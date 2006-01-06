|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2007.04.05 00:00 (2006.01.01 - 2007.04.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=170; Lots=7; TrailingStop=0; MACDOpenLevel=1; MACDCloseLevel=1; MATrendPeriod=12;
|Bars in test
|12748
|Ticks modelled
|961475
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|123100.73
|Gross profit
|309991.38
|Gross loss
|-186890.65
|Profit factor
|1.66
|Expected payoff
|866.91
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|33674.08 (35.91%)
|Relative drawdown
|53.08% (22844.92)
|Total trades
|142
|Short positions (won %)
|70 (68.57%)
|Long positions (won %)
|72 (73.61%)
|Profit trades (% of total)
|101 (71.13%)
|Loss trades (% of total)
|41 (28.87%)
|Largest
|profit trade
|11820.43
|loss trade
|-22907.66
|Average
|profit trade
|3069.22
|loss trade
|-4558.31
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (46092.05)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-33674.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|46092.05 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-33674.08 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.06 01:00
|sell
|1
|7.00
|1.2099
|0.0000
|1.1929
|2
|2006.01.09 22:00
|close
|1
|7.00
|1.2086
|0.0000
|1.1929
|936.72
|10936.72
|3
|2006.01.09 22:04
|buy
|2
|7.00
|1.2088
|0.0000
|1.2258
|4
|2006.01.12 07:00
|close
|2
|7.00
|1.2139
|0.0000
|1.2258
|3371.03
|14307.75
|5
|2006.01.16 07:07
|sell
|3
|7.00
|1.2139
|0.0000
|1.1969
|6
|2006.01.17 08:00
|close
|3
|7.00
|1.2118
|0.0000
|1.1969
|1496.70
|15804.45
|7
|2006.01.17 08:00
|buy
|4
|7.00
|1.2121
|0.0000
|1.2291
|8
|2006.01.18 18:00
|close
|4
|7.00
|1.2101
|0.0000
|1.2291
|-1439.79
|14364.66
|9
|2006.01.18 18:00
|sell
|5
|7.00
|1.2080
|0.0000
|1.1910
|10
|2006.01.19 16:42
|close
|5
|7.00
|1.2117
|0.0000
|1.1910
|-2509.91
|11854.75
|11
|2006.01.19 16:43
|buy
|6
|7.00
|1.2116
|0.0000
|1.2286
|12
|2006.01.23 12:59
|t/p
|6
|7.00
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|11820.41
|23675.16
|13
|2006.01.25 16:00
|sell
|7
|7.00
|1.2256
|0.0000
|1.2086
|14
|2006.01.26 06:00
|close
|7
|7.00
|1.2251
|0.0000
|1.2086
|430.16
|24105.31
|15
|2006.01.26 06:59
|buy
|8
|7.00
|1.2260
|0.0000
|1.2430
|16
|2006.02.01 02:00
|close
|8
|7.00
|1.2149
|0.0000
|1.2430
|-7929.15
|16176.17
|17
|2006.02.01 02:00
|sell
|9
|7.00
|1.2143
|0.0000
|1.1973
|18
|2006.02.02 04:00
|close
|9
|7.00
|1.2075
|0.0000
|1.1973
|4840.23
|21016.39
|19
|2006.02.03 07:00
|sell
|10
|7.00
|1.2087
|0.0000
|1.1917
|20
|2006.02.06 00:00
|close
|10
|7.00
|1.2037
|0.0000
|1.1917
|3526.68
|24543.07
|21
|2006.02.06 00:03
|buy
|11
|7.00
|1.2033
|0.0000
|1.2203
|22
|2006.02.09 16:00
|close
