|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 April 24, 07:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32602797
|2007.04.24 00:10
|sell
|1.10
|eurusdm
|1.3574
|1.3558
|1.3529
|2007.04.24 02:35
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|32571661
|2007.04.23 15:55
|buy
|1.10
|eurusdm
|1.3579
|1.3503
|1.3594
|2007.04.23 21:07
|1.3576
|0.00
|0.00
|-0.67
|-3.30
|32581204
|2007.04.23 18:21
|buy
|2.20
|eurusdm
|1.3573
|1.3497
|1.3588
|2007.04.23 21:06
|1.3577
|0.00
|0.00
|-1.33
|8.80
|32563039
|2007.04.23 15:00
|buy
|1.09
|eurusdm
|1.3568
|1.3577
|1.3606
|2007.04.23 15:55
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|32482587
|2007.04.23 05:00
|buy
|1.09
|eurusdm
|1.3596
|1.3520
|1.3611
|2007.04.23 06:56
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.44
|32485202
|2007.04.23 05:22
|buy
|2.18
|eurusdm
|1.3589
|1.3513
|1.3604
|2007.04.23 06:56
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.44
|32489617
|2007.04.23 05:54
|buy
|4.36
|eurusdm
|1.3582
|1.3506
|1.3597
|2007.04.23 06:56
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.72
|32496008
|2007.04.23 06:48
|buy
|8.72
|eurusdm
|1.3576
|1.3500
|1.3591
|2007.04.23 06:56
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|32457209
|2007.04.23 00:09
|buy
|1.09
|eurusdm
|1.3604
|1.3528
|1.3619
|2007.04.23 02:12
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.81
|32459577
|2007.04.23 00:29
|buy
|2.18
|eurusdm
|1.3598
|1.3522
|1.3613
|2007.04.23 02:12
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|32465676
|2007.04.23 01:35
|buy
|4.36
|eurusdm
|1.3591
|1.3515
|1.3606
|2007.04.23 02:12
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|21.80
|32433668
|2007.04.20 16:17
|buy
|1.09
|eurusdm
|1.3606
|1.3530
|1.3621
|2007.04.22 22:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.66
|-3.27
|32438691
|2007.04.20 17:40
|buy
|2.18
|eurusdm
|1.3599
|1.3523
|1.3614
|2007.04.22 22:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.32
|8.72
|32377514
|2007.04.20 07:41
|sell
|1.08
|eurusdm
|1.3609
|1.3601
|1.3572
|2007.04.20 13:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|32363064
|2007.04.20 06:08
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3628
|1.3552
|1.3643
|2007.04.20 07:24
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|32374013
|2007.04.20 07:12
|buy
|2.16
|eurusdm
|1.3620
|1.3544
|1.3635
|2007.04.20 07:24
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|32346334
|2007.04.20 02:13
|sell
|1.07
|eurusdm
|1.3610
|1.3686
|1.3595
|2007.04.20 05:06
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.35
|32351264
|2007.04.20 03:20
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3617
|1.3693
|1.3602
|2007.04.20 05:05
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|32281202
|2007.04.19 14:22
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3597
|1.3521
|1.3612
|2007.04.19 15:16
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|32263206
|2007.04.19 12:48
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3603
|1.3527
|1.3618
|2007.04.19 14:05
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|32263548
|2007.04.19 12:50
|buy
|2.12
|eurusdm
|1.3597
|1.3521
|1.3612
|2007.04.19 14:04
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|32265246
|2007.04.19 12:57
|buy
|4.24
|eurusdm
|1.3590
|1.3514
|1.3605
|2007.04.19 14:04
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|32249778
|2007.04.19 11:08
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3594
|1.3606
|1.3635
|2007.04.19 12:41
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|32233711
|2007.04.19 09:13
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3595
|1.3519
|1.3610
|2007.04.19 11:07
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|32246355
|2007.04.19 10:49
|buy
|2.08
|eurusdm
|1.3588
|1.3512
|1.3603
|2007.04.19 11:05
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|32172177
|2007.04.19 04:11
|sell
|1.03
|eurusdm
|1.3597
|1.3583
|1.3554
|2007.04.19 06:34
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|14.42
|32122730
|2007.04.18 20:29
|buy
|1.16
|eurusdm
|1.3610
|1.3534
|1.3625
|2007.04.19 03:40
|1.3596
|0.00
|0.00
|-2.11
|-16.24
|32145243
|2007.04.19 00:47
|buy
|2.32
|eurusdm
|1.3603
|1.3527
|1.3618
|2007.04.19 03:39
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|32148919
|2007.04.19 01:12
|buy
|4.64
|eurusdm
|1.3597
|1.3521
|1.3612
|2007.04.19 03:39
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|32153768
|2007.04.19 02:16
|buy
|9.28
|eurusdm
|1.3590
|1.3514
