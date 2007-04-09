|Account: 32874
|Name: Mark Gresin
|Currency: USD
|2007 April 27, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1512398
|2007.04.09 21:13
|balance
|Deposit
|25 000.00
|1536268
|2007.04.11 07:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3418
|1.3546
|1.3383
|2007.04.11 20:00
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1537669
|2007.04.11 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3420
|1.3548
|1.3385
|2007.04.11 20:00
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1538591
|2007.04.11 16:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3437
|1.3547
|1.3402
|2007.04.11 20:00
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1538624
|2007.04.11 16:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3438
|1.3548
|1.3403
|2007.04.11 20:00
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1539751
|2007.04.11 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3433
|1.3305
|1.3468
|2007.04.11 23:59
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1543381
|2007.04.11 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.343525
|1.3456
|1.3511
|2007.04.12 03:42
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|1547986
|2007.04.12 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3438
|1.3457
|1.3512
|2007.04.12 03:42
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1548814
|2007.04.12 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3465
|1.3337
|1.3500
|2007.04.12 13:16
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1549838
|2007.04.12 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3470
|1.3342
|1.3505
|2007.04.12 13:16
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1549970
|2007.04.12 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3474
|1.3346
|1.3509
|2007.04.12 13:15
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1550384
|2007.04.12 10:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3456
|1.3346
|1.3491
|2007.04.12 13:15
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1550392
|2007.04.12 10:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3452
|1.3342
|1.3487
|2007.04.12 13:15
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1550406
|2007.04.12 10:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3447
|1.3337
|1.3482
|2007.04.12 13:15
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1550969
|2007.04.12 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3468
|1.3340
|1.3503
|2007.04.12 16:39
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1551140
|2007.04.12 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3466
|1.3491
|1.3546
|2007.04.12 16:39
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1552193
|2007.04.12 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3501
|1.3373
|1.3536
|2007.04.12 23:59
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1552204
|2007.04.12 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3499
|1.3371
|1.3534
|2007.04.12 23:59
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1552684
|2007.04.12 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3483
|1.3373
|1.3518
|2007.04.12 23:59
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1552698
|2007.04.12 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3481
|1.3371
|1.3516
|2007.04.12 23:59
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1556837
|2007.04.12 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.348775
|1.3373
|1.3536
|2007.04.13 02:24
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|1556841
|2007.04.12 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.348775
|1.3371
|1.3534
|2007.04.13 02:24
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|1556900
|2007.04.12 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.348775
|1.3373
|1.3518
|2007.04.13 02:23
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|1556901
|2007.04.12 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.348775
|1.3371
|1.3516
|2007.04.13 02:23
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|1562076
|2007.04.13 03:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3511
|1.3529
|1.3584
|2007.04.13 12:15
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1562099
|2007.04.13 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3514
|1.3386
|1.3549
|2007.04.13 12:15
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1564440
|2007.04.13 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3524
|1.3396
|1.3559
|2007.04.13 12:15
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1566409
|2007.04.13 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3544
|1.3416
|1.3579
|2007.04.13 17:41
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1566457
|2007.04.13 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3541
|1.3413
|1.3576
|2007.04.13 17:41
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1566474
|2007.04.13 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3542
|1.3414
|1.3577
|2007.04.13 17:41
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1567881
|2007.04.13 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3526
|1.3416
|1.3561
|2007.04.13 17:40
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1567914
|2007.04.13 16:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3524
|1.3414
|1.3559
|2007.04.13 17:40
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1568269
|2007.04.13 16:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3508
|1.3416
|1.3543
|2007.04.13 17:40
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1568538
|2007.04.13 17:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3506
|1.3396
|1.3541
|2007.04.13 17:40
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1568725
|2007.04.13 17:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3490
|1.3416
|1.3525
|2007.04.13 17:40
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|1569081
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3507
|1.3635
|1.3472
|2007.04.13 23:59
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1569082
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3507
|1.3635
|1.3472
|2007.04.13 23:59
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1569224
|2007.04.13 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3516
