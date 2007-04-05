Interbank FX, LLC

Account: 1425494 Name: john harker Currency: USD 2007 April 13, 17:33
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Closed P/L: 408.88
Open Trades:
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 Floating P/L: -24.24
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 408.88 Floating P/L: -24.24 Margin: 151.50
Balance: 50 408.88 Equity: 50 384.64 Free Margin: 50 233.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 948.79 Gross Loss: 539.91 Total Net Profit: 408.88
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 19.47  
Absolute Drawdown: 31.46 Maximal Drawdown (%): 186.46 (0.37%) Relative Drawdown ($): 0.37% (186.46)
 
Total Trades: 21 Short Positions (won %): 17 (35.29%) Long Positions (won %): 4 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (42.86%) Loss trades (% of total): 12 (57.14%)
Largest profit trade: 336.00 loss trade: -72.00
Average profit trade: 105.42 loss trade: -44.99
Maximum consecutive wins ($): 3 (124.79) consecutive losses ($): 3 (-186.46)
Maximal consecutive profit (count): 368.00 (2) consecutive loss (count): -186.46 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2