FXDD

Account: 59077 Name: Be A Light Foundation (Phoenix Fund)_Ian Smith Currency: USD 2007 April 27, 23:00
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Closed P/L: 93.99
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 93.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 352.37 Equity: 1 352.37 Free Margin: 1 352.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 224.46 Gross Loss: 130.47 Total Net Profit: 93.99
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 10.44  
Absolute Drawdown: 23.55 Maximal Drawdown: 65.37 (5.03%) Relative Drawdown: 5.03% (65.37)
 
Total Trades: 9 Short Positions (won %): 8 (62.50%) Long Positions (won %): 1 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (55.56%) Loss trades (% of total): 4 (44.44%)
Largest profit trade: 83.82 loss trade: -33.18
Average profit trade: 44.89 loss trade: -32.62
Maximum consecutive wins ($): 2 (114.39) consecutive losses ($): 2 (-65.37)
Maximal consecutive profit (count): 114.39 (2) consecutive loss (count): -65.37 (2)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1