FXDD

Account: 530587 Name: Humax Currency: USD 2007 April 11, 18:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72764952007.03.08 11:02balanceDeposit10 000.00
72765662007.03.08 11:05sell0.10eurusd1.31521.33331.31242007.03.08 16:151.31240.000.000.0028.00
72864812007.03.08 16:14buy0.80gbpusd1.92791.91521.93072007.03.08 18:121.93070.000.000.00224.00
72820122007.03.08 14:46buy0.40gbpusd1.92971.91521.93252007.03.08 18:121.93070.000.000.0040.00
72805502007.03.08 14:06buy0.20gbpusd1.93151.91521.93432007.03.08 18:121.93080.000.000.00-14.00
72765352007.03.08 11:04buy0.10gbpusd1.93331.91521.93612007.03.08 18:121.93090.000.000.00-24.00
72898962007.03.08 18:12sell0.20gbpusd1.93081.94891.92802007.03.08 23:511.92800.000.000.0056.00
73000762007.03.09 07:01sell1.60gbpusd1.93311.94581.93032007.03.09 09:331.93030.000.000.00448.00
72991292007.03.09 05:56sell0.80gbpusd1.93131.94581.92852007.03.09 09:331.93020.000.000.0088.00
72959702007.03.09 02:03sell0.40gbpusd1.92951.94581.92672007.03.09 09:331.93010.000.000.00-24.00
72947132007.03.08 23:51sell0.20gbpusd1.92771.94581.92492007.03.09 09:331.92990.000.00-0.20-44.00
73043642007.03.09 10:50buy0.40gbpusd1.92801.91171.93082007.03.09 12:551.93080.000.000.00112.00
73026572007.03.09 09:34buy0.20gbpusd1.92981.91171.93262007.03.09 12:551.93070.000.000.0018.00
72932762007.03.08 21:37sell0.40eurusd1.31411.33041.31132007.03.09 15:401.31130.000.002.10112.00
72865292007.03.08 16:15sell0.20eurusd1.31231.33041.30952007.03.09 15:531.30950.000.001.0556.00
73242802007.03.12 00:36sell0.40gbpusd1.93341.94971.93062007.03.12 01:151.93270.000.000.0028.00
73242762007.03.12 00:36sell0.20eurusd1.31171.32981.30892007.03.12 01:151.31150.000.000.004.00
73066762007.03.09 12:55sell0.20gbpusd1.93091.94901.92812007.03.12 01:161.93280.000.00-0.20-38.00
73248542007.03.12 01:26buy0.10gbpusd1.93301.91491.93582007.03.12 02:501.93580.000.000.0028.00
73258542007.03.12 02:50sell0.40gbpusd1.93641.95091.93362007.03.12 03:421.93360.000.000.00112.00
73249942007.03.12 01:39sell0.20gbpusd1.93451.95081.93172007.03.12 03:421.93360.000.000.0018.00
73248552007.03.12 01:26sell0.10gbpusd1.93261.95071.92982007.03.12 03:421.93350.000.000.00-9.00
73272662007.03.12 03:37buy0.20gbpusd1.93441.91811.93722007.03.12 10:341.93720.000.000.0056.00
73257932007.03.12 02:50buy0.10gbpusd1.93621.91811.93902007.03.12 10:341.93720.000.000.0010.00
73248232007.03.12 01:18buy0.10eurusd1.31171.29361.31452007.03.12 11:531.31450.000.000.0028.00
73343002007.03.12 10:34buy0.10gbpusd1.93771.91961.94052007.03.12 12:341.94050.000.000.0028.00
73415942007.03.12 13:08sell3.20gbpusd1.94301.95211.94022007.03.12 14:361.94020.000.000.00896.00
73409072007.03.12 12:43sell1.60gbpusd1.94121.95211.93842007.03.12 14:361.94000.000.000.00192.00
73343882007.03.12 10:34sell0.80gbpusd1.93941.95211.93662007.03.12 14:361.93960.000.000.00-16.00
73339102007.03.12 10:26sell0.40gbpusd1.93691.95141.93412007.03.12 14:361.93970.000.000.00-112.00
73329412007.03.12 09:55sell0.20gbpusd1.93481.95111.93202007.03.12 14:361.93960.000.000.00-96.00
73274122007.03.12 03:43sell0.10gbpusd1.93301.95111.93022007.03.12 14:361.93970.000.000.00-67.00
73439102007.03.12 14:36sell0.10gbpusd1.93941.95751.93662007.03.12 15:221.93660.000.000.0028.00
73461452007.03.12 15:23sell0.10gbpusd1.93611.95421.93332007.03.12 15:291.93330.000.000.0028.00
73469462007.03.12 15:29sell0.10gbpusd1.93291.95101.93012007.03.12 16:111.93010.000.000.0028.00
73384682007.03.12 12:00buy0.40usdchf1.23071.21621.23352007.03.12 16:111.22680.000.000.00-127.16
73380922007.03.12 11:53sell0.10eurusd1.31451.33261.31172007.03.12 16:111.31570.000.000.00-12.00
73399012007.03.12 12:30buy0.80usdchf1.22881.21611.23162007.03.12 16:111.22680.000.000.00-130.42
73399112007.03.12 12:30sell0.20eurusd1.31631.33261.31352007.03.12 16:111.31570.000.000.0012.00
73403542007.03.12 12:34sell0.80eurusd1.31681.32951.31402007.03.12 16:111.31570.000.000.0088.00
73404112007.03.12 12:35buy0.10gbpusd1.94101.92291.94382007.03.12 16:111.92880.000.000.00-122.00
73375652007.03.12 11:47buy0.20usdchf1.23251.21621.23532007.03.12 16:111.22680.000.000.00-92.92
73350382007.03.12 10:49sell0.20eurusd1.31321.32951.31042007.03.12 16:111.31570.000.000.00-50.00
73248152007.03.12 01:17buy0.10usdchf1.23431.21621.23712007.03.12 16:111.22680.000.000.00-61.13
73441482007.03.12 14:40buy0.20gbpusd1.93911.92281.94192007.03.12 16:111.92880.000.000.00-206.00
73443282007.03.12 14:43sell0.40eurusd1.31811.33261.31532007.03.12 16:111.31570.000.000.0096.00
73450982007.03.12 15:06buy1.60usdchf1.22691.21601.22972007.03.12 16:111.22680.000.000.00-13.04
73459032007.03.12 15:22buy0.40gbpusd1.93701.92251.93982007.03.12 16:111.92880.000.000.00-328.00
73388132007.03.12 12:08sell0.40eurusd1.31501.32951.31222007.03.12 16:111.31570.000.000.00-28.00
73464532007.03.12 15:25buy0.80gbpusd1.93521.92251.93802007.03.12 16:111.92880.000.000.00-512.00
73466012007.03.12 15:25buy1.60gbpusd1.93341.92251.93622007.03.12 16:111.92880.000.000.00-736.00
73248242007.03.12 01:19sell0.10eurusd1.31141.32951.30862007.03.12 16:111.31570.000.000.00-43.00
73472442007.03.12 15:30buy3.20gbpusd1.93131.92221.93412007.03.12 16:111.92880.000.000.00-800.00
73494112007.03.12 16:11buy0.10gbpusd1.93011.91201.93292007.03.12 16:111.92880.000.000.00-13.00
73494902007.03.12 16:11sell0.10gbpusd1.92901.94711.92622007.03.12 16:161.92620.000.000.0028.00
73501132007.03.12 16:15buy0.20gbpusd1.92721.91091.93002007.03.12 17:391.93000.000.000.0056.00
73494492007.03.12 16:11buy0.10gbpusd1.92921.91111.93202007.03.12 17:391.93000.000.000.008.00
73495082007.03.12 16:11buy0.10eurusd1.31581.29771.31862007.03.12 18:121.31860.000.000.0028.00
73568212007.03.12 18:12sell0.80gbpusd1.93131.94401.92852007.03.13 09:251.92850.000.00-0.56224.00
73538062007.03.12 17:37sell0.40gbpusd1.92951.94401.92672007.03.13 09:251.92840.000.00-0.2844.00
73517692007.03.12 16:41sell0.20gbpusd1.92771.94401.92492007.03.13 09:251.92840.000.00-0.14-14.00
73504502007.03.12 16:16sell0.10gbpusd1.92581.94391.92302007.03.13 09:261.92820.000.00-0.07-24.00
73570652007.03.12 18:13sell0.40eurusd1.31931.33381.31652007.03.13 10:041.31650.000.002.12112.00
73544612007.03.12 17:45sell0.20eurusd1.31751.33381.31472007.03.13 10:051.31650.000.001.0620.00
73495592007.03.12 16:11sell0.10eurusd1.31561.33371.31282007.03.13 10:051.31640.000.000.53-8.00
73775562007.03.13 09:25buy0.20gbpusd1.92851.91221.93132007.03.13 12:301.93130.000.000.0056.00
73540772007.03.12 17:39buy0.10gbpusd1.93041.91231.93322007.03.13 12:301.93140.000.00-0.1010.00
73835542007.03.13 12:31sell0.40gbpusd1.93131.94581.92852007.03.13 12:581.92850.000.000.00112.00
73781212007.03.13 09:43sell0.20gbpusd1.92951.94581.92672007.03.13 12:581.92850.000.000.0020.00
73775902007.03.13 09:26sell0.10gbpusd1.92771.94581.92492007.03.13 12:591.92860.000.000.00-9.00
73842542007.03.13 12:59buy0.40gbpusd1.92781.91331.93062007.03.13 15:201.93060.000.000.00112.00
73838212007.03.13 12:40buy0.20gbpusd1.92961.91331.93242007.03.13 15:201.93060.000.000.0020.00
73835242007.03.13 12:31buy0.10gbpusd1.93161.91351.93442007.03.13 15:201.93060.000.000.00-10.00
73788582007.03.13 10:05buy0.10eurusd1.31651.29841.31932007.03.13 15:301.31930.000.000.0028.00
73776612007.03.13 09:26buy0.20eurusd1.31701.30071.31982007.03.13 15:311.31980.000.000.0056.00
73567242007.03.12 18:12buy0.10eurusd1.31881.30071.32162007.03.13 15:311.31980.000.00-0.7410.00
73890392007.03.13 15:20buy0.10gbpusd1.93111.91301.93392007.03.13 16:021.93390.000.000.0028.00
73922832007.03.13 16:04buy0.40usdchf1.21761.20311.22042007.03.13 17:231.22040.000.000.0091.77
73911582007.03.13 15:54buy0.20usdchf1.21941.20311.22222007.03.13 17:231.22050.000.000.0018.03
73881692007.03.13 14:49buy0.10usdchf1.22131.20321.22412007.03.13 17:231.22050.000.000.00-6.55
73921982007.03.13 16:04buy3.20usdchf1.21801.20891.22082007.03.13 17:231.22080.000.000.00733.94
73900732007.03.13 15:31buy1.60usdchf1.21981.20891.22262007.03.13 17:231.22080.000.000.00131.06
73870412007.03.13 14:19buy0.80usdchf1.22161.20891.22442007.03.13 17:231.22070.000.000.00-58.98
73863282007.03.13 14:13buy0.40usdchf1.22341.20891.22622007.03.13 17:231.22070.000.000.00-88.47
73564592007.03.12 18:10buy0.20usdchf1.22521.20891.22802007.03.13 17:231.22060.000.001.57-75.37
73495032007.03.12 16:11buy0.10usdchf1.22701.20891.22982007.03.13 17:231.22070.000.000.79-51.61
73919802007.03.13 16:02sell0.10gbpusd1.93381.95191.93102007.03.13 19:031.93100.000.000.0028.00
73918212007.03.13 16:01sell0.80gbpusd1.93371.94641.93092007.03.13 19:031.93090.000.000.00224.00
73897192007.03.13 15:31sell0.40gbpusd1.93181.94631.92902007.03.13 19:031.93080.000.000.0040.00
73870032007.03.13 14:18sell0.20gbpusd1.92991.94621.92712007.03.13 19:031.93060.000.000.00-14.00
73842112007.03.13 12:59sell0.10gbpusd1.92811.94621.92532007.03.13 19:031.93080.000.000.00-27.00
73977102007.03.13 18:41sell0.20usdchf1.22241.23871.21962007.03.13 19:211.21960.000.000.0045.92
73953462007.03.13 17:23sell0.10usdchf1.22061.23871.21782007.03.13 19:211.21960.000.000.008.20
73990512007.03.13 19:21sell0.20gbpusd1.93241.94871.92962007.03.13 22:481.92960.000.000.0056.00
73982902007.03.13 19:03sell0.10gbpusd1.93051.94861.92772007.03.13 22:481.92960.000.000.009.00
74070662007.03.14 02:19buy0.20gbpusd1.92791.91161.93072007.03.14 04:191.93070.000.000.0056.00
74032032007.03.13 22:49buy0.10gbpusd1.92971.91161.93252007.03.14 04:201.93060.000.00-0.109.00
74041702007.03.13 23:39buy0.20gbpusd1.92891.91261.93172007.03.14 04:241.93170.000.00-0.2056.00
73983122007.03.13 19:03buy0.10gbpusd1.93071.91261.93352007.03.14 04:241.93170.000.00-0.1010.00
