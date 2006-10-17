|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.10.06 14:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|uniqueGridMagic=11111; Lots=0.1; GridSize=6; GridSteps=10; TakeProfit=10; StopLoss=0; trailStop=0; BEPips=0; BEx=20; UpdateInterval=1; wantLongs=true; wantShorts=true; wantBreakout=true; wantCounter=true; limitEMA=true; EMAperiod=34; GridMaxOpen=0; UseMACD=true; UseOsMA=false; CloseOpenPositions=false; doHouseKeeping=true; keepOpenTimeLimit=0; emaFast=12; emaSlow=26; signalPeriod=9; timeFrame=0; minFromPrice=0; tradeForMinutes=0; gridOffset=0; longGridCenter=0; shortGridCenter=0; longGridLow=0; longGridHigh=0; shortGridLow=0; shortGridHigh=0; profitTarget=15000; suspendGrid=false; shutdownGrid=false;
|Bars in test
|4866
|Ticks modelled
|846349
|Modelling quality
|59.25%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9606.53
|Gross profit
|10930.40
|Gross loss
|-20536.93
|Profit factor
|0.53
|Expected payoff
|-8.56
|Absolute drawdown
|9606.53
|Maximal drawdown
|20536.93 (98.12%)
|Relative drawdown
|98.12% (20536.93)
|Total trades
|1122
|Short positions (won %)
|376 (92.55%)
|Long positions (won %)
|746 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|1094 (97.50%)
|Loss trades (% of total)
|28 (2.50%)
|Largest
|profit trade
|10.51
|loss trade
|-1091.44
|Average
|profit trade
|9.99
|loss trade
|-733.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1094 (10930.40)
|consecutive losses (loss in money)
|28 (-20536.93)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10930.40 (1094)
|consecutive loss (count of losses)
|-20536.93 (28)
|Average
|consecutive wins
|1094
|consecutive losses
|28
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.06 14:00
|sell stop
|1
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|2
|2006.10.06 14:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|3
|2006.10.06 14:00
|sell stop
|3
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|4
|2006.10.06 14:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|5
|2006.10.06 14:00
|sell limit
|5
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|6
|2006.10.06 14:00
|sell limit
|6
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|7
|2006.10.06 14:00
|sell limit
|7
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|8
|2006.10.06 14:00
|sell limit
|8
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|9
|2006.10.06 14:00
|sell limit
|9
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|10
|2006.10.06 14:00
|sell
|5
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|11
|2006.10.06 14:01
|sell stop
|10
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|12
|2006.10.06 14:01
|sell limit
|11
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|13
|2006.10.06 14:09
|sell
|10
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|14
|2006.10.06 14:09
|sell stop
|12
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|15
|2006.10.06 14:19
|sell
|4
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|16
|2006.10.06 14:20
|t/p
|5
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|10.00
|10010.00
|17
|2006.10.06 14:20
|sell limit
|13
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|18
|2006.10.06 14:22
|sell
|3
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|19
|2006.10.06 14:22
|t/p
|10
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|10.00
|10020.00
|20
|2006.10.06 14:22
|sell stop
|14
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|21
|2006.10.06 14:22
|sell stop
|15
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|22
|2006.10.06 14:22
|sell limit
|16
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|23
|2006.10.06 14:24
|sell
|2
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|24
|2006.10.06 14:24
|t/p
|4
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10030.00
|25
|2006.10.06 14:24
|sell stop
|17
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|26
|2006.10.06 14:24
|sell limit
|18
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|27
|2006.10.06 14:25
|sell
|1
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|28
|2006.10.06 14:36
|t/p
|3
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.00
|10040.00
|29
|2006.10.06 14:37
|sell
|12
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|30
|2006.10.06 14:37
|sell stop
|19
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|31
|2006.10.06 14:37
|sell limit
|20
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|32
|2006.10.06 14:39
|t/p
|2
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|10.00
|10050.00
|33
|2006.10.06 14:39
|sell
|15
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|34
|2006.10.06 14:39
|sell stop
|21
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|35
|2006.10.06 14:39
|sell limit
|22
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|36
|2006.10.06 14:39
|t/p
|1
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|10.00
|10060.00
|37
|2006.10.06 14:40
|sell stop
|23
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|38
|2006.10.06 14:40
|sell limit
|24
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|39
|2006.10.06 14:49
|sell
|24
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|40
|2006.10.06 14:54
|sell
|22
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|41
|2006.10.06 15:07
|sell
|20
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|42
|2006.10.06 15:24
|sell
|18
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|43
|2006.10.06 15:39
|sell
|16
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|44
|2006.10.06 16:06
|t/p
|16
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|10.00
|10070.00
|45
|2006.10.06 16:07
|t/p
|18
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10080.00
|46
|2006.10.06 16:07
|sell limit
|25
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|47
|2006.10.06 16:07
|sell limit
|26
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|48
|2006.10.06 16:09
|t/p
|20
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.00
|10090.00
|49
|2006.10.06 16:10
|sell limit
|27
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|50
|2006.10.06 16:31
|delete
|11
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|51
|2006.10.06 16:36
|sell
|27
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|52
|2006.10.06 16:39
|sell
|25
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|53
|2006.10.06 16:54
|sell
|26
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|54
|2006.10.06 18:01
|delete
|9
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|55
|2006.10.06 19:31
|delete
|8
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|56
|2006.10.06 19:52
|sell limit
|28
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|57
|2006.10.06 19:59
|delete
|28
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|58
|2006.10.08 22:00
|t/p
|25
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10100.00
|59
|2006.10.08 22:00
|t/p
|26
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|10.00
|10110.00
|60
|2006.10.08 22:00
|t/p
|27
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.00
|10120.00
|61
|2006.10.08 22:00
|sell limit
|29
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|62
|2006.10.08 22:00
|sell limit
|30
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|63
|2006.10.08 22:00
|sell limit
|31
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|64
|2006.10.08 22:46
|sell
|29
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|65
|2006.10.08 23:01
|delete
|7
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|66
|2006.10.09 00:31
|delete
|6
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|67
|2006.10.09 00:55
|sell limit
|32
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|68
|2006.10.09 00:56
|delete
|32
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|69
|2006.10.09 00:57
|sell limit
|33
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|70
|2006.10.09 01:01
|delete
|33
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|71
|2006.10.09 01:10
|sell
|30
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|72
|2006.10.09 02:52
|t/p
|30
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10130.00
|73
|2006.10.09 02:52
|sell limit
|34
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|74
|2006.10.09 03:01
|delete
|13
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|75
|2006.10.09 03:04
|sell limit
|35
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|76
|2006.10.09 03:25
|delete
|35
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|77
|2006.10.09 03:29
|sell limit
|36
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|78
|2006.10.09 03:31
|delete
|36
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|79
|2006.10.09 04:06
|sell
|34
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|80
|2006.10.09 06:01
|t/p
|34
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10140.00
|81
|2006.10.09 06:02
|sell limit
|37
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|82
|2006.10.09 06:09
|sell
|37
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|83
|2006.10.09 06:50
|t/p
|37
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|10150.00
|84
|2006.10.09 06:50
|delete
|31
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|85
|2006.10.09 06:50
|sell limit
|38
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|86
|2006.10.09 06:52
|t/p
|29
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.03
|10160.03
|87
|2006.10.09 06:52
|sell limit
|39
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|88
|2006.10.09 06:54
|t/p
|22
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|10.03
|10170.06
|89
|2006.10.09 06:55
|sell limit
|40
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|90
|2006.10.09 07:09
|t/p
|24
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|10.03
|10180.09
|91
|2006.10.09 07:10
|sell limit
|41
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|92
|2006.10.09 07:19
|sell
|14
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|93
|2006.10.09 07:20
|sell stop
|42
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8632
|94
|2006.10.09 07:21
|t/p
|12
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.03
|10190.12
|95
|2006.10.09 07:22
|sell
|17
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|96
|2006.10.09 07:22
|sell limit
|43
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|97
|2006.10.09 07:24
|t/p
|15
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.03
|10200.15
|98
|2006.10.09 07:24
|sell
|19
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|99
|2006.10.09 07:24
|sell stop
|44
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|100
|2006.10.09 07:24
|sell stop
|45
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|101
|2006.10.09 07:24
|sell limit
|46
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|102
|2006.10.09 07:25
|t/p
|14
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|10210.15
|103
|2006.10.09 07:26
|sell limit
|47
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|104
|2006.10.09 07:31
|delete
|38
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|105
|2006.10.09 07:51
|sell
|47
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|106
|2006.10.09 07:54
|sell
|46
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|107
|2006.10.09 07:55
|sell limit
|48
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|108
|2006.10.09 08:01
|delete
|48
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|109
|2006.10.09 08:22
|sell
|43
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|110
|2006.10.09 08:36
|t/p
|43
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.00
|10220.15
|111
|2006.10.09 08:37
|sell limit
|49
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|112
|2006.10.09 08:39
|t/p
|46
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.00
|10230.15
|113
|2006.10.09 08:40
|sell limit
|50
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|114
|2006.10.09 08:54
|t/p
|47
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|10240.15
|115
|2006.10.09 08:54
|sell limit
|51
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|116
|2006.10.09 08:54
|sell
|21
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|117
|2006.10.09 09:01
|delete
|39
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|118
|2006.10.09 09:07
|sell
|51
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|119
|2006.10.09 09:10
|sell limit
|52
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|120
|2006.10.09 09:19
|sell
|50
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|121
|2006.10.09 09:24
|sell
|49
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|122
|2006.10.09 09:31
|delete
|52
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|123
|2006.10.09 09:54
|t/p
|49
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.00
|10250.15
|124
|2006.10.09 09:55
|sell limit
|53
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|125
|2006.10.09 10:15
|t/p
|50
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.00
|10260.15
|126
|2006.10.09 10:16
|sell limit
|54
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|127
|2006.10.09 10:16
|t/p
|51
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|10270.15
|128
|2006.10.09 10:17
|sell limit
|55
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|129
|2006.10.09 10:24
|sell
|55
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|130
|2006.10.09 11:00
|sell
|54
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|131
|2006.10.09 11:09
|delete
|40
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|132
|2006.10.09 11:10
|t/p
|54
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.00
|10280.15
|133
|2006.10.09 11:10
|sell limit
|56
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|134
|2006.10.09 11:10
|sell limit
|57
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|135
|2006.10.09 11:14
|delete
|57
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|136
|2006.10.09 11:20
|sell limit
|58
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|137
|2006.10.09 11:21
|delete
|58
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|138
|2006.10.09 11:22
|sell limit
|59
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|139
|2006.10.09 11:31
|delete
|59
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|140
|2006.10.09 12:09
|t/p
|55
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|10290.15
|141
|2006.10.09 12:10
|t/p
|17
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|10.00
|10300.15
|142
|2006.10.09 12:10
|sell stop
|60
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8614
|143
|2006.10.09 12:10
|sell limit
|61
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|144
|2006.10.09 12:10
|sell limit
|62
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|145
|2006.10.09 12:30
|sell
|23
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|146
|2006.10.09 12:30
|t/p
|19
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|10.00
|10310.15
|147
|2006.10.09 12:30
|sell
|42
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8632
|148
|2006.10.09 12:31
|t/p
|21
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8644
|10.00
|10320.15
|149
|2006.10.09 12:31
|delete
|41
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|150
|2006.10.09 12:31
|sell stop
|63
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8602
|151
|2006.10.09 12:31
|sell stop
|64
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8608
|152
|2006.10.09 12:31
|sell limit
|65
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|153
|2006.10.09 12:31
|sell limit
|66
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|154
|2006.10.09 13:31
|delete
|53
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|155
|2006.10.09 13:54
|sell
|45
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|156
|2006.10.09 13:54
|t/p
|23
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|10.00
|10330.15
|157
|2006.10.09 13:55
|sell stop
|67
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|158
|2006.10.09 13:55
|sell limit
|68
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|159
|2006.10.09 14:49
|sell
|68
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|160
|2006.10.09 15:01
|delete
|56
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|161
|2006.10.09 15:05
|sell
|65
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|162
|2006.10.09 15:22
|sell
|66
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|163
|2006.10.09 15:24
|sell limit
|69
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|164
|2006.10.09 15:31
