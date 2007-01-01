Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio2
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 02:00 - 2007.04.13 22:00 (2007.01.01 - 2007.04.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.1; FixedLotsOrder2=0.1; FixedLotsOrder3=0.3; FixedLotsOrder4=0.6; FixedLotsOrder5=1.2; FixedLotsOrder6=1.2; FixedLotsOrder7=1.6; FixedLotsOrder8=1.6; FixedLotsOrder9=1.6; FixedLotsOrderLast=0; UseHourTrade=false;
FromHourTrade=0; ToHourTrade=12; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=false;
LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=0.1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=true;
UseGlobalProg=true;
ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true;
EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true;
UseConservativeRSX_Signals=false;
RSX_Period=5; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true;
JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false;
TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; ReverseSignal=false;
ReverseFilter=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=9; LongPips=30; LongSecureProfit=23; LongAccountProtection=true;
LongOrderstoProtect=8; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=9; ShortPips=30; ShortSecureProfit=23; ShortAccountProtection=true;
ShortOrderstoProtect=8;
|Bars in test
|6704
|Ticks modelled
|293889
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3474.26
|Gross profit
|7364.54
|Gross loss
|-3890.28
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|13.06
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|324.01 (2.71%)
|Relative drawdown
|2.71% (324.01)
|Total trades
|266
|Short positions (won %)
|121 (61.98%)
|Long positions (won %)
|145 (64.83%)
|Profit trades (% of total)
|169 (63.53%)
|Loss trades (% of total)
|97 (36.47%)
|Largest
|profit trade
|315.00
|loss trade
|-202.08
|Average
|profit trade
|43.58
|loss trade
|-40.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (288.47)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-267.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|373.68 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-267.40 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 02:59
|buy
|1
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|2
|2007.01.02 02:16
|t/p
|1
|0.10
|1.3214
|0.0000
|1.3214
|22.40
|10022.40
|3
|2007.01.02 03:00
|buy
|2
|0.30
|1.3215
|0.0000
|1.3238
|4
|2007.01.02 03:26
|close
|2
|0.30
|1.3223
|0.0000
|1.3238
|24.00
|10046.40
|5
|2007.01.02 03:26
|buy
|3
|0.30
|1.3224
|0.0000
|1.3247
|6
|2007.01.02 03:40
|close
|3
|0.30
|1.3232
|0.0000
|1.3247
|24.00
|10070.40
|7
|2007.01.02 03:40
|buy
|4
|0.20
|1.3233
|0.0000
|1.3256
|8
|2007.01.02 10:28
|close
|4
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3256
|30.00
|10100.40
|9
|2007.01.02 10:28
|buy
|5
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3272
|10
|2007.01.02 10:43
|close
|5
|0.20
|1.3262
|0.0000
|1.3272
|26.00
|10126.40
|11
|2007.01.02 10:43
|buy
|6
|0.20
|1.3263
|0.0000
|1.3286
|12
|2007.01.02 11:29
|close
|6
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3286
|24.00
|10150.40
|13
|2007.01.02 11:29
|buy
|7
|0.20
|1.3276
|0.0000
|1.3299
|14
|2007.01.02 13:06
|close
|7
|0.20
|1.3288
|0.0000
|1.3299
|24.00
|10174.40
|15
|2007.01.02 13:06
|buy
|8
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|16
|2007.01.03 12:33
|buy
|9
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3281
|17
|2007.01.03 13:23
|buy
|10
|0.30
|1.3225
|0.0000
|1.3248
|18
|2007.01.03 14:00
|sell
|11
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|19
|2007.01.03 16:15
|t/p
|10
|0.30
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|69.00
|10243.40
|20
|2007.01.03 16:15
|close
|9
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3281
|-9.00
|10234.40
|21
|2007.01.03 16:15
|close
|8
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3312
|-37.60
|10196.80
|22
|2007.01.03 16:30
|sell
|12
|0.10
|1.3256
|0.0000
|1.3233
|23
|2007.01.03 16:59
|t/p
|12
|0.10
|1.3233
|0.0000
|1.3233
|23.00
|10219.80
|24
|2007.01.03 16:59
|close
|11
|0.10
|1.3233
|0.0000
|1.3202
|-8.00
|10211.80
|25
|2007.01.03 16:59
|sell
|13
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|26
|2007.01.03 18:01
|t/p
|13
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|23.00
|10234.80
|27
|2007.01.03 18:01
|sell
|14
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3184
|28
|2007.01.03 18:08
|t/p
|14
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|23.00
|10257.80
|29
|2007.01.03 18:08
|sell
|15
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|30
|2007.01.03 20:24
|t/p
|15
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|23.00
|10280.80
|31
|2007.01.03 20:24
|sell
|16
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|32
|2007.01.04 11:32
|t/p
|16
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|24.48
|10305.28
|33
|2007.01.04 11:32
|sell
|17
|0.50
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|34
|2007.01.04 11:49
|close
|17
|0.50
|1.3126
|0.0000
|1.3108
|25.00
|10330.28
|35
|2007.01.04 11:49
|sell
|18
|0.30
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|36
|2007.01.04 11:54
|close
|18
|0.30
|1.3116
|0.0000
|1.3102
|27.00
|10357.28
|37
|2007.01.04 11:54
|sell
|19
|0.30
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|38
|2007.01.04 12:32
|close
|19
|0.30
|1.3107
|0.0000
|1.3092
|24.00
|10381.28
|39
|2007.01.04 12:32
|sell
|20
|0.20
|1.3106
|0.0000
|1.3083
|40
|2007.01.04 13:50
|close
|20
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3083
|26.00
|10407.28
|41
|2007.01.04 13:50
|sell
|21
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|42
|2007.01.04 19:12
|close
|21
|0.20
|1.3080
|0.0000
|1.3069
|24.00
|10431.28
|43
|2007.01.04 19:12
|sell
|22
|0.20
|1.3075
|0.0000
|1.3052
|44
|2007.01.05 06:04
|close
|22
|0.20
|1.3063
|0.0000
|1.3052
|24.99
|10456.27
|45
|2007.01.05 06:04
|sell
|23
|0.20
|1.3062
|0.0000
|1.3039
|46
