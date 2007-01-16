|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.16 15:00 - 2007.04.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaxTrades=10; Pips=6; TakeProfit=10; TrailingStop=10; InitialStop=76; Note1="Valid TimeFrames: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200"; MACDTimeFrame=30; Safe_Mode=true; FirstOrderLots=0.1;
|Bars in test
|2637
|Ticks modelled
|227310
|Modelling quality
|86.59%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|885.23
|Gross profit
|4846.28
|Gross loss
|-3961.05
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|3.72
|Absolute drawdown
|1093.98
|Maximal drawdown
|3062.00 (25.58%)
|Relative drawdown
|25.58% (3062.00)
|Total trades
|238
|Short positions (won %)
|119 (70.59%)
|Long positions (won %)
|119 (74.79%)
|Profit trades (% of total)
|173 (72.69%)
|Loss trades (% of total)
|65 (27.31%)
|Largest
|profit trade
|332.81
|loss trade
|-1344.00
|Average
|profit trade
|28.01
|loss trade
|-60.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (159.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3062.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|451.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-3062.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.16 16:00
|sell
|1
|0.10
|1.2931
|1.3007
|1.2921
|2
|2007.01.16 16:04
|sell
|2
|0.20
|1.2937
|1.3013
|1.2927
|3
|2007.01.16 16:38
|t/p
|2
|0.20
|1.2927
|1.3013
|1.2927
|20.00
|10020.00
|4
|2007.01.16 16:38
|close
|1
|0.10
|1.2927
|1.3007
|1.2921
|4.00
|10024.00
|5
|2007.01.16 16:38
|sell
|3
|0.10
|1.2926
|1.3002
|1.2916
|6
|2007.01.16 16:44
|sell
|4
|0.20
|1.2932
|1.3008
|1.2922
|7
|2007.01.16 17:29
|sell
|5
|0.40
|1.2939
|1.3015
|1.2929
|8
|2007.01.16 17:40
|t/p
|5
|0.40
|1.2929
|1.3015
|1.2929
|40.00
|10064.00
|9
|2007.01.16 17:40
|close
|4
|0.20
|1.2929
|1.3008
|1.2922
|6.00
|10070.00
|10
|2007.01.16 17:40
|close
|3
|0.10
|1.2929
|1.3002
|1.2916
|-3.00
|10067.00
|11
|2007.01.17 07:30
|buy
|6
|0.10
|1.2935
|1.2859
|1.2945
|12
|2007.01.17 08:03
|buy
|7
|0.20
|1.2929
|1.2853
|1.2939
|13
|2007.01.17 08:07
|buy
|8
|0.40
|1.2922
|1.2846
|1.2932
|14
|2007.01.17 09:34
|t/p
|8
|0.40
|1.2932
|1.2846
|1.2932
|40.00
|10107.00
|15
|2007.01.17 09:34
|close
|7
|0.20
|1.2932
|1.2853
|1.2939
|6.00
|10113.00
|16
|2007.01.17 09:34
|close
|6
|0.10
|1.2932
|1.2859
|1.2945
|-3.00
|10110.00
|17
|2007.01.17 09:35
|buy
|9
|0.10
|1.2935
|1.2859
|1.2945
|18
|2007.01.17 09:48
|buy
|10
|0.20
|1.2928
|1.2852
|1.2938
|19
|2007.01.17 11:44
|buy
|11
|0.40
|1.2921
|1.2845
|1.2931
|20
|2007.01.17 11:48
|buy
|12
|0.80
|1.2914
|1.2838
|1.2924
|21
|2007.01.17 12:01
|t/p
|12
|0.80
|1.2924
|1.2838
|1.2924
|80.00
|10190.00
|22
|2007.01.17 12:01
|close
|11
|0.40
|1.2924
|1.2845
|1.2931
|12.00
|10202.00
|23
|2007.01.17 12:01
|close
|10
|0.20
|1.2924
|1.2852
|1.2938
|-8.00
|10194.00
|24
|2007.01.17 12:01
|close
|9
|0.10
|1.2924
|1.2859
|1.2945
|-11.00
|10183.00
|25
|2007.01.17 16:00
|buy
|13
|0.10
|1.2936
|1.2860
|1.2946
|26
|2007.01.17 16:04
|buy
|14
|0.20
|1.2929
|1.2853
|1.2939
|27
|2007.01.17 16:23
|t/p
|14
|0.20
|1.2939
|1.2853
|1.2939
|20.00
|10203.00
|28
|2007.01.17 16:23
|close
|13
|0.10
|1.2939
|1.2860
|1.2946
|3.00
|10206.00
|29
|2007.01.17 16:23
|buy
|15
|0.10
|1.2941
|1.2865
|1.2951
|30
|2007.01.17 16:40
|buy
|16
|0.20
|1.2935
|1.2859
|1.2945
|31
|2007.01.17 16:59
|t/p
|16
|0.20
|1.2945
|1.2859
|1.2945
|20.00
|10226.00
|32
|2007.01.17 16:59
|close
|15
|0.10
|1.2946
|1.2865
|1.2951
|5.00
|10231.00
|33
|2007.01.18 12:30
|sell
|17
|0.10
|1.2941
|1.3017
|1.2931
|34
|2007.01.18 13:03
|t/p
|17
|0.10
|1.2931
|1.3017
|1.2931
|10.00
|10241.00
|35
|2007.01.18 19:00
|buy
|18
|0.10
|1.2952
|1.2876
|1.2962
|36
|2007.01.18 19:29
|buy
|19
|0.20
|1.2945
|1.2869
|1.2955
|37
|2007.01.18 20:26
|t/p
|19
|0.20
|1.2955
|1.2869
|1.2955
|20.00
|10261.00
|38
|2007.01.18 20:26
|close
|18
|0.10
|1.2955
|1.2876
|1.2962
|3.00
|10264.00
|39
|2007.01.19 12:30
|sell
|20
|0.10
|1.2957
|1.3033
|1.2947
|40
|2007.01.19 12:50
|sell
|21
|0.20
|1.2963
|1.3039
|1.2953
|41
|2007.01.19 14:40
|t/p
|21
|0.20
|1.2953
|1.3039
|1.2953
|20.00
|10284.00
|42
|2007.01.19 14:40
|close
|20
|0.10
|1.2953
|1.3033
|1.2947
|4.00
|10288.00
|43
|2007.01.22 01:38
|buy
|22
|0.10
|1.2969
|1.2893
|1.2979
|44
|2007.01.22 10:33
|buy
|23
|0.20
|1.2963
|1.2887
|1.2973
|45
|2007.01.22 10:34
|buy
|24
|0.40
|1.2955
|1.2879
|1.2965
|46
