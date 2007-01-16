Strategy Tester Report
EuroX2_sl_ke20

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.16 15:00 - 2007.04.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMaxTrades=10; Pips=6; TakeProfit=10; TrailingStop=10; InitialStop=76; Note1="Valid TimeFrames: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200"; MACDTimeFrame=30; Safe_Mode=true; FirstOrderLots=0.1;
Bars in test2637Ticks modelled227310Modelling quality86.59%
Initial deposit10000.00
Total net profit885.23Gross profit4846.28Gross loss-3961.05
Profit factor1.22Expected payoff3.72
Absolute drawdown1093.98Maximal drawdown3062.00 (25.58%)Relative drawdown25.58% (3062.00)
Total trades238Short positions (won %)119 (70.59%)Long positions (won %)119 (74.79%)
Profit trades (% of total)173 (72.69%)Loss trades (% of total)65 (27.31%)
Largestprofit trade332.81loss trade-1344.00
Averageprofit trade28.01loss trade-60.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (159.00)consecutive losses (loss in money)7 (-3062.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)451.00 (8)consecutive loss (count of losses)-3062.00 (7)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.16 16:00sell10.101.29311.30071.2921
22007.01.16 16:04sell20.201.29371.30131.2927
32007.01.16 16:38t/p20.201.29271.30131.292720.0010020.00
42007.01.16 16:38close10.101.29271.30071.29214.0010024.00
52007.01.16 16:38sell30.101.29261.30021.2916
62007.01.16 16:44sell40.201.29321.30081.2922
72007.01.16 17:29sell50.401.29391.30151.2929
82007.01.16 17:40t/p50.401.29291.30151.292940.0010064.00
92007.01.16 17:40close40.201.29291.30081.29226.0010070.00
102007.01.16 17:40close30.101.29291.30021.2916-3.0010067.00
112007.01.17 07:30buy60.101.29351.28591.2945
122007.01.17 08:03buy70.201.29291.28531.2939
132007.01.17 08:07buy80.401.29221.28461.2932
142007.01.17 09:34t/p80.401.29321.28461.293240.0010107.00
152007.01.17 09:34close70.201.29321.28531.29396.0010113.00
162007.01.17 09:34close60.101.29321.28591.2945-3.0010110.00
172007.01.17 09:35buy90.101.29351.28591.2945
182007.01.17 09:48buy100.201.29281.28521.2938
192007.01.17 11:44buy110.401.29211.28451.2931
202007.01.17 11:48buy120.801.29141.28381.2924
212007.01.17 12:01t/p120.801.29241.28381.292480.0010190.00
222007.01.17 12:01close110.401.29241.28451.293112.0010202.00
232007.01.17 12:01close100.201.29241.28521.2938-8.0010194.00
242007.01.17 12:01close90.101.29241.28591.2945-11.0010183.00
252007.01.17 16:00buy130.101.29361.28601.2946
262007.01.17 16:04buy140.201.29291.28531.2939
272007.01.17 16:23t/p140.201.29391.28531.293920.0010203.00
282007.01.17 16:23close130.101.29391.28601.29463.0010206.00
292007.01.17 16:23buy150.101.29411.28651.2951
302007.01.17 16:40buy160.201.29351.28591.2945
312007.01.17 16:59t/p160.201.29451.28591.294520.0010226.00
322007.01.17 16:59close150.101.29461.28651.29515.0010231.00
332007.01.18 12:30sell170.101.29411.30171.2931
342007.01.18 13:03t/p170.101.29311.30171.293110.0010241.00
352007.01.18 19:00buy180.101.29521.28761.2962
362007.01.18 19:29buy190.201.29451.28691.2955
372007.01.18 20:26t/p190.201.29551.28691.295520.0010261.00
382007.01.18 20:26close180.101.29551.28761.29623.0010264.00
392007.01.19 12:30sell200.101.29571.30331.2947
402007.01.19 12:50sell210.201.29631.30391.2953
412007.01.19 14:40t/p210.201.29531.30391.295320.0010284.00
