|Account: 1414305
|Name: bill95
|Currency: USD
|2007 April 6, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29132195
|2007.03.24 00:47
|balance
|Deposit
|5 000.00
|29139498
|2007.03.25 23:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2308
|1.2176
|2007.03.26 14:01
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|30061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29139503
|2007.03.25 23:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2208
|1.2168
|2007.03.26 14:02
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|32.87
|30061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29139511
|2007.03.25 23:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2189
|1.2160
|2007.03.26 14:07
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|39.47
|30061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|29139589
|2007.03.25 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3269
|1.3189
|1.3301
|2007.03.26 14:00
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29139630
|2007.03.25 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3269
|1.3189
|1.3309
|2007.03.26 14:00
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29139641
|2007.03.25 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3269
|1.3288
|1.3317
|2007.03.26 14:01
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|29155597
|2007.03.26 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|1.9463
|1.9713
|2007.03.26 14:21
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|30061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29155606
|2007.03.26 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|1.9685
|1.9743
|2007.03.26 14:59
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|30061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29155610
|2007.03.26 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|1.9685
|1.9773
|2007.03.26 14:59
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|30061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29231123
|2007.03.26 23:06
|sell
|0.28
|usdjpy
|118.17
|118.57
|117.77
|2007.03.27 14:32
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|95.10
|201010
|Primary Order[tp]
|29231131
|2007.03.26 23:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.17
|118.57
|117.77
|2007.03.27 14:32
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|301010
|Primary Order[tp]
|29253231
|2007.03.27 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9819
|1.9569
|2007.03.30 07:53
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.15
|120.00
|30061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29253242
|2007.03.27 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9579
|1.9539
|2007.03.30 13:05
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.15
|110.00
|30061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29253246
|2007.03.27 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9578
|1.9509
|2007.03.30 13:05
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.15
|111.00
|30061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29260184
|2007.03.27 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3410
|1.3298
|2007.03.30 12:39
|1.3298
|0.00
|0.00
|2.70
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29260196
|2007.03.27 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3330
|1.3290
|2007.03.30 14:07
|1.3290
|0.00
|0.00
|2.70
|40.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29260206
|2007.03.27 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3311
|1.3282
|2007.03.30 14:59
|1.3311
|0.00
|0.00
|2.70
|19.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29260217
|2007.03.27 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|117.16
|118.36
|2007.03.27 11:26
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|33.80
|30061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29260231
|2007.03.27 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|117.96
|118.46
|2007.03.27 14:02
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29260241
|2007.03.27 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|117.96
|118.56
|2007.03.27 14:02
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29275804
|2007.03.27 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2043
|1.2175
|2007.03.28 19:28
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.89
|26.28
|30061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29275821
|2007.03.27 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2143
|1.2183
|2007.03.29 09:26
|1.2143
|0.00
|0.00
|3.56
|0.00
|30061143
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29275833
|2007.03.27 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2143
|1.2191
|2007.03.29 09:26
|1.2143
|0.00
|0.00
|3.56
|0.00
|30061144
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29316565
|2007.03.27 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9741
|1.9573
|2007.03.30 07:53
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.15
|88.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29316569
|2007.03.27 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9661
|1.9551
|2007.03.30 08:02
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.15
|110.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29316570
|2007.03.27 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9600
|1.9529
|2007.03.30 11:48
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.15
|61.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29334391
|2007.03.27 20:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.84
|117.04
|118.24
|2007.03.28 12:30
|117.04
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.35
|30061152
|Mode3_FirstTrade[sl]
|29334393
|2007.03.27 20:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.84
|117.04
|118.34
|2007.03.28 12:30
|117.04
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.35
|30061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29334395
|2007.03.27 20:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.84
|117.04
|118.44
|2007.03.28 12:30
|117.04
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.35
|30061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29572046
|2007.03.29 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.45
|118.25
|117.05
|2007.03.30 12:38
|118.25
|0.00
|0.00
|-1.43
|-67.65
|30061152
|Mode3_FirstTrade[sl]
|29572050
|2007.03.29 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.45
|118.25
|116.95