|11
|7.00
|1.1967
|0.0000
|1.2203
|-4818.92
|19724.16
|23
|2006.02.09 16:00
|sell
|12
|7.00
|1.1968
|0.0000
|1.1798
|24
|2006.02.13 07:00
|close
|12
|7.00
|1.1900
|0.0000
|1.1798
|4813.44
|24537.59
|25
|2006.02.14 21:00
|buy
|13
|7.00
|1.1908
|0.0000
|1.2078
|26
|2006.02.15 09:10
|close
|13
|7.00
|1.1911
|0.0000
|1.2078
|170.21
|24707.81
|27
|2006.02.15 09:10
|sell
|14
|7.00
|1.1910
|0.0000
|1.1740
|28
|2006.02.16 07:00
|close
|14
|7.00
|1.1887
|0.0000
|1.1740
|1690.15
|26397.95
|29
|2006.02.16 07:43
|buy
|15
|7.00
|1.1889
|0.0000
|1.2059
|30
|2006.02.20 10:00
|close
|15
|7.00
|1.1935
|0.0000
|1.2059
|3140.49
|29538.44
|31
|2006.02.20 10:00
|sell
|16
|7.00
|1.1933
|0.0000
|1.1763
|32
|2006.02.21 19:58
|close
|16
|7.00
|1.1920
|0.0000
|1.1763
|936.73
|30475.17
|33
|2006.02.21 19:58
|buy
|17
|7.00
|1.1921
|0.0000
|1.2091
|34
|2006.02.23 18:00
|close
|17
|7.00
|1.1921
|0.0000
|1.2091
|-159.15
|30316.02
|35
|2006.02.23 18:00
|sell
|18
|7.00
|1.1920
|0.0000
|1.1750
|36
|2006.02.27 06:00
|close
|18
|7.00
|1.1867
|0.0000
|1.1750
|3763.44
|34079.46
|37
|2006.02.27 06:00
|buy
|19
|7.00
|1.1874
|0.0000
|1.2044
|38
|2006.03.01 07:00
|close
|19
|7.00
|1.1929
|0.0000
|1.2044
|3770.42
|37849.87
|39
|2006.03.01 07:01
|sell
|20
|7.00
|1.1928
|0.0000
|1.1758
|40
|2006.03.07 23:00
|close
|20
|7.00
|1.1880
|0.0000
|1.1758
|3520.34
|41370.22
|41
|2006.03.09 08:00
|sell
|21
|7.00
|1.1919
|0.0000
|1.1749
|42
|2006.03.10 07:40
|close
|21
|7.00
|1.1912
|0.0000
|1.1749
|516.73
|41886.95
|43
|2006.03.10 07:42
|buy
|22
|7.00
|1.1912
|0.0000
|1.2082
|44
|2006.03.13 12:00
|close
|22
|7.00
|1.1929
|0.0000
|1.2082
|1150.22
|43037.17
|45
|2006.03.13 12:00
|sell
|23
|7.00
|1.1927
|0.0000
|1.1757
|46
|2006.03.21 12:00
|close
|23
|7.00
|1.2145
|0.0000
|1.1757
|-15046.23
|27990.94
|47
|2006.03.21 12:32
|buy
|24
|7.00
|1.2147
|0.0000
|1.2317
|48
|2006.03.27 11:00
|close
|24
|7.00
|1.2039
|0.0000
|1.2317
|-7798.69
|20192.25
|49
|2006.03.27 11:00
|sell
|25
|7.00
|1.2036
|0.0000
|1.1866
|50
|2006.03.28 09:00
|close
|25
|7.00
|1.2019
|0.0000
|1.1866
|1216.75
|21409.00
|51
|2006.03.28 09:00
|buy
|26
|7.00
|1.2016
|0.0000
|1.2186
|52
|2006.03.28 21:00
|close
|26
|7.00
|1.2064
|0.0000
|1.2186
|3359.97
|24768.97
|53
|2006.03.28 21:00
|sell
|27
|7.00
|1.2064
|0.0000
|1.1894
|54
|2006.03.29 12:00
|close
|27
|7.00
|1.2005
|0.0000
|1.1894
|4156.77
|28925.74
|55
|2006.03.29 12:07
|buy
|28
|7.00
|1.2011
|0.0000
|1.2181
|56
|2006.03.31 05:00
|close
|28
|7.00
|1.2163
|0.0000
|1.2181
|10480.85
|39406.59
|57
|2006.04.03 15:54
|buy
|29
|7.00
|1.2072
|0.0000
|1.2242
|58
|2006.04.04 09:00
|close
|29
|7.00
|1.2121
|0.0000
|1.2242
|3390.21
|42796.80
|59
|2006.04.04 09:00
|sell
|30
|7.00
|1.2121
|0.0000
|1.1951
|60
|2006.04.07 09:00
|close
|30
|7.00
|1.2208
