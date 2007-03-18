Interbank FX, LLC

Account: 1408303 Name: V1 and V2 Currency: USD 2007 May 4, 03:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
283571312007.03.18 00:49balanceDeposit10 000.00
283740882007.03.19 00:37sell0.02eurusdm1.33151.37531.32892007.03.19 07:111.32890.000.000.000.52
284292542007.03.19 08:04sell0.04eurusdm1.33101.37261.32842007.03.19 10:091.32840.000.000.001.04
284211302007.03.19 07:11sell0.02eurusdm1.32871.37251.32612007.03.19 10:091.32840.000.000.000.06
284951992007.03.19 14:21sell0.04eurusdm1.33071.37231.32812007.03.20 02:461.32810.000.000.021.04
284504082007.03.19 10:09sell0.02eurusdm1.32841.37221.32582007.03.20 02:471.32800.000.000.010.08
285978152007.03.20 06:19sell0.04eurusdm1.33011.37171.32752007.03.20 10:101.32750.000.000.001.04
285819662007.03.20 02:47sell0.02eurusdm1.32781.37161.32522007.03.20 10:121.32760.000.000.000.04
283737172007.03.19 00:35buy0.02eurusdm1.33161.29161.33432007.03.20 12:481.33000.000.00-0.01-0.32
286234652007.03.20 10:12buy0.08eurusdm1.32741.29141.33012007.03.20 12:481.33000.000.000.002.08
284152152007.03.19 06:33buy0.04eurusdm1.32951.29151.33222007.03.20 13:021.33000.000.00-0.030.20
286657532007.03.20 14:37buy0.04eurusdm1.32871.29071.33142007.03.20 17:561.33140.000.000.001.08
286496132007.03.20 13:03buy0.02eurusdm1.33081.29031.33302007.03.20 17:561.33140.000.000.000.12
286239182007.03.20 10:12sell0.02eurusdm1.32751.37131.32492007.03.21 11:411.32950.000.000.01-0.40
287020742007.03.20 20:03sell0.08eurusdm1.33201.37141.32942007.03.21 11:411.32950.000.000.042.00
286456852007.03.20 12:45sell0.04eurusdm1.32971.37131.32712007.03.21 11:441.32950.000.000.020.08
287675662007.03.21 09:48buy0.04eurusdm1.32961.29161.33232007.03.21 18:161.33230.000.000.001.08
286905932007.03.20 17:56buy0.02eurusdm1.33171.29171.33442007.03.21 18:211.33440.000.00-0.010.54
288290692007.03.21 18:23buy0.02eurusdm1.33571.29571.33842007.03.21 18:521.33840.000.000.000.54
288425642007.03.21 18:53buy0.02eurusdm1.33811.29811.34082007.03.21 23:511.34080.000.00-0.040.54
288687412007.03.21 23:52sell0.16eurusdm1.34081.37801.33822007.03.22 06:321.33820.000.000.004.16
287829712007.03.21 11:45sell0.02eurusdm1.32921.37301.32662007.03.22 06:321.33820.000.000.03-1.80
288411422007.03.21 18:48sell0.08eurusdm1.33791.37731.33532007.03.22 06:321.33820.000.000.13-0.24
288292492007.03.21 18:23sell0.04eurusdm1.33541.37701.33282007.03.22 06:331.33820.000.000.06-1.12
288947562007.03.22 06:33sell0.04eurusdm1.33811.37971.33552007.03.22 06:331.33820.000.000.00-0.04
288948052007.03.22 06:33sell0.02eurusdm1.33791.38171.33532007.03.22 09:521.33540.000.000.000.50
289384142007.03.22 12:41buy0.16eurusdm1.33461.30061.33732007.03.22 14:191.33730.000.000.004.32
288685062007.03.21 23:51buy0.02eurusdm1.34091.30091.34362007.03.22 14:191.33730.000.000.00-0.72
289075002007.03.22 08:24buy0.08eurusdm1.33671.30071.33942007.03.22 14:191.33730.000.000.000.48
289165222007.03.22 09:52sell0.02eurusdm1.33521.37901.33262007.03.22 16:431.33260.000.000.000.52
