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|568
|2004.08.13 14:01
|delete
|252
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|569
|2004.08.13 14:01
|delete
|251
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|570
|2004.08.13 14:01
|sell stop
|255
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|571
|2004.08.13 14:01
|sell stop
|256
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|572
|2004.08.13 14:01
|sell stop
|257
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|573
|2004.08.13 14:01
|sell stop
|258
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|574
|2004.08.13 14:29
|sell
|237
|0.64
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|575
|2004.08.13 14:29
|delete
|258
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|576
|2004.08.13 14:29
|delete
|257
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|577
|2004.08.13 14:29
|delete
|256
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|578
|2004.08.13 14:29
|delete
|255
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|579
|2004.08.13 14:29
|sell stop
|259
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|580
|2004.08.13 14:29
|sell stop
|260
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|581
|2004.08.13 14:29
|sell stop
|261
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|582
|2004.08.13 14:29
|sell stop
|262
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|583
|2004.08.13 14:30
|sell
|238
|1.28
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|584
|2004.08.13 18:31
|t/p
|217
|0.02
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|3.54
|11847.85
|585
|2004.08.16 11:09
|buy
|225
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|586
|2004.08.18 10:30
|t/p
|238
|1.28
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|231.55
|12079.40
|587
|2004.08.18 14:54
|sell
|259
|0.02
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|588
|2004.08.18 14:54
|t/p
|237
|0.64
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|115.78
|12195.18
|589
|2004.08.18 14:55
|sell
|260
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|590
|2004.08.18 16:03
|t/p
|236
|0.32
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|57.89
|12253.07
|591
|2004.08.18 16:03
|t/p
|259
|0.02
|1.8211
|0.0000
|1.8211
|3.60
|12256.67
|592
|2004.08.20 16:00
|sell
|261
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|593
|2004.08.20 16:00
|t/p
|235
|0.16
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|29.14
|12285.80
|594
|2004.08.20 16:00
|t/p
|260
|0.02
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|3.62
|12289.43
|595
|2004.08.20 20:53
|sell
|262
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|596
|2004.08.20 21:05
|t/p
|234
|0.08
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|14.57
|12304.00
|597
|2004.08.20 21:05
|t/p
|261
|0.02
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|3.60
|12307.60
|598
|2004.08.23 02:00
|t/p
|233
|0.04
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|7.30
|12314.89
|599
|2004.08.23 02:00
|t/p
|262
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|3.61
|12318.50
|600
|2004.08.23 02:54
|t/p
|232
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8139
|3.65
|12322.15
|601
|2004.08.23 02:54
|sell stop
|263
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|602
|2004.08.23 02:54
|sell stop
|264
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|603
|2004.08.23 02:54
|sell stop
|265
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|604
|2004.08.23 02:54
|sell stop
|266
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|605
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|267
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|606
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|268
|0.04
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|607
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|269
|0.08
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|608
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|270
|0.16
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|609
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|271
|0.32
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|610
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|272
|0.64
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|611
|2004.08.23 02:54
|sell limit
|273
|1.28
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|612
|2004.08.23 03:57
|sell
|267
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|613
|2004.08.23 03:57
|delete
|266
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|614
|2004.08.23 03:57
|delete
|265
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|615
|2004.08.23 03:57
|delete
|264
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|616
|2004.08.23 03:57
|delete
|263
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|617
|2004.08.23 03:57
|sell stop
|274
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|618
|2004.08.23 03:57
|sell stop
|275
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|619
|2004.08.23 03:57
|sell stop
|276
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|620
|2004.08.23 03:57
|sell stop
|277
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|621
|2004.08.23 07:48
|sell
|268
|0.04
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|622
|2004.08.23 07:48
|delete
|277
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|623
|2004.08.23 07:48
|delete
|276
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|624
|2004.08.23 07:48
|delete
|275
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|625
|2004.08.23 07:48
|delete
|274
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|626
|2004.08.23 07:48
|sell stop
|278
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|627
|2004.08.23 07:48
|sell stop
|279
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|628
|2004.08.23 07:48
|sell stop
|280
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|629
|2004.08.23 07:48
|sell stop
|281
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|630
|2004.08.23 08:56
|sell
|278
|0.02
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|631
|2004.08.23 08:56
|t/p
|268
|0.04
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|7.20
|12329.35
|632
|2004.08.23 10:54
|sell
|279
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|633
|2004.08.23 10:56
|t/p
|267
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8139
|3.60
|12332.95
|634
|2004.08.23 10:56
|t/p
|278
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8139
|3.60
|12336.55
|635
|2004.08.23 20:07
|sell
|280
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|636
|2004.08.23 20:15
|t/p
|196
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8121
|3.65
|12340.19
|637
|2004.08.23 20:15
|t/p
|279
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8121
|3.60
|12343.79
|638
|2004.08.23 20:15
|delete
|281
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|639
|2004.08.23 20:15
|delete
|273
|1.28
|1.8265
|0.0000
|1.8247
|640
|2004.08.23 20:15
|delete
|272
|0.64
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|641
|2004.08.23 20:15
|delete
|271
|0.32
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|642
|2004.08.23 20:15
|delete
|270
|0.16
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|643
|2004.08.23 20:15
|delete
|269
|0.08
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|644
|2004.08.23 20:15
|sell stop
|282
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|645
|2004.08.23 20:15
|sell stop
|283
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|646
|2004.08.23 20:15
|sell stop
|284
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|647
|2004.08.23 20:15
|sell stop
|285
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|648
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|286
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|649
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|287
|0.04
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|650
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|288
|0.08
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|651
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|289
|0.16
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|652
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|290
|0.32
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|653
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|291
|0.64
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|654
|2004.08.23 20:15
|sell limit
|292
|1.28
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|655
|2004.08.23 20:16
|sell
|282
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|656
|2004.08.23 20:17
|t/p
|280
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8103
|3.60
|12347.39
|657
|2004.08.23 20:17
|delete
|285
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|658
|2004.08.23 20:17
|delete
|284
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|659
|2004.08.23 20:17
|delete
|283
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|660
|2004.08.23 20:17
|delete
|292
|1.28
|1.8247
|0.0000
|1.8229
|661
|2004.08.23 20:17
|delete
|291
|0.64
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|662
|2004.08.23 20:17
|delete
|290
|0.32
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|663
|2004.08.23 20:17
|delete
|289
|0.16
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|664
|2004.08.23 20:17
|delete
|288
|0.08
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|665
|2004.08.23 20:17
|delete
|287
|0.04
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|666
|2004.08.23 20:17
|delete
|286
|0.02
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|667
|2004.08.23 20:17
|sell stop
|293
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|668
|2004.08.23 20:17
|sell stop
|294
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|669
|2004.08.23 20:17
|sell stop
|295
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|670
|2004.08.23 20:17
|sell stop
|296
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|671
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|297
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|672
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|298
|0.04
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|673
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|299
|0.08
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|674
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|300
|0.16
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|675
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|301
|0.32
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|676
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|302
|0.64
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|677
|2004.08.23 20:17
|sell limit
|303
|1.28
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|678
|2004.08.23 20:18
|t/p
|282
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8085
|3.60
|12350.99
|679
|2004.08.23 20:18
|sell
|293
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|680
|2004.08.23 20:18
|delete
|296
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|681
|2004.08.23 20:18
|delete
|295
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|682
|2004.08.23 20:18
|delete
|294
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|683
|2004.08.23 20:18
|delete
|303
|1.28
|1.8229
|0.0000
|1.8211
|684
|2004.08.23 20:18
|delete
|302
|0.64
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|685
|2004.08.23 20:18
|delete
|301
|0.32
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|686
|2004.08.23 20:18
|delete
|300
|0.16
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|687
|2004.08.23 20:18
|delete
|299
|0.08
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|688
|2004.08.23 20:18
|delete
|298
|0.04
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|689
|2004.08.23 20:18
|delete
|297
|0.02
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|690
|2004.08.23 20:18
|sell stop
|304
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|691
|2004.08.23 20:18
|sell stop
|305
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|692
|2004.08.23 20:18
|sell stop
|306
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|693
|2004.08.23 20:18
|sell stop
|307
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|694
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|308
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|695
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|309
|0.04
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|696
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|310
|0.08
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|697
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|311
|0.16
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|698
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|312
|0.32
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|699
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|313
|0.64
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|700
|2004.08.23 20:18
|sell limit
|314
|1.28
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|701
|2004.08.23 21:21
|sell
|304
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|702
|2004.08.24 02:37
|t/p
|293
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8067
|3.61
|12354.60
|703
|2004.08.24 02:37
|delete
|307
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|704
|2004.08.24 02:37
|delete
|306
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|705
|2004.08.24 02:37
|delete
|305
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|706
|2004.08.24 02:37
|delete
|314
|1.28
|1.8211
|0.0000
|1.8193
|707
|2004.08.24 02:37
|delete
|313
|0.64
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|708
|2004.08.24 02:37
|delete
|312
|0.32
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|709
|2004.08.24 02:37
|delete
|311
|0.16
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|710
|2004.08.24 02:37
|delete
|310
|0.08
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|711
|2004.08.24 02:37
|delete
|309
|0.04
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|712
|2004.08.24 02:37
|delete
|308
|0.02
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|713
|2004.08.24 02:37
|sell stop
|315
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|714
|2004.08.24 02:37
|sell stop
|316
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|715
|2004.08.24 02:37
|sell stop
|317
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|716
|2004.08.24 02:37
|sell stop
|318
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|717
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|319
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|718
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|320
|0.04
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|719
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|321
|0.08
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|720
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|322
|0.16
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|721
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|323
|0.32
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|722
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|324
|0.64
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|723
|2004.08.24 02:37
|sell limit
|325
|1.28
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|724
|2004.08.24 05:47
|sell
|315
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|725
|2004.08.24 05:47
|t/p
|304
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8049
|3.61
|12358.21
|726
|2004.08.24 05:47
|delete
|318
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|727
|2004.08.24 05:47
|delete
|317
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|728
|2004.08.24 05:47
|delete
|316
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|729
|2004.08.24 05:47
|delete
|325
|1.28
|1.8193
|0.0000
|1.8175
|730
|2004.08.24 05:47
|delete
|324
|0.64
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|731
|2004.08.24 05:47
|delete
|323
|0.32
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|732
|2004.08.24 05:47
|delete
|322
|0.16
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|733
|2004.08.24 05:47
|delete
|321
|0.08
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|734
|2004.08.24 05:47
|delete
|320
|0.04
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|735
|2004.08.24 05:47
|delete
|319
|0.02
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|736
|2004.08.24 05:47
|sell stop
|326
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|737
|2004.08.24 05:47
|sell stop
|327
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|738
|2004.08.24 05:47
|sell stop
|328
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|739
|2004.08.24 05:47
|sell stop
|329
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|740
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|330
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|741
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|331
|0.04
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|742
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|332
|0.08
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|743
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|333
|0.16
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|744
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|334
|0.32
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|745
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|335
|0.64
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|746
|2004.08.24 05:47
|sell limit
|336
|1.28
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|747
|2004.08.24 05:49
|sell
|326
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|748
|2004.08.24 06:39
|sell
|330
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|749
|2004.08.24 06:39
|delete
|329
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|750
|2004.08.24 06:39
|delete
|328
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|751
|2004.08.24 06:39
|delete
|327
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|752
|2004.08.24 06:39
|sell stop
|337
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|753
|2004.08.24 06:39
|sell stop
|338
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|754
|2004.08.24 06:39
|sell stop
|339
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|755
|2004.08.24 06:39
|sell stop
|340
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|756
|2004.08.24 07:56
|sell
|331
|0.04
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|757
|2004.08.24 07:56
|delete
|340
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|758
|2004.08.24 07:56
|delete
|339
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|759
|2004.08.24 07:56
|delete
|338
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|760
|2004.08.24 07:56
|delete
|337
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|761
|2004.08.24 07:57
|sell stop
|341
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|762
|2004.08.24 07:57
|sell stop
|342
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|763
|2004.08.24 07:57
|sell stop
|343
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|764
|2004.08.24 07:57
|sell stop
|344
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|765
|2004.08.24 08:14
|sell
|341
|0.02
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|766
|2004.08.24 08:16
|t/p
|331
|0.04
|1.8067
|0.0000
|1.8067
|7.20
|12365.41
|767
|2004.08.24 12:12
|sell
|342
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|768
|2004.08.24 12:13
|t/p
|330
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8049
|3.60
|12369.01
|769
|2004.08.24 12:13
|t/p
|341
|0.02
|1.8049
|0.0000
|1.8049
|3.60
|12372.61
|770
|2004.08.24 14:21
|sell
|343
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|771
|2004.08.24 14:22
|t/p
|315
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8031
|3.60
|12376.21
|772
|2004.08.24 14:22
|t/p
|342
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8031
|3.60
|12379.81
|773
|2004.08.24 14:25
|sell
|344
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|774
|2004.08.24 14:25
|sell stop
|345
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|775
|2004.08.24 14:25
|sell stop
|346
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|776
|2004.08.24 14:25
|sell stop
|347
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|777
|2004.08.24 14:25
|sell stop
|348
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|778
|2004.08.24 14:25
|t/p
|326
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.8013
|3.60
|12383.41
|779
|2004.08.24 14:25
|t/p
|343
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.8013
|3.60
|12387.01
|780
|2004.08.24 14:25
|delete
|336
|1.28
|1.8175
|0.0000
|1.8157
|781
|2004.08.24 14:25
|delete
|335
|0.64
|1.8157
|0.0000
|1.8139
|782
|2004.08.24 14:25
|delete
|334
|0.32
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|783
|2004.08.24 14:25
|delete
|333
|0.16
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|784
|2004.08.24 14:25
|delete
|332
|0.08
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|785
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|349
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|786
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|350
|0.04
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|787
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|351
|0.08
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|788
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|352
|0.16
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|789
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|353
|0.32
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|790
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|354
|0.64
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|791
|2004.08.24 14:25
|sell limit
|355
|1.28
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|792
|2004.08.24 14:27
|sell
|345
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|793
|2004.08.24 14:27
|t/p
|344
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7995
|3.60
|12390.61
|794
|2004.08.24 14:27
|delete
|348
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|795
|2004.08.24 14:27
|delete
|347
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|796
|2004.08.24 14:27
|delete
|346
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|797
|2004.08.24 14:27
|delete
|355
|1.28
|1.8139
|0.0000
|1.8121
|798
|2004.08.24 14:27
|delete
|354
|0.64
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|799
|2004.08.24 14:27
|delete
|353
|0.32
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|800
|2004.08.24 14:27
|delete
|352
|0.16
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|801
|2004.08.24 14:27
|delete
|351
|0.08
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|802
|2004.08.24 14:27
|delete
|350
|0.04
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|803
|2004.08.24 14:27
|delete
|349
|0.02
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|804
|2004.08.24 14:27
|sell stop
|356
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|805
|2004.08.24 14:27
|sell stop
|357
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|806
|2004.08.24 14:27
|sell stop
|358
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|807
|2004.08.24 14:27
|sell stop
|359
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|808
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|360
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|809
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|361
|0.04
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|810
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|362
|0.08
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|811
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|363
|0.16
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|812
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|364
|0.32
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|813
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|365
|0.64
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|814
|2004.08.24 14:27
|sell limit
|366
|1.28
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|815
|2004.08.24 14:30
|sell
|356
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|816
|2004.08.24 14:30
|t/p
|345
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7977
|3.60
|12394.21
|817
|2004.08.24 14:30
|delete
|359
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|818
|2004.08.24 14:30
|delete
|358
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|819
|2004.08.24 14:30
|delete
|357
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|820
|2004.08.24 14:30
|delete
|366
|1.28
|1.8121
|0.0000
|1.8103
|821
|2004.08.24 14:30
|delete
|365
|0.64
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|822
|2004.08.24 14:30
|delete
|364
|0.32
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|823
|2004.08.24 14:30
|delete
|363
|0.16
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|824
|2004.08.24 14:30
|delete
|362
|0.08
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|825
|2004.08.24 14:30
|delete
|361
|0.04
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|826
|2004.08.24 14:30
|delete
|360
|0.02
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|827
|2004.08.24 14:30
|sell stop
|367
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|828
|2004.08.24 14:30
|sell stop
|368
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|829
|2004.08.24 14:30
|sell stop
|369
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|830
|2004.08.24 14:30
|sell stop
|370
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|831
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|371
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|832
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|372
|0.04
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|833
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|373
|0.08
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|834
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|374
|0.16
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|835
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|375
|0.32
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|836
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|376
|0.64
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|837
|2004.08.24 14:30
|sell limit
|377
|1.28
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|838
|2004.08.24 14:30
|sell
|367
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|839
|2004.08.24 14:31
|t/p
|356
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7959
|3.60
|12397.81
|840
|2004.08.24 14:31
|delete
|370
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|841
|2004.08.24 14:31
|delete
|369
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|842
|2004.08.24 14:31
|delete
|368
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|843
|2004.08.24 14:31
|delete
|377
|1.28
|1.8103
|0.0000
|1.8085
|844
|2004.08.24 14:31
|delete
|376
|0.64
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|845
|2004.08.24 14:31
|delete
|375
|0.32
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|846
|2004.08.24 14:31
|delete
|374
|0.16
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|847
|2004.08.24 14:31
|delete
|373
|0.08
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|848
|2004.08.24 14:31
|delete
|372
|0.04
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|849
|2004.08.24 14:31
|delete
|371
|0.02
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|850
|2004.08.24 14:31
|sell stop
|378
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|851
|2004.08.24 14:31
|sell stop
|379
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|852
|2004.08.24 14:31
|sell stop
|380
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|853
|2004.08.24 14:31
|sell stop
|381
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|854
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|382
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|855
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|383
|0.04
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|856
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|384
|0.08
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|857
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|385
|0.16
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|858
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|386
|0.32
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|859
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|387
|0.64
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|860
|2004.08.24 14:31
|sell limit
|388
|1.28
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|861
|2004.08.24 14:47
|sell
|382
|0.02
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|862
|2004.08.24 14:47
|delete
|381
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|863
|2004.08.24 14:47
|delete
|380
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|864
|2004.08.24 14:47
|delete
|379
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|865
|2004.08.24 14:47
|delete
|378
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|866
|2004.08.24 14:47
|sell stop
|389
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|867
|2004.08.24 14:47
|sell stop
|390
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|868
|2004.08.24 14:47
|sell stop
|391
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|869
|2004.08.24 14:47
|sell stop
|392
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|870
|2004.08.24 16:04
|sell
|389
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|871
|2004.08.24 16:10
|t/p
|382
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7959
|3.60
|12401.41
|872
|2004.08.24 17:04
|sell
|390
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|873
|2004.08.24 17:04
|t/p
|367
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7941
|3.60
|12405.01
|874
|2004.08.24 17:04
|t/p
|389
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7941
|3.60
|12408.61
|875
|2004.08.24 17:04
|delete
|392
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|876
|2004.08.24 17:04
|delete
|391
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|877
|2004.08.24 17:04
|delete
|388
|1.28
|1.8085
|0.0000
|1.8067
|878
|2004.08.24 17:04
|delete
|387
|0.64
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|879
|2004.08.24 17:04
|delete
|386
|0.32
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|880
|2004.08.24 17:04
|delete
|385
|0.16
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|881
|2004.08.24 17:04
|delete
|384
|0.08
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|882
|2004.08.24 17:04
|delete
|383
|0.04
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|883
|2004.08.24 17:04
|sell stop
|393
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|884
|2004.08.24 17:04
|sell stop
|394
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|885
|2004.08.24 17:04
|sell stop
|395
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|886
|2004.08.24 17:04
|sell stop
|396
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|887
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|397
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|888
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|398
|0.04
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|889
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|399
|0.08
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|890
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|400
|0.16
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|891
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|401
|0.32
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|892
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|402
|0.64
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|893
|2004.08.24 17:04
|sell limit
|403
|1.28
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|894
|2004.08.24 17:04
|sell
|393
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|895
|2004.08.24 17:21
|sell
|397
|0.02
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|896
|2004.08.24 17:21
|delete
|396
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|897
|2004.08.24 17:21
|delete
|395
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|898
|2004.08.24 17:21
|delete
|394
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|899
|2004.08.24 17:21
|sell stop
|404
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|900
|2004.08.24 17:21
|sell stop
|405
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|901
|2004.08.24 17:21
|sell stop
|406
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|902
|2004.08.24 17:21
|sell stop
|407
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|903
|2004.08.24 17:47
|sell
|404
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|904
|2004.08.24 17:47
|t/p
|397
|0.02
|1.7941
|0.0000
|1.7941
|3.60
|12412.21
|905
|2004.08.24 18:02
|sell
|405
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|906
|2004.08.24 18:03
|t/p
|390
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7923
|3.60
|12415.81
|907
|2004.08.24 18:03
|t/p
|404
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7923
|3.60
|12419.41
|908
|2004.08.24 18:45
|sell
|406
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|909
|2004.08.24 18:45
|t/p
|393
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|3.60
|12423.01
|910
|2004.08.24 18:45
|t/p
|405
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|3.60
|12426.61
|911
|2004.08.24 18:45
|delete
|407
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|912
|2004.08.24 18:45
|delete
|403
|1.28
|1.8067
|0.0000
|1.8049
|913
|2004.08.24 18:45
|delete
|402
|0.64
|1.8049
|0.0000
|1.8031
|914
|2004.08.24 18:45
|delete
|401
|0.32
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|915
|2004.08.24 18:45
|delete
|400
|0.16
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|916
|2004.08.24 18:45
|delete
|399
|0.08
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|917
|2004.08.24 18:45
|delete
|398
|0.04
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|918
|2004.08.24 18:45
|sell stop
|408
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|919
|2004.08.24 18:45
|sell stop
|409
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|920
|2004.08.24 18:45
|sell stop
|410
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|921
|2004.08.24 18:45
|sell stop
|411
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|922
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|412
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|923
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|413
|0.04
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|924
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|414
|0.08
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|925
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|415
|0.16
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|926
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|416
|0.32
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|927
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|417
|0.64
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|928
|2004.08.24 18:45
|sell limit
|418
|1.28
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|929
|2004.08.24 19:21
|sell
|412
|0.02
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|930
|2004.08.24 19:21
|delete
|411
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|931
|2004.08.24 19:21
|delete
|410
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|932
|2004.08.24 19:21
|delete
|409
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|933
|2004.08.24 19:21
|delete
|408
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|934
|2004.08.24 19:21
|sell stop
|419
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|935
|2004.08.24 19:21
|sell stop
|420
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|936
|2004.08.24 19:21
|sell stop
|421
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|937
|2004.08.24 19:21
|sell stop
|422
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|938
|2004.08.24 20:37
|sell
|419
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|939
|2004.08.24 20:37
|t/p
|412
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|3.60
|12430.21
|940
|2004.08.24 20:38
|sell
|420
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|941
|2004.08.24 20:39
|t/p
|406
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|3.60
|12433.81
|942
|2004.08.24 20:39
|t/p
|419
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|3.60
|12437.41
|943
|2004.08.24 20:39
|delete
|422
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|944
|2004.08.24 20:39
|delete
|421
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|945
|2004.08.24 20:39
|delete
|418
|1.28
|1.8031
|0.0000
|1.8013
|946
|2004.08.24 20:39
|delete
|417
|0.64
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|947
|2004.08.24 20:39
|delete
|416
|0.32
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|948
|2004.08.24 20:39
|delete
|415
|0.16
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|949
|2004.08.24 20:39
|delete
|414
|0.08
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|950
|2004.08.24 20:39
|delete
|413
|0.04
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|951
|2004.08.24 20:39
|sell stop
|423
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|952
|2004.08.24 20:39
|sell stop
|424
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|953
|2004.08.24 20:39
|sell stop
|425
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|954
|2004.08.24 20:39
|sell stop
|426
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|955
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|427
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|956
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|428
|0.04
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|957
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|429
|0.08
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|958
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|430
|0.16
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|959
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|431
|0.32
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|960
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|432
|0.64
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|961
|2004.08.24 20:39
|sell limit
|433
|1.28
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|962
|2004.08.24 20:56
|sell
|427
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|963
|2004.08.24 20:56
|delete
|426
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|964
|2004.08.24 20:56
|delete
|425
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|965
|2004.08.24 20:56
|delete
|424
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|966
|2004.08.24 20:56
|delete
|423
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|967
|2004.08.24 20:56
|sell stop
|434
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|968
|2004.08.24 20:56
|sell stop
|435
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|969
|2004.08.24 20:56
|sell stop
|436
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|970
|2004.08.24 20:56
|sell stop
|437
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|971
|2004.08.24 22:19
|sell
|428
|0.04
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|972
|2004.08.24 22:19
|delete
|437
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|973
|2004.08.24 22:19
|delete
|436
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|974
|2004.08.24 22:19
|delete
|435
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|975
|2004.08.24 22:19
|delete
|434
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|976
|2004.08.24 22:19
|sell stop
|438
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|977
|2004.08.24 22:19
|sell stop
|439
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|978
|2004.08.24 22:19
|sell stop
|440
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|979
|2004.08.24 22:19
|sell stop
|441
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|980
|2004.08.25 02:00
|sell
|438
|0.02
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|981
|2004.08.25 02:02
|t/p
|428
|0.04
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|7.21
|12444.62
|982
|2004.08.25 05:07
|sell
|429
|0.08
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|983
|2004.08.25 09:34
|sell
|430
|0.16
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|984
|2004.08.25 09:43
|sell
|431
|0.32
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|985
|2004.08.25 09:54
|sell
|432
|0.64
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|986
|2004.08.25 10:32
|t/p
|432
|0.64
|1.7977
|0.0000
|1.7977
|115.20
|12559.82
|987
|2004.08.25 12:04
|t/p
|431
|0.32
|1.7959
|0.0000
|1.7959
|57.60
|12617.42
|988
|2004.08.26 10:32
|t/p
|430
|0.16
|1.7941
|0.0000
|1.7941
|28.94
|12646.36
|989
|2004.08.26 15:59
|t/p
|429
|0.08
|1.7923
|0.0000
|1.7923
|14.47
|12660.83
|990
|2004.08.27 08:00
|sell
|433
|1.28
|1.8013
|0.0000
|1.7995
|991
|2004.08.27 10:02
|t/p
|433
|1.28
|1.7995
|0.0000
|1.7995
|230.40
|12891.23
|992
|2004.08.30 06:24
|sell
|439
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|993
|2004.08.30 06:49
|t/p
|427
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|3.64
|12894.87
|994
|2004.08.30 06:49
|t/p
|438
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|3.63
|12898.50
|995
|2004.08.30 06:49
|sell
|440
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|996
|2004.08.30 06:49
|t/p
|420
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7869
|3.64
|12902.14
|997
|2004.08.30 06:49
|t/p
|439
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7869
|3.60
|12905.74
|998
|2004.08.30 06:49
|delete
|441
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|999
|2004.08.30 06:49
|sell stop
|442
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1000
|2004.08.30 06:49
|sell stop
|443
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1001
|2004.08.30 06:49
|sell stop
|444
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|1002
|2004.08.30 06:49
|sell stop
|445
|0.02
|1.7797
|0.0000
|1.7779
|1003
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|446
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|1004
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|447
|0.04
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|1005
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|448
|0.08
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|1006
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|449
|0.16
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|1007
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|450
|0.32
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|1008
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|451
|0.64
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|1009
|2004.08.30 06:49
|sell limit
|452
|1.28
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|1010
|2004.08.30 08:06
|sell
|446
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|1011
|2004.08.30 08:06
|delete
|445
|0.02
|1.7797
|0.0000
|1.7779
|1012
|2004.08.30 08:06
|delete
|444
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|1013
|2004.08.30 08:06
|delete
|443
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1014
|2004.08.30 08:06
|delete
|442
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1015
|2004.08.30 08:06
|sell stop
|453
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|1016
|2004.08.30 08:06
|sell stop
|454
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1017
|2004.08.30 08:06
|sell stop
|455
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1018
|2004.08.30 08:06
|sell stop
|456
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|1019
|2004.08.30 09:08
|sell
|447
|0.04
|1.7905
|0.0000
|1.7887
|1020
|2004.08.30 09:08
|delete
|456
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7797
|1021
|2004.08.30 09:08
|delete
|455
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1022
|2004.08.30 09:08
|delete
|454
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1023
|2004.08.30 09:08
|delete
|453
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|1024
|2004.08.30 09:08
|sell stop
|457
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|1025
|2004.08.30 09:08
|sell stop
|458
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|1026
|2004.08.30 09:08
|sell stop
|459
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1027
|2004.08.30 09:08
|sell stop
|460
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1028
|2004.08.30 10:43
|sell
|457
|0.02
|1.7887
|0.0000
|1.7869
|1029
|2004.08.30 11:32
|t/p
|447
|0.04
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|7.20
|12912.94
|1030
|2004.08.30 14:23
|sell
|448
|0.08
|1.7923
|0.0000
|1.7905
|1031
|2004.08.30 14:26
|sell
|449
|0.16
|1.7941
|0.0000
|1.7923
|1032
|2004.08.30 14:36
|t/p
|449
|0.16
|1.7923
|0.0000
|1.7923
|28.80
|12941.74
|1033
|2004.08.30 14:47
|t/p
|448
|0.08
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|14.40
|12956.14
|1034
|2004.08.30 18:39
|sell
|450
|0.32
|1.7959
|0.0000
|1.7941
|1035
|2004.08.30 20:44
|t/p
|450
|0.32
|1.7941
|0.0000
|1.7941
|57.60
|13013.74
|1036
|2004.08.31 03:43
|sell
|451
|0.64
|1.7977
|0.0000
|1.7959
|1037
|2004.08.31 09:05
|t/p
|451
|0.64
|1.7959
|0.0000
|1.7959
|115.20
|13128.94
|1038
|2004.08.31 16:38
|sell
|452
|1.28
|1.7995
|0.0000
|1.7977
|1039
|2004.09.01 09:12
|t/p
|452
|1.28
|1.7977
|0.0000
|1.7977
|230.78
|13359.72
|1040
|2004.09.02 15:00
|sell
|458
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7851
|1041
|2004.09.02 16:03
|t/p
|446
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7869
|3.63
|13363.35
|1042
|2004.09.02 16:03
|t/p
|457
|0.02
|1.7869
|0.0000
|1.7869
|3.63
|13366.98
|1043
|2004.09.03 09:27
|sell
|459
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7833
|1044
|2004.09.03 14:30
|t/p
|440
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7851
|3.64
|13370.62
|1045
|2004.09.03 14:30
|t/p
|458
|0.02
|1.7851
|0.0000
|1.7851
|3.61
|13374.22
|1046
|2004.09.03 14:30
|sell
|460
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7815
|1047
|2004.09.03 14:30
|t/p
|459
|0.02
|1.7833
|0.0000
|1.7833
|3.60
|13377.82
|1048
|2004.09.03 14:30
|t/p
|460
|0.02
|1.7815
|0.0000
|1.7815
|3.60
|13381.42
|1049
|2004.09.03 14:30
|sell
|461
|0.02
|1.7809
|0.0000
|1.7791
|1050
|2004.09.03 14:30
|t/p
|461
|0.02
|1.7791
|0.0000
|1.7791
|3.60
|13385.02
|1051
|2004.09.03 14:30
|sell
|462
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1052
|2004.09.03 14:30
|sell stop
|463
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1053
|2004.09.03 14:30
|sell stop
|464
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1054
|2004.09.03 14:30
|sell stop
|465
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1055
|2004.09.03 14:30
|sell stop
|466
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1056
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|467
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1057
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|468
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1058
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|469
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1059
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|470
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1060
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|471
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1061
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|472
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1062
|2004.09.03 14:30
|delete
|472
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1063
|2004.09.03 14:30
|delete
|471
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1064
|2004.09.03 14:30
|delete
|470
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1065
|2004.09.03 14:30
|delete
|469
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1066
|2004.09.03 14:30
|delete
|468
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1067
|2004.09.03 14:30
|delete
|467
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1068
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|473
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1069
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|474
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1070
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|475
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1071
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|476
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1072
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|477
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1073
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|478
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1074
|2004.09.03 14:30
|delete
|478
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1075
|2004.09.03 14:30
|delete
|477
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1076
|2004.09.03 14:30
|delete
|476
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1077
|2004.09.03 14:30
|delete
|475
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1078
|2004.09.03 14:30
|delete
|474
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1079
|2004.09.03 14:30
|delete
|473
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1080
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|479
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1081
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|480
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1082
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|481
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1083
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|482
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1084
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|483
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1085
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|484
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1086
|2004.09.03 14:30
|sell limit
|485
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1087
|2004.09.03 14:31
|sell
|479
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1088
|2004.09.03 14:31
|delete
|466
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1089
|2004.09.03 14:31
|delete
|465
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1090
|2004.09.03 14:31
|delete
|464
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1091
|2004.09.03 14:31
|delete
|463
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1092
|2004.09.03 14:33
|sell
|480
|0.04
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1093
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|486
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1094
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|487
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1095
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|488
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1096
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|489
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1097
|2004.09.03 14:33
|sell
|481
|0.08
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1098
|2004.09.03 14:33
|delete
|489
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1099
|2004.09.03 14:33
|delete
|488
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1100
|2004.09.03 14:33
|delete
|487
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1101
|2004.09.03 14:33
|delete
|486
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1102
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|490
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1103
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|491
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1104
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|492
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1105
|2004.09.03 14:33
|sell stop
|493
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1106
|2004.09.03 14:34
|sell
|482
|0.16
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1107
|2004.09.03 14:34
|delete
|493
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1108
|2004.09.03 14:34
|delete
|492
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1109
|2004.09.03 14:34
|delete
|491
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1110
|2004.09.03 14:34
|delete
|490
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1111
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|494
|0.02
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1112
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|495
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1113
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|496
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1114
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|497
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1115
|2004.09.03 14:34
|sell
|483
|0.32
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1116
|2004.09.03 14:34
|delete
|497
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1117
|2004.09.03 14:34
|delete
|496
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1118
|2004.09.03 14:34
|delete
|495
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1119
|2004.09.03 14:34
|delete
|494
|0.02
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1120
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|498
|0.02
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1121
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|499
|0.02
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1122
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|500
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1123
|2004.09.03 14:34
|sell stop
|501
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1124
|2004.09.03 14:35
|sell
|498
|0.02
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1125
|2004.09.03 14:35
|t/p
|483
|0.32
|1.7846
|0.0000
|1.7846
|57.60
|13442.62
|1126
|2004.09.03 14:39
|sell
|499
|0.02
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1127
|2004.09.03 14:39
|t/p
|482
|0.16
|1.7828
|0.0000
|1.7828
|28.80
|13471.42
|1128
|2004.09.03 14:39
|t/p
|498
|0.02
|1.7828
|0.0000
|1.7828
|3.60
|13475.02
|1129
|2004.09.03 15:00
|sell
|500