|2007.01.22 11:50
|buy
|25
|0.80
|1.2948
|1.2872
|1.2958
|47
|2007.01.22 11:57
|buy
|26
|1.60
|1.2941
|1.2865
|1.2951
|48
|2007.01.22 12:19
|t/p
|26
|1.60
|1.2951
|1.2865
|1.2951
|160.00
|10448.00
|49
|2007.01.22 12:19
|close
|25
|0.80
|1.2952
|1.2872
|1.2958
|32.00
|10480.00
|50
|2007.01.22 12:19
|close
|24
|0.40
|1.2952
|1.2879
|1.2965
|-12.00
|10468.00
|51
|2007.01.22 12:19
|close
|23
|0.20
|1.2952
|1.2887
|1.2973
|-22.00
|10446.00
|52
|2007.01.22 12:19
|close
|22
|0.10
|1.2952
|1.2893
|1.2979
|-17.00
|10429.00
|53
|2007.01.23 08:30
|buy
|27
|0.10
|1.2959
|1.2883
|1.2969
|54
|2007.01.23 08:41
|t/p
|27
|0.10
|1.2969
|1.2883
|1.2969
|10.00
|10439.00
|55
|2007.01.23 08:41
|buy
|28
|0.10
|1.2971
|1.2895
|1.2981
|56
|2007.01.23 09:13
|t/p
|28
|0.10
|1.2981
|1.2895
|1.2981
|10.00
|10449.00
|57
|2007.01.24 09:04
|sell
|29
|0.10
|1.2997
|1.3073
|1.2987
|58
|2007.01.24 09:10
|sell
|30
|0.20
|1.3004
|1.3080
|1.2994
|59
|2007.01.24 09:15
|t/p
|30
|0.20
|1.2994
|1.3080
|1.2994
|20.00
|10469.00
|60
|2007.01.24 09:15
|close
|29
|0.10
|1.2994
|1.3073
|1.2987
|3.00
|10472.00
|61
|2007.01.24 09:15
|sell
|31
|0.10
|1.2993
|1.3069
|1.2983
|62
|2007.01.24 09:50
|t/p
|31
|0.10
|1.2983
|1.3069
|1.2983
|10.00
|10482.00
|63
|2007.01.25 09:00
|buy
|32
|0.10
|1.2986
|1.2910
|1.2996
|64
|2007.01.25 09:07
|t/p
|32
|0.10
|1.2996
|1.2910
|1.2996
|10.00
|10492.00
|65
|2007.01.25 09:07
|buy
|33
|0.10
|1.2998
|1.2922
|1.3008
|66
|2007.01.25 09:18
|buy
|34
|0.20
|1.2992
|1.2916
|1.3002
|67
|2007.01.25 10:00
|buy
|35
|0.40
|1.2985
|1.2909
|1.2995
|68
|2007.01.25 10:01
|buy
|36
|0.80
|1.2978
|1.2902
|1.2988
|69
|2007.01.25 10:07
|buy
|37
|1.60
|1.2971
|1.2895
|1.2981
|70
|2007.01.25 10:13
|t/p
|37
|1.60
|1.2981
|1.2895
|1.2981
|159.99
|10651.99
|71
|2007.01.25 10:13
|close
|36
|0.80
|1.2981
|1.2902
|1.2988
|24.00
|10675.99
|72
|2007.01.25 10:13
|close
|35
|0.40
|1.2981
|1.2909
|1.2995
|-16.00
|10659.99
|73
|2007.01.25 10:13
|close
|34
|0.20
|1.2981
|1.2916
|1.3002
|-22.00
|10637.99
|74
|2007.01.25 10:13
|close
|33
|0.10
|1.2981
|1.2922
|1.3008
|-17.00
|10620.99
|75
|2007.01.25 19:30
|sell
|38
|0.10
|1.2961
|1.3037
|1.2951
|76
|2007.01.25 20:03
|t/p
|38
|0.10
|1.2951
|1.3037
|1.2951
|10.00
|10630.99
|77
|2007.01.29 00:30
|buy
|39
|0.10
|1.2922
|1.2846
|1.2932
|78
|2007.01.29 01:07
|buy
|40
|0.20
|1.2916
|1.2840
|1.2926
|79
|2007.01.29 01:14
|buy
|41
|0.40
|1.2909
|1.2833
|1.2919
|80
|2007.01.29 01:54
|buy
|42
|0.80
|1.2901
|1.2825
|1.2911
|81
|2007.01.29 08:37
|t/p
|42
|0.80
|1.2911
|1.2825
|1.2911
|80.00
|10710.99
|82
|2007.01.29 08:37
|close
|41
|0.40
|1.2911
|1.2833
|1.2919
|8.00
|10718.99
|83
|2007.01.29 08:37
|close
|40
|0.20
|1.2911
|1.2840
|1.2926
|-10.00
|10708.99
|84
|2007.01.29 08:37
|close
|39
|0.10
|1.2911
|1.2846
|1.2932
|-11.00
|10697.99
|85
|2007.01.29 09:30
|buy
|43
|0.10
|1.2917
|1.2841
|1.2927
|86
|2007.01.29 10:06
|buy
|44
|0.20
|1.2910
|1.2834
|1.2920
|87
|2007.01.29 10:47
|t/p
|44
|0.20
|1.2920
|1.2834
|1.2920
|20.00
|10717.99
|88
|2007.01.29 10:47
|close
|43
|0.10
|1.2920
|1.2841
|1.2927
|3.00
|10720.99
|89
|2007.01.29 10:48
|buy
|45
|0.10
|1.2923
|1.2847
|1.2933
|90
|2007.01.29 11:32
|buy
|46
|0.20
|1.2915
|1.2839
|1.2925
|91
|2007.01.29 13:11
|t/p
|46
|0.20
|1.2925
|1.2839
|1.2925
|20.00
|10740.99
|92
|2007.01.29 13:11
|close
|45
|0.10
|1.2925
|1.2847
|1.2933
|2.00
|10742.99
|93
|2007.01.30 17:18
|sell
|47
|0.10
|1.2948
|1.3024
|1.2938
|94
|2007.01.30 17:32
|sell
|48
|0.20
|1.2954
|1.3030
|1.2944
|95
|2007.01.30 19:00
|sell
|49
|0.40
|1.2962
|1.3038
|1.2952
|96
|2007.01.30 22:59
|sell
|50
|0.80
|1.2969
|1.3045
|1.2959
|97
|2007.01.31 01:15
|t/p
|50
|0.80
|1.2959
|1.3045
|1.2959
|83.20
|10826.19
|98
|2007.01.31 01:15
|close
|49
|0.40
|1.2959
|1.3038
|1.2952
|13.60
|10839.79
|99
|2007.01.31 01:15
|close
|48
|0.20
|1.2959
|1.3030
|1.2944
|-9.20
|10830.59
|100
|2007.01.31 01:15
|close
|47
|0.10
|1.2959
|1.3024
|1.2938
|-10.60
|10819.99
|101
|2007.01.31 03:30
|sell
|51
|0.10
|1.2955
|1.3031
|1.2945
|102
|2007.01.31 06:28
|sell
|52
|0.20
|1.2962
|1.3038
|1.2952
|103
|2007.01.31 08:09
|t/p
|52
|0.20
|1.2952
|1.3038
|1.2952
|20.00
|10839.99
|104
|2007.01.31 08:09
|close
|51
|0.10
|1.2952
|1.3031
|1.2945
|3.00
|10842.99
|105
|2007.01.31 16:07
|buy
|53
|0.10
|1.2982
|1.2906
|1.2992
|106
|2007.01.31 16:10
|buy
|54
|0.20
|1.2975
|1.2899
|1.2985
|107
|2007.01.31 16:17
|t/p
|54
|0.20
|1.2985
|1.2899
|1.2985
|20.00
|10862.99
|108
|2007.01.31 16:17
|close
|53
|0.10
|1.2986
|1.2906
|1.2992
