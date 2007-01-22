Strategy Tester Report
RB26DETT

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.19 14:30 - 2007.04.06 19:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=35; Lots=0.01; InitialStop=82; TrailingStop=20; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; Fast_Period=6; Slow_Period=17; Shift=1; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test2711Ticks modelled323392Modelling quality86.68%
Initial deposit300.00
Total net profit254.45Gross profit271.79Gross loss-17.34
Profit factor15.68Expected payoff0.53
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown6.44 (1.72%)Relative drawdown1.72% (6.44)
Total trades484Short positions (won %)416 (88.22%)Long positions (won %)68 (88.24%)
Profit trades (% of total)427 (88.22%)Loss trades (% of total)57 (11.78%)
Largestprofit trade6.70loss trade-1.78
Averageprofit trade0.64loss trade-0.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)42 (22.30)consecutive losses (loss in money)5 (-6.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)29.50 (32)consecutive loss (count of losses)-6.44 (5)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.22 02:00buy10.01239.66237.76240.01
22007.01.22 11:28t/p10.01240.01237.76240.010.29300.29
32007.01.23 01:30buy20.01240.74238.84241.09
42007.01.23 06:59buy30.02240.53238.81240.88
52007.01.23 10:09t/p30.02240.88238.81240.880.59300.88
62007.01.23 10:09close20.01240.88238.84241.090.12301.00
72007.01.24 06:30sell40.01240.43242.33240.08
82007.01.24 06:30sell50.02241.10242.82240.75
92007.01.24 06:33t/p50.02240.75242.82240.750.59301.59
102007.01.24 06:33sell60.02241.07242.79240.72
112007.01.24 06:35t/p60.02240.72242.79240.720.59302.18
122007.01.24 06:35sell70.02241.02242.74240.67
132007.01.24 06:37t/p70.02240.67242.74240.670.59302.77
142007.01.24 06:37sell80.02241.04242.76240.69
152007.01.24 06:38t/p80.02240.69242.76240.690.59303.36
162007.01.24 06:38sell90.02241.01242.73240.66
172007.01.24 06:42t/p90.02240.66242.73240.660.59303.95
182007.01.24 06:42sell100.02240.91242.63240.56
192007.01.24 06:59t/p40.01240.08242.33240.080.29304.24
202007.01.24 06:59t/p100.02240.56242.63240.560.59304.83
212007.01.24 06:59sell110.01238.95240.85238.60
222007.01.24 07:00sell120.02240.70242.42240.35
232007.01.24 07:01t/p120.02240.35242.42240.350.59305.42
242007.01.24 07:01sell130.02239.35241.07239.00
252007.01.24 07:01sell140.04240.70242.24240.35
262007.01.24 07:02t/p140.04240.35242.24240.351.18306.60
272007.01.24 07:02sell150.04240.67242.21240.32
282007.01.24 07:03t/p150.04240.32242.21240.321.18307.78
292007.01.24 07:03sell160.04240.62242.16240.27
302007.01.24 07:04t/p160.04240.27242.16240.271.17308.95
312007.01.24 07:04sell170.04240.61242.15240.26
322007.01.24 07:05t/p170.04240.26242.15240.261.18310.13
332007.01.24 07:05sell180.04240.61242.15240.26
342007.01.24 07:06t/p180.04240.26242.15240.261.18311.31
352007.01.24 07:06sell190.04240.57242.11240.22
362007.01.24 07:07t/p190.04240.22242.11240.221.17312.48
372007.01.24 07:07sell200.04240.54242.08240.19
382007.01.24 07:08t/p200.04240.19242.08240.191.17313.65
392007.01.24 07:08sell210.04240.56242.10240.21
402007.01.24 07:09t/p210.04240.21242.10240.211.17314.82
412007.01.24 07:09sell220.04240.50242.04240.15
422007.01.24 07:10t/p220.04240.15242.04240.151.18316.00
432007.01.24 07:10sell230.04240.52242.06240.17
442007.01.24 07:11t/p230.04240.17242.06240.171.17317.17
452007.01.24 07:11sell240.04240.52242.06240.17
462007.01.24 07:12t/p240.04240.17242.06240.171.17318.34
472007.01.24 07:12sell250.04240.44241.98240.09
482007.01.24 07:16t/p250.04240.09241.98240.091.18319.52
492007.01.24 07:16sell260.04240.51242.05240.16
502007.01.24 07:17t/p260.04240.16242.05240.161.17320.69
512007.01.24 07:17sell270.04240.52242.06240.17
522007.01.24 07:18t/p270.04240.17242.06240.171.17321.86
532007.01.24 07:18sell280.04240.53242.07240.18
542007.01.24 07:22t/p280.04240.18242.07240.181.17323.03
552007.01.24 07:22sell290.04240.58242.12240.23
562007.01.24 07:23t/p290.04240.23242.12240.231.18324.21
572007.01.24 07:23sell300.04240.59242.13240.24
582007.01.24 07:26t/p300.04240.24242.13240.241.17325.38
592007.01.24 07:26sell310.04240.55242.09240.20
602007.01.24 07:28t/p310.04240.20242.09240.201.18326.56
612007.01.24 07:28sell320.04240.53242.07240.18
622007.01.24 07:29t/p320.04240.18242.07240.181.17327.73
632007.01.24 07:29sell330.04240.47242.01240.12
642007.01.24 07:29t/p330.04240.12242.01240.121.18328.91
652007.01.24 07:29t/p130.02239.00241.07239.000.59329.50
662007.01.24 07:29close110.01238.98240.85238.60-0.03329.47
672007.01.24 08:30sell340.01238.19240.09237.84
682007.01.24 08:30sell350.02238.89240.61238.54
692007.01.24 08:39sell360.04239.07240.61238.72
702007.01.24 08:40t/p360.04238.72240.61238.721.17330.64
712007.01.24 08:40sell370.04239.09240.63238.74
722007.01.24 08:41t/p370.04238.74240.63238.741.17331.81
732007.01.24 08:41sell380.04239.11240.65238.76
742007.01.24 08:42t/p380.04238.76240.65238.761.17332.98
752007.01.24 08:43sell390.04239.08240.62238.73
762007.01.24 08:44t/p390.04238.73240.62238.731.18334.16
772007.01.24 08:44sell400.04239.08240.62238.73
782007.01.24 08:45t/p400.04238.73240.62238.731.18335.34
792007.01.24 08:59t/p350.02238.54240.61238.540.59335.93
802007.01.24 08:59close340.01238.28240.09237.84-0.07335.86
812007.01.25 02:30sell410.01237.08238.98236.73
822007.01.25 02:32sell420.02237.88239.60237.53
832007.01.25 02:34t/p420.02237.53239.60237.530.58336.44
842007.01.25 02:34sell430.02237.90239.62237.55
852007.01.25 02:37t/p430.02237.55239.62237.550.59337.03
862007.01.25 02:37sell440.02237.94239.66237.59
872007.01.25 02:39t/p440.02237.59239.66237.590.58337.61
882007.01.25 02:39sell450.02237.90239.62237.55
892007.01.25 02:41t/p450.02237.55239.62237.550.59338.20
902007.01.25 02:41sell460.02237.79239.51237.44
912007.01.25 02:45t/p460.02237.44239.51237.440.58338.78
922007.01.25 02:45sell470.02237.71239.43237.36
932007.01.25 02:46t/p470.02237.36239.43237.360.59339.37
942007.01.25 02:46sell480.02237.69239.41237.34
952007.01.25 02:47t/p480.02237.34239.41237.340.58339.95
962007.01.25 02:47sell490.02237.66239.38237.31
972007.01.25 02:48t/p490.02237.31239.38237.310.58340.53
982007.01.25 02:48sell500.02237.69239.41237.34
992007.01.25 02:49t/p500.02237.34239.41237.340.58341.11
1002007.01.25 02:49sell510.02237.70239.42237.35
1012007.01.25 02:51t/p510.02237.35239.42237.350.59341.70
1022007.01.25 02:51sell520.02237.68239.40237.33
1032007.01.25 02:54t/p520.02237.33239.40237.330.59342.29
1042007.01.25 02:54sell530.02237.64239.36237.29
1052007.01.25 02:55t/p530.02237.29239.36237.290.59342.88
