|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.01.02 09:00 - 2007.04.06 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; Expert_Name="---- Skydart_EA_v1.0 ----"; SignalCandle=1; sw="--Switches--"; sw1=" 0 = OFF, 1 = ON"; useXpMA=0; useCCI=1; useWaddah=0; useXpMAExit=0; useCCIExit=1; useWaddahExit=0; s1="xpMA Settings"; MA_Period=34; MA_Type=1; MA_Applied=0; s2="CCI Settings"; TrendCCI_Period=14; s3="Waddah Settings"; Sensetive=100; DeadZonePip=40; usePower=true; ExplosionPower=5; TrendPower=5; s44="--Signal_TimeFrame--"; s54=" 15, 30 or 60 minute"; Signal_TimeFrame=15; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=false; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=true; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=20; TakeProfit=72; Slippage=3; tsp0="Trailing Stop Types"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=5; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=25; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=25; LockInPips=1; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|11435
|Ticks modelled
|134853
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|14217208.40
|Gross profit
|19130822.44
|Gross loss
|-4913614.04
|Profit factor
|3.89
|Expected payoff
|6760.44
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|255998.10 (6.03%)
|Relative drawdown
|17.71% (15387.00)
|Total trades
|2103
|Short positions (won %)
|983 (75.58%)
|Long positions (won %)
|1120 (80.54%)
|Profit trades (% of total)
|1645 (78.22%)
|Loss trades (% of total)
|458 (21.78%)
|Largest
|profit trade
|72000.56
|loss trade
|-20000.53
|Average
|profit trade
|11629.68
|loss trade
|-10728.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|55 (1729000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-3467.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1729000.00 (55)
|consecutive loss (count of losses)
|-119999.54 (9)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 09:00
|buy
|1
|0.10
|1.9643
|1.9623
|1.9715
|2
|2007.01.02 09:01
|modify
|1
|0.10
|1.9643
|1.9650
|1.9715
|3
|2007.01.02 09:01
|modify
|1
|0.10
|1.9643
|1.9676
|1.9715
|4
|2007.01.02 09:02
|s/l
|1
|0.10
|1.9676
|1.9676
|1.9715
|33.00
|1033.00
|5
|2007.01.02 09:02
|buy
|2
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|6
|2007.01.02 09:02
|modify
|2
|0.10
|1.9664
|1.9672
|1.9736
|7
|2007.01.02 09:03
|s/l
|2
|0.10
|1.9672
|1.9672
|1.9736
|8.00
|1041.00
|8
|2007.01.02 09:03
|buy
|3
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|9
|2007.01.02 09:03
|modify
|3
|0.10
|1.9664
|1.9673
|1.9736
|10
|2007.01.02 09:06
|s/l
|3
|0.10
|1.9673
|1.9673
|1.9736
|9.00
|1050.00
|11
|2007.01.02 09:06
|buy
|4
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|12
|2007.01.02 09:06
|modify
|4
|0.10
|1.9664
|1.9673
|1.9736
|13
|2007.01.02 09:11
|s/l
|4
|0.10
|1.9673
|1.9673
|1.9736
|9.00
|1059.00
|14
|2007.01.02 09:11
|buy
|5
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|15
|2007.01.02 09:11
|modify
|5
|0.10
|1.9664
|1.9668
|1.9736
|16
|2007.01.02 09:12
|s/l
|5
|0.10
|1.9668
|1.9668
|1.9736
|4.00
|1063.00
|17
|2007.01.02 09:12
|buy
|6
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|18
|2007.01.02 09:12
|modify
|6
|0.10
|1.9664
|1.9667
|1.9736
|19
|2007.01.02 09:14
|s/l
|6
|0.10
|1.9667
|1.9667
|1.9736
|3.00
|1066.00
|20
|2007.01.02 09:14
|buy
|7
|0.10
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|21
|2007.01.02 09:15
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9671
|1.9736
|22
|2007.01.02 09:15
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9673
|1.9736
|23
|2007.01.02 09:15
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9675
|1.9736
|24
|2007.01.02 09:16
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9677
|1.9736
|25
|2007.01.02 09:17
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9679
|1.9736
|26
|2007.01.02 09:23
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9682
|1.9736
|27
|2007.01.02 09:24
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9684
|1.9736
|28
|2007.01.02 09:25
|modify
|7
|0.10
|1.9664
|1.9690
|1.9736
|29
|2007.01.02 09:26
|s/l
|7
|0.10
|1.9690
|1.9690
|1.9736
|26.00
|1092.00
|30
|2007.01.02 09:26
|buy
|8
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|31
|2007.01.02 09:26
|modify
|8
|0.10
|1.9694
|1.9701
|1.9766
|32
|2007.01.02 09:27
|s/l
|8
|0.10
|1.9701
|1.9701
|1.9766
|7.00
|1099.00
|33
|2007.01.02 09:27
|buy
|9
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|34
|2007.01.02 09:27
|modify
|9
|0.10
|1.9694
|1.9703
|1.9766
|35
|2007.01.02 09:27
|s/l
|9
|0.10
|1.9703
|1.9703
|1.9766
|9.00
|1108.00
|36
|2007.01.02 09:27
|buy
|10
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|37
|2007.01.02 09:30
|modify
|10
|0.10
|1.9694
|1.9716
|1.9766
|38
|2007.01.02 09:31
|s/l
|10
|0.10
|1.9716
|1.9716
|1.9766
|22.00
|1130.00
|39
|2007.01.02 09:31
|buy
|11
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|40
|2007.01.02 09:31
|modify
|11
|0.10
|1.9704
|1.9714
|1.9776
|41
|2007.01.02 09:32
|s/l
|11
|0.10
|1.9714
|1.9714
|1.9776
|10.00
|1140.00
|42
|2007.01.02 09:32
|buy
|12
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|43
|2007.01.02 09:32
|modify
|12
|0.10
|1.9704
|1.9712
|1.9776
|44
|2007.01.02 09:33
|s/l
|12
|0.10
|1.9712
|1.9712
|1.9776
|8.00
|1148.00
|45
|2007.01.02 09:33
|buy
|13
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|46
|2007.01.02 09:33
|modify
|13
|0.10
|1.9704
|1.9712
|1.9776
|47
|2007.01.02 09:34
|s/l
|13
|0.10
|1.9712
|1.9712
|1.9776
|8.00
|1156.00
|48
|2007.01.02 09:34
|buy
|14
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|49
|2007.01.02 09:34
|modify
|14
|0.10
|1.9704
|1.9711
|1.9776
|50
|2007.01.02 09:35
|s/l
|14
|0.10
|1.9711
|1.9711
|1.9776
|7.00
|1163.00
|51
|2007.01.02 09:35
|buy
|15
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|52
|2007.01.02 09:35
|modify
|15
|0.10
|1.9704
|1.9712
|1.9776
|53
|2007.01.02 09:36
|s/l
|15
|0.10
|1.9712
|1.9712
|1.9776
|8.00
|1171.00
|54
|2007.01.02 09:36
|buy
|16
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|55
|2007.01.02 09:36
|modify
|16
|0.10
|1.9704
|1.9708
|1.9776
|56
|2007.01.02 09:37
|s/l
|16
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9776
|4.00
|1175.00
|57
|2007.01.02 09:37
|buy
|17
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|58
|2007.01.02 09:37
|modify
|17
|0.10
|1.9704
|1.9706
|1.9776
|59
|2007.01.02 09:38
|s/l
|17
|0.10
|1.9706
|1.9706
|1.9776
|2.00
|1177.00
|60
|2007.01.02 09:38
|buy
|18
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|61
|2007.01.02 09:38
|modify
|18
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9776
|62
|2007.01.02 09:39
|s/l
|18
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9776
|0.00
|1177.00
|63
|2007.01.02 09:39
|buy
|19
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|64
|2007.01.02 09:39
|modify
|19
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9776
|65
|2007.01.02 09:40
|s/l
|19
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9776
|0.00
|1177.00
|66
|2007.01.02 09:40
|buy
|20
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|67
|2007.01.02 09:40
|modify
|20
|0.10
|1.9704
|1.9705
|1.9776
|68
|2007.01.02 09:41
|s/l
|20
|0.10
|1.9705
|1.9705
|1.9776
|1.00
|1178.00
|69
|2007.01.02 09:41
|buy
|21
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|70
|2007.01.02 09:41
|modify
|21
|0.10
|1.9704
|1.9706
|1.9776
|71
|2007.01.02 09:43
|s/l
|21
|0.10
|1.9706
|1.9706
|1.9776
|2.00
|1180.00
|72
|2007.01.02 09:43
|buy
|22
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|73
|2007.01.02 09:43
|modify
|22
|0.10
|1.9704
|1.9706
|1.9776
|74
|2007.01.02 09:44
|s/l
|22
|0.10
|1.9706
|1.9706
|1.9776
|2.00
|1182.00
|75
|2007.01.02 09:44
|buy
|23
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|76
|2007.01.02 09:44
|modify
|23
|0.10
|1.9704
|1.9709
|1.9776
|77
|2007.01.02 09:44
|s/l
|23
|0.10
|1.9709
|1.9709
|1.9776
|5.00
|1187.00
|78
|2007.01.02 09:44
|buy
|24
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|79
|2007.01.02 09:53
|modify
|24
|0.10
|1.9704
|1.9708
|1.9776
|80
|2007.01.02 09:55
|s/l
|24
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9776
|4.00
|1191.00
|81
|2007.01.02 09:55
|buy
|25
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|82
|2007.01.02 09:58
|modify
|25
|0.10
|1.9704
|1.9707
|1.9776
|83
|2007.01.02 09:59
|s/l
|25
|0.10
|1.9707
|1.9707
|1.9776
|3.00
|1194.00
|84
|2007.01.02 09:59
|buy
|26
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|85
|2007.01.02 09:59
|modify
|26
|0.10
|1.9704
|1.9713
|1.9776
|86
|2007.01.02 09:59
|s/l
|26
|0.10
|1.9713
|1.9713
|1.9776
|9.00
|1203.00
|87
|2007.01.02 09:59
|buy
|27
|0.10
|1.9704
|1.9684
|1.9776
|88
|2007.01.02 09:59
|s/l
|27
|0.10
|1.9684
|1.9684
|1.9776
|-20.00
|1183.00
|89
|2007.01.02 09:59
|buy
|28
|0.10
|1.9688
|1.9668
|1.9760
|90
|2007.01.02 10:00
|modify
|28
|0.10
|1.9688
|1.9712
|1.9760
|91
|2007.01.02 10:01
|s/l
|28
|0.10
|1.9712
|1.9712
|1.9760
|24.00
|1207.00
|92
|2007.01.02 10:01
|buy
|29
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|93
|2007.01.02 10:01
|modify
|29
|0.10
|1.9694
|1.9711
|1.9766
|94
|2007.01.02 10:02
|s/l
|29
|0.10
|1.9711
|1.9711
|1.9766
|17.00
|1224.00
|95
|2007.01.02 10:02
|buy
|30
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|96
|2007.01.02 10:02
|modify
|30
|0.10
|1.9694
|1.9709
|1.9766
|97
|2007.01.02 10:03
|s/l
|30
|0.10
|1.9709
|1.9709
|1.9766
|15.00
|1239.00
|98
|2007.01.02 10:03
|buy
|31
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|99
|2007.01.02 10:03
|modify
|31
|0.10
|1.9694
|1.9707
|1.9766
|100
|2007.01.02 10:08
|s/l
|31
|0.10
|1.9707
|1.9707
|1.9766
|13.00
|1252.00
|101
|2007.01.02 10:08
|buy
|32
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|102
|2007.01.02 10:08
|modify
|32
|0.10
|1.9694
|1.9707
|1.9766
|103
|2007.01.02 10:09
|s/l
|32
|0.10
|1.9707
|1.9707
|1.9766
|13.00
|1265.00
|104
|2007.01.02 10:09
|buy
|33
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|105
|2007.01.02 10:09
|modify
|33
|0.10
|1.9694
|1.9707
|1.9766
|106
|2007.01.02 10:14
|s/l
|33
|0.10
|1.9707
|1.9707
|1.9766
|13.00
|1278.00
|107
|2007.01.02 10:14
|buy
|34
|0.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|108
|2007.01.02 10:15
|modify
|34
|0.10
|1.9694
|1.9701
|1.9766
|109
|2007.01.02 10:16
|modify
|34
|0.10
|1.9694
|1.9703
|1.9766
|110
|2007.01.02 10:16
|modify
|34
|0.10
|1.9694
|1.9705
|1.9766
|111
|2007.01.02 10:16
|modify
|34
|0.10
|1.9694
|1.9708
|1.9766
|112
|2007.01.02 10:19
|s/l
|34
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9766
|14.00
|1292.00
|113
|2007.01.02 10:19
|buy
|35
|0.10
|1.9711
|1.9691
|1.9783
|114
|2007.01.02 10:29
|modify
|35
|0.10
|1.9711
|1.9716
|1.9783
|115
|2007.01.02 10:37
|s/l
|35
|0.10
|1.9716
|1.9716
|1.9783
|5.00
|1297.00
|116
|2007.01.02 10:37
|buy
|36
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|117
|2007.01.02 11:06
|modify
|36
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|118
|2007.01.02 11:14
|s/l
|36
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|0.00
|1297.00
|119
|2007.01.02 11:14
|buy
|37
|0.10
|1.9717
|1.9697
|1.9789
|120
|2007.01.02 11:15
|modify
|37
|0.10
|1.9717
|1.9721
|1.9789
|121
|2007.01.02 11:16
|s/l
|37
|0.10
|1.9721
|1.9721
|1.9789
|4.00
|1301.00
|122
|2007.01.02 11:16
|buy
|38
|0.10
|1.9724
|1.9704
|1.9796
|123
|2007.01.02 12:45
|s/l
|38
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9796
|-20.00
|1281.00
|124
|2007.01.02 15:00
|buy
|39
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|125
|2007.01.02 15:02
|modify
|39
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|126
|2007.01.02 15:04
|s/l
|39
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|0.00
|1281.00
|127
|2007.01.02 15:04
|buy
|40
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|128
|2007.01.02 15:09
|modify
|40
|0.10
|1.9718
|1.9719
|1.9790
|129
|2007.01.02 15:12
|s/l
|40
|0.10
|1.9719
|1.9719
|1.9790
|1.00
|1282.00
|130
|2007.01.02 15:12
|buy
|41
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|131
|2007.01.02 15:12
|modify
|41
|0.10
|1.9718
|1.9720
|1.9790
|132
|2007.01.02 15:14
|s/l
|41
|0.10
|1.9720
|1.9720
|1.9790
|2.00
|1284.00
|133
|2007.01.02 15:14
|buy
|42
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|134
|2007.01.02 15:14
|modify
|42
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|135
|2007.01.02 15:14
|s/l
|42
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|0.00
|1284.00
|136
|2007.01.02 15:14
|buy
|43
|0.10
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|137
|2007.01.02 15:15
|close
|43
|0.10
|1.9701
|1.9698
|1.9790
|-17.00
|1267.00
|138
|2007.01.02 15:15
|sell
|44
|0.10
|1.9701
|1.9721
|1.9629
|139
|2007.01.02 15:15
|s/l
|44
|0.10
|1.9721
|1.9721
|1.9629
|-20.00
|1247.00
|140
|2007.01.02 15:15
|sell
|45
|0.10
|1.9726
|1.9746
|1.9654
|141
|2007.01.02 15:30
|close
|45
|0.10
|1.9717
|1.9746
|1.9654
|9.00
|1256.00
|142
|2007.01.02 15:30
|buy
|46
|0.10
|1.9717
|1.9697
|1.9789
|143
|2007.01.02 15:30
|modify
|46
|0.10
|1.9717
|1.9719
|1.9789
|144
|2007.01.02 15:30
|modify
|46
|0.10
|1.9717
|1.9721
|1.9789
|145
|2007.01.02 15:44
|modify
|46
|0.10
|1.9717
|1.9727
|1.9789
|146
|2007.01.02 16:07
|s/l
|46
|0.10
|1.9727
|1.9727
|1.9789
|10.00
|1266.00
|147
|2007.01.02 16:07
|buy
|47
|0.10
|1.9728
|1.9708
|1.9800
|148
|2007.01.02 17:14
|s/l
|47
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9800
|-20.00
|1246.00
|149
|2007.01.02 17:14
|buy
|48
|0.10
|1.9712
|1.9692
|1.9784
|150
|2007.01.02 17:15
|close
|48
|0.10
|1.9707
|1.9692
|1.9784
|-5.00
|1241.00
|151
|2007.01.02 17:15
|sell
|49
|0.10
|1.9707
|1.9727
|1.9635
|152
|2007.01.02 17:15
|s/l
|49
|0.10
|1.9727
|1.9727
|1.9635
|-20.00
|1221.00
|153
|2007.01.02 17:15
|sell
|50
|0.10
|1.9730
|1.9750
|1.9658
|154
|2007.01.02 18:00
|close
|50
|0.10
|1.9730
|1.9750
|1.9658
|0.00
|1221.00
|155
|2007.01.03 09:00
|sell
|51
|0.10
|1.9726
|1.9746
|1.9654
|156
|2007.01.03 09:09
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9726
|1.9654
|157
|2007.01.03 09:19
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9725
|1.9654
|158
|2007.01.03 10:40
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9723
|1.9654
|159
|2007.01.03 11:24
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9715
|1.9654
|160
|2007.01.03 11:39
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9711
|1.9654
|161
|2007.01.03 12:14
|modify
|51
|0.10
|1.9726
|1.9694
|1.9654
|162
|2007.01.03 12:15
|t/p
|51
|0.10
|1.9654
|1.9694
|1.9654
|72.00
|1293.00
|163
|2007.01.03 15:00
|sell
|52
|0.10
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|164
|2007.01.03 15:45
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9607
|1.9535
|165
|2007.01.03 15:45
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9605
|1.9535
|166
|2007.01.03 15:48
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9603
|1.9535
|167
|2007.01.03 15:48
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9601
|1.9535
|168
|2007.01.03 15:48
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9598
|1.9535
|169
|2007.01.03 16:04
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9595
|1.9535
|170
|2007.01.03 16:25
|modify
|52
|0.10
|1.9607
|1.9588
|1.9535
|171
|2007.01.03 16:29
|s/l
|52
|0.10
|1.9588
|1.9588
|1.9535
|19.00
|1312.00
|172
|2007.01.03 16:29
|sell
|53
|0.10
|1.9588
|1.9608
|1.9516
|173
|2007.01.03 16:59
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9580
|1.9516
|174
|2007.01.03 17:00
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9535
|1.9516
|175
|2007.01.03 17:08
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9533
|1.9516
|176
|2007.01.03 17:08
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9531
|1.9516
|177
|2007.01.03 17:08
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9529
|1.9516
|178
|2007.01.03 17:08
|modify
|53
|0.10
|1.9588
|1.9527
|1.9516
|179
|2007.01.03 17:08
|t/p
|53
|0.10
|1.9516
|1.9527
|1.9516
|72.00
|1384.00
|180
|2007.01.03 17:08
|sell
|54
|0.10
|1.9511
|1.9531
|1.9439
|181
|2007.01.03 18:21
|modify
|54
|0.10
|1.9511
|1.9510
|1.9439
|182
|2007.01.03 18:22
|modify
|54
|0.10
|1.9511
|1.9507
|1.9439
|183
|2007.01.03 18:23
|modify
|54
|0.10
|1.9511
|1.9504
|1.9439
|184
|2007.01.03 18:46
|s/l
|54
|0.10
|1.9504
|1.9504
|1.9439
|7.00
|1391.00
|185
|2007.01.04 09:00
|sell
|55
|0.10
|1.9503
|1.9523
|1.9431
|186
|2007.01.04 09:45
|close
|55
|0.10
|1.9517
|1.9523
|1.9431
|-14.00
|1377.00
|187
|2007.01.04 09:45
|buy
|56
|0.10
|1.9517
|1.9497
|1.9589
|188
|2007.01.04 10:00
|close
|56
|0.10
|1.9503
|1.9497
|1.9589
|-14.00
|1363.00
|189
|2007.01.04 10:00
|sell
|57
|0.10
|1.9503
|1.9523
|1.9431
|190
|2007.01.04 10:14
|modify
|57
|0.10
|1.9503
|1.9466
|1.9431
|191
|2007.01.04 10:29
|modify
|57
|0.10
|1.9503
|1.9463
|1.9431
|192
|2007.01.04 10:44
|modify
|57
|0.10
|1.9503
|1.9453
|1.9431
|193
|2007.01.04 10:45
|t/p
|57
|0.10
|1.9431
|1.9453
|1.9431
|72.00
|1435.00
|194
|2007.01.04 10:45
|sell
|58
|0.10
|1.9423
|1.9443
|1.9351
|195
|2007.01.04 11:29
|modify
|58
|0.10
|1.9423
|1.9415
|1.9351
|196
|2007.01.04 11:30
|modify
|58
|0.10
|1.9423
|1.9413
|1.9351
|197
|2007.01.04 11:31
|s/l
|58
|0.10
|1.9413
|1.9413
|1.9351
|10.00
|1445.00
|198
|2007.01.04 11:31
|sell
|59
|0.10
|1.9424
|1.9444
|1.9352
|199
|2007.01.04 12:23
|s/l
|59
|0.10
|1.9444
|1.9444
|1.9352
|-20.00
|1425.00
|200
|2007.01.04 15:00
|buy
|60
|0.10
|1.9455
|1.9435
|1.9527
|201
|2007.01.04 15:15
|s/l
|60
|0.10
|1.9435
|1.9435
|1.9527
|-20.00
|1405.00
|202
|2007.01.04 15:15
|buy
|61
|0.10
|1.9439
|1.9419
|1.9511
|203
|2007.01.04 15:30
|close
|61
|0.10
|1.9430
|1.9419
|1.9511
|-9.00
|1396.00
|204
|2007.01.04 15:30
|sell
|62
|0.10
|1.9430
|1.9450
|1.9358
|205
|2007.01.04 15:59
|s/l
|62
|0.10
|1.9450
|1.9450
|1.9358
|-20.00
|1376.00
|206
|2007.01.04 15:59
|sell
|63
|0.10
|1.9447
|1.9467
|1.9375
|207
|2007.01.04 16:00
|close
|63
|0.10
|1.9451
|1.9467
|1.9375
|-4.00
|1372.00
|208
|2007.01.04 16:00
|buy
|64
|0.10
|1.9451
|1.9431
|1.9523
|209
|2007.01.04 16:10
|modify
|64
|0.10
|1.9451
|1.9455
|1.9523
|210
|2007.01.04 16:10
|s/l
|64
|0.10
|1.9455
|1.9455
|1.9523
|4.00
|1376.00
|211
|2007.01.04 16:10
|buy
|65
|0.10
|1.9453
|1.9433
|1.9525
|212
|2007.01.04 16:14
|s/l
|65
|0.10
|1.9433
|1.9433
|1.9525
|-20.00
|1356.00
|213
|2007.01.04 16:14
|buy
|66
|0.10
|1.9437
|1.9417
|1.9509
|214
|2007.01.04 16:15
|close
|66
|0.10
|1.9432
|1.9417
|1.9509
|-5.00
|1351.00
|215
|2007.01.04 16:15
|sell
|67
|0.10
|1.9432
|1.9452
|1.9360
|216
|2007.01.04 16:15
|s/l
|67
|0.10
|1.9452
|1.9452
|1.9360
|-20.00
|1331.00
|217
|2007.01.04 16:15
|sell
|68
|0.10
|1.9456
|1.9476
|1.9384
|218
|2007.01.04 16:22
|modify
|68
|0.10
|1.9456
|1.9456
|1.9384
|219
|2007.01.04 16:22
|modify
|68
|0.10
|1.9456
|1.9453
|1.9384
|220
|2007.01.04 16:23
|modify
|68
|0.10
|1.9456
|1.9451
|1.9384
|221
|2007.01.04 16:23
|modify
|68
|0.10
|1.9456
|1.9449
|1.9384
|222
|2007.01.04 16:29
|s/l
|68
|0.10
|1.9449
|1.9449
|1.9384
|7.00
|1338.00
|223
|2007.01.04 16:29
|sell
|69
|0.10
|1.9446
|1.9466
|1.9374
|224
|2007.01.04 17:12
|modify
|69
|0.10
|1.9446
|1.9446
|1.9374
|225
|2007.01.04 17:14
|s/l
|69
|0.10
|1.9446
|1.9446
|1.9374
|0.00
|1338.00
|226
|2007.01.04 17:14
|sell
|70
|0.10
|1.9466
|1.9486
|1.9394
|227
|2007.01.04 17:15
|close
|70
|0.10
|1.9469
|1.9486
|1.9394
|-3.00
|1335.00
|228
|2007.01.04 17:15
|buy
|71
|0.10
|1.9469
|1.9449
|1.9541
|229
|2007.01.04 17:15
|s/l
|71
|0.10
|1.9449
|1.9449
|1.9541
|-20.00
|1315.00
|230
|2007.01.04 17:15
|buy
|72
|0.10
|1.9439
|1.9419
|1.9511
|231
|2007.01.04 17:44
|modify
|72
|0.10
|1.9439
|1.9442
|1.9511
|232
|2007.01.04 17:59
|s/l
|72
|0.10
|1.9442
|1.9442
|1.9511
|3.00
|1318.00
|233
|2007.01.04 17:59
|buy
|73
|0.10
|1.9446
|1.9426
|1.9518
|234
|2007.01.04 18:15
|close
|73
|0.10
|1.9432
|1.9426
|1.9518
|-14.00
|1304.00
|235
|2007.01.05 09:00
|buy
|74
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|236
|2007.01.05 09:00
|modify
|74
|0.10
|1.9397
|1.9400
|1.9469
|237
|2007.01.05 09:01
|s/l
|74
|0.10
|1.9400
|1.9400
|1.9469
|3.00
|1307.00
|238
|2007.01.05 09:01
|buy
|75
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|239
|2007.01.05 09:01
|modify
|75
|0.10
|1.9397
|1.9400
|1.9469
|240
|2007.01.05 09:02
|s/l
|75
|0.10
|1.9400
|1.9400
|1.9469
|3.00
|1310.00
|241
|2007.01.05 09:02
|buy
|76
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|242
|2007.01.05 09:02
|modify
|76
|0.10
|1.9397
|1.9405
|1.9469
|243
|2007.01.05 09:03
|s/l
|76
|0.10
|1.9405
|1.9405
|1.9469
|8.00
|1318.00
|244
|2007.01.05 09:03
|buy
|77
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|245
|2007.01.05 09:03
|modify
|77
|0.10
|1.9397
|1.9409
|1.9469
|246
|2007.01.05 09:05
|s/l
|77
|0.10
|1.9409
|1.9409
|1.9469
|12.00
|1330.00
|247
|2007.01.05 09:05
|buy
|78
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|248
|2007.01.05 09:05
|modify
|78
|0.10
|1.9397
|1.9407
|1.9469
|249
|2007.01.05 09:05
|s/l
|78
|0.10
|1.9407
|1.9407
|1.9469
|10.00
|1340.00
|250
|2007.01.05 09:05
|buy
|79
|0.10
|1.9397
|1.9377
|1.9469
|251
|2007.01.05 09:15
|modify
|79
|0.10
|1.9397
|1.9402
|1.9469
|252
|2007.01.05 09:16
|s/l
|79
|0.10
|1.9402
|1.9402
|1.9469
|5.00
|1345.00
|253
|2007.01.05 09:16
|buy
|80
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|254
|2007.01.05 09:16
|modify
|80
|0.10
|1.9400
|1.9402
|1.9472
|255
|2007.01.05 09:17
|s/l
|80
|0.10
|1.9402
|1.9402
|1.9472
|2.00
|1347.00
|256
|2007.01.05 09:17
|buy
|81
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|257
|2007.01.05 09:17
|modify
|81
|0.10
|1.9400
|1.9408
|1.9472
|258
|2007.01.05 09:18
|s/l
|81
|0.10
|1.9408
|1.9408
|1.9472
|8.00
|1355.00
|259
|2007.01.05 09:18
|buy
|82
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|260
|2007.01.05 09:18
|modify
|82
|0.10
|1.9400
|1.9408
|1.9472
|261
|2007.01.05 09:19
|s/l
|82
|0.10
|1.9408
|1.9408
|1.9472
|8.00
|1363.00
|262
|2007.01.05 09:19
|buy
|83
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|263
|2007.01.05 09:19
|modify
|83
|0.10
|1.9400
|1.9405
|1.9472
|264
|2007.01.05 09:21
|s/l
|83
|0.10
|1.9405
|1.9405
|1.9472
|5.00
|1368.00
|265
|2007.01.05 09:21
|buy
|84
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|266
|2007.01.05 09:21
|modify
|84
|0.10
|1.9400
|1.9401
|1.9472
|267
|2007.01.05 09:22
|s/l
|84
|0.10
|1.9401
|1.9401
|1.9472
|1.00
|1369.00
|268
|2007.01.05 09:22
|buy
|85
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|269
|2007.01.05 09:22
|modify
|85
|0.10
|1.9400
|1.9403
|1.9472
|270
|2007.01.05 09:23
|s/l
|85
|0.10
|1.9403
|1.9403
|1.9472
|3.00
|1372.00
|271
|2007.01.05 09:23
|buy
|86
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|272
|2007.01.05 09:23
|modify
|86
|0.10
|1.9400
|1.9402
|1.9472
|273
|2007.01.05 09:24
|s/l
|86
|0.10
|1.9402
|1.9402
|1.9472
|2.00
|1374.00
|274
|2007.01.05 09:24
|buy
|87
|0.10
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|275
|2007.01.05 09:46
|modify
|87
|0.10
|1.9400
|1.9401
|1.9472
|276
|2007.01.05 09:46
|modify
|87
|0.10
|1.9400
|1.9402
|1.9472
|277
|2007.01.05 09:49
|s/l
|87
|0.10
|1.9402
|1.9402
|1.9472
|2.00
|1376.00
|278
|2007.01.05 09:49
|buy
|88
|0.10
|1.9406
|1.9386
|1.9478
|279
|2007.01.05 09:59
|modify
|88
|0.10
|1.9406
|1.9414
|1.9478
|280
|2007.01.05 10:08
|s/l
|88
|0.10
|1.9414
|1.9414
|1.9478
|8.00
|1384.00
|281
|2007.01.05 10:08
|buy
|89
|0.10
|1.9414
|1.9394
|1.9486
|282
|2007.01.05 13:00
|close
|89
|0.10
|1.9403
|1.9394
|1.9486
|-11.00
|1373.00
|283
|2007.01.05 15:00
|sell
|90
|0.10
|1.9393
|1.9413
|1.9321
|284
|2007.01.05 15:38
|t/p
|90
|0.10
|1.9321
|1.9413
|1.9321
|72.00
|1445.00
|285
|2007.01.05 15:38
|sell
|91
|0.10
|1.9300
|1.9320
|1.9228
|286
|2007.01.05 15:48
|s/l
|91
|0.10
|1.9320
|1.9320
|1.9228
|-20.00
|1425.00
|287
|2007.01.05 15:48
|sell
|92
|0.10
|1.9317
|1.9337
|1.9245
|288
|2007.01.05 15:59
|modify
|92
|0.10
|1.9317
|1.9313
|1.9245
|289
|2007.01.05 16:00
|modify
|92
|0.10
|1.9317
|1.9311
|1.9245
|290
|2007.01.05 16:00
|s/l
|92
|0.10
|1.9311
|1.9311
|1.9245
|6.00
|1431.00
|291
|2007.01.05 16:00
|sell
|93
|0.10
|1.9309
|1.9329
|1.9237
|292
|2007.01.05 16:14
|modify
|93
|0.10
|1.9309
|1.9307
|1.9237
|293
|2007.01.05 16:15
|s/l
|93
|0.10
|1.9307
|1.9307
|1.9237
|2.00
|1433.00
|294
|2007.01.05 16:15
|sell
|94
|0.10
|1.9312
|1.9332
|1.9240
|295
|2007.01.05 16:29
|modify
|94
|0.10
|1.9312
|1.9312
|1.9240
|296
|2007.01.05 16:30
|s/l
|94
|0.10
|1.9312
|1.9312
|1.9240
|0.00
|1433.00
|297
|2007.01.05 16:30
|sell
|95
|0.10
|1.9314
|1.9334
|1.9242
|298
|2007.01.05 17:45
|modify
|95
|0.10
|1.9314
|1.9301
|1.9242
|299
|2007.01.05 17:46
|modify
|95
|0.10
|1.9314
|1.9299
|1.9242
|300
|2007.01.05 17:52
|s/l
|95
|0.10
|1.9299
|1.9299
|1.9242
|15.00
|1448.00
|301
|2007.01.05 17:52
|sell
|96
|0.10
|1.9296
|1.9316
|1.9224
|302
|2007.01.05 17:59
|modify
|96
|0.10
|1.9296
|1.9287
|1.9224
|303
|2007.01.05 18:06
|s/l
|96
|0.10
|1.9287
|1.9287
|1.9224
|9.00
|1457.00
|304
|2007.01.08 09:00
|buy
|97
|0.10
|1.9331
|1.9311
|1.9403
|305
|2007.01.08 09:53
|modify
|97
|0.10
|1.9331
|1.9331
|1.9403
|306
|2007.01.08 09:54
|s/l
|97
|0.10
|1.9331
|1.9331
|1.9403
|0.00
|1457.00
|307
|2007.01.08 09:54
|buy
|98
|0.10
|1.9333
|1.9313
|1.9405
|308
|2007.01.08 09:59
|s/l
|98
|0.10
|1.9313
|1.9313
|1.9405
|-20.00
|1437.00
|309
|2007.01.08 09:59
|buy
|99
|0.10
|1.9313
|1.9293
|1.9385
|310
|2007.01.08 10:01
|modify
|99
|0.10
|1.9313
|1.9322
|1.9385
|311
|2007.01.08 10:01
|modify
|99
|0.10
|1.9313
|1.9327
|1.9385
|312
|2007.01.08 10:23
|modify
|99
|0.10
|1.9313
|1.9329
|1.9385
|313
|2007.01.08 10:29
|s/l
|99
|0.10
|1.9329
|1.9329
|1.9385
|16.00
|1453.00
|314
|2007.01.08 10:29
|buy
|100
|0.10
|1.9333
|1.9313
|1.9405
|315
|2007.01.08 12:15
|close
|100
|0.10
|1.9319
|1.9313
|1.9405
|-14.00
|1439.00
|316
|2007.01.08 15:00
|buy
|101
|0.10
|1.9337
|1.9317
|1.9409
|317
|2007.01.08 15:15
|close
|101
|0.10
|1.9321
|1.9317
|1.9409
|-16.00
|1423.00
|318
|2007.01.08 15:15
|sell
|102
|0.10
|1.9321
|1.9341
|1.9249
|319
|2007.01.08 15:44
|modify
|102
|0.10
|1.9321
|1.9315
|1.9249
|320
|2007.01.08 15:46
|s/l
|102
|0.10
|1.9315
|1.9315
|1.9249
|6.00
|1429.00
|321
|2007.01.08 15:46
|sell
|103
|0.10
|1.9313
|1.9333
|1.9241
|322
|2007.01.08 15:57
|s/l
|103
|0.10
|1.9333
|1.9333
|1.9241
|-20.00
|1409.00
|323
|2007.01.08 15:57
|sell
|104
|0.10
|1.9336
|1.9356
|1.9264
|324
|2007.01.08 15:58
|modify
|104
|0.10
|1.9336
|1.9324
|1.9264
|325
|2007.01.08 15:58
|s/l
|104
|0.10
|1.9324
|1.9324
|1.9264
|12.00
|1421.00
|326
|2007.01.08 15:58
|sell
|105
|0.10
|1.9339
|1.9359
|1.9267
|327
|2007.01.08 15:59
|modify
|105
|0.10
|1.9339
|1.9324
|1.9267
|328
|2007.01.08 15:59
|s/l
|105
|0.10
|1.9324
|1.9324
|1.9267
|15.00
|1436.00
|329
|2007.01.08 15:59
|sell
|106
|0.10
|1.9337
|1.9357
|1.9265
|330
|2007.01.08 15:59
|modify
|106
|0.10
|1.9337
|1.9324
|1.9265
|331
|2007.01.08 15:59
|modify
|106
|0.10
|1.9337
|1.9301
|1.9265
|332
|2007.01.08 16:00
|s/l
|106
|0.10
|1.9301
|1.9301
|1.9265
|36.00
|1472.00
|333
|2007.01.08 16:00
|sell
|107
|0.10
|1.9339
|1.9359
|1.9267
|334
|2007.01.08 16:01
|modify
|107
|0.10
|1.9339
|1.9326
|1.9267
|335
|2007.01.08 16:01
|s/l
|107
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9267
|13.00
|1485.00
|336
|2007.01.08 16:01
|sell
|108
|0.10
|1.9341
|1.9361
|1.9269
|337
|2007.01.08 16:02
|modify
|108
|0.10
|1.9341
|1.9326
|1.9269
|338
|2007.01.08 16:02
|s/l
|108
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9269
|15.00
|1500.00
|339
|2007.01.08 16:02
|sell
|109
|0.10
|1.9352
|1.9372
|1.9280
|340
|2007.01.08 16:03
|modify
|109
|0.10
|1.9352
|1.9326
|1.9280
|341
|2007.01.08 16:03
|s/l
|109
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9280
|26.00
|1526.00
|342
|2007.01.08 16:03
|sell
|110
|0.10
|1.9359
|1.9379
|1.9287
|343
|2007.01.08 16:04
|modify
|110
|0.10
|1.9359
|1.9326
|1.9287
|344
|2007.01.08 16:04
|s/l
|110
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9287
|33.00
|1559.00
|345
|2007.01.08 16:04
|sell
|111
|0.10
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|346
|2007.01.08 16:05
|modify
|111
|0.10
|1.9364
|1.9326
|1.9292
|347
|2007.01.08 16:05
|s/l
|111
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9292
|38.00
|1597.00
|348
|2007.01.08 16:05
|sell
|112
|0.10
|1.9366
|1.9386
|1.9294
|349
|2007.01.08 16:06
|modify
|112
|0.10
|1.9366
|1.9326
|1.9294
|350
|2007.01.08 16:06
|s/l
|112
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9294
|40.00
|1637.00
|351
|2007.01.08 16:06
|sell
|113
|0.10
|1.9366
|1.9386
|1.9294
|352
|2007.01.08 16:07
|modify
|113
|0.10
|1.9366
|1.9326
|1.9294
|353
|2007.01.08 16:07
|s/l
|113
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9294
|40.00
|1677.00
|354
|2007.01.08 16:07
|sell
|114
|0.10
|1.9360
|1.9380
|1.9288
|355
|2007.01.08 16:08
|modify
|114
|0.10
|1.9360
|1.9326
|1.9288
|356
|2007.01.08 16:08
|s/l
|114
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9288
|34.00
|1711.00
|357
|2007.01.08 16:08
|sell
|115
|0.10
|1.9358
|1.9378
|1.9286
|358
|2007.01.08 16:09
|modify
|115
|0.10
|1.9358
|1.9326
|1.9286
|359
|2007.01.08 16:09
|s/l
|115
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9286
|32.00
|1743.00
|360
|2007.01.08 16:09
|sell
|116
|0.10
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|361
|2007.01.08 16:10
|modify
|116
|0.10
|1.9355
|1.9326
|1.9283
|362
|2007.01.08 16:10
|s/l
|116
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9283
|29.00
|1772.00
|363
|2007.01.08 16:10
|sell
|117
|0.10
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|364
|2007.01.08 16:11
|modify
|117
|0.10
|1.9355
|1.9326
|1.9283
|365
|2007.01.08 16:11
|s/l
|117
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9283
|29.00
|1801.00
|366
|2007.01.08 16:11
|sell
|118
|0.10
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|367
|2007.01.08 16:12
|modify
|118
|0.10
|1.9355
|1.9326
|1.9283
|368
|2007.01.08 16:12
|s/l
|118
|0.10
|1.9326
|1.9326
|1.9283
|29.00
|1830.00
|369
|2007.01.08 16:12
|sell
|119
|0.10
|1.9351
|1.9371
|1.9279
|370
|2007.01.08 16:12
|modify
|119
|0.10
|1.9351
|1.9326
|1.9279
|371
|2007.01.08 16:14
|modify
|119
|0.10
|1.9351
|1.9323
|1.9279
|372
|2007.01.08 16:15
|s/l
|119
|0.10
|1.9323
|1.9323
|1.9279
|28.00
|1858.00
|373
|2007.01.08 16:15
|sell
|120
|0.10
|1.9356
|1.9376
|1.9284
|374
|2007.01.08 16:18
|modify
|120
|0.10
|1.9356
|1.9340
|1.9284
|375
|2007.01.08 16:18
|s/l
|120
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9284
|16.00
|1874.00
|376
|2007.01.08 16:18
|sell
|121
|0.10
|1.9358
|1.9378
|1.9286
|377
|2007.01.08 16:19
|modify
|121
|0.10
|1.9358
|1.9340
|1.9286
|378
|2007.01.08 16:19
|s/l
|121
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9286
|18.00
|1892.00
|379
|2007.01.08 16:19
|sell
|122
|0.10
|1.9349
|1.9369
|1.9277
|380
|2007.01.08 16:20
|modify
|122
|0.10
|1.9349
|1.9340
|1.9277
|381
|2007.01.08 16:20
|s/l
|122
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9277
|9.00
|1901.00
|382
|2007.01.08 16:20
|sell
|123
|0.10
|1.9356
|1.9376
|1.9284
|383
|2007.01.08 16:21
|modify
|123
|0.10
|1.9356
|1.9340
|1.9284
|384
|2007.01.08 16:21
|s/l
|123
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9284
|16.00
|1917.00
|385
|2007.01.08 16:21
|sell
|124
|0.10
|1.9360
|1.9380
|1.9288
|386
|2007.01.08 16:22
|modify
|124
|0.10
|1.9360
|1.9340
|1.9288
|387
|2007.01.08 16:22
|s/l
|124
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9288
|20.00
|1937.00
|388
|2007.01.08 16:22
|sell
|125
|0.10
|1.9362
|1.9382
|1.9290
|389
|2007.01.08 16:23
|modify
|125
|0.10
|1.9362
|1.9340
|1.9290
|390
|2007.01.08 16:23
|s/l
|125
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9290
|22.00
|1959.00
|391
|2007.01.08 16:23
|sell
|126
|0.10
|1.9360
|1.9380
|1.9288
|392
|2007.01.08 16:24
|modify
|126
|0.10
|1.9360
|1.9340
|1.9288
|393
|2007.01.08 16:24
|s/l
|126
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9288
|20.00
|1979.00
|394
|2007.01.08 16:24
|sell
|127
|0.10
|1.9357
|1.9377
|1.9285
|395
|2007.01.08 16:26
|modify
|127
|0.10
|1.9357
|1.9340
|1.9285
|396
|2007.01.08 16:26
|s/l
|127
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9285
|17.00
|1996.00
|397
|2007.01.08 16:26
|sell
|128
|0.10
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|398
|2007.01.08 16:29
|modify
|128
|0.10
|1.9355
|1.9340
|1.9283
|399
|2007.01.08 16:29
|s/l
|128
|0.10
|1.9340
|1.9340
|1.9283
|15.00
|2011.00
|400
|2007.01.08 16:29
|sell
|129
|0.20
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|401
|2007.01.08 16:29
|modify
|129
|0.20
|1.9355
|1.9340
|1.9283
|402
|2007.01.08 16:29
|modify
|129
|0.20
|1.9355
|1.9334
|1.9283
|403
|2007.01.08 16:30
|s/l
|129
|0.20
|1.9334
|1.9334
|1.9283
|42.00
|2053.00
|404
|2007.01.08 16:30
|sell
|130
|0.20
|1.9353
|1.9373
|1.9281
|405
|2007.01.08 16:31
|modify
|130
|0.20
|1.9353
|1.9335
|1.9281
|406
|2007.01.08 16:31
|s/l
|130
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9281
|36.00
|2089.00
|407
|2007.01.08 16:31
|sell
|131
|0.20
|1.9352
|1.9372
|1.9280
|408
|2007.01.08 16:32
|modify
|131
|0.20
|1.9352
|1.9335
|1.9280
|409
|2007.01.08 16:32
|s/l
|131
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9280
|34.00
|2123.00
|410
|2007.01.08 16:32
|sell
|132
|0.20
|1.9348
|1.9368
|1.9276
|411
|2007.01.08 16:33
|modify
|132
|0.20
|1.9348
|1.9335
|1.9276
|412
|2007.01.08 16:33
|s/l
|132
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9276
|26.00
|2149.00
|413
|2007.01.08 16:33
|sell
|133
|0.20
|1.9349
|1.9369
|1.9277
|414
|2007.01.08 16:36
|modify
|133
|0.20
|1.9349
|1.9335
|1.9277
|415
|2007.01.08 16:36
|s/l
|133
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9277
|28.00
|2177.00
|416
|2007.01.08 16:36
|sell
|134
|0.20
|1.9348
|1.9368
|1.9276
|417
|2007.01.08 16:37
|modify
|134
|0.20
|1.9348
|1.9335
|1.9276
|418
|2007.01.08 16:37
|s/l
|134
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9276
|26.00
|2203.00
|419
|2007.01.08 16:37
|sell
|135
|0.20
|1.9351
|1.9371
|1.9279
|420
|2007.01.08 16:41
|modify
|135
|0.20
|1.9351
|1.9335
|1.9279
|421
|2007.01.08 16:41
|s/l
|135
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9279
|32.00
|2235.00
|422
|2007.01.08 16:41
|sell
|136
|0.20
|1.9351
|1.9371
|1.9279
|423
|2007.01.08 16:44
|modify
|136
|0.20
|1.9351
|1.9335
|1.9279
|424
|2007.01.08 16:44
|s/l
|136
|0.20
|1.9335
|1.9335
|1.9279
|32.00
|2267.00
|425
|2007.01.08 16:44
|sell
|137
|0.20
|1.9354
|1.9374
|1.9282
|426
|2007.01.08 16:44
|modify
|137
|0.20
|1.9354
|1.9335
|1.9282
|427
|2007.01.08 16:44
|modify
|137
|0.20
|1.9354
|1.9332
|1.9282
|428
|2007.01.08 16:45
|s/l
|137
|0.20
|1.9332
|1.9332
|1.9282
|44.00
|2311.00
|429
|2007.01.08 16:45
|sell
|138
|0.20
|1.9355
|1.9375
|1.9283
|430
|2007.01.08 16:59
|modify
|138
|0.20
|1.9355
|1.9353
|1.9283
|431
|2007.01.08 17:00
|close
|138
|0.20
|1.9342
|1.9353
|1.9283
|26.00
|2337.00
|432
|2007.01.08 17:00
|buy
|139
|0.20
|1.9342
|1.9322
|1.9414
|433
|2007.01.08 17:13
|modify
|139
|0.20
|1.9342
|1.9346
|1.9414
|434
|2007.01.08 17:14
|modify
|139
|0.20
|1.9342
|1.9348
|1.9414
|435
|2007.01.08 17:30
|s/l
|139
|0.20
|1.9348
|1.9348
|1.9414
|12.00
|2349.00
|436
|2007.01.08 17:30
|buy
|140
|0.20
|1.9352
|1.9332
|1.9424
|437
|2007.01.08 17:46
|modify
|140
|0.20
|1.9352
|1.9354
|1.9424
|438
|2007.01.08 17:47
|modify
|140
|0.20
|1.9352
|1.9363
|1.9424
|439
|2007.01.08 17:51
|s/l
|140
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9424
|22.00
|2371.00
|440
|2007.01.08 17:51
|buy
|141
|0.20
|1.9364
|1.9344
|1.9436
|441
|2007.01.08 18:00
|modify
|141
|0.20
|1.9364
|1.9369
|1.9436
|442
|2007.01.08 18:01
|s/l
|141
|0.20
|1.9369
|1.9369
|1.9436
|10.00
|2381.00
|443
|2007.01.09 09:00
|sell
|142
|0.20
|1.9430
|1.9450
|1.9358
|444
|2007.01.09 09:45
|close
|142
|0.20
|1.9442
|1.9450
|1.9358
|-24.00
|2357.00
|445
|2007.01.09 09:45
|buy
|143
|0.20
|1.9442
|1.9422
|1.9514
|446
|2007.01.09 10:13
|s/l
|143
|0.20
|1.9422
|1.9422
|1.9514
|-40.00
|2317.00
|447
|2007.01.09 10:13
|buy
|144
|0.20
|1.9422
|1.9402
|1.9494
|448
|2007.01.09 10:29
|modify
|144
|0.20
|1.9422
|1.9426
|1.9494
|449
|2007.01.09 10:44
|s/l
|144
|0.20
|1.9426
|1.9426
|1.9494
|8.00
|2325.00
|450
|2007.01.09 10:44
|buy
|145
|0.20
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|451
|2007.01.09 11:00
|close
|145
|0.20
|1.9416
|1.9409
|1.9501
|-26.00
|2299.00
|452
|2007.01.09 11:00
|sell
|146
|0.20
|1.9416
|1.9436
|1.9344
|453
|2007.01.09 12:09
|s/l
|146
|0.20
|1.9436
|1.9436
|1.9344
|-40.00
|2259.00
|454
|2007.01.09 15:00
|sell
|147
|0.20
|1.9413
|1.9433
|1.9341
|455
|2007.01.09 15:29
|s/l
|147
|0.20
|1.9433
|1.9433
|1.9341
|-40.00
|2219.00
|456
|2007.01.09 15:29
|sell
|148
|0.20
|1.9430
|1.9450
|1.9358
|457
|2007.01.09 15:30
|close
|148
|0.20
|1.9433
|1.9450
|1.9358
|-6.00
|2213.00
|458
|2007.01.09 15:30
|buy
|149
|0.20
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|459
|2007.01.09 15:31
|s/l
|149
|0.20
|1.9413
|1.9413
|1.9505
|-40.00
|2173.00
|460
|2007.01.09 15:31
|buy
|150
|0.20
|1.9417
|1.9397
|1.9489
|461
|2007.01.09 15:45
|close
|150
|0.20
|1.9412
|1.9397
|1.9489
|-10.00
|2163.00
|462
|2007.01.09 15:45
|sell
|151
|0.20
|1.9412
|1.9432
|1.9340
|463
|2007.01.09 17:40
|modify
|151
|0.20
|1.9412
|1.9412
|1.9340
|464
|2007.01.09 17:40
|modify
|151
|0.20
|1.9412
|1.9410
|1.9340
|465
|2007.01.09 17:44
|modify
|151
|0.20
|1.9412
|1.9407
|1.9340
|466
|2007.01.09 17:49
|modify
|151
|0.20
|1.9412
|1.9405
|1.9340
|467
|2007.01.09 17:59
|s/l
|151
|0.20
|1.9405
|1.9405
|1.9340
|14.00
|2177.00
|468
|2007.01.09 17:59
|sell
|152
|0.20
|1.9403
|1.9423
|1.9331
|469
|2007.01.09 20:30
|close
|152
|0.20
|1.9407
|1.9423
|1.9331
|-8.00
|2169.00
|470
|2007.01.10 09:00
|buy
|153
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|471
|2007.01.10 09:04
|modify
|153
|0.20
|1.9396
|1.9400
|1.9468
|472
|2007.01.10 09:05
|s/l
|153
|0.20
|1.9400
|1.9400
|1.9468
|8.00
|2177.00
|473
|2007.01.10 09:05
|buy
|154
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|474
|2007.01.10 09:05
|modify
|154
|0.20
|1.9396
|1.9400
|1.9468
|475
|2007.01.10 09:07
|s/l
|154
|0.20
|1.9400
|1.9400
|1.9468
|8.00
|2185.00
|476
|2007.01.10 09:07
|buy
|155
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|477
|2007.01.10 09:07
|modify
|155
|0.20
|1.9396
|1.9402
|1.9468
|478
|2007.01.10 09:09
|s/l
|155
|0.20
|1.9402
|1.9402
|1.9468
|12.00
|2197.00
|479
|2007.01.10 09:09
|buy
|156
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|480
|2007.01.10 09:09
|modify
|156
|0.20
|1.9396
|1.9400
|1.9468
|481
|2007.01.10 09:10
|s/l
|156
|0.20
|1.9400
|1.9400
|1.9468
|8.00
|2205.00
|482
|2007.01.10 09:10
|buy
|157
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|483
|2007.01.10 09:10
|modify
|157
|0.20
|1.9396
|1.9397
|1.9468
|484
|2007.01.10 09:11
|s/l
|157
|0.20
|1.9397
|1.9397
|1.9468
|2.00
|2207.00
|485
|2007.01.10 09:11
|buy
|158
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|486
|2007.01.10 09:11
|modify
|158
|0.20
|1.9396
|1.9397
|1.9468
|487
|2007.01.10 09:12
|s/l
|158
|0.20
|1.9397
|1.9397
|1.9468
|2.00
|2209.00
|488
|2007.01.10 09:12
|buy
|159
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|489
|2007.01.10 09:12
|modify
|159
|0.20
|1.9396
|1.9404
|1.9468
|490
|2007.01.10 09:12
|s/l
|159
|0.20
|1.9404
|1.9404
|1.9468
|16.00
|2225.00
|491
|2007.01.10 09:12
|buy
|160
|0.20
|1.9396
|1.9376
|1.9468
|492
|2007.01.10 09:15
|modify
|160
|0.20
|1.9396
|1.9406
|1.9468
|493
|2007.01.10 09:18
|s/l
|160
|0.20
|1.9406
|1.9406
|1.9468
|20.00
|2245.00
|494
|2007.01.10 09:18
|buy
|161
|0.20
|1.9390
|1.9370
|1.9462
|495
|2007.01.10 09:18
|modify
|161
|0.20
|1.9390
|1.9406
|1.9462
|496
|2007.01.10 09:20
|s/l
|161
|0.20
|1.9406
|1.9406
|1.9462
|32.00
|2277.00
|497
|2007.01.10 09:20
|buy
|162
|0.20
|1.9390
|1.9370
|1.9462
|498
|2007.01.10 09:20
|modify
|162
|0.20
|1.9390
|1.9404
|1.9462
|499
|2007.01.10 09:23
|s/l
|162
|0.20
|1.9404
|1.9404
|1.9462
|28.00
|2305.00
|500
|2007.01.10 09:23
|buy
|163
|0.20
|1.9390
|1.9370
|1.9462
|501
|2007.01.10 09:23
|modify
|163
|0.20
|1.9390
|1.9397
|1.9462
|502
|2007.01.10 09:24
|s/l
|163
|0.20
|1.9397
|1.9397
|1.9462
|14.00
|2319.00
|503
|2007.01.10 09:24
|buy
|164
|0.20
|1.9390
|1.9370
|1.9462
|504
|2007.01.10 09:24
|modify
|164
|0.20
|1.9390
|1.9402
|1.9462
|505
|2007.01.10 09:24
|s/l
|164
|0.20
|1.9402
|1.9402
|1.9462
|24.00
|2343.00
|506
|2007.01.10 09:24
|buy
|165
|0.20
|1.9390
|1.9370
|1.9462
|507
|2007.01.10 09:30
|modify
|165
|0.20
|1.9390
|1.9405
|1.9462
|508
|2007.01.10 09:31
|s/l
|165
|0.20
|1.9405
|1.9405
|1.9462
|30.00
|2373.00
|509
|2007.01.10 09:31
|buy
|166
|0.20
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|510
|2007.01.10 10:15
|modify
|166
|0.20
|1.9407
|1.9407
|1.9479
|511
|2007.01.10 10:29
|s/l
|166
|0.20
|1.9407
|1.9407
|1.9479
|0.00
|2373.00
|512
|2007.01.10 10:29
|buy
|167
|0.20
|1.9411
|1.9391
|1.9483
|513
|2007.01.10 10:59
|s/l
|167
|0.20
|1.9391
|1.9391
|1.9483
|-40.00
|2333.00
|514
|2007.01.10 10:59
|buy
|168
|0.20
|1.9394
|1.9374
|1.9466
|515
|2007.01.10 11:45
|close
|168
|0.20
|1.9385
|1.9374
|1.9466
|-18.00
|2315.00
|516
|2007.01.10 11:45
|sell
|169
|0.20
|1.9385
|1.9405
|1.9313
|517
|2007.01.10 14:00
|close
|169
|0.20
|1.9388
|1.9405
|1.9313
|-6.00
|2309.00
|518
|2007.01.10 15:00
|sell
|170
|0.20
|1.9376
|1.9396
|1.9304
|519
|2007.01.10 15:44
|modify
|170
|0.20
|1.9376
|1.9370
|1.9304
|520
|2007.01.10 15:53
|modify
|170
|0.20
|1.9376
|1.9368
|1.9304
|521
|2007.01.10 16:00
|s/l
|170
|0.20
|1.9368
|1.9368
|1.9304
|16.00
|2325.00
|522
|2007.01.10 16:00
|sell
|171
|0.20
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|523
|2007.01.10 17:00
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9363
|1.9292
|524
|2007.01.10 17:00
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9361
|1.9292
|525
|2007.01.10 17:00
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9360
|1.9292
|526
|2007.01.10 17:03
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9357
|1.9292
|527
|2007.01.10 17:14
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9347
|1.9292
|528
|2007.01.10 17:23
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9345
|1.9292
|529
|2007.01.10 17:29
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9341
|1.9292
|530
|2007.01.10 17:42
|modify
|171
|0.20
|1.9364
|1.9339
|1.9292
|531
|2007.01.10 17:44
|s/l
|171
|0.20
|1.9339
|1.9339
|1.9292
|50.00
|2375.00
|532
|2007.01.10 17:44
|sell
|172
|0.20
|1.9337
|1.9357
|1.9265
|533
|2007.01.10 18:44
|modify
|172
|0.20
|1.9337
|1.9337
|1.9265
|534
|2007.01.10 19:45
|s/l
|172
|0.20
|1.9337
|1.9337
|1.9265
|0.00
|2375.00
|535
|2007.01.11 09:00
|buy
|173
|0.20
|1.9350
|1.9330
|1.9422
|536
|2007.01.11 09:29
|s/l
|173
|0.20
|1.9330
|1.9330
|1.9422
|-40.00
|2335.00
|537
|2007.01.11 09:29
|buy
|174
|0.20
|1.9329
|1.9309
|1.9401
|538
|2007.01.11 09:30
|close
|174
|0.20
|1.9326
|1.9309
|1.9401
|-6.00
|2329.00
|539
|2007.01.11 09:30
|sell
|175
|0.20
|1.9326
|1.9346
|1.9254
|540
|2007.01.11 09:45
|close
|175
|0.20
|1.9340
|1.9346
|1.9254
|-28.00
|2301.00
|541
|2007.01.11 09:45
|buy
|176
|0.20
|1.9340
|1.9320
|1.9412
|542
|2007.01.11 10:01
|modify
|176
|0.20
|1.9340
|1.9347
|1.9412
|543
|2007.01.11 10:14
|s/l
|176
|0.20
|1.9347
|1.9347
|1.9412
|14.00
|2315.00
|544
|2007.01.11 10:14
|buy
|177
|0.20
|1.9344
|1.9324
|1.9416
|545
|2007.01.11 10:19
|modify
|177
|0.20
|1.9344
|1.9348
|1.9416
|546
|2007.01.11 10:20
|s/l
|177
|0.20
|1.9348
|1.9348
|1.9416
|8.00
|2323.00
|547
|2007.01.11 10:20
|buy
|178
|0.20
|1.9350
|1.9330
|1.9422
|548
|2007.01.11 10:28
|modify
|178
|0.20
|1.9350
|1.9352
|1.9422
|549
|2007.01.11 10:29
|s/l
|178
|0.20
|1.9352
|1.9352
|1.9422
|4.00
|2327.00
|550
|2007.01.11 10:29
|buy
|179
|0.20
|1.9350
|1.9330
|1.9422
|551
|2007.01.11 10:30
|modify
|179
|0.20
|1.9350
|1.9365
|1.9422
|552
|2007.01.11 10:31
|s/l
|179
|0.20
|1.9365
|1.9365
|1.9422
|30.00
|2357.00
|553
|2007.01.11 10:31
|buy
|180
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|554
|2007.01.11 10:31
|modify
|180
|0.20
|1.9341
|1.9364
|1.9413
|555
|2007.01.11 10:32
|s/l
|180
|0.20
|1.9364
|1.9364
|1.9413
|46.00
|2403.00
|556
|2007.01.11 10:32
|buy
|181
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|557
|2007.01.11 10:32
|modify
|181
|0.20
|1.9341
|1.9365
|1.9413
|558
|2007.01.11 10:34
|s/l
|181
|0.20
|1.9365
|1.9365
|1.9413
|48.00
|2451.00
|559
|2007.01.11 10:34
|buy
|182
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|560
|2007.01.11 10:34
|modify
|182
|0.20
|1.9341
|1.9365
|1.9413
|561
|2007.01.11 10:35
|s/l
|182
|0.20
|1.9365
|1.9365
|1.9413
|48.00
|2499.00
|562
|2007.01.11 10:35
|buy
|183
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|563
|2007.01.11 10:35
|modify
|183
|0.20
|1.9341
|1.9366
|1.9413
|564
|2007.01.11 10:36
|s/l
|183
|0.20
|1.9366
|1.9366
|1.9413
|50.00
|2549.00
|565
|2007.01.11 10:36
|buy
|184
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|566
|2007.01.11 10:36
|modify
|184
|0.20
|1.9341
|1.9371
|1.9413
|567
|2007.01.11 10:37
|s/l
|184
|0.20
|1.9371
|1.9371
|1.9413
|60.00
|2609.00
|568
|2007.01.11 10:37
|buy
|185
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|569
|2007.01.11 10:37
|modify
|185
|0.20
|1.9341
|1.9375
|1.9413
|570
|2007.01.11 10:37
|s/l
|185
|0.20
|1.9375
|1.9375
|1.9413
|68.00
|2677.00
|571
|2007.01.11 10:37
|buy
|186
|0.20
|1.9341
|1.9321
|1.9413
|572
|2007.01.11 10:45
|close
|186
|0.20
|1.9335
|1.9321
|1.9413
|-12.00
|2665.00
|573
|2007.01.11 10:45
|sell
|187
|0.20
|1.9335
|1.9355
|1.9263
|574
|2007.01.11 10:45
|s/l
|187
|0.20
|1.9355
|1.9355
|1.9263
|-40.00
|2625.00
|575
|2007.01.11 10:45
|sell
|188
|0.20
|1.9400
|1.9420
|1.9328
|576
|2007.01.11 10:46
|modify
|188
|0.20
|1.9400
|1.9363
|1.9328
|577
|2007.01.11 10:46
|s/l
|188
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9328
|74.00
|2699.00
|578
|2007.01.11 10:46
|sell
|189
|0.20
|1.9400
|1.9420
|1.9328
|579
|2007.01.11 10:47
|modify
|189
|0.20
|1.9400
|1.9363
|1.9328
|580
|2007.01.11 10:47
|s/l
|189
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9328
|74.00
|2773.00
|581
|2007.01.11 10:47
|sell
|190
|0.20
|1.9397
|1.9417
|1.9325
|582
|2007.01.11 10:48
|modify
|190
|0.20
|1.9397
|1.9363
|1.9325
|583
|2007.01.11 10:48
|s/l
|190
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9325
|68.00
|2841.00
|584
|2007.01.11 10:48
|sell
|191
|0.20
|1.9397
|1.9417
|1.9325
|585
|2007.01.11 10:49
|modify
|191
|0.20
|1.9397
|1.9363
|1.9325
|586
|2007.01.11 10:49
|s/l
|191
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9325
|68.00
|2909.00
|587
|2007.01.11 10:49
|sell
|192
|0.20
|1.9395
|1.9415
|1.9323
|588
|2007.01.11 10:50
|modify
|192
|0.20
|1.9395
|1.9363
|1.9323
|589
|2007.01.11 10:50
|s/l
|192
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9323
|64.00
|2973.00
|590
|2007.01.11 10:50
|sell
|193
|0.20
|1.9392
|1.9412
|1.9320
|591
|2007.01.11 10:51
|modify
|193
|0.20
|1.9392
|1.9363
|1.9320
|592
|2007.01.11 10:51
|s/l
|193
|0.20
|1.9363
|1.9363
|1.9320
|58.00
|3031.00
|593
|2007.01.11 10:51
|sell
|194
|0.30
|1.9388
|1.9408
|1.9316
|594
|2007.01.11 10:52
|modify
|194
|0.30
|1.9388
|1.9363
|1.9316
|595
|2007.01.11 10:52
|s/l
|194
|0.30
|1.9363
|1.9363
|1.9316
|75.00
|3106.00
|596
|2007.01.11 10:52
|sell
|195
|0.30
|1.9388
|1.9408
|1.9316
|597
|2007.01.11 10:53
|modify
|195
|0.30
|1.9388
|1.9363
|1.9316
|598
|2007.01.11 10:53
|s/l
|195
|0.30
|1.9363
|1.9363
|1.9316
|75.00
|3181.00
|599
|2007.01.11 10:53
|sell
|196
|0.30
|1.9387
|1.9407
|1.9315
|600
|2007.01.11 10:56
|modify
|196
|0.30
|1.9387
|1.9363
|1.9315
|601
|2007.01.11 10:56
|s/l
|196
|0.30
|1.9363
|1.9363
|1.9315
|72.00
|3253.00
|602
|2007.01.11 10:56
|sell
|197
|0.30
|1.9394
|1.9414
|1.9322
|603
|2007.01.11 10:57
|modify
|197
|0.30
|1.9394
|1.9363
|1.9322
|604
|2007.01.11 10:57
|s/l
|197
|0.30
|1.9363
|1.9363
|1.9322
|93.00
|3346.00
|605
|2007.01.11 10:57
|sell
|198
|0.30
|1.9390
|1.9410
|1.9318
|606
|2007.01.11 10:57
|modify
|198
|0.30
|1.9390
|1.9363
|1.9318
|607
|2007.01.11 11:00
|close
|198
|0.30
|1.9353
|1.9363
|1.9318
|111.00
|3457.00
|608
|2007.01.11 11:00
|buy
|199
|0.30
|1.9353
|1.9333
|1.9425
|609
|2007.01.11 11:00
|modify
|199
|0.30
|1.9353
|1.9383
|1.9425
|610
|2007.01.11 11:01
|s/l
|199
|0.30
|1.9383
|1.9383
|1.9425
|90.00
|3547.00
|611
|2007.01.11 11:01
|buy
|200
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|612
|2007.01.11 11:01
|modify
|200
|0.30
|1.9367
|1.9380
|1.9439
|613
|2007.01.11 11:03
|s/l
|200
|0.30
|1.9380
|1.9380
|1.9439
|39.00
|3586.00
|614
|2007.01.11 11:03
|buy
|201
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|615
|2007.01.11 11:03
|modify
|201
|0.30
|1.9367
|1.9381
|1.9439
|616
|2007.01.11 11:04
|s/l
|201
|0.30
|1.9381
|1.9381
|1.9439
|42.00
|3628.00
|617
|2007.01.11 11:04
|buy
|202
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|618
|2007.01.11 11:04
|modify
|202
|0.30
|1.9367
|1.9376
|1.9439
|619
|2007.01.11 11:05
|s/l
|202
|0.30
|1.9376
|1.9376
|1.9439
|27.00
|3655.00
|620
|2007.01.11 11:05
|buy
|203
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|621
|2007.01.11 11:05
|modify
|203
|0.30
|1.9367
|1.9375
|1.9439
|622
|2007.01.11 11:06
|s/l
|203
|0.30
|1.9375
|1.9375
|1.9439
|24.00
|3679.00
|623
|2007.01.11 11:06
|buy
|204
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|624
|2007.01.11 11:06
|modify
|204
|0.30
|1.9367
|1.9378
|1.9439
|625
|2007.01.11 11:09
|s/l
|204
|0.30
|1.9378
|1.9378
|1.9439
|33.00
|3712.00
|626
|2007.01.11 11:09
|buy
|205
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|627
|2007.01.11 11:09
|modify
|205
|0.30
|1.9367
|1.9380
|1.9439
|628
|2007.01.11 11:10
|s/l
|205
|0.30
|1.9380
|1.9380
|1.9439
|39.00
|3751.00
|629
|2007.01.11 11:10
|buy
|206
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|630
|2007.01.11 11:10
|modify
|206
|0.30
|1.9367
|1.9376
|1.9439
|631
|2007.01.11 11:11
|s/l
|206
|0.30
|1.9376
|1.9376
|1.9439
|27.00
|3778.00
|632
|2007.01.11 11:11
|buy
|207
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|633
|2007.01.11 11:11
|modify
|207
|0.30
|1.9367
|1.9371
|1.9439
|634
|2007.01.11 11:12
|s/l
|207
|0.30
|1.9371
|1.9371
|1.9439
|12.00
|3790.00
|635
|2007.01.11 11:12
|buy
|208
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|636
|2007.01.11 11:12
|modify
|208
|0.30
|1.9367
|1.9373
|1.9439
|637
|2007.01.11 11:13
|s/l
|208
|0.30
|1.9373
|1.9373
|1.9439
|18.00
|3808.00
|638
|2007.01.11 11:13
|buy
|209
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|639
|2007.01.11 11:13
|modify
|209
|0.30
|1.9367
|1.9374
|1.9439
|640
|2007.01.11 11:13
|s/l
|209
|0.30
|1.9374
|1.9374
|1.9439
|21.00
|3829.00
|641
|2007.01.11 11:13
|buy
|210
|0.30
|1.9367
|1.9347
|1.9439
|642
|2007.01.11 11:17
|modify
|210
|0.30
|1.9367
|1.9373
|1.9439
|643
|2007.01.11 11:18
|s/l
|210
|0.30
|1.9373
|1.9373
|1.9439
|18.00
|3847.00
|644
|2007.01.11 11:18
|buy
|211
|0.30
|1.9370
|1.9350
|1.9442
|645
|2007.01.11 11:18
|modify
|211
|0.30
|1.9370
|1.9371
|1.9442
|646
|2007.01.11 11:19
|s/l
|211
|0.30
|1.9371
|1.9371
|1.9442
|3.00
|3850.00
|647
|2007.01.11 11:19
|buy
|212
|0.30
|1.9370
|1.9350
|1.9442
|648
|2007.01.11 11:19
|modify
|212
|0.30
|1.9370
|1.9371
|1.9442
|649
|2007.01.11 11:21
|s/l
|212
|0.30
|1.9371
|1.9371
|1.9442
|3.00
|3853.00
|650
|2007.01.11 11:21
|buy
|213
|0.30
|1.9370
|1.9350
|1.9442
|651
|2007.01.11 11:21
|modify
|213
|0.30
|1.9370
|1.9371
|1.9442
|652
|2007.01.11 11:29
|s/l
|213
|0.30
|1.9371
|1.9371
|1.9442
|3.00
|3856.00
|653
|2007.01.11 11:29
|buy
|214
|0.30
|1.9370
|1.9350
|1.9442
|654
|2007.01.11 11:29
|modify
|214
|0.30
|1.9370
|1.9371
|1.9442
|655
|2007.01.11 11:29
|s/l
|214
|0.30
|1.9371
|1.9371
|1.9442
|3.00
|3859.00
|656
|2007.01.11 11:29
|buy
|215
|0.30
|1.9370
|1.9350
|1.9442
|657
|2007.01.11 11:30
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9375
|1.9442
|658
|2007.01.11 11:30
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9377
|1.9442
|659
|2007.01.11 11:31
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9379
|1.9442
|660
|2007.01.11 11:31
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9381
|1.9442
|661
|2007.01.11 11:31
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9382
|1.9442
|662
|2007.01.11 11:32
|modify
|215
|0.30
|1.9370
|1.9385
|1.9442
|663
|2007.01.11 11:42
|s/l
|215
|0.30
|1.9385
|1.9385
|1.9442
|45.00
|3904.00
|664
|2007.01.11 11:42
|buy
|216
|0.30
|1.9388
|1.9368
|1.9460
|665
|2007.01.11 11:44
|modify
|216
|0.30
|1.9388
|1.9393
|1.9460
|666
|2007.01.11 11:45
|s/l
|216
|0.30
|1.9393
|1.9393
|1.9460
|15.00
|3919.00
|667
|2007.01.11 11:45
|buy
|217
|0.30
|1.9394
|1.9374
|1.9466
|668
|2007.01.11 13:00
|modify
|217
|0.30
|1.9394
|1.9422
|1.9466
|669
|2007.01.11 13:01
|s/l
|217
|0.30
|1.9422
|1.9422
|1.9466
|84.00
|4003.00
|670
|2007.01.11 15:00
|buy
|218
|0.40
|1.9517
|1.9497
|1.9589
|671
|2007.01.11 15:44
|s/l
|218
|0.40
|1.9497
|1.9497
|1.9589
|-80.00
|3923.00
|672
|2007.01.11 15:44
|buy
|219
|0.30
|1.9472
|1.9452
|1.9544
|673
|2007.01.11 15:44
|modify
|219
|0.30
|1.9472
|1.9477
|1.9544
|674
|2007.01.11 15:59
|s/l
|219
|0.30
|1.9477
|1.9477
|1.9544
|15.00
|3938.00
|675
|2007.01.11 15:59
|buy
|220
|0.30
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|676
|2007.01.11 15:59
|modify
|220
|0.30
|1.9463
|1.9463
|1.9535
|677
|2007.01.11 16:14
|modify
|220
|0.30
|1.9463
|1.9466
|1.9535
|678
|2007.01.11 16:29
|s/l
|220
|0.30
|1.9466
|1.9466
|1.9535
|9.00
|3947.00
|679
|2007.01.11 16:29
|buy
|221
|0.30
|1.9446
|1.9426
|1.9518
|680
|2007.01.11 16:30
|close
|221
|0.30
|1.9448
|1.9426
|1.9518
|6.00
|3953.00
|681
|2007.01.11 16:30
|sell
|222
|0.30
|1.9448
|1.9468
|1.9376
|682
|2007.01.11 17:00
|modify
|222
|0.30
|1.9448
|1.9428
|1.9376
|683
|2007.01.11 17:00
|modify
|222
|0.30
|1.9448
|1.9426
|1.9376
|684
|2007.01.11 17:05
|s/l
|222
|0.30
|1.9426
|1.9426
|1.9376
|66.00
|4019.00
|685
|2007.01.11 17:05
|sell
|223
|0.40
|1.9423
|1.9443
|1.9351
|686
|2007.01.11 17:14
|modify
|223
|0.40
|1.9423
|1.9419
|1.9351
|687
|2007.01.11 17:15
|modify
|223
|0.40
|1.9423
|1.9417
|1.9351
|688
|2007.01.11 17:16
|s/l
|223
|0.40
|1.9417
|1.9417
|1.9351
|24.00
|4043.00
|689
|2007.01.11 17:16
|sell
|224
|0.40
|1.9424
|1.9444
|1.9352
|690
|2007.01.11 17:29
|modify
|224
|0.40
|1.9424
|1.9414
|1.9352
|691
|2007.01.11 17:31
|s/l
|224
|0.40
|1.9414
|1.9414
|1.9352
|40.00
|4083.00
|692
|2007.01.11 17:31
|sell
|225
|0.40
|1.9421
|1.9441
|1.9349
|693
|2007.01.11 17:34
|modify
|225
|0.40
|1.9421
|1.9420
|1.9349
|694
|2007.01.11 17:34
|s/l
|225
|0.40
|1.9420
|1.9420
|1.9349
|4.00
|4087.00
|695
|2007.01.11 17:34
|sell
|226
|0.40
|1.9427
|1.9447
|1.9355
|696
|2007.01.11 17:37
|modify
|226
|0.40
|1.9427
|1.9420
|1.9355
|697
|2007.01.11 17:37
|s/l
|226
|0.40
|1.9420
|1.9420
|1.9355
|28.00
|4115.00
|698
|2007.01.11 17:37
|sell
|227
|0.40
|1.9427
|1.9447
|1.9355
|699
|2007.01.11 17:44
|modify
|227
|0.40
|1.9427
|1.9420
|1.9355
|700
|2007.01.11 17:44
|s/l
|227
|0.40
|1.9420
|1.9420
|1.9355
|28.00
|4143.00
|701
|2007.01.11 17:44
|sell
|228
|0.40
|1.9429
|1.9449
|1.9357
|702
|2007.01.11 17:44
|modify
|228
|0.40
|1.9429
|1.9420
|1.9357
|703
|2007.01.11 17:45
|s/l
|228
|0.40
|1.9420
|1.9420
|1.9357
|36.00
|4179.00
|704
|2007.01.11 17:45
|sell
|229
|0.40
|1.9429
|1.9449
|1.9357
|705
|2007.01.11 17:59
|modify
|229
|0.40
|1.9429
|1.9426
|1.9357
|706
|2007.01.11 18:01
|s/l
|229
|0.40
|1.9426
|1.9426
|1.9357
|12.00
|4191.00
|707
|2007.01.12 09:00
|buy
|230
|0.40
|1.9478
|1.9458
|1.9550
|708
|2007.01.12 10:30
|close
|230
|0.40
|1.9464
|1.9458
|1.9550
|-56.00
|4135.00
|709
|2007.01.12 10:30
|sell
|231
|0.40
|1.9464
|1.9484
|1.9392
|710
|2007.01.12 10:45
|close
|231
|0.40
|1.9472
|1.9484
|1.9392
|-32.00
|4103.00
|711
|2007.01.12 10:45
|buy
|232
|0.40
|1.9472
|1.9452
|1.9544
|712
|2007.01.12 10:51
|modify
|232
|0.40
|1.9472
|1.9473
|1.9544
|713
|2007.01.12 10:52
|s/l
|232
|0.40
|1.9473
|1.9473
|1.9544
|4.00
|4107.00
|714
|2007.01.12 10:52
|buy
|233
|0.40
|1.9473
|1.9453
|1.9545
|715
|2007.01.12 10:52
|modify
|233
|0.40
|1.9473
|1.9474
|1.9545
|716
|2007.01.12 10:53
|s/l
|233
|0.40
|1.9474
|1.9474
|1.9545
|4.00
|4111.00
|717
|2007.01.12 10:53
|buy
|234
|0.40
|1.9473
|1.9453
|1.9545
|718
|2007.01.12 10:53
|modify
|234
|0.40
|1.9473
|1.9475
|1.9545
|719
|2007.01.12 10:54
|s/l
|234
|0.40
|1.9475
|1.9475
|1.9545
|8.00
|4119.00
|720
|2007.01.12 10:54
|buy
|235
|0.40
|1.9473
|1.9453
|1.9545
|721
|2007.01.12 10:54
|modify
|235
|0.40
|1.9473
|1.9479
|1.9545
|722
|2007.01.12 10:54
|s/l
|235
|0.40
|1.9479
|1.9479
|1.9545
|24.00
|4143.00
|723
|2007.01.12 10:54
|buy
|236
|0.40
|1.9473
|1.9453
|1.9545
|724
|2007.01.12 11:00
|close
|236
|0.40
|1.9454
|1.9453
|1.9545
|-76.00
|4067.00
|725
|2007.01.12 11:00
|sell
|237
|0.40
|1.9454
|1.9474
|1.9382
|726
|2007.01.12 11:00
|s/l
|237
|0.40
|1.9474
|1.9474
|1.9382
|-80.00
|3987.00
|727
|2007.01.12 11:00
|sell
|238
|0.30
|1.9486
|1.9506
|1.9414
|728
|2007.01.12 11:01
|modify
|238
|0.30
|1.9486
|1.9478
|1.9414
|729
|2007.01.12 11:01
|s/l
|238
|0.30
|1.9478
|1.9478
|1.9414
|24.00
|4011.00
|730
|2007.01.12 11:01
|sell
|239
|0.40
|1.9489
|1.9509
|1.9417
|731
|2007.01.12 11:02
|modify
|239
|0.40
|1.9489
|1.9478
|1.9417
|732
|2007.01.12 11:02
|s/l
|239
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9417
|44.00
|4055.00
|733
|2007.01.12 11:02
|sell
|240
|0.40
|1.9490
|1.9510
|1.9418
|734
|2007.01.12 11:04
|modify
|240
|0.40
|1.9490
|1.9478
|1.9418
|735
|2007.01.12 11:04
|s/l
|240
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9418
|48.00
|4103.00
|736
|2007.01.12 11:04
|sell
|241
|0.40
|1.9490
|1.9510
|1.9418
|737
|2007.01.12 11:05
|modify
|241
|0.40
|1.9490
|1.9478
|1.9418
|738
|2007.01.12 11:05
|s/l
|241
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9418
|48.00
|4151.00
|739
|2007.01.12 11:05
|sell
|242
|0.40
|1.9490
|1.9510
|1.9418
|740
|2007.01.12 11:06
|modify
|242
|0.40
|1.9490
|1.9478
|1.9418
|741
|2007.01.12 11:06
|s/l
|242
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9418
|48.00
|4199.00
|742
|2007.01.12 11:06
|sell
|243
|0.40
|1.9486
|1.9506
|1.9414
|743
|2007.01.12 11:10
|modify
|243
|0.40
|1.9486
|1.9478
|1.9414
|744
|2007.01.12 11:10
|s/l
|243
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9414
|32.00
|4231.00
|745
|2007.01.12 11:10
|sell
|244
|0.40
|1.9484
|1.9504
|1.9412
|746
|2007.01.12 11:14
|modify
|244
|0.40
|1.9484
|1.9478
|1.9412
|747
|2007.01.12 11:14
|s/l
|244
|0.40
|1.9478
|1.9478
|1.9412
|24.00
|4255.00
|748
|2007.01.12 11:14
|sell
|245
|0.40
|1.9485
|1.9505
|1.9413
|749
|2007.01.12 11:14
|modify
|245
|0.40
|1.9485
|1.9478
|1.9413
|750
|2007.01.12 11:14
|modify
|245
|0.40
|1.9485
|1.9474
|1.9413
|751
|2007.01.12 11:15
|s/l
|245
|0.40
|1.9474
|1.9474
|1.9413
|44.00
|4299.00
|752
|2007.01.12 11:15
|sell
|246
|0.40
|1.9485
|1.9505
|1.9413
|753
|2007.01.12 11:30
|close
|246
|0.40
|1.9475
|1.9505
|1.9413
|40.00
|4339.00
|754
|2007.01.12 11:30
|buy
|247
|0.40
|1.9475
|1.9455
|1.9547
|755
|2007.01.12 11:46
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9476
|1.9547
|756
|2007.01.12 11:46
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9478
|1.9547
|757
|2007.01.12 11:46
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9480
|1.9547
|758
|2007.01.12 11:46
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9482
|1.9547
|759
|2007.01.12 12:08
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9484
|1.9547
|760
|2007.01.12 12:10
|modify
|247
|0.40
|1.9475
|1.9488
|1.9547
|761
|2007.01.12 12:14
|s/l
|247
|0.40
|1.9488
|1.9488
|1.9547
|52.00
|4391.00
|762
|2007.01.12 15:00
|buy
|248
|0.40
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|763
|2007.01.12 15:00
|modify
|248
|0.40
|1.9488
|1.9523
|1.9560
|764
|2007.01.12 15:01
|s/l
|248
|0.40
|1.9523
|1.9523
|1.9560
|140.00
|4531.00
|765
|2007.01.12 15:01
|buy
|249
|0.40
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|766
|2007.01.12 15:01
|modify
|249
|0.40
|1.9492
|1.9516
|1.9564
|767
|2007.01.12 15:02
|s/l
|249
|0.40
|1.9516
|1.9516
|1.9564
|96.00
|4627.00
|768
|2007.01.12 15:02
|buy
|250
|0.40
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|769
|2007.01.12 15:02
|modify
|250
|0.40
|1.9492
|1.9518
|1.9564
|770
|2007.01.12 15:03
|s/l
|250
|0.40
|1.9518
|1.9518
|1.9564
|104.00
|4731.00
|771
|2007.01.12 15:03
|buy
|251
|0.40
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|772
|2007.01.12 15:03
|modify
|251
|0.40
|1.9492
|1.9519
|1.9564
|773
|2007.01.12 15:04
|s/l
|251
|0.40
|1.9519
|1.9519
|1.9564
|108.00
|4839.00
|774
|2007.01.12 15:04
|buy
|252
|0.40
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|775
|2007.01.12 15:04
|modify
|252
|0.40
|1.9492
|1.9519
|1.9564
|776
|2007.01.12 15:04
|s/l
|252
|0.40
|1.9519
|1.9519
|1.9564
|108.00
|4947.00
|777
|2007.01.12 15:04
|buy
|253
|0.40
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|778
|2007.01.12 15:15
|close
|253
|0.40
|1.9486
|1.9472
|1.9564
|-24.00
|4923.00
|779
|2007.01.12 15:15
|sell
|254
|0.40
|1.9486
|1.9506
|1.9414
|780
|2007.01.12 15:15
|s/l
|254
|0.40
|1.9506
|1.9506
|1.9414
|-80.00
|4843.00
|781
|2007.01.12 15:15
|sell
|255
|0.40
|1.9536
|1.9556
|1.9464
|782
|2007.01.12 15:16
|modify
|255
|0.40
|1.9536
|1.9508
|1.9464
|783
|2007.01.12 15:16
|s/l
|255
|0.40
|1.9508
|1.9508
|1.9464
|112.00
|4955.00
|784
|2007.01.12 15:16
|sell
|256
|0.40
|1.9534
|1.9554
|1.9462
|785
|2007.01.12 15:17
|modify
|256
|0.40
|1.9534
|1.9508
|1.9462
|786
|2007.01.12 15:17
|s/l
|256
|0.40
|1.9508
|1.9508
|1.9462
|104.00
|5059.00
|787
|2007.01.12 15:17
|sell
|257
|0.50
|1.9535
|1.9555
|1.9463
|788
|2007.01.12 15:18
|modify
|257
|0.50
|1.9535
|1.9508
|1.9463
|789
|2007.01.12 15:18
|s/l
|257
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9463
|135.00
|5194.00
|790
|2007.01.12 15:18
|sell
|258
|0.50
|1.9537
|1.9557
|1.9465
|791
|2007.01.12 15:20
|modify
|258
|0.50
|1.9537
|1.9508
|1.9465
|792
|2007.01.12 15:20
|s/l
|258
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9465
|145.00
|5339.00
|793
|2007.01.12 15:20
|sell
|259
|0.50
|1.9537
|1.9557
|1.9465
|794
|2007.01.12 15:21
|modify
|259
|0.50
|1.9537
|1.9508
|1.9465
|795
|2007.01.12 15:21
|s/l
|259
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9465
|145.00
|5484.00
|796
|2007.01.12 15:21
|sell
|260
|0.50
|1.9539
|1.9559
|1.9467
|797
|2007.01.12 15:22
|modify
|260
|0.50
|1.9539
|1.9508
|1.9467
|798
|2007.01.12 15:22
|s/l
|260
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9467