|0.0000
|1.1951
|-5956.38
|36840.41
|61
|2006.04.10 21:36
|buy
|31
|7.00
|1.2105
|0.0000
|1.2275
|62
|2006.04.12 09:00
|close
|31
|7.00
|1.2151
|0.0000
|1.2275
|3140.43
|39980.84
|63
|2006.04.12 09:00
|sell
|32
|7.00
|1.2146
|0.0000
|1.1976
|64
|2006.04.13 02:00
|close
|32
|7.00
|1.2115
|0.0000
|1.1976
|2250.14
|42230.98
|65
|2006.04.13 19:25
|buy
|33
|7.00
|1.2109
|0.0000
|1.2279
|66
|2006.04.17 16:52
|t/p
|33
|7.00
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|11820.43
|54051.40
|67
|2006.04.20 03:00
|sell
|34
|7.00
|1.2352
|0.0000
|1.2182
|68
|2006.04.21 06:59
|close
|34
|7.00
|1.2314
|0.0000
|1.2182
|2686.75
|56738.15
|69
|2006.04.21 10:04
|buy
|35
|7.00
|1.2312
|0.0000
|1.2482
|70
|2006.04.24 06:00
|close
|35
|7.00
|1.2342
|0.0000
|1.2482
|2060.25
|58798.40
|71
|2006.04.24 06:00
|sell
|36
|7.00
|1.2341
|0.0000
|1.2171
|72
|2006.05.02 09:45
|close
|36
|7.00
|1.2605
|0.0000
|1.2171
|-18266.29
|40532.12
|73
|2006.05.02 09:46
|buy
|37
|7.00
|1.2606
|0.0000
|1.2776
|74
|2006.05.02 21:00
|close
|37
|7.00
|1.2620
|0.0000
|1.2776
|979.96
|41512.08
|75
|2006.05.02 21:40
|sell
|38
|7.00
|1.2621
|0.0000
|1.2451
|76
|2006.05.04 16:00
|close
|38
|7.00
|1.2641
|0.0000
|1.2451
|-1293.13
|40218.94
|77
|2006.05.04 16:00
|buy
|39
|7.00
|1.2640
|0.0000
|1.2810
|78
|2006.05.05 05:00
|close
|39
|7.00
|1.2689
|0.0000
|1.2810
|3390.19
|43609.14
|79
|2006.05.08 16:00
|sell
|40
|7.00
|1.2748
|0.0000
|1.2578
|80
|2006.05.09 12:00
|close
|40
|7.00
|1.2698
|0.0000
|1.2578
|3526.72
|47135.85
|81
|2006.05.09 13:08
|buy
|41
|7.00
|1.2695
|0.0000
|1.2865
|82
|2006.05.10 06:00
|close
|41
|7.00
|1.2759
|0.0000
|1.2865
|4440.22
|51576.08
|83
|2006.05.10 15:20
|sell
|42
|7.00
|1.2776
|0.0000
|1.2606
|84
|2006.05.11 15:31
|close
|42
|7.00
|1.2758
|0.0000
|1.2606
|1340.19
|52916.26
|85
|2006.05.11 15:31
|buy
|43
|7.00
|1.2758
|0.0000
|1.2928
|86
|2006.05.12 06:00
|close
|43
|7.00
|1.2853
|0.0000
|1.2928
|6610.21
|59526.48
|87
|2006.05.12 16:16
|sell
|44
|7.00
|1.2879
|0.0000
|1.2709
|88
|2006.05.16 03:00
|close
|44
|7.00
|1.2810
|0.0000
|1.2709
|4883.44
|64409.92
|89
|2006.05.16 03:43
|buy
|45
|7.00
|1.2815
|0.0000
|1.2985
|90
|2006.05.17 04:00
|close
|45
|7.00
|1.2840
|0.0000
|1.2985
|1710.25
|66120.17
|91
|2006.05.17 16:00
|sell
|46
|7.00
|1.2840
|0.0000
|1.2670
|92
|2006.05.18 04:00
|close
|46
|7.00
|1.2762
|0.0000
|1.2670
|5540.17
|71660.34
|93
|2006.05.18 04:10
|buy
|47
|7.00
|1.2765
|0.0000
|1.2935
|94
|2006.05.19 07:00
|close
|47
|7.00
|1.2831
|0.0000
|1.2935
|4580.24
|76240.58
|95
|2006.05.19 07:02
|sell
|48
|7.00
|1.2833
|0.0000
|1.2663
|96
|2006.05.19 21:00
|close
|48
|7.00
|1.2777
|0.0000
|1.2663
|3920.01
|80160.59
|97
|2006.05.19 21:03
|buy
|49
|7.00
|1.2777
|0.0000
|1.2947
|98
|2006.05.23 06:00
|close
|49
|7.00
