North Finance Co Ltd

Account: 383440 Name: 10point3 Dynamic Hedge Currency: USD 2007 April 20, 23:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91527042007.04.20 10:12sell0.30eurusd1.36221.37131.35942007.04.20 16:181.35940.000.000.0084.00
91494562007.04.20 09:08buy0.30eurusd1.36291.35381.36572007.04.20 16:061.36040.000.000.00-75.00
91535562007.04.20 10:42buy0.60eurusd1.36111.35351.36392007.04.20 16:061.36050.000.000.00-36.00
91640822007.04.20 15:55buy1.20eurusd1.35961.35351.36242007.04.20 16:061.36070.000.000.00132.00
91087062007.04.19 12:43sell0.30eurusd1.36011.36921.35732007.04.20 10:121.36230.000.000.45-66.00
91366302007.04.20 00:57sell0.60eurusd1.36171.36931.35892007.04.20 10:121.36220.000.000.00-30.00
91496352007.04.20 09:11sell1.20eurusd1.36321.36931.36042007.04.20 10:121.36210.000.000.00132.00
91377092007.04.20 01:37buy0.30eurusd1.36301.35391.36582007.04.20 09:081.36260.000.000.00-12.00
91422862007.04.20 04:21buy0.60eurusd1.36151.35391.36432007.04.20 09:081.36250.000.000.0060.00
91239472007.04.19 17:38buy0.30eurusd1.35991.35081.36272007.04.20 01:371.36270.000.00-1.1184.00
91175202007.04.19 15:50sell0.30eurusd1.35911.36821.35632007.04.19 17:371.35980.000.000.00-21.00
91234672007.04.19 17:30sell0.60eurusd1.36061.36821.35782007.04.19 17:371.35970.000.000.0054.00
91044422007.04.19 11:10sell0.30eurusd1.35751.36661.35472007.04.19 15:501.35940.000.000.00-57.00
91065392007.04.19 11:54sell0.60eurusd1.35901.36661.35622007.04.19 15:501.35920.000.000.00-12.00
91165652007.04.19 15:36sell1.20eurusd1.36051.36661.35772007.04.19 15:501.35950.000.000.00120.00
91006962007.04.19 10:02buy0.30eurusd1.35731.34821.36012007.04.19 12:431.36010.000.000.0084.00
90992472007.04.19 09:44sell0.30eurusd1.35701.36611.35422007.04.19 11:101.35780.000.000.00-24.00
91030972007.04.19 10:43sell0.60eurusd1.35851.36611.35572007.04.19 11:101.35760.000.000.0054.00
90980762007.04.19 09:28buy0.30eurusd1.35781.34871.36062007.04.19 10:021.35720.000.000.00-18.00
90995562007.04.19 09:46buy0.60eurusd1.35621.34861.35902007.04.19 10:021.35710.000.000.0054.00
90895512007.04.19 03:54sell0.30eurusd1.36001.36911.35722007.04.19 09:441.35720.000.000.0084.00
90927012007.04.19 06:51sell0.30eurusd1.36061.36971.35782007.04.19 09:281.35780.000.000.0084.00
90910662007.04.19 05:41buy0.30eurusd1.35791.34881.36072007.04.19 06:511.36070.000.000.0084.00
90862632007.04.18 23:48sell0.30eurusd1.36081.36991.35802007.04.19 05:401.35800.000.001.3584.00
90785242007.04.18 16:54sell0.30eurusd1.35801.36711.35522007.04.19 03:541.36010.000.001.35-63.00
90855032007.04.18 23:16sell0.60eurusd1.35961.36721.35682007.04.19 03:541.36000.000.002.70-24.00
90862482007.04.18 23:48sell1.20eurusd1.36111.36721.35832007.04.19 03:541.36000.000.005.40132.00
90764632007.04.18 15:56buy0.30eurusd1.35831.34921.36112007.04.18 23:481.36110.000.000.0084.00
90736802007.04.18 15:09sell0.30eurusd1.35781.36691.35502007.04.18 16:541.35830.000.000.00-15.00
90780602007.04.18 16:40sell0.60eurusd1.35931.36691.35652007.04.18 16:531.35840.000.000.0054.00
90703812007.04.18 13:40buy0.30eurusd1.36011.35101.36292007.04.18 15:551.35800.000.000.00-63.00
90731012007.04.18 15:03buy0.60eurusd1.35861.35101.36142007.04.18 15:551.35810.000.000.00-30.00
90733752007.04.18 15:05buy1.20eurusd1.35711.35101.35992007.04.18 15:551.35810.000.000.00120.00
90649852007.04.18 10:02buy0.30eurusd1.35991.35081.36272007.04.18 15:091.35790.000.000.00-60.00
90731272007.04.18 15:03buy0.60eurusd1.35841.35081.36122007.04.18 15:091.35800.000.000.00-24.00
90733922007.04.18 15:05buy1.20eurusd1.35691.35081.35972007.04.18 15:091.35790.000.000.00120.00
90529952007.04.17 18:20sell0.30eurusd1.35641.36551.35362007.04.18 13:401.36000.000.000.45-108.00
90598742007.04.18 03:36sell0.60eurusd1.35811.36571.35532007.04.18 13:401.36010.000.000.00-120.00
90648372007.04.18 09:55sell1.20eurusd1.35971.36581.35692007.04.18 13:401.36000.000.000.00-36.00
90680732007.04.18 11:59sell2.40eurusd1.36141.36601.35862007.04.18 13:401.36010.000.000.00312.00
90564052007.04.17 20:45buy0.30eurusd1.35701.34791.35982007.04.18 10:021.35980.000.00-1.1184.00
90521102007.04.17 17:48buy0.30eurusd1.35731.34821.36012007.04.17 20:441.35660.000.000.00-21.00
90548542007.04.17 19:22buy0.60eurusd1.35571.34811.35852007.04.17 20:441.35660.000.000.0054.00
90357662007.04.17 08:35sell0.30eurusd1.35461.36371.35182007.04.17 18:201.35650.000.000.00-57.00
90465452007.04.17 15:31sell0.60eurusd1.35611.36371.35332007.04.17 18:191.35660.000.000.00-30.00
90475162007.04.17 15:45sell1.20eurusd1.35811.36421.35532007.04.17 18:191.35680.000.000.00156.00
90125222007.04.16 07:34sell0.30eurusd1.35521.36431.35242007.04.17 17:481.35720.000.000.45-60.00
90473082007.04.17 15:42sell0.60eurusd1.35681.36441.35402007.04.17 17:481.35730.000.000.00-30.00
90476142007.04.17 15:45sell1.20eurusd1.35831.36441.35552007.04.17 17:471.35720.000.000.00132.00
90245182007.04.16 16:44buy0.30eurusd1.35501.34591.35782007.04.17 08:351.35450.000.00-1.11-15.00
90307052007.04.16 23:20buy0.60eurusd1.35351.34591.35632007.04.17 08:341.35440.000.00-2.2254.00
90147882007.04.16 09:40buy0.30eurusd1.35561.34651.35842007.04.16 16:441.35470.000.000.00-27.00
90243492007.04.16 16:37buy0.60eurusd1.35401.34641.35682007.04.16 16:441.35490.000.000.0054.00
90102892007.04.16 04:05buy0.30eurusd1.35601.34691.35882007.04.16 09:401.35550.000.000.00-15.00
90136062007.04.16 08:45buy0.60eurusd1.35451.34691.35732007.04.16 09:401.35540.000.000.0054.00
90032362007.04.13 20:16sell0.30eurusd1.35121.36031.34842007.04.16 07:341.35550.000.000.45-129.00
90036182007.04.13 20:41sell0.60eurusd1.35271.36031.34992007.04.16 07:321.35540.000.000.90-162.00
90065332007.04.15 23:03sell1.20eurusd1.35521.36131.35242007.04.16 07:321.35520.000.000.000.00
90077652007.04.16 01:00sell2.40eurusd1.35671.36131.35392007.04.16 07:321.35530.000.000.00336.00
90039072007.04.13 20:49sell0.30eurusd1.35371.36281.35092007.04.16 04:041.35590.000.000.45-66.00
90063882007.04.15 23:01sell0.60eurusd1.35531.36291.35252007.04.16 04:041.35580.000.000.00-30.00
90077982007.04.16 01:00sell1.20eurusd1.35681.36291.35402007.04.16 04:031.35570.000.000.00132.00
90007672007.04.13 18:21buy0.30eurusd1.35091.34181.35372007.04.13 20:491.35370.000.000.0084.00
89991002007.04.13 17:58sell0.30eurusd1.35061.35971.34782007.04.13 20:151.35130.000.000.00-21.00
90023032007.04.13 19:10sell0.60eurusd1.35211.35971.34932007.04.13 20:151.35120.000.000.0054.00
89973502007.04.13 17:39buy0.30eurusd1.35271.34361.35552007.04.13 18:211.35060.000.000.00-63.00
89989562007.04.13 17:57buy0.60eurusd1.35121.34361.35402007.04.13 18:211.35070.000.000.00-30.00
90002982007.04.13 18:18buy1.20eurusd1.34971.34361.35252007.04.13 18:211.35070.000.000.00120.00
