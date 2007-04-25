Interbank FX, LLC

Account: 1427808 Name: Bag-it Currency: USD 2007 April 26, 15:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
327609262007.04.25 00:45buy0.45audjpy98.260.000.002007.04.26 13:1998.810.000.0014.18207.20
 666Bagovino
327925662007.04.25 06:45buy0.46eurchf1.63910.00000.00002007.04.26 10:071.64220.000.006.97118.15
 666Bagovino
328084252007.04.25 08:45buy0.47gbpchf2.41290.00000.00002007.04.26 10:002.41180.000.0023.48-42.81
 666Bagovino
327999882007.04.25 07:45sell0.47chfjpy98.410.000.002007.04.26 05:3498.590.000.00-4.72-71.30
 666Bagovino
324951702007.04.23 06:45sell0.44gbpchf2.41430.00000.00002007.04.25 07:082.41050.000.00-18.18139.04
 666Bagovino
325618272007.04.23 14:52buy0.43eurjpy161.150.000.002007.04.25 06:17161.360.000.007.3276.35
 666Bagovino
325890352007.04.23 20:45buy0.43chfjpy98.130.000.002007.04.25 04:1998.440.000.001.24112.53
 666Bagovino
326067132007.04.24 00:50sell0.43eurchf1.64100.00000.00002007.04.25 04:181.63970.000.00-2.8846.46
 666Bagovino
324752292007.04.23 03:46sell0.44audjpy99.040.000.002007.04.24 23:1098.280.000.00-11.52282.08
 666Bagovino
324548962007.04.22 23:54sell0.43eurchf1.64080.00000.00002007.04.23 19:001.64190.000.000.00-39.10
 666Bagovino
324018082007.04.20 10:45sell0.42chfjpy98.230.000.002007.04.23 17:1298.160.000.00-1.4124.79
 666Bagovino
324750662007.04.23 03:45sell0.44eurjpy161.240.000.002007.04.23 13:53161.380.000.000.00-51.75
 666Bagovino
322742372007.04.19 13:49buy0.42audjpy98.820.000.002007.04.23 02:4099.090.000.008.8295.51
 666Bagovino
320333552007.04.18 08:57buy0.43eurjpy161.460.000.002007.04.23 02:39161.410.000.0018.29-18.10
 666Bagovino
322994042007.04.19 16:56buy0.42gbpchf2.41350.00000.00002007.04.23 00:012.41690.000.0013.98118.35
 666Bagovino
322732582007.04.19 13:45buy0.42eurchf1.63720.00000.00002007.04.22 22:011.64080.000.004.24125.36
 666Bagovino
322919712007.04.19 15:46buy0.42chfjpy98.300.000.002007.04.20 09:0498.230.000.000.61-24.79
 666Bagovino
318205752007.04.17 05:45sell0.47gbpchf2.41460.00000.00002007.04.19 15:562.41320.000.00-38.8354.60
 666Bagovino
321453382007.04.19 00:48sell0.42chfjpy98.240.000.002007.04.19 14:0298.280.000.000.00-14.18
 666Bagovino
321152502007.04.18 19:45buy0.42audjpy99.280.000.002007.04.19 00:1598.830.000.0013.23-159.84
 666Bagovino
318087142007.04.17 00:56sell0.46eurchf1.64310.00000.00002007.04.18 20:561.63870.000.00-3.08168.12
 666Bagovino
320794692007.04.18 12:59sell0.42chfjpy98.150.000.002007.04.18 19:0098.450.000.000.00-106.22
 666Bagovino
320160912007.04.18 07:45buy0.43chfjpy98.460.000.002007.04.18 12:0098.270.000.000.00-69.05
 666Bagovino
318211422007.04.17 05:54sell0.47eurjpy161.770.000.002007.04.18 06:21161.580.000.00-5.2675.13
 666Bagovino
319292102007.04.17 16:45sell0.43chfjpy98.360.000.002007.04.18 06:1398.510.000.00-1.44-54.27
 666Bagovino
318715962007.04.17 11:59buy0.43chfjpy98.660.000.002007.04.17 15:4298.390.000.000.00-97.62
 666Bagovino
311940642007.04.11 23:52sell0.50audjpy98.270.000.002007.04.17 11:3299.680.000.00-19.65-590.55
 666Bagovino
318082352007.04.17 00:45sell0.46chfjpy98.410.000.002007.04.17 11:0098.690.000.000.00-107.82
 666Bagovino
314403412007.04.13 02:45buy0.47gbpchf2.40750.00000.00002007.04.17 04:362.41350.000.0015.66232.52
 666Bagovino
315072342007.04.13 09:45buy0.46chfjpy97.880.000.002007.04.16 22:0098.480.000.001.34230.65
 666Bagovino
315986252007.04.13 15:53buy0.44eurchf1.64340.00000.00002007.04.16 09:311.64260.000.002.22-29.06
 666Bagovino
313238112007.04.12 13:50sell0.47eurchf1.63810.00000.00002007.04.13 14:531.64250.000.00-3.15-170.25
