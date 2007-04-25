|Account: 1427808
|Name: Bag-it
|Currency: USD
|2007 April 26, 15:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32760926
|2007.04.25 00:45
|buy
|0.45
|audjpy
|98.26
|0.00
|0.00
|2007.04.26 13:19
|98.81
|0.00
|0.00
|14.18
|207.20
|666
|Bagovino
|32792566
|2007.04.25 06:45
|buy
|0.46
|eurchf
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 10:07
|1.6422
|0.00
|0.00
|6.97
|118.15
|666
|Bagovino
|32808425
|2007.04.25 08:45
|buy
|0.47
|gbpchf
|2.4129
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 10:00
|2.4118
|0.00
|0.00
|23.48
|-42.81
|666
|Bagovino
|32799988
|2007.04.25 07:45
|sell
|0.47
|chfjpy
|98.41
|0.00
|0.00
|2007.04.26 05:34
|98.59
|0.00
|0.00
|-4.72
|-71.30
|666
|Bagovino
|32495170
|2007.04.23 06:45
|sell
|0.44
|gbpchf
|2.4143
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:08
|2.4105
|0.00
|0.00
|-18.18
|139.04
|666
|Bagovino
|32561827
|2007.04.23 14:52
|buy
|0.43
|eurjpy
|161.15
|0.00
|0.00
|2007.04.25 06:17
|161.36
|0.00
|0.00
|7.32
|76.35
|666
|Bagovino
|32589035
|2007.04.23 20:45
|buy
|0.43
|chfjpy
|98.13
|0.00
|0.00
|2007.04.25 04:19
|98.44
|0.00
|0.00
|1.24
|112.53
|666
|Bagovino
|32606713
|2007.04.24 00:50
|sell
|0.43
|eurchf
|1.6410
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 04:18
|1.6397
|0.00
|0.00
|-2.88
|46.46
|666
|Bagovino
|32475229
|2007.04.23 03:46
|sell
|0.44
|audjpy
|99.04
|0.00
|0.00
|2007.04.24 23:10
|98.28
|0.00
|0.00
|-11.52
|282.08
|666
|Bagovino
|32454896
|2007.04.22 23:54
|sell
|0.43
|eurchf
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 19:00
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.10
|666
|Bagovino
|32401808
|2007.04.20 10:45
|sell
|0.42
|chfjpy
|98.23
|0.00
|0.00
|2007.04.23 17:12
|98.16
|0.00
|0.00
|-1.41
|24.79
|666
|Bagovino
|32475066
|2007.04.23 03:45
|sell
|0.44
|eurjpy
|161.24
|0.00
|0.00
|2007.04.23 13:53
|161.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.75
|666
|Bagovino
|32274237
|2007.04.19 13:49
|buy
|0.42
|audjpy
|98.82
|0.00
|0.00
|2007.04.23 02:40
|99.09
|0.00
|0.00
|8.82
|95.51
|666
|Bagovino
|32033355
|2007.04.18 08:57
|buy
|0.43
|eurjpy
|161.46
|0.00
|0.00
|2007.04.23 02:39
|161.41
|0.00
|0.00
|18.29
|-18.10
|666
|Bagovino
|32299404
|2007.04.19 16:56
|buy
|0.42
|gbpchf
|2.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 00:01
|2.4169
|0.00
|0.00
|13.98
|118.35
|666
|Bagovino
|32273258
|2007.04.19 13:45
|buy
|0.42
|eurchf
|1.6372
|0.0000
|0.0000
|2007.04.22 22:01
|1.6408
|0.00
|0.00
|4.24
|125.36
|666
|Bagovino
|32291971
|2007.04.19 15:46
|buy
|0.42
|chfjpy
|98.30
|0.00
|0.00
|2007.04.20 09:04
|98.23
|0.00
|0.00
|0.61
|-24.79
|666
|Bagovino
|31820575
|2007.04.17 05:45
|sell
|0.47
|gbpchf
|2.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 15:56
|2.4132
|0.00
|0.00
|-38.83
|54.60
|666
|Bagovino
|32145338
|2007.04.19 00:48
|sell
|0.42
|chfjpy
|98.24
|0.00
|0.00
|2007.04.19 14:02
|98.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.18
|666
|Bagovino
|32115250
|2007.04.18 19:45
|buy
|0.42
|audjpy
|99.28
|0.00
|0.00
|2007.04.19 00:15
|98.83
|0.00
|0.00
|13.23
|-159.84
|666
|Bagovino
|31808714
|2007.04.17 00:56
|sell
|0.46
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 20:56
|1.6387
|0.00
|0.00
|-3.08