|2007.01.05 10:49
|sell
|24
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|47
|2007.01.05 16:30
|close
|24
|0.20
|1.3071
|0.0000
|1.3070
|44.00
|10500.27
|48
|2007.01.05 16:30
|close
|23
|0.20
|1.3064
|0.0000
|1.3039
|-4.00
|10496.27
|49
|2007.01.05 18:00
|sell
|25
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.2990
|50
|2007.01.05 19:03
|t/p
|25
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|23.00
|10519.27
|51
|2007.01.05 19:03
|sell
|26
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2965
|52
|2007.01.08 10:20
|sell
|27
|0.10
|1.3018
|0.0000
|1.2995
|53
|2007.01.08 16:37
|t/p
|27
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|23.00
|10542.27
|54
|2007.01.08 16:37
|close
|26
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2965
|-6.51
|10535.76
|55
|2007.01.08 16:37
|sell
|28
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|56
|2007.01.08 18:03
|sell
|29
|0.10
|1.3022
|0.0000
|1.2999
|57
|2007.01.09 02:00
|buy
|30
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3053
|58
|2007.01.09 17:49
|t/p
|29
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|23.49
|10559.25
|59
|2007.01.09 17:49
|buy
|31
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.3022
|60
|2007.01.09 17:49
|close
|28
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2969
|-6.51
|10552.75
|61
|2007.01.09 19:00
|sell
|32
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2976
|62
|2007.01.10 03:14
|t/p
|32
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|23.49
|10576.24
|63
|2007.01.10 03:14
|sell
|33
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2951
|64
|2007.01.10 03:19
|buy
|34
|0.30
|1.2967
|0.0000
|1.2990
|65
|2007.01.10 10:31
|t/p
|34
|0.30
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|69.00
|10645.24
|66
|2007.01.10 10:31
|close
|31
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.3022
|-9.60
|10635.64
|67
|2007.01.10 10:31
|close
|30
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.3053
|-41.60
|10594.04
|68
|2007.01.10 15:00
|buy
|35
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.3021
|69
|2007.01.10 16:35
|buy
|36
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2991
|70
|2007.01.10 18:09
|t/p
|33
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|23.00
|10617.04
|71
|2007.01.10 18:15
|buy
|37
|1.50
|1.2936
|0.0000
|1.2959
|72
|2007.01.10 18:35
|close
|37
|1.50
|1.2943
|0.0000
|1.2959
|105.00
|10722.04
|73
|2007.01.10 18:35
|close
|36
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2991
|-26.00
|10696.04
|74
|2007.01.10 18:35
|close
|35
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.3021
|-55.00
|10641.04
|75
|2007.01.10 20:00
|sell
|38
|0.30
|1.2936
|0.0000
|1.2913
|76
|2007.01.11 10:56
|sell
|39
|0.30
|1.2968
|0.0000
|1.2945
|77
|2007.01.11 12:00
|buy
|40
|0.30
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|78
|2007.01.11 12:37
|close
|40
|0.30
|1.2974
|0.0000
|1.2989
|24.00
|10665.04
|79
|2007.01.11 12:37
|buy
|41
|0.30
|1.2977
|0.0000
|1.3000
|80
|2007.01.11 15:05
|close
|41
|0.30
|1.2986
|0.0000
|1.3000
|27.00
|10692.04
|81
|2007.01.11 15:11
|sell
|42
|0.60
|1.2998
|0.0000
|1.2975
|82
|2007.01.11 15:27
|t/p
|42
|0.60
|1.2975
|0.0000
|1.2975
|138.00
|10830.04
|83
|2007.01.11 15:27
|close
|39
|0.30
|1.2975
|0.0000
|1.2945
|-21.00
|10809.04
|84
|2007.01.11 15:27
|close
|38
|0.30
|1.2973
|0.0000
|1.2913
|-106.56
|10702.48
|85
|2007.01.11 16:00
|buy
|43
|0.20
|1.2984
|0.0000
|1.3007
|86
|2007.01.11 16:41
|buy
|44
|0.20
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|87
|2007.01.11 17:18
|buy
|45
|0.60
|1.2923
|0.0000
|1.2946
|88
|2007.01.11 18:15
|buy
|46
|1.20
|1.2893
|0.0000
|1.2916
|89
|2007.01.11 19:00
|sell
|47
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2865
|90
|2007.01.12 10:50
|t/p
|46
|1.20
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|268.80
|10971.28
|91
|2007.01.12 10:50
|close
|45
|0.60
|1.2916
|0.0000
|1.2946
|-45.60
|10925.68
|92
|2007.01.12 10:50
|close
|44
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2977
|-79.20
|10846.48
|93
|2007.01.12 10:50
|close
|43
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.3007
|-137.20
|10709.28
|94
|2007.01.12 10:51
|sell
|48
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2895
|95
|2007.01.12 14:56
|close
|48
|0.20
|1.2897
|0.0000
|1.2895
|42.00
|10751.28
|96
|2007.01.12 14:56
|close
|47
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2865
|-23.01
|10728.26
|97
|2007.01.12 19:00
|buy
|49
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2957
|98
|2007.01.15 10:42
|close
|49
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2957
|22.80
|10751.06
|99
|2007.01.15 11:00
|buy
|50
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2971
|100
|2007.01.16 10:39
|t/p
|50
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|22.40
|10773.46
|101
|2007.01.16 14:00
|buy
|51
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2997
|102
|2007.01.16 16:22
|buy
|52
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2966
|103
|2007.01.16 19:00
|sell
|53
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2907
|104
|2007.01.16 19:50
|buy
|54
|0.30
|1.2913
|0.0000
|1.2936
|105
|2007.01.17 09:21
|t/p
|54
|0.30
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|67.20
|10840.66
|106
|2007.01.17 09:21
|close
|52
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2966
|-7.60
|10833.06
|107
|2007.01.17 09:21
|close
|51
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2997
|-39.60
|10793.46
|108
|2007.01.17 16:07
|t/p
|53
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|23.49
|10816.95
|109
|2007.01.18 01:00
|buy
|55
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2962
|110
|2007.01.18 06:07
|t/p
|55
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|23.00
|10839.95
|111
|2007.01.18 06:07
|buy
|56
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2988
|112
|2007.01.18 13:29
|buy
|57
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2958
|113
|2007.01.18 16:30
|buy
|58
|0.30
|1.2904
|0.0000
|1.2927
|114
|2007.01.18 17:21
|t/p