|4.00
|10866.99
|109
|2007.01.31 16:17
|buy
|55
|0.10
|1.2986
|1.2910
|1.2996
|110
|2007.01.31 16:26
|t/p
|55
|0.10
|1.2996
|1.2910
|1.2996
|10.00
|10876.99
|111
|2007.01.31 16:26
|buy
|56
|0.10
|1.2998
|1.2922
|1.3008
|112
|2007.01.31 16:30
|buy
|57
|0.20
|1.2991
|1.2915
|1.3001
|113
|2007.01.31 16:43
|t/p
|57
|0.20
|1.3001
|1.2915
|1.3001
|20.00
|10896.99
|114
|2007.01.31 16:43
|close
|56
|0.10
|1.3001
|1.2922
|1.3008
|3.00
|10899.99
|115
|2007.02.01 13:00
|sell
|58
|0.10
|1.3012
|1.3088
|1.3002
|116
|2007.02.01 13:52
|sell
|59
|0.20
|1.3019
|1.3095
|1.3009
|117
|2007.02.01 14:20
|sell
|60
|0.40
|1.3026
|1.3102
|1.3016
|118
|2007.02.01 14:53
|t/p
|60
|0.40
|1.3016
|1.3102
|1.3016
|40.00
|10939.99
|119
|2007.02.01 14:53
|close
|59
|0.20
|1.3016
|1.3095
|1.3009
|6.00
|10945.99
|120
|2007.02.01 14:53
|close
|58
|0.10
|1.3016
|1.3088
|1.3002
|-4.00
|10941.99
|121
|2007.02.02 00:34
|sell
|61
|0.10
|1.3015
|1.3091
|1.3005
|122
|2007.02.02 06:00
|sell
|62
|0.20
|1.3022
|1.3098
|1.3012
|123
|2007.02.02 08:22
|t/p
|62
|0.20
|1.3012
|1.3098
|1.3012
|20.00
|10961.99
|124
|2007.02.02 08:22
|close
|61
|0.10
|1.3012
|1.3091
|1.3005
|3.00
|10964.99
|125
|2007.02.02 10:03
|buy
|63
|0.10
|1.3025
|1.2949
|1.3035
|126
|2007.02.02 10:42
|buy
|64
|0.20
|1.3018
|1.2942
|1.3028
|127
|2007.02.02 14:29
|t/p
|64
|0.20
|1.3028
|1.2942
|1.3028
|20.00
|10984.99
|128
|2007.02.02 14:29
|close
|63
|0.10
|1.3033
|1.2949
|1.3035
|8.00
|10992.99
|129
|2007.02.06 10:30
|buy
|65
|0.10
|1.2937
|1.2861
|1.2947
|130
|2007.02.06 13:01
|t/p
|65
|0.10
|1.2947
|1.2861
|1.2947
|10.00
|11002.99
|131
|2007.02.08 09:30
|sell
|66
|0.10
|1.2993
|1.3069
|1.2983
|132
|2007.02.08 09:47
|t/p
|66
|0.10
|1.2983
|1.3069
|1.2983
|10.00
|11012.99
|133
|2007.02.08 09:47
|sell
|67
|0.10
|1.2980
|1.3056
|1.2970
|134
|2007.02.08 11:11
|sell
|68
|0.20
|1.2987
|1.3063
|1.2977
|135
|2007.02.08 12:46
|sell
|69
|0.40
|1.2994
|1.3070
|1.2984
|136
|2007.02.08 13:19
|t/p
|69
|0.40
|1.2984
|1.3070
|1.2984
|40.00
|11052.99
|137
|2007.02.08 13:19
|close
|68
|0.20
|1.2984
|1.3063
|1.2977
|6.00
|11058.99
|138
|2007.02.08 13:19
|close
|67
|0.10
|1.2984
|1.3056
|1.2970
|-4.00
|11054.99
|139
|2007.02.08 16:19
|buy
|70
|0.10
|1.3020
|1.2944
|1.3030
|140
|2007.02.08 16:41
|t/p
|70
|0.10
|1.3030
|1.2944
|1.3030
|10.00
|11064.99
|141
|2007.02.09 08:45
|sell
|71
|0.10
|1.3001
|1.3077
|1.2991
|142
|2007.02.09 08:47
|sell
|72
|0.20
|1.3008
|1.3084
|1.2998
|143
|2007.02.09 09:55
|sell
|73
|0.40
|1.3015
|1.3091
|1.3005
|144
|2007.02.09 10:37
|t/p
|73
|0.40
|1.3005
|1.3091
|1.3005
|40.00
|11104.99
|145
|2007.02.09 10:37
|close
|72
|0.20
|1.3004
|1.3084
|1.2998
|8.00
|11112.99
|146
|2007.02.09 10:37
|close
|71
|0.10
|1.3004
|1.3077
|1.2991
|-3.00
|11109.99
|147
|2007.02.12 00:30
|buy
|74
|0.10
|1.3022
|1.2946
|1.3032
|148
|2007.02.12 01:11
|buy
|75
|0.20
|1.3016
|1.2940
|1.3026
|149
|2007.02.12 02:32
|buy
|76
|0.40
|1.3009
|1.2933
|1.3019
|150
|2007.02.12 07:01
|t/p
|76
|0.40
|1.3019
|1.2933
|1.3019
|40.00
|11149.99
|151
|2007.02.12 07:01
|close
|75
|0.20
|1.3020
|1.2940
|1.3026
|8.00
|11157.99
|152
|2007.02.12 07:01
|close
|74
|0.10
|1.3020
|1.2946
|1.3032
|-2.00
|11155.99
|153
|2007.02.12 10:30
|sell
|77
|0.10
|1.2993
|1.3069
|1.2983
|154
|2007.02.12 10:49
|t/p
|77
|0.10
|1.2983
|1.3069
|1.2983
|10.00
|11165.99
|155
|2007.02.12 10:49
|sell
|78
|0.10
|1.2980
|1.3056
|1.2970
|156
|2007.02.12 11:16
|t/p
|78
|0.10
|1.2970
|1.3056
|1.2970
|10.00
|11175.99
|157
|2007.02.13 08:13
|buy
|79
|0.10
|1.2980
|1.2904
|1.2990
|158
|2007.02.13 08:13
|t/p
|79
|0.10
|1.2990
|1.2904
|1.2990
|10.00
|11185.99
|159
|2007.02.13 08:13
|buy
|80
|0.10
|1.2992
|1.2916
|1.3002
|160
|2007.02.13 08:14
|buy
|81
|0.20
|1.2985
|1.2909
|1.2995
|161
|2007.02.13 08:56
|t/p
|81
|0.20
|1.2995
|1.2909
|1.2995
|20.00
|11205.99
|162
|2007.02.13 08:56
|close
|80
|0.10
|1.2996
|1.2916
|1.3002
|4.00
|11209.99
|163
|2007.02.16 01:00
|sell
|82
|0.10
|1.3130
|1.3206
|1.3120
|164
|2007.02.16 03:48
|sell
|83
|0.20
|1.3137
|1.3213
|1.3127
|165
|2007.02.16 09:15
|t/p
|83
|0.20
|1.3127
|1.3213
|1.3127
|20.00
|11229.99
|166
|2007.02.16 09:15
|close
|82
|0.10
|1.3127
|1.3206
|1.3120
|3.00
|11232.99
|167
|2007.02.16 19:00
|buy
|84
|0.10
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|168
|2007.02.19 00:00
|t/p
|84
|0.10
|1.3145
|1.3059
|1.3145
|9.25
|11242.24
|169
|2007.02.19 11:30
|sell
|85
|0.10
|1.3128
|1.3204
|1.3118
|170
|2007.02.19 12:26
|sell
|86
|0.20
|1.3136
|1.3212
|1.3126
|171