|168.12
|666
|Bagovino
|32079469
|2007.04.18 12:59
|sell
|0.42
|chfjpy
|98.15
|0.00
|0.00
|2007.04.18 19:00
|98.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.22
|666
|Bagovino
|32016091
|2007.04.18 07:45
|buy
|0.43
|chfjpy
|98.46
|0.00
|0.00
|2007.04.18 12:00
|98.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.05
|666
|Bagovino
|31821142
|2007.04.17 05:54
|sell
|0.47
|eurjpy
|161.77
|0.00
|0.00
|2007.04.18 06:21
|161.58
|0.00
|0.00
|-5.26
|75.13
|666
|Bagovino
|31929210
|2007.04.17 16:45
|sell
|0.43
|chfjpy
|98.36
|0.00
|0.00
|2007.04.18 06:13
|98.51
|0.00
|0.00
|-1.44
|-54.27
|666
|Bagovino
|31871596
|2007.04.17 11:59
|buy
|0.43
|chfjpy
|98.66
|0.00
|0.00
|2007.04.17 15:42
|98.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.62
|666
|Bagovino
|31194064
|2007.04.11 23:52
|sell
|0.50
|audjpy
|98.27
|0.00
|0.00
|2007.04.17 11:32
|99.68
|0.00
|0.00
|-19.65
|-590.55
|666
|Bagovino
|31808235
|2007.04.17 00:45
|sell
|0.46
|chfjpy
|98.41
|0.00
|0.00
|2007.04.17 11:00
|98.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.82
|666
|Bagovino
|31440341
|2007.04.13 02:45
|buy
|0.47
|gbpchf
|2.4075
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 04:36
|2.4135
|0.00
|0.00
|15.66
|232.52
|666
|Bagovino
|31507234
|2007.04.13 09:45
|buy
|0.46
|chfjpy
|97.88
|0.00
|0.00
|2007.04.16 22:00
|98.48
|0.00
|0.00
|1.34
|230.65
|666
|Bagovino
|31598625
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.44
|eurchf
|1.6434
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:31
|1.6426
|0.00
|0.00
|2.22
|-29.06
|666
|Bagovino
|31323811
|2007.04.12 13:50
|sell
|0.47
|eurchf
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 14:53
|1.6425
|0.00
|0.00
|-3.15
|-170.25
|666
|Bagovino
|31324484
|2007.04.12 13:51
|sell
|0.47
|eurjpy
|160.35
|0.00
|0.00
|2007.04.13 13:16
|160.58
|0.00
|0.00
|-5.26
|-91.11
|666
|Bagovino
|31486234
|2007.04.13 07:45
|buy
|0.46
|chfjpy
|97.98
|0.00
|0.00
|2007.04.13 08:44
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.36
|666
|Bagovino
|31448795
|2007.04.13 03:45
|sell
|0.46
|chfjpy
|97.83
|0.00
|0.00
|2007.04.13 06:36
|97.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.89
|666
|Bagovino
|31433427
|2007.04.13 01:45
|buy
|0.47
|chfjpy
|97.92
|0.00
|0.00
|2007.04.13 02:45
|97.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.43
|666
|Bagovino
|31310090
|2007.04.12 12:45
|sell
|0.47
|gbpchf
|2.4086
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 01:29
|2.4086
|0.00
|0.00
|-9.71
|0.00
|666
|Bagovino
|31405885
|2007.04.12 23:45
|sell
|0.47
|chfjpy
|97.78
|0.00
|0.00
|2007.04.13 00:44
|97.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.33
|666
|Bagovino
|31358641
|2007.04.12 16:45
|sell
|0.47
|chfjpy
|97.73
|0.00
|0.00
|2007.04.12 19:35
|97.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.05
|666
|Bagovino
|31229460
|2007.04.12 02:59
|buy
|0.47
|chfjpy
|97.88
|0.00
|0.00
|2007.04.12 13:00
|97.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.40
|666
|Bagovino
|31081638
|2007.04.11 07:59
|buy
|0.50
|eurchf
|1.6361
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 12:51
|1.6395
|0.00
|0.00
|7.57
|139.53
|666
|Bagovino
|31246611
|2007.04.12 05:48
|sell
|0.47
|gbpchf
|2.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 11:39
|2.4105
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.41
