Interbank FX, LLC

Account: 1414305 Name: bill95 Currency: USD 2007 April 6, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
291321952007.03.24 00:47balanceDeposit5 000.00
291394982007.03.25 23:00sell0.10usdchf1.22081.23081.21762007.03.26 14:011.21760.000.000.0026.28
 30061142Mode3_FirstTrade[tp]
291395032007.03.25 23:00sell0.10usdchf1.22081.22081.21682007.03.26 14:021.21680.000.000.0032.87
 30061143Mode3_SecondTrade[tp]
291395112007.03.25 23:00sell0.10usdchf1.22081.21891.21602007.03.26 14:071.21600.000.000.0039.47
 30061144Mode3_ThirdTrade[tp]
291395892007.03.25 23:00buy0.10eurusd1.32691.31891.33012007.03.26 14:001.33010.000.000.0032.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
291396302007.03.25 23:00buy0.10eurusd1.32691.31891.33092007.03.26 14:001.33090.000.000.0040.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
291396412007.03.25 23:00buy0.10eurusd1.32691.32881.33172007.03.26 14:011.33170.000.000.0048.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[tp]
291555972007.03.26 04:00buy0.10gbpusd1.95931.94631.97132007.03.26 14:211.97130.000.000.00120.00
 30061132Mode3_FirstTrade[tp]
291556062007.03.26 04:00buy0.10gbpusd1.95931.96851.97432007.03.26 14:591.96850.000.000.0092.00
 30061133Mode3_SecondTrade[sl]
291556102007.03.26 04:00buy0.10gbpusd1.95931.96851.97732007.03.26 14:591.96850.000.000.0092.00
 30061134Mode3_ThirdTrade[sl]
292311232007.03.26 23:06sell0.28usdjpy118.17118.57117.772007.03.27 14:32117.770.000.000.0095.10
 201010Primary Order[tp]
292311312007.03.26 23:06sell0.01usdjpy118.17118.57117.772007.03.27 14:32117.770.000.000.003.40
 301010Primary Order[tp]
292532312007.03.27 05:00sell0.10gbpusd1.96891.98191.95692007.03.30 07:531.95690.000.000.15120.00
 30061132Mode3_FirstTrade[tp]
292532422007.03.27 05:00sell0.10gbpusd1.96891.95791.95392007.03.30 13:051.95790.000.000.15110.00
 30061133Mode3_SecondTrade[sl]
292532462007.03.27 05:00sell0.10gbpusd1.96891.95781.95092007.03.30 13:051.95780.000.000.15111.00
 30061134Mode3_ThirdTrade[sl]
292601842007.03.27 07:00sell0.10eurusd1.33301.34101.32982007.03.30 12:391.32980.000.002.7032.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
292601962007.03.27 07:00sell0.10eurusd1.33301.33301.32902007.03.30 14:071.32900.000.002.7040.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
292602062007.03.27 07:00sell0.10eurusd1.33301.33111.32822007.03.30 14:591.33110.000.002.7019.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[sl]
292602172007.03.27 07:00buy0.10usdjpy117.96117.16118.362007.03.27 11:26118.360.000.000.0033.80
 30061152Mode3_FirstTrade[tp]
292602312007.03.27 07:00buy0.10usdjpy117.96117.96118.462007.03.27 14:02117.960.000.000.000.00
 30061153Mode3_SecondTrade[sl]
292602412007.03.27 07:00buy0.10usdjpy117.96117.96118.562007.03.27 14:02117.960.000.000.000.00
 30061154Mode3_ThirdTrade[sl]
292758042007.03.27 09:00buy0.10usdchf1.21431.20431.21752007.03.28 19:281.21750.000.000.8926.28
 30061142Mode3_FirstTrade[tp]
292758212007.03.27 09:00buy0.10usdchf1.21431.21431.21832007.03.29 09:261.21430.000.003.560.00
 30061143Mode3_SecondTrade[sl]
292758332007.03.27 09:00buy0.10usdchf1.21431.21431.21912007.03.29 09:261.21430.000.003.560.00
 30061144Mode3_ThirdTrade[sl]
293165652007.03.27 15:04sell0.10gbpusd1.96611.97411.95732007.03.30 07:531.95730.000.000.1588.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
