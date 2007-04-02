|Account: 1414305
|Name: bill95
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29929995
|2007.04.02 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9833
|1.9583
|2007.04.08 22:59
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.21
|54.00
|30061132
|Mode3_FirstTrade
|30419185
|2007.04.04 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|234.33
|233.13
|235.45
|2007.04.08 22:59
|234.43
|0.00
|0.00
|10.29
|8.38
|30061172
|Mode3_FirstTrade
|30555856
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|158.05
|2007.04.08 22:59
|159.61
|0.00
|0.00
|-2.24
|-36.86
|30061162
|Mode3_FirstTrade
|30555902
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|157.77
|2007.04.08 22:59
|159.61
|0.00
|0.00
|-2.24
|-36.86
|30061163
|Mode3_SecondTrade
|30555909
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|157.49
|2007.04.08 22:59
|159.60
|0.00
|0.00
|-2.24
|-36.02
|30061164
|Mode3_ThirdTrade
|30691580
|2007.04.06 13:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.36
|120.16
|118.96
|2007.04.08 22:59
|119.36
|0.00
|0.00
|-1.43
|0.00
|30061152
|Mode3_FirstTrade
|30693011
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2183
|2007.04.08 23:00
|1.2229
|0.00
|0.00
|-0.94
|-11.45
|30061142
|Mode3_FirstTrade
|30693017
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2175
|2007.04.08 23:00
|1.2230
|0.00
|0.00
|-0.94
|-12.26
|30061143
|Mode3_SecondTrade
|30693023
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2167
|2007.04.08 23:00
|1.2230
|0.00
|0.00
|-0.94
|-12.26
|30061144
|Mode3_ThirdTrade
|30763568
|2007.04.09 11:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2222
|1.2262
|1.2182
|2007.04.09 16:29
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.62
|621010
|P6B T0[sl]
|30763566
|2007.04.09 11:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2222
|1.2282
|1.2182
|2007.04.09 16:43
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.85
|631010
|P6B T0[sl]
|30727697
|2007.04.08 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.34
|119.74
|118.94
|2007.04.10 01:39
|118.94
|0.00
|0.00
|-1.43
|33.63
|502010
|P6B T0[tp]
|30824191
|2007.04.10 00:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2222
|1.2302
|2007.04.10 01:58
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.73
|621010
|P6B T0[sl]
|30810166
|2007.04.09 21:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2322
|1.2222
|2007.04.10 02:00
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|32.73
|631010
|P6B T0[tp]
|30714542
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9518
|2007.04.10 10:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.06
|-80.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|30714532
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9562
|2007.04.10 10:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.06
|-80.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|30714537
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9540
|2007.04.10 10:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.06
|-80.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|30735130
|2007.04.09 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.51
|158.71
|160.07
|2007.04.10 12:16
|160.07
|0.00
|0.00
|0.85
|47.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|30903768
|2007.04.10 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2240
|1.2160
|2007.04.10 14:29
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|32.89
|621010
|P6B T0[tp]
|30903779
|2007.04.10 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2260
|1.2160
|2007.04.10 14:29
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|32.89
|631010
|P6B T0[tp]
|30980998
|2007.04.10 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9725
|1.9645
|1.9813
|2007.04.11 07:22
|1.9813
|0.00
|0.00
|-0.04
|88.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|30977883
|2007.04.10 16:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2166
|1.2206
|1.2126
|2007.04.11 10:37
|1.2206
|0.00
|0.00
|-0.94
|-32.77
|621010
|P6B T0[sl]
|30735138
|2007.04.09 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.51
|159.51
|160.21
|2007.04.11 13:20
|160.21
|0.00
|0.00
|1.70
|58.68
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|30867268
|2007.04.10 04:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.05
|119.45
|118.65
|2007.04.11 13:24
|119.45
|0.00
|0.00
|-1.43
|-33.49
|502010
|P6B T0[sl]
|30735167
|2007.04.09 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.51
|159.88
|160.35
|2007.04.11 13:24
|160.35
|0.00
|0.00
|1.70
|70.34
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|30978915
|2007.04.10 16:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2162
|1.2222
|1.2122
|2007.04.11 18:10
|1.2222
|0.00
|0.00
|-0.94
|-49.09
|631010
|P6B T0[sl]
|30981001
|2007.04.10 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9725
|1.9725
|1.9835
|2007.04.12 01:01
|1.9725
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|30981006
|2007.04.10 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9725
|1.9725
|1.9857
|2007.04.12 01:01
|1.9725
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|31129408
|2007.04.11 14:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2211
|1.2171
|1.2251
|2007.04.12 13:31
|1.2171
|0.00
|0.00
|2.67
|-32.87
|621010
|P6B T0[sl]
|31175243
|2007.04.11 19:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2210
|1.2150
|1.2250
|2007.04.12 13:51
|1.2150
|0.00
|0.00
|2.67
|-49.38
|631010
|P6B T0[sl]
|0.00
|0.00
|4.20
|-238.97
|Closed P/L:
|-234.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31615804
|2007.04.13 18:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2083
|1.2183
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.89
|-1.65
|631010
|P6B T0
|31615806
|2007.04.13 18:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2103
|1.2183
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.89
|-1.65
|621010
|P6B T0
|0.00
|0.00
|1.78
|-3.30
|Floating P/L:
|-1.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-234.77
|Floating P/L:
|-1.52
|Margin:
|200.00
|Balance:
|4 763.10
|Equity:
|4 761.58
|Free Margin:
|4 561.58
|Details:
|Gross Profit:
|471.82
|Gross Loss:
|706.59
|Total Net Profit:
|-234.77
|Profit Factor:
|0.67
|Expected Payoff:
|-7.83
|Absolute Drawdown:
|372.89
|Maximal Drawdown:
|445.77 (8.79%)
|Relative Drawdown:
|8.79% (445.77)
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|20 (25.00%)
|Long Positions (won %):
|10 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (33.33%)
|Loss trades (% of total):
|20 (66.67%)
|Largest
|profit trade:
|87.96
|loss trade:
|-79.94
|Average
|profit trade:
|47.18
|loss trade:
|-35.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (201.59)
|consecutive losses ($):
|9 (-238.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|201.59 (4)
|consecutive loss (count):
|-239.82 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3