|1.2866
|0.0000
|1.2947
|6150.41
|86310.99
|99
|2006.05.24 09:41
|buy
|50
|7.00
|1.2829
|0.0000
|1.2999
|100
|2006.05.26 05:00
|close
|50
|7.00
|1.2781
|0.0000
|1.2999
|-3519.11
|82791.88
|101
|2006.05.26 05:02
|sell
|51
|7.00
|1.2783
|0.0000
|1.2613
|102
|2006.05.29 03:00
|close
|51
|7.00
|1.2751
|0.0000
|1.2613
|2266.75
|85058.63
|103
|2006.05.29 03:41
|buy
|52
|7.00
|1.2749
|0.0000
|1.2919
|104
|2006.05.30 22:00
|close
|52
|7.00
|1.2874
|0.0000
|1.2919
|8710.18
|93768.82
|105
|2006.06.01 17:00
|buy
|53
|7.00
|1.2818
|0.0000
|1.2988
|106
|2006.06.02 09:13
|close
|53
|7.00
|1.2796
|0.0000
|1.2988
|-1579.86
|92188.96
|107
|2006.06.02 09:13
|sell
|54
|7.00
|1.2796
|0.0000
|1.2626
|108
|2006.06.06 10:00
|close
|54
|7.00
|1.2928
|0.0000
|1.2626
|-9186.56
|83002.40
|109
|2006.06.06 10:00
|buy
|55
|7.00
|1.2919
|0.0000
|1.3089
|110
|2006.06.15 00:00
|close
|55
|7.00
|1.2598
|0.0000
|1.3089
|-22907.66
|60094.74
|111
|2006.06.15 18:00
|sell
|56
|7.00
|1.2616
|0.0000
|1.2446
|112
|2006.06.19 15:00
|close
|56
|7.00
|1.2595
|0.0000
|1.2446
|1523.44
|61618.18
|113
|2006.06.19 21:41
|buy
|57
|7.00
|1.2581
|0.0000
|1.2751
|114
|2006.06.22 02:00
|close
|57
|7.00
|1.2660
|0.0000
|1.2751
|5331.06
|66949.24
|115
|2006.06.27 09:02
|sell
|58
|7.00
|1.2594
|0.0000
|1.2424
|116
|2006.06.28 23:00
|close
|58
|7.00
|1.2554
|0.0000
|1.2424
|2826.73
|69775.97
|117
|2006.06.28 23:00
|buy
|59
|7.00
|1.2558
|0.0000
|1.2728
|118
|2006.06.30 12:00
|close
|59
|7.00
|1.2711
|0.0000
|1.2728
|10550.87
|80326.84
|119
|2006.07.07 06:00
|sell
|60
|7.00
|1.2769
|0.0000
|1.2599
|120
|2006.07.11 01:00
|close
|60
|7.00
|1.2744
|0.0000
|1.2599
|1803.51
|82130.35
|121
|2006.07.11 10:00
|buy
|61
|7.00
|1.2740
|0.0000
|1.2910
|122
|2006.07.12 06:00
|close
|61
|7.00
|1.2761
|0.0000
|1.2910
|1430.20
|83560.55
|123
|2006.07.12 06:00
|sell
|62
|7.00
|1.2760
|0.0000
|1.2590
|124
|2006.07.13 01:00
|close
|62
|7.00
|1.2705
|0.0000
|1.2590
|3930.18
|87490.73
|125
|2006.07.13 01:00
|buy
|63
|7.00
|1.2714
|0.0000
|1.2884
|126
|2006.07.20 08:00
|close
|63
|7.00
|1.2606
|0.0000
|1.2884
|-7838.47
|79652.26
|127
|2006.07.24 03:02
|sell
|64
|7.00
|1.2659
|0.0000
|1.2489
|128
|2006.07.24 20:00
|close
|64
|7.00
|1.2633
|0.0000
|1.2489
|1820.00
|81472.26
|129
|2006.07.25 06:08
|buy
|65
|7.00
|1.2627
|0.0000
|1.2797
|130
|2006.07.27 10:00
|close
|65
|7.00
|1.2730
|0.0000
|1.2797
|7050.82
|88523.08
|131
|2006.07.28 12:00
|buy
|66
|7.00
|1.2700
|0.0000
|1.2870
|132
|2006.07.31 05:00
|close
|66
|7.00
|1.2749
|0.0000
|1.2870
|3390.25
|91913.33
|133
|2006.08.01 13:11
|buy
|67
|7.00
|1.2770
|0.0000
|1.2940
|134
|2006.08.02 07:00
|close
|67
|7.00
|1.2821
|0.0000
|1.2940
|3530.18
|95443.51
|135
|2006.08.03 14:00
|buy
|68
|7.00
|1.2780
|0.0000
|1.2950
|136
|2006.08.04 04:00
