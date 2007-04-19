|Account: 59077
|Name: Be A Light Foundation (Phoenix Fund)_Ian Smith
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|2007 April 27, 23:00
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|Ticket
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|Ticket
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|No transactions
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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
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|Closed Trade P/L:
|93.99
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|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 352.37
|Equity:
|1 352.37
|Free Margin:
|1 352.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|224.46
|Gross Loss:
|130.47
|Total Net Profit:
|93.99
|Profit Factor:
|1.72
|Expected Payoff:
|10.44
|
|Absolute Drawdown:
|23.55
|Maximal Drawdown:
|65.37 (5.03%)
|Relative Drawdown:
|5.03% (65.37)
|
|Total Trades:
|9
|Short Positions (won %):
|8 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|1 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (55.56%)
|Loss trades (% of total):
|4 (44.44%)
|Largest
|profit trade:
|83.82
|loss trade:
|-33.18
|Average
|profit trade:
|44.89
|loss trade:
|-32.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (114.39)
|consecutive losses ($):
|2 (-65.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|114.39 (2)
|consecutive loss (count):
|-65.37 (2)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1