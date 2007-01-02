Strategy Tester Report
Skydart_v1[1].0

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.01.02 09:00 - 2007.04.06 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.06)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersAccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; Expert_Name="---- Skydart_EA_v1.0 ----"; SignalCandle=1; sw="--Switches--"; sw1=" 0 = OFF, 1 = ON"; useXpMA=0; useCCI=1; useWaddah=0; useXpMAExit=0; useCCIExit=1; useWaddahExit=0; s1="xpMA Settings"; MA_Period=34; MA_Type=1; MA_Applied=0; s2="CCI Settings"; TrendCCI_Period=14; s3="Waddah Settings"; Sensetive=100; DeadZonePip=40; usePower=true; ExplosionPower=5; TrendPower=5; s44="--Signal_TimeFrame--"; s54=" 15, 30 or 60 minute"; Signal_TimeFrame=15; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=false; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=true; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=20; TakeProfit=72; Slippage=3; tsp0="Trailing Stop Types"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=5; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=25; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=25; LockInPips=1; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test11435Ticks modelled134853Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit14217208.40Gross profit19130822.44Gross loss-4913614.04
Profit factor3.89Expected payoff6760.44
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown255998.10 (6.03%)Relative drawdown17.71% (15387.00)
Total trades2103Short positions (won %)983 (75.58%)Long positions (won %)1120 (80.54%)
Profit trades (% of total)1645 (78.22%)Loss trades (% of total)458 (21.78%)
Largestprofit trade72000.56loss trade-20000.53
Averageprofit trade11629.68loss trade-10728.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)55 (1729000.00)consecutive losses (loss in money)11 (-3467.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1729000.00 (55)consecutive loss (count of losses)-119999.54 (9)
Averageconsecutive wins7consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 09:00buy10.101.96431.96231.9715
22007.01.02 09:01modify10.101.96431.96501.9715
32007.01.02 09:01modify10.101.96431.96761.9715
42007.01.02 09:02s/l10.101.96761.96761.971533.001033.00
52007.01.02 09:02buy20.101.96641.96441.9736
62007.01.02 09:02modify20.101.96641.96721.9736
72007.01.02 09:03s/l20.101.96721.96721.97368.001041.00
82007.01.02 09:03buy30.101.96641.96441.9736
92007.01.02 09:03modify30.101.96641.96731.9736
102007.01.02 09:06s/l30.101.96731.96731.97369.001050.00
112007.01.02 09:06buy40.101.96641.96441.9736
122007.01.02 09:06modify40.101.96641.96731.9736
132007.01.02 09:11s/l40.101.96731.96731.97369.001059.00
142007.01.02 09:11buy50.101.96641.96441.9736
152007.01.02 09:11modify50.101.96641.96681.9736
162007.01.02 09:12s/l50.101.96681.96681.97364.001063.00
172007.01.02 09:12buy60.101.96641.96441.9736
182007.01.02 09:12modify60.101.96641.96671.9736
192007.01.02 09:14s/l60.101.96671.96671.97363.001066.00
202007.01.02 09:14buy70.101.96641.96441.9736
212007.01.02 09:15modify70.101.96641.96711.9736
222007.01.02 09:15modify70.101.96641.96731.9736
232007.01.02 09:15modify70.101.96641.96751.9736
242007.01.02 09:16modify70.101.96641.96771.9736
252007.01.02 09:17modify70.101.96641.96791.9736
262007.01.02 09:23modify70.101.96641.96821.9736
272007.01.02 09:24modify70.101.96641.96841.9736
282007.01.02 09:25modify70.101.96641.96901.9736
292007.01.02 09:26s/l70.101.96901.96901.973626.001092.00
302007.01.02 09:26buy80.101.96941.96741.9766
312007.01.02 09:26modify80.101.96941.97011.9766
322007.01.02 09:27s/l80.101.97011.97011.97667.001099.00
332007.01.02 09:27buy90.101.96941.96741.9766
342007.01.02 09:27modify90.101.96941.97031.9766
352007.01.02 09:27s/l90.101.97031.97031.97669.001108.00
362007.01.02 09:27buy100.101.96941.96741.9766
372007.01.02 09:30modify100.101.96941.97161.9766
382007.01.02 09:31s/l100.101.97161.97161.976622.001130.00
392007.01.02 09:31buy110.101.97041.96841.9776
402007.01.02 09:31modify110.101.97041.97141.9776
412007.01.02 09:32s/l110.101.97141.97141.977610.001140.00
422007.01.02 09:32buy120.101.97041.96841.9776
432007.01.02 09:32modify120.101.97041.97121.9776
442007.01.02 09:33s/l120.101.97121.97121.97768.001148.00
452007.01.02 09:33buy130.101.97041.96841.9776
462007.01.02 09:33modify130.101.97041.97121.9776
472007.01.02 09:34s/l130.101.97121.97121.97768.001156.00
482007.01.02 09:34buy140.101.97041.96841.9776
492007.01.02 09:34modify140.101.97041.97111.9776
502007.01.02 09:35s/l140.101.97111.97111.97767.001163.00
512007.01.02 09:35buy150.101.97041.96841.9776
522007.01.02 09:35modify150.101.97041.97121.9776
532007.01.02 09:36s/l150.101.97121.97121.97768.001171.00
542007.01.02 09:36buy160.101.97041.96841.9776
552007.01.02 09:36modify160.101.97041.97081.9776
562007.01.02 09:37s/l160.101.97081.97081.97764.001175.00
572007.01.02 09:37buy170.101.97041.96841.9776
582007.01.02 09:37modify170.101.97041.97061.9776
592007.01.02 09:38s/l170.101.97061.97061.97762.001177.00
602007.01.02 09:38buy180.101.97041.96841.9776
612007.01.02 09:38modify180.101.97041.97041.9776
622007.01.02 09:39s/l180.101.97041.97041.97760.001177.00
632007.01.02 09:39buy190.101.97041.96841.9776
642007.01.02 09:39modify190.101.97041.97041.9776
652007.01.02 09:40s/l190.101.97041.97041.97760.001177.00
662007.01.02 09:40buy200.101.97041.96841.9776
672007.01.02 09:40modify200.101.97041.97051.9776
682007.01.02 09:41s/l200.101.97051.97051.97761.001178.00
692007.01.02 09:41buy210.101.97041.96841.9776
702007.01.02 09:41modify210.101.97041.97061.9776
712007.01.02 09:43s/l210.101.97061.97061.97762.001180.00
722007.01.02 09:43buy220.101.97041.96841.9776
732007.01.02 09:43modify220.101.97041.97061.9776
742007.01.02 09:44s/l220.101.97061.97061.97762.001182.00
752007.01.02 09:44buy230.101.97041.96841.9776
762007.01.02 09:44modify230.101.97041.97091.9776
772007.01.02 09:44s/l230.101.97091.97091.97765.001187.00
782007.01.02 09:44buy240.101.97041.96841.9776
792007.01.02 09:53modify240.101.97041.97081.9776
802007.01.02 09:55s/l240.101.97081.97081.97764.001191.00
812007.01.02 09:55buy250.101.97041.96841.9776
822007.01.02 09:58modify250.101.97041.97071.9776
832007.01.02 09:59s/l250.101.97071.97071.97763.001194.00
842007.01.02 09:59buy260.101.97041.96841.9776
852007.01.02 09:59modify260.101.97041.97131.9776
862007.01.02 09:59s/l260.101.97131.97131.97769.001203.00
872007.01.02 09:59buy270.101.97041.96841.9776
882007.01.02 09:59s/l270.101.96841.96841.9776-20.001183.00
892007.01.02 09:59buy280.101.96881.96681.9760
902007.01.02 10:00modify280.101.96881.97121.9760
912007.01.02 10:01s/l280.101.97121.97121.976024.001207.00
922007.01.02 10:01buy290.101.96941.96741.9766
932007.01.02 10:01modify290.101.96941.97111.9766
942007.01.02 10:02s/l290.101.97111.97111.976617.001224.00
952007.01.02 10:02buy300.101.96941.96741.9766
962007.01.02 10:02modify300.101.96941.97091.9766
972007.01.02 10:03s/l300.101.97091.97091.976615.001239.00
982007.01.02 10:03buy310.101.96941.96741.9766
992007.01.02 10:03modify310.101.96941.97071.9766
1002007.01.02 10:08s/l310.101.97071.97071.976613.001252.00
1012007.01.02 10:08buy320.101.96941.96741.9766
1022007.01.02 10:08modify320.101.96941.97071.9766
1032007.01.02 10:09s/l320.101.97071.97071.976613.001265.00
1042007.01.02 10:09buy330.101.96941.96741.9766
1052007.01.02 10:09modify330.101.96941.97071.9766
1062007.01.02 10:14s/l330.101.97071.97071.976613.001278.00
1072007.01.02 10:14buy340.101.96941.96741.9766
1082007.01.02 10:15modify340.101.96941.97011.9766
1092007.01.02 10:16modify340.101.96941.97031.9766
1102007.01.02 10:16modify340.101.96941.97051.9766
1112007.01.02 10:16modify340.101.96941.97081.9766
1122007.01.02 10:19s/l340.101.97081.97081.976614.001292.00
1132007.01.02 10:19buy350.101.97111.96911.9783
1142007.01.02 10:29modify350.101.97111.97161.9783
1152007.01.02 10:37s/l350.101.97161.97161.97835.001297.00
1162007.01.02 10:37buy360.101.97181.96981.9790
1172007.01.02 11:06modify360.101.97181.97181.9790
1182007.01.02 11:14s/l360.101.97181.97181.97900.001297.00
1192007.01.02 11:14buy370.101.97171.96971.9789
1202007.01.02 11:15modify370.101.97171.97211.9789
1212007.01.02 11:16s/l370.101.97211.97211.97894.001301.00
1222007.01.02 11:16buy380.101.97241.97041.9796
1232007.01.02 12:45s/l380.101.97041.97041.9796-20.001281.00
1242007.01.02 15:00buy390.101.97181.96981.9790
1252007.01.02 15:02modify390.101.97181.97181.9790
1262007.01.02 15:04s/l390.101.97181.97181.97900.001281.00
1272007.01.02 15:04buy400.101.97181.96981.9790
1282007.01.02 15:09modify400.101.97181.97191.9790
1292007.01.02 15:12s/l400.101.97191.97191.97901.001282.00
1302007.01.02 15:12buy410.101.97181.96981.9790
1312007.01.02 15:12modify410.101.97181.97201.9790
1322007.01.02 15:14s/l410.101.97201.97201.97902.001284.00
1332007.01.02 15:14buy420.101.97181.96981.9790
1342007.01.02 15:14modify420.101.97181.97181.9790
1352007.01.02 15:14s/l420.101.97181.97181.97900.001284.00
1362007.01.02 15:14buy430.101.97181.96981.9790
1372007.01.02 15:15close430.101.97011.96981.9790-17.001267.00
1382007.01.02 15:15sell440.101.97011.97211.9629
1392007.01.02 15:15s/l440.101.97211.97211.9629-20.001247.00
1402007.01.02 15:15sell450.101.97261.97461.9654
1412007.01.02 15:30close450.101.97171.97461.96549.001256.00
1422007.01.02 15:30buy460.101.97171.96971.9789
1432007.01.02 15:30modify460.101.97171.97191.9789
1442007.01.02 15:30modify460.101.97171.97211.9789
1452007.01.02 15:44modify460.101.97171.97271.9789
1462007.01.02 16:07s/l460.101.97271.97271.978910.001266.00
1472007.01.02 16:07buy470.101.97281.97081.9800
1482007.01.02 17:14s/l470.101.97081.97081.9800-20.001246.00
1492007.01.02 17:14buy480.101.97121.96921.9784
1502007.01.02 17:15close480.101.97071.96921.9784-5.001241.00
1512007.01.02 17:15sell490.101.97071.97271.9635
1522007.01.02 17:15s/l490.101.97271.97271.9635-20.001221.00
1532007.01.02 17:15sell500.101.97301.97501.9658
1542007.01.02 18:00close500.101.97301.97501.96580.001221.00
1552007.01.03 09:00sell510.101.97261.97461.9654
1562007.01.03 09:09modify510.101.97261.97261.9654
1572007.01.03 09:19modify510.101.97261.97251.9654
1582007.01.03 10:40modify510.101.97261.97231.9654
1592007.01.03 11:24modify510.101.97261.97151.9654
1602007.01.03 11:39modify510.101.97261.97111.9654
1612007.01.03 12:14modify510.101.97261.96941.9654
1622007.01.03 12:15t/p510.101.96541.96941.965472.001293.00
1632007.01.03 15:00sell520.101.96071.96271.9535
1642007.01.03 15:45modify520.101.96071.96071.9535
1652007.01.03 15:45modify520.101.96071.96051.9535
1662007.01.03 15:48modify520.101.96071.96031.9535
1672007.01.03 15:48modify520.101.96071.96011.9535
1682007.01.03 15:48modify520.101.96071.95981.9535
1692007.01.03 16:04modify520.101.96071.95951.9535
1702007.01.03 16:25modify520.101.96071.95881.9535
1712007.01.03 16:29s/l520.101.95881.95881.953519.001312.00
1722007.01.03 16:29sell530.101.95881.96081.9516
1732007.01.03 16:59modify530.101.95881.95801.9516
1742007.01.03 17:00modify530.101.95881.95351.9516
1752007.01.03 17:08modify530.101.95881.95331.9516
1762007.01.03 17:08modify530.101.95881.95311.9516
1772007.01.03 17:08modify530.101.95881.95291.9516
1782007.01.03 17:08modify530.101.95881.95271.9516
1792007.01.03 17:08t/p530.101.95161.95271.951672.001384.00
1802007.01.03 17:08sell540.101.95111.95311.9439
1812007.01.03 18:21modify540.101.95111.95101.9439
1822007.01.03 18:22modify540.101.95111.95071.9439
1832007.01.03 18:23modify540.101.95111.95041.9439
1842007.01.03 18:46s/l540.101.95041.95041.94397.001391.00
1852007.01.04 09:00sell550.101.95031.95231.9431
1862007.01.04 09:45close550.101.95171.95231.9431-14.001377.00
1872007.01.04 09:45buy560.101.95171.94971.9589
1882007.01.04 10:00close560.101.95031.94971.9589-14.001363.00
1892007.01.04 10:00sell570.101.95031.95231.9431
1902007.01.04 10:14modify570.101.95031.94661.9431
1912007.01.04 10:29modify570.101.95031.94631.9431
1922007.01.04 10:44modify570.101.95031.94531.9431
1932007.01.04 10:45t/p570.101.94311.94531.943172.001435.00
1942007.01.04 10:45sell580.101.94231.94431.9351
1952007.01.04 11:29modify580.101.94231.94151.9351
1962007.01.04 11:30modify580.101.94231.94131.9351
1972007.01.04 11:31s/l580.101.94131.94131.935110.001445.00
1982007.01.04 11:31sell590.101.94241.94441.9352
1992007.01.04 12:23s/l590.101.94441.94441.9352-20.001425.00
2002007.01.04 15:00buy600.101.94551.94351.9527
2012007.01.04 15:15s/l600.101.94351.94351.9527-20.001405.00
2022007.01.04 15:15buy610.101.94391.94191.9511
2032007.01.04 15:30close610.101.94301.94191.9511-9.001396.00
2042007.01.04 15:30sell620.101.94301.94501.9358
2052007.01.04 15:59s/l620.101.94501.94501.9358-20.001376.00
2062007.01.04 15:59sell630.101.94471.94671.9375
2072007.01.04 16:00close630.101.94511.94671.9375-4.001372.00
2082007.01.04 16:00buy640.101.94511.94311.9523
2092007.01.04 16:10modify640.101.94511.94551.9523
2102007.01.04 16:10s/l640.101.94551.94551.95234.001376.00
2112007.01.04 16:10buy650.101.94531.94331.9525
2122007.01.04 16:14s/l650.101.94331.94331.9525-20.001356.00
2132007.01.04 16:14buy660.101.94371.94171.9509
2142007.01.04 16:15close660.101.94321.94171.9509-5.001351.00
2152007.01.04 16:15sell670.101.94321.94521.9360
2162007.01.04 16:15s/l670.101.94521.94521.9360-20.001331.00
2172007.01.04 16:15sell680.101.94561.94761.9384
2182007.01.04 16:22modify680.101.94561.94561.9384
2192007.01.04 16:22modify680.101.94561.94531.9384
2202007.01.04 16:23modify680.101.94561.94511.9384
2212007.01.04 16:23modify680.101.94561.94491.9384
2222007.01.04 16:29s/l680.101.94491.94491.93847.001338.00
2232007.01.04 16:29sell690.101.94461.94661.9374
2242007.01.04 17:12modify690.101.94461.94461.9374
2252007.01.04 17:14s/l690.101.94461.94461.93740.001338.00
2262007.01.04 17:14sell700.101.94661.94861.9394
2272007.01.04 17:15close700.101.94691.94861.9394-3.001335.00
2282007.01.04 17:15buy710.101.94691.94491.9541
2292007.01.04 17:15s/l710.101.94491.94491.9541-20.001315.00
2302007.01.04 17:15buy720.101.94391.94191.9511
2312007.01.04 17:44modify720.101.94391.94421.9511
2322007.01.04 17:59s/l720.101.94421.94421.95113.001318.00
2332007.01.04 17:59buy730.101.94461.94261.9518
2342007.01.04 18:15close730.101.94321.94261.9518-14.001304.00
2352007.01.05 09:00buy740.101.93971.93771.9469
2362007.01.05 09:00modify740.101.93971.94001.9469
2372007.01.05 09:01s/l740.101.94001.94001.94693.001307.00
2382007.01.05 09:01buy750.101.93971.93771.9469
2392007.01.05 09:01modify750.101.93971.94001.9469
2402007.01.05 09:02s/l750.101.94001.94001.94693.001310.00
2412007.01.05 09:02buy760.101.93971.93771.9469
2422007.01.05 09:02modify760.101.93971.94051.9469
2432007.01.05 09:03s/l760.101.94051.94051.94698.001318.00
2442007.01.05 09:03buy770.101.93971.93771.9469
2452007.01.05 09:03modify770.101.93971.94091.9469
2462007.01.05 09:05s/l770.101.94091.94091.946912.001330.00
2472007.01.05 09:05buy780.101.93971.93771.9469
2482007.01.05 09:05modify780.101.93971.94071.9469
2492007.01.05 09:05s/l780.101.94071.94071.946910.001340.00
2502007.01.05 09:05buy790.101.93971.93771.9469
2512007.01.05 09:15modify790.101.93971.94021.9469
2522007.01.05 09:16s/l790.101.94021.94021.94695.001345.00
2532007.01.05 09:16buy800.101.94001.93801.9472
2542007.01.05 09:16modify800.101.94001.94021.9472
2552007.01.05 09:17s/l800.101.94021.94021.94722.001347.00
2562007.01.05 09:17buy810.101.94001.93801.9472
2572007.01.05 09:17modify810.101.94001.94081.9472
2582007.01.05 09:18s/l810.101.94081.94081.94728.001355.00
2592007.01.05 09:18buy820.101.94001.93801.9472
2602007.01.05 09:18modify820.101.94001.94081.9472
2612007.01.05 09:19s/l820.101.94081.94081.94728.001363.00
2622007.01.05 09:19buy830.101.94001.93801.9472
2632007.01.05 09:19modify830.101.94001.94051.9472
2642007.01.05 09:21s/l830.101.94051.94051.94725.001368.00
2652007.01.05 09:21buy840.101.94001.93801.9472
2662007.01.05 09:21modify840.101.94001.94011.9472
2672007.01.05 09:22s/l840.101.94011.94011.94721.001369.00
2682007.01.05 09:22buy850.101.94001.93801.9472
2692007.01.05 09:22modify850.101.94001.94031.9472
2702007.01.05 09:23s/l850.101.94031.94031.94723.001372.00
2712007.01.05 09:23buy860.101.94001.93801.9472
2722007.01.05 09:23modify860.101.94001.94021.9472
2732007.01.05 09:24s/l860.101.94021.94021.94722.001374.00
2742007.01.05 09:24buy870.101.94001.93801.9472
2752007.01.05 09:46modify870.101.94001.94011.9472
2762007.01.05 09:46modify870.101.94001.94021.9472
2772007.01.05 09:49s/l870.101.94021.94021.94722.001376.00
2782007.01.05 09:49buy880.101.94061.93861.9478
2792007.01.05 09:59modify880.101.94061.94141.9478
2802007.01.05 10:08s/l880.101.94141.94141.94788.001384.00
2812007.01.05 10:08buy890.101.94141.93941.9486
2822007.01.05 13:00close890.101.94031.93941.9486-11.001373.00
2832007.01.05 15:00sell900.101.93931.94131.9321
2842007.01.05 15:38t/p900.101.93211.94131.932172.001445.00
2852007.01.05 15:38sell910.101.93001.93201.9228
2862007.01.05 15:48s/l910.101.93201.93201.9228-20.001425.00
2872007.01.05 15:48sell920.101.93171.93371.9245
2882007.01.05 15:59modify920.101.93171.93131.9245
2892007.01.05 16:00modify920.101.93171.93111.9245
2902007.01.05 16:00s/l920.101.93111.93111.92456.001431.00
2912007.01.05 16:00sell930.101.93091.93291.9237
2922007.01.05 16:14modify930.101.93091.93071.9237
2932007.01.05 16:15s/l930.101.93071.93071.92372.001433.00
2942007.01.05 16:15sell940.101.93121.93321.9240
2952007.01.05 16:29modify940.101.93121.93121.9240
2962007.01.05 16:30s/l940.101.93121.93121.92400.001433.00
2972007.01.05 16:30sell950.101.93141.93341.9242
2982007.01.05 17:45modify950.101.93141.93011.9242
2992007.01.05 17:46modify950.101.93141.92991.9242
3002007.01.05 17:52s/l950.101.92991.92991.924215.001448.00
3012007.01.05 17:52sell960.101.92961.93161.9224
3022007.01.05 17:59modify960.101.92961.92871.9224
3032007.01.05 18:06s/l960.101.92871.92871.92249.001457.00
3042007.01.08 09:00buy970.101.93311.93111.9403
3052007.01.08 09:53modify970.101.93311.93311.9403
3062007.01.08 09:54s/l970.101.93311.93311.94030.001457.00
3072007.01.08 09:54buy980.101.93331.93131.9405
3082007.01.08 09:59s/l980.101.93131.93131.9405-20.001437.00
3092007.01.08 09:59buy990.101.93131.92931.9385
3102007.01.08 10:01modify990.101.93131.93221.9385
3112007.01.08 10:01modify990.101.93131.93271.9385
3122007.01.08 10:23modify990.101.93131.93291.9385
3132007.01.08 10:29s/l990.101.93291.93291.938516.001453.00
3142007.01.08 10:29buy1000.101.93331.93131.9405
3152007.01.08 12:15close1000.101.93191.93131.9405-14.001439.00
3162007.01.08 15:00buy1010.101.93371.93171.9409
3172007.01.08 15:15close1010.101.93211.93171.9409-16.001423.00
3182007.01.08 15:15sell1020.101.93211.93411.9249
3192007.01.08 15:44modify1020.101.93211.93151.9249
3202007.01.08 15:46s/l1020.101.93151.93151.92496.001429.00
3212007.01.08 15:46sell1030.101.93131.93331.9241
3222007.01.08 15:57s/l1030.101.93331.93331.9241-20.001409.00
3232007.01.08 15:57sell1040.101.93361.93561.9264
3242007.01.08 15:58modify1040.101.93361.93241.9264
3252007.01.08 15:58s/l1040.101.93241.93241.926412.001421.00
3262007.01.08 15:58sell1050.101.93391.93591.9267
3272007.01.08 15:59modify1050.101.93391.93241.9267
3282007.01.08 15:59s/l1050.101.93241.93241.926715.001436.00
3292007.01.08 15:59sell1060.101.93371.93571.9265
3302007.01.08 15:59modify1060.101.93371.93241.9265
3312007.01.08 15:59modify1060.101.93371.93011.9265
3322007.01.08 16:00s/l1060.101.93011.93011.926536.001472.00
3332007.01.08 16:00sell1070.101.93391.93591.9267
3342007.01.08 16:01modify1070.101.93391.93261.9267
3352007.01.08 16:01s/l1070.101.93261.93261.926713.001485.00
3362007.01.08 16:01sell1080.101.93411.93611.9269
3372007.01.08 16:02modify1080.101.93411.93261.9269
3382007.01.08 16:02s/l1080.101.93261.93261.926915.001500.00
3392007.01.08 16:02sell1090.101.93521.93721.9280
3402007.01.08 16:03modify1090.101.93521.93261.9280
3412007.01.08 16:03s/l1090.101.93261.93261.928026.001526.00
3422007.01.08 16:03sell1100.101.93591.93791.9287
3432007.01.08 16:04modify1100.101.93591.93261.9287
3442007.01.08 16:04s/l1100.101.93261.93261.928733.001559.00
3452007.01.08 16:04sell1110.101.93641.93841.9292
3462007.01.08 16:05modify1110.101.93641.93261.9292
3472007.01.08 16:05s/l1110.101.93261.93261.929238.001597.00
3482007.01.08 16:05sell1120.101.93661.93861.9294
3492007.01.08 16:06modify1120.101.93661.93261.9294
3502007.01.08 16:06s/l1120.101.93261.93261.929440.001637.00
3512007.01.08 16:06sell1130.101.93661.93861.9294
3522007.01.08 16:07modify1130.101.93661.93261.9294
3532007.01.08 16:07s/l1130.101.93261.93261.929440.001677.00
3542007.01.08 16:07sell1140.101.93601.93801.9288
3552007.01.08 16:08modify1140.101.93601.93261.9288
3562007.01.08 16:08s/l1140.101.93261.93261.928834.001711.00
3572007.01.08 16:08sell1150.101.93581.93781.9286
3582007.01.08 16:09modify1150.101.93581.93261.9286
3592007.01.08 16:09s/l1150.101.93261.93261.928632.001743.00
3602007.01.08 16:09sell1160.101.93551.93751.9283
3612007.01.08 16:10modify1160.101.93551.93261.9283
3622007.01.08 16:10s/l1160.101.93261.93261.928329.001772.00
3632007.01.08 16:10sell1170.101.93551.93751.9283
3642007.01.08 16:11modify1170.101.93551.93261.9283
3652007.01.08 16:11s/l1170.101.93261.93261.928329.001801.00
3662007.01.08 16:11sell1180.101.93551.93751.9283
3672007.01.08 16:12modify1180.101.93551.93261.9283
3682007.01.08 16:12s/l1180.101.93261.93261.928329.001830.00
3692007.01.08 16:12sell1190.101.93511.93711.9279
3702007.01.08 16:12modify1190.101.93511.93261.9279
3712007.01.08 16:14modify1190.101.93511.93231.9279
3722007.01.08 16:15s/l1190.101.93231.93231.927928.001858.00
3732007.01.08 16:15sell1200.101.93561.93761.9284
3742007.01.08 16:18modify1200.101.93561.93401.9284
3752007.01.08 16:18s/l1200.101.93401.93401.928416.001874.00
3762007.01.08 16:18sell1210.101.93581.93781.9286
3772007.01.08 16:19modify1210.101.93581.93401.9286
3782007.01.08 16:19s/l1210.101.93401.93401.928618.001892.00
3792007.01.08 16:19sell1220.101.93491.93691.9277
3802007.01.08 16:20modify1220.101.93491.93401.9277
3812007.01.08 16:20s/l1220.101.93401.93401.92779.001901.00
3822007.01.08 16:20sell1230.101.93561.93761.9284
3832007.01.08 16:21modify1230.101.93561.93401.9284
3842007.01.08 16:21s/l1230.101.93401.93401.928416.001917.00
3852007.01.08 16:21sell1240.101.93601.93801.9288
3862007.01.08 16:22modify1240.101.93601.93401.9288
3872007.01.08 16:22s/l1240.101.93401.93401.928820.001937.00
3882007.01.08 16:22sell1250.101.93621.93821.9290
3892007.01.08 16:23modify1250.101.93621.93401.9290
3902007.01.08 16:23s/l1250.101.93401.93401.929022.001959.00
3912007.01.08 16:23sell1260.101.93601.93801.9288
3922007.01.08 16:24modify1260.101.93601.93401.9288
3932007.01.08 16:24s/l1260.101.93401.93401.928820.001979.00
3942007.01.08 16:24sell1270.101.93571.93771.9285
3952007.01.08 16:26modify1270.101.93571.93401.9285
3962007.01.08 16:26s/l1270.101.93401.93401.928517.001996.00
3972007.01.08 16:26sell1280.101.93551.93751.9283
3982007.01.08 16:29modify1280.101.93551.93401.9283
3992007.01.08 16:29s/l1280.101.93401.93401.928315.002011.00
4002007.01.08 16:29sell1290.201.93551.93751.9283
4012007.01.08 16:29modify1290.201.93551.93401.9283
4022007.01.08 16:29modify1290.201.93551.93341.9283
4032007.01.08 16:30s/l1290.201.93341.93341.928342.002053.00
4042007.01.08 16:30sell1300.201.93531.93731.9281
4052007.01.08 16:31modify1300.201.93531.93351.9281
4062007.01.08 16:31s/l1300.201.93351.93351.928136.002089.00
4072007.01.08 16:31sell1310.201.93521.93721.9280
4082007.01.08 16:32modify1310.201.93521.93351.9280
4092007.01.08 16:32s/l1310.201.93351.93351.928034.002123.00
4102007.01.08 16:32sell1320.201.93481.93681.9276
4112007.01.08 16:33modify1320.201.93481.93351.9276
4122007.01.08 16:33s/l1320.201.93351.93351.927626.002149.00
4132007.01.08 16:33sell1330.201.93491.93691.9277
4142007.01.08 16:36modify1330.201.93491.93351.9277
4152007.01.08 16:36s/l1330.201.93351.93351.927728.002177.00
4162007.01.08 16:36sell1340.201.93481.93681.9276
4172007.01.08 16:37modify1340.201.93481.93351.9276
4182007.01.08 16:37s/l1340.201.93351.93351.927626.002203.00
4192007.01.08 16:37sell1350.201.93511.93711.9279
4202007.01.08 16:41modify1350.201.93511.93351.9279
4212007.01.08 16:41s/l1350.201.93351.93351.927932.002235.00
4222007.01.08 16:41sell1360.201.93511.93711.9279
4232007.01.08 16:44modify1360.201.93511.93351.9279
4242007.01.08 16:44s/l1360.201.93351.93351.927932.002267.00
4252007.01.08 16:44sell1370.201.93541.93741.9282
4262007.01.08 16:44modify1370.201.93541.93351.9282
4272007.01.08 16:44modify1370.201.93541.93321.9282
4282007.01.08 16:45s/l1370.201.93321.93321.928244.002311.00
4292007.01.08 16:45sell1380.201.93551.93751.9283
4302007.01.08 16:59modify1380.201.93551.93531.9283
4312007.01.08 17:00close1380.201.93421.93531.928326.002337.00
4322007.01.08 17:00buy1390.201.93421.93221.9414
4332007.01.08 17:13modify1390.201.93421.93461.9414
4342007.01.08 17:14modify1390.201.93421.93481.9414
4352007.01.08 17:30s/l1390.201.93481.93481.941412.002349.00
4362007.01.08 17:30buy1400.201.93521.93321.9424
4372007.01.08 17:46modify1400.201.93521.93541.9424
4382007.01.08 17:47modify1400.201.93521.93631.9424
4392007.01.08 17:51s/l1400.201.93631.93631.942422.002371.00
4402007.01.08 17:51buy1410.201.93641.93441.9436
4412007.01.08 18:00modify1410.201.93641.93691.9436
4422007.01.08 18:01s/l1410.201.93691.93691.943610.002381.00
4432007.01.09 09:00sell1420.201.94301.94501.9358
4442007.01.09 09:45close1420.201.94421.94501.9358-24.002357.00
4452007.01.09 09:45buy1430.201.94421.94221.9514
4462007.01.09 10:13s/l1430.201.94221.94221.9514-40.002317.00
4472007.01.09 10:13buy1440.201.94221.94021.9494
4482007.01.09 10:29modify1440.201.94221.94261.9494
4492007.01.09 10:44s/l1440.201.94261.94261.94948.002325.00
4502007.01.09 10:44buy1450.201.94291.94091.9501
4512007.01.09 11:00close1450.201.94161.94091.9501-26.002299.00
4522007.01.09 11:00sell1460.201.94161.94361.9344
4532007.01.09 12:09s/l1460.201.94361.94361.9344-40.002259.00
4542007.01.09 15:00sell1470.201.94131.94331.9341
4552007.01.09 15:29s/l1470.201.94331.94331.9341-40.002219.00
4562007.01.09 15:29sell1480.201.94301.94501.9358
4572007.01.09 15:30close1480.201.94331.94501.9358-6.002213.00
4582007.01.09 15:30buy1490.201.94331.94131.9505
4592007.01.09 15:31s/l1490.201.94131.94131.9505-40.002173.00
4602007.01.09 15:31buy1500.201.94171.93971.9489
4612007.01.09 15:45close1500.201.94121.93971.9489-10.002163.00
4622007.01.09 15:45sell1510.201.94121.94321.9340
4632007.01.09 17:40modify1510.201.94121.94121.9340
4642007.01.09 17:40modify1510.201.94121.94101.9340
4652007.01.09 17:44modify1510.201.94121.94071.9340
4662007.01.09 17:49modify1510.201.94121.94051.9340
4672007.01.09 17:59s/l1510.201.94051.94051.934014.002177.00
4682007.01.09 17:59sell1520.201.94031.94231.9331
4692007.01.09 20:30close1520.201.94071.94231.9331-8.002169.00
4702007.01.10 09:00buy1530.201.93961.93761.9468
4712007.01.10 09:04modify1530.201.93961.94001.9468
4722007.01.10 09:05s/l1530.201.94001.94001.94688.002177.00
4732007.01.10 09:05buy1540.201.93961.93761.9468
4742007.01.10 09:05modify1540.201.93961.94001.9468
4752007.01.10 09:07s/l1540.201.94001.94001.94688.002185.00
4762007.01.10 09:07buy1550.201.93961.93761.9468
4772007.01.10 09:07modify1550.201.93961.94021.9468
4782007.01.10 09:09s/l1550.201.94021.94021.946812.002197.00
4792007.01.10 09:09buy1560.201.93961.93761.9468
4802007.01.10 09:09modify1560.201.93961.94001.9468
4812007.01.10 09:10s/l1560.201.94001.94001.94688.002205.00
4822007.01.10 09:10buy1570.201.93961.93761.9468
4832007.01.10 09:10modify1570.201.93961.93971.9468
4842007.01.10 09:11s/l1570.201.93971.93971.94682.002207.00
4852007.01.10 09:11buy1580.201.93961.93761.9468
4862007.01.10 09:11modify1580.201.93961.93971.9468
4872007.01.10 09:12s/l1580.201.93971.93971.94682.002209.00
4882007.01.10 09:12buy1590.201.93961.93761.9468
4892007.01.10 09:12modify1590.201.93961.94041.9468
4902007.01.10 09:12s/l1590.201.94041.94041.946816.002225.00
4912007.01.10 09:12buy1600.201.93961.93761.9468
4922007.01.10 09:15modify1600.201.93961.94061.9468
4932007.01.10 09:18s/l1600.201.94061.94061.946820.002245.00
4942007.01.10 09:18buy1610.201.93901.93701.9462
4952007.01.10 09:18modify1610.201.93901.94061.9462
4962007.01.10 09:20s/l1610.201.94061.94061.946232.002277.00
4972007.01.10 09:20buy1620.201.93901.93701.9462
4982007.01.10 09:20modify1620.201.93901.94041.9462
4992007.01.10 09:23s/l1620.201.94041.94041.946228.002305.00
5002007.01.10 09:23buy1630.201.93901.93701.9462
5012007.01.10 09:23modify1630.201.93901.93971.9462
5022007.01.10 09:24s/l1630.201.93971.93971.946214.002319.00
5032007.01.10 09:24buy1640.201.93901.93701.9462
5042007.01.10 09:24modify1640.201.93901.94021.9462
5052007.01.10 09:24s/l1640.201.94021.94021.946224.002343.00
5062007.01.10 09:24buy1650.201.93901.93701.9462
5072007.01.10 09:30modify1650.201.93901.94051.9462
5082007.01.10 09:31s/l1650.201.94051.94051.946230.002373.00
5092007.01.10 09:31buy1660.201.94071.93871.9479
5102007.01.10 10:15modify1660.201.94071.94071.9479
5112007.01.10 10:29s/l1660.201.94071.94071.94790.002373.00
5122007.01.10 10:29buy1670.201.94111.93911.9483
5132007.01.10 10:59s/l1670.201.93911.93911.9483-40.002333.00
5142007.01.10 10:59buy1680.201.93941.93741.9466
5152007.01.10 11:45close1680.201.93851.93741.9466-18.002315.00
5162007.01.10 11:45sell1690.201.93851.94051.9313
5172007.01.10 14:00close1690.201.93881.94051.9313-6.002309.00
5182007.01.10 15:00sell1700.201.93761.93961.9304
5192007.01.10 15:44modify1700.201.93761.93701.9304
5202007.01.10 15:53modify1700.201.93761.93681.9304
5212007.01.10 16:00s/l1700.201.93681.93681.930416.002325.00
5222007.01.10 16:00sell1710.201.93641.93841.9292
5232007.01.10 17:00modify1710.201.93641.93631.9292
5242007.01.10 17:00modify1710.201.93641.93611.9292
5252007.01.10 17:00modify1710.201.93641.93601.9292
5262007.01.10 17:03modify1710.201.93641.93571.9292
5272007.01.10 17:14modify1710.201.93641.93471.9292
5282007.01.10 17:23modify1710.201.93641.93451.9292
5292007.01.10 17:29modify1710.201.93641.93411.9292
5302007.01.10 17:42modify1710.201.93641.93391.9292
5312007.01.10 17:44s/l1710.201.93391.93391.929250.002375.00
5322007.01.10 17:44sell1720.201.93371.93571.9265
5332007.01.10 18:44modify1720.201.93371.93371.9265
5342007.01.10 19:45s/l1720.201.93371.93371.92650.002375.00
5352007.01.11 09:00buy1730.201.93501.93301.9422
5362007.01.11 09:29s/l1730.201.93301.93301.9422-40.002335.00
5372007.01.11 09:29buy1740.201.93291.93091.9401
5382007.01.11 09:30close1740.201.93261.93091.9401-6.002329.00
5392007.01.11 09:30sell1750.201.93261.93461.9254
5402007.01.11 09:45close1750.201.93401.93461.9254-28.002301.00
5412007.01.11 09:45buy1760.201.93401.93201.9412
5422007.01.11 10:01modify1760.201.93401.93471.9412
5432007.01.11 10:14s/l1760.201.93471.93471.941214.002315.00
5442007.01.11 10:14buy1770.201.93441.93241.9416
5452007.01.11 10:19modify1770.201.93441.93481.9416
5462007.01.11 10:20s/l1770.201.93481.93481.94168.002323.00
5472007.01.11 10:20buy1780.201.93501.93301.9422
5482007.01.11 10:28modify1780.201.93501.93521.9422
5492007.01.11 10:29s/l1780.201.93521.93521.94224.002327.00
5502007.01.11 10:29buy1790.201.93501.93301.9422
5512007.01.11 10:30modify1790.201.93501.93651.9422
5522007.01.11 10:31s/l1790.201.93651.93651.942230.002357.00
5532007.01.11 10:31buy1800.201.93411.93211.9413
5542007.01.11 10:31modify1800.201.93411.93641.9413
5552007.01.11 10:32s/l1800.201.93641.93641.941346.002403.00
5562007.01.11 10:32buy1810.201.93411.93211.9413
5572007.01.11 10:32modify1810.201.93411.93651.9413
5582007.01.11 10:34s/l1810.201.93651.93651.941348.002451.00
5592007.01.11 10:34buy1820.201.93411.93211.9413
5602007.01.11 10:34modify1820.201.93411.93651.9413
5612007.01.11 10:35s/l1820.201.93651.93651.941348.002499.00
5622007.01.11 10:35buy1830.201.93411.93211.9413
5632007.01.11 10:35modify1830.201.93411.93661.9413
5642007.01.11 10:36s/l1830.201.93661.93661.941350.002549.00
5652007.01.11 10:36buy1840.201.93411.93211.9413
5662007.01.11 10:36modify1840.201.93411.93711.9413
5672007.01.11 10:37s/l1840.201.93711.93711.941360.002609.00
5682007.01.11 10:37buy1850.201.93411.93211.9413
5692007.01.11 10:37modify1850.201.93411.93751.9413
5702007.01.11 10:37s/l1850.201.93751.93751.941368.002677.00
5712007.01.11 10:37buy1860.201.93411.93211.9413
5722007.01.11 10:45close1860.201.93351.93211.9413-12.002665.00
5732007.01.11 10:45sell1870.201.93351.93551.9263
5742007.01.11 10:45s/l1870.201.93551.93551.9263-40.002625.00
5752007.01.11 10:45sell1880.201.94001.94201.9328
5762007.01.11 10:46modify1880.201.94001.93631.9328
5772007.01.11 10:46s/l1880.201.93631.93631.932874.002699.00
5782007.01.11 10:46sell1890.201.94001.94201.9328
5792007.01.11 10:47modify1890.201.94001.93631.9328
5802007.01.11 10:47s/l1890.201.93631.93631.932874.002773.00
5812007.01.11 10:47sell1900.201.93971.94171.9325
5822007.01.11 10:48modify1900.201.93971.93631.9325
5832007.01.11 10:48s/l1900.201.93631.93631.932568.002841.00
5842007.01.11 10:48sell1910.201.93971.94171.9325
5852007.01.11 10:49modify1910.201.93971.93631.9325
5862007.01.11 10:49s/l1910.201.93631.93631.932568.002909.00
5872007.01.11 10:49sell1920.201.93951.94151.9323
5882007.01.11 10:50modify1920.201.93951.93631.9323
5892007.01.11 10:50s/l1920.201.93631.93631.932364.002973.00
5902007.01.11 10:50sell1930.201.93921.94121.9320
5912007.01.11 10:51modify1930.201.93921.93631.9320
5922007.01.11 10:51s/l1930.201.93631.93631.932058.003031.00
5932007.01.11 10:51sell1940.301.93881.94081.9316
5942007.01.11 10:52modify1940.301.93881.93631.9316
5952007.01.11 10:52s/l1940.301.93631.93631.931675.003106.00
5962007.01.11 10:52sell1950.301.93881.94081.9316
5972007.01.11 10:53modify1950.301.93881.93631.9316
5982007.01.11 10:53s/l1950.301.93631.93631.931675.003181.00
5992007.01.11 10:53sell1960.301.93871.94071.9315
6002007.01.11 10:56modify1960.301.93871.93631.9315
6012007.01.11 10:56s/l1960.301.93631.93631.931572.003253.00
6022007.01.11 10:56sell1970.301.93941.94141.9322
6032007.01.11 10:57modify1970.301.93941.93631.9322
6042007.01.11 10:57s/l1970.301.93631.93631.932293.003346.00
6052007.01.11 10:57sell1980.301.93901.94101.9318
6062007.01.11 10:57modify1980.301.93901.93631.9318
6072007.01.11 11:00close1980.301.93531.93631.9318111.003457.00
6082007.01.11 11:00buy1990.301.93531.93331.9425
6092007.01.11 11:00modify1990.301.93531.93831.9425
6102007.01.11 11:01s/l1990.301.93831.93831.942590.003547.00
6112007.01.11 11:01buy2000.301.93671.93471.9439
6122007.01.11 11:01modify2000.301.93671.93801.9439
6132007.01.11 11:03s/l2000.301.93801.93801.943939.003586.00
6142007.01.11 11:03buy2010.301.93671.93471.9439
6152007.01.11 11:03modify2010.301.93671.93811.9439
6162007.01.11 11:04s/l2010.301.93811.93811.943942.003628.00
6172007.01.11 11:04buy2020.301.93671.93471.9439
6182007.01.11 11:04modify2020.301.93671.93761.9439
6192007.01.11 11:05s/l2020.301.93761.93761.943927.003655.00
6202007.01.11 11:05buy2030.301.93671.93471.9439
6212007.01.11 11:05modify2030.301.93671.93751.9439
6222007.01.11 11:06s/l2030.301.93751.93751.943924.003679.00
6232007.01.11 11:06buy2040.301.93671.93471.9439
6242007.01.11 11:06modify2040.301.93671.93781.9439
6252007.01.11 11:09s/l2040.301.93781.93781.943933.003712.00
6262007.01.11 11:09buy2050.301.93671.93471.9439
6272007.01.11 11:09modify2050.301.93671.93801.9439
6282007.01.11 11:10s/l2050.301.93801.93801.943939.003751.00
6292007.01.11 11:10buy2060.301.93671.93471.9439
6302007.01.11 11:10modify2060.301.93671.93761.9439
6312007.01.11 11:11s/l2060.301.93761.93761.943927.003778.00
6322007.01.11 11:11buy2070.301.93671.93471.9439
6332007.01.11 11:11modify2070.301.93671.93711.9439
6342007.01.11 11:12s/l2070.301.93711.93711.943912.003790.00
6352007.01.11 11:12buy2080.301.93671.93471.9439
6362007.01.11 11:12modify2080.301.93671.93731.9439
6372007.01.11 11:13s/l2080.301.93731.93731.943918.003808.00
6382007.01.11 11:13buy2090.301.93671.93471.9439
6392007.01.11 11:13modify2090.301.93671.93741.9439
6402007.01.11 11:13s/l2090.301.93741.93741.943921.003829.00
6412007.01.11 11:13buy2100.301.93671.93471.9439
6422007.01.11 11:17modify2100.301.93671.93731.9439
6432007.01.11 11:18s/l2100.301.93731.93731.943918.003847.00
6442007.01.11 11:18buy2110.301.93701.93501.9442
6452007.01.11 11:18modify2110.301.93701.93711.9442
6462007.01.11 11:19s/l2110.301.93711.93711.94423.003850.00
6472007.01.11 11:19buy2120.301.93701.93501.9442
6482007.01.11 11:19modify2120.301.93701.93711.9442
6492007.01.11 11:21s/l2120.301.93711.93711.94423.003853.00
6502007.01.11 11:21buy2130.301.93701.93501.9442
6512007.01.11 11:21modify2130.301.93701.93711.9442
6522007.01.11 11:29s/l2130.301.93711.93711.94423.003856.00
6532007.01.11 11:29buy2140.301.93701.93501.9442
6542007.01.11 11:29modify2140.301.93701.93711.9442
6552007.01.11 11:29s/l2140.301.93711.93711.94423.003859.00
6562007.01.11 11:29buy2150.301.93701.93501.9442
6572007.01.11 11:30modify2150.301.93701.93751.9442
6582007.01.11 11:30modify2150.301.93701.93771.9442
6592007.01.11 11:31modify2150.301.93701.93791.9442
6602007.01.11 11:31modify2150.301.93701.93811.9442
6612007.01.11 11:31modify2150.301.93701.93821.9442
6622007.01.11 11:32modify2150.301.93701.93851.9442
6632007.01.11 11:42s/l2150.301.93851.93851.944245.003904.00
6642007.01.11 11:42buy2160.301.93881.93681.9460
6652007.01.11 11:44modify2160.301.93881.93931.9460
6662007.01.11 11:45s/l2160.301.93931.93931.946015.003919.00
6672007.01.11 11:45buy2170.301.93941.93741.9466
6682007.01.11 13:00modify2170.301.93941.94221.9466
6692007.01.11 13:01s/l2170.301.94221.94221.946684.004003.00
6702007.01.11 15:00buy2180.401.95171.94971.9589
6712007.01.11 15:44s/l2180.401.94971.94971.9589-80.003923.00
6722007.01.11 15:44buy2190.301.94721.94521.9544
6732007.01.11 15:44modify2190.301.94721.94771.9544
6742007.01.11 15:59s/l2190.301.94771.94771.954415.003938.00
6752007.01.11 15:59buy2200.301.94631.94431.9535
6762007.01.11 15:59modify2200.301.94631.94631.9535
6772007.01.11 16:14modify2200.301.94631.94661.9535
6782007.01.11 16:29s/l2200.301.94661.94661.95359.003947.00
6792007.01.11 16:29buy2210.301.94461.94261.9518
6802007.01.11 16:30close2210.301.94481.94261.95186.003953.00
6812007.01.11 16:30sell2220.301.94481.94681.9376
6822007.01.11 17:00modify2220.301.94481.94281.9376
6832007.01.11 17:00modify2220.301.94481.94261.9376
6842007.01.11 17:05s/l2220.301.94261.94261.937666.004019.00
6852007.01.11 17:05sell2230.401.94231.94431.9351
6862007.01.11 17:14modify2230.401.94231.94191.9351
6872007.01.11 17:15modify2230.401.94231.94171.9351
6882007.01.11 17:16s/l2230.401.94171.94171.935124.004043.00
6892007.01.11 17:16sell2240.401.94241.94441.9352
6902007.01.11 17:29modify2240.401.94241.94141.9352
6912007.01.11 17:31s/l2240.401.94141.94141.935240.004083.00
6922007.01.11 17:31sell2250.401.94211.94411.9349
6932007.01.11 17:34modify2250.401.94211.94201.9349
6942007.01.11 17:34s/l2250.401.94201.94201.93494.004087.00
6952007.01.11 17:34sell2260.401.94271.94471.9355
6962007.01.11 17:37modify2260.401.94271.94201.9355
6972007.01.11 17:37s/l2260.401.94201.94201.935528.004115.00
6982007.01.11 17:37sell2270.401.94271.94471.9355
6992007.01.11 17:44modify2270.401.94271.94201.9355
7002007.01.11 17:44s/l2270.401.94201.94201.935528.004143.00
7012007.01.11 17:44sell2280.401.94291.94491.9357
7022007.01.11 17:44modify2280.401.94291.94201.9357
7032007.01.11 17:45s/l2280.401.94201.94201.935736.004179.00
7042007.01.11 17:45sell2290.401.94291.94491.9357
7052007.01.11 17:59modify2290.401.94291.94261.9357
7062007.01.11 18:01s/l2290.401.94261.94261.935712.004191.00
7072007.01.12 09:00buy2300.401.94781.94581.9550
7082007.01.12 10:30close2300.401.94641.94581.9550-56.004135.00
7092007.01.12 10:30sell2310.401.94641.94841.9392
7102007.01.12 10:45close2310.401.94721.94841.9392-32.004103.00
7112007.01.12 10:45buy2320.401.94721.94521.9544
7122007.01.12 10:51modify2320.401.94721.94731.9544
7132007.01.12 10:52s/l2320.401.94731.94731.95444.004107.00
7142007.01.12 10:52buy2330.401.94731.94531.9545
7152007.01.12 10:52modify2330.401.94731.94741.9545
7162007.01.12 10:53s/l2330.401.94741.94741.95454.004111.00
7172007.01.12 10:53buy2340.401.94731.94531.9545
7182007.01.12 10:53modify2340.401.94731.94751.9545
7192007.01.12 10:54s/l2340.401.94751.94751.95458.004119.00
7202007.01.12 10:54buy2350.401.94731.94531.9545
7212007.01.12 10:54modify2350.401.94731.94791.9545
7222007.01.12 10:54s/l2350.401.94791.94791.954524.004143.00
7232007.01.12 10:54buy2360.401.94731.94531.9545
7242007.01.12 11:00close2360.401.94541.94531.9545-76.004067.00
7252007.01.12 11:00sell2370.401.94541.94741.9382
7262007.01.12 11:00s/l2370.401.94741.94741.9382-80.003987.00
7272007.01.12 11:00sell2380.301.94861.95061.9414
7282007.01.12 11:01modify2380.301.94861.94781.9414
7292007.01.12 11:01s/l2380.301.94781.94781.941424.004011.00
7302007.01.12 11:01sell2390.401.94891.95091.9417
7312007.01.12 11:02modify2390.401.94891.94781.9417
7322007.01.12 11:02s/l2390.401.94781.94781.941744.004055.00
7332007.01.12 11:02sell2400.401.94901.95101.9418
7342007.01.12 11:04modify2400.401.94901.94781.9418
7352007.01.12 11:04s/l2400.401.94781.94781.941848.004103.00
7362007.01.12 11:04sell2410.401.94901.95101.9418
7372007.01.12 11:05modify2410.401.94901.94781.9418
7382007.01.12 11:05s/l2410.401.94781.94781.941848.004151.00
7392007.01.12 11:05sell2420.401.94901.95101.9418
7402007.01.12 11:06modify2420.401.94901.94781.9418
7412007.01.12 11:06s/l2420.401.94781.94781.941848.004199.00
7422007.01.12 11:06sell2430.401.94861.95061.9414
7432007.01.12 11:10modify2430.401.94861.94781.9414
7442007.01.12 11:10s/l2430.401.94781.94781.941432.004231.00
7452007.01.12 11:10sell2440.401.94841.95041.9412
7462007.01.12 11:14modify2440.401.94841.94781.9412
7472007.01.12 11:14s/l2440.401.94781.94781.941224.004255.00
7482007.01.12 11:14sell2450.401.94851.95051.9413
7492007.01.12 11:14modify2450.401.94851.94781.9413
7502007.01.12 11:14modify2450.401.94851.94741.9413
7512007.01.12 11:15s/l2450.401.94741.94741.941344.004299.00
7522007.01.12 11:15sell2460.401.94851.95051.9413
7532007.01.12 11:30close2460.401.94751.95051.941340.004339.00
7542007.01.12 11:30buy2470.401.94751.94551.9547
7552007.01.12 11:46modify2470.401.94751.94761.9547
7562007.01.12 11:46modify2470.401.94751.94781.9547
7572007.01.12 11:46modify2470.401.94751.94801.9547
7582007.01.12 11:46modify2470.401.94751.94821.9547
7592007.01.12 12:08modify2470.401.94751.94841.9547
7602007.01.12 12:10modify2470.401.94751.94881.9547
7612007.01.12 12:14s/l2470.401.94881.94881.954752.004391.00
7622007.01.12 15:00buy2480.401.94881.94681.9560
7632007.01.12 15:00modify2480.401.94881.95231.9560
7642007.01.12 15:01s/l2480.401.95231.95231.9560140.004531.00
7652007.01.12 15:01buy2490.401.94921.94721.9564
7662007.01.12 15:01modify2490.401.94921.95161.9564
7672007.01.12 15:02s/l2490.401.95161.95161.956496.004627.00
7682007.01.12 15:02buy2500.401.94921.94721.9564
7692007.01.12 15:02modify2500.401.94921.95181.9564
7702007.01.12 15:03s/l2500.401.95181.95181.9564104.004731.00
7712007.01.12 15:03buy2510.401.94921.94721.9564
7722007.01.12 15:03modify2510.401.94921.95191.9564
7732007.01.12 15:04s/l2510.401.95191.95191.9564108.004839.00
7742007.01.12 15:04buy2520.401.94921.94721.9564
7752007.01.12 15:04modify2520.401.94921.95191.9564
7762007.01.12 15:04s/l2520.401.95191.95191.9564108.004947.00
7772007.01.12 15:04buy2530.401.94921.94721.9564
7782007.01.12 15:15close2530.401.94861.94721.9564-24.004923.00
7792007.01.12 15:15sell2540.401.94861.95061.9414
7802007.01.12 15:15s/l2540.401.95061.95061.9414-80.004843.00
7812007.01.12 15:15sell2550.401.95361.95561.9464
7822007.01.12 15:16modify2550.401.95361.95081.9464
7832007.01.12 15:16s/l2550.401.95081.95081.9464112.004955.00
7842007.01.12 15:16sell2560.401.95341.95541.9462
7852007.01.12 15:17modify2560.401.95341.95081.9462
7862007.01.12 15:17s/l2560.401.95081.95081.9462104.005059.00
7872007.01.12 15:17sell2570.501.95351.95551.9463
7882007.01.12 15:18modify2570.501.95351.95081.9463
7892007.01.12 15:18s/l2570.501.95081.95081.9463135.005194.00
7902007.01.12 15:18sell2580.501.95371.95571.9465
7912007.01.12 15:20modify2580.501.95371.95081.9465
7922007.01.12 15:20s/l2580.501.95081.95081.9465145.005339.00
7932007.01.12 15:20sell2590.501.95371.95571.9465
7942007.01.12 15:21modify2590.501.95371.95081.9465
7952007.01.12 15:21s/l2590.501.95081.95081.9465145.005484.00
7962007.01.12 15:21sell2600.501.95391.95591.9467
7972007.01.12 15:22modify2600.501.95391.95081.9467
7982007.01.12 15:22s/l2600.501.95081.95081.9467155.005639.00
7992007.01.12 15:22sell2610.501.95411.95611.9469
8002007.01.12 15:23modify2610.501.95411.95081.9469
8012007.01.12 15:23s/l2610.501.95081.95081.9469165.005804.00
8022007.01.12 15:23sell2620.501.95411.95611.9469
8032007.01.12 15:24modify2620.501.95411.95081.9469
8042007.01.12 15:24s/l2620.501.95081.95081.9469165.005969.00
8052007.01.12 15:24sell2630.501.95431.95631.9471
8062007.01.12 15:25modify2630.501.95431.95081.9471
8072007.01.12 15:25s/l2630.501.95081.95081.9471175.006144.00
8082007.01.12 15:25sell2640.601.95491.95691.9477
8092007.01.12 15:26modify2640.601.95491.95081.9477
8102007.01.12 15:26s/l2640.601.95081.95081.9477246.006390.00
8112007.01.12 15:26sell2650.601.95481.95681.9476
8122007.01.12 15:28modify2650.601.95481.95081.9476
8132007.01.12 15:28s/l2650.601.95081.95081.9476240.006630.00