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1130
|2004.09.03 15:00
|t/p
|481
|0.08
|1.7810
|0.0000
|1.7810
|14.40
|13489.42
|1131
|2004.09.03 15:00
|t/p
|499
|0.02
|1.7810
|0.0000
|1.7810
|3.60
|13493.02
|1132
|2004.09.03 16:26
|sell
|501
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1133
|2004.09.03 16:26
|sell stop
|502
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1134
|2004.09.03 16:26
|sell stop
|503
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1135
|2004.09.03 16:26
|sell stop
|504
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1136
|2004.09.03 16:26
|sell stop
|505
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1137
|2004.09.03 16:26
|t/p
|480
|0.04
|1.7792
|0.0000
|1.7792
|7.20
|13500.22
|1138
|2004.09.03 16:26
|t/p
|500
|0.02
|1.7792
|0.0000
|1.7792
|3.60
|13503.82
|1139
|2004.09.03 16:29
|sell
|502
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1140
|2004.09.03 16:29
|t/p
|479
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|3.60
|13507.42
|1141
|2004.09.03 16:29
|t/p
|501
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|3.60
|13511.02
|1142
|2004.09.03 17:49
|sell
|503
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1143
|2004.09.03 18:45
|t/p
|462
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7756
|3.60
|13514.62
|1144
|2004.09.03 18:45
|t/p
|502
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7756
|3.60
|13518.22
|1145
|2004.09.03 18:45
|delete
|505
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1146
|2004.09.03 18:45
|delete
|504
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1147
|2004.09.03 18:45
|delete
|485
|1.28
|1.7900
|0.0000
|1.7882
|1148
|2004.09.03 18:45
|delete
|484
|0.64
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1149
|2004.09.03 18:45
|sell stop
|506
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1150
|2004.09.03 18:45
|sell stop
|507
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1151
|2004.09.03 18:45
|sell stop
|508
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1152
|2004.09.03 18:45
|sell stop
|509
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|1153
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|510
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1154
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|511
|0.04
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1155
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|512
|0.08
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1156
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|513
|0.16
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1157
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|514
|0.32
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1158
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|515
|0.64
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1159
|2004.09.03 18:45
|sell limit
|516
|1.28
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1160
|2004.09.03 19:19
|sell
|506
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1161
|2004.09.03 22:35
|sell
|510
|0.02
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1162
|2004.09.03 22:35
|delete
|509
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|1163
|2004.09.03 22:35
|delete
|508
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1164
|2004.09.03 22:35
|delete
|507
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1165
|2004.09.03 22:35
|sell stop
|517
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1166
|2004.09.03 22:35
|sell stop
|518
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1167
|2004.09.03 22:35
|sell stop
|519
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1168
|2004.09.03 22:35
|sell stop
|520
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1169
|2004.09.06 00:05
|t/p
|510
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7756
|3.61
|13521.83
|1170
|2004.09.06 00:05
|sell
|517
|0.02
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1171
|2004.09.06 11:52
|sell
|511
|0.04
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1172
|2004.09.06 18:55
|sell
|512
|0.08
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1173
|2004.09.07 06:58
|sell
|513
|0.16
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1174
|2004.09.07 11:10
|t/p
|513
|0.16
|1.7810
|0.0000
|1.7810
|28.80
|13550.63
|1175
|2004.09.07 12:31
|t/p
|512
|0.08
|1.7792
|0.0000
|1.7792
|14.42
|13565.05
|1176
|2004.09.07 12:39
|t/p
|511
|0.04
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|7.21
|13572.26
|1177
|2004.09.07 13:53
|sell
|518
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1178
|2004.09.07 13:54
|t/p
|503
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7738
|3.61
|13575.88
|1179
|2004.09.07 13:54
|t/p
|517
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7738
|3.61
|13579.48
|1180
|2004.09.07 14:27
|sell
|519
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1181
|2004.09.07 15:35
|t/p
|506
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7720
|3.61
|13583.09
|1182
|2004.09.07 15:35
|t/p
|518
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7720
|3.60
|13586.69
|1183
|2004.09.07 15:35
|delete
|520
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1184
|2004.09.07 15:35
|delete
|516
|1.28
|1.7882
|0.0000
|1.7864
|1185
|2004.09.07 15:35
|delete
|515
|0.64
|1.7864
|0.0000
|1.7846
|1186
|2004.09.07 15:35
|delete
|514
|0.32
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1187
|2004.09.07 15:35
|sell stop
|521
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1188
|2004.09.07 15:35
|sell stop
|522
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|1189
|2004.09.07 15:35
|sell stop
|523
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|1190
|2004.09.07 15:35
|sell stop
|524
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|1191
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|525
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1192
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|526
|0.04
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1193
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|527
|0.08
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1194
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|528
|0.16
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1195
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|529
|0.32
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1196
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|530
|0.64
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1197
|2004.09.07 15:35
|sell limit
|531
|1.28
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1198
|2004.09.07 16:31
|sell
|525
|0.02
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|1199
|2004.09.07 16:31
|delete
|524
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|1200
|2004.09.07 16:31
|delete
|523
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|1201
|2004.09.07 16:31
|delete
|522
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|1202
|2004.09.07 16:31
|delete
|521
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1203
|2004.09.07 16:31
|sell stop
|532
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1204
|2004.09.07 16:31
|sell stop
|533
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|1205
|2004.09.07 16:31
|sell stop
|534
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|1206
|2004.09.07 16:31
|sell stop
|535
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|1207
|2004.09.07 16:58
|sell
|532
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|1208
|2004.09.08 02:40
|sell
|526
|0.04
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|1209
|2004.09.08 07:50
|t/p
|526
|0.04
|1.7738
|0.0000
|1.7738
|7.20
|13593.89
|1210
|2004.09.08 11:41
|sell
|527
|0.08
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|1211
|2004.09.08 12:05
|t/p
|527
|0.08
|1.7756
|0.0000
|1.7756
|14.40
|13608.29
|1212
|2004.09.08 16:43
|sell
|528
|0.16
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|1213
|2004.09.08 16:47
|sell
|529
|0.32
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|1214
|2004.09.08 16:58
|sell
|530
|0.64
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|1215
|2004.09.08 17:20
|sell
|531
|1.28
|1.7846
|0.0000
|1.7828
|1216
|2004.09.09 13:26
|t/p
|531
|1.28
|1.7828
|0.0000
|1.7828
|231.55
|13839.85
|1217
|2004.09.15 15:33
|t/p
|530
|0.64
|1.7810
|0.0000
|1.7810
|116.54
|13956.39
|1218
|2004.09.15 15:34
|t/p
|529
|0.32
|1.7792
|0.0000
|1.7792
|58.27
|14014.66
|1219
|2004.09.15 16:57
|t/p
|528
|0.16
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|29.14
|14043.80
|1220
|2004.11.03 14:26
|t/p
|210
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|2.90
|14046.70
|1221
|2004.11.03 14:26
|t/p
|224
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|2.90
|14049.61
|1222
|2004.11.03 14:41
|buy
|226
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1223
|2004.11.03 14:42
|t/p
|213
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|2.90
|14052.51
|1224
|2004.11.03 14:42
|t/p
|225
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|2.97
|14055.48
|1225
|2004.11.03 14:42
|delete
|227
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1226
|2004.11.03 14:42
|buy stop
|536
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1227
|2004.11.03 14:42
|buy stop
|537
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1228
|2004.11.03 14:42
|buy stop
|538
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1229
|2004.11.03 14:42
|buy stop
|539
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1230
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|540
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1231
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|541
|0.04
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1232
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|542
|0.08
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1233
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|543
|0.16
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1234
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|544
|0.32
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1235
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|545
|0.64
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|1236
|2004.11.03 14:42
|buy limit
|546
|1.28
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|1237
|2004.11.03 14:52
|buy
|536
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1238
|2004.11.03 14:52
|t/p
|226
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|3.60
|14059.08
|1239
|2004.11.03 14:52
|delete
|539
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1240
|2004.11.03 14:52
|delete
|538
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1241
|2004.11.03 14:52
|delete
|537
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1242
|2004.11.03 14:52
|delete
|546
|1.28
|1.8358
|0.0000
|1.8376
|1243
|2004.11.03 14:52
|delete
|545
|0.64
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|1244
|2004.11.03 14:52
|delete
|544
|0.32
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1245
|2004.11.03 14:52
|delete
|543
|0.16
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1246
|2004.11.03 14:52
|delete
|542
|0.08
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1247
|2004.11.03 14:52
|delete
|541
|0.04
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1248
|2004.11.03 14:52
|delete
|540
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1249
|2004.11.03 14:52
|buy stop
|547
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1250
|2004.11.03 14:52
|buy stop
|548
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1251
|2004.11.03 14:52
|buy stop
|549
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1252
|2004.11.03 14:52
|buy stop
|550
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1253
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|551
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1254
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|552
|0.04
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1255
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|553
|0.08
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1256
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|554
|0.16
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1257
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|555
|0.32
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1258
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|556
|0.64
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1259
|2004.11.03 14:52
|buy limit
|557
|1.28
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|1260
|2004.11.03 15:25
|buy
|551
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1261
|2004.11.03 15:25
|delete
|550
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1262
|2004.11.03 15:25
|delete
|549
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1263
|2004.11.03 15:25
|delete
|548
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1264
|2004.11.03 15:25
|delete
|547
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1265
|2004.11.03 15:25
|buy stop
|558
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1266
|2004.11.03 15:25
|buy stop
|559
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1267
|2004.11.03 15:25
|buy stop
|560
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1268
|2004.11.03 15:25
|buy stop
|561
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1269
|2004.11.03 15:43
|buy
|552
|0.04
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1270
|2004.11.03 15:43
|delete
|561
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1271
|2004.11.03 15:43
|delete
|560
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1272
|2004.11.03 15:43
|delete
|559
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1273
|2004.11.03 15:43
|delete
|558
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1274
|2004.11.03 15:43
|buy stop
|562
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1275
|2004.11.03 15:43
|buy stop
|563
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1276
|2004.11.03 15:43
|buy stop
|564
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1277
|2004.11.03 15:43
|buy stop
|565
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1278
|2004.11.03 16:17
|buy
|562
|0.02
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1279
|2004.11.03 17:09
|t/p
|552
|0.04
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|7.20
|14066.28
|1280
|2004.11.03 17:33
|buy
|553
|0.08
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1281
|2004.11.03 19:28
|t/p
|553
|0.08
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|14.40
|14080.68
|1282
|2004.11.04 10:03
|buy
|554
|0.16
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1283
|2004.11.04 10:26
|t/p
|554
|0.16
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|28.80
|14109.48
|1284
|2004.11.05 09:07
|buy
|555
|0.32
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1285
|2004.11.05 09:45
|t/p
|555
|0.32
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|57.60
|14167.08
|1286
|2004.11.05 10:32
|buy
|556
|0.64
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1287
|2004.11.05 10:45
|t/p
|556
|0.64
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|115.20
|14282.28
|1288
|2004.11.05 14:30
|buy
|557
|1.28
|1.8376
|0.0000
|1.8394
|1289
|2004.11.05 14:36
|t/p
|557
|1.28
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|230.40
|14512.68
|1290
|2004.11.05 17:01
|buy
|563
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1291
|2004.11.05 17:01
|t/p
|551
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|3.57
|14516.25
|1292
|2004.11.05 17:01
|t/p
|562
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|3.57
|14519.81
|1293
|2004.11.05 17:05
|buy
|564
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1294
|2004.11.05 17:05
|t/p
|536
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|3.57
|14523.38
|1295
|2004.11.05 17:05
|t/p
|563
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|3.60
|14526.98
|1296
|2004.11.05 17:05
|delete
|565
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1297
|2004.11.05 17:05
|buy stop
|566
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1298
|2004.11.05 17:05
|buy stop
|567
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1299
|2004.11.05 17:05
|buy stop
|568
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1300
|2004.11.05 17:05
|buy stop
|569
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1301
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|570
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1302
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|571
|0.04
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1303
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|572
|0.08
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1304
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|573
|0.16
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1305
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|574
|0.32
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1306
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|575
|0.64
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1307
|2004.11.05 17:05
|buy limit
|576
|1.28
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1308
|2004.11.05 17:11
|buy
|566
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1309
|2004.11.05 17:12
|t/p
|564
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8538
|3.60
|14530.58
|1310
|2004.11.05 17:12
|delete
|569
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1311
|2004.11.05 17:12
|delete
|568
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1312
|2004.11.05 17:12
|delete
|567
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1313
|2004.11.05 17:12
|delete
|576
|1.28
|1.8394
|0.0000
|1.8412
|1314
|2004.11.05 17:12
|delete
|575
|0.64
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1315
|2004.11.05 17:12
|delete
|574
|0.32
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1316
|2004.11.05 17:12
|delete
|573
|0.16
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1317
|2004.11.05 17:12
|delete
|572
|0.08
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1318
|2004.11.05 17:12
|delete
|571
|0.04
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1319
|2004.11.05 17:12
|delete
|570
|0.02
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1320
|2004.11.05 17:12
|buy stop
|577
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1321
|2004.11.05 17:12
|buy stop
|578
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1322
|2004.11.05 17:12
|buy stop
|579
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1323
|2004.11.05 17:12
|buy stop
|580
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1324
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|581
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1325
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|582
|0.04
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1326
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|583
|0.08
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1327
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|584
|0.16
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1328
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|585
|0.32
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1329
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|586
|0.64
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1330
|2004.11.05 17:12
|buy limit
|587
|1.28
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1331
|2004.11.05 17:16
|buy
|577
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1332
|2004.11.05 21:37
|t/p
|566
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|3.60
|14534.18
|1333
|2004.11.05 21:37
|delete
|580
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1334
|2004.11.05 21:37
|delete
|579
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1335
|2004.11.05 21:37
|delete
|578
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1336
|2004.11.05 21:37
|delete
|587
|1.28
|1.8412
|0.0000
|1.8430
|1337
|2004.11.05 21:37
|delete
|586
|0.64
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1338
|2004.11.05 21:37
|delete
|585
|0.32
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1339
|2004.11.05 21:37
|delete
|584
|0.16
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1340
|2004.11.05 21:37
|delete
|583
|0.08
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1341
|2004.11.05 21:37
|delete
|582
|0.04
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1342
|2004.11.05 21:37
|delete
|581
|0.02
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1343
|2004.11.05 21:38
|buy stop
|588
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1344
|2004.11.05 21:38
|buy stop
|589
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1345
|2004.11.05 21:38
|buy stop
|590
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1346
|2004.11.05 21:38
|buy stop
|591
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1347
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|592
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1348
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|593
|0.04
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1349
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|594
|0.08
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1350
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|595
|0.16
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1351
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|596
|0.32
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1352
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|597
|0.64
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1353
|2004.11.05 21:38
|buy limit
|598
|1.28
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1354
|2004.11.08 00:10
|buy
|588
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1355
|2004.11.08 01:52
|buy
|592
|0.02
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1356
|2004.11.08 01:52
|delete
|591
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1357
|2004.11.08 01:52
|delete
|590
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1358
|2004.11.08 01:52
|delete
|589
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1359
|2004.11.08 01:52
|buy stop
|599
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1360
|2004.11.08 01:52
|buy stop
|600
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1361
|2004.11.08 01:52
|buy stop
|601
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1362
|2004.11.08 01:52
|buy stop
|602
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1363
|2004.11.08 03:47
|buy
|599
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1364
|2004.11.08 06:54
|t/p
|592
|0.02
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|3.60
|14537.78
|1365
|2004.11.08 08:02
|buy
|600
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1366
|2004.11.08 10:40
|t/p
|577
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|3.59
|14541.37
|1367
|2004.11.08 10:40
|t/p
|599
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|3.60
|14544.97
|1368
|2004.11.08 10:43
|buy
|601
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1369
|2004.11.08 10:47
|t/p
|588
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|3.60
|14548.57
|1370
|2004.11.08 10:47
|t/p
|600
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|3.60
|14552.17
|1371
|2004.11.08 10:47
|delete
|602
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1372
|2004.11.08 10:47
|delete
|598
|1.28
|1.8430
|0.0000
|1.8448
|1373
|2004.11.08 10:47
|delete
|597
|0.64
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|1374
|2004.11.08 10:47
|delete
|596
|0.32
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1375
|2004.11.08 10:47
|delete
|595
|0.16
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1376
|2004.11.08 10:47
|delete
|594
|0.08
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1377
|2004.11.08 10:47
|delete
|593
|0.04
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1378
|2004.11.08 10:47
|buy stop
|603
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1379
|2004.11.08 10:47
|buy stop
|604
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1380
|2004.11.08 10:47
|buy stop
|605
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1381
|2004.11.08 10:47
|buy stop
|606
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1382
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|607
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1383
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|608
|0.04
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1384
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|609
|0.08
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1385
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|610
|0.16
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1386
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|611
|0.32
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1387
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|612
|0.64
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1388
|2004.11.08 10:47
|buy limit
|613
|1.28
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1389
|2004.11.08 10:48
|buy
|603
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1390
|2004.11.08 10:50
|t/p
|601
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|3.60
|14555.77
|1391
|2004.11.08 10:50
|delete
|606
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1392
|2004.11.08 10:50
|delete
|605
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1393
|2004.11.08 10:50
|delete
|604
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1394
|2004.11.08 10:50
|delete
|613
|1.28
|1.8466
|0.0000
|1.8484
|1395
|2004.11.08 10:50
|delete
|612
|0.64
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1396
|2004.11.08 10:50
|delete
|611
|0.32
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1397
|2004.11.08 10:50
|delete
|610
|0.16
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1398
|2004.11.08 10:50
|delete
|609
|0.08
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1399
|2004.11.08 10:50
|delete
|608
|0.04
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1400
|2004.11.08 10:50
|delete
|607
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1401
|2004.11.08 10:50
|buy stop
|614
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1402
|2004.11.08 10:50
|buy stop
|615
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1403
|2004.11.08 10:50
|buy stop
|616
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1404
|2004.11.08 10:50
|buy stop
|617
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1405
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|618
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1406
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|619
|0.04
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1407
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|620
|0.08
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1408
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|621
|0.16
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1409
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|622
|0.32
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1410
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|623
|0.64
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1411
|2004.11.08 10:50
|buy limit
|624
|1.28
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1412
|2004.11.08 12:39
|buy
|618
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1413
|2004.11.08 12:39
|delete
|617
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1414
|2004.11.08 12:39
|delete
|616
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1415
|2004.11.08 12:39
|delete
|615
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1416
|2004.11.08 12:39
|delete
|614
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1417
|2004.11.08 12:39
|buy stop
|625
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1418
|2004.11.08 12:39
|buy stop
|626
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1419
|2004.11.08 12:39
|buy stop
|627
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1420
|2004.11.08 12:39
|buy stop
|628
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1421
|2004.11.08 13:13
|buy
|619
|0.04
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1422
|2004.11.08 13:13
|delete
|628
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1423
|2004.11.08 13:13
|delete
|627
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1424
|2004.11.08 13:13
|delete
|626
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1425
|2004.11.08 13:13
|delete
|625
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1426
|2004.11.08 13:13
|buy stop
|629
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1427
|2004.11.08 13:13
|buy stop
|630
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1428
|2004.11.08 13:13
|buy stop
|631
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1429
|2004.11.08 13:13
|buy stop
|632
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1430
|2004.11.08 13:34
|buy
|620
|0.08
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1431
|2004.11.08 13:34
|delete
|632
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1432
|2004.11.08 13:34
|delete
|631
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1433
|2004.11.08 13:34
|delete
|630
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1434
|2004.11.08 13:34
|delete
|629
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1435
|2004.11.08 13:34
|buy stop
|633
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1436
|2004.11.08 13:34
|buy stop
|634
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1437
|2004.11.08 13:34
|buy stop
|635
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1438
|2004.11.08 13:34
|buy stop
|636
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1439
|2004.11.08 13:50
|buy
|633
|0.02
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1440
|2004.11.08 13:59
|t/p
|620
|0.08
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|14.40
|14570.17
|1441
|2004.11.08 14:12
|buy
|621
|0.16
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1442
|2004.11.08 14:32
|t/p
|621
|0.16
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|28.80
|14598.97
|1443
|2004.11.08 17:14
|buy
|634
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1444
|2004.11.08 17:14
|t/p
|619
|0.04
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|7.20
|14606.17
|1445
|2004.11.08 17:14
|t/p
|633
|0.02
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|3.60
|14609.77
|1446
|2004.11.09 02:27
|buy
|622
|0.32
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1447
|2004.11.09 02:53
|t/p
|622
|0.32
|1.8538
|0.0000
|1.8538
|57.60
|14667.37
|1448
|2004.11.10 11:10
|buy
|635
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1449
|2004.11.10 11:13
|t/p
|618
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|3.58
|14670.96
|1450
|2004.11.10 11:13
|t/p
|634
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|3.58
|14674.54
|1451
|2004.11.10 15:51
|buy
|623
|0.64
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1452
|2004.11.10 15:52
|buy
|624
|1.28
|1.8484
|0.0000
|1.8502
|1453
|2004.11.12 16:26
|t/p
|624
|1.28
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|228.35
|14902.89
|1454
|2004.11.12 17:05
|t/p
|623
|0.64
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|114.18
|15017.07
|1455
|2004.11.17 11:36
|buy
|636
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1456
|2004.11.18 07:37
|t/p
|603
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|3.50
|15020.57
|1457
|2004.11.18 07:37
|t/p
|635
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|3.52
|15024.09
|1458
|2004.11.18 07:37
|buy stop
|637
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1459
|2004.11.18 07:37
|buy stop
|638
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1460
|2004.11.18 07:37
|buy stop
|639
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1461
|2004.11.18 07:37
|buy stop
|640
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1462
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|641
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1463
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|642
|0.04
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1464
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|643
|0.08
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1465
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|644
|0.16
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1466
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|645
|0.32
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1467
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|646
|0.64
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1468
|2004.11.18 07:37
|buy limit
|647
|1.28
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1469
|2004.11.18 08:22
|buy
|641
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1470
|2004.11.18 08:22
|delete
|640
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1471
|2004.11.18 08:22
|delete
|639
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1472
|2004.11.18 08:22
|delete
|638
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1473
|2004.11.18 08:22
|delete
|637
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1474
|2004.11.18 08:22
|buy stop
|648
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1475
|2004.11.18 08:22
|buy stop
|649
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1476
|2004.11.18 08:22
|buy stop
|650
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1477
|2004.11.18 08:22
|buy stop
|651
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1478
|2004.11.18 09:02
|buy
|642
|0.04
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1479
|2004.11.18 09:02
|delete
|651
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1480
|2004.11.18 09:02
|delete
|650
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1481
|2004.11.18 09:02
|delete
|649
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1482
|2004.11.18 09:02
|delete
|648
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1483
|2004.11.18 09:02
|buy stop
|652
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1484
|2004.11.18 09:02
|buy stop
|653
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1485
|2004.11.18 09:02
|buy stop
|654
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1486
|2004.11.18 09:02
|buy stop
|655
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1487
|2004.11.18 09:32
|buy
|652
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1488
|2004.11.18 09:36
|t/p
|642
|0.04
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|7.20
|15031.29
|1489
|2004.11.18 10:31
|buy
|643
|0.08
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1490
|2004.11.18 11:21
|buy
|644
|0.16
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1491
|2004.11.18 12:03
|t/p
|644
|0.16
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|28.80
|15060.09
|1492
|2004.11.18 13:29
|buy
|645
|0.32
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1493
|2004.11.18 13:34
|buy
|646
|0.64
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1494
|2004.11.18 14:18
|t/p
|646
|0.64
|1.8538
|0.0000
|1.8538
|115.20
|15175.29
|1495
|2004.11.18 15:58
|buy
|647
|1.28
|1.8502
|0.0000
|1.8520
|1496
|2004.11.18 16:03
|t/p
|647
|1.28
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|230.40
|15405.69
|1497
|2004.11.19 09:58
|t/p
|645
|0.32
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|57.47
|15463.17
|1498
|2004.11.19 14:31
|t/p
|643
|0.08
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|14.37
|15477.53
|1499
|2004.11.23 11:21
|buy
|653
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1500
|2004.11.23 11:22
|t/p
|641
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|3.58
|15481.11
|1501
|2004.11.23 11:22
|t/p
|652
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|3.58
|15484.69
|1502
|2004.11.23 11:30
|buy
|654
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1503
|2004.11.23 11:37
|t/p
|636
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|3.55
|15488.24
|1504
|2004.11.23 11:37
|t/p
|653
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|3.60
|15491.84
|1505
|2004.11.23 11:37
|delete
|655
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1506
|2004.11.23 11:37
|buy stop
|656
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1507
|2004.11.23 11:37
|buy stop
|657
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1508
|2004.11.23 11:37
|buy stop
|658
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1509
|2004.11.23 11:37
|buy stop
|659
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1510
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|660
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1511
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|661
|0.04
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1512
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|662
|0.08
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1513
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|663
|0.16
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1514
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|664
|0.32
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1515
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|665
|0.64
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1516
|2004.11.23 11:37
|buy limit
|666
|1.28
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1517
|2004.11.23 11:41
|t/p
|654
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8664
|3.60
|15495.44
|1518
|2004.11.23 11:41
|buy
|656
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1519
|2004.11.23 11:41
|delete
|659
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1520
|2004.11.23 11:41
|delete
|658
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1521
|2004.11.23 11:41
|delete
|657
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1522
|2004.11.23 11:41
|delete
|666
|1.28
|1.8520
|0.0000
|1.8538
|1523
|2004.11.23 11:41
|delete
|665
|0.64
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1524
|2004.11.23 11:41
|delete
|664
|0.32
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1525
|2004.11.23 11:41
|delete
|663
|0.16
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1526
|2004.11.23 11:41
|delete
|662
|0.08
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1527
|2004.11.23 11:41
|delete
|661
|0.04
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1528
|2004.11.23 11:41
|delete
|660
|0.02
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1529
|2004.11.23 11:41
|buy stop
|667
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1530
|2004.11.23 11:41
|buy stop
|668
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1531
|2004.11.23 11:41
|buy stop
|669
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1532
|2004.11.23 11:41
|buy stop
|670
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1533
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|671
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1534
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|672
|0.04
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1535
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|673
|0.08
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1536
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|674
|0.16
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1537
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|675
|0.32
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1538
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|676
|0.64
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1539
|2004.11.23 11:41
|buy limit
|677
|1.28
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1540
|2004.11.23 12:01
|buy
|667
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1541
|2004.11.23 12:01
|t/p
|656
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|3.60
|15499.04
|1542
|2004.11.23 12:01
|delete
|670
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1543
|2004.11.23 12:01
|delete
|669
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1544
|2004.11.23 12:01
|delete
|668
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1545
|2004.11.23 12:01
|delete
|677
|1.28
|1.8538
|0.0000
|1.8556
|1546
|2004.11.23 12:01
|delete
|676
|0.64
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1547
|2004.11.23 12:01
|delete
|675
|0.32
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1548
|2004.11.23 12:01
|delete
|674
|0.16
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1549
|2004.11.23 12:01
|delete
|673
|0.08
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1550
|2004.11.23 12:01
|delete
|672
|0.04
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1551
|2004.11.23 12:01
|delete
|671
|0.02
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1552
|2004.11.23 12:01
|buy stop
|678
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1553
|2004.11.23 12:01
|buy stop
|679
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1554
|2004.11.23 12:01
|buy stop
|680
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1555
|2004.11.23 12:01
|buy stop
|681
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1556
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|682
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1557
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|683
|0.04
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1558
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|684
|0.08
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1559
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|685
|0.16
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1560
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|686
|0.32
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1561
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|687
|0.64
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1562
|2004.11.23 12:01
|buy limit
|688
|1.28
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1563
|2004.11.23 12:15
|buy
|678
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1564
|2004.11.23 12:15
|t/p
|667
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|3.60
|15502.64
|1565
|2004.11.23 12:15
|delete
|681
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1566
|2004.11.23 12:15
|delete
|680
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1567
|2004.11.23 12:15
|delete
|679
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1568
|2004.11.23 12:15
|delete
|688
|1.28
|1.8556
|0.0000
|1.8574
|1569
|2004.11.23 12:15
|delete
|687
|0.64
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1570
|2004.11.23 12:15
|delete
|686
|0.32
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1571
|2004.11.23 12:15
|delete
|685
|0.16
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1572
|2004.11.23 12:15
|delete
|684
|0.08
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1573
|2004.11.23 12:15
|delete
|683
|0.04
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1574
|2004.11.23 12:15
|delete
|682
|0.02
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1575
|2004.11.23 12:15
|buy stop
|689
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1576
|2004.11.23 12:15
|buy stop
|690
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1577
|2004.11.23 12:15
|buy stop
|691
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1578
|2004.11.23 12:15
|buy stop
|692
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1579
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|693
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1580
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|694
|0.04
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1581
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|695
|0.08
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1582
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|696
|0.16
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1583
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|697
|0.32
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1584
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|698
|0.64
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1585
|2004.11.23 12:15
|buy limit
|699
|1.28
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1586
|2004.11.23 12:27
|buy
|693
|0.02
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1587
|2004.11.23 12:27
|delete
|692
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1588
|2004.11.23 12:27
|delete
|691
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1589
|2004.11.23 12:27
|delete
|690
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1590
|2004.11.23 12:27
|delete
|689
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1591
|2004.11.23 12:27
|buy stop
|700
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1592
|2004.11.23 12:27
|buy stop
|701
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1593
|2004.11.23 12:27
|buy stop
|702
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1594
|2004.11.23 12:27
|buy stop
|703
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1595
|2004.11.23 13:30
|buy
|700
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1596
|2004.11.23 13:30
|t/p
|693
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|3.60
|15506.24
|1597
|2004.11.23 13:35
|t/p
|678
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|3.60
|15509.84
|1598
|2004.11.23 13:35
|t/p
|700
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|3.60
|15513.44
|1599
|2004.11.23 13:35
|buy
|701
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1600
|2004.11.23 13:35
|delete
|703
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1601
|2004.11.23 13:35
|delete
|702
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1602
|2004.11.23 13:35
|delete
|699
|1.28
|1.8574
|0.0000
|1.8592
|1603
|2004.11.23 13:35
|delete
|698
|0.64
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1604
|2004.11.23 13:35
|delete
|697
|0.32
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1605
|2004.11.23 13:35
|delete
|696
|0.16
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1606
|2004.11.23 13:35
|delete
|695
|0.08
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1607
|2004.11.23 13:35
|delete
|694
|0.04
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1608
|2004.11.23 13:35
|buy stop
|704
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1609
|2004.11.23 13:35
|buy stop
|705
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1610
|2004.11.23 13:35
|buy stop
|706
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1611
|2004.11.23 13:35
|buy stop
|707
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1612
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|708
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1613
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|709
|0.04
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1614
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|710
|0.08
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1615
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|711
|0.16
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1616
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|712
|0.32
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1617
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|713
|0.64
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1618
|2004.11.23 13:35
|buy limit
|714
|1.28
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1619
|2004.11.23 14:41
|buy
|708
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1620
|2004.11.23 14:41
|delete
|707
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1621
|2004.11.23 14:41
|delete
|706
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1622
|2004.11.23 14:41
|delete
|705
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1623
|2004.11.23 14:41
|delete
|704
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1624
|2004.11.23 14:41
|buy stop
|715
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1625
|2004.11.23 14:41
|buy stop
|716
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1626
|2004.11.23 14:41
|buy stop
|717
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1627
|2004.11.23 14:41
|buy stop
|718
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1628
|2004.11.23 15:00
|buy
|709
|0.04
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1629
|2004.11.23 15:00
|delete
|718
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1630
|2004.11.23 15:00
|delete
|717
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1631
|2004.11.23 15:00
|delete
|716
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1632
|2004.11.23 15:00
|delete
|715
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1633
|2004.11.23 15:00
|buy stop
|719
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1634
|2004.11.23 15:00
|buy stop
|720
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1635
|2004.11.23 15:00
|buy stop
|721
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1636
|2004.11.23 15:00
|buy stop
|722
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1637
|2004.11.23 15:59
|buy
|719
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1638
|2004.11.23 16:00
|t/p
|709
|0.04
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|7.20
|15520.64
|1639
|2004.11.23 18:05
|buy
|720
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1640
|2004.11.23 18:12
|t/p
|708
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|3.60
|15524.24
|1641
|2004.11.23 18:12
|t/p
|719
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|3.60
|15527.84
|1642
|2004.11.24 09:49
|buy
|721
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1643
|2004.11.24 09:50
|t/p
|701
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|3.59
|15531.43
|1644
|2004.11.24 09:50
|t/p
|720
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|3.59
|15535.02
|1645
|2004.11.24 09:50
|delete
|722
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1646
|2004.11.24 09:50
|delete
|714
|1.28
|1.8592
|0.0000
|1.8610
|1647
|2004.11.24 09:50
|delete
|713
|0.64
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1648
|2004.11.24 09:50
|delete
|712
|0.32
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1649
|2004.11.24 09:50
|delete
|711
|0.16
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1650
|2004.11.24 09:50
|delete
|710
|0.08
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1651
|2004.11.24 09:50
|buy stop
|723
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1652
|2004.11.24 09:50
|buy stop
|724
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1653
|2004.11.24 09:50
|buy stop
|725
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1654
|2004.11.24 09:50
|buy stop
|726
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1655
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|727
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1656
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|728
|0.04
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1657
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|729
|0.08
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1658
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|730
|0.16
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1659
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|731
|0.32
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1660
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|732
|0.64
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1661
|2004.11.24 09:50
|buy limit
|733
|1.28
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1662
|2004.11.24 10:16
|buy
|723
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1663
|2004.11.24 10:41
|t/p
|721
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|3.60
|15538.62
|1664
|2004.11.24 10:41
|delete
|726
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1665
|2004.11.24 10:41
|delete
|725
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1666
|2004.11.24 10:41
|delete
|724
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1667
|2004.11.24 10:41
|delete
|733
|1.28
|1.8610
|0.0000
|1.8628
|1668
|2004.11.24 10:41
|delete
|732
|0.64
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1669
|2004.11.24 10:41
|delete
|731
|0.32
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1670
|2004.11.24 10:41
|delete
|730
|0.16
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1671
|2004.11.24 10:41
|delete
|729
|0.08
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1672
|2004.11.24 10:41
|delete
|728
|0.04
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1673
|2004.11.24 10:41
|delete
|727
|0.02
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1674
|2004.11.24 10:41
|buy stop
|734
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1675
|2004.11.24 10:41
|buy stop
|735
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1676
|2004.11.24 10:41
|buy stop
|736
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1677
|2004.11.24 10:41
|buy stop
|737
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1678
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|738
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1679
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|739
|0.04
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1680
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|740
|0.08
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1681
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|741
|0.16
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1682
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|742
|0.32
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1683
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|743
|0.64
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1684
|2004.11.24 10:41
|buy limit
|744
|1.28
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1685
|2004.11.24 10:56
|buy
|734
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1686
|2004.11.24 11:35
|t/p
|723
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|3.60
|15542.22
|1687
|2004.11.24 11:35
|delete
|737
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1688
|2004.11.24 11:35
|delete
|736
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1689
|2004.11.24 11:35
|delete
|735
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1690
