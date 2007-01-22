|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.19 14:30 - 2007.04.06 19:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=35; Lots=0.01; InitialStop=82; TrailingStop=20; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; Fast_Period=6; Slow_Period=17; Shift=1; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|2711
|Ticks modelled
|323392
|Modelling quality
|86.68%
|Initial deposit
|300.00
|Total net profit
|254.45
|Gross profit
|271.79
|Gross loss
|-17.34
|Profit factor
|15.68
|Expected payoff
|0.53
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|6.44 (1.72%)
|Relative drawdown
|1.72% (6.44)
|Total trades
|484
|Short positions (won %)
|416 (88.22%)
|Long positions (won %)
|68 (88.24%)
|Profit trades (% of total)
|427 (88.22%)
|Loss trades (% of total)
|57 (11.78%)
|Largest
|profit trade
|6.70
|loss trade
|-1.78
|Average
|profit trade
|0.64
|loss trade
|-0.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|42 (22.30)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-6.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|29.50 (32)
|consecutive loss (count of losses)
|-6.44 (5)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.22 02:00
|buy
|1
|0.01
|239.66
|237.76
|240.01
|2
|2007.01.22 11:28
|t/p
|1
|0.01
|240.01
|237.76
|240.01
|0.29
|300.29
|3
|2007.01.23 01:30
|buy
|2
|0.01
|240.74
|238.84
|241.09
|4
|2007.01.23 06:59
|buy
|3
|0.02
|240.53
|238.81
|240.88
|5
|2007.01.23 10:09
|t/p
|3
|0.02
|240.88
|238.81
|240.88
|0.59
|300.88
|6
|2007.01.23 10:09
|close
|2
|0.01
|240.88
|238.84
|241.09
|0.12
|301.00
|7
|2007.01.24 06:30
|sell
|4
|0.01
|240.43
|242.33
|240.08
|8
|2007.01.24 06:30
|sell
|5
|0.02
|241.10
|242.82
|240.75
|9
|2007.01.24 06:33
|t/p
|5
|0.02
|240.75
|242.82
|240.75
|0.59
|301.59
|10
|2007.01.24 06:33
|sell
|6
|0.02
|241.07
|242.79
|240.72
|11
|2007.01.24 06:35
|t/p
|6
|0.02
|240.72
|242.79
|240.72
|0.59
|302.18
|12
|2007.01.24 06:35
|sell
|7
|0.02
|241.02
|242.74
|240.67
|13
|2007.01.24 06:37
|t/p
|7
|0.02
|240.67
|242.74
|240.67
|0.59
|302.77
|14
|2007.01.24 06:37
|sell
|8
|0.02
|241.04
|242.76
|240.69
|15
|2007.01.24 06:38
|t/p
|8
|0.02
|240.69
|242.76
|240.69
|0.59
|303.36
|16
|2007.01.24 06:38
|sell
|9
|0.02
|241.01
|242.73
|240.66
|17
|2007.01.24 06:42
|t/p
|9
|0.02
|240.66
|242.73
|240.66
|0.59
|303.95
|18
|2007.01.24 06:42
|sell
|10
|0.02
|240.91
|242.63
|240.56
|19
|2007.01.24 06:59
|t/p
|4
|0.01
|240.08
|242.33
|240.08
|0.29
|304.24
|20
|2007.01.24 06:59
|t/p
|10
|0.02
|240.56
|242.63
|240.56
|0.59
|304.83
|21
|2007.01.24 06:59
|sell
|11
|0.01
|238.95
|240.85
|238.60
|22
|2007.01.24 07:00
|sell
|12
|0.02
|240.70
|242.42
|240.35
|23
|2007.01.24 07:01
|t/p
|12
|0.02
|240.35
|242.42
|240.35
|0.59
|305.42
|24
|2007.01.24 07:01
|sell
|13
|0.02
|239.35
|241.07
|239.00
|25
|2007.01.24 07:01
|sell
|14
|0.04
|240.70
|242.24
|240.35
|26
|2007.01.24 07:02
|t/p
|14
|0.04
|240.35
|242.24
|240.35
|1.18
|306.60
|27
|2007.01.24 07:02
|sell
|15
|0.04
|240.67
|242.21
|240.32
|28
|2007.01.24 07:03
|t/p
|15
|0.04
|240.32
|242.21
|240.32
|1.18
|307.78
|29
|2007.01.24 07:03
|sell
|16
|0.04
|240.62
|242.16
|240.27
|30
|2007.01.24 07:04
|t/p
|16
|0.04
|240.27
|242.16
|240.27
|1.17
|308.95
|31
|2007.01.24 07:04
|sell
|17
|0.04
|240.61
|242.15
|240.26
|32
|2007.01.24 07:05
|t/p
|17
|0.04
|240.26
|242.15
|240.26
|1.18
|310.13
|33
|2007.01.24 07:05
|sell
|18
|0.04
|240.61
|242.15
|240.26
|34
|2007.01.24 07:06
|t/p
|18
|0.04
|240.26
|242.15
|240.26
|1.18
|311.31
|35
|2007.01.24 07:06
|sell
|19
|0.04
|240.57
|242.11
|240.22
|36
|2007.01.24 07:07
|t/p
|19
|0.04
|240.22
|242.11
|240.22
|1.17
|312.48
|37
|2007.01.24 07:07
|sell
|20
|0.04
|240.54
|242.08
|240.19
|38
|2007.01.24 07:08
|t/p
|20
|0.04
|240.19
|242.08
|240.19
|1.17
|313.65
|39
|2007.01.24 07:08
|sell
|21
|0.04
|240.56
|242.10
|240.21
|40
|2007.01.24 07:09
|t/p
|21
|0.04
|240.21
|242.10
|240.21
|1.17
|314.82
|41
|2007.01.24 07:09
|sell
|22
|0.04
|240.50
|242.04
|240.15
|42
|2007.01.24 07:10
|t/p
|22
|0.04
|240.15
|242.04
|240.15
|1.18
|316.00
|43
|2007.01.24 07:10
|sell
|23
|0.04
|240.52
|242.06
|240.17
|44
|2007.01.24 07:11
|t/p
|23
|0.04
|240.17
|242.06
|240.17
|1.17
|317.17
|45
|2007.01.24 07:11
|sell
|24
|0.04
|240.52
|242.06
|240.17
|46
|2007.01.24 07:12
|t/p
|24
|0.04
|240.17
|242.06
|240.17
|1.17
|318.34
|47
|2007.01.24 07:12
|sell
|25
|0.04
|240.44
|241.98
|240.09
|48
|2007.01.24 07:16
|t/p
|25
|0.04
|240.09
|241.98
|240.09
|1.18
|319.52
|49
|2007.01.24 07:16
|sell
|26
|0.04
|240.51
|242.05
|240.16
|50
|2007.01.24 07:17
|t/p
|26
|0.04
|240.16
|242.05
|240.16
|1.17
|320.69
|51
|2007.01.24 07:17
|sell
|27
|0.04
|240.52
|242.06
|240.17
|52
|2007.01.24 07:18
|t/p
|27
|0.04
|240.17
|242.06
|240.17
|1.17
|321.86
|53
|2007.01.24 07:18
|sell
|28
|0.04
|240.53
|242.07
|240.18
|54
|2007.01.24 07:22
|t/p
|28
|0.04
|240.18
|242.07
|240.18
|1.17
|323.03
|55
|2007.01.24 07:22
|sell
|29
|0.04
|240.58
|242.12
|240.23
|56
|2007.01.24 07:23
|t/p
|29
|0.04
|240.23
|242.12
|240.23
|1.18
|324.21
|57
|2007.01.24 07:23
|sell
|30
|0.04
|240.59
|242.13
|240.24
|58
|2007.01.24 07:26
|t/p
|30
|0.04
|240.24
|242.13
|240.24
|1.17
|325.38
|59
|2007.01.24 07:26
|sell
|31
|0.04
|240.55
|242.09
|240.20
|60
|2007.01.24 07:28
|t/p
|31
|0.04
|240.20
|242.09
|240.20
|1.18
|326.56
|61
|2007.01.24 07:28
|sell
|32
|0.04
|240.53
|242.07
|240.18
|62
|2007.01.24 07:29
|t/p
|32
|0.04
|240.18
|242.07
|240.18
|1.17
|327.73
|63
|2007.01.24 07:29
|sell
|33
|0.04
|240.47
|242.01
|240.12
|64
|2007.01.24 07:29
|t/p
|33
|0.04
|240.12
|242.01
|240.12
|1.18
|328.91
|65
|2007.01.24 07:29
|t/p
|13
|0.02
|239.00
|241.07
|239.00
|0.59
|329.50
|66
|2007.01.24 07:29
|close
|11
|0.01
|238.98
|240.85
|238.60
|-0.03
|329.47
|67
|2007.01.24 08:30
|sell
|34
|0.01
|238.19
|240.09
|237.84
|68
|2007.01.24 08:30
|sell
|35
|0.02
|238.89
|240.61
|238.54
|69
|2007.01.24 08:39
|sell
|36
|0.04
|239.07
|240.61
|238.72
|70
|2007.01.24 08:40
|t/p
|36
|0.04
|238.72
|240.61
|238.72
|1.17
|330.64
|71
|2007.01.24 08:40
|sell
|37
|0.04
|239.09
|240.63
|238.74
|72
|2007.01.24 08:41
|t/p
|37
|0.04
|238.74
|240.63
|238.74
|1.17
|331.81
|73
|2007.01.24 08:41
|sell
|38
|0.04
|239.11
|240.65
|238.76
|74
|2007.01.24 08:42
|t/p
|38
|0.04
|238.76
|240.65
|238.76
|1.17
|332.98
|75
|2007.01.24 08:43
|sell
|39
|0.04
|239.08
|240.62
|238.73
|76
|2007.01.24 08:44
|t/p
|39
|0.04
|238.73
|240.62
|238.73
|1.18
|334.16
|77
|2007.01.24 08:44
|sell
|40
|0.04
|239.08
|240.62
|238.73
|78
|2007.01.24 08:45
|t/p
|40
|0.04
|238.73
|240.62
|238.73
|1.18
|335.34
|79
|2007.01.24 08:59
|t/p
|35
|0.02
|238.54
|240.61
|238.54
|0.59
|335.93
|80
|2007.01.24 08:59
|close
|34
|0.01
|238.28
|240.09
|237.84
|-0.07
|335.86
|81
|2007.01.25 02:30
|sell
|41
|0.01
|237.08
|238.98
|236.73
|82
|2007.01.25 02:32
|sell
|42
|0.02
|237.88
|239.60
|237.53
|83
|2007.01.25 02:34
|t/p
|42
|0.02
|237.53
|239.60
|237.53
|0.58
|336.44
|84
|2007.01.25 02:34
|sell
|43
|0.02
|237.90
|239.62
|237.55
|85
|2007.01.25 02:37
|t/p
|43
|0.02
|237.55
|239.62
|237.55
|0.59
|337.03
|86
|2007.01.25 02:37
|sell
|44
|0.02
|237.94
|239.66
|237.59
|87
|2007.01.25 02:39
|t/p
|44
|0.02
|237.59
|239.66
|237.59
|0.58
|337.61
|88
|2007.01.25 02:39
|sell
|45
|0.02
|237.90
|239.62
|237.55
|89
|2007.01.25 02:41
|t/p
|45
|0.02
|237.55
|239.62
|237.55
|0.59
|338.20
|90
|2007.01.25 02:41
|sell
|46
|0.02
|237.79
|239.51
|237.44
|91
|2007.01.25 02:45
|t/p
|46
|0.02
|237.44
|239.51
|237.44
|0.58
|338.78
|92
|2007.01.25 02:45
|sell
|47
|0.02
|237.71
|239.43
|237.36
|93
|2007.01.25 02:46
|t/p
|47
|0.02
|237.36
|239.43
|237.36
|0.59
|339.37
|94
|2007.01.25 02:46
|sell
|48
|0.02
|237.69
|239.41
|237.34
|95
|2007.01.25 02:47
|t/p
|48
|0.02
|237.34
|239.41
|237.34
|0.58
|339.95
|96
|2007.01.25 02:47
|sell
|49
|0.02
|237.66
|239.38
|237.31
|97
|2007.01.25 02:48
|t/p
|49
|0.02
|237.31
|239.38
|237.31
|0.58
|340.53
|98
|2007.01.25 02:48
|sell
|50
|0.02
|237.69
|239.41
|237.34
|99
|2007.01.25 02:49
|t/p
|50
|0.02
|237.34
|239.41
|237.34
|0.58
|341.11
|100
|2007.01.25 02:49
|sell
|51
|0.02
|237.70
|239.42
|237.35
|101
|2007.01.25 02:51
|t/p
|51
|0.02
|237.35
|239.42
|237.35
|0.59
|341.70
|102
|2007.01.25 02:51
|sell
|52
|0.02
|237.68
|239.40
|237.33
|103
|2007.01.25 02:54
|t/p
|52
|0.02
|237.33
|239.40
|237.33
|0.59
|342.29
|104
|2007.01.25 02:54
|sell
|53
|0.02
|237.64
|239.36
|237.29
|105
|2007.01.25 02:55
|t/p
|53
|0.02
|237.29
|239.36
|237.29
|0.59
|342.88
|106
|2007.01.25 02:55
|sell
|54
|0.02
|237.59
|239.31
|237.24
|107
|2007.01.25 02:56
|t/p
|54
|0.02
|237.24
|239.31
|237.24
|0.59
|343.47
|108
|2007.01.25 02:56
|sell
|55
|0.02
|237.55
|239.27
|237.20
|109
|2007.01.25 02:57
|t/p
|55
|0.02
|237.20
|239.27
|237.20
|0.59
|344.06
|110
|2007.01.25 02:57