74095452007.03.14 04:20sell0.10gbpusd1.93081.94891.92802007.03.14 07:541.92800.000.000.0028.00
74130782007.03.14 08:13sell0.20gbpusd1.92871.94141.92592007.03.14 09:421.92590.000.000.0056.00
74125302007.03.14 07:54sell0.10gbpusd1.92691.94141.92412007.03.14 09:431.92590.000.000.0010.00
74154382007.03.14 09:43sell0.10gbpusd1.92551.94001.92272007.03.14 10:341.92270.000.000.0028.00
74160252007.03.14 09:48buy0.80usdchf1.21551.20641.21832007.03.14 12:151.21830.000.000.00183.86
74013562007.03.13 21:12buy0.40usdchf1.21731.20281.22012007.03.14 12:151.21830.000.003.1432.83
73991852007.03.13 19:22buy0.20usdchf1.21911.20281.22192007.03.14 12:151.21830.000.001.57-13.13
73954142007.03.13 17:23buy0.10usdchf1.22091.20281.22372007.03.14 12:151.21840.000.000.79-20.52
74124262007.03.14 07:49buy0.40usdchf1.21591.20501.21872007.03.14 12:171.21870.000.000.0091.90
74013042007.03.13 21:10buy0.20usdchf1.21771.20141.22052007.03.14 12:171.21870.000.001.5716.41
73990922007.03.13 19:21buy0.10usdchf1.21951.20141.22232007.03.14 12:171.21860.000.000.79-7.39
73913002007.03.13 15:56sell0.20eurusd1.32091.33721.31812007.03.14 14:191.31810.000.001.0656.00
73894682007.03.13 15:30sell0.10eurusd1.31911.33721.31632007.03.14 14:191.31820.000.000.539.00
74200392007.03.14 10:34buy0.10gbpusd1.92291.90841.92572007.03.14 16:371.92570.000.000.0028.00
74186782007.03.14 10:16buy3.20gbpusd1.92311.91761.92592007.03.14 16:371.92590.000.000.00896.00
74160832007.03.14 09:48buy1.60gbpusd1.92491.91761.92772007.03.14 16:371.92650.000.000.00256.00
74149682007.03.14 09:34buy0.80gbpusd1.92671.91761.92952007.03.14 16:371.92670.000.000.000.00
74101642007.03.14 04:48buy0.40gbpusd1.92851.91761.93132007.03.14 16:371.92720.000.000.00-52.00
74099452007.03.14 04:39buy0.20gbpusd1.93041.91771.93322007.03.14 16:371.92750.000.000.00-58.00
74097012007.03.14 04:24buy0.10gbpusd1.93231.91421.93512007.03.14 16:371.92760.000.000.00-47.00
74391212007.03.14 16:37buy0.10gbpusd1.92681.91231.92962007.03.14 17:011.92960.000.000.0028.00
74335362007.03.14 14:19buy0.10eurusd1.31801.30351.32082007.03.14 17:171.32080.000.000.0028.00
74156992007.03.14 09:44buy0.20eurusd1.31841.30571.32122007.03.14 17:201.32120.000.000.0056.00
73897082007.03.13 15:31buy0.10eurusd1.32021.30211.32302007.03.14 17:201.32120.000.00-0.7410.00
74263422007.03.14 12:15sell0.10usdchf1.21841.23291.21562007.03.14 17:201.21560.000.000.0023.03
74448112007.03.14 18:30sell1.60gbpusd1.93681.94411.93402007.03.14 18:591.93400.000.000.00448.00
74443072007.03.14 18:20sell0.80gbpusd1.93501.94411.93222007.03.14 18:591.93380.000.000.0096.00
74425262007.03.14 17:38sell0.40gbpusd1.93321.94411.93042007.03.14 19:001.93400.000.000.00-32.00
74421392007.03.14 17:35sell0.20gbpusd1.93141.94411.92862007.03.14 19:001.93390.000.000.00-50.00
74401802007.03.14 17:01sell0.10gbpusd1.92961.94411.92682007.03.14 19:001.93390.000.000.00-43.00
74414872007.03.14 17:20sell0.10usdchf1.21531.22981.21252007.03.14 19:031.21250.000.000.0023.09
74412082007.03.14 17:17buy0.10eurusd1.32101.30651.32382007.03.14 19:111.32380.000.000.0028.00
74478222007.03.14 19:14buy0.20usdchf1.21061.19791.21342007.03.14 20:111.21340.000.000.0046.15
74466182007.03.14 19:03buy0.10usdchf1.21251.19801.21532007.03.14 20:111.21350.000.000.008.24
74473572007.03.14 19:12buy1.60usdchf1.21171.20441.21452007.03.14 20:271.21450.000.000.00368.88
74457852007.03.14 18:54buy0.80usdchf1.21351.20441.21632007.03.14 20:271.21440.000.000.0059.29
74419542007.03.14 17:30buy0.40usdchf1.21531.20441.21812007.03.14 20:271.21420.000.000.00-36.24
74287872007.03.14 12:58buy0.20usdchf1.21711.20441.21992007.03.14 20:271.21410.000.000.00-49.42
74265462007.03.14 12:17buy0.10usdchf1.21891.20441.22172007.03.14 20:271.21400.000.000.00-40.36
74499882007.03.14 20:11buy0.10usdchf1.21391.19941.21672007.03.14 21:391.21670.000.000.0023.01
74551512007.03.14 22:54sell0.40gbpusd1.93721.94811.93442007.03.15 00:571.93440.000.00-0.23112.00
74536792007.03.14 21:54sell0.20gbpusd1.93541.94811.93262007.03.15 00:571.93440.000.00-0.1220.00
74551412007.03.14 22:54sell3.20gbpusd1.93711.94261.93432007.03.15 00:581.93430.000.00-1.86896.00
74462182007.03.14 19:00sell0.10gbpusd1.93361.94811.93082007.03.15 00:581.93430.000.00-0.06-7.00
74443182007.03.14 18:20sell1.60gbpusd1.93531.94261.93252007.03.15 00:581.93430.000.00-0.93160.00
74425302007.03.14 17:38sell0.80gbpusd1.93331.94241.93052007.03.15 00:581.93450.000.00-0.46-96.00
74421492007.03.14 17:35sell0.40gbpusd1.93141.94231.92862007.03.15 00:581.93450.000.00-0.23-124.00
74402102007.03.14 17:01sell0.20gbpusd1.92961.94231.92682007.03.15 00:581.93450.000.00-0.12-98.00
74392032007.03.14 16:37sell0.10gbpusd1.92781.94231.92502007.03.15 00:581.93450.000.00-0.06-67.00
74571082007.03.15 00:58buy0.10gbpusd1.93441.91991.93722007.03.15 02:391.93720.000.000.0028.00
74591072007.03.15 02:39sell0.40gbpusd1.93771.94861.93492007.03.15 07:411.93490.000.000.00112.00
74587482007.03.15 02:15sell0.20gbpusd1.93581.94851.93302007.03.15 07:421.93500.000.000.0016.00
74571052007.03.15 00:58sell0.10gbpusd1.93401.94851.93122007.03.15 07:421.93490.000.000.00-9.00
74473042007.03.14 19:11sell0.10eurusd1.32381.33831.32102007.03.15 11:121.32100.000.001.7528.00
74687512007.03.15 11:17buy0.40gbpusd1.93131.92041.93412007.03.15 11:521.93410.000.000.00112.00
74643502007.03.15 08:15buy0.20gbpusd1.93321.92051.93602007.03.15 11:521.93410.000.000.0018.00
74636832007.03.15 07:42buy0.10gbpusd1.93501.92051.93782007.03.15 11:521.93410.000.000.00-9.00
74532402007.03.14 21:39buy0.10usdchf1.21701.20251.21982007.03.15 11:561.21980.000.002.4822.95
74458052007.03.14 18:54sell0.20eurusd1.32311.33581.32032007.03.15 12:061.32030.000.003.4956.00
74414172007.03.14 17:20sell0.10eurusd1.32131.33581.31852007.03.15 12:061.32030.000.001.7510.00
74687032007.03.15 11:17buy0.80gbpusd1.93221.92311.93502007.03.15 13:391.93500.000.000.00224.00
74642242007.03.15 08:14buy0.40gbpusd1.93401.92311.93682007.03.15 13:391.93490.000.000.0036.00
74619222007.03.15 04:57buy0.20gbpusd1.93581.92311.93862007.03.15 13:391.93490.000.000.00-18.00
74590992007.03.15 02:39buy0.10gbpusd1.93771.92321.94052007.03.15 13:391.93480.000.000.00-29.00
74706362007.03.15 12:17buy0.20gbpusd1.93281.92011.93562007.03.15 14:221.93560.000.000.0056.00
74697232007.03.15 11:52buy0.10gbpusd1.93461.92011.93742007.03.15 14:231.93560.000.000.0010.00
74707562007.03.15 12:18sell1.60usdchf1.22151.22881.21872007.03.15 15:321.21870.000.000.00367.60
74698782007.03.15 11:56sell0.80usdchf1.21971.22881.21692007.03.15 15:321.21840.000.000.0085.36
74565762007.03.15 00:26sell0.40usdchf1.21791.22881.21512007.03.15 15:321.21850.000.000.00-19.70
74531462007.03.14 21:39sell0.20usdchf1.21611.22881.21332007.03.15 15:321.21860.000.00-5.69-41.03
74506162007.03.14 20:27sell0.10usdchf1.21421.22871.21142007.03.15 15:321.21840.000.00-2.84-34.47
74698882007.03.15 11:56sell0.10usdchf1.21981.23431.21702007.03.15 16:121.21700.000.000.0023.01
74683322007.03.15 11:12buy0.10eurusd1.32101.30651.32382007.03.15 16:201.32380.000.000.0028.00
74740422007.03.15 14:44sell0.20gbpusd1.93671.94941.93392007.03.15 16:341.93390.000.000.0056.00
74724862007.03.15 13:39sell0.10gbpusd1.93491.94941.93212007.03.15 16:341.93390.000.000.0010.00
74778412007.03.15 16:22buy0.40usdchf1.21441.20351.21722007.03.15 16:371.21720.000.000.0092.01
74771502007.03.15 16:12buy0.20usdchf1.21651.20381.21932007.03.15 16:371.21720.000.000.0011.50
74754782007.03.15 15:32buy0.10usdchf1.21831.20381.22112007.03.15 16:371.21740.000.000.00-7.39
74771202007.03.15 16:12sell0.10usdchf1.21661.23111.21382007.03.15 17:551.21380.000.000.0023.07
74793552007.03.15 16:51buy0.20eurusd1.32211.30941.32492007.03.15 18:391.32490.000.000.0056.00
74775842007.03.15 16:21buy0.10eurusd1.32391.30941.32672007.03.15 18:391.32490.000.000.0010.00
74787322007.03.15 16:34buy0.10gbpusd1.93381.91931.93662007.03.15 18:591.93660.000.000.0028.00
74785942007.03.15 16:32buy0.20gbpusd1.93421.92151.93702007.03.15 19:091.93700.000.000.0056.00
74735042007.03.15 14:23buy0.10gbpusd1.93611.92161.93892007.03.15 19:091.93700.000.000.009.00
74812592007.03.15 17:55buy0.10usdchf1.21381.19931.21662007.03.15 19:311.21660.000.000.0023.01
74810322007.03.15 17:51buy0.40usdchf1.21421.20331.21702007.03.15 19:321.21700.000.000.0092.03
74806292007.03.15 17:43buy0.20usdchf1.21601.20331.21882007.03.15 19:321.21680.000.000.0013.15
74788722007.03.15 16:37buy0.10usdchf1.21781.20331.22062007.03.15 19:331.21680.000.000.00-8.22
74855122007.03.15 20:02sell0.20usdchf1.21851.23121.21572007.03.16 02:191.21570.000.00-1.9846.06
74843162007.03.15 19:33sell0.10usdchf1.21671.23121.21392007.03.16 02:191.21580.000.00-0.997.40
74894722007.03.16 02:19sell0.10usdchf1.21571.23021.21292007.03.16 03:431.21290.000.000.0023.09
74923782007.03.16 03:43sell0.10usdchf1.21251.22701.20972007.03.16 04:571.20970.000.000.0023.15
74947732007.03.16 04:58buy1.60usdchf1.20941.20211.21222007.03.16 07:341.21220.000.000.00369.58
74937192007.03.16 04:13buy0.80usdchf1.21121.20211.21402007.03.16 07:341.21210.000.000.0059.40
74917242007.03.16 03:14buy0.40usdchf1.21301.20211.21582007.03.16 07:341.21210.000.000.00-29.70
74896702007.03.16 02:20buy0.20usdchf1.21481.20211.21762007.03.16 07:341.21200.000.000.00-46.20
74842322007.03.15 19:32buy0.10usdchf1.21701.20251.21982007.03.16 07:351.21210.000.000.79-40.43
74955862007.03.16 05:05sell0.40gbpusd1.94021.95111.93742007.03.16 09:051.93740.000.000.00112.00
74906552007.03.16 02:35sell0.20gbpusd1.93841.95111.93562007.03.16 09:051.93740.000.000.0020.00
74827292007.03.15 18:59sell0.10gbpusd1.93651.95101.93372007.03.16 09:051.93750.000.00-0.07-10.00