|2007.03.30 12:38
|118.25
|0.00
|0.00
|-1.43
|-67.65
|30061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29572064
|2007.03.29 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.45
|118.25
|116.85
|2007.03.30 12:38
|118.25
|0.00
|0.00
|-1.43
|-67.65
|30061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29589920
|2007.03.29 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|231.10
|232.30
|229.98
|2007.04.02 07:36
|232.30
|0.00
|0.00
|-5.30
|-101.94
|30061172
|Mode3_FirstTrade[sl]
|29589926
|2007.03.29 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|231.10
|232.30
|229.70
|2007.03.29 14:39
|231.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.91
|30061173
|Mode3_SecondTrade
|29589945
|2007.03.29 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|231.10
|232.30
|229.42
|2007.03.29 14:39
|231.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.91
|30061174
|Mode3_ThirdTrade
|29710468
|2007.03.30 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2303
|1.2171
|2007.03.30 15:17
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|30061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29710471
|2007.03.30 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2303
|1.2163
|2007.03.30 15:17
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|32.89
|30061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29710476
|2007.03.30 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2183
|1.2155
|2007.03.30 15:21
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|39.49
|30061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|29851002
|2007.04.01 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.10
|157.90
|155.98
|2007.04.03 05:21
|157.90
|0.00
|0.00
|-1.12
|-67.71
|30061162
|Mode3_FirstTrade[sl]
|29851076
|2007.04.01 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.10
|157.90
|155.70
|2007.04.02 23:35
|157.66
|0.00
|0.00
|-1.12
|-47.50
|30061163
|Mode3_SecondTrade
|29851120
|2007.04.01 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.10
|157.90
|155.42
|2007.04.02 23:35
|157.65
|0.00
|0.00
|-1.12
|-46.66
|30061164
|Mode3_ThirdTrade
|29863654
|2007.04.01 23:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9602
|1.9770
|2007.04.02 11:50
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29863658
|2007.04.01 23:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9682
|1.9792
|2007.04.02 13:12
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29863665
|2007.04.01 23:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9773
|1.9814
|2007.04.02 14:22
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|29930002
|2007.04.02 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9833
|1.9553
|2007.04.02 13:07
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|30061133
|Mode3_SecondTrade
|29930006
|2007.04.02 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9833
|1.9523
|2007.04.02 13:07
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|30061134
|Mode3_ThirdTrade
|29950665
|2007.04.02 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3430
|1.3318
|2007.04.05 13:26
|1.3430
|0.00
|0.00
|2.70
|-80.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|29950671
|2007.04.02 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3430
|1.3310
|2007.04.05 13:26
|1.3430
|0.00
|0.00
|2.70
|-80.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|29950676
|2007.04.02 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3430
|1.3302
|2007.04.05 13:26
|1.3430
|0.00
|0.00
|2.70
|-80.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|29950693
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2157
|1.2057
|1.2189
|2007.04.03 09:13
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.89
|26.25
|30061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|29950696
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2157
|1.2157
|1.2197
|2007.04.03 15:54
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.89
|32.79
|30061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|29950700
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2157
|1.2176
|1.2205
|2007.04.03 17:35
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.89
|39.33
|30061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|30018576
|2007.04.02 15:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.71
|118.11
|117.31
|2007.04.03 05:06
|118.11
|0.00
|0.00
|-1.43
|-33.86
|502010
|P6B T0[sl]
|30020213
|2007.04.02 15:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2181
|1.2101
|2007.04.03 09:06
|1.2181
|0.00
|0.00
|-0.94
|-32.84
|621010
|P6B T0[sl]
|30020222
|2007.04.02 15:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2201
|1.2101
|2007.04.03 15:54
|1.2201
|0.00
|0.00
|-0.94
|-49.18
|631010
|P6B T0[sl]
|30050458
|2007.04.02 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|1.9696
|1.9864
|2007.04.05 11:00
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.20
|-80.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|30050490
|2007.04.02 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|1.9696
|1.9886
|2007.04.05 11:00
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.20
|-80.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|30050509
|2007.04.02 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|1.9696
|1.9908
|2007.04.05 11:00
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.20
|-80.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|30060981
|2007.04.03 10:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9746
|1.9756
|1.9700
|2007.04.03 10:39
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|[sl]
|30061068
|2007.04.03 10:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9746
|1.9756
|1.9700
|2007.04.03 10:39
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|[sl]
|30061350
|2007.04.03 10:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9746
|1.9756
|1.9700
|2007.04.03 10:39
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|[sl]
|30089553
|2007.04.03 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.94
|118.74
|117.54
|2007.04.03 12:20
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.37
|30061152
|Mode3_FirstTrade[sl]
|30089560
|2007.04.03 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.94
|118.74
|117.44
|2007.04.03 12:20
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.37
|30061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|30089565
|2007.04.03 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.94
|118.74
