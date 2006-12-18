|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.18 02:00 - 2007.04.12 10:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; RSX_Period=17; Pivot_TimeZone=0; JMA_FastPeriod=7; JMA_SlowPeriod=40; OpenOrdersBasedOn=1; Magic=123987;
|Bars in test
|2049
|Ticks modelled
|394535
|Modelling quality
|44.18%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9674.26
|Gross profit
|20103.31
|Gross loss
|-29777.57
|Profit factor
|0.68
|Expected payoff
|-58.63
|Absolute drawdown
|9674.26
|Maximal drawdown
|18975.10 (98.31%)
|Relative drawdown
|98.31% (18975.10)
|Total trades
|165
|Short positions (won %)
|95 (54.74%)
|Long positions (won %)
|70 (47.14%)
|Profit trades (% of total)
|85 (51.52%)
|Loss trades (% of total)
|80 (48.48%)
|Largest
|profit trade
|1920.00
|loss trade
|-7424.00
|Average
|profit trade
|236.51
|loss trade
|-372.22
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (1395.38)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-18556.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2224.60 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-18556.20 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.18 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.3083
|0.0000
|1.3043
|2
|2006.12.18 07:26
|sell
|2
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3058
|3
|2006.12.18 09:40
|sell
|3
|0.40
|1.3114
|0.0000
|1.3074
|4
|2006.12.18 17:02
|t/p
|3
|0.40
|1.3074
|0.0000
|1.3074
|160.00
|10160.00
|5
|2006.12.18 17:02
|close
|2
|0.20
|1.3074
|0.0000
|1.3058
|48.00
|10208.00
|6
|2006.12.18 17:02
|close
|1
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3043
|8.00
|10216.00
|7
|2006.12.18 17:02
|sell
|4
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3032
|8
|2006.12.18 21:07
|sell
|5
|0.20
|1.3087
|0.0000
|1.3047
|9
|2006.12.18 22:37
|sell
|6
|0.40
|1.3102
|0.0000
|1.3062
|10
|2006.12.19 09:37
|sell
|7
|0.80
|1.3117
|0.0000
|1.3077
|11
|2006.12.19 10:27
|sell
|8
|1.60
|1.3133
|0.0000
|1.3093
|12
|2006.12.19 11:05
|sell
|9
|3.20
|1.3148
|0.0000
|1.3108
|13
|2006.12.19 11:28
|sell
|10
|6.40
|1.3163
|0.0000
|1.3123
|14
|2006.12.19 15:27
|close
|10
|6.40
|1.3148
|0.0000
|1.3123
|960.00
|11176.00
|15
|2006.12.19 15:27
|close
|9
|3.20
|1.3149
|0.0000
|1.3108
|-32.00
|11144.00
|16
|2006.12.19 15:27
|close
|8
|1.60
|1.3148
|0.0000
|1.3093
|-240.00
|10904.00
|17
|2006.12.19 15:27
|close
|7
|0.80
|1.3149
|0.0000
|1.3077
|-256.00
|10648.00
|18
|2006.12.19 15:27
|close
|6
|0.40
|1.3148
|0.0000
|1.3062
|-183.40
|10464.60
|19
|2006.12.19 15:27
|close
|5
|0.20
|1.3149
|0.0000
|1.3047
|-123.70
|10340.90
|20
|2006.12.19 15:27
|close
|4
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3032
|-74.85
|10266.05
|21
|2006.12.19 15:27
|buy
|11
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3188
|22
|2006.12.19 15:37
|buy
|12
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3173
|23
|2006.12.19 16:28
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3148
|1.3228
|24
|2006.12.19 16:29
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3149
|1.3229
|25
|2006.12.19 16:36
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3150
|1.3230
|26
|2006.12.19 16:36
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3151
|1.3231
|27
|2006.12.19 16:36
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3152
|1.3232
|28
|2006.12.19 16:37
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3153
|1.3233
|29
|2006.12.19 16:37
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3154
|1.3234
|30
|2006.12.19 16:37
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3155
|1.3235
|31
|2006.12.19 16:38
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3156
|1.3236
|32
|2006.12.19 16:38
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3157
|1.3237
|33
|2006.12.19 16:38
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3158
|1.3238
|34
|2006.12.19 16:39
|modify
|12
|0.20
|1.3133
|1.3159
|1.3239
|35
|2006.12.19 17:36
|s/l
|12
|0.20
|1.3159
|1.3159
|1.3239
|52.00
|10318.05
|36
|2006.12.19 17:36
|close
|11
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3188
|11.00
|10329.05
|37
|2006.12.19 17:36
|sell
|13
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3120
|38
|2006.12.19 18:19
|sell
|14
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3136
|39
|2006.12.19 18:38
|sell
|15
|0.40
|1.3192
|0.0000
|1.3152
|40
|2006.12.19 20:28
|sell
|16
|0.80
|1.3207
|0.0000
|1.3167
|41
|2006.12.20 02:37
|sell
|17
|1.60
|1.3222
|0.0000
|1.3182
|42
|2006.12.20 05:27
|sell
|18
|3.20
|1.3237
|0.0000
|1.3197
|43
|2006.12.20 17:28
|t/p
|18
|3.20
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|1280.00
|11609.05
|44
|2006.12.20 17:28
|close
|17
|1.60
|1.3197
|0.0000
|1.3182
|400.00
|12009.05
|45
|2006.12.20 17:28
|close
|16
|0.80
|1.3198
|0.0000
|1.3167
|73.20
|12082.25
|46
|2006.12.20 17:29
|close
|15
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3152
|-19.40
|12062.85
|47
|2006.12.20 17:29
|close
|14
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3136
|-39.70
|12023.15
|48
|2006.12.20 17:29
|close
|13
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3120
|-36.85
|11986.30
|49
|2006.12.20 17:29
|sell
|19
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3154
|50
|2006.12.21 09:37
|sell
|20
|0.20
|1.3209
|0.0000
|1.3169
|51
|2006.12.21 12:38
|t/p
|20
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|80.00
|12066.30
|52
|2006.12.21 12:38
|close
|19
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3154
|25.45
|12091.75
|53
|2006.12.21 12:38
|buy
|21
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3210
|54
|2006.12.21 15:38
|buy
|22
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3195
|55
|2006.12.22 06:26
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3170
|1.3250
|56
|2006.12.22 06:28
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3171
|1.3251
|57
|2006.12.22 06:29
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3172
|1.3252
|58
|2006.12.22 06:37
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3173
|1.3253
|59
|2006.12.22 06:39
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3174
|1.3254
|60
|2006.12.22 08:28
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3175
|1.3255
|61
|2006.12.22 08:38
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3176
|1.3256
|62
|2006.12.22 09:17
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3177
|1.3257
|63
|2006.12.22 09:18
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3178
|1.3258
|64
|2006.12.22 09:19
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3179
|1.3259
|65
|2006.12.22 09:26
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3180
|1.3260
|66
|2006.12.22 09:26
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3181
|1.3261
|67
|2006.12.22 09:28
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3182
|1.3262
|68
|2006.12.22 09:29
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3183
|1.3263
|69
|2006.12.22 09:36
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3184
|1.3264
|70
|2006.12.22 09:36
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3185
|1.3265
|71
|2006.12.22 09:37
|modify
|21
|0.10
|1.3170
|1.3185
|1.3265
|72
|2006.12.22 09:38
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3186
|1.3266
|73
|2006.12.22 09:38
|modify
|21
|0.10
|1.3170
|1.3186
|1.3266
|74
|2006.12.22 09:39
|modify
|22
|0.20
|1.3155
|1.3187
|1.3267
|75
|2006.12.22 09:40