89953552007.04.13 17:03sell0.30eurusd1.35361.36271.35082007.04.13 17:581.35080.000.000.0084.00
89790112007.04.13 04:44sell0.30eurusd1.35091.36001.34812007.04.13 17:391.35250.000.000.00-48.00
89833522007.04.13 09:38sell0.60eurusd1.35241.36001.34962007.04.13 17:391.35280.000.000.00-24.00
89885842007.04.13 13:20sell1.20eurusd1.35401.36011.35122007.04.13 17:391.35290.000.000.00132.00
89810472007.04.13 07:53sell0.30eurusd1.35031.35941.34752007.04.13 17:031.35390.000.000.00-108.00
89826812007.04.13 09:22sell0.60eurusd1.35191.35951.34912007.04.13 17:031.35400.000.000.00-126.00
89879382007.04.13 12:58sell1.20eurusd1.35351.35961.35072007.04.13 17:031.35380.000.000.00-36.00
89951362007.04.13 17:00sell2.40eurusd1.35511.35971.35232007.04.13 17:031.35380.000.000.00312.00
89705272007.04.12 19:02sell0.30eurusd1.34741.35651.34462007.04.13 07:531.35060.000.000.45-96.00
89750792007.04.13 00:53sell0.60eurusd1.34891.35651.34612007.04.13 07:531.35070.000.000.00-108.00
89773472007.04.13 03:45sell1.20eurusd1.35041.35651.34762007.04.13 07:531.35060.000.000.00-24.00
89784572007.04.13 04:23sell2.40eurusd1.35191.35651.34912007.04.13 07:521.35070.000.000.00288.00
89774092007.04.13 03:45sell0.30eurusd1.35071.35981.34792007.04.13 04:441.35120.000.000.00-15.00
89787562007.04.13 04:32sell0.60eurusd1.35221.35981.34942007.04.13 04:431.35130.000.000.0054.00
89704722007.04.12 19:01buy0.30eurusd1.34781.33871.35062007.04.13 03:441.35060.000.00-1.1184.00
89627572007.04.12 15:37sell0.30eurusd1.34571.35481.34292007.04.12 19:021.34770.000.000.00-60.00
89646992007.04.12 16:35sell0.60eurusd1.34721.35481.34442007.04.12 19:011.34760.000.000.00-24.00
89668582007.04.12 17:18sell1.20eurusd1.34871.35481.34592007.04.12 19:011.34770.000.000.00120.00
89564082007.04.12 10:51sell0.30eurusd1.34591.35501.34312007.04.12 19:011.34790.000.000.00-60.00
89651312007.04.12 16:46sell0.60eurusd1.34751.35511.34472007.04.12 19:011.34780.000.000.00-18.00
89671152007.04.12 17:22sell1.20eurusd1.34901.35511.34622007.04.12 19:011.34790.000.000.00132.00
89594632007.04.12 12:58sell0.30eurusd1.34551.35461.34272007.04.12 15:371.34580.000.000.00-9.00
89627212007.04.12 15:36sell0.60eurusd1.34701.35461.34422007.04.12 15:371.34610.000.000.0054.00
89562952007.04.12 10:47buy0.30eurusd1.34621.33711.34902007.04.12 12:581.34560.000.000.00-18.00
89577782007.04.12 11:49buy0.60eurusd1.34471.33711.34752007.04.12 12:581.34560.000.000.0054.00
89486832007.04.12 04:41sell0.30eurusd1.34541.35451.34262007.04.12 10:511.34600.000.000.00-18.00
89548652007.04.12 09:50sell0.60eurusd1.34691.35451.34412007.04.12 10:511.34600.000.000.0054.00
89186922007.04.11 08:44sell0.30eurusd1.34301.35211.34022007.04.12 10:461.34620.000.001.35-96.00
89483622007.04.12 04:36sell0.60eurusd1.34451.35211.34172007.04.12 10:461.34640.000.000.00-114.00
89487772007.04.12 04:42sell1.20eurusd1.34601.35211.34322007.04.12 10:461.34630.000.000.00-36.00
89555812007.04.12 10:16sell2.40eurusd1.34761.35221.34482007.04.12 10:461.34630.000.000.00312.00
89422022007.04.11 21:35buy0.30eurusd1.34231.33321.34512007.04.12 04:411.34510.000.00-3.3384.00
89292182007.04.11 14:28buy0.30eurusd1.34281.33371.34562007.04.11 21:351.34210.000.000.00-21.00
89410872007.04.11 21:10buy0.60eurusd1.34131.33371.34412007.04.11 21:351.34220.000.000.0054.00
89186752007.04.11 08:43buy0.30eurusd1.34331.33421.34612007.04.11 14:271.34250.000.000.00-24.00
89278632007.04.11 13:47buy0.60eurusd1.34171.33411.34452007.04.11 14:271.34260.000.000.0054.00
89008812007.04.10 18:05buy0.30eurusd1.34501.33591.34782007.04.11 08:431.34290.000.00-1.11-63.00
89030262007.04.10 18:56buy0.60eurusd1.34351.33591.34632007.04.11 08:431.34300.000.00-2.22-30.00
89133662007.04.11 04:15buy1.20eurusd1.34191.33581.34472007.04.11 08:431.34300.000.000.00132.00
89055662007.04.10 20:02buy0.30eurusd1.34351.33441.34632007.04.11 08:431.34290.000.00-1.11-18.00
89133682007.04.11 04:15buy0.60eurusd1.34181.33421.34462007.04.11 08:431.34280.000.000.0060.00
88982552007.04.10 16:52sell0.30eurusd1.34261.35171.33982007.04.10 20:011.34340.000.000.00-24.00
88997132007.04.10 17:37sell0.60eurusd1.34441.35201.34162007.04.10 20:011.34340.000.000.0060.00
88926752007.04.10 13:02buy0.30eurusd1.34201.33291.34482007.04.10 18:051.34480.000.000.0084.00
88893812007.04.10 10:47sell0.30eurusd1.34091.35001.33812007.04.10 16:521.34290.000.000.00-60.00
88950822007.04.10 14:55sell0.60eurusd1.34241.35001.33962007.04.10 16:521.34280.000.000.00-24.00
88965702007.04.10 15:48sell1.20eurusd1.34391.35001.34112007.04.10 16:511.34290.000.000.00120.00
88803162007.04.10 05:39buy0.30eurusd1.34261.33351.34542007.04.10 12:591.34190.000.000.00-21.00
88893052007.04.10 10:46buy0.60eurusd1.34111.33351.34392007.04.10 12:591.34200.000.000.0054.00
88775672007.04.10 03:58sell0.30eurusd1.33741.34651.33462007.04.10 10:471.34100.000.000.00-108.00
88787632007.04.10 04:52sell0.60eurusd1.33901.34661.33622007.04.10 10:471.34090.000.000.00-114.00
88797372007.04.10 05:25sell1.20eurusd1.34071.34681.33792007.04.10 10:471.34100.000.000.00-36.00
88801452007.04.10 05:33sell2.40eurusd1.34221.34681.33942007.04.10 10:471.34090.000.000.00312.00
88787952007.04.10 04:52buy0.30eurusd1.33961.33051.34242007.04.10 05:391.34240.000.000.0084.00
88771852007.04.10 03:37buy0.30eurusd1.33661.32751.33942007.04.10 04:521.33940.000.000.0084.00
88723532007.04.09 19:43buy0.30eurusd1.33461.32551.33742007.04.10 03:581.33740.000.00-1.1184.00
88611942007.04.09 11:26buy0.30eurusd1.33701.32791.33982007.04.10 03:361.33630.000.00-1.11-21.00
88719562007.04.09 19:30buy0.60eurusd1.33551.32791.33832007.04.10 03:361.33640.000.00-2.2254.00
88614662007.04.09 11:35sell0.30eurusd1.33741.34651.33462007.04.09 19:431.33460.000.000.0084.00
88508062007.04.06 17:44buy0.20eurusd1.33781.32871.34062007.04.09 11:351.33740.000.00-0.74-8.00
88567742007.04.09 03:55buy0.40eurusd1.33631.32871.33912007.04.09 11:351.33740.000.000.0044.00
88355432007.04.05 19:23buy0.20eurusd1.34221.33311.34502007.04.09 11:261.33690.000.00-1.48-106.00
88469672007.04.06 15:34buy0.40eurusd1.33861.33101.34142007.04.09 11:261.33710.000.00-1.48-60.00
88499202007.04.06 17:02buy0.80eurusd1.33711.33101.33992007.04.09 11:261.33700.000.00-2.96-8.00
88596692007.04.09 09:44buy1.60eurusd1.33561.33101.33842007.04.09 11:251.33700.000.000.00224.00
88469032007.04.06 15:34buy0.20eurusd1.33801.32891.34082007.04.06 17:441.33740.000.000.00-12.00
88501922007.04.06 17:12buy0.40eurusd1.33651.32891.33932007.04.06 17:441.33760.000.000.0044.00
88355202007.04.05 19:22sell0.30eurusd1.34201.35111.33922007.04.06 15:301.33920.000.000.4584.00
88202792007.04.05 10:36sell0.20eurusd1.33661.34571.33382007.04.05 19:231.34230.000.000.00-114.00
