|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.02 02:00 - 2007.04.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaxTrades=10; Pips=3; TakeProfit=10; TrailingStop=10; InitialStop=76; Note1="Valid TimeFrames: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200"; MACDTimeFrame=30; Safe_Mode=true; FirstOrderLots=0.1;
|Bars in test
|7752
|Ticks modelled
|569148
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|444.50
|Gross profit
|12066.75
|Gross loss
|-11622.25
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|1.13
|Absolute drawdown
|4437.55
|Maximal drawdown
|4447.55 (44.43%)
|Relative drawdown
|44.43% (4447.55)
|Total trades
|395
|Short positions (won %)
|177 (74.58%)
|Long positions (won %)
|218 (69.27%)
|Profit trades (% of total)
|283 (71.65%)
|Loss trades (% of total)
|112 (28.35%)
|Largest
|profit trade
|320.00
|loss trade
|-1824.00
|Average
|profit trade
|42.64
|loss trade
|-103.77
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (285.00)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3845.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|581.60 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-3845.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.03 04:30
|sell
|1
|0.10
|1.3262
|1.3338
|1.3252
|2
|2007.01.03 05:08
|t/p
|1
|0.10
|1.3252
|1.3338
|1.3252
|10.00
|10010.00
|3
|2007.01.05 05:24
|buy
|2
|0.10
|1.3104
|1.3028
|1.3114
|4
|2007.01.05 05:33
|buy
|3
|0.20
|1.3100
|1.3024
|1.3110
|5
|2007.01.05 05:35
|buy
|4
|0.40
|1.3096
|1.3020
|1.3106
|6
|2007.01.05 06:07
|buy
|5
|0.80
|1.3092
|1.3016
|1.3102
|7
|2007.01.05 07:08
|buy
|6
|1.60
|1.3088
|1.3012
|1.3098
|8
|2007.01.05 07:34
|buy
|7
|3.20
|1.3084
|1.3008
|1.3094
|9
|2007.01.05 08:30
|s/l
|2
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.3114
|-76.00
|9934.00
|10
|2007.01.05 08:30
|close
|7
|3.20
|1.3027
|1.3008
|1.3094
|-1824.00
|8110.00
|11
|2007.01.05 08:30
|close
|6
|1.60
|1.3027
|1.3012
|1.3098
|-976.00
|7134.00
|12
|2007.01.05 08:30
|close
|5
|0.80
|1.3027
|1.3016
|1.3102
|-520.00
|6614.00
|13
|2007.01.05 08:30
|close
|4
|0.40
|1.3027
|1.3020
|1.3106
|-276.00
|6338.00
|14
|2007.01.05 08:30
|close
|3
|0.20
|1.3027
|1.3024
|1.3110
|-146.00
|6192.00
|15
|2007.01.08 13:00
|buy
|8
|0.10
|1.3027
|1.2951
|1.3037
|16
|2007.01.08 13:12
|buy
|9
|0.20
|1.3023
|1.2947
|1.3033
|17
|2007.01.08 13:55
|t/p
|9
|0.20
|1.3033
|1.2947
|1.3033
|20.00
|6212.00
|18
|2007.01.08 13:55
|close
|8
|0.10
|1.3033
|1.2951
|1.3037
|6.00
|6218.00
|19
|2007.01.08 13:55
|buy
|10
|0.10
|1.3034
|1.2958
|1.3044
|20
|2007.01.08 13:57
|buy
|11
|0.20
|1.3030
|1.2954
|1.3040
|21
|2007.01.08 13:58
|buy
|12
|0.40
|1.3026
|1.2950
|1.3036
|22
|2007.01.08 13:59
|buy
|13
|0.80
|1.3022
|1.2946
|1.3032
|23
|2007.01.08 14:04
|buy
|14
|1.60
|1.3018
|1.2942
|1.3028
|24
|2007.01.08 17:26
|t/p
|14
|1.60
|1.3028
|1.2942
|1.3028
|160.00
|6378.00
|25
|2007.01.08 17:26
|close
|13
|0.80
|1.3028
|1.2946
|1.3032
|48.00
|6426.00
|26
|2007.01.08 17:26
|close
|12
|0.40
|1.3028
|1.2950
|1.3036
|8.00
|6434.00
|27
|2007.01.08 17:26
|close
|11
|0.20
|1.3028
|1.2954
|1.3040
|-4.00
|6430.00
|28
|2007.01.08 17:26
|close
|10
|0.10
|1.3028
|1.2958
|1.3044
|-6.00
|6424.00
|29
|2007.01.09 06:35
|sell
|15
|0.10
|1.3023
|1.3099
|1.3013
|30
|2007.01.09 06:36
|sell
|16
|0.20
|1.3027
|1.3103
|1.3017
|31
|2007.01.09 07:06
|t/p
|16
|0.20
|1.3017
|1.3103
|1.3017
|20.00
|6444.00
|32
|2007.01.09 07:06
|close
|15
|0.10
|1.3017
|1.3099
|1.3013
|6.00
|6450.00
|33
|2007.01.10 06:00
|buy
|17
|0.10
|1.2996
|1.2920
|1.3006
|34
|2007.01.10 06:15
|buy
|18
|0.20
|1.2993
|1.2917
|1.3003
|35
|2007.01.10 08:09
|buy
|19
|0.40
|1.2989
|1.2913
|1.2999
|36
|2007.01.10 08:12
|buy
|20
|0.80
|1.2985
|1.2909
|1.2995
|37
|2007.01.10 08:30
|buy
|21
|1.60
|1.2981
|1.2905
|1.2991
|38
|2007.01.11 07:06
|t/p
|21
|1.60
|1.2991
|1.2905
|1.2991
|124.00
|6574.00
|39
|2007.01.11 07:06
|close
|20
|0.80
|1.2991
|1.2909
|1.2995
|30.00
|6604.00
|40
|2007.01.11 07:06
|close
|19
|0.40
|1.2991
|1.2913
|1.2999
|-1.00
|6603.00
|41
|2007.01.11 07:06
|close
|18
|0.20
|1.2991
|1.2917
|1.3003
|-8.50
|6594.50
|42
|2007.01.11 07:06
|close
|17
|0.10
|1.2991
|1.2920
|1.3006
|-7.25
|6587.25
|43
|2007.01.11 09:18
|sell
|22
|0.10
|1.2921
|1.2997
|1.2911
|44
|2007.01.11 09:19
|sell
|23
|0.20
|1.2925
|1.3001
|1.2915
|45
|2007.01.11 09:21
|t/p
|23
|0.20
|1.2915
|1.3001
|1.2915
|20.00
|6607.25
|46
|2007.01.11 09:21
|close
|22
|0.10
|1.2915
|1.2997
|1.2911
|6.00
|6613.25
|47
|2007.01.11 09:21
|sell
|24
|0.10
|1.2912
|1.2988
|1.2902
|48
|2007.01.11 09:21
|sell
|25
|0.20
|1.2915
|1.2991
|1.2905
|49
|2007.01.11 09:25
|sell
|26
|0.40
|1.2919
|1.2995
|1.2909
|50
|2007.01.11 09:27
|sell
|27
|0.80
|1.2923
|1.2999
|1.2913
|51
|2007.01.11 09:28
|sell
|28
|1.60
|1.2927
|1.3003
|1.2917
|52
|2007.01.11 10:03
|t/p
|28
|1.60
|1.2917
|1.3003
|1.2917
|160.00
|6773.25
|53
|2007.01.11 10:03
|close
|27
|0.80
|1.2917
|1.2999
|1.2913
|48.00
|6821.25
|54
|2007.01.11 10:03
|close
|26
|0.40
|1.2917
|1.2995
|1.2909
|8.00
|6829.25
|55
|2007.01.11 10:03
|close
|25
|0.20
|1.2917
|1.2991
|1.2905
|-4.00
|6825.25
|56
|2007.01.11 10:03
|close
|24
|0.10
|1.2917
|1.2988
|1.2902
|-5.00
|6820.25
|57
|2007.01.12 04:00
|buy
|29
|0.10
|1.2913
|1.2837
|1.2923
|58
|2007.01.12 04:29
|buy
|30
|0.20
|1.2909
|1.2833
|1.2919
|59
|2007.01.12 05:51
|buy
|31
|0.40
|1.2905
|1.2829
|1.2915
|60
|2007.01.12 07:06
|buy
|32
|0.80
|1.2901
|1.2825
|1.2911
|61
|2007.01.12 07:11
|buy
|33
|1.60
|1.2897
|1.2821
|1.2907
|62
|2007.01.12 07:42
|t/p
|33
|1.60
|1.2907
|1.2821
|1.2907
|160.00
|6980.25
|63
|2007.01.12 07:42
|close
|32
|0.80
|1.2907
|1.2825
|1.2911
|48.00
|7028.25
|64
|2007.01.12 07:42
|close
|31
|0.40
|1.2907
|1.2829
|1.2915
|8.00
|7036.25
|65
|2007.01.12 07:42
|close
|30
|0.20
|1.2907
|1.2833
|1.2919
|-4.00
|7032.25
|66
|2007.01.12 07:42
|close
|29
|0.10
|1.2907
|1.2837
|1.2923
|-6.00
|7026.25
|67
|2007.01.12 09:05
|buy
|34
|0.10
|1.2919
|1.2843
|1.2929
|68
|2007.01.12 09:07
|buy
|35
|0.20
|1.2915
|1.2839
|1.2925
|69
|2007.01.12 09:25
|t/p
|35
|0.20
|1.2925
|1.2839
|1.2925
|20.00
|7046.25
|70
|2007.01.12 09:25
|close
|34
|0.10
|1.2925
|1.2843
|1.2929
|6.00
|7052.25
|71
|2007.01.12 09:25
|buy
|36
|0.10
|1.2926
|1.2850
|1.2936
|72
|2007.01.12 09:29
|buy
|37
|0.20
|1.2922
|1.2846
|1.2932
|73
|2007.01.12 09:31
|buy
|38
|0.40
|1.2918
|1.2842
|1.2928
|74
|2007.01.12 09:37
|t/p
|38
|0.40
|1.2928
|1.2842
|1.2928
|40.00
|7092.25
|75
|2007.01.12 09:37
|close
|37
|0.20
|1.2928
|1.2846
|1.2932
|12.00
|7104.25
|76
|2007.01.12 09:37
|close
|36
|0.10
|1.2928
|1.2850
|1.2936
|2.00
|7106.25
|77
|2007.01.15 19:54
|sell
|39
|0.10
|1.2928
|1.3004
|1.2918
|78
|2007.01.15 19:55
|sell
|40
|0.20
|1.2932
|1.3008
|1.2922
|79
|2007.01.15 21:33
|sell
|41
|0.40
|1.2935
|1.3011
|1.2925
|80
|2007.01.15 23:28
|sell
|42
|0.80
|1.2939
|1.3015
|1.2929
|81
|2007.01.15 23:44
|sell
|43
|1.60
|1.2943
|1.3019
|1.2933
|82
|2007.01.16 09:53
|t/p
|43
|1.60
|1.2933
|1.3019
|1.2933
|166.40
|7272.65
|83
|2007.01.16 09:53
|close
|42
|0.80
|1.2933
|1.3015
|1.2929
|51.20
|7323.85
|84
|2007.01.16 09:53
|close
|41
|0.40
|1.2933
|1.3011
|1.2925
|9.60
|7333.45
|85
|2007.01.16 09:53
|close
|40
|0.20
|1.2933
|1.3008
|1.2922
|-1.20
|7332.25
|86
|2007.01.16 09:53
|close
|39
|0.10
|1.2933
|1.3004
|1.2918
|-4.60
|7327.65
|87
|2007.01.16 10:00
|sell