|2007.02.19 16:50
|sell
|87
|0.40
|1.3142
|1.3218
|1.3132
|172
|2007.02.19 18:24
|sell
|88
|0.80
|1.3149
|1.3225
|1.3139
|173
|2007.02.19 19:04
|sell
|89
|1.60
|1.3156
|1.3232
|1.3146
|174
|2007.02.19 23:58
|t/p
|89
|1.60
|1.3146
|1.3232
|1.3146
|160.01
|11402.25
|175
|2007.02.19 23:58
|close
|88
|0.80
|1.3146
|1.3225
|1.3139
|24.00
|11426.25
|176
|2007.02.19 23:58
|close
|87
|0.40
|1.3146
|1.3218
|1.3132
|-16.00
|11410.25
|177
|2007.02.19 23:58
|close
|86
|0.20
|1.3146
|1.3212
|1.3126
|-20.00
|11390.25
|178
|2007.02.19 23:58
|close
|85
|0.10
|1.3146
|1.3204
|1.3118
|-18.00
|11372.25
|179
|2007.02.20 10:06
|sell
|90
|0.10
|1.3140
|1.3216
|1.3130
|180
|2007.02.20 10:26
|sell
|91
|0.20
|1.3147
|1.3223
|1.3137
|181
|2007.02.20 10:39
|sell
|92
|0.40
|1.3154
|1.3230
|1.3144
|182
|2007.02.20 11:10
|t/p
|92
|0.40
|1.3144
|1.3230
|1.3144
|40.00
|11412.25
|183
|2007.02.20 11:10
|close
|91
|0.20
|1.3144
|1.3223
|1.3137
|6.00
|11418.25
|184
|2007.02.20 11:10
|close
|90
|0.10
|1.3144
|1.3216
|1.3130
|-4.00
|11414.25
|185
|2007.02.21 08:11
|buy
|93
|0.10
|1.3148
|1.3072
|1.3158
|186
|2007.02.21 08:29
|t/p
|93
|0.10
|1.3158
|1.3072
|1.3158
|10.00
|11424.25
|187
|2007.02.21 08:29
|buy
|94
|0.10
|1.3160
|1.3084
|1.3170
|188
|2007.02.21 08:47
|buy
|95
|0.20
|1.3154
|1.3078
|1.3164
|189
|2007.02.21 08:53
|buy
|96
|0.40
|1.3147
|1.3071
|1.3157
|190
|2007.02.21 08:57
|t/p
|96
|0.40
|1.3157
|1.3071
|1.3157
|40.00
|11464.25
|191
|2007.02.21 08:57
|close
|95
|0.20
|1.3157
|1.3078
|1.3164
|6.00
|11470.25
|192
|2007.02.21 08:57
|close
|94
|0.10
|1.3157
|1.3084
|1.3170
|-3.00
|11467.25
|193
|2007.02.21 12:30
|sell
|97
|0.10
|1.3128
|1.3204
|1.3118
|194
|2007.02.21 13:11
|sell
|98
|0.20
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|195
|2007.02.21 14:03
|sell
|99
|0.40
|1.3142
|1.3218
|1.3132
|196
|2007.02.21 14:30
|sell
|100
|0.80
|1.3149
|1.3225
|1.3139
|197
|2007.02.21 14:30
|t/p
|100
|0.80
|1.3139
|1.3225
|1.3139
|80.00
|11547.25
|198
|2007.02.21 14:30
|close
|99
|0.40
|1.3138
|1.3218
|1.3132
|16.00
|11563.25
|199
|2007.02.21 14:30
|close
|98
|0.20
|1.3138
|1.3211
|1.3125
|-6.00
|11557.25
|200
|2007.02.21 14:30
|close
|97
|0.10
|1.3138
|1.3204
|1.3118
|-10.00
|11547.25
|201
|2007.02.21 23:02
|buy
|101
|0.10
|1.3141
|1.3065
|1.3151
|202
|2007.02.22 01:13
|buy
|102
|0.20
|1.3134
|1.3058
|1.3144
|203
|2007.02.22 06:00
|buy
|103
|0.40
|1.3127
|1.3051
|1.3137
|204
|2007.02.22 08:32
|buy
|104
|0.80
|1.3116
|1.3040
|1.3126
|205
|2007.02.22 08:34
|buy
|105
|1.60
|1.3110
|1.3034
|1.3120
|206
|2007.02.22 08:39
|buy
|106
|3.20
|1.3104
|1.3028
|1.3114
|207
|2007.02.22 16:31
|t/p
|106
|3.20
|1.3114
|1.3028
|1.3114
|320.01
|11867.26
|208
|2007.02.22 16:31
|close
|105
|1.60
|1.3114
|1.3034
|1.3120
|64.01
|11931.27
|209
|2007.02.22 16:31
|close
|104
|0.80
|1.3114
|1.3040
|1.3126
|-16.00
|11915.27
|210
|2007.02.22 16:31
|close
|103
|0.40
|1.3114
|1.3051
|1.3137
|-52.00
|11863.27
|211
|2007.02.22 16:31
|close
|102
|0.20
|1.3114
|1.3058
|1.3144
|-40.00
|11823.27
|212
|2007.02.22 16:31
|close
|101
|0.10
|1.3114
|1.3065
|1.3151
|-29.25
|11794.02
|213
|2007.02.22 18:00
|buy
|107
|0.10
|1.3133
|1.3057
|1.3143
|214
|2007.02.22 18:06
|buy
|108
|0.20
|1.3126
|1.3050
|1.3136
|215
|2007.02.22 18:36
|buy
|109
|0.40
|1.3118
|1.3042
|1.3128
|216
|2007.02.22 19:18
|t/p
|109
|0.40
|1.3128
|1.3042
|1.3128
|40.00
|11834.02
|217
|2007.02.22 19:18
|close
|108
|0.20
|1.3128
|1.3050
|1.3136
|4.00
|11838.02
|218
|2007.02.22 19:18
|close
|107
|0.10
|1.3128
|1.3057
|1.3143
|-5.00
|11833.02
|219
|2007.02.23 07:57
|sell
|110
|0.10
|1.3108
|1.3184
|1.3098
|220
|2007.02.23 07:59
|sell
|111
|0.20
|1.3114
|1.3190
|1.3104
|221
|2007.02.23 08:09
|sell
|112
|0.40
|1.3122
|1.3198
|1.3112
|222
|2007.02.23 08:41
|sell
|113
|0.80
|1.3128
|1.3204
|1.3118
|223
|2007.02.23 09:14
|t/p
|113
|0.80
|1.3118
|1.3204
|1.3118
|80.00
|11913.02
|224
|2007.02.23 09:14
|close
|112
|0.40
|1.3118
|1.3198
|1.3112
|16.00
|11929.02
|225
|2007.02.23 09:14
|close
|111
|0.20
|1.3118
|1.3190
|1.3104
|-8.00
|11921.02
|226
|2007.02.23 09:14
|close
|110
|0.10
|1.3118
|1.3184
|1.3098
|-10.00
|11911.02
|227
|2007.02.23 14:13
|buy
|114
|0.10
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|228
|2007.02.23 14:32
|buy
|115
|0.20
|1.3129
|1.3053
|1.3139
|229
|2007.02.23 15:07
|t/p
|115
|0.20
|1.3139
|1.3053
|1.3139
|20.00
|11931.02
|230
|2007.02.23 15:07
|close
|114
|0.10
|1.3139
|1.3059
|1.3145
|4.00
|11935.02
|231
|2007.02.26 11:30
|sell
|116
|0.10