|155.00
|5639.00
|799
|2007.01.12 15:22
|sell
|261
|0.50
|1.9541
|1.9561
|1.9469
|800
|2007.01.12 15:23
|modify
|261
|0.50
|1.9541
|1.9508
|1.9469
|801
|2007.01.12 15:23
|s/l
|261
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9469
|165.00
|5804.00
|802
|2007.01.12 15:23
|sell
|262
|0.50
|1.9541
|1.9561
|1.9469
|803
|2007.01.12 15:24
|modify
|262
|0.50
|1.9541
|1.9508
|1.9469
|804
|2007.01.12 15:24
|s/l
|262
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9469
|165.00
|5969.00
|805
|2007.01.12 15:24
|sell
|263
|0.50
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|806
|2007.01.12 15:25
|modify
|263
|0.50
|1.9543
|1.9508
|1.9471
|807
|2007.01.12 15:25
|s/l
|263
|0.50
|1.9508
|1.9508
|1.9471
|175.00
|6144.00
|808
|2007.01.12 15:25
|sell
|264
|0.60
|1.9549
|1.9569
|1.9477
|809
|2007.01.12 15:26
|modify
|264
|0.60
|1.9549
|1.9508
|1.9477
|810
|2007.01.12 15:26
|s/l
|264
|0.60
|1.9508
|1.9508
|1.9477
|246.00
|6390.00
|811
|2007.01.12 15:26
|sell
|265
|0.60
|1.9548
|1.9568
|1.9476
|812
|2007.01.12 15:28
|modify
|265
|0.60
|1.9548
|1.9508
|1.9476
|813
|2007.01.12 15:28
|s/l
|265
|0.60
|1.9508
|1.9508
|1.9476
|240.00
|6630.00
|814
|2007.01.12 15:28
|sell
|266
|0.60
|1.9544
|1.9564
|1.9472
|815
|2007.01.12 15:29
|modify
|266
|0.60
|1.9544
|1.9508
|1.9472
|816
|2007.01.12 15:29
|s/l
|266
|0.60
|1.9508
|1.9508
|1.9472
|216.00
|6846.00
|817
|2007.01.12 15:29
|sell
|267
|0.60
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|818
|2007.01.12 15:29
|modify
|267
|0.60
|1.9543
|1.9508
|1.9471
|819
|2007.01.12 15:29
|modify
|267
|0.60
|1.9543
|1.9506
|1.9471
|820
|2007.01.12 15:30
|s/l
|267
|0.60
|1.9506
|1.9506
|1.9471
|222.00
|7068.00
|821
|2007.01.12 15:30
|sell
|268
|0.70
|1.9535
|1.9555
|1.9463
|822
|2007.01.12 15:31
|modify
|268
|0.70
|1.9535
|1.9522
|1.9463
|823
|2007.01.12 15:31
|s/l
|268
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9463
|91.00
|7159.00
|824
|2007.01.12 15:31
|sell
|269
|0.70
|1.9532
|1.9552
|1.9460
|825
|2007.01.12 15:32
|modify
|269
|0.70
|1.9532
|1.9522
|1.9460
|826
|2007.01.12 15:32
|s/l
|269
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9460
|70.00
|7229.00
|827
|2007.01.12 15:32
|sell
|270
|0.70
|1.9536
|1.9556
|1.9464
|828
|2007.01.12 15:33
|modify
|270
|0.70
|1.9536
|1.9522
|1.9464
|829
|2007.01.12 15:33
|s/l
|270
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9464
|98.00
|7327.00
|830
|2007.01.12 15:33
|sell
|271
|0.70
|1.9535
|1.9555
|1.9463
|831
|2007.01.12 15:34
|modify
|271
|0.70
|1.9535
|1.9522
|1.9463
|832
|2007.01.12 15:34
|s/l
|271
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9463
|91.00
|7418.00
|833
|2007.01.12 15:34
|sell
|272
|0.70
|1.9540
|1.9560
|1.9468
|834
|2007.01.12 15:35
|modify
|272
|0.70
|1.9540
|1.9522
|1.9468
|835
|2007.01.12 15:35
|s/l
|272
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9468
|126.00
|7544.00
|836
|2007.01.12 15:35
|sell
|273
|0.70
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|837
|2007.01.12 15:36
|modify
|273
|0.70
|1.9543
|1.9522
|1.9471
|838
|2007.01.12 15:36
|s/l
|273
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9471
|147.00
|7691.00
|839
|2007.01.12 15:36
|sell
|274
|0.70
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|840
|2007.01.12 15:37
|modify
|274
|0.70
|1.9543
|1.9522
|1.9471
|841
|2007.01.12 15:37
|s/l
|274
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9471
|147.00
|7838.00
|842
|2007.01.12 15:37
|sell
|275
|0.70
|1.9546
|1.9566
|1.9474
|843
|2007.01.12 15:38
|modify
|275
|0.70
|1.9546
|1.9522
|1.9474
|844
|2007.01.12 15:38
|s/l
|275
|0.70
|1.9522
|1.9522
|1.9474
|168.00
|8006.00
|845
|2007.01.12 15:38
|sell
|276
|0.80
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|846
|2007.01.12 15:39
|modify
|276
|0.80
|1.9545
|1.9522
|1.9473
|847
|2007.01.12 15:39
|s/l
|276
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9473
|184.00
|8190.00
|848
|2007.01.12 15:39
|sell
|277
|0.80
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|849
|2007.01.12 15:40
|modify
|277
|0.80
|1.9543
|1.9522
|1.9471
|850
|2007.01.12 15:40
|s/l
|277
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9471
|168.00
|8358.00
|851
|2007.01.12 15:40
|sell
|278
|0.80
|1.9541
|1.9561
|1.9469
|852
|2007.01.12 15:41
|modify
|278
|0.80
|1.9541
|1.9522
|1.9469
|853
|2007.01.12 15:41
|s/l
|278
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9469
|152.00
|8510.00
|854
|2007.01.12 15:41
|sell
|279
|0.80
|1.9544
|1.9564
|1.9472
|855
|2007.01.12 15:42
|modify
|279
|0.80
|1.9544
|1.9522
|1.9472
|856
|2007.01.12 15:42
|s/l
|279
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9472
|176.00
|8686.00
|857
|2007.01.12 15:42
|sell
|280
|0.80
|1.9543
|1.9563
|1.9471
|858
|2007.01.12 15:43
|modify
|280
|0.80
|1.9543
|1.9522
|1.9471
|859
|2007.01.12 15:43
|s/l
|280
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9471
|168.00
|8854.00
|860
|2007.01.12 15:43
|sell
|281
|0.80
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|861
|2007.01.12 15:44
|modify
|281
|0.80
|1.9545
|1.9522
|1.9473
|862
|2007.01.12 15:44
|s/l
|281
|0.80
|1.9522
|1.9522
|1.9473
|184.00
|9038.00
|863
|2007.01.12 15:44
|sell
|282
|0.90
|1.9547
|1.9567
|1.9475
|864
|2007.01.12 15:44
|modify
|282
|0.90
|1.9547
|1.9522
|1.9475
|865
|2007.01.12 15:44
|modify
|282
|0.90
|1.9547
|1.9488
|1.9475
|866
|2007.01.12 15:45
|s/l
|282
|0.90
|1.9488
|1.9488
|1.9475
|531.00
|9569.00
|867
|2007.01.12 15:45
|sell
|283
|0.90
|1.9551
|1.9571
|1.9479
|868
|2007.01.12 16:00
|close
|283
|0.90
|1.9552
|1.9571
|1.9479
|-9.00
|9560.00
|869
|2007.01.12 16:00
|buy
|284
|0.90
|1.9552
|1.9532
|1.9624
|870
|2007.01.12 16:01
|modify
|284
|0.90
|1.9552
|1.9559
|1.9624
|871
|2007.01.12 16:02
|s/l
|284
|0.90
|1.9559
|1.9559
|1.9624
|63.00
|9623.00
|872
|2007.01.12 16:02
|buy
|285
|0.90
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|873
|2007.01.12 16:19
|modify
|285
|0.90
|1.9561
|1.9566
|1.9633
|874
|2007.01.12 16:20
|s/l
|285
|0.90
|1.9566
|1.9566
|1.9633
|45.00
|9668.00
|875
|2007.01.12 16:20
|buy
|286
|0.90
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|876
|2007.01.12 16:20
|modify
|286
|0.90
|1.9556
|1.9570
|1.9628
|877
|2007.01.12 16:21
|s/l
|286
|0.90
|1.9570
|1.9570
|1.9628
|126.00
|9794.00
|878
|2007.01.12 16:21
|buy
|287
|0.90
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|879
|2007.01.12 16:21
|modify
|287
|0.90
|1.9556
|1.9565
|1.9628
|880
|2007.01.12 16:22
|s/l
|287
|0.90
|1.9565
|1.9565
|1.9628
|81.00
|9875.00
|881
|2007.01.12 16:22
|buy
|288
|0.90
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|882
|2007.01.12 16:22
|modify
|288
|0.90
|1.9556
|1.9567
|1.9628
|883
|2007.01.12 16:22
|s/l
|288
|0.90
|1.9567
|1.9567
|1.9628
|99.00
|9974.00
|884
|2007.01.12 16:22
|buy
|289
|0.90
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|885
|2007.01.12 16:30
|modify
|289
|0.90
|1.9556
|1.9566
|1.9628
|886
|2007.01.12 16:31
|s/l
|289
|0.90
|1.9566
|1.9566
|1.9628
|90.00
|10064.00
|887
|2007.01.12 16:31
|buy
|290
|1.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|888
|2007.01.12 16:31
|modify
|290
|1.00
|1.9556
|1.9574
|1.9628
|889
|2007.01.12 16:32
|s/l
|290
|1.00
|1.9574
|1.9574
|1.9628
|180.00
|10244.00
|890
|2007.01.12 16:32
|buy
|291
|1.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|891
|2007.01.12 16:32
|modify
|291
|1.00
|1.9556
|1.9575
|1.9628
|892
|2007.01.12 16:33
|s/l
|291
|1.00
|1.9575
|1.9575
|1.9628
|190.00
|10434.00
|893
|2007.01.12 16:33
|buy
|292
|1.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|894
|2007.01.12 16:33
|modify
|292
|1.00
|1.9556
|1.9581
|1.9628
|895
|2007.01.12 16:34
|s/l
|292
|1.00
|1.9581
|1.9581
|1.9628
|250.00
|10684.00
|896
|2007.01.12 16:34
|buy
|293
|1.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|897
|2007.01.12 16:34
|modify
|293
|1.00
|1.9556
|1.9582
|1.9628
|898
|2007.01.12 16:35
|s/l
|293
|1.00
|1.9582
|1.9582
|1.9628
|260.00
|10944.00
|899
|2007.01.12 16:35
|buy
|294
|1.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|900
|2007.01.12 16:35
|modify
|294
|1.00
|1.9556
|1.9583
|1.9628
|901
|2007.01.12 16:36
|s/l
|294
|1.00
|1.9583
|1.9583
|1.9628
|270.00
|11214.00
|902
|2007.01.12 16:36
|buy
|295
|1.10
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|903
|2007.01.12 16:36
|modify
|295
|1.10
|1.9556
|1.9577
|1.9628
|904
|2007.01.12 16:37
|s/l
|295
|1.10
|1.9577
|1.9577
|1.9628
|231.00
|11445.00
|905
|2007.01.12 16:37
|buy
|296
|1.10
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|906
|2007.01.12 16:37
|modify
|296
|1.10
|1.9556
|1.9576
|1.9628
|907
|2007.01.12 16:38
|s/l
|296
|1.10
|1.9576
|1.9576
|1.9628
|220.00
|11665.00
|908
|2007.01.12 16:38
|buy
|297
|1.10
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|909
|2007.01.12 16:38
|modify
|297
|1.10
|1.9556
|1.9580
|1.9628
|910
|2007.01.12 16:38
|s/l
|297
|1.10
|1.9580
|1.9580
|1.9628
|264.00
|11929.00
|911
|2007.01.12 16:38
|buy
|298
|1.10
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|912
|2007.01.12 16:45
|modify
|298
|1.10
|1.9556
|1.9577
|1.9628
|913
|2007.01.12 16:46
|s/l
|298
|1.10
|1.9577
|1.9577
|1.9628
|231.00
|12160.00
|914
|2007.01.12 16:46
|buy
|299
|1.20
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|915
|2007.01.12 16:46
|modify
|299
|1.20
|1.9561
|1.9577
|1.9633
|916
|2007.01.12 16:47
|s/l
|299
|1.20
|1.9577
|1.9577
|1.9633
|192.00
|12352.00
|917
|2007.01.12 16:47
|buy
|300
|1.20
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|918
|2007.01.12 16:47
|modify
|300
|1.20
|1.9561
|1.9579
|1.9633
|919
|2007.01.12 16:48
|s/l
|300
|1.20
|1.9579
|1.9579
|1.9633
|216.00
|12568.00
|920
|2007.01.12 16:48
|buy
|301
|1.20
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|921
|2007.01.12 16:48
|modify
|301
|1.20
|1.9561
|1.9578
|1.9633
|922
|2007.01.12 16:49
|s/l
|301
|1.20
|1.9578
|1.9578
|1.9633
|204.00
|12772.00
|923
|2007.01.12 16:49
|buy
|302
|1.20
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|924
|2007.01.12 16:49
|modify
|302
|1.20
|1.9561
|1.9579
|1.9633
|925
|2007.01.12 16:50
|s/l
|302
|1.20
|1.9579
|1.9579
|1.9633
|216.00
|12988.00
|926
|2007.01.12 16:50
|buy
|303
|1.20
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|927
|2007.01.12 16:50
|modify
|303
|1.20
|1.9561
|1.9579
|1.9633
|928
|2007.01.12 16:51
|s/l
|303
|1.20
|1.9579
|1.9579
|1.9633
|216.00
|13204.00
|929
|2007.01.12 16:51
|buy
|304
|1.30
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|930
|2007.01.12 16:51
|modify
|304
|1.30
|1.9561
|1.9580
|1.9633
|931
|2007.01.12 16:52
|s/l
|304
|1.30
|1.9580
|1.9580
|1.9633
|247.00
|13451.00
|932
|2007.01.12 16:52
|buy
|305
|1.30
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|933
|2007.01.12 16:52
|modify
|305
|1.30
|1.9561
|1.9581
|1.9633
|934
|2007.01.12 16:53
|s/l
|305
|1.30
|1.9581
|1.9581
|1.9633
|260.00
|13711.00
|935
|2007.01.12 16:53
|buy
|306
|1.30
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|936
|2007.01.12 16:53
|modify
|306
|1.30
|1.9561
|1.9586
|1.9633
|937
|2007.01.12 16:54
|s/l
|306
|1.30
|1.9586
|1.9586
|1.9633
|325.00
|14036.00
|938
|2007.01.12 16:54
|buy
|307
|1.40
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|939
|2007.01.12 16:54
|modify
|307
|1.40
|1.9561
|1.9587
|1.9633
|940
|2007.01.12 16:55
|s/l
|307
|1.40
|1.9587
|1.9587
|1.9633
|364.00
|14400.00
|941
|2007.01.12 16:55
|buy
|308
|1.40
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|942
|2007.01.12 16:55
|modify
|308
|1.40
|1.9561
|1.9582
|1.9633
|943
|2007.01.12 16:55
|s/l
|308
|1.40
|1.9582
|1.9582
|1.9633
|294.00
|14694.00
|944
|2007.01.12 16:55
|buy
|309
|1.40
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|945
|2007.01.12 17:00
|modify
|309
|1.40
|1.9561
|1.9576
|1.9633
|946
|2007.01.12 17:14
|s/l
|309
|1.40
|1.9576
|1.9576
|1.9633
|210.00
|14904.00
|947
|2007.01.12 17:14
|buy
|310
|1.40
|1.9571
|1.9551
|1.9643
|948
|2007.01.12 17:15
|modify
|310
|1.40
|1.9571
|1.9574
|1.9643
|949
|2007.01.12 17:15
|modify
|310
|1.40
|1.9571
|1.9576
|1.9643
|950
|2007.01.12 17:15
|modify
|310
|1.40
|1.9571
|1.9578
|1.9643
|951
|2007.01.12 17:35
|s/l
|310
|1.40
|1.9578
|1.9578
|1.9643
|98.00
|15002.00
|952
|2007.01.12 17:35
|buy
|311
|1.50
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|953
|2007.01.12 17:45
|modify
|311
|1.50
|1.9581
|1.9581
|1.9653
|954
|2007.01.12 17:59
|modify
|311
|1.50
|1.9581
|1.9592
|1.9653
|955
|2007.01.12 18:12
|s/l
|311
|1.50
|1.9592
|1.9592
|1.9653
|165.00
|15167.00
|956
|2007.01.15 09:00
|sell
|312
|1.50
|1.9598
|1.9618
|1.9526
|957
|2007.01.15 09:00
|s/l
|312
|1.50
|1.9618
|1.9618
|1.9526
|-300.00
|14867.00
|958
|2007.01.15 09:00
|sell
|313
|1.40
|1.9615
|1.9635
|1.9543
|959
|2007.01.15 09:01
|modify
|313
|1.40
|1.9615
|1.9613
|1.9543
|960
|2007.01.15 09:01
|s/l
|313
|1.40
|1.9613
|1.9613
|1.9543
|28.01
|14895.01
|961
|2007.01.15 09:01
|sell
|314
|1.40
|1.9612
|1.9632
|1.9540
|962
|2007.01.15 09:14
|modify
|314
|1.40
|1.9612
|1.9607
|1.9540
|963
|2007.01.15 09:15
|s/l
|314
|1.40
|1.9607
|1.9607
|1.9540
|70.00
|14965.01
|964
|2007.01.15 09:15
|sell
|315
|1.40
|1.9618
|1.9638
|1.9546
|965
|2007.01.15 09:18
|modify
|315
|1.40
|1.9618
|1.9616
|1.9546
|966
|2007.01.15 09:18
|s/l
|315
|1.40
|1.9616
|1.9616
|1.9546
|28.00
|14993.01
|967
|2007.01.15 09:18
|sell
|316
|1.40
|1.9623
|1.9643
|1.9551
|968
|2007.01.15 09:19
|modify
|316
|1.40
|1.9623
|1.9616
|1.9551
|969
|2007.01.15 09:19
|s/l
|316
|1.40
|1.9616
|1.9616
|1.9551
|97.99
|15091.00
|970
|2007.01.15 09:19
|sell
|317
|1.50
|1.9623
|1.9643
|1.9551
|971
|2007.01.15 09:20
|modify
|317
|1.50
|1.9623
|1.9616
|1.9551
|972
|2007.01.15 09:20
|s/l
|317
|1.50
|1.9616
|1.9616
|1.9551
|104.99
|15195.99
|973
|2007.01.15 09:20
|sell
|318
|1.50
|1.9625
|1.9645
|1.9553
|974
|2007.01.15 09:21
|modify
|318
|1.50
|1.9625
|1.9616
|1.9553
|975
|2007.01.15 09:21
|s/l
|318
|1.50
|1.9616
|1.9616
|1.9553
|135.00
|15330.99
|976
|2007.01.15 09:21
|sell
|319
|1.50
|1.9626
|1.9646
|1.9554
|977
|2007.01.15 09:22
|modify
|319
|1.50
|1.9626
|1.9616
|1.9554
|978
|2007.01.15 09:22
|s/l
|319
|1.50
|1.9616
|1.9616
|1.9554
|150.00
|15480.99
|979
|2007.01.15 09:22
|sell
|320
|1.50
|1.9628
|1.9648
|1.9556
|980
|2007.01.15 09:22
|modify
|320
|1.50
|1.9628
|1.9616
|1.9556
|981
|2007.01.15 09:29
|modify
|320
|1.50
|1.9628
|1.9610
|1.9556
|982
|2007.01.15 09:30
|s/l
|320
|1.50
|1.9610
|1.9610
|1.9556
|270.00
|15750.99
|983
|2007.01.15 09:30
|sell
|321
|1.50
|1.9633
|1.9653
|1.9561
|984
|2007.01.15 09:45
|close
|321
|1.50
|1.9623
|1.9653
|1.9561
|150.00
|15900.99
|985
|2007.01.15 09:45
|buy
|322
|1.50
|1.9623
|1.9603
|1.9695
|986
|2007.01.15 09:53
|modify
|322
|1.50
|1.9623
|1.9624
|1.9695
|987
|2007.01.15 09:59
|s/l
|322
|1.50
|1.9624
|1.9624
|1.9695
|15.00
|15915.99
|988
|2007.01.15 09:59
|buy
|323
|1.50
|1.9623
|1.9603
|1.9695
|989
|2007.01.15 10:02
|modify
|323
|1.50
|1.9623
|1.9625
|1.9695
|990
|2007.01.15 10:03
|s/l
|323
|1.50
|1.9625
|1.9625
|1.9695
|30.00
|15945.99
|991
|2007.01.15 10:03
|buy
|324
|1.50
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|992
|2007.01.15 10:03
|modify
|324
|1.50
|1.9626
|1.9629
|1.9698
|993
|2007.01.15 10:04
|s/l
|324
|1.50
|1.9629
|1.9629
|1.9698
|45.00
|15990.99
|994
|2007.01.15 10:04
|buy
|325
|1.50
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|995
|2007.01.15 10:04
|modify
|325
|1.50
|1.9626
|1.9632
|1.9698
|996
|2007.01.15 10:05
|s/l
|325
|1.50
|1.9632
|1.9632
|1.9698
|90.00
|16080.99
|997
|2007.01.15 10:05
|buy
|326
|1.60
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|998
|2007.01.15 10:05
|modify
|326
|1.60
|1.9626
|1.9634
|1.9698
|999
|2007.01.15 10:06
|s/l
|326
|1.60
|1.9634
|1.9634
|1.9698
|128.00
|16208.99
|1000
|2007.01.15 10:06
|buy
|327
|1.60
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|1001
|2007.01.15 10:06
|modify
|327
|1.60
|1.9626
|1.9632
|1.9698
|1002
|2007.01.15 10:09
|s/l
|327
|1.60
|1.9632
|1.9632
|1.9698
|96.00
|16304.99
|1003
|2007.01.15 10:09
|buy
|328
|1.60
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|1004
|2007.01.15 10:09
|modify
|328
|1.60
|1.9626
|1.9634
|1.9698
|1005
|2007.01.15 10:13
|s/l
|328
|1.60
|1.9634
|1.9634
|1.9698
|128.00
|16432.99
|1006
|2007.01.15 10:13
|buy
|329
|1.60
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|1007
|2007.01.15 10:13
|modify
|329
|1.60
|1.9626
|1.9634
|1.9698
|1008
|2007.01.15 10:14
|s/l
|329
|1.60
|1.9634
|1.9634
|1.9698
|128.00
|16560.99
|1009
|2007.01.15 10:14
|buy
|330
|1.60
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|1010
|2007.01.15 10:18
|modify
|330
|1.60
|1.9626
|1.9627
|1.9698
|1011
|2007.01.15 10:18
|modify
|330
|1.60
|1.9626
|1.9630
|1.9698
|1012
|2007.01.15 10:26
|modify
|330
|1.60
|1.9626
|1.9637
|1.9698
|1013
|2007.01.15 10:27
|s/l
|330
|1.60
|1.9637
|1.9637
|1.9698
|176.00
|16736.99
|1014
|2007.01.15 10:27
|buy
|331
|1.60
|1.9641
|1.9621
|1.9713
|1015
|2007.01.15 10:36
|modify
|331
|1.60
|1.9641
|1.9641
|1.9713
|1016
|2007.01.15 10:37
|s/l
|331
|1.60
|1.9641
|1.9641
|1.9713
|0.00
|16736.99
|1017
|2007.01.15 10:37
|buy
|332
|1.60
|1.9641
|1.9621
|1.9713
|1018
|2007.01.15 10:53
|modify
|332
|1.60
|1.9641
|1.9642
|1.9713
|1019
|2007.01.15 10:56
|s/l
|332
|1.60
|1.9642
|1.9642
|1.9713
|16.00
|16752.99
|1020
|2007.01.15 10:56
|buy
|333
|1.60
|1.9643
|1.9623
|1.9715
|1021
|2007.01.15 11:06
|modify
|333
|1.60
|1.9643
|1.9655
|1.9715
|1022
|2007.01.15 11:10
|s/l
|333
|1.60
|1.9655
|1.9655
|1.9715
|192.00
|16944.99
|1023
|2007.01.15 11:10
|buy
|334
|1.60
|1.9652
|1.9632
|1.9724
|1024
|2007.01.15 12:15
|modify
|334
|1.60
|1.9652
|1.9653
|1.9724
|1025
|2007.01.15 12:29
|modify
|334
|1.60
|1.9652
|1.9655
|1.9724
|1026
|2007.01.15 12:41
|s/l
|334
|1.60
|1.9655
|1.9655
|1.9724
|48.00
|16992.99
|1027
|2007.01.15 15:00
|buy
|335
|1.60
|1.9658
|1.9638
|1.9730
|1028
|2007.01.15 15:45
|close
|335
|1.60
|1.9650
|1.9638
|1.9730
|-128.00
|16864.99
|1029
|2007.01.15 15:45
|sell
|336
|1.60
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|1030
|2007.01.15 16:15
|close
|336
|1.60
|1.9658
|1.9670
|1.9578
|-128.00
|16736.99
|1031
|2007.01.15 16:15
|buy
|337
|1.60
|1.9658
|1.9638
|1.9730
|1032
|2007.01.15 16:45
|close
|337
|1.60
|1.9642
|1.9638
|1.9730
|-256.00
|16480.99
|1033
|2007.01.15 16:45
|sell
|338
|1.60
|1.9642
|1.9662
|1.9570
|1034
|2007.01.15 16:49
|s/l
|338
|1.60
|1.9662
|1.9662
|1.9570
|-320.00
|16160.99
|1035
|2007.01.15 16:49
|sell
|339
|1.60
|1.9658
|1.9678
|1.9586
|1036
|2007.01.15 16:51
|modify
|339
|1.60
|1.9658
|1.9658
|1.9586
|1037
|2007.01.15 16:51
|s/l
|339
|1.60
|1.9658
|1.9658
|1.9586
|0.01
|16161.00
|1038
|2007.01.15 16:51
|sell
|340
|1.60
|1.9655
|1.9675
|1.9583
|1039
|2007.01.15 16:59
|modify
|340
|1.60
|1.9655
|1.9639
|1.9583
|1040
|2007.01.15 17:00
|s/l
|340
|1.60
|1.9639
|1.9639
|1.9583
|256.00
|16417.00
|1041
|2007.01.15 17:00
|sell
|341
|1.60
|1.9655
|1.9675
|1.9583
|1042
|2007.01.15 17:01
|modify
|341
|1.60
|1.9655
|1.9652
|1.9583
|1043
|2007.01.15 17:01
|s/l
|341
|1.60
|1.9652
|1.9652
|1.9583
|48.00
|16465.00
|1044
|2007.01.15 17:01
|sell
|342
|1.60
|1.9654
|1.9674
|1.9582
|1045
|2007.01.15 17:02
|modify
|342
|1.60
|1.9654
|1.9652
|1.9582
|1046
|2007.01.15 17:02
|s/l
|342
|1.60
|1.9652
|1.9652
|1.9582
|32.00
|16497.00
|1047
|2007.01.15 17:02
|sell
|343
|1.60
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|1048
|2007.01.15 17:14
|modify
|343
|1.60
|1.9651
|1.9651
|1.9579
|1049
|2007.01.15 17:30
|modify
|343
|1.60
|1.9651
|1.9649
|1.9579
|1050
|2007.01.15 17:30
|s/l
|343
|1.60
|1.9649
|1.9649
|1.9579
|32.01
|16529.01
|1051
|2007.01.15 17:30
|sell
|344
|1.60
|1.9646
|1.9666
|1.9574
|1052
|2007.01.15 17:59
|s/l
|344
|1.60
|1.9666
|1.9666
|1.9574
|-320.01
|16209.00
|1053
|2007.01.15 17:59
|sell
|345
|1.60
|1.9662
|1.9682
|1.9590
|1054
|2007.01.15 18:00
|close
|345
|1.60
|1.9665
|1.9682
|1.9590
|-48.00
|16161.00
|1055
|2007.01.16 09:00
|buy
|346
|1.60
|1.9662
|1.9642
|1.9734
|1056
|2007.01.16 09:00
|modify
|346
|1.60
|1.9662
|1.9662
|1.9734
|1057
|2007.01.16 09:00
|modify
|346
|1.60
|1.9662
|1.9663
|1.9734
|1058
|2007.01.16 09:13
|modify
|346
|1.60
|1.9662
|1.9665
|1.9734
|1059
|2007.01.16 09:18
|s/l
|346
|1.60
|1.9665
|1.9665
|1.9734
|48.00
|16209.00
|1060
|2007.01.16 09:18
|buy
|347
|1.60
|1.9667
|1.9647
|1.9739
|1061
|2007.01.16 09:44
|modify
|347
|1.60
|1.9667
|1.9671
|1.9739
|1062
|2007.01.16 09:51
|s/l
|347
|1.60
|1.9671
|1.9671
|1.9739
|64.00
|16273.00
|1063
|2007.01.16 09:51
|buy
|348
|1.60
|1.9673
|1.9653
|1.9745
|1064
|2007.01.16 10:31
|modify
|348
|1.60
|1.9673
|1.9677
|1.9745
|1065
|2007.01.16 10:31
|s/l
|348
|1.60
|1.9677
|1.9677
|1.9745
|64.00
|16337.00
|1066
|2007.01.16 10:31
|buy
|349
|1.60
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1067
|2007.01.16 11:00
|s/l
|349
|1.60
|1.9651
|1.9651
|1.9743
|-320.00
|16017.00
|1068
|2007.01.16 11:00
|sell
|350
|1.60
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|1069
|2007.01.16 11:00
|s/l
|350
|1.60
|1.9671
|1.9671
|1.9579
|-320.00
|15697.00
|1070
|2007.01.16 11:00
|sell
|351
|1.50
|1.9668
|1.9688
|1.9596
|1071
|2007.01.16 11:01
|modify
|351
|1.50
|1.9668
|1.9667
|1.9596
|1072
|2007.01.16 11:01
|modify
|351
|1.50
|1.9668
|1.9665
|1.9596
|1073
|2007.01.16 11:01
|modify
|351
|1.50
|1.9668
|1.9663
|1.9596
|1074
|2007.01.16 11:14
|s/l
|351
|1.50
|1.9663
|1.9663
|1.9596
|75.00
|15772.00
|1075
|2007.01.16 11:14
|sell
|352
|1.50
|1.9665
|1.9685
|1.9593
|1076
|2007.01.16 11:29
|s/l
|352
|1.50
|1.9685
|1.9685
|1.9593
|-300.00
|15472.00
|1077
|2007.01.16 11:29
|sell
|353
|1.50
|1.9681
|1.9701
|1.9609
|1078
|2007.01.16 11:30
|close
|353
|1.50
|1.9683
|1.9701
|1.9609
|-30.00
|15442.00
|1079
|2007.01.16 11:30
|buy
|354
|1.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1080
|2007.01.16 11:30
|s/l
|354
|1.50
|1.9663
|1.9663
|1.9755
|-300.00
|15142.00
|1081
|2007.01.16 11:30
|buy
|355
|1.50
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1082
|2007.01.16 12:00
|close
|355
|1.50
|1.9659
|1.9643
|1.9735
|-59.99
|15082.01
|1083
|2007.01.16 15:00
|buy
|356
|1.50
|1.9674
|1.9654
|1.9746
|1084
|2007.01.16 15:01
|s/l
|356
|1.50
|1.9654
|1.9654
|1.9746
|-300.00
|14782.01
|1085
|2007.01.16 15:01
|buy
|357
|1.40
|1.9658
|1.9638
|1.9730
|1086
|2007.01.16 15:06
|modify
|357
|1.40
|1.9658
|1.9658
|1.9730
|1087
|2007.01.16 15:06
|modify
|357
|1.40
|1.9658
|1.9661
|1.9730
|1088
|2007.01.16 15:14
|s/l
|357
|1.40
|1.9661
|1.9661
|1.9730
|42.00
|14824.01
|1089
|2007.01.16 15:14
|buy
|358
|1.40
|1.9650
|1.9630
|1.9722
|1090
|2007.01.16 15:15
|close
|358
|1.40
|1.9647
|1.9630
|1.9722
|-42.00
|14782.01
|1091
|2007.01.16 15:15
|sell
|359
|1.40
|1.9647
|1.9667
|1.9575
|1092
|2007.01.16 15:44
|s/l
|359
|1.40
|1.9667
|1.9667
|1.9575
|-280.00
|14502.01
|1093
|2007.01.16 15:44
|sell
|360
|1.40
|1.9666
|1.9686
|1.9594
|1094
|2007.01.16 16:29
|modify
|360
|1.40
|1.9666
|1.9650
|1.9594
|1095
|2007.01.16 16:44
|modify
|360
|1.40
|1.9666
|1.9646
|1.9594
|1096
|2007.01.16 16:45
|modify
|360
|1.40
|1.9666
|1.9627
|1.9594
|1097
|2007.01.16 16:47
|modify
|360
|1.40
|1.9666
|1.9625
|1.9594
|1098
|2007.01.16 17:00
|modify
|360
|1.40
|1.9666
|1.9621
|1.9594
|1099
|2007.01.16 17:26
|s/l
|360
|1.40
|1.9621
|1.9621
|1.9594
|630.00
|15132.01
|1100
|2007.01.16 17:26
|sell
|361
|1.50
|1.9618
|1.9638
|1.9546
|1101
|2007.01.16 18:00
|modify
|361
|1.50
|1.9618
|1.9616
|1.9546
|1102
|2007.01.16 18:01
|modify
|361
|1.50
|1.9618
|1.9614
|1.9546
|1103
|2007.01.16 18:02
|modify
|361
|1.50
|1.9618
|1.9612
|1.9546
|1104
|2007.01.16 18:15
|s/l
|361
|1.50
|1.9612
|1.9612
|1.9546
|90.00
|15222.01
|1105
|2007.01.17 09:00
|buy
|362
|1.50
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|1106
|2007.01.17 09:01
|modify
|362
|1.50
|1.9635
|1.9638
|1.9707
|1107
|2007.01.17 09:02
|s/l
|362
|1.50
|1.9638
|1.9638
|1.9707
|45.00
|15267.01
|1108
|2007.01.17 09:02
|buy
|363
|1.50
|1.9640
|1.9620
|1.9712
|1109
|2007.01.17 09:11
|modify
|363
|1.50
|1.9640
|1.9641
|1.9712
|1110
|2007.01.17 09:13
|s/l
|363
|1.50
|1.9641
|1.9641
|1.9712
|15.00
|15282.01
|1111
|2007.01.17 09:13
|buy
|364
|1.50
|1.9640
|1.9620
|1.9712
|1112
|2007.01.17 09:13
|modify
|364
|1.50
|1.9640
|1.9642
|1.9712
|1113
|2007.01.17 09:14
|s/l
|364
|1.50
|1.9642
|1.9642
|1.9712
|30.00
|15312.01
|1114
|2007.01.17 09:14
|buy
|365
|1.50
|1.9640
|1.9620
|1.9712
|1115
|2007.01.17 09:14
|modify
|365
|1.50
|1.9640
|1.9642
|1.9712
|1116
|2007.01.17 09:14
|s/l
|365
|1.50
|1.9642
|1.9642
|1.9712
|30.00
|15342.01
|1117
|2007.01.17 09:14
|buy
|366
|1.50
|1.9640
|1.9620
|1.9712
|1118
|2007.01.17 09:24
|modify
|366
|1.50
|1.9640
|1.9645
|1.9712
|1119
|2007.01.17 09:25
|s/l
|366
|1.50
|1.9645
|1.9645
|1.9712
|75.00
|15417.01
|1120
|2007.01.17 09:25
|buy
|367
|1.50
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|1121
|2007.01.17 09:35
|modify
|367
|1.50
|1.9644
|1.9646
|1.9716
|1122
|2007.01.17 09:39
|modify
|367
|1.50
|1.9644
|1.9649
|1.9716
|1123
|2007.01.17 09:41
|modify
|367
|1.50
|1.9644
|1.9651
|1.9716
|1124
|2007.01.17 09:44
|s/l
|367
|1.50
|1.9651
|1.9651
|1.9716
|105.00
|15522.01
|1125
|2007.01.17 09:44
|buy
|368
|1.50
|1.9647
|1.9627
|1.9719
|1126
|2007.01.17 09:47
|modify
|368
|1.50
|1.9647
|1.9650
|1.9719
|1127
|2007.01.17 09:48
|s/l
|368
|1.50
|1.9650
|1.9650
|1.9719
|45.00
|15567.01
|1128
|2007.01.17 09:48
|buy
|369
|1.50
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1129
|2007.01.17 09:48
|modify
|369
|1.50
|1.9648
|1.9648
|1.9720
|1130
|2007.01.17 09:50
|s/l
|369
|1.50
|1.9648
|1.9648
|1.9720
|0.00
|15567.01
|1131
|2007.01.17 09:50
|buy
|370
|1.50
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1132
|2007.01.17 09:50
|modify
|370
|1.50
|1.9648
|1.9649
|1.9720
|1133
|2007.01.17 09:51
|s/l
|370
|1.50
|1.9649
|1.9649
|1.9720
|15.00
|15582.01
|1134
|2007.01.17 09:51
|buy
|371
|1.50
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1135
|2007.01.17 10:07
|modify
|371
|1.50
|1.9648
|1.9648
|1.9720
|1136
|2007.01.17 10:20
|modify
|371
|1.50
|1.9648
|1.9653
|1.9720
|1137
|2007.01.17 10:29
|s/l
|371
|1.50
|1.9653
|1.9653
|1.9720
|75.00
|15657.01
|1138
|2007.01.17 10:29
|buy
|372
|1.50
|1.9655
|1.9635
|1.9727
|1139
|2007.01.17 11:34
|modify
|372
|1.50
|1.9655
|1.9655
|1.9727
|1140
|2007.01.17 11:35
|modify
|372
|1.50
|1.9655
|1.9657
|1.9727
|1141
|2007.01.17 11:37
|modify
|372
|1.50
|1.9655
|1.9659
|1.9727
|1142
|2007.01.17 11:38
|modify
|372
|1.50
|1.9655
|1.9663
|1.9727
|1143
|2007.01.17 11:44
|s/l
|372
|1.50
|1.9663
|1.9663
|1.9727
|120.00
|15777.01
|1144
|2007.01.17 11:44
|buy
|373
|1.50
|1.9666
|1.9646
|1.9738
|1145
|2007.01.17 11:44
|s/l
|373
|1.50
|1.9646
|1.9646
|1.9738
|-300.00
|15477.01
|1146
|2007.01.17 11:44
|buy
|374
|1.50
|1.9645
|1.9625
|1.9717
|1147
|2007.01.17 12:00
|close
|374
|1.50
|1.9646
|1.9625
|1.9717
|15.00
|15492.01
|1148
|2007.01.17 15:00
|buy
|375
|1.50
|1.9665
|1.9645
|1.9737
|1149
|2007.01.17 15:00
|modify
|375
|1.50
|1.9665
|1.9667
|1.9737
|1150
|2007.01.17 15:01
|s/l
|375
|1.50
|1.9667
|1.9667
|1.9737
|30.00
|15522.01
|1151
|2007.01.17 15:01
|buy
|376
|1.50
|1.9665
|1.9645
|1.9737
|1152
|2007.01.17 15:15
|close
|376
|1.50
|1.9651
|1.9645
|1.9737
|-210.00
|15312.01
|1153
|2007.01.17 15:15
|sell
|377
|1.50
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|1154
|2007.01.17 15:22
|s/l
|377
|1.50
|1.9671
|1.9671
|1.9579
|-300.00
|15012.01
|1155
|2007.01.17 15:22
|sell
|378
|1.50
|1.9668
|1.9688
|1.9596
|1156
|2007.01.17 15:30
|close
|378
|1.50
|1.9669
|1.9688
|1.9596
|-15.00
|14997.01
|1157
|2007.01.17 15:30
|buy
|379
|1.40
|1.9669
|1.9649
|1.9741
|1158
|2007.01.17 15:46
|modify
|379
|1.40
|1.9669
|1.9670
|1.9741
|1159
|2007.01.17 15:46
|modify
|379
|1.40
|1.9669
|1.9672
|1.9741
|1160
|2007.01.17 15:48
|modify
|379
|1.40
|1.9669
|1.9675
|1.9741
|1161
|2007.01.17 15:50
|modify
|379
|1.40
|1.9669
|1.9677
|1.9741
|1162
|2007.01.17 15:51
|modify
|379
|1.40
|1.9669
|1.9682
|1.9741
|1163
|2007.01.17 15:52
|s/l
|379
|1.40
|1.9682
|1.9682
|1.9741
|182.00
|15179.01
|1164
|2007.01.17 15:52
|buy
|380
|1.50
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|1165
|2007.01.17 16:14
|s/l
|380
|1.50
|1.9666
|1.9666
|1.9758
|-300.00
|14879.01
|1166
|2007.01.17 16:14
|buy
|381
|1.40
|1.9668
|1.9648
|1.9740
|1167
|2007.01.17 16:15
|modify
|381
|1.40
|1.9668
|1.9668
|1.9740
|1168
|2007.01.17 16:16
|modify
|381
|1.40
|1.9668
|1.9670
|1.9740
|1169
|2007.01.17 16:17
|modify
|381
|1.40
|1.9668
|1.9676
|1.9740
|1170
|2007.01.17 16:20
|modify
|381
|1.40
|1.9668
|1.9680
|1.9740
|1171
|2007.01.17 16:21
|s/l
|381
|1.40
|1.9680
|1.9680
|1.9740
|168.00
|15047.01
|1172
|2007.01.17 16:21
|buy
|382
|1.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1173
|2007.01.17 16:23
|modify
|382
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|1174
|2007.01.17 16:24
|s/l
|382
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|0.00
|15047.01
|1175
|2007.01.17 16:24
|buy
|383
|1.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1176
|2007.01.17 16:24
|modify
|383
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|1177
|2007.01.17 16:25
|s/l
|383
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|0.00
|15047.01
|1178
|2007.01.17 16:25
|buy
|384
|1.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1179
|2007.01.17 16:28
|modify
|384
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|1180
|2007.01.17 16:29
|s/l
|384
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|0.00
|15047.01
|1181
|2007.01.17 16:29
|buy
|385
|1.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1182
|2007.01.17 16:31
|modify
|385
|1.50
|1.9683
|1.9684
|1.9755
|1183
|2007.01.17 16:32
|s/l
|385
|1.50
|1.9684
|1.9684
|1.9755
|15.00
|15062.01
|1184
|2007.01.17 16:32
|buy
|386
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1185
|2007.01.17 16:32
|modify
|386
|1.50
|1.9681
|1.9696
|1.9753
|1186
|2007.01.17 16:33
|s/l
|386
|1.50
|1.9696
|1.9696
|1.9753
|225.00
|15287.01
|1187
|2007.01.17 16:33
|buy
|387
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1188
|2007.01.17 16:33
|modify
|387
|1.50
|1.9681
|1.9693
|1.9753
|1189
|2007.01.17 16:34
|s/l
|387
|1.50
|1.9693
|1.9693
|1.9753
|180.00
|15467.01
|1190
|2007.01.17 16:34
|buy
|388
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1191
|2007.01.17 16:34
|modify
|388
|1.50
|1.9681
|1.9691
|1.9753
|1192
|2007.01.17 16:35
|s/l
|388
|1.50
|1.9691
|1.9691
|1.9753
|150.00
|15617.01
|1193
|2007.01.17 16:35
|buy
|389
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1194
|2007.01.17 16:35
|modify
|389
|1.50
|1.9681
|1.9693
|1.9753
|1195
|2007.01.17 16:36
|s/l
|389
|1.50
|1.9693
|1.9693
|1.9753
|180.00
|15797.01
|1196
|2007.01.17 16:36
|buy
|390
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1197
|2007.01.17 16:36
|modify
|390
|1.50
|1.9681
|1.9690
|1.9753
|1198
|2007.01.17 16:37
|s/l
|390
|1.50
|1.9690
|1.9690
|1.9753
|135.00
|15932.01
|1199
|2007.01.17 16:37
|buy
|391
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1200
|2007.01.17 16:37
|modify
|391
|1.50
|1.9681
|1.9683
|1.9753
|1201
|2007.01.17 16:38
|s/l
|391
|1.50
|1.9683
|1.9683
|1.9753
|30.00
|15962.01
|1202
|2007.01.17 16:38
|buy
|392
|1.50
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1203
|2007.01.17 16:38
|modify
|392
|1.50
|1.9681
|1.9684
|1.9753
|1204
|2007.01.17 16:40
|s/l
|392
|1.50
|1.9684
|1.9684
|1.9753
|45.00
|16007.01
|1205
|2007.01.17 16:40
|buy
|393
|1.60
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1206
|2007.01.17 16:40
|modify
|393
|1.60
|1.9681
|1.9683
|1.9753
|1207
|2007.01.17 16:41
|s/l
|393
|1.60
|1.9683
|1.9683
|1.9753
|32.00
|16039.01
|1208
|2007.01.17 16:41
|buy
|394
|1.60
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1209
|2007.01.17 16:41
|modify
|394
|1.60
|1.9681
|1.9682
|1.9753
|1210
|2007.01.17 16:41
|s/l
|394
|1.60
|1.9682
|1.9682
|1.9753
|16.00
|16055.01
|1211
|2007.01.17 16:41
|buy
|395
|1.60
|1.9681
|1.9661
|1.9753
|1212
|2007.01.17 16:45
|modify
|395
|1.60
|1.9681
|1.9691
|1.9753
|1213
|2007.01.17 16:48
|modify
|395
|1.60
|1.9681
|1.9695
|1.9753
|1214
|2007.01.17 16:52
|modify
|395
|1.60
|1.9681
|1.9696
|1.9753
|1215
|2007.01.17 16:53
|s/l
|395
|1.60
|1.9696
|1.9696
|1.9753
|240.00
|16295.01
|1216
|2007.01.17 16:53
|buy
|396
|1.60
|1.9700
|1.9680
|1.9772
|1217
|2007.01.17 16:53
|modify
|396
|1.60
|1.9700
|1.9701
|1.9772
|1218
|2007.01.17 16:54
|s/l
|396
|1.60
|1.9701
|1.9701
|1.9772
|16.00
|16311.01
|1219
|2007.01.17 16:54
|buy
|397
|1.60
|1.9700
|1.9680
|1.9772
|1220
|2007.01.17 16:54
|modify
|397
|1.60
|1.9700
|1.9702
|1.9772
|1221
|2007.01.17 16:55
|s/l
|397
|1.60
|1.9702
|1.9702
|1.9772
|32.00
|16343.01
|1222
|2007.01.17 16:55
|buy
|398
|1.60
|1.9700
|1.9680
|1.9772
|1223
|2007.01.17 17:14
|s/l
|398
|1.60
|1.9680
|1.9680
|1.9772
|-320.00
|16023.01
|1224
|2007.01.17 17:14
|buy
|399
|1.60
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1225
|2007.01.17 17:18
|modify
|399
|1.60
|1.9683
|1.9686
|1.9755
|1226
|2007.01.17 17:29
|modify
|399
|1.60
|1.9683
|1.9691
|1.9755
|1227
|2007.01.17 17:29
|s/l
|399
|1.60
|1.9691
|1.9691
|1.9755
|128.00
|16151.01
|1228
|2007.01.17 17:29
|buy
|400
|1.60
|1.9695
|1.9675
|1.9767
|1229
|2007.01.17 17:30
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9696
|1.9767
|1230
|2007.01.17 17:49
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9699
|1.9767
|1231
|2007.01.17 17:50
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9701
|1.9767
|1232
|2007.01.17 17:51
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9703
|1.9767
|1233
|2007.01.17 17:53
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9705
|1.9767
|1234
|2007.01.17 17:55
|modify
|400
|1.60
|1.9695
|1.9707
|1.9767
|1235
|2007.01.17 18:14
|s/l
|400
|1.60
|1.9707
|1.9707
|1.9767
|192.00
|16343.01
|1236
|2007.01.18 09:00
|sell
|401
|1.60
|1.9725
|1.9745
|1.9653
|1237
|2007.01.18 09:00
|s/l
|401
|1.60
|1.9745
|1.9745
|1.9653
|-320.00
|16023.01
|1238
|2007.01.18 09:00
|sell
|402
|1.60
|1.9743
|1.9763
|1.9671
|1239
|2007.01.18 09:05
|s/l
|402
|1.60
|1.9763
|1.9763
|1.9671
|-320.00
|15703.01
|1240
|2007.01.18 09:05
|sell
|403
|1.50
|1.9759
|1.9779
|1.9687
|1241
|2007.01.18 09:06
|modify
|403
|1.50
|1.9759
|1.9746
|1.9687
|1242
|2007.01.18 09:06
|s/l
|403
|1.50
|1.9746
|1.9746
|1.9687
|195.01
|15898.02
|1243
|2007.01.18 09:06
|sell
|404
|1.50
|1.9760
|1.9780
|1.9688
|1244
|2007.01.18 09:07
|modify
|404
|1.50
|1.9760
|1.9746
|1.9688
|1245
|2007.01.18 09:07
|s/l
|404
|1.50
|1.9746
|1.9746
|1.9688
|209.99
|16108.01
|1246
|2007.01.18 09:07
|sell
|405
|1.60
|1.9767
|1.9787
|1.9695
|1247
|2007.01.18 09:07
|modify
|405
|1.60
|1.9767
|1.9746
|1.9695
|1248
|2007.01.18 09:15
|close
|405
|1.60
|1.9735
|1.9746
|1.9695
|511.99
|16620.00
|1249
|2007.01.18 09:15
|buy
|406
|1.60
|1.9735
|1.9715
|1.9807
|1250
|2007.01.18 09:16
|modify
|406
|1.60
|1.9735
|1.9758
|1.9807
|1251
|2007.01.18 09:17
|s/l
|406
|1.60
|1.9758
|1.9758
|1.9807
|368.00
|16988.00
|1252
|2007.01.18 09:17
|buy
|407
|1.60
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1253
|2007.01.18 09:17
|modify
|407
|1.60
|1.9746
|1.9757
|1.9818
|1254
|2007.01.18 09:18
|s/l
|407
|1.60
|1.9757
|1.9757
|1.9818
|176.00
|17164.00
|1255
|2007.01.18 09:18
|buy
|408
|1.70
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1256
|2007.01.18 09:18
|modify
|408
|1.70
|1.9746
|1.9756
|1.9818
|1257
|2007.01.18 09:19
|s/l
|408
|1.70
|1.9756
|1.9756
|1.9818
|170.00
|17334.00
|1258
|2007.01.18 09:19
|buy
|409
|1.70
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1259
|2007.01.18 09:19
|modify
|409
|1.70
|1.9746
|1.9756
|1.9818
|1260
|2007.01.18 09:20
|s/l
|409
|1.70
|1.9756
|1.9756
|1.9818
|170.00
|17504.00
|1261
|2007.01.18 09:20
|buy
|410
|1.70
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1262
|2007.01.18 09:20
|modify
|410
|1.70
|1.9746
|1.9758
|1.9818
|1263
|2007.01.18 09:21
|s/l
|410
|1.70
|1.9758
|1.9758
|1.9818
|204.00
|17708.00
|1264
|2007.01.18 09:21
|buy
|411
|1.70
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1265
|2007.01.18 09:21
|modify
|411
|1.70
|1.9746
|1.9756
|1.9818
|1266
|2007.01.18 09:22
|s/l
|411
|1.70
|1.9756
|1.9756
|1.9818
|170.00
|17878.00
|1267
|2007.01.18 09:22
|buy
|412
|1.70
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1268
|2007.01.18 09:31
|modify
|412
|1.70
|1.9746
|1.9757
|1.9818
|1269
|2007.01.18 09:32
|s/l
|412
|1.70
|1.9757
|1.9757
|1.9818
|187.00
|18065.00
|1270
|2007.01.18 09:32
|buy
|413
|1.80
|1.9756
|1.9736
|1.9828
|1271
|2007.01.18 10:14
|modify
|413
|1.80
|1.9756
|1.9760
|1.9828
|1272
|2007.01.18 10:29
|modify
|413
|1.80
|1.9756
|1.9762
|1.9828
|1273
|2007.01.18 10:44
|s/l
|413
|1.80
|1.9762
|1.9762
|1.9828
|108.00
|18173.00
|1274
|2007.01.18 10:44
|buy
|414
|1.80
|1.9762
|1.9742
|1.9834
|1275
|2007.01.18 11:14
|s/l
|414
|1.80
|1.9742
|1.9742
|1.9834
|-360.00
|17813.00
|1276
|2007.01.18 11:14
|buy
|415
|1.70
|1.9745
|1.9725
|1.9817
|1277
|2007.01.18 11:29
|s/l
|415
|1.70
|1.9725
|1.9725
|1.9817
|-340.00
|17473.00
|1278
|2007.01.18 11:29
|buy
|416
|1.70
|1.9729
|1.9709
|1.9801
|1279
|2007.01.18 11:30
|close
|416
|1.70
|1.9734
|1.9709
|1.9801
|85.00
|17558.00
|1280
|2007.01.18 11:30
|sell
|417
|1.70
|1.9734
|1.9754
|1.9662
|1281
|2007.01.18 11:53
|modify
|417
|1.70
|1.9734
|1.9733
|1.9662
|1282
|2007.01.18 12:00
|modify
|417
|1.70
|1.9734
|1.9732
|1.9662
|1283
|2007.01.18 12:12
|modify
|417
|1.70
|1.9734
|1.9730
|1.9662
|1284
|2007.01.18 12:13
|modify
|417
|1.70
|1.9734
|1.9728
|1.9662
|1285
|2007.01.18 12:14
|modify
|417
|1.70
|1.9734
|1.9721
|1.9662
|1286
|2007.01.18 12:17
|s/l
|417
|1.70
|1.9721
|1.9721
|1.9662
|221.00
|17779.00
|1287
|2007.01.18 15:00
|sell
|418
|1.70
|1.9683
|1.9703
|1.9611
|1288
|2007.01.18 15:23
|s/l
|418
|1.70
|1.9703
|1.9703
|1.9611
|-340.00
|17439.00
|1289
|2007.01.18 15:23
|sell
|419
|1.70
|1.9701
|1.9721
|1.9629
|1290
|2007.01.18 15:24
|modify
|419
|1.70
|1.9701
|1.9701
|1.9629
|1291
|2007.01.18 15:24
|s/l
|419
|1.70
|1.9701
|1.9701
|1.9629
|0.01
|17439.01
|1292
|2007.01.18 15:24
|sell
|420
|1.70
|1.9700
|1.9720
|1.9628
|1293
|2007.01.18 15:29
|modify
|420
|1.70
|1.9700
|1.9695
|1.9628
|1294
|2007.01.18 15:30
|s/l
|420
|1.70
|1.9695
|1.9695
|1.9628
|85.00
|17524.01
|1295
|2007.01.18 15:30
|sell
|421
|1.70
|1.9709
|1.9729
|1.9637
|1296
|2007.01.18 15:31
|modify
|421
|1.70
|1.9709
|1.9694
|1.9637
|1297
|2007.01.18 15:31
|s/l
|421
|1.70
|1.9694
|1.9694
|1.9637
|255.01
|17779.02
|1298
|2007.01.18 15:31
|sell
|422
|1.70
|1.9713
|1.9733
|1.9641
|1299
|2007.01.18 15:32
|modify
|422
|1.70
|1.9713
|1.9694
|1.9641
|1300
|2007.01.18 15:32
|s/l
|422
|1.70
|1.9694
|1.9694
|1.9641
|323.00
|18102.02
|1301
|2007.01.18 15:32
|sell
|423
|1.80
|1.9710
|1.9730
|1.9638
|1302
|2007.01.18 15:33
|modify
|423
|1.80
|1.9710
|1.9694
|1.9638
|1303
|2007.01.18 15:33
|s/l
|423
|1.80
|1.9694
|1.9694
|1.9638
|287.99
|18390.01
|1304
|2007.01.18 15:33
|sell
|424
|1.80
|1.9713
|1.9733
|1.9641
|1305
|2007.01.18 15:34
|modify
|424
|1.80
|1.9713
|1.9694
|1.9641
|1306
|2007.01.18 15:34
|s/l
|424
|1.80
|1.9694
|1.9694
|1.9641
|342.00
|18732.01
|1307
|2007.01.18 15:34
|sell
|425
|1.80
|1.9722
|1.9742
|1.9650
|1308
|2007.01.18 15:35
|modify
|425
|1.80
|1.9722
|1.9694
|1.9650
|1309
|2007.01.18 15:35
|s/l
|425
|1.80
|1.9694
|1.9694
|1.9650
|504.01
|19236.02
|1310
|2007.01.18 15:35
|sell
|426
|1.90
|1.9731
|1.9751
|1.9659
|1311
|2007.01.18 15:36
|modify
|426
|1.90
|1.9731
|1.9694
|1.9659
|1312
|2007.01.18 15:36
|s/l
|426
|1.90
|1.9694
|1.9694
|1.9659
|702.99
|19939.01
|1313
|2007.01.18 15:36
|sell
|427
|1.90
|1.9722
|1.9742
|1.9650
|1314
|2007.01.18 15:37
|modify
|427
|1.90
|1.9722
|1.9694
|1.9650
|1315
|2007.01.18 15:37
|s/l
|427
|1.90
|1.9694
|1.9694
|1.9650
|532.01
|20471.02
|1316
|2007.01.18 15:37
|sell
|428
|2.00
|1.9722
|1.9742
|1.9650
|1317
|2007.01.18 15:38
|modify
|428
|2.00
|1.9722
|1.9694
|1.9650
|1318
|2007.01.18 15:38
|s/l
|428
|2.00
|1.9694
|1.9694
|1.9650
|560.01
|21031.03
|1319
|2007.01.18 15:38
|sell
|429
|2.10
|1.9718
|1.9738
|1.9646
|1320
|2007.01.18 15:39
|modify
|429
|2.10
|1.9718
|1.9694
|1.9646
|1321
|2007.01.18 15:39
|s/l
|429
|2.10
|1.9694
|1.9694
|1.9646
|503.99
|21535.02
|1322
|2007.01.18 15:39
|sell
|430
|2.10
|1.9710
|1.9730
|1.9638
|1323
|2007.01.18 15:40
|modify
|430
|2.10
|1.9710
|1.9694
|1.9638
|1324
|2007.01.18 15:40
|s/l
|430
|2.10
|1.9694
|1.9694
|1.9638
|335.99
|21871.01
|1325
|2007.01.18 15:40
|sell
|431
|2.10
|1.9715
|1.9735
|1.9643
|1326
|2007.01.18 15:41
|modify
|431
|2.10
|1.9715
|1.9694
|1.9643
|1327
|2007.01.18 15:41
|s/l
|431
|2.10
|1.9694
|1.9694
|1.9643
|441.01
|22312.02
|1328
|2007.01.18 15:41
|sell
|432
|2.20
|1.9716
|1.9736
|1.9644
|1329
|2007.01.18 15:42
|modify
|432
|2.20
|1.9716
|1.9694
|1.9644
|1330
|2007.01.18 15:42
|s/l
|432
|2.20
|1.9694
|1.9694
|1.9644
|484.01
|22796.03
|1331
|2007.01.18 15:42
|sell
|433
|2.20
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|1332
|2007.01.18 15:43
|modify
|433
|2.20
|1.9712
|1.9694
|1.9640
|1333
|2007.01.18 15:43
|s/l
|433
|2.20
|1.9694
|1.9694
|1.9640
|396.00
|23192.03
|1334
|2007.01.18 15:43
|sell
|434
|2.30
|1.9714
|1.9734
|1.9642
|1335
|2007.01.18 15:44
|modify
|434
|2.30
|1.9714
|1.9694
|1.9642
|1336
|2007.01.18 15:44
|s/l
|434
|2.30
|1.9694
|1.9694
|1.9642
|460.01
|23652.04
|1337
|2007.01.18 15:44
|sell
|435
|2.30
|1.9703
|1.9723
|1.9631
|1338
|2007.01.18 15:44
|modify
|435
|2.30
|1.9703
|1.9694
|1.9631
|1339
|2007.01.18 15:44
|modify
|435
|2.30
|1.9703
|1.9675
|1.9631
|1340
|2007.01.18 15:46
|s/l
|435
|2.30
|1.9675
|1.9675
|1.9631
|643.99
|24296.03
|1341
|2007.01.18 15:46
|sell
|436
|2.40
|1.9705
|1.9725
|1.9633
|1342
|2007.01.18 15:48
|modify
|436
|2.40
|1.9705
|1.9682
|1.9633
|1343
|2007.01.18 15:48
|s/l
|436
|2.40
|1.9682
|1.9682
|1.9633
|552.00
|24848.03
|1344
|2007.01.18 15:48
|sell
|437
|2.40
|1.9703
|1.9723
|1.9631
|1345
|2007.01.18 15:54
|modify
|437
|2.40
|1.9703
|1.9682
|1.9631
|1346
|2007.01.18 15:54
|s/l
|437
|2.40
|1.9682
|1.9682
|1.9631
|503.99
|25352.02
|1347
|2007.01.18 15:54
|sell
|438
|2.50
|1.9688
|1.9708
|1.9616
|1348
|2007.01.18 15:55
|modify
|438
|2.50
|1.9688
|1.9682
|1.9616
|1349
|2007.01.18 15:55
|s/l
|438
|2.50
|1.9682
|1.9682
|1.9616
|149.99
|25502.01
|1350
|2007.01.18 15:55
|sell
|439
|2.50
|1.9690
|1.9710
|1.9618
|1351
|2007.01.18 15:56
|modify
|439
|2.50
|1.9690
|1.9682
|1.9618
|1352
|2007.01.18 15:56
|s/l
|439
|2.50
|1.9682
|1.9682
|1.9618
|200.00
|25702.01
|1353
|2007.01.18 15:56
|sell
|440
|2.50
|1.9692
|1.9712
|1.9620
|1354
|2007.01.18 15:57
|modify
|440
|2.50
|1.9692
|1.9682
|1.9620
|1355
|2007.01.18 15:57
|s/l
|440
|2.50
|1.9682
|1.9682
|1.9620
|250.00
|25952.01
|1356
|2007.01.18 15:57
|sell
|441
|2.50
|1.9693
|1.9713
|1.9621
|1357
|2007.01.18 15:58
|modify
|441
|2.50
|1.9693
|1.9682
|1.9621
|1358
|2007.01.18 15:58
|s/l
|441
|2.50
|1.9682
|1.9682
|1.9621
|275.01
|26227.02
|1359
|2007.01.18 15:58
|sell
|442
|2.60
|1.9693
|1.9713
|1.9621
|1360
|2007.01.18 15:59
|modify
|442
|2.60
|1.9693
|1.9682
|1.9621
|1361
|2007.01.18 15:59
|s/l
|442
|2.60
|1.9682
|1.9682
|1.9621
|286.01
|26513.03
|1362
|2007.01.18 15:59
|sell
|443
|2.60
|1.9696
|1.9716
|1.9624
|1363
|2007.01.18 15:59
|modify
|443
|2.60
|1.9696
|1.9682
|1.9624
|1364
|2007.01.18 16:00
|s/l
|443
|2.60
|1.9682
|1.9682
|1.9624
|363.99
|26877.02
|1365
|2007.01.18 16:00
|sell
|444
|2.60
|1.9696
|1.9716
|1.9624
|1366
|2007.01.18 16:15
|s/l
|444
|2.60
|1.9716
|1.9716
|1.9624
|-520.01
|26357.01
|1367
|2007.01.18 16:15
|sell
|445
|2.60
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|1368
|2007.01.18 16:30
|close
|445
|2.60
|1.9711
|1.9732
|1.9640
|26.00
|26383.01
|1369
|2007.01.18 16:30
|buy
|446
|2.60
|1.9711
|1.9691
|1.9783
|1370
|2007.01.18 16:38
|modify
|446
|2.60
|1.9711
|1.9712
|1.9783
|1371
|2007.01.18 16:44
|s/l
|446
|2.60
|1.9712
|1.9712
|1.9783
|26.00
|26409.01
|1372
|2007.01.18 16:44
|buy
|447
|2.60
|1.9716
|1.9696
|1.9788
|1373
|2007.01.18 16:52
|modify
|447
|2.60
|1.9716
|1.9717
|1.9788
|1374
|2007.01.18 16:53
|s/l
|447
|2.60
|1.9717
|1.9717
|1.9788
|26.00
|26435.01
|1375
|2007.01.18 16:53
|buy
|448
|2.60
|1.9711
|1.9691
|1.9783
|1376
|2007.01.18 16:53
|modify
|448
|2.60
|1.9711
|1.9715
|1.9783
|1377
|2007.01.18 16:53
|s/l
|448
|2.60
|1.9715
|1.9715
|1.9783
|104.00
|26539.01
|1378
|2007.01.18 16:53
|buy
|449
|2.60
|1.9711
|1.9691
|1.9783
|1379
|2007.01.18 17:01
|modify
|449
|2.60
|1.9711
|1.9712
|1.9783
|1380
|2007.01.18 17:03
|modify
|449
|2.60
|1.9711
|1.9719
|1.9783
|1381
|2007.01.18 17:04
|s/l
|449
|2.60
|1.9719
|1.9719
|1.9783
|208.00
|26747.01
|1382
|2007.01.18 17:04
|buy
|450
|2.60
|1.9717
|1.9697
|1.9789
|1383
|2007.01.18 17:21
|modify
|450
|2.60
|1.9717
|1.9718
|1.9789
|1384
|2007.01.18 17:22
|modify
|450
|2.60
|1.9717
|1.9719
|1.9789
|1385
|2007.01.18 17:23
|modify
|450
|2.60
|1.9717
|1.9720
|1.9789
|1386
|2007.01.18 17:29
|s/l
|450
|2.60
|1.9720
|1.9720
|1.9789
|78.00
|26825.01
|1387
|2007.01.18 17:29
|buy
|451
|2.60
|1.9724
|1.9704
|1.9796
|1388
|2007.01.18 20:30
|close
|451
|2.60
|1.9712
|1.9704
|1.9796
|-312.00
|26513.01
|1389
|2007.01.19 09:00
|sell
|452
|2.60
|1.9751
|1.9771
|1.9679
|1390
|2007.01.19 11:09
|modify
|452
|2.60
|1.9751
|1.9742
|1.9679
|1391
|2007.01.19 11:30
|modify
|452
|2.60
|1.9751
|1.9734
|1.9679
|1392
|2007.01.19 11:30
|modify
|452
|2.60
|1.9751
|1.9732
|1.9679
|1393
|2007.01.19 11:44
|s/l
|452
|2.60
|1.9732
|1.9732
|1.9679
|494.00
|27007.01
|1394
|2007.01.19 11:44
|sell
|453
|2.70
|1.9729
|1.9749
|1.9657
|1395
|2007.01.19 11:49
|modify
|453
|2.70
|1.9729
|1.9728
|1.9657
|1396
|2007.01.19 11:49
|modify
|453
|2.70
|1.9729
|1.9726
|1.9657
|1397
|2007.01.19 12:14
|s/l
|453
|2.70
|1.9726
|1.9726
|1.9657
|81.00
|27088.01
|1398
|2007.01.19 15:00
|buy
|454
|2.70
|1.9747
|1.9727
|1.9819
|1399
|2007.01.19 16:00
|s/l
|454
|2.70
|1.9727
|1.9727
|1.9819
|-540.00
|26548.01
|1400
|2007.01.19 16:00
|buy
|455
|2.60
|1.9728
|1.9708
|1.9800
|1401
|2007.01.19 16:15
|close
|455
|2.60
|1.9725
|1.9708
|1.9800
|-78.00
|26470.01
|1402
|2007.01.19 16:15
|sell
|456
|2.60
|1.9725
|1.9745
|1.9653
|1403
|2007.01.19 17:27
|s/l
|456
|2.60
|1.9745
|1.9745
|1.9653
|-520.00
|25950.01
|1404
|2007.01.19 17:27
|sell
|457
|2.50
|1.9742
|1.9762
|1.9670
|1405
|2007.01.19 17:28
|modify
|457
|2.50
|1.9742
|1.9736
|1.9670
|1406
|2007.01.19 17:28
|s/l
|457
|2.50
|1.9736
|1.9736
|1.9670
|150.00
|26100.01
|1407
|2007.01.19 17:28
|sell
|458
|2.60
|1.9747
|1.9767
|1.9675
|1408
|2007.01.19 17:29
|modify
|458
|2.60
|1.9747
|1.9736
|1.9675
|1409
|2007.01.19 17:29
|s/l
|458
|2.60
|1.9736
|1.9736
|1.9675
|285.99
|26386.00
|1410
|2007.01.19 17:29
|sell
|459
|2.60
|1.9747
|1.9767
|1.9675
|1411
|2007.01.19 17:29
|modify
|459
|2.60
|1.9747
|1.9736
|1.9675
|1412
|2007.01.19 17:29
|modify
|459
|2.60
|1.9747
|1.9714
|1.9675
|1413
|2007.01.19 17:30
|s/l
|459
|2.60
|1.9714
|1.9714
|1.9675
|857.99
|27243.99
|1414
|2007.01.19 17:30
|sell
|460
|2.70
|1.9750
|1.9770
|1.9678
|1415
|2007.01.19 17:31
|modify
|460
|2.70
|1.9750
|1.9727
|1.9678
|1416
|2007.01.19 17:31
|s/l
|460
|2.70
|1.9727
|1.9727
|1.9678
|621.01
|27865.00
|1417
|2007.01.19 17:31
|sell
|461
|2.70
|1.9749
|1.9769
|1.9677
|1418
|2007.01.19 17:32
|modify
|461
|2.70
|1.9749
|1.9727
|1.9677
|1419
|2007.01.19 17:32
|s/l
|461
|2.70
|1.9727
|1.9727
|1.9677
|594.00
|28459.00
|1420
|2007.01.19 17:32
|sell
|462
|2.80
|1.9747
|1.9767
|1.9675
|1421
|2007.01.19 17:33
|modify
|462
|2.80
|1.9747
|1.9727
|1.9675
|1422
|2007.01.19 17:33
|s/l
|462
|2.80
|1.9727
|1.9727
|1.9675
|559.99
|29018.99
|1423
|2007.01.19 17:33
|sell
|463
|2.90
|1.9743
|1.9763
|1.9671
|1424
|2007.01.19 17:35
|modify
|463
|2.90
|1.9743
|1.9727
|1.9671
|1425
|2007.01.19 17:35
|s/l
|463
|2.90
|1.9727
|1.9727
|1.9671
|464.01
|29483.00
|1426
|2007.01.19 17:35
|sell
|464
|2.90
|1.9742
|1.9762
|1.9670
|1427
|2007.01.19 17:36
|modify
|464
|2.90
|1.9742
|1.9727
|1.9670
|1428
|2007.01.19 17:36
|s/l
|464
|2.90
|1.9727
|1.9727
|1.9670
|435.00
|29918.00
|1429
|2007.01.19 17:36
|sell
|465
|2.90
|1.9742
|1.9762
|1.9670
|1430
|2007.01.19 17:37
|modify
|465
|2.90
|1.9742
|1.9727
|1.9670
|1431
|2007.01.19 17:37
|s/l
|465
|2.90
|1.9727
|1.9727
|1.9670
|435.00
|30353.00
|1432
|2007.01.19 17:37
|sell
|466
|3.00
|1.9742
|1.9762
|1.9670
|1433
|2007.01.19 17:41
|modify
|466
|3.00
|1.9742
|1.9727
|1.9670
|1434
|2007.01.19 17:41
|s/l
|466
|3.00
|1.9727
|1.9727
|1.9670
|450.00
|30803.00
|1435
|2007.01.19 17:41
|sell
|467
|3.00
|1.9746
|1.9766
|1.9674
|1436
|2007.01.19 17:44
|modify
|467
|3.00
|1.9746
|1.9727
|1.9674
|1437
|2007.01.19 17:44
|modify
|467
|3.00
|1.9746
|1.9724
|1.9674
|1438
|2007.01.19 17:51
|s/l
|467
|3.00
|1.9724
|1.9724
|1.9674
|659.99
|31462.99
|1439
|2007.01.19 17:51
|sell
|468
|3.10
|1.9741
|1.9761
|1.9669
|1440
|2007.01.19 18:00
|close
|468
|3.10
|1.9742
|1.9761
|1.9669
|-31.00
|31431.99
|1441
|2007.01.22 09:00
|sell
|469
|3.10
|1.9741
|1.9761
|1.9669
|1442
|2007.01.22 09:15
|close
|469
|3.10
|1.9752
|1.9761
|1.9669
|-341.00
|31090.99
|1443
|2007.01.22 09:15
|buy
|470
|3.10
|1.9752
|1.9732
|1.9824
|1444
|2007.01.22 09:45
|close
|470
|3.10
|1.9742
|1.9732
|1.9824
|-310.00
|30780.99
|1445
|2007.01.22 09:45
|sell
|471
|3.00
|1.9742
|1.9762
|1.9670
|1446
|2007.01.22 10:15
|close
|471
|3.00
|1.9745
|1.9762
|1.9670
|-90.00
|30690.99
|1447
|2007.01.22 10:15
|buy
|472
|3.00
|1.9745
|1.9725
|1.9817
|1448
|2007.01.22 10:30
|close
|472
|3.00
|1.9739
|1.9725
|1.9817
|-180.00
|30510.99
|1449
|2007.01.22 10:30
|sell
|473
|3.00
|1.9739
|1.9759
|1.9667
|1450
|2007.01.22 11:00
|close
|473
|3.00
|1.9746
|1.9759
|1.9667
|-210.00
|30300.99
|1451
|2007.01.22 11:00
|buy
|474
|3.00
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|1452
|2007.01.22 11:44
|s/l
|474
|3.00
|1.9726
|1.9726
|1.9818
|-600.00
|29700.99
|1453
|2007.01.22 11:44
|buy
|475
|2.90
|1.9724
|1.9704
|1.9796
|1454
|2007.01.22 11:45
|close
|475
|2.90
|1.9719
|1.9704
|1.9796
|-145.00
|29555.99
|1455
|2007.01.22 11:45
|sell
|476
|2.90
|1.9719
|1.9739
|1.9647
|1456
|2007.01.22 12:07
|s/l
|476
|2.90
|1.9739
|1.9739
|1.9647
|-580.00
|28975.99
|1457
|2007.01.22 15:00
|buy
|477
|2.80
|1.9755
|1.9735
|1.9827
|1458
|2007.01.22 16:15
|close
|477
|2.80
|1.9740
|1.9735
|1.9827
|-420.00
|28555.99
|1459
|2007.01.22 16:15
|sell
|478
|2.80
|1.9740
|1.9760
|1.9668
|1460
|2007.01.22 17:01
|s/l
|478
|2.80
|1.9760
|1.9760
|1.9668
|-560.00
|27995.99
|1461
|2007.01.22 17:01
|sell
|479
|2.70
|1.9762
|1.9782
|1.9690
|1462
|2007.01.22 17:02
|modify
|479
|2.70
|1.9762
|1.9761
|1.9690
|1463
|2007.01.22 17:02
|s/l
|479
|2.70
|1.9761
|1.9761
|1.9690
|27.00
|28022.99
|1464
|2007.01.22 17:02
|sell
|480
|2.80
|1.9763
|1.9783
|1.9691
|1465
|2007.01.22 17:03
|modify
|480
|2.80
|1.9763
|1.9761
|1.9691
|1466
|2007.01.22 17:03
|s/l
|480
|2.80
|1.9761
|1.9761
|1.9691
|56.00
|28078.99
|1467
|2007.01.22 17:03
|sell
|481
|2.80
|1.9771
|1.9791
|1.9699
|1468
|2007.01.22 17:04
|modify
|481
|2.80
|1.9771
|1.9761
|1.9699
|1469
|2007.01.22 17:04
|s/l
|481
|2.80
|1.9761
|1.9761
|1.9699
|280.00
|28358.99
|1470
|2007.01.22 17:04
|sell
|482
|2.80
|1.9776
|1.9796
|1.9704
|1471
|2007.01.22 17:05
|modify
|482
|2.80
|1.9776
|1.9761
|1.9704
|1472
|2007.01.22 17:05
|s/l
|482
|2.80
|1.9761
|1.9761
|1.9704
|419.99
|28778.98
|1473
|2007.01.22 17:05
|sell
|483
|2.80
|1.9782
|1.9802
|1.9710
|1474
|2007.01.22 17:06
|modify
|483
|2.80
|1.9782
|1.9761
|1.9710
|1475
|2007.01.22 17:06
|s/l
|483
|2.80
|1.9761
|1.9761
|1.9710
|587.99
|29366.97
|1476
|2007.01.22 17:06
|sell
|484
|2.90
|1.9778
|1.9798
|1.9706
|1477
|2007.01.22 17:07
|modify
|484
|2.90
|1.9778
|1.9761
|1.9706
|1478
|2007.01.22 17:07
|s/l
|484
|2.90
|1.9761
|1.9761
|1.9706
|493.00
|29859.97
|1479
|2007.01.22 17:07
|sell
|485
|2.90
|1.9774
|1.9794
|1.9702
|1480
|2007.01.22 17:08
|modify
|485
|2.90
|1.9774
|1.9761
|1.9702
|1481
|2007.01.22 17:08
|s/l
|485
|2.90
|1.9761
|1.9761
|1.9702
|376.98
|30236.95
|1482
|2007.01.22 17:08
|sell
|486
|3.00
|1.9777
|1.9797
|1.9705
|1483
|2007.01.22 17:09
|modify
|486
|3.00
|1.9777
|1.9761
|1.9705
|1484
|2007.01.22 17:09
|s/l
|486
|3.00
|1.9761
|1.9761
|1.9705
|480.00
|30716.95
|1485
|2007.01.22 17:09
|sell
|487
|3.00
|1.9775
|1.9795
|1.9703
|1486
|2007.01.22 17:10
|modify
|487
|3.00
|1.9775
|1.9761
|1.9703
|1487
|2007.01.22 17:10
|s/l
|487
|3.00
|1.9761
|1.9761
|1.9703
|419.99
|31136.94
|1488
|2007.01.22 17:10
|sell
|488
|3.10
|1.9771
|1.9791
|1.9699
|1489
|2007.01.22 17:11
|modify
|488
|3.10
|1.9771
|1.9761
|1.9699
|1490
|2007.01.22 17:11
|s/l
|488
|3.10
|1.9761
|1.9761
|1.9699
|310.00
|31446.94
|1491
|2007.01.22 17:11
|sell
|489
|3.10
|1.9770
|1.9790
|1.9698
|1492
|2007.01.22 17:12
|modify
|489
|3.10
|1.9770
|1.9761
|1.9698
|1493
|2007.01.22 17:12
|s/l
|489
|3.10
|1.9761
|1.9761
|1.9698
|279.00
|31725.94
|1494
|2007.01.22 17:12
|sell
|490
|3.10
|1.9770
|1.9790
|1.9698
|1495
|2007.01.22 17:12
|modify
|490
|3.10
|1.9770
|1.9761
|1.9698
|1496
|2007.01.22 17:15
|s/l
|490
|3.10
|1.9761
|1.9761
|1.9698
|279.00
|32004.94
|1497
|2007.01.22 17:15
|sell
|491
|3.20
|1.9769
|1.9789
|1.9697
|1498
|2007.01.22 17:29
|modify
|491
|3.20
|1.9769
|1.9760
|1.9697
|1499
|2007.01.22 17:34
|s/l
|491
|3.20
|1.9760
|1.9760
|1.9697
|287.99
|32292.93
|1500
|2007.01.22 17:34
|sell
|492
|3.20
|1.9766
|1.9786
|1.9694
|1501
|2007.01.22 17:35
|modify
|492
|3.20
|1.9766
|1.9765
|1.9694
|1502
|2007.01.22 17:35
|s/l
|492
|3.20
|1.9765
|1.9765
|1.9694
|32.02
|32324.95
|1503
|2007.01.22 17:35
|sell
|493
|3.20
|1.9767
|1.9787
|1.9695
|1504
|2007.01.22 17:44
|modify
|493
|3.20
|1.9767
|1.9765
|1.9695
|1505
|2007.01.22 17:44
|modify
|493
|3.20
|1.9767
|1.9748
|1.9695
|1506
|2007.01.22 17:48
|s/l
|493
|3.20
|1.9748
|1.9748
|1.9695
|607.98
|32932.93
|1507
|2007.01.22 17:48
|sell
|494
|3.20
|1.9761
|1.9781
|1.9689
|1508
|2007.01.22 18:00
|close
|494
|3.20
|1.9764
|1.9781
|1.9689
|-96.00
|32836.93
|1509
|2007.01.23 09:00
|sell
|495
|3.20
|1.9776
|1.9796
|1.9704
|1510
|2007.01.23 09:00
|s/l
|495
|3.20
|1.9796
|1.9796
|1.9704
|-640.00
|32196.93
|1511
|2007.01.23 09:00
|sell
|496
|3.20
|1.9808
|1.9828
|1.9736
|1512
|2007.01.23 09:01
|modify
|496
|3.20
|1.9808
|1.9801
|1.9736
|1513
|2007.01.23 09:01
|s/l
|496
|3.20
|1.9801
|1.9801
|1.9736
|224.01
|32420.94
|1514
|2007.01.23 09:01
|sell
|497
|3.20
|1.9808
|1.9828
|1.9736
|1515
|2007.01.23 09:03
|modify
|497
|3.20
|1.9808
|1.9801
|1.9736
|1516
|2007.01.23 09:03
|s/l
|497
|3.20
|1.9801
|1.9801
|1.9736
|224.01
|32644.95
|1517
|2007.01.23 09:03
|sell
|498
|3.20
|1.9807
|1.9827
|1.9735
|1518
|2007.01.23 09:04
|modify
|498
|3.20
|1.9807
|1.9801
|1.9735
|1519
|2007.01.23 09:04
|s/l
|498
|3.20
|1.9801
|1.9801
|1.9735
|192.01
|32836.96
|1520
|2007.01.23 09:04
|sell
|499
|3.20
|1.9811
|1.9831
|1.9739
|1521
|2007.01.23 09:05
|modify
|499
|3.20
|1.9811
|1.9801
|1.9739
|1522
|2007.01.23 09:05
|s/l
|499
|3.20
|1.9801
|1.9801
|1.9739
|319.99
|33156.95
|1523
|2007.01.23 09:05
|sell
|500
|3.30
|1.9813
|1.9833
|1.9741
|1524
|2007.01.23 09:08
|modify
|500
|3.30
|1.9813
|1.9801
|1.9741
|1525
|2007.01.23 09:08
|s/l
|500
|3.30
|1.9801
|1.9801
|1.9741
|396.00
|33552.95
|1526
|2007.01.23 09:08
|sell
|501
|3.30
|1.9817
|1.9837
|1.9745
|1527
|2007.01.23 09:09
|modify
|501
|3.30
|1.9817
|1.9801
|1.9745
|1528
|2007.01.23 09:09
|s/l
|501
|3.30
|1.9801
|1.9801
|1.9745
|527.98
|34080.93
|1529
|2007.01.23 09:09
|sell
|502
|3.40
|1.9820
|1.9840
|1.9748
|1530
|2007.01.23 09:10
|modify
|502
|3.40
|1.9820
|1.9801
|1.9748
|1531
|2007.01.23 09:10
|s/l
|502
|3.40
|1.9801
|1.9801
|1.9748
|646.00
|34726.93
|1532
|2007.01.23 09:10
|sell
|503
|3.40
|1.9823
|1.9843
|1.9751
|1533
|2007.01.23 09:10
|modify
|503
|3.40
|1.9823
|1.9801
|1.9751
|1534
|2007.01.23 09:14
|modify
|503
|3.40
|1.9823
|1.9799
|1.9751
|1535
|2007.01.23 09:16
|s/l
|503
|3.40
|1.9799
|1.9799
|1.9751
|816.01
|35542.94
|1536
|2007.01.23 09:16
|sell
|504
|3.50
|1.9826
|1.9846
|1.9754
|1537
|2007.01.23 09:17
|modify
|504
|3.50
|1.9826
|1.9803
|1.9754
|1538
|2007.01.23 09:17
|s/l
|504
|3.50
|1.9803
|1.9803
|1.9754
|804.99
|36347.93
|1539
|2007.01.23 09:17
|sell
|505
|3.60
|1.9828
|1.9848
|1.9756
|1540
|2007.01.23 09:18
|modify
|505
|3.60
|1.9828
|1.9803
|1.9756
|1541
|2007.01.23 09:18
|s/l
|505
|3.60
|1.9803
|1.9803
|1.9756
|900.00
|37247.93
|1542
|2007.01.23 09:18
|sell
|506
|3.70
|1.9829
|1.9849
|1.9757
|1543
|2007.01.23 09:19
|modify
|506
|3.70
|1.9829
|1.9803
|1.9757
|1544
|2007.01.23 09:19
|s/l
|506
|3.70
|1.9803
|1.9803
|1.9757
|962.01
|38209.94
|1545
|2007.01.23 09:19
|sell
|507
|3.80
|1.9827
|1.9847
|1.9755
|1546
|2007.01.23 09:20
|modify
|507
|3.80
|1.9827
|1.9803
|1.9755
|1547
|2007.01.23 09:20
|s/l
|507
|3.80
|1.9803
|1.9803
|1.9755
|912.00
|39121.94
|1548
|2007.01.23 09:20
|sell
|508
|3.90
|1.9823
|1.9843
|1.9751
|1549
|2007.01.23 09:21
|modify
|508
|3.90
|1.9823
|1.9803
|1.9751
|1550
|2007.01.23 09:21
|s/l
|508
|3.90
|1.9803
|1.9803
|1.9751
|780.02
|39901.96
|1551
|2007.01.23 09:21
|sell
|509
|3.90
|1.9822
|1.9842
|1.9750
|1552
|2007.01.23 09:21
|modify
|509
|3.90
|1.9822
|1.9803
|1.9750
|1553
|2007.01.23 09:29
|modify
|509
|3.90
|1.9822
|1.9800
|1.9750
|1554
|2007.01.23 09:30
|close
|509
|3.90
|1.9792
|1.9800
|1.9750
|1170.01
|41071.97
|1555
|2007.01.23 09:30
|buy
|510
|4.10
|1.9792
|1.9772
|1.9864
|1556
|2007.01.23 09:30
|modify
|510
|4.10
|1.9792
|1.9811
|1.9864
|1557
|2007.01.23 09:33
|modify
|510
|4.10
|1.9792
|1.9812
|1.9864
|1558
|2007.01.23 09:57
|s/l
|510
|4.10
|1.9812
|1.9812
|1.9864
|820.00
|41891.97
|1559
|2007.01.23 09:57
|buy
|511
|4.10
|1.9816
|1.9796
|1.9888
|1560
|2007.01.23 10:14
|modify
|511
|4.10
|1.9816
|1.9819
|1.9888
|1561
|2007.01.23 10:32
|s/l
|511
|4.10
|1.9819
|1.9819
|1.9888
|123.00
|42014.97
|1562
|2007.01.23 10:32
|buy
|512
|4.20
|1.9818
|1.9798
|1.9890
|1563
|2007.01.23 11:00
|modify
|512
|4.20
|1.9818
|1.9818
|1.9890
|1564
|2007.01.23 11:01
|s/l
|512
|4.20
|1.9818
|1.9818
|1.9890
|0.00
|42014.97
|1565
|2007.01.23 11:01
|buy
|513
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1566
|2007.01.23 11:01
|modify
|513
|4.20
|1.9822
|1.9823
|1.9894
|1567
|2007.01.23 11:02
|s/l
|513
|4.20
|1.9823
|1.9823
|1.9894
|42.00
|42056.97
|1568
|2007.01.23 11:02
|buy
|514
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1569
|2007.01.23 11:02
|modify
|514
|4.20
|1.9822
|1.9823
|1.9894
|1570
|2007.01.23 11:03
|s/l
|514
|4.20
|1.9823
|1.9823
|1.9894
|42.00
|42098.97
|1571
|2007.01.23 11:03
|buy
|515
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1572
|2007.01.23 11:03
|modify
|515
|4.20
|1.9822
|1.9826
|1.9894
|1573
|2007.01.23 11:04
|s/l
|515
|4.20
|1.9826
|1.9826
|1.9894
|168.00
|42266.97
|1574
|2007.01.23 11:04
|buy
|516
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1575
|2007.01.23 11:04
|modify
|516
|4.20
|1.9822
|1.9824
|1.9894
|1576
|2007.01.23 11:05
|s/l
|516
|4.20
|1.9824
|1.9824
|1.9894
|84.00
|42350.97
|1577
|2007.01.23 11:05
|buy
|517
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1578
|2007.01.23 11:05
|modify
|517
|4.20
|1.9822
|1.9826
|1.9894
|1579
|2007.01.23 11:06
|s/l
|517
|4.20
|1.9826
|1.9826
|1.9894
|168.00
|42518.97
|1580
|2007.01.23 11:06
|buy
|518
|4.20
|1.9822
|1.9802
|1.9894
|1581
|2007.01.23 11:15
|modify
|518
|4.20
|1.9822
|1.9828
|1.9894
|1582
|2007.01.23 11:16
|s/l
|518
|4.20
|1.9828
|1.9828
|1.9894
|252.00
|42770.97
|1583
|2007.01.23 11:16
|buy
|519
|4.20
|1.9823
|1.9803
|1.9895
|1584
|2007.01.23 11:16
|modify
|519
|4.20
|1.9823
|1.9829
|1.9895
|1585
|2007.01.23 11:17
|s/l
|519
|4.20
|1.9829
|1.9829
|1.9895
|252.00
|43022.97
|1586
|2007.01.23 11:17
|buy
|520
|4.30
|1.9823
|1.9803
|1.9895
|1587
|2007.01.23 11:17
|modify
|520
|4.30
|1.9823
|1.9827
|1.9895
|1588
|2007.01.23 11:18
|s/l
|520
|4.30
|1.9827
|1.9827
|1.9895
|172.00
|43194.97
|1589
|2007.01.23 11:18
|buy
|521
|4.30
|1.9823
|1.9803
|1.9895
|1590
|2007.01.23 11:18
|modify
|521
|4.30
|1.9823
|1.9827
|1.9895
|1591
|2007.01.23 11:18
|s/l
|521
|4.30
|1.9827
|1.9827
|1.9895
|172.00
|43366.97
|1592
|2007.01.23 11:18
|buy
|522
|4.30
|1.9823
|1.9803
|1.9895
|1593
|2007.01.23 11:30
|modify
|522
|4.30
|1.9823
|1.9830
|1.9895
|1594
|2007.01.23 11:32
|s/l
|522
|4.30
|1.9830
|1.9830
|1.9895
|301.00
|43667.97
|1595
|2007.01.23 11:32
|buy
|523
|4.30
|1.9824
|1.9804
|1.9896
|1596
|2007.01.23 11:32
|modify
|523
|4.30
|1.9824
|1.9827
|1.9896
|1597
|2007.01.23 11:33
|s/l
|523
|4.30
|1.9827
|1.9827
|1.9896
|129.00
|43796.97
|1598
|2007.01.23 11:33
|buy
|524
|4.30
|1.9824
|1.9804
|1.9896
|1599
|2007.01.23 11:53
|modify
|524
|4.30
|1.9824
|1.9831
|1.9896
|1600
|2007.01.23 11:54
|s/l
|524
|4.30
|1.9831
|1.9831
|1.9896
|301.00
|44097.97
|1601
|2007.01.23 11:54
|buy
|525
|4.40
|1.9835
|1.9815
|1.9907
|1602
|2007.01.23 12:42
|modify
|525
|4.40
|1.9835
|1.9837
|1.9907
|1603
|2007.01.23 12:43
|modify
|525
|4.40
|1.9835
|1.9850
|1.9907
|1604
|2007.01.23 12:44
|s/l
|525
|4.40
|1.9850
|1.9850
|1.9907
|660.00
|44757.97
|1605
|2007.01.23 15:00
|buy
|526
|4.40
|1.9905
|1.9885
|1.9977
|1606
|2007.01.23 16:27
|s/l
|526
|4.40
|1.9885
|1.9885
|1.9977
|-880.00
|43877.97
|1607
|2007.01.23 16:27
|buy
|527
|4.30
|1.9889
|1.9869
|1.9961
|1608
|2007.01.23 16:45
|close
|527
|4.30
|1.9877
|1.9869
|1.9961
|-516.00
|43361.97
|1609
|2007.01.23 16:45
|sell
|528
|4.30
|1.9877
|1.9897
|1.9805
|1610
|2007.01.23 17:30
|close
|528
|4.30
|1.9891
|1.9897
|1.9805
|-602.00
|42759.97
|1611
|2007.01.23 17:30
|buy
|529
|4.20
|1.9891
|1.9871
|1.9963
|1612
|2007.01.23 17:45
|close
|529
|4.20
|1.9884
|1.9871
|1.9963
|-294.00
|42465.97
|1613
|2007.01.23 17:45
|sell
|530
|4.20
|1.9884
|1.9904
|1.9812
|1614
|2007.01.23 17:59
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9874
|1.9812
|1615
|2007.01.23 18:00
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9861
|1.9812
|1616
|2007.01.23 18:00
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9860
|1.9812
|1617
|2007.01.23 18:34
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9854
|1.9812
|1618
|2007.01.23 18:45
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9852
|1.9812
|1619
|2007.01.23 19:15
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9849
|1.9812
|1620
|2007.01.23 19:16
|modify
|530
|4.20
|1.9884
|1.9847
|1.9812
|1621
|2007.01.23 19:29
|s/l
|530
|4.20
|1.9847
|1.9847
|1.9812
|1554.00
|44019.97
|1622
|2007.01.24 09:00
|sell
|531
|4.40
|1.9774
|1.9794
|1.9702
|1623
|2007.01.24 09:14
|modify
|531
|4.40
|1.9774
|1.9771
|1.9702
|1624
|2007.01.24 09:14
|s/l
|531
|4.40
|1.9771
|1.9771
|1.9702
|132.00
|44151.97
