Interbank FX, LLC

Account: 1429149 Name: jco Currency: USD 2007 April 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
308048252007.04.09 19:42balanceDeposit3 000.00
308483082007.04.10 02:09buy0.06eurusdm1.34031.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.001.26
 3256RB26DETT[sl]
308592152007.04.10 02:57buy0.06eurusdm1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34300.000.000.000.24
 3256RB26DETT
308991452007.04.10 07:55buy0.12eurusdm1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.002.52
 3256RB26DETT[sl]
310412072007.04.11 04:03sell0.06eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34490.000.000.10-1.86
 3256RB26DETT
311376022007.04.11 14:57sell0.12eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34500.000.000.19-1.56
 3256RB26DETT
312162282007.04.12 01:43sell0.24eurusdm1.34601.36041.34252007.04.12 08:491.34490.000.000.002.64
 3256RB26DETT
312783892007.04.12 09:05sell0.06eurusdm1.34521.36321.34172007.04.13 14:411.35150.000.000.03-3.78
 3256RB26DETT
313195892007.04.12 13:35sell0.12eurusdm1.34701.36321.34352007.04.13 14:411.35160.000.000.06-5.52
 3256RB26DETT
313308112007.04.12 14:18sell0.24eurusdm1.34881.36321.34532007.04.13 14:411.35170.000.000.13-6.96
 3256RB26DETT
314169102007.04.13 00:44sell0.48eurusdm1.35061.36321.34712007.04.13 14:411.35170.000.000.00-5.28
 3256RB26DETT
314738332007.04.13 06:37sell0.96eurusdm1.35241.36321.34892007.04.13 14:411.35180.000.000.005.76
 3256RB26DETT
315160612007.04.13 10:27sell1.92eurusdm1.35421.36321.35072007.04.13 14:401.35190.000.000.0044.16
 3256RB26DETT
316777672007.04.16 04:30sell0.06eurusdm1.35521.37321.35172007.04.17 16:201.35630.000.000.03-0.66
 3256RB26DETT
318825442007.04.17 12:43sell0.12eurusdm1.35701.37321.35352007.04.17 16:201.35620.000.000.000.96
 3256RB26DETT
318869332007.04.17 12:47sell0.24eurusdm1.35881.37321.35532007.04.17 16:191.35610.000.000.006.48
 3256RB26DETT
319730282007.04.18 01:15buy0.06eurusdm1.35911.34111.36262007.04.18 22:161.36040.000.00-0.110.78
 3256RB26DETT
320641312007.04.18 12:05buy0.12eurusdm1.35721.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-0.223.72
 3256RB26DETT[sl]
321491482007.04.19 01:13sell0.06eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.001.26
 3256RB26DETT[sl]
322486582007.04.19 11:01sell0.06eurusdm1.35901.37701.35552007.04.20 13:061.36080.000.000.03-1.08
 3256RB26DETT
322608832007.04.19 12:37sell0.12eurusdm1.36081.37701.35732007.04.20 13:061.36070.000.000.060.12
 3256RB26DETT
323209922007.04.19 22:08sell0.24eurusdm1.36261.36071.35522007.04.20 13:061.36070.000.000.004.56
 3256RB26DETT[sl]
324654732007.04.23 01:33sell0.06eurusdm1.35901.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.001.20
 3256RB26DETT[sl]
325105932007.04.23 08:40sell0.06eurusdm1.35681.37481.35332007.04.25 16:551.36400.000.000.06-4.32
 3256RB26DETT
326797972007.04.24 11:38sell0.12eurusdm1.35861.37481.35512007.04.25 16:551.36410.000.000.06-6.60
 3256RB26DETT
