|Account: 530587
|Name: Humax
|Currency: USD
|2007 April 4, 14:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7276495
|2007.03.08 11:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7276566
|2007.03.08 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3333
|1.3124
|2007.03.08 16:15
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7286481
|2007.03.08 16:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9279
|1.9152
|1.9307
|2007.03.08 18:12
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7282012
|2007.03.08 14:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9297
|1.9152
|1.9325
|2007.03.08 18:12
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7280550
|2007.03.08 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9152
|1.9343
|2007.03.08 18:12
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7276535
|2007.03.08 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9333
|1.9152
|1.9361
|2007.03.08 18:12
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7289896
|2007.03.08 18:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9308
|1.9489
|1.9280
|2007.03.08 23:51
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7300076
|2007.03.09 07:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9331
|1.9458
|1.9303
|2007.03.09 09:33
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7299129
|2007.03.09 05:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9313
|1.9458
|1.9285
|2007.03.09 09:33
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7295970
|2007.03.09 02:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9295
|1.9458
|1.9267
|2007.03.09 09:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7294713
|2007.03.08 23:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9277
|1.9458
|1.9249
|2007.03.09 09:33
|1.9299
|0.00
|0.00
|-0.20
|-44.00
|7304364
|2007.03.09 10:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9280
|1.9117
|1.9308
|2007.03.09 12:55
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7302657
|2007.03.09 09:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9298
|1.9117
|1.9326
|2007.03.09 12:55
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7293276
|2007.03.08 21:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3141
|1.3304
|1.3113
|2007.03.09 15:40
|1.3113
|0.00
|0.00
|2.10
|112.00
|7286529
|2007.03.08 16:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3304
|1.3095
|2007.03.09 15:53
|1.3095
|0.00
|0.00
|1.05
|56.00
|7324280
|2007.03.12 00:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9334
|1.9497
|1.9306
|2007.03.12 01:15
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7324276
|2007.03.12 00:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|1.3298
|1.3089
|2007.03.12 01:15
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7306676
|2007.03.09 12:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9309
|1.9490
|1.9281
|2007.03.12 01:16
|1.9328
|0.00
|0.00
|-0.20
|-38.00
|7324854
|2007.03.12 01:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9149
|1.9358
|2007.03.12 02:50
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7325854
|2007.03.12 02:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9364
|1.9509
|1.9336
|2007.03.12 03:42
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7324994
|2007.03.12 01:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9345
|1.9508
|1.9317
|2007.03.12 03:42
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7324855
|2007.03.12 01:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9326
|1.9507
|1.9298
|2007.03.12 03:42
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7327266
|2007.03.12 03:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9344
|1.9181
|1.9372
|2007.03.12 10:34
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7325793
|2007.03.12 02:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|1.9181
|1.9390
|2007.03.12 10:34
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7324823
|2007.03.12 01:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3117
|1.2936
|1.3145
|2007.03.12 11:53
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7334300
|2007.03.12 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|1.9196
|1.9405
|2007.03.12 12:34
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7341594
|2007.03.12 13:08
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9430
|1.9521
|1.9402
|2007.03.12 14:36
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7340907
|2007.03.12 12:43
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9412
|1.9521
|1.9384
|2007.03.12 14:36
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|7334388
|2007.03.12 10:34
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9394
|1.9521
|1.9366
|2007.03.12 14:36
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7333910
|2007.03.12 10:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9369
|1.9514
|1.9341
|2007.03.12 14:36
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|7332941
|2007.03.12 09:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9348
|1.9511
|1.9320
|2007.03.12 14:36
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|7327412
|2007.03.12 03:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9511
|1.9302
|2007.03.12 14:36
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|7343910
|2007.03.12 14:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9394
|1.9575
|1.9366
|2007.03.12 15:22
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7346145
|2007.03.12 15:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9361
|1.9542
|1.9333
|2007.03.12 15:29
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7346946
|2007.03.12 15:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|1.9510
|1.9301
|2007.03.12 16:11
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7338468
|2007.03.12 12:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2307
|1.2162
|1.2335
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.16
|7338092
|2007.03.12 11:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.3326
|1.3117
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7339901
|2007.03.12 12:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2288
|1.2161
|1.2316
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.42
|7339911
|2007.03.12 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3326
|1.3135
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7340354
|2007.03.12 12:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3168
|1.3295
|1.3140
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7340411
|2007.03.12 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9410
|1.9229
|1.9438
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|7337565
|2007.03.12 11:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2325
|1.2162
|1.2353
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.92
|7335038
|2007.03.12 10:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3295
|1.3104
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7324815
|2007.03.12 01:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2162
|1.2371
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.13
|7344148
|2007.03.12 14:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9391
|1.9228
|1.9419
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.00
|7344328
|2007.03.12 14:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3181
|1.3326
|1.3153
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7345098
|2007.03.12 15:06
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2269
|1.2160
|1.2297
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.04
|7345903
|2007.03.12 15:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9370
|1.9225
|1.9398
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|7338813
|2007.03.12 12:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3150
|1.3295
|1.3122
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|7346453
|2007.03.12 15:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9352
|1.9225
|1.9380
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.00
|7346601
|2007.03.12 15:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9362
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-736.00
|7324824
|2007.03.12 01:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3114
|1.3295
|1.3086
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|7347244
|2007.03.12 15:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9313
|1.9222
|1.9341
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|7349411
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|1.9120
|1.9329
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|7349490
|2007.03.12 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|1.9471
|1.9262
|2007.03.12 16:16
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7350113
|2007.03.12 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9272
|1.9109
|1.9300
|2007.03.12 17:39
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7349449
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9111
|1.9320
|2007.03.12 17:39
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7349508
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|1.2977
|1.3186
|2007.03.12 18:12
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7356821
|2007.03.12 18:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9313
|1.9440
|1.9285
|2007.03.13 09:25
|1.9285
|0.00
|0.00
|-0.56
|224.00
|7353806
|2007.03.12 17:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9295
|1.9440
|1.9267
|2007.03.13 09:25
|1.9284
|0.00
|0.00
|-0.28
|44.00
|7351769
|2007.03.12 16:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9277
|1.9440
|1.9249
|2007.03.13 09:25
|1.9284
|0.00
|0.00
|-0.14
|-14.00
|7350450
|2007.03.12 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9258
|1.9439
|1.9230
|2007.03.13 09:26
|1.9282
|0.00
|0.00
|-0.07
|-24.00
|7357065
|2007.03.12 18:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3193
|1.3338
|1.3165
|2007.03.13 10:04
|1.3165
|0.00
|0.00
|2.12
|112.00
|7354461
|2007.03.12 17:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3175
|1.3338
|1.3147
|2007.03.13 10:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|1.06
|20.00
|7349559
|2007.03.12 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3337
|1.3128
|2007.03.13 10:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.53
|-8.00
|7377556
|2007.03.13 09:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9285
|1.9122
|1.9313
|2007.03.13 12:30
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7354077
|2007.03.12 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9123
|1.9332
|2007.03.13 12:30
|1.9314
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7383554
|2007.03.13 12:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9313
|1.9458
|1.9285
|2007.03.13 12:58
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7378121
|2007.03.13 09:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9295
|1.9458
|1.9267
|2007.03.13 12:58
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7377590
|2007.03.13 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9458
|1.9249
|2007.03.13 12:59
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7384254
|2007.03.13 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9278
|1.9133
|1.9306
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7383821
|2007.03.13 12:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|1.9133
|1.9324
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7383524
|2007.03.13 12:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9316
|1.9135
|1.9344
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7378858
|2007.03.13 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.2984
|1.3193
|2007.03.13 15:30
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7377661
|2007.03.13 09:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3007
|1.3198
|2007.03.13 15:31
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7356724
|2007.03.12 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3188
|1.3007
|1.3216
|2007.03.13 15:31
|1.3198
|0.00
|0.00
|-0.74
|10.00
|7389039
|2007.03.13 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|1.9130
|1.9339
|2007.03.13 16:02
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7392283
|2007.03.13 16:04
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2176
|1.2031
|1.2204
|2007.03.13 17:23
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|91.77
|7391158
|2007.03.13 15:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2194
|1.2031
|1.2222
|2007.03.13 17:23
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|18.03
|7388169
|2007.03.13 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|1.2032
|1.2241
|2007.03.13 17:23
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|7392198
|2007.03.13 16:04
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2180
|1.2089
|1.2208
|2007.03.13 17:23
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|733.94
|7390073
|2007.03.13 15:31
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2198
|1.2089
|1.2226
|2007.03.13 17:23
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|131.06
|7387041
|2007.03.13 14:19
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2216
|1.2089
|1.2244
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.98
|7386328
|2007.03.13 14:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2234
|1.2089
|1.2262
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.47
|7356459
|2007.03.12 18:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2252
|1.2089
|1.2280
|2007.03.13 17:23
|1.2206
|0.00
|0.00
|1.57
|-75.37
|7349503
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2089
|1.2298
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.79
|-51.61
|7391980
|2007.03.13 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|1.9519
|1.9310
|2007.03.13 19:03
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7391821
|2007.03.13 16:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9337