88270462007.04.05 15:27sell0.40eurusd1.33851.34611.33572007.04.05 19:231.34230.000.000.00-152.00
88284572007.04.05 16:12sell0.80eurusd1.34001.34611.33722007.04.05 19:221.34220.000.000.00-176.00
88294092007.04.05 16:23sell1.60eurusd1.34201.34661.33922007.04.05 19:221.34230.000.000.00-48.00
88308012007.04.05 16:45sell3.20eurusd1.34361.34671.34082007.04.05 19:221.34210.000.000.00480.00
88282292007.04.05 16:10sell0.20eurusd1.33961.34871.33682007.04.05 19:221.34220.000.000.00-52.00
88293162007.04.05 16:22sell0.40eurusd1.34181.34941.33902007.04.05 19:221.34230.000.000.00-20.00
88307452007.04.05 16:45sell0.80eurusd1.34351.34961.34072007.04.05 19:221.34220.000.000.00104.00
88256902007.04.05 14:41buy0.20eurusd1.33691.32781.33972007.04.05 16:101.33970.000.000.0056.00
88116892007.04.04 19:01sell0.20eurusd1.33611.34521.33332007.04.05 14:411.33690.000.000.90-16.00
88250592007.04.05 14:21sell0.40eurusd1.33781.34541.33502007.04.05 14:411.33670.000.000.0044.00
88090302007.04.04 17:34buy0.20eurusd1.33741.32831.34022007.04.05 10:361.33660.000.00-2.22-16.00
88188322007.04.05 09:13buy0.40eurusd1.33571.32811.33852007.04.05 10:361.33680.000.000.0044.00
88020572007.04.04 13:59sell0.20eurusd1.33571.34481.33292007.04.04 19:011.33630.000.000.00-12.00
88090932007.04.04 17:35sell0.40eurusd1.33731.34491.33452007.04.04 19:011.33620.000.000.0044.00
88024232007.04.04 14:01buy0.20eurusd1.33441.32531.33722007.04.04 17:341.33720.000.000.0056.00
87862452007.04.03 20:57sell0.20eurusd1.33301.34211.33022007.04.04 14:011.33450.000.000.30-30.00
87978222007.04.04 10:31sell0.40eurusd1.33461.34221.33182007.04.04 14:011.33440.000.000.008.00
88009302007.04.04 13:13sell0.80eurusd1.33611.34221.33332007.04.04 14:011.33430.000.000.00144.00
87948662007.04.04 07:50sell0.20eurusd1.33391.34301.33112007.04.04 13:581.33580.000.000.00-38.00
87980752007.04.04 10:36sell0.40eurusd1.33551.34311.33272007.04.04 13:581.33590.000.000.00-16.00
88014562007.04.04 13:30sell0.80eurusd1.33701.34311.33422007.04.04 13:581.33590.000.000.0088.00
87858222007.04.03 20:46buy0.20eurusd1.33461.32551.33742007.04.04 07:501.33410.000.00-0.74-10.00
87862672007.04.03 20:57buy0.40eurusd1.33311.32551.33592007.04.04 07:501.33410.000.00-1.4840.00
87736752007.04.03 12:08sell0.20eurusd1.33601.34511.33322007.04.03 20:571.33320.000.000.0056.00
87563262007.04.02 16:29sell0.20eurusd1.33741.34651.33462007.04.03 20:461.33460.000.000.3056.00
87677222007.04.03 08:49sell0.20eurusd1.33561.34471.33282007.04.03 12:081.33630.000.000.00-14.00
87701682007.04.03 10:09sell0.40eurusd1.33711.34471.33432007.04.03 12:081.33600.000.000.0044.00
87452482007.04.02 08:58sell0.20eurusd1.33481.34391.33202007.04.03 08:491.33590.000.000.30-22.00
87562012007.04.02 16:24sell0.40eurusd1.33751.34511.33472007.04.03 08:491.33600.000.000.6060.00
87404492007.04.02 03:19buy0.20eurusd1.33451.32541.33732007.04.02 15:561.33730.000.000.0056.00
87421782007.04.02 05:16sell0.20eurusd1.33451.34361.33172007.04.02 08:581.33490.000.000.00-8.00
87441502007.04.02 08:02sell0.40eurusd1.33601.34361.33322007.04.02 08:571.33500.000.000.0040.00
87375812007.04.01 23:02buy0.20eurusd1.33791.32881.34072007.04.02 05:161.33440.000.000.00-70.00
87390752007.04.02 01:49buy0.40eurusd1.33641.32881.33922007.04.02 05:141.33450.000.000.00-76.00
87404112007.04.02 03:18buy0.80eurusd1.33491.32881.33772007.04.02 05:141.33440.000.000.00-40.00
87407312007.04.02 03:33buy1.60eurusd1.33331.32871.33612007.04.02 05:131.33460.000.000.00208.00
87310632007.03.30 18:55sell0.20eurusd1.33731.34641.33452007.04.02 03:191.33450.000.000.3056.00
87282502007.03.30 18:29buy0.20eurusd1.33881.32971.34162007.04.01 23:021.33740.000.00-0.74-28.00
87309952007.03.30 18:55buy0.40eurusd1.33731.32971.34012007.04.01 23:011.33760.000.00-1.4812.00
87352392007.03.30 21:56buy0.80eurusd1.33571.32961.33852007.04.01 23:001.33770.000.00-2.96160.00
87267732007.03.30 18:19sell0.30eurusd1.33341.34251.33062007.03.30 18:551.33740.000.000.00-120.00
87271112007.03.30 18:21sell0.60eurusd1.33531.34291.33252007.03.30 18:551.33730.000.000.00-120.00
87277352007.03.30 18:27sell1.20eurusd1.33701.34311.33422007.03.30 18:551.33720.000.000.00-24.00
87281582007.03.30 18:29sell2.40eurusd1.33851.34311.33572007.03.30 18:551.33680.000.000.00408.00
87264882007.03.30 18:17sell2.40eurusd1.33471.33931.33192007.03.30 18:291.33870.000.000.00-960.00
87276482007.03.30 18:26sell4.80eurusd1.33631.33941.33352007.03.30 18:291.33880.000.000.00-1 200.00
87279792007.03.30 18:28sell9.60eurusd1.33781.33941.33502007.03.30 18:291.33870.000.000.00-864.00
87261192007.03.30 18:14sell1.20eurusd1.33281.33891.33002007.03.30 18:291.33890.000.000.00-732.00
87255422007.03.30 18:08sell0.60eurusd1.33131.33891.32852007.03.30 18:291.33890.000.000.00-456.00
87232552007.03.30 17:03sell0.30eurusd1.32971.33881.32692007.03.30 18:291.33880.000.000.00-273.00
87262032007.03.30 18:15sell0.30eurusd1.33301.34211.33022007.03.30 18:191.33380.000.000.00-24.00
87265362007.03.30 18:17sell0.60eurusd1.33471.34231.33192007.03.30 18:191.33370.000.000.0060.00
87205252007.03.30 15:45buy0.30eurusd1.33031.32121.33312007.03.30 18:151.33310.000.000.0084.00
87226032007.03.30 16:46sell0.30eurusd1.32951.33861.32672007.03.30 17:031.33010.000.000.00-18.00
87230582007.03.30 16:59sell0.60eurusd1.33101.33861.32822007.03.30 17:031.33010.000.000.0054.00
87201102007.03.30 15:40sell0.30eurusd1.32921.33831.32642007.03.30 16:451.32980.000.000.00-18.00
87206532007.03.30 15:47sell0.60eurusd1.33071.33831.32792007.03.30 16:451.32980.000.000.0054.00
87182492007.03.30 14:42buy0.30eurusd1.33151.32241.33432007.03.30 15:451.33040.000.000.00-33.00
87200842007.03.30 15:40buy0.60eurusd1.32931.32171.33212007.03.30 15:451.33040.000.000.0066.00
87133332007.03.30 11:20sell0.30eurusd1.33231.34141.32952007.03.30 15:391.32950.000.000.0084.00
87143872007.03.30 11:44buy0.30eurusd1.33201.32291.33482007.03.30 14:421.33130.000.000.00-21.00
87172452007.03.30 13:52buy0.60eurusd1.33031.32271.33312007.03.30 14:421.33130.000.000.0060.00
87132342007.03.30 11:18buy0.30eurusd1.33251.32341.33532007.03.30 11:431.33190.000.000.00-18.00
87136622007.03.30 11:28buy0.60eurusd1.33101.32341.33382007.03.30 11:431.33190.000.000.0054.00
86901922007.03.29 16:05buy0.30eurusd1.33331.32421.33612007.03.30 11:201.33240.000.00-1.11-27.00
87124192007.03.30 10:56buy0.60eurusd1.33161.32401.33442007.03.30 11:201.33250.000.000.0054.00
86884392007.03.29 15:32buy0.30eurusd1.33291.32381.33572007.03.30 11:171.33220.000.00-1.11-21.00
87125272007.03.30 10:57buy0.60eurusd1.33141.32381.33422007.03.30 11:171.33230.000.000.0054.00
86877152007.03.29 15:13buy0.30eurusd1.33541.32631.33822007.03.29 16:041.33300.000.000.00-72.00