1062007.01.25 02:55sell540.02237.59239.31237.24
1072007.01.25 02:56t/p540.02237.24239.31237.240.59343.47
1082007.01.25 02:56sell550.02237.55239.27237.20
1092007.01.25 02:57t/p550.02237.20239.27237.200.59344.06
1102007.01.25 02:57sell560.02237.53239.25237.18
1112007.01.25 02:58t/p560.02237.18239.25237.180.59344.65
1122007.01.25 02:58sell570.02237.41239.13237.06
1132007.01.25 02:59t/p570.02237.06239.13237.060.58345.23
1142007.01.25 02:59close410.01236.85238.98236.730.20345.43
1152007.01.25 03:00sell580.01236.75238.65236.40
1162007.01.25 03:00sell590.02237.45239.17237.10
1172007.01.25 03:29t/p590.02237.10239.17237.100.58346.01
1182007.01.25 03:29close580.01236.97238.65236.40-0.18345.83
1192007.01.25 06:30sell600.01236.39238.29236.04
1202007.01.25 06:30sell610.02236.72238.44236.37
1212007.01.25 07:59sell620.04237.33238.87236.98
1222007.01.25 08:29sell630.08237.83239.19237.48
1232007.01.25 09:00t/p630.08237.48239.19237.482.35348.18
1242007.01.25 09:00close620.04237.42238.87236.98-0.30347.88
1252007.01.25 09:00close610.02237.41238.44236.37-1.15346.73
1262007.01.25 09:00close600.01237.40238.29236.04-0.84345.89
1272007.01.26 02:30sell640.01238.36240.26238.01
1282007.01.26 02:31sell650.02238.77240.49238.42
1292007.01.26 02:56t/p650.02238.42240.49238.420.58346.47
1302007.01.26 02:56close640.01238.38240.26238.01-0.02346.45
1312007.01.26 02:56sell660.01238.31240.21237.96
1322007.01.26 03:16sell670.02238.52240.24238.17
1332007.01.26 03:59sell680.04238.74240.28238.39
1342007.01.26 05:41close680.04238.49240.28238.390.84347.29
1352007.01.26 05:41close670.02238.50240.24238.170.04347.33
1362007.01.26 05:41close660.01238.49240.21237.96-0.15347.18
1372007.01.26 09:00sell690.01238.46240.36238.11
1382007.01.26 09:01sell700.02238.88240.60238.53
1392007.01.26 09:23t/p700.02238.53240.60238.530.59347.77
1402007.01.26 09:23close690.01238.53240.36238.11-0.06347.71
1412007.01.26 09:23sell710.01238.45240.35238.10
1422007.01.26 11:29t/p710.01238.10240.35238.100.29348.00
1432007.01.26 11:29sell720.01238.00239.90237.65
1442007.01.26 11:31sell730.02238.21239.93237.86
1452007.01.26 12:54sell740.04238.40239.94238.05
1462007.01.26 13:29close740.04238.12239.94238.050.94348.94
1472007.01.26 13:30close730.02238.12239.93237.860.16349.10
1482007.01.26 13:30close720.01238.34239.90237.65-0.28348.82
1492007.01.29 04:30buy750.01238.58236.68238.93
1502007.01.29 08:05t/p750.01238.93236.68238.930.29349.11
1512007.01.30 04:00buy760.01239.05237.15239.40
1522007.01.30 07:59t/p760.01239.40237.15239.400.30349.41
1532007.01.31 03:30sell770.01238.43240.33238.08
1542007.01.31 03:39sell780.02238.61240.33238.26
1552007.01.31 06:29t/p770.01238.08240.33238.080.30349.71
1562007.01.31 06:29t/p780.02238.26240.33238.260.59350.30
1572007.01.31 06:29sell790.01237.91239.81237.56
1582007.01.31 06:43sell800.02238.28240.00237.93
1592007.01.31 07:20t/p800.02237.93240.00237.930.58350.88
1602007.01.31 07:20close790.01237.93239.81237.56-0.02350.86
1612007.01.31 08:00sell810.01237.43239.33237.08
1622007.01.31 08:00sell820.02238.12239.84237.77
1632007.01.31 08:01t/p820.02237.77239.84237.770.58351.44
1642007.01.31 08:01sell830.02238.03239.75237.68
1652007.01.31 08:02t/p830.02237.68239.75237.680.58352.02
1662007.01.31 08:02sell840.02238.01239.73237.66
1672007.01.31 08:03t/p840.02237.66239.73237.660.59352.61
1682007.01.31 08:03sell850.02238.03239.75237.68
1692007.01.31 08:04t/p850.02237.68239.75237.680.58353.19
1702007.01.31 08:04sell860.02238.04239.76237.69
1712007.01.31 08:05t/p860.02237.69239.76237.690.59353.78
1722007.01.31 08:05sell870.02238.04239.76237.69
1732007.01.31 08:06t/p870.02237.69239.76237.690.59354.37
1742007.01.31 08:06sell880.02238.02239.74237.67
1752007.01.31 08:07t/p880.02237.67239.74237.670.59354.96
1762007.01.31 08:07sell890.02237.97239.69237.62
1772007.01.31 08:08t/p890.02237.62239.69237.620.58355.54
1782007.01.31 08:08sell900.02237.97239.69237.62
1792007.01.31 08:09t/p900.02237.62239.69237.620.58356.12
1802007.01.31 08:09sell910.02238.05239.77237.70
1812007.01.31 08:10t/p910.02237.70239.77237.700.59356.71
1822007.01.31 08:10sell920.02238.02239.74237.67
1832007.01.31 08:11t/p920.02237.67239.74237.670.59357.30
1842007.01.31 08:11sell930.02237.99239.71237.64
1852007.01.31 08:13t/p930.02237.64239.71237.640.59357.89
1862007.01.31 08:13sell940.02238.01239.73237.66
1872007.01.31 08:16t/p940.02237.66239.73237.660.59358.48
1882007.01.31 08:16sell950.02238.03239.75237.68
1892007.01.31 08:17t/p950.02237.68239.75237.680.58359.06
1902007.01.31 08:17sell960.02238.10239.82237.75
1912007.01.31 08:20t/p960.02237.75239.82237.750.59359.65
1922007.01.31 08:20sell970.02238.08239.80237.73
1932007.01.31 08:21t/p970.02237.73239.80237.730.59360.24
1942007.01.31 08:21sell980.02238.04239.76237.69
1952007.01.31 08:22t/p980.02237.69239.76237.690.59360.83
1962007.01.31 08:22sell990.02238.04239.76237.69
1972007.01.31 08:23t/p990.02237.69239.76237.690.59361.42
1982007.01.31 08:23sell1000.02238.01239.73237.66
1992007.01.31 08:24t/p1000.02237.66239.73237.660.59362.01
2002007.01.31 08:24sell1010.02238.01239.73237.66
2012007.01.31 08:25t/p1010.02237.66239.73237.660.59362.60
2022007.01.31 08:25sell1020.02237.96239.68237.61
2032007.01.31 08:26t/p1020.02237.61239.68237.610.59363.19
2042007.01.31 08:26sell1030.02237.92239.64237.57
2052007.01.31 08:27t/p1030.02237.57239.64237.570.59363.78
2062007.01.31 08:27sell1040.02237.90239.62237.55
2072007.01.31 08:28t/p1040.02237.55239.62237.550.59364.37
2082007.01.31 08:28sell1050.02237.88239.60237.53
2092007.01.31 08:29t/p1050.02237.53239.60237.530.58364.95
2102007.01.31 08:29sell1060.02237.82239.54237.47
2112007.01.31 08:29t/p1060.02237.47239.54237.470.58365.53
2122007.01.31 08:29close810.01237.32239.33237.080.09365.62
2132007.01.31 08:30sell1070.01237.25239.15236.90
2142007.01.31 08:30sell1080.02237.69239.41237.34
2152007.01.31 08:31t/p1080.02237.34239.41237.340.58366.20
2162007.01.31 08:31sell1090.02237.63239.35237.28
2172007.01.31 08:59t/p1090.02237.28239.35237.280.58366.78
2182007.01.31 08:59close1070.01237.22239.15236.900.03366.81
2192007.01.31 09:00sell1100.01237.12239.02236.77
2202007.01.31 09:00sell1110.02237.36239.08237.01
2212007.01.31 09:36t/p1110.02237.01239.08237.010.59367.40
2222007.01.31 09:36close1100.01237.00239.02236.770.10367.50
2232007.02.01 03:00sell1120.01236.67238.57236.32
2242007.02.01 03:00sell1130.02237.11238.83236.76
2252007.02.01 06:30t/p1130.02236.76238.83236.760.58368.08
2262007.02.01 06:30close1120.01236.76238.57236.32-0.08368.00
2272007.02.02 02:30sell1140.01237.42239.32237.07
2282007.02.02 05:29sell1150.02237.63239.35237.28
2292007.02.02 09:37sell1160.04237.81239.35237.46
2302007.02.02 11:29sell1170.08238.07239.43237.72