|58
|0.30
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|69.00
|10908.95
|115
|2007.01.18 17:21
|close
|57
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2958
|-8.00
|10900.95
|116
|2007.01.18 17:21
|close
|56
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2988
|-39.00
|10861.95
|117
|2007.01.19 05:00
|buy
|59
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|118
|2007.01.19 07:03
|t/p
|59
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|23.00
|10884.95
|119
|2007.01.19 07:03
|buy
|60
|0.50
|1.2997
|0.0000
|1.3020
|120
|2007.01.19 12:55
|buy
|61
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|121
|2007.01.19 17:07
|buy
|62
|1.50
|1.2935
|0.0000
|1.2958
|122
|2007.01.19 18:00
|sell
|63
|0.50
|1.2930
|0.0000
|1.2907
|123
|2007.01.19 18:01
|close
|63
|0.50
|1.2925
|0.0000
|1.2907
|25.00
|10909.95
|124
|2007.01.19 18:01
|sell
|64
|0.30
|1.2921
|0.0000
|1.2898
|125
|2007.01.19 19:27
|sell
|65
|0.30
|1.2952
|0.0000
|1.2929
|126
|2007.01.19 19:27
|close
|62
|1.50
|1.2956
|0.0000
|1.2958
|315.00
|11224.95
|127
|2007.01.19 19:27
|close
|61
|0.50
|1.2955
|0.0000
|1.2989
|-55.00
|11169.95
|128
|2007.01.19 19:27
|close
|60
|0.50
|1.2958
|0.0000
|1.3020
|-195.00
|10974.95
|129
|2007.01.22 04:00
|buy
|66
|0.30
|1.2970
|0.0000
|1.2993
|130
|2007.01.22 06:23
|close
|66
|0.30
|1.2978
|0.0000
|1.2993
|24.00
|10998.95
|131
|2007.01.22 06:23
|buy
|67
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2998
|132
|2007.01.22 13:57
|buy
|68
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2967
|133
|2007.01.22 15:42
|close
|65
|0.30
|1.2932
|0.0000
|1.2929
|61.48
|11060.43
|134
|2007.01.22 15:42
|close
|64
|0.30
|1.2933
|0.0000
|1.2898
|-34.52
|11025.91
|135
|2007.01.22 16:00
|sell
|69
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|136
|2007.01.22 19:03
|sell
|70
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|137
|2007.01.23 03:27
|close
|70
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2939
|44.99
|11070.90
|138
|2007.01.23 03:27
|close
|69
|0.20
|1.2942
|0.0000
|1.2908
|-21.01
|11049.89
|139
|2007.01.23 10:34
|close
|68
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2967
|42.80
|11092.69
|140
|2007.01.23 10:34
|close
|67
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2998
|-17.20
|11075.49
|141
|2007.01.23 12:00
|buy
|71
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2996
|142
|2007.01.23 12:57
|close
|71
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.2996
|24.00
|11099.49
|143
|2007.01.23 12:57
|buy
|72
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.3009
|144
|2007.01.23 13:09
|t/p
|72
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|23.00
|11122.49
|145
|2007.01.23 13:09
|buy
|73
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.3035
|146
|2007.01.23 15:52
|t/p
|73
|0.10
|1.3035
|0.0000
|1.3035
|23.00
|11145.49
|147
|2007.01.23 18:00
|buy
|74
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3053
|148
|2007.01.24 11:04
|buy
|75
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.3022
|149
|2007.01.24 17:00
|sell
|76
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2965
|150
|2007.01.24 18:17
|buy
|77
|0.30
|1.2969
|0.0000
|1.2992
|151
|2007.01.24 18:17
|t/p
|76
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2965
|23.00
|11168.49
|152
|2007.01.24 18:17
|sell
|78
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2940
|153
|2007.01.25 11:03
|t/p
|77
|0.30
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|63.60
|11232.09
|154
|2007.01.25 11:03
|close
|75
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3022
|-8.80
|11223.29
|155
|2007.01.25 11:03
|close
|74
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.3053
|-39.40
|11183.88
|156
|2007.01.25 11:07
|sell
|79
|0.10
|1.2994
|0.0000
|1.2971
|157
|2007.01.25 12:00
|buy
|80
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3015
|158
|2007.01.25 12:08
|t/p
|79
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|23.00
|11206.88
|159
|2007.01.25 12:08
|close
|78
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2940
|-6.52
|11200.36
|160
|2007.01.25 19:35
|buy
|81
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2984
|161
|2007.01.25 21:00
|t/p
|81
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|23.00
|11223.36
|162
|2007.01.25 21:00
|close
|80
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.3015
|-7.00
|11216.36
|163
|2007.01.26 00:00
|sell
|82
|0.50
|1.2936
|0.0000
|1.2913
|164
|2007.01.26 00:21
|close
|82
|0.50
|1.2931
|0.0000
|1.2913
|25.00
|11241.36
|165
|2007.01.26 00:21
|sell
|83
|0.30
|1.2930
|0.0000
|1.2907
|166
|2007.01.26 04:44
|close
|83
|0.30
|1.2921
|0.0000
|1.2907
|27.00
|11268.36
|167
|2007.01.26 04:44
|sell
|84
|0.30
|1.2920
|0.0000
|1.2897
|168
|2007.01.26 11:08
|close
|84
|0.30
|1.2912
|0.0000
|1.2897
|24.00
|11292.36
|169
|2007.01.26 11:08
|sell
|85
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2888
|170
|2007.01.26 14:30
|close
|85
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2888
|24.00
|11316.36
|171
|2007.01.26 15:00
|sell
|86
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2872
|172
|2007.01.26 18:00
|close
|86
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2872
|24.00
|11340.36
|173
|2007.01.26 18:00
|sell
|87
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2855
|174
|2007.01.26 18:28
|sell
|88
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2887
|175
|2007.01.29 15:00
|buy
|89
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2945
|176
|2007.01.29 17:54
|close
|89
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2945
|24.00
|11364.36
|177
|2007.01.29 19:00
|buy
|90
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2957
|178
|2007.01.29 19:57
|sell
|91
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|179
|2007.01.29 19:59
|close
|90
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2957
|24.00
|11388.36
|180
|2007.01.29 19:59
|buy
|92
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2970
|181
|2007.01.30 06:45
|t/p
|92
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|22.40