|sell
|56
|0.02
|237.53
|239.25
|237.18
|111
|2007.01.25 02:58
|t/p
|56
|0.02
|237.18
|239.25
|237.18
|0.59
|344.65
|112
|2007.01.25 02:58
|sell
|57
|0.02
|237.41
|239.13
|237.06
|113
|2007.01.25 02:59
|t/p
|57
|0.02
|237.06
|239.13
|237.06
|0.58
|345.23
|114
|2007.01.25 02:59
|close
|41
|0.01
|236.85
|238.98
|236.73
|0.20
|345.43
|115
|2007.01.25 03:00
|sell
|58
|0.01
|236.75
|238.65
|236.40
|116
|2007.01.25 03:00
|sell
|59
|0.02
|237.45
|239.17
|237.10
|117
|2007.01.25 03:29
|t/p
|59
|0.02
|237.10
|239.17
|237.10
|0.58
|346.01
|118
|2007.01.25 03:29
|close
|58
|0.01
|236.97
|238.65
|236.40
|-0.18
|345.83
|119
|2007.01.25 06:30
|sell
|60
|0.01
|236.39
|238.29
|236.04
|120
|2007.01.25 06:30
|sell
|61
|0.02
|236.72
|238.44
|236.37
|121
|2007.01.25 07:59
|sell
|62
|0.04
|237.33
|238.87
|236.98
|122
|2007.01.25 08:29
|sell
|63
|0.08
|237.83
|239.19
|237.48
|123
|2007.01.25 09:00
|t/p
|63
|0.08
|237.48
|239.19
|237.48
|2.35
|348.18
|124
|2007.01.25 09:00
|close
|62
|0.04
|237.42
|238.87
|236.98
|-0.30
|347.88
|125
|2007.01.25 09:00
|close
|61
|0.02
|237.41
|238.44
|236.37
|-1.15
|346.73
|126
|2007.01.25 09:00
|close
|60
|0.01
|237.40
|238.29
|236.04
|-0.84
|345.89
|127
|2007.01.26 02:30
|sell
|64
|0.01
|238.36
|240.26
|238.01
|128
|2007.01.26 02:31
|sell
|65
|0.02
|238.77
|240.49
|238.42
|129
|2007.01.26 02:56
|t/p
|65
|0.02
|238.42
|240.49
|238.42
|0.58
|346.47
|130
|2007.01.26 02:56
|close
|64
|0.01
|238.38
|240.26
|238.01
|-0.02
|346.45
|131
|2007.01.26 02:56
|sell
|66
|0.01
|238.31
|240.21
|237.96
|132
|2007.01.26 03:16
|sell
|67
|0.02
|238.52
|240.24
|238.17
|133
|2007.01.26 03:59
|sell
|68
|0.04
|238.74
|240.28
|238.39
|134
|2007.01.26 05:41
|close
|68
|0.04
|238.49
|240.28
|238.39
|0.84
|347.29
|135
|2007.01.26 05:41
|close
|67
|0.02
|238.50
|240.24
|238.17
|0.04
|347.33
|136
|2007.01.26 05:41
|close
|66
|0.01
|238.49
|240.21
|237.96
|-0.15
|347.18
|137
|2007.01.26 09:00
|sell
|69
|0.01
|238.46
|240.36
|238.11
|138
|2007.01.26 09:01
|sell
|70
|0.02
|238.88
|240.60
|238.53
|139
|2007.01.26 09:23
|t/p
|70
|0.02
|238.53
|240.60
|238.53
|0.59
|347.77
|140
|2007.01.26 09:23
|close
|69
|0.01
|238.53
|240.36
|238.11
|-0.06
|347.71
|141
|2007.01.26 09:23
|sell
|71
|0.01
|238.45
|240.35
|238.10
|142
|2007.01.26 11:29
|t/p
|71
|0.01
|238.10
|240.35
|238.10
|0.29
|348.00
|143
|2007.01.26 11:29
|sell
|72
|0.01
|238.00
|239.90
|237.65
|144
|2007.01.26 11:31
|sell
|73
|0.02
|238.21
|239.93
|237.86
|145
|2007.01.26 12:54
|sell
|74
|0.04
|238.40
|239.94
|238.05
|146
|2007.01.26 13:29
|close
|74
|0.04
|238.12
|239.94
|238.05
|0.94
|348.94
|147
|2007.01.26 13:30
|close
|73
|0.02
|238.12
|239.93
|237.86
|0.16
|349.10
|148
|2007.01.26 13:30
|close
|72
|0.01
|238.34
|239.90
|237.65
|-0.28
|348.82
|149
|2007.01.29 04:30
|buy
|75
|0.01
|238.58
|236.68
|238.93
|150
|2007.01.29 08:05
|t/p
|75
|0.01
|238.93
|236.68
|238.93
|0.29
|349.11
|151
|2007.01.30 04:00
|buy
|76
|0.01
|239.05
|237.15
|239.40
|152
|2007.01.30 07:59
|t/p
|76
|0.01
|239.40
|237.15
|239.40
|0.30
|349.41
|153
|2007.01.31 03:30
|sell
|77
|0.01
|238.43
|240.33
|238.08
|154
|2007.01.31 03:39
|sell
|78
|0.02
|238.61
|240.33
|238.26
|155
|2007.01.31 06:29
|t/p
|77
|0.01
|238.08
|240.33
|238.08
|0.30
|349.71
|156
|2007.01.31 06:29
|t/p
|78
|0.02
|238.26
|240.33
|238.26
|0.59
|350.30
|157
|2007.01.31 06:29
|sell
|79
|0.01
|237.91
|239.81
|237.56
|158
|2007.01.31 06:43
|sell
|80
|0.02
|238.28
|240.00
|237.93
|159
|2007.01.31 07:20
|t/p
|80
|0.02
|237.93
|240.00
|237.93
|0.58
|350.88
|160
|2007.01.31 07:20
|close
|79
|0.01
|237.93
|239.81
|237.56
|-0.02
|350.86
|161
|2007.01.31 08:00
|sell
|81
|0.01
|237.43
|239.33
|237.08
|162
|2007.01.31 08:00
|sell
|82
|0.02
|238.12
|239.84
|237.77
|163
|2007.01.31 08:01
|t/p
|82
|0.02
|237.77
|239.84
|237.77
|0.58
|351.44
|164
|2007.01.31 08:01
|sell
|83
|0.02
|238.03
|239.75
|237.68
|165
|2007.01.31 08:02
|t/p
|83
|0.02
|237.68
|239.75
|237.68
|0.58
|352.02
|166
|2007.01.31 08:02
|sell
|84
|0.02
|238.01
|239.73
|237.66
|167
|2007.01.31 08:03
|t/p
|84
|0.02
|237.66
|239.73
|237.66
|0.59
|352.61
|168
|2007.01.31 08:03
|sell
|85
|0.02
|238.03
|239.75
|237.68
|169
|2007.01.31 08:04
|t/p
|85
|0.02
|237.68
|239.75
|237.68
|0.58
|353.19
|170
|2007.01.31 08:04
|sell
|86
|0.02
|238.04
|239.76
|237.69
|171
|2007.01.31 08:05
|t/p
|86
|0.02
|237.69
|239.76
|237.69
|0.59
|353.78
|172
|2007.01.31 08:05
|sell
|87
|0.02
|238.04
|239.76
|237.69
|173
|2007.01.31 08:06
|t/p
|87
|0.02
|237.69
|239.76
|237.69
|0.59
|354.37
|174
|2007.01.31 08:06
|sell
|88
|0.02
|238.02
|239.74
|237.67
|175
|2007.01.31 08:07
|t/p
|88
|0.02
|237.67
|239.74
|237.67
|0.59
|354.96
|176
|2007.01.31 08:07
|sell
|89
|0.02
|237.97
|239.69
|237.62
|177
|2007.01.31 08:08
|t/p
|89
|0.02
|237.62
|239.69
|237.62
|0.58
|355.54
|178
|2007.01.31 08:08
|sell
|90
|0.02
|237.97
|239.69
|237.62
|179
|2007.01.31 08:09
|t/p
|90
|0.02
|237.62
|239.69
|237.62
|0.58
|356.12
|180
|2007.01.31 08:09
|sell
|91
|0.02
|238.05
|239.77
|237.70
|181
|2007.01.31 08:10
|t/p
|91
|0.02
|237.70
|239.77
|237.70
|0.59
|356.71
|182
|2007.01.31 08:10
|sell
|92
|0.02
|238.02
|239.74
|237.67
|183
|2007.01.31 08:11
|t/p
|92
|0.02
|237.67
|239.74
|237.67
|0.59
|357.30
|184
|2007.01.31 08:11
|sell
|93
|0.02
|237.99
|239.71
|237.64
|185
|2007.01.31 08:13
|t/p
|93
|0.02
|237.64
|239.71
|237.64
|0.59
|357.89
|186
|2007.01.31 08:13
|sell
|94
|0.02
|238.01
|239.73
|237.66
|187
|2007.01.31 08:16
|t/p
|94
|0.02
|237.66
|239.73
|237.66
|0.59
|358.48
|188
|2007.01.31 08:16
|sell
|95
|0.02
|238.03
|239.75
|237.68
|189
|2007.01.31 08:17
|t/p
|95
|0.02
|237.68
|239.75
|237.68
|0.58
|359.06
|190
|2007.01.31 08:17
|sell
|96
|0.02
|238.10
|239.82
|237.75
|191
|2007.01.31 08:20
|t/p
|96
|0.02
|237.75
|239.82
|237.75
|0.59
|359.65
|192
|2007.01.31 08:20
|sell
|97
|0.02
|238.08
|239.80
|237.73
|193
|2007.01.31 08:21
|t/p
|97
|0.02
|237.73
|239.80
|237.73
|0.59
|360.24
|194
|2007.01.31 08:21
|sell
|98
|0.02
|238.04
|239.76
|237.69
|195
|2007.01.31 08:22
|t/p
|98
|0.02
|237.69
|239.76
|237.69
|0.59
|360.83
|196
|2007.01.31 08:22
|sell
|99
|0.02
|238.04
|239.76
|237.69
|197
|2007.01.31 08:23
|t/p
|99
|0.02
|237.69
|239.76
|237.69
|0.59
|361.42
|198
|2007.01.31 08:23
|sell
|100
|0.02
|238.01
|239.73
|237.66
|199
|2007.01.31 08:24
|t/p
|100
|0.02
|237.66
|239.73
|237.66
|0.59
|362.01
|200
|2007.01.31 08:24
|sell
|101
|0.02
|238.01
|239.73
|237.66
|201
|2007.01.31 08:25
|t/p
|101
|0.02
|237.66
|239.73
|237.66
|0.59
|362.60
|202
|2007.01.31 08:25
|sell
|102
|0.02
|237.96
|239.68
|237.61
|203
|2007.01.31 08:26
|t/p
|102
|0.02
|237.61
|239.68
|237.61
|0.59
|363.19
|204
|2007.01.31 08:26
|sell
|103
|0.02
|237.92
|239.64
|237.57
|205
|2007.01.31 08:27
|t/p
|103
|0.02
|237.57
|239.64
|237.57
|0.59
|363.78
|206
|2007.01.31 08:27
|sell
|104
|0.02
|237.90
|239.62
|237.55
|207
|2007.01.31 08:28
|t/p
|104
|0.02
|237.55
|239.62
|237.55
|0.59
|364.37
|208
|2007.01.31 08:28
|sell
|105
|0.02
|237.88
|239.60
|237.53
|209
|2007.01.31 08:29
|t/p
|105
|0.02
|237.53
|239.60
|237.53
|0.58
|364.95
|210
|2007.01.31 08:29
|sell
|106
|0.02
|237.82
|239.54
|237.47
|211
|2007.01.31 08:29
|t/p
|106
|0.02
|237.47
|239.54
|237.47
|0.58
|365.53
|212
|2007.01.31 08:29
|close
|81
|0.01
|237.32
|239.33
|237.08
|0.09
|365.62
|213
|2007.01.31 08:30
|sell
|107
|0.01
|237.25
|239.15
|236.90
|214
|2007.01.31 08:30
|sell
|108
|0.02
|237.69
|239.41
|237.34
|215
|2007.01.31 08:31
|t/p
|108
|0.02
|237.34
|239.41
|237.34
|0.58
|366.20
|216
|2007.01.31 08:31
|sell
|109
|0.02
|237.63
|239.35
|237.28
|217
|2007.01.31 08:59
|t/p
|109
|0.02
|237.28
|239.35
|237.28
|0.58
|366.78
|218
|2007.01.31 08:59
|close
|107
|0.01
|237.22
|239.15
|236.90
|0.03
|366.81
|219
|2007.01.31 09:00
|sell
|110
|0.01
|237.12
|239.02
|236.77
|220
|2007.01.31 09:00
|sell
|111
|0.02
|237.36
|239.08
|237.01
|221
|2007.01.31 09:36
|t/p
|111
|0.02
|237.01
|239.08
|237.01
|0.59
|367.40
|222
|2007.01.31 09:36
|close
|110
|0.01
|237.00
|239.02
|236.77
|0.10
|367.50
|223
|2007.02.01 03:00
|sell
|112
|0.01
|236.67
|238.57
|236.32
|224
|2007.02.01 03:00
|sell
|113
|0.02
|237.11
|238.83
|236.76
|225
|2007.02.01 06:30
|t/p
|113
|0.02
|236.76
|238.83
|236.76
|0.58
|368.08
|226
|2007.02.01 06:30
|close
|112
|0.01
|236.76
|238.57
|236.32
|-0.08
|368.00
|227
|2007.02.02 02:30
|sell
|114
|0.01
|237.42
|239.32
|237.07
|228
|2007.02.02 05:29
|sell
|115
|0.02
|237.63
|239.35
|237.28
|229
|2007.02.02 09:37
|sell
|116
|0.04
|237.81
|239.35
|237.46
|230
|2007.02.02 11:29
|sell
|117
|0.08
|238.07
|239.43
|237.72
|231
|2007.02.02 13:03
|sell
|118
|0.16
|238.25
|239.43
|237.90
|232
|2007.02.02 13:30
|sell
|119
|0.32
|238.55
|239.55
|238.20
|233
|2007.02.02 13:49
|close
|119
|0.32
|238.30
|239.55
|238.20
|6.70
|374.70
|234
|2007.02.02 13:49
|close
|118
|0.16
|238.33
|239.43
|237.90
|-1.08
|373.62