|1.3644
|1.3481
|2007.04.13 23:59
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1569555
|2007.04.13 19:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3525
|1.3635
|1.3490
|2007.04.13 23:59
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1569615
|2007.04.13 19:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.13 23:59
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1573460
|2007.04.13 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.352932
|1.3635
|1.3472
|2007.04.16 08:21
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.68
|1573461
|2007.04.13 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.352932
|1.3635
|1.3472
|2007.04.16 08:21
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|1573473
|2007.04.13 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.352932
|1.3644
|1.3481
|2007.04.16 08:21
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.68
|1573496
|2007.04.13 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.352932
|1.3635
|1.3490
|2007.04.16 08:21
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.36
|1573507
|2007.04.13 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.352932
|1.3644
|1.3499
|2007.04.16 08:21
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.36
|1577626
|2007.04.16 00:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|1.3550
|1.3495
|2007.04.16 08:21
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1580507
|2007.04.16 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3552
|1.3680
|1.3517
|2007.04.16 23:59
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1586099
|2007.04.16 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.353132
|1.3680
|1.3517
|2007.04.17 09:33
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|1590289
|2007.04.17 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3530
|1.3658
|1.3495
|2007.04.17 09:33
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1590436
|2007.04.17 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3527
|1.3655
|1.3492
|2007.04.17 09:33
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1591138
|2007.04.17 07:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3545
|1.3655
|1.3510
|2007.04.17 09:33
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1591738
|2007.04.17 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3537
|1.3665
|1.3502
|2007.04.17 17:21
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|1592440
|2007.04.17 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3533
|1.3661
|1.3498
|2007.04.17 17:20
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1592955
|2007.04.17 13:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3551
|1.3661
|1.3516
|2007.04.17 17:20
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1593291
|2007.04.17 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|1.3679
|1.3534
|2007.04.17 17:20
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1593294
|2007.04.17 14:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3569
|1.3661
|1.3534
|2007.04.17 17:20
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1593406
|2007.04.17 14:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3588
|1.3680
|1.3553
|2007.04.17 17:20
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|1594732
|2007.04.17 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3563
|1.3691
|1.3528
|2007.04.17 23:59
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1595182
|2007.04.17 22:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3563
|1.3691
|1.3528
|2007.04.17 23:59
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1598890
|2007.04.17 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.357632
|1.3691
|1.3528
|2007.04.18 11:06
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.68
|1598921
|2007.04.17 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.357632
|1.3691
|1.3528
|2007.04.18 11:05
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.68
|1603265
|2007.04.18 02:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|1.3691
|1.3546
|2007.04.18 11:05
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|1603454
|2007.04.18 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3587
|1.3606
|1.3661
|2007.04.18 11:05
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1603809
|2007.04.18 07:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3593
|1.3705
|1.3560
|2007.04.18 11:05
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1604247
|2007.04.18 09:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3599
|1.3691
|1.3564
|2007.04.18 11:05
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1604945
|2007.04.18 10:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3611
|1.3703
|1.3576
|2007.04.18 11:05
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1605166
|2007.04.18 11:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3481
|1.3644
|2007.04.18 15:38
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1605695
|2007.04.18 13:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3591
|1.3481
|1.3626
|2007.04.18 15:38
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1605873
|2007.04.18 14:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3573
|1.3481
|1.3608
|2007.04.18 15:38
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1606443
|2007.04.18 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|1.3705
|1.3542
|2007.04.18 15:38
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1606447
|2007.04.18 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|1.3706
|1.3543
|2007.04.18 15:37
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1606698
|2007.04.18 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.18 23:59
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|1608620
|2007.04.18 22:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.18 23:59
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1608678
|2007.04.18 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3482
|1.3645
|2007.04.18 23:59
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1608778
|2007.04.18 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3482
|1.3645
|2007.04.18 23:59
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1612186
|2007.04.18 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.361396
|1.3589
|1.3534
|2007.04.19 04:58
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|24.96
