|Account: 1408303
|Name: V1 and V2
|Currency: USD
|2007 May 4, 03:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28357131
|2007.03.18 00:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|28374088
|2007.03.19 00:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3315
|1.3753
|1.3289
|2007.03.19 07:11
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|28429254
|2007.03.19 08:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3310
|1.3726
|1.3284
|2007.03.19 10:09
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|28421130
|2007.03.19 07:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3287
|1.3725
|1.3261
|2007.03.19 10:09
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|28495199
|2007.03.19 14:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3307
|1.3723
|1.3281
|2007.03.20 02:46
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|28450408
|2007.03.19 10:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3284
|1.3722
|1.3258
|2007.03.20 02:47
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|28597815
|2007.03.20 06:19
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3301
|1.3717
|1.3275
|2007.03.20 10:10
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|28581966
|2007.03.20 02:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3278
|1.3716
|1.3252
|2007.03.20 10:12
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|28373717
|2007.03.19 00:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3316
|1.2916
|1.3343
|2007.03.20 12:48
|1.3300
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.32
|28623465
|2007.03.20 10:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3274
|1.2914
|1.3301
|2007.03.20 12:48
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|28415215
|2007.03.19 06:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3295
|1.2915
|1.3322
|2007.03.20 13:02
|1.3300
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.20
|28665753
|2007.03.20 14:37
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3287
|1.2907
|1.3314
|2007.03.20 17:56
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|28649613
|2007.03.20 13:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3308
|1.2903
|1.3330
|2007.03.20 17:56
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|28623918
|2007.03.20 10:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3275
|1.3713
|1.3249
|2007.03.21 11:41
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|28702074
|2007.03.20 20:03
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3320
|1.3714
|1.3294
|2007.03.21 11:41
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.04
|2.00
|28645685
|2007.03.20 12:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3297
|1.3713
|1.3271
|2007.03.21 11:44
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.02
|0.08
|28767566
|2007.03.21 09:48
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3296
|1.2916
|1.3323
|2007.03.21 18:16
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|28690593
|2007.03.20 17:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3317
|1.2917
|1.3344
|2007.03.21 18:21
|1.3344
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|28829069
|2007.03.21 18:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3357
|1.2957
|1.3384
|2007.03.21 18:52
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|28842564
|2007.03.21 18:53
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3381
|1.2981
|1.3408
|2007.03.21 23:51
|1.3408
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|28868741
|2007.03.21 23:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3408
|1.3780
|1.3382
|2007.03.22 06:32
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|28782971
|2007.03.21 11:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3292
|1.3730
|1.3266
|2007.03.22 06:32
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.80
|28841142
|2007.03.21 18:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3379
|1.3773
|1.3353
|2007.03.22 06:32
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.24
|28829249
|2007.03.21 18:23
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3354
|1.3770
|1.3328
|2007.03.22 06:33
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.12
|28894756
|2007.03.22 06:33
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3381
|1.3797
|1.3355
|2007.03.22 06:33
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|28894805
|2007.03.22 06:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3379
|1.3817
|1.3353
|2007.03.22 09:52
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28938414
|2007.03.22 12:41
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3346
|1.3006
|1.3373
|2007.03.22 14:19
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|28868506
|2007.03.21 23:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3409
|1.3009
|1.3436
|2007.03.22 14:19
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|28907500
|2007.03.22 08:24
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3367
|1.3007
|1.3394
|2007.03.22 14:19
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|28916522
|2007.03.22 09:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3352
|1.3790
|1.3326
|2007.03.22 16:43
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|28976683
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3324
|1.3762
|1.3298
|2007.03.23 14:22
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|29100157
|2007.03.23 14:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3299
|1.3737
|1.3273
|2007.03.25 22:47
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|29137523
|2007.03.25 22:49
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3262
|1.2962
|1.3289
|2007.03.26 13:51
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|28956794
|2007.03.22 14:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3367
|1.2987
|1.3394
|2007.03.26 13:52
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.12
|28985197
|2007.03.22 17:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3322
|1.2982
|1.3349
|2007.03.26 13:52
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.20
|-5.28
|28875029
|2007.03.22 00:23