|235
|2007.02.02 13:49
|close
|117
|0.08
|238.32
|239.43
|237.72
|-1.68
|371.94
|236
|2007.02.02 13:49
|close
|116
|0.04
|238.34
|239.35
|237.46
|-1.78
|370.16
|237
|2007.02.02 13:49
|close
|115
|0.02
|238.31
|239.35
|237.28
|-1.14
|369.02
|238
|2007.02.02 13:49
|close
|114
|0.01
|238.32
|239.32
|237.07
|-0.76
|368.26
|239
|2007.02.05 03:30
|sell
|120
|0.01
|237.19
|239.09
|236.84
|240
|2007.02.05 03:30
|sell
|121
|0.02
|237.51
|239.23
|237.16
|241
|2007.02.05 07:00
|t/p
|121
|0.02
|237.16
|239.23
|237.16
|0.58
|368.84
|242
|2007.02.05 07:00
|close
|120
|0.01
|237.16
|239.09
|236.84
|0.03
|368.87
|243
|2007.02.05 10:00
|sell
|122
|0.01
|236.58
|238.48
|236.23
|244
|2007.02.05 10:00
|sell
|123
|0.02
|237.12
|238.84
|236.77
|245
|2007.02.05 10:01
|t/p
|123
|0.02
|236.77
|238.84
|236.77
|0.59
|369.46
|246
|2007.02.05 10:01
|sell
|124
|0.02
|237.16
|238.88
|236.81
|247
|2007.02.05 10:02
|t/p
|124
|0.02
|236.81
|238.88
|236.81
|0.59
|370.05
|248
|2007.02.05 10:02
|sell
|125
|0.02
|237.12
|238.84
|236.77
|249
|2007.02.05 10:03
|t/p
|125
|0.02
|236.77
|238.84
|236.77
|0.59
|370.64
|250
|2007.02.05 10:03
|sell
|126
|0.02
|237.16
|238.88
|236.81
|251
|2007.02.05 10:05
|t/p
|126
|0.02
|236.81
|238.88
|236.81
|0.59
|371.23
|252
|2007.02.05 10:05
|sell
|127
|0.02
|237.03
|238.75
|236.68
|253
|2007.02.05 10:29
|t/p
|127
|0.02
|236.68
|238.75
|236.68
|0.59
|371.82
|254
|2007.02.05 10:29
|close
|122
|0.01
|236.61
|238.48
|236.23
|-0.02
|371.80
|255
|2007.02.05 11:00
|sell
|128
|0.01
|236.23
|238.13
|235.88
|256
|2007.02.05 11:00
|sell
|129
|0.02
|236.58
|238.30
|236.23
|257
|2007.02.05 12:05
|t/p
|129
|0.02
|236.23
|238.30
|236.23
|0.58
|372.38
|258
|2007.02.05 12:05
|close
|128
|0.01
|236.23
|238.13
|235.88
|0.00
|372.38
|259
|2007.02.06 08:30
|buy
|130
|0.01
|236.44
|234.54
|236.79
|260
|2007.02.06 11:00
|t/p
|130
|0.01
|236.79
|234.54
|236.79
|0.29
|372.67
|261
|2007.02.07 04:00
|buy
|131
|0.01
|236.92
|235.02
|237.27
|262
|2007.02.07 07:13
|t/p
|131
|0.01
|237.27
|235.02
|237.27
|0.29
|372.96
|263
|2007.02.07 08:00
|buy
|132
|0.01
|237.49
|235.59
|237.84
|264
|2007.02.07 08:01
|buy
|133
|0.02
|237.26
|235.54
|237.61
|265
|2007.02.07 10:29
|t/p
|133
|0.02
|237.61
|235.54
|237.61
|0.58
|373.54
|266
|2007.02.07 10:29
|close
|132
|0.01
|237.61
|235.59
|237.84
|0.10
|373.64
|267
|2007.02.07 10:30
|buy
|134
|0.01
|237.71
|235.81
|238.06
|268
|2007.02.07 14:59
|buy
|135
|0.02
|237.52
|235.80
|237.87
|269
|2007.02.07 17:59
|t/p
|135
|0.02
|237.87
|235.80
|237.87
|0.59
|374.23
|270
|2007.02.07 17:59
|close
|134
|0.01
|237.88
|235.81
|238.06
|0.14
|374.37
|271
|2007.02.08 03:00
|buy
|136
|0.01
|238.27
|236.37
|238.62
|272
|2007.02.08 07:54
|t/p
|136
|0.01
|238.62
|236.37
|238.62
|0.29
|374.66
|273
|2007.02.09 03:00
|buy
|137
|0.01
|237.72
|235.82
|238.07
|274
|2007.02.09 07:29
|buy
|138
|0.02
|237.41
|235.69
|237.76
|275
|2007.02.09 07:53
|t/p
|138
|0.02
|237.76
|235.69
|237.76
|0.59
|375.25
|276
|2007.02.09 07:53
|close
|137
|0.01
|237.77
|235.82
|238.07
|0.04
|375.29
|277
|2007.02.09 10:00
|sell
|139
|0.01
|236.48
|238.38
|236.13
|278
|2007.02.09 10:00
|sell
|140
|0.02
|236.72
|238.44
|236.37
|279
|2007.02.09 10:14
|sell
|141
|0.04
|236.95
|238.49
|236.60
|280
|2007.02.09 10:15
|close
|141
|0.04
|236.63
|238.49
|236.60
|1.07
|376.36
|281
|2007.02.09 10:15
|close
|140
|0.02
|236.99
|238.44
|236.37
|-0.45
|375.91
|282
|2007.02.09 10:16
|close
|139
|0.01
|236.63
|238.38
|236.13
|-0.13
|375.78
|283
|2007.02.09 10:16
|sell
|142
|0.01
|236.87
|238.77
|236.52
|284
|2007.02.09 10:37
|t/p
|142
|0.01
|236.52
|238.77
|236.52
|0.29
|376.07
|285
|2007.02.12 06:30
|buy
|143
|0.01
|238.25
|236.35
|238.60
|286
|2007.02.12 07:59
|buy
|144
|0.02
|237.99
|236.27
|238.34
|287
|2007.02.12 08:00
|t/p
|144
|0.02
|238.34
|236.27
|238.34
|0.59
|376.66
|288
|2007.02.12 08:00
|close
|143
|0.01
|238.45
|236.35
|238.60
|0.17
|376.83
|289
|2007.02.12 10:00
|sell
|145
|0.01
|237.43
|239.33
|237.08
|290
|2007.02.12 10:00
|sell
|146
|0.02
|237.76
|239.48
|237.41
|291
|2007.02.12 10:29
|t/p
|146
|0.02
|237.41
|239.48
|237.41
|0.59
|377.42
|292
|2007.02.12 10:29
|close
|145
|0.01
|237.20
|239.33
|237.08
|0.19
|377.61
|293
|2007.02.12 10:30
|sell
|147
|0.01
|237.12
|239.02
|236.77
|294
|2007.02.12 10:30
|sell
|148
|0.02
|237.52
|239.24
|237.17
|295
|2007.02.12 11:00
|t/p
|148
|0.02
|237.17
|239.24
|237.17
|0.59
|378.20
|296
|2007.02.12 11:00
|close
|147
|0.01
|237.16
|239.02
|236.77
|-0.03
|378.17
|297
|2007.02.13 02:30
|sell
|149
|0.01
|236.56
|238.46
|236.21
|298
|2007.02.13 02:30
|sell
|150
|0.02
|236.91
|238.63
|236.56
|299
|2007.02.13 05:22
|t/p
|150
|0.02
|236.56
|238.63
|236.56
|0.59
|378.76
|300
|2007.02.13 05:22
|close
|149
|0.01
|236.56
|238.46
|236.21
|0.00
|378.76
|301
|2007.02.13 10:30
|sell
|151
|0.01
|235.55
|237.45
|235.20
|302
|2007.02.13 10:30
|sell
|152
|0.02
|236.06
|237.78
|235.71
|303
|2007.02.13 10:48
|t/p
|152
|0.02
|235.71
|237.78
|235.71
|0.58
|379.34
|304
|2007.02.13 10:48
|close
|151
|0.01
|235.71
|237.45
|235.20
|-0.14
|379.20
|305
|2007.02.13 10:48
|sell
|153
|0.01
|235.63
|237.53
|235.28
|306
|2007.02.13 17:59
|sell
|154
|0.02
|235.83
|237.55
|235.48
|307
|2007.02.14 00:12
|sell
|155
|0.04
|236.05
|237.59
|235.70
|308
|2007.02.14 01:29
|close
|155
|0.04
|235.71
|237.59
|235.70
|1.14
|380.34
|309
|2007.02.14 01:30
|close
|154
|0.02
|235.72
|237.55
|235.48
|0.14
|380.48
|310
|2007.02.14 01:30
|close
|153
|0.01
|236.20
|237.53
|235.28
|-0.51
|379.97
|311
|2007.02.15 01:30
|sell
|156
|0.01
|235.59
|237.49
|235.24
|312
|2007.02.15 01:30
|sell
|157
|0.02
|235.99
|237.71
|235.64
|313
|2007.02.15 02:18
|t/p
|157
|0.02
|235.64
|237.71
|235.64
|0.58
|380.55
|314
|2007.02.15 02:18
|close
|156
|0.01
|235.63
|237.49
|235.24
|-0.03
|380.52
|315
|2007.02.15 08:00
|sell
|158
|0.01
|235.64
|237.54
|235.29
|316
|2007.02.15 08:59
|sell
|159
|0.02
|236.09
|237.81
|235.74
|317
|2007.02.15 09:49
|sell
|160
|0.04
|236.28
|237.82
|235.93
|318
|2007.02.15 09:59
|t/p
|159
|0.02
|235.74
|237.81
|235.74
|0.58
|381.10
|319
|2007.02.15 09:59
|t/p
|160
|0.04
|235.93
|237.82
|235.93
|1.17
|382.27
|320
|2007.02.15 09:59
|close
|158
|0.01
|235.50
|237.54
|235.29
|0.12
|382.39
|321
|2007.02.15 10:30
|sell
|161
|0.01
|235.23
|237.13
|234.88
|322
|2007.02.15 10:30
|sell
|162
|0.02
|235.59
|237.31
|235.24
|323
|2007.02.15 10:59
|t/p
|162
|0.02
|235.24
|237.31
|235.24
|0.58
|382.97
|324
|2007.02.15 10:59
|close
|161
|0.01
|235.10
|237.13
|234.88
|0.11
|383.08
|325
|2007.02.15 11:00
|sell
|163
|0.01
|235.00
|236.90
|234.65
|326
|2007.02.15 11:00
|sell
|164
|0.02
|235.36
|237.08
|235.01
|327
|2007.02.15 12:29
|t/p
|164
|0.02
|235.01
|237.08
|235.01
|0.59
|383.67
|328
|2007.02.15 12:29
|close
|163
|0.01
|235.01
|236.90
|234.65
|-0.01
|383.66
|329
|2007.02.16 09:00
|sell
|165
|0.01
|232.73
|234.63
|232.38
|330
|2007.02.16 09:00
|sell
|166
|0.02
|232.94
|234.66
|232.59
|331
|2007.02.16 11:29
|t/p
|166
|0.02
|232.59
|234.66
|232.59
|0.58
|384.24
|332
|2007.02.16 11:29
|close
|165
|0.01
|232.56
|234.63
|232.38
|0.14
|384.38
|333
|2007.02.19 11:00
|sell
|167
|0.01
|232.61
|234.51
|232.26
|334
|2007.02.19 11:00
|sell
|168
|0.02
|233.55
|235.27
|233.20
|335
|2007.02.19 11:01
|t/p
|168
|0.02
|233.20
|235.27
|233.20
|0.59
|384.97
|336
|2007.02.19 11:01
|sell
|169
|0.02
|233.52
|235.24
|233.17
|337
|2007.02.19 11:03
|t/p
|169
|0.02
|233.17
|235.24
|233.17
|0.59
|385.56
|338
|2007.02.19 11:03
|sell
|170
|0.02
|233.52
|235.24
|233.17
|339
|2007.02.19 11:04
|t/p
|170
|0.02
|233.17
|235.24
|233.17
|0.59
|386.15
|340
|2007.02.19 11:04
|sell
|171
|0.02
|233.40
|235.12
|233.05
|341
|2007.02.19 11:05
|t/p
|171
|0.02
|233.05
|235.12
|233.05
|0.58
|386.73
|342
|2007.02.19 11:05
|sell
|172
|0.02
|233.42
|235.14
|233.07
|343
|2007.02.19 11:06
|t/p
|172
|0.02
|233.07
|235.14
|233.07
|0.59
|387.32
|344
|2007.02.19 11:06
|sell
|173
|0.02
|233.37
|235.09
|233.02
|345
|2007.02.19 11:07
|t/p
|173
|0.02
|233.02
|235.09
|233.02
|0.58
|387.90
|346
|2007.02.19 11:07
|sell
|174
|0.02
|233.37
|235.09
|233.02
|347
|2007.02.19 11:09
|t/p
|174
|0.02
|233.02
|235.09
|233.02
|0.58
|388.48
|348
|2007.02.19 11:09
|sell
|175
|0.02
|233.40
|235.12
|233.05
|349
|2007.02.19 11:11
|t/p
|175
|0.02
|233.05
|235.12
|233.05
|0.58
|389.06
|350
|2007.02.19 11:11
|sell
|176
|0.02
|233.38
|235.10
|233.03
|351
|2007.02.19 11:12
|t/p
|176
|0.02
|233.03
|235.10
|233.03
|0.59
|389.65
|352
|2007.02.19 11:12
|sell
|177
|0.02
|233.40
|235.12
|233.05
|353
|2007.02.19 11:13
|t/p
|177
|0.02
|233.05
|235.12
|233.05
|0.58
|390.23
|354
|2007.02.19 11:13
|sell
|178
|0.02
|233.40
|235.12
|233.05
|355
|2007.02.19 11:14
|t/p
|178
|0.02
|233.05
|235.12
|233.05
|0.58
|390.81
|356
|2007.02.19 11:14
|sell
|179
|0.02
|233.38
|235.10
|233.03
|357
|2007.02.19 11:15
|t/p
|179
|0.02
|233.03
|235.10
|233.03
|0.59
