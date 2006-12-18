Strategy Tester Report
Predator

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.18 02:00 - 2007.04.12 10:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; RSX_Period=17; Pivot_TimeZone=0; JMA_FastPeriod=7; JMA_SlowPeriod=40; OpenOrdersBasedOn=1; Magic=123987;
Bars in test2049Ticks modelled394535Modelling quality44.18%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9674.26Gross profit20103.31Gross loss-29777.57
Profit factor0.68Expected payoff-58.63
Absolute drawdown9674.26Maximal drawdown18975.10 (98.31%)Relative drawdown98.31% (18975.10)
Total trades165Short positions (won %)95 (54.74%)Long positions (won %)70 (47.14%)
Profit trades (% of total)85 (51.52%)Loss trades (% of total)80 (48.48%)
Largestprofit trade1920.00loss trade-7424.00
Averageprofit trade236.51loss trade-372.22
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (1395.38)consecutive losses (loss in money)8 (-18556.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2224.60 (11)consecutive loss (count of losses)-18556.20 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.18 02:00sell10.101.30830.00001.3043
22006.12.18 07:26sell20.201.30980.00001.3058
32006.12.18 09:40sell30.401.31140.00001.3074
42006.12.18 17:02t/p30.401.30740.00001.3074160.0010160.00
52006.12.18 17:02close20.201.30740.00001.305848.0010208.00
62006.12.18 17:02close10.101.30750.00001.30438.0010216.00
72006.12.18 17:02sell40.101.30720.00001.3032
82006.12.18 21:07sell50.201.30870.00001.3047
92006.12.18 22:37sell60.401.31020.00001.3062
102006.12.19 09:37sell70.801.31170.00001.3077
112006.12.19 10:27sell81.601.31330.00001.3093
122006.12.19 11:05sell93.201.31480.00001.3108
132006.12.19 11:28sell106.401.31630.00001.3123
142006.12.19 15:27close106.401.31480.00001.3123960.0011176.00
152006.12.19 15:27close93.201.31490.00001.3108-32.0011144.00
162006.12.19 15:27close81.601.31480.00001.3093-240.0010904.00
172006.12.19 15:27close70.801.31490.00001.3077-256.0010648.00
182006.12.19 15:27close60.401.31480.00001.3062-183.4010464.60
192006.12.19 15:27close50.201.31490.00001.3047-123.7010340.90
202006.12.19 15:27close40.101.31470.00001.3032-74.8510266.05
212006.12.19 15:27buy110.101.31480.00001.3188
222006.12.19 15:37buy120.201.31330.00001.3173
232006.12.19 16:28modify120.201.31331.31481.3228
242006.12.19 16:29modify120.201.31331.31491.3229
252006.12.19 16:36modify120.201.31331.31501.3230
262006.12.19 16:36modify120.201.31331.31511.3231
272006.12.19 16:36modify120.201.31331.31521.3232
282006.12.19 16:37modify120.201.31331.31531.3233
292006.12.19 16:37modify120.201.31331.31541.3234
302006.12.19 16:37modify120.201.31331.31551.3235
312006.12.19 16:38modify120.201.31331.31561.3236
322006.12.19 16:38modify120.201.31331.31571.3237
332006.12.19 16:38modify120.201.31331.31581.3238
342006.12.19 16:39modify120.201.31331.31591.3239
352006.12.19 17:36s/l120.201.31591.31591.323952.0010318.05
362006.12.19 17:36close110.101.31590.00001.318811.0010329.05
372006.12.19 17:36sell130.101.31600.00001.3120
382006.12.19 18:19sell140.201.31760.00001.3136
392006.12.19 18:38sell150.401.31920.00001.3152
402006.12.19 20:28sell160.801.32070.00001.3167
412006.12.20 02:37sell171.601.32220.00001.3182
422006.12.20 05:27sell183.201.32370.00001.3197
432006.12.20 17:28t/p183.201.31970.00001.31971280.0011609.05
442006.12.20 17:28close171.601.31970.00001.3182400.0012009.05
452006.12.20 17:28close160.801.31980.00001.316773.2012082.25
462006.12.20 17:29close150.401.31970.00001.3152-19.4012062.85
472006.12.20 17:29close140.201.31960.00001.3136-39.7012023.15
482006.12.20 17:29close130.101.31970.00001.3120-36.8511986.30
492006.12.20 17:29sell190.101.31940.00001.3154
502006.12.21 09:37sell200.201.32090.00001.3169
512006.12.21 12:38t/p200.201.31690.00001.316980.0012066.30
522006.12.21 12:38close190.101.31690.00001.315425.4512091.75
532006.12.21 12:38buy210.101.31700.00001.3210
542006.12.21 15:38buy220.201.31550.00001.3195
552006.12.22 06:26modify220.201.31551.31701.3250
562006.12.22 06:28modify220.201.31551.31711.3251
572006.12.22 06:29modify220.201.31551.31721.3252
582006.12.22 06:37modify220.201.31551.31731.3253
592006.12.22 06:39modify220.201.31551.31741.3254
602006.12.22 08:28modify220.201.31551.31751.3255
612006.12.22 08:38modify220.201.31551.31761.3256
622006.12.22 09:17modify220.201.31551.31771.3257
632006.12.22 09:18modify220.201.31551.31781.3258
642006.12.22 09:19modify220.201.31551.31791.3259
652006.12.22 09:26modify220.201.31551.31801.3260
662006.12.22 09:26modify220.201.31551.31811.3261
672006.12.22 09:28modify220.201.31551.31821.3262
