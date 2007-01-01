Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio2

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 02:00 - 2007.04.13 22:00 (2007.01.01 - 2007.04.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.1; FixedLotsOrder2=0.1; FixedLotsOrder3=0.3; FixedLotsOrder4=0.6; FixedLotsOrder5=1.2; FixedLotsOrder6=1.2; FixedLotsOrder7=1.6; FixedLotsOrder8=1.6; FixedLotsOrder9=1.6; FixedLotsOrderLast=0; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=false; LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=0.1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=true; UseGlobalProg=true; ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true; EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=5; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true; JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; ReverseSignal=false; ReverseFilter=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=9; LongPips=30; LongSecureProfit=23; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=8; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=9; ShortPips=30; ShortSecureProfit=23; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=8;
Bars in test6704Ticks modelled293889Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit3474.26Gross profit7364.54Gross loss-3890.28
Profit factor1.89Expected payoff13.06
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown324.01 (2.71%)Relative drawdown2.71% (324.01)
Total trades266Short positions (won %)121 (61.98%)Long positions (won %)145 (64.83%)
Profit trades (% of total)169 (63.53%)Loss trades (% of total)97 (36.47%)
Largestprofit trade315.00loss trade-202.08
Averageprofit trade43.58loss trade-40.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (288.47)consecutive losses (loss in money)3 (-267.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)373.68 (7)consecutive loss (count of losses)-267.40 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 02:59buy10.101.31910.00001.3214
22007.01.02 02:16t/p10.101.32140.00001.321422.4010022.40
32007.01.02 03:00buy20.301.32150.00001.3238
42007.01.02 03:26close20.301.32230.00001.323824.0010046.40
52007.01.02 03:26buy30.301.32240.00001.3247
62007.01.02 03:40close30.301.32320.00001.324724.0010070.40
72007.01.02 03:40buy40.201.32330.00001.3256
82007.01.02 10:28close40.201.32480.00001.325630.0010100.40
92007.01.02 10:28buy50.201.32490.00001.3272
102007.01.02 10:43close50.201.32620.00001.327226.0010126.40
112007.01.02 10:43buy60.201.32630.00001.3286
122007.01.02 11:29close60.201.32750.00001.328624.0010150.40
132007.01.02 11:29buy70.201.32760.00001.3299
142007.01.02 13:06close70.201.32880.00001.329924.0010174.40
152007.01.02 13:06buy80.101.32890.00001.3312
162007.01.03 12:33buy90.101.32580.00001.3281
172007.01.03 13:23buy100.301.32250.00001.3248
182007.01.03 14:00sell110.101.32250.00001.3202
192007.01.03 16:15t/p100.301.32480.00001.324869.0010243.40
202007.01.03 16:15close90.101.32490.00001.3281-9.0010234.40
212007.01.03 16:15close80.101.32520.00001.3312-37.6010196.80
222007.01.03 16:30sell120.101.32560.00001.3233
232007.01.03 16:59t/p120.101.32330.00001.323323.0010219.80
242007.01.03 16:59close110.101.32330.00001.3202-8.0010211.80
252007.01.03 16:59sell130.101.32320.00001.3209
262007.01.03 18:01t/p130.101.32090.00001.320923.0010234.80
272007.01.03 18:01sell140.101.32070.00001.3184
282007.01.03 18:08t/p140.101.31840.00001.318423.0010257.80
292007.01.03 18:08sell150.101.31810.00001.3158
302007.01.03 20:24t/p150.101.31580.00001.315823.0010280.80
312007.01.03 20:24sell160.101.31560.00001.3133
322007.01.04 11:32t/p160.101.31330.00001.313324.4810305.28
332007.01.04 11:32sell170.501.31310.00001.3108
342007.01.04 11:49close170.501.31260.00001.310825.0010330.28
352007.01.04 11:49sell180.301.31250.00001.3102
362007.01.04 11:54close180.301.31160.00001.310227.0010357.28