74980222007.03.16 07:16sell0.20usdchf1.21111.22381.20832007.03.16 10:401.20830.000.000.0046.35
74946772007.03.16 04:57sell0.10usdchf1.20931.22381.20652007.03.16 10:401.20830.000.000.008.28
74913492007.03.16 03:01sell1.60eurusd1.32831.33561.32552007.03.16 11:341.33250.000.000.00-672.00
74832022007.03.15 19:09sell0.10gbpusd1.93711.95161.93432007.03.16 11:341.94430.000.00-0.07-72.00
74918322007.03.16 03:20sell0.40eurusd1.32831.33921.32552007.03.16 11:341.33250.000.000.00-168.00
74823922007.03.15 18:39sell0.10eurusd1.32471.33921.32192007.03.16 11:341.33250.000.000.53-78.00
74775612007.03.15 16:21sell0.40eurusd1.32381.33471.32102007.03.16 11:341.33250.000.002.12-348.00
74896932007.03.16 02:20sell0.80eurusd1.32641.33551.32362007.03.16 11:341.33250.000.000.00-488.00
74739752007.03.15 14:41sell0.20eurusd1.32201.33471.31922007.03.16 11:341.33250.000.001.06-210.00
74948372007.03.16 04:59sell3.20eurusd1.33031.33581.32752007.03.16 11:341.33250.000.000.00-704.00
74948752007.03.16 04:59sell0.80eurusd1.33031.33941.32752007.03.16 11:341.33250.000.000.00-176.00
74950792007.03.16 05:00sell0.20gbpusd1.93891.95161.93612007.03.16 11:341.94430.000.000.00-108.00
74702282007.03.15 12:06sell0.10eurusd1.32021.33471.31742007.03.16 11:341.33250.000.000.53-123.00
74897412007.03.16 02:21sell0.20eurusd1.32651.33921.32372007.03.16 11:341.33250.000.000.00-120.00
74984702007.03.16 07:35buy0.10usdchf1.21251.19801.21532007.03.16 11:341.20760.000.000.00-40.58
74996142007.03.16 09:05sell0.10gbpusd1.93711.95161.93432007.03.16 11:341.94430.000.000.00-72.00
75005402007.03.16 09:51buy0.20usdchf1.21061.19791.21342007.03.16 11:341.20760.000.000.00-49.69
75007512007.03.16 09:58sell0.20gbpusd1.93901.95171.93622007.03.16 11:341.94430.000.000.00-106.00
75013332007.03.16 10:09sell0.40gbpusd1.94071.95161.93792007.03.16 11:341.94430.000.000.00-144.00
75013532007.03.16 10:09sell0.40gbpusd1.94091.95181.93812007.03.16 11:341.94430.000.000.00-136.00
75019842007.03.16 10:27buy0.40usdchf1.20871.19781.21152007.03.16 11:341.20760.000.000.00-36.44
75024652007.03.16 10:37sell0.80gbpusd1.94271.95181.93992007.03.16 11:341.94430.000.000.00-128.00
75024712007.03.16 10:37sell0.80gbpusd1.94261.95171.93982007.03.16 11:341.94430.000.000.00-136.00
75027342007.03.16 10:40sell0.10usdchf1.20801.22251.20522007.03.16 11:341.20790.000.000.000.83
75038122007.03.16 11:15sell0.20usdchf1.20981.22251.20702007.03.16 11:341.20790.000.000.0031.46
75046542007.03.16 11:33sell6.40eurusd1.33221.33591.32942007.03.16 11:341.33250.000.000.00-192.00
75050092007.03.16 11:38buy0.20gbpusd1.94241.92971.94522007.03.16 12:201.94520.000.000.0056.00
75047332007.03.16 11:34buy0.10gbpusd1.94421.92971.94702007.03.16 12:201.94530.000.000.0011.00
75047112007.03.16 11:34sell0.10usdchf1.20751.22201.20472007.03.16 13:071.20470.000.000.0023.24
75052712007.03.16 11:43buy0.20eurusd1.33061.31791.33342007.03.16 13:441.33340.000.000.0056.00
75047522007.03.16 11:34buy0.10eurusd1.33241.31791.33522007.03.16 13:441.33330.000.000.009.00
75066202007.03.16 12:20buy0.10gbpusd1.94591.93141.94872007.03.16 13:551.94870.000.000.0028.00
75104422007.03.16 14:03sell0.80gbpusd1.94901.95811.94622007.03.16 16:161.94620.000.000.00224.00
75065892007.03.16 12:20sell0.20gbpusd1.94541.95811.94262007.03.16 16:161.94550.000.000.00-2.00
75074892007.03.16 12:33sell0.40gbpusd1.94721.95811.94442007.03.16 16:161.94570.000.000.0060.00
75047462007.03.16 11:34sell0.10gbpusd1.94361.95811.94082007.03.16 16:161.94560.000.000.00-20.00
75088102007.03.16 13:09buy0.40usdchf1.20421.19331.20702007.03.16 16:261.20700.000.000.0092.79
75061542007.03.16 12:16buy0.20usdchf1.20601.19331.20882007.03.16 16:261.20710.000.000.0018.23
75047362007.03.16 11:34buy0.10usdchf1.20791.19341.21072007.03.16 16:261.20700.000.000.00-7.46
75106062007.03.16 14:05sell0.20eurusd1.33391.34661.33112007.03.16 18:451.33110.000.000.0056.00
75047622007.03.16 11:34sell0.10eurusd1.33211.34661.32932007.03.16 18:451.33110.000.000.0010.00
75158202007.03.16 16:33sell0.20gbpusd1.94691.95961.94412007.03.16 18:471.94410.000.000.0056.00
75152382007.03.16 16:16sell0.10gbpusd1.94511.95961.94232007.03.16 18:471.94420.000.000.009.00
75191872007.03.16 18:47sell0.10gbpusd1.94371.95821.94092007.03.16 21:071.94090.000.000.0028.00
75211082007.03.16 20:30sell0.40usdchf1.20811.21901.20532007.03.19 01:281.20530.000.00-3.9692.92
75150192007.03.16 16:16sell0.20usdchf1.20631.21901.20352007.03.19 01:281.20540.000.00-1.9814.93
75086222007.03.16 13:07sell0.10usdchf1.20451.21901.20172007.03.19 01:281.20550.000.00-0.99-8.30
75243172007.03.19 01:15buy0.20gbpusd1.93881.92611.94162007.03.19 02:421.94160.000.000.0056.00
75214712007.03.16 21:07buy0.10gbpusd1.94091.92641.94372007.03.19 02:421.94160.000.00-0.107.00
75242222007.03.19 01:14buy3.20gbpusd1.94001.93451.94282007.03.19 03:561.94280.000.000.00896.00
75209942007.03.16 20:23buy1.60gbpusd1.94181.93451.94462007.03.19 03:561.94280.000.00-1.58160.00
75193262007.03.16 18:50buy0.80gbpusd1.94361.93451.94642007.03.19 03:561.94290.000.00-0.79-56.00
75189362007.03.16 18:44buy0.40gbpusd1.94541.93451.94822007.03.19 03:561.94290.000.00-0.40-100.00
75146452007.03.16 16:11buy0.20gbpusd1.94721.93451.95002007.03.19 03:561.94300.000.00-0.20-84.00
75101032007.03.16 13:55buy0.10gbpusd1.94901.93451.95182007.03.19 03:561.94310.000.00-0.10-59.00
75269542007.03.19 03:56sell0.10gbpusd1.94301.95751.94022007.03.19 04:341.94020.000.000.0028.00
75245592007.03.19 01:28buy0.20usdchf1.20541.19271.20822007.03.19 05:081.20820.000.000.0046.35
75156132007.03.16 16:27buy0.10usdchf1.20721.19271.21002007.03.19 05:081.20810.000.000.797.45
75295122007.03.19 04:34buy0.20gbpusd1.94011.92741.94292007.03.19 05:371.94290.000.000.0056.00
75255462007.03.19 02:42buy0.10gbpusd1.94201.92751.94482007.03.19 05:371.94300.000.000.0010.00
75313282007.03.19 05:41buy0.20gbpusd1.94161.92891.94442007.03.19 11:071.94440.000.000.0056.00
75312382007.03.19 05:37buy0.10gbpusd1.94341.92891.94622007.03.19 11:071.94450.000.000.0011.00
75381362007.03.19 11:34sell0.80gbpusd1.94501.95411.94222007.03.19 13:191.94220.000.000.00224.00
75372302007.03.19 11:04sell0.40gbpusd1.94321.95411.94042007.03.19 13:191.94220.000.000.0040.00
75301022007.03.19 04:56sell0.20gbpusd1.94141.95411.93862007.03.19 13:191.94220.000.000.00-16.00
75295252007.03.19 04:34sell0.10gbpusd1.93961.95411.93682007.03.19 13:191.94210.000.000.00-25.00
75403012007.03.19 12:50buy0.20gbpusd1.94321.93051.94602007.03.19 16:011.94600.000.000.0056.00
75374822007.03.19 11:07buy0.10gbpusd1.94501.93051.94782007.03.19 16:011.94600.000.000.0010.00
75450802007.03.19 16:11sell0.80gbpusd1.94701.95611.94422007.03.19 20:141.94420.000.000.00224.00
75434412007.03.19 15:07sell0.40gbpusd1.94521.95611.94242007.03.19 20:141.94420.000.000.0040.00
75422232007.03.19 13:59sell0.20gbpusd1.94341.95611.94062007.03.19 20:141.94430.000.000.00-18.00
75413802007.03.19 13:19sell0.10gbpusd1.94161.95611.93882007.03.19 20:141.94420.000.000.00-26.00
75447952007.03.19 16:01sell0.10gbpusd1.94611.96061.94332007.03.19 20:221.94330.000.000.0028.00
75489012007.03.19 19:27sell3.20usdchf1.21451.22001.21172007.03.20 01:401.21170.000.00-32.32739.46
75410242007.03.19 13:09sell1.60usdchf1.21271.22001.20992007.03.20 01:401.21170.000.00-16.16132.05
75399242007.03.19 12:38sell0.80usdchf1.21071.21981.20792007.03.20 01:401.21180.000.00-8.08-72.62
75344962007.03.19 09:28sell0.40usdchf1.20891.21981.20612007.03.20 01:401.21170.000.00-4.04-92.43
75280072007.03.19 04:15sell0.20usdchf1.20711.21981.20432007.03.20 01:411.21170.000.00-2.02-75.93
75245782007.03.19 01:29sell0.10usdchf1.20531.21981.20252007.03.20 01:411.21180.000.00-1.01-53.64
75495852007.03.19 20:22buy0.10gbpusd1.94341.92891.94622007.03.20 02:371.94620.000.00-0.1328.00
75558802007.03.20 04:39buy0.20gbpusd1.94481.93211.94762007.03.20 10:321.94760.000.000.0056.00
75536592007.03.20 02:38buy0.10gbpusd1.94661.93211.94942007.03.20 10:321.94760.000.000.0010.00
75571172007.03.20 05:46buy0.80eurusd1.32791.31881.33072007.03.20 10:521.33070.000.000.00224.00
75346392007.03.19 09:33buy0.40eurusd1.32971.31881.33252007.03.20 10:521.33070.000.00-2.5840.00
75151322007.03.16 16:16buy0.20eurusd1.33161.31891.33442007.03.20 10:521.33060.000.00-2.77-20.00
75096822007.03.16 13:44buy0.10eurusd1.33341.31891.33622007.03.20 10:521.33050.000.00-1.39-29.00
75652692007.03.20 11:19sell0.80gbpusd1.94921.95831.94642007.03.20 12:161.94640.000.000.00224.00
75633632007.03.20 10:31sell0.40gbpusd1.94731.95821.94452007.03.20 12:161.94640.000.000.0036.00
75528192007.03.20 01:43sell0.20gbpusd1.94551.95821.94272007.03.20 12:161.94640.000.000.00-18.00
75494782007.03.19 20:14sell0.10gbpusd1.94371.95821.94092007.03.20 12:161.94630.000.00-0.10-26.00
75675022007.03.20 12:22buy0.40gbpusd1.94431.93341.94712007.03.20 12:301.94710.000.000.00112.00
75674872007.03.20 12:22buy0.20gbpusd1.94431.93161.94712007.03.20 12:301.94710.000.000.0056.00
75672332007.03.20 12:17buy0.10gbpusd1.94611.93161.94892007.03.20 12:301.94860.000.000.0025.00
75672272007.03.20 12:17buy0.20gbpusd1.94621.93351.94902007.03.20 12:301.94870.000.000.0050.00
75634372007.03.20 10:33buy0.10gbpusd1.94811.93361.95092007.03.20 12:301.94880.000.000.007.00
75680002007.03.20 12:30buy0.10gbpusd1.94901.93451.95182007.03.20 12:331.95180.000.000.0028.00
75688972007.03.20 12:39buy0.20gbpusd1.95041.93771.95322007.03.20 12:521.95320.000.000.0056.00
75684842007.03.20 12:33buy0.10gbpusd1.95221.93771.95502007.03.20 12:521.95360.000.000.0014.00
75695942007.03.20 12:52buy0.10gbpusd1.95401.93951.95682007.03.20 14:241.95680.000.000.0028.00
75708592007.03.20 13:10sell1.60usdchf1.21551.22281.21272007.03.20 15:481.21270.000.000.00369.42