2312007.02.02 13:03sell1180.16238.25239.43237.90
2322007.02.02 13:30sell1190.32238.55239.55238.20
2332007.02.02 13:49close1190.32238.30239.55238.206.70374.70
2342007.02.02 13:49close1180.16238.33239.43237.90-1.08373.62
2352007.02.02 13:49close1170.08238.32239.43237.72-1.68371.94
2362007.02.02 13:49close1160.04238.34239.35237.46-1.78370.16
2372007.02.02 13:49close1150.02238.31239.35237.28-1.14369.02
2382007.02.02 13:49close1140.01238.32239.32237.07-0.76368.26
2392007.02.05 03:30sell1200.01237.19239.09236.84
2402007.02.05 03:30sell1210.02237.51239.23237.16
2412007.02.05 07:00t/p1210.02237.16239.23237.160.58368.84
2422007.02.05 07:00close1200.01237.16239.09236.840.03368.87
2432007.02.05 10:00sell1220.01236.58238.48236.23
2442007.02.05 10:00sell1230.02237.12238.84236.77
2452007.02.05 10:01t/p1230.02236.77238.84236.770.59369.46
2462007.02.05 10:01sell1240.02237.16238.88236.81
2472007.02.05 10:02t/p1240.02236.81238.88236.810.59370.05
2482007.02.05 10:02sell1250.02237.12238.84236.77
2492007.02.05 10:03t/p1250.02236.77238.84236.770.59370.64
2502007.02.05 10:03sell1260.02237.16238.88236.81
2512007.02.05 10:05t/p1260.02236.81238.88236.810.59371.23
2522007.02.05 10:05sell1270.02237.03238.75236.68
2532007.02.05 10:29t/p1270.02236.68238.75236.680.59371.82
2542007.02.05 10:29close1220.01236.61238.48236.23-0.02371.80
2552007.02.05 11:00sell1280.01236.23238.13235.88
2562007.02.05 11:00sell1290.02236.58238.30236.23
2572007.02.05 12:05t/p1290.02236.23238.30236.230.58372.38
2582007.02.05 12:05close1280.01236.23238.13235.880.00372.38
2592007.02.06 08:30buy1300.01236.44234.54236.79
2602007.02.06 11:00t/p1300.01236.79234.54236.790.29372.67
2612007.02.07 04:00buy1310.01236.92235.02237.27
2622007.02.07 07:13t/p1310.01237.27235.02237.270.29372.96
2632007.02.07 08:00buy1320.01237.49235.59237.84
2642007.02.07 08:01buy1330.02237.26235.54237.61
2652007.02.07 10:29t/p1330.02237.61235.54237.610.58373.54
2662007.02.07 10:29close1320.01237.61235.59237.840.10373.64
2672007.02.07 10:30buy1340.01237.71235.81238.06
2682007.02.07 14:59buy1350.02237.52235.80237.87
2692007.02.07 17:59t/p1350.02237.87235.80237.870.59374.23
2702007.02.07 17:59close1340.01237.88235.81238.060.14374.37
2712007.02.08 03:00buy1360.01238.27236.37238.62
2722007.02.08 07:54t/p1360.01238.62236.37238.620.29374.66
2732007.02.09 03:00buy1370.01237.72235.82238.07
2742007.02.09 07:29buy1380.02237.41235.69237.76
2752007.02.09 07:53t/p1380.02237.76235.69237.760.59375.25
2762007.02.09 07:53close1370.01237.77235.82238.070.04375.29
2772007.02.09 10:00sell1390.01236.48238.38236.13
2782007.02.09 10:00sell1400.02236.72238.44236.37
2792007.02.09 10:14sell1410.04236.95238.49236.60
2802007.02.09 10:15close1410.04236.63238.49236.601.07376.36
2812007.02.09 10:15close1400.02236.99238.44236.37-0.45375.91
2822007.02.09 10:16close1390.01236.63238.38236.13-0.13375.78
2832007.02.09 10:16sell1420.01236.87238.77236.52
2842007.02.09 10:37t/p1420.01236.52238.77236.520.29376.07
2852007.02.12 06:30buy1430.01238.25236.35238.60
2862007.02.12 07:59buy1440.02237.99236.27238.34
2872007.02.12 08:00t/p1440.02238.34236.27238.340.59376.66
2882007.02.12 08:00close1430.01238.45236.35238.600.17376.83
2892007.02.12 10:00sell1450.01237.43239.33237.08
2902007.02.12 10:00sell1460.02237.76239.48237.41
2912007.02.12 10:29t/p1460.02237.41239.48237.410.59377.42
2922007.02.12 10:29close1450.01237.20239.33237.080.19377.61
2932007.02.12 10:30sell1470.01237.12239.02236.77
2942007.02.12 10:30sell1480.02237.52239.24237.17
2952007.02.12 11:00t/p1480.02237.17239.24237.170.59378.20
2962007.02.12 11:00close1470.01237.16239.02236.77-0.03378.17
2972007.02.13 02:30sell1490.01236.56238.46236.21
2982007.02.13 02:30sell1500.02236.91238.63236.56
2992007.02.13 05:22t/p1500.02236.56238.63236.560.59378.76
3002007.02.13 05:22close1490.01236.56238.46236.210.00378.76
3012007.02.13 10:30sell1510.01235.55237.45235.20
3022007.02.13 10:30sell1520.02236.06237.78235.71
3032007.02.13 10:48t/p1520.02235.71237.78235.710.58379.34
3042007.02.13 10:48close1510.01235.71237.45235.20-0.14379.20
3052007.02.13 10:48sell1530.01235.63237.53235.28
3062007.02.13 17:59sell1540.02235.83237.55235.48
3072007.02.14 00:12sell1550.04236.05237.59235.70
3082007.02.14 01:29close1550.04235.71237.59235.701.14380.34
3092007.02.14 01:30close1540.02235.72237.55235.480.14380.48
3102007.02.14 01:30close1530.01236.20237.53235.28-0.51379.97
3112007.02.15 01:30sell1560.01235.59237.49235.24
3122007.02.15 01:30sell1570.02235.99237.71235.64
3132007.02.15 02:18t/p1570.02235.64237.71235.640.58380.55
3142007.02.15 02:18close1560.01235.63237.49235.24-0.03380.52
3152007.02.15 08:00sell1580.01235.64237.54235.29
3162007.02.15 08:59sell1590.02236.09237.81235.74
3172007.02.15 09:49sell1600.04236.28237.82235.93
3182007.02.15 09:59t/p1590.02235.74237.81235.740.58381.10
3192007.02.15 09:59t/p1600.04235.93237.82235.931.17382.27
3202007.02.15 09:59close1580.01235.50237.54235.290.12382.39
3212007.02.15 10:30sell1610.01235.23237.13234.88
3222007.02.15 10:30sell1620.02235.59237.31235.24
3232007.02.15 10:59t/p1620.02235.24237.31235.240.58382.97
3242007.02.15 10:59close1610.01235.10237.13234.880.11383.08
3252007.02.15 11:00sell1630.01235.00236.90234.65
3262007.02.15 11:00sell1640.02235.36237.08235.01
3272007.02.15 12:29t/p1640.02235.01237.08235.010.59383.67
3282007.02.15 12:29close1630.01235.01236.90234.65-0.01383.66
3292007.02.16 09:00sell1650.01232.73234.63232.38
3302007.02.16 09:00sell1660.02232.94234.66232.59
3312007.02.16 11:29t/p1660.02232.59234.66232.590.58384.24
3322007.02.16 11:29close1650.01232.56234.63232.380.14384.38
3332007.02.19 11:00sell1670.01232.61234.51232.26
3342007.02.19 11:00sell1680.02233.55235.27233.20
3352007.02.19 11:01t/p1680.02233.20235.27233.200.59384.97
3362007.02.19 11:01sell1690.02233.52235.24233.17
3372007.02.19 11:03t/p1690.02233.17235.24233.170.59385.56
3382007.02.19 11:03sell1700.02233.52235.24233.17
3392007.02.19 11:04t/p1700.02233.17235.24233.170.59386.15
3402007.02.19 11:04sell1710.02233.40235.12233.05
3412007.02.19 11:05t/p1710.02233.05235.12233.050.58386.73
3422007.02.19 11:05sell1720.02233.42235.14233.07
3432007.02.19 11:06t/p1720.02233.07235.14233.070.59387.32
3442007.02.19 11:06sell1730.02233.37235.09233.02
3452007.02.19 11:07t/p1730.02233.02235.09233.020.58387.90
3462007.02.19 11:07sell1740.02233.37235.09233.02
3472007.02.19 11:09t/p1740.02233.02235.09233.020.58388.48
3482007.02.19 11:09sell1750.02233.40235.12233.05
3492007.02.19 11:11t/p1750.02233.05235.12233.050.58389.06
3502007.02.19 11:11sell1760.02233.38235.10233.03
3512007.02.19 11:12t/p1760.02233.03235.10233.030.59389.65
3522007.02.19 11:12sell1770.02233.40235.12233.05