|2004.11.24 11:35
|delete
|744
|1.28
|1.8628
|0.0000
|1.8646
|1691
|2004.11.24 11:35
|delete
|743
|0.64
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1692
|2004.11.24 11:35
|delete
|742
|0.32
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1693
|2004.11.24 11:35
|delete
|741
|0.16
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1694
|2004.11.24 11:35
|delete
|740
|0.08
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1695
|2004.11.24 11:35
|delete
|739
|0.04
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1696
|2004.11.24 11:35
|delete
|738
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1697
|2004.11.24 11:35
|buy stop
|745
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1698
|2004.11.24 11:35
|buy stop
|746
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1699
|2004.11.24 11:35
|buy stop
|747
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1700
|2004.11.24 11:35
|buy stop
|748
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1701
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|749
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1702
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|750
|0.04
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1703
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|751
|0.08
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1704
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|752
|0.16
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1705
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|753
|0.32
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1706
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|754
|0.64
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1707
|2004.11.24 11:35
|buy limit
|755
|1.28
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1708
|2004.11.24 11:44
|buy
|745
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1709
|2004.11.24 11:52
|t/p
|734
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|3.60
|15545.82
|1710
|2004.11.24 11:52
|delete
|748
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1711
|2004.11.24 11:52
|delete
|747
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1712
|2004.11.24 11:52
|delete
|746
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1713
|2004.11.24 11:52
|delete
|755
|1.28
|1.8646
|0.0000
|1.8664
|1714
|2004.11.24 11:52
|delete
|754
|0.64
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1715
|2004.11.24 11:52
|delete
|753
|0.32
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1716
|2004.11.24 11:52
|delete
|752
|0.16
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1717
|2004.11.24 11:52
|delete
|751
|0.08
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1718
|2004.11.24 11:52
|delete
|750
|0.04
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1719
|2004.11.24 11:52
|delete
|749
|0.02
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1720
|2004.11.24 11:52
|buy stop
|756
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1721
|2004.11.24 11:52
|buy stop
|757
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1722
|2004.11.24 11:52
|buy stop
|758
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1723
|2004.11.24 11:52
|buy stop
|759
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1724
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|760
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1725
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|761
|0.04
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1726
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|762
|0.08
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1727
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|763
|0.16
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1728
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|764
|0.32
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1729
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|765
|0.64
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1730
|2004.11.24 11:52
|buy limit
|766
|1.28
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1731
|2004.11.24 12:18
|buy
|756
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1732
|2004.11.24 12:19
|t/p
|745
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|3.60
|15549.42
|1733
|2004.11.24 12:19
|delete
|759
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1734
|2004.11.24 12:19
|delete
|758
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1735
|2004.11.24 12:19
|delete
|757
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1736
|2004.11.24 12:19
|delete
|766
|1.28
|1.8664
|0.0000
|1.8682
|1737
|2004.11.24 12:19
|delete
|765
|0.64
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1738
|2004.11.24 12:19
|delete
|764
|0.32
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1739
|2004.11.24 12:19
|delete
|763
|0.16
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1740
|2004.11.24 12:19
|delete
|762
|0.08
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1741
|2004.11.24 12:19
|delete
|761
|0.04
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1742
|2004.11.24 12:19
|delete
|760
|0.02
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1743
|2004.11.24 12:19
|buy stop
|767
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1744
|2004.11.24 12:19
|buy stop
|768
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1745
|2004.11.24 12:19
|buy stop
|769
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1746
|2004.11.24 12:19
|buy stop
|770
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1747
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|771
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1748
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|772
|0.04
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1749
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|773
|0.08
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1750
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|774
|0.16
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1751
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|775
|0.32
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1752
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|776
|0.64
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1753
|2004.11.24 12:19
|buy limit
|777
|1.28
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1754
|2004.11.24 12:53
|buy
|771
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1755
|2004.11.24 12:53
|delete
|770
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1756
|2004.11.24 12:53
|delete
|769
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1757
|2004.11.24 12:53
|delete
|768
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1758
|2004.11.24 12:53
|delete
|767
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1759
|2004.11.24 12:53
|buy stop
|778
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1760
|2004.11.24 12:53
|buy stop
|779
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1761
|2004.11.24 12:53
|buy stop
|780
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1762
|2004.11.24 12:53
|buy stop
|781
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1763
|2004.11.24 13:31
|t/p
|771
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|3.60
|15553.02
|1764
|2004.11.24 13:31
|buy
|778
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1765
|2004.11.24 17:32
|buy
|779
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1766
|2004.11.25 07:05
|t/p
|756
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|3.58
|15556.60
|1767
|2004.11.25 07:05
|t/p
|778
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|3.58
|15560.17
|1768
|2004.11.25 07:05
|delete
|781
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1769
|2004.11.25 07:05
|delete
|780
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1770
|2004.11.25 07:05
|delete
|777
|1.28
|1.8682
|0.0000
|1.8700
|1771
|2004.11.25 07:05
|delete
|776
|0.64
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1772
|2004.11.25 07:05
|delete
|775
|0.32
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1773
|2004.11.25 07:05
|delete
|774
|0.16
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1774
|2004.11.25 07:05
|delete
|773
|0.08
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1775
|2004.11.25 07:05
|delete
|772
|0.04
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1776
|2004.11.25 07:05
|buy stop
|782
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1777
|2004.11.25 07:05
|buy stop
|783
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1778
|2004.11.25 07:05
|buy stop
|784
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1779
|2004.11.25 07:05
|buy stop
|785
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1780
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|786
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1781
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|787
|0.04
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1782
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|788
|0.08
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1783
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|789
|0.16
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1784
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|790
|0.32
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1785
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|791
|0.64
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1786
|2004.11.25 07:05
|buy limit
|792
|1.28
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1787
|2004.11.25 09:15
|buy
|782
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1788
|2004.11.25 09:22
|t/p
|779
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|3.58
|15563.75
|1789
|2004.11.25 09:22
|delete
|785
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1790
|2004.11.25 09:22
|delete
|784
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1791
|2004.11.25 09:22
|delete
|783
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1792
|2004.11.25 09:22
|delete
|792
|1.28
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|1793
|2004.11.25 09:22
|delete
|791
|0.64
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1794
|2004.11.25 09:22
|delete
|790
|0.32
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1795
|2004.11.25 09:22
|delete
|789
|0.16
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1796
|2004.11.25 09:22
|delete
|788
|0.08
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1797
|2004.11.25 09:22
|delete
|787
|0.04
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1798
|2004.11.25 09:22
|delete
|786
|0.02
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1799
|2004.11.25 09:22
|buy stop
|793
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1800
|2004.11.25 09:22
|buy stop
|794
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1801
|2004.11.25 09:22
|buy stop
|795
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1802
|2004.11.25 09:22
|buy stop
|796
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1803
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|797
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1804
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|798
|0.04
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1805
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|799
|0.08
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1806
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|800
|0.16
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1807
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|801
|0.32
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1808
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|802
|0.64
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1809
|2004.11.25 09:22
|buy limit
|803
|1.28
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1810
|2004.11.25 09:32
|buy
|793
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1811
|2004.11.25 09:32
|t/p
|782
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|3.60
|15567.35
|1812
|2004.11.25 09:32
|delete
|796
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1813
|2004.11.25 09:32
|delete
|795
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1814
|2004.11.25 09:32
|delete
|794
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1815
|2004.11.25 09:32
|delete
|803
|1.28
|1.8718
|0.0000
|1.8736
|1816
|2004.11.25 09:32
|delete
|802
|0.64
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1817
|2004.11.25 09:32
|delete
|801
|0.32
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1818
|2004.11.25 09:32
|delete
|800
|0.16
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1819
|2004.11.25 09:32
|delete
|799
|0.08
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1820
|2004.11.25 09:32
|delete
|798
|0.04
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1821
|2004.11.25 09:32
|delete
|797
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1822
|2004.11.25 09:32
|buy stop
|804
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1823
|2004.11.25 09:32
|buy stop
|805
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1824
|2004.11.25 09:32
|buy stop
|806
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1825
|2004.11.25 09:32
|buy stop
|807
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1826
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|808
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1827
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|809
|0.04
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1828
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|810
|0.08
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1829
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|811
|0.16
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1830
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|812
|0.32
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1831
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|813
|0.64
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1832
|2004.11.25 09:32
|buy limit
|814
|1.28
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1833
|2004.11.25 12:14
|buy
|804
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1834
|2004.11.25 12:17
|t/p
|793
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|3.60
|15570.95
|1835
|2004.11.25 12:17
|delete
|807
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1836
|2004.11.25 12:17
|delete
|806
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1837
|2004.11.25 12:17
|delete
|805
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1838
|2004.11.25 12:17
|delete
|814
|1.28
|1.8736
|0.0000
|1.8754
|1839
|2004.11.25 12:17
|delete
|813
|0.64
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1840
|2004.11.25 12:17
|delete
|812
|0.32
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1841
|2004.11.25 12:17
|delete
|811
|0.16
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1842
|2004.11.25 12:17
|delete
|810
|0.08
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1843
|2004.11.25 12:17
|delete
|809
|0.04
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1844
|2004.11.25 12:17
|delete
|808
|0.02
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1845
|2004.11.25 12:17
|buy stop
|815
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1846
|2004.11.25 12:17
|buy stop
|816
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1847
|2004.11.25 12:17
|buy stop
|817
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1848
|2004.11.25 12:17
|buy stop
|818
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1849
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|819
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1850
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|820
|0.04
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1851
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|821
|0.08
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1852
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|822
|0.16
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1853
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|823
|0.32
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1854
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|824
|0.64
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1855
|2004.11.25 12:17
|buy limit
|825
|1.28
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1856
|2004.11.25 14:09
|buy
|819
|0.02
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1857
|2004.11.25 14:09
|delete
|818
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1858
|2004.11.25 14:09
|delete
|817
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1859
|2004.11.25 14:09
|delete
|816
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1860
|2004.11.25 14:09
|delete
|815
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1861
|2004.11.25 14:09
|buy stop
|826
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1862
|2004.11.25 14:09
|buy stop
|827
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1863
|2004.11.25 14:09
|buy stop
|828
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1864
|2004.11.25 14:09
|buy stop
|829
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1865
|2004.11.25 14:34
|buy
|826
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1866
|2004.11.25 15:15
|t/p
|819
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|3.60
|15574.55
|1867
|2004.11.25 22:27
|buy
|827
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1868
|2004.11.25 22:52
|t/p
|804
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|3.60
|15578.15
|1869
|2004.11.25 22:52
|t/p
|826
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|3.60
|15581.75
|1870
|2004.11.25 22:52
|delete
|829
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1871
|2004.11.25 22:52
|delete
|828
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1872
|2004.11.25 22:52
|delete
|825
|1.28
|1.8754
|0.0000
|1.8772
|1873
|2004.11.25 22:52
|delete
|824
|0.64
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1874
|2004.11.25 22:52
|delete
|823
|0.32
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1875
|2004.11.25 22:52
|delete
|822
|0.16
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1876
|2004.11.25 22:52
|delete
|821
|0.08
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1877
|2004.11.25 22:52
|delete
|820
|0.04
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1878
|2004.11.25 22:52
|buy stop
|830
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1879
|2004.11.25 22:52
|buy stop
|831
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1880
|2004.11.25 22:52
|buy stop
|832
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1881
|2004.11.25 22:52
|buy stop
|833
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1882
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|834
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1883
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|835
|0.04
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1884
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|836
|0.08
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1885
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|837
|0.16
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1886
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|838
|0.32
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1887
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|839
|0.64
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1888
|2004.11.25 22:52
|buy limit
|840
|1.28
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1889
|2004.11.25 22:52
|buy
|830
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1890
|2004.11.25 22:53
|t/p
|827
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|3.60
|15585.35
|1891
|2004.11.25 22:53
|delete
|833
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1892
|2004.11.25 22:53
|delete
|832
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1893
|2004.11.25 22:53
|delete
|831
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1894
|2004.11.25 22:53
|delete
|840
|1.28
|1.8772
|0.0000
|1.8790
|1895
|2004.11.25 22:53
|delete
|839
|0.64
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1896
|2004.11.25 22:53
|delete
|838
|0.32
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1897
|2004.11.25 22:53
|delete
|837
|0.16
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1898
|2004.11.25 22:53
|delete
|836
|0.08
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1899
|2004.11.25 22:53
|delete
|835
|0.04
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1900
|2004.11.25 22:53
|delete
|834
|0.02
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1901
|2004.11.25 22:53
|buy stop
|841
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1902
|2004.11.25 22:53
|buy stop
|842
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1903
|2004.11.25 22:53
|buy stop
|843
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1904
|2004.11.25 22:53
|buy stop
|844
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1905
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|845
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1906
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|846
|0.04
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1907
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|847
|0.08
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1908
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|848
|0.16
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1909
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|849
|0.32
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1910
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|850
|0.64
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1911
|2004.11.25 22:53
|buy limit
|851
|1.28
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1912
|2004.11.25 22:54
|buy
|841
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|1913
|2004.11.25 22:54
|t/p
|830
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|3.60
|15588.95
|1914
|2004.11.25 22:54
|delete
|844
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1915
|2004.11.25 22:54
|delete
|843
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1916
|2004.11.25 22:54
|delete
|842
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1917
|2004.11.25 22:54
|delete
|851
|1.28
|1.8790
|0.0000
|1.8808
|1918
|2004.11.25 22:54
|delete
|850
|0.64
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1919
|2004.11.25 22:54
|delete
|849
|0.32
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1920
|2004.11.25 22:54
|delete
|848
|0.16
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1921
|2004.11.25 22:54
|delete
|847
|0.08
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1922
|2004.11.25 22:54
|delete
|846
|0.04
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1923
|2004.11.25 22:54
|delete
|845
|0.02
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1924
|2004.11.25 22:54
|buy stop
|852
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1925
|2004.11.25 22:54
|buy stop
|853
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1926
|2004.11.25 22:54
|buy stop
|854
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1927
|2004.11.25 22:54
|buy stop
|855
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|1928
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|856
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1929
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|857
|0.04
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|1930
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|858
|0.08
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|1931
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|859
|0.16
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|1932
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|860
|0.32
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|1933
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|861
|0.64
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|1934
|2004.11.25 22:54
|buy limit
|862
|1.28
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|1935
|2004.11.25 23:16
|buy
|856
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|1936
|2004.11.25 23:16
|delete
|855
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|1937
|2004.11.25 23:16
|delete
|854
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1938
|2004.11.25 23:16
|delete
|853
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1939
|2004.11.25 23:16
|delete
|852
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1940
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|863
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1941
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|864
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1942
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|865
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1943
|2004.11.25 23:17
|delete
|865
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1944
|2004.11.25 23:17
|delete
|864
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1945
|2004.11.25 23:17
|delete
|863
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1946
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|866
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1947
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|867
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1948
|2004.11.25 23:17
|buy stop
|868
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1949
|2004.11.25 23:18
|delete
|868
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1950
|2004.11.25 23:18
|delete
|867
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1951
|2004.11.25 23:18
|delete
|866
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1952
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|869
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1953
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|870
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1954
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|871
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1955
|2004.11.25 23:18
|delete
|871
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1956
|2004.11.25 23:18
|delete
|870
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1957
|2004.11.25 23:18
|delete
|869
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1958
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|872
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1959
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|873
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1960
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|874
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1961
|2004.11.25 23:18
|delete
|874
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1962
|2004.11.25 23:18
|delete
|873
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1963
|2004.11.25 23:18
|delete
|872
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1964
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|875
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1965
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|876
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1966
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|877
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1967
|2004.11.25 23:18
|delete
|877
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1968
|2004.11.25 23:18
|delete
|876
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1969
|2004.11.25 23:18
|delete
|875
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1970
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|878
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1971
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|879
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1972
|2004.11.25 23:18
|buy stop
|880
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1973
|2004.11.25 23:19
|delete
|880
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1974
|2004.11.25 23:19
|delete
|879
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1975
|2004.11.25 23:19
|delete
|878
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1976
|2004.11.25 23:19
|buy stop
|881
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1977
|2004.11.25 23:19
|buy stop
|882
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1978
|2004.11.25 23:19
|buy stop
|883
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1979
|2004.11.25 23:20
|delete
|883
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1980
|2004.11.25 23:20
|delete
|882
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1981
|2004.11.25 23:20
|delete
|881
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1982
|2004.11.25 23:20
|buy stop
|884
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1983
|2004.11.25 23:20
|buy stop
|885
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1984
|2004.11.25 23:20
|buy stop
|886
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1985
|2004.11.25 23:21
|delete
|886
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1986
|2004.11.25 23:21
|delete
|885
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1987
|2004.11.25 23:21
|delete
|884
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1988
|2004.11.25 23:21
|buy stop
|887
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1989
|2004.11.25 23:21
|buy stop
|888
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1990
|2004.11.25 23:21
|buy stop
|889
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1991
|2004.11.25 23:23
|delete
|889
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1992
|2004.11.25 23:23
|delete
|888
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1993
|2004.11.25 23:23
|delete
|887
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1994
|2004.11.25 23:23
|buy stop
|890
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|1995
|2004.11.25 23:23
|buy stop
|891
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1996
|2004.11.25 23:23
|buy stop
|892
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1997
|2004.11.25 23:23
|delete
|892
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|1998
|2004.11.25 23:23
|delete
|891
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|1999
|2004.11.25 23:23
|delete
|890
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2000
|2004.11.25 23:24
|buy stop
|893
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2001
|2004.11.25 23:24
|buy stop
|894
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2002
|2004.11.25 23:24
|buy stop
|895
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2003
|2004.11.25 23:24
|delete
|895
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2004
|2004.11.25 23:24
|delete
|894
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2005
|2004.11.25 23:24
|delete
|893
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2006
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|896
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2007
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|897
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2008
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|898
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2009
|2004.11.25 23:25
|delete
|898
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2010
|2004.11.25 23:25
|delete
|897
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2011
|2004.11.25 23:25
|delete
|896
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2012
|2004.11.25 23:25
|t/p
|856
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|3.60
|15592.55
|2013
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|899
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2014
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|900
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2015
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|901
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2016
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|902
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2017
|2004.11.25 23:25
|delete
|902
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2018
|2004.11.25 23:25
|delete
|901
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2019
|2004.11.25 23:25
|delete
|900
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2020
|2004.11.25 23:25
|delete
|899
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2021
|2004.11.25 23:25
|delete
|862
|1.28
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|2022
|2004.11.25 23:25
|delete
|861
|0.64
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|2023
|2004.11.25 23:25
|delete
|860
|0.32
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2024
|2004.11.25 23:25
|delete
|859
|0.16
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2025
|2004.11.25 23:25
|delete
|858
|0.08
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2026
|2004.11.25 23:25
|delete
|857
|0.04
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2027
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|903
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2028
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|904
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2029
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|905
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2030
|2004.11.25 23:25
|buy stop
|906
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2031
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|907
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2032
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|908
|0.04
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2033
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|909
|0.08
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2034
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|910
|0.16
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2035
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|911
|0.32
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2036
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|912
|0.64
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|2037
|2004.11.25 23:25
|buy limit
|913
|1.28
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|2038
|2004.11.26 01:00
|buy
|907
|0.02
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2039
|2004.11.26 01:00
|delete
|906
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2040
|2004.11.26 01:00
|delete
|905
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2041
|2004.11.26 01:00
|delete
|904
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2042
|2004.11.26 01:00
|delete
|903
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2043
|2004.11.26 01:00
|buy stop
|914
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2044
|2004.11.26 01:00
|buy stop
|915
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2045
|2004.11.26 01:00
|buy stop
|916
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2046
|2004.11.26 01:00
|buy stop
|917
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2047
|2004.11.26 01:33
|buy
|914
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2048
|2004.11.26 01:39
|t/p
|907
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|3.60
|15596.15
|2049
|2004.11.26 05:11
|buy
|915
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2050
|2004.11.26 05:12
|t/p
|841
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|3.59
|15599.74
|2051
|2004.11.26 05:12
|t/p
|914
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|3.60
|15603.34
|2052
|2004.11.26 05:12
|delete
|917
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2053
|2004.11.26 05:12
|delete
|916
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2054
|2004.11.26 05:12
|delete
|913
|1.28
|1.8808
|0.0000
|1.8826
|2055
|2004.11.26 05:12
|delete
|912
|0.64
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|2056
|2004.11.26 05:12
|delete
|911
|0.32
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2057
|2004.11.26 05:12
|delete
|910
|0.16
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2058
|2004.11.26 05:12
|delete
|909
|0.08
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2059
|2004.11.26 05:12
|delete
|908
|0.04
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2060
|2004.11.26 05:12
|buy stop
|918
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2061
|2004.11.26 05:12
|buy stop
|919
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2062
|2004.11.26 05:12
|buy stop
|920
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2063
|2004.11.26 05:12
|buy stop
|921
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2064
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|922
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2065
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|923
|0.04
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2066
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|924
|0.08
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2067
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|925
|0.16
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2068
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|926
|0.32
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2069
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|927
|0.64
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2070
|2004.11.26 05:12
|buy limit
|928
|1.28
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|2071
|2004.11.26 05:53
|buy
|918
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2072
|2004.11.26 05:58
|t/p
|915
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|3.60
|15606.94
|2073
|2004.11.26 05:58
|delete
|921
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2074
|2004.11.26 05:58
|delete
|920
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2075
|2004.11.26 05:58
|delete
|919
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2076
|2004.11.26 05:58
|delete
|928
|1.28
|1.8826
|0.0000
|1.8844
|2077
|2004.11.26 05:58
|delete
|927
|0.64
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2078
|2004.11.26 05:58
|delete
|926
|0.32
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2079
|2004.11.26 05:58
|delete
|925
|0.16
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2080
|2004.11.26 05:58
|delete
|924
|0.08
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2081
|2004.11.26 05:58
|delete
|923
|0.04
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2082
|2004.11.26 05:58
|delete
|922
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2083
|2004.11.26 05:58
|buy stop
|929
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2084
|2004.11.26 05:58
|buy stop
|930
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2085
|2004.11.26 05:58
|buy stop
|931
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2086
|2004.11.26 05:58
|buy stop
|932
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2087
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|933
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2088
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|934
|0.04
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2089
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|935
|0.08
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2090
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|936
|0.16
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2091
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|937
|0.32
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2092
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|938
|0.64
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2093
|2004.11.26 05:58
|buy limit
|939
|1.28
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2094
|2004.11.26 06:23
|buy
|929
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2095
|2004.11.26 06:27
|t/p
|918
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|3.60
|15610.54
|2096
|2004.11.26 06:27
|delete
|932
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2097
|2004.11.26 06:27
|delete
|931
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2098
|2004.11.26 06:27
|delete
|930
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2099
|2004.11.26 06:27
|delete
|939
|1.28
|1.8844
|0.0000
|1.8862
|2100
|2004.11.26 06:27
|delete
|938
|0.64
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2101
|2004.11.26 06:27
|delete
|937
|0.32
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2102
|2004.11.26 06:27
|delete
|936
|0.16
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2103
|2004.11.26 06:27
|delete
|935
|0.08
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2104
|2004.11.26 06:27
|delete
|934
|0.04
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2105
|2004.11.26 06:27
|delete
|933
|0.02
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2106
|2004.11.26 06:27
|buy stop
|940
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2107
|2004.11.26 06:27
|buy stop
|941
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2108
|2004.11.26 06:27
|buy stop
|942
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2109
|2004.11.26 06:27
|buy stop
|943
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2110
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|944
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2111
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|945
|0.04
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2112
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|946
|0.08
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2113
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|947
|0.16
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2114
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|948
|0.32
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2115
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|949
|0.64
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2116
|2004.11.26 06:27
|buy limit
|950
|1.28
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2117
|2004.11.26 06:51
|buy
|940
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2118
|2004.11.26 06:51
|t/p
|929
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|3.60
|15614.14
|2119
|2004.11.26 06:51
|delete
|943
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2120
|2004.11.26 06:51
|delete
|942
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2121
|2004.11.26 06:51
|delete
|941
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2122
|2004.11.26 06:51
|delete
|950
|1.28
|1.8862
|0.0000
|1.8880
|2123
|2004.11.26 06:51
|delete
|949
|0.64
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2124
|2004.11.26 06:51
|delete
|948
|0.32
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2125
|2004.11.26 06:51
|delete
|947
|0.16
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2126
|2004.11.26 06:51
|delete
|946
|0.08
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2127
|2004.11.26 06:51
|delete
|945
|0.04
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2128
|2004.11.26 06:51
|delete
|944
|0.02
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2129
|2004.11.26 06:51
|buy stop
|951
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2130
|2004.11.26 06:51
|buy stop
|952
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2131
|2004.11.26 06:51
|buy stop
|953
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2132
|2004.11.26 06:51
|buy stop
|954
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2133
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|955
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2134
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|956
|0.04
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2135
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|957
|0.08
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2136
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|958
|0.16
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2137
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|959
|0.32
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2138
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|960
|0.64
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2139
|2004.11.26 06:51
|buy limit
|961
|1.28
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2140
|2004.11.26 07:13
|buy
|951
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2141
|2004.11.26 07:14
|t/p
|940
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|3.60
|15617.74
|2142
|2004.11.26 07:14
|delete
|954
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2143
|2004.11.26 07:14
|delete
|953
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2144
|2004.11.26 07:14
|delete
|952
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2145
|2004.11.26 07:14
|delete
|961
|1.28
|1.8880
|0.0000
|1.8898
|2146
|2004.11.26 07:14
|delete
|960
|0.64
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2147
|2004.11.26 07:14
|delete
|959
|0.32
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2148
|2004.11.26 07:14
|delete
|958
|0.16
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2149
|2004.11.26 07:14
|delete
|957
|0.08
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2150
|2004.11.26 07:14
|delete
|956
|0.04
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2151
|2004.11.26 07:14
|delete
|955
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2152
|2004.11.26 07:14
|buy stop
|962
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2153
|2004.11.26 07:14
|buy stop
|963
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2154
|2004.11.26 07:14
|buy stop
|964
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2155
|2004.11.26 07:14
|buy stop
|965
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2156
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|966
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2157
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|967
|0.04
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2158
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|968
|0.08
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2159
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|969
|0.16
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2160
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|970
|0.32
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2161
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|971
|0.64
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2162
|2004.11.26 07:14
|buy limit
|972
|1.28
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2163
|2004.11.26 07:56
|buy
|966
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2164
|2004.11.26 07:56
|delete
|965
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2165
|2004.11.26 07:56
|delete
|964
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2166
|2004.11.26 07:56
|delete
|963
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2167
|2004.11.26 07:56
|delete
|962
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2168
|2004.11.26 07:56
|buy stop
|973
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2169
|2004.11.26 07:56
|buy stop
|974
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2170
|2004.11.26 07:56
|buy stop
|975
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2171
|2004.11.26 07:56
|buy stop
|976
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2172
|2004.11.26 07:57
|buy
|967
|0.04
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2173
|2004.11.26 07:57
|delete
|976
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2174
|2004.11.26 07:57
|delete
|975
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2175
|2004.11.26 07:57
|delete
|974
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2176
|2004.11.26 07:57
|delete
|973
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2177
|2004.11.26 07:57
|buy stop
|977
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2178
|2004.11.26 07:57
|buy stop
|978
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2179
|2004.11.26 07:57
|buy stop
|979
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2180
|2004.11.26 07:57
|buy stop
|980
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2181
|2004.11.26 08:08
|buy
|968
|0.08
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2182
|2004.11.26 08:08
|delete
|980
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2183
|2004.11.26 08:08
|delete
|979
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2184
|2004.11.26 08:08
|delete
|978
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2185
|2004.11.26 08:08
|delete
|977
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2186
|2004.11.26 08:08
|buy stop
|981
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2187
|2004.11.26 08:08
|buy stop
|982
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2188
|2004.11.26 08:08
|buy stop
|983
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2189
|2004.11.26 08:08
|buy stop
|984
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2190
|2004.11.26 08:27
|buy
|981
|0.02
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2191
|2004.11.26 08:29
|t/p
|968
|0.08
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|14.40
|15632.14
|2192
|2004.11.26 08:37
|buy
|982
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2193
|2004.11.26 09:17
|buy
|969
|0.16
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2194
|2004.11.26 09:22
|buy
|970
|0.32
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2195
|2004.11.26 09:29
|buy
|971
|0.64
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2196
|2004.11.26 09:29
|buy
|972
|1.28
|1.8898
|0.0000
|1.8916
|2197
|2004.11.26 09:39
|t/p
|972
|1.28
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|230.40
|15862.54
|2198
|2004.11.26 12:18
|t/p
|971
|0.64
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|115.20
|15977.74
|2199
|2004.11.26 12:23
|t/p
|970
|0.32
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|57.60
|16035.34
|2200
|2004.11.26 17:31
|t/p
|969
|0.16
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|28.80
|16064.14
|2201
|2004.11.30 11:25
|t/p
|967
|0.04
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|7.17
|16071.31
|2202
|2004.11.30 11:25
|t/p
|981
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|3.58
|16074.89
|2203
|2004.11.30 11:48
|buy
|983
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2204
|2004.11.30 11:55
|t/p
|966
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|3.58
|16078.48
|2205
|2004.11.30 11:55
|t/p
|982
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|3.58
|16082.06
|2206
|2004.11.30 12:00
|buy
|984
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2207
|2004.11.30 12:45
|t/p
|951
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|3.58
|16085.65
|2208
|2004.11.30 12:45
|t/p
|983
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|3.60
|16089.25
|2209
|2004.11.30 12:45
|buy stop
|985
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2210
|2004.11.30 12:45
|buy stop
|986
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2211
|2004.11.30 12:45
|buy stop
|987
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2212
|2004.11.30 12:45
|buy stop
|988
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2213
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|989
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2214
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|990
|0.04
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2215
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|991
|0.08
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2216
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|992
|0.16
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2217
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|993
|0.32
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2218
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|994
|0.64
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2219
|2004.11.30 12:45
|buy limit
|995
|1.28
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2220
|2004.11.30 12:47
|buy
|985
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2221
|2004.11.30 12:49
|t/p
|984
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|3.60
|16092.85
|2222
|2004.11.30 12:49
|delete
|988
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2223
|2004.11.30 12:49
|delete
|987
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2224
|2004.11.30 12:49
|delete
|986
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2225
|2004.11.30 12:49
|delete
|995
|1.28
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|2226
|2004.11.30 12:49
|delete
|994
|0.64
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2227
|2004.11.30 12:49
|delete
|993
|0.32
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2228
|2004.11.30 12:49
|delete
|992
|0.16
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2229
|2004.11.30 12:49
|delete
|991
|0.08
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2230
|2004.11.30 12:49
|delete
|990
|0.04
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2231
|2004.11.30 12:49
|delete
|989
|0.02
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2232
|2004.11.30 12:49
|buy stop
|996
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2233
|2004.11.30 12:49
|buy stop
|997
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2234
|2004.11.30 12:49
|buy stop
|998
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2235
|2004.11.30 12:49
|buy stop
|999
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2236
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1000
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2237
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1001
|0.04
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2238
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1002
|0.08
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2239
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1003
|0.16
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2240
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1004
|0.32
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2241
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1005
|0.64
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2242
|2004.11.30 12:49
|buy limit
|1006
|1.28
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2243
|2004.11.30 13:00
|buy
|996
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2244