|1625
|2007.01.24 09:14
|sell
|532
|4.40
|1.9778
|1.9798
|1.9706
|1626
|2007.01.24 09:23
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9771
|1.9706
|1627
|2007.01.24 09:44
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9769
|1.9706
|1628
|2007.01.24 09:45
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9755
|1.9706
|1629
|2007.01.24 09:45
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9753
|1.9706
|1630
|2007.01.24 09:46
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9752
|1.9706
|1631
|2007.01.24 09:46
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9750
|1.9706
|1632
|2007.01.24 09:46
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9748
|1.9706
|1633
|2007.01.24 10:04
|modify
|532
|4.40
|1.9778
|1.9745
|1.9706
|1634
|2007.01.24 10:15
|s/l
|532
|4.40
|1.9745
|1.9745
|1.9706
|1452.00
|45603.97
|1635
|2007.01.24 10:15
|sell
|533
|4.50
|1.9741
|1.9761
|1.9669
|1636
|2007.01.24 10:29
|modify
|533
|4.50
|1.9741
|1.9738
|1.9669
|1637
|2007.01.24 10:29
|modify
|533
|4.50
|1.9741
|1.9735
|1.9669
|1638
|2007.01.24 10:29
|s/l
|533
|4.50
|1.9735
|1.9735
|1.9669
|270.00
|45873.97
|1639
|2007.01.24 10:29
|sell
|534
|4.50
|1.9732
|1.9752
|1.9660
|1640
|2007.01.24 10:57
|s/l
|534
|4.50
|1.9752
|1.9752
|1.9660
|-900.00
|44973.97
|1641
|2007.01.24 10:57
|sell
|535
|4.40
|1.9749
|1.9769
|1.9677
|1642
|2007.01.24 10:59
|modify
|535
|4.40
|1.9749
|1.9734
|1.9677
|1643
|2007.01.24 11:00
|s/l
|535
|4.40
|1.9734
|1.9734
|1.9677
|660.00
|45633.97
|1644
|2007.01.24 11:00
|sell
|536
|4.50
|1.9753
|1.9773
|1.9681
|1645
|2007.01.24 11:07
|modify
|536
|4.50
|1.9753
|1.9752
|1.9681
|1646
|2007.01.24 11:07
|modify
|536
|4.50
|1.9753
|1.9750
|1.9681
|1647
|2007.01.24 11:14
|s/l
|536
|4.50
|1.9750
|1.9750
|1.9681
|134.98
|45768.95
|1648
|2007.01.24 11:14
|sell
|537
|4.50
|1.9748
|1.9768
|1.9676
|1649
|2007.01.24 11:33
|s/l
|537
|4.50
|1.9768
|1.9768
|1.9676
|-900.00
|44868.95
|1650
|2007.01.24 11:33
|sell
|538
|4.40
|1.9764
|1.9784
|1.9692
|1651
|2007.01.24 11:44
|modify
|538
|4.40
|1.9764
|1.9738
|1.9692
|1652
|2007.01.24 11:45
|s/l
|538
|4.40
|1.9738
|1.9738
|1.9692
|1144.01
|46012.96
|1653
|2007.01.24 11:45
|sell
|539
|4.60
|1.9758
|1.9778
|1.9686
|1654
|2007.01.24 12:02
|modify
|539
|4.60
|1.9758
|1.9757
|1.9686
|1655
|2007.01.24 12:15
|close
|539
|4.60
|1.9756
|1.9757
|1.9686
|92.00
|46104.96
|1656
|2007.01.24 15:00
|sell
|540
|4.60
|1.9727
|1.9747
|1.9655
|1657
|2007.01.24 15:05
|modify
|540
|4.60
|1.9727
|1.9718
|1.9655
|1658
|2007.01.24 15:14
|s/l
|540
|4.60
|1.9718
|1.9718
|1.9655
|414.00
|46518.96
|1659
|2007.01.24 15:14
|sell
|541
|4.60
|1.9716
|1.9736
|1.9644
|1660
|2007.01.24 15:45
|modify
|541
|4.60
|1.9716
|1.9705
|1.9644
|1661
|2007.01.24 15:45
|modify
|541
|4.60
|1.9716
|1.9703
|1.9644
|1662
|2007.01.24 15:45
|modify
|541
|4.60
|1.9716
|1.9702
|1.9644
|1663
|2007.01.24 15:54
|s/l
|541
|4.60
|1.9702
|1.9702
|1.9644
|644.00
|47162.96
|1664
|2007.01.24 15:54
|sell
|542
|4.70
|1.9698
|1.9718
|1.9626
|1665
|2007.01.24 15:59
|modify
|542
|4.70
|1.9698
|1.9694
|1.9626
|1666
|2007.01.24 16:00
|s/l
|542
|4.70
|1.9694
|1.9694
|1.9626
|188.00
|47350.96
|1667
|2007.01.24 16:00
|sell
|543
|4.70
|1.9694
|1.9714
|1.9622
|1668
|2007.01.24 16:09
|modify
|543
|4.70
|1.9694
|1.9694
|1.9622
|1669
|2007.01.24 16:14
|modify
|543
|4.70
|1.9694
|1.9680
|1.9622
|1670
|2007.01.24 16:15
|s/l
|543
|4.70
|1.9680
|1.9680
|1.9622
|658.02
|48008.98
|1671
|2007.01.24 16:15
|sell
|544
|4.80
|1.9679
|1.9699
|1.9607
|1672
|2007.01.24 16:18
|modify
|544
|4.80
|1.9679
|1.9678
|1.9607
|1673
|2007.01.24 16:29
|s/l
|544
|4.80
|1.9678
|1.9678
|1.9607
|48.02
|48057.00
|1674
|2007.01.24 16:29
|sell
|545
|4.80
|1.9677
|1.9697
|1.9605
|1675
|2007.01.24 16:59
|s/l
|545
|4.80
|1.9697
|1.9697
|1.9605
|-960.00
|47097.00
|1676
|2007.01.24 16:59
|sell
|546
|4.70
|1.9698
|1.9718
|1.9626
|1677
|2007.01.24 17:13
|modify
|546
|4.70
|1.9698
|1.9694
|1.9626
|1678
|2007.01.24 17:15
|modify
|546
|4.70
|1.9698
|1.9676
|1.9626
|1679
|2007.01.24 17:15
|modify
|546
|4.70
|1.9698
|1.9674
|1.9626
|1680
|2007.01.24 17:15
|modify
|546
|4.70
|1.9698
|1.9673
|1.9626
|1681
|2007.01.24 17:18
|modify
|546
|4.70
|1.9698
|1.9671
|1.9626
|1682
|2007.01.24 17:30
|s/l
|546
|4.70
|1.9671
|1.9671
|1.9626
|1269.00
|48366.00
|1683
|2007.01.24 17:30
|sell
|547
|4.80
|1.9669
|1.9689
|1.9597
|1684
|2007.01.24 17:59
|modify
|547
|4.80
|1.9669
|1.9667
|1.9597
|1685
|2007.01.24 18:00
|s/l
|547
|4.80
|1.9667
|1.9667
|1.9597
|96.00
|48462.00
|1686
|2007.01.25 09:00
|sell
|548
|4.80
|1.9653
|1.9673
|1.9581
|1687
|2007.01.25 09:00
|s/l
|548
|4.80
|1.9673
|1.9673
|1.9581
|-960.00
|47502.00
|1688
|2007.01.25 09:00
|sell
|549
|4.70
|1.9689
|1.9709
|1.9617
|1689
|2007.01.25 09:01
|modify
|549
|4.70
|1.9689
|1.9681
|1.9617
|1690
|2007.01.25 09:01
|s/l
|549
|4.70
|1.9681
|1.9681
|1.9617
|375.98
|47877.98
|1691
|2007.01.25 09:01
|sell
|550
|4.70
|1.9690
|1.9710
|1.9618
|1692
|2007.01.25 09:02
|modify
|550
|4.70
|1.9690
|1.9681
|1.9618
|1693
|2007.01.25 09:02
|s/l
|550
|4.70
|1.9681
|1.9681
|1.9618
|422.99
|48300.97
|1694
|2007.01.25 09:02
|sell
|551
|4.80
|1.9690
|1.9710
|1.9618
|1695
|2007.01.25 09:03
|modify
|551
|4.80
|1.9690
|1.9681
|1.9618
|1696
|2007.01.25 09:03
|s/l
|551
|4.80
|1.9681
|1.9681
|1.9618
|431.99
|48732.96
|1697
|2007.01.25 09:03
|sell
|552
|4.80
|1.9691
|1.9711
|1.9619
|1698
|2007.01.25 09:04
|modify
|552
|4.80
|1.9691
|1.9681
|1.9619
|1699
|2007.01.25 09:04
|s/l
|552
|4.80
|1.9681
|1.9681
|1.9619
|480.00
|49212.96
|1700
|2007.01.25 09:04
|sell
|553
|4.90
|1.9697
|1.9717
|1.9625
|1701
|2007.01.25 09:05
|modify
|553
|4.90
|1.9697
|1.9681
|1.9625
|1702
|2007.01.25 09:05
|s/l
|553
|4.90
|1.9681
|1.9681
|1.9625
|783.99
|49996.95
|1703
|2007.01.25 09:05
|sell
|554
|4.90
|1.9694
|1.9714
|1.9622
|1704
|2007.01.25 09:06
|modify
|554
|4.90
|1.9694
|1.9681
|1.9622
|1705
|2007.01.25 09:06
|s/l
|554
|4.90
|1.9681
|1.9681
|1.9622
|637.02
|50633.97
|1706
|2007.01.25 09:06
|sell
|555
|5.00
|1.9695
|1.9715
|1.9623
|1707
|2007.01.25 09:07
|modify
|555
|5.00
|1.9695
|1.9681
|1.9623
|1708
|2007.01.25 09:07
|s/l
|555
|5.00
|1.9681
|1.9681
|1.9623
|699.97
|51333.94
|1709
|2007.01.25 09:07
|sell
|556
|5.10
|1.9703
|1.9723
|1.9631
|1710
|2007.01.25 09:09
|modify
|556
|5.10
|1.9703
|1.9681
|1.9631
|1711
|2007.01.25 09:14
|modify
|556
|5.10
|1.9703
|1.9664
|1.9631
|1712
|2007.01.25 09:15
|s/l
|556
|5.10
|1.9664
|1.9664
|1.9631
|1988.98
|53322.92
|1713
|2007.01.25 09:15
|sell
|557
|5.30
|1.9707
|1.9727
|1.9635
|1714
|2007.01.25 09:16
|modify
|557
|5.30
|1.9707
|1.9674
|1.9635
|1715
|2007.01.25 09:16
|s/l
|557
|5.30
|1.9674
|1.9674
|1.9635
|1749.01
|55071.93
|1716
|2007.01.25 09:16
|sell
|558
|5.50
|1.9710
|1.9730
|1.9638
|1717
|2007.01.25 09:17
|modify
|558
|5.50
|1.9710
|1.9674
|1.9638
|1718
|2007.01.25 09:17
|s/l
|558
|5.50
|1.9674
|1.9674
|1.9638
|1979.98
|57051.91
|1719
|2007.01.25 09:17
|sell
|559
|5.70
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|1720
|2007.01.25 09:18
|modify
|559
|5.70
|1.9712
|1.9674
|1.9640
|1721
|2007.01.25 09:18
|s/l
|559
|5.70
|1.9674
|1.9674
|1.9640
|2165.99
|59217.90
|1722
|2007.01.25 09:18
|sell
|560
|5.90
|1.9706
|1.9726
|1.9634
|1723
|2007.01.25 09:19
|modify
|560
|5.90
|1.9706
|1.9674
|1.9634
|1724
|2007.01.25 09:19
|s/l
|560
|5.90
|1.9674
|1.9674
|1.9634
|1888.01
|61105.91
|1725
|2007.01.25 09:19
|sell
|561
|6.10
|1.9707
|1.9727
|1.9635
|1726
|2007.01.25 09:20
|modify
|561
|6.10
|1.9707
|1.9674
|1.9635
|1727
|2007.01.25 09:20
|s/l
|561
|6.10
|1.9674
|1.9674
|1.9635
|2013.02
|63118.93
|1728
|2007.01.25 09:20
|sell
|562
|6.30
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|1729
|2007.01.25 09:20
|modify
|562
|6.30
|1.9712
|1.9674
|1.9640
|1730
|2007.01.25 09:29
|modify
|562
|6.30
|1.9712
|1.9671
|1.9640
|1731
|2007.01.25 09:32
|s/l
|562
|6.30
|1.9671
|1.9671
|1.9640
|2582.99
|65701.92
|1732
|2007.01.25 09:32
|sell
|563
|6.50
|1.9670
|1.9690
|1.9598
|1733
|2007.01.25 09:32
|s/l
|563
|6.50
|1.9690
|1.9690
|1.9598
|-1300.00
|64401.92
|1734
|2007.01.25 09:32
|sell
|564
|6.40
|1.9722
|1.9742
|1.9650
|1735
|2007.01.25 09:33
|modify
|564
|6.40
|1.9722
|1.9684
|1.9650
|1736
|2007.01.25 09:33
|s/l
|564
|6.40
|1.9684
|1.9684
|1.9650
|2432.02
|66833.94
|1737
|2007.01.25 09:33
|sell
|565
|6.60
|1.9724
|1.9744
|1.9652
|1738
|2007.01.25 09:34
|modify
|565
|6.60
|1.9724
|1.9684
|1.9652
|1739
|2007.01.25 09:34
|s/l
|565
|6.60
|1.9684
|1.9684
|1.9652
|2639.97
|69473.91
|1740
|2007.01.25 09:34
|sell
|566
|6.90
|1.9719
|1.9739
|1.9647
|1741
|2007.01.25 09:36
|modify
|566
|6.90
|1.9719
|1.9684
|1.9647
|1742
|2007.01.25 09:36
|s/l
|566
|6.90
|1.9684
|1.9684
|1.9647
|2414.99
|71888.90
|1743
|2007.01.25 09:36
|sell
|567
|7.10
|1.9719
|1.9739
|1.9647
|1744
|2007.01.25 09:37
|modify
|567
|7.10
|1.9719
|1.9684
|1.9647
|1745
|2007.01.25 09:37
|s/l
|567
|7.10
|1.9684
|1.9684
|1.9647
|2484.99
|74373.89
|1746
|2007.01.25 09:37
|sell
|568
|7.40
|1.9714
|1.9734
|1.9642
|1747
|2007.01.25 09:38
|modify
|568
|7.40
|1.9714
|1.9684
|1.9642
|1748
|2007.01.25 09:38
|s/l
|568
|7.40
|1.9684
|1.9684
|1.9642
|2220.02
|76593.91
|1749
|2007.01.25 09:38
|sell
|569
|7.60
|1.9718
|1.9738
|1.9646
|1750
|2007.01.25 09:44
|modify
|569
|7.60
|1.9718
|1.9684
|1.9646
|1751
|2007.01.25 09:45
|close
|569
|7.60
|1.9676
|1.9684
|1.9646
|3191.98
|79785.89
|1752
|2007.01.25 09:45
|buy
|570
|7.90
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|1753
|2007.01.25 09:45
|modify
|570
|7.90
|1.9676
|1.9687
|1.9748
|1754
|2007.01.25 09:51
|modify
|570
|7.90
|1.9676
|1.9711
|1.9748
|1755
|2007.01.25 09:53
|s/l
|570
|7.90
|1.9711
|1.9711
|1.9748
|2765.00
|82550.89
|1756
|2007.01.25 09:53
|buy
|571
|8.20
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1757
|2007.01.25 09:53
|modify
|571
|8.20
|1.9701
|1.9712
|1.9773
|1758
|2007.01.25 09:54
|s/l
|571
|8.20
|1.9712
|1.9712
|1.9773
|902.00
|83452.89
|1759
|2007.01.25 09:54
|buy
|572
|8.30
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1760
|2007.01.25 09:54
|modify
|572
|8.30
|1.9701
|1.9710
|1.9773
|1761
|2007.01.25 09:55
|s/l
|572
|8.30
|1.9710
|1.9710
|1.9773
|747.00
|84199.89
|1762
|2007.01.25 09:55
|buy
|573
|8.40
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1763
|2007.01.25 09:55
|modify
|573
|8.40
|1.9701
|1.9709
|1.9773
|1764
|2007.01.25 09:56
|s/l
|573
|8.40
|1.9709
|1.9709
|1.9773
|672.00
|84871.89
|1765
|2007.01.25 09:56
|buy
|574
|8.40
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1766
|2007.01.25 09:56
|modify
|574
|8.40
|1.9701
|1.9712
|1.9773
|1767
|2007.01.25 09:58
|s/l
|574
|8.40
|1.9712
|1.9712
|1.9773
|924.00
|85795.89
|1768
|2007.01.25 09:58
|buy
|575
|8.50
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1769
|2007.01.25 09:58
|modify
|575
|8.50
|1.9701
|1.9704
|1.9773
|1770
|2007.01.25 09:59
|s/l
|575
|8.50
|1.9704
|1.9704
|1.9773
|255.00
|86050.89
|1771
|2007.01.25 09:59
|buy
|576
|8.60
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|1772
|2007.01.25 10:00
|modify
|576
|8.60
|1.9701
|1.9705
|1.9773
|1773
|2007.01.25 10:00
|modify
|576
|8.60
|1.9701
|1.9706
|1.9773
|1774
|2007.01.25 10:00
|s/l
|576
|8.60
|1.9706
|1.9706
|1.9773
|430.00
|86480.89
|1775
|2007.01.25 10:00
|buy
|577
|8.60
|1.9710
|1.9690
|1.9782
|1776
|2007.01.25 10:06
|s/l
|577
|8.60
|1.9690
|1.9690
|1.9782
|-1720.00
|84760.89
|1777
|2007.01.25 10:06
|buy
|578
|8.40
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|1778
|2007.01.25 10:14
|modify
|578
|8.40
|1.9694
|1.9700
|1.9766
|1779
|2007.01.25 10:29
|modify
|578
|8.40
|1.9694
|1.9719
|1.9766
|1780
|2007.01.25 10:43
|s/l
|578
|8.40
|1.9719
|1.9719
|1.9766
|2100.00
|86860.89
|1781
|2007.01.25 10:43
|buy
|579
|8.60
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|1782
|2007.01.25 11:00
|s/l
|579
|8.60
|1.9698
|1.9698
|1.9790
|-1720.00
|85140.89
|1783
|2007.01.25 11:00
|buy
|580
|8.50
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|1784
|2007.01.25 11:14
|modify
|580
|8.50
|1.9683
|1.9686
|1.9755
|1785
|2007.01.25 11:18
|s/l
|580
|8.50
|1.9686
|1.9686
|1.9755
|254.97
|85395.86
|1786
|2007.01.25 11:18
|buy
|581
|8.50
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|1787
|2007.01.25 11:58
|modify
|581
|8.50
|1.9690
|1.9691
|1.9762
|1788
|2007.01.25 11:58
|s/l
|581
|8.50
|1.9691
|1.9691
|1.9762
|85.00
|85480.86
|1789
|2007.01.25 11:58
|buy
|582
|8.50
|1.9695
|1.9675
|1.9767
|1790
|2007.01.25 12:00
|close
|582
|8.50
|1.9682
|1.9675
|1.9767
|-1105.00
|84375.86
|1791
|2007.01.25 15:00
|sell
|583
|8.40
|1.9688
|1.9708
|1.9616
|1792
|2007.01.25 15:00
|s/l
|583
|8.40
|1.9708
|1.9708
|1.9616
|-1680.00
|82695.86
|1793
|2007.01.25 15:00
|sell
|584
|8.20
|1.9706
|1.9726
|1.9634
|1794
|2007.01.25 15:15
|close
|584
|8.20
|1.9709
|1.9726
|1.9634
|-246.00
|82449.86
|1795
|2007.01.25 15:15
|buy
|585
|8.20
|1.9709
|1.9689
|1.9781
|1796
|2007.01.25 16:15
|close
|585
|8.20
|1.9697
|1.9689
|1.9781
|-984.00
|81465.86
|1797
|2007.01.25 16:15
|sell
|586
|8.10
|1.9697
|1.9717
|1.9625
|1798
|2007.01.25 16:45
|close
|586
|8.10
|1.9710
|1.9717
|1.9625
|-1053.00
|80412.86
|1799
|2007.01.25 16:45
|buy
|587
|8.00
|1.9710
|1.9690
|1.9782
|1800
|2007.01.25 18:30
|close
|587
|8.00
|1.9704
|1.9690
|1.9782
|-480.00
|79932.86
|1801
|2007.01.26 09:00
|buy
|588
|7.90
|1.9656
|1.9636
|1.9728
|1802
|2007.01.26 09:29
|modify
|588
|7.90
|1.9656
|1.9661
|1.9728
|1803
|2007.01.26 09:44
|s/l
|588
|7.90
|1.9661
|1.9661
|1.9728
|395.00
|80327.86
|1804
|2007.01.26 09:44
|buy
|589
|8.00
|1.9657
|1.9637
|1.9729
|1805
|2007.01.26 10:09
|s/l
|589
|8.00
|1.9637
|1.9637
|1.9729
|-1600.00
|78727.86
|1806
|2007.01.26 10:09
|buy
|590
|7.80
|1.9638
|1.9618
|1.9710
|1807
|2007.01.26 10:15
|close
|590
|7.80
|1.9634
|1.9618
|1.9710
|-312.00
|78415.86
|1808
|2007.01.26 10:15
|sell
|591
|7.80
|1.9634
|1.9654
|1.9562
|1809
|2007.01.26 10:29
|modify
|591
|7.80
|1.9634
|1.9634
|1.9562
|1810
|2007.01.26 10:30
|s/l
|591
|7.80
|1.9634
|1.9634
|1.9562
|0.00
|78415.86
|1811
|2007.01.26 10:30
|sell
|592
|7.80
|1.9630
|1.9650
|1.9558
|1812
|2007.01.26 12:38
|modify
|592
|7.80
|1.9630
|1.9625
|1.9558
|1813
|2007.01.26 12:48
|modify
|592
|7.80
|1.9630
|1.9614
|1.9558
|1814
|2007.01.26 13:25
|modify
|592
|7.80
|1.9630
|1.9612
|1.9558
|1815
|2007.01.26 13:29
|modify
|592
|7.80
|1.9630
|1.9604
|1.9558
|1816
|2007.01.26 13:56
|s/l
|592
|7.80
|1.9604
|1.9604
|1.9558
|2028.05
|80443.91
|1817
|2007.01.26 15:00
|sell
|593
|8.00
|1.9600
|1.9620
|1.9528
|1818
|2007.01.26 15:42
|modify
|593
|8.00
|1.9600
|1.9598
|1.9528
|1819
|2007.01.26 15:47
|modify
|593
|8.00
|1.9600
|1.9597
|1.9528
|1820
|2007.01.26 15:48
|modify
|593
|8.00
|1.9600
|1.9595
|1.9528
|1821
|2007.01.26 15:59
|s/l
|593
|8.00
|1.9595
|1.9595
|1.9528
|400.00
|80843.91
|1822
|2007.01.26 15:59
|sell
|594
|8.00
|1.9610
|1.9630
|1.9538
|1823
|2007.01.26 16:00
|close
|594
|8.00
|1.9615
|1.9630
|1.9538
|-400.00
|80443.91
|1824
|2007.01.26 16:00
|buy
|595
|8.00
|1.9615
|1.9595
|1.9687
|1825
|2007.01.26 16:30
|s/l
|595
|8.00
|1.9595
|1.9595
|1.9687
|-1600.00
|78843.91
|1826
|2007.01.26 16:30
|buy
|596
|7.80
|1.9592
|1.9572
|1.9664
|1827
|2007.01.26 16:45
|close
|596
|7.80
|1.9584
|1.9572
|1.9664
|-624.00
|78219.91
|1828
|2007.01.26 16:45
|sell
|597
|7.80
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|1829
|2007.01.26 17:14
|modify
|597
|7.80
|1.9584
|1.9580
|1.9512
|1830
|2007.01.26 17:15
|s/l
|597
|7.80
|1.9580
|1.9580
|1.9512
|312.00
|78531.91
|1831
|2007.01.26 17:15
|sell
|598
|7.80
|1.9599
|1.9619
|1.9527
|1832
|2007.01.26 17:29
|modify
|598
|7.80
|1.9599
|1.9598
|1.9527
|1833
|2007.01.26 17:31
|s/l
|598
|7.80
|1.9598
|1.9598
|1.9527
|78.02
|78609.93
|1834
|2007.01.26 17:31
|sell
|599
|7.80
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|1835
|2007.01.26 18:30
|close
|599
|7.80
|1.9610
|1.9617
|1.9525
|-1014.00
|77595.93
|1836
|2007.01.29 09:00
|sell
|600
|7.70
|1.9576
|1.9596
|1.9504
|1837
|2007.01.29 09:00
|s/l
|600
|7.70
|1.9596
|1.9596
|1.9504
|-1540.00
|76055.93
|1838
|2007.01.29 09:00
|sell
|601
|7.60
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|1839
|2007.01.29 09:14
|modify
|601
|7.60
|1.9596
|1.9589
|1.9524
|1840
|2007.01.29 09:16
|s/l
|601
|7.60
|1.9589
|1.9589
|1.9524
|531.98
|76587.91
|1841
|2007.01.29 09:16
|sell
|602
|7.60
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|1842
|2007.01.29 09:20
|modify
|602
|7.60
|1.9597
|1.9593
|1.9525
|1843
|2007.01.29 09:20
|s/l
|602
|7.60
|1.9593
|1.9593
|1.9525
|303.99
|76891.90
|1844
|2007.01.29 09:20
|sell
|603
|7.60
|1.9590
|1.9610
|1.9518
|1845
|2007.01.29 09:29
|modify
|603
|7.60
|1.9590
|1.9585
|1.9518
|1846
|2007.01.29 09:33
|s/l
|603
|7.60
|1.9585
|1.9585
|1.9518
|379.99
|77271.89
|1847
|2007.01.29 09:33
|sell
|604
|7.70
|1.9585
|1.9605
|1.9513
|1848
|2007.01.29 10:00
|close
|604
|7.70
|1.9603
|1.9605
|1.9513
|-1386.00
|75885.89
|1849
|2007.01.29 10:00
|buy
|605
|7.50
|1.9603
|1.9583
|1.9675
|1850
|2007.01.29 10:45
|s/l
|605
|7.50
|1.9583
|1.9583
|1.9675
|-1500.00
|74385.89
|1851
|2007.01.29 10:45
|buy
|606
|7.40
|1.9584
|1.9564
|1.9656
|1852
|2007.01.29 10:49
|modify
|606
|7.40
|1.9584
|1.9584
|1.9656
|1853
|2007.01.29 10:57
|s/l
|606
|7.40
|1.9584
|1.9584
|1.9656
|0.00
|74385.89
|1854
|2007.01.29 10:57
|buy
|607
|7.40
|1.9587
|1.9567
|1.9659
|1855
|2007.01.29 11:15
|close
|607
|7.40
|1.9575
|1.9567
|1.9659
|-888.00
|73497.89
|1856
|2007.01.29 11:15
|sell
|608
|7.30
|1.9575
|1.9595
|1.9503
|1857
|2007.01.29 12:00
|close
|608
|7.30
|1.9583
|1.9595
|1.9503
|-584.00
|72913.89
|1858
|2007.01.29 15:00
|sell
|609
|7.20
|1.9565
|1.9585
|1.9493
|1859
|2007.01.29 16:03
|s/l
|609
|7.20
|1.9585
|1.9585
|1.9493
|-1440.00
|71473.89
|1860
|2007.01.29 16:03
|sell
|610
|7.10
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|1861
|2007.01.29 16:04
|modify
|610
|7.10
|1.9584
|1.9573
|1.9512
|1862
|2007.01.29 16:04
|s/l
|610
|7.10
|1.9573
|1.9573
|1.9512
|781.01
|72254.90
|1863
|2007.01.29 16:04
|sell
|611
|7.20
|1.9583
|1.9603
|1.9511
|1864
|2007.01.29 16:07
|modify
|611
|7.20
|1.9583
|1.9573
|1.9511
|1865
|2007.01.29 16:07
|s/l
|611
|7.20
|1.9573
|1.9573
|1.9511
|720.00
|72974.90
|1866
|2007.01.29 16:07
|sell
|612
|7.20
|1.9576
|1.9596
|1.9504
|1867
|2007.01.29 16:08
|modify
|612
|7.20
|1.9576
|1.9573
|1.9504
|1868
|2007.01.29 16:08
|s/l
|612
|7.20
|1.9573
|1.9573
|1.9504
|216.00
|73190.90
|1869
|2007.01.29 16:08
|sell
|613
|7.30
|1.9574
|1.9594
|1.9502
|1870
|2007.01.29 16:10
|modify
|613
|7.30
|1.9574
|1.9573
|1.9502
|1871
|2007.01.29 16:10
|s/l
|613
|7.30
|1.9573
|1.9573
|1.9502
|72.97
|73263.87
|1872
|2007.01.29 16:10
|sell
|614
|7.30
|1.9572
|1.9592
|1.9500
|1873
|2007.01.29 16:14
|modify
|614
|7.30
|1.9572
|1.9572
|1.9500
|1874
|2007.01.29 16:15
|s/l
|614
|7.30
|1.9572
|1.9572
|1.9500
|0.04
|73263.91
|1875
|2007.01.29 16:15
|sell
|615
|7.30
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|1876
|2007.01.29 16:16
|modify
|615
|7.30
|1.9581
|1.9572
|1.9509
|1877
|2007.01.29 16:16
|s/l
|615
|7.30
|1.9572
|1.9572
|1.9509
|656.97
|73920.88
|1878
|2007.01.29 16:16
|sell
|616
|7.30
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|1879
|2007.01.29 16:17
|modify
|616
|7.30
|1.9584
|1.9572
|1.9512
|1880
|2007.01.29 16:17
|s/l
|616
|7.30
|1.9572
|1.9572
|1.9512
|876.01
|74796.89
|1881
|2007.01.29 16:17
|sell
|617
|7.40
|1.9583
|1.9603
|1.9511
|1882
|2007.01.29 16:18
|modify
|617
|7.40
|1.9583
|1.9572
|1.9511
|1883
|2007.01.29 16:18
|s/l
|617
|7.40
|1.9572
|1.9572
|1.9511
|814.00
|75610.89
|1884
|2007.01.29 16:18
|sell
|618
|7.50
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|1885
|2007.01.29 16:19
|modify
|618
|7.50
|1.9581
|1.9572
|1.9509
|1886
|2007.01.29 16:19
|s/l
|618
|7.50
|1.9572
|1.9572
|1.9509
|674.97
|76285.86
|1887
|2007.01.29 16:19
|sell
|619
|7.60
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|1888
|2007.01.29 16:20
|modify
|619
|7.60
|1.9581
|1.9572
|1.9509
|1889
|2007.01.29 16:20
|s/l
|619
|7.60
|1.9572
|1.9572
|1.9509
|683.97
|76969.83
|1890
|2007.01.29 16:20
|sell
|620
|7.60
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|1891
|2007.01.29 16:29
|modify
|620
|7.60
|1.9581
|1.9572
|1.9509
|1892
|2007.01.29 16:29
|s/l
|620
|7.60
|1.9572
|1.9572
|1.9509
|683.97
|77653.80
|1893
|2007.01.29 16:29
|sell
|621
|7.70
|1.9580
|1.9600
|1.9508
|1894
|2007.01.29 16:29
|modify
|621
|7.70
|1.9580
|1.9572
|1.9508
|1895
|2007.01.29 16:29
|modify
|621
|7.70
|1.9580
|1.9570
|1.9508
|1896
|2007.01.29 16:35
|s/l
|621
|7.70
|1.9570
|1.9570
|1.9508
|769.96
|78423.76
|1897
|2007.01.29 16:35
|sell
|622
|7.80
|1.9576
|1.9596
|1.9504
|1898
|2007.01.29 16:44
|modify
|622
|7.80
|1.9576
|1.9575
|1.9504
|1899
|2007.01.29 16:45
|s/l
|622
|7.80
|1.9575
|1.9575
|1.9504
|78.00
|78501.76
|1900
|2007.01.29 16:45
|sell
|623
|7.80
|1.9573
|1.9593
|1.9501
|1901
|2007.01.29 17:00
|close
|623
|7.80
|1.9585
|1.9593
|1.9501
|-936.04
|77565.72
|1902
|2007.01.29 17:00
|buy
|624
|7.70
|1.9585
|1.9565
|1.9657
|1903
|2007.01.29 18:01
|modify
|624
|7.70
|1.9585
|1.9589
|1.9657
|1904
|2007.01.29 18:12
|s/l
|624
|7.70
|1.9589
|1.9589
|1.9657
|308.00
|77873.72
|1905
|2007.01.30 09:00
|buy
|625
|7.70
|1.9633
|1.9613
|1.9705
|1906
|2007.01.30 09:00
|modify
|625
|7.70
|1.9633
|1.9652
|1.9705
|1907
|2007.01.30 09:01
|s/l
|625
|7.70
|1.9652
|1.9652
|1.9705
|1463.00
|79336.72
|1908
|2007.01.30 09:01
|buy
|626
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1909
|2007.01.30 09:01
|modify
|626
|7.90
|1.9648
|1.9650
|1.9720
|1910
|2007.01.30 09:02
|s/l
|626
|7.90
|1.9650
|1.9650
|1.9720
|158.00
|79494.72
|1911
|2007.01.30 09:02
|buy
|627
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1912
|2007.01.30 09:02
|modify
|627
|7.90
|1.9648
|1.9648
|1.9720
|1913
|2007.01.30 09:03
|s/l
|627
|7.90
|1.9648
|1.9648
|1.9720
|0.00
|79494.72
|1914
|2007.01.30 09:03
|buy
|628
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1915
|2007.01.30 09:05
|modify
|628
|7.90
|1.9648
|1.9650
|1.9720
|1916
|2007.01.30 09:07
|s/l
|628
|7.90
|1.9650
|1.9650
|1.9720
|158.00
|79652.72
|1917
|2007.01.30 09:07
|buy
|629
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1918
|2007.01.30 09:07
|modify
|629
|7.90
|1.9648
|1.9651
|1.9720
|1919
|2007.01.30 09:08
|s/l
|629
|7.90
|1.9651
|1.9651
|1.9720
|237.00
|79889.72
|1920
|2007.01.30 09:08
|buy
|630
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1921
|2007.01.30 09:10
|modify
|630
|7.90
|1.9648
|1.9649
|1.9720
|1922
|2007.01.30 09:12
|s/l
|630
|7.90
|1.9649
|1.9649
|1.9720
|79.00
|79968.72
|1923
|2007.01.30 09:12
|buy
|631
|7.90
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1924
|2007.01.30 09:12
|modify
|631
|7.90
|1.9648
|1.9649
|1.9720
|1925
|2007.01.30 09:12
|s/l
|631
|7.90
|1.9649
|1.9649
|1.9720
|79.00
|80047.72
|1926
|2007.01.30 09:12
|buy
|632
|8.00
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|1927
|2007.01.30 09:15
|modify
|632
|8.00
|1.9648
|1.9653
|1.9720
|1928
|2007.01.30 09:16
|modify
|632
|8.00
|1.9648
|1.9655
|1.9720
|1929
|2007.01.30 09:20
|modify
|632
|8.00
|1.9648
|1.9658
|1.9720
|1930
|2007.01.30 09:25
|modify
|632
|8.00
|1.9648
|1.9660
|1.9720
|1931
|2007.01.30 09:26
|s/l
|632
|8.00
|1.9660
|1.9660
|1.9720
|960.00
|81007.72
|1932
|2007.01.30 09:26
|buy
|633
|8.10
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1933
|2007.01.30 09:26
|modify
|633
|8.10
|1.9663
|1.9669
|1.9735
|1934
|2007.01.30 09:27
|s/l
|633
|8.10
|1.9669
|1.9669
|1.9735
|486.00
|81493.72
|1935
|2007.01.30 09:27
|buy
|634
|8.10
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1936
|2007.01.30 09:27
|modify
|634
|8.10
|1.9663
|1.9672
|1.9735
|1937
|2007.01.30 09:28
|s/l
|634
|8.10
|1.9672
|1.9672
|1.9735
|729.00
|82222.72
|1938
|2007.01.30 09:28
|buy
|635
|8.20
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1939
|2007.01.30 09:28
|modify
|635
|8.20
|1.9663
|1.9672
|1.9735
|1940
|2007.01.30 09:29
|s/l
|635
|8.20
|1.9672
|1.9672
|1.9735
|738.00
|82960.72
|1941
|2007.01.30 09:29
|buy
|636
|8.20
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1942
|2007.01.30 09:29
|modify
|636
|8.20
|1.9663
|1.9672
|1.9735
|1943
|2007.01.30 09:29
|s/l
|636
|8.20
|1.9672
|1.9672
|1.9735
|738.00
|83698.72
|1944
|2007.01.30 09:29
|buy
|637
|8.30
|1.9663
|1.9643
|1.9735
|1945
|2007.01.30 09:30
|modify
|637
|8.30
|1.9663
|1.9681
|1.9735
|1946
|2007.01.30 09:31
|s/l
|637
|8.30
|1.9681
|1.9681
|1.9735
|1494.00
|85192.72
|1947
|2007.01.30 09:31
|buy
|638
|8.50
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1948
|2007.01.30 09:31
|modify
|638
|8.50
|1.9671
|1.9680
|1.9743
|1949
|2007.01.30 09:32
|s/l
|638
|8.50
|1.9680
|1.9680
|1.9743
|765.00
|85957.72
|1950
|2007.01.30 09:32
|buy
|639
|8.50
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1951
|2007.01.30 09:32
|modify
|639
|8.50
|1.9671
|1.9676
|1.9743
|1952
|2007.01.30 09:33
|s/l
|639
|8.50
|1.9676
|1.9676
|1.9743
|425.00
|86382.72
|1953
|2007.01.30 09:33
|buy
|640
|8.60
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1954
|2007.01.30 09:33
|modify
|640
|8.60
|1.9671
|1.9674
|1.9743
|1955
|2007.01.30 09:34
|s/l
|640
|8.60
|1.9674
|1.9674
|1.9743
|258.00
|86640.72
|1956
|2007.01.30 09:34
|buy
|641
|8.60
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1957
|2007.01.30 09:34
|modify
|641
|8.60
|1.9671
|1.9677
|1.9743
|1958
|2007.01.30 09:35
|s/l
|641
|8.60
|1.9677
|1.9677
|1.9743
|516.00
|87156.72
|1959
|2007.01.30 09:35
|buy
|642
|8.70
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1960
|2007.01.30 09:35
|modify
|642
|8.70
|1.9671
|1.9677
|1.9743
|1961
|2007.01.30 09:36
|s/l
|642
|8.70
|1.9677
|1.9677
|1.9743
|522.00
|87678.72
|1962
|2007.01.30 09:36
|buy
|643
|8.70
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1963
|2007.01.30 09:36
|modify
|643
|8.70
|1.9671
|1.9675
|1.9743
|1964
|2007.01.30 09:37
|s/l
|643
|8.70
|1.9675
|1.9675
|1.9743
|348.00
|88026.72
|1965
|2007.01.30 09:37
|buy
|644
|8.80
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1966
|2007.01.30 09:37
|modify
|644
|8.80
|1.9671
|1.9674
|1.9743
|1967
|2007.01.30 09:38
|s/l
|644
|8.80
|1.9674
|1.9674
|1.9743
|264.00
|88290.72
|1968
|2007.01.30 09:38
|buy
|645
|8.80
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1969
|2007.01.30 09:38
|modify
|645
|8.80
|1.9671
|1.9672
|1.9743
|1970
|2007.01.30 09:38
|s/l
|645
|8.80
|1.9672
|1.9672
|1.9743
|88.00
|88378.72
|1971
|2007.01.30 09:38
|buy
|646
|8.80
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|1972
|2007.01.30 09:45
|modify
|646
|8.80
|1.9671
|1.9678
|1.9743
|1973
|2007.01.30 09:47
|s/l
|646
|8.80
|1.9678
|1.9678
|1.9743
|616.00
|88994.72
|1974
|2007.01.30 09:47
|buy
|647
|8.80
|1.9682
|1.9662
|1.9754
|1975
|2007.01.30 09:54
|s/l
|647
|8.80
|1.9662
|1.9662
|1.9754
|-1760.00
|87234.72
|1976
|2007.01.30 09:54
|buy
|648
|8.70
|1.9665
|1.9645
|1.9737
|1977
|2007.01.30 10:29
|modify
|648
|8.70
|1.9665
|1.9677
|1.9737
|1978
|2007.01.30 10:44
|modify
|648
|8.70
|1.9665
|1.9680
|1.9737
|1979
|2007.01.30 10:59
|s/l
|648
|8.70
|1.9680
|1.9680
|1.9737
|1305.02
|88539.74
|1980
|2007.01.30 10:59
|buy
|649
|8.80
|1.9662
|1.9642
|1.9734
|1981
|2007.01.30 11:45
|close
|649
|8.80
|1.9646
|1.9642
|1.9734
|-1408.00
|87131.74
|1982
|2007.01.30 11:45
|sell
|650
|8.70
|1.9646
|1.9666
|1.9574
|1983
|2007.01.30 15:00
|close
|650
|8.70
|1.9659
|1.9666
|1.9574
|-1131.00
|86000.74
|1984
|2007.01.30 15:00
|buy
|651
|8.60
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|1985
|2007.01.30 15:15
|close
|651
|8.60
|1.9645
|1.9639
|1.9731
|-1204.00
|84796.74
|1986
|2007.01.30 15:15
|sell
|652
|8.40
|1.9645
|1.9665
|1.9573
|1987
|2007.01.30 15:23
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9640
|1.9573
|1988
|2007.01.30 15:59
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9637
|1.9573
|1989
|2007.01.30 16:30
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9635
|1.9573
|1990
|2007.01.30 16:30
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9633
|1.9573
|1991
|2007.01.30 16:31
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9631
|1.9573
|1992
|2007.01.30 16:45
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9627
|1.9573
|1993
|2007.01.30 16:45
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9625
|1.9573
|1994
|2007.01.30 17:07
|modify
|652
|8.40
|1.9645
|1.9624
|1.9573
|1995
|2007.01.30 17:14
|s/l
|652
|8.40
|1.9624
|1.9624
|1.9573
|1764.00
|86560.74
|1996
|2007.01.30 17:14
|sell
|653
|8.60
|1.9629
|1.9649
|1.9557
|1997
|2007.01.30 17:44
|modify
|653
|8.60
|1.9629
|1.9629
|1.9557
|1998
|2007.01.30 17:45
|modify
|653
|8.60
|1.9629
|1.9627
|1.9557
|1999
|2007.01.30 17:45
|modify
|653
|8.60
|1.9629
|1.9625
|1.9557
|2000
|2007.01.30 18:14
|modify
|653
|8.60
|1.9629
|1.9622
|1.9557
|2001
|2007.01.30 19:07
|s/l
|653
|8.60
|1.9622
|1.9622
|1.9557
|602.00
|87162.74
|2002
|2007.01.31 09:00
|buy
|654
|8.70
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|2003
|2007.01.31 09:11
|s/l
|654
|8.70
|1.9609
|1.9609
|1.9701
|-1740.00
|85422.74
|2004
|2007.01.31 09:11
|buy
|655
|8.50
|1.9609
|1.9589
|1.9681
|2005
|2007.01.31 09:15
|close
|655
|8.50
|1.9612
|1.9589
|1.9681
|255.00
|85677.74
|2006
|2007.01.31 09:15
|sell
|656
|8.50
|1.9612
|1.9632
|1.9540
|2007
|2007.01.31 09:59
|modify
|656
|8.50
|1.9612
|1.9584
|1.9540
|2008
|2007.01.31 10:14
|modify
|656
|8.50
|1.9612
|1.9569
|1.9540
|2009
|2007.01.31 10:28
|modify
|656
|8.50
|1.9612
|1.9566
|1.9540
|2010
|2007.01.31 10:30
|t/p
|656
|8.50
|1.9540
|1.9566
|1.9540
|6120.00
|91797.74
|2011
|2007.01.31 10:30
|sell
|657
|9.10
|1.9529
|1.9549
|1.9457
|2012
|2007.01.31 11:50
|s/l
|657
|9.10
|1.9549
|1.9549
|1.9457
|-1820.00
|89977.74
|2013
|2007.01.31 11:50
|sell
|658
|8.90
|1.9548
|1.9568
|1.9476
|2014
|2007.01.31 11:51
|modify
|658
|8.90
|1.9548
|1.9547
|1.9476
|2015
|2007.01.31 11:51
|s/l
|658
|8.90
|1.9547
|1.9547
|1.9476
|89.01
|90066.75
|2016
|2007.01.31 11:51
|sell
|659
|9.00
|1.9549
|1.9569
|1.9477
|2017
|2007.01.31 11:53
|modify
|659
|9.00
|1.9549
|1.9547
|1.9477
|2018
|2007.01.31 11:53
|s/l
|659
|9.00
|1.9547
|1.9547
|1.9477
|180.02
|90246.77
|2019
|2007.01.31 11:53
|sell
|660
|9.00
|1.9544
|1.9564
|1.9472
|2020
|2007.01.31 13:30
|close
|660
|9.00
|1.9544
|1.9564
|1.9472
|-0.05
|90246.72
|2021
|2007.01.31 15:00
|sell
|661
|9.00
|1.9529
|1.9549
|1.9457
|2022
|2007.01.31 15:30
|modify
|661
|9.00
|1.9529
|1.9520
|1.9457
|2023
|2007.01.31 15:39
|s/l
|661
|9.00
|1.9520
|1.9520
|1.9457
|810.00
|91056.72
|2024
|2007.01.31 15:39
|sell
|662
|9.10
|1.9517
|1.9537
|1.9445
|2025
|2007.01.31 15:59
|modify
|662
|9.10
|1.9517
|1.9507
|1.9445
|2026
|2007.01.31 16:00
|s/l
|662
|9.10
|1.9507
|1.9507
|1.9445
|909.97
|91966.69
|2027
|2007.01.31 16:00
|sell
|663
|9.10
|1.9528
|1.9548
|1.9456
|2028
|2007.01.31 16:01
|modify
|663
|9.10
|1.9528
|1.9514
|1.9456
|2029
|2007.01.31 16:01
|s/l
|663
|9.10
|1.9514
|1.9514
|1.9456
|1274.03
|93240.72
|2030
|2007.01.31 16:01
|sell
|664
|9.30
|1.9524
|1.9544
|1.9452
|2031
|2007.01.31 16:02
|modify
|664
|9.30
|1.9524
|1.9514
|1.9452
|2032
|2007.01.31 16:02
|s/l
|664
|9.30
|1.9514
|1.9514
|1.9452
|929.97
|94170.69
|2033
|2007.01.31 16:02
|sell
|665
|9.40
|1.9522
|1.9542
|1.9450
|2034
|2007.01.31 16:03
|modify
|665
|9.40
|1.9522
|1.9514
|1.9450
|2035
|2007.01.31 16:03
|s/l
|665
|9.40
|1.9514
|1.9514
|1.9450
|752.05
|94922.74
|2036
|2007.01.31 16:03
|sell
|666
|9.40
|1.9531
|1.9551
|1.9459
|2037
|2007.01.31 16:04
|modify
|666
|9.40
|1.9531
|1.9514
|1.9459
|2038
|2007.01.31 16:04
|s/l
|666
|9.40
|1.9514
|1.9514
|1.9459
|1597.97
|96520.71
|2039
|2007.01.31 16:04
|sell
|667
|9.60
|1.9533
|1.9553
|1.9461
|2040
|2007.01.31 16:05
|modify
|667
|9.60
|1.9533
|1.9514
|1.9461
|2041
|2007.01.31 16:05
|s/l
|667
|9.60
|1.9514
|1.9514
|1.9461
|1824.00
|98344.71
|2042
|2007.01.31 16:05
|sell
|668
|9.80
|1.9534
|1.9554
|1.9462
|2043
|2007.01.31 16:06
|modify
|668
|9.80
|1.9534
|1.9514
|1.9462
|2044
|2007.01.31 16:06
|s/l
|668
|9.80
|1.9514
|1.9514
|1.9462
|1960.02
|100304.73
|2045
|2007.01.31 16:06
|sell
|669
|10.00
|1.9538
|1.9558
|1.9466
|2046
|2007.01.31 16:07
|modify
|669
|10.00
|1.9538
|1.9514
|1.9466
|2047
|2007.01.31 16:07
|s/l
|669
|10.00
|1.9514
|1.9514
|1.9466
|2399.96
|102704.69
|2048
|2007.01.31 16:07
|sell
|670
|10.20
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|2049
|2007.01.31 16:08
|modify
|670
|10.20
|1.9545
|1.9514
|1.9473
|2050
|2007.01.31 16:08
|s/l
|670
|10.20
|1.9514
|1.9514
|1.9473
|3161.96
|105866.65
|2051
|2007.01.31 16:08
|sell
|671
|10.50
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|2052
|2007.01.31 16:08
|modify
|671
|10.50
|1.9545
|1.9514
|1.9473
|2053
|2007.01.31 16:14
|modify
|671
|10.50
|1.9545
|1.9502
|1.9473
|2054
|2007.01.31 16:17
|s/l
|671
|10.50
|1.9502
|1.9502
|1.9473
|4514.96
|110381.61
|2055
|2007.01.31 16:17
|sell
|672
|11.00
|1.9503
|1.9523
|1.9431
|2056
|2007.01.31 16:17
|s/l
|672
|11.00
|1.9523
|1.9523
|1.9431
|-2200.00
|108181.61
|2057
|2007.01.31 16:17
|sell
|673
|10.80
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|2058
|2007.01.31 16:18
|modify
|673
|10.80
|1.9545
|1.9517
|1.9473
|2059
|2007.01.31 16:18
|s/l
|673
|10.80
|1.9517
|1.9517
|1.9473
|3023.96
|111205.57
|2060
|2007.01.31 16:18
|sell
|674
|11.10
|1.9547
|1.9567
|1.9475
|2061
|2007.01.31 16:19
|modify
|674
|11.10
|1.9547
|1.9517
|1.9475
|2062
|2007.01.31 16:19
|s/l
|674
|11.10
|1.9517
|1.9517
|1.9475
|3329.99
|114535.56
|2063
|2007.01.31 16:19
|sell
|675
|11.40
|1.9545
|1.9565
|1.9473
|2064
|2007.01.31 16:20
|modify
|675
|11.40
|1.9545
|1.9517
|1.9473
|2065
|2007.01.31 16:20
|s/l
|675
|11.40
|1.9517
|1.9517
|1.9473
|3191.95
|117727.51
|2066
|2007.01.31 16:20
|sell
|676
|11.70
|1.9549
|1.9569
|1.9477
|2067
|2007.01.31 16:21
|modify
|676
|11.70
|1.9549
|1.9517
|1.9477
|2068
|2007.01.31 16:21
|s/l
|676
|11.70
|1.9517
|1.9517
|1.9477
|3744.03
|121471.54
|2069
|2007.01.31 16:21
|sell
|677
|12.10
|1.9551
|1.9571
|1.9479
|2070
|2007.01.31 16:22
|modify
|677
|12.10
|1.9551
|1.9517
|1.9479
|2071
|2007.01.31 16:22
|s/l
|677
|12.10
|1.9517
|1.9517
|1.9479
|4114.07
|125585.61
|2072
|2007.01.31 16:22
|sell
|678
|12.50
|1.9556
|1.9576
|1.9484
|2073
|2007.01.31 16:23
|modify
|678
|12.50
|1.9556
|1.9517
|1.9484
|2074
|2007.01.31 16:23
|s/l
|678
|12.50
|1.9517
|1.9517
|1.9484
|4875.03
|130460.64
|2075
|2007.01.31 16:23
|sell
|679
|13.00
|1.9554
|1.9574
|1.9482
|2076
|2007.01.31 16:24
|modify
|679
|13.00
|1.9554
|1.9517
|1.9482
|2077
|2007.01.31 16:24
|s/l
|679
|13.00
|1.9517
|1.9517
|1.9482
|4809.99
|135270.63
|2078
|2007.01.31 16:24
|sell
|680
|13.50
|1.9553
|1.9573
|1.9481
|2079
|2007.01.31 16:25
|modify
|680
|13.50
|1.9553
|1.9517
|1.9481
|2080
|2007.01.31 16:25
|s/l
|680
|13.50
|1.9517
|1.9517
|1.9481
|4859.96
|140130.59
|2081
|2007.01.31 16:25
|sell
|681
|14.00
|1.9554
|1.9574
|1.9482
|2082
|2007.01.31 16:26
|modify
|681
|14.00
|1.9554
|1.9517
|1.9482
|2083
|2007.01.31 16:26
|s/l
|681
|14.00
|1.9517
|1.9517
|1.9482
|5179.99
|145310.58
|2084
|2007.01.31 16:26
|sell
|682
|14.50
|1.9556
|1.9576
|1.9484
|2085
|2007.01.31 16:26
|modify
|682
|14.50
|1.9556
|1.9517
|1.9484
|2086
|2007.01.31 16:29
|modify
|682
|14.50
|1.9556
|1.9515
|1.9484
|2087
|2007.01.31 16:30
|s/l
|682
|14.50
|1.9515
|1.9515
|1.9484
|5945.03
|151255.61
|2088
|2007.01.31 16:30
|sell
|683
|15.10
|1.9557
|1.9577
|1.9485
|2089
|2007.01.31 16:31
|modify
|683
|15.10
|1.9557
|1.9541
|1.9485
|2090
|2007.01.31 16:31
|s/l
|683
|15.10
|1.9541
|1.9541
|1.9485
|2416.06
|153671.67
|2091
|2007.01.31 16:31
|sell
|684
|15.30
|1.9552
|1.9572
|1.9480
|2092
|2007.01.31 16:32
|modify
|684
|15.30
|1.9552
|1.9541
|1.9480
|2093
|2007.01.31 16:32
|s/l
|684
|15.30
|1.9541
|1.9541
|1.9480
|1682.93
|155354.60
|2094
|2007.01.31 16:32
|sell
|685
|15.50
|1.9553
|1.9573
|1.9481
|2095
|2007.01.31 16:33
|modify
|685
|15.50
|1.9553
|1.9541
|1.9481
|2096
|2007.01.31 16:33
|s/l
|685
|15.50
|1.9541
|1.9541
|1.9481
|1859.96
|157214.56
|2097
|2007.01.31 16:33
|sell
|686
|15.70
|1.9554
|1.9574
|1.9482
|2098
|2007.01.31 16:34
|modify
|686
|15.70
|1.9554
|1.9541
|1.9482
|2099
|2007.01.31 16:34
|s/l
|686
|15.70
|1.9541
|1.9541
|1.9482
|2040.98
|159255.54
|2100
|2007.01.31 16:34
|sell
|687
|15.90
|1.9552
|1.9572
|1.9480
|2101
|2007.01.31 16:35
|modify
|687
|15.90
|1.9552
|1.9541
|1.9480
|2102
|2007.01.31 16:35
|s/l
|687
|15.90
|1.9541
|1.9541
|1.9480
|1748.93
|161004.47
|2103
|2007.01.31 16:35
|sell
|688
|16.10
|1.9554
|1.9574
|1.9482
|2104
|2007.01.31 16:37
|modify
|688
|16.10
|1.9554
|1.9541
|1.9482
|2105
|2007.01.31 16:37
|s/l
|688
|16.10
|1.9541
|1.9541
|1.9482
|2092.98
|163097.45
|2106
|2007.01.31 16:37
|sell
|689
|16.30
|1.9552
|1.9572
|1.9480
|2107
|2007.01.31 16:39
|modify
|689
|16.30
|1.9552
|1.9541
|1.9480
|2108
|2007.01.31 16:39
|s/l
|689
|16.30
|1.9541
|1.9541
|1.9480
|1792.93
|164890.38
|2109
|2007.01.31 16:39
|sell
|690
|16.40
|1.9555
|1.9575
|1.9483
|2110
|2007.01.31 16:40
|modify
|690
|16.40
|1.9555
|1.9541
|1.9483
|2111
|2007.01.31 16:40
|s/l
|690
|16.40
|1.9541
|1.9541
|1.9483
|2296.01
|167186.39
|2112
|2007.01.31 16:40
|sell
|691
|16.70
|1.9559
|1.9579
|1.9487
|2113
|2007.01.31 16:41
|modify
|691
|16.70
|1.9559
|1.9541
|1.9487
|2114
|2007.01.31 16:41
|s/l
|691
|16.70
|1.9541
|1.9541
|1.9487
|3005.92
|170192.31
|2115
|2007.01.31 16:41
|sell
|692
|17.00
|1.9565
|1.9585
|1.9493
|2116
|2007.01.31 16:42
|modify
|692
|17.00
|1.9565
|1.9541
|1.9493
|2117
|2007.01.31 16:42
|s/l
|692
|17.00
|1.9541
|1.9541
|1.9493
|4080.09
|174272.40
|2118
|2007.01.31 16:42
|sell
|693
|17.40
|1.9567
|1.9587
|1.9495
|2119
|2007.01.31 16:43
|modify
|693
|17.40
|1.9567
|1.9541
|1.9495
|2120
|2007.01.31 16:43
|s/l
|693
|17.40
|1.9541
|1.9541
|1.9495
|4523.94
|178796.34
|2121
|2007.01.31 16:43
|sell
|694
|17.80
|1.9569
|1.9589
|1.9497
|2122
|2007.01.31 16:44
|modify
|694
|17.80
|1.9569
|1.9541
|1.9497
|2123
|2007.01.31 16:44
|s/l
|694
|17.80
|1.9541
|1.9541
|1.9497
|4984.00
|183780.34
|2124
|2007.01.31 16:44
|sell
|695
|18.30
|1.9580
|1.9600
|1.9508
|2125
|2007.01.31 16:44
|modify
|695
|18.30
|1.9580
|1.9541
|1.9508
|2126
|2007.01.31 16:44
|modify
|695
|18.30
|1.9580
|1.9539
|1.9508
|2127
|2007.01.31 16:45
|s/l
|695
|18.30
|1.9539
|1.9539
|1.9508
|7502.90
|191283.24
|2128
|2007.01.31 16:45
|sell
|696
|19.10
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|2129
|2007.01.31 16:46
|modify
|696
|19.10
|1.9587
|1.9550
|1.9515
|2130
|2007.01.31 16:46
|s/l
|696
|19.10
|1.9550
|1.9550
|1.9515
|7066.89
|198350.13
|2131
|2007.01.31 16:46
|sell
|697
|19.80
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|2132
|2007.01.31 16:47
|modify
|697
|19.80
|1.9584
|1.9550
|1.9512
|2133
|2007.01.31 16:47
|s/l
|697
|19.80
|1.9550
|1.9550
|1.9512
|6732.02
|205082.15
|2134
|2007.01.31 16:47
|sell
|698
|20.50
|1.9586
|1.9606
|1.9514
|2135
|2007.01.31 16:48
|modify
|698
|20.50
|1.9586
|1.9550
|1.9514
|2136
|2007.01.31 16:48
|s/l
|698
|20.50
|1.9550
|1.9550
|1.9514
|7380.09
|212462.24
|2137
|2007.01.31 16:48
|sell
|699
|21.20
|1.9580
|1.9600
|1.9508
|2138
|2007.01.31 16:49
|modify
|699
|21.20
|1.9580
|1.9550
|1.9508
|2139
|2007.01.31 16:49
|s/l
|699
|21.20
|1.9550
|1.9550
|1.9508
|6359.88
|218822.12
|2140
|2007.01.31 16:49
|sell
|700
|21.80
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|2141
|2007.01.31 16:50
|modify
|700
|21.80
|1.9581
|1.9550
|1.9509
|2142
|2007.01.31 16:50
|s/l
|700
|21.80
|1.9550
|1.9550
|1.9509
|6757.92
|225580.04
|2143
|2007.01.31 16:50
|sell
|701
|22.50
|1.9586
|1.9606
|1.9514
|2144
|2007.01.31 16:51
|modify
|701
|22.50
|1.9586
|1.9550
|1.9514
|2145
|2007.01.31 16:51
|s/l
|701
|22.50
|1.9550
|1.9550
|1.9514
|8100.10
|233680.14
|2146
|2007.01.31 16:51
|sell
|702
|23.30
|1.9585
|1.9605
|1.9513
|2147
|2007.01.31 16:52
|modify
|702
|23.30
|1.9585
|1.9550
|1.9513
|2148
|2007.01.31 16:52
|s/l
|702
|23.30
|1.9550
|1.9550
|1.9513
|8155.06
|241835.20
|2149
|2007.01.31 16:52
|sell
|703
|24.10
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|2150
|2007.01.31 16:53
|modify
|703
|24.10
|1.9584
|1.9550
|1.9512
|2151
|2007.01.31 16:53
|s/l
|703
|24.10
|1.9550
|1.9550
|1.9512
|8194.03
|250029.23
|2152
|2007.01.31 16:53
|sell
|704
|25.00
|1.9583
|1.9603
|1.9511
|2153
|2007.01.31 16:54
|modify
|704
|25.00
|1.9583
|1.9550
|1.9511
|2154
|2007.01.31 16:54
|s/l
|704
|25.00
|1.9550
|1.9550
|1.9511
|8249.99
|258279.22
|2155
|2007.01.31 16:54
|sell
|705
|25.80
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|2156
|2007.01.31 16:56
|modify
|705
|25.80
|1.9581
|1.9550
|1.9509
|2157
|2007.01.31 16:56
|s/l
|705
|25.80
|1.9550
|1.9550
|1.9509
|7997.90
|266277.12
|2158
|2007.01.31 16:56
|sell
|706
|26.60
|1.9583
|1.9603
|1.9511
|2159
|2007.01.31 16:57
|modify
|706
|26.60
|1.9583
|1.9550
|1.9511
|2160
|2007.01.31 16:57
|s/l
|706
|26.60
|1.9550
|1.9550
|1.9511
|8777.99
|275055.11
|2161
|2007.01.31 16:57
|sell
|707
|27.50
|1.9575
|1.9595
|1.9503
|2162
|2007.01.31 16:58
|modify
|707
|27.50
|1.9575
|1.9550
|1.9503
|2163
|2007.01.31 16:58
|s/l
|707
|27.50
|1.9550
|1.9550
|1.9503
|6874.95
|281930.06
|2164
|2007.01.31 16:58
|sell
|708
|28.10
|1.9574
|1.9594
|1.9502
|2165
|2007.01.31 16:58
|modify
|708
|28.10
|1.9574
|1.9550
|1.9502
|2166
|2007.01.31 16:59
|modify
|708
|28.10
|1.9574
|1.9545
|1.9502
|2167
|2007.01.31 17:00
|close
|708
|28.10
|1.9536
|1.9545
|1.9502
|10677.90
|292607.96
|2168
|2007.01.31 17:00
|buy
|709
|29.20
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|2169
|2007.01.31 17:00
|modify
|709
|29.20
|1.9536
|1.9562
|1.9608
|2170
|2007.01.31 17:01
|s/l
|709
|29.20
|1.9562
|1.9562
|1.9608
|7592.00
|300199.96
|2171
|2007.01.31 17:01
|buy
|710
|30.00
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2172
|2007.01.31 17:01
|modify
|710
|30.00
|1.9553
|1.9571
|1.9625
|2173
|2007.01.31 17:02
|s/l
|710
|30.00
|1.9571
|1.9571
|1.9625
|5400.00
|305599.96
|2174
|2007.01.31 17:02
|buy
|711
|30.50
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2175
|2007.01.31 17:02
|modify
|711
|30.50
|1.9553
|1.9582
|1.9625
|2176
|2007.01.31 17:03
|s/l
|711
|30.50
|1.9582
|1.9582
|1.9625
|8845.00
|314444.96
|2177
|2007.01.31 17:03
|buy
|712
|31.40
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2178
|2007.01.31 17:03
|modify
|712
|31.40
|1.9553
|1.9579
|1.9625
|2179
|2007.01.31 17:04
|s/l
|712
|31.40
|1.9579
|1.9579
|1.9625
|8164.00
|322608.96
|2180
|2007.01.31 17:04
|buy
|713
|32.20
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2181
|2007.01.31 17:04
|modify
|713
|32.20
|1.9553
|1.9577
|1.9625
|2182
|2007.01.31 17:06
|s/l
|713
|32.20
|1.9577
|1.9577
|1.9625
|7728.00
|330336.96
|2183
|2007.01.31 17:06
|buy
|714
|33.00
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2184
|2007.01.31 17:06
|modify
|714
|33.00
|1.9553
|1.9581
|1.9625
|2185
|2007.01.31 17:07
|s/l
|714
|33.00
|1.9581
|1.9581
|1.9625
|9240.00
|339576.96
|2186
|2007.01.31 17:07
|buy
|715
|33.90
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2187
|2007.01.31 17:07
|modify
|715
|33.90
|1.9553
|1.9584
|1.9625
|2188
|2007.01.31 17:08
|s/l
|715
|33.90
|1.9584
|1.9584
|1.9625
|10509.00
|350085.96
|2189
|2007.01.31 17:08
|buy
|716
|35.00
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2190
|2007.01.31 17:08
|modify
|716
|35.00
|1.9553
|1.9601
|1.9625
|2191
|2007.01.31 17:09
|s/l
|716
|35.00
|1.9601
|1.9601
|1.9625
|16800.00
|366885.96
|2192
|2007.01.31 17:09
|buy
|717
|36.60
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2193
|2007.01.31 17:09
|modify
|717
|36.60
|1.9553
|1.9613
|1.9625
|2194
|2007.01.31 17:10
|s/l
|717
|36.60
|1.9613
|1.9613
|1.9625
|21960.00
|388845.96
|2195
|2007.01.31 17:10
|buy
|718
|38.80
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2196
|2007.01.31 17:10
|modify
|718
|38.80
|1.9553
|1.9610
|1.9625
|2197
|2007.01.31 17:11
|s/l
|718
|38.80
|1.9610
|1.9610
|1.9625
|22116.00
|410961.96
|2198
|2007.01.31 17:11
|buy
|719
|41.00
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2199
|2007.01.31 17:11
|modify
|719
|41.00
|1.9553
|1.9608
|1.9625
|2200
|2007.01.31 17:12
|s/l
|719
|41.00
|1.9608
|1.9608
|1.9625
|22550.00
|433511.96
|2201
|2007.01.31 17:12
|buy
|720
|43.30
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2202
|2007.01.31 17:12
|modify
|720
|43.30
|1.9553
|1.9611
|1.9625
|2203
|2007.01.31 17:13
|s/l
|720
|43.30
|1.9611
|1.9611
|1.9625
|25114.00
|458625.96
|2204
|2007.01.31 17:13
|buy
|721
|45.80
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2205
|2007.01.31 17:13
|t/p
|721
|45.80
|1.9625
|1.9533
|1.9625
|32976.00
|491601.96
|2206
|2007.01.31 17:13
|buy
|722
|49.10
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|2207
|2007.01.31 17:13
|s/l
|722
|49.10
|1.9611
|1.9611
|1.9703
|-9819.46
|481782.50
|2208
|2007.01.31 17:13
|buy
|723
|48.10
|1.9553
|1.9533
|1.9625
|2209
|2007.01.31 17:15
|t/p
|723
|48.10
|1.9625
|1.9533
|1.9625
|34632.00
|516414.50
|2210
|2007.01.31 17:15
|buy
|724
|51.60
|1.9633
|1.9613
|1.9705
|2211
|2007.01.31 17:16
|s/l
|724
|51.60
|1.9613
|1.9613
|1.9705
|-10320.83
|506093.67
|2212
|2007.01.31 17:16
|buy
|725
|50.60
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2213
|2007.01.31 17:16
|modify
|725
|50.60
|1.9574
|1.9611
|1.9646
|2214
|2007.01.31 17:17
|s/l
|725
|50.60
|1.9611
|1.9611
|1.9646
|18722.00
|524815.67
|2215
|2007.01.31 17:17
|buy
|726
|52.40
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2216
|2007.01.31 17:17
|modify
|726
|52.40
|1.9574
|1.9609
|1.9646
|2217
|2007.01.31 17:18
|s/l
|726
|52.40
|1.9609
|1.9609
|1.9646
|18340.00
|543155.67
|2218
|2007.01.31 17:18
|buy
|727
|54.30
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2219
|2007.01.31 17:18
|modify
|727
|54.30
|1.9574
|1.9607
|1.9646
|2220
|2007.01.31 17:19
|s/l
|727
|54.30
|1.9607
|1.9607
|1.9646
|17919.00
|561074.67
|2221
|2007.01.31 17:19
|buy
|728
|56.10
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2222
|2007.01.31 17:19
|modify
|728
|56.10
|1.9574
|1.9599
|1.9646
|2223
|2007.01.31 17:20
|s/l
|728
|56.10
|1.9599
|1.9599
|1.9646
|14025.00
|575099.67
|2224
|2007.01.31 17:20
|buy
|729
|57.50
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2225
|2007.01.31 17:20
|modify
|729
|57.50
|1.9574
|1.9597
|1.9646
|2226
|2007.01.31 17:21
|s/l
|729
|57.50
|1.9597
|1.9597
|1.9646
|13225.00
|588324.67
|2227
|2007.01.31 17:21
|buy
|730
|58.80
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2228
|2007.01.31 17:21
|modify
|730
|58.80
|1.9574
|1.9602
|1.9646
|2229
|2007.01.31 17:22
|s/l
|730
|58.80
|1.9602
|1.9602
|1.9646
|16464.00
|604788.67
|2230
|2007.01.31 17:22
|buy
|731
|60.40
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2231
|2007.01.31 17:22
|modify
|731
|60.40
|1.9574
|1.9602
|1.9646
|2232
|2007.01.31 17:23
|s/l
|731
|60.40
|1.9602
|1.9602
|1.9646
|16912.00
|621700.67
|2233
|2007.01.31 17:23
|buy
|732
|62.10
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2234
|2007.01.31 17:23
|modify
|732
|62.10
|1.9574
|1.9602
|1.9646
|2235
|2007.01.31 17:24
|s/l
|732
|62.10
|1.9602
|1.9602
|1.9646
|17388.00
|639088.67
|2236
|2007.01.31 17:24
|buy
|733
|63.90
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2237
|2007.01.31 17:24
|modify
|733
|63.90
|1.9574
|1.9606
|1.9646
|2238
|2007.01.31 17:25
|s/l
|733
|63.90
|1.9606
|1.9606
|1.9646
|20448.00
|659536.67
|2239
|2007.01.31 17:25
|buy
|734
|65.90
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2240
|2007.01.31 17:25
|modify
|734
|65.90
|1.9574
|1.9607
|1.9646
|2241
|2007.01.31 17:26
|s/l
|734
|65.90
|1.9607
|1.9607
|1.9646
|21747.00
|681283.67
|2242
|2007.01.31 17:26
|buy
|735
|68.10
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2243
|2007.01.31 17:26
|modify
|735
|68.10
|1.9574
|1.9609
|1.9646
|2244
|2007.01.31 17:29
|s/l
|735
|68.10
|1.9609
|1.9609
|1.9646
|23835.00
|705118.67
|2245
|2007.01.31 17:29
|buy
|736
|70.50
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2246
|2007.01.31 17:29
|modify
|736
|70.50
|1.9574
|1.9610
|1.9646
|2247
|2007.01.31 17:29
|s/l
|736
|70.50
|1.9610
|1.9610
|1.9646
|25380.00
|730498.67
|2248
|2007.01.31 17:29
|buy
|737
|73.00
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|2249
|2007.01.31 17:30
|modify
|737
|73.00
|1.9574
|1.9579
|1.9646
|2250
|2007.01.31 17:31
|modify
|737
|73.00
|1.9574
|1.9615
|1.9646
|2251
|2007.01.31 17:39
|s/l
|737
|73.00
|1.9615
|1.9615
|1.9646
|29930.00
|760428.67
|2252
|2007.01.31 17:39
|buy
|738
|76.00
|1.9593
|1.9573
|1.9665
|2253
|2007.01.31 17:39
|modify
|738
|76.00
|1.9593
|1.9618
|1.9665
|2254
|2007.01.31 17:40
|s/l
|738
|76.00
|1.9618
|1.9618
|1.9665
|19000.00
|779428.67
|2255
|2007.01.31 17:40
|buy
|739
|77.90
|1.9593
|1.9573
|1.9665
|2256
|2007.01.31 17:40
|modify
|739
|77.90
|1.9593
|1.9615
|1.9665
|2257
|2007.01.31 17:44
|s/l
|739
|77.90
|1.9615
|1.9615
|1.9665
|17138.00
|796566.67
|2258
|2007.01.31 17:44
|buy
|740
|79.60
|1.9593
|1.9573
|1.9665
|2259
|2007.01.31 17:45
|modify
|740
|79.60
|1.9593
|1.9618
|1.9665
|2260
|2007.01.31 17:46
|s/l
|740
|79.60
|1.9618
|1.9618
|1.9665
|19900.00
|816466.67
|2261
|2007.01.31 17:46
|buy
|741
|81.60
|1.9599
|1.9579
|1.9671
|2262
|2007.01.31 17:46
|modify
|741
|81.60
|1.9599
|1.9613
|1.9671
|2263
|2007.01.31 17:47
|s/l
|741
|81.60
|1.9613
|1.9613
|1.9671
|11424.00
|827890.67
|2264
|2007.01.31 17:47
|buy
|742
|82.70
|1.9599
|1.9579
|1.9671
|2265
|2007.01.31 17:47
|modify
|742
|82.70
|1.9599
|1.9613
|1.9671
|2266
|2007.01.31 17:48
|s/l
|742
|82.70
|1.9613
|1.9613
|1.9671
|11578.00
|839468.67
|2267
|2007.01.31 17:48
|buy
|743
|83.90
|1.9599
|1.9579
|1.9671
|2268
|2007.01.31 17:48
|modify
|743
|83.90
|1.9599
|1.9606
|1.9671
|2269
|2007.01.31 17:49
|s/l
|743
|83.90
|1.9606
|1.9606
|1.9671
|5873.00
|845341.67
|2270
|2007.01.31 17:49
|buy
|744
|84.50
|1.9599
|1.9579
|1.9671
|2271
|2007.01.31 17:49
|modify
|744
|84.50
|1.9599
|1.9605
|1.9671
|2272
|2007.01.31 17:50
|s/l
|744
|84.50
|1.9605
|1.9605
|1.9671
|5070.00
|850411.67
|2273
|2007.01.31 17:50
|buy
|745
|85.00
|1.9599
|1.9579
|1.9671
|2274
|2007.01.31 17:59
|s/l
|745
|85.00
|1.9579
|1.9579
|1.9671
|-17000.00
|833411.67
|2275
|2007.01.31 17:59
|buy
|746
|83.30
|1.9577
|1.9557
|1.9649
|2276
|2007.01.31 18:00
|modify
|746
|83.30
|1.9577
|1.9599
|1.9649
|2277
|2007.01.31 18:00
|modify
|746
|83.30
|1.9577
|1.9602
|1.9649
|2278
|2007.01.31 18:01
|modify
|746
|83.30
|1.9577
|1.9604
|1.9649
|2279
|2007.01.31 18:02
|modify
|746
|83.30
|1.9577
|1.9605
|1.9649
|2280
|2007.01.31 18:03
|s/l
|746
|83.30
|1.9605
|1.9605
|1.9649
|23324.00
|856735.67
|2281
|2007.02.01 09:00
|buy
|747
|85.60
|1.9650
|1.9630
|1.9722
|2282
|2007.02.01 09:30
|s/l
|747
|85.60
|1.9630
|1.9630
|1.9722
|-17120.00
|839615.67
|2283
|2007.02.01 09:30
|sell
|748
|83.90
|1.9630
|1.9650
|1.9558
|2284
|2007.02.01 09:44
|s/l
|748
|83.90
|1.9650
|1.9650
|1.9558
|-16780.00
|822835.67
|2285
|2007.02.01 09:44
|sell
|749
|82.20
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|2286
|2007.02.01 09:45
|close
|749
|82.20
|1.9655
|1.9670
|1.9578
|-4110.00
|818725.67
|2287
|2007.02.01 09:45
|buy
|750
|81.80
|1.9655
|1.9635
|1.9727
|2288
|2007.02.01 10:19
|s/l
|750
|81.80
|1.9635
|1.9635
|1.9727
|-16360.00
|802365.67
|2289
|2007.02.01 10:19
|buy
|751
|80.20
|1.9639
|1.9619
|1.9711
|2290
|2007.02.01 10:48
|modify
|751
|80.20
|1.9639
|1.9640
|1.9711
|2291
|2007.02.01 10:50
|modify
|751
|80.20
|1.9639
|1.9641
|1.9711
|2292
|2007.02.01 10:51
|modify
|751
|80.20
|1.9639
|1.9643
|1.9711
|2293
|2007.02.01 10:59
|s/l
|751
|80.20
|1.9643
|1.9643
|1.9711
|3208.00
|805573.67
|2294
|2007.02.01 10:59
|buy
|752
|80.50
|1.9641
|1.9621
|1.9713
|2295
|2007.02.01 11:15
|close
|752
|80.50
|1.9634
|1.9621
|1.9713
|-5635.00
|799938.67
|2296
|2007.02.01 11:15
|sell
|753
|79.90
|1.9634
|1.9654
|1.9562
|2297
|2007.02.01 11:35
|s/l
|753
|79.90
|1.9654
|1.9654
|1.9562
|-15980.00
|783958.67
|2298
|2007.02.01 11:35
|sell
|754
|78.30
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|2299
|2007.02.01 11:45
|close
|754
|78.30
|1.9649
|1.9670
|1.9578
|783.26
|784741.93
|2300
|2007.02.01 11:45
|buy
|755
|78.40
|1.9649
|1.9629
|1.9721
|2301
|2007.02.01 11:57
|modify
|755
|78.40
|1.9649
|1.9649
|1.9721
|2302
|2007.02.01 11:57
|modify
|755
|78.40
|1.9649
|1.9651
|1.9721
|2303
|2007.02.01 11:57
|modify
|755
|78.40
|1.9649
|1.9653
|1.9721
|2304
|2007.02.01 11:59
|s/l
|755
|78.40
|1.9653
|1.9653
|1.9721
|3136.00
|787877.93
|2305
|2007.02.01 11:59
|buy
|756
|78.70
|1.9654
|1.9634
|1.9726
|2306
|2007.02.01 12:00
|modify
|756
|78.70
|1.9654
|1.9655
|1.9726
|2307
|2007.02.01 12:01
|s/l
|756
|78.70
|1.9655
|1.9655
|1.9726
|787.00
|788664.93
|2308
|2007.02.01 15:00
|buy
|757
|78.80
|1.9679
|1.9659
|1.9751
|2309
|2007.02.01 15:14
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9679
|1.9751
|2310
|2007.02.01 15:15
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9681
|1.9751
|2311
|2007.02.01 15:16
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9682
|1.9751
|2312
|2007.02.01 15:18
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9683
|1.9751
|2313
|2007.02.01 15:19
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9685
|1.9751
|2314
|2007.02.01 15:20
|modify
|757
|78.80
|1.9679
|1.9687
|1.9751
|2315
|2007.02.01 15:30
|s/l
|757
|78.80
|1.9687
|1.9687
|1.9751
|6304.00
|794968.93
|2316
|2007.02.01 15:30
|buy
|758
|79.40
|1.9688
|1.9668
|1.9760
|2317
|2007.02.01 15:48
|modify
|758
|79.40
|1.9688
|1.9690
|1.9760
|2318
|2007.02.01 15:49
|s/l
|758
|79.40
|1.9690
|1.9690
|1.9760
|1587.99
|796556.92
|2319
|2007.02.01 15:49
|buy
|759
|79.60
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2320
|2007.02.01 15:49
|modify
|759
|79.60
|1.9690
|1.9690
|1.9762
|2321
|2007.02.01 15:50
|s/l
|759
|79.60
|1.9690
|1.9690
|1.9762
|0.00
|796556.92
|2322
|2007.02.01 15:50
|buy
|760
|79.60
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2323
|2007.02.01 15:50
|modify
|760
|79.60
|1.9690
|1.9693
|1.9762
|2324
|2007.02.01 15:52
|s/l
|760
|79.60
|1.9693
|1.9693
|1.9762
|2388.00
|798944.92
|2325
|2007.02.01 15:52
|buy
|761
|79.80
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2326
|2007.02.01 15:52
|modify
|761
|79.80
|1.9690
|1.9692
|1.9762
|2327
|2007.02.01 15:55
|s/l
|761
|79.80
|1.9692
|1.9692
|1.9762
|1596.00
|800540.92
|2328
|2007.02.01 15:55
|buy
|762
|80.00
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2329
|2007.02.01 15:55
|modify
|762
|80.00
|1.9690
|1.9693
|1.9762
|2330
|2007.02.01 15:56
|s/l
|762
|80.00
|1.9693
|1.9693
|1.9762
|2400.00
|802940.92
|2331
|2007.02.01 15:56
|buy
|763
|80.20
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2332
|2007.02.01 15:56
|modify
|763
|80.20
|1.9690
|1.9693
|1.9762
|2333
|2007.02.01 15:57
|s/l
|763
|80.20
|1.9693
|1.9693
|1.9762
|2406.00
|805346.92
|2334
|2007.02.01 15:57
|buy
|764
|80.50
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2335
|2007.02.01 15:57
|modify
|764
|80.50
|1.9690
|1.9692
|1.9762
|2336
|2007.02.01 15:58
|s/l
|764
|80.50
|1.9692
|1.9692
|1.9762
|1610.00
|806956.92
|2337
|2007.02.01 15:58
|buy
|765
|80.60
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2338
|2007.02.01 15:58
|modify
|765
|80.60
|1.9690
|1.9690
|1.9762
|2339
|2007.02.01 15:59
|s/l
|765
|80.60
|1.9690
|1.9690
|1.9762
|0.00
|806956.92
|2340
|2007.02.01 15:59
|buy
|766
|80.60
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|2341
|2007.02.01 16:00
|modify
|766
|80.60
|1.9690
|1.9705
|1.9762
|2342
|2007.02.01 16:01
|s/l
|766
|80.60
|1.9705
|1.9705
|1.9762
|12090.00
|819046.92
|2343
|2007.02.01 16:01
|buy
|767
|81.90
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|2344
|2007.02.01 16:01
|modify
|767
|81.90
|1.9694
|1.9709
|1.9766
|2345
|2007.02.01 16:02
|s/l
|767
|81.90
|1.9709
|1.9709
|1.9766
|12285.00
|831331.92
|2346
|2007.02.01 16:02
|buy
|768
|83.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|2347
|2007.02.01 16:02
|modify
|768
|83.10
|1.9694
|1.9706
|1.9766
|2348
|2007.02.01 16:03
|s/l
|768
|83.10
|1.9706
|1.9706
|1.9766
|9972.00
|841303.92
|2349
|2007.02.01 16:03
|buy
|769
|84.10
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|2350
|2007.02.01 16:03
|modify
|769
|84.10
|1.9694
|1.9703
|1.9766
|2351
|2007.02.01 16:04
|s/l
|769
|84.10
|1.9703
|1.9703
|1.9766
|7569.00
|848872.92
|2352
|2007.02.01 16:04
|buy
|770
|84.80
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|2353
|2007.02.01 16:15
|modify
|770
|84.80
|1.9694
|1.9697
|1.9766
|2354
|2007.02.01 16:19
|s/l
|770
|84.80
|1.9697
|1.9697
|1.9766
|2544.00
|851416.92
|2355
|2007.02.01 16:19
|buy
|771
|85.10
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|2356
|2007.02.01 18:45
|close
|771
|85.10
|1.9688
|1.9681
|1.9773
|-11063.00
|840353.92
|2357
|2007.02.02 09:00
|sell
|772
|84.00
|1.9673
|1.9693
|1.9601
|2358
|2007.02.02 09:24
|modify
|772
|84.00
|1.9673
|1.9668
|1.9601
|2359
|2007.02.02 09:29
|s/l
|772
|84.00
|1.9668
|1.9668
|1.9601
|4200.00
|844553.92
|2360
|2007.02.02 09:29
|sell
|773
|84.40
|1.9671
|1.9691
|1.9599
|2361
|2007.02.02 10:14
|modify
|773
|84.40
|1.9671
|1.9667
|1.9599
|2362
|2007.02.02 10:19
|s/l
|773
|84.40
|1.9667
|1.9667
|1.9599
|3376.00
|847929.92
|2363
|2007.02.02 10:19
|sell
|774
|84.70
|1.9669
|1.9689
|1.9597
|2364
|2007.02.02 10:29
|modify
|774
|84.70
|1.9669
|1.9668
|1.9597
|2365
|2007.02.02 10:31
|s/l
|774
|84.70
|1.9668
|1.9668
|1.9597
|846.92
|848776.84
|2366
|2007.02.02 10:31
|sell
|775
|84.80
|1.9668
|1.9688
|1.9596
|2367
|2007.02.02 10:45
|modify
|775
|84.80
|1.9668
|1.9667
|1.9596
|2368
|2007.02.02 10:45
|s/l
|775
|84.80
|1.9667
|1.9667
|1.9596
|847.78
|849624.62
|2369
|2007.02.02 10:45
|sell
|776
|84.90
|1.9667
|1.9687
|1.9595
|2370
|2007.02.02 11:15
|close
|776
|84.90
|1.9673
|1.9687
|1.9595
|-5094.36
|844530.26
|2371
|2007.02.02 11:15
|buy
|777
|84.40
|1.9673
|1.9653
|1.9745
|2372
|2007.02.02 12:36
|modify
|777
|84.40
|1.9673
|1.9674
|1.9745
|2373
|2007.02.02 12:38
|s/l
|777
|84.40
|1.9674
|1.9674
|1.9745
|844.00
|845374.26
|2374
|2007.02.02 15:00
|buy
|778
|84.50
|1.9688
|1.9668
|1.9760
|2375
|2007.02.02 15:29
|modify
|778
|84.50
|1.9688
|1.9692
|1.9760
|2376
|2007.02.02 15:59
|modify
|778
|84.50
|1.9688
|1.9697
|1.9760
|2377
|2007.02.02 16:00
|s/l
|778
|84.50
|1.9697
|1.9697
|1.9760
|7605.00
|852979.26
|2378
|2007.02.02 16:00
|buy
|779
|85.20
|1.9694
|1.9674
|1.9766
|2379
|2007.02.02 16:02
|s/l
|779
|85.20
|1.9674
|1.9674
|1.9766
|-17039.85
|835939.41
|2380
|2007.02.02 16:02
|buy
|780
|83.50
|1.9678
|1.9658
|1.9750
|2381
|2007.02.02 16:14
|s/l
|780
|83.50
|1.9658
|1.9658
|1.9750
|-16699.62
|819239.79
|2382
|2007.02.02 16:14
|buy
|781
|81.90
|1.9660
|1.9640
|1.9732
|2383
|2007.02.02 16:15
|close
|781
|81.90
|1.9655
|1.9640
|1.9732
|-4095.00
|815144.79
|2384
|2007.02.02 16:15
|sell
|782
|81.50
|1.9655
|1.9675
|1.9583
|2385
|2007.02.02 16:15
|s/l
|782
|81.50
|1.9675
|1.9675
|1.9583
|-16300.00
|798844.79
|2386
|2007.02.02 16:15
|sell
|783
|79.80
|1.9675
|1.9695
|1.9603
|2387
|2007.02.02 17:45
|close
|783
|79.80
|1.9692
|1.9695
|1.9603
|-13566.23
|785278.56
|2388
|2007.02.02 17:45
|buy
|784
|78.50
|1.9692
|1.9672
|1.9764
|2389
|2007.02.02 18:00
|close
|784
|78.50
|1.9681
|1.9672
|1.9764
|-8635.00
|776643.56
|2390
|2007.02.05 09:00
|sell
|785
|77.60
|1.9643
|1.9663
|1.9571
|2391
|2007.02.05 09:01
|s/l
|785
|77.60
|1.9663
|1.9663
|1.9571
|-15520.00
|761123.56
|2392
|2007.02.05 09:01
|sell
|786
|76.10
|1.9662
|1.9682
|1.9590
|2393
|2007.02.05 09:02
|modify
|786
|76.10
|1.9662
|1.9657
|1.9590
|2394
|2007.02.05 09:02
|s/l
|786
|76.10
|1.9657
|1.9657
|1.9590
|3804.96
|764928.52
|2395
|2007.02.05 09:02
|sell
|787
|76.40
|1.9662
|1.9682
|1.9590
|2396
|2007.02.05 09:04
|modify
|787
|76.40
|1.9662
|1.9657
|1.9590
|2397
|2007.02.05 09:04
|s/l
|787
|76.40
|1.9657
|1.9657
|1.9590
|3819.95
|768748.47
|2398
|2007.02.05 09:04
|sell
|788
|76.80
|1.9660
|1.9680
|1.9588
|2399
|2007.02.05 09:06
|modify
|788
|76.80
|1.9660
|1.9657
|1.9588
|2400
|2007.02.05 09:14
|modify
|788
|76.80
|1.9660
|1.9653
|1.9588
|2401
|2007.02.05 09:17
|s/l
|788
|76.80
|1.9653
|1.9653
|1.9588
|5375.70
|774124.17
|2402
|2007.02.05 09:17
|sell
|789
|77.40
|1.9655
|1.9675
|1.9583
|2403
|2007.02.05 09:30
|close
|789
|77.40
|1.9650
|1.9675
|1.9583
|3869.98
|777994.15
|2404
|2007.02.05 09:30
|buy
|790
|77.70
|1.9650
|1.9630
|1.9722
|2405
|2007.02.05 09:34
|modify
|790
|77.70
|1.9650
|1.9653
|1.9722
|2406
|2007.02.05 09:44
|s/l
|790
|77.70
|1.9653
|1.9653
|1.9722
|2331.00
|780325.15
|2407
|2007.02.05 09:44
|buy
|791
|78.00
|1.9656
|1.9636
|1.9728
|2408
|2007.02.05 11:14
|s/l
|791
|78.00
|1.9636
|1.9636
|1.9728
|-15599.59
|764725.56
|2409
|2007.02.05 11:14
|buy
|792
|76.40
|1.9639
|1.9619
|1.9711
|2410
|2007.02.05 11:15
|close
|792
|76.40
|1.9643
|1.9619
|1.9711
|3056.00
|767781.56
|2411
|2007.02.05 11:15
|sell
|793
|76.70
|1.9643
|1.9663
|1.9571
|2412
|2007.02.05 11:29
|modify
|793
|76.70
|1.9643
|1.9641
|1.9571
|2413
|2007.02.05 11:44
|modify
|793
|76.70
|1.9643
|1.9610
|1.9571
|2414
|2007.02.05 11:59
|modify
|793
|76.70
|1.9643
|1.9595
|1.9571
|2415
|2007.02.05 11:59
|s/l
|793
|76.70
|1.9595
|1.9595
|1.9571
|36816.00
|804597.56
|2416
|2007.02.05 11:59
|sell
|794
|80.40
|1.9592
|1.9612
|1.9520
|2417
|2007.02.05 12:15
|modify
|794
|80.40
|1.9592
|1.9591
|1.9520
|2418
|2007.02.05 12:20
|s/l
|794
|80.40
|1.9591
|1.9591
|1.9520
|804.00
|805401.56
|2419
|2007.02.05 15:00
|sell
|795
|80.50
|1.9575
|1.9595
|1.9503
|2420
|2007.02.05 15:07
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9575
|1.9503
|2421
|2007.02.05 15:08
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9574
|1.9503
|2422
|2007.02.05 15:13
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9573
|1.9503
|2423
|2007.02.05 15:14
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9571
|1.9503
|2424
|2007.02.05 15:14
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9568
|1.9503
|2425
|2007.02.05 15:18
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9566
|1.9503
|2426
|2007.02.05 15:19
|modify
|795
|80.50
|1.9575
|1.9564
|1.9503
|2427
|2007.02.05 15:21
|s/l
|795
|80.50
|1.9564
|1.9564
|1.9503
|8855.00
|814256.56
|2428
|2007.02.05 15:21
|sell
|796
|81.40
|1.9561
|1.9581
|1.9489
|2429
|2007.02.05 15:29
|modify
|796
|81.40
|1.9561
|1.9556
|1.9489
|2430
|2007.02.05 15:34
|s/l
|796
|81.40
|1.9556
|1.9556
|1.9489
|4069.89
|818326.45
|2431
|2007.02.05 15:34
|sell
|797
|81.80
|1.9560
|1.9580
|1.9488
|2432
|2007.02.05 16:16
|s/l
|797
|81.80
|1.9580
|1.9580
|1.9488
|-16360.00
|801966.45
|2433
|2007.02.05 16:16
|sell
