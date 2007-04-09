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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|36.35
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 036.35
|Equity:
|3 036.35
|Free Margin:
|3 036.35
|Details:
|Gross Profit:
|79.29
|Gross Loss:
|42.94
|Total Net Profit:
|36.35
|Profit Factor:
|1.85
|Expected Payoff:
|1.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|29.55 (0.97%)
|Relative Drawdown ($):
|0.97% (29.55)
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|18 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (57.14%)
|Loss trades (% of total):
|9 (42.86%)
|Largest
|profit trade:
|36.48
|loss trade:
|-9.12
|Average
|profit trade:
|6.61
|loss trade:
|-4.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (13.41)
|consecutive losses ($):
|4 (-29.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|37.44 (2)
|consecutive loss (count):
|-29.55 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2