422007.01.19 14:40close200.101.29531.30331.29474.0010288.00
432007.01.22 01:38buy220.101.29691.28931.2979
442007.01.22 10:33buy230.201.29631.28871.2973
452007.01.22 10:34buy240.401.29551.28791.2965
462007.01.22 11:50buy250.801.29481.28721.2958
472007.01.22 11:57buy261.601.29411.28651.2951
482007.01.22 12:19t/p261.601.29511.28651.2951160.0010448.00
492007.01.22 12:19close250.801.29521.28721.295832.0010480.00
502007.01.22 12:19close240.401.29521.28791.2965-12.0010468.00
512007.01.22 12:19close230.201.29521.28871.2973-22.0010446.00
522007.01.22 12:19close220.101.29521.28931.2979-17.0010429.00
532007.01.23 08:30buy270.101.29591.28831.2969
542007.01.23 08:41t/p270.101.29691.28831.296910.0010439.00
552007.01.23 08:41buy280.101.29711.28951.2981
562007.01.23 09:13t/p280.101.29811.28951.298110.0010449.00
572007.01.24 09:04sell290.101.29971.30731.2987
582007.01.24 09:10sell300.201.30041.30801.2994
592007.01.24 09:15t/p300.201.29941.30801.299420.0010469.00
602007.01.24 09:15close290.101.29941.30731.29873.0010472.00
612007.01.24 09:15sell310.101.29931.30691.2983
622007.01.24 09:50t/p310.101.29831.30691.298310.0010482.00
632007.01.25 09:00buy320.101.29861.29101.2996
642007.01.25 09:07t/p320.101.29961.29101.299610.0010492.00
652007.01.25 09:07buy330.101.29981.29221.3008
662007.01.25 09:18buy340.201.29921.29161.3002
672007.01.25 10:00buy350.401.29851.29091.2995
682007.01.25 10:01buy360.801.29781.29021.2988
692007.01.25 10:07buy371.601.29711.28951.2981
702007.01.25 10:13t/p371.601.29811.28951.2981159.9910651.99
712007.01.25 10:13close360.801.29811.29021.298824.0010675.99
722007.01.25 10:13close350.401.29811.29091.2995-16.0010659.99
732007.01.25 10:13close340.201.29811.29161.3002-22.0010637.99
742007.01.25 10:13close330.101.29811.29221.3008-17.0010620.99
752007.01.25 19:30sell380.101.29611.30371.2951
762007.01.25 20:03t/p380.101.29511.30371.295110.0010630.99
772007.01.29 00:30buy390.101.29221.28461.2932
782007.01.29 01:07buy400.201.29161.28401.2926
792007.01.29 01:14buy410.401.29091.28331.2919
802007.01.29 01:54buy420.801.29011.28251.2911
812007.01.29 08:37t/p420.801.29111.28251.291180.0010710.99
822007.01.29 08:37close410.401.29111.28331.29198.0010718.99
832007.01.29 08:37close400.201.29111.28401.2926-10.0010708.99
842007.01.29 08:37close390.101.29111.28461.2932-11.0010697.99
852007.01.29 09:30buy430.101.29171.28411.2927
862007.01.29 10:06buy440.201.29101.28341.2920
872007.01.29 10:47t/p440.201.29201.28341.292020.0010717.99
882007.01.29 10:47close430.101.29201.28411.29273.0010720.99
892007.01.29 10:48buy450.101.29231.28471.2933
902007.01.29 11:32buy460.201.29151.28391.2925
912007.01.29 13:11t/p460.201.29251.28391.292520.0010740.99
922007.01.29 13:11close450.101.29251.28471.29332.0010742.99
932007.01.30 17:18sell470.101.29481.30241.2938
942007.01.30 17:32sell480.201.29541.30301.2944
952007.01.30 19:00sell490.401.29621.30381.2952
962007.01.30 22:59sell500.801.29691.30451.2959
972007.01.31 01:15t/p500.801.29591.30451.295983.2010826.19
982007.01.31 01:15close490.401.29591.30381.295213.6010839.79
992007.01.31 01:15close480.201.29591.30301.2944-9.2010830.59
1002007.01.31 01:15close470.101.29591.30241.2938-10.6010819.99
1012007.01.31 03:30sell510.101.29551.30311.2945
1022007.01.31 06:28sell520.201.29621.30381.2952
1032007.01.31 08:09t/p520.201.29521.30381.295220.0010839.99
1042007.01.31 08:09close510.101.29521.30311.29453.0010842.99
1052007.01.31 16:07buy530.101.29821.29061.2992