372007.01.04 11:54sell190.301.31150.00001.3092
382007.01.04 12:32close190.301.31070.00001.309224.0010381.28
392007.01.04 12:32sell200.201.31060.00001.3083
402007.01.04 13:50close200.201.30930.00001.308326.0010407.28
412007.01.04 13:50sell210.201.30920.00001.3069
422007.01.04 19:12close210.201.30800.00001.306924.0010431.28
432007.01.04 19:12sell220.201.30750.00001.3052
442007.01.05 06:04close220.201.30630.00001.305224.9910456.27
452007.01.05 06:04sell230.201.30620.00001.3039
462007.01.05 10:49sell240.201.30930.00001.3070
472007.01.05 16:30close240.201.30710.00001.307044.0010500.27
482007.01.05 16:30close230.201.30640.00001.3039-4.0010496.27
492007.01.05 18:00sell250.101.30130.00001.2990
502007.01.05 19:03t/p250.101.29900.00001.299023.0010519.27
512007.01.05 19:03sell260.101.29880.00001.2965
522007.01.08 10:20sell270.101.30180.00001.2995
532007.01.08 16:37t/p270.101.29950.00001.299523.0010542.27
542007.01.08 16:37close260.101.29950.00001.2965-6.5110535.76
552007.01.08 16:37sell280.101.29920.00001.2969
562007.01.08 18:03sell290.101.30220.00001.2999
572007.01.09 02:00buy300.101.30300.00001.3053
582007.01.09 17:49t/p290.101.29990.00001.299923.4910559.25
592007.01.09 17:49buy310.101.29990.00001.3022
602007.01.09 17:49close280.101.29990.00001.2969-6.5110552.75
612007.01.09 19:00sell320.101.29990.00001.2976
622007.01.10 03:14t/p320.101.29760.00001.297623.4910576.24
632007.01.10 03:14sell330.101.29740.00001.2951
642007.01.10 03:19buy340.301.29670.00001.2990
652007.01.10 10:31t/p340.301.29900.00001.299069.0010645.24
662007.01.10 10:31close310.101.29900.00001.3022-9.6010635.64
672007.01.10 10:31close300.101.29890.00001.3053-41.6010594.04
682007.01.10 15:00buy350.101.29980.00001.3021
692007.01.10 16:35buy360.101.29680.00001.2991
702007.01.10 18:09t/p330.101.29510.00001.295123.0010617.04
712007.01.10 18:15buy371.501.29360.00001.2959
722007.01.10 18:35close371.501.29430.00001.2959105.0010722.04
732007.01.10 18:35close360.101.29420.00001.2991-26.0010696.04
742007.01.10 18:35close350.101.29430.00001.3021-55.0010641.04
752007.01.10 20:00sell380.301.29360.00001.2913
762007.01.11 10:56sell390.301.29680.00001.2945
772007.01.11 12:00buy400.301.29660.00001.2989
782007.01.11 12:37close400.301.29740.00001.298924.0010665.04
792007.01.11 12:37buy410.301.29770.00001.3000
802007.01.11 15:05close410.301.29860.00001.300027.0010692.04
812007.01.11 15:11sell420.601.29980.00001.2975
822007.01.11 15:27t/p420.601.29750.00001.2975138.0010830.04
832007.01.11 15:27close390.301.29750.00001.2945-21.0010809.04
842007.01.11 15:27close380.301.29730.00001.2913-106.5610702.48
852007.01.11 16:00buy430.201.29840.00001.3007
862007.01.11 16:41buy440.201.29540.00001.2977
872007.01.11 17:18buy450.601.29230.00001.2946
882007.01.11 18:15buy461.201.28930.00001.2916
892007.01.11 19:00sell470.201.28880.00001.2865
902007.01.12 10:50t/p461.201.29160.00001.2916268.8010971.28
912007.01.12 10:50close450.601.29160.00001.2946-45.6010925.68
922007.01.12 10:50close440.201.29150.00001.2977-79.2010846.48
932007.01.12 10:50close430.201.29160.00001.3007-137.2010709.28
942007.01.12 10:51sell480.201.29180.00001.2895
952007.01.12 14:56close480.201.28970.00001.289542.0010751.28
962007.01.12 14:56close470.201.29000.00001.2865-23.0110728.26
972007.01.12 19:00buy490.201.29340.00001.2957
982007.01.15 10:42close490.201.29460.00001.295722.8010751.06
992007.01.15 11:00buy500.101.29480.00001.2971
1002007.01.16 10:39t/p500.101.29710.00001.297122.4010773.46
1012007.01.16 14:00buy510.101.29740.00001.2997
1022007.01.16 16:22buy520.101.29430.00001.2966
1032007.01.16 19:00sell530.101.29300.00001.2907
1042007.01.16 19:50buy540.301.29130.00001.2936
1052007.01.17 09:21t/p540.301.29360.00001.293667.2010840.66
1062007.01.17 09:21close520.101.29360.00001.2966-7.6010833.06
1072007.01.17 09:21close510.101.29350.00001.2997-39.6010793.46
1082007.01.17 16:07t/p530.101.29070.00001.290723.4910816.95
