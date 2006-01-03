Strategy Tester Report
Amazing_System_GBPJPY_Dan

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.04.18 00:00 (2006.01.01 - 2007.04.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; Target1=75; Target2=150; Breakeven=true;
Bars in test12941Ticks modelled3437182Modelling quality89.99%
Initial deposit10000.00
Total net profit-4890.78Gross profit13567.92Gross loss-18458.71
Profit factor0.74Expected payoff-6.57
Absolute drawdown7299.90Maximal drawdown7299.90 (73.00%)Relative drawdown73.00% (7299.90)
Total trades744Short positions (won %)376 (32.45%)Long positions (won %)368 (49.46%)
Profit trades (% of total)304 (40.86%)Loss trades (% of total)440 (59.14%)
Largestprofit trade135.04loss trade-98.91
Averageprofit trade44.63loss trade-41.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (802.27)consecutive losses (loss in money)28 (-1160.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)802.27 (10)consecutive loss (count of losses)-1160.90 (28)
Averageconsecutive wins3consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 04:00sell11.00202.490.00201.74
22006.01.02 04:00sell21.00202.490.00200.99
32006.01.02 09:16close11.00203.020.00201.74-44.799955.21
42006.01.02 09:17close21.00203.010.00200.99-43.959911.26
52006.01.02 10:00buy31.00203.190.00203.94
62006.01.02 10:00buy41.00203.190.00204.69
72006.01.03 00:02close31.00202.590.00203.94-48.679862.58
82006.01.03 00:03close41.00202.590.00204.69-48.679813.91
92006.01.03 00:04sell51.00202.600.00201.85
102006.01.03 00:04sell61.00202.600.00201.10
112006.01.03 01:22close51.00203.070.00201.85-39.739774.18
122006.01.03 01:22close61.00203.080.00201.10-40.579733.61
132006.01.03 03:00sell71.00202.660.00201.91
142006.01.03 03:00sell81.00202.660.00201.16
152006.01.03 09:32close71.00203.050.00201.91-32.979700.64
162006.01.03 09:32close81.00203.040.00201.16-32.129668.52
172006.01.03 18:00sell91.00202.440.00201.69
182006.01.03 18:00sell101.00202.440.00200.94
192006.01.03 21:38close91.00203.040.00201.69-50.719617.81
202006.01.03 21:38close101.00203.030.00200.94-49.879567.94
212006.01.04 00:00buy111.00203.050.00203.80
222006.01.04 00:00buy121.00203.050.00204.55
232006.01.04 03:15close111.00202.480.00203.80-48.199519.75
242006.01.04 03:15close121.00202.400.00204.55-54.959464.80
252006.01.04 07:00sell131.00202.510.00201.76
262006.01.04 07:00sell141.00202.510.00201.01
272006.01.04 08:21close131.00203.020.00201.76-43.109421.70
282006.01.04 08:21close141.00203.050.00201.01-45.649376.06
292006.01.04 10:00buy151.00203.330.00204.08
302006.01.04 10:00buy161.00203.330.00204.83
312006.01.04 10:21modify151.00203.33203.51204.08
322006.01.04 11:34t/p151.00204.08203.51204.0863.419439.47
332006.01.04 11:34modify161.00203.33203.51204.83
342006.01.05 08:04s/l161.00203.51203.51204.8321.399460.85
352006.01.05 09:00sell171.00203.240.00202.49
362006.01.05 09:00sell181.00203.240.00201.74
372006.01.05 10:46close171.00203.820.00202.49-49.029411.83
382006.01.05 10:46close181.00203.830.00201.74-49.879361.96
392006.01.05 11:00buy191.00203.970.00204.72
402006.01.05 11:00buy201.00203.970.00205.47
412006.01.05 17:04close191.00203.320.00204.72-54.959307.01
422006.01.05 17:04close201.00203.310.00205.47-55.809251.21
432006.01.05 17:04sell211.00203.330.00202.58
442006.01.05 17:04sell221.00203.330.00201.83
452006.01.05 18:37close211.00203.940.00202.58-51.569199.65
462006.01.06 10:24close221.00203.930.00201.83-53.369146.30
472006.01.06 11:00buy231.00203.990.00204.74
482006.01.06 11:00buy241.00203.990.00205.49
492006.01.06 13:33close231.00203.420.00204.74-48.199098.10
502006.01.06 13:33close241.00203.430.00205.49-47.349050.76
512006.01.06 14:00sell251.00203.490.00202.74
522006.01.06 14:00sell261.00203.490.00201.99
532006.01.06 14:34close251.00203.950.00202.74-38.889011.89
542006.01.06 14:35close261.00203.950.00201.99-38.888973.01
552006.01.06 14:37sell271.00203.490.00202.74
562006.01.06 14:37sell281.00203.490.00201.99
572006.01.06 14:48modify271.00203.49203.31202.74
582006.01.06 14:49t/p271.00202.74203.31202.7463.399036.40
592006.01.06 14:49modify281.00203.49203.31201.99
602006.01.09 01:24t/p281.00201.99203.31201.99124.149160.54
612006.01.09 20:00sell291.00202.180.00201.43
622006.01.09 20:00sell301.00202.180.00200.68
632006.01.09 22:01modify291.00202.18202.00201.43
642006.01.09 22:50s/l291.00202.00202.00201.4315.219175.75
652006.01.10 01:08close301.00202.560.00200.68-34.779140.98
662006.01.10 06:00buy311.00202.560.00203.31
672006.01.10 06:00buy321.00202.560.00204.06
682006.01.10 08:23close311.00201.900.00203.31-55.809085.18
692006.01.10 08:23close321.00201.890.00204.06-56.649028.54
702006.01.10 10:00sell331.00201.620.00200.87
712006.01.10 10:00sell341.00201.620.00200.12
722006.01.10 14:30close331.00202.390.00200.87-65.088963.46
732006.01.10 14:30close341.00202.400.00200.12-65.938897.53
742006.01.10 22:00sell351.00201.760.00201.01
752006.01.10 22:00sell361.00201.760.00200.26
762006.01.11 06:25close351.00202.240.00201.01-43.228854.31
772006.01.11 06:25close361.00202.260.00200.26-44.928809.39
782006.01.11 08:00buy371.00202.340.00203.09
792006.01.11 08:00buy381.00202.340.00203.84
802006.01.11 09:16close371.00201.720.00203.09-52.418756.98
812006.01.11 09:16close381.00201.710.00203.84-53.268703.72
822006.01.11 11:00sell391.00201.450.00200.70
832006.01.11 11:00sell401.00201.450.00199.95
842006.01.11 11:33modify391.00201.45201.27200.70
852006.01.11 12:18t/p391.00200.70201.27200.7063.398767.11
862006.01.11 12:18modify401.00201.45201.27199.95
872006.01.11 16:54s/l401.00201.27201.27199.9515.218782.32
882006.01.12 01:00buy411.00201.950.00202.70
892006.01.12 01:00buy421.00201.950.00203.45
902006.01.12 03:22close411.00201.380.00202.70-48.198734.13
912006.01.12 03:35close421.00201.380.00203.45-48.198685.93
922006.01.12 04:00sell431.00201.400.00200.65
932006.01.12 04:00sell441.00201.400.00199.90
942006.01.12 10:10modify431.00201.40201.22200.65
952006.01.12 10:11s/l431.00201.22201.22200.6515.218701.14
962006.01.12 12:15modify441.00201.40201.22199.90
972006.01.12 13:07s/l441.00201.22201.22199.9015.218716.35
982006.01.12 15:00sell451.00200.930.00200.18
992006.01.12 15:00sell461.00200.930.00199.43
1002006.01.12 23:31close451.00201.600.00200.18-56.638659.72
1012006.01.12 23:31close461.00201.620.00199.43-58.328601.40
1022006.01.13 00:00buy471.00201.800.00202.55
1032006.01.13 00:00buy481.00201.800.00203.30
1042006.01.13 08:46modify471.00201.80201.98202.55
1052006.01.13 10:39t/p471.00202.55201.98202.5563.418664.81
1062006.01.13 10:39modify481.00201.80201.98203.30
1072006.01.16 06:36t/p481.00203.30201.98203.30128.888793.69
1082006.01.17 05:00buy491.00203.100.00203.85
1092006.01.17 05:00buy501.00203.100.00204.60
1102006.01.17 08:34close491.00202.670.00203.85-36.368757.33
1112006.01.17 08:34close501.00202.670.00204.60-36.368720.97
1122006.01.17 11:00sell511.00202.500.00201.75
1132006.01.17 11:00sell521.00202.500.00201.00
1142006.01.17 12:45close511.00203.170.00201.75-56.638664.34
1152006.01.17 12:46close521.00203.170.00201.00-56.638607.71
1162006.01.17 15:00buy531.00203.350.00204.10
1172006.01.17 15:00buy541.00203.350.00204.85
1182006.01.17 16:50modify531.00203.35203.53204.10
1192006.01.17 17:15t/p531.00204.10203.53204.1063.408671.11
1202006.01.17 17:15modify541.00203.35203.53204.85
1212006.01.18 08:25s/l541.00203.53203.53204.8517.278688.37
1222006.01.18 11:00sell551.00202.990.00202.24
1232006.01.18 11:00sell561.00202.990.00201.49
1242006.01.19 08:34modify551.00202.99202.81202.24
1252006.01.19 08:44s/l551.00202.81202.81202.247.278695.64
1262006.01.19 09:05modify561.00202.99202.81201.49
1272006.01.19 16:58s/l561.00202.81202.81201.497.278702.91
1282006.01.20 09:00sell571.00202.560.00201.81
1292006.01.20 09:00sell581.00202.560.00201.06
1302006.01.20 12:45close571.00203.120.00201.81-47.348655.57
1312006.01.20 12:45close581.00203.140.00201.06-49.038606.54
1322006.01.20 16:00buy591.00203.390.00204.14
1332006.01.20 16:00buy601.00203.390.00204.89
1342006.01.20 17:49modify591.00203.39203.57204.14
1352006.01.20 18:29s/l591.00203.57203.57204.1415.228621.76
1362006.01.20 19:33modify601.00203.39203.57204.89
1372006.01.23 09:59s/l601.00203.57203.57204.8917.288639.04
1382006.01.23 12:00buy611.00203.910.00204.66
1392006.01.23 12:00buy621.00203.910.00205.41
1402006.01.23 15:28modify611.00203.91204.09204.66
1412006.01.23 16:50t/p611.00204.66204.09204.6663.418702.45
1422006.01.23 16:50modify621.00203.91204.09205.41
1432006.01.25 01:14t/p621.00205.41204.09205.41130.938833.38
1442006.01.27 10:00buy631.00207.110.00207.86
1452006.01.27 10:00buy641.00207.110.00208.61
1462006.01.27 11:52modify631.00207.11207.29207.86
1472006.01.27 14:31t/p631.00207.86207.29207.8663.408896.78
1482006.01.27 14:31modify641.00207.11207.29208.61
1492006.01.27 16:59s/l641.00207.29207.29208.6115.218911.99
1502006.01.30 00:00buy651.00207.490.00208.24
1512006.01.30 00:00buy661.00207.490.00208.99
1522006.01.30 15:29modify651.00207.49207.67208.24
1532006.01.30 16:09t/p651.00208.24207.67208.2463.418975.40
1542006.01.30 16:09modify661.00207.49207.67208.99
1552006.01.30 19:30s/l661.00207.67207.67208.9915.228990.62
1562006.01.30 21:00buy671.00207.860.00208.61
1572006.01.30 21:00buy681.00207.860.00209.36
1582006.01.31 10:04close671.00207.450.00208.61-32.608958.01
1592006.01.31 10:04close681.00207.450.00209.36-32.608925.41
1602006.01.31 13:00sell691.00207.420.00206.67
1612006.01.31 13:00sell701.00207.420.00205.92
1622006.01.31 15:27close691.00207.960.00206.67-45.648879.77
1632006.01.31 15:27close701.00207.950.00205.92-44.808834.97
1642006.01.31 17:00buy711.00208.100.00208.85
1652006.01.31 17:00buy721.00208.100.00209.60
1662006.01.31 18:30modify711.00208.10208.28208.85
1672006.01.31 18:42s/l711.00208.28208.28208.8515.218850.18
1682006.01.31 19:43modify721.00208.10208.28209.60
1692006.02.01 02:41s/l721.00208.28208.28209.6017.278867.44
1702006.02.03 17:00sell731.00209.660.00208.91
1712006.02.03 17:00sell741.00209.660.00208.16
1722006.02.06 01:42modify731.00209.66209.48208.91
1732006.02.06 01:55s/l731.00209.48209.48208.9112.568880.00
1742006.02.06 02:28modify741.00209.66209.48208.16
1752006.02.06 14:50t/p741.00208.16209.48208.16124.139004.13
1762006.02.08 15:00sell751.00206.220.00205.47
1772006.02.08 15:00sell761.00206.220.00204.72
1782006.02.08 17:29close751.00206.620.00205.47-33.818970.32
1792006.02.08 17:29close761.00206.620.00204.72-33.818936.51
1802006.02.08 18:00buy771.00206.640.00207.39
1812006.02.08 18:00buy781.00206.640.00208.14
1822006.02.09 08:04modify771.00206.64206.82207.39
1832006.02.09 09:00s/l771.00206.82206.82207.3921.398957.90
1842006.02.09 11:12close781.00206.030.00208.14-45.418912.49
1852006.02.09 18:00buy791.00206.670.00207.42
1862006.02.09 18:00buy801.00206.670.00208.17
1872006.02.10 00:43modify791.00206.67206.85207.42
1882006.02.10 02:05s/l791.00206.85206.85207.4217.278929.76
1892006.02.10 06:24close801.00206.250.00208.17-33.458896.30
1902006.02.10 07:00sell811.00206.030.00205.28
1912006.02.10 07:00sell821.00206.030.00204.53
1922006.02.10 08:26modify811.00206.03205.85205.28
1932006.02.10 08:49t/p811.00205.28205.85205.2863.398959.69
1942006.02.10 08:49modify821.00206.03205.85204.53
1952006.02.10 14:07s/l821.00205.85205.85204.5315.218974.90
1962006.02.13 13:00sell831.00205.520.00204.77
1972006.02.13 13:00sell841.00205.520.00204.02
1982006.02.13 14:25modify831.00205.52205.34204.77
1992006.02.13 14:27s/l831.00205.34205.34204.7715.218990.11
2002006.02.13 16:35modify841.00205.52205.34204.02
2012006.02.13 16:59s/l841.00205.34205.34204.0215.219005.32
2022006.02.15 06:00sell851.00204.110.00203.36
2032006.02.15 06:00sell861.00204.110.00202.61
2042006.02.15 11:37close851.00204.440.00203.36-27.908977.42
2052006.02.15 11:37close861.00204.450.00202.61-28.748948.68
2062006.02.15 12:00buy871.00204.450.00205.20
2072006.02.15 12:00buy881.00204.450.00205.95
2082006.02.15 14:19modify871.00204.45204.63205.20
2092006.02.15 15:04s/l871.00204.63204.63205.2015.228963.90
2102006.02.15 15:09modify881.00204.45204.63205.95
2112006.02.15 15:11s/l881.00204.63204.63205.9515.228979.12
2122006.02.15 17:00buy891.00204.910.00205.66
2132006.02.15 17:00buy901.00204.910.00206.41