3532007.02.19 11:13t/p1770.02233.05235.12233.050.58390.23
3542007.02.19 11:13sell1780.02233.40235.12233.05
3552007.02.19 11:14t/p1780.02233.05235.12233.050.58390.81
3562007.02.19 11:14sell1790.02233.38235.10233.03
3572007.02.19 11:15t/p1790.02233.03235.10233.030.59391.40
3582007.02.19 11:15sell1800.02233.29235.01232.94
3592007.02.19 11:16t/p1800.02232.94235.01232.940.59391.99
3602007.02.19 11:16sell1810.02233.33235.05232.98
3612007.02.19 11:17t/p1810.02232.98235.05232.980.59392.58
3622007.02.19 11:17sell1820.02233.36235.08233.01
3632007.02.19 11:18t/p1820.02233.01235.08233.010.59393.17
3642007.02.19 11:18sell1830.02232.89234.61232.54
3652007.02.19 12:29t/p1830.02232.54234.61232.540.59393.76
3662007.02.19 12:29close1670.01232.41234.51232.260.17393.93
3672007.02.20 04:30buy1840.01233.94232.04234.29
3682007.02.20 11:50t/p1840.01234.29232.04234.290.29394.22
3692007.02.21 01:00buy1850.01235.34233.44235.69
3702007.02.21 01:37buy1860.02235.12233.40235.47
3712007.02.21 03:49t/p1860.02235.47233.40235.470.59394.81
3722007.02.21 03:49close1850.01235.47233.44235.690.11394.92
3732007.02.21 08:30buy1870.01235.89233.99236.24
3742007.02.21 09:59buy1880.02235.50233.78235.85
3752007.02.21 10:01t/p1880.02235.85233.78235.850.58395.50
3762007.02.21 10:01close1870.01235.87233.99236.24-0.01395.49
3772007.02.23 01:00sell1890.01237.47239.37237.12
3782007.02.23 01:02sell1900.02237.66239.38237.31
3792007.02.23 08:27sell1910.04237.86239.40237.51
3802007.02.23 09:59close1910.04237.55239.40237.511.04396.53
3812007.02.23 10:00close1900.02237.54239.38237.310.20396.73
3822007.02.23 10:00close1890.01237.70239.37237.12-0.20396.53
3832007.02.26 04:00sell1920.01237.28239.18236.93
3842007.02.26 07:43sell1930.02237.46239.18237.11
3852007.02.26 08:59t/p1920.01236.93239.18236.930.29396.82
3862007.02.26 08:59t/p1930.02237.11239.18237.110.59397.41
3872007.02.26 09:30sell1940.01236.79238.69236.44
3882007.02.26 09:30sell1950.02237.28239.00236.93
3892007.02.26 09:49t/p1950.02236.93239.00236.930.59398.00
3902007.02.26 09:49close1940.01236.93238.69236.44-0.12397.88
3912007.02.26 09:49sell1960.01236.88238.78236.53
3922007.02.26 10:55sell1970.02237.07238.79236.72
3932007.02.26 12:29t/p1970.02236.72238.79236.720.59398.47
3942007.02.26 12:29close1960.01236.69238.78236.530.16398.63
3952007.02.27 02:00sell1980.01236.35238.25236.00
3962007.02.27 02:04sell1990.02236.63238.35236.28
3972007.02.27 06:29t/p1980.01236.00238.25236.000.29398.92
3982007.02.27 06:29t/p1990.02236.28238.35236.280.59399.51
3992007.02.27 08:00sell2000.01235.05236.95234.70
4002007.02.27 08:00sell2010.02235.66237.38235.31
4012007.02.27 08:01t/p2010.02235.31237.38235.310.58400.09
4022007.02.27 08:01sell2020.02235.66237.38235.31
4032007.02.27 08:02t/p2020.02235.31237.38235.310.58400.67
4042007.02.27 08:02sell2030.02235.61237.33235.26
4052007.02.27 08:03t/p2030.02235.26237.33235.260.59401.26
4062007.02.27 08:03sell2040.02235.60237.32235.25
4072007.02.27 08:04t/p2040.02235.25237.32235.250.59401.85
4082007.02.27 08:04sell2050.02235.64237.36235.29
4092007.02.27 08:05t/p2050.02235.29237.36235.290.59402.44
4102007.02.27 08:05sell2060.02235.60237.32235.25
4112007.02.27 08:06t/p2060.02235.25237.32235.250.59403.03
4122007.02.27 08:06sell2070.02235.58237.30235.23
4132007.02.27 08:07t/p2070.02235.23237.30235.230.59403.62
4142007.02.27 08:07sell2080.02235.57237.29235.22
4152007.02.27 08:08t/p2080.02235.22237.29235.220.59404.21
4162007.02.27 08:08sell2090.02235.57237.29235.22
4172007.02.27 08:09t/p2090.02235.22237.29235.220.59404.80
4182007.02.27 08:09sell2100.02235.62237.34235.27
4192007.02.27 08:10t/p2100.02235.27237.34235.270.58405.38
4202007.02.27 08:10sell2110.02235.62237.34235.27
4212007.02.27 08:11t/p2110.02235.27237.34235.270.58405.96
4222007.02.27 08:11sell2120.02235.62237.34235.27
4232007.02.27 08:12t/p2120.02235.27237.34235.270.58406.54
4242007.02.27 08:12sell2130.02235.62237.34235.27
4252007.02.27 08:13t/p2130.02235.27237.34235.270.58407.12
4262007.02.27 08:13sell2140.02235.66237.38235.31
4272007.02.27 08:14t/p2140.02235.31237.38235.310.58407.70
4282007.02.27 08:14sell2150.02235.69237.41235.34
4292007.02.27 08:16t/p2150.02235.34237.41235.340.58408.28
4302007.02.27 08:16sell2160.02235.77237.49235.42
4312007.02.27 08:18t/p2160.02235.42237.49235.420.59408.87
4322007.02.27 08:18sell2170.02235.77237.49235.42
4332007.02.27 08:19t/p2170.02235.42237.49235.420.59409.46
4342007.02.27 08:19sell2180.02235.75237.47235.40
4352007.02.27 08:20t/p2180.02235.40237.47235.400.58410.04
4362007.02.27 08:20sell2190.02235.75237.47235.40
4372007.02.27 08:21t/p2190.02235.40237.47235.400.58410.62
4382007.02.27 08:21sell2200.02235.74237.46235.39
4392007.02.27 08:23t/p2200.02235.39237.46235.390.59411.21
4402007.02.27 08:23sell2210.02235.74237.46235.39
4412007.02.27 08:24t/p2210.02235.39237.46235.390.59411.80
4422007.02.27 08:24sell2220.02235.74237.46235.39
4432007.02.27 08:25t/p2220.02235.39237.46235.390.59412.39
4442007.02.27 08:25sell2230.02235.78237.50235.43
4452007.02.27 08:26t/p2230.02235.43237.50235.430.58412.97
4462007.02.27 08:26sell2240.02235.76237.48235.41
4472007.02.27 08:27t/p2240.02235.41237.48235.410.59413.56
4482007.02.27 08:27sell2250.02235.71237.43235.36
4492007.02.27 08:28t/p2250.02235.36237.43235.360.59414.15
4502007.02.27 08:28sell2260.02235.63237.35235.28
4512007.02.27 08:29t/p2260.02235.28237.35235.280.58414.73
4522007.02.27 08:29sell2270.02235.61237.33235.26
4532007.02.27 08:29t/p2270.02235.26237.33235.260.59415.32
4542007.02.27 08:30sell2280.02235.55237.27235.20
4552007.02.27 08:53t/p2280.02235.20237.27235.200.59415.91
4562007.02.27 08:53close2000.01235.19236.95234.70-0.12415.79
4572007.02.27 08:53sell2290.01235.08236.98234.73
4582007.02.27 10:59t/p2290.01234.73236.98234.730.29416.08
4592007.02.27 11:00sell2300.01234.31236.21233.96
4602007.02.27 11:00sell2310.02234.88236.60234.53
4612007.02.27 11:29t/p2310.02234.53236.60234.530.58416.66
4622007.02.27 11:29close2300.01234.49236.21233.96-0.16416.50
4632007.02.28 03:30buy2320.01232.61230.71232.96
4642007.02.28 05:29buy2330.02232.43230.71232.78
4652007.02.28 05:59buy2340.04231.88230.34232.23
4662007.02.28 06:00t/p2340.04232.23230.34232.231.18417.68
4672007.02.28 06:00close2330.02232.59230.71232.780.27417.95
4682007.02.28 06:01close2320.01232.43230.71232.96-0.16417.79
4692007.02.28 07:30sell2350.01231.78233.68231.43
4702007.02.28 07:30sell2360.02232.08233.80231.73
4712007.02.28 07:59sell2370.04232.28233.82231.93
4722007.02.28 08:05close2370.04232.00233.82231.930.93418.72
4732007.02.28 08:05close2360.02231.98233.80231.730.17418.89
4742007.02.28 08:05close2350.01231.99233.68231.43-0.18418.71
4752007.02.28 09:30sell2380.01231.26233.16230.91
4762007.02.28 09:30sell2390.02231.82233.54231.47