|44
|0.10
|1.2931
|1.3007
|1.2921
|88
|2007.01.16 10:01
|sell
|45
|0.20
|1.2934
|1.3010
|1.2924
|89
|2007.01.16 10:05
|sell
|46
|0.40
|1.2938
|1.3014
|1.2928
|90
|2007.01.16 10:38
|t/p
|46
|0.40
|1.2928
|1.3014
|1.2928
|40.00
|7367.65
|91
|2007.01.16 10:38
|close
|45
|0.20
|1.2928
|1.3010
|1.2924
|12.00
|7379.65
|92
|2007.01.16 10:38
|close
|44
|0.10
|1.2928
|1.3007
|1.2921
|3.00
|7382.65
|93
|2007.01.16 10:38
|sell
|47
|0.10
|1.2927
|1.3003
|1.2917
|94
|2007.01.16 10:44
|sell
|48
|0.20
|1.2931
|1.3007
|1.2921
|95
|2007.01.16 10:45
|sell
|49
|0.40
|1.2934
|1.3010
|1.2924
|96
|2007.01.16 11:29
|sell
|50
|0.80
|1.2938
|1.3014
|1.2928
|97
|2007.01.16 11:41
|t/p
|50
|0.80
|1.2928
|1.3014
|1.2928
|80.00
|7462.65
|98
|2007.01.16 11:41
|close
|49
|0.40
|1.2928
|1.3010
|1.2924
|24.00
|7486.65
|99
|2007.01.16 11:41
|close
|48
|0.20
|1.2928
|1.3007
|1.2921
|6.00
|7492.65
|100
|2007.01.16 11:41
|close
|47
|0.10
|1.2928
|1.3003
|1.2917
|-1.00
|7491.65
|101
|2007.01.17 01:30
|buy
|51
|0.10
|1.2937
|1.2861
|1.2947
|102
|2007.01.17 01:59
|buy
|52
|0.20
|1.2934
|1.2858
|1.2944
|103
|2007.01.17 02:00
|buy
|53
|0.40
|1.2930
|1.2854
|1.2940
|104
|2007.01.17 02:03
|buy
|54
|0.80
|1.2926
|1.2850
|1.2936
|105
|2007.01.17 02:17
|buy
|55
|1.60
|1.2922
|1.2846
|1.2932
|106
|2007.01.17 03:24
|t/p
|55
|1.60
|1.2932
|1.2846
|1.2932
|160.00
|7651.65
|107
|2007.01.17 03:24
|close
|54
|0.80
|1.2932
|1.2850
|1.2936
|48.00
|7699.65
|108
|2007.01.17 03:24
|close
|53
|0.40
|1.2932
|1.2854
|1.2940
|8.00
|7707.65
|109
|2007.01.17 03:24
|close
|52
|0.20
|1.2932
|1.2858
|1.2944
|-4.00
|7703.65
|110
|2007.01.17 03:24
|close
|51
|0.10
|1.2932
|1.2861
|1.2947
|-5.00
|7698.65
|111
|2007.01.17 03:34
|buy
|56
|0.10
|1.2932
|1.2856
|1.2942
|112
|2007.01.17 03:51
|buy
|57
|0.20
|1.2928
|1.2852
|1.2938
|113
|2007.01.17 04:41
|buy
|58
|0.40
|1.2924
|1.2848
|1.2934
|114
|2007.01.17 05:45
|buy
|59
|0.80
|1.2920
|1.2844
|1.2930
|115
|2007.01.17 05:45
|buy
|60
|1.60
|1.2916
|1.2840
|1.2926
|116
|2007.01.17 06:13
|t/p
|60
|1.60
|1.2926
|1.2840
|1.2926
|160.00
|7858.65
|117
|2007.01.17 06:13
|close
|59
|0.80
|1.2926
|1.2844
|1.2930
|48.00
|7906.65
|118
|2007.01.17 06:13
|close
|58
|0.40
|1.2926
|1.2848
|1.2934
|8.00
|7914.65
|119
|2007.01.17 06:13
|close
|57
|0.20
|1.2926
|1.2852
|1.2938
|-4.00
|7910.65
|120
|2007.01.17 06:13
|close
|56
|0.10
|1.2926
|1.2856
|1.2942
|-6.00
|7904.65
|121
|2007.01.17 10:00
|buy
|61
|0.10
|1.2938
|1.2862
|1.2948
|122
|2007.01.17 10:01
|buy
|62
|0.20
|1.2935
|1.2859
|1.2945
|123
|2007.01.17 10:04
|buy
|63
|0.40
|1.2931
|1.2855
|1.2941
|124
|2007.01.17 10:08
|buy
|64
|0.80
|1.2927
|1.2851
|1.2937
|125
|2007.01.17 10:20
|t/p
|64
|0.80
|1.2937
|1.2851
|1.2937
|80.00
|7984.65
|126
|2007.01.17 10:20
|close
|63
|0.40
|1.2937
|1.2855
|1.2941
|24.00
|8008.65
|127
|2007.01.17 10:20
|close
|62
|0.20
|1.2937
|1.2859
|1.2945
|4.00
|8012.65
|128
|2007.01.17 10:20
|close
|61
|0.10
|1.2937
|1.2862
|1.2948
|-1.00
|8011.65
|129
|2007.01.17 10:20
|buy
|65
|0.10
|1.2938
|1.2862
|1.2948
|130
|2007.01.17 10:22
|buy
|66
|0.20
|1.2935
|1.2859
|1.2945
|131
|2007.01.17 10:31
|t/p
|66
|0.20
|1.2945
|1.2859
|1.2945
|20.00
|8031.65
|132
|2007.01.17 10:31
|close
|65
|0.10
|1.2945
|1.2862
|1.2948
|7.00
|8038.65
|133
|2007.01.18 06:33
|sell
|67
|0.10
|1.2940
|1.3016
|1.2930
|134
|2007.01.18 06:34
|sell
|68
|0.20
|1.2944
|1.3020
|1.2934
|135
|2007.01.18 07:04
|t/p
|68
|0.20
|1.2934
|1.3020
|1.2934
|20.00
|8058.65
|136
|2007.01.18 07:04
|close
|67
|0.10
|1.2934
|1.3016
|1.2930
|6.00
|8064.65
|137
|2007.01.18 14:00
|buy
|69
|0.10
|1.2953
|1.2877
|1.2963
|138
|2007.01.18 15:03
|t/p
|69
|0.10
|1.2963
|1.2877
|1.2963
|10.00
|8074.65
|139
|2007.01.19 06:30
|sell
|70
|0.10
|1.2959
|1.3035
|1.2949
|140
|2007.01.19 06:40
|sell
|71
|0.20
|1.2963
|1.3039
|1.2953
|141
|2007.01.19 08:40
|t/p
|71
|0.20
|1.2953
|1.3039
|1.2953
|20.00
|8094.65
|142
|2007.01.19 08:40
|close
|70
|0.10
|1.2953
|1.3035
|1.2949
|6.00
|8100.65
|143
|2007.01.22 00:30
|buy
|72
|0.10
|1.2971
|1.2895
|1.2981
|144
|2007.01.22 01:44
|buy
|73
|0.20
|1.2967
|1.2891
|1.2977
|145
|2007.01.22 02:16
|t/p
|73
|0.20
|1.2977
|1.2891
|1.2977
|20.00
|8120.65
|146
|2007.01.22 02:16
|close
|72
|0.10
|1.2977
|1.2895
|1.2981
|6.00
|8126.65
|147
|2007.01.22 05:00
|sell
|74
|0.10
|1.2954
|1.3030
|1.2944
|148
|2007.01.22 05:07
|sell
|75
|0.20
|1.2958
|1.3034
|1.2948
|149
|2007.01.22 05:50
|t/p
|75
|0.20
|1.2948
|1.3034
|1.2948
|20.00
|8146.65
|150
|2007.01.22 05:50
|close
|74
|0.10
|1.2948
|1.3030
|1.2944
|6.00
|8152.65
|151
|2007.01.23 02:30
|buy
|76
|0.10
|1.2957
|1.2881
|1.2967
|152
|2007.01.23 02:32
|t/p
|76
|0.10
|1.2967
|1.2881
|1.2967
|10.00
|8162.65
|153
|2007.01.23 02:32
|buy
|77
|0.10
|1.2969
|1.2893
|1.2979
|154
|2007.01.23 03:10
|t/p
|77
|0.10
|1.2979
|1.2893
|1.2979
|10.00
|8172.65
|155
|2007.01.24 03:13
|sell
|78
|0.10
|1.2997
|1.3073
|1.2987
|156
|2007.01.24 03:16
|t/p
|78
|0.10
|1.2987
|1.3073
|1.2987
|10.00
|8182.65
|157
|2007.01.24 03:16
|sell
|79
|0.10
|1.2985
|1.3061
|1.2975
|158
|2007.01.24 03:18
|sell
|80
|0.20
|1.2989
|1.3065
|1.2979
|159
|2007.01.24 03:22
|sell
|81
|0.40
|1.2993
|1.3069
|1.2983
|160
|2007.01.24 03:32
|sell
|82
|0.80
|1.2996
|1.3072
|1.2986
|161
|2007.01.24 03:50
|t/p
|82
|0.80
|1.2986
|1.3072
|1.2986
|80.00
|8262.65
|162
|2007.01.24 03:50
|close
|81
|0.40
|1.2986
|1.3069
|1.2983
|28.00
|8290.65
|163
|2007.01.24 03:50
|close
|80
|0.20
|1.2986
|1.3065
|1.2979
|6.00
|8296.65
|164
|2007.01.24 03:50
|close
|79
|0.10
|1.2986
|1.3061
|1.2975
|-1.00
|8295.65
|165
|2007.01.25 03:00
|buy
|83
|0.10
|1.2986
|1.2910
|1.2996
|166
|2007.01.25 03:07
|t/p
|83
|0.10
|1.2996
|1.2910
|1.2996
|10.00
|8305.65
|167
|2007.01.25 03:07
|buy
|84
|0.10
|1.2998
|1.2922
|1.3008
|168
|2007.01.25 03:11
|buy
|85
|0.20
|1.2995
|1.2919
|1.3005
|169
|2007.01.25 03:18
|buy
|86
|0.40
|1.2991
|1.2915
|1.3001
|170
|2007.01.25 03:29
|t/p
|86
|0.40
|1.3001
|1.2915
|1.3001
|40.00
|8345.65
|171
|2007.01.25 03:29
|close
|85
|0.20
|1.3001
|1.2919
|1.3005
|12.00
|8357.65
|172
|2007.01.25 03:29
|close
|84
|0.10
|1.3001
|1.2922
|1.3008
|3.00
|8360.65
|173
|2007.01.25 03:29
|buy
|87
|0.10
|1.3004
|1.2928
|1.3014
|174
|2007.01.25 03:30
|buy
|88
|0.20
|1.3000
|1.2924
|1.3010
|175
|2007.01.25 03:32
|buy
|89
|0.40
|1.2996
|1.2920
|1.3006
|176
|2007.01.25 03:34
|buy
|90
|0.80
|1.2993
|1.2917
|1.3003
|177
|2007.01.25 04:00
|buy
|91
|1.60
|1.2989
|1.2913
|1.2999
|178
|2007.01.25 14:33
|s/l
|87
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.3014
|-76.00
|8284.65
|179
|2007.01.25 14:33
|close
|91
|1.60
|1.2927
|1.2913
|1.2999
|-992.00
|7292.65
|180
|2007.01.25 14:33
|close
|90
|0.80
|1.2927
|1.2917
|1.3003
|-528.00
|6764.65
|181
|2007.01.25 14:33
|close
|89
|0.40
|1.2927
|1.2920
|1.3006
|-276.00
|6488.65
|182
|2007.01.25 14:33
|close
|88
|0.20
|1.2927
|1.2924
|1.3010
|-146.00
|6342.65
|183
|2007.01.29 05:04
|buy
|92
|0.10
|1.2924
|1.2848
|1.2934
|184
|2007.01.29 05:32
|buy
|93
|0.20
|1.2920
|1.2844
|1.2930
|185
|2007.01.29 05:33
|buy
|94
|0.40
|1.2916
|1.2840
|1.2926
|186
|2007.01.29 07:12
|t/p
|94
|0.40
|1.2926
|1.2840
|1.2926
|40.00
|6382.65
|187
|2007.01.29 07:12
|close
|93
|0.20
|1.2926
|1.2844
|1.2930
|12.00
|6394.65
|188
|2007.01.29 07:12
|close
|92
|0.10
|1.2926
|1.2848
|1.2934
|2.00
|6396.65
|189
|2007.01.30 10:37
|sell
|95
|0.10
|1.2946