1092007.01.18 01:00buy550.101.29390.00001.2962
1102007.01.18 06:07t/p550.101.29620.00001.296223.0010839.95
1112007.01.18 06:07buy560.101.29650.00001.2988
1122007.01.18 13:29buy570.101.29350.00001.2958
1132007.01.18 16:30buy580.301.29040.00001.2927
1142007.01.18 17:21t/p580.301.29270.00001.292769.0010908.95
1152007.01.18 17:21close570.101.29270.00001.2958-8.0010900.95
1162007.01.18 17:21close560.101.29260.00001.2988-39.0010861.95
1172007.01.19 05:00buy590.101.29720.00001.2995
1182007.01.19 07:03t/p590.101.29950.00001.299523.0010884.95
1192007.01.19 07:03buy600.501.29970.00001.3020
1202007.01.19 12:55buy610.501.29660.00001.2989
1212007.01.19 17:07buy621.501.29350.00001.2958
1222007.01.19 18:00sell630.501.29300.00001.2907
1232007.01.19 18:01close630.501.29250.00001.290725.0010909.95
1242007.01.19 18:01sell640.301.29210.00001.2898
1252007.01.19 19:27sell650.301.29520.00001.2929
1262007.01.19 19:27close621.501.29560.00001.2958315.0011224.95
1272007.01.19 19:27close610.501.29550.00001.2989-55.0011169.95
1282007.01.19 19:27close600.501.29580.00001.3020-195.0010974.95
1292007.01.22 04:00buy660.301.29700.00001.2993
1302007.01.22 06:23close660.301.29780.00001.299324.0010998.95
1312007.01.22 06:23buy670.201.29750.00001.2998
1322007.01.22 13:57buy680.201.29440.00001.2967
1332007.01.22 15:42close650.301.29320.00001.292961.4811060.43
1342007.01.22 15:42close640.301.29330.00001.2898-34.5211025.91
1352007.01.22 16:00sell690.201.29310.00001.2908
1362007.01.22 19:03sell700.201.29620.00001.2939
1372007.01.23 03:27close700.201.29400.00001.293944.9911070.90
1382007.01.23 03:27close690.201.29420.00001.2908-21.0111049.89
1392007.01.23 10:34close680.201.29660.00001.296742.8011092.69
1402007.01.23 10:34close670.201.29670.00001.2998-17.2011075.49
1412007.01.23 12:00buy710.201.29730.00001.2996
1422007.01.23 12:57close710.201.29850.00001.299624.0011099.49
1432007.01.23 12:57buy720.101.29860.00001.3009
1442007.01.23 13:09t/p720.101.30090.00001.300923.0011122.49
1452007.01.23 13:09buy730.101.30120.00001.3035
1462007.01.23 15:52t/p730.101.30350.00001.303523.0011145.49
1472007.01.23 18:00buy740.101.30300.00001.3053
1482007.01.24 11:04buy750.101.29990.00001.3022
1492007.01.24 17:00sell760.101.29880.00001.2965
1502007.01.24 18:17buy770.301.29690.00001.2992
1512007.01.24 18:17t/p760.101.29650.00001.296523.0011168.49
1522007.01.24 18:17sell780.101.29630.00001.2940
1532007.01.25 11:03t/p770.301.29920.00001.299263.6011232.09
1542007.01.25 11:03close750.101.29920.00001.3022-8.8011223.29
1552007.01.25 11:03close740.101.29930.00001.3053-39.4011183.88
1562007.01.25 11:07sell790.101.29940.00001.2971
1572007.01.25 12:00buy800.101.29920.00001.3015
1582007.01.25 12:08t/p790.101.29710.00001.297123.0011206.88
1592007.01.25 12:08close780.101.29710.00001.2940-6.5211200.36
1602007.01.25 19:35buy810.101.29610.00001.2984
1612007.01.25 21:00t/p810.101.29840.00001.298423.0011223.36
1622007.01.25 21:00close800.101.29850.00001.3015-7.0011216.36
1632007.01.26 00:00sell820.501.29360.00001.2913
1642007.01.26 00:21close820.501.29310.00001.291325.0011241.36
1652007.01.26 00:21sell830.301.29300.00001.2907
1662007.01.26 04:44close830.301.29210.00001.290727.0011268.36
1672007.01.26 04:44sell840.301.29200.00001.2897
1682007.01.26 11:08close840.301.29120.00001.289724.0011292.36
1692007.01.26 11:08sell850.201.29110.00001.2888
1702007.01.26 14:30close850.201.28990.00001.288824.0011316.36
1712007.01.26 15:00sell860.201.28950.00001.2872
1722007.01.26 18:00close860.201.28830.00001.287224.0011340.36
1732007.01.26 18:00sell870.201.28780.00001.2855
1742007.01.26 18:28sell880.201.29100.00001.2887
1752007.01.29 15:00buy890.201.29220.00001.2945
1762007.01.29 17:54close890.201.29340.00001.294524.0011364.36
1772007.01.29 19:00buy900.201.29340.00001.2957
1782007.01.29 19:57sell910.501.29410.00001.2918
1792007.01.29 19:59close900.201.29460.00001.295724.0011388.36
1802007.01.29 19:59buy920.101.29470.00001.2970
1812007.01.30 06:45t/p920.101.29700.00001.297022.4011410.76