|modify
|21
|0.10
|1.3170
|1.3187
|1.3267
|76
|2006.12.22 10:38
|s/l
|21
|0.10
|1.3187
|1.3187
|1.3267
|16.63
|12108.38
|77
|2006.12.22 10:38
|s/l
|22
|0.20
|1.3187
|1.3187
|1.3267
|63.26
|12171.64
|78
|2006.12.22 10:38
|buy
|23
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3229
|79
|2006.12.22 16:37
|buy
|24
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3214
|80
|2006.12.22 17:29
|buy
|25
|0.40
|1.3158
|0.0000
|1.3198
|81
|2006.12.22 18:29
|buy
|26
|0.80
|1.3143
|0.0000
|1.3183
|82
|2006.12.22 19:07
|buy
|27
|1.60
|1.3128
|0.0000
|1.3168
|83
|2006.12.22 19:38
|buy
|28
|3.20
|1.3113
|0.0000
|1.3153
|84
|2006.12.25 11:14
|modify
|28
|3.20
|1.3113
|1.3128
|1.3208
|85
|2006.12.25 11:36
|s/l
|28
|3.20
|1.3128
|1.3128
|1.3208
|468.16
|12639.80
|86
|2006.12.25 11:36
|close
|27
|1.60
|1.3128
|0.0000
|1.3168
|-5.92
|12633.88
|87
|2006.12.25 11:37
|close
|26
|0.80
|1.3127
|0.0000
|1.3183
|-130.96
|12502.92
|88
|2006.12.25 11:37
|close
|25
|0.40
|1.3126
|0.0000
|1.3198
|-129.48
|12373.44
|89
|2006.12.25 11:37
|close
|24
|0.20
|1.3125
|0.0000
|1.3214
|-98.74
|12274.70
|90
|2006.12.25 11:38
|close
|23
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3229
|-65.37
|12209.33
|91
|2006.12.25 11:38
|buy
|29
|0.10
|1.3125
|0.0000
|1.3165
|92
|2006.12.26 19:28
|buy
|30
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3150
|93
|2006.12.26 19:39
|buy
|31
|0.40
|1.3095
|0.0000
|1.3135
|94
|2006.12.27 04:30
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3110
|1.3190
|95
|2006.12.27 04:36
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3111
|1.3191
|96
|2006.12.27 04:37
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3112
|1.3192
|97
|2006.12.27 04:38
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3113
|1.3193
|98
|2006.12.27 04:39
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3114
|1.3194
|99
|2006.12.27 04:40
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3115
|1.3195
|100
|2006.12.27 07:17
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3116
|1.3196
|101
|2006.12.27 07:18
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3117
|1.3197
|102
|2006.12.27 07:19
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3118
|1.3198
|103
|2006.12.27 07:19
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3119
|1.3199
|104
|2006.12.27 07:20
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3120
|1.3200
|105
|2006.12.27 07:27
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3121
|1.3201
|106
|2006.12.27 07:28
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3122
|1.3202
|107
|2006.12.27 07:29
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3123
|1.3203
|108
|2006.12.27 07:30
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3124
|1.3204
|109
|2006.12.27 07:37
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3125
|1.3205
|110
|2006.12.27 07:37
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3126
|1.3206
|111
|2006.12.27 07:38
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3127
|1.3207
|112
|2006.12.27 07:39
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3128
|1.3208
|113
|2006.12.27 07:40
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3129
|1.3209
|114
|2006.12.27 07:40
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3128
|1.3208
|115
|2006.12.27 07:41
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3129
|1.3209
|116
|2006.12.27 08:18
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3130
|1.3210
|117
|2006.12.27 08:18
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3131
|1.3211
|118
|2006.12.27 08:19
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3132
|1.3212
|119
|2006.12.27 08:19
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3133
|1.3213
|120
|2006.12.27 08:20
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3134
|1.3214
|121
|2006.12.27 08:20
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3133
|1.3213
|122
|2006.12.27 08:20
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3134
|1.3214
|123
|2006.12.27 08:26
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3135
|1.3215
|124
|2006.12.27 08:26
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3136
|1.3216
|125
|2006.12.27 08:26
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3135
|1.3215
|126
|2006.12.27 08:27
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3136
|1.3216
|127
|2006.12.27 08:27
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3137
|1.3217
|128
|2006.12.27 08:28
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3138
|1.3218
|129
|2006.12.27 08:28
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3139
|1.3219
|130
|2006.12.27 08:28
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3138
|1.3218
|131
|2006.12.27 08:28
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3140
|1.3220
|132
|2006.12.27 08:29
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3139
|1.3219
|133
|2006.12.27 08:29
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3141
|1.3221
|134
|2006.12.27 08:29
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3140
|1.3220
|135
|2006.12.27 08:30
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3141
|1.3221
|136
|2006.12.27 08:30
|modify
|29
|0.10
|1.3125
|1.3140
|1.3220
|137
|2006.12.27 08:30
|modify
|29
|0.10
|1.3125
|1.3141
|1.3221
|138
|2006.12.27 08:36
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3142
|1.3222
|139
|2006.12.27 08:36
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3142
|1.3222
|140
|2006.12.27 08:37
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3143
|1.3223
|141
|2006.12.27 08:37
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3144
|1.3224
|142
|2006.12.27 08:38
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3145
|1.3225
|143
|2006.12.27 08:38
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3144
|1.3224
|144
|2006.12.27 08:38
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3146
|1.3226
|145
|2006.12.27 08:38
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3145
|1.3225
|146
|2006.12.27 08:38
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3147
|1.3227
|147
|2006.12.27 08:39
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3146
|1.3226
|148
|2006.12.27 08:39
|modify
|31
|0.40
|1.3095
|1.3148
|1.3228
|149
|2006.12.27 08:39
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3147
|1.3227
|150
|2006.12.27 08:40
|modify
|30
|0.20
|1.3110
|1.3148
|1.3228
|151
|2006.12.27 08:40
|modify
|29
|0.10
|1.3125
|1.3147
|1.3227
|152
|2006.12.27 08:40
|modify
|29
|0.10
|1.3125
|1.3148
|1.3228
|153
|2006.12.27 10:27
|s/l
|29
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3228
|22.26
|12231.59
|154
|2006.12.27 10:27
|s/l
|30
|0.20
|1.3148
|1.3148
|1.3228
|75.26
|12306.85
|155
|2006.12.27 10:27
|s/l
|31
|0.40
|1.3148
|1.3148
|1.3228
|210.52
|12517.37
|156
|2006.12.27 10:27
|buy
|32
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|157
|2006.12.27 17:27
|buy
|33
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|158
|2006.12.27 18:12
|buy
|34
|0.40
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|159
|2006.12.28 14:08
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3135
|1.3215
|160
|2006.12.28 14:17
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3136
|1.3216
|161
|2006.12.28 14:17
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3137
|1.3217
|162
|2006.12.28 14:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3138
|1.3218
|163
|2006.12.28 14:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3139