|close
|68
|7.00
|1.2801
|0.0000
|1.2950
|1430.21
|96873.72
|137
|2006.08.04 05:00
|sell
|69
|7.00
|1.2795
|0.0000
|1.2625
|138
|2006.08.08 09:00
|close
|69
|7.00
|1.2833
|0.0000
|1.2625
|-2606.55
|94267.17
|139
|2006.08.08 09:00
|buy
|70
|7.00
|1.2833
|0.0000
|1.3003
|140
|2006.08.09 22:00
|close
|70
|7.00
|1.2860
|0.0000
|1.3003
|1850.20
|96117.38
|141
|2006.08.09 22:00
|sell
|71
|7.00
|1.2860
|0.0000
|1.2690
|142
|2006.08.11 02:00
|close
|71
|7.00
|1.2795
|0.0000
|1.2690
|4656.89
|100774.26
|143
|2006.08.14 02:46
|buy
|72
|7.00
|1.2742
|0.0000
|1.2912
|144
|2006.08.16 03:00
|close
|72
|7.00
|1.2787
|0.0000
|1.2912
|3070.40
|103844.66
|145
|2006.08.17 15:13
|sell
|73
|7.00
|1.2863
|0.0000
|1.2693
|146
|2006.08.18 09:00
|close
|73
|7.00
|1.2839
|0.0000
|1.2693
|1706.72
|105551.38
|147
|2006.08.18 09:00
|buy
|74
|7.00
|1.2837
|0.0000
|1.3007
|148
|2006.08.21 20:00
|close
|74
|7.00
|1.2902
|0.0000
|1.3007
|4510.24
|110061.62
|149
|2006.08.21 21:00
|sell
|75
|7.00
|1.2898
|0.0000
|1.2728
|150
|2006.08.23 01:00
|close
|75
|7.00
|1.2808
|0.0000
|1.2728
|6353.44
|116415.06
|151
|2006.08.24 09:03
|buy
|76
|7.00
|1.2781
|0.0000
|1.2951
|152
|2006.08.28 17:00
|close
|76
|7.00
|1.2789
|0.0000
|1.2951
|480.46
|116895.51
|153
|2006.08.28 17:00
|sell
|77
|7.00
|1.2790
|0.0000
|1.2620
|154
|2006.09.01 04:00
|close
|77
|7.00
|1.2816
|0.0000
|1.2620
|-1659.69
|115235.83
|155
|2006.09.01 07:45
|buy
|78
|7.00
|1.2813
|0.0000
|1.2983
|156
|2006.09.04 10:00
|close
|78
|7.00
|1.2852
|0.0000
|1.2983
|2690.19
|117926.02
|157
|2006.09.04 10:00
|sell
|79
|7.00
|1.2849
|0.0000
|1.2679
|158
|2006.09.05 22:00
|close
|79
|7.00
|1.2821
|0.0000
|1.2679
|1986.72
|119912.74
|159
|2006.09.05 22:34
|buy
|80
|7.00
|1.2822
|0.0000
|1.2992
|160
|2006.09.11 20:34
|close
|80
|7.00
|1.2696
|0.0000
|1.2992
|-9058.66
|110854.08
|161
|2006.09.11 20:35
|sell
|81
|7.00
|1.2696
|0.0000
|1.2526
|162
|2006.09.13 07:00
|close
|81
|7.00
|1.2689
|0.0000
|1.2526
|543.44
|111397.51
|163
|2006.09.13 07:10
|buy
|82
|7.00
|1.2692
|0.0000
|1.2862
|164
|2006.09.15 00:00
|close
|82
|7.00
|1.2724
|0.0000
|1.2862
|2080.81
|113478.32
|165
|2006.09.15 00:01
|sell
|83
|7.00
|1.2723
|0.0000
|1.2553
|166
|2006.09.18 02:53
|close
|83
|7.00
|1.2654
|0.0000
|1.2553
|4856.71
|118335.03
|167
|2006.09.19 09:00
|sell
|84
|7.00
|1.2707
|0.0000
|1.2537
|168
|2006.09.20 04:59
|close
|84
|7.00
|1.2682
|0.0000
|1.2537
|1776.70
|120111.73
|169
|2006.09.21 00:59
|sell
|85
|7.00
|1.2685
|0.0000
|1.2515
|170
|2006.09.26 03:00
|close
|85
|7.00
|1.2757
|0.0000
|1.2515
|-4959.84
|115151.89
|171
|2006.09.26 03:01
|buy
|86
|7.00
|1.2760
|0.0000
|1.2930
|172
|2006.09.28 11:11
|close
|86
|7.00
|1.2714
|0.0000
|1.2930
|-3379.14
|111772.75
|173
|2006.09.28 11:11
|sell
|87
|7.00
|1.2714