289766832007.03.22 16:43sell0.02eurusdm1.33241.37621.32982007.03.23 14:221.32980.000.000.010.52
291001572007.03.23 14:24sell0.02eurusdm1.32991.37371.32732007.03.25 22:471.32730.000.000.010.52
291375232007.03.25 22:49buy0.64eurusdm1.32621.29621.32892007.03.26 13:511.32890.000.000.0017.28
289567942007.03.22 14:31buy0.04eurusdm1.33671.29871.33942007.03.26 13:521.32890.000.00-0.04-3.12
289851972007.03.22 17:15buy0.16eurusdm1.33221.29821.33492007.03.26 13:521.32890.000.00-0.20-5.28
288750292007.03.22 00:23buy0.04eurusdm1.33881.30081.34152007.03.26 13:521.32900.000.00-0.04-3.92
290987732007.03.23 14:17buy0.32eurusdm1.33011.29811.33282007.03.26 13:521.32900.000.00-0.19-3.52
289712402007.03.22 16:32buy0.08eurusdm1.33431.29781.33652007.03.26 13:561.32890.000.00-0.10-4.32
291958862007.03.26 13:52buy0.04eurusdm1.32911.29111.33182007.03.26 13:561.32890.000.000.00-0.08
291961832007.03.26 13:56buy0.02eurusdm1.32921.28921.33192007.03.26 14:021.33190.000.000.000.54
291988842007.03.26 14:02buy0.02eurusdm1.33211.29211.33482007.03.27 08:071.33480.000.00-0.010.54
293093462007.03.27 14:20sell0.32eurusdm1.33611.37111.33352007.03.28 07:341.33350.000.000.178.32
291376942007.03.25 22:49sell0.02eurusdm1.32601.36981.32342007.03.28 07:341.33360.000.000.02-1.52
291928482007.03.26 13:31sell0.04eurusdm1.32831.36991.32572007.03.28 07:341.33340.000.000.04-2.04
292059812007.03.26 14:20sell0.16eurusdm1.33381.37101.33122007.03.28 07:341.33340.000.000.180.64
291985632007.03.26 14:02sell0.08eurusdm1.33161.37101.32902007.03.28 07:351.33350.000.000.08-1.52
293917822007.03.28 07:40buy0.04eurusdm1.33291.29491.33562007.03.28 12:301.33560.000.000.001.08
292686642007.03.27 08:07buy0.02eurusdm1.33501.29501.33772007.03.28 12:301.33560.000.00-0.010.12
294249032007.03.28 12:30sell0.04eurusdm1.33551.37711.33292007.03.28 18:261.33290.000.000.001.04
293906532007.03.28 07:35sell0.02eurusdm1.33321.37701.33062007.03.28 18:261.33290.000.000.000.06
295025452007.03.28 23:05buy0.08eurusdm1.33091.29491.33362007.03.29 08:281.33360.000.000.002.16
294250952007.03.28 12:30buy0.02eurusdm1.33581.29581.33852007.03.29 08:281.33360.000.00-0.04-0.44
294653782007.03.28 15:59buy0.04eurusdm1.33301.29501.33572007.03.29 08:281.33360.000.00-0.070.24
295707652007.03.29 10:41sell0.04eurusdm1.33501.37661.33242007.03.29 12:361.33240.000.000.001.04
294828262007.03.28 18:27sell0.02eurusdm1.33261.37641.33002007.03.29 12:361.33210.000.000.030.10
295959202007.03.29 13:48sell0.04eurusdm1.33371.37531.33112007.03.30 08:281.33110.000.000.021.04
295836262007.03.29 12:37sell0.02eurusdm1.33151.37531.32892007.03.30 08:281.33120.000.000.010.06
297351962007.03.30 12:40buy0.08eurusdm1.32951.29351.33222007.03.30 15:141.33220.000.000.002.16
295620692007.03.29 08:28buy0.02eurusdm1.33371.29371.33642007.03.30 15:151.33310.000.00-0.01-0.12
296997922007.03.30 07:56buy0.04eurusdm1.33161.29361.33432007.03.30 15:151.33320.000.000.000.64
297764942007.03.30 15:15buy0.02eurusdm1.33351.29351.33622007.03.30 15:261.33610.000.000.000.52
297843182007.03.30 15:26buy0.02eurusdm1.33651.29651.33922007.03.30 15:301.33920.000.000.000.54