2142006.02.15 17:53modify891.00204.91205.09205.66
2152006.02.15 18:11s/l891.00205.09205.09205.6615.218994.33
2162006.02.16 10:32close901.00204.300.00206.41-45.418948.92
2172006.02.16 11:00sell911.00204.160.00203.41
2182006.02.16 11:00sell921.00204.160.00202.66
2192006.02.16 11:26close911.00204.780.00203.41-52.408896.52
2202006.02.16 11:26close921.00204.780.00202.66-52.408844.12
2212006.02.16 15:00buy931.00204.830.00205.58
2222006.02.16 15:00buy941.00204.830.00206.33
2232006.02.16 17:28close931.00204.340.00205.58-41.428802.70
2242006.02.16 17:28close941.00204.340.00206.33-41.428761.28
2252006.02.16 19:00buy951.00204.850.00205.60
2262006.02.16 19:00buy961.00204.850.00206.35
2272006.02.17 00:38close951.00204.400.00205.60-35.988725.29
2282006.02.17 00:38close961.00204.390.00206.35-36.848688.46
2292006.02.17 01:00sell971.00204.340.00203.59
2302006.02.17 01:00sell981.00204.340.00202.84
2312006.02.17 01:51close971.00204.900.00203.59-47.348641.12
2322006.02.17 01:51close981.00204.890.00202.84-46.498594.63
2332006.02.17 02:00buy991.00204.960.00205.71
2342006.02.17 02:00buy1001.00204.960.00206.46
2352006.02.17 10:11modify991.00204.96205.14205.71
2362006.02.17 12:13t/p991.00205.71205.14205.7163.418658.04
2372006.02.17 12:13modify1001.00204.96205.14206.46
2382006.02.21 00:52t/p1001.00206.46205.14206.46130.938788.97
2392006.02.22 06:00buy1011.00207.140.00207.89
2402006.02.22 06:00buy1021.00207.140.00208.64
2412006.02.22 11:35close1011.00206.660.00207.89-40.588748.39
2422006.02.22 11:35close1021.00206.650.00208.64-41.438706.96
2432006.02.22 13:00sell1031.00206.630.00205.88
2442006.02.22 13:00sell1041.00206.630.00205.13
2452006.02.22 14:33modify1031.00206.63206.45205.88
2462006.02.22 15:25s/l1031.00206.45206.45205.8815.218722.17
2472006.02.23 02:13modify1041.00206.63206.45205.13
2482006.02.23 06:06t/p1041.00205.13206.45205.13118.838841.00
2492006.02.28 07:00sell1051.00202.340.00201.59
2502006.02.28 07:00sell1061.00202.340.00200.84
2512006.02.28 11:16close1051.00202.820.00201.59-40.578800.43
2522006.02.28 11:16close1061.00202.820.00200.84-40.578759.86
2532006.02.28 12:00buy1071.00202.900.00203.65
2542006.02.28 12:00buy1081.00202.900.00204.40
2552006.02.28 13:20modify1071.00202.90203.08203.65
2562006.02.28 14:37s/l1071.00203.08203.08203.6515.228775.08
2572006.02.28 19:52modify1081.00202.90203.08204.40
2582006.02.28 20:48s/l1081.00203.08203.08204.4015.228790.30
2592006.03.01 21:00buy1091.00203.280.00204.03
2602006.03.01 21:00buy1101.00203.280.00204.78
2612006.03.02 11:57close1091.00202.930.00204.03-23.428766.87
2622006.03.02 11:57close1101.00202.940.00204.78-22.598744.29
2632006.03.02 12:00sell1111.00203.000.00202.25
2642006.03.02 12:00sell1121.00203.000.00201.50
2652006.03.02 16:41modify1111.00203.00202.82202.25
2662006.03.02 16:56s/l1111.00202.82202.82202.2515.218759.50
2672006.03.02 18:26close1121.00203.410.00201.50-34.668724.84
2682006.03.03 01:00sell1131.00203.000.00202.25
2692006.03.03 01:00sell1141.00203.000.00201.50
2702006.03.03 01:12close1131.00203.420.00202.25-35.508689.34
2712006.03.03 01:12close1141.00203.440.00201.50-37.198652.15
2722006.03.07 08:00buy1151.00205.410.00206.16
2732006.03.07 08:00buy1161.00205.410.00206.91
2742006.03.07 10:02close1151.00204.970.00206.16-37.208614.95
2752006.03.07 10:02close1161.00204.970.00206.91-37.208577.75
2762006.03.07 10:03sell1171.00204.980.00204.23
2772006.03.07 10:03sell1181.00204.980.00203.48
2782006.03.07 14:42modify1171.00204.98204.80204.23
2792006.03.07 15:51t/p1171.00204.23204.80204.2363.398641.14
2802006.03.07 15:51modify1181.00204.98204.80203.48
2812006.03.07 20:36s/l1181.00204.80204.80203.4815.218656.35
2822006.03.08 10:00sell1191.00204.540.00203.79
2832006.03.08 10:00sell1201.00204.540.00203.04
2842006.03.08 11:57close1191.00205.030.00203.79-41.428614.93
2852006.03.08 11:57close1201.00205.030.00203.04-41.428573.51
2862006.03.08 14:00sell1211.00204.610.00203.86
2872006.03.08 14:00sell1221.00204.610.00203.11
2882006.03.08 22:03close1211.00204.900.00203.86-24.518549.00
2892006.03.08 22:03close1221.00204.910.00203.11-25.358523.65
2902006.03.08 23:00buy1231.00204.940.00205.69
2912006.03.08 23:00buy1241.00204.940.00206.44
2922006.03.09 02:09close1231.00204.400.00205.69-39.488484.16
2932006.03.09 02:09close1241.00204.410.00206.44-38.658445.52
2942006.03.09 04:00sell1251.00204.450.00203.70
2952006.03.09 04:00sell1261.00204.450.00202.95
2962006.03.09 06:38close1251.00204.840.00203.70-32.978412.55
2972006.03.09 06:38close1261.00204.840.00202.95-32.978379.58
2982006.03.09 07:00buy1271.00205.380.00206.13
2992006.03.09 07:00buy1281.00205.380.00206.88
3002006.03.09 09:21close1271.00204.340.00206.13-87.928291.66
3012006.03.09 09:21close1281.00204.310.00206.88-90.468201.20
3022006.03.09 10:00sell1291.00204.090.00203.34
3032006.03.09 10:00sell1301.00204.090.00202.59
3042006.03.09 17:23close1291.00204.730.00203.34-54.108147.10
3052006.03.09 17:23close1301.00204.740.00202.59-54.948092.16
3062006.03.09 18:00buy1311.00204.870.00205.62
3072006.03.09 18:00buy1321.00204.870.00206.37
3082006.03.09 19:02modify1311.00204.87205.05205.62
3092006.03.09 19:07s/l1311.00205.05205.05205.6215.228107.38
3102006.03.09 19:18modify1321.00204.87205.05206.37
3112006.03.09 21:36s/l1321.00205.05205.05206.3715.228122.60
3122006.03.13 01:00buy1331.00205.680.00206.43
3132006.03.13 01:00buy1341.00205.680.00207.18
3142006.03.13 10:00close1331.00204.960.00206.43-60.888061.72
3152006.03.13 10:00close1341.00204.970.00207.18-60.038001.69
3162006.03.13 10:00sell1351.00204.960.00204.21
3172006.03.13 10:00sell1361.00204.960.00203.46
3182006.03.13 12:45close1351.00205.500.00204.21-45.647956.05
3192006.03.13 12:45close1361.00205.500.00203.46-45.647910.41
3202006.03.13 14:00buy1371.00205.660.00206.41
3212006.03.13 14:00buy1381.00205.660.00207.16
3222006.03.13 16:32modify1371.00205.66205.84206.41
3232006.03.13 17:18s/l1371.00205.84205.84206.4115.217925.62
3242006.03.13 17:30modify1381.00205.66205.84207.16
3252006.03.13 18:08s/l1381.00205.84205.84207.1615.217940.83
3262006.03.14 10:00buy1391.00205.860.00206.61
3272006.03.14 10:00buy1401.00205.860.00207.36
3282006.03.14 11:00close1391.00205.340.00206.61-43.967896.87
3292006.03.14 11:00close1401.00205.320.00207.36-45.657851.22
3302006.03.14 11:00sell1411.00205.330.00204.58
3312006.03.14 11:00sell1421.00205.330.00203.83
3322006.03.14 15:42modify1411.00205.33205.15204.58
3332006.03.14 15:55s/l1411.00205.15205.15204.5815.217866.43
3342006.03.14 18:32modify1421.00205.33205.15203.83
3352006.03.14 18:49s/l1421.00205.15205.15203.8315.217881.64
3362006.03.15 00:00sell1431.00205.270.00204.52
3372006.03.15 00:00sell1441.00205.270.00203.77
3382006.03.15 01:06close1431.00205.690.00204.52-35.507846.14
3392006.03.15 01:06close1441.00205.680.00203.77-34.667811.48
3402006.03.15 03:00sell1451.00205.230.00204.48
3412006.03.15 03:00sell1461.00205.230.00203.73
3422006.03.15 17:54modify1451.00205.23205.05204.48
3432006.03.15 19:19s/l1451.00205.05205.05204.4815.217826.69
3442006.03.16 00:27close1461.00205.430.00203.73-24.867801.83
3452006.03.16 02:00buy1471.00205.720.00206.47
3462006.03.16 02:00buy1481.00205.720.00207.22
3472006.03.17 01:40close1471.00205.060.00206.47-53.747748.08
3482006.03.17 01:40close1481.00205.060.00207.22-53.747694.34
3492006.03.17 02:00sell1491.00204.810.00204.06
3502006.03.17 02:00sell1501.00204.810.00203.31
3512006.03.17 10:13modify1491.00204.81204.63204.06
3522006.03.17 12:21t/p1491.00204.06204.63204.0663.397757.73
3532006.03.17 12:21modify1501.00204.81204.63203.31
3542006.03.17 18:10t/p1501.00203.31204.63203.31126.787884.51
3552006.03.20 23:00buy1511.00204.440.00205.19
3562006.03.20 23:00buy1521.00204.440.00205.94
3572006.03.21 10:09close1511.00203.770.00205.19-54.597829.92
3582006.03.21 10:09close1521.00203.760.00205.94-55.447774.49
3592006.03.21 15:00sell1531.00203.780.00203.03
3602006.03.21 15:00sell1541.00203.780.00202.28
3612006.03.21 15:47close1531.00204.290.00203.03-43.107731.39
3622006.03.21 15:47close1541.00204.280.00202.28-42.257689.14
3632006.03.21 17:00buy1551.00204.550.00205.30
3642006.03.21 17:00buy1561.00204.550.00206.05
3652006.03.21 22:46modify1551.00204.55204.73205.30
3662006.03.21 23:56s/l1551.00204.73204.73205.3015.217704.35
3672006.03.22 00:53modify1561.00204.55204.73206.05
3682006.03.22 05:27s/l1561.00204.73204.73206.0517.277721.61
3692006.03.22 15:00sell1571.00204.010.00203.26
3702006.03.22 15:00sell1581.00204.010.00202.51
3712006.03.23 07:23close1571.00204.580.00203.26-56.137665.48
3722006.03.23 07:23close1581.00204.580.00202.51-56.137609.35
3732006.03.23 09:00sell1591.00203.720.00202.97
3742006.03.23 09:00sell1601.00203.720.00202.22
3752006.03.23 20:13close1591.00204.440.00202.97-60.867548.49
3762006.03.23 20:13close1601.00204.440.00202.22-60.867487.63
3772006.03.23 21:00buy1611.00204.650.00205.40
3782006.03.23 21:00buy1621.00204.650.00206.15
3792006.03.24 15:05modify1611.00204.65204.83205.40
3802006.03.24 15:06t/p1611.00205.40204.83205.4065.477553.10
3812006.03.24 15:06modify1621.00204.65204.83206.15
3822006.03.24 16:20s/l1621.00204.83204.83206.1517.287570.37
3832006.03.27 03:00sell1631.00203.860.00203.11
3842006.03.27 03:00sell1641.00203.860.00202.36
3852006.03.27 04:49modify1631.00203.86203.68203.11
3862006.03.27 05:05s/l1631.00203.68203.68203.1115.227585.59
3872006.03.28 01:44modify1641.00203.86203.68202.36
3882006.03.28 01:56s/l1641.00203.68203.68202.3612.577598.16
3892006.03.28 07:00buy1651.00204.440.00205.19
3902006.03.28 07:00buy1661.00204.440.00205.94
3912006.03.28 17:30modify1651.00204.44204.62205.19
3922006.03.28 18:03t/p1651.00205.19204.62205.1963.407661.56
3932006.03.28 18:03modify1661.00204.44204.62205.94
3942006.03.29 09:55s/l1661.00204.62204.62205.9417.287678.84
3952006.03.29 11:00buy1671.00204.870.00205.62
3962006.03.29 11:00buy1681.00204.870.00206.37
3972006.03.29 14:05close1671.00204.400.00205.62-39.737639.11
3982006.03.29 14:05close1681.00204.400.00206.37-39.737599.38
3992006.03.29 15:00sell1691.00204.440.00203.69
4002006.03.29 15:00sell1701.00204.440.00202.94
4012006.03.29 16:56close1691.00204.930.00203.69-41.417557.97
4022006.03.29 16:56close1701.00204.940.00202.94-42.257515.72
4032006.03.29 18:00sell1711.00204.480.00203.73
4042006.03.29 18:00sell1721.00204.480.00202.98
4052006.03.30 04:46close1711.00204.900.00203.73-43.447472.28
4062006.03.30 04:46close1721.00204.900.00202.98-43.447428.84
4072006.03.30 08:00sell1731.00204.480.00203.73
4082006.03.30 08:00sell1741.00204.480.00202.98
4092006.03.30 11:46modify1731.00204.48204.30203.73
4102006.03.30 13:18s/l1731.00204.30204.30203.7315.227444.06
4112006.03.30 15:48close1741.00204.840.00202.98-30.437413.63
4122006.03.30 16:00buy1751.00204.830.00205.58
4132006.03.30 16:00buy1761.00204.830.00206.33
4142006.03.31 01:36modify1751.00204.83205.01205.58
4152006.03.31 01:54s/l1751.00205.01205.01205.5817.287430.90
4162006.03.31 02:13modify1761.00204.83205.01206.33
4172006.03.31 02:25s/l1761.00205.01205.01206.3317.287448.18
4182006.03.31 03:00buy1771.00205.020.00205.77
4192006.03.31 03:00buy1781.00205.020.00206.52
4202006.03.31 09:51close1771.00204.430.00205.77-49.897398.29
4212006.03.31 09:51close1781.00204.400.00206.52-52.427345.87
4222006.03.31 11:00sell1791.00204.360.00203.61
4232006.03.31 11:00sell1801.00204.360.00202.86
4242006.03.31 15:15close1791.00204.880.00203.61-43.957301.92
4252006.03.31 15:15close1801.00204.870.00202.86-43.107258.82
4262006.03.31 19:00sell1811.00204.320.00203.57
4272006.03.31 19:00sell1821.00204.320.00202.82
4282006.04.03 01:51close1811.00204.840.00203.57-46.617212.21
4292006.04.03 01:51close1821.00204.840.00202.82-46.617165.60
4302006.04.03 03:00buy1831.00205.030.00205.78
4312006.04.03 03:00buy1841.00205.030.00206.53
4322006.04.03 12:15close1831.00204.360.00205.78-56.647108.96
4332006.04.03 12:16close1841.00204.360.00206.53-56.647052.32
4342006.04.03 12:16sell1851.00204.370.00203.62
4352006.04.03 12:16sell1861.00204.370.00202.87
4362006.04.03 16:59close1851.00204.930.00203.62-47.337004.99
4372006.04.03 16:59close1861.00204.920.00202.87-46.496958.50
4382006.04.03 17:00buy1871.00204.990.00205.74
4392006.04.03 17:00buy1881.00204.990.00206.49
4402006.04.04 08:27close1871.00204.420.00205.74-46.136912.36