|798
|80.10
|1.9577
|1.9597
|1.9505
|2434
|2007.02.05 16:29
|modify
|798
|80.10
|1.9577
|1.9577
|1.9505
|2435
|2007.02.05 16:30
|s/l
|798
|80.10
|1.9577
|1.9577
|1.9505
|0.11
|801966.56
|2436
|2007.02.05 16:30
|sell
|799
|80.10
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|2437
|2007.02.05 16:31
|modify
|799
|80.10
|1.9587
|1.9581
|1.9515
|2438
|2007.02.05 16:31
|s/l
|799
|80.10
|1.9581
|1.9581
|1.9515
|4805.53
|806772.09
|2439
|2007.02.05 16:31
|sell
|800
|80.60
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|2440
|2007.02.05 16:32
|modify
|800
|80.60
|1.9587
|1.9581
|1.9515
|2441
|2007.02.05 16:32
|s/l
|800
|80.60
|1.9581
|1.9581
|1.9515
|4835.53
|811607.62
|2442
|2007.02.05 16:32
|sell
|801
|81.10
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|2443
|2007.02.05 16:35
|modify
|801
|81.10
|1.9587
|1.9581
|1.9515
|2444
|2007.02.05 16:35
|s/l
|801
|81.10
|1.9581
|1.9581
|1.9515
|4865.53
|816473.15
|2445
|2007.02.05 16:35
|sell
|802
|81.60
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|2446
|2007.02.05 16:44
|modify
|802
|81.60
|1.9581
|1.9579
|1.9509
|2447
|2007.02.05 16:45
|s/l
|802
|81.60
|1.9579
|1.9579
|1.9509
|1631.68
|818104.83
|2448
|2007.02.05 16:45
|sell
|803
|81.80
|1.9590
|1.9610
|1.9518
|2449
|2007.02.05 16:46
|modify
|803
|81.80
|1.9590
|1.9586
|1.9518
|2450
|2007.02.05 16:46
|s/l
|803
|81.80
|1.9586
|1.9586
|1.9518
|3271.93
|821376.76
|2451
|2007.02.05 16:46
|sell
|804
|82.10
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|2452
|2007.02.05 16:47
|modify
|804
|82.10
|1.9596
|1.9586
|1.9524
|2453
|2007.02.05 16:47
|s/l
|804
|82.10
|1.9586
|1.9586
|1.9524
|8209.77
|829586.53
|2454
|2007.02.05 16:47
|sell
|805
|82.90
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|2455
|2007.02.05 16:48
|modify
|805
|82.90
|1.9597
|1.9586
|1.9525
|2456
|2007.02.05 16:48
|s/l
|805
|82.90
|1.9586
|1.9586
|1.9525
|9118.90
|838705.43
|2457
|2007.02.05 16:48
|sell
|806
|83.80
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|2458
|2007.02.05 16:49
|modify
|806
|83.80
|1.9597
|1.9586
|1.9525
|2459
|2007.02.05 16:49
|s/l
|806
|83.80
|1.9586
|1.9586
|1.9525
|9217.90
|847923.33
|2460
|2007.02.05 16:49
|sell
|807
|84.70
|1.9602
|1.9622
|1.9530
|2461
|2007.02.05 16:50
|modify
|807
|84.70
|1.9602
|1.9586
|1.9530
|2462
|2007.02.05 16:50
|s/l
|807
|84.70
|1.9586
|1.9586
|1.9530
|13551.59
|861474.92
|2463
|2007.02.05 16:50
|sell
|808
|86.10
|1.9606
|1.9626
|1.9534
|2464
|2007.02.05 16:51
|modify
|808
|86.10
|1.9606
|1.9586
|1.9534
|2465
|2007.02.05 16:51
|s/l
|808
|86.10
|1.9586
|1.9586
|1.9534
|17220.16
|878695.08
|2466
|2007.02.05 16:51
|sell
|809
|87.80
|1.9602
|1.9622
|1.9530
|2467
|2007.02.05 16:55
|modify
|809
|87.80
|1.9602
|1.9586
|1.9530
|2468
|2007.02.05 16:55
|s/l
|809
|87.80
|1.9586
|1.9586
|1.9530
|14047.58
|892742.66
|2469
|2007.02.05 16:55
|sell
|810
|89.20
|1.9601
|1.9621
|1.9529
|2470
|2007.02.05 16:56
|modify
|810
|89.20
|1.9601
|1.9586
|1.9529
|2471
|2007.02.05 16:56
|s/l
|810
|89.20
|1.9586
|1.9586
|1.9529
|13380.49
|906123.15
|2472
|2007.02.05 16:56
|sell
|811
|90.60
|1.9601
|1.9621
|1.9529
|2473
|2007.02.05 16:58
|modify
|811
|90.60
|1.9601
|1.9586
|1.9529
|2474
|2007.02.05 16:58
|s/l
|811
|90.60
|1.9586
|1.9586
|1.9529
|13590.50
|919713.65
|2475
|2007.02.05 16:58
|sell
|812
|91.90
|1.9594
|1.9614
|1.9522
|2476
|2007.02.05 16:59
|modify
|812
|91.90
|1.9594
|1.9586
|1.9522
|2477
|2007.02.05 16:59
|s/l
|812
|91.90
|1.9586
|1.9586
|1.9522
|7352.53
|927066.18
|2478
|2007.02.05 16:59
|sell
|813
|92.70
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|2479
|2007.02.05 16:59
|modify
|813
|92.70
|1.9596
|1.9586
|1.9524
|2480
|2007.02.05 16:59
|modify
|813
|92.70
|1.9596
|1.9575
|1.9524
|2481
|2007.02.05 17:00
|close
|813
|92.70
|1.9564
|1.9575
|1.9524
|29663.74
|956729.92
|2482
|2007.02.05 17:00
|buy
|814
|95.60
|1.9564
|1.9544
|1.9636
|2483
|2007.02.05 17:00
|modify
|814
|95.60
|1.9564
|1.9584
|1.9636
|2484
|2007.02.05 17:01
|s/l
|814
|95.60
|1.9584
|1.9584
|1.9636
|19120.00
|975849.92
|2485
|2007.02.05 17:01
|buy
|815
|97.50
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|2486
|2007.02.05 17:01
|modify
|815
|97.50
|1.9581
|1.9581
|1.9653
|2487
|2007.02.05 17:04
|s/l
|815
|97.50
|1.9581
|1.9581
|1.9653
|0.00
|975849.92
|2488
|2007.02.05 17:04
|buy
|816
|97.50
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|2489
|2007.02.05 17:16
|modify
|816
|97.50
|1.9581
|1.9581
|1.9653
|2490
|2007.02.05 17:20
|modify
|816
|97.50
|1.9581
|1.9582
|1.9653
|2491
|2007.02.05 17:25
|modify
|816
|97.50
|1.9581
|1.9588
|1.9653
|2492
|2007.02.05 17:27
|modify
|816
|97.50
|1.9581
|1.9590
|1.9653
|2493
|2007.02.05 17:29
|s/l
|816
|97.50
|1.9590
|1.9590
|1.9653
|8775.00
|984624.92
|2494
|2007.02.05 17:29
|buy
|817
|98.40
|1.9593
|1.9573
|1.9665
|2495
|2007.02.05 17:31
|modify
|817
|98.40
|1.9593
|1.9595
|1.9665
|2496
|2007.02.05 17:32
|s/l
|817
|98.40
|1.9595
|1.9595
|1.9665
|1968.00
|986592.92
|2497
|2007.02.05 17:32
|buy
|818
|98.60
|1.9596
|1.9576
|1.9668
|2498
|2007.02.05 17:32
|modify
|818
|98.60
|1.9596
|1.9596
|1.9668
|2499
|2007.02.05 17:36
|s/l
|818
|98.60
|1.9596
|1.9596
|1.9668
|0.00
|986592.92
|2500
|2007.02.05 17:36
|buy
|819
|98.60
|1.9596
|1.9576
|1.9668
|2501
|2007.02.05 20:30
|close
|819
|98.60
|1.9587
|1.9576
|1.9668
|-8874.00
|977718.92
|2502
|2007.02.06 09:00
|sell
|820
|97.70
|1.9594
|1.9614
|1.9522
|2503
|2007.02.06 09:00
|s/l
|820
|97.70
|1.9614
|1.9614
|1.9522
|-19540.00
|958178.92
|2504
|2007.02.06 09:00
|sell
|821
|95.80
|1.9618
|1.9638
|1.9546
|2505
|2007.02.06 09:04
|s/l
|821
|95.80
|1.9638
|1.9638
|1.9546
|-19160.20
|939018.72
|2506
|2007.02.06 09:04
|sell
|822
|93.90
|1.9634
|1.9654
|1.9562
|2507
|2007.02.06 09:05
|modify
|822
|93.90
|1.9634
|1.9621
|1.9562
|2508
|2007.02.06 09:05
|s/l
|822
|93.90
|1.9621
|1.9621
|1.9562
|12207.06
|951225.78
|2509
|2007.02.06 09:05
|sell
|823
|95.10
|1.9629
|1.9649
|1.9557
|2510
|2007.02.06 09:06
|modify
|823
|95.10
|1.9629
|1.9621
|1.9557
|2511
|2007.02.06 09:06
|s/l
|823
|95.10
|1.9621
|1.9621
|1.9557
|7608.40
|958834.18
|2512
|2007.02.06 09:06
|sell
|824
|95.80
|1.9629
|1.9649
|1.9557
|2513
|2007.02.06 09:06
|modify
|824
|95.80
|1.9629
|1.9621
|1.9557
|2514
|2007.02.06 09:14
|modify
|824
|95.80
|1.9629
|1.9610
|1.9557
|2515
|2007.02.06 09:18
|s/l
|824
|95.80
|1.9610
|1.9610
|1.9557
|18202.41
|977036.59
|2516
|2007.02.06 09:18
|sell
|825
|97.70
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|2517
|2007.02.06 09:18
|s/l
|825
|97.70
|1.9627
|1.9627
|1.9535
|-19540.00
|957496.59
|2518
|2007.02.06 09:18
|sell
|826
|95.70
|1.9625
|1.9645
|1.9553
|2519
|2007.02.06 09:19
|modify
|826
|95.70
|1.9625
|1.9621
|1.9553
|2520
|2007.02.06 09:19
|s/l
|826
|95.70
|1.9621
|1.9621
|1.9553
|3827.77
|961324.36
|2521
|2007.02.06 09:19
|sell
|827
|96.10
|1.9627
|1.9647
|1.9555
|2522
|2007.02.06 09:22
|modify
|827
|96.10
|1.9627
|1.9621
|1.9555
|2523
|2007.02.06 09:22
|s/l
|827
|96.10
|1.9621
|1.9621
|1.9555
|5766.09
|967090.45
|2524
|2007.02.06 09:22
|sell
|828
|96.70
|1.9627
|1.9647
|1.9555
|2525
|2007.02.06 09:23
|modify
|828
|96.70
|1.9627
|1.9621
|1.9555
|2526
|2007.02.06 09:23
|s/l
|828
|96.70
|1.9621
|1.9621
|1.9555
|5802.09
|972892.54
|2527
|2007.02.06 09:23
|sell
|829
|97.20
|1.9621
|1.9641
|1.9549
|2528
|2007.02.06 09:25
|modify
|829
|97.20
|1.9621
|1.9621
|1.9549
|2529
|2007.02.06 09:29
|modify
|829
|97.20
|1.9621
|1.9618
|1.9549
|2530
|2007.02.06 09:30
|close
|829
|97.20
|1.9609
|1.9618
|1.9549
|11664.28
|984556.82
|2531
|2007.02.06 09:30
|buy
|830
|98.40
|1.9609
|1.9589
|1.9681
|2532
|2007.02.06 09:30
|modify
|830
|98.40
|1.9609
|1.9613
|1.9681
|2533
|2007.02.06 09:45
|modify
|830
|98.40
|1.9609
|1.9617
|1.9681
|2534
|2007.02.06 10:00
|modify
|830
|98.40
|1.9609
|1.9621
|1.9681
|2535
|2007.02.06 10:06
|s/l
|830
|98.40
|1.9621
|1.9621
|1.9681
|11808.00
|996364.82
|2536
|2007.02.06 10:06
|buy
|831
|99.60
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|2537
|2007.02.06 10:49
|modify
|831
|99.60
|1.9624
|1.9625
|1.9696
|2538
|2007.02.06 10:50
|modify
|831
|99.60
|1.9624
|1.9628
|1.9696
|2539
|2007.02.06 10:51
|modify
|831
|99.60
|1.9624
|1.9630
|1.9696
|2540
|2007.02.06 10:52
|modify
|831
|99.60
|1.9624
|1.9631
|1.9696
|2541
|2007.02.06 10:53
|modify
|831
|99.60
|1.9624
|1.9636
|1.9696
|2542
|2007.02.06 10:54
|s/l
|831
|99.60
|1.9636
|1.9636
|1.9696
|11951.88
|1008316.70
|2543
|2007.02.06 10:54
|buy
|832
|100.00
|1.9637
|1.9617
|1.9709
|2544
|2007.02.06 11:01
|modify
|832
|100.00
|1.9637
|1.9639
|1.9709
|2545
|2007.02.06 11:02
|s/l
|832
|100.00
|1.9639
|1.9639
|1.9709
|2000.00
|1010316.70
|2546
|2007.02.06 11:02
|buy
|833
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2547
|2007.02.06 11:02
|modify
|833
|100.00
|1.9635
|1.9638
|1.9707
|2548
|2007.02.06 11:03
|s/l
|833
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9707
|3000.00
|1013316.70
|2549
|2007.02.06 11:03
|buy
|834
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2550
|2007.02.06 11:03
|modify
|834
|100.00
|1.9635
|1.9639
|1.9707
|2551
|2007.02.06 11:04
|s/l
|834
|100.00
|1.9639
|1.9639
|1.9707
|4000.00
|1017316.70
|2552
|2007.02.06 11:04
|buy
|835
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2553
|2007.02.06 11:04
|modify
|835
|100.00
|1.9635
|1.9641
|1.9707
|2554
|2007.02.06 11:05
|s/l
|835
|100.00
|1.9641
|1.9641
|1.9707
|6000.00
|1023316.70
|2555
|2007.02.06 11:05
|buy
|836
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2556
|2007.02.06 11:05
|modify
|836
|100.00
|1.9635
|1.9639
|1.9707
|2557
|2007.02.06 11:08
|s/l
|836
|100.00
|1.9639
|1.9639
|1.9707
|4000.00
|1027316.70
|2558
|2007.02.06 11:08
|buy
|837
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2559
|2007.02.06 11:08
|modify
|837
|100.00
|1.9635
|1.9640
|1.9707
|2560
|2007.02.06 11:10
|s/l
|837
|100.00
|1.9640
|1.9640
|1.9707
|5000.00
|1032316.70
|2561
|2007.02.06 11:10
|buy
|838
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2562
|2007.02.06 11:10
|modify
|838
|100.00
|1.9635
|1.9638
|1.9707
|2563
|2007.02.06 11:11
|s/l
|838
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9707
|3000.00
|1035316.70
|2564
|2007.02.06 11:11
|buy
|839
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2565
|2007.02.06 11:11
|modify
|839
|100.00
|1.9635
|1.9642
|1.9707
|2566
|2007.02.06 11:11
|s/l
|839
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9707
|7000.00
|1042316.70
|2567
|2007.02.06 11:11
|buy
|840
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|2568
|2007.02.06 11:16
|modify
|840
|100.00
|1.9635
|1.9646
|1.9707
|2569
|2007.02.06 11:17
|s/l
|840
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9707
|11000.00
|1053316.70
|2570
|2007.02.06 11:17
|buy
|841
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|2571
|2007.02.06 11:17
|modify
|841
|100.00
|1.9631
|1.9646
|1.9703
|2572
|2007.02.06 11:20
|s/l
|841
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9703
|15000.00
|1068316.70
|2573
|2007.02.06 11:20
|buy
|842
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|2574
|2007.02.06 11:20
|modify
|842
|100.00
|1.9631
|1.9647
|1.9703
|2575
|2007.02.06 11:20
|s/l
|842
|100.00
|1.9647
|1.9647
|1.9703
|16000.00
|1084316.70
|2576
|2007.02.06 11:20
|buy
|843
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|2577
|2007.02.06 11:32
|modify
|843
|100.00
|1.9631
|1.9655
|1.9703
|2578
|2007.02.06 11:33
|s/l
|843
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9703
|24000.00
|1108316.70
|2579
|2007.02.06 11:33
|buy
|844
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|2580
|2007.02.06 11:33
|modify
|844
|100.00
|1.9629
|1.9653
|1.9701
|2581
|2007.02.06 11:35
|s/l
|844
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9701
|24000.00
|1132316.70
|2582
|2007.02.06 11:35
|buy
|845
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|2583
|2007.02.06 11:35
|modify
|845
|100.00
|1.9629
|1.9653
|1.9701
|2584
|2007.02.06 11:39
|s/l
|845
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9701
|24000.00
|1156316.70
|2585
|2007.02.06 11:39
|buy
|846
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|2586
|2007.02.06 11:39
|modify
|846
|100.00
|1.9629
|1.9648
|1.9701
|2587
|2007.02.06 11:39
|s/l
|846
|100.00
|1.9648
|1.9648
|1.9701
|19000.00
|1175316.70
|2588
|2007.02.06 11:39
|buy
|847
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|2589
|2007.02.06 11:49
|modify
|847
|100.00
|1.9629
|1.9643
|1.9701
|2590
|2007.02.06 11:55
|modify
|847
|100.00
|1.9629
|1.9645
|1.9701
|2591
|2007.02.06 11:59
|s/l
|847
|100.00
|1.9645
|1.9645
|1.9701
|16000.00
|1191316.70
|2592
|2007.02.06 11:59
|buy
|848
|100.00
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|2593
|2007.02.06 12:01
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9649
|1.9720
|2594
|2007.02.06 12:02
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9652
|1.9720
|2595
|2007.02.06 12:03
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9653
|1.9720
|2596
|2007.02.06 12:11
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9655
|1.9720
|2597
|2007.02.06 12:14
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9658
|1.9720
|2598
|2007.02.06 12:16
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9660
|1.9720
|2599
|2007.02.06 12:16
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9663
|1.9720
|2600
|2007.02.06 12:17
|modify
|848
|100.00
|1.9648
|1.9665
|1.9720
|2601
|2007.02.06 12:20
|s/l
|848
|100.00
|1.9665
|1.9665
|1.9720
|17000.00
|1208316.70
|2602
|2007.02.06 15:00
|buy
|849
|100.00
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|2603
|2007.02.06 15:14
|modify
|849
|100.00
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|2604
|2007.02.06 15:30
|s/l
|849
|100.00
|1.9683
|1.9683
|1.9755
|0.00
|1208316.70
|2605
|2007.02.06 15:30
|buy
|850
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|2606
|2007.02.06 16:00
|close
|850
|100.00
|1.9676
|1.9666
|1.9758
|-9999.68
|1198317.02
|2607
|2007.02.06 16:00
|sell
|851
|100.00
|1.9676
|1.9696
|1.9604
|2608
|2007.02.06 16:30
|close
|851
|100.00
|1.9688
|1.9696
|1.9604
|-12000.00
|1186317.02
|2609
|2007.02.06 16:30
|buy
|852
|100.00
|1.9688
|1.9668
|1.9760
|2610
|2007.02.06 17:15
|close
|852
|100.00
|1.9681
|1.9668
|1.9760
|-7000.00
|1179317.02
|2611
|2007.02.06 17:15
|sell
|853
|100.00
|1.9681
|1.9701
|1.9609
|2612
|2007.02.06 18:30
|close
|853
|100.00
|1.9693
|1.9701
|1.9609
|-12000.00
|1167317.02
|2613
|2007.02.07 09:00
|sell
|854
|100.00
|1.9696
|1.9716
|1.9624
|2614
|2007.02.07 09:09
|s/l
|854
|100.00
|1.9716
|1.9716
|1.9624
|-20000.00
|1147317.02
|2615
|2007.02.07 09:09
|sell
|855
|100.00
|1.9715
|1.9735
|1.9643
|2616
|2007.02.07 09:09
|modify
|855
|100.00
|1.9715
|1.9712
|1.9643
|2617
|2007.02.07 09:14
|modify
|855
|100.00
|1.9715
|1.9710
|1.9643
|2618
|2007.02.07 09:15
|s/l
|855
|100.00
|1.9710
|1.9710
|1.9643
|5000.39
|1152317.41
|2619
|2007.02.07 09:15
|sell
|856
|100.00
|1.9713
|1.9733
|1.9641
|2620
|2007.02.07 09:30
|close
|856
|100.00
|1.9715
|1.9733
|1.9641
|-1999.94
|1150317.47
|2621
|2007.02.07 09:30
|buy
|857
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|2622
|2007.02.07 10:54
|s/l
|857
|100.00
|1.9695
|1.9695
|1.9787
|-20000.00
|1130317.47
|2623
|2007.02.07 10:54
|buy
|858
|100.00
|1.9696
|1.9676
|1.9768
|2624
|2007.02.07 11:00
|close
|858
|100.00
|1.9693
|1.9676
|1.9768
|-3000.00
|1127317.47
|2625
|2007.02.07 11:00
|sell
|859
|100.00
|1.9693
|1.9713
|1.9621
|2626
|2007.02.07 11:34
|s/l
|859
|100.00
|1.9713
|1.9713
|1.9621
|-20000.00
|1107317.47
|2627
|2007.02.07 11:34
|sell
|860
|100.00
|1.9709
|1.9729
|1.9637
|2628
|2007.02.07 11:44
|modify
|860
|100.00
|1.9709
|1.9700
|1.9637
|2629
|2007.02.07 11:50
|s/l
|860
|100.00
|1.9700
|1.9700
|1.9637
|9000.59
|1116318.06
|2630
|2007.02.07 11:50
|sell
|861
|100.00
|1.9697
|1.9717
|1.9625
|2631
|2007.02.07 12:45
|close
|861
|100.00
|1.9715
|1.9717
|1.9625
|-18000.21
|1098317.85
|2632
|2007.02.07 15:00
|buy
|862
|100.00
|1.9716
|1.9696
|1.9788
|2633
|2007.02.07 16:15
|close
|862
|100.00
|1.9710
|1.9696
|1.9788
|-6000.00
|1092317.85
|2634
|2007.02.07 16:15
|sell
|863
|100.00
|1.9710
|1.9730
|1.9638
|2635
|2007.02.07 16:45
|modify
|863
|100.00
|1.9710
|1.9698
|1.9638
|2636
|2007.02.07 16:52
|s/l
|863
|100.00
|1.9698
|1.9698
|1.9638
|12000.00
|1104317.85
|2637
|2007.02.07 16:52
|sell
|864
|100.00
|1.9694
|1.9714
|1.9622
|2638
|2007.02.07 20:00
|close
|864
|100.00
|1.9702
|1.9714
|1.9622
|-8000.00
|1096317.85
|2639
|2007.02.08 09:00
|sell
|865
|100.00
|1.9705
|1.9725
|1.9633
|2640
|2007.02.08 09:29
|modify
|865
|100.00
|1.9705
|1.9703
|1.9633
|2641
|2007.02.08 09:30
|modify
|865
|100.00
|1.9705
|1.9690
|1.9633
|2642
|2007.02.08 09:30
|modify
|865
|100.00
|1.9705
|1.9688
|1.9633
|2643
|2007.02.08 09:59
|s/l
|865
|100.00
|1.9688
|1.9688
|1.9633
|17000.00
|1113317.85
|2644
|2007.02.08 09:59
|sell
|866
|100.00
|1.9686
|1.9706
|1.9614
|2645
|2007.02.08 10:00
|modify
|866
|100.00
|1.9686
|1.9683
|1.9614
|2646
|2007.02.08 10:00
|modify
|866
|100.00
|1.9686
|1.9681
|1.9614
|2647
|2007.02.08 10:29
|s/l
|866
|100.00
|1.9681
|1.9681
|1.9614
|5000.00
|1118317.85
|2648
|2007.02.08 10:29
|sell
|867
|100.00
|1.9677
|1.9697
|1.9605
|2649
|2007.02.08 10:44
|modify
|867
|100.00
|1.9677
|1.9675
|1.9605
|2650
|2007.02.08 10:46
|s/l
|867
|100.00
|1.9675
|1.9675
|1.9605
|2000.00
|1120317.85
|2651
|2007.02.08 10:46
|sell
|868
|100.00
|1.9672
|1.9692
|1.9600
|2652
|2007.02.08 11:45
|s/l
|868
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9600
|-19999.59
|1100318.26
|2653
|2007.02.08 11:45
|sell
|869
|100.00
|1.9689
|1.9709
|1.9617
|2654
|2007.02.08 12:12
|modify
|869
|100.00
|1.9689
|1.9688
|1.9617
|2655
|2007.02.08 12:14
|s/l
|869
|100.00
|1.9688
|1.9688
|1.9617
|999.65
|1101317.91
|2656
|2007.02.08 15:00
|sell
|870
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|2657
|2007.02.08 15:03
|modify
|870
|100.00
|1.9596
|1.9593
|1.9524
|2658
|2007.02.08 15:06
|s/l
|870
|100.00
|1.9593
|1.9593
|1.9524
|3000.00
|1104317.91
|2659
|2007.02.08 15:06
|sell
|871
|100.00
|1.9589
|1.9609
|1.9517
|2660
|2007.02.08 15:59
|modify
|871
|100.00
|1.9589
|1.9583
|1.9517
|2661
|2007.02.08 16:00
|s/l
|871
|100.00
|1.9583
|1.9583
|1.9517
|6000.00
|1110317.91
|2662
|2007.02.08 16:00
|sell
|872
|100.00
|1.9582
|1.9602
|1.9510
|2663
|2007.02.08 17:14
|modify
|872
|100.00
|1.9582
|1.9577
|1.9510
|2664
|2007.02.08 17:22
|s/l
|872
|100.00
|1.9577
|1.9577
|1.9510
|4999.78
|1115317.69
|2665
|2007.02.08 17:22
|sell
|873
|100.00
|1.9581
|1.9601
|1.9509
|2666
|2007.02.08 17:29
|modify
|873
|100.00
|1.9581
|1.9569
|1.9509
|2667
|2007.02.08 17:30
|s/l
|873
|100.00
|1.9569
|1.9569
|1.9509
|11999.61
|1127317.30
|2668
|2007.02.08 17:30
|sell
|874
|100.00
|1.9573
|1.9593
|1.9501
|2669
|2007.02.08 19:00
|close
|874
|100.00
|1.9588
|1.9593
|1.9501
|-15000.52
|1112316.78
|2670
|2007.02.09 09:00
|sell
|875
|100.00
|1.9583
|1.9603
|1.9511
|2671
|2007.02.09 09:29
|modify
|875
|100.00
|1.9583
|1.9550
|1.9511
|2672
|2007.02.09 09:44
|modify
|875
|100.00
|1.9583
|1.9531
|1.9511
|2673
|2007.02.09 09:45
|t/p
|875
|100.00
|1.9511
|1.9531
|1.9511
|72000.00
|1184316.78
|2674
|2007.02.09 09:45
|sell
|876
|100.00
|1.9495
|1.9515
|1.9423
|2675
|2007.02.09 10:14
|s/l
|876
|100.00
|1.9515
|1.9515
|1.9423
|-20000.35
|1164316.43
|2676
|2007.02.09 10:14
|sell
|877
|100.00
|1.9516
|1.9536
|1.9444
|2677
|2007.02.09 10:30
|modify
|877
|100.00
|1.9516
|1.9511
|1.9444
|2678
|2007.02.09 10:30
|modify
|877
|100.00
|1.9516
|1.9503
|1.9444
|2679
|2007.02.09 10:30
|modify
|877
|100.00
|1.9516
|1.9502
|1.9444
|2680
|2007.02.09 10:30
|s/l
|877
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9444
|14000.00
|1178316.43
|2681
|2007.02.09 10:30
|sell
|878
|100.00
|1.9498
|1.9518
|1.9426
|2682
|2007.02.09 11:35
|modify
|878
|100.00
|1.9498
|1.9481
|1.9426
|2683
|2007.02.09 11:39
|s/l
|878
|100.00
|1.9481
|1.9481
|1.9426
|17000.00
|1195316.43
|2684
|2007.02.09 11:39
|sell
|879
|100.00
|1.9477
|1.9497
|1.9405
|2685
|2007.02.09 11:57
|s/l
|879
|100.00
|1.9497
|1.9497
|1.9405
|-20000.00
|1175316.43
|2686
|2007.02.09 11:57
|sell
|880
|100.00
|1.9493
|1.9513
|1.9421
|2687
|2007.02.09 11:58
|modify
|880
|100.00
|1.9493
|1.9489
|1.9421
|2688
|2007.02.09 11:58
|s/l
|880
|100.00
|1.9489
|1.9489
|1.9421
|4000.51
|1179316.94
|2689
|2007.02.09 11:58
|sell
|881
|100.00
|1.9496
|1.9516
|1.9424
|2690
|2007.02.09 11:59
|modify
|881
|100.00
|1.9496
|1.9489
|1.9424
|2691
|2007.02.09 11:59
|modify
|881
|100.00
|1.9496
|1.9478
|1.9424
|2692
|2007.02.09 12:02
|s/l
|881
|100.00
|1.9478
|1.9478
|1.9424
|17999.81
|1197316.75
|2693
|2007.02.09 15:00
|sell
|882
|100.00
|1.9475
|1.9495
|1.9403
|2694
|2007.02.09 15:15
|close
|882
|100.00
|1.9486
|1.9495
|1.9403
|-11000.00
|1186316.75
|2695
|2007.02.09 15:15
|buy
|883
|100.00
|1.9486
|1.9466
|1.9558
|2696
|2007.02.09 15:45
|close
|883
|100.00
|1.9475
|1.9466
|1.9558
|-11000.00
|1175316.75
|2697
|2007.02.09 15:45
|sell
|884
|100.00
|1.9475
|1.9495
|1.9403
|2698
|2007.02.09 16:17
|s/l
|884
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9403
|-20000.00
|1155316.75
|2699
|2007.02.09 16:17
|sell
|885
|100.00
|1.9494
|1.9514
|1.9422
|2700
|2007.02.09 16:24
|modify
|885
|100.00
|1.9494
|1.9492
|1.9422
|2701
|2007.02.09 16:29
|modify
|885
|100.00
|1.9494
|1.9485
|1.9422
|2702
|2007.02.09 16:30
|s/l
|885
|100.00
|1.9485
|1.9485
|1.9422
|8999.48
|1164316.23
|2703
|2007.02.09 16:30
|sell
|886
|100.00
|1.9482
|1.9502
|1.9410
|2704
|2007.02.09 17:15
|close
|886
|100.00
|1.9488
|1.9502
|1.9410
|-6000.13
|1158316.10
|2705
|2007.02.09 17:15
|buy
|887
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|2706
|2007.02.09 17:40
|modify
|887
|100.00
|1.9488
|1.9493
|1.9560
|2707
|2007.02.09 17:41
|s/l
|887
|100.00
|1.9493
|1.9493
|1.9560
|5000.00
|1163316.10
|2708
|2007.02.09 17:41
|buy
|888
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2709
|2007.02.09 17:41
|modify
|888
|100.00
|1.9490
|1.9494
|1.9562
|2710
|2007.02.09 17:42
|s/l
|888
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9562
|4000.00
|1167316.10
|2711
|2007.02.09 17:42
|buy
|889
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2712
|2007.02.09 17:42
|modify
|889
|100.00
|1.9490
|1.9494
|1.9562
|2713
|2007.02.09 17:42
|s/l
|889
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9562
|4000.00
|1171316.10
|2714
|2007.02.09 17:42
|buy
|890
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2715
|2007.02.09 17:45
|close
|890
|100.00
|1.9471
|1.9470
|1.9562
|-19000.00
|1152316.10
|2716
|2007.02.09 17:45
|sell
|891
|100.00
|1.9471
|1.9491
|1.9399
|2717
|2007.02.09 17:50
|s/l
|891
|100.00
|1.9491
|1.9491
|1.9399
|-20000.00
|1132316.10
|2718
|2007.02.09 17:50
|sell
|892
|100.00
|1.9490
|1.9510
|1.9418
|2719
|2007.02.09 18:00
|close
|892
|100.00
|1.9487
|1.9510
|1.9418
|3000.00
|1135316.10
|2720
|2007.02.12 09:00
|buy
|893
|100.00
|1.9558
|1.9538
|1.9630
|2721
|2007.02.12 09:21
|s/l
|893
|100.00
|1.9538
|1.9538
|1.9630
|-20000.00
|1115316.10
|2722
|2007.02.12 09:21
|buy
|894
|100.00
|1.9540
|1.9520
|1.9612
|2723
|2007.02.12 09:59
|s/l
|894
|100.00
|1.9520
|1.9520
|1.9612
|-20000.00
|1095316.10
|2724
|2007.02.12 09:59
|buy
|895
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2725
|2007.02.12 10:00
|close
|895
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|0.00
|1095316.10
|2726
|2007.02.12 10:00
|sell
|896
|100.00
|1.9520
|1.9540
|1.9448
|2727
|2007.02.12 10:00
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9519
|1.9448
|2728
|2007.02.12 10:15
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9517
|1.9448
|2729
|2007.02.12 10:15
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9513
|1.9448
|2730
|2007.02.12 10:15
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9511
|1.9448
|2731
|2007.02.12 10:18
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9510
|1.9448
|2732
|2007.02.12 10:18
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9509
|1.9448
|2733
|2007.02.12 10:44
|modify
|896
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9448
|2734
|2007.02.12 10:44
|s/l
|896
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9448
|20000.00
|1115316.10
|2735
|2007.02.12 10:44
|sell
|897
|100.00
|1.9501
|1.9521
|1.9429
|2736
|2007.02.12 11:23
|modify
|897
|100.00
|1.9501
|1.9498
|1.9429
|2737
|2007.02.12 11:41
|modify
|897
|100.00
|1.9501
|1.9477
|1.9429
|2738
|2007.02.12 11:44
|s/l
|897
|100.00
|1.9477
|1.9477
|1.9429
|24000.00
|1139316.10
|2739
|2007.02.12 11:44
|sell
|898
|100.00
|1.9475
|1.9495
|1.9403
|2740
|2007.02.12 11:45
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9473
|1.9403
|2741
|2007.02.12 12:00
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9469
|1.9403
|2742
|2007.02.12 12:01
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9467
|1.9403
|2743
|2007.02.12 12:15
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9466
|1.9403
|2744
|2007.02.12 12:16
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9464
|1.9403
|2745
|2007.02.12 12:18
|modify
|898
|100.00
|1.9475
|1.9461
|1.9403
|2746
|2007.02.12 12:40
|s/l
|898
|100.00
|1.9461
|1.9461
|1.9403
|14000.00
|1153316.10
|2747
|2007.02.12 15:00
|buy
|899
|100.00
|1.9480
|1.9460
|1.9552
|2748
|2007.02.12 15:15
|s/l
|899
|100.00
|1.9460
|1.9460
|1.9552
|-20000.00
|1133316.10
|2749
|2007.02.12 15:15
|buy
|900
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|2750
|2007.02.12 15:30
|close
|900
|100.00
|1.9451
|1.9443
|1.9535
|-11999.63
|1121316.47
|2751
|2007.02.12 15:30
|sell
|901
|100.00
|1.9451
|1.9471
|1.9379
|2752
|2007.02.12 15:30
|s/l
|901
|100.00
|1.9471
|1.9471
|1.9379
|-20000.00
|1101316.47
|2753
|2007.02.12 15:30
|sell
|902
|100.00
|1.9468
|1.9488
|1.9396
|2754
|2007.02.12 16:00
|close
|902
|100.00
|1.9462
|1.9488
|1.9396
|5999.94
|1107316.41
|2755
|2007.02.12 16:00
|buy
|903
|100.00
|1.9462
|1.9442
|1.9534
|2756
|2007.02.12 16:15
|close
|903
|100.00
|1.9458
|1.9442
|1.9534
|-4000.00
|1103316.41
|2757
|2007.02.12 16:15
|sell
|904
|100.00
|1.9458
|1.9478
|1.9386
|2758
|2007.02.12 16:30
|close
|904
|100.00
|1.9469
|1.9478
|1.9386
|-11000.00
|1092316.41
|2759
|2007.02.12 16:30
|buy
|905
|100.00
|1.9469
|1.9449
|1.9541
|2760
|2007.02.12 17:05
|modify
|905
|100.00
|1.9469
|1.9472
|1.9541
|2761
|2007.02.12 17:06
|modify
|905
|100.00
|1.9469
|1.9478
|1.9541
|2762
|2007.02.12 17:07
|s/l
|905
|100.00
|1.9478
|1.9478
|1.9541
|9000.00
|1101316.41
|2763
|2007.02.12 17:07
|buy
|906
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|2764
|2007.02.12 19:45
|close
|906
|100.00
|1.9464
|1.9462
|1.9554
|-18000.00
|1083316.41
|2765
|2007.02.13 09:00
|buy
|907
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|2766
|2007.02.13 09:00
|modify
|907
|100.00
|1.9493
|1.9501
|1.9565
|2767
|2007.02.13 09:01
|s/l
|907
|100.00
|1.9501
|1.9501
|1.9565
|8000.00
|1091316.41
|2768
|2007.02.13 09:01
|buy
|908
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2769
|2007.02.13 09:01
|modify
|908
|100.00
|1.9498
|1.9502
|1.9570
|2770
|2007.02.13 09:02
|s/l
|908
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9570
|4000.00
|1095316.41
|2771
|2007.02.13 09:02
|buy
|909
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2772
|2007.02.13 09:02
|modify
|909
|100.00
|1.9498
|1.9505
|1.9570
|2773
|2007.02.13 09:03
|s/l
|909
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9570
|7000.00
|1102316.41
|2774
|2007.02.13 09:03
|buy
|910
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2775
|2007.02.13 09:03
|modify
|910
|100.00
|1.9498
|1.9506
|1.9570
|2776
|2007.02.13 09:04
|s/l
|910
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9570
|8000.00
|1110316.41
|2777
|2007.02.13 09:04
|buy
|911
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2778
|2007.02.13 09:04
|modify
|911
|100.00
|1.9498
|1.9504
|1.9570
|2779
|2007.02.13 09:05
|s/l
|911
|100.00
|1.9504
|1.9504
|1.9570
|6000.00
|1116316.41
|2780
|2007.02.13 09:05
|buy
|912
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2781
|2007.02.13 09:05
|modify
|912
|100.00
|1.9498
|1.9500
|1.9570
|2782
|2007.02.13 09:06
|s/l
|912
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9570
|2000.00
|1118316.41
|2783
|2007.02.13 09:06
|buy
|913
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2784
|2007.02.13 09:06
|modify
|913
|100.00
|1.9498
|1.9499
|1.9570
|2785
|2007.02.13 09:07
|s/l
|913
|100.00
|1.9499
|1.9499
|1.9570
|1000.00
|1119316.41
|2786
|2007.02.13 09:07
|buy
|914
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2787
|2007.02.13 09:07
|modify
|914
|100.00
|1.9498
|1.9499
|1.9570
|2788
|2007.02.13 09:08
|s/l
|914
|100.00
|1.9499
|1.9499
|1.9570
|1000.00
|1120316.41
|2789
|2007.02.13 09:08
|buy
|915
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2790
|2007.02.13 09:08
|modify
|915
|100.00
|1.9498
|1.9501
|1.9570
|2791
|2007.02.13 09:09
|s/l
|915
|100.00
|1.9501
|1.9501
|1.9570
|3000.00
|1123316.41
|2792
|2007.02.13 09:09
|buy
|916
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2793
|2007.02.13 09:09
|modify
|916
|100.00
|1.9498
|1.9506
|1.9570
|2794
|2007.02.13 09:13
|s/l
|916
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9570
|8000.00
|1131316.41
|2795
|2007.02.13 09:13
|buy
|917
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2796
|2007.02.13 09:13
|modify
|917
|100.00
|1.9498
|1.9503
|1.9570
|2797
|2007.02.13 09:14
|s/l
|917
|100.00
|1.9503
|1.9503
|1.9570
|5000.00
|1136316.41
|2798
|2007.02.13 09:14
|buy
|918
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|2799
|2007.02.13 09:15
|close
|918
|100.00
|1.9492
|1.9478
|1.9570
|-6000.00
|1130316.41
|2800
|2007.02.13 09:15
|sell
|919
|100.00
|1.9492
|1.9512
|1.9420
|2801
|2007.02.13 09:30
|close
|919
|100.00
|1.9497
|1.9512
|1.9420
|-5000.00
|1125316.41
|2802
|2007.02.13 09:30
|buy
|920
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2803
|2007.02.13 09:45
|close
|920
|100.00
|1.9489
|1.9477
|1.9569
|-8000.00
|1117316.41
|2804
|2007.02.13 09:45
|sell
|921
|100.00
|1.9489
|1.9509
|1.9417
|2805
|2007.02.13 09:54
|s/l
|921
|100.00
|1.9509
|1.9509
|1.9417
|-20000.00
|1097316.41
|2806
|2007.02.13 09:54
|sell
|922
|100.00
|1.9505
|1.9525
|1.9433
|2807
|2007.02.13 10:00
|close
|922
|100.00
|1.9518
|1.9525
|1.9433
|-12999.89
|1084316.52
|2808
|2007.02.13 10:00
|buy
|923
|100.00
|1.9518
|1.9498
|1.9590
|2809
|2007.02.13 10:29
|s/l
|923
|100.00
|1.9498
|1.9498
|1.9590
|-20000.00
|1064316.52
|2810
|2007.02.13 10:29
|buy
|924
|100.00
|1.9502
|1.9482
|1.9574
|2811
|2007.02.13 11:30
|s/l
|924
|100.00
|1.9482
|1.9482
|1.9574
|-20000.00
|1044316.52
|2812
|2007.02.13 11:30
|buy
|925
|100.00
|1.9420
|1.9400
|1.9492
|2813
|2007.02.13 11:45
|close
|925
|100.00
|1.9412
|1.9400
|1.9492
|-7999.65
|1036316.87
|2814
|2007.02.13 11:45
|sell
|926
|100.00
|1.9412
|1.9432
|1.9340
|2815
|2007.02.13 13:32
|s/l
|926
|100.00
|1.9432
|1.9432
|1.9340
|-20000.00
|1016316.87
|2816
|2007.02.13 15:00
|buy
|927
|100.00
|1.9425
|1.9405
|1.9497
|2817
|2007.02.13 15:00
|modify
|927
|100.00
|1.9425
|1.9433
|1.9497
|2818
|2007.02.13 15:09
|modify
|927
|100.00
|1.9425
|1.9437
|1.9497
|2819
|2007.02.13 15:11
|modify
|927
|100.00
|1.9425
|1.9444
|1.9497
|2820
|2007.02.13 15:12
|s/l
|927
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9497
|19000.00
|1035316.87
|2821
|2007.02.13 15:12
|buy
|928
|100.00
|1.9447
|1.9427
|1.9519
|2822
|2007.02.13 17:00
|s/l
|928
|100.00
|1.9427
|1.9427
|1.9519
|-20000.00
|1015316.87
|2823
|2007.02.13 17:00
|buy
|929
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|2824
|2007.02.13 17:09
|modify
|929
|100.00
|1.9429
|1.9429
|1.9501
|2825
|2007.02.13 17:09
|modify
|929
|100.00
|1.9429
|1.9431
|1.9501
|2826
|2007.02.13 17:14
|s/l
|929
|100.00
|1.9431
|1.9431
|1.9501
|2000.00
|1017316.87
|2827
|2007.02.13 17:14
|buy
|930
|100.00
|1.9430
|1.9410
|1.9502
|2828
|2007.02.13 17:15
|close
|930
|100.00
|1.9427
|1.9410
|1.9502
|-3000.00
|1014316.87
|2829
|2007.02.13 17:15
|sell
|931
|100.00
|1.9427
|1.9447
|1.9355
|2830
|2007.02.13 18:09
|s/l
|931
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9355
|-20000.00
|994316.87
|2831
|2007.02.14 09:00
|buy
|932
|99.40
|1.9480
|1.9460
|1.9552
|2832
|2007.02.14 09:00
|modify
|932
|99.40
|1.9480
|1.9500
|1.9552
|2833
|2007.02.14 09:01
|s/l
|932
|99.40
|1.9500
|1.9500
|1.9552
|19880.00
|1014196.87
|2834
|2007.02.14 09:01
|buy
|933
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2835
|2007.02.14 09:01
|modify
|933
|100.00
|1.9497
|1.9500
|1.9569
|2836
|2007.02.14 09:02
|s/l
|933
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9569
|3000.00
|1017196.87
|2837
|2007.02.14 09:02
|buy
|934
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2838
|2007.02.14 09:02
|modify
|934
|100.00
|1.9497
|1.9498
|1.9569
|2839
|2007.02.14 09:03
|s/l
|934
|100.00
|1.9498
|1.9498
|1.9569
|1000.00
|1018196.87
|2840
|2007.02.14 09:03
|buy
|935
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2841
|2007.02.14 09:03
|modify
|935
|100.00
|1.9497
|1.9499
|1.9569
|2842
|2007.02.14 09:04
|s/l
|935
|100.00
|1.9499
|1.9499
|1.9569
|2000.00
|1020196.87
|2843
|2007.02.14 09:04
|buy
|936
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2844
|2007.02.14 09:04
|modify
|936
|100.00
|1.9497
|1.9497
|1.9569
|2845
|2007.02.14 09:05
|s/l
|936
|100.00
|1.9497
|1.9497
|1.9569
|0.00
|1020196.87
|2846
|2007.02.14 09:05
|buy
|937
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2847
|2007.02.14 09:05
|modify
|937
|100.00
|1.9497
|1.9499
|1.9569
|2848
|2007.02.14 09:06
|s/l
|937
|100.00
|1.9499
|1.9499
|1.9569
|2000.00
|1022196.87
|2849
|2007.02.14 09:06
|buy
|938
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2850
|2007.02.14 09:06
|modify
|938
|100.00
|1.9497
|1.9505
|1.9569
|2851
|2007.02.14 09:07
|s/l
|938
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9569
|8000.00
|1030196.87
|2852
|2007.02.14 09:07
|buy
|939
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2853
|2007.02.14 09:07
|modify
|939
|100.00
|1.9497
|1.9506
|1.9569
|2854
|2007.02.14 09:09
|s/l
|939
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9569
|9000.00
|1039196.87
|2855
|2007.02.14 09:09
|buy
|940
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2856
|2007.02.14 09:09
|modify
|940
|100.00
|1.9497
|1.9507
|1.9569
|2857
|2007.02.14 09:10
|s/l
|940
|100.00
|1.9507
|1.9507
|1.9569
|10000.00
|1049196.87
|2858
|2007.02.14 09:10
|buy
|941
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2859
|2007.02.14 09:10
|modify
|941
|100.00
|1.9497
|1.9505
|1.9569
|2860
|2007.02.14 09:11
|s/l
|941
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9569
|8000.00
|1057196.87
|2861
|2007.02.14 09:11
|buy
|942
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2862
|2007.02.14 09:11
|modify
|942
|100.00
|1.9497
|1.9520
|1.9569
|2863
|2007.02.14 09:11
|s/l
|942
|100.00
|1.9520
|1.9520
|1.9569
|23000.00
|1080196.87
|2864
|2007.02.14 09:11
|buy
|943
|100.00
|1.9497
|1.9477
|1.9569
|2865
|2007.02.14 09:15
|modify
|943
|100.00
|1.9497
|1.9514
|1.9569
|2866
|2007.02.14 09:16
|s/l
|943
|100.00
|1.9514
|1.9514
|1.9569
|17000.00
|1097196.87
|2867
|2007.02.14 09:16
|buy
|944
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2868
|2007.02.14 09:16
|modify
|944
|100.00
|1.9490
|1.9517
|1.9562
|2869
|2007.02.14 09:17
|s/l
|944
|100.00
|1.9517
|1.9517
|1.9562
|27000.00
|1124196.87
|2870
|2007.02.14 09:17
|buy
|945
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2871
|2007.02.14 09:17
|modify
|945
|100.00
|1.9490
|1.9514
|1.9562
|2872
|2007.02.14 09:18
|s/l
|945
|100.00
|1.9514
|1.9514
|1.9562
|24000.00
|1148196.87
|2873
|2007.02.14 09:18
|buy
|946
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2874
|2007.02.14 09:18
|modify
|946
|100.00
|1.9490
|1.9516
|1.9562
|2875
|2007.02.14 09:19
|s/l
|946
|100.00
|1.9516
|1.9516
|1.9562
|26000.00
|1174196.87
|2876
|2007.02.14 09:19
|buy
|947
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2877
|2007.02.14 09:19
|modify
|947
|100.00
|1.9490
|1.9514
|1.9562
|2878
|2007.02.14 09:21
|s/l
|947
|100.00
|1.9514
|1.9514
|1.9562
|24000.00
|1198196.87
|2879
|2007.02.14 09:21
|buy
|948
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2880
|2007.02.14 09:21
|modify
|948
|100.00
|1.9490
|1.9503
|1.9562
|2881
|2007.02.14 09:22
|s/l
|948
|100.00
|1.9503
|1.9503
|1.9562
|13000.00
|1211196.87
|2882
|2007.02.14 09:22
|buy
|949
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2883
|2007.02.14 09:22
|modify
|949
|100.00
|1.9490
|1.9503
|1.9562
|2884
|2007.02.14 09:22
|s/l
|949
|100.00
|1.9503
|1.9503
|1.9562
|13000.00
|1224196.87
|2885
|2007.02.14 09:22
|buy
|950
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|2886
|2007.02.14 09:36
|modify
|950
|100.00
|1.9490
|1.9497
|1.9562
|2887
|2007.02.14 09:36
|modify
|950
|100.00
|1.9490
|1.9503
|1.9562
|2888
|2007.02.14 09:42
|modify
|950
|100.00
|1.9490
|1.9504
|1.9562
|2889
|2007.02.14 09:49
|modify
|950
|100.00
|1.9490
|1.9509
|1.9562
|2890
|2007.02.14 10:00
|s/l
|950
|100.00
|1.9509
|1.9509
|1.9562
|19000.00
|1243196.87
|2891
|2007.02.14 10:00
|buy
|951
|100.00
|1.9513
|1.9493
|1.9585
|2892
|2007.02.14 10:00
|modify
|951
|100.00
|1.9513
|1.9514
|1.9585
|2893
|2007.02.14 10:14
|modify
|951
|100.00
|1.9513
|1.9519
|1.9585
|2894
|2007.02.14 10:15
|s/l
|951
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9585
|6000.00
|1249196.87
|2895
|2007.02.14 10:15
|buy
|952
|100.00
|1.9519
|1.9499
|1.9591
|2896
|2007.02.14 11:45
|modify
|952
|100.00
|1.9519
|1.9536
|1.9591
|2897
|2007.02.14 11:46
|s/l
|952
|100.00
|1.9536
|1.9536
|1.9591
|16999.42
|1266196.29
|2898
|2007.02.14 11:46
|buy
|953
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2899
|2007.02.14 11:46
|modify
|953
|100.00
|1.9520
|1.9534
|1.9592
|2900
|2007.02.14 11:47
|s/l
|953
|100.00
|1.9534
|1.9534
|1.9592
|14000.00
|1280196.29
|2901
|2007.02.14 11:47
|buy
|954
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2902
|2007.02.14 11:47
|modify
|954
|100.00
|1.9520
|1.9535
|1.9592
|2903
|2007.02.14 11:48
|s/l
|954
|100.00
|1.9535
|1.9535
|1.9592
|15000.00
|1295196.29
|2904
|2007.02.14 11:48
|buy
|955
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2905
|2007.02.14 11:48
|modify
|955
|100.00
|1.9520
|1.9531
|1.9592
|2906
|2007.02.14 11:49
|s/l
|955
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9592
|11000.00
|1306196.29
|2907
|2007.02.14 11:49
|buy
|956
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2908
|2007.02.14 11:49
|modify
|956
|100.00
|1.9520
|1.9537
|1.9592
|2909
|2007.02.14 11:50
|s/l
|956
|100.00
|1.9537
|1.9537
|1.9592
|17000.00
|1323196.29
|2910
|2007.02.14 11:50
|buy
|957
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2911
|2007.02.14 11:50
|modify
|957
|100.00
|1.9520
|1.9533
|1.9592
|2912
|2007.02.14 11:50
|s/l
|957
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9592
|13000.00
|1336196.29
|2913
|2007.02.14 11:50
|buy
|958
|100.00
|1.9520
|1.9500
|1.9592
|2914
|2007.02.14 12:00
|modify
|958
|100.00
|1.9520
|1.9537
|1.9592
|2915
|2007.02.14 12:01
|s/l
|958
|100.00
|1.9537
|1.9537
|1.9592
|17000.00
|1353196.29
|2916
|2007.02.14 15:00
|buy
|959
|100.00
|1.9548
|1.9528
|1.9620
|2917
|2007.02.14 15:02
|modify
|959
|100.00
|1.9548
|1.9560
|1.9620
|2918
|2007.02.14 15:03
|s/l
|959
|100.00
|1.9560
|1.9560
|1.9620
|12000.00
|1365196.29
|2919
|2007.02.14 15:03
|buy
|960
|100.00
|1.9550
|1.9530
|1.9622
|2920
|2007.02.14 15:03
|modify
|960
|100.00
|1.9550
|1.9556
|1.9622
|2921
|2007.02.14 15:04
|s/l
|960
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9622
|6000.00
|1371196.29
|2922
|2007.02.14 15:04
|buy
|961
|100.00
|1.9550
|1.9530
|1.9622
|2923
|2007.02.14 15:04
|modify
|961
|100.00
|1.9550
|1.9554
|1.9622
|2924
|2007.02.14 15:05
|s/l
|961
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9622
|4000.00
|1375196.29
|2925
|2007.02.14 15:05
|buy
|962
|100.00
|1.9550
|1.9530
|1.9622
|2926
|2007.02.14 15:05
|modify
|962
|100.00
|1.9550
|1.9552
|1.9622
|2927
|2007.02.14 15:05
|s/l
|962
|100.00
|1.9552
|1.9552
|1.9622
|2000.00
|1377196.29
|2928
|2007.02.14 15:05
|buy
|963
|100.00
|1.9550
|1.9530
|1.9622
|2929
|2007.02.14 15:16
|modify
|963
|100.00
|1.9550
|1.9551
|1.9622
|2930
|2007.02.14 15:17
|modify
|963
|100.00
|1.9550
|1.9554
|1.9622
|2931
|2007.02.14 15:27
|s/l
|963
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9622
|4000.00
|1381196.29
|2932
|2007.02.14 15:27
|buy
|964
|100.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|2933
|2007.02.14 15:29
|modify
|964
|100.00
|1.9556
|1.9557
|1.9628
|2934
|2007.02.14 15:29
|s/l
|964
|100.00
|1.9557
|1.9557
|1.9628
|1000.00
|1382196.29
|2935
|2007.02.14 15:29
|buy
|965
|100.00
|1.9556
|1.9536
|1.9628
|2936
|2007.02.14 15:30
|modify
|965
|100.00
|1.9556
|1.9560
|1.9628
|2937
|2007.02.14 15:44
|s/l
|965
|100.00
|1.9560
|1.9560
|1.9628
|4000.00
|1386196.29
|2938
|2007.02.14 15:44
|buy
|966
|100.00
|1.9562
|1.9542
|1.9634
|2939
|2007.02.14 15:59
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9562
|1.9634
|2940
|2007.02.14 15:59
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9565
|1.9634
|2941
|2007.02.14 15:59
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9567
|1.9634
|2942
|2007.02.14 15:59
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9568
|1.9634
|2943
|2007.02.14 16:00
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9570
|1.9634
|2944
|2007.02.14 16:01
|modify
|966
|100.00
|1.9562
|1.9576
|1.9634
|2945
|2007.02.14 16:02
|s/l
|966
|100.00
|1.9576
|1.9576
|1.9634
|14000.00
|1400196.29
|2946
|2007.02.14 16:02
|buy
|967
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2947
|2007.02.14 16:02
|modify
|967
|100.00
|1.9576
|1.9585
|1.9648
|2948
|2007.02.14 16:03
|s/l
|967
|100.00
|1.9585
|1.9585
|1.9648
|9000.00
|1409196.29
|2949
|2007.02.14 16:03
|buy
|968
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2950
|2007.02.14 16:03
|modify
|968
|100.00
|1.9576
|1.9597
|1.9648
|2951
|2007.02.14 16:04
|s/l
|968
|100.00
|1.9597
|1.9597
|1.9648
|21000.00
|1430196.29
|2952
|2007.02.14 16:04
|buy
|969
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2953
|2007.02.14 16:04
|modify
|969
|100.00
|1.9576
|1.9600
|1.9648
|2954
|2007.02.14 16:04
|s/l
|969
|100.00
|1.9600
|1.9600
|1.9648
|24000.00
|1454196.29
|2955
|2007.02.14 16:04
|buy
|970
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2956
|2007.02.14 16:15
|modify
|970
|100.00
|1.9576
|1.9615
|1.9648
|2957
|2007.02.14 16:16
|s/l
|970
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9648
|39000.00
|1493196.29
|2958
|2007.02.14 16:16
|buy
|971
|100.00
|1.9572
|1.9552
|1.9644
|2959
|2007.02.14 16:16
|modify
|971
|100.00
|1.9572
|1.9615
|1.9644
|2960
|2007.02.14 16:17
|s/l
|971
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9644
|43000.00
|1536196.29
|2961
|2007.02.14 16:17
|buy
|972
|100.00
|1.9572
|1.9552
|1.9644
|2962
|2007.02.14 16:17
|modify
|972
|100.00
|1.9572
|1.9613
|1.9644
|2963
|2007.02.14 16:18
|s/l
|972
|100.00
|1.9613
|1.9613
|1.9644
|41000.00
|1577196.29
|2964
|2007.02.14 16:18
|buy
|973
|100.00
|1.9572
|1.9552
|1.9644
|2965
|2007.02.14 16:18
|modify
|973
|100.00
|1.9572
|1.9619
|1.9644
|2966
|2007.02.14 16:18
|s/l
|973
|100.00
|1.9619
|1.9619
|1.9644
|47000.00
|1624196.29
|2967
|2007.02.14 16:18
|buy
|974
|100.00
|1.9572
|1.9552
|1.9644
|2968
|2007.02.14 16:30
|modify
|974
|100.00
|1.9572
|1.9615
|1.9644
|2969
|2007.02.14 16:32
|s/l
|974
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9644
|43000.00
|1667196.29
|2970
|2007.02.14 16:32
|buy
|975
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2971
|2007.02.14 16:32
|modify
|975
|100.00
|1.9576
|1.9611
|1.9648
|2972
|2007.02.14 16:37
|s/l
|975
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9648
|35000.00
|1702196.29
|2973
|2007.02.14 16:37
|buy
|976
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2974
|2007.02.14 16:37
|modify
|976
|100.00
|1.9576
|1.9616
|1.9648
|2975
|2007.02.14 16:38
|s/l
|976
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9648
|40000.00
|1742196.29
|2976
|2007.02.14 16:38
|buy
|977
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2977
|2007.02.14 16:38
|modify
|977
|100.00
|1.9576
|1.9616
|1.9648
|2978
|2007.02.14 16:39
|s/l
|977
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9648
|40000.00
|1782196.29
|2979
|2007.02.14 16:39
|buy
|978
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2980
|2007.02.14 16:39
|modify
|978
|100.00
|1.9576
|1.9611
|1.9648
|2981
|2007.02.14 16:39
|s/l
|978
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9648
|35000.00
|1817196.29
|2982
|2007.02.14 16:39
|buy
|979
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|2983
|2007.02.14 16:53
|modify
|979
|100.00
|1.9576
|1.9606
|1.9648
|2984
|2007.02.14 16:54
|s/l
|979
|100.00
|1.9606
|1.9606
|1.9648
|30000.00
|1847196.29
|2985
|2007.02.14 16:54
|buy
|980
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|2986
|2007.02.14 16:54
|modify
|980
|100.00
|1.9582
|1.9607
|1.9654
|2987
|2007.02.14 16:55
|s/l
|980
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9654
|25000.00
|1872196.29
|2988
|2007.02.14 16:55
|buy
|981
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|2989
|2007.02.14 16:55
|modify
|981
|100.00
|1.9582
|1.9603
|1.9654
|2990
|2007.02.14 16:57
|s/l
|981
|100.00
|1.9603
|1.9603
|1.9654
|21000.00
|1893196.29
|2991
|2007.02.14 16:57
|buy
|982
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|2992
|2007.02.14 16:57
|modify
|982
|100.00
|1.9582
|1.9601
|1.9654
|2993
|2007.02.14 16:58
|s/l
|982
|100.00
|1.9601
|1.9601
|1.9654
|19000.00
|1912196.29
|2994
|2007.02.14 16:58
|buy
|983
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|2995
|2007.02.14 16:58
|modify
|983
|100.00
|1.9582
|1.9602
|1.9654
|2996
|2007.02.14 16:59
|s/l
|983
|100.00
|1.9602
|1.9602
|1.9654
|20000.00
|1932196.29
|2997
|2007.02.14 16:59
|buy
|984
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|2998
|2007.02.14 16:59
|modify
|984
|100.00
|1.9582
|1.9595
|1.9654
|2999
|2007.02.14 16:59
|s/l
|984
|100.00
|1.9595
|1.9595
|1.9654
|13000.00
|1945196.29
|3000
|2007.02.14 16:59
|buy
|985
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|3001
|2007.02.14 17:00
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9599
|1.9654
|3002
|2007.02.14 17:00
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9601
|1.9654
|3003
|2007.02.14 17:00
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9603
|1.9654
|3004
|2007.02.14 17:00
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9604
|1.9654
|3005
|2007.02.14 17:01
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9605
|1.9654
|3006
|2007.02.14 17:09
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9607
|1.9654
|3007
|2007.02.14 17:14
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9617
|1.9654
|3008
|2007.02.14 17:29
|modify
|985
|100.00
|1.9582
|1.9619
|1.9654
|3009
|2007.02.14 17:56
|s/l
|985
|100.00
|1.9619
|1.9619
|1.9654
|37000.00
|1982196.29
|3010
|2007.02.14 17:56
|buy
|986
|100.00
|1.9621
|1.9601
|1.9693
|3011
|2007.02.14 20:15
|close
|986
|100.00
|1.9614
|1.9601
|1.9693
|-6999.63
|1975196.66
|3012
|2007.02.15 09:00
|buy
|987
|100.00
|1.9666
|1.9646
|1.9738
|3013
|2007.02.15 09:14
|s/l
|987
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9738
|-20000.00
|1955196.66
|3014
|2007.02.15 09:14
|buy
|988
|100.00
|1.9650
|1.9630
|1.9722
|3015
|2007.02.15 09:45
|modify
|988
|100.00
|1.9650
|1.9653
|1.9722
|3016
|2007.02.15 09:46
|s/l
|988
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9722
|3000.00
|1958196.66
|3017
|2007.02.15 09:46
|buy
|989
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|3018
|2007.02.15 09:47
|modify
|989
|100.00
|1.9653
|1.9655
|1.9725
|3019
|2007.02.15 09:48
|s/l
|989
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9725
|2000.00
|1960196.66
|3020
|2007.02.15 09:48
|buy
|990
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|3021
|2007.02.15 09:48
|modify
|990
|100.00
|1.9653
|1.9661
|1.9725
|3022
|2007.02.15 09:49
|s/l
|990
|100.00
|1.9661
|1.9661
|1.9725
|8000.00
|1968196.66
|3023
|2007.02.15 09:49
|buy
|991
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|3024
|2007.02.15 09:49
|modify
|991
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9725
|3025
|2007.02.15 09:49
|s/l
|991
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9725
|0.00
|1968196.66
|3026
|2007.02.15 09:49
|buy
|992
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|3027
|2007.02.15 10:14
|s/l
|992
|100.00
|1.9633
|1.9633
|1.9725
|-20000.00
|1948196.66
|3028
|2007.02.15 10:14
|buy
|993
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|3029
|2007.02.15 10:15
|close
|993
|100.00
|1.9630
|1.9615
|1.9707
|-5000.00
|1943196.66
|3030
|2007.02.15 10:15
|sell
|994
|100.00
|1.9630
|1.9650
|1.9558
|3031
|2007.02.15 10:15
|s/l
|994
|100.00
|1.9650
|1.9650
|1.9558
|-20000.00
|1923196.66
|3032
|2007.02.15 10:15
|sell
|995
|100.00
|1.9658
|1.9678
|1.9586
|3033
|2007.02.15 10:30
|close
|995
|100.00
|1.9658
|1.9678
|1.9586
|0.47
|1923197.13
|3034
|2007.02.15 10:30
|buy
|996
|100.00
|1.9658
|1.9638
|1.9730
|3035
|2007.02.15 11:30
|s/l
|996
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9730
|-20000.00
|1903197.13
|3036
|2007.02.15 11:30
|buy
|997
|100.00
|1.9570
|1.9550
|1.9642
|3037
|2007.02.15 11:45
|close
|997
|100.00
|1.9574
|1.9550
|1.9642
|4000.00
|1907197.13
|3038
|2007.02.15 11:45
|sell
|998
|100.00
|1.9574
|1.9594
|1.9502
|3039
|2007.02.15 13:19
|modify
|998
|100.00
|1.9574
|1.9574
|1.9502
|3040
|2007.02.15 13:41
|s/l
|998
|100.00
|1.9574
|1.9574
|1.9502
|0.00
|1907197.13
|3041
|2007.02.15 15:00
|buy
|999
|100.00
|1.9574
|1.9554
|1.9646
|3042
|2007.02.15 15:15
|modify
|999
|100.00
|1.9574
|1.9597
|1.9646
|3043
|2007.02.15 15:16
|s/l
|999
|100.00
|1.9597
|1.9597
|1.9646
|23000.00
|1930197.13
|3044
|2007.02.15 15:16
|buy
|1000
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3045
|2007.02.15 15:16
|modify
|1000
|100.00
|1.9578
|1.9603
|1.9650
|3046
|2007.02.15 15:17
|s/l
|1000
|100.00
|1.9603
|1.9603
|1.9650
|25000.00
|1955197.13
|3047
|2007.02.15 15:17
|buy
|1001
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3048
|2007.02.15 15:17
|modify
|1001
|100.00
|1.9578
|1.9602
|1.9650
|3049
|2007.02.15 15:18
|s/l
|1001
|100.00
|1.9602
|1.9602
|1.9650
|24000.00
|1979197.13
|3050
|2007.02.15 15:18
|buy
|1002
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3051
|2007.02.15 15:18
|modify
|1002
|100.00
|1.9578
|1.9602
|1.9650
|3052
|2007.02.15 15:19
|s/l
|1002
|100.00
|1.9602
|1.9602
|1.9650
|24000.00
|2003197.13
|3053
|2007.02.15 15:19
|buy
|1003
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3054
|2007.02.15 15:19
|modify
|1003
|100.00
|1.9578
|1.9597
|1.9650
|3055
|2007.02.15 15:20
|s/l
|1003
|100.00
|1.9597
|1.9597
|1.9650
|19000.00
|2022197.13
|3056
|2007.02.15 15:20
|buy
|1004
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3057
|2007.02.15 15:20
|modify
|1004
|100.00
|1.9578
|1.9596
|1.9650
|3058
|2007.02.15 15:20
|s/l
|1004
|100.00
|1.9596
|1.9596
|1.9650
|18000.00
|2040197.13
|3059
|2007.02.15 15:20
|buy
|1005
|100.00
|1.9578
|1.9558
|1.9650
|3060
|2007.02.15 15:31
|modify
|1005
|100.00
|1.9578
|1.9580
|1.9650
|3061
|2007.02.15 15:32
|s/l
|1005
|100.00
|1.9580
|1.9580
|1.9650
|2000.00
|2042197.13
|3062
|2007.02.15 15:32
|buy
|1006
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|3063
|2007.02.15 15:32
|modify
|1006
|100.00
|1.9582
|1.9584
|1.9654
|3064
|2007.02.15 15:33
|s/l
|1006
|100.00
|1.9584
|1.9584
|1.9654
|2000.00
|2044197.13
|3065
|2007.02.15 15:33
|buy
|1007
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|3066
|2007.02.15 15:59
|s/l
|1007
|100.00
|1.9562
|1.9562
|1.9654
|-20000.00
|2024197.13
|3067
|2007.02.15 15:59
|buy
|1008
|100.00
|1.9566
|1.9546
|1.9638
|3068
|2007.02.15 16:00
|close
|1008
|100.00
|1.9563
|1.9546
|1.9638
|-3000.00
|2021197.13
|3069
|2007.02.15 16:00
|sell
|1009
|100.00
|1.9563
|1.9583
|1.9491
|3070
|2007.02.15 16:14
|s/l
|1009
|100.00
|1.9583
|1.9583
|1.9491
|-20000.00
|2001197.13
|3071
|2007.02.15 16:14
|sell
|1010
|100.00
|1.9602
|1.9622
|1.9530
|3072
|2007.02.15 16:15
|close
|1010
|100.00
|1.9607
|1.9622
|1.9530
|-5000.00
|1996197.13
|3073
|2007.02.15 16:15
|buy
|1011
|100.00
|1.9607
|1.9587
|1.9679
|3074
|2007.02.15 16:42
|s/l
|1011
|100.00
|1.9587
|1.9587
|1.9679
|-20000.00
|1976197.13
|3075
|2007.02.15 16:42
|buy
|1012
|100.00
|1.9577
|1.9557
|1.9649
|3076
|2007.02.15 17:15
|close
|1012
|100.00
|1.9564
|1.9557
|1.9649
|-13000.00
|1963197.13
|3077
|2007.02.15 17:15
|sell
|1013
|100.00
|1.9564
|1.9584
|1.9492
|3078
|2007.02.15 17:29
|modify
|1013
|100.00
|1.9564
|1.9562
|1.9492
|3079
|2007.02.15 17:44
|s/l
|1013
|100.00
|1.9562
|1.9562
|1.9492
|2000.00
|1965197.13
|3080
|2007.02.15 17:44
|sell
|1014
|100.00
|1.9568
|1.9588
|1.9496
|3081
|2007.02.15 17:45
|modify
|1014
|100.00
|1.9568
|1.9548
|1.9496
|3082
|2007.02.15 17:52
|modify
|1014
|100.00
|1.9568
|1.9546
|1.9496
|3083
|2007.02.15 18:00
|s/l
|1014
|100.00
|1.9546
|1.9546
|1.9496
|22000.00
|1987197.13
|3084
|2007.02.16 09:00
|sell
|1015
|100.00
|1.9520
|1.9540
|1.9448
|3085
|2007.02.16 09:30
|close
|1015
|100.00
|1.9532
|1.9540
|1.9448
|-12000.00
|1975197.13
|3086
|2007.02.16 09:30
|buy
|1016
|100.00
|1.9532
|1.9512
|1.9604
|3087
|2007.02.16 09:45
|close
|1016
|100.00
|1.9524
|1.9512
|1.9604
|-8000.00
|1967197.13
|3088
|2007.02.16 09:45
|sell
|1017
|100.00
|1.9524
|1.9544
|1.9452
|3089
|2007.02.16 09:59
|modify
|1017
|100.00
|1.9524
|1.9520
|1.9452
|3090
|2007.02.16 10:00
|modify
|1017
|100.00
|1.9524
|1.9500
|1.9452
|3091
|2007.02.16 10:23
|s/l
|1017
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9452
|24000.00
|1991197.13
|3092
|2007.02.16 10:23
|sell
|1018
|100.00
|1.9497
|1.9517
|1.9425
|3093
|2007.02.16 12:27
|modify
|1018
|100.00
|1.9497
|1.9496
|1.9425
|3094
|2007.02.16 12:30
|modify
|1018
|100.00
|1.9497
|1.9492
|1.9425
|3095
|2007.02.16 13:02
|s/l
|1018
|100.00
|1.9492
|1.9492
|1.9425
|4999.98
|1996197.11
|3096
|2007.02.16 15:00
|sell
|1019
|100.00
|1.9488
|1.9508
|1.9416
|3097
|2007.02.16 15:15
|close
|1019
|100.00
|1.9493
|1.9508
|1.9416
|-5000.00
|1991197.11
|3098
|2007.02.16 15:15
|buy
|1020
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|3099
|2007.02.16 15:30
|close
|1020
|100.00
|1.9485
|1.9473
|1.9565
|-8000.00
|1983197.11
|3100
|2007.02.16 15:30
|sell
|1021
|100.00
|1.9485
|1.9505
|1.9413
|3101
|2007.02.16 15:45
|close
|1021
|100.00
|1.9493
|1.9505
|1.9413
|-8000.00
|1975197.11
|3102
|2007.02.16 15:45
|buy
|1022
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|3103
|2007.02.16 16:00
|close
|1022
|100.00
|1.9482
|1.9473
|1.9565
|-11000.00
|1964197.11
|3104
|2007.02.16 16:00
|sell
|1023
|100.00
|1.9482
|1.9502
|1.9410
|3105
|2007.02.16 17:00
|close
|1023
|100.00
|1.9490
|1.9502
|1.9410
|-8000.00
|1956197.11
|3106
|2007.02.16 17:00
|buy
|1024
|100.00
|1.9490
|1.9470
|1.9562
|3107
|2007.02.16 17:27
|modify
|1024
|100.00
|1.9490
|1.9491
|1.9562
|3108
|2007.02.16 17:29
|s/l
|1024
|100.00
|1.9491
|1.9491
|1.9562
|1000.00
|1957197.11
|3109
|2007.02.16 17:29
|buy
|1025
|100.00
|1.9495
|1.9475
|1.9567
|3110
|2007.02.16 17:35
|modify
|1025
|100.00
|1.9495
|1.9500
|1.9567
|3111
|2007.02.16 17:40
|s/l
|1025
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9567
|5000.00
|1962197.11
|3112
|2007.02.16 17:40
|buy
|1026
|100.00
|1.9498
|1.9478
|1.9570
|3113
|2007.02.16 18:36
|modify
|1026
|100.00
|1.9498
|1.9499
|1.9570
|3114
|2007.02.16 18:38
|modify
|1026
|100.00
|1.9498
|1.9502
|1.9570
|3115
|2007.02.16 18:49
|s/l
|1026
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9570
|4000.00
|1966197.11
|3116
|2007.02.19 09:00
|buy
|1027
|100.00
|1.9547
|1.9527
|1.9619
|3117
|2007.02.19 09:29
|s/l
|1027
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9619
|-20000.00
|1946197.11
|3118
|2007.02.19 09:29
|buy
|1028
|100.00
|1.9527
|1.9507
|1.9599
|3119
|2007.02.19 09:30
|close
|1028
|100.00
|1.9526
|1.9507
|1.9599
|-1000.00
|1945197.11
|3120
|2007.02.19 09:30
|sell
|1029
|100.00
|1.9526
|1.9546
|1.9454
|3121
|2007.02.19 10:00
|modify
|1029
|100.00
|1.9526
|1.9522
|1.9454
|3122
|2007.02.19 10:00
|modify
|1029
|100.00
|1.9526
|1.9519
|1.9454
|3123
|2007.02.19 10:29
|s/l
|1029
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9454
|7000.00
|1952197.11
|3124
|2007.02.19 10:29
|sell
|1030
|100.00
|1.9516
|1.9536
|1.9444
|3125
|2007.02.19 12:15
|close
|1030
|100.00
|1.9528
|1.9536
|1.9444
|-12000.00
|1940197.11
|3126
|2007.02.19 15:00
|sell
|1031
|100.00
|1.9455
|1.9475
|1.9383
|3127
|2007.02.19 15:45
|close
|1031
|100.00
|1.9457
|1.9475
|1.9383
|-2000.00
|1938197.11
|3128
|2007.02.19 15:45
|buy
|1032
|100.00
|1.9457
|1.9437
|1.9529
|3129
|2007.02.19 16:15
|close
|1032
|100.00
|1.9449
|1.9437
|1.9529
|-8000.00
|1930197.11
|3130
|2007.02.19 16:15
|sell
|1033
|100.00
|1.9449
|1.9469
|1.9377
|3131
|2007.02.19 16:45
|close
|1033
|100.00
|1.9458
|1.9469
|1.9377
|-9000.00
|1921197.11
|3132
|2007.02.19 16:45
|buy
|1034
|100.00
|1.9458
|1.9438
|1.9530
|3133
|2007.02.19 16:52
|modify
|1034
|100.00
|1.9458
|1.9459
|1.9530
|3134
|2007.02.19 16:53
|s/l
|1034
|100.00
|1.9459
|1.9459
|1.9530
|1000.00
|1922197.11
|3135
|2007.02.19 16:53
|buy
|1035
|100.00
|1.9461
|1.9441
|1.9533
|3136
|2007.02.19 16:53
|modify
|1035
|100.00
|1.9461
|1.9461
|1.9533
|3137
|2007.02.19 16:54
|s/l
|1035
|100.00
|1.9461
|1.9461
|1.9533
|0.00
|1922197.11
|3138
|2007.02.19 16:54
|buy
|1036
|100.00
|1.9461
|1.9441
|1.9533
|3139
|2007.02.19 16:54
|modify
|1036
|100.00
|1.9461
|1.9466
|1.9533
|3140
|2007.02.19 16:59
|s/l
|1036
|100.00
|1.9466
|1.9466
|1.9533
|5000.00
|1927197.11
|3141
|2007.02.19 16:59
|buy
|1037
|100.00
|1.9461
|1.9441
|1.9533
|3142
|2007.02.19 16:59
|modify
|1037
|100.00
|1.9461
|1.9463
|1.9533
|3143
|2007.02.19 16:59
|s/l
|1037
|100.00
|1.9463
|1.9463
|1.9533
|2000.00
|1929197.11
|3144
|2007.02.19 16:59
|buy
|1038
|100.00
|1.9461
|1.9441
|1.9533
|3145
|2007.02.19 17:00
|modify
|1038
|100.00
|1.9461
|1.9463
|1.9533
|3146
|2007.02.19 17:01
|s/l
|1038
|100.00
|1.9463
|1.9463
|1.9533
|2000.00
|1931197.11
|3147
|2007.02.19 17:01
|buy
|1039
|100.00
|1.9460
|1.9440
|1.9532
|3148
|2007.02.19 17:01
|modify
|1039
|100.00
|1.9460
|1.9465
|1.9532
|3149
|2007.02.19 17:12
|s/l
|1039
|100.00
|1.9465
|1.9465
|1.9532
|5000.00
|1936197.11
|3150
|2007.02.19 17:12
|buy
|1040
|100.00
|1.9460
|1.9440
|1.9532
|3151
|2007.02.19 17:12
|modify
|1040
|100.00
|1.9460
|1.9472
|1.9532
|3152
|2007.02.19 17:13
|s/l
|1040
|100.00
|1.9472
|1.9472
|1.9532
|12000.00
|1948197.11
|3153
|2007.02.19 17:13
|buy
|1041
|100.00
|1.9460
|1.9440
|1.9532
|3154
|2007.02.19 17:13
|modify
|1041
|100.00
|1.9460
|1.9475
|1.9532
|3155
|2007.02.19 17:14
|s/l
|1041
|100.00
|1.9475
|1.9475
|1.9532
|15000.00
|1963197.11
|3156
|2007.02.19 17:14
|buy
|1042
|100.00
|1.9460
|1.9440
|1.9532
|3157
|2007.02.19 17:14
|modify
|1042
|100.00
|1.9460
|1.9474
|1.9532
|3158
|2007.02.19 17:14
|s/l
|1042
|100.00
|1.9474
|1.9474
|1.9532
|14000.00
|1977197.11
|3159
|2007.02.19 17:14
|buy
|1043
|100.00
|1.9460
|1.9440
|1.9532
|3160
|2007.02.19 17:15
|modify
|1043
|100.00
|1.9460
|1.9478
|1.9532
|3161
|2007.02.19 17:16
|s/l
|1043
|100.00
|1.9478
|1.9478
|1.9532
|18000.00
|1995197.11
|3162
|2007.02.19 17:16
|buy
|1044
|100.00
|1.9466
|1.9446
|1.9538
|3163
|2007.02.19 17:16
|modify
|1044
|100.00
|1.9466
|1.9477
|1.9538
|3164
|2007.02.19 17:18
|s/l
|1044
|100.00
|1.9477
|1.9477
|1.9538
|11000.00
|2006197.11
|3165
|2007.02.19 17:18
|buy
|1045
|100.00
|1.9466
|1.9446
|1.9538
|3166
|2007.02.19 17:18
|modify
|1045
|100.00
|1.9466
|1.9478
|1.9538
|3167
|2007.02.19 17:19
|s/l
|1045
|100.00
|1.9478
|1.9478
|1.9538
|12000.00
|2018197.11
|3168
|2007.02.19 17:19
|buy
|1046
|100.00
|1.9466
|1.9446
|1.9538
|3169
|2007.02.19 17:19
|modify
|1046
|100.00
|1.9466
|1.9479
|1.9538
|3170
|2007.02.19 17:21
|s/l
|1046
|100.00
|1.9479
|1.9479
|1.9538
|13000.00
|2031197.11
|3171
|2007.02.19 17:21
|buy
|1047
|100.00
|1.9466
|1.9446
|1.9538
|3172
|2007.02.19 17:21
|modify
|1047
|100.00
|1.9466
|1.9481
|1.9538
|3173
|2007.02.19 17:22
|s/l
|1047
|100.00
|1.9481
|1.9481
|1.9538
|15000.00
|2046197.11
|3174
|2007.02.19 17:22
|buy
|1048
|100.00
|1.9466
|1.9446
|1.9538
|3175
|2007.02.19 17:30
|modify
|1048
|100.00
|1.9466
|1.9483
|1.9538
|3176
|2007.02.19 17:35
|s/l
|1048
|100.00
|1.9483
|1.9483
|1.9538
|17000.00
|2063197.11
|3177
|2007.02.19 17:35
|buy
|1049
|100.00
|1.9470
|1.9450
|1.9542
|3178
|2007.02.19 17:35
|modify
|1049
|100.00
|1.9470
|1.9483
|1.9542
|3179
|2007.02.19 17:36
|s/l
|1049
|100.00
|1.9483
|1.9483
|1.9542
|13000.00
|2076197.11
|3180
|2007.02.19 17:36
|buy
|1050
|100.00
|1.9470
|1.9450
|1.9542
|3181
|2007.02.19 17:36
|modify
|1050
|100.00
|1.9470
|1.9485
|1.9542
|3182
|2007.02.19 17:37
|s/l
|1050
|100.00
|1.9485
|1.9485
|1.9542
|15000.00
|2091197.11
|3183
|2007.02.19 17:37
|buy
|1051
|100.00
|1.9470
|1.9450
|1.9542
|3184
|2007.02.19 17:37
|modify
|1051
|100.00
|1.9470
|1.9484
|1.9542
|3185
|2007.02.19 17:40
|s/l
|1051
|100.00
|1.9484
|1.9484
|1.9542
|14000.00
|2105197.11
|3186
|2007.02.19 17:40
|buy
|1052
|100.00
|1.9470
|1.9450
|1.9542
|3187
|2007.02.19 17:40
|modify
|1052
|100.00
|1.9470
|1.9485
|1.9542
|3188
|2007.02.19 17:44
|s/l
|1052
|100.00
|1.9485
|1.9485
|1.9542
|15000.00
|2120197.11
|3189
|2007.02.19 17:44
|buy
|1053
|100.00
|1.9470
|1.9450
|1.9542
|3190
|2007.02.19 17:45
|modify
|1053
|100.00
|1.9470
|1.9472
|1.9542
|3191
|2007.02.19 17:47
|modify
|1053
|100.00
|1.9470
|1.9486
|1.9542
|3192
|2007.02.19 17:50
|s/l
|1053
|100.00
|1.9486
|1.9486
|1.9542
|16000.00
|2136197.11
|3193
|2007.02.19 17:50
|buy
|1054
|100.00
|1.9486
|1.9466
|1.9558
|3194
|2007.02.19 17:50
|modify
|1054
|100.00
|1.9486
|1.9487
|1.9558
|3195
|2007.02.19 17:58
|s/l
|1054
|100.00
|1.9487
|1.9487
|1.9558
|1000.00
|2137197.11
|3196
|2007.02.19 17:58
|buy
|1055
|100.00
|1.9486
|1.9466
|1.9558
|3197
|2007.02.19 18:12
|modify
|1055
|100.00
|1.9486
|1.9501
|1.9558
|3198
|2007.02.19 18:13
|s/l
|1055
|100.00
|1.9501
|1.9501
|1.9558
|15000.00
|2152197.11
|3199
|2007.02.20 09:00
|sell
|1056
|100.00
|1.9529
|1.9549
|1.9457
|3200
|2007.02.20 09:45
|close
|1056
|100.00
|1.9545
|1.9549
|1.9457
|-16000.00
|2136197.11
|3201
|2007.02.20 09:45
|buy
|1057
|100.00
|1.9545
|1.9525