|391.40
|358
|2007.02.19 11:15
|sell
|180
|0.02
|233.29
|235.01
|232.94
|359
|2007.02.19 11:16
|t/p
|180
|0.02
|232.94
|235.01
|232.94
|0.59
|391.99
|360
|2007.02.19 11:16
|sell
|181
|0.02
|233.33
|235.05
|232.98
|361
|2007.02.19 11:17
|t/p
|181
|0.02
|232.98
|235.05
|232.98
|0.59
|392.58
|362
|2007.02.19 11:17
|sell
|182
|0.02
|233.36
|235.08
|233.01
|363
|2007.02.19 11:18
|t/p
|182
|0.02
|233.01
|235.08
|233.01
|0.59
|393.17
|364
|2007.02.19 11:18
|sell
|183
|0.02
|232.89
|234.61
|232.54
|365
|2007.02.19 12:29
|t/p
|183
|0.02
|232.54
|234.61
|232.54
|0.59
|393.76
|366
|2007.02.19 12:29
|close
|167
|0.01
|232.41
|234.51
|232.26
|0.17
|393.93
|367
|2007.02.20 04:30
|buy
|184
|0.01
|233.94
|232.04
|234.29
|368
|2007.02.20 11:50
|t/p
|184
|0.01
|234.29
|232.04
|234.29
|0.29
|394.22
|369
|2007.02.21 01:00
|buy
|185
|0.01
|235.34
|233.44
|235.69
|370
|2007.02.21 01:37
|buy
|186
|0.02
|235.12
|233.40
|235.47
|371
|2007.02.21 03:49
|t/p
|186
|0.02
|235.47
|233.40
|235.47
|0.59
|394.81
|372
|2007.02.21 03:49
|close
|185
|0.01
|235.47
|233.44
|235.69
|0.11
|394.92
|373
|2007.02.21 08:30
|buy
|187
|0.01
|235.89
|233.99
|236.24
|374
|2007.02.21 09:59
|buy
|188
|0.02
|235.50
|233.78
|235.85
|375
|2007.02.21 10:01
|t/p
|188
|0.02
|235.85
|233.78
|235.85
|0.58
|395.50
|376
|2007.02.21 10:01
|close
|187
|0.01
|235.87
|233.99
|236.24
|-0.01
|395.49
|377
|2007.02.23 01:00
|sell
|189
|0.01
|237.47
|239.37
|237.12
|378
|2007.02.23 01:02
|sell
|190
|0.02
|237.66
|239.38
|237.31
|379
|2007.02.23 08:27
|sell
|191
|0.04
|237.86
|239.40
|237.51
|380
|2007.02.23 09:59
|close
|191
|0.04
|237.55
|239.40
|237.51
|1.04
|396.53
|381
|2007.02.23 10:00
|close
|190
|0.02
|237.54
|239.38
|237.31
|0.20
|396.73
|382
|2007.02.23 10:00
|close
|189
|0.01
|237.70
|239.37
|237.12
|-0.20
|396.53
|383
|2007.02.26 04:00
|sell
|192
|0.01
|237.28
|239.18
|236.93
|384
|2007.02.26 07:43
|sell
|193
|0.02
|237.46
|239.18
|237.11
|385
|2007.02.26 08:59
|t/p
|192
|0.01
|236.93
|239.18
|236.93
|0.29
|396.82
|386
|2007.02.26 08:59
|t/p
|193
|0.02
|237.11
|239.18
|237.11
|0.59
|397.41
|387
|2007.02.26 09:30
|sell
|194
|0.01
|236.79
|238.69
|236.44
|388
|2007.02.26 09:30
|sell
|195
|0.02
|237.28
|239.00
|236.93
|389
|2007.02.26 09:49
|t/p
|195
|0.02
|236.93
|239.00
|236.93
|0.59
|398.00
|390
|2007.02.26 09:49
|close
|194
|0.01
|236.93
|238.69
|236.44
|-0.12
|397.88
|391
|2007.02.26 09:49
|sell
|196
|0.01
|236.88
|238.78
|236.53
|392
|2007.02.26 10:55
|sell
|197
|0.02
|237.07
|238.79
|236.72
|393
|2007.02.26 12:29
|t/p
|197
|0.02
|236.72
|238.79
|236.72
|0.59
|398.47
|394
|2007.02.26 12:29
|close
|196
|0.01
|236.69
|238.78
|236.53
|0.16
|398.63
|395
|2007.02.27 02:00
|sell
|198
|0.01
|236.35
|238.25
|236.00
|396
|2007.02.27 02:04
|sell
|199
|0.02
|236.63
|238.35
|236.28
|397
|2007.02.27 06:29
|t/p
|198
|0.01
|236.00
|238.25
|236.00
|0.29
|398.92
|398
|2007.02.27 06:29
|t/p
|199
|0.02
|236.28
|238.35
|236.28
|0.59
|399.51
|399
|2007.02.27 08:00
|sell
|200
|0.01
|235.05
|236.95
|234.70
|400
|2007.02.27 08:00
|sell
|201
|0.02
|235.66
|237.38
|235.31
|401
|2007.02.27 08:01
|t/p
|201
|0.02
|235.31
|237.38
|235.31
|0.58
|400.09
|402
|2007.02.27 08:01
|sell
|202
|0.02
|235.66
|237.38
|235.31
|403
|2007.02.27 08:02
|t/p
|202
|0.02
|235.31
|237.38
|235.31
|0.58
|400.67
|404
|2007.02.27 08:02
|sell
|203
|0.02
|235.61
|237.33
|235.26
|405
|2007.02.27 08:03
|t/p
|203
|0.02
|235.26
|237.33
|235.26
|0.59
|401.26
|406
|2007.02.27 08:03
|sell
|204
|0.02
|235.60
|237.32
|235.25
|407
|2007.02.27 08:04
|t/p
|204
|0.02
|235.25
|237.32
|235.25
|0.59
|401.85
|408
|2007.02.27 08:04
|sell
|205
|0.02
|235.64
|237.36
|235.29
|409
|2007.02.27 08:05
|t/p
|205
|0.02
|235.29
|237.36
|235.29
|0.59
|402.44
|410
|2007.02.27 08:05
|sell
|206
|0.02
|235.60
|237.32
|235.25
|411
|2007.02.27 08:06
|t/p
|206
|0.02
|235.25
|237.32
|235.25
|0.59
|403.03
|412
|2007.02.27 08:06
|sell
|207
|0.02
|235.58
|237.30
|235.23
|413
|2007.02.27 08:07
|t/p
|207
|0.02
|235.23
|237.30
|235.23
|0.59
|403.62
|414
|2007.02.27 08:07
|sell
|208
|0.02
|235.57
|237.29
|235.22
|415
|2007.02.27 08:08
|t/p
|208
|0.02
|235.22
|237.29
|235.22
|0.59
|404.21
|416
|2007.02.27 08:08
|sell
|209
|0.02
|235.57
|237.29
|235.22
|417
|2007.02.27 08:09
|t/p
|209
|0.02
|235.22
|237.29
|235.22
|0.59
|404.80
|418
|2007.02.27 08:09
|sell
|210
|0.02
|235.62
|237.34
|235.27
|419
|2007.02.27 08:10
|t/p
|210
|0.02
|235.27
|237.34
|235.27
|0.58
|405.38
|420
|2007.02.27 08:10
|sell
|211
|0.02
|235.62
|237.34
|235.27
|421
|2007.02.27 08:11
|t/p
|211
|0.02
|235.27
|237.34
|235.27
|0.58
|405.96
|422
|2007.02.27 08:11
|sell
|212
|0.02
|235.62
|237.34
|235.27
|423
|2007.02.27 08:12
|t/p
|212
|0.02
|235.27
|237.34
|235.27
|0.58
|406.54
|424
|2007.02.27 08:12
|sell
|213
|0.02
|235.62
|237.34
|235.27
|425
|2007.02.27 08:13
|t/p
|213
|0.02
|235.27
|237.34
|235.27
|0.58
|407.12
|426
|2007.02.27 08:13
|sell
|214
|0.02
|235.66
|237.38
|235.31
|427
|2007.02.27 08:14
|t/p
|214
|0.02
|235.31
|237.38
|235.31
|0.58
|407.70
|428
|2007.02.27 08:14
|sell
|215
|0.02
|235.69
|237.41
|235.34
|429
|2007.02.27 08:16
|t/p
|215
|0.02
|235.34
|237.41
|235.34
|0.58
|408.28
|430
|2007.02.27 08:16
|sell
|216
|0.02
|235.77
|237.49
|235.42
|431
|2007.02.27 08:18
|t/p
|216
|0.02
|235.42
|237.49
|235.42
|0.59
|408.87
|432
|2007.02.27 08:18
|sell
|217
|0.02
|235.77
|237.49
|235.42
|433
|2007.02.27 08:19
|t/p
|217
|0.02
|235.42
|237.49
|235.42
|0.59
|409.46
|434
|2007.02.27 08:19
|sell
|218
|0.02
|235.75
|237.47
|235.40
|435
|2007.02.27 08:20
|t/p
|218
|0.02
|235.40
|237.47
|235.40
|0.58
|410.04
|436
|2007.02.27 08:20
|sell
|219
|0.02
|235.75
|237.47
|235.40
|437
|2007.02.27 08:21
|t/p
|219
|0.02
|235.40
|237.47
|235.40
|0.58
|410.62
|438
|2007.02.27 08:21
|sell
|220
|0.02
|235.74
|237.46
|235.39
|439
|2007.02.27 08:23
|t/p
|220
|0.02
|235.39
|237.46
|235.39
|0.59
|411.21
|440
|2007.02.27 08:23
|sell
|221
|0.02
|235.74
|237.46
|235.39
|441
|2007.02.27 08:24
|t/p
|221
|0.02
|235.39
|237.46
|235.39
|0.59
|411.80
|442
|2007.02.27 08:24
|sell
|222
|0.02
|235.74
|237.46
|235.39
|443
|2007.02.27 08:25
|t/p
|222
|0.02
|235.39
|237.46
|235.39
|0.59
|412.39
|444
|2007.02.27 08:25
|sell
|223
|0.02
|235.78
|237.50
|235.43
|445
|2007.02.27 08:26
|t/p
|223
|0.02
|235.43
|237.50
|235.43
|0.58
|412.97
|446
|2007.02.27 08:26
|sell
|224
|0.02
|235.76
|237.48
|235.41
|447
|2007.02.27 08:27
|t/p
|224
|0.02
|235.41
|237.48
|235.41
|0.59
|413.56
|448
|2007.02.27 08:27
|sell
|225
|0.02
|235.71
|237.43
|235.36
|449
|2007.02.27 08:28
|t/p
|225
|0.02
|235.36
|237.43
|235.36
|0.59
|414.15
|450
|2007.02.27 08:28
|sell
|226
|0.02
|235.63
|237.35
|235.28
|451
|2007.02.27 08:29
|t/p
|226
|0.02
|235.28
|237.35
|235.28
|0.58
|414.73
|452
|2007.02.27 08:29
|sell
|227
|0.02
|235.61
|237.33
|235.26
|453
|2007.02.27 08:29
|t/p
|227
|0.02
|235.26
|237.33
|235.26
|0.59
|415.32
|454
|2007.02.27 08:30
|sell
|228
|0.02
|235.55
|237.27
|235.20
|455
|2007.02.27 08:53
|t/p
|228
|0.02
|235.20
|237.27
|235.20
|0.59
|415.91
|456
|2007.02.27 08:53
|close
|200
|0.01
|235.19
|236.95
|234.70
|-0.12
|415.79
|457
|2007.02.27 08:53
|sell
|229
|0.01
|235.08
|236.98
|234.73
|458
|2007.02.27 10:59
|t/p
|229
|0.01
|234.73
|236.98
|234.73
|0.29
|416.08
|459
|2007.02.27 11:00
|sell
|230
|0.01
|234.31
|236.21
|233.96
|460
|2007.02.27 11:00
|sell
|231
|0.02
|234.88
|236.60
|234.53
|461
|2007.02.27 11:29
|t/p
|231
|0.02
|234.53
|236.60
|234.53
|0.58
|416.66
|462
|2007.02.27 11:29
|close
|230
|0.01
|234.49
|236.21
|233.96
|-0.16
|416.50
|463
|2007.02.28 03:30
|buy
|232
|0.01
|232.61
|230.71
|232.96
|464
|2007.02.28 05:29
|buy
|233
|0.02
|232.43
|230.71
|232.78
|465
|2007.02.28 05:59
|buy
|234
|0.04
|231.88
|230.34
|232.23
|466
|2007.02.28 06:00
|t/p
|234
|0.04
|232.23
|230.34
|232.23
|1.18
|417.68
|467
|2007.02.28 06:00
|close
|233
|0.02
|232.59
|230.71
|232.78
|0.27
|417.95
|468
|2007.02.28 06:01
|close
|232
|0.01
|232.43
|230.71
|232.96
|-0.16
|417.79
|469
|2007.02.28 07:30
|sell
|235
|0.01
|231.78
|233.68
|231.43
|470
|2007.02.28 07:30
|sell
|236
|0.02
|232.08
|233.80
|231.73
|471
|2007.02.28 07:59
|sell
|237
|0.04
|232.28
|233.82
|231.93
|472
|2007.02.28 08:05
|close
|237
|0.04
|232.00
|233.82
|231.93
|0.93
|418.72
|473
|2007.02.28 08:05
|close
|236
|0.02
|231.98
|233.80
|231.73
|0.17
|418.89
|474
|2007.02.28 08:05
|close
|235
|0.01
|231.99
|233.68
|231.43
|-0.18
|418.71
|475
|2007.02.28 09:30
|sell
|238
|0.01
|231.26
|233.16
|230.91
|476
|2007.02.28 09:30
|sell
|239
|0.02
|231.82
|233.54
|231.47
|477
|2007.02.28 09:53
|t/p
|239
|0.02
|231.47
|233.54
|231.47
|0.59
|419.30
|478
|2007.02.28 09:53
|close
|238
|0.01
|231.47
|233.16
|230.91
|-0.17
|419.13
|479
|2007.02.28 09:53
|sell
|240
|0.01
|231.39
|233.29
|231.04
|480
|2007.02.28 09:59
|sell
|241
|0.02
|231.60
|233.32
|231.25
|481
|2007.02.28 10:29
|sell