4412006.04.04 08:27close1881.00204.420.00206.49-46.136866.23
4422006.04.04 10:00buy1891.00205.090.00205.84
4432006.04.04 10:00buy1901.00205.090.00206.59
4442006.04.04 12:26modify1891.00205.09205.27205.84
4452006.04.04 13:20s/l1891.00205.27205.27205.8415.226881.45
4462006.04.04 14:12modify1901.00205.09205.27206.59
4472006.04.05 06:19s/l1901.00205.27205.27206.5917.286898.73
4482006.04.05 08:00buy1911.00205.630.00206.38
4492006.04.05 08:00buy1921.00205.630.00207.13
4502006.04.05 10:24modify1911.00205.63205.81206.38
4512006.04.05 10:30s/l1911.00205.81205.81206.3815.226913.95
4522006.04.06 01:58modify1921.00205.63205.81207.13
4532006.04.06 03:09s/l1921.00205.81205.81207.1321.396935.33
4542006.04.06 08:00buy1931.00206.070.00206.82
4552006.04.06 08:00buy1941.00206.070.00207.57
4562006.04.06 11:58modify1931.00206.07206.25206.82
4572006.04.06 12:35s/l1931.00206.25206.25206.8215.226950.55
4582006.04.06 12:47modify1941.00206.07206.25207.57
4592006.04.06 14:57s/l1941.00206.25206.25207.5715.226965.77
4602006.04.06 20:00buy1951.00206.260.00207.01
4612006.04.06 20:00buy1961.00206.260.00207.76
4622006.04.07 09:01close1951.00205.850.00207.01-32.606933.17
4632006.04.07 09:01close1961.00205.860.00207.76-31.776901.40
4642006.04.07 11:00sell1971.00205.810.00205.06
4652006.04.07 11:00sell1981.00205.810.00204.31
4662006.04.07 14:19close1971.00206.330.00205.06-43.966857.44
4672006.04.07 14:20close1981.00206.330.00204.31-43.966813.48
4682006.04.07 16:00sell1991.00205.340.00204.59
4692006.04.07 16:00sell2001.00205.340.00203.84
4702006.04.07 20:31close1991.00206.310.00204.59-81.996731.49
4712006.04.07 20:31close2001.00206.320.00203.84-82.836648.66
4722006.04.10 10:00buy2011.00206.330.00207.08
4732006.04.10 10:00buy2021.00206.330.00207.83
4742006.04.10 11:28modify2011.00206.33206.51207.08
4752006.04.10 13:43s/l2011.00206.51206.51207.0815.226663.88
4762006.04.11 11:52modify2021.00206.33206.51207.83
4772006.04.12 01:08s/l2021.00206.51206.51207.8319.336683.21
4782006.04.12 03:00sell2031.00206.290.00205.54
4792006.04.12 03:00sell2041.00206.290.00204.79
4802006.04.12 05:52close2031.00206.800.00205.54-43.106640.11
4812006.04.12 05:53close2041.00206.810.00204.79-43.956596.16
4822006.04.12 08:00buy2051.00206.850.00207.60
4832006.04.12 08:00buy2061.00206.850.00208.35
4842006.04.12 09:55modify2051.00206.85207.03207.60
4852006.04.12 10:43s/l2051.00207.03207.03207.6015.226611.38
4862006.04.12 10:48modify2061.00206.85207.03208.35
4872006.04.12 11:30s/l2061.00207.03207.03208.3515.226626.60
4882006.04.12 16:00buy2071.00207.340.00208.09
4892006.04.12 16:00buy2081.00207.340.00208.84
4902006.04.13 10:23modify2071.00207.34207.52208.09
4912006.04.13 11:18s/l2071.00207.52207.52208.0921.396647.99
4922006.04.13 11:39modify2081.00207.34207.52208.84
4932006.04.13 12:38s/l2081.00207.52207.52208.8421.396669.37
4942006.04.13 18:00buy2091.00207.560.00208.31
4952006.04.13 18:00buy2101.00207.560.00209.06
4962006.04.17 00:17modify2091.00207.56207.74208.31
4972006.04.17 00:23s/l2091.00207.74207.74208.3119.336688.70
4982006.04.17 00:46modify2101.00207.56207.74209.06
4992006.04.17 01:54s/l2101.00207.74207.74209.0619.336708.03
5002006.04.17 01:54buy2111.00207.810.00208.56
5012006.04.17 01:54buy2121.00207.810.00209.31
5022006.04.17 13:40modify2111.00207.81207.99208.56
5032006.04.17 15:20t/p2111.00208.56207.99208.5663.416771.44
5042006.04.17 15:20modify2121.00207.81207.99209.31
5052006.04.19 00:53close2121.00208.39207.99209.3153.146824.58
5062006.04.19 03:00sell2131.00208.300.00207.55
5072006.04.19 03:00sell2141.00208.300.00206.80
5082006.04.19 09:32close2131.00208.860.00207.55-47.336777.25
5092006.04.19 09:32close2141.00208.850.00206.80-46.496730.76
5102006.04.19 11:00buy2151.00208.930.00209.68
5112006.04.19 11:00buy2161.00208.930.00210.43
5122006.04.19 14:39modify2151.00208.93209.11209.68
5132006.04.19 15:00t/p2151.00209.68209.11209.6863.416794.17
5142006.04.19 15:00modify2161.00208.93209.11210.43
5152006.04.19 16:05t/p2161.00210.43209.11210.43126.826920.99
5162006.04.20 16:00sell2171.00209.080.00208.33
5172006.04.20 16:00sell2181.00209.080.00207.58
5182006.04.21 10:09close2171.00209.690.00208.33-54.216866.78
5192006.04.21 10:09close2181.00209.680.00207.58-53.366813.42
5202006.04.26 01:00buy2191.00205.480.00206.23
5212006.04.26 01:00buy2201.00205.480.00206.98
5222006.04.26 16:24close2191.00204.890.00206.23-49.886763.54
5232006.04.26 16:24close2201.00204.900.00206.98-49.046714.50
5242006.04.26 20:00sell2211.00204.880.00204.13
5252006.04.26 20:00sell2221.00204.880.00203.38
5262006.04.27 12:01modify2211.00204.88204.70204.13
5272006.04.27 12:21t/p2211.00204.13204.70204.1355.456769.95
5282006.04.27 12:21modify2221.00204.88204.70203.38
5292006.04.27 13:45s/l2221.00204.70204.70203.387.276777.22
5302006.04.27 15:00buy2231.00205.300.00206.05
5312006.04.27 15:00buy2241.00205.300.00206.80
5322006.04.27 16:04close2231.00204.710.00206.05-49.886727.34
5332006.04.27 16:04close2241.00204.680.00206.80-52.426674.92
5342006.05.01 06:00buy2251.00206.680.00207.43
5352006.05.01 06:00buy2261.00206.680.00208.18
5362006.05.01 16:15modify2251.00206.68206.86207.43
5372006.05.01 16:18s/l2251.00206.86206.86207.4315.226690.14
5382006.05.01 16:30modify2261.00206.68206.86208.18
5392006.05.01 16:43s/l2261.00206.86206.86208.1815.226705.36
5402006.05.01 16:43buy2271.00206.940.00207.69
5412006.05.01 16:43buy2281.00206.940.00208.44
5422006.05.02 00:13modify2271.00206.94207.12207.69
5432006.05.02 00:37s/l2271.00207.12207.12207.6917.286722.64
5442006.05.02 00:48modify2281.00206.94207.12208.44
5452006.05.02 03:16s/l2281.00207.12207.12208.4417.286739.91
5462006.05.05 16:00sell2291.00209.700.00208.95
5472006.05.05 16:00sell2301.00209.700.00208.20
5482006.05.05 16:19modify2291.00209.70209.52208.95
5492006.05.05 16:54t/p2291.00208.95209.52208.9563.396803.30
5502006.05.05 16:54modify2301.00209.70209.52208.20
5512006.05.08 02:51t/p2301.00208.20209.52208.20124.136927.43
5522006.05.09 17:00sell2311.00207.270.00206.52
5532006.05.09 17:00sell2321.00207.270.00205.77
5542006.05.10 10:12modify2311.00207.27207.09206.52
5552006.05.10 10:57t/p2311.00206.52207.09206.5260.746988.17
5562006.05.10 10:57modify2321.00207.27207.09205.77
5572006.05.10 12:10t/p2321.00205.77207.09205.77124.147112.31
5582006.05.11 11:00buy2331.00207.090.00207.84
5592006.05.11 11:00buy2341.00207.090.00208.59
5602006.05.11 11:35modify2331.00207.09207.27207.84
5612006.05.11 12:49s/l2331.00207.27207.27207.8415.227127.53
5622006.05.11 15:01modify2341.00207.09207.27208.59
5632006.05.12 09:25s/l2341.00207.27207.27208.5917.287144.81
5642006.05.15 09:00sell2351.00207.600.00206.85
5652006.05.15 09:00sell2361.00207.600.00206.10
5662006.05.15 10:23close2351.00208.120.00206.85-43.957100.86
5672006.05.15 10:23close2361.00208.120.00206.10-43.957056.91
5682006.05.15 11:00buy2371.00208.110.00208.86
5692006.05.15 11:00buy2381.00208.110.00209.61
5702006.05.15 11:18close2371.00207.590.00208.86-43.967012.95
5712006.05.15 11:18close2381.00207.560.00209.61-46.506966.45
5722006.05.15 12:00sell2391.00207.120.00206.37
5732006.05.15 12:00sell2401.00207.120.00205.62
5742006.05.16 00:07close2391.00208.020.00206.37-78.726887.73
5752006.05.16 00:07close2401.00208.050.00205.62-81.266806.47
5762006.05.16 04:00sell2411.00207.450.00206.70
5772006.05.16 04:00sell2421.00207.450.00205.95
5782006.05.16 11:26modify2411.00207.45207.27206.70
5792006.05.16 11:34s/l2411.00207.27207.27206.7015.216821.68
5802006.05.17 00:36modify2421.00207.45207.27205.95
5812006.05.17 00:59s/l2421.00207.27207.27205.9512.566834.24
5822006.05.17 08:00sell2431.00206.990.00206.24
5832006.05.17 08:00sell2441.00206.990.00205.49
5842006.05.17 12:25close2431.00207.500.00206.24-43.116791.13
5852006.05.17 12:26close2441.00207.490.00205.49-42.266748.87
5862006.05.17 16:00sell2451.00206.820.00206.07
5872006.05.17 16:00sell2461.00206.820.00205.32
5882006.05.17 17:23close2451.00207.460.00206.07-54.106694.77
5892006.05.17 17:23close2461.00207.480.00205.32-55.796638.98
5902006.05.17 18:00buy2471.00208.180.00208.93
5912006.05.17 18:00buy2481.00208.180.00209.68
5922006.05.17 20:31modify2471.00208.18208.36208.93
5932006.05.17 20:35t/p2471.00208.93208.36208.9363.416702.39
5942006.05.17 20:35modify2481.00208.18208.36209.68
5952006.05.18 05:59s/l2481.00208.36208.36209.6821.396723.77
5962006.05.19 17:00buy2491.00209.850.00210.60
5972006.05.19 17:00buy2501.00209.850.00211.35
5982006.05.22 08:24modify2491.00209.85210.03210.60
5992006.05.22 08:52t/p2491.00210.60210.03210.6065.476789.24
6002006.05.22 08:52modify2501.00209.85210.03211.35
6012006.05.22 21:26s/l2501.00210.03210.03211.3517.286806.51
6022006.05.22 23:00buy2511.00210.560.00211.31
6032006.05.22 23:00buy2521.00210.560.00212.06
6042006.05.23 06:44close2511.00209.890.00211.31-54.596751.92
6052006.05.23 06:45close2521.00209.850.00212.06-57.986693.94
6062006.05.23 07:00sell2531.00209.620.00208.87
6072006.05.23 07:00sell2541.00209.620.00208.12
6082006.05.23 18:19modify2531.00209.62209.44208.87
6092006.05.23 18:50s/l2531.00209.44209.44208.8715.216709.15
6102006.05.23 21:56close2541.00210.250.00208.12-53.256655.90
6112006.05.23 23:00buy2551.00210.590.00211.34
6122006.05.23 23:00buy2561.00210.590.00212.09
6132006.05.24 02:54modify2551.00210.59210.77211.34
6142006.05.24 04:01s/l2551.00210.77210.77211.3417.286673.18
6152006.05.24 06:35modify2561.00210.59210.77212.09
6162006.05.24 06:48s/l2561.00210.77210.77212.0917.286690.45
6172006.05.24 14:00buy2571.00210.760.00211.51
6182006.05.24 14:00buy2581.00210.760.00212.26
6192006.05.24 20:47modify2571.00210.76210.94211.51
6202006.05.24 21:03s/l2571.00210.94210.94211.5115.226705.67
6212006.05.25 13:11close2581.00210.230.00212.26-38.636667.04
6222006.05.25 14:00sell2591.00209.690.00208.94
6232006.05.25 14:00sell2601.00209.690.00208.19
6242006.05.25 19:15modify2591.00209.69209.51208.94
6252006.05.25 20:44s/l2591.00209.51209.51208.9415.226682.26
6262006.05.25 21:16modify2601.00209.69209.51208.19
6272006.05.25 23:32s/l2601.00209.51209.51208.1915.226697.48
6282006.05.29 21:00sell2611.00208.920.00208.17
6292006.05.29 21:00sell2621.00208.920.00207.42
6302006.05.30 01:53close2611.00209.430.00208.17-45.766651.72
6312006.05.30 01:53close2621.00209.430.00207.42-45.766605.96
6322006.05.30 03:00buy2631.00209.490.00210.24
6332006.05.30 03:00buy2641.00209.490.00210.99
6342006.05.30 11:09modify2631.00209.49209.67210.24
6352006.05.30 11:51t/p2631.00210.24209.67210.2463.416669.37
6362006.05.30 11:51modify2641.00209.49209.67210.99
6372006.05.30 17:06t/p2641.00210.99209.67210.99126.826796.19
6382006.05.31 10:00buy2651.00210.540.00211.29
6392006.05.31 10:00buy2661.00210.540.00212.04
6402006.05.31 15:19close2651.00210.060.00211.29-40.596755.60
6412006.05.31 15:19close2661.00210.030.00212.04-43.126712.48
6422006.05.31 16:00sell2671.00210.150.00209.40
6432006.05.31 16:00sell2681.00210.150.00208.65
6442006.05.31 16:13close2671.00210.590.00209.40-37.196675.29
6452006.05.31 16:16close2681.00210.590.00208.65-37.196638.10
6462006.05.31 16:56sell2691.00210.150.00209.40
6472006.05.31 16:56sell2701.00210.150.00208.65
6482006.05.31 18:19close2691.00210.610.00209.40-38.886599.22
6492006.05.31 19:56close2701.00210.630.00208.65-40.576558.65
6502006.05.31 21:00buy2711.00210.640.00211.39
6512006.05.31 21:00buy2721.00210.640.00212.14
6522006.06.01 03:10close2711.00210.220.00211.39-29.346529.30
6532006.06.01 03:10close2721.00210.220.00212.14-29.346499.96
6542006.06.01 04:00sell2731.00210.010.00209.26
6552006.06.01 04:00sell2741.00210.010.00208.51
6562006.06.01 11:47close2731.00210.700.00209.26-58.336441.63
6572006.06.01 11:47close2741.00210.720.00208.51-60.026381.61
6582006.06.01 12:00buy2751.00210.690.00211.44
6592006.06.01 12:00buy2761.00210.690.00212.19
6602006.06.01 15:50close2751.00210.220.00211.44-39.746341.87
6612006.06.01 16:01close2761.00210.220.00212.19-39.746302.13
6622006.06.01 16:01sell2771.00210.230.00209.48
6632006.06.01 16:01sell2781.00210.230.00208.73
6642006.06.02 10:39close2771.00210.480.00209.48-23.786278.35
6652006.06.02 10:39close2781.00210.490.00208.73-24.636253.72
6662006.06.02 12:00buy2791.00210.650.00211.40
6672006.06.02 12:00buy2801.00210.650.00212.15
6682006.06.02 15:58close2791.00210.020.00211.40-53.276200.45