326961082007.04.24 14:01sell0.24eurusdm1.36051.37491.35702007.04.25 16:551.36400.000.000.13-8.40
 3256RB26DETT
327028222007.04.24 14:22sell0.48eurusdm1.36231.37491.35882007.04.25 16:551.36410.000.000.26-8.64
 3256RB26DETT
327415372007.04.24 20:45sell0.96eurusdm1.36411.37491.36062007.04.25 16:551.36420.000.000.52-0.96
 3256RB26DETT
328469802007.04.25 14:12sell1.92eurusdm1.36601.37501.36252007.04.25 16:551.36410.000.000.0036.48
 3256RB26DETT
329213452007.04.26 02:37buy0.07eurusdm1.36511.34711.36862007.04.27 10:421.36280.000.00-0.04-1.61
 3256RB26DETT
329708842007.04.26 09:19buy0.14eurusdm1.36331.34711.36682007.04.27 10:411.36290.000.00-0.08-0.56
 3256RB26DETT
329761172007.04.26 09:34buy0.28eurusdm1.36151.34711.36502007.04.27 10:411.36280.000.00-0.173.64
 3256RB26DETT
329965682007.04.26 11:33buy0.56eurusdm1.35961.36191.36742007.04.27 10:411.36270.000.00-0.3417.36
 3256RB26DETT
331346642007.04.27 11:03buy0.07eurusdm1.36411.34611.36762007.04.27 12:301.36760.000.000.002.45
 3256RB26DETT[tp]
308331472007.04.10 01:06buy0.06gbpusdm1.96461.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.000.001.14
 9874RB26DETT[sl]
308483582007.04.10 02:09buy0.06gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.000.001.08
 9874RB26DETT[sl]
309221712007.04.10 10:55buy0.06gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.000.002.64
 9874RB26DETT[sl]
310301662007.04.11 02:12buy0.06gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:141.97900.000.000.001.14
 9874RB26DETT
310413682007.04.11 04:05buy0.12gbpusdm1.97531.95911.97882007.04.11 06:131.97880.000.000.004.20
 9874RB26DETT[tp]
310613952007.04.11 06:16buy0.06gbpusdm1.97881.96081.98232007.04.11 14:321.97810.000.000.00-0.42
 9874RB26DETT
310833782007.04.11 08:05buy0.12gbpusdm1.97691.96071.98042007.04.11 14:311.97790.000.000.001.20
 9874RB26DETT
311139482007.04.11 12:26buy0.24gbpusdm1.97501.96061.97852007.04.11 14:311.97780.000.000.006.72
 9874RB26DETT
312040022007.04.12 01:00sell0.06gbpusdm1.97381.99181.97032007.04.12 08:491.97450.000.000.00-0.42
 9874RB26DETT
312157162007.04.12 01:41sell0.12gbpusdm1.97611.99231.97262007.04.12 08:491.97440.000.000.002.04
 9874RB26DETT
312548692007.04.12 06:48sell0.24gbpusdm1.97791.97521.96972007.04.12 08:491.97430.000.000.008.64
 9874RB26DETT
312976922007.04.12 11:37buy0.06gbpusdm1.97781.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.000.001.14
 9874RB26DETT[sl]
314695712007.04.13 06:21buy0.06gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.000.001.14
 9874RB26DETT[sl]
315188332007.04.13 10:39buy0.06gbpusdm1.98661.96861.99012007.04.13 15:451.98140.000.000.00-3.12
 9874RB26DETT
315659142007.04.13 14:36buy0.12gbpusdm1.98481.96861.98832007.04.13 15:451.98130.000.000.00-4.20
 9874RB26DETT
315681512007.04.13 14:40buy0.24gbpusdm1.98281.96841.98632007.04.13 15:451.98120.000.000.00-3.84
 9874RB26DETT
315866282007.04.13 15:17buy0.48gbpusdm1.98091.96831.98442007.04.13 15:451.98110.000.000.000.96