1062007.01.31 16:10buy540.201.29751.28991.2985
1072007.01.31 16:17t/p540.201.29851.28991.298520.0010862.99
1082007.01.31 16:17close530.101.29861.29061.29924.0010866.99
1092007.01.31 16:17buy550.101.29861.29101.2996
1102007.01.31 16:26t/p550.101.29961.29101.299610.0010876.99
1112007.01.31 16:26buy560.101.29981.29221.3008
1122007.01.31 16:30buy570.201.29911.29151.3001
1132007.01.31 16:43t/p570.201.30011.29151.300120.0010896.99
1142007.01.31 16:43close560.101.30011.29221.30083.0010899.99
1152007.02.01 13:00sell580.101.30121.30881.3002
1162007.02.01 13:52sell590.201.30191.30951.3009
1172007.02.01 14:20sell600.401.30261.31021.3016
1182007.02.01 14:53t/p600.401.30161.31021.301640.0010939.99
1192007.02.01 14:53close590.201.30161.30951.30096.0010945.99
1202007.02.01 14:53close580.101.30161.30881.3002-4.0010941.99
1212007.02.02 00:34sell610.101.30151.30911.3005
1222007.02.02 06:00sell620.201.30221.30981.3012
1232007.02.02 08:22t/p620.201.30121.30981.301220.0010961.99
1242007.02.02 08:22close610.101.30121.30911.30053.0010964.99
1252007.02.02 10:03buy630.101.30251.29491.3035
1262007.02.02 10:42buy640.201.30181.29421.3028
1272007.02.02 14:29t/p640.201.30281.29421.302820.0010984.99
1282007.02.02 14:29close630.101.30331.29491.30358.0010992.99
1292007.02.06 10:30buy650.101.29371.28611.2947
1302007.02.06 13:01t/p650.101.29471.28611.294710.0011002.99
1312007.02.08 09:30sell660.101.29931.30691.2983
1322007.02.08 09:47t/p660.101.29831.30691.298310.0011012.99
1332007.02.08 09:47sell670.101.29801.30561.2970
1342007.02.08 11:11sell680.201.29871.30631.2977
1352007.02.08 12:46sell690.401.29941.30701.2984
1362007.02.08 13:19t/p690.401.29841.30701.298440.0011052.99
1372007.02.08 13:19close680.201.29841.30631.29776.0011058.99
1382007.02.08 13:19close670.101.29841.30561.2970-4.0011054.99
1392007.02.08 16:19buy700.101.30201.29441.3030
1402007.02.08 16:41t/p700.101.30301.29441.303010.0011064.99
1412007.02.09 08:45sell710.101.30011.30771.2991
1422007.02.09 08:47sell720.201.30081.30841.2998
1432007.02.09 09:55sell730.401.30151.30911.3005
1442007.02.09 10:37t/p730.401.30051.30911.300540.0011104.99
1452007.02.09 10:37close720.201.30041.30841.29988.0011112.99
1462007.02.09 10:37close710.101.30041.30771.2991-3.0011109.99
1472007.02.12 00:30buy740.101.30221.29461.3032
1482007.02.12 01:11buy750.201.30161.29401.3026
1492007.02.12 02:32buy760.401.30091.29331.3019
1502007.02.12 07:01t/p760.401.30191.29331.301940.0011149.99
1512007.02.12 07:01close750.201.30201.29401.30268.0011157.99
1522007.02.12 07:01close740.101.30201.29461.3032-2.0011155.99
1532007.02.12 10:30sell770.101.29931.30691.2983
1542007.02.12 10:49t/p770.101.29831.30691.298310.0011165.99
1552007.02.12 10:49sell780.101.29801.30561.2970
1562007.02.12 11:16t/p780.101.29701.30561.297010.0011175.99
1572007.02.13 08:13buy790.101.29801.29041.2990
1582007.02.13 08:13t/p790.101.29901.29041.299010.0011185.99
1592007.02.13 08:13buy800.101.29921.29161.3002
1602007.02.13 08:14buy810.201.29851.29091.2995
1612007.02.13 08:56t/p810.201.29951.29091.299520.0011205.99
1622007.02.13 08:56close800.101.29961.29161.30024.0011209.99
1632007.02.16 01:00sell820.101.31301.32061.3120
1642007.02.16 03:48sell830.201.31371.32131.3127
1652007.02.16 09:15t/p830.201.31271.32131.312720.0011229.99
1662007.02.16 09:15close820.101.31271.32061.31203.0011232.99
1672007.02.16 19:00buy840.101.31351.30591.3145
1682007.02.19 00:00t/p840.101.31451.30591.31459.2511242.24
