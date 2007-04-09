Interbank FX, LLC

Account: 1428229 Name: jco Currency: USD 2007 April 20, 19:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

30733025 balance Deposit 3 000.00

30740151 sell 0.06 eurusdm 1.3361 1.3541 1.3326 1.3438 0.00 0.00 0.03 -4.62

30830959 sell 0.12 eurusdm 1.3379 1.3541 1.3344 1.3437 0.00 0.00 0.00 -6.96

30843835 sell 0.24 eurusdm 1.3399 1.3543 1.3364 1.3436 0.00 0.00 0.00 -8.88

30852331 sell 0.48 eurusdm 1.3418 1.3544 1.3383 1.3437 0.00 0.00 0.00 -9.12

30941157 sell 0.96 eurusdm 1.3437 1.3545 1.3402 1.3436 0.00 0.00 0.00 0.96

30965210 sell 1.92 eurusdm 1.3455 1.3545 1.3420 1.3436 0.00 0.00 0.00 36.48

31041206 sell 0.06 eurusdm 1.3418 1.3598 1.3383 1.3478 0.00 0.00 0.10 -3.60

31137605 sell 0.12 eurusdm 1.3437 1.3599 1.3402 1.3477 0.00 0.00 0.19 -4.80

31216072 sell 0.24 eurusdm 1.3460 1.3604 1.3425 1.3478 0.00 0.00 0.00 -4.32

31322443 sell 0.48 eurusdm 1.3479 1.3605 1.3444 1.3477 0.00 0.00 0.00 0.96

31337370 sell 0.96 eurusdm 1.3498 1.3606 1.3463 1.3478 0.00 0.00 0.00 19.20

31431142 buy 0.06 eurusdm 1.3520 1.3542 1.3597 1.3542 0.00 0.00 0.00 1.32

31677769 sell 0.06 eurusdm 1.3552 1.3732 1.3517 1.3562 0.00 0.00 0.03 -0.60

31882558 sell 0.12 eurusdm 1.3570 1.3732 1.3535 1.3562 0.00 0.00 0.00 0.96

31886967 sell 0.24 eurusdm 1.3588 1.3732 1.3553 1.3563 0.00 0.00 0.00 6.00

31973027 buy 0.06 eurusdm 1.3591 1.3411 1.3626 1.3604 0.00 0.00 -0.11 0.78

32064376 buy 0.12 eurusdm 1.3572 1.3603 1.3658 1.3603 0.00 0.00 -0.22 3.72

32149150 sell 0.06 eurusdm 1.3594 1.3573 1.3518 1.3573 0.00 0.00 0.00 1.26

32248657 sell 0.06 eurusdm 1.3590 1.3770 1.3555 1.3597 0.00 0.00 0.03 -0.42

32260942 sell 0.12 eurusdm 1.3608 1.3770 1.3573 1.3598 0.00 0.00 0.06 1.20

32320993 sell 0.24 eurusdm 1.3626 1.3607 1.3552 1.3598 0.00 0.00 0.00 6.72

0.00 0.00 0.11 36.24

Closed P/L: 36.35

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 36.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 3 036.35 Equity: 3 036.35 Free Margin: 3 036.35

Details:

Gross Profit: 79.29 Gross Loss: 42.94 Total Net Profit: 36.35

Profit Factor: 1.85 Expected Payoff: 1.73

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 29.55 (0.97%) Relative Drawdown ($): 0.97% (29.55)

Total Trades: 21 Short Positions (won %): 18 (50.00%) Long Positions (won %): 3 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 12 (57.14%) Loss trades (% of total): 9 (42.86%)

Largest profit trade: 36.48 loss trade: -9.12

Average profit trade: 6.61 loss trade: -4.77

Maximum consecutive wins ($): 5 (13.41) consecutive losses ($): 4 (-29.55)

Maximal consecutive profit (count): 37.44 (2) consecutive loss (count): -29.55 (4)