4772007.02.28 09:53t/p2390.02231.47233.54231.470.59419.30
4782007.02.28 09:53close2380.01231.47233.16230.91-0.17419.13
4792007.02.28 09:53sell2400.01231.39233.29231.04
4802007.02.28 09:59sell2410.02231.60233.32231.25
4812007.02.28 10:29sell2420.04231.90233.44231.55
4822007.02.28 12:30sell2430.08232.08233.44231.73
4832007.02.28 14:05sell2440.16232.28233.46231.93
4842007.02.28 14:29t/p2440.16231.93233.46231.934.70423.83
4852007.02.28 14:29close2430.08231.77233.44231.732.08425.91
4862007.02.28 14:30close2420.04231.78233.44231.550.40426.31
4872007.02.28 14:30close2410.02232.13233.32231.25-0.89425.42
4882007.02.28 14:31close2400.01231.83233.29231.04-0.37425.05
4892007.03.01 04:30sell2450.01232.03233.93231.68
4902007.03.01 04:30sell2460.02232.44234.16232.09
4912007.03.01 04:59t/p2460.02232.09234.16232.090.59425.64
4922007.03.01 04:59close2450.01232.09233.93231.68-0.05425.59
4932007.03.01 04:59sell2470.01232.03233.93231.68
4942007.03.01 06:49sell2480.02232.22233.94231.87
4952007.03.01 06:59t/p2470.01231.68233.93231.680.29425.88
4962007.03.01 06:59t/p2480.02231.87233.94231.870.59426.47
4972007.03.02 06:00sell2490.01230.21232.11229.86
4982007.03.02 07:29t/p2490.01229.86232.11229.860.29426.76
4992007.03.02 07:30sell2500.01229.76231.66229.41
5002007.03.02 07:30sell2510.02230.06231.78229.71
5012007.03.02 09:32t/p2510.02229.71231.78229.710.59427.35
5022007.03.02 09:32close2500.01229.71231.66229.410.04427.39
5032007.03.02 11:00sell2520.01229.09230.99228.74
5042007.03.02 11:01sell2530.02229.33231.05228.98
5052007.03.02 11:29t/p2520.01228.74230.99228.740.29427.68
5062007.03.02 11:29t/p2530.02228.98231.05228.980.58428.26
5072007.03.02 11:29sell2540.01228.60230.50228.25
5082007.03.02 11:30sell2550.02229.28231.00228.93
5092007.03.02 11:31t/p2550.02228.93231.00228.930.59428.85
5102007.03.02 11:31sell2560.02229.33231.05228.98
5112007.03.02 11:32t/p2560.02228.98231.05228.980.58429.43
5122007.03.02 11:32sell2570.02229.30231.02228.95
5132007.03.02 11:33t/p2570.02228.95231.02228.950.58430.01
5142007.03.02 11:33sell2580.02229.32231.04228.97
5152007.03.02 11:34t/p2580.02228.97231.04228.970.59430.60
5162007.03.02 11:34sell2590.02229.35231.07229.00
5172007.03.02 11:35t/p2590.02229.00231.07229.000.59431.19
5182007.03.02 11:35sell2600.02229.32231.04228.97
5192007.03.02 11:36t/p2600.02228.97231.04228.970.59431.78
5202007.03.02 11:36sell2610.02229.34231.06228.99
5212007.03.02 11:37t/p2610.02228.99231.06228.990.59432.37
5222007.03.02 11:37sell2620.02229.33231.05228.98
5232007.03.02 11:38t/p2620.02228.98231.05228.980.58432.95
5242007.03.02 11:38sell2630.02229.27230.99228.92
5252007.03.02 11:39t/p2630.02228.92230.99228.920.58433.53
5262007.03.02 11:39sell2640.02229.22230.94228.87
5272007.03.02 11:40t/p2640.02228.87230.94228.870.59434.12
5282007.03.02 11:40sell2650.02229.13230.85228.78
5292007.03.02 11:41t/p2650.02228.78230.85228.780.59434.71
5302007.03.02 11:41sell2660.02229.10230.82228.75
5312007.03.02 11:59t/p2540.01228.25230.50228.250.29435.00
5322007.03.02 11:59t/p2660.02228.75230.82228.750.59435.59
5332007.03.02 11:59sell2670.01228.08229.98227.73
5342007.03.02 12:00sell2680.02229.08230.80228.73
5352007.03.02 12:01t/p2680.02228.73230.80228.730.58436.17
5362007.03.02 12:01sell2690.02229.08230.80228.73
5372007.03.02 12:02t/p2690.02228.73230.80228.730.58436.75
5382007.03.02 12:02sell2700.02229.00230.72228.65
5392007.03.02 12:03t/p2700.02228.65230.72228.650.59437.34
5402007.03.02 12:03sell2710.02229.00230.72228.65
5412007.03.02 12:05t/p2710.02228.65230.72228.650.59437.93
5422007.03.02 12:05sell2720.02228.99230.71228.64
5432007.03.02 12:07t/p2720.02228.64230.71228.640.58438.51
5442007.03.02 12:07sell2730.02228.97230.69228.62
5452007.03.02 12:08t/p2730.02228.62230.69228.620.59439.10
5462007.03.02 12:08sell2740.02228.86230.58228.51
5472007.03.02 12:09t/p2740.02228.51230.58228.510.58439.68
5482007.03.02 12:09sell2750.02228.83230.55228.48
5492007.03.02 12:10t/p2750.02228.48230.55228.480.58440.26
5502007.03.02 12:10sell2760.02228.83230.55228.48
5512007.03.02 12:11t/p2760.02228.48230.55228.480.58440.84
5522007.03.02 12:11sell2770.02228.78230.50228.43
5532007.03.02 12:12t/p2770.02228.43230.50228.430.59441.43
5542007.03.02 12:12sell2780.02228.79230.51228.44
5552007.03.02 12:13t/p2780.02228.44230.51228.440.59442.02
5562007.03.02 12:13sell2790.02228.78230.50228.43
5572007.03.02 12:14t/p2790.02228.43230.50228.430.59442.61
5582007.03.02 12:14sell2800.02228.77230.49228.42
5592007.03.02 12:15t/p2800.02228.42230.49228.420.58443.19
5602007.03.02 12:15sell2810.02228.79230.51228.44
5612007.03.02 12:16t/p2810.02228.44230.51228.440.59443.78
5622007.03.02 12:16sell2820.02228.82230.54228.47
5632007.03.02 12:17t/p2820.02228.47230.54228.470.59444.37
5642007.03.02 12:17sell2830.02228.75230.47228.40
5652007.03.02 12:18t/p2830.02228.40230.47228.400.59444.96
5662007.03.02 12:18sell2840.02228.70230.42228.35
5672007.03.02 12:19t/p2840.02228.35230.42228.350.59445.55
5682007.03.02 12:19sell2850.02228.65230.37228.30
5692007.03.02 12:20t/p2850.02228.30230.37228.300.58446.13
5702007.03.02 12:20sell2860.02228.51230.23228.16
5712007.03.02 12:29t/p2670.01227.73229.98227.730.29446.42
5722007.03.02 12:29t/p2860.02228.16230.23228.160.59447.01
5732007.03.06 02:00buy2870.01223.45221.55223.80
5742007.03.06 02:29t/p2870.01223.80221.55223.800.29447.30
5752007.03.06 02:29buy2880.01224.53222.63224.88
5762007.03.06 02:59buy2890.02224.05222.33224.40
5772007.03.06 03:29t/p2890.02224.40222.33224.400.59447.89
5782007.03.06 03:29close2880.01224.41222.63224.88-0.10447.79
5792007.03.06 04:30buy2900.01224.79222.89225.14
5802007.03.06 04:30buy2910.02224.51222.79224.86
5812007.03.06 04:59buy2920.04224.24222.70224.59
5822007.03.06 05:02t/p2920.04224.59222.70224.591.17448.96
5832007.03.06 05:02close2910.02224.60222.79224.860.15449.11
5842007.03.06 05:03close2900.01224.35222.89225.14-0.37448.74
5852007.03.06 11:30buy2930.01224.63222.73224.98
5862007.03.06 13:29buy2940.02224.22222.50224.57
5872007.03.06 13:30t/p2940.02224.57222.50224.570.59449.33
5882007.03.06 13:30close2930.01224.57222.73224.98-0.05449.28
5892007.03.07 03:30sell2950.01224.40226.30224.05
5902007.03.07 03:30sell2960.02224.64226.36224.29
5912007.03.07 04:35sell2970.04224.82226.36224.47
5922007.03.07 04:59t/p2970.04224.47226.36224.471.18450.46
5932007.03.07 04:59close2960.02224.42226.36224.290.37450.83
5942007.03.07 05:00close2950.01224.41226.30224.05-0.01450.82
5952007.03.08 04:00buy2980.01224.76222.86225.11
5962007.03.08 05:29t/p2980.01225.11222.86225.110.30451.12
5972007.03.08 05:30buy2990.01225.53223.63225.88
5982007.03.08 07:29buy3000.02225.33223.61225.68
5992007.03.08 09:21t/p3000.02225.68223.61225.680.58451.70