293165692007.03.27 15:04sell0.10gbpusd1.96611.96611.95512007.03.30 08:021.95510.000.000.15110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
293165702007.03.27 15:04sell0.10gbpusd1.96611.96001.95292007.03.30 11:481.96000.000.000.1561.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
293343912007.03.27 20:12buy0.10usdjpy117.84117.04118.242007.03.28 12:30117.040.000.001.35-68.35
 30061152Mode3_FirstTrade[sl]
293343932007.03.27 20:12buy0.10usdjpy117.84117.04118.342007.03.28 12:30117.040.000.001.35-68.35
 30061153Mode3_SecondTrade[sl]
293343952007.03.27 20:12buy0.10usdjpy117.84117.04118.442007.03.28 12:30117.040.000.001.35-68.35
 30061154Mode3_ThirdTrade[sl]
295720462007.03.29 11:00sell0.10usdjpy117.45118.25117.052007.03.30 12:38118.250.000.00-1.43-67.65
 30061152Mode3_FirstTrade[sl]
295720502007.03.29 11:00sell0.10usdjpy117.45118.25116.952007.03.30 12:38118.250.000.00-1.43-67.65
 30061153Mode3_SecondTrade[sl]
295720642007.03.29 11:00sell0.10usdjpy117.45118.25116.852007.03.30 12:38118.250.000.00-1.43-67.65
 30061154Mode3_ThirdTrade[sl]
295899202007.03.29 13:00sell0.10gbpjpy231.10232.30229.982007.04.02 07:36232.300.000.00-5.30-101.94
 30061172Mode3_FirstTrade[sl]
295899262007.03.29 13:00sell0.10gbpjpy231.10232.30229.702007.03.29 14:39231.500.000.000.00-33.91
 30061173Mode3_SecondTrade
295899452007.03.29 13:00sell0.10gbpjpy231.10232.30229.422007.03.29 14:39231.500.000.000.00-33.91
 30061174Mode3_ThirdTrade
297104682007.03.30 09:00sell0.10usdchf1.22031.23031.21712007.03.30 15:171.21710.000.000.0026.30
 30061142Mode3_FirstTrade[tp]
297104712007.03.30 09:00sell0.10usdchf1.22031.23031.21632007.03.30 15:171.21630.000.000.0032.89
 30061143Mode3_SecondTrade[tp]
297104762007.03.30 09:00sell0.10usdchf1.22031.21831.21552007.03.30 15:211.21550.000.000.0039.49
 30061144Mode3_ThirdTrade[tp]
298510022007.04.01 22:00sell0.10eurjpy157.10157.90155.982007.04.03 05:21157.900.000.00-1.12-67.71
 30061162Mode3_FirstTrade[sl]
298510762007.04.01 22:00sell0.10eurjpy157.10157.90155.702007.04.02 23:35157.660.000.00-1.12-47.50
 30061163Mode3_SecondTrade
298511202007.04.01 22:00sell0.10eurjpy157.10157.90155.422007.04.02 23:35157.650.000.00-1.12-46.66
 30061164Mode3_ThirdTrade
298636542007.04.01 23:15buy0.10gbpusd1.96821.96021.97702007.04.02 11:501.97700.000.000.0088.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
298636582007.04.01 23:15buy0.10gbpusd1.96821.96821.97922007.04.02 13:121.97920.000.000.00110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
298636652007.04.01 23:15buy0.10gbpusd1.96821.97731.98142007.04.02 14:221.97870.000.000.00105.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
299300022007.04.02 07:00sell0.10gbpusd1.97031.98331.95532007.04.02 13:071.97940.000.000.00-91.00
 30061133Mode3_SecondTrade
299300062007.04.02 07:00sell0.10gbpusd1.97031.98331.95232007.04.02 13:071.97930.000.000.00-90.00
 30061134Mode3_ThirdTrade
299506652007.04.02 09:00sell0.10eurusd1.33501.34301.33182007.04.05 13:261.34300.000.002.70-80.00
 30061122Mode3_FirstTrade[sl]
299506712007.04.02 09:00sell0.10eurusd1.33501.34301.33102007.04.05 13:261.34300.000.002.70-80.00
 30061123Mode3_SecondTrade[sl]