|1.3219
|164
|2006.12.28 14:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3140
|1.3220
|165
|2006.12.28 14:19
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3141
|1.3221
|166
|2006.12.28 14:26
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3142
|1.3222
|167
|2006.12.28 14:26
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3143
|1.3223
|168
|2006.12.28 14:27
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3144
|1.3224
|169
|2006.12.28 14:27
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3145
|1.3225
|170
|2006.12.28 14:28
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3146
|1.3226
|171
|2006.12.28 14:28
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3147
|1.3227
|172
|2006.12.28 14:29
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3148
|1.3228
|173
|2006.12.28 14:36
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3149
|1.3229
|174
|2006.12.28 14:36
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3150
|1.3230
|175
|2006.12.28 14:37
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3150
|1.3230
|176
|2006.12.28 14:37
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3151
|1.3231
|177
|2006.12.28 14:37
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3151
|1.3231
|178
|2006.12.28 14:37
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3152
|1.3232
|179
|2006.12.28 14:37
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3152
|1.3232
|180
|2006.12.28 14:38
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3153
|1.3233
|181
|2006.12.28 14:38
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3153
|1.3233
|182
|2006.12.28 14:38
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3154
|1.3234
|183
|2006.12.28 14:39
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3154
|1.3234
|184
|2006.12.28 14:39
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3155
|1.3235
|185
|2006.12.28 14:40
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3155
|1.3235
|186
|2006.12.28 15:16
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3156
|1.3236
|187
|2006.12.28 15:17
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3157
|1.3237
|188
|2006.12.28 15:17
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3156
|1.3236
|189
|2006.12.28 15:17
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3157
|1.3237
|190
|2006.12.28 15:17
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3158
|1.3238
|191
|2006.12.28 15:17
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3159
|1.3239
|192
|2006.12.28 15:17
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3158
|1.3238
|193
|2006.12.28 15:18
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3159
|1.3239
|194
|2006.12.28 15:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3160
|1.3240
|195
|2006.12.28 15:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3161
|1.3241
|196
|2006.12.28 15:18
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3160
|1.3240
|197
|2006.12.28 15:18
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3161
|1.3241
|198
|2006.12.28 15:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3162
|1.3242
|199
|2006.12.28 15:18
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3163
|1.3243
|200
|2006.12.28 15:19
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3162
|1.3242
|201
|2006.12.28 15:19
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3163
|1.3243
|202
|2006.12.28 15:20
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3164
|1.3244
|203
|2006.12.28 15:20
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3164
|1.3244
|204
|2006.12.28 15:26
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3165
|1.3245
|205
|2006.12.28 15:26
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3165
|1.3245
|206
|2006.12.28 15:26
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3166
|1.3246
|207
|2006.12.28 15:26
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3165
|1.3245
|208
|2006.12.28 15:26
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3166
|1.3246
|209
|2006.12.28 15:27
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3167
|1.3247
|210
|2006.12.28 15:27
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3166
|1.3246
|211
|2006.12.28 15:27
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3167
|1.3247
|212
|2006.12.28 15:27
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3168
|1.3248
|213
|2006.12.28 15:27
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3167
|1.3247
|214
|2006.12.28 15:27
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3168
|1.3248
|215
|2006.12.28 15:27
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3169
|1.3249
|216
|2006.12.28 15:28
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3168
|1.3248
|217
|2006.12.28 15:28
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3169
|1.3249
|218
|2006.12.28 15:28
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3170
|1.3250
|219
|2006.12.28 15:28
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3169
|1.3249
|220
|2006.12.28 15:28
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3170
|1.3250
|221
|2006.12.28 15:28
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3171
|1.3251
|222
|2006.12.28 15:28
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3170
|1.3250
|223
|2006.12.28 15:28
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3171
|1.3251
|224
|2006.12.28 15:29
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3172
|1.3252
|225
|2006.12.28 15:29
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3171
|1.3251
|226
|2006.12.28 15:30
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3172
|1.3252
|227
|2006.12.28 15:30
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3172
|1.3252
|228
|2006.12.28 15:36
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3173
|1.3253
|229
|2006.12.28 15:36
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3174
|1.3254
|230
|2006.12.28 15:36
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3173
|1.3253
|231
|2006.12.28 15:36
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3174
|1.3254
|232
|2006.12.28 15:36
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3173
|1.3253
|233
|2006.12.28 15:36
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3175
|1.3255
|234
|2006.12.28 15:37
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3174
|1.3254
|235
|2006.12.28 15:37
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3175
|1.3255
|236
|2006.12.28 15:37
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3176
|1.3256
|237
|2006.12.28 15:37
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3175
|1.3255
|238
|2006.12.28 15:37
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3176
|1.3256
|239
|2006.12.28 15:37
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3177
|1.3257
|240
|2006.12.28 15:37
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3176
|1.3256
|241
|2006.12.28 15:38
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3177
|1.3257
|242
|2006.12.28 15:38
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3178
|1.3258
|243
|2006.12.28 15:38
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3177
|1.3257
|244
|2006.12.28 15:38
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3178
|1.3258
|245
|2006.12.28 15:38
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3179
|1.3259
|246
|2006.12.28 15:38
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3178
|1.3258
|247
|2006.12.28 15:38
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3179