8142007.01.12 15:28sell2660.601.95441.95641.9472
8152007.01.12 15:29modify2660.601.95441.95081.9472
8162007.01.12 15:29s/l2660.601.95081.95081.9472216.006846.00
8172007.01.12 15:29sell2670.601.95431.95631.9471
8182007.01.12 15:29modify2670.601.95431.95081.9471
8192007.01.12 15:29modify2670.601.95431.95061.9471
8202007.01.12 15:30s/l2670.601.95061.95061.9471222.007068.00
8212007.01.12 15:30sell2680.701.95351.95551.9463
8222007.01.12 15:31modify2680.701.95351.95221.9463
8232007.01.12 15:31s/l2680.701.95221.95221.946391.007159.00
8242007.01.12 15:31sell2690.701.95321.95521.9460
8252007.01.12 15:32modify2690.701.95321.95221.9460
8262007.01.12 15:32s/l2690.701.95221.95221.946070.007229.00
8272007.01.12 15:32sell2700.701.95361.95561.9464
8282007.01.12 15:33modify2700.701.95361.95221.9464
8292007.01.12 15:33s/l2700.701.95221.95221.946498.007327.00
8302007.01.12 15:33sell2710.701.95351.95551.9463
8312007.01.12 15:34modify2710.701.95351.95221.9463
8322007.01.12 15:34s/l2710.701.95221.95221.946391.007418.00
8332007.01.12 15:34sell2720.701.95401.95601.9468
8342007.01.12 15:35modify2720.701.95401.95221.9468
8352007.01.12 15:35s/l2720.701.95221.95221.9468126.007544.00
8362007.01.12 15:35sell2730.701.95431.95631.9471
8372007.01.12 15:36modify2730.701.95431.95221.9471
8382007.01.12 15:36s/l2730.701.95221.95221.9471147.007691.00
8392007.01.12 15:36sell2740.701.95431.95631.9471
8402007.01.12 15:37modify2740.701.95431.95221.9471
8412007.01.12 15:37s/l2740.701.95221.95221.9471147.007838.00
8422007.01.12 15:37sell2750.701.95461.95661.9474
8432007.01.12 15:38modify2750.701.95461.95221.9474
8442007.01.12 15:38s/l2750.701.95221.95221.9474168.008006.00
8452007.01.12 15:38sell2760.801.95451.95651.9473
8462007.01.12 15:39modify2760.801.95451.95221.9473
8472007.01.12 15:39s/l2760.801.95221.95221.9473184.008190.00
8482007.01.12 15:39sell2770.801.95431.95631.9471
8492007.01.12 15:40modify2770.801.95431.95221.9471
8502007.01.12 15:40s/l2770.801.95221.95221.9471168.008358.00
8512007.01.12 15:40sell2780.801.95411.95611.9469
8522007.01.12 15:41modify2780.801.95411.95221.9469
8532007.01.12 15:41s/l2780.801.95221.95221.9469152.008510.00
8542007.01.12 15:41sell2790.801.95441.95641.9472
8552007.01.12 15:42modify2790.801.95441.95221.9472
8562007.01.12 15:42s/l2790.801.95221.95221.9472176.008686.00
8572007.01.12 15:42sell2800.801.95431.95631.9471
8582007.01.12 15:43modify2800.801.95431.95221.9471
8592007.01.12 15:43s/l2800.801.95221.95221.9471168.008854.00
8602007.01.12 15:43sell2810.801.95451.95651.9473
8612007.01.12 15:44modify2810.801.95451.95221.9473
8622007.01.12 15:44s/l2810.801.95221.95221.9473184.009038.00
8632007.01.12 15:44sell2820.901.95471.95671.9475
8642007.01.12 15:44modify2820.901.95471.95221.9475
8652007.01.12 15:44modify2820.901.95471.94881.9475
8662007.01.12 15:45s/l2820.901.94881.94881.9475531.009569.00
8672007.01.12 15:45sell2830.901.95511.95711.9479
8682007.01.12 16:00close2830.901.95521.95711.9479-9.009560.00
8692007.01.12 16:00buy2840.901.95521.95321.9624
8702007.01.12 16:01modify2840.901.95521.95591.9624
8712007.01.12 16:02s/l2840.901.95591.95591.962463.009623.00
8722007.01.12 16:02buy2850.901.95611.95411.9633
8732007.01.12 16:19modify2850.901.95611.95661.9633
8742007.01.12 16:20s/l2850.901.95661.95661.963345.009668.00
8752007.01.12 16:20buy2860.901.95561.95361.9628
8762007.01.12 16:20modify2860.901.95561.95701.9628
8772007.01.12 16:21s/l2860.901.95701.95701.9628126.009794.00
8782007.01.12 16:21buy2870.901.95561.95361.9628
8792007.01.12 16:21modify2870.901.95561.95651.9628
8802007.01.12 16:22s/l2870.901.95651.95651.962881.009875.00
8812007.01.12 16:22buy2880.901.95561.95361.9628
8822007.01.12 16:22modify2880.901.95561.95671.9628
8832007.01.12 16:22s/l2880.901.95671.95671.962899.009974.00
8842007.01.12 16:22buy2890.901.95561.95361.9628
8852007.01.12 16:30modify2890.901.95561.95661.9628
8862007.01.12 16:31s/l2890.901.95661.95661.962890.0010064.00
8872007.01.12 16:31buy2901.001.95561.95361.9628
8882007.01.12 16:31modify2901.001.95561.95741.9628
8892007.01.12 16:32s/l2901.001.95741.95741.9628180.0010244.00
8902007.01.12 16:32buy2911.001.95561.95361.9628
8912007.01.12 16:32modify2911.001.95561.95751.9628
8922007.01.12 16:33s/l2911.001.95751.95751.9628190.0010434.00
8932007.01.12 16:33buy2921.001.95561.95361.9628
8942007.01.12 16:33modify2921.001.95561.95811.9628
8952007.01.12 16:34s/l2921.001.95811.95811.9628250.0010684.00
8962007.01.12 16:34buy2931.001.95561.95361.9628
8972007.01.12 16:34modify2931.001.95561.95821.9628
8982007.01.12 16:35s/l2931.001.95821.95821.9628260.0010944.00
8992007.01.12 16:35buy2941.001.95561.95361.9628
9002007.01.12 16:35modify2941.001.95561.95831.9628
9012007.01.12 16:36s/l2941.001.95831.95831.9628270.0011214.00
9022007.01.12 16:36buy2951.101.95561.95361.9628
9032007.01.12 16:36modify2951.101.95561.95771.9628
9042007.01.12 16:37s/l2951.101.95771.95771.9628231.0011445.00
9052007.01.12 16:37buy2961.101.95561.95361.9628
9062007.01.12 16:37modify2961.101.95561.95761.9628
9072007.01.12 16:38s/l2961.101.95761.95761.9628220.0011665.00
9082007.01.12 16:38buy2971.101.95561.95361.9628
9092007.01.12 16:38modify2971.101.95561.95801.9628
9102007.01.12 16:38s/l2971.101.95801.95801.9628264.0011929.00
9112007.01.12 16:38buy2981.101.95561.95361.9628
9122007.01.12 16:45modify2981.101.95561.95771.9628
9132007.01.12 16:46s/l2981.101.95771.95771.9628231.0012160.00
9142007.01.12 16:46buy2991.201.95611.95411.9633
9152007.01.12 16:46modify2991.201.95611.95771.9633
9162007.01.12 16:47s/l2991.201.95771.95771.9633192.0012352.00
9172007.01.12 16:47buy3001.201.95611.95411.9633
9182007.01.12 16:47modify3001.201.95611.95791.9633
9192007.01.12 16:48s/l3001.201.95791.95791.9633216.0012568.00
9202007.01.12 16:48buy3011.201.95611.95411.9633
9212007.01.12 16:48modify3011.201.95611.95781.9633
9222007.01.12 16:49s/l3011.201.95781.95781.9633204.0012772.00
9232007.01.12 16:49buy3021.201.95611.95411.9633
9242007.01.12 16:49modify3021.201.95611.95791.9633
9252007.01.12 16:50s/l3021.201.95791.95791.9633216.0012988.00
9262007.01.12 16:50buy3031.201.95611.95411.9633
9272007.01.12 16:50modify3031.201.95611.95791.9633
9282007.01.12 16:51s/l3031.201.95791.95791.9633216.0013204.00
9292007.01.12 16:51buy3041.301.95611.95411.9633
9302007.01.12 16:51modify3041.301.95611.95801.9633
9312007.01.12 16:52s/l3041.301.95801.95801.9633247.0013451.00
9322007.01.12 16:52buy3051.301.95611.95411.9633
9332007.01.12 16:52modify3051.301.95611.95811.9633
9342007.01.12 16:53s/l3051.301.95811.95811.9633260.0013711.00
9352007.01.12 16:53buy3061.301.95611.95411.9633
9362007.01.12 16:53modify3061.301.95611.95861.9633
9372007.01.12 16:54s/l3061.301.95861.95861.9633325.0014036.00
9382007.01.12 16:54buy3071.401.95611.95411.9633
9392007.01.12 16:54modify3071.401.95611.95871.9633
9402007.01.12 16:55s/l3071.401.95871.95871.9633364.0014400.00
9412007.01.12 16:55buy3081.401.95611.95411.9633
9422007.01.12 16:55modify3081.401.95611.95821.9633
9432007.01.12 16:55s/l3081.401.95821.95821.9633294.0014694.00
9442007.01.12 16:55buy3091.401.95611.95411.9633
9452007.01.12 17:00modify3091.401.95611.95761.9633
9462007.01.12 17:14s/l3091.401.95761.95761.9633210.0014904.00
9472007.01.12 17:14buy3101.401.95711.95511.9643
9482007.01.12 17:15modify3101.401.95711.95741.9643
9492007.01.12 17:15modify3101.401.95711.95761.9643
9502007.01.12 17:15modify3101.401.95711.95781.9643
9512007.01.12 17:35s/l3101.401.95781.95781.964398.0015002.00
9522007.01.12 17:35buy3111.501.95811.95611.9653
9532007.01.12 17:45modify3111.501.95811.95811.9653
9542007.01.12 17:59modify3111.501.95811.95921.9653
9552007.01.12 18:12s/l3111.501.95921.95921.9653165.0015167.00
9562007.01.15 09:00sell3121.501.95981.96181.9526
9572007.01.15 09:00s/l3121.501.96181.96181.9526-300.0014867.00
9582007.01.15 09:00sell3131.401.96151.96351.9543
9592007.01.15 09:01modify3131.401.96151.96131.9543
9602007.01.15 09:01s/l3131.401.96131.96131.954328.0114895.01
9612007.01.15 09:01sell3141.401.96121.96321.9540
9622007.01.15 09:14modify3141.401.96121.96071.9540
9632007.01.15 09:15s/l3141.401.96071.96071.954070.0014965.01
9642007.01.15 09:15sell3151.401.96181.96381.9546
9652007.01.15 09:18modify3151.401.96181.96161.9546
9662007.01.15 09:18s/l3151.401.96161.96161.954628.0014993.01
9672007.01.15 09:18sell3161.401.96231.96431.9551
9682007.01.15 09:19modify3161.401.96231.96161.9551
9692007.01.15 09:19s/l3161.401.96161.96161.955197.9915091.00
9702007.01.15 09:19sell3171.501.96231.96431.9551
9712007.01.15 09:20modify3171.501.96231.96161.9551
9722007.01.15 09:20s/l3171.501.96161.96161.9551104.9915195.99
9732007.01.15 09:20sell3181.501.96251.96451.9553
9742007.01.15 09:21modify3181.501.96251.96161.9553
9752007.01.15 09:21s/l3181.501.96161.96161.9553135.0015330.99
9762007.01.15 09:21sell3191.501.96261.96461.9554
9772007.01.15 09:22modify3191.501.96261.96161.9554
9782007.01.15 09:22s/l3191.501.96161.96161.9554150.0015480.99
9792007.01.15 09:22sell3201.501.96281.96481.9556
9802007.01.15 09:22modify3201.501.96281.96161.9556
9812007.01.15 09:29modify3201.501.96281.96101.9556
9822007.01.15 09:30s/l3201.501.96101.96101.9556270.0015750.99
9832007.01.15 09:30sell3211.501.96331.96531.9561
9842007.01.15 09:45close3211.501.96231.96531.9561150.0015900.99
9852007.01.15 09:45buy3221.501.96231.96031.9695
9862007.01.15 09:53modify3221.501.96231.96241.9695
9872007.01.15 09:59s/l3221.501.96241.96241.969515.0015915.99
9882007.01.15 09:59buy3231.501.96231.96031.9695
9892007.01.15 10:02modify3231.501.96231.96251.9695
9902007.01.15 10:03s/l3231.501.96251.96251.969530.0015945.99
9912007.01.15 10:03buy3241.501.96261.96061.9698
9922007.01.15 10:03modify3241.501.96261.96291.9698
9932007.01.15 10:04s/l3241.501.96291.96291.969845.0015990.99
9942007.01.15 10:04buy3251.501.96261.96061.9698
9952007.01.15 10:04modify3251.501.96261.96321.9698
9962007.01.15 10:05s/l3251.501.96321.96321.969890.0016080.99
9972007.01.15 10:05buy3261.601.96261.96061.9698
9982007.01.15 10:05modify3261.601.96261.96341.9698
9992007.01.15 10:06s/l3261.601.96341.96341.9698128.0016208.99
10002007.01.15 10:06buy3271.601.96261.96061.9698
10012007.01.15 10:06modify3271.601.96261.96321.9698
10022007.01.15 10:09s/l3271.601.96321.96321.969896.0016304.99
10032007.01.15 10:09buy3281.601.96261.96061.9698
10042007.01.15 10:09modify3281.601.96261.96341.9698
10052007.01.15 10:13s/l3281.601.96341.96341.9698128.0016432.99
10062007.01.15 10:13buy3291.601.96261.96061.9698
10072007.01.15 10:13modify3291.601.96261.96341.9698
10082007.01.15 10:14s/l3291.601.96341.96341.9698128.0016560.99
10092007.01.15 10:14buy3301.601.96261.96061.9698
10102007.01.15 10:18modify3301.601.96261.96271.9698
10112007.01.15 10:18modify3301.601.96261.96301.9698
10122007.01.15 10:26modify3301.601.96261.96371.9698
10132007.01.15 10:27s/l3301.601.96371.96371.9698176.0016736.99
10142007.01.15 10:27buy3311.601.96411.96211.9713
10152007.01.15 10:36modify3311.601.96411.96411.9713
10162007.01.15 10:37s/l3311.601.96411.96411.97130.0016736.99
10172007.01.15 10:37buy3321.601.96411.96211.9713
10182007.01.15 10:53modify3321.601.96411.96421.9713
10192007.01.15 10:56s/l3321.601.96421.96421.971316.0016752.99
10202007.01.15 10:56buy3331.601.96431.96231.9715
10212007.01.15 11:06modify3331.601.96431.96551.9715
10222007.01.15 11:10s/l3331.601.96551.96551.9715192.0016944.99
10232007.01.15 11:10buy3341.601.96521.96321.9724
10242007.01.15 12:15modify3341.601.96521.96531.9724
10252007.01.15 12:29modify3341.601.96521.96551.9724
10262007.01.15 12:41s/l3341.601.96551.96551.972448.0016992.99
10272007.01.15 15:00buy3351.601.96581.96381.9730
10282007.01.15 15:45close3351.601.96501.96381.9730-128.0016864.99
10292007.01.15 15:45sell3361.601.96501.96701.9578
10302007.01.15 16:15close3361.601.96581.96701.9578-128.0016736.99
10312007.01.15 16:15buy3371.601.96581.96381.9730
10322007.01.15 16:45close3371.601.96421.96381.9730-256.0016480.99
10332007.01.15 16:45sell3381.601.96421.96621.9570
10342007.01.15 16:49s/l3381.601.96621.96621.9570-320.0016160.99
10352007.01.15 16:49sell3391.601.96581.96781.9586
10362007.01.15 16:51modify3391.601.96581.96581.9586
10372007.01.15 16:51s/l3391.601.96581.96581.95860.0116161.00
10382007.01.15 16:51sell3401.601.96551.96751.9583
10392007.01.15 16:59modify3401.601.96551.96391.9583
10402007.01.15 17:00s/l3401.601.96391.96391.9583256.0016417.00
10412007.01.15 17:00sell3411.601.96551.96751.9583
10422007.01.15 17:01modify3411.601.96551.96521.9583
10432007.01.15 17:01s/l3411.601.96521.96521.958348.0016465.00
10442007.01.15 17:01sell3421.601.96541.96741.9582
10452007.01.15 17:02modify3421.601.96541.96521.9582
10462007.01.15 17:02s/l3421.601.96521.96521.958232.0016497.00
10472007.01.15 17:02sell3431.601.96511.96711.9579
10482007.01.15 17:14modify3431.601.96511.96511.9579
10492007.01.15 17:30modify3431.601.96511.96491.9579
10502007.01.15 17:30s/l3431.601.96491.96491.957932.0116529.01
10512007.01.15 17:30sell3441.601.96461.96661.9574
10522007.01.15 17:59s/l3441.601.96661.96661.9574-320.0116209.00
10532007.01.15 17:59sell3451.601.96621.96821.9590
10542007.01.15 18:00close3451.601.96651.96821.9590-48.0016161.00
10552007.01.16 09:00buy3461.601.96621.96421.9734
10562007.01.16 09:00modify3461.601.96621.96621.9734
10572007.01.16 09:00modify3461.601.96621.96631.9734
10582007.01.16 09:13modify3461.601.96621.96651.9734
10592007.01.16 09:18s/l3461.601.96651.96651.973448.0016209.00
10602007.01.16 09:18buy3471.601.96671.96471.9739
10612007.01.16 09:44modify3471.601.96671.96711.9739
10622007.01.16 09:51s/l3471.601.96711.96711.973964.0016273.00
10632007.01.16 09:51buy3481.601.96731.96531.9745
10642007.01.16 10:31modify3481.601.96731.96771.9745
10652007.01.16 10:31s/l3481.601.96771.96771.974564.0016337.00
10662007.01.16 10:31buy3491.601.96711.96511.9743
10672007.01.16 11:00s/l3491.601.96511.96511.9743-320.0016017.00
10682007.01.16 11:00sell3501.601.96511.96711.9579
10692007.01.16 11:00s/l3501.601.96711.96711.9579-320.0015697.00
10702007.01.16 11:00sell3511.501.96681.96881.9596
10712007.01.16 11:01modify3511.501.96681.96671.9596
10722007.01.16 11:01modify3511.501.96681.96651.9596
10732007.01.16 11:01modify3511.501.96681.96631.9596
10742007.01.16 11:14s/l3511.501.96631.96631.959675.0015772.00
10752007.01.16 11:14sell3521.501.96651.96851.9593
10762007.01.16 11:29s/l3521.501.96851.96851.9593-300.0015472.00
10772007.01.16 11:29sell3531.501.96811.97011.9609
10782007.01.16 11:30close3531.501.96831.97011.9609-30.0015442.00
10792007.01.16 11:30buy3541.501.96831.96631.9755
10802007.01.16 11:30s/l3541.501.96631.96631.9755-300.0015142.00
10812007.01.16 11:30buy3551.501.96631.96431.9735
10822007.01.16 12:00close3551.501.96591.96431.9735-59.9915082.01
10832007.01.16 15:00buy3561.501.96741.96541.9746
10842007.01.16 15:01s/l3561.501.96541.96541.9746-300.0014782.01
10852007.01.16 15:01buy3571.401.96581.96381.9730
10862007.01.16 15:06modify3571.401.96581.96581.9730
10872007.01.16 15:06modify3571.401.96581.96611.9730
10882007.01.16 15:14s/l3571.401.96611.96611.973042.0014824.01
10892007.01.16 15:14buy3581.401.96501.96301.9722
10902007.01.16 15:15close3581.401.96471.96301.9722-42.0014782.01
10912007.01.16 15:15sell3591.401.96471.96671.9575
10922007.01.16 15:44s/l3591.401.96671.96671.9575-280.0014502.01
10932007.01.16 15:44sell3601.401.96661.96861.9594
10942007.01.16 16:29modify3601.401.96661.96501.9594
10952007.01.16 16:44modify3601.401.96661.96461.9594
10962007.01.16 16:45modify3601.401.96661.96271.9594
10972007.01.16 16:47modify3601.401.96661.96251.9594
10982007.01.16 17:00modify3601.401.96661.96211.9594
10992007.01.16 17:26s/l3601.401.96211.96211.9594630.0015132.01
11002007.01.16 17:26sell3611.501.96181.96381.9546
11012007.01.16 18:00modify3611.501.96181.96161.9546
11022007.01.16 18:01modify3611.501.96181.96141.9546
11032007.01.16 18:02modify3611.501.96181.96121.9546
11042007.01.16 18:15s/l3611.501.96121.96121.954690.0015222.01
11052007.01.17 09:00buy3621.501.96351.96151.9707
11062007.01.17 09:01modify3621.501.96351.96381.9707
11072007.01.17 09:02s/l3621.501.96381.96381.970745.0015267.01
11082007.01.17 09:02buy3631.501.96401.96201.9712
11092007.01.17 09:11modify3631.501.96401.96411.9712
11102007.01.17 09:13s/l3631.501.96411.96411.971215.0015282.01
11112007.01.17 09:13buy3641.501.96401.96201.9712
11122007.01.17 09:13modify3641.501.96401.96421.9712
11132007.01.17 09:14s/l3641.501.96421.96421.971230.0015312.01
11142007.01.17 09:14buy3651.501.96401.96201.9712
11152007.01.17 09:14modify3651.501.96401.96421.9712
11162007.01.17 09:14s/l3651.501.96421.96421.971230.0015342.01
11172007.01.17 09:14buy3661.501.96401.96201.9712
11182007.01.17 09:24modify3661.501.96401.96451.9712
11192007.01.17 09:25s/l3661.501.96451.96451.971275.0015417.01
11202007.01.17 09:25buy3671.501.96441.96241.9716
11212007.01.17 09:35modify3671.501.96441.96461.9716
11222007.01.17 09:39modify3671.501.96441.96491.9716
11232007.01.17 09:41modify3671.501.96441.96511.9716
11242007.01.17 09:44s/l3671.501.96511.96511.9716105.0015522.01
11252007.01.17 09:44buy3681.501.96471.96271.9719
11262007.01.17 09:47modify3681.501.96471.96501.9719
11272007.01.17 09:48s/l3681.501.96501.96501.971945.0015567.01
11282007.01.17 09:48buy3691.501.96481.96281.9720
11292007.01.17 09:48modify3691.501.96481.96481.9720
11302007.01.17 09:50s/l3691.501.96481.96481.97200.0015567.01
11312007.01.17 09:50buy3701.501.96481.96281.9720
11322007.01.17 09:50modify3701.501.96481.96491.9720
11332007.01.17 09:51s/l3701.501.96491.96491.972015.0015582.01
11342007.01.17 09:51buy3711.501.96481.96281.9720
11352007.01.17 10:07modify3711.501.96481.96481.9720
11362007.01.17 10:20modify3711.501.96481.96531.9720
11372007.01.17 10:29s/l3711.501.96531.96531.972075.0015657.01
11382007.01.17 10:29buy3721.501.96551.96351.9727
11392007.01.17 11:34modify3721.501.96551.96551.9727
11402007.01.17 11:35modify3721.501.96551.96571.9727
11412007.01.17 11:37modify3721.501.96551.96591.9727
11422007.01.17 11:38modify3721.501.96551.96631.9727
11432007.01.17 11:44s/l3721.501.96631.96631.9727120.0015777.01
11442007.01.17 11:44buy3731.501.96661.96461.9738
11452007.01.17 11:44s/l3731.501.96461.96461.9738-300.0015477.01
11462007.01.17 11:44buy3741.501.96451.96251.9717
11472007.01.17 12:00close3741.501.96461.96251.971715.0015492.01
11482007.01.17 15:00buy3751.501.96651.96451.9737
11492007.01.17 15:00modify3751.501.96651.96671.9737
11502007.01.17 15:01s/l3751.501.96671.96671.973730.0015522.01
11512007.01.17 15:01buy3761.501.96651.96451.9737
11522007.01.17 15:15close3761.501.96511.96451.9737-210.0015312.01
11532007.01.17 15:15sell3771.501.96511.96711.9579
11542007.01.17 15:22s/l3771.501.96711.96711.9579-300.0015012.01
11552007.01.17 15:22sell3781.501.96681.96881.9596
11562007.01.17 15:30close3781.501.96691.96881.9596-15.0014997.01
11572007.01.17 15:30buy3791.401.96691.96491.9741
11582007.01.17 15:46modify3791.401.96691.96701.9741
11592007.01.17 15:46modify3791.401.96691.96721.9741
11602007.01.17 15:48modify3791.401.96691.96751.9741
11612007.01.17 15:50modify3791.401.96691.96771.9741
11622007.01.17 15:51modify3791.401.96691.96821.9741
11632007.01.17 15:52s/l3791.401.96821.96821.9741182.0015179.01
11642007.01.17 15:52buy3801.501.96861.96661.9758
11652007.01.17 16:14s/l3801.501.96661.96661.9758-300.0014879.01
11662007.01.17 16:14buy3811.401.96681.96481.9740
11672007.01.17 16:15modify3811.401.96681.96681.9740
11682007.01.17 16:16modify3811.401.96681.96701.9740
11692007.01.17 16:17modify3811.401.96681.96761.9740
11702007.01.17 16:20modify3811.401.96681.96801.9740
11712007.01.17 16:21s/l3811.401.96801.96801.9740168.0015047.01
11722007.01.17 16:21buy3821.501.96831.96631.9755
11732007.01.17 16:23modify3821.501.96831.96831.9755
11742007.01.17 16:24s/l3821.501.96831.96831.97550.0015047.01
11752007.01.17 16:24buy3831.501.96831.96631.9755
11762007.01.17 16:24modify3831.501.96831.96831.9755
11772007.01.17 16:25s/l3831.501.96831.96831.97550.0015047.01
11782007.01.17 16:25buy3841.501.96831.96631.9755
11792007.01.17 16:28modify3841.501.96831.96831.9755
11802007.01.17 16:29s/l3841.501.96831.96831.97550.0015047.01
11812007.01.17 16:29buy3851.501.96831.96631.9755
11822007.01.17 16:31modify3851.501.96831.96841.9755
11832007.01.17 16:32s/l3851.501.96841.96841.975515.0015062.01
11842007.01.17 16:32buy3861.501.96811.96611.9753
11852007.01.17 16:32modify3861.501.96811.96961.9753
11862007.01.17 16:33s/l3861.501.96961.96961.9753225.0015287.01
11872007.01.17 16:33buy3871.501.96811.96611.9753
11882007.01.17 16:33modify3871.501.96811.96931.9753
11892007.01.17 16:34s/l3871.501.96931.96931.9753180.0015467.01
11902007.01.17 16:34buy3881.501.96811.96611.9753
11912007.01.17 16:34modify3881.501.96811.96911.9753
11922007.01.17 16:35s/l3881.501.96911.96911.9753150.0015617.01
11932007.01.17 16:35buy3891.501.96811.96611.9753
11942007.01.17 16:35modify3891.501.96811.96931.9753
11952007.01.17 16:36s/l3891.501.96931.96931.9753180.0015797.01
11962007.01.17 16:36buy3901.501.96811.96611.9753
11972007.01.17 16:36modify3901.501.96811.96901.9753
11982007.01.17 16:37s/l3901.501.96901.96901.9753135.0015932.01
11992007.01.17 16:37buy3911.501.96811.96611.9753
12002007.01.17 16:37modify3911.501.96811.96831.9753
12012007.01.17 16:38s/l3911.501.96831.96831.975330.0015962.01
12022007.01.17 16:38buy3921.501.96811.96611.9753
12032007.01.17 16:38modify3921.501.96811.96841.9753
12042007.01.17 16:40s/l3921.501.96841.96841.975345.0016007.01
12052007.01.17 16:40buy3931.601.96811.96611.9753
12062007.01.17 16:40modify3931.601.96811.96831.9753
12072007.01.17 16:41s/l3931.601.96831.96831.975332.0016039.01
12082007.01.17 16:41buy3941.601.96811.96611.9753
12092007.01.17 16:41modify3941.601.96811.96821.9753
12102007.01.17 16:41s/l3941.601.96821.96821.975316.0016055.01
12112007.01.17 16:41buy3951.601.96811.96611.9753
12122007.01.17 16:45modify3951.601.96811.96911.9753
12132007.01.17 16:48modify3951.601.96811.96951.9753
12142007.01.17 16:52modify3951.601.96811.96961.9753
12152007.01.17 16:53s/l3951.601.96961.96961.9753240.0016295.01
12162007.01.17 16:53buy3961.601.97001.96801.9772
12172007.01.17 16:53modify3961.601.97001.97011.9772
12182007.01.17 16:54s/l3961.601.97011.97011.977216.0016311.01
12192007.01.17 16:54buy3971.601.97001.96801.9772
12202007.01.17 16:54modify3971.601.97001.97021.9772
12212007.01.17 16:55s/l3971.601.97021.97021.977232.0016343.01
12222007.01.17 16:55buy3981.601.97001.96801.9772
12232007.01.17 17:14s/l3981.601.96801.96801.9772-320.0016023.01
12242007.01.17 17:14buy3991.601.96831.96631.9755
12252007.01.17 17:18modify3991.601.96831.96861.9755
12262007.01.17 17:29modify3991.601.96831.96911.9755
12272007.01.17 17:29s/l3991.601.96911.96911.9755128.0016151.01
12282007.01.17 17:29buy4001.601.96951.96751.9767
12292007.01.17 17:30modify4001.601.96951.96961.9767
12302007.01.17 17:49modify4001.601.96951.96991.9767
12312007.01.17 17:50modify4001.601.96951.97011.9767
12322007.01.17 17:51modify4001.601.96951.97031.9767
12332007.01.17 17:53modify4001.601.96951.97051.9767
12342007.01.17 17:55modify4001.601.96951.97071.9767
12352007.01.17 18:14s/l4001.601.97071.97071.9767192.0016343.01
12362007.01.18 09:00sell4011.601.97251.97451.9653
12372007.01.18 09:00s/l4011.601.97451.97451.9653-320.0016023.01
12382007.01.18 09:00sell4021.601.97431.97631.9671
12392007.01.18 09:05s/l4021.601.97631.97631.9671-320.0015703.01
12402007.01.18 09:05sell4031.501.97591.97791.9687
12412007.01.18 09:06modify4031.501.97591.97461.9687
12422007.01.18 09:06s/l4031.501.97461.97461.9687195.0115898.02
12432007.01.18 09:06sell4041.501.97601.97801.9688
12442007.01.18 09:07modify4041.501.97601.97461.9688
12452007.01.18 09:07s/l4041.501.97461.97461.9688209.9916108.01
12462007.01.18 09:07sell4051.601.97671.97871.9695
12472007.01.18 09:07modify4051.601.97671.97461.9695
12482007.01.18 09:15close4051.601.97351.97461.9695511.9916620.00
12492007.01.18 09:15buy4061.601.97351.97151.9807
12502007.01.18 09:16modify4061.601.97351.97581.9807
12512007.01.18 09:17s/l4061.601.97581.97581.9807368.0016988.00
12522007.01.18 09:17buy4071.601.97461.97261.9818
12532007.01.18 09:17modify4071.601.97461.97571.9818
12542007.01.18 09:18s/l4071.601.97571.97571.9818176.0017164.00
12552007.01.18 09:18buy4081.701.97461.97261.9818
12562007.01.18 09:18modify4081.701.97461.97561.9818
12572007.01.18 09:19s/l4081.701.97561.97561.9818170.0017334.00
12582007.01.18 09:19buy4091.701.97461.97261.9818
12592007.01.18 09:19modify4091.701.97461.97561.9818
12602007.01.18 09:20s/l4091.701.97561.97561.9818170.0017504.00
12612007.01.18 09:20buy4101.701.97461.97261.9818
12622007.01.18 09:20modify4101.701.97461.97581.9818
12632007.01.18 09:21s/l4101.701.97581.97581.9818204.0017708.00
12642007.01.18 09:21buy4111.701.97461.97261.9818
12652007.01.18 09:21modify4111.701.97461.97561.9818
12662007.01.18 09:22s/l4111.701.97561.97561.9818170.0017878.00
12672007.01.18 09:22buy4121.701.97461.97261.9818
12682007.01.18 09:31modify4121.701.97461.97571.9818
12692007.01.18 09:32s/l4121.701.97571.97571.9818187.0018065.00
12702007.01.18 09:32buy4131.801.97561.97361.9828
12712007.01.18 10:14modify4131.801.97561.97601.9828
12722007.01.18 10:29modify4131.801.97561.97621.9828
12732007.01.18 10:44s/l4131.801.97621.97621.9828108.0018173.00
12742007.01.18 10:44buy4141.801.97621.97421.9834
12752007.01.18 11:14s/l4141.801.97421.97421.9834-360.0017813.00
12762007.01.18 11:14buy4151.701.97451.97251.9817
12772007.01.18 11:29s/l4151.701.97251.97251.9817-340.0017473.00
12782007.01.18 11:29buy4161.701.97291.97091.9801
12792007.01.18 11:30close4161.701.97341.97091.980185.0017558.00
12802007.01.18 11:30sell4171.701.97341.97541.9662
12812007.01.18 11:53modify4171.701.97341.97331.9662
12822007.01.18 12:00modify4171.701.97341.97321.9662
12832007.01.18 12:12modify4171.701.97341.97301.9662
12842007.01.18 12:13modify4171.701.97341.97281.9662
12852007.01.18 12:14modify4171.701.97341.97211.9662
12862007.01.18 12:17s/l4171.701.97211.97211.9662221.0017779.00
12872007.01.18 15:00sell4181.701.96831.97031.9611
12882007.01.18 15:23s/l4181.701.97031.97031.9611-340.0017439.00
12892007.01.18 15:23sell4191.701.97011.97211.9629
12902007.01.18 15:24modify4191.701.97011.97011.9629
12912007.01.18 15:24s/l4191.701.97011.97011.96290.0117439.01
12922007.01.18 15:24sell4201.701.97001.97201.9628
12932007.01.18 15:29modify4201.701.97001.96951.9628
12942007.01.18 15:30s/l4201.701.96951.96951.962885.0017524.01
12952007.01.18 15:30sell4211.701.97091.97291.9637
12962007.01.18 15:31modify4211.701.97091.96941.9637
12972007.01.18 15:31s/l4211.701.96941.96941.9637255.0117779.02
12982007.01.18 15:31sell4221.701.97131.97331.9641
12992007.01.18 15:32modify4221.701.97131.96941.9641
13002007.01.18 15:32s/l4221.701.96941.96941.9641323.0018102.02
13012007.01.18 15:32sell4231.801.97101.97301.9638
13022007.01.18 15:33modify4231.801.97101.96941.9638
13032007.01.18 15:33s/l4231.801.96941.96941.9638287.9918390.01
13042007.01.18 15:33sell4241.801.97131.97331.9641
13052007.01.18 15:34modify4241.801.97131.96941.9641
13062007.01.18 15:34s/l4241.801.96941.96941.9641342.0018732.01
13072007.01.18 15:34sell4251.801.97221.97421.9650
13082007.01.18 15:35modify4251.801.97221.96941.9650
13092007.01.18 15:35s/l4251.801.96941.96941.9650504.0119236.02
13102007.01.18 15:35sell4261.901.97311.97511.9659
13112007.01.18 15:36modify4261.901.97311.96941.9659
13122007.01.18 15:36s/l4261.901.96941.96941.9659702.9919939.01
13132007.01.18 15:36sell4271.901.97221.97421.9650
13142007.01.18 15:37modify4271.901.97221.96941.9650
13152007.01.18 15:37s/l4271.901.96941.96941.9650532.0120471.02
13162007.01.18 15:37sell4282.001.97221.97421.9650
13172007.01.18 15:38modify4282.001.97221.96941.9650
13182007.01.18 15:38s/l4282.001.96941.96941.9650560.0121031.03
13192007.01.18 15:38sell4292.101.97181.97381.9646
13202007.01.18 15:39modify4292.101.97181.96941.9646
13212007.01.18 15:39s/l4292.101.96941.96941.9646503.9921535.02
13222007.01.18 15:39sell4302.101.97101.97301.9638
13232007.01.18 15:40modify4302.101.97101.96941.9638
13242007.01.18 15:40s/l4302.101.96941.96941.9638335.9921871.01
13252007.01.18 15:40sell4312.101.97151.97351.9643
13262007.01.18 15:41modify4312.101.97151.96941.9643
13272007.01.18 15:41s/l4312.101.96941.96941.9643441.0122312.02
13282007.01.18 15:41sell4322.201.97161.97361.9644
13292007.01.18 15:42modify4322.201.97161.96941.9644
13302007.01.18 15:42s/l4322.201.96941.96941.9644484.0122796.03
13312007.01.18 15:42sell4332.201.97121.97321.9640
13322007.01.18 15:43modify4332.201.97121.96941.9640
13332007.01.18 15:43s/l4332.201.96941.96941.9640396.0023192.03
13342007.01.18 15:43sell4342.301.97141.97341.9642
13352007.01.18 15:44modify4342.301.97141.96941.9642
13362007.01.18 15:44s/l4342.301.96941.96941.9642460.0123652.04
13372007.01.18 15:44sell4352.301.97031.97231.9631
13382007.01.18 15:44modify4352.301.97031.96941.9631
13392007.01.18 15:44modify4352.301.97031.96751.9631
13402007.01.18 15:46s/l4352.301.96751.96751.9631643.9924296.03
13412007.01.18 15:46sell4362.401.97051.97251.9633
13422007.01.18 15:48modify4362.401.97051.96821.9633
13432007.01.18 15:48s/l4362.401.96821.96821.9633552.0024848.03
13442007.01.18 15:48sell4372.401.97031.97231.9631
13452007.01.18 15:54modify4372.401.97031.96821.9631
13462007.01.18 15:54s/l4372.401.96821.96821.9631503.9925352.02
13472007.01.18 15:54sell4382.501.96881.97081.9616
13482007.01.18 15:55modify4382.501.96881.96821.9616
13492007.01.18 15:55s/l4382.501.96821.96821.9616149.9925502.01
13502007.01.18 15:55sell4392.501.96901.97101.9618
13512007.01.18 15:56modify4392.501.96901.96821.9618
13522007.01.18 15:56s/l4392.501.96821.96821.9618200.0025702.01
13532007.01.18 15:56sell4402.501.96921.97121.9620
13542007.01.18 15:57modify4402.501.96921.96821.9620
13552007.01.18 15:57s/l4402.501.96821.96821.9620250.0025952.01
13562007.01.18 15:57sell4412.501.96931.97131.9621
13572007.01.18 15:58modify4412.501.96931.96821.9621
13582007.01.18 15:58s/l4412.501.96821.96821.9621275.0126227.02
13592007.01.18 15:58sell4422.601.96931.97131.9621
13602007.01.18 15:59modify4422.601.96931.96821.9621
13612007.01.18 15:59s/l4422.601.96821.96821.9621286.0126513.03
13622007.01.18 15:59sell4432.601.96961.97161.9624
13632007.01.18 15:59modify4432.601.96961.96821.9624
13642007.01.18 16:00s/l4432.601.96821.96821.9624363.9926877.02
13652007.01.18 16:00sell4442.601.96961.97161.9624
13662007.01.18 16:15s/l4442.601.97161.97161.9624-520.0126357.01
13672007.01.18 16:15sell4452.601.97121.97321.9640
13682007.01.18 16:30close4452.601.97111.97321.964026.0026383.01
13692007.01.18 16:30buy4462.601.97111.96911.9783
13702007.01.18 16:38modify4462.601.97111.97121.9783
13712007.01.18 16:44s/l4462.601.97121.97121.978326.0026409.01
13722007.01.18 16:44buy4472.601.97161.96961.9788
13732007.01.18 16:52modify4472.601.97161.97171.9788
13742007.01.18 16:53s/l4472.601.97171.97171.978826.0026435.01
13752007.01.18 16:53buy4482.601.97111.96911.9783
13762007.01.18 16:53modify4482.601.97111.97151.9783
13772007.01.18 16:53s/l4482.601.97151.97151.9783104.0026539.01
13782007.01.18 16:53buy4492.601.97111.96911.9783
13792007.01.18 17:01modify4492.601.97111.97121.9783
13802007.01.18 17:03modify4492.601.97111.97191.9783
13812007.01.18 17:04s/l4492.601.97191.97191.9783208.0026747.01
13822007.01.18 17:04buy4502.601.97171.96971.9789
13832007.01.18 17:21modify4502.601.97171.97181.9789
13842007.01.18 17:22modify4502.601.97171.97191.9789
13852007.01.18 17:23modify4502.601.97171.97201.9789
13862007.01.18 17:29s/l4502.601.97201.97201.978978.0026825.01
13872007.01.18 17:29buy4512.601.97241.97041.9796
13882007.01.18 20:30close4512.601.97121.97041.9796-312.0026513.01
13892007.01.19 09:00sell4522.601.97511.97711.9679
13902007.01.19 11:09modify4522.601.97511.97421.9679
13912007.01.19 11:30modify4522.601.97511.97341.9679
13922007.01.19 11:30modify4522.601.97511.97321.9679
13932007.01.19 11:44s/l4522.601.97321.97321.9679494.0027007.01
13942007.01.19 11:44sell4532.701.97291.97491.9657
13952007.01.19 11:49modify4532.701.97291.97281.9657
13962007.01.19 11:49modify4532.701.97291.97261.9657
13972007.01.19 12:14s/l4532.701.97261.97261.965781.0027088.01
13982007.01.19 15:00buy4542.701.97471.97271.9819
13992007.01.19 16:00s/l4542.701.97271.97271.9819-540.0026548.01
14002007.01.19 16:00buy4552.601.97281.97081.9800
14012007.01.19 16:15close4552.601.97251.97081.9800-78.0026470.01
14022007.01.19 16:15sell4562.601.97251.97451.9653
14032007.01.19 17:27s/l4562.601.97451.97451.9653-520.0025950.01
14042007.01.19 17:27sell4572.501.97421.97621.9670
14052007.01.19 17:28modify4572.501.97421.97361.9670
14062007.01.19 17:28s/l4572.501.97361.97361.9670150.0026100.01
14072007.01.19 17:28sell4582.601.97471.97671.9675
14082007.01.19 17:29modify4582.601.97471.97361.9675
14092007.01.19 17:29s/l4582.601.97361.97361.9675285.9926386.00
14102007.01.19 17:29sell4592.601.97471.97671.9675
14112007.01.19 17:29modify4592.601.97471.97361.9675
14122007.01.19 17:29modify4592.601.97471.97141.9675
14132007.01.19 17:30s/l4592.601.97141.97141.9675857.9927243.99
14142007.01.19 17:30sell4602.701.97501.97701.9678
14152007.01.19 17:31modify4602.701.97501.97271.9678
14162007.01.19 17:31s/l4602.701.97271.97271.9678621.0127865.00
14172007.01.19 17:31sell4612.701.97491.97691.9677
14182007.01.19 17:32modify4612.701.97491.97271.9677
14192007.01.19 17:32s/l4612.701.97271.97271.9677594.0028459.00
14202007.01.19 17:32sell4622.801.97471.97671.9675
14212007.01.19 17:33modify4622.801.97471.97271.9675
14222007.01.19 17:33s/l4622.801.97271.97271.9675559.9929018.99
14232007.01.19 17:33sell4632.901.97431.97631.9671
14242007.01.19 17:35modify4632.901.97431.97271.9671
14252007.01.19 17:35s/l4632.901.97271.97271.9671464.0129483.00
14262007.01.19 17:35sell4642.901.97421.97621.9670
14272007.01.19 17:36modify4642.901.97421.97271.9670
14282007.01.19 17:36s/l4642.901.97271.97271.9670435.0029918.00
14292007.01.19 17:36sell4652.901.97421.97621.9670
14302007.01.19 17:37modify4652.901.97421.97271.9670
14312007.01.19 17:37s/l4652.901.97271.97271.9670435.0030353.00
14322007.01.19 17:37sell4663.001.97421.97621.9670
14332007.01.19 17:41modify4663.001.97421.97271.9670
14342007.01.19 17:41s/l4663.001.97271.97271.9670450.0030803.00
14352007.01.19 17:41sell4673.001.97461.97661.9674
14362007.01.19 17:44modify4673.001.97461.97271.9674
14372007.01.19 17:44modify4673.001.97461.97241.9674
14382007.01.19 17:51s/l4673.001.97241.97241.9674659.9931462.99
14392007.01.19 17:51sell4683.101.97411.97611.9669
14402007.01.19 18:00close4683.101.97421.97611.9669-31.0031431.99
14412007.01.22 09:00sell4693.101.97411.97611.9669
14422007.01.22 09:15close4693.101.97521.97611.9669-341.0031090.99
14432007.01.22 09:15buy4703.101.97521.97321.9824
14442007.01.22 09:45close4703.101.97421.97321.9824-310.0030780.99
14452007.01.22 09:45sell4713.001.97421.97621.9670
14462007.01.22 10:15close4713.001.97451.97621.9670-90.0030690.99
14472007.01.22 10:15buy4723.001.97451.97251.9817
14482007.01.22 10:30close4723.001.97391.97251.9817-180.0030510.99
14492007.01.22 10:30sell4733.001.97391.97591.9667
14502007.01.22 11:00close4733.001.97461.97591.9667-210.0030300.99
14512007.01.22 11:00buy4743.001.97461.97261.9818
14522007.01.22 11:44s/l4743.001.97261.97261.9818-600.0029700.99
14532007.01.22 11:44buy4752.901.97241.97041.9796
14542007.01.22 11:45close4752.901.97191.97041.9796-145.0029555.99
14552007.01.22 11:45sell4762.901.97191.97391.9647
14562007.01.22 12:07s/l4762.901.97391.97391.9647-580.0028975.99
14572007.01.22 15:00buy4772.801.97551.97351.9827
14582007.01.22 16:15close4772.801.97401.97351.9827-420.0028555.99
14592007.01.22 16:15sell4782.801.97401.97601.9668
14602007.01.22 17:01s/l4782.801.97601.97601.9668-560.0027995.99
14612007.01.22 17:01sell4792.701.97621.97821.9690
14622007.01.22 17:02modify4792.701.97621.97611.9690
14632007.01.22 17:02s/l4792.701.97611.97611.969027.0028022.99
14642007.01.22 17:02sell4802.801.97631.97831.9691
14652007.01.22 17:03modify4802.801.97631.97611.9691
14662007.01.22 17:03s/l4802.801.97611.97611.969156.0028078.99
14672007.01.22 17:03sell4812.801.97711.97911.9699
14682007.01.22 17:04modify4812.801.97711.97611.9699
14692007.01.22 17:04s/l4812.801.97611.97611.9699280.0028358.99
14702007.01.22 17:04sell4822.801.97761.97961.9704
14712007.01.22 17:05modify4822.801.97761.97611.9704
14722007.01.22 17:05s/l4822.801.97611.97611.9704419.9928778.98
14732007.01.22 17:05sell4832.801.97821.98021.9710
14742007.01.22 17:06modify4832.801.97821.97611.9710
14752007.01.22 17:06s/l4832.801.97611.97611.9710587.9929366.97
14762007.01.22 17:06sell4842.901.97781.97981.9706
14772007.01.22 17:07modify4842.901.97781.97611.9706
14782007.01.22 17:07s/l4842.901.97611.97611.9706493.0029859.97
14792007.01.22 17:07sell4852.901.97741.97941.9702
14802007.01.22 17:08modify4852.901.97741.97611.9702
14812007.01.22 17:08s/l4852.901.97611.97611.9702376.9830236.95
14822007.01.22 17:08sell4863.001.97771.97971.9705
14832007.01.22 17:09modify4863.001.97771.97611.9705
14842007.01.22 17:09s/l4863.001.97611.97611.9705480.0030716.95
14852007.01.22 17:09sell4873.001.97751.97951.9703
14862007.01.22 17:10modify4873.001.97751.97611.9703
14872007.01.22 17:10s/l4873.001.97611.97611.9703419.9931136.94
14882007.01.22 17:10sell4883.101.97711.97911.9699
14892007.01.22 17:11modify4883.101.97711.97611.9699
14902007.01.22 17:11s/l4883.101.97611.97611.9699310.0031446.94
14912007.01.22 17:11sell4893.101.97701.97901.9698
14922007.01.22 17:12modify4893.101.97701.97611.9698
14932007.01.22 17:12s/l4893.101.97611.97611.9698279.0031725.94
14942007.01.22 17:12sell4903.101.97701.97901.9698
14952007.01.22 17:12modify4903.101.97701.97611.9698
14962007.01.22 17:15s/l4903.101.97611.97611.9698279.0032004.94
14972007.01.22 17:15sell4913.201.97691.97891.9697
14982007.01.22 17:29modify4913.201.97691.97601.9697
14992007.01.22 17:34s/l4913.201.97601.97601.9697287.9932292.93
15002007.01.22 17:34sell4923.201.97661.97861.9694
15012007.01.22 17:35modify4923.201.97661.97651.9694
15022007.01.22 17:35s/l4923.201.97651.97651.969432.0232324.95
15032007.01.22 17:35sell4933.201.97671.97871.9695
15042007.01.22 17:44modify4933.201.97671.97651.9695
15052007.01.22 17:44modify4933.201.97671.97481.9695
15062007.01.22 17:48s/l4933.201.97481.97481.9695607.9832932.93
15072007.01.22 17:48sell4943.201.97611.97811.9689
15082007.01.22 18:00close4943.201.97641.97811.9689-96.0032836.93
15092007.01.23 09:00sell4953.201.97761.97961.9704
15102007.01.23 09:00s/l4953.201.97961.97961.9704-640.0032196.93
15112007.01.23 09:00sell4963.201.98081.98281.9736
15122007.01.23 09:01modify4963.201.98081.98011.9736
15132007.01.23 09:01s/l4963.201.98011.98011.9736224.0132420.94
15142007.01.23 09:01sell4973.201.98081.98281.9736
15152007.01.23 09:03modify4973.201.98081.98011.9736
15162007.01.23 09:03s/l4973.201.98011.98011.9736224.0132644.95
15172007.01.23 09:03sell4983.201.98071.98271.9735
15182007.01.23 09:04modify4983.201.98071.98011.9735
15192007.01.23 09:04s/l4983.201.98011.98011.9735192.0132836.96
15202007.01.23 09:04sell4993.201.98111.98311.9739
15212007.01.23 09:05modify4993.201.98111.98011.9739
15222007.01.23 09:05s/l4993.201.98011.98011.9739319.9933156.95
15232007.01.23 09:05sell5003.301.98131.98331.9741
15242007.01.23 09:08modify5003.301.98131.98011.9741
15252007.01.23 09:08s/l5003.301.98011.98011.9741396.0033552.95
15262007.01.23 09:08sell5013.301.98171.98371.9745
15272007.01.23 09:09modify5013.301.98171.98011.9745
15282007.01.23 09:09s/l5013.301.98011.98011.9745527.9834080.93
15292007.01.23 09:09sell5023.401.98201.98401.9748
15302007.01.23 09:10modify5023.401.98201.98011.9748
15312007.01.23 09:10s/l5023.401.98011.98011.9748646.0034726.93
15322007.01.23 09:10sell5033.401.98231.98431.9751
15332007.01.23 09:10modify5033.401.98231.98011.9751
15342007.01.23 09:14modify5033.401.98231.97991.9751
15352007.01.23 09:16s/l5033.401.97991.97991.9751816.0135542.94
15362007.01.23 09:16sell5043.501.98261.98461.9754
15372007.01.23 09:17modify5043.501.98261.98031.9754
15382007.01.23 09:17s/l5043.501.98031.98031.9754804.9936347.93
15392007.01.23 09:17sell5053.601.98281.98481.9756
15402007.01.23 09:18modify5053.601.98281.98031.9756
15412007.01.23 09:18s/l5053.601.98031.98031.9756900.0037247.93
15422007.01.23 09:18sell5063.701.98291.98491.9757
15432007.01.23 09:19modify5063.701.98291.98031.9757
15442007.01.23 09:19s/l5063.701.98031.98031.9757962.0138209.94
15452007.01.23 09:19sell5073.801.98271.98471.9755
15462007.01.23 09:20modify5073.801.98271.98031.9755
15472007.01.23 09:20s/l5073.801.98031.98031.9755912.0039121.94
15482007.01.23 09:20sell5083.901.98231.98431.9751
15492007.01.23 09:21modify5083.901.98231.98031.9751
15502007.01.23 09:21s/l5083.901.98031.98031.9751780.0239901.96
15512007.01.23 09:21sell5093.901.98221.98421.9750
15522007.01.23 09:21modify5093.901.98221.98031.9750
15532007.01.23 09:29modify5093.901.98221.98001.9750
15542007.01.23 09:30close5093.901.97921.98001.97501170.0141071.97
15552007.01.23 09:30buy5104.101.97921.97721.9864
15562007.01.23 09:30modify5104.101.97921.98111.9864
15572007.01.23 09:33modify5104.101.97921.98121.9864
15582007.01.23 09:57s/l5104.101.98121.98121.9864820.0041891.97
15592007.01.23 09:57buy5114.101.98161.97961.9888
15602007.01.23 10:14modify5114.101.98161.98191.9888
15612007.01.23 10:32s/l5114.101.98191.98191.9888123.0042014.97
15622007.01.23 10:32buy5124.201.98181.97981.9890
15632007.01.23 11:00modify5124.201.98181.98181.9890
15642007.01.23 11:01s/l5124.201.98181.98181.98900.0042014.97
15652007.01.23 11:01buy5134.201.98221.98021.9894
15662007.01.23 11:01modify5134.201.98221.98231.9894
15672007.01.23 11:02s/l5134.201.98231.98231.989442.0042056.97
15682007.01.23 11:02buy5144.201.98221.98021.9894
15692007.01.23 11:02modify5144.201.98221.98231.9894
15702007.01.23 11:03s/l5144.201.98231.98231.989442.0042098.97
15712007.01.23 11:03buy5154.201.98221.98021.9894
15722007.01.23 11:03modify5154.201.98221.98261.9894
15732007.01.23 11:04s/l5154.201.98261.98261.9894168.0042266.97
15742007.01.23 11:04buy5164.201.98221.98021.9894
15752007.01.23 11:04modify5164.201.98221.98241.9894
15762007.01.23 11:05s/l5164.201.98241.98241.989484.0042350.97
15772007.01.23 11:05buy5174.201.98221.98021.9894
15782007.01.23 11:05modify5174.201.98221.98261.9894
15792007.01.23 11:06s/l5174.201.98261.98261.9894168.0042518.97
15802007.01.23 11:06buy5184.201.98221.98021.9894
15812007.01.23 11:15modify5184.201.98221.98281.9894
15822007.01.23 11:16s/l5184.201.98281.98281.9894252.0042770.97
15832007.01.23 11:16buy5194.201.98231.98031.9895
15842007.01.23 11:16modify5194.201.98231.98291.9895
15852007.01.23 11:17s/l5194.201.98291.98291.9895252.0043022.97
15862007.01.23 11:17buy5204.301.98231.98031.9895
15872007.01.23 11:17modify5204.301.98231.98271.9895
15882007.01.23 11:18s/l5204.301.98271.98271.9895172.0043194.97
15892007.01.23 11:18buy5214.301.98231.98031.9895
15902007.01.23 11:18modify5214.301.98231.98271.9895
15912007.01.23 11:18s/l5214.301.98271.98271.9895172.0043366.97
15922007.01.23 11:18buy5224.301.98231.98031.9895
15932007.01.23 11:30modify5224.301.98231.98301.9895
15942007.01.23 11:32s/l5224.301.98301.98301.9895301.0043667.97
15952007.01.23 11:32buy5234.301.98241.98041.9896
15962007.01.23 11:32modify5234.301.98241.98271.9896
15972007.01.23 11:33s/l5234.301.98271.98271.9896129.0043796.97
15982007.01.23 11:33buy5244.301.98241.98041.9896
15992007.01.23 11:53modify5244.301.98241.98311.9896
16002007.01.23 11:54s/l5244.301.98311.98311.9896301.0044097.97
16012007.01.23 11:54buy5254.401.98351.98151.9907
16022007.01.23 12:42modify5254.401.98351.98371.9907
16032007.01.23 12:43modify5254.401.98351.98501.9907
16042007.01.23 12:44s/l5254.401.98501.98501.9907660.0044757.97
16052007.01.23 15:00buy5264.401.99051.98851.9977
16062007.01.23 16:27s/l5264.401.98851.98851.9977-880.0043877.97
16072007.01.23 16:27buy5274.301.98891.98691.9961
16082007.01.23 16:45close5274.301.98771.98691.9961-516.0043361.97
16092007.01.23 16:45sell5284.301.98771.98971.9805
16102007.01.23 17:30close5284.301.98911.98971.9805-602.0042759.97
16112007.01.23 17:30buy5294.201.98911.98711.9963
16122007.01.23 17:45close5294.201.98841.98711.9963-294.0042465.97
16132007.01.23 17:45sell5304.201.98841.99041.9812
16142007.01.23 17:59modify5304.201.98841.98741.9812
16152007.01.23 18:00modify5304.201.98841.98611.9812
16162007.01.23 18:00modify5304.201.98841.98601.9812
16172007.01.23 18:34modify5304.201.98841.98541.9812
16182007.01.23 18:45modify5304.201.98841.98521.9812
16192007.01.23 19:15modify5304.201.98841.98491.9812
16202007.01.23 19:16modify5304.201.98841.98471.9812
16212007.01.23 19:29s/l5304.201.98471.98471.98121554.0044019.97
16222007.01.24 09:00sell5314.401.97741.97941.9702
16232007.01.24 09:14modify5314.401.97741.97711.9702
16242007.01.24 09:14s/l5314.401.97711.97711.9702132.0044151.97
16252007.01.24 09:14sell5324.401.97781.97981.9706
16262007.01.24 09:23modify5324.401.97781.97711.9706
16272007.01.24 09:44modify5324.401.97781.97691.9706
16282007.01.24 09:45modify5324.401.97781.97551.9706
16292007.01.24 09:45modify5324.401.97781.97531.9706
16302007.01.24 09:46modify5324.401.97781.97521.9706
16312007.01.24 09:46modify5324.401.97781.97501.9706
16322007.01.24 09:46modify5324.401.97781.97481.9706
16332007.01.24 10:04modify5324.401.97781.97451.9706
16342007.01.24 10:15s/l5324.401.97451.97451.97061452.0045603.97
16352007.01.24 10:15sell5334.501.97411.97611.9669
16362007.01.24 10:29modify5334.501.97411.97381.9669
16372007.01.24 10:29modify5334.501.97411.97351.9669