|1.3605
|2007.04.19 03:38
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|55.68
|32117522
|2007.04.18 20:09
|buy
|1.14
|eurusdm
|1.3593
|1.3517
|1.3608
|2007.04.18 20:29
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|32070224
|2007.04.18 12:28
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3571
|1.3647
|1.3556
|2007.04.18 13:54
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|32077459
|2007.04.18 12:53
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3578
|1.3654
|1.3563
|2007.04.18 13:54
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|32081930
|2007.04.18 13:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3584
|1.3660
|1.3569
|2007.04.18 13:53
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32084902
|2007.04.18 13:37
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3591
|1.3667
|1.3576
|2007.04.18 13:53
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|32053640
|2007.04.18 11:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3593
|1.3669
|1.3578
|2007.04.18 12:05
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|32051995
|2007.04.18 11:22
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3592
|1.3668
|1.3577
|2007.04.18 11:29
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|32053011
|2007.04.18 11:27
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3599
|1.3675
|1.3584
|2007.04.18 11:29
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31960920
|2007.04.17 23:51
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3572
|1.3496
|1.3587
|2007.04.18 01:13
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|31930294
|2007.04.17 17:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3560
|1.3636
|1.3545
|2007.04.17 23:46
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.54
|-9.00
|31932744
|2007.04.17 17:44
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3567
|1.3643
|1.3552
|2007.04.17 23:46
|1.3570
|0.00
|0.00
|1.08
|-6.00
|31950021
|2007.04.17 21:11
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3574
|1.3650
|1.3559
|2007.04.17 23:45
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|31877548
|2007.04.17 12:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3564
|1.3488
|1.3579
|2007.04.17 12:38
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|31878556
|2007.04.17 12:32
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3558
|1.3482
|1.3573
|2007.04.17 12:38
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31873569
|2007.04.17 12:12
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3553
|1.3477
|1.3568
|2007.04.17 12:31
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31874963
|2007.04.17 12:23
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3546
|1.3470
|1.3561
|2007.04.17 12:31
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|31849193
|2007.04.17 09:22
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3532
|1.3608
|1.3517
|2007.04.17 11:02
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|31855402
|2007.04.17 10:20
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3539
|1.3615
|1.3524
|2007.04.17 11:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|31862386
|2007.04.17 10:49
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3546
|1.3622
|1.3531
|2007.04.17 11:02
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|31810972
|2007.04.17 01:41
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3540
|1.3464
|1.3555
|2007.04.17 07:46
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|31830661
|2007.04.17 07:32
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3534
|1.3458
|1.3549
|2007.04.17 07:45
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31777546
|2007.04.16 17:11
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3554
|1.3478
|1.3569
|2007.04.16 19:40
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|31783602
|2007.04.16 18:55
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3547
|1.3471
|1.3562
|2007.04.16 19:40
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|31785164
|2007.04.16 19:22
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3540
|1.3464
|1.3555
|2007.04.16 19:40
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|31743940
|2007.04.16 13:26
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3546
|1.3622
|1.3531
|2007.04.16 14:38
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|31752194
|2007.04.16 14:28
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3553
|1.3629
|1.3538
|2007.04.16 14:37