|1.3259
|248
|2006.12.28 15:38
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3180
|1.3260
|249
|2006.12.28 15:39
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3179
|1.3259
|250
|2006.12.28 15:39
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3180
|1.3260
|251
|2006.12.28 15:39
|modify
|34
|0.40
|1.3119
|1.3181
|1.3261
|252
|2006.12.28 15:39
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3180
|1.3260
|253
|2006.12.28 15:40
|modify
|33
|0.20
|1.3135
|1.3181
|1.3261
|254
|2006.12.28 15:40
|modify
|32
|0.10
|1.3150
|1.3181
|1.3261
|255
|2006.12.28 16:27
|s/l
|32
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3261
|29.89
|12547.26
|256
|2006.12.28 16:27
|s/l
|33
|0.20
|1.3181
|1.3181
|1.3261
|89.78
|12637.04
|257
|2006.12.28 16:27
|s/l
|34
|0.40
|1.3181
|1.3181
|1.3261
|243.56
|12880.60
|258
|2006.12.28 16:27
|buy
|35
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|259
|2006.12.28 17:00
|buy
|36
|0.20
|1.3168
|0.0000
|1.3208
|260
|2006.12.28 17:26
|buy
|37
|0.40
|1.3153
|0.0000
|1.3193
|261
|2006.12.28 17:37
|buy
|38
|0.80
|1.3137
|0.0000
|1.3177
|262
|2006.12.29 07:05
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3152
|1.3232
|263
|2006.12.29 07:13
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3153
|1.3233
|264
|2006.12.29 08:37
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3154
|1.3234
|265
|2006.12.29 08:37
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3155
|1.3235
|266
|2006.12.29 08:38
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3156
|1.3236
|267
|2006.12.29 08:40
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3157
|1.3237
|268
|2006.12.29 09:00
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3158
|1.3238
|269
|2006.12.29 09:00
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3159
|1.3239
|270
|2006.12.29 09:01
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3160
|1.3240
|271
|2006.12.29 09:03
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3161
|1.3241
|272
|2006.12.29 09:12
|modify
|38
|0.80
|1.3137
|1.3162
|1.3242
|273
|2006.12.29 10:36
|s/l
|38
|0.80
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|197.04
|13077.64
|274
|2006.12.29 10:36
|close
|37
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3193
|34.52
|13112.16
|275
|2006.12.29 10:37
|close
|36
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3208
|-10.74
|13101.42
|276
|2006.12.29 10:37
|close
|35
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3223
|-21.37
|13080.05
|277
|2006.12.29 10:37
|buy
|39
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3203
|278
|2006.12.29 18:36
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3178
|1.3258
|279
|2006.12.29 18:37
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3179
|1.3259
|280
|2006.12.29 18:38
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3180
|1.3260
|281
|2006.12.29 18:38
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3181
|1.3261
|282
|2006.12.29 18:39
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3182
|1.3262
|283
|2006.12.29 18:39
|modify
|39
|0.10
|1.3163
|1.3183
|1.3263
|284
|2006.12.29 20:15
|s/l
|39
|0.10
|1.3183
|1.3183
|1.3263
|20.00
|13100.05
|285
|2006.12.29 20:15
|buy
|40
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3225
|286
|2007.01.02 08:00
|t/p
|40
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|39.26
|13139.31
|287
|2007.01.02 08:00
|buy
|41
|0.10
|1.3243
|0.0000
|1.3283
|288
|2007.01.02 10:37
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3258
|1.3338
|289
|2007.01.02 10:38
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3259
|1.3339
|290
|2007.01.02 10:38
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3260
|1.3340
|291
|2007.01.02 10:39
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3261
|1.3341
|292
|2007.01.02 10:39
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3262
|1.3342
|293
|2007.01.02 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3263
|1.3343
|294
|2007.01.02 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3264
|1.3344
|295
|2007.01.02 12:36
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3265
|1.3345
|296
|2007.01.02 12:37
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3266
|1.3346
|297
|2007.01.02 12:38
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3267
|1.3347
|298
|2007.01.02 12:39
|modify
|41
|0.10
|1.3243
|1.3268
|1.3348
|299
|2007.01.02 13:37
|s/l
|41
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3348
|25.00
|13164.31
|300
|2007.01.02 13:37
|buy
|42
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3310
|301
|2007.01.03 11:38
|buy
|43
|0.20
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|302
|2007.01.03 12:27
|buy
|44
|0.40
|1.3239
|0.0000
|1.3279
|303
|2007.01.03 12:38
|buy
|45
|0.80
|1.3224
|0.0000
|1.3264
|304
|2007.01.03 17:18
|buy
|46
|1.60
|1.3209
|0.0000
|1.3249
|305
|2007.01.03 17:36
|buy
|47
|3.20
|1.3194
|0.0000
|1.3234
|306
|2007.01.03 18:27
|buy
|48
|6.40
|1.3178
|0.0000
|1.3218
|307
|2007.01.03 18:38
|buy
|49
|12.80
|1.3163
|0.0000
|1.3203
|308
|2007.01.04 09:38
|close
|49
|12.80
|1.3178
|0.0000
|1.3203
|1777.92
|14942.23
|309
|2007.01.04 09:38
|close
|48
|6.40
|1.3177
|0.0000
|1.3218
|-135.04
|14807.19
|310
|2007.01.04 09:38
|close
|47
|3.20
|1.3178
|0.0000
|1.3234
|-547.52
|14259.67
|311
|2007.01.04 09:38
|close
|46
|1.60
|1.3177
|0.0000
|1.3249
|-529.76
|13729.91
|312
|2007.01.04 09:39
|close
|45
|0.80
|1.3178
|0.0000
|1.3264
|-376.88
|13353.03
|313
|2007.01.04 09:39
|close
|44
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3279
|-244.44
|13108.59
|314
|2007.01.04 09:39
|close
|43
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3295
|-156.22
|12952.37
|315
|2007.01.04 09:40
|close
|42
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3310
|-92.48
|12859.89
|316
|2007.01.04 09:40
|buy
|50
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3220
|317
|2007.01.04 10:06
|buy
|51
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3205
|318
|2007.01.04 10:26
|buy
|52
|0.40
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|319
|2007.01.04 10:36
|buy
|53
|0.80
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|320
|2007.01.04 10:38
|buy
|54
|1.60
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|321
|2007.01.04 11:38
|buy
|55
|3.20
|1.3104
|0.0000
|1.3144
|322
|2007.01.04 12:39
|buy
|56
|6.40
|1.3089
|0.0000
|1.3129
|323
|2007.01.04 13:29
|close
|56
|6.40
|1.3104
|0.0000
|1.3129
|960.00
|13819.89
|324
|2007.01.04 13:29
|close
|55
|3.20
|1.3103
|0.0000
|1.3144
|-32.00
|13787.89
|325
|2007.01.04 13:30
|close
|54
|1.60
|1.3104
|0.0000
|1.3159
|-240.00
|13547.89
|326
|2007.01.04 13:30
|close
|53
|0.80
|1.3103
|0.0000
|1.3175
|-256.00
|13291.89
|327
|2007.01.04 13:30
|close
|52
|0.40
|1.3104
|0.0000
|1.3190
|-184.00
|13107.89
|328
|2007.01.04 13:30
|close
|51
|0.20
|1.3103
|0.0000
|1.3205
|-124.00
|12983.89
|329
|2007.01.04 13:30
|close
|50
|0.10
|1.3104
|0.0000
|1.3220
|-76.00
|12907.89
|330
|2007.01.04 13:31
|sell
|57
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3063
|331
|2007.01.05 15:19
|t/p
|57
|0.10
|1.3063
|0.0000
|1.3063
|40.15
|12948.04
|332
|2007.01.05 15:19
|sell
|58
|0.10
|1.3061
|0.0000
|1.3021
|333
|2007.01.05 15:37
|t/p
|58
|0.10
|1.3021
|0.0000
|1.3021
|40.00
|12988.04
|334
|2007.01.05 15:37
|sell
|59
|0.10
|1.3019
|0.0000
|1.2979
|335
|2007.01.08 15:38
|t/p
|59
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|40.15
|13028.19
|336
|2007.01.08 15:38