|1.3022
|1.2936
|190
|2007.01.30 10:38
|sell
|96
|0.20
|1.2950
|1.3026
|1.2940
|191
|2007.01.30 10:40
|sell
|97
|0.40
|1.2954
|1.3030
|1.2944
|192
|2007.01.30 10:53
|sell
|98
|0.80
|1.2958
|1.3034
|1.2948
|193
|2007.01.30 11:19
|t/p
|98
|0.80
|1.2948
|1.3034
|1.2948
|80.00
|6476.65
|194
|2007.01.30 11:19
|close
|97
|0.40
|1.2948
|1.3030
|1.2944
|24.00
|6500.65
|195
|2007.01.30 11:19
|close
|96
|0.20
|1.2948
|1.3026
|1.2940
|4.00
|6504.65
|196
|2007.01.30 11:19
|close
|95
|0.10
|1.2948
|1.3022
|1.2936
|-2.00
|6502.65
|197
|2007.01.30 11:19
|sell
|99
|0.10
|1.2947
|1.3023
|1.2937
|198
|2007.01.30 11:23
|sell
|100
|0.20
|1.2951
|1.3027
|1.2941
|199
|2007.01.30 11:33
|sell
|101
|0.40
|1.2954
|1.3030
|1.2944
|200
|2007.01.30 12:12
|sell
|102
|0.80
|1.2958
|1.3034
|1.2948
|201
|2007.01.30 13:00
|sell
|103
|1.60
|1.2962
|1.3038
|1.2952
|202
|2007.01.31 03:00
|t/p
|103
|1.60
|1.2952
|1.3038
|1.2952
|166.40
|6669.05
|203
|2007.01.31 03:00
|close
|102
|0.80
|1.2952
|1.3034
|1.2948
|51.20
|6720.25
|204
|2007.01.31 03:00
|close
|101
|0.40
|1.2952
|1.3030
|1.2944
|9.60
|6729.85
|205
|2007.01.31 03:00
|close
|100
|0.20
|1.2952
|1.3027
|1.2941
|-1.20
|6728.65
|206
|2007.01.31 03:00
|close
|99
|0.10
|1.2952
|1.3023
|1.2937
|-4.60
|6724.05
|207
|2007.01.31 10:07
|buy
|104
|0.10
|1.2979
|1.2903
|1.2989
|208
|2007.01.31 10:11
|buy
|105
|0.20
|1.2975
|1.2899
|1.2985
|209
|2007.01.31 10:17
|t/p
|105
|0.20
|1.2985
|1.2899
|1.2985
|20.00
|6744.05
|210
|2007.01.31 10:17
|close
|104
|0.10
|1.2985
|1.2903
|1.2989
|6.00
|6750.05
|211
|2007.01.31 10:17
|buy
|106
|0.10
|1.2986
|1.2910
|1.2996
|212
|2007.01.31 10:27
|t/p
|106
|0.10
|1.2996
|1.2910
|1.2996
|10.00
|6760.05
|213
|2007.01.31 10:27
|buy
|107
|0.10
|1.2999
|1.2923
|1.3009
|214
|2007.01.31 10:30
|buy
|108
|0.20
|1.2995
|1.2919
|1.3005
|215
|2007.01.31 10:31
|buy
|109
|0.40
|1.2991
|1.2915
|1.3001
|216
|2007.01.31 10:43
|t/p
|109
|0.40
|1.3001
|1.2915
|1.3001
|40.00
|6800.05
|217
|2007.01.31 10:43
|close
|108
|0.20
|1.3002
|1.2919
|1.3005
|14.00
|6814.05
|218
|2007.01.31 10:43
|close
|107
|0.10
|1.3002
|1.2923
|1.3009
|3.00
|6817.05
|219
|2007.02.01 07:02
|sell
|110
|0.10
|1.3014
|1.3090
|1.3004
|220
|2007.02.01 07:06
|sell
|111
|0.20
|1.3017
|1.3093
|1.3007
|221
|2007.02.01 07:55
|sell
|112
|0.40
|1.3021
|1.3097
|1.3011
|222
|2007.02.01 08:20
|sell
|113
|0.80
|1.3025
|1.3101
|1.3015
|223
|2007.02.01 08:30
|sell
|114
|1.60
|1.3029
|1.3105
|1.3019
|224
|2007.02.01 08:45
|t/p
|114
|1.60
|1.3019
|1.3105
|1.3019
|160.00
|6977.05
|225
|2007.02.01 08:45
|close
|113
|0.80
|1.3019
|1.3101
|1.3015
|48.00
|7025.05
|226
|2007.02.01 08:45
|close
|112
|0.40
|1.3019
|1.3097
|1.3011
|8.00
|7033.05
|227
|2007.02.01 08:45
|close
|111
|0.20
|1.3019
|1.3093
|1.3007
|-4.00
|7029.05
|228
|2007.02.01 08:45
|close
|110
|0.10
|1.3019
|1.3090
|1.3004
|-5.00
|7024.05
|229
|2007.02.01 18:55
|sell
|115
|0.10
|1.3015
|1.3091
|1.3005
|230
|2007.02.01 19:44
|sell
|116
|0.20
|1.3019
|1.3095
|1.3009
|231
|2007.02.02 00:02
|sell
|117
|0.40
|1.3023
|1.3099
|1.3013
|232
|2007.02.02 06:26
|sell
|118
|0.80
|1.3027
|1.3103
|1.3017
|233
|2007.02.02 08:22
|t/p
|118
|0.80
|1.3017
|1.3103
|1.3017
|80.00
|7104.05
|234
|2007.02.02 08:22
|close
|117
|0.40
|1.3017
|1.3099
|1.3013
|24.00
|7128.05
|235
|2007.02.02 08:22
|close
|116
|0.20
|1.3017
|1.3095
|1.3009
|4.80
|7132.85
|236
|2007.02.02 08:22
|close
|115
|0.10
|1.3017
|1.3091
|1.3005
|-1.60
|7131.25
|237
|2007.02.06 04:48
|buy
|119
|0.10
|1.2943
|1.2867
|1.2953
|238
|2007.02.06 05:36
|buy
|120
|0.20
|1.2939
|1.2863
|1.2949
|239
|2007.02.06 07:02
|t/p
|120
|0.20
|1.2949
|1.2863
|1.2949
|20.00
|7151.25
|240
|2007.02.06 07:02
|close
|119
|0.10
|1.2950
|1.2867
|1.2953
|7.00
|7158.25
|241
|2007.02.08 03:30
|sell
|121
|0.10
|1.2996
|1.3072
|1.2986
|242
|2007.02.08 03:45
|t/p
|121
|0.10
|1.2986
|1.3072
|1.2986
|10.00
|7168.25
|243
|2007.02.08 03:45
|sell
|122
|0.10
|1.2984
|1.3060
|1.2974
|244
|2007.02.08 04:30
|sell
|123
|0.20
|1.2988
|1.3064
|1.2978
|245
|2007.02.08 05:44
|sell
|124
|0.40
|1.2992
|1.3068
|1.2982
|246
|2007.02.08 06:46
|sell
|125
|0.80
|1.2995
|1.3071
|1.2985
|247
|2007.02.08 07:20
|t/p
|125
|0.80
|1.2985
|1.3071
|1.2985
|80.00
|7248.25
|248
|2007.02.08 07:20
|close
|124
|0.40
|1.2985
|1.3068
|1.2982
|28.00
|7276.25
|249
|2007.02.08 07:20
|close
|123
|0.20
|1.2985
|1.3064
|1.2978
|6.00
|7282.25
|250
|2007.02.08 07:20
|close
|122
|0.10
|1.2985
|1.3060
|1.2974
|-1.00
|7281.25
|251
|2007.02.08 10:20
|buy
|126
|0.10
|1.3021
|1.2945
|1.3031
|252
|2007.02.08 10:41
|t/p
|126
|0.10
|1.3031
|1.2945
|1.3031
|10.00
|7291.25
|253
|2007.02.09 02:45
|sell
|127
|0.10
|1.3004
|1.3080
|1.2994
|254
|2007.02.09 02:46
|sell
|128
|0.20
|1.3008
|1.3084
|1.2998
|255
|2007.02.09 02:50
|sell
|129
|0.40
|1.3012
|1.3088
|1.3002
|256
|2007.02.09 03:04
|t/p
|129
|0.40
|1.3002
|1.3088
|1.3002
|40.00
|7331.25
|257
|2007.02.09 03:04
|close
|128
|0.20
|1.3002
|1.3084
|1.2998
|12.00
|7343.25
|258
|2007.02.09 03:04
|close
|127
|0.10
|1.3002
|1.3080
|1.2994
|2.00
|7345.25
|259
|2007.02.12 01:00
|buy
|130
|0.10
|1.3021
|1.2945
|1.3031
|260
|2007.02.12 02:37
|t/p
|130
|0.10
|1.3031
|1.2945
|1.3031
|10.00
|7355.25
|261
|2007.02.12 04:30
|sell
|131
|0.10
|1.2994
|1.3070
|1.2984
|262
|2007.02.12 04:49
|t/p
|131
|0.10
|1.2984
|1.3070
|1.2984
|10.00
|7365.25
|263
|2007.02.12 04:49
|sell
|132
|0.10
|1.2982
|1.3058
|1.2972
|264
|2007.02.12 04:54
|sell
|133
|0.20
|1.2986
|1.3062
|1.2976
|265
|2007.02.12 05:16
|t/p
|133
|0.20
|1.2976
|1.3062
|1.2976
|20.00
|7385.25
|266
|2007.02.12 05:16
|close
|132
|0.10
|1.2976
|1.3058
|1.2972
|6.00
|7391.25
|267
|2007.02.13 02:11
|buy
|134
|0.10
|1.2980
|1.2904
|1.2990
|268
|2007.02.13 02:11
|buy
|135
|0.20
|1.2976
|1.2900
|1.2986
|269
|2007.02.13 02:13
|t/p
|135
|0.20
|1.2986
|1.2900
|1.2986
|20.00
|7411.25
|270
|2007.02.13 02:13
|close
|134
|0.10
|1.2986
|1.2904
|1.2990
|6.00
|7417.25
|271
|2007.02.13 02:13
|buy
|136
|0.10
|1.2989
|1.2913
|1.2999
|272
|2007.02.13 02:21
|buy
|137
|0.20
|1.2985
|1.2909
|1.2995
|273
|2007.02.13 02:23
|t/p
|137
|0.20
|1.2995
|1.2909
|1.2995
|20.00
|7437.25
|274
|2007.02.13 02:23
|close
|136
|0.10
|1.2995
|1.2913
|1.2999
|6.00
|7443.25
|275
|2007.02.13 02:23
|buy
|138
|0.10
|1.2996
|1.2920
|1.3006
|276
|2007.02.13 02:23
|buy
|139
|0.20
|1.2993
|1.2917
|1.3003
|277
|2007.02.13 02:26
|buy
|140
|0.40
|1.2989
|1.2913
|1.2999
|278
|2007.02.13 02:47
|buy
|141
|0.80
|1.2985
|1.2909
|1.2995
|279
|2007.02.13 02:57
|t/p
|141
|0.80
|1.2995
|1.2909
|1.2995
|80.00
|7523.25
|280
|2007.02.13 02:57
|close
|140
|0.40
|1.2995
|1.2913
|1.2999
|24.00
|7547.25
|281
|2007.02.13 02:57
|close
|139
|0.20
|1.2995
|1.2917
|1.3003
|4.00
|7551.25
|282
|2007.02.13 02:57
|close
|138
|0.10
|1.2995
|1.2920
|1.3006
|-1.00
|7550.25
|283
|2007.02.15 19:32
|sell
|142
|0.10
|1.3132
|1.3208
|1.3122
|284
|2007.02.15 21:36
|sell
|143
|0.20
|1.3136
|1.3212
|1.3126
|285
|2007.02.15 21:48
|sell
|144
|0.40
|1.3140
|1.3216
|1.3130
|286
|2007.02.16 02:42
|sell
|145
|0.80
|1.3144
|1.3220
|1.3134
|287
|2007.02.16 03:01
|t/p
|145
|0.80
|1.3134
|1.3220
|1.3134
|80.00
|7630.25
|288
|2007.02.16 03:01
|close
|144
|0.40
|1.3134
|1.3216
|1.3130
|25.60
|7655.85
|289
|2007.02.16 03:01
|close
|143
|0.20
|1.3134
|1.3212
|1.3126
|4.80
|7660.65
|290
|2007.02.16 03:01
|close
|142
|0.10
|1.3134
|1.3208
|1.3122
