Interbank FX, LLC

Account: 1425494 Name: john harker Currency: USD 2007 April 13, 17:33

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

30461335 balance Deposit 50 000.00

30649587 sell stop 3.00 eurusdm 1.3400 1.3430 1.3360 1.3420 cancelled

30649589 buy stop 3.00 eurusdm 1.3443 1.3413 1.3483 1.3423 cancelled

30649640 sell stop 3.00 eurusdm 1.3399 1.3429 1.3359 1.3419 cancelled

30649641 buy stop 3.00 eurusdm 1.3442 1.3412 1.3482 1.3422 cancelled

30740150 sell 1.00 eurusdm 1.3361 1.3541 1.3326 1.3405 0.00 0.00 0.54 -44.00

30830510 sell 2.00 eurusdm 1.3379 1.3499 1.3367 1.3407 0.00 0.00 0.00 -56.00

30843750 sell 4.00 eurusdm 1.3399 1.3501 1.3387 1.3406 0.00 0.00 0.00 -28.00

30852344 sell 8.00 eurusdm 1.3418 1.3502 1.3406 1.3406 0.00 0.00 0.00 96.00

30900821 sell 1.00 eurusdm 1.3404 1.3542 1.3392 1.3429 0.00 0.00 0.00 -25.00

30931227 sell 2.00 eurusdm 1.3422 1.3542 1.3410 1.3428 0.00 0.00 0.00 -12.00

30941551 sell 4.00 eurusdm 1.3440 1.3542 1.3428 1.3428 0.00 0.00 0.00 48.00

30959119 buy 1.00 eurusdm 1.3440 1.3302 1.3452 1.3452 0.00 0.00 0.00 12.00

30964637 buy 1.00 eurusdm 1.3450 1.3312 1.3462 1.3440 0.00 0.00 -0.61 -10.00

30980622 buy 2.00 eurusdm 1.3432 1.3312 1.3444 1.3439 0.00 0.00 -1.21 14.00

31113448 buy 4.00 eurusdm 1.3414 1.3270 1.3449 1.3439 0.00 0.00 0.00 100.00

31157922 sell 1.00 eurusdm 1.3427 1.3607 1.3392 1.3477 0.00 0.00 1.62 -50.00

31213687 sell 2.00 eurusdm 1.3445 1.3607 1.3410 1.3478 0.00 0.00 0.00 -66.00

31218788 sell 4.00 eurusdm 1.3463 1.3607 1.3428 1.3479 0.00 0.00 0.00 -64.00

31323137 sell 8.00 eurusdm 1.3481 1.3607 1.3446 1.3480 0.00 0.00 0.00 8.00

31336870 sell 16.00 eurusdm 1.3499 1.3607 1.3464 1.3480 0.00 0.00 0.00 304.00

31361559 sell 1.00 eurusdm 1.3474 1.3654 1.3439 1.3521 0.00 0.00 0.54 -47.00

31411580 sell 2.00 eurusdm 1.3492 1.3654 1.3457 1.3526 0.00 0.00 0.00 -68.00

31417149 sell 4.00 eurusdm 1.3510 1.3654 1.3475 1.3528 0.00 0.00 0.00 -72.00

31480797 sell 8.00 eurusdm 1.3531 1.3657 1.3496 1.3527 0.00 0.00 0.00 32.00

31557444 sell 16.00 eurusdm 1.3549 1.3657 1.3514 1.3528 0.00 0.00 0.00 336.00

0.00 0.00 0.88 408.00

Closed P/L: 408.88

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

31584432 sell 1.01 eurusdm 1.3501 1.3681 1.3466 1.3521 0.00 0.00 0.00 -20.20

31599379 sell 2.02 eurusdm 1.3519 1.3681 1.3484 1.3521 0.00 0.00 0.00 -4.04

0.00 0.00 0.00 -24.24

Floating P/L: -24.24

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 408.88 Floating P/L: -24.24 Margin: 151.50

Balance: 50 408.88 Equity: 50 384.64 Free Margin: 50 233.14

Details:

Gross Profit: 948.79 Gross Loss: 539.91 Total Net Profit: 408.88

Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 19.47

Absolute Drawdown: 31.46 Maximal Drawdown (%): 186.46 (0.37%) Relative Drawdown ($): 0.37% (186.46)

Total Trades: 21 Short Positions (won %): 17 (35.29%) Long Positions (won %): 4 (75.00%)

Profit Trades (% of total): 9 (42.86%) Loss trades (% of total): 12 (57.14%)

Largest profit trade: 336.00 loss trade: -72.00

Average profit trade: 105.42 loss trade: -44.99

Maximum consecutive wins ($): 3 (124.79) consecutive losses ($): 3 (-186.46)

Maximal consecutive profit (count): 368.00 (2) consecutive loss (count): -186.46 (3)