Alpari (UK) Ltd.

Account: 32874 Name: Mark Gresin Currency: USD 2007 April 27, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15123982007.04.09 21:13balanceDeposit25 000.00
15362682007.04.11 07:24sell0.10eurusd1.34181.35461.33832007.04.11 20:001.34300.000.000.00-12.00
15376692007.04.11 13:00sell0.10eurusd1.34201.35481.33852007.04.11 20:001.34290.000.000.00-9.00
15385912007.04.11 16:55sell0.20eurusd1.34371.35471.34022007.04.11 20:001.34260.000.000.0022.00
15386242007.04.11 16:57sell0.20eurusd1.34381.35481.34032007.04.11 20:001.34270.000.000.0022.00
15397512007.04.11 22:15buy0.10eurusd1.34331.33051.34682007.04.11 23:591.34330.000.000.000.00
15433812007.04.11 23:59buy0.10eurusd1.3435251.34561.35112007.04.12 03:421.34560.000.000.0020.75
15479862007.04.12 02:00buy0.10eurusd1.34381.34571.35122007.04.12 03:421.34570.000.000.0019.00
15488142007.04.12 05:00buy0.10eurusd1.34651.33371.35002007.04.12 13:161.34600.000.000.00-5.00
15498382007.04.12 09:00buy0.10eurusd1.34701.33421.35052007.04.12 13:161.34610.000.000.00-9.00
15499702007.04.12 09:30buy0.10eurusd1.34741.33461.35092007.04.12 13:151.34610.000.000.00-13.00
15503842007.04.12 10:49buy0.20eurusd1.34561.33461.34912007.04.12 13:151.34600.000.000.008.00
15503922007.04.12 10:49buy0.20eurusd1.34521.33421.34872007.04.12 13:151.34600.000.000.0016.00
15504062007.04.12 10:49buy0.20eurusd1.34471.33371.34822007.04.12 13:151.34610.000.000.0028.00
15509692007.04.12 13:45buy0.10eurusd1.34681.33401.35032007.04.12 16:391.35030.000.000.0035.00
15511402007.04.12 14:30buy0.10eurusd1.34661.34911.35462007.04.12 16:391.35000.000.000.0034.00
15521932007.04.12 16:39buy0.10eurusd1.35011.33731.35362007.04.12 23:591.34870.000.000.00-14.00
15522042007.04.12 16:39buy0.10eurusd1.34991.33711.35342007.04.12 23:591.34870.000.000.00-12.00
15526842007.04.12 18:00buy0.20eurusd1.34831.33731.35182007.04.12 23:591.34870.000.000.008.00
15526982007.04.12 18:00buy0.20eurusd1.34811.33711.35162007.04.12 23:591.34870.000.000.0012.00
15568372007.04.12 23:59buy0.10eurusd1.3487751.33731.35362007.04.13 02:241.34920.000.000.004.25
15568412007.04.12 23:59buy0.10eurusd1.3487751.33711.35342007.04.13 02:241.34920.000.000.004.25
15569002007.04.12 23:59buy0.20eurusd1.3487751.33731.35182007.04.13 02:231.34910.000.000.006.50
15569012007.04.12 23:59buy0.20eurusd1.3487751.33711.35162007.04.13 02:231.34920.000.000.008.50
15620762007.04.13 03:45buy0.10eurusd1.35111.35291.35842007.04.13 12:151.35290.000.000.0018.00
15620992007.04.13 04:00buy0.10eurusd1.35141.33861.35492007.04.13 12:151.35300.000.000.0016.00
15644402007.04.13 10:00buy0.10eurusd1.35241.33961.35592007.04.13 12:151.35290.000.000.005.00
15664092007.04.13 12:45buy0.10eurusd1.35441.34161.35792007.04.13 17:411.35080.000.000.00-36.00
15664572007.04.13 13:00buy0.10eurusd1.35411.34131.35762007.04.13 17:411.35080.000.000.00-33.00
15664742007.04.13 13:00buy0.10eurusd1.35421.34141.35772007.04.13 17:411.35100.000.000.00-32.00
15678812007.04.13 16:39buy0.20eurusd1.35261.34161.35612007.04.13 17:401.35110.000.000.00-30.00