682006.12.22 09:29modify220.201.31551.31831.3263
692006.12.22 09:36modify220.201.31551.31841.3264
702006.12.22 09:36modify220.201.31551.31851.3265
712006.12.22 09:37modify210.101.31701.31851.3265
722006.12.22 09:38modify220.201.31551.31861.3266
732006.12.22 09:38modify210.101.31701.31861.3266
742006.12.22 09:39modify220.201.31551.31871.3267
752006.12.22 09:40modify210.101.31701.31871.3267
762006.12.22 10:38s/l210.101.31871.31871.326716.6312108.38
772006.12.22 10:38s/l220.201.31871.31871.326763.2612171.64
782006.12.22 10:38buy230.101.31890.00001.3229
792006.12.22 16:37buy240.201.31740.00001.3214
802006.12.22 17:29buy250.401.31580.00001.3198
812006.12.22 18:29buy260.801.31430.00001.3183
822006.12.22 19:07buy271.601.31280.00001.3168
832006.12.22 19:38buy283.201.31130.00001.3153
842006.12.25 11:14modify283.201.31131.31281.3208
852006.12.25 11:36s/l283.201.31281.31281.3208468.1612639.80
862006.12.25 11:36close271.601.31280.00001.3168-5.9212633.88
872006.12.25 11:37close260.801.31270.00001.3183-130.9612502.92
882006.12.25 11:37close250.401.31260.00001.3198-129.4812373.44
892006.12.25 11:37close240.201.31250.00001.3214-98.7412274.70
902006.12.25 11:38close230.101.31240.00001.3229-65.3712209.33
912006.12.25 11:38buy290.101.31250.00001.3165
922006.12.26 19:28buy300.201.31100.00001.3150
932006.12.26 19:39buy310.401.30950.00001.3135
942006.12.27 04:30modify310.401.30951.31101.3190
952006.12.27 04:36modify310.401.30951.31111.3191
962006.12.27 04:37modify310.401.30951.31121.3192
972006.12.27 04:38modify310.401.30951.31131.3193
982006.12.27 04:39modify310.401.30951.31141.3194
992006.12.27 04:40modify310.401.30951.31151.3195
1002006.12.27 07:17modify310.401.30951.31161.3196
1012006.12.27 07:18modify310.401.30951.31171.3197
1022006.12.27 07:19modify310.401.30951.31181.3198
1032006.12.27 07:19modify310.401.30951.31191.3199
1042006.12.27 07:20modify310.401.30951.31201.3200
1052006.12.27 07:27modify310.401.30951.31211.3201
1062006.12.27 07:28modify310.401.30951.31221.3202
1072006.12.27 07:29modify310.401.30951.31231.3203
1082006.12.27 07:30modify310.401.30951.31241.3204
1092006.12.27 07:37modify310.401.30951.31251.3205
1102006.12.27 07:37modify310.401.30951.31261.3206
1112006.12.27 07:38modify310.401.30951.31271.3207
1122006.12.27 07:39modify310.401.30951.31281.3208
1132006.12.27 07:40modify310.401.30951.31291.3209
1142006.12.27 07:40modify300.201.31101.31281.3208
1152006.12.27 07:41modify300.201.31101.31291.3209
1162006.12.27 08:18modify310.401.30951.31301.3210
1172006.12.27 08:18modify310.401.30951.31311.3211
1182006.12.27 08:19modify310.401.30951.31321.3212
1192006.12.27 08:19modify310.401.30951.31331.3213
1202006.12.27 08:20modify310.401.30951.31341.3214
1212006.12.27 08:20modify300.201.31101.31331.3213
1222006.12.27 08:20modify300.201.31101.31341.3214
1232006.12.27 08:26modify310.401.30951.31351.3215
1242006.12.27 08:26modify310.401.30951.31361.3216
1252006.12.27 08:26modify300.201.31101.31351.3215
1262006.12.27 08:27modify300.201.31101.31361.3216
1272006.12.27 08:27modify310.401.30951.31371.3217
1282006.12.27 08:28modify310.401.30951.31381.3218
1292006.12.27 08:28modify310.401.30951.31391.3219
1302006.12.27 08:28modify300.201.31101.31381.3218
1312006.12.27 08:28modify310.401.30951.31401.3220
1322006.12.27 08:29modify300.201.31101.31391.3219
1332006.12.27 08:29modify310.401.30951.31411.3221
1342006.12.27 08:29modify300.201.31101.31401.3220
1352006.12.27 08:30modify300.201.31101.31411.3221
1362006.12.27 08:30modify290.101.31251.31401.3220
1372006.12.27 08:30modify290.101.31251.31411.3221
1382006.12.27 08:36modify310.401.30951.31421.3222
1392006.12.27 08:36modify300.201.31101.31421.3222
1402006.12.27 08:37modify310.401.30951.31431.3223
1412006.12.27 08:37modify310.401.30951.31441.3224
1422006.12.27 08:38modify310.401.30951.31451.3225
1432006.12.27 08:38modify300.201.31101.31441.3224
1442006.12.27 08:38modify310.401.30951.31461.3226
1452006.12.27 08:38modify300.201.31101.31451.3225
1462006.12.27 08:38modify310.401.30951.31471.3227
1472006.12.27 08:39modify300.201.31101.31461.3226
1482006.12.27 08:39modify310.401.30951.31481.3228
1492006.12.27 08:39modify300.201.31101.31471.3227
1502006.12.27 08:40modify300.201.31101.31481.3228
1512006.12.27 08:40modify290.101.31251.31471.3227
1522006.12.27 08:40modify290.101.31251.31481.3228
1532006.12.27 10:27s/l290.101.31481.31481.322822.2612231.59
1542006.12.27 10:27s/l300.201.31481.31481.322875.2612306.85
1552006.12.27 10:27s/l310.401.31481.31481.3228210.5212517.37
1562006.12.27 10:27buy320.101.31500.00001.3190
1572006.12.27 17:27buy330.201.31350.00001.3175
1582006.12.27 18:12buy340.401.31190.00001.3159
