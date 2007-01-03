Strategy Tester Report
EuroX2_sl_ke20

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.02 02:00 - 2007.04.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMaxTrades=10; Pips=3; TakeProfit=10; TrailingStop=10; InitialStop=76; Note1="Valid TimeFrames: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200"; MACDTimeFrame=30; Safe_Mode=true; FirstOrderLots=0.1;
Bars in test7752Ticks modelled569148Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit444.50Gross profit12066.75Gross loss-11622.25
Profit factor1.04Expected payoff1.13
Absolute drawdown4437.55Maximal drawdown4447.55 (44.43%)Relative drawdown44.43% (4447.55)
Total trades395Short positions (won %)177 (74.58%)Long positions (won %)218 (69.27%)
Profit trades (% of total)283 (71.65%)Loss trades (% of total)112 (28.35%)
Largestprofit trade320.00loss trade-1824.00
Averageprofit trade42.64loss trade-103.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (285.00)consecutive losses (loss in money)8 (-3845.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)581.60 (11)consecutive loss (count of losses)-3845.00 (8)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.03 04:30sell10.101.32621.33381.3252
22007.01.03 05:08t/p10.101.32521.33381.325210.0010010.00
32007.01.05 05:24buy20.101.31041.30281.3114
42007.01.05 05:33buy30.201.31001.30241.3110
52007.01.05 05:35buy40.401.30961.30201.3106
62007.01.05 06:07buy50.801.30921.30161.3102
72007.01.05 07:08buy61.601.30881.30121.3098
82007.01.05 07:34buy73.201.30841.30081.3094
92007.01.05 08:30s/l20.101.30281.30281.3114-76.009934.00
102007.01.05 08:30close73.201.30271.30081.3094-1824.008110.00
112007.01.05 08:30close61.601.30271.30121.3098-976.007134.00
122007.01.05 08:30close50.801.30271.30161.3102-520.006614.00
132007.01.05 08:30close40.401.30271.30201.3106-276.006338.00
142007.01.05 08:30close30.201.30271.30241.3110-146.006192.00
152007.01.08 13:00buy80.101.30271.29511.3037
162007.01.08 13:12buy90.201.30231.29471.3033
172007.01.08 13:55t/p90.201.30331.29471.303320.006212.00
182007.01.08 13:55close80.101.30331.29511.30376.006218.00
192007.01.08 13:55buy100.101.30341.29581.3044
202007.01.08 13:57buy110.201.30301.29541.3040
212007.01.08 13:58buy120.401.30261.29501.3036
222007.01.08 13:59buy130.801.30221.29461.3032
232007.01.08 14:04buy141.601.30181.29421.3028
242007.01.08 17:26t/p141.601.30281.29421.3028160.006378.00
252007.01.08 17:26close130.801.30281.29461.303248.006426.00
262007.01.08 17:26close120.401.30281.29501.30368.006434.00
272007.01.08 17:26close110.201.30281.29541.3040-4.006430.00
282007.01.08 17:26close100.101.30281.29581.3044-6.006424.00
292007.01.09 06:35sell150.101.30231.30991.3013
302007.01.09 06:36sell160.201.30271.31031.3017
312007.01.09 07:06t/p160.201.30171.31031.301720.006444.00
322007.01.09 07:06close150.101.30171.30991.30136.006450.00
332007.01.10 06:00buy170.101.29961.29201.3006
342007.01.10 06:15buy180.201.29931.29171.3003
352007.01.10 08:09buy190.401.29891.29131.2999
362007.01.10 08:12buy200.801.29851.29091.2995
372007.01.10 08:30buy211.601.29811.29051.2991
382007.01.11 07:06t/p211.601.29911.29051.2991124.006574.00
392007.01.11 07:06close200.801.29911.29091.299530.006604.00
402007.01.11 07:06close190.401.29911.29131.2999-1.006603.00
412007.01.11 07:06close180.201.29911.29171.3003-8.506594.50
422007.01.11 07:06close170.101.29911.29201.3006-7.256587.25
432007.01.11 09:18sell220.101.29211.29971.2911
442007.01.11 09:19sell230.201.29251.30011.2915
452007.01.11 09:21t/p230.201.29151.30011.291520.006607.25
462007.01.11 09:21close220.101.29151.29971.29116.006613.25
472007.01.11 09:21sell240.101.29121.29881.2902
482007.01.11 09:21sell250.201.29151.29911.2905
492007.01.11 09:25sell260.401.29191.29951.2909
502007.01.11 09:27sell270.801.29231.29991.2913
512007.01.11 09:28sell281.601.29271.30031.2917
522007.01.11 10:03t/p281.601.29171.30031.2917160.006773.25
532007.01.11 10:03close270.801.29171.29991.291348.006821.25
542007.01.11 10:03close260.401.29171.29951.29098.006829.25
552007.01.11 10:03close250.201.29171.29911.2905-4.006825.25
562007.01.11 10:03close240.101.29171.29881.2902-5.006820.25
572007.01.12 04:00buy290.101.29131.28371.2923
582007.01.12 04:29buy300.201.29091.28331.2919
592007.01.12 05:51buy310.401.29051.28291.2915
602007.01.12 07:06buy320.801.29011.28251.2911
612007.01.12 07:11buy331.601.28971.28211.2907
622007.01.12 07:42t/p331.601.29071.28211.2907160.006980.25
632007.01.12 07:42close320.801.29071.28251.291148.007028.25
642007.01.12 07:42close310.401.29071.28291.29158.007036.25
652007.01.12 07:42close300.201.29071.28331.2919-4.007032.25
662007.01.12 07:42close290.101.29071.28371.2923-6.007026.25
672007.01.12 09:05buy340.101.29191.28431.2929
682007.01.12 09:07buy350.201.29151.28391.2925
692007.01.12 09:25t/p350.201.29251.28391.292520.007046.25
702007.01.12 09:25close340.101.29251.28431.29296.007052.25
712007.01.12 09:25buy360.101.29261.28501.2936
722007.01.12 09:29buy370.201.29221.28461.2932
732007.01.12 09:31buy380.401.29181.28421.2928
742007.01.12 09:37t/p380.401.29281.28421.292840.007092.25
752007.01.12 09:37close370.201.29281.28461.293212.007104.25
762007.01.12 09:37close360.101.29281.28501.29362.007106.25
772007.01.15 19:54sell390.101.29281.30041.2918
782007.01.15 19:55sell400.201.29321.30081.2922
792007.01.15 21:33sell410.401.29351.30111.2925
802007.01.15 23:28sell420.801.29391.30151.2929
812007.01.15 23:44sell431.601.29431.30191.2933
822007.01.16 09:53t/p431.601.29331.30191.2933166.407272.65