 9874RB26DETT
315873202007.04.13 15:19buy0.96gbpusdm1.97911.98111.98662007.04.13 15:451.98110.000.000.0019.20
 9874RB26DETT[sl]
316651172007.04.16 02:00buy0.06gbpusdm1.98821.99001.99552007.04.16 08:441.99000.000.000.001.08
 9874RB26DETT[sl]
318243192007.04.17 06:25buy0.06gbpusdm1.99241.97441.99592007.04.17 08:301.99590.000.000.002.10
 9874RB26DETT[tp]
318549132007.04.17 10:15buy0.06gbpusdm2.00022.00202.00752007.04.17 10:392.00200.000.000.001.08
 9874RB26DETT[sl]
319949242007.04.18 05:37buy0.06gbpusdm2.00892.01182.01732007.04.18 08:332.01180.000.000.001.74
 9874RB26DETT[sl]
320539932007.04.18 11:30sell0.06gbpusdm2.00792.00511.99962007.04.18 12:092.00510.000.000.001.68
 9874RB26DETT[sl]
321513292007.04.19 01:46sell0.06gbpusdm2.00521.99981.99432007.04.19 06:561.99980.000.000.003.24
 9874RB26DETT[sl]
322071442007.04.19 06:59sell0.06gbpusdm2.00032.01831.99682007.04.19 10:382.00190.000.000.00-0.96
 9874RB26DETT
322104502007.04.19 07:03sell0.12gbpusdm2.00222.01841.99872007.04.19 10:382.00180.000.000.000.48
 9874RB26DETT
322200632007.04.19 07:43sell0.24gbpusdm2.00412.01852.00062007.04.19 10:372.00170.000.000.005.76
 9874RB26DETT
322505502007.04.19 11:15sell0.06gbpusdm1.99912.01711.99562007.04.19 12:582.00090.000.000.00-1.08
 9874RB26DETT
322517902007.04.19 11:22sell0.12gbpusdm2.00092.01711.99742007.04.19 12:582.00100.000.000.00-0.12
 9874RB26DETT
322605642007.04.19 12:36sell0.24gbpusdm2.00322.01761.99972007.04.19 12:582.00080.000.000.005.76
 9874RB26DETT
323452422007.04.20 02:00sell0.06gbpusdm2.00262.02061.99912007.04.20 07:532.00460.000.000.00-1.20
 9874RB26DETT
323646812007.04.20 06:12sell0.12gbpusdm2.00452.02072.00102007.04.20 07:532.00450.000.000.000.00
 9874RB26DETT
323681982007.04.20 06:21sell0.24gbpusdm2.00642.00451.99902007.04.20 07:532.00450.000.000.004.56
 9874RB26DETT[sl]
323848012007.04.20 08:30sell0.06gbpusdm2.00242.00061.99512007.04.20 08:482.00060.000.000.001.08
 9874RB26DETT[sl]
324046622007.04.20 11:25sell0.06gbpusdm2.00332.02131.99982007.04.23 06:441.99980.000.000.002.10
 9874RB26DETT[tp]
324474632007.04.22 22:00sell0.12gbpusdm2.00542.00111.99562007.04.23 06:441.99970.000.000.006.84
 9874RB26DETT
325052382007.04.23 08:05sell0.06gbpusdm2.00052.01851.99702007.04.24 01:432.00000.000.000.000.30
 9874RB26DETT
325688272007.04.23 15:36sell0.12gbpusdm2.00242.00001.99452007.04.24 01:432.00000.000.000.002.88
 9874RB26DETT[sl]
326148352007.04.24 01:43sell0.06gbpusdm1.99972.01771.99622007.04.24 02:231.99620.000.000.002.10
 9874RB26DETT[tp]
326397902007.04.24 05:02sell0.06gbpusdm1.99732.01531.99382007.04.24 18:211.99940.000.000.00-1.26
 9874RB26DETT
326657652007.04.24 10:00sell0.12gbpusdm1.99912.01531.99562007.04.24 18:211.99940.000.000.00-0.36
 9874RB26DETT
326690302007.04.24 10:17sell0.24gbpusdm2.00092.01531.99742007.04.24 18:211.99950.000.000.003.36
 9874RB26DETT
327016232007.04.24 14:20sell0.48gbpusdm2.00282.00051.99502007.04.24 18:201.99950.000.000.0015.84