75571952007.03.20 05:47sell0.40usdchf1.21521.22611.21242007.03.20 15:481.21240.000.000.0092.38
75550152007.03.20 04:04sell0.20usdchf1.21321.22591.21042007.03.20 15:481.21250.000.000.0011.55
75527662007.03.20 01:41sell0.10usdchf1.21141.22591.20862007.03.20 15:481.21240.000.000.00-8.25
75487462007.03.19 19:22sell0.80usdchf1.21371.22281.21092007.03.20 15:481.21240.000.00-8.0885.78
75404042007.03.19 12:52sell0.40usdchf1.21191.22281.20912007.03.20 15:481.21220.000.00-4.04-9.90
75708992007.03.20 13:10buy0.40eurusd1.32731.31641.33012007.03.20 15:481.33010.000.000.00112.00
75362792007.03.19 10:36sell0.20usdchf1.21001.22271.20722007.03.20 15:481.21230.000.00-2.02-37.94
75304702007.03.19 05:08sell0.10usdchf1.20821.22271.20542007.03.20 15:481.21240.000.00-1.01-34.64
75355952007.03.19 10:07buy0.20eurusd1.32921.31651.33202007.03.20 15:481.32990.000.00-1.2914.00
75189822007.03.16 18:45buy0.10eurusd1.33101.31651.33382007.03.20 15:481.32980.000.00-1.39-12.00
75735512007.03.20 14:24buy0.10gbpusd1.95721.94271.96002007.03.20 16:031.96000.000.000.0028.00
75760622007.03.20 15:48sell3.20gbpusd1.95911.96461.95632007.03.20 16:251.95630.000.000.00896.00
75736832007.03.20 14:27sell1.60gbpusd1.95731.96461.95452007.03.20 16:251.95620.000.000.00176.00
75702912007.03.20 13:02sell0.80gbpusd1.95551.96461.95272007.03.20 16:251.95630.000.000.00-64.00
75696062007.03.20 12:52sell0.40gbpusd1.95371.96461.95092007.03.20 16:251.95610.000.000.00-96.00
75682022007.03.20 12:31sell0.20gbpusd1.95071.96341.94792007.03.20 16:251.95600.000.000.00-106.00
75680542007.03.20 12:30sell0.10gbpusd1.94891.96341.94612007.03.20 16:261.95600.000.000.00-71.00
75781932007.03.20 16:25buy0.40gbpusd1.95671.94581.95952007.03.20 19:281.95950.000.000.00112.00
75774632007.03.20 16:13buy0.20gbpusd1.95861.94591.96142007.03.20 19:281.95940.000.000.0016.00
75770072007.03.20 16:03buy0.10gbpusd1.96041.94591.96322007.03.20 19:281.95950.000.000.00-9.00
75676842007.03.20 12:24buy0.20eurusd1.32881.31611.33162007.03.20 20:561.33160.000.000.0056.00
75641862007.03.20 10:53buy0.10eurusd1.33061.31611.33342007.03.20 20:561.33160.000.000.0010.00
75819362007.03.20 19:28buy0.10gbpusd1.95981.94531.96262007.03.21 09:541.96260.000.00-0.1328.00
75921722007.03.21 10:53sell3.20gbpusd1.96471.97021.96192007.03.21 12:211.96190.000.000.00896.00
75903602007.03.21 09:56sell1.60gbpusd1.96281.97011.96002007.03.21 12:211.96180.000.000.00160.00
75920992007.03.21 10:51sell0.20gbpusd1.96451.97721.96172007.03.21 12:211.96170.000.000.0056.00
75903062007.03.21 09:54sell0.10gbpusd1.96261.97711.95982007.03.21 12:211.96190.000.000.007.00
75824592007.03.20 20:05sell0.80gbpusd1.96101.97011.95822007.03.21 12:221.96190.000.00-0.80-72.00
75819112007.03.20 19:27sell0.40gbpusd1.95921.97011.95642007.03.21 12:221.96180.000.00-0.40-104.00
75788282007.03.20 16:42sell0.20gbpusd1.95741.97011.95462007.03.21 12:221.96190.000.00-0.20-90.00
75783132007.03.20 16:26sell0.10gbpusd1.95561.97011.95282007.03.21 12:221.96180.000.00-0.10-62.00
75941232007.03.21 12:21sell0.10gbpusd1.96161.97611.95882007.03.21 12:301.95880.000.000.0028.00
75944442007.03.21 12:30buy0.40gbpusd1.95751.94661.96032007.03.21 13:041.96030.000.000.00112.00
75942912007.03.21 12:30buy0.20gbpusd1.95951.94681.96232007.03.21 13:041.96030.000.000.0016.00
75941512007.03.21 12:22buy0.10gbpusd1.96191.94741.96472007.03.21 13:041.96020.000.000.00-17.00
75958122007.03.21 13:06sell0.40gbpusd1.96141.97231.95862007.03.21 14:451.95860.000.000.00112.00
75955642007.03.21 12:59sell0.20gbpusd1.95951.97221.95672007.03.21 14:451.95850.000.000.0020.00
75943772007.03.21 12:30sell0.10gbpusd1.95771.97221.95492007.03.21 14:451.95860.000.000.00-9.00
75761452007.03.20 15:48buy0.10usdchf1.21231.19781.21512007.03.21 16:021.21510.000.000.8023.04
75976592007.03.21 14:45buy0.20gbpusd1.95861.94591.96142007.03.21 21:151.96140.000.000.0056.00
75957332007.03.21 13:04buy0.10gbpusd1.96051.94601.96332007.03.21 21:151.96140.000.000.009.00
75952142007.03.21 12:47buy0.20eurusd1.32991.31721.33272007.03.21 21:151.33270.000.000.0056.00
75832892007.03.20 20:56buy0.10eurusd1.33171.31721.33452007.03.21 21:151.33270.000.00-0.6510.00
75762202007.03.20 15:48buy0.10eurusd1.33011.31561.33292007.03.21 21:151.33290.000.00-0.6528.00
75994992007.03.21 16:26sell0.40usdchf1.21581.22671.21302007.03.21 21:161.21300.000.000.0092.33
75946032007.03.21 12:31sell0.20usdchf1.21401.22671.21122007.03.21 21:161.21310.000.000.0014.84
75762272007.03.20 15:48sell0.10usdchf1.21221.22671.20942007.03.21 21:161.21300.000.00-1.01-6.60
76055772007.03.21 21:19buy0.20eurusd1.33261.31991.33542007.03.21 21:221.33540.000.000.0056.00
76047582007.03.21 21:16buy0.10eurusd1.33441.31991.33722007.03.21 21:221.33540.000.000.0010.00
76052612007.03.21 21:16sell0.20usdchf1.21371.22641.21092007.03.21 21:241.21090.000.000.0046.25
76048782007.03.21 21:16sell0.10usdchf1.21191.22641.20912007.03.21 21:241.21090.000.000.008.26
76045992007.03.21 21:15buy0.10gbpusd1.96221.94771.96502007.03.21 21:251.96500.000.000.0028.00
76070092007.03.21 21:25buy0.10gbpusd1.96541.95091.96822007.03.21 21:331.96820.000.000.0028.00
76063142007.03.21 21:22buy0.10eurusd1.33581.32131.33862007.03.21 22:491.33860.000.000.0028.00
76137882007.03.22 02:51sell1.60eurusd1.34061.34791.33782007.03.22 09:371.33780.000.000.00448.00
76108402007.03.21 22:50sell0.80eurusd1.33871.34781.33592007.03.22 09:371.33780.000.0010.6372.00
76070502007.03.21 21:25sell0.40eurusd1.33691.34781.33412007.03.22 09:371.33790.000.005.32-40.00
76059582007.03.21 21:21sell0.20eurusd1.33511.34781.33232007.03.22 09:371.33780.000.002.66-54.00
76046882007.03.21 21:15sell0.10eurusd1.33301.34751.33022007.03.22 09:381.33790.000.001.33-49.00
76138272007.03.22 02:51sell0.20eurusd1.34041.35311.33762007.03.22 10:091.33760.000.000.0056.00
76108352007.03.21 22:49sell0.10eurusd1.33861.35311.33582007.03.22 10:091.33770.000.001.339.00
76140032007.03.22 02:51buy1.60usdchf1.20801.20071.21082007.03.22 11:581.21080.000.000.00370.00
76073092007.03.21 21:26buy0.80usdchf1.20981.20071.21262007.03.22 11:581.21090.000.0019.2772.67
76064232007.03.21 21:23buy0.40usdchf1.21171.20081.21452007.03.22 11:581.21080.000.009.64-29.73
76047362007.03.21 21:16buy0.20usdchf1.21351.20081.21632007.03.22 11:581.21090.000.004.82-42.94
75991232007.03.21 16:02buy0.10usdchf1.21541.20091.21822007.03.22 11:581.21080.000.002.41-37.99
76087422007.03.21 21:37buy0.20gbpusd1.96721.95451.97002007.03.22 12:301.97000.000.00-0.7856.00
76084272007.03.21 21:33buy0.10gbpusd1.96901.95451.97182007.03.22 12:301.97110.000.00-0.3921.00
75977002007.03.21 14:45sell0.10gbpusd1.95831.97281.95552007.03.22 12:321.97280.000.00-0.30-145.00
76045062007.03.21 21:15sell0.20gbpusd1.96011.97281.95732007.03.22 12:321.97280.000.00-0.60-254.00
76231352007.03.22 12:30sell6.40gbpusd1.97141.97511.96862007.03.22 12:321.97280.000.000.00-896.00
76048222007.03.21 21:16sell0.40gbpusd1.96201.97291.95922007.03.22 12:321.97290.000.00-1.20-436.00
76084112007.03.21 21:33sell3.20gbpusd1.96811.97361.96532007.03.22 12:321.97290.000.00-9.63-1 536.00
76063012007.03.21 21:22sell0.80gbpusd1.96391.97301.96112007.03.22 12:321.97300.000.00-2.41-728.00
76072782007.03.21 21:26sell1.60gbpusd1.96591.97321.96312007.03.22 12:321.97300.000.00-4.82-1 136.00
76234812007.03.22 12:32sell0.10gbpusd1.97251.98701.96972007.03.22 12:491.96970.000.000.0028.00
76248862007.03.22 13:01sell0.20gbpusd1.97111.98381.96832007.03.22 14:461.96830.000.000.0056.00
76243032007.03.22 12:49sell0.10gbpusd1.96931.98381.96652007.03.22 14:461.96830.000.000.0010.00
76192082007.03.22 09:38sell0.10eurusd1.33761.35211.33482007.03.22 15:411.33480.000.000.0028.00
76223162007.03.22 11:58buy0.10usdchf1.21111.19661.21392007.03.22 15:421.21390.000.000.0023.07
76313912007.03.22 17:09buy0.40usdchf1.21061.19971.21342007.03.22 19:311.21340.000.000.0092.30
76297472007.03.22 15:58buy0.20usdchf1.21241.19971.21522007.03.22 19:311.21340.000.000.0016.48
76292472007.03.22 15:42buy0.10usdchf1.21421.19971.21702007.03.22 19:311.21350.000.000.00-5.77
76304522007.03.22 16:32sell0.20eurusd1.33631.34901.33352007.03.22 19:421.33350.000.000.0056.00
76290992007.03.22 15:41sell0.10eurusd1.33451.34901.33172007.03.22 19:421.33350.000.000.0010.00
76339542007.03.22 19:31buy0.10usdchf1.21371.19921.21652007.03.22 19:471.21650.000.000.0023.02
76357012007.03.22 20:01buy0.20usdchf1.21501.20231.21782007.03.22 20:161.21780.000.000.0045.98
76353442007.03.22 19:47buy0.10usdchf1.21681.20231.21962007.03.22 20:161.21780.000.000.008.21
76361932007.03.22 20:15buy3.20gbpusd1.96201.95651.96482007.03.22 21:191.96480.000.000.00896.00
76342602007.03.22 19:32buy1.60gbpusd1.96381.95651.96662007.03.22 21:191.96480.000.000.00160.00
76338592007.03.22 19:31buy0.80gbpusd1.96571.95661.96852007.03.22 21:191.96480.000.000.00-72.00
76281122007.03.22 15:14buy0.40gbpusd1.96811.95721.97092007.03.22 21:191.96470.000.000.00-136.00
76242242007.03.22 12:49buy0.20gbpusd1.97001.95731.97282007.03.22 21:191.96460.000.000.00-108.00
76231962007.03.22 12:30buy0.10gbpusd1.97181.95731.97462007.03.22 21:201.96430.000.000.00-75.00
76364192007.03.22 20:16sell1.60usdchf1.21811.22541.21532007.03.22 21:341.21530.000.000.00368.66
76348802007.03.22 19:43sell0.80usdchf1.21631.22541.21352007.03.22 21:341.21520.000.000.0072.42
76341162007.03.22 19:31sell0.40usdchf1.21401.22491.21122007.03.22 21:351.21510.000.000.00-36.21
76262862007.03.22 13:55sell0.20usdchf1.21221.22491.20942007.03.22 21:351.21520.000.000.00-49.37
76067412007.03.21 21:24sell0.10usdchf1.21041.22491.20762007.03.22 21:361.21510.000.00-3.03-38.68