|2004.11.30 13:08
|t/p
|985
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|3.60
|16096.45
|2245
|2004.11.30 13:08
|delete
|999
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2246
|2004.11.30 13:08
|delete
|998
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2247
|2004.11.30 13:08
|delete
|997
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2248
|2004.11.30 13:08
|delete
|1006
|1.28
|1.8934
|0.0000
|1.8952
|2249
|2004.11.30 13:08
|delete
|1005
|0.64
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2250
|2004.11.30 13:08
|delete
|1004
|0.32
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2251
|2004.11.30 13:08
|delete
|1003
|0.16
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2252
|2004.11.30 13:08
|delete
|1002
|0.08
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2253
|2004.11.30 13:08
|delete
|1001
|0.04
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2254
|2004.11.30 13:08
|delete
|1000
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2255
|2004.11.30 13:08
|buy stop
|1007
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2256
|2004.11.30 13:08
|buy stop
|1008
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2257
|2004.11.30 13:08
|buy stop
|1009
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2258
|2004.11.30 13:08
|buy stop
|1010
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2259
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1011
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2260
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1012
|0.04
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2261
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1013
|0.08
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2262
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1014
|0.16
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2263
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1015
|0.32
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2264
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1016
|0.64
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2265
|2004.11.30 13:08
|buy limit
|1017
|1.28
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2266
|2004.11.30 14:00
|buy
|1007
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2267
|2004.11.30 14:00
|t/p
|996
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|3.60
|16100.05
|2268
|2004.11.30 14:00
|delete
|1010
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2269
|2004.11.30 14:00
|delete
|1009
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2270
|2004.11.30 14:00
|delete
|1008
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2271
|2004.11.30 14:00
|delete
|1017
|1.28
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|2272
|2004.11.30 14:00
|delete
|1016
|0.64
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2273
|2004.11.30 14:00
|delete
|1015
|0.32
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2274
|2004.11.30 14:00
|delete
|1014
|0.16
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2275
|2004.11.30 14:00
|delete
|1013
|0.08
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2276
|2004.11.30 14:00
|delete
|1012
|0.04
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2277
|2004.11.30 14:00
|delete
|1011
|0.02
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2278
|2004.11.30 14:00
|buy stop
|1018
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2279
|2004.11.30 14:00
|buy stop
|1019
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2280
|2004.11.30 14:00
|buy stop
|1020
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2281
|2004.11.30 14:00
|buy stop
|1021
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2282
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1022
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2283
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1023
|0.04
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2284
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1024
|0.08
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2285
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1025
|0.16
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2286
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1026
|0.32
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2287
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1027
|0.64
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2288
|2004.11.30 14:00
|buy limit
|1028
|1.28
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2289
|2004.11.30 14:05
|buy
|1018
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2290
|2004.11.30 14:06
|t/p
|1007
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|3.60
|16103.65
|2291
|2004.11.30 14:06
|delete
|1021
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2292
|2004.11.30 14:06
|delete
|1020
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2293
|2004.11.30 14:06
|delete
|1019
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2294
|2004.11.30 14:06
|delete
|1028
|1.28
|1.8970
|0.0000
|1.8988
|2295
|2004.11.30 14:06
|delete
|1027
|0.64
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2296
|2004.11.30 14:06
|delete
|1026
|0.32
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2297
|2004.11.30 14:06
|delete
|1025
|0.16
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2298
|2004.11.30 14:06
|delete
|1024
|0.08
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2299
|2004.11.30 14:06
|delete
|1023
|0.04
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2300
|2004.11.30 14:06
|delete
|1022
|0.02
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2301
|2004.11.30 14:06
|buy stop
|1029
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2302
|2004.11.30 14:06
|buy stop
|1030
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2303
|2004.11.30 14:06
|buy stop
|1031
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2304
|2004.11.30 14:06
|buy stop
|1032
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2305
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1033
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2306
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1034
|0.04
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2307
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1035
|0.08
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2308
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1036
|0.16
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2309
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1037
|0.32
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2310
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1038
|0.64
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2311
|2004.11.30 14:06
|buy limit
|1039
|1.28
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2312
|2004.11.30 14:14
|buy
|1033
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2313
|2004.11.30 14:14
|delete
|1032
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2314
|2004.11.30 14:14
|delete
|1031
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2315
|2004.11.30 14:14
|delete
|1030
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2316
|2004.11.30 14:14
|delete
|1029
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2317
|2004.11.30 14:14
|buy stop
|1040
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2318
|2004.11.30 14:14
|buy stop
|1041
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2319
|2004.11.30 14:14
|buy stop
|1042
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2320
|2004.11.30 14:14
|buy stop
|1043
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2321
|2004.11.30 14:30
|buy
|1034
|0.04
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2322
|2004.11.30 14:30
|delete
|1043
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2323
|2004.11.30 14:30
|delete
|1042
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2324
|2004.11.30 14:30
|delete
|1041
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2325
|2004.11.30 14:30
|delete
|1040
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2326
|2004.11.30 14:30
|buy stop
|1044
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2327
|2004.11.30 14:30
|buy stop
|1045
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2328
|2004.11.30 14:30
|buy stop
|1046
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2329
|2004.11.30 14:30
|buy stop
|1047
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2330
|2004.11.30 14:51
|buy
|1044
|0.02
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2331
|2004.11.30 14:52
|t/p
|1034
|0.04
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|7.20
|16110.85
|2332
|2004.11.30 15:29
|buy
|1045
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2333
|2004.11.30 15:34
|t/p
|1033
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|3.60
|16114.45
|2334
|2004.11.30 15:34
|t/p
|1044
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|3.60
|16118.05
|2335
|2004.11.30 15:54
|buy
|1046
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2336
|2004.11.30 18:01
|buy
|1035
|0.08
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2337
|2004.11.30 18:33
|t/p
|1035
|0.08
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|14.40
|16132.45
|2338
|2004.12.01 06:32
|t/p
|1018
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|3.59
|16136.04
|2339
|2004.12.01 06:32
|t/p
|1045
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|3.59
|16139.63
|2340
|2004.12.01 06:32
|delete
|1047
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2341
|2004.12.01 06:32
|delete
|1039
|1.28
|1.8988
|0.0000
|1.9006
|2342
|2004.12.01 06:32
|delete
|1038
|0.64
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2343
|2004.12.01 06:32
|delete
|1037
|0.32
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2344
|2004.12.01 06:32
|delete
|1036
|0.16
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2345
|2004.12.01 06:32
|buy stop
|1048
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2346
|2004.12.01 06:32
|buy stop
|1049
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2347
|2004.12.01 06:32
|buy stop
|1050
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2348
|2004.12.01 06:32
|buy stop
|1051
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2349
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1052
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2350
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1053
|0.04
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2351
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1054
|0.08
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2352
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1055
|0.16
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2353
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1056
|0.32
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2354
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1057
|0.64
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2355
|2004.12.01 06:32
|buy limit
|1058
|1.28
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2356
|2004.12.01 08:14
|buy
|1048
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2357
|2004.12.01 08:39
|t/p
|1046
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|3.59
|16143.22
|2358
|2004.12.01 08:39
|delete
|1051
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2359
|2004.12.01 08:39
|delete
|1050
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2360
|2004.12.01 08:39
|delete
|1049
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2361
|2004.12.01 08:39
|delete
|1058
|1.28
|1.9006
|0.0000
|1.9024
|2362
|2004.12.01 08:39
|delete
|1057
|0.64
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2363
|2004.12.01 08:39
|delete
|1056
|0.32
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2364
|2004.12.01 08:39
|delete
|1055
|0.16
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2365
|2004.12.01 08:39
|delete
|1054
|0.08
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2366
|2004.12.01 08:39
|delete
|1053
|0.04
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2367
|2004.12.01 08:39
|delete
|1052
|0.02
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2368
|2004.12.01 08:39
|buy stop
|1059
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2369
|2004.12.01 08:39
|buy stop
|1060
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2370
|2004.12.01 08:39
|buy stop
|1061
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2371
|2004.12.01 08:39
|buy stop
|1062
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2372
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1063
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2373
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1064
|0.04
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2374
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1065
|0.08
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2375
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1066
|0.16
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2376
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1067
|0.32
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2377
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1068
|0.64
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2378
|2004.12.01 08:39
|buy limit
|1069
|1.28
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2379
|2004.12.01 08:45
|buy
|1059
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2380
|2004.12.01 08:46
|t/p
|1048
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9168
|3.60
|16146.82
|2381
|2004.12.01 08:46
|delete
|1062
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2382
|2004.12.01 08:46
|delete
|1061
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2383
|2004.12.01 08:46
|delete
|1060
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2384
|2004.12.01 08:46
|delete
|1069
|1.28
|1.9024
|0.0000
|1.9042
|2385
|2004.12.01 08:46
|delete
|1068
|0.64
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2386
|2004.12.01 08:46
|delete
|1067
|0.32
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2387
|2004.12.01 08:46
|delete
|1066
|0.16
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2388
|2004.12.01 08:46
|delete
|1065
|0.08
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2389
|2004.12.01 08:46
|delete
|1064
|0.04
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2390
|2004.12.01 08:46
|delete
|1063
|0.02
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2391
|2004.12.01 08:46
|buy stop
|1070
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2392
|2004.12.01 08:46
|buy stop
|1071
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2393
|2004.12.01 08:46
|buy stop
|1072
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2394
|2004.12.01 08:46
|buy stop
|1073
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2395
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1074
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2396
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1075
|0.04
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2397
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1076
|0.08
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2398
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1077
|0.16
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2399
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1078
|0.32
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2400
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1079
|0.64
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2401
|2004.12.01 08:46
|buy limit
|1080
|1.28
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2402
|2004.12.01 09:29
|buy
|1070
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2403
|2004.12.01 09:50
|t/p
|1059
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9186
|3.60
|16150.42
|2404
|2004.12.01 09:50
|delete
|1073
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2405
|2004.12.01 09:50
|delete
|1072
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2406
|2004.12.01 09:50
|delete
|1071
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2407
|2004.12.01 09:50
|delete
|1080
|1.28
|1.9042
|0.0000
|1.9060
|2408
|2004.12.01 09:50
|delete
|1079
|0.64
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2409
|2004.12.01 09:50
|delete
|1078
|0.32
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2410
|2004.12.01 09:50
|delete
|1077
|0.16
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2411
|2004.12.01 09:50
|delete
|1076
|0.08
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2412
|2004.12.01 09:50
|delete
|1075
|0.04
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2413
|2004.12.01 09:50
|delete
|1074
|0.02
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2414
|2004.12.01 09:50
|buy stop
|1081
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2415
|2004.12.01 09:50
|buy stop
|1082
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2416
|2004.12.01 09:50
|buy stop
|1083
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2417
|2004.12.01 09:50
|buy stop
|1084
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2418
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1085
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2419
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1086
|0.04
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2420
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1087
|0.08
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2421
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1088
|0.16
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2422
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1089
|0.32
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2423
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1090
|0.64
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2424
|2004.12.01 09:50
|buy limit
|1091
|1.28
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2425
|2004.12.01 10:30
|buy
|1085
|0.02
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2426
|2004.12.01 10:30
|delete
|1084
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2427
|2004.12.01 10:30
|delete
|1083
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2428
|2004.12.01 10:30
|delete
|1082
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2429
|2004.12.01 10:30
|delete
|1081
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2430
|2004.12.01 10:30
|buy stop
|1092
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2431
|2004.12.01 10:30
|buy stop
|1093
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2432
|2004.12.01 10:30
|buy stop
|1094
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2433
|2004.12.01 10:30
|buy stop
|1095
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2434
|2004.12.01 10:30
|buy
|1092
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2435
|2004.12.01 10:30
|t/p
|1085
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9186
|3.60
|16154.02
|2436
|2004.12.01 10:57
|buy
|1093
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2437
|2004.12.01 10:57
|t/p
|1070
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9204
|3.60
|16157.62
|2438
|2004.12.01 10:57
|t/p
|1092
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9204
|3.60
|16161.22
|2439
|2004.12.01 10:57
|delete
|1095
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2440
|2004.12.01 10:57
|delete
|1094
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2441
|2004.12.01 10:57
|delete
|1091
|1.28
|1.9060
|0.0000
|1.9078
|2442
|2004.12.01 10:57
|delete
|1090
|0.64
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2443
|2004.12.01 10:57
|delete
|1089
|0.32
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2444
|2004.12.01 10:57
|delete
|1088
|0.16
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2445
|2004.12.01 10:57
|delete
|1087
|0.08
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2446
|2004.12.01 10:57
|delete
|1086
|0.04
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2447
|2004.12.01 10:57
|buy stop
|1096
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2448
|2004.12.01 10:57
|buy stop
|1097
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2449
|2004.12.01 10:57
|buy stop
|1098
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2450
|2004.12.01 10:57
|buy stop
|1099
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2451
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1100
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2452
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1101
|0.04
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2453
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1102
|0.08
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2454
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1103
|0.16
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2455
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1104
|0.32
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2456
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1105
|0.64
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2457
|2004.12.01 10:57
|buy limit
|1106
|1.28
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2458
|2004.12.01 11:24
|buy
|1100
|0.02
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2459
|2004.12.01 11:24
|delete
|1099
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2460
|2004.12.01 11:24
|delete
|1098
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2461
|2004.12.01 11:24
|delete
|1097
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2462
|2004.12.01 11:24
|delete
|1096
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2463
|2004.12.01 11:25
|buy stop
|1107
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2464
|2004.12.01 11:25
|buy stop
|1108
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2465
|2004.12.01 11:25
|buy stop
|1109
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2466
|2004.12.01 11:25
|buy stop
|1110
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2467
|2004.12.01 11:33
|buy
|1107
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2468
|2004.12.01 11:41
|t/p
|1100
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9204
|3.60
|16164.82
|2469
|2004.12.01 11:49
|buy
|1108
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2470
|2004.12.01 11:54
|t/p
|1093
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9222
|3.60
|16168.42
|2471
|2004.12.01 11:54
|t/p
|1107
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9222
|3.60
|16172.02
|2472
|2004.12.01 11:54
|delete
|1110
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2473
|2004.12.01 11:54
|delete
|1109
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2474
|2004.12.01 11:54
|delete
|1106
|1.28
|1.9078
|0.0000
|1.9096
|2475
|2004.12.01 11:54
|delete
|1105
|0.64
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2476
|2004.12.01 11:54
|delete
|1104
|0.32
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2477
|2004.12.01 11:54
|delete
|1103
|0.16
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2478
|2004.12.01 11:54
|delete
|1102
|0.08
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2479
|2004.12.01 11:54
|delete
|1101
|0.04
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2480
|2004.12.01 11:54
|buy stop
|1111
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2481
|2004.12.01 11:54
|buy stop
|1112
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2482
|2004.12.01 11:54
|buy stop
|1113
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2483
|2004.12.01 11:54
|buy stop
|1114
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2484
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1115
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2485
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1116
|0.04
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2486
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1117
|0.08
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2487
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1118
|0.16
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2488
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1119
|0.32
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2489
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1120
|0.64
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2490
|2004.12.01 11:54
|buy limit
|1121
|1.28
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2491
|2004.12.01 12:38
|buy
|1111
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2492
|2004.12.01 12:39
|t/p
|1108
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9240
|3.60
|16175.62
|2493
|2004.12.01 12:39
|delete
|1114
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2494
|2004.12.01 12:39
|delete
|1113
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2495
|2004.12.01 12:39
|delete
|1112
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2496
|2004.12.01 12:39
|delete
|1121
|1.28
|1.9096
|0.0000
|1.9114
|2497
|2004.12.01 12:39
|delete
|1120
|0.64
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2498
|2004.12.01 12:39
|delete
|1119
|0.32
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2499
|2004.12.01 12:39
|delete
|1118
|0.16
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2500
|2004.12.01 12:39
|delete
|1117
|0.08
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2501
|2004.12.01 12:39
|delete
|1116
|0.04
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2502
|2004.12.01 12:39
|delete
|1115
|0.02
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2503
|2004.12.01 12:39
|buy stop
|1122
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2504
|2004.12.01 12:39
|buy stop
|1123
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2505
|2004.12.01 12:39
|buy stop
|1124
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2506
|2004.12.01 12:39
|buy stop
|1125
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2507
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1126
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2508
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1127
|0.04
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2509
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1128
|0.08
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2510
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1129
|0.16
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2511
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1130
|0.32
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2512
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1131
|0.64
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2513
|2004.12.01 12:39
|buy limit
|1132
|1.28
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2514
|2004.12.01 12:49
|buy
|1122
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2515
|2004.12.01 12:50
|t/p
|1111
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9258
|3.60
|16179.22
|2516
|2004.12.01 12:50
|delete
|1125
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2517
|2004.12.01 12:50
|delete
|1124
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2518
|2004.12.01 12:50
|delete
|1123
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2519
|2004.12.01 12:50
|delete
|1132
|1.28
|1.9114
|0.0000
|1.9132
|2520
|2004.12.01 12:50
|delete
|1131
|0.64
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2521
|2004.12.01 12:50
|delete
|1130
|0.32
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2522
|2004.12.01 12:50
|delete
|1129
|0.16
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2523
|2004.12.01 12:50
|delete
|1128
|0.08
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2524
|2004.12.01 12:50
|delete
|1127
|0.04
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2525
|2004.12.01 12:50
|delete
|1126
|0.02
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2526
|2004.12.01 12:50
|buy stop
|1133
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2527
|2004.12.01 12:50
|buy stop
|1134
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2528
|2004.12.01 12:50
|buy stop
|1135
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2529
|2004.12.01 12:50
|buy stop
|1136
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2530
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1137
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2531
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1138
|0.04
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2532
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1139
|0.08
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2533
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1140
|0.16
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2534
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1141
|0.32
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2535
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1142
|0.64
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2536
|2004.12.01 12:50
|buy limit
|1143
|1.28
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2537
|2004.12.01 14:03
|buy
|1137
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2538
|2004.12.01 14:03
|delete
|1136
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2539
|2004.12.01 14:03
|delete
|1135
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2540
|2004.12.01 14:03
|delete
|1134
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2541
|2004.12.01 14:03
|delete
|1133
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2542
|2004.12.01 14:03
|buy stop
|1144
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2543
|2004.12.01 14:03
|buy stop
|1145
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2544
|2004.12.01 14:03
|buy stop
|1146
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2545
|2004.12.01 14:03
|buy stop
|1147
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2546
|2004.12.01 14:34
|buy
|1138
|0.04
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2547
|2004.12.01 14:34
|delete
|1147
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2548
|2004.12.01 14:34
|delete
|1146
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2549
|2004.12.01 14:34
|delete
|1145
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2550
|2004.12.01 14:34
|delete
|1144
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2551
|2004.12.01 14:34
|buy stop
|1148
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2552
|2004.12.01 14:34
|buy stop
|1149
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2553
|2004.12.01 14:34
|buy stop
|1150
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2554
|2004.12.01 14:34
|buy stop
|1151
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2555
|2004.12.01 15:17
|buy
|1148
|0.02
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2556
|2004.12.01 15:21
|t/p
|1138
|0.04
|1.9240
|0.0000
|1.9240
|7.20
|16186.42
|2557
|2004.12.01 15:59
|buy
|1149
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2558
|2004.12.01 16:13
|t/p
|1137
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9258
|3.60
|16190.02
|2559
|2004.12.01 16:13
|t/p
|1148
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9258
|3.60
|16193.62
|2560
|2004.12.01 16:19
|buy
|1150
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2561
|2004.12.01 16:19
|t/p
|1122
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9276
|3.60
|16197.22
|2562
|2004.12.01 16:19
|t/p
|1149
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9276
|3.60
|16200.82
|2563
|2004.12.01 16:19
|delete
|1151
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2564
|2004.12.01 16:19
|delete
|1143
|1.28
|1.9132
|0.0000
|1.9150
|2565
|2004.12.01 16:19
|delete
|1142
|0.64
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2566
|2004.12.01 16:19
|delete
|1141
|0.32
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2567
|2004.12.01 16:19
|delete
|1140
|0.16
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2568
|2004.12.01 16:19
|delete
|1139
|0.08
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2569
|2004.12.01 16:19
|buy stop
|1152
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2570
|2004.12.01 16:19
|buy stop
|1153
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2571
|2004.12.01 16:19
|buy stop
|1154
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2572
|2004.12.01 16:19
|buy stop
|1155
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2573
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1156
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2574
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1157
|0.04
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2575
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1158
|0.08
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2576
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1159
|0.16
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2577
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1160
|0.32
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2578
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1161
|0.64
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2579
|2004.12.01 16:19
|buy limit
|1162
|1.28
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2580
|2004.12.01 17:30
|buy
|1152
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2581
|2004.12.01 17:40
|t/p
|1150
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9294
|3.60
|16204.42
|2582
|2004.12.01 17:40
|delete
|1155
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2583
|2004.12.01 17:40
|delete
|1154
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2584
|2004.12.01 17:40
|delete
|1153
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2585
|2004.12.01 17:40
|delete
|1162
|1.28
|1.9150
|0.0000
|1.9168
|2586
|2004.12.01 17:40
|delete
|1161
|0.64
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2587
|2004.12.01 17:40
|delete
|1160
|0.32
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2588
|2004.12.01 17:40
|delete
|1159
|0.16
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2589
|2004.12.01 17:40
|delete
|1158
|0.08
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2590
|2004.12.01 17:40
|delete
|1157
|0.04
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2591
|2004.12.01 17:40
|delete
|1156
|0.02
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2592
|2004.12.01 17:40
|buy stop
|1163
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2593
|2004.12.01 17:40
|buy stop
|1164
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2594
|2004.12.01 17:40
|buy stop
|1165
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2595
|2004.12.01 17:40
|buy stop
|1166
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2596
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1167
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2597
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1168
|0.04
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2598
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1169
|0.08
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2599
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1170
|0.16
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2600
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1171
|0.32
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2601
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1172
|0.64
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2602
|2004.12.01 17:40
|buy limit
|1173
|1.28
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2603
|2004.12.01 17:43
|buy
|1163
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2604
|2004.12.01 18:32
|t/p
|1152
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9312
|3.60
|16208.02
|2605
|2004.12.01 18:32
|delete
|1166
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2606
|2004.12.01 18:32
|delete
|1165
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2607
|2004.12.01 18:32
|delete
|1164
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2608
|2004.12.01 18:32
|delete
|1173
|1.28
|1.9168
|0.0000
|1.9186
|2609
|2004.12.01 18:32
|delete
|1172
|0.64
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2610
|2004.12.01 18:32
|delete
|1171
|0.32
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2611
|2004.12.01 18:32
|delete
|1170
|0.16
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2612
|2004.12.01 18:32
|delete
|1169
|0.08
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2613
|2004.12.01 18:32
|delete
|1168
|0.04
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2614
|2004.12.01 18:32
|delete
|1167
|0.02
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2615
|2004.12.01 18:32
|buy stop
|1174
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2616
|2004.12.01 18:32
|buy stop
|1175
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2617
|2004.12.01 18:32
|buy stop
|1176
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2618
|2004.12.01 18:32
|buy stop
|1177
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2619
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1178
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2620
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1179
|0.04
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2621
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1180
|0.08
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2622
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1181
|0.16
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2623
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1182
|0.32
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2624
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1183
|0.64
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2625
|2004.12.01 18:32
|buy limit
|1184
|1.28
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2626
|2004.12.01 20:46
|buy
|1174
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2627
|2004.12.01 20:51
|t/p
|1163
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|3.60
|16211.62
|2628
|2004.12.01 20:51
|delete
|1177
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2629
|2004.12.01 20:51
|delete
|1176
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2630
|2004.12.01 20:51
|delete
|1175
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2631
|2004.12.01 20:51
|delete
|1184
|1.28
|1.9186
|0.0000
|1.9204
|2632
|2004.12.01 20:51
|delete
|1183
|0.64
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2633
|2004.12.01 20:51
|delete
|1182
|0.32
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2634
|2004.12.01 20:51
|delete
|1181
|0.16
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2635
|2004.12.01 20:51
|delete
|1180
|0.08
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2636
|2004.12.01 20:51
|delete
|1179
|0.04
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2637
|2004.12.01 20:51
|delete
|1178
|0.02
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2638
|2004.12.01 20:51
|buy stop
|1185
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2639
|2004.12.01 20:51
|buy stop
|1186
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2640
|2004.12.01 20:51
|buy stop
|1187
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2641
|2004.12.01 20:51
|buy stop
|1188
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2642
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1189
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2643
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1190
|0.04
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2644
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1191
|0.08
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2645
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1192
|0.16
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2646
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1193
|0.32
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2647
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1194
|0.64
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2648
|2004.12.01 20:51
|buy limit
|1195
|1.28
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2649
|2004.12.01 22:20
|buy
|1185
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2650
|2004.12.01 22:21
|t/p
|1174
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9348
|3.60
|16215.22
|2651
|2004.12.01 22:21
|delete
|1188
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2652
|2004.12.01 22:21
|delete
|1187
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2653
|2004.12.01 22:21
|delete
|1186
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2654
|2004.12.01 22:21
|delete
|1195
|1.28
|1.9204
|0.0000
|1.9222
|2655
|2004.12.01 22:21
|delete
|1194
|0.64
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2656
|2004.12.01 22:21
|delete
|1193
|0.32
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2657
|2004.12.01 22:21
|delete
|1192
|0.16
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2658
|2004.12.01 22:21
|delete
|1191
|0.08
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2659
|2004.12.01 22:21
|delete
|1190
|0.04
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2660
|2004.12.01 22:21
|delete
|1189
|0.02
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2661
|2004.12.01 22:21
|buy stop
|1196
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2662
|2004.12.01 22:21
|buy stop
|1197
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2663
|2004.12.01 22:21
|buy stop
|1198
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2664
|2004.12.01 22:21
|buy stop
|1199
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2665
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1200
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2666
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1201
|0.04
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2667
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1202
|0.08
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2668
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1203
|0.16
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2669
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1204
|0.32
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2670
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1205
|0.64
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2671
|2004.12.01 22:21
|buy limit
|1206
|1.28
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2672
|2004.12.02 00:28
|buy
|1200
|0.02
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2673
|2004.12.02 00:28
|delete
|1199
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2674
|2004.12.02 00:28
|delete
|1198
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2675
|2004.12.02 00:28
|delete
|1197
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2676
|2004.12.02 00:28
|delete
|1196
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2677
|2004.12.02 00:28
|buy stop
|1207
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2678
|2004.12.02 00:28
|buy stop
|1208
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2679
|2004.12.02 00:28
|buy stop
|1209
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2680
|2004.12.02 00:28
|buy stop
|1210
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2681
|2004.12.02 03:22
|buy
|1207
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2682
|2004.12.02 03:29
|t/p
|1200
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9348
|3.60
|16218.82
|2683
|2004.12.02 08:42
|buy
|1208
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2684
|2004.12.02 08:42
|t/p
|1185
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|3.58
|16222.40
|2685
|2004.12.02 08:42
|t/p
|1207
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|3.60
|16226.00
|2686
|2004.12.02 08:42
|delete
|1210
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2687
|2004.12.02 08:42
|delete
|1209
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2688
|2004.12.02 08:42
|delete
|1206
|1.28
|1.9222
|0.0000
|1.9240
|2689
|2004.12.02 08:42
|delete
|1205
|0.64
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2690
|2004.12.02 08:42
|delete
|1204
|0.32
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2691
|2004.12.02 08:42
|delete
|1203
|0.16
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2692
|2004.12.02 08:42
|delete
|1202
|0.08
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2693
|2004.12.02 08:42
|delete
|1201
|0.04
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2694
|2004.12.02 08:42
|buy stop
|1211
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2695
|2004.12.02 08:42
|buy stop
|1212
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2696
|2004.12.02 08:42
|buy stop
|1213
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2697
|2004.12.02 08:42
|buy stop
|1214
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2698
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1215
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2699
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1216
|0.04
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2700
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1217
|0.08
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2701
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1218
|0.16
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2702
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1219
|0.32
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2703
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1220
|0.64
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2704
|2004.12.02 08:42
|buy limit
|1221
|1.28
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2705
|2004.12.02 08:46
|buy
|1211
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2706
|2004.12.02 08:46
|t/p
|1208
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|3.60
|16229.60
|2707
|2004.12.02 08:46
|delete
|1214
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2708
|2004.12.02 08:46
|delete
|1213
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2709
|2004.12.02 08:46
|delete
|1212
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2710
|2004.12.02 08:46
|delete
|1221
|1.28
|1.9240
|0.0000
|1.9258
|2711
|2004.12.02 08:46
|delete
|1220
|0.64
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2712
|2004.12.02 08:46
|delete
|1219
|0.32
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2713
|2004.12.02 08:46
|delete
|1218
|0.16
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2714
|2004.12.02 08:46
|delete
|1217
|0.08
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2715
|2004.12.02 08:46
|delete
|1216
|0.04
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2716
|2004.12.02 08:46
|delete
|1215
|0.02
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2717
|2004.12.02 08:46
|buy stop
|1222
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2718
|2004.12.02 08:46
|buy stop
|1223
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2719
|2004.12.02 08:46
|buy stop
|1224
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2720
|2004.12.02 08:46
|buy stop
|1225
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2721
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1226
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2722
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1227
|0.04
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2723
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1228
|0.08
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2724
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1229
|0.16
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2725
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1230
|0.32
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2726
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1231
|0.64
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2727
|2004.12.02 08:46
|buy limit
|1232
|1.28
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2728
|2004.12.02 08:48
|buy
|1222
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2729
|2004.12.02 08:48
|t/p
|1211
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|3.60
|16233.20
|2730
|2004.12.02 08:48
|delete
|1225
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2731
|2004.12.02 08:48
|delete
|1224
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2732
|2004.12.02 08:48
|delete
|1223
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2733
|2004.12.02 08:48
|delete
|1232
|1.28
|1.9258
|0.0000
|1.9276
|2734
|2004.12.02 08:48
|delete
|1231
|0.64
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2735
|2004.12.02 08:48
|delete
|1230
|0.32
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2736
|2004.12.02 08:48
|delete
|1229
|0.16
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2737
|2004.12.02 08:48
|delete
|1228
|0.08
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2738
|2004.12.02 08:48
|delete
|1227
|0.04
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2739
|2004.12.02 08:48
|delete
|1226
|0.02
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2740
|2004.12.02 08:48
|buy stop
|1233
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2741
|2004.12.02 08:48
|buy stop
|1234
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2742
|2004.12.02 08:48
|buy stop
|1235
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2743
|2004.12.02 08:48
|buy stop
|1236
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2744
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1237
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2745
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1238
|0.04
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2746
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1239
|0.08
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2747
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1240
|0.16
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2748
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1241
|0.32
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2749
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1242
|0.64
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2750
|2004.12.02 08:48
|buy limit
|1243
|1.28
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2751
|2004.12.02 08:53
|buy
|1233
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2752
|2004.12.02 08:53
|t/p
|1222
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9420
|3.60
|16236.80
|2753
|2004.12.02 08:53
|delete
|1236
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2754
|2004.12.02 08:53
|delete
|1235
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2755
|2004.12.02 08:53
|delete
|1234
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2756
|2004.12.02 08:53
|delete
|1243
|1.28
|1.9276
|0.0000
|1.9294
|2757
|2004.12.02 08:53
|delete
|1242
|0.64
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2758
|2004.12.02 08:53
|delete
|1241
|0.32
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2759
|2004.12.02 08:53
|delete
|1240
|0.16
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2760
|2004.12.02 08:53
|delete
|1239
|0.08
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2761
|2004.12.02 08:53
|delete
|1238
|0.04
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2762
|2004.12.02 08:53
|delete
|1237
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2763
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|1244
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2764
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|1245
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2765
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|1246
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2766
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|1247
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2767
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1248
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2768
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1249
|0.04
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2769
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1250
|0.08
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2770
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1251
|0.16
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2771
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1252
|0.32
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2772
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1253
|0.64
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2773
|2004.12.02 08:53
|buy limit
|1254
|1.28
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2774
|2004.12.02 09:32
|buy
|1244
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2775
|2004.12.02 09:33
|t/p
|1233
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|3.60
|16240.40
|2776
|2004.12.02 09:33
|delete
|1247
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2777
|2004.12.02 09:33
|delete
|1246
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2778
|2004.12.02 09:33
|delete
|1245
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2779
|2004.12.02 09:33
|delete
|1254
|1.28
|1.9294
|0.0000
|1.9312
|2780
|2004.12.02 09:33
|delete
|1253
|0.64
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2781
|2004.12.02 09:33
|delete
|1252
|0.32
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2782
|2004.12.02 09:33
|delete
|1251
|0.16
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2783
|2004.12.02 09:33
|delete
|1250
|0.08
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2784
|2004.12.02 09:33
|delete
|1249
|0.04
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2785
|2004.12.02 09:33
|delete
|1248
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2786
|2004.12.02 09:33
|buy stop
|1255
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2787
|2004.12.02 09:33
|buy stop
|1256
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2788
|2004.12.02 09:33
|buy stop
|1257
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2789
|2004.12.02 09:33
|buy stop
|1258
|0.02
|1.9510
|0.0000
|1.9528
|2790
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1259
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2791
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1260
|0.04
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2792
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1261
|0.08
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2793
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1262
|0.16
