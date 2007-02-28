|Account: 383440
|Name: 10point3 Dynamic Hedge
|Currency: USD
|2007 April 20, 23:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9152704
|2007.04.20 10:12
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3622
|1.3713
|1.3594
|2007.04.20 16:18
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9149456
|2007.04.20 09:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3629
|1.3538
|1.3657
|2007.04.20 16:06
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|9153556
|2007.04.20 10:42
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3611
|1.3535
|1.3639
|2007.04.20 16:06
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|9164082
|2007.04.20 15:55
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3596
|1.3535
|1.3624
|2007.04.20 16:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|9108706
|2007.04.19 12:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3601
|1.3692
|1.3573
|2007.04.20 10:12
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.45
|-66.00
|9136630
|2007.04.20 00:57
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3617
|1.3693
|1.3589
|2007.04.20 10:12
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9149635
|2007.04.20 09:11
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3632
|1.3693
|1.3604
|2007.04.20 10:12
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|9137709
|2007.04.20 01:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3630
|1.3539
|1.3658
|2007.04.20 09:08
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9142286
|2007.04.20 04:21
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3615
|1.3539
|1.3643
|2007.04.20 09:08
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|9123947
|2007.04.19 17:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3599
|1.3508
|1.3627
|2007.04.20 01:37
|1.3627
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|9117520
|2007.04.19 15:50
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3591
|1.3682
|1.3563
|2007.04.19 17:37
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|9123467
|2007.04.19 17:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3606
|1.3682
|1.3578
|2007.04.19 17:37
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9104442
|2007.04.19 11:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3575
|1.3666
|1.3547
|2007.04.19 15:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|9106539
|2007.04.19 11:54
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3590
|1.3666
|1.3562
|2007.04.19 15:50
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9116565
|2007.04.19 15:36
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3605
|1.3666
|1.3577
|2007.04.19 15:50
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9100696
|2007.04.19 10:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3573
|1.3482
|1.3601
|2007.04.19 12:43
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9099247
|2007.04.19 09:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3570
|1.3661
|1.3542
|2007.04.19 11:10
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9103097
|2007.04.19 10:43
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3585
|1.3661
|1.3557
|2007.04.19 11:10
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9098076
|2007.04.19 09:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3578
|1.3487
|1.3606
|2007.04.19 10:02
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|9099556
|2007.04.19 09:46
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3562
|1.3486
|1.3590
|2007.04.19 10:02
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9089551
|2007.04.19 03:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3600
|1.3691
|1.3572
|2007.04.19 09:44
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9092701
|2007.04.19 06:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3606
|1.3697
|1.3578
|2007.04.19 09:28
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9091066
|2007.04.19 05:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3579
|1.3488
|1.3607
|2007.04.19 06:51
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9086263
|2007.04.18 23:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3608
|1.3699
|1.3580
|2007.04.19 05:40
|1.3580
|0.00
|0.00
|1.35
|84.00
|9078524
|2007.04.18 16:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3580
|1.3671
|1.3552
|2007.04.19 03:54
|1.3601
|0.00
|0.00
|1.35
|-63.00
|9085503
|2007.04.18 23:16
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3596
|1.3672
|1.3568
|2007.04.19 03:54
|1.3600
|0.00
|0.00
|2.70
|-24.00
|9086248
|2007.04.18 23:48
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3611
|1.3672
|1.3583
|2007.04.19 03:54
|1.3600
|0.00
|0.00
|5.40
|132.00
|9076463
|2007.04.18 15:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3583
|1.3492
|1.3611
|2007.04.18 23:48
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|9073680
|2007.04.18 15:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3578
|1.3669
|1.3550
|2007.04.18 16:54
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9078060
|2007.04.18 16:40
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3593
|1.3669
|1.3565
|2007.04.18 16:53
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9070381
|2007.04.18 13:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3601
|1.3510
|1.3629
|2007.04.18 15:55
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|9073101
|2007.04.18 15:03
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3586
|1.3510
|1.3614
|2007.04.18 15:55
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9073375
|2007.04.18 15:05
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3571
|1.3510
|1.3599
|2007.04.18 15:55
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9064985
|2007.04.18 10:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3599
|1.3508
|1.3627
|2007.04.18 15:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|9073127
|2007.04.18 15:03
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3584
|1.3508
|1.3612
|2007.04.18 15:09
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9073392
|2007.04.18 15:05
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3569
|1.3508
|1.3597
|2007.04.18 15:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9052995
|2007.04.17 18:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3564
|1.3655
|1.3536
|2007.04.18 13:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.45
|-108.00
|9059874
|2007.04.18 03:36
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3581
|1.3657
|1.3553
|2007.04.18 13:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|9064837
|2007.04.18 09:55
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3597
|1.3658
|1.3569
|2007.04.18 13:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|9068073
|2007.04.18 11:59
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3614
|1.3660
|1.3586
|2007.04.18 13:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|9056405
|2007.04.17 20:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3570
|1.3479
|1.3598
|2007.04.18 10:02
|1.3598
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|9052110
|2007.04.17 17:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3573
|1.3482
|1.3601
|2007.04.17 20:44
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|9054854
|2007.04.17 19:22
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3557
|1.3481
|1.3585
|2007.04.17 20:44
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9035766
|2007.04.17 08:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3546
|1.3637
|1.3518
|2007.04.17 18:20
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|9046545
|2007.04.17 15:31
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3561
|1.3637
|1.3533
|2007.04.17 18:19
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9047516
|2007.04.17 15:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3581
|1.3642
|1.3553
|2007.04.17 18:19
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|9012522
|2007.04.16 07:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3552
|1.3643
|1.3524
|2007.04.17 17:48
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.45
|-60.00
|9047308
|2007.04.17 15:42
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3568
|1.3644
|1.3540
|2007.04.17 17:48
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9047614
|2007.04.17 15:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3583
|1.3644
|1.3555
|2007.04.17 17:47
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|9024518
|2007.04.16 16:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3550
|1.3459
|1.3578
|2007.04.17 08:35
|1.3545
|0.00
|0.00
|-1.11
|-15.00
|9030705
|2007.04.16 23:20
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3535
|1.3459
|1.3563
|2007.04.17 08:34
|1.3544
|0.00
|0.00
|-2.22
|54.00
|9014788
|2007.04.16 09:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3556
|1.3465
|1.3584
|2007.04.16 16:44
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|9024349
|2007.04.16 16:37
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3540
|1.3464
|1.3568
|2007.04.16 16:44
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9010289
|2007.04.16 04:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3560
|1.3469
|1.3588
|2007.04.16 09:40
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9013606
|2007.04.16 08:45
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3545
|1.3469
|1.3573
|2007.04.16 09:40
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9003236
|2007.04.13 20:16
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3512
|1.3603
|1.3484
|2007.04.16 07:34
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.45
|-129.00
|9003618
|2007.04.13 20:41
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3527
|1.3603
|1.3499
|2007.04.16 07:32
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.90
|-162.00
|9006533
|2007.04.15 23:03
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3552
|1.3613
|1.3524
|2007.04.16 07:32
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9007765
|2007.04.16 01:00
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3567
|1.3613
|1.3539
|2007.04.16 07:32
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|9003907
|2007.04.13 20:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3537
|1.3628
|1.3509
|2007.04.16 04:04
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.45
|-66.00
|9006388
|2007.04.15 23:01
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3553
|1.3629
|1.3525
|2007.04.16 04:04
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9007798
|2007.04.16 01:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3568
|1.3629
|1.3540
|2007.04.16 04:03
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|9000767
|2007.04.13 18:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3509
|1.3418
|1.3537
|2007.04.13 20:49
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8999100
|2007.04.13 17:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3506
|1.3597
|1.3478
|2007.04.13 20:15
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|9002303
|2007.04.13 19:10
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3521
|1.3597
|1.3493
|2007.04.13 20:15
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8997350
|2007.04.13 17:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3527
|1.3436
|1.3555
|2007.04.13 18:21
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8998956