1822007.01.30 06:45buy930.101.29720.00001.2995
1832007.01.30 15:50sell940.601.29720.00001.2949
1842007.01.30 17:56t/p940.601.29490.00001.2949138.0011548.76
1852007.01.30 17:56close910.501.29490.00001.2918-37.5311511.23
1862007.01.30 17:56close880.201.29500.00001.2887-78.0311433.20
1872007.01.30 17:56close870.201.29490.00001.2855-140.0311293.18
1882007.01.31 11:22buy950.501.29410.00001.2964
1892007.01.31 13:00sell960.501.29290.00001.2906
1902007.01.31 15:38close950.501.29510.00001.296450.0011343.18
1912007.01.31 15:38close930.101.29490.00001.2995-23.6011319.58
1922007.01.31 15:53sell970.301.29590.00001.2936
1932007.01.31 16:43close970.301.29370.00001.293666.0011385.58
1942007.01.31 16:43close960.501.29380.00001.2906-45.0011340.58
1952007.01.31 20:00buy980.301.29980.00001.3021
1962007.01.31 20:39close980.301.30060.00001.302124.0011364.58
1972007.01.31 20:39buy990.201.30090.00001.3032
1982007.01.31 22:17close990.201.30230.00001.303228.0011392.58
1992007.01.31 22:17buy1000.201.30240.00001.3047
2002007.01.31 22:52close1000.201.30360.00001.304724.0011416.58
2012007.01.31 22:52buy1010.201.30370.00001.3060
2022007.02.01 12:44buy1020.201.30070.00001.3030
2032007.02.01 16:30close1020.201.30280.00001.303042.0011458.58
2042007.02.01 16:30close1010.201.30270.00001.3060-23.6011434.98
2052007.02.01 16:30buy1030.201.30300.00001.3053
2062007.02.01 18:00close1030.201.30430.00001.305326.0011460.98
2072007.02.02 20:00sell1040.101.29580.00001.2935
2082007.02.05 08:56t/p1040.101.29350.00001.293523.4911484.47
2092007.02.05 08:56sell1050.101.29330.00001.2910
2102007.02.05 11:32sell1060.101.29640.00001.2941
2112007.02.05 12:40t/p1060.101.29410.00001.294123.0011507.47
2122007.02.05 12:40close1050.101.29410.00001.2910-8.0011499.47
2132007.02.05 12:40sell1070.101.29380.00001.2915
2142007.02.05 17:19t/p1070.101.29150.00001.291523.0011522.47
2152007.02.05 17:19sell1080.101.29130.00001.2890
2162007.02.06 12:49sell1090.101.29430.00001.2920
2172007.02.06 20:00buy1100.101.29690.00001.2992
2182007.02.06 21:12sell1110.301.29740.00001.2951
2192007.02.07 10:44t/p1100.101.29920.00001.299222.4011544.87
2202007.02.07 17:45sell1120.601.30050.00001.2982
2212007.02.07 19:00buy1130.101.30150.00001.3038
2222007.02.08 11:45buy1140.101.29840.00001.3007
2232007.02.08 11:47t/p1120.601.29820.00001.2982146.8811691.75
2242007.02.08 11:47close1110.301.29820.00001.2951-18.0811673.67
2252007.02.08 11:47close1090.101.29830.00001.2920-38.0311635.64
2262007.02.08 11:47close1080.101.29820.00001.2890-66.5311569.11
2272007.02.08 16:35t/p1140.101.30070.00001.300723.0011592.11
2282007.02.08 16:35close1130.101.30080.00001.3038-8.8011583.31
2292007.02.08 21:00buy1150.501.30370.00001.3060
2302007.02.09 00:15close1150.501.30420.00001.306022.0011605.31
2312007.02.09 01:00buy1160.301.30410.00001.3064
2322007.02.09 10:33buy1170.301.30110.00001.3034
2332007.02.09 14:00sell1180.301.29990.00001.2976
2342007.02.09 14:48close1180.301.29910.00001.297624.0011629.31
2352007.02.09 14:49sell1190.301.29880.00001.2965
2362007.02.12 02:00sell1200.301.30180.00001.2995
2372007.02.12 10:37close1170.301.30300.00001.303455.2011684.51
2382007.02.12 10:38close1160.301.30310.00001.3064-31.8011652.71
2392007.02.12 10:38buy1210.201.30340.00001.3057
2402007.02.12 11:36buy1220.201.30030.00001.3026
2412007.02.12 11:46close1200.301.29990.00001.299557.0011709.71
2422007.02.12 11:46close1190.301.30010.00001.2965-37.5211672.19
2432007.02.12 13:16buy1230.601.29720.00001.2995
2442007.02.12 15:00sell1240.201.29530.00001.2930
2452007.02.12 15:16buy1251.201.29410.00001.2964
2462007.02.12 15:16close1240.201.29410.00001.293024.0011696.19
2472007.02.12 15:16sell1260.201.29400.00001.2917
2482007.02.12 16:39t/p1251.201.29640.00001.2964276.0011972.19
2492007.02.12 16:39close1230.601.29650.00001.2995-42.0011930.19
2502007.02.12 16:39close1220.201.29660.00001.3026-74.0011856.19
2512007.02.12 16:40close1210.201.29650.00001.3057-138.0011718.19