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3388
|1.3008
|1.3415
|2007.03.26 13:52
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.92
|29098773
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3301
|1.2981
|1.3328
|2007.03.26 13:52
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.52
|28971240
|2007.03.22 16:32
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3343
|1.2978
|1.3365
|2007.03.26 13:56
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.32
|29195886
|2007.03.26 13:52
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3291
|1.2911
|1.3318
|2007.03.26 13:56
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29196183
|2007.03.26 13:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3292
|1.2892
|1.3319
|2007.03.26 14:02
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|29198884
|2007.03.26 14:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3321
|1.2921
|1.3348
|2007.03.27 08:07
|1.3348
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|29309346
|2007.03.27 14:20
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3361
|1.3711
|1.3335
|2007.03.28 07:34
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.17
|8.32
|29137694
|2007.03.25 22:49
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3260
|1.3698
|1.3234
|2007.03.28 07:34
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.52
|29192848
|2007.03.26 13:31
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3283
|1.3699
|1.3257
|2007.03.28 07:34
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.04
|29205981
|2007.03.26 14:20
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3338
|1.3710
|1.3312
|2007.03.28 07:34
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.18
|0.64
|29198563
|2007.03.26 14:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3316
|1.3710
|1.3290
|2007.03.28 07:35
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.52
|29391782
|2007.03.28 07:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3329
|1.2949
|1.3356
|2007.03.28 12:30
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|29268664
|2007.03.27 08:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3350
|1.2950
|1.3377
|2007.03.28 12:30
|1.3356
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|29424903
|2007.03.28 12:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3355
|1.3771
|1.3329
|2007.03.28 18:26
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29390653
|2007.03.28 07:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3332
|1.3770
|1.3306
|2007.03.28 18:26
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|29502545
|2007.03.28 23:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3309
|1.2949
|1.3336
|2007.03.29 08:28
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|29425095
|2007.03.28 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3358
|1.2958
|1.3385
|2007.03.29 08:28
|1.3336
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.44
|29465378
|2007.03.28 15:59
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3330
|1.2950
|1.3357
|2007.03.29 08:28
|1.3336
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.24
|29570765
|2007.03.29 10:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3350
|1.3766
|1.3324
|2007.03.29 12:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29482826
|2007.03.28 18:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3326
|1.3764
|1.3300
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.03
|0.10
|29595920
|2007.03.29 13:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3337
|1.3753
|1.3311
|2007.03.30 08:28
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|29583626
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3315
|1.3753
|1.3289
|2007.03.30 08:28
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|29735196
|2007.03.30 12:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3295
|1.2935
|1.3322
|2007.03.30 15:14
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|29562069
|2007.03.29 08:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3337
|1.2937
|1.3364
|2007.03.30 15:15
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|29699792
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3316
|1.2936
|1.3343
|2007.03.30 15:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|29776494
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3335
|1.2935
|1.3362
|2007.03.30 15:26
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|29784318
|2007.03.30 15:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3365
|1.2965
|1.3392
|2007.03.30 15:30
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|29707263
|2007.03.30 08:28
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3310
|1.3748
|1.3284
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|29780627
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3356
|1.3750
|1.3330
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|29776649
|2007.03.30 15:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3333
|1.3749
|1.3307
|2007.03.30 19:21
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|29787552
|2007.03.30 15:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3378
|1.3750
|1.3352
|2007.03.30 19:22
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29875137
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3350
|1.2990
|1.3377
|2007.04.02 12:57
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|29790612
|2007.03.30 15:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3396
|1.2996
|1.3423
|2007.04.02 12:57
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|29802766
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3372
|1.2992
|1.3399
|2007.04.02 12:59
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|29984957
|2007.04.02 12:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3375
|1.3791
|1.3349
|2007.04.03 17:35
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|29845755
|2007.03.30 19:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3352
|1.3790
|1.3326
|2007.04.03 17:35
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.02
|0.06
|30237756
|2007.04.03 17:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3348
|1.3786
|1.3322
|2007.04.03 18:04