|-1.60
|7659.05
|291
|2007.02.16 13:00
|buy
|146
|0.10
|1.3136
|1.3060
|1.3146
|292
|2007.02.16 13:03
|buy
|147
|0.20
|1.3132
|1.3056
|1.3142
|293
|2007.02.16 14:22
|t/p
|147
|0.20
|1.3142
|1.3056
|1.3142
|20.00
|7679.05
|294
|2007.02.16 14:22
|close
|146
|0.10
|1.3142
|1.3060
|1.3146
|6.00
|7685.05
|295
|2007.02.19 07:00
|sell
|148
|0.10
|1.3130
|1.3206
|1.3120
|296
|2007.02.19 07:05
|sell
|149
|0.20
|1.3134
|1.3210
|1.3124
|297
|2007.02.19 07:09
|sell
|150
|0.40
|1.3137
|1.3213
|1.3127
|298
|2007.02.19 10:31
|sell
|151
|0.80
|1.3142
|1.3218
|1.3132
|299
|2007.02.19 11:27
|sell
|152
|1.60
|1.3146
|1.3222
|1.3136
|300
|2007.02.20 03:39
|t/p
|152
|1.60
|1.3136
|1.3222
|1.3136
|166.40
|7851.45
|301
|2007.02.20 03:39
|close
|151
|0.80
|1.3136
|1.3218
|1.3132
|51.20
|7902.65
|302
|2007.02.20 03:39
|close
|150
|0.40
|1.3136
|1.3213
|1.3127
|5.60
|7908.25
|303
|2007.02.20 03:39
|close
|149
|0.20
|1.3136
|1.3210
|1.3124
|-3.20
|7905.05
|304
|2007.02.20 03:39
|close
|148
|0.10
|1.3136
|1.3206
|1.3120
|-5.60
|7899.45
|305
|2007.02.20 04:30
|sell
|153
|0.10
|1.3151
|1.3227
|1.3141
|306
|2007.02.20 04:39
|sell
|154
|0.20
|1.3155
|1.3231
|1.3145
|307
|2007.02.20 05:10
|t/p
|154
|0.20
|1.3145
|1.3231
|1.3145
|20.00
|7919.45
|308
|2007.02.20 05:10
|close
|153
|0.10
|1.3145
|1.3227
|1.3141
|6.00
|7925.45
|309
|2007.02.20 22:34
|buy
|155
|0.10
|1.3149
|1.3073
|1.3159
|310
|2007.02.20 22:48
|buy
|156
|0.20
|1.3145
|1.3069
|1.3155
|311
|2007.02.20 22:50
|buy
|157
|0.40
|1.3141
|1.3065
|1.3151
|312
|2007.02.21 00:42
|t/p
|157
|0.40
|1.3151
|1.3065
|1.3151
|37.00
|7962.45
|313
|2007.02.21 00:42
|close
|156
|0.20
|1.3151
|1.3069
|1.3155
|10.50
|7972.95
|314
|2007.02.21 00:42
|close
|155
|0.10
|1.3151
|1.3073
|1.3159
|1.25
|7974.20
|315
|2007.02.21 00:42
|buy
|158
|0.10
|1.3152
|1.3076
|1.3162
|316
|2007.02.21 00:42
|buy
|159
|0.20
|1.3148
|1.3072
|1.3158
|317
|2007.02.21 00:46
|buy
|160
|0.40
|1.3144
|1.3068
|1.3154
|318
|2007.02.21 01:08
|buy
|161
|0.80
|1.3140
|1.3064
|1.3150
|319
|2007.02.21 01:15
|buy
|162
|1.60
|1.3137
|1.3061
|1.3147
|320
|2007.02.21 01:39
|t/p
|162
|1.60
|1.3147
|1.3061
|1.3147
|160.00
|8134.20
|321
|2007.02.21 01:39
|close
|161
|0.80
|1.3147
|1.3064
|1.3150
|56.00
|8190.20
|322
|2007.02.21 01:39
|close
|160
|0.40
|1.3147
|1.3068
|1.3154
|12.00
|8202.20
|323
|2007.02.21 01:39
|close
|159
|0.20
|1.3147
|1.3072
|1.3158
|-2.00
|8200.20
|324
|2007.02.21 01:39
|close
|158
|0.10
|1.3147
|1.3076
|1.3162
|-5.00
|8195.20
|325
|2007.02.21 02:10
|buy
|163
|0.10
|1.3150
|1.3074
|1.3160
|326
|2007.02.21 02:16
|t/p
|163
|0.10
|1.3160
|1.3074
|1.3160
|10.00
|8205.20
|327
|2007.02.21 02:16
|buy
|164
|0.10
|1.3162
|1.3086
|1.3172
|328
|2007.02.21 02:18
|buy
|165
|0.20
|1.3158
|1.3082
|1.3168
|329
|2007.02.21 02:23
|buy
|166
|0.40
|1.3155
|1.3079
|1.3165
|330
|2007.02.21 02:33
|t/p
|166
|0.40
|1.3165
|1.3079
|1.3165
|40.00
|8245.20
|331
|2007.02.21 02:33
|close
|165
|0.20
|1.3165
|1.3082
|1.3168
|14.00
|8259.20
|332
|2007.02.21 02:33
|close
|164
|0.10
|1.3165
|1.3086
|1.3172
|3.00
|8262.20
|333
|2007.02.21 06:30
|sell
|167
|0.10
|1.3130
|1.3206
|1.3120
|334
|2007.02.21 07:00
|sell
|168
|0.20
|1.3134
|1.3210
|1.3124
|335
|2007.02.21 07:11
|sell
|169
|0.40
|1.3137
|1.3213
|1.3127
|336
|2007.02.21 07:59
|sell
|170
|0.80
|1.3141
|1.3217
|1.3131
|337
|2007.02.21 08:16
|sell
|171
|1.60
|1.3145
|1.3221
|1.3135
|338
|2007.02.21 08:30
|t/p
|171
|1.60
|1.3135
|1.3221
|1.3135
|160.00
|8422.20
|339
|2007.02.21 08:30
|close
|170
|0.80
|1.3135
|1.3217
|1.3131
|48.00
|8470.20
|340
|2007.02.21 08:30
|close
|169
|0.40
|1.3135
|1.3213
|1.3127
|8.00
|8478.20
|341
|2007.02.21 08:30
|close
|168
|0.20
|1.3135
|1.3210
|1.3124
|-2.00
|8476.20
|342
|2007.02.21 08:30
|close
|167
|0.10
|1.3135
|1.3206
|1.3120
|-5.00
|8471.20
|343
|2007.02.21 17:30
|buy
|172
|0.10
|1.3142
|1.3066
|1.3152
|344
|2007.02.21 18:23
|buy
|173
|0.20
|1.3138
|1.3062
|1.3148
|345
|2007.02.21 19:13
|buy
|174
|0.40
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|346
|2007.02.21 21:37
|buy
|175
|0.80
|1.3131
|1.3055
|1.3141
|347
|2007.02.22 00:01
|buy
|176
|1.60
|1.3127
|1.3051
|1.3137
|348
|2007.02.22 11:26
|t/p
|176
|1.60
|1.3137
|1.3051
|1.3137
|160.00
|8631.20
|349
|2007.02.22 11:26
|close
|175
|0.80
|1.3137
|1.3055
|1.3141
|30.00
|8661.20
|350
|2007.02.22 11:26
|close
|174
|0.40
|1.3137
|1.3059
|1.3145
|-1.00
|8660.20
|351
|2007.02.22 11:26
|close
|173
|0.20
|1.3137
|1.3062
|1.3148
|-6.50
|8653.70
|352
|2007.02.22 11:26
|close
|172
|0.10
|1.3137
|1.3066
|1.3152
|-7.25
|8646.45
|353
|2007.02.22 11:30
|buy
|177
|0.10
|1.3143
|1.3067
|1.3153
|354
|2007.02.22 11:31
|buy
|178
|0.20
|1.3139
|1.3063
|1.3149
|355
|2007.02.22 11:34
|buy
|179
|0.40
|1.3136
|1.3060
|1.3146
|356
|2007.02.22 11:49
|buy
|180
|0.80
|1.3132
|1.3056
|1.3142
|357
|2007.02.22 12:05
|buy
|181
|1.60
|1.3128
|1.3052
|1.3138
|358
|2007.02.22 12:35
|buy
|182
|3.20
|1.3124
|1.3048
|1.3134
|359
|2007.02.22 13:21
|t/p
|182
|3.20
|1.3134
|1.3048
|1.3134
|320.00
|8966.45
|360
|2007.02.22 13:21
|close
|181
|1.60
|1.3134
|1.3052
|1.3138
|96.00
|9062.45
|361
|2007.02.22 13:21
|close
|180
|0.80
|1.3134
|1.3056
|1.3142
|16.00
|9078.45
|362
|2007.02.22 13:21
|close
|179
|0.40
|1.3134
|1.3060
|1.3146
|-8.00
|9070.45
|363
|2007.02.22 13:21
|close
|178
|0.20
|1.3134
|1.3063
|1.3149
|-10.00
|9060.45
|364
|2007.02.22 13:21
|close
|177
|0.10
|1.3134
|1.3067
|1.3153
|-9.00
|9051.45
|365
|2007.02.23 01:54
|sell
|183
|0.10
|1.3111
|1.3187
|1.3101
|366
|2007.02.23 01:59
|sell
|184
|0.20
|1.3115
|1.3191
|1.3105
|367
|2007.02.23 02:01
|sell
|185
|0.40
|1.3119
|1.3195
|1.3109
|368
|2007.02.23 02:09
|sell
|186
|0.80
|1.3123
|1.3199
|1.3113
|369
|2007.02.23 02:27
|sell
|187
|1.60
|1.3127
|1.3203
|1.3117
|370
|2007.02.23 04:04
|t/p
|187
|1.60
|1.3117
|1.3203
|1.3117
|160.00
|9211.45
|371
|2007.02.23 04:04
|close
|186
|0.80
|1.3117
|1.3199
|1.3113
|48.00
|9259.45
|372
|2007.02.23 04:04
|close
|185
|0.40
|1.3117
|1.3195
|1.3109
|8.00
|9267.45
|373
|2007.02.23 04:04
|close
|184
|0.20
|1.3117
|1.3191
|1.3105
|-4.00
|9263.45
|374
|2007.02.23 04:04
|close
|183
|0.10
|1.3117
|1.3187
|1.3101
|-6.00
|9257.45
|375
|2007.02.23 04:04
|sell
|188
|0.10
|1.3116
|1.3192
|1.3106
|376
|2007.02.23 04:37
|t/p
|188
|0.10
|1.3106
|1.3192
|1.3106
|10.00
|9267.45
|377
|2007.02.23 08:00
|buy
|189
|0.10
|1.3133
|1.3057
|1.3143
|378
|2007.02.23 08:32
|buy
|190
|0.20
|1.3129
|1.3053
|1.3139
|379
|2007.02.23 09:05
|t/p
|190
|0.20
|1.3139
|1.3053
|1.3139
|20.00
|9287.45
|380
|2007.02.23 09:05
|close
|189
|0.10
|1.3139
|1.3057
|1.3143
|6.00
|9293.45
|381
|2007.02.27 02:05
|sell
|191
|0.10
|1.3166
|1.3242
|1.3156
|382
|2007.02.27 02:17
|sell
|192
|0.20
|1.3170
|1.3246
|1.3160
|383
|2007.02.27 02:23
|sell
|193
|0.40
|1.3174
|1.3250
|1.3164
|384
|2007.02.27 02:25
|sell
|194
|0.80
|1.3177
|1.3253
|1.3167
|385
|2007.02.27 02:32
|t/p
|194
|0.80
|1.3167
|1.3253
|1.3167
|80.00
|9373.45
|386
|2007.02.27 02:32
|close
|193
|0.40
|1.3167
|1.3250
|1.3164
|28.00
|9401.45
|387
|2007.02.27 02:32
|close
|192
|0.20
|1.3167
|1.3246
|1.3160
|6.00
|9407.45
|388
|2007.02.27 02:32
|close
|191
|0.10
|1.3167
|1.3242
|1.3156
|-1.00
|9406.45
|389
|2007.02.27 02:32
|sell
|195
|0.10
|1.3166
|1.3242
|1.3156
|390
|2007.02.27 02:54
|sell
|196
|0.20
|1.3170
|1.3246
|1.3160
|391
|2007.02.27 03:03
|sell
|197