832007.01.16 09:53close420.801.29331.30151.292951.207323.85
842007.01.16 09:53close410.401.29331.30111.29259.607333.45
852007.01.16 09:53close400.201.29331.30081.2922-1.207332.25
862007.01.16 09:53close390.101.29331.30041.2918-4.607327.65
872007.01.16 10:00sell440.101.29311.30071.2921
882007.01.16 10:01sell450.201.29341.30101.2924
892007.01.16 10:05sell460.401.29381.30141.2928
902007.01.16 10:38t/p460.401.29281.30141.292840.007367.65
912007.01.16 10:38close450.201.29281.30101.292412.007379.65
922007.01.16 10:38close440.101.29281.30071.29213.007382.65
932007.01.16 10:38sell470.101.29271.30031.2917
942007.01.16 10:44sell480.201.29311.30071.2921
952007.01.16 10:45sell490.401.29341.30101.2924
962007.01.16 11:29sell500.801.29381.30141.2928
972007.01.16 11:41t/p500.801.29281.30141.292880.007462.65
982007.01.16 11:41close490.401.29281.30101.292424.007486.65
992007.01.16 11:41close480.201.29281.30071.29216.007492.65
1002007.01.16 11:41close470.101.29281.30031.2917-1.007491.65
1012007.01.17 01:30buy510.101.29371.28611.2947
1022007.01.17 01:59buy520.201.29341.28581.2944
1032007.01.17 02:00buy530.401.29301.28541.2940
1042007.01.17 02:03buy540.801.29261.28501.2936
1052007.01.17 02:17buy551.601.29221.28461.2932
1062007.01.17 03:24t/p551.601.29321.28461.2932160.007651.65
1072007.01.17 03:24close540.801.29321.28501.293648.007699.65
1082007.01.17 03:24close530.401.29321.28541.29408.007707.65
1092007.01.17 03:24close520.201.29321.28581.2944-4.007703.65
1102007.01.17 03:24close510.101.29321.28611.2947-5.007698.65
1112007.01.17 03:34buy560.101.29321.28561.2942
1122007.01.17 03:51buy570.201.29281.28521.2938
1132007.01.17 04:41buy580.401.29241.28481.2934
1142007.01.17 05:45buy590.801.29201.28441.2930
1152007.01.17 05:45buy601.601.29161.28401.2926
1162007.01.17 06:13t/p601.601.29261.28401.2926160.007858.65
1172007.01.17 06:13close590.801.29261.28441.293048.007906.65
1182007.01.17 06:13close580.401.29261.28481.29348.007914.65
1192007.01.17 06:13close570.201.29261.28521.2938-4.007910.65
1202007.01.17 06:13close560.101.29261.28561.2942-6.007904.65
1212007.01.17 10:00buy610.101.29381.28621.2948
1222007.01.17 10:01buy620.201.29351.28591.2945
1232007.01.17 10:04buy630.401.29311.28551.2941
1242007.01.17 10:08buy640.801.29271.28511.2937
1252007.01.17 10:20t/p640.801.29371.28511.293780.007984.65
1262007.01.17 10:20close630.401.29371.28551.294124.008008.65
1272007.01.17 10:20close620.201.29371.28591.29454.008012.65
1282007.01.17 10:20close610.101.29371.28621.2948-1.008011.65
1292007.01.17 10:20buy650.101.29381.28621.2948
1302007.01.17 10:22buy660.201.29351.28591.2945
1312007.01.17 10:31t/p660.201.29451.28591.294520.008031.65
1322007.01.17 10:31close650.101.29451.28621.29487.008038.65
1332007.01.18 06:33sell670.101.29401.30161.2930
1342007.01.18 06:34sell680.201.29441.30201.2934
1352007.01.18 07:04t/p680.201.29341.30201.293420.008058.65
1362007.01.18 07:04close670.101.29341.30161.29306.008064.65
1372007.01.18 14:00buy690.101.29531.28771.2963
1382007.01.18 15:03t/p690.101.29631.28771.296310.008074.65
1392007.01.19 06:30sell700.101.29591.30351.2949
1402007.01.19 06:40sell710.201.29631.30391.2953
1412007.01.19 08:40t/p710.201.29531.30391.295320.008094.65
1422007.01.19 08:40close700.101.29531.30351.29496.008100.65
1432007.01.22 00:30buy720.101.29711.28951.2981
1442007.01.22 01:44buy730.201.29671.28911.2977
1452007.01.22 02:16t/p730.201.29771.28911.297720.008120.65
1462007.01.22 02:16close720.101.29771.28951.29816.008126.65
1472007.01.22 05:00sell740.101.29541.30301.2944
1482007.01.22 05:07sell750.201.29581.30341.2948
1492007.01.22 05:50t/p750.201.29481.30341.294820.008146.65
1502007.01.22 05:50close740.101.29481.30301.29446.008152.65
1512007.01.23 02:30buy760.101.29571.28811.2967
1522007.01.23 02:32t/p760.101.29671.28811.296710.008162.65
1532007.01.23 02:32buy770.101.29691.28931.2979
1542007.01.23 03:10t/p770.101.29791.28931.297910.008172.65
1552007.01.24 03:13sell780.101.29971.30731.2987
1562007.01.24 03:16t/p780.101.29871.30731.298710.008182.65
1572007.01.24 03:16sell790.101.29851.30611.2975
1582007.01.24 03:18sell800.201.29891.30651.2979
1592007.01.24 03:22sell810.401.29931.30691.2983
1602007.01.24 03:32sell820.801.29961.30721.2986
1612007.01.24 03:50t/p820.801.29861.30721.298680.008262.65
1622007.01.24 03:50close810.401.29861.30691.298328.008290.65
1632007.01.24 03:50close800.201.29861.30651.29796.008296.65
1642007.01.24 03:50close790.101.29861.30611.2975-1.008295.65
1652007.01.25 03:00buy830.101.29861.29101.2996
1662007.01.25 03:07t/p830.101.29961.29101.299610.008305.65
1672007.01.25 03:07buy840.101.29981.29221.3008
1682007.01.25 03:11buy850.201.29951.29191.3005
1692007.01.25 03:18buy860.401.29911.29151.3001
1702007.01.25 03:29t/p860.401.30011.29151.300140.008345.65
1712007.01.25 03:29close850.201.30011.29191.300512.008357.65
1722007.01.25 03:29close840.101.30011.29221.30083.008360.65
1732007.01.25 03:29buy870.101.30041.29281.3014
1742007.01.25 03:30buy880.201.30001.29241.3010
1752007.01.25 03:32buy890.401.29961.29201.3006
1762007.01.25 03:34buy900.801.29931.29171.3003
1772007.01.25 04:00buy911.601.29891.29131.2999
1782007.01.25 14:33s/l870.101.29281.29281.3014-76.008284.65
1792007.01.25 14:33close911.601.29271.29131.2999-992.007292.65
1802007.01.25 14:33close900.801.29271.29171.3003-528.006764.65
1812007.01.25 14:33close890.401.29271.29201.3006-276.006488.65
1822007.01.25 14:33close880.201.29271.29241.3010-146.006342.65
1832007.01.29 05:04buy920.101.29241.28481.2934
1842007.01.29 05:32buy930.201.29201.28441.2930
1852007.01.29 05:33buy940.401.29161.28401.2926
1862007.01.29 07:12t/p940.401.29261.28401.292640.006382.65