2522007.02.13 09:55sell1270.201.29710.00001.2948
2532007.02.13 11:02sell1280.501.30010.00001.2978
2542007.02.13 12:00buy1290.201.29950.00001.3018
2552007.02.13 13:19close1290.201.30070.00001.301824.0011742.19
2562007.02.13 13:19buy1300.101.30080.00001.3031
2572007.02.13 16:30t/p1300.101.30310.00001.303123.0011765.19
2582007.02.13 16:30buy1310.101.30340.00001.3057
2592007.02.13 16:30sell1320.601.30320.00001.3009
2602007.02.13 18:43t/p1320.601.30090.00001.3009138.0011903.19
2612007.02.13 18:43close1280.501.30090.00001.2978-40.0011863.19
2622007.02.13 18:43close1270.201.30100.00001.2948-78.0011785.19
2632007.02.13 18:43close1260.201.30090.00001.2917-137.0111648.17
2642007.02.14 10:10t/p1310.101.30570.00001.305722.4011670.57
2652007.02.14 12:00buy1330.301.30960.00001.3119
2662007.02.14 16:55close1330.301.31040.00001.311924.0011694.57
2672007.02.14 17:00buy1340.301.31010.00001.3124
2682007.02.14 18:00close1340.301.31090.00001.312424.0011718.57
2692007.02.14 18:00buy1350.201.31100.00001.3133
2702007.02.14 18:02close1350.201.31220.00001.313324.0011742.57
2712007.02.14 18:02buy1360.201.31230.00001.3146
2722007.02.14 18:03close1360.201.31350.00001.314624.0011766.57
2732007.02.14 18:03buy1370.201.31350.00001.3158
2742007.02.14 18:20close1370.201.31490.00001.315828.0011794.57
2752007.02.14 18:20buy1380.201.31500.00001.3173
2762007.02.14 19:37buy1390.201.31190.00001.3142
2772007.02.15 04:25close1390.201.31410.00001.314240.4011834.97
2782007.02.15 04:26close1380.201.31400.00001.3173-23.6011811.37
2792007.02.15 04:26buy1400.101.31380.00001.3161
2802007.02.15 17:08t/p1400.101.31610.00001.316123.0011834.37
2812007.02.16 16:00sell1410.101.31150.00001.3092
2822007.02.19 02:00sell1420.101.31540.00001.3131
2832007.02.19 07:00buy1430.101.31570.00001.3180
2842007.02.19 13:28t/p1420.101.31310.00001.313123.0011857.37
2852007.02.19 13:28close1410.101.31310.00001.3092-15.5111841.86
2862007.02.19 13:51buy1440.101.31260.00001.3149
2872007.02.19 20:16t/p1440.101.31490.00001.314923.0011864.86
2882007.02.19 20:16close1430.101.31490.00001.3180-8.0011856.86
2892007.02.20 05:00buy1450.101.31680.00001.3191
2902007.02.20 11:34buy1460.101.31370.00001.3160
2912007.02.20 15:00sell1470.101.31340.00001.3111
2922007.02.21 10:29t/p1460.101.31600.00001.316022.4011879.26
2932007.02.21 10:29close1450.101.31600.00001.3191-8.6011870.66
2942007.02.21 10:33sell1480.101.31640.00001.3141
2952007.02.21 12:33t/p1480.101.31410.00001.314123.0011893.66
2962007.02.21 12:33close1470.101.31410.00001.3111-6.5111887.16
2972007.02.22 11:00sell1490.101.30880.00001.3065
2982007.02.22 19:18sell1500.101.31190.00001.3096
2992007.02.22 22:00buy1510.101.31290.00001.3152
3002007.02.23 17:22sell1520.301.31500.00001.3127
3012007.02.23 17:25t/p1510.101.31520.00001.315222.4011909.56
3022007.02.23 18:23sell1533.001.31800.00001.3157
3032007.02.23 18:58close1533.001.31720.00001.3157240.0012149.56
3042007.02.23 18:58close1520.301.31710.00001.3127-63.0012086.56
3052007.02.23 18:59close1500.101.31700.00001.3096-50.5112036.05
3062007.02.23 18:59close1490.101.31710.00001.3065-82.5111953.54
3072007.02.23 19:00buy1540.301.31660.00001.3189
3082007.02.23 21:33close1540.301.31750.00001.318927.0011980.54
3092007.02.23 21:33buy1550.301.31760.00001.3199
3102007.02.26 05:00close1550.301.31890.00001.319937.2012017.74
3112007.02.26 05:00buy1560.201.31910.00001.3214
3122007.02.26 11:46buy1570.201.31600.00001.3183
3132007.02.26 20:00sell1580.201.31550.00001.3132
3142007.02.26 22:50close1570.201.31820.00001.318344.0012061.74
3152007.02.26 22:50close1560.201.31830.00001.3214-16.0012045.74
3162007.02.26 22:50sell1590.201.31850.00001.3162
3172007.02.27 03:00buy1600.201.31940.00001.3217
3182007.02.27 10:05t/p1590.201.31620.00001.316246.9912092.73
3192007.02.27 10:05buy1610.201.31620.00001.3185
3202007.02.27 10:05close1580.201.31620.00001.3132-13.0112079.72
3212007.02.27 11:09t/p1610.201.31850.00001.318546.0012125.72