|0.40
|1.3174
|1.3250
|1.3164
|392
|2007.02.27 03:07
|sell
|198
|0.80
|1.3177
|1.3253
|1.3167
|393
|2007.02.27 03:07
|sell
|199
|1.60
|1.3181
|1.3257
|1.3171
|394
|2007.02.27 03:09
|sell
|200
|3.20
|1.3185
|1.3261
|1.3175
|395
|2007.02.27 08:30
|s/l
|195
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3156
|-76.00
|9330.45
|396
|2007.02.27 08:30
|close
|200
|3.20
|1.3242
|1.3261
|1.3175
|-1824.00
|7506.45
|397
|2007.02.27 08:30
|close
|199
|1.60
|1.3242
|1.3257
|1.3171
|-976.00
|6530.45
|398
|2007.02.27 08:30
|close
|198
|0.80
|1.3242
|1.3253
|1.3167
|-520.00
|6010.45
|399
|2007.02.27 08:30
|close
|197
|0.40
|1.3242
|1.3250
|1.3164
|-272.00
|5738.45
|400
|2007.02.27 08:30
|close
|196
|0.20
|1.3242
|1.3246
|1.3160
|-144.00
|5594.45
|401
|2007.02.27 08:30
|sell
|201
|3.20
|1.3240
|1.3316
|1.3230
|402
|2007.02.27 08:30
|close
|201
|3.20
|1.3241
|1.3316
|1.3230
|-32.00
|5562.45
|403
|2007.02.27 08:30
|sell
|202
|0.20
|1.3239
|1.3315
|1.3229
|404
|2007.02.27 08:30
|sell
|203
|0.20
|1.3243
|1.3319
|1.3233
|405
|2007.02.27 08:52
|t/p
|203
|0.20
|1.3233
|1.3319
|1.3233
|20.00
|5582.45
|406
|2007.02.27 08:52
|close
|202
|0.20
|1.3232
|1.3315
|1.3229
|14.00
|5596.45
|407
|2007.02.27 21:30
|sell
|204
|0.10
|1.3216
|1.3292
|1.3206
|408
|2007.02.27 21:48
|sell
|205
|0.20
|1.3220
|1.3296
|1.3210
|409
|2007.02.28 00:13
|sell
|206
|0.40
|1.3224
|1.3300
|1.3214
|410
|2007.02.28 01:00
|t/p
|206
|0.40
|1.3214
|1.3300
|1.3214
|40.00
|5636.45
|411
|2007.02.28 01:00
|close
|205
|0.20
|1.3214
|1.3296
|1.3210
|12.80
|5649.25
|412
|2007.02.28 01:00
|close
|204
|0.10
|1.3214
|1.3292
|1.3206
|2.40
|5651.65
|413
|2007.02.28 11:49
|buy
|207
|0.10
|1.3229
|1.3153
|1.3239
|414
|2007.02.28 12:04
|buy
|208
|0.20
|1.3225
|1.3149
|1.3235
|415
|2007.02.28 12:10
|buy
|209
|0.40
|1.3220
|1.3144
|1.3230
|416
|2007.02.28 12:17
|buy
|210
|0.80
|1.3217
|1.3141
|1.3227
|417
|2007.02.28 12:35
|t/p
|210
|0.80
|1.3227
|1.3141
|1.3227
|80.00
|5731.65
|418
|2007.02.28 12:35
|close
|209
|0.40
|1.3227
|1.3144
|1.3230
|28.00
|5759.65
|419
|2007.02.28 12:35
|close
|208
|0.20
|1.3227
|1.3149
|1.3235
|4.00
|5763.65
|420
|2007.02.28 12:35
|close
|207
|0.10
|1.3227
|1.3153
|1.3239
|-2.00
|5761.65
|421
|2007.03.01 01:30
|sell
|211
|0.10
|1.3217
|1.3293
|1.3207
|422
|2007.03.01 01:33
|sell
|212
|0.20
|1.3221
|1.3297
|1.3211
|423
|2007.03.01 02:01
|t/p
|212
|0.20
|1.3211
|1.3297
|1.3211
|20.00
|5781.65
|424
|2007.03.01 02:01
|close
|211
|0.10
|1.3211
|1.3293
|1.3207
|6.00
|5787.65
|425
|2007.03.01 03:00
|buy
|213
|0.10
|1.3233
|1.3157
|1.3243
|426
|2007.03.01 03:02
|buy
|214
|0.20
|1.3229
|1.3153
|1.3239
|427
|2007.03.01 03:40
|buy
|215
|0.40
|1.3225
|1.3149
|1.3235
|428
|2007.03.01 03:47
|t/p
|215
|0.40
|1.3235
|1.3149
|1.3235
|40.00
|5827.65
|429
|2007.03.01 03:47
|close
|214
|0.20
|1.3235
|1.3153
|1.3239
|12.00
|5839.65
|430
|2007.03.01 03:47
|close
|213
|0.10
|1.3235
|1.3157
|1.3243
|2.00
|5841.65
|431
|2007.03.01 05:00
|sell
|216
|0.10
|1.3216
|1.3292
|1.3206
|432
|2007.03.01 05:05
|sell
|217
|0.20
|1.3220
|1.3296
|1.3210
|433
|2007.03.01 05:27
|sell
|218
|0.40
|1.3224
|1.3300
|1.3214
|434
|2007.03.01 08:02
|sell
|219
|0.80
|1.3228
|1.3304
|1.3218
|435
|2007.03.01 08:02
|sell
|220
|1.60
|1.3232
|1.3308
|1.3222
|436
|2007.03.01 08:25
|t/p
|220
|1.60
|1.3222
|1.3308
|1.3222
|160.00
|6001.65
|437
|2007.03.01 08:25
|close
|219
|0.80
|1.3222
|1.3304
|1.3218
|48.00
|6049.65
|438
|2007.03.01 08:25
|close
|218
|0.40
|1.3222
|1.3300
|1.3214
|8.00
|6057.65
|439
|2007.03.01 08:25
|close
|217
|0.20
|1.3222
|1.3296
|1.3210
|-4.00
|6053.65
|440
|2007.03.01 08:25
|close
|216
|0.10
|1.3222
|1.3292
|1.3206
|-6.00
|6047.65
|441
|2007.03.02 11:30
|buy
|221
|0.10
|1.3185
|1.3109
|1.3195
|442
|2007.03.02 11:32
|buy
|222
|0.20
|1.3181
|1.3105
|1.3191
|443
|2007.03.02 11:35
|buy
|223
|0.40
|1.3177
|1.3101
|1.3187
|444
|2007.03.02 12:19
|t/p
|223
|0.40
|1.3187
|1.3101
|1.3187
|40.00
|6087.65
|445
|2007.03.02 12:19
|close
|222
|0.20
|1.3187
|1.3105
|1.3191
|12.00
|6099.65
|446
|2007.03.02 12:19
|close
|221
|0.10
|1.3187
|1.3109
|1.3195
|2.00
|6101.65
|447
|2007.03.02 12:19
|buy
|224
|0.10
|1.3188
|1.3112
|1.3198
|448
|2007.03.02 12:37
|buy
|225
|0.20
|1.3184
|1.3108
|1.3194
|449
|2007.03.02 12:50
|t/p
|225
|0.20
|1.3194
|1.3108
|1.3194
|20.00
|6121.65
|450
|2007.03.02 12:50
|close
|224
|0.10
|1.3194
|1.3112
|1.3198
|6.00
|6127.65
|451
|2007.03.05 01:30
|sell
|226
|0.10
|1.3163
|1.3239
|1.3153
|452
|2007.03.05 01:56
|t/p
|226
|0.10
|1.3153
|1.3239
|1.3153
|10.00
|6137.65
|453
|2007.03.05 01:56
|sell
|227
|0.10
|1.3151
|1.3227
|1.3141
|454
|2007.03.05 02:00
|t/p
|227
|0.10
|1.3141
|1.3227
|1.3141
|10.00
|6147.65
|455
|2007.03.06 01:00
|buy
|228
|0.10
|1.3114
|1.3038
|1.3124
|456
|2007.03.06 01:04
|buy
|229
|0.20
|1.3110
|1.3034
|1.3120
|457
|2007.03.06 01:07
|buy
|230
|0.40
|1.3106
|1.3030
|1.3116
|458
|2007.03.06 01:43
|buy
|231
|0.80
|1.3102
|1.3026
|1.3112
|459
|2007.03.06 01:55
|buy
|232
|1.60
|1.3098
|1.3022
|1.3108
|460
|2007.03.06 02:09
|t/p
|232
|1.60
|1.3108
|1.3022
|1.3108
|160.00
|6307.65
|461
|2007.03.06 02:09
|close
|231
|0.80
|1.3108
|1.3026
|1.3112
|48.00
|6355.65
|462
|2007.03.06 02:09
|close
|230
|0.40
|1.3108
|1.3030
|1.3116
|8.00
|6363.65
|463
|2007.03.06 02:09
|close
|229
|0.20
|1.3108
|1.3034
|1.3120
|-4.00
|6359.65
|464
|2007.03.06 02:09
|close
|228
|0.10
|1.3108
|1.3038
|1.3124
|-6.00
|6353.65
|465
|2007.03.06 08:31
|sell
|233
|0.10
|1.3093
|1.3169
|1.3083
|466
|2007.03.06 08:31
|sell
|234
|0.20
|1.3096
|1.3172
|1.3086
|467
|2007.03.06 08:32
|sell
|235
|0.40
|1.3100
|1.3176
|1.3090
|468
|2007.03.06 09:00
|t/p
|235
|0.40
|1.3090
|1.3176
|1.3090
|40.00
|6393.65
|469
|2007.03.06 09:00
|close
|234
|0.20
|1.3090
|1.3172
|1.3086
|12.00
|6405.65
|470
|2007.03.06 09:00
|close
|233
|0.10
|1.3090
|1.3169
|1.3083
|3.00
|6408.65
|471
|2007.03.06 12:30
|buy
|236
|0.10
|1.3115
|1.3039
|1.3125
|472
|2007.03.06 12:34
|buy
|237
|0.20
|1.3111
|1.3035
|1.3121
|473
|2007.03.06 12:39
|buy
|238
|0.40
|1.3107
|1.3031
|1.3117
|474
|2007.03.06 14:25
|t/p
|238
|0.40
|1.3117
|1.3031
|1.3117
|40.00
|6448.65
|475
|2007.03.06 14:25
|close
|237
|0.20
|1.3117
|1.3035
|1.3121
|12.00
|6460.65
|476
|2007.03.06 14:25
|close
|236
|0.10
|1.3117
|1.3039
|1.3125
|2.00
|6462.65
|477
|2007.03.07 04:36
|sell
|239
|0.10
|1.3117
|1.3193
|1.3107
|478
|2007.03.07 04:42
|sell
|240
|0.20
|1.3121
|1.3197
|1.3111
|479
|2007.03.07 05:09
|sell
|241
|0.40
|1.3125
|1.3201
|1.3115
|480
|2007.03.07 07:16
|sell
|242
|0.80
|1.3129
|1.3205
|1.3119
|481
|2007.03.07 07:22
|sell
|243
|1.60
|1.3133
|1.3209
|1.3123
|482
|2007.03.08 09:15
|t/p
|243
|1.60
|1.3123
|1.3209
|1.3123
|179.20
|6641.85
|483
|2007.03.08 09:15
|close
|242
|0.80
|1.3123
|1.3205
|1.3119
|57.60
|6699.45
|484
|2007.03.08 09:15
|close
|241
|0.40
|1.3123
|1.3201
|1.3115
|12.80
|6712.25
|485
|2007.03.08 09:15
|close
|240
|0.20
|1.3123
|1.3197
|1.3111
|-1.60
|6710.65
|486
|2007.03.08 09:15
|close
|239
|0.10
|1.3123
|1.3193
|1.3107
|-4.80
|6705.85
|487
|2007.03.08 21:53
|buy
|244
|0.10
|1.3156
|1.3080
|1.3166
|488
|2007.03.08 21:54
|buy
|245
|0.20
|1.3152
|1.3076
|1.3162
|489
|2007.03.09 01:11
|buy
|246
|0.40
|1.3148
|1.3072
|1.3158
|490
|2007.03.09 02:33
|buy
|247
|0.80
|1.3144
|1.3068
|1.3154
|491
|2007.03.09 03:52
|buy
|248
|1.60
|1.3140
|1.3064
|1.3150
|492
|2007.03.09 04:50
