Interbank FX, LLC

Account: 1414305 Name: bill95 Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
299299952007.04.02 07:00sell0.10gbpusd1.97031.98331.95832007.04.08 22:591.96490.000.000.2154.00
 30061132Mode3_FirstTrade
304191852007.04.04 19:00buy0.10gbpjpy234.33233.13235.452007.04.08 22:59234.430.000.0010.298.38
 30061172Mode3_FirstTrade
305558562007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97158.052007.04.08 22:59159.610.000.00-2.24-36.86
 30061162Mode3_FirstTrade
305559022007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97157.772007.04.08 22:59159.610.000.00-2.24-36.86
 30061163Mode3_SecondTrade
305559092007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97157.492007.04.08 22:59159.600.000.00-2.24-36.02
 30061164Mode3_ThirdTrade
306915802007.04.06 13:55sell0.10usdjpy119.36120.16118.962007.04.08 22:59119.360.000.00-1.430.00
 30061152Mode3_FirstTrade
306930112007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.21832007.04.08 23:001.22290.000.00-0.94-11.45
 30061142Mode3_FirstTrade
306930172007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.21752007.04.08 23:001.22300.000.00-0.94-12.26
 30061143Mode3_SecondTrade
306930232007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.21672007.04.08 23:001.22300.000.00-0.94-12.26
 30061144Mode3_ThirdTrade
307635682007.04.09 11:06sell0.10usdchf1.22221.22621.21822007.04.09 16:291.22620.000.000.00-32.62
 621010 P6B T0[sl]
307635662007.04.09 11:06sell0.10usdchf1.22221.22821.21822007.04.09 16:431.22820.000.000.00-48.85
 631010 P6B T0[sl]
307276972007.04.08 23:30sell0.10usdjpy119.34119.74118.942007.04.10 01:39118.940.000.00-1.4333.63
 502010 P6B T0[tp]
308241912007.04.10 00:29buy0.10usdchf1.22621.22221.23022007.04.10 01:581.22220.000.000.00-32.73
 621010 P6B T0[sl]
308101662007.04.09 21:09sell0.10usdchf1.22621.23221.22222007.04.10 02:001.22220.000.000.0032.73
 631010 P6B T0[tp]
307145422007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.95182007.04.10 10:581.97300.000.000.06-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
307145322007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.95622007.04.10 10:581.97300.000.000.06-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
307145372007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.95402007.04.10 10:581.97300.000.000.06-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
307351302007.04.09 01:00buy0.10eurjpy159.51158.71160.072007.04.10 12:16160.070.000.000.8547.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
309037682007.04.10 08:17sell0.10usdchf1.22001.22401.21602007.04.10 14:291.21600.000.000.0032.89
 621010 P6B T0[tp]
309037792007.04.10 08:17sell0.10usdchf1.22001.22601.21602007.04.10 14:291.21600.000.000.0032.89
 631010 P6B T0[tp]
309809982007.04.10 17:16buy0.10gbpusd1.97251.96451.98132007.04.11 07:221.98130.000.00-0.0488.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
309778832007.04.10 16:36sell0.10usdchf1.21661.22061.21262007.04.11 10:371.22060.000.00-0.94-32.77
 621010 P6B T0[sl]
307351382007.04.09 01:00buy0.10eurjpy159.51159.51160.212007.04.11 13:20160.210.000.001.7058.68
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
308672682007.04.10 04:03sell0.10usdjpy119.05119.45118.652007.04.11 13:24119.450.000.00-1.43-33.49
 502010 P6B T0[sl]
307351672007.04.09 01:00buy0.10eurjpy159.51159.88160.352007.04.11 13:24160.350.000.001.7070.34
 20061134Mode3_ThirdTrade[tp]
309789152007.04.10 16:50sell0.10usdchf1.21621.22221.21222007.04.11 18:101.22220.000.00-0.94-49.09
 631010 P6B T0[sl]
309810012007.04.10 17:16buy0.10gbpusd1.97251.97251.98352007.04.12 01:011.97250.000.00-0.160.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
309810062007.04.10 17:16buy0.10gbpusd1.97251.97251.98572007.04.12 01:011.97250.000.00-0.160.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
311294082007.04.11 14:02buy0.10usdchf1.22111.21711.22512007.04.12 13:311.21710.000.002.67-32.87
 621010 P6B T0[sl]
311752432007.04.11 19:51buy0.10usdchf1.22101.21501.22502007.04.12 13:511.21500.000.002.67-49.38
 631010 P6B T0[sl]
  0.00 0.00 4.20 -238.97
Closed P/L: -234.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
316158042007.04.13 18:19buy0.10usdchf1.21431.20831.2183 1.21410.000.000.89-1.65
 631010 P6B T0
316158062007.04.13 18:19buy0.10usdchf1.21431.21031.2183 1.21410.000.000.89-1.65
 621010 P6B T0
  0.00 0.00 1.78 -3.30
 Floating P/L: -1.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -234.77 Floating P/L: -1.52 Margin: 200.00
Balance: 4 763.10 Equity: 4 761.58 Free Margin: 4 561.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 471.82 Gross Loss: 706.59 Total Net Profit: -234.77
Profit Factor: 0.67 Expected Payoff: -7.83  
Absolute Drawdown: 372.89 Maximal Drawdown: 445.77 (8.79%) Relative Drawdown: 8.79% (445.77)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 20 (25.00%) Long Positions (won %): 10 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 10 (33.33%) Loss trades (% of total): 20 (66.67%)
Largest profit trade: 87.96 loss trade: -79.94
Average profit trade: 47.18 loss trade: -35.33
Maximum consecutive wins ($): 4 (201.59) consecutive losses ($): 9 (-238.15)
Maximal consecutive profit (count): 201.59 (4) consecutive loss (count): -239.82 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3