76360732007.03.22 20:15buy0.80gbpusd1.96271.95361.96552007.03.23 09:381.96550.000.00-1.04224.00
76430592007.03.23 07:04buy0.20gbpusd1.96271.95001.96552007.03.23 09:381.96550.000.000.0056.00
76341402007.03.22 19:32buy0.40gbpusd1.96461.95371.96742007.03.23 09:381.96540.000.00-0.5232.00
76338322007.03.22 19:31buy0.20gbpusd1.96641.95371.96922007.03.23 09:381.96550.000.00-0.26-18.00
76274732007.03.22 14:46buy0.10gbpusd1.96851.95401.97132007.03.23 09:381.96540.000.00-0.13-31.00
76375742007.03.22 21:20buy0.10gbpusd1.96461.95011.96742007.03.23 09:381.96540.000.00-0.138.00
76449532007.03.23 09:38buy0.10gbpusd1.96581.95131.96862007.03.23 11:401.96860.000.000.0028.00
76473582007.03.23 11:40sell0.10gbpusd1.96861.98311.96582007.03.23 12:021.96580.000.000.0028.00
76470292007.03.23 11:26sell0.20gbpusd1.96731.98001.96452007.03.23 12:091.96450.000.000.0056.00
76449482007.03.23 09:38sell0.10gbpusd1.96551.98001.96272007.03.23 12:091.96430.000.000.0012.00
76480572007.03.23 12:02sell0.10gbpusd1.96531.97981.96252007.03.23 12:141.96250.000.000.0028.00
76347152007.03.22 19:42sell0.10eurusd1.33351.34801.33072007.03.23 12:141.33070.000.000.4428.00
76490552007.03.23 12:14buy0.20gbpusd1.96171.94901.96452007.03.23 12:271.96450.000.000.0056.00
76484092007.03.23 12:09buy0.10gbpusd1.96421.94971.96702007.03.23 12:271.96450.000.000.003.00
76377622007.03.22 21:39sell0.10usdchf1.21461.22911.21182007.03.23 15:331.21180.000.00-1.0123.11
76552622007.03.23 15:35sell0.40eurusd1.33421.34511.33142007.03.23 17:001.33140.000.000.00112.00
76550542007.03.23 15:33buy0.10usdchf1.21191.19741.21472007.03.23 17:001.21470.000.000.0023.05
76520222007.03.23 13:21sell0.20eurusd1.33241.34511.32962007.03.23 17:001.33170.000.000.0014.00
76491402007.03.23 12:14sell0.10eurusd1.33061.34511.32782007.03.23 17:001.33150.000.000.00-9.00
76520262007.03.23 13:21sell0.40gbpusd1.96601.97691.96322007.03.23 17:011.96320.000.000.00112.00
76507362007.03.23 12:25sell0.20gbpusd1.96421.97691.96142007.03.23 17:011.96350.000.000.0014.00
76490172007.03.23 12:14sell0.10gbpusd1.96231.97681.95952007.03.23 17:011.96360.000.000.00-13.00
76543452007.03.23 15:17buy0.80usdchf1.21271.20361.21552007.03.23 17:051.21550.000.000.00184.29
76378302007.03.22 21:42buy0.40usdchf1.21461.20371.21742007.03.23 17:051.21530.000.003.2123.04
76369352007.03.22 20:37buy0.20usdchf1.21641.20371.21922007.03.23 17:051.21520.000.001.61-19.75
76363902007.03.22 20:16buy0.10usdchf1.21821.20371.22102007.03.23 17:051.21510.000.000.80-25.51
76575702007.03.23 17:01sell0.10gbpusd1.96341.97791.96062007.03.23 17:391.96060.000.000.0028.00
76573712007.03.23 17:00buy0.10usdchf1.21511.20061.21792007.03.23 17:401.21790.000.000.0022.99
76599002007.03.23 17:44buy0.80gbpusd1.95941.95031.96222007.03.23 18:271.96220.000.000.00224.00
76593572007.03.23 17:38buy0.40gbpusd1.96121.95031.96402007.03.23 18:271.96220.000.000.0040.00
76581262007.03.23 17:14buy0.20gbpusd1.96301.95031.96582007.03.23 18:281.96200.000.000.00-20.00
76507922007.03.23 12:27buy0.10gbpusd1.96501.95051.96782007.03.23 18:281.96210.000.000.00-29.00
76619832007.03.23 19:07sell0.20gbpusd1.96381.97651.96102007.03.26 00:151.96100.000.00-0.2056.00
76612432007.03.23 18:29sell0.10gbpusd1.96201.97651.95922007.03.26 00:151.96100.000.00-0.1010.00
76619802007.03.23 19:07sell0.40gbpusd1.96371.97461.96092007.03.26 00:151.96090.000.00-0.40112.00
76611882007.03.23 18:27sell0.20gbpusd1.96191.97461.95912007.03.26 00:151.96100.000.00-0.2018.00
76594672007.03.23 17:39sell0.10gbpusd1.96011.97461.95732007.03.26 00:151.96080.000.00-0.10-7.00
76620082007.03.23 19:08buy0.20usdchf1.21651.20381.21932007.03.26 01:021.21930.000.001.6145.93
76595762007.03.23 17:40buy0.10usdchf1.21831.20381.22112007.03.26 01:021.21930.000.000.808.20
76676622007.03.26 00:17sell0.10gbpusd1.96011.97461.95732007.03.26 01:481.95730.000.000.0028.00
76691692007.03.26 01:47buy0.20gbpusd1.95841.94571.96122007.03.26 08:011.96120.000.000.0056.00
76676592007.03.26 00:17buy0.10gbpusd1.96071.94621.96352007.03.26 08:011.96110.000.000.004.00
76693232007.03.26 01:48sell0.20usdchf1.22121.23391.21842007.03.26 09:091.21840.000.000.0045.96
76683432007.03.26 01:03sell0.10usdchf1.21941.23391.21662007.03.26 09:091.21850.000.000.007.39
76757312007.03.26 08:42sell0.20gbpusd1.96301.97571.96022007.03.26 10:071.96020.000.000.0056.00
76749202007.03.26 08:01sell0.10gbpusd1.96111.97561.95832007.03.26 10:071.96010.000.000.0010.00
76756862007.03.26 08:41sell0.80gbpusd1.96241.97151.95962007.03.26 10:121.95960.000.000.00224.00
76702942007.03.26 02:30sell0.40gbpusd1.96061.97151.95782007.03.26 10:121.95960.000.000.0040.00
76696782007.03.26 01:58sell0.20gbpusd1.95871.97141.95592007.03.26 10:121.95950.000.000.00-16.00
76694452007.03.26 01:48sell0.10gbpusd1.95691.97141.95412007.03.26 10:121.95940.000.000.00-25.00
76767742007.03.26 09:11buy0.10usdchf1.21831.20381.22112007.03.26 10:171.22110.000.000.0022.93
76788202007.03.26 10:13buy0.10gbpusd1.95921.94471.96202007.03.26 14:051.96200.000.000.0028.00
76800442007.03.26 10:43buy0.20usdchf1.21961.20691.22242007.03.26 15:301.22240.000.000.0045.81
76792652007.03.26 10:17buy0.10usdchf1.22141.20691.22422007.03.26 15:301.22260.000.000.009.82
76854052007.03.26 14:05buy0.10gbpusd1.96231.94781.96512007.03.26 16:271.96510.000.000.0028.00
76792562007.03.26 10:17buy0.80eurusd1.32561.31651.32842007.03.26 16:311.32840.000.000.00224.00
76689322007.03.26 01:47buy0.40eurusd1.32751.31661.33032007.03.26 16:311.32840.000.000.0036.00
76594932007.03.23 17:39buy0.20eurusd1.32931.31661.33212007.03.26 16:311.32830.000.00-1.29-20.00
76573972007.03.23 17:00buy0.10eurusd1.33111.31661.33392007.03.26 16:311.32840.000.00-0.64-27.00
76868812007.03.26 15:30sell1.60usdchf1.22261.22991.21982007.03.26 16:461.21980.000.000.00367.27
76690232007.03.26 01:47sell0.80usdchf1.22071.22981.21792007.03.26 16:461.21980.000.000.0059.03
76600622007.03.23 17:45sell0.40usdchf1.21881.22971.21602007.03.26 16:461.21990.000.00-4.04-36.07
76586932007.03.23 17:21sell0.20usdchf1.21701.22971.21422007.03.26 16:461.21990.000.00-2.02-47.54
76578442007.03.23 17:05sell0.10usdchf1.21521.22971.21242007.03.26 16:461.21980.000.00-1.01-37.71
76693072007.03.26 01:48buy6.40eurusd1.32641.32271.32922007.03.26 16:561.32920.000.000.001 792.00
76683752007.03.26 01:04buy3.20eurusd1.32831.32281.33112007.03.26 16:561.32920.000.000.00288.00
76868732007.03.26 15:30sell0.10usdchf1.22251.23701.21972007.03.26 16:561.21970.000.000.0022.96
76585432007.03.23 17:17buy1.60eurusd1.33011.32281.33292007.03.26 16:561.32930.000.00-10.29-128.00
76361342007.03.22 20:15buy0.80eurusd1.33191.32281.33472007.03.26 16:561.32930.000.00-10.30-208.00
76347262007.03.22 19:42buy0.40eurusd1.33371.32281.33652007.03.26 16:561.32930.000.00-5.15-176.00
76244132007.03.22 12:50buy0.20eurusd1.33561.32291.33842007.03.26 16:571.32920.000.00-2.58-128.00
76200912007.03.22 10:09buy0.10eurusd1.33751.32301.34032007.03.26 16:571.32930.000.00-1.28-82.00
76886312007.03.26 16:27buy0.10gbpusd1.96551.95101.96832007.03.26 17:001.96830.000.000.0028.00
76892422007.03.26 16:32buy0.10eurusd1.32871.31421.33152007.03.26 17:011.33150.000.000.0028.00
76899002007.03.26 16:46sell0.10usdchf1.21951.23401.21672007.03.26 17:021.21670.000.000.0023.01
76915432007.03.26 17:02sell0.10usdchf1.21631.23081.21352007.03.26 17:161.21350.000.000.0023.07
76908842007.03.26 17:00buy0.10gbpusd1.96891.95441.97172007.03.26 17:221.97170.000.000.0028.00
76912722007.03.26 17:01buy0.10eurusd1.33181.31731.33462007.03.26 17:261.33460.000.000.0028.00
76948172007.03.26 17:26buy1.60usdchf1.21211.20481.21492007.03.26 18:301.21490.000.000.00368.75
76934472007.03.26 17:16buy0.80usdchf1.21391.20481.21672007.03.26 18:301.21490.000.000.0065.85
76922632007.03.26 17:07buy0.40usdchf1.21601.20511.21882007.03.26 18:301.21500.000.000.00-32.92
76911002007.03.26 17:01buy0.20usdchf1.21791.20521.22072007.03.26 18:301.21510.000.000.00-46.09
76904342007.03.26 16:56buy0.10usdchf1.21971.20521.22252007.03.26 18:301.21500.000.000.00-38.68
76939172007.03.26 17:19sell6.40gbpusd1.97081.97451.96802007.03.26 18:381.96800.000.000.001 792.00
76911562007.03.26 17:01sell3.20gbpusd1.96901.97451.96622007.03.26 18:381.96800.000.000.00320.00
76902212007.03.26 16:52sell1.60gbpusd1.96721.97451.96442007.03.26 18:381.96790.000.000.00-112.00
76886532007.03.26 16:27sell0.80gbpusd1.96541.97451.96262007.03.26 18:381.96800.000.000.00-208.00
76872112007.03.26 15:49sell0.40gbpusd1.96331.97421.96052007.03.26 18:381.96800.000.000.00-188.00
76825622007.03.26 12:03sell0.20gbpusd1.96151.97421.95872007.03.26 18:381.96790.000.000.00-128.00
76783462007.03.26 10:07sell0.10gbpusd1.95971.97421.95692007.03.26 18:391.96800.000.000.00-83.00
77016652007.03.26 19:57sell0.20gbpusd1.96931.98201.96652007.03.27 11:471.96650.000.00-0.2056.00
76992482007.03.26 18:39sell0.10gbpusd1.96751.98201.96472007.03.27 11:471.96650.000.00-0.1010.00
77234962007.03.27 12:31buy0.40gbpusd1.96271.95181.96552007.03.27 14:481.96550.000.000.00112.00
77224762007.03.27 12:03buy0.20gbpusd1.96461.95191.96742007.03.27 14:481.96550.000.000.0018.00
77214282007.03.27 11:47buy0.10gbpusd1.96651.95201.96932007.03.27 14:481.96550.000.000.00-10.00
77227442007.03.27 12:05buy3.20gbpusd1.96301.95751.96582007.03.27 14:481.96580.000.000.00896.00
77224652007.03.27 12:02buy1.60gbpusd1.96481.95751.96762007.03.27 14:481.96580.000.000.00160.00
77212502007.03.27 11:43buy0.80gbpusd1.96671.95761.96952007.03.27 14:481.96570.000.000.00-80.00
76980512007.03.26 18:16buy0.40gbpusd1.96851.95761.97132007.03.27 14:491.96580.000.00-0.56-108.00
76960692007.03.26 17:42buy0.20gbpusd1.97031.95761.97312007.03.27 14:491.96570.000.00-0.28-92.00