297072632007.03.30 08:28sell0.02eurusdm1.33101.37481.32842007.03.30 19:201.33530.000.000.00-0.86
297806272007.03.30 15:21sell0.08eurusdm1.33561.37501.33302007.03.30 19:201.33530.000.000.000.24
297766492007.03.30 15:16sell0.04eurusdm1.33331.37491.33072007.03.30 19:211.33530.000.000.00-0.80
297875522007.03.30 15:28sell0.16eurusdm1.33781.37501.33522007.03.30 19:221.33530.000.000.004.00
298751372007.04.02 00:18buy0.08eurusdm1.33501.29901.33772007.04.02 12:571.33770.000.000.002.16
297906122007.03.30 15:30buy0.02eurusdm1.33961.29961.34232007.04.02 12:571.33770.000.00-0.01-0.38
298027662007.03.30 15:55buy0.04eurusdm1.33721.29921.33992007.04.02 12:591.33770.000.00-0.020.20
299849572007.04.02 12:57sell0.04eurusdm1.33751.37911.33492007.04.03 17:351.33490.000.000.021.04
298457552007.03.30 19:22sell0.02eurusdm1.33521.37901.33262007.04.03 17:351.33490.000.000.020.06
302377562007.04.03 17:36sell0.02eurusdm1.33481.37861.33222007.04.03 18:041.33220.000.000.000.52
302426842007.04.03 17:56buy0.08eurusdm1.33361.29761.33632007.04.04 10:131.33630.000.00-0.052.16
299857622007.04.02 12:59buy0.02eurusdm1.33781.29781.34052007.04.04 10:131.33620.000.00-0.02-0.32
301083632007.04.03 05:54buy0.04eurusdm1.33571.29771.33842007.04.04 10:141.33620.000.00-0.020.20
303587322007.04.04 10:26sell0.08eurusdm1.33661.37601.33402007.04.04 11:031.33400.000.000.002.08
303649632007.04.04 11:03buy0.04eurusdm1.33431.29631.33702007.04.04 14:221.33700.000.000.001.08
303575272007.04.04 10:14buy0.02eurusdm1.33641.29641.33912007.04.04 14:221.33700.000.000.000.12
303903252007.04.04 14:22buy0.02eurusdm1.33731.29731.34002007.04.05 13:111.34000.000.00-0.040.54
305363182007.04.05 13:11buy0.02eurusdm1.34011.30011.34282007.04.05 13:261.34280.000.000.000.54
305461562007.04.05 13:28sell0.64eurusdm1.34351.37631.34092007.04.06 12:301.34090.000.000.3516.64
305407702007.04.05 13:22sell0.32eurusdm1.34121.37621.33862007.04.06 12:331.33860.000.000.178.32
302462572007.04.03 18:04sell0.02eurusdm1.33201.37581.32942007.04.06 12:341.33800.000.000.05-1.20
303229062007.04.04 05:07sell0.04eurusdm1.33431.37591.33172007.04.06 12:341.33830.000.000.08-1.60
303876612007.04.04 14:06sell0.08eurusdm1.33661.37601.33402007.04.06 12:351.33820.000.000.17-1.28
305354292007.04.05 13:09sell0.16eurusdm1.33891.37611.33632007.04.06 12:351.33850.000.000.090.64
306674012007.04.06 12:35sell0.02eurusdm1.33771.38151.33512007.04.09 16:421.33510.000.000.010.52
307443882007.04.09 04:55buy0.08eurusdm1.33611.30011.33882007.04.10 01:521.33880.000.00-0.052.16
305445622007.04.05 13:26buy0.02eurusdm1.34331.30331.34602007.04.10 01:521.33880.000.00-0.03-0.90
306662052007.04.06 12:34buy0.04eurusdm1.33821.30021.34092007.04.10 01:521.33910.000.00-0.040.36
308428752007.04.10 01:52buy0.02eurusdm1.33951.29951.34222007.04.10 02:331.34220.000.000.000.54
308529172007.04.10 02:33buy0.02eurusdm1.34241.30241.34512007.04.10 15:051.34510.000.000.000.54
307926362007.04.09 16:42sell0.02eurusdm1.33491.37871.33232007.04.11 04:251.34160.000.000.02-1.34
308431952007.04.10 01:52sell0.08eurusdm1.33951.37891.33692007.04.11 04:251.34160.000.000.04-1.68