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2794
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1263
|0.32
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2795
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1264
|0.64
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2796
|2004.12.02 09:33
|buy limit
|1265
|1.28
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2797
|2004.12.02 09:48
|buy
|1259
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2798
|2004.12.02 09:48
|delete
|1258
|0.02
|1.9510
|0.0000
|1.9528
|2799
|2004.12.02 09:48
|delete
|1257
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2800
|2004.12.02 09:48
|delete
|1256
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2801
|2004.12.02 09:48
|delete
|1255
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2802
|2004.12.02 09:48
|buy stop
|1266
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2803
|2004.12.02 09:48
|buy stop
|1267
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2804
|2004.12.02 09:48
|buy stop
|1268
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2805
|2004.12.02 09:48
|buy stop
|1269
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2806
|2004.12.02 10:05
|buy
|1260
|0.04
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2807
|2004.12.02 10:05
|delete
|1269
|0.02
|1.9492
|0.0000
|1.9510
|2808
|2004.12.02 10:05
|delete
|1268
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2809
|2004.12.02 10:05
|delete
|1267
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2810
|2004.12.02 10:05
|delete
|1266
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2811
|2004.12.02 10:05
|buy stop
|1270
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2812
|2004.12.02 10:05
|buy stop
|1271
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2813
|2004.12.02 10:05
|buy stop
|1272
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2814
|2004.12.02 10:05
|buy stop
|1273
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2815
|2004.12.02 10:18
|buy
|1261
|0.08
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2816
|2004.12.02 10:18
|delete
|1273
|0.02
|1.9474
|0.0000
|1.9492
|2817
|2004.12.02 10:18
|delete
|1272
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2818
|2004.12.02 10:18
|delete
|1271
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2819
|2004.12.02 10:18
|delete
|1270
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2820
|2004.12.02 10:18
|buy stop
|1274
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2821
|2004.12.02 10:18
|buy stop
|1275
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2822
|2004.12.02 10:18
|buy stop
|1276
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2823
|2004.12.02 10:18
|buy stop
|1277
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2824
|2004.12.02 10:24
|buy
|1262
|0.16
|1.9366
|0.0000
|1.9384
|2825
|2004.12.02 10:24
|delete
|1277
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9474
|2826
|2004.12.02 10:24
|delete
|1276
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2827
|2004.12.02 10:24
|delete
|1275
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2828
|2004.12.02 10:24
|delete
|1274
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2829
|2004.12.02 10:24
|buy stop
|1278
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2830
|2004.12.02 10:24
|buy stop
|1279
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2831
|2004.12.02 10:24
|buy stop
|1280
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2832
|2004.12.02 10:24
|buy stop
|1281
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2833
|2004.12.02 10:50
|buy
|1278
|0.02
|1.9384
|0.0000
|1.9402
|2834
|2004.12.02 11:29
|buy
|1263
|0.32
|1.9348
|0.0000
|1.9366
|2835
|2004.12.02 11:30
|buy
|1264
|0.64
|1.9330
|0.0000
|1.9348
|2836
|2004.12.02 11:35
|buy
|1265
|1.28
|1.9312
|0.0000
|1.9330
|2837
|2004.12.02 12:22
|t/p
|1265
|1.28
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|230.40
|16470.80
|2838
|2004.12.02 12:38
|t/p
|1264
|0.64
|1.9348
|0.0000
|1.9348
|115.20
|16586.00
|2839
|2004.12.02 15:27
|t/p
|1263
|0.32
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|57.60
|16643.60
|2840
|2004.12.03 18:59
|t/p
|1262
|0.16
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|28.74
|16672.33
|2841
|2004.12.03 19:04
|buy
|1279
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9420
|2842
|2004.12.03 19:04
|t/p
|1261
|0.08
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|14.37
|16686.70
|2843
|2004.12.03 19:04
|t/p
|1278
|0.02
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|3.59
|16690.29
|2844
|2004.12.03 19:24
|buy
|1280
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9438
|2845
|2004.12.03 19:27
|t/p
|1260
|0.04
|1.9420
|0.0000
|1.9420
|7.18
|16697.48
|2846
|2004.12.03 19:27
|t/p
|1279
|0.02
|1.9420
|0.0000
|1.9420
|3.60
|16701.08
|2847
|2004.12.03 21:56
|buy
|1281
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9456
|2848
|2004.12.03 22:05
|t/p
|1259
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|3.59
|16704.67
|2849
|2004.12.03 22:05
|t/p
|1280
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|3.60
|16708.27
|2850
|2004.12.07 07:26
|t/p
|1244
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|3.58
|16711.85
|2851
|2004.12.07 07:26
|t/p
|1281
|0.02
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|3.58
|16715.43
|2852
|2004.12.07 07:26
|buy
|1282
|0.02
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2853
|2004.12.07 07:26
|buy stop
|1283
|0.02
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2854
|2004.12.07 07:26
|buy stop
|1284
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2855
|2004.12.07 07:26
|buy stop
|1285
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2856
|2004.12.07 07:26
|buy stop
|1286
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2857
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1287
|0.02
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2858
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1288
|0.04
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2859
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1289
|0.08
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2860
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1290
|0.16
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2861
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1291
|0.32
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2862
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1292
|0.64
|1.9353
|0.0000
|1.9371
|2863
|2004.12.07 07:26
|buy limit
|1293
|1.28
|1.9335
|0.0000
|1.9353
|2864
|2004.12.07 07:29
|buy
|1283
|0.02
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2865
|2004.12.07 07:30
|t/p
|1282
|0.02
|1.9479
|0.0000
|1.9479
|3.60
|16719.03
|2866
|2004.12.07 07:30
|delete
|1286
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2867
|2004.12.07 07:30
|delete
|1285
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2868
|2004.12.07 07:30
|delete
|1284
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2869
|2004.12.07 07:30
|delete
|1293
|1.28
|1.9335
|0.0000
|1.9353
|2870
|2004.12.07 07:30
|delete
|1292
|0.64
|1.9353
|0.0000
|1.9371
|2871
|2004.12.07 07:30
|delete
|1291
|0.32
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2872
|2004.12.07 07:30
|delete
|1290
|0.16
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2873
|2004.12.07 07:30
|delete
|1289
|0.08
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2874
|2004.12.07 07:30
|delete
|1288
|0.04
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2875
|2004.12.07 07:30
|delete
|1287
|0.02
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2876
|2004.12.07 07:30
|buy stop
|1294
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2877
|2004.12.07 07:30
|buy stop
|1295
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2878
|2004.12.07 07:30
|buy stop
|1296
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2879
|2004.12.07 07:30
|buy stop
|1297
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2880
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1298
|0.02
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2881
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1299
|0.04
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2882
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1300
|0.08
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2883
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1301
|0.16
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2884
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1302
|0.32
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2885
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1303
|0.64
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2886
|2004.12.07 07:30
|buy limit
|1304
|1.28
|1.9353
|0.0000
|1.9371
|2887
|2004.12.07 07:40
|buy
|1294
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2888
|2004.12.07 07:44
|t/p
|1283
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9497
|3.60
|16722.63
|2889
|2004.12.07 07:44
|delete
|1297
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2890
|2004.12.07 07:44
|delete
|1296
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2891
|2004.12.07 07:44
|delete
|1295
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2892
|2004.12.07 07:44
|delete
|1304
|1.28
|1.9353
|0.0000
|1.9371
|2893
|2004.12.07 07:44
|delete
|1303
|0.64
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2894
|2004.12.07 07:44
|delete
|1302
|0.32
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2895
|2004.12.07 07:44
|delete
|1301
|0.16
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2896
|2004.12.07 07:44
|delete
|1300
|0.08
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2897
|2004.12.07 07:44
|delete
|1299
|0.04
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2898
|2004.12.07 07:44
|delete
|1298
|0.02
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2899
|2004.12.07 07:44
|buy stop
|1305
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2900
|2004.12.07 07:44
|buy stop
|1306
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2901
|2004.12.07 07:44
|buy stop
|1307
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2902
|2004.12.07 07:44
|buy stop
|1308
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2903
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1309
|0.02
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2904
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1310
|0.04
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2905
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1311
|0.08
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2906
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1312
|0.16
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2907
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1313
|0.32
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2908
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1314
|0.64
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2909
|2004.12.07 07:44
|buy limit
|1315
|1.28
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2910
|2004.12.07 07:46
|buy
|1309
|0.02
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2911
|2004.12.07 07:46
|delete
|1308
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2912
|2004.12.07 07:46
|delete
|1307
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2913
|2004.12.07 07:46
|delete
|1306
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2914
|2004.12.07 07:46
|delete
|1305
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2915
|2004.12.07 07:46
|buy stop
|1316
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2916
|2004.12.07 07:46
|buy stop
|1317
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2917
|2004.12.07 07:46
|buy stop
|1318
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2918
|2004.12.07 07:46
|buy stop
|1319
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2919
|2004.12.07 07:52
|buy
|1316
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2920
|2004.12.07 07:53
|t/p
|1309
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9497
|3.60
|16726.23
|2921
|2004.12.07 08:44
|buy
|1310
|0.04
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2922
|2004.12.07 11:42
|t/p
|1310
|0.04
|1.9479
|0.0000
|1.9479
|7.20
|16733.43
|2923
|2004.12.07 15:41
|buy
|1311
|0.08
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2924
|2004.12.07 16:10
|buy
|1312
|0.16
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2925
|2004.12.07 17:21
|t/p
|1312
|0.16
|1.9443
|0.0000
|1.9443
|28.80
|16762.23
|2926
|2004.12.07 17:36
|t/p
|1311
|0.08
|1.9461
|0.0000
|1.9461
|14.40
|16776.63
|2927
|2004.12.08 05:12
|buy
|1313
|0.32
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2928
|2004.12.08 05:12
|buy
|1314
|0.64
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2929
|2004.12.08 06:08
|buy
|1315
|1.28
|1.9371
|0.0000
|1.9389
|2930
|2004.12.08 06:26
|t/p
|1315
|1.28
|1.9389
|0.0000
|1.9389
|230.40
|17007.03
|2931
|2004.12.15 15:00
|t/p
|1314
|0.64
|1.9407
|0.0000
|1.9407
|113.41
|17120.44
|2932
|2004.12.15 16:52
|t/p
|1313
|0.32
|1.9425
|0.0000
|1.9425
|56.70
|17177.14
|2933
|2004.12.16 12:57
|buy
|1317
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2934
|2004.12.16 13:07
|t/p
|1294
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9515
|3.51
|17180.65
|2935
|2004.12.16 13:07
|t/p
|1316
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9515
|3.51
|17184.17
|2936
|2004.12.16 13:07
|delete
|1319
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2937
|2004.12.16 13:07
|delete
|1318
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2938
|2004.12.16 13:07
|buy stop
|1320
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2939
|2004.12.16 13:07
|buy stop
|1321
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2940
|2004.12.16 13:07
|buy stop
|1322
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2941
|2004.12.16 13:07
|buy stop
|1323
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|2942
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1324
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2943
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1325
|0.04
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2944
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1326
|0.08
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2945
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1327
|0.16
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2946
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1328
|0.32
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2947
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1329
|0.64
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2948
|2004.12.16 13:07
|buy limit
|1330
|1.28
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2949
|2004.12.16 13:11
|buy
|1320
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2950
|2004.12.16 13:14
|t/p
|1317
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|3.60
|17187.77
|2951
|2004.12.16 13:14
|delete
|1323
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|2952
|2004.12.16 13:14
|delete
|1322
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2953
|2004.12.16 13:14
|delete
|1321
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2954
|2004.12.16 13:14
|delete
|1330
|1.28
|1.9389
|0.0000
|1.9407
|2955
|2004.12.16 13:14
|delete
|1329
|0.64
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2956
|2004.12.16 13:14
|delete
|1328
|0.32
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2957
|2004.12.16 13:14
|delete
|1327
|0.16
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2958
|2004.12.16 13:14
|delete
|1326
|0.08
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2959
|2004.12.16 13:14
|delete
|1325
|0.04
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2960
|2004.12.16 13:14
|delete
|1324
|0.02
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2961
|2004.12.16 13:14
|buy stop
|1331
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2962
|2004.12.16 13:14
|buy stop
|1332
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2963
|2004.12.16 13:14
|buy stop
|1333
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|2964
|2004.12.16 13:14
|buy stop
|1334
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|2965
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1335
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2966
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1336
|0.04
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2967
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1337
|0.08
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2968
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1338
|0.16
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2969
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1339
|0.32
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2970
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1340
|0.64
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2971
|2004.12.16 13:14
|buy limit
|1341
|1.28
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2972
|2004.12.16 13:19
|buy
|1331
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2973
|2004.12.16 14:30
|buy
|1335
|0.02
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|2974
|2004.12.16 14:30
|delete
|1334
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|2975
|2004.12.16 14:30
|delete
|1333
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|2976
|2004.12.16 14:30
|delete
|1332
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2977
|2004.12.16 14:30
|buy stop
|1342
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2978
|2004.12.16 14:30
|buy stop
|1343
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|2979
|2004.12.16 14:30
|buy stop
|1344
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|2980
|2004.12.16 14:30
|buy stop
|1345
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|2981
|2004.12.16 14:35
|buy
|1342
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|2982
|2004.12.16 14:36
|t/p
|1335
|0.02
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|3.60
|17191.37
|2983
|2004.12.16 14:52
|buy
|1336
|0.04
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|2984
|2004.12.16 14:55
|t/p
|1336
|0.04
|1.9515
|0.0000
|1.9515
|7.20
|17198.57
|2985
|2004.12.16 15:08
|buy
|1337
|0.08
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|2986
|2004.12.16 15:10
|buy
|1338
|0.16
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|2987
|2004.12.16 15:17
|buy
|1339
|0.32
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2988
|2004.12.16 15:19
|buy
|1340
|0.64
|1.9425
|0.0000
|1.9443
|2989
|2004.12.16 15:22
|buy
|1341
|1.28
|1.9407
|0.0000
|1.9425
|2990
|2004.12.17 10:10
|t/p
|1341
|1.28
|1.9425
|0.0000
|1.9425
|229.89
|17428.45
|2991
|2004.12.17 10:15
|t/p
|1340
|0.64
|1.9443
|0.0000
|1.9443
|114.94
|17543.40
|2992
|2004.12.20 09:13
|t/p
|1339
|0.32
|1.9461
|0.0000
|1.9461
|57.34
|17600.74
|2993
|2004.12.20 10:10
|t/p
|1338
|0.16
|1.9479
|0.0000
|1.9479
|28.67
|17629.41
|2994
|2004.12.20 10:40
|t/p
|1337
|0.08
|1.9497
|0.0000
|1.9497
|14.34
|17643.75
|2995
|2005.07.01 16:43
|t/p
|525
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7720
|5.39
|17649.14
|2996
|2005.07.01 18:06
|sell
|533
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|2997
|2005.07.01 18:07
|t/p
|519
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7702
|5.39
|17654.54
|2998
|2005.07.01 18:07
|t/p
|532
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7702
|5.39
|17659.93
|2999
|2005.07.01 18:07
|delete
|535
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3000
|2005.07.01 18:07
|delete
|534
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3001
|2005.07.01 18:07
|sell stop
|1346
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3002
|2005.07.01 18:07
|sell stop
|1347
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3003
|2005.07.01 18:07
|sell stop
|1348
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3004
|2005.07.01 18:07
|sell stop
|1349
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3005
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1350
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3006
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1351
|0.04
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3007
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1352
|0.08
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|3008
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1353
|0.16
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|3009
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1354
|0.32
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|3010
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1355
|0.64
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|3011
|2005.07.01 18:07
|sell limit
|1356
|1.28
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|3012
|2005.07.01 21:30
|sell
|1346
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3013
|2005.07.01 21:40
|t/p
|533
|0.02
|1.7684
|0.0000
|1.7684
|3.60
|17663.53
|3014
|2005.07.01 21:40
|delete
|1349
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3015
|2005.07.01 21:40
|delete
|1348
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3016
|2005.07.01 21:40
|delete
|1347
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3017
|2005.07.01 21:40
|delete
|1356
|1.28
|1.7828
|0.0000
|1.7810
|3018
|2005.07.01 21:40
|delete
|1355
|0.64
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|3019
|2005.07.01 21:40
|delete
|1354
|0.32
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|3020
|2005.07.01 21:40
|delete
|1353
|0.16
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|3021
|2005.07.01 21:40
|delete
|1352
|0.08
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|3022
|2005.07.01 21:40
|delete
|1351
|0.04
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3023
|2005.07.01 21:40
|delete
|1350
|0.02
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3024
|2005.07.01 21:41
|sell stop
|1357
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3025
|2005.07.01 21:41
|sell stop
|1358
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3026
|2005.07.01 21:41
|sell stop
|1359
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3027
|2005.07.01 21:41
|sell stop
|1360
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3028
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1361
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3029
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1362
|0.04
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3030
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1363
|0.08
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3031
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1364
|0.16
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|3032
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1365
|0.32
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|3033
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1366
|0.64
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|3034
|2005.07.01 21:41
|sell limit
|1367
|1.28
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|3035
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1346
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7666
|3.61
|17667.14
|3036
|2005.07.04 00:00
|sell
|1357
|0.02
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3037
|2005.07.04 00:00
|sell
|1358
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3038
|2005.07.04 00:00
|sell
|1359
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3039
|2005.07.04 00:00
|sell
|1360
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3040
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1357
|0.02
|1.7648
|0.0000
|1.7648
|3.60
|17670.74
|3041
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1358
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7630
|3.60
|17674.34
|3042
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1359
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7612
|3.60
|17677.94
|3043
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1368
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3044
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1369
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3045
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1370
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3046
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1371
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3047
|2005.07.04 00:00
|delete
|1371
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3048
|2005.07.04 00:00
|delete
|1370
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3049
|2005.07.04 00:00
|delete
|1369
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3050
|2005.07.04 00:00
|delete
|1368
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3051
|2005.07.04 00:00
|delete
|1367
|1.28
|1.7810
|0.0000
|1.7792
|3052
|2005.07.04 00:00
|delete
|1366
|0.64
|1.7792
|0.0000
|1.7774
|3053
|2005.07.04 00:00
|delete
|1365
|0.32
|1.7774
|0.0000
|1.7756
|3054
|2005.07.04 00:00
|delete
|1364
|0.16
|1.7756
|0.0000
|1.7738
|3055
|2005.07.04 00:00
|delete
|1363
|0.08
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3056
|2005.07.04 00:00
|delete
|1362
|0.04
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3057
|2005.07.04 00:00
|delete
|1361
|0.02
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3058
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1372
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3059
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1373
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3060
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1374
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3061
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1375
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3062
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1376
|0.04
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3063
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1377
|0.08
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3064
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1378
|0.16
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3065
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1379
|0.32
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3066
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1380
|0.64
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3067
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1381
|1.28
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3068
|2005.07.04 00:00
|delete
|1374
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3069
|2005.07.04 00:00
|delete
|1373
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3070
|2005.07.04 00:00
|delete
|1372
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3071
|2005.07.04 00:00
|delete
|1381
|1.28
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3072
|2005.07.04 00:00
|delete
|1380
|0.64
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3073
|2005.07.04 00:00
|delete
|1379
|0.32
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3074
|2005.07.04 00:00
|delete
|1378
|0.16
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3075
|2005.07.04 00:00
|delete
|1377
|0.08
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3076
|2005.07.04 00:00
|delete
|1376
|0.04
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3077
|2005.07.04 00:00
|delete
|1375
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3078
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1382
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3079
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1383
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3080
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1384
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3081
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|1385
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3082
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1386
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3083
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1387
|0.04
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3084
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1388
|0.08
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3085
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1389
|0.16
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3086
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1390
|0.32
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3087
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1391
|0.64
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3088
|2005.07.04 00:00
|sell limit
|1392
|1.28
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3089
|2005.07.04 00:02
|sell
|1382
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3090
|2005.07.04 00:02
|t/p
|1360
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7594
|3.60
|17681.54
|3091
|2005.07.04 00:02
|delete
|1385
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3092
|2005.07.04 00:02
|delete
|1384
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3093
|2005.07.04 00:02
|delete
|1383
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3094
|2005.07.04 00:02
|delete
|1392
|1.28
|1.7738
|0.0000
|1.7720
|3095
|2005.07.04 00:02
|delete
|1391
|0.64
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3096
|2005.07.04 00:02
|delete
|1390
|0.32
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3097
|2005.07.04 00:02
|delete
|1389
|0.16
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3098
|2005.07.04 00:02
|delete
|1388
|0.08
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3099
|2005.07.04 00:02
|delete
|1387
|0.04
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3100
|2005.07.04 00:02
|delete
|1386
|0.02
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3101
|2005.07.04 00:02
|sell stop
|1393
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3102
|2005.07.04 00:02
|sell stop
|1394
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3103
|2005.07.04 00:02
|sell stop
|1395
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3104
|2005.07.04 00:02
|sell stop
|1396
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3105
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1397
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3106
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1398
|0.04
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3107
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1399
|0.08
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3108
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1400
|0.16
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3109
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1401
|0.32
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3110
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1402
|0.64
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3111
|2005.07.04 00:02
|sell limit
|1403
|1.28
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3112
|2005.07.04 00:03
|sell
|1393
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3113
|2005.07.04 00:53
|sell
|1397
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3114
|2005.07.04 00:53
|delete
|1396
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3115
|2005.07.04 00:53
|delete
|1395
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3116
|2005.07.04 00:53
|delete
|1394
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3117
|2005.07.04 00:53
|sell stop
|1404
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3118
|2005.07.04 00:53
|sell stop
|1405
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3119
|2005.07.04 00:53
|sell stop
|1406
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3120
|2005.07.04 00:53
|sell stop
|1407
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3121
|2005.07.04 02:02
|sell
|1398
|0.04
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3122
|2005.07.04 02:02
|delete
|1407
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3123
|2005.07.04 02:02
|delete
|1406
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3124
|2005.07.04 02:02
|delete
|1405
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3125
|2005.07.04 02:02
|delete
|1404
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3126
|2005.07.04 02:03
|sell stop
|1408
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3127
|2005.07.04 02:03
|sell stop
|1409
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3128
|2005.07.04 02:03
|sell stop
|1410
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3129
|2005.07.04 02:03
|sell stop
|1411
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3130
|2005.07.04 04:42
|sell
|1408
|0.02
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3131
|2005.07.04 04:51
|t/p
|1398
|0.04
|1.7612
|0.0000
|1.7612
|7.20
|17688.74
|3132
|2005.07.04 04:56
|sell
|1409
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3133
|2005.07.04 04:57
|t/p
|1397
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7594
|3.60
|17692.34
|3134
|2005.07.04 04:57
|t/p
|1408
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7594
|3.60
|17695.94
|3135
|2005.07.04 09:39
|sell
|1399
|0.08
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3136
|2005.07.04 09:52
|t/p
|1399
|0.08
|1.7630
|0.0000
|1.7630
|14.40
|17710.34
|3137
|2005.07.04 12:19
|sell
|1410
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3138
|2005.07.04 12:20
|t/p
|1382
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|3.60
|17713.94
|3139
|2005.07.04 12:20
|t/p
|1409
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|3.60
|17717.54
|3140
|2005.07.05 08:29
|sell
|1411
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3141
|2005.07.05 08:29
|sell stop
|1412
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3142
|2005.07.05 08:29
|sell stop
|1413
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3143
|2005.07.05 08:29
|sell stop
|1414
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3144
|2005.07.05 08:29
|sell stop
|1415
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3145
|2005.07.05 08:29
|t/p
|1393
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7558
|3.61
|17721.14
|3146
|2005.07.05 08:29
|t/p
|1410
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7558
|3.61
|17724.75
|3147
|2005.07.05 08:29
|delete
|1403
|1.28
|1.7720
|0.0000
|1.7702
|3148
|2005.07.05 08:29
|delete
|1402
|0.64
|1.7702
|0.0000
|1.7684
|3149
|2005.07.05 08:29
|delete
|1401
|0.32
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3150
|2005.07.05 08:29
|delete
|1400
|0.16
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3151
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1416
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3152
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1417
|0.04
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3153
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1418
|0.08
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3154
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1419
|0.16
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3155
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1420
|0.32
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3156
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1421
|0.64
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3157
|2005.07.05 08:29
|sell limit
|1422
|1.28
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3158
|2005.07.05 08:37
|sell
|1412
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3159
|2005.07.05 08:39
|t/p
|1411
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7540
|3.60
|17728.35
|3160
|2005.07.05 08:39
|delete
|1415
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3161
|2005.07.05 08:39
|delete
|1414
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3162
|2005.07.05 08:39
|delete
|1413
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3163
|2005.07.05 08:39
|delete
|1422
|1.28
|1.7684
|0.0000
|1.7666
|3164
|2005.07.05 08:39
|delete
|1421
|0.64
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3165
|2005.07.05 08:39
|delete
|1420
|0.32
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3166
|2005.07.05 08:39
|delete
|1419
|0.16
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3167
|2005.07.05 08:39
|delete
|1418
|0.08
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3168
|2005.07.05 08:39
|delete
|1417
|0.04
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3169
|2005.07.05 08:39
|delete
|1416
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3170
|2005.07.05 08:39
|sell stop
|1423
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3171
|2005.07.05 08:39
|sell stop
|1424
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3172
|2005.07.05 08:39
|sell stop
|1425
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3173
|2005.07.05 08:39
|sell stop
|1426
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3174
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1427
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3175
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1428
|0.04
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3176
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1429
|0.08
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3177
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1430
|0.16
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3178
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1431
|0.32
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3179
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1432
|0.64
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3180
|2005.07.05 08:39
|sell limit
|1433
|1.28
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3181
|2005.07.05 09:03
|sell
|1423
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3182
|2005.07.05 09:05
|t/p
|1412
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7522
|3.60
|17731.95
|3183
|2005.07.05 09:05
|delete
|1426
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3184
|2005.07.05 09:05
|delete
|1425
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3185
|2005.07.05 09:05
|delete
|1424
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3186
|2005.07.05 09:05
|delete
|1433
|1.28
|1.7666
|0.0000
|1.7648
|3187
|2005.07.05 09:05
|delete
|1432
|0.64
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3188
|2005.07.05 09:05
|delete
|1431
|0.32
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3189
|2005.07.05 09:05
|delete
|1430
|0.16
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3190
|2005.07.05 09:05
|delete
|1429
|0.08
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3191
|2005.07.05 09:05
|delete
|1428
|0.04
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3192
|2005.07.05 09:05
|delete
|1427
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3193
|2005.07.05 09:05
|sell stop
|1434
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3194
|2005.07.05 09:05
|sell stop
|1435
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3195
|2005.07.05 09:05
|sell stop
|1436
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3196
|2005.07.05 09:05
|sell stop
|1437
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3197
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1438
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3198
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1439
|0.04
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3199
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1440
|0.08
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3200
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1441
|0.16
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3201
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1442
|0.32
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3202
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1443
|0.64
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3203
|2005.07.05 09:05
|sell limit
|1444
|1.28
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3204
|2005.07.05 09:06
|sell
|1434
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3205
|2005.07.05 09:23
|sell
|1438
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3206
|2005.07.05 09:23
|delete
|1437
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3207
|2005.07.05 09:23
|delete
|1436
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3208
|2005.07.05 09:23
|delete
|1435
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3209
|2005.07.05 09:23
|sell stop
|1445
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3210
|2005.07.05 09:23
|sell stop
|1446
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3211
|2005.07.05 09:23
|sell stop
|1447
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3212
|2005.07.05 09:23
|sell stop
|1448
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3213
|2005.07.05 10:25
|sell
|1439
|0.04
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3214
|2005.07.05 10:25
|delete
|1448
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3215
|2005.07.05 10:25
|delete
|1447
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3216
|2005.07.05 10:25
|delete
|1446
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3217
|2005.07.05 10:25
|delete
|1445
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3218
|2005.07.05 10:25
|sell stop
|1449
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3219
|2005.07.05 10:25
|sell stop
|1450
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3220
|2005.07.05 10:25
|sell stop
|1451
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3221
|2005.07.05 10:25
|sell stop
|1452
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3222
|2005.07.05 10:36
|sell
|1440
|0.08
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3223
|2005.07.05 10:36
|delete
|1452
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3224
|2005.07.05 10:36
|delete
|1451
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3225
|2005.07.05 10:36
|delete
|1450
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3226
|2005.07.05 10:36
|delete
|1449
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3227
|2005.07.05 10:36
|sell stop
|1453
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3228
|2005.07.05 10:36
|sell stop
|1454
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3229
|2005.07.05 10:36
|sell stop
|1455
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3230
|2005.07.05 10:36
|sell stop
|1456
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3231
|2005.07.05 10:49
|sell
|1441
|0.16
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3232
|2005.07.05 10:49
|delete
|1456
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3233
|2005.07.05 10:49
|delete
|1455
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3234
|2005.07.05 10:49
|delete
|1454
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3235
|2005.07.05 10:49
|delete
|1453
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3236
|2005.07.05 10:49
|sell stop
|1457
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3237
|2005.07.05 10:49
|sell stop
|1458
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3238
|2005.07.05 10:49
|sell stop
|1459
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3239
|2005.07.05 10:49
|sell stop
|1460
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3240
|2005.07.05 10:52
|sell
|1442
|0.32
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3241
|2005.07.05 10:52
|delete
|1460
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3242
|2005.07.05 10:52
|delete
|1459
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3243
|2005.07.05 10:52
|delete
|1458
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3244
|2005.07.05 10:52
|delete
|1457
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3245
|2005.07.05 10:52
|sell stop
|1461
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3246
|2005.07.05 10:52
|sell stop
|1462
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3247
|2005.07.05 10:52
|sell stop
|1463
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3248
|2005.07.05 10:52
|sell stop
|1464
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3249
|2005.07.05 10:59
|sell
|1461
|0.02
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3250
|2005.07.05 11:05
|t/p
|1442
|0.32
|1.7594
|0.0000
|1.7594
|57.60
|17789.55
|3251
|2005.07.05 11:12
|sell
|1462
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3252
|2005.07.05 11:17
|t/p
|1441
|0.16
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|28.80
|17818.35
|3253
|2005.07.05 11:17
|t/p
|1461
|0.02
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|3.60
|17821.95
|3254
|2005.07.05 11:35
|sell
|1463
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3255
|2005.07.05 12:01
|t/p
|1440
|0.08
|1.7558
|0.0000
|1.7558
|14.40
|17836.35
|3256
|2005.07.05 12:01
|t/p
|1462
|0.02
|1.7558
|0.0000
|1.7558
|3.60
|17839.95
|3257
|2005.07.05 12:01
|sell
|1464
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3258
|2005.07.05 12:01
|sell stop
|1465
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3259
|2005.07.05 12:01
|sell stop
|1466
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3260
|2005.07.05 12:01
|sell stop
|1467
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3261
|2005.07.05 12:01
|sell stop
|1468
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3262
|2005.07.05 13:38
|t/p
|1439
|0.04
|1.7540
|0.0000
|1.7540
|7.20
|17847.15
|3263
|2005.07.05 13:38
|t/p
|1463
|0.02
|1.7540
|0.0000
|1.7540
|3.60
|17850.75
|3264
|2005.07.05 13:41
|sell
|1465
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3265
|2005.07.05 13:42
|t/p
|1438
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7522
|3.60
|17854.35
|3266
|2005.07.05 13:42
|t/p
|1464
|0.02
|1.7522
|0.0000
|1.7522
|3.60
|17857.95
|3267
|2005.07.07 04:42
|sell
|1466
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3268
|2005.07.07 04:43
|t/p
|1423
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7504
|3.62
|17861.57
|3269
|2005.07.07 04:43
|t/p
|1465
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7504
|3.62
|17865.20
|3270
|2005.07.07 04:44
|sell
|1467
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3271
|2005.07.07 04:44
|t/p
|1434
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|3.62
|17868.82
|3272
|2005.07.07 04:44
|t/p
|1466
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|3.60
|17872.42
|3273
|2005.07.07 04:44
|delete
|1468
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3274
|2005.07.07 04:44
|delete
|1444
|1.28
|1.7648
|0.0000
|1.7630
|3275
|2005.07.07 04:44
|delete
|1443
|0.64
|1.7630
|0.0000
|1.7612
|3276
|2005.07.07 04:44
|sell stop
|1469
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3277
|2005.07.07 04:44
|sell stop
|1470
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3278
|2005.07.07 04:44
|sell stop
|1471
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3279
|2005.07.07 04:44
|sell stop
|1472
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3280
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1473
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3281
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1474
|0.04
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3282
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1475
|0.08
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3283
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1476
|0.16
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3284
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1477
|0.32
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3285
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1478
|0.64
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3286
|2005.07.07 04:44
|sell limit
|1479
|1.28
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3287
|2005.07.07 04:44
|sell
|1469
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3288
|2005.07.07 05:07
|sell
|1473
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3289
|2005.07.07 05:07
|delete
|1472
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3290
|2005.07.07 05:07
|delete
|1471
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3291
|2005.07.07 05:07
|delete
|1470
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3292
|2005.07.07 05:07
|sell stop
|1480
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3293
|2005.07.07 05:07
|sell stop
|1481
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3294
|2005.07.07 05:07
|sell stop
|1482
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3295
|2005.07.07 05:07
|sell stop
|1483
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3296
|2005.07.07 08:35
|sell
|1474
|0.04
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3297
|2005.07.07 08:35
|delete
|1483
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3298
|2005.07.07 08:35
|delete
|1482
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3299
|2005.07.07 08:35
|delete
|1481
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3300
|2005.07.07 08:35
|delete
|1480
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3301
|2005.07.07 08:35
|sell stop
|1484
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3302
|2005.07.07 08:35
|sell stop
|1485
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3303
|2005.07.07 08:35
|sell stop
|1486
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3304
|2005.07.07 08:35
|sell stop
|1487
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3305
|2005.07.07 08:51
|sell
|1484
|0.02
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3306
|2005.07.07 11:17
|t/p
|1474
|0.04
|1.7504
|0.0000
|1.7504
|7.20
|17879.62
|3307
|2005.07.07 11:18
|sell
|1485
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3308
|2005.07.07 11:18
|t/p
|1473
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|3.60
|17883.22
|3309
|2005.07.07 11:18
|t/p
|1484
|0.02
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|3.60
|17886.82
|3310
|2005.07.07 11:18
|sell
|1486
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3311
|2005.07.07 11:18
|t/p
|1467
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7468
|3.60
|17890.42
|3312
|2005.07.07 11:18
|t/p
|1485
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7468
|3.60
|17894.02
|3313
|2005.07.07 11:19
|sell
|1487
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3314
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1488
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3315
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1489
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3316
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1490
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3317
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1491
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3318
|2005.07.07 11:19
|t/p
|1469
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|3.60
|17897.62
|3319
|2005.07.07 11:19
|t/p
|1486
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|3.60
|17901.22
|3320
|2005.07.07 11:19
|delete
|1479
|1.28
|1.7612
|0.0000
|1.7594
|3321
|2005.07.07 11:19
|delete
|1478
|0.64
|1.7594
|0.0000
|1.7576
|3322
|2005.07.07 11:19
|delete
|1477
|0.32
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3323
|2005.07.07 11:19
|delete
|1476
|0.16
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3324
|2005.07.07 11:19
|delete
|1475
|0.08
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3325
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1492
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3326
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1493
|0.04
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3327
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1494
|0.08
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3328
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1495
|0.16
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3329
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1496
|0.32
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3330
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1497
|0.64
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3331
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1498
|1.28
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3332
|2005.07.07 11:19
|t/p
|1487
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|3.60
|17904.82
|3333
|2005.07.07 11:19
|sell
|1488
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3334
|2005.07.07 11:19
|delete
|1491
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3335
|2005.07.07 11:19
|delete
|1490
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3336
|2005.07.07 11:19
|delete
|1489
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3337
|2005.07.07 11:19
|delete
|1498
|1.28
|1.7576
|0.0000
|1.7558
|3338
|2005.07.07 11:19
|delete
|1497
|0.64
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3339
|2005.07.07 11:19
|delete
|1496
|0.32
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3340
|2005.07.07 11:19
|delete
|1495
|0.16
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3341
|2005.07.07 11:19
|delete
|1494
|0.08
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3342
|2005.07.07 11:19
|delete
|1493
|0.04
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3343
|2005.07.07 11:19
|delete
|1492
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3344
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1499
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3345
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1500
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3346
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1501
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3347
|2005.07.07 11:19
|sell stop
|1502
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3348
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1503
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3349
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1504
|0.04
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3350
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1505
|0.08
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3351
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1506
|0.16
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3352
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1507