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31740961
|2007.04.16 13:04
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3546
|1.3622
|1.3531
|2007.04.16 13:26
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|31742992
|2007.04.16 13:18
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3553
|1.3629
|1.3538
|2007.04.16 13:26
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31693573
|2007.04.16 07:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3550
|1.3626
|1.3535
|2007.04.16 11:55
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|31711938
|2007.04.16 09:12
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3557
|1.3633
|1.3542
|2007.04.16 11:55
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31676935
|2007.04.16 04:23
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3556
|1.3632
|1.3541
|2007.04.16 06:16
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|31623745
|2007.04.15 22:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|1.3492
|1.3583
|2007.04.16 02:19
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|31660975
|2007.04.16 00:55
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3561
|1.3485
|1.3576
|2007.04.16 02:19
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31618477
|2007.04.13 19:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3541
|1.3465
|1.3556
|2007.04.15 22:00
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.61
|15.00
|31619332
|2007.04.13 19:14
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3535
|1.3459
|1.3550
|2007.04.15 22:00
|1.3550
|0.00
|0.00
|-1.21
|30.00
|31591736
|2007.04.13 15:27
|sell
|0.61
|eurusdm
|1.3501
|1.3577
|1.3486
|2007.04.13 16:19
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.15
|31592858
|2007.04.13 15:30
|sell
|1.22
|eurusdm
|1.3508
|1.3584
|1.3493
|2007.04.13 16:19
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|31596995
|2007.04.13 15:43
|sell
|2.44
|eurusdm
|1.3515
|1.3591
|1.3500
|2007.04.13 16:19
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|31601836
|2007.04.13 16:10
|sell
|4.88
|eurusdm
|1.3521
|1.3597
|1.3506
|2007.04.13 16:18
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|29.28
|31587301
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3488
|1.3564
|1.3473
|2007.04.13 15:27
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|31587736
|2007.04.13 15:19
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3495
|1.3571
|1.3480
|2007.04.13 15:26
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|31588581
|2007.04.13 15:20
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3501
|1.3577
|1.3486
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31589626
|2007.04.13 15:21
|sell
|4.80
|eurusdm
|1.3508
|1.3584
|1.3493
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|31582703
|2007.04.13 15:09
|sell
|0.59
|eurusdm
|1.3508
|1.3584
|1.3493
|2007.04.13 15:18
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|31577335
|2007.04.13 14:57
|sell
|0.59
|eurusdm
|1.3509
|1.3585
|1.3494
|2007.04.13 15:09
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31581521
|2007.04.13 15:04
|sell
|1.18
|eurusdm
|1.3516
|1.3592
|1.3501
|2007.04.13 15:09
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|31573438
|2007.04.13 14:46
|sell
|0.59
|eurusdm
|1.3525
|1.3601
|1.3510
|2007.04.13 14:57
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|31568253
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.3519
|1.3595
|1.3504
|2007.04.13 14:45
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|31571294
|2007.04.13 14:43
|sell
|1.16
|eurusdm
|1.3526
|1.3602
|1.3511
|2007.04.13 14:45
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|31572473
|2007.04.13 14:44
|sell
|2.32
|eurusdm
|1.3533
|1.3609
|1.3518
|2007.04.13 14:45
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|31393094
|2007.04.12 21:52
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.3491
|1.3415
|1.3506
|2007.04.12 23:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|31396004
|2007.04.12 22:20
|buy
|1.16
|eurusdm
|1.3484
|1.3408
|1.3499
|2007.04.12 22:59
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|31321916
|2007.04.12 13:46
|buy
|0.57
|eurusdm
|1.3478
|1.3402
|1.3493
|2007.04.12 14:39
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|31313122
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.57
|eurusdm
|1.3460
|1.3384
|1.3475
|2007.04.12 13:46
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|31282836
|2007.04.12 09:43
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3442
|1.3518
|1.3427