309463372007.04.10 13:13sell0.32eurusdm1.34411.37911.34152007.04.11 04:251.34160.000.000.178.00
308295942007.04.10 00:57sell0.04eurusdm1.33721.37881.33462007.04.11 04:251.34160.000.000.02-1.76
308523502007.04.10 02:32sell0.16eurusdm1.34181.37901.33922007.04.11 04:261.34160.000.000.090.32
310440282007.04.11 04:27sell0.02eurusdm1.34151.38531.33892007.04.11 18:111.34130.000.000.000.04
311377952007.04.11 14:57sell0.04eurusdm1.34381.38541.34122007.04.11 18:111.34130.000.000.001.00
311623892007.04.11 18:13buy0.08eurusdm1.34111.30511.34382007.04.11 22:451.34380.000.00-0.152.16
309648562007.04.10 15:05buy0.02eurusdm1.34531.30531.34802007.04.11 22:451.34380.000.00-0.05-0.30
309806142007.04.10 17:13buy0.04eurusdm1.34321.30521.34592007.04.11 22:461.34380.000.00-0.090.24
311888392007.04.11 22:47buy0.02eurusdm1.34391.30391.34662007.04.12 01:421.34660.000.000.000.54
312163812007.04.12 01:43buy0.02eurusdm1.34601.30601.34872007.04.12 14:171.34870.000.000.000.54
313303812007.04.12 14:18buy0.02eurusdm1.34881.30881.35152007.04.13 01:221.35150.000.00-0.010.54
314262222007.04.13 01:22buy0.02eurusdm1.35171.31171.35442007.04.13 10:281.35430.000.000.000.52
314821942007.04.13 07:22sell0.64eurusdm1.35331.38611.35072007.04.13 15:101.35070.000.000.0016.64
311618312007.04.11 18:11sell0.02eurusdm1.34101.38481.33842007.04.13 15:101.35070.000.000.04-1.94
312160742007.04.12 01:43sell0.08eurusdm1.34601.38541.34342007.04.13 15:101.35070.000.000.04-3.76
314173422007.04.13 00:44sell0.32eurusdm1.35101.38601.34842007.04.13 15:101.35070.000.000.000.96
311853712007.04.11 21:55sell0.04eurusdm1.34331.38491.34072007.04.13 15:101.35070.000.000.02-2.96
313302862007.04.12 14:18sell0.16eurusdm1.34861.38581.34602007.04.13 15:101.35070.000.000.09-3.36
315867052007.04.13 15:17buy0.08eurusdm1.35011.31411.35282007.04.13 17:411.35280.000.000.002.16
315165322007.04.13 10:29buy0.02eurusdm1.35431.31431.35702007.04.13 17:411.35280.000.000.00-0.30
315681642007.04.13 14:40buy0.04eurusdm1.35221.31421.35492007.04.13 17:421.35280.000.000.000.24
316108972007.04.13 17:42buy0.02eurusdm1.35301.31301.35572007.04.15 22:001.35570.000.00-0.010.54
315832472007.04.13 15:10sell0.02eurusdm1.35061.39441.34802007.04.16 20:181.35370.000.000.01-0.62
316253832007.04.15 22:02sell0.08eurusdm1.35621.39561.35362007.04.16 20:181.35370.000.000.002.00
316108642007.04.13 17:42sell0.04eurusdm1.35291.39451.35032007.04.16 20:181.35370.000.000.02-0.32
316839312007.04.16 05:44buy0.04eurusdm1.35461.31661.35732007.04.17 12:441.35730.000.00-0.021.08
316240232007.04.15 22:01buy0.02eurusdm1.35671.31671.35942007.04.17 12:441.35730.000.00-0.010.12
317891042007.04.16 20:18sell0.02eurusdm1.35361.39741.35102007.04.17 16:221.35570.000.000.01-0.42
318842532007.04.17 12:45sell0.08eurusdm1.35821.39761.35562007.04.17 16:221.35570.000.000.002.00
318832392007.04.17 12:44buy0.02eurusdm1.35761.31761.36032007.04.18 07:141.36020.000.00-0.010.52
320324882007.04.18 08:56sell0.08eurusdm1.36051.39991.35792007.04.18 12:051.35790.000.000.002.08
318773172007.04.17 12:31sell0.04eurusdm1.35591.39751.35332007.04.18 12:051.35770.000.000.02-0.72