86881542007.03.29 15:30buy0.60eurusd1.33351.32591.33632007.03.29 16:041.33320.000.000.00-18.00
86888502007.03.29 15:36buy1.20eurusd1.33191.32581.33472007.03.29 16:041.33310.000.000.00144.00
86785492007.03.29 07:04sell0.30eurusd1.33211.34121.32932007.03.29 15:321.33300.000.000.00-27.00
86843622007.03.29 11:53sell0.60eurusd1.33381.34141.33102007.03.29 15:321.33290.000.000.0054.00
86785632007.03.29 07:05buy0.30eurusd1.33241.32331.33522007.03.29 15:131.33520.000.000.0084.00
86666502007.03.28 18:11buy0.30eurusd1.33561.32651.33842007.03.29 07:051.33210.000.00-3.33-105.00
86675892007.03.28 18:30buy0.60eurusd1.33401.32641.33682007.03.29 07:051.33210.000.00-6.66-114.00
86721932007.03.28 21:32buy1.20eurusd1.33251.32641.33532007.03.29 07:041.33220.000.00-13.32-36.00
86735752007.03.28 22:54buy2.40eurusd1.33101.32641.33382007.03.29 07:041.33220.000.00-26.64288.00
86708142007.03.28 20:17buy0.30eurusd1.33411.32501.33692007.03.29 07:041.33210.000.00-3.33-60.00
86721032007.03.28 21:28buy0.60eurusd1.33261.32501.33542007.03.29 07:031.33220.000.00-6.66-24.00
86732752007.03.28 22:32buy1.20eurusd1.33111.32501.33392007.03.29 07:021.33210.000.00-13.32120.00
86670722007.03.28 18:20buy0.30eurusd1.33451.32541.33732007.03.28 20:141.33380.000.000.00-21.00
86687602007.03.28 18:59buy0.60eurusd1.33301.32541.33582007.03.28 20:141.33390.000.000.0054.00
86645712007.03.28 17:35sell0.30eurusd1.33731.34641.33452007.03.28 18:201.33450.000.000.0084.00
86546802007.03.28 11:37sell0.30eurusd1.33231.34141.32952007.03.28 18:101.33570.000.000.00-102.00
86563192007.03.28 12:42sell0.60eurusd1.33381.34141.33102007.03.28 18:101.33550.000.000.00-102.00
86604612007.03.28 15:32sell1.20eurusd1.33551.34161.33272007.03.28 18:101.33540.000.000.0012.00
86655042007.03.28 17:48sell2.40eurusd1.33701.34161.33422007.03.28 18:101.33570.000.000.00312.00
86563962007.03.28 12:43buy0.30eurusd1.33431.32521.33712007.03.28 17:341.33710.000.000.0084.00
86388992007.03.27 17:41buy0.30eurusd1.33471.32561.33752007.03.28 12:431.33410.000.00-1.11-18.00
86531502007.03.28 10:40buy0.60eurusd1.33321.32561.33602007.03.28 12:431.33410.000.000.0054.00
86491492007.03.28 07:30sell0.30eurusd1.33521.34431.33242007.03.28 11:361.33240.000.000.0084.00
86376182007.03.27 17:18buy0.30eurusd1.33601.32691.33882007.03.28 07:301.33540.000.00-1.11-18.00
86389492007.03.27 17:43buy0.60eurusd1.33441.32681.33722007.03.28 07:281.33540.000.00-2.2260.00
86152142007.03.26 18:33sell0.30eurusd1.33271.34181.32992007.03.27 17:411.33460.000.000.45-57.00
86280252007.03.27 11:06sell0.60eurusd1.33421.34181.33142007.03.27 17:411.33440.000.000.00-12.00
86375552007.03.27 17:18sell1.20eurusd1.33581.34191.33302007.03.27 17:411.33470.000.000.00132.00
86126012007.03.26 17:27buy0.30eurusd1.33461.32551.33742007.03.27 17:181.33560.000.00-1.1130.00
86147362007.03.26 18:17buy0.60eurusd1.33311.32551.33592007.03.27 17:181.33590.000.00-2.22168.00
85932992007.03.26 02:31sell0.30eurusd1.32791.33701.32512007.03.26 18:321.33300.000.000.00-153.00
86100552007.03.26 17:00sell0.60eurusd1.32951.33711.32672007.03.26 18:321.33300.000.000.00-210.00
86100922007.03.26 17:00sell1.20eurusd1.33121.33731.32842007.03.26 18:311.33290.000.000.00-204.00
86111442007.03.26 17:08sell2.40eurusd1.33281.33741.33002007.03.26 18:311.33290.000.000.00-24.00
86125252007.03.26 17:26sell4.80eurusd1.33431.33741.33152007.03.26 18:301.33290.000.000.00672.00
86102492007.03.26 17:01buy0.30eurusd1.33171.32261.33452007.03.26 17:261.33450.000.000.0084.00
86088492007.03.26 16:32buy0.30eurusd1.32851.31941.33132007.03.26 17:001.33130.000.000.0084.00
85787252007.03.23 14:51buy0.30eurusd1.33321.32411.33602007.03.26 16:321.32820.000.00-1.11-150.00
85803902007.03.23 16:00buy0.60eurusd1.33161.32401.33442007.03.26 16:321.32830.000.00-2.22-198.00
85815532007.03.23 16:17buy1.20eurusd1.32991.32381.33272007.03.26 16:321.32840.000.00-4.44-180.00
85886262007.03.23 22:26buy2.40eurusd1.32841.32381.33122007.03.26 16:311.32820.000.00-8.88-48.00
85922822007.03.26 01:48buy4.80eurusd1.32671.32361.32952007.03.26 16:311.32820.000.000.00720.00
85805032007.03.23 16:00buy0.30eurusd1.33111.32201.33392007.03.26 02:301.32780.000.00-1.11-99.00
85819022007.03.23 16:22buy0.60eurusd1.32961.32201.33242007.03.26 02:301.32770.000.00-2.22-114.00
85922342007.03.26 01:47buy1.20eurusd1.32801.32191.33082007.03.26 02:301.32780.000.000.00-24.00
85923442007.03.26 01:49buy2.40eurusd1.32631.32171.32912007.03.26 02:301.32760.000.000.00312.00
85781282007.03.23 14:33sell0.30eurusd1.33391.34301.33112007.03.23 16:001.33110.000.000.0084.00
85587372007.03.22 19:16sell0.30eurusd1.33111.34021.32832007.03.23 14:511.33310.000.000.45-60.00
85603852007.03.22 20:16sell0.60eurusd1.33261.34021.32982007.03.23 14:511.33300.000.000.90-24.00
85782932007.03.23 14:35sell1.20eurusd1.33411.34021.33132007.03.23 14:511.33310.000.000.00120.00
85601422007.03.22 20:04buy0.30eurusd1.33271.32361.33552007.03.23 14:331.33380.000.00-1.1133.00
85728562007.03.23 11:15buy0.60eurusd1.33091.32331.33372007.03.23 14:331.33370.000.000.00168.00
85486642007.03.22 13:21buy0.30eurusd1.33631.32721.33912007.03.22 20:031.33240.000.000.00-117.00
85504702007.03.22 14:41buy0.60eurusd1.33461.32701.33742007.03.22 20:031.33250.000.000.00-126.00
85571182007.03.22 18:43buy1.20eurusd1.33281.32671.33562007.03.22 20:031.33240.000.000.00-48.00
85587092007.03.22 19:16buy2.40eurusd1.33121.32661.33402007.03.22 20:031.33250.000.000.00312.00
85567522007.03.22 18:35sell0.30eurusd1.33431.34341.33152007.03.22 19:161.33150.000.000.0084.00
85487312007.03.22 13:24sell0.30eurusd1.33641.34551.33362007.03.22 18:321.33360.000.000.0084.00
85369762007.03.22 01:54buy0.30eurusd1.34121.33211.34402007.03.22 13:231.33650.000.000.00-141.00
85370562007.03.22 01:57buy0.60eurusd1.33971.33211.34252007.03.22 13:231.33650.000.000.00-192.00
85412942007.03.22 08:33buy1.20eurusd1.33811.33201.34092007.03.22 13:231.33640.000.000.00-204.00
85437912007.03.22 10:24buy2.40eurusd1.33661.33201.33942007.03.22 13:231.33630.000.000.00-72.00
85479332007.03.22 12:55buy4.80eurusd1.33511.33201.33792007.03.22 13:231.33640.000.000.00624.00
85412992007.03.22 08:33buy0.30eurusd1.33821.32911.34102007.03.22 13:211.33620.000.000.00-60.00
85426242007.03.22 09:24buy0.60eurusd1.33671.32911.33952007.03.22 13:211.33610.000.000.00-36.00
85479012007.03.22 12:54buy1.20eurusd1.33521.32911.33802007.03.22 13:211.33620.000.000.00120.00
85369712007.03.22 01:54sell0.30eurusd1.34091.35001.33812007.03.22 08:331.33810.000.000.0084.00
85303202007.03.21 20:54buy0.40eurusd1.33871.32961.34152007.03.22 01:541.34070.000.00-4.4480.00
85261132007.03.21 20:22sell1.60eurusd1.33511.34121.33232007.03.22 01:541.34100.000.007.20-944.00