3222007.02.27 11:09close1600.201.31850.00001.3217-18.0012107.72
3232007.02.27 14:00buy1620.201.32120.00001.3235
3242007.02.27 16:01close1620.201.32240.00001.323524.0012131.72
3252007.02.27 16:01buy1630.101.32270.00001.3250
3262007.02.27 20:00t/p1630.101.32500.00001.325023.0012154.72
3272007.02.27 20:00buy1640.101.32530.00001.3276
3282007.02.28 04:04buy1650.101.32220.00001.3245
3292007.02.28 11:00sell1660.101.32070.00001.3184
3302007.02.28 11:25buy1670.301.31920.00001.3215
3312007.02.28 12:59t/p1660.101.31840.00001.318423.0012177.72
3322007.02.28 12:59sell1680.101.31810.00001.3158
3332007.02.28 16:05sell1690.101.32120.00001.3189
3342007.02.28 16:05t/p1670.301.32150.00001.321569.0012246.72
3352007.02.28 16:05close1650.101.32150.00001.3245-7.0012239.72
3362007.02.28 16:05close1640.101.32140.00001.3276-39.6012200.12
3372007.02.28 18:31t/p1690.101.31890.00001.318923.0012223.12
3382007.02.28 18:31close1680.101.31880.00001.3158-7.0012216.12
3392007.02.28 18:31sell1700.101.31870.00001.3164
3402007.02.28 19:20sell1710.101.32170.00001.3194
3412007.02.28 20:00buy1720.101.32310.00001.3254
3422007.03.01 18:00buy1730.101.31990.00001.3222
3432007.03.01 18:00t/p1710.101.31940.00001.319424.4812240.60
3442007.03.01 18:00close1700.101.31940.00001.3164-5.5212235.08
3452007.03.01 18:19buy1740.301.31690.00001.3192
3462007.03.01 19:00sell1750.101.31620.00001.3139
3472007.03.01 22:47t/p1740.301.31920.00001.319269.0012304.08
3482007.03.01 22:47close1730.101.31920.00001.3222-7.0012297.08
3492007.03.01 22:47close1720.101.31900.00001.3254-42.8012254.28
3502007.03.01 22:58sell1760.501.31930.00001.3170
3512007.03.02 00:08close1760.501.31840.00001.317047.4712301.74
3522007.03.02 00:09close1750.101.31850.00001.3139-22.5112279.24
3532007.03.02 00:11sell1770.301.31860.00001.3163
3542007.03.02 00:35close1770.301.31780.00001.316324.0012303.24
3552007.03.02 00:36sell1780.301.31770.00001.3154
3562007.03.02 02:08close1780.301.31690.00001.315424.0012327.24
3572007.03.02 02:09sell1790.201.31680.00001.3145
3582007.03.02 12:05close1790.201.31560.00001.314524.0012351.24
3592007.03.02 22:00buy1800.201.31970.00001.3220
3602007.03.05 02:00close1800.201.32090.00001.322022.8012374.04
3612007.03.05 11:00sell1810.201.31420.00001.3119
3622007.03.05 11:27close1810.201.31300.00001.311924.0012398.04
3632007.03.05 11:27sell1820.201.31270.00001.3104
3642007.03.05 14:02close1820.201.31150.00001.310424.0012422.04
3652007.03.05 14:02sell1830.101.31140.00001.3091
3662007.03.05 14:42t/p1830.101.30910.00001.309123.0012445.04
3672007.03.05 14:42sell1840.101.30890.00001.3066
3682007.03.06 10:44sell1850.101.31190.00001.3096
3692007.03.06 11:00buy1860.101.31240.00001.3147
3702007.03.06 16:30t/p1850.101.30960.00001.309623.0012468.04
3712007.03.06 16:30close1840.101.30960.00001.3066-6.5112461.53
3722007.03.06 16:52buy1870.101.30940.00001.3117
3732007.03.06 22:21t/p1870.101.31170.00001.311723.0012484.53
3742007.03.06 22:21close1860.101.31170.00001.3147-7.0012477.53
3752007.03.07 08:00buy1880.101.31310.00001.3154
3762007.03.07 12:00sell1890.101.31140.00001.3091
3772007.03.07 17:18sell1900.101.31470.00001.3124
3782007.03.07 19:39t/p1880.101.31540.00001.315423.0012500.53
3792007.03.07 19:39buy1910.101.31560.00001.3179
3802007.03.07 22:00t/p1910.101.31790.00001.317923.0012523.53
3812007.03.07 22:00buy1920.101.31860.00001.3209
3822007.03.07 22:00sell1930.301.31840.00001.3161
3832007.03.08 11:00t/p1930.301.31610.00001.316173.4412596.97
3842007.03.08 11:00buy1940.101.31530.00001.3176
3852007.03.08 11:00close1900.101.31530.00001.3124-4.5212592.45
3862007.03.08 11:00close1890.101.31520.00001.3091-36.5212555.93
3872007.03.08 13:00sell1950.501.31530.00001.3130
3882007.03.08 13:03close1950.501.31480.00001.313025.0012580.93
3892007.03.08 13:04sell1960.301.31470.00001.3124
3902007.03.08 16:02close1960.301.31390.00001.312424.0012604.93
3912007.03.08 17:38buy1970.901.31220.00001.3145
3922007.03.08 18:00sell1980.301.31250.00001.3102