1592006.12.28 14:08modify340.401.31191.31351.3215
1602006.12.28 14:17modify340.401.31191.31361.3216
1612006.12.28 14:17modify340.401.31191.31371.3217
1622006.12.28 14:18modify340.401.31191.31381.3218
1632006.12.28 14:18modify340.401.31191.31391.3219
1642006.12.28 14:18modify340.401.31191.31401.3220
1652006.12.28 14:19modify340.401.31191.31411.3221
1662006.12.28 14:26modify340.401.31191.31421.3222
1672006.12.28 14:26modify340.401.31191.31431.3223
1682006.12.28 14:27modify340.401.31191.31441.3224
1692006.12.28 14:27modify340.401.31191.31451.3225
1702006.12.28 14:28modify340.401.31191.31461.3226
1712006.12.28 14:28modify340.401.31191.31471.3227
1722006.12.28 14:29modify340.401.31191.31481.3228
1732006.12.28 14:36modify340.401.31191.31491.3229
1742006.12.28 14:36modify340.401.31191.31501.3230
1752006.12.28 14:37modify330.201.31351.31501.3230
1762006.12.28 14:37modify340.401.31191.31511.3231
1772006.12.28 14:37modify330.201.31351.31511.3231
1782006.12.28 14:37modify340.401.31191.31521.3232
1792006.12.28 14:37modify330.201.31351.31521.3232
1802006.12.28 14:38modify340.401.31191.31531.3233
1812006.12.28 14:38modify330.201.31351.31531.3233
1822006.12.28 14:38modify340.401.31191.31541.3234
1832006.12.28 14:39modify330.201.31351.31541.3234
1842006.12.28 14:39modify340.401.31191.31551.3235
1852006.12.28 14:40modify330.201.31351.31551.3235
1862006.12.28 15:16modify340.401.31191.31561.3236
1872006.12.28 15:17modify340.401.31191.31571.3237
1882006.12.28 15:17modify330.201.31351.31561.3236
1892006.12.28 15:17modify330.201.31351.31571.3237
1902006.12.28 15:17modify340.401.31191.31581.3238
1912006.12.28 15:17modify340.401.31191.31591.3239
1922006.12.28 15:17modify330.201.31351.31581.3238
1932006.12.28 15:18modify330.201.31351.31591.3239
1942006.12.28 15:18modify340.401.31191.31601.3240
1952006.12.28 15:18modify340.401.31191.31611.3241
1962006.12.28 15:18modify330.201.31351.31601.3240
1972006.12.28 15:18modify330.201.31351.31611.3241
1982006.12.28 15:18modify340.401.31191.31621.3242
1992006.12.28 15:18modify340.401.31191.31631.3243
2002006.12.28 15:19modify330.201.31351.31621.3242
2012006.12.28 15:19modify330.201.31351.31631.3243
2022006.12.28 15:20modify340.401.31191.31641.3244
2032006.12.28 15:20modify330.201.31351.31641.3244
2042006.12.28 15:26modify340.401.31191.31651.3245
2052006.12.28 15:26modify330.201.31351.31651.3245
2062006.12.28 15:26modify340.401.31191.31661.3246
2072006.12.28 15:26modify320.101.31501.31651.3245
2082006.12.28 15:26modify330.201.31351.31661.3246
2092006.12.28 15:27modify340.401.31191.31671.3247
2102006.12.28 15:27modify320.101.31501.31661.3246
2112006.12.28 15:27modify330.201.31351.31671.3247
2122006.12.28 15:27modify340.401.31191.31681.3248
2132006.12.28 15:27modify320.101.31501.31671.3247
2142006.12.28 15:27modify330.201.31351.31681.3248
2152006.12.28 15:27modify340.401.31191.31691.3249
2162006.12.28 15:28modify320.101.31501.31681.3248
2172006.12.28 15:28modify330.201.31351.31691.3249
2182006.12.28 15:28modify340.401.31191.31701.3250
2192006.12.28 15:28modify320.101.31501.31691.3249
2202006.12.28 15:28modify330.201.31351.31701.3250
2212006.12.28 15:28modify340.401.31191.31711.3251
2222006.12.28 15:28modify320.101.31501.31701.3250
2232006.12.28 15:28modify330.201.31351.31711.3251
2242006.12.28 15:29modify340.401.31191.31721.3252
2252006.12.28 15:29modify320.101.31501.31711.3251
2262006.12.28 15:30modify330.201.31351.31721.3252
2272006.12.28 15:30modify320.101.31501.31721.3252
2282006.12.28 15:36modify340.401.31191.31731.3253
2292006.12.28 15:36modify340.401.31191.31741.3254
2302006.12.28 15:36modify330.201.31351.31731.3253
2312006.12.28 15:36modify330.201.31351.31741.3254
2322006.12.28 15:36modify320.101.31501.31731.3253
2332006.12.28 15:36modify340.401.31191.31751.3255
2342006.12.28 15:37modify320.101.31501.31741.3254
2352006.12.28 15:37modify330.201.31351.31751.3255
2362006.12.28 15:37modify340.401.31191.31761.3256
2372006.12.28 15:37modify320.101.31501.31751.3255
2382006.12.28 15:37modify330.201.31351.31761.3256
2392006.12.28 15:37modify340.401.31191.31771.3257
2402006.12.28 15:37modify320.101.31501.31761.3256
2412006.12.28 15:38modify330.201.31351.31771.3257
2422006.12.28 15:38modify340.401.31191.31781.3258
2432006.12.28 15:38modify320.101.31501.31771.3257
2442006.12.28 15:38modify330.201.31351.31781.3258
2452006.12.28 15:38modify340.401.31191.31791.3259
2462006.12.28 15:38modify320.101.31501.31781.3258
2472006.12.28 15:38modify330.201.31351.31791.3259
2482006.12.28 15:38modify340.401.31191.31801.3260
2492006.12.28 15:39modify320.101.31501.31791.3259
2502006.12.28 15:39modify330.201.31351.31801.3260
2512006.12.28 15:39modify340.401.31191.31811.3261