85265142007.03.21 20:24sell3.20eurusd1.33661.34121.33382007.03.22 01:541.34090.000.0014.40-1 376.00
85290292007.03.21 20:47sell6.40eurusd1.33811.34121.33532007.03.22 01:541.34090.000.0028.80-1 792.00
85307562007.03.21 21:05buy0.80eurusd1.33721.32961.34002007.03.22 01:501.34000.000.00-8.88224.00
85004692007.03.20 19:55sell0.40eurusd1.33131.34041.32852007.03.22 01:501.34040.000.002.40-364.00
85255162007.03.21 20:17sell0.80eurusd1.33301.34061.33022007.03.22 01:501.34060.000.003.60-608.00
85271782007.03.21 20:29buy0.40eurusd1.33571.32661.33852007.03.21 20:541.33850.000.000.00112.00
85206192007.03.21 15:06sell0.40eurusd1.32901.33811.32622007.03.21 20:291.33580.000.000.00-272.00
85229692007.03.21 17:08sell0.80eurusd1.33051.33811.32772007.03.21 20:291.33570.000.000.00-416.00
85253372007.03.21 20:16sell1.60eurusd1.33201.33811.32922007.03.21 20:291.33570.000.000.00-592.00
85259192007.03.21 20:21sell3.20eurusd1.33381.33841.33102007.03.21 20:291.33570.000.000.00-608.00
85262212007.03.21 20:22sell6.40eurusd1.33561.33871.33282007.03.21 20:291.33600.000.000.00-256.00
85266982007.03.21 20:25sell12.80eurusd1.33731.33891.33452007.03.21 20:291.33570.000.000.002 048.00
85117652007.03.21 09:03sell0.40eurusd1.33031.33941.32752007.03.21 15:051.32900.000.000.0052.00
85134482007.03.21 10:05sell0.80eurusd1.33181.33941.32902007.03.21 15:051.32900.000.000.00224.00
84937852007.03.20 15:25sell0.40eurusd1.32881.33791.32602007.03.21 09:031.33060.000.000.60-72.00
84944372007.03.20 15:43sell0.80eurusd1.33031.33791.32752007.03.21 09:031.33070.000.001.20-32.00
85020332007.03.20 21:17sell1.60eurusd1.33181.33791.32902007.03.21 09:031.33060.000.002.40192.00
84887612007.03.20 12:49buy0.40eurusd1.32851.31941.33132007.03.20 19:551.33130.000.000.00112.00
84877732007.03.20 12:11sell0.40eurusd1.32711.33621.32432007.03.20 15:251.32910.000.000.00-80.00
84889272007.03.20 12:59sell0.80eurusd1.32861.33621.32582007.03.20 15:251.32900.000.000.00-32.00
84925882007.03.20 15:02sell1.60eurusd1.33011.33621.32732007.03.20 15:251.32910.000.000.00160.00
84548852007.03.19 09:58buy0.30eurusd1.33041.32131.33322007.03.20 12:491.32830.000.00-1.11-63.00
84583392007.03.19 12:01buy0.60eurusd1.32891.32131.33172007.03.20 12:491.32820.000.00-2.22-42.00
84877522007.03.20 12:11buy1.60eurusd1.32741.32131.33022007.03.20 12:491.32830.000.000.00144.00
84786962007.03.20 05:17sell0.30eurusd1.32901.33811.32622007.03.20 12:101.32770.000.000.0039.00
84813542007.03.20 08:38sell0.60eurusd1.33051.33811.32772007.03.20 12:101.32770.000.000.00168.00
84269572007.03.16 10:24buy0.30eurusd1.33121.32211.33402007.03.20 05:171.32910.000.00-2.22-63.00
84530122007.03.19 08:33buy0.60eurusd1.32961.32201.33242007.03.20 05:171.32920.000.00-2.22-24.00
84780952007.03.20 04:46buy1.20eurusd1.32791.32181.33072007.03.20 05:171.32910.000.000.00144.00
84343712007.03.16 14:35buy0.30eurusd1.33221.32311.33502007.03.19 09:581.33030.000.00-1.11-57.00
84403682007.03.16 17:45buy0.60eurusd1.33071.32311.33352007.03.19 09:581.33020.000.00-2.22-30.00
84537482007.03.19 09:07buy1.20eurusd1.32921.32311.33202007.03.19 09:581.33030.000.000.00132.00
84213942007.03.16 06:12sell0.30eurusd1.32921.33831.32642007.03.16 14:351.33230.000.000.00-93.00
84256232007.03.16 09:37sell0.60eurusd1.33071.33831.32792007.03.16 14:351.33240.000.000.00-102.00
84288752007.03.16 11:18sell1.20eurusd1.33221.33831.32942007.03.16 14:351.33240.000.000.00-24.00
84317922007.03.16 12:55sell2.40eurusd1.33371.33831.33092007.03.16 14:351.33240.000.000.00312.00
84188662007.03.16 03:12buy0.30eurusd1.32981.32071.33262007.03.16 10:241.33090.000.000.0033.00
84236622007.03.16 08:35buy0.60eurusd1.32831.32071.33112007.03.16 10:231.33110.000.000.00168.00
84032232007.03.15 14:33sell0.30eurusd1.32291.33201.32012007.03.16 06:121.32930.000.000.45-192.00
84087822007.03.15 17:17sell0.60eurusd1.32441.33201.32162007.03.16 06:121.32920.000.000.90-288.00
84163152007.03.16 01:21sell1.20eurusd1.32591.33201.32312007.03.16 06:121.32920.000.000.00-396.00
84165192007.03.16 01:25sell2.40eurusd1.32751.33211.32472007.03.16 06:111.32940.000.000.00-456.00
84183442007.03.16 02:54sell4.80eurusd1.32911.33221.32632007.03.16 06:081.32920.000.000.00-48.00
84197772007.03.16 04:02sell9.60eurusd1.33081.33241.32802007.03.16 06:071.32920.000.000.001 536.00
84163462007.03.16 01:21buy0.30eurusd1.32681.31771.32962007.03.16 03:121.32960.000.000.0084.00
84053842007.03.15 15:28buy0.30eurusd1.32291.31381.32572007.03.16 01:201.32570.000.00-1.1184.00
83994712007.03.15 11:35sell0.30eurusd1.32091.33001.31812007.03.15 15:281.32290.000.000.00-60.00
84031222007.03.15 14:32sell0.60eurusd1.32241.33001.31962007.03.15 15:271.32280.000.000.00-24.00
84050782007.03.15 15:22sell1.20eurusd1.32391.33001.32112007.03.15 15:271.32280.000.000.00132.00
83986782007.03.15 11:08buy0.30eurusd1.32021.31111.32302007.03.15 14:321.32300.000.000.0084.00
83695162007.03.14 18:12buy0.30eurusd1.32411.31501.32692007.03.15 11:351.32090.000.00-3.33-96.00
83746322007.03.14 19:20buy0.60eurusd1.32261.31501.32542007.03.15 11:351.32090.000.00-6.66-102.00
83952972007.03.15 09:29buy1.20eurusd1.32111.31501.32392007.03.15 11:351.32100.000.000.00-12.00
83989712007.03.15 11:17buy2.40eurusd1.31951.31491.32232007.03.15 11:351.32090.000.000.00336.00
83742032007.03.14 19:03sell0.30eurusd1.32291.33201.32012007.03.15 11:081.32010.000.001.3584.00
83603592007.03.14 16:17sell0.30eurusd1.32091.33001.31812007.03.14 19:021.32300.000.000.00-63.00
83620792007.03.14 16:38sell0.60eurusd1.32261.33021.31982007.03.14 19:021.32310.000.000.00-30.00
83695892007.03.14 18:13sell1.20eurusd1.32421.33031.32142007.03.14 19:011.32300.000.000.00144.00
83604272007.03.14 16:17buy0.30eurusd1.32111.31201.32392007.03.14 18:121.32390.000.000.0084.00
83113632007.03.13 18:16buy0.30eurusd1.32031.31121.32312007.03.14 16:171.32090.000.00-1.1118.00
83324342007.03.14 01:40buy0.60eurusd1.31871.31111.32152007.03.14 16:171.32150.000.000.00168.00
83543372007.03.14 13:18buy0.30eurusd1.31811.30901.32092007.03.14 16:171.32090.000.000.0084.00
82967482007.03.13 14:29sell0.30eurusd1.31931.32841.31652007.03.14 13:181.31820.000.000.4533.00
82998702007.03.13 14:56sell0.60eurusd1.32091.32851.31812007.03.14 13:181.31810.000.000.90168.00
83008332007.03.13 15:11buy0.30eurusd1.32211.31301.32492007.03.13 18:161.32000.000.000.00-63.00
83035212007.03.13 16:09buy0.60eurusd1.32061.31301.32342007.03.13 18:161.32010.000.000.00-30.00
83084852007.03.13 18:03buy1.20eurusd1.31911.31301.32192007.03.13 18:161.32020.000.000.00132.00
82975312007.03.13 14:35buy0.30eurusd1.31911.31001.32192007.03.13 15:111.32190.000.000.0084.00
82886722007.03.13 11:59sell0.30eurusd1.31681.32591.31402007.03.13 14:351.31920.000.000.00-72.00