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|30242684
|2007.04.03 17:56
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3336
|1.2976
|1.3363
|2007.04.04 10:13
|1.3363
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|29985762
|2007.04.02 12:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3378
|1.2978
|1.3405
|2007.04.04 10:13
|1.3362
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.32
|30108363
|2007.04.03 05:54
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3357
|1.2977
|1.3384
|2007.04.04 10:14
|1.3362
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|30358732
|2007.04.04 10:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3366
|1.3760
|1.3340
|2007.04.04 11:03
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|30364963
|2007.04.04 11:03
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3343
|1.2963
|1.3370
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|30357527
|2007.04.04 10:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3364
|1.2964
|1.3391
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|30390325
|2007.04.04 14:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3373
|1.2973
|1.3400
|2007.04.05 13:11
|1.3400
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|30536318
|2007.04.05 13:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3401
|1.3001
|1.3428
|2007.04.05 13:26
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|30546156
|2007.04.05 13:28
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3435
|1.3763
|1.3409
|2007.04.06 12:30
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.35
|16.64
|30540770
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3412
|1.3762
|1.3386
|2007.04.06 12:33
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.17
|8.32
|30246257
|2007.04.03 18:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3320
|1.3758
|1.3294
|2007.04.06 12:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.20
|30322906
|2007.04.04 05:07
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3343
|1.3759
|1.3317
|2007.04.06 12:34
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.60
|30387661
|2007.04.04 14:06
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3366
|1.3760
|1.3340
|2007.04.06 12:35
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.28
|30535429
|2007.04.05 13:09
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3389
|1.3761
|1.3363
|2007.04.06 12:35
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.09
|0.64
|30667401
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3377
|1.3815
|1.3351
|2007.04.09 16:42
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|30744388
|2007.04.09 04:55
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3361
|1.3001
|1.3388
|2007.04.10 01:52
|1.3388
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|30544562
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3433
|1.3033
|1.3460
|2007.04.10 01:52
|1.3388
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.90
|30666205
|2007.04.06 12:34
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3382
|1.3002
|1.3409
|2007.04.10 01:52
|1.3391
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.36
|30842875
|2007.04.10 01:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3395
|1.2995
|1.3422
|2007.04.10 02:33
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|30852917
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3424
|1.3024
|1.3451
|2007.04.10 15:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|30792636
|2007.04.09 16:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3349
|1.3787
|1.3323
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.34
|30843195
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3395
|1.3789
|1.3369
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.68
|30946337
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3441
|1.3791
|1.3415
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.17
|8.00
|30829594
|2007.04.10 00:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3372
|1.3788
|1.3346
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.76
|30852350
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3418
|1.3790
|1.3392
|2007.04.11 04:26
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.09
|0.32
|31044028
|2007.04.11 04:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3415
|1.3853
|1.3389
|2007.04.11 18:11
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|31137795
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3438
|1.3854
|1.3412
|2007.04.11 18:11
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31162389
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3411
|1.3051
|1.3438
|2007.04.11 22:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.16
|30964856
|2007.04.10 15:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3453
|1.3053
|1.3480
|2007.04.11 22:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.30
|30980614
|2007.04.10 17:13
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3432
|1.3052
|1.3459
|2007.04.11 22:46
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.24
|31188839
|2007.04.11 22:47
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3439
|1.3039
|1.3466
|2007.04.12 01:42
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31216381
|2007.04.12 01:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3460
|1.3060
|1.3487
|2007.04.12 14:17
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31330381
|2007.04.12 14:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3488
|1.3088
|1.3515
|2007.04.13 01:22
|1.3515
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|31426222
|2007.04.13 01:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3517
|1.3117
|1.3544
|2007.04.13 10:28
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31482194
|2007.04.13 07:22
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3533
|1.3861
|1.3507
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|16.64
|31161831
|2007.04.11 18:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3410
|1.3848
|1.3384
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.94
|31216074