|2007.04.12 12:50
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|31284205
|2007.04.12 09:54
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3449
|1.3525
|1.3434
|2007.04.12 12:50
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|31291015
|2007.04.12 10:51
|sell
|2.24
|eurusdm
|1.3456
|1.3532
|1.3441
|2007.04.12 12:50
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31296942
|2007.04.12 11:33
|sell
|4.48
|eurusdm
|1.3462
|1.3538
|1.3447
|2007.04.12 12:49
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|31159461
|2007.04.11 18:04
|sell
|0.55
|eurusdm
|1.3422
|1.3498
|1.3407
|2007.04.12 09:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.89
|-12.65
|31167901
|2007.04.11 18:42
|sell
|1.10
|eurusdm
|1.3429
|1.3505
|1.3414
|2007.04.12 09:43
|1.3444
|0.00
|0.00
|1.78
|-16.50
|31188020
|2007.04.11 22:41
|sell
|2.20
|eurusdm
|1.3436
|1.3512
|1.3421
|2007.04.12 09:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.80
|31213887
|2007.04.12 01:36
|sell
|4.40
|eurusdm
|1.3446
|1.3522
|1.3431
|2007.04.12 09:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|31215554
|2007.04.12 01:41
|sell
|8.80
|eurusdm
|1.3453
|1.3529
|1.3438
|2007.04.12 09:42
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|61.60
|31158130
|2007.04.11 18:00
|sell
|0.55
|eurusdm
|1.3423
|1.3499
|1.3408
|2007.04.11 18:04
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31158525
|2007.04.11 18:01
|sell
|1.10
|eurusdm
|1.3430
|1.3506
|1.3415
|2007.04.11 18:04
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|31151128
|2007.04.11 17:00
|sell
|0.55
|eurusdm
|1.3427
|1.3503
|1.3412
|2007.04.11 18:00
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31152512
|2007.04.11 17:12
|sell
|1.10
|eurusdm
|1.3434
|1.3510
|1.3419
|2007.04.11 18:00
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|31108102
|2007.04.11 11:32
|sell
|0.54
|eurusdm
|1.3420
|1.3496
|1.3405
|2007.04.11 16:05
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|31119257
|2007.04.11 13:01
|sell
|1.08
|eurusdm
|1.3427
|1.3503
|1.3412
|2007.04.11 16:05
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.64
|31136824
|2007.04.11 14:54
|sell
|2.16
|eurusdm
|1.3434
|1.3510
|1.3419
|2007.04.11 16:04
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31138005
|2007.04.11 14:57
|sell
|4.32
|eurusdm
|1.3440
|1.3516
|1.3425
|2007.04.11 16:03
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|31089321
|2007.04.11 09:02
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3432
|1.3356
|1.3447
|2007.04.11 11:25
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|31099121
|2007.04.11 10:34
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3425
|1.3349
|1.3440
|2007.04.11 11:25
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|31101909
|2007.04.11 10:46
|buy
|2.16
|eurusdm
|1.3418
|1.3342
|1.3433
|2007.04.11 11:25
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|31009424
|2007.04.10 23:56
|sell
|0.53
|eurusdm
|1.3427
|1.3503
|1.3412
|2007.04.11 07:05
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|31066256
|2007.04.11 06:44
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3434
|1.3510
|1.3419
|2007.04.11 07:05
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|0.00
|0.00
|-3.62
|533.60
|Closed P/L:
|529.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32650550
|2007.04.24 07:00
|buy
|1.12
|eurusdm
|1.3571
|1.3495
|1.3586
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|32653968
|2007.04.24 07:45
|buy
|2.24
|eurusdm
|1.3564
|1.3488
|1.3579
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.56
|Floating P/L:
|-14.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|529.98
|Floating P/L:
|-14.56
|Margin:
|168.00
|Balance:
|1 593.89
|Equity:
|1 579.33
|Free Margin:
|1 411.33
|Details:
|Gross Profit:
|869.28
|Gross Loss:
|339.30
|Total Net Profit:
|529.98
|Profit Factor:
|2.56
|Expected Payoff:
|5.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|46.28 (3.94%)
|Relative Drawdown:
|3.94% (46.28)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|59 (59.32%)
|Long Positions (won %):
|47 (55.32%)
|Profit Trades (% of total):
|61 (57.55%)
|Loss trades (% of total):
|45 (42.45%)
|Largest
|profit trade:
|61.60
|loss trade:
|-19.80
|Average
|profit trade:
|14.25
|loss trade:
|-7.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (80.85)
|consecutive losses ($):
|3 (-46.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|82.06 (3)
|consecutive loss (count):
|-46.28 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2