2522006.12.28 15:39modify320.101.31501.31801.3260
2532006.12.28 15:40modify330.201.31351.31811.3261
2542006.12.28 15:40modify320.101.31501.31811.3261
2552006.12.28 16:27s/l320.101.31811.31811.326129.8912547.26
2562006.12.28 16:27s/l330.201.31811.31811.326189.7812637.04
2572006.12.28 16:27s/l340.401.31811.31811.3261243.5612880.60
2582006.12.28 16:27buy350.101.31830.00001.3223
2592006.12.28 17:00buy360.201.31680.00001.3208
2602006.12.28 17:26buy370.401.31530.00001.3193
2612006.12.28 17:37buy380.801.31370.00001.3177
2622006.12.29 07:05modify380.801.31371.31521.3232
2632006.12.29 07:13modify380.801.31371.31531.3233
2642006.12.29 08:37modify380.801.31371.31541.3234
2652006.12.29 08:37modify380.801.31371.31551.3235
2662006.12.29 08:38modify380.801.31371.31561.3236
2672006.12.29 08:40modify380.801.31371.31571.3237
2682006.12.29 09:00modify380.801.31371.31581.3238
2692006.12.29 09:00modify380.801.31371.31591.3239
2702006.12.29 09:01modify380.801.31371.31601.3240
2712006.12.29 09:03modify380.801.31371.31611.3241
2722006.12.29 09:12modify380.801.31371.31621.3242
2732006.12.29 10:36s/l380.801.31621.31621.3242197.0413077.64
2742006.12.29 10:36close370.401.31620.00001.319334.5213112.16
2752006.12.29 10:37close360.201.31630.00001.3208-10.7413101.42
2762006.12.29 10:37close350.101.31620.00001.3223-21.3713080.05
2772006.12.29 10:37buy390.101.31630.00001.3203
2782006.12.29 18:36modify390.101.31631.31781.3258
2792006.12.29 18:37modify390.101.31631.31791.3259
2802006.12.29 18:38modify390.101.31631.31801.3260
2812006.12.29 18:38modify390.101.31631.31811.3261
2822006.12.29 18:39modify390.101.31631.31821.3262
2832006.12.29 18:39modify390.101.31631.31831.3263
2842006.12.29 20:15s/l390.101.31831.31831.326320.0013100.05
2852006.12.29 20:15buy400.101.31850.00001.3225
2862007.01.02 08:00t/p400.101.32250.00001.322539.2613139.31
2872007.01.02 08:00buy410.101.32430.00001.3283
2882007.01.02 10:37modify410.101.32431.32581.3338
2892007.01.02 10:38modify410.101.32431.32591.3339
2902007.01.02 10:38modify410.101.32431.32601.3340
2912007.01.02 10:39modify410.101.32431.32611.3341
2922007.01.02 10:39modify410.101.32431.32621.3342
2932007.01.02 12:27modify410.101.32431.32631.3343
2942007.01.02 12:28modify410.101.32431.32641.3344
2952007.01.02 12:36modify410.101.32431.32651.3345
2962007.01.02 12:37modify410.101.32431.32661.3346
2972007.01.02 12:38modify410.101.32431.32671.3347
2982007.01.02 12:39modify410.101.32431.32681.3348
2992007.01.02 13:37s/l410.101.32681.32681.334825.0013164.31
3002007.01.02 13:37buy420.101.32700.00001.3310
3012007.01.03 11:38buy430.201.32550.00001.3295
3022007.01.03 12:27buy440.401.32390.00001.3279
3032007.01.03 12:38buy450.801.32240.00001.3264
3042007.01.03 17:18buy461.601.32090.00001.3249
3052007.01.03 17:36buy473.201.31940.00001.3234
3062007.01.03 18:27buy486.401.31780.00001.3218
3072007.01.03 18:38buy4912.801.31630.00001.3203
3082007.01.04 09:38close4912.801.31780.00001.32031777.9214942.23
3092007.01.04 09:38close486.401.31770.00001.3218-135.0414807.19
3102007.01.04 09:38close473.201.31780.00001.3234-547.5214259.67
3112007.01.04 09:38close461.601.31770.00001.3249-529.7613729.91
3122007.01.04 09:39close450.801.31780.00001.3264-376.8813353.03
3132007.01.04 09:39close440.401.31790.00001.3279-244.4413108.59
3142007.01.04 09:39close430.201.31780.00001.3295-156.2212952.37
3152007.01.04 09:40close420.101.31790.00001.3310-92.4812859.89
3162007.01.04 09:40buy500.101.31800.00001.3220
3172007.01.04 10:06buy510.201.31650.00001.3205
3182007.01.04 10:26buy520.401.31500.00001.3190
3192007.01.04 10:36buy530.801.31350.00001.3175
3202007.01.04 10:38buy541.601.31190.00001.3159
3212007.01.04 11:38buy553.201.31040.00001.3144
3222007.01.04 12:39buy566.401.30890.00001.3129
3232007.01.04 13:29close566.401.31040.00001.3129960.0013819.89
3242007.01.04 13:29close553.201.31030.00001.3144-32.0013787.89
3252007.01.04 13:30close541.601.31040.00001.3159-240.0013547.89
3262007.01.04 13:30close530.801.31030.00001.3175-256.0013291.89
3272007.01.04 13:30close520.401.31040.00001.3190-184.0013107.89
3282007.01.04 13:30close510.201.31030.00001.3205-124.0012983.89
3292007.01.04 13:30close500.101.31040.00001.3220-76.0012907.89
3302007.01.04 13:31sell570.101.31030.00001.3063
3312007.01.05 15:19t/p570.101.30630.00001.306340.1512948.04
3322007.01.05 15:19sell580.101.30610.00001.3021
3332007.01.05 15:37t/p580.101.30210.00001.302140.0012988.04
3342007.01.05 15:37sell590.101.30190.00001.2979
3352007.01.08 15:38t/p590.101.29790.00001.297940.1513028.19
3362007.01.08 15:38buy600.101.29790.00001.3019
3372007.01.08 16:38modify600.101.29791.29951.3075
3382007.01.08 16:38modify600.101.29791.29961.3076