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|1.3854
|1.3434
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.76
|31417342
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3510
|1.3860
|1.3484
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|31185371
|2007.04.11 21:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3433
|1.3849
|1.3407
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.96
|31330286
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3486
|1.3858
|1.3460
|2007.04.13 15:10
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.36
|31586705
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3501
|1.3141
|1.3528
|2007.04.13 17:41
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|31516532
|2007.04.13 10:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|1.3143
|1.3570
|2007.04.13 17:41
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31568164
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3522
|1.3142
|1.3549
|2007.04.13 17:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|31610897
|2007.04.13 17:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3530
|1.3130
|1.3557
|2007.04.15 22:00
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|31583247
|2007.04.13 15:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3506
|1.3944
|1.3480
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.62
|31625383
|2007.04.15 22:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3562
|1.3956
|1.3536
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31610864
|2007.04.13 17:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3529
|1.3945
|1.3503
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.32
|31683931
|2007.04.16 05:44
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3546
|1.3166
|1.3573
|2007.04.17 12:44
|1.3573
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.08
|31624023
|2007.04.15 22:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3567
|1.3167
|1.3594
|2007.04.17 12:44
|1.3573
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|31789104
|2007.04.16 20:18
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3536
|1.3974
|1.3510
|2007.04.17 16:22
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.42
|31884253
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3582
|1.3976
|1.3556
|2007.04.17 16:22
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31883239
|2007.04.17 12:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3576
|1.3176
|1.3603
|2007.04.18 07:14
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|32032488
|2007.04.18 08:56
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3605
|1.3999
|1.3579
|2007.04.18 12:05
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|31877317
|2007.04.17 12:31
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3559
|1.3975
|1.3533
|2007.04.18 12:05
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.72
|31966807
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3582
|1.3998
|1.3556
|2007.04.18 12:05
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|32072760
|2007.04.18 12:35
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3559
|1.3199
|1.3586
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|32010364
|2007.04.18 07:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|1.3201
|1.3628
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|32062982
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3580
|1.3200
|1.3607
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|32082458
|2007.04.18 13:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.3187
|1.3614
|2007.04.18 23:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|32063423
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3575
|1.4013
|1.3549
|2007.04.19 06:44
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.03
|0.06
|32120132
|2007.04.18 20:23
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3598
|1.4014
|1.3572
|2007.04.19 06:44
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.06
|1.04
|32136304
|2007.04.18 23:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3616
|1.3216
|1.3643
|2007.04.19 09:16
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|32201089
|2007.04.19 06:44
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3574
|1.3214
|1.3601
|2007.04.19 09:16
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|32149128
|2007.04.19 01:13
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3595
|1.3215
|1.3622
|2007.04.19 09:41
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32238198
|2007.04.19 09:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3603
|1.3203
|1.3630
|2007.04.20 06:11
|1.3630
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|32318889
|2007.04.19 21:56
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3615
|1.4009
|1.3589
|2007.04.20 13:39
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|32201390
|2007.04.19 06:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3569
|1.4007
|1.3543
|2007.04.20 14:02
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|32231650
|2007.04.19 08:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3592
|1.4008
|1.3566
|2007.04.20 14:02
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.02
|0.16
|32422764
|2007.04.20 14:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.4025
|1.3561
|2007.04.23 08:30
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|32550510
|2007.04.23 13:31
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3549
|1.3229
|1.3576
|2007.04.23 15:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|32364076
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3633
|1.3233
|1.3660
|2007.04.23 15:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.14
|32420009
|2007.04.20 13:39
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3591
|1.3231
|1.3618
|2007.04.23 15:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.20
|32377470
|2007.04.20 07:41
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3612
|1.3232
|1.3639
|2007.04.23 15:35
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.40
|32506163
|2007.04.23 08:14
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3570
|1.3230
|1.3597
