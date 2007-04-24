Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 April 24, 07:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
326027972007.04.24 00:10sell1.10eurusdm1.35741.35581.35292007.04.24 02:351.35580.000.000.0017.60
325716612007.04.23 15:55buy1.10eurusdm1.35791.35031.35942007.04.23 21:071.35760.000.00-0.67-3.30
325812042007.04.23 18:21buy2.20eurusdm1.35731.34971.35882007.04.23 21:061.35770.000.00-1.338.80
325630392007.04.23 15:00buy1.09eurusdm1.35681.35771.36062007.04.23 15:551.35770.000.000.009.81
324825872007.04.23 05:00buy1.09eurusdm1.35961.35201.36112007.04.23 06:561.35800.000.000.00-17.44
324852022007.04.23 05:22buy2.18eurusdm1.35891.35131.36042007.04.23 06:561.35810.000.000.00-17.44
324896172007.04.23 05:54buy4.36eurusdm1.35821.35061.35972007.04.23 06:561.35800.000.000.00-8.72
324960082007.04.23 06:48buy8.72eurusdm1.35761.35001.35912007.04.23 06:561.35810.000.000.0043.60
324572092007.04.23 00:09buy1.09eurusdm1.36041.35281.36192007.04.23 02:121.35950.000.000.00-9.81
324595772007.04.23 00:29buy2.18eurusdm1.35981.35221.36132007.04.23 02:121.35960.000.000.00-4.36
324656762007.04.23 01:35buy4.36eurusdm1.35911.35151.36062007.04.23 02:121.35960.000.000.0021.80
324336682007.04.20 16:17buy1.09eurusdm1.36061.35301.36212007.04.22 22:001.36030.000.00-0.66-3.27
324386912007.04.20 17:40buy2.18eurusdm1.35991.35231.36142007.04.22 22:001.36030.000.00-1.328.72
323775142007.04.20 07:41sell1.08eurusdm1.36091.36011.35722007.04.20 13:201.36010.000.000.008.64
323630642007.04.20 06:08buy1.08eurusdm1.36281.35521.36432007.04.20 07:241.36240.000.000.00-4.32
323740132007.04.20 07:12buy2.16eurusdm1.36201.35441.36352007.04.20 07:241.36250.000.000.0010.80
323463342007.04.20 02:13sell1.07eurusdm1.36101.36861.35952007.04.20 05:061.36150.000.000.00-5.35
323512642007.04.20 03:20sell2.14eurusdm1.36171.36931.36022007.04.20 05:051.36130.000.000.008.56
322812022007.04.19 14:22buy1.06eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 15:161.36120.000.000.0015.90
322632062007.04.19 12:48buy1.06eurusdm1.36031.35271.36182007.04.19 14:051.35960.000.000.00-7.42
322635482007.04.19 12:50buy2.12eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 14:041.35950.000.000.00-4.24
322652462007.04.19 12:57buy4.24eurusdm1.35901.35141.36052007.04.19 14:041.35950.000.000.0021.20
322497782007.04.19 11:08buy1.05eurusdm1.35941.36061.36352007.04.19 12:411.36060.000.000.0012.60
322337112007.04.19 09:13buy1.04eurusdm1.35951.35191.36102007.04.19 11:071.35910.000.000.00-4.16
322463552007.04.19 10:49buy2.08eurusdm1.35881.35121.36032007.04.19 11:051.35920.000.000.008.32
321721772007.04.19 04:11sell1.03eurusdm1.35971.35831.35542007.04.19 06:341.35830.000.000.0014.42
321227302007.04.18 20:29buy1.16eurusdm1.36101.35341.36252007.04.19 03:401.35960.000.00-2.11-16.24
321452432007.04.19 00:47buy2.32eurusdm1.36031.35271.36182007.04.19 03:391.35970.000.000.00-13.92
321489192007.04.19 01:12buy4.64eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 03:391.35990.000.000.009.28
321537682007.04.19 02:16buy9.28eurusdm1.35901.35141.36052007.04.19 03:381.35960.000.000.0055.68
321175222007.04.18 20:09buy1.14eurusdm1.35931.35171.36082007.04.18 20:291.36080.000.000.0017.10
320702242007.04.18 12:28sell1.00eurusdm1.35711.36471.35562007.04.18 13:541.35860.000.000.00-15.00
320774592007.04.18 12:53sell2.00eurusdm1.35781.36541.35632007.04.18 13:541.35850.000.000.00-14.00
320819302007.04.18 13:20sell4.00eurusdm1.35841.36601.35692007.04.18 13:531.35840.000.000.000.00
320849022007.04.18 13:37sell8.00eurusdm1.35911.36671.35762007.04.18 13:531.35850.000.000.0048.00
320536402007.04.18 11:29sell1.00eurusdm1.35931.36691.35782007.04.18 12:051.35780.000.000.0015.00
320519952007.04.18 11:22sell1.00eurusdm1.35921.36681.35772007.04.18 11:291.35960.000.000.00-4.00
320530112007.04.18 11:27sell2.00eurusdm1.35991.36751.35842007.04.18 11:291.35950.000.000.008.00
