FXLite LLC

Account: 555606 Name: 10.3_DS_RMI Currency: USD 2007 April 19, 19:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
82092272007.04.19 17:00sell0.10eurusd1.35851.36601.35452007.04.19 17:381.36000.000.000.00-15.00
 10201RF1
82096262007.04.19 17:02sell0.20eurusd1.35901.36611.35502007.04.19 17:381.35990.000.000.00-18.00
 10201RF1
82098772007.04.19 17:05sell0.40eurusd1.35951.36621.35552007.04.19 17:381.36000.000.000.00-20.00
 10201RF1
82108052007.04.19 17:27sell0.80eurusd1.35991.36621.35592007.04.19 17:381.35990.000.000.000.00
 10201RF1
82109562007.04.19 17:30sell1.60eurusd1.36041.36631.35642007.04.19 17:371.35980.000.000.0096.00
 10201RF1
82038432007.04.19 14:30sell0.10eurusd1.35901.36651.35502007.04.19 15:491.36040.000.000.00-14.00
 10201RF1
82047382007.04.19 15:06sell0.20eurusd1.35951.36661.35552007.04.19 15:491.36040.000.000.00-18.00
 10201RF1
82048572007.04.19 15:08sell0.40eurusd1.35991.36661.35592007.04.19 15:491.36050.000.000.00-24.00
 10201RF1
82059262007.04.19 15:36sell0.80eurusd1.36041.36671.35642007.04.19 15:491.36050.000.000.00-8.00
 10201RF1
82060572007.04.19 15:37sell1.60eurusd1.36091.36681.35692007.04.19 15:481.36030.000.000.0096.00
 10201RF1
81969502007.04.19 11:00sell0.10eurusd1.35841.36591.35442007.04.19 13:451.35930.000.000.00-9.00
 10201RF1
81987062007.04.19 11:43sell0.20eurusd1.35891.36601.35492007.04.19 13:451.35920.000.000.00-6.00
 10201RF1
81989582007.04.19 11:58sell0.40eurusd1.35941.36611.35542007.04.19 13:451.35930.000.000.004.00
 10201RF1
81995682007.04.19 12:16sell0.80eurusd1.35991.36621.35592007.04.19 13:451.35920.000.000.0056.00
 10201RF1
81942222007.04.19 09:46sell0.10eurusd1.35621.36371.35222007.04.19 10:061.35740.000.000.00-12.00
 10201RF1
81946382007.04.19 09:58sell0.20eurusd1.35671.36381.35272007.04.19 10:061.35750.000.000.00-16.00
 10201RF1
81948922007.04.19 10:02sell0.40eurusd1.35721.36391.35322007.04.19 10:061.35760.000.000.00-16.00
 10201RF1
81949662007.04.19 10:02sell0.80eurusd1.35771.36401.35372007.04.19 10:061.35770.000.000.000.00
 10201RF1
81951402007.04.19 10:03sell1.60eurusd1.35811.36401.35412007.04.19 10:061.35750.000.000.0096.00
 10201RF1
81860042007.04.19 05:00sell0.10eurusd1.35941.36691.35542007.04.19 07:321.35960.000.000.00-2.00
 10201RF1
81882622007.04.19 06:38sell0.20eurusd1.35991.36701.35592007.04.19 07:311.35950.000.000.008.00
 10201RF1
81886392007.04.19 06:42sell0.40eurusd1.36041.36711.35642007.04.19 07:301.35940.000.000.0040.00
 10201RF1
81478292007.04.17 20:53balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 218.00
Closed P/L: 218.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 218.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 218.00 Equity: 5 218.00 Free Margin: 5 218.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 396.00 Gross Loss: 178.00 Total Net Profit: 218.00
Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 9.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 64.00 (1.22%) Relative Drawdown: 1.22% (64.00)
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 22 (40.91%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (40.91%) Loss trades (% of total): 13 (59.09%)
Largest profit trade: 96.00 loss trade: -24.00
Average profit trade: 44.00 loss trade: -13.69
Maximum consecutive wins ($): 2 (96.00) consecutive losses ($): 4 (-64.00)
Maximal consecutive profit (count): 96.00 (2) consecutive loss (count): -64.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3