15679142007.04.13 16:40buy0.20eurusd1.35241.34141.35592007.04.13 17:401.35100.000.000.00-28.00
15682692007.04.13 16:58buy0.40eurusd1.35081.34161.35432007.04.13 17:401.35110.000.000.0012.00
15685382007.04.13 17:10buy0.20eurusd1.35061.33961.35412007.04.13 17:401.35100.000.000.008.00
15687252007.04.13 17:18buy0.80eurusd1.34901.34161.35252007.04.13 17:401.35110.000.000.00168.00
15690812007.04.13 17:41sell0.10eurusd1.35071.36351.34722007.04.13 23:591.35290.000.000.00-22.00
15690822007.04.13 17:41sell0.10eurusd1.35071.36351.34722007.04.13 23:591.35290.000.000.00-22.00
15692242007.04.13 18:00sell0.10eurusd1.35161.36441.34812007.04.13 23:591.35290.000.000.00-13.00
15695552007.04.13 19:40sell0.20eurusd1.35251.36351.34902007.04.13 23:591.35290.000.000.00-8.00
15696152007.04.13 19:49sell0.20eurusd1.35341.36441.34992007.04.13 23:591.35290.000.000.0010.00
15734602007.04.13 23:59sell0.10eurusd1.3529321.36351.34722007.04.16 08:211.35540.000.000.00-24.68
15734612007.04.13 23:59sell0.10eurusd1.3529321.36351.34722007.04.16 08:211.35530.000.000.00-23.68
15734732007.04.13 23:59sell0.10eurusd1.3529321.36441.34812007.04.16 08:211.35520.000.000.00-22.68
15734962007.04.13 23:59sell0.20eurusd1.3529321.36351.34902007.04.16 08:211.35510.000.000.00-43.36
15735072007.04.13 23:59sell0.20eurusd1.3529321.36441.34992007.04.16 08:211.35500.000.000.00-41.36
15776262007.04.16 00:33sell0.20eurusd1.35721.35501.34952007.04.16 08:211.35500.000.000.0044.00
15805072007.04.16 13:45sell0.10eurusd1.35521.36801.35172007.04.16 23:591.35310.000.000.0021.00
15860992007.04.16 23:59sell0.10eurusd1.3531321.36801.35172007.04.17 09:331.35330.000.000.00-1.68
15902892007.04.17 00:00sell0.10eurusd1.35301.36581.34952007.04.17 09:331.35310.000.000.00-1.00
15904362007.04.17 01:00sell0.10eurusd1.35271.36551.34922007.04.17 09:331.35320.000.000.00-5.00
15911382007.04.17 07:35sell0.20eurusd1.35451.36551.35102007.04.17 09:331.35300.000.000.0030.00
15917382007.04.17 09:45sell0.10eurusd1.35371.36651.35022007.04.17 17:211.35680.000.000.00-31.00
15924402007.04.17 12:00sell0.10eurusd1.35331.36611.34982007.04.17 17:201.35670.000.000.00-34.00
15929552007.04.17 13:56sell0.20eurusd1.35511.36611.35162007.04.17 17:201.35660.000.000.00-30.00
15932912007.04.17 14:42sell0.20eurusd1.35691.36791.35342007.04.17 17:201.35670.000.000.004.00
15932942007.04.17 14:42sell0.40eurusd1.35691.36611.35342007.04.17 17:201.35670.000.000.008.00
15934062007.04.17 14:47sell0.40eurusd1.35881.36801.35532007.04.17 17:201.35650.000.000.0092.00
15947322007.04.17 19:32sell0.10eurusd1.35631.36911.35282007.04.17 23:591.35760.000.000.00-13.00
15951822007.04.17 22:30sell0.10eurusd1.35631.36911.35282007.04.17 23:591.35760.000.000.00-13.00
15988902007.04.17 23:59sell0.10eurusd1.3576321.36911.35282007.04.18 11:061.36060.000.000.00-29.68
15989212007.04.17 23:59sell0.10eurusd1.3576321.36911.35282007.04.18 11:051.36060.000.000.00-29.68
16032652007.04.18 02:36sell0.20eurusd1.35811.36911.35462007.04.18 11:051.36070.000.000.00-52.00
16034542007.04.18 04:00buy0.10eurusd1.35871.36061.36612007.04.18 11:051.36060.000.000.0019.00