|delete
|69
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|165
|2006.10.09 17:54
|sell
|61
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|166
|2006.10.09 18:09
|sell
|62
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|167
|2006.10.09 21:45
|t/p
|62
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|10340.15
|168
|2006.10.09 21:46
|t/p
|61
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|10.00
|10350.15
|169
|2006.10.09 21:46
|sell limit
|70
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|170
|2006.10.09 22:00
|sell
|70
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|171
|2006.10.10 00:16
|t/p
|70
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|10.03
|10360.18
|172
|2006.10.10 00:16
|sell limit
|71
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|173
|2006.10.10 01:37
|sell
|71
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|174
|2006.10.10 02:54
|t/p
|71
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|10.00
|10370.18
|175
|2006.10.10 02:55
|sell limit
|72
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|176
|2006.10.10 03:01
|delete
|72
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|177
|2006.10.10 03:25
|sell limit
|73
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|178
|2006.10.10 03:26
|delete
|73
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|179
|2006.10.10 07:01
|delete
|67
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|180
|2006.10.10 07:01
|delete
|64
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8608
|181
|2006.10.10 07:01
|delete
|63
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8602
|182
|2006.10.10 07:01
|delete
|60
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8614
|183
|2006.10.10 07:01
|delete
|44
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|184
|2006.10.10 07:31
|buy limit
|74
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|185
|2006.10.10 07:31
|buy stop
|75
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|186
|2006.10.10 07:31
|buy stop
|76
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|187
|2006.10.10 07:31
|buy stop
|77
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|188
|2006.10.10 07:31
|buy stop
|78
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|189
|2006.10.10 07:33
|buy limit
|79
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|190
|2006.10.10 07:36
|buy
|79
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|191
|2006.10.10 07:37
|buy stop
|80
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|192
|2006.10.10 07:39
|buy
|74
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|193
|2006.10.10 08:07
|buy stop
|81
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|194
|2006.10.10 08:09
|t/p
|66
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|10.03
|10380.21
|195
|2006.10.10 08:10
|t/p
|65
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8644
|10.03
|10390.24
|196
|2006.10.10 08:20
|t/p
|68
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|10.03
|10400.27
|197
|2006.10.10 08:22
|t/p
|42
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8632
|10.03
|10410.30
|198
|2006.10.10 08:24
|t/p
|45
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8626
|10.03
|10420.33
|199
|2006.10.10 08:31
|delete
|81
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|200
|2006.10.10 08:31
|delete
|80
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|201
|2006.10.10 08:31
|delete
|78
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|202
|2006.10.10 08:31
|delete
|77
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|203
|2006.10.10 08:31
|delete
|76
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|204
|2006.10.10 08:31
|delete
|75
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|205
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|82
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|206
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|83
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|207
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|84
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|208
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|85
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|209
|2006.10.10 09:01
|sell limit
|86
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8602
|210
|2006.10.10 09:01
|sell limit
|87
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8608
|211
|2006.10.10 09:01
|sell limit
|88
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8614
|212
|2006.10.10 09:01
|sell limit
|89
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|213
|2006.10.10 09:05
|sell stop
|90
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|214
|2006.10.10 09:05
|sell limit
|91
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|215
|2006.10.10 09:06
|sell
|85
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|216
|2006.10.10 09:07
|sell stop
|92
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|217
|2006.10.10 09:07
|sell limit
|93
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|218
|2006.10.10 09:09
|sell
|84
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|219
|2006.10.10 09:09
|sell stop
|94
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|220
|2006.10.10 09:24
|sell
|93
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|221
|2006.10.10 09:54
|sell
|91
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|222
|2006.10.10 09:55
|sell limit
|95
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|223
|2006.10.10 10:36
|t/p
|91
|0.10
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|10.00
|10430.33
|224
|2006.10.10 10:37
|sell limit
|96
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|225
|2006.10.10 10:39
|t/p
|93
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8590
|10.00
|10440.33
|226
|2006.10.10 10:39
|sell limit
|97
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|227
|2006.10.10 11:04
|sell
|83
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|228
|2006.10.10 11:06
|t/p
|85
|0.10
|1.8584
|0.0000
|1.8584
|10.00
|10450.33
|229
|2006.10.10 11:07
|sell stop
|98
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|230
|2006.10.10 11:07
|sell limit
|99
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|231
|2006.10.10 11:07
|sell
|82
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|232
|2006.10.10 11:09
|t/p
|84
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8578
|10.00
|10460.33
|233
|2006.10.10 11:09
|sell stop
|100
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|234
|2006.10.10 11:09
|sell limit
|101
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|235
|2006.10.10 11:09
|sell
|90
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|236
|2006.10.10 11:16
|t/p
|83
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8572
|10.00
|10470.33
|237
|2006.10.10 11:17
|sell stop
|102
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|238
|2006.10.10 11:17
|sell limit
|103
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|239
|2006.10.10 11:20
|sell
|92
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|240
|2006.10.10 11:21
|t/p
|82
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|10.00
|10480.33
|241
|2006.10.10 11:22
|sell
|94
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|242
|2006.10.10 11:22
|sell stop
|104
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|243
|2006.10.10 11:22
|sell stop
|105
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|244
|2006.10.10 11:22
|sell limit
|106
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|245
|2006.10.10 11:24
|t/p
|90
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|10.00
|10490.33
|246
|2006.10.10 11:24
|sell
|98
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|247
|2006.10.10 11:24
|t/p
|92
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|10.00
|10500.33
|248
|2006.10.10 11:25
|sell stop
|107
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|249
|2006.10.10 11:25
|sell limit
|108
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|250
|2006.10.10 11:25
|sell limit
|109
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|251
|2006.10.10 11:30
|sell
|108
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|252
|2006.10.10 11:46
|t/p
|108
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|10.00
|10510.33
|253
|2006.10.10 11:47
|sell limit
|110
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|254
|2006.10.10 11:54
|sell
|110
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|255
|2006.10.10 12:01
|delete
|95
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|256
|2006.10.10 12:07
|sell
|109
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|257
|2006.10.10 12:18
|sell
|106
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|258
|2006.10.10 12:22
|t/p
|106
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|10.00
|10520.33
|259
|2006.10.10 12:22
|sell limit
|111
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|260
|2006.10.10 12:24
|t/p
|109
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|10.00
|10530.33
|261
|2006.10.10 12:24
|sell limit
|112
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|262
|2006.10.10 12:31
|delete
|89
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|263
|2006.10.10 13:06
|t/p
|110
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|10.00
|10540.33
|264
|2006.10.10 13:07
|sell limit
|113
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|265
|2006.10.10 13:09
|sell
|100
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|266
|2006.10.10 13:09
|t/p
|94
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.00
|10550.33
|267
|2006.10.10 13:09
|delete
|88
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8614
|268
|2006.10.10 13:09
|sell stop
|114
|0.10
|1.8516
|0.0000
|1.8506
|269
|2006.10.10 13:09
|sell limit
|115
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|270
|2006.10.10 13:36
|sell
|102
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|271
|2006.10.10 13:37
|t/p
|98
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10560.33
|272
|2006.10.10 13:37
|sell stop
|116
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|273
|2006.10.10 13:37
|sell limit
|117
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|274
|2006.10.10 13:39
|sell
|105
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|275
|2006.10.10 13:39
|sell stop
|118
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|276
|2006.10.10 13:39
|t/p
|100
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.00
|10570.33
|277
|2006.10.10 13:40
|sell limit
|119
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|278
|2006.10.10 13:45
|sell
|104
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|279
|2006.10.10 13:46
|t/p
|102
|0.10
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|10.00
|10580.33
|280
|2006.10.10 13:47
|sell limit
|120
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|281
|2006.10.10 13:49
|sell stop
|121
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8488
|282
|2006.10.10 14:00
|sell
|120
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|283
|2006.10.10 14:01
|delete
|87
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8608
|284
|2006.10.10 14:31
|delete
|86
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8602
|285
|2006.10.10 14:49
|sell
|119
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|286
|2006.10.10 14:54
|sell
|117
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|287
|2006.10.10 15:31
|delete
|96
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|288
|2006.10.10 16:17
|t/p
|117
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10590.33
|289
|2006.10.10 16:18
|sell limit
|122
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|290
|2006.10.10 16:31
|delete
|97
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|291
|2006.10.10 16:37
|sell
|122
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|292
|2006.10.10 16:40
|sell
|115
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|293
|2006.10.10 17:24
|t/p
|115
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.00
|10600.33
|294
|2006.10.10 17:25
|sell limit
|123
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|295
|2006.10.10 17:31
|delete
|99
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|296
|2006.10.10 18:31
|delete
|101
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|297
|2006.10.10 19:06
|t/p
|122
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10610.33
|298
|2006.10.10 19:07
|sell limit
|124
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|299
|2006.10.10 19:31
|delete
|103
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|300
|2006.10.10 21:01
|delete
|111
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|301
|2006.10.10 21:37
|t/p
|119
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.00
|10620.33
|302
|2006.10.10 21:37
|sell limit
|125
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|303
|2006.10.10 22:31
|delete
|112
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|304
|2006.10.10 23:32
|delete
|113
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|305
|2006.10.10 23:55
|sell limit
|126
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|306
|2006.10.10 23:56
|delete
|126
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|307
|2006.10.10 23:57
|sell limit
|127
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|308
|2006.10.10 23:59
|delete
|127
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|309
|2006.10.11 00:35
|sell
|125
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|310
|2006.10.11 02:07
|delete
|123
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|311
|2006.10.11 02:08
|sell limit
|128
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|312
|2006.10.11 02:10
|delete
|128
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|313
|2006.10.11 02:15
|sell limit
|129
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|314
|2006.10.11 02:31
|delete
|129
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|315
|2006.10.11 02:46
|sell
|124
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|316
|2006.10.11 03:40
|t/p
|124
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10630.33
|317
|2006.10.11 03:40
|sell limit
|130
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|318
|2006.10.11 05:31
|sell
|130
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|319
|2006.10.11 06:34
|t/p
|130
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10640.33
|320
|2006.10.11 06:35
|sell limit
|131
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|321
|2006.10.11 06:37
|t/p
|125
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.00
|10650.33
|322
|2006.10.11 06:37
|sell limit
|132
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|323
|2006.10.11 06:39
|t/p
|120
|0.10
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|10.03
|10660.36
|324
|2006.10.11 06:39
|sell
|107
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|325
|2006.10.11 06:39
|t/p
|105
|0.10
|1.8524
|0.0000
|1.8524
|10.03
|10670.39
|326
|2006.10.11 06:39
|sell stop
|133
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|327
|2006.10.11 06:39
|sell limit
|134
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|328
|2006.10.11 06:39
|sell limit
|135
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|329
|2006.10.11 06:45
|sell
|114
|0.10
|1.8516
|0.0000
|1.8506
|330
|2006.10.11 06:46
|delete
|131
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|331
|2006.10.11 06:46
|sell stop
|136
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8476
|332
|2006.10.11 06:46
|t/p
|104
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8518
|10.03
|10680.42
|333
|2006.10.11 06:47
|sell limit
|137
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|334
|2006.10.11 06:52
|sell limit
|138
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|335
|2006.10.11 07:01
|delete
|138
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|336
|2006.10.11 07:05
|sell
|137
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|337
|2006.10.11 07:09
|sell
|134
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|338
|2006.10.11 07:20
|sell
|135
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|339
|2006.10.11 07:22
|sell
|132
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|340
|2006.10.11 07:31
|sell limit
|139
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|341
|2006.10.11 07:33
|delete
|139
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|342
|2006.10.11 07:37
|sell stop
|140
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|343
|2006.10.11 07:52