|11410.76
|182
|2007.01.30 06:45
|buy
|93
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|183
|2007.01.30 15:50
|sell
|94
|0.60
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|184
|2007.01.30 17:56
|t/p
|94
|0.60
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|138.00
|11548.76
|185
|2007.01.30 17:56
|close
|91
|0.50
|1.2949
|0.0000
|1.2918
|-37.53
|11511.23
|186
|2007.01.30 17:56
|close
|88
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2887
|-78.03
|11433.20
|187
|2007.01.30 17:56
|close
|87
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2855
|-140.03
|11293.18
|188
|2007.01.31 11:22
|buy
|95
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|189
|2007.01.31 13:00
|sell
|96
|0.50
|1.2929
|0.0000
|1.2906
|190
|2007.01.31 15:38
|close
|95
|0.50
|1.2951
|0.0000
|1.2964
|50.00
|11343.18
|191
|2007.01.31 15:38
|close
|93
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2995
|-23.60
|11319.58
|192
|2007.01.31 15:53
|sell
|97
|0.30
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|193
|2007.01.31 16:43
|close
|97
|0.30
|1.2937
|0.0000
|1.2936
|66.00
|11385.58
|194
|2007.01.31 16:43
|close
|96
|0.50
|1.2938
|0.0000
|1.2906
|-45.00
|11340.58
|195
|2007.01.31 20:00
|buy
|98
|0.30
|1.2998
|0.0000
|1.3021
|196
|2007.01.31 20:39
|close
|98
|0.30
|1.3006
|0.0000
|1.3021
|24.00
|11364.58
|197
|2007.01.31 20:39
|buy
|99
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.3032
|198
|2007.01.31 22:17
|close
|99
|0.20
|1.3023
|0.0000
|1.3032
|28.00
|11392.58
|199
|2007.01.31 22:17
|buy
|100
|0.20
|1.3024
|0.0000
|1.3047
|200
|2007.01.31 22:52
|close
|100
|0.20
|1.3036
|0.0000
|1.3047
|24.00
|11416.58
|201
|2007.01.31 22:52
|buy
|101
|0.20
|1.3037
|0.0000
|1.3060
|202
|2007.02.01 12:44
|buy
|102
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3030
|203
|2007.02.01 16:30
|close
|102
|0.20
|1.3028
|0.0000
|1.3030
|42.00
|11458.58
|204
|2007.02.01 16:30
|close
|101
|0.20
|1.3027
|0.0000
|1.3060
|-23.60
|11434.98
|205
|2007.02.01 16:30
|buy
|103
|0.20
|1.3030
|0.0000
|1.3053
|206
|2007.02.01 18:00
|close
|103
|0.20
|1.3043
|0.0000
|1.3053
|26.00
|11460.98
|207
|2007.02.02 20:00
|sell
|104
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2935
|208
|2007.02.05 08:56
|t/p
|104
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2935
|23.49
|11484.47
|209
|2007.02.05 08:56
|sell
|105
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2910
|210
|2007.02.05 11:32
|sell
|106
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2941
|211
|2007.02.05 12:40
|t/p
|106
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|23.00
|11507.47
|212
|2007.02.05 12:40
|close
|105
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2910
|-8.00
|11499.47
|213
|2007.02.05 12:40
|sell
|107
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2915
|214
|2007.02.05 17:19
|t/p
|107
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|23.00
|11522.47
|215
|2007.02.05 17:19
|sell
|108
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2890
|216
|2007.02.06 12:49
|sell
|109
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2920
|217
|2007.02.06 20:00
|buy
|110
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2992
|218
|2007.02.06 21:12
|sell
|111
|0.30
|1.2974
|0.0000
|1.2951
|219
|2007.02.07 10:44
|t/p
|110
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|22.40
|11544.87
|220
|2007.02.07 17:45
|sell
|112
|0.60
|1.3005
|0.0000
|1.2982
|221
|2007.02.07 19:00
|buy
|113
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3038
|222
|2007.02.08 11:45
|buy
|114
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.3007
|223
|2007.02.08 11:47
|t/p
|112
|0.60
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|146.88
|11691.75
|224
|2007.02.08 11:47
|close
|111
|0.30
|1.2982
|0.0000
|1.2951
|-18.08
|11673.67
|225
|2007.02.08 11:47
|close
|109
|0.10
|1.2983
|0.0000
|1.2920
|-38.03
|11635.64
|226
|2007.02.08 11:47
|close
|108
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2890
|-66.53
|11569.11
|227
|2007.02.08 16:35
|t/p
|114
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|23.00
|11592.11
|228
|2007.02.08 16:35
|close
|113
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3038
|-8.80
|11583.31
|229
|2007.02.08 21:00
|buy
|115
|0.50
|1.3037
|0.0000
|1.3060
|230
|2007.02.09 00:15
|close
|115
|0.50
|1.3042
|0.0000
|1.3060
|22.00
|11605.31
|231
|2007.02.09 01:00
|buy
|116
|0.30
|1.3041
|0.0000
|1.3064
|232
|2007.02.09 10:33
|buy
|117
|0.30
|1.3011
|0.0000
|1.3034
|233
|2007.02.09 14:00
|sell
|118
|0.30
|1.2999
|0.0000
|1.2976
|234
|2007.02.09 14:48
|close
|118
|0.30
|1.2991
|0.0000
|1.2976
|24.00
|11629.31
|235
|2007.02.09 14:49
|sell
|119
|0.30
|1.2988
|0.0000
|1.2965
|236
|2007.02.12 02:00
|sell
|120
|0.30
|1.3018
|0.0000
|1.2995
|237
|2007.02.12 10:37
|close
|117
|0.30
|1.3030
|0.0000
|1.3034
|55.20
|11684.51
|238
|2007.02.12 10:38
|close
|116
|0.30
|1.3031
|0.0000
|1.3064
|-31.80
|11652.71
|239
|2007.02.12 10:38
|buy
|121
|0.20
|1.3034
|0.0000
|1.3057
|240
|2007.02.12 11:36
|buy
|122
|0.20
|1.3003
|0.0000
|1.3026
|241
|2007.02.12 11:46
|close
|120
|0.30
|1.2999
|0.0000
|1.2995
|57.00
|11709.71
|242
|2007.02.12 11:46
|close
|119
|0.30
|1.3001
|0.0000
|1.2965
|-37.52
|11672.19
|243
|2007.02.12 13:16
|buy
|123
|0.60
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|244
|2007.02.12 15:00
|sell
|124
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2930
|245
|2007.02.12 15:16
|buy
|125
|1.20
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|246
|2007.02.12 15:16
|close
|124
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2930
|24.00
|11696.19
|247
|2007.02.12 15:16
|sell
|126
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2917
|248
|2007.02.12 16:39
|t/p
|125
|1.20
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|276.00
|11972.19
|249
|2007.02.12 16:39
|close
|123
|0.60
|1.2965
|0.0000
|1.2995
|-42.00
|11930.19
|250
|2007.02.12 16:39
|close
|122
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.3026
|-74.00
|11856.19
|251
|2007.02.12 16:40
|close
|121