|1.3162
|1.3238
|1.3152
|232
|2007.02.26 11:49
|sell
|117
|0.20
|1.3169
|1.3245
|1.3159
|233
|2007.02.26 12:32
|t/p
|117
|0.20
|1.3159
|1.3245
|1.3159
|20.00
|11955.02
|234
|2007.02.26 12:32
|close
|116
|0.10
|1.3159
|1.3238
|1.3152
|3.00
|11958.02
|235
|2007.02.26 20:30
|buy
|118
|0.10
|1.3178
|1.3102
|1.3188
|236
|2007.02.26 23:50
|t/p
|118
|0.10
|1.3188
|1.3102
|1.3188
|10.00
|11968.02
|237
|2007.02.27 08:02
|sell
|119
|0.10
|1.3169
|1.3245
|1.3159
|238
|2007.02.27 09:07
|sell
|120
|0.20
|1.3176
|1.3252
|1.3166
|239
|2007.02.27 09:09
|sell
|121
|0.40
|1.3183
|1.3259
|1.3173
|240
|2007.02.27 09:12
|sell
|122
|0.80
|1.3190
|1.3266
|1.3180
|241
|2007.02.27 09:17
|sell
|123
|1.60
|1.3196
|1.3272
|1.3186
|242
|2007.02.27 09:18
|sell
|124
|3.20
|1.3203
|1.3279
|1.3193
|243
|2007.02.27 14:30
|s/l
|119
|0.10
|1.3245
|1.3245
|1.3159
|-76.00
|11892.02
|244
|2007.02.27 14:30
|close
|124
|3.20
|1.3245
|1.3279
|1.3193
|-1344.00
|10548.02
|245
|2007.02.27 14:30
|close
|123
|1.60
|1.3245
|1.3272
|1.3186
|-784.00
|9764.02
|246
|2007.02.27 14:30
|close
|122
|0.80
|1.3245
|1.3266
|1.3180
|-440.00
|9324.02
|247
|2007.02.27 14:30
|close
|121
|0.40
|1.3245
|1.3259
|1.3173
|-248.00
|9076.02
|248
|2007.02.27 14:30
|close
|120
|0.20
|1.3245
|1.3252
|1.3166
|-138.00
|8938.02
|249
|2007.02.27 14:30
|sell
|125
|3.20
|1.3243
|1.3319
|1.3233
|250
|2007.02.27 14:30
|close
|125
|3.20
|1.3244
|1.3319
|1.3233
|-32.00
|8906.02
|251
|2007.02.27 14:30
|sell
|126
|0.20
|1.3242
|1.3318
|1.3232
|252
|2007.02.27 14:51
|t/p
|126
|0.20
|1.3232
|1.3318
|1.3232
|20.00
|8926.02
|253
|2007.02.28 03:30
|sell
|127
|0.10
|1.3213
|1.3289
|1.3203
|254
|2007.02.28 03:47
|sell
|128
|0.20
|1.3221
|1.3297
|1.3211
|255
|2007.02.28 07:11
|t/p
|128
|0.20
|1.3211
|1.3297
|1.3211
|20.00
|8946.02
|256
|2007.02.28 07:11
|close
|127
|0.10
|1.3211
|1.3289
|1.3203
|2.00
|8948.02
|257
|2007.02.28 17:48
|buy
|129
|0.10
|1.3228
|1.3152
|1.3238
|258
|2007.02.28 18:08
|buy
|130
|0.20
|1.3221
|1.3145
|1.3231
|259
|2007.02.28 22:00
|t/p
|130
|0.20
|1.3231
|1.3145
|1.3231
|20.00
|8968.02
|260
|2007.02.28 22:00
|close
|129
|0.10
|1.3232
|1.3152
|1.3238
|4.00
|8972.02
|261
|2007.03.01 07:47
|sell
|131
|0.10
|1.3217
|1.3293
|1.3207
|262
|2007.03.01 08:03
|t/p
|131
|0.10
|1.3207
|1.3293
|1.3207
|10.00
|8982.02
|263
|2007.03.01 09:00
|buy
|132
|0.10
|1.3231
|1.3155
|1.3241
|264
|2007.03.01 09:40
|buy
|133
|0.20
|1.3225
|1.3149
|1.3235
|265
|2007.03.01 09:47
|t/p
|133
|0.20
|1.3235
|1.3149
|1.3235
|20.00
|9002.02
|266
|2007.03.01 09:47
|close
|132
|0.10
|1.3235
|1.3155
|1.3241
|4.00
|9006.02
|267
|2007.03.01 11:00
|sell
|134
|0.10
|1.3215
|1.3291
|1.3205
|268
|2007.03.01 11:26
|sell
|135
|0.20
|1.3221
|1.3297
|1.3211
|269
|2007.03.01 14:02
|sell
|136
|0.40
|1.3228
|1.3304
|1.3218
|270
|2007.03.01 14:30
|t/p
|136
|0.40
|1.3218
|1.3304
|1.3218
|40.00
|9046.02
|271
|2007.03.01 14:30
|close
|135
|0.20
|1.3217
|1.3297
|1.3211
|8.00
|9054.02
|272
|2007.03.01 14:30
|close
|134
|0.10
|1.3217
|1.3291
|1.3205
|-2.00
|9052.02
|273
|2007.03.02 17:30
|buy
|137
|0.10
|1.3183
|1.3107
|1.3193
|274
|2007.03.02 17:32
|buy
|138
|0.20
|1.3176
|1.3100
|1.3186
|275
|2007.03.02 18:19
|t/p
|138
|0.20
|1.3186
|1.3100
|1.3186
|20.00
|9072.02
|276
|2007.03.02 18:19
|close
|137
|0.10
|1.3186
|1.3107
|1.3193
|3.00
|9075.02
|277
|2007.03.05 02:30
|sell
|139
|0.10
|1.3154
|1.3230
|1.3144
|278
|2007.03.05 02:42
|t/p
|139
|0.10
|1.3144
|1.3230
|1.3144
|10.00
|9085.02
|279
|2007.03.05 02:42
|sell
|140
|0.10
|1.3142
|1.3218
|1.3132
|280
|2007.03.05 02:42
|t/p
|140
|0.10
|1.3132
|1.3218
|1.3132
|10.00
|9095.02
|281
|2007.03.05 02:42
|sell
|141
|0.10
|1.3129
|1.3205
|1.3119
|282
|2007.03.05 02:43
|sell
|142
|0.20
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|283
|2007.03.05 02:52
|t/p
|142
|0.20
|1.3125
|1.3211
|1.3125
|20.00
|9115.02
|284
|2007.03.05 02:52
|close
|141
|0.10
|1.3125
|1.3205
|1.3119
|4.00
|9119.02
|285
|2007.03.05 02:52
|sell
|143
|0.10
|1.3121
|1.3197
|1.3111
|286
|2007.03.05 02:56
|sell
|144
|0.20
|1.3128
|1.3204
|1.3118
|287
|2007.03.05 03:23
|sell
|145
|0.40
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|288
|2007.03.05 04:11
|sell
|146
|0.80
|1.3141
|1.3217
|1.3131
|289
|2007.03.05 04:43
|sell
|147
|1.60
|1.3148
|1.3224
|1.3138
|290
|2007.03.05 06:11
|sell
|148
|3.20
|1.3154
|1.3230
|1.3144
|291
|2007.03.05 07:59
|t/p
|148
|3.20
|1.3144
|1.3230
|1.3144
|320.00
|9439.02
|292
|2007.03.05 07:59
|close
|147
|1.60
|1.3144
|1.3224
|1.3138