|666
|Bagovino
|31033326
|2007.04.11 02:45
|sell
|0.50
|eurjpy
|159.73
|0.00
|0.00
|2007.04.12 02:52
|160.82
|0.00
|0.00
|-16.80
|-456.37
|666
|Bagovino
|31087887
|2007.04.11 08:50
|sell
|0.50
|chfjpy
|97.73
|0.00
|0.00
|2007.04.12 02:00
|97.89
|0.00
|0.00
|-5.03
|-66.96
|666
|Bagovino
|30908366
|2007.04.10 08:45
|sell
|0.52
|eurchf
|1.6358
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 06:59
|1.6358
|0.00
|0.00
|-3.48
|0.00
|666
|Bagovino
|31034157
|2007.04.11 02:51
|sell
|0.50
|chfjpy
|97.71
|0.00
|0.00
|2007.04.11 03:51
|97.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.76
|666
|Bagovino
|30866604
|2007.04.10 03:59
|buy
|0.52
|chfjpy
|97.49
|0.00
|0.00
|2007.04.11 01:52
|97.62
|0.00
|0.00
|0.75
|56.85
|666
|Bagovino
|30757665
|2007.04.09 08:48
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3998
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 01:21
|2.4022
|0.00
|0.00
|-20.66
|-98.50
|666
|Bagovino
|30783931
|2007.04.09 14:57
|buy
|0.50
|eurjpy
|159.43
|0.00
|0.00
|2007.04.11 01:19
|159.77
|0.00
|0.00
|8.50
|142.74
|666
|Bagovino
|30816008
|2007.04.09 22:45
|sell
|0.50
|audjpy
|97.35
|0.00
|0.00
|2007.04.10 16:00
|98.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-382.06
|666
|Bagovino
|30724470
|2007.04.08 22:45
|sell
|5.00
|chfjpy
|97.55
|0.00
|0.00
|2007.04.10 03:00
|97.43
|0.00
|0.00
|-16.75
|504.75
|666
|Bagovino
|30783936
|2007.04.09 14:57
|sell
|0.50
|eurjpy
|159.39
|0.00
|0.00
|2007.04.10 02:40
|159.56
|0.00
|0.00
|-5.60
|-71.54
|666
|Bagovino
|30746490
|2007.04.09 05:54
|sell
|0.50
|eurjpy
|159.34
|0.00
|0.00
|2007.04.09 13:58
|159.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|666
|Bagovino
|30722841
|2007.04.08 08:11
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|-45.01
|-401.17
|Closed P/L:
|-446.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32991797
|2007.04.26 10:59
|sell
|0.47
|gbpchf
|2.4105
|0.0000
|0.0000
|2.4068
|0.00
|0.00
|0.00
|143.83
|666
|Bagovino
|33019179
|2007.04.26 13:53
|sell
|0.48
|eurchf
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|1.6436
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.64
|666
|Bagovino
|33027035
|2007.04.26 14:45
|sell
|0.48
|audjpy
|98.59
|0.00
|0.00
|98.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.20
|666
|Bagovino
|0.00
|0.00
|0.00
|43.99
|Floating P/L:
|43.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-446.18
|Floating P/L:
|43.99
|Margin:
|715.00
|Balance:
|9 553.82
|Equity:
|9 597.81
|Free Margin:
|8 882.81
|Details:
|Gross Profit:
|2 943.56
|Gross Loss:
|3 389.74
|Total Net Profit:
|-446.18
|Profit Factor:
|0.87
|Expected Payoff:
|-8.42
|Absolute Drawdown:
|1 628.75
|Maximal Drawdown:
|1 951.61 (18.91%)
|Relative Drawdown:
|18.91% (1 951.61)
|Total Trades:
|53
|Short Positions (won %):
|31 (25.81%)
|Long Positions (won %):
|22 (59.09%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (39.62%)
|Loss trades (% of total):
|32 (60.38%)
|Largest
|profit trade:
|488.00
|loss trade:
|-610.20
|Average
|profit trade:
|140.17
|loss trade:
|-105.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (632.44)
|consecutive losses ($):
|10 (-655.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|632.44 (5)
|consecutive loss (count):
|-871.35 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3