1872007.01.29 07:12close930.201.29261.28441.293012.006394.65
1882007.01.29 07:12close920.101.29261.28481.29342.006396.65
1892007.01.30 10:37sell950.101.29461.30221.2936
1902007.01.30 10:38sell960.201.29501.30261.2940
1912007.01.30 10:40sell970.401.29541.30301.2944
1922007.01.30 10:53sell980.801.29581.30341.2948
1932007.01.30 11:19t/p980.801.29481.30341.294880.006476.65
1942007.01.30 11:19close970.401.29481.30301.294424.006500.65
1952007.01.30 11:19close960.201.29481.30261.29404.006504.65
1962007.01.30 11:19close950.101.29481.30221.2936-2.006502.65
1972007.01.30 11:19sell990.101.29471.30231.2937
1982007.01.30 11:23sell1000.201.29511.30271.2941
1992007.01.30 11:33sell1010.401.29541.30301.2944
2002007.01.30 12:12sell1020.801.29581.30341.2948
2012007.01.30 13:00sell1031.601.29621.30381.2952
2022007.01.31 03:00t/p1031.601.29521.30381.2952166.406669.05
2032007.01.31 03:00close1020.801.29521.30341.294851.206720.25
2042007.01.31 03:00close1010.401.29521.30301.29449.606729.85
2052007.01.31 03:00close1000.201.29521.30271.2941-1.206728.65
2062007.01.31 03:00close990.101.29521.30231.2937-4.606724.05
2072007.01.31 10:07buy1040.101.29791.29031.2989
2082007.01.31 10:11buy1050.201.29751.28991.2985
2092007.01.31 10:17t/p1050.201.29851.28991.298520.006744.05
2102007.01.31 10:17close1040.101.29851.29031.29896.006750.05
2112007.01.31 10:17buy1060.101.29861.29101.2996
2122007.01.31 10:27t/p1060.101.29961.29101.299610.006760.05
2132007.01.31 10:27buy1070.101.29991.29231.3009
2142007.01.31 10:30buy1080.201.29951.29191.3005
2152007.01.31 10:31buy1090.401.29911.29151.3001
2162007.01.31 10:43t/p1090.401.30011.29151.300140.006800.05
2172007.01.31 10:43close1080.201.30021.29191.300514.006814.05
2182007.01.31 10:43close1070.101.30021.29231.30093.006817.05
2192007.02.01 07:02sell1100.101.30141.30901.3004
2202007.02.01 07:06sell1110.201.30171.30931.3007
2212007.02.01 07:55sell1120.401.30211.30971.3011
2222007.02.01 08:20sell1130.801.30251.31011.3015
2232007.02.01 08:30sell1141.601.30291.31051.3019
2242007.02.01 08:45t/p1141.601.30191.31051.3019160.006977.05
2252007.02.01 08:45close1130.801.30191.31011.301548.007025.05
2262007.02.01 08:45close1120.401.30191.30971.30118.007033.05
2272007.02.01 08:45close1110.201.30191.30931.3007-4.007029.05
2282007.02.01 08:45close1100.101.30191.30901.3004-5.007024.05
2292007.02.01 18:55sell1150.101.30151.30911.3005
2302007.02.01 19:44sell1160.201.30191.30951.3009
2312007.02.02 00:02sell1170.401.30231.30991.3013
2322007.02.02 06:26sell1180.801.30271.31031.3017
2332007.02.02 08:22t/p1180.801.30171.31031.301780.007104.05
2342007.02.02 08:22close1170.401.30171.30991.301324.007128.05
2352007.02.02 08:22close1160.201.30171.30951.30094.807132.85
2362007.02.02 08:22close1150.101.30171.30911.3005-1.607131.25
2372007.02.06 04:48buy1190.101.29431.28671.2953
2382007.02.06 05:36buy1200.201.29391.28631.2949
2392007.02.06 07:02t/p1200.201.29491.28631.294920.007151.25
2402007.02.06 07:02close1190.101.29501.28671.29537.007158.25
2412007.02.08 03:30sell1210.101.29961.30721.2986
2422007.02.08 03:45t/p1210.101.29861.30721.298610.007168.25
2432007.02.08 03:45sell1220.101.29841.30601.2974
2442007.02.08 04:30sell1230.201.29881.30641.2978
2452007.02.08 05:44sell1240.401.29921.30681.2982
2462007.02.08 06:46sell1250.801.29951.30711.2985
2472007.02.08 07:20t/p1250.801.29851.30711.298580.007248.25
2482007.02.08 07:20close1240.401.29851.30681.298228.007276.25
2492007.02.08 07:20close1230.201.29851.30641.29786.007282.25
2502007.02.08 07:20close1220.101.29851.30601.2974-1.007281.25
2512007.02.08 10:20buy1260.101.30211.29451.3031
2522007.02.08 10:41t/p1260.101.30311.29451.303110.007291.25
2532007.02.09 02:45sell1270.101.30041.30801.2994
2542007.02.09 02:46sell1280.201.30081.30841.2998
2552007.02.09 02:50sell1290.401.30121.30881.3002
2562007.02.09 03:04t/p1290.401.30021.30881.300240.007331.25
2572007.02.09 03:04close1280.201.30021.30841.299812.007343.25
2582007.02.09 03:04close1270.101.30021.30801.29942.007345.25
2592007.02.12 01:00buy1300.101.30211.29451.3031
2602007.02.12 02:37t/p1300.101.30311.29451.303110.007355.25
2612007.02.12 04:30sell1310.101.29941.30701.2984
2622007.02.12 04:49t/p1310.101.29841.30701.298410.007365.25
2632007.02.12 04:49sell1320.101.29821.30581.2972
2642007.02.12 04:54sell1330.201.29861.30621.2976
2652007.02.12 05:16t/p1330.201.29761.30621.297620.007385.25
2662007.02.12 05:16close1320.101.29761.30581.29726.007391.25
2672007.02.13 02:11buy1340.101.29801.29041.2990
2682007.02.13 02:11buy1350.201.29761.29001.2986
2692007.02.13 02:13t/p1350.201.29861.29001.298620.007411.25
2702007.02.13 02:13close1340.101.29861.29041.29906.007417.25
2712007.02.13 02:13buy1360.101.29891.29131.2999
2722007.02.13 02:21buy1370.201.29851.29091.2995
2732007.02.13 02:23t/p1370.201.29951.29091.299520.007437.25
2742007.02.13 02:23close1360.101.29951.29131.29996.007443.25
2752007.02.13 02:23buy1380.101.29961.29201.3006
2762007.02.13 02:23buy1390.201.29931.29171.3003
2772007.02.13 02:26buy1400.401.29891.29131.2999
2782007.02.13 02:47buy1410.801.29851.29091.2995
2792007.02.13 02:57t/p1410.801.29951.29091.299580.007523.25
2802007.02.13 02:57close1400.401.29951.29131.299924.007547.25
2812007.02.13 02:57close1390.201.29951.29171.30034.007551.25
2822007.02.13 02:57close1380.101.29951.29201.3006-1.007550.25
2832007.02.15 19:32sell1420.101.31321.32081.3122
2842007.02.15 21:36sell1430.201.31361.32121.3126
2852007.02.15 21:48sell1440.401.31401.32161.3130
2862007.02.16 02:42sell1450.801.31441.32201.3134
2872007.02.16 03:01t/p1450.801.31341.32201.313480.007630.25