16382007.01.24 10:29s/l5334.501.97351.97351.9669270.0045873.97
16392007.01.24 10:29sell5344.501.97321.97521.9660
16402007.01.24 10:57s/l5344.501.97521.97521.9660-900.0044973.97
16412007.01.24 10:57sell5354.401.97491.97691.9677
16422007.01.24 10:59modify5354.401.97491.97341.9677
16432007.01.24 11:00s/l5354.401.97341.97341.9677660.0045633.97
16442007.01.24 11:00sell5364.501.97531.97731.9681
16452007.01.24 11:07modify5364.501.97531.97521.9681
16462007.01.24 11:07modify5364.501.97531.97501.9681
16472007.01.24 11:14s/l5364.501.97501.97501.9681134.9845768.95
16482007.01.24 11:14sell5374.501.97481.97681.9676
16492007.01.24 11:33s/l5374.501.97681.97681.9676-900.0044868.95
16502007.01.24 11:33sell5384.401.97641.97841.9692
16512007.01.24 11:44modify5384.401.97641.97381.9692
16522007.01.24 11:45s/l5384.401.97381.97381.96921144.0146012.96
16532007.01.24 11:45sell5394.601.97581.97781.9686
16542007.01.24 12:02modify5394.601.97581.97571.9686
16552007.01.24 12:15close5394.601.97561.97571.968692.0046104.96
16562007.01.24 15:00sell5404.601.97271.97471.9655
16572007.01.24 15:05modify5404.601.97271.97181.9655
16582007.01.24 15:14s/l5404.601.97181.97181.9655414.0046518.96
16592007.01.24 15:14sell5414.601.97161.97361.9644
16602007.01.24 15:45modify5414.601.97161.97051.9644
16612007.01.24 15:45modify5414.601.97161.97031.9644
16622007.01.24 15:45modify5414.601.97161.97021.9644
16632007.01.24 15:54s/l5414.601.97021.97021.9644644.0047162.96
16642007.01.24 15:54sell5424.701.96981.97181.9626
16652007.01.24 15:59modify5424.701.96981.96941.9626
16662007.01.24 16:00s/l5424.701.96941.96941.9626188.0047350.96
16672007.01.24 16:00sell5434.701.96941.97141.9622
16682007.01.24 16:09modify5434.701.96941.96941.9622
16692007.01.24 16:14modify5434.701.96941.96801.9622
16702007.01.24 16:15s/l5434.701.96801.96801.9622658.0248008.98
16712007.01.24 16:15sell5444.801.96791.96991.9607
16722007.01.24 16:18modify5444.801.96791.96781.9607
16732007.01.24 16:29s/l5444.801.96781.96781.960748.0248057.00
16742007.01.24 16:29sell5454.801.96771.96971.9605
16752007.01.24 16:59s/l5454.801.96971.96971.9605-960.0047097.00
16762007.01.24 16:59sell5464.701.96981.97181.9626
16772007.01.24 17:13modify5464.701.96981.96941.9626
16782007.01.24 17:15modify5464.701.96981.96761.9626
16792007.01.24 17:15modify5464.701.96981.96741.9626
16802007.01.24 17:15modify5464.701.96981.96731.9626
16812007.01.24 17:18modify5464.701.96981.96711.9626
16822007.01.24 17:30s/l5464.701.96711.96711.96261269.0048366.00
16832007.01.24 17:30sell5474.801.96691.96891.9597
16842007.01.24 17:59modify5474.801.96691.96671.9597
16852007.01.24 18:00s/l5474.801.96671.96671.959796.0048462.00
16862007.01.25 09:00sell5484.801.96531.96731.9581
16872007.01.25 09:00s/l5484.801.96731.96731.9581-960.0047502.00
16882007.01.25 09:00sell5494.701.96891.97091.9617
16892007.01.25 09:01modify5494.701.96891.96811.9617
16902007.01.25 09:01s/l5494.701.96811.96811.9617375.9847877.98
16912007.01.25 09:01sell5504.701.96901.97101.9618
16922007.01.25 09:02modify5504.701.96901.96811.9618
16932007.01.25 09:02s/l5504.701.96811.96811.9618422.9948300.97
16942007.01.25 09:02sell5514.801.96901.97101.9618
16952007.01.25 09:03modify5514.801.96901.96811.9618
16962007.01.25 09:03s/l5514.801.96811.96811.9618431.9948732.96
16972007.01.25 09:03sell5524.801.96911.97111.9619
16982007.01.25 09:04modify5524.801.96911.96811.9619
16992007.01.25 09:04s/l5524.801.96811.96811.9619480.0049212.96
17002007.01.25 09:04sell5534.901.96971.97171.9625
17012007.01.25 09:05modify5534.901.96971.96811.9625
17022007.01.25 09:05s/l5534.901.96811.96811.9625783.9949996.95
17032007.01.25 09:05sell5544.901.96941.97141.9622
17042007.01.25 09:06modify5544.901.96941.96811.9622
17052007.01.25 09:06s/l5544.901.96811.96811.9622637.0250633.97
17062007.01.25 09:06sell5555.001.96951.97151.9623
17072007.01.25 09:07modify5555.001.96951.96811.9623
17082007.01.25 09:07s/l5555.001.96811.96811.9623699.9751333.94
17092007.01.25 09:07sell5565.101.97031.97231.9631
17102007.01.25 09:09modify5565.101.97031.96811.9631
17112007.01.25 09:14modify5565.101.97031.96641.9631
17122007.01.25 09:15s/l5565.101.96641.96641.96311988.9853322.92
17132007.01.25 09:15sell5575.301.97071.97271.9635
17142007.01.25 09:16modify5575.301.97071.96741.9635
17152007.01.25 09:16s/l5575.301.96741.96741.96351749.0155071.93
17162007.01.25 09:16sell5585.501.97101.97301.9638
17172007.01.25 09:17modify5585.501.97101.96741.9638
17182007.01.25 09:17s/l5585.501.96741.96741.96381979.9857051.91
17192007.01.25 09:17sell5595.701.97121.97321.9640
17202007.01.25 09:18modify5595.701.97121.96741.9640
17212007.01.25 09:18s/l5595.701.96741.96741.96402165.9959217.90
17222007.01.25 09:18sell5605.901.97061.97261.9634
17232007.01.25 09:19modify5605.901.97061.96741.9634
17242007.01.25 09:19s/l5605.901.96741.96741.96341888.0161105.91
17252007.01.25 09:19sell5616.101.97071.97271.9635
17262007.01.25 09:20modify5616.101.97071.96741.9635
17272007.01.25 09:20s/l5616.101.96741.96741.96352013.0263118.93
17282007.01.25 09:20sell5626.301.97121.97321.9640
17292007.01.25 09:20modify5626.301.97121.96741.9640
17302007.01.25 09:29modify5626.301.97121.96711.9640
17312007.01.25 09:32s/l5626.301.96711.96711.96402582.9965701.92
17322007.01.25 09:32sell5636.501.96701.96901.9598
17332007.01.25 09:32s/l5636.501.96901.96901.9598-1300.0064401.92
17342007.01.25 09:32sell5646.401.97221.97421.9650
17352007.01.25 09:33modify5646.401.97221.96841.9650
17362007.01.25 09:33s/l5646.401.96841.96841.96502432.0266833.94
17372007.01.25 09:33sell5656.601.97241.97441.9652
17382007.01.25 09:34modify5656.601.97241.96841.9652
17392007.01.25 09:34s/l5656.601.96841.96841.96522639.9769473.91
17402007.01.25 09:34sell5666.901.97191.97391.9647
17412007.01.25 09:36modify5666.901.97191.96841.9647
17422007.01.25 09:36s/l5666.901.96841.96841.96472414.9971888.90
17432007.01.25 09:36sell5677.101.97191.97391.9647
17442007.01.25 09:37modify5677.101.97191.96841.9647
17452007.01.25 09:37s/l5677.101.96841.96841.96472484.9974373.89
17462007.01.25 09:37sell5687.401.97141.97341.9642
17472007.01.25 09:38modify5687.401.97141.96841.9642
17482007.01.25 09:38s/l5687.401.96841.96841.96422220.0276593.91
17492007.01.25 09:38sell5697.601.97181.97381.9646
17502007.01.25 09:44modify5697.601.97181.96841.9646
17512007.01.25 09:45close5697.601.96761.96841.96463191.9879785.89
17522007.01.25 09:45buy5707.901.96761.96561.9748
17532007.01.25 09:45modify5707.901.96761.96871.9748
17542007.01.25 09:51modify5707.901.96761.97111.9748
17552007.01.25 09:53s/l5707.901.97111.97111.97482765.0082550.89
17562007.01.25 09:53buy5718.201.97011.96811.9773
17572007.01.25 09:53modify5718.201.97011.97121.9773
17582007.01.25 09:54s/l5718.201.97121.97121.9773902.0083452.89
17592007.01.25 09:54buy5728.301.97011.96811.9773
17602007.01.25 09:54modify5728.301.97011.97101.9773
17612007.01.25 09:55s/l5728.301.97101.97101.9773747.0084199.89
17622007.01.25 09:55buy5738.401.97011.96811.9773
17632007.01.25 09:55modify5738.401.97011.97091.9773
17642007.01.25 09:56s/l5738.401.97091.97091.9773672.0084871.89
17652007.01.25 09:56buy5748.401.97011.96811.9773
17662007.01.25 09:56modify5748.401.97011.97121.9773
17672007.01.25 09:58s/l5748.401.97121.97121.9773924.0085795.89
17682007.01.25 09:58buy5758.501.97011.96811.9773
17692007.01.25 09:58modify5758.501.97011.97041.9773
17702007.01.25 09:59s/l5758.501.97041.97041.9773255.0086050.89
17712007.01.25 09:59buy5768.601.97011.96811.9773
17722007.01.25 10:00modify5768.601.97011.97051.9773
17732007.01.25 10:00modify5768.601.97011.97061.9773
17742007.01.25 10:00s/l5768.601.97061.97061.9773430.0086480.89
17752007.01.25 10:00buy5778.601.97101.96901.9782
17762007.01.25 10:06s/l5778.601.96901.96901.9782-1720.0084760.89
17772007.01.25 10:06buy5788.401.96941.96741.9766
17782007.01.25 10:14modify5788.401.96941.97001.9766
17792007.01.25 10:29modify5788.401.96941.97191.9766
17802007.01.25 10:43s/l5788.401.97191.97191.97662100.0086860.89
17812007.01.25 10:43buy5798.601.97181.96981.9790
17822007.01.25 11:00s/l5798.601.96981.96981.9790-1720.0085140.89
17832007.01.25 11:00buy5808.501.96831.96631.9755
17842007.01.25 11:14modify5808.501.96831.96861.9755
17852007.01.25 11:18s/l5808.501.96861.96861.9755254.9785395.86
17862007.01.25 11:18buy5818.501.96901.96701.9762
17872007.01.25 11:58modify5818.501.96901.96911.9762
17882007.01.25 11:58s/l5818.501.96911.96911.976285.0085480.86
17892007.01.25 11:58buy5828.501.96951.96751.9767
17902007.01.25 12:00close5828.501.96821.96751.9767-1105.0084375.86
17912007.01.25 15:00sell5838.401.96881.97081.9616
17922007.01.25 15:00s/l5838.401.97081.97081.9616-1680.0082695.86
17932007.01.25 15:00sell5848.201.97061.97261.9634
17942007.01.25 15:15close5848.201.97091.97261.9634-246.0082449.86
17952007.01.25 15:15buy5858.201.97091.96891.9781
17962007.01.25 16:15close5858.201.96971.96891.9781-984.0081465.86
17972007.01.25 16:15sell5868.101.96971.97171.9625
17982007.01.25 16:45close5868.101.97101.97171.9625-1053.0080412.86
17992007.01.25 16:45buy5878.001.97101.96901.9782
18002007.01.25 18:30close5878.001.97041.96901.9782-480.0079932.86
18012007.01.26 09:00buy5887.901.96561.96361.9728
18022007.01.26 09:29modify5887.901.96561.96611.9728
18032007.01.26 09:44s/l5887.901.96611.96611.9728395.0080327.86
18042007.01.26 09:44buy5898.001.96571.96371.9729
18052007.01.26 10:09s/l5898.001.96371.96371.9729-1600.0078727.86
18062007.01.26 10:09buy5907.801.96381.96181.9710
18072007.01.26 10:15close5907.801.96341.96181.9710-312.0078415.86
18082007.01.26 10:15sell5917.801.96341.96541.9562
18092007.01.26 10:29modify5917.801.96341.96341.9562
18102007.01.26 10:30s/l5917.801.96341.96341.95620.0078415.86
18112007.01.26 10:30sell5927.801.96301.96501.9558
18122007.01.26 12:38modify5927.801.96301.96251.9558
18132007.01.26 12:48modify5927.801.96301.96141.9558
18142007.01.26 13:25modify5927.801.96301.96121.9558
18152007.01.26 13:29modify5927.801.96301.96041.9558
18162007.01.26 13:56s/l5927.801.96041.96041.95582028.0580443.91
18172007.01.26 15:00sell5938.001.96001.96201.9528
18182007.01.26 15:42modify5938.001.96001.95981.9528
18192007.01.26 15:47modify5938.001.96001.95971.9528
18202007.01.26 15:48modify5938.001.96001.95951.9528
18212007.01.26 15:59s/l5938.001.95951.95951.9528400.0080843.91
18222007.01.26 15:59sell5948.001.96101.96301.9538
18232007.01.26 16:00close5948.001.96151.96301.9538-400.0080443.91
18242007.01.26 16:00buy5958.001.96151.95951.9687
18252007.01.26 16:30s/l5958.001.95951.95951.9687-1600.0078843.91
18262007.01.26 16:30buy5967.801.95921.95721.9664
18272007.01.26 16:45close5967.801.95841.95721.9664-624.0078219.91
18282007.01.26 16:45sell5977.801.95841.96041.9512
18292007.01.26 17:14modify5977.801.95841.95801.9512
18302007.01.26 17:15s/l5977.801.95801.95801.9512312.0078531.91
18312007.01.26 17:15sell5987.801.95991.96191.9527
18322007.01.26 17:29modify5987.801.95991.95981.9527
18332007.01.26 17:31s/l5987.801.95981.95981.952778.0278609.93
18342007.01.26 17:31sell5997.801.95971.96171.9525
18352007.01.26 18:30close5997.801.96101.96171.9525-1014.0077595.93
18362007.01.29 09:00sell6007.701.95761.95961.9504
18372007.01.29 09:00s/l6007.701.95961.95961.9504-1540.0076055.93
18382007.01.29 09:00sell6017.601.95961.96161.9524
18392007.01.29 09:14modify6017.601.95961.95891.9524
18402007.01.29 09:16s/l6017.601.95891.95891.9524531.9876587.91
18412007.01.29 09:16sell6027.601.95971.96171.9525
18422007.01.29 09:20modify6027.601.95971.95931.9525
18432007.01.29 09:20s/l6027.601.95931.95931.9525303.9976891.90
18442007.01.29 09:20sell6037.601.95901.96101.9518
18452007.01.29 09:29modify6037.601.95901.95851.9518
18462007.01.29 09:33s/l6037.601.95851.95851.9518379.9977271.89
18472007.01.29 09:33sell6047.701.95851.96051.9513
18482007.01.29 10:00close6047.701.96031.96051.9513-1386.0075885.89
18492007.01.29 10:00buy6057.501.96031.95831.9675
18502007.01.29 10:45s/l6057.501.95831.95831.9675-1500.0074385.89
18512007.01.29 10:45buy6067.401.95841.95641.9656
18522007.01.29 10:49modify6067.401.95841.95841.9656
18532007.01.29 10:57s/l6067.401.95841.95841.96560.0074385.89
18542007.01.29 10:57buy6077.401.95871.95671.9659
18552007.01.29 11:15close6077.401.95751.95671.9659-888.0073497.89
18562007.01.29 11:15sell6087.301.95751.95951.9503
18572007.01.29 12:00close6087.301.95831.95951.9503-584.0072913.89
18582007.01.29 15:00sell6097.201.95651.95851.9493
18592007.01.29 16:03s/l6097.201.95851.95851.9493-1440.0071473.89
18602007.01.29 16:03sell6107.101.95841.96041.9512
18612007.01.29 16:04modify6107.101.95841.95731.9512
18622007.01.29 16:04s/l6107.101.95731.95731.9512781.0172254.90
18632007.01.29 16:04sell6117.201.95831.96031.9511
18642007.01.29 16:07modify6117.201.95831.95731.9511
18652007.01.29 16:07s/l6117.201.95731.95731.9511720.0072974.90
18662007.01.29 16:07sell6127.201.95761.95961.9504
18672007.01.29 16:08modify6127.201.95761.95731.9504
18682007.01.29 16:08s/l6127.201.95731.95731.9504216.0073190.90
18692007.01.29 16:08sell6137.301.95741.95941.9502
18702007.01.29 16:10modify6137.301.95741.95731.9502
18712007.01.29 16:10s/l6137.301.95731.95731.950272.9773263.87
18722007.01.29 16:10sell6147.301.95721.95921.9500
18732007.01.29 16:14modify6147.301.95721.95721.9500
18742007.01.29 16:15s/l6147.301.95721.95721.95000.0473263.91
18752007.01.29 16:15sell6157.301.95811.96011.9509
18762007.01.29 16:16modify6157.301.95811.95721.9509
18772007.01.29 16:16s/l6157.301.95721.95721.9509656.9773920.88
18782007.01.29 16:16sell6167.301.95841.96041.9512
18792007.01.29 16:17modify6167.301.95841.95721.9512
18802007.01.29 16:17s/l6167.301.95721.95721.9512876.0174796.89
18812007.01.29 16:17sell6177.401.95831.96031.9511
18822007.01.29 16:18modify6177.401.95831.95721.9511
18832007.01.29 16:18s/l6177.401.95721.95721.9511814.0075610.89
18842007.01.29 16:18sell6187.501.95811.96011.9509
18852007.01.29 16:19modify6187.501.95811.95721.9509
18862007.01.29 16:19s/l6187.501.95721.95721.9509674.9776285.86
18872007.01.29 16:19sell6197.601.95811.96011.9509
18882007.01.29 16:20modify6197.601.95811.95721.9509
18892007.01.29 16:20s/l6197.601.95721.95721.9509683.9776969.83
18902007.01.29 16:20sell6207.601.95811.96011.9509
18912007.01.29 16:29modify6207.601.95811.95721.9509
18922007.01.29 16:29s/l6207.601.95721.95721.9509683.9777653.80
18932007.01.29 16:29sell6217.701.95801.96001.9508
18942007.01.29 16:29modify6217.701.95801.95721.9508
18952007.01.29 16:29modify6217.701.95801.95701.9508
18962007.01.29 16:35s/l6217.701.95701.95701.9508769.9678423.76
18972007.01.29 16:35sell6227.801.95761.95961.9504
18982007.01.29 16:44modify6227.801.95761.95751.9504
18992007.01.29 16:45s/l6227.801.95751.95751.950478.0078501.76
19002007.01.29 16:45sell6237.801.95731.95931.9501
19012007.01.29 17:00close6237.801.95851.95931.9501-936.0477565.72
19022007.01.29 17:00buy6247.701.95851.95651.9657
19032007.01.29 18:01modify6247.701.95851.95891.9657
19042007.01.29 18:12s/l6247.701.95891.95891.9657308.0077873.72
19052007.01.30 09:00buy6257.701.96331.96131.9705
19062007.01.30 09:00modify6257.701.96331.96521.9705
19072007.01.30 09:01s/l6257.701.96521.96521.97051463.0079336.72
19082007.01.30 09:01buy6267.901.96481.96281.9720
19092007.01.30 09:01modify6267.901.96481.96501.9720
19102007.01.30 09:02s/l6267.901.96501.96501.9720158.0079494.72
19112007.01.30 09:02buy6277.901.96481.96281.9720
19122007.01.30 09:02modify6277.901.96481.96481.9720
19132007.01.30 09:03s/l6277.901.96481.96481.97200.0079494.72
19142007.01.30 09:03buy6287.901.96481.96281.9720
19152007.01.30 09:05modify6287.901.96481.96501.9720
19162007.01.30 09:07s/l6287.901.96501.96501.9720158.0079652.72
19172007.01.30 09:07buy6297.901.96481.96281.9720
19182007.01.30 09:07modify6297.901.96481.96511.9720
19192007.01.30 09:08s/l6297.901.96511.96511.9720237.0079889.72
19202007.01.30 09:08buy6307.901.96481.96281.9720
19212007.01.30 09:10modify6307.901.96481.96491.9720
19222007.01.30 09:12s/l6307.901.96491.96491.972079.0079968.72
19232007.01.30 09:12buy6317.901.96481.96281.9720
19242007.01.30 09:12modify6317.901.96481.96491.9720
19252007.01.30 09:12s/l6317.901.96491.96491.972079.0080047.72
19262007.01.30 09:12buy6328.001.96481.96281.9720
19272007.01.30 09:15modify6328.001.96481.96531.9720
19282007.01.30 09:16modify6328.001.96481.96551.9720
19292007.01.30 09:20modify6328.001.96481.96581.9720
19302007.01.30 09:25modify6328.001.96481.96601.9720
19312007.01.30 09:26s/l6328.001.96601.96601.9720960.0081007.72
19322007.01.30 09:26buy6338.101.96631.96431.9735
19332007.01.30 09:26modify6338.101.96631.96691.9735
19342007.01.30 09:27s/l6338.101.96691.96691.9735486.0081493.72
19352007.01.30 09:27buy6348.101.96631.96431.9735
19362007.01.30 09:27modify6348.101.96631.96721.9735
19372007.01.30 09:28s/l6348.101.96721.96721.9735729.0082222.72
19382007.01.30 09:28buy6358.201.96631.96431.9735
19392007.01.30 09:28modify6358.201.96631.96721.9735
19402007.01.30 09:29s/l6358.201.96721.96721.9735738.0082960.72
19412007.01.30 09:29buy6368.201.96631.96431.9735
19422007.01.30 09:29modify6368.201.96631.96721.9735
19432007.01.30 09:29s/l6368.201.96721.96721.9735738.0083698.72
19442007.01.30 09:29buy6378.301.96631.96431.9735
19452007.01.30 09:30modify6378.301.96631.96811.9735
19462007.01.30 09:31s/l6378.301.96811.96811.97351494.0085192.72
19472007.01.30 09:31buy6388.501.96711.96511.9743
19482007.01.30 09:31modify6388.501.96711.96801.9743
19492007.01.30 09:32s/l6388.501.96801.96801.9743765.0085957.72
19502007.01.30 09:32buy6398.501.96711.96511.9743
19512007.01.30 09:32modify6398.501.96711.96761.9743
19522007.01.30 09:33s/l6398.501.96761.96761.9743425.0086382.72
19532007.01.30 09:33buy6408.601.96711.96511.9743
19542007.01.30 09:33modify6408.601.96711.96741.9743
19552007.01.30 09:34s/l6408.601.96741.96741.9743258.0086640.72
19562007.01.30 09:34buy6418.601.96711.96511.9743
19572007.01.30 09:34modify6418.601.96711.96771.9743
19582007.01.30 09:35s/l6418.601.96771.96771.9743516.0087156.72
19592007.01.30 09:35buy6428.701.96711.96511.9743
19602007.01.30 09:35modify6428.701.96711.96771.9743
19612007.01.30 09:36s/l6428.701.96771.96771.9743522.0087678.72
19622007.01.30 09:36buy6438.701.96711.96511.9743
19632007.01.30 09:36modify6438.701.96711.96751.9743
19642007.01.30 09:37s/l6438.701.96751.96751.9743348.0088026.72
19652007.01.30 09:37buy6448.801.96711.96511.9743
19662007.01.30 09:37modify6448.801.96711.96741.9743
19672007.01.30 09:38s/l6448.801.96741.96741.9743264.0088290.72
19682007.01.30 09:38buy6458.801.96711.96511.9743
19692007.01.30 09:38modify6458.801.96711.96721.9743
19702007.01.30 09:38s/l6458.801.96721.96721.974388.0088378.72
19712007.01.30 09:38buy6468.801.96711.96511.9743
19722007.01.30 09:45modify6468.801.96711.96781.9743
19732007.01.30 09:47s/l6468.801.96781.96781.9743616.0088994.72
19742007.01.30 09:47buy6478.801.96821.96621.9754
19752007.01.30 09:54s/l6478.801.96621.96621.9754-1760.0087234.72
19762007.01.30 09:54buy6488.701.96651.96451.9737
19772007.01.30 10:29modify6488.701.96651.96771.9737
19782007.01.30 10:44modify6488.701.96651.96801.9737
19792007.01.30 10:59s/l6488.701.96801.96801.97371305.0288539.74
19802007.01.30 10:59buy6498.801.96621.96421.9734
19812007.01.30 11:45close6498.801.96461.96421.9734-1408.0087131.74
19822007.01.30 11:45sell6508.701.96461.96661.9574
19832007.01.30 15:00close6508.701.96591.96661.9574-1131.0086000.74
19842007.01.30 15:00buy6518.601.96591.96391.9731
19852007.01.30 15:15close6518.601.96451.96391.9731-1204.0084796.74
19862007.01.30 15:15sell6528.401.96451.96651.9573
19872007.01.30 15:23modify6528.401.96451.96401.9573
19882007.01.30 15:59modify6528.401.96451.96371.9573
19892007.01.30 16:30modify6528.401.96451.96351.9573
19902007.01.30 16:30modify6528.401.96451.96331.9573
19912007.01.30 16:31modify6528.401.96451.96311.9573
19922007.01.30 16:45modify6528.401.96451.96271.9573
19932007.01.30 16:45modify6528.401.96451.96251.9573
19942007.01.30 17:07modify6528.401.96451.96241.9573
19952007.01.30 17:14s/l6528.401.96241.96241.95731764.0086560.74
19962007.01.30 17:14sell6538.601.96291.96491.9557
19972007.01.30 17:44modify6538.601.96291.96291.9557
19982007.01.30 17:45modify6538.601.96291.96271.9557
19992007.01.30 17:45modify6538.601.96291.96251.9557
20002007.01.30 18:14modify6538.601.96291.96221.9557
20012007.01.30 19:07s/l6538.601.96221.96221.9557602.0087162.74
20022007.01.31 09:00buy6548.701.96291.96091.9701
20032007.01.31 09:11s/l6548.701.96091.96091.9701-1740.0085422.74
20042007.01.31 09:11buy6558.501.96091.95891.9681
20052007.01.31 09:15close6558.501.96121.95891.9681255.0085677.74
20062007.01.31 09:15sell6568.501.96121.96321.9540
20072007.01.31 09:59modify6568.501.96121.95841.9540
20082007.01.31 10:14modify6568.501.96121.95691.9540
20092007.01.31 10:28modify6568.501.96121.95661.9540
20102007.01.31 10:30t/p6568.501.95401.95661.95406120.0091797.74
20112007.01.31 10:30sell6579.101.95291.95491.9457
20122007.01.31 11:50s/l6579.101.95491.95491.9457-1820.0089977.74
20132007.01.31 11:50sell6588.901.95481.95681.9476
20142007.01.31 11:51modify6588.901.95481.95471.9476
20152007.01.31 11:51s/l6588.901.95471.95471.947689.0190066.75
20162007.01.31 11:51sell6599.001.95491.95691.9477
20172007.01.31 11:53modify6599.001.95491.95471.9477
20182007.01.31 11:53s/l6599.001.95471.95471.9477180.0290246.77
20192007.01.31 11:53sell6609.001.95441.95641.9472
20202007.01.31 13:30close6609.001.95441.95641.9472-0.0590246.72
20212007.01.31 15:00sell6619.001.95291.95491.9457
20222007.01.31 15:30modify6619.001.95291.95201.9457
20232007.01.31 15:39s/l6619.001.95201.95201.9457810.0091056.72
20242007.01.31 15:39sell6629.101.95171.95371.9445
20252007.01.31 15:59modify6629.101.95171.95071.9445
20262007.01.31 16:00s/l6629.101.95071.95071.9445909.9791966.69
20272007.01.31 16:00sell6639.101.95281.95481.9456
20282007.01.31 16:01modify6639.101.95281.95141.9456
20292007.01.31 16:01s/l6639.101.95141.95141.94561274.0393240.72
20302007.01.31 16:01sell6649.301.95241.95441.9452
20312007.01.31 16:02modify6649.301.95241.95141.9452
20322007.01.31 16:02s/l6649.301.95141.95141.9452929.9794170.69
20332007.01.31 16:02sell6659.401.95221.95421.9450
20342007.01.31 16:03modify6659.401.95221.95141.9450
20352007.01.31 16:03s/l6659.401.95141.95141.9450752.0594922.74
20362007.01.31 16:03sell6669.401.95311.95511.9459
20372007.01.31 16:04modify6669.401.95311.95141.9459
20382007.01.31 16:04s/l6669.401.95141.95141.94591597.9796520.71
20392007.01.31 16:04sell6679.601.95331.95531.9461
20402007.01.31 16:05modify6679.601.95331.95141.9461
20412007.01.31 16:05s/l6679.601.95141.95141.94611824.0098344.71
20422007.01.31 16:05sell6689.801.95341.95541.9462
20432007.01.31 16:06modify6689.801.95341.95141.9462
20442007.01.31 16:06s/l6689.801.95141.95141.94621960.02100304.73
20452007.01.31 16:06sell66910.001.95381.95581.9466
20462007.01.31 16:07modify66910.001.95381.95141.9466
20472007.01.31 16:07s/l66910.001.95141.95141.94662399.96102704.69
20482007.01.31 16:07sell67010.201.95451.95651.9473
20492007.01.31 16:08modify67010.201.95451.95141.9473
20502007.01.31 16:08s/l67010.201.95141.95141.94733161.96105866.65
20512007.01.31 16:08sell67110.501.95451.95651.9473
20522007.01.31 16:08modify67110.501.95451.95141.9473
20532007.01.31 16:14modify67110.501.95451.95021.9473
20542007.01.31 16:17s/l67110.501.95021.95021.94734514.96110381.61
20552007.01.31 16:17sell67211.001.95031.95231.9431
20562007.01.31 16:17s/l67211.001.95231.95231.9431-2200.00108181.61
20572007.01.31 16:17sell67310.801.95451.95651.9473
20582007.01.31 16:18modify67310.801.95451.95171.9473
20592007.01.31 16:18s/l67310.801.95171.95171.94733023.96111205.57
20602007.01.31 16:18sell67411.101.95471.95671.9475
20612007.01.31 16:19modify67411.101.95471.95171.9475
20622007.01.31 16:19s/l67411.101.95171.95171.94753329.99114535.56
20632007.01.31 16:19sell67511.401.95451.95651.9473
20642007.01.31 16:20modify67511.401.95451.95171.9473
20652007.01.31 16:20s/l67511.401.95171.95171.94733191.95117727.51
20662007.01.31 16:20sell67611.701.95491.95691.9477
20672007.01.31 16:21modify67611.701.95491.95171.9477
20682007.01.31 16:21s/l67611.701.95171.95171.94773744.03121471.54
20692007.01.31 16:21sell67712.101.95511.95711.9479
20702007.01.31 16:22modify67712.101.95511.95171.9479
20712007.01.31 16:22s/l67712.101.95171.95171.94794114.07125585.61
20722007.01.31 16:22sell67812.501.95561.95761.9484
20732007.01.31 16:23modify67812.501.95561.95171.9484
20742007.01.31 16:23s/l67812.501.95171.95171.94844875.03130460.64
20752007.01.31 16:23sell67913.001.95541.95741.9482
20762007.01.31 16:24modify67913.001.95541.95171.9482
20772007.01.31 16:24s/l67913.001.95171.95171.94824809.99135270.63
20782007.01.31 16:24sell68013.501.95531.95731.9481
20792007.01.31 16:25modify68013.501.95531.95171.9481
20802007.01.31 16:25s/l68013.501.95171.95171.94814859.96140130.59
20812007.01.31 16:25sell68114.001.95541.95741.9482
20822007.01.31 16:26modify68114.001.95541.95171.9482
20832007.01.31 16:26s/l68114.001.95171.95171.94825179.99145310.58
20842007.01.31 16:26sell68214.501.95561.95761.9484
20852007.01.31 16:26modify68214.501.95561.95171.9484
20862007.01.31 16:29modify68214.501.95561.95151.9484
20872007.01.31 16:30s/l68214.501.95151.95151.94845945.03151255.61
20882007.01.31 16:30sell68315.101.95571.95771.9485
20892007.01.31 16:31modify68315.101.95571.95411.9485
20902007.01.31 16:31s/l68315.101.95411.95411.94852416.06153671.67
20912007.01.31 16:31sell68415.301.95521.95721.9480
20922007.01.31 16:32modify68415.301.95521.95411.9480
20932007.01.31 16:32s/l68415.301.95411.95411.94801682.93155354.60
20942007.01.31 16:32sell68515.501.95531.95731.9481
20952007.01.31 16:33modify68515.501.95531.95411.9481
20962007.01.31 16:33s/l68515.501.95411.95411.94811859.96157214.56
20972007.01.31 16:33sell68615.701.95541.95741.9482
20982007.01.31 16:34modify68615.701.95541.95411.9482
20992007.01.31 16:34s/l68615.701.95411.95411.94822040.98159255.54
21002007.01.31 16:34sell68715.901.95521.95721.9480
21012007.01.31 16:35modify68715.901.95521.95411.9480
21022007.01.31 16:35s/l68715.901.95411.95411.94801748.93161004.47
21032007.01.31 16:35sell68816.101.95541.95741.9482
21042007.01.31 16:37modify68816.101.95541.95411.9482
21052007.01.31 16:37s/l68816.101.95411.95411.94822092.98163097.45
21062007.01.31 16:37sell68916.301.95521.95721.9480
21072007.01.31 16:39modify68916.301.95521.95411.9480
21082007.01.31 16:39s/l68916.301.95411.95411.94801792.93164890.38
21092007.01.31 16:39sell69016.401.95551.95751.9483
21102007.01.31 16:40modify69016.401.95551.95411.9483
21112007.01.31 16:40s/l69016.401.95411.95411.94832296.01167186.39
21122007.01.31 16:40sell69116.701.95591.95791.9487
21132007.01.31 16:41modify69116.701.95591.95411.9487
21142007.01.31 16:41s/l69116.701.95411.95411.94873005.92170192.31
21152007.01.31 16:41sell69217.001.95651.95851.9493
21162007.01.31 16:42modify69217.001.95651.95411.9493
21172007.01.31 16:42s/l69217.001.95411.95411.94934080.09174272.40
21182007.01.31 16:42sell69317.401.95671.95871.9495
21192007.01.31 16:43modify69317.401.95671.95411.9495
21202007.01.31 16:43s/l69317.401.95411.95411.94954523.94178796.34
21212007.01.31 16:43sell69417.801.95691.95891.9497
21222007.01.31 16:44modify69417.801.95691.95411.9497
21232007.01.31 16:44s/l69417.801.95411.95411.94974984.00183780.34
21242007.01.31 16:44sell69518.301.95801.96001.9508
21252007.01.31 16:44modify69518.301.95801.95411.9508
21262007.01.31 16:44modify69518.301.95801.95391.9508
21272007.01.31 16:45s/l69518.301.95391.95391.95087502.90191283.24
21282007.01.31 16:45sell69619.101.95871.96071.9515
21292007.01.31 16:46modify69619.101.95871.95501.9515
21302007.01.31 16:46s/l69619.101.95501.95501.95157066.89198350.13
21312007.01.31 16:46sell69719.801.95841.96041.9512
21322007.01.31 16:47modify69719.801.95841.95501.9512
21332007.01.31 16:47s/l69719.801.95501.95501.95126732.02205082.15
21342007.01.31 16:47sell69820.501.95861.96061.9514
21352007.01.31 16:48modify69820.501.95861.95501.9514
21362007.01.31 16:48s/l69820.501.95501.95501.95147380.09212462.24
21372007.01.31 16:48sell69921.201.95801.96001.9508
21382007.01.31 16:49modify69921.201.95801.95501.9508
21392007.01.31 16:49s/l69921.201.95501.95501.95086359.88218822.12
21402007.01.31 16:49sell70021.801.95811.96011.9509
21412007.01.31 16:50modify70021.801.95811.95501.9509
21422007.01.31 16:50s/l70021.801.95501.95501.95096757.92225580.04
21432007.01.31 16:50sell70122.501.95861.96061.9514
21442007.01.31 16:51modify70122.501.95861.95501.9514
21452007.01.31 16:51s/l70122.501.95501.95501.95148100.10233680.14
21462007.01.31 16:51sell70223.301.95851.96051.9513
21472007.01.31 16:52modify70223.301.95851.95501.9513
21482007.01.31 16:52s/l70223.301.95501.95501.95138155.06241835.20
21492007.01.31 16:52sell70324.101.95841.96041.9512
21502007.01.31 16:53modify70324.101.95841.95501.9512
21512007.01.31 16:53s/l70324.101.95501.95501.95128194.03250029.23
21522007.01.31 16:53sell70425.001.95831.96031.9511
21532007.01.31 16:54modify70425.001.95831.95501.9511
21542007.01.31 16:54s/l70425.001.95501.95501.95118249.99258279.22
21552007.01.31 16:54sell70525.801.95811.96011.9509
21562007.01.31 16:56modify70525.801.95811.95501.9509
21572007.01.31 16:56s/l70525.801.95501.95501.95097997.90266277.12
21582007.01.31 16:56sell70626.601.95831.96031.9511
21592007.01.31 16:57modify70626.601.95831.95501.9511
21602007.01.31 16:57s/l70626.601.95501.95501.95118777.99275055.11
21612007.01.31 16:57sell70727.501.95751.95951.9503
21622007.01.31 16:58modify70727.501.95751.95501.9503
21632007.01.31 16:58s/l70727.501.95501.95501.95036874.95281930.06
21642007.01.31 16:58sell70828.101.95741.95941.9502
21652007.01.31 16:58modify70828.101.95741.95501.9502
21662007.01.31 16:59modify70828.101.95741.95451.9502
21672007.01.31 17:00close70828.101.95361.95451.950210677.90292607.96
21682007.01.31 17:00buy70929.201.95361.95161.9608
21692007.01.31 17:00modify70929.201.95361.95621.9608
21702007.01.31 17:01s/l70929.201.95621.95621.96087592.00300199.96
21712007.01.31 17:01buy71030.001.95531.95331.9625
21722007.01.31 17:01modify71030.001.95531.95711.9625
21732007.01.31 17:02s/l71030.001.95711.95711.96255400.00305599.96
21742007.01.31 17:02buy71130.501.95531.95331.9625
21752007.01.31 17:02modify71130.501.95531.95821.9625
21762007.01.31 17:03s/l71130.501.95821.95821.96258845.00314444.96
21772007.01.31 17:03buy71231.401.95531.95331.9625
21782007.01.31 17:03modify71231.401.95531.95791.9625
21792007.01.31 17:04s/l71231.401.95791.95791.96258164.00322608.96
21802007.01.31 17:04buy71332.201.95531.95331.9625
21812007.01.31 17:04modify71332.201.95531.95771.9625
21822007.01.31 17:06s/l71332.201.95771.95771.96257728.00330336.96
21832007.01.31 17:06buy71433.001.95531.95331.9625
21842007.01.31 17:06modify71433.001.95531.95811.9625
21852007.01.31 17:07s/l71433.001.95811.95811.96259240.00339576.96
21862007.01.31 17:07buy71533.901.95531.95331.9625
21872007.01.31 17:07modify71533.901.95531.95841.9625
21882007.01.31 17:08s/l71533.901.95841.95841.962510509.00350085.96
21892007.01.31 17:08buy71635.001.95531.95331.9625
21902007.01.31 17:08modify71635.001.95531.96011.9625
21912007.01.31 17:09s/l71635.001.96011.96011.962516800.00366885.96
21922007.01.31 17:09buy71736.601.95531.95331.9625
21932007.01.31 17:09modify71736.601.95531.96131.9625
21942007.01.31 17:10s/l71736.601.96131.96131.962521960.00388845.96
21952007.01.31 17:10buy71838.801.95531.95331.9625
21962007.01.31 17:10modify71838.801.95531.96101.9625
21972007.01.31 17:11s/l71838.801.96101.96101.962522116.00410961.96
21982007.01.31 17:11buy71941.001.95531.95331.9625
21992007.01.31 17:11modify71941.001.95531.96081.9625
22002007.01.31 17:12s/l71941.001.96081.96081.962522550.00433511.96
22012007.01.31 17:12buy72043.301.95531.95331.9625
22022007.01.31 17:12modify72043.301.95531.96111.9625
22032007.01.31 17:13s/l72043.301.96111.96111.962525114.00458625.96
22042007.01.31 17:13buy72145.801.95531.95331.9625
22052007.01.31 17:13t/p72145.801.96251.95331.962532976.00491601.96
22062007.01.31 17:13buy72249.101.96311.96111.9703
22072007.01.31 17:13s/l72249.101.96111.96111.9703-9819.46481782.50
22082007.01.31 17:13buy72348.101.95531.95331.9625
22092007.01.31 17:15t/p72348.101.96251.95331.962534632.00516414.50
22102007.01.31 17:15buy72451.601.96331.96131.9705
22112007.01.31 17:16s/l72451.601.96131.96131.9705-10320.83506093.67
22122007.01.31 17:16buy72550.601.95741.95541.9646
22132007.01.31 17:16modify72550.601.95741.96111.9646
22142007.01.31 17:17s/l72550.601.96111.96111.964618722.00524815.67
22152007.01.31 17:17buy72652.401.95741.95541.9646
22162007.01.31 17:17modify72652.401.95741.96091.9646
22172007.01.31 17:18s/l72652.401.96091.96091.964618340.00543155.67
22182007.01.31 17:18buy72754.301.95741.95541.9646
22192007.01.31 17:18modify72754.301.95741.96071.9646
22202007.01.31 17:19s/l72754.301.96071.96071.964617919.00561074.67
22212007.01.31 17:19buy72856.101.95741.95541.9646
22222007.01.31 17:19modify72856.101.95741.95991.9646
22232007.01.31 17:20s/l72856.101.95991.95991.964614025.00575099.67
22242007.01.31 17:20buy72957.501.95741.95541.9646
22252007.01.31 17:20modify72957.501.95741.95971.9646
22262007.01.31 17:21s/l72957.501.95971.95971.964613225.00588324.67
22272007.01.31 17:21buy73058.801.95741.95541.9646
22282007.01.31 17:21modify73058.801.95741.96021.9646
22292007.01.31 17:22s/l73058.801.96021.96021.964616464.00604788.67
22302007.01.31 17:22buy73160.401.95741.95541.9646
22312007.01.31 17:22modify73160.401.95741.96021.9646
22322007.01.31 17:23s/l73160.401.96021.96021.964616912.00621700.67
22332007.01.31 17:23buy73262.101.95741.95541.9646
22342007.01.31 17:23modify73262.101.95741.96021.9646
22352007.01.31 17:24s/l73262.101.96021.96021.964617388.00639088.67
22362007.01.31 17:24buy73363.901.95741.95541.9646
22372007.01.31 17:24modify73363.901.95741.96061.9646
22382007.01.31 17:25s/l73363.901.96061.96061.964620448.00659536.67
22392007.01.31 17:25buy73465.901.95741.95541.9646
22402007.01.31 17:25modify73465.901.95741.96071.9646
22412007.01.31 17:26s/l73465.901.96071.96071.964621747.00681283.67
22422007.01.31 17:26buy73568.101.95741.95541.9646
22432007.01.31 17:26modify73568.101.95741.96091.9646
22442007.01.31 17:29s/l73568.101.96091.96091.964623835.00705118.67
22452007.01.31 17:29buy73670.501.95741.95541.9646
22462007.01.31 17:29modify73670.501.95741.96101.9646
22472007.01.31 17:29s/l73670.501.96101.96101.964625380.00730498.67
22482007.01.31 17:29buy73773.001.95741.95541.9646
22492007.01.31 17:30modify73773.001.95741.95791.9646
22502007.01.31 17:31modify73773.001.95741.96151.9646
22512007.01.31 17:39s/l73773.001.96151.96151.964629930.00760428.67
22522007.01.31 17:39buy73876.001.95931.95731.9665
22532007.01.31 17:39modify73876.001.95931.96181.9665
22542007.01.31 17:40s/l73876.001.96181.96181.966519000.00779428.67
22552007.01.31 17:40buy73977.901.95931.95731.9665
22562007.01.31 17:40modify73977.901.95931.96151.9665
22572007.01.31 17:44s/l73977.901.96151.96151.966517138.00796566.67
22582007.01.31 17:44buy74079.601.95931.95731.9665
22592007.01.31 17:45modify74079.601.95931.96181.9665
22602007.01.31 17:46s/l74079.601.96181.96181.966519900.00816466.67
22612007.01.31 17:46buy74181.601.95991.95791.9671
22622007.01.31 17:46modify74181.601.95991.96131.9671
22632007.01.31 17:47s/l74181.601.96131.96131.967111424.00827890.67
22642007.01.31 17:47buy74282.701.95991.95791.9671
22652007.01.31 17:47modify74282.701.95991.96131.9671
22662007.01.31 17:48s/l74282.701.96131.96131.967111578.00839468.67
22672007.01.31 17:48buy74383.901.95991.95791.9671
22682007.01.31 17:48modify74383.901.95991.96061.9671
22692007.01.31 17:49s/l74383.901.96061.96061.96715873.00845341.67
22702007.01.31 17:49buy74484.501.95991.95791.9671
22712007.01.31 17:49modify74484.501.95991.96051.9671
22722007.01.31 17:50s/l74484.501.96051.96051.96715070.00850411.67
22732007.01.31 17:50buy74585.001.95991.95791.9671
22742007.01.31 17:59s/l74585.001.95791.95791.9671-17000.00833411.67
22752007.01.31 17:59buy74683.301.95771.95571.9649
22762007.01.31 18:00modify74683.301.95771.95991.9649
22772007.01.31 18:00modify74683.301.95771.96021.9649
22782007.01.31 18:01modify74683.301.95771.96041.9649
22792007.01.31 18:02modify74683.301.95771.96051.9649
22802007.01.31 18:03s/l74683.301.96051.96051.964923324.00856735.67
22812007.02.01 09:00buy74785.601.96501.96301.9722
22822007.02.01 09:30s/l74785.601.96301.96301.9722-17120.00839615.67
22832007.02.01 09:30sell74883.901.96301.96501.9558
22842007.02.01 09:44s/l74883.901.96501.96501.9558-16780.00822835.67
22852007.02.01 09:44sell74982.201.96501.96701.9578
22862007.02.01 09:45close74982.201.96551.96701.9578-4110.00818725.67
22872007.02.01 09:45buy75081.801.96551.96351.9727
22882007.02.01 10:19s/l75081.801.96351.96351.9727-16360.00802365.67
22892007.02.01 10:19buy75180.201.96391.96191.9711
22902007.02.01 10:48modify75180.201.96391.96401.9711
22912007.02.01 10:50modify75180.201.96391.96411.9711
22922007.02.01 10:51modify75180.201.96391.96431.9711
22932007.02.01 10:59s/l75180.201.96431.96431.97113208.00805573.67
22942007.02.01 10:59buy75280.501.96411.96211.9713
22952007.02.01 11:15close75280.501.96341.96211.9713-5635.00799938.67
22962007.02.01 11:15sell75379.901.96341.96541.9562
22972007.02.01 11:35s/l75379.901.96541.96541.9562-15980.00783958.67
22982007.02.01 11:35sell75478.301.96501.96701.9578
22992007.02.01 11:45close75478.301.96491.96701.9578783.26784741.93
23002007.02.01 11:45buy75578.401.96491.96291.9721
23012007.02.01 11:57modify75578.401.96491.96491.9721
23022007.02.01 11:57modify75578.401.96491.96511.9721
23032007.02.01 11:57modify75578.401.96491.96531.9721
23042007.02.01 11:59s/l75578.401.96531.96531.97213136.00787877.93
23052007.02.01 11:59buy75678.701.96541.96341.9726
23062007.02.01 12:00modify75678.701.96541.96551.9726
23072007.02.01 12:01s/l75678.701.96551.96551.9726787.00788664.93
23082007.02.01 15:00buy75778.801.96791.96591.9751
23092007.02.01 15:14modify75778.801.96791.96791.9751
23102007.02.01 15:15modify75778.801.96791.96811.9751
23112007.02.01 15:16modify75778.801.96791.96821.9751
23122007.02.01 15:18modify75778.801.96791.96831.9751
23132007.02.01 15:19modify75778.801.96791.96851.9751
23142007.02.01 15:20modify75778.801.96791.96871.9751
23152007.02.01 15:30s/l75778.801.96871.96871.97516304.00794968.93
23162007.02.01 15:30buy75879.401.96881.96681.9760
23172007.02.01 15:48modify75879.401.96881.96901.9760
23182007.02.01 15:49s/l75879.401.96901.96901.97601587.99796556.92
23192007.02.01 15:49buy75979.601.96901.96701.9762
23202007.02.01 15:49modify75979.601.96901.96901.9762
23212007.02.01 15:50s/l75979.601.96901.96901.97620.00796556.92
23222007.02.01 15:50buy76079.601.96901.96701.9762
23232007.02.01 15:50modify76079.601.96901.96931.9762
23242007.02.01 15:52s/l76079.601.96931.96931.97622388.00798944.92
23252007.02.01 15:52buy76179.801.96901.96701.9762
23262007.02.01 15:52modify76179.801.96901.96921.9762
23272007.02.01 15:55s/l76179.801.96921.96921.97621596.00800540.92
23282007.02.01 15:55buy76280.001.96901.96701.9762
23292007.02.01 15:55modify76280.001.96901.96931.9762
23302007.02.01 15:56s/l76280.001.96931.96931.97622400.00802940.92
23312007.02.01 15:56buy76380.201.96901.96701.9762
23322007.02.01 15:56modify76380.201.96901.96931.9762
23332007.02.01 15:57s/l76380.201.96931.96931.97622406.00805346.92
23342007.02.01 15:57buy76480.501.96901.96701.9762
23352007.02.01 15:57modify76480.501.96901.96921.9762
23362007.02.01 15:58s/l76480.501.96921.96921.97621610.00806956.92
23372007.02.01 15:58buy76580.601.96901.96701.9762
23382007.02.01 15:58modify76580.601.96901.96901.9762
23392007.02.01 15:59s/l76580.601.96901.96901.97620.00806956.92
23402007.02.01 15:59buy76680.601.96901.96701.9762
23412007.02.01 16:00modify76680.601.96901.97051.9762
23422007.02.01 16:01s/l76680.601.97051.97051.976212090.00819046.92
23432007.02.01 16:01buy76781.901.96941.96741.9766
23442007.02.01 16:01modify76781.901.96941.97091.9766
23452007.02.01 16:02s/l76781.901.97091.97091.976612285.00831331.92
23462007.02.01 16:02buy76883.101.96941.96741.9766
23472007.02.01 16:02modify76883.101.96941.97061.9766
23482007.02.01 16:03s/l76883.101.97061.97061.97669972.00841303.92
23492007.02.01 16:03buy76984.101.96941.96741.9766
23502007.02.01 16:03modify76984.101.96941.97031.9766
23512007.02.01 16:04s/l76984.101.97031.97031.97667569.00848872.92
23522007.02.01 16:04buy77084.801.96941.96741.9766
23532007.02.01 16:15modify77084.801.96941.96971.9766
23542007.02.01 16:19s/l77084.801.96971.96971.97662544.00851416.92
23552007.02.01 16:19buy77185.101.97011.96811.9773
23562007.02.01 18:45close77185.101.96881.96811.9773-11063.00840353.92
23572007.02.02 09:00sell77284.001.96731.96931.9601
23582007.02.02 09:24modify77284.001.96731.96681.9601
23592007.02.02 09:29s/l77284.001.96681.96681.96014200.00844553.92
23602007.02.02 09:29sell77384.401.96711.96911.9599
23612007.02.02 10:14modify77384.401.96711.96671.9599
23622007.02.02 10:19s/l77384.401.96671.96671.95993376.00847929.92
23632007.02.02 10:19sell77484.701.96691.96891.9597
23642007.02.02 10:29modify77484.701.96691.96681.9597
23652007.02.02 10:31s/l77484.701.96681.96681.9597846.92848776.84
23662007.02.02 10:31sell77584.801.96681.96881.9596
23672007.02.02 10:45modify77584.801.96681.96671.9596
23682007.02.02 10:45s/l77584.801.96671.96671.9596847.78849624.62
23692007.02.02 10:45sell77684.901.96671.96871.9595
23702007.02.02 11:15close77684.901.96731.96871.9595-5094.36844530.26
23712007.02.02 11:15buy77784.401.96731.96531.9745
23722007.02.02 12:36modify77784.401.96731.96741.9745
23732007.02.02 12:38s/l77784.401.96741.96741.9745844.00845374.26
23742007.02.02 15:00buy77884.501.96881.96681.9760
23752007.02.02 15:29modify77884.501.96881.96921.9760
23762007.02.02 15:59modify77884.501.96881.96971.9760
23772007.02.02 16:00s/l77884.501.96971.96971.97607605.00852979.26
23782007.02.02 16:00buy77985.201.96941.96741.9766
23792007.02.02 16:02s/l77985.201.96741.96741.9766-17039.85835939.41
23802007.02.02 16:02buy78083.501.96781.96581.9750
23812007.02.02 16:14s/l78083.501.96581.96581.9750-16699.62819239.79
23822007.02.02 16:14buy78181.901.96601.96401.9732
23832007.02.02 16:15close78181.901.96551.96401.9732-4095.00815144.79
23842007.02.02 16:15sell78281.501.96551.96751.9583
23852007.02.02 16:15s/l78281.501.96751.96751.9583-16300.00798844.79
23862007.02.02 16:15sell78379.801.96751.96951.9603
23872007.02.02 17:45close78379.801.96921.96951.9603-13566.23785278.56
23882007.02.02 17:45buy78478.501.96921.96721.9764
23892007.02.02 18:00close78478.501.96811.96721.9764-8635.00776643.56
23902007.02.05 09:00sell78577.601.96431.96631.9571
23912007.02.05 09:01s/l78577.601.96631.96631.9571-15520.00761123.56
23922007.02.05 09:01sell78676.101.96621.96821.9590
23932007.02.05 09:02modify78676.101.96621.96571.9590
23942007.02.05 09:02s/l78676.101.96571.96571.95903804.96764928.52
23952007.02.05 09:02sell78776.401.96621.96821.9590
23962007.02.05 09:04modify78776.401.96621.96571.9590
23972007.02.05 09:04s/l78776.401.96571.96571.95903819.95768748.47
23982007.02.05 09:04sell78876.801.96601.96801.9588
23992007.02.05 09:06modify78876.801.96601.96571.9588
24002007.02.05 09:14modify78876.801.96601.96531.9588
24012007.02.05 09:17s/l78876.801.96531.96531.95885375.70774124.17
24022007.02.05 09:17sell78977.401.96551.96751.9583
24032007.02.05 09:30close78977.401.96501.96751.95833869.98777994.15
24042007.02.05 09:30buy79077.701.96501.96301.9722
24052007.02.05 09:34modify79077.701.96501.96531.9722
24062007.02.05 09:44s/l79077.701.96531.96531.97222331.00780325.15
24072007.02.05 09:44buy79178.001.96561.96361.9728
24082007.02.05 11:14s/l79178.001.96361.96361.9728-15599.59764725.56
24092007.02.05 11:14buy79276.401.96391.96191.9711
24102007.02.05 11:15close79276.401.96431.96191.97113056.00767781.56
24112007.02.05 11:15sell79376.701.96431.96631.9571
24122007.02.05 11:29modify79376.701.96431.96411.9571
24132007.02.05 11:44modify79376.701.96431.96101.9571
24142007.02.05 11:59modify79376.701.96431.95951.9571
24152007.02.05 11:59s/l79376.701.95951.95951.957136816.00804597.56
24162007.02.05 11:59sell79480.401.95921.96121.9520
24172007.02.05 12:15modify79480.401.95921.95911.9520
24182007.02.05 12:20s/l79480.401.95911.95911.9520804.00805401.56
24192007.02.05 15:00sell79580.501.95751.95951.9503
24202007.02.05 15:07modify79580.501.95751.95751.9503
24212007.02.05 15:08modify79580.501.95751.95741.9503
24222007.02.05 15:13modify79580.501.95751.95731.9503
24232007.02.05 15:14modify79580.501.95751.95711.9503
24242007.02.05 15:14modify79580.501.95751.95681.9503
24252007.02.05 15:18modify79580.501.95751.95661.9503
24262007.02.05 15:19modify79580.501.95751.95641.9503
24272007.02.05 15:21s/l79580.501.95641.95641.95038855.00814256.56
24282007.02.05 15:21sell79681.401.95611.95811.9489
24292007.02.05 15:29modify79681.401.95611.95561.9489
24302007.02.05 15:34s/l79681.401.95561.95561.94894069.89818326.45
24312007.02.05 15:34sell79781.801.95601.95801.9488
24322007.02.05 16:16s/l79781.801.95801.95801.9488-16360.00801966.45
24332007.02.05 16:16sell79880.101.95771.95971.9505
24342007.02.05 16:29modify79880.101.95771.95771.9505
24352007.02.05 16:30s/l79880.101.95771.95771.95050.11801966.56
24362007.02.05 16:30sell79980.101.95871.96071.9515
24372007.02.05 16:31modify79980.101.95871.95811.9515
24382007.02.05 16:31s/l79980.101.95811.95811.95154805.53806772.09
24392007.02.05 16:31sell80080.601.95871.96071.9515
24402007.02.05 16:32modify80080.601.95871.95811.9515