|buy
|60
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.3019
|337
|2007.01.08 16:38
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.2995
|1.3075
|338
|2007.01.08 16:38
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.2996
|1.3076
|339
|2007.01.08 16:39
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.2997
|1.3077
|340
|2007.01.08 17:02
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.2998
|1.3078
|341
|2007.01.08 17:02
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.2999
|1.3079
|342
|2007.01.08 17:03
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3000
|1.3080
|343
|2007.01.08 17:03
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3001
|1.3081
|344
|2007.01.08 17:04
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3002
|1.3082
|345
|2007.01.08 17:04
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3003
|1.3083
|346
|2007.01.08 17:12
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3004
|1.3084
|347
|2007.01.08 17:13
|modify
|60
|0.10
|1.2979
|1.3005
|1.3085
|348
|2007.01.08 17:39
|s/l
|60
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|26.00
|13054.19
|349
|2007.01.08 17:39
|buy
|61
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3047
|350
|2007.01.09 02:26
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3022
|1.3102
|351
|2007.01.09 02:28
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3023
|1.3103
|352
|2007.01.09 02:36
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3024
|1.3104
|353
|2007.01.09 02:37
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3025
|1.3105
|354
|2007.01.09 02:38
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3026
|1.3106
|355
|2007.01.09 09:36
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3027
|1.3107
|356
|2007.01.09 09:37
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3028
|1.3108
|357
|2007.01.09 09:38
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3029
|1.3109
|358
|2007.01.09 09:38
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3030
|1.3110
|359
|2007.01.09 09:39
|modify
|61
|0.10
|1.3007
|1.3031
|1.3111
|360
|2007.01.09 10:28
|s/l
|61
|0.10
|1.3031
|1.3031
|1.3111
|23.63
|13077.82
|361
|2007.01.09 10:28
|sell
|62
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.2991
|362
|2007.01.09 17:04
|t/p
|62
|0.10
|1.2991
|0.0000
|1.2991
|40.00
|13117.82
|363
|2007.01.09 17:04
|sell
|63
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2949
|364
|2007.01.09 17:37
|sell
|64
|0.20
|1.3004
|0.0000
|1.2964
|365
|2007.01.10 02:38
|t/p
|64
|0.20
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|80.30
|13198.12
|366
|2007.01.10 02:38
|close
|63
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2949
|25.15
|13223.27
|367
|2007.01.10 02:38
|sell
|65
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2923
|368
|2007.01.10 07:26
|sell
|66
|0.20
|1.2978
|0.0000
|1.2938
|369
|2007.01.10 09:36
|sell
|67
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2954
|370
|2007.01.10 17:26
|t/p
|67
|0.40
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|160.00
|13383.27
|371
|2007.01.10 17:26
|close
|66
|0.20
|1.2954
|0.0000
|1.2938
|48.00
|13431.27
|372
|2007.01.10 17:26
|close
|65
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2923
|8.00
|13439.27
|373
|2007.01.10 17:26
|sell
|68
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2912
|374
|2007.01.11 09:39
|sell
|69
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2927
|375
|2007.01.11 14:18
|sell
|70
|0.40
|1.2982
|0.0000
|1.2942
|376
|2007.01.11 14:28
|sell
|71
|0.80
|1.2997
|0.0000
|1.2957
|377
|2007.01.11 14:38
|sell
|72
|1.60
|1.3013
|0.0000
|1.2973
|378
|2007.01.11 15:18
|t/p
|72
|1.60
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|640.00
|14079.27
|379
|2007.01.11 15:18
|close
|71
|0.80
|1.2973
|0.0000
|1.2957
|192.00
|14271.27
|380
|2007.01.11 15:18
|close
|70
|0.40
|1.2974
|0.0000
|1.2942
|32.00
|14303.27
|381
|2007.01.11 15:18
|close
|69
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2927
|-12.00
|14291.27
|382
|2007.01.11 15:18
|close
|68
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2912
|-19.55
|14271.72
|383
|2007.01.11 15:18
|buy
|73
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.3013
|384
|2007.01.11 15:28
|buy
|74
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2997
|385
|2007.01.11 15:36
|buy
|75
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2982
|386
|2007.01.11 15:39
|buy
|76
|0.80
|1.2927
|0.0000
|1.2967
|387
|2007.01.11 16:39
|buy
|77
|1.60
|1.2912
|0.0000
|1.2952
|388
|2007.01.11 17:37
|buy
|78
|3.20
|1.2896
|0.0000
|1.2936
|389
|2007.01.12 03:03
|buy
|79
|6.40
|1.2881
|0.0000
|1.2921
|390
|2007.01.12 03:39
|close
|79
|6.40
|1.2896
|0.0000
|1.2921
|960.00
|15231.72
|391
|2007.01.12 03:39
|close
|78
|3.20
|1.2895
|0.0000
|1.2936
|-43.84
|15187.88
|392
|2007.01.12 03:40
|close
|77
|1.60
|1.2896
|0.0000
|1.2952
|-261.92
|14925.96
|393
|2007.01.12 03:40
|close
|76
|0.80
|1.2895
|0.0000
|1.2967
|-258.96
|14667.00
|394
|2007.01.12 03:40
|close
|75
|0.40
|1.2896
|0.0000
|1.2982
|-185.48
|14481.52
|395
|2007.01.12 03:40
|close
|74
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2997
|-124.74
|14356.78
|396
|2007.01.12 03:40
|close
|73
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.3013
|-77.37
|14279.41
|397
|2007.01.12 03:40
|sell
|80
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2855
|398
|2007.01.12 09:26
|sell
|81
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2871
|399
|2007.01.12 15:12
|t/p
|81
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|80.00
|14359.41
|400
|2007.01.12 15:12
|close
|80
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2855
|24.00
|14383.41
|401
|2007.01.12 15:13
|sell
|82
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2830
|402
|2007.01.12 15:18
|sell
|83
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2845
|403
|2007.01.12 15:29
|sell
|84
|0.40
|1.2900
|0.0000
|1.2860
|404
|2007.01.12 16:19
|sell
|85
|0.80
|1.2915
|0.0000
|1.2875
|405
|2007.01.12 16:38
|sell
|86
|1.60
|1.2931
|0.0000
|1.2891
|406
|2007.01.15 09:28
|sell
|87
|3.20
|1.2946
|0.0000
|1.2906
|407
|2007.01.16 09:27
|sell
|88
|6.40
|1.2961
|0.0000
|1.2921
|408
|2007.01.16 12:01
|sell
|89
|12.80
|1.2976
|0.0000
|1.2936
|409
|2007.01.16 14:39
|close
|89
|12.80
|1.2961
|0.0000
|1.2936
|1920.00
|16303.41
|410
|2007.01.16 14:39
|close
|88
|6.40
|1.2962
|0.0000
|1.2921
|-64.00
|16239.41
|411
|2007.01.16 14:39
|close
|87
|3.20
|1.2961
|0.0000
|1.2906
|-475.20
|15764.21
|412
|2007.01.16 14:39
|close
|86
|1.60
|1.2962
|0.0000
|1.2891
|-491.20
|15273.01
|413
|2007.01.16 14:40
|close
|85
|0.80
|1.2961
|0.0000
|1.2875
|-365.60
|14907.41
|414
|2007.01.16 14:40
|close
|84
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.2860
|-246.80
|14660.61
|415
|2007.01.16 14:40
|close
|83
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2845
|-151.40
|14509.21
|416
|2007.01.16 14:40
|close
|82
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2830
|-91.70
|14417.51
|417
|2007.01.16 14:40
|buy
|90
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.3001
|418
|2007.01.16 15:37
|buy
|91
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2986
|419
|2007.01.16 16:38
|buy
|92
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.2971
|420
|2007.01.16 18:38
|buy
|93
|0.80
|1.2915
|0.0000
|1.2955
|421
|2007.01.18 04:17
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2930
|1.3010
|422
|2007.01.18 04:18
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2931
