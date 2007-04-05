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|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
|539.91
|Total Net Profit:
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|Profit Factor:
|1.76
|Expected Payoff:
|19.47
|Absolute Drawdown:
|31.46
|Maximal Drawdown (%):
|186.46 (0.37%)
|Relative Drawdown ($):
|0.37% (186.46)
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|17 (35.29%)
|Long Positions (won %):
|4 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (42.86%)
|Loss trades (% of total):
|12 (57.14%)
|Largest
|profit trade:
|336.00
|loss trade:
|-72.00
|Average
|profit trade:
|105.42
|loss trade:
|-44.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (124.79)
|consecutive losses ($):
|3 (-186.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|368.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-186.46 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2