76943292007.03.26 17:22buy0.10gbpusd1.97211.95761.97492007.03.27 14:491.96580.000.00-0.14-63.00
77301752007.03.27 17:06buy0.20gbpusd1.96421.95151.96702007.03.27 17:201.96700.000.000.0056.00
77268082007.03.27 14:48buy0.10gbpusd1.96601.95151.96882007.03.27 17:201.96700.000.000.0010.00
76981212007.03.26 18:17buy0.20eurusd1.33311.32041.33592007.03.27 17:201.33590.000.00-1.2956.00
76948312007.03.26 17:26buy0.10eurusd1.33491.32041.33772007.03.27 17:201.33590.000.00-0.6410.00
76988242007.03.26 18:30sell0.20usdchf1.21521.22791.21242007.03.27 17:211.21240.000.00-1.9446.19
76935272007.03.26 17:16sell0.10usdchf1.21311.22761.21032007.03.27 17:211.21250.000.00-0.974.95
77323602007.03.27 17:41sell0.20usdchf1.21391.22661.21112007.03.28 00:031.21110.000.00-1.9446.24
77314542007.03.27 17:21sell0.10usdchf1.21211.22661.20932007.03.28 00:041.21120.000.00-0.977.43
77268612007.03.27 14:49sell0.10gbpusd1.96591.98041.96312007.03.28 09:001.96310.000.00-0.1028.00
77368362007.03.28 00:03sell1.60eurusd1.33681.34411.33402007.03.28 10:331.33400.000.000.00448.00
77203272007.03.27 11:18sell0.80eurusd1.33501.34411.33222007.03.28 10:331.33400.000.003.5080.00
76934742007.03.26 17:16sell0.40eurusd1.33321.34411.33042007.03.28 10:331.33400.000.003.50-32.00
76908562007.03.26 17:00sell0.20eurusd1.33121.34391.32842007.03.28 10:331.33410.000.001.75-58.00
76905132007.03.26 16:57sell0.10eurusd1.32921.34371.32642007.03.28 10:331.33400.000.000.88-48.00
77313552007.03.27 17:21sell0.10eurusd1.33591.35041.33312007.03.28 10:401.33310.000.000.4428.00
77367882007.03.28 00:03buy0.40usdchf1.21141.20051.21422007.03.28 10:401.21420.000.000.0092.24
77203542007.03.27 11:18buy0.20usdchf1.21341.20071.21622007.03.28 10:401.21420.000.001.5313.18
76988222007.03.26 18:30buy0.10usdchf1.21541.20091.21822007.03.28 10:401.21410.000.001.52-10.71
77489062007.03.28 10:40sell0.10usdchf1.21421.22871.21142007.03.28 12:521.21140.000.000.0023.11
77501602007.03.28 11:37buy0.80gbpusd1.96091.94931.96372007.03.28 12:521.96370.000.000.00224.00
77466232007.03.28 09:00buy0.40gbpusd1.96341.94951.96622007.03.28 12:521.96380.000.000.0016.00
77321462007.03.27 17:35buy0.20gbpusd1.96581.95311.96862007.03.28 12:521.96370.000.00-0.28-42.00
77313432007.03.27 17:20buy0.10gbpusd1.96761.95311.97042007.03.28 12:521.96370.000.00-0.14-39.00
77520682007.03.28 13:21sell0.20usdchf1.21291.22561.21012007.03.28 14:431.21010.000.000.0046.28
77473682007.03.28 09:33sell0.20usdchf1.21281.22551.21002007.03.28 14:431.21000.000.000.0046.28
77368902007.03.28 00:04sell0.10usdchf1.21101.22551.20822007.03.28 14:431.20980.000.000.009.92
77514762007.03.28 12:52sell0.10usdchf1.21111.22561.20832007.03.28 14:431.21000.000.000.009.09
77515322007.03.28 12:52buy0.10gbpusd1.96401.94551.96682007.03.28 15:481.96680.000.000.0028.00
77484772007.03.28 10:34buy0.10eurusd1.33411.31961.33692007.03.28 17:341.33690.000.000.0028.00
77540342007.03.28 15:16sell0.20usdchf1.21151.22421.20872007.03.28 17:471.20870.000.000.0046.33
77533772007.03.28 14:44sell0.10usdchf1.20971.22421.20692007.03.28 17:471.20870.000.000.008.27
77599432007.03.28 17:47buy0.10usdchf1.20881.19431.21162007.03.28 18:201.21160.000.000.0023.10
77533452007.03.28 14:43buy0.10usdchf1.20991.19541.21272007.03.28 18:301.21270.000.000.0023.09
77590112007.03.28 17:34sell0.10eurusd1.33711.35161.33432007.03.28 18:301.33430.000.000.0028.00
77581392007.03.28 17:13sell0.40eurusd1.33651.34741.33372007.03.28 18:361.33370.000.000.00112.00
77531992007.03.28 14:37sell0.20eurusd1.33471.34741.33192007.03.28 18:361.33370.000.000.0020.00
77488172007.03.28 10:40sell0.10eurusd1.33291.34741.33012007.03.28 18:361.33350.000.000.00-6.00
77544542007.03.28 15:30sell0.20gbpusd1.96571.98191.96292007.03.28 18:371.96290.000.000.0056.00
77466532007.03.28 09:00sell0.10gbpusd1.96271.98121.95992007.03.28 18:371.96300.000.000.00-3.00
77615062007.03.28 18:20buy0.10usdchf1.21211.19761.21492007.03.28 18:591.21490.000.000.0023.05
77620922007.03.28 18:30sell0.10eurusd1.33411.34861.33132007.03.28 22:311.33130.000.000.0028.00
77631432007.03.28 18:54buy0.40gbpusd1.96261.94871.96542007.03.29 07:021.96540.000.00-1.08112.00
77612302007.03.28 18:14buy0.20gbpusd1.96491.94871.96772007.03.29 07:021.96540.000.00-0.5410.00
77557592007.03.28 15:48buy0.10gbpusd1.96731.94881.97012007.03.29 07:021.96530.000.00-0.27-20.00
77669392007.03.28 22:31buy0.10eurusd1.33131.31681.33412007.03.29 11:531.33410.000.00-1.7728.00
77668122007.03.28 22:29buy0.20eurusd1.33161.31891.33442007.03.29 12:261.33440.000.00-3.5356.00
77625172007.03.28 18:36buy0.10eurusd1.33351.31901.33632007.03.29 12:261.33450.000.00-1.7710.00
77726082007.03.29 07:02sell0.10gbpusd1.96541.98391.96262007.03.29 15:371.96260.000.000.0028.00
77634552007.03.28 18:59buy0.10usdchf1.21521.20071.21802007.03.29 15:371.21800.000.002.4122.99
77822722007.03.29 15:37buy0.10gbpusd1.96241.94391.96522007.03.30 06:301.96520.000.00-0.1428.00
77950042007.03.30 06:30sell0.10gbpusd1.96521.98371.96242007.03.30 07:071.96240.000.000.0028.00
78013842007.03.30 10:53buy0.80gbpusd1.95521.94361.95802007.03.30 11:201.95800.000.000.00224.00
78012332007.03.30 10:53buy0.40gbpusd1.95761.94371.96042007.03.30 11:201.95790.000.000.0012.00
78002292007.03.30 10:29buy0.20gbpusd1.96001.94381.96282007.03.30 11:201.95800.000.000.00-40.00
77957482007.03.30 07:07buy0.10gbpusd1.96241.94391.96522007.03.30 11:201.95790.000.000.00-45.00
77782982007.03.29 11:53sell0.10eurusd1.33421.34871.33142007.03.30 11:281.33140.000.000.4328.00
78013232007.03.30 10:53buy0.80gbpusd1.95581.94421.95862007.03.30 12:531.95860.000.000.00224.00
78006782007.03.30 10:37buy0.40gbpusd1.95831.94441.96112007.03.30 12:531.95860.000.000.0012.00
77996972007.03.30 10:18buy0.20gbpusd1.96071.94451.96352007.03.30 12:531.95880.000.000.00-38.00
77626832007.03.28 18:37buy0.10gbpusd1.96321.94471.96602007.03.30 12:531.95880.000.00-0.41-44.00
78088232007.03.30 15:41sell6.40usdchf1.22381.22751.22102007.03.30 16:001.22100.000.000.001 467.65
78080012007.03.30 15:38sell3.20usdchf1.22201.22751.21922007.03.30 16:011.22110.000.000.00235.85
78016812007.03.30 10:56sell1.60usdchf1.22021.22751.21742007.03.30 16:011.22120.000.000.00-131.02
77827942007.03.29 15:45sell0.80usdchf1.21811.22721.21532007.03.30 16:011.22110.000.00-7.74-196.54
77665882007.03.28 22:12sell0.40usdchf1.21631.22721.21352007.03.30 16:011.22120.000.00-14.99-160.50
77634032007.03.28 18:59sell0.20usdchf1.21451.22721.21172007.03.30 16:011.22110.000.00-7.50-108.10
77620602007.03.28 18:30sell0.10usdchf1.21271.22721.20992007.03.30 16:011.22120.000.00-3.75-69.60
78085382007.03.30 15:39sell0.80usdchf1.22371.23281.22092007.03.30 16:021.22090.000.000.00183.47
78079982007.03.30 15:38sell0.40usdchf1.22191.23281.21912007.03.30 16:031.22080.000.000.0036.04
78084782007.03.30 15:39buy0.80eurusd1.32911.32001.33192007.03.30 16:031.33190.000.000.00224.00
78017192007.03.30 10:56sell0.20usdchf1.22011.23281.21732007.03.30 16:031.22070.000.000.00-9.83
78052822007.03.30 13:47buy0.40eurusd1.33091.32001.33372007.03.30 16:031.33170.000.000.0032.00
77819172007.03.29 15:33buy0.20eurusd1.33271.32001.33552007.03.30 16:031.33160.000.00-1.28-22.00
77788192007.03.29 12:26buy0.10eurusd1.33461.32011.33742007.03.30 16:031.33160.000.00-0.64-30.00
77822882007.03.29 15:37sell0.10usdchf1.21801.23251.21522007.03.30 16:031.22090.000.00-0.97-23.75
78080602007.03.30 15:38buy0.20gbpusd1.95671.94051.95952007.03.30 17:401.95950.000.000.0056.00
78044842007.03.30 12:53buy0.10gbpusd1.95911.94061.96192007.03.30 17:401.95960.000.000.005.00
78131352007.03.30 17:40buy0.10gbpusd1.95991.94141.96272007.03.30 18:081.96270.000.000.0028.00
78121342007.03.30 17:07sell0.20usdchf1.22281.23551.22002007.03.30 18:111.22000.000.000.0045.90
78098702007.03.30 16:01sell0.10usdchf1.22091.23541.21812007.03.30 18:111.22000.000.000.007.38
78082642007.03.30 15:39buy0.20eurusd1.32951.31681.33232007.03.30 18:141.33230.000.000.0056.00
78029792007.03.30 11:28buy0.10eurusd1.33141.31691.33422007.03.30 18:141.33260.000.000.0012.00
78111282007.03.30 16:45buy0.20eurusd1.33011.31741.33292007.03.30 18:141.33290.000.000.0056.00
78099792007.03.30 16:03buy0.10eurusd1.33191.31741.33472007.03.30 18:141.33290.000.000.0010.00
78144502007.03.30 18:11sell0.10usdchf1.21991.23441.21712007.03.30 18:171.21710.000.000.0023.01
78141132007.03.30 18:08buy0.10gbpusd1.96321.94471.96602007.03.30 18:171.96600.000.000.0028.00
78149412007.03.30 18:14buy0.10eurusd1.33321.31871.33602007.03.30 18:221.33600.000.000.0028.00
78153492007.03.30 18:17sell0.10usdchf1.21661.23111.21382007.03.30 18:271.21380.000.000.0023.07
78154332007.03.30 18:17buy0.10gbpusd1.96641.94791.96922007.03.30 18:271.96920.000.000.0028.00
78165462007.03.30 18:22buy0.10eurusd1.33621.32171.33902007.03.30 18:291.33900.000.000.0028.00
78170442007.03.30 18:27sell0.10usdchf1.21351.22801.21072007.03.30 18:291.21070.000.000.0023.13
78182212007.03.30 18:30buy6.40usdchf1.20991.20621.21272007.03.30 18:341.21270.000.000.001 477.69
78178262007.03.30 18:29buy3.20usdchf1.21171.20621.21452007.03.30 18:341.21270.000.000.00263.87
78170592007.03.30 18:27buy1.60usdchf1.21371.20641.21652007.03.30 18:341.21270.000.000.00-131.94
78156022007.03.30 18:17buy0.80usdchf1.21551.20641.21832007.03.30 18:341.21260.000.000.00-191.32
78153232007.03.30 18:17buy0.40usdchf1.21731.20641.22012007.03.30 18:341.21260.000.000.00-155.04
78147692007.03.30 18:14buy0.20usdchf1.21911.20641.22192007.03.30 18:341.21270.000.000.00-105.55
78099712007.03.30 16:03buy0.10usdchf1.22091.20641.22372007.03.30 18:341.21280.000.000.00-66.79
78189122007.03.30 18:34sell0.10usdchf1.21291.22741.21012007.03.30 18:461.21010.000.000.0023.14
