Strategy Tester Report
Amazing_System_GBPJPY_Dan
|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.04.18 00:00 (2006.01.01 - 2007.04.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; Target1=75; Target2=150; Breakeven=true;
|Bars in test
|12941
|Ticks modelled
|3437182
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4890.78
|Gross profit
|13567.92
|Gross loss
|-18458.71
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-6.57
|Absolute drawdown
|7299.90
|Maximal drawdown
|7299.90 (73.00%)
|Relative drawdown
|73.00% (7299.90)
|Total trades
|744
|Short positions (won %)
|376 (32.45%)
|Long positions (won %)
|368 (49.46%)
|Profit trades (% of total)
|304 (40.86%)
|Loss trades (% of total)
|440 (59.14%)
|Largest
|profit trade
|135.04
|loss trade
|-98.91
|Average
|profit trade
|44.63
|loss trade
|-41.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (802.27)
|consecutive losses (loss in money)
|28 (-1160.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|802.27 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-1160.90 (28)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 04:00
|sell
|1
|1.00
|202.49
|0.00
|201.74
|2
|2006.01.02 04:00
|sell
|2
|1.00
|202.49
|0.00
|200.99
|3
|2006.01.02 09:16
|close
|1
|1.00
|203.02
|0.00
|201.74
|-44.79
|9955.21
|4
|2006.01.02 09:17
|close
|2
|1.00
|203.01
|0.00
|200.99
|-43.95
|9911.26
|5
|2006.01.02 10:00
|buy
|3
|1.00
|203.19
|0.00
|203.94
|6
|2006.01.02 10:00
|buy
|4
|1.00
|203.19
|0.00
|204.69
|7
|2006.01.03 00:02
|close
|3
|1.00
|202.59
|0.00
|203.94
|-48.67
|9862.58
|8
|2006.01.03 00:03
|close
|4
|1.00
|202.59
|0.00
|204.69
|-48.67
|9813.91
|9
|2006.01.03 00:04
|sell
|5
|1.00
|202.60
|0.00
|201.85
|10
|2006.01.03 00:04
|sell
|6
|1.00
|202.60
|0.00
|201.10
|11
|2006.01.03 01:22
|close
|5
|1.00
|203.07
|0.00
|201.85
|-39.73
|9774.18
|12
|2006.01.03 01:22
|close
|6
|1.00
|203.08
|0.00
|201.10
|-40.57
|9733.61
|13
|2006.01.03 03:00
|sell
|7
|1.00
|202.66
|0.00
|201.91
|14
|2006.01.03 03:00
|sell
|8
|1.00
|202.66
|0.00
|201.16
|15
|2006.01.03 09:32
|close
|7
|1.00
|203.05
|0.00
|201.91
|-32.97
|9700.64
|16
|2006.01.03 09:32
|close
|8
|1.00
|203.04
|0.00
|201.16
|-32.12
|9668.52
|17
|2006.01.03 18:00
|sell
|9
|1.00
|202.44
|0.00
|201.69
|18
|2006.01.03 18:00
|sell
|10
|1.00
|202.44
|0.00
|200.94
|19
|2006.01.03 21:38
|close
|9
|1.00
|203.04
|0.00
|201.69
|-50.71
|9617.81
|20
|2006.01.03 21:38
|close
|10
|1.00
|203.03
|0.00
|200.94
|-49.87
|9567.94
|21
|2006.01.04 00:00
|buy
|11
|1.00
|203.05
|0.00
|203.80
|22
|2006.01.04 00:00
|buy
|12
|1.00
|203.05
|0.00
|204.55
|23
|2006.01.04 03:15
|close
|11
|1.00
|202.48
|0.00
|203.80
|-48.19
|9519.75
|24
|2006.01.04 03:15
|close
|12
|1.00
|202.40
|0.00
|204.55
|-54.95
|9464.80
|25
|2006.01.04 07:00
|sell
|13
|1.00
|202.51
|0.00
|201.76
|26
|2006.01.04 07:00
|sell
|14
|1.00
|202.51
|0.00
|201.01
|27
|2006.01.04 08:21
|close
|13
|1.00
|203.02
|0.00
|201.76
|-43.10
|9421.70
|28
|2006.01.04 08:21
|close
|14
|1.00
|203.05
|0.00
|201.01
|-45.64
|9376.06
|29
|2006.01.04 10:00
|buy
|15
|1.00
|203.33
|0.00
|204.08
|30
|2006.01.04 10:00
|buy
|16
|1.00
|203.33
|0.00
|204.83
|31
|2006.01.04 10:21
|modify
|15
|1.00
|203.33
|203.51
|204.08
|32
|2006.01.04 11:34
|t/p
|15
|1.00
|204.08
|203.51
|204.08
|63.41
|9439.47
|33
|2006.01.04 11:34
|modify
|16
|1.00
|203.33
|203.51
|204.83
|34
|2006.01.05 08:04
|s/l
|16
|1.00
|203.51
|203.51
|204.83
|21.39
|9460.85
|35
|2006.01.05 09:00
|sell
|17
|1.00
|203.24
|0.00
|202.49
|36
|2006.01.05 09:00
|sell
|18
|1.00
|203.24
|0.00
|201.74
|37
|2006.01.05 10:46
|close
|17
|1.00
|203.82
|0.00
|202.49
|-49.02
|9411.83
|38
|2006.01.05 10:46
|close
|18
|1.00
|203.83
|0.00
|201.74
|-49.87
|9361.96
|39
|2006.01.05 11:00
|buy
|19
|1.00
|203.97
|0.00
|204.72
|40
|2006.01.05 11:00
|buy
|20
|1.00
|203.97
|0.00
|205.47
|41
|2006.01.05 17:04
|close
|19
|1.00
|203.32
|0.00
|204.72
|-54.95
|9307.01
|42
|2006.01.05 17:04
|close
|20
|1.00
|203.31
|0.00
|205.47
|-55.80
|9251.21
|43
|2006.01.05 17:04
|sell
|21
|1.00
|203.33
|0.00
|202.58
|44
|2006.01.05 17:04
|sell
|22
|1.00
|203.33
|0.00
|201.83
|45
|2006.01.05 18:37
|close
|21
|1.00
|203.94
|0.00
|202.58
|-51.56
|9199.65
|46
|2006.01.06 10:24
|close
|22
|1.00
|203.93
|0.00
|201.83
|-53.36
|9146.30
|47
|2006.01.06 11:00
|buy
|23
|1.00
|203.99
|0.00
|204.74
|48
|2006.01.06 11:00
|buy
|24
|1.00
|203.99
|0.00
|205.49
|49
|2006.01.06 13:33
|close
|23
|1.00
|203.42
|0.00
|204.74
|-48.19
|9098.10
|50
|2006.01.06 13:33
|close
|24
|1.00
|203.43
|0.00
|205.49
|-47.34
|9050.76
|51
|2006.01.06 14:00
|sell
|25
|1.00
|203.49
|0.00
|202.74
|52
|2006.01.06 14:00
|sell
|26
|1.00
|203.49
|0.00
|201.99
|53
|2006.01.06 14:34
|close
|25
|1.00
|203.95
|0.00
|202.74
|-38.88
|9011.89
|54
|2006.01.06 14:35
|close
|26
|1.00
|203.95
|0.00
|201.99
|-38.88
|8973.01
|55
|2006.01.06 14:37
|sell
|27
|1.00
|203.49
|0.00
|202.74
|56
|2006.01.06 14:37
|sell
|28
|1.00
|203.49
|0.00
|201.99
|57
|2006.01.06 14:48
|modify
|27
|1.00
|203.49
|203.31
|202.74
|58
|2006.01.06 14:49
|t/p
|27
|1.00
|202.74
|203.31
|202.74
|63.39
|9036.40
|59
|2006.01.06 14:49
|modify
|28
|1.00
|203.49
|203.31
|201.99
|60
|2006.01.09 01:24
|t/p
|28
|1.00
|201.99
|203.31
|201.99
|124.14
|9160.54
|61
|2006.01.09 20:00
|sell
|29
|1.00
|202.18
|0.00
|201.43
|62
|2006.01.09 20:00
|sell
|30
|1.00
|202.18
|0.00
|200.68
|63
|2006.01.09 22:01
|modify
|29
|1.00
|202.18
|202.00
|201.43
|64
|2006.01.09 22:50
|s/l
|29
|1.00
|202.00
|202.00
|201.43
|15.21
|9175.75
|65
|2006.01.10 01:08
|close
|30
|1.00
|202.56
|0.00
|200.68
|-34.77
|9140.98
|66
|2006.01.10 06:00
|buy
|31
|1.00
|202.56
|0.00
|203.31
|67
|2006.01.10 06:00
|buy
|32
|1.00
|202.56
|0.00
|204.06
|68
|2006.01.10 08:23
|close
|31
|1.00
|201.90
|0.00
|203.31
|-55.80
|9085.18
|69
|2006.01.10 08:23
|close
|32
|1.00
|201.89
|0.00
|204.06
|-56.64
|9028.54
|70
|2006.01.10 10:00
|sell
|33
|1.00
|201.62
|0.00
|200.87
|71
|2006.01.10 10:00
|sell
|34
|1.00
|201.62
|0.00
|200.12
|72
|2006.01.10 14:30
|close
|33
|1.00
|202.39
|0.00
|200.87
|-65.08
|8963.46
|73
|2006.01.10 14:30
|close
|34
|1.00
|202.40
|0.00
|200.12
|-65.93
|8897.53
|74
|2006.01.10 22:00
|sell
|35
|1.00
|201.76
|0.00
|201.01
|75
|2006.01.10 22:00
|sell
|36
|1.00
|201.76
|0.00
|200.26
|76
|2006.01.11 06:25
|close
|35
|1.00
|202.24
|0.00
|201.01
|-43.22
|8854.31
|77
|2006.01.11 06:25
|close
|36
|1.00
|202.26
|0.00
|200.26
|-44.92
|8809.39
|78
|2006.01.11 08:00
|buy
|37
|1.00
|202.34
|0.00
|203.09
|79
|2006.01.11 08:00
|buy
|38
|1.00
|202.34
|0.00
|203.84
|80
|2006.01.11 09:16
|close
|37
|1.00
|201.72
|0.00
|203.09
|-52.41
|8756.98
|81
|2006.01.11 09:16
|close
|38
|1.00
|201.71
|0.00
|203.84
|-53.26
|8703.72
|82
|2006.01.11 11:00
|sell
|39
|1.00
|201.45
|0.00
|200.70
|83
|2006.01.11 11:00
|sell
|40
|1.00
|201.45
|0.00
|199.95
|84
|2006.01.11 11:33
|modify
|39
|1.00
|201.45
|201.27
|200.70
|85
|2006.01.11 12:18
|t/p
|39
|1.00
|200.70
|201.27
|200.70
|63.39
|8767.11
|86
|2006.01.11 12:18
|modify
|40
|1.00
|201.45
|201.27
|199.95
|87
|2006.01.11 16:54
|s/l
|40
|1.00
|201.27
|201.27
|199.95
|15.21
|8782.32
|88
|2006.01.12 01:00
|buy
|41
|1.00
|201.95
|0.00
|202.70
|89
|2006.01.12 01:00
|buy
|42
|1.00
|201.95
|0.00
|203.45
|90
|2006.01.12 03:22
|close
|41
|1.00
|201.38
|0.00
|202.70
|-48.19
|8734.13
|91
|2006.01.12 03:35
|close
|42
|1.00
|201.38
|0.00
|203.45
|-48.19
|8685.93
|92
|2006.01.12 04:00
|sell
|43
|1.00
|201.40
|0.00
|200.65
|93
|2006.01.12 04:00
|sell
|44
|1.00
|201.40
|0.00
|199.90
|94
|2006.01.12 10:10
|modify
|43
|1.00
|201.40
|201.22
|200.65
|95
|2006.01.12 10:11
|s/l
|43
|1.00
|201.22
|201.22
|200.65
|15.21
|8701.14
|96
|2006.01.12 12:15
|modify
|44
|1.00
|201.40
|201.22
|199.90
|97
|2006.01.12 13:07
|s/l
|44
|1.00
|201.22
|201.22
|199.90
|15.21
|8716.35
|98
|2006.01.12 15:00
|sell
|45
|1.00
|200.93
|0.00
|200.18
|99
|2006.01.12 15:00
|sell
|46
|1.00
|200.93
|0.00
|199.43
|100
|2006.01.12 23:31
|close
|45
|1.00
|201.60
|0.00
|200.18
|-56.63
|8659.72
|101
|2006.01.12 23:31
|close
|46
|1.00
|201.62
|0.00
|199.43
|-58.32
|8601.40
|102
|2006.01.13 00:00
|buy
|47
|1.00
|201.80
|0.00
|202.55
|103
|2006.01.13 00:00
|buy
|48
|1.00
|201.80
|0.00
|203.30
|104
|2006.01.13 08:46
|modify
|47
|1.00
|201.80
|201.98
|202.55
|105
|2006.01.13 10:39
|t/p
|47
|1.00
|202.55
|201.98
|202.55
|63.41
|8664.81
|106
|2006.01.13 10:39
|modify
|48
|1.00
|201.80
|201.98
|203.30
|107
|2006.01.16 06:36
|t/p
|48
|1.00
|203.30
|201.98
|203.30
|128.88
|8793.69
|108
|2006.01.17 05:00
|buy
|49
|1.00
|203.10
|0.00
|203.85
|109
|2006.01.17 05:00
|buy
|50
|1.00
|203.10
|0.00
|204.60
|110
|2006.01.17 08:34
|close
|49
|1.00
|202.67
|0.00
|203.85
|-36.36
|8757.33
|111
|2006.01.17 08:34
|close
|50
|1.00
|202.67
|0.00
|204.60
|-36.36
|8720.97
|112
|2006.01.17 11:00
|sell
|51
|1.00
|202.50
|0.00
|201.75
|113
|2006.01.17 11:00
|sell
|52
|1.00
|202.50
|0.00
|201.00
|114
|2006.01.17 12:45
|close
|51
|1.00
|203.17
|0.00
|201.75
|-56.63
|8664.34
|115
|2006.01.17 12:46
|close
|52
|1.00
|203.17
|0.00
|201.00
|-56.63
|8607.71
|116
|2006.01.17 15:00
|buy
|53
|1.00
|203.35
|0.00
|204.10
|117
|2006.01.17 15:00
|buy
|54
|1.00
|203.35
|0.00
|204.85
|118
|2006.01.17 16:50
|modify
|53
|1.00
|203.35
|203.53
|204.10
|119
|2006.01.17 17:15
|t/p
|53
|1.00
|204.10
|203.53
|204.10
|63.40
|8671.11
|120
|2006.01.17 17:15
|modify
|54
|1.00
|203.35
|203.53
|204.85
|121
|2006.01.18 08:25
|s/l
|54
|1.00
|203.53
|203.53
|204.85
|17.27
|8688.37
|122
|2006.01.18 11:00
|sell
|55
|1.00
|202.99
|0.00
|202.24
|123
|2006.01.18 11:00
|sell
|56
|1.00
|202.99
|0.00
|201.49
|124
|2006.01.19 08:34
|modify
|55
|1.00
|202.99
|202.81
|202.24
|125
|2006.01.19 08:44
|s/l
|55
|1.00
|202.81
|202.81
|202.24
|7.27
|8695.64
|126
|2006.01.19 09:05
|modify
|56
|1.00
|202.99
|202.81
|201.49
|127
|2006.01.19 16:58
|s/l
|56
|1.00
|202.81
|202.81
|201.49
|7.27
|8702.91
|128
|2006.01.20 09:00
|sell
|57
|1.00
|202.56
|0.00
|201.81
|129
|2006.01.20 09:00
|sell
|58
|1.00
|202.56
|0.00
|201.06
|130
|2006.01.20 12:45
|close
|57
|1.00
|203.12
|0.00
|201.81
|-47.34
|8655.57
|131
|2006.01.20 12:45
|close
|58
|1.00
|203.14
|0.00
|201.06
|-49.03
|8606.54
|132
|2006.01.20 16:00
|buy
|59
|1.00
|203.39
|0.00
|204.14
|133
|2006.01.20 16:00
|buy
|60
|1.00
|203.39
|0.00
|204.89
|134
|2006.01.20 17:49
|modify
|59
|1.00
|203.39
|203.57
|204.14
|135
|2006.01.20 18:29
|s/l
|59
|1.00
|203.57
|203.57
|204.14
|15.22
|8621.76
|136
|2006.01.20 19:33
|modify
|60
|1.00
|203.39
|203.57
|204.89
|137
|2006.01.23 09:59
|s/l
|60
|1.00
|203.57
|203.57
|204.89
|17.28
|8639.04
|138
|2006.01.23 12:00
|buy
|61
|1.00
|203.91
|0.00
|204.66
|139
|2006.01.23 12:00
|buy
|62
|1.00
|203.91
|0.00
|205.41
|140
|2006.01.23 15:28
|modify
|61
|1.00
|203.91
|204.09
|204.66
|141
|2006.01.23 16:50
|t/p
|61
|1.00
|204.66
|204.09
|204.66
|63.41
|8702.45
|142
|2006.01.23 16:50
|modify
|62
|1.00
|203.91
|204.09
|205.41
|143
|2006.01.25 01:14
|t/p
|62
|1.00
|205.41
|204.09
|205.41
|130.93
|8833.38
|144
|2006.01.27 10:00
|buy
|63
|1.00
|207.11
|0.00
|207.86
|145
|2006.01.27 10:00
|buy
|64
|1.00
|207.11
|0.00
|208.61
|146
|2006.01.27 11:52
|modify
|63
|1.00
|207.11
|207.29
|207.86
|147
|2006.01.27 14:31
|t/p
|63
|1.00
|207.86
|207.29
|207.86
|63.40
|8896.78
|148
|2006.01.27 14:31
|modify
|64
|1.00
|207.11
|207.29
|208.61
|149
|2006.01.27 16:59
|s/l
|64
|1.00
|207.29
|207.29
|208.61
|15.21
|8911.99
|150
|2006.01.30 00:00
|buy
|65
|1.00
|207.49
|0.00
|208.24
|151
|2006.01.30 00:00
|buy
|66
|1.00
|207.49
|0.00
|208.99
|152
|2006.01.30 15:29
|modify
|65
|1.00
|207.49
|207.67
|208.24
|153
|2006.01.30 16:09
|t/p
|65
|1.00
|208.24
|207.67
|208.24
|63.41
|8975.40
|154
|2006.01.30 16:09
|modify
|66
|1.00
|207.49
|207.67
|208.99
|155
|2006.01.30 19:30
|s/l
|66
|1.00
|207.67
|207.67
|208.99
|15.22
|8990.62
|156
|2006.01.30 21:00
|buy
|67
|1.00
|207.86
|0.00
|208.61
|157
|2006.01.30 21:00
|buy
|68
|1.00
|207.86
|0.00
|209.36
|158
|2006.01.31 10:04
|close
|67
|1.00
|207.45
|0.00
|208.61
|-32.60
|8958.01
|159
|2006.01.31 10:04
|close
|68
|1.00
|207.45
|0.00
|209.36
|-32.60
|8925.41
|160
|2006.01.31 13:00
|sell
|69
|1.00
|207.42
|0.00
|206.67
|161
|2006.01.31 13:00
|sell
|70
|1.00
|207.42
|0.00
|205.92
|162
|2006.01.31 15:27
|close
|69
|1.00
|207.96
|0.00
|206.67
|-45.64
|8879.77
|163
|2006.01.31 15:27
|close
|70
|1.00
|207.95
|0.00
|205.92
|-44.80
|8834.97
|164
|2006.01.31 17:00
|buy
|71
|1.00
|208.10
|0.00
|208.85
|165
|2006.01.31 17:00
|buy
|72
|1.00
|208.10
|0.00
|209.60
|166
|2006.01.31 18:30
|modify
|71
|1.00
|208.10
|208.28
|208.85
|167
|2006.01.31 18:42
|s/l
|71
|1.00
|208.28
|208.28
|208.85
|15.21
|8850.18
|168
|2006.01.31 19:43
|modify
|72
|1.00
|208.10
|208.28
|209.60
|169
|2006.02.01 02:41
|s/l
|72
|1.00
|208.28
|208.28
|209.60
|17.27
|8867.44
|170
|2006.02.03 17:00
|sell
|73
|1.00
|209.66
|0.00
|208.91
|171
|2006.02.03 17:00
|sell
|74
|1.00
|209.66
|0.00
|208.16
|172
|2006.02.06 01:42
|modify
|73
|1.00
|209.66
|209.48
|208.91
|173
|2006.02.06 01:55
|s/l
|73
|1.00
|209.48
|209.48
|208.91
|12.56
|8880.00
|174
|2006.02.06 02:28
|modify
|74
|1.00
|209.66
|209.48
|208.16
|175
|2006.02.06 14:50
|t/p
|74
|1.00
|208.16
|209.48
|208.16
|124.13
|9004.13
|176
|2006.02.08 15:00
|sell
|75
|1.00
|206.22
|0.00
|205.47
|177
|2006.02.08 15:00
|sell
|76
|1.00
|206.22
|0.00
|204.72
|178
|2006.02.08 17:29
|close
|75
|1.00
|206.62
|0.00
|205.47
|-33.81
|8970.32
|179
|2006.02.08 17:29
|close
|76
|1.00
|206.62
|0.00
|204.72
|-33.81
|8936.51
|180
|2006.02.08 18:00
|buy
|77
|1.00
|206.64
|0.00
|207.39
|181
|2006.02.08 18:00
|buy
|78
|1.00
|206.64
|0.00
|208.14
|182
|2006.02.09 08:04
|modify
|77
|1.00
|206.64
|206.82
|207.39
|183
|2006.02.09 09:00
|s/l
|77
|1.00
|206.82
|206.82
|207.39
|21.39
|8957.90
|184
|2006.02.09 11:12
|close
|78
|1.00
|206.03
|0.00
|208.14
|-45.41
|8912.49
|185
|2006.02.09 18:00
|buy
|79
|1.00
|206.67
|0.00
|207.42
|186
|2006.02.09 18:00
|buy
|80
|1.00
|206.67
|0.00
|208.17
|187
|2006.02.10 00:43
|modify
|79
|1.00
|206.67
|206.85
|207.42
|188
|2006.02.10 02:05
|s/l
|79
|1.00
|206.85
|206.85
|207.42
|17.27
|8929.76
|189
|2006.02.10 06:24
|close
|80
|1.00
|206.25
|0.00
|208.17
|-33.45
|8896.30
|190
|2006.02.10 07:00
|sell
|81
|1.00
|206.03
|0.00
|205.28
|191
|2006.02.10 07:00
|sell
|82
|1.00
|206.03
|0.00
|204.53
|192
|2006.02.10 08:26
|modify
|81
|1.00
|206.03
|205.85
|205.28
|193
|2006.02.10 08:49
|t/p
|81
|1.00
|205.28
|205.85
|205.28
|63.39
|8959.69
|194
|2006.02.10 08:49
|modify
|82
|1.00
|206.03
|205.85
|204.53
|195
|2006.02.10 14:07
|s/l
|82
|1.00
|205.85
|205.85
|204.53
|15.21
|8974.90
|196
|2006.02.13 13:00
|sell
|83
|1.00
|205.52
|0.00
|204.77
|197
|2006.02.13 13:00
|sell
|84
|1.00
|205.52
|0.00
|204.02
|198
|2006.02.13 14:25
|modify
|83
|1.00
|205.52
|205.34
|204.77
|199
|2006.02.13 14:27
|s/l
|83
|1.00
|205.34
|205.34
|204.77
|15.21
|8990.11
|200
|2006.02.13 16:35
|modify
|84
|1.00
|205.52
|205.34
|204.02
|201
|2006.02.13 16:59
|s/l
|84
|1.00
|205.34
|205.34
|204.02
|15.21
|9005.32
|202
|2006.02.15 06:00
|sell
|85
|1.00
|204.11
|0.00
|203.36
|203
|2006.02.15 06:00
|sell
|86
|1.00
|204.11
|0.00
|202.61
|204
|2006.02.15 11:37
|close
|85
|1.00
|204.44
|0.00
|203.36
|-27.90
|8977.42
|205
|2006.02.15 11:37
|close
|86
|1.00
|204.45
|0.00
|202.61
|-28.74
|8948.68
|206
|2006.02.15 12:00
|buy
|87
|1.00
|204.45
|0.00
|205.20
|207
|2006.02.15 12:00
|buy
|88
|1.00
|204.45
|0.00
|205.95
|208
|2006.02.15 14:19
|modify
|87
|1.00
|204.45
|204.63
|205.20
|209
|2006.02.15 15:04
|s/l
|87
|1.00
|204.63
|204.63
|205.20
|15.22
|8963.90
|210
|2006.02.15 15:09
|modify
|88
|1.00
|204.45
|204.63
|205.95
|211
|2006.02.15 15:11
|s/l
|88
|1.00
|204.63
|204.63
|205.95
|15.22
|8979.12
|212
|2006.02.15 17:00
|buy
|89
|1.00
|204.91
|0.00
|205.66
|213
|2006.02.15 17:00
|buy
|90
|1.00
|204.91
|0.00
|206.41
|214
|2006.02.15 17:53
|modify
|89
|1.00
|204.91
|205.09
|205.66
|215
|2006.02.15 18:11
|s/l
|89
|1.00
|205.09
|205.09
|205.66
|15.21
|8994.33
|216
|2006.02.16 10:32
|close
|90
|1.00
|204.30
|0.00
|206.41