|2007.04.13 17:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3512
|1.3436
|1.3540
|2007.04.13 18:21
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9000298
|2007.04.13 18:18
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3497
|1.3436
|1.3525
|2007.04.13 18:21
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8995355
|2007.04.13 17:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3536
|1.3627
|1.3508
|2007.04.13 17:58
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8979011
|2007.04.13 04:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3509
|1.3600
|1.3481
|2007.04.13 17:39
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8983352
|2007.04.13 09:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3524
|1.3600
|1.3496
|2007.04.13 17:39
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8988584
|2007.04.13 13:20
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3540
|1.3601
|1.3512
|2007.04.13 17:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8981047
|2007.04.13 07:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3503
|1.3594
|1.3475
|2007.04.13 17:03
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|8982681
|2007.04.13 09:22
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3519
|1.3595
|1.3491
|2007.04.13 17:03
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|8987938
|2007.04.13 12:58
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3535
|1.3596
|1.3507
|2007.04.13 17:03
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8995136
|2007.04.13 17:00
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3551
|1.3597
|1.3523
|2007.04.13 17:03
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8970527
|2007.04.12 19:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3474
|1.3565
|1.3446
|2007.04.13 07:53
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.45
|-96.00
|8975079
|2007.04.13 00:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3489
|1.3565
|1.3461
|2007.04.13 07:53
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|8977347
|2007.04.13 03:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3504
|1.3565
|1.3476
|2007.04.13 07:53
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8978457
|2007.04.13 04:23
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3519
|1.3565
|1.3491
|2007.04.13 07:52
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|8977409
|2007.04.13 03:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3507
|1.3598
|1.3479
|2007.04.13 04:44
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8978756
|2007.04.13 04:32
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3522
|1.3598
|1.3494
|2007.04.13 04:43
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8970472
|2007.04.12 19:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3478
|1.3387
|1.3506
|2007.04.13 03:44
|1.3506
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|8962757
|2007.04.12 15:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3457
|1.3548
|1.3429
|2007.04.12 19:02
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8964699
|2007.04.12 16:35
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3472
|1.3548
|1.3444
|2007.04.12 19:01
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8966858
|2007.04.12 17:18
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3487
|1.3548
|1.3459
|2007.04.12 19:01
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8956408
|2007.04.12 10:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3459
|1.3550
|1.3431
|2007.04.12 19:01
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8965131
|2007.04.12 16:46
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3475
|1.3551
|1.3447
|2007.04.12 19:01
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8967115
|2007.04.12 17:22
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3490
|1.3551
|1.3462
|2007.04.12 19:01
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8959463
|2007.04.12 12:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3455
|1.3546
|1.3427
|2007.04.12 15:37
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8962721
|2007.04.12 15:36
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3470
|1.3546
|1.3442
|2007.04.12 15:37
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8956295
|2007.04.12 10:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3462
|1.3371
|1.3490
|2007.04.12 12:58
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8957778
|2007.04.12 11:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3447
|1.3371
|1.3475
|2007.04.12 12:58
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8948683
|2007.04.12 04:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3454
|1.3545
|1.3426
|2007.04.12 10:51
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8954865
|2007.04.12 09:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3469
|1.3545
|1.3441
|2007.04.12 10:51
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8918692
|2007.04.11 08:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3430
|1.3521
|1.3402
|2007.04.12 10:46
|1.3462
|0.00
|0.00
|1.35
|-96.00
|8948362
|2007.04.12 04:36
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3445
|1.3521
|1.3417
|2007.04.12 10:46
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|8948777
|2007.04.12 04:42
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3460
|1.3521
|1.3432
|2007.04.12 10:46
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8955581
|2007.04.12 10:16
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3476
|1.3522
|1.3448
|2007.04.12 10:46
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8942202
|2007.04.11 21:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3423
|1.3332
|1.3451
|2007.04.12 04:41
|1.3451
|0.00
|0.00
|-3.33
|84.00
|8929218
|2007.04.11 14:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3428
|1.3337
|1.3456
|2007.04.11 21:35
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8941087
|2007.04.11 21:10
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3413
|1.3337
|1.3441
|2007.04.11 21:35
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8918675
|2007.04.11 08:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3433
|1.3342
|1.3461
|2007.04.11 14:27
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8927863
|2007.04.11 13:47
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3417
|1.3341
|1.3445
|2007.04.11 14:27
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8900881
|2007.04.10 18:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3450
|1.3359
|1.3478
|2007.04.11 08:43
|1.3429
|0.00
|0.00
|-1.11
|-63.00
|8903026
|2007.04.10 18:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3435
|1.3359
|1.3463
|2007.04.11 08:43
|1.3430
|0.00
|0.00
|-2.22
|-30.00
|8913366
|2007.04.11 04:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3419
|1.3358
|1.3447
|2007.04.11 08:43
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8905566
|2007.04.10 20:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3435
|1.3344
|1.3463
|2007.04.11 08:43
|1.3429
|0.00
|0.00
|-1.11
|-18.00
|8913368
|2007.04.11 04:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3418
|1.3342
|1.3446
|2007.04.11 08:43
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8898255
|2007.04.10 16:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3426
|1.3517
|1.3398
|2007.04.10 20:01
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8899713
|2007.04.10 17:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3444
|1.3520
|1.3416
|2007.04.10 20:01
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8892675
|2007.04.10 13:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3420
|1.3329
|1.3448
|2007.04.10 18:05
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8889381
|2007.04.10 10:47
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3409
|1.3500
|1.3381
|2007.04.10 16:52
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8895082
|2007.04.10 14:55
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3424
|1.3500
|1.3396
|2007.04.10 16:52
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8896570
|2007.04.10 15:48
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3439
|1.3500
|1.3411
|2007.04.10 16:51
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8880316
|2007.04.10 05:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3426
|1.3335
|1.3454
|2007.04.10 12:59
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8889305
|2007.04.10 10:46
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3411
|1.3335
|1.3439
|2007.04.10 12:59
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8877567
|2007.04.10 03:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3374
|1.3465
|1.3346
|2007.04.10 10:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|8878763
|2007.04.10 04:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3390
|1.3466
|1.3362
|2007.04.10 10:47
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|8879737
|2007.04.10 05:25
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3407
|1.3468
|1.3379
|2007.04.10 10:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8880145
|2007.04.10 05:33
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3422
|1.3468
|1.3394
|2007.04.10 10:47
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8878795
|2007.04.10 04:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3396
|1.3305
|1.3424
|2007.04.10 05:39
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8877185
|2007.04.10 03:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3366
|1.3275
|1.3394
|2007.04.10 04:52
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8872353
|2007.04.09 19:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3346
|1.3255
|1.3374
|2007.04.10 03:58
|1.3374
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|8861194
|2007.04.09 11:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3370
|1.3279
|1.3398
|2007.04.10 03:36
|1.3363
|0.00
|0.00
|-1.11
|-21.00
|8871956
|2007.04.09 19:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3355
|1.3279
|1.3383
|2007.04.10 03:36
|1.3364
|0.00
|0.00
|-2.22
|54.00
|8861466
|2007.04.09 11:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3374
|1.3465
|1.3346
|2007.04.09 19:43
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8850806
|2007.04.06 17:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3378
|1.3287
|1.3406
|2007.04.09 11:35
|1.3374
|0.00
|0.00
|-0.74
|-8.00
|8856774
|2007.04.09 03:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3363
|1.3287
|1.3391
|2007.04.09 11:35
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8835543
|2007.04.05 19:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3422
|1.3331
|1.3450
|2007.04.09 11:26
|1.3369
|0.00
|0.00
|-1.48
|-106.00
|8846967
|2007.04.06 15:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3386
|1.3310
|1.3414
|2007.04.09 11:26
|1.3371
|0.00
|0.00
|-1.48
|-60.00
|8849920
|2007.04.06 17:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3371
|1.3310
|1.3399
|2007.04.09 11:26
|1.3370
|0.00
|0.00
|-2.96
|-8.00
|8859669
|2007.04.09 09:44
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3356
|1.3310
|1.3384
|2007.04.09 11:25
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|8846903
|2007.04.06 15:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3380
|1.3289
|1.3408
|2007.04.06 17:44
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8850192
|2007.04.06 17:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3365
|1.3289
|1.3393
|2007.04.06 17:44
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8835520
