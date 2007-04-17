|A/C No: 00000
|Name: nohills
|2007.04.21 18:27 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Swap
|Trade P/L
|Comment
|1
|772188
|2007.04.17 23:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0074
|1.9894
|2.0092
|2007.04.18 07:39
|2.0092
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|2
|772188
|2007.04.18 07:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0088
|1.9908
|2.0106
|2007.04.18 10:30
|2.0106
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|3
|772188
|2007.04.18 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0080
|2.0260
|2.0062
|2007.04.18 13:54
|2.0062
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|4
|772188
|2007.04.18 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0045
|2.0225
|2.0027
|2007.04.18 14:34
|2.0027
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|5
|772188
|2007.04.18 14:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0014
|2.0194
|1.9996
|2007.04.18 15:59
|2.0053
|0.00
|-39.00
|RB26DETT
|6
|772188
|2007.04.18 14:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0032
|2.0194
|2.0014
|2007.04.18 15:59
|2.0053
|0.00
|-42.00
|RB26DETT
|7
|772188
|2007.04.18 14:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0051
|2.0195
|2.0033
|2007.04.18 15:59
|2.0054
|0.00
|-12.00
|RB26DETT
|8
|772188
|2007.04.18 15:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0070
|2.0196
|2.0052
|2007.04.18 15:59
|2.0055
|0.00
|120.00
|RB26DETT
|9
|772188
|2007.04.18 17:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0049
|2.0229
|2.0031
|2007.04.19 02:14
|2.0071
|0.00
|-22.00
|RB26DETT
|10
|772188
|2007.04.18 21:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0068
|2.0230
|2.0050
|2007.04.19 02:14
|2.0073
|0.00
|-10.00
|RB26DETT
|11
|772188
|2007.04.18 22:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0087
|2.0231
|2.0069
|2007.04.19 02:14
|2.0074
|0.00
|52.00
|RB26DETT
|12
|772188
|2007.04.19 03:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0058
|2.0238
|2.0040
|2007.04.19 04:42
|2.0040
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|13
|772188
|2007.04.19 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0034
|2.0214
|2.0016
|2007.04.19 06:58
|2.0035
|0.00
|-1.00
|RB26DETT
|14
|772188
|2007.04.19 05:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0053
|2.0215
|2.0035
|2007.04.19 06:58
|2.0035
|0.00
|36.00
|RB26DETT[tp]
|15
|772188
|2007.04.19 07:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0028
|2.0208
|2.0010
|2007.04.19 08:39
|2.0010
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|16
|772188
|2007.04.19 08:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0006
|2.0186
|1.9988
|2007.04.19 08:44
|1.9988
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|17
|772188
|2007.04.19 08:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0006
|2.0186
|1.9988
|2007.04.19 10:11
|2.0030
|0.00
|-24.00
|RB26DETT
|18
|772188
|2007.04.19 09:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0024
|2.0186
|2.0006
|2007.04.19 10:11
|2.0031
|0.00
|-14.00
|RB26DETT
|19
|772188
|2007.04.19 09:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0043
|2.0187
|2.0025
|2007.04.19 10:11
|2.0030
|0.00
|52.00
|RB26DETT
|20
|772188
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0018
|2.0198
|2.0000
|2007.04.19 13:14
|2.0000
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|21
|772188
|2007.04.19 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9995
|2.0175
|1.9977
|2007.04.19 14:50
|2.0020
|0.00
|-25.00
|RB26DETT
|22
|772188
|2007.04.19 13:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0013
|2.0175
|1.9995
|2007.04.19 14:50
|2.0019
|0.00
|-12.00
|RB26DETT
|23
|772188
|2007.04.19 14:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0032
|2.0176
|2.0014
|2007.04.19 14:50
|2.0019
|0.00
|52.00
|RB26DETT
|24
|772188
|2007.04.19 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0017
|2.0197
|1.9999
|2007.04.20 04:21
|2.0017
|0.00
|0.00
|RB26DETT
|25
|772188
|2007.04.20 00:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0036
|2.0198
|2.0018
|2007.04.20 04:21
|2.0018
|0.00
|36.00
|RB26DETT[tp]
|26
|772188
|2007.04.20 06:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0026
|2.0206
|2.0008
|2007.04.20 08:59
|2.0051
|0.00
|-25.00
|RB26DETT
|27
|772188
|2007.04.20 08:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0046
|2.0208
|2.0028
|2007.04.20 08:59
|2.0051
|0.00
|-10.00
|RB26DETT
|28
|772188
|2007.04.20 08:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0065
|2.0209
|2.0047
|2007.04.20 08:59
|2.0052
|0.00
|52.00
|RB26DETT
|29
|772188
|2007.04.20 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0037
|2.0217
|2.0019
|2007.04.20 10:37
|2.0019
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|30
|772188
|2007.04.20 13:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0034
|2.0214
|2.0016
|2007.04.20 15:39
|2.0016
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|31
|772188
|2007.04.20 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0013
|2.0193
|1.9995
|2007.04.20 18:54
|2.0039
|0.00
|-26.00
|RB26DETT
|32
|772188
|2007.04.20 16:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0032
|2.0194
|2.0014
|2007.04.20 18:54
|2.0037
|0.00
|-10.00
|RB26DETT
|33
|772188
|2007.04.20 17:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0051
|2.0195
|2.0033
|2007.04.20 18:54
|2.0038
|0.00
|52.00
|RB26DETT
|0.00
|360.00
|Sub balance:
|10000.00
|Summary P/L gbpusd:
|360.00
|Balance:
|10360.00
|Winning trades:
|(18) 632.00
|Losing trades:
|(14) -272.00
|Max summary P/L:
|360.00
|Largest winning trade:
|120.00
|Largest losing trade:
|-42.00
|Max consecutive winners:
|4 (72.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-93.00)
|Max consecutive profit:
|120.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-93.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|93.00 (0.92%)
|Profit factor:
|2.32
|Avg. profit factor:
|1.81
|Risk factor:
|3.87