|242
|0.04
|231.90
|233.44
|231.55
|482
|2007.02.28 12:30
|sell
|243
|0.08
|232.08
|233.44
|231.73
|483
|2007.02.28 14:05
|sell
|244
|0.16
|232.28
|233.46
|231.93
|484
|2007.02.28 14:29
|t/p
|244
|0.16
|231.93
|233.46
|231.93
|4.70
|423.83
|485
|2007.02.28 14:29
|close
|243
|0.08
|231.77
|233.44
|231.73
|2.08
|425.91
|486
|2007.02.28 14:30
|close
|242
|0.04
|231.78
|233.44
|231.55
|0.40
|426.31
|487
|2007.02.28 14:30
|close
|241
|0.02
|232.13
|233.32
|231.25
|-0.89
|425.42
|488
|2007.02.28 14:31
|close
|240
|0.01
|231.83
|233.29
|231.04
|-0.37
|425.05
|489
|2007.03.01 04:30
|sell
|245
|0.01
|232.03
|233.93
|231.68
|490
|2007.03.01 04:30
|sell
|246
|0.02
|232.44
|234.16
|232.09
|491
|2007.03.01 04:59
|t/p
|246
|0.02
|232.09
|234.16
|232.09
|0.59
|425.64
|492
|2007.03.01 04:59
|close
|245
|0.01
|232.09
|233.93
|231.68
|-0.05
|425.59
|493
|2007.03.01 04:59
|sell
|247
|0.01
|232.03
|233.93
|231.68
|494
|2007.03.01 06:49
|sell
|248
|0.02
|232.22
|233.94
|231.87
|495
|2007.03.01 06:59
|t/p
|247
|0.01
|231.68
|233.93
|231.68
|0.29
|425.88
|496
|2007.03.01 06:59
|t/p
|248
|0.02
|231.87
|233.94
|231.87
|0.59
|426.47
|497
|2007.03.02 06:00
|sell
|249
|0.01
|230.21
|232.11
|229.86
|498
|2007.03.02 07:29
|t/p
|249
|0.01
|229.86
|232.11
|229.86
|0.29
|426.76
|499
|2007.03.02 07:30
|sell
|250
|0.01
|229.76
|231.66
|229.41
|500
|2007.03.02 07:30
|sell
|251
|0.02
|230.06
|231.78
|229.71
|501
|2007.03.02 09:32
|t/p
|251
|0.02
|229.71
|231.78
|229.71
|0.59
|427.35
|502
|2007.03.02 09:32
|close
|250
|0.01
|229.71
|231.66
|229.41
|0.04
|427.39
|503
|2007.03.02 11:00
|sell
|252
|0.01
|229.09
|230.99
|228.74
|504
|2007.03.02 11:01
|sell
|253
|0.02
|229.33
|231.05
|228.98
|505
|2007.03.02 11:29
|t/p
|252
|0.01
|228.74
|230.99
|228.74
|0.29
|427.68
|506
|2007.03.02 11:29
|t/p
|253
|0.02
|228.98
|231.05
|228.98
|0.58
|428.26
|507
|2007.03.02 11:29
|sell
|254
|0.01
|228.60
|230.50
|228.25
|508
|2007.03.02 11:30
|sell
|255
|0.02
|229.28
|231.00
|228.93
|509
|2007.03.02 11:31
|t/p
|255
|0.02
|228.93
|231.00
|228.93
|0.59
|428.85
|510
|2007.03.02 11:31
|sell
|256
|0.02
|229.33
|231.05
|228.98
|511
|2007.03.02 11:32
|t/p
|256
|0.02
|228.98
|231.05
|228.98
|0.58
|429.43
|512
|2007.03.02 11:32
|sell
|257
|0.02
|229.30
|231.02
|228.95
|513
|2007.03.02 11:33
|t/p
|257
|0.02
|228.95
|231.02
|228.95
|0.58
|430.01
|514
|2007.03.02 11:33
|sell
|258
|0.02
|229.32
|231.04
|228.97
|515
|2007.03.02 11:34
|t/p
|258
|0.02
|228.97
|231.04
|228.97
|0.59
|430.60
|516
|2007.03.02 11:34
|sell
|259
|0.02
|229.35
|231.07
|229.00
|517
|2007.03.02 11:35
|t/p
|259
|0.02
|229.00
|231.07
|229.00
|0.59
|431.19
|518
|2007.03.02 11:35
|sell
|260
|0.02
|229.32
|231.04
|228.97
|519
|2007.03.02 11:36
|t/p
|260
|0.02
|228.97
|231.04
|228.97
|0.59
|431.78
|520
|2007.03.02 11:36
|sell
|261
|0.02
|229.34
|231.06
|228.99
|521
|2007.03.02 11:37
|t/p
|261
|0.02
|228.99
|231.06
|228.99
|0.59
|432.37
|522
|2007.03.02 11:37
|sell
|262
|0.02
|229.33
|231.05
|228.98
|523
|2007.03.02 11:38
|t/p
|262
|0.02
|228.98
|231.05
|228.98
|0.58
|432.95
|524
|2007.03.02 11:38
|sell
|263
|0.02
|229.27
|230.99
|228.92
|525
|2007.03.02 11:39
|t/p
|263
|0.02
|228.92
|230.99
|228.92
|0.58
|433.53
|526
|2007.03.02 11:39
|sell
|264
|0.02
|229.22
|230.94
|228.87
|527
|2007.03.02 11:40
|t/p
|264
|0.02
|228.87
|230.94
|228.87
|0.59
|434.12
|528
|2007.03.02 11:40
|sell
|265
|0.02
|229.13
|230.85
|228.78
|529
|2007.03.02 11:41
|t/p
|265
|0.02
|228.78
|230.85
|228.78
|0.59
|434.71
|530
|2007.03.02 11:41
|sell
|266
|0.02
|229.10
|230.82
|228.75
|531
|2007.03.02 11:59
|t/p
|254
|0.01
|228.25
|230.50
|228.25
|0.29
|435.00
|532
|2007.03.02 11:59
|t/p
|266
|0.02
|228.75
|230.82
|228.75
|0.59
|435.59
|533
|2007.03.02 11:59
|sell
|267
|0.01
|228.08
|229.98
|227.73
|534
|2007.03.02 12:00
|sell
|268
|0.02
|229.08
|230.80
|228.73
|535
|2007.03.02 12:01
|t/p
|268
|0.02
|228.73
|230.80
|228.73
|0.58
|436.17
|536
|2007.03.02 12:01
|sell
|269
|0.02
|229.08
|230.80
|228.73
|537
|2007.03.02 12:02
|t/p
|269
|0.02
|228.73
|230.80
|228.73
|0.58
|436.75
|538
|2007.03.02 12:02
|sell
|270
|0.02
|229.00
|230.72
|228.65
|539
|2007.03.02 12:03
|t/p
|270
|0.02
|228.65
|230.72
|228.65
|0.59
|437.34
|540
|2007.03.02 12:03
|sell
|271
|0.02
|229.00
|230.72
|228.65
|541
|2007.03.02 12:05
|t/p
|271
|0.02
|228.65
|230.72
|228.65
|0.59
|437.93
|542
|2007.03.02 12:05
|sell
|272
|0.02
|228.99
|230.71
|228.64
|543
|2007.03.02 12:07
|t/p
|272
|0.02
|228.64
|230.71
|228.64
|0.58
|438.51
|544
|2007.03.02 12:07
|sell
|273
|0.02
|228.97
|230.69
|228.62
|545
|2007.03.02 12:08
|t/p
|273
|0.02
|228.62
|230.69
|228.62
|0.59
|439.10
|546
|2007.03.02 12:08
|sell
|274
|0.02
|228.86
|230.58
|228.51
|547
|2007.03.02 12:09
|t/p
|274
|0.02
|228.51
|230.58
|228.51
|0.58
|439.68
|548
|2007.03.02 12:09
|sell
|275
|0.02
|228.83
|230.55
|228.48
|549
|2007.03.02 12:10
|t/p
|275
|0.02
|228.48
|230.55
|228.48
|0.58
|440.26
|550
|2007.03.02 12:10
|sell
|276
|0.02
|228.83
|230.55
|228.48
|551
|2007.03.02 12:11
|t/p
|276
|0.02
|228.48
|230.55
|228.48
|0.58
|440.84
|552
|2007.03.02 12:11
|sell
|277
|0.02
|228.78
|230.50
|228.43
|553
|2007.03.02 12:12
|t/p
|277
|0.02
|228.43
|230.50
|228.43
|0.59
|441.43
|554
|2007.03.02 12:12
|sell
|278
|0.02
|228.79
|230.51
|228.44
|555
|2007.03.02 12:13
|t/p
|278
|0.02
|228.44
|230.51
|228.44
|0.59
|442.02
|556
|2007.03.02 12:13
|sell
|279
|0.02
|228.78
|230.50
|228.43
|557
|2007.03.02 12:14
|t/p
|279
|0.02
|228.43
|230.50
|228.43
|0.59
|442.61
|558
|2007.03.02 12:14
|sell
|280
|0.02
|228.77
|230.49
|228.42
|559
|2007.03.02 12:15
|t/p
|280
|0.02
|228.42
|230.49
|228.42
|0.58
|443.19
|560
|2007.03.02 12:15
|sell
|281
|0.02
|228.79
|230.51
|228.44
|561
|2007.03.02 12:16
|t/p
|281
|0.02
|228.44
|230.51
|228.44
|0.59
|443.78
|562
|2007.03.02 12:16
|sell
|282
|0.02
|228.82
|230.54
|228.47
|563
|2007.03.02 12:17
|t/p
|282
|0.02
|228.47
|230.54
|228.47
|0.59
|444.37
|564
|2007.03.02 12:17
|sell
|283
|0.02
|228.75
|230.47
|228.40
|565
|2007.03.02 12:18
|t/p
|283
|0.02
|228.40
|230.47
|228.40
|0.59
|444.96
|566
|2007.03.02 12:18
|sell
|284
|0.02
|228.70
|230.42
|228.35
|567
|2007.03.02 12:19
|t/p
|284
|0.02
|228.35
|230.42
|228.35
|0.59
|445.55
|568
|2007.03.02 12:19
|sell
|285
|0.02
|228.65
|230.37
|228.30
|569
|2007.03.02 12:20
|t/p
|285
|0.02
|228.30
|230.37
|228.30
|0.58
|446.13
|570
|2007.03.02 12:20
|sell
|286
|0.02
|228.51
|230.23
|228.16
|571
|2007.03.02 12:29
|t/p
|267
|0.01
|227.73
|229.98
|227.73
|0.29
|446.42
|572
|2007.03.02 12:29
|t/p
|286
|0.02
|228.16
|230.23
|228.16
|0.59
|447.01
|573
|2007.03.06 02:00
|buy
|287
|0.01
|223.45
|221.55
|223.80
|574
|2007.03.06 02:29
|t/p
|287
|0.01
|223.80
|221.55
|223.80
|0.29
|447.30
|575
|2007.03.06 02:29
|buy
|288
|0.01
|224.53
|222.63
|224.88
|576
|2007.03.06 02:59
|buy
|289
|0.02
|224.05
|222.33
|224.40
|577
|2007.03.06 03:29
|t/p
|289
|0.02
|224.40
|222.33
|224.40
|0.59
|447.89
|578
|2007.03.06 03:29
|close
|288
|0.01
|224.41
|222.63
|224.88
|-0.10
|447.79
|579
|2007.03.06 04:30
|buy
|290
|0.01
|224.79
|222.89
|225.14
|580
|2007.03.06 04:30
|buy
|291
|0.02
|224.51
|222.79
|224.86
|581
|2007.03.06 04:59
|buy
|292
|0.04
|224.24
|222.70
|224.59
|582
|2007.03.06 05:02
|t/p
|292
|0.04
|224.59
|222.70
|224.59
|1.17
|448.96
|583
|2007.03.06 05:02
|close
|291
|0.02
|224.60
|222.79
|224.86
|0.15
|449.11
|584
|2007.03.06 05:03
|close
|290
|0.01
|224.35
|222.89
|225.14
|-0.37
|448.74
|585
|2007.03.06 11:30
|buy
|293
|0.01
|224.63
|222.73
|224.98
|586
|2007.03.06 13:29
|buy
|294
|0.02
|224.22
|222.50
|224.57
|587
|2007.03.06 13:30
|t/p
|294
|0.02
|224.57
|222.50
|224.57
|0.59
|449.33
|588
|2007.03.06 13:30
|close
|293
|0.01
|224.57
|222.73
|224.98
|-0.05
|449.28
|589
|2007.03.07 03:30
|sell
|295
|0.01
|224.40
|226.30
|224.05
|590
|2007.03.07 03:30
|sell
|296
|0.02
|224.64
|226.36
|224.29
|591
|2007.03.07 04:35
|sell
|297
|0.04
|224.82
|226.36
|224.47
|592
|2007.03.07 04:59
|t/p
|297
|0.04
|224.47
|226.36
|224.47
|1.18
|450.46
|593
|2007.03.07 04:59
|close
|296
|0.02
|224.42
|226.36
|224.29
|0.37
|450.83
|594
|2007.03.07 05:00
|close
|295
|0.01
|224.41
|226.30
|224.05
|-0.01
|450.82
|595
|2007.03.08 04:00
|buy
|298
|0.01
|224.76
|222.86
|225.11
|596
|2007.03.08 05:29
|t/p
|298
|0.01
|225.11
|222.86
|225.11
|0.30
|451.12
|597
|2007.03.08 05:30
|buy
|299
|0.01
|225.53
|223.63
|225.88
|598
|2007.03.08 07:29
|buy
|300
|0.02
|225.33
|223.61
|225.68
|599
|2007.03.08 09:21
|t/p
|300
|0.02
|225.68
|223.61
|225.68
|0.58
|451.70
|600
|2007.03.08 09:21
|close
|299
|0.01
|225.69
|223.63
|225.88
|0.13
|451.83
|601
|2007.03.08 10:00
|buy
|301
|0.01
|226.03
|224.13
|226.38
|602
|2007.03.08 10:29
|buy
|302
|0.02
|225.81
|224.09
|226.16
|603
|2007.03.08 10:59
|t/p
|302
|0.02
|226.16
|224.09
|226.16
|0.59
|452.42
|604
|2007.03.08 10:59
|close
|301
|0.01
|226.26
|224.13
|226.38
