Interbank FX, LLC

Account: 1414626 Name: Kame House Currency: USD 2007 April 10, 02:12

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

29132516 balance Deposit 1 000 000.00

29209289 buy 0.74 eurusd 1.3339 1.3023 1.3367 1.3367 0.00 0.00 -8.96 207.20

29442014 buy 0.74 eurusd 1.3369 1.3053 1.3397 1.3342 0.00 0.00 -13.43 -199.80

29444942 buy 1.48 eurusd 1.3351 1.3053 1.3379 1.3341 0.00 0.00 -26.86 -148.00

29461772 buy 2.96 eurusd 1.3333 1.3053 1.3361 1.3343 0.00 0.00 -53.72 296.00

29489413 buy 5.92 eurusd 1.3315 1.3053 1.3343 1.3343 0.00 0.00 -107.45 1 657.60

29564714 buy 0.74 eurusd 1.3343 1.3027 1.3371 1.3346 0.00 0.00 0.00 22.20

29583632 buy 1.48 eurusd 1.3318 1.3020 1.3346 1.3346 0.00 0.00 0.00 414.40

29616255 sell 0.74 eurusd 1.3345 1.3661 1.3317 1.3317 0.00 0.00 4.00 207.20

29699915 sell 0.74 eurusd 1.3312 1.3628 1.3284 1.3362 0.00 0.00 0.00 -370.00

29775752 sell 1.48 eurusd 1.3330 1.3628 1.3302 1.3361 0.00 0.00 0.00 -458.80

29777518 sell 2.96 eurusd 1.3348 1.3628 1.3320 1.3360 0.00 0.00 0.00 -355.20

29785121 sell 5.92 eurusd 1.3368 1.3630 1.3340 1.3359 0.00 0.00 0.00 532.80

29789379 sell 11.84 eurusd 1.3386 1.3630 1.3358 1.3358 0.00 0.00 0.00 3 315.20

30109578 sell 0.75 eurusd 1.3354 1.3670 1.3326 1.3345 0.00 0.00 0.00 67.50

30126774 sell 1.50 eurusd 1.3372 1.3670 1.3344 1.3344 0.00 0.00 0.00 420.00

30484932 sell 0.75 eurusd 1.3367 1.3683 1.3339 1.3384 0.00 0.00 4.05 -127.50

30527194 sell 1.50 eurusd 1.3386 1.3684 1.3358 1.3380 0.00 0.00 8.10 90.00

30537026 sell 3.00 eurusd 1.3404 1.3684 1.3376 1.3399 0.00 0.00 16.20 150.00

30541137 sell 6.00 eurusd 1.3422 1.3684 1.3394 1.3394 0.00 0.00 32.40 1 680.00

30553718 sell 12.00 eurusd 1.3440 1.3684 1.3412 1.3412 0.00 0.00 64.80 3 360.00

30666295 sell 0.75 eurusd 1.3372 1.3688 1.3344 1.3362 0.00 0.00 4.05 75.00

30670762 sell 1.50 eurusd 1.3390 1.3688 1.3362 1.3362 0.00 0.00 8.10 420.00

30741071 buy 0.75 eurusd 1.3363 1.3047 1.3391 1.3373 0.00 0.00 -4.54 75.00

30794928 buy 1.50 eurusd 1.3345 1.3047 1.3373 1.3373 0.00 0.00 -9.08 420.00

30830040 buy 0.75 eurusd 1.3376 1.3060 1.3404 1.3404 0.00 0.00 0.00 210.00

0.00 0.00 -82.34 11 960.80

Closed P/L: 11 878.46

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

30847030 buy 0.75 eurusd 1.3406 1.3090 1.3434 1.3401 0.00 0.00 0.00 -37.50

0.00 0.00 0.00 -37.50

Floating P/L: -37.50

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 11 878.46 Floating P/L: -37.50 Margin: 187.50

Balance: 1 011 878.46 Equity: 1 011 840.96 Free Margin: 1 011 653.46

Details:

Gross Profit: 13 574.00 Gross Loss: 1 695.54 Total Net Profit: 11 878.46

Profit Factor: 8.01 Expected Payoff: 475.14

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 184.00 (0.12%)

Total Trades: 25 Short Positions (won %): 15 (73.33%) Long Positions (won %): 10 (80.00%)

Profit Trades (% of total): 19 (76.00%) Loss trades (% of total): 6 (24.00%)

Largest profit trade: 3 424.80 loss trade: -458.80

Average profit trade: 714.42 loss trade: -282.59

Maximum consecutive wins ($): 6 (5 889.00) consecutive losses ($): 3 (-1 184.00)

Maximal consecutive profit (count): 5 889.00 (6) consecutive loss (count): -1 184.00 (3)