6002007.03.08 09:21close2990.01225.69223.63225.880.13451.83
6012007.03.08 10:00buy3010.01226.03224.13226.38
6022007.03.08 10:29buy3020.02225.81224.09226.16
6032007.03.08 10:59t/p3020.02226.16224.09226.160.59452.42
6042007.03.08 10:59close3010.01226.26224.13226.380.19452.61
6052007.03.08 11:30buy3030.01226.60224.70226.95
6062007.03.08 11:59buy3040.02226.37224.65226.72
6072007.03.08 12:08t/p3040.02226.72224.65226.720.59453.20
6082007.03.08 12:08close3030.01226.75224.70226.950.12453.32
6092007.03.09 05:30buy3050.01226.69224.79227.04
6102007.03.09 07:59buy3060.02226.48224.76226.83
6112007.03.09 12:12t/p3060.02226.83224.76226.830.59453.91
6122007.03.09 12:12close3050.01226.84224.79227.040.13454.04
6132007.03.12 01:00sell3070.01228.49230.39228.14
6142007.03.12 01:02sell3080.02228.73230.45228.38
6152007.03.12 01:10sell3090.04228.92230.46228.57
6162007.03.12 01:25close3090.04228.62230.46228.571.00455.04
6172007.03.12 01:25close3080.02228.63230.45228.380.17455.21
6182007.03.12 01:25close3070.01228.65230.39228.14-0.13455.08
6192007.03.12 01:25sell3100.01228.54230.44228.19
6202007.03.12 02:23sell3110.02228.72230.44228.37
6212007.03.12 06:59sell3120.04229.06230.60228.71
6222007.03.12 07:29sell3130.08229.37230.73229.02
6232007.03.12 09:29t/p3130.08229.02230.73229.022.35457.43
6242007.03.12 09:29close3120.04229.00230.60228.710.20457.63
6252007.03.12 09:30close3110.02228.99230.44228.37-0.45457.18
6262007.03.12 09:30close3100.01229.31230.44228.19-0.64456.54
6272007.03.13 01:30sell3140.01226.97228.87226.62
6282007.03.13 01:31sell3150.02227.24228.96226.89
6292007.03.13 04:54t/p3150.02226.89228.96226.890.59457.13
6302007.03.13 04:54close3140.01226.88228.87226.620.07457.20
6312007.03.13 07:00sell3160.01226.34228.24225.99
6322007.03.13 07:00sell3170.02226.59228.31226.24
6332007.03.13 07:26t/p3170.02226.24228.31226.240.59457.79
6342007.03.13 07:26close3160.01226.24228.24225.990.09457.88
6352007.03.13 07:26sell3180.01226.18228.08225.83
6362007.03.13 07:38sell3190.02226.36228.08226.01
6372007.03.13 09:30sell3200.04226.59228.13226.24
6382007.03.13 09:31close3200.04226.30228.13226.240.97458.85
6392007.03.13 09:31close3190.02226.31228.08226.010.08458.93
6402007.03.13 09:31close3180.01226.33228.08225.83-0.13458.80
6412007.03.13 11:00sell3210.01226.24228.14225.89
6422007.03.13 11:29t/p3210.01225.89228.14225.890.29459.09
6432007.03.13 11:29sell3220.01225.36227.26225.01
6442007.03.13 11:30sell3230.02226.11227.83225.76
6452007.03.13 11:31t/p3230.02225.76227.83225.760.59459.68
6462007.03.13 11:31sell3240.02226.17227.89225.82
6472007.03.13 11:32t/p3240.02225.82227.89225.820.59460.27
6482007.03.13 11:32sell3250.02226.18227.90225.83
6492007.03.13 11:33t/p3250.02225.83227.90225.830.58460.85
6502007.03.13 11:33sell3260.02226.22227.94225.87
6512007.03.13 11:34t/p3260.02225.87227.94225.870.59461.44
6522007.03.13 11:34sell3270.02226.18227.90225.83
6532007.03.13 11:35t/p3270.02225.83227.90225.830.58462.02
6542007.03.13 11:35sell3280.02226.17227.89225.82
6552007.03.13 11:36t/p3280.02225.82227.89225.820.59462.61
6562007.03.13 11:36sell3290.02226.17227.89225.82
6572007.03.13 11:37t/p3290.02225.82227.89225.820.59463.20
6582007.03.13 11:37sell3300.02226.14227.86225.79
6592007.03.13 11:38t/p3300.02225.79227.86225.790.59463.79
6602007.03.13 11:38sell3310.02226.17227.89225.82
6612007.03.13 11:40t/p3310.02225.82227.89225.820.59464.38
6622007.03.13 11:40sell3320.02226.18227.90225.83
6632007.03.13 11:43t/p3320.02225.83227.90225.830.58464.96
6642007.03.13 11:43sell3330.02226.20227.92225.85
6652007.03.13 11:44t/p3330.02225.85227.92225.850.59465.55
6662007.03.13 11:44sell3340.02226.20227.92225.85
6672007.03.13 11:45t/p3340.02225.85227.92225.850.59466.14
6682007.03.13 11:45sell3350.02226.22227.94225.87
6692007.03.13 11:46t/p3350.02225.87227.94225.870.59466.73
6702007.03.13 11:46sell3360.02226.27227.99225.92
6712007.03.13 11:48t/p3360.02225.92227.99225.920.58467.31
6722007.03.13 11:48sell3370.02226.17227.89225.82
6732007.03.13 11:49t/p3370.02225.82227.89225.820.59467.90
6742007.03.13 11:49sell3380.02226.17227.89225.82
6752007.03.13 11:50t/p3380.02225.82227.89225.820.59468.49
6762007.03.13 11:50sell3390.02226.17227.89225.82
6772007.03.13 11:51t/p3390.02225.82227.89225.820.59469.08
6782007.03.13 11:51sell3400.02226.10227.82225.75
6792007.03.13 11:52t/p3400.02225.75227.82225.750.59469.67
6802007.03.13 11:52sell3410.02226.09227.81225.74
6812007.03.13 11:54t/p3410.02225.74227.81225.740.58470.25
6822007.03.13 11:54sell3420.02226.07227.79225.72
6832007.03.13 11:56t/p3420.02225.72227.79225.720.59470.84
6842007.03.13 11:56sell3430.02226.04227.76225.69
6852007.03.13 11:57t/p3430.02225.69227.76225.690.59471.43
6862007.03.13 11:57sell3440.02226.06227.78225.71
6872007.03.13 11:58t/p3440.02225.71227.78225.710.58472.01
6882007.03.13 11:58sell3450.02226.11227.83225.76
6892007.03.13 11:59t/p3450.02225.76227.83225.760.59472.60
6902007.03.13 11:59sell3460.02226.18227.90225.83
6912007.03.13 11:59t/p3460.02225.83227.90225.830.58473.18
6922007.03.13 12:00sell3470.02225.81227.53225.46
6932007.03.13 12:12t/p3470.02225.46227.53225.460.58473.76
6942007.03.13 12:12close3220.01225.44227.26225.01-0.07473.69
6952007.03.14 02:30sell3480.01224.00225.90223.65
6962007.03.14 02:36sell3490.02224.22225.94223.87
6972007.03.14 02:36sell3500.04224.53226.07224.18
6982007.03.14 02:47close3500.04224.20226.07224.181.11474.80
6992007.03.14 02:47close3490.02224.21225.94223.870.02474.82
7002007.03.14 02:47close3480.01224.23225.90223.65-0.20474.62
7012007.03.14 02:48sell3510.01224.13226.03223.78
7022007.03.14 04:59t/p3510.01223.78226.03223.780.29474.91
7032007.03.16 01:30sell3520.01226.66228.56226.31
7042007.03.16 01:31sell3530.02226.84228.56226.49
7052007.03.16 01:31sell3540.04227.11228.65226.76
7062007.03.16 01:35t/p3540.04226.76228.65226.761.17476.08
7072007.03.16 01:35close3530.02226.76228.56226.490.13476.21
7082007.03.16 01:35close3520.01226.77228.56226.31-0.10476.11
7092007.03.16 01:35sell3550.01226.70228.60226.35
7102007.03.16 01:55sell3560.02226.88228.60226.53
7112007.03.16 04:29sell3570.04227.12228.66226.77
7122007.03.16 07:02close3570.04226.82228.66226.771.01477.12
7132007.03.16 07:02close3560.02226.80228.60226.530.14477.26
7142007.03.16 07:02close3550.01226.81228.60226.35-0.09477.17
7152007.03.16 11:30buy3580.01227.16225.26227.51
7162007.03.16 13:29t/p3580.01227.51225.26227.510.29477.46
7172007.03.19 02:30buy3590.01227.72225.82228.07
7182007.03.19 02:30buy3600.02227.42225.70227.77
7192007.03.19 02:32buy3610.04227.24225.70227.59
7202007.03.19 02:54close3610.04227.53225.70227.590.98478.44
7212007.03.19 02:54close3600.02227.52225.70227.770.17478.61