2882007.02.16 03:01close1440.401.31341.32161.313025.607655.85
2892007.02.16 03:01close1430.201.31341.32121.31264.807660.65
2902007.02.16 03:01close1420.101.31341.32081.3122-1.607659.05
2912007.02.16 13:00buy1460.101.31361.30601.3146
2922007.02.16 13:03buy1470.201.31321.30561.3142
2932007.02.16 14:22t/p1470.201.31421.30561.314220.007679.05
2942007.02.16 14:22close1460.101.31421.30601.31466.007685.05
2952007.02.19 07:00sell1480.101.31301.32061.3120
2962007.02.19 07:05sell1490.201.31341.32101.3124
2972007.02.19 07:09sell1500.401.31371.32131.3127
2982007.02.19 10:31sell1510.801.31421.32181.3132
2992007.02.19 11:27sell1521.601.31461.32221.3136
3002007.02.20 03:39t/p1521.601.31361.32221.3136166.407851.45
3012007.02.20 03:39close1510.801.31361.32181.313251.207902.65
3022007.02.20 03:39close1500.401.31361.32131.31275.607908.25
3032007.02.20 03:39close1490.201.31361.32101.3124-3.207905.05
3042007.02.20 03:39close1480.101.31361.32061.3120-5.607899.45
3052007.02.20 04:30sell1530.101.31511.32271.3141
3062007.02.20 04:39sell1540.201.31551.32311.3145
3072007.02.20 05:10t/p1540.201.31451.32311.314520.007919.45
3082007.02.20 05:10close1530.101.31451.32271.31416.007925.45
3092007.02.20 22:34buy1550.101.31491.30731.3159
3102007.02.20 22:48buy1560.201.31451.30691.3155
3112007.02.20 22:50buy1570.401.31411.30651.3151
3122007.02.21 00:42t/p1570.401.31511.30651.315137.007962.45
3132007.02.21 00:42close1560.201.31511.30691.315510.507972.95
3142007.02.21 00:42close1550.101.31511.30731.31591.257974.20
3152007.02.21 00:42buy1580.101.31521.30761.3162
3162007.02.21 00:42buy1590.201.31481.30721.3158
3172007.02.21 00:46buy1600.401.31441.30681.3154
3182007.02.21 01:08buy1610.801.31401.30641.3150
3192007.02.21 01:15buy1621.601.31371.30611.3147
3202007.02.21 01:39t/p1621.601.31471.30611.3147160.008134.20
3212007.02.21 01:39close1610.801.31471.30641.315056.008190.20
3222007.02.21 01:39close1600.401.31471.30681.315412.008202.20
3232007.02.21 01:39close1590.201.31471.30721.3158-2.008200.20
3242007.02.21 01:39close1580.101.31471.30761.3162-5.008195.20
3252007.02.21 02:10buy1630.101.31501.30741.3160
3262007.02.21 02:16t/p1630.101.31601.30741.316010.008205.20
3272007.02.21 02:16buy1640.101.31621.30861.3172
3282007.02.21 02:18buy1650.201.31581.30821.3168
3292007.02.21 02:23buy1660.401.31551.30791.3165
3302007.02.21 02:33t/p1660.401.31651.30791.316540.008245.20
3312007.02.21 02:33close1650.201.31651.30821.316814.008259.20
3322007.02.21 02:33close1640.101.31651.30861.31723.008262.20
3332007.02.21 06:30sell1670.101.31301.32061.3120
3342007.02.21 07:00sell1680.201.31341.32101.3124
3352007.02.21 07:11sell1690.401.31371.32131.3127
3362007.02.21 07:59sell1700.801.31411.32171.3131
3372007.02.21 08:16sell1711.601.31451.32211.3135
3382007.02.21 08:30t/p1711.601.31351.32211.3135160.008422.20
3392007.02.21 08:30close1700.801.31351.32171.313148.008470.20
3402007.02.21 08:30close1690.401.31351.32131.31278.008478.20
3412007.02.21 08:30close1680.201.31351.32101.3124-2.008476.20
3422007.02.21 08:30close1670.101.31351.32061.3120-5.008471.20
3432007.02.21 17:30buy1720.101.31421.30661.3152
3442007.02.21 18:23buy1730.201.31381.30621.3148
3452007.02.21 19:13buy1740.401.31351.30591.3145
3462007.02.21 21:37buy1750.801.31311.30551.3141
3472007.02.22 00:01buy1761.601.31271.30511.3137
3482007.02.22 11:26t/p1761.601.31371.30511.3137160.008631.20
3492007.02.22 11:26close1750.801.31371.30551.314130.008661.20
3502007.02.22 11:26close1740.401.31371.30591.3145-1.008660.20
3512007.02.22 11:26close1730.201.31371.30621.3148-6.508653.70
3522007.02.22 11:26close1720.101.31371.30661.3152-7.258646.45
3532007.02.22 11:30buy1770.101.31431.30671.3153
3542007.02.22 11:31buy1780.201.31391.30631.3149
3552007.02.22 11:34buy1790.401.31361.30601.3146
3562007.02.22 11:49buy1800.801.31321.30561.3142
3572007.02.22 12:05buy1811.601.31281.30521.3138
3582007.02.22 12:35buy1823.201.31241.30481.3134
3592007.02.22 13:21t/p1823.201.31341.30481.3134320.008966.45
3602007.02.22 13:21close1811.601.31341.30521.313896.009062.45
3612007.02.22 13:21close1800.801.31341.30561.314216.009078.45
3622007.02.22 13:21close1790.401.31341.30601.3146-8.009070.45
3632007.02.22 13:21close1780.201.31341.30631.3149-10.009060.45
3642007.02.22 13:21close1770.101.31341.30671.3153-9.009051.45
3652007.02.23 01:54sell1830.101.31111.31871.3101
3662007.02.23 01:59sell1840.201.31151.31911.3105
3672007.02.23 02:01sell1850.401.31191.31951.3109
3682007.02.23 02:09sell1860.801.31231.31991.3113
3692007.02.23 02:27sell1871.601.31271.32031.3117
3702007.02.23 04:04t/p1871.601.31171.32031.3117160.009211.45
3712007.02.23 04:04close1860.801.31171.31991.311348.009259.45
3722007.02.23 04:04close1850.401.31171.31951.31098.009267.45
3732007.02.23 04:04close1840.201.31171.31911.3105-4.009263.45
3742007.02.23 04:04close1830.101.31171.31871.3101-6.009257.45
3752007.02.23 04:04sell1880.101.31161.31921.3106
3762007.02.23 04:37t/p1880.101.31061.31921.310610.009267.45
3772007.02.23 08:00buy1890.101.31331.30571.3143
3782007.02.23 08:32buy1900.201.31291.30531.3139
3792007.02.23 09:05t/p1900.201.31391.30531.313920.009287.45
3802007.02.23 09:05close1890.101.31391.30571.31436.009293.45
3812007.02.27 02:05sell1910.101.31661.32421.3156
3822007.02.27 02:17sell1920.201.31701.32461.3160
3832007.02.27 02:23sell1930.401.31741.32501.3164
3842007.02.27 02:25sell1940.801.31771.32531.3167
3852007.02.27 02:32t/p1940.801.31671.32531.316780.009373.45
3862007.02.27 02:32close1930.401.31671.32501.316428.009401.45
3872007.02.27 02:32close1920.201.31671.32461.31606.009407.45
3882007.02.27 02:32close1910.101.31671.32421.3156-1.009406.45