24412007.02.05 16:32s/l80080.601.95811.95811.95154835.53811607.62
24422007.02.05 16:32sell80181.101.95871.96071.9515
24432007.02.05 16:35modify80181.101.95871.95811.9515
24442007.02.05 16:35s/l80181.101.95811.95811.95154865.53816473.15
24452007.02.05 16:35sell80281.601.95811.96011.9509
24462007.02.05 16:44modify80281.601.95811.95791.9509
24472007.02.05 16:45s/l80281.601.95791.95791.95091631.68818104.83
24482007.02.05 16:45sell80381.801.95901.96101.9518
24492007.02.05 16:46modify80381.801.95901.95861.9518
24502007.02.05 16:46s/l80381.801.95861.95861.95183271.93821376.76
24512007.02.05 16:46sell80482.101.95961.96161.9524
24522007.02.05 16:47modify80482.101.95961.95861.9524
24532007.02.05 16:47s/l80482.101.95861.95861.95248209.77829586.53
24542007.02.05 16:47sell80582.901.95971.96171.9525
24552007.02.05 16:48modify80582.901.95971.95861.9525
24562007.02.05 16:48s/l80582.901.95861.95861.95259118.90838705.43
24572007.02.05 16:48sell80683.801.95971.96171.9525
24582007.02.05 16:49modify80683.801.95971.95861.9525
24592007.02.05 16:49s/l80683.801.95861.95861.95259217.90847923.33
24602007.02.05 16:49sell80784.701.96021.96221.9530
24612007.02.05 16:50modify80784.701.96021.95861.9530
24622007.02.05 16:50s/l80784.701.95861.95861.953013551.59861474.92
24632007.02.05 16:50sell80886.101.96061.96261.9534
24642007.02.05 16:51modify80886.101.96061.95861.9534
24652007.02.05 16:51s/l80886.101.95861.95861.953417220.16878695.08
24662007.02.05 16:51sell80987.801.96021.96221.9530
24672007.02.05 16:55modify80987.801.96021.95861.9530
24682007.02.05 16:55s/l80987.801.95861.95861.953014047.58892742.66
24692007.02.05 16:55sell81089.201.96011.96211.9529
24702007.02.05 16:56modify81089.201.96011.95861.9529
24712007.02.05 16:56s/l81089.201.95861.95861.952913380.49906123.15
24722007.02.05 16:56sell81190.601.96011.96211.9529
24732007.02.05 16:58modify81190.601.96011.95861.9529
24742007.02.05 16:58s/l81190.601.95861.95861.952913590.50919713.65
24752007.02.05 16:58sell81291.901.95941.96141.9522
24762007.02.05 16:59modify81291.901.95941.95861.9522
24772007.02.05 16:59s/l81291.901.95861.95861.95227352.53927066.18
24782007.02.05 16:59sell81392.701.95961.96161.9524
24792007.02.05 16:59modify81392.701.95961.95861.9524
24802007.02.05 16:59modify81392.701.95961.95751.9524
24812007.02.05 17:00close81392.701.95641.95751.952429663.74956729.92
24822007.02.05 17:00buy81495.601.95641.95441.9636
24832007.02.05 17:00modify81495.601.95641.95841.9636
24842007.02.05 17:01s/l81495.601.95841.95841.963619120.00975849.92
24852007.02.05 17:01buy81597.501.95811.95611.9653
24862007.02.05 17:01modify81597.501.95811.95811.9653
24872007.02.05 17:04s/l81597.501.95811.95811.96530.00975849.92
24882007.02.05 17:04buy81697.501.95811.95611.9653
24892007.02.05 17:16modify81697.501.95811.95811.9653
24902007.02.05 17:20modify81697.501.95811.95821.9653
24912007.02.05 17:25modify81697.501.95811.95881.9653
24922007.02.05 17:27modify81697.501.95811.95901.9653
24932007.02.05 17:29s/l81697.501.95901.95901.96538775.00984624.92
24942007.02.05 17:29buy81798.401.95931.95731.9665
24952007.02.05 17:31modify81798.401.95931.95951.9665
24962007.02.05 17:32s/l81798.401.95951.95951.96651968.00986592.92
24972007.02.05 17:32buy81898.601.95961.95761.9668
24982007.02.05 17:32modify81898.601.95961.95961.9668
24992007.02.05 17:36s/l81898.601.95961.95961.96680.00986592.92
25002007.02.05 17:36buy81998.601.95961.95761.9668
25012007.02.05 20:30close81998.601.95871.95761.9668-8874.00977718.92
25022007.02.06 09:00sell82097.701.95941.96141.9522
25032007.02.06 09:00s/l82097.701.96141.96141.9522-19540.00958178.92
25042007.02.06 09:00sell82195.801.96181.96381.9546
25052007.02.06 09:04s/l82195.801.96381.96381.9546-19160.20939018.72
25062007.02.06 09:04sell82293.901.96341.96541.9562
25072007.02.06 09:05modify82293.901.96341.96211.9562
25082007.02.06 09:05s/l82293.901.96211.96211.956212207.06951225.78
25092007.02.06 09:05sell82395.101.96291.96491.9557
25102007.02.06 09:06modify82395.101.96291.96211.9557
25112007.02.06 09:06s/l82395.101.96211.96211.95577608.40958834.18
25122007.02.06 09:06sell82495.801.96291.96491.9557
25132007.02.06 09:06modify82495.801.96291.96211.9557
25142007.02.06 09:14modify82495.801.96291.96101.9557
25152007.02.06 09:18s/l82495.801.96101.96101.955718202.41977036.59
25162007.02.06 09:18sell82597.701.96071.96271.9535
25172007.02.06 09:18s/l82597.701.96271.96271.9535-19540.00957496.59
25182007.02.06 09:18sell82695.701.96251.96451.9553
25192007.02.06 09:19modify82695.701.96251.96211.9553
25202007.02.06 09:19s/l82695.701.96211.96211.95533827.77961324.36
25212007.02.06 09:19sell82796.101.96271.96471.9555
25222007.02.06 09:22modify82796.101.96271.96211.9555
25232007.02.06 09:22s/l82796.101.96211.96211.95555766.09967090.45
25242007.02.06 09:22sell82896.701.96271.96471.9555
25252007.02.06 09:23modify82896.701.96271.96211.9555
25262007.02.06 09:23s/l82896.701.96211.96211.95555802.09972892.54
25272007.02.06 09:23sell82997.201.96211.96411.9549
25282007.02.06 09:25modify82997.201.96211.96211.9549
25292007.02.06 09:29modify82997.201.96211.96181.9549
25302007.02.06 09:30close82997.201.96091.96181.954911664.28984556.82
25312007.02.06 09:30buy83098.401.96091.95891.9681
25322007.02.06 09:30modify83098.401.96091.96131.9681
25332007.02.06 09:45modify83098.401.96091.96171.9681
25342007.02.06 10:00modify83098.401.96091.96211.9681
25352007.02.06 10:06s/l83098.401.96211.96211.968111808.00996364.82
25362007.02.06 10:06buy83199.601.96241.96041.9696
25372007.02.06 10:49modify83199.601.96241.96251.9696
25382007.02.06 10:50modify83199.601.96241.96281.9696
25392007.02.06 10:51modify83199.601.96241.96301.9696
25402007.02.06 10:52modify83199.601.96241.96311.9696
25412007.02.06 10:53modify83199.601.96241.96361.9696
25422007.02.06 10:54s/l83199.601.96361.96361.969611951.881008316.70
25432007.02.06 10:54buy832100.001.96371.96171.9709
25442007.02.06 11:01modify832100.001.96371.96391.9709
25452007.02.06 11:02s/l832100.001.96391.96391.97092000.001010316.70
25462007.02.06 11:02buy833100.001.96351.96151.9707
25472007.02.06 11:02modify833100.001.96351.96381.9707
25482007.02.06 11:03s/l833100.001.96381.96381.97073000.001013316.70
25492007.02.06 11:03buy834100.001.96351.96151.9707
25502007.02.06 11:03modify834100.001.96351.96391.9707
25512007.02.06 11:04s/l834100.001.96391.96391.97074000.001017316.70
25522007.02.06 11:04buy835100.001.96351.96151.9707
25532007.02.06 11:04modify835100.001.96351.96411.9707
25542007.02.06 11:05s/l835100.001.96411.96411.97076000.001023316.70
25552007.02.06 11:05buy836100.001.96351.96151.9707
25562007.02.06 11:05modify836100.001.96351.96391.9707
25572007.02.06 11:08s/l836100.001.96391.96391.97074000.001027316.70
25582007.02.06 11:08buy837100.001.96351.96151.9707
25592007.02.06 11:08modify837100.001.96351.96401.9707
25602007.02.06 11:10s/l837100.001.96401.96401.97075000.001032316.70
25612007.02.06 11:10buy838100.001.96351.96151.9707
25622007.02.06 11:10modify838100.001.96351.96381.9707
25632007.02.06 11:11s/l838100.001.96381.96381.97073000.001035316.70
25642007.02.06 11:11buy839100.001.96351.96151.9707
25652007.02.06 11:11modify839100.001.96351.96421.9707
25662007.02.06 11:11s/l839100.001.96421.96421.97077000.001042316.70
25672007.02.06 11:11buy840100.001.96351.96151.9707
25682007.02.06 11:16modify840100.001.96351.96461.9707
25692007.02.06 11:17s/l840100.001.96461.96461.970711000.001053316.70
25702007.02.06 11:17buy841100.001.96311.96111.9703
25712007.02.06 11:17modify841100.001.96311.96461.9703
25722007.02.06 11:20s/l841100.001.96461.96461.970315000.001068316.70
25732007.02.06 11:20buy842100.001.96311.96111.9703
25742007.02.06 11:20modify842100.001.96311.96471.9703
25752007.02.06 11:20s/l842100.001.96471.96471.970316000.001084316.70
25762007.02.06 11:20buy843100.001.96311.96111.9703
25772007.02.06 11:32modify843100.001.96311.96551.9703
25782007.02.06 11:33s/l843100.001.96551.96551.970324000.001108316.70
25792007.02.06 11:33buy844100.001.96291.96091.9701
25802007.02.06 11:33modify844100.001.96291.96531.9701
25812007.02.06 11:35s/l844100.001.96531.96531.970124000.001132316.70
25822007.02.06 11:35buy845100.001.96291.96091.9701
25832007.02.06 11:35modify845100.001.96291.96531.9701
25842007.02.06 11:39s/l845100.001.96531.96531.970124000.001156316.70
25852007.02.06 11:39buy846100.001.96291.96091.9701
25862007.02.06 11:39modify846100.001.96291.96481.9701
25872007.02.06 11:39s/l846100.001.96481.96481.970119000.001175316.70
25882007.02.06 11:39buy847100.001.96291.96091.9701
25892007.02.06 11:49modify847100.001.96291.96431.9701
25902007.02.06 11:55modify847100.001.96291.96451.9701
25912007.02.06 11:59s/l847100.001.96451.96451.970116000.001191316.70
25922007.02.06 11:59buy848100.001.96481.96281.9720
25932007.02.06 12:01modify848100.001.96481.96491.9720
25942007.02.06 12:02modify848100.001.96481.96521.9720
25952007.02.06 12:03modify848100.001.96481.96531.9720
25962007.02.06 12:11modify848100.001.96481.96551.9720
25972007.02.06 12:14modify848100.001.96481.96581.9720
25982007.02.06 12:16modify848100.001.96481.96601.9720
25992007.02.06 12:16modify848100.001.96481.96631.9720
26002007.02.06 12:17modify848100.001.96481.96651.9720
26012007.02.06 12:20s/l848100.001.96651.96651.972017000.001208316.70
26022007.02.06 15:00buy849100.001.96831.96631.9755
26032007.02.06 15:14modify849100.001.96831.96831.9755
26042007.02.06 15:30s/l849100.001.96831.96831.97550.001208316.70
26052007.02.06 15:30buy850100.001.96861.96661.9758
26062007.02.06 16:00close850100.001.96761.96661.9758-9999.681198317.02
26072007.02.06 16:00sell851100.001.96761.96961.9604
26082007.02.06 16:30close851100.001.96881.96961.9604-12000.001186317.02
26092007.02.06 16:30buy852100.001.96881.96681.9760
26102007.02.06 17:15close852100.001.96811.96681.9760-7000.001179317.02
26112007.02.06 17:15sell853100.001.96811.97011.9609
26122007.02.06 18:30close853100.001.96931.97011.9609-12000.001167317.02
26132007.02.07 09:00sell854100.001.96961.97161.9624
26142007.02.07 09:09s/l854100.001.97161.97161.9624-20000.001147317.02
26152007.02.07 09:09sell855100.001.97151.97351.9643
26162007.02.07 09:09modify855100.001.97151.97121.9643
26172007.02.07 09:14modify855100.001.97151.97101.9643
26182007.02.07 09:15s/l855100.001.97101.97101.96435000.391152317.41
26192007.02.07 09:15sell856100.001.97131.97331.9641
26202007.02.07 09:30close856100.001.97151.97331.9641-1999.941150317.47
26212007.02.07 09:30buy857100.001.97151.96951.9787
26222007.02.07 10:54s/l857100.001.96951.96951.9787-20000.001130317.47
26232007.02.07 10:54buy858100.001.96961.96761.9768
26242007.02.07 11:00close858100.001.96931.96761.9768-3000.001127317.47
26252007.02.07 11:00sell859100.001.96931.97131.9621
26262007.02.07 11:34s/l859100.001.97131.97131.9621-20000.001107317.47
26272007.02.07 11:34sell860100.001.97091.97291.9637
26282007.02.07 11:44modify860100.001.97091.97001.9637
26292007.02.07 11:50s/l860100.001.97001.97001.96379000.591116318.06
26302007.02.07 11:50sell861100.001.96971.97171.9625
26312007.02.07 12:45close861100.001.97151.97171.9625-18000.211098317.85
26322007.02.07 15:00buy862100.001.97161.96961.9788
26332007.02.07 16:15close862100.001.97101.96961.9788-6000.001092317.85
26342007.02.07 16:15sell863100.001.97101.97301.9638
26352007.02.07 16:45modify863100.001.97101.96981.9638
26362007.02.07 16:52s/l863100.001.96981.96981.963812000.001104317.85
26372007.02.07 16:52sell864100.001.96941.97141.9622
26382007.02.07 20:00close864100.001.97021.97141.9622-8000.001096317.85
26392007.02.08 09:00sell865100.001.97051.97251.9633
26402007.02.08 09:29modify865100.001.97051.97031.9633
26412007.02.08 09:30modify865100.001.97051.96901.9633
26422007.02.08 09:30modify865100.001.97051.96881.9633
26432007.02.08 09:59s/l865100.001.96881.96881.963317000.001113317.85
26442007.02.08 09:59sell866100.001.96861.97061.9614
26452007.02.08 10:00modify866100.001.96861.96831.9614
26462007.02.08 10:00modify866100.001.96861.96811.9614
26472007.02.08 10:29s/l866100.001.96811.96811.96145000.001118317.85
26482007.02.08 10:29sell867100.001.96771.96971.9605
26492007.02.08 10:44modify867100.001.96771.96751.9605
26502007.02.08 10:46s/l867100.001.96751.96751.96052000.001120317.85
26512007.02.08 10:46sell868100.001.96721.96921.9600
26522007.02.08 11:45s/l868100.001.96921.96921.9600-19999.591100318.26
26532007.02.08 11:45sell869100.001.96891.97091.9617
26542007.02.08 12:12modify869100.001.96891.96881.9617
26552007.02.08 12:14s/l869100.001.96881.96881.9617999.651101317.91
26562007.02.08 15:00sell870100.001.95961.96161.9524
26572007.02.08 15:03modify870100.001.95961.95931.9524
26582007.02.08 15:06s/l870100.001.95931.95931.95243000.001104317.91
26592007.02.08 15:06sell871100.001.95891.96091.9517
26602007.02.08 15:59modify871100.001.95891.95831.9517
26612007.02.08 16:00s/l871100.001.95831.95831.95176000.001110317.91
26622007.02.08 16:00sell872100.001.95821.96021.9510
26632007.02.08 17:14modify872100.001.95821.95771.9510
26642007.02.08 17:22s/l872100.001.95771.95771.95104999.781115317.69
26652007.02.08 17:22sell873100.001.95811.96011.9509
26662007.02.08 17:29modify873100.001.95811.95691.9509
26672007.02.08 17:30s/l873100.001.95691.95691.950911999.611127317.30
26682007.02.08 17:30sell874100.001.95731.95931.9501
26692007.02.08 19:00close874100.001.95881.95931.9501-15000.521112316.78
26702007.02.09 09:00sell875100.001.95831.96031.9511
26712007.02.09 09:29modify875100.001.95831.95501.9511
26722007.02.09 09:44modify875100.001.95831.95311.9511
26732007.02.09 09:45t/p875100.001.95111.95311.951172000.001184316.78
26742007.02.09 09:45sell876100.001.94951.95151.9423
26752007.02.09 10:14s/l876100.001.95151.95151.9423-20000.351164316.43
26762007.02.09 10:14sell877100.001.95161.95361.9444
26772007.02.09 10:30modify877100.001.95161.95111.9444
26782007.02.09 10:30modify877100.001.95161.95031.9444
26792007.02.09 10:30modify877100.001.95161.95021.9444
26802007.02.09 10:30s/l877100.001.95021.95021.944414000.001178316.43
26812007.02.09 10:30sell878100.001.94981.95181.9426
26822007.02.09 11:35modify878100.001.94981.94811.9426
26832007.02.09 11:39s/l878100.001.94811.94811.942617000.001195316.43
26842007.02.09 11:39sell879100.001.94771.94971.9405
26852007.02.09 11:57s/l879100.001.94971.94971.9405-20000.001175316.43
26862007.02.09 11:57sell880100.001.94931.95131.9421
26872007.02.09 11:58modify880100.001.94931.94891.9421
26882007.02.09 11:58s/l880100.001.94891.94891.94214000.511179316.94
26892007.02.09 11:58sell881100.001.94961.95161.9424
26902007.02.09 11:59modify881100.001.94961.94891.9424
26912007.02.09 11:59modify881100.001.94961.94781.9424
26922007.02.09 12:02s/l881100.001.94781.94781.942417999.811197316.75
26932007.02.09 15:00sell882100.001.94751.94951.9403
26942007.02.09 15:15close882100.001.94861.94951.9403-11000.001186316.75
26952007.02.09 15:15buy883100.001.94861.94661.9558
26962007.02.09 15:45close883100.001.94751.94661.9558-11000.001175316.75
26972007.02.09 15:45sell884100.001.94751.94951.9403
26982007.02.09 16:17s/l884100.001.94951.94951.9403-20000.001155316.75
26992007.02.09 16:17sell885100.001.94941.95141.9422
27002007.02.09 16:24modify885100.001.94941.94921.9422
27012007.02.09 16:29modify885100.001.94941.94851.9422
27022007.02.09 16:30s/l885100.001.94851.94851.94228999.481164316.23
27032007.02.09 16:30sell886100.001.94821.95021.9410
27042007.02.09 17:15close886100.001.94881.95021.9410-6000.131158316.10
27052007.02.09 17:15buy887100.001.94881.94681.9560
27062007.02.09 17:40modify887100.001.94881.94931.9560
27072007.02.09 17:41s/l887100.001.94931.94931.95605000.001163316.10
27082007.02.09 17:41buy888100.001.94901.94701.9562
27092007.02.09 17:41modify888100.001.94901.94941.9562
27102007.02.09 17:42s/l888100.001.94941.94941.95624000.001167316.10
27112007.02.09 17:42buy889100.001.94901.94701.9562
27122007.02.09 17:42modify889100.001.94901.94941.9562
27132007.02.09 17:42s/l889100.001.94941.94941.95624000.001171316.10
27142007.02.09 17:42buy890100.001.94901.94701.9562
27152007.02.09 17:45close890100.001.94711.94701.9562-19000.001152316.10
27162007.02.09 17:45sell891100.001.94711.94911.9399
27172007.02.09 17:50s/l891100.001.94911.94911.9399-20000.001132316.10
27182007.02.09 17:50sell892100.001.94901.95101.9418
27192007.02.09 18:00close892100.001.94871.95101.94183000.001135316.10
27202007.02.12 09:00buy893100.001.95581.95381.9630
27212007.02.12 09:21s/l893100.001.95381.95381.9630-20000.001115316.10
27222007.02.12 09:21buy894100.001.95401.95201.9612
27232007.02.12 09:59s/l894100.001.95201.95201.9612-20000.001095316.10
27242007.02.12 09:59buy895100.001.95201.95001.9592
27252007.02.12 10:00close895100.001.95201.95001.95920.001095316.10
27262007.02.12 10:00sell896100.001.95201.95401.9448
27272007.02.12 10:00modify896100.001.95201.95191.9448
27282007.02.12 10:15modify896100.001.95201.95171.9448
27292007.02.12 10:15modify896100.001.95201.95131.9448
27302007.02.12 10:15modify896100.001.95201.95111.9448
27312007.02.12 10:18modify896100.001.95201.95101.9448
27322007.02.12 10:18modify896100.001.95201.95091.9448
27332007.02.12 10:44modify896100.001.95201.95001.9448
27342007.02.12 10:44s/l896100.001.95001.95001.944820000.001115316.10
27352007.02.12 10:44sell897100.001.95011.95211.9429
27362007.02.12 11:23modify897100.001.95011.94981.9429
27372007.02.12 11:41modify897100.001.95011.94771.9429
27382007.02.12 11:44s/l897100.001.94771.94771.942924000.001139316.10
27392007.02.12 11:44sell898100.001.94751.94951.9403
27402007.02.12 11:45modify898100.001.94751.94731.9403
27412007.02.12 12:00modify898100.001.94751.94691.9403
27422007.02.12 12:01modify898100.001.94751.94671.9403
27432007.02.12 12:15modify898100.001.94751.94661.9403
27442007.02.12 12:16modify898100.001.94751.94641.9403
27452007.02.12 12:18modify898100.001.94751.94611.9403
27462007.02.12 12:40s/l898100.001.94611.94611.940314000.001153316.10
27472007.02.12 15:00buy899100.001.94801.94601.9552
27482007.02.12 15:15s/l899100.001.94601.94601.9552-20000.001133316.10
27492007.02.12 15:15buy900100.001.94631.94431.9535
27502007.02.12 15:30close900100.001.94511.94431.9535-11999.631121316.47
27512007.02.12 15:30sell901100.001.94511.94711.9379
27522007.02.12 15:30s/l901100.001.94711.94711.9379-20000.001101316.47
27532007.02.12 15:30sell902100.001.94681.94881.9396
27542007.02.12 16:00close902100.001.94621.94881.93965999.941107316.41
27552007.02.12 16:00buy903100.001.94621.94421.9534
27562007.02.12 16:15close903100.001.94581.94421.9534-4000.001103316.41
27572007.02.12 16:15sell904100.001.94581.94781.9386
27582007.02.12 16:30close904100.001.94691.94781.9386-11000.001092316.41
27592007.02.12 16:30buy905100.001.94691.94491.9541
27602007.02.12 17:05modify905100.001.94691.94721.9541
27612007.02.12 17:06modify905100.001.94691.94781.9541
27622007.02.12 17:07s/l905100.001.94781.94781.95419000.001101316.41
27632007.02.12 17:07buy906100.001.94821.94621.9554
27642007.02.12 19:45close906100.001.94641.94621.9554-18000.001083316.41
27652007.02.13 09:00buy907100.001.94931.94731.9565
27662007.02.13 09:00modify907100.001.94931.95011.9565
27672007.02.13 09:01s/l907100.001.95011.95011.95658000.001091316.41
27682007.02.13 09:01buy908100.001.94981.94781.9570
27692007.02.13 09:01modify908100.001.94981.95021.9570
27702007.02.13 09:02s/l908100.001.95021.95021.95704000.001095316.41
27712007.02.13 09:02buy909100.001.94981.94781.9570
27722007.02.13 09:02modify909100.001.94981.95051.9570
27732007.02.13 09:03s/l909100.001.95051.95051.95707000.001102316.41
27742007.02.13 09:03buy910100.001.94981.94781.9570
27752007.02.13 09:03modify910100.001.94981.95061.9570
27762007.02.13 09:04s/l910100.001.95061.95061.95708000.001110316.41
27772007.02.13 09:04buy911100.001.94981.94781.9570
27782007.02.13 09:04modify911100.001.94981.95041.9570
27792007.02.13 09:05s/l911100.001.95041.95041.95706000.001116316.41
27802007.02.13 09:05buy912100.001.94981.94781.9570
27812007.02.13 09:05modify912100.001.94981.95001.9570
27822007.02.13 09:06s/l912100.001.95001.95001.95702000.001118316.41
27832007.02.13 09:06buy913100.001.94981.94781.9570
27842007.02.13 09:06modify913100.001.94981.94991.9570
27852007.02.13 09:07s/l913100.001.94991.94991.95701000.001119316.41
27862007.02.13 09:07buy914100.001.94981.94781.9570
27872007.02.13 09:07modify914100.001.94981.94991.9570
27882007.02.13 09:08s/l914100.001.94991.94991.95701000.001120316.41
27892007.02.13 09:08buy915100.001.94981.94781.9570
27902007.02.13 09:08modify915100.001.94981.95011.9570
27912007.02.13 09:09s/l915100.001.95011.95011.95703000.001123316.41
27922007.02.13 09:09buy916100.001.94981.94781.9570
27932007.02.13 09:09modify916100.001.94981.95061.9570
27942007.02.13 09:13s/l916100.001.95061.95061.95708000.001131316.41
27952007.02.13 09:13buy917100.001.94981.94781.9570
27962007.02.13 09:13modify917100.001.94981.95031.9570
27972007.02.13 09:14s/l917100.001.95031.95031.95705000.001136316.41
27982007.02.13 09:14buy918100.001.94981.94781.9570
27992007.02.13 09:15close918100.001.94921.94781.9570-6000.001130316.41
28002007.02.13 09:15sell919100.001.94921.95121.9420
28012007.02.13 09:30close919100.001.94971.95121.9420-5000.001125316.41
28022007.02.13 09:30buy920100.001.94971.94771.9569
28032007.02.13 09:45close920100.001.94891.94771.9569-8000.001117316.41
28042007.02.13 09:45sell921100.001.94891.95091.9417
28052007.02.13 09:54s/l921100.001.95091.95091.9417-20000.001097316.41
28062007.02.13 09:54sell922100.001.95051.95251.9433
28072007.02.13 10:00close922100.001.95181.95251.9433-12999.891084316.52
28082007.02.13 10:00buy923100.001.95181.94981.9590
28092007.02.13 10:29s/l923100.001.94981.94981.9590-20000.001064316.52
28102007.02.13 10:29buy924100.001.95021.94821.9574
28112007.02.13 11:30s/l924100.001.94821.94821.9574-20000.001044316.52
28122007.02.13 11:30buy925100.001.94201.94001.9492
28132007.02.13 11:45close925100.001.94121.94001.9492-7999.651036316.87
28142007.02.13 11:45sell926100.001.94121.94321.9340
28152007.02.13 13:32s/l926100.001.94321.94321.9340-20000.001016316.87
28162007.02.13 15:00buy927100.001.94251.94051.9497
28172007.02.13 15:00modify927100.001.94251.94331.9497
28182007.02.13 15:09modify927100.001.94251.94371.9497
28192007.02.13 15:11modify927100.001.94251.94441.9497
28202007.02.13 15:12s/l927100.001.94441.94441.949719000.001035316.87
28212007.02.13 15:12buy928100.001.94471.94271.9519
28222007.02.13 17:00s/l928100.001.94271.94271.9519-20000.001015316.87
28232007.02.13 17:00buy929100.001.94291.94091.9501
28242007.02.13 17:09modify929100.001.94291.94291.9501
28252007.02.13 17:09modify929100.001.94291.94311.9501
28262007.02.13 17:14s/l929100.001.94311.94311.95012000.001017316.87
28272007.02.13 17:14buy930100.001.94301.94101.9502
28282007.02.13 17:15close930100.001.94271.94101.9502-3000.001014316.87
28292007.02.13 17:15sell931100.001.94271.94471.9355
28302007.02.13 18:09s/l931100.001.94471.94471.9355-20000.00994316.87
28312007.02.14 09:00buy93299.401.94801.94601.9552
28322007.02.14 09:00modify93299.401.94801.95001.9552
28332007.02.14 09:01s/l93299.401.95001.95001.955219880.001014196.87
28342007.02.14 09:01buy933100.001.94971.94771.9569
28352007.02.14 09:01modify933100.001.94971.95001.9569
28362007.02.14 09:02s/l933100.001.95001.95001.95693000.001017196.87
28372007.02.14 09:02buy934100.001.94971.94771.9569
28382007.02.14 09:02modify934100.001.94971.94981.9569
28392007.02.14 09:03s/l934100.001.94981.94981.95691000.001018196.87
28402007.02.14 09:03buy935100.001.94971.94771.9569
28412007.02.14 09:03modify935100.001.94971.94991.9569
28422007.02.14 09:04s/l935100.001.94991.94991.95692000.001020196.87
28432007.02.14 09:04buy936100.001.94971.94771.9569
28442007.02.14 09:04modify936100.001.94971.94971.9569
28452007.02.14 09:05s/l936100.001.94971.94971.95690.001020196.87
28462007.02.14 09:05buy937100.001.94971.94771.9569
28472007.02.14 09:05modify937100.001.94971.94991.9569
28482007.02.14 09:06s/l937100.001.94991.94991.95692000.001022196.87
28492007.02.14 09:06buy938100.001.94971.94771.9569
28502007.02.14 09:06modify938100.001.94971.95051.9569
28512007.02.14 09:07s/l938100.001.95051.95051.95698000.001030196.87
28522007.02.14 09:07buy939100.001.94971.94771.9569
28532007.02.14 09:07modify939100.001.94971.95061.9569
28542007.02.14 09:09s/l939100.001.95061.95061.95699000.001039196.87
28552007.02.14 09:09buy940100.001.94971.94771.9569
28562007.02.14 09:09modify940100.001.94971.95071.9569
28572007.02.14 09:10s/l940100.001.95071.95071.956910000.001049196.87
28582007.02.14 09:10buy941100.001.94971.94771.9569
28592007.02.14 09:10modify941100.001.94971.95051.9569
28602007.02.14 09:11s/l941100.001.95051.95051.95698000.001057196.87
28612007.02.14 09:11buy942100.001.94971.94771.9569
28622007.02.14 09:11modify942100.001.94971.95201.9569
28632007.02.14 09:11s/l942100.001.95201.95201.956923000.001080196.87
28642007.02.14 09:11buy943100.001.94971.94771.9569
28652007.02.14 09:15modify943100.001.94971.95141.9569
28662007.02.14 09:16s/l943100.001.95141.95141.956917000.001097196.87
28672007.02.14 09:16buy944100.001.94901.94701.9562
28682007.02.14 09:16modify944100.001.94901.95171.9562
28692007.02.14 09:17s/l944100.001.95171.95171.956227000.001124196.87
28702007.02.14 09:17buy945100.001.94901.94701.9562
28712007.02.14 09:17modify945100.001.94901.95141.9562
28722007.02.14 09:18s/l945100.001.95141.95141.956224000.001148196.87
28732007.02.14 09:18buy946100.001.94901.94701.9562
28742007.02.14 09:18modify946100.001.94901.95161.9562
28752007.02.14 09:19s/l946100.001.95161.95161.956226000.001174196.87
28762007.02.14 09:19buy947100.001.94901.94701.9562
28772007.02.14 09:19modify947100.001.94901.95141.9562
28782007.02.14 09:21s/l947100.001.95141.95141.956224000.001198196.87
28792007.02.14 09:21buy948100.001.94901.94701.9562
28802007.02.14 09:21modify948100.001.94901.95031.9562
28812007.02.14 09:22s/l948100.001.95031.95031.956213000.001211196.87
28822007.02.14 09:22buy949100.001.94901.94701.9562
28832007.02.14 09:22modify949100.001.94901.95031.9562
28842007.02.14 09:22s/l949100.001.95031.95031.956213000.001224196.87
28852007.02.14 09:22buy950100.001.94901.94701.9562
28862007.02.14 09:36modify950100.001.94901.94971.9562
28872007.02.14 09:36modify950100.001.94901.95031.9562
28882007.02.14 09:42modify950100.001.94901.95041.9562
28892007.02.14 09:49modify950100.001.94901.95091.9562
28902007.02.14 10:00s/l950100.001.95091.95091.956219000.001243196.87
28912007.02.14 10:00buy951100.001.95131.94931.9585
28922007.02.14 10:00modify951100.001.95131.95141.9585
28932007.02.14 10:14modify951100.001.95131.95191.9585
28942007.02.14 10:15s/l951100.001.95191.95191.95856000.001249196.87
28952007.02.14 10:15buy952100.001.95191.94991.9591
28962007.02.14 11:45modify952100.001.95191.95361.9591
28972007.02.14 11:46s/l952100.001.95361.95361.959116999.421266196.29
28982007.02.14 11:46buy953100.001.95201.95001.9592
28992007.02.14 11:46modify953100.001.95201.95341.9592
29002007.02.14 11:47s/l953100.001.95341.95341.959214000.001280196.29
29012007.02.14 11:47buy954100.001.95201.95001.9592
29022007.02.14 11:47modify954100.001.95201.95351.9592
29032007.02.14 11:48s/l954100.001.95351.95351.959215000.001295196.29
29042007.02.14 11:48buy955100.001.95201.95001.9592
29052007.02.14 11:48modify955100.001.95201.95311.9592
29062007.02.14 11:49s/l955100.001.95311.95311.959211000.001306196.29
29072007.02.14 11:49buy956100.001.95201.95001.9592
29082007.02.14 11:49modify956100.001.95201.95371.9592
29092007.02.14 11:50s/l956100.001.95371.95371.959217000.001323196.29
29102007.02.14 11:50buy957100.001.95201.95001.9592
29112007.02.14 11:50modify957100.001.95201.95331.9592
29122007.02.14 11:50s/l957100.001.95331.95331.959213000.001336196.29
29132007.02.14 11:50buy958100.001.95201.95001.9592
29142007.02.14 12:00modify958100.001.95201.95371.9592
29152007.02.14 12:01s/l958100.001.95371.95371.959217000.001353196.29
29162007.02.14 15:00buy959100.001.95481.95281.9620
29172007.02.14 15:02modify959100.001.95481.95601.9620
29182007.02.14 15:03s/l959100.001.95601.95601.962012000.001365196.29
29192007.02.14 15:03buy960100.001.95501.95301.9622
29202007.02.14 15:03modify960100.001.95501.95561.9622
29212007.02.14 15:04s/l960100.001.95561.95561.96226000.001371196.29
29222007.02.14 15:04buy961100.001.95501.95301.9622
29232007.02.14 15:04modify961100.001.95501.95541.9622
29242007.02.14 15:05s/l961100.001.95541.95541.96224000.001375196.29
29252007.02.14 15:05buy962100.001.95501.95301.9622
29262007.02.14 15:05modify962100.001.95501.95521.9622
29272007.02.14 15:05s/l962100.001.95521.95521.96222000.001377196.29
29282007.02.14 15:05buy963100.001.95501.95301.9622
29292007.02.14 15:16modify963100.001.95501.95511.9622
29302007.02.14 15:17modify963100.001.95501.95541.9622
29312007.02.14 15:27s/l963100.001.95541.95541.96224000.001381196.29
29322007.02.14 15:27buy964100.001.95561.95361.9628
29332007.02.14 15:29modify964100.001.95561.95571.9628
29342007.02.14 15:29s/l964100.001.95571.95571.96281000.001382196.29
29352007.02.14 15:29buy965100.001.95561.95361.9628
29362007.02.14 15:30modify965100.001.95561.95601.9628
29372007.02.14 15:44s/l965100.001.95601.95601.96284000.001386196.29
29382007.02.14 15:44buy966100.001.95621.95421.9634
29392007.02.14 15:59modify966100.001.95621.95621.9634
29402007.02.14 15:59modify966100.001.95621.95651.9634
29412007.02.14 15:59modify966100.001.95621.95671.9634
29422007.02.14 15:59modify966100.001.95621.95681.9634
29432007.02.14 16:00modify966100.001.95621.95701.9634
29442007.02.14 16:01modify966100.001.95621.95761.9634
29452007.02.14 16:02s/l966100.001.95761.95761.963414000.001400196.29
29462007.02.14 16:02buy967100.001.95761.95561.9648
29472007.02.14 16:02modify967100.001.95761.95851.9648
29482007.02.14 16:03s/l967100.001.95851.95851.96489000.001409196.29
29492007.02.14 16:03buy968100.001.95761.95561.9648
29502007.02.14 16:03modify968100.001.95761.95971.9648
29512007.02.14 16:04s/l968100.001.95971.95971.964821000.001430196.29
29522007.02.14 16:04buy969100.001.95761.95561.9648
29532007.02.14 16:04modify969100.001.95761.96001.9648
29542007.02.14 16:04s/l969100.001.96001.96001.964824000.001454196.29
29552007.02.14 16:04buy970100.001.95761.95561.9648
29562007.02.14 16:15modify970100.001.95761.96151.9648
29572007.02.14 16:16s/l970100.001.96151.96151.964839000.001493196.29
29582007.02.14 16:16buy971100.001.95721.95521.9644
29592007.02.14 16:16modify971100.001.95721.96151.9644
29602007.02.14 16:17s/l971100.001.96151.96151.964443000.001536196.29
29612007.02.14 16:17buy972100.001.95721.95521.9644
29622007.02.14 16:17modify972100.001.95721.96131.9644
29632007.02.14 16:18s/l972100.001.96131.96131.964441000.001577196.29
29642007.02.14 16:18buy973100.001.95721.95521.9644
29652007.02.14 16:18modify973100.001.95721.96191.9644
29662007.02.14 16:18s/l973100.001.96191.96191.964447000.001624196.29
29672007.02.14 16:18buy974100.001.95721.95521.9644
29682007.02.14 16:30modify974100.001.95721.96151.9644
29692007.02.14 16:32s/l974100.001.96151.96151.964443000.001667196.29
29702007.02.14 16:32buy975100.001.95761.95561.9648
29712007.02.14 16:32modify975100.001.95761.96111.9648
29722007.02.14 16:37s/l975100.001.96111.96111.964835000.001702196.29
29732007.02.14 16:37buy976100.001.95761.95561.9648
29742007.02.14 16:37modify976100.001.95761.96161.9648
29752007.02.14 16:38s/l976100.001.96161.96161.964840000.001742196.29
29762007.02.14 16:38buy977100.001.95761.95561.9648
29772007.02.14 16:38modify977100.001.95761.96161.9648
29782007.02.14 16:39s/l977100.001.96161.96161.964840000.001782196.29
29792007.02.14 16:39buy978100.001.95761.95561.9648
29802007.02.14 16:39modify978100.001.95761.96111.9648
29812007.02.14 16:39s/l978100.001.96111.96111.964835000.001817196.29
29822007.02.14 16:39buy979100.001.95761.95561.9648
29832007.02.14 16:53modify979100.001.95761.96061.9648
29842007.02.14 16:54s/l979100.001.96061.96061.964830000.001847196.29
29852007.02.14 16:54buy980100.001.95821.95621.9654
29862007.02.14 16:54modify980100.001.95821.96071.9654
29872007.02.14 16:55s/l980100.001.96071.96071.965425000.001872196.29
29882007.02.14 16:55buy981100.001.95821.95621.9654
29892007.02.14 16:55modify981100.001.95821.96031.9654
29902007.02.14 16:57s/l981100.001.96031.96031.965421000.001893196.29
29912007.02.14 16:57buy982100.001.95821.95621.9654
29922007.02.14 16:57modify982100.001.95821.96011.9654
29932007.02.14 16:58s/l982100.001.96011.96011.965419000.001912196.29
29942007.02.14 16:58buy983100.001.95821.95621.9654
29952007.02.14 16:58modify983100.001.95821.96021.9654
29962007.02.14 16:59s/l983100.001.96021.96021.965420000.001932196.29
29972007.02.14 16:59buy984100.001.95821.95621.9654
29982007.02.14 16:59modify984100.001.95821.95951.9654
29992007.02.14 16:59s/l984100.001.95951.95951.965413000.001945196.29
30002007.02.14 16:59buy985100.001.95821.95621.9654
30012007.02.14 17:00modify985100.001.95821.95991.9654
30022007.02.14 17:00modify985100.001.95821.96011.9654
30032007.02.14 17:00modify985100.001.95821.96031.9654
30042007.02.14 17:00modify985100.001.95821.96041.9654
30052007.02.14 17:01modify985100.001.95821.96051.9654
30062007.02.14 17:09modify985100.001.95821.96071.9654
30072007.02.14 17:14modify985100.001.95821.96171.9654
30082007.02.14 17:29modify985100.001.95821.96191.9654
30092007.02.14 17:56s/l985100.001.96191.96191.965437000.001982196.29
30102007.02.14 17:56buy986100.001.96211.96011.9693
30112007.02.14 20:15close986100.001.96141.96011.9693-6999.631975196.66
30122007.02.15 09:00buy987100.001.96661.96461.9738
30132007.02.15 09:14s/l987100.001.96461.96461.9738-20000.001955196.66
30142007.02.15 09:14buy988100.001.96501.96301.9722
30152007.02.15 09:45modify988100.001.96501.96531.9722
30162007.02.15 09:46s/l988100.001.96531.96531.97223000.001958196.66
30172007.02.15 09:46buy989100.001.96531.96331.9725
30182007.02.15 09:47modify989100.001.96531.96551.9725
30192007.02.15 09:48s/l989100.001.96551.96551.97252000.001960196.66
30202007.02.15 09:48buy990100.001.96531.96331.9725
30212007.02.15 09:48modify990100.001.96531.96611.9725
30222007.02.15 09:49s/l990100.001.96611.96611.97258000.001968196.66
30232007.02.15 09:49buy991100.001.96531.96331.9725
30242007.02.15 09:49modify991100.001.96531.96531.9725
30252007.02.15 09:49s/l991100.001.96531.96531.97250.001968196.66
30262007.02.15 09:49buy992100.001.96531.96331.9725
30272007.02.15 10:14s/l992100.001.96331.96331.9725-20000.001948196.66
30282007.02.15 10:14buy993100.001.96351.96151.9707
30292007.02.15 10:15close993100.001.96301.96151.9707-5000.001943196.66
30302007.02.15 10:15sell994100.001.96301.96501.9558
30312007.02.15 10:15s/l994100.001.96501.96501.9558-20000.001923196.66
30322007.02.15 10:15sell995100.001.96581.96781.9586
30332007.02.15 10:30close995100.001.96581.96781.95860.471923197.13
30342007.02.15 10:30buy996100.001.96581.96381.9730
30352007.02.15 11:30s/l996100.001.96381.96381.9730-20000.001903197.13
30362007.02.15 11:30buy997100.001.95701.95501.9642
30372007.02.15 11:45close997100.001.95741.95501.96424000.001907197.13
30382007.02.15 11:45sell998100.001.95741.95941.9502
30392007.02.15 13:19modify998100.001.95741.95741.9502
30402007.02.15 13:41s/l998100.001.95741.95741.95020.001907197.13
30412007.02.15 15:00buy999100.001.95741.95541.9646
30422007.02.15 15:15modify999100.001.95741.95971.9646
30432007.02.15 15:16s/l999100.001.95971.95971.964623000.001930197.13
30442007.02.15 15:16buy1000100.001.95781.95581.9650
30452007.02.15 15:16modify1000100.001.95781.96031.9650
30462007.02.15 15:17s/l1000100.001.96031.96031.965025000.001955197.13
30472007.02.15 15:17buy1001100.001.95781.95581.9650
30482007.02.15 15:17modify1001100.001.95781.96021.9650
30492007.02.15 15:18s/l1001100.001.96021.96021.965024000.001979197.13
30502007.02.15 15:18buy1002100.001.95781.95581.9650
30512007.02.15 15:18modify1002100.001.95781.96021.9650
30522007.02.15 15:19s/l1002100.001.96021.96021.965024000.002003197.13
30532007.02.15 15:19buy1003100.001.95781.95581.9650
30542007.02.15 15:19modify1003100.001.95781.95971.9650
30552007.02.15 15:20s/l1003100.001.95971.95971.965019000.002022197.13
30562007.02.15 15:20buy1004100.001.95781.95581.9650
30572007.02.15 15:20modify1004100.001.95781.95961.9650
30582007.02.15 15:20s/l1004100.001.95961.95961.965018000.002040197.13
30592007.02.15 15:20buy1005100.001.95781.95581.9650
30602007.02.15 15:31modify1005100.001.95781.95801.9650
30612007.02.15 15:32s/l1005100.001.95801.95801.96502000.002042197.13
30622007.02.15 15:32buy1006100.001.95821.95621.9654
30632007.02.15 15:32modify1006100.001.95821.95841.9654
30642007.02.15 15:33s/l1006100.001.95841.95841.96542000.002044197.13
30652007.02.15 15:33buy1007100.001.95821.95621.9654
30662007.02.15 15:59s/l1007100.001.95621.95621.9654-20000.002024197.13
30672007.02.15 15:59buy1008100.001.95661.95461.9638
30682007.02.15 16:00close1008100.001.95631.95461.9638-3000.002021197.13
30692007.02.15 16:00sell1009100.001.95631.95831.9491
30702007.02.15 16:14s/l1009100.001.95831.95831.9491-20000.002001197.13
30712007.02.15 16:14sell1010100.001.96021.96221.9530
30722007.02.15 16:15close1010100.001.96071.96221.9530-5000.001996197.13
30732007.02.15 16:15buy1011100.001.96071.95871.9679
30742007.02.15 16:42s/l1011100.001.95871.95871.9679-20000.001976197.13
30752007.02.15 16:42buy1012100.001.95771.95571.9649
30762007.02.15 17:15close1012100.001.95641.95571.9649-13000.001963197.13
30772007.02.15 17:15sell1013100.001.95641.95841.9492
30782007.02.15 17:29modify1013100.001.95641.95621.9492
30792007.02.15 17:44s/l1013100.001.95621.95621.94922000.001965197.13
30802007.02.15 17:44sell1014100.001.95681.95881.9496
30812007.02.15 17:45modify1014100.001.95681.95481.9496
30822007.02.15 17:52modify1014100.001.95681.95461.9496
30832007.02.15 18:00s/l1014100.001.95461.95461.949622000.001987197.13
30842007.02.16 09:00sell1015100.001.95201.95401.9448
30852007.02.16 09:30close1015100.001.95321.95401.9448-12000.001975197.13
30862007.02.16 09:30buy1016100.001.95321.95121.9604
30872007.02.16 09:45close1016100.001.95241.95121.9604-8000.001967197.13
30882007.02.16 09:45sell1017100.001.95241.95441.9452
30892007.02.16 09:59modify1017100.001.95241.95201.9452
30902007.02.16 10:00modify1017100.001.95241.95001.9452
30912007.02.16 10:23s/l1017100.001.95001.95001.945224000.001991197.13
30922007.02.16 10:23sell1018100.001.94971.95171.9425
30932007.02.16 12:27modify1018100.001.94971.94961.9425
30942007.02.16 12:30modify1018100.001.94971.94921.9425
30952007.02.16 13:02s/l1018100.001.94921.94921.94254999.981996197.11
30962007.02.16 15:00sell1019100.001.94881.95081.9416
30972007.02.16 15:15close1019100.001.94931.95081.9416-5000.001991197.11
30982007.02.16 15:15buy1020100.001.94931.94731.9565
30992007.02.16 15:30close1020100.001.94851.94731.9565-8000.001983197.11
31002007.02.16 15:30sell1021100.001.94851.95051.9413
31012007.02.16 15:45close1021100.001.94931.95051.9413-8000.001975197.11
31022007.02.16 15:45buy1022100.001.94931.94731.9565
31032007.02.16 16:00close1022100.001.94821.94731.9565-11000.001964197.11
31042007.02.16 16:00sell1023100.001.94821.95021.9410
31052007.02.16 17:00close1023100.001.94901.95021.9410-8000.001956197.11
31062007.02.16 17:00buy1024100.001.94901.94701.9562
31072007.02.16 17:27modify1024100.001.94901.94911.9562
31082007.02.16 17:29s/l1024100.001.94911.94911.95621000.001957197.11
31092007.02.16 17:29buy1025100.001.94951.94751.9567
31102007.02.16 17:35modify1025100.001.94951.95001.9567
31112007.02.16 17:40s/l1025100.001.95001.95001.95675000.001962197.11
31122007.02.16 17:40buy1026100.001.94981.94781.9570
31132007.02.16 18:36modify1026100.001.94981.94991.9570
31142007.02.16 18:38modify1026100.001.94981.95021.9570
31152007.02.16 18:49s/l1026100.001.95021.95021.95704000.001966197.11
31162007.02.19 09:00buy1027100.001.95471.95271.9619
31172007.02.19 09:29s/l1027100.001.95271.95271.9619-20000.001946197.11
31182007.02.19 09:29buy1028100.001.95271.95071.9599
31192007.02.19 09:30close1028100.001.95261.95071.9599-1000.001945197.11
31202007.02.19 09:30sell1029100.001.95261.95461.9454
31212007.02.19 10:00modify1029100.001.95261.95221.9454
31222007.02.19 10:00modify1029100.001.95261.95191.9454
31232007.02.19 10:29s/l1029100.001.95191.95191.94547000.001952197.11
31242007.02.19 10:29sell1030100.001.95161.95361.9444
31252007.02.19 12:15close1030100.001.95281.95361.9444-12000.001940197.11
31262007.02.19 15:00sell1031100.001.94551.94751.9383
31272007.02.19 15:45close1031100.001.94571.94751.9383-2000.001938197.11
31282007.02.19 15:45buy1032100.001.94571.94371.9529
31292007.02.19 16:15close1032100.001.94491.94371.9529-8000.001930197.11
31302007.02.19 16:15sell1033100.001.94491.94691.9377
31312007.02.19 16:45close1033100.001.94581.94691.9377-9000.001921197.11
31322007.02.19 16:45buy1034100.001.94581.94381.9530
31332007.02.19 16:52modify1034100.001.94581.94591.9530
31342007.02.19 16:53s/l1034100.001.94591.94591.95301000.001922197.11
31352007.02.19 16:53buy1035100.001.94611.94411.9533
31362007.02.19 16:53modify1035100.001.94611.94611.9533
31372007.02.19 16:54s/l1035100.001.94611.94611.95330.001922197.11
31382007.02.19 16:54buy1036100.001.94611.94411.9533
31392007.02.19 16:54modify1036100.001.94611.94661.9533
31402007.02.19 16:59s/l1036100.001.94661.94661.95335000.001927197.11
31412007.02.19 16:59buy1037100.001.94611.94411.9533
31422007.02.19 16:59modify1037100.001.94611.94631.9533
31432007.02.19 16:59s/l1037100.001.94631.94631.95332000.001929197.11
31442007.02.19 16:59buy1038100.001.94611.94411.9533
31452007.02.19 17:00modify1038100.001.94611.94631.9533
31462007.02.19 17:01s/l1038100.001.94631.94631.95332000.001931197.11
31472007.02.19 17:01buy1039100.001.94601.94401.9532
31482007.02.19 17:01modify1039100.001.94601.94651.9532
31492007.02.19 17:12s/l1039100.001.94651.94651.95325000.001936197.11
31502007.02.19 17:12buy1040100.001.94601.94401.9532
31512007.02.19 17:12modify1040100.001.94601.94721.9532
31522007.02.19 17:13s/l1040100.001.94721.94721.953212000.001948197.11
31532007.02.19 17:13buy1041100.001.94601.94401.9532
31542007.02.19 17:13modify1041100.001.94601.94751.9532
31552007.02.19 17:14s/l1041100.001.94751.94751.953215000.001963197.11
31562007.02.19 17:14buy1042100.001.94601.94401.9532
31572007.02.19 17:14modify1042100.001.94601.94741.9532
31582007.02.19 17:14s/l1042100.001.94741.94741.953214000.001977197.11
31592007.02.19 17:14buy1043100.001.94601.94401.9532
31602007.02.19 17:15modify1043100.001.94601.94781.9532
31612007.02.19 17:16s/l1043100.001.94781.94781.953218000.001995197.11
31622007.02.19 17:16buy1044100.001.94661.94461.9538
31632007.02.19 17:16modify1044100.001.94661.94771.9538
31642007.02.19 17:18s/l1044100.001.94771.94771.953811000.002006197.11
31652007.02.19 17:18buy1045100.001.94661.94461.9538
31662007.02.19 17:18modify1045100.001.94661.94781.9538
31672007.02.19 17:19s/l1045100.001.94781.94781.953812000.002018197.11
31682007.02.19 17:19buy1046100.001.94661.94461.9538
31692007.02.19 17:19modify1046100.001.94661.94791.9538
31702007.02.19 17:21s/l1046100.001.94791.94791.953813000.002031197.11
31712007.02.19 17:21buy1047100.001.94661.94461.9538
31722007.02.19 17:21modify1047100.001.94661.94811.9538
31732007.02.19 17:22s/l1047100.001.94811.94811.953815000.002046197.11
31742007.02.19 17:22buy1048100.001.94661.94461.9538
31752007.02.19 17:30modify1048100.001.94661.94831.9538
31762007.02.19 17:35s/l1048100.001.94831.94831.953817000.002063197.11
31772007.02.19 17:35buy1049100.001.94701.94501.9542
31782007.02.19 17:35modify1049100.001.94701.94831.9542
31792007.02.19 17:36s/l1049100.001.94831.94831.954213000.002076197.11
31802007.02.19 17:36buy1050100.001.94701.94501.9542
31812007.02.19 17:36modify1050100.001.94701.94851.9542
31822007.02.19 17:37s/l1050100.001.94851.94851.954215000.002091197.11
31832007.02.19 17:37buy1051100.001.94701.94501.9542
31842007.02.19 17:37modify1051100.001.94701.94841.9542
31852007.02.19 17:40s/l1051100.001.94841.94841.954214000.002105197.11
31862007.02.19 17:40buy1052100.001.94701.94501.9542
31872007.02.19 17:40modify1052100.001.94701.94851.9542
31882007.02.19 17:44s/l1052100.001.94851.94851.954215000.002120197.11
31892007.02.19 17:44buy1053100.001.94701.94501.9542
31902007.02.19 17:45modify1053100.001.94701.94721.9542
31912007.02.19 17:47modify1053100.001.94701.94861.9542
31922007.02.19 17:50s/l1053100.001.94861.94861.954216000.002136197.11
31932007.02.19 17:50buy1054100.001.94861.94661.9558
31942007.02.19 17:50modify1054100.001.94861.94871.9558
31952007.02.19 17:58s/l1054100.001.94871.94871.95581000.002137197.11
31962007.02.19 17:58buy1055100.001.94861.94661.9558
31972007.02.19 18:12modify1055100.001.94861.95011.9558
31982007.02.19 18:13s/l1055100.001.95011.95011.955815000.002152197.11
31992007.02.20 09:00sell1056100.001.95291.95491.9457
32002007.02.20 09:45close1056100.001.95451.95491.9457-16000.002136197.11
32012007.02.20 09:45buy1057100.001.95451.95251.9617
32022007.02.20 09:58s/l1057100.001.95251.95251.9617-20000.002116197.11
32032007.02.20 09:58buy1058100.001.95231.95031.9595
32042007.02.20 10:00close1058100.001.95201.95031.9595-3000.002113197.11
32052007.02.20 10:00sell1059100.001.95201.95401.9448
32062007.02.20 10:14modify1059100.001.95201.95181.9448
32072007.02.20 10:15modify1059100.001.95201.95021.9448
32082007.02.20 10:16modify1059100.001.95201.95011.9448
32092007.02.20 10:30s/l1059100.001.95011.95011.944819000.002132197.11
32102007.02.20 10:30sell1060100.001.94971.95171.9425
32112007.02.20 10:40s/l1060100.001.95171.95171.9425-20000.002112197.11
32122007.02.20 10:40sell1061100.001.95151.95351.9443