82921792007.03.13 13:15sell0.60eurusd1.31831.32591.31552007.03.13 14:351.31930.000.000.00-60.00
82970192007.03.13 14:31sell1.20eurusd1.32061.32671.31782007.03.13 14:351.31910.000.000.00180.00
82816402007.03.13 09:02buy0.30eurusd1.31661.30751.31942007.03.13 14:291.31940.000.000.0084.00
82587002007.03.12 17:12buy0.30eurusd1.31871.30961.32152007.03.13 11:591.31660.000.00-1.11-63.00
82804362007.03.13 08:22buy0.60eurusd1.31721.30961.32002007.03.13 11:591.31680.000.000.00-24.00
82864212007.03.13 10:43buy1.20eurusd1.31561.30951.31842007.03.13 11:591.31680.000.000.00144.00
82642262007.03.12 20:42sell0.30eurusd1.31791.32701.31512007.03.13 09:021.31660.000.000.4539.00
82646412007.03.12 20:54sell0.60eurusd1.31951.32711.31672007.03.13 09:011.31670.000.000.90168.00
82516522007.03.12 15:14sell0.30eurusd1.31561.32471.31282007.03.12 20:421.31780.000.000.00-66.00
82573012007.03.12 16:37sell0.60eurusd1.31721.32481.31442007.03.12 20:421.31780.000.000.00-36.00
82587542007.03.12 17:12sell1.20eurusd1.31871.32481.31592007.03.12 20:411.31750.000.000.00144.00
82516002007.03.12 15:13buy0.30eurusd1.31561.30651.31842007.03.12 17:121.31840.000.000.0084.00
82190182007.03.12 01:51sell0.30eurusd1.31221.32131.30942007.03.12 15:131.31570.000.000.00-105.00
82379962007.03.12 10:51sell0.60eurusd1.31401.32161.31122007.03.12 15:131.31560.000.000.00-96.00
82395302007.03.12 11:16sell1.20eurusd1.31571.32181.31292007.03.12 15:131.31570.000.000.000.00
81915752007.03.09 15:40sell0.30eurusd1.31071.31981.30792007.03.12 15:121.31580.000.000.45-153.00
82189822007.03.12 01:50sell0.60eurusd1.31221.31981.30942007.03.12 15:121.31590.000.000.00-222.00
82379842007.03.12 10:50sell1.20eurusd1.31381.31991.31102007.03.12 15:111.31580.000.000.00-240.00
82395252007.03.12 11:16sell2.40eurusd1.31561.32021.31282007.03.12 15:111.31570.000.000.00-24.00
82406462007.03.12 11:35sell4.80eurusd1.31721.32031.31442007.03.12 15:111.31570.000.000.00720.00
82407062007.03.12 11:35sell2.40eurusd1.31731.32191.31452007.03.12 15:111.31590.000.000.00336.00
81949972007.03.09 16:18buy0.30eurusd1.31091.30181.31372007.03.12 01:511.31230.000.00-1.1142.00
81952872007.03.09 16:28buy0.60eurusd1.30941.30181.31222007.03.12 01:501.31220.000.00-2.22168.00
81901942007.03.09 15:31buy0.30eurusd1.31261.30351.31542007.03.09 16:181.31060.000.000.00-60.00
81913032007.03.09 15:39buy0.60eurusd1.31111.30351.31392007.03.09 16:181.31060.000.000.00-30.00
81930382007.03.09 15:53buy1.20eurusd1.30951.30341.31232007.03.09 16:181.31070.000.000.00144.00
81903232007.03.09 15:31sell0.30eurusd1.31211.32121.30932007.03.09 15:401.31090.000.000.0036.00
81907782007.03.09 15:34sell0.60eurusd1.31371.32131.31092007.03.09 15:401.31090.000.000.00168.00
81559882007.03.08 18:21sell0.30eurusd1.31351.32261.31072007.03.09 15:311.31220.000.000.4539.00
81746802007.03.09 04:53sell0.60eurusd1.31501.32261.31222007.03.09 15:311.31220.000.000.00168.00
81747122007.03.09 04:53sell0.30eurusd1.31511.32421.31232007.03.09 15:311.31230.000.000.0084.00
81559622007.03.08 18:20buy0.30eurusd1.31381.30471.31662007.03.09 04:531.31520.000.00-1.1142.00
81564862007.03.08 18:49buy0.60eurusd1.31231.30471.31512007.03.09 04:531.31510.000.00-2.22168.00
81125802007.03.07 21:25buy0.30eurusd1.31721.30811.32002007.03.08 18:211.31370.000.00-3.33-105.00
81383962007.03.08 10:36buy0.60eurusd1.31561.30801.31842007.03.08 18:211.31360.000.000.00-120.00
81484172007.03.08 15:58buy1.20eurusd1.31401.30791.31682007.03.08 18:211.31370.000.000.00-36.00
81492052007.03.08 16:14buy2.40eurusd1.31241.30781.31522007.03.08 18:211.31370.000.000.00312.00
81382222007.03.08 10:33buy0.30eurusd1.31571.30661.31852007.03.08 18:201.31350.000.000.00-66.00
81483722007.03.08 15:58buy0.60eurusd1.31421.30661.31702007.03.08 18:201.31360.000.000.00-36.00
81492142007.03.08 16:15buy1.20eurusd1.31241.30631.31522007.03.08 18:201.31370.000.000.00156.00
81010752007.03.07 15:03sell0.30eurusd1.31411.32321.31132007.03.08 10:331.31580.000.001.35-51.00
81114542007.03.07 20:39sell0.60eurusd1.31561.32321.31282007.03.08 10:331.31590.000.002.70-18.00
81126142007.03.07 21:25sell1.20eurusd1.31721.32331.31442007.03.08 10:331.31600.000.005.40144.00
81089712007.03.07 18:16buy0.30eurusd1.31421.30511.31702007.03.07 21:241.31700.000.000.0084.00
80612962007.03.07 03:30sell0.30eurusd1.31201.32111.30922007.03.07 18:161.31410.000.000.00-63.00
80711152007.03.07 06:37sell0.60eurusd1.31361.32121.31082007.03.07 18:161.31390.000.000.00-18.00
81078112007.03.07 17:34sell1.20eurusd1.31521.32131.31242007.03.07 18:161.31400.000.000.00144.00
80844232007.03.07 09:12buy0.30eurusd1.31131.30221.31412007.03.07 15:031.31410.000.000.0084.00
80527712007.03.06 22:18sell0.30eurusd1.31241.32151.30962007.03.07 09:111.31130.000.000.4533.00
80563252007.03.07 01:13sell0.60eurusd1.31391.32151.31112007.03.07 09:111.31110.000.000.00168.00
80379682007.03.06 14:41sell0.30eurusd1.31011.31921.30732007.03.07 03:301.31220.000.000.45-63.00
80518372007.03.06 21:25sell0.60eurusd1.31161.31921.30882007.03.07 03:301.31230.000.000.90-42.00
80562002007.03.07 01:11sell1.20eurusd1.31331.31941.31052007.03.07 03:291.31210.000.000.00144.00
80405102007.03.06 15:31buy0.30eurusd1.30961.30051.31242007.03.06 22:181.31240.000.000.0084.00
80259062007.03.06 09:44sell0.30eurusd1.31221.32131.30942007.03.06 15:311.30940.000.000.0084.00
79960412007.03.05 19:35sell0.30eurusd1.30851.31761.30572007.03.06 14:401.31040.000.000.45-57.00
80042442007.03.05 21:52sell0.60eurusd1.31001.31761.30722007.03.06 14:401.31050.000.000.90-30.00
80254042007.03.06 09:27sell1.20eurusd1.31151.31761.30872007.03.06 14:401.31040.000.000.00132.00
79845592007.03.05 16:51buy0.30eurusd1.30931.30021.31212007.03.06 09:441.31210.000.00-1.1184.00
79760822007.03.05 13:35sell0.30eurusd1.31001.31911.30722007.03.05 19:351.30870.000.000.0039.00
79888082007.03.05 17:33sell0.60eurusd1.31151.31911.30872007.03.05 19:351.30870.000.000.00168.00
79649682007.03.05 09:01buy0.20eurusd1.31391.30481.31672007.03.05 16:511.30930.000.000.00-92.00
79733002007.03.05 12:05buy0.60eurusd1.31241.30481.31522007.03.05 16:511.30920.000.000.00-192.00
79754122007.03.05 13:21buy1.20eurusd1.31091.30481.31372007.03.05 16:511.30910.000.000.00-216.00
79764952007.03.05 13:42buy2.40eurusd1.30921.30461.31202007.03.05 16:501.30900.000.000.00-48.00
79828212007.03.05 16:24buy4.80eurusd1.30761.30451.31042007.03.05 16:491.30900.000.000.00672.00
79702712007.03.05 10:28sell0.30eurusd1.31311.32221.31032007.03.05 13:331.31030.000.000.0084.00
79521702007.03.05 05:45sell0.20eurusd1.31471.32381.31192007.03.05 10:281.31330.000.000.0028.00
79578122007.03.05 07:13sell0.40eurusd1.31621.32381.31342007.03.05 10:261.31340.000.000.00112.00