3892007.02.27 02:32sell1950.101.31661.32421.3156
3902007.02.27 02:54sell1960.201.31701.32461.3160
3912007.02.27 03:03sell1970.401.31741.32501.3164
3922007.02.27 03:07sell1980.801.31771.32531.3167
3932007.02.27 03:07sell1991.601.31811.32571.3171
3942007.02.27 03:09sell2003.201.31851.32611.3175
3952007.02.27 08:30s/l1950.101.32421.32421.3156-76.009330.45
3962007.02.27 08:30close2003.201.32421.32611.3175-1824.007506.45
3972007.02.27 08:30close1991.601.32421.32571.3171-976.006530.45
3982007.02.27 08:30close1980.801.32421.32531.3167-520.006010.45
3992007.02.27 08:30close1970.401.32421.32501.3164-272.005738.45
4002007.02.27 08:30close1960.201.32421.32461.3160-144.005594.45
4012007.02.27 08:30sell2013.201.32401.33161.3230
4022007.02.27 08:30close2013.201.32411.33161.3230-32.005562.45
4032007.02.27 08:30sell2020.201.32391.33151.3229
4042007.02.27 08:30sell2030.201.32431.33191.3233
4052007.02.27 08:52t/p2030.201.32331.33191.323320.005582.45
4062007.02.27 08:52close2020.201.32321.33151.322914.005596.45
4072007.02.27 21:30sell2040.101.32161.32921.3206
4082007.02.27 21:48sell2050.201.32201.32961.3210
4092007.02.28 00:13sell2060.401.32241.33001.3214
4102007.02.28 01:00t/p2060.401.32141.33001.321440.005636.45
4112007.02.28 01:00close2050.201.32141.32961.321012.805649.25
4122007.02.28 01:00close2040.101.32141.32921.32062.405651.65
4132007.02.28 11:49buy2070.101.32291.31531.3239
4142007.02.28 12:04buy2080.201.32251.31491.3235
4152007.02.28 12:10buy2090.401.32201.31441.3230
4162007.02.28 12:17buy2100.801.32171.31411.3227
4172007.02.28 12:35t/p2100.801.32271.31411.322780.005731.65
4182007.02.28 12:35close2090.401.32271.31441.323028.005759.65
4192007.02.28 12:35close2080.201.32271.31491.32354.005763.65
4202007.02.28 12:35close2070.101.32271.31531.3239-2.005761.65
4212007.03.01 01:30sell2110.101.32171.32931.3207
4222007.03.01 01:33sell2120.201.32211.32971.3211
4232007.03.01 02:01t/p2120.201.32111.32971.321120.005781.65
4242007.03.01 02:01close2110.101.32111.32931.32076.005787.65
4252007.03.01 03:00buy2130.101.32331.31571.3243
4262007.03.01 03:02buy2140.201.32291.31531.3239
4272007.03.01 03:40buy2150.401.32251.31491.3235
4282007.03.01 03:47t/p2150.401.32351.31491.323540.005827.65
4292007.03.01 03:47close2140.201.32351.31531.323912.005839.65
4302007.03.01 03:47close2130.101.32351.31571.32432.005841.65
4312007.03.01 05:00sell2160.101.32161.32921.3206
4322007.03.01 05:05sell2170.201.32201.32961.3210
4332007.03.01 05:27sell2180.401.32241.33001.3214
4342007.03.01 08:02sell2190.801.32281.33041.3218
4352007.03.01 08:02sell2201.601.32321.33081.3222
4362007.03.01 08:25t/p2201.601.32221.33081.3222160.006001.65
4372007.03.01 08:25close2190.801.32221.33041.321848.006049.65
4382007.03.01 08:25close2180.401.32221.33001.32148.006057.65
4392007.03.01 08:25close2170.201.32221.32961.3210-4.006053.65
4402007.03.01 08:25close2160.101.32221.32921.3206-6.006047.65
4412007.03.02 11:30buy2210.101.31851.31091.3195
4422007.03.02 11:32buy2220.201.31811.31051.3191
4432007.03.02 11:35buy2230.401.31771.31011.3187
4442007.03.02 12:19t/p2230.401.31871.31011.318740.006087.65
4452007.03.02 12:19close2220.201.31871.31051.319112.006099.65
4462007.03.02 12:19close2210.101.31871.31091.31952.006101.65
4472007.03.02 12:19buy2240.101.31881.31121.3198
4482007.03.02 12:37buy2250.201.31841.31081.3194
4492007.03.02 12:50t/p2250.201.31941.31081.319420.006121.65
4502007.03.02 12:50close2240.101.31941.31121.31986.006127.65
4512007.03.05 01:30sell2260.101.31631.32391.3153
4522007.03.05 01:56t/p2260.101.31531.32391.315310.006137.65
4532007.03.05 01:56sell2270.101.31511.32271.3141
4542007.03.05 02:00t/p2270.101.31411.32271.314110.006147.65
4552007.03.06 01:00buy2280.101.31141.30381.3124
4562007.03.06 01:04buy2290.201.31101.30341.3120
4572007.03.06 01:07buy2300.401.31061.30301.3116
4582007.03.06 01:43buy2310.801.31021.30261.3112
4592007.03.06 01:55buy2321.601.30981.30221.3108
4602007.03.06 02:09t/p2321.601.31081.30221.3108160.006307.65
4612007.03.06 02:09close2310.801.31081.30261.311248.006355.65
4622007.03.06 02:09close2300.401.31081.30301.31168.006363.65
4632007.03.06 02:09close2290.201.31081.30341.3120-4.006359.65
4642007.03.06 02:09close2280.101.31081.30381.3124-6.006353.65
4652007.03.06 08:31sell2330.101.30931.31691.3083
4662007.03.06 08:31sell2340.201.30961.31721.3086
4672007.03.06 08:32sell2350.401.31001.31761.3090
4682007.03.06 09:00t/p2350.401.30901.31761.309040.006393.65
4692007.03.06 09:00close2340.201.30901.31721.308612.006405.65
4702007.03.06 09:00close2330.101.30901.31691.30833.006408.65
4712007.03.06 12:30buy2360.101.31151.30391.3125
4722007.03.06 12:34buy2370.201.31111.30351.3121
4732007.03.06 12:39buy2380.401.31071.30311.3117
4742007.03.06 14:25t/p2380.401.31171.30311.311740.006448.65
4752007.03.06 14:25close2370.201.31171.30351.312112.006460.65
4762007.03.06 14:25close2360.101.31171.30391.31252.006462.65
4772007.03.07 04:36sell2390.101.31171.31931.3107
4782007.03.07 04:42sell2400.201.31211.31971.3111
4792007.03.07 05:09sell2410.401.31251.32011.3115
4802007.03.07 07:16sell2420.801.31291.32051.3119
4812007.03.07 07:22sell2431.601.31331.32091.3123
4822007.03.08 09:15t/p2431.601.31231.32091.3123179.206641.85
4832007.03.08 09:15close2420.801.31231.32051.311957.606699.45
4842007.03.08 09:15close2410.401.31231.32011.311512.806712.25
4852007.03.08 09:15close2400.201.31231.31971.3111-1.606710.65
4862007.03.08 09:15close2390.101.31231.31931.3107-4.806705.85
4872007.03.08 21:53buy2440.101.31561.30801.3166
4882007.03.08 21:54buy2450.201.31521.30761.3162
4892007.03.09 01:11buy2460.401.31481.30721.3158