16038092007.04.18 07:37sell0.20eurusd1.35931.37051.35602007.04.18 11:051.36080.000.000.00-30.00
16042472007.04.18 09:10sell0.40eurusd1.35991.36911.35642007.04.18 11:051.36090.000.000.00-40.00
16049452007.04.18 10:58sell0.40eurusd1.36111.37031.35762007.04.18 11:051.36080.000.000.0012.00
16051662007.04.18 11:45buy0.10eurusd1.36091.34811.36442007.04.18 15:381.35900.000.000.00-19.00
16056952007.04.18 13:55buy0.20eurusd1.35911.34811.36262007.04.18 15:381.35890.000.000.00-4.00
16058732007.04.18 14:05buy0.40eurusd1.35731.34811.36082007.04.18 15:381.35900.000.000.0068.00
16064432007.04.18 15:00sell0.10eurusd1.35771.37051.35422007.04.18 15:381.35920.000.000.00-15.00
16064472007.04.18 15:00sell0.10eurusd1.35781.37061.35432007.04.18 15:371.35940.000.000.00-16.00
16066982007.04.18 15:38sell0.10eurusd1.35901.37181.35552007.04.18 23:591.36130.000.000.00-23.00
16086202007.04.18 22:31sell0.20eurusd1.36081.37181.35732007.04.18 23:591.36130.000.000.00-10.00
16086782007.04.18 22:45buy0.10eurusd1.36101.34821.36452007.04.18 23:591.36110.000.000.001.00
16087782007.04.18 23:00buy0.10eurusd1.36101.34821.36452007.04.18 23:591.36110.000.000.001.00
16121862007.04.18 23:59sell0.10eurusd1.3613961.35891.35342007.04.19 04:581.35890.000.000.0024.96
16122822007.04.18 23:59sell0.20eurusd1.3613961.35891.35342007.04.19 04:581.35890.000.000.0049.92
16122942007.04.18 23:59buy0.10eurusd1.3613251.34821.36452007.04.19 05:001.35860.000.000.00-27.25
16123022007.04.18 23:59buy0.10eurusd1.3613251.34821.36452007.04.19 05:001.35860.000.000.00-27.25
16169022007.04.19 03:46buy0.20eurusd1.35921.34821.36272007.04.19 04:581.35870.000.000.00-10.00
16172152007.04.19 05:01sell0.10eurusd1.35861.37141.35512007.04.19 06:311.35950.000.000.00-9.00
16172162007.04.19 05:01sell0.10eurusd1.35861.37141.35512007.04.19 06:311.35940.000.000.00-8.00
16174132007.04.19 05:42sell0.20eurusd1.36041.37141.35692007.04.19 06:311.35940.000.000.0020.00
16174162007.04.19 05:43sell0.20eurusd1.36041.37141.35692007.04.19 06:301.35930.000.000.0022.00
16178092007.04.19 07:30sell0.10eurusd1.35891.37171.35542007.04.19 09:021.35750.000.000.0014.00
16179462007.04.19 08:00sell0.10eurusd1.35931.35731.35182007.04.19 09:021.35730.000.000.0020.00
16185362007.04.19 09:00sell0.10eurusd1.35661.36941.35312007.04.19 09:021.35730.000.000.00-7.00
16186362007.04.19 09:02sell0.10eurusd1.35741.37021.35392007.04.19 14:501.35940.000.000.00-20.00
16193112007.04.19 10:55sell0.20eurusd1.35921.37021.35572007.04.19 14:501.35960.000.000.00-8.00
16205782007.04.19 14:37sell0.40eurusd1.36101.37021.35752007.04.19 14:501.35960.000.000.0056.00
16219952007.04.19 19:16buy0.10eurusd1.36071.34791.36422007.04.19 23:591.36170.000.000.0010.00
16259402007.04.19 23:59buy0.10eurusd1.3617751.34791.36422007.04.20 17:481.36030.000.000.00-14.75
16301842007.04.20 00:30buy0.10eurusd1.36281.35001.36632007.04.20 17:471.36040.000.000.00-24.00
16302402007.04.20 01:00buy0.10eurusd1.36231.34951.36582007.04.20 17:471.36040.000.000.00-19.00
16314462007.04.20 09:41buy0.20eurusd1.36101.35001.36452007.04.20 17:461.36030.000.000.00-14.00