|-45.41
|8948.92
|217
|2006.02.16 11:00
|sell
|91
|1.00
|204.16
|0.00
|203.41
|218
|2006.02.16 11:00
|sell
|92
|1.00
|204.16
|0.00
|202.66
|219
|2006.02.16 11:26
|close
|91
|1.00
|204.78
|0.00
|203.41
|-52.40
|8896.52
|220
|2006.02.16 11:26
|close
|92
|1.00
|204.78
|0.00
|202.66
|-52.40
|8844.12
|221
|2006.02.16 15:00
|buy
|93
|1.00
|204.83
|0.00
|205.58
|222
|2006.02.16 15:00
|buy
|94
|1.00
|204.83
|0.00
|206.33
|223
|2006.02.16 17:28
|close
|93
|1.00
|204.34
|0.00
|205.58
|-41.42
|8802.70
|224
|2006.02.16 17:28
|close
|94
|1.00
|204.34
|0.00
|206.33
|-41.42
|8761.28
|225
|2006.02.16 19:00
|buy
|95
|1.00
|204.85
|0.00
|205.60
|226
|2006.02.16 19:00
|buy
|96
|1.00
|204.85
|0.00
|206.35
|227
|2006.02.17 00:38
|close
|95
|1.00
|204.40
|0.00
|205.60
|-35.98
|8725.29
|228
|2006.02.17 00:38
|close
|96
|1.00
|204.39
|0.00
|206.35
|-36.84
|8688.46
|229
|2006.02.17 01:00
|sell
|97
|1.00
|204.34
|0.00
|203.59
|230
|2006.02.17 01:00
|sell
|98
|1.00
|204.34
|0.00
|202.84
|231
|2006.02.17 01:51
|close
|97
|1.00
|204.90
|0.00
|203.59
|-47.34
|8641.12
|232
|2006.02.17 01:51
|close
|98
|1.00
|204.89
|0.00
|202.84
|-46.49
|8594.63
|233
|2006.02.17 02:00
|buy
|99
|1.00
|204.96
|0.00
|205.71
|234
|2006.02.17 02:00
|buy
|100
|1.00
|204.96
|0.00
|206.46
|235
|2006.02.17 10:11
|modify
|99
|1.00
|204.96
|205.14
|205.71
|236
|2006.02.17 12:13
|t/p
|99
|1.00
|205.71
|205.14
|205.71
|63.41
|8658.04
|237
|2006.02.17 12:13
|modify
|100
|1.00
|204.96
|205.14
|206.46
|238
|2006.02.21 00:52
|t/p
|100
|1.00
|206.46
|205.14
|206.46
|130.93
|8788.97
|239
|2006.02.22 06:00
|buy
|101
|1.00
|207.14
|0.00
|207.89
|240
|2006.02.22 06:00
|buy
|102
|1.00
|207.14
|0.00
|208.64
|241
|2006.02.22 11:35
|close
|101
|1.00
|206.66
|0.00
|207.89
|-40.58
|8748.39
|242
|2006.02.22 11:35
|close
|102
|1.00
|206.65
|0.00
|208.64
|-41.43
|8706.96
|243
|2006.02.22 13:00
|sell
|103
|1.00
|206.63
|0.00
|205.88
|244
|2006.02.22 13:00
|sell
|104
|1.00
|206.63
|0.00
|205.13
|245
|2006.02.22 14:33
|modify
|103
|1.00
|206.63
|206.45
|205.88
|246
|2006.02.22 15:25
|s/l
|103
|1.00
|206.45
|206.45
|205.88
|15.21
|8722.17
|247
|2006.02.23 02:13
|modify
|104
|1.00
|206.63
|206.45
|205.13
|248
|2006.02.23 06:06
|t/p
|104
|1.00
|205.13
|206.45
|205.13
|118.83
|8841.00
|249
|2006.02.28 07:00
|sell
|105
|1.00
|202.34
|0.00
|201.59
|250
|2006.02.28 07:00
|sell
|106
|1.00
|202.34
|0.00
|200.84
|251
|2006.02.28 11:16
|close
|105
|1.00
|202.82
|0.00
|201.59
|-40.57
|8800.43
|252
|2006.02.28 11:16
|close
|106
|1.00
|202.82
|0.00
|200.84
|-40.57
|8759.86
|253
|2006.02.28 12:00
|buy
|107
|1.00
|202.90
|0.00
|203.65
|254
|2006.02.28 12:00
|buy
|108
|1.00
|202.90
|0.00
|204.40
|255
|2006.02.28 13:20
|modify
|107
|1.00
|202.90
|203.08
|203.65
|256
|2006.02.28 14:37
|s/l
|107
|1.00
|203.08
|203.08
|203.65
|15.22
|8775.08
|257
|2006.02.28 19:52
|modify
|108
|1.00
|202.90
|203.08
|204.40
|258
|2006.02.28 20:48
|s/l
|108
|1.00
|203.08
|203.08
|204.40
|15.22
|8790.30
|259
|2006.03.01 21:00
|buy
|109
|1.00
|203.28
|0.00
|204.03
|260
|2006.03.01 21:00
|buy
|110
|1.00
|203.28
|0.00
|204.78
|261
|2006.03.02 11:57
|close
|109
|1.00
|202.93
|0.00
|204.03
|-23.42
|8766.87
|262
|2006.03.02 11:57
|close
|110
|1.00
|202.94
|0.00
|204.78
|-22.59
|8744.29
|263
|2006.03.02 12:00
|sell
|111
|1.00
|203.00
|0.00
|202.25
|264
|2006.03.02 12:00
|sell
|112
|1.00
|203.00
|0.00
|201.50
|265
|2006.03.02 16:41
|modify
|111
|1.00
|203.00
|202.82
|202.25
|266
|2006.03.02 16:56
|s/l
|111
|1.00
|202.82
|202.82
|202.25
|15.21
|8759.50
|267
|2006.03.02 18:26
|close
|112
|1.00
|203.41
|0.00
|201.50
|-34.66
|8724.84
|268
|2006.03.03 01:00
|sell
|113
|1.00
|203.00
|0.00
|202.25
|269
|2006.03.03 01:00
|sell
|114
|1.00
|203.00
|0.00
|201.50
|270
|2006.03.03 01:12
|close
|113
|1.00
|203.42
|0.00
|202.25
|-35.50
|8689.34
|271
|2006.03.03 01:12
|close
|114
|1.00
|203.44
|0.00
|201.50
|-37.19
|8652.15
|272
|2006.03.07 08:00
|buy
|115
|1.00
|205.41
|0.00
|206.16
|273
|2006.03.07 08:00
|buy
|116
|1.00
|205.41
|0.00
|206.91
|274
|2006.03.07 10:02
|close
|115
|1.00
|204.97
|0.00
|206.16
|-37.20
|8614.95
|275
|2006.03.07 10:02
|close
|116
|1.00
|204.97
|0.00
|206.91
|-37.20
|8577.75
|276
|2006.03.07 10:03
|sell
|117
|1.00
|204.98
|0.00
|204.23
|277
|2006.03.07 10:03
|sell
|118
|1.00
|204.98
|0.00
|203.48
|278
|2006.03.07 14:42
|modify
|117
|1.00
|204.98
|204.80
|204.23
|279
|2006.03.07 15:51
|t/p
|117
|1.00
|204.23
|204.80
|204.23
|63.39
|8641.14
|280
|2006.03.07 15:51
|modify
|118
|1.00
|204.98
|204.80
|203.48
|281
|2006.03.07 20:36
|s/l
|118
|1.00
|204.80
|204.80
|203.48
|15.21
|8656.35
|282
|2006.03.08 10:00
|sell
|119
|1.00
|204.54
|0.00
|203.79
|283
|2006.03.08 10:00
|sell
|120
|1.00
|204.54
|0.00
|203.04
|284
|2006.03.08 11:57
|close
|119
|1.00
|205.03
|0.00
|203.79
|-41.42
|8614.93
|285
|2006.03.08 11:57
|close
|120
|1.00
|205.03
|0.00
|203.04
|-41.42
|8573.51
|286
|2006.03.08 14:00
|sell
|121
|1.00
|204.61
|0.00
|203.86
|287
|2006.03.08 14:00
|sell
|122
|1.00
|204.61
|0.00
|203.11
|288
|2006.03.08 22:03
|close
|121
|1.00
|204.90
|0.00
|203.86
|-24.51
|8549.00
|289
|2006.03.08 22:03
|close
|122
|1.00
|204.91
|0.00
|203.11
|-25.35
|8523.65
|290
|2006.03.08 23:00
|buy
|123
|1.00
|204.94
|0.00
|205.69
|291
|2006.03.08 23:00
|buy
|124
|1.00
|204.94
|0.00
|206.44
|292
|2006.03.09 02:09
|close
|123
|1.00
|204.40
|0.00
|205.69
|-39.48
|8484.16
|293
|2006.03.09 02:09
|close
|124
|1.00
|204.41
|0.00
|206.44
|-38.65
|8445.52
|294
|2006.03.09 04:00
|sell
|125
|1.00
|204.45
|0.00
|203.70
|295
|2006.03.09 04:00
|sell
|126
|1.00
|204.45
|0.00
|202.95
|296
|2006.03.09 06:38
|close
|125
|1.00
|204.84
|0.00
|203.70
|-32.97
|8412.55
|297
|2006.03.09 06:38
|close
|126
|1.00
|204.84
|0.00
|202.95
|-32.97
|8379.58
|298
|2006.03.09 07:00
|buy
|127
|1.00
|205.38
|0.00
|206.13
|299
|2006.03.09 07:00
|buy
|128
|1.00
|205.38
|0.00
|206.88
|300
|2006.03.09 09:21
|close
|127
|1.00
|204.34
|0.00
|206.13
|-87.92
|8291.66
|301
|2006.03.09 09:21
|close
|128
|1.00
|204.31
|0.00
|206.88
|-90.46
|8201.20
|302
|2006.03.09 10:00
|sell
|129
|1.00
|204.09
|0.00
|203.34
|303
|2006.03.09 10:00
|sell
|130
|1.00
|204.09
|0.00
|202.59
|304
|2006.03.09 17:23
|close
|129
|1.00
|204.73
|0.00
|203.34
|-54.10
|8147.10
|305
|2006.03.09 17:23
|close
|130
|1.00
|204.74
|0.00
|202.59
|-54.94
|8092.16
|306
|2006.03.09 18:00
|buy
|131
|1.00
|204.87
|0.00
|205.62
|307
|2006.03.09 18:00
|buy
|132
|1.00
|204.87
|0.00
|206.37
|308
|2006.03.09 19:02
|modify
|131
|1.00
|204.87
|205.05
|205.62
|309
|2006.03.09 19:07
|s/l
|131
|1.00
|205.05
|205.05
|205.62
|15.22
|8107.38
|310
|2006.03.09 19:18
|modify
|132
|1.00
|204.87
|205.05
|206.37
|311
|2006.03.09 21:36
|s/l
|132
|1.00
|205.05
|205.05
|206.37
|15.22
|8122.60
|312
|2006.03.13 01:00
|buy
|133
|1.00
|205.68
|0.00
|206.43
|313
|2006.03.13 01:00
|buy
|134
|1.00
|205.68
|0.00
|207.18
|314
|2006.03.13 10:00
|close
|133
|1.00
|204.96
|0.00
|206.43
|-60.88
|8061.72
|315
|2006.03.13 10:00
|close
|134
|1.00
|204.97
|0.00
|207.18
|-60.03
|8001.69
|316
|2006.03.13 10:00
|sell
|135
|1.00
|204.96
|0.00
|204.21
|317
|2006.03.13 10:00
|sell
|136
|1.00
|204.96
|0.00
|203.46
|318
|2006.03.13 12:45
|close
|135
|1.00
|205.50
|0.00
|204.21
|-45.64
|7956.05
|319
|2006.03.13 12:45
|close
|136
|1.00
|205.50
|0.00
|203.46
|-45.64
|7910.41
|320
|2006.03.13 14:00
|buy
|137
|1.00
|205.66
|0.00
|206.41
|321
|2006.03.13 14:00
|buy
|138
|1.00
|205.66
|0.00
|207.16
|322
|2006.03.13 16:32
|modify
|137
|1.00
|205.66
|205.84
|206.41
|323
|2006.03.13 17:18
|s/l
|137
|1.00
|205.84
|205.84
|206.41
|15.21
|7925.62
|324
|2006.03.13 17:30
|modify
|138
|1.00
|205.66
|205.84
|207.16
|325
|2006.03.13 18:08
|s/l
|138
|1.00
|205.84
|205.84
|207.16
|15.21
|7940.83
|326
|2006.03.14 10:00
|buy
|139
|1.00
|205.86
|0.00
|206.61
|327
|2006.03.14 10:00
|buy
|140
|1.00
|205.86
|0.00
|207.36
|328
|2006.03.14 11:00
|close
|139
|1.00
|205.34
|0.00
|206.61
|-43.96
|7896.87
|329
|2006.03.14 11:00
|close
|140
|1.00
|205.32
|0.00
|207.36
|-45.65
|7851.22
|330
|2006.03.14 11:00
|sell
|141
|1.00
|205.33
|0.00
|204.58
|331
|2006.03.14 11:00
|sell
|142
|1.00
|205.33
|0.00
|203.83
|332
|2006.03.14 15:42
|modify
|141
|1.00
|205.33
|205.15
|204.58
|333
|2006.03.14 15:55
|s/l
|141
|1.00
|205.15
|205.15
|204.58
|15.21
|7866.43
|334
|2006.03.14 18:32
|modify
|142
|1.00
|205.33
|205.15
|203.83
|335
|2006.03.14 18:49
|s/l
|142
|1.00
|205.15
|205.15
|203.83
|15.21
|7881.64
|336
|2006.03.15 00:00
|sell
|143
|1.00
|205.27
|0.00
|204.52
|337
|2006.03.15 00:00
|sell
|144
|1.00
|205.27
|0.00
|203.77
|338
|2006.03.15 01:06
|close
|143
|1.00
|205.69
|0.00
|204.52
|-35.50
|7846.14
|339
|2006.03.15 01:06
|close
|144
|1.00
|205.68
|0.00
|203.77
|-34.66
|7811.48
|340
|2006.03.15 03:00
|sell
|145
|1.00
|205.23
|0.00
|204.48
|341
|2006.03.15 03:00
|sell
|146
|1.00
|205.23
|0.00
|203.73
|342
|2006.03.15 17:54
|modify
|145
|1.00
|205.23
|205.05
|204.48
|343
|2006.03.15 19:19
|s/l
|145
|1.00
|205.05
|205.05
|204.48
|15.21
|7826.69
|344
|2006.03.16 00:27
|close
|146
|1.00
|205.43
|0.00
|203.73
|-24.86
|7801.83
|345
|2006.03.16 02:00
|buy
|147
|1.00
|205.72
|0.00
|206.47
|346
|2006.03.16 02:00
|buy
|148
|1.00
|205.72
|0.00
|207.22
|347
|2006.03.17 01:40
|close
|147
|1.00
|205.06
|0.00
|206.47
|-53.74
|7748.08
|348
|2006.03.17 01:40
|close
|148
|1.00
|205.06
|0.00
|207.22
|-53.74
|7694.34
|349
|2006.03.17 02:00
|sell
|149
|1.00
|204.81
|0.00
|204.06
|350
|2006.03.17 02:00
|sell
|150
|1.00
|204.81
|0.00
|203.31
|351
|2006.03.17 10:13
|modify
|149
|1.00
|204.81
|204.63
|204.06
|352
|2006.03.17 12:21
|t/p
|149
|1.00
|204.06
|204.63
|204.06
|63.39
|7757.73
|353
|2006.03.17 12:21
|modify
|150
|1.00
|204.81
|204.63
|203.31
|354
|2006.03.17 18:10
|t/p
|150
|1.00
|203.31
|204.63
|203.31
|126.78
|7884.51
|355
|2006.03.20 23:00
|buy
|151
|1.00
|204.44
|0.00
|205.19
|356
|2006.03.20 23:00
|buy
|152
|1.00
|204.44
|0.00
|205.94
|357
|2006.03.21 10:09
|close
|151
|1.00
|203.77
|0.00
|205.19
|-54.59
|7829.92
|358
|2006.03.21 10:09
|close
|152
|1.00
|203.76
|0.00
|205.94
|-55.44
|7774.49
|359
|2006.03.21 15:00
|sell
|153
|1.00
|203.78
|0.00
|203.03
|360
|2006.03.21 15:00
|sell
|154
|1.00
|203.78
|0.00
|202.28
|361
|2006.03.21 15:47
|close
|153
|1.00
|204.29
|0.00
|203.03
|-43.10
|7731.39
|362
|2006.03.21 15:47
|close
|154
|1.00
|204.28
|0.00
|202.28
|-42.25
|7689.14
|363
|2006.03.21 17:00
|buy
|155
|1.00
|204.55
|0.00
|205.30
|364
|2006.03.21 17:00
|buy
|156
|1.00
|204.55
|0.00
|206.05
|365
|2006.03.21 22:46
|modify
|155
|1.00
|204.55
|204.73
|205.30
|366
|2006.03.21 23:56
|s/l
|155
|1.00
|204.73
|204.73
|205.30
|15.21
|7704.35
|367
|2006.03.22 00:53
|modify
|156
|1.00
|204.55
|204.73
|206.05
|368
|2006.03.22 05:27
|s/l
|156
|1.00
|204.73
|204.73
|206.05
|17.27
|7721.61
|369
|2006.03.22 15:00
|sell
|157
|1.00
|204.01
|0.00
|203.26
|370
|2006.03.22 15:00
|sell
|158
|1.00
|204.01
|0.00
|202.51
|371
|2006.03.23 07:23
|close
|157
|1.00
|204.58
|0.00
|203.26
|-56.13
|7665.48
|372
|2006.03.23 07:23
|close
|158
|1.00
|204.58
|0.00
|202.51
|-56.13
|7609.35
|373
|2006.03.23 09:00
|sell
|159
|1.00
|203.72
|0.00
|202.97
|374
|2006.03.23 09:00
|sell
|160
|1.00
|203.72
|0.00
|202.22
|375
|2006.03.23 20:13
|close
|159
|1.00
|204.44
|0.00
|202.97
|-60.86
|7548.49
|376
|2006.03.23 20:13
|close
|160
|1.00
|204.44
|0.00
|202.22
|-60.86
|7487.63
|377
|2006.03.23 21:00
|buy
|161
|1.00
|204.65
|0.00
|205.40
|378
|2006.03.23 21:00
|buy
|162
|1.00
|204.65
|0.00
|206.15
|379
|2006.03.24 15:05
|modify
|161
|1.00
|204.65
|204.83
|205.40
|380
|2006.03.24 15:06
|t/p
|161
|1.00
|205.40
|204.83
|205.40
|65.47
|7553.10
|381
|2006.03.24 15:06
|modify
|162
|1.00
|204.65
|204.83
|206.15
|382
|2006.03.24 16:20
|s/l
|162
|1.00
|204.83
|204.83
|206.15
|17.28
|7570.37
|383
|2006.03.27 03:00
|sell
|163
|1.00
|203.86
|0.00
|203.11
|384
|2006.03.27 03:00
|sell
|164
|1.00
|203.86
|0.00
|202.36
|385
|2006.03.27 04:49
|modify
|163
|1.00
|203.86
|203.68
|203.11
|386
|2006.03.27 05:05
|s/l
|163
|1.00
|203.68
|203.68
|203.11
|15.22
|7585.59
|387
|2006.03.28 01:44
|modify
|164
|1.00
|203.86
|203.68
|202.36
|388
|2006.03.28 01:56
|s/l
|164
|1.00
|203.68
|203.68
|202.36
|12.57
|7598.16
|389
|2006.03.28 07:00
|buy
|165
|1.00
|204.44
|0.00
|205.19
|390
|2006.03.28 07:00
|buy
|166
|1.00
|204.44
|0.00
|205.94
|391
|2006.03.28 17:30
|modify
|165
|1.00
|204.44
|204.62
|205.19
|392
|2006.03.28 18:03
|t/p
|165
|1.00
|205.19
|204.62
|205.19
|63.40
|7661.56
|393
|2006.03.28 18:03
|modify
|166
|1.00
|204.44
|204.62
|205.94
|394
|2006.03.29 09:55
|s/l
|166
|1.00
|204.62
|204.62
|205.94
|17.28
|7678.84
|395
|2006.03.29 11:00
|buy
|167
|1.00
|204.87
|0.00
|205.62
|396
|2006.03.29 11:00
|buy
|168
|1.00
|204.87
|0.00
|206.37
|397
|2006.03.29 14:05
|close
|167
|1.00
|204.40
|0.00
|205.62
|-39.73
|7639.11
|398
|2006.03.29 14:05
|close
|168
|1.00
|204.40
|0.00
|206.37
|-39.73
|7599.38
|399
|2006.03.29 15:00
|sell
|169
|1.00
|204.44
|0.00
|203.69
|400
|2006.03.29 15:00
|sell
|170
|1.00
|204.44
|0.00
|202.94
|401
|2006.03.29 16:56
|close
|169
|1.00
|204.93
|0.00
|203.69
|-41.41
|7557.97
|402
|2006.03.29 16:56
|close
|170
|1.00
|204.94
|0.00
|202.94
|-42.25
|7515.72
|403
|2006.03.29 18:00
|sell
|171
|1.00
|204.48
|0.00
|203.73
|404
|2006.03.29 18:00
|sell
|172
|1.00
|204.48
|0.00
|202.98
|405
|2006.03.30 04:46
|close
|171
|1.00
|204.90
|0.00
|203.73
|-43.44
|7472.28
|406
|2006.03.30 04:46
|close
|172
|1.00
|204.90
|0.00
|202.98
|-43.44
|7428.84
|407
|2006.03.30 08:00
|sell
|173
|1.00
|204.48
|0.00
|203.73
|408
|2006.03.30 08:00
|sell
|174
|1.00
|204.48
|0.00
|202.98
|409
|2006.03.30 11:46
|modify
|173
|1.00
|204.48
|204.30
|203.73
|410
|2006.03.30 13:18
|s/l
|173
|1.00
|204.30
|204.30
|203.73
|15.22
|7444.06
|411
|2006.03.30 15:48
|close
|174
|1.00
|204.84
|0.00
|202.98
|-30.43
|7413.63
|412
|2006.03.30 16:00
|buy
|175
|1.00
|204.83
|0.00
|205.58
|413
|2006.03.30 16:00
|buy
|176
|1.00
|204.83
|0.00
|206.33
|414
|2006.03.31 01:36
|modify
|175
|1.00
|204.83
|205.01
|205.58
|415
|2006.03.31 01:54
|s/l
|175
|1.00
|205.01
|205.01
|205.58
|17.28
|7430.90
|416
|2006.03.31 02:13
|modify
|176
|1.00
|204.83
|205.01
|206.33
|417
|2006.03.31 02:25
|s/l
|176
|1.00
|205.01
|205.01
|206.33
|17.28
|7448.18
|418
|2006.03.31 03:00
|buy
|177
|1.00
|205.02
|0.00
|205.77
|419
|2006.03.31 03:00
|buy
|178
|1.00
|205.02
|0.00
|206.52
|420
|2006.03.31 09:51
|close
|177
|1.00
|204.43
|0.00
|205.77
|-49.89
|7398.29
|421
|2006.03.31 09:51
|close
|178
|1.00
|204.40
|0.00
|206.52
|-52.42
|7345.87
|422
|2006.03.31 11:00
|sell
|179
|1.00
|204.36
|0.00
|203.61
|423
|2006.03.31 11:00
|sell
|180
|1.00
|204.36
|0.00
|202.86
|424
|2006.03.31 15:15
|close
|179
|1.00
|204.88
|0.00
|203.61
|-43.95
|7301.92
|425
|2006.03.31 15:15
|close
|180
|1.00
|204.87
|0.00
|202.86
|-43.10
|7258.82
|426
|2006.03.31 19:00
|sell
|181
|1.00
|204.32
|0.00
|203.57
|427
|2006.03.31 19:00
|sell
|182
|1.00
|204.32
|0.00
|202.82
|428
|2006.04.03 01:51
|close
|181
|1.00
|204.84
|0.00
|203.57
|-46.61
|7212.21
|429
|2006.04.03 01:51
|close
|182
|1.00
|204.84
|0.00
|202.82
|-46.61
|7165.60
|430
|2006.04.03 03:00
|buy
|183
|1.00
|205.03
|0.00
|205.78
|431
|2006.04.03 03:00
|buy
|184
|1.00
|205.03
|0.00
|206.53
|432
|2006.04.03 12:15
|close
|183
|1.00
|204.36
|0.00
|205.78
|-56.64
|7108.96
|433
|2006.04.03 12:16
|close
|184
|1.00
|204.36
|0.00
|206.53
|-56.64
|7052.32
|434
|2006.04.03 12:16
|sell
|185
|1.00
|204.37
|0.00
|203.62
|435
|2006.04.03 12:16
|sell
|186
|1.00
|204.37
|0.00
|202.87
|436
|2006.04.03 16:59
|close
|185
|1.00
|204.93
|0.00
|203.62
|-47.33
|7004.99
|437
|2006.04.03 16:59
|close
|186
|1.00
|204.92
|0.00
|202.87
|-46.49
|6958.50
|438
|2006.04.03 17:00
|buy
|187
|1.00
|204.99
|0.00
|205.74
|439
|2006.04.03 17:00
|buy
|188
|1.00
|204.99
|0.00
|206.49
|440
|2006.04.04 08:27
|close
|187
|1.00
|204.42
|0.00
|205.74
|-46.13
|6912.36
|441
|2006.04.04 08:27
|close
|188
|1.00
|204.42
|0.00
|206.49
|-46.13
|6866.23
|442
|2006.04.04 10:00
|buy
|189
|1.00
|205.09
|0.00
|205.84
|443