|1.9464
|1.9309
|2007.03.13 19:03
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7389719
|2007.03.13 15:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9318
|1.9463
|1.9290
|2007.03.13 19:03
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7387003
|2007.03.13 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|1.9462
|1.9271
|2007.03.13 19:03
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7384211
|2007.03.13 12:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9281
|1.9462
|1.9253
|2007.03.13 19:03
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|7397710
|2007.03.13 18:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2224
|1.2387
|1.2196
|2007.03.13 19:21
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|45.92
|7395346
|2007.03.13 17:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.2387
|1.2178
|2007.03.13 19:21
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|7399051
|2007.03.13 19:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9324
|1.9487
|1.9296
|2007.03.13 22:48
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7398290
|2007.03.13 19:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9486
|1.9277
|2007.03.13 22:48
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7407066
|2007.03.14 02:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9279
|1.9116
|1.9307
|2007.03.14 04:19
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7403203
|2007.03.13 22:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9297
|1.9116
|1.9325
|2007.03.14 04:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.00
|7404170
|2007.03.13 23:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9289
|1.9126
|1.9317
|2007.03.14 04:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|-0.20
|56.00
|7398312
|2007.03.13 19:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|1.9126
|1.9335
|2007.03.14 04:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7409545
|2007.03.14 04:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9489
|1.9280
|2007.03.14 07:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7413078
|2007.03.14 08:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9287
|1.9414
|1.9259
|2007.03.14 09:42
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7412530
|2007.03.14 07:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9269
|1.9414
|1.9241
|2007.03.14 09:43
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7415438
|2007.03.14 09:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9255
|1.9400
|1.9227
|2007.03.14 10:34
|1.9227
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7416025
|2007.03.14 09:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2155
|1.2064
|1.2183
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|183.86
|7401356
|2007.03.13 21:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2173
|1.2028
|1.2201
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|3.14
|32.83
|7399185
|2007.03.13 19:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2191
|1.2028
|1.2219
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|1.57
|-13.13
|7395414
|2007.03.13 17:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2028
|1.2237
|2007.03.14 12:15
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.79
|-20.52
|7412426
|2007.03.14 07:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2159
|1.2050
|1.2187
|2007.03.14 12:17
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|91.90
|7401304
|2007.03.13 21:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2177
|1.2014
|1.2205
|2007.03.14 12:17
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.57
|16.41
|7399092
|2007.03.13 19:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2195
|1.2014
|1.2223
|2007.03.14 12:17
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.79
|-7.39
|7391300
|2007.03.13 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3209
|1.3372
|1.3181
|2007.03.14 14:19
|1.3181
|0.00
|0.00
|1.06
|56.00
|7389468
|2007.03.13 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|1.3372
|1.3163
|2007.03.14 14:19
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.53
|9.00
|7420039
|2007.03.14 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9229
|1.9084
|1.9257
|2007.03.14 16:37
|1.9257
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7418678
|2007.03.14 10:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9231
|1.9176
|1.9259
|2007.03.14 16:37
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7416083
|2007.03.14 09:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9249
|1.9176
|1.9277
|2007.03.14 16:37
|1.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|7414968
|2007.03.14 09:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9267
|1.9176
|1.9295
|2007.03.14 16:37
|1.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7410164
|2007.03.14 04:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9285
|1.9176
|1.9313
|2007.03.14 16:37
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|7409945
|2007.03.14 04:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9177
|1.9332
|2007.03.14 16:37
|1.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|7409701
|2007.03.14 04:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9323
|1.9142
|1.9351
|2007.03.14 16:37
|1.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|7439121
|2007.03.14 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9268
|1.9123
|1.9296
|2007.03.14 17:01
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7433536
|2007.03.14 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3180
|1.3035
|1.3208
|2007.03.14 17:17
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7415699
|2007.03.14 09:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3057
|1.3212
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7389708
|2007.03.13 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3202
|1.3021
|1.3230
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|-0.74
|10.00
|7426342
|2007.03.14 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2184
|1.2329
|1.2156
|2007.03.14 17:20
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|23.03
|7444811
|2007.03.14 18:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9368
|1.9441
|1.9340
|2007.03.14 18:59
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7444307
|2007.03.14 18:20
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9350
|1.9441
|1.9322
|2007.03.14 18:59
|1.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7442526
|2007.03.14 17:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9304
|2007.03.14 19:00
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7442139
|2007.03.14 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9314
|1.9441
|1.9286
|2007.03.14 19:00
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7440180
|2007.03.14 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9296
|1.9441
|1.9268
|2007.03.14 19:00
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|7441487
|2007.03.14 17:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2298
|1.2125
|2007.03.14 19:03
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7441208
|2007.03.14 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3065
|1.3238
|2007.03.14 19:11
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7447822
|2007.03.14 19:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2106
|1.1979
|1.2134
|2007.03.14 20:11
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|46.15
|7446618
|2007.03.14 19:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.1980
|1.2153
|2007.03.14 20:11
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|7447357
|2007.03.14 19:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2117
|1.2044
|1.2145
|2007.03.14 20:27
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|368.88
|7445785
|2007.03.14 18:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2135
|1.2044
|1.2163
|2007.03.14 20:27
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|59.29
|7441954
|2007.03.14 17:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2153
|1.2044
|1.2181
|2007.03.14 20:27
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.24
|7428787
|2007.03.14 12:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2171
|1.2044
|1.2199
|2007.03.14 20:27
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.42
|7426546
|2007.03.14 12:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2189
|1.2044
|1.2217
|2007.03.14 20:27
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.36
|7449988
|2007.03.14 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2139
|1.1994
|1.2167
|2007.03.14 21:39
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7455151
|2007.03.14 22:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9372
|1.9481
|1.9344
|2007.03.15 00:57
|1.9344
|0.00
|0.00
|-0.23
|112.00
|7453679
|2007.03.14 21:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9354
|1.9481
|1.9326
|2007.03.15 00:57
|1.9344
|0.00
|0.00
|-0.12
|20.00
|7455141
|2007.03.14 22:54
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9371
|1.9426
|1.9343
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-1.86
|896.00
|7446218
|2007.03.14 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9336
|1.9481
|1.9308
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.00
|7444318
|2007.03.14 18:20
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9426
|1.9325
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-0.93
|160.00
|7442530
|2007.03.14 17:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9333
|1.9424
|1.9305
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.46
|-96.00
|7442149
|2007.03.14 17:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9314
|1.9423
|1.9286
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.23
|-124.00
|7440210
|2007.03.14 17:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|1.9423
|1.9268
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.12
|-98.00
|7439203
|2007.03.14 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9278
|1.9423
|1.9250
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.06
|-67.00
|7457108
|2007.03.15 00:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|1.9199
|1.9372
|2007.03.15 02:39
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7459107
|2007.03.15 02:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9377
|1.9486
|1.9349
|2007.03.15 07:41
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7458748
|2007.03.15 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9358
|1.9485
|1.9330
|2007.03.15 07:42
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7457105
|2007.03.15 00:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9340
|1.9485
|1.9312
|2007.03.15 07:42
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7447304
|2007.03.14 19:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3238
|1.3383
|1.3210
|2007.03.15 11:12
|1.3210
|0.00
|0.00
|1.75
|28.00
|7468751
|2007.03.15 11:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9313
|1.9204
|1.9341
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7464350
|2007.03.15 08:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9332
|1.9205
|1.9360
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7463683
|2007.03.15 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9350
|1.9205
|1.9378
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7453240
|2007.03.14 21:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2170
|1.2025
|1.2198
|2007.03.15 11:56
|1.2198
|0.00
|0.00
|2.48
|22.95
|7445805
|2007.03.14 18:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3231
|1.3358
|1.3203
|2007.03.15 12:06
|1.3203
|0.00
|0.00
|3.49
|56.00
|7441417
|2007.03.14 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3213
|1.3358
|1.3185
|2007.03.15 12:06
|1.3203
|0.00
|0.00
|1.75
|10.00
|7468703
|2007.03.15 11:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9322
|1.9231
|1.9350
|2007.03.15 13:39
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7464224
|2007.03.15 08:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9340
|1.9231
|1.9368
|2007.03.15 13:39
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|7461922
|2007.03.15 04:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9358
|1.9231
|1.9386
|2007.03.15 13:39
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7459099
|2007.03.15 02:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|1.9232
|1.9405
|2007.03.15 13:39
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|7470636
|2007.03.15 12:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9328
|1.9201
|1.9356
|2007.03.15 14:22
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7469723
|2007.03.15 11:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9346
|1.9201
|1.9374
|2007.03.15 14:23
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7470756
|2007.03.15 12:18
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2215
|1.2288
|1.2187
|2007.03.15 15:32
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|367.60
|7469878
|2007.03.15 11:56
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2197
|1.2288
|1.2169
|2007.03.15 15:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|85.36
|7456576
|2007.03.15 00:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2179
|1.2288
|1.2151
|2007.03.15 15:32
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.70
|7453146
|2007.03.14 21:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2161
|1.2288
|1.2133
|2007.03.15 15:32
|1.2186
|0.00
|0.00
|-5.69
|-41.03
|7450616
|2007.03.14 20:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2142
|1.2287
|1.2114
|2007.03.15 15:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|-2.84
|-34.47
|7469888
|2007.03.15 11:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2343
|1.2170
|2007.03.15 16:12
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7468332
|2007.03.15 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3065
|1.3238