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.3057
|-138.00
|11718.19
|252
|2007.02.13 09:55
|sell
|127
|0.20
|1.2971
|0.0000
|1.2948
|253
|2007.02.13 11:02
|sell
|128
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.2978
|254
|2007.02.13 12:00
|buy
|129
|0.20
|1.2995
|0.0000
|1.3018
|255
|2007.02.13 13:19
|close
|129
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3018
|24.00
|11742.19
|256
|2007.02.13 13:19
|buy
|130
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3031
|257
|2007.02.13 16:30
|t/p
|130
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3031
|23.00
|11765.19
|258
|2007.02.13 16:30
|buy
|131
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.3057
|259
|2007.02.13 16:30
|sell
|132
|0.60
|1.3032
|0.0000
|1.3009
|260
|2007.02.13 18:43
|t/p
|132
|0.60
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|138.00
|11903.19
|261
|2007.02.13 18:43
|close
|128
|0.50
|1.3009
|0.0000
|1.2978
|-40.00
|11863.19
|262
|2007.02.13 18:43
|close
|127
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.2948
|-78.00
|11785.19
|263
|2007.02.13 18:43
|close
|126
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2917
|-137.01
|11648.17
|264
|2007.02.14 10:10
|t/p
|131
|0.10
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|22.40
|11670.57
|265
|2007.02.14 12:00
|buy
|133
|0.30
|1.3096
|0.0000
|1.3119
|266
|2007.02.14 16:55
|close
|133
|0.30
|1.3104
|0.0000
|1.3119
|24.00
|11694.57
|267
|2007.02.14 17:00
|buy
|134
|0.30
|1.3101
|0.0000
|1.3124
|268
|2007.02.14 18:00
|close
|134
|0.30
|1.3109
|0.0000
|1.3124
|24.00
|11718.57
|269
|2007.02.14 18:00
|buy
|135
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3133
|270
|2007.02.14 18:02
|close
|135
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3133
|24.00
|11742.57
|271
|2007.02.14 18:02
|buy
|136
|0.20
|1.3123
|0.0000
|1.3146
|272
|2007.02.14 18:03
|close
|136
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3146
|24.00
|11766.57
|273
|2007.02.14 18:03
|buy
|137
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3158
|274
|2007.02.14 18:20
|close
|137
|0.20
|1.3149
|0.0000
|1.3158
|28.00
|11794.57
|275
|2007.02.14 18:20
|buy
|138
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|276
|2007.02.14 19:37
|buy
|139
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3142
|277
|2007.02.15 04:25
|close
|139
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3142
|40.40
|11834.97
|278
|2007.02.15 04:26
|close
|138
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3173
|-23.60
|11811.37
|279
|2007.02.15 04:26
|buy
|140
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3161
|280
|2007.02.15 17:08
|t/p
|140
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|23.00
|11834.37
|281
|2007.02.16 16:00
|sell
|141
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|282
|2007.02.19 02:00
|sell
|142
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3131
|283
|2007.02.19 07:00
|buy
|143
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3180
|284
|2007.02.19 13:28
|t/p
|142
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3131
|23.00
|11857.37
|285
|2007.02.19 13:28
|close
|141
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3092
|-15.51
|11841.86
|286
|2007.02.19 13:51
|buy
|144
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3149
|287
|2007.02.19 20:16
|t/p
|144
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|23.00
|11864.86
|288
|2007.02.19 20:16
|close
|143
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3180
|-8.00
|11856.86
|289
|2007.02.20 05:00
|buy
|145
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3191
|290
|2007.02.20 11:34
|buy
|146
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|291
|2007.02.20 15:00
|sell
|147
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.3111
|292
|2007.02.21 10:29
|t/p
|146
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|22.40
|11879.26
|293
|2007.02.21 10:29
|close
|145
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3191
|-8.60
|11870.66
|294
|2007.02.21 10:33
|sell
|148
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3141
|295
|2007.02.21 12:33
|t/p
|148
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|23.00
|11893.66
|296
|2007.02.21 12:33
|close
|147
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3111
|-6.51
|11887.16
|297
|2007.02.22 11:00
|sell
|149
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3065
|298
|2007.02.22 19:18
|sell
|150
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3096
|299
|2007.02.22 22:00
|buy
|151
|0.10
|1.3129
|0.0000
|1.3152
|300
|2007.02.23 17:22
|sell
|152
|0.30
|1.3150
|0.0000
|1.3127
|301
|2007.02.23 17:25
|t/p
|151
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|22.40
|11909.56
|302
|2007.02.23 18:23
|sell
|153
|3.00
|1.3180
|0.0000
|1.3157
|303
|2007.02.23 18:58
|close
|153
|3.00
|1.3172
|0.0000
|1.3157
|240.00
|12149.56
|304
|2007.02.23 18:58
|close
|152
|0.30
|1.3171
|0.0000
|1.3127
|-63.00
|12086.56
|305
|2007.02.23 18:59
|close
|150
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3096
|-50.51
|12036.05
|306
|2007.02.23 18:59
|close
|149
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3065
|-82.51
|11953.54
|307
|2007.02.23 19:00
|buy
|154
|0.30
|1.3166
|0.0000
|1.3189
|308
|2007.02.23 21:33
|close
|154
|0.30
|1.3175
|0.0000
|1.3189
|27.00
|11980.54
|309
|2007.02.23 21:33
|buy
|155
|0.30
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|310
|2007.02.26 05:00
|close
|155
|0.30
|1.3189
|0.0000
|1.3199
|37.20
|12017.74
|311
|2007.02.26 05:00
|buy
|156
|0.20
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|312
|2007.02.26 11:46
|buy
|157
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3183
|313
|2007.02.26 20:00
|sell
|158
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|314
|2007.02.26 22:50
|close
|157
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3183
|44.00
|12061.74
|315
|2007.02.26 22:50
|close
|156
|0.20
|1.3183
|0.0000
|1.3214
|-16.00
|12045.74
|316
|2007.02.26 22:50
|sell
|159
|0.20
|1.3185
|0.0000
|1.3162
|317
|2007.02.27 03:00
|buy