78187752007.03.30 18:33sell0.20usdchf1.21221.22491.20942007.03.30 18:481.20940.000.000.0046.30
78179942007.03.30 18:29sell0.10usdchf1.21041.22491.20762007.03.30 18:481.20940.000.000.008.27
78195882007.03.30 18:46buy0.10usdchf1.21011.19561.21292007.03.30 18:551.21290.000.000.0023.09
78176802007.03.30 18:29sell3.20gbpusd1.97031.97731.96752007.03.30 18:551.96750.000.000.00896.00
78161222007.03.30 18:20sell1.60gbpusd1.96771.97701.96492007.03.30 18:551.96770.000.000.000.00
78149932007.03.30 18:14sell0.80gbpusd1.96531.97691.96252007.03.30 18:551.96780.000.000.00-200.00
78141462007.03.30 18:08sell0.40gbpusd1.96291.97681.96012007.03.30 18:551.96770.000.000.00-192.00
78135582007.03.30 17:59sell0.20gbpusd1.96041.97661.95762007.03.30 18:551.96780.000.000.00-148.00
78027012007.03.30 11:20sell0.10gbpusd1.95801.97651.95522007.03.30 18:551.96790.000.000.00-99.00
78217112007.03.30 19:16buy0.20usdchf1.21181.19911.21462007.03.30 21:561.21460.000.000.0046.11
78208252007.03.30 18:55buy0.10usdchf1.21361.19911.21642007.03.30 21:561.21470.000.000.009.06
78177162007.03.30 18:29sell0.80eurusd1.33851.34761.33572007.03.30 21:561.33570.000.000.00224.00
78169272007.03.30 18:26sell0.40eurusd1.33621.34711.33342007.03.30 21:561.33570.000.000.0020.00
78153772007.03.30 18:17sell0.20eurusd1.33441.34711.33162007.03.30 21:561.33580.000.000.00-28.00
78148992007.03.30 18:14sell0.10eurusd1.33251.34701.32972007.03.30 21:571.33570.000.000.00-32.00
78290362007.04.02 03:18buy0.20gbpusd1.96721.95101.97002007.04.02 09:241.97000.000.000.0056.00
78172562007.03.30 18:27buy0.10gbpusd1.96961.95111.97242007.04.02 09:241.97000.000.00-0.144.00
78208772007.03.30 18:55buy0.10gbpusd1.96801.94951.97082007.04.02 09:331.97080.000.00-0.1428.00
78351412007.04.02 09:24buy0.10gbpusd1.97031.95181.97312007.04.02 10:251.97310.000.000.0028.00
78298042007.04.02 03:32buy0.80eurusd1.33361.32451.33642007.04.02 14:491.33640.000.000.00224.00
78367402007.04.02 10:25buy0.10gbpusd1.97341.95491.97622007.04.02 14:491.97620.000.000.0028.00
78241872007.03.30 21:57buy0.40eurusd1.33561.32471.33842007.04.02 14:491.33640.000.00-2.5632.00
78293062007.04.02 03:20sell1.60usdchf1.21631.22361.21352007.04.02 14:491.21350.000.000.00369.18
78206092007.03.30 18:55buy0.20eurusd1.33751.32481.34032007.04.02 14:491.33660.000.00-1.28-18.00
78179382007.03.30 18:29buy0.10eurusd1.33931.32481.34212007.04.02 14:491.33650.000.00-0.64-28.00
78240982007.03.30 21:53sell0.80usdchf1.21451.22361.21172007.04.02 14:501.21340.000.00-7.7472.52
78206582007.03.30 18:55sell0.40usdchf1.21271.22361.20992007.04.02 14:501.21350.000.00-3.87-26.37
78201712007.03.30 18:50sell0.20usdchf1.21081.22351.20802007.04.02 14:531.21340.000.00-1.94-42.85
78293322007.04.02 03:20buy0.20eurusd1.33401.32131.33682007.04.02 14:531.33680.000.000.0056.00
78241802007.03.30 21:57buy0.10eurusd1.33581.32131.33862007.04.02 14:531.33670.000.00-0.649.00
78197842007.03.30 18:48sell0.10usdchf1.20901.22351.20622007.04.02 14:541.21350.000.00-0.97-37.08
78412662007.04.02 14:49buy0.10gbpusd1.97661.95811.97942007.04.02 16:121.97940.000.000.0028.00
78452042007.04.02 17:01buy0.20usdchf1.21281.20011.21562007.04.02 22:461.21560.000.000.0046.07
78241702007.03.30 21:56buy0.10usdchf1.21501.20051.21782007.04.02 22:461.21560.000.000.764.94
78464412007.04.02 17:33buy0.20gbpusd1.97741.96121.98022007.04.03 09:251.98020.000.00-0.4456.00
78438452007.04.02 16:12buy0.10gbpusd1.97981.96131.98262007.04.03 09:251.98020.000.00-0.224.00
78577152007.04.03 09:59sell1.60gbpusd1.98041.98971.97762007.04.03 12:071.97760.000.000.00448.00
78420362007.04.02 15:06sell0.80gbpusd1.97801.98961.97522007.04.03 12:071.97760.000.00-0.1632.00
78410932007.04.02 14:45sell0.40gbpusd1.97561.98951.97282007.04.03 12:071.97770.000.00-0.08-84.00
78367112007.04.02 10:25sell0.20gbpusd1.97311.98931.97032007.04.03 12:071.97770.000.00-0.04-92.00
78353042007.04.02 09:33sell0.10gbpusd1.97071.98921.96792007.04.03 12:071.97780.000.00-0.02-71.00
78621492007.04.03 12:14buy0.20gbpusd1.97531.95911.97812007.04.03 16:191.97810.000.000.0056.00
78614732007.04.03 12:08buy0.10gbpusd1.97771.95921.98052007.04.03 16:201.97800.000.000.003.00
78620782007.04.03 12:14buy0.40gbpusd1.97571.96181.97852007.04.03 16:241.97850.000.000.00112.00
78613642007.04.03 12:06buy0.20gbpusd1.97811.96191.98092007.04.03 16:251.97850.000.000.008.00
78570742007.04.03 09:25buy0.10gbpusd1.98071.96221.98352007.04.03 16:251.97840.000.000.00-23.00
78679972007.04.03 16:20sell0.10gbpusd1.97801.99651.97522007.04.03 20:481.97520.000.000.0028.00
78416572007.04.02 14:54sell0.10eurusd1.33681.35131.33402007.04.03 20:481.33400.000.000.4328.00
78789932007.04.04 04:59buy0.20gbpusd1.97281.95661.97562007.04.04 10:141.97560.000.000.0056.00
78727372007.04.03 20:48buy0.10gbpusd1.97521.95671.97802007.04.04 10:141.97570.000.00-0.225.00
78733232007.04.03 20:57buy0.40gbpusd1.97341.95951.97622007.04.04 10:261.97620.000.00-0.88112.00
78716552007.04.03 19:47buy0.20gbpusd1.97631.96011.97912007.04.04 10:261.97620.000.00-0.44-2.00
78681302007.04.03 16:25buy0.10gbpusd1.97871.96021.98152007.04.04 10:261.97620.000.00-0.22-25.00
78736242007.04.03 21:00sell1.60usdchf1.22281.23011.22002007.04.04 10:371.22000.000.00-16.56367.21
78726482007.04.03 20:47sell0.80usdchf1.22101.23011.21822007.04.04 10:371.22000.000.00-8.2865.57
78620012007.04.03 12:13sell0.40usdchf1.21921.23011.21642007.04.04 10:371.22000.000.00-4.14-26.23
78600542007.04.03 10:58sell0.20usdchf1.21741.23011.21462007.04.04 10:371.22010.000.00-2.07-44.26
78497372007.04.02 22:46sell0.10usdchf1.21551.23001.21272007.04.04 10:371.22000.000.00-2.07-36.89
78732852007.04.03 20:57buy0.40eurusd1.33311.32221.33592007.04.04 10:371.33590.000.00-2.55112.00
78724112007.04.03 20:35buy0.20eurusd1.33501.32231.33782007.04.04 10:371.33580.000.00-1.2716.00
78413812007.04.02 14:49buy0.10eurusd1.33681.32231.33962007.04.04 10:371.33580.000.00-1.28-10.00
78732622007.04.03 20:57sell3.20usdchf1.22231.22781.21952007.04.04 11:161.21950.000.00-33.12734.73
78723702007.04.03 20:35sell1.60usdchf1.22051.22781.21772007.04.04 11:161.21940.000.00-16.56144.33
78617092007.04.03 12:10sell0.80usdchf1.21871.22781.21592007.04.04 11:161.21940.000.00-8.28-45.92
78599832007.04.03 10:58sell0.40usdchf1.21681.22771.21402007.04.04 11:161.21930.000.00-4.14-82.01
78491522007.04.02 21:16sell0.20usdchf1.21501.22771.21222007.04.04 11:161.21940.000.00-4.14-72.17
78416892007.04.02 14:54sell0.10usdchf1.21321.22771.21042007.04.04 11:161.21940.000.00-2.07-50.84
78836052007.04.04 10:14sell0.10gbpusd1.97581.99431.97302007.04.04 14:011.97300.000.000.0028.00
78891772007.04.04 14:03buy0.20eurusd1.33391.32121.33672007.04.04 17:061.33670.000.000.0056.00
78846232007.04.04 10:37buy0.10eurusd1.33591.32141.33872007.04.04 17:061.33670.000.000.008.00
78889172007.04.04 14:01buy0.10gbpusd1.97311.95461.97592007.04.04 17:361.97590.000.000.0028.00
78888392007.04.04 14:00sell0.20usdchf1.22081.23351.21802007.04.04 17:371.21800.000.000.0045.98
78855972007.04.04 11:17sell0.10usdchf1.21901.23351.21622007.04.04 17:371.21810.000.000.007.39
78885822007.04.04 13:59buy0.20gbpusd1.97401.95781.97682007.04.04 17:591.97680.000.000.0056.00
78839522007.04.04 10:27buy0.10gbpusd1.97651.95801.97932007.04.04 17:591.97720.000.000.007.00
78948972007.04.04 17:37buy0.20usdchf1.21771.20501.22052007.04.04 19:081.22050.000.000.0045.88
78846102007.04.04 10:37buy0.10usdchf1.21991.20541.22272007.04.04 19:091.22050.000.000.004.92
79040992007.04.05 09:14buy0.20gbpusd1.97391.95771.97672007.04.05 10:351.97670.000.000.0056.00
78947462007.04.04 17:36buy0.10gbpusd1.97641.95791.97922007.04.05 10:361.97660.000.00-0.512.00
79053692007.04.05 10:36sell0.10gbpusd1.97661.99511.97382007.04.05 11:301.97380.000.000.0028.00
79090842007.04.05 14:00buy0.40gbpusd1.96851.95461.97132007.04.05 14:021.97130.000.000.00112.00
79085972007.04.05 13:58buy0.20gbpusd1.97121.95501.97402007.04.05 14:021.97140.000.000.004.00
79063762007.04.05 11:30buy0.10gbpusd1.97361.95511.97642007.04.05 14:021.97120.000.000.00-24.00
79088632007.04.05 14:00buy0.80gbpusd1.96991.95831.97272007.04.05 14:171.97270.000.000.00224.00
79077762007.04.05 13:10buy0.40gbpusd1.97271.95881.97552007.04.05 14:171.97270.000.000.000.00
78970302007.04.04 19:03buy0.20gbpusd1.97531.95911.97812007.04.05 14:171.97280.000.00-1.02-50.00
78957422007.04.04 17:59buy0.10gbpusd1.97771.95921.98052007.04.05 14:171.97270.000.00-0.51-50.00
79102032007.04.05 14:20sell0.20gbpusd1.97371.98991.97092007.04.05 14:441.97090.000.000.0056.00
79094062007.04.05 14:02sell0.10gbpusd1.97131.98981.96852007.04.05 14:441.97090.000.000.004.00
78937522007.04.04 17:06buy0.10eurusd1.33691.32241.33942007.04.05 16:101.33940.000.00-1.7725.00
78971382007.04.04 19:09sell0.10usdchf1.22041.23491.21762007.04.05 16:101.21760.000.00-2.9823.00
78968662007.04.04 18:59sell0.20usdchf1.21941.23211.21662007.04.05 16:101.21660.000.00-5.9646.04
78948672007.04.04 17:37sell0.10usdchf1.21761.23211.21482007.04.05 16:101.21640.000.00-2.989.87
79118322007.04.05 15:13buy0.40gbpusd1.96831.95441.97112007.04.05 16:211.97110.000.000.00112.00
79111532007.04.05 14:54buy0.20gbpusd1.97071.95451.97352007.04.05 16:211.97110.000.000.008.00
79118072007.04.05 15:13buy0.20gbpusd1.96861.95241.97142007.04.05 16:221.97140.000.000.0056.00
79099722007.04.05 14:17buy0.10gbpusd1.97311.95461.97592007.04.05 16:221.97140.000.000.00-17.00
79109022007.04.05 14:44buy0.10gbpusd1.97091.95241.97372007.04.05 16:221.97130.000.000.004.00
79141922007.04.05 16:10buy0.10eurusd1.33981.32531.34232007.04.05 16:221.34230.000.000.0025.00