|2007.03.15 16:20
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7474042
|2007.03.15 14:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9367
|1.9494
|1.9339
|2007.03.15 16:34
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7472486
|2007.03.15 13:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9494
|1.9321
|2007.03.15 16:34
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7477841
|2007.03.15 16:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2144
|1.2035
|1.2172
|2007.03.15 16:37
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|92.01
|7477150
|2007.03.15 16:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2165
|1.2038
|1.2193
|2007.03.15 16:37
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|7475478
|2007.03.15 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2038
|1.2211
|2007.03.15 16:37
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|7477120
|2007.03.15 16:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2166
|1.2311
|1.2138
|2007.03.15 17:55
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|7479355
|2007.03.15 16:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3221
|1.3094
|1.3249
|2007.03.15 18:39
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7477584
|2007.03.15 16:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3239
|1.3094
|1.3267
|2007.03.15 18:39
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7478732
|2007.03.15 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|1.9193
|1.9366
|2007.03.15 18:59
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7478594
|2007.03.15 16:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9342
|1.9215
|1.9370
|2007.03.15 19:09
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7473504
|2007.03.15 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9361
|1.9216
|1.9389
|2007.03.15 19:09
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7481259
|2007.03.15 17:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2138
|1.1993
|1.2166
|2007.03.15 19:31
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7481032
|2007.03.15 17:51
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2142
|1.2033
|1.2170
|2007.03.15 19:32
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|92.03
|7480629
|2007.03.15 17:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2160
|1.2033
|1.2188
|2007.03.15 19:32
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|7478872
|2007.03.15 16:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2033
|1.2206
|2007.03.15 19:33
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|7485512
|2007.03.15 20:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2185
|1.2312
|1.2157
|2007.03.16 02:19
|1.2157
|0.00
|0.00
|-1.98
|46.06
|7484316
|2007.03.15 19:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2312
|1.2139
|2007.03.16 02:19
|1.2158
|0.00
|0.00
|-0.99
|7.40
|7489472
|2007.03.16 02:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2157
|1.2302
|1.2129
|2007.03.16 03:43
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7492378
|2007.03.16 03:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.2270
|1.2097
|2007.03.16 04:57
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|23.15
|7494773
|2007.03.16 04:58
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2094
|1.2021
|1.2122
|2007.03.16 07:34
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|369.58
|7493719
|2007.03.16 04:13
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2112
|1.2021
|1.2140
|2007.03.16 07:34
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|59.40
|7491724
|2007.03.16 03:14
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2130
|1.2021
|1.2158
|2007.03.16 07:34
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.70
|7489670
|2007.03.16 02:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2148
|1.2021
|1.2176
|2007.03.16 07:34
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|7484232
|2007.03.15 19:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2170
|1.2025
|1.2198
|2007.03.16 07:35
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.79
|-40.43
|7495586
|2007.03.16 05:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9402
|1.9511
|1.9374
|2007.03.16 09:05
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7490655
|2007.03.16 02:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9384
|1.9511
|1.9356
|2007.03.16 09:05
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7482729
|2007.03.15 18:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9510
|1.9337
|2007.03.16 09:05
|1.9375
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.00
|7498022
|2007.03.16 07:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2111
|1.2238
|1.2083
|2007.03.16 10:40
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|46.35
|7494677
|2007.03.16 04:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2093
|1.2238
|1.2065
|2007.03.16 10:40
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|7491349
|2007.03.16 03:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3283
|1.3356
|1.3255
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|7489693
|2007.03.16 02:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3264
|1.3355
|1.3236
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|7491832
|2007.03.16 03:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3283
|1.3392
|1.3255
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|7483202
|2007.03.15 19:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9516
|1.9343
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|-0.07
|-72.00
|7482392
|2007.03.15 18:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3247
|1.3392
|1.3219
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.53
|-78.00
|7489741
|2007.03.16 02:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3265
|1.3392
|1.3237
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|7470228
|2007.03.15 12:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|1.3347
|1.3174
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.53
|-123.00
|7494837
|2007.03.16 04:59
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3303
|1.3358
|1.3275
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-704.00
|7494875
|2007.03.16 04:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3303
|1.3394
|1.3275
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7495079
|2007.03.16 05:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9389
|1.9516
|1.9361
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|7473975
|2007.03.15 14:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3220
|1.3347
|1.3192
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|1.06
|-210.00
|7477561
|2007.03.15 16:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3238
|1.3347
|1.3210
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|2.12
|-348.00
|7498470
|2007.03.16 07:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.1980
|1.2153
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.58
|7499614
|2007.03.16 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9516
|1.9343
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|7500540
|2007.03.16 09:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2106
|1.1979
|1.2134
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.69
|7500751
|2007.03.16 09:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9390
|1.9517
|1.9362
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|7501333
|2007.03.16 10:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9407
|1.9516
|1.9379
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|7501353
|2007.03.16 10:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9409
|1.9518
|1.9381
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7501984
|2007.03.16 10:27
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2087
|1.1978
|1.2115
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.44
|7502465
|2007.03.16 10:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9427
|1.9518
|1.9399
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|7502471
|2007.03.16 10:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9426
|1.9517
|1.9398
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7502734
|2007.03.16 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2080
|1.2225
|1.2052
|2007.03.16 11:34
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|7503812
|2007.03.16 11:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2098
|1.2225
|1.2070
|2007.03.16 11:34
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|31.46
|7504654
|2007.03.16 11:33
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3322
|1.3359
|1.3294
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7505009
|2007.03.16 11:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9424
|1.9297
|1.9452
|2007.03.16 12:20
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504733
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9297
|1.9470
|2007.03.16 12:20
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|7504711
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2075
|1.2220
|1.2047
|2007.03.16 13:07
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|23.24
|7505271
|2007.03.16 11:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3306
|1.3179
|1.3334
|2007.03.16 13:44
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504752
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3324
|1.3179
|1.3352
|2007.03.16 13:44
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7506620
|2007.03.16 12:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9459
|1.9314
|1.9487
|2007.03.16 13:55
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7510442
|2007.03.16 14:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9490
|1.9581
|1.9462
|2007.03.16 16:16
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7506589
|2007.03.16 12:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9454
|1.9581
|1.9426
|2007.03.16 16:16
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7507489
|2007.03.16 12:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9472
|1.9581
|1.9444
|2007.03.16 16:16
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7504746
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9581
|1.9408
|2007.03.16 16:16
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7508810
|2007.03.16 13:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2042
|1.1933
|1.2070
|2007.03.16 16:26
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|7506154
|2007.03.16 12:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2060
|1.1933
|1.2088
|2007.03.16 16:26
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|18.23
|7504736
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1934
|1.2107
|2007.03.16 16:26
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|7510606
|2007.03.16 14:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3339
|1.3466
|1.3311
|2007.03.16 18:45
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504762
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3466
|1.3293
|2007.03.16 18:45
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7515820
|2007.03.16 16:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9469
|1.9596
|1.9441
|2007.03.16 18:47
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7515238
|2007.03.16 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9451
|1.9596
|1.9423
|2007.03.16 18:47
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7519187
|2007.03.16 18:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9437
|1.9582
|1.9409
|2007.03.16 21:07
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7521108
|2007.03.16 20:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.2190
|1.2053
|2007.03.19 01:28
|1.2053
|0.00
|0.00
|-3.96
|92.92
|7515019
|2007.03.16 16:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2063
|1.2190
|1.2035
|2007.03.19 01:28
|1.2054
|0.00
|0.00
|-1.98
|14.93
|7508622
|2007.03.16 13:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2045
|1.2190
|1.2017
|2007.03.19 01:28
|1.2055
|0.00
|0.00
|-0.99
|-8.30
|7524317
|2007.03.19 01:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9388
|1.9261
|1.9416
|2007.03.19 02:42
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7521471
|2007.03.16 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9409
|1.9264
|1.9437
|2007.03.19 02:42
|1.9416
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.00
|7524222
|2007.03.19 01:14
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9400
|1.9345
|1.9428
|2007.03.19 03:56
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7520994
|2007.03.16 20:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9418
|1.9345
|1.9446
|2007.03.19 03:56
|1.9428
|0.00
|0.00
|-1.58
|160.00
|7519326
|2007.03.16 18:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9436
|1.9345
|1.9464
|2007.03.19 03:56
|1.9429
|0.00
|0.00
|-0.79
|-56.00
|7518936
|2007.03.16 18:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9454
|1.9345
|1.9482
|2007.03.19 03:56
|1.9429
|0.00
|0.00
|-0.40
|-100.00
|7514645
|2007.03.16 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9472
|1.9345
|1.9500
|2007.03.19 03:56
|1.9430
|0.00
|0.00
|-0.20
|-84.00
|7510103
|2007.03.16 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9345
|1.9518
|2007.03.19 03:56
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.10
|-59.00
|7526954
|2007.03.19 03:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9430
|1.9575
|1.9402
|2007.03.19 04:34
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7524559
|2007.03.19 01:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2054
|1.1927
|1.2082
|2007.03.19 05:08
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|46.35
|7515613
|2007.03.16 16:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.1927
|1.2100
|2007.03.19 05:08
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.79
|7.45
|7529512
|2007.03.19 04:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9401