299506762007.04.02 09:00sell0.10eurusd1.33501.34301.33022007.04.05 13:261.34300.000.002.70-80.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[sl]
299506932007.04.02 09:00buy0.10usdchf1.21571.20571.21892007.04.03 09:131.21890.000.000.8926.25
 30061142Mode3_FirstTrade[tp]
299506962007.04.02 09:00buy0.10usdchf1.21571.21571.21972007.04.03 15:541.21970.000.000.8932.79
 30061143Mode3_SecondTrade[tp]
299507002007.04.02 09:00buy0.10usdchf1.21571.21761.22052007.04.03 17:351.22050.000.000.8939.33
 30061144Mode3_ThirdTrade[tp]
300185762007.04.02 15:22sell0.10usdjpy117.71118.11117.312007.04.03 05:06118.110.000.00-1.43-33.86
 502010 P6B T0[sl]
300202132007.04.02 15:32sell0.10usdchf1.21411.21811.21012007.04.03 09:061.21810.000.00-0.94-32.84
 621010 P6B T0[sl]
300202222007.04.02 15:32sell0.10usdchf1.21411.22011.21012007.04.03 15:541.22010.000.00-0.94-49.18
 631010 P6B T0[sl]
300504582007.04.02 19:46buy0.10gbpusd1.97761.96961.98642007.04.05 11:001.96960.000.00-0.20-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
300504902007.04.02 19:46buy0.10gbpusd1.97761.96961.98862007.04.05 11:001.96960.000.00-0.20-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
300505092007.04.02 19:46buy0.10gbpusd1.97761.96961.99082007.04.05 11:001.96960.000.00-0.20-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
300609812007.04.03 10:37sell1.00gbpusd1.97461.97561.97002007.04.03 10:391.97560.000.000.00-100.00
  [sl]
300610682007.04.03 10:37sell1.00gbpusd1.97461.97561.97002007.04.03 10:391.97560.000.000.00-100.00
  [sl]
300613502007.04.03 10:37sell1.00gbpusd1.97461.97561.97002007.04.03 10:391.97560.000.000.00-100.00
  [sl]
300895532007.04.03 04:00sell0.10usdjpy117.94118.74117.542007.04.03 12:20118.740.000.000.00-67.37
 30061152Mode3_FirstTrade[sl]
300895602007.04.03 04:00sell0.10usdjpy117.94118.74117.442007.04.03 12:20118.740.000.000.00-67.37
 30061153Mode3_SecondTrade[sl]
300895652007.04.03 04:00sell0.10usdjpy117.94118.74117.342007.04.03 12:20118.740.000.000.00-67.37
 30061154Mode3_ThirdTrade[sl]
301768862007.04.03 11:23buy0.10usdchf1.21731.21331.22132007.04.03 17:471.22130.000.000.0032.75
 621010 P6B T0[tp]
302443332007.04.03 18:00sell0.10usdchf1.22231.23231.21912007.04.04 10:281.21910.000.00-0.9426.25
 30061142Mode3_FirstTrade[tp]
302443642007.04.03 18:00sell0.10usdchf1.22231.22231.21832007.04.04 14:381.21830.000.00-0.9432.84
 30061143Mode3_SecondTrade[tp]
302443702007.04.03 18:00sell0.10usdchf1.22231.22041.21752007.04.04 16:061.22040.000.00-0.9415.57
 30061144Mode3_ThirdTrade[sl]
303130752007.04.04 03:33sell0.10usdjpy118.88119.28118.482007.04.05 13:58118.480.000.00-4.2933.76
 502010 P6B T0[tp]
303801202007.04.04 13:01buy0.10usdchf1.22031.21631.22432007.04.05 13:101.21630.000.002.67-32.89
 621010 P6B T0[sl]
303801242007.04.04 13:01buy0.10usdchf1.22031.21431.22432007.04.05 13:221.21430.000.002.67-49.41
 631010 P6B T0[sl]
304160252007.04.04 18:00buy0.10usdjpy118.76117.96119.162007.04.06 12:32119.160.000.005.4033.57
 30061152Mode3_FirstTrade[tp]
304160272007.04.04 18:00buy0.10usdjpy118.76117.96119.262007.04.06 12:33119.260.000.005.4041.92
 30061153Mode3_SecondTrade[tp]
304160322007.04.04 18:00buy0.10usdjpy118.76119.01119.362007.04.06 13:54119.360.000.005.4050.27
 30061154Mode3_ThirdTrade[tp]
304191972007.04.04 19:00buy0.10gbpjpy234.33233.13235.732007.04.05 11:01233.750.000.006.17-48.84