|2006.04.04 10:00
|buy
|190
|1.00
|205.09
|0.00
|206.59
|444
|2006.04.04 12:26
|modify
|189
|1.00
|205.09
|205.27
|205.84
|445
|2006.04.04 13:20
|s/l
|189
|1.00
|205.27
|205.27
|205.84
|15.22
|6881.45
|446
|2006.04.04 14:12
|modify
|190
|1.00
|205.09
|205.27
|206.59
|447
|2006.04.05 06:19
|s/l
|190
|1.00
|205.27
|205.27
|206.59
|17.28
|6898.73
|448
|2006.04.05 08:00
|buy
|191
|1.00
|205.63
|0.00
|206.38
|449
|2006.04.05 08:00
|buy
|192
|1.00
|205.63
|0.00
|207.13
|450
|2006.04.05 10:24
|modify
|191
|1.00
|205.63
|205.81
|206.38
|451
|2006.04.05 10:30
|s/l
|191
|1.00
|205.81
|205.81
|206.38
|15.22
|6913.95
|452
|2006.04.06 01:58
|modify
|192
|1.00
|205.63
|205.81
|207.13
|453
|2006.04.06 03:09
|s/l
|192
|1.00
|205.81
|205.81
|207.13
|21.39
|6935.33
|454
|2006.04.06 08:00
|buy
|193
|1.00
|206.07
|0.00
|206.82
|455
|2006.04.06 08:00
|buy
|194
|1.00
|206.07
|0.00
|207.57
|456
|2006.04.06 11:58
|modify
|193
|1.00
|206.07
|206.25
|206.82
|457
|2006.04.06 12:35
|s/l
|193
|1.00
|206.25
|206.25
|206.82
|15.22
|6950.55
|458
|2006.04.06 12:47
|modify
|194
|1.00
|206.07
|206.25
|207.57
|459
|2006.04.06 14:57
|s/l
|194
|1.00
|206.25
|206.25
|207.57
|15.22
|6965.77
|460
|2006.04.06 20:00
|buy
|195
|1.00
|206.26
|0.00
|207.01
|461
|2006.04.06 20:00
|buy
|196
|1.00
|206.26
|0.00
|207.76
|462
|2006.04.07 09:01
|close
|195
|1.00
|205.85
|0.00
|207.01
|-32.60
|6933.17
|463
|2006.04.07 09:01
|close
|196
|1.00
|205.86
|0.00
|207.76
|-31.77
|6901.40
|464
|2006.04.07 11:00
|sell
|197
|1.00
|205.81
|0.00
|205.06
|465
|2006.04.07 11:00
|sell
|198
|1.00
|205.81
|0.00
|204.31
|466
|2006.04.07 14:19
|close
|197
|1.00
|206.33
|0.00
|205.06
|-43.96
|6857.44
|467
|2006.04.07 14:20
|close
|198
|1.00
|206.33
|0.00
|204.31
|-43.96
|6813.48
|468
|2006.04.07 16:00
|sell
|199
|1.00
|205.34
|0.00
|204.59
|469
|2006.04.07 16:00
|sell
|200
|1.00
|205.34
|0.00
|203.84
|470
|2006.04.07 20:31
|close
|199
|1.00
|206.31
|0.00
|204.59
|-81.99
|6731.49
|471
|2006.04.07 20:31
|close
|200
|1.00
|206.32
|0.00
|203.84
|-82.83
|6648.66
|472
|2006.04.10 10:00
|buy
|201
|1.00
|206.33
|0.00
|207.08
|473
|2006.04.10 10:00
|buy
|202
|1.00
|206.33
|0.00
|207.83
|474
|2006.04.10 11:28
|modify
|201
|1.00
|206.33
|206.51
|207.08
|475
|2006.04.10 13:43
|s/l
|201
|1.00
|206.51
|206.51
|207.08
|15.22
|6663.88
|476
|2006.04.11 11:52
|modify
|202
|1.00
|206.33
|206.51
|207.83
|477
|2006.04.12 01:08
|s/l
|202
|1.00
|206.51
|206.51
|207.83
|19.33
|6683.21
|478
|2006.04.12 03:00
|sell
|203
|1.00
|206.29
|0.00
|205.54
|479
|2006.04.12 03:00
|sell
|204
|1.00
|206.29
|0.00
|204.79
|480
|2006.04.12 05:52
|close
|203
|1.00
|206.80
|0.00
|205.54
|-43.10
|6640.11
|481
|2006.04.12 05:53
|close
|204
|1.00
|206.81
|0.00
|204.79
|-43.95
|6596.16
|482
|2006.04.12 08:00
|buy
|205
|1.00
|206.85
|0.00
|207.60
|483
|2006.04.12 08:00
|buy
|206
|1.00
|206.85
|0.00
|208.35
|484
|2006.04.12 09:55
|modify
|205
|1.00
|206.85
|207.03
|207.60
|485
|2006.04.12 10:43
|s/l
|205
|1.00
|207.03
|207.03
|207.60
|15.22
|6611.38
|486
|2006.04.12 10:48
|modify
|206
|1.00
|206.85
|207.03
|208.35
|487
|2006.04.12 11:30
|s/l
|206
|1.00
|207.03
|207.03
|208.35
|15.22
|6626.60
|488
|2006.04.12 16:00
|buy
|207
|1.00
|207.34
|0.00
|208.09
|489
|2006.04.12 16:00
|buy
|208
|1.00
|207.34
|0.00
|208.84
|490
|2006.04.13 10:23
|modify
|207
|1.00
|207.34
|207.52
|208.09
|491
|2006.04.13 11:18
|s/l
|207
|1.00
|207.52
|207.52
|208.09
|21.39
|6647.99
|492
|2006.04.13 11:39
|modify
|208
|1.00
|207.34
|207.52
|208.84
|493
|2006.04.13 12:38
|s/l
|208
|1.00
|207.52
|207.52
|208.84
|21.39
|6669.37
|494
|2006.04.13 18:00
|buy
|209
|1.00
|207.56
|0.00
|208.31
|495
|2006.04.13 18:00
|buy
|210
|1.00
|207.56
|0.00
|209.06
|496
|2006.04.17 00:17
|modify
|209
|1.00
|207.56
|207.74
|208.31
|497
|2006.04.17 00:23
|s/l
|209
|1.00
|207.74
|207.74
|208.31
|19.33
|6688.70
|498
|2006.04.17 00:46
|modify
|210
|1.00
|207.56
|207.74
|209.06
|499
|2006.04.17 01:54
|s/l
|210
|1.00
|207.74
|207.74
|209.06
|19.33
|6708.03
|500
|2006.04.17 01:54
|buy
|211
|1.00
|207.81
|0.00
|208.56
|501
|2006.04.17 01:54
|buy
|212
|1.00
|207.81
|0.00
|209.31
|502
|2006.04.17 13:40
|modify
|211
|1.00
|207.81
|207.99
|208.56
|503
|2006.04.17 15:20
|t/p
|211
|1.00
|208.56
|207.99
|208.56
|63.41
|6771.44
|504
|2006.04.17 15:20
|modify
|212
|1.00
|207.81
|207.99
|209.31
|505
|2006.04.19 00:53
|close
|212
|1.00
|208.39
|207.99
|209.31
|53.14
|6824.58
|506
|2006.04.19 03:00
|sell
|213
|1.00
|208.30
|0.00
|207.55
|507
|2006.04.19 03:00
|sell
|214
|1.00
|208.30
|0.00
|206.80
|508
|2006.04.19 09:32
|close
|213
|1.00
|208.86
|0.00
|207.55
|-47.33
|6777.25
|509
|2006.04.19 09:32
|close
|214
|1.00
|208.85
|0.00
|206.80
|-46.49
|6730.76
|510
|2006.04.19 11:00
|buy
|215
|1.00
|208.93
|0.00
|209.68
|511
|2006.04.19 11:00
|buy
|216
|1.00
|208.93
|0.00
|210.43
|512
|2006.04.19 14:39
|modify
|215
|1.00
|208.93
|209.11
|209.68
|513
|2006.04.19 15:00
|t/p
|215
|1.00
|209.68
|209.11
|209.68
|63.41
|6794.17
|514
|2006.04.19 15:00
|modify
|216
|1.00
|208.93
|209.11
|210.43
|515
|2006.04.19 16:05
|t/p
|216
|1.00
|210.43
|209.11
|210.43
|126.82
|6920.99
|516
|2006.04.20 16:00
|sell
|217
|1.00
|209.08
|0.00
|208.33
|517
|2006.04.20 16:00
|sell
|218
|1.00
|209.08
|0.00
|207.58
|518
|2006.04.21 10:09
|close
|217
|1.00
|209.69
|0.00
|208.33
|-54.21
|6866.78
|519
|2006.04.21 10:09
|close
|218
|1.00
|209.68
|0.00
|207.58
|-53.36
|6813.42
|520
|2006.04.26 01:00
|buy
|219
|1.00
|205.48
|0.00
|206.23
|521
|2006.04.26 01:00
|buy
|220
|1.00
|205.48
|0.00
|206.98
|522
|2006.04.26 16:24
|close
|219
|1.00
|204.89
|0.00
|206.23
|-49.88
|6763.54
|523
|2006.04.26 16:24
|close
|220
|1.00
|204.90
|0.00
|206.98
|-49.04
|6714.50
|524
|2006.04.26 20:00
|sell
|221
|1.00
|204.88
|0.00
|204.13
|525
|2006.04.26 20:00
|sell
|222
|1.00
|204.88
|0.00
|203.38
|526
|2006.04.27 12:01
|modify
|221
|1.00
|204.88
|204.70
|204.13
|527
|2006.04.27 12:21
|t/p
|221
|1.00
|204.13
|204.70
|204.13
|55.45
|6769.95
|528
|2006.04.27 12:21
|modify
|222
|1.00
|204.88
|204.70
|203.38
|529
|2006.04.27 13:45
|s/l
|222
|1.00
|204.70
|204.70
|203.38
|7.27
|6777.22
|530
|2006.04.27 15:00
|buy
|223
|1.00
|205.30
|0.00
|206.05
|531
|2006.04.27 15:00
|buy
|224
|1.00
|205.30
|0.00
|206.80
|532
|2006.04.27 16:04
|close
|223
|1.00
|204.71
|0.00
|206.05
|-49.88
|6727.34
|533
|2006.04.27 16:04
|close
|224
|1.00
|204.68
|0.00
|206.80
|-52.42
|6674.92
|534
|2006.05.01 06:00
|buy
|225
|1.00
|206.68
|0.00
|207.43
|535
|2006.05.01 06:00
|buy
|226
|1.00
|206.68
|0.00
|208.18
|536
|2006.05.01 16:15
|modify
|225
|1.00
|206.68
|206.86
|207.43
|537
|2006.05.01 16:18
|s/l
|225
|1.00
|206.86
|206.86
|207.43
|15.22
|6690.14
|538
|2006.05.01 16:30
|modify
|226
|1.00
|206.68
|206.86
|208.18
|539
|2006.05.01 16:43
|s/l
|226
|1.00
|206.86
|206.86
|208.18
|15.22
|6705.36
|540
|2006.05.01 16:43
|buy
|227
|1.00
|206.94
|0.00
|207.69
|541
|2006.05.01 16:43
|buy
|228
|1.00
|206.94
|0.00
|208.44
|542
|2006.05.02 00:13
|modify
|227
|1.00
|206.94
|207.12
|207.69
|543
|2006.05.02 00:37
|s/l
|227
|1.00
|207.12
|207.12
|207.69
|17.28
|6722.64
|544
|2006.05.02 00:48
|modify
|228
|1.00
|206.94
|207.12
|208.44
|545
|2006.05.02 03:16
|s/l
|228
|1.00
|207.12
|207.12
|208.44
|17.28
|6739.91
|546
|2006.05.05 16:00
|sell
|229
|1.00
|209.70
|0.00
|208.95
|547
|2006.05.05 16:00
|sell
|230
|1.00
|209.70
|0.00
|208.20
|548
|2006.05.05 16:19
|modify
|229
|1.00
|209.70
|209.52
|208.95
|549
|2006.05.05 16:54
|t/p
|229
|1.00
|208.95
|209.52
|208.95
|63.39
|6803.30
|550
|2006.05.05 16:54
|modify
|230
|1.00
|209.70
|209.52
|208.20
|551
|2006.05.08 02:51
|t/p
|230
|1.00
|208.20
|209.52
|208.20
|124.13
|6927.43
|552
|2006.05.09 17:00
|sell
|231
|1.00
|207.27
|0.00
|206.52
|553
|2006.05.09 17:00
|sell
|232
|1.00
|207.27
|0.00
|205.77
|554
|2006.05.10 10:12
|modify
|231
|1.00
|207.27
|207.09
|206.52
|555
|2006.05.10 10:57
|t/p
|231
|1.00
|206.52
|207.09
|206.52
|60.74
|6988.17
|556
|2006.05.10 10:57
|modify
|232
|1.00
|207.27
|207.09
|205.77
|557
|2006.05.10 12:10
|t/p
|232
|1.00
|205.77
|207.09
|205.77
|124.14
|7112.31
|558
|2006.05.11 11:00
|buy
|233
|1.00
|207.09
|0.00
|207.84
|559
|2006.05.11 11:00
|buy
|234
|1.00
|207.09
|0.00
|208.59
|560
|2006.05.11 11:35
|modify
|233
|1.00
|207.09
|207.27
|207.84
|561
|2006.05.11 12:49
|s/l
|233
|1.00
|207.27
|207.27
|207.84
|15.22
|7127.53
|562
|2006.05.11 15:01
|modify
|234
|1.00
|207.09
|207.27
|208.59
|563
|2006.05.12 09:25
|s/l
|234
|1.00
|207.27
|207.27
|208.59
|17.28
|7144.81
|564
|2006.05.15 09:00
|sell
|235
|1.00
|207.60
|0.00
|206.85
|565
|2006.05.15 09:00
|sell
|236
|1.00
|207.60
|0.00
|206.10
|566
|2006.05.15 10:23
|close
|235
|1.00
|208.12
|0.00
|206.85
|-43.95
|7100.86
|567
|2006.05.15 10:23
|close
|236
|1.00
|208.12
|0.00
|206.10
|-43.95
|7056.91
|568
|2006.05.15 11:00
|buy
|237
|1.00
|208.11
|0.00
|208.86
|569
|2006.05.15 11:00
|buy
|238
|1.00
|208.11
|0.00
|209.61
|570
|2006.05.15 11:18
|close
|237
|1.00
|207.59
|0.00
|208.86
|-43.96
|7012.95
|571
|2006.05.15 11:18
|close
|238
|1.00
|207.56
|0.00
|209.61
|-46.50
|6966.45
|572
|2006.05.15 12:00
|sell
|239
|1.00
|207.12
|0.00
|206.37
|573
|2006.05.15 12:00
|sell
|240
|1.00
|207.12
|0.00
|205.62
|574
|2006.05.16 00:07
|close
|239
|1.00
|208.02
|0.00
|206.37
|-78.72
|6887.73
|575
|2006.05.16 00:07
|close
|240
|1.00
|208.05
|0.00
|205.62
|-81.26
|6806.47
|576
|2006.05.16 04:00
|sell
|241
|1.00
|207.45
|0.00
|206.70
|577
|2006.05.16 04:00
|sell
|242
|1.00
|207.45
|0.00
|205.95
|578
|2006.05.16 11:26
|modify
|241
|1.00
|207.45
|207.27
|206.70
|579
|2006.05.16 11:34
|s/l
|241
|1.00
|207.27
|207.27
|206.70
|15.21
|6821.68
|580
|2006.05.17 00:36
|modify
|242
|1.00
|207.45
|207.27
|205.95
|581
|2006.05.17 00:59
|s/l
|242
|1.00
|207.27
|207.27
|205.95
|12.56
|6834.24
|582
|2006.05.17 08:00
|sell
|243
|1.00
|206.99
|0.00
|206.24
|583
|2006.05.17 08:00
|sell
|244
|1.00
|206.99
|0.00
|205.49
|584
|2006.05.17 12:25
|close
|243
|1.00
|207.50
|0.00
|206.24
|-43.11
|6791.13
|585
|2006.05.17 12:26
|close
|244
|1.00
|207.49
|0.00
|205.49
|-42.26
|6748.87
|586
|2006.05.17 16:00
|sell
|245
|1.00
|206.82
|0.00
|206.07
|587
|2006.05.17 16:00
|sell
|246
|1.00
|206.82
|0.00
|205.32
|588
|2006.05.17 17:23
|close
|245
|1.00
|207.46
|0.00
|206.07
|-54.10
|6694.77
|589
|2006.05.17 17:23
|close
|246
|1.00
|207.48
|0.00
|205.32
|-55.79
|6638.98
|590
|2006.05.17 18:00
|buy
|247
|1.00
|208.18
|0.00
|208.93
|591
|2006.05.17 18:00
|buy
|248
|1.00
|208.18
|0.00
|209.68
|592
|2006.05.17 20:31
|modify
|247
|1.00
|208.18
|208.36
|208.93
|593
|2006.05.17 20:35
|t/p
|247
|1.00
|208.93
|208.36
|208.93
|63.41
|6702.39
|594
|2006.05.17 20:35
|modify
|248
|1.00
|208.18
|208.36
|209.68
|595
|2006.05.18 05:59
|s/l
|248
|1.00
|208.36
|208.36
|209.68
|21.39
|6723.77
|596
|2006.05.19 17:00
|buy
|249
|1.00
|209.85
|0.00
|210.60
|597
|2006.05.19 17:00
|buy
|250
|1.00
|209.85
|0.00
|211.35
|598
|2006.05.22 08:24
|modify
|249
|1.00
|209.85
|210.03
|210.60
|599
|2006.05.22 08:52
|t/p
|249
|1.00
|210.60
|210.03
|210.60
|65.47
|6789.24
|600
|2006.05.22 08:52
|modify
|250
|1.00
|209.85
|210.03
|211.35
|601
|2006.05.22 21:26
|s/l
|250
|1.00
|210.03
|210.03
|211.35
|17.28
|6806.51
|602
|2006.05.22 23:00
|buy
|251
|1.00
|210.56
|0.00
|211.31
|603
|2006.05.22 23:00
|buy
|252
|1.00
|210.56
|0.00
|212.06
|604
|2006.05.23 06:44
|close
|251
|1.00
|209.89
|0.00
|211.31
|-54.59
|6751.92
|605
|2006.05.23 06:45
|close
|252
|1.00
|209.85
|0.00
|212.06
|-57.98
|6693.94
|606
|2006.05.23 07:00
|sell
|253
|1.00
|209.62
|0.00
|208.87
|607
|2006.05.23 07:00
|sell
|254
|1.00
|209.62
|0.00
|208.12
|608
|2006.05.23 18:19
|modify
|253
|1.00
|209.62
|209.44
|208.87
|609
|2006.05.23 18:50
|s/l
|253
|1.00
|209.44
|209.44
|208.87
|15.21
|6709.15
|610
|2006.05.23 21:56
|close
|254
|1.00
|210.25
|0.00
|208.12
|-53.25
|6655.90
|611
|2006.05.23 23:00
|buy
|255
|1.00
|210.59
|0.00
|211.34
|612
|2006.05.23 23:00
|buy
|256
|1.00
|210.59
|0.00
|212.09
|613
|2006.05.24 02:54
|modify
|255
|1.00
|210.59
|210.77
|211.34
|614
|2006.05.24 04:01
|s/l
|255
|1.00
|210.77
|210.77
|211.34
|17.28
|6673.18
|615
|2006.05.24 06:35
|modify
|256
|1.00
|210.59
|210.77
|212.09
|616
|2006.05.24 06:48
|s/l
|256
|1.00
|210.77
|210.77
|212.09
|17.28
|6690.45
|617
|2006.05.24 14:00
|buy
|257
|1.00
|210.76
|0.00
|211.51
|618
|2006.05.24 14:00
|buy
|258
|1.00
|210.76
|0.00
|212.26
|619
|2006.05.24 20:47
|modify
|257
|1.00
|210.76
|210.94
|211.51
|620
|2006.05.24 21:03
|s/l
|257
|1.00
|210.94
|210.94
|211.51
|15.22
|6705.67
|621
|2006.05.25 13:11
|close
|258
|1.00
|210.23
|0.00
|212.26
|-38.63
|6667.04
|622
|2006.05.25 14:00
|sell
|259
|1.00
|209.69
|0.00
|208.94
|623
|2006.05.25 14:00
|sell
|260
|1.00
|209.69
|0.00
|208.19
|624
|2006.05.25 19:15
|modify
|259
|1.00
|209.69
|209.51
|208.94
|625
|2006.05.25 20:44
|s/l
|259
|1.00
|209.51
|209.51
|208.94
|15.22
|6682.26
|626
|2006.05.25 21:16
|modify
|260
|1.00
|209.69
|209.51
|208.19
|627
|2006.05.25 23:32
|s/l
|260
|1.00
|209.51
|209.51
|208.19
|15.22
|6697.48
|628
|2006.05.29 21:00
|sell
|261
|1.00
|208.92
|0.00
|208.17
|629
|2006.05.29 21:00
|sell
|262
|1.00
|208.92
|0.00
|207.42
|630
|2006.05.30 01:53
|close
|261
|1.00
|209.43
|0.00
|208.17
|-45.76
|6651.72
|631
|2006.05.30 01:53
|close
|262
|1.00
|209.43
|0.00
|207.42
|-45.76
|6605.96
|632
|2006.05.30 03:00
|buy
|263
|1.00
|209.49
|0.00
|210.24
|633
|2006.05.30 03:00
|buy
|264
|1.00
|209.49
|0.00
|210.99
|634
|2006.05.30 11:09
|modify
|263
|1.00
|209.49
|209.67
|210.24
|635
|2006.05.30 11:51
|t/p
|263
|1.00
|210.24
|209.67
|210.24
|63.41
|6669.37
|636
|2006.05.30 11:51
|modify
|264
|1.00
|209.49
|209.67
|210.99
|637
|2006.05.30 17:06
|t/p
|264
|1.00
|210.99
|209.67
|210.99
|126.82
|6796.19
|638
|2006.05.31 10:00
|buy
|265
|1.00
|210.54
|0.00
|211.29
|639
|2006.05.31 10:00
|buy
|266
|1.00
|210.54
|0.00
|212.04
|640
|2006.05.31 15:19
|close
|265
|1.00
|210.06
|0.00
|211.29
|-40.59
|6755.60
|641
|2006.05.31 15:19
|close
|266
|1.00
|210.03
|0.00
|212.04
|-43.12
|6712.48
|642
|2006.05.31 16:00
|sell
|267
|1.00
|210.15
|0.00
|209.40
|643
|2006.05.31 16:00
|sell
|268
|1.00
|210.15
|0.00
|208.65
|644
|2006.05.31 16:13
|close
|267
|1.00
|210.59
|0.00
|209.40
|-37.19
|6675.29
|645
|2006.05.31 16:16
|close
|268
|1.00
|210.59
|0.00
|208.65
|-37.19
|6638.10
|646
|2006.05.31 16:56
|sell
|269
|1.00
|210.15
|0.00
|209.40
|647
|2006.05.31 16:56
|sell
|270
|1.00
|210.15
|0.00
|208.65
|648
|2006.05.31 18:19
|close
|269
|1.00
|210.61
|0.00
|209.40
|-38.88
|6599.22
|649
|2006.05.31 19:56
|close
|270
|1.00
|210.63
|0.00
|208.65
|-40.57
|6558.65
|650
|2006.05.31 21:00
|buy
|271
|1.00
|210.64
|0.00
|211.39
|651
|2006.05.31 21:00
|buy
|272
|1.00
|210.64
|0.00
|212.14
|652
|2006.06.01 03:10
|close
|271
|1.00
|210.22
|0.00
|211.39
|-29.34
|6529.30
|653
|2006.06.01 03:10
|close
|272
|1.00
|210.22
|0.00
|212.14
|-29.34
|6499.96
|654
|2006.06.01 04:00
|sell
|273
|1.00
|210.01
|0.00
|209.26
|655
|2006.06.01 04:00
|sell
|274
|1.00
|210.01
|0.00
|208.51
|656
|2006.06.01 11:47
|close
|273
|1.00
|210.70
|0.00
|209.26
|-58.33
|6441.63
|657
|2006.06.01 11:47
|close
|274
|1.00
|210.72
|0.00
|208.51
|-60.02
|6381.61
|658
|2006.06.01 12:00
|buy
|275
|1.00
|210.69
|0.00
|211.44
|659
|2006.06.01 12:00
|buy
|276
|1.00
|210.69
|0.00
|212.19
|660
|2006.06.01 15:50
|close
|275
|1.00
|210.22
|0.00
|211.44
|-39.74
|6341.87
|661
|2006.06.01 16:01
|close
|276
|1.00
|210.22
|0.00
|212.19
|-39.74
|6302.13
|662
|2006.06.01 16:01
|sell
|277
|1.00
|210.23
|0.00
|209.48
|663
|2006.06.01 16:01
|sell
|278
|1.00
|210.23
|0.00
|208.73
|664
|2006.06.02 10:39
|close
|277
|1.00
|210.48
|0.00
|209.48
|-23.78
|6278.35
|665
|2006.06.02 10:39
|close
|278
|1.00
|210.49
|0.00
|208.73
|-24.63
|6253.72
|666
|2006.06.02 12:00
|buy
|279
|1.00
|210.65
|0.00
|211.40
|667
|2006.06.02 12:00
|buy
|280
|1.00
|210.65
|0.00
|212.15
|668
|2006.06.02 15:58
|close
|279
|1.00
|210.02
|0.00
|211.40
|-53.27
|6200.45
|669
|2006.06.02 15:59
|close
|280
|1.00
|210.01
|0.00
|212.15
|-54.11
|6146.34
|670