319609202007.04.17 23:51buy1.00eurusdm1.35721.34961.35872007.04.18 01:131.35870.000.000.0015.00
319302942007.04.17 17:00sell1.00eurusdm1.35601.36361.35452007.04.17 23:461.35690.000.000.54-9.00
319327442007.04.17 17:44sell2.00eurusdm1.35671.36431.35522007.04.17 23:461.35700.000.001.08-6.00
319500212007.04.17 21:11sell4.00eurusdm1.35741.36501.35592007.04.17 23:451.35690.000.000.0020.00
318775482007.04.17 12:31buy1.00eurusdm1.35641.34881.35792007.04.17 12:381.35620.000.000.00-2.00
318785562007.04.17 12:32buy2.00eurusdm1.35581.34821.35732007.04.17 12:381.35620.000.000.008.00
318735692007.04.17 12:12buy1.00eurusdm1.35531.34771.35682007.04.17 12:311.35550.000.000.002.00
318749632007.04.17 12:23buy2.00eurusdm1.35461.34701.35612007.04.17 12:311.35610.000.000.0030.00
318491932007.04.17 09:22sell1.00eurusdm1.35321.36081.35172007.04.17 11:021.35430.000.000.00-11.00
318554022007.04.17 10:20sell2.00eurusdm1.35391.36151.35242007.04.17 11:021.35420.000.000.00-6.00
318623862007.04.17 10:49sell4.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.17 11:021.35410.000.000.0020.00
318109722007.04.17 01:41buy1.00eurusdm1.35401.34641.35552007.04.17 07:461.35390.000.000.00-1.00
318306612007.04.17 07:32buy2.00eurusdm1.35341.34581.35492007.04.17 07:451.35380.000.000.008.00
317775462007.04.16 17:11buy1.00eurusdm1.35541.34781.35692007.04.16 19:401.35450.000.000.00-9.00
317836022007.04.16 18:55buy2.00eurusdm1.35471.34711.35622007.04.16 19:401.35440.000.000.00-6.00
317851642007.04.16 19:22buy4.00eurusdm1.35401.34641.35552007.04.16 19:401.35450.000.000.0020.00
317439402007.04.16 13:26sell1.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.16 14:381.35490.000.000.00-3.00
317521942007.04.16 14:28sell2.00eurusdm1.35531.36291.35382007.04.16 14:371.35480.000.000.0010.00
317409612007.04.16 13:04sell1.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.16 13:261.35490.000.000.00-3.00
317429922007.04.16 13:18sell2.00eurusdm1.35531.36291.35382007.04.16 13:261.35480.000.000.0010.00
316935732007.04.16 07:00sell1.00eurusdm1.35501.36261.35352007.04.16 11:551.35530.000.000.00-3.00
317119382007.04.16 09:12sell2.00eurusdm1.35571.36331.35422007.04.16 11:551.35520.000.000.0010.00
316769352007.04.16 04:23sell1.00eurusdm1.35561.36321.35412007.04.16 06:161.35410.000.000.0015.00
316237452007.04.15 22:01buy1.00eurusdm1.35681.34921.35832007.04.16 02:191.35640.000.000.00-4.00
316609752007.04.16 00:55buy2.00eurusdm1.35611.34851.35762007.04.16 02:191.35660.000.000.0010.00
316184772007.04.13 19:00buy1.00eurusdm1.35411.34651.35562007.04.15 22:001.35560.000.00-0.6115.00
316193322007.04.13 19:14buy2.00eurusdm1.35351.34591.35502007.04.15 22:001.35500.000.00-1.2130.00
315917362007.04.13 15:27sell0.61eurusdm1.35011.35771.34862007.04.13 16:191.35160.000.000.00-9.15
315928582007.04.13 15:30sell1.22eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 16:191.35150.000.000.00-8.54
315969952007.04.13 15:43sell2.44eurusdm1.35151.35911.35002007.04.13 16:191.35140.000.000.002.44
316018362007.04.13 16:10sell4.88eurusdm1.35211.35971.35062007.04.13 16:181.35150.000.000.0029.28
315873012007.04.13 15:19sell0.60eurusdm1.34881.35641.34732007.04.13 15:271.35020.000.000.00-8.40
315877362007.04.13 15:19sell1.20eurusdm1.34951.35711.34802007.04.13 15:261.35000.000.000.00-6.00
315885812007.04.13 15:20sell2.40eurusdm1.35011.35771.34862007.04.13 15:261.35010.000.000.000.00
315896262007.04.13 15:21sell4.80eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 15:261.35010.000.000.0033.60
315827032007.04.13 15:09sell0.59eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 15:181.34930.000.000.008.85
315773352007.04.13 14:57sell0.59eurusdm1.35091.35851.34942007.04.13 15:091.35090.000.000.000.00
315815212007.04.13 15:04sell1.18eurusdm1.35161.35921.35012007.04.13 15:091.35100.000.000.007.08
315734382007.04.13 14:46sell0.59eurusdm1.35251.36011.35102007.04.13 14:571.35100.000.000.008.85
315682532007.04.13 14:40sell0.58eurusdm1.35191.35951.35042007.04.13 14:451.35270.000.000.00-4.64