32132007.02.20 10:42modify1061100.001.95151.95111.9443
32142007.02.20 10:44modify1061100.001.95151.95051.9443
32152007.02.20 10:45s/l1061100.001.95051.95051.944310000.582122197.69
32162007.02.20 10:45sell1062100.001.95091.95291.9437
32172007.02.20 10:46modify1062100.001.95091.95061.9437
32182007.02.20 10:46s/l1062100.001.95061.95061.94372999.592125197.28
32192007.02.20 10:46sell1063100.001.95101.95301.9438
32202007.02.20 10:49modify1063100.001.95101.95061.9438
32212007.02.20 10:49s/l1063100.001.95061.95061.94383999.752129197.03
32222007.02.20 10:49sell1064100.001.95091.95291.9437
32232007.02.20 10:56modify1064100.001.95091.95061.9437
32242007.02.20 10:59modify1064100.001.95091.95031.9437
32252007.02.20 11:16modify1064100.001.95091.95021.9437
32262007.02.20 11:23modify1064100.001.95091.95001.9437
32272007.02.20 11:35s/l1064100.001.95001.95001.94378999.592138196.62
32282007.02.20 11:35sell1065100.001.94961.95161.9424
32292007.02.20 12:59modify1065100.001.94961.94941.9424
32302007.02.20 13:02s/l1065100.001.94941.94941.94242000.002140196.62
32312007.02.20 15:00buy1066100.001.95151.94951.9587
32322007.02.20 15:01modify1066100.001.95151.95181.9587
32332007.02.20 15:19modify1066100.001.95151.95191.9587
32342007.02.20 15:20modify1066100.001.95151.95211.9587
32352007.02.20 15:20modify1066100.001.95151.95231.9587
32362007.02.20 15:37modify1066100.001.95151.95241.9587
32372007.02.20 15:43modify1066100.001.95151.95271.9587
32382007.02.20 15:44s/l1066100.001.95271.95271.958712000.002152196.62
32392007.02.20 15:44buy1067100.001.95311.95111.9603
32402007.02.20 15:47modify1067100.001.95311.95311.9603
32412007.02.20 15:59s/l1067100.001.95311.95311.96030.002152196.62
32422007.02.20 15:59buy1068100.001.95311.95111.9603
32432007.02.20 16:23modify1068100.001.95311.95311.9603
32442007.02.20 16:25modify1068100.001.95311.95331.9603
32452007.02.20 16:28modify1068100.001.95311.95421.9603
32462007.02.20 16:28s/l1068100.001.95421.95421.960311000.002163196.62
32472007.02.20 16:28buy1069100.001.95381.95181.9610
32482007.02.20 16:30modify1069100.001.95381.95491.9610
32492007.02.20 16:31s/l1069100.001.95491.95491.961011000.002174196.62
32502007.02.20 16:31buy1070100.001.95471.95271.9619
32512007.02.20 16:47modify1070100.001.95471.95471.9619
32522007.02.20 16:50s/l1070100.001.95471.95471.96190.002174196.62
32532007.02.20 16:50buy1071100.001.95511.95311.9623
32542007.02.20 16:55modify1071100.001.95511.95541.9623
32552007.02.20 16:56s/l1071100.001.95541.95541.96233000.002177196.62
32562007.02.20 16:56buy1072100.001.95511.95311.9623
32572007.02.20 16:56modify1072100.001.95511.95621.9623
32582007.02.20 16:56s/l1072100.001.95621.95621.962311000.002188196.62
32592007.02.20 16:56buy1073100.001.95511.95311.9623
32602007.02.20 17:00modify1073100.001.95511.95521.9623
32612007.02.20 17:02s/l1073100.001.95521.95521.96231000.002189196.62
32622007.02.20 17:02buy1074100.001.95461.95261.9618
32632007.02.20 17:02modify1074100.001.95461.95541.9618
32642007.02.20 17:03s/l1074100.001.95541.95541.96188000.002197196.62
32652007.02.20 17:03buy1075100.001.95461.95261.9618
32662007.02.20 17:03modify1075100.001.95461.95541.9618
32672007.02.20 17:10s/l1075100.001.95541.95541.96188000.002205196.62
32682007.02.20 17:10buy1076100.001.95461.95261.9618
32692007.02.20 17:10modify1076100.001.95461.95501.9618
32702007.02.20 17:12s/l1076100.001.95501.95501.96184000.002209196.62
32712007.02.20 17:12buy1077100.001.95461.95261.9618
32722007.02.20 17:12modify1077100.001.95461.95471.9618
32732007.02.20 17:13s/l1077100.001.95471.95471.96181000.002210196.62
32742007.02.20 17:13buy1078100.001.95461.95261.9618
32752007.02.20 17:15modify1078100.001.95461.95461.9618
32762007.02.20 17:18modify1078100.001.95461.95471.9618
32772007.02.20 17:25s/l1078100.001.95471.95471.96181000.002211196.62
32782007.02.20 17:25buy1079100.001.95511.95311.9623
32792007.02.20 17:29modify1079100.001.95511.95511.9623
32802007.02.20 17:59modify1079100.001.95511.95591.9623
32812007.02.20 18:14s/l1079100.001.95591.95591.96238000.072219196.69
32822007.02.21 09:00buy1080100.001.95411.95211.9613
32832007.02.21 09:00modify1080100.001.95411.95521.9613
32842007.02.21 09:01modify1080100.001.95411.95581.9613
32852007.02.21 09:02modify1080100.001.95411.95711.9613
32862007.02.21 09:03s/l1080100.001.95711.95711.961330000.002249196.69
32872007.02.21 09:03buy1081100.001.95631.95431.9635
32882007.02.21 09:03modify1081100.001.95631.95731.9635
32892007.02.21 09:04s/l1081100.001.95731.95731.963510000.002259196.69
32902007.02.21 09:04buy1082100.001.95631.95431.9635
32912007.02.21 09:04modify1082100.001.95631.95691.9635
32922007.02.21 09:05s/l1082100.001.95691.95691.96356000.002265196.69
32932007.02.21 09:05buy1083100.001.95631.95431.9635
32942007.02.21 09:05modify1083100.001.95631.95661.9635
32952007.02.21 09:07s/l1083100.001.95661.95661.96353000.002268196.69
32962007.02.21 09:07buy1084100.001.95631.95431.9635
32972007.02.21 09:07modify1084100.001.95631.95691.9635
32982007.02.21 09:07s/l1084100.001.95691.95691.96356000.002274196.69
32992007.02.21 09:07buy1085100.001.95631.95431.9635
33002007.02.21 09:20modify1085100.001.95631.95651.9635
33012007.02.21 09:44s/l1085100.001.95651.95651.96352000.002276196.69
33022007.02.21 09:44buy1086100.001.95631.95431.9635
33032007.02.21 10:14modify1086100.001.95631.95661.9635
33042007.02.21 11:09s/l1086100.001.95661.95661.96353000.002279196.69
33052007.02.21 11:09buy1087100.001.95631.95431.9635
33062007.02.21 11:29s/l1087100.001.95431.95431.9635-20000.002259196.69
33072007.02.21 11:29buy1088100.001.95391.95191.9611
33082007.02.21 11:29modify1088100.001.95391.95441.9611
33092007.02.21 11:30close1088100.001.95551.95441.961116000.002275196.69
33102007.02.21 11:30sell1089100.001.95551.95751.9483
33112007.02.21 11:44modify1089100.001.95551.95201.9483
33122007.02.21 11:44s/l1089100.001.95201.95201.948335000.002310196.69
33132007.02.21 11:44sell1090100.001.95171.95371.9445
33142007.02.21 11:45modify1090100.001.95171.95141.9445
33152007.02.21 11:45modify1090100.001.95171.95121.9445
33162007.02.21 11:45modify1090100.001.95171.95111.9445
33172007.02.21 11:49s/l1090100.001.95111.95111.94456000.002316196.69
33182007.02.21 11:49sell1091100.001.95071.95271.9435
33192007.02.21 12:14modify1091100.001.95071.95061.9435
33202007.02.21 12:14modify1091100.001.95071.95021.9435
33212007.02.21 12:19s/l1091100.001.95021.95021.94355000.452321197.14
33222007.02.21 15:00buy1092100.001.95431.95231.9615
33232007.02.21 15:30s/l1092100.001.95231.95231.9615-20000.002301197.14
33242007.02.21 15:30buy1093100.001.95171.94971.9589
33252007.02.21 16:00close1093100.001.95051.94971.9589-12000.252289196.89
33262007.02.21 16:00sell1094100.001.95051.95251.9433
33272007.02.21 16:10s/l1094100.001.95251.95251.9433-20000.002269196.89
33282007.02.21 16:10sell1095100.001.95211.95411.9449
33292007.02.21 16:24modify1095100.001.95211.95201.9449
33302007.02.21 16:45s/l1095100.001.95201.95201.94491000.002270196.89
33312007.02.21 16:45sell1096100.001.95161.95361.9444
33322007.02.21 17:17s/l1096100.001.95361.95361.9444-20000.002250196.89
33332007.02.21 17:17sell1097100.001.95331.95531.9461
33342007.02.21 17:21modify1097100.001.95331.95281.9461
33352007.02.21 17:21s/l1097100.001.95281.95281.94614999.992255196.88
33362007.02.21 17:21sell1098100.001.95311.95511.9459
33372007.02.21 17:25modify1098100.001.95311.95281.9459
33382007.02.21 17:30modify1098100.001.95311.95261.9459
33392007.02.21 17:30s/l1098100.001.95261.95261.94594999.662260196.54
33402007.02.21 17:30sell1099100.001.95291.95491.9457
33412007.02.21 17:40modify1099100.001.95291.95271.9457
33422007.02.21 17:40s/l1099100.001.95271.95271.94572000.522262197.06
33432007.02.21 17:40sell1100100.001.95311.95511.9459
33442007.02.21 17:42modify1100100.001.95311.95271.9459
33452007.02.21 17:42s/l1100100.001.95271.95271.94593999.662266196.72
33462007.02.21 17:42sell1101100.001.95271.95471.9455
33472007.02.21 17:43modify1101100.001.95271.95271.9455
33482007.02.21 17:43s/l1101100.001.95271.95271.94550.192266196.91
33492007.02.21 17:43sell1102100.001.95251.95451.9453
33502007.02.21 17:44modify1102100.001.95251.95231.9453
33512007.02.21 17:46s/l1102100.001.95231.95231.94531999.862268196.77
33522007.02.21 17:46sell1103100.001.95211.95411.9449
33532007.02.21 18:15close1103100.001.95391.95411.9449-18000.002250196.77
33542007.02.22 09:00sell1104100.001.95261.95461.9454
33552007.02.22 09:28modify1104100.001.95261.95201.9454
33562007.02.22 09:44modify1104100.001.95261.95041.9454
33572007.02.22 09:45modify1104100.001.95261.94871.9454
33582007.02.22 10:01s/l1104100.001.94871.94871.945439000.002289196.77
33592007.02.22 10:01sell1105100.001.94841.95041.9412
33602007.02.22 10:30s/l1105100.001.95041.95041.9412-20000.002269196.77
33612007.02.22 10:30sell1106100.001.95091.95291.9437
33622007.02.22 10:31modify1106100.001.95091.94941.9437
33632007.02.22 10:31s/l1106100.001.94941.94941.943714999.592284196.36
33642007.02.22 10:31sell1107100.001.95071.95271.9435
33652007.02.22 10:32modify1107100.001.95071.94941.9435
33662007.02.22 10:32s/l1107100.001.94941.94941.943513000.452297196.81
33672007.02.22 10:32sell1108100.001.95071.95271.9435
33682007.02.22 10:33modify1108100.001.95071.94941.9435
33692007.02.22 10:33s/l1108100.001.94941.94941.943513000.452310197.26
33702007.02.22 10:33sell1109100.001.95051.95251.9433
33712007.02.22 10:35modify1109100.001.95051.94941.9433
33722007.02.22 10:35s/l1109100.001.94941.94941.943311000.112321197.37
33732007.02.22 10:35sell1110100.001.95091.95291.9437
33742007.02.22 10:38modify1110100.001.95091.94941.9437
33752007.02.22 10:38s/l1110100.001.94941.94941.943714999.592336196.96
33762007.02.22 10:38sell1111100.001.95101.95301.9438
33772007.02.22 10:39modify1111100.001.95101.94941.9438
33782007.02.22 10:39s/l1111100.001.94941.94941.943815999.752352196.71
33792007.02.22 10:39sell1112100.001.95091.95291.9437
33802007.02.22 10:43modify1112100.001.95091.94941.9437
33812007.02.22 10:43s/l1112100.001.94941.94941.943714999.592367196.30
33822007.02.22 10:43sell1113100.001.95061.95261.9434
33832007.02.22 10:44modify1113100.001.95061.94941.9434
33842007.02.22 10:44s/l1113100.001.94941.94941.943412000.282379196.58
33852007.02.22 10:44sell1114100.001.95061.95261.9434
33862007.02.22 10:44modify1114100.001.95061.94941.9434
33872007.02.22 10:44modify1114100.001.95061.94891.9434
33882007.02.22 10:46s/l1114100.001.94891.94891.943417000.282396196.86
33892007.02.22 10:46sell1115100.001.95071.95271.9435
33902007.02.22 10:47modify1115100.001.95071.94951.9435
33912007.02.22 10:47s/l1115100.001.94951.94951.943512000.452408197.31
33922007.02.22 10:47sell1116100.001.95091.95291.9437
33932007.02.22 10:49modify1116100.001.95091.94951.9437
33942007.02.22 10:49s/l1116100.001.94951.94951.943713999.592422196.90
33952007.02.22 10:49sell1117100.001.95071.95271.9435
33962007.02.22 10:50modify1117100.001.95071.94951.9435
33972007.02.22 10:50s/l1117100.001.94951.94951.943512000.452434197.35
33982007.02.22 10:50sell1118100.001.95081.95281.9436
33992007.02.22 10:51modify1118100.001.95081.94951.9436
34002007.02.22 10:51s/l1118100.001.94951.94951.943612999.422447196.77
34012007.02.22 10:51sell1119100.001.95141.95341.9442
34022007.02.22 10:52modify1119100.001.95141.94951.9442
34032007.02.22 10:52s/l1119100.001.94951.94951.944219000.422466197.19
34042007.02.22 10:52sell1120100.001.95091.95291.9437
34052007.02.22 10:56modify1120100.001.95091.94951.9437
34062007.02.22 10:56s/l1120100.001.94951.94951.943713999.592480196.78
34072007.02.22 10:56sell1121100.001.95011.95211.9429
34082007.02.22 10:56modify1121100.001.95011.94951.9429
34092007.02.22 10:59modify1121100.001.95011.94931.9429
34102007.02.22 11:00s/l1121100.001.94931.94931.94297999.452488196.23
34112007.02.22 11:00sell1122100.001.94941.95141.9422
34122007.02.22 11:29s/l1122100.001.95141.95141.9422-20000.002468196.23
34132007.02.22 11:29sell1123100.001.95101.95301.9438
34142007.02.22 11:30close1123100.001.95151.95301.9438-5000.002463196.23
34152007.02.22 11:30buy1124100.001.95151.94951.9587
34162007.02.22 11:45s/l1124100.001.94951.94951.9587-20000.002443196.23
34172007.02.22 11:45buy1125100.001.94991.94791.9571
34182007.02.22 12:04modify1125100.001.94991.95001.9571
34192007.02.22 12:15s/l1125100.001.95001.95001.95711000.352444196.58
34202007.02.22 15:00sell1126100.001.95011.95211.9429
34212007.02.22 15:15close1126100.001.95081.95211.9429-7000.002437196.58
34222007.02.22 15:15buy1127100.001.95081.94881.9580
34232007.02.22 16:00close1127100.001.94961.94881.9580-12000.002425196.58
34242007.02.22 16:00sell1128100.001.94961.95161.9424
34252007.02.22 16:20s/l1128100.001.95161.95161.9424-20000.002405196.58
34262007.02.22 16:20sell1129100.001.95131.95331.9441
34272007.02.22 16:29modify1129100.001.95131.95071.9441
34282007.02.22 16:30s/l1129100.001.95071.95071.94416000.252411196.83
34292007.02.22 16:30sell1130100.001.95201.95401.9448
34302007.02.22 16:31modify1130100.001.95201.95101.9448
34312007.02.22 16:31s/l1130100.001.95101.95101.944810000.222421197.05
34322007.02.22 16:31sell1131100.001.95261.95461.9454
34332007.02.22 16:32modify1131100.001.95261.95101.9454
34342007.02.22 16:32s/l1131100.001.95101.95101.945416000.022437197.07
34352007.02.22 16:32sell1132100.001.95291.95491.9457
34362007.02.22 16:34modify1132100.001.95291.95101.9457
34372007.02.22 16:34s/l1132100.001.95101.95101.945719000.522456197.59
34382007.02.22 16:34sell1133100.001.95261.95461.9454
34392007.02.22 16:38modify1133100.001.95261.95101.9454
34402007.02.22 16:44modify1133100.001.95261.95061.9454
34412007.02.22 16:48s/l1133100.001.95061.95061.945420000.022476197.61
34422007.02.22 16:48sell1134100.001.95051.95251.9433
34432007.02.22 16:50s/l1134100.001.95251.95251.9433-20000.002456197.61
34442007.02.22 16:50sell1135100.001.95221.95421.9450
34452007.02.22 16:52modify1135100.001.95221.95191.9450
34462007.02.22 16:52s/l1135100.001.95191.95191.94503000.552459198.16
34472007.02.22 16:52sell1136100.001.95221.95421.9450
34482007.02.22 16:53modify1136100.001.95221.95191.9450
34492007.02.22 16:53s/l1136100.001.95191.95191.94503000.552462198.71
34502007.02.22 16:53sell1137100.001.95251.95451.9453
34512007.02.22 16:55modify1137100.001.95251.95191.9453
34522007.02.22 16:55s/l1137100.001.95191.95191.94535999.862468198.57
34532007.02.22 16:55sell1138100.001.95221.95421.9450
34542007.02.22 16:56modify1138100.001.95221.95191.9450
34552007.02.22 16:56s/l1138100.001.95191.95191.94503000.552471199.12
34562007.02.22 16:56sell1139100.001.95221.95421.9450
34572007.02.22 16:57modify1139100.001.95221.95191.9450
34582007.02.22 16:57s/l1139100.001.95191.95191.94503000.552474199.67
34592007.02.22 16:57sell1140100.001.95301.95501.9458
34602007.02.22 16:58modify1140100.001.95301.95191.9458
34612007.02.22 16:58s/l1140100.001.95191.95191.945810999.492485199.16
34622007.02.22 16:58sell1141100.001.95271.95471.9455
34632007.02.22 16:58modify1141100.001.95271.95191.9455
34642007.02.22 16:59modify1141100.001.95271.95171.9455
34652007.02.22 17:00close1141100.001.95081.95171.945519000.192504199.35
34662007.02.22 17:00buy1142100.001.95081.94881.9580
34672007.02.22 17:00modify1142100.001.95081.95121.9580
34682007.02.22 17:01s/l1142100.001.95121.95121.95804000.002508199.35
34692007.02.22 17:01buy1143100.001.95141.94941.9586
34702007.02.22 17:03modify1143100.001.95141.95161.9586
34712007.02.22 17:04s/l1143100.001.95161.95161.95862000.002510199.35
34722007.02.22 17:04buy1144100.001.95141.94941.9586
34732007.02.22 17:04modify1144100.001.95141.95171.9586
34742007.02.22 17:05s/l1144100.001.95171.95171.95863000.002513199.35
34752007.02.22 17:05buy1145100.001.95141.94941.9586
34762007.02.22 17:05modify1145100.001.95141.95171.9586
34772007.02.22 17:06s/l1145100.001.95171.95171.95863000.002516199.35
34782007.02.22 17:06buy1146100.001.95141.94941.9586
34792007.02.22 17:06modify1146100.001.95141.95161.9586
34802007.02.22 17:07s/l1146100.001.95161.95161.95862000.002518199.35
34812007.02.22 17:07buy1147100.001.95141.94941.9586
34822007.02.22 17:07modify1147100.001.95141.95231.9586
34832007.02.22 17:09s/l1147100.001.95231.95231.95869000.002527199.35
34842007.02.22 17:09buy1148100.001.95141.94941.9586
34852007.02.22 17:09modify1148100.001.95141.95231.9586
34862007.02.22 17:10s/l1148100.001.95231.95231.95869000.002536199.35
34872007.02.22 17:10buy1149100.001.95141.94941.9586
34882007.02.22 17:10modify1149100.001.95141.95221.9586
34892007.02.22 17:10s/l1149100.001.95221.95221.95868000.002544199.35
34902007.02.22 17:10buy1150100.001.95141.94941.9586
34912007.02.22 17:15modify1150100.001.95141.95271.9586
34922007.02.22 17:18s/l1150100.001.95271.95271.958613000.002557199.35
34932007.02.22 17:18buy1151100.001.95291.95091.9601
34942007.02.22 17:18modify1151100.001.95291.95301.9601
34952007.02.22 17:19s/l1151100.001.95301.95301.96011000.002558199.35
34962007.02.22 17:19buy1152100.001.95291.95091.9601
34972007.02.22 17:19modify1152100.001.95291.95401.9601
34982007.02.22 17:21s/l1152100.001.95401.95401.960111000.002569199.35
34992007.02.22 17:21buy1153100.001.95291.95091.9601
35002007.02.22 17:21modify1153100.001.95291.95461.9601
35012007.02.22 17:22s/l1153100.001.95461.95461.960117000.002586199.35
35022007.02.22 17:22buy1154100.001.95291.95091.9601
35032007.02.22 17:22modify1154100.001.95291.95541.9601
35042007.02.22 17:23s/l1154100.001.95541.95541.960125000.002611199.35
35052007.02.22 17:23buy1155100.001.95291.95091.9601
35062007.02.22 17:23modify1155100.001.95291.95581.9601
35072007.02.22 17:23s/l1155100.001.95581.95581.960129000.002640199.35
35082007.02.22 17:23buy1156100.001.95291.95091.9601
35092007.02.22 17:30modify1156100.001.95291.95691.9601
35102007.02.22 17:31s/l1156100.001.95691.95691.960140000.002680199.35
35112007.02.22 17:31buy1157100.001.95361.95161.9608
35122007.02.22 17:31modify1157100.001.95361.95651.9608
35132007.02.22 17:32s/l1157100.001.95651.95651.960829000.002709199.35
35142007.02.22 17:32buy1158100.001.95361.95161.9608
35152007.02.22 17:32modify1158100.001.95361.95641.9608
35162007.02.22 17:34s/l1158100.001.95641.95641.960828000.002737199.35
35172007.02.22 17:34buy1159100.001.95361.95161.9608
35182007.02.22 17:34modify1159100.001.95361.95561.9608
35192007.02.22 17:35s/l1159100.001.95561.95561.960820000.002757199.35
35202007.02.22 17:35buy1160100.001.95361.95161.9608
35212007.02.22 17:35modify1160100.001.95361.95561.9608
35222007.02.22 17:36s/l1160100.001.95561.95561.960820000.002777199.35
35232007.02.22 17:36buy1161100.001.95361.95161.9608
35242007.02.22 17:36modify1161100.001.95361.95561.9608
35252007.02.22 17:37s/l1161100.001.95561.95561.960820000.002797199.35
35262007.02.22 17:37buy1162100.001.95361.95161.9608
35272007.02.22 17:37modify1162100.001.95361.95551.9608
35282007.02.22 17:38s/l1162100.001.95551.95551.960819000.002816199.35
35292007.02.22 17:38buy1163100.001.95361.95161.9608
35302007.02.22 17:38modify1163100.001.95361.95541.9608
35312007.02.22 17:39s/l1163100.001.95541.95541.960818000.002834199.35
35322007.02.22 17:39buy1164100.001.95361.95161.9608
35332007.02.22 17:39modify1164100.001.95361.95551.9608
35342007.02.22 17:40s/l1164100.001.95551.95551.960819000.002853199.35
35352007.02.22 17:40buy1165100.001.95361.95161.9608
35362007.02.22 17:40modify1165100.001.95361.95561.9608
35372007.02.22 17:42s/l1165100.001.95561.95561.960820000.002873199.35
35382007.02.22 17:42buy1166100.001.95361.95161.9608
35392007.02.22 17:42modify1166100.001.95361.95541.9608
35402007.02.22 17:43s/l1166100.001.95541.95541.960818000.002891199.35
35412007.02.22 17:43buy1167100.001.95361.95161.9608
35422007.02.22 17:43modify1167100.001.95361.95521.9608
35432007.02.22 17:43s/l1167100.001.95521.95521.960816000.002907199.35
35442007.02.22 17:43buy1168100.001.95361.95161.9608
35452007.02.22 17:45modify1168100.001.95361.95551.9608
35462007.02.22 17:46s/l1168100.001.95551.95551.960819000.002926199.35
35472007.02.22 17:46buy1169100.001.95391.95191.9611
35482007.02.22 17:46modify1169100.001.95391.95551.9611
35492007.02.22 17:47s/l1169100.001.95551.95551.961116000.002942199.35
35502007.02.22 17:47buy1170100.001.95391.95191.9611
35512007.02.22 17:47modify1170100.001.95391.95551.9611
35522007.02.22 17:48s/l1170100.001.95551.95551.961116000.002958199.35
35532007.02.22 17:48buy1171100.001.95391.95191.9611
35542007.02.22 17:48modify1171100.001.95391.95521.9611
35552007.02.22 17:49s/l1171100.001.95521.95521.961113000.002971199.35
35562007.02.22 17:49buy1172100.001.95391.95191.9611
35572007.02.22 17:49modify1172100.001.95391.95511.9611
35582007.02.22 17:50s/l1172100.001.95511.95511.961112000.002983199.35
35592007.02.22 17:50buy1173100.001.95391.95191.9611
35602007.02.22 17:50modify1173100.001.95391.95511.9611
35612007.02.22 17:51s/l1173100.001.95511.95511.961112000.002995199.35
35622007.02.22 17:51buy1174100.001.95391.95191.9611
35632007.02.22 17:51modify1174100.001.95391.95561.9611
35642007.02.22 17:53s/l1174100.001.95561.95561.961117000.003012199.35
35652007.02.22 17:53buy1175100.001.95391.95191.9611
35662007.02.22 17:53modify1175100.001.95391.95561.9611
35672007.02.22 17:55s/l1175100.001.95561.95561.961117000.003029199.35
35682007.02.22 17:55buy1176100.001.95391.95191.9611
35692007.02.22 17:55modify1176100.001.95391.95551.9611
35702007.02.22 17:56s/l1176100.001.95551.95551.961116000.003045199.35
35712007.02.22 17:56buy1177100.001.95391.95191.9611
35722007.02.22 17:56modify1177100.001.95391.95521.9611
35732007.02.22 17:59s/l1177100.001.95521.95521.961113000.003058199.35
35742007.02.22 17:59buy1178100.001.95391.95191.9611
35752007.02.22 18:06modify1178100.001.95391.95541.9611
35762007.02.22 18:11s/l1178100.001.95541.95541.961115000.003073199.35
35772007.02.23 09:00sell1179100.001.95551.95751.9483
35782007.02.23 09:00s/l1179100.001.95751.95751.9483-20000.003053199.35
35792007.02.23 09:00sell1180100.001.95711.95911.9499
35802007.02.23 09:15close1180100.001.95691.95911.94992000.003055199.35
35812007.02.23 09:15buy1181100.001.95691.95491.9641
35822007.02.23 09:15modify1181100.001.95691.95691.9641
35832007.02.23 09:17modify1181100.001.95691.95711.9641
35842007.02.23 09:19modify1181100.001.95691.95731.9641
35852007.02.23 09:30modify1181100.001.95691.95751.9641
35862007.02.23 09:31modify1181100.001.95691.95771.9641
35872007.02.23 09:44modify1181100.001.95691.95801.9641
35882007.02.23 09:50s/l1181100.001.95801.95801.964111000.003066199.35
35892007.02.23 09:50buy1182100.001.95841.95641.9656
35902007.02.23 11:00s/l1182100.001.95641.95641.9656-20000.003046199.35
35912007.02.23 11:00buy1183100.001.95611.95411.9633
35922007.02.23 11:15close1183100.001.95651.95411.96333999.603050198.95
35932007.02.23 11:15sell1184100.001.95651.95851.9493
35942007.02.23 12:22s/l1184100.001.95851.95851.9493-20000.003030198.95
35952007.02.23 15:00buy1185100.001.96101.95901.9682
35962007.02.23 15:04modify1185100.001.96101.96101.9682
35972007.02.23 15:04modify1185100.001.96101.96131.9682
35982007.02.23 15:05modify1185100.001.96101.96151.9682
35992007.02.23 15:07modify1185100.001.96101.96181.9682
36002007.02.23 15:09modify1185100.001.96101.96201.9682
36012007.02.23 15:20modify1185100.001.96101.96221.9682
36022007.02.23 15:22modify1185100.001.96101.96241.9682
36032007.02.23 15:23modify1185100.001.96101.96271.9682
36042007.02.23 15:24s/l1185100.001.96271.96271.968217000.003047198.95
36052007.02.23 15:24buy1186100.001.96311.96111.9703
36062007.02.23 15:26modify1186100.001.96311.96321.9703
36072007.02.23 15:27s/l1186100.001.96321.96321.97031000.003048198.95
36082007.02.23 15:27buy1187100.001.96311.96111.9703
36092007.02.23 15:27modify1187100.001.96311.96321.9703
36102007.02.23 15:29s/l1187100.001.96321.96321.97031000.003049198.95
36112007.02.23 15:29buy1188100.001.96311.96111.9703
36122007.02.23 15:51modify1188100.001.96311.96341.9703
36132007.02.23 15:52s/l1188100.001.96341.96341.97033000.003052198.95
36142007.02.23 15:52buy1189100.001.96281.96081.9700
36152007.02.23 15:52modify1189100.001.96281.96351.9700
36162007.02.23 15:53s/l1189100.001.96351.96351.97007000.003059198.95
36172007.02.23 15:53buy1190100.001.96281.96081.9700
36182007.02.23 15:53modify1190100.001.96281.96351.9700
36192007.02.23 15:54s/l1190100.001.96351.96351.97007000.003066198.95
36202007.02.23 15:54buy1191100.001.96281.96081.9700
36212007.02.23 15:54modify1191100.001.96281.96371.9700
36222007.02.23 15:55s/l1191100.001.96371.96371.97009000.003075198.95
36232007.02.23 15:55buy1192100.001.96281.96081.9700
36242007.02.23 15:55modify1192100.001.96281.96381.9700
36252007.02.23 15:56s/l1192100.001.96381.96381.970010000.003085198.95
36262007.02.23 15:56buy1193100.001.96281.96081.9700
36272007.02.23 15:56modify1193100.001.96281.96321.9700
36282007.02.23 15:58s/l1193100.001.96321.96321.97004000.003089198.95
36292007.02.23 15:58buy1194100.001.96281.96081.9700
36302007.02.23 16:18modify1194100.001.96281.96321.9700
36312007.02.23 16:23modify1194100.001.96281.96341.9700
36322007.02.23 16:24modify1194100.001.96281.96361.9700
36332007.02.23 16:29s/l1194100.001.96361.96361.97008000.003097198.95
36342007.02.23 16:29buy1195100.001.96391.96191.9711
36352007.02.23 18:15close1195100.001.96251.96191.9711-14000.003083198.95
36362007.02.26 09:00sell1196100.001.96251.96451.9553
36372007.02.26 09:00s/l1196100.001.96451.96451.9553-20000.003063198.95
36382007.02.26 09:00sell1197100.001.96511.96711.9579
36392007.02.26 09:01modify1197100.001.96511.96471.9579
36402007.02.26 09:01s/l1197100.001.96471.96471.95794000.503067199.45
36412007.02.26 09:01sell1198100.001.96511.96711.9579
36422007.02.26 09:02modify1198100.001.96511.96471.9579
36432007.02.26 09:02s/l1198100.001.96471.96471.95794000.503071199.95
36442007.02.26 09:02sell1199100.001.96511.96711.9579
36452007.02.26 09:04modify1199100.001.96511.96471.9579
36462007.02.26 09:04s/l1199100.001.96471.96471.95794000.503075200.45
36472007.02.26 09:04sell1200100.001.96521.96721.9580
36482007.02.26 09:07modify1200100.001.96521.96471.9580
36492007.02.26 09:14modify1200100.001.96521.96411.9580
36502007.02.26 09:18s/l1200100.001.96411.96411.958010999.473086199.92
36512007.02.26 09:18sell1201100.001.96371.96571.9565
36522007.02.26 09:30close1201100.001.96391.96571.9565-2000.003084199.92
36532007.02.26 09:30buy1202100.001.96391.96191.9711
36542007.02.26 09:30modify1202100.001.96391.96401.9711
36552007.02.26 09:31modify1202100.001.96391.96411.9711
36562007.02.26 09:33modify1202100.001.96391.96431.9711
36572007.02.26 09:38modify1202100.001.96391.96461.9711
36582007.02.26 09:45s/l1202100.001.96461.96461.97117000.003091199.92
36592007.02.26 09:45buy1203100.001.96481.96281.9720
36602007.02.26 10:45s/l1203100.001.96281.96281.9720-20000.533071199.39
36612007.02.26 10:45buy1204100.001.96261.96061.9698
36622007.02.26 10:55modify1204100.001.96261.96261.9698
36632007.02.26 11:00close1204100.001.96311.96261.96985000.003076199.39
36642007.02.26 11:00sell1205100.001.96311.96511.9559
36652007.02.26 11:09modify1205100.001.96311.96311.9559
36662007.02.26 11:32s/l1205100.001.96311.96311.95590.003076199.39
36672007.02.26 11:32sell1206100.001.96271.96471.9555
36682007.02.26 13:00close1206100.001.96361.96471.9555-8999.913067199.48
36692007.02.26 15:00buy1207100.001.96351.96151.9707
36702007.02.26 15:15close1207100.001.96221.96151.9707-13000.003054199.48
36712007.02.26 15:15sell1208100.001.96221.96421.9550
36722007.02.26 16:45close1208100.001.96331.96421.9550-11000.003043199.48
36732007.02.26 16:45buy1209100.001.96331.96131.9705
36742007.02.26 17:30close1209100.001.96231.96131.9705-10000.003033199.48
36752007.02.26 17:30sell1210100.001.96231.96431.9551
36762007.02.26 17:45close1210100.001.96341.96431.9551-11000.003022199.48
36772007.02.26 17:45buy1211100.001.96341.96141.9706
36782007.02.26 18:30s/l1211100.001.96141.96141.9706-20000.003002199.48
36792007.02.27 09:00sell1212100.001.96211.96411.9549
36802007.02.27 09:18s/l1212100.001.96411.96411.9549-20000.002982199.48
36812007.02.27 09:18sell1213100.001.96411.96611.9569
36822007.02.27 09:29modify1213100.001.96411.96351.9569
36832007.02.27 09:30s/l1213100.001.96351.96351.95696000.032988199.51
36842007.02.27 09:30sell1214100.001.96531.96731.9581
36852007.02.27 09:31modify1214100.001.96531.96351.9581
36862007.02.27 09:31s/l1214100.001.96351.96351.958117999.643006199.15
36872007.02.27 09:31sell1215100.001.96521.96721.9580
36882007.02.27 09:32modify1215100.001.96521.96351.9580
36892007.02.27 09:32s/l1215100.001.96351.96351.958016999.473023198.62
36902007.02.27 09:32sell1216100.001.96581.96781.9586
36912007.02.27 09:33modify1216100.001.96581.96351.9586
36922007.02.27 09:33s/l1216100.001.96351.96351.958623000.473046199.09
36932007.02.27 09:33sell1217100.001.96671.96871.9595
36942007.02.27 09:34modify1217100.001.96671.96351.9595
36952007.02.27 09:34s/l1217100.001.96351.96351.959531999.583078198.67
36962007.02.27 09:34sell1218100.001.96671.96871.9595
36972007.02.27 09:35modify1218100.001.96671.96351.9595
36982007.02.27 09:35s/l1218100.001.96351.96351.959531999.583110198.25
36992007.02.27 09:35sell1219100.001.96641.96841.9592
37002007.02.27 09:36modify1219100.001.96641.96351.9592
37012007.02.27 09:36s/l1219100.001.96351.96351.959229000.273139198.52
37022007.02.27 09:36sell1220100.001.96621.96821.9590
37032007.02.27 09:37modify1220100.001.96621.96351.9590
37042007.02.27 09:37s/l1220100.001.96351.96351.959026999.943166198.46
37052007.02.27 09:37sell1221100.001.96631.96831.9591
37062007.02.27 09:38modify1221100.001.96631.96351.9591
37072007.02.27 09:38s/l1221100.001.96351.96351.959128000.113194198.57
37082007.02.27 09:38sell1222100.001.96591.96791.9587
37092007.02.27 09:38modify1222100.001.96591.96351.9587
37102007.02.27 09:44modify1222100.001.96591.96111.9587
37112007.02.27 09:45s/l1222100.001.96111.96111.958747999.443242198.01
37122007.02.27 09:45sell1223100.001.96631.96831.9591
37132007.02.27 09:46modify1223100.001.96631.96211.9591
37142007.02.27 09:46s/l1223100.001.96211.96211.959142000.113284198.12
37152007.02.27 09:46sell1224100.001.96631.96831.9591
37162007.02.27 09:48modify1224100.001.96631.96211.9591
37172007.02.27 09:48s/l1224100.001.96211.96211.959142000.113326198.23
37182007.02.27 09:48sell1225100.001.96631.96831.9591
37192007.02.27 09:49modify1225100.001.96631.96211.9591
37202007.02.27 09:49s/l1225100.001.96211.96211.959142000.113368198.34
37212007.02.27 09:49sell1226100.001.96591.96791.9587
37222007.02.27 09:50modify1226100.001.96591.96211.9587
37232007.02.27 09:50s/l1226100.001.96211.96211.958737999.443406197.78
37242007.02.27 09:50sell1227100.001.96561.96761.9584
37252007.02.27 09:51modify1227100.001.96561.96211.9584
37262007.02.27 09:51s/l1227100.001.96211.96211.958435000.143441197.92
37272007.02.27 09:51sell1228100.001.96511.96711.9579
37282007.02.27 09:52modify1228100.001.96511.96211.9579
37292007.02.27 09:52s/l1228100.001.96211.96211.957930000.503471198.42
37302007.02.27 09:52sell1229100.001.96481.96681.9576
37312007.02.27 09:53modify1229100.001.96481.96211.9576
37322007.02.27 09:53s/l1229100.001.96211.96211.957627000.003498198.42
37332007.02.27 09:53sell1230100.001.96491.96691.9577
37342007.02.27 09:56modify1230100.001.96491.96211.9577
37352007.02.27 09:56s/l1230100.001.96211.96211.957728000.173526198.59
37362007.02.27 09:56sell1231100.001.96521.96721.9580
37372007.02.27 09:57modify1231100.001.96521.96211.9580
37382007.02.27 09:57s/l1231100.001.96211.96211.958030999.473557198.06
37392007.02.27 09:57sell1232100.001.96471.96671.9575
37402007.02.27 09:58modify1232100.001.96471.96211.9575
37412007.02.27 09:58s/l1232100.001.96211.96211.957525999.843583197.90
37422007.02.27 09:58sell1233100.001.96511.96711.9579
37432007.02.27 09:59modify1233100.001.96511.96211.9579
37442007.02.27 09:59s/l1233100.001.96211.96211.957930000.503613198.40
37452007.02.27 09:59sell1234100.001.96481.96681.9576
37462007.02.27 09:59modify1234100.001.96481.96211.9576
37472007.02.27 09:59modify1234100.001.96481.96141.9576
37482007.02.27 10:00s/l1234100.001.96141.96141.957634000.003647198.40
37492007.02.27 10:00sell1235100.001.96511.96711.9579
37502007.02.27 10:01modify1235100.001.96511.96421.9579
37512007.02.27 10:01s/l1235100.001.96421.96421.95799000.503656198.90
37522007.02.27 10:01sell1236100.001.96491.96691.9577
37532007.02.27 10:02modify1236100.001.96491.96421.9577
37542007.02.27 10:02s/l1236100.001.96421.96421.95777000.173663199.07
37552007.02.27 10:02sell1237100.001.96501.96701.9578
37562007.02.27 10:03modify1237100.001.96501.96421.9578
37572007.02.27 10:03s/l1237100.001.96421.96421.95788000.333671199.40
37582007.02.27 10:03sell1238100.001.96481.96681.9576
37592007.02.27 10:04modify1238100.001.96481.96421.9576
37602007.02.27 10:04s/l1238100.001.96421.96421.95766000.003677199.40
37612007.02.27 10:04sell1239100.001.96441.96641.9572
37622007.02.27 10:05modify1239100.001.96441.96421.9572
37632007.02.27 10:05s/l1239100.001.96421.96421.95722000.533679199.93
37642007.02.27 10:05sell1240100.001.96441.96641.9572
37652007.02.27 10:06modify1240100.001.96441.96421.9572
37662007.02.27 10:06s/l1240100.001.96421.96421.95722000.533681200.46
37672007.02.27 10:06sell1241100.001.96451.96651.9573
37682007.02.27 10:07modify1241100.001.96451.96421.9573
37692007.02.27 10:07s/l1241100.001.96421.96421.95732999.503684199.96
37702007.02.27 10:07sell1242100.001.96461.96661.9574
37712007.02.27 10:11modify1242100.001.96461.96421.9574
37722007.02.27 10:11s/l1242100.001.96421.96421.95743999.673688199.63
37732007.02.27 10:11sell1243100.001.96491.96691.9577
37742007.02.27 10:14modify1243100.001.96491.96421.9577
37752007.02.27 10:14modify1243100.001.96491.96381.9577
37762007.02.27 10:15s/l1243100.001.96381.96381.957711000.173699199.80
37772007.02.27 10:15sell1244100.001.96501.96701.9578
37782007.02.27 10:30close1244100.001.96561.96701.9578-5999.673693200.13
37792007.02.27 10:30buy1245100.001.96561.96361.9728
37802007.02.27 12:46s/l1245100.001.96361.96361.9728-20000.003673200.13
37812007.02.27 15:00sell1246100.001.96361.96561.9564
37822007.02.27 15:00s/l1246100.001.96561.96561.9564-20000.003653200.13
37832007.02.27 15:00sell1247100.001.96541.96741.9582
37842007.02.27 15:14modify1247100.001.96541.96501.9582
37852007.02.27 15:30s/l1247100.001.96501.96501.95823999.813657199.94
37862007.02.27 15:30sell1248100.001.96471.96671.9575
37872007.02.27 15:45close1248100.001.96551.96671.9575-8000.003649199.94
37882007.02.27 15:45buy1249100.001.96551.96351.9727
37892007.02.27 16:44modify1249100.001.96551.96561.9727
37902007.02.27 16:52s/l1249100.001.96561.96561.97271000.003650199.94
37912007.02.27 16:52buy1250100.001.96601.96401.9732
37922007.02.27 17:14s/l1250100.001.96401.96401.9732-20000.003630199.94
37932007.02.27 17:14buy1251100.001.96321.96121.9704
37942007.02.27 17:15close1251100.001.96291.96121.9704-3000.003627199.94
37952007.02.27 17:15sell1252100.001.96291.96491.9557
37962007.02.27 17:19s/l1252100.001.96491.96491.9557-20000.003607199.94
37972007.02.27 17:19sell1253100.001.96511.96711.9579
37982007.02.27 17:45close1253100.001.96521.96711.9579-999.503606200.44
37992007.02.27 17:45buy1254100.001.96521.96321.9724
38002007.02.27 18:11modify1254100.001.96521.96541.9724
38012007.02.27 18:12modify1254100.001.96521.96571.9724
38022007.02.27 18:14s/l1254100.001.96571.96571.97245000.003611200.44
38032007.02.28 09:00sell1255100.001.96171.96371.9545
38042007.02.28 09:00modify1255100.001.96171.96031.9545
38052007.02.28 09:00modify1255100.001.96171.96011.9545
38062007.02.28 09:00modify1255100.001.96171.95971.9545
38072007.02.28 09:01modify1255100.001.96171.95961.9545
38082007.02.28 09:05s/l1255100.001.95961.95961.954521000.003632200.44
38092007.02.28 09:05sell1256100.001.95921.96121.9520
38102007.02.28 09:14modify1256100.001.95921.95861.9520
38112007.02.28 09:15s/l1256100.001.95861.95861.95206000.003638200.44
38122007.02.28 09:15sell1257100.001.95841.96041.9512
38132007.02.28 09:21modify1257100.001.95841.95831.9512
38142007.02.28 09:21modify1257100.001.95841.95811.9512
38152007.02.28 09:21modify1257100.001.95841.95791.9512
38162007.02.28 09:29s/l1257100.001.95791.95791.95125000.003643200.44
38172007.02.28 09:29sell1258100.001.95771.95971.9505
38182007.02.28 10:28modify1258100.001.95771.95621.9505
38192007.02.28 10:30modify1258100.001.95771.95571.9505
38202007.02.28 10:34s/l1258100.001.95571.95571.950520000.003663200.44
38212007.02.28 10:34sell1259100.001.95531.95731.9481
38222007.02.28 12:03s/l1259100.001.95731.95731.9481-20000.003643200.44
38232007.02.28 15:00buy1260100.001.95971.95771.9669
38242007.02.28 15:00modify1260100.001.95971.96081.9669
38252007.02.28 15:00modify1260100.001.95971.96101.9669
38262007.02.28 15:00modify1260100.001.95971.96121.9669
38272007.02.28 15:05s/l1260100.001.96121.96121.966915000.003658200.44
38282007.02.28 15:05buy1261100.001.96161.95961.9688
38292007.02.28 16:30s/l1261100.001.95961.95961.9688-20000.003638200.44
38302007.02.28 16:30buy1262100.001.95881.95681.9660
38312007.02.28 16:44modify1262100.001.95881.95901.9660
38322007.02.28 16:45s/l1262100.001.95901.95901.96601999.893640200.33
38332007.02.28 16:45buy1263100.001.95931.95731.9665
38342007.02.28 17:00close1263100.001.95911.95731.9665-2000.003638200.33
38352007.02.28 17:00sell1264100.001.95911.96111.9519
38362007.02.28 17:07s/l1264100.001.96111.96111.9519-20000.003618200.33
38372007.02.28 17:07sell1265100.001.96071.96271.9535
38382007.02.28 17:14modify1265100.001.96071.96041.9535
38392007.02.28 17:15s/l1265100.001.96041.96041.95353000.003621200.33
38402007.02.28 17:15sell1266100.001.96011.96211.9529
38412007.02.28 17:29modify1266100.001.96011.96001.9529
38422007.02.28 17:30s/l1266100.001.96001.96001.95291000.003622200.33
38432007.02.28 17:30sell1267100.001.96021.96221.9530
38442007.02.28 18:30close1267100.001.96061.96221.9530-4000.483618199.85
38452007.03.01 09:00sell1268100.001.95871.96071.9515
38462007.03.01 09:00s/l1268100.001.96071.96071.9515-20000.003598199.85
38472007.03.01 09:00sell1269100.001.96111.96311.9539
38482007.03.01 09:01modify1269100.001.96111.96101.9539
38492007.03.01 09:01s/l1269100.001.96101.96101.9539999.823599199.67
38502007.03.01 09:01sell1270100.001.96091.96291.9537
38512007.03.01 09:14modify1270100.001.96091.95991.9537
38522007.03.01 09:15s/l1270100.001.95991.95991.95379999.493609199.16
38532007.03.01 09:15sell1271100.001.96071.96271.9535
38542007.03.01 09:16modify1271100.001.96071.96071.9535
38552007.03.01 09:16s/l1271100.001.96071.96071.95350.353609199.51
38562007.03.01 09:16sell1272100.001.96091.96291.9537
38572007.03.01 09:18modify1272100.001.96091.96071.9537
38582007.03.01 09:18s/l1272100.001.96071.96071.95371999.493611199.00
38592007.03.01 09:18sell1273100.001.96081.96281.9536
38602007.03.01 09:19modify1273100.001.96081.96071.9536
38612007.03.01 09:28modify1273100.001.96081.96041.9536
38622007.03.01 09:28modify1273100.001.96081.96031.9536
38632007.03.01 09:29modify1273100.001.96081.96001.9536
38642007.03.01 09:34s/l1273100.001.96001.96001.95368000.523619199.52
38652007.03.01 09:34sell1274100.001.96001.96201.9528
38662007.03.01 09:44modify1274100.001.96001.96001.9528
38672007.03.01 09:45s/l1274100.001.96001.96001.95280.383619199.90
38682007.03.01 09:45sell1275100.001.96011.96211.9529
38692007.03.01 10:40s/l1275100.001.96211.96211.9529-19999.453599200.45
38702007.03.01 10:40sell1276100.001.96211.96411.9549
38712007.03.01 10:41modify1276100.001.96211.96211.9549
38722007.03.01 10:44modify1276100.001.96211.96161.9549
38732007.03.01 10:45s/l1276100.001.96161.96161.95495000.293604200.74
38742007.03.01 10:45sell1277100.001.96151.96351.9543
38752007.03.01 11:00close1277100.001.96121.96351.95433000.003607200.74
38762007.03.01 11:00buy1278100.001.96121.95921.9684
38772007.03.01 11:15close1278100.001.95971.95921.9684-15000.003592200.74
38782007.03.01 11:15sell1279100.001.95971.96171.9525
38792007.03.01 11:15s/l1279100.001.96171.96171.9525-20000.003572200.74
38802007.03.01 11:15sell1280100.001.96161.96361.9544
38812007.03.01 11:17modify1280100.001.96161.96151.9544
38822007.03.01 11:17s/l1280100.001.96151.96151.9544999.463573200.20
38832007.03.01 11:17sell1281100.001.96161.96361.9544
38842007.03.01 11:18modify1281100.001.96161.96151.9544
38852007.03.01 11:18s/l1281100.001.96151.96151.9544999.463574199.66
38862007.03.01 11:18sell1282100.001.96151.96351.9543
38872007.03.01 11:21modify1282100.001.96151.96151.9543
38882007.03.01 11:21s/l1282100.001.96151.96151.95430.493574200.15
38892007.03.01 11:21sell1283100.001.96171.96371.9545
38902007.03.01 11:22modify1283100.001.96171.96151.9545
38912007.03.01 11:22s/l1283100.001.96151.96151.95451999.633576199.78
38922007.03.01 11:22sell1284100.001.96171.96371.9545
38932007.03.01 11:23modify1284100.001.96171.96151.9545
38942007.03.01 11:23s/l1284100.001.96151.96151.95451999.633578199.41
38952007.03.01 11:23sell1285100.001.96181.96381.9546
38962007.03.01 11:24modify1285100.001.96181.96151.9546
38972007.03.01 11:24s/l1285100.001.96151.96151.95462999.793581199.20
38982007.03.01 11:24sell1286100.001.96161.96361.9544
38992007.03.01 11:25modify1286100.001.96161.96151.9544
39002007.03.01 11:25s/l1286100.001.96151.96151.9544999.463582198.66
39012007.03.01 11:25sell1287100.001.96161.96361.9544
39022007.03.01 11:26modify1287100.001.96161.96151.9544
39032007.03.01 11:26s/l1287100.001.96151.96151.9544999.463583198.12
39042007.03.01 11:26sell1288100.001.96161.96361.9544
39052007.03.01 11:27modify1288100.001.96161.96151.9544
39062007.03.01 11:27s/l1288100.001.96151.96151.9544999.463584197.58
39072007.03.01 11:27sell1289100.001.96171.96371.9545
39082007.03.01 11:28modify1289100.001.96171.96151.9545
39092007.03.01 11:28s/l1289100.001.96151.96151.95451999.633586197.21
39102007.03.01 11:28sell1290100.001.96141.96341.9542
39112007.03.01 11:29modify1290100.001.96141.96031.9542
39122007.03.01 11:30s/l1290100.001.96031.96031.954211000.323597197.53
39132007.03.01 11:30sell1291100.001.96181.96381.9546
39142007.03.01 11:45close1291100.001.96291.96381.9546-11000.213586197.32
39152007.03.01 11:45buy1292100.001.96291.96091.9701
39162007.03.01 13:07modify1292100.001.96291.96301.9701
39172007.03.01 13:08s/l1292100.001.96301.96301.97011000.003587197.32
39182007.03.01 15:00buy1293100.001.96361.96161.9708
39192007.03.01 15:45close1293100.001.96241.96161.9708-12000.003575197.32
39202007.03.01 15:45sell1294100.001.96241.96441.9552
39212007.03.01 16:00close1294100.001.96381.96441.9552-14000.003561197.32
39222007.03.01 16:00buy1295100.001.96381.96181.9710
39232007.03.01 16:30close1295100.001.96291.96181.9710-9000.003552197.32
39242007.03.01 16:30sell1296100.001.96291.96491.9557
39252007.03.01 16:42modify1296100.001.96291.96241.9557
39262007.03.01 16:57modify1296100.001.96291.96221.9557
39272007.03.01 17:00modify1296100.001.96291.95911.9557
39282007.03.01 17:14s/l1296100.001.95911.95911.955738000.003590197.32
39292007.03.01 17:14sell1297100.001.95971.96171.9525
39302007.03.01 17:28modify1297100.001.95971.95931.9525
39312007.03.01 17:29s/l1297100.001.95931.95931.95254000.003594197.32
39322007.03.01 17:29sell1298100.001.95971.96171.9525
39332007.03.01 17:30modify1298100.001.95971.95941.9525
39342007.03.01 17:30modify1298100.001.95971.95921.9525
39352007.03.01 17:31modify1298100.001.95971.95901.9525
39362007.03.01 17:31modify1298100.001.95971.95891.9525
39372007.03.01 17:44s/l1298100.001.95891.95891.95258000.003602197.32
39382007.03.01 17:44sell1299100.001.95881.96081.9516
39392007.03.01 17:55modify1299100.001.95881.95881.9516
39402007.03.01 18:08s/l1299100.001.95881.95881.95160.003602197.32
39412007.03.02 09:00sell1300100.001.95411.95611.9469
39422007.03.02 10:44modify1300100.001.95411.95401.9469
39432007.03.02 10:44modify1300100.001.95411.95381.9469
39442007.03.02 10:44s/l1300100.001.95381.95381.94693000.003605197.32
39452007.03.02 10:44sell1301100.001.95381.95581.9466
39462007.03.02 11:30modify1301100.001.95381.95271.9466
39472007.03.02 11:45modify1301100.001.95381.95231.9466
39482007.03.02 11:46modify1301100.001.95381.95221.9466
39492007.03.02 12:00modify1301100.001.95381.95201.9466
39502007.03.02 12:03modify1301100.001.95381.95181.9466
39512007.03.02 12:14s/l1301100.001.95181.95181.946620000.003625197.32
39522007.03.02 15:00sell1302100.001.94391.94591.9367
39532007.03.02 15:20modify1302100.001.94391.94351.9367
39542007.03.02 15:36s/l1302100.001.94351.94351.93674000.003629197.32
39552007.03.02 15:36sell1303100.001.94311.94511.9359
39562007.03.02 16:05s/l1303100.001.94511.94511.9359-20000.003609197.32
39572007.03.02 16:05sell1304100.001.94521.94721.9380
39582007.03.02 16:06modify1304100.001.94521.94441.9380
39592007.03.02 16:06s/l1304100.001.94441.94441.93807999.663617196.98
39602007.03.02 16:06sell1305100.001.94471.94671.9375
39612007.03.02 16:07modify1305100.001.94471.94441.9375
39622007.03.02 16:07s/l1305100.001.94441.94441.93753000.033620197.01
39632007.03.02 16:07sell1306100.001.94441.94641.9372
39642007.03.02 16:14modify1306100.001.94441.94331.9372
39652007.03.02 16:16s/l1306100.001.94331.94331.937210999.533631196.54
39662007.03.02 16:16sell1307100.001.94291.94491.9357
39672007.03.02 16:35s/l1307100.001.94491.94491.9357-20000.003611196.54
39682007.03.02 16:35sell1308100.001.94461.94661.9374
39692007.03.02 17:15close1308100.001.94471.94661.9374-1000.003610196.54
39702007.03.02 17:15buy1309100.001.94471.94271.9519
39712007.03.02 18:04modify1309100.001.94471.94471.9519
39722007.03.02 18:21modify1309100.001.94471.94541.9519