6692006.06.02 15:59close2801.00210.010.00212.15-54.116146.34
6702006.06.02 16:00sell2811.00210.030.00209.28
6712006.06.02 16:00sell2821.00210.030.00208.53
6722006.06.02 16:29close2811.00210.500.00209.28-39.736106.61
6732006.06.02 16:29close2821.00210.500.00208.53-39.736066.88
6742006.06.02 16:44sell2831.00210.080.00209.33
6752006.06.02 16:44sell2841.00210.080.00208.58
6762006.06.05 00:10close2831.00210.480.00209.33-36.466030.42
6772006.06.05 00:11close2841.00210.500.00208.58-38.155992.27
6782006.06.05 10:00buy2851.00210.820.00211.57
6792006.06.05 10:00buy2861.00210.820.00212.32
6802006.06.05 14:22close2851.00210.040.00211.57-65.955926.32
6812006.06.05 14:22close2861.00210.050.00212.32-65.105861.22
6822006.06.05 15:00sell2871.00210.010.00209.26
6832006.06.05 15:00sell2881.00210.010.00208.51
6842006.06.06 01:32close2871.00210.420.00209.26-37.315823.91
6852006.06.06 01:32close2881.00210.440.00208.51-39.005784.91
6862006.06.06 03:00buy2891.00210.420.00211.17
6872006.06.06 03:00buy2901.00210.420.00211.92
6882006.06.06 11:28close2891.00209.980.00211.17-37.205747.71
6892006.06.06 11:28close2901.00209.980.00211.92-37.205710.51
6902006.06.06 11:28sell2911.00209.980.00209.23
6912006.06.06 11:28sell2921.00209.980.00208.48
6922006.06.06 14:40close2911.00210.430.00209.23-38.035672.48
6932006.06.06 14:40close2921.00210.420.00208.48-37.195635.29
6942006.06.06 16:00buy2931.00210.630.00211.38
6952006.06.06 16:00buy2941.00210.630.00212.13
6962006.06.06 16:47modify2931.00210.63210.81211.38
6972006.06.06 17:40s/l2931.00210.81210.81211.3815.225650.51
6982006.06.08 10:10close2941.00210.430.00212.13-8.695641.82
6992006.06.08 11:00sell2951.00210.350.00209.60
7002006.06.08 11:00sell2961.00210.350.00208.85
7012006.06.08 13:53close2951.00210.860.00209.60-43.115598.71
7022006.06.08 13:53close2961.00210.890.00208.85-45.645553.07
7032006.06.08 16:00sell2971.00210.480.00209.73
7042006.06.08 16:00sell2981.00210.480.00208.98
7052006.06.09 00:25modify2971.00210.48210.30209.73
7062006.06.09 00:39t/p2971.00209.73210.30209.7360.745613.81
7072006.06.09 00:39modify2981.00210.48210.30208.98
7082006.06.12 02:54s/l2981.00210.30210.30208.989.915623.72
7092006.06.12 04:00sell2991.00209.950.00209.20
7102006.06.12 04:00sell3001.00209.950.00208.45
7112006.06.12 05:07close2991.00210.300.00209.20-29.595594.13
7122006.06.12 05:08close3001.00210.300.00208.45-29.595564.54
7132006.06.12 06:00buy3011.00210.390.00211.14
7142006.06.12 06:00buy3021.00210.390.00211.89
7152006.06.12 10:48modify3011.00210.39210.57211.14
7162006.06.12 12:30s/l3011.00210.57210.57211.1415.225579.76
7172006.06.12 14:06modify3021.00210.39210.57211.89
7182006.06.12 17:10s/l3021.00210.57210.57211.8915.225594.98
7192006.06.16 02:00buy3031.00212.410.00213.16
7202006.06.16 02:00buy3041.00212.410.00213.91
7212006.06.16 11:18modify3031.00212.41212.59213.16
7222006.06.16 17:00s/l3031.00212.59212.59213.1615.225610.20
7232006.06.16 17:14modify3041.00212.41212.59213.91
7242006.06.19 16:10close3041.00212.69212.59213.9125.735635.93
7252006.06.19 17:00sell3051.00212.180.00211.43
7262006.06.19 17:00sell3061.00212.180.00210.68
7272006.06.20 08:47modify3051.00212.18212.00211.43
7282006.06.20 11:53s/l3051.00212.00212.00211.4312.565648.49
7292006.06.20 13:18modify3061.00212.18212.00210.68
7302006.06.21 14:19s/l3061.00212.00212.00210.689.915658.40
7312006.06.21 15:00buy3071.00212.110.00212.86
7322006.06.21 15:00buy3081.00212.110.00213.61
7332006.06.21 18:29close3071.00211.610.00212.86-42.275616.13
7342006.06.21 18:32close3081.00211.610.00213.61-42.275573.86
7352006.06.21 19:00sell3091.00211.680.00210.93
7362006.06.21 19:00sell3101.00211.680.00210.18
7372006.06.21 22:41close3091.00212.000.00210.93-27.055546.81
7382006.06.21 22:45close3101.00212.010.00210.18-27.895518.92
7392006.06.21 23:00buy3111.00212.050.00212.80
7402006.06.21 23:00buy3121.00212.050.00213.55
7412006.06.22 13:05close3111.00211.550.00212.80-36.115482.82
7422006.06.22 13:05close3121.00211.510.00213.55-39.495443.32
7432006.06.22 18:00buy3131.00212.210.00212.96
7442006.06.22 18:00buy3141.00212.210.00213.71
7452006.06.23 13:48close3131.00211.770.00212.96-35.155408.18
7462006.06.23 13:48close3141.00211.790.00213.71-33.455374.72
7472006.06.23 14:00sell3151.00211.720.00210.97
7482006.06.23 14:00sell3161.00211.720.00210.22
7492006.06.23 14:55modify3151.00211.72211.54210.97
7502006.06.23 15:51t/p3151.00210.97211.54210.9763.395438.11
7512006.06.23 15:51modify3161.00211.72211.54210.22
7522006.06.23 17:02s/l3161.00211.54211.54210.2215.215453.32
7532006.06.26 06:00sell3171.00211.700.00210.95
7542006.06.26 06:00sell3181.00211.700.00210.20
7552006.06.26 10:17close3171.00212.110.00210.95-34.655418.67
7562006.06.26 10:18close3181.00212.120.00210.20-35.505383.17
7572006.06.26 13:00sell3191.00211.530.00210.78
7582006.06.26 13:00sell3201.00211.530.00210.03
7592006.06.26 20:15close3191.00212.030.00210.78-42.265340.91
7602006.06.26 20:15close3201.00212.040.00210.03-43.115297.80
7612006.06.26 21:00buy3211.00212.160.00212.91
7622006.06.26 21:00buy3221.00212.160.00213.66
7632006.06.27 03:10close3211.00211.620.00212.91-43.605254.20
7642006.06.27 03:19close3221.00211.620.00213.66-43.605210.59
7652006.06.27 04:00sell3231.00211.650.00210.90
7662006.06.27 04:00sell3241.00211.650.00210.15
7672006.06.27 06:04close3231.00212.020.00210.90-31.285179.31
7682006.06.27 06:04close3241.00212.020.00210.15-31.285148.03
7692006.06.27 08:00buy3251.00212.040.00212.79
7702006.06.27 08:00buy3261.00212.040.00213.54
7712006.06.27 10:13close3251.00211.580.00212.79-38.895109.14
7722006.06.27 10:13close3261.00211.590.00213.54-38.045071.10
7732006.06.27 12:00buy3271.00212.100.00212.85
7742006.06.27 12:00buy3281.00212.100.00213.60
7752006.06.27 15:14close3271.00211.600.00212.85-42.285028.82
7762006.06.27 15:15close3281.00211.580.00213.60-43.974984.85
7772006.06.27 18:00buy3291.00212.080.00212.83
7782006.06.27 18:00buy3301.00212.080.00213.58
7792006.06.28 05:00close3291.00211.620.00212.83-36.844948.02
7802006.06.28 05:00close3301.00211.620.00213.58-36.844911.18
7812006.06.28 05:00sell3311.00211.630.00210.88
7822006.06.28 05:00sell3321.00211.630.00210.13
7832006.06.28 16:59modify3311.00211.63211.45210.88
7842006.06.28 18:00s/l3311.00211.45211.45210.8815.214926.39
7852006.06.28 23:00close3321.00211.910.00210.13-23.674902.72
7862006.06.29 02:00sell3331.00211.510.00210.76
7872006.06.29 02:00sell3341.00211.510.00210.01
7882006.06.29 02:49close3331.00211.890.00210.76-32.124870.60
7892006.06.29 02:50close3341.00211.890.00210.01-32.124838.48
7902006.06.29 10:00sell3351.00211.360.00210.61
7912006.06.29 10:00sell3361.00211.360.00209.86
7922006.06.29 13:21modify3351.00211.36211.18210.61
7932006.06.29 13:57s/l3351.00211.18211.18210.6115.214853.69
7942006.06.29 15:09modify3361.00211.36211.18209.86
7952006.06.30 15:37close3361.00211.03211.18209.8625.244878.93
7962006.06.30 17:00buy3371.00211.460.00212.21
7972006.06.30 17:00buy3381.00211.460.00212.96
7982006.07.04 09:22close3371.00211.010.00212.21-33.944844.99
7992006.07.04 09:22close3381.00210.990.00212.96-35.634809.36
8002006.07.04 15:00buy3391.00211.630.00212.38
8012006.07.04 15:00buy3401.00211.630.00213.13
8022006.07.05 00:07modify3391.00211.63211.81212.38
8032006.07.05 00:46t/p3391.00212.38211.81212.3865.474874.83
8042006.07.05 00:46modify3401.00211.63211.81213.13
8052006.07.05 03:08s/l3401.00211.81211.81213.1317.284892.10
8062006.07.05 16:00buy3411.00211.900.00212.65
8072006.07.05 16:00buy3421.00211.900.00213.40
8082006.07.05 17:32modify3411.00211.90212.08212.65
8092006.07.05 17:58s/l3411.00212.08212.08212.6515.214907.31
8102006.07.05 20:22modify3421.00211.90212.08213.40
8112006.07.06 01:08s/l3421.00212.08212.08213.4021.384928.69
8122006.07.06 07:00buy3431.00212.170.00212.92
8132006.07.06 07:00buy3441.00212.170.00213.67
8142006.07.06 13:19close3431.00211.730.00212.92-37.204891.49
8152006.07.06 13:19close3441.00211.720.00213.67-38.044853.45
8162006.07.06 16:00sell3451.00211.580.00210.83
8172006.07.06 16:00sell3461.00211.580.00210.08
8182006.07.07 09:27modify3451.00211.58211.40210.83
8192006.07.07 09:41s/l3451.00211.40211.40210.8312.574866.02
8202006.07.07 10:37modify3461.00211.58211.40210.08
8212006.07.07 11:38s/l3461.00211.40211.40210.0812.574878.59
8222006.07.11 04:00sell3471.00210.280.00209.53
8232006.07.11 04:00sell3481.00210.280.00208.78
8242006.07.11 10:04close3471.00210.610.00209.53-27.894850.70
8252006.07.11 10:04close3481.00210.600.00208.78-27.044823.66
8262006.07.11 12:00sell3491.00210.200.00209.45
8272006.07.11 12:00sell3501.00210.200.00208.70
8282006.07.11 13:34close3491.00210.570.00209.45-31.284792.38
8292006.07.11 13:34close3501.00210.570.00208.70-31.284761.10
8302006.07.11 16:00buy3511.00210.600.00211.35
8312006.07.11 16:00buy3521.00210.600.00212.10
8322006.07.12 03:56modify3511.00210.60210.78211.35
8332006.07.12 09:53t/p3511.00211.35210.78211.3565.474826.56
8342006.07.12 09:53modify3521.00210.60210.78212.10
8352006.07.13 12:38t/p3521.00212.10210.78212.10135.044961.60
8362006.07.17 12:00sell3531.00212.930.00212.18
8372006.07.17 12:00sell3541.00212.930.00211.43
8382006.07.18 10:30close3531.00213.370.00212.18-39.844921.76
8392006.07.18 10:30close3541.00213.420.00211.43-44.074877.69
8402006.07.18 11:00buy3551.00213.470.00214.22
8412006.07.18 11:00buy3561.00213.470.00214.97
8422006.07.18 13:16modify3551.00213.47213.65214.22
8432006.07.18 14:35t/p3551.00214.22213.65214.2263.414941.10
8442006.07.18 14:35modify3561.00213.47213.65214.97
8452006.07.19 11:13t/p3561.00214.97213.65214.97128.885069.98
8462006.07.21 14:00sell3571.00215.400.00214.65
8472006.07.21 14:00sell3581.00215.400.00213.90
8482006.07.21 16:53close3571.00215.960.00214.65-47.335022.65
8492006.07.21 16:53close3581.00215.950.00213.90-46.484976.17
8502006.07.21 18:00buy3591.00216.240.00216.99
8512006.07.21 18:00buy3601.00216.240.00217.74
8522006.07.24 07:59close3591.00215.680.00216.99-45.294930.88
8532006.07.24 07:59close3601.00215.650.00217.74-47.834883.06
8542006.07.24 08:00sell3611.00215.660.00214.91
8552006.07.24 08:00sell3621.00215.660.00214.16
8562006.07.24 09:06close3611.00216.160.00214.91-42.274840.79
8572006.07.24 09:06close3621.00216.150.00214.16-41.424799.37
8582006.07.24 11:00buy3631.00216.220.00216.97
8592006.07.24 11:00buy3641.00216.220.00217.72
8602006.07.24 17:24close3631.00215.720.00216.97-42.274757.10
8612006.07.24 17:26close3641.00215.720.00217.72-42.274714.83
8622006.07.24 18:00sell3651.00215.670.00214.92
8632006.07.24 18:00sell3661.00215.670.00214.17
8642006.07.24 20:08close3651.00216.200.00214.92-44.804670.03
8652006.07.24 20:08close3661.00216.190.00214.17-43.954626.08
8662006.07.25 03:00sell3671.00215.710.00214.96
8672006.07.25 03:00sell3681.00215.710.00214.21
8682006.07.25 08:24close3671.00216.120.00214.96-34.654591.43
8692006.07.25 08:24close3681.00216.120.00214.21-34.654556.78
8702006.07.25 10:00buy3691.00216.190.00216.94
8712006.07.25 10:00buy3701.00216.190.00217.69
8722006.07.25 16:25close3691.00215.700.00216.94-41.434515.35
8732006.07.25 16:25close3701.00215.690.00217.69-42.284473.07
8742006.07.25 20:00sell3711.00215.700.00214.95
8752006.07.25 20:00sell3721.00215.700.00214.20
8762006.07.26 09:20modify3711.00215.70215.52214.95
8772006.07.26 10:10t/p3711.00214.95215.52214.9560.734533.80
8782006.07.26 10:10modify3721.00215.70215.52214.20
8792006.07.26 16:15s/l3721.00215.52215.52214.2012.564546.36
8802006.07.26 17:00buy3731.00215.840.00216.59
8812006.07.26 17:00buy3741.00215.840.00217.34
8822006.07.27 10:50close3731.00215.330.00216.59-36.954509.41
8832006.07.27 10:50close3741.00215.330.00217.34-36.954472.47
8842006.07.27 11:00sell3751.00215.220.00214.47
8852006.07.27 11:00sell3761.00215.220.00213.72
8862006.07.28 05:27modify3751.00215.22215.04214.47
8872006.07.28 08:13t/p3751.00214.47215.04214.4760.744533.21
8882006.07.28 08:13modify3761.00215.22215.04213.72
8892006.07.28 22:17t/p3761.00213.72215.04213.72124.134657.34
8902006.07.31 20:00buy3771.00214.260.00215.01
8912006.07.31 20:00buy3781.00214.260.00215.76
8922006.08.01 07:24close3771.00213.610.00215.01-52.904604.44
8932006.08.01 07:24close3781.00213.620.00215.76-52.054552.40
8942006.08.01 08:00sell3791.00213.600.00212.85
8952006.08.01 08:00sell3801.00213.600.00212.10