|1.9274
|1.9429
|2007.03.19 05:37
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7525546
|2007.03.19 02:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9420
|1.9275
|1.9448
|2007.03.19 05:37
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7531328
|2007.03.19 05:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9416
|1.9289
|1.9444
|2007.03.19 11:07
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7531238
|2007.03.19 05:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9289
|1.9462
|2007.03.19 11:07
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|7538136
|2007.03.19 11:34
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9450
|1.9541
|1.9422
|2007.03.19 13:19
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7537230
|2007.03.19 11:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9432
|1.9541
|1.9404
|2007.03.19 13:19
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7530102
|2007.03.19 04:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9414
|1.9541
|1.9386
|2007.03.19 13:19
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7529525
|2007.03.19 04:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9396
|1.9541
|1.9368
|2007.03.19 13:19
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|7540301
|2007.03.19 12:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9432
|1.9305
|1.9460
|2007.03.19 16:01
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7537482
|2007.03.19 11:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9450
|1.9305
|1.9478
|2007.03.19 16:01
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7545080
|2007.03.19 16:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9470
|1.9561
|1.9442
|2007.03.19 20:14
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7543441
|2007.03.19 15:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9452
|1.9561
|1.9424
|2007.03.19 20:14
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7542223
|2007.03.19 13:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9434
|1.9561
|1.9406
|2007.03.19 20:14
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7541380
|2007.03.19 13:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9416
|1.9561
|1.9388
|2007.03.19 20:14
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|7544795
|2007.03.19 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9461
|1.9606
|1.9433
|2007.03.19 20:22
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7548901
|2007.03.19 19:27
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2145
|1.2200
|1.2117
|2007.03.20 01:40
|1.2117
|0.00
|0.00
|-32.32
|739.46
|7541024
|2007.03.19 13:09
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2127
|1.2200
|1.2099
|2007.03.20 01:40
|1.2117
|0.00
|0.00
|-16.16
|132.05
|7539924
|2007.03.19 12:38
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2107
|1.2198
|1.2079
|2007.03.20 01:40
|1.2118
|0.00
|0.00
|-8.08
|-72.62
|7534496
|2007.03.19 09:28
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2089
|1.2198
|1.2061
|2007.03.20 01:40
|1.2117
|0.00
|0.00
|-4.04
|-92.43
|7528007
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2071
|1.2198
|1.2043
|2007.03.20 01:41
|1.2117
|0.00
|0.00
|-2.02
|-75.93
|7524578
|2007.03.19 01:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2053
|1.2198
|1.2025
|2007.03.20 01:41
|1.2118
|0.00
|0.00
|-1.01
|-53.64
|7549585
|2007.03.19 20:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9289
|1.9462
|2007.03.20 02:37
|1.9462
|0.00
|0.00
|-0.13
|28.00
|7555880
|2007.03.20 04:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9448
|1.9321
|1.9476
|2007.03.20 10:32
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7553659
|2007.03.20 02:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9466
|1.9321
|1.9494
|2007.03.20 10:32
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7557117
|2007.03.20 05:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3279
|1.3188
|1.3307
|2007.03.20 10:52
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7534639
|2007.03.19 09:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3297
|1.3188
|1.3325
|2007.03.20 10:52
|1.3307
|0.00
|0.00
|-2.58
|40.00
|7515132
|2007.03.16 16:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3316
|1.3189
|1.3344
|2007.03.20 10:52
|1.3306
|0.00
|0.00
|-2.77
|-20.00
|7509682
|2007.03.16 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3334
|1.3189
|1.3362
|2007.03.20 10:52
|1.3305
|0.00
|0.00
|-1.39
|-29.00
|7565269
|2007.03.20 11:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9492
|1.9583
|1.9464
|2007.03.20 12:16
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7563363
|2007.03.20 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9473
|1.9582
|1.9445
|2007.03.20 12:16
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|7549478
|2007.03.19 20:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9437
|1.9582
|1.9409
|2007.03.20 12:16
|1.9463
|0.00
|0.00
|-0.10
|-26.00
|7552819
|2007.03.20 01:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9455
|1.9582
|1.9427
|2007.03.20 12:16
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7567487
|2007.03.20 12:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9443
|1.9316
|1.9471
|2007.03.20 12:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7567502
|2007.03.20 12:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9443
|1.9334
|1.9471
|2007.03.20 12:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7567233
|2007.03.20 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9461
|1.9316
|1.9489
|2007.03.20 12:30
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|7567227
|2007.03.20 12:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9462
|1.9335
|1.9490
|2007.03.20 12:30
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7563437
|2007.03.20 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9481
|1.9336
|1.9509
|2007.03.20 12:30
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7568000
|2007.03.20 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9345
|1.9518
|2007.03.20 12:33
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7568897
|2007.03.20 12:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9504
|1.9377
|1.9532
|2007.03.20 12:52
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7568484
|2007.03.20 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|1.9377
|1.9550
|2007.03.20 12:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7569594
|2007.03.20 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9540
|1.9395
|1.9568
|2007.03.20 14:24
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7570859
|2007.03.20 13:10
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2155
|1.2228
|1.2127
|2007.03.20 15:48
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|369.42
|7557195
|2007.03.20 05:47
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2152
|1.2261
|1.2124
|2007.03.20 15:48
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|92.38
|7555015
|2007.03.20 04:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2132
|1.2259
|1.2104
|2007.03.20 15:48
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|7552766
|2007.03.20 01:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2114
|1.2259
|1.2086
|2007.03.20 15:48
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|7548746
|2007.03.19 19:22
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2137
|1.2228
|1.2109
|2007.03.20 15:48
|1.2124
|0.00
|0.00
|-8.08
|85.78
|7540404
|2007.03.19 12:52
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2119
|1.2228
|1.2091
|2007.03.20 15:48
|1.2122
|0.00
|0.00
|-4.04
|-9.90
|7570899
|2007.03.20 13:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3273
|1.3164
|1.3301
|2007.03.20 15:48
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7536279
|2007.03.19 10:36
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2100
|1.2227
|1.2072
|2007.03.20 15:48
|1.2123
|0.00
|0.00
|-2.02
|-37.94
|7530470
|2007.03.19 05:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2082
|1.2227
|1.2054
|2007.03.20 15:48
|1.2124
|0.00
|0.00
|-1.01
|-34.64
|7535595
|2007.03.19 10:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3292
|1.3165
|1.3320
|2007.03.20 15:48
|1.3299
|0.00
|0.00
|-1.29
|14.00
|7518982
|2007.03.16 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3310
|1.3165
|1.3338
|2007.03.20 15:48
|1.3298
|0.00
|0.00
|-1.39
|-12.00
|7573551
|2007.03.20 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|1.9427
|1.9600
|2007.03.20 16:03
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7576062
|2007.03.20 15:48
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9591
|1.9646
|1.9563
|2007.03.20 16:25
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7573683
|2007.03.20 14:27
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9573
|1.9646
|1.9545
|2007.03.20 16:25
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|7570291
|2007.03.20 13:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9555
|1.9646
|1.9527
|2007.03.20 16:25
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|7569606
|2007.03.20 12:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9537
|1.9646
|1.9509
|2007.03.20 16:25
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|7568202
|2007.03.20 12:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9507
|1.9634
|1.9479
|2007.03.20 16:25
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|7568054
|2007.03.20 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|1.9634
|1.9461
|2007.03.20 16:26
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|7578193
|2007.03.20 16:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9567
|1.9458
|1.9595
|2007.03.20 19:28
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7577463
|2007.03.20 16:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9586
|1.9459
|1.9614
|2007.03.20 19:28
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7577007
|2007.03.20 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9604
|1.9459
|1.9632
|2007.03.20 19:28
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7567684
|2007.03.20 12:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3288
|1.3161
|1.3316
|2007.03.20 20:56
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7564186
|2007.03.20 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3306
|1.3161
|1.3334
|2007.03.20 20:56
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7581936
|2007.03.20 19:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9453
|1.9626
|2007.03.21 09:54
|1.9626
|0.00
|0.00
|-0.13
|28.00
|7592172
|2007.03.21 10:53
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9647
|1.9702
|1.9619
|2007.03.21 12:21
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7592099
|2007.03.21 10:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9772
|1.9617
|2007.03.21 12:21
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7590360
|2007.03.21 09:56
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9628
|1.9701
|1.9600
|2007.03.21 12:21
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7590306
|2007.03.21 09:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9771
|1.9598
|2007.03.21 12:21
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7582459
|2007.03.20 20:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9610
|1.9701
|1.9582
|2007.03.21 12:22
|1.9619
|0.00
|0.00
|-0.80
|-72.00
|7581911
|2007.03.20 19:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9592
|1.9701
|1.9564
|2007.03.21 12:22
|1.9618
|0.00
|0.00
|-0.40
|-104.00
|7578828
|2007.03.20 16:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9574
|1.9701
|1.9546
|2007.03.21 12:22
|1.9619
|0.00
|0.00
|-0.20
|-90.00
|7578313
|2007.03.20 16:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|1.9701
|1.9528
|2007.03.21 12:22
|1.9618
|0.00
|0.00
|-0.10
|-62.00
|7594123
|2007.03.21 12:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9761
|1.9588
|2007.03.21 12:30
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7594444
|2007.03.21 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9575
|1.9466
|1.9603
|2007.03.21 13:04
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7594291
|2007.03.21 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9595
|1.9468
|1.9623
|2007.03.21 13:04
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7594151
|2007.03.21 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|1.9474
|1.9647
|2007.03.21 13:04
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|7595812
|2007.03.21 13:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9614
|1.9723
|1.9586
|2007.03.21 14:45
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7595564
|2007.03.21 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9595
|1.9722
|1.9567
|2007.03.21 14:45
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7594377
|2007.03.21 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|1.9722
|1.9549
|2007.03.21 14:45
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7576145
|2007.03.20 15:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2123
|1.1978
|1.2151
|2007.03.21 16:02
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.80
|23.04
|7597659
|2007.03.21 14:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9586
|1.9459
|1.9614
|2007.03.21 21:15
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7595733
|2007.03.21 13:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|1.9460
|1.9633
|2007.03.21 21:15
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7595214
|2007.03.21 12:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3299
|1.3172
|1.3327
|2007.03.21 21:15
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7583289
|2007.03.20 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3172
|1.3345
|2007.03.21 21:15
|1.3327
|0.00
|0.00
|-0.65
|10.00
|7576220
|2007.03.20 15:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3301
|1.3156
|1.3329
|2007.03.21 21:15
|1.3329
|0.00
|0.00
|-0.65
|28.00
|7599499