|117.34
|2007.04.03 12:20
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.37
|30061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|30176886
|2007.04.03 11:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2173
|1.2133
|1.2213
|2007.04.03 17:47
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|621010
|P6B T0[tp]
|30244333
|2007.04.03 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2223
|1.2323
|1.2191
|2007.04.04 10:28
|1.2191
|0.00
|0.00
|-0.94
|26.25
|30061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|30244364
|2007.04.03 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2223
|1.2223
|1.2183
|2007.04.04 14:38
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.94
|32.84
|30061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|30244370
|2007.04.03 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2223
|1.2204
|1.2175
|2007.04.04 16:06
|1.2204
|0.00
|0.00
|-0.94
|15.57
|30061144
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|30313075
|2007.04.04 03:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.88
|119.28
|118.48
|2007.04.05 13:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-4.29
|33.76
|502010
|P6B T0[tp]
|30380120
|2007.04.04 13:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2163
|1.2243
|2007.04.05 13:10
|1.2163
|0.00
|0.00
|2.67
|-32.89
|621010
|P6B T0[sl]
|30380124
|2007.04.04 13:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2143
|1.2243
|2007.04.05 13:22
|1.2143
|0.00
|0.00
|2.67
|-49.41
|631010
|P6B T0[sl]
|30416025
|2007.04.04 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.76
|117.96
|119.16
|2007.04.06 12:32
|119.16
|0.00
|0.00
|5.40
|33.57
|30061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|30416027
|2007.04.04 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.76
|117.96
|119.26
|2007.04.06 12:33
|119.26
|0.00
|0.00
|5.40
|41.92
|30061153
|Mode3_SecondTrade[tp]
|30416032
|2007.04.04 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.76
|119.01
|119.36
|2007.04.06 13:54
|119.36
|0.00
|0.00
|5.40
|50.27
|30061154
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|30419197
|2007.04.04 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|234.33
|233.13
|235.73
|2007.04.05 11:01
|233.75
|0.00
|0.00
|6.17
|-48.84
|30061173
|Mode3_SecondTrade
|30419201
|2007.04.04 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|234.33
|233.13
|236.01
|2007.04.05 11:00
|233.71
|0.00
|0.00
|6.17
|-52.21
|30061174
|Mode3_ThirdTrade
|30544563
|2007.04.05 13:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|1.3511
|1.3399
|2007.04.06 12:31
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.54
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|30544725
|2007.04.05 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|1.3511
|1.3391
|2007.04.06 12:31
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.54
|40.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|30544796
|2007.04.05 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|1.3412
|1.3383
|2007.04.06 12:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.54
|48.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|30583772
|2007.04.05 17:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2148
|1.2108
|1.2188
|2007.04.06 12:31
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.89
|32.80
|621010
|P6B T0[tp]
|30606662
|2007.04.05 22:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2152
|1.2092
|1.2192
|2007.04.06 12:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|32.80
|631010
|P6B T0[tp]
|0.00
|0.00
|44.25
|122.81
|Closed P/L:
|167.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30555856
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|158.05
|159.57
|0.00
|0.00
|-2.24
|-33.52
|30061162
|Mode3_FirstTrade
|30555902
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|157.77
|159.57
|0.00
|0.00
|-2.24
|-33.52
|30061163
|Mode3_SecondTrade
|30555909
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.17
|159.97
|157.49
|159.57
|0.00
|0.00
|-2.24
|-33.52
|30061164
|Mode3_ThirdTrade
|30419185
|2007.04.04 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|234.33
|233.13
|235.45
|234.34
|0.00
|0.00
|10.29
|0.83
|30061172
|Mode3_FirstTrade
|29929995
|2007.04.02 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9833
|1.9583
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.21
|52.00
|30061132
|Mode3_FirstTrade
|30714532
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9562
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|30714537
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9540
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|30714542
|2007.04.06 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9730
|1.9518
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|30693011
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2183
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.91
|30061142
|Mode3_FirstTrade
|30693017
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2175
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.91
|30061143
|Mode3_SecondTrade
|30693023
|2007.04.06 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2167
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.91
|30061144
|Mode3_ThirdTrade
|30691580
|2007.04.06 13:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.36
|120.16
|118.96
|119.33
|0.00
|0.00
|-1.43
|2.51
|30061152
|Mode3_FirstTrade
|0.00
|0.00
|-0.38
|-62.95
|Floating P/L:
|-63.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|167.06
|Floating P/L:
|-63.33
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|5 167.06
|Equity:
|5 103.73
|Free Margin:
|3 903.73
|Details:
|Gross Profit:
|2 356.06
|Gross Loss:
|2 189.00
|Total Net Profit:
|167.06
|Profit Factor:
|1.08
|Expected Payoff:
|2.06
|Absolute Drawdown:
|192.48
|Maximal Drawdown:
|1 219.07 (20.23%)
|Relative Drawdown:
|20.23% (1 219.07)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|47 (51.06%)
|Long Positions (won %):
|34 (70.59%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (59.26%)
|Loss trades (% of total):
|33 (40.74%)
|Largest
|profit trade:
|120.15
|loss trade:
|-107.24
|Average
|profit trade:
|49.08
|loss trade:
|-66.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (654.92)
|consecutive losses ($):
|10 (-638.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|654.92 (14)
|consecutive loss (count):
|-638.17 (10)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|4