39732007.03.02 18:30s/l1309100.001.94541.94541.95197000.003617196.54
39742007.03.05 09:00sell1310100.001.92661.92861.9194
39752007.03.05 09:02modify1310100.001.92661.92431.9194
39762007.03.05 09:05s/l1310100.001.92431.92431.919423000.003640196.54
39772007.03.05 09:05sell1311100.001.92391.92591.9167
39782007.03.05 09:26modify1311100.001.92391.92381.9167
39792007.03.05 09:44s/l1311100.001.92381.92381.91671000.003641196.54
39802007.03.05 09:44sell1312100.001.92351.92551.9163
39812007.03.05 12:00modify1312100.001.92351.92271.9163
39822007.03.05 12:11s/l1312100.001.92271.92271.91638000.003649196.54
39832007.03.05 15:00sell1313100.001.92091.92291.9137
39842007.03.05 15:14modify1313100.001.92091.91971.9137
39852007.03.05 15:15s/l1313100.001.91971.91971.913712000.003661196.54
39862007.03.05 15:15sell1314100.001.92091.92291.9137
39872007.03.05 15:39s/l1314100.001.92291.92291.9137-20000.003641196.54
39882007.03.05 15:39sell1315100.001.92271.92471.9155
39892007.03.05 15:44modify1315100.001.92271.92271.9155
39902007.03.05 15:45s/l1315100.001.92271.92271.91550.473641197.01
39912007.03.05 15:45sell1316100.001.92301.92501.9158
39922007.03.05 15:46modify1316100.001.92301.92291.9158
39932007.03.05 15:46s/l1316100.001.92291.92291.9158999.783642196.79
39942007.03.05 15:46sell1317100.001.92321.92521.9160
39952007.03.05 15:47modify1317100.001.92321.92291.9160
39962007.03.05 15:47s/l1317100.001.92291.92291.91603000.113645196.90
39972007.03.05 15:47sell1318100.001.92361.92561.9164
39982007.03.05 15:48modify1318100.001.92361.92291.9164
39992007.03.05 15:48s/l1318100.001.92291.92291.91646999.583652196.48
40002007.03.05 15:48sell1319100.001.92351.92551.9163
40012007.03.05 15:49modify1319100.001.92351.92291.9163
40022007.03.05 15:49s/l1319100.001.92291.92291.91635999.423658195.90
40032007.03.05 15:49sell1320100.001.92351.92551.9163
40042007.03.05 15:50modify1320100.001.92351.92291.9163
40052007.03.05 15:50s/l1320100.001.92291.92291.91635999.423664195.32
40062007.03.05 15:50sell1321100.001.92391.92591.9167
40072007.03.05 15:53modify1321100.001.92391.92291.9167
40082007.03.05 15:53s/l1321100.001.92291.92291.916710000.083674195.40
40092007.03.05 15:53sell1322100.001.92451.92651.9173
40102007.03.05 15:54modify1322100.001.92451.92291.9173
40112007.03.05 15:54s/l1322100.001.92291.92291.917315999.893690195.29
40122007.03.05 15:54sell1323100.001.92561.92761.9184
40132007.03.05 15:55modify1323100.001.92561.92291.9184
40142007.03.05 15:55s/l1323100.001.92291.92291.918427000.523717195.81
40152007.03.05 15:55sell1324100.001.92551.92751.9183
40162007.03.05 15:55modify1324100.001.92551.92291.9183
40172007.03.05 15:59modify1324100.001.92551.92241.9183
40182007.03.05 16:00s/l1324100.001.92241.92241.918331000.353748196.16
40192007.03.05 16:00sell1325100.001.92421.92621.9170
40202007.03.05 16:01modify1325100.001.92421.92311.9170
40212007.03.05 16:01s/l1325100.001.92311.92311.917011000.583759196.74
40222007.03.05 16:01sell1326100.001.92421.92621.9170
40232007.03.05 16:01modify1326100.001.92421.92311.9170
40242007.03.05 16:14modify1326100.001.92421.92241.9170
40252007.03.05 16:15close1326100.001.92131.92241.917029000.583788197.32
40262007.03.05 16:15buy1327100.001.92131.91931.9285
40272007.03.05 16:15modify1327100.001.92131.92601.9285
40282007.03.05 16:16s/l1327100.001.92601.92601.928547000.003835197.32
40292007.03.05 16:16buy1328100.001.92221.92021.9294
40302007.03.05 16:16modify1328100.001.92221.92541.9294
40312007.03.05 16:17s/l1328100.001.92541.92541.929432000.003867197.32
40322007.03.05 16:17buy1329100.001.92221.92021.9294
40332007.03.05 16:17modify1329100.001.92221.92531.9294
40342007.03.05 16:18s/l1329100.001.92531.92531.929431000.003898197.32
40352007.03.05 16:18buy1330100.001.92221.92021.9294
40362007.03.05 16:18modify1330100.001.92221.92511.9294
40372007.03.05 16:19s/l1330100.001.92511.92511.929429000.003927197.32
40382007.03.05 16:19buy1331100.001.92221.92021.9294
40392007.03.05 16:19modify1331100.001.92221.92511.9294
40402007.03.05 16:20s/l1331100.001.92511.92511.929429000.003956197.32
40412007.03.05 16:20buy1332100.001.92221.92021.9294
40422007.03.05 16:20modify1332100.001.92221.92511.9294
40432007.03.05 16:20s/l1332100.001.92511.92511.929429000.003985197.32
40442007.03.05 16:20buy1333100.001.92221.92021.9294
40452007.03.05 16:30modify1333100.001.92221.92581.9294
40462007.03.05 16:32s/l1333100.001.92581.92581.929436000.004021197.32
40472007.03.05 16:32buy1334100.001.92361.92161.9308
40482007.03.05 16:32modify1334100.001.92361.92581.9308
40492007.03.05 16:34s/l1334100.001.92581.92581.930822000.004043197.32
40502007.03.05 16:34buy1335100.001.92361.92161.9308
40512007.03.05 16:34modify1335100.001.92361.92561.9308
40522007.03.05 16:35s/l1335100.001.92561.92561.930820000.004063197.32
40532007.03.05 16:35buy1336100.001.92361.92161.9308
40542007.03.05 16:35modify1336100.001.92361.92541.9308
40552007.03.05 16:36s/l1336100.001.92541.92541.930818000.004081197.32
40562007.03.05 16:36buy1337100.001.92361.92161.9308
40572007.03.05 16:36modify1337100.001.92361.92541.9308
40582007.03.05 16:42s/l1337100.001.92541.92541.930818000.004099197.32
40592007.03.05 16:42buy1338100.001.92361.92161.9308
40602007.03.05 16:42modify1338100.001.92361.92461.9308
40612007.03.05 16:43s/l1338100.001.92461.92461.930810000.004109197.32
40622007.03.05 16:43buy1339100.001.92361.92161.9308
40632007.03.05 16:43modify1339100.001.92361.92471.9308
40642007.03.05 16:44s/l1339100.001.92471.92471.930811000.004120197.32
40652007.03.05 16:44buy1340100.001.92361.92161.9308
40662007.03.05 16:44modify1340100.001.92361.92471.9308
40672007.03.05 16:44s/l1340100.001.92471.92471.930811000.004131197.32
40682007.03.05 16:44buy1341100.001.92361.92161.9308
40692007.03.05 16:45modify1341100.001.92361.92491.9308
40702007.03.05 16:59s/l1341100.001.92491.92491.930813000.004144197.32
40712007.03.05 16:59buy1342100.001.92471.92271.9319
40722007.03.05 17:00modify1342100.001.92471.92491.9319
40732007.03.05 17:05modify1342100.001.92471.92511.9319
40742007.03.05 17:06modify1342100.001.92471.92531.9319
40752007.03.05 17:11modify1342100.001.92471.92551.9319
40762007.03.05 17:13s/l1342100.001.92551.92551.93198000.004152197.32
40772007.03.05 17:13buy1343100.001.92591.92391.9331
40782007.03.05 17:14modify1343100.001.92591.92661.9331
40792007.03.05 17:29s/l1343100.001.92661.92661.93317000.004159197.32
40802007.03.05 17:29buy1344100.001.92651.92451.9337
40812007.03.05 18:14s/l1344100.001.92451.92451.9337-20000.004139197.32
40822007.03.06 09:00sell1345100.001.92421.92621.9170
40832007.03.06 09:00s/l1345100.001.92621.92621.9170-20000.004119197.32
40842007.03.06 09:00sell1346100.001.92851.93051.9213
40852007.03.06 09:01modify1346100.001.92851.92761.9213
40862007.03.06 09:01s/l1346100.001.92761.92761.92139000.564128197.88
40872007.03.06 09:01sell1347100.001.92861.93061.9214
40882007.03.06 09:02modify1347100.001.92861.92761.9214
40892007.03.06 09:02s/l1347100.001.92761.92761.92149999.544138197.42
40902007.03.06 09:02sell1348100.001.92861.93061.9214
40912007.03.06 09:05modify1348100.001.92861.92761.9214
40922007.03.06 09:05s/l1348100.001.92761.92761.92149999.544148196.96
40932007.03.06 09:05sell1349100.001.92911.93111.9219
40942007.03.06 09:06modify1349100.001.92911.92761.9219
40952007.03.06 09:06s/l1349100.001.92761.92761.921915000.374163197.33
40962007.03.06 09:06sell1350100.001.92931.93131.9221
40972007.03.06 09:07modify1350100.001.92931.92761.9221
40982007.03.06 09:07s/l1350100.001.92761.92761.922116999.514180196.84
40992007.03.06 09:07sell1351100.001.92951.93151.9223
41002007.03.06 09:08modify1351100.001.92951.92761.9223
41012007.03.06 09:08s/l1351100.001.92761.92761.922318999.844199196.68
41022007.03.06 09:08sell1352100.001.92921.93121.9220
41032007.03.06 09:09modify1352100.001.92921.92761.9220
41042007.03.06 09:09s/l1352100.001.92761.92761.922016000.534215197.21
41052007.03.06 09:09sell1353100.001.92921.93121.9220
41062007.03.06 09:09modify1353100.001.92921.92761.9220
41072007.03.06 09:14modify1353100.001.92921.92691.9220
41082007.03.06 09:15s/l1353100.001.92691.92691.922023000.534238197.74
41092007.03.06 09:15sell1354100.001.92821.93021.9210
41102007.03.06 09:16modify1354100.001.92821.92811.9210
41112007.03.06 09:16s/l1354100.001.92811.92811.92101000.064239197.80
41122007.03.06 09:16sell1355100.001.92811.93011.9209
41132007.03.06 09:20modify1355100.001.92811.92781.9209
41142007.03.06 09:31s/l1355100.001.92781.92781.92092999.904242197.70
41152007.03.06 09:31sell1356100.001.92741.92941.9202
41162007.03.06 09:45close1356100.001.92791.92941.9202-5000.004237197.70
41172007.03.06 09:45buy1357100.001.92791.92591.9351
41182007.03.06 11:12s/l1357100.001.92591.92591.9351-20000.004217197.70
41192007.03.06 11:12buy1358100.001.92631.92431.9335
41202007.03.06 11:15close1358100.001.92521.92431.9335-10999.824206197.88
41212007.03.06 11:15sell1359100.001.92521.92721.9180
41222007.03.06 11:29s/l1359100.001.92721.92721.9180-20000.004186197.88
41232007.03.06 11:29sell1360100.001.92681.92881.9196
41242007.03.06 11:45close1360100.001.92781.92881.9196-10000.004176197.88
41252007.03.06 11:45buy1361100.001.92781.92581.9350
41262007.03.06 12:15close1361100.001.92621.92581.9350-16000.004160197.88
41272007.03.06 15:00sell1362100.001.92671.92871.9195
41282007.03.06 15:15close1362100.001.92741.92871.9195-7000.004153197.88
41292007.03.06 15:15buy1363100.001.92741.92541.9346
41302007.03.06 15:31s/l1363100.001.92541.92541.9346-20000.004133197.88
41312007.03.06 15:31buy1364100.001.92561.92361.9328
41322007.03.06 15:45close1364100.001.92551.92361.9328-1000.004132197.88
41332007.03.06 15:45sell1365100.001.92551.92751.9183
41342007.03.06 15:59modify1365100.001.92551.92541.9183
41352007.03.06 16:00s/l1365100.001.92541.92541.91831000.004133197.88
41362007.03.06 16:00sell1366100.001.92571.92771.9185
41372007.03.06 16:29modify1366100.001.92571.92561.9185
41382007.03.06 16:31s/l1366100.001.92561.92561.9185999.494134197.37
41392007.03.06 16:31sell1367100.001.92531.92731.9181
41402007.03.06 18:15close1367100.001.92691.92731.9181-15999.984118197.39
41412007.03.07 09:00buy1368100.001.93021.92821.9374
41422007.03.07 09:44modify1368100.001.93021.93051.9374
41432007.03.07 09:59s/l1368100.001.93051.93051.93743000.004121197.39
41442007.03.07 09:59buy1369100.001.93001.92801.9372
41452007.03.07 10:59s/l1369100.001.92801.92801.9372-20000.004101197.39
41462007.03.07 10:59buy1370100.001.92821.92621.9354
41472007.03.07 11:00close1370100.001.92791.92621.9354-3000.004098197.39
41482007.03.07 11:00sell1371100.001.92791.92991.9207
41492007.03.07 11:11s/l1371100.001.92991.92991.9207-20000.004078197.39
41502007.03.07 11:11sell1372100.001.92991.93191.9227
41512007.03.07 11:13modify1372100.001.92991.92971.9227
41522007.03.07 11:14modify1372100.001.92991.92891.9227
41532007.03.07 11:19s/l1372100.001.92891.92891.922710000.504088197.89
41542007.03.07 11:19sell1373100.001.92921.93121.9220
41552007.03.07 11:29modify1373100.001.92921.92921.9220
41562007.03.07 11:30s/l1373100.001.92921.92921.92200.534088198.42
41572007.03.07 11:30sell1374100.001.92911.93111.9219
41582007.03.07 12:15close1374100.001.93041.93111.9219-12999.634075198.79
41592007.03.07 15:00sell1375100.001.92881.93081.9216
41602007.03.07 15:45close1375100.001.93031.93081.9216-15000.004060198.79
41612007.03.07 15:45buy1376100.001.93031.92831.9375
41622007.03.07 16:34modify1376100.001.93031.93031.9375
41632007.03.07 16:35s/l1376100.001.93031.93031.93750.004060198.79
41642007.03.07 16:35buy1377100.001.93001.92801.9372
41652007.03.07 16:35modify1377100.001.93001.93031.9372
41662007.03.07 16:36s/l1377100.001.93031.93031.93723000.004063198.79
41672007.03.07 16:36buy1378100.001.93001.92801.9372
41682007.03.07 16:36modify1378100.001.93001.93031.9372
41692007.03.07 16:37s/l1378100.001.93031.93031.93723000.004066198.79
41702007.03.07 16:37buy1379100.001.93001.92801.9372
41712007.03.07 17:30modify1379100.001.93001.93001.9372
41722007.03.07 18:02modify1379100.001.93001.93011.9372
41732007.03.07 18:05modify1379100.001.93001.93031.9372
41742007.03.07 18:13s/l1379100.001.93031.93031.93723000.004069198.79
41752007.03.08 09:00buy1380100.001.93311.93111.9403
41762007.03.08 09:15close1380100.001.93131.93111.9403-18000.004051198.79
41772007.03.08 09:15sell1381100.001.93131.93331.9241
41782007.03.08 09:30close1381100.001.93251.93331.9241-12000.004039198.79
41792007.03.08 09:30buy1382100.001.93251.93051.9397
41802007.03.08 10:25modify1382100.001.93251.93261.9397
41812007.03.08 10:30s/l1382100.001.93261.93261.93971000.004040198.79
41822007.03.08 10:30sell1383100.001.93261.93461.9254
41832007.03.08 10:45close1383100.001.93271.93461.9254-1000.004039198.79
41842007.03.08 10:45buy1384100.001.93271.93071.9399
41852007.03.08 10:59modify1384100.001.93271.93281.9399
41862007.03.08 10:59s/l1384100.001.93281.93281.93991000.004040198.79
41872007.03.08 10:59buy1385100.001.93291.93091.9401
41882007.03.08 11:00close1385100.001.93261.93091.9401-3000.004037198.79
41892007.03.08 11:00sell1386100.001.93261.93461.9254
41902007.03.08 11:15close1386100.001.93351.93461.9254-9000.004028198.79
41912007.03.08 11:15buy1387100.001.93351.93151.9407
41922007.03.08 12:10modify1387100.001.93351.93361.9407
41932007.03.08 12:14s/l1387100.001.93361.93361.94071000.004029198.79
41942007.03.08 15:00sell1388100.001.92951.93151.9223
41952007.03.08 15:30modify1388100.001.92951.92951.9223
41962007.03.08 16:05s/l1388100.001.92951.92951.92230.004029198.79
41972007.03.08 16:05sell1389100.001.92911.93111.9219
41982007.03.08 16:14modify1389100.001.92911.92911.9219
41992007.03.08 16:15s/l1389100.001.92911.92911.92190.004029198.79
42002007.03.08 16:15sell1390100.001.92911.93111.9219
42012007.03.08 17:20s/l1390100.001.93111.93111.9219-19999.634009199.16
42022007.03.08 17:20sell1391100.001.93111.93311.9239
42032007.03.08 17:21modify1391100.001.93111.93061.9239
42042007.03.08 17:21s/l1391100.001.93061.93061.92395000.114014199.27
42052007.03.08 17:21sell1392100.001.93101.93301.9238
42062007.03.08 17:22modify1392100.001.93101.93061.9238
42072007.03.08 17:22s/l1392100.001.93061.93061.92383999.944018199.21
42082007.03.08 17:22sell1393100.001.93091.93291.9237
42092007.03.08 17:25modify1393100.001.93091.93061.9237
42102007.03.08 17:29modify1393100.001.93091.92981.9237
42112007.03.08 17:32s/l1393100.001.92981.92981.923710999.784029198.99
42122007.03.08 17:32sell1394100.001.93041.93241.9232
42132007.03.08 17:33modify1394100.001.93041.93011.9232
42142007.03.08 17:33s/l1394100.001.93011.93011.92323000.144032199.13
42152007.03.08 17:33sell1395100.001.93041.93241.9232
42162007.03.08 17:34modify1395100.001.93041.93011.9232
42172007.03.08 17:34s/l1395100.001.93011.93011.92323000.144035199.27
42182007.03.08 17:34sell1396100.001.92991.93191.9227
42192007.03.08 17:44modify1396100.001.92991.92961.9227
42202007.03.08 17:45s/l1396100.001.92961.92961.92273000.504038199.77
42212007.03.08 17:45sell1397100.001.92961.93161.9224
42222007.03.08 18:00close1397100.001.93031.93161.9224-7000.004031199.77
42232007.03.09 09:00buy1398100.001.93251.93051.9397
42242007.03.09 09:15close1398100.001.93111.93051.9397-14000.004017199.77
42252007.03.09 09:15sell1399100.001.93111.93311.9239
42262007.03.09 09:30modify1399100.001.93111.93051.9239
42272007.03.09 09:30modify1399100.001.93111.93031.9239
42282007.03.09 09:31modify1399100.001.93111.93021.9239
42292007.03.09 09:31modify1399100.001.93111.93001.9239
42302007.03.09 09:40s/l1399100.001.93001.93001.923911000.004028199.77
42312007.03.09 09:40sell1400100.001.92961.93161.9224
42322007.03.09 12:06s/l1400100.001.93161.93161.9224-20000.004008199.77
42332007.03.09 15:00buy1401100.001.93231.93031.9395
42342007.03.09 15:29modify1401100.001.93231.93251.9395
42352007.03.09 15:30s/l1401100.001.93251.93251.93952000.004010199.77
42362007.03.09 15:30buy1402100.001.93011.92811.9373
42372007.03.09 15:36modify1402100.001.93011.93021.9373
42382007.03.09 15:36modify1402100.001.93011.93031.9373
42392007.03.09 15:44modify1402100.001.93011.93101.9373
42402007.03.09 15:45s/l1402100.001.93101.93101.93738999.834019199.60
42412007.03.09 15:45buy1403100.001.93131.92931.9385
42422007.03.09 16:00close1403100.001.93031.92931.9385-10000.004009199.60
42432007.03.09 16:00sell1404100.001.93031.93231.9231
42442007.03.09 17:59s/l1404100.001.93231.93231.9231-20000.003989199.60
42452007.03.09 17:59sell1405100.001.93191.93391.9247
42462007.03.09 18:00close1405100.001.93221.93391.9247-3000.003986199.60
42472007.03.12 09:00buy1406100.001.93451.93251.9417
42482007.03.12 09:00modify1406100.001.93451.93571.9417
42492007.03.12 09:01s/l1406100.001.93571.93571.941712000.003998199.60
42502007.03.12 09:01buy1407100.001.93471.93271.9419
42512007.03.12 09:01modify1407100.001.93471.93581.9419
42522007.03.12 09:07s/l1407100.001.93581.93581.941911000.004009199.60
42532007.03.12 09:07buy1408100.001.93471.93271.9419
42542007.03.12 09:18modify1408100.001.93471.93611.9419
42552007.03.12 09:20s/l1408100.001.93611.93611.941914000.004023199.60
42562007.03.12 09:20buy1409100.001.93481.93281.9420
42572007.03.12 09:20modify1409100.001.93481.93621.9420
42582007.03.12 09:21s/l1409100.001.93621.93621.942014000.004037199.60
42592007.03.12 09:21buy1410100.001.93481.93281.9420
42602007.03.12 09:30modify1410100.001.93481.93611.9420
42612007.03.12 09:33s/l1410100.001.93611.93611.942013000.004050199.60
42622007.03.12 09:33buy1411100.001.93481.93281.9420
42632007.03.12 09:33modify1411100.001.93481.93691.9420
42642007.03.12 09:44s/l1411100.001.93691.93691.942021000.004071199.60
42652007.03.12 09:44buy1412100.001.93481.93281.9420
42662007.03.12 09:44modify1412100.001.93481.93721.9420
42672007.03.12 09:44s/l1412100.001.93721.93721.942024000.004095199.60
42682007.03.12 09:44buy1413100.001.93481.93281.9420
42692007.03.12 09:45close1413100.001.93361.93281.9420-12000.004083199.60
42702007.03.12 09:45sell1414100.001.93361.93561.9264
42712007.03.12 09:45s/l1414100.001.93561.93561.9264-20000.004063199.60
42722007.03.12 09:45sell1415100.001.93861.94061.9314
42732007.03.12 09:50modify1415100.001.93861.93701.9314
42742007.03.12 09:50s/l1415100.001.93701.93701.931415999.444079199.04
42752007.03.12 09:50sell1416100.001.93881.94081.9316
42762007.03.12 09:52modify1416100.001.93881.93701.9316
42772007.03.12 09:52s/l1416100.001.93701.93701.931617999.774097198.81
42782007.03.12 09:52sell1417100.001.93851.94051.9313
42792007.03.12 09:53modify1417100.001.93851.93701.9313
42802007.03.12 09:53s/l1417100.001.93701.93701.931315000.474112199.28
42812007.03.12 09:53sell1418100.001.93851.94051.9313
42822007.03.12 09:54modify1418100.001.93851.93701.9313
42832007.03.12 09:54s/l1418100.001.93701.93701.931315000.474127199.75
42842007.03.12 09:54sell1419100.001.93881.94081.9316
42852007.03.12 09:56modify1419100.001.93881.93701.9316
42862007.03.12 09:59modify1419100.001.93881.93681.9316
42872007.03.12 10:00close1419100.001.93571.93681.931630999.774158199.52
42882007.03.12 10:00buy1420100.001.93571.93371.9429
42892007.03.12 10:01modify1420100.001.93571.93761.9429
42902007.03.12 10:02s/l1420100.001.93761.93761.942919000.004177199.52
42912007.03.12 10:02buy1421100.001.93611.93411.9433
42922007.03.12 10:02modify1421100.001.93611.93801.9433
42932007.03.12 10:04s/l1421100.001.93801.93801.943319000.004196199.52
42942007.03.12 10:04buy1422100.001.93611.93411.9433
42952007.03.12 10:04modify1422100.001.93611.93781.9433
42962007.03.12 10:05s/l1422100.001.93781.93781.943317000.004213199.52
42972007.03.12 10:05buy1423100.001.93611.93411.9433
42982007.03.12 10:05modify1423100.001.93611.93761.9433
42992007.03.12 10:06s/l1423100.001.93761.93761.943315000.004228199.52
43002007.03.12 10:06buy1424100.001.93611.93411.9433
43012007.03.12 10:06modify1424100.001.93611.93751.9433
43022007.03.12 10:07s/l1424100.001.93751.93751.943314000.004242199.52
43032007.03.12 10:07buy1425100.001.93611.93411.9433
43042007.03.12 10:07modify1425100.001.93611.93791.9433
43052007.03.12 10:08s/l1425100.001.93791.93791.943318000.004260199.52
43062007.03.12 10:08buy1426100.001.93611.93411.9433
43072007.03.12 10:16modify1426100.001.93611.93611.9433
43082007.03.12 10:16modify1426100.001.93611.93791.9433
43092007.03.12 10:17s/l1426100.001.93791.93791.943318000.004278199.52
43102007.03.12 10:17buy1427100.001.93751.93551.9447
43112007.03.12 10:17modify1427100.001.93751.93781.9447
43122007.03.12 10:18s/l1427100.001.93781.93781.94473000.004281199.52
43132007.03.12 10:18buy1428100.001.93751.93551.9447
43142007.03.12 10:20modify1428100.001.93751.93761.9447
43152007.03.12 10:21s/l1428100.001.93761.93761.94471000.004282199.52
43162007.03.12 10:21buy1429100.001.93751.93551.9447
43172007.03.12 10:21modify1429100.001.93751.93781.9447
43182007.03.12 10:22s/l1429100.001.93781.93781.94473000.004285199.52
43192007.03.12 10:22buy1430100.001.93751.93551.9447
43202007.03.12 10:22modify1430100.001.93751.93781.9447
43212007.03.12 10:29s/l1430100.001.93781.93781.94473000.004288199.52
43222007.03.12 10:29buy1431100.001.93751.93551.9447
43232007.03.12 10:30modify1431100.001.93751.93821.9447
43242007.03.12 10:30modify1431100.001.93751.93841.9447
43252007.03.12 10:30modify1431100.001.93751.93861.9447
43262007.03.12 10:32s/l1431100.001.93861.93861.944711000.004299199.52
43272007.03.12 10:32buy1432100.001.93881.93681.9460
43282007.03.12 10:35modify1432100.001.93881.93901.9460
43292007.03.12 10:41modify1432100.001.93881.93931.9460
43302007.03.12 10:43modify1432100.001.93881.93981.9460
43312007.03.12 10:44s/l1432100.001.93981.93981.946010000.004309199.52
43322007.03.12 10:44buy1433100.001.94001.93801.9472
43332007.03.12 10:50modify1433100.001.94001.94021.9472
43342007.03.12 10:51s/l1433100.001.94021.94021.94722000.004311199.52
43352007.03.12 10:51buy1434100.001.93891.93691.9461
43362007.03.12 10:51modify1434100.001.93891.94041.9461
43372007.03.12 10:59s/l1434100.001.94041.94041.946115000.004326199.52
43382007.03.12 10:59buy1435100.001.93891.93691.9461
43392007.03.12 10:59s/l1435100.001.93691.93691.9461-20000.004306199.52
43402007.03.12 10:59buy1436100.001.93711.93511.9443
43412007.03.12 11:02modify1436100.001.93711.94011.9443
43422007.03.12 11:03s/l1436100.001.94011.94011.944330000.004336199.52
43432007.03.12 11:03buy1437100.001.93831.93631.9455
43442007.03.12 11:03modify1437100.001.93831.94011.9455
43452007.03.12 11:04s/l1437100.001.94011.94011.945518000.004354199.52
43462007.03.12 11:04buy1438100.001.93831.93631.9455
43472007.03.12 11:04modify1438100.001.93831.94021.9455
43482007.03.12 11:05s/l1438100.001.94021.94021.945519000.004373199.52
43492007.03.12 11:05buy1439100.001.93831.93631.9455
43502007.03.12 11:05modify1439100.001.93831.94041.9455
43512007.03.12 11:07s/l1439100.001.94041.94041.945521000.004394199.52
43522007.03.12 11:07buy1440100.001.93831.93631.9455
43532007.03.12 11:07modify1440100.001.93831.94051.9455
43542007.03.12 11:08s/l1440100.001.94051.94051.945522000.004416199.52
43552007.03.12 11:08buy1441100.001.93831.93631.9455
43562007.03.12 11:08modify1441100.001.93831.94141.9455
43572007.03.12 11:09s/l1441100.001.94141.94141.945531000.004447199.52
43582007.03.12 11:09buy1442100.001.93831.93631.9455
43592007.03.12 11:09modify1442100.001.93831.94151.9455
43602007.03.12 11:14s/l1442100.001.94151.94151.945532000.004479199.52
43612007.03.12 11:14buy1443100.001.93831.93631.9455
43622007.03.12 11:21modify1443100.001.93831.94141.9455
43632007.03.12 11:22s/l1443100.001.94141.94141.945531000.004510199.52
43642007.03.12 11:22buy1444100.001.93841.93641.9456
43652007.03.12 11:22modify1444100.001.93841.94141.9456
43662007.03.12 11:24s/l1444100.001.94141.94141.945630000.004540199.52
43672007.03.12 11:24buy1445100.001.93841.93641.9456
43682007.03.12 11:24modify1445100.001.93841.94111.9456
43692007.03.12 11:28s/l1445100.001.94111.94111.945627000.004567199.52
43702007.03.12 11:28buy1446100.001.93841.93641.9456
43712007.03.12 11:28modify1446100.001.93841.94111.9456
43722007.03.12 11:29s/l1446100.001.94111.94111.945627000.004594199.52
43732007.03.12 11:29buy1447100.001.93841.93641.9456
43742007.03.12 11:47modify1447100.001.93841.94091.9456
43752007.03.12 11:50s/l1447100.001.94091.94091.945625000.004619199.52
43762007.03.12 11:50buy1448100.001.93951.93751.9467
43772007.03.12 11:50modify1448100.001.93951.94081.9467
43782007.03.12 11:51s/l1448100.001.94081.94081.946713000.004632199.52
43792007.03.12 11:51buy1449100.001.93951.93751.9467
43802007.03.12 11:51modify1449100.001.93951.94081.9467
43812007.03.12 11:59s/l1449100.001.94081.94081.946713000.004645199.52
43822007.03.12 11:59buy1450100.001.93951.93751.9467
43832007.03.12 12:03modify1450100.001.93951.94041.9467
43842007.03.12 12:12s/l1450100.001.94041.94041.94679000.004654199.52
43852007.03.12 15:00sell1451100.001.93911.94111.9319
43862007.03.12 15:28t/p1451100.001.93191.94111.931972000.004726199.52
43872007.03.12 15:28sell1452100.001.93141.93341.9242
43882007.03.12 16:00modify1452100.001.93141.93141.9242
43892007.03.12 16:03modify1452100.001.93141.93111.9242
43902007.03.12 16:09s/l1452100.001.93111.93111.92423000.004729199.52
43912007.03.12 16:09sell1453100.001.93071.93271.9235
43922007.03.12 16:14modify1453100.001.93071.92981.9235
43932007.03.12 16:15s/l1453100.001.92981.92981.92359000.004738199.52
43942007.03.12 16:15sell1454100.001.92961.93161.9224
43952007.03.12 16:29modify1454100.001.92961.92721.9224
43962007.03.12 16:30s/l1454100.001.92721.92721.922424000.004762199.52
43972007.03.12 16:30sell1455100.001.92911.93111.9219
43982007.03.12 17:14modify1455100.001.92911.92821.9219
43992007.03.12 17:15s/l1455100.001.92821.92821.92199000.374771199.89
44002007.03.12 17:15sell1456100.001.92891.93091.9217
44012007.03.12 18:17s/l1456100.001.93091.93091.9217-19999.974751199.92
44022007.03.13 09:00sell1457100.001.92971.93171.9225
44032007.03.13 09:29modify1457100.001.92971.92921.9225
44042007.03.13 09:30s/l1457100.001.92921.92921.92255000.004756199.92
44052007.03.13 09:30sell1458100.001.92961.93161.9224
44062007.03.13 10:29modify1458100.001.92961.92881.9224
44072007.03.13 10:30s/l1458100.001.92881.92881.92248000.004764199.92
44082007.03.13 10:30sell1459100.001.93041.93241.9232
44092007.03.13 10:31modify1459100.001.93041.92971.9232
44102007.03.13 10:31s/l1459100.001.92971.92971.92327000.144771200.06
44112007.03.13 10:31sell1460100.001.93061.93261.9234
44122007.03.13 10:31modify1460100.001.93061.92971.9234
44132007.03.13 10:44modify1460100.001.93061.92941.9234
44142007.03.13 10:58modify1460100.001.93061.92921.9234
44152007.03.13 10:59modify1460100.001.93061.92901.9234
44162007.03.13 11:00s/l1460100.001.92901.92901.923416000.474787200.53
44172007.03.13 11:00sell1461100.001.92861.93061.9214
44182007.03.13 11:30close1461100.001.93011.93061.9214-15000.004772200.53
44192007.03.13 11:30buy1462100.001.93011.92811.9373
44202007.03.13 12:59s/l1462100.001.92811.92811.9373-20000.004752200.53
44212007.03.13 15:00buy1463100.001.92921.92721.9364
44222007.03.13 15:04modify1463100.001.92921.93221.9364
44232007.03.13 15:07s/l1463100.001.93221.93221.936430000.004782200.53
44242007.03.13 15:07buy1464100.001.93041.92841.9376
44252007.03.13 15:07modify1464100.001.93041.93191.9376
44262007.03.13 15:09s/l1464100.001.93191.93191.937615000.004797200.53
44272007.03.13 15:09buy1465100.001.93041.92841.9376
44282007.03.13 15:09modify1465100.001.93041.93181.9376
44292007.03.13 15:10s/l1465100.001.93181.93181.937614000.004811200.53
44302007.03.13 15:10buy1466100.001.93041.92841.9376
44312007.03.13 15:10modify1466100.001.93041.93121.9376
44322007.03.13 15:12s/l1466100.001.93121.93121.93768000.004819200.53
44332007.03.13 15:12buy1467100.001.93041.92841.9376
44342007.03.13 15:12modify1467100.001.93041.93121.9376
44352007.03.13 15:12s/l1467100.001.93121.93121.93768000.004827200.53
44362007.03.13 15:12buy1468100.001.93041.92841.9376
44372007.03.13 15:15modify1468100.001.93041.93081.9376
44382007.03.13 15:19modify1468100.001.93041.93121.9376
44392007.03.13 15:23s/l1468100.001.93121.93121.93768000.004835200.53
44402007.03.13 15:23buy1469100.001.93161.92961.9388
44412007.03.13 15:34modify1469100.001.93161.93181.9388
44422007.03.13 16:07modify1469100.001.93161.93211.9388
44432007.03.13 16:07modify1469100.001.93161.93231.9388
44442007.03.13 16:07modify1469100.001.93161.93241.9388
44452007.03.13 16:08modify1469100.001.93161.93261.9388
44462007.03.13 16:09modify1469100.001.93161.93301.9388
44472007.03.13 16:10modify1469100.001.93161.93321.9388
44482007.03.13 16:14modify1469100.001.93161.93401.9388
44492007.03.13 16:15s/l1469100.001.93401.93401.938824000.004859200.53
44502007.03.13 16:15buy1470100.001.93441.93241.9416
44512007.03.13 17:00s/l1470100.001.93241.93241.9416-20000.004839200.53
44522007.03.13 17:00buy1471100.001.93241.93041.9396
44532007.03.13 18:14modify1471100.001.93241.93311.9396
44542007.03.13 18:31s/l1471100.001.93311.93311.93967000.004846200.53
44552007.03.14 09:00sell1472100.001.92841.93041.9212
44562007.03.14 09:31modify1472100.001.92841.92601.9212
44572007.03.14 09:45modify1472100.001.92841.92521.9212
44582007.03.14 09:48modify1472100.001.92841.92501.9212
44592007.03.14 09:49modify1472100.001.92841.92491.9212
44602007.03.14 09:50modify1472100.001.92841.92451.9212
44612007.03.14 09:53modify1472100.001.92841.92441.9212
44622007.03.14 10:07s/l1472100.001.92441.92441.921240000.004886200.53
44632007.03.14 10:07sell1473100.001.92411.92611.9169
44642007.03.14 10:59modify1473100.001.92411.92381.9169
44652007.03.14 11:00s/l1473100.001.92381.92381.91693000.004889200.53
44662007.03.14 11:00sell1474100.001.92391.92591.9167
44672007.03.14 13:00close1474100.001.92481.92591.9167-8999.924880200.61
44682007.03.14 15:00buy1475100.001.92491.92291.9321
44692007.03.14 15:00modify1475100.001.92491.92791.9321
44702007.03.14 15:01s/l1475100.001.92791.92791.932130000.004910200.61
44712007.03.14 15:01buy1476100.001.92501.92301.9322
44722007.03.14 15:01modify1476100.001.92501.92821.9322
44732007.03.14 15:02s/l1476100.001.92821.92821.932232000.004942200.61
44742007.03.14 15:02buy1477100.001.92501.92301.9322
44752007.03.14 15:02modify1477100.001.92501.92821.9322
44762007.03.14 15:04s/l1477100.001.92821.92821.932232000.004974200.61
44772007.03.14 15:04buy1478100.001.92501.92301.9322
44782007.03.14 15:04modify1478100.001.92501.92821.9322
44792007.03.14 15:05s/l1478100.001.92821.92821.932232000.005006200.61
44802007.03.14 15:05buy1479100.001.92501.92301.9322
44812007.03.14 15:05modify1479100.001.92501.92751.9322
44822007.03.14 15:06s/l1479100.001.92751.92751.932225000.005031200.61
44832007.03.14 15:06buy1480100.001.92501.92301.9322
44842007.03.14 15:06modify1480100.001.92501.92631.9322
44852007.03.14 15:07s/l1480100.001.92631.92631.932213000.005044200.61
44862007.03.14 15:07buy1481100.001.92501.92301.9322
44872007.03.14 15:07modify1481100.001.92501.92561.9322
44882007.03.14 15:07s/l1481100.001.92561.92561.93226000.005050200.61
44892007.03.14 15:07buy1482100.001.92501.92301.9322
44902007.03.14 15:15close1482100.001.92321.92301.9322-18000.005032200.61
44912007.03.14 15:15sell1483100.001.92321.92521.9160
44922007.03.14 15:15s/l1483100.001.92521.92521.9160-20000.005012200.61
44932007.03.14 15:15sell1484100.001.92841.93041.9212
44942007.03.14 15:16modify1484100.001.92841.92471.9212
44952007.03.14 15:16s/l1484100.001.92471.92471.921237000.405049201.01
44962007.03.14 15:16sell1485100.001.92851.93051.9213
44972007.03.14 15:17modify1485100.001.92851.92471.9213
44982007.03.14 15:17s/l1485100.001.92471.92471.921338000.565087201.57
44992007.03.14 15:17sell1486100.001.92861.93061.9214
45002007.03.14 15:18modify1486100.001.92861.92471.9214
45012007.03.14 15:18s/l1486100.001.92471.92471.921438999.545126201.11
45022007.03.14 15:18sell1487100.001.92851.93051.9213
45032007.03.14 15:19modify1487100.001.92851.92471.9213
45042007.03.14 15:19s/l1487100.001.92471.92471.921338000.565164201.67
45052007.03.14 15:19sell1488100.001.92861.93061.9214
45062007.03.14 15:20modify1488100.001.92861.92471.9214
45072007.03.14 15:20s/l1488100.001.92471.92471.921438999.545203201.21
45082007.03.14 15:20sell1489100.001.92861.93061.9214
45092007.03.14 15:23modify1489100.001.92861.92471.9214
45102007.03.14 15:23s/l1489100.001.92471.92471.921438999.545242200.75
45112007.03.14 15:23sell1490100.001.92921.93121.9220
45122007.03.14 15:24modify1490100.001.92921.92471.9220
45132007.03.14 15:24s/l1490100.001.92471.92471.922045000.535287201.28
45142007.03.14 15:24sell1491100.001.93031.93231.9231
45152007.03.14 15:26modify1491100.001.93031.92471.9231
45162007.03.14 15:26s/l1491100.001.92471.92471.923155999.975343201.25
45172007.03.14 15:26sell1492100.001.93061.93261.9234
45182007.03.14 15:26modify1492100.001.93061.92471.9234
45192007.03.14 15:29t/p1492100.001.92341.92471.923472000.475415201.72
45202007.03.14 15:29sell1493100.001.92251.92451.9153
45212007.03.14 15:30s/l1493100.001.92451.92451.9153-20000.005395201.72
45222007.03.14 15:30sell1494100.001.93071.93271.9235
45232007.03.14 15:31t/p1494100.001.92351.93271.923571999.445467201.16
45242007.03.14 15:31sell1495100.001.92311.92511.9159
45252007.03.14 15:31s/l1495100.001.92511.92511.9159-20000.005447201.16
45262007.03.14 15:31sell1496100.001.93071.93271.9235
45272007.03.14 15:33t/p1496100.001.92351.93271.923571999.445519200.60
45282007.03.14 15:33sell1497100.001.92311.92511.9159
45292007.03.14 15:33s/l1497100.001.92511.92511.9159-20000.005499200.60
45302007.03.14 15:33sell1498100.001.93061.93261.9234
45312007.03.14 15:34modify1498100.001.93061.92451.9234
45322007.03.14 15:34s/l1498100.001.92451.92451.923461000.475560201.07
45332007.03.14 15:34sell1499100.001.93091.93291.9237
45342007.03.14 15:36t/p1499100.001.92371.93291.923771999.785632200.85
45352007.03.14 15:36sell1500100.001.92311.92511.9159
45362007.03.14 15:36s/l1500100.001.92511.92511.9159-20000.005612200.85
45372007.03.14 15:36sell1501100.001.93131.93331.9241
45382007.03.14 15:37t/p1501100.001.92411.93331.924172000.445684201.29
45392007.03.14 15:37sell1502100.001.92311.92511.9159
45402007.03.14 15:37s/l1502100.001.92511.92511.9159-20000.005664201.29
45412007.03.14 15:37sell1503100.001.93251.93451.9253
45422007.03.14 15:38t/p1503100.001.92531.93451.925372000.055736201.34
45432007.03.14 15:38sell1504100.001.92311.92511.9159
45442007.03.14 15:38s/l1504100.001.92511.92511.9159-20000.005716201.34
45452007.03.14 15:38sell1505100.001.93291.93491.9257
45462007.03.14 15:39t/p1505100.001.92571.93491.925771999.525788200.86
45472007.03.14 15:39sell1506100.001.92311.92511.9159
45482007.03.14 15:39s/l1506100.001.92511.92511.9159-20000.005768200.86
45492007.03.14 15:39sell1507100.001.93391.93591.9267
45502007.03.14 15:40t/p1507100.001.92671.93591.926771999.995840200.85
45512007.03.14 15:40sell1508100.001.92311.92511.9159
45522007.03.14 15:40s/l1508100.001.92511.92511.9159-20000.005820200.85
45532007.03.14 15:40sell1509100.001.93351.93551.9263
45542007.03.14 15:41t/p1509100.001.92631.93551.926372000.515892201.36
45552007.03.14 15:41sell1510100.001.92311.92511.9159
45562007.03.14 15:41s/l1510100.001.92511.92511.9159-20000.005872201.36
45572007.03.14 15:41sell1511100.001.93351.93551.9263
45582007.03.14 15:42t/p1511100.001.92631.93551.926372000.515944201.87
45592007.03.14 15:42sell1512100.001.92311.92511.9159
45602007.03.14 15:42s/l1512100.001.92511.92511.9159-20000.005924201.87
45612007.03.14 15:42sell1513100.001.93431.93631.9271
45622007.03.14 15:43t/p1513100.001.92711.93631.927171999.465996201.33
45632007.03.14 15:43sell1514100.001.92311.92511.9159
45642007.03.14 15:43s/l1514100.001.92511.92511.9159-20000.005976201.33
45652007.03.14 15:43sell1515100.001.93351.93551.9263
45662007.03.14 15:43t/p1515100.001.92631.93551.926372000.516048201.84
45672007.03.14 15:43sell1516100.001.92311.92511.9159
45682007.03.14 15:45s/l1516100.001.92511.92511.9159-20000.006028201.84
45692007.03.14 15:45sell1517100.001.93341.93541.9262
45702007.03.14 15:46t/p1517100.001.92621.93541.926272000.356100202.19
45712007.03.14 15:46sell1518100.001.92281.92481.9156
45722007.03.14 15:46s/l1518100.001.92481.92481.9156-20000.006080202.19
45732007.03.14 15:46sell1519100.001.93361.93561.9264
45742007.03.14 15:49t/p1519100.001.92641.93561.926471999.496152201.68
45752007.03.14 15:49sell1520100.001.92281.92481.9156
45762007.03.14 15:49s/l1520100.001.92481.92481.9156-20000.006132201.68
45772007.03.14 15:49sell1521100.001.93341.93541.9262
45782007.03.14 15:54t/p1521100.001.92621.93541.926272000.356204202.03
45792007.03.14 15:54sell1522100.001.92281.92481.9156
45802007.03.14 16:01s/l1522100.001.92481.92481.9156-20000.006184202.03
45812007.03.14 16:01sell1523100.001.92481.92681.9176
45822007.03.14 16:01s/l1523100.001.92681.92681.9176-20000.006164202.03
45832007.03.14 16:01sell1524100.001.93311.93511.9259
45842007.03.14 16:07t/p1524100.001.92591.93511.925971999.856236201.88
45852007.03.14 16:07sell1525100.001.92481.92681.9176
45862007.03.14 16:07s/l1525100.001.92681.92681.9176-20000.006216201.88
45872007.03.14 16:07sell1526100.001.93341.93541.9262
45882007.03.14 16:10t/p1526100.001.92621.93541.926272000.356288202.23
45892007.03.14 16:10sell1527100.001.92481.92681.9176
45902007.03.14 16:10s/l1527100.001.92681.92681.9176-20000.006268202.23
45912007.03.14 16:10sell1528100.001.93341.93541.9262
45922007.03.14 16:11t/p1528100.001.92621.93541.926272000.356340202.58
45932007.03.14 16:11sell1529100.001.92481.92681.9176
45942007.03.14 16:11s/l1529100.001.92681.92681.9176-20000.006320202.58
45952007.03.14 16:11sell1530100.001.93351.93551.9263
45962007.03.14 16:12t/p1530100.001.92631.93551.926372000.516392203.09
45972007.03.14 16:12sell1531100.001.92481.92681.9176
45982007.03.14 16:12s/l1531100.001.92681.92681.9176-20000.006372203.09
45992007.03.14 16:12sell1532100.001.93341.93541.9262
46002007.03.14 16:14t/p1532100.001.92621.93541.926272000.356444203.44
46012007.03.14 16:14sell1533100.001.92481.92681.9176
46022007.03.14 16:15close1533100.001.92381.92681.917610000.006454203.44
46032007.03.14 16:15buy1534100.001.92381.92181.9310
46042007.03.14 16:15t/p1534100.001.93101.92181.931072000.006526203.44
46052007.03.14 16:15buy1535100.001.93361.93161.9408
46062007.03.14 16:19s/l1535100.001.93161.93161.9408-20000.026506203.42
46072007.03.14 16:19buy1536100.001.92471.92271.9319
46082007.03.14 16:19t/p1536100.001.93191.92271.931972000.006578203.42
46092007.03.14 16:19buy1537100.001.93421.93221.9414
46102007.03.14 16:20s/l1537100.001.93221.93221.9414-19999.826558203.60
46112007.03.14 16:20buy1538100.001.92471.92271.9319
46122007.03.14 16:20t/p1538100.001.93191.92271.931972000.006630203.60
46132007.03.14 16:20buy1539100.001.93581.93381.9430
46142007.03.14 16:21s/l1539100.001.93381.93381.9430-20000.096610203.51
46152007.03.14 16:21buy1540100.001.92471.92271.9319
46162007.03.14 16:21t/p1540100.001.93191.92271.931972000.006682203.51
46172007.03.14 16:21buy1541100.001.93581.93381.9430
46182007.03.14 16:22s/l1541100.001.93381.93381.9430-20000.096662203.42
46192007.03.14 16:22buy1542100.001.92471.92271.9319
46202007.03.14 16:22t/p1542100.001.93191.92271.931972000.006734203.42
46212007.03.14 16:22buy1543100.001.93581.93381.9430
46222007.03.14 16:26s/l1543100.001.93381.93381.9430-20000.096714203.33
46232007.03.14 16:26buy1544100.001.92471.92271.9319
46242007.03.14 16:26t/p1544100.001.93191.92271.931972000.006786203.33
46252007.03.14 16:26buy1545100.001.93531.93331.9425
46262007.03.14 16:27s/l1545100.001.93331.93331.9425-20000.456766202.88
46272007.03.14 16:27buy1546100.001.92471.92271.9319
46282007.03.14 16:30close1546100.001.92321.92271.9319-15000.006751202.88
46292007.03.14 16:30sell1547100.001.92321.92521.9160
46302007.03.14 16:30s/l1547100.001.92521.92521.9160-20000.006731202.88
46312007.03.14 16:30sell1548100.001.93601.93801.9288
46322007.03.14 16:31t/p1548100.001.92881.93801.928871999.906803202.78
46332007.03.14 16:31sell1549100.001.92811.93011.9209
46342007.03.14 16:31s/l1549100.001.93011.93011.9209-20000.006783202.78
46352007.03.14 16:31sell1550100.001.93641.93841.9292
46362007.03.14 16:32t/p1550100.001.92921.93841.929272000.566855203.34
46372007.03.14 16:32sell1551100.001.92811.93011.9209
46382007.03.14 16:32s/l1551100.001.93011.93011.9209-20000.006835203.34
46392007.03.14 16:32sell1552100.001.93611.93811.9289
46402007.03.14 16:33t/p1552100.001.92891.93811.928972000.066907203.40
46412007.03.14 16:33sell1553100.001.92811.93011.9209
46422007.03.14 16:33s/l1553100.001.93011.93011.9209-20000.006887203.40
46432007.03.14 16:33sell1554100.001.93491.93691.9277
46442007.03.14 16:34modify1554100.001.93491.92951.9277
46452007.03.14 16:34s/l1554100.001.92951.92951.927754000.456941203.85
46462007.03.14 16:34sell1555100.001.93451.93651.9273
46472007.03.14 16:35modify1555100.001.93451.92951.9273
46482007.03.14 16:35s/l1555100.001.92951.92951.927349999.796991203.64
46492007.03.14 16:35sell1556100.001.93471.93671.9275
46502007.03.14 16:36modify1556100.001.93471.92951.9275
46512007.03.14 16:36s/l1556100.001.92951.92951.927552000.127043203.76
46522007.03.14 16:36sell1557100.001.93491.93691.9277
46532007.03.14 16:37modify1557100.001.93491.92951.9277
46542007.03.14 16:37s/l1557100.001.92951.92951.927754000.457097204.21
46552007.03.14 16:37sell1558100.001.93501.93701.9278
46562007.03.14 16:40modify1558100.001.93501.92951.9278
46572007.03.14 16:40s/l1558100.001.92951.92951.927854999.437152203.64
46582007.03.14 16:40sell1559100.001.93521.93721.9280
46592007.03.14 16:41modify1559100.001.93521.92951.9280
46602007.03.14 16:41s/l1559100.001.92951.92951.928056999.767209203.40
46612007.03.14 16:41sell1560100.001.93541.93741.9282
46622007.03.14 16:42modify1560100.001.93541.92951.9282
46632007.03.14 16:42s/l1560100.001.92951.92951.928259000.097268203.49
46642007.03.14 16:42sell1561100.001.93541.93741.9282
46652007.03.14 16:43modify1561100.001.93541.92951.9282
46662007.03.14 16:43s/l1561100.001.92951.92951.928259000.097327203.58
46672007.03.14 16:43sell1562100.001.93561.93761.9284
46682007.03.14 16:44modify1562100.001.93561.92951.9284
46692007.03.14 16:44t/p1562100.001.92841.92951.928472000.427399204.00
46702007.03.14 16:44sell1563100.001.92671.92871.9195
46712007.03.14 16:45close1563100.001.92721.92871.9195-5000.007394204.00
46722007.03.14 16:45buy1564100.001.92721.92521.9344
46732007.03.14 16:46modify1564100.001.92721.92821.9344
46742007.03.14 16:46t/p1564100.001.93441.92821.934472000.007466204.00
46752007.03.14 16:46buy1565100.001.93581.93381.9430
46762007.03.14 16:47s/l1565100.001.93381.93381.9430-20000.097446203.91
46772007.03.14 16:47buy1566100.001.92961.92761.9368
46782007.03.14 16:47modify1566100.001.92961.93471.9368
46792007.03.14 16:48s/l1566100.001.93471.93471.936851000.007497203.91
46802007.03.14 16:48buy1567100.001.92961.92761.9368
46812007.03.14 16:48modify1567100.001.92961.93461.9368
46822007.03.14 16:49s/l1567100.001.93461.93461.936850000.007547203.91
46832007.03.14 16:49buy1568100.001.92961.92761.9368
46842007.03.14 16:49modify1568100.001.92961.93421.9368
46852007.03.14 16:50s/l1568100.001.93421.93421.936846000.007593203.91
46862007.03.14 16:50buy1569100.001.92961.92761.9368
46872007.03.14 16:50modify1569100.001.92961.93421.9368
46882007.03.14 16:51s/l1569100.001.93421.93421.936846000.007639203.91
46892007.03.14 16:51buy1570100.001.92961.92761.9368
46902007.03.14 16:51modify1570100.001.92961.93421.9368
46912007.03.14 16:53s/l1570100.001.93421.93421.936846000.007685203.91
46922007.03.14 16:53buy1571100.001.92961.92761.9368
46932007.03.14 16:53modify1571100.001.92961.93431.9368
46942007.03.14 16:54s/l1571100.001.93431.93431.936847000.007732203.91
46952007.03.14 16:54buy1572100.001.92961.92761.9368
46962007.03.14 16:54modify1572100.001.92961.93441.9368
46972007.03.14 16:56s/l1572100.001.93441.93441.936848000.007780203.91
46982007.03.14 16:56buy1573100.001.92961.92761.9368
46992007.03.14 16:56modify1573100.001.92961.93471.9368
47002007.03.14 16:57s/l1573100.001.93471.93471.936851000.007831203.91
47012007.03.14 16:57buy1574100.001.92961.92761.9368
47022007.03.14 16:57modify1574100.001.92961.93431.9368
47032007.03.14 16:58s/l1574100.001.93431.93431.936847000.007878203.91
47042007.03.14 16:58buy1575100.001.92961.92761.9368
47052007.03.14 16:58modify1575100.001.92961.93361.9368
47062007.03.14 16:58s/l1575100.001.93361.93361.936840000.007918203.91
47072007.03.14 16:58buy1576100.001.92961.92761.9368
47082007.03.14 17:00modify1576100.001.92961.93281.9368
47092007.03.14 17:03s/l1576100.001.93281.93281.936832000.007950203.91
47102007.03.14 17:03buy1577100.001.93021.92821.9374
47112007.03.14 17:03modify1577100.001.93021.93251.9374
47122007.03.14 17:04s/l1577100.001.93251.93251.937423000.007973203.91
47132007.03.14 17:04buy1578100.001.93021.92821.9374
47142007.03.14 17:04modify1578100.001.93021.93181.9374
47152007.03.14 17:05s/l1578100.001.93181.93181.937416000.007989203.91
47162007.03.14 17:05buy1579100.001.93021.92821.9374
47172007.03.14 17:05modify1579100.001.93021.93251.9374
47182007.03.14 17:06s/l1579100.001.93251.93251.937423000.008012203.91
47192007.03.14 17:06buy1580100.001.93021.92821.9374
47202007.03.14 17:06modify1580100.001.93021.93261.9374
47212007.03.14 17:07s/l1580100.001.93261.93261.937424000.008036203.91
47222007.03.14 17:07buy1581100.001.93021.92821.9374
47232007.03.14 17:07modify1581100.001.93021.93281.9374
47242007.03.14 17:08s/l1581100.001.93281.93281.937426000.008062203.91
47252007.03.14 17:08buy1582100.001.93021.92821.9374
47262007.03.14 17:08modify1582100.001.93021.93291.9374