|2007.03.21 16:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2158
|1.2267
|1.2130
|2007.03.21 21:16
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|92.33
|7594603
|2007.03.21 12:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2140
|1.2267
|1.2112
|2007.03.21 21:16
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|14.84
|7576227
|2007.03.20 15:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2122
|1.2267
|1.2094
|2007.03.21 21:16
|1.2130
|0.00
|0.00
|-1.01
|-6.60
|7605577
|2007.03.21 21:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3326
|1.3199
|1.3354
|2007.03.21 21:22
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7604758
|2007.03.21 21:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3344
|1.3199
|1.3372
|2007.03.21 21:22
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7605261
|2007.03.21 21:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2137
|1.2264
|1.2109
|2007.03.21 21:24
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|46.25
|7604878
|2007.03.21 21:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2119
|1.2264
|1.2091
|2007.03.21 21:24
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|7604599
|2007.03.21 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|1.9477
|1.9650
|2007.03.21 21:25
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7607009
|2007.03.21 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9509
|1.9682
|2007.03.21 21:33
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7606314
|2007.03.21 21:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3358
|1.3213
|1.3386
|2007.03.21 22:49
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7613788
|2007.03.22 02:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3406
|1.3479
|1.3378
|2007.03.22 09:37
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7610840
|2007.03.21 22:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3387
|1.3478
|1.3359
|2007.03.22 09:37
|1.3378
|0.00
|0.00
|10.63
|72.00
|7607050
|2007.03.21 21:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3369
|1.3478
|1.3341
|2007.03.22 09:37
|1.3379
|0.00
|0.00
|5.32
|-40.00
|7605958
|2007.03.21 21:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3351
|1.3478
|1.3323
|2007.03.22 09:37
|1.3378
|0.00
|0.00
|2.66
|-54.00
|7604688
|2007.03.21 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3475
|1.3302
|2007.03.22 09:38
|1.3379
|0.00
|0.00
|1.33
|-49.00
|7613827
|2007.03.22 02:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3404
|1.3531
|1.3376
|2007.03.22 10:09
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7610835
|2007.03.21 22:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3386
|1.3531
|1.3358
|2007.03.22 10:09
|1.3377
|0.00
|0.00
|1.33
|9.00
|7614003
|2007.03.22 02:51
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2080
|1.2007
|1.2108
|2007.03.22 11:58
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|370.00
|7607309
|2007.03.21 21:26
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2098
|1.2007
|1.2126
|2007.03.22 11:58
|1.2109
|0.00
|0.00
|19.27
|72.67
|7606423
|2007.03.21 21:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2117
|1.2008
|1.2145
|2007.03.22 11:58
|1.2108
|0.00
|0.00
|9.64
|-29.73
|7604736
|2007.03.21 21:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2135
|1.2008
|1.2163
|2007.03.22 11:58
|1.2109
|0.00
|0.00
|4.82
|-42.94
|7599123
|2007.03.21 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2154
|1.2009
|1.2182
|2007.03.22 11:58
|1.2108
|0.00
|0.00
|2.41
|-37.99
|7608742
|2007.03.21 21:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9672
|1.9545
|1.9700
|2007.03.22 12:30
|1.9700
|0.00
|0.00
|-0.78
|56.00
|7608427
|2007.03.21 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|1.9545
|1.9718
|2007.03.22 12:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|-0.39
|21.00
|7597700
|2007.03.21 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9728
|1.9555
|2007.03.22 12:32
|1.9728
|0.00
|0.00
|-0.30
|-145.00
|7604506
|2007.03.21 21:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9601
|1.9728
|1.9573
|2007.03.22 12:32
|1.9728
|0.00
|0.00
|-0.60
|-254.00
|7623135
|2007.03.22 12:30
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9714
|1.9751
|1.9686
|2007.03.22 12:32
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-896.00
|7604822
|2007.03.21 21:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9620
|1.9729
|1.9592
|2007.03.22 12:32
|1.9729
|0.00
|0.00
|-1.20
|-436.00
|7608411
|2007.03.21 21:33
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9681
|1.9736
|1.9653
|2007.03.22 12:32
|1.9729
|0.00
|0.00
|-9.63
|-1 536.00
|7606301
|2007.03.21 21:22
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9639
|1.9730
|1.9611
|2007.03.22 12:32
|1.9730
|0.00
|0.00
|-2.41
|-728.00
|7607278
|2007.03.21 21:26
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9659
|1.9732
|1.9631
|2007.03.22 12:32
|1.9730
|0.00
|0.00
|-4.82
|-1 136.00
|7623481
|2007.03.22 12:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9725
|1.9870
|1.9697
|2007.03.22 12:49
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7624886
|2007.03.22 13:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9711
|1.9838
|1.9683
|2007.03.22 14:46
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7624303
|2007.03.22 12:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9693
|1.9838
|1.9665
|2007.03.22 14:46
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7619208
|2007.03.22 09:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3376
|1.3521
|1.3348
|2007.03.22 15:41
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7622316
|2007.03.22 11:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2111
|1.1966
|1.2139
|2007.03.22 15:42
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|7631391
|2007.03.22 17:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2106
|1.1997
|1.2134
|2007.03.22 19:31
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|92.30
|7629747
|2007.03.22 15:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2124
|1.1997
|1.2152
|2007.03.22 19:31
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|7629247
|2007.03.22 15:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2142
|1.1997
|1.2170
|2007.03.22 19:31
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|7630452
|2007.03.22 16:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3363
|1.3490
|1.3335
|2007.03.22 19:42
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7629099
|2007.03.22 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3345
|1.3490
|1.3317
|2007.03.22 19:42
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7633954
|2007.03.22 19:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2137
|1.1992
|1.2165
|2007.03.22 19:47
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|23.02
|7635701
|2007.03.22 20:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2150
|1.2023
|1.2178
|2007.03.22 20:16
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|45.98
|7635344
|2007.03.22 19:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2168
|1.2023
|1.2196
|2007.03.22 20:16
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|7636193
|2007.03.22 20:15
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9620
|1.9565
|1.9648
|2007.03.22 21:19
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7634260
|2007.03.22 19:32
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9638
|1.9565
|1.9666
|2007.03.22 21:19
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7633859
|2007.03.22 19:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9657
|1.9566
|1.9685
|2007.03.22 21:19
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|7628112
|2007.03.22 15:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9681
|1.9572
|1.9709
|2007.03.22 21:19
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7624224
|2007.03.22 12:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9700
|1.9573
|1.9728
|2007.03.22 21:19
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|7623196
|2007.03.22 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9573
|1.9746
|2007.03.22 21:20
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|7636419
|2007.03.22 20:16
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2181
|1.2254
|1.2153
|2007.03.22 21:34
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|368.66
|7634880
|2007.03.22 19:43
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2163
|1.2254
|1.2135
|2007.03.22 21:34
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|72.42
|7634116
|2007.03.22 19:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2140
|1.2249
|1.2112
|2007.03.22 21:35
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.21
|7626286
|2007.03.22 13:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2122
|1.2249
|1.2094
|2007.03.22 21:35
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.37
|7606741
|2007.03.21 21:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2104
|1.2249
|1.2076
|2007.03.22 21:36
|1.2151
|0.00
|0.00
|-3.03
|-38.68
|7636073
|2007.03.22 20:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9627
|1.9536
|1.9655
|2007.03.23 09:38
|1.9655
|0.00
|0.00
|-1.04
|224.00
|7643059
|2007.03.23 07:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9500
|1.9655
|2007.03.23 09:38
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7634140
|2007.03.22 19:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9646
|1.9537
|1.9674
|2007.03.23 09:38
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.52
|32.00
|7633832
|2007.03.22 19:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9664
|1.9537
|1.9692
|2007.03.23 09:38
|1.9655
|0.00
|0.00
|-0.26
|-18.00
|7627473
|2007.03.22 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|1.9540
|1.9713
|2007.03.23 09:38
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.13
|-31.00
|7637574
|2007.03.22 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9501
|1.9674
|2007.03.23 09:38
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.13
|8.00
|7644953
|2007.03.23 09:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9658
|1.9513
|1.9686
|2007.03.23 11:40
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7647358
|2007.03.23 11:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9831
|1.9658
|2007.03.23 12:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7647029
|2007.03.23 11:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|1.9800
|1.9645
|2007.03.23 12:09
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7644948
|2007.03.23 09:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9800
|1.9627
|2007.03.23 12:09
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7648057
|2007.03.23 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9798
|1.9625
|2007.03.23 12:14
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7634715
|2007.03.22 19:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3480
|1.3307
|2007.03.23 12:14
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.44
|28.00
|7649055
|2007.03.23 12:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9617
|1.9490
|1.9645
|2007.03.23 12:27
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7648409
|2007.03.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9497
|1.9670
|2007.03.23 12:27
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7637762
|2007.03.22 21:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2146
|1.2291
|1.2118
|2007.03.23 15:33
|1.2118
|0.00
|0.00
|-1.01
|23.11
|7655262
|2007.03.23 15:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3342
|1.3451
|1.3314
|2007.03.23 17:00
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7655054
|2007.03.23 15:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2119
|1.1974
|1.2147
|2007.03.23 17:00
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|7652022
|2007.03.23 13:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3324
|1.3451
|1.3296
|2007.03.23 17:00
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7649140
|2007.03.23 12:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3306
|1.3451
|1.3278
|2007.03.23 17:00
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7652026
|2007.03.23 13:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9660
|1.9769
|1.9632
|2007.03.23 17:01
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7650736
|2007.03.23 12:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9642
|1.9769
|1.9614
|2007.03.23 17:01
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7649017
|2007.03.23 12:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9768
|1.9595
|2007.03.23 17:01
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|7654345
|2007.03.23 15:17
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2127
|1.2036
|1.2155
|2007.03.23 17:05
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|184.29
|7637830
|2007.03.22 21:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2146
|1.2037
|1.2174
|2007.03.23 17:05
|1.2153
|0.00
|0.00
|3.21
|23.04
|7636935
|2007.03.22 20:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2164
|1.2037
|1.2192
|2007.03.23 17:05
|1.2152
|0.00
|0.00
|1.61
|-19.75
|7636390
|2007.03.22 20:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2037
|1.2210
|2007.03.23 17:05
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.80
|-25.51
|7657570
|2007.03.23 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|1.9779
|1.9606
|2007.03.23 17:39
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7657371
|2007.03.23 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2151
|1.2006
|1.2179
|2007.03.23 17:40
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|22.99
|7659900
|2007.03.23 17:44
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9594
|1.9503
|1.9622
|2007.03.23 18:27
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7659357
|2007.03.23 17:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9612
|1.9503
|1.9640
|2007.03.23 18:27
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7658126