8962006.08.01 08:43close3791.00214.050.00212.85-38.034514.37
8972006.08.01 08:44close3801.00214.050.00212.10-38.034476.34
8982006.08.01 10:00buy3811.00214.140.00214.89
8992006.08.01 10:00buy3821.00214.140.00215.64
9002006.08.01 14:46modify3811.00214.14214.32214.89
9012006.08.01 14:53s/l3811.00214.32214.32214.8915.214491.55
9022006.08.01 15:00modify3821.00214.14214.32215.64
9032006.08.03 13:00t/p3821.00215.64214.32215.64135.024626.57
9042006.08.09 09:00buy3831.00219.880.00220.63
9052006.08.09 09:00buy3841.00219.880.00221.38
9062006.08.09 13:01close3831.00219.190.00220.63-58.344568.23
9072006.08.09 13:01close3841.00219.210.00221.38-56.654511.58
9082006.08.09 16:00buy3851.00219.870.00220.62
9092006.08.09 16:00buy3861.00219.870.00221.37
9102006.08.10 06:17close3851.00219.340.00220.62-38.654472.93
9112006.08.10 06:18close3861.00219.340.00221.37-38.654434.29
9122006.08.10 07:00sell3871.00219.400.00218.65
9132006.08.10 07:00sell3881.00219.400.00217.90
9142006.08.10 09:25modify3871.00219.40219.22218.65
9152006.08.10 09:47t/p3871.00218.65219.22218.6563.384497.67
9162006.08.10 09:47modify3881.00219.40219.22217.90
9172006.08.11 09:01close3881.00219.12219.22217.9021.014518.68
9182006.08.11 10:00buy3891.00219.250.00220.00
9192006.08.11 10:00buy3901.00219.250.00220.75
9202006.08.11 10:22modify3891.00219.25219.43220.00
9212006.08.11 10:32t/p3891.00220.00219.43220.0063.404582.08
9222006.08.11 10:32modify3901.00219.25219.43220.75
9232006.08.15 09:01close3901.00219.83219.43220.7553.144635.22
9242006.08.15 11:00sell3911.00219.920.00219.17
9252006.08.15 11:00sell3921.00219.920.00218.42
9262006.08.15 14:15close3911.00220.300.00219.17-32.124603.10
9272006.08.15 14:15close3921.00220.320.00218.42-33.814569.29
9282006.08.15 16:00sell3931.00219.860.00219.11
9292006.08.15 16:00sell3941.00219.860.00218.36
9302006.08.16 10:18modify3931.00219.86219.68219.11
9312006.08.16 10:30s/l3931.00219.68219.68219.1112.564581.85
9322006.08.16 10:37modify3941.00219.86219.68218.36
9332006.08.16 12:06s/l3941.00219.68219.68218.3612.564594.41
9342006.08.16 16:00buy3951.00220.120.00220.87
9352006.08.16 16:00buy3961.00220.120.00221.62
9362006.08.16 19:47close3951.00219.630.00220.87-41.424552.99
9372006.08.16 19:47close3961.00219.620.00221.62-42.264510.73
9382006.08.16 19:47sell3971.00219.630.00218.88
9392006.08.16 19:47sell3981.00219.630.00218.13
9402006.08.17 08:54modify3971.00219.63219.45218.88
9412006.08.17 09:21t/p3971.00218.88219.45218.8855.434566.16
9422006.08.17 09:21modify3981.00219.63219.45218.13
9432006.08.18 11:21t/p3981.00218.13219.45218.13116.174682.33
9442006.08.21 10:00buy3991.00218.700.00219.45
9452006.08.21 10:00buy4001.00218.700.00220.20
9462006.08.21 10:49modify3991.00218.70218.88219.45
9472006.08.21 12:07s/l3991.00218.88218.88219.4515.224697.55
9482006.08.21 13:00modify4001.00218.70218.88220.20
9492006.08.22 17:44t/p4001.00220.20218.88220.20128.874826.41
9502006.08.23 10:00buy4011.00219.970.00220.72
9512006.08.23 10:00buy4021.00219.970.00221.47
9522006.08.23 15:13modify4011.00219.97220.15220.72
9532006.08.23 16:20t/p4011.00220.72220.15220.7263.414889.82
9542006.08.23 16:20modify4021.00219.97220.15221.47
9552006.08.23 23:31s/l4021.00220.15220.15221.4715.224905.04
9562006.08.24 06:00buy4031.00220.250.00221.00
9572006.08.24 06:00buy4041.00220.250.00221.75
9582006.08.24 17:08close4031.00219.900.00221.00-29.584875.46
9592006.08.24 17:23close4041.00219.900.00221.75-29.584845.88
9602006.08.24 17:23sell4051.00219.910.00219.16
9612006.08.24 17:23sell4061.00219.910.00218.41
9622006.08.25 05:20close4051.00220.290.00219.16-34.764811.12
9632006.08.25 05:21close4061.00220.290.00218.41-34.764776.36
9642006.08.25 06:00buy4071.00220.390.00221.14
9652006.08.25 06:00buy4081.00220.390.00221.89
9662006.08.25 08:39modify4071.00220.39220.57221.14
9672006.08.25 10:39t/p4071.00221.14220.57221.1463.404839.76
9682006.08.25 10:39modify4081.00220.39220.57221.89
9692006.08.28 15:18t/p4081.00221.89220.57221.89128.874968.63
9702006.08.29 08:00buy4091.00221.830.00222.58
9712006.08.29 08:00buy4101.00221.830.00223.33
9722006.08.29 14:32close4091.00221.470.00222.58-30.434938.20
9732006.08.29 14:32close4101.00221.460.00223.33-31.274906.93
9742006.08.29 15:00sell4111.00221.390.00220.64
9752006.08.29 15:00sell4121.00221.390.00219.89
9762006.08.30 02:25close4111.00221.860.00220.64-42.384864.55
9772006.08.30 02:25close4121.00221.860.00219.89-42.384822.17
9782006.08.30 07:00buy4131.00222.020.00222.77
9792006.08.30 07:00buy4141.00222.020.00223.52
9802006.08.30 09:19modify4131.00222.02222.20222.77
9812006.08.30 10:38s/l4131.00222.20222.20222.7715.214837.38
9822006.08.30 11:51modify4141.00222.02222.20223.52
9832006.08.31 05:15t/p4141.00223.52222.20223.52132.974970.34
9842006.08.31 17:00buy4151.00223.090.00223.84
9852006.08.31 17:00buy4161.00223.090.00224.59
9862006.08.31 20:08modify4151.00223.09223.27223.84
9872006.09.01 00:41s/l4151.00223.27223.27223.8417.284987.62
9882006.09.01 01:36modify4161.00223.09223.27224.59
9892006.09.01 03:36s/l4161.00223.27223.27224.5917.285004.89
9902006.09.01 10:00buy4171.00223.490.00224.24
9912006.09.01 10:00buy4181.00223.490.00224.99
9922006.09.01 14:29close4171.00223.020.00224.24-39.744965.15
9932006.09.01 14:29close4181.00223.000.00224.99-41.434923.72
9942006.09.01 20:00sell4191.00223.030.00222.28
9952006.09.01 20:00sell4201.00223.030.00221.53
9962006.09.04 03:46modify4191.00223.03222.85222.28
9972006.09.04 06:42t/p4191.00222.28222.85222.2860.744984.46
9982006.09.04 06:42modify4201.00223.03222.85221.53
9992006.09.04 10:01t/p4201.00221.53222.85221.53124.135108.59
10002006.09.06 09:00sell4211.00220.160.00219.41
10012006.09.06 09:00sell4221.00220.160.00218.66
10022006.09.06 12:56modify4211.00220.16219.98219.41
10032006.09.06 13:43s/l4211.00219.98219.98219.4115.225123.81
10042006.09.06 14:19modify4221.00220.16219.98218.66
10052006.09.06 23:39s/l4221.00219.98219.98218.6615.225139.03
10062006.09.07 01:00sell4231.00219.790.00219.04
10072006.09.07 01:00sell4241.00219.790.00218.29
10082006.09.07 02:22close4231.00220.150.00219.04-30.425108.61
10092006.09.07 02:22close4241.00220.160.00218.29-31.275077.34
10102006.09.07 03:00buy4251.00220.140.00220.89
10112006.09.07 03:00buy4261.00220.140.00221.64
10122006.09.07 08:01close4251.00219.690.00220.89-38.055039.29
10132006.09.07 08:07close4261.00219.690.00221.64-38.055001.24
10142006.09.07 08:07sell4271.00219.690.00218.94
10152006.09.07 08:07sell4281.00219.690.00218.19
10162006.09.07 09:23close4271.00220.120.00218.94-36.354964.89
10172006.09.07 09:23close4281.00220.130.00218.19-37.194927.70
10182006.09.07 11:00sell4291.00219.210.00218.46
10192006.09.07 11:00sell4301.00219.210.00217.71
10202006.09.07 11:10modify4291.00219.21219.03218.46
10212006.09.07 11:15t/p4291.00218.46219.03218.4663.394991.09
10222006.09.07 11:15modify4301.00219.21219.03217.71
10232006.09.07 15:04t/p4301.00217.71219.03217.71126.785117.87
10242006.09.11 02:00sell4311.00217.980.00217.23
10252006.09.11 02:00sell4321.00217.980.00216.48
10262006.09.11 08:15close4311.00218.330.00217.23-29.585088.29
10272006.09.11 08:15close4321.00218.330.00216.48-29.585058.71
10282006.09.11 09:00buy4331.00218.540.00219.29
10292006.09.11 09:00buy4341.00218.540.00220.04
10302006.09.11 11:52modify4331.00218.54218.72219.29
10312006.09.11 16:00s/l4331.00218.72218.72219.2915.215073.92
10322006.09.11 16:28modify4341.00218.54218.72220.04
10332006.09.12 10:35t/p4341.00220.04218.72220.04128.855202.78
10342006.09.13 14:00buy4351.00220.660.00221.41
10352006.09.13 14:00buy4361.00220.660.00222.16
10362006.09.14 09:33modify4351.00220.66220.84221.41
10372006.09.14 10:38t/p4351.00221.41220.84221.4169.565272.34
10382006.09.14 10:38modify4361.00220.66220.84222.16
10392006.09.15 12:46close4361.00221.14220.84222.1648.795321.13
10402006.09.15 13:00sell4371.00221.180.00220.43
10412006.09.15 13:00sell4381.00221.180.00219.68
10422006.09.15 16:08modify4371.00221.18221.00220.43
10432006.09.15 16:25t/p4371.00220.43221.00220.4363.385384.51
10442006.09.15 16:25modify4381.00221.18221.00219.68
10452006.09.15 17:01s/l4381.00221.00221.00219.6815.215399.72
10462006.09.15 21:00sell4391.00220.970.00220.22
10472006.09.15 21:00sell4401.00220.970.00219.47
10482006.09.18 01:29close4391.00221.590.00220.22-55.055344.67
10492006.09.18 01:30close4401.00221.610.00219.47-56.745287.93
10502006.09.18 02:00buy4411.00221.750.00222.50
10512006.09.18 02:00buy4421.00221.750.00223.25
10522006.09.18 08:19modify4411.00221.75221.93222.50
10532006.09.18 09:17s/l4411.00221.93221.93222.5015.225303.15
10542006.09.19 04:52modify4421.00221.75221.93223.25
10552006.09.19 06:00s/l4421.00221.93221.93223.2517.285320.43
10562006.09.19 10:00sell4431.00221.160.00220.41
10572006.09.19 10:00sell4441.00221.160.00219.66
10582006.09.20 03:19modify4431.00221.16220.98220.41
10592006.09.20 04:14s/l4431.00220.98220.98220.4112.565332.99
10602006.09.20 08:24modify4441.00221.16220.98219.66
10612006.09.20 11:27s/l4441.00220.98220.98219.6612.565345.55
10622006.09.20 17:00buy4451.00221.530.00222.28
10632006.09.20 17:00buy4461.00221.530.00223.03
10642006.09.20 20:22modify4451.00221.53221.71222.28
10652006.09.20 20:30s/l4451.00221.71221.71222.2815.225360.77
10662006.09.21 09:59modify4461.00221.53221.71223.03
10672006.09.21 10:31s/l4461.00221.71221.71223.0321.395382.15
10682006.09.21 21:00sell4471.00221.240.00220.49
10692006.09.21 21:00sell4481.00221.240.00219.74
10702006.09.22 08:32close4471.00221.640.00220.49-36.455345.70
10712006.09.22 08:33close4481.00221.650.00219.74-37.305308.40
10722006.09.22 09:00buy4491.00221.820.00222.57
10732006.09.22 09:00buy4501.00221.820.00223.32
10742006.09.22 13:17close4491.00221.220.00222.57-50.725257.68
10752006.09.22 13:17close4501.00221.230.00223.32-49.885207.80
10762006.09.22 14:00sell4511.00221.090.00220.34
10772006.09.22 14:00sell4521.00221.090.00219.59
10782006.09.25 01:01close4511.00221.650.00220.34-49.985157.82
10792006.09.25 01:01close4521.00221.650.00219.59-49.985107.84
10802006.09.25 03:00buy4531.00221.660.00222.41
10812006.09.25 03:00buy4541.00221.660.00223.16
10822006.09.25 09:06close4531.00221.230.00222.41-36.355071.49
10832006.09.25 09:06close4541.00221.200.00223.16-38.885032.61
10842006.09.25 10:00sell4551.00221.220.00220.47
10852006.09.25 10:00sell4561.00221.220.00219.72
10862006.09.25 10:40close4551.00221.670.00220.47-38.044994.57
10872006.09.25 10:40close4561.00221.660.00219.72-37.194957.38
10882006.09.25 12:00buy4571.00221.920.00222.67
10892006.09.25 12:00buy4581.00221.920.00223.42
10902006.09.25 16:57close4571.00221.260.00222.67-55.794901.59
10912006.09.25 16:57close4581.00221.250.00223.42-56.644844.95
10922006.09.25 17:00sell4591.00221.220.00220.47
10932006.09.25 17:00sell4601.00221.220.00219.72
10942006.09.25 19:50close4591.00221.700.00220.47-40.574804.38
10952006.09.25 19:50close4601.00221.690.00219.72-39.734764.65
10962006.09.26 01:00sell4611.00221.320.00220.57
10972006.09.26 01:00sell4621.00221.320.00219.82
10982006.09.26 09:00modify4611.00221.32221.14220.57
10992006.09.26 10:00s/l4611.00221.14221.14220.5715.224779.87
11002006.09.26 10:17modify4621.00221.32221.14219.82
11012006.09.26 15:37s/l4621.00221.14221.14219.8215.224795.09
11022006.09.26 17:00buy4631.00221.940.00222.69
11032006.09.26 17:00buy4641.00221.940.00223.44
11042006.09.27 10:32close4631.00221.260.00222.69-55.424739.67
11052006.09.27 10:32close4641.00221.270.00223.44-54.594685.08
11062006.09.27 11:00sell4651.00221.170.00220.42
11072006.09.27 11:00sell4661.00221.170.00219.67
11082006.09.27 12:27close4651.00221.740.00220.42-48.174636.91
11092006.09.27 12:27close4661.00221.750.00219.67-49.024587.89
11102006.09.27 13:00buy4671.00221.840.00222.59
11112006.09.27 13:00buy4681.00221.840.00223.34
11122006.09.28 08:46close4671.00221.440.00222.59-27.664560.24
11132006.09.28 08:46close4681.00221.460.00223.34-25.954534.28
11142006.09.28 09:00sell4691.00221.390.00220.64
11152006.09.28 09:00sell4701.00221.390.00219.89
11162006.09.28 11:10modify4691.00221.39221.21220.64
11172006.09.28 12:45s/l4691.00221.21221.21220.6415.214549.49
11182006.09.28 13:09modify4701.00221.39221.21219.89
11192006.09.28 20:27s/l4701.00221.21221.21219.8915.214564.70
11202006.09.29 07:00sell4711.00221.090.00220.34