|t/p
|248
|1.60
|1.3150
|1.3064
|1.3150
|160.00
|6865.85
|493
|2007.03.09 04:50
|close
|247
|0.80
|1.3150
|1.3068
|1.3154
|48.00
|6913.85
|494
|2007.03.09 04:50
|close
|246
|0.40
|1.3150
|1.3072
|1.3158
|8.00
|6921.85
|495
|2007.03.09 04:50
|close
|245
|0.20
|1.3150
|1.3076
|1.3162
|-5.50
|6916.35
|496
|2007.03.09 04:50
|close
|244
|0.10
|1.3150
|1.3080
|1.3166
|-6.75
|6909.60
|497
|2007.03.09 08:30
|sell
|249
|0.10
|1.3123
|1.3199
|1.3113
|498
|2007.03.09 08:30
|sell
|250
|0.20
|1.3127
|1.3203
|1.3117
|499
|2007.03.09 08:32
|sell
|251
|0.40
|1.3131
|1.3207
|1.3121
|500
|2007.03.09 08:34
|sell
|252
|0.80
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|501
|2007.03.09 08:35
|t/p
|252
|0.80
|1.3125
|1.3211
|1.3125
|80.00
|6989.60
|502
|2007.03.09 08:35
|close
|251
|0.40
|1.3125
|1.3207
|1.3121
|24.00
|7013.60
|503
|2007.03.09 08:35
|close
|250
|0.20
|1.3125
|1.3203
|1.3117
|4.00
|7017.60
|504
|2007.03.09 08:35
|close
|249
|0.10
|1.3125
|1.3199
|1.3113
|-2.00
|7015.60
|505
|2007.03.09 08:35
|sell
|253
|0.10
|1.3123
|1.3199
|1.3113
|506
|2007.03.09 08:37
|sell
|254
|0.20
|1.3127
|1.3203
|1.3117
|507
|2007.03.09 08:38
|t/p
|254
|0.20
|1.3117
|1.3203
|1.3117
|20.00
|7035.60
|508
|2007.03.09 08:38
|close
|253
|0.10
|1.3117
|1.3199
|1.3113
|6.00
|7041.60
|509
|2007.03.09 08:38
|sell
|255
|0.10
|1.3114
|1.3190
|1.3104
|510
|2007.03.09 08:48
|t/p
|255
|0.10
|1.3104
|1.3190
|1.3104
|10.00
|7051.60
|511
|2007.03.09 08:48
|sell
|256
|0.10
|1.3102
|1.3178
|1.3092
|512
|2007.03.09 08:53
|t/p
|256
|0.10
|1.3092
|1.3178
|1.3092
|10.00
|7061.60
|513
|2007.03.09 08:53
|sell
|257
|0.10
|1.3090
|1.3166
|1.3080
|514
|2007.03.09 08:53
|sell
|258
|0.20
|1.3094
|1.3170
|1.3084
|515
|2007.03.09 08:54
|sell
|259
|0.40
|1.3097
|1.3173
|1.3087
|516
|2007.03.09 08:55
|sell
|260
|0.80
|1.3101
|1.3177
|1.3091
|517
|2007.03.09 08:55
|sell
|261
|1.60
|1.3105
|1.3181
|1.3095
|518
|2007.03.09 09:27
|t/p
|261
|1.60
|1.3095
|1.3181
|1.3095
|160.00
|7221.60
|519
|2007.03.09 09:27
|close
|260
|0.80
|1.3095
|1.3177
|1.3091
|48.00
|7269.60
|520
|2007.03.09 09:27
|close
|259
|0.40
|1.3095
|1.3173
|1.3087
|8.00
|7277.60
|521
|2007.03.09 09:27
|close
|258
|0.20
|1.3095
|1.3170
|1.3084
|-2.00
|7275.60
|522
|2007.03.09 09:27
|close
|257
|0.10
|1.3095
|1.3166
|1.3080
|-5.00
|7270.60
|523
|2007.03.12 04:50
|buy
|262
|0.10
|1.3142
|1.3066
|1.3152
|524
|2007.03.12 05:09
|t/p
|262
|0.10
|1.3152
|1.3066
|1.3152
|10.00
|7280.60
|525
|2007.03.13 03:00
|sell
|263
|0.10
|1.3171
|1.3247
|1.3161
|526
|2007.03.13 04:06
|sell
|264
|0.20
|1.3175
|1.3251
|1.3165
|527
|2007.03.13 04:21
|t/p
|264
|0.20
|1.3165
|1.3251
|1.3165
|20.00
|7300.60
|528
|2007.03.13 04:21
|close
|263
|0.10
|1.3165
|1.3247
|1.3161
|6.00
|7306.60
|529
|2007.03.13 08:03
|buy
|265
|0.10
|1.3189
|1.3113
|1.3199
|530
|2007.03.13 08:04
|buy
|266
|0.20
|1.3185
|1.3109
|1.3195
|531
|2007.03.13 08:08
|buy
|267
|0.40
|1.3181
|1.3105
|1.3191
|532
|2007.03.13 08:30
|t/p
|267
|0.40
|1.3191
|1.3105
|1.3191
|40.00
|7346.60
|533
|2007.03.13 08:30
|close
|266
|0.20
|1.3191
|1.3109
|1.3195
|12.00
|7358.60
|534
|2007.03.13 08:30
|close
|265
|0.10
|1.3191
|1.3113
|1.3199
|2.00
|7360.60
|535
|2007.03.13 08:30
|buy
|268
|0.10
|1.3192
|1.3116
|1.3202
|536
|2007.03.13 08:31
|t/p
|268
|0.10
|1.3202
|1.3116
|1.3202
|10.00
|7370.60
|537
|2007.03.13 08:31
|buy
|269
|0.10
|1.3204
|1.3128
|1.3214
|538
|2007.03.13 08:33
|buy
|270
|0.20
|1.3200
|1.3124
|1.3210
|539
|2007.03.13 08:34
|buy
|271
|0.40
|1.3197
|1.3121
|1.3207
|540
|2007.03.13 08:36
|buy
|272
|0.80
|1.3193
|1.3117
|1.3203
|541
|2007.03.13 08:36
|buy
|273
|1.60
|1.3189
|1.3113
|1.3199
|542
|2007.03.13 08:44
|t/p
|273
|1.60
|1.3199
|1.3113
|1.3199
|160.00
|7530.60
|543
|2007.03.13 08:44
|close
|272
|0.80
|1.3199
|1.3117
|1.3203
|48.00
|7578.60
|544
|2007.03.13 08:44
|close
|271
|0.40
|1.3199
|1.3121
|1.3207
|8.00
|7586.60
|545
|2007.03.13 08:44
|close
|270
|0.20
|1.3199
|1.3124
|1.3210
|-2.00
|7584.60
|546
|2007.03.13 08:44
|close
|269
|0.10
|1.3199
|1.3128
|1.3214
|-5.00
|7579.60
|547
|2007.03.13 08:44
|buy
|274
|0.10
|1.3200
|1.3124
|1.3210
|548
|2007.03.13 08:56
|t/p
|274
|0.10
|1.3210
|1.3124
|1.3210
|10.00
|7589.60
|549
|2007.03.13 08:56
|buy
|275
|0.10
|1.3212
|1.3136
|1.3222
|550
|2007.03.13 08:57
|buy
|276
|0.20
|1.3208
|1.3132
|1.3218
|551
|2007.03.13 09:05
|t/p
|276
|0.20
|1.3218
|1.3132
|1.3218
|20.00
|7609.60
|552
|2007.03.13 09:05
|close
|275
|0.10
|1.3218
|1.3136
|1.3222
|6.00
|7615.60
|553
|2007.03.13 22:21
|sell
|277
|0.10
|1.3185
|1.3261
|1.3175
|554
|2007.03.13 22:37
|sell
|278
|0.20
|1.3189
|1.3265
|1.3179
|555
|2007.03.13 23:34
|sell
|279
|0.40
|1.3193
|1.3269
|1.3183
|556
|2007.03.13 23:51
|sell
|280
|0.80
|1.3196
|1.3272
|1.3186
|557
|2007.03.14 00:20
|sell
|281
|1.60
|1.3200
|1.3276
|1.3190
|558
|2007.03.14 02:43
|t/p
|281
|1.60
|1.3190
|1.3276
|1.3190
|160.00
|7775.60
|559
|2007.03.14 02:43
|close
|280
|0.80
|1.3190
|1.3272
|1.3186
|51.20
|7826.80
|560
|2007.03.14 02:43
|close
|279
|0.40
|1.3190
|1.3269
|1.3183
|13.60
|7840.40
|561
|2007.03.14 02:43
|close
|278
|0.20
|1.3190
|1.3265
|1.3179
|-1.20
|7839.20
|562
|2007.03.14 02:43
|close
|277
|0.10
|1.3190
|1.3261
|1.3175
|-4.60
|7834.60
|563
|2007.03.14 02:43
|sell
|282
|0.10
|1.3185
|1.3261
|1.3175
|564
|2007.03.14 02:46
|sell
|283
|0.20
|1.3189
|1.3265
|1.3179
|565
|2007.03.14 02:47
|sell
|284
|0.40
|1.3193
|1.3269
|1.3183
|566
|2007.03.14 02:48
|sell
|285
|0.80
|1.3196
|1.3272
|1.3186
|567
|2007.03.14 02:49
|sell
|286
|1.60
|1.3200
|1.3276
|1.3190
|568
|2007.03.14 03:33
|t/p
|286
|1.60
|1.3190
|1.3276
|1.3190
|160.00
|7994.60
|569
|2007.03.14 03:33
|close
|285
|0.80
|1.3190
|1.3272
|1.3186
|48.00
|8042.60
|570
|2007.03.14 03:33
|close
|284
|0.40
|1.3190
|1.3269
|1.3183
|12.00
|8054.60
|571
|2007.03.14 03:33
|close
|283
|0.20
|1.3190
|1.3265
|1.3179
|-2.00
|8052.60
|572
|2007.03.14 03:33
|close
|282
|0.10
|1.3190
|1.3261
|1.3175
|-5.00
|8047.60
|573
|2007.03.14 06:01
|sell
|287
|0.10
|1.3187
|1.3263
|1.3177
|574
|2007.03.14 06:09
|sell
|288
|0.20
|1.3191
|1.3267
|1.3181
|575
|2007.03.14 06:50
|sell
|289
|0.40
|1.3195
|1.3271
|1.3185
|576
|2007.03.14 07:16
|t/p
|289
|0.40
|1.3185
|1.3271
|1.3185
|40.00
|8087.60
|577
|2007.03.14 07:16
|close
|288
|0.20
|1.3185
|1.3267
|1.3181
|12.00
|8099.60
|578
|2007.03.14 07:16
|close
|287
|0.10
|1.3185
|1.3263
|1.3177
|2.00
|8101.60
|579
|2007.03.14 10:18
|buy
|290
|0.10
|1.3213
|1.3137
|1.3223
|580
|2007.03.14 10:19
|buy
|291
|0.20
|1.3209
|1.3133
|1.3219
|581
|2007.03.14 10:37
|t/p
|291
|0.20
|1.3219
|1.3133
|1.3219
|20.00
|8121.60
|582
|2007.03.14 10:37
|close
|290
|0.10
|1.3219
|1.3137
|1.3223
|6.00
|8127.60
|583
|2007.03.15 04:05
|sell
|292
|0.10
|1.3211
|1.3287
|1.3201
|584
|2007.03.15 04:07
|sell
|293
|0.20
|1.3215
|1.3291
|1.3205
|585
|2007.03.15 04:14
|t/p
|293
|0.20
|1.3205
|1.3291
|1.3205
|20.00
|8147.60
|586
|2007.03.15 04:14
|close
|292
|0.10
|1.3205
|1.3287
|1.3201
|6.00
|8153.60
|587
|2007.03.15 04:14
|sell
|294
|0.10
|1.3204
|1.3280
|1.3194
|588
|2007.03.15 04:19
|sell
|295
|0.20
|1.3208
|1.3284
|1.3198
|589
|2007.03.15 04:37
|sell
|296
|0.40
|1.3212
|1.3288
|1.3202
|590
|2007.03.15 05:08
|t/p
|296
|0.40
|1.3202
|1.3288
|1.3202
|40.00
|8193.60
|591
|2007.03.15 05:08
|close
|295
|0.20
|1.3202
|1.3284
|1.3198
|12.00
|8205.60
|592
|2007.03.15 05:08