|0.0000
|1.2544
|174
|2006.09.29 02:00
|close
|87
|7.00
|1.2708
|0.0000
|1.2544
|446.72
|112219.47
|175
|2006.09.29 02:00
|buy
|88
|7.00
|1.2709
|0.0000
|1.2879
|176
|2006.10.03 02:00
|close
|88
|7.00
|1.2740
|0.0000
|1.2879
|2090.45
|114309.92
|177
|2006.10.04 10:00
|buy
|89
|7.00
|1.2735
|0.0000
|1.2905
|178
|2006.10.13 11:00
|close
|89
|7.00
|1.2565
|0.0000
|1.2905
|-12337.66
|101972.26
|179
|2006.10.13 11:00
|sell
|90
|7.00
|1.2555
|0.0000
|1.2385
|180
|2006.10.16 06:21
|close
|90
|7.00
|1.2505
|0.0000
|1.2385
|3526.69
|105498.94
|181
|2006.10.17 08:04
|sell
|91
|7.00
|1.2531
|0.0000
|1.2361
|182
|2006.10.18 23:00
|close
|91
|7.00
|1.2535
|0.0000
|1.2361
|-253.25
|105245.69
|183
|2006.10.18 23:00
|buy
|92
|7.00
|1.2534
|0.0000
|1.2704
|184
|2006.10.20 06:00
|close
|92
|7.00
|1.2636
|0.0000
|1.2704
|6980.81
|112226.50
|185
|2006.10.25 10:00
|sell
|93
|7.00
|1.2559
|0.0000
|1.2389
|186
|2006.10.31 16:59
|close
|93
|7.00
|1.2718
|0.0000
|1.2389
|-10969.69
|101256.82
|187
|2006.10.31 16:59
|buy
|94
|7.00
|1.2717
|0.0000
|1.2887
|188
|2006.11.01 05:00
|close
|94
|7.00
|1.2762
|0.0000
|1.2887
|3110.21
|104367.03
|189
|2006.11.01 19:15
|sell
|95
|7.00
|1.2762
|0.0000
|1.2592
|190
|2006.11.06 01:00
|close
|95
|7.00
|1.2719
|0.0000
|1.2592
|3143.64
|107510.67
|191
|2006.11.07 22:00
|sell
|96
|7.00
|1.2767
|0.0000
|1.2597
|192
|2006.11.09 06:59
|close
|96
|7.00
|1.2771
|0.0000
|1.2597
|-173.12
|107337.54
|193
|2006.11.13 09:00
|sell
|97
|7.00
|1.2858
|0.0000
|1.2688
|194
|2006.11.14 02:00
|close
|97
|7.00
|1.2823
|0.0000
|1.2688
|2476.71
|109814.25
|195
|2006.11.15 07:00
|buy
|98
|7.00
|1.2818
|0.0000
|1.2988
|196
|2006.11.16 08:08
|close
|98
|7.00
|1.2819
|0.0000
|1.2988
|-49.36
|109764.89
|197
|2006.11.16 08:08
|sell
|99
|7.00
|1.2819
|0.0000
|1.2649
|198
|2006.11.17 11:00
|close
|99
|7.00
|1.2792
|0.0000
|1.2649
|1916.72
|111681.61
|199
|2006.11.17 11:15
|buy
|100
|7.00
|1.2788
|0.0000
|1.2958
|200
|2006.11.20 10:00
|close
|100
|7.00
|1.2834
|0.0000
|1.2958
|3180.23
|114861.84
|201
|2006.11.20 10:00
|sell
|101
|7.00
|1.2831
|0.0000
|1.2661
|202
|2006.11.21 05:00
|close
|101
|7.00
|1.2821
|0.0000
|1.2661
|726.73
|115588.57
|203
|2006.11.21 08:25
|buy
|102
|7.00
|1.2823
|0.0000
|1.2993
|204
|2006.11.22 13:00
|close
|102
|7.00
|1.2863
|0.0000
|1.2993
|2760.24
|118348.81
|205
|2006.11.28 18:30
|sell
|103
|7.00
|1.3144
|0.0000
|1.2974
|206
|2006.11.30 03:05
|close
|103
|7.00
|1.3158
|0.0000
|1.2974
|-873.15
|117475.66
|207
|2006.11.30 03:06
|buy
|104
|7.00
|1.3165
|0.0000
|1.3335
|208
|2006.12.01 01:00
|close
|104
|7.00
|1.3239
|0.0000
|1.3335
|5140.19
|122615.85
|209
|2006.12.04 05:01
|sell
|105
|7.00
|1.3320
|0.0000
|1.3150
|210
|2006.12.06 18:00
|close
|105
|7.00
|1.3318
|0.0000
|1.3150
|193.45
|122809.30