 9874RB26DETT
327754072007.04.25 03:34buy0.06gbpusdm2.00361.98562.00712007.04.25 14:202.00380.000.000.000.12
 9874RB26DETT
328309312007.04.25 12:40buy0.12gbpusdm2.00172.00382.00932007.04.25 14:202.00380.000.000.002.52
 9874RB26DETT[sl]
329172422007.04.26 02:03buy0.07gbpusdm2.00321.98522.00672007.04.27 10:401.99710.000.000.00-4.27
 9874RB26DETT
329721332007.04.26 09:26buy0.14gbpusdm2.00141.98522.00492007.04.27 10:401.99700.000.00-0.01-6.16
 9874RB26DETT
329747982007.04.26 09:33buy0.28gbpusdm1.99951.98512.00302007.04.27 10:401.99690.000.00-0.01-7.28
 9874RB26DETT
329825042007.04.26 10:00buy0.56gbpusdm1.99771.98512.00122007.04.27 10:391.99670.000.00-0.02-5.60
 9874RB26DETT
329942312007.04.26 11:29buy1.12gbpusdm1.99581.98501.99932007.04.27 10:391.99690.000.00-0.0412.32
 9874RB26DETT
329955992007.04.26 11:31buy2.24gbpusdm1.99401.99612.00162007.04.27 10:391.99700.000.00-0.0967.20
 9874RB26DETT
331367002007.04.27 11:13buy0.07gbpusdm1.99992.00292.00842007.04.27 12:312.00290.000.000.002.10
 9874RB26DETT[sl]
308394052007.04.10 01:41sell0.06usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.001.47
 772188RB26DETT[sl]
308592602007.04.10 02:57sell0.06usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.001.48
 772188RB26DETT[sl]
310246872007.04.11 01:47buy0.06usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.001.13
 772188RB26DETT[sl]
312040262007.04.12 01:00buy0.06usdchfm1.22381.20581.22732007.04.12 08:491.22020.000.000.00-1.77
 772188RB26DETT
312137722007.04.12 01:36buy0.12usdchfm1.22181.20561.22532007.04.12 08:491.22010.000.000.00-1.67
 772188RB26DETT
312438112007.04.12 05:25buy0.24usdchfm1.22001.20561.22352007.04.12 08:491.22010.000.000.000.20
 772188RB26DETT
312812712007.04.12 09:33buy0.06usdchfm1.22071.20271.22422007.04.12 16:311.21770.000.000.00-1.48
 772188RB26DETT
312975092007.04.12 11:37buy0.12usdchfm1.21881.20261.22232007.04.12 16:311.21770.000.000.00-1.08
 772188RB26DETT
313197162007.04.12 13:35buy0.24usdchfm1.21701.20261.22052007.04.12 16:311.21750.000.000.000.99
 772188RB26DETT
313247212007.04.12 13:51buy0.48usdchfm1.21521.20261.21872007.04.12 16:301.21740.000.000.008.67
 772188RB26DETT
314388902007.04.13 02:35sell0.06usdchfm1.21441.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.000.001.34
 772188RB26DETT[sl]
314866912007.04.13 07:46sell0.06usdchfm1.21121.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.001.34
 772188RB26DETT[sl]
315308942007.04.13 11:54sell0.06usdchfm1.20761.22561.20412007.04.13 17:421.21500.000.000.00-3.65
 772188RB26DETT
315426742007.04.13 12:40sell0.12usdchfm1.20941.22561.20592007.04.13 17:421.21490.000.000.00-5.43
 772188RB26DETT
315660382007.04.13 14:36sell0.24usdchfm1.21121.22561.20772007.04.13 17:421.21500.000.000.00-7.51
 772188RB26DETT
315694692007.04.13 14:41sell0.48usdchfm1.21301.22561.20952007.04.13 17:421.21510.000.000.00-8.30
 772188RB26DETT
315760212007.04.13 14:56sell0.96usdchfm1.21481.22561.21132007.04.13 17:421.21500.000.000.00-1.58