|sell
|140
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|344
|2006.10.11 09:01
|delete
|136
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8476
|345
|2006.10.11 09:01
|delete
|133
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|346
|2006.10.11 09:01
|delete
|121
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8488
|347
|2006.10.11 09:01
|delete
|118
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|348
|2006.10.11 09:01
|delete
|116
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|349
|2006.10.11 09:31
|buy limit
|141
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|350
|2006.10.11 09:31
|buy limit
|142
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|351
|2006.10.11 09:31
|buy stop
|143
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|352
|2006.10.11 09:31
|buy stop
|144
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|353
|2006.10.11 09:31
|buy stop
|145
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|354
|2006.10.11 09:31
|buy stop
|146
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|355
|2006.10.11 09:36
|buy stop
|147
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|356
|2006.10.11 09:37
|buy
|142
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|357
|2006.10.11 09:54
|buy
|147
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|358
|2006.10.11 10:24
|buy stop
|148
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|359
|2006.10.11 10:25
|buy
|143
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|360
|2006.10.11 10:37
|t/p
|142
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|10690.42
|361
|2006.10.11 10:37
|buy limit
|149
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|362
|2006.10.11 10:39
|buy
|144
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|363
|2006.10.11 10:39
|buy stop
|150
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|364
|2006.10.11 11:22
|t/p
|147
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|10.00
|10700.42
|365
|2006.10.11 11:22
|buy limit
|151
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|366
|2006.10.11 11:22
|buy stop
|152
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|367
|2006.10.11 11:24
|buy
|145
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|368
|2006.10.11 11:25
|t/p
|143
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|10.00
|10710.42
|369
|2006.10.11 11:25
|buy limit
|153
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|370
|2006.10.11 11:31
|delete
|141
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|371
|2006.10.11 12:04
|buy
|153
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|372
|2006.10.11 12:06
|buy
|151
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|373
|2006.10.11 12:09
|buy
|149
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|374
|2006.10.11 12:37
|buy stop
|154
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|375
|2006.10.11 12:38
|delete
|154
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|376
|2006.10.11 12:39
|buy stop
|155
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|377
|2006.10.11 12:51
|t/p
|140
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10720.42
|378
|2006.10.11 13:24
|t/p
|132
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.00
|10730.42
|379
|2006.10.11 13:54
|buy
|155
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|380
|2006.10.11 14:01
|delete
|152
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|381
|2006.10.11 14:01
|delete
|150
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|382
|2006.10.11 14:01
|delete
|148
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|383
|2006.10.11 14:01
|delete
|146
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|384
|2006.10.11 14:31
|sell limit
|156
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|385
|2006.10.11 14:35
|sell
|156
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|386
|2006.10.11 14:35
|sell stop
|157
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|387
|2006.10.11 14:51
|t/p
|155
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|10.00
|10740.42
|388
|2006.10.11 14:54
|t/p
|149
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|10750.42
|389
|2006.10.11 15:31
|delete
|157
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|390
|2006.10.11 16:01
|buy limit
|158
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|391
|2006.10.11 16:01
|buy stop
|159
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|392
|2006.10.11 16:05
|buy limit
|160
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|393
|2006.10.11 16:09
|buy stop
|161
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|394
|2006.10.11 16:22
|buy stop
|162
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|395
|2006.10.11 16:25
|delete
|158
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|396
|2006.10.11 16:26
|buy limit
|163
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|397
|2006.10.11 16:31
|delete
|163
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|398
|2006.10.11 17:39
|buy
|160
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|399
|2006.10.11 17:55
|t/p
|160
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|10760.42
|400
|2006.10.11 17:55
|buy limit
|164
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|401
|2006.10.11 18:04
|buy
|164
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|402
|2006.10.11 18:09
|t/p
|156
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10770.42
|403
|2006.10.11 18:22
|buy stop
|165
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|404
|2006.10.11 18:23
|delete
|165
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|405
|2006.10.11 18:24
|t/p
|135
|0.10
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|10.00
|10780.42
|406
|2006.10.11 18:24
|t/p
|134
|0.10
|1.8524
|0.0000
|1.8524
|10.00
|10790.42
|407
|2006.10.11 18:30
|t/p
|137
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8518
|10.00
|10800.42
|408
|2006.10.11 18:55
|buy limit
|166
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|409
|2006.10.11 18:55
|buy
|166
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|410
|2006.10.11 19:01
|delete
|162
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|411
|2006.10.11 19:01
|delete
|161
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|412
|2006.10.11 19:01
|delete
|159
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|413
|2006.10.11 19:31
|sell stop
|167
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|414
|2006.10.11 19:31
|sell stop
|168
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|415
|2006.10.11 19:31
|sell limit
|169
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|416
|2006.10.11 19:31
|sell limit
|170
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|417
|2006.10.11 19:34
|sell
|169
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|418
|2006.10.11 19:34
|sell stop
|171
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|419
|2006.10.11 19:39
|sell
|170
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|420
|2006.10.11 20:09
|sell
|171
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|421
|2006.10.11 20:19
|t/p
|170
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|10810.42
|422
|2006.10.11 20:19
|sell stop
|172
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|423
|2006.10.11 20:19
|sell limit
|173
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|424
|2006.10.11 20:24
|sell
|168
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|425
|2006.10.11 20:25
|t/p
|169
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.00
|10820.42
|426
|2006.10.11 20:25
|sell stop
|174
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|427
|2006.10.11 20:25
|sell limit
|175
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|428
|2006.10.11 21:01
|delete
|173
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|429
|2006.10.11 22:00
|sell
|175
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|430
|2006.10.12 02:31
|delete
|174
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|431
|2006.10.12 02:31
|delete
|172
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|432
|2006.10.12 02:31
|delete
|167
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|433
|2006.10.12 02:40
|t/p
|166
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|9.88
|10830.30
|434
|2006.10.12 03:01
|buy limit
|176
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|435
|2006.10.12 03:01
|buy stop
|177
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|436
|2006.10.12 03:07
|buy stop
|178
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|437
|2006.10.12 03:25
|buy limit
|179
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8562
|438
|2006.10.12 03:26
|delete
|179
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8562
|439
|2006.10.12 06:25
|t/p
|164
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|9.88
|10840.18
|440
|2006.10.12 06:25
|buy limit
|180
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|441
|2006.10.12 06:35
|delete
|176
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|442
|2006.10.12 06:35
|buy stop
|181
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|443
|2006.10.12 06:36
|buy limit
|182
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|444
|2006.10.12 06:37
|delete
|182
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|445
|2006.10.12 06:39
|t/p
|151
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|9.88
|10850.06
|446
|2006.10.12 06:40
|buy limit
|183
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|447
|2006.10.12 06:40
|buy stop
|184
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|448
|2006.10.12 06:52
|buy limit
|185
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|449
|2006.10.12 07:01
|delete
|185
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|450
|2006.10.12 07:04
|t/p
|153
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|9.88
|10859.94
|451
|2006.10.12 07:05
|buy limit
|186
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|452
|2006.10.12 07:06
|buy
|177
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|453
|2006.10.12 07:06
|t/p
|144
|0.10
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|9.88
|10869.82
|454
|2006.10.12 07:07
|buy
|178
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|455
|2006.10.12 07:07
|t/p
|145
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|9.88
|10879.70
|456
|2006.10.12 07:07
|buy limit
|187
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|457
|2006.10.12 07:07
|buy limit
|188
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|458
|2006.10.12 07:07
|buy stop
|189
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|459
|2006.10.12 07:07
|buy stop
|190
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|460
|2006.10.12 07:09
|buy
|181
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|461
|2006.10.12 07:09
|t/p
|177
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|10.00
|10889.70
|462
|2006.10.12 07:09
|buy limit
|191
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|463
|2006.10.12 07:09
|buy stop
|192
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|464
|2006.10.12 07:09
|buy stop
|193
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|465
|2006.10.12 07:10
|buy
|184
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|466
|2006.10.12 07:24
|buy
|191
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|467
|2006.10.12 07:37
|t/p
|191
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|10.00
|10899.70
|468
|2006.10.12 07:37
|buy limit
|194
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|469
|2006.10.12 07:39
|t/p
|178
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|10.00
|10909.70
|470
|2006.10.12 07:40
|buy limit
|195
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|471
|2006.10.12 08:01
|delete
|180
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|472
|2006.10.12 08:08
|buy
|195
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|473
|2006.10.12 08:20
|buy limit
|196
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|474
|2006.10.12 08:21
|buy
|194
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|475
|2006.10.12 08:24
|buy
|188
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|476
|2006.10.12 08:24
|buy
|187
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|477
|2006.10.12 08:31
|buy
|186
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|478
|2006.10.12 08:36
|delete
|196
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|479
|2006.10.12 08:39
|t/p
|186
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|10.00
|10919.70
|480
|2006.10.12 08:40
|buy limit
|197
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|481
|2006.10.12 09:09
|buy
|197
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|482
|2006.10.12 09:10
|buy
|183
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|483
|2006.10.12 09:25
|buy stop
|198
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|484
|2006.10.12 09:29
|delete
|198
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|485
|2006.10.12 09:31
|buy stop
|199
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|486
|2006.10.12 09:36
|buy
|199
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|487
|2006.10.12 09:52
|t/p
|199
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|10929.70
|488
|2006.10.12 09:55
|t/p
|183
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|10.00
|10939.70
|489
|2006.10.12 09:55
|buy limit
|200
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|490
|2006.10.12 10:09
|buy
|200
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|491
|2006.10.12 10:40
|buy stop
|201
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|492
|2006.10.12 10:44
|delete
|201
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|493
|2006.10.12 10:50
|buy stop
|202
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|494
|2006.10.12 10:51
|delete
|202
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|495
|2006.10.12 10:52
|buy stop
|203
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|496
|2006.10.12 11:15
|buy
|203
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|497
|2006.10.12 12:31
|delete
|193
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|498
|2006.10.12 12:31
|delete
|192
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|499
|2006.10.12 12:31
|delete
|190
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|500
|2006.10.12 12:31
|delete
|189
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|501
|2006.10.12 12:36
|t/p
|203
|0.10
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|10949.70
|502
|2006.10.12 12:39
|t/p
|200
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|10.00
|10959.70
|503
|2006.10.12 12:40
|t/p
|197
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|10.00
|10969.70
|504
|2006.10.12 13:01
|sell stop
|204
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|505
|2006.10.12 13:02
|sell limit
|205
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|506
|2006.10.12 13:07
|sell limit
|206
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|507
|2006.10.12 13:14
|sell
|206
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|508
|2006.10.12 13:34
|sell
|205
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|509
|2006.10.12 18:01
|delete
|204
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|510
|2006.10.12 18:31
|buy limit
|207
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|511
|2006.10.12 18:31
|buy stop
|208
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|512
|2006.10.12 18:40
|buy
|208
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|513
|2006.10.12 18:40
|buy limit
|209
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|514
|2006.10.12 20:01
|delete
|207
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|515
|2006.10.12 20:20
|t/p
|208
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|10.00
|10979.70
|516
|2006.10.12 20:20
|buy limit
|210
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|517
|2006.10.12 20:22
|buy stop
|211
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|518
|2006.10.12 20:45
|t/p
|187
|0.10
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|10.00
|10989.70
|519
|2006.10.12 20:46
|buy limit
|212
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|520
|2006.10.12 21:46
|buy
|212
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|521
|2006.10.12 22:00
|t/p
|212
|0.10
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|10.00
|10999.70
|522
|2006.10.12 22:01
|delete
|209
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|523
|2006.10.12 22:01
|buy limit
|213