16317342007.04.20 10:44buy0.20eurusd1.36051.34951.36402007.04.20 17:461.36040.000.000.00-2.00
16327132007.04.20 15:36buy0.40eurusd1.35931.34991.36262007.04.20 17:461.36030.000.000.0040.00
16327232007.04.20 15:39buy0.20eurusd1.35891.34791.36242007.04.20 17:451.36020.000.000.0026.00
16328002007.04.20 16:02buy0.40eurusd1.35871.34951.36222007.04.20 17:451.36020.000.000.0060.00
16333852007.04.20 20:45sell0.10eurusd1.35981.37261.35632007.04.20 23:591.35920.000.000.006.00
16369662007.04.20 23:59sell0.10eurusd1.3592321.37261.35632007.04.23 08:561.35820.000.000.0010.32
16411322007.04.23 00:00sell0.10eurusd1.36041.35841.35292007.04.23 08:561.35840.000.000.0020.00
16428632007.04.23 10:30sell0.10eurusd1.35601.36881.35252007.04.23 23:591.35790.000.000.00-19.00
16429732007.04.23 11:00sell0.10eurusd1.35621.36901.35272007.04.23 23:591.35790.000.000.00-17.00
16446332007.04.23 17:35sell0.20eurusd1.35791.36891.35442007.04.23 23:591.35790.000.000.000.00
16446622007.04.23 17:41sell0.20eurusd1.35801.36901.35452007.04.23 23:591.35790.000.000.002.00
16488222007.04.23 23:59sell0.10eurusd1.3579321.36881.35252007.04.24 00:201.35760.000.000.003.32
16488302007.04.23 23:59sell0.10eurusd1.3579321.36901.35272007.04.24 00:201.35770.000.000.002.32
16489112007.04.23 23:59sell0.20eurusd1.3579321.36891.35442007.04.24 00:201.35760.000.000.006.64
16489142007.04.23 23:59sell0.20eurusd1.3579321.36901.35452007.04.24 00:191.35750.000.000.008.64
16533432007.04.24 03:15sell0.10eurusd1.35721.37001.35372007.04.24 23:591.36390.000.000.00-67.00
16533822007.04.24 03:30sell0.10eurusd1.35661.36941.35312007.04.24 23:591.36390.000.000.00-73.00
16555192007.04.24 13:24sell0.20eurusd1.35841.36941.35492007.04.24 23:591.36390.000.000.00-110.00
16561282007.04.24 15:52sell0.20eurusd1.35901.37001.35552007.04.24 23:591.36390.000.000.00-98.00
16562402007.04.24 16:00sell0.40eurusd1.36031.36951.35682007.04.24 23:591.36390.000.000.00-144.00
16563222007.04.24 16:01sell0.40eurusd1.36081.37001.35732007.04.24 23:591.36390.000.000.00-124.00
16565452007.04.24 16:21sell0.80eurusd1.36211.36951.35862007.04.24 23:591.36390.000.000.00-144.00
16565872007.04.24 16:22sell0.80eurusd1.36261.37001.35912007.04.24 23:591.36390.000.000.00-104.00
16575542007.04.24 22:32sell1.60eurusd1.36401.36961.36052007.04.24 23:591.36390.000.000.0016.00
16608852007.04.24 23:59sell0.10eurusd1.3639321.37001.35372007.04.25 00:171.36390.000.000.000.32
16608882007.04.24 23:59sell0.10eurusd1.3639321.36941.35312007.04.25 00:171.36380.000.000.001.32
16609452007.04.24 23:59sell0.20eurusd1.3639321.36941.35492007.04.25 00:171.36390.000.000.000.64
16609802007.04.24 23:59sell0.20eurusd1.3639321.37001.35552007.04.25 00:121.36370.000.000.004.64
16609882007.04.24 23:59sell0.40eurusd1.3639321.36951.35682007.04.25 00:061.36370.000.000.009.28
16609932007.04.24 23:59sell0.40eurusd1.3639321.37001.35732007.04.25 00:051.36380.000.000.005.28
16610062007.04.24 23:59sell0.80eurusd1.3639321.36951.35862007.04.25 00:051.36390.000.000.002.56
16610112007.04.24 23:59sell0.80eurusd1.3639321.37001.35912007.04.25 00:041.36390.000.000.002.56