|2007.03.23 17:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|1.9503
|1.9658
|2007.03.23 18:28
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7650792
|2007.03.23 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9505
|1.9678
|2007.03.23 18:28
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|7661983
|2007.03.23 19:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|1.9765
|1.9610
|2007.03.26 00:15
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.20
|56.00
|7661243
|2007.03.23 18:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9765
|1.9592
|2007.03.26 00:15
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7661188
|2007.03.23 18:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9619
|1.9746
|1.9591
|2007.03.26 00:15
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.20
|18.00
|7661980
|2007.03.23 19:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9637
|1.9746
|1.9609
|2007.03.26 00:15
|1.9609
|0.00
|0.00
|-0.40
|112.00
|7659467
|2007.03.23 17:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9746
|1.9573
|2007.03.26 00:15
|1.9608
|0.00
|0.00
|-0.10
|-7.00
|7662008
|2007.03.23 19:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2165
|1.2038
|1.2193
|2007.03.26 01:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|1.61
|45.93
|7659576
|2007.03.23 17:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2038
|1.2211
|2007.03.26 01:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.80
|8.20
|7667662
|2007.03.26 00:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9746
|1.9573
|2007.03.26 01:48
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7669169
|2007.03.26 01:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9584
|1.9457
|1.9612
|2007.03.26 08:01
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7667659
|2007.03.26 00:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9607
|1.9462
|1.9635
|2007.03.26 08:01
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7669323
|2007.03.26 01:48
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2212
|1.2339
|1.2184
|2007.03.26 09:09
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|45.96
|7668343
|2007.03.26 01:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2194
|1.2339
|1.2166
|2007.03.26 09:09
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|7675731
|2007.03.26 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|1.9757
|1.9602
|2007.03.26 10:07
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7674920
|2007.03.26 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9756
|1.9583
|2007.03.26 10:07
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7675686
|2007.03.26 08:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9624
|1.9715
|1.9596
|2007.03.26 10:12
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7670294
|2007.03.26 02:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9606
|1.9715
|1.9578
|2007.03.26 10:12
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7669678
|2007.03.26 01:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9587
|1.9714
|1.9559
|2007.03.26 10:12
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7669445
|2007.03.26 01:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9714
|1.9541
|2007.03.26 10:12
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|7676774
|2007.03.26 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2038
|1.2211
|2007.03.26 10:17
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|22.93
|7678820
|2007.03.26 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9447
|1.9620
|2007.03.26 14:05
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7680044
|2007.03.26 10:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2196
|1.2069
|1.2224
|2007.03.26 15:30
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|45.81
|7679265
|2007.03.26 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2069
|1.2242
|2007.03.26 15:30
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|7685405
|2007.03.26 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9478
|1.9651
|2007.03.26 16:27
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7679256
|2007.03.26 10:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3256
|1.3165
|1.3284
|2007.03.26 16:31
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7668932
|2007.03.26 01:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3275
|1.3166
|1.3303
|2007.03.26 16:31
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|7659493
|2007.03.23 17:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3293
|1.3166
|1.3321
|2007.03.26 16:31
|1.3283
|0.00
|0.00
|-1.29
|-20.00
|7657397
|2007.03.23 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3166
|1.3339
|2007.03.26 16:31
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.64
|-27.00
|7686881
|2007.03.26 15:30
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2226
|1.2299
|1.2198
|2007.03.26 16:46
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|367.27
|7669023
|2007.03.26 01:47
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2207
|1.2298
|1.2179
|2007.03.26 16:46
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|59.03
|7660062
|2007.03.23 17:45
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2188
|1.2297
|1.2160
|2007.03.26 16:46
|1.2199
|0.00
|0.00
|-4.04
|-36.07
|7658693
|2007.03.23 17:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2170
|1.2297
|1.2142
|2007.03.26 16:46
|1.2199
|0.00
|0.00
|-2.02
|-47.54
|7657844
|2007.03.23 17:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2152
|1.2297
|1.2124
|2007.03.26 16:46
|1.2198
|0.00
|0.00
|-1.01
|-37.71
|7669307
|2007.03.26 01:48
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3264
|1.3227
|1.3292
|2007.03.26 16:56
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|7668375
|2007.03.26 01:04
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3283
|1.3228
|1.3311
|2007.03.26 16:56
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|7686873
|2007.03.26 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2225
|1.2370
|1.2197
|2007.03.26 16:56
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|22.96
|7658543
|2007.03.23 17:17
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3301
|1.3228
|1.3329
|2007.03.26 16:56
|1.3293
|0.00
|0.00
|-10.29
|-128.00
|7636134
|2007.03.22 20:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3319
|1.3228
|1.3347
|2007.03.26 16:56
|1.3293
|0.00
|0.00
|-10.30
|-208.00
|7634726
|2007.03.22 19:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3337
|1.3228
|1.3365
|2007.03.26 16:56
|1.3293
|0.00
|0.00
|-5.15
|-176.00
|7624413
|2007.03.22 12:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3356
|1.3229
|1.3384
|2007.03.26 16:57
|1.3292
|0.00
|0.00
|-2.58
|-128.00
|7620091
|2007.03.22 10:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3375
|1.3230
|1.3403
|2007.03.26 16:57
|1.3293
|0.00
|0.00
|-1.28
|-82.00
|7688631
|2007.03.26 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9510
|1.9683
|2007.03.26 17:00
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7689242
|2007.03.26 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|1.3142
|1.3315
|2007.03.26 17:01
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7689900
|2007.03.26 16:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2195
|1.2340
|1.2167
|2007.03.26 17:02
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7691543
|2007.03.26 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2163
|1.2308
|1.2135
|2007.03.26 17:16
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|7690884
|2007.03.26 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9544
|1.9717
|2007.03.26 17:22
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7691272
|2007.03.26 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3318
|1.3173
|1.3346
|2007.03.26 17:26
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7694817
|2007.03.26 17:26
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2121
|1.2048
|1.2149
|2007.03.26 18:30
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|368.75
|7693447
|2007.03.26 17:16
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2139
|1.2048
|1.2167
|2007.03.26 18:30
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|65.85
|7692263
|2007.03.26 17:07
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2160
|1.2051
|1.2188
|2007.03.26 18:30
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.92
|7691100
|2007.03.26 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2179
|1.2052
|1.2207
|2007.03.26 18:30
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.09
|7690434
|2007.03.26 16:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2052
|1.2225
|2007.03.26 18:30
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.68
|7693917
|2007.03.26 17:19
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9708
|1.9745
|1.9680
|2007.03.26 18:38
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|7691156
|2007.03.26 17:01
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9690
|1.9745
|1.9662
|2007.03.26 18:38
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|7690221
|2007.03.26 16:52
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9672
|1.9745
|1.9644
|2007.03.26 18:38
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|7688653
|2007.03.26 16:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9654
|1.9745
|1.9626
|2007.03.26 18:38
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|7687211
|2007.03.26 15:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9633
|1.9742
|1.9605
|2007.03.26 18:38
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|7682562
|2007.03.26 12:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9615
|1.9742
|1.9587
|2007.03.26 18:38
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|7678346
|2007.03.26 10:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9742
|1.9569
|2007.03.26 18:39
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.00
|7701665
|2007.03.26 19:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9693
|1.9820
|1.9665
|2007.03.27 11:47
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.20
|56.00
|7699248
|2007.03.26 18:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|1.9820
|1.9647
|2007.03.27 11:47
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7723496
|2007.03.27 12:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9627
|1.9518
|1.9655
|2007.03.27 14:48
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7722476
|2007.03.27 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9646
|1.9519
|1.9674
|2007.03.27 14:48
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7721428
|2007.03.27 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9520
|1.9693
|2007.03.27 14:48
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7722744
|2007.03.27 12:05
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9630
|1.9575
|1.9658
|2007.03.27 14:48
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7722465
|2007.03.27 12:02
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9648
|1.9575
|1.9676
|2007.03.27 14:48
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7721250
|2007.03.27 11:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9667
|1.9576
|1.9695
|2007.03.27 14:48
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|7698051
|2007.03.26 18:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9685
|1.9576
|1.9713
|2007.03.27 14:49
|1.9658
|0.00
|0.00
|-0.56
|-108.00
|7696069
|2007.03.26 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9703
|1.9576
|1.9731
|2007.03.27 14:49
|1.9657
|0.00
|0.00
|-0.28
|-92.00
|7694329
|2007.03.26 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|1.9576
|1.9749
|2007.03.27 14:49
|1.9658
|0.00
|0.00
|-0.14
|-63.00
|7730175
|2007.03.27 17:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9642
|1.9515
|1.9670
|2007.03.27 17:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7726808
|2007.03.27 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9515
|1.9688
|2007.03.27 17:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7698121
|2007.03.26 18:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3331
|1.3204
|1.3359
|2007.03.27 17:20
|1.3359
|0.00
|0.00
|-1.29
|56.00
|7694831
|2007.03.26 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3349
|1.3204
|1.3377
|2007.03.27 17:20
|1.3359
|0.00
|0.00
|-0.64
|10.00
|7698824
|2007.03.26 18:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2152
|1.2279
|1.2124
|2007.03.27 17:21
|1.2124
|0.00
|0.00
|-1.94
|46.19
|7693527
|2007.03.26 17:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2131
|1.2276
|1.2103
|2007.03.27 17:21
|1.2125
|0.00
|0.00
|-0.97
|4.95
|7732360
|2007.03.27 17:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2139
|1.2266
|1.2111
|2007.03.28 00:03
|1.2111
|0.00
|0.00
|-1.94
|46.24
|7731454
|2007.03.27 17:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2121
|1.2266
|1.2093
|2007.03.28 00:04
|1.2112
|0.00
|0.00
|-0.97
|7.43
|7726861
|2007.03.27 14:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9804
|1.9631
|2007.03.28 09:00
|1.9631
|0.00
|0.00
|-0.10
|28.00
|7736836
|2007.03.28 00:03
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3368
|1.3441
|1.3340
|2007.03.28 10:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7720327
|2007.03.27 11:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3350
|1.3441
|1.3322
|2007.03.28 10:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|3.50
|80.00
|7693474
|2007.03.26 17:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3332
|1.3441
|1.3304
|2007.03.28 10:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|3.50
|-32.00
|7690856
|2007.03.26 17:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3312
|1.3439
|1.3284
|2007.03.28 10:33
|1.3341
|0.00
|0.00
|1.75
|-58.00
|7690513
|2007.03.26 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3292
|1.3437
|1.3264
|2007.03.28 10:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.88
|-48.00
|7731355