1692007.02.19 11:30sell850.101.31281.32041.3118
1702007.02.19 12:26sell860.201.31361.32121.3126
1712007.02.19 16:50sell870.401.31421.32181.3132
1722007.02.19 18:24sell880.801.31491.32251.3139
1732007.02.19 19:04sell891.601.31561.32321.3146
1742007.02.19 23:58t/p891.601.31461.32321.3146160.0111402.25
1752007.02.19 23:58close880.801.31461.32251.313924.0011426.25
1762007.02.19 23:58close870.401.31461.32181.3132-16.0011410.25
1772007.02.19 23:58close860.201.31461.32121.3126-20.0011390.25
1782007.02.19 23:58close850.101.31461.32041.3118-18.0011372.25
1792007.02.20 10:06sell900.101.31401.32161.3130
1802007.02.20 10:26sell910.201.31471.32231.3137
1812007.02.20 10:39sell920.401.31541.32301.3144
1822007.02.20 11:10t/p920.401.31441.32301.314440.0011412.25
1832007.02.20 11:10close910.201.31441.32231.31376.0011418.25
1842007.02.20 11:10close900.101.31441.32161.3130-4.0011414.25
1852007.02.21 08:11buy930.101.31481.30721.3158
1862007.02.21 08:29t/p930.101.31581.30721.315810.0011424.25
1872007.02.21 08:29buy940.101.31601.30841.3170
1882007.02.21 08:47buy950.201.31541.30781.3164
1892007.02.21 08:53buy960.401.31471.30711.3157
1902007.02.21 08:57t/p960.401.31571.30711.315740.0011464.25
1912007.02.21 08:57close950.201.31571.30781.31646.0011470.25
1922007.02.21 08:57close940.101.31571.30841.3170-3.0011467.25
1932007.02.21 12:30sell970.101.31281.32041.3118
1942007.02.21 13:11sell980.201.31351.32111.3125
1952007.02.21 14:03sell990.401.31421.32181.3132
1962007.02.21 14:30sell1000.801.31491.32251.3139
1972007.02.21 14:30t/p1000.801.31391.32251.313980.0011547.25
1982007.02.21 14:30close990.401.31381.32181.313216.0011563.25
1992007.02.21 14:30close980.201.31381.32111.3125-6.0011557.25
2002007.02.21 14:30close970.101.31381.32041.3118-10.0011547.25
2012007.02.21 23:02buy1010.101.31411.30651.3151
2022007.02.22 01:13buy1020.201.31341.30581.3144
2032007.02.22 06:00buy1030.401.31271.30511.3137
2042007.02.22 08:32buy1040.801.31161.30401.3126
2052007.02.22 08:34buy1051.601.31101.30341.3120
2062007.02.22 08:39buy1063.201.31041.30281.3114
2072007.02.22 16:31t/p1063.201.31141.30281.3114320.0111867.26
2082007.02.22 16:31close1051.601.31141.30341.312064.0111931.27
2092007.02.22 16:31close1040.801.31141.30401.3126-16.0011915.27
2102007.02.22 16:31close1030.401.31141.30511.3137-52.0011863.27
2112007.02.22 16:31close1020.201.31141.30581.3144-40.0011823.27
2122007.02.22 16:31close1010.101.31141.30651.3151-29.2511794.02
2132007.02.22 18:00buy1070.101.31331.30571.3143
2142007.02.22 18:06buy1080.201.31261.30501.3136
2152007.02.22 18:36buy1090.401.31181.30421.3128
2162007.02.22 19:18t/p1090.401.31281.30421.312840.0011834.02
2172007.02.22 19:18close1080.201.31281.30501.31364.0011838.02
2182007.02.22 19:18close1070.101.31281.30571.3143-5.0011833.02
2192007.02.23 07:57sell1100.101.31081.31841.3098
2202007.02.23 07:59sell1110.201.31141.31901.3104
2212007.02.23 08:09sell1120.401.31221.31981.3112
2222007.02.23 08:41sell1130.801.31281.32041.3118
2232007.02.23 09:14t/p1130.801.31181.32041.311880.0011913.02
2242007.02.23 09:14close1120.401.31181.31981.311216.0011929.02
2252007.02.23 09:14close1110.201.31181.31901.3104-8.0011921.02
2262007.02.23 09:14close1100.101.31181.31841.3098-10.0011911.02
2272007.02.23 14:13buy1140.101.31351.30591.3145
2282007.02.23 14:32buy1150.201.31291.30531.3139
2292007.02.23 15:07t/p1150.201.31391.30531.313920.0011931.02