|2006.06.02 16:00
|sell
|281
|1.00
|210.03
|0.00
|209.28
|671
|2006.06.02 16:00
|sell
|282
|1.00
|210.03
|0.00
|208.53
|672
|2006.06.02 16:29
|close
|281
|1.00
|210.50
|0.00
|209.28
|-39.73
|6106.61
|673
|2006.06.02 16:29
|close
|282
|1.00
|210.50
|0.00
|208.53
|-39.73
|6066.88
|674
|2006.06.02 16:44
|sell
|283
|1.00
|210.08
|0.00
|209.33
|675
|2006.06.02 16:44
|sell
|284
|1.00
|210.08
|0.00
|208.58
|676
|2006.06.05 00:10
|close
|283
|1.00
|210.48
|0.00
|209.33
|-36.46
|6030.42
|677
|2006.06.05 00:11
|close
|284
|1.00
|210.50
|0.00
|208.58
|-38.15
|5992.27
|678
|2006.06.05 10:00
|buy
|285
|1.00
|210.82
|0.00
|211.57
|679
|2006.06.05 10:00
|buy
|286
|1.00
|210.82
|0.00
|212.32
|680
|2006.06.05 14:22
|close
|285
|1.00
|210.04
|0.00
|211.57
|-65.95
|5926.32
|681
|2006.06.05 14:22
|close
|286
|1.00
|210.05
|0.00
|212.32
|-65.10
|5861.22
|682
|2006.06.05 15:00
|sell
|287
|1.00
|210.01
|0.00
|209.26
|683
|2006.06.05 15:00
|sell
|288
|1.00
|210.01
|0.00
|208.51
|684
|2006.06.06 01:32
|close
|287
|1.00
|210.42
|0.00
|209.26
|-37.31
|5823.91
|685
|2006.06.06 01:32
|close
|288
|1.00
|210.44
|0.00
|208.51
|-39.00
|5784.91
|686
|2006.06.06 03:00
|buy
|289
|1.00
|210.42
|0.00
|211.17
|687
|2006.06.06 03:00
|buy
|290
|1.00
|210.42
|0.00
|211.92
|688
|2006.06.06 11:28
|close
|289
|1.00
|209.98
|0.00
|211.17
|-37.20
|5747.71
|689
|2006.06.06 11:28
|close
|290
|1.00
|209.98
|0.00
|211.92
|-37.20
|5710.51
|690
|2006.06.06 11:28
|sell
|291
|1.00
|209.98
|0.00
|209.23
|691
|2006.06.06 11:28
|sell
|292
|1.00
|209.98
|0.00
|208.48
|692
|2006.06.06 14:40
|close
|291
|1.00
|210.43
|0.00
|209.23
|-38.03
|5672.48
|693
|2006.06.06 14:40
|close
|292
|1.00
|210.42
|0.00
|208.48
|-37.19
|5635.29
|694
|2006.06.06 16:00
|buy
|293
|1.00
|210.63
|0.00
|211.38
|695
|2006.06.06 16:00
|buy
|294
|1.00
|210.63
|0.00
|212.13
|696
|2006.06.06 16:47
|modify
|293
|1.00
|210.63
|210.81
|211.38
|697
|2006.06.06 17:40
|s/l
|293
|1.00
|210.81
|210.81
|211.38
|15.22
|5650.51
|698
|2006.06.08 10:10
|close
|294
|1.00
|210.43
|0.00
|212.13
|-8.69
|5641.82
|699
|2006.06.08 11:00
|sell
|295
|1.00
|210.35
|0.00
|209.60
|700
|2006.06.08 11:00
|sell
|296
|1.00
|210.35
|0.00
|208.85
|701
|2006.06.08 13:53
|close
|295
|1.00
|210.86
|0.00
|209.60
|-43.11
|5598.71
|702
|2006.06.08 13:53
|close
|296
|1.00
|210.89
|0.00
|208.85
|-45.64
|5553.07
|703
|2006.06.08 16:00
|sell
|297
|1.00
|210.48
|0.00
|209.73
|704
|2006.06.08 16:00
|sell
|298
|1.00
|210.48
|0.00
|208.98
|705
|2006.06.09 00:25
|modify
|297
|1.00
|210.48
|210.30
|209.73
|706
|2006.06.09 00:39
|t/p
|297
|1.00
|209.73
|210.30
|209.73
|60.74
|5613.81
|707
|2006.06.09 00:39
|modify
|298
|1.00
|210.48
|210.30
|208.98
|708
|2006.06.12 02:54
|s/l
|298
|1.00
|210.30
|210.30
|208.98
|9.91
|5623.72
|709
|2006.06.12 04:00
|sell
|299
|1.00
|209.95
|0.00
|209.20
|710
|2006.06.12 04:00
|sell
|300
|1.00
|209.95
|0.00
|208.45
|711
|2006.06.12 05:07
|close
|299
|1.00
|210.30
|0.00
|209.20
|-29.59
|5594.13
|712
|2006.06.12 05:08
|close
|300
|1.00
|210.30
|0.00
|208.45
|-29.59
|5564.54
|713
|2006.06.12 06:00
|buy
|301
|1.00
|210.39
|0.00
|211.14
|714
|2006.06.12 06:00
|buy
|302
|1.00
|210.39
|0.00
|211.89
|715
|2006.06.12 10:48
|modify
|301
|1.00
|210.39
|210.57
|211.14
|716
|2006.06.12 12:30
|s/l
|301
|1.00
|210.57
|210.57
|211.14
|15.22
|5579.76
|717
|2006.06.12 14:06
|modify
|302
|1.00
|210.39
|210.57
|211.89
|718
|2006.06.12 17:10
|s/l
|302
|1.00
|210.57
|210.57
|211.89
|15.22
|5594.98
|719
|2006.06.16 02:00
|buy
|303
|1.00
|212.41
|0.00
|213.16
|720
|2006.06.16 02:00
|buy
|304
|1.00
|212.41
|0.00
|213.91
|721
|2006.06.16 11:18
|modify
|303
|1.00
|212.41
|212.59
|213.16
|722
|2006.06.16 17:00
|s/l
|303
|1.00
|212.59
|212.59
|213.16
|15.22
|5610.20
|723
|2006.06.16 17:14
|modify
|304
|1.00
|212.41
|212.59
|213.91
|724
|2006.06.19 16:10
|close
|304
|1.00
|212.69
|212.59
|213.91
|25.73
|5635.93
|725
|2006.06.19 17:00
|sell
|305
|1.00
|212.18
|0.00
|211.43
|726
|2006.06.19 17:00
|sell
|306
|1.00
|212.18
|0.00
|210.68
|727
|2006.06.20 08:47
|modify
|305
|1.00
|212.18
|212.00
|211.43
|728
|2006.06.20 11:53
|s/l
|305
|1.00
|212.00
|212.00
|211.43
|12.56
|5648.49
|729
|2006.06.20 13:18
|modify
|306
|1.00
|212.18
|212.00
|210.68
|730
|2006.06.21 14:19
|s/l
|306
|1.00
|212.00
|212.00
|210.68
|9.91
|5658.40
|731
|2006.06.21 15:00
|buy
|307
|1.00
|212.11
|0.00
|212.86
|732
|2006.06.21 15:00
|buy
|308
|1.00
|212.11
|0.00
|213.61
|733
|2006.06.21 18:29
|close
|307
|1.00
|211.61
|0.00
|212.86
|-42.27
|5616.13
|734
|2006.06.21 18:32
|close
|308
|1.00
|211.61
|0.00
|213.61
|-42.27
|5573.86
|735
|2006.06.21 19:00
|sell
|309
|1.00
|211.68
|0.00
|210.93
|736
|2006.06.21 19:00
|sell
|310
|1.00
|211.68
|0.00
|210.18
|737
|2006.06.21 22:41
|close
|309
|1.00
|212.00
|0.00
|210.93
|-27.05
|5546.81
|738
|2006.06.21 22:45
|close
|310
|1.00
|212.01
|0.00
|210.18
|-27.89
|5518.92
|739
|2006.06.21 23:00
|buy
|311
|1.00
|212.05
|0.00
|212.80
|740
|2006.06.21 23:00
|buy
|312
|1.00
|212.05
|0.00
|213.55
|741
|2006.06.22 13:05
|close
|311
|1.00
|211.55
|0.00
|212.80
|-36.11
|5482.82
|742
|2006.06.22 13:05
|close
|312
|1.00
|211.51
|0.00
|213.55
|-39.49
|5443.32
|743
|2006.06.22 18:00
|buy
|313
|1.00
|212.21
|0.00
|212.96
|744
|2006.06.22 18:00
|buy
|314
|1.00
|212.21
|0.00
|213.71
|745
|2006.06.23 13:48
|close
|313
|1.00
|211.77
|0.00
|212.96
|-35.15
|5408.18
|746
|2006.06.23 13:48
|close
|314
|1.00
|211.79
|0.00
|213.71
|-33.45
|5374.72
|747
|2006.06.23 14:00
|sell
|315
|1.00
|211.72
|0.00
|210.97
|748
|2006.06.23 14:00
|sell
|316
|1.00
|211.72
|0.00
|210.22
|749
|2006.06.23 14:55
|modify
|315
|1.00
|211.72
|211.54
|210.97
|750
|2006.06.23 15:51
|t/p
|315
|1.00
|210.97
|211.54
|210.97
|63.39
|5438.11
|751
|2006.06.23 15:51
|modify
|316
|1.00
|211.72
|211.54
|210.22
|752
|2006.06.23 17:02
|s/l
|316
|1.00
|211.54
|211.54
|210.22
|15.21
|5453.32
|753
|2006.06.26 06:00
|sell
|317
|1.00
|211.70
|0.00
|210.95
|754
|2006.06.26 06:00
|sell
|318
|1.00
|211.70
|0.00
|210.20
|755
|2006.06.26 10:17
|close
|317
|1.00
|212.11
|0.00
|210.95
|-34.65
|5418.67
|756
|2006.06.26 10:18
|close
|318
|1.00
|212.12
|0.00
|210.20
|-35.50
|5383.17
|757
|2006.06.26 13:00
|sell
|319
|1.00
|211.53
|0.00
|210.78
|758
|2006.06.26 13:00
|sell
|320
|1.00
|211.53
|0.00
|210.03
|759
|2006.06.26 20:15
|close
|319
|1.00
|212.03
|0.00
|210.78
|-42.26
|5340.91
|760
|2006.06.26 20:15
|close
|320
|1.00
|212.04
|0.00
|210.03
|-43.11
|5297.80
|761
|2006.06.26 21:00
|buy
|321
|1.00
|212.16
|0.00
|212.91
|762
|2006.06.26 21:00
|buy
|322
|1.00
|212.16
|0.00
|213.66
|763
|2006.06.27 03:10
|close
|321
|1.00
|211.62
|0.00
|212.91
|-43.60
|5254.20
|764
|2006.06.27 03:19
|close
|322
|1.00
|211.62
|0.00
|213.66
|-43.60
|5210.59
|765
|2006.06.27 04:00
|sell
|323
|1.00
|211.65
|0.00
|210.90
|766
|2006.06.27 04:00
|sell
|324
|1.00
|211.65
|0.00
|210.15
|767
|2006.06.27 06:04
|close
|323
|1.00
|212.02
|0.00
|210.90
|-31.28
|5179.31
|768
|2006.06.27 06:04
|close
|324
|1.00
|212.02
|0.00
|210.15
|-31.28
|5148.03
|769
|2006.06.27 08:00
|buy
|325
|1.00
|212.04
|0.00
|212.79
|770
|2006.06.27 08:00
|buy
|326
|1.00
|212.04
|0.00
|213.54
|771
|2006.06.27 10:13
|close
|325
|1.00
|211.58
|0.00
|212.79
|-38.89
|5109.14
|772
|2006.06.27 10:13
|close
|326
|1.00
|211.59
|0.00
|213.54
|-38.04
|5071.10
|773
|2006.06.27 12:00
|buy
|327
|1.00
|212.10
|0.00
|212.85
|774
|2006.06.27 12:00
|buy
|328
|1.00
|212.10
|0.00
|213.60
|775
|2006.06.27 15:14
|close
|327
|1.00
|211.60
|0.00
|212.85
|-42.28
|5028.82
|776
|2006.06.27 15:15
|close
|328
|1.00
|211.58
|0.00
|213.60
|-43.97
|4984.85
|777
|2006.06.27 18:00
|buy
|329
|1.00
|212.08
|0.00
|212.83
|778
|2006.06.27 18:00
|buy
|330
|1.00
|212.08
|0.00
|213.58
|779
|2006.06.28 05:00
|close
|329
|1.00
|211.62
|0.00
|212.83
|-36.84
|4948.02
|780
|2006.06.28 05:00
|close
|330
|1.00
|211.62
|0.00
|213.58
|-36.84
|4911.18
|781
|2006.06.28 05:00
|sell
|331
|1.00
|211.63
|0.00
|210.88
|782
|2006.06.28 05:00
|sell
|332
|1.00
|211.63
|0.00
|210.13
|783
|2006.06.28 16:59
|modify
|331
|1.00
|211.63
|211.45
|210.88
|784
|2006.06.28 18:00
|s/l
|331
|1.00
|211.45
|211.45
|210.88
|15.21
|4926.39
|785
|2006.06.28 23:00
|close
|332
|1.00
|211.91
|0.00
|210.13
|-23.67
|4902.72
|786
|2006.06.29 02:00
|sell
|333
|1.00
|211.51
|0.00
|210.76
|787
|2006.06.29 02:00
|sell
|334
|1.00
|211.51
|0.00
|210.01
|788
|2006.06.29 02:49
|close
|333
|1.00
|211.89
|0.00
|210.76
|-32.12
|4870.60
|789
|2006.06.29 02:50
|close
|334
|1.00
|211.89
|0.00
|210.01
|-32.12
|4838.48
|790
|2006.06.29 10:00
|sell
|335
|1.00
|211.36
|0.00
|210.61
|791
|2006.06.29 10:00
|sell
|336
|1.00
|211.36
|0.00
|209.86
|792
|2006.06.29 13:21
|modify
|335
|1.00
|211.36
|211.18
|210.61
|793
|2006.06.29 13:57
|s/l
|335
|1.00
|211.18
|211.18
|210.61
|15.21
|4853.69
|794
|2006.06.29 15:09
|modify
|336
|1.00
|211.36
|211.18
|209.86
|795
|2006.06.30 15:37
|close
|336
|1.00
|211.03
|211.18
|209.86
|25.24
|4878.93
|796
|2006.06.30 17:00
|buy
|337
|1.00
|211.46
|0.00
|212.21
|797
|2006.06.30 17:00
|buy
|338
|1.00
|211.46
|0.00
|212.96
|798
|2006.07.04 09:22
|close
|337
|1.00
|211.01
|0.00
|212.21
|-33.94
|4844.99
|799
|2006.07.04 09:22
|close
|338
|1.00
|210.99
|0.00
|212.96
|-35.63
|4809.36
|800
|2006.07.04 15:00
|buy
|339
|1.00
|211.63
|0.00
|212.38
|801
|2006.07.04 15:00
|buy
|340
|1.00
|211.63
|0.00
|213.13
|802
|2006.07.05 00:07
|modify
|339
|1.00
|211.63
|211.81
|212.38
|803
|2006.07.05 00:46
|t/p
|339
|1.00
|212.38
|211.81
|212.38
|65.47
|4874.83
|804
|2006.07.05 00:46
|modify
|340
|1.00
|211.63
|211.81
|213.13
|805
|2006.07.05 03:08
|s/l
|340
|1.00
|211.81
|211.81
|213.13
|17.28
|4892.10
|806
|2006.07.05 16:00
|buy
|341
|1.00
|211.90
|0.00
|212.65
|807
|2006.07.05 16:00
|buy
|342
|1.00
|211.90
|0.00
|213.40
|808
|2006.07.05 17:32
|modify
|341
|1.00
|211.90
|212.08
|212.65
|809
|2006.07.05 17:58
|s/l
|341
|1.00
|212.08
|212.08
|212.65
|15.21
|4907.31
|810
|2006.07.05 20:22
|modify
|342
|1.00
|211.90
|212.08
|213.40
|811
|2006.07.06 01:08
|s/l
|342
|1.00
|212.08
|212.08
|213.40
|21.38
|4928.69
|812
|2006.07.06 07:00
|buy
|343
|1.00
|212.17
|0.00
|212.92
|813
|2006.07.06 07:00
|buy
|344
|1.00
|212.17
|0.00
|213.67
|814
|2006.07.06 13:19
|close
|343
|1.00
|211.73
|0.00
|212.92
|-37.20
|4891.49
|815
|2006.07.06 13:19
|close
|344
|1.00
|211.72
|0.00
|213.67
|-38.04
|4853.45
|816
|2006.07.06 16:00
|sell
|345
|1.00
|211.58
|0.00
|210.83
|817
|2006.07.06 16:00
|sell
|346
|1.00
|211.58
|0.00
|210.08
|818
|2006.07.07 09:27
|modify
|345
|1.00
|211.58
|211.40
|210.83
|819
|2006.07.07 09:41
|s/l
|345
|1.00
|211.40
|211.40
|210.83
|12.57
|4866.02
|820
|2006.07.07 10:37
|modify
|346
|1.00
|211.58
|211.40
|210.08
|821
|2006.07.07 11:38
|s/l
|346
|1.00
|211.40
|211.40
|210.08
|12.57
|4878.59
|822
|2006.07.11 04:00
|sell
|347
|1.00
|210.28
|0.00
|209.53
|823
|2006.07.11 04:00
|sell
|348
|1.00
|210.28
|0.00
|208.78
|824
|2006.07.11 10:04
|close
|347
|1.00
|210.61
|0.00
|209.53
|-27.89
|4850.70
|825
|2006.07.11 10:04
|close
|348
|1.00
|210.60
|0.00
|208.78
|-27.04
|4823.66
|826
|2006.07.11 12:00
|sell
|349
|1.00
|210.20
|0.00
|209.45
|827
|2006.07.11 12:00
|sell
|350
|1.00
|210.20
|0.00
|208.70
|828
|2006.07.11 13:34
|close
|349
|1.00
|210.57
|0.00
|209.45
|-31.28
|4792.38
|829
|2006.07.11 13:34
|close
|350
|1.00
|210.57
|0.00
|208.70
|-31.28
|4761.10
|830
|2006.07.11 16:00
|buy
|351
|1.00
|210.60
|0.00
|211.35
|831
|2006.07.11 16:00
|buy
|352
|1.00
|210.60
|0.00
|212.10
|832
|2006.07.12 03:56
|modify
|351
|1.00
|210.60
|210.78
|211.35
|833
|2006.07.12 09:53
|t/p
|351
|1.00
|211.35
|210.78
|211.35
|65.47
|4826.56
|834
|2006.07.12 09:53
|modify
|352
|1.00
|210.60
|210.78
|212.10
|835
|2006.07.13 12:38
|t/p
|352
|1.00
|212.10
|210.78
|212.10
|135.04
|4961.60
|836
|2006.07.17 12:00
|sell
|353
|1.00
|212.93
|0.00
|212.18
|837
|2006.07.17 12:00
|sell
|354
|1.00
|212.93
|0.00
|211.43
|838
|2006.07.18 10:30
|close
|353
|1.00
|213.37
|0.00
|212.18
|-39.84
|4921.76
|839
|2006.07.18 10:30
|close
|354
|1.00
|213.42
|0.00
|211.43
|-44.07
|4877.69
|840
|2006.07.18 11:00
|buy
|355
|1.00
|213.47
|0.00
|214.22
|841
|2006.07.18 11:00
|buy
|356
|1.00
|213.47
|0.00
|214.97
|842
|2006.07.18 13:16
|modify
|355
|1.00
|213.47
|213.65
|214.22
|843
|2006.07.18 14:35
|t/p
|355
|1.00
|214.22
|213.65
|214.22
|63.41
|4941.10
|844
|2006.07.18 14:35
|modify
|356
|1.00
|213.47
|213.65
|214.97
|845
|2006.07.19 11:13
|t/p
|356
|1.00
|214.97
|213.65
|214.97
|128.88
|5069.98
|846
|2006.07.21 14:00
|sell
|357
|1.00
|215.40
|0.00
|214.65
|847
|2006.07.21 14:00
|sell
|358
|1.00
|215.40
|0.00
|213.90
|848
|2006.07.21 16:53
|close
|357
|1.00
|215.96
|0.00
|214.65
|-47.33
|5022.65
|849
|2006.07.21 16:53
|close
|358
|1.00
|215.95
|0.00
|213.90
|-46.48
|4976.17
|850
|2006.07.21 18:00
|buy
|359
|1.00
|216.24
|0.00
|216.99
|851
|2006.07.21 18:00
|buy
|360
|1.00
|216.24
|0.00
|217.74
|852
|2006.07.24 07:59
|close
|359
|1.00
|215.68
|0.00
|216.99
|-45.29
|4930.88
|853
|2006.07.24 07:59
|close
|360
|1.00
|215.65
|0.00
|217.74
|-47.83
|4883.06
|854
|2006.07.24 08:00
|sell
|361
|1.00
|215.66
|0.00
|214.91
|855
|2006.07.24 08:00
|sell
|362
|1.00
|215.66
|0.00
|214.16
|856
|2006.07.24 09:06
|close
|361
|1.00
|216.16
|0.00
|214.91
|-42.27
|4840.79
|857
|2006.07.24 09:06
|close
|362
|1.00
|216.15
|0.00
|214.16
|-41.42
|4799.37
|858
|2006.07.24 11:00
|buy
|363
|1.00
|216.22
|0.00
|216.97
|859
|2006.07.24 11:00
|buy
|364
|1.00
|216.22
|0.00
|217.72
|860
|2006.07.24 17:24
|close
|363
|1.00
|215.72
|0.00
|216.97
|-42.27
|4757.10
|861
|2006.07.24 17:26
|close
|364
|1.00
|215.72
|0.00
|217.72
|-42.27
|4714.83
|862
|2006.07.24 18:00
|sell
|365
|1.00
|215.67
|0.00
|214.92
|863
|2006.07.24 18:00
|sell
|366
|1.00
|215.67
|0.00
|214.17
|864
|2006.07.24 20:08
|close
|365
|1.00
|216.20
|0.00
|214.92
|-44.80
|4670.03
|865
|2006.07.24 20:08
|close
|366
|1.00
|216.19
|0.00
|214.17
|-43.95
|4626.08
|866
|2006.07.25 03:00
|sell
|367
|1.00
|215.71
|0.00
|214.96
|867
|2006.07.25 03:00
|sell
|368
|1.00
|215.71
|0.00
|214.21
|868
|2006.07.25 08:24
|close
|367
|1.00
|216.12
|0.00
|214.96
|-34.65
|4591.43
|869
|2006.07.25 08:24
|close
|368
|1.00
|216.12
|0.00
|214.21
|-34.65
|4556.78
|870
|2006.07.25 10:00
|buy
|369
|1.00
|216.19
|0.00
|216.94
|871
|2006.07.25 10:00
|buy
|370
|1.00
|216.19
|0.00
|217.69
|872
|2006.07.25 16:25
|close
|369
|1.00
|215.70
|0.00
|216.94
|-41.43
|4515.35
|873
|2006.07.25 16:25
|close
|370
|1.00
|215.69
|0.00
|217.69
|-42.28
|4473.07
|874
|2006.07.25 20:00
|sell
|371
|1.00
|215.70
|0.00
|214.95
|875
|2006.07.25 20:00
|sell
|372
|1.00
|215.70
|0.00
|214.20
|876
|2006.07.26 09:20
|modify
|371
|1.00
|215.70
|215.52
|214.95
|877
|2006.07.26 10:10
|t/p
|371
|1.00
|214.95
|215.52
|214.95
|60.73
|4533.80
|878
|2006.07.26 10:10
|modify
|372
|1.00
|215.70
|215.52
|214.20
|879
|2006.07.26 16:15
|s/l
|372
|1.00
|215.52
|215.52
|214.20
|12.56
|4546.36
|880
|2006.07.26 17:00
|buy
|373
|1.00
|215.84
|0.00
|216.59
|881
|2006.07.26 17:00
|buy
|374
|1.00
|215.84
|0.00
|217.34
|882
|2006.07.27 10:50
|close
|373
|1.00
|215.33
|0.00
|216.59
|-36.95
|4509.41
|883
|2006.07.27 10:50
|close
|374
|1.00
|215.33
|0.00
|217.34
|-36.95
|4472.47
|884
|2006.07.27 11:00
|sell
|375
|1.00
|215.22
|0.00
|214.47
|885
|2006.07.27 11:00
|sell
|376
|1.00
|215.22
|0.00
|213.72
|886
|2006.07.28 05:27
|modify
|375
|1.00
|215.22
|215.04
|214.47
|887
|2006.07.28 08:13
|t/p
|375
|1.00
|214.47
|215.04
|214.47
|60.74
|4533.21
|888
|2006.07.28 08:13
|modify
|376
|1.00
|215.22
|215.04
|213.72
|889
|2006.07.28 22:17
|t/p
|376
|1.00
|213.72
|215.04
|213.72
|124.13
|4657.34
|890
|2006.07.31 20:00
|buy
|377
|1.00
|214.26
|0.00
|215.01
|891
|2006.07.31 20:00
|buy
|378
|1.00
|214.26
|0.00
|215.76
|892
|2006.08.01 07:24
|close
|377
|1.00
|213.61
|0.00
|215.01
|-52.90
|4604.44
|893
|2006.08.01 07:24
|close
|378
|1.00
|213.62
|0.00
|215.76
|-52.05
|4552.40
|894
|2006.08.01 08:00
|sell
|379
|1.00
|213.60
|0.00
|212.85
|895
|2006.08.01 08:00
|sell
|380
|1.00
|213.60
|0.00
|212.10
|896