|160
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3217
|318
|2007.02.27 10:05
|t/p
|159
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|46.99
|12092.73
|319
|2007.02.27 10:05
|buy
|161
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|320
|2007.02.27 10:05
|close
|158
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3132
|-13.01
|12079.72
|321
|2007.02.27 11:09
|t/p
|161
|0.20
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|46.00
|12125.72
|322
|2007.02.27 11:09
|close
|160
|0.20
|1.3185
|0.0000
|1.3217
|-18.00
|12107.72
|323
|2007.02.27 14:00
|buy
|162
|0.20
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|324
|2007.02.27 16:01
|close
|162
|0.20
|1.3224
|0.0000
|1.3235
|24.00
|12131.72
|325
|2007.02.27 16:01
|buy
|163
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|326
|2007.02.27 20:00
|t/p
|163
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|23.00
|12154.72
|327
|2007.02.27 20:00
|buy
|164
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3276
|328
|2007.02.28 04:04
|buy
|165
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|329
|2007.02.28 11:00
|sell
|166
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3184
|330
|2007.02.28 11:25
|buy
|167
|0.30
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|331
|2007.02.28 12:59
|t/p
|166
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|23.00
|12177.72
|332
|2007.02.28 12:59
|sell
|168
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|333
|2007.02.28 16:05
|sell
|169
|0.10
|1.3212
|0.0000
|1.3189
|334
|2007.02.28 16:05
|t/p
|167
|0.30
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|69.00
|12246.72
|335
|2007.02.28 16:05
|close
|165
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3245
|-7.00
|12239.72
|336
|2007.02.28 16:05
|close
|164
|0.10
|1.3214
|0.0000
|1.3276
|-39.60
|12200.12
|337
|2007.02.28 18:31
|t/p
|169
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|23.00
|12223.12
|338
|2007.02.28 18:31
|close
|168
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3158
|-7.00
|12216.12
|339
|2007.02.28 18:31
|sell
|170
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3164
|340
|2007.02.28 19:20
|sell
|171
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3194
|341
|2007.02.28 20:00
|buy
|172
|0.10
|1.3231
|0.0000
|1.3254
|342
|2007.03.01 18:00
|buy
|173
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3222
|343
|2007.03.01 18:00
|t/p
|171
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|24.48
|12240.60
|344
|2007.03.01 18:00
|close
|170
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3164
|-5.52
|12235.08
|345
|2007.03.01 18:19
|buy
|174
|0.30
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|346
|2007.03.01 19:00
|sell
|175
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|347
|2007.03.01 22:47
|t/p
|174
|0.30
|1.3192
|0.0000
|1.3192
|69.00
|12304.08
|348
|2007.03.01 22:47
|close
|173
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3222
|-7.00
|12297.08
|349
|2007.03.01 22:47
|close
|172
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3254
|-42.80
|12254.28
|350
|2007.03.01 22:58
|sell
|176
|0.50
|1.3193
|0.0000
|1.3170
|351
|2007.03.02 00:08
|close
|176
|0.50
|1.3184
|0.0000
|1.3170
|47.47
|12301.74
|352
|2007.03.02 00:09
|close
|175
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3139
|-22.51
|12279.24
|353
|2007.03.02 00:11
|sell
|177
|0.30
|1.3186
|0.0000
|1.3163
|354
|2007.03.02 00:35
|close
|177
|0.30
|1.3178
|0.0000
|1.3163
|24.00
|12303.24
|355
|2007.03.02 00:36
|sell
|178
|0.30
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|356
|2007.03.02 02:08
|close
|178
|0.30
|1.3169
|0.0000
|1.3154
|24.00
|12327.24
|357
|2007.03.02 02:09
|sell
|179
|0.20
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|358
|2007.03.02 12:05
|close
|179
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3145
|24.00
|12351.24
|359
|2007.03.02 22:00
|buy
|180
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|360
|2007.03.05 02:00
|close
|180
|0.20
|1.3209
|0.0000
|1.3220
|22.80
|12374.04
|361
|2007.03.05 11:00
|sell
|181
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3119
|362
|2007.03.05 11:27
|close
|181
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3119
|24.00
|12398.04
|363
|2007.03.05 11:27
|sell
|182
|0.20
|1.3127
|0.0000
|1.3104
|364
|2007.03.05 14:02
|close
|182
|0.20
|1.3115
|0.0000
|1.3104
|24.00
|12422.04
|365
|2007.03.05 14:02
|sell
|183
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3091
|366
|2007.03.05 14:42
|t/p
|183
|0.10
|1.3091
|0.0000
|1.3091
|23.00
|12445.04
|367
|2007.03.05 14:42
|sell
|184
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3066
|368
|2007.03.06 10:44
|sell
|185
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3096
|369
|2007.03.06 11:00
|buy
|186
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3147
|370
|2007.03.06 16:30
|t/p
|185
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|23.00
|12468.04
|371
|2007.03.06 16:30
|close
|184
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3066
|-6.51
|12461.53
|372
|2007.03.06 16:52
|buy
|187
|0.10
|1.3094
|0.0000
|1.3117
|373
|2007.03.06 22:21
|t/p
|187
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3117
|23.00
|12484.53
|374
|2007.03.06 22:21
|close
|186
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3147
|-7.00
|12477.53
|375
|2007.03.07 08:00
|buy
|188
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3154
|376
|2007.03.07 12:00
|sell
|189
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3091
|377
|2007.03.07 17:18
|sell
|190
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3124
|378
|2007.03.07 19:39
|t/p
|188
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|23.00
|12500.53
|379
|2007.03.07 19:39
|buy
|191
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|380
|2007.03.07 22:00
|t/p
|191
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|23.00
|12523.53
|381
|2007.03.07 22:00
|buy
|192
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3209
|382
|2007.03.07 22:00
|sell
|193
|0.30
|1.3184
|0.0000