3392007.01.08 16:39modify600.101.29791.29971.3077
3402007.01.08 17:02modify600.101.29791.29981.3078
3412007.01.08 17:02modify600.101.29791.29991.3079
3422007.01.08 17:03modify600.101.29791.30001.3080
3432007.01.08 17:03modify600.101.29791.30011.3081
3442007.01.08 17:04modify600.101.29791.30021.3082
3452007.01.08 17:04modify600.101.29791.30031.3083
3462007.01.08 17:12modify600.101.29791.30041.3084
3472007.01.08 17:13modify600.101.29791.30051.3085
3482007.01.08 17:39s/l600.101.30051.30051.308526.0013054.19
3492007.01.08 17:39buy610.101.30070.00001.3047
3502007.01.09 02:26modify610.101.30071.30221.3102
3512007.01.09 02:28modify610.101.30071.30231.3103
3522007.01.09 02:36modify610.101.30071.30241.3104
3532007.01.09 02:37modify610.101.30071.30251.3105
3542007.01.09 02:38modify610.101.30071.30261.3106
3552007.01.09 09:36modify610.101.30071.30271.3107
3562007.01.09 09:37modify610.101.30071.30281.3108
3572007.01.09 09:38modify610.101.30071.30291.3109
3582007.01.09 09:38modify610.101.30071.30301.3110
3592007.01.09 09:39modify610.101.30071.30311.3111
3602007.01.09 10:28s/l610.101.30311.30311.311123.6313077.82
3612007.01.09 10:28sell620.101.30310.00001.2991
3622007.01.09 17:04t/p620.101.29910.00001.299140.0013117.82
3632007.01.09 17:04sell630.101.29890.00001.2949
3642007.01.09 17:37sell640.201.30040.00001.2964
3652007.01.10 02:38t/p640.201.29640.00001.296480.3013198.12
3662007.01.10 02:38close630.101.29640.00001.294925.1513223.27
3672007.01.10 02:38sell650.101.29630.00001.2923
3682007.01.10 07:26sell660.201.29780.00001.2938
3692007.01.10 09:36sell670.401.29940.00001.2954
3702007.01.10 17:26t/p670.401.29540.00001.2954160.0013383.27
3712007.01.10 17:26close660.201.29540.00001.293848.0013431.27
3722007.01.10 17:26close650.101.29550.00001.29238.0013439.27
3732007.01.10 17:26sell680.101.29520.00001.2912
3742007.01.11 09:39sell690.201.29670.00001.2927
3752007.01.11 14:18sell700.401.29820.00001.2942
3762007.01.11 14:28sell710.801.29970.00001.2957
3772007.01.11 14:38sell721.601.30130.00001.2973
3782007.01.11 15:18t/p721.601.29730.00001.2973640.0014079.27
3792007.01.11 15:18close710.801.29730.00001.2957192.0014271.27
3802007.01.11 15:18close700.401.29740.00001.294232.0014303.27
3812007.01.11 15:18close690.201.29730.00001.2927-12.0014291.27
3822007.01.11 15:18close680.101.29720.00001.2912-19.5514271.72
3832007.01.11 15:18buy730.101.29730.00001.3013
3842007.01.11 15:28buy740.201.29570.00001.2997
3852007.01.11 15:36buy750.401.29420.00001.2982
3862007.01.11 15:39buy760.801.29270.00001.2967
3872007.01.11 16:39buy771.601.29120.00001.2952
3882007.01.11 17:37buy783.201.28960.00001.2936
3892007.01.12 03:03buy796.401.28810.00001.2921
3902007.01.12 03:39close796.401.28960.00001.2921960.0015231.72
3912007.01.12 03:39close783.201.28950.00001.2936-43.8415187.88
3922007.01.12 03:40close771.601.28960.00001.2952-261.9214925.96
3932007.01.12 03:40close760.801.28950.00001.2967-258.9614667.00
3942007.01.12 03:40close750.401.28960.00001.2982-185.4814481.52
3952007.01.12 03:40close740.201.28950.00001.2997-124.7414356.78
3962007.01.12 03:40close730.101.28960.00001.3013-77.3714279.41
3972007.01.12 03:40sell800.101.28950.00001.2855
3982007.01.12 09:26sell810.201.29110.00001.2871
3992007.01.12 15:12t/p810.201.28710.00001.287180.0014359.41
4002007.01.12 15:12close800.101.28710.00001.285524.0014383.41
4012007.01.12 15:13sell820.101.28700.00001.2830
4022007.01.12 15:18sell830.201.28850.00001.2845
4032007.01.12 15:29sell840.401.29000.00001.2860
4042007.01.12 16:19sell850.801.29150.00001.2875
4052007.01.12 16:38sell861.601.29310.00001.2891
4062007.01.15 09:28sell873.201.29460.00001.2906
4072007.01.16 09:27sell886.401.29610.00001.2921
4082007.01.16 12:01sell8912.801.29760.00001.2936
4092007.01.16 14:39close8912.801.29610.00001.29361920.0016303.41
4102007.01.16 14:39close886.401.29620.00001.2921-64.0016239.41
4112007.01.16 14:39close873.201.29610.00001.2906-475.2015764.21
4122007.01.16 14:39close861.601.29620.00001.2891-491.2015273.01
4132007.01.16 14:40close850.801.29610.00001.2875-365.6014907.41
4142007.01.16 14:40close840.401.29620.00001.2860-246.8014660.61
4152007.01.16 14:40close830.201.29610.00001.2845-151.4014509.21
4162007.01.16 14:40close820.101.29620.00001.2830-91.7014417.51
4172007.01.16 14:40buy900.101.29610.00001.3001
4182007.01.16 15:37buy910.201.29460.00001.2986
4192007.01.16 16:38buy920.401.29310.00001.2971
4202007.01.16 18:38buy930.801.29150.00001.2955
4212007.01.18 04:17modify930.801.29151.29301.3010
4222007.01.18 04:18modify930.801.29151.29311.3011
4232007.01.18 04:20modify930.801.29151.29321.3012
4242007.01.18 04:26modify930.801.29151.29331.3013
4252007.01.18 04:27modify930.801.29151.29341.3014