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|524
|2006.10.12 22:25
|buy limit
|214
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|525
|2006.10.12 22:26
|delete
|214
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|526
|2006.10.12 22:27
|buy limit
|215
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|527
|2006.10.12 22:31
|delete
|215
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|528
|2006.10.12 23:16
|buy stop
|216
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|529
|2006.10.13 00:32
|buy
|213
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|530
|2006.10.13 01:04
|t/p
|213
|0.10
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|10.00
|11009.70
|531
|2006.10.13 01:05
|buy limit
|217
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|532
|2006.10.13 01:07
|t/p
|188
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|9.96
|11019.66
|533
|2006.10.13 01:07
|buy limit
|218
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|534
|2006.10.13 01:07
|buy stop
|219
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|535
|2006.10.13 01:09
|t/p
|194
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|9.96
|11029.62
|536
|2006.10.13 01:10
|delete
|210
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|537
|2006.10.13 01:10
|buy limit
|220
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|538
|2006.10.13 01:10
|buy stop
|221
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|539
|2006.10.13 01:11
|buy limit
|222
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|540
|2006.10.13 01:12
|delete
|222
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|541
|2006.10.13 01:14
|buy limit
|223
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|542
|2006.10.13 01:20
|delete
|223
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|543
|2006.10.13 01:21
|t/p
|195
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|9.96
|11039.58
|544
|2006.10.13 01:22
|buy
|211
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|545
|2006.10.13 01:22
|buy limit
|224
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|546
|2006.10.13 01:22
|buy stop
|225
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|547
|2006.10.13 01:22
|t/p
|181
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|9.96
|11049.54
|548
|2006.10.13 01:23
|buy limit
|226
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|549
|2006.10.13 01:24
|buy stop
|227
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|550
|2006.10.13 01:24
|buy
|216
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|551
|2006.10.13 01:24
|t/p
|184
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|9.96
|11059.50
|552
|2006.10.13 01:25
|buy limit
|228
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|553
|2006.10.13 01:29
|buy
|226
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|554
|2006.10.13 01:29
|buy
|228
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|555
|2006.10.13 02:49
|t/p
|226
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11069.50
|556
|2006.10.13 02:50
|buy limit
|229
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|557
|2006.10.13 02:54
|t/p
|228
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11079.50
|558
|2006.10.13 02:55
|buy limit
|230
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|559
|2006.10.13 02:55
|buy stop
|231
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|560
|2006.10.13 03:01
|delete
|217
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|561
|2006.10.13 04:31
|delete
|218
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|562
|2006.10.13 04:39
|buy
|230
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|563
|2006.10.13 06:30
|buy
|229
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|564
|2006.10.13 06:49
|t/p
|229
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11089.50
|565
|2006.10.13 06:50
|buy limit
|232
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|566
|2006.10.13 06:51
|t/p
|230
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11099.50
|567
|2006.10.13 06:52
|buy limit
|233
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|568
|2006.10.13 06:54
|buy
|219
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|569
|2006.10.13 06:54
|t/p
|211
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11109.50
|570
|2006.10.13 06:54
|delete
|220
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|571
|2006.10.13 06:54
|buy limit
|234
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|572
|2006.10.13 06:54
|buy stop
|235
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|573
|2006.10.13 07:09
|buy
|234
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|574
|2006.10.13 07:15
|t/p
|234
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11119.50
|575
|2006.10.13 07:16
|buy limit
|236
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|576
|2006.10.13 07:39
|buy
|236
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|577
|2006.10.13 07:40
|buy
|233
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|578
|2006.10.13 07:52
|t/p
|233
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11129.50
|579
|2006.10.13 07:52
|buy limit
|237
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|580
|2006.10.13 08:07
|buy
|237
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|581
|2006.10.13 08:10
|buy
|232
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|582
|2006.10.13 08:22
|t/p
|232
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11139.50
|583
|2006.10.13 08:22
|buy limit
|238
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|584
|2006.10.13 08:31
|t/p
|237
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11149.50
|585
|2006.10.13 08:31
|buy limit
|239
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|586
|2006.10.13 08:46
|buy
|239
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|587
|2006.10.13 09:31
|delete
|224
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|588
|2006.10.13 09:40
|buy limit
|240
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|589
|2006.10.13 09:55
|delete
|240
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|590
|2006.10.13 09:58
|buy limit
|241
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|591
|2006.10.13 09:59
|delete
|241
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|592
|2006.10.13 11:04
|buy
|238
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|593
|2006.10.13 11:45
|t/p
|238
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11159.50
|594
|2006.10.13 11:46
|buy limit
|242
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|595
|2006.10.13 12:30
|t/p
|239
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11169.50
|596
|2006.10.13 12:30
|t/p
|236
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11179.50
|597
|2006.10.13 12:31
|buy limit
|243
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|598
|2006.10.13 12:31
|buy limit
|244
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|599
|2006.10.13 12:32
|buy
|221
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|600
|2006.10.13 12:33
|t/p
|216
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|10.00
|11189.50
|601
|2006.10.13 12:33
|buy limit
|245
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|602
|2006.10.13 12:33
|buy stop
|246
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|603
|2006.10.13 12:34
|buy
|245
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|604
|2006.10.13 12:34
|buy
|244
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|605
|2006.10.13 12:36
|buy
|243
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|606
|2006.10.13 12:36
|buy
|242
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|607
|2006.10.13 13:31
|delete
|246
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|608
|2006.10.13 13:31
|delete
|235
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|609
|2006.10.13 13:31
|delete
|231
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|610
|2006.10.13 13:31
|delete
|227
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|611
|2006.10.13 13:31
|delete
|225
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|612
|2006.10.13 14:01
|sell stop
|247
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|613
|2006.10.13 14:01
|sell limit
|248
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|614
|2006.10.13 14:01
|sell limit
|249
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|615
|2006.10.13 14:01
|sell limit
|250
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|616
|2006.10.13 14:01
|sell limit
|251
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|617
|2006.10.13 14:02
|sell limit
|252
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|618
|2006.10.13 14:03
|sell
|252
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|619
|2006.10.13 14:04
|sell
|247
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|620
|2006.10.13 14:06
|t/p
|252
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|10.00
|11199.50
|621
|2006.10.13 14:07
|t/p
|247
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|10.00
|11209.50
|622
|2006.10.13 14:07
|delete
|251
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|623
|2006.10.13 14:07
|sell stop
|253
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|624
|2006.10.13 14:07
|sell limit
|254
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|625
|2006.10.13 14:07
|sell limit
|255
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|626
|2006.10.13 14:09
|t/p
|205
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.03
|11219.53
|627
|2006.10.13 14:09
|t/p
|206
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.03
|11229.56
|628
|2006.10.13 14:09
|t/p
|175
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.12
|11239.68
|629
|2006.10.13 14:10
|sell stop
|256
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|630
|2006.10.13 14:10
|sell stop
|257
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|631
|2006.10.13 14:10
|sell limit
|258
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|632
|2006.10.13 14:10
|sell limit
|259
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|633
|2006.10.13 14:10
|sell limit
|260
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|634
|2006.10.13 14:13
|sell
|258
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|635
|2006.10.13 14:20
|sell
|259
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|636
|2006.10.13 14:24
|sell
|260
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|637
|2006.10.13 14:39
|t/p
|260
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.00
|11249.68
|638
|2006.10.13 14:40
|sell limit
|261
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|639
|2006.10.13 15:09
|t/p
|259
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|11259.68
|640
|2006.10.13 15:10
|sell limit
|262
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|641
|2006.10.13 15:24
|sell
|262
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|642
|2006.10.13 15:31
|delete
|250
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|643
|2006.10.13 16:06
|sell
|261
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|644
|2006.10.13 16:09
|sell
|254
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|645
|2006.10.13 17:36
|sell
|255
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|646
|2006.10.13 17:40
|sell
|248
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|647
|2006.10.13 18:01
|delete
|249
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|648
|2006.10.13 18:05
|sell limit
|263
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|649
|2006.10.13 18:19
|delete
|263
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|650
|2006.10.13 19:07
|t/p
|248
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|10.00
|11269.68
|651
|2006.10.13 19:07
|sell limit
|264
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|652
|2006.10.15 22:00
|t/p
|254
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|10.00
|11279.68
|653
|2006.10.15 22:00
|t/p
|255
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|10.00
|11289.68
|654
|2006.10.15 22:00
|sell limit
|265
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|655
|2006.10.15 22:00
|sell limit
|266
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|656
|2006.10.15 22:31
|delete
|264
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|657
|2006.10.15 22:39
|t/p
|261
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.00
|11299.68
|658
|2006.10.15 22:40
|sell limit
|267
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|659
|2006.10.16 00:20
|delete
|266
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|660
|2006.10.16 00:21
|t/p
|262
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.03
|11309.71
|661
|2006.10.16 00:22
|sell limit
|268
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|662
|2006.10.16 00:52
|t/p
|258
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|10.03
|11319.74
|663
|2006.10.16 00:52
|sell limit
|269
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|664
|2006.10.16 01:38
|delete
|265
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|665
|2006.10.16 01:51
|sell limit
|270
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|666
|2006.10.16 02:01
|delete
|270
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|667
|2006.10.16 02:07
|sell
|253
|0.10
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|668
|2006.10.16 02:09
|t/p
|171
|0.10
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|10.15
|11329.89
|669
|2006.10.16 02:10
|sell stop
|271
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8488
|670
|2006.10.16 02:10
|sell limit
|272
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|671
|2006.10.16 03:31
|delete
|267
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|672
|2006.10.16 03:50
|sell
|272
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|673
|2006.10.16 03:53
|sell limit
|273
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|674
|2006.10.16 03:54
|delete
|273
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|675
|2006.10.16 03:55
|sell limit
|274
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|676
|2006.10.16 04:01
|delete
|274
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|677
|2006.10.16 04:09
|sell
|269
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8536
|678
|2006.10.16 05:15
|sell
|268
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|679
|2006.10.16 07:50
|sell stop
|275
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|680
|2006.10.16 07:51
|delete
|275
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|681
|2006.10.16 08:01
|delete
|271
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8488
|682
|2006.10.16 08:01
|delete
|257
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|683
|2006.10.16 08:01
|delete
|256
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|684
|2006.10.16 08:10
|t/p
|242
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|9.96
|11339.85
|685
|2006.10.16 08:31
|buy limit
|276
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|686
|2006.10.16 08:31
|buy limit
|277
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|687
|2006.10.16 08:31
|buy limit
|278
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|688
|2006.10.16 08:31
|buy limit
|279
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|689
|2006.10.16 08:31
|buy limit
|280
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|690
|2006.10.16 08:35
|buy limit
|281
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|691
|2006.10.16 08:37
|buy stop
|282
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|692
|2006.10.16 08:39
|buy stop
|283
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|693
|2006.10.16 08:39
|t/p
|243
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|9.96
|11349.81
|694
|2006.10.16 08:40
|buy limit
|284
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|695
|2006.10.16 08:44
|buy
|284
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|696
|2006.10.16 08:52
|buy
|281
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|697
|2006.10.16 08:54
|buy
|280
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|698
|2006.10.16 08:55
|buy limit
|285
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|699
|2006.10.16 09:09
|t/p
|280
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|10.00
|11359.81
|700
|2006.10.16 09:10
|buy limit
|286
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|701
|2006.10.16 09:15
|t/p
|281
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11369.81
|702
|2006.10.16 09:16
|buy limit
|287
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|703
|2006.10.16 09:39
|buy
|287