|close
|294
|0.10
|1.3202
|1.3280
|1.3194
|2.00
|8207.60
|593
|2007.03.15 09:20
|buy
|297
|0.10
|1.3239
|1.3163
|1.3249
|594
|2007.03.15 09:20
|buy
|298
|0.20
|1.3236
|1.3160
|1.3246
|595
|2007.03.15 09:23
|buy
|299
|0.40
|1.3232
|1.3156
|1.3242
|596
|2007.03.15 09:27
|buy
|300
|0.80
|1.3228
|1.3152
|1.3238
|597
|2007.03.15 09:31
|buy
|301
|1.60
|1.3224
|1.3148
|1.3234
|598
|2007.03.15 10:51
|t/p
|301
|1.60
|1.3234
|1.3148
|1.3234
|160.00
|8367.60
|599
|2007.03.15 10:51
|close
|300
|0.80
|1.3234
|1.3152
|1.3238
|48.00
|8415.60
|600
|2007.03.15 10:51
|close
|299
|0.40
|1.3234
|1.3156
|1.3242
|8.00
|8423.60
|601
|2007.03.15 10:51
|close
|298
|0.20
|1.3234
|1.3160
|1.3246
|-4.00
|8419.60
|602
|2007.03.15 10:51
|close
|297
|0.10
|1.3234
|1.3163
|1.3249
|-5.00
|8414.60
|603
|2007.03.19 02:30
|sell
|302
|0.10
|1.3297
|1.3373
|1.3287
|604
|2007.03.19 03:36
|t/p
|302
|0.10
|1.3287
|1.3373
|1.3287
|10.00
|8424.60
|605
|2007.03.19 04:30
|buy
|303
|0.10
|1.3315
|1.3239
|1.3325
|606
|2007.03.19 04:44
|buy
|304
|0.20
|1.3311
|1.3235
|1.3321
|607
|2007.03.19 04:51
|buy
|305
|0.40
|1.3307
|1.3231
|1.3317
|608
|2007.03.19 04:54
|buy
|306
|0.80
|1.3303
|1.3227
|1.3313
|609
|2007.03.19 05:49
|buy
|307
|1.60
|1.3299
|1.3223
|1.3309
|610
|2007.03.19 18:45
|t/p
|307
|1.60
|1.3309
|1.3223
|1.3309
|160.00
|8584.60
|611
|2007.03.19 18:45
|close
|306
|0.80
|1.3309
|1.3227
|1.3313
|48.00
|8632.60
|612
|2007.03.19 18:45
|close
|305
|0.40
|1.3309
|1.3231
|1.3317
|8.00
|8640.60
|613
|2007.03.19 18:45
|close
|304
|0.20
|1.3309
|1.3235
|1.3321
|-4.00
|8636.60
|614
|2007.03.19 18:45
|close
|303
|0.10
|1.3309
|1.3239
|1.3325
|-6.00
|8630.60
|615
|2007.03.19 18:45
|buy
|308
|0.10
|1.3310
|1.3234
|1.3320
|616
|2007.03.19 18:52
|buy
|309
|0.20
|1.3306
|1.3230
|1.3316
|617
|2007.03.19 21:03
|buy
|310
|0.40
|1.3302
|1.3226
|1.3312
|618
|2007.03.19 21:05
|buy
|311
|0.80
|1.3298
|1.3222
|1.3308
|619
|2007.03.19 21:28
|buy
|312
|1.60
|1.3294
|1.3218
|1.3304
|620
|2007.03.20 02:35
|t/p
|312
|1.60
|1.3304
|1.3218
|1.3304
|148.00
|8778.60
|621
|2007.03.20 02:35
|close
|311
|0.80
|1.3304
|1.3222
|1.3308
|42.00
|8820.60
|622
|2007.03.20 02:35
|close
|310
|0.40
|1.3304
|1.3226
|1.3312
|5.00
|8825.60
|623
|2007.03.20 02:35
|close
|309
|0.20
|1.3304
|1.3230
|1.3316
|-5.50
|8820.10
|624
|2007.03.20 02:35
|close
|308
|0.10
|1.3304
|1.3234
|1.3320
|-6.75
|8813.35
|625
|2007.03.20 04:00
|buy
|313
|0.10
|1.3306
|1.3230
|1.3316
|626
|2007.03.20 04:02
|buy
|314
|0.20
|1.3302
|1.3226
|1.3312
|627
|2007.03.20 04:08
|buy
|315
|0.40
|1.3298
|1.3222
|1.3308
|628
|2007.03.20 04:23
|buy
|316
|0.80
|1.3294
|1.3218
|1.3304
|629
|2007.03.20 04:38
|buy
|317
|1.60
|1.3290
|1.3214
|1.3300
|630
|2007.03.20 05:32
|buy
|318
|3.20
|1.3286
|1.3210
|1.3296
|631
|2007.03.20 08:45
|t/p
|318
|3.20
|1.3296
|1.3210
|1.3296
|320.00
|9133.35
|632
|2007.03.20 08:45
|close
|317
|1.60
|1.3296
|1.3214
|1.3300
|96.00
|9229.35
|633
|2007.03.20 08:45
|close
|316
|0.80
|1.3296
|1.3218
|1.3304
|16.00
|9245.35
|634
|2007.03.20 08:45
|close
|315
|0.40
|1.3296
|1.3222
|1.3308
|-8.00
|9237.35
|635
|2007.03.20 08:45
|close
|314
|0.20
|1.3296
|1.3226
|1.3312
|-12.00
|9225.35
|636
|2007.03.20 08:45
|close
|313
|0.10
|1.3296
|1.3230
|1.3316
|-10.00
|9215.35
|637
|2007.03.20 13:00
|buy
|319
|0.10
|1.3305
|1.3229
|1.3315
|638
|2007.03.20 13:07
|buy
|320
|0.20
|1.3301
|1.3225
|1.3311
|639
|2007.03.20 13:51
|t/p
|320
|0.20
|1.3311
|1.3225
|1.3311
|20.00
|9235.35
|640
|2007.03.20 13:51
|close
|319
|0.10
|1.3311
|1.3229
|1.3315
|6.00
|9241.35
|641
|2007.03.21 05:21
|sell
|321
|0.10
|1.3303
|1.3379
|1.3293
|642
|2007.03.21 06:40
|sell
|322
|0.20
|1.3307
|1.3383
|1.3297
|643
|2007.03.21 07:23
|t/p
|322
|0.20
|1.3297
|1.3383
|1.3297
|20.00
|9261.35
|644
|2007.03.21 07:23
|close
|321
|0.10
|1.3297
|1.3379
|1.3293
|6.00
|9267.35
|645
|2007.03.21 14:15
|buy
|323
|0.10
|1.3335
|1.3259
|1.3345
|646
|2007.03.21 14:15
|buy
|324
|0.20
|1.3331
|1.3255
|1.3341
|647
|2007.03.21 14:16
|t/p
|324
|0.20
|1.3341
|1.3255
|1.3341
|20.00
|9287.35
|648
|2007.03.21 14:16
|close
|323
|0.10
|1.3341
|1.3259
|1.3345
|6.00
|9293.35
|649
|2007.03.21 14:16
|buy
|325
|0.10
|1.3342
|1.3266
|1.3352
|650
|2007.03.21 14:16
|buy
|326
|0.20
|1.3338
|1.3262
|1.3348
|651
|2007.03.21 14:16
|buy
|327
|0.40
|1.3334
|1.3258
|1.3344
|652
|2007.03.21 14:16
|buy
|328
|0.80
|1.3330
|1.3254
|1.3340
|653
|2007.03.21 14:16
|buy
|329
|1.60
|1.3326
|1.3250
|1.3336
|654
|2007.03.21 14:17
|buy
|330
|3.20
|1.3322
|1.3246
|1.3332
|655
|2007.03.21 14:20
|t/p
|330
|3.20
|1.3332
|1.3246
|1.3332
|320.00
|9613.35
|656
|2007.03.21 14:20
|close
|329
|1.60
|1.3332
|1.3250
|1.3336
|96.00
|9709.35
|657
|2007.03.21 14:20
|close
|328
|0.80
|1.3332
|1.3254
|1.3340
|16.00
|9725.35
|658
|2007.03.21 14:20
|close
|327
|0.40
|1.3332
|1.3258
|1.3344
|-8.00
|9717.35
|659
|2007.03.21 14:20
|close
|326
|0.20
|1.3332
|1.3262
|1.3348
|-12.00
|9705.35
|660
|2007.03.21 14:20
|close
|325
|0.10
|1.3332
|1.3266
|1.3352
|-10.00
|9695.35
|661
|2007.03.21 14:20
|buy
|331
|0.10
|1.3335
|1.3259
|1.3345
|662
|2007.03.21 14:21
|t/p
|331
|0.10
|1.3345
|1.3259
|1.3345
|10.00
|9705.35
|663
|2007.03.21 14:21
|buy
|332
|0.10
|1.3347
|1.3271
|1.3357
|664
|2007.03.21 14:22
|t/p
|332
|0.10
|1.3357
|1.3271
|1.3357
|10.00
|9715.35
|665
|2007.03.21 14:22
|buy
|333
|0.10
|1.3359
|1.3283
|1.3369
|666
|2007.03.21 14:22
|buy
|334
|0.20
|1.3356
|1.3280
|1.3366
|667
|2007.03.21 14:23
|buy
|335
|0.40
|1.3352
|1.3276
|1.3362
|668
|2007.03.21 14:24
|t/p
|335
|0.40
|1.3362
|1.3276
|1.3362
|40.00
|9755.35
|669
|2007.03.21 14:24
|close
|334
|0.20
|1.3362
|1.3280
|1.3366
|12.00
|9767.35
|670
|2007.03.21 14:24
|close
|333
|0.10
|1.3362
|1.3283
|1.3369
|3.00
|9770.35
|671
|2007.03.21 14:24
|buy
|336
|0.10
|1.3365
|1.3289
|1.3375
|672
|2007.03.21 14:26
|t/p
|336
|0.10
|1.3375
|1.3289
|1.3375
|10.00
|9780.35
|673
|2007.03.21 14:26
|buy
|337
|0.10
|1.3377
|1.3301
|1.3387
|674
|2007.03.21 14:26
|buy
|338
|0.20
|1.3373
|1.3297
|1.3383
|675
|2007.03.21 14:26
|buy
|339
|0.40
|1.3369
|1.3293
|1.3379
|676
|2007.03.21 14:27
|buy
|340
|0.80
|1.3365
|1.3289
|1.3375
|677
|2007.03.21 14:28
|buy
|341
|1.60
|1.3361
|1.3285
|1.3371
|678
|2007.03.21 14:29
|buy
|342
|3.20
|1.3358
|1.3282
|1.3368
|679
|2007.03.21 14:32
|t/p
|342
|3.20
|1.3368
|1.3282
|1.3368
|320.00
|10100.35
|680
|2007.03.21 14:32
|close
|341
|1.60
|1.3368
|1.3285
|1.3371
|112.00
|10212.35
|681
|2007.03.21 14:32
|close
|340
|0.80
|1.3368
|1.3289
|1.3375
|24.00
|10236.35
|682
|2007.03.21 14:32
|close
|339
|0.40
|1.3368
|1.3293
|1.3379
|-4.00
|10232.35
|683
|2007.03.21 14:32
|close
|338
|0.20
|1.3368
|1.3297
|1.3383
|-10.00
|10222.35
|684
|2007.03.21 14:32
|close
|337
|0.10
|1.3368
|1.3301
|1.3387
|-9.00
|10213.35
|685
|2007.03.22 06:51
|sell
|343
|0.10
|1.3355
|1.3431
|1.3345
|686
|2007.03.22 06:59
|sell
|344
|0.20
|1.3358
|1.3434
|1.3348
|687
|2007.03.22 07:20
|sell
|345
|0.40
|1.3362
|1.3438
|1.3352
|688
|2007.03.22 07:23
|sell
|346
|0.80
|1.3366
|1.3442
|1.3356
|689
|2007.03.22 08:14
|t/p
|346
|0.80
|1.3356
|1.3442
|1.3356
|80.00
|10293.35
|690
|2007.03.22 08:14
|close
|345
|0.40
|1.3356
|1.3438
|1.3352
|24.00
|10317.35
|691
|2007.03.22 08:14
|close
|344
|0.20
|1.3356
|1.3434
|1.3348
|4.00
|10321.35
|692
|2007.03.22 08:14
|close
|343
|0.10
|1.3356
|1.3431
|1.3345
|-1.00
|10320.35