4262007.01.18 04:28modify930.801.29151.29351.3015
4272007.01.18 04:36modify930.801.29151.29361.3016
4282007.01.18 04:37modify930.801.29151.29371.3017
4292007.01.18 04:38modify930.801.29151.29381.3018
4302007.01.18 04:38modify930.801.29151.29391.3019
4312007.01.18 05:18modify930.801.29151.29401.3020
4322007.01.18 05:18modify930.801.29151.29411.3021
4332007.01.18 05:19modify930.801.29151.29421.3022
4342007.01.18 05:19modify930.801.29151.29431.3023
4352007.01.18 05:26modify930.801.29151.29441.3024
4362007.01.18 05:27modify930.801.29151.29451.3025
4372007.01.18 05:28modify930.801.29151.29461.3026
4382007.01.18 05:28modify920.401.29311.29461.3026
4392007.01.18 05:28modify930.801.29151.29471.3027
4402007.01.18 05:29modify920.401.29311.29471.3027
4412007.01.18 05:29modify930.801.29151.29481.3028
4422007.01.18 05:30modify920.401.29311.29481.3028
4432007.01.18 05:36modify930.801.29151.29491.3029
4442007.01.18 05:37modify930.801.29151.29501.3030
4452007.01.18 05:37modify920.401.29311.29491.3029
4462007.01.18 05:37modify920.401.29311.29501.3030
4472007.01.18 05:38modify930.801.29151.29511.3031
4482007.01.18 05:38modify920.401.29311.29511.3031
4492007.01.18 05:38modify930.801.29151.29521.3032
4502007.01.18 05:39modify920.401.29311.29521.3032
4512007.01.18 05:39modify930.801.29151.29531.3033
4522007.01.18 05:40modify920.401.29311.29531.3033
4532007.01.18 06:03modify930.801.29151.29541.3034
4542007.01.18 06:04modify920.401.29311.29541.3034
4552007.01.18 06:13modify930.801.29151.29551.3035
4562007.01.18 06:14modify920.401.29311.29551.3035
4572007.01.18 08:38s/l920.401.29551.29551.303590.0814507.59
4582007.01.18 08:38s/l930.801.29551.29551.3035308.1614815.75
4592007.01.18 08:38close910.201.29550.00001.298615.0414830.79
4602007.01.18 08:39close900.101.29560.00001.3001-6.4814824.31
4612007.01.18 08:39buy940.101.29570.00001.2997
4622007.01.18 12:29buy950.201.29420.00001.2982
4632007.01.18 14:27buy960.401.29270.00001.2967
4642007.01.18 15:29buy970.801.29120.00001.2952
4652007.01.18 16:28modify970.801.29121.29271.3007
4662007.01.18 16:29modify970.801.29121.29281.3008
4672007.01.18 16:36modify970.801.29121.29291.3009
4682007.01.18 16:36modify970.801.29121.29301.3010
4692007.01.18 16:36modify970.801.29121.29311.3011
4702007.01.18 16:36modify970.801.29121.29321.3012
4712007.01.18 16:37modify970.801.29121.29331.3013
4722007.01.18 16:37modify970.801.29121.29341.3014
4732007.01.18 16:37modify970.801.29121.29351.3015
4742007.01.18 16:37modify970.801.29121.29361.3016
4752007.01.18 16:38modify970.801.29121.29371.3017
4762007.01.18 16:38modify970.801.29121.29381.3018
4772007.01.18 16:38modify970.801.29121.29391.3019
4782007.01.18 16:38modify970.801.29121.29401.3020
4792007.01.18 16:39modify970.801.29121.29411.3021
4802007.01.18 16:59s/l970.801.29411.29411.3021232.0015056.31
4812007.01.18 16:59close960.401.29400.00001.296752.0015108.31
4822007.01.18 17:00close950.201.29410.00001.2982-2.0015106.31
4832007.01.18 17:00close940.101.29420.00001.2997-15.0015091.31
4842007.01.18 17:00sell980.101.29410.00001.2901
4852007.01.18 17:28sell990.201.29560.00001.2916
4862007.01.19 04:05sell1000.401.29720.00001.2932
4872007.01.19 04:40sell1010.801.29870.00001.2947
4882007.01.19 16:19t/p1010.801.29470.00001.2947320.0015411.31
4892007.01.19 16:19close1000.401.29470.00001.2932100.0015511.31
4902007.01.19 16:19close990.201.29480.00001.291616.3015527.61
4912007.01.19 16:19close980.101.29470.00001.2901-5.8515521.76
4922007.01.19 16:19sell1020.101.29460.00001.2906
4932007.01.19 18:37sell1030.201.29610.00001.2921
4942007.01.22 09:39sell1040.401.29760.00001.2936
4952007.01.22 14:28t/p1040.401.29360.00001.2936160.0015681.76
4962007.01.22 14:28close1030.201.29360.00001.292150.3015732.06
4972007.01.22 14:28close1020.101.29370.00001.29069.1515741.21
4982007.01.22 14:28sell1050.101.29330.00001.2893
4992007.01.22 17:28sell1060.201.29480.00001.2908
5002007.01.22 18:03sell1070.401.29630.00001.2923
5012007.01.23 10:28sell1080.801.29780.00001.2938
5022007.01.23 12:17sell1091.601.29940.00001.2954
5032007.01.23 12:29sell1103.201.30100.00001.2970
5042007.01.23 13:37sell1116.401.30250.00001.2985
5052007.01.23 15:03sell11212.801.30400.00001.3000
5062007.01.23 16:02close11212.801.30250.00001.30001920.0017661.21
5072007.01.23 16:02close1116.401.30260.00001.2985-64.0017597.21
5082007.01.23 16:02close1103.201.30240.00001.2970-448.0017149.21
5092007.01.23 16:02close1091.601.30250.00001.2954-496.0016653.21
5102007.01.23 16:02close1080.801.30240.00001.2938-368.0016285.21
5112007.01.23 16:02close1070.401.30250.00001.2923-247.4016037.81
5122007.01.23 16:02close1060.201.30230.00001.2908-149.7015888.11