2302007.02.23 15:07close1140.101.31391.30591.31454.0011935.02
2312007.02.26 11:30sell1160.101.31621.32381.3152
2322007.02.26 11:49sell1170.201.31691.32451.3159
2332007.02.26 12:32t/p1170.201.31591.32451.315920.0011955.02
2342007.02.26 12:32close1160.101.31591.32381.31523.0011958.02
2352007.02.26 20:30buy1180.101.31781.31021.3188
2362007.02.26 23:50t/p1180.101.31881.31021.318810.0011968.02
2372007.02.27 08:02sell1190.101.31691.32451.3159
2382007.02.27 09:07sell1200.201.31761.32521.3166
2392007.02.27 09:09sell1210.401.31831.32591.3173
2402007.02.27 09:12sell1220.801.31901.32661.3180
2412007.02.27 09:17sell1231.601.31961.32721.3186
2422007.02.27 09:18sell1243.201.32031.32791.3193
2432007.02.27 14:30s/l1190.101.32451.32451.3159-76.0011892.02
2442007.02.27 14:30close1243.201.32451.32791.3193-1344.0010548.02
2452007.02.27 14:30close1231.601.32451.32721.3186-784.009764.02
2462007.02.27 14:30close1220.801.32451.32661.3180-440.009324.02
2472007.02.27 14:30close1210.401.32451.32591.3173-248.009076.02
2482007.02.27 14:30close1200.201.32451.32521.3166-138.008938.02
2492007.02.27 14:30sell1253.201.32431.33191.3233
2502007.02.27 14:30close1253.201.32441.33191.3233-32.008906.02
2512007.02.27 14:30sell1260.201.32421.33181.3232
2522007.02.27 14:51t/p1260.201.32321.33181.323220.008926.02
2532007.02.28 03:30sell1270.101.32131.32891.3203
2542007.02.28 03:47sell1280.201.32211.32971.3211
2552007.02.28 07:11t/p1280.201.32111.32971.321120.008946.02
2562007.02.28 07:11close1270.101.32111.32891.32032.008948.02
2572007.02.28 17:48buy1290.101.32281.31521.3238
2582007.02.28 18:08buy1300.201.32211.31451.3231
2592007.02.28 22:00t/p1300.201.32311.31451.323120.008968.02
2602007.02.28 22:00close1290.101.32321.31521.32384.008972.02
2612007.03.01 07:47sell1310.101.32171.32931.3207
2622007.03.01 08:03t/p1310.101.32071.32931.320710.008982.02
2632007.03.01 09:00buy1320.101.32311.31551.3241
2642007.03.01 09:40buy1330.201.32251.31491.3235
2652007.03.01 09:47t/p1330.201.32351.31491.323520.009002.02
2662007.03.01 09:47close1320.101.32351.31551.32414.009006.02
2672007.03.01 11:00sell1340.101.32151.32911.3205
2682007.03.01 11:26sell1350.201.32211.32971.3211
2692007.03.01 14:02sell1360.401.32281.33041.3218
2702007.03.01 14:30t/p1360.401.32181.33041.321840.009046.02
2712007.03.01 14:30close1350.201.32171.32971.32118.009054.02
2722007.03.01 14:30close1340.101.32171.32911.3205-2.009052.02
2732007.03.02 17:30buy1370.101.31831.31071.3193
2742007.03.02 17:32buy1380.201.31761.31001.3186
2752007.03.02 18:19t/p1380.201.31861.31001.318620.009072.02
2762007.03.02 18:19close1370.101.31861.31071.31933.009075.02
2772007.03.05 02:30sell1390.101.31541.32301.3144
2782007.03.05 02:42t/p1390.101.31441.32301.314410.009085.02
2792007.03.05 02:42sell1400.101.31421.32181.3132
2802007.03.05 02:42t/p1400.101.31321.32181.313210.009095.02
2812007.03.05 02:42sell1410.101.31291.32051.3119
2822007.03.05 02:43sell1420.201.31351.32111.3125
2832007.03.05 02:52t/p1420.201.31251.32111.312520.009115.02
2842007.03.05 02:52close1410.101.31251.32051.31194.009119.02
2852007.03.05 02:52sell1430.101.31211.31971.3111
2862007.03.05 02:56sell1440.201.31281.32041.3118
2872007.03.05 03:23sell1450.401.31351.32111.3125
2882007.03.05 04:11sell1460.801.31411.32171.3131
2892007.03.05 04:43sell1471.601.31481.32241.3138
2902007.03.05 06:11sell1483.201.31541.32301.3144
2912007.03.05 07:59t/p1483.201.31441.32301.3144320.009439.02