 666Bagovino
313244842007.04.12 13:51sell0.47eurjpy160.350.000.002007.04.13 13:16160.580.000.00-5.26-91.11
 666Bagovino
314862342007.04.13 07:45buy0.46chfjpy97.980.000.002007.04.13 08:4497.740.000.000.00-93.36
 666Bagovino
314487952007.04.13 03:45sell0.46chfjpy97.830.000.002007.04.13 06:3697.920.000.000.00-34.89
 666Bagovino
314334272007.04.13 01:45buy0.47chfjpy97.920.000.002007.04.13 02:4597.790.000.000.00-51.43
 666Bagovino
313100902007.04.12 12:45sell0.47gbpchf2.40860.00000.00002007.04.13 01:292.40860.000.00-9.710.00
 666Bagovino
314058852007.04.12 23:45sell0.47chfjpy97.780.000.002007.04.13 00:4497.920.000.000.00-55.33
 666Bagovino
313586412007.04.12 16:45sell0.47chfjpy97.730.000.002007.04.12 19:3597.910.000.000.00-71.05
 666Bagovino
312294602007.04.12 02:59buy0.47chfjpy97.880.000.002007.04.12 13:0097.770.000.000.00-43.40
 666Bagovino
310816382007.04.11 07:59buy0.50eurchf1.63610.00000.00002007.04.12 12:511.63950.000.007.57139.53
 666Bagovino
312466112007.04.12 05:48sell0.47gbpchf2.40940.00000.00002007.04.12 11:392.41050.000.000.00-42.41
 666Bagovino
310333262007.04.11 02:45sell0.50eurjpy159.730.000.002007.04.12 02:52160.820.000.00-16.80-456.37
 666Bagovino
310878872007.04.11 08:50sell0.50chfjpy97.730.000.002007.04.12 02:0097.890.000.00-5.03-66.96
 666Bagovino
309083662007.04.10 08:45sell0.52eurchf1.63580.00000.00002007.04.11 06:591.63580.000.00-3.480.00
 666Bagovino
310341572007.04.11 02:51sell0.50chfjpy97.710.000.002007.04.11 03:5197.850.000.000.00-58.76
 666Bagovino
308666042007.04.10 03:59buy0.52chfjpy97.490.000.002007.04.11 01:5297.620.000.000.7556.85
 666Bagovino
307576652007.04.09 08:48sell0.50gbpchf2.39980.00000.00002007.04.11 01:212.40220.000.00-20.66-98.50
 666Bagovino
307839312007.04.09 14:57buy0.50eurjpy159.430.000.002007.04.11 01:19159.770.000.008.50142.74
 666Bagovino
308160082007.04.09 22:45sell0.50audjpy97.350.000.002007.04.10 16:0098.260.000.000.00-382.06
 666Bagovino
307244702007.04.08 22:45sell5.00chfjpy97.550.000.002007.04.10 03:0097.430.000.00-16.75504.75
 666Bagovino
307839362007.04.09 14:57sell0.50eurjpy159.390.000.002007.04.10 02:40159.560.000.00-5.60-71.54
 666Bagovino
307464902007.04.09 05:54sell0.50eurjpy159.340.000.002007.04.09 13:58159.550.000.000.00-88.00
 666Bagovino
307228412007.04.08 08:11balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -45.01 -401.17
Closed P/L: -446.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
329917972007.04.26 10:59sell0.47gbpchf2.41050.00000.0000 2.40680.000.000.00143.83
 666Bagovino
330191792007.04.26 13:53sell0.48eurchf1.64240.00000.0000 1.64360.000.000.00-47.64
 666Bagovino
330270352007.04.26 14:45sell0.48audjpy98.590.000.00 98.720.000.000.00-52.20
 666Bagovino
  0.00 0.00 0.00 43.99
 Floating P/L: 43.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -446.18 Floating P/L: 43.99 Margin: 715.00
Balance: 9 553.82 Equity: 9 597.81 Free Margin: 8 882.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 943.56 Gross Loss: 3 389.74 Total Net Profit: -446.18
Profit Factor: 0.87 Expected Payoff: -8.42  
Absolute Drawdown: 1 628.75 Maximal Drawdown: 1 951.61 (18.91%) Relative Drawdown: 18.91% (1 951.61)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 31 (25.81%) Long Positions (won %): 22 (59.09%)
Profit Trades (% of total): 21 (39.62%) Loss trades (% of total): 32 (60.38%)
Largest profit trade: 488.00 loss trade: -610.20
Average profit trade: 140.17 loss trade: -105.93
Maximum consecutive wins ($): 5 (632.44) consecutive losses ($): 10 (-655.78)
Maximal consecutive profit (count): 632.44 (5) consecutive loss (count): -871.35 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3