|0.19
|452.61
|605
|2007.03.08 11:30
|buy
|303
|0.01
|226.60
|224.70
|226.95
|606
|2007.03.08 11:59
|buy
|304
|0.02
|226.37
|224.65
|226.72
|607
|2007.03.08 12:08
|t/p
|304
|0.02
|226.72
|224.65
|226.72
|0.59
|453.20
|608
|2007.03.08 12:08
|close
|303
|0.01
|226.75
|224.70
|226.95
|0.12
|453.32
|609
|2007.03.09 05:30
|buy
|305
|0.01
|226.69
|224.79
|227.04
|610
|2007.03.09 07:59
|buy
|306
|0.02
|226.48
|224.76
|226.83
|611
|2007.03.09 12:12
|t/p
|306
|0.02
|226.83
|224.76
|226.83
|0.59
|453.91
|612
|2007.03.09 12:12
|close
|305
|0.01
|226.84
|224.79
|227.04
|0.13
|454.04
|613
|2007.03.12 01:00
|sell
|307
|0.01
|228.49
|230.39
|228.14
|614
|2007.03.12 01:02
|sell
|308
|0.02
|228.73
|230.45
|228.38
|615
|2007.03.12 01:10
|sell
|309
|0.04
|228.92
|230.46
|228.57
|616
|2007.03.12 01:25
|close
|309
|0.04
|228.62
|230.46
|228.57
|1.00
|455.04
|617
|2007.03.12 01:25
|close
|308
|0.02
|228.63
|230.45
|228.38
|0.17
|455.21
|618
|2007.03.12 01:25
|close
|307
|0.01
|228.65
|230.39
|228.14
|-0.13
|455.08
|619
|2007.03.12 01:25
|sell
|310
|0.01
|228.54
|230.44
|228.19
|620
|2007.03.12 02:23
|sell
|311
|0.02
|228.72
|230.44
|228.37
|621
|2007.03.12 06:59
|sell
|312
|0.04
|229.06
|230.60
|228.71
|622
|2007.03.12 07:29
|sell
|313
|0.08
|229.37
|230.73
|229.02
|623
|2007.03.12 09:29
|t/p
|313
|0.08
|229.02
|230.73
|229.02
|2.35
|457.43
|624
|2007.03.12 09:29
|close
|312
|0.04
|229.00
|230.60
|228.71
|0.20
|457.63
|625
|2007.03.12 09:30
|close
|311
|0.02
|228.99
|230.44
|228.37
|-0.45
|457.18
|626
|2007.03.12 09:30
|close
|310
|0.01
|229.31
|230.44
|228.19
|-0.64
|456.54
|627
|2007.03.13 01:30
|sell
|314
|0.01
|226.97
|228.87
|226.62
|628
|2007.03.13 01:31
|sell
|315
|0.02
|227.24
|228.96
|226.89
|629
|2007.03.13 04:54
|t/p
|315
|0.02
|226.89
|228.96
|226.89
|0.59
|457.13
|630
|2007.03.13 04:54
|close
|314
|0.01
|226.88
|228.87
|226.62
|0.07
|457.20
|631
|2007.03.13 07:00
|sell
|316
|0.01
|226.34
|228.24
|225.99
|632
|2007.03.13 07:00
|sell
|317
|0.02
|226.59
|228.31
|226.24
|633
|2007.03.13 07:26
|t/p
|317
|0.02
|226.24
|228.31
|226.24
|0.59
|457.79
|634
|2007.03.13 07:26
|close
|316
|0.01
|226.24
|228.24
|225.99
|0.09
|457.88
|635
|2007.03.13 07:26
|sell
|318
|0.01
|226.18
|228.08
|225.83
|636
|2007.03.13 07:38
|sell
|319
|0.02
|226.36
|228.08
|226.01
|637
|2007.03.13 09:30
|sell
|320
|0.04
|226.59
|228.13
|226.24
|638
|2007.03.13 09:31
|close
|320
|0.04
|226.30
|228.13
|226.24
|0.97
|458.85
|639
|2007.03.13 09:31
|close
|319
|0.02
|226.31
|228.08
|226.01
|0.08
|458.93
|640
|2007.03.13 09:31
|close
|318
|0.01
|226.33
|228.08
|225.83
|-0.13
|458.80
|641
|2007.03.13 11:00
|sell
|321
|0.01
|226.24
|228.14
|225.89
|642
|2007.03.13 11:29
|t/p
|321
|0.01
|225.89
|228.14
|225.89
|0.29
|459.09
|643
|2007.03.13 11:29
|sell
|322
|0.01
|225.36
|227.26
|225.01
|644
|2007.03.13 11:30
|sell
|323
|0.02
|226.11
|227.83
|225.76
|645
|2007.03.13 11:31
|t/p
|323
|0.02
|225.76
|227.83
|225.76
|0.59
|459.68
|646
|2007.03.13 11:31
|sell
|324
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|647
|2007.03.13 11:32
|t/p
|324
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|460.27
|648
|2007.03.13 11:32
|sell
|325
|0.02
|226.18
|227.90
|225.83
|649
|2007.03.13 11:33
|t/p
|325
|0.02
|225.83
|227.90
|225.83
|0.58
|460.85
|650
|2007.03.13 11:33
|sell
|326
|0.02
|226.22
|227.94
|225.87
|651
|2007.03.13 11:34
|t/p
|326
|0.02
|225.87
|227.94
|225.87
|0.59
|461.44
|652
|2007.03.13 11:34
|sell
|327
|0.02
|226.18
|227.90
|225.83
|653
|2007.03.13 11:35
|t/p
|327
|0.02
|225.83
|227.90
|225.83
|0.58
|462.02
|654
|2007.03.13 11:35
|sell
|328
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|655
|2007.03.13 11:36
|t/p
|328
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|462.61
|656
|2007.03.13 11:36
|sell
|329
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|657
|2007.03.13 11:37
|t/p
|329
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|463.20
|658
|2007.03.13 11:37
|sell
|330
|0.02
|226.14
|227.86
|225.79
|659
|2007.03.13 11:38
|t/p
|330
|0.02
|225.79
|227.86
|225.79
|0.59
|463.79
|660
|2007.03.13 11:38
|sell
|331
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|661
|2007.03.13 11:40
|t/p
|331
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|464.38
|662
|2007.03.13 11:40
|sell
|332
|0.02
|226.18
|227.90
|225.83
|663
|2007.03.13 11:43
|t/p
|332
|0.02
|225.83
|227.90
|225.83
|0.58
|464.96
|664
|2007.03.13 11:43
|sell
|333
|0.02
|226.20
|227.92
|225.85
|665
|2007.03.13 11:44
|t/p
|333
|0.02
|225.85
|227.92
|225.85
|0.59
|465.55
|666
|2007.03.13 11:44
|sell
|334
|0.02
|226.20
|227.92
|225.85
|667
|2007.03.13 11:45
|t/p
|334
|0.02
|225.85
|227.92
|225.85
|0.59
|466.14
|668
|2007.03.13 11:45
|sell
|335
|0.02
|226.22
|227.94
|225.87
|669
|2007.03.13 11:46
|t/p
|335
|0.02
|225.87
|227.94
|225.87
|0.59
|466.73
|670
|2007.03.13 11:46
|sell
|336
|0.02
|226.27
|227.99
|225.92
|671
|2007.03.13 11:48
|t/p
|336
|0.02
|225.92
|227.99
|225.92
|0.58
|467.31
|672
|2007.03.13 11:48
|sell
|337
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|673
|2007.03.13 11:49
|t/p
|337
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|467.90
|674
|2007.03.13 11:49
|sell
|338
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|675
|2007.03.13 11:50
|t/p
|338
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|468.49
|676
|2007.03.13 11:50
|sell
|339
|0.02
|226.17
|227.89
|225.82
|677
|2007.03.13 11:51
|t/p
|339
|0.02
|225.82
|227.89
|225.82
|0.59
|469.08
|678
|2007.03.13 11:51
|sell
|340
|0.02
|226.10
|227.82
|225.75
|679
|2007.03.13 11:52
|t/p
|340
|0.02
|225.75
|227.82
|225.75
|0.59
|469.67
|680
|2007.03.13 11:52
|sell
|341
|0.02
|226.09
|227.81
|225.74
|681
|2007.03.13 11:54
|t/p
|341
|0.02
|225.74
|227.81
|225.74
|0.58
|470.25
|682
|2007.03.13 11:54
|sell
|342
|0.02
|226.07
|227.79
|225.72
|683
|2007.03.13 11:56
|t/p
|342
|0.02
|225.72
|227.79
|225.72
|0.59
|470.84
|684
|2007.03.13 11:56
|sell
|343
|0.02
|226.04
|227.76
|225.69
|685
|2007.03.13 11:57
|t/p
|343
|0.02
|225.69
|227.76
|225.69
|0.59
|471.43
|686
|2007.03.13 11:57
|sell
|344
|0.02
|226.06
|227.78
|225.71
|687
|2007.03.13 11:58
|t/p
|344
|0.02
|225.71
|227.78
|225.71
|0.58
|472.01
|688
|2007.03.13 11:58
|sell
|345
|0.02
|226.11
|227.83
|225.76
|689
|2007.03.13 11:59
|t/p
|345
|0.02
|225.76
|227.83
|225.76
|0.59
|472.60
|690
|2007.03.13 11:59
|sell
|346
|0.02
|226.18
|227.90
|225.83
|691
|2007.03.13 11:59
|t/p
|346
|0.02
|225.83
|227.90
|225.83
|0.58
|473.18
|692
|2007.03.13 12:00
|sell
|347
|0.02
|225.81
|227.53
|225.46
|693
|2007.03.13 12:12
|t/p
|347
|0.02
|225.46
|227.53
|225.46
|0.58
|473.76
|694
|2007.03.13 12:12
|close
|322
|0.01
|225.44
|227.26
|225.01
|-0.07
|473.69
|695
|2007.03.14 02:30
|sell
|348
|0.01
|224.00
|225.90
|223.65
|696
|2007.03.14 02:36
|sell
|349
|0.02
|224.22
|225.94
|223.87
|697
|2007.03.14 02:36
|sell
|350
|0.04
|224.53
|226.07
|224.18
|698
|2007.03.14 02:47
|close
|350
|0.04
|224.20
|226.07
|224.18
|1.11
|474.80
|699
|2007.03.14 02:47
|close
|349
|0.02
|224.21
|225.94
|223.87
|0.02
|474.82
|700
|2007.03.14 02:47
|close
|348
|0.01
|224.23
|225.90
|223.65
|-0.20
|474.62
|701
|2007.03.14 02:48
|sell
|351
|0.01
|224.13
|226.03
|223.78
|702
|2007.03.14 04:59
|t/p
|351
|0.01
|223.78
|226.03
|223.78
|0.29
|474.91
|703
|2007.03.16 01:30
|sell
|352
|0.01
|226.66
|228.56
|226.31
|704
|2007.03.16 01:31
|sell
|353
|0.02
|226.84
|228.56
|226.49
|705
|2007.03.16 01:31
|sell
|354
|0.04
|227.11
|228.65
|226.76
|706
|2007.03.16 01:35
|t/p
|354
|0.04
|226.76
|228.65
|226.76
|1.17
|476.08
|707
|2007.03.16 01:35
|close
|353
|0.02
|226.76
|228.56
|226.49
|0.13
|476.21
|708
|2007.03.16 01:35
|close
|352
|0.01
|226.77
|228.56
|226.31
|-0.10
|476.11
|709
|2007.03.16 01:35
|sell
|355
|0.01
|226.70
|228.60
|226.35
|710
|2007.03.16 01:55
|sell
|356
|0.02
|226.88
|228.60
|226.53
|711
|2007.03.16 04:29
|sell
|357
|0.04
|227.12
|228.66
|226.77
|712
|2007.03.16 07:02
|close
|357
|0.04
|226.82
|228.66
|226.77
|1.01
|477.12
|713
|2007.03.16 07:02
|close
|356
|0.02
|226.80
|228.60
|226.53
|0.14
|477.26
|714
|2007.03.16 07:02
|close
|355
|0.01
|226.81
|228.60
|226.35
|-0.09
|477.17
|715
|2007.03.16 11:30
|buy
|358
|0.01
|227.16
|225.26
|227.51
|716
|2007.03.16 13:29
|t/p
|358
|0.01
|227.51
|225.26
|227.51
|0.29
|477.46
|717
|2007.03.19 02:30
|buy
|359
|0.01
|227.72
|225.82
|228.07
|718
|2007.03.19 02:30
|buy
|360
|0.02
|227.42
|225.70
|227.77
|719
|2007.03.19 02:32
|buy
|361
|0.04
|227.24
|225.70
|227.59
|720
|2007.03.19 02:54
|close
|361
|0.04
|227.53
|225.70
|227.59
|0.98
|478.44
|721
|2007.03.19 02:54
|close
|360
|0.02
|227.52
|225.70
|227.77
|0.17
|478.61
|722
|2007.03.19 02:54
|close
|359
|0.01
|227.53
|225.82
|228.07
|-0.16
|478.45
|723
|2007.03.19 02:54
|buy
|362
|0.01
|227.61
|225.71
|227.96
|724
|2007.03.19 02:59
|buy
|363
|0.02
|227.21
