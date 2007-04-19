FXDD

Account: 59077 Name: Be A Light Foundation (Phoenix Fund)_Ian Smith Currency: USD 2007 April 27, 23:00

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

2062537938 sell 0.10 gbpusd 2.0026 2.0110 1.9984 1.9984 0.00 0.00 -0.18 42.00

20061120 FirstTrade[complete]

2062550570 sell 0.10 usdchf 1.2076 1.2116 1.2036 1.2116 0.00 0.00 0.00 -33.01

101010 P6B T0[complete]

2062553343 buy 0.10 usdchf 1.2117 1.2077 1.2157 1.2077 0.00 0.00 0.76 -33.12

101010 P6B T0[complete]

2062559188 sell 0.10 usdchf 1.2064 1.2036 1.2020 1.2020 0.00 0.00 0.00 36.61

101010 P6B T0[complete]

2062563247 sell 0.10 usdchf 1.2015 1.2055 1.1975 1.2055 0.00 0.00 0.00 -33.18

101010 P6B T0[complete]

2062566269 sell 0.10 usdchf 1.2049 1.2011 1.1992 1.2011 0.00 0.00 0.00 31.64

101010 P6B T0[complete]

2062568404 sell 0.10 usdchf 1.2029 1.2064 1.1989 1.2064 0.00 0.00 -2.91 -29.01

101010 Opt04-25 P6B T0[complete]

2062576108 sell 0.10 usdchf 1.2085 1.2047 1.2031 1.2047 0.00 0.00 -0.97 31.54

101010 Opt04-25 P6B T0[complete]

2062577085 sell 0.20 gbpusd 1.9912 1.9996 1.9870 1.9870 0.00 0.00 -0.18 84.00

20061120 FirstTrade[complete]

0.00 0.00 -3.48 97.47

Closed P/L: 93.99

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 93.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 1 352.37 Equity: 1 352.37 Free Margin: 1 352.37

Details:

Gross Profit: 224.46 Gross Loss: 130.47 Total Net Profit: 93.99

Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 10.44

Absolute Drawdown: 23.55 Maximal Drawdown: 65.37 (5.03%) Relative Drawdown: 5.03% (65.37)

Total Trades: 9 Short Positions (won %): 8 (62.50%) Long Positions (won %): 1 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 5 (55.56%) Loss trades (% of total): 4 (44.44%)

Largest profit trade: 83.82 loss trade: -33.18

Average profit trade: 44.89 loss trade: -32.62

Maximum consecutive wins ($): 2 (114.39) consecutive losses ($): 2 (-65.37)

Maximal consecutive profit (count): 114.39 (2) consecutive loss (count): -65.37 (2)