|2006.08.01 08:43
|close
|379
|1.00
|214.05
|0.00
|212.85
|-38.03
|4514.37
|897
|2006.08.01 08:44
|close
|380
|1.00
|214.05
|0.00
|212.10
|-38.03
|4476.34
|898
|2006.08.01 10:00
|buy
|381
|1.00
|214.14
|0.00
|214.89
|899
|2006.08.01 10:00
|buy
|382
|1.00
|214.14
|0.00
|215.64
|900
|2006.08.01 14:46
|modify
|381
|1.00
|214.14
|214.32
|214.89
|901
|2006.08.01 14:53
|s/l
|381
|1.00
|214.32
|214.32
|214.89
|15.21
|4491.55
|902
|2006.08.01 15:00
|modify
|382
|1.00
|214.14
|214.32
|215.64
|903
|2006.08.03 13:00
|t/p
|382
|1.00
|215.64
|214.32
|215.64
|135.02
|4626.57
|904
|2006.08.09 09:00
|buy
|383
|1.00
|219.88
|0.00
|220.63
|905
|2006.08.09 09:00
|buy
|384
|1.00
|219.88
|0.00
|221.38
|906
|2006.08.09 13:01
|close
|383
|1.00
|219.19
|0.00
|220.63
|-58.34
|4568.23
|907
|2006.08.09 13:01
|close
|384
|1.00
|219.21
|0.00
|221.38
|-56.65
|4511.58
|908
|2006.08.09 16:00
|buy
|385
|1.00
|219.87
|0.00
|220.62
|909
|2006.08.09 16:00
|buy
|386
|1.00
|219.87
|0.00
|221.37
|910
|2006.08.10 06:17
|close
|385
|1.00
|219.34
|0.00
|220.62
|-38.65
|4472.93
|911
|2006.08.10 06:18
|close
|386
|1.00
|219.34
|0.00
|221.37
|-38.65
|4434.29
|912
|2006.08.10 07:00
|sell
|387
|1.00
|219.40
|0.00
|218.65
|913
|2006.08.10 07:00
|sell
|388
|1.00
|219.40
|0.00
|217.90
|914
|2006.08.10 09:25
|modify
|387
|1.00
|219.40
|219.22
|218.65
|915
|2006.08.10 09:47
|t/p
|387
|1.00
|218.65
|219.22
|218.65
|63.38
|4497.67
|916
|2006.08.10 09:47
|modify
|388
|1.00
|219.40
|219.22
|217.90
|917
|2006.08.11 09:01
|close
|388
|1.00
|219.12
|219.22
|217.90
|21.01
|4518.68
|918
|2006.08.11 10:00
|buy
|389
|1.00
|219.25
|0.00
|220.00
|919
|2006.08.11 10:00
|buy
|390
|1.00
|219.25
|0.00
|220.75
|920
|2006.08.11 10:22
|modify
|389
|1.00
|219.25
|219.43
|220.00
|921
|2006.08.11 10:32
|t/p
|389
|1.00
|220.00
|219.43
|220.00
|63.40
|4582.08
|922
|2006.08.11 10:32
|modify
|390
|1.00
|219.25
|219.43
|220.75
|923
|2006.08.15 09:01
|close
|390
|1.00
|219.83
|219.43
|220.75
|53.14
|4635.22
|924
|2006.08.15 11:00
|sell
|391
|1.00
|219.92
|0.00
|219.17
|925
|2006.08.15 11:00
|sell
|392
|1.00
|219.92
|0.00
|218.42
|926
|2006.08.15 14:15
|close
|391
|1.00
|220.30
|0.00
|219.17
|-32.12
|4603.10
|927
|2006.08.15 14:15
|close
|392
|1.00
|220.32
|0.00
|218.42
|-33.81
|4569.29
|928
|2006.08.15 16:00
|sell
|393
|1.00
|219.86
|0.00
|219.11
|929
|2006.08.15 16:00
|sell
|394
|1.00
|219.86
|0.00
|218.36
|930
|2006.08.16 10:18
|modify
|393
|1.00
|219.86
|219.68
|219.11
|931
|2006.08.16 10:30
|s/l
|393
|1.00
|219.68
|219.68
|219.11
|12.56
|4581.85
|932
|2006.08.16 10:37
|modify
|394
|1.00
|219.86
|219.68
|218.36
|933
|2006.08.16 12:06
|s/l
|394
|1.00
|219.68
|219.68
|218.36
|12.56
|4594.41
|934
|2006.08.16 16:00
|buy
|395
|1.00
|220.12
|0.00
|220.87
|935
|2006.08.16 16:00
|buy
|396
|1.00
|220.12
|0.00
|221.62
|936
|2006.08.16 19:47
|close
|395
|1.00
|219.63
|0.00
|220.87
|-41.42
|4552.99
|937
|2006.08.16 19:47
|close
|396
|1.00
|219.62
|0.00
|221.62
|-42.26
|4510.73
|938
|2006.08.16 19:47
|sell
|397
|1.00
|219.63
|0.00
|218.88
|939
|2006.08.16 19:47
|sell
|398
|1.00
|219.63
|0.00
|218.13
|940
|2006.08.17 08:54
|modify
|397
|1.00
|219.63
|219.45
|218.88
|941
|2006.08.17 09:21
|t/p
|397
|1.00
|218.88
|219.45
|218.88
|55.43
|4566.16
|942
|2006.08.17 09:21
|modify
|398
|1.00
|219.63
|219.45
|218.13
|943
|2006.08.18 11:21
|t/p
|398
|1.00
|218.13
|219.45
|218.13
|116.17
|4682.33
|944
|2006.08.21 10:00
|buy
|399
|1.00
|218.70
|0.00
|219.45
|945
|2006.08.21 10:00
|buy
|400
|1.00
|218.70
|0.00
|220.20
|946
|2006.08.21 10:49
|modify
|399
|1.00
|218.70
|218.88
|219.45
|947
|2006.08.21 12:07
|s/l
|399
|1.00
|218.88
|218.88
|219.45
|15.22
|4697.55
|948
|2006.08.21 13:00
|modify
|400
|1.00
|218.70
|218.88
|220.20
|949
|2006.08.22 17:44
|t/p
|400
|1.00
|220.20
|218.88
|220.20
|128.87
|4826.41
|950
|2006.08.23 10:00
|buy
|401
|1.00
|219.97
|0.00
|220.72
|951
|2006.08.23 10:00
|buy
|402
|1.00
|219.97
|0.00
|221.47
|952
|2006.08.23 15:13
|modify
|401
|1.00
|219.97
|220.15
|220.72
|953
|2006.08.23 16:20
|t/p
|401
|1.00
|220.72
|220.15
|220.72
|63.41
|4889.82
|954
|2006.08.23 16:20
|modify
|402
|1.00
|219.97
|220.15
|221.47
|955
|2006.08.23 23:31
|s/l
|402
|1.00
|220.15
|220.15
|221.47
|15.22
|4905.04
|956
|2006.08.24 06:00
|buy
|403
|1.00
|220.25
|0.00
|221.00
|957
|2006.08.24 06:00
|buy
|404
|1.00
|220.25
|0.00
|221.75
|958
|2006.08.24 17:08
|close
|403
|1.00
|219.90
|0.00
|221.00
|-29.58
|4875.46
|959
|2006.08.24 17:23
|close
|404
|1.00
|219.90
|0.00
|221.75
|-29.58
|4845.88
|960
|2006.08.24 17:23
|sell
|405
|1.00
|219.91
|0.00
|219.16
|961
|2006.08.24 17:23
|sell
|406
|1.00
|219.91
|0.00
|218.41
|962
|2006.08.25 05:20
|close
|405
|1.00
|220.29
|0.00
|219.16
|-34.76
|4811.12
|963
|2006.08.25 05:21
|close
|406
|1.00
|220.29
|0.00
|218.41
|-34.76
|4776.36
|964
|2006.08.25 06:00
|buy
|407
|1.00
|220.39
|0.00
|221.14
|965
|2006.08.25 06:00
|buy
|408
|1.00
|220.39
|0.00
|221.89
|966
|2006.08.25 08:39
|modify
|407
|1.00
|220.39
|220.57
|221.14
|967
|2006.08.25 10:39
|t/p
|407
|1.00
|221.14
|220.57
|221.14
|63.40
|4839.76
|968
|2006.08.25 10:39
|modify
|408
|1.00
|220.39
|220.57
|221.89
|969
|2006.08.28 15:18
|t/p
|408
|1.00
|221.89
|220.57
|221.89
|128.87
|4968.63
|970
|2006.08.29 08:00
|buy
|409
|1.00
|221.83
|0.00
|222.58
|971
|2006.08.29 08:00
|buy
|410
|1.00
|221.83
|0.00
|223.33
|972
|2006.08.29 14:32
|close
|409
|1.00
|221.47
|0.00
|222.58
|-30.43
|4938.20
|973
|2006.08.29 14:32
|close
|410
|1.00
|221.46
|0.00
|223.33
|-31.27
|4906.93
|974
|2006.08.29 15:00
|sell
|411
|1.00
|221.39
|0.00
|220.64
|975
|2006.08.29 15:00
|sell
|412
|1.00
|221.39
|0.00
|219.89
|976
|2006.08.30 02:25
|close
|411
|1.00
|221.86
|0.00
|220.64
|-42.38
|4864.55
|977
|2006.08.30 02:25
|close
|412
|1.00
|221.86
|0.00
|219.89
|-42.38
|4822.17
|978
|2006.08.30 07:00
|buy
|413
|1.00
|222.02
|0.00
|222.77
|979
|2006.08.30 07:00
|buy
|414
|1.00
|222.02
|0.00
|223.52
|980
|2006.08.30 09:19
|modify
|413
|1.00
|222.02
|222.20
|222.77
|981
|2006.08.30 10:38
|s/l
|413
|1.00
|222.20
|222.20
|222.77
|15.21
|4837.38
|982
|2006.08.30 11:51
|modify
|414
|1.00
|222.02
|222.20
|223.52
|983
|2006.08.31 05:15
|t/p
|414
|1.00
|223.52
|222.20
|223.52
|132.97
|4970.34
|984
|2006.08.31 17:00
|buy
|415
|1.00
|223.09
|0.00
|223.84
|985
|2006.08.31 17:00
|buy
|416
|1.00
|223.09
|0.00
|224.59
|986
|2006.08.31 20:08
|modify
|415
|1.00
|223.09
|223.27
|223.84
|987
|2006.09.01 00:41
|s/l
|415
|1.00
|223.27
|223.27
|223.84
|17.28
|4987.62
|988
|2006.09.01 01:36
|modify
|416
|1.00
|223.09
|223.27
|224.59
|989
|2006.09.01 03:36
|s/l
|416
|1.00
|223.27
|223.27
|224.59
|17.28
|5004.89
|990
|2006.09.01 10:00
|buy
|417
|1.00
|223.49
|0.00
|224.24
|991
|2006.09.01 10:00
|buy
|418
|1.00
|223.49
|0.00
|224.99
|992
|2006.09.01 14:29
|close
|417
|1.00
|223.02
|0.00
|224.24
|-39.74
|4965.15
|993
|2006.09.01 14:29
|close
|418
|1.00
|223.00
|0.00
|224.99
|-41.43
|4923.72
|994
|2006.09.01 20:00
|sell
|419
|1.00
|223.03
|0.00
|222.28
|995
|2006.09.01 20:00
|sell
|420
|1.00
|223.03
|0.00
|221.53
|996
|2006.09.04 03:46
|modify
|419
|1.00
|223.03
|222.85
|222.28
|997
|2006.09.04 06:42
|t/p
|419
|1.00
|222.28
|222.85
|222.28
|60.74
|4984.46
|998
|2006.09.04 06:42
|modify
|420
|1.00
|223.03
|222.85
|221.53
|999
|2006.09.04 10:01
|t/p
|420
|1.00
|221.53
|222.85
|221.53
|124.13
|5108.59
|1000
|2006.09.06 09:00
|sell
|421
|1.00
|220.16
|0.00
|219.41
|1001
|2006.09.06 09:00
|sell
|422
|1.00
|220.16
|0.00
|218.66
|1002
|2006.09.06 12:56
|modify
|421
|1.00
|220.16
|219.98
|219.41
|1003
|2006.09.06 13:43
|s/l
|421
|1.00
|219.98
|219.98
|219.41
|15.22
|5123.81
|1004
|2006.09.06 14:19
|modify
|422
|1.00
|220.16
|219.98
|218.66
|1005
|2006.09.06 23:39
|s/l
|422
|1.00
|219.98
|219.98
|218.66
|15.22
|5139.03
|1006
|2006.09.07 01:00
|sell
|423
|1.00
|219.79
|0.00
|219.04
|1007
|2006.09.07 01:00
|sell
|424
|1.00
|219.79
|0.00
|218.29
|1008
|2006.09.07 02:22
|close
|423
|1.00
|220.15
|0.00
|219.04
|-30.42
|5108.61
|1009
|2006.09.07 02:22
|close
|424
|1.00
|220.16
|0.00
|218.29
|-31.27
|5077.34
|1010
|2006.09.07 03:00
|buy
|425
|1.00
|220.14
|0.00
|220.89
|1011
|2006.09.07 03:00
|buy
|426
|1.00
|220.14
|0.00
|221.64
|1012
|2006.09.07 08:01
|close
|425
|1.00
|219.69
|0.00
|220.89
|-38.05
|5039.29
|1013
|2006.09.07 08:07
|close
|426
|1.00
|219.69
|0.00
|221.64
|-38.05
|5001.24
|1014
|2006.09.07 08:07
|sell
|427
|1.00
|219.69
|0.00
|218.94
|1015
|2006.09.07 08:07
|sell
|428
|1.00
|219.69
|0.00
|218.19
|1016
|2006.09.07 09:23
|close
|427
|1.00
|220.12
|0.00
|218.94
|-36.35
|4964.89
|1017
|2006.09.07 09:23
|close
|428
|1.00
|220.13
|0.00
|218.19
|-37.19
|4927.70
|1018
|2006.09.07 11:00
|sell
|429
|1.00
|219.21
|0.00
|218.46
|1019
|2006.09.07 11:00
|sell
|430
|1.00
|219.21
|0.00
|217.71
|1020
|2006.09.07 11:10
|modify
|429
|1.00
|219.21
|219.03
|218.46
|1021
|2006.09.07 11:15
|t/p
|429
|1.00
|218.46
|219.03
|218.46
|63.39
|4991.09
|1022
|2006.09.07 11:15
|modify
|430
|1.00
|219.21
|219.03
|217.71
|1023
|2006.09.07 15:04
|t/p
|430
|1.00
|217.71
|219.03
|217.71
|126.78
|5117.87
|1024
|2006.09.11 02:00
|sell
|431
|1.00
|217.98
|0.00
|217.23
|1025
|2006.09.11 02:00
|sell
|432
|1.00
|217.98
|0.00
|216.48
|1026
|2006.09.11 08:15
|close
|431
|1.00
|218.33
|0.00
|217.23
|-29.58
|5088.29
|1027
|2006.09.11 08:15
|close
|432
|1.00
|218.33
|0.00
|216.48
|-29.58
|5058.71
|1028
|2006.09.11 09:00
|buy
|433
|1.00
|218.54
|0.00
|219.29
|1029
|2006.09.11 09:00
|buy
|434
|1.00
|218.54
|0.00
|220.04
|1030
|2006.09.11 11:52
|modify
|433
|1.00
|218.54
|218.72
|219.29
|1031
|2006.09.11 16:00
|s/l
|433
|1.00
|218.72
|218.72
|219.29
|15.21
|5073.92
|1032
|2006.09.11 16:28
|modify
|434
|1.00
|218.54
|218.72
|220.04
|1033
|2006.09.12 10:35
|t/p
|434
|1.00
|220.04
|218.72
|220.04
|128.85
|5202.78
|1034
|2006.09.13 14:00
|buy
|435
|1.00
|220.66
|0.00
|221.41
|1035
|2006.09.13 14:00
|buy
|436
|1.00
|220.66
|0.00
|222.16
|1036
|2006.09.14 09:33
|modify
|435
|1.00
|220.66
|220.84
|221.41
|1037
|2006.09.14 10:38
|t/p
|435
|1.00
|221.41
|220.84
|221.41
|69.56
|5272.34
|1038
|2006.09.14 10:38
|modify
|436
|1.00
|220.66
|220.84
|222.16
|1039
|2006.09.15 12:46
|close
|436
|1.00
|221.14
|220.84
|222.16
|48.79
|5321.13
|1040
|2006.09.15 13:00
|sell
|437
|1.00
|221.18
|0.00
|220.43
|1041
|2006.09.15 13:00
|sell
|438
|1.00
|221.18
|0.00
|219.68
|1042
|2006.09.15 16:08
|modify
|437
|1.00
|221.18
|221.00
|220.43
|1043
|2006.09.15 16:25
|t/p
|437
|1.00
|220.43
|221.00
|220.43
|63.38
|5384.51
|1044
|2006.09.15 16:25
|modify
|438
|1.00
|221.18
|221.00
|219.68
|1045
|2006.09.15 17:01
|s/l
|438
|1.00
|221.00
|221.00
|219.68
|15.21
|5399.72
|1046
|2006.09.15 21:00
|sell
|439
|1.00
|220.97
|0.00
|220.22
|1047
|2006.09.15 21:00
|sell
|440
|1.00
|220.97
|0.00
|219.47
|1048
|2006.09.18 01:29
|close
|439
|1.00
|221.59
|0.00
|220.22
|-55.05
|5344.67
|1049
|2006.09.18 01:30
|close
|440
|1.00
|221.61
|0.00
|219.47
|-56.74
|5287.93
|1050
|2006.09.18 02:00
|buy
|441
|1.00
|221.75
|0.00
|222.50
|1051
|2006.09.18 02:00
|buy
|442
|1.00
|221.75
|0.00
|223.25
|1052
|2006.09.18 08:19
|modify
|441
|1.00
|221.75
|221.93
|222.50
|1053
|2006.09.18 09:17
|s/l
|441
|1.00
|221.93
|221.93
|222.50
|15.22
|5303.15
|1054
|2006.09.19 04:52
|modify
|442
|1.00
|221.75
|221.93
|223.25
|1055
|2006.09.19 06:00
|s/l
|442
|1.00
|221.93
|221.93
|223.25
|17.28
|5320.43
|1056
|2006.09.19 10:00
|sell
|443
|1.00
|221.16
|0.00
|220.41
|1057
|2006.09.19 10:00
|sell
|444
|1.00
|221.16
|0.00
|219.66
|1058
|2006.09.20 03:19
|modify
|443
|1.00
|221.16
|220.98
|220.41
|1059
|2006.09.20 04:14
|s/l
|443
|1.00
|220.98
|220.98
|220.41
|12.56
|5332.99
|1060
|2006.09.20 08:24
|modify
|444
|1.00
|221.16
|220.98
|219.66
|1061
|2006.09.20 11:27
|s/l
|444
|1.00
|220.98
|220.98
|219.66
|12.56
|5345.55
|1062
|2006.09.20 17:00
|buy
|445
|1.00
|221.53
|0.00
|222.28
|1063
|2006.09.20 17:00
|buy
|446
|1.00
|221.53
|0.00
|223.03
|1064
|2006.09.20 20:22
|modify
|445
|1.00
|221.53
|221.71
|222.28
|1065
|2006.09.20 20:30
|s/l
|445
|1.00
|221.71
|221.71
|222.28
|15.22
|5360.77
|1066
|2006.09.21 09:59
|modify
|446
|1.00
|221.53
|221.71
|223.03
|1067
|2006.09.21 10:31
|s/l
|446
|1.00
|221.71
|221.71
|223.03
|21.39
|5382.15
|1068
|2006.09.21 21:00
|sell
|447
|1.00
|221.24
|0.00
|220.49
|1069
|2006.09.21 21:00
|sell
|448
|1.00
|221.24
|0.00
|219.74
|1070
|2006.09.22 08:32
|close
|447
|1.00
|221.64
|0.00
|220.49
|-36.45
|5345.70
|1071
|2006.09.22 08:33
|close
|448
|1.00
|221.65
|0.00
|219.74
|-37.30
|5308.40
|1072
|2006.09.22 09:00
|buy
|449
|1.00
|221.82
|0.00
|222.57
|1073
|2006.09.22 09:00
|buy
|450
|1.00
|221.82
|0.00
|223.32
|1074
|2006.09.22 13:17
|close
|449
|1.00
|221.22
|0.00
|222.57
|-50.72
|5257.68
|1075
|2006.09.22 13:17
|close
|450
|1.00
|221.23
|0.00
|223.32
|-49.88
|5207.80
|1076
|2006.09.22 14:00
|sell
|451
|1.00
|221.09
|0.00
|220.34
|1077
|2006.09.22 14:00
|sell
|452
|1.00
|221.09
|0.00
|219.59
|1078
|2006.09.25 01:01
|close
|451
|1.00
|221.65
|0.00
|220.34
|-49.98
|5157.82
|1079
|2006.09.25 01:01
|close
|452
|1.00
|221.65
|0.00
|219.59
|-49.98
|5107.84
|1080
|2006.09.25 03:00
|buy
|453
|1.00
|221.66
|0.00
|222.41
|1081
|2006.09.25 03:00
|buy
|454
|1.00
|221.66
|0.00
|223.16
|1082
|2006.09.25 09:06
|close
|453
|1.00
|221.23
|0.00
|222.41
|-36.35
|5071.49
|1083
|2006.09.25 09:06
|close
|454
|1.00
|221.20
|0.00
|223.16
|-38.88
|5032.61
|1084
|2006.09.25 10:00
|sell
|455
|1.00
|221.22
|0.00
|220.47
|1085
|2006.09.25 10:00
|sell
|456
|1.00
|221.22
|0.00
|219.72
|1086
|2006.09.25 10:40
|close
|455
|1.00
|221.67
|0.00
|220.47
|-38.04
|4994.57
|1087
|2006.09.25 10:40
|close
|456
|1.00
|221.66
|0.00
|219.72
|-37.19
|4957.38
|1088
|2006.09.25 12:00
|buy
|457
|1.00
|221.92
|0.00
|222.67
|1089
|2006.09.25 12:00
|buy
|458
|1.00
|221.92
|0.00
|223.42
|1090
|2006.09.25 16:57
|close
|457
|1.00
|221.26
|0.00
|222.67
|-55.79
|4901.59
|1091
|2006.09.25 16:57
|close
|458
|1.00
|221.25
|0.00
|223.42
|-56.64
|4844.95
|1092
|2006.09.25 17:00
|sell
|459
|1.00
|221.22
|0.00
|220.47
|1093
|2006.09.25 17:00
|sell
|460
|1.00
|221.22
|0.00
|219.72
|1094
|2006.09.25 19:50
|close
|459
|1.00
|221.70
|0.00
|220.47
|-40.57
|4804.38
|1095
|2006.09.25 19:50
|close
|460
|1.00
|221.69
|0.00
|219.72
|-39.73
|4764.65
|1096
|2006.09.26 01:00
|sell
|461
|1.00
|221.32
|0.00
|220.57
|1097
|2006.09.26 01:00
|sell
|462
|1.00
|221.32
|0.00
|219.82
|1098
|2006.09.26 09:00
|modify
|461
|1.00
|221.32
|221.14
|220.57
|1099
|2006.09.26 10:00
|s/l
|461
|1.00
|221.14
|221.14
|220.57
|15.22
|4779.87
|1100
|2006.09.26 10:17
|modify
|462
|1.00
|221.32
|221.14
|219.82
|1101
|2006.09.26 15:37
|s/l
|462
|1.00
|221.14
|221.14
|219.82
|15.22
|4795.09
|1102
|2006.09.26 17:00
|buy
|463
|1.00
|221.94
|0.00
|222.69
|1103
|2006.09.26 17:00
|buy
|464
|1.00
|221.94
|0.00
|223.44
|1104
|2006.09.27 10:32
|close
|463
|1.00
|221.26
|0.00
|222.69
|-55.42
|4739.67
|1105
|2006.09.27 10:32
|close
|464
|1.00
|221.27
|0.00
|223.44
|-54.59
|4685.08
|1106
|2006.09.27 11:00
|sell
|465
|1.00
|221.17
|0.00
|220.42
|1107
|2006.09.27 11:00
|sell
|466
|1.00
|221.17
|0.00
|219.67
|1108
|2006.09.27 12:27
|close
|465
|1.00
|221.74
|0.00
|220.42
|-48.17
|4636.91
|1109
|2006.09.27 12:27
|close
|466
|1.00
|221.75
|0.00
|219.67
|-49.02
|4587.89
|1110
|2006.09.27 13:00
|buy
|467
|1.00
|221.84
|0.00
|222.59
|1111
|2006.09.27 13:00
|buy
|468
|1.00
|221.84
|0.00
|223.34
|1112
|2006.09.28 08:46
|close
|467
|1.00
|221.44
|0.00
|222.59
|-27.66
|4560.24
|1113
|2006.09.28 08:46
|close
|468
|1.00
|221.46
|0.00
|223.34
|-25.95
|4534.28
|1114
|2006.09.28 09:00
|sell
|469
|1.00
|221.39
|0.00
|220.64
|1115
|2006.09.28 09:00
|sell
|470
|1.00
|221.39
|0.00
|219.89
|1116
|2006.09.28 11:10
|modify
|469
|1.00
|221.39
|221.21
|220.64
|1117
|2006.09.28 12:45
|s/l
|469
|1.00
|221.21
|221.21
|220.64
|15.21
|4549.49
|1118
|2006.09.28 13:09
|modify
|470
|1.00
|221.39
|221.21
|219.89
|1119
|2006.09.28 20:27
|s/l
|470
|1.00
|221.21
|221.21
|219.89
|15.21
|4564.70
|1120
|2006.09.29 07:00
|sell
|471
|1.00
|221.09
|0.00
|220.34
|1121