|1.3011
|423
|2007.01.18 04:20
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2932
|1.3012
|424
|2007.01.18 04:26
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2933
|1.3013
|425
|2007.01.18 04:27
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2934
|1.3014
|426
|2007.01.18 04:28
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2935
|1.3015
|427
|2007.01.18 04:36
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2936
|1.3016
|428
|2007.01.18 04:37
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2937
|1.3017
|429
|2007.01.18 04:38
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2938
|1.3018
|430
|2007.01.18 04:38
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2939
|1.3019
|431
|2007.01.18 05:18
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2940
|1.3020
|432
|2007.01.18 05:18
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2941
|1.3021
|433
|2007.01.18 05:19
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2942
|1.3022
|434
|2007.01.18 05:19
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2943
|1.3023
|435
|2007.01.18 05:26
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2944
|1.3024
|436
|2007.01.18 05:27
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2945
|1.3025
|437
|2007.01.18 05:28
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2946
|1.3026
|438
|2007.01.18 05:28
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2946
|1.3026
|439
|2007.01.18 05:28
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2947
|1.3027
|440
|2007.01.18 05:29
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2947
|1.3027
|441
|2007.01.18 05:29
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2948
|1.3028
|442
|2007.01.18 05:30
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2948
|1.3028
|443
|2007.01.18 05:36
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2949
|1.3029
|444
|2007.01.18 05:37
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2950
|1.3030
|445
|2007.01.18 05:37
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2949
|1.3029
|446
|2007.01.18 05:37
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2950
|1.3030
|447
|2007.01.18 05:38
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2951
|1.3031
|448
|2007.01.18 05:38
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2951
|1.3031
|449
|2007.01.18 05:38
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2952
|1.3032
|450
|2007.01.18 05:39
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2952
|1.3032
|451
|2007.01.18 05:39
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2953
|1.3033
|452
|2007.01.18 05:40
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2953
|1.3033
|453
|2007.01.18 06:03
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2954
|1.3034
|454
|2007.01.18 06:04
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2954
|1.3034
|455
|2007.01.18 06:13
|modify
|93
|0.80
|1.2915
|1.2955
|1.3035
|456
|2007.01.18 06:14
|modify
|92
|0.40
|1.2931
|1.2955
|1.3035
|457
|2007.01.18 08:38
|s/l
|92
|0.40
|1.2955
|1.2955
|1.3035
|90.08
|14507.59
|458
|2007.01.18 08:38
|s/l
|93
|0.80
|1.2955
|1.2955
|1.3035
|308.16
|14815.75
|459
|2007.01.18 08:38
|close
|91
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2986
|15.04
|14830.79
|460
|2007.01.18 08:39
|close
|90
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.3001
|-6.48
|14824.31
|461
|2007.01.18 08:39
|buy
|94
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2997
|462
|2007.01.18 12:29
|buy
|95
|0.20
|1.2942
|0.0000
|1.2982
|463
|2007.01.18 14:27
|buy
|96
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2967
|464
|2007.01.18 15:29
|buy
|97
|0.80
|1.2912
|0.0000
|1.2952
|465
|2007.01.18 16:28
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2927
|1.3007
|466
|2007.01.18 16:29
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2928
|1.3008
|467
|2007.01.18 16:36
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2929
|1.3009
|468
|2007.01.18 16:36
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2930
|1.3010
|469
|2007.01.18 16:36
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2931
|1.3011
|470
|2007.01.18 16:36
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2932
|1.3012
|471
|2007.01.18 16:37
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2933
|1.3013
|472
|2007.01.18 16:37
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2934
|1.3014
|473
|2007.01.18 16:37
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2935
|1.3015
|474
|2007.01.18 16:37
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2936
|1.3016
|475
|2007.01.18 16:38
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2937
|1.3017
|476
|2007.01.18 16:38
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2938
|1.3018
|477
|2007.01.18 16:38
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2939
|1.3019
|478
|2007.01.18 16:38
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2940
|1.3020
|479
|2007.01.18 16:39
|modify
|97
|0.80
|1.2912
|1.2941
|1.3021
|480
|2007.01.18 16:59
|s/l
|97
|0.80
|1.2941
|1.2941
|1.3021
|232.00
|15056.31
|481
|2007.01.18 16:59
|close
|96
|0.40
|1.2940
|0.0000
|1.2967
|52.00
|15108.31
|482
|2007.01.18 17:00
|close
|95
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2982
|-2.00
|15106.31
|483
|2007.01.18 17:00
|close
|94
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2997
|-15.00
|15091.31
|484
|2007.01.18 17:00
|sell
|98
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2901
|485
|2007.01.18 17:28
|sell
|99
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2916
|486
|2007.01.19 04:05
|sell
|100
|0.40
|1.2972
|0.0000
|1.2932
|487
|2007.01.19 04:40
|sell
|101
|0.80
|1.2987
|0.0000
|1.2947
|488
|2007.01.19 16:19
|t/p
|101
|0.80
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|320.00
|15411.31
|489
|2007.01.19 16:19
|close
|100
|0.40
|1.2947
|0.0000
|1.2932
|100.00
|15511.31
|490
|2007.01.19 16:19
|close
|99
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2916
|16.30
|15527.61
|491
|2007.01.19 16:19
|close
|98
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2901
|-5.85
|15521.76
|492
|2007.01.19 16:19
|sell
|102
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2906
|493
|2007.01.19 18:37
|sell
|103
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2921
|494
|2007.01.22 09:39
|sell
|104
|0.40
|1.2976
|0.0000
|1.2936
|495
|2007.01.22 14:28
|t/p
|104
|0.40
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|160.00
|15681.76
|496
|2007.01.22 14:28
|close
|103
|0.20
|1.2936
|0.0000
|1.2921
|50.30
|15732.06
|497
|2007.01.22 14:28
|close
|102
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2906
|9.15
|15741.21
|498
|2007.01.22 14:28
|sell
|105
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2893
|499
|2007.01.22 17:28
|sell
|106
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2908
|500
|2007.01.22 18:03
|sell
|107
|0.40
|1.2963
|0.0000
|1.2923
|501
|2007.01.23 10:28
|sell
|108
|0.80
|1.2978
|0.0000
|1.2938
|502
|2007.01.23 12:17
|sell
|109
|1.60
|1.2994
|0.0000
|1.2954
|503
|2007.01.23 12:29
|sell
|110
|3.20
|1.3010
|0.0000
|1.2970
|504
|2007.01.23 13:37
|sell
|111
|6.40
|1.3025
|0.0000
|1.2985
|505
|2007.01.23 15:03
|sell
|112
|12.80
|1.3040
|0.0000
|1.3000
|506
|2007.01.23 16:02
|close
|112
|12.80
|1.3025
|0.0000
|1.3000
|1920.00
|17661.21
|507
|2007.01.23 16:02
|close
|111
|6.40
|1.3026
|0.0000
|1.2985
|-64.00
|17597.21
|508
|2007.01.23 16:02
|close
|110
|3.20
|1.3024
|0.0000