|1612282
|2007.04.18 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.361396
|1.3589
|1.3534
|2007.04.19 04:58
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|49.92
|1612294
|2007.04.18 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.361325
|1.3482
|1.3645
|2007.04.19 05:00
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.25
|1612302
|2007.04.18 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.361325
|1.3482
|1.3645
|2007.04.19 05:00
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.25
|1616902
|2007.04.19 03:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3592
|1.3482
|1.3627
|2007.04.19 04:58
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1617215
|2007.04.19 05:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3586
|1.3714
|1.3551
|2007.04.19 06:31
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1617216
|2007.04.19 05:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3586
|1.3714
|1.3551
|2007.04.19 06:31
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1617413
|2007.04.19 05:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|1.3714
|1.3569
|2007.04.19 06:31
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1617416
|2007.04.19 05:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|1.3714
|1.3569
|2007.04.19 06:30
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1617809
|2007.04.19 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3589
|1.3717
|1.3554
|2007.04.19 09:02
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1617946
|2007.04.19 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3593
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 09:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1618536
|2007.04.19 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|1.3694
|1.3531
|2007.04.19 09:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1618636
|2007.04.19 09:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3574
|1.3702
|1.3539
|2007.04.19 14:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1619311
|2007.04.19 10:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|1.3702
|1.3557
|2007.04.19 14:50
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1620578
|2007.04.19 14:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3610
|1.3702
|1.3575
|2007.04.19 14:50
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1621995
|2007.04.19 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3479
|1.3642
|2007.04.19 23:59
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1625940
|2007.04.19 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.361775
|1.3479
|1.3642
|2007.04.20 17:48
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|1630184
|2007.04.20 00:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3500
|1.3663
|2007.04.20 17:47
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1630240
|2007.04.20 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3495
|1.3658
|2007.04.20 17:47
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1631446
|2007.04.20 09:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3610
|1.3500
|1.3645
|2007.04.20 17:46
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1631734
|2007.04.20 10:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3605
|1.3495
|1.3640
|2007.04.20 17:46
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1632713
|2007.04.20 15:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3593
|1.3499
|1.3626
|2007.04.20 17:46
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1632723
|2007.04.20 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3589
|1.3479
|1.3624
|2007.04.20 17:45
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1632800
|2007.04.20 16:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3587
|1.3495
|1.3622
|2007.04.20 17:45
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1633385
|2007.04.20 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3598
|1.3726
|1.3563
|2007.04.20 23:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1636966
|2007.04.20 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.359232
|1.3726
|1.3563
|2007.04.23 08:56
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|1641132
|2007.04.23 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|1.3584
|1.3529
|2007.04.23 08:56
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1642863
|2007.04.23 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3560
|1.3688
|1.3525
|2007.04.23 23:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1642973
|2007.04.23 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3562
|1.3690
|1.3527
|2007.04.23 23:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1644633
|2007.04.23 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|1.3689
|1.3544
|2007.04.23 23:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1644662
|2007.04.23 17:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|1.3690
|1.3545
|2007.04.23 23:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1648822
|2007.04.23 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.357932
|1.3688
|1.3525
|2007.04.24 00:20
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1648830
|2007.04.23 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.357932
|1.3690
|1.3527
|2007.04.24 00:20
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|1648911
|2007.04.23 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.357932
|1.3689
|1.3544
|2007.04.24 00:20
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|1648914
|2007.04.23 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.357932
|1.3690
|1.3545
|2007.04.24 00:19
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1653343
|2007.04.24 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|1.3700
|1.3537
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|1653382
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|1.3694
|1.3531
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|1655519
|2007.04.24 13:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|1.3694
|1.3549
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1656128
|2007.04.24 15:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|1.3700
|1.3555
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|1656240
|2007.04.24 16:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3603
|1.3695
|1.3568