3932007.03.08 18:15close1970.901.31330.00001.314599.0012703.93
3942007.03.08 18:19close1940.101.31310.00001.3176-22.0012681.93
3952007.03.08 18:19close1920.101.31330.00001.3209-54.8012627.13
3962007.03.09 06:00buy1990.201.31510.00001.3174
3972007.03.09 06:01sell2000.201.31560.00001.3133
3982007.03.09 16:00t/p1980.301.31020.00001.310270.4812697.61
3992007.03.09 16:00t/p2000.201.31330.00001.313346.0012743.61
4002007.03.09 16:00buy2010.201.30990.00001.3122
4012007.03.09 17:00sell2020.201.30990.00001.3076
4022007.03.14 08:00t/p1990.201.31740.00001.317442.4012786.01
4032007.03.14 08:00t/p2010.201.31220.00001.312242.4012828.41
4042007.03.14 08:00sell2030.201.31950.00001.3172
4052007.03.14 09:00buy2040.201.32020.00001.3225
4062007.03.14 17:23close2040.201.32150.00001.322526.0012854.41
4072007.03.14 17:23buy2050.201.32160.00001.3239
4082007.03.14 17:39sell2060.501.32250.00001.3202
4092007.03.14 17:39close2050.201.32280.00001.323924.0012878.41
4102007.03.14 17:39buy2070.101.32290.00001.3252
4112007.03.15 12:08t/p2060.501.32020.00001.3202122.4013000.81
4122007.03.15 12:08close2030.201.32020.00001.3172-11.0412989.77
4132007.03.15 12:08close2020.201.32030.00001.3076-202.0812787.69
4142007.03.15 12:17buy2080.101.31970.00001.3220
4152007.03.15 14:41t/p2080.101.32200.00001.322023.0012810.69
4162007.03.15 14:41close2070.101.32200.00001.3252-10.8012799.88
4172007.03.15 19:00buy2090.101.32480.00001.3271
4182007.03.16 02:22t/p2090.101.32710.00001.327122.4012822.28
4192007.03.16 03:00buy2100.101.32830.00001.3306
4202007.03.16 05:00t/p2100.101.33060.00001.330623.0012845.28
4212007.03.16 05:00buy2110.101.33080.00001.3331
4222007.03.16 13:09t/p2110.101.33310.00001.333123.0012868.28
4232007.03.16 13:09buy2120.101.33340.00001.3357
4242007.03.19 05:09buy2130.101.33020.00001.3325
4252007.03.19 06:00sell2140.101.33120.00001.3289
4262007.03.19 10:11t/p2140.101.32890.00001.328923.0012891.28
4272007.03.19 10:11sell2150.501.32870.00001.3264
4282007.03.19 11:12sell2160.501.33170.00001.3294
4292007.03.19 12:50close2160.501.32990.00001.329490.0012981.28
4302007.03.19 12:50close2150.501.32980.00001.3264-55.0012926.28
4312007.03.19 13:00sell2170.301.32900.00001.3267
4322007.03.19 13:20close2170.301.32820.00001.326724.0012950.28
4332007.03.19 13:20sell2180.301.32810.00001.3258
4342007.03.20 02:05sell2190.301.33120.00001.3289
4352007.03.20 04:38close2190.301.32920.00001.328960.0013010.28
4362007.03.20 04:38close2180.301.32930.00001.3258-34.5212975.76
4372007.03.21 21:15t/p2130.101.33250.00001.332521.8012997.56
4382007.03.21 21:15close2120.101.33260.00001.3357-9.8012987.76
4392007.03.21 23:00buy2200.201.33880.00001.3411
4402007.03.22 02:51close2200.201.34000.00001.341120.4013008.16
4412007.03.22 02:51buy2210.201.34030.00001.3426
4422007.03.22 10:12buy2220.201.33730.00001.3396
4432007.03.22 19:31buy2230.501.33410.00001.3364
4442007.03.22 20:00sell2240.201.33300.00001.3307
4452007.03.22 20:15close2240.201.33180.00001.330724.0013032.16
4462007.03.22 20:15sell2250.201.33170.00001.3294
4472007.03.23 12:13buy2260.901.33100.00001.3333
4482007.03.23 12:17close2250.201.33050.00001.329424.9913057.15
4492007.03.23 15:25t/p2260.901.33330.00001.3333207.0013264.15
4502007.03.23 15:25close2230.501.33330.00001.3364-43.0013221.15
4512007.03.23 15:25close2220.201.33320.00001.3396-83.2013137.95
4522007.03.23 15:25close2210.201.33330.00001.3426-141.2012996.75
4532007.03.23 18:00sell2270.101.32900.00001.3267
4542007.03.26 01:47t/p2270.101.32670.00001.326723.4913020.24
4552007.03.26 01:47sell2280.101.32640.00001.3241
4562007.03.26 17:00sell2290.101.32950.00001.3272
4572007.03.26 17:07sell2300.301.33250.00001.3302
4582007.03.26 18:00buy2310.101.33350.00001.3358
4592007.03.27 17:18sell2320.601.33560.00001.3333
4602007.03.27 17:18t/p2310.101.33580.00001.335822.4013042.64
4612007.03.27 18:00buy2330.101.33500.00001.3373
4622007.03.28 10:34t/p2320.601.33330.00001.3333140.9613183.60