5132007.01.23 16:02close1050.101.30240.00001.2893-90.8515797.26
5142007.01.23 16:03buy1130.101.30230.00001.3063
5152007.01.23 20:38buy1140.201.30080.00001.3048
5162007.01.24 10:28buy1150.401.29930.00001.3033
5172007.01.24 10:39buy1160.801.29770.00001.3017
5182007.01.24 11:38modify1160.801.29771.29931.3073
5192007.01.24 11:39modify1160.801.29771.29941.3074
5202007.01.24 11:39modify1160.801.29771.29951.3075
5212007.01.24 12:39s/l1160.801.29951.29951.3075144.0015941.26
5222007.01.24 12:39close1150.401.29950.00001.30338.0015949.26
5232007.01.24 12:39close1140.201.29960.00001.3048-24.7415924.52
5242007.01.24 12:40close1130.101.29950.00001.3063-28.3715896.15
5252007.01.24 12:40sell1170.101.29960.00001.2956
5262007.01.24 14:37sell1180.201.30120.00001.2972
5272007.01.24 17:28t/p1180.201.29720.00001.297280.0015976.15
5282007.01.24 17:28close1170.101.29720.00001.295624.0016000.15
5292007.01.24 17:28sell1190.101.29710.00001.2931
5302007.01.25 09:38sell1200.201.29860.00001.2946
5312007.01.25 10:38sell1210.401.30010.00001.2961
5322007.01.25 18:12t/p1210.401.29610.00001.2961160.0016160.15
5332007.01.25 18:12close1200.201.29610.00001.294650.0016210.15
5342007.01.25 18:12close1190.101.29620.00001.29319.4516219.60
5352007.01.25 18:12sell1220.101.29590.00001.2919
5362007.01.25 18:29sell1230.201.29740.00001.2934
5372007.01.25 21:30t/p1230.201.29340.00001.293480.0016299.60
5382007.01.25 21:30close1220.101.29340.00001.291925.0016324.60
5392007.01.25 21:30sell1240.101.29330.00001.2893
5402007.01.26 13:39t/p1240.101.28930.00001.289340.1516364.75
5412007.01.26 13:39sell1250.101.28910.00001.2851
5422007.01.26 14:36sell1260.201.29060.00001.2866
5432007.01.26 16:14sell1270.401.29210.00001.2881
5442007.01.29 17:37sell1280.801.29360.00001.2896
5452007.01.29 19:17sell1291.601.29520.00001.2912
5462007.01.30 02:04sell1303.201.29670.00001.2927
5472007.01.31 11:38t/p1303.201.29270.00001.29271284.8017649.55
5482007.01.31 11:38close1291.601.29270.00001.2912404.8018054.35
5492007.01.31 11:39close1280.801.29280.00001.289666.4018120.75
5502007.01.31 11:39close1270.401.29270.00001.2881-22.2018098.55
5512007.01.31 11:39close1260.201.29260.00001.2866-39.1018059.45
5522007.01.31 11:39close1250.101.29270.00001.2851-35.5518023.90
5532007.01.31 11:40sell1310.101.29240.00001.2884
5542007.01.31 12:28sell1320.201.29390.00001.2899
5552007.01.31 14:36sell1330.401.29540.00001.2914
5562007.01.31 17:17sell1340.801.29700.00001.2930
5572007.01.31 17:26sell1351.601.29850.00001.2945
5582007.01.31 17:36sell1363.201.30000.00001.2960
5592007.01.31 17:40sell1376.401.30150.00001.2975
5602007.01.31 17:53close1376.401.30000.00001.2975960.0018983.90
5612007.01.31 17:53close1363.201.30010.00001.2960-32.0018951.90
5622007.01.31 17:53close1351.601.30000.00001.2945-240.0018711.90
5632007.01.31 17:53close1340.801.29990.00001.2930-232.0018479.90
5642007.01.31 17:53close1330.401.30000.00001.2914-184.0018295.90
5652007.01.31 17:53close1320.201.29980.00001.2899-118.0018177.90
5662007.01.31 17:53close1310.101.29990.00001.2884-75.0018102.90
5672007.01.31 17:53buy1380.101.29980.00001.3038
5682007.01.31 21:38modify1380.101.29981.30141.3094
5692007.01.31 21:38modify1380.101.29981.30151.3095
5702007.01.31 21:39modify1380.101.29981.30161.3096
5712007.02.01 03:37modify1380.101.29981.30171.3097
5722007.02.01 03:38modify1380.101.29981.30181.3098
5732007.02.01 09:36s/l1380.101.30181.30181.309818.8918121.79
5742007.02.01 09:36sell1390.101.30180.00001.2978
5752007.02.01 17:01sell1400.201.30340.00001.2994
5762007.02.01 17:12sell1410.401.30490.00001.3009
5772007.02.02 16:28t/p1410.401.30090.00001.3009160.6018282.39
5782007.02.02 16:28close1400.201.30090.00001.299450.3018332.69
5792007.02.02 16:28close1390.101.30100.00001.29788.1518340.84
5802007.02.02 16:28buy1420.101.30080.00001.3048
5812007.02.02 16:37buy1430.201.29930.00001.3033
5822007.02.02 16:39buy1440.401.29770.00001.3017
5832007.02.02 18:38buy1450.801.29620.00001.3002
5842007.02.05 04:28buy1461.601.29470.00001.2987
5852007.02.05 08:12buy1473.201.29320.00001.2972
5862007.02.05 16:38buy1486.401.29160.00001.2956
5872007.02.05 17:36close1486.401.29310.00001.2956960.0019300.84
5882007.02.05 17:36close1473.201.29300.00001.2972-64.0019236.84
5892007.02.05 17:36close1461.601.29310.00001.2987-256.0018980.84
5902007.02.05 17:37close1450.801.29300.00001.3002-258.9618721.88
5912007.02.05 17:37close1440.401.29310.00001.3017-185.4818536.40
5922007.02.05 17:37close1430.201.29320.00001.3033-122.7418413.66
5932007.02.05 17:37close1420.101.29310.00001.3048-77.3718336.29
5942007.02.05 17:37buy1490.101.29340.00001.2974
5952007.02.06 08:28buy1500.201.29180.00001.2958
5962007.02.06 14:03modify1500.201.29181.29341.3014