11212006.09.29 07:00sell4721.00221.090.00219.59
11222006.09.29 09:00modify4711.00221.09220.91220.34
11232006.09.29 09:35t/p4711.00220.34220.91220.3463.394628.09
11242006.09.29 09:35modify4721.00221.09220.91219.59
11252006.09.29 11:02s/l4721.00220.91220.91219.5915.224643.31
11262006.09.29 22:00buy4731.00221.190.00221.94
11272006.09.29 22:00buy4741.00221.190.00222.69
11282006.10.02 01:51close4731.00220.680.00221.94-41.064602.26
11292006.10.02 01:51close4741.00220.620.00222.69-46.134556.12
11302006.10.02 03:00buy4751.00221.230.00221.98
11312006.10.02 03:00buy4761.00221.230.00222.73
11322006.10.02 15:47modify4751.00221.23221.41221.98
11332006.10.02 16:23t/p4751.00221.98221.41221.9863.414619.53
11342006.10.02 16:23modify4761.00221.23221.41222.73
11352006.10.04 00:23t/p4761.00222.73221.41222.73130.924750.45
11362006.10.04 09:00buy4771.00222.600.00223.35
11372006.10.04 09:00buy4781.00222.600.00224.10
11382006.10.04 12:31close4771.00222.020.00223.35-49.034701.42
11392006.10.04 12:32close4781.00222.000.00224.10-50.724650.70
11402006.10.04 13:00sell4791.00222.050.00221.30
11412006.10.04 13:00sell4801.00222.050.00220.55
11422006.10.04 16:50close4791.00222.480.00221.30-36.344614.36
11432006.10.04 16:50close4801.00222.470.00220.55-35.504578.86
11442006.10.05 02:00sell4811.00222.180.00221.43
11452006.10.05 02:00sell4821.00222.180.00220.68
11462006.10.05 03:50modify4811.00222.18222.00221.43
11472006.10.05 04:35s/l4811.00222.00222.00221.4315.214594.07
11482006.10.05 07:49modify4821.00222.18222.00220.68
11492006.10.05 08:35s/l4821.00222.00222.00220.6815.214609.28
11502006.10.06 08:00sell4831.00221.490.00220.74
11512006.10.06 08:00sell4841.00221.490.00219.99
11522006.10.06 13:51close4831.00221.770.00220.74-23.674585.61
11532006.10.06 13:51close4841.00221.750.00219.99-21.984563.63
11542006.10.06 14:00buy4851.00221.870.00222.62
11552006.10.06 14:00buy4861.00221.870.00223.37
11562006.10.06 14:32modify4851.00221.87222.05222.62
11572006.10.06 14:51s/l4851.00222.05222.05222.6215.214578.84
11582006.10.06 14:58modify4861.00221.87222.05223.37
11592006.10.09 14:58s/l4861.00222.05222.05223.3717.274596.11
11602006.10.09 20:00buy4871.00222.470.00223.22
11612006.10.09 20:00buy4881.00222.470.00223.97
11622006.10.10 02:39close4871.00222.010.00223.22-36.844559.27
11632006.10.10 02:39close4881.00222.010.00223.97-36.844522.44
11642006.10.10 03:00sell4891.00222.050.00221.30
11652006.10.10 03:00sell4901.00222.050.00220.55
11662006.10.10 04:00close4891.00222.440.00221.30-32.964489.48
11672006.10.10 04:00close4901.00222.440.00220.55-32.964456.52
11682006.10.10 05:00buy4911.00222.580.00223.33
11692006.10.10 05:00buy4921.00222.580.00224.08
11702006.10.10 10:30close4911.00222.030.00223.33-46.504410.02
11712006.10.10 10:30close4921.00222.070.00224.08-43.124366.90
11722006.10.10 11:00sell4931.00222.070.00221.32
11732006.10.10 11:00sell4941.00222.070.00220.57
11742006.10.11 09:15modify4931.00222.07221.89221.32
11752006.10.11 09:39s/l4931.00221.89221.89221.3212.564379.46
11762006.10.11 17:24close4941.00222.210.00220.57-14.494364.97
11772006.10.11 18:00sell4951.00221.830.00221.08
11782006.10.11 18:00sell4961.00221.830.00220.33
11792006.10.12 01:01close4951.00222.160.00221.08-35.844329.13
11802006.10.12 01:02close4961.00222.180.00220.33-37.534291.60
11812006.10.12 10:00buy4971.00222.240.00222.99
11822006.10.12 10:00buy4981.00222.240.00223.74
11832006.10.12 11:16close4971.00221.740.00222.99-42.274249.33
11842006.10.12 11:16close4981.00221.750.00223.74-41.424207.91
11852006.10.12 13:00sell4991.00221.780.00221.03
11862006.10.12 13:00sell5001.00221.780.00220.28
11872006.10.13 06:01close4991.00222.080.00221.03-28.004179.91
11882006.10.13 06:23close5001.00222.080.00220.28-28.004151.91
11892006.10.13 07:00buy5011.00222.100.00222.85
11902006.10.13 07:00buy5021.00222.100.00223.60
11912006.10.16 02:56close5011.00221.800.00222.85-23.314128.60
11922006.10.16 02:56close5021.00221.800.00223.60-23.314105.30
11932006.10.16 03:00sell5031.00221.860.00221.11
11942006.10.16 03:00sell5041.00221.860.00220.36
11952006.10.16 11:24close5031.00222.190.00221.11-27.894077.41
11962006.10.16 11:24close5041.00222.190.00220.36-27.894049.52
11972006.10.16 13:00sell5051.00221.760.00221.01
11982006.10.16 13:00sell5061.00221.760.00220.26
11992006.10.17 10:47modify5051.00221.76221.58221.01
12002006.10.17 10:59s/l5051.00221.58221.58221.0112.564062.08
12012006.10.17 15:20close5061.00221.990.00220.26-22.094039.99
12022006.10.17 17:00buy5071.00222.020.00222.77
12032006.10.17 17:00buy5081.00222.020.00223.52
12042006.10.17 19:24modify5071.00222.02222.20222.77
12052006.10.17 22:52s/l5071.00222.20222.20222.7715.224055.21
12062006.10.17 23:48close5081.00221.600.00223.52-35.504019.71
12072006.10.18 04:00buy5091.00222.080.00222.83
12082006.10.18 04:00buy5101.00222.080.00223.58
12092006.10.18 08:38close5091.00221.610.00222.83-39.733979.98
12102006.10.18 08:38close5101.00221.610.00223.58-39.733940.25
12112006.10.18 10:00buy5111.00222.110.00222.86
12122006.10.18 10:00buy5121.00222.110.00223.61
12132006.10.18 16:11modify5111.00222.11222.29222.86
12142006.10.18 16:58s/l5111.00222.29222.29222.8615.213955.46
12152006.10.19 10:31close5121.00221.810.00223.61-19.203936.26
12162006.10.19 10:31sell5131.00221.830.00221.08
12172006.10.19 10:31sell5141.00221.830.00220.33
12182006.10.19 18:27close5131.00222.210.00221.08-32.113904.15
12192006.10.19 18:27close5141.00222.200.00220.33-31.263872.89
12202006.10.19 21:00sell5151.00221.810.00221.06
12212006.10.19 21:00sell5161.00221.810.00220.31
12222006.10.20 00:14close5151.00222.190.00221.06-34.773838.12
12232006.10.20 00:14close5161.00222.210.00220.31-36.463801.66
12242006.10.20 03:00buy5171.00222.300.00223.05
12252006.10.20 03:00buy5181.00222.300.00223.80
12262006.10.20 13:03modify5171.00222.30222.48223.05
12272006.10.20 14:11t/p5171.00223.05222.48223.0563.403865.06
12282006.10.20 14:11modify5181.00222.30222.48223.80
12292006.10.25 09:11close5181.00223.26222.48223.8087.323952.38
12302006.10.25 12:00buy5191.00223.640.00224.39
12312006.10.25 12:00buy5201.00223.640.00225.14
12322006.10.26 02:14close5191.00223.300.00224.39-22.573929.80
12332006.10.26 02:15close5201.00223.300.00225.14-22.573907.23
12342006.10.26 02:15sell5211.00223.320.00222.57
12352006.10.26 02:15sell5221.00223.320.00221.82
12362006.10.26 08:57close5211.00223.690.00222.57-31.273875.96
12372006.10.26 08:57close5221.00223.690.00221.82-31.273844.69
12382006.10.26 10:00buy5231.00223.770.00224.52
12392006.10.26 10:00buy5241.00223.770.00225.27
12402006.10.27 02:12modify5231.00223.77223.95224.52
12412006.10.27 03:49s/l5231.00223.95223.95224.5217.273861.95
12422006.10.27 12:46modify5241.00223.77223.95225.27
12432006.10.27 14:20s/l5241.00223.95223.95225.2717.273879.22
12442006.10.27 15:00sell5251.00223.490.00222.74
12452006.10.27 15:00sell5261.00223.490.00221.99
12462006.10.27 15:31modify5251.00223.49223.31222.74
12472006.10.27 15:33t/p5251.00222.74223.31222.7463.383942.60
12482006.10.27 15:33modify5261.00223.49223.31221.99
12492006.10.27 16:48s/l5261.00223.31223.31221.9915.213957.81
12502006.10.30 15:00sell5271.00223.080.00222.33
12512006.10.30 15:00sell5281.00223.080.00221.58
12522006.10.30 17:59close5271.00223.510.00222.33-36.343921.47
12532006.10.30 18:00close5281.00223.530.00221.58-38.033883.44
12542006.10.30 18:00buy5291.00223.540.00224.29
12552006.10.30 18:00buy5301.00223.540.00225.04
12562006.10.31 07:54close5291.00223.000.00224.29-43.593839.84
12572006.10.31 07:56close5301.00223.000.00225.04-43.593796.25
12582006.10.31 08:00sell5311.00223.050.00222.30
12592006.10.31 08:00sell5321.00223.050.00221.55
12602006.10.31 09:11close5311.00223.430.00222.30-32.113764.14
12612006.10.31 09:22close5321.00223.430.00221.55-32.113732.03
12622006.10.31 10:00buy5331.00223.470.00224.22
12632006.10.31 10:00buy5341.00223.470.00224.97
12642006.10.31 12:31modify5331.00223.47223.65224.22
12652006.10.31 13:06s/l5331.00223.65223.65224.2215.223747.25
12662006.10.31 14:49modify5341.00223.47223.65224.97
12672006.10.31 17:01s/l5341.00223.65223.65224.9715.223762.47
12682006.10.31 19:00sell5351.00222.920.00222.17
12692006.10.31 19:00sell5361.00222.920.00221.42
12702006.11.01 11:13close5351.00223.420.00222.17-44.903717.57
12712006.11.01 11:13close5361.00223.420.00221.42-44.913672.66
12722006.11.01 20:00buy5371.00223.520.00224.27
12732006.11.01 20:00buy5381.00223.520.00225.02
12742006.11.02 11:42close5371.00223.100.00224.27-29.343643.31
12752006.11.02 11:42close5381.00223.110.00225.02-28.493614.82
12762006.11.02 12:00sell5391.00222.930.00222.18
12772006.11.02 12:00sell5401.00222.930.00221.43
12782006.11.02 16:13close5391.00223.510.00222.18-49.013565.81
12792006.11.02 16:13close5401.00223.520.00221.43-49.863515.95
12802006.11.02 19:00buy5411.00223.610.00224.36
12812006.11.02 19:00buy5421.00223.610.00225.11
12822006.11.03 08:43close5411.00223.180.00224.36-34.293481.66
12832006.11.03 08:43close5421.00223.180.00225.11-34.293447.38
12842006.11.03 13:00buy5431.00223.700.00224.45
12852006.11.03 13:00buy5441.00223.700.00225.20
12862006.11.03 14:32modify5431.00223.70223.88224.45
12872006.11.03 14:36s/l5431.00223.88223.88224.4515.223462.60
12882006.11.03 14:46modify5441.00223.70223.88225.20
12892006.11.03 14:49s/l5441.00223.88223.88225.2015.223477.82
12902006.11.07 02:00buy5451.00224.580.00225.33
12912006.11.07 02:00buy5461.00224.580.00226.08
12922006.11.07 08:26close5451.00224.090.00225.33-41.423436.40
12932006.11.07 08:26close5461.00224.090.00226.08-41.423394.98
12942006.11.07 11:00buy5471.00224.560.00225.31
12952006.11.07 11:00buy5481.00224.560.00226.06
12962006.11.07 15:50close5471.00224.130.00225.31-36.353358.63
12972006.11.07 15:50close5481.00224.120.00226.06-37.203321.43
12982006.11.07 16:00sell5491.00224.190.00223.44
12992006.11.07 16:00sell5501.00224.190.00222.69
13002006.11.08 08:42close5491.00224.500.00223.44-28.853292.58
13012006.11.08 08:42close5501.00224.490.00222.69-28.003264.58
13022006.11.08 10:00sell5511.00224.120.00223.37
13032006.11.08 10:00sell5521.00224.120.00222.62
13042006.11.08 13:05close5511.00224.460.00223.37-28.743235.84
13052006.11.08 13:05close5521.00224.470.00222.62-29.583206.26
13062006.11.08 14:00sell5531.00224.050.00223.30
13072006.11.08 14:00sell5541.00224.050.00222.55
13082006.11.08 15:15close5531.00224.460.00223.30-34.653171.61
13092006.11.08 15:15close5541.00224.480.00222.55-36.333135.28
13102006.11.08 19:00buy5551.00224.530.00225.28
13112006.11.08 19:00buy5561.00224.530.00226.03
13122006.11.09 11:56modify5551.00224.53224.71225.28
13132006.11.09 13:17s/l5551.00224.71224.71225.2821.393156.66
13142006.11.09 13:39modify5561.00224.53224.71226.03
13152006.11.09 14:19s/l5561.00224.71224.71226.0321.393178.05
13162006.11.10 10:00buy5571.00224.740.00225.49
13172006.11.10 10:00buy5581.00224.740.00226.24
13182006.11.13 02:24close5571.00224.410.00225.49-25.843152.21
13192006.11.13 02:25close5581.00224.410.00226.24-25.843126.38
13202006.11.13 03:00sell5591.00224.250.00223.50
13212006.11.13 03:00sell5601.00224.250.00222.75
13222006.11.13 10:32close5591.00224.790.00223.50-45.633080.75
13232006.11.13 10:32close5601.00224.800.00222.75-46.483034.27
13242006.11.13 14:00sell5611.00224.350.00223.60
13252006.11.13 14:00sell5621.00224.350.00222.85
13262006.11.13 16:54close5611.00224.770.00223.60-35.492998.78
13272006.11.13 16:55close5621.00224.780.00222.85-36.342962.44
13282006.11.13 17:00buy5631.00224.810.00225.56
13292006.11.13 17:00buy5641.00224.810.00226.31
13302006.11.14 00:50close5631.00224.270.00225.56-43.592918.84
13312006.11.14 00:50close5641.00224.300.00226.31-41.062877.79
13322006.11.14 01:00sell5651.00224.020.00223.27
13332006.11.14 01:00sell5661.00224.020.00222.52
13342006.11.14 08:16modify5651.00224.02223.84223.27
13352006.11.14 09:15s/l5651.00223.84223.84223.2715.212893.00
13362006.11.14 11:19modify5661.00224.02223.84222.52
13372006.11.16 10:21close5661.00223.14223.84222.5263.772956.77
13382006.11.16 10:29sell5671.00222.790.00222.04
13392006.11.16 10:29sell5681.00222.790.00221.29
13402006.11.16 10:30close5671.00223.160.00222.04-31.272925.50
13412006.11.16 10:30close5681.00223.150.00221.29-30.422895.08
13422006.11.16 10:51sell5691.00222.790.00222.04
13432006.11.16 10:51sell5701.00222.790.00221.29