|2007.04.23 15:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|32509141
|2007.04.23 08:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3559
|1.3997
|1.3533
|2007.04.24 01:56
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|32569937
|2007.04.23 15:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3582
|1.3998
|1.3556
|2007.04.24 01:56
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|32568434
|2007.04.23 15:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3579
|1.3179
|1.3606
|2007.04.24 11:24
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|32616489
|2007.04.24 01:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3558
|1.3178
|1.3585
|2007.04.24 11:24
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|32678750
|2007.04.24 11:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3585
|1.3185
|1.3612
|2007.04.24 14:10
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32699540
|2007.04.24 14:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3614
|1.3214
|1.3641
|2007.04.24 20:32
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32762126
|2007.04.25 00:54
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3623
|1.3243
|1.3650
|2007.04.25 06:37
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|32739406
|2007.04.24 20:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3644
|1.3244
|1.3671
|2007.04.25 06:37
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|32791654
|2007.04.25 06:38
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3651
|1.4001
|1.3625
|2007.04.25 12:41
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|32616757
|2007.04.24 01:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3554
|1.3992
|1.3528
|2007.04.25 12:41
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.42
|32695918
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3605
|1.3999
|1.3579
|2007.04.25 12:41
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.60
|32831793
|2007.04.25 12:42
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3628
|1.3248
|1.3655
|2007.04.25 14:05
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|32791264
|2007.04.25 06:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3651
|1.3251
|1.3678
|2007.04.25 14:05
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|32844796
|2007.04.25 14:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3651
|1.4045
|1.3625
|2007.04.26 09:32
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.13
|2.08
|32673028
|2007.04.24 10:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3577
|1.3993
|1.3551
|2007.04.26 09:32
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.92
|32704432
|2007.04.24 14:25
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3628
|1.4000
|1.3602
|2007.04.26 09:32
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.35
|0.64
|32974390
|2007.04.26 09:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3623
|1.4061
|1.3597
|2007.04.26 11:33
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32845085
|2007.04.25 14:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3656
|1.3256
|1.3683
|2007.04.27 10:02
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.74
|32977099
|2007.04.26 09:37
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3614
|1.3254
|1.3641
|2007.04.27 10:02
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.40
|33004787
|2007.04.26 12:19
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3593
|1.3253
|1.3620
|2007.04.27 10:02
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.16
|32957790
|2007.04.26 07:48
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3635
|1.3255
|1.3662
|2007.04.27 10:02
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.60
|33125956
|2007.04.27 10:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3622
|1.3222
|1.3649
|2007.04.27 12:23
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33141643
|2007.04.27 12:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3651
|1.3251
|1.3678
|2007.04.27 12:33
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33145059
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3667
|1.4039
|1.3641
|2007.04.27 15:04
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|32996451
|2007.04.26 11:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|1.4032
|1.3568
|2007.04.27 15:04
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.94
|33134766
|2007.04.27 11:03
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3640
|1.4034
|1.3614
|2007.04.27 15:04
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|33118621
|2007.04.27 08:26
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3617
|1.4033
|1.3591
|2007.04.27 15:04
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|33171739
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3635
|1.4073
|1.3609
|2007.04.27 15:16
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|33150534
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3680
|1.3280
|1.3707
|2007.04.27 18:42
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|33172010
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3636
|1.3276
|1.3663
|2007.04.27 18:42
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|33155227
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3657
|1.3277
|1.3684
|2007.04.27 18:42
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|33179086
|2007.04.27 15:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3615
|1.3275
|1.3642
|2007.04.27 18:43
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|33191580
|2007.04.27 16:12
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3631
|1.4047
|1.3605
|2007.04.30 06:57
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|33179532
|2007.04.27 15:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3608
|1.4046
|1.3582
|2007.04.30 06:57
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|33268568
|2007.04.30 07:17
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3600
|1.3240
|1.3627
|2007.04.30 12:48
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|33201874
|2007.04.27 18:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3642
|1.3242
|1.3669
|2007.04.30 12:48
|1.3627