|1.9617
|3202
|2007.02.20 09:58
|s/l
|1057
|100.00
|1.9525
|1.9525
|1.9617
|-20000.00
|2116197.11
|3203
|2007.02.20 09:58
|buy
|1058
|100.00
|1.9523
|1.9503
|1.9595
|3204
|2007.02.20 10:00
|close
|1058
|100.00
|1.9520
|1.9503
|1.9595
|-3000.00
|2113197.11
|3205
|2007.02.20 10:00
|sell
|1059
|100.00
|1.9520
|1.9540
|1.9448
|3206
|2007.02.20 10:14
|modify
|1059
|100.00
|1.9520
|1.9518
|1.9448
|3207
|2007.02.20 10:15
|modify
|1059
|100.00
|1.9520
|1.9502
|1.9448
|3208
|2007.02.20 10:16
|modify
|1059
|100.00
|1.9520
|1.9501
|1.9448
|3209
|2007.02.20 10:30
|s/l
|1059
|100.00
|1.9501
|1.9501
|1.9448
|19000.00
|2132197.11
|3210
|2007.02.20 10:30
|sell
|1060
|100.00
|1.9497
|1.9517
|1.9425
|3211
|2007.02.20 10:40
|s/l
|1060
|100.00
|1.9517
|1.9517
|1.9425
|-20000.00
|2112197.11
|3212
|2007.02.20 10:40
|sell
|1061
|100.00
|1.9515
|1.9535
|1.9443
|3213
|2007.02.20 10:42
|modify
|1061
|100.00
|1.9515
|1.9511
|1.9443
|3214
|2007.02.20 10:44
|modify
|1061
|100.00
|1.9515
|1.9505
|1.9443
|3215
|2007.02.20 10:45
|s/l
|1061
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9443
|10000.58
|2122197.69
|3216
|2007.02.20 10:45
|sell
|1062
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3217
|2007.02.20 10:46
|modify
|1062
|100.00
|1.9509
|1.9506
|1.9437
|3218
|2007.02.20 10:46
|s/l
|1062
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9437
|2999.59
|2125197.28
|3219
|2007.02.20 10:46
|sell
|1063
|100.00
|1.9510
|1.9530
|1.9438
|3220
|2007.02.20 10:49
|modify
|1063
|100.00
|1.9510
|1.9506
|1.9438
|3221
|2007.02.20 10:49
|s/l
|1063
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9438
|3999.75
|2129197.03
|3222
|2007.02.20 10:49
|sell
|1064
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3223
|2007.02.20 10:56
|modify
|1064
|100.00
|1.9509
|1.9506
|1.9437
|3224
|2007.02.20 10:59
|modify
|1064
|100.00
|1.9509
|1.9503
|1.9437
|3225
|2007.02.20 11:16
|modify
|1064
|100.00
|1.9509
|1.9502
|1.9437
|3226
|2007.02.20 11:23
|modify
|1064
|100.00
|1.9509
|1.9500
|1.9437
|3227
|2007.02.20 11:35
|s/l
|1064
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9437
|8999.59
|2138196.62
|3228
|2007.02.20 11:35
|sell
|1065
|100.00
|1.9496
|1.9516
|1.9424
|3229
|2007.02.20 12:59
|modify
|1065
|100.00
|1.9496
|1.9494
|1.9424
|3230
|2007.02.20 13:02
|s/l
|1065
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9424
|2000.00
|2140196.62
|3231
|2007.02.20 15:00
|buy
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9495
|1.9587
|3232
|2007.02.20 15:01
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9518
|1.9587
|3233
|2007.02.20 15:19
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9519
|1.9587
|3234
|2007.02.20 15:20
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9521
|1.9587
|3235
|2007.02.20 15:20
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9523
|1.9587
|3236
|2007.02.20 15:37
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9524
|1.9587
|3237
|2007.02.20 15:43
|modify
|1066
|100.00
|1.9515
|1.9527
|1.9587
|3238
|2007.02.20 15:44
|s/l
|1066
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9587
|12000.00
|2152196.62
|3239
|2007.02.20 15:44
|buy
|1067
|100.00
|1.9531
|1.9511
|1.9603
|3240
|2007.02.20 15:47
|modify
|1067
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9603
|3241
|2007.02.20 15:59
|s/l
|1067
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9603
|0.00
|2152196.62
|3242
|2007.02.20 15:59
|buy
|1068
|100.00
|1.9531
|1.9511
|1.9603
|3243
|2007.02.20 16:23
|modify
|1068
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9603
|3244
|2007.02.20 16:25
|modify
|1068
|100.00
|1.9531
|1.9533
|1.9603
|3245
|2007.02.20 16:28
|modify
|1068
|100.00
|1.9531
|1.9542
|1.9603
|3246
|2007.02.20 16:28
|s/l
|1068
|100.00
|1.9542
|1.9542
|1.9603
|11000.00
|2163196.62
|3247
|2007.02.20 16:28
|buy
|1069
|100.00
|1.9538
|1.9518
|1.9610
|3248
|2007.02.20 16:30
|modify
|1069
|100.00
|1.9538
|1.9549
|1.9610
|3249
|2007.02.20 16:31
|s/l
|1069
|100.00
|1.9549
|1.9549
|1.9610
|11000.00
|2174196.62
|3250
|2007.02.20 16:31
|buy
|1070
|100.00
|1.9547
|1.9527
|1.9619
|3251
|2007.02.20 16:47
|modify
|1070
|100.00
|1.9547
|1.9547
|1.9619
|3252
|2007.02.20 16:50
|s/l
|1070
|100.00
|1.9547
|1.9547
|1.9619
|0.00
|2174196.62
|3253
|2007.02.20 16:50
|buy
|1071
|100.00
|1.9551
|1.9531
|1.9623
|3254
|2007.02.20 16:55
|modify
|1071
|100.00
|1.9551
|1.9554
|1.9623
|3255
|2007.02.20 16:56
|s/l
|1071
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9623
|3000.00
|2177196.62
|3256
|2007.02.20 16:56
|buy
|1072
|100.00
|1.9551
|1.9531
|1.9623
|3257
|2007.02.20 16:56
|modify
|1072
|100.00
|1.9551
|1.9562
|1.9623
|3258
|2007.02.20 16:56
|s/l
|1072
|100.00
|1.9562
|1.9562
|1.9623
|11000.00
|2188196.62
|3259
|2007.02.20 16:56
|buy
|1073
|100.00
|1.9551
|1.9531
|1.9623
|3260
|2007.02.20 17:00
|modify
|1073
|100.00
|1.9551
|1.9552
|1.9623
|3261
|2007.02.20 17:02
|s/l
|1073
|100.00
|1.9552
|1.9552
|1.9623
|1000.00
|2189196.62
|3262
|2007.02.20 17:02
|buy
|1074
|100.00
|1.9546
|1.9526
|1.9618
|3263
|2007.02.20 17:02
|modify
|1074
|100.00
|1.9546
|1.9554
|1.9618
|3264
|2007.02.20 17:03
|s/l
|1074
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9618
|8000.00
|2197196.62
|3265
|2007.02.20 17:03
|buy
|1075
|100.00
|1.9546
|1.9526
|1.9618
|3266
|2007.02.20 17:03
|modify
|1075
|100.00
|1.9546
|1.9554
|1.9618
|3267
|2007.02.20 17:10
|s/l
|1075
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9618
|8000.00
|2205196.62
|3268
|2007.02.20 17:10
|buy
|1076
|100.00
|1.9546
|1.9526
|1.9618
|3269
|2007.02.20 17:10
|modify
|1076
|100.00
|1.9546
|1.9550
|1.9618
|3270
|2007.02.20 17:12
|s/l
|1076
|100.00
|1.9550
|1.9550
|1.9618
|4000.00
|2209196.62
|3271
|2007.02.20 17:12
|buy
|1077
|100.00
|1.9546
|1.9526
|1.9618
|3272
|2007.02.20 17:12
|modify
|1077
|100.00
|1.9546
|1.9547
|1.9618
|3273
|2007.02.20 17:13
|s/l
|1077
|100.00
|1.9547
|1.9547
|1.9618
|1000.00
|2210196.62
|3274
|2007.02.20 17:13
|buy
|1078
|100.00
|1.9546
|1.9526
|1.9618
|3275
|2007.02.20 17:15
|modify
|1078
|100.00
|1.9546
|1.9546
|1.9618
|3276
|2007.02.20 17:18
|modify
|1078
|100.00
|1.9546
|1.9547
|1.9618
|3277
|2007.02.20 17:25
|s/l
|1078
|100.00
|1.9547
|1.9547
|1.9618
|1000.00
|2211196.62
|3278
|2007.02.20 17:25
|buy
|1079
|100.00
|1.9551
|1.9531
|1.9623
|3279
|2007.02.20 17:29
|modify
|1079
|100.00
|1.9551
|1.9551
|1.9623
|3280
|2007.02.20 17:59
|modify
|1079
|100.00
|1.9551
|1.9559
|1.9623
|3281
|2007.02.20 18:14
|s/l
|1079
|100.00
|1.9559
|1.9559
|1.9623
|8000.07
|2219196.69
|3282
|2007.02.21 09:00
|buy
|1080
|100.00
|1.9541
|1.9521
|1.9613
|3283
|2007.02.21 09:00
|modify
|1080
|100.00
|1.9541
|1.9552
|1.9613
|3284
|2007.02.21 09:01
|modify
|1080
|100.00
|1.9541
|1.9558
|1.9613
|3285
|2007.02.21 09:02
|modify
|1080
|100.00
|1.9541
|1.9571
|1.9613
|3286
|2007.02.21 09:03
|s/l
|1080
|100.00
|1.9571
|1.9571
|1.9613
|30000.00
|2249196.69
|3287
|2007.02.21 09:03
|buy
|1081
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3288
|2007.02.21 09:03
|modify
|1081
|100.00
|1.9563
|1.9573
|1.9635
|3289
|2007.02.21 09:04
|s/l
|1081
|100.00
|1.9573
|1.9573
|1.9635
|10000.00
|2259196.69
|3290
|2007.02.21 09:04
|buy
|1082
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3291
|2007.02.21 09:04
|modify
|1082
|100.00
|1.9563
|1.9569
|1.9635
|3292
|2007.02.21 09:05
|s/l
|1082
|100.00
|1.9569
|1.9569
|1.9635
|6000.00
|2265196.69
|3293
|2007.02.21 09:05
|buy
|1083
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3294
|2007.02.21 09:05
|modify
|1083
|100.00
|1.9563
|1.9566
|1.9635
|3295
|2007.02.21 09:07
|s/l
|1083
|100.00
|1.9566
|1.9566
|1.9635
|3000.00
|2268196.69
|3296
|2007.02.21 09:07
|buy
|1084
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3297
|2007.02.21 09:07
|modify
|1084
|100.00
|1.9563
|1.9569
|1.9635
|3298
|2007.02.21 09:07
|s/l
|1084
|100.00
|1.9569
|1.9569
|1.9635
|6000.00
|2274196.69
|3299
|2007.02.21 09:07
|buy
|1085
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3300
|2007.02.21 09:20
|modify
|1085
|100.00
|1.9563
|1.9565
|1.9635
|3301
|2007.02.21 09:44
|s/l
|1085
|100.00
|1.9565
|1.9565
|1.9635
|2000.00
|2276196.69
|3302
|2007.02.21 09:44
|buy
|1086
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3303
|2007.02.21 10:14
|modify
|1086
|100.00
|1.9563
|1.9566
|1.9635
|3304
|2007.02.21 11:09
|s/l
|1086
|100.00
|1.9566
|1.9566
|1.9635
|3000.00
|2279196.69
|3305
|2007.02.21 11:09
|buy
|1087
|100.00
|1.9563
|1.9543
|1.9635
|3306
|2007.02.21 11:29
|s/l
|1087
|100.00
|1.9543
|1.9543
|1.9635
|-20000.00
|2259196.69
|3307
|2007.02.21 11:29
|buy
|1088
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3308
|2007.02.21 11:29
|modify
|1088
|100.00
|1.9539
|1.9544
|1.9611
|3309
|2007.02.21 11:30
|close
|1088
|100.00
|1.9555
|1.9544
|1.9611
|16000.00
|2275196.69
|3310
|2007.02.21 11:30
|sell
|1089
|100.00
|1.9555
|1.9575
|1.9483
|3311
|2007.02.21 11:44
|modify
|1089
|100.00
|1.9555
|1.9520
|1.9483
|3312
|2007.02.21 11:44
|s/l
|1089
|100.00
|1.9520
|1.9520
|1.9483
|35000.00
|2310196.69
|3313
|2007.02.21 11:44
|sell
|1090
|100.00
|1.9517
|1.9537
|1.9445
|3314
|2007.02.21 11:45
|modify
|1090
|100.00
|1.9517
|1.9514
|1.9445
|3315
|2007.02.21 11:45
|modify
|1090
|100.00
|1.9517
|1.9512
|1.9445
|3316
|2007.02.21 11:45
|modify
|1090
|100.00
|1.9517
|1.9511
|1.9445
|3317
|2007.02.21 11:49
|s/l
|1090
|100.00
|1.9511
|1.9511
|1.9445
|6000.00
|2316196.69
|3318
|2007.02.21 11:49
|sell
|1091
|100.00
|1.9507
|1.9527
|1.9435
|3319
|2007.02.21 12:14
|modify
|1091
|100.00
|1.9507
|1.9506
|1.9435
|3320
|2007.02.21 12:14
|modify
|1091
|100.00
|1.9507
|1.9502
|1.9435
|3321
|2007.02.21 12:19
|s/l
|1091
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9435
|5000.45
|2321197.14
|3322
|2007.02.21 15:00
|buy
|1092
|100.00
|1.9543
|1.9523
|1.9615
|3323
|2007.02.21 15:30
|s/l
|1092
|100.00
|1.9523
|1.9523
|1.9615
|-20000.00
|2301197.14
|3324
|2007.02.21 15:30
|buy
|1093
|100.00
|1.9517
|1.9497
|1.9589
|3325
|2007.02.21 16:00
|close
|1093
|100.00
|1.9505
|1.9497
|1.9589
|-12000.25
|2289196.89
|3326
|2007.02.21 16:00
|sell
|1094
|100.00
|1.9505
|1.9525
|1.9433
|3327
|2007.02.21 16:10
|s/l
|1094
|100.00
|1.9525
|1.9525
|1.9433
|-20000.00
|2269196.89
|3328
|2007.02.21 16:10
|sell
|1095
|100.00
|1.9521
|1.9541
|1.9449
|3329
|2007.02.21 16:24
|modify
|1095
|100.00
|1.9521
|1.9520
|1.9449
|3330
|2007.02.21 16:45
|s/l
|1095
|100.00
|1.9520
|1.9520
|1.9449
|1000.00
|2270196.89
|3331
|2007.02.21 16:45
|sell
|1096
|100.00
|1.9516
|1.9536
|1.9444
|3332
|2007.02.21 17:17
|s/l
|1096
|100.00
|1.9536
|1.9536
|1.9444
|-20000.00
|2250196.89
|3333
|2007.02.21 17:17
|sell
|1097
|100.00
|1.9533
|1.9553
|1.9461
|3334
|2007.02.21 17:21
|modify
|1097
|100.00
|1.9533
|1.9528
|1.9461
|3335
|2007.02.21 17:21
|s/l
|1097
|100.00
|1.9528
|1.9528
|1.9461
|4999.99
|2255196.88
|3336
|2007.02.21 17:21
|sell
|1098
|100.00
|1.9531
|1.9551
|1.9459
|3337
|2007.02.21 17:25
|modify
|1098
|100.00
|1.9531
|1.9528
|1.9459
|3338
|2007.02.21 17:30
|modify
|1098
|100.00
|1.9531
|1.9526
|1.9459
|3339
|2007.02.21 17:30
|s/l
|1098
|100.00
|1.9526
|1.9526
|1.9459
|4999.66
|2260196.54
|3340
|2007.02.21 17:30
|sell
|1099
|100.00
|1.9529
|1.9549
|1.9457
|3341
|2007.02.21 17:40
|modify
|1099
|100.00
|1.9529
|1.9527
|1.9457
|3342
|2007.02.21 17:40
|s/l
|1099
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9457
|2000.52
|2262197.06
|3343
|2007.02.21 17:40
|sell
|1100
|100.00
|1.9531
|1.9551
|1.9459
|3344
|2007.02.21 17:42
|modify
|1100
|100.00
|1.9531
|1.9527
|1.9459
|3345
|2007.02.21 17:42
|s/l
|1100
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9459
|3999.66
|2266196.72
|3346
|2007.02.21 17:42
|sell
|1101
|100.00
|1.9527
|1.9547
|1.9455
|3347
|2007.02.21 17:43
|modify
|1101
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9455
|3348
|2007.02.21 17:43
|s/l
|1101
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9455
|0.19
|2266196.91
|3349
|2007.02.21 17:43
|sell
|1102
|100.00
|1.9525
|1.9545
|1.9453
|3350
|2007.02.21 17:44
|modify
|1102
|100.00
|1.9525
|1.9523
|1.9453
|3351
|2007.02.21 17:46
|s/l
|1102
|100.00
|1.9523
|1.9523
|1.9453
|1999.86
|2268196.77
|3352
|2007.02.21 17:46
|sell
|1103
|100.00
|1.9521
|1.9541
|1.9449
|3353
|2007.02.21 18:15
|close
|1103
|100.00
|1.9539
|1.9541
|1.9449
|-18000.00
|2250196.77
|3354
|2007.02.22 09:00
|sell
|1104
|100.00
|1.9526
|1.9546
|1.9454
|3355
|2007.02.22 09:28
|modify
|1104
|100.00
|1.9526
|1.9520
|1.9454
|3356
|2007.02.22 09:44
|modify
|1104
|100.00
|1.9526
|1.9504
|1.9454
|3357
|2007.02.22 09:45
|modify
|1104
|100.00
|1.9526
|1.9487
|1.9454
|3358
|2007.02.22 10:01
|s/l
|1104
|100.00
|1.9487
|1.9487
|1.9454
|39000.00
|2289196.77
|3359
|2007.02.22 10:01
|sell
|1105
|100.00
|1.9484
|1.9504
|1.9412
|3360
|2007.02.22 10:30
|s/l
|1105
|100.00
|1.9504
|1.9504
|1.9412
|-20000.00
|2269196.77
|3361
|2007.02.22 10:30
|sell
|1106
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3362
|2007.02.22 10:31
|modify
|1106
|100.00
|1.9509
|1.9494
|1.9437
|3363
|2007.02.22 10:31
|s/l
|1106
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9437
|14999.59
|2284196.36
|3364
|2007.02.22 10:31
|sell
|1107
|100.00
|1.9507
|1.9527
|1.9435
|3365
|2007.02.22 10:32
|modify
|1107
|100.00
|1.9507
|1.9494
|1.9435
|3366
|2007.02.22 10:32
|s/l
|1107
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9435
|13000.45
|2297196.81
|3367
|2007.02.22 10:32
|sell
|1108
|100.00
|1.9507
|1.9527
|1.9435
|3368
|2007.02.22 10:33
|modify
|1108
|100.00
|1.9507
|1.9494
|1.9435
|3369
|2007.02.22 10:33
|s/l
|1108
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9435
|13000.45
|2310197.26
|3370
|2007.02.22 10:33
|sell
|1109
|100.00
|1.9505
|1.9525
|1.9433
|3371
|2007.02.22 10:35
|modify
|1109
|100.00
|1.9505
|1.9494
|1.9433
|3372
|2007.02.22 10:35
|s/l
|1109
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9433
|11000.11
|2321197.37
|3373
|2007.02.22 10:35
|sell
|1110
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3374
|2007.02.22 10:38
|modify
|1110
|100.00
|1.9509
|1.9494
|1.9437
|3375
|2007.02.22 10:38
|s/l
|1110
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9437
|14999.59
|2336196.96
|3376
|2007.02.22 10:38
|sell
|1111
|100.00
|1.9510
|1.9530
|1.9438
|3377
|2007.02.22 10:39
|modify
|1111
|100.00
|1.9510
|1.9494
|1.9438
|3378
|2007.02.22 10:39
|s/l
|1111
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9438
|15999.75
|2352196.71
|3379
|2007.02.22 10:39
|sell
|1112
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3380
|2007.02.22 10:43
|modify
|1112
|100.00
|1.9509
|1.9494
|1.9437
|3381
|2007.02.22 10:43
|s/l
|1112
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9437
|14999.59
|2367196.30
|3382
|2007.02.22 10:43
|sell
|1113
|100.00
|1.9506
|1.9526
|1.9434
|3383
|2007.02.22 10:44
|modify
|1113
|100.00
|1.9506
|1.9494
|1.9434
|3384
|2007.02.22 10:44
|s/l
|1113
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9434
|12000.28
|2379196.58
|3385
|2007.02.22 10:44
|sell
|1114
|100.00
|1.9506
|1.9526
|1.9434
|3386
|2007.02.22 10:44
|modify
|1114
|100.00
|1.9506
|1.9494
|1.9434
|3387
|2007.02.22 10:44
|modify
|1114
|100.00
|1.9506
|1.9489
|1.9434
|3388
|2007.02.22 10:46
|s/l
|1114
|100.00
|1.9489
|1.9489
|1.9434
|17000.28
|2396196.86
|3389
|2007.02.22 10:46
|sell
|1115
|100.00
|1.9507
|1.9527
|1.9435
|3390
|2007.02.22 10:47
|modify
|1115
|100.00
|1.9507
|1.9495
|1.9435
|3391
|2007.02.22 10:47
|s/l
|1115
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9435
|12000.45
|2408197.31
|3392
|2007.02.22 10:47
|sell
|1116
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3393
|2007.02.22 10:49
|modify
|1116
|100.00
|1.9509
|1.9495
|1.9437
|3394
|2007.02.22 10:49
|s/l
|1116
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9437
|13999.59
|2422196.90
|3395
|2007.02.22 10:49
|sell
|1117
|100.00
|1.9507
|1.9527
|1.9435
|3396
|2007.02.22 10:50
|modify
|1117
|100.00
|1.9507
|1.9495
|1.9435
|3397
|2007.02.22 10:50
|s/l
|1117
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9435
|12000.45
|2434197.35
|3398
|2007.02.22 10:50
|sell
|1118
|100.00
|1.9508
|1.9528
|1.9436
|3399
|2007.02.22 10:51
|modify
|1118
|100.00
|1.9508
|1.9495
|1.9436
|3400
|2007.02.22 10:51
|s/l
|1118
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9436
|12999.42
|2447196.77
|3401
|2007.02.22 10:51
|sell
|1119
|100.00
|1.9514
|1.9534
|1.9442
|3402
|2007.02.22 10:52
|modify
|1119
|100.00
|1.9514
|1.9495
|1.9442
|3403
|2007.02.22 10:52
|s/l
|1119
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9442
|19000.42
|2466197.19
|3404
|2007.02.22 10:52
|sell
|1120
|100.00
|1.9509
|1.9529
|1.9437
|3405
|2007.02.22 10:56
|modify
|1120
|100.00
|1.9509
|1.9495
|1.9437
|3406
|2007.02.22 10:56
|s/l
|1120
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9437
|13999.59
|2480196.78
|3407
|2007.02.22 10:56
|sell
|1121
|100.00
|1.9501
|1.9521
|1.9429
|3408
|2007.02.22 10:56
|modify
|1121
|100.00
|1.9501
|1.9495
|1.9429
|3409
|2007.02.22 10:59
|modify
|1121
|100.00
|1.9501
|1.9493
|1.9429
|3410
|2007.02.22 11:00
|s/l
|1121
|100.00
|1.9493
|1.9493
|1.9429
|7999.45
|2488196.23
|3411
|2007.02.22 11:00
|sell
|1122
|100.00
|1.9494
|1.9514
|1.9422
|3412
|2007.02.22 11:29
|s/l
|1122
|100.00
|1.9514
|1.9514
|1.9422
|-20000.00
|2468196.23
|3413
|2007.02.22 11:29
|sell
|1123
|100.00
|1.9510
|1.9530
|1.9438
|3414
|2007.02.22 11:30
|close
|1123
|100.00
|1.9515
|1.9530
|1.9438
|-5000.00
|2463196.23
|3415
|2007.02.22 11:30
|buy
|1124
|100.00
|1.9515
|1.9495
|1.9587
|3416
|2007.02.22 11:45
|s/l
|1124
|100.00
|1.9495
|1.9495
|1.9587
|-20000.00
|2443196.23
|3417
|2007.02.22 11:45
|buy
|1125
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|3418
|2007.02.22 12:04
|modify
|1125
|100.00
|1.9499
|1.9500
|1.9571
|3419
|2007.02.22 12:15
|s/l
|1125
|100.00
|1.9500
|1.9500
|1.9571
|1000.35
|2444196.58
|3420
|2007.02.22 15:00
|sell
|1126
|100.00
|1.9501
|1.9521
|1.9429
|3421
|2007.02.22 15:15
|close
|1126
|100.00
|1.9508
|1.9521
|1.9429
|-7000.00
|2437196.58
|3422
|2007.02.22 15:15
|buy
|1127
|100.00
|1.9508
|1.9488
|1.9580
|3423
|2007.02.22 16:00
|close
|1127
|100.00
|1.9496
|1.9488
|1.9580
|-12000.00
|2425196.58
|3424
|2007.02.22 16:00
|sell
|1128
|100.00
|1.9496
|1.9516
|1.9424
|3425
|2007.02.22 16:20
|s/l
|1128
|100.00
|1.9516
|1.9516
|1.9424
|-20000.00
|2405196.58
|3426
|2007.02.22 16:20
|sell
|1129
|100.00
|1.9513
|1.9533
|1.9441
|3427
|2007.02.22 16:29
|modify
|1129
|100.00
|1.9513
|1.9507
|1.9441
|3428
|2007.02.22 16:30
|s/l
|1129
|100.00
|1.9507
|1.9507
|1.9441
|6000.25
|2411196.83
|3429
|2007.02.22 16:30
|sell
|1130
|100.00
|1.9520
|1.9540
|1.9448
|3430
|2007.02.22 16:31
|modify
|1130
|100.00
|1.9520
|1.9510
|1.9448
|3431
|2007.02.22 16:31
|s/l
|1130
|100.00
|1.9510
|1.9510
|1.9448
|10000.22
|2421197.05
|3432
|2007.02.22 16:31
|sell
|1131
|100.00
|1.9526
|1.9546
|1.9454
|3433
|2007.02.22 16:32
|modify
|1131
|100.00
|1.9526
|1.9510
|1.9454
|3434
|2007.02.22 16:32
|s/l
|1131
|100.00
|1.9510
|1.9510
|1.9454
|16000.02
|2437197.07
|3435
|2007.02.22 16:32
|sell
|1132
|100.00
|1.9529
|1.9549
|1.9457
|3436
|2007.02.22 16:34
|modify
|1132
|100.00
|1.9529
|1.9510
|1.9457
|3437
|2007.02.22 16:34
|s/l
|1132
|100.00
|1.9510
|1.9510
|1.9457
|19000.52
|2456197.59
|3438
|2007.02.22 16:34
|sell
|1133
|100.00
|1.9526
|1.9546
|1.9454
|3439
|2007.02.22 16:38
|modify
|1133
|100.00
|1.9526
|1.9510
|1.9454
|3440
|2007.02.22 16:44
|modify
|1133
|100.00
|1.9526
|1.9506
|1.9454
|3441
|2007.02.22 16:48
|s/l
|1133
|100.00
|1.9506
|1.9506
|1.9454
|20000.02
|2476197.61
|3442
|2007.02.22 16:48
|sell
|1134
|100.00
|1.9505
|1.9525
|1.9433
|3443
|2007.02.22 16:50
|s/l
|1134
|100.00
|1.9525
|1.9525
|1.9433
|-20000.00
|2456197.61
|3444
|2007.02.22 16:50
|sell
|1135
|100.00
|1.9522
|1.9542
|1.9450
|3445
|2007.02.22 16:52
|modify
|1135
|100.00
|1.9522
|1.9519
|1.9450
|3446
|2007.02.22 16:52
|s/l
|1135
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9450
|3000.55
|2459198.16
|3447
|2007.02.22 16:52
|sell
|1136
|100.00
|1.9522
|1.9542
|1.9450
|3448
|2007.02.22 16:53
|modify
|1136
|100.00
|1.9522
|1.9519
|1.9450
|3449
|2007.02.22 16:53
|s/l
|1136
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9450
|3000.55
|2462198.71
|3450
|2007.02.22 16:53
|sell
|1137
|100.00
|1.9525
|1.9545
|1.9453
|3451
|2007.02.22 16:55
|modify
|1137
|100.00
|1.9525
|1.9519
|1.9453
|3452
|2007.02.22 16:55
|s/l
|1137
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9453
|5999.86
|2468198.57
|3453
|2007.02.22 16:55
|sell
|1138
|100.00
|1.9522
|1.9542
|1.9450
|3454
|2007.02.22 16:56
|modify
|1138
|100.00
|1.9522
|1.9519
|1.9450
|3455
|2007.02.22 16:56
|s/l
|1138
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9450
|3000.55
|2471199.12
|3456
|2007.02.22 16:56
|sell
|1139
|100.00
|1.9522
|1.9542
|1.9450
|3457
|2007.02.22 16:57
|modify
|1139
|100.00
|1.9522
|1.9519
|1.9450
|3458
|2007.02.22 16:57
|s/l
|1139
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9450
|3000.55
|2474199.67
|3459
|2007.02.22 16:57
|sell
|1140
|100.00
|1.9530
|1.9550
|1.9458
|3460
|2007.02.22 16:58
|modify
|1140
|100.00
|1.9530
|1.9519
|1.9458
|3461
|2007.02.22 16:58
|s/l
|1140
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9458
|10999.49
|2485199.16
|3462
|2007.02.22 16:58
|sell
|1141
|100.00
|1.9527
|1.9547
|1.9455
|3463
|2007.02.22 16:58
|modify
|1141
|100.00
|1.9527
|1.9519
|1.9455
|3464
|2007.02.22 16:59
|modify
|1141
|100.00
|1.9527
|1.9517
|1.9455
|3465
|2007.02.22 17:00
|close
|1141
|100.00
|1.9508
|1.9517
|1.9455
|19000.19
|2504199.35
|3466
|2007.02.22 17:00
|buy
|1142
|100.00
|1.9508
|1.9488
|1.9580
|3467
|2007.02.22 17:00
|modify
|1142
|100.00
|1.9508
|1.9512
|1.9580
|3468
|2007.02.22 17:01
|s/l
|1142
|100.00
|1.9512
|1.9512
|1.9580
|4000.00
|2508199.35
|3469
|2007.02.22 17:01
|buy
|1143
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3470
|2007.02.22 17:03
|modify
|1143
|100.00
|1.9514
|1.9516
|1.9586
|3471
|2007.02.22 17:04
|s/l
|1143
|100.00
|1.9516
|1.9516
|1.9586
|2000.00
|2510199.35
|3472
|2007.02.22 17:04
|buy
|1144
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3473
|2007.02.22 17:04
|modify
|1144
|100.00
|1.9514
|1.9517
|1.9586
|3474
|2007.02.22 17:05
|s/l
|1144
|100.00
|1.9517
|1.9517
|1.9586
|3000.00
|2513199.35
|3475
|2007.02.22 17:05
|buy
|1145
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3476
|2007.02.22 17:05
|modify
|1145
|100.00
|1.9514
|1.9517
|1.9586
|3477
|2007.02.22 17:06
|s/l
|1145
|100.00
|1.9517
|1.9517
|1.9586
|3000.00
|2516199.35
|3478
|2007.02.22 17:06
|buy
|1146
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3479
|2007.02.22 17:06
|modify
|1146
|100.00
|1.9514
|1.9516
|1.9586
|3480
|2007.02.22 17:07
|s/l
|1146
|100.00
|1.9516
|1.9516
|1.9586
|2000.00
|2518199.35
|3481
|2007.02.22 17:07
|buy
|1147
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3482
|2007.02.22 17:07
|modify
|1147
|100.00
|1.9514
|1.9523
|1.9586
|3483
|2007.02.22 17:09
|s/l
|1147
|100.00
|1.9523
|1.9523
|1.9586
|9000.00
|2527199.35
|3484
|2007.02.22 17:09
|buy
|1148
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3485
|2007.02.22 17:09
|modify
|1148
|100.00
|1.9514
|1.9523
|1.9586
|3486
|2007.02.22 17:10
|s/l
|1148
|100.00
|1.9523
|1.9523
|1.9586
|9000.00
|2536199.35
|3487
|2007.02.22 17:10
|buy
|1149
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3488
|2007.02.22 17:10
|modify
|1149
|100.00
|1.9514
|1.9522
|1.9586
|3489
|2007.02.22 17:10
|s/l
|1149
|100.00
|1.9522
|1.9522
|1.9586
|8000.00
|2544199.35
|3490
|2007.02.22 17:10
|buy
|1150
|100.00
|1.9514
|1.9494
|1.9586
|3491
|2007.02.22 17:15
|modify
|1150
|100.00
|1.9514
|1.9527
|1.9586
|3492
|2007.02.22 17:18
|s/l
|1150
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9586
|13000.00
|2557199.35
|3493
|2007.02.22 17:18
|buy
|1151
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3494
|2007.02.22 17:18
|modify
|1151
|100.00
|1.9529
|1.9530
|1.9601
|3495
|2007.02.22 17:19
|s/l
|1151
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9601
|1000.00
|2558199.35
|3496
|2007.02.22 17:19
|buy
|1152
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3497
|2007.02.22 17:19
|modify
|1152
|100.00
|1.9529
|1.9540
|1.9601
|3498
|2007.02.22 17:21
|s/l
|1152
|100.00
|1.9540
|1.9540
|1.9601
|11000.00
|2569199.35
|3499
|2007.02.22 17:21
|buy
|1153
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3500
|2007.02.22 17:21
|modify
|1153
|100.00
|1.9529
|1.9546
|1.9601
|3501
|2007.02.22 17:22
|s/l
|1153
|100.00
|1.9546
|1.9546
|1.9601
|17000.00
|2586199.35
|3502
|2007.02.22 17:22
|buy
|1154
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3503
|2007.02.22 17:22
|modify
|1154
|100.00
|1.9529
|1.9554
|1.9601
|3504
|2007.02.22 17:23
|s/l
|1154
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9601
|25000.00
|2611199.35
|3505
|2007.02.22 17:23
|buy
|1155
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3506
|2007.02.22 17:23
|modify
|1155
|100.00
|1.9529
|1.9558
|1.9601
|3507
|2007.02.22 17:23
|s/l
|1155
|100.00
|1.9558
|1.9558
|1.9601
|29000.00
|2640199.35
|3508
|2007.02.22 17:23
|buy
|1156
|100.00
|1.9529
|1.9509
|1.9601
|3509
|2007.02.22 17:30
|modify
|1156
|100.00
|1.9529
|1.9569
|1.9601
|3510
|2007.02.22 17:31
|s/l
|1156
|100.00
|1.9569
|1.9569
|1.9601
|40000.00
|2680199.35
|3511
|2007.02.22 17:31
|buy
|1157
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3512
|2007.02.22 17:31
|modify
|1157
|100.00
|1.9536
|1.9565
|1.9608
|3513
|2007.02.22 17:32
|s/l
|1157
|100.00
|1.9565
|1.9565
|1.9608
|29000.00
|2709199.35
|3514
|2007.02.22 17:32
|buy
|1158
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3515
|2007.02.22 17:32
|modify
|1158
|100.00
|1.9536
|1.9564
|1.9608
|3516
|2007.02.22 17:34
|s/l
|1158
|100.00
|1.9564
|1.9564
|1.9608
|28000.00
|2737199.35
|3517
|2007.02.22 17:34
|buy
|1159
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3518
|2007.02.22 17:34
|modify
|1159
|100.00
|1.9536
|1.9556
|1.9608
|3519
|2007.02.22 17:35
|s/l
|1159
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9608
|20000.00
|2757199.35
|3520
|2007.02.22 17:35
|buy
|1160
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3521
|2007.02.22 17:35
|modify
|1160
|100.00
|1.9536
|1.9556
|1.9608
|3522
|2007.02.22 17:36
|s/l
|1160
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9608
|20000.00
|2777199.35
|3523
|2007.02.22 17:36
|buy
|1161
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3524
|2007.02.22 17:36
|modify
|1161
|100.00
|1.9536
|1.9556
|1.9608
|3525
|2007.02.22 17:37
|s/l
|1161
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9608
|20000.00
|2797199.35
|3526
|2007.02.22 17:37
|buy
|1162
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3527
|2007.02.22 17:37
|modify
|1162
|100.00
|1.9536
|1.9555
|1.9608
|3528
|2007.02.22 17:38
|s/l
|1162
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9608
|19000.00
|2816199.35
|3529
|2007.02.22 17:38
|buy
|1163
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3530
|2007.02.22 17:38
|modify
|1163
|100.00
|1.9536
|1.9554
|1.9608
|3531
|2007.02.22 17:39
|s/l
|1163
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9608
|18000.00
|2834199.35
|3532
|2007.02.22 17:39
|buy
|1164
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3533
|2007.02.22 17:39
|modify
|1164
|100.00
|1.9536
|1.9555
|1.9608
|3534
|2007.02.22 17:40
|s/l
|1164
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9608
|19000.00
|2853199.35
|3535
|2007.02.22 17:40
|buy
|1165
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3536
|2007.02.22 17:40
|modify
|1165
|100.00
|1.9536
|1.9556
|1.9608
|3537
|2007.02.22 17:42
|s/l
|1165
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9608
|20000.00
|2873199.35
|3538
|2007.02.22 17:42
|buy
|1166
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3539
|2007.02.22 17:42
|modify
|1166
|100.00
|1.9536
|1.9554
|1.9608
|3540
|2007.02.22 17:43
|s/l
|1166
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9608
|18000.00
|2891199.35
|3541
|2007.02.22 17:43
|buy
|1167
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3542
|2007.02.22 17:43
|modify
|1167
|100.00
|1.9536
|1.9552
|1.9608
|3543
|2007.02.22 17:43
|s/l
|1167
|100.00
|1.9552
|1.9552
|1.9608
|16000.00
|2907199.35
|3544
|2007.02.22 17:43
|buy
|1168
|100.00
|1.9536
|1.9516
|1.9608
|3545
|2007.02.22 17:45
|modify
|1168
|100.00
|1.9536
|1.9555
|1.9608
|3546
|2007.02.22 17:46
|s/l
|1168
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9608
|19000.00
|2926199.35
|3547
|2007.02.22 17:46
|buy
|1169
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3548
|2007.02.22 17:46
|modify
|1169
|100.00
|1.9539
|1.9555
|1.9611
|3549
|2007.02.22 17:47
|s/l
|1169
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9611
|16000.00
|2942199.35
|3550
|2007.02.22 17:47
|buy
|1170
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3551
|2007.02.22 17:47
|modify
|1170
|100.00
|1.9539
|1.9555
|1.9611
|3552
|2007.02.22 17:48
|s/l
|1170
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9611
|16000.00
|2958199.35
|3553
|2007.02.22 17:48
|buy
|1171
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3554
|2007.02.22 17:48
|modify
|1171
|100.00
|1.9539
|1.9552
|1.9611
|3555
|2007.02.22 17:49
|s/l
|1171
|100.00
|1.9552
|1.9552
|1.9611
|13000.00
|2971199.35
|3556
|2007.02.22 17:49
|buy
|1172
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3557
|2007.02.22 17:49
|modify
|1172
|100.00
|1.9539
|1.9551
|1.9611
|3558
|2007.02.22 17:50
|s/l
|1172
|100.00
|1.9551
|1.9551
|1.9611
|12000.00
|2983199.35
|3559
|2007.02.22 17:50
|buy
|1173
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3560
|2007.02.22 17:50
|modify
|1173
|100.00
|1.9539
|1.9551
|1.9611
|3561
|2007.02.22 17:51
|s/l
|1173
|100.00
|1.9551
|1.9551
|1.9611
|12000.00
|2995199.35
|3562
|2007.02.22 17:51
|buy
|1174
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3563
|2007.02.22 17:51
|modify
|1174
|100.00
|1.9539
|1.9556
|1.9611
|3564
|2007.02.22 17:53
|s/l
|1174
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9611
|17000.00
|3012199.35
|3565
|2007.02.22 17:53
|buy
|1175
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3566
|2007.02.22 17:53
|modify
|1175
|100.00
|1.9539
|1.9556
|1.9611
|3567
|2007.02.22 17:55
|s/l
|1175
|100.00
|1.9556
|1.9556
|1.9611
|17000.00
|3029199.35
|3568
|2007.02.22 17:55
|buy
|1176
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3569
|2007.02.22 17:55
|modify
|1176
|100.00
|1.9539
|1.9555
|1.9611
|3570
|2007.02.22 17:56
|s/l
|1176
|100.00
|1.9555
|1.9555
|1.9611
|16000.00
|3045199.35
|3571
|2007.02.22 17:56
|buy
|1177
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3572
|2007.02.22 17:56
|modify
|1177
|100.00
|1.9539
|1.9552
|1.9611
|3573
|2007.02.22 17:59
|s/l
|1177
|100.00
|1.9552
|1.9552
|1.9611
|13000.00
|3058199.35
|3574
|2007.02.22 17:59
|buy
|1178
|100.00
|1.9539
|1.9519
|1.9611
|3575
|2007.02.22 18:06
|modify
|1178
|100.00
|1.9539
|1.9554
|1.9611
|3576
|2007.02.22 18:11
|s/l
|1178
|100.00
|1.9554
|1.9554
|1.9611
|15000.00
|3073199.35
|3577
|2007.02.23 09:00
|sell
|1179
|100.00
|1.9555
|1.9575
|1.9483
|3578
|2007.02.23 09:00
|s/l
|1179
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9483
|-20000.00
|3053199.35
|3579
|2007.02.23 09:00
|sell
|1180
|100.00
|1.9571
|1.9591
|1.9499
|3580
|2007.02.23 09:15
|close
|1180
|100.00
|1.9569
|1.9591
|1.9499
|2000.00
|3055199.35
|3581
|2007.02.23 09:15
|buy
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9549
|1.9641
|3582
|2007.02.23 09:15
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9569
|1.9641
|3583
|2007.02.23 09:17
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9571
|1.9641
|3584
|2007.02.23 09:19
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9573
|1.9641
|3585
|2007.02.23 09:30
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9575
|1.9641
|3586
|2007.02.23 09:31
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9577
|1.9641
|3587
|2007.02.23 09:44
|modify
|1181
|100.00
|1.9569
|1.9580
|1.9641
|3588
|2007.02.23 09:50
|s/l
|1181
|100.00
|1.9580
|1.9580
|1.9641
|11000.00
|3066199.35
|3589
|2007.02.23 09:50
|buy
|1182
|100.00
|1.9584
|1.9564
|1.9656
|3590
|2007.02.23 11:00
|s/l
|1182
|100.00
|1.9564
|1.9564
|1.9656
|-20000.00
|3046199.35
|3591
|2007.02.23 11:00
|buy
|1183
|100.00
|1.9561
|1.9541
|1.9633
|3592
|2007.02.23 11:15
|close
|1183
|100.00
|1.9565
|1.9541
|1.9633
|3999.60
|3050198.95
|3593
|2007.02.23 11:15
|sell
|1184
|100.00
|1.9565
|1.9585
|1.9493
|3594
|2007.02.23 12:22
|s/l
|1184
|100.00
|1.9585
|1.9585
|1.9493
|-20000.00
|3030198.95
|3595
|2007.02.23 15:00
|buy
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9590
|1.9682
|3596
|2007.02.23 15:04
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9610
|1.9682
|3597
|2007.02.23 15:04
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9613
|1.9682
|3598
|2007.02.23 15:05
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9615
|1.9682
|3599
|2007.02.23 15:07
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9618
|1.9682
|3600
|2007.02.23 15:09
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9620
|1.9682
|3601
|2007.02.23 15:20
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9622
|1.9682
|3602
|2007.02.23 15:22
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9624
|1.9682
|3603
|2007.02.23 15:23
|modify
|1185
|100.00
|1.9610
|1.9627
|1.9682
|3604
|2007.02.23 15:24
|s/l
|1185
|100.00
|1.9627
|1.9627
|1.9682
|17000.00
|3047198.95
|3605
|2007.02.23 15:24
|buy
|1186
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|3606
|2007.02.23 15:26
|modify
|1186
|100.00
|1.9631
|1.9632
|1.9703
|3607
|2007.02.23 15:27
|s/l
|1186
|100.00
|1.9632
|1.9632
|1.9703
|1000.00
|3048198.95
|3608
|2007.02.23 15:27
|buy
|1187
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|3609
|2007.02.23 15:27
|modify
|1187
|100.00
|1.9631
|1.9632
|1.9703
|3610
|2007.02.23 15:29
|s/l
|1187
|100.00
|1.9632
|1.9632
|1.9703
|1000.00
|3049198.95
|3611
|2007.02.23 15:29
|buy
|1188
|100.00
|1.9631
|1.9611
|1.9703
|3612
|2007.02.23 15:51
|modify
|1188
|100.00
|1.9631
|1.9634
|1.9703
|3613
|2007.02.23 15:52
|s/l
|1188
|100.00
|1.9634
|1.9634
|1.9703
|3000.00
|3052198.95
|3614
|2007.02.23 15:52
|buy
|1189
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3615
|2007.02.23 15:52
|modify
|1189
|100.00
|1.9628
|1.9635
|1.9700
|3616
|2007.02.23 15:53
|s/l
|1189
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9700
|7000.00
|3059198.95
|3617
|2007.02.23 15:53
|buy
|1190
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3618
|2007.02.23 15:53
|modify
|1190
|100.00
|1.9628
|1.9635
|1.9700
|3619
|2007.02.23 15:54
|s/l
|1190
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9700
|7000.00
|3066198.95
|3620
|2007.02.23 15:54
|buy
|1191
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3621
|2007.02.23 15:54
|modify
|1191
|100.00
|1.9628
|1.9637
|1.9700
|3622
|2007.02.23 15:55
|s/l
|1191
|100.00
|1.9637
|1.9637
|1.9700
|9000.00
|3075198.95
|3623
|2007.02.23 15:55
|buy
|1192
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3624
|2007.02.23 15:55
|modify
|1192
|100.00
|1.9628
|1.9638
|1.9700
|3625
|2007.02.23 15:56
|s/l
|1192
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9700
|10000.00
|3085198.95
|3626
|2007.02.23 15:56
|buy
|1193
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3627
|2007.02.23 15:56
|modify
|1193
|100.00
|1.9628
|1.9632
|1.9700
|3628
|2007.02.23 15:58
|s/l
|1193
|100.00
|1.9632
|1.9632
|1.9700
|4000.00
|3089198.95
|3629
|2007.02.23 15:58
|buy
|1194
|100.00
|1.9628
|1.9608
|1.9700
|3630
|2007.02.23 16:18
|modify
|1194
|100.00
|1.9628
|1.9632
|1.9700
|3631
|2007.02.23 16:23
|modify
|1194
|100.00
|1.9628
|1.9634
|1.9700
|3632
|2007.02.23 16:24
|modify
|1194
|100.00
|1.9628
|1.9636
|1.9700
|3633
|2007.02.23 16:29
|s/l
|1194
|100.00
|1.9636
|1.9636
|1.9700
|8000.00
|3097198.95
|3634
|2007.02.23 16:29
|buy
|1195
|100.00
|1.9639
|1.9619
|1.9711
|3635
|2007.02.23 18:15
|close
|1195
|100.00
|1.9625
|1.9619
|1.9711
|-14000.00
|3083198.95
|3636
|2007.02.26 09:00
|sell
|1196
|100.00
|1.9625
|1.9645
|1.9553
|3637
|2007.02.26 09:00
|s/l
|1196
|100.00
|1.9645
|1.9645
|1.9553
|-20000.00
|3063198.95
|3638
|2007.02.26 09:00
|sell
|1197
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3639
|2007.02.26 09:01
|modify
|1197
|100.00
|1.9651
|1.9647
|1.9579
|3640
|2007.02.26 09:01
|s/l
|1197
|100.00
|1.9647
|1.9647
|1.9579
|4000.50
|3067199.45
|3641
|2007.02.26 09:01
|sell
|1198
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3642
|2007.02.26 09:02
|modify
|1198
|100.00
|1.9651
|1.9647
|1.9579
|3643
|2007.02.26 09:02
|s/l
|1198
|100.00
|1.9647
|1.9647
|1.9579
|4000.50
|3071199.95
|3644
|2007.02.26 09:02
|sell
|1199
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3645
|2007.02.26 09:04
|modify
|1199
|100.00
|1.9651
|1.9647
|1.9579
|3646
|2007.02.26 09:04
|s/l
|1199
|100.00
|1.9647
|1.9647
|1.9579
|4000.50
|3075200.45
|3647
|2007.02.26 09:04
|sell
|1200
|100.00
|1.9652
|1.9672
|1.9580
|3648
|2007.02.26 09:07
|modify
|1200
|100.00
|1.9652
|1.9647
|1.9580
|3649
|2007.02.26 09:14
|modify
|1200
|100.00
|1.9652
|1.9641
|1.9580
|3650
|2007.02.26 09:18
|s/l
|1200
|100.00
|1.9641
|1.9641
|1.9580
|10999.47
|3086199.92
|3651
|2007.02.26 09:18
|sell
|1201
|100.00
|1.9637
|1.9657
|1.9565
|3652
|2007.02.26 09:30
|close
|1201
|100.00
|1.9639
|1.9657
|1.9565
|-2000.00
|3084199.92
|3653
|2007.02.26 09:30
|buy
|1202
|100.00
|1.9639
|1.9619
|1.9711
|3654
|2007.02.26 09:30
|modify
|1202
|100.00
|1.9639
|1.9640
|1.9711
|3655
|2007.02.26 09:31
|modify
|1202
|100.00
|1.9639
|1.9641
|1.9711
|3656
|2007.02.26 09:33
|modify
|1202
|100.00
|1.9639
|1.9643
|1.9711
|3657
|2007.02.26 09:38
|modify
|1202
|100.00
|1.9639
|1.9646
|1.9711
|3658
|2007.02.26 09:45
|s/l
|1202
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9711
|7000.00
|3091199.92
|3659
|2007.02.26 09:45
|buy
|1203
|100.00
|1.9648
|1.9628
|1.9720
|3660
|2007.02.26 10:45
|s/l
|1203
|100.00
|1.9628
|1.9628
|1.9720
|-20000.53
|3071199.39
|3661
|2007.02.26 10:45
|buy
|1204
|100.00
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|3662
|2007.02.26 10:55
|modify
|1204
|100.00
|1.9626
|1.9626
|1.9698
|3663
|2007.02.26 11:00
|close
|1204
|100.00
|1.9631
|1.9626
|1.9698
|5000.00
|3076199.39
|3664
|2007.02.26 11:00
|sell
|1205
|100.00
|1.9631
|1.9651
|1.9559
|3665
|2007.02.26 11:09
|modify
|1205
|100.00
|1.9631
|1.9631
|1.9559
|3666
|2007.02.26 11:32
|s/l
|1205
|100.00
|1.9631
|1.9631
|1.9559
|0.00
|3076199.39
|3667
|2007.02.26 11:32
|sell
|1206
|100.00
|1.9627
|1.9647
|1.9555
|3668
|2007.02.26 13:00
|close
|1206
|100.00
|1.9636
|1.9647
|1.9555
|-8999.91
|3067199.48
|3669
|2007.02.26 15:00
|buy
|1207
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|3670
|2007.02.26 15:15
|close
|1207
|100.00
|1.9622
|1.9615
|1.9707
|-13000.00
|3054199.48
|3671
|2007.02.26 15:15
|sell
|1208
|100.00
|1.9622
|1.9642
|1.9550
|3672
|2007.02.26 16:45
|close
|1208
|100.00
|1.9633
|1.9642
|1.9550
|-11000.00
|3043199.48
|3673
|2007.02.26 16:45
|buy
|1209
|100.00
|1.9633
|1.9613
|1.9705
|3674
|2007.02.26 17:30
|close
|1209
|100.00
|1.9623
|1.9613
|1.9705
|-10000.00
|3033199.48
|3675
|2007.02.26 17:30
|sell
|1210
|100.00
|1.9623
|1.9643
|1.9551
|3676
|2007.02.26 17:45
|close
|1210
|100.00
|1.9634
|1.9643
|1.9551
|-11000.00
|3022199.48
|3677
|2007.02.26 17:45
|buy
|1211
|100.00
|1.9634
|1.9614
|1.9706
|3678
|2007.02.26 18:30
|s/l
|1211
|100.00
|1.9614
|1.9614
|1.9706
|-20000.00
|3002199.48
|3679
|2007.02.27 09:00
|sell
|1212
|100.00
|1.9621
|1.9641
|1.9549
|3680
|2007.02.27 09:18
|s/l
|1212
|100.00
|1.9641
|1.9641
|1.9549
|-20000.00
|2982199.48
|3681
|2007.02.27 09:18
|sell
|1213
|100.00
|1.9641
|1.9661
|1.9569
|3682
|2007.02.27 09:29
|modify
|1213
|100.00
|1.9641
|1.9635
|1.9569
|3683
|2007.02.27 09:30
|s/l
|1213
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9569
|6000.03
|2988199.51
|3684
|2007.02.27 09:30
|sell
|1214
|100.00
|1.9653
|1.9673
|1.9581
|3685
|2007.02.27 09:31
|modify
|1214
|100.00
|1.9653
|1.9635
|1.9581
|3686
|2007.02.27 09:31
|s/l
|1214
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9581
|17999.64
|3006199.15
|3687
|2007.02.27 09:31
|sell
|1215
|100.00
|1.9652
|1.9672
|1.9580
|3688
|2007.02.27 09:32
|modify
|1215
|100.00
|1.9652
|1.9635
|1.9580
|3689
|2007.02.27 09:32
|s/l
|1215
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9580
|16999.47
|3023198.62
|3690
|2007.02.27 09:32
|sell
|1216
|100.00
|1.9658
|1.9678
|1.9586
|3691
|2007.02.27 09:33
|modify
|1216
|100.00
|1.9658
|1.9635
|1.9586
|3692
|2007.02.27 09:33
|s/l
|1216
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9586
|23000.47
|3046199.09
|3693
|2007.02.27 09:33
|sell
|1217
|100.00
|1.9667
|1.9687
|1.9595
|3694
|2007.02.27 09:34
|modify
|1217
|100.00
|1.9667
|1.9635
|1.9595
|3695
|2007.02.27 09:34
|s/l
|1217
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9595
|31999.58
|3078198.67
|3696
|2007.02.27 09:34
|sell
|1218
|100.00
|1.9667
|1.9687
|1.9595
|3697
|2007.02.27 09:35
|modify
|1218
|100.00
|1.9667
|1.9635
|1.9595
|3698
|2007.02.27 09:35
|s/l
|1218
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9595
|31999.58
|3110198.25
|3699
|2007.02.27 09:35
|sell
|1219
|100.00
|1.9664
|1.9684
|1.9592
|3700
|2007.02.27 09:36
|modify
|1219
|100.00
|1.9664
|1.9635
|1.9592
|3701
|2007.02.27 09:36
|s/l
|1219
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9592
|29000.27
|3139198.52
|3702
|2007.02.27 09:36
|sell
|1220
|100.00
|1.9662
|1.9682
|1.9590
|3703
|2007.02.27 09:37
|modify
|1220
|100.00
|1.9662
|1.9635
|1.9590
|3704
|2007.02.27 09:37
|s/l
|1220
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9590
|26999.94
|3166198.46
|3705
|2007.02.27 09:37
|sell
|1221
|100.00
|1.9663
|1.9683
|1.9591
|3706
|2007.02.27 09:38
|modify
|1221
|100.00
|1.9663
|1.9635
|1.9591
|3707
|2007.02.27 09:38
|s/l
|1221
|100.00
|1.9635
|1.9635
|1.9591
|28000.11
|3194198.57
|3708
|2007.02.27 09:38
|sell
|1222
|100.00
|1.9659
|1.9679
|1.9587
|3709
|2007.02.27 09:38
|modify
|1222
|100.00
|1.9659
|1.9635
|1.9587
|3710
|2007.02.27 09:44
|modify
|1222
|100.00
|1.9659
|1.9611
|1.9587
|3711
|2007.02.27 09:45
|s/l
|1222
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9587
|47999.44
|3242198.01
|3712
|2007.02.27 09:45
|sell
|1223
|100.00
|1.9663
|1.9683
|1.9591
|3713
|2007.02.27 09:46
|modify
|1223
|100.00
|1.9663
|1.9621
|1.9591
|3714
|2007.02.27 09:46
|s/l
|1223
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9591
|42000.11
|3284198.12
|3715
|2007.02.27 09:46
|sell
|1224
|100.00
|1.9663
|1.9683
|1.9591
|3716
|2007.02.27 09:48
|modify
|1224
|100.00
|1.9663
|1.9621
|1.9591
|3717
|2007.02.27 09:48
|s/l
|1224
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9591
|42000.11
|3326198.23
|3718
|2007.02.27 09:48
|sell
|1225
|100.00
|1.9663
|1.9683
|1.9591
|3719
|2007.02.27 09:49
|modify
|1225
|100.00
|1.9663
|1.9621
|1.9591
|3720
|2007.02.27 09:49
|s/l
|1225
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9591
|42000.11
|3368198.34
|3721
|2007.02.27 09:49
|sell
|1226
|100.00
|1.9659
|1.9679
|1.9587
|3722
|2007.02.27 09:50
|modify
|1226
|100.00
|1.9659
|1.9621
|1.9587
|3723
|2007.02.27 09:50
|s/l
|1226
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9587
|37999.44
|3406197.78
|3724
|2007.02.27 09:50
|sell
|1227
|100.00
|1.9656
|1.9676
|1.9584
|3725
|2007.02.27 09:51
|modify
|1227
|100.00
|1.9656
|1.9621
|1.9584
|3726
|2007.02.27 09:51
|s/l
|1227
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9584
|35000.14
|3441197.92
|3727
|2007.02.27 09:51
|sell
|1228
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3728
|2007.02.27 09:52
|modify
|1228
|100.00
|1.9651
|1.9621
|1.9579
|3729
|2007.02.27 09:52
|s/l
|1228
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9579
|30000.50
|3471198.42
|3730
|2007.02.27 09:52
|sell
|1229
|100.00
|1.9648
|1.9668
|1.9576
|3731
|2007.02.27 09:53
|modify
|1229
|100.00
|1.9648
|1.9621
|1.9576
|3732
|2007.02.27 09:53
|s/l
|1229
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9576
|27000.00
|3498198.42
|3733
|2007.02.27 09:53
|sell
|1230
|100.00
|1.9649
|1.9669
|1.9577
|3734
|2007.02.27 09:56
|modify
|1230
|100.00
|1.9649
|1.9621
|1.9577
|3735
|2007.02.27 09:56
|s/l
|1230
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9577
|28000.17
|3526198.59
|3736
|2007.02.27 09:56
|sell
|1231
|100.00
|1.9652
|1.9672
|1.9580
|3737
|2007.02.27 09:57
|modify
|1231
|100.00
|1.9652
|1.9621
|1.9580
|3738
|2007.02.27 09:57
|s/l
|1231
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9580
|30999.47
|3557198.06
|3739
|2007.02.27 09:57
|sell
|1232
|100.00
|1.9647
|1.9667
|1.9575
|3740
|2007.02.27 09:58
|modify
|1232
|100.00
|1.9647
|1.9621
|1.9575
|3741
|2007.02.27 09:58
|s/l
|1232
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9575
|25999.84
|3583197.90
|3742
|2007.02.27 09:58
|sell
|1233
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3743
|2007.02.27 09:59
|modify
|1233
|100.00
|1.9651
|1.9621
|1.9579
|3744
|2007.02.27 09:59
|s/l
|1233
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9579
|30000.50
|3613198.40
|3745
|2007.02.27 09:59
|sell
|1234
|100.00
|1.9648
|1.9668
|1.9576
|3746
|2007.02.27 09:59
|modify
|1234
|100.00
|1.9648
|1.9621
|1.9576
|3747
|2007.02.27 09:59
|modify
|1234
|100.00
|1.9648
|1.9614
|1.9576
|3748
|2007.02.27 10:00
|s/l
|1234
|100.00
|1.9614
|1.9614
|1.9576
|34000.00
|3647198.40
|3749
|2007.02.27 10:00
|sell
|1235
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3750
|2007.02.27 10:01
|modify
|1235
|100.00
|1.9651
|1.9642
|1.9579
|3751
|2007.02.27 10:01
|s/l
|1235
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9579
|9000.50
|3656198.90
|3752
|2007.02.27 10:01
|sell
|1236
|100.00
|1.9649
|1.9669
|1.9577
|3753
|2007.02.27 10:02
|modify
|1236
|100.00
|1.9649
|1.9642
|1.9577
|3754
|2007.02.27 10:02
|s/l
|1236
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9577
|7000.17
|3663199.07
|3755
|2007.02.27 10:02
|sell
|1237
|100.00
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|3756
|2007.02.27 10:03
|modify
|1237
|100.00
|1.9650
|1.9642
|1.9578
|3757
|2007.02.27 10:03
|s/l
|1237
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9578
|8000.33
|3671199.40
|3758
|2007.02.27 10:03
|sell
|1238
|100.00
|1.9648
|1.9668
|1.9576
|3759
|2007.02.27 10:04
|modify
|1238
|100.00
|1.9648
|1.9642
|1.9576
|3760
|2007.02.27 10:04
|s/l
|1238
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9576
|6000.00
|3677199.40
|3761
|2007.02.27 10:04
|sell
|1239
|100.00
|1.9644
|1.9664
|1.9572
|3762
|2007.02.27 10:05
|modify
|1239
|100.00
|1.9644
|1.9642
|1.9572
|3763
|2007.02.27 10:05
|s/l
|1239
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9572
|2000.53
|3679199.93
|3764
|2007.02.27 10:05
|sell
|1240
|100.00
|1.9644
|1.9664
|1.9572
|3765
|2007.02.27 10:06
|modify
|1240
|100.00
|1.9644
|1.9642
|1.9572
|3766
|2007.02.27 10:06
|s/l
|1240
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9572
|2000.53
|3681200.46
|3767
|2007.02.27 10:06
|sell
|1241
|100.00
|1.9645
|1.9665
|1.9573
|3768
|2007.02.27 10:07
|modify
|1241
|100.00
|1.9645
|1.9642
|1.9573
|3769
|2007.02.27 10:07
|s/l
|1241
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9573
|2999.50
|3684199.96
|3770
|2007.02.27 10:07
|sell
|1242
|100.00
|1.9646
|1.9666
|1.9574
|3771
|2007.02.27 10:11
|modify
|1242
|100.00
|1.9646
|1.9642
|1.9574
|3772
|2007.02.27 10:11
|s/l
|1242
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9574
|3999.67
|3688199.63
|3773
|2007.02.27 10:11
|sell
|1243
|100.00
|1.9649
|1.9669
|1.9577
|3774
|2007.02.27 10:14
|modify
|1243
|100.00
|1.9649
|1.9642
|1.9577
|3775
|2007.02.27 10:14
|modify
|1243
|100.00
|1.9649
|1.9638
|1.9577
|3776
|2007.02.27 10:15
|s/l
|1243
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9577
|11000.17
|3699199.80
|3777
|2007.02.27 10:15
|sell
|1244
|100.00
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|3778
|2007.02.27 10:30
|close
|1244
|100.00
|1.9656
|1.9670
|1.9578
|-5999.67
|3693200.13
|3779
|2007.02.27 10:30
|buy
|1245
|100.00
|1.9656
|1.9636
|1.9728
|3780
|2007.02.27 12:46
|s/l
|1245
|100.00
|1.9636
|1.9636
|1.9728
|-20000.00
|3673200.13
|3781
|2007.02.27 15:00
|sell
|1246
|100.00
|1.9636
|1.9656
|1.9564
|3782
|2007.02.27 15:00
|s/l
|1246
|100.00
|1.9656
|1.9656
|1.9564
|-20000.00
|3653200.13
|3783
|2007.02.27 15:00
|sell
|1247
|100.00
|1.9654
|1.9674
|1.9582
|3784
|2007.02.27 15:14
|modify
|1247
|100.00
|1.9654
|1.9650
|1.9582
|3785
|2007.02.27 15:30
|s/l
|1247
|100.00
|1.9650
|1.9650
|1.9582
|3999.81
|3657199.94
|3786
|2007.02.27 15:30
|sell
|1248
|100.00
|1.9647
|1.9667
|1.9575
|3787
|2007.02.27 15:45
|close
|1248
|100.00
|1.9655
|1.9667
|1.9575
|-8000.00
|3649199.94
|3788
|2007.02.27 15:45
|buy
|1249
|100.00
|1.9655
|1.9635
|1.9727
|3789
|2007.02.27 16:44
|modify
|1249
|100.00
|1.9655
|1.9656
|1.9727
|3790
|2007.02.27 16:52
|s/l
|1249
|100.00
|1.9656
|1.9656
|1.9727
|1000.00
|3650199.94
|3791
|2007.02.27 16:52
|buy
|1250
|100.00
|1.9660
|1.9640
|1.9732
|3792
|2007.02.27 17:14
|s/l
|1250
|100.00
|1.9640
|1.9640
|1.9732
|-20000.00
|3630199.94
|3793
|2007.02.27 17:14
|buy
|1251
|100.00
|1.9632
|1.9612
|1.9704
|3794
|2007.02.27 17:15
|close
|1251
|100.00
|1.9629
|1.9612
|1.9704
|-3000.00
|3627199.94
|3795
|2007.02.27 17:15
|sell
|1252
|100.00
|1.9629
|1.9649
|1.9557
|3796
|2007.02.27 17:19
|s/l
|1252
|100.00
|1.9649
|1.9649
|1.9557
|-20000.00
|3607199.94
|3797
|2007.02.27 17:19
|sell
|1253
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|3798
|2007.02.27 17:45
|close
|1253
|100.00
|1.9652
|1.9671
|1.9579
|-999.50
|3606200.44
|3799
|2007.02.27 17:45
|buy
|1254
|100.00
|1.9652
|1.9632
|1.9724
|3800
|2007.02.27 18:11
|modify
|1254
|100.00
|1.9652
|1.9654
|1.9724
|3801
|2007.02.27 18:12
|modify
|1254
|100.00
|1.9652
|1.9657
|1.9724
|3802
|2007.02.27 18:14
|s/l
|1254
|100.00
|1.9657
|1.9657
|1.9724
|5000.00
|3611200.44
|3803
|2007.02.28 09:00
|sell
|1255
|100.00
|1.9617
|1.9637
|1.9545
|3804
|2007.02.28 09:00
|modify
|1255
|100.00
|1.9617
|1.9603
|1.9545
|3805
|2007.02.28 09:00
|modify
|1255
|100.00
|1.9617
|1.9601
|1.9545
|3806
|2007.02.28 09:00
|modify
|1255
|100.00
|1.9617
|1.9597
|1.9545
|3807
|2007.02.28 09:01
|modify
|1255
|100.00
|1.9617
|1.9596
|1.9545
|3808
|2007.02.28 09:05
|s/l
|1255
|100.00
|1.9596
|1.9596
|1.9545
|21000.00
|3632200.44
|3809
|2007.02.28 09:05
|sell
|1256
|100.00
|1.9592
|1.9612
|1.9520
|3810
|2007.02.28 09:14
|modify
|1256
|100.00
|1.9592
|1.9586
|1.9520
|3811
|2007.02.28 09:15
|s/l
|1256
|100.00
|1.9586
|1.9586
|1.9520
|6000.00
|3638200.44
|3812
|2007.02.28 09:15
|sell
|1257
|100.00
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|3813
|2007.02.28 09:21
|modify
|1257
|100.00
|1.9584
|1.9583
|1.9512
|3814
|2007.02.28 09:21
|modify
|1257
|100.00
|1.9584
|1.9581
|1.9512
|3815
|2007.02.28 09:21
|modify
|1257
|100.00
|1.9584
|1.9579
|1.9512
|3816
|2007.02.28 09:29
|s/l
|1257
|100.00
|1.9579
|1.9579
|1.9512
|5000.00
|3643200.44
|3817
|2007.02.28 09:29
|sell
|1258
|100.00
|1.9577
|1.9597
|1.9505
|3818
|2007.02.28 10:28
|modify
|1258
|100.00
|1.9577
|1.9562
|1.9505
|3819
|2007.02.28 10:30
|modify
|1258
|100.00
|1.9577
|1.9557
|1.9505
|3820
|2007.02.28 10:34
|s/l
|1258
|100.00
|1.9557
|1.9557
|1.9505
|20000.00
|3663200.44
|3821
|2007.02.28 10:34
|sell
|1259
|100.00
|1.9553
|1.9573
|1.9481
|3822
|2007.02.28 12:03
|s/l
|1259
|100.00
|1.9573
|1.9573
|1.9481
|-20000.00
|3643200.44
|3823
|2007.02.28 15:00
|buy
|1260
|100.00
|1.9597
|1.9577
|1.9669
|3824
|2007.02.28 15:00
|modify
|1260
|100.00
|1.9597
|1.9608
|1.9669
|3825
|2007.02.28 15:00
|modify
|1260
|100.00
|1.9597
|1.9610
|1.9669
|3826
|2007.02.28 15:00
|modify
|1260
|100.00
|1.9597
|1.9612
|1.9669
|3827
|2007.02.28 15:05
|s/l
|1260
|100.00
|1.9612
|1.9612
|1.9669
|15000.00
|3658200.44
|3828
|2007.02.28 15:05
|buy
|1261
|100.00
|1.9616
|1.9596
|1.9688
|3829
|2007.02.28 16:30
|s/l
|1261
|100.00
|1.9596
|1.9596
|1.9688
|-20000.00
|3638200.44
|3830
|2007.02.28 16:30
|buy
|1262
|100.00
|1.9588
|1.9568
|1.9660
|3831
|2007.02.28 16:44
|modify
|1262
|100.00
|1.9588
|1.9590
|1.9660
|3832
|2007.02.28 16:45
|s/l
|1262
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9660
|1999.89
|3640200.33
|3833
|2007.02.28 16:45
|buy
|1263
|100.00
|1.9593
|1.9573
|1.9665
|3834
|2007.02.28 17:00
|close
|1263
|100.00
|1.9591
|1.9573
|1.9665
|-2000.00
|3638200.33
|3835
|2007.02.28 17:00
|sell
|1264
|100.00
|1.9591
|1.9611
|1.9519
|3836
|2007.02.28 17:07
|s/l
|1264
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9519
|-20000.00
|3618200.33
|3837
|2007.02.28 17:07
|sell
|1265
|100.00
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|3838
|2007.02.28 17:14
|modify
|1265
|100.00
|1.9607
|1.9604
|1.9535
|3839
|2007.02.28 17:15
|s/l
|1265
|100.00
|1.9604
|1.9604
|1.9535
|3000.00
|3621200.33
|3840
|2007.02.28 17:15
|sell
|1266
|100.00
|1.9601
|1.9621
|1.9529
|3841
|2007.02.28 17:29
|modify
|1266
|100.00
|1.9601
|1.9600
|1.9529
|3842
|2007.02.28 17:30
|s/l
|1266
|100.00
|1.9600
|1.9600
|1.9529
|1000.00
|3622200.33
|3843
|2007.02.28 17:30
|sell
|1267
|100.00
|1.9602
|1.9622
|1.9530
|3844
|2007.02.28 18:30
|close
|1267
|100.00
|1.9606
|1.9622
|1.9530
|-4000.48
|3618199.85
|3845
|2007.03.01 09:00
|sell
|1268
|100.00
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|3846
|2007.03.01 09:00
|s/l
|1268
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9515
|-20000.00
|3598199.85
|3847
|2007.03.01 09:00
|sell
|1269
|100.00
|1.9611
|1.9631
|1.9539
|3848
|2007.03.01 09:01
|modify
|1269
|100.00
|1.9611
|1.9610
|1.9539
|3849
|2007.03.01 09:01
|s/l
|1269
|100.00
|1.9610
|1.9610
|1.9539
|999.82
|3599199.67
|3850
|2007.03.01 09:01
|sell
|1270
|100.00
|1.9609
|1.9629
|1.9537
|3851
|2007.03.01 09:14
|modify
|1270
|100.00
|1.9609
|1.9599
|1.9537
|3852
|2007.03.01 09:15
|s/l
|1270
|100.00
|1.9599
|1.9599
|1.9537
|9999.49
|3609199.16
|3853
|2007.03.01 09:15
|sell
|1271
|100.00
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|3854
|2007.03.01 09:16
|modify
|1271
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9535
|3855
|2007.03.01 09:16
|s/l
|1271
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9535
|0.35
|3609199.51
|3856
|2007.03.01 09:16
|sell
|1272
|100.00
|1.9609
|1.9629
|1.9537
|3857
|2007.03.01 09:18
|modify
|1272
|100.00
|1.9609
|1.9607
|1.9537
|3858
|2007.03.01 09:18
|s/l
|1272
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9537
|1999.49
|3611199.00
|3859
|2007.03.01 09:18
|sell
|1273
|100.00
|1.9608
|1.9628
|1.9536
|3860
|2007.03.01 09:19
|modify
|1273
|100.00
|1.9608
|1.9607
|1.9536
|3861
|2007.03.01 09:28
|modify
|1273
|100.00
|1.9608
|1.9604
|1.9536
|3862
|2007.03.01 09:28
|modify
|1273
|100.00
|1.9608
|1.9603
|1.9536
|3863
|2007.03.01 09:29
|modify
|1273
|100.00
|1.9608
|1.9600
|1.9536
|3864
|2007.03.01 09:34
|s/l
|1273
|100.00
|1.9600
|1.9600
|1.9536
|8000.52
|3619199.52
|3865
|2007.03.01 09:34
|sell
|1274
|100.00
|1.9600
|1.9620
|1.9528
|3866
|2007.03.01 09:44
|modify
|1274
|100.00
|1.9600
|1.9600
|1.9528
|3867
|2007.03.01 09:45
|s/l
|1274
|100.00
|1.9600
|1.9600
|1.9528
|0.38
|3619199.90
|3868
|2007.03.01 09:45
|sell
|1275
|100.00
|1.9601
|1.9621
|1.9529
|3869
|2007.03.01 10:40
|s/l
|1275
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9529
|-19999.45
|3599200.45
|3870
|2007.03.01 10:40
|sell
|1276
|100.00
|1.9621
|1.9641
|1.9549
|3871
|2007.03.01 10:41
|modify
|1276
|100.00
|1.9621
|1.9621
|1.9549
|3872
|2007.03.01 10:44
|modify
|1276
|100.00
|1.9621
|1.9616
|1.9549
|3873
|2007.03.01 10:45
|s/l
|1276
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9549
|5000.29
|3604200.74
|3874
|2007.03.01 10:45
|sell
|1277
|100.00
|1.9615
|1.9635
|1.9543
|3875
|2007.03.01 11:00
|close
|1277
|100.00
|1.9612
|1.9635
|1.9543
|3000.00
|3607200.74
|3876
|2007.03.01 11:00
|buy
|1278
|100.00
|1.9612
|1.9592
|1.9684
|3877
|2007.03.01 11:15
|close
|1278
|100.00
|1.9597
|1.9592
|1.9684
|-15000.00
|3592200.74
|3878
|2007.03.01 11:15
|sell
|1279
|100.00
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|3879
|2007.03.01 11:15
|s/l
|1279
|100.00
|1.9617
|1.9617
|1.9525
|-20000.00
|3572200.74
|3880
|2007.03.01 11:15
|sell
|1280
|100.00
|1.9616
|1.9636
|1.9544
|3881
|2007.03.01 11:17
|modify
|1280
|100.00
|1.9616
|1.9615
|1.9544
|3882
|2007.03.01 11:17
|s/l
|1280
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9544
|999.46
|3573200.20
|3883
|2007.03.01 11:17
|sell
|1281
|100.00
|1.9616
|1.9636
|1.9544
|3884
|2007.03.01 11:18
|modify
|1281
|100.00
|1.9616
|1.9615
|1.9544
|3885
|2007.03.01 11:18
|s/l
|1281
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9544
|999.46
|3574199.66
|3886
|2007.03.01 11:18
|sell
|1282
|100.00
|1.9615
|1.9635
|1.9543
|3887
|2007.03.01 11:21
|modify
|1282
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9543
|3888
|2007.03.01 11:21
|s/l
|1282
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9543
|0.49
|3574200.15
|3889
|2007.03.01 11:21
|sell
|1283
|100.00
|1.9617
|1.9637
|1.9545
|3890
|2007.03.01 11:22
|modify
|1283
|100.00
|1.9617
|1.9615
|1.9545
|3891
|2007.03.01 11:22
|s/l
|1283
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9545
|1999.63
|3576199.78
|3892
|2007.03.01 11:22
|sell
|1284
|100.00
|1.9617
|1.9637
|1.9545
|3893
|2007.03.01 11:23
|modify
|1284
|100.00
|1.9617
|1.9615
|1.9545
|3894
|2007.03.01 11:23
|s/l
|1284
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9545
|1999.63
|3578199.41
|3895
|2007.03.01 11:23
|sell
|1285
|100.00
|1.9618
|1.9638
|1.9546
|3896
|2007.03.01 11:24
|modify
|1285
|100.00
|1.9618
|1.9615
|1.9546
|3897
|2007.03.01 11:24
|s/l
|1285
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9546
|2999.79
|3581199.20
|3898
|2007.03.01 11:24
|sell
|1286
|100.00
|1.9616
|1.9636
|1.9544
|3899
|2007.03.01 11:25
|modify
|1286
|100.00
|1.9616
|1.9615
|1.9544
|3900
|2007.03.01 11:25
|s/l
|1286
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9544
|999.46
|3582198.66
|3901
|2007.03.01 11:25
|sell
|1287
|100.00
|1.9616
|1.9636
|1.9544
|3902
|2007.03.01 11:26
|modify
|1287
|100.00
|1.9616
|1.9615
|1.9544
|3903
|2007.03.01 11:26
|s/l
|1287
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9544
|999.46
|3583198.12
|3904
|2007.03.01 11:26
|sell
|1288
|100.00
|1.9616
|1.9636
|1.9544
|3905
|2007.03.01 11:27
|modify
|1288
|100.00
|1.9616
|1.9615
|1.9544
|3906
|2007.03.01 11:27
|s/l
|1288
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9544
|999.46
|3584197.58
|3907
|2007.03.01 11:27
|sell
|1289
|100.00
|1.9617
|1.9637
|1.9545
|3908
|2007.03.01 11:28
|modify
|1289
|100.00
|1.9617
|1.9615
|1.9545
|3909
|2007.03.01 11:28
|s/l
|1289
|100.00
|1.9615
|1.9615
|1.9545
|1999.63
|3586197.21
|3910
|2007.03.01 11:28
|sell
|1290
|100.00
|1.9614
|1.9634
|1.9542
|3911
|2007.03.01 11:29
|modify
|1290
|100.00
|1.9614
|1.9603
|1.9542
|3912
|2007.03.01 11:30
|s/l
|1290
|100.00
|1.9603
|1.9603
|1.9542
|11000.32
|3597197.53
|3913
|2007.03.01 11:30
|sell
|1291
|100.00
|1.9618
|1.9638
|1.9546
|3914
|2007.03.01 11:45
|close
|1291
|100.00
|1.9629
|1.9638
|1.9546
|-11000.21
|3586197.32
|3915
|2007.03.01 11:45
|buy
|1292
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|3916
|2007.03.01 13:07
|modify
|1292
|100.00
|1.9629
|1.9630
|1.9701
|3917
|2007.03.01 13:08
|s/l
|1292
|100.00
|1.9630
|1.9630
|1.9701
|1000.00
|3587197.32
|3918
|2007.03.01 15:00
|buy
|1293
|100.00
|1.9636
|1.9616
|1.9708
|3919
|2007.03.01 15:45
|close
|1293
|100.00
|1.9624
|1.9616
|1.9708
|-12000.00
|3575197.32
|3920
|2007.03.01 15:45
|sell
|1294
|100.00
|1.9624
|1.9644
|1.9552
|3921
|2007.03.01 16:00
|close
|1294
|100.00
|1.9638
|1.9644
|1.9552
|-14000.00
|3561197.32
|3922
|2007.03.01 16:00
|buy
|1295
|100.00
|1.9638
|1.9618
|1.9710
|3923
|2007.03.01 16:30
|close
|1295
|100.00
|1.9629
|1.9618
|1.9710
|-9000.00
|3552197.32
|3924
|2007.03.01 16:30
|sell
|1296
|100.00
|1.9629
|1.9649
|1.9557
|3925
|2007.03.01 16:42
|modify
|1296
|100.00
|1.9629
|1.9624
|1.9557
|3926
|2007.03.01 16:57
|modify
|1296
|100.00
|1.9629
|1.9622
|1.9557
|3927
|2007.03.01 17:00
|modify
|1296
|100.00
|1.9629
|1.9591
|1.9557
|3928
|2007.03.01 17:14
|s/l
|1296
|100.00
|1.9591
|1.9591
|1.9557
|38000.00
|3590197.32
|3929
|2007.03.01 17:14
|sell
|1297
|100.00
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|3930
|2007.03.01 17:28
|modify
|1297
|100.00
|1.9597
|1.9593
|1.9525
|3931
|2007.03.01 17:29
|s/l
|1297
|100.00
|1.9593
|1.9593
|1.9525
|4000.00
|3594197.32
|3932
|2007.03.01 17:29
|sell
|1298
|100.00
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|3933
|2007.03.01 17:30
|modify
|1298
|100.00
|1.9597
|1.9594
|1.9525
|3934
|2007.03.01 17:30
|modify
|1298
|100.00
|1.9597
|1.9592
|1.9525
|3935
|2007.03.01 17:31
|modify
|1298
|100.00
|1.9597
|1.9590
|1.9525
|3936
|2007.03.01 17:31
|modify
|1298
|100.00
|1.9597
|1.9589
|1.9525
|3937
|2007.03.01 17:44
|s/l
|1298
|100.00
|1.9589
|1.9589
|1.9525
|8000.00
|3602197.32
|3938
|2007.03.01 17:44
|sell
|1299
|100.00
|1.9588
|1.9608
|1.9516
|3939
|2007.03.01 17:55
|modify
|1299
|100.00
|1.9588
|1.9588
|1.9516
|3940
|2007.03.01 18:08
|s/l
|1299
|100.00
|1.9588
|1.9588
|1.9516
|0.00
|3602197.32
|3941
|2007.03.02 09:00
|sell
|1300
|100.00
|1.9541
|1.9561
|1.9469
|3942
|2007.03.02 10:44
|modify
|1300
|100.00
|1.9541
|1.9540
|1.9469
|3943
|2007.03.02 10:44
|modify
|1300
|100.00
|1.9541
|1.9538
|1.9469
|3944
|2007.03.02 10:44
|s/l
|1300
|100.00
|1.9538
|1.9538
|1.9469
|3000.00
|3605197.32
|3945
|2007.03.02 10:44
|sell
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9558
|1.9466
|3946
|2007.03.02 11:30
|modify
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9527
|1.9466
|3947
|2007.03.02 11:45
|modify
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9523
|1.9466
|3948
|2007.03.02 11:46
|modify
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9522
|1.9466
|3949
|2007.03.02 12:00
|modify
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9520
|1.9466
|3950
|2007.03.02 12:03
|modify
|1301
|100.00
|1.9538
|1.9518
|1.9466
|3951
|2007.03.02 12:14
|s/l
|1301
|100.00
|1.9518
|1.9518
|1.9466
|20000.00
|3625197.32
|3952
|2007.03.02 15:00
|sell
|1302
|100.00
|1.9439
|1.9459
|1.9367
|3953
|2007.03.02 15:20
|modify
|1302
|100.00
|1.9439
|1.9435
|1.9367
|3954
|2007.03.02 15:36
|s/l
|1302
|100.00
|1.9435
|1.9435
|1.9367