|0.32
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3353
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1508
|0.64
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3354
|2005.07.07 11:19
|sell limit
|1509
|1.28
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3355
|2005.07.07 11:21
|sell
|1503
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3356
|2005.07.07 11:21
|delete
|1502
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3357
|2005.07.07 11:21
|delete
|1501
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3358
|2005.07.07 11:21
|delete
|1500
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3359
|2005.07.07 11:21
|delete
|1499
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3360
|2005.07.07 11:21
|sell stop
|1510
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3361
|2005.07.07 11:21
|sell stop
|1511
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3362
|2005.07.07 11:21
|sell stop
|1512
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3363
|2005.07.07 11:21
|sell stop
|1513
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3364
|2005.07.07 11:25
|sell
|1504
|0.04
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3365
|2005.07.07 11:25
|delete
|1513
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3366
|2005.07.07 11:25
|delete
|1512
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3367
|2005.07.07 11:25
|delete
|1511
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3368
|2005.07.07 11:25
|delete
|1510
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3369
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1514
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3370
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1515
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3371
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1516
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3372
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1517
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3373
|2005.07.07 11:25
|sell
|1505
|0.08
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3374
|2005.07.07 11:25
|delete
|1517
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3375
|2005.07.07 11:25
|delete
|1516
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3376
|2005.07.07 11:25
|delete
|1515
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3377
|2005.07.07 11:25
|delete
|1514
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3378
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1518
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3379
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1519
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3380
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1520
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3381
|2005.07.07 11:25
|sell stop
|1521
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3382
|2005.07.07 11:27
|sell
|1518
|0.02
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3383
|2005.07.07 11:28
|t/p
|1505
|0.08
|1.7468
|0.0000
|1.7468
|14.40
|17919.22
|3384
|2005.07.07 11:28
|sell
|1519
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3385
|2005.07.07 11:29
|t/p
|1504
|0.04
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|7.20
|17926.42
|3386
|2005.07.07 11:29
|t/p
|1518
|0.02
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|3.60
|17930.02
|3387
|2005.07.07 11:45
|sell
|1520
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3388
|2005.07.07 11:49
|t/p
|1503
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|3.60
|17933.62
|3389
|2005.07.07 11:49
|t/p
|1519
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|3.60
|17937.22
|3390
|2005.07.07 11:49
|sell
|1521
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3391
|2005.07.07 11:49
|sell stop
|1522
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3392
|2005.07.07 11:49
|sell stop
|1523
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3393
|2005.07.07 11:49
|sell stop
|1524
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3394
|2005.07.07 11:49
|sell stop
|1525
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3395
|2005.07.07 11:49
|t/p
|1488
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7414
|3.60
|17940.82
|3396
|2005.07.07 11:49
|t/p
|1520
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7414
|3.60
|17944.42
|3397
|2005.07.07 11:49
|delete
|1509
|1.28
|1.7558
|0.0000
|1.7540
|3398
|2005.07.07 11:49
|delete
|1508
|0.64
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3399
|2005.07.07 11:49
|delete
|1507
|0.32
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3400
|2005.07.07 11:49
|delete
|1506
|0.16
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3401
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1526
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3402
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1527
|0.04
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3403
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1528
|0.08
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3404
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1529
|0.16
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3405
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1530
|0.32
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3406
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1531
|0.64
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3407
|2005.07.07 11:49
|sell limit
|1532
|1.28
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3408
|2005.07.07 12:10
|sell
|1526
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3409
|2005.07.07 12:10
|delete
|1525
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3410
|2005.07.07 12:10
|delete
|1524
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3411
|2005.07.07 12:10
|delete
|1523
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3412
|2005.07.07 12:10
|delete
|1522
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3413
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1533
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3414
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1534
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3415
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1535
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3416
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1536
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3417
|2005.07.07 12:10
|sell
|1527
|0.04
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3418
|2005.07.07 12:10
|delete
|1536
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3419
|2005.07.07 12:10
|delete
|1535
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3420
|2005.07.07 12:10
|delete
|1534
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3421
|2005.07.07 12:10
|delete
|1533
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3422
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1537
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3423
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1538
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3424
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1539
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3425
|2005.07.07 12:10
|sell stop
|1540
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3426
|2005.07.07 12:13
|sell
|1537
|0.02
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3427
|2005.07.07 12:18
|t/p
|1527
|0.04
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|7.20
|17951.62
|3428
|2005.07.07 13:00
|sell
|1528
|0.08
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3429
|2005.07.07 13:02
|t/p
|1528
|0.08
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|14.40
|17966.02
|3430
|2005.07.07 16:42
|sell
|1538
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3431
|2005.07.07 16:49
|t/p
|1526
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7414
|3.60
|17969.62
|3432
|2005.07.07 16:49
|t/p
|1537
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7414
|3.60
|17973.22
|3433
|2005.07.08 09:07
|sell
|1539
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3434
|2005.07.08 09:09
|t/p
|1521
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7396
|3.61
|17976.83
|3435
|2005.07.08 09:09
|t/p
|1538
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7396
|3.61
|17980.43
|3436
|2005.07.08 09:09
|delete
|1540
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3437
|2005.07.08 09:09
|delete
|1532
|1.28
|1.7540
|0.0000
|1.7522
|3438
|2005.07.08 09:09
|delete
|1531
|0.64
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3439
|2005.07.08 09:09
|delete
|1530
|0.32
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3440
|2005.07.08 09:09
|delete
|1529
|0.16
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3441
|2005.07.08 09:09
|sell stop
|1541
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3442
|2005.07.08 09:09
|sell stop
|1542
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3443
|2005.07.08 09:09
|sell stop
|1543
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3444
|2005.07.08 09:09
|sell stop
|1544
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3445
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1545
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3446
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1546
|0.04
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3447
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1547
|0.08
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3448
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1548
|0.16
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3449
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1549
|0.32
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3450
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1550
|0.64
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3451
|2005.07.08 09:09
|sell limit
|1551
|1.28
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3452
|2005.07.08 09:12
|sell
|1541
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3453
|2005.07.08 09:13
|t/p
|1539
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7378
|3.60
|17984.03
|3454
|2005.07.08 09:13
|delete
|1544
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3455
|2005.07.08 09:13
|delete
|1543
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3456
|2005.07.08 09:13
|delete
|1542
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3457
|2005.07.08 09:13
|delete
|1551
|1.28
|1.7522
|0.0000
|1.7504
|3458
|2005.07.08 09:13
|delete
|1550
|0.64
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3459
|2005.07.08 09:13
|delete
|1549
|0.32
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3460
|2005.07.08 09:13
|delete
|1548
|0.16
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3461
|2005.07.08 09:13
|delete
|1547
|0.08
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3462
|2005.07.08 09:13
|delete
|1546
|0.04
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3463
|2005.07.08 09:13
|delete
|1545
|0.02
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3464
|2005.07.08 09:13
|sell stop
|1552
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3465
|2005.07.08 09:13
|sell stop
|1553
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3466
|2005.07.08 09:13
|sell stop
|1554
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3467
|2005.07.08 09:13
|sell stop
|1555
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3468
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1556
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3469
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1557
|0.04
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3470
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1558
|0.08
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3471
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1559
|0.16
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3472
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1560
|0.32
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3473
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1561
|0.64
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3474
|2005.07.08 09:13
|sell limit
|1562
|1.28
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3475
|2005.07.08 11:57
|sell
|1552
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3476
|2005.07.08 12:28
|t/p
|1541
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7360
|3.60
|17987.63
|3477
|2005.07.08 12:28
|delete
|1555
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3478
|2005.07.08 12:28
|delete
|1554
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3479
|2005.07.08 12:28
|delete
|1553
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3480
|2005.07.08 12:28
|delete
|1562
|1.28
|1.7504
|0.0000
|1.7486
|3481
|2005.07.08 12:28
|delete
|1561
|0.64
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3482
|2005.07.08 12:28
|delete
|1560
|0.32
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3483
|2005.07.08 12:28
|delete
|1559
|0.16
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3484
|2005.07.08 12:28
|delete
|1558
|0.08
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3485
|2005.07.08 12:28
|delete
|1557
|0.04
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3486
|2005.07.08 12:28
|delete
|1556
|0.02
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3487
|2005.07.08 12:28
|sell stop
|1563
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3488
|2005.07.08 12:28
|sell stop
|1564
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3489
|2005.07.08 12:28
|sell stop
|1565
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3490
|2005.07.08 12:28
|sell stop
|1566
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3491
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1567
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3492
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1568
|0.04
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3493
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1569
|0.08
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3494
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1570
|0.16
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3495
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1571
|0.32
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3496
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1572
|0.64
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3497
|2005.07.08 12:28
|sell limit
|1573
|1.28
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3498
|2005.07.08 12:54
|sell
|1563
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3499
|2005.07.08 13:00
|t/p
|1552
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7342
|3.60
|17991.23
|3500
|2005.07.08 13:00
|delete
|1566
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3501
|2005.07.08 13:00
|delete
|1565
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3502
|2005.07.08 13:00
|delete
|1564
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3503
|2005.07.08 13:00
|delete
|1573
|1.28
|1.7486
|0.0000
|1.7468
|3504
|2005.07.08 13:00
|delete
|1572
|0.64
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3505
|2005.07.08 13:00
|delete
|1571
|0.32
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3506
|2005.07.08 13:00
|delete
|1570
|0.16
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3507
|2005.07.08 13:00
|delete
|1569
|0.08
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3508
|2005.07.08 13:00
|delete
|1568
|0.04
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3509
|2005.07.08 13:00
|delete
|1567
|0.02
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3510
|2005.07.08 13:00
|sell stop
|1574
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3511
|2005.07.08 13:00
|sell stop
|1575
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3512
|2005.07.08 13:00
|sell stop
|1576
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3513
|2005.07.08 13:00
|sell stop
|1577
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3514
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1578
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3515
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1579
|0.04
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3516
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1580
|0.08
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3517
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1581
|0.16
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3518
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1582
|0.32
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3519
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1583
|0.64
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3520
|2005.07.08 13:00
|sell limit
|1584
|1.28
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3521
|2005.07.08 14:30
|sell
|1578
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3522
|2005.07.08 14:30
|delete
|1577
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3523
|2005.07.08 14:30
|delete
|1576
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3524
|2005.07.08 14:30
|delete
|1575
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3525
|2005.07.08 14:30
|delete
|1574
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3526
|2005.07.08 14:30
|sell stop
|1585
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3527
|2005.07.08 14:30
|sell stop
|1586
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3528
|2005.07.08 14:30
|sell stop
|1587
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3529
|2005.07.08 14:30
|sell stop
|1588
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3530
|2005.07.08 14:31
|sell
|1585
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3531
|2005.07.08 14:32
|t/p
|1578
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7342
|3.60
|17994.83
|3532
|2005.07.08 14:33
|sell
|1586
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3533
|2005.07.08 14:33
|t/p
|1563
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7324
|3.60
|17998.43
|3534
|2005.07.08 14:33
|t/p
|1585
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7324
|3.60
|18002.03
|3535
|2005.07.08 14:33
|delete
|1588
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3536
|2005.07.08 14:33
|delete
|1587
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3537
|2005.07.08 14:33
|delete
|1584
|1.28
|1.7468
|0.0000
|1.7450
|3538
|2005.07.08 14:33
|delete
|1583
|0.64
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3539
|2005.07.08 14:33
|delete
|1582
|0.32
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3540
|2005.07.08 14:33
|delete
|1581
|0.16
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3541
|2005.07.08 14:33
|delete
|1580
|0.08
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3542
|2005.07.08 14:33
|delete
|1579
|0.04
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3543
|2005.07.08 14:33
|sell stop
|1589
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3544
|2005.07.08 14:33
|sell stop
|1590
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3545
|2005.07.08 14:33
|sell stop
|1591
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3546
|2005.07.08 14:33
|sell stop
|1592
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3547
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1593
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3548
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1594
|0.04
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3549
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1595
|0.08
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3550
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1596
|0.16
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3551
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1597
|0.32
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3552
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1598
|0.64
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3553
|2005.07.08 14:33
|sell limit
|1599
|1.28
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3554
|2005.07.08 14:37
|sell
|1593
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3555
|2005.07.08 14:37
|delete
|1592
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3556
|2005.07.08 14:37
|delete
|1591
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3557
|2005.07.08 14:37
|delete
|1590
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3558
|2005.07.08 14:37
|delete
|1589
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3559
|2005.07.08 14:37
|sell stop
|1600
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3560
|2005.07.08 14:37
|sell stop
|1601
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3561
|2005.07.08 14:37
|sell stop
|1602
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3562
|2005.07.08 14:37
|sell stop
|1603
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3563
|2005.07.08 14:38
|sell
|1594
|0.04
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3564
|2005.07.08 14:38
|delete
|1603
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3565
|2005.07.08 14:38
|delete
|1602
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3566
|2005.07.08 14:38
|delete
|1601
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3567
|2005.07.08 14:38
|delete
|1600
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3568
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1604
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3569
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1605
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3570
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1606
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3571
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1607
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3572
|2005.07.08 14:38
|sell
|1595
|0.08
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3573
|2005.07.08 14:38
|delete
|1607
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3574
|2005.07.08 14:38
|delete
|1606
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3575
|2005.07.08 14:38
|delete
|1605
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3576
|2005.07.08 14:38
|delete
|1604
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3577
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1608
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3578
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1609
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3579
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1610
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3580
|2005.07.08 14:38
|sell stop
|1611
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3581
|2005.07.08 14:40
|sell
|1608
|0.02
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3582
|2005.07.08 14:40
|t/p
|1595
|0.08
|1.7360
|0.0000
|1.7360
|14.40
|18016.43
|3583
|2005.07.08 14:45
|sell
|1609
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3584
|2005.07.08 14:45
|t/p
|1594
|0.04
|1.7342
|0.0000
|1.7342
|7.20
|18023.63
|3585
|2005.07.08 14:45
|t/p
|1608
|0.02
|1.7342
|0.0000
|1.7342
|3.60
|18027.23
|3586
|2005.07.08 15:11
|sell
|1596
|0.16
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3587
|2005.07.08 15:42
|sell
|1597
|0.32
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3588
|2005.07.08 15:49
|sell
|1598
|0.64
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3589
|2005.07.08 16:16
|t/p
|1598
|0.64
|1.7414
|0.0000
|1.7414
|115.20
|18142.43
|3590
|2005.07.08 16:20
|t/p
|1597
|0.32
|1.7396
|0.0000
|1.7396
|57.60
|18200.03
|3591
|2005.07.08 16:51
|t/p
|1596
|0.16
|1.7378
|0.0000
|1.7378
|28.80
|18228.83
|3592
|2005.07.11 10:09
|sell
|1599
|1.28
|1.7450
|0.0000
|1.7432
|3593
|2005.07.11 10:30
|t/p
|1599
|1.28
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|230.40
|18459.23
|3594
|2005.07.20 11:04
|sell
|1610
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3595
|2005.07.20 16:27
|t/p
|1593
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7324
|3.66
|18462.89
|3596
|2005.07.20 16:27
|t/p
|1609
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7324
|3.66
|18466.55
|3597
|2005.07.20 16:31
|sell
|1611
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3598
|2005.07.20 16:33
|t/p
|1586
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7306
|3.66
|18470.21
|3599
|2005.07.20 16:33
|t/p
|1610
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7306
|3.60
|18473.81
|3600
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1612
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3601
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1613
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3602
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1614
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3603
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1615
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3604
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1616
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3605
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1617
|0.04
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3606
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1618
|0.08
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3607
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1619
|0.16
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3608
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1620
|0.32
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3609
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1621
|0.64
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3610
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1622
|1.28
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3611
|2005.07.20 16:33
|sell
|1612
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3612
|2005.07.20 16:33
|t/p
|1611
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7288
|3.60
|18477.41
|3613
|2005.07.20 16:33
|delete
|1615
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3614
|2005.07.20 16:33
|delete
|1614
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3615
|2005.07.20 16:33
|delete
|1613
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3616
|2005.07.20 16:33
|delete
|1622
|1.28
|1.7432
|0.0000
|1.7414
|3617
|2005.07.20 16:33
|delete
|1621
|0.64
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3618
|2005.07.20 16:33
|delete
|1620
|0.32
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3619
|2005.07.20 16:33
|delete
|1619
|0.16
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3620
|2005.07.20 16:33
|delete
|1618
|0.08
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3621
|2005.07.20 16:33
|delete
|1617
|0.04
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3622
|2005.07.20 16:33
|delete
|1616
|0.02
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3623
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1623
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3624
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1624
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3625
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1625
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3626
|2005.07.20 16:33
|sell stop
|1626
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3627
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1627
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3628
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1628
|0.04
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3629
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1629
|0.08
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3630
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1630
|0.16
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3631
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1631
|0.32
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3632
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1632
|0.64
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3633
|2005.07.20 16:33
|sell limit
|1633
|1.28
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3634
|2005.07.20 17:13
|sell
|1627
|0.02
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3635
|2005.07.20 17:13
|delete
|1626
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3636
|2005.07.20 17:13
|delete
|1625
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3637
|2005.07.20 17:13
|delete
|1624
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3638
|2005.07.20 17:13
|delete
|1623
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3639
|2005.07.20 17:13
|sell stop
|1634
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3640
|2005.07.20 17:13
|sell stop
|1635
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3641
|2005.07.20 17:13
|sell stop
|1636
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3642
|2005.07.20 17:13
|sell stop
|1637
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3643
|2005.07.20 17:36
|sell
|1634
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3644
|2005.07.20 17:43
|t/p
|1627
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7288
|3.60
|18481.01
|3645
|2005.07.20 19:27
|sell
|1628
|0.04
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3646
|2005.07.20 19:29
|sell
|1629
|0.08
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3647
|2005.07.20 19:30
|sell
|1630
|0.16
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3648
|2005.07.20 19:31
|sell
|1631
|0.32
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3649
|2005.07.20 20:04
|sell
|1632
|0.64
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3650
|2005.07.20 20:15
|sell
|1633
|1.28
|1.7414
|0.0000
|1.7396
|3651
|2005.07.20 22:41
|t/p
|1633
|1.28
|1.7396
|0.0000
|1.7396
|230.40
|18711.41
|3652
|2005.07.20 22:54
|t/p
|1632
|0.64
|1.7378
|0.0000
|1.7378
|115.20
|18826.61
|3653
|2005.07.22 18:20
|t/p
|1631
|0.32
|1.7360
|0.0000
|1.7360
|57.98
|18884.60
|3654
|2005.07.25 08:49
|t/p
|1630
|0.16
|1.7342
|0.0000
|1.7342
|29.04
|18913.64
|3655
|2005.11.15 12:17
|t/p
|1629
|0.08
|1.7324
|0.0000
|1.7324
|17.23
|18930.87
|3656
|2005.11.16 11:31
|t/p
|1628
|0.04
|1.7306
|0.0000
|1.7306
|8.63
|18939.50
|3657
|2005.11.16 11:46
|sell
|1635
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3658
|2005.11.16 11:46
|t/p
|1612
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7270
|4.31
|18943.81
|3659
|2005.11.16 11:46
|t/p
|1634
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7270
|4.31
|18948.13
|3660
|2005.11.16 11:46
|delete
|1637
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3661
|2005.11.16 11:46
|delete
|1636
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3662
|2005.11.16 11:46
|sell stop
|1638
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3663
|2005.11.16 11:46
|sell stop
|1639
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3664
|2005.11.16 11:46
|sell stop
|1640
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3665
|2005.11.16 11:46
|sell stop
|1641
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3666
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1642
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3667
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1643
|0.04
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3668
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1644
|0.08
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3669
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1645
|0.16
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3670
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1646
|0.32
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3671
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1647
|0.64
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3672
|2005.11.16 11:46
|sell limit
|1648
|1.28
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3673
|2005.11.16 11:53
|sell
|1638
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3674
|2005.11.16 11:56
|t/p
|1635
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7252
|3.60
|18951.73
|3675
|2005.11.16 11:56
|delete
|1641
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3676
|2005.11.16 11:56
|delete
|1640
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3677
|2005.11.16 11:56
|delete
|1639
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3678
|2005.11.16 11:56
|delete
|1648
|1.28
|1.7396
|0.0000
|1.7378
|3679
|2005.11.16 11:56
|delete
|1647
|0.64
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3680
|2005.11.16 11:56
|delete
|1646
|0.32
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3681
|2005.11.16 11:56
|delete
|1645
|0.16
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3682
|2005.11.16 11:56
|delete
|1644
|0.08
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3683
|2005.11.16 11:56
|delete
|1643
|0.04
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3684
|2005.11.16 11:56
|delete
|1642
|0.02
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3685
|2005.11.16 11:56
|sell stop
|1649
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3686
|2005.11.16 11:56
|sell stop
|1650
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3687
|2005.11.16 11:56
|sell stop
|1651
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3688
|2005.11.16 11:56
|sell stop
|1652
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3689
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1653
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3690
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1654
|0.04
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3691
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1655
|0.08
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3692
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1656
|0.16
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3693
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1657
|0.32
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3694
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1658
|0.64
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3695
|2005.11.16 11:56
|sell limit
|1659
|1.28
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3696
|2005.11.16 14:31
|sell
|1649
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3697
|2005.11.16 15:00
|t/p
|1638
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7234
|3.60
|18955.33
|3698
|2005.11.16 15:00
|delete
|1652
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3699
|2005.11.16 15:00
|delete
|1651
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3700
|2005.11.16 15:00
|delete
|1650
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3701
|2005.11.16 15:00
|delete
|1659
|1.28
|1.7378
|0.0000
|1.7360
|3702
|2005.11.16 15:00
|delete
|1658
|0.64
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3703
|2005.11.16 15:00
|delete
|1657
|0.32
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3704
|2005.11.16 15:00
|delete
|1656
|0.16
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3705
|2005.11.16 15:00
|delete
|1655
|0.08
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3706
|2005.11.16 15:00
|delete
|1654
|0.04
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3707
|2005.11.16 15:00
|delete
|1653
|0.02
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3708
|2005.11.16 15:00
|sell stop
|1660
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3709
|2005.11.16 15:00
|sell stop
|1661
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3710
|2005.11.16 15:00
|sell stop
|1662
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3711
|2005.11.16 15:00
|sell stop
|1663
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3712
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1664
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3713
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1665
|0.04
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3714
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1666
|0.08
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3715
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1667
|0.16
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3716
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1668
|0.32
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3717
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1669
|0.64
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3718
|2005.11.16 15:00
|sell limit
|1670
|1.28
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3719
|2005.11.16 15:02
|sell
|1660
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3720
|2005.11.16 15:09
|t/p
|1649
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7216
|3.60
|18958.93
|3721
|2005.11.16 15:09
|delete
|1663
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3722
|2005.11.16 15:09
|delete
|1662
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3723
|2005.11.16 15:09
|delete
|1661
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3724
|2005.11.16 15:09
|delete
|1670
|1.28
|1.7360
|0.0000
|1.7342
|3725
|2005.11.16 15:09
|delete
|1669
|0.64
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3726
|2005.11.16 15:09
|delete
|1668
|0.32
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3727
|2005.11.16 15:09
|delete
|1667
|0.16
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3728
|2005.11.16 15:09
|delete
|1666
|0.08
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3729
|2005.11.16 15:09
|delete
|1665
|0.04
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3730
|2005.11.16 15:09
|delete
|1664
|0.02
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3731
|2005.11.16 15:09
|sell stop
|1671
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3732
|2005.11.16 15:09
|sell stop
|1672
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3733
|2005.11.16 15:09
|sell stop
|1673
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3734
|2005.11.16 15:09
|sell stop
|1674
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3735
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1675
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3736
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1676
|0.04
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3737
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1677
|0.08
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3738
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1678
|0.16
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3739
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1679
|0.32
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3740
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1680
|0.64
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3741
|2005.11.16 15:09
|sell limit
|1681
|1.28
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3742
|2005.11.16 15:21
|sell
|1671
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3743
|2005.11.16 15:23
|t/p
|1660
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7198
|3.60
|18962.53
|3744
|2005.11.16 15:23
|delete
|1674
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3745
|2005.11.16 15:23
|delete
|1673
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3746
|2005.11.16 15:23
|delete
|1672
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3747
|2005.11.16 15:23
|delete
|1681
|1.28
|1.7342
|0.0000
|1.7324
|3748
|2005.11.16 15:23
|delete
|1680
|0.64
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3749
|2005.11.16 15:23
|delete
|1679
|0.32
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3750
|2005.11.16 15:23
|delete
|1678
|0.16
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3751
|2005.11.16 15:23
|delete
|1677
|0.08
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3752
|2005.11.16 15:23
|delete
|1676
|0.04
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3753
|2005.11.16 15:23
|delete
|1675
|0.02
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3754
|2005.11.16 15:23
|sell stop
|1682
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3755
|2005.11.16 15:23
|sell stop
|1683
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3756
|2005.11.16 15:23
|sell stop
|1684
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3757
|2005.11.16 15:23
|sell stop
|1685
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3758
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1686
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3759
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1687
|0.04
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3760
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1688
|0.08
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3761
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1689
|0.16
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3762
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1690
|0.32
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3763
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1691
|0.64
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3764
|2005.11.16 15:23
|sell limit
|1692
|1.28
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3765
|2005.11.16 15:36
|sell
|1682
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3766
|2005.11.16 15:36
|t/p
|1671
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7180
|3.60
|18966.13
|3767
|2005.11.16 15:36
|delete
|1685
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3768
|2005.11.16 15:36
|delete
|1684
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3769
|2005.11.16 15:36
|delete
|1683
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3770
|2005.11.16 15:36
|delete
|1692
|1.28
|1.7324
|0.0000
|1.7306
|3771
|2005.11.16 15:36
|delete
|1691
|0.64
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3772
|2005.11.16 15:36
|delete
|1690
|0.32
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3773
|2005.11.16 15:36
|delete
|1689
|0.16
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3774
|2005.11.16 15:36
|delete
|1688
|0.08
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3775
|2005.11.16 15:36
|delete
|1687
|0.04
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3776
|2005.11.16 15:36
|delete
|1686
|0.02
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3777
|2005.11.16 15:36
|sell stop
|1693
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3778
|2005.11.16 15:36
|sell stop
|1694
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3779
|2005.11.16 15:36
|sell stop
|1695
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3780
|2005.11.16 15:36
|sell stop
|1696
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3781
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1697
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3782
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1698
|0.04
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3783
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1699
|0.08
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3784
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1700
|0.16
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3785
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1701
|0.32
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3786
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1702
|0.64
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3787
|2005.11.16 15:36
|sell limit
|1703
|1.28
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3788
|2005.11.16 15:45
|sell
|1693
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3789
|2005.11.16 15:46
|t/p
|1682
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7162
|3.60
|18969.73
|3790
|2005.11.16 15:46
|delete
|1696
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3791
|2005.11.16 15:46
|delete
|1695
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3792
|2005.11.16 15:46
|delete
|1694
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3793
|2005.11.16 15:46
|delete
|1703
|1.28
|1.7306
|0.0000
|1.7288
|3794
|2005.11.16 15:46
|delete
|1702
|0.64
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3795
|2005.11.16 15:46
|delete
|1701
|0.32
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3796
|2005.11.16 15:46
|delete
|1700
|0.16
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3797
|2005.11.16 15:46
|delete
|1699
|0.08
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3798
|2005.11.16 15:46
|delete
|1698
|0.04
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3799
|2005.11.16 15:46
|delete
|1697
|0.02
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3800
|2005.11.16 15:46
|sell stop
|1704
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3801
|2005.11.16 15:46
|sell stop
|1705
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3802
|2005.11.16 15:46
|sell stop
|1706
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3803
|2005.11.16 15:46
|sell stop
|1707
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3804
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1708
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3805
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1709
|0.04
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3806
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1710
|0.08
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3807
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1711
|0.16
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3808
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1712
|0.32
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3809
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1713
|0.64
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3810
|2005.11.16 15:46
|sell limit
|1714
|1.28
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3811
|2005.11.16 16:47
|sell
|1704
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3812
|2005.11.16 16:48
|t/p
|1693
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|3.60
|18973.33
|3813
|2005.11.16 16:48
|delete
|1707
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3814
|2005.11.16 16:48
|delete
|1706
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3815
|2005.11.16 16:48
|delete
|1705
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3816
|2005.11.16 16:48
|delete
|1714
|1.28
|1.7288
|0.0000
|1.7270
|3817
|2005.11.16 16:48
|delete
|1713
|0.64
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3818
|2005.11.16 16:48
|delete
|1712
|0.32
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3819
|2005.11.16 16:48
|delete
|1711
|0.16
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3820
|2005.11.16 16:48
|delete
|1710
|0.08
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3821
|2005.11.16 16:48
|delete
|1709
|0.04
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3822
|2005.11.16 16:48
|delete
|1708
|0.02
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3823
|2005.11.16 16:48
|sell stop
|1715
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3824
|2005.11.16 16:48
|sell stop
|1716
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3825
|2005.11.16 16:48
|sell stop
|1717
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3826
|2005.11.16 16:48
|sell stop
|1718
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3827
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1719
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3828
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1720
|0.04
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3829
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1721
|0.08
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3830
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1722
|0.16
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3831
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1723
|0.32
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3832
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1724
|0.64
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3833
|2005.11.16 16:48
|sell limit
|1725
|1.28
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3834
|2005.11.16 17:03
|sell
|1719
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3835
|2005.11.16 17:03
|delete
|1718
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3836
|2005.11.16 17:03
|delete
|1717
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3837
|2005.11.16 17:03
|delete
|1716
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3838
|2005.11.16 17:03
|delete
|1715
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3839
|2005.11.16 17:04
|sell stop
|1726
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3840
|2005.11.16 17:04
|sell stop
|1727
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3841
|2005.11.16 17:04
|sell stop
|1728
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3842
|2005.11.16 17:04
|sell stop
|1729
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3843
|2005.11.16 17:16
|sell
|1720
|0.04
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3844
|2005.11.16 17:16
|delete
|1729
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3845
|2005.11.16 17:16
|delete
|1728
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3846
|2005.11.16 17:16
|delete
|1727
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3847
|2005.11.16 17:16
|delete
|1726
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3848
|2005.11.16 17:16
|sell stop
|1730
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3849
|2005.11.16 17:16
|sell stop
|1731
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3850
|2005.11.16 17:16
|sell stop
|1732
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3851
|2005.11.16 17:16
|sell stop
|1733
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3852
|2005.11.16 17:52
|sell
|1730
|0.02
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3853
|2005.11.16 18:05
|t/p
|1720
|0.04
|1.7162
|0.0000
|1.7162
|7.20
|18980.53
|3854
|2005.11.17 01:31
|sell
|1721
|0.08
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3855
|2005.11.17 02:36
|t/p
|1721
|0.08
|1.7180
|0.0000
|1.7180
|14.40
|18994.93
|3856
|2005.11.17 10:17
|sell
|1722
|0.16
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3857
|2005.11.17 10:35
|t/p
|1722
|0.16
|1.7198
|0.0000
|1.7198
|28.80
|19023.73
|3858
|2005.11.18 08:52
|sell
|1731
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3859
|2005.11.18 08:52
|t/p
|1719
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|3.62
|19027.35
|3860
|2005.11.18 08:52
|t/p
|1730
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|3.62
|19030.97
|3861
|2005.11.18 09:10
|sell
|1732
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3862
|2005.11.18 09:14
|t/p
|1704
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7126
|3.62
|19034.60
|3863
|2005.11.18 09:14
|t/p
|1731
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7126
|3.60
|19038.20
|3864
|2005.11.18 09:14
|delete
|1733
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3865
|2005.11.18 09:14
|delete
|1725
|1.28
|1.7270
|0.0000
|1.7252
|3866
|2005.11.18 09:14
|delete
|1724
|0.64
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3867
|2005.11.18 09:14
|delete
|1723
|0.32
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3868
|2005.11.18 09:14
|sell stop
|1734
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3869
|2005.11.18 09:14
|sell stop
|1735
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3870
|2005.11.18 09:14
|sell stop
|1736
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3871
|2005.11.18 09:14
|sell stop
|1737
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3872
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1738
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3873
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1739
|0.04
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3874
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1740
|0.08
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3875
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1741
|0.16
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3876
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1742
|0.32
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3877
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1743
|0.64
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3878
|2005.11.18 09:14
|sell limit
|1744
|1.28
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3879
|2005.11.18 09:26
|sell
|1734
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3880
|2005.11.18 10:23
|t/p
|1732
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7108
|3.60
|19041.80
|3881
|2005.11.18 10:23
|delete
|1737
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3882
|2005.11.18 10:23
|delete
|1736
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3883
|2005.11.18 10:23
|delete
|1735
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3884
|2005.11.18 10:23
|delete
|1744
|1.28
|1.7252
|0.0000
|1.7234
|3885
|2005.11.18 10:23
|delete
|1743
|0.64
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3886
|2005.11.18 10:23
|delete
|1742
|0.32
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3887
|2005.11.18 10:23
|delete
|1741
|0.16
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3888
|2005.11.18 10:23
|delete
|1740
|0.08
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3889
|2005.11.18 10:23
|delete
|1739
|0.04
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3890
|2005.11.18 10:23
|delete
|1738
|0.02
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3891
|2005.11.18 10:23
|sell stop
|1745
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3892
|2005.11.18 10:23
|sell stop
|1746
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3893
|2005.11.18 10:23
|sell stop
|1747
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3894
|2005.11.18 10:23
|sell stop
|1748
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3895
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1749
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3896
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1750
|0.04
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3897
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1751
|0.08
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3898
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1752
|0.16
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3899
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1753
|0.32
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3900