47272007.03.14 17:11s/l1582100.001.93291.93291.937427000.008089203.91
47282007.03.14 17:11buy1583100.001.93021.92821.9374
47292007.03.14 17:11modify1583100.001.93021.93301.9374
47302007.03.14 17:12s/l1583100.001.93301.93301.937428000.008117203.91
47312007.03.14 17:12buy1584100.001.93021.92821.9374
47322007.03.14 17:12modify1584100.001.93021.93321.9374
47332007.03.14 17:13s/l1584100.001.93321.93321.937430000.008147203.91
47342007.03.14 17:13buy1585100.001.93021.92821.9374
47352007.03.14 17:13modify1585100.001.93021.93241.9374
47362007.03.14 17:14s/l1585100.001.93241.93241.937422000.008169203.91
47372007.03.14 17:14buy1586100.001.93021.92821.9374
47382007.03.14 17:14modify1586100.001.93021.93221.9374
47392007.03.14 17:14s/l1586100.001.93221.93221.937420000.008189203.91
47402007.03.14 17:14buy1587100.001.93021.92821.9374
47412007.03.14 17:16modify1587100.001.93021.93181.9374
47422007.03.14 17:17s/l1587100.001.93181.93181.937416000.008205203.91
47432007.03.14 17:17buy1588100.001.93151.92951.9387
47442007.03.14 17:17modify1588100.001.93151.93221.9387
47452007.03.14 17:19s/l1588100.001.93221.93221.93877000.008212203.91
47462007.03.14 17:19buy1589100.001.93151.92951.9387
47472007.03.14 17:19modify1589100.001.93151.93241.9387
47482007.03.14 17:20s/l1589100.001.93241.93241.93879000.008221203.91
47492007.03.14 17:20buy1590100.001.93151.92951.9387
47502007.03.14 17:20modify1590100.001.93151.93181.9387
47512007.03.14 17:21s/l1590100.001.93181.93181.93873000.008224203.91
47522007.03.14 17:21buy1591100.001.93151.92951.9387
47532007.03.14 17:21modify1591100.001.93151.93191.9387
47542007.03.14 17:22s/l1591100.001.93191.93191.93874000.008228203.91
47552007.03.14 17:22buy1592100.001.93151.92951.9387
47562007.03.14 17:22modify1592100.001.93151.93241.9387
47572007.03.14 17:23s/l1592100.001.93241.93241.93879000.008237203.91
47582007.03.14 17:23buy1593100.001.93151.92951.9387
47592007.03.14 17:23modify1593100.001.93151.93241.9387
47602007.03.14 17:24s/l1593100.001.93241.93241.93879000.008246203.91
47612007.03.14 17:24buy1594100.001.93151.92951.9387
47622007.03.14 17:24modify1594100.001.93151.93221.9387
47632007.03.14 17:26s/l1594100.001.93221.93221.93877000.008253203.91
47642007.03.14 17:26buy1595100.001.93151.92951.9387
47652007.03.14 17:26modify1595100.001.93151.93221.9387
47662007.03.14 17:28s/l1595100.001.93221.93221.93877000.008260203.91
47672007.03.14 17:28buy1596100.001.93151.92951.9387
47682007.03.14 17:28modify1596100.001.93151.93221.9387
47692007.03.14 17:29s/l1596100.001.93221.93221.93877000.008267203.91
47702007.03.14 17:29buy1597100.001.93151.92951.9387
47712007.03.14 17:30modify1597100.001.93151.93261.9387
47722007.03.14 17:36modify1597100.001.93151.93281.9387
47732007.03.14 17:37modify1597100.001.93151.93301.9387
47742007.03.14 17:37modify1597100.001.93151.93321.9387
47752007.03.14 17:59s/l1597100.001.93321.93321.938717000.008284203.91
47762007.03.14 17:59buy1598100.001.93351.93151.9407
47772007.03.14 18:17modify1598100.001.93351.93361.9407
47782007.03.14 18:19modify1598100.001.93351.93371.9407
47792007.03.14 18:29modify1598100.001.93351.93461.9407
47802007.03.14 18:34s/l1598100.001.93461.93461.940711000.008295203.91
47812007.03.15 09:00sell1599100.001.93201.93401.9248
47822007.03.15 09:29s/l1599100.001.93401.93401.9248-20000.008275203.91
47832007.03.15 09:29sell1600100.001.93401.93601.9268
47842007.03.15 10:17modify1600100.001.93401.93391.9268
47852007.03.15 10:17modify1600100.001.93401.93361.9268
47862007.03.15 10:31s/l1600100.001.93361.93361.92684000.008279203.91
47872007.03.15 10:31sell1601100.001.93321.93521.9260
47882007.03.15 11:43s/l1601100.001.93521.93521.9260-19999.988259203.93
47892007.03.15 11:43sell1602100.001.93491.93691.9277
47902007.03.15 11:44modify1602100.001.93491.93481.9277
47912007.03.15 11:46s/l1602100.001.93481.93481.92771000.458260204.38
47922007.03.15 11:46sell1603100.001.93471.93671.9275
47932007.03.15 12:00close1603100.001.93471.93671.92750.008260204.38
47942007.03.15 15:00buy1604100.001.93601.93401.9432
47952007.03.15 15:29modify1604100.001.93601.93601.9432
47962007.03.15 15:42s/l1604100.001.93601.93601.94320.008260204.38
47972007.03.15 15:42buy1605100.001.93571.93371.9429
47982007.03.15 15:44modify1605100.001.93571.93571.9429
47992007.03.15 16:00s/l1605100.001.93571.93571.94290.008260204.38
48002007.03.15 16:00buy1606100.001.93571.93371.9429
48012007.03.15 16:14modify1606100.001.93571.93611.9429
48022007.03.15 16:15s/l1606100.001.93611.93611.94294000.078264204.45
48032007.03.15 16:15buy1607100.001.93551.93351.9427
48042007.03.15 16:45close1607100.001.93471.93351.9427-8000.008256204.45
48052007.03.15 16:45sell1608100.001.93471.93671.9275
48062007.03.15 16:59s/l1608100.001.93671.93671.9275-20000.008236204.45
48072007.03.15 16:59sell1609100.001.93641.93841.9292
48082007.03.15 16:59modify1609100.001.93641.93641.9292
48092007.03.15 16:59modify1609100.001.93641.93611.9292
48102007.03.15 17:07s/l1609100.001.93611.93611.92923000.568239205.01
48112007.03.15 17:07sell1610100.001.93571.93771.9285
48122007.03.15 17:14modify1610100.001.93571.93551.9285
48132007.03.15 17:15s/l1610100.001.93551.93551.92852000.598241205.60
48142007.03.15 17:15sell1611100.001.93681.93881.9296
48152007.03.15 17:21modify1611100.001.93681.93651.9296
48162007.03.15 17:21s/l1611100.001.93651.93651.92963000.038244205.63
48172007.03.15 17:21sell1612100.001.93701.93901.9298
48182007.03.15 17:22modify1612100.001.93701.93651.9298
48192007.03.15 17:26s/l1612100.001.93651.93651.92985000.368249205.99
48202007.03.15 17:26sell1613100.001.93641.93841.9292
48212007.03.15 17:29modify1613100.001.93641.93601.9292
48222007.03.15 17:31s/l1613100.001.93601.93601.92924000.568253206.55
48232007.03.15 17:31sell1614100.001.93641.93841.9292
48242007.03.15 17:44modify1614100.001.93641.93621.9292
48252007.03.15 17:45s/l1614100.001.93621.93621.92922000.568255207.11
48262007.03.15 17:45sell1615100.001.93611.93811.9289
48272007.03.15 18:30close1615100.001.93551.93811.92896000.068261207.17
48282007.03.16 09:00sell1616100.001.93781.93981.9306
48292007.03.16 09:00s/l1616100.001.93981.93981.9306-20000.008241207.17
48302007.03.16 09:00sell1617100.001.94141.94341.9342
48312007.03.16 09:01modify1617100.001.94141.93951.9342
48322007.03.16 09:01s/l1617100.001.93951.93951.934219000.518260207.68
48332007.03.16 09:01sell1618100.001.94111.94311.9339
48342007.03.16 09:02modify1618100.001.94111.93951.9339
48352007.03.16 09:02s/l1618100.001.93951.93951.933916000.018276207.69
48362007.03.16 09:02sell1619100.001.94101.94301.9338
48372007.03.16 09:03modify1619100.001.94101.93951.9338
48382007.03.16 09:03s/l1619100.001.93951.93951.933814999.858291207.54
48392007.03.16 09:03sell1620100.001.94141.94341.9342
48402007.03.16 09:07modify1620100.001.94141.93951.9342
48412007.03.16 09:07s/l1620100.001.93951.93951.934219000.518310208.05
48422007.03.16 09:07sell1621100.001.94141.94341.9342
48432007.03.16 09:09modify1621100.001.94141.93951.9342
48442007.03.16 09:09s/l1621100.001.93951.93951.934219000.518329208.56
48452007.03.16 09:09sell1622100.001.94111.94311.9339
48462007.03.16 09:10modify1622100.001.94111.93951.9339
48472007.03.16 09:10s/l1622100.001.93951.93951.933916000.018345208.57
48482007.03.16 09:10sell1623100.001.94081.94281.9336
48492007.03.16 09:10modify1623100.001.94081.93951.9336
48502007.03.16 09:15s/l1623100.001.93951.93951.933612999.528358208.09
48512007.03.16 09:15sell1624100.001.94001.94201.9328
48522007.03.16 09:16modify1624100.001.94001.93951.9328
48532007.03.16 09:16s/l1624100.001.93951.93951.93285000.578363208.66
48542007.03.16 09:16sell1625100.001.94041.94241.9332
48552007.03.16 09:17modify1625100.001.94041.93951.9332
48562007.03.16 09:17s/l1625100.001.93951.93951.93329000.048372208.70
48572007.03.16 09:17sell1626100.001.94061.94261.9334
48582007.03.16 09:20modify1626100.001.94061.93951.9334
48592007.03.16 09:29modify1626100.001.94061.93881.9334
48602007.03.16 09:31s/l1626100.001.93881.93881.933418000.388390209.08
48612007.03.16 09:31sell1627100.001.94151.94351.9343
48622007.03.16 09:33modify1627100.001.94151.93921.9343
48632007.03.16 09:33s/l1627100.001.93921.93921.934322999.498413208.57
48642007.03.16 09:33sell1628100.001.94261.94461.9354
48652007.03.16 09:33modify1628100.001.94261.93921.9354
48662007.03.16 09:45modify1628100.001.94261.93901.9354
48672007.03.16 09:47s/l1628100.001.93901.93901.935436000.128449208.69
48682007.03.16 09:47sell1629100.001.93901.94101.9318
48692007.03.16 09:47s/l1629100.001.94101.94101.9318-20000.008429208.69
48702007.03.16 09:47sell1630100.001.94191.94391.9347
48712007.03.16 09:50modify1630100.001.94191.94041.9347
48722007.03.16 09:50s/l1630100.001.94041.94041.934715000.158444208.84
48732007.03.16 09:50sell1631100.001.94211.94411.9349
48742007.03.16 09:52modify1631100.001.94211.94041.9349
48752007.03.16 09:52s/l1631100.001.94041.94041.934917000.488461209.32
48762007.03.16 09:52sell1632100.001.94141.94341.9342
48772007.03.16 09:53modify1632100.001.94141.94041.9342
48782007.03.16 09:53s/l1632100.001.94041.94041.934210000.518471209.83
48792007.03.16 09:53sell1633100.001.94141.94341.9342
48802007.03.16 09:56modify1633100.001.94141.94041.9342
48812007.03.16 09:56s/l1633100.001.94041.94041.934210000.518481210.34
48822007.03.16 09:56sell1634100.001.94151.94351.9343
48832007.03.16 09:59modify1634100.001.94151.94041.9343
48842007.03.16 10:00close1634100.001.93921.94041.934322999.498504209.83
48852007.03.16 10:00buy1635100.001.93921.93721.9464
48862007.03.16 10:02modify1635100.001.93921.94041.9464
48872007.03.16 10:02modify1635100.001.93921.94091.9464
48882007.03.16 10:03modify1635100.001.93921.94111.9464
48892007.03.16 10:11modify1635100.001.93921.94181.9464
48902007.03.16 10:13s/l1635100.001.94181.94181.946426000.008530209.83
48912007.03.16 10:13buy1636100.001.94181.93981.9490
48922007.03.16 10:13modify1636100.001.94181.94191.9490
48932007.03.16 10:14s/l1636100.001.94191.94191.94901000.008531209.83
48942007.03.16 10:14buy1637100.001.94181.93981.9490
48952007.03.16 10:14s/l1637100.001.93981.93981.9490-20000.008511209.83
48962007.03.16 10:14buy1638100.001.94011.93811.9473
48972007.03.16 10:15modify1638100.001.94011.94211.9473
48982007.03.16 10:16s/l1638100.001.94211.94211.947320000.008531209.83
48992007.03.16 10:16buy1639100.001.94071.93871.9479
49002007.03.16 10:16modify1639100.001.94071.94261.9479
49012007.03.16 10:17s/l1639100.001.94261.94261.947919000.008550209.83
49022007.03.16 10:17buy1640100.001.94071.93871.9479
49032007.03.16 10:17modify1640100.001.94071.94261.9479
49042007.03.16 10:18s/l1640100.001.94261.94261.947919000.008569209.83
49052007.03.16 10:18buy1641100.001.94071.93871.9479
49062007.03.16 10:18modify1641100.001.94071.94301.9479
49072007.03.16 10:19s/l1641100.001.94301.94301.947923000.008592209.83
49082007.03.16 10:19buy1642100.001.94071.93871.9479
49092007.03.16 10:19modify1642100.001.94071.94331.9479
49102007.03.16 10:20s/l1642100.001.94331.94331.947926000.008618209.83
49112007.03.16 10:20buy1643100.001.94071.93871.9479
49122007.03.16 10:20modify1643100.001.94071.94371.9479
49132007.03.16 10:21s/l1643100.001.94371.94371.947930000.008648209.83
49142007.03.16 10:21buy1644100.001.94071.93871.9479
49152007.03.16 10:21modify1644100.001.94071.94361.9479
49162007.03.16 10:22s/l1644100.001.94361.94361.947929000.008677209.83
49172007.03.16 10:22buy1645100.001.94071.93871.9479
49182007.03.16 10:22modify1645100.001.94071.94361.9479
49192007.03.16 10:23s/l1645100.001.94361.94361.947929000.008706209.83
49202007.03.16 10:23buy1646100.001.94071.93871.9479
49212007.03.16 10:23modify1646100.001.94071.94401.9479
49222007.03.16 10:24s/l1646100.001.94401.94401.947933000.008739209.83
49232007.03.16 10:24buy1647100.001.94071.93871.9479
49242007.03.16 10:24modify1647100.001.94071.94371.9479
49252007.03.16 10:24s/l1647100.001.94371.94371.947930000.008769209.83
49262007.03.16 10:24buy1648100.001.94071.93871.9479
49272007.03.16 10:31modify1648100.001.94071.94191.9479
49282007.03.16 10:31modify1648100.001.94071.94471.9479
49292007.03.16 10:32s/l1648100.001.94471.94471.947940000.008809209.83
49302007.03.16 10:32buy1649100.001.94331.94131.9505
49312007.03.16 10:32modify1649100.001.94331.94511.9505
49322007.03.16 10:33s/l1649100.001.94511.94511.950518000.008827209.83
49332007.03.16 10:33buy1650100.001.94331.94131.9505
49342007.03.16 10:33modify1650100.001.94331.94591.9505
49352007.03.16 10:35s/l1650100.001.94591.94591.950526000.008853209.83
49362007.03.16 10:35buy1651100.001.94331.94131.9505
49372007.03.16 10:35modify1651100.001.94331.94541.9505
49382007.03.16 10:36s/l1651100.001.94541.94541.950521000.008874209.83
49392007.03.16 10:36buy1652100.001.94331.94131.9505
49402007.03.16 10:36modify1652100.001.94331.94541.9505
49412007.03.16 10:37s/l1652100.001.94541.94541.950521000.008895209.83
49422007.03.16 10:37buy1653100.001.94331.94131.9505
49432007.03.16 10:37modify1653100.001.94331.94501.9505
49442007.03.16 10:38s/l1653100.001.94501.94501.950517000.008912209.83
49452007.03.16 10:38buy1654100.001.94331.94131.9505
49462007.03.16 10:38modify1654100.001.94331.94441.9505
49472007.03.16 10:40s/l1654100.001.94441.94441.950511000.008923209.83
49482007.03.16 10:40buy1655100.001.94331.94131.9505
49492007.03.16 10:40modify1655100.001.94331.94401.9505
49502007.03.16 10:41s/l1655100.001.94401.94401.95057000.008930209.83
49512007.03.16 10:41buy1656100.001.94331.94131.9505
49522007.03.16 10:41modify1656100.001.94331.94371.9505
49532007.03.16 10:42s/l1656100.001.94371.94371.95054000.008934209.83
49542007.03.16 10:42buy1657100.001.94331.94131.9505
49552007.03.16 10:42modify1657100.001.94331.94391.9505
49562007.03.16 10:43s/l1657100.001.94391.94391.95056000.008940209.83
49572007.03.16 10:43buy1658100.001.94331.94131.9505
49582007.03.16 10:43modify1658100.001.94331.94401.9505
49592007.03.16 10:44s/l1658100.001.94401.94401.95057000.008947209.83
49602007.03.16 10:44buy1659100.001.94331.94131.9505
49612007.03.16 10:44s/l1659100.001.94131.94131.9505-20000.008927209.83
49622007.03.16 10:44buy1660100.001.94171.93971.9489
49632007.03.16 10:45modify1660100.001.94171.94441.9489
49642007.03.16 10:46s/l1660100.001.94441.94441.948927000.008954209.83
49652007.03.16 10:46buy1661100.001.94291.94091.9501
49662007.03.16 10:46modify1661100.001.94291.94441.9501
49672007.03.16 10:48s/l1661100.001.94441.94441.950115000.008969209.83
49682007.03.16 10:48buy1662100.001.94291.94091.9501
49692007.03.16 10:48modify1662100.001.94291.94471.9501
49702007.03.16 10:49s/l1662100.001.94471.94471.950118000.008987209.83
49712007.03.16 10:49buy1663100.001.94291.94091.9501
49722007.03.16 10:49modify1663100.001.94291.94471.9501
49732007.03.16 10:54s/l1663100.001.94471.94471.950118000.009005209.83
49742007.03.16 10:54buy1664100.001.94291.94091.9501
49752007.03.16 10:54modify1664100.001.94291.94401.9501
49762007.03.16 10:57s/l1664100.001.94401.94401.950111000.009016209.83
49772007.03.16 10:57buy1665100.001.94291.94091.9501
49782007.03.16 10:57modify1665100.001.94291.94471.9501
49792007.03.16 10:58s/l1665100.001.94471.94471.950118000.009034209.83
49802007.03.16 10:58buy1666100.001.94291.94091.9501
49812007.03.16 10:58modify1666100.001.94291.94481.9501
49822007.03.16 10:59s/l1666100.001.94481.94481.950119000.009053209.83
49832007.03.16 10:59buy1667100.001.94291.94091.9501
49842007.03.16 10:59modify1667100.001.94291.94471.9501
49852007.03.16 10:59s/l1667100.001.94471.94471.950118000.009071209.83
49862007.03.16 10:59buy1668100.001.94291.94091.9501
49872007.03.16 11:09modify1668100.001.94291.94521.9501
49882007.03.16 11:11s/l1668100.001.94521.94521.950123000.009094209.83
49892007.03.16 11:11buy1669100.001.94231.94031.9495
49902007.03.16 11:11modify1669100.001.94231.94541.9495
49912007.03.16 11:12s/l1669100.001.94541.94541.949531000.009125209.83
49922007.03.16 11:12buy1670100.001.94231.94031.9495
49932007.03.16 11:12modify1670100.001.94231.94541.9495
49942007.03.16 11:13s/l1670100.001.94541.94541.949531000.009156209.83
49952007.03.16 11:13buy1671100.001.94231.94031.9495
49962007.03.16 11:13modify1671100.001.94231.94541.9495
49972007.03.16 11:14s/l1671100.001.94541.94541.949531000.009187209.83
49982007.03.16 11:14buy1672100.001.94231.94031.9495
49992007.03.16 11:22modify1672100.001.94231.94541.9495
50002007.03.16 11:24s/l1672100.001.94541.94541.949531000.009218209.83
50012007.03.16 11:24buy1673100.001.94291.94091.9501
50022007.03.16 11:24modify1673100.001.94291.94551.9501
50032007.03.16 11:28s/l1673100.001.94551.94551.950126000.009244209.83
50042007.03.16 11:28buy1674100.001.94291.94091.9501
50052007.03.16 11:28modify1674100.001.94291.94571.9501
50062007.03.16 11:29s/l1674100.001.94571.94571.950128000.009272209.83
50072007.03.16 11:29buy1675100.001.94291.94091.9501
50082007.03.16 11:33modify1675100.001.94291.94311.9501
50092007.03.16 11:33modify1675100.001.94291.94551.9501
50102007.03.16 11:40s/l1675100.001.94551.94551.950126000.009298209.83
50112007.03.16 11:40buy1676100.001.94451.94251.9517
50122007.03.16 11:40modify1676100.001.94451.94551.9517
50132007.03.16 11:41s/l1676100.001.94551.94551.951710000.009308209.83
50142007.03.16 11:41buy1677100.001.94451.94251.9517
50152007.03.16 11:41modify1677100.001.94451.94611.9517
50162007.03.16 11:42s/l1677100.001.94611.94611.951716000.009324209.83
50172007.03.16 11:42buy1678100.001.94451.94251.9517
50182007.03.16 11:42modify1678100.001.94451.94631.9517
50192007.03.16 11:43s/l1678100.001.94631.94631.951718000.009342209.83
50202007.03.16 11:43buy1679100.001.94451.94251.9517
50212007.03.16 11:43modify1679100.001.94451.94691.9517
50222007.03.16 11:44s/l1679100.001.94691.94691.951724000.009366209.83
50232007.03.16 11:44buy1680100.001.94451.94251.9517
50242007.03.16 11:44modify1680100.001.94451.94701.9517
50252007.03.16 11:44s/l1680100.001.94701.94701.951725000.009391209.83
50262007.03.16 11:44buy1681100.001.94451.94251.9517
50272007.03.16 11:44s/l1681100.001.94251.94251.9517-20000.009371209.83
50282007.03.16 11:44buy1682100.001.94211.94011.9493
50292007.03.16 11:45modify1682100.001.94211.94651.9493
50302007.03.16 11:48s/l1682100.001.94651.94651.949344000.009415209.83
50312007.03.16 11:48buy1683100.001.94281.94081.9500
50322007.03.16 11:48modify1683100.001.94281.94701.9500
50332007.03.16 11:50s/l1683100.001.94701.94701.950042000.009457209.83
50342007.03.16 11:50buy1684100.001.94281.94081.9500
50352007.03.16 11:50modify1684100.001.94281.94721.9500
50362007.03.16 11:51s/l1684100.001.94721.94721.950044000.009501209.83
50372007.03.16 11:51buy1685100.001.94281.94081.9500
50382007.03.16 11:51modify1685100.001.94281.94721.9500
50392007.03.16 11:58s/l1685100.001.94721.94721.950044000.009545209.83
50402007.03.16 11:58buy1686100.001.94281.94081.9500
50412007.03.16 12:00modify1686100.001.94281.94761.9500
50422007.03.16 12:02s/l1686100.001.94761.94761.950048000.009593209.83
50432007.03.16 15:00buy1687100.001.94831.94631.9555
50442007.03.16 16:15close1687100.001.94721.94631.9555-11000.009582209.83
50452007.03.16 16:15sell1688100.001.94721.94921.9400
50462007.03.16 16:21modify1688100.001.94721.94711.9400
50472007.03.16 16:21modify1688100.001.94721.94681.9400
50482007.03.16 16:44s/l1688100.001.94681.94681.94004000.009586209.83
50492007.03.16 16:44sell1689100.001.94691.94891.9397
50502007.03.16 18:14modify1689100.001.94691.94691.9397
50512007.03.16 18:14s/l1689100.001.94691.94691.93970.009586209.83
50522007.03.19 09:00buy1690100.001.94201.94001.9492
50532007.03.19 09:16modify1690100.001.94201.94301.9492
50542007.03.19 09:17s/l1690100.001.94301.94301.949210000.009596209.83
50552007.03.19 09:17buy1691100.001.94321.94121.9504
50562007.03.19 09:34modify1691100.001.94321.94391.9504
50572007.03.19 09:35s/l1691100.001.94391.94391.95047000.009603209.83
50582007.03.19 09:35buy1692100.001.94281.94081.9500
50592007.03.19 09:35modify1692100.001.94281.94371.9500
50602007.03.19 09:36s/l1692100.001.94371.94371.95009000.009612209.83
50612007.03.19 09:36buy1693100.001.94281.94081.9500
50622007.03.19 09:36modify1693100.001.94281.94371.9500
50632007.03.19 09:37s/l1693100.001.94371.94371.95009000.009621209.83
50642007.03.19 09:37buy1694100.001.94281.94081.9500
50652007.03.19 09:37modify1694100.001.94281.94401.9500
50662007.03.19 09:38s/l1694100.001.94401.94401.950012000.009633209.83
50672007.03.19 09:38buy1695100.001.94281.94081.9500
50682007.03.19 09:38modify1695100.001.94281.94431.9500
50692007.03.19 09:43s/l1695100.001.94431.94431.950015000.009648209.83
50702007.03.19 09:43buy1696100.001.94281.94081.9500
50712007.03.19 09:43modify1696100.001.94281.94431.9500
50722007.03.19 09:43s/l1696100.001.94431.94431.950015000.009663209.83
50732007.03.19 09:43buy1697100.001.94281.94081.9500
50742007.03.19 09:44s/l1697100.001.94081.94081.9500-20000.009643209.83
50752007.03.19 09:44buy1698100.001.94111.93911.9483
50762007.03.19 09:45close1698100.001.94081.93911.9483-3000.009640209.83
50772007.03.19 09:45sell1699100.001.94081.94281.9336
50782007.03.19 09:46s/l1699100.001.94281.94281.9336-20000.009620209.83
50792007.03.19 09:46sell1700100.001.94491.94691.9377
50802007.03.19 09:54modify1700100.001.94491.94241.9377
50812007.03.19 09:54s/l1700100.001.94241.94241.937725000.369645210.19
50822007.03.19 09:54sell1701100.001.94441.94641.9372
50832007.03.19 09:55modify1701100.001.94441.94241.9372
50842007.03.19 09:55s/l1701100.001.94241.94241.937219999.539665209.72
50852007.03.19 09:55sell1702100.001.94471.94671.9375
50862007.03.19 09:56modify1702100.001.94471.94241.9375
50872007.03.19 09:56s/l1702100.001.94241.94241.937523000.039688209.75
50882007.03.19 09:56sell1703100.001.94491.94691.9377
50892007.03.19 09:56modify1703100.001.94491.94241.9377
50902007.03.19 09:59modify1703100.001.94491.94201.9377
50912007.03.19 10:09s/l1703100.001.94201.94201.937729000.369717210.11
50922007.03.19 10:09sell1704100.001.94491.94691.9377
50932007.03.19 10:14modify1704100.001.94491.94261.9377
50942007.03.19 10:15s/l1704100.001.94261.94261.937723000.369740210.47
50952007.03.19 10:15sell1705100.001.94511.94711.9379
50962007.03.19 10:17modify1705100.001.94511.94301.9379
50972007.03.19 10:17s/l1705100.001.94301.94301.937920999.509761209.97
50982007.03.19 10:17sell1706100.001.94501.94701.9378
50992007.03.19 10:22modify1706100.001.94501.94301.9378
51002007.03.19 10:22s/l1706100.001.94301.94301.937820000.529781210.49
51012007.03.19 10:22sell1707100.001.94531.94731.9381
51022007.03.19 10:24modify1707100.001.94531.94301.9381
51032007.03.19 10:24s/l1707100.001.94301.94301.938122999.839804210.32
51042007.03.19 10:24sell1708100.001.94531.94731.9381
51052007.03.19 10:27modify1708100.001.94531.94301.9381
51062007.03.19 10:27s/l1708100.001.94301.94301.938122999.839827210.15
51072007.03.19 10:27sell1709100.001.94531.94731.9381
51082007.03.19 10:28modify1709100.001.94531.94301.9381
51092007.03.19 10:28s/l1709100.001.94301.94301.938122999.839850209.98
51102007.03.19 10:28sell1710100.001.94541.94741.9382
51112007.03.19 10:28modify1710100.001.94541.94301.9382
51122007.03.19 10:29modify1710100.001.94541.94281.9382
51132007.03.19 10:32s/l1710100.001.94281.94281.938226000.009876209.98
51142007.03.19 10:32sell1711100.001.94501.94701.9378
51152007.03.19 10:38modify1711100.001.94501.94291.9378
51162007.03.19 10:38s/l1711100.001.94291.94291.937821000.529897210.50
51172007.03.19 10:38sell1712100.001.94421.94621.9370
51182007.03.19 10:40modify1712100.001.94421.94291.9370
51192007.03.19 10:44modify1712100.001.94421.94231.9370
51202007.03.19 10:49s/l1712100.001.94231.94231.937019000.399916210.89
51212007.03.19 10:49sell1713100.001.94291.94491.9357
51222007.03.19 11:00close1713100.001.94251.94491.93574000.009920210.89
51232007.03.19 11:00buy1714100.001.94251.94051.9497
51242007.03.19 11:01modify1714100.001.94251.94261.9497
51252007.03.19 11:09s/l1714100.001.94261.94261.94971000.009921210.89
51262007.03.19 11:09buy1715100.001.94291.94091.9501
51272007.03.19 11:14modify1715100.001.94291.94331.9501
51282007.03.19 11:44modify1715100.001.94291.94401.9501
51292007.03.19 12:14modify1715100.001.94291.94431.9501
51302007.03.19 12:29modify1715100.001.94291.94451.9501
51312007.03.19 12:43s/l1715100.001.94451.94451.950116000.009937210.89
51322007.03.19 15:00buy1716100.001.94461.94261.9518
51332007.03.19 15:00modify1716100.001.94461.94521.9518
51342007.03.19 15:14s/l1716100.001.94521.94521.95186000.009943210.89
51352007.03.19 15:14buy1717100.001.94531.94331.9525
51362007.03.19 15:25modify1717100.001.94531.94541.9525
51372007.03.19 15:29s/l1717100.001.94541.94541.95251000.009944210.89
51382007.03.19 15:29buy1718100.001.94521.94321.9524
51392007.03.19 15:30modify1718100.001.94521.94521.9524
51402007.03.19 15:44s/l1718100.001.94521.94521.95240.009944210.89
51412007.03.19 15:44buy1719100.001.94541.94341.9526
51422007.03.19 16:14modify1719100.001.94541.94581.9526
51432007.03.19 16:30s/l1719100.001.94581.94581.95264000.009948210.89
51442007.03.19 16:30buy1720100.001.94611.94411.9533
51452007.03.19 17:59s/l1720100.001.94411.94411.9533-20000.499928210.40
51462007.03.19 17:59buy1721100.001.94441.94241.9516
51472007.03.19 18:00close1721100.001.94441.94241.9516-0.069928210.34
51482007.03.20 09:00buy1722100.001.94591.94391.9531
51492007.03.20 09:00modify1722100.001.94591.94621.9531
51502007.03.20 09:02s/l1722100.001.94621.94621.95313000.009931210.34
51512007.03.20 09:02buy1723100.001.94631.94431.9535
51522007.03.20 09:15modify1723100.001.94631.94691.9535
51532007.03.20 09:16s/l1723100.001.94691.94691.95356000.009937210.34
51542007.03.20 09:16buy1724100.001.94631.94431.9535
51552007.03.20 09:16modify1724100.001.94631.94731.9535
51562007.03.20 09:17s/l1724100.001.94731.94731.953510000.009947210.34
51572007.03.20 09:17buy1725100.001.94631.94431.9535
51582007.03.20 09:17modify1725100.001.94631.94701.9535
51592007.03.20 09:18s/l1725100.001.94701.94701.95357000.009954210.34
51602007.03.20 09:18buy1726100.001.94631.94431.9535
51612007.03.20 09:18modify1726100.001.94631.94731.9535
51622007.03.20 09:19s/l1726100.001.94731.94731.953510000.009964210.34
51632007.03.20 09:19buy1727100.001.94631.94431.9535
51642007.03.20 09:19modify1727100.001.94631.94761.9535
51652007.03.20 09:20s/l1727100.001.94761.94761.953513000.009977210.34
51662007.03.20 09:20buy1728100.001.94631.94431.9535
51672007.03.20 09:20modify1728100.001.94631.94761.9535
51682007.03.20 09:21s/l1728100.001.94761.94761.953513000.009990210.34
51692007.03.20 09:21buy1729100.001.94631.94431.9535
51702007.03.20 10:30modify1729100.001.94631.94801.9535
51712007.03.20 10:31modify1729100.001.94631.94861.9535
51722007.03.20 10:32modify1729100.001.94631.94881.9535
51732007.03.20 10:33modify1729100.001.94631.94941.9535
51742007.03.20 10:34s/l1729100.001.94941.94941.953531000.0010021210.34
51752007.03.20 10:34buy1730100.001.94931.94731.9565
51762007.03.20 10:34modify1730100.001.94931.95051.9565
51772007.03.20 10:35s/l1730100.001.95051.95051.956512000.0010033210.34
51782007.03.20 10:35buy1731100.001.94931.94731.9565
51792007.03.20 10:35modify1731100.001.94931.95051.9565
51802007.03.20 10:36s/l1731100.001.95051.95051.956512000.0010045210.34
51812007.03.20 10:36buy1732100.001.94931.94731.9565
51822007.03.20 10:36modify1732100.001.94931.95011.9565
51832007.03.20 10:37s/l1732100.001.95011.95011.95658000.0010053210.34
51842007.03.20 10:37buy1733100.001.94931.94731.9565
51852007.03.20 10:37modify1733100.001.94931.94941.9565
51862007.03.20 10:38s/l1733100.001.94941.94941.95651000.0010054210.34
51872007.03.20 10:38buy1734100.001.94931.94731.9565
51882007.03.20 10:45modify1734100.001.94931.95021.9565
51892007.03.20 10:46s/l1734100.001.95021.95021.95659000.0010063210.34
51902007.03.20 10:46buy1735100.001.94941.94741.9566
51912007.03.20 10:46modify1735100.001.94941.95021.9566
51922007.03.20 10:48s/l1735100.001.95021.95021.95668000.0010071210.34
51932007.03.20 10:48buy1736100.001.94941.94741.9566
51942007.03.20 10:48modify1736100.001.94941.95041.9566
51952007.03.20 10:49s/l1736100.001.95041.95041.956610000.0010081210.34
51962007.03.20 10:49buy1737100.001.94941.94741.9566
51972007.03.20 10:49modify1737100.001.94941.95051.9566
51982007.03.20 10:50s/l1737100.001.95051.95051.956611000.0010092210.34
51992007.03.20 10:50buy1738100.001.94941.94741.9566
52002007.03.20 10:50modify1738100.001.94941.95091.9566
52012007.03.20 10:51s/l1738100.001.95091.95091.956615000.0010107210.34
52022007.03.20 10:51buy1739100.001.94941.94741.9566
52032007.03.20 10:51modify1739100.001.94941.95081.9566
52042007.03.20 10:52s/l1739100.001.95081.95081.956614000.0010121210.34
52052007.03.20 10:52buy1740100.001.94941.94741.9566
52062007.03.20 10:52modify1740100.001.94941.95201.9566
52072007.03.20 10:52s/l1740100.001.95201.95201.956626000.0010147210.34
52082007.03.20 10:52buy1741100.001.94941.94741.9566
52092007.03.20 11:01modify1741100.001.94941.95311.9566
52102007.03.20 11:04s/l1741100.001.95311.95311.956637000.0010184210.34
52112007.03.20 11:04buy1742100.001.94921.94721.9564
52122007.03.20 11:04modify1742100.001.94921.95371.9564
52132007.03.20 11:05s/l1742100.001.95371.95371.956445000.0010229210.34
52142007.03.20 11:05buy1743100.001.94921.94721.9564
52152007.03.20 11:05modify1743100.001.94921.95411.9564
52162007.03.20 11:06s/l1743100.001.95411.95411.956449000.0010278210.34
52172007.03.20 11:06buy1744100.001.94921.94721.9564
52182007.03.20 11:06modify1744100.001.94921.95451.9564
52192007.03.20 11:07s/l1744100.001.95451.95451.956453000.0010331210.34
52202007.03.20 11:07buy1745100.001.94921.94721.9564
52212007.03.20 11:07modify1745100.001.94921.95421.9564
52222007.03.20 11:08s/l1745100.001.95421.95421.956450000.0010381210.34
52232007.03.20 11:08buy1746100.001.94921.94721.9564
52242007.03.20 11:08modify1746100.001.94921.95411.9564
52252007.03.20 11:09s/l1746100.001.95411.95411.956449000.0010430210.34
52262007.03.20 11:09buy1747100.001.94921.94721.9564
52272007.03.20 11:09modify1747100.001.94921.95411.9564
52282007.03.20 11:10s/l1747100.001.95411.95411.956449000.0010479210.34
52292007.03.20 11:10buy1748100.001.94921.94721.9564
52302007.03.20 11:10modify1748100.001.94921.95291.9564
52312007.03.20 11:11s/l1748100.001.95291.95291.956437000.0010516210.34
52322007.03.20 11:11buy1749100.001.94921.94721.9564
52332007.03.20 11:11modify1749100.001.94921.95301.9564
52342007.03.20 11:12s/l1749100.001.95301.95301.956438000.0010554210.34
52352007.03.20 11:12buy1750100.001.94921.94721.9564
52362007.03.20 11:12modify1750100.001.94921.95331.9564
52372007.03.20 11:13s/l1750100.001.95331.95331.956441000.0010595210.34
52382007.03.20 11:13buy1751100.001.94921.94721.9564
52392007.03.20 11:13modify1751100.001.94921.95301.9564
52402007.03.20 11:14s/l1751100.001.95301.95301.956438000.0010633210.34
52412007.03.20 11:14buy1752100.001.94921.94721.9564
52422007.03.20 11:15modify1752100.001.94921.95261.9564
52432007.03.20 11:17s/l1752100.001.95261.95261.956434000.0010667210.34
52442007.03.20 11:17buy1753100.001.94991.94791.9571
52452007.03.20 11:17modify1753100.001.94991.95331.9571
52462007.03.20 11:18s/l1753100.001.95331.95331.957134000.0010701210.34
52472007.03.20 11:18buy1754100.001.94991.94791.9571
52482007.03.20 11:18modify1754100.001.94991.95341.9571
52492007.03.20 11:19s/l1754100.001.95341.95341.957135000.0010736210.34
52502007.03.20 11:19buy1755100.001.94991.94791.9571
52512007.03.20 11:19modify1755100.001.94991.95341.9571
52522007.03.20 11:21s/l1755100.001.95341.95341.957135000.0010771210.34
52532007.03.20 11:21buy1756100.001.94991.94791.9571
52542007.03.20 11:21modify1756100.001.94991.95301.9571
52552007.03.20 11:22s/l1756100.001.95301.95301.957131000.0010802210.34
52562007.03.20 11:22buy1757100.001.94991.94791.9571
52572007.03.20 11:22modify1757100.001.94991.95331.9571
52582007.03.20 11:23s/l1757100.001.95331.95331.957134000.0010836210.34
52592007.03.20 11:23buy1758100.001.94991.94791.9571
52602007.03.20 11:23modify1758100.001.94991.95311.9571
52612007.03.20 11:24s/l1758100.001.95311.95311.957132000.0010868210.34
52622007.03.20 11:24buy1759100.001.94991.94791.9571
52632007.03.20 11:24modify1759100.001.94991.95331.9571
52642007.03.20 11:25s/l1759100.001.95331.95331.957134000.0010902210.34
52652007.03.20 11:25buy1760100.001.94991.94791.9571
52662007.03.20 11:25modify1760100.001.94991.95331.9571
52672007.03.20 11:28s/l1760100.001.95331.95331.957134000.0010936210.34
52682007.03.20 11:28buy1761100.001.94991.94791.9571
52692007.03.20 11:28modify1761100.001.94991.95341.9571
52702007.03.20 11:29s/l1761100.001.95341.95341.957135000.0010971210.34
52712007.03.20 11:29buy1762100.001.94991.94791.9571
52722007.03.20 11:33modify1762100.001.94991.95301.9571
52732007.03.20 11:36s/l1762100.001.95301.95301.957131000.0011002210.34
52742007.03.20 11:36buy1763100.001.94881.94681.9560
52752007.03.20 11:36modify1763100.001.94881.95301.9560
52762007.03.20 11:37s/l1763100.001.95301.95301.956042000.0011044210.34
52772007.03.20 11:37buy1764100.001.94881.94681.9560
52782007.03.20 11:37modify1764100.001.94881.95311.9560
52792007.03.20 11:38s/l1764100.001.95311.95311.956043000.0011087210.34
52802007.03.20 11:38buy1765100.001.94881.94681.9560
52812007.03.20 11:38modify1765100.001.94881.95371.9560
52822007.03.20 11:41s/l1765100.001.95371.95371.956049000.0011136210.34
52832007.03.20 11:41buy1766100.001.94881.94681.9560
52842007.03.20 11:41modify1766100.001.94881.95401.9560
52852007.03.20 11:42s/l1766100.001.95401.95401.956052000.0011188210.34
52862007.03.20 11:42buy1767100.001.94881.94681.9560
52872007.03.20 11:42modify1767100.001.94881.95441.9560
52882007.03.20 11:43s/l1767100.001.95441.95441.956056000.0011244210.34
52892007.03.20 11:43buy1768100.001.94881.94681.9560
52902007.03.20 11:43modify1768100.001.94881.95451.9560
52912007.03.20 11:44s/l1768100.001.95451.95451.956057000.0011301210.34
52922007.03.20 11:44buy1769100.001.94881.94681.9560
52932007.03.20 11:45modify1769100.001.94881.95401.9560
52942007.03.20 11:47s/l1769100.001.95401.95401.956052000.0011353210.34
52952007.03.20 11:47buy1770100.001.94821.94621.9554
52962007.03.20 11:47modify1770100.001.94821.95421.9554
52972007.03.20 11:50s/l1770100.001.95421.95421.955460000.0011413210.34
52982007.03.20 11:50buy1771100.001.94821.94621.9554
52992007.03.20 11:50modify1771100.001.94821.95411.9554
53002007.03.20 11:53s/l1771100.001.95411.95411.955459000.0011472210.34
53012007.03.20 11:53buy1772100.001.94821.94621.9554
53022007.03.20 11:53modify1772100.001.94821.95411.9554
53032007.03.20 11:54s/l1772100.001.95411.95411.955459000.0011531210.34
53042007.03.20 11:54buy1773100.001.94821.94621.9554
53052007.03.20 11:54modify1773100.001.94821.95411.9554
53062007.03.20 11:56s/l1773100.001.95411.95411.955459000.0011590210.34
53072007.03.20 11:56buy1774100.001.94821.94621.9554
53082007.03.20 12:01modify1774100.001.94821.95421.9554
53092007.03.20 12:03s/l1774100.001.95421.95421.955460000.0011650210.34
53102007.03.20 15:00buy1775100.001.95701.95501.9642
53112007.03.20 15:29modify1775100.001.95701.95721.9642
53122007.03.20 15:44s/l1775100.001.95721.95721.96422000.0011652210.34
53132007.03.20 15:44buy1776100.001.95761.95561.9648
53142007.03.20 15:59modify1776100.001.95761.95811.9648
53152007.03.20 16:14s/l1776100.001.95811.95811.96485000.0011657210.34
53162007.03.20 16:14buy1777100.001.95821.95621.9654
53172007.03.20 17:15close1777100.001.95751.95621.9654-7000.0011650210.34
53182007.03.20 17:15sell1778100.001.95751.95951.9503
53192007.03.20 17:30close1778100.001.95791.95951.9503-4000.0011646210.34
53202007.03.20 17:30buy1779100.001.95791.95591.9651
53212007.03.20 17:31modify1779100.001.95791.95801.9651
53222007.03.20 17:34s/l1779100.001.95801.95801.96511000.0011647210.34
53232007.03.20 17:34buy1780100.001.95811.95611.9653
53242007.03.20 17:34modify1780100.001.95811.95841.9653
53252007.03.20 17:38s/l1780100.001.95841.95841.96533000.0011650210.34
53262007.03.20 17:38buy1781100.001.95811.95611.9653
53272007.03.20 17:38modify1781100.001.95811.95881.9653
53282007.03.20 17:39s/l1781100.001.95881.95881.96537000.0011657210.34
53292007.03.20 17:39buy1782100.001.95811.95611.9653
53302007.03.20 17:39modify1782100.001.95811.95881.9653
53312007.03.20 17:44s/l1782100.001.95881.95881.96537000.0011664210.34
53322007.03.20 17:44buy1783100.001.95811.95611.9653
53332007.03.20 17:44modify1783100.001.95811.95901.9653
53342007.03.20 17:44s/l1783100.001.95901.95901.96539000.0011673210.34
53352007.03.20 17:44buy1784100.001.95811.95611.9653
53362007.03.20 17:45close1784100.001.95631.95611.9653-18000.0011655210.34
53372007.03.20 17:45sell1785100.001.95631.95831.9491
53382007.03.20 17:49s/l1785100.001.95831.95831.9491-20000.0011635210.34
53392007.03.20 17:49sell1786100.001.95971.96171.9525
53402007.03.20 17:50modify1786100.001.95971.95851.9525
53412007.03.20 17:50s/l1786100.001.95851.95851.952511999.8811647210.22
53422007.03.20 17:50sell1787100.001.95981.96181.9526
53432007.03.20 17:52modify1787100.001.95981.95851.9526
53442007.03.20 17:52s/l1787100.001.95851.95851.952613000.0511660210.27
53452007.03.20 17:52sell1788100.001.96021.96221.9530
53462007.03.20 17:56modify1788100.001.96021.95851.9530
53472007.03.20 18:00s/l1788100.001.95851.95851.953016999.5211677209.79
53482007.03.21 09:00sell1789100.001.96141.96341.9542
53492007.03.21 09:00s/l1789100.001.96341.96341.9542-20000.0011657209.79
53502007.03.21 09:00sell1790100.001.96381.96581.9566
53512007.03.21 09:01modify1790100.001.96381.96321.9566
53522007.03.21 09:01s/l1790100.001.96321.96321.95665999.5311663209.32
53532007.03.21 09:01sell1791100.001.96311.96511.9559
53542007.03.21 09:15close1791100.001.96201.96511.955910999.5711674208.89
53552007.03.21 09:15buy1792100.001.96201.96001.9692
53562007.03.21 09:30close1792100.001.96121.96001.9692-8000.0011666208.89
53572007.03.21 09:30sell1793100.001.96121.96321.9540
53582007.03.21 09:45close1793100.001.96261.96321.9540-14000.0011652208.89
53592007.03.21 09:45buy1794100.001.96261.96061.9698
53602007.03.21 10:59modify1794100.001.96261.96311.9698
53612007.03.21 11:14s/l1794100.001.96311.96311.96985000.0011657208.89
53622007.03.21 11:14buy1795100.001.96271.96071.9699
53632007.03.21 12:00close1795100.001.96201.96071.9699-7000.0011650208.89
53642007.03.21 15:00sell1796100.001.95871.96071.9515
53652007.03.21 17:15close1796100.001.95961.96071.9515-9000.0011641208.89
53662007.03.21 17:15buy1797100.001.95961.95761.9668
53672007.03.21 18:00close1797100.001.95831.95761.9668-13000.0011628208.89
53682007.03.22 09:00sell1798100.001.96731.96931.9601
53692007.03.22 09:30close1798100.001.96901.96931.9601-17000.0011611208.89
53702007.03.22 09:30buy1799100.001.96901.96701.9762
53712007.03.22 09:31s/l1799100.001.96701.96701.9762-20000.0011591208.89
53722007.03.22 09:31buy1800100.001.96701.96501.9742
53732007.03.22 09:45close1800100.001.96651.96501.9742-5000.0011586208.89
53742007.03.22 09:45sell1801100.001.96651.96851.9593
53752007.03.22 10:30s/l1801100.001.96851.96851.9593-20000.0011566208.89
53762007.03.22 10:30sell1802100.001.97121.97321.9640
53772007.03.22 10:31modify1802100.001.97121.96961.9640
53782007.03.22 10:31s/l1802100.001.96961.96961.964015999.8911582208.78
53792007.03.22 10:31sell1803100.001.97131.97331.9641
53802007.03.22 10:32modify1803100.001.97131.96961.9641
53812007.03.22 10:32s/l1803100.001.96961.96961.964117000.0611599208.84
53822007.03.22 10:32sell1804100.001.97231.97431.9651
53832007.03.22 10:33modify1804100.001.97231.96961.9651
53842007.03.22 10:33s/l1804100.001.96961.96961.965127000.5311626209.37
53852007.03.22 10:33sell1805100.001.97151.97351.9643
53862007.03.22 10:34modify1805100.001.97151.96961.9643
53872007.03.22 10:34s/l1805100.001.96961.96961.964319000.3911645209.76
53882007.03.22 10:34sell1806100.001.97131.97331.9641
53892007.03.22 10:35modify1806100.001.97131.96961.9641
53902007.03.22 10:35s/l1806100.001.96961.96961.964117000.0611662209.82
53912007.03.22 10:35sell1807100.001.97121.97321.9640
53922007.03.22 10:36modify1807100.001.97121.96961.9640
53932007.03.22 10:36s/l1807100.001.96961.96961.964015999.8911678209.71
53942007.03.22 10:36sell1808100.001.97121.97321.9640
53952007.03.22 10:37modify1808100.001.97121.96961.9640
53962007.03.22 10:37s/l1808100.001.96961.96961.964015999.8911694209.60
53972007.03.22 10:37sell1809100.001.97121.97321.9640
53982007.03.22 10:37modify1809100.001.97121.96961.9640
53992007.03.22 10:44modify1809100.001.97121.96941.9640
54002007.03.22 10:45close1809100.001.96831.96941.964028999.8911723209.49
54012007.03.22 10:45buy1810100.001.96831.96631.9755
54022007.03.22 10:45modify1810100.001.96831.96871.9755
54032007.03.22 10:46s/l1810100.001.96871.96871.97554000.0011727209.49
54042007.03.22 10:46buy1811100.001.96851.96651.9757
54052007.03.22 10:46modify1811100.001.96851.96881.9757
54062007.03.22 10:48s/l1811100.001.96881.96881.97573000.0011730209.49
54072007.03.22 10:48buy1812100.001.96851.96651.9757
54082007.03.22 11:00modify1812100.001.96851.96911.9757
54092007.03.22 11:01s/l1812100.001.96911.96911.97576000.0011736209.49
54102007.03.22 11:01buy1813100.001.96861.96661.9758
54112007.03.22 11:01modify1813100.001.96861.96981.9758
54122007.03.22 11:02s/l1813100.001.96981.96981.975812000.0011748209.49
54132007.03.22 11:02buy1814100.001.96861.96661.9758
54142007.03.22 11:02modify1814100.001.96861.96991.9758
54152007.03.22 11:04s/l1814100.001.96991.96991.975813000.0011761209.49
54162007.03.22 11:04buy1815100.001.96861.96661.9758
54172007.03.22 11:04modify1815100.001.96861.96961.9758
54182007.03.22 11:07s/l1815100.001.96961.96961.975810000.0011771209.49
54192007.03.22 11:07buy1816100.001.96861.96661.9758
54202007.03.22 11:07modify1816100.001.96861.96961.9758
54212007.03.22 11:08s/l1816100.001.96961.96961.975810000.0011781209.49
54222007.03.22 11:08buy1817100.001.96861.96661.9758
54232007.03.22 11:08modify1817100.001.96861.96991.9758
54242007.03.22 11:08s/l1817100.001.96991.96991.975813000.0011794209.49
54252007.03.22 11:08buy1818100.001.96861.96661.9758
54262007.03.22 11:15close1818100.001.96741.96661.9758-12000.0011782209.49
54272007.03.22 11:15sell1819100.001.96741.96941.9602
54282007.03.22 11:15s/l1819100.001.96941.96941.9602-20000.0011762209.49
54292007.03.22 11:15sell1820100.001.96971.97171.9625
54302007.03.22 11:16modify1820100.001.96971.96901.9625
54312007.03.22 11:16s/l1820100.001.96901.96901.96256999.7911769209.28
54322007.03.22 11:16sell1821100.001.96951.97151.9623
54332007.03.22 11:20modify1821100.001.96951.96901.9623
54342007.03.22 11:20s/l1821100.001.96901.96901.96234999.4611774208.74
54352007.03.22 11:20sell1822100.001.96941.97141.9622
54362007.03.22 11:26modify1822100.001.96941.96901.9622
54372007.03.22 11:26s/l1822100.001.96901.96901.96224000.4811778209.22
54382007.03.22 11:26sell1823100.001.96921.97121.9620
54392007.03.22 11:27modify1823100.001.96921.96901.9620
54402007.03.22 11:27s/l1823100.001.96901.96901.96202000.1511780209.37
54412007.03.22 11:27sell1824100.001.96951.97151.9623
54422007.03.22 11:29modify1824100.001.96951.96901.9623
54432007.03.22 11:29modify1824100.001.96951.96801.9623
54442007.03.22 11:31s/l1824100.001.96801.96801.962314999.4611795208.83
54452007.03.22 11:31sell1825100.001.96951.97151.9623
54462007.03.22 11:37modify1825100.001.96951.96861.9623
54472007.03.22 11:37s/l1825100.001.96861.96861.96238999.4611804208.29
54482007.03.22 11:37sell1826100.001.96991.97191.9627
54492007.03.22 11:39modify1826100.001.96991.96861.9627
54502007.03.22 11:39s/l1826100.001.96861.96861.962713000.1211817208.41
54512007.03.22 11:39sell1827100.001.97021.97221.9630
54522007.03.22 11:40modify1827100.001.97021.96861.9630
54532007.03.22 11:40s/l1827100.001.96861.96861.963015999.4311833207.84
54542007.03.22 11:40sell1828100.001.97061.97261.9634
54552007.03.22 11:41modify1828100.001.97061.96861.9634
54562007.03.22 11:41s/l1828100.001.96861.96861.963420000.0911853207.93
54572007.03.22 11:41sell1829100.001.97061.97261.9634
54582007.03.22 11:41modify1829100.001.97061.96861.9634
54592007.03.22 11:44modify1829100.001.97061.96841.9634
54602007.03.22 11:48s/l1829100.001.96841.96841.963422000.0911875208.02
54612007.03.22 11:48sell1830100.001.96981.97181.9626
54622007.03.22 11:49modify1830100.001.96981.96921.9626
54632007.03.22 11:49s/l1830100.001.96921.96921.96265999.9511881207.97
54642007.03.22 11:49sell1831100.001.96981.97181.9626
54652007.03.22 11:51modify1831100.001.96981.96921.9626
54662007.03.22 11:51s/l1831100.001.96921.96921.96265999.9511887207.92
54672007.03.22 11:51sell1832100.001.96941.97141.9622
54682007.03.22 11:54modify1832100.001.96941.96921.9622
54692007.03.22 11:54s/l1832100.001.96921.96921.96222000.4811889208.40
54702007.03.22 11:54sell1833100.001.96911.97111.9619
54712007.03.22 11:59modify1833100.001.96911.96861.9619
54722007.03.22 12:00close1833100.001.96751.96861.961915999.9811905208.38
54732007.03.22 15:00sell1834100.001.96891.97091.9617
54742007.03.22 15:44modify1834100.001.96891.96891.9617
54752007.03.22 15:45s/l1834100.001.96891.96891.96170.0011905208.38
54762007.03.22 15:45sell1835100.001.96871.97071.9615
54772007.03.22 16:00modify1835100.001.96871.96871.9615
54782007.03.22 16:00s/l1835100.001.96871.96871.96150.5111905208.89
54792007.03.22 16:00sell1836100.001.96911.97111.9619
54802007.03.22 16:02modify1836100.001.96911.96891.9619
54812007.03.22 16:02s/l1836100.001.96891.96891.96191999.9811907208.87
54822007.03.22 16:02sell1837100.001.96911.97111.9619
54832007.03.22 16:03modify1837100.001.96911.96891.9619