79583632007.03.05 07:22sell0.20eurusd1.31661.32571.31382007.03.05 09:011.31380.000.000.0056.00
79501642007.03.05 04:24buy0.20eurusd1.31371.30461.31652007.03.05 07:211.31650.000.000.0056.00
79347872007.03.02 20:42buy0.20eurusd1.32011.31101.32292007.03.05 05:451.31480.000.00-0.74-106.00
79384832007.03.05 01:47buy0.40eurusd1.31861.31101.32142007.03.05 05:451.31470.000.000.00-156.00
79433952007.03.05 02:55buy0.80eurusd1.31711.31101.31992007.03.05 05:451.31490.000.000.00-176.00
79460042007.03.05 03:33buy1.60eurusd1.31551.31091.31832007.03.05 05:451.31500.000.000.00-80.00
79468472007.03.05 03:43buy3.20eurusd1.31341.31031.31622007.03.05 05:451.31510.000.000.00544.00
79456802007.03.05 03:28buy0.20eurusd1.31561.30651.31842007.03.05 04:231.31360.000.000.00-40.00
79468032007.03.05 03:43buy0.40eurusd1.31371.30611.31652007.03.05 04:231.31350.000.000.00-8.00
79478822007.03.05 03:52buy0.80eurusd1.31221.30611.31502007.03.05 04:231.31350.000.000.00104.00
79389602007.03.05 01:59sell0.20eurusd1.31841.32751.31562007.03.05 03:281.31560.000.000.0056.00
79185452007.03.02 14:23sell0.20eurusd1.31681.32591.31402007.03.05 01:591.31850.000.000.30-34.00
79257772007.03.02 16:45sell0.40eurusd1.31831.32591.31552007.03.05 01:591.31840.000.000.60-4.00
79339512007.03.02 19:50sell0.80eurusd1.31981.32591.31702007.03.05 01:591.31850.000.001.20104.00
79262352007.03.02 16:58buy0.20eurusd1.31721.30811.32002007.03.02 20:421.32000.000.000.0056.00
79137012007.03.02 11:38sell0.20eurusd1.31501.32411.31222007.03.02 16:571.31730.000.000.00-46.00
79185392007.03.02 14:23sell0.40eurusd1.31671.32431.31392007.03.02 16:571.31720.000.000.00-20.00
79257922007.03.02 16:45sell0.80eurusd1.31851.32461.31572007.03.02 16:571.31720.000.000.00104.00
78879742007.03.01 17:22buy0.20eurusd1.31841.30931.32122007.03.02 14:231.31660.000.00-0.74-36.00
78887272007.03.01 17:39buy0.40eurusd1.31691.30931.31972007.03.02 14:231.31670.000.00-1.48-8.00
79132702007.03.02 11:23buy0.80eurusd1.31541.30931.31822007.03.02 14:231.31650.000.000.0088.00
78981532007.03.01 23:35sell0.20eurusd1.31791.32701.31512007.03.02 11:381.31510.000.000.3056.00
78896692007.03.01 17:57sell0.20eurusd1.31611.32521.31332007.03.01 23:351.31800.000.000.00-38.00
78918072007.03.01 19:00sell0.40eurusd1.31761.32521.31482007.03.01 23:351.31810.000.000.00-20.00
78952132007.03.01 21:46sell0.80eurusd1.31921.32531.31642007.03.01 23:341.31800.000.000.0096.00
78861332007.03.01 17:01sell0.20eurusd1.31911.32821.31632007.03.01 17:571.31630.000.000.0056.00
78859832007.03.01 17:00buy0.20eurusd1.32021.31111.32302007.03.01 17:221.31810.000.000.00-42.00
78874512007.03.01 17:17buy0.40eurusd1.31871.31111.32152007.03.01 17:221.31820.000.000.00-20.00
78877242007.03.01 17:19buy0.80eurusd1.31721.31111.32002007.03.01 17:221.31830.000.000.0088.00
78623872007.03.01 06:11sell0.20eurusd1.32201.33111.31922007.03.01 17:011.31980.000.000.0044.00
78472552007.02.28 18:49sell0.20eurusd1.32281.33191.32002007.03.01 17:001.32000.000.000.9056.00
78708182007.03.01 10:11sell0.40eurusd1.32361.33121.32082007.03.01 17:001.32080.000.000.00112.00
78431142007.02.28 17:32sell0.20eurusd1.31881.32791.31602007.03.01 06:111.32210.000.000.90-66.00
78443462007.02.28 17:54sell0.40eurusd1.32031.32791.31752007.03.01 06:111.32220.000.001.80-76.00
78457842007.02.28 18:20sell0.80eurusd1.32181.32791.31902007.03.01 06:111.32210.000.003.60-24.00
78513122007.02.28 23:04sell1.60eurusd1.32341.32801.32062007.03.01 06:111.32210.000.007.20208.00
78400622007.02.28 16:39buy0.20eurusd1.32001.31091.32282007.02.28 18:491.32280.000.000.0056.00
78399922007.02.28 16:37sell0.20eurusd1.32021.32931.31742007.02.28 17:321.31890.000.000.0026.00
78414952007.02.28 17:00sell0.40eurusd1.32171.32931.31892007.02.28 17:321.31890.000.000.00112.00
78371812007.02.28 15:39sell0.20eurusd1.32281.33191.32002007.02.28 16:381.32000.000.000.0056.00
78299862007.02.28 11:59sell0.20eurusd1.31831.32741.31552007.02.28 16:371.32020.000.000.00-38.00
78332852007.02.28 14:18sell0.40eurusd1.31981.32741.31702007.02.28 16:361.32030.000.000.00-20.00
78353622007.02.28 15:05sell0.80eurusd1.32141.32751.31862007.02.28 16:361.32020.000.000.0096.00
78317982007.02.28 13:04buy0.20eurusd1.31981.31071.32262007.02.28 15:391.32260.000.000.0056.00
78148622007.02.28 03:11buy0.20eurusd1.32171.31261.32452007.02.28 13:041.31950.000.000.00-44.00
78247902007.02.28 09:13buy0.40eurusd1.31991.31231.32272007.02.28 13:041.31960.000.000.00-12.00
78299972007.02.28 11:59buy0.80eurusd1.31841.31231.32122007.02.28 13:041.31960.000.000.0096.00
78252992007.02.28 09:24sell0.20eurusd1.32131.33041.31852007.02.28 11:591.31850.000.000.0056.00
77832202007.02.27 15:30buy0.20eurusd1.32461.31551.32742007.02.28 09:241.32140.000.00-0.74-64.00
77869382007.02.27 17:00buy0.40eurusd1.32311.31551.32592007.02.28 09:241.32140.000.00-1.48-68.00
78155582007.02.28 03:26buy0.80eurusd1.32151.31541.32432007.02.28 09:241.32130.000.000.00-16.00
78247622007.02.28 09:13buy1.60eurusd1.31981.31521.32262007.02.28 09:241.32120.000.000.00224.00
77845082007.02.27 15:52sell0.20eurusd1.32311.33221.32032007.02.28 03:111.32180.000.000.3026.00
77861382007.02.27 16:45sell0.40eurusd1.32461.33221.32182007.02.28 03:111.32180.000.000.60112.00
77731572007.02.27 10:52sell0.20eurusd1.32111.33021.31832007.02.27 15:521.32320.000.000.00-42.00
77815082007.02.27 15:02sell0.40eurusd1.32261.33021.31982007.02.27 15:511.32310.000.000.00-20.00
77831812007.02.27 15:30sell0.80eurusd1.32451.33061.32172007.02.27 15:511.32320.000.000.00104.00
77770942007.02.27 12:54buy0.20eurusd1.32061.31151.32342007.02.27 15:291.32340.000.000.0056.00
77361362007.02.26 16:38sell0.20eurusd1.31721.32631.31442007.02.27 12:541.32070.000.000.30-70.00
77507102007.02.26 22:24sell0.40eurusd1.31871.32631.31592007.02.27 12:531.32070.000.000.60-80.00
77698392007.02.27 10:18sell0.80eurusd1.32021.32631.31742007.02.27 12:531.32060.000.000.00-32.00
77702812007.02.27 10:21sell1.60eurusd1.32181.32641.31902007.02.27 12:531.32050.000.000.00208.00
77692952007.02.27 10:12sell0.20eurusd1.31911.32821.31632007.02.27 10:521.32130.000.000.00-44.00
77699032007.02.27 10:19sell0.40eurusd1.32081.32841.31802007.02.27 10:521.32140.000.000.00-24.00
77716412007.02.27 10:33sell0.80eurusd1.32251.32861.31972007.02.27 10:511.32130.000.000.0096.00
77669132007.02.27 09:05buy0.20eurusd1.31631.30721.31912007.02.27 10:121.31910.000.000.0056.00
77527632007.02.27 00:53sell0.20eurusd1.31921.32831.31642007.02.27 09:051.31640.000.000.0056.00
77191132007.02.26 07:55buy0.20eurusd1.31801.30891.32082007.02.27 00:531.31930.000.00-0.7426.00
77265952007.02.26 10:45buy0.40eurusd1.31651.30891.31932007.02.27 00:531.31930.000.00-1.48112.00