319668072007.04.18 00:36sell0.04eurusdm1.35821.39981.35562007.04.18 12:051.35780.000.000.000.16
320727602007.04.18 12:35buy0.08eurusdm1.35591.31991.35862007.04.18 13:221.35860.000.000.002.16
320103642007.04.18 07:14buy0.02eurusdm1.36011.32011.36282007.04.18 13:221.35860.000.000.00-0.30
320629822007.04.18 12:05buy0.04eurusdm1.35801.32001.36072007.04.18 13:221.35860.000.000.000.24
320824582007.04.18 13:22buy0.02eurusdm1.35871.31871.36142007.04.18 23:101.36140.000.00-0.040.54
320634232007.04.18 12:05sell0.02eurusdm1.35751.40131.35492007.04.19 06:441.35720.000.000.030.06
321201322007.04.18 20:23sell0.04eurusdm1.35981.40141.35722007.04.19 06:441.35720.000.000.061.04
321363042007.04.18 23:10buy0.02eurusdm1.36161.32161.36432007.04.19 09:161.36000.000.000.00-0.32
322010892007.04.19 06:44buy0.08eurusdm1.35741.32141.36012007.04.19 09:161.36000.000.000.002.08
321491282007.04.19 01:13buy0.04eurusdm1.35951.32151.36222007.04.19 09:411.36000.000.000.000.20
322381982007.04.19 09:41buy0.02eurusdm1.36031.32031.36302007.04.20 06:111.36300.000.00-0.010.54
323188892007.04.19 21:56sell0.08eurusdm1.36151.40091.35892007.04.20 13:391.35890.000.000.002.08
322013902007.04.19 06:44sell0.02eurusdm1.35691.40071.35432007.04.20 14:021.35890.000.000.01-0.40
322316502007.04.19 08:56sell0.04eurusdm1.35921.40081.35662007.04.20 14:021.35880.000.000.020.16
324227642007.04.20 14:02sell0.02eurusdm1.35871.40251.35612007.04.23 08:301.35610.000.000.010.52
325505102007.04.23 13:31buy0.32eurusdm1.35491.32291.35762007.04.23 15:351.35760.000.000.008.64
323640762007.04.20 06:11buy0.02eurusdm1.36331.32331.36602007.04.23 15:351.35760.000.00-0.01-1.14
324200092007.04.20 13:39buy0.08eurusdm1.35911.32311.36182007.04.23 15:351.35760.000.00-0.05-1.20
323774702007.04.20 07:41buy0.04eurusdm1.36121.32321.36392007.04.23 15:351.35770.000.00-0.02-1.40
325061632007.04.23 08:14buy0.16eurusdm1.35701.32301.35972007.04.23 15:351.35760.000.000.000.96
325091412007.04.23 08:30sell0.02eurusdm1.35591.39971.35332007.04.24 01:561.35570.000.000.010.04
325699372007.04.23 15:42sell0.04eurusdm1.35821.39981.35562007.04.24 01:561.35570.000.000.021.00
325684342007.04.23 15:35buy0.02eurusdm1.35791.31791.36062007.04.24 11:241.35840.000.00-0.010.10
326164892007.04.24 01:56buy0.04eurusdm1.35581.31781.35852007.04.24 11:241.35840.000.000.001.04
326787502007.04.24 11:24buy0.02eurusdm1.35851.31851.36122007.04.24 14:101.36120.000.000.000.54
326995402007.04.24 14:10buy0.02eurusdm1.36141.32141.36412007.04.24 20:321.36400.000.000.000.52
327621262007.04.25 00:54buy0.04eurusdm1.36231.32431.36502007.04.25 06:371.36500.000.000.001.08
327394062007.04.24 20:32buy0.02eurusdm1.36441.32441.36712007.04.25 06:371.36500.000.00-0.010.12
327916542007.04.25 06:38sell0.32eurusdm1.36511.40011.36252007.04.25 12:411.36250.000.000.008.32
326167572007.04.24 01:56sell0.02eurusdm1.35541.39921.35282007.04.25 12:411.36250.000.000.01-1.42
326959182007.04.24 14:01sell0.08eurusdm1.36051.39991.35792007.04.25 12:411.36250.000.000.04-1.60
328317932007.04.25 12:42buy0.04eurusdm1.36281.32481.36552007.04.25 14:051.36550.000.000.001.08