|2007.04.05 19:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3420
|1.3511
|1.3392
|2007.04.06 15:30
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.45
|84.00
|8820279
|2007.04.05 10:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3366
|1.3457
|1.3338
|2007.04.05 19:23
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|8827046
|2007.04.05 15:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3385
|1.3461
|1.3357
|2007.04.05 19:23
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|8828457
|2007.04.05 16:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3400
|1.3461
|1.3372
|2007.04.05 19:22
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|8829409
|2007.04.05 16:23
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3420
|1.3466
|1.3392
|2007.04.05 19:22
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8830801
|2007.04.05 16:45
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3436
|1.3467
|1.3408
|2007.04.05 19:22
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|8828229
|2007.04.05 16:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3396
|1.3487
|1.3368
|2007.04.05 19:22
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|8829316
|2007.04.05 16:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3418
|1.3494
|1.3390
|2007.04.05 19:22
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8830745
|2007.04.05 16:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3435
|1.3496
|1.3407
|2007.04.05 19:22
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|8825690
|2007.04.05 14:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3369
|1.3278
|1.3397
|2007.04.05 16:10
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8811689
|2007.04.04 19:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3361
|1.3452
|1.3333
|2007.04.05 14:41
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.90
|-16.00
|8825059
|2007.04.05 14:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3378
|1.3454
|1.3350
|2007.04.05 14:41
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8809030
|2007.04.04 17:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3374
|1.3283
|1.3402
|2007.04.05 10:36
|1.3366
|0.00
|0.00
|-2.22
|-16.00
|8818832
|2007.04.05 09:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3357
|1.3281
|1.3385
|2007.04.05 10:36
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8802057
|2007.04.04 13:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3357
|1.3448
|1.3329
|2007.04.04 19:01
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8809093
|2007.04.04 17:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3373
|1.3449
|1.3345
|2007.04.04 19:01
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8802423
|2007.04.04 14:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3344
|1.3253
|1.3372
|2007.04.04 17:34
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8786245
|2007.04.03 20:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3330
|1.3421
|1.3302
|2007.04.04 14:01
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.30
|-30.00
|8797822
|2007.04.04 10:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3346
|1.3422
|1.3318
|2007.04.04 14:01
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8800930
|2007.04.04 13:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3361
|1.3422
|1.3333
|2007.04.04 14:01
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8794866
|2007.04.04 07:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3339
|1.3430
|1.3311
|2007.04.04 13:58
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8798075
|2007.04.04 10:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3355
|1.3431
|1.3327
|2007.04.04 13:58
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8801456
|2007.04.04 13:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3370
|1.3431
|1.3342
|2007.04.04 13:58
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|8785822
|2007.04.03 20:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3346
|1.3255
|1.3374
|2007.04.04 07:50
|1.3341
|0.00
|0.00
|-0.74
|-10.00
|8786267
|2007.04.03 20:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3331
|1.3255
|1.3359
|2007.04.04 07:50
|1.3341
|0.00
|0.00
|-1.48
|40.00
|8773675
|2007.04.03 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3360
|1.3451
|1.3332
|2007.04.03 20:57
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8756326
|2007.04.02 16:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3374
|1.3465
|1.3346
|2007.04.03 20:46
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|8767722
|2007.04.03 08:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3356
|1.3447
|1.3328
|2007.04.03 12:08
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8770168
|2007.04.03 10:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3371
|1.3447
|1.3343
|2007.04.03 12:08
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|8745248
|2007.04.02 08:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3348
|1.3439
|1.3320
|2007.04.03 08:49
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.30
|-22.00
|8756201
|2007.04.02 16:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3375
|1.3451
|1.3347
|2007.04.03 08:49
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.60
|60.00
|8740449
|2007.04.02 03:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3345
|1.3254
|1.3373
|2007.04.02 15:56
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8742178
|2007.04.02 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3345
|1.3436
|1.3317
|2007.04.02 08:58
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8744150
|2007.04.02 08:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3360
|1.3436
|1.3332
|2007.04.02 08:57
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8737581
|2007.04.01 23:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3379
|1.3288
|1.3407
|2007.04.02 05:16
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|8739075
|2007.04.02 01:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3364
|1.3288
|1.3392
|2007.04.02 05:14
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|8740411
|2007.04.02 03:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3349
|1.3288
|1.3377
|2007.04.02 05:14
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8740731
|2007.04.02 03:33
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3333
|1.3287
|1.3361
|2007.04.02 05:13
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|8731063
|2007.03.30 18:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3373
|1.3464
|1.3345
|2007.04.02 03:19
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|8728250
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3388
|1.3297
|1.3416
|2007.04.01 23:02
|1.3374
|0.00
|0.00
|-0.74
|-28.00
|8730995
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3373
|1.3297
|1.3401
|2007.04.01 23:01
|1.3376
|0.00
|0.00
|-1.48
|12.00
|8735239
|2007.03.30 21:56
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3357
|1.3296
|1.3385
|2007.04.01 23:00
|1.3377
|0.00
|0.00
|-2.96
|160.00
|8726773
|2007.03.30 18:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3334
|1.3425
|1.3306
|2007.03.30 18:55
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|8727111
|2007.03.30 18:21
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3353
|1.3429
|1.3325
|2007.03.30 18:55
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|8727735
|2007.03.30 18:27
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3370
|1.3431
|1.3342
|2007.03.30 18:55
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8728158
|2007.03.30 18:29
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3385
|1.3431
|1.3357
|2007.03.30 18:55
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|408.00
|8726488
|2007.03.30 18:17
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3347
|1.3393
|1.3319
|2007.03.30 18:29
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|8727648
|2007.03.30 18:26
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3363
|1.3394
|1.3335
|2007.03.30 18:29
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|8727979
|2007.03.30 18:28
|sell
|9.60
|eurusd
|1.3378
|1.3394
|1.3350
|2007.03.30 18:29
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|-864.00
|8726119
|2007.03.30 18:14
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3328
|1.3389
|1.3300
|2007.03.30 18:29
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|-732.00
|8725542
|2007.03.30 18:08
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3313
|1.3389
|1.3285
|2007.03.30 18:29
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|-456.00
|8723255
|2007.03.30 17:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3297
|1.3388
|1.3269
|2007.03.30 18:29
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.00
|8726203
|2007.03.30 18:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3330
|1.3421
|1.3302
|2007.03.30 18:19
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8726536
|2007.03.30 18:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3347
|1.3423
|1.3319
|2007.03.30 18:19
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8720525
|2007.03.30 15:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3303
|1.3212
|1.3331
|2007.03.30 18:15
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8722603
|2007.03.30 16:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3295
|1.3386
|1.3267
|2007.03.30 17:03
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8723058
|2007.03.30 16:59
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3310
|1.3386
|1.3282
|2007.03.30 17:03
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8720110
|2007.03.30 15:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3292
|1.3383
|1.3264
|2007.03.30 16:45
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8720653
|2007.03.30 15:47
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3307
|1.3383
|1.3279
|2007.03.30 16:45
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8718249
|2007.03.30 14:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3315
|1.3224
|1.3343
|2007.03.30 15:45
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|8720084
|2007.03.30 15:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3293
|1.3217
|1.3321
|2007.03.30 15:45
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|8713333
|2007.03.30 11:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3323
|1.3414
|1.3295
|2007.03.30 15:39
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8714387
|2007.03.30 11:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3320
|1.3229
|1.3348
|2007.03.30 14:42
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8717245
|2007.03.30 13:52
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3303
|1.3227
|1.3331
|2007.03.30 14:42
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8713234
|2007.03.30 11:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3325
|1.3234
|1.3353
|2007.03.30 11:43
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8713662
|2007.03.30 11:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3310
|1.3234
|1.3338
|2007.03.30 11:43
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8690192
|2007.03.29 16:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3333
|1.3242
|1.3361
|2007.03.30 11:20
|1.3324
|0.00
|0.00
|-1.11
|-27.00
|8712419
|2007.03.30 10:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3316
|1.3240
|1.3344
|2007.03.30 11:20
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8688439