|64.00
|9503.02
|293
|2007.03.05 07:59
|close
|146
|0.80
|1.3144
|1.3217
|1.3131
|-24.00
|9479.02
|294
|2007.03.05 07:59
|close
|145
|0.40
|1.3144
|1.3211
|1.3125
|-36.00
|9443.02
|295
|2007.03.05 07:59
|close
|144
|0.20
|1.3144
|1.3204
|1.3118
|-32.00
|9411.02
|296
|2007.03.05 07:59
|close
|143
|0.10
|1.3144
|1.3197
|1.3111
|-23.00
|9388.02
|297
|2007.03.06 06:59
|buy
|149
|0.10
|1.3111
|1.3035
|1.3121
|298
|2007.03.06 07:37
|buy
|150
|0.20
|1.3104
|1.3028
|1.3114
|299
|2007.03.06 07:54
|buy
|151
|0.40
|1.3097
|1.3021
|1.3107
|300
|2007.03.06 08:08
|t/p
|151
|0.40
|1.3107
|1.3021
|1.3107
|40.00
|9428.02
|301
|2007.03.06 08:08
|close
|150
|0.20
|1.3108
|1.3028
|1.3114
|8.00
|9436.02
|302
|2007.03.06 08:08
|close
|149
|0.10
|1.3108
|1.3035
|1.3121
|-3.00
|9433.02
|303
|2007.03.06 14:52
|sell
|152
|0.10
|1.3091
|1.3167
|1.3081
|304
|2007.03.06 15:08
|sell
|153
|0.20
|1.3097
|1.3173
|1.3087
|305
|2007.03.06 15:59
|sell
|154
|0.40
|1.3104
|1.3180
|1.3094
|306
|2007.03.06 16:55
|sell
|155
|0.80
|1.3112
|1.3188
|1.3102
|307
|2007.03.06 20:34
|sell
|156
|1.60
|1.3119
|1.3195
|1.3109
|308
|2007.03.06 21:19
|sell
|157
|3.20
|1.3126
|1.3202
|1.3116
|309
|2007.03.07 08:08
|t/p
|157
|3.20
|1.3116
|1.3202
|1.3116
|332.81
|9765.83
|310
|2007.03.07 08:08
|close
|156
|1.60
|1.3116
|1.3195
|1.3109
|54.40
|9820.23
|311
|2007.03.07 08:08
|close
|155
|0.80
|1.3116
|1.3188
|1.3102
|-28.80
|9791.43
|312
|2007.03.07 08:08
|close
|154
|0.40
|1.3116
|1.3180
|1.3094
|-46.40
|9745.03
|313
|2007.03.07 08:08
|close
|153
|0.20
|1.3116
|1.3173
|1.3087
|-37.20
|9707.83
|314
|2007.03.07 08:08
|close
|152
|0.10
|1.3116
|1.3167
|1.3081
|-24.60
|9683.23
|315
|2007.03.08 10:30
|sell
|158
|0.10
|1.3149
|1.3225
|1.3139
|316
|2007.03.08 11:40
|sell
|159
|0.20
|1.3156
|1.3232
|1.3146
|317
|2007.03.08 12:41
|t/p
|159
|0.20
|1.3146
|1.3232
|1.3146
|20.00
|9703.23
|318
|2007.03.08 12:41
|close
|158
|0.10
|1.3145
|1.3225
|1.3139
|4.00
|9707.23
|319
|2007.03.09 03:53
|buy
|160
|0.10
|1.3154
|1.3078
|1.3164
|320
|2007.03.09 08:21
|buy
|161
|0.20
|1.3146
|1.3070
|1.3156
|321
|2007.03.09 12:26
|t/p
|161
|0.20
|1.3156
|1.3070
|1.3156
|20.00
|9727.23
|322
|2007.03.09 12:26
|close
|160
|0.10
|1.3156
|1.3078
|1.3164
|2.00
|9729.23
|323
|2007.03.09 14:31
|sell
|162
|0.10
|1.3125
|1.3201
|1.3115
|324
|2007.03.09 14:32
|sell
|163
|0.20
|1.3132
|1.3208
|1.3122
|325
|2007.03.09 14:36
|t/p
|163
|0.20
|1.3122
|1.3208
|1.3122
|20.00
|9749.23
|326
|2007.03.09 14:36
|close
|162
|0.10
|1.3122
|1.3201
|1.3115
|3.00
|9752.23
|327
|2007.03.09 14:36
|sell
|164
|0.10
|1.3119
|1.3195
|1.3109
|328
|2007.03.09 14:37
|sell
|165
|0.20
|1.3127
|1.3203
|1.3117
|329
|2007.03.09 14:38
|t/p
|165
|0.20
|1.3117
|1.3203
|1.3117
|20.00
|9772.23
|330
|2007.03.09 14:38
|close
|164
|0.10
|1.3117
|1.3195
|1.3109
|2.00
|9774.23
|331
|2007.03.09 14:38
|sell
|166
|0.10
|1.3116
|1.3192
|1.3106
|332
|2007.03.09 14:48
|t/p
|166
|0.10
|1.3106
|1.3192
|1.3106
|10.00
|9784.23
|333
|2007.03.09 14:48
|sell
|167
|0.10
|1.3103
|1.3179
|1.3093
|334
|2007.03.09 14:53
|t/p
|167
|0.10
|1.3093
|1.3179
|1.3093
|10.00
|9794.23
|335
|2007.03.09 14:53
|sell
|168
|0.10
|1.3091
|1.3167
|1.3081
|336
|2007.03.09 14:53
|sell
|169
|0.20
|1.3097
|1.3173
|1.3087
|337
|2007.03.09 14:56
|sell
|170
|0.40
|1.3104
|1.3180
|1.3094
|338
|2007.03.09 15:27
|t/p
|170
|0.40
|1.3094
|1.3180
|1.3094
|40.00
|9834.23
|339
|2007.03.09 15:27
|close
|169
|0.20
|1.3093
|1.3173
|1.3087
|8.00
|9842.23
|340
|2007.03.09 15:27
|close
|168
|0.10
|1.3093
|1.3167
|1.3081
|-2.00
|9840.23
|341
|2007.03.12 08:34
|buy
|171
|0.10
|1.3131
|1.3055
|1.3141
|342
|2007.03.12 09:50
|t/p
|171
|0.10
|1.3141
|1.3055
|1.3141
|10.00
|9850.23
|343
|2007.03.13 08:00
|sell
|172
|0.10
|1.3171
|1.3247
|1.3161
|344
|2007.03.13 09:40
|t/p
|172
|0.10
|1.3161
|1.3247
|1.3161
|10.00
|9860.23
|345
|2007.03.13 13:00
|buy
|173
|0.10
|1.3188
|1.3112
|1.3198
|346
|2007.03.13 13:07
|buy
|174
|0.20
|1.3181
|1.3105
|1.3191
|347
|2007.03.13 13:29
|t/p
|174
|0.20
|1.3191
|1.3105
|1.3191
|20.00
|9880.23
|348
|2007.03.13 13:29
|close
|173
|0.10
|1.3191
|1.3112
|1.3198
|3.00
|9883.23
|349
|2007.03.13 13:29
|buy
|175
|0.10
|1.3195
|1.3119
|1.3205
|350
|2007.03.13 13:31
|t/p
|175
|0.10
|1.3205
|1.3119
|1.3205
|10.00
|9893.23
|351
|2007.03.14 03:00
|sell
|176
|0.10
|1.3188
|1.3264
|1.3178
|352
|2007.03.14 05:01
|sell
|177
|0.20
|1.3194
|1.3270
|1.3184
|353
|2007.03.14 06:59
|sell
|178
|0.40
|1.3200
|1.3276
|1.3190
|354
|2007.03.14 07:25