|211
|2006.12.06 18:00
|buy
|106
|7.00
|1.3306
|0.0000
|1.3476
|212
|2006.12.12 09:00
|close
|106
|7.00
|1.3230
|0.0000
|1.3476
|-5558.67
|117250.63
|213
|2006.12.12 09:00
|sell
|107
|7.00
|1.3231
|0.0000
|1.3061
|214
|2006.12.14 03:00
|close
|107
|7.00
|1.3210
|0.0000
|1.3061
|1576.88
|118827.50
|215
|2006.12.15 14:30
|buy
|108
|7.00
|1.3172
|0.0000
|1.3342
|216
|2006.12.20 02:00
|close
|108
|7.00
|1.3204
|0.0000
|1.3342
|2120.62
|120948.12
|217
|2006.12.20 09:00
|sell
|109
|7.00
|1.3208
|0.0000
|1.3038
|218
|2006.12.21 05:00
|close
|109
|7.00
|1.3190
|0.0000
|1.3038
|1340.16
|122288.28
|219
|2006.12.21 05:00
|buy
|110
|7.00
|1.3192
|0.0000
|1.3362
|220
|2006.12.22 15:00
|close
|110
|7.00
|1.3190
|0.0000
|1.3362
|-179.79
|122108.49
|221
|2006.12.22 15:00
|sell
|111
|7.00
|1.3190
|0.0000
|1.3020
|222
|2006.12.26 13:01
|close
|111
|7.00
|1.3139
|0.0000
|1.3020
|3623.47
|125731.96
|223
|2006.12.27 02:00
|buy
|112
|7.00
|1.3114
|0.0000
|1.3284
|224
|2006.12.27 17:00
|close
|112
|7.00
|1.3123
|0.0000
|1.3284
|629.98
|126361.94
|225
|2006.12.27 17:00
|sell
|113
|7.00
|1.3123
|0.0000
|1.2953
|226
|2006.12.28 07:03
|close
|113
|7.00
|1.3129
|0.0000
|1.2953
|-339.88
|126022.06
|227
|2006.12.28 07:04
|buy
|114
|7.00
|1.3128
|0.0000
|1.3298
|228
|2006.12.28 22:00
|close
|114
|7.00
|1.3144
|0.0000
|1.3298
|1119.99
|127142.05
|229
|2006.12.28 22:01
|sell
|115
|7.00
|1.3144
|0.0000
|1.2974
|230
|2007.01.04 03:59
|close
|115
|7.00
|1.3174
|0.0000
|1.2974
|-1912.96
|125229.09
|231
|2007.01.09 11:00
|sell
|116
|7.00
|1.3029
|0.0000
|1.2859
|232
|2007.01.10 09:00
|close
|116
|7.00
|1.2989
|0.0000
|1.2859
|2826.72
|128055.81
|233
|2007.01.10 09:00
|buy
|117
|7.00
|1.2994
|0.0000
|1.3164
|234
|2007.01.15 16:00
|close
|117
|7.00
|1.2929
|0.0000
|1.3164
|-4749.00
|123306.81
|235
|2007.01.15 16:00
|sell
|118
|7.00
|1.2931
|0.0000
|1.2761
|236
|2007.01.17 05:00
|close
|118
|7.00
|1.2927
|0.0000
|1.2761
|333.44
|123640.25
|237
|2007.01.17 05:01
|buy
|119
|7.00
|1.2925
|0.0000
|1.3095
|238
|2007.01.18 03:00
|close
|119
|7.00
|1.2936
|0.0000
|1.3095
|650.65
|124290.90
|239
|2007.01.18 11:09
|sell
|120
|7.00
|1.2944
|0.0000
|1.2774
|240
|2007.01.22 20:49
|close
|120
|7.00
|1.2954
|0.0000
|1.2774
|-646.57
|123644.33
|241
|2007.01.22 20:50
|buy
|121
|7.00
|1.2955
|0.0000
|1.3125
|242
|2007.01.23 22:00
|close
|121
|7.00
|1.3022
|0.0000
|1.3125
|4650.21
|128294.54
|243
|2007.01.26 15:00
|buy
|122
|7.00
|1.2922
|0.0000
|1.3092
|244
|2007.01.30 08:00
|close
|122
|7.00
|1.2962
|0.0000
|1.3092
|2720.43
|131014.97
|245
|2007.01.30 08:08
|sell
|123
|7.00
|1.2956
|0.0000
|1.2786
|246
|2007.01.31 16:07
|close
|123
|7.00
|1.2976
|0.0000
|1.2786
|-1373.24
|129641.72
|247
|2007.01.31 16:08
|buy
|124
|7.00
|1.2977
|0.0000
|1.3147
|248