|2006.09.29 07:00
|sell
|472
|1.00
|221.09
|0.00
|219.59
|1122
|2006.09.29 09:00
|modify
|471
|1.00
|221.09
|220.91
|220.34
|1123
|2006.09.29 09:35
|t/p
|471
|1.00
|220.34
|220.91
|220.34
|63.39
|4628.09
|1124
|2006.09.29 09:35
|modify
|472
|1.00
|221.09
|220.91
|219.59
|1125
|2006.09.29 11:02
|s/l
|472
|1.00
|220.91
|220.91
|219.59
|15.22
|4643.31
|1126
|2006.09.29 22:00
|buy
|473
|1.00
|221.19
|0.00
|221.94
|1127
|2006.09.29 22:00
|buy
|474
|1.00
|221.19
|0.00
|222.69
|1128
|2006.10.02 01:51
|close
|473
|1.00
|220.68
|0.00
|221.94
|-41.06
|4602.26
|1129
|2006.10.02 01:51
|close
|474
|1.00
|220.62
|0.00
|222.69
|-46.13
|4556.12
|1130
|2006.10.02 03:00
|buy
|475
|1.00
|221.23
|0.00
|221.98
|1131
|2006.10.02 03:00
|buy
|476
|1.00
|221.23
|0.00
|222.73
|1132
|2006.10.02 15:47
|modify
|475
|1.00
|221.23
|221.41
|221.98
|1133
|2006.10.02 16:23
|t/p
|475
|1.00
|221.98
|221.41
|221.98
|63.41
|4619.53
|1134
|2006.10.02 16:23
|modify
|476
|1.00
|221.23
|221.41
|222.73
|1135
|2006.10.04 00:23
|t/p
|476
|1.00
|222.73
|221.41
|222.73
|130.92
|4750.45
|1136
|2006.10.04 09:00
|buy
|477
|1.00
|222.60
|0.00
|223.35
|1137
|2006.10.04 09:00
|buy
|478
|1.00
|222.60
|0.00
|224.10
|1138
|2006.10.04 12:31
|close
|477
|1.00
|222.02
|0.00
|223.35
|-49.03
|4701.42
|1139
|2006.10.04 12:32
|close
|478
|1.00
|222.00
|0.00
|224.10
|-50.72
|4650.70
|1140
|2006.10.04 13:00
|sell
|479
|1.00
|222.05
|0.00
|221.30
|1141
|2006.10.04 13:00
|sell
|480
|1.00
|222.05
|0.00
|220.55
|1142
|2006.10.04 16:50
|close
|479
|1.00
|222.48
|0.00
|221.30
|-36.34
|4614.36
|1143
|2006.10.04 16:50
|close
|480
|1.00
|222.47
|0.00
|220.55
|-35.50
|4578.86
|1144
|2006.10.05 02:00
|sell
|481
|1.00
|222.18
|0.00
|221.43
|1145
|2006.10.05 02:00
|sell
|482
|1.00
|222.18
|0.00
|220.68
|1146
|2006.10.05 03:50
|modify
|481
|1.00
|222.18
|222.00
|221.43
|1147
|2006.10.05 04:35
|s/l
|481
|1.00
|222.00
|222.00
|221.43
|15.21
|4594.07
|1148
|2006.10.05 07:49
|modify
|482
|1.00
|222.18
|222.00
|220.68
|1149
|2006.10.05 08:35
|s/l
|482
|1.00
|222.00
|222.00
|220.68
|15.21
|4609.28
|1150
|2006.10.06 08:00
|sell
|483
|1.00
|221.49
|0.00
|220.74
|1151
|2006.10.06 08:00
|sell
|484
|1.00
|221.49
|0.00
|219.99
|1152
|2006.10.06 13:51
|close
|483
|1.00
|221.77
|0.00
|220.74
|-23.67
|4585.61
|1153
|2006.10.06 13:51
|close
|484
|1.00
|221.75
|0.00
|219.99
|-21.98
|4563.63
|1154
|2006.10.06 14:00
|buy
|485
|1.00
|221.87
|0.00
|222.62
|1155
|2006.10.06 14:00
|buy
|486
|1.00
|221.87
|0.00
|223.37
|1156
|2006.10.06 14:32
|modify
|485
|1.00
|221.87
|222.05
|222.62
|1157
|2006.10.06 14:51
|s/l
|485
|1.00
|222.05
|222.05
|222.62
|15.21
|4578.84
|1158
|2006.10.06 14:58
|modify
|486
|1.00
|221.87
|222.05
|223.37
|1159
|2006.10.09 14:58
|s/l
|486
|1.00
|222.05
|222.05
|223.37
|17.27
|4596.11
|1160
|2006.10.09 20:00
|buy
|487
|1.00
|222.47
|0.00
|223.22
|1161
|2006.10.09 20:00
|buy
|488
|1.00
|222.47
|0.00
|223.97
|1162
|2006.10.10 02:39
|close
|487
|1.00
|222.01
|0.00
|223.22
|-36.84
|4559.27
|1163
|2006.10.10 02:39
|close
|488
|1.00
|222.01
|0.00
|223.97
|-36.84
|4522.44
|1164
|2006.10.10 03:00
|sell
|489
|1.00
|222.05
|0.00
|221.30
|1165
|2006.10.10 03:00
|sell
|490
|1.00
|222.05
|0.00
|220.55
|1166
|2006.10.10 04:00
|close
|489
|1.00
|222.44
|0.00
|221.30
|-32.96
|4489.48
|1167
|2006.10.10 04:00
|close
|490
|1.00
|222.44
|0.00
|220.55
|-32.96
|4456.52
|1168
|2006.10.10 05:00
|buy
|491
|1.00
|222.58
|0.00
|223.33
|1169
|2006.10.10 05:00
|buy
|492
|1.00
|222.58
|0.00
|224.08
|1170
|2006.10.10 10:30
|close
|491
|1.00
|222.03
|0.00
|223.33
|-46.50
|4410.02
|1171
|2006.10.10 10:30
|close
|492
|1.00
|222.07
|0.00
|224.08
|-43.12
|4366.90
|1172
|2006.10.10 11:00
|sell
|493
|1.00
|222.07
|0.00
|221.32
|1173
|2006.10.10 11:00
|sell
|494
|1.00
|222.07
|0.00
|220.57
|1174
|2006.10.11 09:15
|modify
|493
|1.00
|222.07
|221.89
|221.32
|1175
|2006.10.11 09:39
|s/l
|493
|1.00
|221.89
|221.89
|221.32
|12.56
|4379.46
|1176
|2006.10.11 17:24
|close
|494
|1.00
|222.21
|0.00
|220.57
|-14.49
|4364.97
|1177
|2006.10.11 18:00
|sell
|495
|1.00
|221.83
|0.00
|221.08
|1178
|2006.10.11 18:00
|sell
|496
|1.00
|221.83
|0.00
|220.33
|1179
|2006.10.12 01:01
|close
|495
|1.00
|222.16
|0.00
|221.08
|-35.84
|4329.13
|1180
|2006.10.12 01:02
|close
|496
|1.00
|222.18
|0.00
|220.33
|-37.53
|4291.60
|1181
|2006.10.12 10:00
|buy
|497
|1.00
|222.24
|0.00
|222.99
|1182
|2006.10.12 10:00
|buy
|498
|1.00
|222.24
|0.00
|223.74
|1183
|2006.10.12 11:16
|close
|497
|1.00
|221.74
|0.00
|222.99
|-42.27
|4249.33
|1184
|2006.10.12 11:16
|close
|498
|1.00
|221.75
|0.00
|223.74
|-41.42
|4207.91
|1185
|2006.10.12 13:00
|sell
|499
|1.00
|221.78
|0.00
|221.03
|1186
|2006.10.12 13:00
|sell
|500
|1.00
|221.78
|0.00
|220.28
|1187
|2006.10.13 06:01
|close
|499
|1.00
|222.08
|0.00
|221.03
|-28.00
|4179.91
|1188
|2006.10.13 06:23
|close
|500
|1.00
|222.08
|0.00
|220.28
|-28.00
|4151.91
|1189
|2006.10.13 07:00
|buy
|501
|1.00
|222.10
|0.00
|222.85
|1190
|2006.10.13 07:00
|buy
|502
|1.00
|222.10
|0.00
|223.60
|1191
|2006.10.16 02:56
|close
|501
|1.00
|221.80
|0.00
|222.85
|-23.31
|4128.60
|1192
|2006.10.16 02:56
|close
|502
|1.00
|221.80
|0.00
|223.60
|-23.31
|4105.30
|1193
|2006.10.16 03:00
|sell
|503
|1.00
|221.86
|0.00
|221.11
|1194
|2006.10.16 03:00
|sell
|504
|1.00
|221.86
|0.00
|220.36
|1195
|2006.10.16 11:24
|close
|503
|1.00
|222.19
|0.00
|221.11
|-27.89
|4077.41
|1196
|2006.10.16 11:24
|close
|504
|1.00
|222.19
|0.00
|220.36
|-27.89
|4049.52
|1197
|2006.10.16 13:00
|sell
|505
|1.00
|221.76
|0.00
|221.01
|1198
|2006.10.16 13:00
|sell
|506
|1.00
|221.76
|0.00
|220.26
|1199
|2006.10.17 10:47
|modify
|505
|1.00
|221.76
|221.58
|221.01
|1200
|2006.10.17 10:59
|s/l
|505
|1.00
|221.58
|221.58
|221.01
|12.56
|4062.08
|1201
|2006.10.17 15:20
|close
|506
|1.00
|221.99
|0.00
|220.26
|-22.09
|4039.99
|1202
|2006.10.17 17:00
|buy
|507
|1.00
|222.02
|0.00
|222.77
|1203
|2006.10.17 17:00
|buy
|508
|1.00
|222.02
|0.00
|223.52
|1204
|2006.10.17 19:24
|modify
|507
|1.00
|222.02
|222.20
|222.77
|1205
|2006.10.17 22:52
|s/l
|507
|1.00
|222.20
|222.20
|222.77
|15.22
|4055.21
|1206
|2006.10.17 23:48
|close
|508
|1.00
|221.60
|0.00
|223.52
|-35.50
|4019.71
|1207
|2006.10.18 04:00
|buy
|509
|1.00
|222.08
|0.00
|222.83
|1208
|2006.10.18 04:00
|buy
|510
|1.00
|222.08
|0.00
|223.58
|1209
|2006.10.18 08:38
|close
|509
|1.00
|221.61
|0.00
|222.83
|-39.73
|3979.98
|1210
|2006.10.18 08:38
|close
|510
|1.00
|221.61
|0.00
|223.58
|-39.73
|3940.25
|1211
|2006.10.18 10:00
|buy
|511
|1.00
|222.11
|0.00
|222.86
|1212
|2006.10.18 10:00
|buy
|512
|1.00
|222.11
|0.00
|223.61
|1213
|2006.10.18 16:11
|modify
|511
|1.00
|222.11
|222.29
|222.86
|1214
|2006.10.18 16:58
|s/l
|511
|1.00
|222.29
|222.29
|222.86
|15.21
|3955.46
|1215
|2006.10.19 10:31
|close
|512
|1.00
|221.81
|0.00
|223.61
|-19.20
|3936.26
|1216
|2006.10.19 10:31
|sell
|513
|1.00
|221.83
|0.00
|221.08
|1217
|2006.10.19 10:31
|sell
|514
|1.00
|221.83
|0.00
|220.33
|1218
|2006.10.19 18:27
|close
|513
|1.00
|222.21
|0.00
|221.08
|-32.11
|3904.15
|1219
|2006.10.19 18:27
|close
|514
|1.00
|222.20
|0.00
|220.33
|-31.26
|3872.89
|1220
|2006.10.19 21:00
|sell
|515
|1.00
|221.81
|0.00
|221.06
|1221
|2006.10.19 21:00
|sell
|516
|1.00
|221.81
|0.00
|220.31
|1222
|2006.10.20 00:14
|close
|515
|1.00
|222.19
|0.00
|221.06
|-34.77
|3838.12
|1223
|2006.10.20 00:14
|close
|516
|1.00
|222.21
|0.00
|220.31
|-36.46
|3801.66
|1224
|2006.10.20 03:00
|buy
|517
|1.00
|222.30
|0.00
|223.05
|1225
|2006.10.20 03:00
|buy
|518
|1.00
|222.30
|0.00
|223.80
|1226
|2006.10.20 13:03
|modify
|517
|1.00
|222.30
|222.48
|223.05
|1227
|2006.10.20 14:11
|t/p
|517
|1.00
|223.05
|222.48
|223.05
|63.40
|3865.06
|1228
|2006.10.20 14:11
|modify
|518
|1.00
|222.30
|222.48
|223.80
|1229
|2006.10.25 09:11
|close
|518
|1.00
|223.26
|222.48
|223.80
|87.32
|3952.38
|1230
|2006.10.25 12:00
|buy
|519
|1.00
|223.64
|0.00
|224.39
|1231
|2006.10.25 12:00
|buy
|520
|1.00
|223.64
|0.00
|225.14
|1232
|2006.10.26 02:14
|close
|519
|1.00
|223.30
|0.00
|224.39
|-22.57
|3929.80
|1233
|2006.10.26 02:15
|close
|520
|1.00
|223.30
|0.00
|225.14
|-22.57
|3907.23
|1234
|2006.10.26 02:15
|sell
|521
|1.00
|223.32
|0.00
|222.57
|1235
|2006.10.26 02:15
|sell
|522
|1.00
|223.32
|0.00
|221.82
|1236
|2006.10.26 08:57
|close
|521
|1.00
|223.69
|0.00
|222.57
|-31.27
|3875.96
|1237
|2006.10.26 08:57
|close
|522
|1.00
|223.69
|0.00
|221.82
|-31.27
|3844.69
|1238
|2006.10.26 10:00
|buy
|523
|1.00
|223.77
|0.00
|224.52
|1239
|2006.10.26 10:00
|buy
|524
|1.00
|223.77
|0.00
|225.27
|1240
|2006.10.27 02:12
|modify
|523
|1.00
|223.77
|223.95
|224.52
|1241
|2006.10.27 03:49
|s/l
|523
|1.00
|223.95
|223.95
|224.52
|17.27
|3861.95
|1242
|2006.10.27 12:46
|modify
|524
|1.00
|223.77
|223.95
|225.27
|1243
|2006.10.27 14:20
|s/l
|524
|1.00
|223.95
|223.95
|225.27
|17.27
|3879.22
|1244
|2006.10.27 15:00
|sell
|525
|1.00
|223.49
|0.00
|222.74
|1245
|2006.10.27 15:00
|sell
|526
|1.00
|223.49
|0.00
|221.99
|1246
|2006.10.27 15:31
|modify
|525
|1.00
|223.49
|223.31
|222.74
|1247
|2006.10.27 15:33
|t/p
|525
|1.00
|222.74
|223.31
|222.74
|63.38
|3942.60
|1248
|2006.10.27 15:33
|modify
|526
|1.00
|223.49
|223.31
|221.99
|1249
|2006.10.27 16:48
|s/l
|526
|1.00
|223.31
|223.31
|221.99
|15.21
|3957.81
|1250
|2006.10.30 15:00
|sell
|527
|1.00
|223.08
|0.00
|222.33
|1251
|2006.10.30 15:00
|sell
|528
|1.00
|223.08
|0.00
|221.58
|1252
|2006.10.30 17:59
|close
|527
|1.00
|223.51
|0.00
|222.33
|-36.34
|3921.47
|1253
|2006.10.30 18:00
|close
|528
|1.00
|223.53
|0.00
|221.58
|-38.03
|3883.44
|1254
|2006.10.30 18:00
|buy
|529
|1.00
|223.54
|0.00
|224.29
|1255
|2006.10.30 18:00
|buy
|530
|1.00
|223.54
|0.00
|225.04
|1256
|2006.10.31 07:54
|close
|529
|1.00
|223.00
|0.00
|224.29
|-43.59
|3839.84
|1257
|2006.10.31 07:56
|close
|530
|1.00
|223.00
|0.00
|225.04
|-43.59
|3796.25
|1258
|2006.10.31 08:00
|sell
|531
|1.00
|223.05
|0.00
|222.30
|1259
|2006.10.31 08:00
|sell
|532
|1.00
|223.05
|0.00
|221.55
|1260
|2006.10.31 09:11
|close
|531
|1.00
|223.43
|0.00
|222.30
|-32.11
|3764.14
|1261
|2006.10.31 09:22
|close
|532
|1.00
|223.43
|0.00
|221.55
|-32.11
|3732.03
|1262
|2006.10.31 10:00
|buy
|533
|1.00
|223.47
|0.00
|224.22
|1263
|2006.10.31 10:00
|buy
|534
|1.00
|223.47
|0.00
|224.97
|1264
|2006.10.31 12:31
|modify
|533
|1.00
|223.47
|223.65
|224.22
|1265
|2006.10.31 13:06
|s/l
|533
|1.00
|223.65
|223.65
|224.22
|15.22
|3747.25
|1266
|2006.10.31 14:49
|modify
|534
|1.00
|223.47
|223.65
|224.97
|1267
|2006.10.31 17:01
|s/l
|534
|1.00
|223.65
|223.65
|224.97
|15.22
|3762.47
|1268
|2006.10.31 19:00
|sell
|535
|1.00
|222.92
|0.00
|222.17
|1269
|2006.10.31 19:00
|sell
|536
|1.00
|222.92
|0.00
|221.42
|1270
|2006.11.01 11:13
|close
|535
|1.00
|223.42
|0.00
|222.17
|-44.90
|3717.57
|1271
|2006.11.01 11:13
|close
|536
|1.00
|223.42
|0.00
|221.42
|-44.91
|3672.66
|1272
|2006.11.01 20:00
|buy
|537
|1.00
|223.52
|0.00
|224.27
|1273
|2006.11.01 20:00
|buy
|538
|1.00
|223.52
|0.00
|225.02
|1274
|2006.11.02 11:42
|close
|537
|1.00
|223.10
|0.00
|224.27
|-29.34
|3643.31
|1275
|2006.11.02 11:42
|close
|538
|1.00
|223.11
|0.00
|225.02
|-28.49
|3614.82
|1276
|2006.11.02 12:00
|sell
|539
|1.00
|222.93
|0.00
|222.18
|1277
|2006.11.02 12:00
|sell
|540
|1.00
|222.93
|0.00
|221.43
|1278
|2006.11.02 16:13
|close
|539
|1.00
|223.51
|0.00
|222.18
|-49.01
|3565.81
|1279
|2006.11.02 16:13
|close
|540
|1.00
|223.52
|0.00
|221.43
|-49.86
|3515.95
|1280
|2006.11.02 19:00
|buy
|541
|1.00
|223.61
|0.00
|224.36
|1281
|2006.11.02 19:00
|buy
|542
|1.00
|223.61
|0.00
|225.11
|1282
|2006.11.03 08:43
|close
|541
|1.00
|223.18
|0.00
|224.36
|-34.29
|3481.66
|1283
|2006.11.03 08:43
|close
|542
|1.00
|223.18
|0.00
|225.11
|-34.29
|3447.38
|1284
|2006.11.03 13:00
|buy
|543
|1.00
|223.70
|0.00
|224.45
|1285
|2006.11.03 13:00
|buy
|544
|1.00
|223.70
|0.00
|225.20
|1286
|2006.11.03 14:32
|modify
|543
|1.00
|223.70
|223.88
|224.45
|1287
|2006.11.03 14:36
|s/l
|543
|1.00
|223.88
|223.88
|224.45
|15.22
|3462.60
|1288
|2006.11.03 14:46
|modify
|544
|1.00
|223.70
|223.88
|225.20
|1289
|2006.11.03 14:49
|s/l
|544
|1.00
|223.88
|223.88
|225.20
|15.22
|3477.82
|1290
|2006.11.07 02:00
|buy
|545
|1.00
|224.58
|0.00
|225.33
|1291
|2006.11.07 02:00
|buy
|546
|1.00
|224.58
|0.00
|226.08
|1292
|2006.11.07 08:26
|close
|545
|1.00
|224.09
|0.00
|225.33
|-41.42
|3436.40
|1293
|2006.11.07 08:26
|close
|546
|1.00
|224.09
|0.00
|226.08
|-41.42
|3394.98
|1294
|2006.11.07 11:00
|buy
|547
|1.00
|224.56
|0.00
|225.31
|1295
|2006.11.07 11:00
|buy
|548
|1.00
|224.56
|0.00
|226.06
|1296
|2006.11.07 15:50
|close
|547
|1.00
|224.13
|0.00
|225.31
|-36.35
|3358.63
|1297
|2006.11.07 15:50
|close
|548
|1.00
|224.12
|0.00
|226.06
|-37.20
|3321.43
|1298
|2006.11.07 16:00
|sell
|549
|1.00
|224.19
|0.00
|223.44
|1299
|2006.11.07 16:00
|sell
|550
|1.00
|224.19
|0.00
|222.69
|1300
|2006.11.08 08:42
|close
|549
|1.00
|224.50
|0.00
|223.44
|-28.85
|3292.58
|1301
|2006.11.08 08:42
|close
|550
|1.00
|224.49
|0.00
|222.69
|-28.00
|3264.58
|1302
|2006.11.08 10:00
|sell
|551
|1.00
|224.12
|0.00
|223.37
|1303
|2006.11.08 10:00
|sell
|552
|1.00
|224.12
|0.00
|222.62
|1304
|2006.11.08 13:05
|close
|551
|1.00
|224.46
|0.00
|223.37
|-28.74
|3235.84
|1305
|2006.11.08 13:05
|close
|552
|1.00
|224.47
|0.00
|222.62
|-29.58
|3206.26
|1306
|2006.11.08 14:00
|sell
|553
|1.00
|224.05
|0.00
|223.30
|1307
|2006.11.08 14:00
|sell
|554
|1.00
|224.05
|0.00
|222.55
|1308
|2006.11.08 15:15
|close
|553
|1.00
|224.46
|0.00
|223.30
|-34.65
|3171.61
|1309
|2006.11.08 15:15
|close
|554
|1.00
|224.48
|0.00
|222.55
|-36.33
|3135.28
|1310
|2006.11.08 19:00
|buy
|555
|1.00
|224.53
|0.00
|225.28
|1311
|2006.11.08 19:00
|buy
|556
|1.00
|224.53
|0.00
|226.03
|1312
|2006.11.09 11:56
|modify
|555
|1.00
|224.53
|224.71
|225.28
|1313
|2006.11.09 13:17
|s/l
|555
|1.00
|224.71
|224.71
|225.28
|21.39
|3156.66
|1314
|2006.11.09 13:39
|modify
|556
|1.00
|224.53
|224.71
|226.03
|1315
|2006.11.09 14:19
|s/l
|556
|1.00
|224.71
|224.71
|226.03
|21.39
|3178.05
|1316
|2006.11.10 10:00
|buy
|557
|1.00
|224.74
|0.00
|225.49
|1317
|2006.11.10 10:00
|buy
|558
|1.00
|224.74
|0.00
|226.24
|1318
|2006.11.13 02:24
|close
|557
|1.00
|224.41
|0.00
|225.49
|-25.84
|3152.21
|1319
|2006.11.13 02:25
|close
|558
|1.00
|224.41
|0.00
|226.24
|-25.84
|3126.38
|1320
|2006.11.13 03:00
|sell
|559
|1.00
|224.25
|0.00
|223.50
|1321
|2006.11.13 03:00
|sell
|560
|1.00
|224.25
|0.00
|222.75
|1322
|2006.11.13 10:32
|close
|559
|1.00
|224.79
|0.00
|223.50
|-45.63
|3080.75
|1323
|2006.11.13 10:32
|close
|560
|1.00
|224.80
|0.00
|222.75
|-46.48
|3034.27
|1324
|2006.11.13 14:00
|sell
|561
|1.00
|224.35
|0.00
|223.60
|1325
|2006.11.13 14:00
|sell
|562
|1.00
|224.35
|0.00
|222.85
|1326
|2006.11.13 16:54
|close
|561
|1.00
|224.77
|0.00
|223.60
|-35.49
|2998.78
|1327
|2006.11.13 16:55
|close
|562
|1.00
|224.78
|0.00
|222.85
|-36.34
|2962.44
|1328
|2006.11.13 17:00
|buy
|563
|1.00
|224.81
|0.00
|225.56
|1329
|2006.11.13 17:00
|buy
|564
|1.00
|224.81
|0.00
|226.31
|1330
|2006.11.14 00:50
|close
|563
|1.00
|224.27
|0.00
|225.56
|-43.59
|2918.84
|1331
|2006.11.14 00:50
|close
|564
|1.00
|224.30
|0.00
|226.31
|-41.06
|2877.79
|1332
|2006.11.14 01:00
|sell
|565
|1.00
|224.02
|0.00
|223.27
|1333
|2006.11.14 01:00
|sell
|566
|1.00
|224.02
|0.00
|222.52
|1334
|2006.11.14 08:16
|modify
|565
|1.00
|224.02
|223.84
|223.27
|1335
|2006.11.14 09:15
|s/l
|565
|1.00
|223.84
|223.84
|223.27
|15.21
|2893.00
|1336
|2006.11.14 11:19
|modify
|566
|1.00
|224.02
|223.84
|222.52
|1337
|2006.11.16 10:21
|close
|566
|1.00
|223.14
|223.84
|222.52
|63.77
|2956.77
|1338
|2006.11.16 10:29
|sell
|567
|1.00
|222.79
|0.00
|222.04
|1339
|2006.11.16 10:29
|sell
|568
|1.00
|222.79
|0.00
|221.29
|1340
|2006.11.16 10:30
|close
|567
|1.00
|223.16
|0.00
|222.04
|-31.27
|2925.50
|1341
|2006.11.16 10:30
|close
|568
|1.00
|223.15
|0.00
|221.29
|-30.42
|2895.08
|1342
|2006.11.16 10:51
|sell
|569
|1.00
|222.79
|0.00
|222.04
|1343
|2006.11.16 10:51
|sell
|570
|1.00