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1754
|0.64
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3901
|2005.11.18 10:23
|sell limit
|1755
|1.28
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3902
|2005.11.18 11:12
|sell
|1749
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3903
|2005.11.18 11:12
|delete
|1748
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3904
|2005.11.18 11:12
|delete
|1747
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3905
|2005.11.18 11:12
|delete
|1746
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3906
|2005.11.18 11:12
|delete
|1745
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3907
|2005.11.18 11:12
|sell stop
|1756
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3908
|2005.11.18 11:12
|sell stop
|1757
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3909
|2005.11.18 11:12
|sell stop
|1758
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3910
|2005.11.18 11:12
|sell stop
|1759
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3911
|2005.11.18 13:34
|sell
|1750
|0.04
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3912
|2005.11.18 13:34
|delete
|1759
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3913
|2005.11.18 13:34
|delete
|1758
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3914
|2005.11.18 13:34
|delete
|1757
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3915
|2005.11.18 13:34
|delete
|1756
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3916
|2005.11.18 13:34
|sell stop
|1760
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3917
|2005.11.18 13:34
|sell stop
|1761
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3918
|2005.11.18 13:34
|sell stop
|1762
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3919
|2005.11.18 13:34
|sell stop
|1763
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3920
|2005.11.18 14:18
|sell
|1760
|0.02
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3921
|2005.11.18 14:18
|t/p
|1750
|0.04
|1.7126
|0.0000
|1.7126
|7.20
|19049.00
|3922
|2005.11.18 15:02
|sell
|1751
|0.08
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3923
|2005.11.18 15:04
|sell
|1752
|0.16
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3924
|2005.11.18 15:29
|sell
|1753
|0.32
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3925
|2005.11.18 15:34
|sell
|1754
|0.64
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3926
|2005.11.18 15:43
|t/p
|1754
|0.64
|1.7198
|0.0000
|1.7198
|115.20
|19164.20
|3927
|2005.11.18 16:03
|t/p
|1753
|0.32
|1.7180
|0.0000
|1.7180
|57.60
|19221.80
|3928
|2005.11.18 16:11
|t/p
|1752
|0.16
|1.7162
|0.0000
|1.7162
|28.80
|19250.60
|3929
|2005.11.18 16:17
|t/p
|1751
|0.08
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|14.40
|19265.00
|3930
|2005.11.21 15:12
|sell
|1755
|1.28
|1.7234
|0.0000
|1.7216
|3931
|2005.11.21 16:07
|t/p
|1755
|1.28
|1.7216
|0.0000
|1.7216
|230.40
|19495.40
|3932
|2005.11.22 10:33
|sell
|1761
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3933
|2005.11.22 13:54
|t/p
|1749
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7108
|3.61
|19499.01
|3934
|2005.11.22 13:54
|t/p
|1760
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7108
|3.61
|19502.62
|3935
|2005.11.22 14:12
|sell
|1762
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3936
|2005.11.22 14:16
|t/p
|1734
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7090
|3.61
|19506.23
|3937
|2005.11.22 14:16
|t/p
|1761
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7090
|3.60
|19509.83
|3938
|2005.11.22 14:16
|delete
|1763
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3939
|2005.11.22 14:16
|sell stop
|1764
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3940
|2005.11.22 14:16
|sell stop
|1765
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3941
|2005.11.22 14:16
|sell stop
|1766
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3942
|2005.11.22 14:16
|sell stop
|1767
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3943
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1768
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3944
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1769
|0.04
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3945
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1770
|0.08
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3946
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1771
|0.16
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3947
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1772
|0.32
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3948
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1773
|0.64
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3949
|2005.11.22 14:16
|sell limit
|1774
|1.28
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3950
|2005.11.22 15:39
|sell
|1768
|0.02
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3951
|2005.11.22 15:39
|delete
|1767
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3952
|2005.11.22 15:39
|delete
|1766
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3953
|2005.11.22 15:39
|delete
|1765
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3954
|2005.11.22 15:39
|delete
|1764
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3955
|2005.11.22 15:39
|sell stop
|1775
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3956
|2005.11.22 15:39
|sell stop
|1776
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3957
|2005.11.22 15:39
|sell stop
|1777
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3958
|2005.11.22 15:39
|sell stop
|1778
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3959
|2005.11.22 15:45
|sell
|1775
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3960
|2005.11.22 15:54
|t/p
|1768
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7090
|3.60
|19513.43
|3961
|2005.11.22 16:09
|sell
|1776
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3962
|2005.11.22 16:11
|t/p
|1762
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7072
|3.60
|19517.03
|3963
|2005.11.22 16:11
|t/p
|1775
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7072
|3.60
|19520.63
|3964
|2005.11.22 16:11
|delete
|1778
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3965
|2005.11.22 16:11
|delete
|1777
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3966
|2005.11.22 16:11
|delete
|1774
|1.28
|1.7216
|0.0000
|1.7198
|3967
|2005.11.22 16:11
|delete
|1773
|0.64
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3968
|2005.11.22 16:11
|delete
|1772
|0.32
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3969
|2005.11.22 16:11
|delete
|1771
|0.16
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3970
|2005.11.22 16:11
|delete
|1770
|0.08
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3971
|2005.11.22 16:11
|delete
|1769
|0.04
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3972
|2005.11.22 16:11
|sell stop
|1779
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3973
|2005.11.22 16:11
|sell stop
|1780
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3974
|2005.11.22 16:11
|sell stop
|1781
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3975
|2005.11.22 16:11
|sell stop
|1782
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|3976
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1783
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3977
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1784
|0.04
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3978
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1785
|0.08
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|3979
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1786
|0.16
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|3980
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1787
|0.32
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|3981
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1788
|0.64
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|3982
|2005.11.22 16:11
|sell limit
|1789
|1.28
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|3983
|2005.11.22 16:13
|sell
|1783
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3984
|2005.11.22 16:13
|delete
|1782
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|3985
|2005.11.22 16:13
|delete
|1781
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3986
|2005.11.22 16:13
|delete
|1780
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3987
|2005.11.22 16:13
|delete
|1779
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3988
|2005.11.22 16:13
|sell stop
|1790
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3989
|2005.11.22 16:13
|sell stop
|1791
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3990
|2005.11.22 16:13
|sell stop
|1792
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3991
|2005.11.22 16:13
|sell stop
|1793
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3992
|2005.11.22 16:14
|sell
|1784
|0.04
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|3993
|2005.11.22 16:14
|delete
|1793
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|3994
|2005.11.22 16:14
|delete
|1792
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|3995
|2005.11.22 16:14
|delete
|1791
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|3996
|2005.11.22 16:14
|delete
|1790
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3997
|2005.11.22 16:14
|sell stop
|1794
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|3998
|2005.11.22 16:14
|sell stop
|1795
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|3999
|2005.11.22 16:14
|sell stop
|1796
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4000
|2005.11.22 16:14
|sell stop
|1797
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4001
|2005.11.22 16:18
|sell
|1794
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|4002
|2005.11.22 16:19
|t/p
|1784
|0.04
|1.7090
|0.0000
|1.7090
|7.20
|19527.83
|4003
|2005.11.22 16:20
|sell
|1795
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4004
|2005.11.22 16:45
|sell
|1785
|0.08
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|4005
|2005.11.22 17:10
|sell
|1786
|0.16
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|4006
|2005.11.22 17:22
|t/p
|1786
|0.16
|1.7126
|0.0000
|1.7126
|28.80
|19556.63
|4007
|2005.11.22 20:02
|sell
|1787
|0.32
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|4008
|2005.11.22 20:07
|sell
|1788
|0.64
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|4009
|2005.11.22 20:11
|sell
|1789
|1.28
|1.7198
|0.0000
|1.7180
|4010
|2005.11.23 01:30
|t/p
|1789
|1.28
|1.7180
|0.0000
|1.7180
|230.78
|19787.42
|4011
|2005.11.25 16:50
|t/p
|1788
|0.64
|1.7162
|0.0000
|1.7162
|116.16
|19903.58
|4012
|2005.11.25 18:27
|t/p
|1787
|0.32
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|58.08
|19961.66
|4013
|2005.11.28 01:35
|t/p
|1785
|0.08
|1.7108
|0.0000
|1.7108
|14.54
|19976.20
|4014
|2005.11.28 09:02
|t/p
|1783
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7072
|3.64
|19979.84
|4015
|2005.11.28 09:02
|t/p
|1794
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7072
|3.64
|19983.47
|4016
|2005.11.28 09:07
|sell
|1796
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4017
|2005.11.28 09:07
|t/p
|1776
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7054
|3.64
|19987.11
|4018
|2005.11.28 09:07
|t/p
|1795
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7054
|3.64
|19990.75
|4019
|2005.11.28 09:07
|delete
|1797
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4020
|2005.11.28 09:07
|sell stop
|1798
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4021
|2005.11.28 09:07
|sell stop
|1799
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4022
|2005.11.28 09:07
|sell stop
|1800
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|4023
|2005.11.28 09:07
|sell stop
|1801
|0.02
|1.6982
|0.0000
|1.6964
|4024
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1802
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4025
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1803
|0.04
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|4026
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1804
|0.08
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|4027
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1805
|0.16
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|4028
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1806
|0.32
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|4029
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1807
|0.64
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|4030
|2005.11.28 09:07
|sell limit
|1808
|1.28
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|4031
|2005.11.28 10:04
|sell
|1802
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4032
|2005.11.28 10:04
|delete
|1801
|0.02
|1.6982
|0.0000
|1.6964
|4033
|2005.11.28 10:04
|delete
|1800
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|4034
|2005.11.28 10:04
|delete
|1799
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4035
|2005.11.28 10:04
|delete
|1798
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4036
|2005.11.28 10:04
|sell stop
|1809
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4037
|2005.11.28 10:04
|sell stop
|1810
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4038
|2005.11.28 10:04
|sell stop
|1811
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4039
|2005.11.28 10:04
|sell stop
|1812
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|4040
|2005.11.28 10:59
|sell
|1803
|0.04
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|4041
|2005.11.28 10:59
|delete
|1812
|0.02
|1.7000
|0.0000
|1.6982
|4042
|2005.11.28 10:59
|delete
|1811
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4043
|2005.11.28 10:59
|delete
|1810
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4044
|2005.11.28 10:59
|delete
|1809
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4045
|2005.11.28 10:59
|sell stop
|1813
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4046
|2005.11.28 10:59
|sell stop
|1814
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4047
|2005.11.28 10:59
|sell stop
|1815
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4048
|2005.11.28 10:59
|sell stop
|1816
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4049
|2005.11.28 11:08
|sell
|1804
|0.08
|1.7108
|0.0000
|1.7090
|4050
|2005.11.28 11:08
|delete
|1816
|0.02
|1.7018
|0.0000
|1.7000
|4051
|2005.11.28 11:08
|delete
|1815
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4052
|2005.11.28 11:08
|delete
|1814
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4053
|2005.11.28 11:08
|delete
|1813
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4054
|2005.11.28 11:08
|sell stop
|1817
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|4055
|2005.11.28 11:08
|sell stop
|1818
|0.02
|1.7072
|0.0000
|1.7054
|4056
|2005.11.28 11:08
|sell stop
|1819
|0.02
|1.7054
|0.0000
|1.7036
|4057
|2005.11.28 11:08
|sell stop
|1820
|0.02
|1.7036
|0.0000
|1.7018
|4058
|2005.11.28 11:37
|sell
|1817
|0.02
|1.7090
|0.0000
|1.7072
|4059
|2005.11.28 14:41
|t/p
|1804
|0.08
|1.7090
|0.0000
|1.7090
|14.40
|20005.15
|4060
|2005.11.28 16:24
|sell
|1805
|0.16
|1.7126
|0.0000
|1.7108
|4061
|2005.11.28 16:31
|sell
|1806
|0.32
|1.7144
|0.0000
|1.7126
|4062
|2005.11.28 16:46
|sell
|1807
|0.64
|1.7162
|0.0000
|1.7144
|4063
|2005.11.28 16:51
|sell
|1808
|1.28
|1.7180
|0.0000
|1.7162
|4064
|2005.11.29 16:07
|t/p
|1808
|1.28
|1.7162
|0.0000
|1.7162
|230.78
|20235.93
|4065
|2005.12.28 18:09
|t/p
|1807
|0.64
|1.7144
|0.0000
|1.7144
|120.96
|20356.89
|4066
|2006.11.30 08:23
|buy
|1343
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4067
|2006.11.30 08:23
|t/p
|1320
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9551
|-2.11
|20354.78
|4068
|2006.11.30 08:23
|t/p
|1342
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9551
|-2.11
|20352.67
|4069
|2006.11.30 10:25
|buy
|1344
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4070
|2006.11.30 10:25
|t/p
|1331
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9569
|-2.11
|20350.55
|4071
|2006.11.30 10:25
|t/p
|1343
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9569
|3.60
|20354.15
|4072
|2006.11.30 10:25
|delete
|1345
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4073
|2006.11.30 10:25
|buy stop
|1821
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4074
|2006.11.30 10:25
|buy stop
|1822
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4075
|2006.11.30 10:25
|buy stop
|1823
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4076
|2006.11.30 10:25
|buy stop
|1824
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4077
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1825
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4078
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1826
|0.04
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4079
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1827
|0.08
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4080
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1828
|0.16
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4081
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1829
|0.32
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4082
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1830
|0.64
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|4083
|2006.11.30 10:25
|buy limit
|1831
|1.28
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|4084
|2006.11.30 11:19
|buy
|1825
|0.02
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4085
|2006.11.30 11:19
|delete
|1824
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4086
|2006.11.30 11:19
|delete
|1823
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4087
|2006.11.30 11:19
|delete
|1822
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4088
|2006.11.30 11:19
|delete
|1821
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4089
|2006.11.30 11:19
|buy stop
|1832
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4090
|2006.11.30 11:19
|buy stop
|1833
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4091
|2006.11.30 11:19
|buy stop
|1834
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4092
|2006.11.30 11:19
|buy stop
|1835
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4093
|2006.11.30 11:39
|buy
|1832
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4094
|2006.11.30 13:49
|t/p
|1825
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9569
|3.60
|20357.75
|4095
|2006.11.30 14:10
|buy
|1833
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4096
|2006.11.30 15:57
|t/p
|1344
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9587
|3.60
|20361.35
|4097
|2006.11.30 15:57
|t/p
|1832
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9587
|3.60
|20364.95
|4098
|2006.11.30 15:57
|delete
|1835
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4099
|2006.11.30 15:57
|delete
|1834
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4100
|2006.11.30 15:57
|delete
|1831
|1.28
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|4101
|2006.11.30 15:57
|delete
|1830
|0.64
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|4102
|2006.11.30 15:57
|delete
|1829
|0.32
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4103
|2006.11.30 15:57
|delete
|1828
|0.16
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4104
|2006.11.30 15:57
|delete
|1827
|0.08
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4105
|2006.11.30 15:57
|delete
|1826
|0.04
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4106
|2006.11.30 15:57
|buy stop
|1836
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4107
|2006.11.30 15:57
|buy stop
|1837
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4108
|2006.11.30 15:57
|buy stop
|1838
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4109
|2006.11.30 15:57
|buy stop
|1839
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4110
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1840
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4111
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1841
|0.04
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4112
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1842
|0.08
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4113
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1843
|0.16
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4114
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1844
|0.32
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4115
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1845
|0.64
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4116
|2006.11.30 15:57
|buy limit
|1846
|1.28
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|4117
|2006.11.30 15:58
|buy
|1836
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4118
|2006.11.30 15:58
|t/p
|1833
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9605
|3.60
|20368.55
|4119
|2006.11.30 15:58
|delete
|1839
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4120
|2006.11.30 15:58
|delete
|1838
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4121
|2006.11.30 15:58
|delete
|1837
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4122
|2006.11.30 15:58
|delete
|1846
|1.28
|1.9461
|0.0000
|1.9479
|4123
|2006.11.30 15:58
|delete
|1845
|0.64
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4124
|2006.11.30 15:58
|delete
|1844
|0.32
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4125
|2006.11.30 15:58
|delete
|1843
|0.16
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4126
|2006.11.30 15:58
|delete
|1842
|0.08
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4127
|2006.11.30 15:58
|delete
|1841
|0.04
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4128
|2006.11.30 15:58
|delete
|1840
|0.02
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4129
|2006.11.30 15:58
|buy stop
|1847
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4130
|2006.11.30 15:58
|buy stop
|1848
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4131
|2006.11.30 15:58
|buy stop
|1849
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4132
|2006.11.30 15:58
|buy stop
|1850
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4133
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1851
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4134
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1852
|0.04
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4135
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1853
|0.08
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4136
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1854
|0.16
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4137
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1855
|0.32
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4138
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1856
|0.64
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4139
|2006.11.30 15:58
|buy limit
|1857
|1.28
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4140
|2006.11.30 16:02
|buy
|1851
|0.02
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4141
|2006.11.30 16:02
|delete
|1850
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4142
|2006.11.30 16:02
|delete
|1849
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4143
|2006.11.30 16:02
|delete
|1848
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4144
|2006.11.30 16:02
|delete
|1847
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4145
|2006.11.30 16:02
|buy stop
|1858
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4146
|2006.11.30 16:02
|buy stop
|1859
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4147
|2006.11.30 16:02
|buy stop
|1860
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4148
|2006.11.30 16:02
|buy stop
|1861
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4149
|2006.11.30 16:04
|buy
|1858
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4150
|2006.11.30 16:04
|t/p
|1851
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9605
|3.60
|20372.15
|4151
|2006.11.30 16:08
|buy
|1859
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4152
|2006.11.30 16:08
|t/p
|1836
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9623
|3.60
|20375.75
|4153
|2006.11.30 16:08
|t/p
|1858
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9623
|3.60
|20379.35
|4154
|2006.11.30 16:08
|delete
|1861
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4155
|2006.11.30 16:08
|delete
|1860
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4156
|2006.11.30 16:08
|delete
|1857
|1.28
|1.9479
|0.0000
|1.9497
|4157
|2006.11.30 16:08
|delete
|1856
|0.64
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4158
|2006.11.30 16:08
|delete
|1855
|0.32
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4159
|2006.11.30 16:08
|delete
|1854
|0.16
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4160
|2006.11.30 16:08
|delete
|1853
|0.08
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4161
|2006.11.30 16:08
|delete
|1852
|0.04
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4162
|2006.11.30 16:08
|buy stop
|1862
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4163
|2006.11.30 16:08
|buy stop
|1863
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4164
|2006.11.30 16:08
|buy stop
|1864
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4165
|2006.11.30 16:08
|buy stop
|1865
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4166
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1866
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4167
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1867
|0.04
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4168
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1868
|0.08
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4169
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1869
|0.16
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4170
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1870
|0.32
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4171
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1871
|0.64
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4172
|2006.11.30 16:08
|buy limit
|1872
|1.28
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4173
|2006.11.30 16:32
|buy
|1862
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4174
|2006.11.30 16:45
|t/p
|1859
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9641
|3.60
|20382.95
|4175
|2006.11.30 16:45
|delete
|1865
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4176
|2006.11.30 16:45
|delete
|1864
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4177
|2006.11.30 16:45
|delete
|1863
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4178
|2006.11.30 16:45
|delete
|1872
|1.28
|1.9497
|0.0000
|1.9515
|4179
|2006.11.30 16:45
|delete
|1871
|0.64
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4180
|2006.11.30 16:45
|delete
|1870
|0.32
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4181
|2006.11.30 16:45
|delete
|1869
|0.16
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4182
|2006.11.30 16:45
|delete
|1868
|0.08
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4183
|2006.11.30 16:45
|delete
|1867
|0.04
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4184
|2006.11.30 16:45
|delete
|1866
|0.02
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4185
|2006.11.30 16:45
|buy stop
|1873
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4186
|2006.11.30 16:45
|buy stop
|1874
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4187
|2006.11.30 16:45
|buy stop
|1875
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4188
|2006.11.30 16:45
|buy stop
|1876
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4189
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1877
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4190
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1878
|0.04
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4191
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1879
|0.08
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4192
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1880
|0.16
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4193
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1881
|0.32
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4194
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1882
|0.64
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4195
|2006.11.30 16:45
|buy limit
|1883
|1.28
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4196
|2006.11.30 16:57
|buy
|1873
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4197
|2006.11.30 16:57
|t/p
|1862
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9659
|3.60
|20386.55
|4198
|2006.11.30 16:57
|delete
|1876
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4199
|2006.11.30 16:57
|delete
|1875
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4200
|2006.11.30 16:57
|delete
|1874
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4201
|2006.11.30 16:57
|delete
|1883
|1.28
|1.9515
|0.0000
|1.9533
|4202
|2006.11.30 16:57
|delete
|1882
|0.64
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4203
|2006.11.30 16:57
|delete
|1881
|0.32
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4204
|2006.11.30 16:57
|delete
|1880
|0.16
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4205
|2006.11.30 16:57
|delete
|1879
|0.08
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4206
|2006.11.30 16:57
|delete
|1878
|0.04
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4207
|2006.11.30 16:57
|delete
|1877
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4208
|2006.11.30 16:57
|buy stop
|1884
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4209
|2006.11.30 16:57
|buy stop
|1885
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4210
|2006.11.30 16:57
|buy stop
|1886
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4211
|2006.11.30 16:57
|buy stop
|1887
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4212
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1888
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4213
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1889
|0.04
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4214
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1890
|0.08
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4215
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1891
|0.16
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4216
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1892
|0.32
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4217
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1893
|0.64
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4218
|2006.11.30 16:57
|buy limit
|1894
|1.28
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4219
|2006.11.30 16:59
|buy
|1884
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4220
|2006.11.30 17:13
|t/p
|1873
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9677
|3.60
|20390.15
|4221
|2006.11.30 17:13
|delete
|1887
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4222
|2006.11.30 17:13
|delete
|1886
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4223
|2006.11.30 17:13
|delete
|1885
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4224
|2006.11.30 17:13
|delete
|1894
|1.28
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|4225
|2006.11.30 17:13
|delete
|1893
|0.64
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4226
|2006.11.30 17:13
|delete
|1892
|0.32
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4227
|2006.11.30 17:13
|delete
|1891
|0.16
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4228
|2006.11.30 17:13
|delete
|1890
|0.08
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4229
|2006.11.30 17:13
|delete
|1889
|0.04
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4230
|2006.11.30 17:13
|delete
|1888
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4231
|2006.11.30 17:13
|buy stop
|1895
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4232
|2006.11.30 17:13
|buy stop
|1896
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4233
|2006.11.30 17:13
|buy stop
|1897
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4234
|2006.11.30 17:13
|buy stop
|1898
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4235
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1899
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4236
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1900
|0.04
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4237
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1901
|0.08
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4238
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1902
|0.16
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4239
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1903
|0.32
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4240
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1904
|0.64
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4241
|2006.11.30 17:13
|buy limit
|1905
|1.28
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4242
|2006.11.30 18:00
|buy
|1895
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4243
|2006.11.30 18:02
|t/p
|1884
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9695
|3.60
|20393.75
|4244
|2006.11.30 18:02
|delete
|1898
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4245
|2006.11.30 18:02
|delete
|1897
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4246
|2006.11.30 18:02
|delete
|1896
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4247
|2006.11.30 18:02
|delete
|1905
|1.28
|1.9551
|0.0000
|1.9569
|4248
|2006.11.30 18:02
|delete
|1904
|0.64
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4249
|2006.11.30 18:02
|delete
|1903
|0.32
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4250
|2006.11.30 18:02
|delete
|1902
|0.16
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4251
|2006.11.30 18:02
|delete
|1901
|0.08
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4252
|2006.11.30 18:02
|delete
|1900
|0.04
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4253
|2006.11.30 18:02
|delete
|1899
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4254
|2006.11.30 18:02
|buy stop
|1906
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4255
|2006.11.30 18:02
|buy stop
|1907
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4256
|2006.11.30 18:02
|buy stop
|1908
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4257
|2006.11.30 18:02
|buy stop
|1909
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4258
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1910
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4259
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1911
|0.04
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4260
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1912
|0.08
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4261
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1913
|0.16
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4262
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1914
|0.32
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4263
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1915
|0.64
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4264
|2006.11.30 18:02
|buy limit
|1916
|1.28
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4265
|2006.11.30 19:00
|buy
|1910
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4266
|2006.11.30 19:00
|delete
|1909
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4267
|2006.11.30 19:00
|delete
|1908
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4268
|2006.11.30 19:00
|delete
|1907
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4269
|2006.11.30 19:00
|delete
|1906
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4270
|2006.11.30 19:00
|buy stop
|1917
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4271
|2006.11.30 19:00
|buy stop
|1918
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4272
|2006.11.30 19:00
|buy stop
|1919
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4273
|2006.11.30 19:00
|buy stop
|1920
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4274
|2006.11.30 20:27
|buy
|1911
|0.04
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4275
|2006.11.30 20:27
|delete
|1920
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4276
|2006.11.30 20:27
|delete
|1919
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4277
|2006.11.30 20:27
|delete
|1918
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4278
|2006.11.30 20:27
|delete
|1917
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4279
|2006.11.30 20:27
|buy stop
|1921
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4280
|2006.11.30 20:27
|buy stop
|1922
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4281
|2006.11.30 20:27
|buy stop
|1923
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4282
|2006.11.30 20:27
|buy stop
|1924
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4283
|2006.12.01 02:42
|buy
|1921
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4284
|2006.12.01 03:25
|t/p
|1911
|0.04
|1.9677
|0.0000
|1.9677
|7.18
|20400.94
|4285
|2006.12.01 07:24
|buy
|1922
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4286
|2006.12.01 07:25
|t/p
|1910
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9695
|3.59
|20404.53
|4287
|2006.12.01 07:25
|t/p
|1921
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9695
|3.60
|20408.13
|4288
|2006.12.01 07:25
|buy
|1923
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4289
|2006.12.01 07:27
|t/p
|1895
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|3.59
|20411.72
|4290
|2006.12.01 07:27
|t/p
|1922
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|3.60
|20415.32
|4291
|2006.12.01 07:27
|delete
|1924
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4292
|2006.12.01 07:27
|delete
|1916
|1.28
|1.9569
|0.0000
|1.9587
|4293
|2006.12.01 07:27
|delete
|1915
|0.64
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4294
|2006.12.01 07:27
|delete
|1914
|0.32
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4295
|2006.12.01 07:27
|delete
|1913
|0.16
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4296
|2006.12.01 07:27
|delete
|1912
|0.08
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4297
|2006.12.01 07:27
|buy stop
|1925
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4298
|2006.12.01 07:27
|buy stop
|1926
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4299
|2006.12.01 07:27
|buy stop
|1927
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4300
|2006.12.01 07:27
|buy stop
|1928
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4301
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1929
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4302
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1930
|0.04
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4303
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1931
|0.08
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4304
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1932
|0.16
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4305
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1933
|0.32
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4306
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1934
|0.64
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4307
|2006.12.01 07:27
|buy limit
|1935
|1.28
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4308
|2006.12.01 07:30
|buy
|1925
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4309
|2006.12.01 07:30
|t/p
|1923
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|3.60
|20418.92
|4310
|2006.12.01 07:30
|delete
|1928
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4311
|2006.12.01 07:30
|delete
|1927
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4312
|2006.12.01 07:30
|delete
|1926
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4313
|2006.12.01 07:30
|delete
|1935
|1.28
|1.9587
|0.0000
|1.9605
|4314
|2006.12.01 07:30
|delete
|1934
|0.64
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4315
|2006.12.01 07:30
|delete
|1933
|0.32
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4316
|2006.12.01 07:30
|delete
|1932
|0.16
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4317
|2006.12.01 07:30
|delete
|1931
|0.08
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4318
|2006.12.01 07:30
|delete
|1930
|0.04
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4319
|2006.12.01 07:30
|delete
|1929
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4320
|2006.12.01 07:30
|buy stop
|1936
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4321
|2006.12.01 07:30
|buy stop
|1937
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4322
|2006.12.01 07:30
|buy stop
|1938
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4323
|2006.12.01 07:30
|buy stop
|1939
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4324
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1940
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4325
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1941
|0.04
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4326
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1942
|0.08
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4327
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1943
|0.16
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4328
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1944
|0.32
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4329
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1945
|0.64
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4330
|2006.12.01 07:30
|buy limit
|1946
|1.28
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4331
|2006.12.01 07:31
|buy
|1936
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4332
|2006.12.01 09:22
|buy
|1940
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4333
|2006.12.01 09:22
|delete
|1939
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4334
|2006.12.01 09:22
|delete
|1938
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4335
|2006.12.01 09:22
|delete
|1937
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4336
|2006.12.01 09:22
|buy stop
|1947
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4337
|2006.12.01 09:22
|buy stop
|1948
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4338
|2006.12.01 09:22
|buy stop
|1949
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4339
|2006.12.01 09:22
|buy stop
|1950
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4340
|2006.12.01 09:29
|buy
|1941
|0.04
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4341
|2006.12.01 09:29
|delete
|1950
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4342
|2006.12.01 09:29
|delete
|1949
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4343
|2006.12.01 09:29
|delete
|1948
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4344
|2006.12.01 09:29
|delete
|1947
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4345
|2006.12.01 09:29
|buy stop
|1951
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4346
|2006.12.01 09:29
|buy stop
|1952
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4347
|2006.12.01 09:29
|buy stop
|1953
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4348
|2006.12.01 09:29
|buy stop
|1954
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4349
|2006.12.01 10:35
|buy
|1942
|0.08
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4350
|2006.12.01 10:35
|delete
|1954
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4351
|2006.12.01 10:35
|delete
|1953
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4352
|2006.12.01 10:35
|delete
|1952
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4353
|2006.12.01 10:35
|delete
|1951
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4354
|2006.12.01 10:35
|buy stop
|1955
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4355
|2006.12.01 10:35
|buy stop
|1956
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4356
|2006.12.01 10:35
|buy stop
|1957
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4357
|2006.12.01 10:35
|buy stop
|1958
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4358
|2006.12.01 10:51
|buy
|1943
|0.16
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4359
|2006.12.01 10:51
|delete
|1958
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4360
|2006.12.01 10:51
|delete
|1957
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4361
|2006.12.01 10:51
|delete
|1956
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4362
|2006.12.01 10:51
|delete
|1955
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4363
|2006.12.01 10:51
|buy stop
|1959
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4364
|2006.12.01 10:51
|buy stop
|1960
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4365
|2006.12.01 10:51
|buy stop
|1961
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4366
|2006.12.01 10:51
|buy stop
|1962
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4367
|2006.12.01 11:23
|buy
|1944
|0.32
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4368
|2006.12.01 11:23
|delete
|1962
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4369
|2006.12.01 11:23
|delete
|1961
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4370
|2006.12.01 11:23
|delete
|1960
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4371
|2006.12.01 11:23
|delete
|1959
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4372
|2006.12.01 11:23
|buy stop
|1963
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4373
|2006.12.01 11:23
|buy stop
|1964
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4374
|2006.12.01 11:23
|buy stop
|1965
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4375
|2006.12.01 11:23
|buy stop
|1966
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4376
|2006.12.01 11:28
|buy
|1963
|0.02
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4377
|2006.12.01 11:28
|t/p
|1944
|0.32
|1.9659
|0.0000
|1.9659
|57.60
|20476.52
|4378
|2006.12.01 11:30
|buy
|1964
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4379
|2006.12.01 11:31
|t/p
|1943
|0.16
|1.9677
|0.0000
|1.9677
|28.80
|20505.32
|4380
|2006.12.01 11:31
|t/p
|1963
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9677
|3.60
|20508.92
|4381
|2006.12.01 14:02
|buy
|1965
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4382
|2006.12.01 15:14
|t/p
|1942
|0.08
|1.9695
|0.0000
|1.9695
|14.40
|20523.32
|4383
|2006.12.01 15:14
|t/p
|1964
|0.02
|1.9695
|0.0000
|1.9695
|3.60
|20526.92
|4384
|2006.12.01 15:20
|buy
|1966
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4385
|2006.12.01 15:20
|buy stop
|1967
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4386
|2006.12.01 15:20
|buy stop
|1968
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4387
|2006.12.01 15:20
|buy stop
|1969
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4388
|2006.12.01 15:20
|buy stop
|1970
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4389
|2006.12.01 15:20
|t/p
|1941
|0.04
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|7.20
|20534.12
|4390
|2006.12.01 15:20
|t/p
|1965
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|3.60
|20537.72
|4391
|2006.12.01 15:21
|buy
|1967
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4392
|2006.12.01 16:00
|t/p
|1940
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|3.60
|20541.32
|4393
|2006.12.01 16:00
|t/p
|1966
|0.02
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|3.60
|20544.92
|4394
|2006.12.01 16:01
|buy
|1968
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4395
|2006.12.01 16:01
|t/p
|1925
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9749
|3.60
|20548.52
|4396
|2006.12.01 16:01
|t/p
|1967
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9749
|3.60
|20552.12
|4397
|2006.12.01 16:09
|buy
|1969
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4398
|2006.12.01 16:09
|t/p
|1936
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9767
|3.60
|20555.72
|4399
|2006.12.01 16:09
|t/p
|1968
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9767
|3.60
|20559.32
|4400
|2006.12.01 16:09
|delete
|1970
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4401
|2006.12.01 16:09
|delete
|1946
|1.28
|1.9605
|0.0000
|1.9623
|4402
|2006.12.01 16:09
|delete
|1945
|0.64
|1.9623
|0.0000
|1.9641
|4403
|2006.12.01 16:09
|buy stop
|1971
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4404
|2006.12.01 16:09
|buy stop
|1972
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4405
|2006.12.01 16:09
|buy stop
|1973
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4406
|2006.12.01 16:09
|buy stop
|1974
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4407
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1975
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4408
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1976
|0.04
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4409
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1977
|0.08
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4410
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1978
|0.16
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4411
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1979
|0.32
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4412
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1980
|0.64
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4413
|2006.12.01 16:09
|buy limit
|1981
|1.28
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4414
|2006.12.01 16:11
|buy
|1971
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4415
|2006.12.01 16:11
|t/p
|1969
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|3.60
|20562.92
|4416
|2006.12.01 16:11
|delete
|1974
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4417
|2006.12.01 16:11
|delete
|1973
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4418
|2006.12.01 16:11
|delete
|1972
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4419
|2006.12.01 16:11
|delete
|1981
|1.28
|1.9641
|0.0000
|1.9659
|4420
|2006.12.01 16:11
|delete
|1980
|0.64
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4421
|2006.12.01 16:11
|delete
|1979
|0.32
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4422
|2006.12.01 16:11
|delete
|1978
|0.16
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4423
|2006.12.01 16:11
|delete
|1977
|0.08
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4424
|2006.12.01 16:11
|delete
|1976
|0.04
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4425
|2006.12.01 16:11
|delete
|1975
|0.02
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4426
|2006.12.01 16:11
|buy stop
|1982
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4427
|2006.12.01 16:11
|buy stop
|1983
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4428
|2006.12.01 16:11
|buy stop
|1984
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4429
|2006.12.01 16:11
|buy stop
|1985
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4430
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1986
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4431
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1987
|0.04
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4432
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1988
|0.08
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4433
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1989
|0.16
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4434
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1990
|0.32
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4435
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1991
|0.64
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4436
|2006.12.01 16:11
|buy limit
|1992
|1.28
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4437
|2006.12.01 16:29
|buy
|1982
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4438
|2006.12.01 16:29
|t/p
|1971
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|3.60
|20566.52
|4439
|2006.12.01 16:29
|delete
|1985
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4440
|2006.12.01 16:29
|delete
|1984
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4441
|2006.12.01 16:29
|delete
|1983
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4442
|2006.12.01 16:29
|delete
|1992
|1.28
|1.9659
|0.0000
|1.9677
|4443
|2006.12.01 16:29
|delete
|1991
|0.64
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4444
|2006.12.01 16:29
|delete
|1990
|0.32
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4445
|2006.12.01 16:29
|delete
|1989
|0.16
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4446
|2006.12.01 16:29
|delete
|1988
|0.08
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4447
|2006.12.01 16:29
|delete
|1987
|0.04
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4448
|2006.12.01 16:29
|delete
|1986
|0.02
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4449
|2006.12.01 16:29
|buy stop
|1993
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4450
|2006.12.01 16:29
|buy stop
|1994
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4451
|2006.12.01 16:29
|buy stop
|1995
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4452
|2006.12.01 16:29
|buy stop
|1996
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4453
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|1997
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4454
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|1998
|0.04
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4455
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|1999
|0.08
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4456
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|2000
|0.16
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4457
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|2001
|0.32
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4458
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|2002
|0.64
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4459
|2006.12.01 16:29
|buy limit
|2003
|1.28
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4460
|2006.12.01 16:36
|t/p
|1982
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9821
|3.60
|20570.12
|4461
|2006.12.01 16:36
|buy
|1993
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4462
|2006.12.01 16:36