2922007.03.05 07:59close1471.601.31441.32241.313864.009503.02
2932007.03.05 07:59close1460.801.31441.32171.3131-24.009479.02
2942007.03.05 07:59close1450.401.31441.32111.3125-36.009443.02
2952007.03.05 07:59close1440.201.31441.32041.3118-32.009411.02
2962007.03.05 07:59close1430.101.31441.31971.3111-23.009388.02
2972007.03.06 06:59buy1490.101.31111.30351.3121
2982007.03.06 07:37buy1500.201.31041.30281.3114
2992007.03.06 07:54buy1510.401.30971.30211.3107
3002007.03.06 08:08t/p1510.401.31071.30211.310740.009428.02
3012007.03.06 08:08close1500.201.31081.30281.31148.009436.02
3022007.03.06 08:08close1490.101.31081.30351.3121-3.009433.02
3032007.03.06 14:52sell1520.101.30911.31671.3081
3042007.03.06 15:08sell1530.201.30971.31731.3087
3052007.03.06 15:59sell1540.401.31041.31801.3094
3062007.03.06 16:55sell1550.801.31121.31881.3102
3072007.03.06 20:34sell1561.601.31191.31951.3109
3082007.03.06 21:19sell1573.201.31261.32021.3116
3092007.03.07 08:08t/p1573.201.31161.32021.3116332.819765.83
3102007.03.07 08:08close1561.601.31161.31951.310954.409820.23
3112007.03.07 08:08close1550.801.31161.31881.3102-28.809791.43
3122007.03.07 08:08close1540.401.31161.31801.3094-46.409745.03
3132007.03.07 08:08close1530.201.31161.31731.3087-37.209707.83
3142007.03.07 08:08close1520.101.31161.31671.3081-24.609683.23
3152007.03.08 10:30sell1580.101.31491.32251.3139
3162007.03.08 11:40sell1590.201.31561.32321.3146
3172007.03.08 12:41t/p1590.201.31461.32321.314620.009703.23
3182007.03.08 12:41close1580.101.31451.32251.31394.009707.23
3192007.03.09 03:53buy1600.101.31541.30781.3164
3202007.03.09 08:21buy1610.201.31461.30701.3156
3212007.03.09 12:26t/p1610.201.31561.30701.315620.009727.23
3222007.03.09 12:26close1600.101.31561.30781.31642.009729.23
3232007.03.09 14:31sell1620.101.31251.32011.3115
3242007.03.09 14:32sell1630.201.31321.32081.3122
3252007.03.09 14:36t/p1630.201.31221.32081.312220.009749.23
3262007.03.09 14:36close1620.101.31221.32011.31153.009752.23
3272007.03.09 14:36sell1640.101.31191.31951.3109
3282007.03.09 14:37sell1650.201.31271.32031.3117
3292007.03.09 14:38t/p1650.201.31171.32031.311720.009772.23
3302007.03.09 14:38close1640.101.31171.31951.31092.009774.23
3312007.03.09 14:38sell1660.101.31161.31921.3106
3322007.03.09 14:48t/p1660.101.31061.31921.310610.009784.23
3332007.03.09 14:48sell1670.101.31031.31791.3093
3342007.03.09 14:53t/p1670.101.30931.31791.309310.009794.23
3352007.03.09 14:53sell1680.101.30911.31671.3081
3362007.03.09 14:53sell1690.201.30971.31731.3087
3372007.03.09 14:56sell1700.401.31041.31801.3094
3382007.03.09 15:27t/p1700.401.30941.31801.309440.009834.23
3392007.03.09 15:27close1690.201.30931.31731.30878.009842.23
3402007.03.09 15:27close1680.101.30931.31671.3081-2.009840.23
3412007.03.12 08:34buy1710.101.31311.30551.3141
3422007.03.12 09:50t/p1710.101.31411.30551.314110.009850.23
3432007.03.13 08:00sell1720.101.31711.32471.3161
3442007.03.13 09:40t/p1720.101.31611.32471.316110.009860.23
3452007.03.13 13:00buy1730.101.31881.31121.3198
3462007.03.13 13:07buy1740.201.31811.31051.3191
3472007.03.13 13:29t/p1740.201.31911.31051.319120.009880.23
3482007.03.13 13:29close1730.101.31911.31121.31983.009883.23
3492007.03.13 13:29buy1750.101.31951.31191.3205
3502007.03.13 13:31t/p1750.101.32051.31191.320510.009893.23
3512007.03.14 03:00sell1760.101.31881.32641.3178
3522007.03.14 05:01sell1770.201.31941.32701.3184
3532007.03.14 06:59sell1780.401.32001.32761.3190