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|704
|2006.10.16 09:46
|t/p
|287
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11379.81
|705
|2006.10.16 09:47
|buy limit
|288
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|706
|2006.10.16 10:01
|delete
|285
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8580
|707
|2006.10.16 10:09
|buy
|288
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|708
|2006.10.16 10:54
|buy
|286
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|709
|2006.10.16 11:03
|buy
|279
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|710
|2006.10.16 11:24
|buy
|278
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|711
|2006.10.16 11:37
|t/p
|278
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|10.00
|11389.81
|712
|2006.10.16 11:37
|buy limit
|289
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|713
|2006.10.16 11:39
|t/p
|279
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|10.00
|11399.81
|714
|2006.10.16 11:40
|buy limit
|290
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|715
|2006.10.16 12:00
|t/p
|286
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|10.00
|11409.81
|716
|2006.10.16 12:01
|delete
|276
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|717
|2006.10.16 12:01
|buy limit
|291
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|718
|2006.10.16 12:09
|buy limit
|292
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|719
|2006.10.16 12:20
|delete
|292
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|720
|2006.10.16 12:34
|t/p
|288
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11419.81
|721
|2006.10.16 12:35
|buy limit
|293
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|722
|2006.10.16 12:36
|t/p
|284
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11429.81
|723
|2006.10.16 12:37
|t/p
|244
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|9.96
|11439.77
|724
|2006.10.16 12:37
|buy limit
|294
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|725
|2006.10.16 12:37
|buy limit
|295
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|726
|2006.10.16 12:37
|buy stop
|296
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|727
|2006.10.16 12:37
|buy stop
|297
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|728
|2006.10.16 12:39
|t/p
|245
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|9.96
|11449.73
|729
|2006.10.16 12:39
|buy limit
|298
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|730
|2006.10.16 12:39
|buy stop
|299
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|731
|2006.10.16 12:39
|buy
|282
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|732
|2006.10.16 12:39
|t/p
|219
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|9.96
|11459.69
|733
|2006.10.16 12:39
|buy
|283
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|734
|2006.10.16 12:40
|buy limit
|300
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|735
|2006.10.16 13:01
|delete
|277
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|736
|2006.10.16 13:07
|buy
|300
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|737
|2006.10.16 13:09
|buy
|298
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|738
|2006.10.16 13:14
|t/p
|298
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|10.00
|11469.69
|739
|2006.10.16 13:14
|buy limit
|301
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|740
|2006.10.16 13:24
|t/p
|300
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|10.00
|11479.69
|741
|2006.10.16 13:25
|buy limit
|302
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|742
|2006.10.16 13:31
|t/p
|221
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|9.96
|11489.65
|743
|2006.10.16 13:32
|buy limit
|303
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|744
|2006.10.16 14:01
|delete
|289
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|745
|2006.10.16 14:01
|buy
|303
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|746
|2006.10.16 14:06
|buy
|302
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|747
|2006.10.16 14:09
|buy
|301
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|748
|2006.10.16 14:14
|buy limit
|304
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|749
|2006.10.16 14:19
|delete
|304
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|750
|2006.10.16 14:22
|buy limit
|305
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|751
|2006.10.16 14:24
|buy
|295
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|752
|2006.10.16 14:31
|delete
|305
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|753
|2006.10.16 14:52
|buy
|294
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|754
|2006.10.16 15:00
|buy
|293
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|755
|2006.10.16 16:25
|buy
|291
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|756
|2006.10.16 18:31
|delete
|290
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|757
|2006.10.16 18:52
|buy limit
|306
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|758
|2006.10.16 19:01
|delete
|306
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|759
|2006.10.16 19:54
|t/p
|291
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|10.00
|11499.65
|760
|2006.10.16 19:55
|buy limit
|307
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|761
|2006.10.16 20:50
|t/p
|293
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|10.00
|11509.65
|762
|2006.10.16 20:51
|buy limit
|308
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|763
|2006.10.16 21:52
|t/p
|294
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|10.00
|11519.65
|764
|2006.10.16 21:52
|buy limit
|309
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|765
|2006.10.16 22:01
|delete
|307
|0.10
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|766
|2006.10.17 00:09
|t/p
|295
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|9.96
|11529.61
|767
|2006.10.17 00:10
|buy limit
|310
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|768
|2006.10.17 00:37
|t/p
|301
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|9.96
|11539.57
|769
|2006.10.17 00:37
|buy limit
|311
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|770
|2006.10.17 00:40
|delete
|308
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|771
|2006.10.17 00:41
|buy limit
|312
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|772
|2006.10.17 00:42
|delete
|312
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|773
|2006.10.17 00:43
|buy limit
|313
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|774
|2006.10.17 00:44
|delete
|313
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|775
|2006.10.17 00:46
|t/p
|302
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|9.96
|11549.53
|776
|2006.10.17 00:47
|buy limit
|314
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|777
|2006.10.17 00:52
|buy limit
|315
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|778
|2006.10.17 01:01
|delete
|315
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|779
|2006.10.17 01:07
|buy
|314
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|780
|2006.10.17 01:15
|buy
|311
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|781
|2006.10.17 05:31
|delete
|309
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|782
|2006.10.17 06:09
|buy
|310
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|783
|2006.10.17 06:51
|t/p
|310
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11559.53
|784
|2006.10.17 06:52
|buy limit
|316
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|785
|2006.10.17 06:54
|t/p
|311
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|10.00
|11569.53
|786
|2006.10.17 06:55
|buy limit
|317
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|787
|2006.10.17 07:04
|buy
|317
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|788
|2006.10.17 07:09
|buy
|316
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|789
|2006.10.17 07:52
|t/p
|316
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11579.53
|790
|2006.10.17 07:52
|buy limit
|318
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|791
|2006.10.17 07:54
|t/p
|317
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|10.00
|11589.53
|792
|2006.10.17 07:55
|buy limit
|319
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|793
|2006.10.17 08:19
|buy
|319
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|794
|2006.10.17 08:24
|buy
|318
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|795
|2006.10.17 08:35
|t/p
|318
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|10.00
|11599.53
|796
|2006.10.17 08:35
|buy limit
|320
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|797
|2006.10.17 08:36
|t/p
|319
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|10.00
|11609.53
|798
|2006.10.17 08:37
|t/p
|314
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|10.00
|11619.53
|799
|2006.10.17 08:37
|buy limit
|321
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|800
|2006.10.17 08:37
|buy limit
|322
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|801
|2006.10.17 08:39
|t/p
|303
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|9.96
|11629.49
|802
|2006.10.17 08:39
|buy
|296
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|803
|2006.10.17 08:40
|buy limit
|323
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|804
|2006.10.17 08:54
|t/p
|282
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|9.96
|11639.45
|805
|2006.10.17 08:54
|buy limit
|324
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|806
|2006.10.17 08:59
|buy stop
|325
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|807
|2006.10.17 09:01
|delete
|320
|0.10
|1.8618
|0.0000
|1.8628
|808
|2006.10.17 09:06
|buy
|297
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|809
|2006.10.17 09:06
|t/p
|283
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|9.96
|11649.41
|810
|2006.10.17 09:07
|buy
|299
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|811
|2006.10.17 09:07
|buy limit
|326
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|812
|2006.10.17 09:07
|buy stop
|327
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|813
|2006.10.17 09:09
|t/p
|296
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8664
|10.00
|11659.41
|814
|2006.10.17 09:10
|buy limit
|328
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|815
|2006.10.17 09:10
|buy stop
|329
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|816
|2006.10.17 09:24
|buy
|328
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|817
|2006.10.17 09:39
|t/p
|328
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8664
|10.00
|11669.41
|818
|2006.10.17 09:40
|buy limit
|330
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|819
|2006.10.17 09:45
|t/p
|297
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8670
|10.00
|11679.41
|820
|2006.10.17 09:46
|buy limit
|331
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|821
|2006.10.17 09:48
|buy stop
|332
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|822
|2006.10.17 10:10
|delete
|321
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|823
|2006.10.17 10:22
|t/p
|299
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|10.00
|11689.41
|824
|2006.10.17 10:22
|buy limit
|333
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|825
|2006.10.17 10:25
|buy stop
|334
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|826
|2006.10.17 10:30
|buy
|325
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|827
|2006.10.17 10:30
|t/p
|74
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|9.72
|11699.13
|828
|2006.10.17 10:31
|buy limit
|335
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|829
|2006.10.17 10:33
|buy stop
|336
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|830
|2006.10.17 11:01
|delete
|322
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|831
|2006.10.17 11:16
|buy
|335
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|832
|2006.10.17 12:30
|buy
|333
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|833
|2006.10.17 12:31
|delete
|323
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|834
|2006.10.17 12:39
|t/p
|333
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|10.00
|11709.13
|835
|2006.10.17 12:40
|buy limit
|337
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|836
|2006.10.17 12:52
|t/p
|335
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|10.00
|11719.13
|837
|2006.10.17 12:52
|buy limit
|338
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|838
|2006.10.17 12:54
|buy
|327
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|839
|2006.10.17 13:00
|buy
|338
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|840
|2006.10.17 13:00
|buy
|337
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|841
|2006.10.17 13:09
|t/p
|337
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|10.00
|11729.13
|842
|2006.10.17 13:10
|buy limit
|339
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|843
|2006.10.17 13:16
|t/p
|338
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|10.00
|11739.13
|844
|2006.10.17 13:17
|buy limit
|340
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|845
|2006.10.17 13:19
|t/p
|79
|0.10
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|9.72
|11748.85
|846
|2006.10.17 13:19
|buy
|329
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|847
|2006.10.17 13:20
|buy limit
|341
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|848
|2006.10.17 13:20
|buy stop
|342
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|849
|2006.10.17 13:21
|t/p
|325
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|10.00
|11758.85
|850
|2006.10.17 13:22
|buy
|332
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|851
|2006.10.17 13:22
|t/p
|327
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|10.00
|11768.85
|852
|2006.10.17 13:22
|buy limit
|343
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|853
|2006.10.17 13:22
|buy limit
|344
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|854
|2006.10.17 13:22
|buy stop
|345
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|855
|2006.10.17 13:22
|buy stop
|346
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|856
|2006.10.17 13:24
|buy
|334
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|857
|2006.10.17 13:24
|t/p
|329
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|10.00
|11778.85
|858
|2006.10.17 13:24
|buy
|336
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|859
|2006.10.17 13:25
|buy limit
|347
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|860
|2006.10.17 13:25
|buy stop
|348
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|861
|2006.10.17 13:31
|delete
|324
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|862
|2006.10.17 13:33
|t/p
|332
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|11788.85
|863
|2006.10.17 13:34
|buy limit
|349
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|864
|2006.10.17 13:39
|buy
|349
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|865
|2006.10.17 14:04
|delete
|326
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|866
|2006.10.17 14:06
|t/p
|349
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|11798.85
|867
|2006.10.17 14:06
|buy limit
|350
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|868
|2006.10.17 14:07
|buy
|342
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|869
|2006.10.17 14:07
|t/p
|334
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|11808.85
|870
|2006.10.17 14:07
|buy limit
|351
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|871
|2006.10.17 14:07
|buy stop
|352
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|872
|2006.10.17 14:09
|buy
|345
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|873
|2006.10.17 14:09
|t/p
|336
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|10.00
|11818.85
|874
|2006.10.17 14:10
|buy limit
|353
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|875
|2006.10.17 14:10
|buy stop
|354
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|876
|2006.10.17 14:10
|buy stop
|355
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|877
|2006.10.17 14:21
|buy
|353
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|878
|2006.10.17 14:24
|buy
|351
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|879
|2006.10.17 14:39
|buy
|350
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|880
|2006.10.17 14:54
|buy
|347
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|881
|2006.10.17 15:21
|t/p
|347
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|10.00
|11828.85
|882
|2006.10.17 15:21