4902007.03.09 02:33buy2470.801.31441.30681.3154
4912007.03.09 03:52buy2481.601.31401.30641.3150
4922007.03.09 04:50t/p2481.601.31501.30641.3150160.006865.85
4932007.03.09 04:50close2470.801.31501.30681.315448.006913.85
4942007.03.09 04:50close2460.401.31501.30721.31588.006921.85
4952007.03.09 04:50close2450.201.31501.30761.3162-5.506916.35
4962007.03.09 04:50close2440.101.31501.30801.3166-6.756909.60
4972007.03.09 08:30sell2490.101.31231.31991.3113
4982007.03.09 08:30sell2500.201.31271.32031.3117
4992007.03.09 08:32sell2510.401.31311.32071.3121
5002007.03.09 08:34sell2520.801.31351.32111.3125
5012007.03.09 08:35t/p2520.801.31251.32111.312580.006989.60
5022007.03.09 08:35close2510.401.31251.32071.312124.007013.60
5032007.03.09 08:35close2500.201.31251.32031.31174.007017.60
5042007.03.09 08:35close2490.101.31251.31991.3113-2.007015.60
5052007.03.09 08:35sell2530.101.31231.31991.3113
5062007.03.09 08:37sell2540.201.31271.32031.3117
5072007.03.09 08:38t/p2540.201.31171.32031.311720.007035.60
5082007.03.09 08:38close2530.101.31171.31991.31136.007041.60
5092007.03.09 08:38sell2550.101.31141.31901.3104
5102007.03.09 08:48t/p2550.101.31041.31901.310410.007051.60
5112007.03.09 08:48sell2560.101.31021.31781.3092
5122007.03.09 08:53t/p2560.101.30921.31781.309210.007061.60
5132007.03.09 08:53sell2570.101.30901.31661.3080
5142007.03.09 08:53sell2580.201.30941.31701.3084
5152007.03.09 08:54sell2590.401.30971.31731.3087
5162007.03.09 08:55sell2600.801.31011.31771.3091
5172007.03.09 08:55sell2611.601.31051.31811.3095
5182007.03.09 09:27t/p2611.601.30951.31811.3095160.007221.60
5192007.03.09 09:27close2600.801.30951.31771.309148.007269.60
5202007.03.09 09:27close2590.401.30951.31731.30878.007277.60
5212007.03.09 09:27close2580.201.30951.31701.3084-2.007275.60
5222007.03.09 09:27close2570.101.30951.31661.3080-5.007270.60
5232007.03.12 04:50buy2620.101.31421.30661.3152
5242007.03.12 05:09t/p2620.101.31521.30661.315210.007280.60
5252007.03.13 03:00sell2630.101.31711.32471.3161
5262007.03.13 04:06sell2640.201.31751.32511.3165
5272007.03.13 04:21t/p2640.201.31651.32511.316520.007300.60
5282007.03.13 04:21close2630.101.31651.32471.31616.007306.60
5292007.03.13 08:03buy2650.101.31891.31131.3199
5302007.03.13 08:04buy2660.201.31851.31091.3195
5312007.03.13 08:08buy2670.401.31811.31051.3191
5322007.03.13 08:30t/p2670.401.31911.31051.319140.007346.60
5332007.03.13 08:30close2660.201.31911.31091.319512.007358.60
5342007.03.13 08:30close2650.101.31911.31131.31992.007360.60
5352007.03.13 08:30buy2680.101.31921.31161.3202
5362007.03.13 08:31t/p2680.101.32021.31161.320210.007370.60
5372007.03.13 08:31buy2690.101.32041.31281.3214
5382007.03.13 08:33buy2700.201.32001.31241.3210
5392007.03.13 08:34buy2710.401.31971.31211.3207
5402007.03.13 08:36buy2720.801.31931.31171.3203
5412007.03.13 08:36buy2731.601.31891.31131.3199
5422007.03.13 08:44t/p2731.601.31991.31131.3199160.007530.60
5432007.03.13 08:44close2720.801.31991.31171.320348.007578.60
5442007.03.13 08:44close2710.401.31991.31211.32078.007586.60
5452007.03.13 08:44close2700.201.31991.31241.3210-2.007584.60
5462007.03.13 08:44close2690.101.31991.31281.3214-5.007579.60
5472007.03.13 08:44buy2740.101.32001.31241.3210
5482007.03.13 08:56t/p2740.101.32101.31241.321010.007589.60
5492007.03.13 08:56buy2750.101.32121.31361.3222
5502007.03.13 08:57buy2760.201.32081.31321.3218
5512007.03.13 09:05t/p2760.201.32181.31321.321820.007609.60
5522007.03.13 09:05close2750.101.32181.31361.32226.007615.60
5532007.03.13 22:21sell2770.101.31851.32611.3175
5542007.03.13 22:37sell2780.201.31891.32651.3179
5552007.03.13 23:34sell2790.401.31931.32691.3183
5562007.03.13 23:51sell2800.801.31961.32721.3186
5572007.03.14 00:20sell2811.601.32001.32761.3190
5582007.03.14 02:43t/p2811.601.31901.32761.3190160.007775.60
5592007.03.14 02:43close2800.801.31901.32721.318651.207826.80
5602007.03.14 02:43close2790.401.31901.32691.318313.607840.40
5612007.03.14 02:43close2780.201.31901.32651.3179-1.207839.20
5622007.03.14 02:43close2770.101.31901.32611.3175-4.607834.60
5632007.03.14 02:43sell2820.101.31851.32611.3175
5642007.03.14 02:46sell2830.201.31891.32651.3179
5652007.03.14 02:47sell2840.401.31931.32691.3183
5662007.03.14 02:48sell2850.801.31961.32721.3186
5672007.03.14 02:49sell2861.601.32001.32761.3190
5682007.03.14 03:33t/p2861.601.31901.32761.3190160.007994.60
5692007.03.14 03:33close2850.801.31901.32721.318648.008042.60
5702007.03.14 03:33close2840.401.31901.32691.318312.008054.60
5712007.03.14 03:33close2830.201.31901.32651.3179-2.008052.60
5722007.03.14 03:33close2820.101.31901.32611.3175-5.008047.60
5732007.03.14 06:01sell2870.101.31871.32631.3177
5742007.03.14 06:09sell2880.201.31911.32671.3181
5752007.03.14 06:50sell2890.401.31951.32711.3185
5762007.03.14 07:16t/p2890.401.31851.32711.318540.008087.60
5772007.03.14 07:16close2880.201.31851.32671.318112.008099.60
5782007.03.14 07:16close2870.101.31851.32631.31772.008101.60
5792007.03.14 10:18buy2900.101.32131.31371.3223
5802007.03.14 10:19buy2910.201.32091.31331.3219
5812007.03.14 10:37t/p2910.201.32191.31331.321920.008121.60
5822007.03.14 10:37close2900.101.32191.31371.32236.008127.60
5832007.03.15 04:05sell2920.101.32111.32871.3201
5842007.03.15 04:07sell2930.201.32151.32911.3205
5852007.03.15 04:14t/p2930.201.32051.32911.320520.008147.60
5862007.03.15 04:14close2920.101.32051.32871.32016.008153.60
5872007.03.15 04:14sell2940.101.32041.32801.3194
5882007.03.15 04:19sell2950.201.32081.32841.3198
5892007.03.15 04:37sell2960.401.32121.32881.3202
5902007.03.15 05:08t/p2960.401.32021.32881.320240.008193.60