|4000.00
|3629197.32
|3955
|2007.03.02 15:36
|sell
|1303
|100.00
|1.9431
|1.9451
|1.9359
|3956
|2007.03.02 16:05
|s/l
|1303
|100.00
|1.9451
|1.9451
|1.9359
|-20000.00
|3609197.32
|3957
|2007.03.02 16:05
|sell
|1304
|100.00
|1.9452
|1.9472
|1.9380
|3958
|2007.03.02 16:06
|modify
|1304
|100.00
|1.9452
|1.9444
|1.9380
|3959
|2007.03.02 16:06
|s/l
|1304
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9380
|7999.66
|3617196.98
|3960
|2007.03.02 16:06
|sell
|1305
|100.00
|1.9447
|1.9467
|1.9375
|3961
|2007.03.02 16:07
|modify
|1305
|100.00
|1.9447
|1.9444
|1.9375
|3962
|2007.03.02 16:07
|s/l
|1305
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9375
|3000.03
|3620197.01
|3963
|2007.03.02 16:07
|sell
|1306
|100.00
|1.9444
|1.9464
|1.9372
|3964
|2007.03.02 16:14
|modify
|1306
|100.00
|1.9444
|1.9433
|1.9372
|3965
|2007.03.02 16:16
|s/l
|1306
|100.00
|1.9433
|1.9433
|1.9372
|10999.53
|3631196.54
|3966
|2007.03.02 16:16
|sell
|1307
|100.00
|1.9429
|1.9449
|1.9357
|3967
|2007.03.02 16:35
|s/l
|1307
|100.00
|1.9449
|1.9449
|1.9357
|-20000.00
|3611196.54
|3968
|2007.03.02 16:35
|sell
|1308
|100.00
|1.9446
|1.9466
|1.9374
|3969
|2007.03.02 17:15
|close
|1308
|100.00
|1.9447
|1.9466
|1.9374
|-1000.00
|3610196.54
|3970
|2007.03.02 17:15
|buy
|1309
|100.00
|1.9447
|1.9427
|1.9519
|3971
|2007.03.02 18:04
|modify
|1309
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9519
|3972
|2007.03.02 18:21
|modify
|1309
|100.00
|1.9447
|1.9454
|1.9519
|3973
|2007.03.02 18:30
|s/l
|1309
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9519
|7000.00
|3617196.54
|3974
|2007.03.05 09:00
|sell
|1310
|100.00
|1.9266
|1.9286
|1.9194
|3975
|2007.03.05 09:02
|modify
|1310
|100.00
|1.9266
|1.9243
|1.9194
|3976
|2007.03.05 09:05
|s/l
|1310
|100.00
|1.9243
|1.9243
|1.9194
|23000.00
|3640196.54
|3977
|2007.03.05 09:05
|sell
|1311
|100.00
|1.9239
|1.9259
|1.9167
|3978
|2007.03.05 09:26
|modify
|1311
|100.00
|1.9239
|1.9238
|1.9167
|3979
|2007.03.05 09:44
|s/l
|1311
|100.00
|1.9238
|1.9238
|1.9167
|1000.00
|3641196.54
|3980
|2007.03.05 09:44
|sell
|1312
|100.00
|1.9235
|1.9255
|1.9163
|3981
|2007.03.05 12:00
|modify
|1312
|100.00
|1.9235
|1.9227
|1.9163
|3982
|2007.03.05 12:11
|s/l
|1312
|100.00
|1.9227
|1.9227
|1.9163
|8000.00
|3649196.54
|3983
|2007.03.05 15:00
|sell
|1313
|100.00
|1.9209
|1.9229
|1.9137
|3984
|2007.03.05 15:14
|modify
|1313
|100.00
|1.9209
|1.9197
|1.9137
|3985
|2007.03.05 15:15
|s/l
|1313
|100.00
|1.9197
|1.9197
|1.9137
|12000.00
|3661196.54
|3986
|2007.03.05 15:15
|sell
|1314
|100.00
|1.9209
|1.9229
|1.9137
|3987
|2007.03.05 15:39
|s/l
|1314
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9137
|-20000.00
|3641196.54
|3988
|2007.03.05 15:39
|sell
|1315
|100.00
|1.9227
|1.9247
|1.9155
|3989
|2007.03.05 15:44
|modify
|1315
|100.00
|1.9227
|1.9227
|1.9155
|3990
|2007.03.05 15:45
|s/l
|1315
|100.00
|1.9227
|1.9227
|1.9155
|0.47
|3641197.01
|3991
|2007.03.05 15:45
|sell
|1316
|100.00
|1.9230
|1.9250
|1.9158
|3992
|2007.03.05 15:46
|modify
|1316
|100.00
|1.9230
|1.9229
|1.9158
|3993
|2007.03.05 15:46
|s/l
|1316
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9158
|999.78
|3642196.79
|3994
|2007.03.05 15:46
|sell
|1317
|100.00
|1.9232
|1.9252
|1.9160
|3995
|2007.03.05 15:47
|modify
|1317
|100.00
|1.9232
|1.9229
|1.9160
|3996
|2007.03.05 15:47
|s/l
|1317
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9160
|3000.11
|3645196.90
|3997
|2007.03.05 15:47
|sell
|1318
|100.00
|1.9236
|1.9256
|1.9164
|3998
|2007.03.05 15:48
|modify
|1318
|100.00
|1.9236
|1.9229
|1.9164
|3999
|2007.03.05 15:48
|s/l
|1318
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9164
|6999.58
|3652196.48
|4000
|2007.03.05 15:48
|sell
|1319
|100.00
|1.9235
|1.9255
|1.9163
|4001
|2007.03.05 15:49
|modify
|1319
|100.00
|1.9235
|1.9229
|1.9163
|4002
|2007.03.05 15:49
|s/l
|1319
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9163
|5999.42
|3658195.90
|4003
|2007.03.05 15:49
|sell
|1320
|100.00
|1.9235
|1.9255
|1.9163
|4004
|2007.03.05 15:50
|modify
|1320
|100.00
|1.9235
|1.9229
|1.9163
|4005
|2007.03.05 15:50
|s/l
|1320
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9163
|5999.42
|3664195.32
|4006
|2007.03.05 15:50
|sell
|1321
|100.00
|1.9239
|1.9259
|1.9167
|4007
|2007.03.05 15:53
|modify
|1321
|100.00
|1.9239
|1.9229
|1.9167
|4008
|2007.03.05 15:53
|s/l
|1321
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9167
|10000.08
|3674195.40
|4009
|2007.03.05 15:53
|sell
|1322
|100.00
|1.9245
|1.9265
|1.9173
|4010
|2007.03.05 15:54
|modify
|1322
|100.00
|1.9245
|1.9229
|1.9173
|4011
|2007.03.05 15:54
|s/l
|1322
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9173
|15999.89
|3690195.29
|4012
|2007.03.05 15:54
|sell
|1323
|100.00
|1.9256
|1.9276
|1.9184
|4013
|2007.03.05 15:55
|modify
|1323
|100.00
|1.9256
|1.9229
|1.9184
|4014
|2007.03.05 15:55
|s/l
|1323
|100.00
|1.9229
|1.9229
|1.9184
|27000.52
|3717195.81
|4015
|2007.03.05 15:55
|sell
|1324
|100.00
|1.9255
|1.9275
|1.9183
|4016
|2007.03.05 15:55
|modify
|1324
|100.00
|1.9255
|1.9229
|1.9183
|4017
|2007.03.05 15:59
|modify
|1324
|100.00
|1.9255
|1.9224
|1.9183
|4018
|2007.03.05 16:00
|s/l
|1324
|100.00
|1.9224
|1.9224
|1.9183
|31000.35
|3748196.16
|4019
|2007.03.05 16:00
|sell
|1325
|100.00
|1.9242
|1.9262
|1.9170
|4020
|2007.03.05 16:01
|modify
|1325
|100.00
|1.9242
|1.9231
|1.9170
|4021
|2007.03.05 16:01
|s/l
|1325
|100.00
|1.9231
|1.9231
|1.9170
|11000.58
|3759196.74
|4022
|2007.03.05 16:01
|sell
|1326
|100.00
|1.9242
|1.9262
|1.9170
|4023
|2007.03.05 16:01
|modify
|1326
|100.00
|1.9242
|1.9231
|1.9170
|4024
|2007.03.05 16:14
|modify
|1326
|100.00
|1.9242
|1.9224
|1.9170
|4025
|2007.03.05 16:15
|close
|1326
|100.00
|1.9213
|1.9224
|1.9170
|29000.58
|3788197.32
|4026
|2007.03.05 16:15
|buy
|1327
|100.00
|1.9213
|1.9193
|1.9285
|4027
|2007.03.05 16:15
|modify
|1327
|100.00
|1.9213
|1.9260
|1.9285
|4028
|2007.03.05 16:16
|s/l
|1327
|100.00
|1.9260
|1.9260
|1.9285
|47000.00
|3835197.32
|4029
|2007.03.05 16:16
|buy
|1328
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4030
|2007.03.05 16:16
|modify
|1328
|100.00
|1.9222
|1.9254
|1.9294
|4031
|2007.03.05 16:17
|s/l
|1328
|100.00
|1.9254
|1.9254
|1.9294
|32000.00
|3867197.32
|4032
|2007.03.05 16:17
|buy
|1329
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4033
|2007.03.05 16:17
|modify
|1329
|100.00
|1.9222
|1.9253
|1.9294
|4034
|2007.03.05 16:18
|s/l
|1329
|100.00
|1.9253
|1.9253
|1.9294
|31000.00
|3898197.32
|4035
|2007.03.05 16:18
|buy
|1330
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4036
|2007.03.05 16:18
|modify
|1330
|100.00
|1.9222
|1.9251
|1.9294
|4037
|2007.03.05 16:19
|s/l
|1330
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9294
|29000.00
|3927197.32
|4038
|2007.03.05 16:19
|buy
|1331
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4039
|2007.03.05 16:19
|modify
|1331
|100.00
|1.9222
|1.9251
|1.9294
|4040
|2007.03.05 16:20
|s/l
|1331
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9294
|29000.00
|3956197.32
|4041
|2007.03.05 16:20
|buy
|1332
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4042
|2007.03.05 16:20
|modify
|1332
|100.00
|1.9222
|1.9251
|1.9294
|4043
|2007.03.05 16:20
|s/l
|1332
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9294
|29000.00
|3985197.32
|4044
|2007.03.05 16:20
|buy
|1333
|100.00
|1.9222
|1.9202
|1.9294
|4045
|2007.03.05 16:30
|modify
|1333
|100.00
|1.9222
|1.9258
|1.9294
|4046
|2007.03.05 16:32
|s/l
|1333
|100.00
|1.9258
|1.9258
|1.9294
|36000.00
|4021197.32
|4047
|2007.03.05 16:32
|buy
|1334
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4048
|2007.03.05 16:32
|modify
|1334
|100.00
|1.9236
|1.9258
|1.9308
|4049
|2007.03.05 16:34
|s/l
|1334
|100.00
|1.9258
|1.9258
|1.9308
|22000.00
|4043197.32
|4050
|2007.03.05 16:34
|buy
|1335
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4051
|2007.03.05 16:34
|modify
|1335
|100.00
|1.9236
|1.9256
|1.9308
|4052
|2007.03.05 16:35
|s/l
|1335
|100.00
|1.9256
|1.9256
|1.9308
|20000.00
|4063197.32
|4053
|2007.03.05 16:35
|buy
|1336
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4054
|2007.03.05 16:35
|modify
|1336
|100.00
|1.9236
|1.9254
|1.9308
|4055
|2007.03.05 16:36
|s/l
|1336
|100.00
|1.9254
|1.9254
|1.9308
|18000.00
|4081197.32
|4056
|2007.03.05 16:36
|buy
|1337
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4057
|2007.03.05 16:36
|modify
|1337
|100.00
|1.9236
|1.9254
|1.9308
|4058
|2007.03.05 16:42
|s/l
|1337
|100.00
|1.9254
|1.9254
|1.9308
|18000.00
|4099197.32
|4059
|2007.03.05 16:42
|buy
|1338
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4060
|2007.03.05 16:42
|modify
|1338
|100.00
|1.9236
|1.9246
|1.9308
|4061
|2007.03.05 16:43
|s/l
|1338
|100.00
|1.9246
|1.9246
|1.9308
|10000.00
|4109197.32
|4062
|2007.03.05 16:43
|buy
|1339
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4063
|2007.03.05 16:43
|modify
|1339
|100.00
|1.9236
|1.9247
|1.9308
|4064
|2007.03.05 16:44
|s/l
|1339
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9308
|11000.00
|4120197.32
|4065
|2007.03.05 16:44
|buy
|1340
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4066
|2007.03.05 16:44
|modify
|1340
|100.00
|1.9236
|1.9247
|1.9308
|4067
|2007.03.05 16:44
|s/l
|1340
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9308
|11000.00
|4131197.32
|4068
|2007.03.05 16:44
|buy
|1341
|100.00
|1.9236
|1.9216
|1.9308
|4069
|2007.03.05 16:45
|modify
|1341
|100.00
|1.9236
|1.9249
|1.9308
|4070
|2007.03.05 16:59
|s/l
|1341
|100.00
|1.9249
|1.9249
|1.9308
|13000.00
|4144197.32
|4071
|2007.03.05 16:59
|buy
|1342
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4072
|2007.03.05 17:00
|modify
|1342
|100.00
|1.9247
|1.9249
|1.9319
|4073
|2007.03.05 17:05
|modify
|1342
|100.00
|1.9247
|1.9251
|1.9319
|4074
|2007.03.05 17:06
|modify
|1342
|100.00
|1.9247
|1.9253
|1.9319
|4075
|2007.03.05 17:11
|modify
|1342
|100.00
|1.9247
|1.9255
|1.9319
|4076
|2007.03.05 17:13
|s/l
|1342
|100.00
|1.9255
|1.9255
|1.9319
|8000.00
|4152197.32
|4077
|2007.03.05 17:13
|buy
|1343
|100.00
|1.9259
|1.9239
|1.9331
|4078
|2007.03.05 17:14
|modify
|1343
|100.00
|1.9259
|1.9266
|1.9331
|4079
|2007.03.05 17:29
|s/l
|1343
|100.00
|1.9266
|1.9266
|1.9331
|7000.00
|4159197.32
|4080
|2007.03.05 17:29
|buy
|1344
|100.00
|1.9265
|1.9245
|1.9337
|4081
|2007.03.05 18:14
|s/l
|1344
|100.00
|1.9245
|1.9245
|1.9337
|-20000.00
|4139197.32
|4082
|2007.03.06 09:00
|sell
|1345
|100.00
|1.9242
|1.9262
|1.9170
|4083
|2007.03.06 09:00
|s/l
|1345
|100.00
|1.9262
|1.9262
|1.9170
|-20000.00
|4119197.32
|4084
|2007.03.06 09:00
|sell
|1346
|100.00
|1.9285
|1.9305
|1.9213
|4085
|2007.03.06 09:01
|modify
|1346
|100.00
|1.9285
|1.9276
|1.9213
|4086
|2007.03.06 09:01
|s/l
|1346
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9213
|9000.56
|4128197.88
|4087
|2007.03.06 09:01
|sell
|1347
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4088
|2007.03.06 09:02
|modify
|1347
|100.00
|1.9286
|1.9276
|1.9214
|4089
|2007.03.06 09:02
|s/l
|1347
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9214
|9999.54
|4138197.42
|4090
|2007.03.06 09:02
|sell
|1348
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4091
|2007.03.06 09:05
|modify
|1348
|100.00
|1.9286
|1.9276
|1.9214
|4092
|2007.03.06 09:05
|s/l
|1348
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9214
|9999.54
|4148196.96
|4093
|2007.03.06 09:05
|sell
|1349
|100.00
|1.9291
|1.9311
|1.9219
|4094
|2007.03.06 09:06
|modify
|1349
|100.00
|1.9291
|1.9276
|1.9219
|4095
|2007.03.06 09:06
|s/l
|1349
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9219
|15000.37
|4163197.33
|4096
|2007.03.06 09:06
|sell
|1350
|100.00
|1.9293
|1.9313
|1.9221
|4097
|2007.03.06 09:07
|modify
|1350
|100.00
|1.9293
|1.9276
|1.9221
|4098
|2007.03.06 09:07
|s/l
|1350
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9221
|16999.51
|4180196.84
|4099
|2007.03.06 09:07
|sell
|1351
|100.00
|1.9295
|1.9315
|1.9223
|4100
|2007.03.06 09:08
|modify
|1351
|100.00
|1.9295
|1.9276
|1.9223
|4101
|2007.03.06 09:08
|s/l
|1351
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9223
|18999.84
|4199196.68
|4102
|2007.03.06 09:08
|sell
|1352
|100.00
|1.9292
|1.9312
|1.9220
|4103
|2007.03.06 09:09
|modify
|1352
|100.00
|1.9292
|1.9276
|1.9220
|4104
|2007.03.06 09:09
|s/l
|1352
|100.00
|1.9276
|1.9276
|1.9220
|16000.53
|4215197.21
|4105
|2007.03.06 09:09
|sell
|1353
|100.00
|1.9292
|1.9312
|1.9220
|4106
|2007.03.06 09:09
|modify
|1353
|100.00
|1.9292
|1.9276
|1.9220
|4107
|2007.03.06 09:14
|modify
|1353
|100.00
|1.9292
|1.9269
|1.9220
|4108
|2007.03.06 09:15
|s/l
|1353
|100.00
|1.9269
|1.9269
|1.9220
|23000.53
|4238197.74
|4109
|2007.03.06 09:15
|sell
|1354
|100.00
|1.9282
|1.9302
|1.9210
|4110
|2007.03.06 09:16
|modify
|1354
|100.00
|1.9282
|1.9281
|1.9210
|4111
|2007.03.06 09:16
|s/l
|1354
|100.00
|1.9281
|1.9281
|1.9210
|1000.06
|4239197.80
|4112
|2007.03.06 09:16
|sell
|1355
|100.00
|1.9281
|1.9301
|1.9209
|4113
|2007.03.06 09:20
|modify
|1355
|100.00
|1.9281
|1.9278
|1.9209
|4114
|2007.03.06 09:31
|s/l
|1355
|100.00
|1.9278
|1.9278
|1.9209
|2999.90
|4242197.70
|4115
|2007.03.06 09:31
|sell
|1356
|100.00
|1.9274
|1.9294
|1.9202
|4116
|2007.03.06 09:45
|close
|1356
|100.00
|1.9279
|1.9294
|1.9202
|-5000.00
|4237197.70
|4117
|2007.03.06 09:45
|buy
|1357
|100.00
|1.9279
|1.9259
|1.9351
|4118
|2007.03.06 11:12
|s/l
|1357
|100.00
|1.9259
|1.9259
|1.9351
|-20000.00
|4217197.70
|4119
|2007.03.06 11:12
|buy
|1358
|100.00
|1.9263
|1.9243
|1.9335
|4120
|2007.03.06 11:15
|close
|1358
|100.00
|1.9252
|1.9243
|1.9335
|-10999.82
|4206197.88
|4121
|2007.03.06 11:15
|sell
|1359
|100.00
|1.9252
|1.9272
|1.9180
|4122
|2007.03.06 11:29
|s/l
|1359
|100.00
|1.9272
|1.9272
|1.9180
|-20000.00
|4186197.88
|4123
|2007.03.06 11:29
|sell
|1360
|100.00
|1.9268
|1.9288
|1.9196
|4124
|2007.03.06 11:45
|close
|1360
|100.00
|1.9278
|1.9288
|1.9196
|-10000.00
|4176197.88
|4125
|2007.03.06 11:45
|buy
|1361
|100.00
|1.9278
|1.9258
|1.9350
|4126
|2007.03.06 12:15
|close
|1361
|100.00
|1.9262
|1.9258
|1.9350
|-16000.00
|4160197.88
|4127
|2007.03.06 15:00
|sell
|1362
|100.00
|1.9267
|1.9287
|1.9195
|4128
|2007.03.06 15:15
|close
|1362
|100.00
|1.9274
|1.9287
|1.9195
|-7000.00
|4153197.88
|4129
|2007.03.06 15:15
|buy
|1363
|100.00
|1.9274
|1.9254
|1.9346
|4130
|2007.03.06 15:31
|s/l
|1363
|100.00
|1.9254
|1.9254
|1.9346
|-20000.00
|4133197.88
|4131
|2007.03.06 15:31
|buy
|1364
|100.00
|1.9256
|1.9236
|1.9328
|4132
|2007.03.06 15:45
|close
|1364
|100.00
|1.9255
|1.9236
|1.9328
|-1000.00
|4132197.88
|4133
|2007.03.06 15:45
|sell
|1365
|100.00
|1.9255
|1.9275
|1.9183
|4134
|2007.03.06 15:59
|modify
|1365
|100.00
|1.9255
|1.9254
|1.9183
|4135
|2007.03.06 16:00
|s/l
|1365
|100.00
|1.9254
|1.9254
|1.9183
|1000.00
|4133197.88
|4136
|2007.03.06 16:00
|sell
|1366
|100.00
|1.9257
|1.9277
|1.9185
|4137
|2007.03.06 16:29
|modify
|1366
|100.00
|1.9257
|1.9256
|1.9185
|4138
|2007.03.06 16:31
|s/l
|1366
|100.00
|1.9256
|1.9256
|1.9185
|999.49
|4134197.37
|4139
|2007.03.06 16:31
|sell
|1367
|100.00
|1.9253
|1.9273
|1.9181
|4140
|2007.03.06 18:15
|close
|1367
|100.00
|1.9269
|1.9273
|1.9181
|-15999.98
|4118197.39
|4141
|2007.03.07 09:00
|buy
|1368
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4142
|2007.03.07 09:44
|modify
|1368
|100.00
|1.9302
|1.9305
|1.9374
|4143
|2007.03.07 09:59
|s/l
|1368
|100.00
|1.9305
|1.9305
|1.9374
|3000.00
|4121197.39
|4144
|2007.03.07 09:59
|buy
|1369
|100.00
|1.9300
|1.9280
|1.9372
|4145
|2007.03.07 10:59
|s/l
|1369
|100.00
|1.9280
|1.9280
|1.9372
|-20000.00
|4101197.39
|4146
|2007.03.07 10:59
|buy
|1370
|100.00
|1.9282
|1.9262
|1.9354
|4147
|2007.03.07 11:00
|close
|1370
|100.00
|1.9279
|1.9262
|1.9354
|-3000.00
|4098197.39
|4148
|2007.03.07 11:00
|sell
|1371
|100.00
|1.9279
|1.9299
|1.9207
|4149
|2007.03.07 11:11
|s/l
|1371
|100.00
|1.9299
|1.9299
|1.9207
|-20000.00
|4078197.39
|4150
|2007.03.07 11:11
|sell
|1372
|100.00
|1.9299
|1.9319
|1.9227
|4151
|2007.03.07 11:13
|modify
|1372
|100.00
|1.9299
|1.9297
|1.9227
|4152
|2007.03.07 11:14
|modify
|1372
|100.00
|1.9299
|1.9289
|1.9227
|4153
|2007.03.07 11:19
|s/l
|1372
|100.00
|1.9289
|1.9289
|1.9227
|10000.50
|4088197.89
|4154
|2007.03.07 11:19
|sell
|1373
|100.00
|1.9292
|1.9312
|1.9220
|4155
|2007.03.07 11:29
|modify
|1373
|100.00
|1.9292
|1.9292
|1.9220
|4156
|2007.03.07 11:30
|s/l
|1373
|100.00
|1.9292
|1.9292
|1.9220
|0.53
|4088198.42
|4157
|2007.03.07 11:30
|sell
|1374
|100.00
|1.9291
|1.9311
|1.9219
|4158
|2007.03.07 12:15
|close
|1374
|100.00
|1.9304
|1.9311
|1.9219
|-12999.63
|4075198.79
|4159
|2007.03.07 15:00
|sell
|1375
|100.00
|1.9288
|1.9308
|1.9216
|4160
|2007.03.07 15:45
|close
|1375
|100.00
|1.9303
|1.9308
|1.9216
|-15000.00
|4060198.79
|4161
|2007.03.07 15:45
|buy
|1376
|100.00
|1.9303
|1.9283
|1.9375
|4162
|2007.03.07 16:34
|modify
|1376
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9375
|4163
|2007.03.07 16:35
|s/l
|1376
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9375
|0.00
|4060198.79
|4164
|2007.03.07 16:35
|buy
|1377
|100.00
|1.9300
|1.9280
|1.9372
|4165
|2007.03.07 16:35
|modify
|1377
|100.00
|1.9300
|1.9303
|1.9372
|4166
|2007.03.07 16:36
|s/l
|1377
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9372
|3000.00
|4063198.79
|4167
|2007.03.07 16:36
|buy
|1378
|100.00
|1.9300
|1.9280
|1.9372
|4168
|2007.03.07 16:36
|modify
|1378
|100.00
|1.9300
|1.9303
|1.9372
|4169
|2007.03.07 16:37
|s/l
|1378
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9372
|3000.00
|4066198.79
|4170
|2007.03.07 16:37
|buy
|1379
|100.00
|1.9300
|1.9280
|1.9372
|4171
|2007.03.07 17:30
|modify
|1379
|100.00
|1.9300
|1.9300
|1.9372
|4172
|2007.03.07 18:02
|modify
|1379
|100.00
|1.9300
|1.9301
|1.9372
|4173
|2007.03.07 18:05
|modify
|1379
|100.00
|1.9300
|1.9303
|1.9372
|4174
|2007.03.07 18:13
|s/l
|1379
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9372
|3000.00
|4069198.79
|4175
|2007.03.08 09:00
|buy
|1380
|100.00
|1.9331
|1.9311
|1.9403
|4176
|2007.03.08 09:15
|close
|1380
|100.00
|1.9313
|1.9311
|1.9403
|-18000.00
|4051198.79
|4177
|2007.03.08 09:15
|sell
|1381
|100.00
|1.9313
|1.9333
|1.9241
|4178
|2007.03.08 09:30
|close
|1381
|100.00
|1.9325
|1.9333
|1.9241
|-12000.00
|4039198.79
|4179
|2007.03.08 09:30
|buy
|1382
|100.00
|1.9325
|1.9305
|1.9397
|4180
|2007.03.08 10:25
|modify
|1382
|100.00
|1.9325
|1.9326
|1.9397
|4181
|2007.03.08 10:30
|s/l
|1382
|100.00
|1.9326
|1.9326
|1.9397
|1000.00
|4040198.79
|4182
|2007.03.08 10:30
|sell
|1383
|100.00
|1.9326
|1.9346
|1.9254
|4183
|2007.03.08 10:45
|close
|1383
|100.00
|1.9327
|1.9346
|1.9254
|-1000.00
|4039198.79
|4184
|2007.03.08 10:45
|buy
|1384
|100.00
|1.9327
|1.9307
|1.9399
|4185
|2007.03.08 10:59
|modify
|1384
|100.00
|1.9327
|1.9328
|1.9399
|4186
|2007.03.08 10:59
|s/l
|1384
|100.00
|1.9328
|1.9328
|1.9399
|1000.00
|4040198.79
|4187
|2007.03.08 10:59
|buy
|1385
|100.00
|1.9329
|1.9309
|1.9401
|4188
|2007.03.08 11:00
|close
|1385
|100.00
|1.9326
|1.9309
|1.9401
|-3000.00
|4037198.79
|4189
|2007.03.08 11:00
|sell
|1386
|100.00
|1.9326
|1.9346
|1.9254
|4190
|2007.03.08 11:15
|close
|1386
|100.00
|1.9335
|1.9346
|1.9254
|-9000.00
|4028198.79
|4191
|2007.03.08 11:15
|buy
|1387
|100.00
|1.9335
|1.9315
|1.9407
|4192
|2007.03.08 12:10
|modify
|1387
|100.00
|1.9335
|1.9336
|1.9407
|4193
|2007.03.08 12:14
|s/l
|1387
|100.00
|1.9336
|1.9336
|1.9407
|1000.00
|4029198.79
|4194
|2007.03.08 15:00
|sell
|1388
|100.00
|1.9295
|1.9315
|1.9223
|4195
|2007.03.08 15:30
|modify
|1388
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9223
|4196
|2007.03.08 16:05
|s/l
|1388
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9223
|0.00
|4029198.79
|4197
|2007.03.08 16:05
|sell
|1389
|100.00
|1.9291
|1.9311
|1.9219
|4198
|2007.03.08 16:14
|modify
|1389
|100.00
|1.9291
|1.9291
|1.9219
|4199
|2007.03.08 16:15
|s/l
|1389
|100.00
|1.9291
|1.9291
|1.9219
|0.00
|4029198.79
|4200
|2007.03.08 16:15
|sell
|1390
|100.00
|1.9291
|1.9311
|1.9219
|4201
|2007.03.08 17:20
|s/l
|1390
|100.00
|1.9311
|1.9311
|1.9219
|-19999.63
|4009199.16
|4202
|2007.03.08 17:20
|sell
|1391
|100.00
|1.9311
|1.9331
|1.9239
|4203
|2007.03.08 17:21
|modify
|1391
|100.00
|1.9311
|1.9306
|1.9239
|4204
|2007.03.08 17:21
|s/l
|1391
|100.00
|1.9306
|1.9306
|1.9239
|5000.11
|4014199.27
|4205
|2007.03.08 17:21
|sell
|1392
|100.00
|1.9310
|1.9330
|1.9238
|4206
|2007.03.08 17:22
|modify
|1392
|100.00
|1.9310
|1.9306
|1.9238
|4207
|2007.03.08 17:22
|s/l
|1392
|100.00
|1.9306
|1.9306
|1.9238
|3999.94
|4018199.21
|4208
|2007.03.08 17:22
|sell
|1393
|100.00
|1.9309
|1.9329
|1.9237
|4209
|2007.03.08 17:25
|modify
|1393
|100.00
|1.9309
|1.9306
|1.9237
|4210
|2007.03.08 17:29
|modify
|1393
|100.00
|1.9309
|1.9298
|1.9237
|4211
|2007.03.08 17:32
|s/l
|1393
|100.00
|1.9298
|1.9298
|1.9237
|10999.78
|4029198.99
|4212
|2007.03.08 17:32
|sell
|1394
|100.00
|1.9304
|1.9324
|1.9232
|4213
|2007.03.08 17:33
|modify
|1394
|100.00
|1.9304
|1.9301
|1.9232
|4214
|2007.03.08 17:33
|s/l
|1394
|100.00
|1.9301
|1.9301
|1.9232
|3000.14
|4032199.13
|4215
|2007.03.08 17:33
|sell
|1395
|100.00
|1.9304
|1.9324
|1.9232
|4216
|2007.03.08 17:34
|modify
|1395
|100.00
|1.9304
|1.9301
|1.9232
|4217
|2007.03.08 17:34
|s/l
|1395
|100.00
|1.9301
|1.9301
|1.9232
|3000.14
|4035199.27
|4218
|2007.03.08 17:34
|sell
|1396
|100.00
|1.9299
|1.9319
|1.9227
|4219
|2007.03.08 17:44
|modify
|1396
|100.00
|1.9299
|1.9296
|1.9227
|4220
|2007.03.08 17:45
|s/l
|1396
|100.00
|1.9296
|1.9296
|1.9227
|3000.50
|4038199.77
|4221
|2007.03.08 17:45
|sell
|1397
|100.00
|1.9296
|1.9316
|1.9224
|4222
|2007.03.08 18:00
|close
|1397
|100.00
|1.9303
|1.9316
|1.9224
|-7000.00
|4031199.77
|4223
|2007.03.09 09:00
|buy
|1398
|100.00
|1.9325
|1.9305
|1.9397
|4224
|2007.03.09 09:15
|close
|1398
|100.00
|1.9311
|1.9305
|1.9397
|-14000.00
|4017199.77
|4225
|2007.03.09 09:15
|sell
|1399
|100.00
|1.9311
|1.9331
|1.9239
|4226
|2007.03.09 09:30
|modify
|1399
|100.00
|1.9311
|1.9305
|1.9239
|4227
|2007.03.09 09:30
|modify
|1399
|100.00
|1.9311
|1.9303
|1.9239
|4228
|2007.03.09 09:31
|modify
|1399
|100.00
|1.9311
|1.9302
|1.9239
|4229
|2007.03.09 09:31
|modify
|1399
|100.00
|1.9311
|1.9300
|1.9239
|4230
|2007.03.09 09:40
|s/l
|1399
|100.00
|1.9300
|1.9300
|1.9239
|11000.00
|4028199.77
|4231
|2007.03.09 09:40
|sell
|1400
|100.00
|1.9296
|1.9316
|1.9224
|4232
|2007.03.09 12:06
|s/l
|1400
|100.00
|1.9316
|1.9316
|1.9224
|-20000.00
|4008199.77
|4233
|2007.03.09 15:00
|buy
|1401
|100.00
|1.9323
|1.9303
|1.9395
|4234
|2007.03.09 15:29
|modify
|1401
|100.00
|1.9323
|1.9325
|1.9395
|4235
|2007.03.09 15:30
|s/l
|1401
|100.00
|1.9325
|1.9325
|1.9395
|2000.00
|4010199.77
|4236
|2007.03.09 15:30
|buy
|1402
|100.00
|1.9301
|1.9281
|1.9373
|4237
|2007.03.09 15:36
|modify
|1402
|100.00
|1.9301
|1.9302
|1.9373
|4238
|2007.03.09 15:36
|modify
|1402
|100.00
|1.9301
|1.9303
|1.9373
|4239
|2007.03.09 15:44
|modify
|1402
|100.00
|1.9301
|1.9310
|1.9373
|4240
|2007.03.09 15:45
|s/l
|1402
|100.00
|1.9310
|1.9310
|1.9373
|8999.83
|4019199.60
|4241
|2007.03.09 15:45
|buy
|1403
|100.00
|1.9313
|1.9293
|1.9385
|4242
|2007.03.09 16:00
|close
|1403
|100.00
|1.9303
|1.9293
|1.9385
|-10000.00
|4009199.60
|4243
|2007.03.09 16:00
|sell
|1404
|100.00
|1.9303
|1.9323
|1.9231
|4244
|2007.03.09 17:59
|s/l
|1404
|100.00
|1.9323
|1.9323
|1.9231
|-20000.00
|3989199.60
|4245
|2007.03.09 17:59
|sell
|1405
|100.00
|1.9319
|1.9339
|1.9247
|4246
|2007.03.09 18:00
|close
|1405
|100.00
|1.9322
|1.9339
|1.9247
|-3000.00
|3986199.60
|4247
|2007.03.12 09:00
|buy
|1406
|100.00
|1.9345
|1.9325
|1.9417
|4248
|2007.03.12 09:00
|modify
|1406
|100.00
|1.9345
|1.9357
|1.9417
|4249
|2007.03.12 09:01
|s/l
|1406
|100.00
|1.9357
|1.9357
|1.9417
|12000.00
|3998199.60
|4250
|2007.03.12 09:01
|buy
|1407
|100.00
|1.9347
|1.9327
|1.9419
|4251
|2007.03.12 09:01
|modify
|1407
|100.00
|1.9347
|1.9358
|1.9419
|4252
|2007.03.12 09:07
|s/l
|1407
|100.00
|1.9358
|1.9358
|1.9419
|11000.00
|4009199.60
|4253
|2007.03.12 09:07
|buy
|1408
|100.00
|1.9347
|1.9327
|1.9419
|4254
|2007.03.12 09:18
|modify
|1408
|100.00
|1.9347
|1.9361
|1.9419
|4255
|2007.03.12 09:20
|s/l
|1408
|100.00
|1.9361
|1.9361
|1.9419
|14000.00
|4023199.60
|4256
|2007.03.12 09:20
|buy
|1409
|100.00
|1.9348
|1.9328
|1.9420
|4257
|2007.03.12 09:20
|modify
|1409
|100.00
|1.9348
|1.9362
|1.9420
|4258
|2007.03.12 09:21
|s/l
|1409
|100.00
|1.9362
|1.9362
|1.9420
|14000.00
|4037199.60
|4259
|2007.03.12 09:21
|buy
|1410
|100.00
|1.9348
|1.9328
|1.9420
|4260
|2007.03.12 09:30
|modify
|1410
|100.00
|1.9348
|1.9361
|1.9420
|4261
|2007.03.12 09:33
|s/l
|1410
|100.00
|1.9361
|1.9361
|1.9420
|13000.00
|4050199.60
|4262
|2007.03.12 09:33
|buy
|1411
|100.00
|1.9348
|1.9328
|1.9420
|4263
|2007.03.12 09:33
|modify
|1411
|100.00
|1.9348
|1.9369
|1.9420
|4264
|2007.03.12 09:44
|s/l
|1411
|100.00
|1.9369
|1.9369
|1.9420
|21000.00
|4071199.60
|4265
|2007.03.12 09:44
|buy
|1412
|100.00
|1.9348
|1.9328
|1.9420
|4266
|2007.03.12 09:44
|modify
|1412
|100.00
|1.9348
|1.9372
|1.9420
|4267
|2007.03.12 09:44
|s/l
|1412
|100.00
|1.9372
|1.9372
|1.9420
|24000.00
|4095199.60
|4268
|2007.03.12 09:44
|buy
|1413
|100.00
|1.9348
|1.9328
|1.9420
|4269
|2007.03.12 09:45
|close
|1413
|100.00
|1.9336
|1.9328
|1.9420
|-12000.00
|4083199.60
|4270
|2007.03.12 09:45
|sell
|1414
|100.00
|1.9336
|1.9356
|1.9264
|4271
|2007.03.12 09:45
|s/l
|1414
|100.00
|1.9356
|1.9356
|1.9264
|-20000.00
|4063199.60
|4272
|2007.03.12 09:45
|sell
|1415
|100.00
|1.9386
|1.9406
|1.9314
|4273
|2007.03.12 09:50
|modify
|1415
|100.00
|1.9386
|1.9370
|1.9314
|4274
|2007.03.12 09:50
|s/l
|1415
|100.00
|1.9370
|1.9370
|1.9314
|15999.44
|4079199.04
|4275
|2007.03.12 09:50
|sell
|1416
|100.00
|1.9388
|1.9408
|1.9316
|4276
|2007.03.12 09:52
|modify
|1416
|100.00
|1.9388
|1.9370
|1.9316
|4277
|2007.03.12 09:52
|s/l
|1416
|100.00
|1.9370
|1.9370
|1.9316
|17999.77
|4097198.81
|4278
|2007.03.12 09:52
|sell
|1417
|100.00
|1.9385
|1.9405
|1.9313
|4279
|2007.03.12 09:53
|modify
|1417
|100.00
|1.9385
|1.9370
|1.9313
|4280
|2007.03.12 09:53
|s/l
|1417
|100.00
|1.9370
|1.9370
|1.9313
|15000.47
|4112199.28
|4281
|2007.03.12 09:53
|sell
|1418
|100.00
|1.9385
|1.9405
|1.9313
|4282
|2007.03.12 09:54
|modify
|1418
|100.00
|1.9385
|1.9370
|1.9313
|4283
|2007.03.12 09:54
|s/l
|1418
|100.00
|1.9370
|1.9370
|1.9313
|15000.47
|4127199.75
|4284
|2007.03.12 09:54
|sell
|1419
|100.00
|1.9388
|1.9408
|1.9316
|4285
|2007.03.12 09:56
|modify
|1419
|100.00
|1.9388
|1.9370
|1.9316
|4286
|2007.03.12 09:59
|modify
|1419
|100.00
|1.9388
|1.9368
|1.9316
|4287
|2007.03.12 10:00
|close
|1419
|100.00
|1.9357
|1.9368
|1.9316
|30999.77
|4158199.52
|4288
|2007.03.12 10:00
|buy
|1420
|100.00
|1.9357
|1.9337
|1.9429
|4289
|2007.03.12 10:01
|modify
|1420
|100.00
|1.9357
|1.9376
|1.9429
|4290
|2007.03.12 10:02
|s/l
|1420
|100.00
|1.9376
|1.9376
|1.9429
|19000.00
|4177199.52
|4291
|2007.03.12 10:02
|buy
|1421
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4292
|2007.03.12 10:02
|modify
|1421
|100.00
|1.9361
|1.9380
|1.9433
|4293
|2007.03.12 10:04
|s/l
|1421
|100.00
|1.9380
|1.9380
|1.9433
|19000.00
|4196199.52
|4294
|2007.03.12 10:04
|buy
|1422
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4295
|2007.03.12 10:04
|modify
|1422
|100.00
|1.9361
|1.9378
|1.9433
|4296
|2007.03.12 10:05
|s/l
|1422
|100.00
|1.9378
|1.9378
|1.9433
|17000.00
|4213199.52
|4297
|2007.03.12 10:05
|buy
|1423
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4298
|2007.03.12 10:05
|modify
|1423
|100.00
|1.9361
|1.9376
|1.9433
|4299
|2007.03.12 10:06
|s/l
|1423
|100.00
|1.9376
|1.9376
|1.9433
|15000.00
|4228199.52
|4300
|2007.03.12 10:06
|buy
|1424
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4301
|2007.03.12 10:06
|modify
|1424
|100.00
|1.9361
|1.9375
|1.9433
|4302
|2007.03.12 10:07
|s/l
|1424
|100.00
|1.9375
|1.9375
|1.9433
|14000.00
|4242199.52
|4303
|2007.03.12 10:07
|buy
|1425
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4304
|2007.03.12 10:07
|modify
|1425
|100.00
|1.9361
|1.9379
|1.9433
|4305
|2007.03.12 10:08
|s/l
|1425
|100.00
|1.9379
|1.9379
|1.9433
|18000.00
|4260199.52
|4306
|2007.03.12 10:08
|buy
|1426
|100.00
|1.9361
|1.9341
|1.9433
|4307
|2007.03.12 10:16
|modify
|1426
|100.00
|1.9361
|1.9361
|1.9433
|4308
|2007.03.12 10:16
|modify
|1426
|100.00
|1.9361
|1.9379
|1.9433
|4309
|2007.03.12 10:17
|s/l
|1426
|100.00
|1.9379
|1.9379
|1.9433
|18000.00
|4278199.52
|4310
|2007.03.12 10:17
|buy
|1427
|100.00
|1.9375
|1.9355
|1.9447
|4311
|2007.03.12 10:17
|modify
|1427
|100.00
|1.9375
|1.9378
|1.9447
|4312
|2007.03.12 10:18
|s/l
|1427
|100.00
|1.9378
|1.9378
|1.9447
|3000.00
|4281199.52
|4313
|2007.03.12 10:18
|buy
|1428
|100.00
|1.9375
|1.9355
|1.9447
|4314
|2007.03.12 10:20
|modify
|1428
|100.00
|1.9375
|1.9376
|1.9447
|4315
|2007.03.12 10:21
|s/l
|1428
|100.00
|1.9376
|1.9376
|1.9447
|1000.00
|4282199.52
|4316
|2007.03.12 10:21
|buy
|1429
|100.00
|1.9375
|1.9355
|1.9447
|4317
|2007.03.12 10:21
|modify
|1429
|100.00
|1.9375
|1.9378
|1.9447
|4318
|2007.03.12 10:22
|s/l
|1429
|100.00
|1.9378
|1.9378
|1.9447
|3000.00
|4285199.52
|4319
|2007.03.12 10:22
|buy
|1430
|100.00
|1.9375
|1.9355
|1.9447
|4320
|2007.03.12 10:22
|modify
|1430
|100.00
|1.9375
|1.9378
|1.9447
|4321
|2007.03.12 10:29
|s/l
|1430
|100.00
|1.9378
|1.9378
|1.9447
|3000.00
|4288199.52
|4322
|2007.03.12 10:29
|buy
|1431
|100.00
|1.9375
|1.9355
|1.9447
|4323
|2007.03.12 10:30
|modify
|1431
|100.00
|1.9375
|1.9382
|1.9447
|4324
|2007.03.12 10:30
|modify
|1431
|100.00
|1.9375
|1.9384
|1.9447
|4325
|2007.03.12 10:30
|modify
|1431
|100.00
|1.9375
|1.9386
|1.9447
|4326
|2007.03.12 10:32
|s/l
|1431
|100.00
|1.9386
|1.9386
|1.9447
|11000.00
|4299199.52
|4327
|2007.03.12 10:32
|buy
|1432
|100.00
|1.9388
|1.9368
|1.9460
|4328
|2007.03.12 10:35
|modify
|1432
|100.00
|1.9388
|1.9390
|1.9460
|4329
|2007.03.12 10:41
|modify
|1432
|100.00
|1.9388
|1.9393
|1.9460
|4330
|2007.03.12 10:43
|modify
|1432
|100.00
|1.9388
|1.9398
|1.9460
|4331
|2007.03.12 10:44
|s/l
|1432
|100.00
|1.9398
|1.9398
|1.9460
|10000.00
|4309199.52
|4332
|2007.03.12 10:44
|buy
|1433
|100.00
|1.9400
|1.9380
|1.9472
|4333
|2007.03.12 10:50
|modify
|1433
|100.00
|1.9400
|1.9402
|1.9472
|4334
|2007.03.12 10:51
|s/l
|1433
|100.00
|1.9402
|1.9402
|1.9472
|2000.00
|4311199.52
|4335
|2007.03.12 10:51
|buy
|1434
|100.00
|1.9389
|1.9369
|1.9461
|4336
|2007.03.12 10:51
|modify
|1434
|100.00
|1.9389
|1.9404
|1.9461
|4337
|2007.03.12 10:59
|s/l
|1434
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9461
|15000.00
|4326199.52
|4338
|2007.03.12 10:59
|buy
|1435
|100.00
|1.9389
|1.9369
|1.9461
|4339
|2007.03.12 10:59
|s/l
|1435
|100.00
|1.9369
|1.9369
|1.9461
|-20000.00
|4306199.52
|4340
|2007.03.12 10:59
|buy
|1436
|100.00
|1.9371
|1.9351
|1.9443
|4341
|2007.03.12 11:02
|modify
|1436
|100.00
|1.9371
|1.9401
|1.9443
|4342
|2007.03.12 11:03
|s/l
|1436
|100.00
|1.9401
|1.9401
|1.9443
|30000.00
|4336199.52
|4343
|2007.03.12 11:03
|buy
|1437
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4344
|2007.03.12 11:03
|modify
|1437
|100.00
|1.9383
|1.9401
|1.9455
|4345
|2007.03.12 11:04
|s/l
|1437
|100.00
|1.9401
|1.9401
|1.9455
|18000.00
|4354199.52
|4346
|2007.03.12 11:04
|buy
|1438
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4347
|2007.03.12 11:04
|modify
|1438
|100.00
|1.9383
|1.9402
|1.9455
|4348
|2007.03.12 11:05
|s/l
|1438
|100.00
|1.9402
|1.9402
|1.9455
|19000.00
|4373199.52
|4349
|2007.03.12 11:05
|buy
|1439
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4350
|2007.03.12 11:05
|modify
|1439
|100.00
|1.9383
|1.9404
|1.9455
|4351
|2007.03.12 11:07
|s/l
|1439
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9455
|21000.00
|4394199.52
|4352
|2007.03.12 11:07
|buy
|1440
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4353
|2007.03.12 11:07
|modify
|1440
|100.00
|1.9383
|1.9405
|1.9455
|4354
|2007.03.12 11:08
|s/l
|1440
|100.00
|1.9405
|1.9405
|1.9455
|22000.00
|4416199.52
|4355
|2007.03.12 11:08
|buy
|1441
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4356
|2007.03.12 11:08
|modify
|1441
|100.00
|1.9383
|1.9414
|1.9455
|4357
|2007.03.12 11:09
|s/l
|1441
|100.00
|1.9414
|1.9414
|1.9455
|31000.00
|4447199.52
|4358
|2007.03.12 11:09
|buy
|1442
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4359
|2007.03.12 11:09
|modify
|1442
|100.00
|1.9383
|1.9415
|1.9455
|4360
|2007.03.12 11:14
|s/l
|1442
|100.00
|1.9415
|1.9415
|1.9455
|32000.00
|4479199.52
|4361
|2007.03.12 11:14
|buy
|1443
|100.00
|1.9383
|1.9363
|1.9455
|4362
|2007.03.12 11:21
|modify
|1443
|100.00
|1.9383
|1.9414
|1.9455
|4363
|2007.03.12 11:22
|s/l
|1443
|100.00
|1.9414
|1.9414
|1.9455
|31000.00
|4510199.52
|4364
|2007.03.12 11:22
|buy
|1444
|100.00
|1.9384
|1.9364
|1.9456
|4365
|2007.03.12 11:22
|modify
|1444
|100.00
|1.9384
|1.9414
|1.9456
|4366
|2007.03.12 11:24
|s/l
|1444
|100.00
|1.9414
|1.9414
|1.9456
|30000.00
|4540199.52
|4367
|2007.03.12 11:24
|buy
|1445
|100.00
|1.9384
|1.9364
|1.9456
|4368
|2007.03.12 11:24
|modify
|1445
|100.00
|1.9384
|1.9411
|1.9456
|4369
|2007.03.12 11:28
|s/l
|1445
|100.00
|1.9411
|1.9411
|1.9456
|27000.00
|4567199.52
|4370
|2007.03.12 11:28
|buy
|1446
|100.00
|1.9384
|1.9364
|1.9456
|4371
|2007.03.12 11:28
|modify
|1446
|100.00
|1.9384
|1.9411
|1.9456
|4372
|2007.03.12 11:29
|s/l
|1446
|100.00
|1.9411
|1.9411
|1.9456
|27000.00
|4594199.52
|4373
|2007.03.12 11:29
|buy
|1447
|100.00
|1.9384
|1.9364
|1.9456
|4374
|2007.03.12 11:47
|modify
|1447
|100.00
|1.9384
|1.9409
|1.9456
|4375
|2007.03.12 11:50
|s/l
|1447
|100.00
|1.9409
|1.9409
|1.9456
|25000.00
|4619199.52
|4376
|2007.03.12 11:50
|buy
|1448
|100.00
|1.9395
|1.9375
|1.9467
|4377
|2007.03.12 11:50
|modify
|1448
|100.00
|1.9395
|1.9408
|1.9467
|4378
|2007.03.12 11:51
|s/l
|1448
|100.00
|1.9408
|1.9408
|1.9467
|13000.00
|4632199.52
|4379
|2007.03.12 11:51
|buy
|1449
|100.00
|1.9395
|1.9375
|1.9467
|4380
|2007.03.12 11:51
|modify
|1449
|100.00
|1.9395
|1.9408
|1.9467
|4381
|2007.03.12 11:59
|s/l
|1449
|100.00
|1.9408
|1.9408
|1.9467
|13000.00
|4645199.52
|4382
|2007.03.12 11:59
|buy
|1450
|100.00
|1.9395
|1.9375
|1.9467
|4383
|2007.03.12 12:03
|modify
|1450
|100.00
|1.9395
|1.9404
|1.9467
|4384
|2007.03.12 12:12
|s/l
|1450
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9467
|9000.00
|4654199.52
|4385
|2007.03.12 15:00
|sell
|1451
|100.00
|1.9391
|1.9411
|1.9319
|4386
|2007.03.12 15:28
|t/p
|1451
|100.00
|1.9319
|1.9411
|1.9319
|72000.00
|4726199.52
|4387
|2007.03.12 15:28
|sell
|1452
|100.00
|1.9314
|1.9334
|1.9242
|4388
|2007.03.12 16:00
|modify
|1452
|100.00
|1.9314
|1.9314
|1.9242
|4389
|2007.03.12 16:03
|modify
|1452
|100.00
|1.9314
|1.9311
|1.9242
|4390
|2007.03.12 16:09
|s/l
|1452
|100.00
|1.9311
|1.9311
|1.9242
|3000.00
|4729199.52
|4391
|2007.03.12 16:09
|sell
|1453
|100.00
|1.9307
|1.9327
|1.9235
|4392
|2007.03.12 16:14
|modify
|1453
|100.00
|1.9307
|1.9298
|1.9235
|4393
|2007.03.12 16:15
|s/l
|1453
|100.00
|1.9298
|1.9298
|1.9235
|9000.00
|4738199.52
|4394
|2007.03.12 16:15
|sell
|1454
|100.00
|1.9296
|1.9316
|1.9224
|4395
|2007.03.12 16:29
|modify
|1454
|100.00
|1.9296
|1.9272
|1.9224
|4396
|2007.03.12 16:30
|s/l
|1454
|100.00
|1.9272
|1.9272
|1.9224
|24000.00
|4762199.52
|4397
|2007.03.12 16:30
|sell
|1455
|100.00
|1.9291
|1.9311
|1.9219
|4398
|2007.03.12 17:14
|modify
|1455
|100.00
|1.9291
|1.9282
|1.9219
|4399
|2007.03.12 17:15
|s/l
|1455
|100.00
|1.9282
|1.9282
|1.9219
|9000.37
|4771199.89
|4400
|2007.03.12 17:15
|sell
|1456
|100.00
|1.9289
|1.9309
|1.9217
|4401
|2007.03.12 18:17
|s/l
|1456
|100.00
|1.9309
|1.9309
|1.9217
|-19999.97
|4751199.92
|4402
|2007.03.13 09:00
|sell
|1457
|100.00
|1.9297
|1.9317
|1.9225
|4403
|2007.03.13 09:29
|modify
|1457
|100.00
|1.9297
|1.9292
|1.9225
|4404
|2007.03.13 09:30
|s/l
|1457
|100.00
|1.9292
|1.9292
|1.9225
|5000.00
|4756199.92
|4405
|2007.03.13 09:30
|sell
|1458
|100.00
|1.9296
|1.9316
|1.9224
|4406
|2007.03.13 10:29
|modify
|1458
|100.00
|1.9296
|1.9288
|1.9224
|4407
|2007.03.13 10:30
|s/l
|1458
|100.00
|1.9288
|1.9288
|1.9224
|8000.00
|4764199.92
|4408
|2007.03.13 10:30
|sell
|1459
|100.00
|1.9304
|1.9324
|1.9232
|4409
|2007.03.13 10:31
|modify
|1459
|100.00
|1.9304
|1.9297
|1.9232
|4410
|2007.03.13 10:31
|s/l
|1459
|100.00
|1.9297
|1.9297
|1.9232
|7000.14
|4771200.06
|4411
|2007.03.13 10:31
|sell
|1460
|100.00
|1.9306
|1.9326
|1.9234
|4412
|2007.03.13 10:31
|modify
|1460
|100.00
|1.9306
|1.9297
|1.9234
|4413
|2007.03.13 10:44
|modify
|1460
|100.00
|1.9306
|1.9294
|1.9234
|4414
|2007.03.13 10:58
|modify
|1460
|100.00
|1.9306
|1.9292
|1.9234
|4415
|2007.03.13 10:59
|modify
|1460
|100.00
|1.9306
|1.9290
|1.9234
|4416
|2007.03.13 11:00
|s/l
|1460
|100.00
|1.9290
|1.9290
|1.9234
|16000.47
|4787200.53
|4417
|2007.03.13 11:00
|sell
|1461
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4418
|2007.03.13 11:30
|close
|1461
|100.00
|1.9301
|1.9306
|1.9214
|-15000.00
|4772200.53
|4419
|2007.03.13 11:30
|buy
|1462
|100.00
|1.9301
|1.9281
|1.9373
|4420
|2007.03.13 12:59
|s/l
|1462
|100.00
|1.9281
|1.9281
|1.9373
|-20000.00
|4752200.53
|4421
|2007.03.13 15:00
|buy
|1463
|100.00
|1.9292
|1.9272
|1.9364
|4422
|2007.03.13 15:04
|modify
|1463
|100.00
|1.9292
|1.9322
|1.9364
|4423
|2007.03.13 15:07
|s/l
|1463
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9364
|30000.00
|4782200.53
|4424
|2007.03.13 15:07
|buy
|1464
|100.00
|1.9304
|1.9284
|1.9376
|4425
|2007.03.13 15:07
|modify
|1464
|100.00
|1.9304
|1.9319
|1.9376
|4426
|2007.03.13 15:09
|s/l
|1464
|100.00
|1.9319
|1.9319
|1.9376
|15000.00
|4797200.53
|4427
|2007.03.13 15:09
|buy
|1465
|100.00
|1.9304
|1.9284
|1.9376
|4428
|2007.03.13 15:09
|modify
|1465
|100.00
|1.9304
|1.9318
|1.9376
|4429
|2007.03.13 15:10
|s/l
|1465
|100.00
|1.9318
|1.9318
|1.9376
|14000.00
|4811200.53
|4430
|2007.03.13 15:10
|buy
|1466
|100.00
|1.9304
|1.9284
|1.9376
|4431
|2007.03.13 15:10
|modify
|1466
|100.00
|1.9304
|1.9312
|1.9376
|4432
|2007.03.13 15:12
|s/l
|1466
|100.00
|1.9312
|1.9312
|1.9376
|8000.00
|4819200.53
|4433
|2007.03.13 15:12
|buy
|1467
|100.00
|1.9304
|1.9284
|1.9376
|4434
|2007.03.13 15:12
|modify
|1467
|100.00
|1.9304
|1.9312
|1.9376
|4435
|2007.03.13 15:12
|s/l
|1467
|100.00
|1.9312
|1.9312
|1.9376
|8000.00
|4827200.53
|4436
|2007.03.13 15:12
|buy
|1468
|100.00
|1.9304
|1.9284
|1.9376
|4437
|2007.03.13 15:15
|modify
|1468
|100.00
|1.9304
|1.9308
|1.9376
|4438
|2007.03.13 15:19
|modify
|1468
|100.00
|1.9304
|1.9312
|1.9376
|4439
|2007.03.13 15:23
|s/l
|1468
|100.00
|1.9312
|1.9312
|1.9376
|8000.00
|4835200.53
|4440
|2007.03.13 15:23
|buy
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9296
|1.9388
|4441
|2007.03.13 15:34
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9318
|1.9388
|4442
|2007.03.13 16:07
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9321
|1.9388
|4443
|2007.03.13 16:07
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9323
|1.9388
|4444
|2007.03.13 16:07
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9324
|1.9388
|4445
|2007.03.13 16:08
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9326
|1.9388
|4446
|2007.03.13 16:09
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9330
|1.9388
|4447
|2007.03.13 16:10
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9332
|1.9388
|4448
|2007.03.13 16:14
|modify
|1469
|100.00
|1.9316
|1.9340
|1.9388
|4449
|2007.03.13 16:15
|s/l
|1469
|100.00
|1.9340
|1.9340
|1.9388
|24000.00
|4859200.53
|4450
|2007.03.13 16:15
|buy
|1470
|100.00
|1.9344
|1.9324
|1.9416
|4451
|2007.03.13 17:00
|s/l
|1470
|100.00
|1.9324
|1.9324
|1.9416
|-20000.00
|4839200.53
|4452
|2007.03.13 17:00
|buy
|1471
|100.00
|1.9324
|1.9304
|1.9396
|4453
|2007.03.13 18:14
|modify
|1471
|100.00
|1.9324
|1.9331
|1.9396
|4454
|2007.03.13 18:31
|s/l
|1471
|100.00
|1.9331
|1.9331
|1.9396
|7000.00
|4846200.53
|4455
|2007.03.14 09:00
|sell
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9304
|1.9212
|4456
|2007.03.14 09:31
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9260
|1.9212
|4457
|2007.03.14 09:45
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9252
|1.9212
|4458
|2007.03.14 09:48
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9250
|1.9212
|4459
|2007.03.14 09:49
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9249
|1.9212
|4460
|2007.03.14 09:50
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9245
|1.9212
|4461
|2007.03.14 09:53
|modify
|1472
|100.00
|1.9284
|1.9244
|1.9212
|4462
|2007.03.14 10:07
|s/l
|1472
|100.00
|1.9244
|1.9244
|1.9212
|40000.00
|4886200.53
|4463
|2007.03.14 10:07
|sell
|1473
|100.00
|1.9241
|1.9261
|1.9169
|4464
|2007.03.14 10:59
|modify
|1473
|100.00
|1.9241
|1.9238
|1.9169
|4465
|2007.03.14 11:00
|s/l
|1473
|100.00
|1.9238
|1.9238
|1.9169
|3000.00
|4889200.53
|4466
|2007.03.14 11:00
|sell
|1474
|100.00
|1.9239
|1.9259
|1.9167
|4467
|2007.03.14 13:00
|close
|1474
|100.00
|1.9248
|1.9259
|1.9167
|-8999.92
|4880200.61
|4468
|2007.03.14 15:00
|buy
|1475
|100.00
|1.9249
|1.9229
|1.9321
|4469
|2007.03.14 15:00
|modify
|1475
|100.00
|1.9249
|1.9279
|1.9321
|4470
|2007.03.14 15:01
|s/l
|1475
|100.00
|1.9279
|1.9279
|1.9321
|30000.00
|4910200.61
|4471
|2007.03.14 15:01
|buy
|1476
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4472
|2007.03.14 15:01
|modify
|1476
|100.00
|1.9250
|1.9282
|1.9322
|4473
|2007.03.14 15:02
|s/l
|1476
|100.00
|1.9282
|1.9282
|1.9322
|32000.00
|4942200.61
|4474
|2007.03.14 15:02
|buy
|1477
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4475
|2007.03.14 15:02
|modify
|1477
|100.00
|1.9250
|1.9282
|1.9322
|4476
|2007.03.14 15:04
|s/l
|1477
|100.00
|1.9282
|1.9282
|1.9322
|32000.00
|4974200.61
|4477
|2007.03.14 15:04
|buy
|1478
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4478
|2007.03.14 15:04
|modify
|1478
|100.00
|1.9250
|1.9282
|1.9322
|4479
|2007.03.14 15:05
|s/l
|1478
|100.00
|1.9282
|1.9282
|1.9322
|32000.00
|5006200.61
|4480
|2007.03.14 15:05
|buy
|1479
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4481
|2007.03.14 15:05
|modify
|1479
|100.00
|1.9250
|1.9275
|1.9322
|4482
|2007.03.14 15:06
|s/l
|1479
|100.00
|1.9275
|1.9275
|1.9322
|25000.00
|5031200.61
|4483
|2007.03.14 15:06
|buy
|1480
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4484
|2007.03.14 15:06
|modify
|1480
|100.00
|1.9250
|1.9263
|1.9322
|4485
|2007.03.14 15:07
|s/l
|1480
|100.00
|1.9263
|1.9263
|1.9322
|13000.00
|5044200.61
|4486
|2007.03.14 15:07
|buy
|1481
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4487
|2007.03.14 15:07
|modify
|1481
|100.00
|1.9250
|1.9256
|1.9322
|4488
|2007.03.14 15:07
|s/l
|1481
|100.00
|1.9256
|1.9256
|1.9322
|6000.00
|5050200.61
|4489
|2007.03.14 15:07
|buy
|1482
|100.00
|1.9250
|1.9230
|1.9322
|4490
|2007.03.14 15:15
|close
|1482
|100.00
|1.9232
|1.9230
|1.9322
|-18000.00
|5032200.61
|4491
|2007.03.14 15:15
|sell
|1483
|100.00
|1.9232
|1.9252
|1.9160
|4492
|2007.03.14 15:15
|s/l
|1483
|100.00
|1.9252
|1.9252
|1.9160
|-20000.00
|5012200.61
|4493
|2007.03.14 15:15
|sell
|1484
|100.00
|1.9284
|1.9304
|1.9212
|4494
|2007.03.14 15:16
|modify
|1484
|100.00
|1.9284
|1.9247
|1.9212
|4495
|2007.03.14 15:16
|s/l
|1484
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9212
|37000.40
|5049201.01
|4496
|2007.03.14 15:16
|sell
|1485
|100.00
|1.9285
|1.9305
|1.9213
|4497
|2007.03.14 15:17
|modify
|1485
|100.00
|1.9285
|1.9247
|1.9213
|4498
|2007.03.14 15:17
|s/l
|1485
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9213
|38000.56
|5087201.57
|4499
|2007.03.14 15:17
|sell
|1486
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4500
|2007.03.14 15:18
|modify
|1486
|100.00
|1.9286
|1.9247
|1.9214
|4501
|2007.03.14 15:18
|s/l
|1486
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9214
|38999.54
|5126201.11
|4502
|2007.03.14 15:18
|sell
|1487
|100.00
|1.9285
|1.9305
|1.9213
|4503
|2007.03.14 15:19
|modify
|1487
|100.00
|1.9285
|1.9247
|1.9213
|4504
|2007.03.14 15:19
|s/l
|1487
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9213
|38000.56
|5164201.67
|4505
|2007.03.14 15:19
|sell
|1488
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4506
|2007.03.14 15:20
|modify
|1488
|100.00
|1.9286
|1.9247
|1.9214
|4507
|2007.03.14 15:20
|s/l
|1488
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9214
|38999.54
|5203201.21
|4508
|2007.03.14 15:20
|sell
|1489
|100.00
|1.9286
|1.9306
|1.9214
|4509
|2007.03.14 15:23
|modify
|1489
|100.00
|1.9286
|1.9247
|1.9214
|4510
|2007.03.14 15:23
|s/l
|1489
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9214
|38999.54
|5242200.75
|4511
|2007.03.14 15:23
|sell
|1490
|100.00
|1.9292
|1.9312
|1.9220
|4512
|2007.03.14 15:24
|modify
|1490
|100.00
|1.9292
|1.9247
|1.9220
|4513
|2007.03.14 15:24
|s/l
|1490
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9220
|45000.53
|5287201.28
|4514
|2007.03.14 15:24
|sell
|1491
|100.00
|1.9303
|1.9323
|1.9231
|4515
|2007.03.14 15:26
|modify
|1491
|100.00
|1.9303
|1.9247
|1.9231
|4516
|2007.03.14 15:26
|s/l
|1491
|100.00
|1.9247
|1.9247
|1.9231
|55999.97
|5343201.25
|4517
|2007.03.14 15:26
|sell
|1492
|100.00
|1.9306
|1.9326
|1.9234
|4518
|2007.03.14 15:26
|modify
|1492
|100.00
|1.9306
|1.9247
|1.9234
|4519
|2007.03.14 15:29
|t/p
|1492
|100.00
|1.9234
|1.9247
|1.9234
|72000.47
|5415201.72
|4520
|2007.03.14 15:29
|sell
|1493
|100.00
|1.9225
|1.9245
|1.9153
|4521
|2007.03.14 15:30
|s/l
|1493
|100.00
|1.9245
|1.9245
|1.9153
|-20000.00
|5395201.72
|4522
|2007.03.14 15:30
|sell
|1494
|100.00
|1.9307
|1.9327
|1.9235
|4523
|2007.03.14 15:31
|t/p
|1494
|100.00
|1.9235
|1.9327
|1.9235
|71999.44
|5467201.16
|4524
|2007.03.14 15:31
|sell
|1495
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4525
|2007.03.14 15:31
|s/l
|1495
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5447201.16
|4526
|2007.03.14 15:31
|sell
|1496
|100.00
|1.9307
|1.9327
|1.9235
|4527
|2007.03.14 15:33
|t/p
|1496
|100.00
|1.9235
|1.9327
|1.9235
|71999.44
|5519200.60
|4528
|2007.03.14 15:33
|sell
|1497
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4529
|2007.03.14 15:33
|s/l
|1497
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5499200.60
|4530
|2007.03.14 15:33
|sell
|1498
|100.00
|1.9306
|1.9326
|1.9234
|4531
|2007.03.14 15:34
|modify
|1498
|100.00
|1.9306
|1.9245
|1.9234
|4532
|2007.03.14 15:34
|s/l
|1498
|100.00
|1.9245
|1.9245
|1.9234
|61000.47
|5560201.07
|4533
|2007.03.14 15:34
|sell
|1499
|100.00
|1.9309
|1.9329
|1.9237
|4534
|2007.03.14 15:36
|t/p
|1499
|100.00
|1.9237
|1.9329
|1.9237
|71999.78
|5632200.85
|4535
|2007.03.14 15:36
|sell
|1500
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4536
|2007.03.14 15:36
|s/l
|1500
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5612200.85
|4537
|2007.03.14 15:36
|sell
|1501
|100.00
|1.9313
|1.9333
|1.9241
|4538
|2007.03.14 15:37
|t/p
|1501
|100.00
|1.9241
|1.9333
|1.9241
|72000.44
|5684201.29
|4539
|2007.03.14 15:37
|sell
|1502
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4540
|2007.03.14 15:37
|s/l
|1502
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5664201.29
|4541
|2007.03.14 15:37
|sell
|1503
|100.00
|1.9325
|1.9345
|1.9253
|4542
|2007.03.14 15:38
|t/p
|1503
|100.00
|1.9253
|1.9345
|1.9253
|72000.05
|5736201.34
|4543
|2007.03.14 15:38
|sell
|1504
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4544
|2007.03.14 15:38
|s/l
|1504
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5716201.34
|4545
|2007.03.14 15:38
|sell
|1505
|100.00
|1.9329
|1.9349
|1.9257
|4546
|2007.03.14 15:39
|t/p
|1505
|100.00
|1.9257
|1.9349
|1.9257
|71999.52
|5788200.86
|4547
|2007.03.14 15:39
|sell
|1506
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4548
|2007.03.14 15:39
|s/l
|1506
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5768200.86
|4549
|2007.03.14 15:39
|sell
|1507
|100.00
|1.9339
|1.9359
|1.9267
|4550
|2007.03.14 15:40
|t/p
|1507
|100.00
|1.9267
|1.9359
|1.9267
|71999.99
|5840200.85
|4551
|2007.03.14 15:40
|sell
|1508
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4552
|2007.03.14 15:40
|s/l
|1508
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5820200.85
|4553
|2007.03.14 15:40
|sell
|1509
|100.00
|1.9335
|1.9355
|1.9263
|4554
|2007.03.14 15:41
|t/p
|1509
|100.00
|1.9263
|1.9355
|1.9263
|72000.51
|5892201.36
|4555
|2007.03.14 15:41
|sell
|1510
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4556
|2007.03.14 15:41
|s/l
|1510
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5872201.36
|4557
|2007.03.14 15:41
|sell
|1511
|100.00
|1.9335
|1.9355
|1.9263
|4558
|2007.03.14 15:42
|t/p
|1511
|100.00
|1.9263
|1.9355
|1.9263
|72000.51
|5944201.87
|4559
|2007.03.14 15:42
|sell
|1512
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4560
|2007.03.14 15:42
|s/l
|1512
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5924201.87
|4561
|2007.03.14 15:42
|sell
|1513
|100.00
|1.9343
|1.9363
|1.9271
|4562
|2007.03.14 15:43
|t/p
|1513
|100.00
|1.9271
|1.9363
|1.9271
|71999.46
|5996201.33
|4563
|2007.03.14 15:43
|sell
|1514
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4564
|2007.03.14 15:43
|s/l
|1514
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|5976201.33
|4565
|2007.03.14 15:43
|sell
|1515
|100.00
|1.9335
|1.9355
|1.9263
|4566
|2007.03.14 15:43
|t/p
|1515
|100.00
|1.9263
|1.9355
|1.9263
|72000.51
|6048201.84
|4567
|2007.03.14 15:43
|sell
|1516
|100.00
|1.9231
|1.9251
|1.9159
|4568
|2007.03.14 15:45
|s/l
|1516
|100.00
|1.9251
|1.9251
|1.9159
|-20000.00
|6028201.84
|4569
|2007.03.14 15:45
|sell
|1517
|100.00
|1.9334
|1.9354
|1.9262
|4570
|2007.03.14 15:46
|t/p
|1517
|100.00
|1.9262
|1.9354
|1.9262
|72000.35
|6100202.19
|4571
|2007.03.14 15:46
|sell
|1518
|100.00
|1.9228
|1.9248
|1.9156
|4572
|2007.03.14 15:46
|s/l
|1518
|100.00
|1.9248
|1.9248
|1.9156
|-20000.00
|6080202.19
|4573
|2007.03.14 15:46
|sell
|1519
|100.00
|1.9336
|1.9356
|1.9264
|4574
|2007.03.14 15:49
|t/p
|1519
|100.00
|1.9264
|1.9356
|1.9264
|71999.49
|6152201.68
|4575
|2007.03.14 15:49
|sell
|1520
|100.00
|1.9228
|1.9248
|1.9156
|4576
|2007.03.14 15:49
|s/l
|1520
|100.00
|1.9248
|1.9248
|1.9156
|-20000.00
|6132201.68
|4577
|2007.03.14 15:49
|sell
|1521
|100.00
|1.9334
|1.9354
|1.9262
|4578
|2007.03.14 15:54
|t/p
|1521
|100.00
|1.9262
|1.9354
|1.9262
|72000.35
|6204202.03
|4579
|2007.03.14 15:54
|sell
|1522
|100.00
|1.9228
|1.9248
|1.9156
|4580
|2007.03.14 16:01
|s/l
|1522
|100.00
|1.9248
|1.9248
|1.9156
|-20000.00
|6184202.03
|4581
|2007.03.14 16:01
|sell
|1523
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4582
|2007.03.14 16:01
|s/l
|1523
|100.00
|1.9268
|1.9268
|1.9176
|-20000.00
|6164202.03
|4583
|2007.03.14 16:01
|sell
|1524
|100.00
|1.9331
|1.9351
|1.9259
|4584
|2007.03.14 16:07
|t/p
|1524
|100.00
|1.9259
|1.9351
|1.9259
|71999.85
|6236201.88
|4585
|2007.03.14 16:07
|sell
|1525
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4586
|2007.03.14 16:07
|s/l
|1525
|100.00
|1.9268
|1.9268
|1.9176
|-20000.00
|6216201.88
|4587
|2007.03.14 16:07
|sell
|1526
|100.00
|1.9334
|1.9354
|1.9262
|4588
|2007.03.14 16:10
|t/p
|1526
|100.00
|1.9262
|1.9354
|1.9262
|72000.35
|6288202.23
|4589
|2007.03.14 16:10
|sell
|1527
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4590
|2007.03.14 16:10
|s/l
|1527
|100.00
|1.9268
|1.9268
|1.9176
|-20000.00
|6268202.23
|4591
|2007.03.14 16:10
|sell
|1528
|100.00
|1.9334
|1.9354
|1.9262
|4592
|2007.03.14 16:11
|t/p
|1528
|100.00
|1.9262
|1.9354
|1.9262
|72000.35
|6340202.58
|4593
|2007.03.14 16:11
|sell
|1529
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4594
|2007.03.14 16:11
|s/l
|1529
|100.00
|1.9268
|1.9268
|1.9176
|-20000.00
|6320202.58
|4595
|2007.03.14 16:11
|sell
|1530
|100.00
|1.9335
|1.9355
|1.9263
|4596
|2007.03.14 16:12
|t/p
|1530
|100.00
|1.9263
|1.9355
|1.9263
|72000.51
|6392203.09
|4597
|2007.03.14 16:12
|sell
|1531
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4598
|2007.03.14 16:12
|s/l
|1531
|100.00
|1.9268
|1.9268
|1.9176
|-20000.00
|6372203.09
|4599
|2007.03.14 16:12
|sell
|1532
|100.00
|1.9334
|1.9354
|1.9262
|4600
|2007.03.14 16:14
|t/p
|1532
|100.00
|1.9262
|1.9354
|1.9262
|72000.35
|6444203.44
|4601
|2007.03.14 16:14
|sell
|1533
|100.00
|1.9248
|1.9268
|1.9176
|4602
|2007.03.14 16:15
|close
|1533
|100.00
|1.9238
|1.9268
|1.9176
|10000.00
|6454203.44
|4603
|2007.03.14 16:15
|buy
|1534
|100.00
|1.9238
|1.9218
|1.9310
|4604
|2007.03.14 16:15
|t/p
|1534
|100.00
|1.9310
|1.9218
|1.9310
|72000.00
|6526203.44
|4605
|2007.03.14 16:15
|buy
|1535
|100.00
|1.9336
|1.9316
|1.9408
|4606
|2007.03.14 16:19
|s/l
|1535
|100.00
|1.9316
|1.9316
|1.9408
|-20000.02
|6506203.42
|4607
|2007.03.14 16:19
|buy
|1536
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4608
|2007.03.14 16:19
|t/p
|1536
|100.00
|1.9319
|1.9227
|1.9319
|72000.00
|6578203.42
|4609
|2007.03.14 16:19
|buy
|1537
|100.00
|1.9342
|1.9322
|1.9414
|4610
|2007.03.14 16:20
|s/l
|1537
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9414
|-19999.82
|6558203.60
|4611
|2007.03.14 16:20
|buy
|1538
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4612
|2007.03.14 16:20
|t/p
|1538
|100.00
|1.9319
|1.9227
|1.9319
|72000.00
|6630203.60
|4613
|2007.03.14 16:20
|buy
|1539
|100.00
|1.9358
|1.9338
|1.9430
|4614
|2007.03.14 16:21
|s/l
|1539
|100.00
|1.9338
|1.9338
|1.9430
|-20000.09
|6610203.51
|4615
|2007.03.14 16:21
|buy
|1540
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4616
|2007.03.14 16:21
|t/p
|1540
|100.00
|1.9319
|1.9227
|1.9319
|72000.00
|6682203.51
|4617
|2007.03.14 16:21
|buy
|1541
|100.00
|1.9358
|1.9338
|1.9430
|4618
|2007.03.14 16:22
|s/l
|1541
|100.00
|1.9338
|1.9338
|1.9430
|-20000.09
|6662203.42
|4619
|2007.03.14 16:22
|buy
|1542
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4620
|2007.03.14 16:22
|t/p
|1542
|100.00
|1.9319
|1.9227
|1.9319
|72000.00
|6734203.42
|4621
|2007.03.14 16:22
|buy
|1543
|100.00
|1.9358
|1.9338
|1.9430
|4622
|2007.03.14 16:26
|s/l
|1543
|100.00
|1.9338
|1.9338
|1.9430
|-20000.09
|6714203.33
|4623
|2007.03.14 16:26
|buy
|1544
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4624
|2007.03.14 16:26
|t/p
|1544
|100.00
|1.9319
|1.9227
|1.9319
|72000.00
|6786203.33
|4625
|2007.03.14 16:26
|buy
|1545
|100.00
|1.9353
|1.9333
|1.9425
|4626
|2007.03.14 16:27
|s/l
|1545
|100.00
|1.9333
|1.9333
|1.9425
|-20000.45
|6766202.88
|4627
|2007.03.14 16:27
|buy
|1546
|100.00
|1.9247
|1.9227
|1.9319
|4628
|2007.03.14 16:30
|close
|1546
|100.00
|1.9232
|1.9227
|1.9319
|-15000.00
|6751202.88
|4629
|2007.03.14 16:30
|sell
|1547
|100.00
|1.9232
|1.9252
|1.9160
|4630
|2007.03.14 16:30
|s/l
|1547
|100.00
|1.9252
|1.9252
|1.9160
|-20000.00
|6731202.88
|4631
|2007.03.14 16:30
|sell
|1548
|100.00
|1.9360
|1.9380
|1.9288
|4632
|2007.03.14 16:31
|t/p
|1548
|100.00
|1.9288
|1.9380
|1.9288
|71999.90
|6803202.78
|4633
|2007.03.14 16:31
|sell
|1549
|100.00
|1.9281
|1.9301
|1.9209
|4634
|2007.03.14 16:31
|s/l
|1549
|100.00
|1.9301
|1.9301
|1.9209
|-20000.00
|6783202.78
|4635
|2007.03.14 16:31
|sell
|1550
|100.00
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|4636
|2007.03.14 16:32
|t/p
|1550
|100.00
|1.9292
|1.9384
|1.9292
|72000.56
|6855203.34
|4637
|2007.03.14 16:32
|sell
|1551
|100.00
|1.9281
|1.9301
|1.9209
|4638
|2007.03.14 16:32
|s/l
|1551
|100.00
|1.9301
|1.9301
|1.9209
|-20000.00
|6835203.34
|4639
|2007.03.14 16:32
|sell
|1552
|100.00
|1.9361
|1.9381
|1.9289
|4640
|2007.03.14 16:33
|t/p
|1552
|100.00
|1.9289
|1.9381
|1.9289
|72000.06
|6907203.40
|4641
|2007.03.14 16:33
|sell
|1553
|100.00
|1.9281
|1.9301
|1.9209
|4642
|2007.03.14 16:33
|s/l
|1553
|100.00
|1.9301
|1.9301
|1.9209
|-20000.00
|6887203.40
|4643
|2007.03.14 16:33
|sell
|1554
|100.00
|1.9349
|1.9369
|1.9277
|4644
|2007.03.14 16:34
|modify
|1554
|100.00
|1.9349
|1.9295
|1.9277
|4645
|2007.03.14 16:34
|s/l
|1554
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9277
|54000.45
|6941203.85
|4646
|2007.03.14 16:34
|sell
|1555
|100.00
|1.9345
|1.9365
|1.9273
|4647
|2007.03.14 16:35
|modify
|1555
|100.00
|1.9345
|1.9295
|1.9273
|4648
|2007.03.14 16:35
|s/l
|1555
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9273
|49999.79
|6991203.64
|4649
|2007.03.14 16:35
|sell
|1556
|100.00
|1.9347
|1.9367
|1.9275
|4650
|2007.03.14 16:36
|modify
|1556
|100.00
|1.9347
|1.9295
|1.9275
|4651
|2007.03.14 16:36
|s/l
|1556
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9275
|52000.12
|7043203.76
|4652
|2007.03.14 16:36
|sell
|1557
|100.00
|1.9349
|1.9369
|1.9277
|4653
|2007.03.14 16:37
|modify
|1557
|100.00
|1.9349
|1.9295
|1.9277
|4654
|2007.03.14 16:37
|s/l
|1557
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9277
|54000.45
|7097204.21
|4655
|2007.03.14 16:37
|sell
|1558
|100.00
|1.9350
|1.9370
|1.9278
|4656
|2007.03.14 16:40
|modify
|1558
|100.00
|1.9350
|1.9295
|1.9278
|4657
|2007.03.14 16:40
|s/l
|1558
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9278
|54999.43
|7152203.64
|4658
|2007.03.14 16:40
|sell
|1559
|100.00
|1.9352
|1.9372
|1.9280
|4659
|2007.03.14 16:41
|modify
|1559
|100.00
|1.9352
|1.9295
|1.9280
|4660
|2007.03.14 16:41
|s/l
|1559
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9280
|56999.76
|7209203.40
|4661
|2007.03.14 16:41
|sell
|1560
|100.00
|1.9354
|1.9374
|1.9282
|4662
|2007.03.14 16:42
|modify
|1560
|100.00
|1.9354
|1.9295
|1.9282
|4663
|2007.03.14 16:42
|s/l
|1560
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9282
|59000.09
|7268203.49
|4664
|2007.03.14 16:42
|sell
|1561
|100.00
|1.9354
|1.9374
|1.9282
|4665
|2007.03.14 16:43
|modify
|1561
|100.00
|1.9354
|1.9295
|1.9282
|4666
|2007.03.14 16:43
|s/l
|1561
|100.00
|1.9295
|1.9295
|1.9282
|59000.09
|7327203.58
|4667
|2007.03.14 16:43
|sell
|1562
|100.00
|1.9356
|1.9376
|1.9284
|4668
|2007.03.14 16:44
|modify
|1562
|100.00
|1.9356
|1.9295
|1.9284
|4669
|2007.03.14 16:44
|t/p
|1562
|100.00
|1.9284
|1.9295
|1.9284
|72000.42
|7399204.00
|4670
|2007.03.14 16:44
|sell
|1563
|100.00
|1.9267
|1.9287
|1.9195
|4671
|2007.03.14 16:45
|close
|1563
|100.00
|1.9272
|1.9287
|1.9195
|-5000.00
|7394204.00
|4672
|2007.03.14 16:45
|buy
|1564
|100.00
|1.9272
|1.9252
|1.9344
|4673
|2007.03.14 16:46
|modify
|1564
|100.00
|1.9272
|1.9282
|1.9344
|4674
|2007.03.14 16:46
|t/p
|1564
|100.00
|1.9344
|1.9282
|1.9344
|72000.00
|7466204.00
|4675
|2007.03.14 16:46
|buy
|1565
|100.00
|1.9358
|1.9338
|1.9430
|4676
|2007.03.14 16:47
|s/l
|1565
|100.00
|1.9338
|1.9338
|1.9430
|-20000.09
|7446203.91
|4677
|2007.03.14 16:47
|buy
|1566
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4678
|2007.03.14 16:47
|modify
|1566
|100.00
|1.9296
|1.9347
|1.9368
|4679
|2007.03.14 16:48
|s/l
|1566
|100.00
|1.9347
|1.9347
|1.9368
|51000.00
|7497203.91
|4680
|2007.03.14 16:48
|buy
|1567
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4681
|2007.03.14 16:48
|modify
|1567
|100.00
|1.9296
|1.9346
|1.9368
|4682
|2007.03.14 16:49
|s/l
|1567
|100.00
|1.9346
|1.9346
|1.9368
|50000.00
|7547203.91
|4683
|2007.03.14 16:49
|buy
|1568
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4684
|2007.03.14 16:49
|modify
|1568
|100.00
|1.9296
|1.9342
|1.9368
|4685
|2007.03.14 16:50
|s/l
|1568
|100.00
|1.9342
|1.9342
|1.9368
|46000.00
|7593203.91
|4686
|2007.03.14 16:50
|buy
|1569
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4687
|2007.03.14 16:50
|modify
|1569
|100.00
|1.9296
|1.9342
|1.9368
|4688
|2007.03.14 16:51
|s/l
|1569
|100.00
|1.9342
|1.9342
|1.9368
|46000.00
|7639203.91
|4689
|2007.03.14 16:51
|buy
|1570
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4690
|2007.03.14 16:51
|modify
|1570
|100.00
|1.9296
|1.9342
|1.9368
|4691
|2007.03.14 16:53
|s/l
|1570
|100.00
|1.9342
|1.9342
|1.9368
|46000.00
|7685203.91
|4692
|2007.03.14 16:53
|buy
|1571
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4693
|2007.03.14 16:53
|modify
|1571
|100.00
|1.9296
|1.9343
|1.9368
|4694
|2007.03.14 16:54
|s/l
|1571
|100.00
|1.9343
|1.9343
|1.9368
|47000.00
|7732203.91
|4695
|2007.03.14 16:54
|buy
|1572
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4696
|2007.03.14 16:54
|modify
|1572
|100.00
|1.9296
|1.9344
|1.9368
|4697
|2007.03.14 16:56
|s/l
|1572
|100.00
|1.9344
|1.9344
|1.9368
|48000.00
|7780203.91
|4698
|2007.03.14 16:56
|buy
|1573
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4699
|2007.03.14 16:56
|modify
|1573
|100.00
|1.9296
|1.9347
|1.9368
|4700
|2007.03.14 16:57
|s/l
|1573
|100.00
|1.9347
|1.9347
|1.9368
|51000.00
|7831203.91
|4701
|2007.03.14 16:57
|buy
|1574
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4702
|2007.03.14 16:57
|modify
|1574
|100.00
|1.9296
|1.9343
|1.9368
|4703
|2007.03.14 16:58
|s/l
|1574
|100.00
|1.9343
|1.9343
|1.9368
|47000.00
|7878203.91
|4704
|2007.03.14 16:58
|buy
|1575
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4705
|2007.03.14 16:58
|modify
|1575
|100.00
|1.9296
|1.9336
|1.9368
|4706
|2007.03.14 16:58
|s/l
|1575
|100.00
|1.9336
|1.9336
|1.9368
|40000.00
|7918203.91
|4707
|2007.03.14 16:58
|buy
|1576
|100.00
|1.9296
|1.9276
|1.9368
|4708
|2007.03.14 17:00
|modify
|1576
|100.00
|1.9296
|1.9328
|1.9368
|4709
|2007.03.14 17:03
|s/l
|1576
|100.00
|1.9328
|1.9328
|1.9368
|32000.00
|7950203.91
|4710
|2007.03.14 17:03
|buy
|1577
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4711
|2007.03.14 17:03
|modify
|1577
|100.00
|1.9302
|1.9325
|1.9374
|4712
|2007.03.14 17:04
|s/l
|1577
|100.00
|1.9325
|1.9325
|1.9374
|23000.00
|7973203.91
|4713
|2007.03.14 17:04
|buy
|1578
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4714
|2007.03.14 17:04
|modify
|1578
|100.00
|1.9302
|1.9318
|1.9374
|4715
|2007.03.14 17:05
|s/l
|1578
|100.00
|1.9318
|1.9318
|1.9374
|16000.00
|7989203.91
|4716
|2007.03.14 17:05
|buy
|1579
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4717
|2007.03.14 17:05
|modify
|1579
|100.00
|1.9302
|1.9325
|1.9374
|4718
|2007.03.14 17:06
|s/l
|1579
|100.00
|1.9325
|1.9325
|1.9374
|23000.00
|8012203.91
|4719
|2007.03.14 17:06
|buy
|1580
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4720
|2007.03.14 17:06
|modify
|1580
|100.00
|1.9302
|1.9326
|1.9374
|4721
|2007.03.14 17:07
|s/l
|1580
|100.00
|1.9326
|1.9326
|1.9374
|24000.00
|8036203.91
|4722
|2007.03.14 17:07
|buy
|1581
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4723
|2007.03.14 17:07