79143282007.04.05 16:10sell0.10usdchf1.21601.23051.21322007.04.05 16:261.21320.000.000.0023.09
79162342007.04.05 16:26sell0.20gbpusd1.97361.98981.97082007.04.05 19:001.97080.000.000.0056.00
79154022007.04.05 16:22sell0.10gbpusd1.97121.98971.96842007.04.05 19:001.97050.000.000.007.00
79161962007.04.05 16:26buy0.40usdchf1.21391.20301.21672007.04.06 09:251.21670.000.003.3292.05
79151642007.04.05 16:20buy0.20usdchf1.21571.20301.21852007.04.06 09:251.21670.000.001.6616.44
79141752007.04.05 16:10buy0.10usdchf1.21751.20301.22032007.04.06 09:251.21680.000.000.83-5.75
79162442007.04.05 16:26sell3.20eurusd1.34331.34881.34082007.04.06 15:301.34080.000.0013.80800.00
79152952007.04.05 16:22sell1.60eurusd1.34141.34871.33892007.04.06 15:301.33890.000.006.90400.00
79141672007.04.05 16:10sell0.80eurusd1.33941.34851.33692007.04.06 15:301.33880.000.003.4548.00
78948432007.04.04 17:37sell0.40eurusd1.33761.34851.33512007.04.06 15:301.33950.000.007.48-76.00
78845332007.04.04 10:36sell0.20eurusd1.33571.34841.33292007.04.06 15:301.33900.000.003.74-66.00
78728182007.04.03 20:48sell0.10eurusd1.33391.34841.33112007.04.06 15:301.33910.000.002.30-52.00
79162842007.04.05 16:26sell0.10usdchf1.21281.22731.21002007.04.09 19:301.22730.000.00-2.07-118.15
79204342007.04.05 19:00sell0.20usdchf1.21471.22741.21192007.04.09 19:301.22740.000.00-4.14-206.94
79276992007.04.06 09:24sell0.40usdchf1.21651.22741.21372007.04.09 19:301.22740.000.00-4.14-355.22
79588492007.04.09 16:59sell6.40usdchf1.22511.22921.22232007.04.09 19:301.22740.000.000.00-1 199.28
79450802007.04.09 03:13sell3.20usdchf1.22311.22921.22032007.04.09 19:301.22730.000.000.00-1 095.09
79359752007.04.06 15:32sell1.60usdchf1.22111.22841.21832007.04.09 19:301.22740.000.00-16.56-821.25
79347462007.04.06 15:30sell0.80usdchf1.21931.22841.21652007.04.09 19:301.22750.000.00-8.28-534.42
79581112007.04.09 16:23buy1.60gbpusd1.96101.95171.96382007.04.10 03:501.96380.000.00-3.99448.00
79547052007.04.09 14:23buy0.80gbpusd1.96341.95181.96622007.04.10 03:501.96380.000.00-1.9932.00
79355932007.04.06 15:31buy0.40gbpusd1.96581.95191.96862007.04.10 03:511.96380.000.00-1.88-80.00
79339802007.04.06 15:30buy0.20gbpusd1.96821.95201.97102007.04.10 03:521.96380.000.00-0.94-88.00
79204832007.04.05 19:00buy0.10gbpusd1.97061.95211.97342007.04.10 03:521.96370.000.00-0.69-69.00
79580882007.04.09 16:22buy1.60gbpusd1.96111.95181.96392007.04.10 03:551.96390.000.00-3.99448.00
79547102007.04.09 14:23buy0.80gbpusd1.96351.95191.96632007.04.10 03:551.96390.000.00-1.9932.00
79342402007.04.06 15:30buy0.40gbpusd1.96591.95201.96872007.04.10 03:551.96380.000.00-1.88-84.00
79331322007.04.06 15:13buy0.20gbpusd1.96931.95311.97212007.04.10 03:551.96370.000.00-0.94-112.00
79153582007.04.05 16:22buy0.10gbpusd1.97181.95331.97462007.04.10 03:551.96380.000.00-0.69-80.00
79616002007.04.09 19:45buy0.80eurusd1.33461.32551.33712007.04.10 03:561.33710.000.00-5.42200.00
79455062007.04.09 03:54buy0.40eurusd1.33641.32551.33892007.04.10 03:561.33710.000.00-2.7128.00
79355592007.04.06 15:31buy0.20eurusd1.33821.32551.34072007.04.10 03:571.33720.000.00-2.63-20.00
79346972007.04.06 15:30buy0.10eurusd1.34001.32551.34252007.04.10 03:571.33730.000.00-1.32-27.00
79614422007.04.09 19:42sell3.20usdchf1.22761.23771.22482007.04.10 03:571.22480.000.00-35.36731.55
79608722007.04.09 19:28sell1.60usdchf1.22561.23771.22282007.04.10 03:571.22480.000.00-17.68104.51
79568732007.04.09 15:47sell0.80usdchf1.22361.23371.22082007.04.10 03:571.22490.000.00-8.84-84.90
79377542007.04.06 15:48sell0.40usdchf1.22161.23251.21882007.04.10 03:571.22490.000.00-8.56-107.76
79346612007.04.06 15:30sell0.20usdchf1.21981.23251.21702007.04.10 03:581.22480.000.00-4.28-81.65
79277412007.04.06 09:25sell0.10usdchf1.21671.23121.21392007.04.10 03:581.22490.000.00-2.13-66.94
79613762007.04.09 19:42buy0.80eurusd1.33511.32601.33762007.04.10 03:581.33760.000.00-5.42200.00
79396712007.04.06 17:04buy0.40eurusd1.33691.32601.33942007.04.10 03:581.33760.000.00-5.2728.00
79341832007.04.06 15:30buy0.20eurusd1.33871.32601.34122007.04.10 03:581.33770.000.00-2.63-20.00
79610802007.04.09 19:30sell0.10usdchf1.22721.24731.22442007.04.10 03:581.22440.000.00-1.1122.87
79156472007.04.05 16:22buy0.10eurusd1.34241.32791.34492007.04.10 03:581.33790.000.00-1.96-45.00
79667992007.04.10 03:56buy0.10gbpusd1.96411.94021.96692007.04.10 04:481.96690.000.000.0028.00
79670522007.04.10 03:58buy0.10eurusd1.33821.31831.34072007.04.10 05:241.34070.000.000.0025.00
79670092007.04.10 03:58sell0.10usdchf1.22411.24961.22132007.04.10 05:321.22130.000.000.0022.93
79689292007.04.10 04:48buy0.10gbpusd1.96731.94341.97012007.04.10 08:501.97010.000.000.0028.00
79790132007.04.10 10:52buy0.20gbpusd1.96821.94661.97102007.04.10 11:411.97100.000.000.0056.00
79759022007.04.10 08:50buy0.10gbpusd1.97061.94671.97342007.04.10 11:411.97120.000.000.006.00
79804542007.04.10 11:41buy0.10gbpusd1.97151.94761.97432007.04.10 15:131.97430.000.000.0028.00
79710372007.04.10 05:32sell0.10usdchf1.22091.24641.21812007.04.10 15:161.21810.000.000.0022.99
79704502007.04.10 05:25buy0.10eurusd1.34101.32111.34352007.04.10 15:171.34350.000.000.0025.00
79873202007.04.10 15:16sell0.10usdchf1.21781.24331.21502007.04.10 17:381.21500.000.000.0023.05
79943232007.04.10 18:07buy3.20usdchf1.21481.19931.21762007.04.10 20:301.21760.000.000.00735.87
79898382007.04.10 16:13buy1.60usdchf1.21681.19931.21962007.04.10 20:321.21750.000.000.0091.99
79867892007.04.10 15:00buy0.80usdchf1.21881.19931.22162007.04.10 20:321.21760.000.000.00-78.84
79712352007.04.10 05:33buy0.40usdchf1.22081.19931.22362007.04.10 20:321.21750.000.000.00-108.42
79694952007.04.10 04:57buy0.20usdchf1.22281.19931.22562007.04.10 20:321.21750.000.000.00-87.06
79669202007.04.10 03:58buy0.10usdchf1.22481.19931.22762007.04.10 20:331.21760.000.000.00-59.13
79930362007.04.10 17:37sell1.60eurusd1.34451.35721.34202007.04.11 04:151.34200.000.006.56400.00
79717182007.04.10 05:40sell0.80eurusd1.34271.35721.34022007.04.11 04:151.34210.000.003.2848.00
79704902007.04.10 05:25sell0.40eurusd1.34091.35721.33842007.04.11 04:151.34200.000.001.64-44.00
79690882007.04.10 04:52sell0.20eurusd1.33911.35721.33662007.04.11 04:151.34190.000.000.82-56.00
79668822007.04.10 03:57sell0.10eurusd1.33721.35711.33472007.04.11 04:151.34190.000.000.41-47.00
79918202007.04.10 17:07buy0.20gbpusd1.97221.95061.97502007.04.11 04:541.97500.000.00-0.5056.00
79872192007.04.10 15:13buy0.10gbpusd1.97461.95071.97742007.04.11 04:541.97500.000.00-0.254.00
80049182007.04.11 04:54buy0.10gbpusd1.97541.95151.97822007.04.11 09:121.97820.000.000.0028.00
80101692007.04.11 09:12sell6.40gbpusd1.97821.98831.97542007.04.11 15:261.97540.000.000.001 792.00
80052012007.04.11 05:00sell3.20gbpusd1.97581.98821.97302007.04.11 15:261.97530.000.000.00160.00
79852642007.04.10 14:25sell1.60gbpusd1.97341.98811.97062007.04.11 15:261.97530.000.000.47-304.00
79804372007.04.10 11:41sell0.80gbpusd1.97101.98801.96822007.04.11 15:261.97540.000.000.24-352.00
79704682007.04.10 05:25sell0.40gbpusd1.96871.98801.96592007.04.11 15:261.97550.000.000.12-272.00
79686182007.04.10 04:42sell0.20gbpusd1.96621.98781.96342007.04.11 15:261.97550.000.000.06-186.00
79666962007.04.10 03:53sell0.10gbpusd1.96381.98771.96102007.04.11 15:261.97560.000.000.03-118.00
80220222007.04.11 15:26buy0.10gbpusd1.97571.95181.97852007.04.11 17:321.97850.000.000.0028.00
80203792007.04.11 14:21sell0.40usdchf1.22151.24301.21872007.04.11 17:561.21870.000.000.0091.90
80147862007.04.11 10:43sell0.20usdchf1.21951.24301.21672007.04.11 17:561.21860.000.000.0014.77
79971542007.04.10 20:33sell0.10usdchf1.21751.24301.21472007.04.11 17:561.21850.000.00-1.11-8.21
  0.00 0.00 -374.74 22 525.30
Closed P/L: 22 150.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
79875222007.04.10 15:17buy0.10eurusd1.34381.32391.3463 1.34360.000.00-0.68-2.00
79931732007.04.10 17:38sell0.10usdchf1.21471.24021.2119 1.21890.000.00-1.11-34.46
79954672007.04.10 18:55sell0.20usdchf1.21671.24021.2139 1.21890.000.00-2.21-36.10
80033702007.04.11 04:15buy0.10eurusd1.34211.32221.3446 1.34360.000.000.0015.00
80033962007.04.11 04:16buy0.20eurusd1.34191.32381.3444 1.34360.000.000.0034.00
80080412007.04.11 07:32sell0.40usdchf1.21871.24021.2159 1.21890.000.000.00-6.56
80101802007.04.11 09:12buy0.10gbpusd1.97891.95501.9817 1.97790.000.000.00-10.00
80157902007.04.11 11:05buy0.20gbpusd1.97661.95501.9794 1.97790.000.000.0026.00
80191932007.04.11 13:42sell0.80usdchf1.22071.24021.2179 1.21890.000.000.00118.14
80258402007.04.11 17:32sell0.10gbpusd1.97842.00231.9756 1.97830.000.000.001.00
80267632007.04.11 17:57buy0.10usdchf1.21861.19311.2214 1.21860.000.000.000.00
  0.00 0.00 -4.00 105.02
 Floating P/L: 101.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 22 150.56 Floating P/L: 101.02 Margin: 1 166.25
Balance: 32 150.56 Equity: 32 251.58 Free Margin: 31 085.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 52 419.65 Gross Loss: 30 269.09 Total Net Profit: 22 150.56
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 28.58  
Absolute Drawdown: 853.92 Maximal Drawdown: 5 167.92 (25.62%) Relative Drawdown: 26.43% (3 285.67)
 
Total Trades: 775 Short Positions (won %): 380 (58.68%) Long Positions (won %): 395 (69.87%)
Profit Trades (% of total): 499 (64.39%) Loss trades (% of total): 276 (35.61%)
Largest profit trade: 1 792.00 loss trade: -1 545.63
Average profit trade: 105.05 loss trade: -109.67
Maximum consecutive wins ($): 18 (2 199.05) consecutive losses ($): 21 (-4 111.54)
Maximal consecutive profit (count): 2 199.05 (18) consecutive loss (count): -5 149.96 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3