|t/p
|178
|0.40
|1.3190
|1.3276
|1.3190
|40.00
|9933.23
|355
|2007.03.14 07:25
|close
|177
|0.20
|1.3190
|1.3270
|1.3184
|8.00
|9941.23
|356
|2007.03.14 07:25
|close
|176
|0.10
|1.3190
|1.3264
|1.3178
|-2.00
|9939.23
|357
|2007.03.14 07:42
|sell
|179
|0.10
|1.3188
|1.3264
|1.3178
|358
|2007.03.14 07:47
|sell
|180
|0.20
|1.3195
|1.3271
|1.3185
|359
|2007.03.14 07:49
|sell
|181
|0.40
|1.3201
|1.3277
|1.3191
|360
|2007.03.14 07:53
|sell
|182
|0.80
|1.3207
|1.3283
|1.3197
|361
|2007.03.14 08:15
|t/p
|182
|0.80
|1.3197
|1.3283
|1.3197
|80.00
|10019.23
|362
|2007.03.14 08:15
|close
|181
|0.40
|1.3197
|1.3277
|1.3191
|16.00
|10035.23
|363
|2007.03.14 08:15
|close
|180
|0.20
|1.3197
|1.3271
|1.3185
|-4.00
|10031.23
|364
|2007.03.14 08:15
|close
|179
|0.10
|1.3197
|1.3264
|1.3178
|-9.00
|10022.23
|365
|2007.03.14 10:31
|sell
|183
|0.10
|1.3185
|1.3261
|1.3175
|366
|2007.03.14 10:54
|sell
|184
|0.20
|1.3192
|1.3268
|1.3182
|367
|2007.03.14 12:16
|t/p
|184
|0.20
|1.3182
|1.3268
|1.3182
|20.00
|10042.23
|368
|2007.03.14 12:16
|close
|183
|0.10
|1.3182
|1.3261
|1.3175
|3.00
|10045.23
|369
|2007.03.14 15:17
|buy
|185
|0.10
|1.3211
|1.3135
|1.3221
|370
|2007.03.14 15:38
|t/p
|185
|0.10
|1.3221
|1.3135
|1.3221
|10.00
|10055.23
|371
|2007.03.15 09:11
|sell
|186
|0.10
|1.3208
|1.3284
|1.3198
|372
|2007.03.15 09:38
|sell
|187
|0.20
|1.3214
|1.3290
|1.3204
|373
|2007.03.15 10:05
|t/p
|187
|0.20
|1.3204
|1.3290
|1.3204
|20.00
|10075.23
|374
|2007.03.15 10:05
|close
|186
|0.10
|1.3204
|1.3284
|1.3198
|4.00
|10079.23
|375
|2007.03.15 14:08
|buy
|188
|0.10
|1.3232
|1.3156
|1.3242
|376
|2007.03.15 14:16
|buy
|189
|0.20
|1.3224
|1.3148
|1.3234
|377
|2007.03.15 14:20
|t/p
|189
|0.20
|1.3234
|1.3148
|1.3234
|20.00
|10099.23
|378
|2007.03.15 14:20
|close
|188
|0.10
|1.3235
|1.3156
|1.3242
|3.00
|10102.23
|379
|2007.03.15 14:20
|buy
|190
|0.10
|1.3236
|1.3160
|1.3246
|380
|2007.03.15 14:25
|buy
|191
|0.20
|1.3229
|1.3153
|1.3239
|381
|2007.03.15 14:50
|buy
|192
|0.40
|1.3222
|1.3146
|1.3232
|382
|2007.03.15 15:50
|t/p
|192
|0.40
|1.3232
|1.3146
|1.3232
|40.00
|10142.23
|383
|2007.03.15 15:50
|close
|191
|0.20
|1.3232
|1.3153
|1.3239
|6.00
|10148.23
|384
|2007.03.15 15:50
|close
|190
|0.10
|1.3232
|1.3160
|1.3246
|-4.00
|10144.23
|385
|2007.03.19 05:30
|sell
|193
|0.10
|1.3305
|1.3381
|1.3295
|386
|2007.03.19 07:33
|t/p
|193
|0.10
|1.3295
|1.3381
|1.3295
|10.00
|10154.23
|387
|2007.03.19 23:30
|buy
|194
|0.10
|1.3305
|1.3229
|1.3315
|388
|2007.03.20 02:04
|buy
|195
|0.20
|1.3298
|1.3222
|1.3308
|389
|2007.03.20 02:50
|buy
|196
|0.40
|1.3291
|1.3215
|1.3301
|390
|2007.03.20 03:46
|buy
|197
|0.80
|1.3284
|1.3208
|1.3294
|391
|2007.03.20 06:42
|t/p
|197
|0.80
|1.3294
|1.3208
|1.3294
|80.00
|10234.23
|392
|2007.03.20 06:42
|close
|196
|0.40
|1.3295
|1.3215
|1.3301
|16.00
|10250.23
|393
|2007.03.20 06:42
|close
|195
|0.20
|1.3295
|1.3222
|1.3308
|-6.00
|10244.23
|394
|2007.03.20 06:42
|close
|194
|0.10
|1.3295
|1.3229
|1.3315
|-10.75
|10233.48
|395
|2007.03.20 09:00
|buy
|198
|0.10
|1.3305
|1.3229
|1.3315
|396
|2007.03.20 09:07
|buy
|199
|0.20
|1.3298
|1.3222
|1.3308
|397
|2007.03.20 09:30
|buy
|200
|0.40
|1.3291
|1.3215
|1.3301
|398
|2007.03.20 10:09
|buy
|201
|0.80
|1.3285
|1.3209
|1.3295
|399
|2007.03.20 11:03
|buy
|202
|1.60
|1.3277
|1.3201
|1.3287
|400
|2007.03.20 11:11
|buy
|203
|3.20
|1.3270
|1.3194
|1.3280
|401
|2007.03.20 11:18
|t/p
|203
|3.20
|1.3280
|1.3194
|1.3280
|320.00
|10553.48
|402
|2007.03.20 11:18
|close
|202
|1.60
|1.3280
|1.3201
|1.3287
|48.00
|10601.48
|403
|2007.03.20 11:18
|close
|201
|0.80
|1.3280
|1.3209
|1.3295
|-40.00
|10561.48
|404
|2007.03.20 11:18
|close
|200
|0.40
|1.3280
|1.3215
|1.3301
|-44.00
|10517.48
|405
|2007.03.20 11:18
|close
|199
|0.20
|1.3280
|1.3222
|1.3308
|-36.00
|10481.48
|406
|2007.03.20 11:18
|close
|198
|0.10
|1.3280
|1.3229
|1.3315
|-25.00
|10456.48
|407
|2007.03.20 18:00
|buy
|204
|0.10
|1.3304
|1.3228
|1.3314
|408
|2007.03.20 18:55
|t/p
|204
|0.10
|1.3314
|1.3228
|1.3314
|10.00
|10466.48
|409
|2007.03.21 10:21
|sell
|205
|0.10
|1.3301
|1.3377
|1.3291
|410
|2007.03.21 11:37
|sell
|206
|0.20
|1.3307
|1.3383
|1.3297
|411
|2007.03.21 12:23
|t/p
|206
|0.20
|1.3297
|1.3383
|1.3297
|20.00
|10486.48
|412
|2007.03.21 12:23
|close
|205
|0.10
|1.3297
|1.3377
|1.3291
|4.00
|10490.48
|413
|2007.03.21 19:15
|buy
|207
|0.10
|1.3335
|1.3259
|1.3345
|414
|2007.03.21 19:16
|buy
|208
|0.20
|1.3327
|1.3251
|1.3337
|415
|2007.03.21 19:20
|t/p
|208
|0.20
|1.3337