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.30
|33251758
|2007.04.30 06:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3621
|1.3241
|1.3648
|2007.04.30 12:48
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|33322877
|2007.04.30 12:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3630
|1.3230
|1.3657
|2007.04.30 15:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33355479
|2007.04.30 15:19
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3671
|1.4043
|1.3645
|2007.04.30 21:25
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.09
|4.16
|33264953
|2007.04.30 06:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3602
|1.4040
|1.3576
|2007.04.30 21:25
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.86
|33345305
|2007.04.30 14:52
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3648
|1.4042
|1.3622
|2007.04.30 21:25
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.04
|0.24
|33319894
|2007.04.30 12:33
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3625
|1.4041
|1.3599
|2007.04.30 21:25
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.76
|33410948
|2007.05.01 01:47
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3637
|1.3257
|1.3664
|2007.05.01 13:06
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|33350029
|2007.04.30 15:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3658
|1.3258
|1.3685
|2007.05.01 13:06
|1.3663
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|33495764
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3666
|1.4082
|1.3640
|2007.05.01 14:08
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|33392828
|2007.04.30 21:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3643
|1.4081
|1.3617
|2007.05.01 14:08
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|33511071
|2007.05.01 14:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3636
|1.4074
|1.3610
|2007.05.01 14:40
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|33520723
|2007.05.01 14:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3609
|1.4047
|1.3583
|2007.05.02 03:18
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|33604487
|2007.05.02 06:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3597
|1.4013
|1.3571
|2007.05.02 07:25
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|33581980
|2007.05.02 03:18
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3574
|1.4019
|1.3555
|2007.05.02 07:25
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|33582268
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3575
|1.3255
|1.3602
|2007.05.02 14:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|33494308
|2007.05.01 13:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3664
|1.3264
|1.3691
|2007.05.02 14:26
|1.3604
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|33507752
|2007.05.01 14:01
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3643
|1.3263
|1.3670
|2007.05.02 14:26
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.36
|33526347
|2007.05.01 14:58
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3598
|1.3258
|1.3625
|2007.05.02 14:26
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.76
|33516906
|2007.05.01 14:27
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3622
|1.3262
|1.3649
|2007.05.02 14:26
|1.3607
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.20
|33695300
|2007.05.02 21:34
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3587
|1.3207
|1.3614
|2007.05.03 06:02
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|33667033
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3608
|1.3208
|1.3635
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.14
|33719368
|2007.05.03 06:03
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3616
|1.4010
|1.3590
|2007.05.03 13:01
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|33616359
|2007.05.02 07:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3570
|1.4008
|1.3544
|2007.05.03 13:01
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.40
|33652372
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3593
|1.4009
|1.3567
|2007.05.03 13:02
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.06
|0.16
|33752518
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3588
|1.4026
|1.3562
|2007.05.03 14:01
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|0.00
|0.00
|1.47
|149.04
|Closed P/L:
|150.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33719059
|2007.05.03 06:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3616
|1.3216
|1.3643
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.36
|33750448
|2007.05.03 12:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3594
|1.3214
|1.3621
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.84
|33760444
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3573
|1.3213
|1.3600
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.00
|33761949
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3557
|1.3995
|1.3531
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|33788147
|2007.05.03 18:31
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3552
|1.3212
|1.3579
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.64
|0.00
|0.00
|-0.17
|-5.70
|Floating P/L:
|-5.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|150.51
|Floating P/L:
|-5.87
|Margin:
|7.50
|Balance:
|10 150.51
|Equity:
|10 144.64
|Free Margin:
|10 137.14
|Details:
|Gross Profit:
|228.02
|Gross Loss:
|77.51
|Total Net Profit:
|150.51
|Profit Factor:
|2.94
|Expected Payoff:
|0.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.81 (0.21%)
|Relative Drawdown:
|0.21% (20.81)
|Total Trades:
|206
|Short Positions (won %):
|102 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|104 (73.08%)
|Profit Trades (% of total):
|144 (69.90%)
|Loss trades (% of total):
|62 (30.10%)
|Largest
|profit trade:
|17.28
|loss trade:
|-5.48
|Average
|profit trade:
|1.58
|loss trade:
|-1.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (13.73)
|consecutive losses ($):
|6 (-20.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|29.98 (8)
|consecutive loss (count):
|-20.81 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1