 772188RB26DETT
315844812007.04.13 15:13sell1.92usdchfm1.21701.22601.21352007.04.13 17:421.21490.000.000.0033.19
 772188RB26DETT
316749992007.04.16 04:03sell0.06usdchfm1.21291.23091.20942007.04.17 07:031.21280.000.00-0.060.05
 772188RB26DETT
317953442007.04.16 21:28sell0.12usdchfm1.21481.21281.20732007.04.17 07:031.21280.000.000.001.98
 772188RB26DETT[sl]
318372062007.04.17 08:31sell0.06usdchfm1.21121.20781.20232007.04.17 12:531.20780.000.000.001.69
 772188RB26DETT[sl]
319747132007.04.18 01:26sell0.06usdchfm1.20611.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.000.001.15
 772188RB26DETT[sl]
321654242007.04.19 03:37sell0.06usdchfm1.20241.22041.19892007.04.19 12:461.20200.000.000.000.20
 772188RB26DETT
322044762007.04.19 06:49sell0.12usdchfm1.20421.20191.19642007.04.19 12:451.20190.000.000.002.30
 772188RB26DETT[sl]
323455072007.04.20 02:03sell0.06usdchfm1.20481.22281.20132007.04.23 06:041.20710.000.00-0.06-1.14
 772188RB26DETT
323780462007.04.20 07:43sell0.12usdchfm1.20671.22291.20322007.04.23 06:041.20700.000.00-0.11-0.30
 772188RB26DETT
324167262007.04.20 13:18sell0.24usdchfm1.20861.22301.20512007.04.23 06:041.20690.000.00-0.233.38
 772188RB26DETT
325018322007.04.23 07:31sell0.06usdchfm1.20671.22471.20322007.04.23 15:041.21000.000.000.00-1.64
 772188RB26DETT
325067762007.04.23 08:16sell0.12usdchfm1.20861.22481.20512007.04.23 15:041.20990.000.000.00-1.29
 772188RB26DETT
325218042007.04.23 10:40sell0.24usdchfm1.21041.22481.20692007.04.23 15:041.21000.000.000.000.79
 772188RB26DETT
325368272007.04.23 11:48sell0.48usdchfm1.21221.22481.20872007.04.23 15:031.20990.000.000.009.12
 772188RB26DETT
326321532007.04.24 03:30sell0.06usdchfm1.20871.20401.19852007.04.24 14:131.20400.000.000.002.34
 772188RB26DETT[sl]
327908992007.04.25 06:37sell0.06usdchfm1.19981.21781.19632007.04.25 14:191.20180.000.000.00-1.00
 772188RB26DETT
327937732007.04.25 06:54sell0.12usdchfm1.20171.21791.19822007.04.25 14:191.20170.000.000.000.00
 772188RB26DETT
327981532007.04.25 07:30sell0.24usdchfm1.20351.21791.20002007.04.25 14:191.20160.000.000.003.79
 772188RB26DETT
328311692007.04.25 12:41sell0.48usdchfm1.20541.20161.19612007.04.25 14:191.20160.000.000.0015.18
 772188RB26DETT[sl]
329173312007.04.26 02:03sell0.07usdchfm1.20411.22211.20062007.04.27 08:251.20650.000.00-0.07-1.39
 772188RB26DETT
329710282007.04.26 09:19sell0.14usdchfm1.20591.22211.20242007.04.27 08:251.20660.000.00-0.13-0.81
 772188RB26DETT
329780222007.04.26 09:40sell0.28usdchfm1.20771.22211.20422007.04.27 08:251.20670.000.00-0.262.32
 772188RB26DETT
330050322007.04.26 12:20sell0.56usdchfm1.20951.20681.20132007.04.27 08:251.20680.000.00-0.5312.53
 772188RB26DETT[sl]
331347112007.04.27 11:03sell0.07usdchfm1.20451.20241.19692007.04.27 12:311.20240.000.000.001.22
 772188RB26DETT[sl]
308348232007.04.10 01:16sell0.06usdjpym119.03120.83118.682007.04.11 02:14118.990.000.00-0.090.20
 14587RB26DETT