|1.3251
|1.3337
|20.00
|10510.48
|416
|2007.03.21 19:20
|close
|207
|0.10
|1.3337
|1.3259
|1.3345
|2.00
|10512.48
|417
|2007.03.21 19:20
|buy
|209
|0.10
|1.3340
|1.3264
|1.3350
|418
|2007.03.21 19:21
|t/p
|209
|0.10
|1.3350
|1.3264
|1.3350
|10.00
|10522.48
|419
|2007.03.21 19:21
|buy
|210
|0.10
|1.3352
|1.3276
|1.3362
|420
|2007.03.21 19:25
|t/p
|210
|0.10
|1.3362
|1.3276
|1.3362
|10.00
|10532.48
|421
|2007.03.21 19:25
|buy
|211
|0.10
|1.3376
|1.3300
|1.3386
|422
|2007.03.21 19:26
|buy
|212
|0.20
|1.3369
|1.3293
|1.3379
|423
|2007.03.21 19:28
|buy
|213
|0.40
|1.3361
|1.3285
|1.3371
|424
|2007.03.21 19:32
|t/p
|213
|0.40
|1.3371
|1.3285
|1.3371
|40.00
|10572.48
|425
|2007.03.21 19:32
|close
|212
|0.20
|1.3371
|1.3293
|1.3379
|4.00
|10576.48
|426
|2007.03.21 19:32
|close
|211
|0.10
|1.3371
|1.3300
|1.3386
|-5.00
|10571.48
|427
|2007.03.22 11:51
|sell
|214
|0.10
|1.3355
|1.3431
|1.3345
|428
|2007.03.22 12:19
|sell
|215
|0.20
|1.3362
|1.3438
|1.3352
|429
|2007.03.22 13:32
|t/p
|215
|0.20
|1.3352
|1.3438
|1.3352
|20.00
|10591.48
|430
|2007.03.22 13:32
|close
|214
|0.10
|1.3351
|1.3431
|1.3345
|4.00
|10595.48
|431
|2007.03.26 16:00
|buy
|216
|0.10
|1.3297
|1.3221
|1.3307
|432
|2007.03.26 16:00
|t/p
|216
|0.10
|1.3307
|1.3221
|1.3307
|10.00
|10605.48
|433
|2007.03.26 16:00
|buy
|217
|0.10
|1.3309
|1.3233
|1.3319
|434
|2007.03.26 16:01
|t/p
|217
|0.10
|1.3319
|1.3233
|1.3319
|10.00
|10615.48
|435
|2007.03.26 16:01
|buy
|218
|0.10
|1.3321
|1.3245
|1.3331
|436
|2007.03.26 16:16
|t/p
|218
|0.10
|1.3331
|1.3245
|1.3331
|10.00
|10625.48
|437
|2007.03.26 16:16
|buy
|219
|0.10
|1.3333
|1.3257
|1.3343
|438
|2007.03.26 16:26
|t/p
|219
|0.10
|1.3343
|1.3257
|1.3343
|10.00
|10635.48
|439
|2007.03.26 16:26
|buy
|220
|0.10
|1.3346
|1.3270
|1.3356
|440
|2007.03.26 16:32
|buy
|221
|0.20
|1.3340
|1.3264
|1.3350
|441
|2007.03.26 17:16
|buy
|222
|0.40
|1.3332
|1.3256
|1.3342
|442
|2007.03.27 02:30
|buy
|223
|0.80
|1.3325
|1.3249
|1.3335
|443
|2007.03.27 06:16
|t/p
|223
|0.80
|1.3335
|1.3249
|1.3335
|80.00
|10715.48
|444
|2007.03.27 06:16
|close
|222
|0.40
|1.3335
|1.3256
|1.3342
|9.00
|10724.48
|445
|2007.03.27 06:16
|close
|221
|0.20
|1.3335
|1.3264
|1.3350
|-11.50
|10712.98
|446
|2007.03.27 06:16
|close
|220
|0.10
|1.3335
|1.3270
|1.3356
|-11.75
|10701.23
|447
|2007.03.28 14:30
|buy
|224
|0.10
|1.3357
|1.3281
|1.3367
|448
|2007.03.28 14:38
|buy
|225
|0.20
|1.3350
|1.3274
|1.3360
|449
|2007.03.28 16:09
|t/p
|225
|0.20
|1.3360
|1.3274
|1.3360
|20.00
|10721.23
|450
|2007.03.28 16:09
|close
|224
|0.10
|1.3361
|1.3281
|1.3367
|4.00
|10725.23
|451
|2007.03.28 18:00
|sell
|226
|0.10
|1.3331
|1.3407
|1.3321
|452
|2007.03.28 18:18
|sell
|227
|0.20
|1.3338
|1.3414
|1.3328
|453
|2007.03.28 20:26
|t/p
|227
|0.20
|1.3328
|1.3414
|1.3328
|20.00
|10745.23
|454
|2007.03.28 20:26
|close
|226
|0.10
|1.3328
|1.3407
|1.3321
|3.00
|10748.23
|455
|2007.03.29 10:30
|buy
|228
|0.10
|1.3335
|1.3259
|1.3345
|456
|2007.03.29 11:27
|t/p
|228
|0.10
|1.3345
|1.3259
|1.3345
|10.00
|10758.23
|457
|2007.03.30 01:31
|sell
|229
|0.10
|1.3328
|1.3404
|1.3318
|458
|2007.03.30 04:47
|sell
|230
|0.20
|1.3335
|1.3411
|1.3325
|459
|2007.03.30 05:30
|sell
|231
|0.40
|1.3342
|1.3418
|1.3332
|460
|2007.03.30 09:18
|t/p
|231
|0.40
|1.3332
|1.3418
|1.3332
|40.00
|10798.23
|461
|2007.03.30 09:18
|close
|230
|0.20
|1.3332
|1.3411
|1.3325
|6.00
|10804.23
|462
|2007.03.30 09:18
|close
|229
|0.10
|1.3332
|1.3404
|1.3318
|-4.00
|10800.23
|463
|2007.03.30 10:00
|sell
|232
|0.10
|1.3317
|1.3393
|1.3307
|464
|2007.03.30 10:17
|sell
|233
|0.20
|1.3324
|1.3400
|1.3314
|465
|2007.03.30 10:28
|t/p
|233
|0.20
|1.3314
|1.3400
|1.3314
|20.00
|10820.23
|466
|2007.03.30 10:28
|close
|232
|0.10
|1.3314
|1.3393
|1.3307
|3.00
|10823.23
|467
|2007.03.30 10:28
|sell
|234
|0.10
|1.3313
|1.3389
|1.3303
|468
|2007.03.30 10:46
|sell
|235
|0.20
|1.3320
|1.3396
|1.3310
|469
|2007.03.30 12:47
|t/p
|235
|0.20
|1.3310
|1.3396
|1.3310
|20.00
|10843.23
|470
|2007.03.30 12:47
|close
|234
|0.10
|1.3310
|1.3389
|1.3303
|3.00
|10846.23
|471
|2007.03.30 17:29
|buy
|236
|0.10
|1.3391
|1.3315
|1.3401
|472
|2007.03.30 17:31
|buy
|237
|0.20
|1.3384
|1.3308
|1.3394
|473
|2007.03.30 17:34
|buy
|238
|0.40
|1.3376
|1.3300
|1.3386
|474
|2007.03.30 17:43
|t/p
|238
|0.40
|1.3386
|1.3300
|1.3386
|40.00
|10886.23
|475
|2007.03.30 17:43
|close
|237
|0.20
|1.3386
|1.3308
|1.3394
|4.00
|10890.23
|476
|2007.03.30 17:43
|close
|236
|0.10
|1.3386
|1.3315
|1.3401
|-5.00
|10885.23