|buy limit
|356
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|883
|2006.10.17 15:24
|t/p
|350
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|11838.85
|884
|2006.10.17 15:25
|buy limit
|357
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|885
|2006.10.17 15:31
|delete
|330
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|886
|2006.10.17 15:34
|t/p
|351
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|11848.85
|887
|2006.10.17 15:35
|buy limit
|358
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|888
|2006.10.17 15:37
|t/p
|353
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|10.00
|11858.85
|889
|2006.10.17 15:37
|buy limit
|359
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|890
|2006.10.17 15:39
|buy
|346
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|891
|2006.10.17 15:40
|t/p
|342
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|11868.85
|892
|2006.10.17 15:40
|buy limit
|360
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|893
|2006.10.17 15:46
|buy stop
|361
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|894
|2006.10.17 16:01
|delete
|331
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|895
|2006.10.17 16:09
|buy
|360
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|896
|2006.10.17 17:01
|delete
|339
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|897
|2006.10.17 17:09
|buy
|359
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|898
|2006.10.17 18:01
|delete
|340
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|899
|2006.10.17 18:10
|buy
|358
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|900
|2006.10.17 18:55
|buy
|357
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|901
|2006.10.17 19:40
|t/p
|357
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|11878.85
|902
|2006.10.17 19:40
|buy limit
|362
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|903
|2006.10.17 20:01
|delete
|341
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|904
|2006.10.17 20:25
|buy
|362
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|905
|2006.10.17 21:54
|t/p
|362
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|11888.85
|906
|2006.10.17 21:54
|buy limit
|363
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|907
|2006.10.17 21:55
|t/p
|358
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|11898.85
|908
|2006.10.17 21:55
|buy limit
|364
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|909
|2006.10.17 22:01
|delete
|343
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|910
|2006.10.17 22:10
|buy
|364
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|911
|2006.10.17 22:15
|t/p
|364
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|11908.85
|912
|2006.10.17 22:16
|buy limit
|365
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|913
|2006.10.17 22:18
|t/p
|359
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|10.00
|11918.85
|914
|2006.10.17 22:19
|buy limit
|366
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|915
|2006.10.17 22:24
|buy
|366
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|916
|2006.10.17 23:07
|buy
|365
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|917
|2006.10.17 23:40
|buy
|363
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|918
|2006.10.18 00:46
|buy
|356
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|919
|2006.10.18 01:31
|delete
|344
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|920
|2006.10.18 01:37
|t/p
|356
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|10.00
|11928.85
|921
|2006.10.18 01:37
|buy limit
|367
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|922
|2006.10.18 03:46
|t/p
|363
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|9.96
|11938.81
|923
|2006.10.18 03:46
|buy limit
|368
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|924
|2006.10.18 04:31
|delete
|367
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|925
|2006.10.18 05:55
|t/p
|365
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|9.96
|11948.77
|926
|2006.10.18 05:55
|buy limit
|369
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|927
|2006.10.18 06:03
|t/p
|366
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|9.96
|11958.73
|928
|2006.10.18 06:04
|buy limit
|370
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|929
|2006.10.18 06:36
|t/p
|360
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|9.96
|11968.69
|930
|2006.10.18 06:37
|buy limit
|371
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|931
|2006.10.18 06:39
|buy
|348
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|932
|2006.10.18 06:39
|t/p
|345
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|9.96
|11978.65
|933
|2006.10.18 06:40
|buy limit
|372
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|934
|2006.10.18 06:40
|buy stop
|373
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|935
|2006.10.18 06:52
|buy
|372
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|936
|2006.10.18 07:01
|delete
|368
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|937
|2006.10.18 07:09
|buy
|371
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|938
|2006.10.18 07:09
|buy limit
|374
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|939
|2006.10.18 07:13
|delete
|374
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|940
|2006.10.18 07:22
|t/p
|371
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|11988.65
|941
|2006.10.18 07:22
|buy limit
|375
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|942
|2006.10.18 07:31
|t/p
|372
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|10.00
|11998.65
|943
|2006.10.18 07:31
|buy limit
|376
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|944
|2006.10.18 07:40
|buy
|376
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|945
|2006.10.18 08:07
|buy
|375
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|946
|2006.10.18 08:09
|buy
|370
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|947
|2006.10.18 08:30
|t/p
|370
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|10.00
|12008.65
|948
|2006.10.18 08:31
|t/p
|375
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|12018.65
|949
|2006.10.18 08:31
|buy limit
|377
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|950
|2006.10.18 08:31
|buy limit
|378
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|951
|2006.10.18 08:39
|buy
|378
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|952
|2006.10.18 08:39
|buy
|377
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|953
|2006.10.18 09:06
|buy
|369
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|954
|2006.10.18 11:35
|t/p
|369
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|12028.65
|955
|2006.10.18 11:35
|buy limit
|379
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|956
|2006.10.18 12:33
|delete
|379
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|957
|2006.10.18 12:36
|buy limit
|380
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|958
|2006.10.18 12:36
|buy
|380
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|959
|2006.10.18 13:31
|delete
|373
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|960
|2006.10.18 13:31
|delete
|361
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|961
|2006.10.18 13:31
|delete
|355
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|962
|2006.10.18 13:31
|delete
|354
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|963
|2006.10.18 13:31
|delete
|352
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|964
|2006.10.18 14:01
|sell stop
|381
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|965
|2006.10.18 14:01
|sell stop
|382
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|966
|2006.10.18 14:01
|sell stop
|383
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|967
|2006.10.18 14:01
|sell stop
|384
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|968
|2006.10.18 14:01
|sell limit
|385
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|969
|2006.10.18 14:01
|sell limit
|386
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|970
|2006.10.18 14:02
|sell limit
|387
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|971
|2006.10.18 14:05
|delete
|386
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|972
|2006.10.18 14:05
|sell stop
|388
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|973
|2006.10.18 14:06
|sell limit
|389
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|974
|2006.10.18 14:07
|delete
|389
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|975
|2006.10.18 14:07
|sell limit
|390
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|976
|2006.10.18 14:09
|sell
|384
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|977
|2006.10.18 14:10
|sell stop
|391
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|978
|2006.10.18 14:39
|sell
|383
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|979
|2006.10.18 14:39
|sell stop
|392
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8632
|980
|2006.10.18 16:01
|delete
|385
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|981
|2006.10.18 17:07
|sell
|390
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|982
|2006.10.18 17:46
|t/p
|390
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.00
|12038.65
|983
|2006.10.18 17:47
|sell limit
|393
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|984
|2006.10.18 17:52
|sell
|382
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|985
|2006.10.18 17:54
|t/p
|384
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.00
|12048.65
|986
|2006.10.18 17:55
|sell stop
|394
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|987
|2006.10.18 17:55
|sell limit
|395
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|988
|2006.10.18 18:33
|delete
|387
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|989
|2006.10.18 18:34
|sell limit
|396
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|990
|2006.10.18 18:47
|delete
|396
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|991
|2006.10.18 18:50
|sell limit
|397
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|992
|2006.10.18 19:01
|delete
|397
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|993
|2006.10.18 19:24
|sell
|395
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|994
|2006.10.18 23:01
|delete
|393
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|995
|2006.10.18 23:10
|sell limit
|398
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|996
|2006.10.18 23:16
|delete
|398
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|997
|2006.10.18 23:20
|sell limit
|399
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|998
|2006.10.18 23:38
|delete
|399
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|999
|2006.10.19 00:22
|sell stop
|400
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|1000
|2006.10.19 00:46
|sell
|400
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|1001
|2006.10.19 00:54
|t/p
|400
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.00
|12058.65
|1002
|2006.10.19 07:01
|delete
|394
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|1003
|2006.10.19 07:01
|delete
|392
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8632
|1004
|2006.10.19 07:01
|delete
|391
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|1005
|2006.10.19 07:01
|delete
|388
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|1006
|2006.10.19 07:01
|delete
|381
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|1007
|2006.10.19 07:31
|buy limit
|401
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1008
|2006.10.19 07:31
|buy limit
|402
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1009
|2006.10.19 07:31
|buy limit
|403
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1010
|2006.10.19 07:37
|t/p
|380
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|9.88
|12068.53
|1011
|2006.10.19 07:37
|buy limit
|404
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|1012
|2006.10.19 07:37
|buy stop
|405
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1013
|2006.10.19 07:37
|buy stop
|406
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1014
|2006.10.19 07:39
|t/p
|377
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|9.88
|12078.41
|1015
|2006.10.19 07:40
|buy limit
|407
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|1016
|2006.10.19 07:40
|buy stop
|408
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1017
|2006.10.19 07:54
|t/p
|378
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|9.88
|12088.29
|1018
|2006.10.19 07:55
|buy limit
|409
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1019
|2006.10.19 07:55
|buy stop
|410
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1020
|2006.10.19 08:09
|buy
|409
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1021
|2006.10.19 08:30
|buy
|407
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|1022
|2006.10.19 08:34
|buy
|404
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|1023
|2006.10.19 08:36
|buy
|403
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1024
|2006.10.19 08:36
|buy
|402
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1025
|2006.10.19 08:39
|buy
|401
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1026
|2006.10.19 08:48
|t/p
|395
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|10.09
|12098.38
|1027
|2006.10.19 09:37
|t/p
|401
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|10.00
|12108.38
|1028
|2006.10.19 09:37
|buy limit
|411
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1029
|2006.10.19 10:00
|buy
|411
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1030
|2006.10.19 12:25
|t/p
|411
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|10.00
|12118.38
|1031
|2006.10.19 12:26
|buy limit
|412
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1032
|2006.10.19 12:36
|buy
|412
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1033
|2006.10.19 13:19
|t/p
|412
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|10.00
|12128.38
|1034
|2006.10.19 13:19
|buy limit
|413
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1035
|2006.10.19 13:21
|t/p
|402
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|10.00
|12138.38
|1036
|2006.10.19 13:22
|buy limit
|414
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1037
|2006.10.19 13:24
|t/p
|403
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|12148.38
|1038
|2006.10.19 13:25
|buy limit
|415
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1039
|2006.10.19 13:35
|delete
|413
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1040
|2006.10.19 13:46
|t/p
|404
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|10.00
|12158.38
|1041
|2006.10.19 13:47
|buy limit
|416
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|1042
|2006.10.19 13:51
|t/p
|407
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|10.00
|12168.38
|1043
|2006.10.19 13:52
|buy limit
|417
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|1044
|2006.10.19 13:54
|t/p
|409
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|12178.38
|1045
|2006.10.19 13:54
|buy limit
|418
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1046
|2006.10.19 14:03
|buy
|418
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1047
|2006.10.19 14:09
|t/p
|418
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|12188.38
|1048
|2006.10.19 14:10
|buy limit
|419
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1049
|2006.10.19 14:34
|t/p
|376
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|9.88
|12198.26
|1050
|2006.10.19 14:34
|buy
|405
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1051
|2006.10.19 14:34
|t/p
|346
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|9.84
|12208.10
|1052
|2006.10.19 14:35
|buy
|406
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1053
|2006.10.19 14:35
|delete
|414
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1054
|2006.10.19 14:35
|buy limit
|420
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1055
|2006.10.19 14:35
|buy limit
|421
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1056
|2006.10.19 14:35
|buy stop
|422
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1057
|2006.10.19 14:35
|buy stop
|423
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1058
|2006.10.19 14:36
|t/p
|348
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|9.88
|12217.98
|1059
|2006.10.19 14:37
|buy
|408
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1060
|2006.10.19 14:37
|t/p
|405
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|10.00
|12227.98
|1061
|2006.10.19 14:37
|buy limit
|424
