MIG Investments SA
A/C No: 00000Name: nohills2007.04.21 18:27 (local time)
 
Closed Transactions:
NMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceSwapTrade P/LComment
17721882007.04.17 23:07buy0.10gbpusd2.00741.98942.00922007.04.18 07:392.00920.0018.00RB26DETT[tp]
27721882007.04.18 07:43buy0.10gbpusd2.00881.99082.01062007.04.18 10:302.01060.0018.00RB26DETT[tp]
37721882007.04.18 13:30sell0.10gbpusd2.00802.02602.00622007.04.18 13:542.00620.0018.00RB26DETT[tp]
47721882007.04.18 14:05sell0.10gbpusd2.00452.02252.00272007.04.18 14:342.00270.0018.00RB26DETT[tp]
57721882007.04.18 14:35sell0.10gbpusd2.00142.01941.99962007.04.18 15:592.00530.00-39.00RB26DETT
67721882007.04.18 14:40sell0.20gbpusd2.00322.01942.00142007.04.18 15:592.00530.00-42.00RB26DETT
77721882007.04.18 14:52sell0.40gbpusd2.00512.01952.00332007.04.18 15:592.00540.00-12.00RB26DETT
87721882007.04.18 15:40sell0.80gbpusd2.00702.01962.00522007.04.18 15:592.00550.00120.00RB26DETT
97721882007.04.18 17:02sell0.10gbpusd2.00492.02292.00312007.04.19 02:142.00710.00-22.00RB26DETT
107721882007.04.18 21:15sell0.20gbpusd2.00682.02302.00502007.04.19 02:142.00730.00-10.00RB26DETT
117721882007.04.18 22:33sell0.40gbpusd2.00872.02312.00692007.04.19 02:142.00740.0052.00RB26DETT
127721882007.04.19 03:48sell0.10gbpusd2.00582.02382.00402007.04.19 04:422.00400.0018.00RB26DETT[tp]
137721882007.04.19 04:42sell0.10gbpusd2.00342.02142.00162007.04.19 06:582.00350.00-1.00RB26DETT
147721882007.04.19 05:43sell0.20gbpusd2.00532.02152.00352007.04.19 06:582.00350.0036.00RB26DETT[tp]
157721882007.04.19 07:20sell0.10gbpusd2.00282.02082.00102007.04.19 08:392.00100.0018.00RB26DETT[tp]
167721882007.04.19 08:39sell0.10gbpusd2.00062.01861.99882007.04.19 08:441.99880.0018.00RB26DETT[tp]
177721882007.04.19 08:59sell0.10gbpusd2.00062.01861.99882007.04.19 10:112.00300.00-24.00RB26DETT
187721882007.04.19 09:03sell0.20gbpusd2.00242.01862.00062007.04.19 10:112.00310.00-14.00RB26DETT
197721882007.04.19 09:43sell0.40gbpusd2.00432.01872.00252007.04.19 10:112.00300.0052.00RB26DETT
207721882007.04.19 12:37sell0.10gbpusd2.00182.01982.00002007.04.19 13:142.00000.0018.00RB26DETT[tp]
217721882007.04.19 13:15sell0.10gbpusd1.99952.01751.99772007.04.19 14:502.00200.00-25.00RB26DETT
227721882007.04.19 13:25sell0.20gbpusd2.00132.01751.99952007.04.19 14:502.00190.00-12.00RB26DETT
237721882007.04.19 14:36sell0.40gbpusd2.00322.01762.00142007.04.19 14:502.00190.0052.00RB26DETT
247721882007.04.19 21:00sell0.10gbpusd2.00172.01971.99992007.04.20 04:212.00170.000.00RB26DETT
257721882007.04.20 00:28sell0.20gbpusd2.00362.01982.00182007.04.20 04:212.00180.0036.00RB26DETT[tp]
267721882007.04.20 06:42sell0.10gbpusd2.00262.02062.00082007.04.20 08:592.00510.00-25.00RB26DETT
277721882007.04.20 08:12sell0.20gbpusd2.00462.02082.00282007.04.20 08:592.00510.00-10.00RB26DETT
287721882007.04.20 08:21sell0.40gbpusd2.00652.02092.00472007.04.20 08:592.00520.0052.00RB26DETT
297721882007.04.20 10:34sell0.10gbpusd2.00372.02172.00192007.04.20 10:372.00190.0018.00RB26DETT[tp]
307721882007.04.20 13:18sell0.10gbpusd2.00342.02142.00162007.04.20 15:392.00160.0018.00RB26DETT[tp]
317721882007.04.20 15:40sell0.10gbpusd2.00132.01931.99952007.04.20 18:542.00390.00-26.00RB26DETT
327721882007.04.20 16:28sell0.20gbpusd2.00322.01942.00142007.04.20 18:542.00370.00-10.00RB26DETT
337721882007.04.20 17:16sell0.40gbpusd2.00512.01952.00332007.04.20 18:542.00380.0052.00RB26DETT
0.00360.00
 
Sub balance:10000.00
Summary P/L gbpusd:360.00
Balance:10360.00
 
Winning trades:(18) 632.00
Losing trades:(14) -272.00
Max summary P/L:360.00
Largest winning trade:120.00
Largest losing trade:-42.00
Max consecutive winners:4 (72.00)
Max consecutive losers:3 (-93.00)
Max consecutive profit:120.00 (1)
Max consecutive loss:-93.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:93.00 (0.92%)
Profit factor:2.32
Avg. profit factor:1.81
Risk factor:3.87
 
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