|222.79
|0.00
|221.29
|1344
|2006.11.16 14:31
|close
|569
|1.00
|223.11
|0.00
|222.04
|-27.04
|2868.04
|1345
|2006.11.16 14:31
|close
|570
|1.00
|223.12
|0.00
|221.29
|-27.89
|2840.15
|1346
|2006.11.16 17:00
|buy
|571
|1.00
|223.19
|0.00
|223.94
|1347
|2006.11.16 17:00
|buy
|572
|1.00
|223.19
|0.00
|224.69
|1348
|2006.11.17 15:14
|close
|571
|1.00
|222.83
|0.00
|223.94
|-28.39
|2811.76
|1349
|2006.11.17 15:14
|close
|572
|1.00
|222.78
|0.00
|224.69
|-32.60
|2779.16
|1350
|2006.11.17 17:00
|sell
|573
|1.00
|222.89
|0.00
|222.14
|1351
|2006.11.17 17:00
|sell
|574
|1.00
|222.89
|0.00
|221.39
|1352
|2006.11.17 21:04
|close
|573
|1.00
|223.25
|0.00
|222.14
|-30.42
|2748.74
|1353
|2006.11.17 21:05
|close
|574
|1.00
|223.26
|0.00
|221.39
|-31.27
|2717.47
|1354
|2006.11.20 04:00
|buy
|575
|1.00
|223.51
|0.00
|224.26
|1355
|2006.11.20 04:00
|buy
|576
|1.00
|223.51
|0.00
|225.01
|1356
|2006.11.20 10:56
|modify
|575
|1.00
|223.51
|223.69
|224.26
|1357
|2006.11.20 12:32
|s/l
|575
|1.00
|223.69
|223.69
|224.26
|15.22
|2732.69
|1358
|2006.11.20 14:15
|modify
|576
|1.00
|223.51
|223.69
|225.01
|1359
|2006.11.21 20:28
|s/l
|576
|1.00
|223.69
|223.69
|225.01
|17.28
|2749.96
|1360
|2006.11.22 03:00
|sell
|577
|1.00
|223.76
|0.00
|223.01
|1361
|2006.11.22 03:00
|sell
|578
|1.00
|223.76
|0.00
|222.26
|1362
|2006.11.22 10:24
|close
|577
|1.00
|224.06
|0.00
|223.01
|-25.35
|2724.61
|1363
|2006.11.22 10:24
|close
|578
|1.00
|224.05
|0.00
|222.26
|-24.51
|2700.10
|1364
|2006.11.22 11:00
|sell
|579
|1.00
|223.65
|0.00
|222.90
|1365
|2006.11.22 11:00
|sell
|580
|1.00
|223.65
|0.00
|222.15
|1366
|2006.11.22 16:08
|modify
|579
|1.00
|223.65
|223.47
|222.90
|1367
|2006.11.22 16:37
|s/l
|579
|1.00
|223.47
|223.47
|222.90
|15.21
|2715.31
|1368
|2006.11.22 16:48
|modify
|580
|1.00
|223.65
|223.47
|222.15
|1369
|2006.11.22 18:39
|s/l
|580
|1.00
|223.47
|223.47
|222.15
|15.21
|2730.52
|1370
|2006.11.22 22:00
|sell
|581
|1.00
|223.41
|0.00
|222.66
|1371
|2006.11.22 22:00
|sell
|582
|1.00
|223.41
|0.00
|221.91
|1372
|2006.11.23 10:20
|modify
|581
|1.00
|223.41
|223.23
|222.66
|1373
|2006.11.23 10:59
|t/p
|581
|1.00
|222.66
|223.23
|222.66
|55.44
|2785.96
|1374
|2006.11.23 10:59
|modify
|582
|1.00
|223.41
|223.23
|221.91
|1375
|2006.11.24 08:52
|close
|582
|1.00
|223.20
|223.23
|221.91
|7.15
|2793.11
|1376
|2006.11.24 10:00
|buy
|583
|1.00
|223.83
|0.00
|224.58
|1377
|2006.11.24 10:00
|buy
|584
|1.00
|223.83
|0.00
|225.33
|1378
|2006.11.27 01:36
|modify
|583
|1.00
|223.83
|224.01
|224.58
|1379
|2006.11.27 05:47
|t/p
|583
|1.00
|224.58
|224.01
|224.58
|65.45
|2858.57
|1380
|2006.11.27 05:47
|modify
|584
|1.00
|223.83
|224.01
|225.33
|1381
|2006.11.28 08:53
|t/p
|584
|1.00
|225.33
|224.01
|225.33
|130.92
|2989.49
|1382
|2006.11.30 08:00
|buy
|585
|1.00
|226.55
|0.00
|227.30
|1383
|2006.11.30 08:00
|buy
|586
|1.00
|226.55
|0.00
|228.05
|1384
|2006.11.30 10:23
|modify
|585
|1.00
|226.55
|226.73
|227.30
|1385
|2006.11.30 10:39
|t/p
|585
|1.00
|227.30
|226.73
|227.30
|63.41
|3052.90
|1386
|2006.11.30 10:39
|modify
|586
|1.00
|226.55
|226.73
|228.05
|1387
|2006.12.01 07:12
|t/p
|586
|1.00
|228.05
|226.73
|228.05
|128.87
|3181.76
|1388
|2006.12.05 02:00
|sell
|587
|1.00
|228.09
|0.00
|227.34
|1389
|2006.12.05 02:00
|sell
|588
|1.00
|228.09
|0.00
|226.59
|1390
|2006.12.05 08:26
|modify
|587
|1.00
|228.09
|227.91
|227.34
|1391
|2006.12.05 08:39
|t/p
|587
|1.00
|227.34
|227.91
|227.34
|63.38
|3245.14
|1392
|2006.12.05 08:39
|modify
|588
|1.00
|228.09
|227.91
|226.59
|1393
|2006.12.05 10:59
|t/p
|588
|1.00
|226.59
|227.91
|226.59
|126.77
|3371.91
|1394
|2006.12.07 02:00
|sell
|589
|1.00
|226.28
|0.00
|225.53
|1395
|2006.12.07 02:00
|sell
|590
|1.00
|226.28
|0.00
|224.78
|1396
|2006.12.08 06:04
|close
|589
|1.00
|226.43
|0.00
|225.53
|-15.33
|3356.58
|1397
|2006.12.08 06:04
|close
|590
|1.00
|226.43
|0.00
|224.78
|-15.33
|3341.25
|1398
|2006.12.08 07:00
|sell
|591
|1.00
|226.05
|0.00
|225.30
|1399
|2006.12.08 07:00
|sell
|592
|1.00
|226.05
|0.00
|224.55
|1400
|2006.12.08 10:00
|close
|591
|1.00
|226.41
|0.00
|225.30
|-30.43
|3310.82
|1401
|2006.12.08 10:00
|close
|592
|1.00
|226.41
|0.00
|224.55
|-30.43
|3280.39
|1402
|2006.12.08 11:00
|buy
|593
|1.00
|226.44
|0.00
|227.19
|1403
|2006.12.08 11:00
|buy
|594
|1.00
|226.44
|0.00
|227.94
|1404
|2006.12.08 16:20
|modify
|593
|1.00
|226.44
|226.62
|227.19
|1405
|2006.12.08 17:07
|t/p
|593
|1.00
|227.19
|226.62
|227.19
|63.41
|3343.80
|1406
|2006.12.08 17:07
|modify
|594
|1.00
|226.44
|226.62
|227.94
|1407
|2006.12.11 07:51
|t/p
|594
|1.00
|227.94
|226.62
|227.94
|128.87
|3472.67
|1408
|2006.12.14 18:00
|buy
|595
|1.00
|231.11
|0.00
|231.86
|1409
|2006.12.14 18:00
|buy
|596
|1.00
|231.11
|0.00
|232.61
|1410
|2006.12.15 08:51
|modify
|595
|1.00
|231.11
|231.29
|231.86
|1411
|2006.12.15 08:54
|s/l
|595
|1.00
|231.29
|231.29
|231.86
|17.27
|3489.93
|1412
|2006.12.15 09:49
|modify
|596
|1.00
|231.11
|231.29
|232.61
|1413
|2006.12.15 10:31
|s/l
|596
|1.00
|231.29
|231.29
|232.61
|17.27
|3507.20
|1414
|2006.12.15 16:00
|sell
|597
|1.00
|230.42
|0.00
|229.67
|1415
|2006.12.15 16:00
|sell
|598
|1.00
|230.42
|0.00
|228.92
|1416
|2006.12.15 16:23
|modify
|597
|1.00
|230.42
|230.24
|229.67
|1417
|2006.12.15 16:33
|t/p
|597
|1.00
|229.67
|230.24
|229.67
|63.39
|3570.59
|1418
|2006.12.15 16:33
|modify
|598
|1.00
|230.42
|230.24
|228.92
|1419
|2006.12.15 17:18
|s/l
|598
|1.00
|230.24
|230.24
|228.92
|15.22
|3585.81
|1420
|2006.12.18 05:00
|sell
|599
|1.00
|230.67
|0.00
|229.92
|1421
|2006.12.18 05:00
|sell
|600
|1.00
|230.67
|0.00
|229.17
|1422
|2006.12.18 10:26
|modify
|599
|1.00
|230.67
|230.49
|229.92
|1423
|2006.12.18 11:30
|t/p
|599
|1.00
|229.92
|230.49
|229.92
|63.39
|3649.20
|1424
|2006.12.18 11:30
|modify
|600
|1.00
|230.67
|230.49
|229.17
|1425
|2006.12.19 08:34
|close
|600
|1.00
|230.48
|230.49
|229.17
|13.41
|3662.61
|1426
|2006.12.19 09:00
|buy
|601
|1.00
|231.01
|0.00
|231.76
|1427
|2006.12.19 09:00
|buy
|602
|1.00
|231.01
|0.00
|232.51
|1428
|2006.12.19 09:30
|modify
|601
|1.00
|231.01
|231.19
|231.76
|1429
|2006.12.19 10:00
|t/p
|601
|1.00
|231.76
|231.19
|231.76
|63.41
|3726.02
|1430
|2006.12.19 10:00
|modify
|602
|1.00
|231.01
|231.19
|232.51
|1431
|2006.12.19 22:22
|t/p
|602
|1.00
|232.51
|231.19
|232.51
|126.81
|3852.83
|1432
|2006.12.21 13:00
|sell
|603
|1.00
|231.97
|0.00
|231.22
|1433
|2006.12.21 13:00
|sell
|604
|1.00
|231.97
|0.00
|230.47
|1434
|2006.12.22 08:51
|close
|603
|1.00
|232.54
|0.00
|231.22
|-50.82
|3802.01
|1435
|2006.12.22 08:51
|close
|604
|1.00
|232.54
|0.00
|230.47
|-50.82
|3751.19
|1436
|2006.12.22 10:00
|buy
|605
|1.00
|232.66
|0.00
|233.41
|1437
|2006.12.22 10:00
|buy
|606
|1.00
|232.66
|0.00
|234.16
|1438
|2006.12.27 03:34
|close
|605
|1.00
|232.33
|0.00
|233.41
|-21.73
|3729.45
|1439
|2006.12.27 03:34
|close
|606
|1.00
|232.30
|0.00
|234.16
|-24.27
|3705.19
|1440
|2006.12.27 07:00
|buy
|607
|1.00
|232.76
|0.00
|233.51
|1441
|2006.12.27 07:00
|buy
|608
|1.00
|232.76
|0.00
|234.26
|1442
|2006.12.27 10:53
|close
|607
|1.00
|232.36
|0.00
|233.51
|-33.81
|3671.38
|1443
|2006.12.27 10:53
|close
|608
|1.00
|232.35
|0.00
|234.26
|-34.66
|3636.72
|1444
|2006.12.27 11:00
|sell
|609
|1.00
|232.38
|0.00
|231.63
|1445
|2006.12.27 11:00
|sell
|610
|1.00
|232.38
|0.00
|230.88
|1446
|2006.12.27 13:54
|close
|609
|1.00
|232.82
|0.00
|231.63
|-37.19
|3599.53
|1447
|2006.12.27 13:54
|close
|610
|1.00
|232.83
|0.00
|230.88
|-38.03
|3561.50
|1448
|2006.12.27 15:00
|sell
|611
|1.00
|232.35
|0.00
|231.60
|1449
|2006.12.27 15:00
|sell
|612
|1.00
|232.35
|0.00
|230.85
|1450
|2006.12.27 15:18
|modify
|611
|1.00
|232.35
|232.17
|231.60
|1451
|2006.12.27 16:21
|s/l
|611
|1.00
|232.17
|232.17
|231.60
|15.21
|3576.71
|1452
|2006.12.28 10:18
|close
|612
|1.00
|232.70
|0.00
|230.85
|-37.53
|3539.18
|1453
|2006.12.28 11:00
|buy
|613
|1.00
|232.74
|0.00
|233.49
|1454
|2006.12.28 11:00
|buy
|614
|1.00
|232.74
|0.00
|234.24
|1455
|2006.12.28 13:43
|modify
|613
|1.00
|232.74
|232.92
|233.49
|1456
|2006.12.28 14:26
|t/p
|613
|1.00
|233.49
|232.92
|233.49
|63.41
|3602.59
|1457
|2006.12.28 14:26
|modify
|614
|1.00
|232.74
|232.92
|234.24
|1458
|2006.12.28 15:51
|s/l
|614
|1.00
|232.92
|232.92
|234.24
|15.22
|3617.81
|1459
|2006.12.29 11:00
|buy
|615
|1.00
|233.28
|0.00
|234.03
|1460
|2006.12.29 11:00
|buy
|616
|1.00
|233.28
|0.00
|234.78
|1461
|2006.12.29 13:53
|modify
|615
|1.00
|233.28
|233.46
|234.03
|1462
|2006.12.29 15:00
|s/l
|615
|1.00
|233.46
|233.46
|234.03
|15.22
|3633.03
|1463
|2007.01.02 09:24
|modify
|616
|1.00
|233.28
|233.46
|234.78
|1464
|2007.01.03 11:09
|t/p
|616
|1.00
|234.78
|233.46
|234.78
|132.97
|3766.00
|1465
|2007.01.03 15:00
|sell
|617
|1.00
|233.67
|0.00
|232.92
|1466
|2007.01.03 15:00
|sell
|618
|1.00
|233.67
|0.00
|232.17
|1467
|2007.01.03 16:06
|modify
|617
|1.00
|233.67
|233.49
|232.92
|1468
|2007.01.03 20:58
|t/p
|617
|1.00
|232.92
|233.49
|232.92
|63.39
|3829.39
|1469
|2007.01.03 20:58
|modify
|618
|1.00
|233.67
|233.49
|232.17
|1470
|2007.01.04 09:49
|t/p
|618
|1.00
|232.17
|233.49
|232.17
|118.83
|3948.22
|1471
|2007.01.08 15:00
|sell
|619
|1.00
|229.07
|0.00
|228.32
|1472
|2007.01.08 15:00
|sell
|620
|1.00
|229.07
|0.00
|227.57
|1473
|2007.01.08 16:43
|close
|619
|1.00
|229.61
|0.00
|228.32
|-45.64
|3902.58
|1474
|2007.01.08 16:44
|close
|620
|1.00
|229.61
|0.00
|227.57
|-45.64
|3856.94
|1475
|2007.01.08 18:00
|buy
|621
|1.00
|229.75
|0.00
|230.50
|1476
|2007.01.08 18:00
|buy
|622
|1.00
|229.75
|0.00
|231.25
|1477
|2007.01.08 22:47
|modify
|621
|1.00
|229.75
|229.93
|230.50
|1478
|2007.01.09 01:04
|t/p
|621
|1.00
|230.50
|229.93
|230.50
|65.45
|3922.40
|1479
|2007.01.09 01:04
|modify
|622
|1.00
|229.75
|229.93
|231.25
|1480
|2007.01.09 08:48
|t/p
|622
|1.00
|231.25
|229.93
|231.25
|128.85
|4051.25
|1481
|2007.01.10 08:00
|buy
|623
|1.00
|231.28
|0.00
|232.03
|1482
|2007.01.10 08:00
|buy
|624
|1.00
|231.28
|0.00
|232.78
|1483
|2007.01.10 15:39
|modify
|623
|1.00
|231.28
|231.46
|232.03
|1484
|2007.01.10 16:15
|s/l
|623
|1.00
|231.46
|231.46
|232.03
|15.22
|4066.47
|1485
|2007.01.10 19:24
|close
|624
|1.00
|230.85
|0.00
|232.78
|-36.35
|4030.12
|1486
|2007.01.11 01:00
|sell
|625
|1.00
|230.90
|0.00
|230.15
|1487
|2007.01.11 01:00
|sell
|626
|1.00
|230.90
|0.00
|229.40
|1488
|2007.01.11 01:58
|close
|625
|1.00
|231.41
|0.00
|230.15
|-43.11
|3987.01
|1489
|2007.01.11 01:58
|close
|626
|1.00
|231.40
|0.00
|229.40
|-42.26
|3944.75
|1490
|2007.01.11 05:00
|buy
|627
|1.00
|231.50
|0.00
|232.25
|1491
|2007.01.11 05:00
|buy
|628
|1.00
|231.50
|0.00
|233.00
|1492
|2007.01.11 08:31
|modify
|627
|1.00
|231.50
|231.68
|232.25
|1493
|2007.01.11 09:14
|t/p
|627
|1.00
|232.25
|231.68
|232.25
|63.40
|4008.15
|1494
|2007.01.11 09:14
|modify
|628
|1.00
|231.50
|231.68
|233.00
|1495
|2007.01.11 10:29
|t/p
|628
|1.00
|233.00
|231.68
|233.00
|126.80
|4134.95
|1496
|2007.01.16 17:00
|buy
|629
|1.00
|236.82
|0.00
|237.57
|1497
|2007.01.16 17:00
|buy
|630
|1.00
|236.82
|0.00
|238.32
|1498
|2007.01.17 08:39
|modify
|629
|1.00
|236.82
|237.00
|237.57
|1499
|2007.01.17 08:56
|s/l
|629
|1.00
|237.00
|237.00
|237.57
|17.28
|4152.23
|1500
|2007.01.17 11:37
|modify
|630
|1.00
|236.82
|237.00
|238.32
|1501
|2007.01.17 11:45
|s/l
|630
|1.00
|237.00
|237.00
|238.32
|17.28
|4169.50
|1502
|2007.01.17 14:00
|buy
|631
|1.00
|237.15
|0.00
|237.90
|1503
|2007.01.17 14:00
|buy
|632
|1.00
|237.15
|0.00
|238.65
|1504
|2007.01.17 16:32
|modify
|631
|1.00
|237.15
|237.33
|237.90
|1505
|2007.01.18 04:00
|t/p
|631
|1.00
|237.90
|237.33
|237.90
|69.56
|4239.07
|1506
|2007.01.18 04:00
|modify
|632
|1.00
|237.15
|237.33
|238.65
|1507
|2007.01.18 07:24
|t/p
|632
|1.00
|238.65
|237.33
|238.65
|132.97
|4372.03
|1508
|2007.01.22 01:00
|buy
|633
|1.00
|239.45
|0.00
|240.20
|1509
|2007.01.22 01:00
|buy
|634
|1.00
|239.45
|0.00
|240.95
|1510
|2007.01.22 10:41
|modify
|633
|1.00
|239.45
|239.63
|240.20
|1511
|2007.01.22 12:11
|t/p
|633
|1.00
|240.20
|239.63
|240.20
|63.41
|4435.44
|1512
|2007.01.22 12:11
|modify
|634
|1.00
|239.45
|239.63
|240.95
|1513
|2007.01.23 11:09
|t/p
|634
|1.00
|240.95
|239.63
|240.95
|128.87
|4564.31
|1514
|2007.01.25 21:00
|sell
|635
|1.00
|237.85
|0.00
|237.10
|1515
|2007.01.25 21:00
|sell
|636
|1.00
|237.85
|0.00
|236.35
|1516
|2007.01.26 00:35
|close
|635
|1.00
|238.65
|0.00
|237.10
|-70.26
|4494.05
|1517
|2007.01.26 00:35
|close
|636
|1.00
|238.66
|0.00
|236.35
|-71.10
|4422.95
|1518
|2007.01.26 01:00
|buy
|637
|1.00
|239.00
|0.00
|239.75
|1519
|2007.01.26 01:00
|buy
|638
|1.00
|239.00
|0.00
|240.50
|1520
|2007.01.26 15:32
|close
|637
|1.00
|237.83
|0.00
|239.75
|-98.91
|4324.04
|1521
|2007.01.26 15:32
|close
|638
|1.00
|237.83
|0.00
|240.50
|-98.91
|4225.13
|1522
|2007.01.26 16:00
|sell
|639
|1.00
|237.69
|0.00
|236.94
|1523
|2007.01.26 16:00
|sell
|640
|1.00
|237.69
|0.00
|236.19
|1524
|2007.01.29 02:02
|close
|639
|1.00
|238.43
|0.00
|236.94
|-65.19
|4159.94
|1525
|2007.01.29 02:02
|close
|640
|1.00
|238.43
|0.00
|236.19
|-65.19
|4094.75
|1526
|2007.01.29 03:00
|buy
|641
|1.00
|238.51
|0.00
|239.26
|1527
|2007.01.29 03:00
|buy
|642
|1.00
|238.51
|0.00
|240.01
|1528
|2007.01.29 08:01
|modify
|641
|1.00
|238.51
|238.69
|239.26
|1529
|2007.01.29 08:21
|s/l
|641
|1.00
|238.69
|238.69
|239.26
|15.22
|4109.97
|1530
|2007.01.30 04:30
|modify
|642
|1.00
|238.51
|238.69
|240.01
|1531
|2007.01.30 09:29
|t/p
|642
|1.00
|240.01
|238.69
|240.01
|128.87
|4238.83
|1532
|2007.01.30 17:00
|sell
|643
|1.00
|238.33
|0.00
|237.58
|1533
|2007.01.30 17:00
|sell
|644
|1.00
|238.33
|0.00
|236.83
|1534
|2007.01.31 08:29
|modify
|643
|1.00
|238.33
|238.15
|237.58
|1535
|2007.01.31 08:49
|t/p
|643
|1.00
|237.58
|238.15
|237.58
|60.73
|4299.56
|1536
|2007.01.31 08:49
|modify
|644
|1.00
|238.33
|238.15
|236.83
|1537
|2007.01.31 09:38
|t/p
|644
|1.00
|236.83
|238.15
|236.83
|124.11
|4423.67
|1538
|2007.02.01 20:00
|buy
|645
|1.00
|237.72
|0.00
|238.47
|1539
|2007.02.01 20:00
|buy
|646
|1.00
|237.72
|0.00
|239.22
|1540
|2007.02.02 12:25
|modify
|645
|1.00
|237.72
|237.90
|238.47
|1541
|2007.02.02 14:28
|t/p
|645
|1.00
|238.47
|237.90
|238.47
|65.45
|4489.13
|1542
|2007.02.02 14:28
|modify
|646
|1.00
|237.72
|237.90
|239.22
|1543
|2007.02.02 18:00
|s/l
|646
|1.00
|237.90
|237.90
|239.22
|17.28
|4506.40
|1544
|2007.02.05 03:00
|sell
|647
|1.00
|237.39
|0.00
|236.64
|1545
|2007.02.05 03:00
|sell
|648
|1.00
|237.39
|0.00
|235.89
|1546
|2007.02.05 10:14
|modify
|647
|1.00
|237.39
|237.21
|236.64
|1547
|2007.02.05 10:42
|t/p
|647
|1.00
|236.64
|237.21
|236.64
|63.38
|4569.78
|1548
|2007.02.05 10:42
|modify
|648
|1.00
|237.39
|237.21
|235.89
|1549
|2007.02.05 14:14
|t/p
|648
|1.00
|235.89
|237.21
|235.89
|126.76
|4696.54
|1550
|2007.02.06 11:00
|buy
|649
|1.00
|236.89
|0.00
|237.64
|1551
|2007.02.06 11:00
|buy
|650
|1.00
|236.89
|0.00
|238.39
|1552
|2007.02.07 08:19
|modify
|649
|1.00
|236.89
|237.07
|237.64
|1553
|2007.02.07 11:09
|t/p
|649
|1.00
|237.64
|237.07
|237.64
|65.45
|4762.00
|1554
|2007.02.07 11:09
|modify
|650
|1.00
|236.89
|237.07
|238.39
|1555
|2007.02.08 07:42
|t/p
|650
|1.00
|238.39
|237.07
|238.39
|135.02
|4897.02
|1556
|2007.02.08 15:00
|sell
|651
|1.00
|237.39
|0.00
|236.64
|1557
|2007.02.08 15:00
|sell
|652
|1.00
|237.39
|0.00
|235.89
|1558
|2007.02.09 06:48
|close
|651
|1.00
|237.85
|0.00
|236.64
|-41.53
|4855.49
|1559
|2007.02.09 06:48
|close
|652
|1.00
|237.86
|0.00
|235.89
|-42.37
|4813.12
|1560
|2007.02.12 12:00
|sell
|653
|1.00
|237.08
|0.00
|236.33
|1561
|2007.02.12 12:00
|sell
|654
|1.00
|237.08
|0.00
|235.58
|1562
|2007.02.13 02:58
|modify
|653
|1.00
|237.08
|236.90
|236.33
|1563
|2007.02.13 07:19
|s/l
|653
|1.00
|236.90
|236.90
|236.33
|12.56
|4825.68
|1564
|2007.02.13 07:49
|modify
|654
|1.00
|237.08
|236.90
|235.58
|1565
|2007.02.13 08:55
|s/l
|654
|1.00
|236.90
|236.90
|235.58
|12.56
|4838.24
|1566
|2007.02.14 12:00
|buy
|655
|1.00
|236.73
|0.00
|237.48
|1567
|2007.02.14 12:00
|buy
|656
|1.00
|236.73
|0.00
|238.23
|1568