|2007.03.29 15:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3329
|1.3238
|1.3357
|2007.03.30 11:17
|1.3322
|0.00
|0.00
|-1.11
|-21.00
|8712527
|2007.03.30 10:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3314
|1.3238
|1.3342
|2007.03.30 11:17
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8687715
|2007.03.29 15:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3354
|1.3263
|1.3382
|2007.03.29 16:04
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|8688154
|2007.03.29 15:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3335
|1.3259
|1.3363
|2007.03.29 16:04
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8688850
|2007.03.29 15:36
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3319
|1.3258
|1.3347
|2007.03.29 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8678549
|2007.03.29 07:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3321
|1.3412
|1.3293
|2007.03.29 15:32
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|8684362
|2007.03.29 11:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3338
|1.3414
|1.3310
|2007.03.29 15:32
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8678563
|2007.03.29 07:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3324
|1.3233
|1.3352
|2007.03.29 15:13
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8666650
|2007.03.28 18:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3356
|1.3265
|1.3384
|2007.03.29 07:05
|1.3321
|0.00
|0.00
|-3.33
|-105.00
|8667589
|2007.03.28 18:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3340
|1.3264
|1.3368
|2007.03.29 07:05
|1.3321
|0.00
|0.00
|-6.66
|-114.00
|8672193
|2007.03.28 21:32
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3325
|1.3264
|1.3353
|2007.03.29 07:04
|1.3322
|0.00
|0.00
|-13.32
|-36.00
|8673575
|2007.03.28 22:54
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3310
|1.3264
|1.3338
|2007.03.29 07:04
|1.3322
|0.00
|0.00
|-26.64
|288.00
|8670814
|2007.03.28 20:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3341
|1.3250
|1.3369
|2007.03.29 07:04
|1.3321
|0.00
|0.00
|-3.33
|-60.00
|8672103
|2007.03.28 21:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3326
|1.3250
|1.3354
|2007.03.29 07:03
|1.3322
|0.00
|0.00
|-6.66
|-24.00
|8673275
|2007.03.28 22:32
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3311
|1.3250
|1.3339
|2007.03.29 07:02
|1.3321
|0.00
|0.00
|-13.32
|120.00
|8667072
|2007.03.28 18:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3345
|1.3254
|1.3373
|2007.03.28 20:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8668760
|2007.03.28 18:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3330
|1.3254
|1.3358
|2007.03.28 20:14
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8664571
|2007.03.28 17:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3373
|1.3464
|1.3345
|2007.03.28 18:20
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8654680
|2007.03.28 11:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3323
|1.3414
|1.3295
|2007.03.28 18:10
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|8656319
|2007.03.28 12:42
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3338
|1.3414
|1.3310
|2007.03.28 18:10
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|8660461
|2007.03.28 15:32
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3355
|1.3416
|1.3327
|2007.03.28 18:10
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8665504
|2007.03.28 17:48
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3370
|1.3416
|1.3342
|2007.03.28 18:10
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8656396
|2007.03.28 12:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3343
|1.3252
|1.3371
|2007.03.28 17:34
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8638899
|2007.03.27 17:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3347
|1.3256
|1.3375
|2007.03.28 12:43
|1.3341
|0.00
|0.00
|-1.11
|-18.00
|8653150
|2007.03.28 10:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3332
|1.3256
|1.3360
|2007.03.28 12:43
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|8649149
|2007.03.28 07:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3352
|1.3443
|1.3324
|2007.03.28 11:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8637618
|2007.03.27 17:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3360
|1.3269
|1.3388
|2007.03.28 07:30
|1.3354
|0.00
|0.00
|-1.11
|-18.00
|8638949
|2007.03.27 17:43
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3344
|1.3268
|1.3372
|2007.03.28 07:28
|1.3354
|0.00
|0.00
|-2.22
|60.00
|8615214
|2007.03.26 18:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3327
|1.3418
|1.3299
|2007.03.27 17:41
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.45
|-57.00
|8628025
|2007.03.27 11:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3342
|1.3418
|1.3314
|2007.03.27 17:41
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8637555
|2007.03.27 17:18
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3358
|1.3419
|1.3330
|2007.03.27 17:41
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8612601
|2007.03.26 17:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3346
|1.3255
|1.3374
|2007.03.27 17:18
|1.3356
|0.00
|0.00
|-1.11
|30.00
|8614736
|2007.03.26 18:17
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3331
|1.3255
|1.3359
|2007.03.27 17:18
|1.3359
|0.00
|0.00
|-2.22
|168.00
|8593299
|2007.03.26 02:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3279
|1.3370
|1.3251
|2007.03.26 18:32
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.00
|8610055
|2007.03.26 17:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3295
|1.3371
|1.3267
|2007.03.26 18:32
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|8610092
|2007.03.26 17:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3312
|1.3373
|1.3284
|2007.03.26 18:31
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|8611144
|2007.03.26 17:08
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3328
|1.3374
|1.3300
|2007.03.26 18:31
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8612525
|2007.03.26 17:26
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3343
|1.3374
|1.3315
|2007.03.26 18:30
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|672.00
|8610249
|2007.03.26 17:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3317
|1.3226
|1.3345
|2007.03.26 17:26
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8608849
|2007.03.26 16:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3285
|1.3194
|1.3313
|2007.03.26 17:00
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8578725
|2007.03.23 14:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3332
|1.3241
|1.3360
|2007.03.26 16:32
|1.3282
|0.00
|0.00
|-1.11
|-150.00
|8580390
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3316
|1.3240
|1.3344
|2007.03.26 16:32
|1.3283
|0.00
|0.00
|-2.22
|-198.00
|8581553
|2007.03.23 16:17
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3299
|1.3238
|1.3327
|2007.03.26 16:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-4.44
|-180.00
|8588626
|2007.03.23 22:26
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3284
|1.3238
|1.3312
|2007.03.26 16:31
|1.3282
|0.00
|0.00
|-8.88
|-48.00
|8592282
|2007.03.26 01:48
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3267
|1.3236
|1.3295
|2007.03.26 16:31
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|8580503
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3220
|1.3339
|2007.03.26 02:30
|1.3278
|0.00
|0.00
|-1.11
|-99.00
|8581902
|2007.03.23 16:22
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3296
|1.3220
|1.3324
|2007.03.26 02:30
|1.3277
|0.00
|0.00
|-2.22
|-114.00
|8592234
|2007.03.26 01:47
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3280
|1.3219
|1.3308
|2007.03.26 02:30
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8592344
|2007.03.26 01:49
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3263
|1.3217
|1.3291
|2007.03.26 02:30
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8578128
|2007.03.23 14:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3339
|1.3430
|1.3311
|2007.03.23 16:00
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8558737
|2007.03.22 19:16
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3402
|1.3283
|2007.03.23 14:51
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.45
|-60.00
|8560385
|2007.03.22 20:16
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3326
|1.3402
|1.3298
|2007.03.23 14:51
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.90
|-24.00
|8578293
|2007.03.23 14:35
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3341
|1.3402
|1.3313
|2007.03.23 14:51
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8560142
|2007.03.22 20:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3327
|1.3236
|1.3355
|2007.03.23 14:33
|1.3338
|0.00
|0.00
|-1.11
|33.00
|8572856
|2007.03.23 11:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3309
|1.3233
|1.3337
|2007.03.23 14:33
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8548664
|2007.03.22 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3363
|1.3272
|1.3391
|2007.03.22 20:03
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|8550470
|2007.03.22 14:41
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3346
|1.3270
|1.3374
|2007.03.22 20:03
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|8557118
|2007.03.22 18:43
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3328
|1.3267
|1.3356
|2007.03.22 20:03
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8558709
|2007.03.22 19:16
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3312
|1.3266
|1.3340
|2007.03.22 20:03
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8556752
|2007.03.22 18:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3343
|1.3434
|1.3315
|2007.03.22 19:16
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8548731
|2007.03.22 13:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3364
|1.3455
|1.3336
|2007.03.22 18:32
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8536976
|2007.03.22 01:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3412
|1.3321
|1.3440
|2007.03.22 13:23
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.00
|8537056
|2007.03.22 01:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3397
|1.3321
|1.3425
|2007.03.22 13:23
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|8541294
|2007.03.22 08:33
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3381
|1.3320
|1.3409
|2007.03.22 13:23
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|8543791
|2007.03.22 10:24
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3366
|1.3320
|1.3394
|2007.03.22 13:23
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|8547933
|2007.03.22 12:55
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3351
|1.3320
|1.3379
|2007.03.22 13:23
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|624.00
|8541299
|2007.03.22 08:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3382
|1.3291
|1.3410
|2007.03.22 13:21
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8542624
|2007.03.22 09:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3367
|1.3291
|1.3395
|2007.03.22 13:21
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8547901
|2007.03.22 12:54
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3352
|1.3291
|1.3380
|2007.03.22 13:21
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8536971
|2007.03.22 01:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3409
|1.3500