77147912007.02.26 05:00buy0.20eurusd1.31931.31021.32212007.02.26 16:381.31730.000.000.00-40.00
77197702007.02.26 08:11buy0.40eurusd1.31771.31011.32052007.02.26 16:381.31720.000.000.00-20.00
77267072007.02.26 10:47buy0.80eurusd1.31621.31011.31902007.02.26 16:381.31730.000.000.0088.00
77034042007.02.23 18:04sell0.20eurusd1.31581.32491.31302007.02.26 07:541.31790.000.000.30-42.00
77068802007.02.23 20:33sell0.40eurusd1.31741.32501.31462007.02.26 07:541.31780.000.000.60-16.00
77129092007.02.26 02:28sell0.80eurusd1.31891.32501.31612007.02.26 07:541.31780.000.000.0088.00
76982502007.02.23 16:38buy0.20eurusd1.31631.30721.31912007.02.26 05:001.31910.000.00-0.7456.00
76778462007.02.22 17:31sell0.20eurusd1.31141.32051.30862007.02.23 18:041.31590.000.000.30-90.00
76790972007.02.22 18:21sell0.40eurusd1.31291.32051.31012007.02.23 18:041.31600.000.000.60-124.00
76973422007.02.23 16:19sell0.80eurusd1.31451.32061.31172007.02.23 18:041.31610.000.000.00-128.00
76982712007.02.23 16:38sell1.60eurusd1.31601.32061.31322007.02.23 18:041.31620.000.000.00-32.00
77005242007.02.23 17:17sell3.20eurusd1.31771.32081.31492007.02.23 18:041.31620.000.000.00480.00
76950172007.02.23 15:00buy0.20eurusd1.31321.30411.31602007.02.23 16:381.31600.000.000.0056.00
76814652007.02.22 19:36buy0.20eurusd1.31201.30291.31482007.02.23 15:001.31310.000.00-0.7422.00
76915492007.02.23 11:37buy0.40eurusd1.31031.30271.31312007.02.23 15:001.31310.000.000.00112.00
76674372007.02.22 09:34sell0.20eurusd1.31041.31951.30762007.02.22 19:361.31190.000.000.00-30.00
76788322007.02.22 18:18sell0.40eurusd1.31191.31951.30912007.02.22 19:361.31200.000.000.00-4.00
76794132007.02.22 18:26sell0.80eurusd1.31351.31961.31072007.02.22 19:351.31230.000.000.0096.00
76703922007.02.22 11:05buy0.20eurusd1.31021.30111.31302007.02.22 17:311.31140.000.000.0024.00
76716002007.02.22 11:55buy0.40eurusd1.30861.30101.31142007.02.22 17:301.31140.000.000.00112.00
76485382007.02.21 13:16buy0.20eurusd1.31341.30431.31622007.02.22 11:041.31010.000.00-2.22-66.00
76534012007.02.21 15:39buy0.40eurusd1.31181.30421.31462007.02.22 11:041.31010.000.00-4.44-68.00
76677962007.02.22 09:40buy0.80eurusd1.31031.30421.31312007.02.22 11:041.31020.000.000.00-8.00
76685952007.02.22 09:57buy1.60eurusd1.30881.30421.31162007.02.22 11:041.31020.000.000.00224.00
76490912007.02.21 13:33sell0.20eurusd1.31241.32151.30962007.02.22 09:341.31110.000.000.9026.00
76511222007.02.21 14:57sell0.40eurusd1.31391.32151.31112007.02.22 09:341.31110.000.001.80112.00
76196522007.02.20 10:16sell0.20eurusd1.31401.32311.31122007.02.21 13:331.31260.000.000.3028.00
76230592007.02.20 12:35sell0.40eurusd1.31561.32321.31282007.02.21 13:331.31280.000.000.60112.00
76423772007.02.21 09:29sell0.20eurusd1.31631.32541.31352007.02.21 13:161.31350.000.000.0056.00
76193672007.02.20 10:10buy0.20eurusd1.31471.30561.31752007.02.21 09:291.31610.000.00-0.7428.00
76313542007.02.20 19:15buy0.40eurusd1.31321.30561.31602007.02.21 09:291.31600.000.00-1.48112.00
76172282007.02.20 08:24sell0.20eurusd1.31721.32631.31442007.02.20 10:161.31440.000.000.0056.00
76122892007.02.20 00:13sell0.20eurusd1.31611.32521.31332007.02.20 10:101.31450.000.000.0032.00
76144802007.02.20 04:28sell0.40eurusd1.31761.32521.31482007.02.20 10:101.31480.000.000.00112.00
76038142007.02.19 12:53sell0.20eurusd1.31231.32141.30952007.02.20 08:241.31750.000.000.30-104.00
76055292007.02.19 14:33sell0.40eurusd1.31381.32141.31102007.02.20 08:241.31740.000.000.60-144.00
76099682007.02.19 19:58sell0.80eurusd1.31541.32151.31262007.02.20 08:241.31740.000.001.20-160.00
76139492007.02.20 04:00sell1.60eurusd1.31721.32181.31442007.02.20 08:241.31730.000.000.00-16.00
76167102007.02.20 07:51sell3.20eurusd1.31871.32181.31592007.02.20 08:241.31730.000.000.00448.00
75992422007.02.19 09:22buy0.20eurusd1.31461.30551.31742007.02.20 00:131.31610.000.00-0.7430.00
76031082007.02.19 12:28buy0.40eurusd1.31311.30551.31592007.02.20 00:131.31590.000.00-1.48112.00
75993682007.02.19 09:28sell0.20eurusd1.31361.32271.31082007.02.19 12:531.31250.000.000.0022.00
75996732007.02.19 09:43sell0.40eurusd1.31521.32281.31242007.02.19 12:521.31240.000.000.00112.00
75874122007.02.16 15:45sell0.20eurusd1.31051.31961.30772007.02.19 09:281.31390.000.000.30-68.00
75896172007.02.16 16:53sell0.40eurusd1.31201.31961.30922007.02.19 09:281.31400.000.000.60-80.00
75918112007.02.16 18:47sell0.80eurusd1.31371.31981.31092007.02.19 09:281.31400.000.001.20-24.00
75944472007.02.19 01:00sell1.60eurusd1.31551.32011.31272007.02.19 09:271.31410.000.000.00224.00
75911582007.02.16 18:06sell0.20eurusd1.31251.32161.30972007.02.19 09:221.31450.000.000.30-40.00
75931552007.02.16 21:22sell0.40eurusd1.31401.32161.31122007.02.19 09:211.31450.000.000.60-20.00
75963292007.02.19 04:56sell0.80eurusd1.31571.32181.31292007.02.19 09:211.31430.000.000.00112.00
75880742007.02.16 15:58buy0.20eurusd1.31131.30221.31412007.02.16 18:061.31230.000.000.0020.00
75885012007.02.16 16:12buy0.40eurusd1.30961.30201.31242007.02.16 18:061.31240.000.000.00112.00
75713322007.02.15 20:01buy0.20eurusd1.31311.30401.31592007.02.16 15:581.31120.000.00-0.74-38.00
75831942007.02.16 13:04buy0.40eurusd1.31151.30391.31432007.02.16 15:581.31110.000.000.00-16.00
75879332007.02.16 15:55buy0.80eurusd1.31001.30391.31282007.02.16 15:581.31110.000.000.0088.00
75718102007.02.15 20:34sell0.20eurusd1.31361.32271.31082007.02.16 15:451.31080.000.000.3056.00
  0.00 0.00 -79.45 7 381.00
Closed P/L: 7 301.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
91647182007.04.20 16:07sell0.30eurusd1.36031.36941.3575 1.35890.000.000.4542.00
91650582007.04.20 16:18buy0.30eurusd1.35941.35031.3622 1.35870.000.00-1.11-21.00
  0.00 0.00 -0.66 21.00
 Floating P/L: 20.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 301.55 Floating P/L: 20.34 Margin: 163.18
Balance: 13 237.42 Equity: 13 257.76 Free Margin: 13 094.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 35 181.35 Gross Loss: 27 879.80 Total Net Profit: 7 301.55
Profit Factor: 1.26 Expected Payoff: 13.57  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8 833.46 (49.96%) Relative Drawdown: 49.96% (8 833.46)
 
Total Trades: 538 Short Positions (won %): 300 (46.33%) Long Positions (won %): 238 (53.78%)
Profit Trades (% of total): 267 (49.63%) Loss trades (% of total): 271 (50.37%)
Largest profit trade: 2 048.00 loss trade: -1 763.20
Average profit trade: 131.77 loss trade: -102.88
Maximum consecutive wins ($): 11 (899.38) consecutive losses ($): 7 (-4 509.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 324.00 (3) consecutive loss (count): -4 509.00 (7)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2