327912642007.04.25 06:37buy0.02eurusdm1.36511.32511.36782007.04.25 14:051.36550.000.000.000.08
328447962007.04.25 14:04sell0.08eurusdm1.36511.40451.36252007.04.26 09:321.36250.000.000.132.08
326730282007.04.24 10:41sell0.04eurusdm1.35771.39931.35512007.04.26 09:321.36250.000.000.08-1.92
327044322007.04.24 14:25sell0.16eurusdm1.36281.40001.36022007.04.26 09:321.36240.000.000.350.64
329743902007.04.26 09:32sell0.02eurusdm1.36231.40611.35972007.04.26 11:331.35970.000.000.000.52
328450852007.04.25 14:05buy0.02eurusdm1.36561.32561.36832007.04.27 10:021.36190.000.00-0.05-0.74
329770992007.04.26 09:37buy0.08eurusdm1.36141.32541.36412007.04.27 10:021.36190.000.00-0.050.40
330047872007.04.26 12:19buy0.16eurusdm1.35931.32531.36202007.04.27 10:021.36190.000.00-0.104.16
329577902007.04.26 07:48buy0.04eurusdm1.36351.32551.36622007.04.27 10:021.36200.000.00-0.02-0.60
331259562007.04.27 10:03buy0.02eurusdm1.36221.32221.36492007.04.27 12:231.36490.000.000.000.54
331416432007.04.27 12:23buy0.02eurusdm1.36511.32511.36782007.04.27 12:331.36780.000.000.000.54
331450592007.04.27 12:30sell0.16eurusdm1.36671.40391.36412007.04.27 15:041.36410.000.000.004.16
329964512007.04.26 11:33sell0.02eurusdm1.35941.40321.35682007.04.27 15:041.36410.000.000.01-0.94
331347662007.04.27 11:03sell0.08eurusdm1.36401.40341.36142007.04.27 15:041.36410.000.000.00-0.08
331186212007.04.27 08:26sell0.04eurusdm1.36171.40331.35912007.04.27 15:041.36380.000.000.00-0.84
331717392007.04.27 15:05sell0.02eurusdm1.36351.40731.36092007.04.27 15:161.36090.000.000.000.52
331505342007.04.27 12:33buy0.02eurusdm1.36801.32801.37072007.04.27 18:421.36410.000.000.00-0.78
331720102007.04.27 15:05buy0.08eurusdm1.36361.32761.36632007.04.27 18:421.36410.000.000.000.40
331552272007.04.27 12:50buy0.04eurusdm1.36571.32771.36842007.04.27 18:421.36410.000.000.00-0.64
331790862007.04.27 15:15buy0.16eurusdm1.36151.32751.36422007.04.27 18:431.36410.000.000.004.16
331915802007.04.27 16:12sell0.04eurusdm1.36311.40471.36052007.04.30 06:571.36050.000.000.021.04
331795322007.04.27 15:16sell0.02eurusdm1.36081.40461.35822007.04.30 06:571.36050.000.000.010.06
332685682007.04.30 07:17buy0.08eurusdm1.36001.32401.36272007.04.30 12:481.36270.000.000.002.16
332018742007.04.27 18:43buy0.02eurusdm1.36421.32421.36692007.04.30 12:481.36270.000.00-0.01-0.30
332517582007.04.30 06:04buy0.04eurusdm1.36211.32411.36482007.04.30 12:481.36280.000.000.000.28
333228772007.04.30 12:48buy0.02eurusdm1.36301.32301.36572007.04.30 15:091.36570.000.000.000.54
333554792007.04.30 15:19sell0.16eurusdm1.36711.40431.36452007.04.30 21:251.36450.000.000.094.16
332649532007.04.30 06:57sell0.02eurusdm1.36021.40401.35762007.04.30 21:251.36450.000.000.01-0.86
333453052007.04.30 14:52sell0.08eurusdm1.36481.40421.36222007.04.30 21:251.36450.000.000.040.24
333198942007.04.30 12:33sell0.04eurusdm1.36251.40411.35992007.04.30 21:251.36440.000.000.02-0.76
334109482007.05.01 01:47buy0.04eurusdm1.36371.32571.36642007.05.01 13:061.36630.000.000.001.04
333500292007.04.30 15:10buy0.02eurusdm1.36581.32581.36852007.05.01 13:061.36630.000.00-0.010.10