5912007.03.15 05:08close2950.201.32021.32841.319812.008205.60
5922007.03.15 05:08close2940.101.32021.32801.31942.008207.60
5932007.03.15 09:20buy2970.101.32391.31631.3249
5942007.03.15 09:20buy2980.201.32361.31601.3246
5952007.03.15 09:23buy2990.401.32321.31561.3242
5962007.03.15 09:27buy3000.801.32281.31521.3238
5972007.03.15 09:31buy3011.601.32241.31481.3234
5982007.03.15 10:51t/p3011.601.32341.31481.3234160.008367.60
5992007.03.15 10:51close3000.801.32341.31521.323848.008415.60
6002007.03.15 10:51close2990.401.32341.31561.32428.008423.60
6012007.03.15 10:51close2980.201.32341.31601.3246-4.008419.60
6022007.03.15 10:51close2970.101.32341.31631.3249-5.008414.60
6032007.03.19 02:30sell3020.101.32971.33731.3287
6042007.03.19 03:36t/p3020.101.32871.33731.328710.008424.60
6052007.03.19 04:30buy3030.101.33151.32391.3325
6062007.03.19 04:44buy3040.201.33111.32351.3321
6072007.03.19 04:51buy3050.401.33071.32311.3317
6082007.03.19 04:54buy3060.801.33031.32271.3313
6092007.03.19 05:49buy3071.601.32991.32231.3309
6102007.03.19 18:45t/p3071.601.33091.32231.3309160.008584.60
6112007.03.19 18:45close3060.801.33091.32271.331348.008632.60
6122007.03.19 18:45close3050.401.33091.32311.33178.008640.60
6132007.03.19 18:45close3040.201.33091.32351.3321-4.008636.60
6142007.03.19 18:45close3030.101.33091.32391.3325-6.008630.60
6152007.03.19 18:45buy3080.101.33101.32341.3320
6162007.03.19 18:52buy3090.201.33061.32301.3316
6172007.03.19 21:03buy3100.401.33021.32261.3312
6182007.03.19 21:05buy3110.801.32981.32221.3308
6192007.03.19 21:28buy3121.601.32941.32181.3304
6202007.03.20 02:35t/p3121.601.33041.32181.3304148.008778.60
6212007.03.20 02:35close3110.801.33041.32221.330842.008820.60
6222007.03.20 02:35close3100.401.33041.32261.33125.008825.60
6232007.03.20 02:35close3090.201.33041.32301.3316-5.508820.10
6242007.03.20 02:35close3080.101.33041.32341.3320-6.758813.35
6252007.03.20 04:00buy3130.101.33061.32301.3316
6262007.03.20 04:02buy3140.201.33021.32261.3312
6272007.03.20 04:08buy3150.401.32981.32221.3308
6282007.03.20 04:23buy3160.801.32941.32181.3304
6292007.03.20 04:38buy3171.601.32901.32141.3300
6302007.03.20 05:32buy3183.201.32861.32101.3296
6312007.03.20 08:45t/p3183.201.32961.32101.3296320.009133.35
6322007.03.20 08:45close3171.601.32961.32141.330096.009229.35
6332007.03.20 08:45close3160.801.32961.32181.330416.009245.35
6342007.03.20 08:45close3150.401.32961.32221.3308-8.009237.35
6352007.03.20 08:45close3140.201.32961.32261.3312-12.009225.35
6362007.03.20 08:45close3130.101.32961.32301.3316-10.009215.35
6372007.03.20 13:00buy3190.101.33051.32291.3315
6382007.03.20 13:07buy3200.201.33011.32251.3311
6392007.03.20 13:51t/p3200.201.33111.32251.331120.009235.35
6402007.03.20 13:51close3190.101.33111.32291.33156.009241.35
6412007.03.21 05:21sell3210.101.33031.33791.3293
6422007.03.21 06:40sell3220.201.33071.33831.3297
6432007.03.21 07:23t/p3220.201.32971.33831.329720.009261.35
6442007.03.21 07:23close3210.101.32971.33791.32936.009267.35
6452007.03.21 14:15buy3230.101.33351.32591.3345
6462007.03.21 14:15buy3240.201.33311.32551.3341
6472007.03.21 14:16t/p3240.201.33411.32551.334120.009287.35
6482007.03.21 14:16close3230.101.33411.32591.33456.009293.35
6492007.03.21 14:16buy3250.101.33421.32661.3352
6502007.03.21 14:16buy3260.201.33381.32621.3348
6512007.03.21 14:16buy3270.401.33341.32581.3344
6522007.03.21 14:16buy3280.801.33301.32541.3340
6532007.03.21 14:16buy3291.601.33261.32501.3336
6542007.03.21 14:17buy3303.201.33221.32461.3332
6552007.03.21 14:20t/p3303.201.33321.32461.3332320.009613.35
6562007.03.21 14:20close3291.601.33321.32501.333696.009709.35
6572007.03.21 14:20close3280.801.33321.32541.334016.009725.35
6582007.03.21 14:20close3270.401.33321.32581.3344-8.009717.35
6592007.03.21 14:20close3260.201.33321.32621.3348-12.009705.35
6602007.03.21 14:20close3250.101.33321.32661.3352-10.009695.35
6612007.03.21 14:20buy3310.101.33351.32591.3345
6622007.03.21 14:21t/p3310.101.33451.32591.334510.009705.35
6632007.03.21 14:21buy3320.101.33471.32711.3357
6642007.03.21 14:22t/p3320.101.33571.32711.335710.009715.35
6652007.03.21 14:22buy3330.101.33591.32831.3369
6662007.03.21 14:22buy3340.201.33561.32801.3366
6672007.03.21 14:23buy3350.401.33521.32761.3362
6682007.03.21 14:24t/p3350.401.33621.32761.336240.009755.35
6692007.03.21 14:24close3340.201.33621.32801.336612.009767.35
6702007.03.21 14:24close3330.101.33621.32831.33693.009770.35
6712007.03.21 14:24buy3360.101.33651.32891.3375
6722007.03.21 14:26t/p3360.101.33751.32891.337510.009780.35
6732007.03.21 14:26buy3370.101.33771.33011.3387
6742007.03.21 14:26buy3380.201.33731.32971.3383
6752007.03.21 14:26buy3390.401.33691.32931.3379
6762007.03.21 14:27buy3400.801.33651.32891.3375
6772007.03.21 14:28buy3411.601.33611.32851.3371
6782007.03.21 14:29buy3423.201.33581.32821.3368
6792007.03.21 14:32t/p3423.201.33681.32821.3368320.0010100.35
6802007.03.21 14:32close3411.601.33681.32851.3371112.0010212.35
6812007.03.21 14:32close3400.801.33681.32891.337524.0010236.35
6822007.03.21 14:32close3390.401.33681.32931.3379-4.0010232.35
6832007.03.21 14:32close3380.201.33681.32971.3383-10.0010222.35
6842007.03.21 14:32close3370.101.33681.33011.3387-9.0010213.35
6852007.03.22 06:51sell3430.101.33551.34311.3345
6862007.03.22 06:59sell3440.201.33581.34341.3348
6872007.03.22 07:20sell3450.401.33621.34381.3352
6882007.03.22 07:23sell3460.801.33661.34421.3356
6892007.03.22 08:14t/p3460.801.33561.34421.335680.0010293.35
6902007.03.22 08:14close3450.401.33561.34381.335224.0010317.35
6912007.03.22 08:14close3440.201.33561.34341.33484.0010321.35