4632007.03.28 10:34close2300.301.33330.00001.3302-21.0413162.56
4642007.03.28 10:34close2290.101.33340.00001.3272-38.0113124.55
4652007.03.28 10:34close2280.101.33350.00001.3241-70.0113054.53
4662007.03.28 18:01t/p2330.101.33730.00001.337322.4013076.93
4672007.03.28 23:00sell2340.101.33120.00001.3289
4682007.03.29 11:54sell2350.101.33430.00001.3320
4692007.03.29 13:00buy2360.101.33460.00001.3369
4702007.03.29 15:37t/p2350.101.33200.00001.332023.0013099.93
4712007.03.29 15:37close2340.101.33190.00001.3289-5.5213094.41
4722007.03.30 10:56buy2370.501.33160.00001.3339
4732007.03.30 11:18close2370.501.33250.00001.333945.0013139.41
4742007.03.30 11:18close2360.101.33230.00001.3369-23.6013115.81
4752007.03.30 14:00sell2380.301.33050.00001.3282
4762007.03.30 15:39close2380.301.32970.00001.328224.0013139.81
4772007.03.30 18:00sell2390.301.33120.00001.3289
4782007.03.30 18:17sell2400.301.33420.00001.3319
4792007.03.30 18:27sell2410.901.33730.00001.3350
4802007.03.30 21:00buy2420.301.33740.00001.3397
4812007.03.30 22:20close2410.901.33530.00001.3350180.0013319.81
4822007.03.30 22:20close2400.301.33540.00001.3319-36.0013283.81
4832007.03.30 22:21close2390.301.33550.00001.3289-129.0013154.81
4842007.04.02 03:19buy2430.201.33420.00001.3365
4852007.04.02 05:00sell2440.201.33450.00001.3322
4862007.04.02 14:49t/p2430.201.33650.00001.336546.0013200.81
4872007.04.02 14:49close2420.301.33660.00001.3397-25.8013175.01
4882007.04.02 15:57sell2450.201.33760.00001.3353
4892007.04.03 12:36close2450.201.33540.00001.335344.9913220.00
4902007.04.03 12:36close2440.201.33530.00001.3322-15.0113204.99
4912007.04.03 23:00sell2460.201.33300.00001.3307
4922007.04.04 13:12sell2470.201.33610.00001.3338
4932007.04.04 14:00buy2480.201.33550.00001.3378
4942007.04.04 14:03close2470.201.33390.00001.333844.0013248.99
4952007.04.04 14:03close2460.201.33400.00001.3307-19.0113229.97
4962007.04.04 17:06close2480.201.33670.00001.337824.0013253.97
4972007.04.04 18:00buy2490.101.33780.00001.3401
4982007.04.05 16:11t/p2490.101.34010.00001.340121.2013275.17
4992007.04.05 17:00buy2500.101.34350.00001.3458
5002007.04.06 15:30buy2510.101.34040.00001.3427
5012007.04.06 15:31buy2520.301.33730.00001.3396
5022007.04.06 17:00sell2530.101.33710.00001.3348
5032007.04.09 19:42t/p2530.101.33480.00001.334823.4913298.67
5042007.04.09 19:57buy2540.601.33420.00001.3365
5052007.04.10 03:36t/p2540.601.33650.00001.3365134.4013433.07
5062007.04.10 03:36close2520.301.33650.00001.3396-27.6013405.46
5072007.04.10 03:37close2510.101.33640.00001.3427-41.2013364.26
5082007.04.10 03:37close2500.101.33650.00001.3458-71.8013292.46
5092007.04.10 06:00buy2550.101.34260.00001.3449
5102007.04.10 18:05t/p2550.101.34490.00001.344923.0013315.46
5112007.04.10 18:05buy2560.101.34510.00001.3474
5122007.04.11 04:15buy2570.101.34200.00001.3443
5132007.04.12 04:35t/p2570.101.34430.00001.344321.2013336.66
5142007.04.12 04:35close2560.101.34440.00001.3474-9.4013327.26
5152007.04.12 05:00buy2580.101.34600.00001.3483
5162007.04.12 17:17t/p2580.101.34830.00001.348323.0013350.26
5172007.04.12 23:00buy2590.501.34890.00001.3512
5182007.04.13 03:33close2590.501.34940.00001.351222.0013372.26
5192007.04.13 03:33buy2600.301.34950.00001.3518
5202007.04.13 03:39close2600.301.35030.00001.351824.0013396.26
5212007.04.13 03:39buy2610.301.35040.00001.3527
5222007.04.13 03:44close2610.301.35120.00001.352724.0013420.26
5232007.04.13 03:44buy2620.201.35170.00001.3540
5242007.04.13 10:18close2620.201.35290.00001.354024.0013444.26
5252007.04.13 10:18buy2630.201.35320.00001.3555
5262007.04.13 13:30close2630.201.35440.00001.355524.0013468.26
5272007.04.13 13:30buy2640.201.35450.00001.3568
5282007.04.13 17:41buy2650.201.35140.00001.3537
5292007.04.13 20:49close2650.201.35360.00001.353744.0013512.26
5302007.04.13 20:49close2640.201.35350.00001.3568-20.0013492.26
5312007.04.13 20:49buy2660.201.35390.00001.3562
5322007.04.13 22:59close at stop2660.201.35300.00001.3562-18.0013474.26