|1.2970
|-448.00
|17149.21
|509
|2007.01.23 16:02
|close
|109
|1.60
|1.3025
|0.0000
|1.2954
|-496.00
|16653.21
|510
|2007.01.23 16:02
|close
|108
|0.80
|1.3024
|0.0000
|1.2938
|-368.00
|16285.21
|511
|2007.01.23 16:02
|close
|107
|0.40
|1.3025
|0.0000
|1.2923
|-247.40
|16037.81
|512
|2007.01.23 16:02
|close
|106
|0.20
|1.3023
|0.0000
|1.2908
|-149.70
|15888.11
|513
|2007.01.23 16:02
|close
|105
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.2893
|-90.85
|15797.26
|514
|2007.01.23 16:03
|buy
|113
|0.10
|1.3023
|0.0000
|1.3063
|515
|2007.01.23 20:38
|buy
|114
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.3048
|516
|2007.01.24 10:28
|buy
|115
|0.40
|1.2993
|0.0000
|1.3033
|517
|2007.01.24 10:39
|buy
|116
|0.80
|1.2977
|0.0000
|1.3017
|518
|2007.01.24 11:38
|modify
|116
|0.80
|1.2977
|1.2993
|1.3073
|519
|2007.01.24 11:39
|modify
|116
|0.80
|1.2977
|1.2994
|1.3074
|520
|2007.01.24 11:39
|modify
|116
|0.80
|1.2977
|1.2995
|1.3075
|521
|2007.01.24 12:39
|s/l
|116
|0.80
|1.2995
|1.2995
|1.3075
|144.00
|15941.26
|522
|2007.01.24 12:39
|close
|115
|0.40
|1.2995
|0.0000
|1.3033
|8.00
|15949.26
|523
|2007.01.24 12:39
|close
|114
|0.20
|1.2996
|0.0000
|1.3048
|-24.74
|15924.52
|524
|2007.01.24 12:40
|close
|113
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.3063
|-28.37
|15896.15
|525
|2007.01.24 12:40
|sell
|117
|0.10
|1.2996
|0.0000
|1.2956
|526
|2007.01.24 14:37
|sell
|118
|0.20
|1.3012
|0.0000
|1.2972
|527
|2007.01.24 17:28
|t/p
|118
|0.20
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|80.00
|15976.15
|528
|2007.01.24 17:28
|close
|117
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2956
|24.00
|16000.15
|529
|2007.01.24 17:28
|sell
|119
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2931
|530
|2007.01.25 09:38
|sell
|120
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2946
|531
|2007.01.25 10:38
|sell
|121
|0.40
|1.3001
|0.0000
|1.2961
|532
|2007.01.25 18:12
|t/p
|121
|0.40
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|160.00
|16160.15
|533
|2007.01.25 18:12
|close
|120
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2946
|50.00
|16210.15
|534
|2007.01.25 18:12
|close
|119
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2931
|9.45
|16219.60
|535
|2007.01.25 18:12
|sell
|122
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2919
|536
|2007.01.25 18:29
|sell
|123
|0.20
|1.2974
|0.0000
|1.2934
|537
|2007.01.25 21:30
|t/p
|123
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|80.00
|16299.60
|538
|2007.01.25 21:30
|close
|122
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2919
|25.00
|16324.60
|539
|2007.01.25 21:30
|sell
|124
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2893
|540
|2007.01.26 13:39
|t/p
|124
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|40.15
|16364.75
|541
|2007.01.26 13:39
|sell
|125
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2851
|542
|2007.01.26 14:36
|sell
|126
|0.20
|1.2906
|0.0000
|1.2866
|543
|2007.01.26 16:14
|sell
|127
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2881
|544
|2007.01.29 17:37
|sell
|128
|0.80
|1.2936
|0.0000
|1.2896
|545
|2007.01.29 19:17
|sell
|129
|1.60
|1.2952
|0.0000
|1.2912
|546
|2007.01.30 02:04
|sell
|130
|3.20
|1.2967
|0.0000
|1.2927
|547
|2007.01.31 11:38
|t/p
|130
|3.20
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|1284.80
|17649.55
|548
|2007.01.31 11:38
|close
|129
|1.60
|1.2927
|0.0000
|1.2912
|404.80
|18054.35
|549
|2007.01.31 11:39
|close
|128
|0.80
|1.2928
|0.0000
|1.2896
|66.40
|18120.75
|550
|2007.01.31 11:39
|close
|127
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2881
|-22.20
|18098.55
|551
|2007.01.31 11:39
|close
|126
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2866
|-39.10
|18059.45
|552
|2007.01.31 11:39
|close
|125
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2851
|-35.55
|18023.90
|553
|2007.01.31 11:40
|sell
|131
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2884
|554
|2007.01.31 12:28
|sell
|132
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2899
|555
|2007.01.31 14:36
|sell
|133
|0.40
|1.2954
|0.0000
|1.2914
|556
|2007.01.31 17:17
|sell
|134
|0.80
|1.2970
|0.0000
|1.2930
|557
|2007.01.31 17:26
|sell
|135
|1.60
|1.2985
|0.0000
|1.2945
|558
|2007.01.31 17:36
|sell
|136
|3.20
|1.3000
|0.0000
|1.2960
|559
|2007.01.31 17:40
|sell
|137
|6.40
|1.3015
|0.0000
|1.2975
|560
|2007.01.31 17:53
|close
|137
|6.40
|1.3000
|0.0000
|1.2975
|960.00
|18983.90
|561
|2007.01.31 17:53
|close
|136
|3.20
|1.3001
|0.0000
|1.2960
|-32.00
|18951.90
|562
|2007.01.31 17:53
|close
|135
|1.60
|1.3000
|0.0000
|1.2945
|-240.00
|18711.90
|563
|2007.01.31 17:53
|close
|134
|0.80
|1.2999
|0.0000
|1.2930
|-232.00
|18479.90
|564
|2007.01.31 17:53
|close
|133
|0.40
|1.3000
|0.0000
|1.2914
|-184.00
|18295.90
|565
|2007.01.31 17:53
|close
|132
|0.20
|1.2998
|0.0000
|1.2899
|-118.00
|18177.90
|566
|2007.01.31 17:53
|close
|131
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2884
|-75.00
|18102.90
|567
|2007.01.31 17:53
|buy
|138
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.3038
|568
|2007.01.31 21:38
|modify
|138
|0.10
|1.2998
|1.3014
|1.3094
|569
|2007.01.31 21:38
|modify
|138
|0.10
|1.2998
|1.3015
|1.3095
|570
|2007.01.31 21:39
|modify
|138
|0.10
|1.2998
|1.3016
|1.3096
|571
|2007.02.01 03:37
|modify
|138
|0.10
|1.2998
|1.3017
|1.3097
|572
|2007.02.01 03:38
|modify
|138
|0.10
|1.2998
|1.3018
|1.3098
|573
|2007.02.01 09:36
|s/l
|138
|0.10
|1.3018
|1.3018
|1.3098
|18.89
|18121.79
|574
|2007.02.01 09:36
|sell
|139
|0.10
|1.3018
|0.0000
|1.2978
|575
|2007.02.01 17:01
|sell
|140
|0.20
|1.3034
|0.0000
|1.2994
|576
|2007.02.01 17:12
|sell
|141
|0.40
|1.3049
|0.0000
|1.3009
|577
|2007.02.02 16:28
|t/p
|141
|0.40
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|160.60
|18282.39
|578
|2007.02.02 16:28
|close
|140
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2994
|50.30
|18332.69
|579
|2007.02.02 16:28
|close
|139
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.2978
|8.15
|18340.84
|580
|2007.02.02 16:28
|buy
|142
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3048
|581
|2007.02.02 16:37
|buy
|143
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.3033
|582
|2007.02.02 16:39
|buy
|144
|0.40
|1.2977
|0.0000
|1.3017
|583
|2007.02.02 18:38
|buy
|145
|0.80
|1.2962
|0.0000
|1.3002
|584
|2007.02.05 04:28
|buy
|146
|1.60
|1.2947
|0.0000
|1.2987
|585
|2007.02.05 08:12
|buy
|147
|3.20
|1.2932
|0.0000
|1.2972
|586
|2007.02.05 16:38
|buy
|148
|6.40
|1.2916
|0.0000
|1.2956
|587
|2007.02.05 17:36
|close
|148
|6.40
|1.2931
|0.0000
|1.2956
|960.00
|19300.84
|588
|2007.02.05 17:36
|close
|147
|3.20
|1.2930
|0.0000
|1.2972
|-64.00
|19236.84
|589
|2007.02.05 17:36
|close
|146
|1.60
|1.2931
|0.0000
|1.2987
|-256.00
|18980.84
|590
|2007.02.05 17:37
|close
|145
|0.80
|1.2930
|0.0000
|1.3002
|-258.96
|18721.88
|591
|2007.02.05 17:37
|close
|144
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.3017
|-185.48
|18536.40
|592
|2007.02.05 17:37
|close
|143
|0.20
|1.2932
|0.0000
|1.3033
|-122.74
|18413.66
|593
|2007.02.05 17:37
|close
|142
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.3048
|-77.37
|18336.29
|594
|2007.02.05 17:37
|buy
|149
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2974
|595
|2007.02.06 08:28
|buy
|150
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2958
|596
|2007.02.06 14:03
|modify
|150
|0.20
|1.2918
|1.2934
|1.3014
|597
|2007.02.06 14:04
|modify
|150
|0.20
|1.2918
|1.2935
|1.3015
|598