|1.3161
|383
|2007.03.08 11:00
|t/p
|193
|0.30
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|73.44
|12596.97
|384
|2007.03.08 11:00
|buy
|194
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|385
|2007.03.08 11:00
|close
|190
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3124
|-4.52
|12592.45
|386
|2007.03.08 11:00
|close
|189
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3091
|-36.52
|12555.93
|387
|2007.03.08 13:00
|sell
|195
|0.50
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|388
|2007.03.08 13:03
|close
|195
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3130
|25.00
|12580.93
|389
|2007.03.08 13:04
|sell
|196
|0.30
|1.3147
|0.0000
|1.3124
|390
|2007.03.08 16:02
|close
|196
|0.30
|1.3139
|0.0000
|1.3124
|24.00
|12604.93
|391
|2007.03.08 17:38
|buy
|197
|0.90
|1.3122
|0.0000
|1.3145
|392
|2007.03.08 18:00
|sell
|198
|0.30
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|393
|2007.03.08 18:15
|close
|197
|0.90
|1.3133
|0.0000
|1.3145
|99.00
|12703.93
|394
|2007.03.08 18:19
|close
|194
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3176
|-22.00
|12681.93
|395
|2007.03.08 18:19
|close
|192
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3209
|-54.80
|12627.13
|396
|2007.03.09 06:00
|buy
|199
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3174
|397
|2007.03.09 06:01
|sell
|200
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|398
|2007.03.09 16:00
|t/p
|198
|0.30
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|70.48
|12697.61
|399
|2007.03.09 16:00
|t/p
|200
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|46.00
|12743.61
|400
|2007.03.09 16:00
|buy
|201
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3122
|401
|2007.03.09 17:00
|sell
|202
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|402
|2007.03.14 08:00
|t/p
|199
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|42.40
|12786.01
|403
|2007.03.14 08:00
|t/p
|201
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3122
|42.40
|12828.41
|404
|2007.03.14 08:00
|sell
|203
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|405
|2007.03.14 09:00
|buy
|204
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3225
|406
|2007.03.14 17:23
|close
|204
|0.20
|1.3215
|0.0000
|1.3225
|26.00
|12854.41
|407
|2007.03.14 17:23
|buy
|205
|0.20
|1.3216
|0.0000
|1.3239
|408
|2007.03.14 17:39
|sell
|206
|0.50
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|409
|2007.03.14 17:39
|close
|205
|0.20
|1.3228
|0.0000
|1.3239
|24.00
|12878.41
|410
|2007.03.14 17:39
|buy
|207
|0.10
|1.3229
|0.0000
|1.3252
|411
|2007.03.15 12:08
|t/p
|206
|0.50
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|122.40
|13000.81
|412
|2007.03.15 12:08
|close
|203
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3172
|-11.04
|12989.77
|413
|2007.03.15 12:08
|close
|202
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3076
|-202.08
|12787.69
|414
|2007.03.15 12:17
|buy
|208
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|415
|2007.03.15 14:41
|t/p
|208
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|23.00
|12810.69
|416
|2007.03.15 14:41
|close
|207
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3252
|-10.80
|12799.88
|417
|2007.03.15 19:00
|buy
|209
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3271
|418
|2007.03.16 02:22
|t/p
|209
|0.10
|1.3271
|0.0000
|1.3271
|22.40
|12822.28
|419
|2007.03.16 03:00
|buy
|210
|0.10
|1.3283
|0.0000
|1.3306
|420
|2007.03.16 05:00
|t/p
|210
|0.10
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|23.00
|12845.28
|421
|2007.03.16 05:00
|buy
|211
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3331
|422
|2007.03.16 13:09
|t/p
|211
|0.10
|1.3331
|0.0000
|1.3331
|23.00
|12868.28
|423
|2007.03.16 13:09
|buy
|212
|0.10
|1.3334
|0.0000
|1.3357
|424
|2007.03.19 05:09
|buy
|213
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3325
|425
|2007.03.19 06:00
|sell
|214
|0.10
|1.3312
|0.0000
|1.3289
|426
|2007.03.19 10:11
|t/p
|214
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|23.00
|12891.28
|427
|2007.03.19 10:11
|sell
|215
|0.50
|1.3287
|0.0000
|1.3264
|428
|2007.03.19 11:12
|sell
|216
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|429
|2007.03.19 12:50
|close
|216
|0.50
|1.3299
|0.0000
|1.3294
|90.00
|12981.28
|430
|2007.03.19 12:50
|close
|215
|0.50
|1.3298
|0.0000
|1.3264
|-55.00
|12926.28
|431
|2007.03.19 13:00
|sell
|217
|0.30
|1.3290
|0.0000
|1.3267
|432
|2007.03.19 13:20
|close
|217
|0.30
|1.3282
|0.0000
|1.3267
|24.00
|12950.28
|433
|2007.03.19 13:20
|sell
|218
|0.30
|1.3281
|0.0000
|1.3258
|434
|2007.03.20 02:05
|sell
|219
|0.30
|1.3312
|0.0000
|1.3289
|435
|2007.03.20 04:38
|close
|219
|0.30
|1.3292
|0.0000
|1.3289
|60.00
|13010.28
|436
|2007.03.20 04:38
|close
|218
|0.30
|1.3293
|0.0000
|1.3258
|-34.52
|12975.76
|437
|2007.03.21 21:15
|t/p
|213
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|21.80
|12997.56
|438
|2007.03.21 21:15
|close
|212
|0.10
|1.3326
|0.0000
|1.3357
|-9.80
|12987.76
|439
|2007.03.21 23:00
|buy
|220
|0.20
|1.3388
|0.0000
|1.3411
|440
|2007.03.22 02:51
|close
|220
|0.20
|1.3400
|0.0000
|1.3411
|20.40
|13008.16
|441
|2007.03.22 02:51
|buy
|221
|0.20
|1.3403
|0.0000
|1.3426
|442
|2007.03.22 10:12
|buy
|222
|0.20
|1.3373
|0.0000
|1.3396
|443
|2007.03.22 19:31
|buy
|223
|0.50
|1.3341
|0.0000
|1.3364
|444
|2007.03.22 20:00
|sell
|224
|0.20
|1.3330
|0.0000
|1.3307
|445
|2007.03.22 20:15
|close
|224
|0.20
|1.3318
|0.0000
|1.3307
|24.00
|13032.16
|446
|2007.03.22 20:15
|sell
|225
|0.20
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|447
|2007.03.23 12:13
|buy
|226
|0.90
|1.3310
|0.0000
|1.3333
|448
|2007.03.23 12:17
|close
|225
|0.20
|1.3305
|0.0000
|1.3294
|24.99
|13057.15
|449
|2007.03.23 15:25
|t/p
|226
|0.90
|1.3333
|0.0000
|1.3333
|207.00
|13264.15
|450
|2007.03.23 15:25
|close
|223
|0.50
|1.3333
|0.0000
|1.3364
|-43.00
|13221.15
|451
|2007.03.23 15:25
|close
|222
|0.20
|1.3332
|0.0000
|1.3396
|-83.20
|13137.95
|452
|2007.03.23 15:25
|close
|221
|0.20
|1.3333
|0.0000
|1.3426
|-141.20
|12996.75
|453
