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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
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|Details:
|Gross Profit:
|396.00
|Gross Loss:
|178.00
|Total Net Profit:
|218.00
|Profit Factor:
|2.22
|Expected Payoff:
|9.91
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|64.00 (1.22%)
|Relative Drawdown:
|1.22% (64.00)
|Total Trades:
|22
|Short Positions (won %):
|22 (40.91%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (40.91%)
|Loss trades (% of total):
|13 (59.09%)
|Largest
|profit trade:
|96.00
|loss trade:
|-24.00
|Average
|profit trade:
|44.00
|loss trade:
|-13.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (96.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-64.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|96.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-64.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3