|225.49
|227.56
|725
|2007.03.19 03:19
|t/p
|363
|0.02
|227.56
|225.49
|227.56
|0.58
|479.03
|726
|2007.03.19 03:19
|close
|362
|0.01
|227.57
|225.71
|227.96
|-0.03
|479.00
|727
|2007.03.19 04:00
|buy
|364
|0.01
|227.61
|225.71
|227.96
|728
|2007.03.19 08:59
|t/p
|364
|0.01
|227.96
|225.71
|227.96
|0.30
|479.30
|729
|2007.03.19 09:30
|buy
|365
|0.01
|228.44
|226.54
|228.79
|730
|2007.03.19 09:38
|buy
|366
|0.02
|228.17
|226.45
|228.52
|731
|2007.03.19 12:43
|t/p
|366
|0.02
|228.52
|226.45
|228.52
|0.58
|479.88
|732
|2007.03.19 12:43
|close
|365
|0.01
|228.53
|226.54
|228.79
|0.08
|479.96
|733
|2007.03.20 01:30
|buy
|367
|0.01
|229.28
|227.38
|229.63
|734
|2007.03.20 02:29
|buy
|368
|0.02
|229.08
|227.36
|229.43
|735
|2007.03.20 08:29
|t/p
|367
|0.01
|229.63
|227.38
|229.63
|0.30
|480.26
|736
|2007.03.20 08:29
|t/p
|368
|0.02
|229.43
|227.36
|229.43
|0.59
|480.85
|737
|2007.03.20 11:30
|buy
|369
|0.01
|230.54
|228.64
|230.89
|738
|2007.03.20 12:59
|buy
|370
|0.02
|230.27
|228.55
|230.62
|739
|2007.03.20 13:29
|buy
|371
|0.04
|229.45
|227.91
|229.80
|740
|2007.03.20 13:30
|t/p
|371
|0.04
|229.80
|227.91
|229.80
|1.17
|482.02
|741
|2007.03.20 13:30
|close
|370
|0.02
|230.59
|228.55
|230.62
|0.53
|482.55
|742
|2007.03.20 13:31
|close
|369
|0.01
|229.73
|228.64
|230.89
|-0.68
|481.87
|743
|2007.03.21 08:00
|buy
|372
|0.01
|230.74
|228.84
|231.09
|744
|2007.03.21 11:42
|t/p
|372
|0.01
|231.09
|228.84
|231.09
|0.29
|482.16
|745
|2007.03.22 10:00
|buy
|373
|0.01
|231.74
|229.84
|232.09
|746
|2007.03.22 11:46
|t/p
|373
|0.01
|232.09
|229.84
|232.09
|0.29
|482.45
|747
|2007.03.23 01:00
|sell
|374
|0.01
|231.92
|233.82
|231.57
|748
|2007.03.23 05:29
|sell
|375
|0.02
|232.10
|233.82
|231.75
|749
|2007.03.23 08:59
|t/p
|375
|0.02
|231.75
|233.82
|231.75
|0.59
|483.04
|750
|2007.03.23 08:59
|close
|374
|0.01
|231.64
|233.82
|231.57
|0.23
|483.27
|751
|2007.03.23 09:30
|sell
|376
|0.01
|231.09
|232.99
|230.74
|752
|2007.03.23 09:30
|sell
|377
|0.02
|231.99
|233.71
|231.64
|753
|2007.03.23 09:31
|t/p
|377
|0.02
|231.64
|233.71
|231.64
|0.59
|483.86
|754
|2007.03.23 09:31
|sell
|378
|0.02
|231.36
|233.08
|231.01
|755
|2007.03.23 09:31
|sell
|379
|0.04
|231.95
|233.49
|231.60
|756
|2007.03.23 09:32
|t/p
|379
|0.04
|231.60
|233.49
|231.60
|1.18
|485.04
|757
|2007.03.23 09:32
|sell
|380
|0.04
|231.96
|233.50
|231.61
|758
|2007.03.23 09:33
|t/p
|380
|0.04
|231.61
|233.50
|231.61
|1.17
|486.21
|759
|2007.03.23 09:33
|sell
|381
|0.04
|231.96
|233.50
|231.61
|760
|2007.03.23 09:34
|t/p
|381
|0.04
|231.61
|233.50
|231.61
|1.17
|487.38
|761
|2007.03.23 09:34
|sell
|382
|0.04
|231.97
|233.51
|231.62
|762
|2007.03.23 09:35
|t/p
|382
|0.04
|231.62
|233.51
|231.62
|1.17
|488.55
|763
|2007.03.23 09:35
|sell
|383
|0.04
|231.97
|233.51
|231.62
|764
|2007.03.23 09:36
|t/p
|383
|0.04
|231.62
|233.51
|231.62
|1.17
|489.72
|765
|2007.03.23 09:36
|sell
|384
|0.04
|231.99
|233.53
|231.64
|766
|2007.03.23 09:37
|t/p
|384
|0.04
|231.64
|233.53
|231.64
|1.17
|490.89
|767
|2007.03.23 09:37
|sell
|385
|0.04
|232.00
|233.54
|231.65
|768
|2007.03.23 09:38
|t/p
|385
|0.04
|231.65
|233.54
|231.65
|1.18
|492.07
|769
|2007.03.23 09:38
|sell
|386
|0.04
|232.02
|233.56
|231.67
|770
|2007.03.23 09:39
|t/p
|386
|0.04
|231.67
|233.56
|231.67
|1.17
|493.24
|771
|2007.03.23 09:39
|sell
|387
|0.04
|232.06
|233.60
|231.71
|772
|2007.03.23 09:40
|t/p
|387
|0.04
|231.71
|233.60
|231.71
|1.18
|494.42
|773
|2007.03.23 09:40
|sell
|388
|0.04
|232.14
|233.68
|231.79
|774
|2007.03.23 09:41
|t/p
|388
|0.04
|231.79
|233.68
|231.79
|1.17
|495.59
|775
|2007.03.23 09:41
|sell
|389
|0.04
|232.14
|233.68
|231.79
|776
|2007.03.23 09:42
|t/p
|389
|0.04
|231.79
|233.68
|231.79
|1.17
|496.76
|777
|2007.03.23 09:42
|sell
|390
|0.04
|232.13
|233.67
|231.78
|778
|2007.03.23 09:43
|t/p
|390
|0.04
|231.78
|233.67
|231.78
|1.17
|497.93
|779
|2007.03.23 09:43
|sell
|391
|0.04
|232.07
|233.61
|231.72
|780
|2007.03.23 09:44
|t/p
|391
|0.04
|231.72
|233.61
|231.72
|1.17
|499.10
|781
|2007.03.23 09:44
|sell
|392
|0.04
|232.06
|233.60
|231.71
|782
|2007.03.23 09:45
|t/p
|392
|0.04
|231.71
|233.60
|231.71
|1.18
|500.28
|783
|2007.03.23 09:45
|sell
|393
|0.04
|232.03
|233.57
|231.68
|784
|2007.03.23 09:46
|t/p
|393
|0.04
|231.68
|233.57
|231.68
|1.18
|501.46
|785
|2007.03.23 09:46
|sell
|394
|0.04
|232.04
|233.58
|231.69
|786
|2007.03.23 09:47
|t/p
|394
|0.04
|231.69
|233.58
|231.69
|1.17
|502.63
|787
|2007.03.23 09:47
|sell
|395
|0.04
|232.03
|233.57
|231.68
|788
|2007.03.23 09:49
|t/p
|395
|0.04
|231.68
|233.57
|231.68
|1.18
|503.81
|789
|2007.03.23 09:49
|sell
|396
|0.04
|232.04
|233.58
|231.69
|790
|2007.03.23 09:50
|t/p
|396
|0.04
|231.69
|233.58
|231.69
|1.17
|504.98
|791
|2007.03.23 09:50
|sell
|397
|0.04
|232.00
|233.54
|231.65
|792
|2007.03.23 09:52
|t/p
|397
|0.04
|231.65
|233.54
|231.65
|1.18
|506.16
|793
|2007.03.23 09:52
|sell
|398
|0.04
|231.93
|233.47
|231.58
|794
|2007.03.23 09:53
|t/p
|398
|0.04
|231.58
|233.47
|231.58
|1.17
|507.33
|795
|2007.03.23 09:53
|sell
|399
|0.04
|231.79
|233.33
|231.44
|796
|2007.03.23 09:59
|t/p
|399
|0.04
|231.44
|233.33
|231.44
|1.17
|508.50
|797
|2007.03.23 09:59
|close
|378
|0.02
|231.28
|233.08
|231.01
|0.14
|508.64
|798
|2007.03.23 10:00
|close
|376
|0.01
|231.27
|232.99
|230.74
|-0.15
|508.49
|799
|2007.03.26 01:30
|sell
|400
|0.01
|231.03
|232.93
|230.68
|800
|2007.03.26 01:31
|sell
|401
|0.02
|231.38
|233.10
|231.03
|801
|2007.03.26 03:03
|t/p
|401
|0.02
|231.03
|233.10
|231.03
|0.59
|509.08
|802
|2007.03.26 03:03
|close
|400
|0.01
|231.02
|232.93
|230.68
|0.01
|509.09
|803
|2007.03.26 09:30
|buy
|402
|0.01
|231.88
|229.98
|232.23
|804
|2007.03.26 09:36
|buy
|403
|0.02
|231.67
|229.95
|232.02
|805
|2007.03.26 11:59
|t/p
|403
|0.02
|232.02
|229.95
|232.02
|0.59
|509.68
|806
|2007.03.26 11:59
|close
|402
|0.01
|232.03
|229.98
|232.23
|0.13
|509.81
|807
|2007.03.27 04:30
|sell
|404
|0.01
|232.55
|234.45
|232.20
|808
|2007.03.27 09:01
|t/p
|404
|0.01
|232.20
|234.45
|232.20
|0.29
|510.10
|809
|2007.03.27 10:00
|sell
|405
|0.01
|232.11
|234.01
|231.76
|810
|2007.03.27 10:00
|sell
|406
|0.02
|232.32
|234.04
|231.97
|811
|2007.03.27 11:00
|sell
|407
|0.04
|232.56
|234.10
|232.21
|812
|2007.03.27 12:31
|close
|407
|0.04
|232.25
|234.10
|232.21
|1.04
|511.14
|813
|2007.03.27 12:31
|close
|406
|0.02
|232.22
|234.04
|231.97
|0.16
|511.30
|814
|2007.03.27 12:31
|close
|405
|0.01
|232.23
|234.01
|231.76
|-0.10
|511.20
|815
|2007.03.28 02:00
|sell
|408
|0.01
|230.72
|232.62
|230.37
|816
|2007.03.28 02:03
|sell
|409
|0.02
|231.75
|233.47
|231.40
|817
|2007.03.28 02:24
|t/p
|409
|0.02
|231.40
|233.47
|231.40
|0.59
|511.79
|818
|2007.03.28 02:24
|sell
|410
|0.02
|231.75
|233.47
|231.40
|819
|2007.03.28 02:25
|t/p
|410
|0.02
|231.40
|233.47
|231.40
|0.59
|512.38
|820
|2007.03.28 02:25
|sell
|411
|0.02
|231.75
|233.47
|231.40
|821
|2007.03.28 02:26
|t/p
|411
|0.02
|231.40
|233.47
|231.40
|0.59
|512.97
|822
|2007.03.28 02:26
|sell
|412
|0.02
|231.77
|233.49
|231.42
|823
|2007.03.28 02:27
|t/p
|412
|0.02
|231.42
|233.49
|231.42
|0.58
|513.55
|824
|2007.03.28 02:27
|sell
|413
|0.02
|231.79
|233.51
|231.44
|825
|2007.03.28 02:28
|t/p
|413
|0.02
|231.44
|233.51
|231.44
|0.59
|514.14
|826
|2007.03.28 02:28
|sell
|414
|0.02
|231.77
|233.49
|231.42
|827
|2007.03.28 02:29
|t/p
|414
|0.02
|231.42
|233.49
|231.42
|0.58
|514.72
|828
|2007.03.28 02:29
|sell
|415
|0.02
|231.74
|233.46
|231.39
|829
|2007.03.28 02:29
|t/p
|415
|0.02
|231.39
|233.46
|231.39
|0.58
|515.30
|830
|2007.03.28 02:30
|sell
|416
|0.02
|231.74
|233.46
|231.39
|831
|2007.03.28 02:32
|t/p
|416
|0.02
|231.39
|233.46
|231.39
|0.58
|515.88
|832
|2007.03.28 02:32
|sell
|417
|0.02
|231.74
|233.46
|231.39
|833
|2007.03.28 02:33
|t/p
|417
|0.02
|231.39
|233.46
|231.39
|0.58
|516.46
|834
|2007.03.28 02:33
|sell
|418
|0.02
|231.72
|233.44
|231.37
|835
|2007.03.28 02:35
|t/p
|418
|0.02
|231.37
|233.44
|231.37
|0.59
|517.05
|836
|2007.03.28 02:35
|sell
|419
|0.02
|231.71
|233.43
|231.36
|837
|2007.03.28 02:38
|t/p
|419
|0.02
|231.36
|233.43
|231.36
|0.58
|517.63
|838
|2007.03.28 02:38
|sell
|420
|0.02
|231.72
|233.44
|231.37
|839
|2007.03.28 02:42
|t/p
|420
|0.02
|231.37
|233.44
|231.37
|0.59
|518.22
|840
|2007.03.28 02:42
|sell
|421
|0.02
|231.79
|233.51
|231.44
|841
|2007.03.28 02:53
|t/p
|421
|0.02
|231.44
|233.51
|231.44
|0.59
|518.81
|842
|2007.03.28 02:53
|sell
|422
|0.02
|231.57
|233.29
|231.22
|843
|2007.03.28 02:54
|t/p
|422
|0.02
|231.22
|233.29
|231.22
|0.59
|519.40
|844
|2007.03.28 02:54
|sell
|423
|0.02
|231.53
|233.25
|231.18
|845
|2007.03.28 02:55
|t/p
|423
|0.02
|231.18
|233.25
|231.18
|0.59
|519.99
|846
|2007.03.28 02:55
|sell
|424
|0.02
|231.59
|233.31
|231.24
|847
|2007.03.28 02:57
|t/p
|424
|0.02
|231.24
|233.31
|231.24
|0.59
|520.58
|848
|2007.03.28 02:57