|2007.03.23 18:00
|sell
|227
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3267
|454
|2007.03.26 01:47
|t/p
|227
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|23.49
|13020.24
|455
|2007.03.26 01:47
|sell
|228
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3241
|456
|2007.03.26 17:00
|sell
|229
|0.10
|1.3295
|0.0000
|1.3272
|457
|2007.03.26 17:07
|sell
|230
|0.30
|1.3325
|0.0000
|1.3302
|458
|2007.03.26 18:00
|buy
|231
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3358
|459
|2007.03.27 17:18
|sell
|232
|0.60
|1.3356
|0.0000
|1.3333
|460
|2007.03.27 17:18
|t/p
|231
|0.10
|1.3358
|0.0000
|1.3358
|22.40
|13042.64
|461
|2007.03.27 18:00
|buy
|233
|0.10
|1.3350
|0.0000
|1.3373
|462
|2007.03.28 10:34
|t/p
|232
|0.60
|1.3333
|0.0000
|1.3333
|140.96
|13183.60
|463
|2007.03.28 10:34
|close
|230
|0.30
|1.3333
|0.0000
|1.3302
|-21.04
|13162.56
|464
|2007.03.28 10:34
|close
|229
|0.10
|1.3334
|0.0000
|1.3272
|-38.01
|13124.55
|465
|2007.03.28 10:34
|close
|228
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3241
|-70.01
|13054.53
|466
|2007.03.28 18:01
|t/p
|233
|0.10
|1.3373
|0.0000
|1.3373
|22.40
|13076.93
|467
|2007.03.28 23:00
|sell
|234
|0.10
|1.3312
|0.0000
|1.3289
|468
|2007.03.29 11:54
|sell
|235
|0.10
|1.3343
|0.0000
|1.3320
|469
|2007.03.29 13:00
|buy
|236
|0.10
|1.3346
|0.0000
|1.3369
|470
|2007.03.29 15:37
|t/p
|235
|0.10
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|23.00
|13099.93
|471
|2007.03.29 15:37
|close
|234
|0.10
|1.3319
|0.0000
|1.3289
|-5.52
|13094.41
|472
|2007.03.30 10:56
|buy
|237
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3339
|473
|2007.03.30 11:18
|close
|237
|0.50
|1.3325
|0.0000
|1.3339
|45.00
|13139.41
|474
|2007.03.30 11:18
|close
|236
|0.10
|1.3323
|0.0000
|1.3369
|-23.60
|13115.81
|475
|2007.03.30 14:00
|sell
|238
|0.30
|1.3305
|0.0000
|1.3282
|476
|2007.03.30 15:39
|close
|238
|0.30
|1.3297
|0.0000
|1.3282
|24.00
|13139.81
|477
|2007.03.30 18:00
|sell
|239
|0.30
|1.3312
|0.0000
|1.3289
|478
|2007.03.30 18:17
|sell
|240
|0.30
|1.3342
|0.0000
|1.3319
|479
|2007.03.30 18:27
|sell
|241
|0.90
|1.3373
|0.0000
|1.3350
|480
|2007.03.30 21:00
|buy
|242
|0.30
|1.3374
|0.0000
|1.3397
|481
|2007.03.30 22:20
|close
|241
|0.90
|1.3353
|0.0000
|1.3350
|180.00
|13319.81
|482
|2007.03.30 22:20
|close
|240
|0.30
|1.3354
|0.0000
|1.3319
|-36.00
|13283.81
|483
|2007.03.30 22:21
|close
|239
|0.30
|1.3355
|0.0000
|1.3289
|-129.00
|13154.81
|484
|2007.04.02 03:19
|buy
|243
|0.20
|1.3342
|0.0000
|1.3365
|485
|2007.04.02 05:00
|sell
|244
|0.20
|1.3345
|0.0000
|1.3322
|486
|2007.04.02 14:49
|t/p
|243
|0.20
|1.3365
|0.0000
|1.3365
|46.00
|13200.81
|487
|2007.04.02 14:49
|close
|242
|0.30
|1.3366
|0.0000
|1.3397
|-25.80
|13175.01
|488
|2007.04.02 15:57
|sell
|245
|0.20
|1.3376
|0.0000
|1.3353
|489
|2007.04.03 12:36
|close
|245
|0.20
|1.3354
|0.0000
|1.3353
|44.99
|13220.00
|490
|2007.04.03 12:36
|close
|244
|0.20
|1.3353
|0.0000
|1.3322
|-15.01
|13204.99
|491
|2007.04.03 23:00
|sell
|246
|0.20
|1.3330
|0.0000
|1.3307
|492
|2007.04.04 13:12
|sell
|247
|0.20
|1.3361
|0.0000
|1.3338
|493
|2007.04.04 14:00
|buy
|248
|0.20
|1.3355
|0.0000
|1.3378
|494
|2007.04.04 14:03
|close
|247
|0.20
|1.3339
|0.0000
|1.3338
|44.00
|13248.99
|495
|2007.04.04 14:03
|close
|246
|0.20
|1.3340
|0.0000
|1.3307
|-19.01
|13229.97
|496
|2007.04.04 17:06
|close
|248
|0.20
|1.3367
|0.0000
|1.3378
|24.00
|13253.97
|497
|2007.04.04 18:00
|buy
|249
|0.10
|1.3378
|0.0000
|1.3401
|498
|2007.04.05 16:11
|t/p
|249
|0.10
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|21.20
|13275.17
|499
|2007.04.05 17:00
|buy
|250
|0.10
|1.3435
|0.0000
|1.3458
|500
|2007.04.06 15:30
|buy
|251
|0.10
|1.3404
|0.0000
|1.3427
|501
|2007.04.06 15:31
|buy
|252
|0.30
|1.3373
|0.0000
|1.3396
|502
|2007.04.06 17:00
|sell
|253
|0.10
|1.3371
|0.0000
|1.3348
|503
|2007.04.09 19:42
|t/p
|253
|0.10
|1.3348
|0.0000
|1.3348
|23.49
|13298.67
|504
|2007.04.09 19:57
|buy
|254
|0.60
|1.3342
|0.0000
|1.3365
|505
|2007.04.10 03:36
|t/p
|254
|0.60
|1.3365
|0.0000
|1.3365
|134.40
|13433.07
|506
|2007.04.10 03:36
|close
|252
|0.30
|1.3365
|0.0000
|1.3396
|-27.60
|13405.46
|507
|2007.04.10 03:37
|close
|251
|0.10
|1.3364
|0.0000
|1.3427
|-41.20
|13364.26
|508
|2007.04.10 03:37
|close
|250
|0.10
|1.3365
|0.0000
|1.3458
|-71.80
|13292.46
|509
|2007.04.10 06:00
|buy
|255
|0.10
|1.3426
|0.0000
|1.3449
|510
|2007.04.10 18:05
|t/p
|255
|0.10
|1.3449
|0.0000
|1.3449
|23.00
|13315.46
|511
|2007.04.10 18:05
|buy
|256
|0.10
|1.3451
|0.0000
|1.3474
|512
|2007.04.11 04:15
|buy
|257
|0.10
|1.3420
|0.0000
|1.3443
|513
|2007.04.12 04:35
|t/p
|257
|0.10
|1.3443
|0.0000
|1.3443
|21.20
|13336.66
|514
|2007.04.12 04:35
|close
|256
|0.10
|1.3444
|0.0000
|1.3474
|-9.40
|13327.26
|515
|2007.04.12 05:00
|buy
|258
|0.10
|1.3460
|0.0000
|1.3483
|516
|2007.04.12 17:17
|t/p
|258
|0.10
|1.3483
|0.0000
|1.3483
|23.00
|13350.26
|517
|2007.04.12 23:00
|buy
|259
|0.50
|1.3489
|0.0000
|1.3512
|518
|2007.04.13 03:33
|close
|259
|0.50
|1.3494
|0.0000
|1.3512
|22.00
|13372.26
|519
|2007.04.13 03:33
|buy
|260
|0.30
|1.3495
|0.0000
|1.3518
|520
|2007.04.13 03:39
|close
|260
|0.30
|1.3503
|0.0000
|1.3518
|24.00
|13396.26
|521
|2007.04.13 03:39
|buy
|261
|0.30
|1.3504
|0.0000
|1.3527
|522
|2007.04.13 03:44
|close
|261
|0.30
|1.3512
|0.0000
|1.3527
|24.00
|13420.26
|523
|2007.04.13 03:44
|buy
|262
|0.20
|1.3517
|0.0000
|1.3540
|524
|2007.04.13 10:18
|close
|262
|0.20
|1.3529
|0.0000
|1.3540
|24.00
|13444.26
|525
|2007.04.13 10:18
|buy
|263
|0.20
|1.3532
|0.0000
|1.3555
|526
|2007.04.13 13:30
|close
|263
|0.20
|1.3544
|0.0000
|1.3555
|24.00
|13468.26
|527
|2007.04.13 13:30
|buy
|264
|0.20
|1.3545
|0.0000
|1.3568
|528
|2007.04.13 17:41
|buy
|265
|0.20
|1.3514
|0.0000
|1.3537
|529
|2007.04.13 20:49
|close
|265
|0.20
|1.3536
|0.0000
|1.3537
|44.00
|13512.26
|530
|2007.04.13 20:49
|close
|264
|0.20
|1.3535
|0.0000
|1.3568
|-20.00
|13492.26
|531
|2007.04.13 20:49
|buy
|266
|0.20
|1.3539
|0.0000
|1.3562
|532
|2007.04.13 22:59
|close at stop
|266
|0.20
|1.3530
|0.0000
|1.3562
|-18.00
|13474.26