6922007.03.22 08:14close3430.101.33561.34311.3345-1.0010320.35
6932007.03.26 10:26buy3470.101.33491.32731.3359
6942007.03.26 10:27buy3480.201.33451.32691.3355
6952007.03.26 10:30buy3490.401.33411.32651.3351
6962007.03.26 10:32buy3500.801.33381.32621.3348
6972007.03.26 10:42buy3511.601.33341.32581.3344
6982007.03.26 11:30buy3523.201.33301.32541.3340
6992007.03.27 04:00t/p3523.201.33401.32541.3340296.0010616.35
7002007.03.27 04:00close3511.601.33401.32581.334484.0010700.35
7012007.03.27 04:00close3500.801.33401.32621.334810.0010710.35
7022007.03.27 04:00close3490.401.33401.32651.3351-7.0010703.35
7032007.03.27 04:00close3480.201.33401.32691.3355-11.5010691.85
7042007.03.27 04:00close3470.101.33401.32731.3359-9.7510682.10
7052007.03.28 09:30buy3530.101.33571.32811.3367
7062007.03.28 10:13t/p3530.101.33671.32811.336710.0010692.10
7072007.03.28 12:00sell3540.101.33301.34061.3320
7082007.03.28 12:03sell3550.201.33341.34101.3324
7092007.03.28 12:18sell3560.401.33371.34131.3327
7102007.03.28 13:18sell3570.801.33411.34171.3331
7112007.03.28 13:50t/p3570.801.33311.34171.333180.0010772.10
7122007.03.28 13:50close3560.401.33311.34131.332724.0010796.10
7132007.03.28 13:50close3550.201.33311.34101.33246.0010802.10
7142007.03.28 13:50close3540.101.33311.34061.3320-1.0010801.10
7152007.03.29 04:30buy3580.101.33361.32601.3346
7162007.03.29 04:36buy3590.201.33321.32561.3342
7172007.03.29 04:53t/p3590.201.33421.32561.334220.0010821.10
7182007.03.29 04:53close3580.101.33421.32601.33466.0010827.10
7192007.03.29 04:53buy3600.101.33431.32671.3353
7202007.03.29 04:58buy3610.201.33391.32631.3349
7212007.03.29 05:02buy3620.401.33361.32601.3346
7222007.03.29 05:28t/p3620.401.33461.32601.334640.0010867.10
7232007.03.29 05:28close3610.201.33461.32631.334914.0010881.10
7242007.03.29 05:28close3600.101.33461.32671.33533.0010884.10
7252007.03.29 18:30sell3630.101.33301.34061.3320
7262007.03.29 19:00sell3640.201.33341.34101.3324
7272007.03.29 19:01sell3650.401.33371.34131.3327
7282007.03.29 19:44t/p3650.401.33271.34131.332740.0010924.10
7292007.03.29 19:44close3640.201.33271.34101.332414.0010938.10
7302007.03.29 19:44close3630.101.33271.34061.33203.0010941.10
7312007.03.29 19:44sell3660.101.33261.34021.3316
7322007.03.29 19:50sell3670.201.33301.34061.3320
7332007.03.29 22:27sell3680.401.33341.34101.3324
7342007.03.29 23:06sell3690.801.33371.34131.3327
7352007.03.29 23:29sell3701.601.33411.34171.3331
7362007.03.30 00:29sell3713.201.33451.34211.3335
7372007.03.30 03:04t/p3713.201.33351.34211.3335320.0011261.10
7382007.03.30 03:04close3701.601.33351.34171.3331102.4011363.50
7392007.03.30 03:04close3690.801.33351.34131.332719.2011382.70
7402007.03.30 03:04close3680.401.33351.34101.3324-2.4011380.30
7412007.03.30 03:04close3670.201.33351.34061.3320-9.2011371.10
7422007.03.30 03:04close3660.101.33351.34021.3316-8.6011362.50
7432007.03.30 04:00sell3720.101.33161.33921.3306
7442007.03.30 04:03sell3730.201.33191.33951.3309
7452007.03.30 04:12sell3740.401.33231.33991.3313
7462007.03.30 04:28t/p3740.401.33131.33991.331340.0011402.50
7472007.03.30 04:28close3730.201.33131.33951.330912.0011414.50
7482007.03.30 04:28close3720.101.33131.33921.33063.0011417.50
7492007.03.30 04:28sell3750.101.33121.33881.3302
7502007.03.30 04:36sell3760.201.33161.33921.3306
7512007.03.30 04:43sell3770.401.33191.33951.3309
7522007.03.30 05:13sell3780.801.33231.33991.3313
7532007.03.30 06:05t/p3780.801.33131.33991.331380.0011497.50
7542007.03.30 06:05close3770.401.33131.33951.330924.0011521.50
7552007.03.30 06:05close3760.201.33131.33921.33066.0011527.50
7562007.03.30 06:05close3750.101.33131.33881.3302-1.0011526.50
7572007.03.30 11:29buy3790.101.33931.33171.3403
7582007.03.30 11:31buy3800.201.33891.33131.3399
7592007.03.30 11:31buy3810.401.33851.33091.3395
7602007.03.30 11:33buy3820.801.33811.33051.3391
7612007.03.30 11:33buy3831.601.33781.33021.3388
7622007.03.30 11:44t/p3831.601.33881.33021.3388160.0011686.50
7632007.03.30 11:44close3820.801.33881.33051.339156.0011742.50
7642007.03.30 11:44close3810.401.33881.33091.339512.0011754.50
7652007.03.30 11:44close3800.201.33881.33131.3399-2.0011752.50
7662007.03.30 11:44close3790.101.33881.33171.3403-5.0011747.50
7672007.03.30 11:44buy3840.101.33891.33131.3399
7682007.03.30 11:48t/p3840.101.33991.33131.339910.0011757.50
7692007.03.30 11:48buy3850.101.34011.33251.3411
7702007.03.30 11:49buy3860.201.33981.33221.3408
7712007.03.30 11:49buy3870.401.33941.33181.3404
7722007.03.30 11:50buy3880.801.33901.33141.3400
7732007.03.30 11:51buy3891.601.33861.33101.3396
7742007.03.30 11:53t/p3891.601.33961.33101.3396160.0011917.50
7752007.03.30 11:53close3880.801.33961.33141.340048.0011965.50
7762007.03.30 11:53close3870.401.33961.33181.34048.0011973.50
7772007.03.30 11:53close3860.201.33961.33221.3408-4.0011969.50
7782007.03.30 11:53close3850.101.33961.33251.3411-5.0011964.50
7792007.03.30 11:53buy3900.101.33971.33211.3407
7802007.03.30 11:54buy3910.201.33931.33171.3403
7812007.03.30 11:54buy3920.401.33891.33131.3399
7822007.03.30 11:54buy3930.801.33851.33091.3395
7832007.03.30 11:54buy3941.601.33811.33051.3391
7842007.03.30 11:55buy3953.201.33781.33021.3388
7852007.03.30 15:59close at stop3953.201.33571.33021.3388-672.0011292.50
7862007.03.30 15:59close at stop3941.601.33571.33051.3391-384.0010908.50
7872007.03.30 15:59close at stop3930.801.33571.33091.3395-224.0010684.50
7882007.03.30 15:59close at stop3920.401.33571.33131.3399-128.0010556.50
7892007.03.30 15:59close at stop3910.201.33571.33171.3403-72.0010484.50
7902007.03.30 15:59close at stop3900.101.33571.33211.3407-40.0010444.50