|2007.02.14 15:59
|modify
|655
|1.00
|236.73
|236.91
|237.48
|1569
|2007.02.14 16:01
|s/l
|655
|1.00
|236.91
|236.91
|237.48
|15.21
|4853.45
|1570
|2007.02.14 16:07
|modify
|656
|1.00
|236.73
|236.91
|238.23
|1571
|2007.02.14 16:17
|s/l
|656
|1.00
|236.91
|236.91
|238.23
|15.21
|4868.66
|1572
|2007.02.15 02:00
|sell
|657
|1.00
|235.83
|0.00
|235.08
|1573
|2007.02.15 02:00
|sell
|658
|1.00
|235.83
|0.00
|234.33
|1574
|2007.02.15 02:23
|modify
|657
|1.00
|235.83
|235.65
|235.08
|1575
|2007.02.15 02:26
|s/l
|657
|1.00
|235.65
|235.65
|235.08
|15.21
|4883.87
|1576
|2007.02.15 02:32
|modify
|658
|1.00
|235.83
|235.65
|234.33
|1577
|2007.02.15 02:39
|s/l
|658
|1.00
|235.65
|235.65
|234.33
|15.21
|4899.08
|1578
|2007.02.15 02:39
|sell
|659
|1.00
|235.60
|0.00
|234.85
|1579
|2007.02.15 02:39
|sell
|660
|1.00
|235.60
|0.00
|234.10
|1580
|2007.02.15 11:46
|modify
|659
|1.00
|235.60
|235.42
|234.85
|1581
|2007.02.15 16:00
|t/p
|659
|1.00
|234.85
|235.42
|234.85
|63.38
|4962.46
|1582
|2007.02.15 16:00
|modify
|660
|1.00
|235.60
|235.42
|234.10
|1583
|2007.02.15 16:35
|t/p
|660
|1.00
|234.10
|235.42
|234.10
|126.76
|5089.22
|1584
|2007.02.19 11:00
|buy
|661
|1.00
|233.67
|0.00
|234.42
|1585
|2007.02.19 11:00
|buy
|662
|1.00
|233.67
|0.00
|235.17
|1586
|2007.02.19 11:18
|close
|661
|1.00
|232.93
|0.00
|234.42
|-62.55
|5026.67
|1587
|2007.02.19 11:18
|close
|662
|1.00
|232.89
|0.00
|235.17
|-65.93
|4960.74
|1588
|2007.02.19 12:00
|sell
|663
|1.00
|232.61
|0.00
|231.86
|1589
|2007.02.19 12:00
|sell
|664
|1.00
|232.61
|0.00
|231.11
|1590
|2007.02.19 17:13
|close
|663
|1.00
|233.29
|0.00
|231.86
|-57.46
|4903.28
|1591
|2007.02.19 17:14
|close
|664
|1.00
|233.29
|0.00
|231.11
|-57.46
|4845.82
|1592
|2007.02.19 18:00
|buy
|665
|1.00
|233.29
|0.00
|234.04
|1593
|2007.02.19 18:00
|buy
|666
|1.00
|233.29
|0.00
|234.79
|1594
|2007.02.19 18:38
|modify
|665
|1.00
|233.29
|233.47
|234.04
|1595
|2007.02.19 19:26
|s/l
|665
|1.00
|233.47
|233.47
|234.04
|15.22
|4861.04
|1596
|2007.02.20 02:27
|modify
|666
|1.00
|233.29
|233.47
|234.79
|1597
|2007.02.20 15:37
|t/p
|666
|1.00
|234.79
|233.47
|234.79
|128.85
|4989.89
|1598
|2007.02.21 07:00
|buy
|667
|1.00
|235.02
|0.00
|235.77
|1599
|2007.02.21 07:00
|buy
|668
|1.00
|235.02
|0.00
|236.52
|1600
|2007.02.21 08:28
|modify
|667
|1.00
|235.02
|235.20
|235.77
|1601
|2007.02.21 08:35
|s/l
|667
|1.00
|235.20
|235.20
|235.77
|15.22
|5005.11
|1602
|2007.02.21 08:53
|modify
|668
|1.00
|235.02
|235.20
|236.52
|1603
|2007.02.21 11:14
|s/l
|668
|1.00
|235.20
|235.20
|236.52
|15.22
|5020.33
|1604
|2007.02.26 10:00
|sell
|669
|1.00
|236.71
|0.00
|235.96
|1605
|2007.02.26 10:00
|sell
|670
|1.00
|236.71
|0.00
|235.21
|1606
|2007.02.27 07:05
|modify
|669
|1.00
|236.71
|236.53
|235.96
|1607
|2007.02.27 07:19
|t/p
|669
|1.00
|235.96
|236.53
|235.96
|60.74
|5081.07
|1608
|2007.02.27 07:19
|modify
|670
|1.00
|236.71
|236.53
|235.21
|1609
|2007.02.27 08:53
|t/p
|670
|1.00
|235.21
|236.53
|235.21
|124.12
|5205.19
|1610
|2007.03.01 04:00
|sell
|671
|1.00
|232.40
|0.00
|231.65
|1611
|2007.03.01 04:00
|sell
|672
|1.00
|232.40
|0.00
|230.90
|1612
|2007.03.01 05:08
|modify
|671
|1.00
|232.40
|232.22
|231.65
|1613
|2007.03.01 05:32
|s/l
|671
|1.00
|232.22
|232.22
|231.65
|15.21
|5220.40
|1614
|2007.03.01 05:52
|modify
|672
|1.00
|232.40
|232.22
|230.90
|1615
|2007.03.01 06:47
|s/l
|672
|1.00
|232.22
|232.22
|230.90
|15.21
|5235.61
|1616
|2007.03.06 12:00
|buy
|673
|1.00
|224.73
|0.00
|225.48
|1617
|2007.03.06 12:00
|buy
|674
|1.00
|224.73
|0.00
|226.23
|1618
|2007.03.06 21:18
|modify
|673
|1.00
|224.73
|224.91
|225.48
|1619
|2007.03.06 22:18
|s/l
|673
|1.00
|224.91
|224.91
|225.48
|15.21
|5250.82
|1620
|2007.03.06 22:59
|modify
|674
|1.00
|224.73
|224.91
|226.23
|1621
|2007.03.07 02:26
|s/l
|674
|1.00
|224.91
|224.91
|226.23
|17.27
|5268.09
|1622
|2007.03.07 08:00
|buy
|675
|1.00
|224.68
|0.00
|225.43
|1623
|2007.03.07 08:00
|buy
|676
|1.00
|224.68
|0.00
|226.18
|1624
|2007.03.07 23:01
|close
|675
|1.00
|224.10
|0.00
|225.43
|-49.03
|5219.06
|1625
|2007.03.07 23:01
|close
|676
|1.00
|224.10
|0.00
|226.18
|-49.03
|5170.03
|1626
|2007.03.08 00:00
|sell
|677
|1.00
|223.65
|0.00
|222.90
|1627
|2007.03.08 00:00
|sell
|678
|1.00
|223.65
|0.00
|222.15
|1628
|2007.03.08 00:14
|modify
|677
|1.00
|223.65
|223.47
|222.90
|1629
|2007.03.08 01:21
|s/l
|677
|1.00
|223.47
|223.47
|222.90
|15.21
|5185.24
|1630
|2007.03.08 04:08
|close
|678
|1.00
|224.74
|0.00
|222.15
|-92.12
|5093.12
|1631
|2007.03.08 05:00
|buy
|679
|1.00
|224.78
|0.00
|225.53
|1632
|2007.03.08 05:00
|buy
|680
|1.00
|224.78
|0.00
|226.28
|1633
|2007.03.08 06:02
|modify
|679
|1.00
|224.78
|224.96
|225.53
|1634
|2007.03.08 06:05
|t/p
|679
|1.00
|225.53
|224.96
|225.53
|63.39
|5156.51
|1635
|2007.03.08 06:05
|modify
|680
|1.00
|224.78
|224.96
|226.28
|1636
|2007.03.08 12:00
|t/p
|680
|1.00
|226.28
|224.96
|226.28
|126.79
|5283.30
|1637
|2007.03.12 14:00
|sell
|681
|1.00
|226.89
|0.00
|226.14
|1638
|2007.03.12 14:00
|sell
|682
|1.00
|226.89
|0.00
|225.39
|1639
|2007.03.12 14:14
|modify
|681
|1.00
|226.89
|226.71
|226.14
|1640
|2007.03.12 14:15
|t/p
|681
|1.00
|226.14
|226.71
|226.14
|63.38
|5346.68
|1641
|2007.03.12 14:15
|modify
|682
|1.00
|226.89
|226.71
|225.39
|1642
|2007.03.12 15:22
|s/l
|682
|1.00
|226.71
|226.71
|225.39
|15.21
|5361.89
|1643
|2007.03.12 23:00
|sell
|683
|1.00
|227.34
|0.00
|226.59
|1644
|2007.03.12 23:00
|sell
|684
|1.00
|227.34
|0.00
|225.84
|1645
|2007.03.12 23:28
|modify
|683
|1.00
|227.34
|227.16
|226.59
|1646
|2007.03.12 23:36
|s/l
|683
|1.00
|227.16
|227.16
|226.59
|15.21
|5377.10
|1647
|2007.03.13 02:06
|modify
|684
|1.00
|227.34
|227.16
|225.84
|1648
|2007.03.13 03:04
|s/l
|684
|1.00
|227.16
|227.16
|225.84
|12.56
|5389.66
|1649
|2007.03.14 18:00
|sell
|685
|1.00
|224.60
|0.00
|223.85
|1650
|2007.03.14 18:00
|sell
|686
|1.00
|224.60
|0.00
|223.10
|1651
|2007.03.14 18:25
|close
|685
|1.00
|225.36
|0.00
|223.85
|-64.22
|5325.44
|1652
|2007.03.14 18:25
|close
|686
|1.00
|225.40
|0.00
|223.10
|-67.60
|5257.84
|1653
|2007.03.14 20:00
|buy
|687
|1.00
|225.92
|0.00
|226.67
|1654
|2007.03.14 20:00
|buy
|688
|1.00
|225.92
|0.00
|227.42
|1655
|2007.03.14 20:16
|modify
|687
|1.00
|225.92
|226.10
|226.67
|1656
|2007.03.14 20:39
|s/l
|687
|1.00
|226.10
|226.10
|226.67
|15.22
|5273.06
|1657
|2007.03.14 20:49
|modify
|688
|1.00
|225.92
|226.10
|227.42
|1658
|2007.03.15 00:12
|t/p
|688
|1.00
|227.42
|226.10
|227.42
|132.97
|5406.02
|1659
|2007.03.16 06:00
|buy
|689
|1.00
|226.93
|0.00
|227.68
|1660
|2007.03.16 06:00
|buy
|690
|1.00
|226.93
|0.00
|228.43
|1661
|2007.03.16 12:03
|modify
|689
|1.00
|226.93
|227.11
|227.68
|1662
|2007.03.16 12:16
|s/l
|689
|1.00
|227.11
|227.11
|227.68
|15.21
|5421.23
|1663
|2007.03.16 13:20
|modify
|690
|1.00
|226.93
|227.11
|228.43
|1664
|2007.03.16 13:30
|s/l
|690
|1.00
|227.11
|227.11
|228.43
|15.21
|5436.44
|1665
|2007.03.16 22:59
|sell
|691
|1.00
|226.61
|0.00
|225.86
|1666
|2007.03.16 22:59
|sell
|692
|1.00
|226.61
|0.00
|225.11
|1667
|2007.03.19 00:00
|t/p
|691
|1.00
|225.86
|0.00
|225.86
|60.73
|5497.17
|1668
|2007.03.19 00:00
|modify
|692
|1.00
|226.61
|226.43
|225.11
|1669
|2007.03.19 01:20
|s/l
|692
|1.00
|226.43
|226.43
|225.11
|12.56
|5509.73
|1670
|2007.03.19 03:00
|buy
|693
|1.00
|227.55
|0.00
|228.30
|1671
|2007.03.19 03:00
|buy
|694
|1.00
|227.55
|0.00
|229.05
|1672
|2007.03.19 09:36
|modify
|693
|1.00
|227.55
|227.73
|228.30
|1673
|2007.03.19 09:58
|t/p
|693
|1.00
|228.30
|227.73
|228.30
|63.39
|5573.12
|1674
|2007.03.19 09:58
|modify
|694
|1.00
|227.55
|227.73
|229.05
|1675
|2007.03.19 17:12
|t/p
|694
|1.00
|229.05
|227.73
|229.05
|126.79
|5699.91
|1676
|2007.03.22 09:00
|buy
|695
|1.00
|230.89
|0.00
|231.64
|1677
|2007.03.22 09:00
|buy
|696
|1.00
|230.89
|0.00
|232.39
|1678
|2007.03.22 10:10
|modify
|695
|1.00
|230.89
|231.07
|231.64
|1679
|2007.03.22 10:30
|t/p
|695
|1.00
|231.64
|231.07
|231.64
|63.40
|5763.31
|1680
|2007.03.22 10:30
|modify
|696
|1.00
|230.89
|231.07
|232.39
|1681
|2007.03.23 10:09
|close
|696
|1.00
|231.27
|231.07
|232.39
|34.17
|5797.49
|1682
|2007.03.23 11:00
|sell
|697
|1.00
|231.15
|0.00
|230.40
|1683
|2007.03.23 11:00
|sell
|698
|1.00
|231.15
|0.00
|229.65
|1684
|2007.03.26 05:52
|close
|697
|1.00
|231.77
|0.00
|230.40
|-55.05
|5742.44
|1685
|2007.03.26 05:52
|close
|698
|1.00
|231.77
|0.00
|229.65
|-55.05
|5687.39
|1686
|2007.03.26 07:00
|buy
|699
|1.00
|231.82
|0.00
|232.57
|1687
|2007.03.26 07:00
|buy
|700
|1.00
|231.82
|0.00
|233.32
|1688
|2007.03.26 12:19
|modify
|699
|1.00
|231.82
|232.00
|232.57
|1689
|2007.03.26 13:27
|t/p
|699
|1.00
|232.57
|232.00
|232.57
|63.40
|5750.79
|1690
|2007.03.26 13:27
|modify
|700
|1.00
|231.82
|232.00
|233.32
|1691
|2007.03.26 14:07
|s/l
|700
|1.00
|232.00
|232.00
|233.32
|15.22
|5766.01
|1692
|2007.03.27 08:00
|buy
|701
|1.00
|232.49
|0.00
|233.24
|1693
|2007.03.27 08:00
|buy
|702
|1.00
|232.49
|0.00
|233.99
|1694
|2007.03.27 13:37
|close
|701
|1.00
|231.84
|0.00
|233.24
|-54.95
|5711.06
|1695
|2007.03.27 13:37
|close
|702
|1.00
|231.84
|0.00
|233.99
|-54.95
|5656.11
|1696
|2007.03.27 15:00
|sell
|703
|1.00
|231.73
|0.00
|230.98
|1697
|2007.03.27 15:00
|sell
|704
|1.00
|231.73
|0.00
|230.23
|1698
|2007.03.28 01:20
|modify
|703
|1.00
|231.73
|231.55
|230.98
|1699
|2007.03.28 01:27
|t/p
|703
|1.00
|230.98
|231.55
|230.98
|60.73
|5716.84
|1700
|2007.03.28 01:27
|modify
|704
|1.00
|231.73
|231.55
|230.23
|1701
|2007.03.28 04:36
|t/p
|704
|1.00
|230.23
|231.55
|230.23
|124.12
|5840.96
|1702
|2007.03.29 05:00
|sell
|705
|1.00
|230.13
|0.00
|229.38
|1703
|2007.03.29 05:00
|sell
|706
|1.00
|230.13
|0.00
|228.63
|1704
|2007.03.29 06:54
|close
|705
|1.00
|230.70
|0.00
|229.38
|-48.17
|5792.79
|1705
|2007.03.29 06:54
|close
|706
|1.00
|230.69
|0.00
|228.63
|-47.33
|5745.46
|1706
|2007.03.29 07:00
|buy
|707
|1.00
|230.74
|0.00
|231.49
|1707
|2007.03.29 07:00
|buy
|708
|1.00
|230.74
|0.00
|232.24
|1708
|2007.03.29 12:36
|modify
|707
|1.00
|230.74
|230.92
|231.49
|1709
|2007.03.29 14:43
|t/p
|707
|1.00
|231.49
|230.92
|231.49
|63.40
|5808.86
|1710
|2007.03.29 14:43
|modify
|708
|1.00
|230.74
|230.92
|232.24
|1711
|2007.03.29 16:29
|s/l
|708
|1.00
|230.92
|230.92
|232.24
|15.21
|5824.07
|1712
|2007.03.30 09:00
|buy
|709
|1.00
|231.09
|0.00
|231.84
|1713
|2007.03.30 09:00
|buy
|710
|1.00
|231.09
|0.00
|232.59
|1714
|2007.03.30 12:53
|modify
|709
|1.00
|231.09
|231.27
|231.84
|1715
|2007.03.30 12:59
|s/l
|709
|1.00
|231.27
|231.27
|231.84
|15.22
|5839.29
|1716
|2007.03.30 13:07
|modify
|710
|1.00
|231.09
|231.27
|232.59
|1717
|2007.03.30 13:51
|s/l
|710
|1.00
|231.27
|231.27
|232.59
|15.22
|5854.51
|1718
|2007.04.04 15:00
|buy
|711
|1.00
|234.46
|0.00
|235.21
|1719
|2007.04.04 15:00
|buy
|712
|1.00
|234.46
|0.00
|235.96
|1720
|2007.04.05 02:21
|close
|711
|1.00
|234.15
|0.00
|235.21
|-20.03
|5834.47
|1721
|2007.04.05 02:21
|close
|712
|1.00
|234.15
|0.00
|235.96
|-20.03
|5814.44
|1722
|2007.04.05 03:00
|sell
|713
|1.00
|234.13
|0.00
|233.38
|1723
|2007.04.05 03:00
|sell
|714
|1.00
|234.13
|0.00
|232.63
|1724
|2007.04.05 07:28
|close
|713
|1.00
|234.65
|0.00
|233.38
|-43.95
|5770.49
|1725
|2007.04.05 07:28
|close
|714
|1.00
|234.66
|0.00
|232.63
|-44.79
|5725.70
|1726
|2007.04.05 08:00
|buy
|715
|1.00
|234.68
|0.00
|235.43
|1727
|2007.04.05 08:00
|buy
|716
|1.00
|234.68
|0.00
|236.18
|1728
|2007.04.05 09:21
|close
|715
|1.00
|234.17
|0.00
|235.43
|-43.11
|5682.59
|1729
|2007.04.05 09:21
|close
|716
|1.00
|234.18
|0.00
|236.18
|-42.26
|5640.33
|1730
|2007.04.05 10:00
|sell
|717
|1.00
|234.20
|0.00
|233.45
|1731
|2007.04.05 10:00
|sell
|718
|1.00
|234.20
|0.00
|232.70
|1732
|2007.04.05 11:00
|modify
|717
|1.00
|234.20
|234.02
|233.45
|1733
|2007.04.05 11:02
|s/l
|717
|1.00
|234.02
|234.02
|233.45
|15.21
|5655.54
|1734
|2007.04.05 13:07
|modify
|718
|1.00
|234.20
|234.02
|232.70
|1735
|2007.04.05 13:13
|s/l
|718
|1.00
|234.02
|234.02
|232.70
|15.21
|5670.75
|1736
|2007.04.06 05:00
|buy
|719
|1.00
|234.40
|0.00
|235.15
|1737
|2007.04.06 05:00
|buy
|720
|1.00
|234.40
|0.00
|235.90
|1738
|2007.04.06 06:38
|close
|719
|1.00
|233.91
|0.00
|235.15
|-41.42
|5629.33
|1739
|2007.04.06 06:38
|close
|720
|1.00
|233.92
|0.00
|235.90
|-40.57
|5588.76
|1740
|2007.04.06 07:00
|sell
|721
|1.00
|233.97
|0.00
|233.22
|1741
|2007.04.06 07:00
|sell
|722
|1.00
|233.97
|0.00
|232.47
|1742
|2007.04.06 12:32
|close
|721
|1.00
|234.32
|0.00
|233.22
|-29.58
|5559.18
|1743
|2007.04.06 12:32
|close
|722
|1.00
|234.34
|0.00
|232.47
|-31.27
|5527.91
|1744
|2007.04.06 12:35
|sell
|723
|1.00
|233.95
|0.00
|233.20
|1745
|2007.04.06 12:35
|sell
|724
|1.00
|233.95
|0.00
|232.45
|1746
|2007.04.06 12:39
|close
|723
|1.00
|234.33
|0.00
|233.20
|-32.11
|5495.80
|1747
|2007.04.06 12:39
|close
|724
|1.00
|234.35
|0.00
|232.45
|-33.80
|5462.00
|1748
|2007.04.06 13:00
|buy
|725
|1.00
|234.39
|0.00
|235.14
|1749
|2007.04.06 13:00
|buy
|726
|1.00
|234.39
|0.00
|235.89
|1750
|2007.04.09 11:35
|close
|725
|1.00
|234.00
|0.00
|235.14
|-30.91
|5431.08
|1751
|2007.04.09 11:35
|close
|726
|1.00
|234.02
|0.00
|235.89
|-29.23
|5401.86
|1752
|2007.04.09 13:00
|sell
|727
|1.00
|233.80
|0.00
|233.05
|1753
|2007.04.09 13:00
|sell
|728
|1.00
|233.80
|0.00
|232.30
|1754
|2007.04.10 03:33
|close
|727
|1.00
|234.32
|0.00
|233.05
|-46.60
|5355.26
|1755
|2007.04.10 03:33
|close
|728
|1.00
|234.33
|0.00
|232.30
|-47.44
|5307.82
|1756
|2007.04.10 06:00
|buy
|729
|1.00
|234.42
|0.00
|235.17
|1757
|2007.04.10 06:00
|buy
|730
|1.00
|234.42
|0.00
|235.92
|1758
|2007.04.10 09:20
|modify
|729
|1.00
|234.42
|234.60
|235.17
|1759
|2007.04.10 11:04
|t/p
|729
|1.00
|235.17
|234.60
|235.17
|63.40
|5371.22
|1760
|2007.04.10 11:04
|modify
|730
|1.00
|234.42
|234.60
|235.92
|1761
|2007.04.10 15:45
|s/l
|730
|1.00
|234.60
|234.60
|235.92
|15.22
|5386.44
|1762
|2007.04.12 10:00
|buy
|731
|1.00
|235.84
|0.00
|236.59
|1763
|2007.04.12 10:00
|buy
|732
|1.00
|235.84
|0.00
|237.34
|1764
|2007.04.12 13:04
|close
|731
|1.00
|235.40
|0.00
|236.59
|-37.20
|5349.24
|1765
|2007.04.12 13:04
|close
|732
|1.00
|235.39
|0.00
|237.34
|-38.04
|5311.20
|1766
|2007.04.12 14:00
|sell
|733
|1.00
|235.23
|0.00
|234.48
|1767
|2007.04.12 14:00
|sell
|734
|1.00
|235.23
|0.00
|233.73
|1768
|2007.04.12 20:20
|close
|733
|1.00
|235.85
|0.00
|234.48
|-52.40
|5258.80
|1769
|2007.04.12 20:20
|close
|734
|1.00
|235.86
|0.00
|233.73
|-53.24
|5205.56
|1770
|2007.04.12 21:00
|buy
|735
|1.00
|235.85
|0.00
|236.60
|1771
|2007.04.12 21:00
|buy
|736
|1.00
|235.85
|0.00
|237.35
|1772
|2007.04.12 23:49
|close
|735
|1.00
|235.41
|0.00
|236.60
|-37.19
|5168.37
|1773
|2007.04.12 23:49
|close
|736
|1.00
|235.42
|0.00
|237.35
|-36.35
|5132.02
|1774
|2007.04.13 01:00
|sell
|737
|1.00
|235.42
|0.00
|234.67
|1775
|2007.04.13 01:00
|sell
|738
|1.00
|235.42
|0.00
|233.92
|1776
|2007.04.13 01:31
|close
|737
|1.00
|235.88
|0.00
|234.67
|-38.87
|5093.15
|1777
|2007.04.13 01:31
|close
|738
|1.00
|235.87
|0.00
|233.92
|-38.03
|5055.12
|1778
|2007.04.13 03:00
|sell
|739
|1.00
|235.49
|0.00
|234.74
|1779
|2007.04.13 03:00
|sell
|740
|1.00
|235.49
|0.00
|233.99
|1780
|2007.04.13 03:24
|close
|739
|1.00
|235.89
|0.00
|234.74
|-33.81
|5021.31
|1781
|2007.04.13 03:24
|close
|740
|1.00
|235.89
|0.00
|233.99
|-33.81
|4987.50
|1782
|2007.04.13 06:00
|sell
|741
|1.00
|235.49
|0.00
|234.74
|1783
|2007.04.13 06:00
|sell
|742
|1.00
|235.49
|0.00
|233.99
|1784
|2007.04.13 06:30
|close
|741
|1.00
|235.89
|0.00
|234.74
|-33.81
|4953.69
|1785
|2007.04.13 07:13
|close
|742
|1.00
|235.90
|0.00
|233.99
|-34.65
|4919.04
|1786
|2007.04.17 08:00
|buy
|743
|1.00
|237.76
|0.00
|238.51
|1787
|2007.04.17 08:00
|buy
|744
|1.00
|237.76
|0.00
|239.26
|1788
|2007.04.17 08:31
|modify
|743
|1.00
|237.76
|237.94
|238.51
|1789
|2007.04.17 08:36
|t/p
|743
|1.00
|238.51
|237.94
|238.51
|63.39
|4982.43
|1790
|2007.04.17 08:36
|modify
|744
|1.00
|237.76
|237.94
|239.26
|1791
|2007.04.17 12:17
|t/p
|744
|1.00
|239.26
|237.94
|239.26
|126.79
|5109.22