 30061173Mode3_SecondTrade
304192012007.04.04 19:00buy0.10gbpjpy234.33233.13236.012007.04.05 11:00233.710.000.006.17-52.21
 30061174Mode3_ThirdTrade
305445632007.04.05 13:26sell0.10eurusd1.34311.35111.33992007.04.06 12:311.33990.000.000.5432.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
305447252007.04.05 13:27sell0.10eurusd1.34311.35111.33912007.04.06 12:311.33910.000.000.5440.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
305447962007.04.05 13:27sell0.10eurusd1.34311.34121.33832007.04.06 12:331.33830.000.000.5448.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[tp]
305837722007.04.05 17:56buy0.10usdchf1.21481.21081.21882007.04.06 12:311.21880.000.000.8932.80
 621010 P6B T0[tp]
306066622007.04.05 22:02buy0.10usdchf1.21521.20921.21922007.04.06 12:311.21920.000.000.0032.80
 631010 P6B T0[tp]
  0.00 0.00 44.25 122.81
Closed P/L: 167.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
305558562007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97158.05 159.570.000.00-2.24-33.52
 30061162Mode3_FirstTrade
305559022007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97157.77 159.570.000.00-2.24-33.52
 30061163Mode3_SecondTrade
305559092007.04.05 14:00sell0.10eurjpy159.17159.97157.49 159.570.000.00-2.24-33.52
 30061164Mode3_ThirdTrade
304191852007.04.04 19:00buy0.10gbpjpy234.33233.13235.45 234.340.000.0010.290.83
 30061172Mode3_FirstTrade
299299952007.04.02 07:00sell0.10gbpusd1.97031.98331.9583 1.96510.000.000.2152.00
 30061132Mode3_FirstTrade
307145322007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.9562 1.96510.000.000.03-1.00
 20061122Mode3_FirstTrade
307145372007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.9540 1.96510.000.000.03-1.00
 20061123Mode3_SecondTrade
307145422007.04.06 18:16sell0.10gbpusd1.96501.97301.9518 1.96510.000.000.03-1.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
306930112007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.2183 1.22210.000.00-0.94-4.91
 30061142Mode3_FirstTrade
306930172007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.2175 1.22210.000.00-0.94-4.91
 30061143Mode3_SecondTrade
306930232007.04.06 14:00sell0.10usdchf1.22151.23151.2167 1.22210.000.00-0.94-4.91
 30061144Mode3_ThirdTrade
306915802007.04.06 13:55sell0.10usdjpy119.36120.16118.96 119.330.000.00-1.432.51
 30061152Mode3_FirstTrade
  0.00 0.00 -0.38 -62.95
 Floating P/L: -63.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 167.06 Floating P/L: -63.33 Margin: 1 200.00
Balance: 5 167.06 Equity: 5 103.73 Free Margin: 3 903.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 356.06 Gross Loss: 2 189.00 Total Net Profit: 167.06
Profit Factor: 1.08 Expected Payoff: 2.06  
Absolute Drawdown: 192.48 Maximal Drawdown: 1 219.07 (20.23%) Relative Drawdown: 20.23% (1 219.07)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 47 (51.06%) Long Positions (won %): 34 (70.59%)
Profit Trades (% of total): 48 (59.26%) Loss trades (% of total): 33 (40.74%)
Largest profit trade: 120.15 loss trade: -107.24
Average profit trade: 49.08 loss trade: -66.33
Maximum consecutive wins ($): 14 (654.92) consecutive losses ($): 10 (-638.17)
Maximal consecutive profit (count): 654.92 (14) consecutive loss (count): -638.17 (10)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 4