309237992007.04.10 11:04sell0.12usdjpym119.22118.99118.442007.04.11 02:14118.990.000.00-0.172.32
 14587RB26DETT[sl]
310446372007.04.11 04:30buy0.06usdjpym119.16119.40119.952007.04.11 14:23119.400.000.000.001.21
 14587RB26DETT[sl]
312321802007.04.12 03:19buy0.06usdjpym119.44117.64119.792007.04.12 20:19119.120.000.000.00-1.61
 14587RB26DETT
312618072007.04.12 07:34buy0.12usdjpym119.25117.63119.602007.04.12 20:18119.130.000.000.00-1.21
 14587RB26DETT
313145762007.04.12 13:04buy0.24usdjpym119.07117.63119.422007.04.12 20:17119.140.000.000.001.41
 14587RB26DETT
313261202007.04.12 13:55buy0.48usdjpym118.88117.62119.232007.04.12 20:17119.150.000.000.0010.88
 14587RB26DETT
314326122007.04.13 01:43sell0.06usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.000.001.26
 14587RB26DETT[sl]
314757402007.04.13 06:47sell0.06usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.000.001.67
 14587RB26DETT[sl]
316792362007.04.16 04:42buy0.06usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.000.001.40
 14587RB26DETT[sl]
318155192007.04.17 04:00sell0.06usdjpym119.56119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.000.001.46
 14587RB26DETT[sl]
318278972007.04.17 06:56sell0.06usdjpym119.24121.04118.892007.04.17 14:08119.180.000.000.000.30
 14587RB26DETT
318638342007.04.17 11:00sell0.12usdjpym119.42119.18118.632007.04.17 14:08119.180.000.000.002.42
 14587RB26DETT[sl]
319807322007.04.18 02:26sell0.06usdjpym118.60118.41117.862007.04.18 12:03118.400.000.000.001.01
 14587RB26DETT
320000002007.04.18 06:13sell0.12usdjpym118.78118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.000.003.85
 14587RB26DETT[sl]
321581252007.04.19 02:42sell0.06usdjpym118.08117.90117.352007.04.19 05:14117.900.000.000.000.92
 14587RB26DETT[sl]
321832192007.04.19 05:14sell0.06usdjpym117.88119.68117.532007.04.19 08:20117.850.000.000.000.15
 14587RB26DETT
322099332007.04.19 07:03sell0.12usdjpym118.06117.84117.292007.04.19 08:20117.840.000.000.002.24
 14587RB26DETT[sl]
322498562007.04.19 11:09sell0.06usdjpym117.84119.64117.492007.04.20 10:44118.590.000.00-0.09-3.79
 14587RB26DETT
322670522007.04.19 13:07sell0.12usdjpym118.04119.66117.692007.04.20 10:44118.580.000.00-0.17-5.46
 14587RB26DETT
322738392007.04.19 13:48sell0.24usdjpym118.24119.68117.892007.04.20 10:44118.590.000.00-0.34-7.08
 14587RB26DETT
322771182007.04.19 14:02sell0.48usdjpym118.42119.68118.072007.04.20 10:44118.580.000.00-0.69-6.48
 14587RB26DETT
323380232007.04.20 00:52sell0.96usdjpym118.61119.69118.262007.04.20 10:43118.590.000.000.001.62
 14587RB26DETT
323677002007.04.20 06:20sell1.92usdjpym118.79119.69118.442007.04.20 10:43118.600.000.000.0030.76
 14587RB26DETT
324025252007.04.20 10:54sell0.06usdjpym118.67120.47118.322007.04.23 04:03118.640.000.00-0.090.15
 14587RB26DETT
324179282007.04.20 13:26sell0.12usdjpym118.86118.64118.092007.04.23 04:03118.640.000.00-0.172.23
 14587RB26DETT[sl]
324828302007.04.23 05:01sell0.06usdjpym118.42120.22118.072007.04.23 14:55118.770.000.000.00-1.77