7222007.03.19 02:54close3590.01227.53225.82228.07-0.16478.45
7232007.03.19 02:54buy3620.01227.61225.71227.96
7242007.03.19 02:59buy3630.02227.21225.49227.56
7252007.03.19 03:19t/p3630.02227.56225.49227.560.58479.03
7262007.03.19 03:19close3620.01227.57225.71227.96-0.03479.00
7272007.03.19 04:00buy3640.01227.61225.71227.96
7282007.03.19 08:59t/p3640.01227.96225.71227.960.30479.30
7292007.03.19 09:30buy3650.01228.44226.54228.79
7302007.03.19 09:38buy3660.02228.17226.45228.52
7312007.03.19 12:43t/p3660.02228.52226.45228.520.58479.88
7322007.03.19 12:43close3650.01228.53226.54228.790.08479.96
7332007.03.20 01:30buy3670.01229.28227.38229.63
7342007.03.20 02:29buy3680.02229.08227.36229.43
7352007.03.20 08:29t/p3670.01229.63227.38229.630.30480.26
7362007.03.20 08:29t/p3680.02229.43227.36229.430.59480.85
7372007.03.20 11:30buy3690.01230.54228.64230.89
7382007.03.20 12:59buy3700.02230.27228.55230.62
7392007.03.20 13:29buy3710.04229.45227.91229.80
7402007.03.20 13:30t/p3710.04229.80227.91229.801.17482.02
7412007.03.20 13:30close3700.02230.59228.55230.620.53482.55
7422007.03.20 13:31close3690.01229.73228.64230.89-0.68481.87
7432007.03.21 08:00buy3720.01230.74228.84231.09
7442007.03.21 11:42t/p3720.01231.09228.84231.090.29482.16
7452007.03.22 10:00buy3730.01231.74229.84232.09
7462007.03.22 11:46t/p3730.01232.09229.84232.090.29482.45
7472007.03.23 01:00sell3740.01231.92233.82231.57
7482007.03.23 05:29sell3750.02232.10233.82231.75
7492007.03.23 08:59t/p3750.02231.75233.82231.750.59483.04
7502007.03.23 08:59close3740.01231.64233.82231.570.23483.27
7512007.03.23 09:30sell3760.01231.09232.99230.74
7522007.03.23 09:30sell3770.02231.99233.71231.64
7532007.03.23 09:31t/p3770.02231.64233.71231.640.59483.86
7542007.03.23 09:31sell3780.02231.36233.08231.01
7552007.03.23 09:31sell3790.04231.95233.49231.60
7562007.03.23 09:32t/p3790.04231.60233.49231.601.18485.04
7572007.03.23 09:32sell3800.04231.96233.50231.61
7582007.03.23 09:33t/p3800.04231.61233.50231.611.17486.21
7592007.03.23 09:33sell3810.04231.96233.50231.61
7602007.03.23 09:34t/p3810.04231.61233.50231.611.17487.38
7612007.03.23 09:34sell3820.04231.97233.51231.62
7622007.03.23 09:35t/p3820.04231.62233.51231.621.17488.55
7632007.03.23 09:35sell3830.04231.97233.51231.62
7642007.03.23 09:36t/p3830.04231.62233.51231.621.17489.72
7652007.03.23 09:36sell3840.04231.99233.53231.64
7662007.03.23 09:37t/p3840.04231.64233.53231.641.17490.89
7672007.03.23 09:37sell3850.04232.00233.54231.65
7682007.03.23 09:38t/p3850.04231.65233.54231.651.18492.07
7692007.03.23 09:38sell3860.04232.02233.56231.67
7702007.03.23 09:39t/p3860.04231.67233.56231.671.17493.24
7712007.03.23 09:39sell3870.04232.06233.60231.71
7722007.03.23 09:40t/p3870.04231.71233.60231.711.18494.42
7732007.03.23 09:40sell3880.04232.14233.68231.79
7742007.03.23 09:41t/p3880.04231.79233.68231.791.17495.59
7752007.03.23 09:41sell3890.04232.14233.68231.79
7762007.03.23 09:42t/p3890.04231.79233.68231.791.17496.76
7772007.03.23 09:42sell3900.04232.13233.67231.78
7782007.03.23 09:43t/p3900.04231.78233.67231.781.17497.93
7792007.03.23 09:43sell3910.04232.07233.61231.72
7802007.03.23 09:44t/p3910.04231.72233.61231.721.17499.10
7812007.03.23 09:44sell3920.04232.06233.60231.71
7822007.03.23 09:45t/p3920.04231.71233.60231.711.18500.28
7832007.03.23 09:45sell3930.04232.03233.57231.68
7842007.03.23 09:46t/p3930.04231.68233.57231.681.18501.46
7852007.03.23 09:46sell3940.04232.04233.58231.69
7862007.03.23 09:47t/p3940.04231.69233.58231.691.17502.63
7872007.03.23 09:47sell3950.04232.03233.57231.68
7882007.03.23 09:49t/p3950.04231.68233.57231.681.18503.81
7892007.03.23 09:49sell3960.04232.04233.58231.69
7902007.03.23 09:50t/p3960.04231.69233.58231.691.17504.98
7912007.03.23 09:50sell3970.04232.00233.54231.65
7922007.03.23 09:52t/p3970.04231.65233.54231.651.18506.16
7932007.03.23 09:52sell3980.04231.93233.47231.58
7942007.03.23 09:53t/p3980.04231.58233.47231.581.17507.33
7952007.03.23 09:53sell3990.04231.79233.33231.44
7962007.03.23 09:59t/p3990.04231.44233.33231.441.17508.50
7972007.03.23 09:59close3780.02231.28233.08231.010.14508.64
7982007.03.23 10:00close3760.01231.27232.99230.74-0.15508.49
7992007.03.26 01:30sell4000.01231.03232.93230.68
8002007.03.26 01:31sell4010.02231.38233.10231.03
8012007.03.26 03:03t/p4010.02231.03233.10231.030.59509.08
8022007.03.26 03:03close4000.01231.02232.93230.680.01509.09
8032007.03.26 09:30buy4020.01231.88229.98232.23
8042007.03.26 09:36buy4030.02231.67229.95232.02
8052007.03.26 11:59t/p4030.02232.02229.95232.020.59509.68
8062007.03.26 11:59close4020.01232.03229.98232.230.13509.81
8072007.03.27 04:30sell4040.01232.55234.45232.20
8082007.03.27 09:01t/p4040.01232.20234.45232.200.29510.10
8092007.03.27 10:00sell4050.01232.11234.01231.76
8102007.03.27 10:00sell4060.02232.32234.04231.97
8112007.03.27 11:00sell4070.04232.56234.10232.21
8122007.03.27 12:31close4070.04232.25234.10232.211.04511.14
8132007.03.27 12:31close4060.02232.22234.04231.970.16511.30
8142007.03.27 12:31close4050.01232.23234.01231.76-0.10511.20
8152007.03.28 02:00sell4080.01230.72232.62230.37
8162007.03.28 02:03sell4090.02231.75233.47231.40
8172007.03.28 02:24t/p4090.02231.40233.47231.400.59511.79
8182007.03.28 02:24sell4100.02231.75233.47231.40
8192007.03.28 02:25t/p4100.02231.40233.47231.400.59512.38
8202007.03.28 02:25sell4110.02231.75233.47231.40
8212007.03.28 02:26t/p4110.02231.40233.47231.400.59512.97
8222007.03.28 02:26sell4120.02231.77233.49231.42
8232007.03.28 02:27t/p4120.02231.42233.49231.420.58513.55
8242007.03.28 02:27sell4130.02231.79233.51231.44
8252007.03.28 02:28t/p4130.02231.44233.51231.440.59514.14
8262007.03.28 02:28sell4140.02231.77233.49231.42
8272007.03.28 02:29t/p4140.02231.42233.49231.420.58514.72
8282007.03.28 02:29sell4150.02231.74233.46231.39
8292007.03.28 02:29t/p4150.02231.39233.46231.390.58515.30
8302007.03.28 02:30sell4160.02231.74233.46231.39
8312007.03.28 02:32t/p4160.02231.39233.46231.390.58515.88
8322007.03.28 02:32sell4170.02231.74233.46231.39
8332007.03.28 02:33t/p4170.02231.39233.46231.390.58516.46
8342007.03.28 02:33sell4180.02231.72233.44231.37
8352007.03.28 02:35t/p4180.02231.37233.44231.370.59517.05
8362007.03.28 02:35sell4190.02231.71233.43231.36
8372007.03.28 02:38t/p4190.02231.36233.43231.360.58517.63
8382007.03.28 02:38sell4200.02231.72233.44231.37
8392007.03.28 02:42t/p4200.02231.37233.44231.370.59518.22
8402007.03.28 02:42sell4210.02231.79233.51231.44
8412007.03.28 02:53t/p4210.02231.44233.51231.440.59518.81
8422007.03.28 02:53sell4220.02231.57233.29231.22
8432007.03.28 02:54t/p4220.02231.22233.29231.220.59519.40
8442007.03.28 02:54sell4230.02231.53233.25231.18
8452007.03.28 02:55t/p4230.02231.18233.25231.180.59519.99