|modify
|1581
|100.00
|1.9302
|1.9328
|1.9374
|4724
|2007.03.14 17:08
|s/l
|1581
|100.00
|1.9328
|1.9328
|1.9374
|26000.00
|8062203.91
|4725
|2007.03.14 17:08
|buy
|1582
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4726
|2007.03.14 17:08
|modify
|1582
|100.00
|1.9302
|1.9329
|1.9374
|4727
|2007.03.14 17:11
|s/l
|1582
|100.00
|1.9329
|1.9329
|1.9374
|27000.00
|8089203.91
|4728
|2007.03.14 17:11
|buy
|1583
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4729
|2007.03.14 17:11
|modify
|1583
|100.00
|1.9302
|1.9330
|1.9374
|4730
|2007.03.14 17:12
|s/l
|1583
|100.00
|1.9330
|1.9330
|1.9374
|28000.00
|8117203.91
|4731
|2007.03.14 17:12
|buy
|1584
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4732
|2007.03.14 17:12
|modify
|1584
|100.00
|1.9302
|1.9332
|1.9374
|4733
|2007.03.14 17:13
|s/l
|1584
|100.00
|1.9332
|1.9332
|1.9374
|30000.00
|8147203.91
|4734
|2007.03.14 17:13
|buy
|1585
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4735
|2007.03.14 17:13
|modify
|1585
|100.00
|1.9302
|1.9324
|1.9374
|4736
|2007.03.14 17:14
|s/l
|1585
|100.00
|1.9324
|1.9324
|1.9374
|22000.00
|8169203.91
|4737
|2007.03.14 17:14
|buy
|1586
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4738
|2007.03.14 17:14
|modify
|1586
|100.00
|1.9302
|1.9322
|1.9374
|4739
|2007.03.14 17:14
|s/l
|1586
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9374
|20000.00
|8189203.91
|4740
|2007.03.14 17:14
|buy
|1587
|100.00
|1.9302
|1.9282
|1.9374
|4741
|2007.03.14 17:16
|modify
|1587
|100.00
|1.9302
|1.9318
|1.9374
|4742
|2007.03.14 17:17
|s/l
|1587
|100.00
|1.9318
|1.9318
|1.9374
|16000.00
|8205203.91
|4743
|2007.03.14 17:17
|buy
|1588
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4744
|2007.03.14 17:17
|modify
|1588
|100.00
|1.9315
|1.9322
|1.9387
|4745
|2007.03.14 17:19
|s/l
|1588
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9387
|7000.00
|8212203.91
|4746
|2007.03.14 17:19
|buy
|1589
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4747
|2007.03.14 17:19
|modify
|1589
|100.00
|1.9315
|1.9324
|1.9387
|4748
|2007.03.14 17:20
|s/l
|1589
|100.00
|1.9324
|1.9324
|1.9387
|9000.00
|8221203.91
|4749
|2007.03.14 17:20
|buy
|1590
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4750
|2007.03.14 17:20
|modify
|1590
|100.00
|1.9315
|1.9318
|1.9387
|4751
|2007.03.14 17:21
|s/l
|1590
|100.00
|1.9318
|1.9318
|1.9387
|3000.00
|8224203.91
|4752
|2007.03.14 17:21
|buy
|1591
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4753
|2007.03.14 17:21
|modify
|1591
|100.00
|1.9315
|1.9319
|1.9387
|4754
|2007.03.14 17:22
|s/l
|1591
|100.00
|1.9319
|1.9319
|1.9387
|4000.00
|8228203.91
|4755
|2007.03.14 17:22
|buy
|1592
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4756
|2007.03.14 17:22
|modify
|1592
|100.00
|1.9315
|1.9324
|1.9387
|4757
|2007.03.14 17:23
|s/l
|1592
|100.00
|1.9324
|1.9324
|1.9387
|9000.00
|8237203.91
|4758
|2007.03.14 17:23
|buy
|1593
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4759
|2007.03.14 17:23
|modify
|1593
|100.00
|1.9315
|1.9324
|1.9387
|4760
|2007.03.14 17:24
|s/l
|1593
|100.00
|1.9324
|1.9324
|1.9387
|9000.00
|8246203.91
|4761
|2007.03.14 17:24
|buy
|1594
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4762
|2007.03.14 17:24
|modify
|1594
|100.00
|1.9315
|1.9322
|1.9387
|4763
|2007.03.14 17:26
|s/l
|1594
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9387
|7000.00
|8253203.91
|4764
|2007.03.14 17:26
|buy
|1595
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4765
|2007.03.14 17:26
|modify
|1595
|100.00
|1.9315
|1.9322
|1.9387
|4766
|2007.03.14 17:28
|s/l
|1595
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9387
|7000.00
|8260203.91
|4767
|2007.03.14 17:28
|buy
|1596
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4768
|2007.03.14 17:28
|modify
|1596
|100.00
|1.9315
|1.9322
|1.9387
|4769
|2007.03.14 17:29
|s/l
|1596
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9387
|7000.00
|8267203.91
|4770
|2007.03.14 17:29
|buy
|1597
|100.00
|1.9315
|1.9295
|1.9387
|4771
|2007.03.14 17:30
|modify
|1597
|100.00
|1.9315
|1.9326
|1.9387
|4772
|2007.03.14 17:36
|modify
|1597
|100.00
|1.9315
|1.9328
|1.9387
|4773
|2007.03.14 17:37
|modify
|1597
|100.00
|1.9315
|1.9330
|1.9387
|4774
|2007.03.14 17:37
|modify
|1597
|100.00
|1.9315
|1.9332
|1.9387
|4775
|2007.03.14 17:59
|s/l
|1597
|100.00
|1.9332
|1.9332
|1.9387
|17000.00
|8284203.91
|4776
|2007.03.14 17:59
|buy
|1598
|100.00
|1.9335
|1.9315
|1.9407
|4777
|2007.03.14 18:17
|modify
|1598
|100.00
|1.9335
|1.9336
|1.9407
|4778
|2007.03.14 18:19
|modify
|1598
|100.00
|1.9335
|1.9337
|1.9407
|4779
|2007.03.14 18:29
|modify
|1598
|100.00
|1.9335
|1.9346
|1.9407
|4780
|2007.03.14 18:34
|s/l
|1598
|100.00
|1.9346
|1.9346
|1.9407
|11000.00
|8295203.91
|4781
|2007.03.15 09:00
|sell
|1599
|100.00
|1.9320
|1.9340
|1.9248
|4782
|2007.03.15 09:29
|s/l
|1599
|100.00
|1.9340
|1.9340
|1.9248
|-20000.00
|8275203.91
|4783
|2007.03.15 09:29
|sell
|1600
|100.00
|1.9340
|1.9360
|1.9268
|4784
|2007.03.15 10:17
|modify
|1600
|100.00
|1.9340
|1.9339
|1.9268
|4785
|2007.03.15 10:17
|modify
|1600
|100.00
|1.9340
|1.9336
|1.9268
|4786
|2007.03.15 10:31
|s/l
|1600
|100.00
|1.9336
|1.9336
|1.9268
|4000.00
|8279203.91
|4787
|2007.03.15 10:31
|sell
|1601
|100.00
|1.9332
|1.9352
|1.9260
|4788
|2007.03.15 11:43
|s/l
|1601
|100.00
|1.9352
|1.9352
|1.9260
|-19999.98
|8259203.93
|4789
|2007.03.15 11:43
|sell
|1602
|100.00
|1.9349
|1.9369
|1.9277
|4790
|2007.03.15 11:44
|modify
|1602
|100.00
|1.9349
|1.9348
|1.9277
|4791
|2007.03.15 11:46
|s/l
|1602
|100.00
|1.9348
|1.9348
|1.9277
|1000.45
|8260204.38
|4792
|2007.03.15 11:46
|sell
|1603
|100.00
|1.9347
|1.9367
|1.9275
|4793
|2007.03.15 12:00
|close
|1603
|100.00
|1.9347
|1.9367
|1.9275
|0.00
|8260204.38
|4794
|2007.03.15 15:00
|buy
|1604
|100.00
|1.9360
|1.9340
|1.9432
|4795
|2007.03.15 15:29
|modify
|1604
|100.00
|1.9360
|1.9360
|1.9432
|4796
|2007.03.15 15:42
|s/l
|1604
|100.00
|1.9360
|1.9360
|1.9432
|0.00
|8260204.38
|4797
|2007.03.15 15:42
|buy
|1605
|100.00
|1.9357
|1.9337
|1.9429
|4798
|2007.03.15 15:44
|modify
|1605
|100.00
|1.9357
|1.9357
|1.9429
|4799
|2007.03.15 16:00
|s/l
|1605
|100.00
|1.9357
|1.9357
|1.9429
|0.00
|8260204.38
|4800
|2007.03.15 16:00
|buy
|1606
|100.00
|1.9357
|1.9337
|1.9429
|4801
|2007.03.15 16:14
|modify
|1606
|100.00
|1.9357
|1.9361
|1.9429
|4802
|2007.03.15 16:15
|s/l
|1606
|100.00
|1.9361
|1.9361
|1.9429
|4000.07
|8264204.45
|4803
|2007.03.15 16:15
|buy
|1607
|100.00
|1.9355
|1.9335
|1.9427
|4804
|2007.03.15 16:45
|close
|1607
|100.00
|1.9347
|1.9335
|1.9427
|-8000.00
|8256204.45
|4805
|2007.03.15 16:45
|sell
|1608
|100.00
|1.9347
|1.9367
|1.9275
|4806
|2007.03.15 16:59
|s/l
|1608
|100.00
|1.9367
|1.9367
|1.9275
|-20000.00
|8236204.45
|4807
|2007.03.15 16:59
|sell
|1609
|100.00
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|4808
|2007.03.15 16:59
|modify
|1609
|100.00
|1.9364
|1.9364
|1.9292
|4809
|2007.03.15 16:59
|modify
|1609
|100.00
|1.9364
|1.9361
|1.9292
|4810
|2007.03.15 17:07
|s/l
|1609
|100.00
|1.9361
|1.9361
|1.9292
|3000.56
|8239205.01
|4811
|2007.03.15 17:07
|sell
|1610
|100.00
|1.9357
|1.9377
|1.9285
|4812
|2007.03.15 17:14
|modify
|1610
|100.00
|1.9357
|1.9355
|1.9285
|4813
|2007.03.15 17:15
|s/l
|1610
|100.00
|1.9355
|1.9355
|1.9285
|2000.59
|8241205.60
|4814
|2007.03.15 17:15
|sell
|1611
|100.00
|1.9368
|1.9388
|1.9296
|4815
|2007.03.15 17:21
|modify
|1611
|100.00
|1.9368
|1.9365
|1.9296
|4816
|2007.03.15 17:21
|s/l
|1611
|100.00
|1.9365
|1.9365
|1.9296
|3000.03
|8244205.63
|4817
|2007.03.15 17:21
|sell
|1612
|100.00
|1.9370
|1.9390
|1.9298
|4818
|2007.03.15 17:22
|modify
|1612
|100.00
|1.9370
|1.9365
|1.9298
|4819
|2007.03.15 17:26
|s/l
|1612
|100.00
|1.9365
|1.9365
|1.9298
|5000.36
|8249205.99
|4820
|2007.03.15 17:26
|sell
|1613
|100.00
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|4821
|2007.03.15 17:29
|modify
|1613
|100.00
|1.9364
|1.9360
|1.9292
|4822
|2007.03.15 17:31
|s/l
|1613
|100.00
|1.9360
|1.9360
|1.9292
|4000.56
|8253206.55
|4823
|2007.03.15 17:31
|sell
|1614
|100.00
|1.9364
|1.9384
|1.9292
|4824
|2007.03.15 17:44
|modify
|1614
|100.00
|1.9364
|1.9362
|1.9292
|4825
|2007.03.15 17:45
|s/l
|1614
|100.00
|1.9362
|1.9362
|1.9292
|2000.56
|8255207.11
|4826
|2007.03.15 17:45
|sell
|1615
|100.00
|1.9361
|1.9381
|1.9289
|4827
|2007.03.15 18:30
|close
|1615
|100.00
|1.9355
|1.9381
|1.9289
|6000.06
|8261207.17
|4828
|2007.03.16 09:00
|sell
|1616
|100.00
|1.9378
|1.9398
|1.9306
|4829
|2007.03.16 09:00
|s/l
|1616
|100.00
|1.9398
|1.9398
|1.9306
|-20000.00
|8241207.17
|4830
|2007.03.16 09:00
|sell
|1617
|100.00
|1.9414
|1.9434
|1.9342
|4831
|2007.03.16 09:01
|modify
|1617
|100.00
|1.9414
|1.9395
|1.9342
|4832
|2007.03.16 09:01
|s/l
|1617
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9342
|19000.51
|8260207.68
|4833
|2007.03.16 09:01
|sell
|1618
|100.00
|1.9411
|1.9431
|1.9339
|4834
|2007.03.16 09:02
|modify
|1618
|100.00
|1.9411
|1.9395
|1.9339
|4835
|2007.03.16 09:02
|s/l
|1618
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9339
|16000.01
|8276207.69
|4836
|2007.03.16 09:02
|sell
|1619
|100.00
|1.9410
|1.9430
|1.9338
|4837
|2007.03.16 09:03
|modify
|1619
|100.00
|1.9410
|1.9395
|1.9338
|4838
|2007.03.16 09:03
|s/l
|1619
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9338
|14999.85
|8291207.54
|4839
|2007.03.16 09:03
|sell
|1620
|100.00
|1.9414
|1.9434
|1.9342
|4840
|2007.03.16 09:07
|modify
|1620
|100.00
|1.9414
|1.9395
|1.9342
|4841
|2007.03.16 09:07
|s/l
|1620
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9342
|19000.51
|8310208.05
|4842
|2007.03.16 09:07
|sell
|1621
|100.00
|1.9414
|1.9434
|1.9342
|4843
|2007.03.16 09:09
|modify
|1621
|100.00
|1.9414
|1.9395
|1.9342
|4844
|2007.03.16 09:09
|s/l
|1621
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9342
|19000.51
|8329208.56
|4845
|2007.03.16 09:09
|sell
|1622
|100.00
|1.9411
|1.9431
|1.9339
|4846
|2007.03.16 09:10
|modify
|1622
|100.00
|1.9411
|1.9395
|1.9339
|4847
|2007.03.16 09:10
|s/l
|1622
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9339
|16000.01
|8345208.57
|4848
|2007.03.16 09:10
|sell
|1623
|100.00
|1.9408
|1.9428
|1.9336
|4849
|2007.03.16 09:10
|modify
|1623
|100.00
|1.9408
|1.9395
|1.9336
|4850
|2007.03.16 09:15
|s/l
|1623
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9336
|12999.52
|8358208.09
|4851
|2007.03.16 09:15
|sell
|1624
|100.00
|1.9400
|1.9420
|1.9328
|4852
|2007.03.16 09:16
|modify
|1624
|100.00
|1.9400
|1.9395
|1.9328
|4853
|2007.03.16 09:16
|s/l
|1624
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9328
|5000.57
|8363208.66
|4854
|2007.03.16 09:16
|sell
|1625
|100.00
|1.9404
|1.9424
|1.9332
|4855
|2007.03.16 09:17
|modify
|1625
|100.00
|1.9404
|1.9395
|1.9332
|4856
|2007.03.16 09:17
|s/l
|1625
|100.00
|1.9395
|1.9395
|1.9332
|9000.04
|8372208.70
|4857
|2007.03.16 09:17
|sell
|1626
|100.00
|1.9406
|1.9426
|1.9334
|4858
|2007.03.16 09:20
|modify
|1626
|100.00
|1.9406
|1.9395
|1.9334
|4859
|2007.03.16 09:29
|modify
|1626
|100.00
|1.9406
|1.9388
|1.9334
|4860
|2007.03.16 09:31
|s/l
|1626
|100.00
|1.9388
|1.9388
|1.9334
|18000.38
|8390209.08
|4861
|2007.03.16 09:31
|sell
|1627
|100.00
|1.9415
|1.9435
|1.9343
|4862
|2007.03.16 09:33
|modify
|1627
|100.00
|1.9415
|1.9392
|1.9343
|4863
|2007.03.16 09:33
|s/l
|1627
|100.00
|1.9392
|1.9392
|1.9343
|22999.49
|8413208.57
|4864
|2007.03.16 09:33
|sell
|1628
|100.00
|1.9426
|1.9446
|1.9354
|4865
|2007.03.16 09:33
|modify
|1628
|100.00
|1.9426
|1.9392
|1.9354
|4866
|2007.03.16 09:45
|modify
|1628
|100.00
|1.9426
|1.9390
|1.9354
|4867
|2007.03.16 09:47
|s/l
|1628
|100.00
|1.9390
|1.9390
|1.9354
|36000.12
|8449208.69
|4868
|2007.03.16 09:47
|sell
|1629
|100.00
|1.9390
|1.9410
|1.9318
|4869
|2007.03.16 09:47
|s/l
|1629
|100.00
|1.9410
|1.9410
|1.9318
|-20000.00
|8429208.69
|4870
|2007.03.16 09:47
|sell
|1630
|100.00
|1.9419
|1.9439
|1.9347
|4871
|2007.03.16 09:50
|modify
|1630
|100.00
|1.9419
|1.9404
|1.9347
|4872
|2007.03.16 09:50
|s/l
|1630
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9347
|15000.15
|8444208.84
|4873
|2007.03.16 09:50
|sell
|1631
|100.00
|1.9421
|1.9441
|1.9349
|4874
|2007.03.16 09:52
|modify
|1631
|100.00
|1.9421
|1.9404
|1.9349
|4875
|2007.03.16 09:52
|s/l
|1631
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9349
|17000.48
|8461209.32
|4876
|2007.03.16 09:52
|sell
|1632
|100.00
|1.9414
|1.9434
|1.9342
|4877
|2007.03.16 09:53
|modify
|1632
|100.00
|1.9414
|1.9404
|1.9342
|4878
|2007.03.16 09:53
|s/l
|1632
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9342
|10000.51
|8471209.83
|4879
|2007.03.16 09:53
|sell
|1633
|100.00
|1.9414
|1.9434
|1.9342
|4880
|2007.03.16 09:56
|modify
|1633
|100.00
|1.9414
|1.9404
|1.9342
|4881
|2007.03.16 09:56
|s/l
|1633
|100.00
|1.9404
|1.9404
|1.9342
|10000.51
|8481210.34
|4882
|2007.03.16 09:56
|sell
|1634
|100.00
|1.9415
|1.9435
|1.9343
|4883
|2007.03.16 09:59
|modify
|1634
|100.00
|1.9415
|1.9404
|1.9343
|4884
|2007.03.16 10:00
|close
|1634
|100.00
|1.9392
|1.9404
|1.9343
|22999.49
|8504209.83
|4885
|2007.03.16 10:00
|buy
|1635
|100.00
|1.9392
|1.9372
|1.9464
|4886
|2007.03.16 10:02
|modify
|1635
|100.00
|1.9392
|1.9404
|1.9464
|4887
|2007.03.16 10:02
|modify
|1635
|100.00
|1.9392
|1.9409
|1.9464
|4888
|2007.03.16 10:03
|modify
|1635
|100.00
|1.9392
|1.9411
|1.9464
|4889
|2007.03.16 10:11
|modify
|1635
|100.00
|1.9392
|1.9418
|1.9464
|4890
|2007.03.16 10:13
|s/l
|1635
|100.00
|1.9418
|1.9418
|1.9464
|26000.00
|8530209.83
|4891
|2007.03.16 10:13
|buy
|1636
|100.00
|1.9418
|1.9398
|1.9490
|4892
|2007.03.16 10:13
|modify
|1636
|100.00
|1.9418
|1.9419
|1.9490
|4893
|2007.03.16 10:14
|s/l
|1636
|100.00
|1.9419
|1.9419
|1.9490
|1000.00
|8531209.83
|4894
|2007.03.16 10:14
|buy
|1637
|100.00
|1.9418
|1.9398
|1.9490
|4895
|2007.03.16 10:14
|s/l
|1637
|100.00
|1.9398
|1.9398
|1.9490
|-20000.00
|8511209.83
|4896
|2007.03.16 10:14
|buy
|1638
|100.00
|1.9401
|1.9381
|1.9473
|4897
|2007.03.16 10:15
|modify
|1638
|100.00
|1.9401
|1.9421
|1.9473
|4898
|2007.03.16 10:16
|s/l
|1638
|100.00
|1.9421
|1.9421
|1.9473
|20000.00
|8531209.83
|4899
|2007.03.16 10:16
|buy
|1639
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4900
|2007.03.16 10:16
|modify
|1639
|100.00
|1.9407
|1.9426
|1.9479
|4901
|2007.03.16 10:17
|s/l
|1639
|100.00
|1.9426
|1.9426
|1.9479
|19000.00
|8550209.83
|4902
|2007.03.16 10:17
|buy
|1640
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4903
|2007.03.16 10:17
|modify
|1640
|100.00
|1.9407
|1.9426
|1.9479
|4904
|2007.03.16 10:18
|s/l
|1640
|100.00
|1.9426
|1.9426
|1.9479
|19000.00
|8569209.83
|4905
|2007.03.16 10:18
|buy
|1641
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4906
|2007.03.16 10:18
|modify
|1641
|100.00
|1.9407
|1.9430
|1.9479
|4907
|2007.03.16 10:19
|s/l
|1641
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9479
|23000.00
|8592209.83
|4908
|2007.03.16 10:19
|buy
|1642
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4909
|2007.03.16 10:19
|modify
|1642
|100.00
|1.9407
|1.9433
|1.9479
|4910
|2007.03.16 10:20
|s/l
|1642
|100.00
|1.9433
|1.9433
|1.9479
|26000.00
|8618209.83
|4911
|2007.03.16 10:20
|buy
|1643
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4912
|2007.03.16 10:20
|modify
|1643
|100.00
|1.9407
|1.9437
|1.9479
|4913
|2007.03.16 10:21
|s/l
|1643
|100.00
|1.9437
|1.9437
|1.9479
|30000.00
|8648209.83
|4914
|2007.03.16 10:21
|buy
|1644
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4915
|2007.03.16 10:21
|modify
|1644
|100.00
|1.9407
|1.9436
|1.9479
|4916
|2007.03.16 10:22
|s/l
|1644
|100.00
|1.9436
|1.9436
|1.9479
|29000.00
|8677209.83
|4917
|2007.03.16 10:22
|buy
|1645
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4918
|2007.03.16 10:22
|modify
|1645
|100.00
|1.9407
|1.9436
|1.9479
|4919
|2007.03.16 10:23
|s/l
|1645
|100.00
|1.9436
|1.9436
|1.9479
|29000.00
|8706209.83
|4920
|2007.03.16 10:23
|buy
|1646
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4921
|2007.03.16 10:23
|modify
|1646
|100.00
|1.9407
|1.9440
|1.9479
|4922
|2007.03.16 10:24
|s/l
|1646
|100.00
|1.9440
|1.9440
|1.9479
|33000.00
|8739209.83
|4923
|2007.03.16 10:24
|buy
|1647
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4924
|2007.03.16 10:24
|modify
|1647
|100.00
|1.9407
|1.9437
|1.9479
|4925
|2007.03.16 10:24
|s/l
|1647
|100.00
|1.9437
|1.9437
|1.9479
|30000.00
|8769209.83
|4926
|2007.03.16 10:24
|buy
|1648
|100.00
|1.9407
|1.9387
|1.9479
|4927
|2007.03.16 10:31
|modify
|1648
|100.00
|1.9407
|1.9419
|1.9479
|4928
|2007.03.16 10:31
|modify
|1648
|100.00
|1.9407
|1.9447
|1.9479
|4929
|2007.03.16 10:32
|s/l
|1648
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9479
|40000.00
|8809209.83
|4930
|2007.03.16 10:32
|buy
|1649
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4931
|2007.03.16 10:32
|modify
|1649
|100.00
|1.9433
|1.9451
|1.9505
|4932
|2007.03.16 10:33
|s/l
|1649
|100.00
|1.9451
|1.9451
|1.9505
|18000.00
|8827209.83
|4933
|2007.03.16 10:33
|buy
|1650
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4934
|2007.03.16 10:33
|modify
|1650
|100.00
|1.9433
|1.9459
|1.9505
|4935
|2007.03.16 10:35
|s/l
|1650
|100.00
|1.9459
|1.9459
|1.9505
|26000.00
|8853209.83
|4936
|2007.03.16 10:35
|buy
|1651
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4937
|2007.03.16 10:35
|modify
|1651
|100.00
|1.9433
|1.9454
|1.9505
|4938
|2007.03.16 10:36
|s/l
|1651
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9505
|21000.00
|8874209.83
|4939
|2007.03.16 10:36
|buy
|1652
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4940
|2007.03.16 10:36
|modify
|1652
|100.00
|1.9433
|1.9454
|1.9505
|4941
|2007.03.16 10:37
|s/l
|1652
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9505
|21000.00
|8895209.83
|4942
|2007.03.16 10:37
|buy
|1653
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4943
|2007.03.16 10:37
|modify
|1653
|100.00
|1.9433
|1.9450
|1.9505
|4944
|2007.03.16 10:38
|s/l
|1653
|100.00
|1.9450
|1.9450
|1.9505
|17000.00
|8912209.83
|4945
|2007.03.16 10:38
|buy
|1654
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4946
|2007.03.16 10:38
|modify
|1654
|100.00
|1.9433
|1.9444
|1.9505
|4947
|2007.03.16 10:40
|s/l
|1654
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9505
|11000.00
|8923209.83
|4948
|2007.03.16 10:40
|buy
|1655
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4949
|2007.03.16 10:40
|modify
|1655
|100.00
|1.9433
|1.9440
|1.9505
|4950
|2007.03.16 10:41
|s/l
|1655
|100.00
|1.9440
|1.9440
|1.9505
|7000.00
|8930209.83
|4951
|2007.03.16 10:41
|buy
|1656
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4952
|2007.03.16 10:41
|modify
|1656
|100.00
|1.9433
|1.9437
|1.9505
|4953
|2007.03.16 10:42
|s/l
|1656
|100.00
|1.9437
|1.9437
|1.9505
|4000.00
|8934209.83
|4954
|2007.03.16 10:42
|buy
|1657
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4955
|2007.03.16 10:42
|modify
|1657
|100.00
|1.9433
|1.9439
|1.9505
|4956
|2007.03.16 10:43
|s/l
|1657
|100.00
|1.9439
|1.9439
|1.9505
|6000.00
|8940209.83
|4957
|2007.03.16 10:43
|buy
|1658
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4958
|2007.03.16 10:43
|modify
|1658
|100.00
|1.9433
|1.9440
|1.9505
|4959
|2007.03.16 10:44
|s/l
|1658
|100.00
|1.9440
|1.9440
|1.9505
|7000.00
|8947209.83
|4960
|2007.03.16 10:44
|buy
|1659
|100.00
|1.9433
|1.9413
|1.9505
|4961
|2007.03.16 10:44
|s/l
|1659
|100.00
|1.9413
|1.9413
|1.9505
|-20000.00
|8927209.83
|4962
|2007.03.16 10:44
|buy
|1660
|100.00
|1.9417
|1.9397
|1.9489
|4963
|2007.03.16 10:45
|modify
|1660
|100.00
|1.9417
|1.9444
|1.9489
|4964
|2007.03.16 10:46
|s/l
|1660
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9489
|27000.00
|8954209.83
|4965
|2007.03.16 10:46
|buy
|1661
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4966
|2007.03.16 10:46
|modify
|1661
|100.00
|1.9429
|1.9444
|1.9501
|4967
|2007.03.16 10:48
|s/l
|1661
|100.00
|1.9444
|1.9444
|1.9501
|15000.00
|8969209.83
|4968
|2007.03.16 10:48
|buy
|1662
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4969
|2007.03.16 10:48
|modify
|1662
|100.00
|1.9429
|1.9447
|1.9501
|4970
|2007.03.16 10:49
|s/l
|1662
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9501
|18000.00
|8987209.83
|4971
|2007.03.16 10:49
|buy
|1663
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4972
|2007.03.16 10:49
|modify
|1663
|100.00
|1.9429
|1.9447
|1.9501
|4973
|2007.03.16 10:54
|s/l
|1663
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9501
|18000.00
|9005209.83
|4974
|2007.03.16 10:54
|buy
|1664
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4975
|2007.03.16 10:54
|modify
|1664
|100.00
|1.9429
|1.9440
|1.9501
|4976
|2007.03.16 10:57
|s/l
|1664
|100.00
|1.9440
|1.9440
|1.9501
|11000.00
|9016209.83
|4977
|2007.03.16 10:57
|buy
|1665
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4978
|2007.03.16 10:57
|modify
|1665
|100.00
|1.9429
|1.9447
|1.9501
|4979
|2007.03.16 10:58
|s/l
|1665
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9501
|18000.00
|9034209.83
|4980
|2007.03.16 10:58
|buy
|1666
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4981
|2007.03.16 10:58
|modify
|1666
|100.00
|1.9429
|1.9448
|1.9501
|4982
|2007.03.16 10:59
|s/l
|1666
|100.00
|1.9448
|1.9448
|1.9501
|19000.00
|9053209.83
|4983
|2007.03.16 10:59
|buy
|1667
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4984
|2007.03.16 10:59
|modify
|1667
|100.00
|1.9429
|1.9447
|1.9501
|4985
|2007.03.16 10:59
|s/l
|1667
|100.00
|1.9447
|1.9447
|1.9501
|18000.00
|9071209.83
|4986
|2007.03.16 10:59
|buy
|1668
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|4987
|2007.03.16 11:09
|modify
|1668
|100.00
|1.9429
|1.9452
|1.9501
|4988
|2007.03.16 11:11
|s/l
|1668
|100.00
|1.9452
|1.9452
|1.9501
|23000.00
|9094209.83
|4989
|2007.03.16 11:11
|buy
|1669
|100.00
|1.9423
|1.9403
|1.9495
|4990
|2007.03.16 11:11
|modify
|1669
|100.00
|1.9423
|1.9454
|1.9495
|4991
|2007.03.16 11:12
|s/l
|1669
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9495
|31000.00
|9125209.83
|4992
|2007.03.16 11:12
|buy
|1670
|100.00
|1.9423
|1.9403
|1.9495
|4993
|2007.03.16 11:12
|modify
|1670
|100.00
|1.9423
|1.9454
|1.9495
|4994
|2007.03.16 11:13
|s/l
|1670
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9495
|31000.00
|9156209.83
|4995
|2007.03.16 11:13
|buy
|1671
|100.00
|1.9423
|1.9403
|1.9495
|4996
|2007.03.16 11:13
|modify
|1671
|100.00
|1.9423
|1.9454
|1.9495
|4997
|2007.03.16 11:14
|s/l
|1671
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9495
|31000.00
|9187209.83
|4998
|2007.03.16 11:14
|buy
|1672
|100.00
|1.9423
|1.9403
|1.9495
|4999
|2007.03.16 11:22
|modify
|1672
|100.00
|1.9423
|1.9454
|1.9495
|5000
|2007.03.16 11:24
|s/l
|1672
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9495
|31000.00
|9218209.83
|5001
|2007.03.16 11:24
|buy
|1673
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|5002
|2007.03.16 11:24
|modify
|1673
|100.00
|1.9429
|1.9455
|1.9501
|5003
|2007.03.16 11:28
|s/l
|1673
|100.00
|1.9455
|1.9455
|1.9501
|26000.00
|9244209.83
|5004
|2007.03.16 11:28
|buy
|1674
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|5005
|2007.03.16 11:28
|modify
|1674
|100.00
|1.9429
|1.9457
|1.9501
|5006
|2007.03.16 11:29
|s/l
|1674
|100.00
|1.9457
|1.9457
|1.9501
|28000.00
|9272209.83
|5007
|2007.03.16 11:29
|buy
|1675
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|5008
|2007.03.16 11:33
|modify
|1675
|100.00
|1.9429
|1.9431
|1.9501
|5009
|2007.03.16 11:33
|modify
|1675
|100.00
|1.9429
|1.9455
|1.9501
|5010
|2007.03.16 11:40
|s/l
|1675
|100.00
|1.9455
|1.9455
|1.9501
|26000.00
|9298209.83
|5011
|2007.03.16 11:40
|buy
|1676
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5012
|2007.03.16 11:40
|modify
|1676
|100.00
|1.9445
|1.9455
|1.9517
|5013
|2007.03.16 11:41
|s/l
|1676
|100.00
|1.9455
|1.9455
|1.9517
|10000.00
|9308209.83
|5014
|2007.03.16 11:41
|buy
|1677
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5015
|2007.03.16 11:41
|modify
|1677
|100.00
|1.9445
|1.9461
|1.9517
|5016
|2007.03.16 11:42
|s/l
|1677
|100.00
|1.9461
|1.9461
|1.9517
|16000.00
|9324209.83
|5017
|2007.03.16 11:42
|buy
|1678
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5018
|2007.03.16 11:42
|modify
|1678
|100.00
|1.9445
|1.9463
|1.9517
|5019
|2007.03.16 11:43
|s/l
|1678
|100.00
|1.9463
|1.9463
|1.9517
|18000.00
|9342209.83
|5020
|2007.03.16 11:43
|buy
|1679
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5021
|2007.03.16 11:43
|modify
|1679
|100.00
|1.9445
|1.9469
|1.9517
|5022
|2007.03.16 11:44
|s/l
|1679
|100.00
|1.9469
|1.9469
|1.9517
|24000.00
|9366209.83
|5023
|2007.03.16 11:44
|buy
|1680
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5024
|2007.03.16 11:44
|modify
|1680
|100.00
|1.9445
|1.9470
|1.9517
|5025
|2007.03.16 11:44
|s/l
|1680
|100.00
|1.9470
|1.9470
|1.9517
|25000.00
|9391209.83
|5026
|2007.03.16 11:44
|buy
|1681
|100.00
|1.9445
|1.9425
|1.9517
|5027
|2007.03.16 11:44
|s/l
|1681
|100.00
|1.9425
|1.9425
|1.9517
|-20000.00
|9371209.83
|5028
|2007.03.16 11:44
|buy
|1682
|100.00
|1.9421
|1.9401
|1.9493
|5029
|2007.03.16 11:45
|modify
|1682
|100.00
|1.9421
|1.9465
|1.9493
|5030
|2007.03.16 11:48
|s/l
|1682
|100.00
|1.9465
|1.9465
|1.9493
|44000.00
|9415209.83
|5031
|2007.03.16 11:48
|buy
|1683
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5032
|2007.03.16 11:48
|modify
|1683
|100.00
|1.9428
|1.9470
|1.9500
|5033
|2007.03.16 11:50
|s/l
|1683
|100.00
|1.9470
|1.9470
|1.9500
|42000.00
|9457209.83
|5034
|2007.03.16 11:50
|buy
|1684
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5035
|2007.03.16 11:50
|modify
|1684
|100.00
|1.9428
|1.9472
|1.9500
|5036
|2007.03.16 11:51
|s/l
|1684
|100.00
|1.9472
|1.9472
|1.9500
|44000.00
|9501209.83
|5037
|2007.03.16 11:51
|buy
|1685
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5038
|2007.03.16 11:51
|modify
|1685
|100.00
|1.9428
|1.9472
|1.9500
|5039
|2007.03.16 11:58
|s/l
|1685
|100.00
|1.9472
|1.9472
|1.9500
|44000.00
|9545209.83
|5040
|2007.03.16 11:58
|buy
|1686
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5041
|2007.03.16 12:00
|modify
|1686
|100.00
|1.9428
|1.9476
|1.9500
|5042
|2007.03.16 12:02
|s/l
|1686
|100.00
|1.9476
|1.9476
|1.9500
|48000.00
|9593209.83
|5043
|2007.03.16 15:00
|buy
|1687
|100.00
|1.9483
|1.9463
|1.9555
|5044
|2007.03.16 16:15
|close
|1687
|100.00
|1.9472
|1.9463
|1.9555
|-11000.00
|9582209.83
|5045
|2007.03.16 16:15
|sell
|1688
|100.00
|1.9472
|1.9492
|1.9400
|5046
|2007.03.16 16:21
|modify
|1688
|100.00
|1.9472
|1.9471
|1.9400
|5047
|2007.03.16 16:21
|modify
|1688
|100.00
|1.9472
|1.9468
|1.9400
|5048
|2007.03.16 16:44
|s/l
|1688
|100.00
|1.9468
|1.9468
|1.9400
|4000.00
|9586209.83
|5049
|2007.03.16 16:44
|sell
|1689
|100.00
|1.9469
|1.9489
|1.9397
|5050
|2007.03.16 18:14
|modify
|1689
|100.00
|1.9469
|1.9469
|1.9397
|5051
|2007.03.16 18:14
|s/l
|1689
|100.00
|1.9469
|1.9469
|1.9397
|0.00
|9586209.83
|5052
|2007.03.19 09:00
|buy
|1690
|100.00
|1.9420
|1.9400
|1.9492
|5053
|2007.03.19 09:16
|modify
|1690
|100.00
|1.9420
|1.9430
|1.9492
|5054
|2007.03.19 09:17
|s/l
|1690
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9492
|10000.00
|9596209.83
|5055
|2007.03.19 09:17
|buy
|1691
|100.00
|1.9432
|1.9412
|1.9504
|5056
|2007.03.19 09:34
|modify
|1691
|100.00
|1.9432
|1.9439
|1.9504
|5057
|2007.03.19 09:35
|s/l
|1691
|100.00
|1.9439
|1.9439
|1.9504
|7000.00
|9603209.83
|5058
|2007.03.19 09:35
|buy
|1692
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5059
|2007.03.19 09:35
|modify
|1692
|100.00
|1.9428
|1.9437
|1.9500
|5060
|2007.03.19 09:36
|s/l
|1692
|100.00
|1.9437
|1.9437
|1.9500
|9000.00
|9612209.83
|5061
|2007.03.19 09:36
|buy
|1693
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5062
|2007.03.19 09:36
|modify
|1693
|100.00
|1.9428
|1.9437
|1.9500
|5063
|2007.03.19 09:37
|s/l
|1693
|100.00
|1.9437
|1.9437
|1.9500
|9000.00
|9621209.83
|5064
|2007.03.19 09:37
|buy
|1694
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5065
|2007.03.19 09:37
|modify
|1694
|100.00
|1.9428
|1.9440
|1.9500
|5066
|2007.03.19 09:38
|s/l
|1694
|100.00
|1.9440
|1.9440
|1.9500
|12000.00
|9633209.83
|5067
|2007.03.19 09:38
|buy
|1695
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5068
|2007.03.19 09:38
|modify
|1695
|100.00
|1.9428
|1.9443
|1.9500
|5069
|2007.03.19 09:43
|s/l
|1695
|100.00
|1.9443
|1.9443
|1.9500
|15000.00
|9648209.83
|5070
|2007.03.19 09:43
|buy
|1696
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5071
|2007.03.19 09:43
|modify
|1696
|100.00
|1.9428
|1.9443
|1.9500
|5072
|2007.03.19 09:43
|s/l
|1696
|100.00
|1.9443
|1.9443
|1.9500
|15000.00
|9663209.83
|5073
|2007.03.19 09:43
|buy
|1697
|100.00
|1.9428
|1.9408
|1.9500
|5074
|2007.03.19 09:44
|s/l
|1697
|100.00
|1.9408
|1.9408
|1.9500
|-20000.00
|9643209.83
|5075
|2007.03.19 09:44
|buy
|1698
|100.00
|1.9411
|1.9391
|1.9483
|5076
|2007.03.19 09:45
|close
|1698
|100.00
|1.9408
|1.9391
|1.9483
|-3000.00
|9640209.83
|5077
|2007.03.19 09:45
|sell
|1699
|100.00
|1.9408
|1.9428
|1.9336
|5078
|2007.03.19 09:46
|s/l
|1699
|100.00
|1.9428
|1.9428
|1.9336
|-20000.00
|9620209.83
|5079
|2007.03.19 09:46
|sell
|1700
|100.00
|1.9449
|1.9469
|1.9377
|5080
|2007.03.19 09:54
|modify
|1700
|100.00
|1.9449
|1.9424
|1.9377
|5081
|2007.03.19 09:54
|s/l
|1700
|100.00
|1.9424
|1.9424
|1.9377
|25000.36
|9645210.19
|5082
|2007.03.19 09:54
|sell
|1701
|100.00
|1.9444
|1.9464
|1.9372
|5083
|2007.03.19 09:55
|modify
|1701
|100.00
|1.9444
|1.9424
|1.9372
|5084
|2007.03.19 09:55
|s/l
|1701
|100.00
|1.9424
|1.9424
|1.9372
|19999.53
|9665209.72
|5085
|2007.03.19 09:55
|sell
|1702
|100.00
|1.9447
|1.9467
|1.9375
|5086
|2007.03.19 09:56
|modify
|1702
|100.00
|1.9447
|1.9424
|1.9375
|5087
|2007.03.19 09:56
|s/l
|1702
|100.00
|1.9424
|1.9424
|1.9375
|23000.03
|9688209.75
|5088
|2007.03.19 09:56
|sell
|1703
|100.00
|1.9449
|1.9469
|1.9377
|5089
|2007.03.19 09:56
|modify
|1703
|100.00
|1.9449
|1.9424
|1.9377
|5090
|2007.03.19 09:59
|modify
|1703
|100.00
|1.9449
|1.9420
|1.9377
|5091
|2007.03.19 10:09
|s/l
|1703
|100.00
|1.9420
|1.9420
|1.9377
|29000.36
|9717210.11
|5092
|2007.03.19 10:09
|sell
|1704
|100.00
|1.9449
|1.9469
|1.9377
|5093
|2007.03.19 10:14
|modify
|1704
|100.00
|1.9449
|1.9426
|1.9377
|5094
|2007.03.19 10:15
|s/l
|1704
|100.00
|1.9426
|1.9426
|1.9377
|23000.36
|9740210.47
|5095
|2007.03.19 10:15
|sell
|1705
|100.00
|1.9451
|1.9471
|1.9379
|5096
|2007.03.19 10:17
|modify
|1705
|100.00
|1.9451
|1.9430
|1.9379
|5097
|2007.03.19 10:17
|s/l
|1705
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9379
|20999.50
|9761209.97
|5098
|2007.03.19 10:17
|sell
|1706
|100.00
|1.9450
|1.9470
|1.9378
|5099
|2007.03.19 10:22
|modify
|1706
|100.00
|1.9450
|1.9430
|1.9378
|5100
|2007.03.19 10:22
|s/l
|1706
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9378
|20000.52
|9781210.49
|5101
|2007.03.19 10:22
|sell
|1707
|100.00
|1.9453
|1.9473
|1.9381
|5102
|2007.03.19 10:24
|modify
|1707
|100.00
|1.9453
|1.9430
|1.9381
|5103
|2007.03.19 10:24
|s/l
|1707
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9381
|22999.83
|9804210.32
|5104
|2007.03.19 10:24
|sell
|1708
|100.00
|1.9453
|1.9473
|1.9381
|5105
|2007.03.19 10:27
|modify
|1708
|100.00
|1.9453
|1.9430
|1.9381
|5106
|2007.03.19 10:27
|s/l
|1708
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9381
|22999.83
|9827210.15
|5107
|2007.03.19 10:27
|sell
|1709
|100.00
|1.9453
|1.9473
|1.9381
|5108
|2007.03.19 10:28
|modify
|1709
|100.00
|1.9453
|1.9430
|1.9381
|5109
|2007.03.19 10:28
|s/l
|1709
|100.00
|1.9430
|1.9430
|1.9381
|22999.83
|9850209.98
|5110
|2007.03.19 10:28
|sell
|1710
|100.00
|1.9454
|1.9474
|1.9382
|5111
|2007.03.19 10:28
|modify
|1710
|100.00
|1.9454
|1.9430
|1.9382
|5112
|2007.03.19 10:29
|modify
|1710
|100.00
|1.9454
|1.9428
|1.9382
|5113
|2007.03.19 10:32
|s/l
|1710
|100.00
|1.9428
|1.9428
|1.9382
|26000.00
|9876209.98
|5114
|2007.03.19 10:32
|sell
|1711
|100.00
|1.9450
|1.9470
|1.9378
|5115
|2007.03.19 10:38
|modify
|1711
|100.00
|1.9450
|1.9429
|1.9378
|5116
|2007.03.19 10:38
|s/l
|1711
|100.00
|1.9429
|1.9429
|1.9378
|21000.52
|9897210.50
|5117
|2007.03.19 10:38
|sell
|1712
|100.00
|1.9442
|1.9462
|1.9370
|5118
|2007.03.19 10:40
|modify
|1712
|100.00
|1.9442
|1.9429
|1.9370
|5119
|2007.03.19 10:44
|modify
|1712
|100.00
|1.9442
|1.9423
|1.9370
|5120
|2007.03.19 10:49
|s/l
|1712
|100.00
|1.9423
|1.9423
|1.9370
|19000.39
|9916210.89
|5121
|2007.03.19 10:49
|sell
|1713
|100.00
|1.9429
|1.9449
|1.9357
|5122
|2007.03.19 11:00
|close
|1713
|100.00
|1.9425
|1.9449
|1.9357
|4000.00
|9920210.89
|5123
|2007.03.19 11:00
|buy
|1714
|100.00
|1.9425
|1.9405
|1.9497
|5124
|2007.03.19 11:01
|modify
|1714
|100.00
|1.9425
|1.9426
|1.9497
|5125
|2007.03.19 11:09
|s/l
|1714
|100.00
|1.9426
|1.9426
|1.9497
|1000.00
|9921210.89
|5126
|2007.03.19 11:09
|buy
|1715
|100.00
|1.9429
|1.9409
|1.9501
|5127
|2007.03.19 11:14
|modify
|1715
|100.00
|1.9429
|1.9433
|1.9501
|5128
|2007.03.19 11:44
|modify
|1715
|100.00
|1.9429
|1.9440
|1.9501
|5129
|2007.03.19 12:14
|modify
|1715
|100.00
|1.9429
|1.9443
|1.9501
|5130
|2007.03.19 12:29
|modify
|1715
|100.00
|1.9429
|1.9445
|1.9501
|5131
|2007.03.19 12:43
|s/l
|1715
|100.00
|1.9445
|1.9445
|1.9501
|16000.00
|9937210.89
|5132
|2007.03.19 15:00
|buy
|1716
|100.00
|1.9446
|1.9426
|1.9518
|5133
|2007.03.19 15:00
|modify
|1716
|100.00
|1.9446
|1.9452
|1.9518
|5134
|2007.03.19 15:14
|s/l
|1716
|100.00
|1.9452
|1.9452
|1.9518
|6000.00
|9943210.89
|5135
|2007.03.19 15:14
|buy
|1717
|100.00
|1.9453
|1.9433
|1.9525
|5136
|2007.03.19 15:25
|modify
|1717
|100.00
|1.9453
|1.9454
|1.9525
|5137
|2007.03.19 15:29
|s/l
|1717
|100.00
|1.9454
|1.9454
|1.9525
|1000.00
|9944210.89
|5138
|2007.03.19 15:29
|buy
|1718
|100.00
|1.9452
|1.9432
|1.9524
|5139
|2007.03.19 15:30
|modify
|1718
|100.00
|1.9452
|1.9452
|1.9524
|5140
|2007.03.19 15:44
|s/l
|1718
|100.00
|1.9452
|1.9452
|1.9524
|0.00
|9944210.89
|5141
|2007.03.19 15:44
|buy
|1719
|100.00
|1.9454
|1.9434
|1.9526
|5142
|2007.03.19 16:14
|modify
|1719
|100.00
|1.9454
|1.9458
|1.9526
|5143
|2007.03.19 16:30
|s/l
|1719
|100.00
|1.9458
|1.9458
|1.9526
|4000.00
|9948210.89
|5144
|2007.03.19 16:30
|buy
|1720
|100.00
|1.9461
|1.9441
|1.9533
|5145
|2007.03.19 17:59
|s/l
|1720
|100.00
|1.9441
|1.9441
|1.9533
|-20000.49
|9928210.40
|5146
|2007.03.19 17:59
|buy
|1721
|100.00
|1.9444
|1.9424
|1.9516
|5147
|2007.03.19 18:00
|close
|1721
|100.00
|1.9444
|1.9424
|1.9516
|-0.06
|9928210.34
|5148
|2007.03.20 09:00
|buy
|1722
|100.00
|1.9459
|1.9439
|1.9531
|5149
|2007.03.20 09:00
|modify
|1722
|100.00
|1.9459
|1.9462
|1.9531
|5150
|2007.03.20 09:02
|s/l
|1722
|100.00
|1.9462
|1.9462
|1.9531
|3000.00
|9931210.34
|5151
|2007.03.20 09:02
|buy
|1723
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5152
|2007.03.20 09:15
|modify
|1723
|100.00
|1.9463
|1.9469
|1.9535
|5153
|2007.03.20 09:16
|s/l
|1723
|100.00
|1.9469
|1.9469
|1.9535
|6000.00
|9937210.34
|5154
|2007.03.20 09:16
|buy
|1724
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5155
|2007.03.20 09:16
|modify
|1724
|100.00
|1.9463
|1.9473
|1.9535
|5156
|2007.03.20 09:17
|s/l
|1724
|100.00
|1.9473
|1.9473
|1.9535
|10000.00
|9947210.34
|5157
|2007.03.20 09:17
|buy
|1725
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5158
|2007.03.20 09:17
|modify
|1725
|100.00
|1.9463
|1.9470
|1.9535
|5159
|2007.03.20 09:18
|s/l
|1725
|100.00
|1.9470
|1.9470
|1.9535
|7000.00
|9954210.34
|5160
|2007.03.20 09:18
|buy
|1726
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5161
|2007.03.20 09:18
|modify
|1726
|100.00
|1.9463
|1.9473
|1.9535
|5162
|2007.03.20 09:19
|s/l
|1726
|100.00
|1.9473
|1.9473
|1.9535
|10000.00
|9964210.34
|5163
|2007.03.20 09:19
|buy
|1727
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5164
|2007.03.20 09:19
|modify
|1727
|100.00
|1.9463
|1.9476
|1.9535
|5165
|2007.03.20 09:20
|s/l
|1727
|100.00
|1.9476
|1.9476
|1.9535
|13000.00
|9977210.34
|5166
|2007.03.20 09:20
|buy
|1728
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5167
|2007.03.20 09:20
|modify
|1728
|100.00
|1.9463
|1.9476
|1.9535
|5168
|2007.03.20 09:21
|s/l
|1728
|100.00
|1.9476
|1.9476
|1.9535
|13000.00
|9990210.34
|5169
|2007.03.20 09:21
|buy
|1729
|100.00
|1.9463
|1.9443
|1.9535
|5170
|2007.03.20 10:30
|modify
|1729
|100.00
|1.9463
|1.9480
|1.9535
|5171
|2007.03.20 10:31
|modify
|1729
|100.00
|1.9463
|1.9486
|1.9535
|5172
|2007.03.20 10:32
|modify
|1729
|100.00
|1.9463
|1.9488
|1.9535
|5173
|2007.03.20 10:33
|modify
|1729
|100.00
|1.9463
|1.9494
|1.9535
|5174
|2007.03.20 10:34
|s/l
|1729
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9535
|31000.00
|10021210.34
|5175
|2007.03.20 10:34
|buy
|1730
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|5176
|2007.03.20 10:34
|modify
|1730
|100.00
|1.9493
|1.9505
|1.9565
|5177
|2007.03.20 10:35
|s/l
|1730
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9565
|12000.00
|10033210.34
|5178
|2007.03.20 10:35
|buy
|1731
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|5179
|2007.03.20 10:35
|modify
|1731
|100.00
|1.9493
|1.9505
|1.9565
|5180
|2007.03.20 10:36
|s/l
|1731
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9565
|12000.00
|10045210.34
|5181
|2007.03.20 10:36
|buy
|1732
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|5182
|2007.03.20 10:36
|modify
|1732
|100.00
|1.9493
|1.9501
|1.9565
|5183
|2007.03.20 10:37
|s/l
|1732
|100.00
|1.9501
|1.9501
|1.9565
|8000.00
|10053210.34
|5184
|2007.03.20 10:37
|buy
|1733
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|5185
|2007.03.20 10:37
|modify
|1733
|100.00
|1.9493
|1.9494
|1.9565
|5186
|2007.03.20 10:38
|s/l
|1733
|100.00
|1.9494
|1.9494
|1.9565
|1000.00
|10054210.34
|5187
|2007.03.20 10:38
|buy
|1734
|100.00
|1.9493
|1.9473
|1.9565
|5188
|2007.03.20 10:45
|modify
|1734
|100.00
|1.9493
|1.9502
|1.9565
|5189
|2007.03.20 10:46
|s/l
|1734
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9565
|9000.00
|10063210.34
|5190
|2007.03.20 10:46
|buy
|1735
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5191
|2007.03.20 10:46
|modify
|1735
|100.00
|1.9494
|1.9502
|1.9566
|5192
|2007.03.20 10:48
|s/l
|1735
|100.00
|1.9502
|1.9502
|1.9566
|8000.00
|10071210.34
|5193
|2007.03.20 10:48
|buy
|1736
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5194
|2007.03.20 10:48
|modify
|1736
|100.00
|1.9494
|1.9504
|1.9566
|5195
|2007.03.20 10:49
|s/l
|1736
|100.00
|1.9504
|1.9504
|1.9566
|10000.00
|10081210.34
|5196
|2007.03.20 10:49
|buy
|1737
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5197
|2007.03.20 10:49
|modify
|1737
|100.00
|1.9494
|1.9505
|1.9566
|5198
|2007.03.20 10:50
|s/l
|1737
|100.00
|1.9505
|1.9505
|1.9566
|11000.00
|10092210.34
|5199
|2007.03.20 10:50
|buy
|1738
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5200
|2007.03.20 10:50
|modify
|1738
|100.00
|1.9494
|1.9509
|1.9566
|5201
|2007.03.20 10:51
|s/l
|1738
|100.00
|1.9509
|1.9509
|1.9566
|15000.00
|10107210.34
|5202
|2007.03.20 10:51
|buy
|1739
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5203
|2007.03.20 10:51
|modify
|1739
|100.00
|1.9494
|1.9508
|1.9566
|5204
|2007.03.20 10:52
|s/l
|1739
|100.00
|1.9508
|1.9508
|1.9566
|14000.00
|10121210.34
|5205
|2007.03.20 10:52
|buy
|1740
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5206
|2007.03.20 10:52
|modify
|1740
|100.00
|1.9494
|1.9520
|1.9566
|5207
|2007.03.20 10:52
|s/l
|1740
|100.00
|1.9520
|1.9520
|1.9566
|26000.00
|10147210.34
|5208
|2007.03.20 10:52
|buy
|1741
|100.00
|1.9494
|1.9474
|1.9566
|5209
|2007.03.20 11:01
|modify
|1741
|100.00
|1.9494
|1.9531
|1.9566
|5210
|2007.03.20 11:04
|s/l
|1741
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9566
|37000.00
|10184210.34
|5211
|2007.03.20 11:04
|buy
|1742
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5212
|2007.03.20 11:04
|modify
|1742
|100.00
|1.9492
|1.9537
|1.9564
|5213
|2007.03.20 11:05
|s/l
|1742
|100.00
|1.9537
|1.9537
|1.9564
|45000.00
|10229210.34
|5214
|2007.03.20 11:05
|buy
|1743
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5215
|2007.03.20 11:05
|modify
|1743
|100.00
|1.9492
|1.9541
|1.9564
|5216
|2007.03.20 11:06
|s/l
|1743
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9564
|49000.00
|10278210.34
|5217
|2007.03.20 11:06
|buy
|1744
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5218
|2007.03.20 11:06
|modify
|1744
|100.00
|1.9492
|1.9545
|1.9564
|5219
|2007.03.20 11:07
|s/l
|1744
|100.00
|1.9545
|1.9545
|1.9564
|53000.00
|10331210.34
|5220
|2007.03.20 11:07
|buy
|1745
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5221
|2007.03.20 11:07
|modify
|1745
|100.00
|1.9492
|1.9542
|1.9564
|5222
|2007.03.20 11:08
|s/l
|1745
|100.00
|1.9542
|1.9542
|1.9564
|50000.00
|10381210.34
|5223
|2007.03.20 11:08
|buy
|1746
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5224
|2007.03.20 11:08
|modify
|1746
|100.00
|1.9492
|1.9541
|1.9564
|5225
|2007.03.20 11:09
|s/l
|1746
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9564
|49000.00
|10430210.34
|5226
|2007.03.20 11:09
|buy
|1747
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5227
|2007.03.20 11:09
|modify
|1747
|100.00
|1.9492
|1.9541
|1.9564
|5228
|2007.03.20 11:10
|s/l
|1747
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9564
|49000.00
|10479210.34
|5229
|2007.03.20 11:10
|buy
|1748
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5230
|2007.03.20 11:10
|modify
|1748
|100.00
|1.9492
|1.9529
|1.9564
|5231
|2007.03.20 11:11
|s/l
|1748
|100.00
|1.9529
|1.9529
|1.9564
|37000.00
|10516210.34
|5232
|2007.03.20 11:11
|buy
|1749
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5233
|2007.03.20 11:11
|modify
|1749
|100.00
|1.9492
|1.9530
|1.9564
|5234
|2007.03.20 11:12
|s/l
|1749
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9564
|38000.00
|10554210.34
|5235
|2007.03.20 11:12
|buy
|1750
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5236
|2007.03.20 11:12
|modify
|1750
|100.00
|1.9492
|1.9533
|1.9564
|5237
|2007.03.20 11:13
|s/l
|1750
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9564
|41000.00
|10595210.34
|5238
|2007.03.20 11:13
|buy
|1751
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5239
|2007.03.20 11:13
|modify
|1751
|100.00
|1.9492
|1.9530
|1.9564
|5240
|2007.03.20 11:14
|s/l
|1751
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9564
|38000.00
|10633210.34
|5241
|2007.03.20 11:14
|buy
|1752
|100.00
|1.9492
|1.9472
|1.9564
|5242
|2007.03.20 11:15
|modify
|1752
|100.00
|1.9492
|1.9526
|1.9564
|5243
|2007.03.20 11:17
|s/l
|1752
|100.00
|1.9526
|1.9526
|1.9564
|34000.00
|10667210.34
|5244
|2007.03.20 11:17
|buy
|1753
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5245
|2007.03.20 11:17
|modify
|1753
|100.00
|1.9499
|1.9533
|1.9571
|5246
|2007.03.20 11:18
|s/l
|1753
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9571
|34000.00
|10701210.34
|5247
|2007.03.20 11:18
|buy
|1754
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5248
|2007.03.20 11:18
|modify
|1754
|100.00
|1.9499
|1.9534
|1.9571
|5249
|2007.03.20 11:19
|s/l
|1754
|100.00
|1.9534
|1.9534
|1.9571
|35000.00
|10736210.34
|5250
|2007.03.20 11:19
|buy
|1755
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5251
|2007.03.20 11:19
|modify
|1755
|100.00
|1.9499
|1.9534
|1.9571
|5252
|2007.03.20 11:21
|s/l
|1755
|100.00
|1.9534
|1.9534
|1.9571
|35000.00
|10771210.34
|5253
|2007.03.20 11:21
|buy
|1756
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5254
|2007.03.20 11:21
|modify
|1756
|100.00
|1.9499
|1.9530
|1.9571
|5255
|2007.03.20 11:22
|s/l
|1756
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9571
|31000.00
|10802210.34
|5256
|2007.03.20 11:22
|buy
|1757
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5257
|2007.03.20 11:22
|modify
|1757
|100.00
|1.9499
|1.9533
|1.9571
|5258
|2007.03.20 11:23
|s/l
|1757
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9571
|34000.00
|10836210.34
|5259
|2007.03.20 11:23
|buy
|1758
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5260
|2007.03.20 11:23
|modify
|1758
|100.00
|1.9499
|1.9531
|1.9571
|5261
|2007.03.20 11:24
|s/l
|1758
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9571
|32000.00
|10868210.34
|5262
|2007.03.20 11:24
|buy
|1759
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5263
|2007.03.20 11:24
|modify
|1759
|100.00
|1.9499
|1.9533
|1.9571
|5264
|2007.03.20 11:25
|s/l
|1759
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9571
|34000.00
|10902210.34
|5265
|2007.03.20 11:25
|buy
|1760
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5266
|2007.03.20 11:25
|modify
|1760
|100.00
|1.9499
|1.9533
|1.9571
|5267
|2007.03.20 11:28
|s/l
|1760
|100.00
|1.9533
|1.9533
|1.9571
|34000.00
|10936210.34
|5268
|2007.03.20 11:28
|buy
|1761
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5269
|2007.03.20 11:28
|modify
|1761
|100.00
|1.9499
|1.9534
|1.9571
|5270
|2007.03.20 11:29
|s/l
|1761
|100.00
|1.9534
|1.9534
|1.9571
|35000.00
|10971210.34
|5271
|2007.03.20 11:29
|buy
|1762
|100.00
|1.9499
|1.9479
|1.9571
|5272
|2007.03.20 11:33
|modify
|1762
|100.00
|1.9499
|1.9530
|1.9571
|5273
|2007.03.20 11:36
|s/l
|1762
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9571
|31000.00
|11002210.34
|5274
|2007.03.20 11:36
|buy
|1763
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5275
|2007.03.20 11:36
|modify
|1763
|100.00
|1.9488
|1.9530
|1.9560
|5276
|2007.03.20 11:37
|s/l
|1763
|100.00
|1.9530
|1.9530
|1.9560
|42000.00
|11044210.34
|5277
|2007.03.20 11:37
|buy
|1764
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5278
|2007.03.20 11:37
|modify
|1764
|100.00
|1.9488
|1.9531
|1.9560
|5279
|2007.03.20 11:38
|s/l
|1764
|100.00
|1.9531
|1.9531
|1.9560
|43000.00
|11087210.34
|5280
|2007.03.20 11:38
|buy
|1765
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5281
|2007.03.20 11:38
|modify
|1765
|100.00
|1.9488
|1.9537
|1.9560
|5282
|2007.03.20 11:41
|s/l
|1765
|100.00
|1.9537
|1.9537
|1.9560
|49000.00
|11136210.34
|5283
|2007.03.20 11:41
|buy
|1766
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5284
|2007.03.20 11:41
|modify
|1766
|100.00
|1.9488
|1.9540
|1.9560
|5285
|2007.03.20 11:42
|s/l
|1766
|100.00
|1.9540
|1.9540
|1.9560
|52000.00
|11188210.34
|5286
|2007.03.20 11:42
|buy
|1767
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5287
|2007.03.20 11:42
|modify
|1767
|100.00
|1.9488
|1.9544
|1.9560
|5288
|2007.03.20 11:43
|s/l
|1767
|100.00
|1.9544
|1.9544
|1.9560
|56000.00
|11244210.34
|5289
|2007.03.20 11:43
|buy
|1768
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5290
|2007.03.20 11:43
|modify
|1768
|100.00
|1.9488
|1.9545
|1.9560
|5291
|2007.03.20 11:44
|s/l
|1768
|100.00
|1.9545
|1.9545
|1.9560
|57000.00
|11301210.34
|5292
|2007.03.20 11:44
|buy
|1769
|100.00
|1.9488
|1.9468
|1.9560
|5293
|2007.03.20 11:45
|modify
|1769
|100.00
|1.9488
|1.9540
|1.9560
|5294
|2007.03.20 11:47
|s/l
|1769
|100.00
|1.9540
|1.9540
|1.9560
|52000.00
|11353210.34
|5295
|2007.03.20 11:47
|buy
|1770
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|5296
|2007.03.20 11:47
|modify
|1770
|100.00
|1.9482
|1.9542
|1.9554
|5297
|2007.03.20 11:50
|s/l
|1770
|100.00
|1.9542
|1.9542
|1.9554
|60000.00
|11413210.34
|5298
|2007.03.20 11:50
|buy
|1771
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|5299
|2007.03.20 11:50
|modify
|1771
|100.00
|1.9482
|1.9541
|1.9554
|5300
|2007.03.20 11:53
|s/l
|1771
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9554
|59000.00
|11472210.34
|5301
|2007.03.20 11:53
|buy
|1772
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|5302
|2007.03.20 11:53
|modify
|1772
|100.00
|1.9482
|1.9541
|1.9554
|5303
|2007.03.20 11:54
|s/l
|1772
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9554
|59000.00
|11531210.34
|5304
|2007.03.20 11:54
|buy
|1773
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|5305
|2007.03.20 11:54
|modify
|1773
|100.00
|1.9482
|1.9541
|1.9554
|5306
|2007.03.20 11:56
|s/l
|1773
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9554
|59000.00
|11590210.34
|5307
|2007.03.20 11:56
|buy
|1774
|100.00
|1.9482
|1.9462
|1.9554
|5308
|2007.03.20 12:01
|modify
|1774
|100.00
|1.9482
|1.9542
|1.9554
|5309
|2007.03.20 12:03
|s/l
|1774
|100.00
|1.9542
|1.9542
|1.9554
|60000.00
|11650210.34
|5310
|2007.03.20 15:00
|buy
|1775
|100.00
|1.9570
|1.9550
|1.9642
|5311
|2007.03.20 15:29
|modify
|1775
|100.00
|1.9570
|1.9572
|1.9642
|5312
|2007.03.20 15:44
|s/l
|1775
|100.00
|1.9572
|1.9572
|1.9642
|2000.00
|11652210.34
|5313
|2007.03.20 15:44
|buy
|1776
|100.00
|1.9576
|1.9556
|1.9648
|5314
|2007.03.20 15:59
|modify
|1776
|100.00
|1.9576
|1.9581
|1.9648
|5315
|2007.03.20 16:14
|s/l
|1776
|100.00
|1.9581
|1.9581
|1.9648
|5000.00
|11657210.34
|5316
|2007.03.20 16:14
|buy
|1777
|100.00
|1.9582
|1.9562
|1.9654
|5317
|2007.03.20 17:15
|close
|1777
|100.00
|1.9575
|1.9562
|1.9654
|-7000.00
|11650210.34
|5318
|2007.03.20 17:15
|sell
|1778
|100.00
|1.9575
|1.9595
|1.9503
|5319
|2007.03.20 17:30
|close
|1778
|100.00
|1.9579
|1.9595
|1.9503
|-4000.00
|11646210.34
|5320
|2007.03.20 17:30
|buy
|1779
|100.00
|1.9579
|1.9559
|1.9651
|5321
|2007.03.20 17:31
|modify
|1779
|100.00
|1.9579
|1.9580
|1.9651
|5322
|2007.03.20 17:34
|s/l
|1779
|100.00
|1.9580
|1.9580
|1.9651
|1000.00
|11647210.34
|5323
|2007.03.20 17:34
|buy
|1780
|100.00
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|5324
|2007.03.20 17:34
|modify
|1780
|100.00
|1.9581
|1.9584
|1.9653
|5325
|2007.03.20 17:38
|s/l
|1780
|100.00
|1.9584
|1.9584
|1.9653
|3000.00
|11650210.34
|5326
|2007.03.20 17:38
|buy
|1781
|100.00
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|5327
|2007.03.20 17:38
|modify
|1781
|100.00
|1.9581
|1.9588
|1.9653
|5328
|2007.03.20 17:39
|s/l
|1781
|100.00
|1.9588
|1.9588
|1.9653
|7000.00
|11657210.34
|5329
|2007.03.20 17:39
|buy
|1782
|100.00
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|5330
|2007.03.20 17:39
|modify
|1782
|100.00
|1.9581
|1.9588
|1.9653
|5331
|2007.03.20 17:44
|s/l
|1782
|100.00
|1.9588
|1.9588
|1.9653
|7000.00
|11664210.34
|5332
|2007.03.20 17:44
|buy
|1783
|100.00
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|5333
|2007.03.20 17:44
|modify
|1783
|100.00
|1.9581
|1.9590
|1.9653
|5334
|2007.03.20 17:44
|s/l
|1783
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9653
|9000.00
|11673210.34
|5335
|2007.03.20 17:44
|buy
|1784
|100.00
|1.9581
|1.9561
|1.9653
|5336
|2007.03.20 17:45
|close
|1784
|100.00
|1.9563
|1.9561
|1.9653
|-18000.00
|11655210.34
|5337
|2007.03.20 17:45
|sell
|1785
|100.00
|1.9563
|1.9583
|1.9491
|5338
|2007.03.20 17:49
|s/l
|1785
|100.00
|1.9583
|1.9583
|1.9491
|-20000.00
|11635210.34
|5339
|2007.03.20 17:49
|sell
|1786
|100.00
|1.9597
|1.9617
|1.9525
|5340
|2007.03.20 17:50
|modify
|1786
|100.00
|1.9597
|1.9585
|1.9525
|5341
|2007.03.20 17:50
|s/l
|1786
|100.00
|1.9585
|1.9585
|1.9525
|11999.88
|11647210.22
|5342
|2007.03.20 17:50
|sell
|1787
|100.00
|1.9598
|1.9618
|1.9526
|5343
|2007.03.20 17:52
|modify
|1787
|100.00
|1.9598
|1.9585
|1.9526
|5344
|2007.03.20 17:52
|s/l
|1787
|100.00
|1.9585
|1.9585
|1.9526
|13000.05
|11660210.27
|5345
|2007.03.20 17:52
|sell
|1788
|100.00
|1.9602
|1.9622
|1.9530
|5346
|2007.03.20 17:56
|modify
|1788
|100.00
|1.9602
|1.9585
|1.9530
|5347
|2007.03.20 18:00
|s/l
|1788
|100.00
|1.9585
|1.9585
|1.9530
|16999.52
|11677209.79
|5348
|2007.03.21 09:00
|sell
|1789
|100.00
|1.9614
|1.9634
|1.9542
|5349
|2007.03.21 09:00
|s/l
|1789
|100.00
|1.9634
|1.9634
|1.9542
|-20000.00
|11657209.79
|5350
|2007.03.21 09:00
|sell
|1790
|100.00
|1.9638
|1.9658
|1.9566
|5351
|2007.03.21 09:01
|modify
|1790
|100.00
|1.9638
|1.9632
|1.9566
|5352
|2007.03.21 09:01
|s/l
|1790
|100.00
|1.9632
|1.9632
|1.9566
|5999.53
|11663209.32
|5353
|2007.03.21 09:01
|sell
|1791
|100.00
|1.9631
|1.9651
|1.9559
|5354
|2007.03.21 09:15
|close
|1791
|100.00
|1.9620
|1.9651
|1.9559
|10999.57
|11674208.89
|5355
|2007.03.21 09:15
|buy
|1792
|100.00
|1.9620
|1.9600
|1.9692
|5356
|2007.03.21 09:30
|close
|1792
|100.00
|1.9612
|1.9600
|1.9692
|-8000.00
|11666208.89
|5357
|2007.03.21 09:30
|sell
|1793
|100.00
|1.9612
|1.9632
|1.9540
|5358
|2007.03.21 09:45
|close
|1793
|100.00
|1.9626
|1.9632
|1.9540
|-14000.00
|11652208.89
|5359
|2007.03.21 09:45
|buy
|1794
|100.00
|1.9626
|1.9606
|1.9698
|5360
|2007.03.21 10:59
|modify
|1794
|100.00
|1.9626
|1.9631
|1.9698
|5361
|2007.03.21 11:14
|s/l
|1794
|100.00
|1.9631
|1.9631
|1.9698
|5000.00
|11657208.89
|5362
|2007.03.21 11:14
|buy
|1795
|100.00
|1.9627
|1.9607
|1.9699
|5363
|2007.03.21 12:00
|close
|1795
|100.00
|1.9620
|1.9607
|1.9699
|-7000.00
|11650208.89
|5364
|2007.03.21 15:00
|sell
|1796
|100.00
|1.9587
|1.9607
|1.9515
|5365
|2007.03.21 17:15
|close
|1796
|100.00
|1.9596
|1.9607
|1.9515
|-9000.00
|11641208.89
|5366
|2007.03.21 17:15
|buy
|1797
|100.00
|1.9596
|1.9576
|1.9668
|5367
|2007.03.21 18:00
|close
|1797
|100.00
|1.9583
|1.9576
|1.9668
|-13000.00
|11628208.89
|5368
|2007.03.22 09:00
|sell
|1798
|100.00
|1.9673
|1.9693
|1.9601
|5369
|2007.03.22 09:30
|close
|1798
|100.00
|1.9690
|1.9693
|1.9601
|-17000.00
|11611208.89
|5370
|2007.03.22 09:30
|buy
|1799
|100.00
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|5371
|2007.03.22 09:31
|s/l
|1799
|100.00
|1.9670
|1.9670
|1.9762
|-20000.00
|11591208.89
|5372
|2007.03.22 09:31
|buy
|1800
|100.00
|1.9670
|1.9650
|1.9742
|5373
|2007.03.22 09:45
|close
|1800
|100.00
|1.9665
|1.9650
|1.9742
|-5000.00
|11586208.89
|5374
|2007.03.22 09:45
|sell
|1801
|100.00
|1.9665
|1.9685
|1.9593
|5375
|2007.03.22 10:30
|s/l
|1801
|100.00
|1.9685
|1.9685
|1.9593
|-20000.00
|11566208.89
|5376
|2007.03.22 10:30
|sell
|1802
|100.00
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|5377
|2007.03.22 10:31
|modify
|1802
|100.00
|1.9712
|1.9696
|1.9640
|5378
|2007.03.22 10:31
|s/l
|1802
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9640
|15999.89
|11582208.78
|5379
|2007.03.22 10:31
|sell
|1803
|100.00
|1.9713
|1.9733
|1.9641
|5380
|2007.03.22 10:32
|modify
|1803
|100.00
|1.9713
|1.9696
|1.9641
|5381
|2007.03.22 10:32
|s/l
|1803
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9641
|17000.06
|11599208.84
|5382
|2007.03.22 10:32
|sell
|1804
|100.00
|1.9723
|1.9743
|1.9651
|5383
|2007.03.22 10:33
|modify
|1804
|100.00
|1.9723
|1.9696
|1.9651
|5384
|2007.03.22 10:33
|s/l
|1804
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9651
|27000.53
|11626209.37
|5385
|2007.03.22 10:33
|sell
|1805
|100.00
|1.9715
|1.9735
|1.9643
|5386
|2007.03.22 10:34
|modify
|1805
|100.00
|1.9715
|1.9696
|1.9643
|5387
|2007.03.22 10:34
|s/l
|1805
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9643
|19000.39
|11645209.76
|5388
|2007.03.22 10:34
|sell
|1806
|100.00
|1.9713
|1.9733
|1.9641
|5389
|2007.03.22 10:35
|modify
|1806
|100.00
|1.9713
|1.9696
|1.9641
|5390
|2007.03.22 10:35
|s/l
|1806
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9641
|17000.06
|11662209.82
|5391
|2007.03.22 10:35
|sell
|1807
|100.00
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|5392
|2007.03.22 10:36
|modify
|1807
|100.00
|1.9712
|1.9696
|1.9640
|5393
|2007.03.22 10:36
|s/l
|1807
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9640
|15999.89
|11678209.71
|5394
|2007.03.22 10:36
|sell
|1808
|100.00
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|5395
|2007.03.22 10:37
|modify
|1808
|100.00
|1.9712
|1.9696
|1.9640
|5396
|2007.03.22 10:37
|s/l
|1808
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9640
|15999.89
|11694209.60
|5397
|2007.03.22 10:37
|sell
|1809
|100.00
|1.9712
|1.9732
|1.9640
|5398
|2007.03.22 10:37
|modify
|1809
|100.00
|1.9712
|1.9696
|1.9640
|5399
|2007.03.22 10:44
|modify
|1809
|100.00
|1.9712
|1.9694
|1.9640
|5400
|2007.03.22 10:45
|close
|1809
|100.00
|1.9683
|1.9694
|1.9640
|28999.89
|11723209.49
|5401
|2007.03.22 10:45
|buy
|1810
|100.00
|1.9683
|1.9663
|1.9755
|5402
|2007.03.22 10:45
|modify
|1810
|100.00
|1.9683
|1.9687
|1.9755
|5403
|2007.03.22 10:46
|s/l
|1810
|100.00
|1.9687
|1.9687
|1.9755
|4000.00
|11727209.49
|5404
|2007.03.22 10:46
|buy
|1811
|100.00
|1.9685
|1.9665
|1.9757
|5405
|2007.03.22 10:46
|modify
|1811
|100.00
|1.9685
|1.9688
|1.9757
|5406
|2007.03.22 10:48
|s/l
|1811
|100.00
|1.9688
|1.9688
|1.9757
|3000.00
|11730209.49
|5407
|2007.03.22 10:48
|buy
|1812
|100.00
|1.9685
|1.9665
|1.9757
|5408
|2007.03.22 11:00
|modify
|1812
|100.00
|1.9685
|1.9691
|1.9757
|5409
|2007.03.22 11:01
|s/l
|1812
|100.00
|1.9691
|1.9691
|1.9757
|6000.00
|11736209.49
|5410
|2007.03.22 11:01
|buy
|1813
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5411
|2007.03.22 11:01
|modify
|1813
|100.00
|1.9686
|1.9698
|1.9758
|5412
|2007.03.22 11:02
|s/l
|1813
|100.00
|1.9698
|1.9698
|1.9758
|12000.00
|11748209.49
|5413
|2007.03.22 11:02
|buy
|1814
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5414
|2007.03.22 11:02
|modify
|1814
|100.00
|1.9686
|1.9699
|1.9758
|5415
|2007.03.22 11:04
|s/l
|1814
|100.00
|1.9699
|1.9699
|1.9758
|13000.00
|11761209.49
|5416
|2007.03.22 11:04
|buy
|1815
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5417
|2007.03.22 11:04
|modify
|1815
|100.00
|1.9686
|1.9696
|1.9758
|5418
|2007.03.22 11:07
|s/l
|1815
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9758
|10000.00
|11771209.49
|5419
|2007.03.22 11:07
|buy
|1816
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5420
|2007.03.22 11:07
|modify
|1816
|100.00
|1.9686
|1.9696
|1.9758
|5421
|2007.03.22 11:08
|s/l
|1816
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9758
|10000.00
|11781209.49
|5422
|2007.03.22 11:08
|buy
|1817
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5423
|2007.03.22 11:08
|modify
|1817
|100.00
|1.9686
|1.9699
|1.9758
|5424
|2007.03.22 11:08
|s/l
|1817
|100.00
|1.9699
|1.9699
|1.9758
|13000.00
|11794209.49
|5425
|2007.03.22 11:08
|buy
|1818
|100.00
|1.9686
|1.9666
|1.9758
|5426
|2007.03.22 11:15
|close
|1818
|100.00
|1.9674
|1.9666
|1.9758
|-12000.00
|11782209.49
|5427
|2007.03.22 11:15
|sell
|1819
|100.00
|1.9674
|1.9694
|1.9602
|5428
|2007.03.22 11:15
|s/l
|1819
|100.00
|1.9694
|1.9694
|1.9602
|-20000.00
|11762209.49
|5429
|2007.03.22 11:15
|sell
|1820
|100.00
|1.9697
|1.9717
|1.9625
|5430
|2007.03.22 11:16
|modify
|1820
|100.00
|1.9697
|1.9690
|1.9625
|5431
|2007.03.22 11:16
|s/l
|1820
|100.00
|1.9690
|1.9690
|1.9625
|6999.79
|11769209.28
|5432
|2007.03.22 11:16
|sell
|1821
|100.00
|1.9695
|1.9715
|1.9623
|5433
|2007.03.22 11:20
|modify
|1821
|100.00
|1.9695
|1.9690
|1.9623
|5434
|2007.03.22 11:20
|s/l
|1821
|100.00
|1.9690
|1.9690
|1.9623
|4999.46
|11774208.74
|5435
|2007.03.22 11:20
|sell
|1822
|100.00
|1.9694
|1.9714
|1.9622
|5436
|2007.03.22 11:26
|modify
|1822
|100.00
|1.9694
|1.9690
|1.9622
|5437
|2007.03.22 11:26
|s/l
|1822
|100.00
|1.9690
|1.9690
|1.9622
|4000.48
|11778209.22
|5438
|2007.03.22 11:26
|sell
|1823
|100.00
|1.9692
|1.9712
|1.9620
|5439
|2007.03.22 11:27
|modify
|1823
|100.00
|1.9692
|1.9690
|1.9620
|5440
|2007.03.22 11:27
|s/l
|1823
|100.00
|1.9690
|1.9690
|1.9620
|2000.15
|11780209.37
|5441
|2007.03.22 11:27
|sell
|1824
|100.00
|1.9695
|1.9715
|1.9623
|5442
|2007.03.22 11:29
|modify
|1824
|100.00
|1.9695
|1.9690
|1.9623
|5443
|2007.03.22 11:29
|modify
|1824
|100.00
|1.9695
|1.9680
|1.9623
|5444
|2007.03.22 11:31
|s/l
|1824
|100.00
|1.9680
|1.9680
|1.9623
|14999.46
|11795208.83
|5445
|2007.03.22 11:31
|sell
|1825
|100.00
|1.9695
|1.9715
|1.9623
|5446
|2007.03.22 11:37
|modify
|1825
|100.00
|1.9695
|1.9686
|1.9623
|5447
|2007.03.22 11:37
|s/l
|1825
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9623
|8999.46
|11804208.29
|5448
|2007.03.22 11:37
|sell
|1826
|100.00
|1.9699
|1.9719
|1.9627
|5449
|2007.03.22 11:39
|modify
|1826
|100.00
|1.9699
|1.9686
|1.9627
|5450
|2007.03.22 11:39
|s/l
|1826
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9627
|13000.12
|11817208.41
|5451
|2007.03.22 11:39
|sell
|1827
|100.00
|1.9702
|1.9722
|1.9630
|5452
|2007.03.22 11:40
|modify
|1827
|100.00
|1.9702
|1.9686
|1.9630
|5453
|2007.03.22 11:40
|s/l
|1827
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9630
|15999.43
|11833207.84
|5454
|2007.03.22 11:40
|sell
|1828
|100.00
|1.9706
|1.9726
|1.9634
|5455
|2007.03.22 11:41
|modify
|1828
|100.00
|1.9706
|1.9686
|1.9634
|5456
|2007.03.22 11:41
|s/l
|1828
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9634
|20000.09
|11853207.93
|5457
|2007.03.22 11:41
|sell
|1829
|100.00
|1.9706
|1.9726
|1.9634
|5458
|2007.03.22 11:41
|modify
|1829
|100.00
|1.9706
|1.9686
|1.9634
|5459
|2007.03.22 11:44
|modify
|1829
|100.00
|1.9706
|1.9684
|1.9634
|5460
|2007.03.22 11:48
|s/l
|1829
|100.00
|1.9684
|1.9684
|1.9634
|22000.09
|11875208.02
|5461
|2007.03.22 11:48
|sell
|1830
|100.00
|1.9698
|1.9718
|1.9626
|5462
|2007.03.22 11:49
|modify
|1830
|100.00
|1.9698
|1.9692
|1.9626
|5463
|2007.03.22 11:49
|s/l
|1830
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9626
|5999.95
|11881207.97
|5464
|2007.03.22 11:49
|sell
|1831
|100.00
|1.9698
|1.9718
|1.9626
|5465
|2007.03.22 11:51
|modify
|1831
|100.00
|1.9698
|1.9692
|1.9626
|5466
|2007.03.22 11:51
|s/l
|1831
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9626
|5999.95
|11887207.92
|5467
|2007.03.22 11:51
|sell
|1832
|100.00
|1.9694
|1.9714
|1.9622
|5468
|2007.03.22 11:54
|modify
|1832
|100.00
|1.9694
|1.9692
|1.9622
|5469
|2007.03.22 11:54
|s/l
|1832
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9622
|2000.48
|11889208.40
|5470
|2007.03.22 11:54
|sell
|1833
|100.00
|1.9691
|1.9711
|1.9619
|5471
|2007.03.22 11:59
|modify
|1833
|100.00
|1.9691
|1.9686
|1.9619
|5472
|2007.03.22 12:00
|close
|1833
|100.00
|1.9675
|1.9686
|1.9619
|15999.98
|11905208.38
|5473
|2007.03.22 15:00
|sell
|1834
|100.00
|1.9689
|1.9709
|1.9617
|5474
|2007.03.22 15:44
|modify
|1834
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9617
|5475
|2007.03.22 15:45
|s/l
|1834
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9617
|0.00
|11905208.38
|5476
|2007.03.22 15:45
|sell
|1835
|100.00
|1.9687
|1.9707
|1.9615
|5477
|2007.03.22 16:00
|modify
|1835
|100.00
|1.9687
|1.9687
|1.9615
|5478
|2007.03.22 16:00
|s/l
|1835
|100.00
|1.9687
|1.9687
|1.9615
|0.51
|11905208.89
|5479
|2007.03.22 16:00
|sell
|1836
|100.00
|1.9691