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1656322
|2007.04.24 16:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3608
|1.3700
|1.3573
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|1656545
|2007.04.24 16:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3621
|1.3695
|1.3586
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1656587
|2007.04.24 16:22
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3626
|1.3700
|1.3591
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|1657554
|2007.04.24 22:32
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3640
|1.3696
|1.3605
|2007.04.24 23:59
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1660885
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.363932
|1.3700
|1.3537
|2007.04.25 00:17
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|1660888
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.363932
|1.3694
|1.3531
|2007.04.25 00:17
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1660945
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.363932
|1.3694
|1.3549
|2007.04.25 00:17
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|1660980
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.363932
|1.3700
|1.3555
|2007.04.25 00:12
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|1660988
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.363932
|1.3695
|1.3568
|2007.04.25 00:06
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|1660993
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.363932
|1.3700
|1.3573
|2007.04.25 00:05
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|1661006
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.363932
|1.3695
|1.3586
|2007.04.25 00:05
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|1661011
|2007.04.24 23:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.363932
|1.3700
|1.3591
|2007.04.25 00:04
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|1661113
|2007.04.24 23:59
|sell
|1.60
|eurusd
|1.363932
|1.3696
|1.3605
|2007.04.25 00:04
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|1665325
|2007.04.25 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3761
|1.3598
|2007.04.25 14:32
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1665583
|2007.04.25 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3753
|1.3590
|2007.04.25 14:30
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1666018
|2007.04.25 08:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3643
|1.3753
|1.3608
|2007.04.25 14:30
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1666293
|2007.04.25 08:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3651
|1.3761
|1.3616
|2007.04.25 14:30
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1678626
|2007.04.26 01:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 11:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1680815
|2007.04.26 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3738
|1.3575
|2007.04.26 23:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1680869
|2007.04.26 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3741
|1.3578
|2007.04.26 23:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1688409
|2007.04.26 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.359332
|1.3738
|1.3575
|2007.04.27 17:05
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.68
|1688415
|2007.04.26 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.359332
|1.3741
|1.3578
|2007.04.27 17:05
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.68
|1694642
|2007.04.27 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|1.3738
|1.3593
|2007.04.27 17:04
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1694777
|2007.04.27 12:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|1.3741
|1.3596
|2007.04.27 17:04
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1695070
|2007.04.27 14:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3646
|1.3738
|1.3611
|2007.04.27 17:04
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1695126
|2007.04.27 14:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3649
|1.3741
|1.3614
|2007.04.27 17:04
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1695216
|2007.04.27 14:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3666
|1.3740
|1.3631
|2007.04.27 17:04
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|1696710
|2007.04.27 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3735
|1.3572
|2007.04.27 23:59
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|1696755
|2007.04.27 17:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3735
|1.3590
|2007.04.27 23:59
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|1697279
|2007.04.27 20:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3643
|1.3735
|1.3608
|2007.04.27 23:59
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-713.32
|Closed P/L:
|-713.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1700811
|2007.04.27 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.365432
|1.3735
|1.3572
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|1700820
|2007.04.27 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.365432
|1.3735
|1.3590
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|1700864
|2007.04.27 23:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.365432
|1.3735
|1.3608
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|Floating P/L:
|2.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-713.32
|Floating P/L:
|2.24
|Margin:
|955.78
|Balance:
|24 286.68
|Equity:
|24 288.92
|Free Margin:
|23 333.14
|Details:
|Gross Profit:
|1 535.09
|Gross Loss:
|2 248.41
|Total Net Profit:
|-713.32
|Profit Factor:
|0.68
|Expected Payoff:
|-4.95
|Absolute Drawdown:
|753.68
|Maximal Drawdown (%):
|1 154.93 (4.55%)
|Relative Drawdown ($):
|4.55% (1 154.93)
|Total Trades:
|144
|Short Positions (won %):
|96 (45.83%)
|Long Positions (won %):
|48 (58.33%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|72 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|176.00
|loss trade:
|-144.00
|Average
|profit trade:
|21.32
|loss trade:
|-31.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (270.50)
|consecutive losses ($):
|9 (-224.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|270.50 (12)
|consecutive loss (count):
|-864.00 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4