315712942007.04.13 14:43sell1.16eurusdm1.35261.36021.35112007.04.13 14:451.35280.000.000.00-2.32
315724732007.04.13 14:44sell2.32eurusdm1.35331.36091.35182007.04.13 14:451.35270.000.000.0013.92
313930942007.04.12 21:52buy0.58eurusdm1.34911.34151.35062007.04.12 23:001.34900.000.000.00-0.58
313960042007.04.12 22:20buy1.16eurusdm1.34841.34081.34992007.04.12 22:591.34900.000.000.006.96
313219162007.04.12 13:46buy0.57eurusdm1.34781.34021.34932007.04.12 14:391.34930.000.000.008.55
313131222007.04.12 13:00buy0.57eurusdm1.34601.33841.34752007.04.12 13:461.34750.000.000.008.55
312828362007.04.12 09:43sell0.56eurusdm1.34421.35181.34272007.04.12 12:501.34540.000.000.00-6.72
312842052007.04.12 09:54sell1.12eurusdm1.34491.35251.34342007.04.12 12:501.34550.000.000.00-6.72
312910152007.04.12 10:51sell2.24eurusdm1.34561.35321.34412007.04.12 12:501.34560.000.000.000.00
312969422007.04.12 11:33sell4.48eurusdm1.34621.35381.34472007.04.12 12:491.34560.000.000.0026.88
311594612007.04.11 18:04sell0.55eurusdm1.34221.34981.34072007.04.12 09:431.34450.000.000.89-12.65
311679012007.04.11 18:42sell1.10eurusdm1.34291.35051.34142007.04.12 09:431.34440.000.001.78-16.50
311880202007.04.11 22:41sell2.20eurusdm1.34361.35121.34212007.04.12 09:431.34450.000.000.00-19.80
312138872007.04.12 01:36sell4.40eurusdm1.34461.35221.34312007.04.12 09:431.34450.000.000.004.40
312155542007.04.12 01:41sell8.80eurusdm1.34531.35291.34382007.04.12 09:421.34460.000.000.0061.60
311581302007.04.11 18:00sell0.55eurusdm1.34231.34991.34082007.04.11 18:041.34230.000.000.000.00
311585252007.04.11 18:01sell1.10eurusdm1.34301.35061.34152007.04.11 18:041.34230.000.000.007.70
311511282007.04.11 17:00sell0.55eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 18:001.34260.000.000.000.55
311525122007.04.11 17:12sell1.10eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 18:001.34280.000.000.006.60
311081022007.04.11 11:32sell0.54eurusdm1.34201.34961.34052007.04.11 16:051.34340.000.000.00-7.56
311192572007.04.11 13:01sell1.08eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 16:051.34350.000.000.00-8.64
311368242007.04.11 14:54sell2.16eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 16:041.34340.000.000.000.00
311380052007.04.11 14:57sell4.32eurusdm1.34401.35161.34252007.04.11 16:031.34340.000.000.0025.92
310893212007.04.11 09:02buy0.54eurusdm1.34321.33561.34472007.04.11 11:251.34230.000.000.00-4.86
310991212007.04.11 10:34buy1.08eurusdm1.34251.33491.34402007.04.11 11:251.34240.000.000.00-1.08
311019092007.04.11 10:46buy2.16eurusdm1.34181.33421.34332007.04.11 11:251.34250.000.000.0015.12
310094242007.04.10 23:56sell0.53eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 07:051.34260.000.000.000.53
310662562007.04.11 06:44sell1.06eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 07:051.34250.000.000.009.54
  0.00 0.00 -3.62 533.60
Closed P/L: 529.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
326505502007.04.24 07:00buy1.12eurusdm1.35711.34951.3586 1.35620.000.000.00-10.08
326539682007.04.24 07:45buy2.24eurusdm1.35641.34881.3579 1.35620.000.000.00-4.48
  0.00 0.00 0.00 -14.56
 Floating P/L: -14.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 529.98 Floating P/L: -14.56 Margin: 168.00
Balance: 1 593.89 Equity: 1 579.33 Free Margin: 1 411.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 869.28 Gross Loss: 339.30 Total Net Profit: 529.98
Profit Factor: 2.56 Expected Payoff: 5.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 46.28 (3.94%) Relative Drawdown: 3.94% (46.28)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 59 (59.32%) Long Positions (won %): 47 (55.32%)
Profit Trades (% of total): 61 (57.55%) Loss trades (% of total): 45 (42.45%)
Largest profit trade: 61.60 loss trade: -19.80
Average profit trade: 14.25 loss trade: -7.54
Maximum consecutive wins ($): 6 (80.85) consecutive losses ($): 3 (-46.28)
Maximal consecutive profit (count): 82.06 (3) consecutive loss (count): -46.28 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2