|delete
|1996
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4463
|2006.12.01 16:36
|delete
|1995
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4464
|2006.12.01 16:36
|delete
|1994
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4465
|2006.12.01 16:36
|delete
|2003
|1.28
|1.9677
|0.0000
|1.9695
|4466
|2006.12.01 16:36
|delete
|2002
|0.64
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4467
|2006.12.01 16:36
|delete
|2001
|0.32
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4468
|2006.12.01 16:36
|delete
|2000
|0.16
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4469
|2006.12.01 16:36
|delete
|1999
|0.08
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4470
|2006.12.01 16:36
|delete
|1998
|0.04
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4471
|2006.12.01 16:36
|delete
|1997
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4472
|2006.12.01 16:36
|buy stop
|2004
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4473
|2006.12.01 16:36
|buy stop
|2005
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4474
|2006.12.01 16:36
|buy stop
|2006
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4475
|2006.12.01 16:36
|buy stop
|2007
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4476
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2008
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4477
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2009
|0.04
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4478
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2010
|0.08
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4479
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2011
|0.16
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4480
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2012
|0.32
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4481
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2013
|0.64
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4482
|2006.12.01 16:36
|buy limit
|2014
|1.28
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4483
|2006.12.01 16:38
|buy
|2004
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4484
|2006.12.01 16:38
|t/p
|1993
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9839
|3.60
|20573.72
|4485
|2006.12.01 16:38
|delete
|2007
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4486
|2006.12.01 16:38
|delete
|2006
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4487
|2006.12.01 16:38
|delete
|2005
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4488
|2006.12.01 16:38
|delete
|2014
|1.28
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|4489
|2006.12.01 16:38
|delete
|2013
|0.64
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4490
|2006.12.01 16:38
|delete
|2012
|0.32
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4491
|2006.12.01 16:38
|delete
|2011
|0.16
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4492
|2006.12.01 16:38
|delete
|2010
|0.08
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4493
|2006.12.01 16:38
|delete
|2009
|0.04
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4494
|2006.12.01 16:38
|delete
|2008
|0.02
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4495
|2006.12.01 16:38
|buy stop
|2015
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4496
|2006.12.01 16:38
|buy stop
|2016
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4497
|2006.12.01 16:38
|buy stop
|2017
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4498
|2006.12.01 16:38
|buy stop
|2018
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4499
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2019
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4500
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2020
|0.04
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4501
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2021
|0.08
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4502
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2022
|0.16
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4503
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2023
|0.32
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4504
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2024
|0.64
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4505
|2006.12.01 16:38
|buy limit
|2025
|1.28
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4506
|2006.12.01 16:43
|buy
|2019
|0.02
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4507
|2006.12.01 16:43
|delete
|2018
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4508
|2006.12.01 16:43
|delete
|2017
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4509
|2006.12.01 16:43
|delete
|2016
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4510
|2006.12.01 16:43
|delete
|2015
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4511
|2006.12.01 16:43
|buy stop
|2026
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4512
|2006.12.01 16:43
|buy stop
|2027
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4513
|2006.12.01 16:43
|buy stop
|2028
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4514
|2006.12.01 16:43
|buy stop
|2029
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4515
|2006.12.01 16:49
|buy
|2026
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4516
|2006.12.01 17:14
|buy
|2020
|0.04
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4517
|2006.12.01 17:38
|buy
|2021
|0.08
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4518
|2006.12.01 18:07
|t/p
|2021
|0.08
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|14.40
|20588.12
|4519
|2006.12.04 00:00
|t/p
|2020
|0.04
|1.9821
|0.0000
|1.9821
|7.18
|20595.31
|4520
|2006.12.04 08:52
|buy
|2022
|0.16
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4521
|2006.12.04 09:08
|buy
|2023
|0.32
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4522
|2006.12.04 09:23
|buy
|2024
|0.64
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4523
|2006.12.04 09:39
|t/p
|2024
|0.64
|1.9749
|0.0000
|1.9749
|115.20
|20710.51
|4524
|2006.12.04 09:43
|t/p
|2023
|0.32
|1.9767
|0.0000
|1.9767
|57.60
|20768.11
|4525
|2006.12.04 09:57
|t/p
|2022
|0.16
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|28.80
|20796.91
|4526
|2006.12.05 16:12
|buy
|2025
|1.28
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|4527
|2006.12.05 17:30
|t/p
|2025
|1.28
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|230.40
|21027.31
|4528
|2007.01.23 10:09
|t/p
|2019
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9839
|3.19
|21030.50
|4529
|2007.01.23 10:10
|buy
|2027
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4530
|2007.01.23 11:44
|t/p
|2004
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|3.19
|21033.69
|4531
|2007.01.23 11:44
|t/p
|2026
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|3.19
|21036.88
|4532
|2007.01.23 11:44
|delete
|2029
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4533
|2007.01.23 11:44
|delete
|2028
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4534
|2007.01.23 11:44
|buy stop
|2030
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4535
|2007.01.23 11:44
|buy stop
|2031
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4536
|2007.01.23 11:44
|buy stop
|2032
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4537
|2007.01.23 11:44
|buy stop
|2033
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4538
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2034
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4539
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2035
|0.04
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4540
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2036
|0.08
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4541
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2037
|0.16
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4542
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2038
|0.32
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4543
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2039
|0.64
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4544
|2007.01.23 11:44
|buy limit
|2040
|1.28
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4545
|2007.01.23 11:59
|buy
|2030
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4546
|2007.01.23 12:04
|t/p
|2027
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9875
|3.60
|21040.48
|4547
|2007.01.23 12:04
|delete
|2033
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4548
|2007.01.23 12:04
|delete
|2032
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4549
|2007.01.23 12:04
|delete
|2031
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4550
|2007.01.23 12:04
|delete
|2040
|1.28
|1.9731
|0.0000
|1.9749
|4551
|2007.01.23 12:04
|delete
|2039
|0.64
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4552
|2007.01.23 12:04
|delete
|2038
|0.32
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4553
|2007.01.23 12:04
|delete
|2037
|0.16
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4554
|2007.01.23 12:04
|delete
|2036
|0.08
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4555
|2007.01.23 12:04
|delete
|2035
|0.04
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4556
|2007.01.23 12:04
|delete
|2034
|0.02
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4557
|2007.01.23 12:05
|buy stop
|2041
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4558
|2007.01.23 12:05
|buy stop
|2042
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4559
|2007.01.23 12:05
|buy stop
|2043
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4560
|2007.01.23 12:05
|buy stop
|2044
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4561
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2045
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4562
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2046
|0.04
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4563
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2047
|0.08
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4564
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2048
|0.16
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4565
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2049
|0.32
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4566
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2050
|0.64
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4567
|2007.01.23 12:05
|buy limit
|2051
|1.28
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4568
|2007.01.23 12:49
|buy
|2041
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4569
|2007.01.23 12:50
|t/p
|2030
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9893
|3.60
|21044.08
|4570
|2007.01.23 12:50
|delete
|2044
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4571
|2007.01.23 12:50
|delete
|2043
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4572
|2007.01.23 12:50
|delete
|2042
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4573
|2007.01.23 12:50
|delete
|2051
|1.28
|1.9749
|0.0000
|1.9767
|4574
|2007.01.23 12:50
|delete
|2050
|0.64
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4575
|2007.01.23 12:50
|delete
|2049
|0.32
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4576
|2007.01.23 12:50
|delete
|2048
|0.16
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4577
|2007.01.23 12:50
|delete
|2047
|0.08
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4578
|2007.01.23 12:50
|delete
|2046
|0.04
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4579
|2007.01.23 12:50
|delete
|2045
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4580
|2007.01.23 12:54
|buy stop
|2052
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4581
|2007.01.23 12:54
|buy stop
|2053
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4582
|2007.01.23 12:54
|buy stop
|2054
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4583
|2007.01.23 12:54
|buy stop
|2055
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4584
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2056
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4585
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2057
|0.04
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4586
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2058
|0.08
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4587
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2059
|0.16
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4588
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2060
|0.32
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4589
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2061
|0.64
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4590
|2007.01.23 12:54
|buy limit
|2062
|1.28
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4591
|2007.01.23 12:54
|t/p
|2041
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9911
|3.60
|21047.68
|4592
|2007.01.23 12:54
|buy
|2052
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4593
|2007.01.23 12:54
|delete
|2055
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4594
|2007.01.23 12:54
|delete
|2054
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4595
|2007.01.23 12:54
|delete
|2053
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4596
|2007.01.23 12:54
|delete
|2062
|1.28
|1.9767
|0.0000
|1.9785
|4597
|2007.01.23 12:54
|delete
|2061
|0.64
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4598
|2007.01.23 12:54
|delete
|2060
|0.32
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4599
|2007.01.23 12:54
|delete
|2059
|0.16
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4600
|2007.01.23 12:54
|delete
|2058
|0.08
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4601
|2007.01.23 12:54
|delete
|2057
|0.04
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4602
|2007.01.23 12:54
|delete
|2056
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4603
|2007.01.23 12:55
|buy stop
|2063
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4604
|2007.01.23 12:55
|buy stop
|2064
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4605
|2007.01.23 12:55
|buy stop
|2065
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4606
|2007.01.23 12:55
|buy stop
|2066
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4607
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2067
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4608
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2068
|0.04
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4609
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2069
|0.08
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4610
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2070
|0.16
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4611
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2071
|0.32
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4612
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2072
|0.64
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4613
|2007.01.23 12:55
|buy limit
|2073
|1.28
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4614
|2007.01.23 13:34
|buy
|2067
|0.02
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4615
|2007.01.23 13:34
|delete
|2066
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4616
|2007.01.23 13:34
|delete
|2065
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4617
|2007.01.23 13:34
|delete
|2064
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4618
|2007.01.23 13:34
|delete
|2063
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4619
|2007.01.23 13:34
|buy stop
|2074
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4620
|2007.01.23 13:34
|buy stop
|2075
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4621
|2007.01.23 13:34
|buy stop
|2076
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4622
|2007.01.23 13:34
|buy stop
|2077
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4623
|2007.01.23 13:55
|buy
|2074
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4624
|2007.01.23 15:59
|buy
|2068
|0.04
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4625
|2007.01.23 16:29
|buy
|2069
|0.08
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4626
|2007.01.23 16:31
|t/p
|2069
|0.08
|1.9875
|0.0000
|1.9875
|14.40
|21062.08
|4627
|2007.01.23 18:15
|buy
|2070
|0.16
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4628
|2007.01.23 18:45
|buy
|2071
|0.32
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4629
|2007.01.23 19:02
|t/p
|2071
|0.32
|1.9839
|0.0000
|1.9839
|57.60
|21119.68
|4630
|2007.01.24 06:34
|buy
|2072
|0.64
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4631
|2007.01.24 06:49
|buy
|2073
|1.28
|1.9785
|0.0000
|1.9803
|4632
|2007.01.24 06:56
|t/p
|2073
|1.28
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|230.40
|21350.08
|4633
|2007.04.13 01:31
|t/p
|2072
|0.64
|1.9821
|0.0000
|1.9821
|94.46
|21444.55
|4634
|2007.04.13 06:26
|t/p
|2070
|0.16
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|23.55
|21468.10
|4635
|2007.04.16 04:14
|t/p
|2068
|0.04
|1.9893
|0.0000
|1.9893
|5.87
|21473.97
|4636
|2007.04.16 08:40
|t/p
|2067
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9911
|2.94
|21476.91
|4637
|2007.04.16 09:26
|buy
|2075
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4638
|2007.04.16 09:26
|t/p
|2052
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9929
|2.94
|21479.84
|4639
|2007.04.16 09:26
|t/p
|2074
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9929
|2.94
|21482.78
|4640
|2007.04.16 09:26
|delete
|2077
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4641
|2007.04.16 09:26
|delete
|2076
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4642
|2007.04.16 09:26
|buy stop
|2078
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4643
|2007.04.16 09:26
|buy stop
|2079
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4644
|2007.04.16 09:26
|buy stop
|2080
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4645
|2007.04.16 09:26
|buy stop
|2081
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4646
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2082
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4647
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2083
|0.04
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4648
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2084
|0.08
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4649
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2085
|0.16
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4650
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2086
|0.32
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4651
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2087
|0.64
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4652
|2007.04.16 09:26
|buy limit
|2088
|1.28
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4653
|2007.04.16 12:21
|buy
|2082
|0.02
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4654
|2007.04.16 12:21
|delete
|2081
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4655
|2007.04.16 12:21
|delete
|2080
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4656
|2007.04.16 12:21
|delete
|2079
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4657
|2007.04.16 12:21
|delete
|2078
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4658
|2007.04.16 12:21
|buy stop
|2089
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4659
|2007.04.16 12:21
|buy stop
|2090
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4660
|2007.04.16 12:21
|buy stop
|2091
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4661
|2007.04.16 12:21
|buy stop
|2092
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4662
|2007.04.16 13:00
|buy
|2089
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4663
|2007.04.16 13:00
|t/p
|2082
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9929
|3.60
|21486.38
|4664
|2007.04.16 14:03
|buy
|2083
|0.04
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4665
|2007.04.16 15:27
|t/p
|2083
|0.04
|1.9911
|0.0000
|1.9911
|7.20
|21493.58
|4666
|2007.04.17 08:30
|t/p
|2075
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9947
|3.59
|21497.17
|4667
|2007.04.17 08:30
|t/p
|2089
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9947
|3.59
|21500.76
|4668
|2007.04.17 08:30
|buy
|2090
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4669
|2007.04.17 08:30
|delete
|2092
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4670
|2007.04.17 08:30
|delete
|2091
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4671
|2007.04.17 08:30
|delete
|2088
|1.28
|1.9803
|0.0000
|1.9821
|4672
|2007.04.17 08:30
|delete
|2087
|0.64
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4673
|2007.04.17 08:30
|delete
|2086
|0.32
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4674
|2007.04.17 08:30
|delete
|2085
|0.16
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4675
|2007.04.17 08:30
|delete
|2084
|0.08
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4676
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2093
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4677
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2094
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4678
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2095
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4679
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2096
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4680
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2097
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4681
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2098
|0.04
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4682
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2099
|0.08
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4683
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2100
|0.16
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4684
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2101
|0.32
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4685
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2102
|0.64
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4686
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2103
|1.28
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4687
|2007.04.17 08:30
|t/p
|2090
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9965
|3.60
|21504.36
|4688
|2007.04.17 08:30
|buy
|2093
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4689
|2007.04.17 08:30
|delete
|2096
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4690
|2007.04.17 08:30
|delete
|2095
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4691
|2007.04.17 08:30
|delete
|2094
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4692
|2007.04.17 08:30
|delete
|2103
|1.28
|1.9821
|0.0000
|1.9839
|4693
|2007.04.17 08:30
|delete
|2102
|0.64
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4694
|2007.04.17 08:30
|delete
|2101
|0.32
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4695
|2007.04.17 08:30
|delete
|2100
|0.16
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4696
|2007.04.17 08:30
|delete
|2099
|0.08
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4697
|2007.04.17 08:30
|delete
|2098
|0.04
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4698
|2007.04.17 08:30
|delete
|2097
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4699
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2104
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4700
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2105
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4701
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2106
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4702
|2007.04.17 08:30
|buy stop
|2107
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4703
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2108
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4704
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2109
|0.04
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4705
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2110
|0.08
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4706
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2111
|0.16
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4707
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2112
|0.32
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4708
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2113
|0.64
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4709
|2007.04.17 08:30
|buy limit
|2114
|1.28
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4710
|2007.04.17 08:30
|buy
|2104
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4711
|2007.04.17 08:31
|t/p
|2093
|0.02
|1.9983
|0.0000
|1.9983
|3.60
|21507.96
|4712
|2007.04.17 08:31
|delete
|2107
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4713
|2007.04.17 08:31
|delete
|2106
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4714
|2007.04.17 08:31
|delete
|2105
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4715
|2007.04.17 08:31
|delete
|2114
|1.28
|1.9839
|0.0000
|1.9857
|4716
|2007.04.17 08:31
|delete
|2113
|0.64
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4717
|2007.04.17 08:31
|delete
|2112
|0.32
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4718
|2007.04.17 08:31
|delete
|2111
|0.16
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4719
|2007.04.17 08:31
|delete
|2110
|0.08
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4720
|2007.04.17 08:31
|delete
|2109
|0.04
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4721
|2007.04.17 08:31
|delete
|2108
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4722
|2007.04.17 08:31
|buy stop
|2115
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4723
|2007.04.17 08:31
|buy stop
|2116
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4724
|2007.04.17 08:31
|buy stop
|2117
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4725
|2007.04.17 08:31
|buy stop
|2118
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4726
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2119
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4727
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2120
|0.04
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4728
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2121
|0.08
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4729
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2122
|0.16
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4730
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2123
|0.32
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4731
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2124
|0.64
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4732
|2007.04.17 08:31
|buy limit
|2125
|1.28
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4733
|2007.04.17 08:43
|buy
|2115
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4734
|2007.04.17 08:44
|t/p
|2104
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0001
|3.60
|21511.56
|4735
|2007.04.17 08:44
|delete
|2118
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4736
|2007.04.17 08:44
|delete
|2117
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4737
|2007.04.17 08:44
|delete
|2116
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4738
|2007.04.17 08:44
|delete
|2125
|1.28
|1.9857
|0.0000
|1.9875
|4739
|2007.04.17 08:44
|delete
|2124
|0.64
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4740
|2007.04.17 08:44
|delete
|2123
|0.32
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4741
|2007.04.17 08:44
|delete
|2122
|0.16
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4742
|2007.04.17 08:44
|delete
|2121
|0.08
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4743
|2007.04.17 08:44
|delete
|2120
|0.04
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4744
|2007.04.17 08:44
|delete
|2119
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4745
|2007.04.17 08:44
|buy stop
|2126
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4746
|2007.04.17 08:44
|buy stop
|2127
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4747
|2007.04.17 08:44
|buy stop
|2128
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4748
|2007.04.17 08:44
|buy stop
|2129
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4749
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2130
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4750
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2131
|0.04
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4751
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2132
|0.08
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4752
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2133
|0.16
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4753
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2134
|0.32
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4754
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2135
|0.64
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4755
|2007.04.17 08:44
|buy limit
|2136
|1.28
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4756
|2007.04.17 08:45
|buy
|2130
|0.02
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4757
|2007.04.17 08:45
|delete
|2129
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4758
|2007.04.17 08:45
|delete
|2128
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4759
|2007.04.17 08:45
|delete
|2127
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4760
|2007.04.17 08:45
|delete
|2126
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4761
|2007.04.17 08:45
|buy stop
|2137
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4762
|2007.04.17 08:45
|buy stop
|2138
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4763
|2007.04.17 08:45
|buy stop
|2139
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4764
|2007.04.17 08:45
|buy stop
|2140
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4765
|2007.04.17 09:18
|buy
|2137
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4766
|2007.04.17 10:20
|t/p
|2130
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0001
|3.60
|21515.16
|4767
|2007.04.17 10:23
|buy
|2138
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4768
|2007.04.17 10:27
|t/p
|2115
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0019
|3.60
|21518.76
|4769
|2007.04.17 10:27
|t/p
|2137
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0019
|3.60
|21522.36
|4770
|2007.04.17 10:27
|delete
|2140
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4771
|2007.04.17 10:27
|delete
|2139
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4772
|2007.04.17 10:27
|delete
|2136
|1.28
|1.9875
|0.0000
|1.9893
|4773
|2007.04.17 10:27
|delete
|2135
|0.64
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4774
|2007.04.17 10:27
|delete
|2134
|0.32
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4775
|2007.04.17 10:27
|delete
|2133
|0.16
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4776
|2007.04.17 10:27
|delete
|2132
|0.08
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4777
|2007.04.17 10:27
|delete
|2131
|0.04
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4778
|2007.04.17 10:27
|buy stop
|2141
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4779
|2007.04.17 10:27
|buy stop
|2142
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4780
|2007.04.17 10:27
|buy stop
|2143
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4781
|2007.04.17 10:27
|buy stop
|2144
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4782
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2145
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4783
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2146
|0.04
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4784
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2147
|0.08
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4785
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2148
|0.16
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4786
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2149
|0.32
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4787
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2150
|0.64
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4788
|2007.04.17 10:27
|buy limit
|2151
|1.28
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4789
|2007.04.17 10:29
|buy
|2141
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4790
|2007.04.17 12:30
|t/p
|2138
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0037
|3.60
|21525.96
|4791
|2007.04.17 12:30
|delete
|2144
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4792
|2007.04.17 12:30
|delete
|2143
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4793
|2007.04.17 12:30
|delete
|2142
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4794
|2007.04.17 12:30
|delete
|2151
|1.28
|1.9893
|0.0000
|1.9911
|4795
|2007.04.17 12:30
|delete
|2150
|0.64
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4796
|2007.04.17 12:30
|delete
|2149
|0.32
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4797
|2007.04.17 12:30
|delete
|2148
|0.16
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4798
|2007.04.17 12:30
|delete
|2147
|0.08
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4799
|2007.04.17 12:30
|delete
|2146
|0.04
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4800
|2007.04.17 12:30
|delete
|2145
|0.02
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4801
|2007.04.17 12:30
|buy stop
|2152
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4802
|2007.04.17 12:30
|buy stop
|2153
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4803
|2007.04.17 12:30
|buy stop
|2154
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4804
|2007.04.17 12:30
|buy stop
|2155
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4805
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2156
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4806
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2157
|0.04
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4807
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2158
|0.08
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4808
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2159
|0.16
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4809
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2160
|0.32
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4810
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2161
|0.64
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4811
|2007.04.17 12:30
|buy limit
|2162
|1.28
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4812
|2007.04.17 12:31
|buy
|2152
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4813
|2007.04.17 12:45
|t/p
|2141
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0055
|3.60
|21529.56
|4814
|2007.04.17 12:45
|delete
|2155
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4815
|2007.04.17 12:45
|delete
|2154
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4816
|2007.04.17 12:45
|delete
|2153
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4817
|2007.04.17 12:45
|delete
|2162
|1.28
|1.9911
|0.0000
|1.9929
|4818
|2007.04.17 12:45
|delete
|2161
|0.64
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4819
|2007.04.17 12:45
|delete
|2160
|0.32
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4820
|2007.04.17 12:45
|delete
|2159
|0.16
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4821
|2007.04.17 12:45
|delete
|2158
|0.08
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4822
|2007.04.17 12:45
|delete
|2157
|0.04
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4823
|2007.04.17 12:45
|delete
|2156
|0.02
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4824
|2007.04.17 12:45
|buy stop
|2163
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4825
|2007.04.17 12:45
|buy stop
|2164
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4826
|2007.04.17 12:45
|buy stop
|2165
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4827
|2007.04.17 12:45
|buy stop
|2166
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4828
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2167
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4829
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2168
|0.04
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4830
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2169
|0.08
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4831
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2170
|0.16
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4832
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2171
|0.32
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4833
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2172
|0.64
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4834
|2007.04.17 12:45
|buy limit
|2173
|1.28
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4835
|2007.04.17 12:50
|buy
|2163
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4836
|2007.04.17 12:51
|t/p
|2152
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0073
|3.60
|21533.16
|4837
|2007.04.17 12:51
|delete
|2166
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4838
|2007.04.17 12:51
|delete
|2165
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4839
|2007.04.17 12:51
|delete
|2164
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4840
|2007.04.17 12:51
|delete
|2173
|1.28
|1.9929
|0.0000
|1.9947
|4841
|2007.04.17 12:51
|delete
|2172
|0.64
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4842
|2007.04.17 12:51
|delete
|2171
|0.32
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4843
|2007.04.17 12:51
|delete
|2170
|0.16
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4844
|2007.04.17 12:51
|delete
|2169
|0.08
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4845
|2007.04.17 12:51
|delete
|2168
|0.04
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4846
|2007.04.17 12:51
|delete
|2167
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4847
|2007.04.17 12:51
|buy stop
|2174
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4848
|2007.04.17 12:51
|buy stop
|2175
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4849
|2007.04.17 12:51
|buy stop
|2176
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4850
|2007.04.17 12:51
|buy stop
|2177
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4851
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2178
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4852
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2179
|0.04
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4853
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2180
|0.08
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4854
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2181
|0.16
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4855
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2182
|0.32
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4856
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2183
|0.64
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4857
|2007.04.17 12:51
|buy limit
|2184
|1.28
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4858
|2007.04.17 13:09
|buy
|2178
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4859
|2007.04.17 13:09
|delete
|2177
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4860
|2007.04.17 13:09
|delete
|2176
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4861
|2007.04.17 13:09
|delete
|2175
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4862
|2007.04.17 13:09
|delete
|2174
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4863
|2007.04.17 13:09
|buy stop
|2185
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4864
|2007.04.17 13:09
|buy stop
|2186
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4865
|2007.04.17 13:09
|buy stop
|2187
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4866
|2007.04.17 13:09
|buy stop
|2188
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4867
|2007.04.17 13:15
|buy
|2185
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4868
|2007.04.17 19:24
|t/p
|2178
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0073
|3.60
|21536.76
|4869
|2007.04.18 05:39
|buy
|2186
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4870
|2007.04.18 05:39
|t/p
|2163
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0091
|3.59
|21540.35
|4871
|2007.04.18 05:39
|t/p
|2185
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0091
|3.59
|21543.95
|4872
|2007.04.18 05:39
|delete
|2188
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4873
|2007.04.18 05:39
|delete
|2187
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4874
|2007.04.18 05:39
|delete
|2184
|1.28
|1.9947
|0.0000
|1.9965
|4875
|2007.04.18 05:39
|delete
|2183
|0.64
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4876
|2007.04.18 05:39
|delete
|2182
|0.32
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4877
|2007.04.18 05:39
|delete
|2181
|0.16
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4878
|2007.04.18 05:39
|delete
|2180
|0.08
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4879
|2007.04.18 05:39
|delete
|2179
|0.04
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4880
|2007.04.18 05:39
|buy stop
|2189
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4881
|2007.04.18 05:39
|buy stop
|2190
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4882
|2007.04.18 05:39
|buy stop
|2191
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4883
|2007.04.18 05:39
|buy stop
|2192
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4884
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2193
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4885
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2194
|0.04
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4886
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2195
|0.08
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4887
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2196
|0.16
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4888
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2197
|0.32
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4889
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2198
|0.64
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4890
|2007.04.18 05:39
|buy limit
|2199
|1.28
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4891
|2007.04.18 08:30
|buy
|2189
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4892
|2007.04.18 08:30
|t/p
|2186
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0109
|3.60
|21547.55
|4893
|2007.04.18 08:30
|delete
|2192
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4894
|2007.04.18 08:30
|delete
|2191
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4895
|2007.04.18 08:30
|delete
|2190
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4896
|2007.04.18 08:30
|delete
|2199
|1.28
|1.9965
|0.0000
|1.9983
|4897
|2007.04.18 08:30
|delete
|2198
|0.64
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4898
|2007.04.18 08:30
|delete
|2197
|0.32
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4899
|2007.04.18 08:30
|delete
|2196
|0.16
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4900
|2007.04.18 08:30
|delete
|2195
|0.08
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4901
|2007.04.18 08:30
|delete
|2194
|0.04
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4902
|2007.04.18 08:30
|delete
|2193
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4903
|2007.04.18 08:30
|buy stop
|2200
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4904
|2007.04.18 08:30
|buy stop
|2201
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4905
|2007.04.18 08:30
|buy stop
|2202
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4906
|2007.04.18 08:30
|buy stop
|2203
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4907
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2204
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4908
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2205
|0.04
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4909
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2206
|0.08
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4910
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2207
|0.16
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4911
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2208
|0.32
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4912
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2209
|0.64
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4913
|2007.04.18 08:30
|buy limit
|2210
|1.28
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4914
|2007.04.18 08:31
|buy
|2200
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4915
|2007.04.18 08:32
|t/p
|2189
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0127
|3.60
|21551.15
|4916
|2007.04.18 08:32
|delete
|2203
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4917
|2007.04.18 08:32
|delete
|2202
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4918
|2007.04.18 08:32
|delete
|2201
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4919
|2007.04.18 08:32
|delete
|2210
|1.28
|1.9983
|0.0000
|2.0001
|4920
|2007.04.18 08:32
|delete
|2209
|0.64
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4921
|2007.04.18 08:32
|delete
|2208
|0.32
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4922
|2007.04.18 08:32
|delete
|2207
|0.16
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4923
|2007.04.18 08:32
|delete
|2206
|0.08
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4924
|2007.04.18 08:32
|delete
|2205
|0.04
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4925
|2007.04.18 08:32
|delete
|2204
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4926
|2007.04.18 08:32
|buy stop
|2211
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4927
|2007.04.18 08:32
|buy stop
|2212
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4928
|2007.04.18 08:32
|buy stop
|2213
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4929
|2007.04.18 08:32
|buy stop
|2214
|0.02
|2.0199
|0.0000
|2.0217
|4930
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2215
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4931
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2216
|0.04
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4932
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2217
|0.08
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4933
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2218
|0.16
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4934
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2219
|0.32
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4935
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2220
|0.64
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4936
|2007.04.18 08:32
|buy limit
|2221
|1.28
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|4937
|2007.04.18 09:46
|buy
|2215
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4938
|2007.04.18 09:46
|delete
|2214
|0.02
|2.0199
|0.0000
|2.0217
|4939
|2007.04.18 09:46
|delete
|2213
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4940
|2007.04.18 09:46
|delete
|2212
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4941
|2007.04.18 09:46
|delete
|2211
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4942
|2007.04.18 09:46
|buy stop
|2222
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4943
|2007.04.18 09:46
|buy stop
|2223
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4944
|2007.04.18 09:46
|buy stop
|2224
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4945
|2007.04.18 09:46
|buy stop
|2225
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4946
|2007.04.18 11:28
|buy
|2216
|0.04
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4947
|2007.04.18 11:28
|delete
|2225
|0.02
|2.0181
|0.0000
|2.0199
|4948
|2007.04.18 11:28
|delete
|2224
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4949
|2007.04.18 11:28
|delete
|2223
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4950
|2007.04.18 11:28
|delete
|2222
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4951
|2007.04.18 11:28
|buy stop
|2226
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4952
|2007.04.18 11:28
|buy stop
|2227
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4953
|2007.04.18 11:28
|buy stop
|2228
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4954
|2007.04.18 11:28
|buy stop
|2229
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4955
|2007.04.18 11:53
|buy
|2217
|0.08
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4956
|2007.04.18 11:53
|delete
|2229
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|4957
|2007.04.18 11:53
|delete
|2228
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4958
|2007.04.18 11:53
|delete
|2227
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4959
|2007.04.18 11:53
|delete
|2226
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4960
|2007.04.18 11:53
|buy stop
|2230
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4961
|2007.04.18 11:53
|buy stop
|2231
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4962
|2007.04.18 11:53
|buy stop
|2232
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4963
|2007.04.18 11:53
|buy stop
|2233
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4964
|2007.04.18 11:55
|buy
|2218
|0.16
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4965
|2007.04.18 11:55
|delete
|2233
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|4966
|2007.04.18 11:55
|delete
|2232
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4967
|2007.04.18 11:55
|delete
|2231
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4968
|2007.04.18 11:55
|delete
|2230
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4969
|2007.04.18 11:55
|buy stop
|2234
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4970
|2007.04.18 11:55
|buy stop
|2235
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4971
|2007.04.18 11:55
|buy stop
|2236
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4972
|2007.04.18 11:55
|buy stop
|2237
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4973
|2007.04.18 12:15
|buy
|2219
|0.32
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4974
|2007.04.18 12:15
|delete
|2237
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|4975
|2007.04.18 12:15
|delete
|2236
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4976
|2007.04.18 12:15
|delete
|2235
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4977
|2007.04.18 12:15
|delete
|2234
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4978
|2007.04.18 12:15
|buy stop
|2238
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4979
|2007.04.18 12:15
|buy stop
|2239
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4980
|2007.04.18 12:15
|buy stop
|2240
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4981
|2007.04.18 12:15
|buy stop
|2241
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4982
|2007.04.18 12:35
|buy
|2220
|0.64
|2.0019
|0.0000
|2.0037
|4983
|2007.04.18 12:35
|delete
|2241
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|4984
|2007.04.18 12:35
|delete
|2240
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4985
|2007.04.18 12:35
|delete
|2239
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4986
|2007.04.18 12:35
|delete
|2238
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4987
|2007.04.18 12:35
|buy stop
|2242
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4988
|2007.04.18 12:35
|buy stop
|2243
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4989
|2007.04.18 12:35
|buy stop
|2244
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4990
|2007.04.18 12:35
|buy stop
|2245
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|4991
|2007.04.18 12:41
|buy
|2242
|0.02
|2.0037
|0.0000
|2.0055
|4992
|2007.04.18 12:45
|t/p
|2220
|0.64
|2.0037
|0.0000
|2.0037
|115.20
|21666.35
|4993
|2007.04.18 12:52
|buy
|2243
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0073
|4994
|2007.04.18 12:53
|t/p
|2219
|0.32
|2.0055
|0.0000
|2.0055
|57.60
|21723.95
|4995
|2007.04.18 12:53
|t/p
|2242
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0055
|3.60
|21727.55
|4996
|2007.04.18 13:40
|buy
|2244
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0091
|4997
|2007.04.18 20:25
|t/p
|2218
|0.16
|2.0073
|0.0000
|2.0073
|28.80
|21756.35
|4998
|2007.04.18 20:25
|t/p
|2243
|0.02
|2.0073
|0.0000
|2.0073
|3.60
|21759.95
|4999
|2007.04.18 20:55
|buy
|2245
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0109
|5000
|2007.04.18 20:55
|buy stop
|2246
|0.02
|2.0109
|0.0000
|2.0127
|5001
|2007.04.18 20:55
|buy stop
|2247
|0.02
|2.0127
|0.0000
|2.0145
|5002
|2007.04.18 20:55
|buy stop
|2248
|0.02
|2.0145
|0.0000
|2.0163
|5003
|2007.04.18 20:55
|buy stop
|2249
|0.02
|2.0163
|0.0000
|2.0181
|5004
|2007.04.18 23:11
|t/p
|2217
|0.08
|2.0091
|0.0000
|2.0091
|14.40
|21774.35
|5005
|2007.04.18 23:11
|t/p
|2244
|0.02
|2.0091
|0.0000
|2.0091
|3.60
|21777.95
|5006
|2007.04.19 06:44
|buy
|2221
|1.28
|2.0001
|0.0000
|2.0019
|5007
|2007.04.19 07:03
|t/p
|2221
|1.28
|2.0019
|0.0000
|2.0019
|230.40
|22008.35
|5008
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|2245
|0.02
|2.0032
|0.0000
|2.0109
|-11.82
|21996.52
|5009
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|2216
|0.04
|2.0032
|0.0000
|2.0109
|-23.65
|21972.87
|5010
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|2215
|0.02
|2.0032
|0.0000
|2.0127
|-15.42
|21957.45
|5011
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|2200
|0.02
|2.0032
|0.0000
|2.0145
|-19.02
|21938.43
|5012
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1817
|0.02
|2.0036
|0.0000
|1.7072
|-586.15
|21352.28
|5013
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1806
|0.32
|2.0036
|0.0000
|1.7126
|-9205.54
|12146.74
|5014
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1805
|0.16
|2.0036
|0.0000
|1.7108
|-4631.57
|7515.18
|5015
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1803
|0.04
|2.0036
|0.0000
|1.7072
|-1172.29
|6342.88
|5016
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1802
|0.02
|2.0036
|0.0000
|1.7054
|-589.75
|5753.14
|5017
|2007.04.19 09:14
|close at stop
|1796
|0.02
|2.0036
|0.0000
|1.7036
|-593.35
|5159.79