 14587RB26DETT
325230342007.04.23 10:43sell0.12usdjpym118.61120.23118.262007.04.23 14:55118.760.000.000.00-1.52
 14587RB26DETT
325471972007.04.23 13:05sell0.24usdjpym118.79120.23118.442007.04.23 14:55118.770.000.000.000.40
 14587RB26DETT
325549432007.04.23 13:53sell0.48usdjpym118.98120.24118.632007.04.23 14:55118.770.000.000.008.49
 14587RB26DETT
326194222007.04.24 02:09sell0.06usdjpym118.25120.05117.902007.04.24 14:30118.450.000.000.00-1.01
 14587RB26DETT
326320802007.04.24 03:30sell0.12usdjpym118.43120.05118.082007.04.24 14:30118.460.000.000.00-0.30
 14587RB26DETT
326539882007.04.24 07:45sell0.24usdjpym118.62120.06118.272007.04.24 14:30118.470.000.000.003.04
 14587RB26DETT
326642382007.04.24 09:51sell0.48usdjpym118.81118.47117.922007.04.24 14:30118.470.000.000.0013.78
 14587RB26DETT[sl]
327639532007.04.25 01:05sell0.06usdjpym118.39120.19118.042007.04.25 14:19118.510.000.000.00-0.61
 14587RB26DETT
328127862007.04.25 09:40sell0.12usdjpym118.58120.20118.232007.04.25 14:19118.520.000.000.000.61
 14587RB26DETT
328289172007.04.25 12:32sell0.24usdjpym118.76118.52117.972007.04.25 14:19118.520.000.000.004.86
 14587RB26DETT[sl]
329147612007.04.26 01:37sell0.07usdjpym118.53120.33118.182007.04.27 10:42119.460.000.00-0.10-5.45
 14587RB26DETT
329417662007.04.26 06:08sell0.14usdjpym118.72120.34118.372007.04.27 10:41119.480.000.00-0.20-8.91
 14587RB26DETT
329470172007.04.26 06:39sell0.28usdjpym118.90120.34118.552007.04.27 10:41119.470.000.00-0.40-13.36
 14587RB26DETT
329669572007.04.26 09:01sell0.56usdjpym119.09120.35118.742007.04.27 10:40119.480.000.00-0.80-18.28
 14587RB26DETT
329923082007.04.26 11:04sell1.12usdjpym119.28120.36118.932007.04.27 10:40119.490.000.00-1.60-19.68
 14587RB26DETT
330075922007.04.26 12:33sell2.24usdjpym119.47120.37119.122007.04.27 10:39119.480.000.00-3.20-1.87
 14587RB26DETT
331340612007.04.27 11:00sell0.07usdjpym119.33119.14118.592007.04.27 12:30119.140.000.000.001.12
 14587RB26DETT[sl]
  0.00 0.00 -9.03 304.17
Closed P/L: 295.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 295.14 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 295.14 Equity: 3 295.14 Free Margin: 3 295.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 538.18 Gross Loss: 243.04 Total Net Profit: 295.14
Profit Factor: 2.21 Expected Payoff: 1.74  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 86.58 (2.58%) Relative Drawdown ($): 2.58% (86.58)
 
Total Trades: 170 Short Positions (won %): 118 (59.32%) Long Positions (won %): 52 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 106 (62.35%) Loss trades (% of total): 64 (37.65%)
Largest profit trade: 67.11 loss trade: -21.28
Average profit trade: 5.08 loss trade: -3.80
Maximum consecutive wins ($): 16 (29.69) consecutive losses ($): 8 (-86.58)
Maximal consecutive profit (count): 79.39 (2) consecutive loss (count): -86.58 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2