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1062
|2006.10.19 14:37
|buy limit
|425
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1063
|2006.10.19 14:37
|buy stop
|426
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1064
|2006.10.19 14:37
|buy stop
|427
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1065
|2006.10.19 14:37
|buy
|410
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1066
|2006.10.19 14:39
|t/p
|406
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|10.00
|12237.98
|1067
|2006.10.19 14:39
|buy limit
|428
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1068
|2006.10.19 14:39
|buy stop
|429
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1069
|2006.10.19 14:39
|buy
|422
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1070
|2006.10.19 14:39
|t/p
|408
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|12247.98
|1071
|2006.10.19 14:39
|buy
|423
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1072
|2006.10.19 14:40
|buy limit
|430
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1073
|2006.10.19 14:40
|buy stop
|431
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1074
|2006.10.19 15:24
|buy
|430
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1075
|2006.10.19 15:31
|delete
|415
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1076
|2006.10.19 16:04
|t/p
|430
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|12257.98
|1077
|2006.10.19 16:05
|buy limit
|432
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1078
|2006.10.19 16:07
|t/p
|410
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|12267.98
|1079
|2006.10.19 16:07
|buy limit
|433
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1080
|2006.10.19 16:09
|buy
|426
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1081
|2006.10.19 16:09
|buy stop
|434
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1082
|2006.10.19 16:09
|t/p
|422
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|12277.98
|1083
|2006.10.19 16:10
|buy limit
|435
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1084
|2006.10.19 16:21
|buy
|435
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1085
|2006.10.19 16:31
|delete
|416
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|1086
|2006.10.19 16:54
|t/p
|435
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|12287.98
|1087
|2006.10.19 16:55
|buy limit
|436
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1088
|2006.10.19 17:00
|buy
|427
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1089
|2006.10.19 17:00
|t/p
|423
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|10.00
|12297.98
|1090
|2006.10.19 17:01
|delete
|417
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|1091
|2006.10.19 17:01
|buy limit
|437
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1092
|2006.10.19 17:01
|buy stop
|438
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1093
|2006.10.19 17:01
|buy stop
|439
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1094
|2006.10.19 17:24
|buy
|429
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1095
|2006.10.19 17:39
|t/p
|426
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|10.00
|12307.98
|1096
|2006.10.19 17:40
|buy limit
|440
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1097
|2006.10.19 17:40
|buy stop
|441
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1098
|2006.10.19 17:46
|buy
|431
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1099
|2006.10.19 18:01
|delete
|419
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1100
|2006.10.19 18:24
|t/p
|427
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|10.00
|12317.98
|1101
|2006.10.19 18:24
|buy limit
|442
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1102
|2006.10.19 18:31
|delete
|420
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1103
|2006.10.19 18:54
|buy
|442
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1104
|2006.10.19 19:04
|buy
|440
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1105
|2006.10.19 19:09
|buy
|437
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1106
|2006.10.19 20:01
|delete
|421
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1107
|2006.10.19 21:01
|delete
|424
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1108
|2006.10.19 22:16
|buy
|436
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1109
|2006.10.19 22:37
|delete
|425
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1110
|2006.10.19 22:44
|buy limit
|443
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1111
|2006.10.19 23:01
|delete
|443
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1112
|2006.10.20 00:24
|t/p
|436
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|9.96
|12327.94
|1113
|2006.10.20 00:24
|buy limit
|444
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1114
|2006.10.20 00:31
|delete
|428
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1115
|2006.10.20 00:46
|buy limit
|445
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1116
|2006.10.20 00:48
|delete
|445
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1117
|2006.10.20 03:01
|delete
|432
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1118
|2006.10.20 06:22
|buy
|444
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1119
|2006.10.20 06:39
|t/p
|444
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|12337.94
|1120
|2006.10.20 06:40
|buy limit
|446
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1121
|2006.10.20 06:54
|buy
|446
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1122
|2006.10.20 07:24
|buy
|433
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1123
|2006.10.20 07:46
|t/p
|433
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|12347.94
|1124
|2006.10.20 07:47
|buy limit
|447
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1125
|2006.10.20 07:55
|t/p
|446
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|12357.94
|1126
|2006.10.20 07:55
|buy limit
|448
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1127
|2006.10.20 08:16
|delete
|447
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1128
|2006.10.20 08:16
|t/p
|437
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|9.96
|12367.90
|1129
|2006.10.20 08:17
|buy limit
|449
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1130
|2006.10.20 08:25
|buy limit
|450
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1131
|2006.10.20 08:31
|delete
|450
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1132
|2006.10.20 08:34
|t/p
|440
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|9.96
|12377.86
|1133
|2006.10.20 08:35
|buy limit
|451
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1134
|2006.10.20 08:37
|t/p
|442
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|9.96
|12387.82
|1135
|2006.10.20 08:37
|buy
|434
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1136
|2006.10.20 08:37
|buy limit
|452
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1137
|2006.10.20 08:37
|buy stop
|453
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1138
|2006.10.20 08:37
|t/p
|429
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|9.96
|12397.78
|1139
|2006.10.20 08:38
|buy limit
|454
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1140
|2006.10.20 08:39
|buy
|438
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1141
|2006.10.20 08:39
|buy stop
|455
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1142
|2006.10.20 08:39
|t/p
|431
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|9.96
|12407.74
|1143
|2006.10.20 08:40
|buy
|439
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1144
|2006.10.20 08:40
|buy limit
|456
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1145
|2006.10.20 08:40
|buy stop
|457
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1146
|2006.10.20 08:51
|t/p
|434
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|12417.74
|1147
|2006.10.20 08:52
|buy limit
|458
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1148
|2006.10.20 08:52
|buy stop
|459
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1149
|2006.10.20 08:54
|buy
|441
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1150
|2006.10.20 08:54
|t/p
|438
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|12427.74
|1151
|2006.10.20 08:55
|buy limit
|460
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1152
|2006.10.20 08:59
|buy stop
|461
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|1153
|2006.10.20 09:00
|buy
|453
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1154
|2006.10.20 09:01
|delete
|448
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1155
|2006.10.20 09:54
|buy
|460
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1156
|2006.10.20 10:00
|buy
|458
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1157
|2006.10.20 10:09
|t/p
|458
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|12437.74
|1158
|2006.10.20 10:10
|buy limit
|462
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1159
|2006.10.20 10:31
|t/p
|460
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|12447.74
|1160
|2006.10.20 10:31
|delete
|449
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1161
|2006.10.20 10:31
|buy limit
|463
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1162
|2006.10.20 11:07
|t/p
|439
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|10.00
|12457.74
|1163
|2006.10.20 11:07
|buy limit
|464
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1164
|2006.10.20 11:10
|buy stop
|465
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1165
|2006.10.20 11:16
|buy
|455
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1166
|2006.10.20 11:19
|t/p
|441
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|10.00
|12467.74
|1167
|2006.10.20 11:20
|buy
|457
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1168
|2006.10.20 11:20
|buy limit
|466
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1169
|2006.10.20 11:20
|buy stop
|467
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1170
|2006.10.20 11:21
|t/p
|453
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|10.00
|12477.74
|1171
|2006.10.20 11:22
|buy limit
|468
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1172
|2006.10.20 11:22
|buy stop
|469
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1173
|2006.10.20 11:24
|buy
|459
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1174
|2006.10.20 11:24
|t/p
|455
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|10.00
|12487.74
|1175
|2006.10.20 11:25
|buy limit
|470
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1176
|2006.10.20 11:29
|buy stop
|471
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1177
|2006.10.20 11:31
|delete
|451
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1178
|2006.10.20 11:36
|buy
|461
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|1179
|2006.10.20 11:37
|t/p
|457
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|10.00
|12497.74
|1180
|2006.10.20 11:37
|buy limit
|472
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1181
|2006.10.20 11:40
|buy stop
|473
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1182
|2006.10.20 12:01
|delete
|452
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1183
|2006.10.20 12:33
|buy
|465
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1184
|2006.10.20 12:46
|buy
|472
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1185
|2006.10.20 12:54
|t/p
|472
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|10.00
|12507.74
|1186
|2006.10.20 12:54
|buy limit
|474
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1187
|2006.10.20 13:01
|delete
|454
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1188
|2006.10.20 13:24
|t/p
|459
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|10.00
|12517.74
|1189
|2006.10.20 13:25
|buy limit
|475
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1190
|2006.10.20 13:39
|buy
|475
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1191
|2006.10.20 13:39
|buy
|474
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1192
|2006.10.20 13:54
|buy
|470
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1193
|2006.10.20 14:01
|delete
|456
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1194
|2006.10.20 14:05
|buy
|468
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1195
|2006.10.20 14:05
|buy limit
|476
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1196
|2006.10.20 14:07
|buy
|466
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1197
|2006.10.20 14:09
|buy
|464
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1198
|2006.10.20 14:09
|buy
|463
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1199
|2006.10.20 14:45
|buy
|462
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1200
|2006.10.20 15:07
|delete
|476
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1201
|2006.10.20 15:08
|buy limit
|477
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1202
|2006.10.20 15:09
|t/p
|462
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|12527.74
|1203
|2006.10.20 15:09
|delete
|477
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1204
|2006.10.20 15:09
|buy limit
|478
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1205
|2006.10.20 15:21
|t/p
|463
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|12537.74
|1206
|2006.10.20 15:22
|buy limit
|479
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1207
|2006.10.20 15:34
|t/p
|464
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|10.00
|12547.74
|1208
|2006.10.20 15:34
|buy limit
|480
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1209
|2006.10.20 15:39
|t/p
|466
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|10.00
|12557.74
|1210
|2006.10.20 15:40
|buy limit
|481
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1211
|2006.10.20 15:54
|buy
|481
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1212
|2006.10.20 16:39
|t/p
|481
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|10.00
|12567.74
|1213
|2006.10.20 16:40
|buy limit
|482
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1214
|2006.10.20 16:51
|t/p
|468
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|10.00
|12577.74
|1215
|2006.10.20 16:52
|buy limit
|483
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1216
|2006.10.20 17:01
|delete
|478
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1217
|2006.10.20 18:55
|delete
|479
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1218
|2006.10.20 18:58
|buy limit
|484
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1219
|2006.10.20 18:59
|delete
|484
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1220
|2006.10.20 19:16
|t/p
|470
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|10.00
|12587.74
|1221
|2006.10.20 19:17
|buy limit
|485
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1222
|2006.10.22 22:00
|buy
|485
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1223
|2006.10.22 22:20
|buy
|483
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1224
|2006.10.22 23:10
|buy
|482
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1225
|2006.10.23 00:31
|delete
|480
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1226
|2006.10.23 06:01
|delete
|473
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1227
|2006.10.23 06:01
|delete
|471
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1228
|2006.10.23 06:01
|delete
|469
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1229
|2006.10.23 06:01
|delete
|467
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1230
|2006.10.23 06:31
|sell stop
|486
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|1231
|2006.10.23 06:31
|sell stop
|487
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|1232
|2006.10.23 06:31
|sell stop
|488
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|1233
|2006.10.23 06:31
|sell stop
|489
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|1234
|2006.10.23 06:31
|sell limit
|490
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|1235
|2006.10.23 06:32
|sell stop
|491
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|1236
|2006.10.23 06:36
|sell
|489
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|1237
|2006.10.23 06:36
|sell limit
|492
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|1238
|2006.10.23 06:37
|sell stop
|493
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|1239
|2006.10.23 06:39
|sell
|488
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|1240
|2006.10.23 06:40
|sell stop
|494
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|1241
|2006.10.23 07:07
|sell
|487
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|1242