16611132007.04.24 23:59sell1.60eurusd1.3639321.36961.36052007.04.25 00:041.36380.000.000.0021.12
16653252007.04.25 01:00sell0.10eurusd1.36331.37611.35982007.04.25 14:321.36440.000.000.00-11.00
16655832007.04.25 03:00sell0.10eurusd1.36251.37531.35902007.04.25 14:301.36390.000.000.00-14.00
16660182007.04.25 08:05sell0.20eurusd1.36431.37531.36082007.04.25 14:301.36410.000.000.004.00
16662932007.04.25 08:38sell0.20eurusd1.36511.37611.36162007.04.25 14:301.36390.000.000.0024.00
16786262007.04.26 01:17sell0.10eurusd1.36381.36151.35602007.04.26 11:481.36150.000.000.0023.00
16808152007.04.26 12:15sell0.10eurusd1.36101.37381.35752007.04.26 23:591.35930.000.000.0017.00
16808692007.04.26 12:30sell0.10eurusd1.36131.37411.35782007.04.26 23:591.35930.000.000.0020.00
16884092007.04.26 23:59sell0.10eurusd1.3593321.37381.35752007.04.27 17:051.36360.000.000.00-42.68
16884152007.04.26 23:59sell0.10eurusd1.3593321.37411.35782007.04.27 17:051.36380.000.000.00-44.68
16946422007.04.27 12:10sell0.20eurusd1.36281.37381.35932007.04.27 17:041.36400.000.000.00-24.00
16947772007.04.27 12:42sell0.20eurusd1.36311.37411.35962007.04.27 17:041.36420.000.000.00-22.00
16950702007.04.27 14:05sell0.40eurusd1.36461.37381.36112007.04.27 17:041.36450.000.000.004.00
16951262007.04.27 14:23sell0.40eurusd1.36491.37411.36142007.04.27 17:041.36450.000.000.0016.00
16952162007.04.27 14:30sell0.80eurusd1.36661.37401.36312007.04.27 17:041.36440.000.000.00176.00
16967102007.04.27 17:30sell0.10eurusd1.36071.37351.35722007.04.27 23:591.36540.000.000.00-47.00
16967552007.04.27 17:36sell0.20eurusd1.36251.37351.35902007.04.27 23:591.36540.000.000.00-58.00
16972792007.04.27 20:55sell0.40eurusd1.36431.37351.36082007.04.27 23:591.36540.000.000.00-44.00
  0.00 0.00 0.00 -713.32
Closed P/L: -713.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17008112007.04.27 23:59sell0.10eurusd1.3654321.37351.3572 1.36540.000.000.000.32
17008202007.04.27 23:59sell0.20eurusd1.3654321.37351.3590 1.36540.000.000.000.64
17008642007.04.27 23:59sell0.40eurusd1.3654321.37351.3608 1.36540.000.000.001.28
  0.00 0.00 0.00 2.24
 Floating P/L: 2.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -713.32 Floating P/L: 2.24 Margin: 955.78
Balance: 24 286.68 Equity: 24 288.92 Free Margin: 23 333.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 535.09 Gross Loss: 2 248.41 Total Net Profit: -713.32
Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -4.95  
Absolute Drawdown: 753.68 Maximal Drawdown (%): 1 154.93 (4.55%) Relative Drawdown ($): 4.55% (1 154.93)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 96 (45.83%) Long Positions (won %): 48 (58.33%)
Profit Trades (% of total): 72 (50.00%) Loss trades (% of total): 72 (50.00%)
Largest profit trade: 176.00 loss trade: -144.00
Average profit trade: 21.32 loss trade: -31.23
Maximum consecutive wins ($): 12 (270.50) consecutive losses ($): 9 (-224.00)
Maximal consecutive profit (count): 270.50 (12) consecutive loss (count): -864.00 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4