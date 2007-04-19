FXLite LLC

Account: 555606 Name: 10.3_DS_RMI Currency: USD 2007 April 19, 19:42

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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8210956 sell 1.60 eurusd 1.3604 1.3663 1.3564 1.3598 0.00 0.00 0.00 96.00

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8203843 sell 0.10 eurusd 1.3590 1.3665 1.3550 1.3604 0.00 0.00 0.00 -14.00

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8204738 sell 0.20 eurusd 1.3595 1.3666 1.3555 1.3604 0.00 0.00 0.00 -18.00

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8204857 sell 0.40 eurusd 1.3599 1.3666 1.3559 1.3605 0.00 0.00 0.00 -24.00

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8205926 sell 0.80 eurusd 1.3604 1.3667 1.3564 1.3605 0.00 0.00 0.00 -8.00

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8206057 sell 1.60 eurusd 1.3609 1.3668 1.3569 1.3603 0.00 0.00 0.00 96.00

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8196950 sell 0.10 eurusd 1.3584 1.3659 1.3544 1.3593 0.00 0.00 0.00 -9.00

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8198706 sell 0.20 eurusd 1.3589 1.3660 1.3549 1.3592 0.00 0.00 0.00 -6.00

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8198958 sell 0.40 eurusd 1.3594 1.3661 1.3554 1.3593 0.00 0.00 0.00 4.00

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8199568 sell 0.80 eurusd 1.3599 1.3662 1.3559 1.3592 0.00 0.00 0.00 56.00

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8194222 sell 0.10 eurusd 1.3562 1.3637 1.3522 1.3574 0.00 0.00 0.00 -12.00

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8194638 sell 0.20 eurusd 1.3567 1.3638 1.3527 1.3575 0.00 0.00 0.00 -16.00

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8194892 sell 0.40 eurusd 1.3572 1.3639 1.3532 1.3576 0.00 0.00 0.00 -16.00

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8194966 sell 0.80 eurusd 1.3577 1.3640 1.3537 1.3577 0.00 0.00 0.00 0.00

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8195140 sell 1.60 eurusd 1.3581 1.3640 1.3541 1.3575 0.00 0.00 0.00 96.00

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8186004 sell 0.10 eurusd 1.3594 1.3669 1.3554 1.3596 0.00 0.00 0.00 -2.00

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8188262 sell 0.20 eurusd 1.3599 1.3670 1.3559 1.3595 0.00 0.00 0.00 8.00

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8188639 sell 0.40 eurusd 1.3604 1.3671 1.3564 1.3594 0.00 0.00 0.00 40.00

10201 RF1

8147829 balance Deposit 5 000.00

0.00 0.00 0.00 218.00

Closed P/L: 218.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 218.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 218.00 Equity: 5 218.00 Free Margin: 5 218.00

Details:

Gross Profit: 396.00 Gross Loss: 178.00 Total Net Profit: 218.00

Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 9.91

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 64.00 (1.22%) Relative Drawdown: 1.22% (64.00)

Total Trades: 22 Short Positions (won %): 22 (40.91%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 9 (40.91%) Loss trades (% of total): 13 (59.09%)

Largest profit trade: 96.00 loss trade: -24.00

Average profit trade: 44.00 loss trade: -13.69

Maximum consecutive wins ($): 2 (96.00) consecutive losses ($): 4 (-64.00)

Maximal consecutive profit (count): 96.00 (2) consecutive loss (count): -64.00 (4)