|693
|2007.03.26 10:26
|buy
|347
|0.10
|1.3349
|1.3273
|1.3359
|694
|2007.03.26 10:27
|buy
|348
|0.20
|1.3345
|1.3269
|1.3355
|695
|2007.03.26 10:30
|buy
|349
|0.40
|1.3341
|1.3265
|1.3351
|696
|2007.03.26 10:32
|buy
|350
|0.80
|1.3338
|1.3262
|1.3348
|697
|2007.03.26 10:42
|buy
|351
|1.60
|1.3334
|1.3258
|1.3344
|698
|2007.03.26 11:30
|buy
|352
|3.20
|1.3330
|1.3254
|1.3340
|699
|2007.03.27 04:00
|t/p
|352
|3.20
|1.3340
|1.3254
|1.3340
|296.00
|10616.35
|700
|2007.03.27 04:00
|close
|351
|1.60
|1.3340
|1.3258
|1.3344
|84.00
|10700.35
|701
|2007.03.27 04:00
|close
|350
|0.80
|1.3340
|1.3262
|1.3348
|10.00
|10710.35
|702
|2007.03.27 04:00
|close
|349
|0.40
|1.3340
|1.3265
|1.3351
|-7.00
|10703.35
|703
|2007.03.27 04:00
|close
|348
|0.20
|1.3340
|1.3269
|1.3355
|-11.50
|10691.85
|704
|2007.03.27 04:00
|close
|347
|0.10
|1.3340
|1.3273
|1.3359
|-9.75
|10682.10
|705
|2007.03.28 09:30
|buy
|353
|0.10
|1.3357
|1.3281
|1.3367
|706
|2007.03.28 10:13
|t/p
|353
|0.10
|1.3367
|1.3281
|1.3367
|10.00
|10692.10
|707
|2007.03.28 12:00
|sell
|354
|0.10
|1.3330
|1.3406
|1.3320
|708
|2007.03.28 12:03
|sell
|355
|0.20
|1.3334
|1.3410
|1.3324
|709
|2007.03.28 12:18
|sell
|356
|0.40
|1.3337
|1.3413
|1.3327
|710
|2007.03.28 13:18
|sell
|357
|0.80
|1.3341
|1.3417
|1.3331
|711
|2007.03.28 13:50
|t/p
|357
|0.80
|1.3331
|1.3417
|1.3331
|80.00
|10772.10
|712
|2007.03.28 13:50
|close
|356
|0.40
|1.3331
|1.3413
|1.3327
|24.00
|10796.10
|713
|2007.03.28 13:50
|close
|355
|0.20
|1.3331
|1.3410
|1.3324
|6.00
|10802.10
|714
|2007.03.28 13:50
|close
|354
|0.10
|1.3331
|1.3406
|1.3320
|-1.00
|10801.10
|715
|2007.03.29 04:30
|buy
|358
|0.10
|1.3336
|1.3260
|1.3346
|716
|2007.03.29 04:36
|buy
|359
|0.20
|1.3332
|1.3256
|1.3342
|717
|2007.03.29 04:53
|t/p
|359
|0.20
|1.3342
|1.3256
|1.3342
|20.00
|10821.10
|718
|2007.03.29 04:53
|close
|358
|0.10
|1.3342
|1.3260
|1.3346
|6.00
|10827.10
|719
|2007.03.29 04:53
|buy
|360
|0.10
|1.3343
|1.3267
|1.3353
|720
|2007.03.29 04:58
|buy
|361
|0.20
|1.3339
|1.3263
|1.3349
|721
|2007.03.29 05:02
|buy
|362
|0.40
|1.3336
|1.3260
|1.3346
|722
|2007.03.29 05:28
|t/p
|362
|0.40
|1.3346
|1.3260
|1.3346
|40.00
|10867.10
|723
|2007.03.29 05:28
|close
|361
|0.20
|1.3346
|1.3263
|1.3349
|14.00
|10881.10
|724
|2007.03.29 05:28
|close
|360
|0.10
|1.3346
|1.3267
|1.3353
|3.00
|10884.10
|725
|2007.03.29 18:30
|sell
|363
|0.10
|1.3330
|1.3406
|1.3320
|726
|2007.03.29 19:00
|sell
|364
|0.20
|1.3334
|1.3410
|1.3324
|727
|2007.03.29 19:01
|sell
|365
|0.40
|1.3337
|1.3413
|1.3327
|728
|2007.03.29 19:44
|t/p
|365
|0.40
|1.3327
|1.3413
|1.3327
|40.00
|10924.10
|729
|2007.03.29 19:44
|close
|364
|0.20
|1.3327
|1.3410
|1.3324
|14.00
|10938.10
|730
|2007.03.29 19:44
|close
|363
|0.10
|1.3327
|1.3406
|1.3320
|3.00
|10941.10
|731
|2007.03.29 19:44
|sell
|366
|0.10
|1.3326
|1.3402
|1.3316
|732
|2007.03.29 19:50
|sell
|367
|0.20
|1.3330
|1.3406
|1.3320
|733
|2007.03.29 22:27
|sell
|368
|0.40
|1.3334
|1.3410
|1.3324
|734
|2007.03.29 23:06
|sell
|369
|0.80
|1.3337
|1.3413
|1.3327
|735
|2007.03.29 23:29
|sell
|370
|1.60
|1.3341
|1.3417
|1.3331
|736
|2007.03.30 00:29
|sell
|371
|3.20
|1.3345
|1.3421
|1.3335
|737
|2007.03.30 03:04
|t/p
|371
|3.20
|1.3335
|1.3421
|1.3335
|320.00
|11261.10
|738
|2007.03.30 03:04
|close
|370
|1.60
|1.3335
|1.3417
|1.3331
|102.40
|11363.50
|739
|2007.03.30 03:04
|close
|369
|0.80
|1.3335
|1.3413
|1.3327
|19.20
|11382.70
|740
|2007.03.30 03:04
|close
|368
|0.40
|1.3335
|1.3410
|1.3324
|-2.40
|11380.30
|741
|2007.03.30 03:04
|close
|367
|0.20
|1.3335
|1.3406
|1.3320
|-9.20
|11371.10
|742
|2007.03.30 03:04
|close
|366
|0.10
|1.3335
|1.3402
|1.3316
|-8.60
|11362.50
|743
|2007.03.30 04:00
|sell
|372
|0.10
|1.3316
|1.3392
|1.3306
|744
|2007.03.30 04:03
|sell
|373
|0.20
|1.3319
|1.3395
|1.3309
|745
|2007.03.30 04:12
|sell
|374
|0.40
|1.3323
|1.3399
|1.3313
|746
|2007.03.30 04:28
|t/p
|374
|0.40
|1.3313
|1.3399
|1.3313
|40.00
|11402.50
|747
|2007.03.30 04:28
|close
|373
|0.20
|1.3313
|1.3395
|1.3309
|12.00
|11414.50
|748
|2007.03.30 04:28
|close
|372
|0.10
|1.3313
|1.3392
|1.3306
|3.00
|11417.50
|749
|2007.03.30 04:28
|sell
|375
|0.10
|1.3312
|1.3388
|1.3302
|750
|2007.03.30 04:36
|sell
|376
|0.20
|1.3316
|1.3392
|1.3306
|751
|2007.03.30 04:43
|sell
|377
|0.40
|1.3319
|1.3395
|1.3309
|752
|2007.03.30 05:13
|sell
|378
|0.80
|1.3323
|1.3399
|1.3313
|753
|2007.03.30 06:05
|t/p
|378
|0.80
|1.3313
|1.3399
|1.3313
|80.00
|11497.50
|754
|2007.03.30 06:05
|close
|377
|0.40
|1.3313
|1.3395
|1.3309
|24.00
|11521.50
|755
|2007.03.30 06:05
|close
|376
|0.20
|1.3313
|1.3392
|1.3306
|6.00
|11527.50
|756
|2007.03.30 06:05
|close
|375
|0.10
|1.3313
|1.3388
|1.3302
|-1.00
|11526.50
|757
|2007.03.30 11:29
|buy
|379
|0.10
|1.3393
|1.3317
|1.3403
|758
|2007.03.30 11:31
|buy
|380
|0.20
|1.3389
|1.3313
|1.3399
|759
|2007.03.30 11:31
|buy
|381
|0.40
|1.3385
|1.3309
|1.3395
|760
|2007.03.30 11:33
|buy
|382
|0.80
|1.3381
|1.3305
|1.3391
|761
|2007.03.30 11:33
|buy
|383
|1.60
|1.3378
|1.3302
|1.3388
|762
|2007.03.30 11:44
|t/p
|383
|1.60
|1.3388
|1.3302
|1.3388
|160.00
|11686.50
|763
|2007.03.30 11:44
|close
|382
|0.80
|1.3388
|1.3305
|1.3391
|56.00
|11742.50
|764
|2007.03.30 11:44
|close
|381
|0.40
|1.3388
|1.3309
|1.3395
|12.00
|11754.50
|765
|2007.03.30 11:44
|close
|380
|0.20
|1.3388
|1.3313
|1.3399
|-2.00
|11752.50
|766
|2007.03.30 11:44
|close
|379
|0.10
|1.3388
|1.3317
|1.3403
|-5.00
|11747.50
|767
|2007.03.30 11:44
|buy
|384
|0.10
|1.3389
|1.3313
|1.3399
|768
|2007.03.30 11:48
|t/p
|384
|0.10
|1.3399
|1.3313
|1.3399
|10.00
|11757.50
|769
|2007.03.30 11:48
|buy
|385
|0.10
|1.3401
|1.3325
|1.3411
|770
|2007.03.30 11:49
|buy
|386
|0.20
|1.3398
|1.3322
|1.3408
|771
|2007.03.30 11:49
|buy
|387
|0.40
|1.3394
|1.3318
|1.3404
|772
|2007.03.30 11:50
|buy
|388
|0.80
|1.3390
|1.3314
|1.3400
|773
|2007.03.30 11:51
|buy
|389
|1.60
|1.3386
|1.3310
|1.3396
|774
|2007.03.30 11:53
|t/p
|389
|1.60
|1.3396
|1.3310
|1.3396
|160.00
|11917.50
|775
|2007.03.30 11:53
|close
|388
|0.80
|1.3396
|1.3314
|1.3400
|48.00
|11965.50
|776
|2007.03.30 11:53
|close
|387
|0.40
|1.3396
|1.3318
|1.3404
|8.00
|11973.50
|777
|2007.03.30 11:53
|close
|386
|0.20
|1.3396
|1.3322
|1.3408
|-4.00
|11969.50
|778
|2007.03.30 11:53
|close
|385
|0.10
|1.3396
|1.3325
|1.3411
|-5.00
|11964.50
|779
|2007.03.30 11:53
|buy
|390
|0.10
|1.3397
|1.3321
|1.3407
|780
|2007.03.30 11:54
|buy
|391
|0.20
|1.3393
|1.3317
|1.3403
|781
|2007.03.30 11:54
|buy
|392
|0.40
|1.3389
|1.3313
|1.3399
|782
|2007.03.30 11:54
|buy
|393
|0.80
|1.3385
|1.3309
|1.3395
|783
|2007.03.30 11:54
|buy
|394
|1.60
|1.3381
|1.3305
|1.3391
|784
|2007.03.30 11:55
|buy
|395
|3.20
|1.3378
|1.3302
|1.3388
|785
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|395
|3.20
|1.3357
|1.3302
|1.3388
|-672.00
|11292.50
|786
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|394
|1.60
|1.3357
|1.3305
|1.3391
|-384.00
|10908.50
|787
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|393
|0.80
|1.3357
|1.3309
|1.3395
|-224.00
|10684.50
|788
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|392
|0.40
|1.3357
|1.3313
|1.3399
|-128.00
|10556.50
|789
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|391
|0.20
|1.3357
|1.3317
|1.3403
|-72.00
|10484.50
|790
|2007.03.30 15:59
|close at stop
|390
|0.10
|1.3357
|1.3321
|1.3407
|-40.00
|10444.50