|1.3381
|2007.03.22 08:33
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8530320
|2007.03.21 20:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3387
|1.3296
|1.3415
|2007.03.22 01:54
|1.3407
|0.00
|0.00
|-4.44
|80.00
|8526113
|2007.03.21 20:22
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3351
|1.3412
|1.3323
|2007.03.22 01:54
|1.3410
|0.00
|0.00
|7.20
|-944.00
|8526514
|2007.03.21 20:24
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3366
|1.3412
|1.3338
|2007.03.22 01:54
|1.3409
|0.00
|0.00
|14.40
|-1 376.00
|8529029
|2007.03.21 20:47
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3381
|1.3412
|1.3353
|2007.03.22 01:54
|1.3409
|0.00
|0.00
|28.80
|-1 792.00
|8530756
|2007.03.21 21:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3372
|1.3296
|1.3400
|2007.03.22 01:50
|1.3400
|0.00
|0.00
|-8.88
|224.00
|8500469
|2007.03.20 19:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3313
|1.3404
|1.3285
|2007.03.22 01:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|2.40
|-364.00
|8525516
|2007.03.21 20:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3330
|1.3406
|1.3302
|2007.03.22 01:50
|1.3406
|0.00
|0.00
|3.60
|-608.00
|8527178
|2007.03.21 20:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3357
|1.3266
|1.3385
|2007.03.21 20:54
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|8520619
|2007.03.21 15:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3290
|1.3381
|1.3262
|2007.03.21 20:29
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|8522969
|2007.03.21 17:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3305
|1.3381
|1.3277
|2007.03.21 20:29
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.00
|8525337
|2007.03.21 20:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3320
|1.3381
|1.3292
|2007.03.21 20:29
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-592.00
|8525919
|2007.03.21 20:21
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3338
|1.3384
|1.3310
|2007.03.21 20:29
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-608.00
|8526221
|2007.03.21 20:22
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3356
|1.3387
|1.3328
|2007.03.21 20:29
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|8526698
|2007.03.21 20:25
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3373
|1.3389
|1.3345
|2007.03.21 20:29
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|2 048.00
|8511765
|2007.03.21 09:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3303
|1.3394
|1.3275
|2007.03.21 15:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|8513448
|2007.03.21 10:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3318
|1.3394
|1.3290
|2007.03.21 15:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|8493785
|2007.03.20 15:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3288
|1.3379
|1.3260
|2007.03.21 09:03
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.60
|-72.00
|8494437
|2007.03.20 15:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3303
|1.3379
|1.3275
|2007.03.21 09:03
|1.3307
|0.00
|0.00
|1.20
|-32.00
|8502033
|2007.03.20 21:17
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3318
|1.3379
|1.3290
|2007.03.21 09:03
|1.3306
|0.00
|0.00
|2.40
|192.00
|8488761
|2007.03.20 12:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3285
|1.3194
|1.3313
|2007.03.20 19:55
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|8487773
|2007.03.20 12:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3271
|1.3362
|1.3243
|2007.03.20 15:25
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|8488927
|2007.03.20 12:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3286
|1.3362
|1.3258
|2007.03.20 15:25
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8492588
|2007.03.20 15:02
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3301
|1.3362
|1.3273
|2007.03.20 15:25
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|8454885
|2007.03.19 09:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3304
|1.3213
|1.3332
|2007.03.20 12:49
|1.3283
|0.00
|0.00
|-1.11
|-63.00
|8458339
|2007.03.19 12:01
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3289
|1.3213
|1.3317
|2007.03.20 12:49
|1.3282
|0.00
|0.00
|-2.22
|-42.00
|8487752
|2007.03.20 12:11
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3274
|1.3213
|1.3302
|2007.03.20 12:49
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8478696
|2007.03.20 05:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3290
|1.3381
|1.3262
|2007.03.20 12:10
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|8481354
|2007.03.20 08:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3305
|1.3381
|1.3277
|2007.03.20 12:10
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8426957
|2007.03.16 10:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3312
|1.3221
|1.3340
|2007.03.20 05:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|-2.22
|-63.00
|8453012
|2007.03.19 08:33
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3296
|1.3220
|1.3324
|2007.03.20 05:17
|1.3292
|0.00
|0.00
|-2.22
|-24.00
|8478095
|2007.03.20 04:46
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3279
|1.3218
|1.3307
|2007.03.20 05:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8434371
|2007.03.16 14:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3322
|1.3231
|1.3350
|2007.03.19 09:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|-1.11
|-57.00
|8440368
|2007.03.16 17:45
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3307
|1.3231
|1.3335
|2007.03.19 09:58
|1.3302
|0.00
|0.00
|-2.22
|-30.00
|8453748
|2007.03.19 09:07
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3292
|1.3231
|1.3320
|2007.03.19 09:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8421394
|2007.03.16 06:12
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3292
|1.3383
|1.3264
|2007.03.16 14:35
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|8425623
|2007.03.16 09:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3307
|1.3383
|1.3279
|2007.03.16 14:35
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|8428875
|2007.03.16 11:18
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3322
|1.3383
|1.3294
|2007.03.16 14:35
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8431792
|2007.03.16 12:55
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3337
|1.3383
|1.3309
|2007.03.16 14:35
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8418866
|2007.03.16 03:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3298
|1.3207
|1.3326
|2007.03.16 10:24
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|8423662
|2007.03.16 08:35
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3283
|1.3207
|1.3311
|2007.03.16 10:23
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8403223
|2007.03.15 14:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3229
|1.3320
|1.3201
|2007.03.16 06:12
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.45
|-192.00
|8408782
|2007.03.15 17:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3244
|1.3320
|1.3216
|2007.03.16 06:12
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.90
|-288.00
|8416315
|2007.03.16 01:21
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3259
|1.3320
|1.3231
|2007.03.16 06:12
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-396.00
|8416519
|2007.03.16 01:25
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3275
|1.3321
|1.3247
|2007.03.16 06:11
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-456.00
|8418344
|2007.03.16 02:54
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3291
|1.3322
|1.3263
|2007.03.16 06:08
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8419777
|2007.03.16 04:02
|sell
|9.60
|eurusd
|1.3308
|1.3324
|1.3280
|2007.03.16 06:07
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.00
|8416346
|2007.03.16 01:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3268
|1.3177
|1.3296
|2007.03.16 03:12
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8405384
|2007.03.15 15:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3229
|1.3138
|1.3257
|2007.03.16 01:20
|1.3257
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|8399471
|2007.03.15 11:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3209
|1.3300
|1.3181
|2007.03.15 15:28
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8403122
|2007.03.15 14:32
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3224
|1.3300
|1.3196
|2007.03.15 15:27
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8405078
|2007.03.15 15:22
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3239
|1.3300
|1.3211
|2007.03.15 15:27
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8398678
|2007.03.15 11:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3202
|1.3111
|1.3230
|2007.03.15 14:32
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8369516
|2007.03.14 18:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3241
|1.3150
|1.3269
|2007.03.15 11:35
|1.3209
|0.00
|0.00
|-3.33
|-96.00
|8374632
|2007.03.14 19:20
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3226
|1.3150
|1.3254
|2007.03.15 11:35
|1.3209
|0.00
|0.00
|-6.66
|-102.00
|8395297
|2007.03.15 09:29
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3211
|1.3150
|1.3239
|2007.03.15 11:35
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8398971
|2007.03.15 11:17
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3195
|1.3149
|1.3223
|2007.03.15 11:35
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|8374203
|2007.03.14 19:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3229
|1.3320
|1.3201
|2007.03.15 11:08
|1.3201
|0.00
|0.00
|1.35
|84.00
|8360359
|2007.03.14 16:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3209
|1.3300
|1.3181
|2007.03.14 19:02
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8362079
|2007.03.14 16:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3226
|1.3302
|1.3198
|2007.03.14 19:02
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8369589
|2007.03.14 18:13
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3242
|1.3303
|1.3214
|2007.03.14 19:01
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8360427
|2007.03.14 16:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3211
|1.3120
|1.3239
|2007.03.14 18:12
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8311363
|2007.03.13 18:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3203
|1.3112
|1.3231
|2007.03.14 16:17
|1.3209
|0.00
|0.00
|-1.11
|18.00
|8332434
|2007.03.14 01:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3187
|1.3111
|1.3215
|2007.03.14 16:17
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8354337
|2007.03.14 13:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3181
|1.3090
|1.3209
|2007.03.14 16:17
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8296748
|2007.03.13 14:29
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3193
|1.3284
|1.3165
|2007.03.14 13:18
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.45
|33.00
|8299870
|2007.03.13 14:56
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3209
|1.3285
|1.3181
|2007.03.14 13:18
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.90
|168.00
|8300833
|2007.03.13 15:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3221
|1.3130
|1.3249
|2007.03.13 18:16
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8303521
|2007.03.13 16:09
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3206
|1.3130
|1.3234
|2007.03.13 18:16
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8308485