5972007.02.06 14:04modify1500.201.29181.29351.3015
5982007.02.06 14:04modify1500.201.29181.29361.3016
5992007.02.06 14:05modify1500.201.29181.29371.3017
6002007.02.06 14:13modify1500.201.29181.29381.3018
6012007.02.06 15:39s/l1500.201.29381.29381.301840.0018376.29
6022007.02.06 15:39close1490.101.29380.00001.29743.6318379.92
6032007.02.06 15:39buy1510.101.29410.00001.2981
6042007.02.06 20:26modify1510.101.29411.29561.3036
6052007.02.06 20:27modify1510.101.29411.29571.3037
6062007.02.06 20:27modify1510.101.29411.29581.3038
6072007.02.06 20:28modify1510.101.29411.29591.3039
6082007.02.06 20:28modify1510.101.29411.29601.3040
6092007.02.06 20:29modify1510.101.29411.29611.3041
6102007.02.06 20:36modify1510.101.29411.29621.3042
6112007.02.06 20:36modify1510.101.29411.29631.3043
6122007.02.06 20:37modify1510.101.29411.29641.3044
6132007.02.06 20:37modify1510.101.29411.29651.3045
6142007.02.06 20:38modify1510.101.29411.29661.3046
6152007.02.06 20:38modify1510.101.29411.29671.3047
6162007.02.06 20:39modify1510.101.29411.29681.3048
6172007.02.07 00:04modify1510.101.29411.29691.3049
6182007.02.07 00:05modify1510.101.29411.29701.3050
6192007.02.07 00:12modify1510.101.29411.29711.3051
6202007.02.07 09:38modify1510.101.29411.29721.3052
6212007.02.07 09:39modify1510.101.29411.29731.3053
6222007.02.07 12:36modify1510.101.29411.29741.3054
6232007.02.07 12:37modify1510.101.29411.29751.3055
6242007.02.07 12:37modify1510.101.29411.29761.3056
6252007.02.07 12:38modify1510.101.29411.29771.3057
6262007.02.07 12:39modify1510.101.29411.29781.3058
6272007.02.07 15:11modify1510.101.29411.29791.3059
6282007.02.07 15:13modify1510.101.29411.29801.3060
6292007.02.07 16:29modify1510.101.29411.29811.3061
6302007.02.07 16:36modify1510.101.29411.29821.3062
6312007.02.07 16:37modify1510.101.29411.29831.3063
6322007.02.07 16:37modify1510.101.29411.29841.3064
6332007.02.07 16:38modify1510.101.29411.29851.3065
6342007.02.07 16:39modify1510.101.29411.29861.3066
6352007.02.07 17:27modify1510.101.29411.29871.3067
6362007.02.07 17:28modify1510.101.29411.29881.3068
6372007.02.07 17:29modify1510.101.29411.29891.3069
6382007.02.07 17:36modify1510.101.29411.29901.3070
6392007.02.07 17:36modify1510.101.29411.29911.3071
6402007.02.07 17:37modify1510.101.29411.29921.3072
6412007.02.07 17:37modify1510.101.29411.29931.3073
6422007.02.07 17:38modify1510.101.29411.29941.3074
6432007.02.07 17:39modify1510.101.29411.29951.3075
6442007.02.07 18:17modify1510.101.29411.29961.3076
6452007.02.07 18:18modify1510.101.29411.29971.3077
6462007.02.07 18:26modify1510.101.29411.29981.3078
6472007.02.07 18:28modify1510.101.29411.29991.3079
6482007.02.07 18:36modify1510.101.29411.30001.3080
6492007.02.07 18:37modify1510.101.29411.30011.3081
6502007.02.07 18:38modify1510.101.29411.30021.3082
6512007.02.08 06:37modify1510.101.29411.30031.3083
6522007.02.08 06:40modify1510.101.29411.30041.3084
6532007.02.08 08:12modify1510.101.29411.30051.3085
6542007.02.08 09:38s/l1510.101.30051.30051.308562.5218442.44
6552007.02.08 09:38sell1520.101.30050.00001.2965
6562007.02.08 16:29sell1530.201.30200.00001.2980
6572007.02.08 17:38sell1540.401.30350.00001.2995
6582007.02.09 12:36t/p1540.401.29950.00001.2995160.6018603.04
6592007.02.09 12:36close1530.201.29950.00001.298050.3018653.34
6602007.02.09 12:36close1520.101.29960.00001.29659.1518662.49
6612007.02.09 12:36sell1550.101.29920.00001.2952
6622007.02.09 14:38sell1560.201.30070.00001.2967
6632007.02.12 01:05sell1570.401.30220.00001.2982
6642007.02.12 11:38t/p1570.401.29820.00001.2982160.0018822.49
6652007.02.12 11:38close1560.201.29820.00001.296750.3018872.79
6662007.02.12 11:38close1550.101.29830.00001.29529.1518881.94
6672007.02.12 11:38sell1580.101.29790.00001.2939
6682007.02.13 09:19sell1590.201.29940.00001.2954
6692007.02.13 12:19sell1600.401.30100.00001.2970
6702007.02.13 15:14sell1610.801.30250.00001.2985
6712007.02.13 15:31sell1621.601.30400.00001.3000
6722007.02.14 06:37sell1633.201.30550.00001.3015
6732007.02.14 09:44sell1646.401.30710.00001.3031
6742007.02.14 10:14sell16512.801.30860.00001.3046
6752007.02.14 17:18close at stop16512.801.31440.00001.3046-7424.0011457.94
6762007.02.14 17:18close at stop1646.401.31440.00001.3031-4672.006785.94
6772007.02.14 17:18close at stop1633.201.31440.00001.3015-2848.003937.94
6782007.02.14 17:18close at stop1621.601.31440.00001.3000-1661.602276.34
6792007.02.14 17:18close at stop1610.801.31440.00001.2985-950.801325.54
6802007.02.14 17:18close at stop1600.401.31440.00001.2970-535.40790.14
6812007.02.14 17:18close at stop1590.201.31440.00001.2954-299.70490.44
6822007.02.14 17:18close at stop1580.101.31440.00001.2939-164.70325.74