3542007.03.14 07:25t/p1780.401.31901.32761.319040.009933.23
3552007.03.14 07:25close1770.201.31901.32701.31848.009941.23
3562007.03.14 07:25close1760.101.31901.32641.3178-2.009939.23
3572007.03.14 07:42sell1790.101.31881.32641.3178
3582007.03.14 07:47sell1800.201.31951.32711.3185
3592007.03.14 07:49sell1810.401.32011.32771.3191
3602007.03.14 07:53sell1820.801.32071.32831.3197
3612007.03.14 08:15t/p1820.801.31971.32831.319780.0010019.23
3622007.03.14 08:15close1810.401.31971.32771.319116.0010035.23
3632007.03.14 08:15close1800.201.31971.32711.3185-4.0010031.23
3642007.03.14 08:15close1790.101.31971.32641.3178-9.0010022.23
3652007.03.14 10:31sell1830.101.31851.32611.3175
3662007.03.14 10:54sell1840.201.31921.32681.3182
3672007.03.14 12:16t/p1840.201.31821.32681.318220.0010042.23
3682007.03.14 12:16close1830.101.31821.32611.31753.0010045.23
3692007.03.14 15:17buy1850.101.32111.31351.3221
3702007.03.14 15:38t/p1850.101.32211.31351.322110.0010055.23
3712007.03.15 09:11sell1860.101.32081.32841.3198
3722007.03.15 09:38sell1870.201.32141.32901.3204
3732007.03.15 10:05t/p1870.201.32041.32901.320420.0010075.23
3742007.03.15 10:05close1860.101.32041.32841.31984.0010079.23
3752007.03.15 14:08buy1880.101.32321.31561.3242
3762007.03.15 14:16buy1890.201.32241.31481.3234
3772007.03.15 14:20t/p1890.201.32341.31481.323420.0010099.23
3782007.03.15 14:20close1880.101.32351.31561.32423.0010102.23
3792007.03.15 14:20buy1900.101.32361.31601.3246
3802007.03.15 14:25buy1910.201.32291.31531.3239
3812007.03.15 14:50buy1920.401.32221.31461.3232
3822007.03.15 15:50t/p1920.401.32321.31461.323240.0010142.23
3832007.03.15 15:50close1910.201.32321.31531.32396.0010148.23
3842007.03.15 15:50close1900.101.32321.31601.3246-4.0010144.23
3852007.03.19 05:30sell1930.101.33051.33811.3295
3862007.03.19 07:33t/p1930.101.32951.33811.329510.0010154.23
3872007.03.19 23:30buy1940.101.33051.32291.3315
3882007.03.20 02:04buy1950.201.32981.32221.3308
3892007.03.20 02:50buy1960.401.32911.32151.3301
3902007.03.20 03:46buy1970.801.32841.32081.3294
3912007.03.20 06:42t/p1970.801.32941.32081.329480.0010234.23
3922007.03.20 06:42close1960.401.32951.32151.330116.0010250.23
3932007.03.20 06:42close1950.201.32951.32221.3308-6.0010244.23
3942007.03.20 06:42close1940.101.32951.32291.3315-10.7510233.48
3952007.03.20 09:00buy1980.101.33051.32291.3315
3962007.03.20 09:07buy1990.201.32981.32221.3308
3972007.03.20 09:30buy2000.401.32911.32151.3301
3982007.03.20 10:09buy2010.801.32851.32091.3295
3992007.03.20 11:03buy2021.601.32771.32011.3287
4002007.03.20 11:11buy2033.201.32701.31941.3280
4012007.03.20 11:18t/p2033.201.32801.31941.3280320.0010553.48
4022007.03.20 11:18close2021.601.32801.32011.328748.0010601.48
4032007.03.20 11:18close2010.801.32801.32091.3295-40.0010561.48
4042007.03.20 11:18close2000.401.32801.32151.3301-44.0010517.48
4052007.03.20 11:18close1990.201.32801.32221.3308-36.0010481.48
4062007.03.20 11:18close1980.101.32801.32291.3315-25.0010456.48
4072007.03.20 18:00buy2040.101.33041.32281.3314
4082007.03.20 18:55t/p2040.101.33141.32281.331410.0010466.48
4092007.03.21 10:21sell2050.101.33011.33771.3291
4102007.03.21 11:37sell2060.201.33071.33831.3297
4112007.03.21 12:23t/p2060.201.32971.33831.329720.0010486.48
4122007.03.21 12:23close2050.101.32971.33771.32914.0010490.48
4132007.03.21 19:15buy2070.101.33351.32591.3345
4142007.03.21 19:16buy2080.201.33271.32511.3337