|2007.02.06 14:04
|modify
|150
|0.20
|1.2918
|1.2936
|1.3016
|599
|2007.02.06 14:05
|modify
|150
|0.20
|1.2918
|1.2937
|1.3017
|600
|2007.02.06 14:13
|modify
|150
|0.20
|1.2918
|1.2938
|1.3018
|601
|2007.02.06 15:39
|s/l
|150
|0.20
|1.2938
|1.2938
|1.3018
|40.00
|18376.29
|602
|2007.02.06 15:39
|close
|149
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2974
|3.63
|18379.92
|603
|2007.02.06 15:39
|buy
|151
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2981
|604
|2007.02.06 20:26
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2956
|1.3036
|605
|2007.02.06 20:27
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2957
|1.3037
|606
|2007.02.06 20:27
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2958
|1.3038
|607
|2007.02.06 20:28
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2959
|1.3039
|608
|2007.02.06 20:28
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2960
|1.3040
|609
|2007.02.06 20:29
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2961
|1.3041
|610
|2007.02.06 20:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2962
|1.3042
|611
|2007.02.06 20:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2963
|1.3043
|612
|2007.02.06 20:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2964
|1.3044
|613
|2007.02.06 20:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2965
|1.3045
|614
|2007.02.06 20:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2966
|1.3046
|615
|2007.02.06 20:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2967
|1.3047
|616
|2007.02.06 20:39
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2968
|1.3048
|617
|2007.02.07 00:04
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2969
|1.3049
|618
|2007.02.07 00:05
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2970
|1.3050
|619
|2007.02.07 00:12
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2971
|1.3051
|620
|2007.02.07 09:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2972
|1.3052
|621
|2007.02.07 09:39
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2973
|1.3053
|622
|2007.02.07 12:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2974
|1.3054
|623
|2007.02.07 12:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2975
|1.3055
|624
|2007.02.07 12:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2976
|1.3056
|625
|2007.02.07 12:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2977
|1.3057
|626
|2007.02.07 12:39
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2978
|1.3058
|627
|2007.02.07 15:11
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2979
|1.3059
|628
|2007.02.07 15:13
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2980
|1.3060
|629
|2007.02.07 16:29
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2981
|1.3061
|630
|2007.02.07 16:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2982
|1.3062
|631
|2007.02.07 16:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2983
|1.3063
|632
|2007.02.07 16:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2984
|1.3064
|633
|2007.02.07 16:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2985
|1.3065
|634
|2007.02.07 16:39
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2986
|1.3066
|635
|2007.02.07 17:27
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2987
|1.3067
|636
|2007.02.07 17:28
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2988
|1.3068
|637
|2007.02.07 17:29
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2989
|1.3069
|638
|2007.02.07 17:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2990
|1.3070
|639
|2007.02.07 17:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2991
|1.3071
|640
|2007.02.07 17:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2992
|1.3072
|641
|2007.02.07 17:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2993
|1.3073
|642
|2007.02.07 17:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2994
|1.3074
|643
|2007.02.07 17:39
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2995
|1.3075
|644
|2007.02.07 18:17
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2996
|1.3076
|645
|2007.02.07 18:18
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2997
|1.3077
|646
|2007.02.07 18:26
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2998
|1.3078
|647
|2007.02.07 18:28
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.2999
|1.3079
|648
|2007.02.07 18:36
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3000
|1.3080
|649
|2007.02.07 18:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3001
|1.3081
|650
|2007.02.07 18:38
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3002
|1.3082
|651
|2007.02.08 06:37
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3003
|1.3083
|652
|2007.02.08 06:40
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3004
|1.3084
|653
|2007.02.08 08:12
|modify
|151
|0.10
|1.2941
|1.3005
|1.3085
|654
|2007.02.08 09:38
|s/l
|151
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|62.52
|18442.44
|655
|2007.02.08 09:38
|sell
|152
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.2965
|656
|2007.02.08 16:29
|sell
|153
|0.20
|1.3020
|0.0000
|1.2980
|657
|2007.02.08 17:38
|sell
|154
|0.40
|1.3035
|0.0000
|1.2995
|658
|2007.02.09 12:36
|t/p
|154
|0.40
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|160.60
|18603.04
|659
|2007.02.09 12:36
|close
|153
|0.20
|1.2995
|0.0000
|1.2980
|50.30
|18653.34
|660
|2007.02.09 12:36
|close
|152
|0.10
|1.2996
|0.0000
|1.2965
|9.15
|18662.49
|661
|2007.02.09 12:36
|sell
|155
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2952
|662
|2007.02.09 14:38
|sell
|156
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.2967
|663
|2007.02.12 01:05
|sell
|157
|0.40
|1.3022
|0.0000
|1.2982
|664
|2007.02.12 11:38
|t/p
|157
|0.40
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|160.00
|18822.49
|665
|2007.02.12 11:38
|close
|156
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.2967
|50.30
|18872.79
|666
|2007.02.12 11:38
|close
|155
|0.10
|1.2983
|0.0000
|1.2952
|9.15
|18881.94
|667
|2007.02.12 11:38
|sell
|158
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2939
|668
|2007.02.13 09:19
|sell
|159
|0.20
|1.2994
|0.0000
|1.2954
|669
|2007.02.13 12:19
|sell
|160
|0.40
|1.3010
|0.0000
|1.2970
|670
|2007.02.13 15:14
|sell
|161
|0.80
|1.3025
|0.0000
|1.2985
|671
|2007.02.13 15:31
|sell
|162
|1.60
|1.3040
|0.0000
|1.3000
|672
|2007.02.14 06:37
|sell
|163
|3.20
|1.3055
|0.0000
|1.3015
|673
|2007.02.14 09:44
|sell
|164
|6.40
|1.3071
|0.0000
|1.3031
|674
|2007.02.14 10:14
|sell
|165
|12.80
|1.3086
|0.0000
|1.3046
|675
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|165
|12.80
|1.3144
|0.0000
|1.3046
|-7424.00
|11457.94
|676
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|164
|6.40
|1.3144
|0.0000
|1.3031
|-4672.00
|6785.94
|677
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|163
|3.20
|1.3144
|0.0000
|1.3015
|-2848.00
|3937.94
|678
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|162
|1.60
|1.3144
|0.0000
|1.3000
|-1661.60
|2276.34
|679
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|161
|0.80
|1.3144
|0.0000
|1.2985
|-950.80
|1325.54
|680
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|160
|0.40
|1.3144
|0.0000
|1.2970
|-535.40
|790.14
|681
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|159
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.2954
|-299.70
|490.44
|682
|2007.02.14 17:18
|close at stop
|158
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.2939
|-164.70
|325.74