|2007.03.13 18:03
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3191
|1.3130
|1.3219
|2007.03.13 18:16
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8297531
|2007.03.13 14:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3191
|1.3100
|1.3219
|2007.03.13 15:11
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8288672
|2007.03.13 11:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3168
|1.3259
|1.3140
|2007.03.13 14:35
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|8292179
|2007.03.13 13:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3183
|1.3259
|1.3155
|2007.03.13 14:35
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8297019
|2007.03.13 14:31
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3206
|1.3267
|1.3178
|2007.03.13 14:35
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8281640
|2007.03.13 09:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3166
|1.3075
|1.3194
|2007.03.13 14:29
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8258700
|2007.03.12 17:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3187
|1.3096
|1.3215
|2007.03.13 11:59
|1.3166
|0.00
|0.00
|-1.11
|-63.00
|8280436
|2007.03.13 08:22
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3172
|1.3096
|1.3200
|2007.03.13 11:59
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8286421
|2007.03.13 10:43
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3156
|1.3095
|1.3184
|2007.03.13 11:59
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8264226
|2007.03.12 20:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3179
|1.3270
|1.3151
|2007.03.13 09:02
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.45
|39.00
|8264641
|2007.03.12 20:54
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3195
|1.3271
|1.3167
|2007.03.13 09:01
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.90
|168.00
|8251652
|2007.03.12 15:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3156
|1.3247
|1.3128
|2007.03.12 20:42
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|8257301
|2007.03.12 16:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3172
|1.3248
|1.3144
|2007.03.12 20:42
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8258754
|2007.03.12 17:12
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3187
|1.3248
|1.3159
|2007.03.12 20:41
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8251600
|2007.03.12 15:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3156
|1.3065
|1.3184
|2007.03.12 17:12
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8219018
|2007.03.12 01:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3122
|1.3213
|1.3094
|2007.03.12 15:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|8237996
|2007.03.12 10:51
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3140
|1.3216
|1.3112
|2007.03.12 15:13
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|8239530
|2007.03.12 11:16
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3157
|1.3218
|1.3129
|2007.03.12 15:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8191575
|2007.03.09 15:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3107
|1.3198
|1.3079
|2007.03.12 15:12
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.45
|-153.00
|8218982
|2007.03.12 01:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3122
|1.3198
|1.3094
|2007.03.12 15:12
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.00
|8237984
|2007.03.12 10:50
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3138
|1.3199
|1.3110
|2007.03.12 15:11
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|8239525
|2007.03.12 11:16
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3156
|1.3202
|1.3128
|2007.03.12 15:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8240646
|2007.03.12 11:35
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3172
|1.3203
|1.3144
|2007.03.12 15:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|8240706
|2007.03.12 11:35
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3173
|1.3219
|1.3145
|2007.03.12 15:11
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|8194997
|2007.03.09 16:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3109
|1.3018
|1.3137
|2007.03.12 01:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|-1.11
|42.00
|8195287
|2007.03.09 16:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3094
|1.3018
|1.3122
|2007.03.12 01:50
|1.3122
|0.00
|0.00
|-2.22
|168.00
|8190194
|2007.03.09 15:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3126
|1.3035
|1.3154
|2007.03.09 16:18
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8191303
|2007.03.09 15:39
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3111
|1.3035
|1.3139
|2007.03.09 16:18
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8193038
|2007.03.09 15:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3095
|1.3034
|1.3123
|2007.03.09 16:18
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8190323
|2007.03.09 15:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3121
|1.3212
|1.3093
|2007.03.09 15:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8190778
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3137
|1.3213
|1.3109
|2007.03.09 15:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8155988
|2007.03.08 18:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3135
|1.3226
|1.3107
|2007.03.09 15:31
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.45
|39.00
|8174680
|2007.03.09 04:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3150
|1.3226
|1.3122
|2007.03.09 15:31
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8174712
|2007.03.09 04:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3151
|1.3242
|1.3123
|2007.03.09 15:31
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8155962
|2007.03.08 18:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3138
|1.3047
|1.3166
|2007.03.09 04:53
|1.3152
|0.00
|0.00
|-1.11
|42.00
|8156486
|2007.03.08 18:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3123
|1.3047
|1.3151
|2007.03.09 04:53
|1.3151
|0.00
|0.00
|-2.22
|168.00
|8112580
|2007.03.07 21:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3172
|1.3081
|1.3200
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|-3.33
|-105.00
|8138396
|2007.03.08 10:36
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3156
|1.3080
|1.3184
|2007.03.08 18:21
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|8148417
|2007.03.08 15:58
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3140
|1.3079
|1.3168
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8149205
|2007.03.08 16:14
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3124
|1.3078
|1.3152
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8138222
|2007.03.08 10:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3157
|1.3066
|1.3185
|2007.03.08 18:20
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|8148372
|2007.03.08 15:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3142
|1.3066
|1.3170
|2007.03.08 18:20
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8149214
|2007.03.08 16:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3124
|1.3063
|1.3152
|2007.03.08 18:20
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|8101075
|2007.03.07 15:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3141
|1.3232
|1.3113
|2007.03.08 10:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|1.35
|-51.00
|8111454
|2007.03.07 20:39
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3156
|1.3232
|1.3128
|2007.03.08 10:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|2.70
|-18.00
|8112614
|2007.03.07 21:25
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3172
|1.3233
|1.3144
|2007.03.08 10:33
|1.3160
|0.00
|0.00
|5.40
|144.00
|8108971
|2007.03.07 18:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3142
|1.3051
|1.3170
|2007.03.07 21:24
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8061296
|2007.03.07 03:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3120
|1.3211
|1.3092
|2007.03.07 18:16
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8071115
|2007.03.07 06:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3136
|1.3212
|1.3108
|2007.03.07 18:16
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8107811
|2007.03.07 17:34
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3152
|1.3213
|1.3124
|2007.03.07 18:16
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8084423
|2007.03.07 09:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3113
|1.3022
|1.3141
|2007.03.07 15:03
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8052771
|2007.03.06 22:18
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3124
|1.3215
|1.3096
|2007.03.07 09:11
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.45
|33.00
|8056325
|2007.03.07 01:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3139
|1.3215
|1.3111
|2007.03.07 09:11
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8037968
|2007.03.06 14:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3101
|1.3192
|1.3073
|2007.03.07 03:30
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.45
|-63.00
|8051837
|2007.03.06 21:25
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3116
|1.3192
|1.3088
|2007.03.07 03:30
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.90
|-42.00
|8056200
|2007.03.07 01:11
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3133
|1.3194
|1.3105
|2007.03.07 03:29
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8040510
|2007.03.06 15:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3096
|1.3005
|1.3124
|2007.03.06 22:18
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8025906
|2007.03.06 09:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3122
|1.3213
|1.3094
|2007.03.06 15:31
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7996041
|2007.03.05 19:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3085
|1.3176
|1.3057
|2007.03.06 14:40
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.45
|-57.00
|8004244
|2007.03.05 21:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3100
|1.3176
|1.3072
|2007.03.06 14:40
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.90
|-30.00
|8025404
|2007.03.06 09:27
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3115
|1.3176
|1.3087
|2007.03.06 14:40
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|7984559
|2007.03.05 16:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3093
|1.3002
|1.3121
|2007.03.06 09:44
|1.3121
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|7976082
|2007.03.05 13:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3100
|1.3191
|1.3072
|2007.03.05 19:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|7988808
|2007.03.05 17:33
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3115
|1.3191
|1.3087
|2007.03.05 19:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|7964968
|2007.03.05 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3139
|1.3048
|1.3167
|2007.03.05 16:51
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|7973300
|2007.03.05 12:05
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3124
|1.3048
|1.3152
|2007.03.05 16:51
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7975412
|2007.03.05 13:21
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3109
|1.3048
|1.3137
|2007.03.05 16:51
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|7976495
|2007.03.05 13:42
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3092