54842007.03.22 16:03s/l1837100.001.96891.96891.96191999.9811909208.85
54852007.03.22 16:03sell1838100.001.96871.97071.9615
54862007.03.22 16:14modify1838100.001.96871.96861.9615
54872007.03.22 16:25s/l1838100.001.96861.96861.96151000.5111910209.36
54882007.03.22 16:25sell1839100.001.96821.97021.9610
54892007.03.22 17:15close1839100.001.97011.97021.9610-19000.0011891209.36
54902007.03.22 17:15buy1840100.001.97011.96811.9773
54912007.03.22 18:14s/l1840100.001.96811.96811.9773-20000.0011871209.36
54922007.03.23 09:00buy1841100.001.96401.96201.9712
54932007.03.23 09:15modify1841100.001.96401.96491.9712
54942007.03.23 09:16s/l1841100.001.96491.96491.97129000.0011880209.36
54952007.03.23 09:16buy1842100.001.96441.96241.9716
54962007.03.23 09:16modify1842100.001.96441.96511.9716
54972007.03.23 09:19s/l1842100.001.96511.96511.97167000.0011887209.36
54982007.03.23 09:19buy1843100.001.96441.96241.9716
54992007.03.23 09:19modify1843100.001.96441.96551.9716
55002007.03.23 09:20s/l1843100.001.96551.96551.971611000.0011898209.36
55012007.03.23 09:20buy1844100.001.96441.96241.9716
55022007.03.23 09:20modify1844100.001.96441.96511.9716
55032007.03.23 09:21s/l1844100.001.96511.96511.97167000.0011905209.36
55042007.03.23 09:21buy1845100.001.96441.96241.9716
55052007.03.23 09:21modify1845100.001.96441.96521.9716
55062007.03.23 09:21s/l1845100.001.96521.96521.97168000.0011913209.36
55072007.03.23 09:21buy1846100.001.96441.96241.9716
55082007.03.23 09:30modify1846100.001.96441.96621.9716
55092007.03.23 09:31s/l1846100.001.96621.96621.971618000.0011931209.36
55102007.03.23 09:31buy1847100.001.96591.96391.9731
55112007.03.23 09:38modify1847100.001.96591.96631.9731
55122007.03.23 09:39s/l1847100.001.96631.96631.97314000.0011935209.36
55132007.03.23 09:39buy1848100.001.96591.96391.9731
55142007.03.23 09:39modify1848100.001.96591.96671.9731
55152007.03.23 09:40s/l1848100.001.96671.96671.97318000.0011943209.36
55162007.03.23 09:40buy1849100.001.96591.96391.9731
55172007.03.23 09:40modify1849100.001.96591.96741.9731
55182007.03.23 09:41s/l1849100.001.96741.96741.973115000.0011958209.36
55192007.03.23 09:41buy1850100.001.96591.96391.9731
55202007.03.23 09:41modify1850100.001.96591.96711.9731
55212007.03.23 09:42s/l1850100.001.96711.96711.973112000.0011970209.36
55222007.03.23 09:42buy1851100.001.96591.96391.9731
55232007.03.23 09:42modify1851100.001.96591.96691.9731
55242007.03.23 09:42s/l1851100.001.96691.96691.973110000.0011980209.36
55252007.03.23 09:42buy1852100.001.96591.96391.9731
55262007.03.23 09:45modify1852100.001.96591.96641.9731
55272007.03.23 09:46s/l1852100.001.96641.96641.97315000.0011985209.36
55282007.03.23 09:46buy1853100.001.96641.96441.9736
55292007.03.23 09:46modify1853100.001.96641.96671.9736
55302007.03.23 09:48s/l1853100.001.96671.96671.97363000.0011988209.36
55312007.03.23 09:48buy1854100.001.96641.96441.9736
55322007.03.23 09:48modify1854100.001.96641.96661.9736
55332007.03.23 09:53s/l1854100.001.96661.96661.97362000.0011990209.36
55342007.03.23 09:53buy1855100.001.96641.96441.9736
55352007.03.23 10:18s/l1855100.001.96441.96441.9736-20000.0011970209.36
55362007.03.23 10:18buy1856100.001.96461.96261.9718
55372007.03.23 11:14modify1856100.001.96461.96481.9718
55382007.03.23 11:20modify1856100.001.96461.96511.9718
55392007.03.23 11:22modify1856100.001.96461.96531.9718
55402007.03.23 11:22modify1856100.001.96461.96551.9718
55412007.03.23 11:29modify1856100.001.96461.96641.9718
55422007.03.23 11:44modify1856100.001.96461.96671.9718
55432007.03.23 11:45s/l1856100.001.96671.96671.971821000.0011991209.36
55442007.03.23 11:45buy1857100.001.96621.96421.9734
55452007.03.23 12:07s/l1857100.001.96421.96421.9734-20000.0011971209.36
55462007.03.23 15:00sell1858100.001.96471.96671.9575
55472007.03.23 15:15close1858100.001.96621.96671.9575-15000.0011956209.36
55482007.03.23 15:15buy1859100.001.96621.96421.9734
55492007.03.23 17:00s/l1859100.001.96421.96421.9734-20000.0011936209.36
55502007.03.23 17:00buy1860100.001.96351.96151.9707
55512007.03.23 17:15close1860100.001.96241.96151.9707-10999.5711925209.79
55522007.03.23 17:15sell1861100.001.96241.96441.9552
55532007.03.23 17:44modify1861100.001.96241.96021.9552
55542007.03.23 17:46s/l1861100.001.96021.96021.955222000.0011947209.79
55552007.03.23 17:46sell1862100.001.96151.96351.9543
55562007.03.23 17:59modify1862100.001.96151.96131.9543
55572007.03.23 18:00s/l1862100.001.96131.96131.95432000.0011949209.79
55582007.03.26 09:00buy1863100.001.96301.96101.9702
55592007.03.26 10:00s/l1863100.001.96101.96101.9702-20000.0011929209.79
55602007.03.26 10:00buy1864100.001.96041.95841.9676
55612007.03.26 10:15close1864100.001.95941.95841.9676-10000.3811919209.41
55622007.03.26 10:15sell1865100.001.95941.96141.9522
55632007.03.26 10:44s/l1865100.001.96141.96141.9522-20000.0011899209.41
55642007.03.26 10:44sell1866100.001.96111.96311.9539
55652007.03.26 10:45modify1866100.001.96111.96111.9539
55662007.03.26 11:02s/l1866100.001.96111.96111.95390.0011899209.41
55672007.03.26 11:02sell1867100.001.96071.96271.9535
55682007.03.26 11:33modify1867100.001.96071.96071.9535
55692007.03.26 11:33modify1867100.001.96071.96051.9535
55702007.03.26 11:36modify1867100.001.96071.96041.9535
55712007.03.26 11:36modify1867100.001.96071.96011.9535
55722007.03.26 11:59s/l1867100.001.96011.96011.95356000.0011905209.41
55732007.03.26 11:59sell1868100.001.95991.96191.9527
55742007.03.26 13:00s/l1868100.001.96191.96191.9527-20000.0011885209.41
55752007.03.26 15:00buy1869100.001.96141.95941.9686
55762007.03.26 15:00modify1869100.001.96141.96241.9686
55772007.03.26 15:01s/l1869100.001.96241.96241.968610000.0011895209.41
55782007.03.26 15:01buy1870100.001.96241.96041.9696
55792007.03.26 15:01modify1870100.001.96241.96241.9696
55802007.03.26 15:03s/l1870100.001.96241.96241.96960.0011895209.41
55812007.03.26 15:03buy1871100.001.96241.96041.9696
55822007.03.26 15:04modify1871100.001.96241.96241.9696
55832007.03.26 15:11s/l1871100.001.96241.96241.96960.0011895209.41
55842007.03.26 15:11buy1872100.001.96241.96041.9696
55852007.03.26 15:11modify1872100.001.96241.96261.9696
55862007.03.26 15:12s/l1872100.001.96261.96261.96962000.0011897209.41
55872007.03.26 15:12buy1873100.001.96241.96041.9696
55882007.03.26 15:12modify1873100.001.96241.96241.9696
55892007.03.26 15:14s/l1873100.001.96241.96241.96960.0011897209.41
55902007.03.26 15:14buy1874100.001.96241.96041.9696
55912007.03.26 15:18modify1874100.001.96241.96241.9696
55922007.03.26 15:23s/l1874100.001.96241.96241.96960.0011897209.41
55932007.03.26 15:23buy1875100.001.96241.96041.9696
55942007.03.26 15:23modify1875100.001.96241.96241.9696
55952007.03.26 15:24s/l1875100.001.96241.96241.96960.0011897209.41
55962007.03.26 15:24buy1876100.001.96241.96041.9696
55972007.03.26 15:24modify1876100.001.96241.96241.9696
55982007.03.26 15:26s/l1876100.001.96241.96241.96960.0011897209.41
55992007.03.26 15:26buy1877100.001.96241.96041.9696
56002007.03.26 15:26modify1877100.001.96241.96271.9696
56012007.03.26 15:27s/l1877100.001.96271.96271.96963000.0011900209.41
56022007.03.26 15:27buy1878100.001.96241.96041.9696
56032007.03.26 15:27modify1878100.001.96241.96381.9696
56042007.03.26 15:27s/l1878100.001.96381.96381.969614000.0011914209.41
56052007.03.26 15:27buy1879100.001.96241.96041.9696
56062007.03.26 15:31modify1879100.001.96241.96451.9696
56072007.03.26 15:33s/l1879100.001.96451.96451.969621000.0011935209.41
56082007.03.26 15:33buy1880100.001.96291.96091.9701
56092007.03.26 15:33modify1880100.001.96291.96521.9701
56102007.03.26 15:34s/l1880100.001.96521.96521.970123000.0011958209.41
56112007.03.26 15:34buy1881100.001.96291.96091.9701
56122007.03.26 15:34modify1881100.001.96291.96481.9701
56132007.03.26 15:35s/l1881100.001.96481.96481.970119000.0011977209.41
56142007.03.26 15:35buy1882100.001.96291.96091.9701
56152007.03.26 15:35modify1882100.001.96291.96481.9701
56162007.03.26 15:38s/l1882100.001.96481.96481.970119000.0011996209.41
56172007.03.26 15:38buy1883100.001.96291.96091.9701
56182007.03.26 15:38modify1883100.001.96291.96451.9701
56192007.03.26 15:39s/l1883100.001.96451.96451.970116000.0012012209.41
56202007.03.26 15:39buy1884100.001.96291.96091.9701
56212007.03.26 15:49modify1884100.001.96291.96461.9701
56222007.03.26 15:51s/l1884100.001.96461.96461.970117000.0012029209.41
56232007.03.26 15:51buy1885100.001.96421.96221.9714
56242007.03.26 15:51modify1885100.001.96421.96481.9714
56252007.03.26 15:52s/l1885100.001.96481.96481.97146000.0012035209.41
56262007.03.26 15:52buy1886100.001.96421.96221.9714
56272007.03.26 15:52modify1886100.001.96421.96551.9714
56282007.03.26 15:53s/l1886100.001.96551.96551.971413000.0012048209.41
56292007.03.26 15:53buy1887100.001.96421.96221.9714
56302007.03.26 15:53modify1887100.001.96421.96551.9714
56312007.03.26 15:54s/l1887100.001.96551.96551.971413000.0012061209.41
56322007.03.26 15:54buy1888100.001.96421.96221.9714
56332007.03.26 15:54modify1888100.001.96421.96491.9714
56342007.03.26 15:59s/l1888100.001.96491.96491.97147000.0012068209.41
56352007.03.26 15:59buy1889100.001.96421.96221.9714
56362007.03.26 16:00modify1889100.001.96421.96631.9714
56372007.03.26 16:01s/l1889100.001.96631.96631.971421000.0012089209.41
56382007.03.26 16:01buy1890100.001.96421.96221.9714
56392007.03.26 16:01modify1890100.001.96421.96761.9714
56402007.03.26 16:02s/l1890100.001.96761.96761.971434000.0012123209.41
56412007.03.26 16:02buy1891100.001.96421.96221.9714
56422007.03.26 16:02modify1891100.001.96421.96761.9714
56432007.03.26 16:03s/l1891100.001.96761.96761.971434000.0012157209.41
56442007.03.26 16:03buy1892100.001.96421.96221.9714
56452007.03.26 16:03modify1892100.001.96421.96771.9714
56462007.03.26 16:04s/l1892100.001.96771.96771.971435000.0012192209.41
56472007.03.26 16:04buy1893100.001.96421.96221.9714
56482007.03.26 16:04modify1893100.001.96421.96701.9714
56492007.03.26 16:04s/l1893100.001.96701.96701.971428000.0012220209.41
56502007.03.26 16:04buy1894100.001.96421.96221.9714
56512007.03.26 16:15modify1894100.001.96421.96811.9714
56522007.03.26 16:17s/l1894100.001.96811.96811.971439000.0012259209.41
56532007.03.26 16:17buy1895100.001.96611.96411.9733
56542007.03.26 16:17modify1895100.001.96611.96851.9733
56552007.03.26 16:18s/l1895100.001.96851.96851.973324000.0012283209.41
56562007.03.26 16:18buy1896100.001.96611.96411.9733
56572007.03.26 16:18modify1896100.001.96611.96921.9733
56582007.03.26 16:20s/l1896100.001.96921.96921.973331000.0012314209.41
56592007.03.26 16:20buy1897100.001.96611.96411.9733
56602007.03.26 16:20modify1897100.001.96611.96961.9733
56612007.03.26 16:21s/l1897100.001.96961.96961.973335000.0012349209.41
56622007.03.26 16:21buy1898100.001.96611.96411.9733
56632007.03.26 16:21modify1898100.001.96611.96991.9733
56642007.03.26 16:22s/l1898100.001.96991.96991.973338000.0012387209.41
56652007.03.26 16:22buy1899100.001.96611.96411.9733
56662007.03.26 16:22modify1899100.001.96611.97001.9733
56672007.03.26 16:23s/l1899100.001.97001.97001.973339000.0012426209.41
56682007.03.26 16:23buy1900100.001.96611.96411.9733
56692007.03.26 16:23modify1900100.001.96611.97031.9733
56702007.03.26 16:24s/l1900100.001.97031.97031.973342000.0012468209.41
56712007.03.26 16:24buy1901100.001.96611.96411.9733
56722007.03.26 16:24modify1901100.001.96611.96991.9733
56732007.03.26 16:24s/l1901100.001.96991.96991.973338000.0012506209.41
56742007.03.26 16:24buy1902100.001.96611.96411.9733
56752007.03.26 16:30modify1902100.001.96611.97031.9733
56762007.03.26 16:31s/l1902100.001.97031.97031.973342000.0012548209.41
56772007.03.26 16:31buy1903100.001.96711.96511.9743
56782007.03.26 16:31modify1903100.001.96711.97001.9743
56792007.03.26 16:33s/l1903100.001.97001.97001.974329000.0012577209.41
56802007.03.26 16:33buy1904100.001.96711.96511.9743
56812007.03.26 16:33modify1904100.001.96711.96981.9743
56822007.03.26 16:34s/l1904100.001.96981.96981.974327000.0012604209.41
56832007.03.26 16:34buy1905100.001.96711.96511.9743
56842007.03.26 16:34modify1905100.001.96711.96951.9743
56852007.03.26 16:35s/l1905100.001.96951.96951.974324000.0012628209.41
56862007.03.26 16:35buy1906100.001.96711.96511.9743
56872007.03.26 16:35modify1906100.001.96711.96951.9743
56882007.03.26 16:36s/l1906100.001.96951.96951.974324000.0012652209.41
56892007.03.26 16:36buy1907100.001.96711.96511.9743
56902007.03.26 16:36modify1907100.001.96711.96941.9743
56912007.03.26 16:37s/l1907100.001.96941.96941.974323000.0012675209.41
56922007.03.26 16:37buy1908100.001.96711.96511.9743
56932007.03.26 16:37modify1908100.001.96711.96941.9743
56942007.03.26 16:38s/l1908100.001.96941.96941.974323000.0012698209.41
56952007.03.26 16:38buy1909100.001.96711.96511.9743
56962007.03.26 16:38modify1909100.001.96711.96951.9743
56972007.03.26 16:39s/l1909100.001.96951.96951.974324000.0012722209.41
56982007.03.26 16:39buy1910100.001.96711.96511.9743
56992007.03.26 16:39modify1910100.001.96711.96911.9743
57002007.03.26 16:39s/l1910100.001.96911.96911.974320000.0012742209.41
57012007.03.26 16:39buy1911100.001.96711.96511.9743
57022007.03.26 16:45modify1911100.001.96711.96911.9743
57032007.03.26 16:47s/l1911100.001.96911.96911.974320000.0012762209.41
57042007.03.26 16:47buy1912100.001.96761.96561.9748
57052007.03.26 16:47modify1912100.001.96761.96851.9748
57062007.03.26 16:48s/l1912100.001.96851.96851.97489000.0012771209.41
57072007.03.26 16:48buy1913100.001.96761.96561.9748
57082007.03.26 16:48modify1913100.001.96761.96841.9748
57092007.03.26 16:50s/l1913100.001.96841.96841.97488000.0012779209.41
57102007.03.26 16:50buy1914100.001.96761.96561.9748
57112007.03.26 16:50modify1914100.001.96761.96811.9748
57122007.03.26 16:51s/l1914100.001.96811.96811.97485000.0012784209.41
57132007.03.26 16:51buy1915100.001.96761.96561.9748
57142007.03.26 16:51modify1915100.001.96761.96801.9748
57152007.03.26 16:52s/l1915100.001.96801.96801.97484000.0012788209.41
57162007.03.26 16:52buy1916100.001.96761.96561.9748
57172007.03.26 16:52modify1916100.001.96761.96801.9748
57182007.03.26 16:53s/l1916100.001.96801.96801.97484000.0012792209.41
57192007.03.26 16:53buy1917100.001.96761.96561.9748
57202007.03.26 16:53modify1917100.001.96761.96781.9748
57212007.03.26 16:55s/l1917100.001.96781.96781.97482000.0012794209.41
57222007.03.26 16:55buy1918100.001.96761.96561.9748
57232007.03.26 16:55modify1918100.001.96761.96781.9748
57242007.03.26 16:58s/l1918100.001.96781.96781.97482000.0012796209.41
57252007.03.26 16:58buy1919100.001.96761.96561.9748
57262007.03.26 16:58modify1919100.001.96761.96781.9748
57272007.03.26 16:59s/l1919100.001.96781.96781.97482000.0012798209.41
57282007.03.26 16:59buy1920100.001.96761.96561.9748
57292007.03.26 17:01modify1920100.001.96761.96771.9748
57302007.03.26 17:04modify1920100.001.96761.96791.9748
57312007.03.26 17:04modify1920100.001.96761.96811.9748
57322007.03.26 17:09modify1920100.001.96761.96821.9748
57332007.03.26 17:09modify1920100.001.96761.96841.9748
57342007.03.26 17:29modify1920100.001.96761.97091.9748
57352007.03.26 17:44s/l1920100.001.97091.97091.974833000.0012831209.41
57362007.03.26 17:44buy1921100.001.96991.96791.9771
57372007.03.26 18:44s/l1921100.001.96791.96791.9771-20000.0012811209.41
57382007.03.27 09:00sell1922100.001.96841.97041.9612
57392007.03.27 09:35modify1922100.001.96841.96811.9612
57402007.03.27 09:45s/l1922100.001.96811.96811.96123000.0012814209.41
57412007.03.27 09:45sell1923100.001.96801.97001.9608
57422007.03.27 10:15close1923100.001.96921.97001.9608-12000.0012802209.41
57432007.03.27 10:15buy1924100.001.96921.96721.9764
57442007.03.27 10:34s/l1924100.001.96721.96721.9764-20000.0012782209.41
57452007.03.27 10:34buy1925100.001.96731.96531.9745
57462007.03.27 10:45close1925100.001.96781.96531.97455000.0012787209.41
57472007.03.27 10:45sell1926100.001.96781.96981.9606
57482007.03.27 11:44modify1926100.001.96781.96761.9606
57492007.03.27 11:59modify1926100.001.96781.96621.9606
57502007.03.27 11:59s/l1926100.001.96621.96621.960616000.0012803209.41
57512007.03.27 11:59sell1927100.001.96631.96831.9591
57522007.03.27 12:00modify1927100.001.96631.96541.9591
57532007.03.27 12:01modify1927100.001.96631.96521.9591
57542007.03.27 12:15s/l1927100.001.96521.96521.959111000.0012814209.41
57552007.03.27 15:00buy1928100.001.96551.96351.9727
57562007.03.27 16:21modify1928100.001.96551.96551.9727
57572007.03.27 16:22s/l1928100.001.96551.96551.97270.0012814209.41
57582007.03.27 16:22buy1929100.001.96561.96361.9728
57592007.03.27 16:30close1929100.001.96421.96361.9728-14000.0012800209.41
57602007.03.27 16:30sell1930100.001.96421.96621.9570
57612007.03.27 16:30s/l1930100.001.96621.96621.9570-20000.0012780209.41
57622007.03.27 16:30sell1931100.001.96591.96791.9587
57632007.03.27 16:41modify1931100.001.96591.96581.9587
57642007.03.27 16:44modify1931100.001.96591.96561.9587
57652007.03.27 16:46s/l1931100.001.96561.96561.95872999.4412783208.85
57662007.03.27 16:46sell1932100.001.96531.96731.9581
57672007.03.27 17:00close1932100.001.96531.96731.95810.0012783208.85
57682007.03.27 17:00buy1933100.001.96531.96331.9725
57692007.03.27 17:15close1933100.001.96441.96331.9725-9000.0012774208.85
57702007.03.27 17:15sell1934100.001.96441.96641.9572
57712007.03.27 17:17s/l1934100.001.96641.96641.9572-20000.0012754208.85
57722007.03.27 17:17sell1935100.001.96611.96811.9589
57732007.03.27 17:30close1935100.001.96681.96811.9589-7000.2312747208.62
57742007.03.27 17:30buy1936100.001.96681.96481.9740
57752007.03.27 20:15close1936100.001.96551.96481.9740-13000.0012734208.62
57762007.03.28 09:00sell1937100.001.96321.96521.9560
57772007.03.28 10:15close1937100.001.96491.96521.9560-17000.0012717208.62
57782007.03.28 10:15buy1938100.001.96491.96291.9721
57792007.03.28 10:34s/l1938100.001.96291.96291.9721-20000.0012697208.62
57802007.03.28 10:34buy1939100.001.96301.96101.9702
57812007.03.28 10:45close1939100.001.96301.96101.97020.0012697208.62
57822007.03.28 10:45sell1940100.001.96301.96501.9558
57832007.03.28 11:45modify1940100.001.96301.96301.9558
57842007.03.28 11:50s/l1940100.001.96301.96301.95580.0012697208.62
57852007.03.28 11:50sell1941100.001.96271.96471.9555
57862007.03.28 12:14modify1941100.001.96271.96261.9555
57872007.03.28 12:15s/l1941100.001.96261.96261.95551000.0012698208.62
57882007.03.28 15:00buy1942100.001.96381.96181.9710
57892007.03.28 15:00modify1942100.001.96381.96481.9710
57902007.03.28 15:01s/l1942100.001.96481.96481.971010000.0012708208.62
57912007.03.28 15:01buy1943100.001.96471.96271.9719
57922007.03.28 15:20modify1943100.001.96471.96491.9719
57932007.03.28 15:26s/l1943100.001.96491.96491.97192000.0012710208.62
57942007.03.28 15:26buy1944100.001.96461.96261.9718
57952007.03.28 15:26modify1944100.001.96461.96551.9718
57962007.03.28 15:29s/l1944100.001.96551.96551.97189000.0012719208.62
57972007.03.28 15:29buy1945100.001.96461.96261.9718
57982007.03.28 15:29modify1945100.001.96461.96591.9718
57992007.03.28 15:29s/l1945100.001.96591.96591.971813000.0012732208.62
58002007.03.28 15:29buy1946100.001.96461.96261.9718
58012007.03.28 15:30modify1946100.001.96461.96661.9718
58022007.03.28 15:31s/l1946100.001.96661.96661.971820000.0012752208.62
58032007.03.28 15:31buy1947100.001.96691.96491.9741
58042007.03.28 17:59s/l1947100.001.96491.96491.9741-20000.0012732208.62
58052007.03.28 17:59buy1948100.001.96531.96331.9725
58062007.03.28 18:15close1948100.001.96441.96331.9725-9000.0012723208.62
58072007.03.29 09:00sell1949100.001.96391.96591.9567
58082007.03.29 09:15close1949100.001.96431.96591.9567-4000.0012719208.62
58092007.03.29 09:15buy1950100.001.96431.96231.9715
58102007.03.29 09:30close1950100.001.96351.96231.9715-8000.0012711208.62
58112007.03.29 09:30sell1951100.001.96351.96551.9563
58122007.03.29 10:00close1951100.001.96521.96551.9563-17000.0012694208.62
58132007.03.29 10:00buy1952100.001.96521.96321.9724
58142007.03.29 10:45close1952100.001.96381.96321.9724-14000.0012680208.62
58152007.03.29 10:45sell1953100.001.96381.96581.9566
58162007.03.29 12:00close1953100.001.96521.96581.9566-14000.0012666208.62
58172007.03.29 15:00buy1954100.001.96541.96341.9726
58182007.03.29 15:30s/l1954100.001.96341.96341.9726-20000.0012646208.62
58192007.03.29 15:30buy1955100.001.96371.96171.9709
58202007.03.29 15:45close1955100.001.96321.96171.9709-4999.9012641208.72
58212007.03.29 15:45sell1956100.001.96321.96521.9560
58222007.03.29 19:15close1956100.001.96401.96521.9560-8000.0012633208.72
58232007.03.30 09:00sell1957100.001.96301.96501.9558
58242007.03.30 10:29modify1957100.001.96301.96101.9558
58252007.03.30 10:44modify1957100.001.96301.95891.9558
58262007.03.30 10:45modify1957100.001.96301.95801.9558
58272007.03.30 10:53modify1957100.001.96301.95781.9558
58282007.03.30 10:59modify1957100.001.96301.95731.9558
58292007.03.30 11:09s/l1957100.001.95731.95731.955857000.0012690208.72
58302007.03.30 11:09sell1958100.001.95711.95911.9499
58312007.03.30 12:50s/l1958100.001.95911.95911.9499-19999.6612670209.06
58322007.03.30 15:00buy1959100.001.95961.95761.9668
58332007.03.30 15:42s/l1959100.001.95761.95761.9668-20000.0012650209.06
58342007.03.30 15:42buy1960100.001.95771.95571.9649
58352007.03.30 15:45close1960100.001.95681.95571.9649-8999.4812641209.58
58362007.03.30 15:45sell1961100.001.95681.95881.9496
58372007.03.30 16:35s/l1961100.001.95881.95881.9496-20000.0012621209.58
58382007.03.30 16:35sell1962100.001.95841.96041.9512
58392007.03.30 17:00s/l1962100.001.96041.96041.9512-19999.8912601209.69
58402007.03.30 17:00sell1963100.001.96071.96271.9535
58412007.03.30 17:01modify1963100.001.96071.95901.9535
58422007.03.30 17:01s/l1963100.001.95901.95901.953517000.3512618210.04
58432007.03.30 17:01sell1964100.001.96031.96231.9531
58442007.03.30 17:02modify1964100.001.96031.95901.9531
58452007.03.30 17:02s/l1964100.001.95901.95901.953112999.6912631209.73
58462007.03.30 17:02sell1965100.001.96051.96251.9533
58472007.03.30 17:03modify1965100.001.96051.95901.9533
58482007.03.30 17:03s/l1965100.001.95901.95901.953315000.0212646209.75
58492007.03.30 17:03sell1966100.001.96041.96241.9532
58502007.03.30 17:04modify1966100.001.96041.95901.9532
58512007.03.30 17:04s/l1966100.001.95901.95901.953213999.8512660209.60
58522007.03.30 17:04sell1967100.001.96081.96281.9536
58532007.03.30 17:05modify1967100.001.96081.95901.9536
58542007.03.30 17:05s/l1967100.001.95901.95901.953618000.5212678210.12
58552007.03.30 17:05sell1968100.001.96101.96301.9538
58562007.03.30 17:07modify1968100.001.96101.95901.9538
58572007.03.30 17:07s/l1968100.001.95901.95901.953819999.6612698209.78
58582007.03.30 17:07sell1969100.001.96121.96321.9540
58592007.03.30 17:08modify1969100.001.96121.95901.9540
58602007.03.30 17:08s/l1969100.001.95901.95901.954021999.9912720209.77
58612007.03.30 17:08sell1970100.001.96241.96441.9552
58622007.03.30 17:09modify1970100.001.96241.95901.9552
58632007.03.30 17:09s/l1970100.001.95901.95901.955233999.6012754209.37
58642007.03.30 17:09sell1971100.001.96261.96461.9554
58652007.03.30 17:10modify1971100.001.96261.95901.9554
58662007.03.30 17:10s/l1971100.001.95901.95901.955435999.9312790209.30
58672007.03.30 17:10sell1972100.001.96261.96461.9554
58682007.03.30 17:11modify1972100.001.96261.95901.9554
58692007.03.30 17:11s/l1972100.001.95901.95901.955435999.9312826209.23
58702007.03.30 17:11sell1973100.001.96271.96471.9555
58712007.03.30 17:12modify1973100.001.96271.95901.9555
58722007.03.30 17:12s/l1973100.001.95901.95901.955537000.0912863209.32
58732007.03.30 17:12sell1974100.001.96281.96481.9556
58742007.03.30 17:13modify1974100.001.96281.95901.9556
58752007.03.30 17:13s/l1974100.001.95901.95901.955638000.2612901209.58
58762007.03.30 17:13sell1975100.001.96321.96521.9560
58772007.03.30 17:14modify1975100.001.96321.95901.9560
58782007.03.30 17:14s/l1975100.001.95901.95901.956041999.7312943209.31
58792007.03.30 17:14sell1976100.001.96341.96541.9562
58802007.03.30 17:14modify1976100.001.96341.95901.9562
58812007.03.30 17:14modify1976100.001.96341.95751.9562
58822007.03.30 17:15s/l1976100.001.95751.95751.956259000.0613002209.37
58832007.03.30 17:15sell1977100.001.96451.96651.9573
58842007.03.30 17:16modify1977100.001.96451.95901.9573
58852007.03.30 17:16s/l1977100.001.95901.95901.957354999.5013057208.87
58862007.03.30 17:16sell1978100.001.96441.96641.9572
58872007.03.30 17:17modify1978100.001.96441.95901.9572
58882007.03.30 17:17s/l1978100.001.95901.95901.957254000.5313111209.40
58892007.03.30 17:17sell1979100.001.96511.96711.9579
58902007.03.30 17:18modify1979100.001.96511.95901.9579
58912007.03.30 17:18s/l1979100.001.95901.95901.957961000.5013172209.90
58922007.03.30 17:18sell1980100.001.96501.96701.9578
58932007.03.30 17:21modify1980100.001.96501.95901.9578
58942007.03.30 17:21s/l1980100.001.95901.95901.957860000.3313232210.23
58952007.03.30 17:21sell1981100.001.96781.96981.9606
58962007.03.30 17:21t/p1981100.001.96061.96981.960672000.2113304210.44
58972007.03.30 17:21sell1982100.001.95761.95961.9504
58982007.03.30 17:30s/l1982100.001.95961.95961.9504-20000.0013284210.44
58992007.03.30 17:30sell1983100.001.97031.97231.9631
59002007.03.30 17:31t/p1983100.001.96311.97231.963171999.5913356210.03
59012007.03.30 17:31sell1984100.001.95961.96161.9524
59022007.03.30 17:31s/l1984100.001.96161.96161.9524-20000.0013336210.03
59032007.03.30 17:31sell1985100.001.96871.97071.9615
59042007.03.30 17:32t/p1985100.001.96151.97071.961572000.5113408210.54
59052007.03.30 17:32sell1986100.001.95961.96161.9524
59062007.03.30 17:32s/l1986100.001.96161.96161.9524-20000.0013388210.54
59072007.03.30 17:32sell1987100.001.96851.97051.9613
59082007.03.30 17:33t/p1987100.001.96131.97051.961372000.1813460210.72
59092007.03.30 17:33sell1988100.001.95961.96161.9524
59102007.03.30 17:33s/l1988100.001.96161.96161.9524-20000.0013440210.72
59112007.03.30 17:33sell1989100.001.96911.97111.9619
59122007.03.30 17:34t/p1989100.001.96191.97111.961971999.9813512210.70
59132007.03.30 17:34sell1990100.001.95961.96161.9524
59142007.03.30 17:34s/l1990100.001.96161.96161.9524-20000.0013492210.70
59152007.03.30 17:34sell1991100.001.96891.97091.9617
59162007.03.30 17:34t/p1991100.001.96171.97091.961771999.6513564210.35
59172007.03.30 17:34sell1992100.001.95961.96161.9524
59182007.03.30 17:45close1992100.001.95871.96161.95249000.0013573210.35
59192007.03.30 17:45buy1993100.001.95871.95671.9659
59202007.03.30 17:45t/p1993100.001.96591.95671.965972000.0013645210.35
59212007.03.30 17:45buy1994100.001.97081.96881.9780
59222007.03.30 17:46s/l1994100.001.96881.96881.9780-19999.7613625210.59
59232007.03.30 17:46buy1995100.001.96181.95981.9690
59242007.03.30 17:46t/p1995100.001.96901.95981.969072000.0013697210.59
59252007.03.30 17:46buy1996100.001.97091.96891.9781
59262007.03.30 17:47s/l1996100.001.96891.96891.9781-19999.9213677210.67
59272007.03.30 17:47buy1997100.001.96181.95981.9690
59282007.03.30 17:47t/p1997100.001.96901.95981.969072000.0013749210.67
59292007.03.30 17:47buy1998100.001.97111.96911.9783
59302007.03.30 17:48s/l1998100.001.96911.96911.9783-20000.2613729210.41
59312007.03.30 17:48buy1999100.001.96181.95981.9690
59322007.03.30 17:48t/p1999100.001.96901.95981.969072000.0013801210.41
59332007.03.30 17:48buy2000100.001.97121.96921.9784
59342007.03.30 17:49s/l2000100.001.96921.96921.9784-20000.4213781209.99
59352007.03.30 17:49buy2001100.001.96181.95981.9690
59362007.03.30 17:49t/p2001100.001.96901.95981.969072000.0013853209.99
59372007.03.30 17:49buy2002100.001.97101.96901.9782
59382007.03.30 17:50s/l2002100.001.96901.96901.9782-20000.0913833209.90
59392007.03.30 17:50buy2003100.001.96181.95981.9690
59402007.03.30 17:50t/p2003100.001.96901.95981.969072000.0013905209.90
59412007.03.30 17:50buy2004100.001.97091.96891.9781
59422007.03.30 17:51s/l2004100.001.96891.96891.9781-19999.9213885209.98
59432007.03.30 17:51buy2005100.001.96181.95981.9690
59442007.03.30 17:51t/p2005100.001.96901.95981.969072000.0013957209.98
59452007.03.30 17:51buy2006100.001.97061.96861.9778
59462007.03.30 17:51s/l2006100.001.96861.96861.9778-19999.4313937210.55
59472007.03.30 17:51buy2007100.001.96181.95981.9690
59482007.03.30 18:00modify2007100.001.96181.96741.9690
59492007.03.30 18:01s/l2007100.001.96741.96741.969056000.0013993210.55
59502007.04.02 09:00buy2008100.001.96901.96701.9762
59512007.04.02 09:01modify2008100.001.96901.96931.9762
59522007.04.02 09:04s/l2008100.001.96931.96931.97623000.0013996210.55
59532007.04.02 09:04buy2009100.001.96961.96761.9768
59542007.04.02 09:17modify2009100.001.96961.96961.9768
59552007.04.02 09:18modify2009100.001.96961.96991.9768
59562007.04.02 09:19modify2009100.001.96961.97051.9768
59572007.04.02 09:20s/l2009100.001.97051.97051.97689000.0014005210.55
59582007.04.02 09:20buy2010100.001.97051.96851.9777
59592007.04.02 09:30modify2010100.001.97051.97151.9777
59602007.04.02 09:31s/l2010100.001.97151.97151.977710000.0014015210.55
59612007.04.02 09:31buy2011100.001.97181.96981.9790
59622007.04.02 09:31modify2011100.001.97181.97181.9790
59632007.04.02 09:33s/l2011100.001.97181.97181.97900.0014015210.55
59642007.04.02 09:33buy2012100.001.97181.96981.9790
59652007.04.02 09:37modify2012100.001.97181.97221.9790
59662007.04.02 09:38s/l2012100.001.97221.97221.97904000.0014019210.55
59672007.04.02 09:38buy2013100.001.97181.96981.9790
59682007.04.02 09:38modify2013100.001.97181.97261.9790
59692007.04.02 09:38s/l2013100.001.97261.97261.97908000.0014027210.55
59702007.04.02 09:38buy2014100.001.97181.96981.9790
59712007.04.02 09:45modify2014100.001.97181.97241.9790
59722007.04.02 09:46s/l2014100.001.97241.97241.97906000.0014033210.55
59732007.04.02 09:46buy2015100.001.97151.96951.9787
59742007.04.02 09:46modify2015100.001.97151.97271.9787
59752007.04.02 09:48s/l2015100.001.97271.97271.978712000.0014045210.55
59762007.04.02 09:48buy2016100.001.97151.96951.9787
59772007.04.02 09:48modify2016100.001.97151.97241.9787
59782007.04.02 09:49s/l2016100.001.97241.97241.97879000.0014054210.55
59792007.04.02 09:49buy2017100.001.97151.96951.9787
59802007.04.02 09:49modify2017100.001.97151.97221.9787
59812007.04.02 09:50s/l2017100.001.97221.97221.97877000.0014061210.55
59822007.04.02 09:50buy2018100.001.97151.96951.9787
59832007.04.02 09:50modify2018100.001.97151.97191.9787
59842007.04.02 09:52s/l2018100.001.97191.97191.97874000.0014065210.55
59852007.04.02 09:52buy2019100.001.97151.96951.9787
59862007.04.02 10:15modify2019100.001.97151.97161.9787
59872007.04.02 10:20modify2019100.001.97151.97181.9787
59882007.04.02 10:20modify2019100.001.97151.97201.9787
59892007.04.02 10:24modify2019100.001.97151.97221.9787
59902007.04.02 10:44modify2019100.001.97151.97241.9787
59912007.04.02 10:45s/l2019100.001.97241.97241.97879000.0014074210.55
59922007.04.02 10:45buy2020100.001.97231.97031.9795
59932007.04.02 13:18modify2020100.001.97231.97291.9795
59942007.04.02 13:20modify2020100.001.97231.97321.9795
59952007.04.02 13:21s/l2020100.001.97321.97321.97959000.0014083210.55
59962007.04.02 15:00buy2021100.001.97731.97531.9845
59972007.04.02 15:04modify2021100.001.97731.97751.9845
59982007.04.02 15:07modify2021100.001.97731.97781.9845
59992007.04.02 15:11modify2021100.001.97731.97801.9845
60002007.04.02 15:12s/l2021100.001.97801.97801.98457000.0014090210.55
60012007.04.02 15:12buy2022100.001.97841.97641.9856
60022007.04.02 15:16modify2022100.001.97841.97851.9856
60032007.04.02 15:29s/l2022100.001.97851.97851.98561000.0014091210.55
60042007.04.02 15:29buy2023100.001.97851.97651.9857
60052007.04.02 16:00modify2023100.001.97851.97851.9857
60062007.04.02 16:00s/l2023100.001.97851.97851.98570.0014091210.55
60072007.04.02 16:00buy2024100.001.97871.97671.9859
60082007.04.02 17:45close2024100.001.97701.97671.9859-16999.7514074210.80
60092007.04.02 17:45sell2025100.001.97701.97901.9698
60102007.04.02 17:45s/l2025100.001.97901.97901.9698-20000.0014054210.80
60112007.04.02 17:45sell2026100.001.97861.98061.9714
60122007.04.02 18:45close2026100.001.97921.98061.9714-5999.7514048211.05
60132007.04.03 09:00sell2027100.001.97761.97961.9704
60142007.04.03 09:01s/l2027100.001.97961.97961.9704-20000.0014028211.05
60152007.04.03 09:01sell2028100.001.98051.98251.9733
60162007.04.03 09:02modify2028100.001.98051.98011.9733
60172007.04.03 09:02s/l2028100.001.98011.98011.97333999.8314032210.88
60182007.04.03 09:02sell2029100.001.98061.98261.9734
60192007.04.03 09:03modify2029100.001.98061.98011.9734
60202007.04.03 09:03s/l2029100.001.98011.98011.97344999.9914037210.87
60212007.04.03 09:03sell2030100.001.98061.98261.9734
60222007.04.03 09:04modify2030100.001.98061.98011.9734
60232007.04.03 09:04s/l2030100.001.98011.98011.97344999.9914042210.86
60242007.04.03 09:04sell2031100.001.98011.98211.9729
60252007.04.03 09:05modify2031100.001.98011.98011.9729
60262007.04.03 09:15close2031100.001.97911.98011.972910000.3614052211.22
60272007.04.03 09:15buy2032100.001.97911.97711.9863
60282007.04.03 09:15modify2032100.001.97911.97931.9863
60292007.04.03 09:17modify2032100.001.97911.98011.9863
60302007.04.03 09:26modify2032100.001.97911.98061.9863
60312007.04.03 09:28s/l2032100.001.98061.98061.986315000.0014067211.22
60322007.04.03 09:28buy2033100.001.98071.97871.9879
60332007.04.03 10:29modify2033100.001.98071.98091.9879
60342007.04.03 10:43s/l2033100.001.98091.98091.98792000.0014069211.22
60352007.04.03 10:43buy2034100.001.98041.97841.9876
60362007.04.03 10:59s/l2034100.001.97841.97841.9876-20000.0014049211.22
60372007.04.03 10:59buy2035100.001.97881.97681.9860
60382007.04.03 11:00close2035100.001.97821.97681.9860-6000.0014043211.22
60392007.04.03 11:00sell2036100.001.97821.98021.9710
60402007.04.03 12:00modify2036100.001.97821.97711.9710
60412007.04.03 12:14modify2036100.001.97821.97621.9710
60422007.04.03 12:15s/l2036100.001.97621.97621.971020000.0014063211.22
60432007.04.03 15:00buy2037100.001.97711.97511.9843
60442007.04.03 15:25modify2037100.001.97711.97731.9843
60452007.04.03 15:25s/l2037100.001.97731.97731.98432000.0014065211.22
60462007.04.03 15:25buy2038100.001.97661.97461.9838
60472007.04.03 15:30close2038100.001.97581.97461.9838-8000.0014057211.22
60482007.04.03 15:30sell2039100.001.97581.97781.9686
60492007.04.03 15:34s/l2039100.001.97781.97781.9686-20000.0014037211.22
60502007.04.03 15:34sell2040100.001.97811.98011.9709
60512007.04.03 15:35modify2040100.001.97811.97791.9709
60522007.04.03 15:35s/l2040100.001.97791.97791.97091999.4214039210.64
60532007.04.03 15:35sell2041100.001.97821.98021.9710
60542007.04.03 15:38modify2041100.001.97821.97791.9710
60552007.04.03 15:38s/l2041100.001.97791.97791.97102999.5914042210.23
60562007.04.03 15:38sell2042100.001.97791.97991.9707
60572007.04.03 15:44modify2042100.001.97791.97791.9707
60582007.04.03 15:44modify2042100.001.97791.97731.9707
60592007.04.03 15:45close2042100.001.97621.97731.970717000.2814059210.51
60602007.04.03 15:45buy2043100.001.97621.97421.9834
60612007.04.03 15:46modify2043100.001.97621.97701.9834
60622007.04.03 15:47s/l2043100.001.97701.97701.98348000.0014067210.51
60632007.04.03 15:47buy2044100.001.97691.97491.9841
60642007.04.03 15:47modify2044100.001.97691.97701.9841
60652007.04.03 15:51s/l2044100.001.97701.97701.98411000.0014068210.51
60662007.04.03 15:51buy2045100.001.97691.97491.9841
60672007.04.03 16:29modify2045100.001.97691.97721.9841
60682007.04.03 17:15s/l2045100.001.97721.97721.98413000.0014071210.51
60692007.04.03 17:15buy2046100.001.97761.97561.9848
60702007.04.03 19:15close2046100.001.97711.97561.9848-5000.0014066210.51
60712007.04.04 09:00sell2047100.001.97381.97581.9666
60722007.04.04 09:15close2047100.001.97501.97581.9666-12000.0014054210.51
60732007.04.04 09:15buy2048100.001.97501.97301.9822
60742007.04.04 09:28modify2048100.001.97501.97511.9822
60752007.04.04 09:29s/l2048100.001.97511.97511.98221000.0014055210.51
60762007.04.04 09:29buy2049100.001.97461.97261.9818
60772007.04.04 09:33modify2049100.001.97461.97501.9818
60782007.04.04 09:36s/l2049100.001.97501.97501.98184000.0014059210.51
60792007.04.04 09:36buy2050100.001.97471.97271.9819
60802007.04.04 09:36modify2050100.001.97471.97531.9819
60812007.04.04 09:37s/l2050100.001.97531.97531.98196000.0014065210.51
60822007.04.04 09:37buy2051100.001.97471.97271.9819
60832007.04.04 09:37modify2051100.001.97471.97521.9819
60842007.04.04 09:39s/l2051100.001.97521.97521.98195000.0014070210.51
60852007.04.04 09:39buy2052100.001.97471.97271.9819
60862007.04.04 09:39modify2052100.001.97471.97491.9819
60872007.04.04 09:39s/l2052100.001.97491.97491.98192000.0014072210.51
60882007.04.04 09:39buy2053100.001.97471.97271.9819
60892007.04.04 09:45close2053100.001.97311.97271.9819-16000.0014056210.51
60902007.04.04 09:45sell2054100.001.97311.97511.9659
60912007.04.04 09:46s/l2054100.001.97511.97511.9659-20000.0014036210.51
60922007.04.04 09:46sell2055100.001.97601.97801.9688
60932007.04.04 09:51modify2055100.001.97601.97551.9688
60942007.04.04 09:51s/l2055100.001.97551.97551.96884999.5114041210.02
60952007.04.04 09:51sell2056100.001.97551.97751.9683
60962007.04.04 09:59modify2056100.001.97551.97511.9683
60972007.04.04 10:00s/l2056100.001.97511.97511.96833999.8814045209.90
60982007.04.04 10:00sell2057100.001.97531.97731.9681
60992007.04.04 10:15close2057100.001.97631.97731.9681-10000.0014035209.90
61002007.04.04 10:15buy2058100.001.97631.97431.9835
61012007.04.04 12:30close2058100.001.97511.97431.9835-12000.0014023209.90
61022007.04.04 15:00sell2059100.001.97361.97561.9664
61032007.04.04 15:44modify2059100.001.97361.97351.9664
61042007.04.04 15:56s/l2059100.001.97351.97351.96641000.0014024209.90
61052007.04.04 15:56sell2060100.001.97321.97521.9660
61062007.04.04 16:20s/l2060100.001.97521.97521.9660-20000.3614004209.54
61072007.04.04 16:20sell2061100.001.97491.97691.9677
61082007.04.04 16:29modify2061100.001.97491.97451.9677
61092007.04.04 16:31s/l2061100.001.97451.97451.96774000.0714008209.61
61102007.04.04 16:31sell2062100.001.97481.97681.9676
61112007.04.04 16:32modify2062100.001.97481.97471.9676
61122007.04.04 16:32s/l2062100.001.97471.97471.9676999.9114009209.52
61132007.04.04 16:32sell2063100.001.97501.97701.9678
61142007.04.04 16:33modify2063100.001.97501.97471.9678
61152007.04.04 16:33s/l2063100.001.97471.97471.96783000.2414012209.76
61162007.04.04 16:33sell2064100.001.97531.97731.9681
61172007.04.04 16:34modify2064100.001.97531.97471.9681
61182007.04.04 16:34s/l2064100.001.97471.97471.96815999.5414018209.30
61192007.04.04 16:34sell2065100.001.97531.97731.9681
61202007.04.04 16:36modify2065100.001.97531.97471.9681
61212007.04.04 16:36s/l2065100.001.97471.97471.96815999.5414024208.84
61222007.04.04 16:36sell2066100.001.97561.97761.9684
61232007.04.04 16:37modify2066100.001.97561.97471.9684
61242007.04.04 16:37s/l2066100.001.97471.97471.96849000.0414033208.88
61252007.04.04 16:37sell2067100.001.97581.97781.9686
61262007.04.04 16:38modify2067100.001.97581.97471.9686
61272007.04.04 16:38s/l2067100.001.97471.97471.968611000.3714044209.25
61282007.04.04 16:38sell2068100.001.97571.97771.9685
61292007.04.04 16:39modify2068100.001.97571.97471.9685
61302007.04.04 16:39s/l2068100.001.97471.97471.968510000.2114054209.46
61312007.04.04 16:39sell2069100.001.97591.97791.9687
61322007.04.04 16:40modify2069100.001.97591.97471.9687
61332007.04.04 16:40s/l2069100.001.97471.97471.968712000.5414066210.00
61342007.04.04 16:40sell2070100.001.97561.97761.9684
61352007.04.04 16:41modify2070100.001.97561.97471.9684
61362007.04.04 16:41s/l2070100.001.97471.97471.96849000.0414075210.04
61372007.04.04 16:41sell2071100.001.97551.97751.9683
61382007.04.04 16:41modify2071100.001.97551.97471.9683
61392007.04.04 16:44modify2071100.001.97551.97411.9683
61402007.04.04 16:45s/l2071100.001.97411.97411.968313999.8814089209.92
61412007.04.04 16:45sell2072100.001.97571.97771.9685
61422007.04.04 16:46modify2072100.001.97571.97461.9685
61432007.04.04 16:46s/l2072100.001.97461.97461.968511000.2114100210.13
61442007.04.04 16:46sell2073100.001.97601.97801.9688
61452007.04.04 16:48modify2073100.001.97601.97461.9688
61462007.04.04 16:48s/l2073100.001.97461.97461.968813999.5114114209.64
61472007.04.04 16:48sell2074100.001.97621.97821.9690
61482007.04.04 16:49modify2074100.001.97621.97461.9690
61492007.04.04 16:49s/l2074100.001.97461.97461.969015999.8514130209.49
61502007.04.04 16:49sell2075100.001.97631.97831.9691
61512007.04.04 16:50modify2075100.001.97631.97461.9691
61522007.04.04 16:50s/l2075100.001.97461.97461.969117000.0114147209.50
61532007.04.04 16:50sell2076100.001.97651.97851.9693
61542007.04.04 16:52modify2076100.001.97651.97461.9693
61552007.04.04 16:52s/l2076100.001.97461.97461.969319000.3414166209.84
61562007.04.04 16:52sell2077100.001.97621.97821.9690
61572007.04.04 16:53modify2077100.001.97621.97461.9690
61582007.04.04 16:53s/l2077100.001.97461.97461.969015999.8514182209.69
61592007.04.04 16:53sell2078100.001.97571.97771.9685
61602007.04.04 16:53modify2078100.001.97571.97461.9685
61612007.04.04 16:59modify2078100.001.97571.97421.9685
61622007.04.04 17:00s/l2078100.001.97421.97421.968515000.2114197209.90
61632007.04.04 17:00sell2079100.001.97681.97881.9696
61642007.04.04 17:01modify2079100.001.97681.97551.9696
61652007.04.04 17:01s/l2079100.001.97551.97551.969612999.6514210209.55
61662007.04.04 17:01sell2080100.001.97711.97911.9699
61672007.04.04 17:03modify2080100.001.97711.97551.9699
61682007.04.04 17:03s/l2080100.001.97551.97551.969916000.1514226209.70
61692007.04.04 17:03sell2081100.001.97711.97911.9699
61702007.04.04 17:04modify2081100.001.97711.97551.9699
61712007.04.04 17:04s/l2081100.001.97551.97551.969916000.1514242209.85
61722007.04.04 17:04sell2082100.001.97681.97881.9696
61732007.04.04 17:05modify2082100.001.97681.97551.9696
61742007.04.04 17:05s/l2082100.001.97551.97551.969612999.6514255209.50
61752007.04.04 17:05sell2083100.001.97671.97871.9695
61762007.04.04 17:07modify2083100.001.97671.97551.9695
61772007.04.04 17:07s/l2083100.001.97551.97551.969511999.4814267208.98
61782007.04.04 17:07sell2084100.001.97691.97891.9697
61792007.04.04 17:08modify2084100.001.97691.97551.9697
61802007.04.04 17:08s/l2084100.001.97551.97551.969713999.8114281208.79
61812007.04.04 17:08sell2085100.001.97671.97871.9695
61822007.04.04 17:13modify2085100.001.97671.97551.9695
61832007.04.04 17:13s/l2085100.001.97551.97551.969511999.4814293208.27
61842007.04.04 17:13sell2086100.001.97691.97891.9697
61852007.04.04 17:14modify2086100.001.97691.97551.9697
61862007.04.04 17:14modify2086100.001.97691.97491.9697
61872007.04.04 17:15close2086100.001.97401.97491.969728999.8114322208.08
61882007.04.04 17:15buy2087100.001.97401.97201.9812
61892007.04.04 17:15modify2087100.001.97401.97571.9812
61902007.04.04 17:16s/l2087100.001.97571.97571.981217000.0014339208.08
61912007.04.04 17:16buy2088100.001.97611.97411.9833
61922007.04.04 17:45modify2088100.001.97611.97611.9833
61932007.04.04 17:59s/l2088100.001.97611.97611.98330.0014339208.08
61942007.04.04 17:59buy2089100.001.97651.97451.9837
61952007.04.04 20:30close2089100.001.97521.97451.9837-12999.6814326208.40
61962007.04.05 09:00sell2090100.001.97541.97741.9682
61972007.04.05 09:13modify2090100.001.97541.97531.9682
61982007.04.05 09:13modify2090100.001.97541.97511.9682
61992007.04.05 09:14modify2090100.001.97541.97491.9682
62002007.04.05 09:19s/l2090100.001.97491.97491.96825000.0014331208.40
62012007.04.05 09:19sell2091100.001.97461.97661.9674
62022007.04.05 10:00close2091100.001.97601.97661.9674-14000.0014317208.40
62032007.04.05 10:00buy2092100.001.97601.97401.9832
62042007.04.05 11:30close2092100.001.97491.97401.9832-11000.0014306208.40
62052007.04.05 11:30sell2093100.001.97491.97691.9677
62062007.04.05 11:30modify2093100.001.97491.97471.9677
62072007.04.05 11:30modify2093100.001.97491.97441.9677
62082007.04.05 11:31s/l2093100.001.97441.97441.96775000.0014311208.40
62092007.04.05 11:31sell2094100.001.97401.97601.9668
62102007.04.05 13:10modify2094100.001.97401.97391.9668
62112007.04.05 13:10modify2094100.001.97401.97371.9668
62122007.04.05 13:10modify2094100.001.97401.97331.9668
62132007.04.05 13:12s/l2094100.001.97331.97331.96687000.0014318208.40
62142007.04.05 15:00sell2095100.001.96931.97131.9621
62152007.04.05 15:13modify2095100.001.96931.96911.9621
62162007.04.05 15:15s/l2095100.001.96911.96911.96212000.0014320208.40
62172007.04.05 15:15sell2096100.001.96881.97081.9616
62182007.04.05 15:32modify2096100.001.96881.96851.9616
62192007.04.05 15:33modify2096100.001.96881.96831.9616
62202007.04.05 15:38s/l2096100.001.96831.96831.96165000.0014325208.40
62212007.04.05 15:38sell2097100.001.96791.96991.9607
62222007.04.05 16:13s/l2097100.001.96991.96991.9607-20000.0014305208.40
62232007.04.05 16:13sell2098100.001.96951.97151.9623
62242007.04.05 16:21s/l2098100.001.97151.97151.9623-20000.0014285208.40
62252007.04.05 16:21sell2099100.001.97111.97311.9639
62262007.04.05 16:25s/l2099100.001.97311.97311.9639-20000.0014265208.40
62272007.04.05 16:25sell2100100.001.97301.97501.9658
62282007.04.05 16:30close2100100.001.97371.97501.9658-7000.0014258208.40
62292007.04.05 16:30buy2101100.001.97371.97171.9809
62302007.04.05 16:32s/l2101100.001.97171.97171.9809-20000.0014238208.40
62312007.04.05 16:32buy2102100.001.97211.97011.9793
62322007.04.05 16:45modify2102100.001.97211.97211.9793
62332007.04.05 16:46s/l2102100.001.97211.97211.97930.0014238208.40
62342007.04.05 16:46buy2103100.001.97251.97051.9797
62352007.04.05 18:56s/l2103100.001.97051.97051.9797-20000.0014218208.40