13442006.11.16 14:31close5691.00223.110.00222.04-27.042868.04
13452006.11.16 14:31close5701.00223.120.00221.29-27.892840.15
13462006.11.16 17:00buy5711.00223.190.00223.94
13472006.11.16 17:00buy5721.00223.190.00224.69
13482006.11.17 15:14close5711.00222.830.00223.94-28.392811.76
13492006.11.17 15:14close5721.00222.780.00224.69-32.602779.16
13502006.11.17 17:00sell5731.00222.890.00222.14
13512006.11.17 17:00sell5741.00222.890.00221.39
13522006.11.17 21:04close5731.00223.250.00222.14-30.422748.74
13532006.11.17 21:05close5741.00223.260.00221.39-31.272717.47
13542006.11.20 04:00buy5751.00223.510.00224.26
13552006.11.20 04:00buy5761.00223.510.00225.01
13562006.11.20 10:56modify5751.00223.51223.69224.26
13572006.11.20 12:32s/l5751.00223.69223.69224.2615.222732.69
13582006.11.20 14:15modify5761.00223.51223.69225.01
13592006.11.21 20:28s/l5761.00223.69223.69225.0117.282749.96
13602006.11.22 03:00sell5771.00223.760.00223.01
13612006.11.22 03:00sell5781.00223.760.00222.26
13622006.11.22 10:24close5771.00224.060.00223.01-25.352724.61
13632006.11.22 10:24close5781.00224.050.00222.26-24.512700.10
13642006.11.22 11:00sell5791.00223.650.00222.90
13652006.11.22 11:00sell5801.00223.650.00222.15
13662006.11.22 16:08modify5791.00223.65223.47222.90
13672006.11.22 16:37s/l5791.00223.47223.47222.9015.212715.31
13682006.11.22 16:48modify5801.00223.65223.47222.15
13692006.11.22 18:39s/l5801.00223.47223.47222.1515.212730.52
13702006.11.22 22:00sell5811.00223.410.00222.66
13712006.11.22 22:00sell5821.00223.410.00221.91
13722006.11.23 10:20modify5811.00223.41223.23222.66
13732006.11.23 10:59t/p5811.00222.66223.23222.6655.442785.96
13742006.11.23 10:59modify5821.00223.41223.23221.91
13752006.11.24 08:52close5821.00223.20223.23221.917.152793.11
13762006.11.24 10:00buy5831.00223.830.00224.58
13772006.11.24 10:00buy5841.00223.830.00225.33
13782006.11.27 01:36modify5831.00223.83224.01224.58
13792006.11.27 05:47t/p5831.00224.58224.01224.5865.452858.57
13802006.11.27 05:47modify5841.00223.83224.01225.33
13812006.11.28 08:53t/p5841.00225.33224.01225.33130.922989.49
13822006.11.30 08:00buy5851.00226.550.00227.30
13832006.11.30 08:00buy5861.00226.550.00228.05
13842006.11.30 10:23modify5851.00226.55226.73227.30
13852006.11.30 10:39t/p5851.00227.30226.73227.3063.413052.90
13862006.11.30 10:39modify5861.00226.55226.73228.05
13872006.12.01 07:12t/p5861.00228.05226.73228.05128.873181.76
13882006.12.05 02:00sell5871.00228.090.00227.34
13892006.12.05 02:00sell5881.00228.090.00226.59
13902006.12.05 08:26modify5871.00228.09227.91227.34
13912006.12.05 08:39t/p5871.00227.34227.91227.3463.383245.14
13922006.12.05 08:39modify5881.00228.09227.91226.59
13932006.12.05 10:59t/p5881.00226.59227.91226.59126.773371.91
13942006.12.07 02:00sell5891.00226.280.00225.53
13952006.12.07 02:00sell5901.00226.280.00224.78
13962006.12.08 06:04close5891.00226.430.00225.53-15.333356.58
13972006.12.08 06:04close5901.00226.430.00224.78-15.333341.25
13982006.12.08 07:00sell5911.00226.050.00225.30
13992006.12.08 07:00sell5921.00226.050.00224.55
14002006.12.08 10:00close5911.00226.410.00225.30-30.433310.82
14012006.12.08 10:00close5921.00226.410.00224.55-30.433280.39
14022006.12.08 11:00buy5931.00226.440.00227.19
14032006.12.08 11:00buy5941.00226.440.00227.94
14042006.12.08 16:20modify5931.00226.44226.62227.19
14052006.12.08 17:07t/p5931.00227.19226.62227.1963.413343.80
14062006.12.08 17:07modify5941.00226.44226.62227.94
14072006.12.11 07:51t/p5941.00227.94226.62227.94128.873472.67
14082006.12.14 18:00buy5951.00231.110.00231.86
14092006.12.14 18:00buy5961.00231.110.00232.61
14102006.12.15 08:51modify5951.00231.11231.29231.86
14112006.12.15 08:54s/l5951.00231.29231.29231.8617.273489.93
14122006.12.15 09:49modify5961.00231.11231.29232.61
14132006.12.15 10:31s/l5961.00231.29231.29232.6117.273507.20
14142006.12.15 16:00sell5971.00230.420.00229.67
14152006.12.15 16:00sell5981.00230.420.00228.92
14162006.12.15 16:23modify5971.00230.42230.24229.67
14172006.12.15 16:33t/p5971.00229.67230.24229.6763.393570.59
14182006.12.15 16:33modify5981.00230.42230.24228.92
14192006.12.15 17:18s/l5981.00230.24230.24228.9215.223585.81
14202006.12.18 05:00sell5991.00230.670.00229.92
14212006.12.18 05:00sell6001.00230.670.00229.17
14222006.12.18 10:26modify5991.00230.67230.49229.92
14232006.12.18 11:30t/p5991.00229.92230.49229.9263.393649.20
14242006.12.18 11:30modify6001.00230.67230.49229.17
14252006.12.19 08:34close6001.00230.48230.49229.1713.413662.61
14262006.12.19 09:00buy6011.00231.010.00231.76
14272006.12.19 09:00buy6021.00231.010.00232.51
14282006.12.19 09:30modify6011.00231.01231.19231.76
14292006.12.19 10:00t/p6011.00231.76231.19231.7663.413726.02
14302006.12.19 10:00modify6021.00231.01231.19232.51
14312006.12.19 22:22t/p6021.00232.51231.19232.51126.813852.83
14322006.12.21 13:00sell6031.00231.970.00231.22
14332006.12.21 13:00sell6041.00231.970.00230.47
14342006.12.22 08:51close6031.00232.540.00231.22-50.823802.01
14352006.12.22 08:51close6041.00232.540.00230.47-50.823751.19
14362006.12.22 10:00buy6051.00232.660.00233.41
14372006.12.22 10:00buy6061.00232.660.00234.16
14382006.12.27 03:34close6051.00232.330.00233.41-21.733729.45
14392006.12.27 03:34close6061.00232.300.00234.16-24.273705.19
14402006.12.27 07:00buy6071.00232.760.00233.51
14412006.12.27 07:00buy6081.00232.760.00234.26
14422006.12.27 10:53close6071.00232.360.00233.51-33.813671.38
14432006.12.27 10:53close6081.00232.350.00234.26-34.663636.72
14442006.12.27 11:00sell6091.00232.380.00231.63
14452006.12.27 11:00sell6101.00232.380.00230.88
14462006.12.27 13:54close6091.00232.820.00231.63-37.193599.53
14472006.12.27 13:54close6101.00232.830.00230.88-38.033561.50
14482006.12.27 15:00sell6111.00232.350.00231.60
14492006.12.27 15:00sell6121.00232.350.00230.85
14502006.12.27 15:18modify6111.00232.35232.17231.60
14512006.12.27 16:21s/l6111.00232.17232.17231.6015.213576.71
14522006.12.28 10:18close6121.00232.700.00230.85-37.533539.18
14532006.12.28 11:00buy6131.00232.740.00233.49
14542006.12.28 11:00buy6141.00232.740.00234.24
14552006.12.28 13:43modify6131.00232.74232.92233.49
14562006.12.28 14:26t/p6131.00233.49232.92233.4963.413602.59
14572006.12.28 14:26modify6141.00232.74232.92234.24
14582006.12.28 15:51s/l6141.00232.92232.92234.2415.223617.81
14592006.12.29 11:00buy6151.00233.280.00234.03
14602006.12.29 11:00buy6161.00233.280.00234.78
14612006.12.29 13:53modify6151.00233.28233.46234.03
14622006.12.29 15:00s/l6151.00233.46233.46234.0315.223633.03
14632007.01.02 09:24modify6161.00233.28233.46234.78
14642007.01.03 11:09t/p6161.00234.78233.46234.78132.973766.00
14652007.01.03 15:00sell6171.00233.670.00232.92
14662007.01.03 15:00sell6181.00233.670.00232.17
14672007.01.03 16:06modify6171.00233.67233.49232.92
14682007.01.03 20:58t/p6171.00232.92233.49232.9263.393829.39
14692007.01.03 20:58modify6181.00233.67233.49232.17
14702007.01.04 09:49t/p6181.00232.17233.49232.17118.833948.22
14712007.01.08 15:00sell6191.00229.070.00228.32
14722007.01.08 15:00sell6201.00229.070.00227.57
14732007.01.08 16:43close6191.00229.610.00228.32-45.643902.58
14742007.01.08 16:44close6201.00229.610.00227.57-45.643856.94
14752007.01.08 18:00buy6211.00229.750.00230.50
14762007.01.08 18:00buy6221.00229.750.00231.25
14772007.01.08 22:47modify6211.00229.75229.93230.50
14782007.01.09 01:04t/p6211.00230.50229.93230.5065.453922.40
14792007.01.09 01:04modify6221.00229.75229.93231.25
14802007.01.09 08:48t/p6221.00231.25229.93231.25128.854051.25
14812007.01.10 08:00buy6231.00231.280.00232.03
14822007.01.10 08:00buy6241.00231.280.00232.78
14832007.01.10 15:39modify6231.00231.28231.46232.03
14842007.01.10 16:15s/l6231.00231.46231.46232.0315.224066.47
14852007.01.10 19:24close6241.00230.850.00232.78-36.354030.12
14862007.01.11 01:00sell6251.00230.900.00230.15
14872007.01.11 01:00sell6261.00230.900.00229.40
14882007.01.11 01:58close6251.00231.410.00230.15-43.113987.01
14892007.01.11 01:58close6261.00231.400.00229.40-42.263944.75
14902007.01.11 05:00buy6271.00231.500.00232.25
14912007.01.11 05:00buy6281.00231.500.00233.00
14922007.01.11 08:31modify6271.00231.50231.68232.25
14932007.01.11 09:14t/p6271.00232.25231.68232.2563.404008.15
14942007.01.11 09:14modify6281.00231.50231.68233.00
14952007.01.11 10:29t/p6281.00233.00231.68233.00126.804134.95
14962007.01.16 17:00buy6291.00236.820.00237.57
14972007.01.16 17:00buy6301.00236.820.00238.32
14982007.01.17 08:39modify6291.00236.82237.00237.57
14992007.01.17 08:56s/l6291.00237.00237.00237.5717.284152.23
15002007.01.17 11:37modify6301.00236.82237.00238.32
15012007.01.17 11:45s/l6301.00237.00237.00238.3217.284169.50
15022007.01.17 14:00buy6311.00237.150.00237.90
15032007.01.17 14:00buy6321.00237.150.00238.65
15042007.01.17 16:32modify6311.00237.15237.33237.90
15052007.01.18 04:00t/p6311.00237.90237.33237.9069.564239.07
15062007.01.18 04:00modify6321.00237.15237.33238.65
15072007.01.18 07:24t/p6321.00238.65237.33238.65132.974372.03
15082007.01.22 01:00buy6331.00239.450.00240.20
15092007.01.22 01:00buy6341.00239.450.00240.95
15102007.01.22 10:41modify6331.00239.45239.63240.20
15112007.01.22 12:11t/p6331.00240.20239.63240.2063.414435.44
15122007.01.22 12:11modify6341.00239.45239.63240.95
15132007.01.23 11:09t/p6341.00240.95239.63240.95128.874564.31
15142007.01.25 21:00sell6351.00237.850.00237.10
15152007.01.25 21:00sell6361.00237.850.00236.35
15162007.01.26 00:35close6351.00238.650.00237.10-70.264494.05
15172007.01.26 00:35close6361.00238.660.00236.35-71.104422.95
15182007.01.26 01:00buy6371.00239.000.00239.75
15192007.01.26 01:00buy6381.00239.000.00240.50
15202007.01.26 15:32close6371.00237.830.00239.75-98.914324.04
15212007.01.26 15:32close6381.00237.830.00240.50-98.914225.13
15222007.01.26 16:00sell6391.00237.690.00236.94
15232007.01.26 16:00sell6401.00237.690.00236.19
15242007.01.29 02:02close6391.00238.430.00236.94-65.194159.94
15252007.01.29 02:02close6401.00238.430.00236.19-65.194094.75
15262007.01.29 03:00buy6411.00238.510.00239.26
15272007.01.29 03:00buy6421.00238.510.00240.01
15282007.01.29 08:01modify6411.00238.51238.69239.26
15292007.01.29 08:21s/l6411.00238.69238.69239.2615.224109.97
15302007.01.30 04:30modify6421.00238.51238.69240.01
15312007.01.30 09:29t/p6421.00240.01238.69240.01128.874238.83
15322007.01.30 17:00sell6431.00238.330.00237.58
15332007.01.30 17:00sell6441.00238.330.00236.83
15342007.01.31 08:29modify6431.00238.33238.15237.58
15352007.01.31 08:49t/p6431.00237.58238.15237.5860.734299.56
15362007.01.31 08:49modify6441.00238.33238.15236.83
15372007.01.31 09:38t/p6441.00236.83238.15236.83124.114423.67
15382007.02.01 20:00buy6451.00237.720.00238.47
15392007.02.01 20:00buy6461.00237.720.00239.22
15402007.02.02 12:25modify6451.00237.72237.90238.47
15412007.02.02 14:28t/p6451.00238.47237.90238.4765.454489.13
15422007.02.02 14:28modify6461.00237.72237.90239.22
15432007.02.02 18:00s/l6461.00237.90237.90239.2217.284506.40
15442007.02.05 03:00sell6471.00237.390.00236.64
15452007.02.05 03:00sell6481.00237.390.00235.89
15462007.02.05 10:14modify6471.00237.39237.21236.64
15472007.02.05 10:42t/p6471.00236.64237.21236.6463.384569.78
15482007.02.05 10:42modify6481.00237.39237.21235.89
15492007.02.05 14:14t/p6481.00235.89237.21235.89126.764696.54
15502007.02.06 11:00buy6491.00236.890.00237.64
15512007.02.06 11:00buy6501.00236.890.00238.39
15522007.02.07 08:19modify6491.00236.89237.07237.64
15532007.02.07 11:09t/p6491.00237.64237.07237.6465.454762.00
15542007.02.07 11:09modify6501.00236.89237.07238.39
15552007.02.08 07:42t/p6501.00238.39237.07238.39135.024897.02
15562007.02.08 15:00sell6511.00237.390.00236.64
15572007.02.08 15:00sell6521.00237.390.00235.89
15582007.02.09 06:48close6511.00237.850.00236.64-41.534855.49
15592007.02.09 06:48close6521.00237.860.00235.89-42.374813.12
15602007.02.12 12:00sell6531.00237.080.00236.33
15612007.02.12 12:00sell6541.00237.080.00235.58
15622007.02.13 02:58modify6531.00237.08236.90236.33
15632007.02.13 07:19s/l6531.00236.90236.90236.3312.564825.68
15642007.02.13 07:49modify6541.00237.08236.90235.58
15652007.02.13 08:55s/l6541.00236.90236.90235.5812.564838.24
15662007.02.14 12:00buy6551.00236.730.00237.48
15672007.02.14 12:00buy6561.00236.730.00238.23