|1.3046
|1.3120
|2007.03.05 16:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|7982821
|2007.03.05 16:24
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3076
|1.3045
|1.3104
|2007.03.05 16:49
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|672.00
|7970271
|2007.03.05 10:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3131
|1.3222
|1.3103
|2007.03.05 13:33
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7952170
|2007.03.05 05:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3119
|2007.03.05 10:28
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7957812
|2007.03.05 07:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3162
|1.3238
|1.3134
|2007.03.05 10:26
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7958363
|2007.03.05 07:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3166
|1.3257
|1.3138
|2007.03.05 09:01
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7950164
|2007.03.05 04:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|1.3046
|1.3165
|2007.03.05 07:21
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7934787
|2007.03.02 20:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|1.3110
|1.3229
|2007.03.05 05:45
|1.3148
|0.00
|0.00
|-0.74
|-106.00
|7938483
|2007.03.05 01:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3186
|1.3110
|1.3214
|2007.03.05 05:45
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|7943395
|2007.03.05 02:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3171
|1.3110
|1.3199
|2007.03.05 05:45
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7946004
|2007.03.05 03:33
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3155
|1.3109
|1.3183
|2007.03.05 05:45
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|7946847
|2007.03.05 03:43
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3134
|1.3103
|1.3162
|2007.03.05 05:45
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|544.00
|7945680
|2007.03.05 03:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.3065
|1.3184
|2007.03.05 04:23
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|7946803
|2007.03.05 03:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3137
|1.3061
|1.3165
|2007.03.05 04:23
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7947882
|2007.03.05 03:52
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3122
|1.3061
|1.3150
|2007.03.05 04:23
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7938960
|2007.03.05 01:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3275
|1.3156
|2007.03.05 03:28
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7918545
|2007.03.02 14:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|1.3259
|1.3140
|2007.03.05 01:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.30
|-34.00
|7925777
|2007.03.02 16:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|1.3259
|1.3155
|2007.03.05 01:59
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.60
|-4.00
|7933951
|2007.03.02 19:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3198
|1.3259
|1.3170
|2007.03.05 01:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|1.20
|104.00
|7926235
|2007.03.02 16:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3081
|1.3200
|2007.03.02 20:42
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7913701
|2007.03.02 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|1.3241
|1.3122
|2007.03.02 16:57
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|7918539
|2007.03.02 14:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3167
|1.3243
|1.3139
|2007.03.02 16:57
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7925792
|2007.03.02 16:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3185
|1.3246
|1.3157
|2007.03.02 16:57
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7887974
|2007.03.01 17:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3093
|1.3212
|2007.03.02 14:23
|1.3166
|0.00
|0.00
|-0.74
|-36.00
|7888727
|2007.03.01 17:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3169
|1.3093
|1.3197
|2007.03.02 14:23
|1.3167
|0.00
|0.00
|-1.48
|-8.00
|7913270
|2007.03.02 11:23
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3093
|1.3182
|2007.03.02 14:23
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7898153
|2007.03.01 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3179
|1.3270
|1.3151
|2007.03.02 11:38
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|7889669
|2007.03.01 17:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3252
|1.3133
|2007.03.01 23:35
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7891807
|2007.03.01 19:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|1.3252
|1.3148
|2007.03.01 23:35
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7895213
|2007.03.01 21:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3192
|1.3253
|1.3164
|2007.03.01 23:34
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7886133
|2007.03.01 17:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.3282
|1.3163
|2007.03.01 17:57
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7885983
|2007.03.01 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3111
|1.3230
|2007.03.01 17:22
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|7887451
|2007.03.01 17:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3187
|1.3111
|1.3215
|2007.03.01 17:22
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7887724
|2007.03.01 17:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3172
|1.3111
|1.3200
|2007.03.01 17:22
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7862387
|2007.03.01 06:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3220
|1.3311
|1.3192
|2007.03.01 17:01
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|7847255
|2007.02.28 18:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3319
|1.3200
|2007.03.01 17:00
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.90
|56.00
|7870818
|2007.03.01 10:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3236
|1.3312
|1.3208
|2007.03.01 17:00
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7843114
|2007.02.28 17:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3188
|1.3279
|1.3160
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.90
|-66.00
|7844346
|2007.02.28 17:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3203
|1.3279
|1.3175
|2007.03.01 06:11
|1.3222
|0.00
|0.00
|1.80
|-76.00
|7845784
|2007.02.28 18:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3218
|1.3279
|1.3190
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|3.60
|-24.00
|7851312
|2007.02.28 23:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3234
|1.3280
|1.3206
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|7.20
|208.00
|7840062
|2007.02.28 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3200
|1.3109
|1.3228
|2007.02.28 18:49
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7839992
|2007.02.28 16:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3293
|1.3174
|2007.02.28 17:32
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|7841495
|2007.02.28 17:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3217
|1.3293
|1.3189
|2007.02.28 17:32
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7837181
|2007.02.28 15:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3319
|1.3200
|2007.02.28 16:38
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7829986
|2007.02.28 11:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3183
|1.3274
|1.3155
|2007.02.28 16:37
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7833285
|2007.02.28 14:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3198
|1.3274
|1.3170
|2007.02.28 16:36
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7835362
|2007.02.28 15:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3214
|1.3275
|1.3186
|2007.02.28 16:36
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7831798
|2007.02.28 13:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3198
|1.3107
|1.3226
|2007.02.28 15:39
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7814862
|2007.02.28 03:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3217
|1.3126
|1.3245
|2007.02.28 13:04
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7824790
|2007.02.28 09:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3199
|1.3123
|1.3227
|2007.02.28 13:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7829997
|2007.02.28 11:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3184
|1.3123
|1.3212
|2007.02.28 13:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7825299
|2007.02.28 09:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3213
|1.3304
|1.3185
|2007.02.28 11:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7783220
|2007.02.27 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3246
|1.3155
|1.3274
|2007.02.28 09:24
|1.3214
|0.00
|0.00
|-0.74
|-64.00
|7786938
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3231
|1.3155
|1.3259
|2007.02.28 09:24
|1.3214
|0.00
|0.00
|-1.48
|-68.00
|7815558
|2007.02.28 03:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3215
|1.3154
|1.3243
|2007.02.28 09:24
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7824762
|2007.02.28 09:13
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3198
|1.3152
|1.3226
|2007.02.28 09:24
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7784508
|2007.02.27 15:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3231
|1.3322
|1.3203
|2007.02.28 03:11
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|7786138
|2007.02.27 16:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3246
|1.3322
|1.3218
|2007.02.28 03:11
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.60
|112.00
|7773157
|2007.02.27 10:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3211
|1.3302
|1.3183
|2007.02.27 15:52
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|7781508
|2007.02.27 15:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3226
|1.3302
|1.3198
|2007.02.27 15:51
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7783181
|2007.02.27 15:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3245
|1.3306
|1.3217
|2007.02.27 15:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7777094
|2007.02.27 12:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3206
|1.3115
|1.3234
|2007.02.27 15:29
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7736136
|2007.02.26 16:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3263
|1.3144
|2007.02.27 12:54
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.30
|-70.00
|7750710
|2007.02.26 22:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3187
|1.3263
|1.3159
|2007.02.27 12:53
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.60
|-80.00
|7769839
|2007.02.27 10:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3202
|1.3263
|1.3174
|2007.02.27 12:53
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7770281
|2007.02.27 10:21
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3218
|1.3264
|1.3190
|2007.02.27 12:53
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|7769295
|2007.02.27 10:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.3282
|1.3163
|2007.02.27 10:52
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7769903
|2007.02.27 10:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3208
|1.3284
|1.3180
|2007.02.27 10:52
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7771641
|2007.02.27 10:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3225
|1.3286
|1.3197
|2007.02.27 10:51