|2007.03.27 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3359
|1.3504
|1.3331
|2007.03.28 10:40
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.44
|28.00
|7736788
|2007.03.28 00:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2114
|1.2005
|1.2142
|2007.03.28 10:40
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|92.24
|7720354
|2007.03.27 11:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2134
|1.2007
|1.2162
|2007.03.28 10:40
|1.2142
|0.00
|0.00
|1.53
|13.18
|7698822
|2007.03.26 18:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2154
|1.2009
|1.2182
|2007.03.28 10:40
|1.2141
|0.00
|0.00
|1.52
|-10.71
|7750160
|2007.03.28 11:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9609
|1.9493
|1.9637
|2007.03.28 12:52
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7748906
|2007.03.28 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2142
|1.2287
|1.2114
|2007.03.28 12:52
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|23.11
|7746623
|2007.03.28 09:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9634
|1.9495
|1.9662
|2007.03.28 12:52
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7732146
|2007.03.27 17:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9658
|1.9531
|1.9686
|2007.03.28 12:52
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.28
|-42.00
|7731343
|2007.03.27 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|1.9531
|1.9704
|2007.03.28 12:52
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.14
|-39.00
|7752068
|2007.03.28 13:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2129
|1.2256
|1.2101
|2007.03.28 14:43
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|46.28
|7747368
|2007.03.28 09:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2128
|1.2255
|1.2100
|2007.03.28 14:43
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|46.28
|7736890
|2007.03.28 00:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2110
|1.2255
|1.2082
|2007.03.28 14:43
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|7751476
|2007.03.28 12:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2111
|1.2256
|1.2083
|2007.03.28 14:43
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|7751532
|2007.03.28 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9455
|1.9668
|2007.03.28 15:48
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7748477
|2007.03.28 10:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3341
|1.3196
|1.3369
|2007.03.28 17:34
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7754034
|2007.03.28 15:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2115
|1.2242
|1.2087
|2007.03.28 17:47
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|46.33
|7753377
|2007.03.28 14:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2097
|1.2242
|1.2069
|2007.03.28 17:47
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|7759943
|2007.03.28 17:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2088
|1.1943
|1.2116
|2007.03.28 18:20
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|23.10
|7753345
|2007.03.28 14:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2099
|1.1954
|1.2127
|2007.03.28 18:30
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7759011
|2007.03.28 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3371
|1.3516
|1.3343
|2007.03.28 18:30
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7758139
|2007.03.28 17:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3365
|1.3474
|1.3337
|2007.03.28 18:36
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7753199
|2007.03.28 14:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3347
|1.3474
|1.3319
|2007.03.28 18:36
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7748817
|2007.03.28 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3329
|1.3474
|1.3301
|2007.03.28 18:36
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7754454
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9657
|1.9819
|1.9629
|2007.03.28 18:37
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7746653
|2007.03.28 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9812
|1.9599
|2007.03.28 18:37
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7761506
|2007.03.28 18:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2121
|1.1976
|1.2149
|2007.03.28 18:59
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|7762092
|2007.03.28 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3341
|1.3486
|1.3313
|2007.03.28 22:31
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7763143
|2007.03.28 18:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9626
|1.9487
|1.9654
|2007.03.29 07:02
|1.9654
|0.00
|0.00
|-1.08
|112.00
|7761230
|2007.03.28 18:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|1.9487
|1.9677
|2007.03.29 07:02
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.54
|10.00
|7755759
|2007.03.28 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|1.9488
|1.9701
|2007.03.29 07:02
|1.9653
|0.00
|0.00
|-0.27
|-20.00
|7766939
|2007.03.28 22:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3313
|1.3168
|1.3341
|2007.03.29 11:53
|1.3341
|0.00
|0.00
|-1.77
|28.00
|7766812
|2007.03.28 22:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3316
|1.3189
|1.3344
|2007.03.29 12:26
|1.3344
|0.00
|0.00
|-3.53
|56.00
|7762517
|2007.03.28 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3190
|1.3363
|2007.03.29 12:26
|1.3345
|0.00
|0.00
|-1.77
|10.00
|7772608
|2007.03.29 07:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9839
|1.9626
|2007.03.29 15:37
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7763455
|2007.03.28 18:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2152
|1.2007
|1.2180
|2007.03.29 15:37
|1.2180
|0.00
|0.00
|2.41
|22.99
|7782272
|2007.03.29 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9439
|1.9652
|2007.03.30 06:30
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.14
|28.00
|7795004
|2007.03.30 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9837
|1.9624
|2007.03.30 07:07
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7801384
|2007.03.30 10:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9552
|1.9436
|1.9580
|2007.03.30 11:20
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7801233
|2007.03.30 10:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9576
|1.9437
|1.9604
|2007.03.30 11:20
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7800229
|2007.03.30 10:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9600
|1.9438
|1.9628
|2007.03.30 11:20
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|7795748
|2007.03.30 07:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9439
|1.9652
|2007.03.30 11:20
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|7778298
|2007.03.29 11:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3342
|1.3487
|1.3314
|2007.03.30 11:28
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.43
|28.00
|7801323
|2007.03.30 10:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9558
|1.9442
|1.9586
|2007.03.30 12:53
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7800678
|2007.03.30 10:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9583
|1.9444
|1.9611
|2007.03.30 12:53
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7799697
|2007.03.30 10:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9607
|1.9445
|1.9635
|2007.03.30 12:53
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7762683
|2007.03.28 18:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9447
|1.9660
|2007.03.30 12:53
|1.9588
|0.00
|0.00
|-0.41
|-44.00
|7808823
|2007.03.30 15:41
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2238
|1.2275
|1.2210
|2007.03.30 16:00
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|1 467.65
|7808001
|2007.03.30 15:38
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2220
|1.2275
|1.2192
|2007.03.30 16:01
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|235.85
|7801681
|2007.03.30 10:56
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2202
|1.2275
|1.2174
|2007.03.30 16:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.02
|7782794
|2007.03.29 15:45
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2181
|1.2272
|1.2153
|2007.03.30 16:01
|1.2211
|0.00
|0.00
|-7.74
|-196.54
|7766588
|2007.03.28 22:12
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2163
|1.2272
|1.2135
|2007.03.30 16:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|-14.99
|-160.50
|7763403
|2007.03.28 18:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2145
|1.2272
|1.2117
|2007.03.30 16:01
|1.2211
|0.00
|0.00
|-7.50
|-108.10
|7762060
|2007.03.28 18:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2127
|1.2272
|1.2099
|2007.03.30 16:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|-3.75
|-69.60
|7808538
|2007.03.30 15:39
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2237
|1.2328
|1.2209
|2007.03.30 16:02
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|183.47
|7807998
|2007.03.30 15:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2219
|1.2328
|1.2191
|2007.03.30 16:03
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|7808478
|2007.03.30 15:39
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3291
|1.3200
|1.3319
|2007.03.30 16:03
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7801719
|2007.03.30 10:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2201
|1.2328
|1.2173
|2007.03.30 16:03
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.83
|7805282
|2007.03.30 13:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3309
|1.3200
|1.3337
|2007.03.30 16:03
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7781917
|2007.03.29 15:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3327
|1.3200
|1.3355
|2007.03.30 16:03
|1.3316
|0.00
|0.00
|-1.28
|-22.00
|7778819
|2007.03.29 12:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3346
|1.3201
|1.3374
|2007.03.30 16:03
|1.3316
|0.00
|0.00
|-0.64
|-30.00
|7782288
|2007.03.29 15:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2325
|1.2152
|2007.03.30 16:03
|1.2209
|0.00
|0.00
|-0.97
|-23.75
|7808060
|2007.03.30 15:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9567
|1.9405
|1.9595
|2007.03.30 17:40
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7804484
|2007.03.30 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9406
|1.9619
|2007.03.30 17:40
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7813135
|2007.03.30 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|1.9414
|1.9627
|2007.03.30 18:08
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7812134
|2007.03.30 17:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2228
|1.2355
|1.2200
|2007.03.30 18:11
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|45.90
|7809870
|2007.03.30 16:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2354
|1.2181
|2007.03.30 18:11
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|7808264
|2007.03.30 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3295
|1.3168
|1.3323
|2007.03.30 18:14
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7802979
|2007.03.30 11:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3169
|1.3342
|2007.03.30 18:14
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7811128
|2007.03.30 16:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3301
|1.3174
|1.3329
|2007.03.30 18:14
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7809979
|2007.03.30 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3319
|1.3174
|1.3347
|2007.03.30 18:14
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7814450
|2007.03.30 18:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2199
|1.2344
|1.2171
|2007.03.30 18:17
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7814113
|2007.03.30 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9447
|1.9660
|2007.03.30 18:17
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7814941
|2007.03.30 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3332
|1.3187
|1.3360
|2007.03.30 18:22
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7815349
|2007.03.30 18:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2166
|1.2311
|1.2138
|2007.03.30 18:27
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|7815433
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|1.9479
|1.9692
|2007.03.30 18:27
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7816546
|2007.03.30 18:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3362
|1.3217
|1.3390
|2007.03.30 18:29
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7817044
|2007.03.30 18:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2135
|1.2280
|1.2107
|2007.03.30 18:29
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|23.13
|7818221
|2007.03.30 18:30
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2099
|1.2062
|1.2127
|2007.03.30 18:34
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|1 477.69
|7817826
|2007.03.30 18:29
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2117
|1.2062
|1.2145
|2007.03.30 18:34
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|263.87
|7817059
|2007.03.30 18:27
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2137
|1.2064
|1.2165
|2007.03.30 18:34
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.94
|7815602
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2155
|1.2064
|1.2183
|2007.03.30 18:34
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.32
|7815323
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2173
|1.2064
|1.2201
|2007.03.30 18:34
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.04
|7814769
|2007.03.30 18:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2191
|1.2064
|1.2219
|2007.03.30 18:34
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.55
|7809971
|2007.03.30 16:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2064
|1.2237
|2007.03.30 18:34
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.79
|7818912