|2007.02.01 07:00
|close
|124
|7.00
|1.3031
|0.0000
|1.3147
|3660.63
|133302.35
|249
|2007.02.05 09:00
|buy
|125
|7.00
|1.2955
|0.0000
|1.3125
|250
|2007.02.07 05:29
|close
|125
|7.00
|1.2980
|0.0000
|1.3125
|1670.43
|134972.78
|251
|2007.02.16 19:00
|buy
|126
|7.00
|1.3135
|0.0000
|1.3305
|252
|2007.02.19 09:12
|close
|126
|7.00
|1.3141
|0.0000
|1.3305
|380.22
|135353.00
|253
|2007.02.19 09:14
|sell
|127
|7.00
|1.3141
|0.0000
|1.2971
|254
|2007.02.21 01:59
|close
|127
|7.00
|1.3150
|0.0000
|1.2971
|-576.54
|134776.46
|255
|2007.02.21 22:00
|buy
|128
|7.00
|1.3143
|0.0000
|1.3313
|256
|2007.02.26 07:07
|close
|128
|7.00
|1.3177
|0.0000
|1.3313
|2181.08
|136957.54
|257
|2007.02.26 08:00
|sell
|129
|7.00
|1.3176
|0.0000
|1.3006
|258
|2007.02.28 17:20
|close
|129
|7.00
|1.3222
|0.0000
|1.3006
|-3166.55
|133790.99
|259
|2007.02.28 17:20
|buy
|130
|7.00
|1.3221
|0.0000
|1.3391
|260
|2007.03.01 06:00
|close
|130
|7.00
|1.3221
|0.0000
|1.3391
|-119.36
|133671.63
|261
|2007.03.01 06:02
|sell
|131
|7.00
|1.3221
|0.0000
|1.3051
|262
|2007.03.02 07:00
|close
|131
|7.00
|1.3175
|0.0000
|1.3051
|3246.75
|136918.38
|263
|2007.03.07 08:00
|sell
|132
|7.00
|1.3119
|0.0000
|1.2949
|264
|2007.03.09 01:04
|close
|132
|7.00
|1.3139
|0.0000
|1.2949
|-1293.08
|135625.29
|265
|2007.03.09 01:06
|buy
|133
|7.00
|1.3140
|0.0000
|1.3310
|266
|2007.03.13 03:00
|close
|133
|7.00
|1.3186
|0.0000
|1.3310
|3140.45
|138765.74
|267
|2007.03.13 23:00
|sell
|134
|7.00
|1.3189
|0.0000
|1.3019
|268
|2007.03.20 14:03
|close
|134
|7.00
|1.3307
|0.0000
|1.3019
|-8072.97
|130692.77
|269
|2007.03.20 17:00
|buy
|135
|7.00
|1.3301
|0.0000
|1.3471
|270
|2007.03.21 07:04
|close
|135
|7.00
|1.3315
|0.0000
|1.3471
|940.25
|131633.03
|271
|2007.03.23 09:01
|buy
|136
|7.00
|1.3333
|0.0000
|1.3503
|272
|2007.03.27 05:00
|close
|136
|7.00
|1.3325
|0.0000
|1.3503
|-639.54
|130993.48
|273
|2007.03.27 16:19
|sell
|137
|7.00
|1.3334
|0.0000
|1.3164
|274
|2007.03.29 07:00
|close
|137
|7.00
|1.3323
|0.0000
|1.3164
|876.88
|131870.36
|275
|2007.03.29 07:00
|buy
|138
|7.00
|1.3323
|0.0000
|1.3493
|276
|2007.03.29 23:32
|close
|138
|7.00
|1.3332
|0.0000
|1.3493
|630.00
|132500.36
|277
|2007.03.29 23:33
|sell
|139
|7.00
|1.3332
|0.0000
|1.3162
|278
|2007.03.30 18:17
|close
|139
|7.00
|1.3348
|0.0000
|1.3162
|-1093.28
|131407.08
|279
|2007.03.30 18:17
|buy
|140
|7.00
|1.3348
|0.0000
|1.3518
|280
|2007.04.02 04:00
|close
|140
|7.00
|1.3340
|0.0000
|1.3518
|-599.79
|130807.29
|281
|2007.04.02 04:00
|sell
|141
|7.00
|1.3340
|0.0000
|1.3170
|282
|2007.04.04 06:00
|close
|141
|7.00
|1.3338
|0.0000
|1.3170
|193.44
|131000.73
|283
|2007.04.04 06:00
|buy
|142
|7.00
|1.3338
|0.0000
|1.3508
|284
|2007.04.04 23:59
|close at stop
|142
|7.00
|1.3368
|0.0000
|1.3508
|2100.00
|133100.73