|sell
|425
|0.02
|231.64
|233.36
|231.29
|849
|2007.03.28 02:59
|t/p
|425
|0.02
|231.29
|233.36
|231.29
|0.58
|521.16
|850
|2007.03.28 03:04
|sell
|426
|0.02
|230.90
|232.62
|230.55
|851
|2007.03.28 03:04
|sell
|427
|0.04
|231.65
|233.19
|231.30
|852
|2007.03.28 03:07
|t/p
|427
|0.04
|231.30
|233.19
|231.30
|1.17
|522.33
|853
|2007.03.28 03:07
|sell
|428
|0.04
|231.60
|233.14
|231.25
|854
|2007.03.28 03:09
|t/p
|428
|0.04
|231.25
|233.14
|231.25
|1.17
|523.50
|855
|2007.03.28 03:09
|sell
|429
|0.04
|231.43
|232.97
|231.08
|856
|2007.03.28 03:13
|t/p
|429
|0.04
|231.08
|232.97
|231.08
|1.17
|524.67
|857
|2007.03.28 03:13
|sell
|430
|0.04
|231.39
|232.93
|231.04
|858
|2007.03.28 03:16
|t/p
|430
|0.04
|231.04
|232.93
|231.04
|1.17
|525.84
|859
|2007.03.28 03:16
|sell
|431
|0.04
|231.40
|232.94
|231.05
|860
|2007.03.28 03:19
|t/p
|431
|0.04
|231.05
|232.94
|231.05
|1.17
|527.01
|861
|2007.03.28 03:19
|sell
|432
|0.04
|231.22
|232.76
|230.87
|862
|2007.03.28 03:30
|t/p
|432
|0.04
|230.87
|232.76
|230.87
|1.17
|528.18
|863
|2007.03.28 03:30
|close
|426
|0.02
|230.81
|232.62
|230.55
|0.15
|528.33
|864
|2007.03.28 03:30
|close
|408
|0.01
|230.82
|232.62
|230.37
|-0.08
|528.25
|865
|2007.03.28 05:00
|sell
|433
|0.01
|230.23
|232.13
|229.88
|866
|2007.03.28 05:02
|sell
|434
|0.02
|230.77
|232.49
|230.42
|867
|2007.03.28 05:11
|t/p
|434
|0.02
|230.42
|232.49
|230.42
|0.59
|528.84
|868
|2007.03.28 05:11
|sell
|435
|0.02
|230.79
|232.51
|230.44
|869
|2007.03.28 05:15
|t/p
|435
|0.02
|230.44
|232.51
|230.44
|0.59
|529.43
|870
|2007.03.28 05:15
|sell
|436
|0.02
|230.85
|232.57
|230.50
|871
|2007.03.28 05:17
|t/p
|436
|0.02
|230.50
|232.57
|230.50
|0.59
|530.02
|872
|2007.03.28 05:17
|sell
|437
|0.02
|230.82
|232.54
|230.47
|873
|2007.03.28 05:29
|t/p
|437
|0.02
|230.47
|232.54
|230.47
|0.59
|530.61
|874
|2007.03.28 05:36
|sell
|438
|0.02
|230.72
|232.44
|230.37
|875
|2007.03.28 06:00
|t/p
|438
|0.02
|230.37
|232.44
|230.37
|0.58
|531.19
|876
|2007.03.28 06:00
|close
|433
|0.01
|230.37
|232.13
|229.88
|-0.11
|531.08
|877
|2007.03.29 04:00
|buy
|439
|0.01
|230.37
|228.47
|230.72
|878
|2007.03.29 04:59
|buy
|440
|0.02
|230.07
|228.35
|230.42
|879
|2007.03.29 06:59
|t/p
|440
|0.02
|230.42
|228.35
|230.42
|0.59
|531.67
|880
|2007.03.29 06:59
|close
|439
|0.01
|230.67
|228.47
|230.72
|0.25
|531.92
|881
|2007.03.30 02:00
|sell
|441
|0.01
|231.13
|233.03
|230.78
|882
|2007.03.30 02:00
|sell
|442
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|883
|2007.03.30 02:01
|t/p
|442
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|532.50
|884
|2007.03.30 02:01
|sell
|443
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|885
|2007.03.30 02:02
|t/p
|443
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|533.08
|886
|2007.03.30 02:02
|sell
|444
|0.02
|231.79
|233.51
|231.44
|887
|2007.03.30 02:03
|t/p
|444
|0.02
|231.44
|233.51
|231.44
|0.59
|533.67
|888
|2007.03.30 02:03
|sell
|445
|0.02
|231.83
|233.55
|231.48
|889
|2007.03.30 02:04
|t/p
|445
|0.02
|231.48
|233.55
|231.48
|0.58
|534.25
|890
|2007.03.30 02:04
|sell
|446
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|891
|2007.03.30 02:06
|t/p
|446
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|534.83
|892
|2007.03.30 02:06
|sell
|447
|0.02
|231.82
|233.54
|231.47
|893
|2007.03.30 02:07
|t/p
|447
|0.02
|231.47
|233.54
|231.47
|0.59
|535.42
|894
|2007.03.30 02:07
|sell
|448
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|895
|2007.03.30 02:09
|t/p
|448
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|536.00
|896
|2007.03.30 02:09
|sell
|449
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|897
|2007.03.30 02:11
|t/p
|449
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|536.58
|898
|2007.03.30 02:11
|sell
|450
|0.02
|231.85
|233.57
|231.50
|899
|2007.03.30 02:13
|t/p
|450
|0.02
|231.50
|233.57
|231.50
|0.59
|537.17
|900
|2007.03.30 02:13
|sell
|451
|0.02
|231.87
|233.59
|231.52
|901
|2007.03.30 02:16
|t/p
|451
|0.02
|231.52
|233.59
|231.52
|0.59
|537.76
|902
|2007.03.30 02:16
|sell
|452
|0.02
|231.79
|233.51
|231.44
|903
|2007.03.30 02:17
|t/p
|452
|0.02
|231.44
|233.51
|231.44
|0.59
|538.35
|904
|2007.03.30 02:17
|sell
|453
|0.02
|231.81
|233.53
|231.46
|905
|2007.03.30 02:19
|t/p
|453
|0.02
|231.46
|233.53
|231.46
|0.59
|538.94
|906
|2007.03.30 02:19
|sell
|454
|0.02
|231.80
|233.52
|231.45
|907
|2007.03.30 02:20
|t/p
|454
|0.02
|231.45
|233.52
|231.45
|0.58
|539.52
|908
|2007.03.30 02:20
|sell
|455
|0.02
|231.75
|233.47
|231.40
|909
|2007.03.30 02:21
|t/p
|455
|0.02
|231.40
|233.47
|231.40
|0.59
|540.11
|910
|2007.03.30 02:21
|sell
|456
|0.02
|231.75
|233.47
|231.40
|911
|2007.03.30 02:22
|t/p
|456
|0.02
|231.40
|233.47
|231.40
|0.59
|540.70
|912
|2007.03.30 02:22
|sell
|457
|0.02
|231.77
|233.49
|231.42
|913
|2007.03.30 02:23
|t/p
|457
|0.02
|231.42
|233.49
|231.42
|0.58
|541.28
|914
|2007.03.30 02:23
|sell
|458
|0.02
|231.76
|233.48
|231.41
|915
|2007.03.30 02:24
|t/p
|458
|0.02
|231.41
|233.48
|231.41
|0.59
|541.87
|916
|2007.03.30 02:24
|sell
|459
|0.02
|231.74
|233.46
|231.39
|917
|2007.03.30 02:25
|t/p
|459
|0.02
|231.39
|233.46
|231.39
|0.58
|542.45
|918
|2007.03.30 02:25
|sell
|460
|0.02
|231.73
|233.45
|231.38
|919
|2007.03.30 02:26
|t/p
|460
|0.02
|231.38
|233.45
|231.38
|0.59
|543.04
|920
|2007.03.30 02:26
|sell
|461
|0.02
|231.76
|233.48
|231.41
|921
|2007.03.30 02:29
|t/p
|461
|0.02
|231.41
|233.48
|231.41
|0.59
|543.63
|922
|2007.03.30 02:29
|sell
|462
|0.02
|231.62
|233.34
|231.27
|923
|2007.03.30 02:29
|t/p
|462
|0.02
|231.27
|233.34
|231.27
|0.59
|544.22
|924
|2007.03.30 02:30
|sell
|463
|0.02
|231.64
|233.36
|231.29
|925
|2007.03.30 02:31
|t/p
|463
|0.02
|231.29
|233.36
|231.29
|0.58
|544.80
|926
|2007.03.30 02:31
|sell
|464
|0.02
|231.60
|233.32
|231.25
|927
|2007.03.30 02:32
|t/p
|464
|0.02
|231.25
|233.32
|231.25
|0.59
|545.39
|928
|2007.03.30 02:32
|sell
|465
|0.02
|231.60
|233.32
|231.25
|929
|2007.03.30 02:33
|t/p
|465
|0.02
|231.25
|233.32
|231.25
|0.59
|545.98
|930
|2007.03.30 02:33
|sell
|466
|0.02
|231.60
|233.32
|231.25
|931
|2007.03.30 02:34
|t/p
|466
|0.02
|231.25
|233.32
|231.25
|0.59
|546.57
|932
|2007.03.30 02:34
|sell
|467
|0.02
|231.53
|233.25
|231.18
|933
|2007.03.30 02:35
|t/p
|467
|0.02
|231.18
|233.25
|231.18
|0.59
|547.16
|934
|2007.03.30 02:35
|sell
|468
|0.02
|231.48
|233.20
|231.13
|935
|2007.03.30 02:37
|sell
|469
|0.04
|231.67
|233.21
|231.32
|936
|2007.03.30 02:39
|t/p
|469
|0.04
|231.32
|233.21
|231.32
|1.17
|548.33
|937
|2007.03.30 02:59
|t/p
|468
|0.02
|231.13
|233.20
|231.13
|0.59
|548.92
|938
|2007.03.30 02:59
|close
|441
|0.01
|231.11
|233.03
|230.78
|0.02
|548.94
|939
|2007.03.30 06:30
|sell
|470
|0.01
|231.08
|232.98
|230.73
|940
|2007.03.30 06:30
|sell
|471
|0.02
|231.41
|233.13
|231.06
|941
|2007.03.30 07:42
|t/p
|471
|0.02
|231.06
|233.13
|231.06
|0.59
|549.53
|942
|2007.03.30 07:42
|close
|470
|0.01
|231.06
|232.98
|230.73
|0.02
|549.55
|943
|2007.04.02 09:30
|buy
|472
|0.01
|232.48
|230.58
|232.83
|944
|2007.04.02 10:30
|buy
|473
|0.02
|232.29
|230.57
|232.64
|945
|2007.04.02 11:59
|t/p
|473
|0.02
|232.64
|230.57
|232.64
|0.59
|550.14
|946
|2007.04.02 11:59
|close
|472
|0.01
|232.69
|230.58
|232.83
|0.17
|550.31
|947
|2007.04.03 04:00
|buy
|474
|0.01
|233.41
|231.51
|233.76
|948
|2007.04.03 04:08
|buy
|475
|0.02
|233.17
|231.45
|233.52
|949
|2007.04.03 05:29
|t/p
|475
|0.02
|233.52
|231.45
|233.52
|0.59
|550.90
|950
|2007.04.03 05:29
|close
|474
|0.01
|233.59
|231.51
|233.76
|0.15
|551.05
|951
|2007.04.03 06:30
|buy
|476
|0.01
|234.09
|232.19
|234.44
|952
|2007.04.03 08:00
|t/p
|476
|0.01
|234.44
|232.19
|234.44
|0.29
|551.34
|953
|2007.04.04 02:00
|sell
|477
|0.01
|234.09
|235.99
|233.74
|954
|2007.04.04 02:00
|sell
|478
|0.02
|234.42
|236.14
|234.07
|955
|2007.04.04 04:59
|sell
|479
|0.04
|234.67
|236.21
|234.32
|956
|2007.04.04 14:42
|t/p
|479
|0.04
|234.32
|236.21
|234.32
|1.18
|552.52
|957
|2007.04.04 14:42
|close
|478
|0.02
|234.32
|236.14
|234.07
|0.16
|552.68
|958
|2007.04.04 14:42
|close
|477
|0.01
|234.31
|235.99
|233.74
|-0.18
|552.50
|959
|2007.04.05 03:00
|sell
|480
|0.01
|234.13
|236.03
|233.78
|960
|2007.04.05 03:02
|sell
|481
|0.02
|234.41
|236.13
|234.06
|961
|2007.04.05 07:29
|sell
|482
|0.04
|234.65
|236.19
|234.30
|962
|2007.04.05 09:59
|t/p
|482
|0.04
|234.30
|236.19
|234.30
|1.17
|553.67
|963
|2007.04.05 09:59
|close
|481
|0.02
|234.30
|236.13
|234.06
|0.19
|553.86
|964
|2007.04.05 10:00
|close
|480
|0.01
|234.29
|236.03
|233.78
|-0.14
|553.72
|965
|2007.04.06 03:30
|buy
|483
|0.01
|234.12
|232.22
|234.47
|966
|2007.04.06 06:38
|buy
|484
|0.02
|233.93
|232.21
|234.28
|967
|2007.04.06 12:32
|t/p
|484
|0.02
|234.28
|232.21
|234.28
|0.59
|554.31
|968
|2007.04.06 12:32
|close
|483
|0.01
|234.28
|232.22
|234.47
|0.14
|554.45