|2007.03.30 18:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2129
|1.2274
|1.2101
|2007.03.30 18:46
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|23.14
|7818775
|2007.03.30 18:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2122
|1.2249
|1.2094
|2007.03.30 18:48
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|46.30
|7817994
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2104
|1.2249
|1.2076
|2007.03.30 18:48
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|7819588
|2007.03.30 18:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2101
|1.1956
|1.2129
|2007.03.30 18:55
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7817680
|2007.03.30 18:29
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9703
|1.9773
|1.9675
|2007.03.30 18:55
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7816122
|2007.03.30 18:20
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9677
|1.9770
|1.9649
|2007.03.30 18:55
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7814993
|2007.03.30 18:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9653
|1.9769
|1.9625
|2007.03.30 18:55
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|7814146
|2007.03.30 18:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9629
|1.9768
|1.9601
|2007.03.30 18:55
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7813558
|2007.03.30 17:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|1.9766
|1.9576
|2007.03.30 18:55
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|7802701
|2007.03.30 11:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9580
|1.9765
|1.9552
|2007.03.30 18:55
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|7821711
|2007.03.30 19:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2118
|1.1991
|1.2146
|2007.03.30 21:56
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|7820825
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2136
|1.1991
|1.2164
|2007.03.30 21:56
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|7817716
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3385
|1.3476
|1.3357
|2007.03.30 21:56
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7816927
|2007.03.30 18:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3362
|1.3471
|1.3334
|2007.03.30 21:56
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7815377
|2007.03.30 18:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3344
|1.3471
|1.3316
|2007.03.30 21:56
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|7814899
|2007.03.30 18:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3325
|1.3470
|1.3297
|2007.03.30 21:57
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7829036
|2007.04.02 03:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9672
|1.9510
|1.9700
|2007.04.02 09:24
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7817256
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|1.9511
|1.9724
|2007.04.02 09:24
|1.9700
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.00
|7820877
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|1.9495
|1.9708
|2007.04.02 09:33
|1.9708
|0.00
|0.00
|-0.14
|28.00
|7835141
|2007.04.02 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9518
|1.9731
|2007.04.02 10:25
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7829804
|2007.04.02 03:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3336
|1.3245
|1.3364
|2007.04.02 14:49
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7824187
|2007.03.30 21:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3356
|1.3247
|1.3384
|2007.04.02 14:49
|1.3364
|0.00
|0.00
|-2.56
|32.00
|7836740
|2007.04.02 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|1.9549
|1.9762
|2007.04.02 14:49
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7829306
|2007.04.02 03:20
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2163
|1.2236
|1.2135
|2007.04.02 14:49
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|369.18
|7820609
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3375
|1.3248
|1.3403
|2007.04.02 14:49
|1.3366
|0.00
|0.00
|-1.28
|-18.00
|7817938
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3393
|1.3248
|1.3421
|2007.04.02 14:49
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.64
|-28.00
|7824098
|2007.03.30 21:53
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2145
|1.2236
|1.2117
|2007.04.02 14:50
|1.2134
|0.00
|0.00
|-7.74
|72.52
|7820658
|2007.03.30 18:55
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2127
|1.2236
|1.2099
|2007.04.02 14:50
|1.2135
|0.00
|0.00
|-3.87
|-26.37
|7820171
|2007.03.30 18:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2108
|1.2235
|1.2080
|2007.04.02 14:53
|1.2134
|0.00
|0.00
|-1.94
|-42.85
|7829332
|2007.04.02 03:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3340
|1.3213
|1.3368
|2007.04.02 14:53
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7824180
|2007.03.30 21:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3358
|1.3213
|1.3386
|2007.04.02 14:53
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.64
|9.00
|7819784
|2007.03.30 18:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2090
|1.2235
|1.2062
|2007.04.02 14:54
|1.2135
|0.00
|0.00
|-0.97
|-37.08
|7841266
|2007.04.02 14:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|1.9581
|1.9794
|2007.04.02 16:12
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7845204
|2007.04.02 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2128
|1.2001
|1.2156
|2007.04.02 22:46
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|46.07
|7824170
|2007.03.30 21:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2150
|1.2005
|1.2178
|2007.04.02 22:46
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.76
|4.94
|7846441
|2007.04.02 17:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9774
|1.9612
|1.9802
|2007.04.03 09:25
|1.9802
|0.00
|0.00
|-0.44
|56.00
|7843845
|2007.04.02 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9798
|1.9613
|1.9826
|2007.04.03 09:25
|1.9802
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.00
|7857715
|2007.04.03 09:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9804
|1.9897
|1.9776
|2007.04.03 12:07
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7842036
|2007.04.02 15:06
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9780
|1.9896
|1.9752
|2007.04.03 12:07
|1.9776
|0.00
|0.00
|-0.16
|32.00
|7841093
|2007.04.02 14:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9756
|1.9895
|1.9728
|2007.04.03 12:07
|1.9777
|0.00
|0.00
|-0.08
|-84.00
|7836711
|2007.04.02 10:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9731
|1.9893
|1.9703
|2007.04.03 12:07
|1.9777
|0.00
|0.00
|-0.04
|-92.00
|7835304
|2007.04.02 09:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|1.9892
|1.9679
|2007.04.03 12:07
|1.9778
|0.00
|0.00
|-0.02
|-71.00
|7862149
|2007.04.03 12:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9753
|1.9591
|1.9781
|2007.04.03 16:19
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7861473
|2007.04.03 12:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9777
|1.9592
|1.9805
|2007.04.03 16:20
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7862078
|2007.04.03 12:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9757
|1.9618
|1.9785
|2007.04.03 16:24
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7861364
|2007.04.03 12:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9781
|1.9619
|1.9809
|2007.04.03 16:25
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7857074
|2007.04.03 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9807
|1.9622
|1.9835
|2007.04.03 16:25
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|7867997
|2007.04.03 16:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9780
|1.9965
|1.9752
|2007.04.03 20:48
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7841657
|2007.04.02 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3368
|1.3513
|1.3340
|2007.04.03 20:48
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.43
|28.00
|7878993
|2007.04.04 04:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9728
|1.9566
|1.9756
|2007.04.04 10:14
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7872737
|2007.04.03 20:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9567
|1.9780
|2007.04.04 10:14
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.22
|5.00
|7873323
|2007.04.03 20:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9734
|1.9595
|1.9762
|2007.04.04 10:26
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.88
|112.00
|7871655
|2007.04.03 19:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9763
|1.9601
|1.9791
|2007.04.04 10:26
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.44
|-2.00
|7868130
|2007.04.03 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9787
|1.9602
|1.9815
|2007.04.04 10:26
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.22
|-25.00
|7873624
|2007.04.03 21:00
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2228
|1.2301
|1.2200
|2007.04.04 10:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|-16.56
|367.21
|7872648
|2007.04.03 20:47
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2210
|1.2301
|1.2182
|2007.04.04 10:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|-8.28
|65.57
|7862001
|2007.04.03 12:13
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2192
|1.2301
|1.2164
|2007.04.04 10:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|-4.14
|-26.23
|7860054
|2007.04.03 10:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2174
|1.2301
|1.2146
|2007.04.04 10:37
|1.2201
|0.00
|0.00
|-2.07
|-44.26
|7849737
|2007.04.02 22:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2155
|1.2300
|1.2127
|2007.04.04 10:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|-2.07
|-36.89
|7873285
|2007.04.03 20:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3331
|1.3222
|1.3359
|2007.04.04 10:37
|1.3359
|0.00
|0.00
|-2.55
|112.00
|7872411
|2007.04.03 20:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3350
|1.3223
|1.3378
|2007.04.04 10:37
|1.3358
|0.00
|0.00
|-1.27
|16.00
|7841381
|2007.04.02 14:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|1.3223
|1.3396
|2007.04.04 10:37
|1.3358
|0.00
|0.00
|-1.28
|-10.00
|7873262
|2007.04.03 20:57
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2223
|1.2278
|1.2195
|2007.04.04 11:16
|1.2195
|0.00
|0.00
|-33.12
|734.73
|7872370
|2007.04.03 20:35
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2205
|1.2278
|1.2177
|2007.04.04 11:16
|1.2194
|0.00
|0.00
|-16.56
|144.33
|7861709
|2007.04.03 12:10
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2187
|1.2278
|1.2159
|2007.04.04 11:16
|1.2194
|0.00
|0.00
|-8.28
|-45.92
|7859983
|2007.04.03 10:58
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2168
|1.2277
|1.2140
|2007.04.04 11:16
|1.2193
|0.00
|0.00
|-4.14
|-82.01
|7849152
|2007.04.02 21:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2150
|1.2277
|1.2122
|2007.04.04 11:16
|1.2194
|0.00
|0.00
|-4.14
|-72.17
|7841689
|2007.04.02 14:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2132
|1.2277
|1.2104
|2007.04.04 11:16
|1.2194
|0.00
|0.00
|-2.07
|-50.84
|7883605
|2007.04.04 10:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|1.9943
|1.9730
|2007.04.04 14:01
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|0.00
|0.00
|-254.77
|21 396.22
|Closed P/L:
|21 141.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7872818
|2007.04.03 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3339
|1.3484
|1.3311
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.43
|-9.00
|7883952
|2007.04.04 10:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9765
|1.9580
|1.9793
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7884533
|2007.04.04 10:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3357
|1.3484
|1.3329
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7884610
|2007.04.04 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2199
|1.2054
|1.2227
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|7884623
|2007.04.04 10:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3359
|1.3214
|1.3387
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|7885597
|2007.04.04 11:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2190
|1.2335
|1.2162
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|7888582
|2007.04.04 13:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9740
|1.9578
|1.9768
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7888839
|2007.04.04 14:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2208
|1.2335
|1.2180
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|7888917
|2007.04.04 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9731
|1.9546
|1.9759
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7889177
|2007.04.04 14:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3339
|1.3212
|1.3367
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|0.00
|0.00
|0.43
|-42.38
|Floating P/L:
|-41.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|21 141.45
|Floating P/L:
|-41.95
|Margin:
|494.88
|Balance:
|31 141.45
|Equity:
|31 099.50
|Free Margin:
|30 604.62
|Details:
|Gross Profit:
|43 993.47
|Gross Loss:
|22 852.02
|Total Net Profit:
|21 141.45
|Profit Factor:
|1.93
|Expected Payoff:
|31.79
|Absolute Drawdown:
|853.92
|Maximal Drawdown:
|5 167.92 (25.62%)
|Relative Drawdown:
|26.43% (3 285.67)
|Total Trades:
|665
|Short Positions (won %):
|331 (59.52%)
|Long Positions (won %):
|334 (70.06%)
|Profit Trades (% of total):
|431 (64.81%)
|Loss trades (% of total):
|234 (35.19%)
|Largest
|profit trade:
|1 792.00
|loss trade:
|-1 545.63
|Average
|profit trade:
|102.07
|loss trade:
|-97.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (2 199.05)
|consecutive losses ($):
|21 (-4 111.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 199.05 (18)
|consecutive loss (count):
|-5 149.96 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2