|1.9711
|1.9619
|5480
|2007.03.22 16:02
|modify
|1836
|100.00
|1.9691
|1.9689
|1.9619
|5481
|2007.03.22 16:02
|s/l
|1836
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9619
|1999.98
|11907208.87
|5482
|2007.03.22 16:02
|sell
|1837
|100.00
|1.9691
|1.9711
|1.9619
|5483
|2007.03.22 16:03
|modify
|1837
|100.00
|1.9691
|1.9689
|1.9619
|5484
|2007.03.22 16:03
|s/l
|1837
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9619
|1999.98
|11909208.85
|5485
|2007.03.22 16:03
|sell
|1838
|100.00
|1.9687
|1.9707
|1.9615
|5486
|2007.03.22 16:14
|modify
|1838
|100.00
|1.9687
|1.9686
|1.9615
|5487
|2007.03.22 16:25
|s/l
|1838
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9615
|1000.51
|11910209.36
|5488
|2007.03.22 16:25
|sell
|1839
|100.00
|1.9682
|1.9702
|1.9610
|5489
|2007.03.22 17:15
|close
|1839
|100.00
|1.9701
|1.9702
|1.9610
|-19000.00
|11891209.36
|5490
|2007.03.22 17:15
|buy
|1840
|100.00
|1.9701
|1.9681
|1.9773
|5491
|2007.03.22 18:14
|s/l
|1840
|100.00
|1.9681
|1.9681
|1.9773
|-20000.00
|11871209.36
|5492
|2007.03.23 09:00
|buy
|1841
|100.00
|1.9640
|1.9620
|1.9712
|5493
|2007.03.23 09:15
|modify
|1841
|100.00
|1.9640
|1.9649
|1.9712
|5494
|2007.03.23 09:16
|s/l
|1841
|100.00
|1.9649
|1.9649
|1.9712
|9000.00
|11880209.36
|5495
|2007.03.23 09:16
|buy
|1842
|100.00
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|5496
|2007.03.23 09:16
|modify
|1842
|100.00
|1.9644
|1.9651
|1.9716
|5497
|2007.03.23 09:19
|s/l
|1842
|100.00
|1.9651
|1.9651
|1.9716
|7000.00
|11887209.36
|5498
|2007.03.23 09:19
|buy
|1843
|100.00
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|5499
|2007.03.23 09:19
|modify
|1843
|100.00
|1.9644
|1.9655
|1.9716
|5500
|2007.03.23 09:20
|s/l
|1843
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9716
|11000.00
|11898209.36
|5501
|2007.03.23 09:20
|buy
|1844
|100.00
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|5502
|2007.03.23 09:20
|modify
|1844
|100.00
|1.9644
|1.9651
|1.9716
|5503
|2007.03.23 09:21
|s/l
|1844
|100.00
|1.9651
|1.9651
|1.9716
|7000.00
|11905209.36
|5504
|2007.03.23 09:21
|buy
|1845
|100.00
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|5505
|2007.03.23 09:21
|modify
|1845
|100.00
|1.9644
|1.9652
|1.9716
|5506
|2007.03.23 09:21
|s/l
|1845
|100.00
|1.9652
|1.9652
|1.9716
|8000.00
|11913209.36
|5507
|2007.03.23 09:21
|buy
|1846
|100.00
|1.9644
|1.9624
|1.9716
|5508
|2007.03.23 09:30
|modify
|1846
|100.00
|1.9644
|1.9662
|1.9716
|5509
|2007.03.23 09:31
|s/l
|1846
|100.00
|1.9662
|1.9662
|1.9716
|18000.00
|11931209.36
|5510
|2007.03.23 09:31
|buy
|1847
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5511
|2007.03.23 09:38
|modify
|1847
|100.00
|1.9659
|1.9663
|1.9731
|5512
|2007.03.23 09:39
|s/l
|1847
|100.00
|1.9663
|1.9663
|1.9731
|4000.00
|11935209.36
|5513
|2007.03.23 09:39
|buy
|1848
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5514
|2007.03.23 09:39
|modify
|1848
|100.00
|1.9659
|1.9667
|1.9731
|5515
|2007.03.23 09:40
|s/l
|1848
|100.00
|1.9667
|1.9667
|1.9731
|8000.00
|11943209.36
|5516
|2007.03.23 09:40
|buy
|1849
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5517
|2007.03.23 09:40
|modify
|1849
|100.00
|1.9659
|1.9674
|1.9731
|5518
|2007.03.23 09:41
|s/l
|1849
|100.00
|1.9674
|1.9674
|1.9731
|15000.00
|11958209.36
|5519
|2007.03.23 09:41
|buy
|1850
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5520
|2007.03.23 09:41
|modify
|1850
|100.00
|1.9659
|1.9671
|1.9731
|5521
|2007.03.23 09:42
|s/l
|1850
|100.00
|1.9671
|1.9671
|1.9731
|12000.00
|11970209.36
|5522
|2007.03.23 09:42
|buy
|1851
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5523
|2007.03.23 09:42
|modify
|1851
|100.00
|1.9659
|1.9669
|1.9731
|5524
|2007.03.23 09:42
|s/l
|1851
|100.00
|1.9669
|1.9669
|1.9731
|10000.00
|11980209.36
|5525
|2007.03.23 09:42
|buy
|1852
|100.00
|1.9659
|1.9639
|1.9731
|5526
|2007.03.23 09:45
|modify
|1852
|100.00
|1.9659
|1.9664
|1.9731
|5527
|2007.03.23 09:46
|s/l
|1852
|100.00
|1.9664
|1.9664
|1.9731
|5000.00
|11985209.36
|5528
|2007.03.23 09:46
|buy
|1853
|100.00
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|5529
|2007.03.23 09:46
|modify
|1853
|100.00
|1.9664
|1.9667
|1.9736
|5530
|2007.03.23 09:48
|s/l
|1853
|100.00
|1.9667
|1.9667
|1.9736
|3000.00
|11988209.36
|5531
|2007.03.23 09:48
|buy
|1854
|100.00
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|5532
|2007.03.23 09:48
|modify
|1854
|100.00
|1.9664
|1.9666
|1.9736
|5533
|2007.03.23 09:53
|s/l
|1854
|100.00
|1.9666
|1.9666
|1.9736
|2000.00
|11990209.36
|5534
|2007.03.23 09:53
|buy
|1855
|100.00
|1.9664
|1.9644
|1.9736
|5535
|2007.03.23 10:18
|s/l
|1855
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9736
|-20000.00
|11970209.36
|5536
|2007.03.23 10:18
|buy
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9626
|1.9718
|5537
|2007.03.23 11:14
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9648
|1.9718
|5538
|2007.03.23 11:20
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9651
|1.9718
|5539
|2007.03.23 11:22
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9653
|1.9718
|5540
|2007.03.23 11:22
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9655
|1.9718
|5541
|2007.03.23 11:29
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9664
|1.9718
|5542
|2007.03.23 11:44
|modify
|1856
|100.00
|1.9646
|1.9667
|1.9718
|5543
|2007.03.23 11:45
|s/l
|1856
|100.00
|1.9667
|1.9667
|1.9718
|21000.00
|11991209.36
|5544
|2007.03.23 11:45
|buy
|1857
|100.00
|1.9662
|1.9642
|1.9734
|5545
|2007.03.23 12:07
|s/l
|1857
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9734
|-20000.00
|11971209.36
|5546
|2007.03.23 15:00
|sell
|1858
|100.00
|1.9647
|1.9667
|1.9575
|5547
|2007.03.23 15:15
|close
|1858
|100.00
|1.9662
|1.9667
|1.9575
|-15000.00
|11956209.36
|5548
|2007.03.23 15:15
|buy
|1859
|100.00
|1.9662
|1.9642
|1.9734
|5549
|2007.03.23 17:00
|s/l
|1859
|100.00
|1.9642
|1.9642
|1.9734
|-20000.00
|11936209.36
|5550
|2007.03.23 17:00
|buy
|1860
|100.00
|1.9635
|1.9615
|1.9707
|5551
|2007.03.23 17:15
|close
|1860
|100.00
|1.9624
|1.9615
|1.9707
|-10999.57
|11925209.79
|5552
|2007.03.23 17:15
|sell
|1861
|100.00
|1.9624
|1.9644
|1.9552
|5553
|2007.03.23 17:44
|modify
|1861
|100.00
|1.9624
|1.9602
|1.9552
|5554
|2007.03.23 17:46
|s/l
|1861
|100.00
|1.9602
|1.9602
|1.9552
|22000.00
|11947209.79
|5555
|2007.03.23 17:46
|sell
|1862
|100.00
|1.9615
|1.9635
|1.9543
|5556
|2007.03.23 17:59
|modify
|1862
|100.00
|1.9615
|1.9613
|1.9543
|5557
|2007.03.23 18:00
|s/l
|1862
|100.00
|1.9613
|1.9613
|1.9543
|2000.00
|11949209.79
|5558
|2007.03.26 09:00
|buy
|1863
|100.00
|1.9630
|1.9610
|1.9702
|5559
|2007.03.26 10:00
|s/l
|1863
|100.00
|1.9610
|1.9610
|1.9702
|-20000.00
|11929209.79
|5560
|2007.03.26 10:00
|buy
|1864
|100.00
|1.9604
|1.9584
|1.9676
|5561
|2007.03.26 10:15
|close
|1864
|100.00
|1.9594
|1.9584
|1.9676
|-10000.38
|11919209.41
|5562
|2007.03.26 10:15
|sell
|1865
|100.00
|1.9594
|1.9614
|1.9522
|5563
|2007.03.26 10:44
|s/l
|1865
|100.00
|1.9614
|1.9614
|1.9522
|-20000.00
|11899209.41
|5564
|2007.03.26 10:44
|sell
|1866
|100.00
|1.9611
|1.9631
|1.9539
|5565
|2007.03.26 10:45
|modify
|1866
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9539
|5566
|2007.03.26 11:02
|s/l
|1866
|100.00
|1.9611
|1.9611
|1.9539
|0.00
|11899209.41
|5567
|2007.03.26 11:02
|sell
|1867
|100.00
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|5568
|2007.03.26 11:33
|modify
|1867
|100.00
|1.9607
|1.9607
|1.9535
|5569
|2007.03.26 11:33
|modify
|1867
|100.00
|1.9607
|1.9605
|1.9535
|5570
|2007.03.26 11:36
|modify
|1867
|100.00
|1.9607
|1.9604
|1.9535
|5571
|2007.03.26 11:36
|modify
|1867
|100.00
|1.9607
|1.9601
|1.9535
|5572
|2007.03.26 11:59
|s/l
|1867
|100.00
|1.9601
|1.9601
|1.9535
|6000.00
|11905209.41
|5573
|2007.03.26 11:59
|sell
|1868
|100.00
|1.9599
|1.9619
|1.9527
|5574
|2007.03.26 13:00
|s/l
|1868
|100.00
|1.9619
|1.9619
|1.9527
|-20000.00
|11885209.41
|5575
|2007.03.26 15:00
|buy
|1869
|100.00
|1.9614
|1.9594
|1.9686
|5576
|2007.03.26 15:00
|modify
|1869
|100.00
|1.9614
|1.9624
|1.9686
|5577
|2007.03.26 15:01
|s/l
|1869
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9686
|10000.00
|11895209.41
|5578
|2007.03.26 15:01
|buy
|1870
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5579
|2007.03.26 15:01
|modify
|1870
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5580
|2007.03.26 15:03
|s/l
|1870
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11895209.41
|5581
|2007.03.26 15:03
|buy
|1871
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5582
|2007.03.26 15:04
|modify
|1871
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5583
|2007.03.26 15:11
|s/l
|1871
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11895209.41
|5584
|2007.03.26 15:11
|buy
|1872
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5585
|2007.03.26 15:11
|modify
|1872
|100.00
|1.9624
|1.9626
|1.9696
|5586
|2007.03.26 15:12
|s/l
|1872
|100.00
|1.9626
|1.9626
|1.9696
|2000.00
|11897209.41
|5587
|2007.03.26 15:12
|buy
|1873
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5588
|2007.03.26 15:12
|modify
|1873
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5589
|2007.03.26 15:14
|s/l
|1873
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11897209.41
|5590
|2007.03.26 15:14
|buy
|1874
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5591
|2007.03.26 15:18
|modify
|1874
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5592
|2007.03.26 15:23
|s/l
|1874
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11897209.41
|5593
|2007.03.26 15:23
|buy
|1875
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5594
|2007.03.26 15:23
|modify
|1875
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5595
|2007.03.26 15:24
|s/l
|1875
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11897209.41
|5596
|2007.03.26 15:24
|buy
|1876
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5597
|2007.03.26 15:24
|modify
|1876
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|5598
|2007.03.26 15:26
|s/l
|1876
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9696
|0.00
|11897209.41
|5599
|2007.03.26 15:26
|buy
|1877
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5600
|2007.03.26 15:26
|modify
|1877
|100.00
|1.9624
|1.9627
|1.9696
|5601
|2007.03.26 15:27
|s/l
|1877
|100.00
|1.9627
|1.9627
|1.9696
|3000.00
|11900209.41
|5602
|2007.03.26 15:27
|buy
|1878
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5603
|2007.03.26 15:27
|modify
|1878
|100.00
|1.9624
|1.9638
|1.9696
|5604
|2007.03.26 15:27
|s/l
|1878
|100.00
|1.9638
|1.9638
|1.9696
|14000.00
|11914209.41
|5605
|2007.03.26 15:27
|buy
|1879
|100.00
|1.9624
|1.9604
|1.9696
|5606
|2007.03.26 15:31
|modify
|1879
|100.00
|1.9624
|1.9645
|1.9696
|5607
|2007.03.26 15:33
|s/l
|1879
|100.00
|1.9645
|1.9645
|1.9696
|21000.00
|11935209.41
|5608
|2007.03.26 15:33
|buy
|1880
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|5609
|2007.03.26 15:33
|modify
|1880
|100.00
|1.9629
|1.9652
|1.9701
|5610
|2007.03.26 15:34
|s/l
|1880
|100.00
|1.9652
|1.9652
|1.9701
|23000.00
|11958209.41
|5611
|2007.03.26 15:34
|buy
|1881
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|5612
|2007.03.26 15:34
|modify
|1881
|100.00
|1.9629
|1.9648
|1.9701
|5613
|2007.03.26 15:35
|s/l
|1881
|100.00
|1.9648
|1.9648
|1.9701
|19000.00
|11977209.41
|5614
|2007.03.26 15:35
|buy
|1882
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|5615
|2007.03.26 15:35
|modify
|1882
|100.00
|1.9629
|1.9648
|1.9701
|5616
|2007.03.26 15:38
|s/l
|1882
|100.00
|1.9648
|1.9648
|1.9701
|19000.00
|11996209.41
|5617
|2007.03.26 15:38
|buy
|1883
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|5618
|2007.03.26 15:38
|modify
|1883
|100.00
|1.9629
|1.9645
|1.9701
|5619
|2007.03.26 15:39
|s/l
|1883
|100.00
|1.9645
|1.9645
|1.9701
|16000.00
|12012209.41
|5620
|2007.03.26 15:39
|buy
|1884
|100.00
|1.9629
|1.9609
|1.9701
|5621
|2007.03.26 15:49
|modify
|1884
|100.00
|1.9629
|1.9646
|1.9701
|5622
|2007.03.26 15:51
|s/l
|1884
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9701
|17000.00
|12029209.41
|5623
|2007.03.26 15:51
|buy
|1885
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5624
|2007.03.26 15:51
|modify
|1885
|100.00
|1.9642
|1.9648
|1.9714
|5625
|2007.03.26 15:52
|s/l
|1885
|100.00
|1.9648
|1.9648
|1.9714
|6000.00
|12035209.41
|5626
|2007.03.26 15:52
|buy
|1886
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5627
|2007.03.26 15:52
|modify
|1886
|100.00
|1.9642
|1.9655
|1.9714
|5628
|2007.03.26 15:53
|s/l
|1886
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9714
|13000.00
|12048209.41
|5629
|2007.03.26 15:53
|buy
|1887
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5630
|2007.03.26 15:53
|modify
|1887
|100.00
|1.9642
|1.9655
|1.9714
|5631
|2007.03.26 15:54
|s/l
|1887
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9714
|13000.00
|12061209.41
|5632
|2007.03.26 15:54
|buy
|1888
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5633
|2007.03.26 15:54
|modify
|1888
|100.00
|1.9642
|1.9649
|1.9714
|5634
|2007.03.26 15:59
|s/l
|1888
|100.00
|1.9649
|1.9649
|1.9714
|7000.00
|12068209.41
|5635
|2007.03.26 15:59
|buy
|1889
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5636
|2007.03.26 16:00
|modify
|1889
|100.00
|1.9642
|1.9663
|1.9714
|5637
|2007.03.26 16:01
|s/l
|1889
|100.00
|1.9663
|1.9663
|1.9714
|21000.00
|12089209.41
|5638
|2007.03.26 16:01
|buy
|1890
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5639
|2007.03.26 16:01
|modify
|1890
|100.00
|1.9642
|1.9676
|1.9714
|5640
|2007.03.26 16:02
|s/l
|1890
|100.00
|1.9676
|1.9676
|1.9714
|34000.00
|12123209.41
|5641
|2007.03.26 16:02
|buy
|1891
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5642
|2007.03.26 16:02
|modify
|1891
|100.00
|1.9642
|1.9676
|1.9714
|5643
|2007.03.26 16:03
|s/l
|1891
|100.00
|1.9676
|1.9676
|1.9714
|34000.00
|12157209.41
|5644
|2007.03.26 16:03
|buy
|1892
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5645
|2007.03.26 16:03
|modify
|1892
|100.00
|1.9642
|1.9677
|1.9714
|5646
|2007.03.26 16:04
|s/l
|1892
|100.00
|1.9677
|1.9677
|1.9714
|35000.00
|12192209.41
|5647
|2007.03.26 16:04
|buy
|1893
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5648
|2007.03.26 16:04
|modify
|1893
|100.00
|1.9642
|1.9670
|1.9714
|5649
|2007.03.26 16:04
|s/l
|1893
|100.00
|1.9670
|1.9670
|1.9714
|28000.00
|12220209.41
|5650
|2007.03.26 16:04
|buy
|1894
|100.00
|1.9642
|1.9622
|1.9714
|5651
|2007.03.26 16:15
|modify
|1894
|100.00
|1.9642
|1.9681
|1.9714
|5652
|2007.03.26 16:17
|s/l
|1894
|100.00
|1.9681
|1.9681
|1.9714
|39000.00
|12259209.41
|5653
|2007.03.26 16:17
|buy
|1895
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5654
|2007.03.26 16:17
|modify
|1895
|100.00
|1.9661
|1.9685
|1.9733
|5655
|2007.03.26 16:18
|s/l
|1895
|100.00
|1.9685
|1.9685
|1.9733
|24000.00
|12283209.41
|5656
|2007.03.26 16:18
|buy
|1896
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5657
|2007.03.26 16:18
|modify
|1896
|100.00
|1.9661
|1.9692
|1.9733
|5658
|2007.03.26 16:20
|s/l
|1896
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9733
|31000.00
|12314209.41
|5659
|2007.03.26 16:20
|buy
|1897
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5660
|2007.03.26 16:20
|modify
|1897
|100.00
|1.9661
|1.9696
|1.9733
|5661
|2007.03.26 16:21
|s/l
|1897
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9733
|35000.00
|12349209.41
|5662
|2007.03.26 16:21
|buy
|1898
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5663
|2007.03.26 16:21
|modify
|1898
|100.00
|1.9661
|1.9699
|1.9733
|5664
|2007.03.26 16:22
|s/l
|1898
|100.00
|1.9699
|1.9699
|1.9733
|38000.00
|12387209.41
|5665
|2007.03.26 16:22
|buy
|1899
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5666
|2007.03.26 16:22
|modify
|1899
|100.00
|1.9661
|1.9700
|1.9733
|5667
|2007.03.26 16:23
|s/l
|1899
|100.00
|1.9700
|1.9700
|1.9733
|39000.00
|12426209.41
|5668
|2007.03.26 16:23
|buy
|1900
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5669
|2007.03.26 16:23
|modify
|1900
|100.00
|1.9661
|1.9703
|1.9733
|5670
|2007.03.26 16:24
|s/l
|1900
|100.00
|1.9703
|1.9703
|1.9733
|42000.00
|12468209.41
|5671
|2007.03.26 16:24
|buy
|1901
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5672
|2007.03.26 16:24
|modify
|1901
|100.00
|1.9661
|1.9699
|1.9733
|5673
|2007.03.26 16:24
|s/l
|1901
|100.00
|1.9699
|1.9699
|1.9733
|38000.00
|12506209.41
|5674
|2007.03.26 16:24
|buy
|1902
|100.00
|1.9661
|1.9641
|1.9733
|5675
|2007.03.26 16:30
|modify
|1902
|100.00
|1.9661
|1.9703
|1.9733
|5676
|2007.03.26 16:31
|s/l
|1902
|100.00
|1.9703
|1.9703
|1.9733
|42000.00
|12548209.41
|5677
|2007.03.26 16:31
|buy
|1903
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5678
|2007.03.26 16:31
|modify
|1903
|100.00
|1.9671
|1.9700
|1.9743
|5679
|2007.03.26 16:33
|s/l
|1903
|100.00
|1.9700
|1.9700
|1.9743
|29000.00
|12577209.41
|5680
|2007.03.26 16:33
|buy
|1904
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5681
|2007.03.26 16:33
|modify
|1904
|100.00
|1.9671
|1.9698
|1.9743
|5682
|2007.03.26 16:34
|s/l
|1904
|100.00
|1.9698
|1.9698
|1.9743
|27000.00
|12604209.41
|5683
|2007.03.26 16:34
|buy
|1905
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5684
|2007.03.26 16:34
|modify
|1905
|100.00
|1.9671
|1.9695
|1.9743
|5685
|2007.03.26 16:35
|s/l
|1905
|100.00
|1.9695
|1.9695
|1.9743
|24000.00
|12628209.41
|5686
|2007.03.26 16:35
|buy
|1906
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5687
|2007.03.26 16:35
|modify
|1906
|100.00
|1.9671
|1.9695
|1.9743
|5688
|2007.03.26 16:36
|s/l
|1906
|100.00
|1.9695
|1.9695
|1.9743
|24000.00
|12652209.41
|5689
|2007.03.26 16:36
|buy
|1907
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5690
|2007.03.26 16:36
|modify
|1907
|100.00
|1.9671
|1.9694
|1.9743
|5691
|2007.03.26 16:37
|s/l
|1907
|100.00
|1.9694
|1.9694
|1.9743
|23000.00
|12675209.41
|5692
|2007.03.26 16:37
|buy
|1908
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5693
|2007.03.26 16:37
|modify
|1908
|100.00
|1.9671
|1.9694
|1.9743
|5694
|2007.03.26 16:38
|s/l
|1908
|100.00
|1.9694
|1.9694
|1.9743
|23000.00
|12698209.41
|5695
|2007.03.26 16:38
|buy
|1909
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5696
|2007.03.26 16:38
|modify
|1909
|100.00
|1.9671
|1.9695
|1.9743
|5697
|2007.03.26 16:39
|s/l
|1909
|100.00
|1.9695
|1.9695
|1.9743
|24000.00
|12722209.41
|5698
|2007.03.26 16:39
|buy
|1910
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5699
|2007.03.26 16:39
|modify
|1910
|100.00
|1.9671
|1.9691
|1.9743
|5700
|2007.03.26 16:39
|s/l
|1910
|100.00
|1.9691
|1.9691
|1.9743
|20000.00
|12742209.41
|5701
|2007.03.26 16:39
|buy
|1911
|100.00
|1.9671
|1.9651
|1.9743
|5702
|2007.03.26 16:45
|modify
|1911
|100.00
|1.9671
|1.9691
|1.9743
|5703
|2007.03.26 16:47
|s/l
|1911
|100.00
|1.9691
|1.9691
|1.9743
|20000.00
|12762209.41
|5704
|2007.03.26 16:47
|buy
|1912
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5705
|2007.03.26 16:47
|modify
|1912
|100.00
|1.9676
|1.9685
|1.9748
|5706
|2007.03.26 16:48
|s/l
|1912
|100.00
|1.9685
|1.9685
|1.9748
|9000.00
|12771209.41
|5707
|2007.03.26 16:48
|buy
|1913
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5708
|2007.03.26 16:48
|modify
|1913
|100.00
|1.9676
|1.9684
|1.9748
|5709
|2007.03.26 16:50
|s/l
|1913
|100.00
|1.9684
|1.9684
|1.9748
|8000.00
|12779209.41
|5710
|2007.03.26 16:50
|buy
|1914
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5711
|2007.03.26 16:50
|modify
|1914
|100.00
|1.9676
|1.9681
|1.9748
|5712
|2007.03.26 16:51
|s/l
|1914
|100.00
|1.9681
|1.9681
|1.9748
|5000.00
|12784209.41
|5713
|2007.03.26 16:51
|buy
|1915
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5714
|2007.03.26 16:51
|modify
|1915
|100.00
|1.9676
|1.9680
|1.9748
|5715
|2007.03.26 16:52
|s/l
|1915
|100.00
|1.9680
|1.9680
|1.9748
|4000.00
|12788209.41
|5716
|2007.03.26 16:52
|buy
|1916
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5717
|2007.03.26 16:52
|modify
|1916
|100.00
|1.9676
|1.9680
|1.9748
|5718
|2007.03.26 16:53
|s/l
|1916
|100.00
|1.9680
|1.9680
|1.9748
|4000.00
|12792209.41
|5719
|2007.03.26 16:53
|buy
|1917
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5720
|2007.03.26 16:53
|modify
|1917
|100.00
|1.9676
|1.9678
|1.9748
|5721
|2007.03.26 16:55
|s/l
|1917
|100.00
|1.9678
|1.9678
|1.9748
|2000.00
|12794209.41
|5722
|2007.03.26 16:55
|buy
|1918
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5723
|2007.03.26 16:55
|modify
|1918
|100.00
|1.9676
|1.9678
|1.9748
|5724
|2007.03.26 16:58
|s/l
|1918
|100.00
|1.9678
|1.9678
|1.9748
|2000.00
|12796209.41
|5725
|2007.03.26 16:58
|buy
|1919
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5726
|2007.03.26 16:58
|modify
|1919
|100.00
|1.9676
|1.9678
|1.9748
|5727
|2007.03.26 16:59
|s/l
|1919
|100.00
|1.9678
|1.9678
|1.9748
|2000.00
|12798209.41
|5728
|2007.03.26 16:59
|buy
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9656
|1.9748
|5729
|2007.03.26 17:01
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9677
|1.9748
|5730
|2007.03.26 17:04
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9679
|1.9748
|5731
|2007.03.26 17:04
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9681
|1.9748
|5732
|2007.03.26 17:09
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9682
|1.9748
|5733
|2007.03.26 17:09
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9684
|1.9748
|5734
|2007.03.26 17:29
|modify
|1920
|100.00
|1.9676
|1.9709
|1.9748
|5735
|2007.03.26 17:44
|s/l
|1920
|100.00
|1.9709
|1.9709
|1.9748
|33000.00
|12831209.41
|5736
|2007.03.26 17:44
|buy
|1921
|100.00
|1.9699
|1.9679
|1.9771
|5737
|2007.03.26 18:44
|s/l
|1921
|100.00
|1.9679
|1.9679
|1.9771
|-20000.00
|12811209.41
|5738
|2007.03.27 09:00
|sell
|1922
|100.00
|1.9684
|1.9704
|1.9612
|5739
|2007.03.27 09:35
|modify
|1922
|100.00
|1.9684
|1.9681
|1.9612
|5740
|2007.03.27 09:45
|s/l
|1922
|100.00
|1.9681
|1.9681
|1.9612
|3000.00
|12814209.41
|5741
|2007.03.27 09:45
|sell
|1923
|100.00
|1.9680
|1.9700
|1.9608
|5742
|2007.03.27 10:15
|close
|1923
|100.00
|1.9692
|1.9700
|1.9608
|-12000.00
|12802209.41
|5743
|2007.03.27 10:15
|buy
|1924
|100.00
|1.9692
|1.9672
|1.9764
|5744
|2007.03.27 10:34
|s/l
|1924
|100.00
|1.9672
|1.9672
|1.9764
|-20000.00
|12782209.41
|5745
|2007.03.27 10:34
|buy
|1925
|100.00
|1.9673
|1.9653
|1.9745
|5746
|2007.03.27 10:45
|close
|1925
|100.00
|1.9678
|1.9653
|1.9745
|5000.00
|12787209.41
|5747
|2007.03.27 10:45
|sell
|1926
|100.00
|1.9678
|1.9698
|1.9606
|5748
|2007.03.27 11:44
|modify
|1926
|100.00
|1.9678
|1.9676
|1.9606
|5749
|2007.03.27 11:59
|modify
|1926
|100.00
|1.9678
|1.9662
|1.9606
|5750
|2007.03.27 11:59
|s/l
|1926
|100.00
|1.9662
|1.9662
|1.9606
|16000.00
|12803209.41
|5751
|2007.03.27 11:59
|sell
|1927
|100.00
|1.9663
|1.9683
|1.9591
|5752
|2007.03.27 12:00
|modify
|1927
|100.00
|1.9663
|1.9654
|1.9591
|5753
|2007.03.27 12:01
|modify
|1927
|100.00
|1.9663
|1.9652
|1.9591
|5754
|2007.03.27 12:15
|s/l
|1927
|100.00
|1.9652
|1.9652
|1.9591
|11000.00
|12814209.41
|5755
|2007.03.27 15:00
|buy
|1928
|100.00
|1.9655
|1.9635
|1.9727
|5756
|2007.03.27 16:21
|modify
|1928
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9727
|5757
|2007.03.27 16:22
|s/l
|1928
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9727
|0.00
|12814209.41
|5758
|2007.03.27 16:22
|buy
|1929
|100.00
|1.9656
|1.9636
|1.9728
|5759
|2007.03.27 16:30
|close
|1929
|100.00
|1.9642
|1.9636
|1.9728
|-14000.00
|12800209.41
|5760
|2007.03.27 16:30
|sell
|1930
|100.00
|1.9642
|1.9662
|1.9570
|5761
|2007.03.27 16:30
|s/l
|1930
|100.00
|1.9662
|1.9662
|1.9570
|-20000.00
|12780209.41
|5762
|2007.03.27 16:30
|sell
|1931
|100.00
|1.9659
|1.9679
|1.9587
|5763
|2007.03.27 16:41
|modify
|1931
|100.00
|1.9659
|1.9658
|1.9587
|5764
|2007.03.27 16:44
|modify
|1931
|100.00
|1.9659
|1.9656
|1.9587
|5765
|2007.03.27 16:46
|s/l
|1931
|100.00
|1.9656
|1.9656
|1.9587
|2999.44
|12783208.85
|5766
|2007.03.27 16:46
|sell
|1932
|100.00
|1.9653
|1.9673
|1.9581
|5767
|2007.03.27 17:00
|close
|1932
|100.00
|1.9653
|1.9673
|1.9581
|0.00
|12783208.85
|5768
|2007.03.27 17:00
|buy
|1933
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|5769
|2007.03.27 17:15
|close
|1933
|100.00
|1.9644
|1.9633
|1.9725
|-9000.00
|12774208.85
|5770
|2007.03.27 17:15
|sell
|1934
|100.00
|1.9644
|1.9664
|1.9572
|5771
|2007.03.27 17:17
|s/l
|1934
|100.00
|1.9664
|1.9664
|1.9572
|-20000.00
|12754208.85
|5772
|2007.03.27 17:17
|sell
|1935
|100.00
|1.9661
|1.9681
|1.9589
|5773
|2007.03.27 17:30
|close
|1935
|100.00
|1.9668
|1.9681
|1.9589
|-7000.23
|12747208.62
|5774
|2007.03.27 17:30
|buy
|1936
|100.00
|1.9668
|1.9648
|1.9740
|5775
|2007.03.27 20:15
|close
|1936
|100.00
|1.9655
|1.9648
|1.9740
|-13000.00
|12734208.62
|5776
|2007.03.28 09:00
|sell
|1937
|100.00
|1.9632
|1.9652
|1.9560
|5777
|2007.03.28 10:15
|close
|1937
|100.00
|1.9649
|1.9652
|1.9560
|-17000.00
|12717208.62
|5778
|2007.03.28 10:15
|buy
|1938
|100.00
|1.9649
|1.9629
|1.9721
|5779
|2007.03.28 10:34
|s/l
|1938
|100.00
|1.9629
|1.9629
|1.9721
|-20000.00
|12697208.62
|5780
|2007.03.28 10:34
|buy
|1939
|100.00
|1.9630
|1.9610
|1.9702
|5781
|2007.03.28 10:45
|close
|1939
|100.00
|1.9630
|1.9610
|1.9702
|0.00
|12697208.62
|5782
|2007.03.28 10:45
|sell
|1940
|100.00
|1.9630
|1.9650
|1.9558
|5783
|2007.03.28 11:45
|modify
|1940
|100.00
|1.9630
|1.9630
|1.9558
|5784
|2007.03.28 11:50
|s/l
|1940
|100.00
|1.9630
|1.9630
|1.9558
|0.00
|12697208.62
|5785
|2007.03.28 11:50
|sell
|1941
|100.00
|1.9627
|1.9647
|1.9555
|5786
|2007.03.28 12:14
|modify
|1941
|100.00
|1.9627
|1.9626
|1.9555
|5787
|2007.03.28 12:15
|s/l
|1941
|100.00
|1.9626
|1.9626
|1.9555
|1000.00
|12698208.62
|5788
|2007.03.28 15:00
|buy
|1942
|100.00
|1.9638
|1.9618
|1.9710
|5789
|2007.03.28 15:00
|modify
|1942
|100.00
|1.9638
|1.9648
|1.9710
|5790
|2007.03.28 15:01
|s/l
|1942
|100.00
|1.9648
|1.9648
|1.9710
|10000.00
|12708208.62
|5791
|2007.03.28 15:01
|buy
|1943
|100.00
|1.9647
|1.9627
|1.9719
|5792
|2007.03.28 15:20
|modify
|1943
|100.00
|1.9647
|1.9649
|1.9719
|5793
|2007.03.28 15:26
|s/l
|1943
|100.00
|1.9649
|1.9649
|1.9719
|2000.00
|12710208.62
|5794
|2007.03.28 15:26
|buy
|1944
|100.00
|1.9646
|1.9626
|1.9718
|5795
|2007.03.28 15:26
|modify
|1944
|100.00
|1.9646
|1.9655
|1.9718
|5796
|2007.03.28 15:29
|s/l
|1944
|100.00
|1.9655
|1.9655
|1.9718
|9000.00
|12719208.62
|5797
|2007.03.28 15:29
|buy
|1945
|100.00
|1.9646
|1.9626
|1.9718
|5798
|2007.03.28 15:29
|modify
|1945
|100.00
|1.9646
|1.9659
|1.9718
|5799
|2007.03.28 15:29
|s/l
|1945
|100.00
|1.9659
|1.9659
|1.9718
|13000.00
|12732208.62
|5800
|2007.03.28 15:29
|buy
|1946
|100.00
|1.9646
|1.9626
|1.9718
|5801
|2007.03.28 15:30
|modify
|1946
|100.00
|1.9646
|1.9666
|1.9718
|5802
|2007.03.28 15:31
|s/l
|1946
|100.00
|1.9666
|1.9666
|1.9718
|20000.00
|12752208.62
|5803
|2007.03.28 15:31
|buy
|1947
|100.00
|1.9669
|1.9649
|1.9741
|5804
|2007.03.28 17:59
|s/l
|1947
|100.00
|1.9649
|1.9649
|1.9741
|-20000.00
|12732208.62
|5805
|2007.03.28 17:59
|buy
|1948
|100.00
|1.9653
|1.9633
|1.9725
|5806
|2007.03.28 18:15
|close
|1948
|100.00
|1.9644
|1.9633
|1.9725
|-9000.00
|12723208.62
|5807
|2007.03.29 09:00
|sell
|1949
|100.00
|1.9639
|1.9659
|1.9567
|5808
|2007.03.29 09:15
|close
|1949
|100.00
|1.9643
|1.9659
|1.9567
|-4000.00
|12719208.62
|5809
|2007.03.29 09:15
|buy
|1950
|100.00
|1.9643
|1.9623
|1.9715
|5810
|2007.03.29 09:30
|close
|1950
|100.00
|1.9635
|1.9623
|1.9715
|-8000.00
|12711208.62
|5811
|2007.03.29 09:30
|sell
|1951
|100.00
|1.9635
|1.9655
|1.9563
|5812
|2007.03.29 10:00
|close
|1951
|100.00
|1.9652
|1.9655
|1.9563
|-17000.00
|12694208.62
|5813
|2007.03.29 10:00
|buy
|1952
|100.00
|1.9652
|1.9632
|1.9724
|5814
|2007.03.29 10:45
|close
|1952
|100.00
|1.9638
|1.9632
|1.9724
|-14000.00
|12680208.62
|5815
|2007.03.29 10:45
|sell
|1953
|100.00
|1.9638
|1.9658
|1.9566
|5816
|2007.03.29 12:00
|close
|1953
|100.00
|1.9652
|1.9658
|1.9566
|-14000.00
|12666208.62
|5817
|2007.03.29 15:00
|buy
|1954
|100.00
|1.9654
|1.9634
|1.9726
|5818
|2007.03.29 15:30
|s/l
|1954
|100.00
|1.9634
|1.9634
|1.9726
|-20000.00
|12646208.62
|5819
|2007.03.29 15:30
|buy
|1955
|100.00
|1.9637
|1.9617
|1.9709
|5820
|2007.03.29 15:45
|close
|1955
|100.00
|1.9632
|1.9617
|1.9709
|-4999.90
|12641208.72
|5821
|2007.03.29 15:45
|sell
|1956
|100.00
|1.9632
|1.9652
|1.9560
|5822
|2007.03.29 19:15
|close
|1956
|100.00
|1.9640
|1.9652
|1.9560
|-8000.00
|12633208.72
|5823
|2007.03.30 09:00
|sell
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9650
|1.9558
|5824
|2007.03.30 10:29
|modify
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9610
|1.9558
|5825
|2007.03.30 10:44
|modify
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9589
|1.9558
|5826
|2007.03.30 10:45
|modify
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9580
|1.9558
|5827
|2007.03.30 10:53
|modify
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9578
|1.9558
|5828
|2007.03.30 10:59
|modify
|1957
|100.00
|1.9630
|1.9573
|1.9558
|5829
|2007.03.30 11:09
|s/l
|1957
|100.00
|1.9573
|1.9573
|1.9558
|57000.00
|12690208.72
|5830
|2007.03.30 11:09
|sell
|1958
|100.00
|1.9571
|1.9591
|1.9499
|5831
|2007.03.30 12:50
|s/l
|1958
|100.00
|1.9591
|1.9591
|1.9499
|-19999.66
|12670209.06
|5832
|2007.03.30 15:00
|buy
|1959
|100.00
|1.9596
|1.9576
|1.9668
|5833
|2007.03.30 15:42
|s/l
|1959
|100.00
|1.9576
|1.9576
|1.9668
|-20000.00
|12650209.06
|5834
|2007.03.30 15:42
|buy
|1960
|100.00
|1.9577
|1.9557
|1.9649
|5835
|2007.03.30 15:45
|close
|1960
|100.00
|1.9568
|1.9557
|1.9649
|-8999.48
|12641209.58
|5836
|2007.03.30 15:45
|sell
|1961
|100.00
|1.9568
|1.9588
|1.9496
|5837
|2007.03.30 16:35
|s/l
|1961
|100.00
|1.9588
|1.9588
|1.9496
|-20000.00
|12621209.58
|5838
|2007.03.30 16:35
|sell
|1962
|100.00
|1.9584
|1.9604
|1.9512
|5839
|2007.03.30 17:00
|s/l
|1962
|100.00
|1.9604
|1.9604
|1.9512
|-19999.89
|12601209.69
|5840
|2007.03.30 17:00
|sell
|1963
|100.00
|1.9607
|1.9627
|1.9535
|5841
|2007.03.30 17:01
|modify
|1963
|100.00
|1.9607
|1.9590
|1.9535
|5842
|2007.03.30 17:01
|s/l
|1963
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9535
|17000.35
|12618210.04
|5843
|2007.03.30 17:01
|sell
|1964
|100.00
|1.9603
|1.9623
|1.9531
|5844
|2007.03.30 17:02
|modify
|1964
|100.00
|1.9603
|1.9590
|1.9531
|5845
|2007.03.30 17:02
|s/l
|1964
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9531
|12999.69
|12631209.73
|5846
|2007.03.30 17:02
|sell
|1965
|100.00
|1.9605
|1.9625
|1.9533
|5847
|2007.03.30 17:03
|modify
|1965
|100.00
|1.9605
|1.9590
|1.9533
|5848
|2007.03.30 17:03
|s/l
|1965
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9533
|15000.02
|12646209.75
|5849
|2007.03.30 17:03
|sell
|1966
|100.00
|1.9604
|1.9624
|1.9532
|5850
|2007.03.30 17:04
|modify
|1966
|100.00
|1.9604
|1.9590
|1.9532
|5851
|2007.03.30 17:04
|s/l
|1966
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9532
|13999.85
|12660209.60
|5852
|2007.03.30 17:04
|sell
|1967
|100.00
|1.9608
|1.9628
|1.9536
|5853
|2007.03.30 17:05
|modify
|1967
|100.00
|1.9608
|1.9590
|1.9536
|5854
|2007.03.30 17:05
|s/l
|1967
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9536
|18000.52
|12678210.12
|5855
|2007.03.30 17:05
|sell
|1968
|100.00
|1.9610
|1.9630
|1.9538
|5856
|2007.03.30 17:07
|modify
|1968
|100.00
|1.9610
|1.9590
|1.9538
|5857
|2007.03.30 17:07
|s/l
|1968
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9538
|19999.66
|12698209.78
|5858
|2007.03.30 17:07
|sell
|1969
|100.00
|1.9612
|1.9632
|1.9540
|5859
|2007.03.30 17:08
|modify
|1969
|100.00
|1.9612
|1.9590
|1.9540
|5860
|2007.03.30 17:08
|s/l
|1969
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9540
|21999.99
|12720209.77
|5861
|2007.03.30 17:08
|sell
|1970
|100.00
|1.9624
|1.9644
|1.9552
|5862
|2007.03.30 17:09
|modify
|1970
|100.00
|1.9624
|1.9590
|1.9552
|5863
|2007.03.30 17:09
|s/l
|1970
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9552
|33999.60
|12754209.37
|5864
|2007.03.30 17:09
|sell
|1971
|100.00
|1.9626
|1.9646
|1.9554
|5865
|2007.03.30 17:10
|modify
|1971
|100.00
|1.9626
|1.9590
|1.9554
|5866
|2007.03.30 17:10
|s/l
|1971
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9554
|35999.93
|12790209.30
|5867
|2007.03.30 17:10
|sell
|1972
|100.00
|1.9626
|1.9646
|1.9554
|5868
|2007.03.30 17:11
|modify
|1972
|100.00
|1.9626
|1.9590
|1.9554
|5869
|2007.03.30 17:11
|s/l
|1972
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9554
|35999.93
|12826209.23
|5870
|2007.03.30 17:11
|sell
|1973
|100.00
|1.9627
|1.9647
|1.9555
|5871
|2007.03.30 17:12
|modify
|1973
|100.00
|1.9627
|1.9590
|1.9555
|5872
|2007.03.30 17:12
|s/l
|1973
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9555
|37000.09
|12863209.32
|5873
|2007.03.30 17:12
|sell
|1974
|100.00
|1.9628
|1.9648
|1.9556
|5874
|2007.03.30 17:13
|modify
|1974
|100.00
|1.9628
|1.9590
|1.9556
|5875
|2007.03.30 17:13
|s/l
|1974
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9556
|38000.26
|12901209.58
|5876
|2007.03.30 17:13
|sell
|1975
|100.00
|1.9632
|1.9652
|1.9560
|5877
|2007.03.30 17:14
|modify
|1975
|100.00
|1.9632
|1.9590
|1.9560
|5878
|2007.03.30 17:14
|s/l
|1975
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9560
|41999.73
|12943209.31
|5879
|2007.03.30 17:14
|sell
|1976
|100.00
|1.9634
|1.9654
|1.9562
|5880
|2007.03.30 17:14
|modify
|1976
|100.00
|1.9634
|1.9590
|1.9562
|5881
|2007.03.30 17:14
|modify
|1976
|100.00
|1.9634
|1.9575
|1.9562
|5882
|2007.03.30 17:15
|s/l
|1976
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9562
|59000.06
|13002209.37
|5883
|2007.03.30 17:15
|sell
|1977
|100.00
|1.9645
|1.9665
|1.9573
|5884
|2007.03.30 17:16
|modify
|1977
|100.00
|1.9645
|1.9590
|1.9573
|5885
|2007.03.30 17:16
|s/l
|1977
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9573
|54999.50
|13057208.87
|5886
|2007.03.30 17:16
|sell
|1978
|100.00
|1.9644
|1.9664
|1.9572
|5887
|2007.03.30 17:17
|modify
|1978
|100.00
|1.9644
|1.9590
|1.9572
|5888
|2007.03.30 17:17
|s/l
|1978
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9572
|54000.53
|13111209.40
|5889
|2007.03.30 17:17
|sell
|1979
|100.00
|1.9651
|1.9671
|1.9579
|5890
|2007.03.30 17:18
|modify
|1979
|100.00
|1.9651
|1.9590
|1.9579
|5891
|2007.03.30 17:18
|s/l
|1979
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9579
|61000.50
|13172209.90
|5892
|2007.03.30 17:18
|sell
|1980
|100.00
|1.9650
|1.9670
|1.9578
|5893
|2007.03.30 17:21
|modify
|1980
|100.00
|1.9650
|1.9590
|1.9578
|5894
|2007.03.30 17:21
|s/l
|1980
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9578
|60000.33
|13232210.23
|5895
|2007.03.30 17:21
|sell
|1981
|100.00
|1.9678
|1.9698
|1.9606
|5896
|2007.03.30 17:21
|t/p
|1981
|100.00
|1.9606
|1.9698
|1.9606
|72000.21
|13304210.44
|5897
|2007.03.30 17:21
|sell
|1982
|100.00
|1.9576
|1.9596
|1.9504
|5898
|2007.03.30 17:30
|s/l
|1982
|100.00
|1.9596
|1.9596
|1.9504
|-20000.00
|13284210.44
|5899
|2007.03.30 17:30
|sell
|1983
|100.00
|1.9703
|1.9723
|1.9631
|5900
|2007.03.30 17:31
|t/p
|1983
|100.00
|1.9631
|1.9723
|1.9631
|71999.59
|13356210.03
|5901
|2007.03.30 17:31
|sell
|1984
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|5902
|2007.03.30 17:31
|s/l
|1984
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9524
|-20000.00
|13336210.03
|5903
|2007.03.30 17:31
|sell
|1985
|100.00
|1.9687
|1.9707
|1.9615
|5904
|2007.03.30 17:32
|t/p
|1985
|100.00
|1.9615
|1.9707
|1.9615
|72000.51
|13408210.54
|5905
|2007.03.30 17:32
|sell
|1986
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|5906
|2007.03.30 17:32
|s/l
|1986
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9524
|-20000.00
|13388210.54
|5907
|2007.03.30 17:32
|sell
|1987
|100.00
|1.9685
|1.9705
|1.9613
|5908
|2007.03.30 17:33
|t/p
|1987
|100.00
|1.9613
|1.9705
|1.9613
|72000.18
|13460210.72
|5909
|2007.03.30 17:33
|sell
|1988
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|5910
|2007.03.30 17:33
|s/l
|1988
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9524
|-20000.00
|13440210.72
|5911
|2007.03.30 17:33
|sell
|1989
|100.00
|1.9691
|1.9711
|1.9619
|5912
|2007.03.30 17:34
|t/p
|1989
|100.00
|1.9619
|1.9711
|1.9619
|71999.98
|13512210.70
|5913
|2007.03.30 17:34
|sell
|1990
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|5914
|2007.03.30 17:34
|s/l
|1990
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9524
|-20000.00
|13492210.70
|5915
|2007.03.30 17:34
|sell
|1991
|100.00
|1.9689
|1.9709
|1.9617
|5916
|2007.03.30 17:34
|t/p
|1991
|100.00
|1.9617
|1.9709
|1.9617
|71999.65
|13564210.35
|5917
|2007.03.30 17:34
|sell
|1992
|100.00
|1.9596
|1.9616
|1.9524
|5918
|2007.03.30 17:45
|close
|1992
|100.00
|1.9587
|1.9616
|1.9524
|9000.00
|13573210.35
|5919
|2007.03.30 17:45
|buy
|1993
|100.00
|1.9587
|1.9567
|1.9659
|5920
|2007.03.30 17:45
|t/p
|1993
|100.00
|1.9659
|1.9567
|1.9659
|72000.00
|13645210.35
|5921
|2007.03.30 17:45
|buy
|1994
|100.00
|1.9708
|1.9688
|1.9780
|5922
|2007.03.30 17:46
|s/l
|1994
|100.00
|1.9688
|1.9688
|1.9780
|-19999.76
|13625210.59
|5923
|2007.03.30 17:46
|buy
|1995
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5924
|2007.03.30 17:46
|t/p
|1995
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13697210.59
|5925
|2007.03.30 17:46
|buy
|1996
|100.00
|1.9709
|1.9689
|1.9781
|5926
|2007.03.30 17:47
|s/l
|1996
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9781
|-19999.92
|13677210.67
|5927
|2007.03.30 17:47
|buy
|1997
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5928
|2007.03.30 17:47
|t/p
|1997
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13749210.67
|5929
|2007.03.30 17:47
|buy
|1998
|100.00
|1.9711
|1.9691
|1.9783
|5930
|2007.03.30 17:48
|s/l
|1998
|100.00
|1.9691
|1.9691
|1.9783
|-20000.26
|13729210.41
|5931
|2007.03.30 17:48
|buy
|1999
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5932
|2007.03.30 17:48
|t/p
|1999
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13801210.41
|5933
|2007.03.30 17:48
|buy
|2000
|100.00
|1.9712
|1.9692
|1.9784
|5934
|2007.03.30 17:49
|s/l
|2000
|100.00
|1.9692
|1.9692
|1.9784
|-20000.42
|13781209.99
|5935
|2007.03.30 17:49
|buy
|2001
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5936
|2007.03.30 17:49
|t/p
|2001
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13853209.99
|5937
|2007.03.30 17:49
|buy
|2002
|100.00
|1.9710
|1.9690
|1.9782
|5938
|2007.03.30 17:50
|s/l
|2002
|100.00
|1.9690
|1.9690
|1.9782
|-20000.09
|13833209.90
|5939
|2007.03.30 17:50
|buy
|2003
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5940
|2007.03.30 17:50
|t/p
|2003
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13905209.90
|5941
|2007.03.30 17:50
|buy
|2004
|100.00
|1.9709
|1.9689
|1.9781
|5942
|2007.03.30 17:51
|s/l
|2004
|100.00
|1.9689
|1.9689
|1.9781
|-19999.92
|13885209.98
|5943
|2007.03.30 17:51
|buy
|2005
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5944
|2007.03.30 17:51
|t/p
|2005
|100.00
|1.9690
|1.9598
|1.9690
|72000.00
|13957209.98
|5945
|2007.03.30 17:51
|buy
|2006
|100.00
|1.9706
|1.9686
|1.9778
|5946
|2007.03.30 17:51
|s/l
|2006
|100.00
|1.9686
|1.9686
|1.9778
|-19999.43
|13937210.55
|5947
|2007.03.30 17:51
|buy
|2007
|100.00
|1.9618
|1.9598
|1.9690
|5948
|2007.03.30 18:00
|modify
|2007
|100.00
|1.9618
|1.9674
|1.9690
|5949
|2007.03.30 18:01
|s/l
|2007
|100.00
|1.9674
|1.9674
|1.9690
|56000.00
|13993210.55
|5950
|2007.04.02 09:00
|buy
|2008
|100.00
|1.9690
|1.9670
|1.9762
|5951
|2007.04.02 09:01
|modify
|2008
|100.00
|1.9690
|1.9693
|1.9762
|5952
|2007.04.02 09:04
|s/l
|2008
|100.00
|1.9693
|1.9693
|1.9762
|3000.00
|13996210.55
|5953
|2007.04.02 09:04
|buy
|2009
|100.00
|1.9696
|1.9676
|1.9768
|5954
|2007.04.02 09:17
|modify
|2009
|100.00
|1.9696
|1.9696
|1.9768
|5955
|2007.04.02 09:18
|modify
|2009
|100.00
|1.9696
|1.9699
|1.9768
|5956
|2007.04.02 09:19
|modify
|2009
|100.00
|1.9696
|1.9705
|1.9768
|5957
|2007.04.02 09:20
|s/l
|2009
|100.00
|1.9705
|1.9705
|1.9768
|9000.00
|14005210.55
|5958
|2007.04.02 09:20
|buy
|2010
|100.00
|1.9705
|1.9685
|1.9777
|5959
|2007.04.02 09:30
|modify
|2010
|100.00
|1.9705
|1.9715
|1.9777
|5960
|2007.04.02 09:31
|s/l
|2010
|100.00
|1.9715
|1.9715
|1.9777
|10000.00
|14015210.55
|5961
|2007.04.02 09:31
|buy
|2011
|100.00
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|5962
|2007.04.02 09:31
|modify
|2011
|100.00
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|5963
|2007.04.02 09:33
|s/l
|2011
|100.00
|1.9718
|1.9718
|1.9790
|0.00
|14015210.55
|5964
|2007.04.02 09:33
|buy
|2012
|100.00
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|5965
|2007.04.02 09:37
|modify
|2012
|100.00
|1.9718
|1.9722
|1.9790
|5966
|2007.04.02 09:38
|s/l
|2012
|100.00
|1.9722
|1.9722
|1.9790
|4000.00
|14019210.55
|5967
|2007.04.02 09:38
|buy
|2013
|100.00
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|5968
|2007.04.02 09:38
|modify
|2013
|100.00
|1.9718
|1.9726
|1.9790
|5969
|2007.04.02 09:38
|s/l
|2013
|100.00
|1.9726
|1.9726
|1.9790
|8000.00
|14027210.55
|5970
|2007.04.02 09:38
|buy
|2014
|100.00
|1.9718
|1.9698
|1.9790
|5971
|2007.04.02 09:45
|modify
|2014
|100.00
|1.9718
|1.9724
|1.9790
|5972
|2007.04.02 09:46
|s/l
|2014
|100.00
|1.9724
|1.9724
|1.9790
|6000.00
|14033210.55
|5973
|2007.04.02 09:46
|buy
|2015
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|5974
|2007.04.02 09:46
|modify
|2015
|100.00
|1.9715
|1.9727
|1.9787
|5975
|2007.04.02 09:48
|s/l
|2015
|100.00
|1.9727
|1.9727
|1.9787
|12000.00
|14045210.55
|5976
|2007.04.02 09:48
|buy
|2016
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|5977
|2007.04.02 09:48
|modify
|2016
|100.00
|1.9715
|1.9724
|1.9787
|5978
|2007.04.02 09:49
|s/l
|2016
|100.00
|1.9724
|1.9724
|1.9787
|9000.00
|14054210.55
|5979
|2007.04.02 09:49
|buy
|2017
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|5980
|2007.04.02 09:49
|modify
|2017
|100.00
|1.9715
|1.9722
|1.9787
|5981
|2007.04.02 09:50
|s/l
|2017
|100.00
|1.9722
|1.9722
|1.9787
|7000.00
|14061210.55
|5982
|2007.04.02 09:50
|buy
|2018
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|5983
|2007.04.02 09:50
|modify
|2018
|100.00
|1.9715
|1.9719
|1.9787
|5984
|2007.04.02 09:52
|s/l
|2018
|100.00
|1.9719
|1.9719
|1.9787
|4000.00
|14065210.55
|5985
|2007.04.02 09:52
|buy
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9695
|1.9787
|5986
|2007.04.02 10:15
|modify
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9716
|1.9787
|5987
|2007.04.02 10:20
|modify
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9718
|1.9787
|5988
|2007.04.02 10:20
|modify
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9720
|1.9787
|5989
|2007.04.02 10:24
|modify
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9722
|1.9787
|5990
|2007.04.02 10:44
|modify
|2019
|100.00
|1.9715
|1.9724
|1.9787
|5991
|2007.04.02 10:45
|s/l
|2019
|100.00
|1.9724
|1.9724
|1.9787
|9000.00
|14074210.55
|5992
|2007.04.02 10:45
|buy
|2020
|100.00
|1.9723
|1.9703
|1.9795
|5993
|2007.04.02 13:18
|modify
|2020
|100.00
|1.9723
|1.9729
|1.9795
|5994
|2007.04.02 13:20
|modify
|2020
|100.00
|1.9723
|1.9732
|1.9795
|5995
|2007.04.02 13:21
|s/l
|2020
|100.00
|1.9732
|1.9732
|1.9795
|9000.00
|14083210.55
|5996
|2007.04.02 15:00
|buy
|2021
|100.00
|1.9773
|1.9753
|1.9845
|5997
|2007.04.02 15:04
|modify
|2021
|100.00
|1.9773
|1.9775
|1.9845
|5998
|2007.04.02 15:07
|modify
|2021
|100.00
|1.9773
|1.9778
|1.9845
|5999
|2007.04.02 15:11
|modify
|2021
|100.00
|1.9773
|1.9780
|1.9845
|6000
|2007.04.02 15:12
|s/l
|2021
|100.00
|1.9780
|1.9780
|1.9845
|7000.00
|14090210.55
|6001
|2007.04.02 15:12
|buy
|2022
|100.00
|1.9784
|1.9764
|1.9856
|6002
|2007.04.02 15:16
|modify
|2022
|100.00
|1.9784
|1.9785
|1.9856
|6003
|2007.04.02 15:29
|s/l
|2022
|100.00
|1.9785
|1.9785
|1.9856
|1000.00
|14091210.55
|6004
|2007.04.02 15:29
|buy
|2023
|100.00
|1.9785
|1.9765
|1.9857
|6005
|2007.04.02 16:00
|modify
|2023
|100.00
|1.9785
|1.9785
|1.9857
|6006
|2007.04.02 16:00
|s/l
|2023
|100.00
|1.9785
|1.9785
|1.9857
|0.00
|14091210.55
|6007
|2007.04.02 16:00
|buy
|2024
|100.00
|1.9787
|1.9767
|1.9859
|6008
|2007.04.02 17:45
|close
|2024
|100.00
|1.9770
|1.9767
|1.9859
|-16999.75
|14074210.80
|6009
|2007.04.02 17:45
|sell
|2025
|100.00
|1.9770
|1.9790
|1.9698
|6010
|2007.04.02 17:45
|s/l
|2025
|100.00
|1.9790
|1.9790
|1.9698
|-20000.00
|14054210.80
|6011
|2007.04.02 17:45
|sell
|2026
|100.00
|1.9786
|1.9806
|1.9714
|6012
|2007.04.02 18:45
|close
|2026
|100.00
|1.9792
|1.9806
|1.9714
|-5999.75
|14048211.05
|6013
|2007.04.03 09:00
|sell
|2027
|100.00
|1.9776
|1.9796
|1.9704
|6014
|2007.04.03 09:01
|s/l
|2027
|100.00
|1.9796
|1.9796
|1.9704
|-20000.00
|14028211.05
|6015
|2007.04.03 09:01
|sell
|2028
|100.00
|1.9805
|1.9825
|1.9733
|6016
|2007.04.03 09:02
|modify
|2028
|100.00
|1.9805
|1.9801
|1.9733
|6017
|2007.04.03 09:02
|s/l
|2028
|100.00
|1.9801
|1.9801
|1.9733
|3999.83
|14032210.88
|6018
|2007.04.03 09:02
|sell
|2029
|100.00
|1.9806
|1.9826
|1.9734
|6019
|2007.04.03 09:03
|modify
|2029
|100.00
|1.9806
|1.9801
|1.9734
|6020
|2007.04.03 09:03
|s/l
|2029
|100.00
|1.9801
|1.9801
|1.9734
|4999.99
|14037210.87
|6021
|2007.04.03 09:03
|sell
|2030
|100.00
|1.9806
|1.9826
|1.9734
|6022
|2007.04.03 09:04
|modify
|2030
|100.00
|1.9806
|1.9801
|1.9734
|6023
|2007.04.03 09:04
|s/l
|2030
|100.00
|1.9801
|1.9801
|1.9734
|4999.99
|14042210.86
|6024
|2007.04.03 09:04
|sell
|2031
|100.00
|1.9801
|1.9821
|1.9729
|6025
|2007.04.03 09:05
|modify
|2031
|100.00
|1.9801
|1.9801
|1.9729
|6026
|2007.04.03 09:15
|close
|2031
|100.00
|1.9791
|1.9801
|1.9729
|10000.36
|14052211.22
|6027
|2007.04.03 09:15
|buy
|2032
|100.00
|1.9791
|1.9771
|1.9863
|6028
|2007.04.03 09:15
|modify
|2032
|100.00
|1.9791
|1.9793
|1.9863
|6029
|2007.04.03 09:17
|modify
|2032
|100.00
|1.9791
|1.9801
|1.9863
|6030
|2007.04.03 09:26
|modify
|2032
|100.00
|1.9791
|1.9806
|1.9863
|6031
|2007.04.03 09:28
|s/l
|2032
|100.00
|1.9806
|1.9806
|1.9863
|15000.00
|14067211.22
|6032
|2007.04.03 09:28
|buy
|2033
|100.00
|1.9807
|1.9787
|1.9879
|6033
|2007.04.03 10:29
|modify
|2033
|100.00
|1.9807
|1.9809
|1.9879
|6034
|2007.04.03 10:43
|s/l
|2033
|100.00
|1.9809
|1.9809
|1.9879
|2000.00
|14069211.22
|6035
|2007.04.03 10:43
|buy
|2034
|100.00
|1.9804
|1.9784
|1.9876
|6036
|2007.04.03 10:59
|s/l
|2034
|100.00
|1.9784
|1.9784
|1.9876
|-20000.00
|14049211.22
|6037
|2007.04.03 10:59
|buy
|2035
|100.00
|1.9788
|1.9768
|1.9860
|6038
|2007.04.03 11:00
|close
|2035
|100.00
|1.9782
|1.9768
|1.9860
|-6000.00
|14043211.22
|6039
|2007.04.03 11:00
|sell
|2036
|100.00
|1.9782
|1.9802
|1.9710
|6040
|2007.04.03 12:00
|modify
|2036
|100.00
|1.9782
|1.9771
|1.9710
|6041
|2007.04.03 12:14
|modify
|2036
|100.00
|1.9782
|1.9762
|1.9710
|6042
|2007.04.03 12:15
|s/l
|2036
|100.00
|1.9762
|1.9762
|1.9710
|20000.00
|14063211.22
|6043
|2007.04.03 15:00
|buy
|2037
|100.00
|1.9771
|1.9751
|1.9843
|6044
|2007.04.03 15:25
|modify
|2037
|100.00
|1.9771
|1.9773
|1.9843
|6045
|2007.04.03 15:25
|s/l
|2037
|100.00
|1.9773
|1.9773
|1.9843
|2000.00
|14065211.22
|6046
|2007.04.03 15:25
|buy
|2038
|100.00
|1.9766
|1.9746
|1.9838
|6047
|2007.04.03 15:30
|close
|2038
|100.00
|1.9758
|1.9746
|1.9838
|-8000.00
|14057211.22
|6048
|2007.04.03 15:30
|sell
|2039
|100.00
|1.9758
|1.9778
|1.9686
|6049
|2007.04.03 15:34
|s/l
|2039
|100.00
|1.9778
|1.9778
|1.9686
|-20000.00
|14037211.22
|6050
|2007.04.03 15:34
|sell
|2040
|100.00
|1.9781
|1.9801
|1.9709
|6051
|2007.04.03 15:35
|modify
|2040
|100.00
|1.9781
|1.9779
|1.9709
|6052
|2007.04.03 15:35
|s/l
|2040
|100.00
|1.9779
|1.9779
|1.9709
|1999.42
|14039210.64
|6053
|2007.04.03 15:35
|sell
|2041
|100.00
|1.9782
|1.9802
|1.9710
|6054
|2007.04.03 15:38
|modify
|2041
|100.00
|1.9782
|1.9779
|1.9710
|6055
|2007.04.03 15:38
|s/l
|2041
|100.00
|1.9779
|1.9779
|1.9710
|2999.59
|14042210.23
|6056
|2007.04.03 15:38
|sell
|2042
|100.00
|1.9779
|1.9799
|1.9707
|6057
|2007.04.03 15:44
|modify
|2042
|100.00
|1.9779
|1.9779
|1.9707
|6058
|2007.04.03 15:44
|modify
|2042
|100.00
|1.9779
|1.9773
|1.9707
|6059
|2007.04.03 15:45
|close
|2042
|100.00
|1.9762
|1.9773
|1.9707
|17000.28
|14059210.51
|6060
|2007.04.03 15:45
|buy
|2043
|100.00
|1.9762
|1.9742
|1.9834
|6061
|2007.04.03 15:46
|modify
|2043
|100.00
|1.9762
|1.9770
|1.9834
|6062
|2007.04.03 15:47
|s/l
|2043
|100.00
|1.9770
|1.9770
|1.9834
|8000.00
|14067210.51
|6063
|2007.04.03 15:47
|buy
|2044
|100.00
|1.9769
|1.9749
|1.9841
|6064
|2007.04.03 15:47
|modify
|2044
|100.00
|1.9769
|1.9770
|1.9841
|6065
|2007.04.03 15:51
|s/l
|2044
|100.00
|1.9770
|1.9770
|1.9841
|1000.00
|14068210.51
|6066
|2007.04.03 15:51
|buy
|2045
|100.00
|1.9769
|1.9749
|1.9841
|6067
|2007.04.03 16:29
|modify
|2045
|100.00
|1.9769
|1.9772
|1.9841
|6068
|2007.04.03 17:15
|s/l
|2045
|100.00
|1.9772
|1.9772
|1.9841
|3000.00
|14071210.51
|6069
|2007.04.03 17:15
|buy
|2046
|100.00
|1.9776
|1.9756
|1.9848
|6070
|2007.04.03 19:15
|close
|2046
|100.00
|1.9771
|1.9756
|1.9848
|-5000.00
|14066210.51
|6071
|2007.04.04 09:00
|sell
|2047
|100.00
|1.9738
|1.9758
|1.9666
|6072
|2007.04.04 09:15
|close
|2047
|100.00
|1.9750
|1.9758
|1.9666
|-12000.00
|14054210.51
|6073
|2007.04.04 09:15
|buy
|2048
|100.00
|1.9750
|1.9730
|1.9822
|6074
|2007.04.04 09:28
|modify
|2048
|100.00
|1.9750
|1.9751
|1.9822
|6075
|2007.04.04 09:29
|s/l
|2048
|100.00
|1.9751
|1.9751
|1.9822
|1000.00
|14055210.51
|6076
|2007.04.04 09:29
|buy
|2049
|100.00
|1.9746
|1.9726
|1.9818
|6077
|2007.04.04 09:33
|modify
|2049
|100.00
|1.9746
|1.9750
|1.9818
|6078
|2007.04.04 09:36
|s/l
|2049
|100.00
|1.9750
|1.9750
|1.9818
|4000.00
|14059210.51
|6079
|2007.04.04 09:36
|buy
|2050
|100.00
|1.9747
|1.9727
|1.9819
|6080
|2007.04.04 09:36
|modify
|2050
|100.00
|1.9747
|1.9753
|1.9819
|6081
|2007.04.04 09:37
|s/l
|2050
|100.00
|1.9753
|1.9753
|1.9819
|6000.00
|14065210.51
|6082
|2007.04.04 09:37
|buy
|2051
|100.00
|1.9747
|1.9727
|1.9819
|6083
|2007.04.04 09:37
|modify
|2051
|100.00
|1.9747
|1.9752
|1.9819
|6084
|2007.04.04 09:39
|s/l
|2051
|100.00
|1.9752
|1.9752
|1.9819
|5000.00
|14070210.51
|6085
|2007.04.04 09:39
|buy
|2052
|100.00
|1.9747
|1.9727
|1.9819
|6086
|2007.04.04 09:39
|modify
|2052
|100.00
|1.9747
|1.9749
|1.9819
|6087
|2007.04.04 09:39
|s/l
|2052
|100.00
|1.9749
|1.9749
|1.9819
|2000.00
|14072210.51
|6088
|2007.04.04 09:39
|buy
|2053
|100.00
|1.9747
|1.9727
|1.9819
|6089
|2007.04.04 09:45
|close
|2053
|100.00
|1.9731
|1.9727
|1.9819
|-16000.00
|14056210.51
|6090
|2007.04.04 09:45
|sell
|2054
|100.00
|1.9731
|1.9751
|1.9659
|6091
|2007.04.04 09:46
|s/l
|2054
|100.00
|1.9751
|1.9751
|1.9659
|-20000.00
|14036210.51
|6092
|2007.04.04 09:46
|sell
|2055
|100.00
|1.9760
|1.9780
|1.9688
|6093
|2007.04.04 09:51
|modify
|2055
|100.00
|1.9760
|1.9755
|1.9688
|6094
|2007.04.04 09:51
|s/l
|2055
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9688
|4999.51
|14041210.02
|6095
|2007.04.04 09:51
|sell
|2056
|100.00
|1.9755
|1.9775
|1.9683
|6096
|2007.04.04 09:59
|modify
|2056
|100.00
|1.9755
|1.9751
|1.9683
|6097
|2007.04.04 10:00
|s/l
|2056
|100.00
|1.9751
|1.9751
|1.9683
|3999.88
|14045209.90
|6098
|2007.04.04 10:00
|sell
|2057
|100.00
|1.9753
|1.9773
|1.9681
|6099
|2007.04.04 10:15
|close
|2057
|100.00
|1.9763
|1.9773
|1.9681
|-10000.00
|14035209.90
|6100
|2007.04.04 10:15
|buy
|2058
|100.00
|1.9763
|1.9743
|1.9835
|6101
|2007.04.04 12:30
|close
|2058
|100.00
|1.9751
|1.9743
|1.9835
|-12000.00
|14023209.90
|6102
|2007.04.04 15:00
|sell
|2059
|100.00
|1.9736
|1.9756
|1.9664
|6103
|2007.04.04 15:44
|modify
|2059
|100.00
|1.9736
|1.9735
|1.9664
|6104
|2007.04.04 15:56
|s/l
|2059
|100.00
|1.9735
|1.9735
|1.9664
|1000.00
|14024209.90
|6105
|2007.04.04 15:56
|sell
|2060
|100.00
|1.9732
|1.9752
|1.9660
|6106
|2007.04.04 16:20
|s/l
|2060
|100.00
|1.9752
|1.9752
|1.9660
|-20000.36
|14004209.54
|6107
|2007.04.04 16:20
|sell
|2061
|100.00
|1.9749
|1.9769
|1.9677
|6108
|2007.04.04 16:29
|modify
|2061
|100.00
|1.9749
|1.9745
|1.9677
|6109
|2007.04.04 16:31
|s/l
|2061
|100.00
|1.9745
|1.9745
|1.9677
|4000.07
|14008209.61
|6110
|2007.04.04 16:31
|sell
|2062
|100.00
|1.9748
|1.9768
|1.9676
|6111
|2007.04.04 16:32
|modify
|2062
|100.00
|1.9748
|1.9747
|1.9676
|6112
|2007.04.04 16:32
|s/l
|2062
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9676
|999.91
|14009209.52
|6113
|2007.04.04 16:32
|sell
|2063
|100.00
|1.9750
|1.9770
|1.9678
|6114
|2007.04.04 16:33
|modify
|2063
|100.00
|1.9750
|1.9747
|1.9678
|6115
|2007.04.04 16:33
|s/l
|2063
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9678
|3000.24
|14012209.76
|6116
|2007.04.04 16:33
|sell
|2064
|100.00
|1.9753
|1.9773
|1.9681
|6117
|2007.04.04 16:34
|modify
|2064
|100.00
|1.9753
|1.9747
|1.9681
|6118
|2007.04.04 16:34
|s/l
|2064
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9681
|5999.54
|14018209.30
|6119
|2007.04.04 16:34
|sell
|2065
|100.00
|1.9753
|1.9773
|1.9681
|6120
|2007.04.04 16:36
|modify
|2065
|100.00
|1.9753
|1.9747
|1.9681
|6121
|2007.04.04 16:36
|s/l
|2065
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9681
|5999.54
|14024208.84
|6122
|2007.04.04 16:36
|sell
|2066
|100.00
|1.9756
|1.9776
|1.9684
|6123
|2007.04.04 16:37
|modify
|2066
|100.00
|1.9756
|1.9747
|1.9684
|6124
|2007.04.04 16:37
|s/l
|2066
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9684
|9000.04
|14033208.88
|6125
|2007.04.04 16:37
|sell
|2067
|100.00
|1.9758
|1.9778
|1.9686
|6126
|2007.04.04 16:38
|modify
|2067
|100.00
|1.9758
|1.9747
|1.9686
|6127
|2007.04.04 16:38
|s/l
|2067
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9686
|11000.37
|14044209.25
|6128
|2007.04.04 16:38
|sell
|2068
|100.00
|1.9757
|1.9777
|1.9685
|6129
|2007.04.04 16:39
|modify
|2068
|100.00
|1.9757
|1.9747
|1.9685
|6130
|2007.04.04 16:39
|s/l
|2068
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9685
|10000.21
|14054209.46
|6131
|2007.04.04 16:39
|sell
|2069
|100.00
|1.9759
|1.9779
|1.9687
|6132
|2007.04.04 16:40
|modify
|2069
|100.00
|1.9759
|1.9747
|1.9687
|6133
|2007.04.04 16:40
|s/l
|2069
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9687
|12000.54
|14066210.00
|6134
|2007.04.04 16:40
|sell
|2070
|100.00
|1.9756
|1.9776
|1.9684
|6135
|2007.04.04 16:41
|modify
|2070
|100.00
|1.9756
|1.9747
|1.9684
|6136
|2007.04.04 16:41
|s/l
|2070
|100.00
|1.9747
|1.9747
|1.9684
|9000.04
|14075210.04
|6137
|2007.04.04 16:41
|sell
|2071
|100.00
|1.9755
|1.9775
|1.9683
|6138
|2007.04.04 16:41
|modify
|2071
|100.00
|1.9755
|1.9747
|1.9683
|6139
|2007.04.04 16:44
|modify
|2071
|100.00
|1.9755
|1.9741
|1.9683
|6140
|2007.04.04 16:45
|s/l
|2071
|100.00
|1.9741
|1.9741
|1.9683
|13999.88
|14089209.92
|6141
|2007.04.04 16:45
|sell
|2072
|100.00
|1.9757
|1.9777
|1.9685
|6142
|2007.04.04 16:46
|modify
|2072
|100.00
|1.9757
|1.9746
|1.9685
|6143
|2007.04.04 16:46
|s/l
|2072
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9685
|11000.21
|14100210.13
|6144
|2007.04.04 16:46
|sell
|2073
|100.00
|1.9760
|1.9780
|1.9688
|6145
|2007.04.04 16:48
|modify
|2073
|100.00
|1.9760
|1.9746
|1.9688
|6146
|2007.04.04 16:48
|s/l
|2073
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9688
|13999.51
|14114209.64
|6147
|2007.04.04 16:48
|sell
|2074
|100.00
|1.9762
|1.9782
|1.9690
|6148
|2007.04.04 16:49
|modify
|2074
|100.00
|1.9762
|1.9746
|1.9690
|6149
|2007.04.04 16:49
|s/l
|2074
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9690
|15999.85
|14130209.49
|6150
|2007.04.04 16:49
|sell
|2075
|100.00
|1.9763
|1.9783
|1.9691
|6151
|2007.04.04 16:50
|modify
|2075
|100.00
|1.9763
|1.9746
|1.9691
|6152
|2007.04.04 16:50
|s/l
|2075
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9691
|17000.01
|14147209.50
|6153
|2007.04.04 16:50
|sell
|2076
|100.00
|1.9765
|1.9785
|1.9693
|6154
|2007.04.04 16:52
|modify
|2076
|100.00
|1.9765
|1.9746
|1.9693
|6155
|2007.04.04 16:52
|s/l
|2076
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9693
|19000.34
|14166209.84
|6156
|2007.04.04 16:52
|sell
|2077
|100.00
|1.9762
|1.9782
|1.9690
|6157
|2007.04.04 16:53
|modify
|2077
|100.00
|1.9762
|1.9746
|1.9690
|6158
|2007.04.04 16:53
|s/l
|2077
|100.00
|1.9746
|1.9746
|1.9690
|15999.85
|14182209.69
|6159
|2007.04.04 16:53
|sell
|2078
|100.00
|1.9757
|1.9777
|1.9685
|6160
|2007.04.04 16:53
|modify
|2078
|100.00
|1.9757
|1.9746
|1.9685
|6161
|2007.04.04 16:59
|modify
|2078
|100.00
|1.9757
|1.9742
|1.9685
|6162
|2007.04.04 17:00
|s/l
|2078
|100.00
|1.9742
|1.9742
|1.9685
|15000.21
|14197209.90
|6163
|2007.04.04 17:00
|sell
|2079
|100.00
|1.9768
|1.9788
|1.9696
|6164
|2007.04.04 17:01
|modify
|2079
|100.00
|1.9768
|1.9755
|1.9696
|6165
|2007.04.04 17:01
|s/l
|2079
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9696
|12999.65
|14210209.55
|6166
|2007.04.04 17:01
|sell
|2080
|100.00
|1.9771
|1.9791
|1.9699
|6167
|2007.04.04 17:03
|modify
|2080
|100.00
|1.9771
|1.9755
|1.9699
|6168
|2007.04.04 17:03
|s/l
|2080
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9699
|16000.15
|14226209.70
|6169
|2007.04.04 17:03
|sell
|2081
|100.00
|1.9771
|1.9791
|1.9699
|6170
|2007.04.04 17:04
|modify
|2081
|100.00
|1.9771
|1.9755
|1.9699
|6171
|2007.04.04 17:04
|s/l
|2081
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9699
|16000.15
|14242209.85
|6172
|2007.04.04 17:04
|sell
|2082
|100.00
|1.9768
|1.9788
|1.9696
|6173
|2007.04.04 17:05
|modify
|2082
|100.00
|1.9768
|1.9755
|1.9696
|6174
|2007.04.04 17:05
|s/l
|2082
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9696
|12999.65
|14255209.50
|6175
|2007.04.04 17:05
|sell
|2083
|100.00
|1.9767
|1.9787
|1.9695
|6176
|2007.04.04 17:07
|modify
|2083
|100.00
|1.9767
|1.9755
|1.9695
|6177
|2007.04.04 17:07
|s/l
|2083
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9695
|11999.48
|14267208.98
|6178
|2007.04.04 17:07
|sell
|2084
|100.00
|1.9769
|1.9789
|1.9697
|6179
|2007.04.04 17:08
|modify
|2084
|100.00
|1.9769
|1.9755
|1.9697
|6180
|2007.04.04 17:08
|s/l
|2084
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9697
|13999.81
|14281208.79
|6181
|2007.04.04 17:08
|sell
|2085
|100.00
|1.9767
|1.9787
|1.9695
|6182
|2007.04.04 17:13
|modify
|2085
|100.00
|1.9767
|1.9755
|1.9695
|6183
|2007.04.04 17:13
|s/l
|2085
|100.00
|1.9755
|1.9755
|1.9695
|11999.48
|14293208.27
|6184
|2007.04.04 17:13
|sell
|2086
|100.00
|1.9769
|1.9789
|1.9697
|6185
|2007.04.04 17:14
|modify
|2086
|100.00
|1.9769
|1.9755
|1.9697
|6186
|2007.04.04 17:14
|modify
|2086
|100.00
|1.9769
|1.9749
|1.9697
|6187
|2007.04.04 17:15
|close
|2086
|100.00
|1.9740
|1.9749
|1.9697
|28999.81
|14322208.08
|6188
|2007.04.04 17:15
|buy
|2087
|100.00
|1.9740
|1.9720
|1.9812
|6189
|2007.04.04 17:15
|modify
|2087
|100.00
|1.9740
|1.9757
|1.9812
|6190
|2007.04.04 17:16
|s/l
|2087
|100.00
|1.9757
|1.9757
|1.9812
|17000.00
|14339208.08
|6191
|2007.04.04 17:16
|buy
|2088
|100.00
|1.9761
|1.9741
|1.9833
|6192
|2007.04.04 17:45
|modify
|2088
|100.00
|1.9761
|1.9761
|1.9833
|6193
|2007.04.04 17:59
|s/l
|2088
|100.00
|1.9761
|1.9761
|1.9833
|0.00
|14339208.08
|6194
|2007.04.04 17:59
|buy
|2089
|100.00
|1.9765
|1.9745
|1.9837
|6195
|2007.04.04 20:30
|close
|2089
|100.00
|1.9752
|1.9745
|1.9837
|-12999.68
|14326208.40
|6196
|2007.04.05 09:00
|sell
|2090
|100.00
|1.9754
|1.9774
|1.9682
|6197
|2007.04.05 09:13
|modify
|2090
|100.00
|1.9754
|1.9753
|1.9682
|6198
|2007.04.05 09:13
|modify
|2090
|100.00
|1.9754
|1.9751
|1.9682
|6199
|2007.04.05 09:14
|modify
|2090
|100.00
|1.9754
|1.9749
|1.9682
|6200
|2007.04.05 09:19
|s/l
|2090
|100.00
|1.9749
|1.9749
|1.9682
|5000.00
|14331208.40
|6201
|2007.04.05 09:19
|sell
|2091
|100.00
|1.9746
|1.9766
|1.9674
|6202
|2007.04.05 10:00
|close
|2091
|100.00
|1.9760
|1.9766
|1.9674
|-14000.00
|14317208.40
|6203
|2007.04.05 10:00
|buy
|2092
|100.00
|1.9760
|1.9740
|1.9832
|6204
|2007.04.05 11:30
|close
|2092
|100.00
|1.9749
|1.9740
|1.9832
|-11000.00
|14306208.40
|6205
|2007.04.05 11:30
|sell
|2093
|100.00
|1.9749
|1.9769
|1.9677
|6206
|2007.04.05 11:30
|modify
|2093
|100.00
|1.9749
|1.9747
|1.9677
|6207
|2007.04.05 11:30
|modify
|2093
|100.00
|1.9749
|1.9744
|1.9677
|6208
|2007.04.05 11:31
|s/l
|2093
|100.00
|1.9744
|1.9744
|1.9677
|5000.00
|14311208.40
|6209
|2007.04.05 11:31
|sell
|2094
|100.00
|1.9740
|1.9760
|1.9668
|6210
|2007.04.05 13:10
|modify
|2094
|100.00
|1.9740
|1.9739
|1.9668
|6211
|2007.04.05 13:10
|modify
|2094
|100.00
|1.9740
|1.9737
|1.9668
|6212
|2007.04.05 13:10
|modify
|2094
|100.00
|1.9740
|1.9733
|1.9668
|6213
|2007.04.05 13:12
|s/l
|2094
|100.00
|1.9733
|1.9733
|1.9668
|7000.00
|14318208.40
|6214
|2007.04.05 15:00
|sell
|2095
|100.00
|1.9693
|1.9713
|1.9621
|6215
|2007.04.05 15:13
|modify
|2095
|100.00
|1.9693
|1.9691
|1.9621
|6216
|2007.04.05 15:15
|s/l
|2095
|100.00
|1.9691
|1.9691
|1.9621
|2000.00
|14320208.40
|6217
|2007.04.05 15:15
|sell
|2096
|100.00
|1.9688
|1.9708
|1.9616
|6218
|2007.04.05 15:32
|modify
|2096
|100.00
|1.9688
|1.9685
|1.9616
|6219
|2007.04.05 15:33
|modify
|2096
|100.00
|1.9688
|1.9683
|1.9616
|6220
|2007.04.05 15:38
|s/l
|2096
|100.00
|1.9683
|1.9683
|1.9616
|5000.00
|14325208.40
|6221
|2007.04.05 15:38
|sell
|2097
|100.00
|1.9679
|1.9699
|1.9607
|6222
|2007.04.05 16:13
|s/l
|2097
|100.00
|1.9699
|1.9699
|1.9607
|-20000.00
|14305208.40
|6223
|2007.04.05 16:13
|sell
|2098
|100.00
|1.9695
|1.9715
|1.9623
|6224
|2007.04.05 16:21
|s/l
|2098
|100.00
|1.9715
|1.9715
|1.9623
|-20000.00
|14285208.40
|6225
|2007.04.05 16:21
|sell
|2099
|100.00
|1.9711
|1.9731
|1.9639
|6226
|2007.04.05 16:25
|s/l
|2099
|100.00
|1.9731
|1.9731
|1.9639
|-20000.00
|14265208.40
|6227
|2007.04.05 16:25
|sell
|2100
|100.00
|1.9730
|1.9750
|1.9658
|6228
|2007.04.05 16:30
|close
|2100
|100.00
|1.9737
|1.9750
|1.9658
|-7000.00
|14258208.40
|6229
|2007.04.05 16:30
|buy
|2101
|100.00
|1.9737
|1.9717
|1.9809
|6230
|2007.04.05 16:32
|s/l
|2101
|100.00
|1.9717
|1.9717
|1.9809
|-20000.00
|14238208.40
|6231
|2007.04.05 16:32
|buy
|2102
|100.00
|1.9721
|1.9701
|1.9793
|6232
|2007.04.05 16:45
|modify
|2102
|100.00
|1.9721
|1.9721
|1.9793
|6233
|2007.04.05 16:46
|s/l
|2102
|100.00
|1.9721
|1.9721
|1.9793
|0.00
|14238208.40
|6234
|2007.04.05 16:46
|buy
|2103
|100.00
|1.9725
|1.9705
|1.9797
|6235
|2007.04.05 18:56
|s/l
|2103
|100.00
|1.9705
|1.9705
|1.9797
|-20000.00
|14218208.40