15682007.02.14 15:59modify6551.00236.73236.91237.48
15692007.02.14 16:01s/l6551.00236.91236.91237.4815.214853.45
15702007.02.14 16:07modify6561.00236.73236.91238.23
15712007.02.14 16:17s/l6561.00236.91236.91238.2315.214868.66
15722007.02.15 02:00sell6571.00235.830.00235.08
15732007.02.15 02:00sell6581.00235.830.00234.33
15742007.02.15 02:23modify6571.00235.83235.65235.08
15752007.02.15 02:26s/l6571.00235.65235.65235.0815.214883.87
15762007.02.15 02:32modify6581.00235.83235.65234.33
15772007.02.15 02:39s/l6581.00235.65235.65234.3315.214899.08
15782007.02.15 02:39sell6591.00235.600.00234.85
15792007.02.15 02:39sell6601.00235.600.00234.10
15802007.02.15 11:46modify6591.00235.60235.42234.85
15812007.02.15 16:00t/p6591.00234.85235.42234.8563.384962.46
15822007.02.15 16:00modify6601.00235.60235.42234.10
15832007.02.15 16:35t/p6601.00234.10235.42234.10126.765089.22
15842007.02.19 11:00buy6611.00233.670.00234.42
15852007.02.19 11:00buy6621.00233.670.00235.17
15862007.02.19 11:18close6611.00232.930.00234.42-62.555026.67
15872007.02.19 11:18close6621.00232.890.00235.17-65.934960.74
15882007.02.19 12:00sell6631.00232.610.00231.86
15892007.02.19 12:00sell6641.00232.610.00231.11
15902007.02.19 17:13close6631.00233.290.00231.86-57.464903.28
15912007.02.19 17:14close6641.00233.290.00231.11-57.464845.82
15922007.02.19 18:00buy6651.00233.290.00234.04
15932007.02.19 18:00buy6661.00233.290.00234.79
15942007.02.19 18:38modify6651.00233.29233.47234.04
15952007.02.19 19:26s/l6651.00233.47233.47234.0415.224861.04
15962007.02.20 02:27modify6661.00233.29233.47234.79
15972007.02.20 15:37t/p6661.00234.79233.47234.79128.854989.89
15982007.02.21 07:00buy6671.00235.020.00235.77
15992007.02.21 07:00buy6681.00235.020.00236.52
16002007.02.21 08:28modify6671.00235.02235.20235.77
16012007.02.21 08:35s/l6671.00235.20235.20235.7715.225005.11
16022007.02.21 08:53modify6681.00235.02235.20236.52
16032007.02.21 11:14s/l6681.00235.20235.20236.5215.225020.33
16042007.02.26 10:00sell6691.00236.710.00235.96
16052007.02.26 10:00sell6701.00236.710.00235.21
16062007.02.27 07:05modify6691.00236.71236.53235.96
16072007.02.27 07:19t/p6691.00235.96236.53235.9660.745081.07
16082007.02.27 07:19modify6701.00236.71236.53235.21
16092007.02.27 08:53t/p6701.00235.21236.53235.21124.125205.19
16102007.03.01 04:00sell6711.00232.400.00231.65
16112007.03.01 04:00sell6721.00232.400.00230.90
16122007.03.01 05:08modify6711.00232.40232.22231.65
16132007.03.01 05:32s/l6711.00232.22232.22231.6515.215220.40
16142007.03.01 05:52modify6721.00232.40232.22230.90
16152007.03.01 06:47s/l6721.00232.22232.22230.9015.215235.61
16162007.03.06 12:00buy6731.00224.730.00225.48
16172007.03.06 12:00buy6741.00224.730.00226.23
16182007.03.06 21:18modify6731.00224.73224.91225.48
16192007.03.06 22:18s/l6731.00224.91224.91225.4815.215250.82
16202007.03.06 22:59modify6741.00224.73224.91226.23
16212007.03.07 02:26s/l6741.00224.91224.91226.2317.275268.09
16222007.03.07 08:00buy6751.00224.680.00225.43
16232007.03.07 08:00buy6761.00224.680.00226.18
16242007.03.07 23:01close6751.00224.100.00225.43-49.035219.06
16252007.03.07 23:01close6761.00224.100.00226.18-49.035170.03
16262007.03.08 00:00sell6771.00223.650.00222.90
16272007.03.08 00:00sell6781.00223.650.00222.15
16282007.03.08 00:14modify6771.00223.65223.47222.90
16292007.03.08 01:21s/l6771.00223.47223.47222.9015.215185.24
16302007.03.08 04:08close6781.00224.740.00222.15-92.125093.12
16312007.03.08 05:00buy6791.00224.780.00225.53
16322007.03.08 05:00buy6801.00224.780.00226.28
16332007.03.08 06:02modify6791.00224.78224.96225.53
16342007.03.08 06:05t/p6791.00225.53224.96225.5363.395156.51
16352007.03.08 06:05modify6801.00224.78224.96226.28
16362007.03.08 12:00t/p6801.00226.28224.96226.28126.795283.30
16372007.03.12 14:00sell6811.00226.890.00226.14
16382007.03.12 14:00sell6821.00226.890.00225.39
16392007.03.12 14:14modify6811.00226.89226.71226.14
16402007.03.12 14:15t/p6811.00226.14226.71226.1463.385346.68
16412007.03.12 14:15modify6821.00226.89226.71225.39
16422007.03.12 15:22s/l6821.00226.71226.71225.3915.215361.89
16432007.03.12 23:00sell6831.00227.340.00226.59
16442007.03.12 23:00sell6841.00227.340.00225.84
16452007.03.12 23:28modify6831.00227.34227.16226.59
16462007.03.12 23:36s/l6831.00227.16227.16226.5915.215377.10
16472007.03.13 02:06modify6841.00227.34227.16225.84
16482007.03.13 03:04s/l6841.00227.16227.16225.8412.565389.66
16492007.03.14 18:00sell6851.00224.600.00223.85
16502007.03.14 18:00sell6861.00224.600.00223.10
16512007.03.14 18:25close6851.00225.360.00223.85-64.225325.44
16522007.03.14 18:25close6861.00225.400.00223.10-67.605257.84
16532007.03.14 20:00buy6871.00225.920.00226.67
16542007.03.14 20:00buy6881.00225.920.00227.42
16552007.03.14 20:16modify6871.00225.92226.10226.67
16562007.03.14 20:39s/l6871.00226.10226.10226.6715.225273.06
16572007.03.14 20:49modify6881.00225.92226.10227.42
16582007.03.15 00:12t/p6881.00227.42226.10227.42132.975406.02
16592007.03.16 06:00buy6891.00226.930.00227.68
16602007.03.16 06:00buy6901.00226.930.00228.43
16612007.03.16 12:03modify6891.00226.93227.11227.68
16622007.03.16 12:16s/l6891.00227.11227.11227.6815.215421.23
16632007.03.16 13:20modify6901.00226.93227.11228.43
16642007.03.16 13:30s/l6901.00227.11227.11228.4315.215436.44
16652007.03.16 22:59sell6911.00226.610.00225.86
16662007.03.16 22:59sell6921.00226.610.00225.11
16672007.03.19 00:00t/p6911.00225.860.00225.8660.735497.17
16682007.03.19 00:00modify6921.00226.61226.43225.11
16692007.03.19 01:20s/l6921.00226.43226.43225.1112.565509.73
16702007.03.19 03:00buy6931.00227.550.00228.30
16712007.03.19 03:00buy6941.00227.550.00229.05
16722007.03.19 09:36modify6931.00227.55227.73228.30
16732007.03.19 09:58t/p6931.00228.30227.73228.3063.395573.12
16742007.03.19 09:58modify6941.00227.55227.73229.05
16752007.03.19 17:12t/p6941.00229.05227.73229.05126.795699.91
16762007.03.22 09:00buy6951.00230.890.00231.64
16772007.03.22 09:00buy6961.00230.890.00232.39
16782007.03.22 10:10modify6951.00230.89231.07231.64
16792007.03.22 10:30t/p6951.00231.64231.07231.6463.405763.31
16802007.03.22 10:30modify6961.00230.89231.07232.39
16812007.03.23 10:09close6961.00231.27231.07232.3934.175797.49
16822007.03.23 11:00sell6971.00231.150.00230.40
16832007.03.23 11:00sell6981.00231.150.00229.65
16842007.03.26 05:52close6971.00231.770.00230.40-55.055742.44
16852007.03.26 05:52close6981.00231.770.00229.65-55.055687.39
16862007.03.26 07:00buy6991.00231.820.00232.57
16872007.03.26 07:00buy7001.00231.820.00233.32
16882007.03.26 12:19modify6991.00231.82232.00232.57
16892007.03.26 13:27t/p6991.00232.57232.00232.5763.405750.79
16902007.03.26 13:27modify7001.00231.82232.00233.32
16912007.03.26 14:07s/l7001.00232.00232.00233.3215.225766.01
16922007.03.27 08:00buy7011.00232.490.00233.24
16932007.03.27 08:00buy7021.00232.490.00233.99
16942007.03.27 13:37close7011.00231.840.00233.24-54.955711.06
16952007.03.27 13:37close7021.00231.840.00233.99-54.955656.11
16962007.03.27 15:00sell7031.00231.730.00230.98
16972007.03.27 15:00sell7041.00231.730.00230.23
16982007.03.28 01:20modify7031.00231.73231.55230.98
16992007.03.28 01:27t/p7031.00230.98231.55230.9860.735716.84
17002007.03.28 01:27modify7041.00231.73231.55230.23
17012007.03.28 04:36t/p7041.00230.23231.55230.23124.125840.96
17022007.03.29 05:00sell7051.00230.130.00229.38
17032007.03.29 05:00sell7061.00230.130.00228.63
17042007.03.29 06:54close7051.00230.700.00229.38-48.175792.79
17052007.03.29 06:54close7061.00230.690.00228.63-47.335745.46
17062007.03.29 07:00buy7071.00230.740.00231.49
17072007.03.29 07:00buy7081.00230.740.00232.24
17082007.03.29 12:36modify7071.00230.74230.92231.49
17092007.03.29 14:43t/p7071.00231.49230.92231.4963.405808.86
17102007.03.29 14:43modify7081.00230.74230.92232.24
17112007.03.29 16:29s/l7081.00230.92230.92232.2415.215824.07
17122007.03.30 09:00buy7091.00231.090.00231.84
17132007.03.30 09:00buy7101.00231.090.00232.59
17142007.03.30 12:53modify7091.00231.09231.27231.84
17152007.03.30 12:59s/l7091.00231.27231.27231.8415.225839.29
17162007.03.30 13:07modify7101.00231.09231.27232.59
17172007.03.30 13:51s/l7101.00231.27231.27232.5915.225854.51
17182007.04.04 15:00buy7111.00234.460.00235.21
17192007.04.04 15:00buy7121.00234.460.00235.96
17202007.04.05 02:21close7111.00234.150.00235.21-20.035834.47
17212007.04.05 02:21close7121.00234.150.00235.96-20.035814.44
17222007.04.05 03:00sell7131.00234.130.00233.38
17232007.04.05 03:00sell7141.00234.130.00232.63
17242007.04.05 07:28close7131.00234.650.00233.38-43.955770.49
17252007.04.05 07:28close7141.00234.660.00232.63-44.795725.70
17262007.04.05 08:00buy7151.00234.680.00235.43
17272007.04.05 08:00buy7161.00234.680.00236.18
17282007.04.05 09:21close7151.00234.170.00235.43-43.115682.59
17292007.04.05 09:21close7161.00234.180.00236.18-42.265640.33
17302007.04.05 10:00sell7171.00234.200.00233.45
17312007.04.05 10:00sell7181.00234.200.00232.70
17322007.04.05 11:00modify7171.00234.20234.02233.45
17332007.04.05 11:02s/l7171.00234.02234.02233.4515.215655.54
17342007.04.05 13:07modify7181.00234.20234.02232.70
17352007.04.05 13:13s/l7181.00234.02234.02232.7015.215670.75
17362007.04.06 05:00buy7191.00234.400.00235.15
17372007.04.06 05:00buy7201.00234.400.00235.90
17382007.04.06 06:38close7191.00233.910.00235.15-41.425629.33
17392007.04.06 06:38close7201.00233.920.00235.90-40.575588.76
17402007.04.06 07:00sell7211.00233.970.00233.22
17412007.04.06 07:00sell7221.00233.970.00232.47
17422007.04.06 12:32close7211.00234.320.00233.22-29.585559.18
17432007.04.06 12:32close7221.00234.340.00232.47-31.275527.91
17442007.04.06 12:35sell7231.00233.950.00233.20
17452007.04.06 12:35sell7241.00233.950.00232.45
17462007.04.06 12:39close7231.00234.330.00233.20-32.115495.80
17472007.04.06 12:39close7241.00234.350.00232.45-33.805462.00
17482007.04.06 13:00buy7251.00234.390.00235.14
17492007.04.06 13:00buy7261.00234.390.00235.89
17502007.04.09 11:35close7251.00234.000.00235.14-30.915431.08
17512007.04.09 11:35close7261.00234.020.00235.89-29.235401.86
17522007.04.09 13:00sell7271.00233.800.00233.05
17532007.04.09 13:00sell7281.00233.800.00232.30
17542007.04.10 03:33close7271.00234.320.00233.05-46.605355.26
17552007.04.10 03:33close7281.00234.330.00232.30-47.445307.82
17562007.04.10 06:00buy7291.00234.420.00235.17
17572007.04.10 06:00buy7301.00234.420.00235.92
17582007.04.10 09:20modify7291.00234.42234.60235.17
17592007.04.10 11:04t/p7291.00235.17234.60235.1763.405371.22
17602007.04.10 11:04modify7301.00234.42234.60235.92
17612007.04.10 15:45s/l7301.00234.60234.60235.9215.225386.44
17622007.04.12 10:00buy7311.00235.840.00236.59
17632007.04.12 10:00buy7321.00235.840.00237.34
17642007.04.12 13:04close7311.00235.400.00236.59-37.205349.24
17652007.04.12 13:04close7321.00235.390.00237.34-38.045311.20
17662007.04.12 14:00sell7331.00235.230.00234.48
17672007.04.12 14:00sell7341.00235.230.00233.73
17682007.04.12 20:20close7331.00235.850.00234.48-52.405258.80
17692007.04.12 20:20close7341.00235.860.00233.73-53.245205.56
17702007.04.12 21:00buy7351.00235.850.00236.60
17712007.04.12 21:00buy7361.00235.850.00237.35
17722007.04.12 23:49close7351.00235.410.00236.60-37.195168.37
17732007.04.12 23:49close7361.00235.420.00237.35-36.355132.02
17742007.04.13 01:00sell7371.00235.420.00234.67
17752007.04.13 01:00sell7381.00235.420.00233.92
17762007.04.13 01:31close7371.00235.880.00234.67-38.875093.15
17772007.04.13 01:31close7381.00235.870.00233.92-38.035055.12
17782007.04.13 03:00sell7391.00235.490.00234.74
17792007.04.13 03:00sell7401.00235.490.00233.99
17802007.04.13 03:24close7391.00235.890.00234.74-33.815021.31
17812007.04.13 03:24close7401.00235.890.00233.99-33.814987.50
17822007.04.13 06:00sell7411.00235.490.00234.74
17832007.04.13 06:00sell7421.00235.490.00233.99
17842007.04.13 06:30close7411.00235.890.00234.74-33.814953.69
17852007.04.13 07:13close7421.00235.900.00233.99-34.654919.04
17862007.04.17 08:00buy7431.00237.760.00238.51
17872007.04.17 08:00buy7441.00237.760.00239.26
17882007.04.17 08:31modify7431.00237.76237.94238.51
17892007.04.17 08:36t/p7431.00238.51237.94238.5163.394982.43
17902007.04.17 08:36modify7441.00237.76237.94239.26
17912007.04.17 12:17t/p7441.00239.26237.94239.26126.795109.22