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7766913
|2007.02.27 09:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3072
|1.3191
|2007.02.27 10:12
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7752763
|2007.02.27 00:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3192
|1.3283
|1.3164
|2007.02.27 09:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7719113
|2007.02.26 07:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3180
|1.3089
|1.3208
|2007.02.27 00:53
|1.3193
|0.00
|0.00
|-0.74
|26.00
|7726595
|2007.02.26 10:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3089
|1.3193
|2007.02.27 00:53
|1.3193
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7714791
|2007.02.26 05:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|1.3102
|1.3221
|2007.02.26 16:38
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|7719770
|2007.02.26 08:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3177
|1.3101
|1.3205
|2007.02.26 16:38
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7726707
|2007.02.26 10:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3162
|1.3101
|1.3190
|2007.02.26 16:38
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7703404
|2007.02.23 18:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3249
|1.3130
|2007.02.26 07:54
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.30
|-42.00
|7706880
|2007.02.23 20:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3174
|1.3250
|1.3146
|2007.02.26 07:54
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.60
|-16.00
|7712909
|2007.02.26 02:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3189
|1.3250
|1.3161
|2007.02.26 07:54
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7698250
|2007.02.23 16:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3072
|1.3191
|2007.02.26 05:00
|1.3191
|0.00
|0.00
|-0.74
|56.00
|7677846
|2007.02.22 17:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3114
|1.3205
|1.3086
|2007.02.23 18:04
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.30
|-90.00
|7679097
|2007.02.22 18:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3129
|1.3205
|1.3101
|2007.02.23 18:04
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.60
|-124.00
|7697342
|2007.02.23 16:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3145
|1.3206
|1.3117
|2007.02.23 18:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|7698271
|2007.02.23 16:38
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3160
|1.3206
|1.3132
|2007.02.23 18:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7700524
|2007.02.23 17:17
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3177
|1.3208
|1.3149
|2007.02.23 18:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|7695017
|2007.02.23 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3041
|1.3160
|2007.02.23 16:38
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7681465
|2007.02.22 19:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3120
|1.3029
|1.3148
|2007.02.23 15:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.74
|22.00
|7691549
|2007.02.23 11:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3103
|1.3027
|1.3131
|2007.02.23 15:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7667437
|2007.02.22 09:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3104
|1.3195
|1.3076
|2007.02.22 19:36
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7678832
|2007.02.22 18:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3119
|1.3195
|1.3091
|2007.02.22 19:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7679413
|2007.02.22 18:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3135
|1.3196
|1.3107
|2007.02.22 19:35
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7670392
|2007.02.22 11:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3102
|1.3011
|1.3130
|2007.02.22 17:31
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7671600
|2007.02.22 11:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3086
|1.3010
|1.3114
|2007.02.22 17:30
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7648538
|2007.02.21 13:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|1.3043
|1.3162
|2007.02.22 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|-2.22
|-66.00
|7653401
|2007.02.21 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3118
|1.3042
|1.3146
|2007.02.22 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|-4.44
|-68.00
|7667796
|2007.02.22 09:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3103
|1.3042
|1.3131
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7668595
|2007.02.22 09:57
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3088
|1.3042
|1.3116
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7649091
|2007.02.21 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3124
|1.3215
|1.3096
|2007.02.22 09:34
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.90
|26.00
|7651122
|2007.02.21 14:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|1.3215
|1.3111
|2007.02.22 09:34
|1.3111
|0.00
|0.00
|1.80
|112.00
|7619652
|2007.02.20 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3140
|1.3231
|1.3112
|2007.02.21 13:33
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.30
|28.00
|7623059
|2007.02.20 12:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3156
|1.3232
|1.3128
|2007.02.21 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.60
|112.00
|7642377
|2007.02.21 09:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3254
|1.3135
|2007.02.21 13:16
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7619367
|2007.02.20 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3147
|1.3056
|1.3175
|2007.02.21 09:29
|1.3161
|0.00
|0.00
|-0.74
|28.00
|7631354
|2007.02.20 19:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3132
|1.3056
|1.3160
|2007.02.21 09:29
|1.3160
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7617228
|2007.02.20 08:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3263
|1.3144
|2007.02.20 10:16
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7612289
|2007.02.20 00:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3252
|1.3133
|2007.02.20 10:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7614480
|2007.02.20 04:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|1.3252
|1.3148
|2007.02.20 10:10
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7603814
|2007.02.19 12:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3214
|1.3095
|2007.02.20 08:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.30
|-104.00
|7605529
|2007.02.19 14:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3138
|1.3214
|1.3110
|2007.02.20 08:24
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.60
|-144.00
|7609968
|2007.02.19 19:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3215
|1.3126
|2007.02.20 08:24
|1.3174
|0.00
|0.00
|1.20
|-160.00
|7613949
|2007.02.20 04:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3172
|1.3218
|1.3144
|2007.02.20 08:24
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7616710
|2007.02.20 07:51
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3187
|1.3218
|1.3159
|2007.02.20 08:24
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7599242
|2007.02.19 09:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|1.3055
|1.3174
|2007.02.20 00:13
|1.3161
|0.00
|0.00
|-0.74
|30.00
|7603108
|2007.02.19 12:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3131
|1.3055
|1.3159
|2007.02.20 00:13
|1.3159
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7599368
|2007.02.19 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3227
|1.3108
|2007.02.19 12:53
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|7599673
|2007.02.19 09:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3152
|1.3228
|1.3124
|2007.02.19 12:52
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7587412
|2007.02.16 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.3196
|1.3077
|2007.02.19 09:28
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.30
|-68.00
|7589617
|2007.02.16 16:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3120
|1.3196
|1.3092
|2007.02.19 09:28
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.60
|-80.00
|7591811
|2007.02.16 18:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3137
|1.3198
|1.3109
|2007.02.19 09:28
|1.3140
|0.00
|0.00
|1.20
|-24.00
|7594447
|2007.02.19 01:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3155
|1.3201
|1.3127
|2007.02.19 09:27
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7591158
|2007.02.16 18:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3125
|1.3216
|1.3097
|2007.02.19 09:22
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.30
|-40.00
|7593155
|2007.02.16 21:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3140
|1.3216
|1.3112
|2007.02.19 09:21
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.60
|-20.00
|7596329
|2007.02.19 04:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3157
|1.3218
|1.3129
|2007.02.19 09:21
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7588074
|2007.02.16 15:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3113
|1.3022
|1.3141
|2007.02.16 18:06
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7588501
|2007.02.16 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3096
|1.3020
|1.3124
|2007.02.16 18:06
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7571332
|2007.02.15 20:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3131
|1.3040
|1.3159
|2007.02.16 15:58
|1.3112
|0.00
|0.00
|-0.74
|-38.00
|7583194
|2007.02.16 13:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3115
|1.3039
|1.3143
|2007.02.16 15:58
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7587933
|2007.02.16 15:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3100
|1.3039
|1.3128
|2007.02.16 15:58
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7571810
|2007.02.15 20:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3227
|1.3108
|2007.02.16 15:45
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|
|0.00
|0.00
|-79.45
|7 381.00
|Closed P/L:
|7 301.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9164718
|2007.04.20 16:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3603
|1.3694
|1.3575
|
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.45
|42.00
|9165058
|2007.04.20 16:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3594
|1.3503
|1.3622
|
|1.3587
|0.00
|0.00
|-1.11
|-21.00
|
|0.00
|0.00
|-0.66
|21.00
|
|Floating P/L:
|20.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 301.55
|Floating P/L:
|20.34
|Margin:
|163.18
|Balance:
|13 237.42
|Equity:
|13 257.76
|Free Margin:
|13 094.58
|
|Details:
|Gross Profit:
|35 181.35
|Gross Loss:
|27 879.80
|Total Net Profit:
|7 301.55
|Profit Factor:
|1.26
|Expected Payoff:
|13.57
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8 833.46 (49.96%)
|Relative Drawdown:
|49.96% (8 833.46)
|
|Total Trades:
|538
|Short Positions (won %):
|300 (46.33%)
|Long Positions (won %):
|238 (53.78%)
|Profit Trades (% of total):
|267 (49.63%)
|Loss trades (% of total):
|271 (50.37%)
|Largest
|profit trade:
|2 048.00
|loss trade:
|-1 763.20
|Average
|profit trade:
|131.77
|loss trade:
|-102.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (899.38)
|consecutive losses ($):
|7 (-4 509.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 324.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-4 509.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2