8462007.03.28 02:55sell4240.02231.59233.31231.24
8472007.03.28 02:57t/p4240.02231.24233.31231.240.59520.58
8482007.03.28 02:57sell4250.02231.64233.36231.29
8492007.03.28 02:59t/p4250.02231.29233.36231.290.58521.16
8502007.03.28 03:04sell4260.02230.90232.62230.55
8512007.03.28 03:04sell4270.04231.65233.19231.30
8522007.03.28 03:07t/p4270.04231.30233.19231.301.17522.33
8532007.03.28 03:07sell4280.04231.60233.14231.25
8542007.03.28 03:09t/p4280.04231.25233.14231.251.17523.50
8552007.03.28 03:09sell4290.04231.43232.97231.08
8562007.03.28 03:13t/p4290.04231.08232.97231.081.17524.67
8572007.03.28 03:13sell4300.04231.39232.93231.04
8582007.03.28 03:16t/p4300.04231.04232.93231.041.17525.84
8592007.03.28 03:16sell4310.04231.40232.94231.05
8602007.03.28 03:19t/p4310.04231.05232.94231.051.17527.01
8612007.03.28 03:19sell4320.04231.22232.76230.87
8622007.03.28 03:30t/p4320.04230.87232.76230.871.17528.18
8632007.03.28 03:30close4260.02230.81232.62230.550.15528.33
8642007.03.28 03:30close4080.01230.82232.62230.37-0.08528.25
8652007.03.28 05:00sell4330.01230.23232.13229.88
8662007.03.28 05:02sell4340.02230.77232.49230.42
8672007.03.28 05:11t/p4340.02230.42232.49230.420.59528.84
8682007.03.28 05:11sell4350.02230.79232.51230.44
8692007.03.28 05:15t/p4350.02230.44232.51230.440.59529.43
8702007.03.28 05:15sell4360.02230.85232.57230.50
8712007.03.28 05:17t/p4360.02230.50232.57230.500.59530.02
8722007.03.28 05:17sell4370.02230.82232.54230.47
8732007.03.28 05:29t/p4370.02230.47232.54230.470.59530.61
8742007.03.28 05:36sell4380.02230.72232.44230.37
8752007.03.28 06:00t/p4380.02230.37232.44230.370.58531.19
8762007.03.28 06:00close4330.01230.37232.13229.88-0.11531.08
8772007.03.29 04:00buy4390.01230.37228.47230.72
8782007.03.29 04:59buy4400.02230.07228.35230.42
8792007.03.29 06:59t/p4400.02230.42228.35230.420.59531.67
8802007.03.29 06:59close4390.01230.67228.47230.720.25531.92
8812007.03.30 02:00sell4410.01231.13233.03230.78
8822007.03.30 02:00sell4420.02231.80233.52231.45
8832007.03.30 02:01t/p4420.02231.45233.52231.450.58532.50
8842007.03.30 02:01sell4430.02231.80233.52231.45
8852007.03.30 02:02t/p4430.02231.45233.52231.450.58533.08
8862007.03.30 02:02sell4440.02231.79233.51231.44
8872007.03.30 02:03t/p4440.02231.44233.51231.440.59533.67
8882007.03.30 02:03sell4450.02231.83233.55231.48
8892007.03.30 02:04t/p4450.02231.48233.55231.480.58534.25
8902007.03.30 02:04sell4460.02231.80233.52231.45
8912007.03.30 02:06t/p4460.02231.45233.52231.450.58534.83
8922007.03.30 02:06sell4470.02231.82233.54231.47
8932007.03.30 02:07t/p4470.02231.47233.54231.470.59535.42
8942007.03.30 02:07sell4480.02231.80233.52231.45
8952007.03.30 02:09t/p4480.02231.45233.52231.450.58536.00
8962007.03.30 02:09sell4490.02231.80233.52231.45
8972007.03.30 02:11t/p4490.02231.45233.52231.450.58536.58
8982007.03.30 02:11sell4500.02231.85233.57231.50
8992007.03.30 02:13t/p4500.02231.50233.57231.500.59537.17
9002007.03.30 02:13sell4510.02231.87233.59231.52
9012007.03.30 02:16t/p4510.02231.52233.59231.520.59537.76
9022007.03.30 02:16sell4520.02231.79233.51231.44
9032007.03.30 02:17t/p4520.02231.44233.51231.440.59538.35
9042007.03.30 02:17sell4530.02231.81233.53231.46
9052007.03.30 02:19t/p4530.02231.46233.53231.460.59538.94
9062007.03.30 02:19sell4540.02231.80233.52231.45
9072007.03.30 02:20t/p4540.02231.45233.52231.450.58539.52
9082007.03.30 02:20sell4550.02231.75233.47231.40
9092007.03.30 02:21t/p4550.02231.40233.47231.400.59540.11
9102007.03.30 02:21sell4560.02231.75233.47231.40
9112007.03.30 02:22t/p4560.02231.40233.47231.400.59540.70
9122007.03.30 02:22sell4570.02231.77233.49231.42
9132007.03.30 02:23t/p4570.02231.42233.49231.420.58541.28
9142007.03.30 02:23sell4580.02231.76233.48231.41
9152007.03.30 02:24t/p4580.02231.41233.48231.410.59541.87
9162007.03.30 02:24sell4590.02231.74233.46231.39
9172007.03.30 02:25t/p4590.02231.39233.46231.390.58542.45
9182007.03.30 02:25sell4600.02231.73233.45231.38
9192007.03.30 02:26t/p4600.02231.38233.45231.380.59543.04
9202007.03.30 02:26sell4610.02231.76233.48231.41
9212007.03.30 02:29t/p4610.02231.41233.48231.410.59543.63
9222007.03.30 02:29sell4620.02231.62233.34231.27
9232007.03.30 02:29t/p4620.02231.27233.34231.270.59544.22
9242007.03.30 02:30sell4630.02231.64233.36231.29
9252007.03.30 02:31t/p4630.02231.29233.36231.290.58544.80
9262007.03.30 02:31sell4640.02231.60233.32231.25
9272007.03.30 02:32t/p4640.02231.25233.32231.250.59545.39
9282007.03.30 02:32sell4650.02231.60233.32231.25
9292007.03.30 02:33t/p4650.02231.25233.32231.250.59545.98
9302007.03.30 02:33sell4660.02231.60233.32231.25
9312007.03.30 02:34t/p4660.02231.25233.32231.250.59546.57
9322007.03.30 02:34sell4670.02231.53233.25231.18
9332007.03.30 02:35t/p4670.02231.18233.25231.180.59547.16
9342007.03.30 02:35sell4680.02231.48233.20231.13
9352007.03.30 02:37sell4690.04231.67233.21231.32
9362007.03.30 02:39t/p4690.04231.32233.21231.321.17548.33
9372007.03.30 02:59t/p4680.02231.13233.20231.130.59548.92
9382007.03.30 02:59close4410.01231.11233.03230.780.02548.94
9392007.03.30 06:30sell4700.01231.08232.98230.73
9402007.03.30 06:30sell4710.02231.41233.13231.06
9412007.03.30 07:42t/p4710.02231.06233.13231.060.59549.53
9422007.03.30 07:42close4700.01231.06232.98230.730.02549.55
9432007.04.02 09:30buy4720.01232.48230.58232.83
9442007.04.02 10:30buy4730.02232.29230.57232.64
9452007.04.02 11:59t/p4730.02232.64230.57232.640.59550.14
9462007.04.02 11:59close4720.01232.69230.58232.830.17550.31
9472007.04.03 04:00buy4740.01233.41231.51233.76
9482007.04.03 04:08buy4750.02233.17231.45233.52
9492007.04.03 05:29t/p4750.02233.52231.45233.520.59550.90
9502007.04.03 05:29close4740.01233.59231.51233.760.15551.05
9512007.04.03 06:30buy4760.01234.09232.19234.44
9522007.04.03 08:00t/p4760.01234.44232.19234.440.29551.34
9532007.04.04 02:00sell4770.01234.09235.99233.74
9542007.04.04 02:00sell4780.02234.42236.14234.07
9552007.04.04 04:59sell4790.04234.67236.21234.32
9562007.04.04 14:42t/p4790.04234.32236.21234.321.18552.52
9572007.04.04 14:42close4780.02234.32236.14234.070.16552.68
9582007.04.04 14:42close4770.01234.31235.99233.74-0.18552.50
9592007.04.05 03:00sell4800.01234.13236.03233.78
9602007.04.05 03:02sell4810.02234.41236.13234.06
9612007.04.05 07:29sell4820.04234.65236.19234.30
9622007.04.05 09:59t/p4820.04234.30236.19234.301.17553.67
9632007.04.05 09:59close4810.02234.30236.13234.060.19553.86
9642007.04.05 10:00close4800.01234.29236.03233.78-0.14553.72
9652007.04.06 03:30buy4830.01234.12232.22234.47
9662007.04.06 06:38buy4840.02233.93232.21234.28
9672007.04.06 12:32t/p4840.02234.28232.21234.280.59554.31
9682007.04.06 12:32close4830.01234.28232.22234.470.14554.45