334957642007.05.01 13:13sell0.04eurusdm1.36661.40821.36402007.05.01 14:081.36400.000.000.001.04
333928282007.04.30 21:25sell0.02eurusdm1.36431.40811.36172007.05.01 14:081.36400.000.000.000.06
335110712007.05.01 14:09sell0.02eurusdm1.36361.40741.36102007.05.01 14:401.36100.000.000.000.52
335207232007.05.01 14:40sell0.02eurusdm1.36091.40471.35832007.05.02 03:181.35830.000.000.010.52
336044872007.05.02 06:04sell0.04eurusdm1.35971.40131.35712007.05.02 07:251.35710.000.000.001.04
335819802007.05.02 03:18sell0.02eurusdm1.35741.40191.35552007.05.02 07:251.35710.000.000.000.06
335822682007.05.02 03:19buy0.32eurusdm1.35751.32551.36022007.05.02 14:251.36020.000.000.008.64
334943082007.05.01 13:06buy0.02eurusdm1.36641.32641.36912007.05.02 14:261.36040.000.00-0.01-1.20
335077522007.05.01 14:01buy0.04eurusdm1.36431.32631.36702007.05.02 14:261.36090.000.00-0.02-1.36
335263472007.05.01 14:58buy0.16eurusdm1.35981.32581.36252007.05.02 14:261.36090.000.00-0.101.76
335169062007.05.01 14:27buy0.08eurusdm1.36221.32621.36492007.05.02 14:261.36070.000.00-0.05-1.20
336953002007.05.02 21:34buy0.04eurusdm1.35871.32071.36142007.05.03 06:021.36140.000.000.001.08
336670332007.05.02 14:26buy0.02eurusdm1.36081.32081.36352007.05.03 06:021.36150.000.00-0.040.14
337193682007.05.03 06:03sell0.08eurusdm1.36161.40101.35902007.05.03 13:011.35900.000.000.002.08
336163592007.05.02 07:25sell0.02eurusdm1.35701.40081.35442007.05.03 13:011.35900.000.000.03-0.40
336523722007.05.02 13:06sell0.04eurusdm1.35931.40091.35672007.05.03 13:021.35890.000.000.060.16
337525182007.05.03 13:02sell0.02eurusdm1.35881.40261.35622007.05.03 14:011.35620.000.000.000.52
  0.00 0.00 1.47 149.04
Closed P/L: 150.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
337190592007.05.03 06:02buy0.02eurusdm1.36161.32161.3643 1.35480.000.00-0.01-1.36
337504482007.05.03 12:55buy0.04eurusdm1.35941.32141.3621 1.35480.000.00-0.02-1.84
337604442007.05.03 14:00buy0.08eurusdm1.35731.32131.3600 1.35480.000.00-0.05-2.00
337619492007.05.03 14:01sell0.02eurusdm1.35571.39951.3531 1.35500.000.000.010.14
337881472007.05.03 18:31buy0.16eurusdm1.35521.32121.3579 1.35480.000.00-0.10-0.64
  0.00 0.00 -0.17 -5.70
 Floating P/L: -5.87
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 150.51 Floating P/L: -5.87 Margin: 7.50
Balance: 10 150.51 Equity: 10 144.64 Free Margin: 10 137.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 228.02 Gross Loss: 77.51 Total Net Profit: 150.51
Profit Factor: 2.94 Expected Payoff: 0.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.81 (0.21%) Relative Drawdown: 0.21% (20.81)
 
Total Trades: 206 Short Positions (won %): 102 (66.67%) Long Positions (won %): 104 (73.08%)
Profit Trades (% of total): 144 (69.90%) Loss trades (% of total): 62 (30.10%)
Largest profit trade: 17.28 loss trade: -5.48
Average profit trade: 1.58 loss trade: -1.25
Maximum consecutive wins ($): 10 (13.73) consecutive losses ($): 6 (-20.81)
Maximal consecutive profit (count): 29.98 (8) consecutive loss (count): -20.81 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1