4152007.03.21 19:20t/p2080.201.33371.32511.333720.0010510.48
4162007.03.21 19:20close2070.101.33371.32591.33452.0010512.48
4172007.03.21 19:20buy2090.101.33401.32641.3350
4182007.03.21 19:21t/p2090.101.33501.32641.335010.0010522.48
4192007.03.21 19:21buy2100.101.33521.32761.3362
4202007.03.21 19:25t/p2100.101.33621.32761.336210.0010532.48
4212007.03.21 19:25buy2110.101.33761.33001.3386
4222007.03.21 19:26buy2120.201.33691.32931.3379
4232007.03.21 19:28buy2130.401.33611.32851.3371
4242007.03.21 19:32t/p2130.401.33711.32851.337140.0010572.48
4252007.03.21 19:32close2120.201.33711.32931.33794.0010576.48
4262007.03.21 19:32close2110.101.33711.33001.3386-5.0010571.48
4272007.03.22 11:51sell2140.101.33551.34311.3345
4282007.03.22 12:19sell2150.201.33621.34381.3352
4292007.03.22 13:32t/p2150.201.33521.34381.335220.0010591.48
4302007.03.22 13:32close2140.101.33511.34311.33454.0010595.48
4312007.03.26 16:00buy2160.101.32971.32211.3307
4322007.03.26 16:00t/p2160.101.33071.32211.330710.0010605.48
4332007.03.26 16:00buy2170.101.33091.32331.3319
4342007.03.26 16:01t/p2170.101.33191.32331.331910.0010615.48
4352007.03.26 16:01buy2180.101.33211.32451.3331
4362007.03.26 16:16t/p2180.101.33311.32451.333110.0010625.48
4372007.03.26 16:16buy2190.101.33331.32571.3343
4382007.03.26 16:26t/p2190.101.33431.32571.334310.0010635.48
4392007.03.26 16:26buy2200.101.33461.32701.3356
4402007.03.26 16:32buy2210.201.33401.32641.3350
4412007.03.26 17:16buy2220.401.33321.32561.3342
4422007.03.27 02:30buy2230.801.33251.32491.3335
4432007.03.27 06:16t/p2230.801.33351.32491.333580.0010715.48
4442007.03.27 06:16close2220.401.33351.32561.33429.0010724.48
4452007.03.27 06:16close2210.201.33351.32641.3350-11.5010712.98
4462007.03.27 06:16close2200.101.33351.32701.3356-11.7510701.23
4472007.03.28 14:30buy2240.101.33571.32811.3367
4482007.03.28 14:38buy2250.201.33501.32741.3360
4492007.03.28 16:09t/p2250.201.33601.32741.336020.0010721.23
4502007.03.28 16:09close2240.101.33611.32811.33674.0010725.23
4512007.03.28 18:00sell2260.101.33311.34071.3321
4522007.03.28 18:18sell2270.201.33381.34141.3328
4532007.03.28 20:26t/p2270.201.33281.34141.332820.0010745.23
4542007.03.28 20:26close2260.101.33281.34071.33213.0010748.23
4552007.03.29 10:30buy2280.101.33351.32591.3345
4562007.03.29 11:27t/p2280.101.33451.32591.334510.0010758.23
4572007.03.30 01:31sell2290.101.33281.34041.3318
4582007.03.30 04:47sell2300.201.33351.34111.3325
4592007.03.30 05:30sell2310.401.33421.34181.3332
4602007.03.30 09:18t/p2310.401.33321.34181.333240.0010798.23
4612007.03.30 09:18close2300.201.33321.34111.33256.0010804.23
4622007.03.30 09:18close2290.101.33321.34041.3318-4.0010800.23
4632007.03.30 10:00sell2320.101.33171.33931.3307
4642007.03.30 10:17sell2330.201.33241.34001.3314
4652007.03.30 10:28t/p2330.201.33141.34001.331420.0010820.23
4662007.03.30 10:28close2320.101.33141.33931.33073.0010823.23
4672007.03.30 10:28sell2340.101.33131.33891.3303
4682007.03.30 10:46sell2350.201.33201.33961.3310
4692007.03.30 12:47t/p2350.201.33101.33961.331020.0010843.23
4702007.03.30 12:47close2340.101.33101.33891.33033.0010846.23
4712007.03.30 17:29buy2360.101.33911.33151.3401
4722007.03.30 17:31buy2370.201.33841.33081.3394
4732007.03.30 17:34buy2380.401.33761.33001.3386
4742007.03.30 17:43t/p2380.401.33861.33001.338640.0010886.23
4752007.03.30 17:43close2370.201.33861.33081.33944.0010890.23
4762007.03.30 17:43close2360.101.33861.33151.3401-5.0010885.23