|2006.10.23 07:09
|t/p
|489
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|10.00
|12597.74
|1243
|2006.10.23 07:10
|sell
|486
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|1244
|2006.10.23 07:10
|sell stop
|495
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|1245
|2006.10.23 07:10
|sell limit
|496
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|1246
|2006.10.23 07:22
|sell stop
|497
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|1247
|2006.10.23 07:24
|t/p
|488
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|10.00
|12607.74
|1248
|2006.10.23 07:25
|sell limit
|498
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|1249
|2006.10.23 07:39
|sell
|491
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|1250
|2006.10.23 07:39
|t/p
|487
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8776
|10.00
|12617.74
|1251
|2006.10.23 07:40
|sell stop
|499
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1252
|2006.10.23 07:40
|sell limit
|500
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|1253
|2006.10.23 08:01
|delete
|490
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|1254
|2006.10.23 08:15
|sell
|493
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|1255
|2006.10.23 08:22
|t/p
|486
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|10.00
|12627.74
|1256
|2006.10.23 08:22
|sell stop
|501
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1257
|2006.10.23 08:22
|sell limit
|502
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|1258
|2006.10.23 08:25
|sell
|494
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|1259
|2006.10.23 08:37
|t/p
|491
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|10.00
|12637.74
|1260
|2006.10.23 08:37
|sell stop
|503
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1261
|2006.10.23 08:37
|sell limit
|504
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|1262
|2006.10.23 08:49
|sell
|495
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|1263
|2006.10.23 08:50
|sell stop
|505
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1264
|2006.10.23 08:51
|t/p
|493
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|10.00
|12647.74
|1265
|2006.10.23 08:52
|sell limit
|506
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|1266
|2006.10.23 08:54
|sell
|497
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|1267
|2006.10.23 08:54
|t/p
|494
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|10.00
|12657.74
|1268
|2006.10.23 08:54
|sell stop
|507
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1269
|2006.10.23 08:54
|sell limit
|508
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|1270
|2006.10.23 09:01
|delete
|492
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|1271
|2006.10.23 09:06
|sell
|499
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1272
|2006.10.23 09:07
|t/p
|495
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|10.00
|12667.74
|1273
|2006.10.23 09:07
|sell stop
|509
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1274
|2006.10.23 09:07
|sell limit
|510
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|1275
|2006.10.23 09:09
|sell
|501
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1276
|2006.10.23 09:09
|t/p
|497
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|10.00
|12677.74
|1277
|2006.10.23 09:10
|sell stop
|511
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1278
|2006.10.23 09:10
|sell limit
|512
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|1279
|2006.10.23 09:21
|sell
|503
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1280
|2006.10.23 09:21
|t/p
|499
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|10.00
|12687.74
|1281
|2006.10.23 09:22
|sell stop
|513
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1282
|2006.10.23 09:22
|sell limit
|514
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1283
|2006.10.23 09:24
|sell
|505
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1284
|2006.10.23 09:24
|t/p
|501
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|10.00
|12697.74
|1285
|2006.10.23 09:25
|sell stop
|515
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1286
|2006.10.23 09:25
|sell limit
|516
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1287
|2006.10.23 09:31
|delete
|496
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|1288
|2006.10.23 09:34
|sell
|516
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1289
|2006.10.23 09:37
|sell
|514
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1290
|2006.10.23 10:19
|t/p
|514
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|10.00
|12707.74
|1291
|2006.10.23 10:20
|sell limit
|517
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1292
|2006.10.23 10:22
|t/p
|516
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|10.00
|12717.74
|1293
|2006.10.23 10:22
|sell limit
|518
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1294
|2006.10.23 10:24
|sell
|507
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1295
|2006.10.23 10:24
|t/p
|503
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|10.00
|12727.74
|1296
|2006.10.23 10:24
|sell
|509
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1297
|2006.10.23 10:25
|t/p
|505
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|10.00
|12737.74
|1298
|2006.10.23 10:25
|sell stop
|519
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|1299
|2006.10.23 10:25
|sell stop
|520
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1300
|2006.10.23 10:25
|sell limit
|521
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1301
|2006.10.23 10:25
|sell limit
|522
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1302
|2006.10.23 10:31
|delete
|498
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|1303
|2006.10.23 10:34
|sell
|521
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1304
|2006.10.23 10:39
|sell
|522
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1305
|2006.10.23 11:01
|delete
|500
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|1306
|2006.10.23 11:33
|sell
|518
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1307
|2006.10.23 11:55
|t/p
|518
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|10.00
|12747.74
|1308
|2006.10.23 11:55
|sell limit
|523
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1309
|2006.10.23 12:01
|delete
|502
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|1310
|2006.10.23 12:22
|t/p
|522
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|10.00
|12757.74
|1311
|2006.10.23 12:22
|sell limit
|524
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1312
|2006.10.23 12:37
|t/p
|521
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|10.00
|12767.74
|1313
|2006.10.23 12:37
|sell limit
|525
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1314
|2006.10.23 12:39
|sell
|511
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1315
|2006.10.23 12:51
|t/p
|507
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|10.00
|12777.74
|1316
|2006.10.23 12:52
|sell stop
|526
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|1317
|2006.10.23 12:52
|sell limit
|527
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1318
|2006.10.23 12:54
|sell
|513
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1319
|2006.10.23 12:55
|t/p
|509
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|10.00
|12787.74
|1320
|2006.10.23 12:55
|sell limit
|528
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1321
|2006.10.23 13:01
|delete
|504
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|1322
|2006.10.23 13:22
|sell
|515
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1323
|2006.10.23 13:22
|t/p
|511
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|12797.74
|1324
|2006.10.23 13:22
|sell limit
|529
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1325
|2006.10.23 13:24
|sell
|520
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1326
|2006.10.23 13:24
|t/p
|513
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.00
|12807.74
|1327
|2006.10.23 13:24
|sell stop
|530
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|1328
|2006.10.23 13:24
|sell limit
|531
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1329
|2006.10.23 13:31
|delete
|506
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|1330
|2006.10.23 14:01
|delete
|508
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|1331
|2006.10.23 14:04
|sell
|531
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1332
|2006.10.23 14:07
|sell
|529
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1333
|2006.10.23 14:39
|t/p
|529
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|12817.74
|1334
|2006.10.23 14:39
|sell limit
|532
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1335
|2006.10.23 14:52
|sell
|532
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1336
|2006.10.23 14:54
|sell
|528
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1337
|2006.10.23 15:00
|sell
|527
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1338
|2006.10.23 15:31
|delete
|510
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|1339
|2006.10.23 15:54
|t/p
|527
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|10.00
|12827.74
|1340
|2006.10.23 15:55
|sell limit
|533
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1341
|2006.10.23 16:24
|sell
|533
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1342
|2006.10.23 16:30
|sell
|525
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1343
|2006.10.23 16:52
|delete
|512
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|1344
|2006.10.23 17:00
|t/p
|525
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|10.00
|12837.74
|1345
|2006.10.23 17:01
|sell limit
|534
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1346
|2006.10.23 17:40
|sell
|534
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1347
|2006.10.23 18:31
|delete
|517
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1348
|2006.10.23 18:37
|sell limit
|535
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1349
|2006.10.23 18:39
|sell
|524
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1350
|2006.10.23 19:00
|sell
|523
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1351
|2006.10.23 19:05
|delete
|535
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|1352
|2006.10.23 21:40
|t/p
|523
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|10.00
|12847.74
|1353
|2006.10.23 21:40
|sell limit
|536
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1354
|2006.10.23 23:34
|delete
|536
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|1355
|2006.10.24 01:09
|t/p
|524
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|10.03
|12857.77
|1356
|2006.10.24 01:09
|sell limit
|537
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1357
|2006.10.24 01:15
|t/p
|534
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|10.03
|12867.80
|1358
|2006.10.24 01:16
|sell limit
|538
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1359
|2006.10.24 03:01
|delete
|537
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|1360
|2006.10.24 05:50
|t/p
|533
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|10.03
|12877.83
|1361
|2006.10.24 05:50
|sell limit
|539
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1362
|2006.10.24 05:52
|t/p
|528
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|10.03
|12887.86
|1363
|2006.10.24 05:53
|sell limit
|540
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1364
|2006.10.24 05:54
|t/p
|532
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.03
|12897.89
|1365
|2006.10.24 05:55
|sell limit
|541
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1366
|2006.10.24 06:01
|delete
|538
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|1367
|2006.10.24 06:40
|sell
|541
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1368
|2006.10.24 07:21
|t/p
|541
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|12907.89
|1369
|2006.10.24 07:21
|sell limit
|542
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1370
|2006.10.24 07:22
|t/p
|531
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.03
|12917.92
|1371
|2006.10.24 07:22
|sell limit
|543
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1372
|2006.10.24 07:24
|sell
|519
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|1373
|2006.10.24 07:24
|t/p
|515
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|10.03
|12927.95
|1374
|2006.10.24 07:25
|sell
|526
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|1375
|2006.10.24 07:25
|sell stop
|544
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|1376
|2006.10.24 07:25
|sell limit
|545
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1377
|2006.10.24 07:31
|delete
|539
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|1378
|2006.10.24 07:37
|sell stop
|546
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|1379
|2006.10.24 07:38
|t/p
|520
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|10.03
|12937.98
|1380
|2006.10.24 07:38
|sell limit
|547
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1381
|2006.10.24 08:06
|sell
|547
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1382
|2006.10.24 08:09
|sell
|545
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1383
|2006.10.24 09:00
|sell
|543
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1384
|2006.10.24 09:31
|delete
|540
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1385
|2006.10.24 09:48
|sell limit
|548
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1386
|2006.10.24 09:49
|delete
|548
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|1387
|2006.10.24 09:52
|t/p
|543
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|10.00
|12947.98
|1388
|2006.10.24 09:52
|sell limit
|549
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1389
|2006.10.24 09:54
|t/p
|545
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|10.00
|12957.98
|1390
|2006.10.24 09:54
|sell limit
|550
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1391
|2006.10.24 10:09
|t/p
|547
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|10.00
|12967.98
|1392
|2006.10.24 10:09
|sell limit
|551
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1393
|2006.10.24 10:24
|sell
|551
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|1394
|2006.10.24 10:54
|sell
|550
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|1395
|2006.10.24 11:35
|sell
|549
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|1396
|2006.10.24 11:37
|sell
|542
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1397
|2006.10.24 13:09
|t/p
|542
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|10.00
|12977.98
|1398
|2006.10.24 13:10
|sell limit
|552
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1399
|2006.10.24 14:37
|sell
|552
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|1400
|2006.10.24 16:01
|delete
|546
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|1401
|2006.10.24 16:01
|delete
|544
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|1402
|2006.10.24 16:01
|delete
|530
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|1403
|2006.10.24 16:32
|buy limit
|553
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1404
|2006.10.24 16:32
|buy limit
|554
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1405
|2006.10.24 16:32
|buy limit
|555
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1406
|2006.10.24 16:32
|buy limit
|556
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1407
|2006.10.24 16:32
|buy limit
|557
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1408
|2006.10.24 16:32
|buy stop
|558
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1409
|2006.10.24 16:32
|buy stop
|559
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1410
|2006.10.24 16:32
|buy stop
|560
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1411
|2006.10.24 16:32
|buy stop
|561
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1412
|2006.10.24 16:46
|buy stop
|562
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1413
|2006.10.24 16:46
|buy
|557
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1414
|2006.10.24 16:54
|buy
|562
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1415
|2006.10.24 17:31
|buy stop
|563
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1416
|2006.10.24 17:32
|buy
|558
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1417
|2006.10.24 17:34
|t/p
|557
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|10.00
|12987.98
|1418
|2006.10.24 17:35
|buy limit
|564
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1419
|2006.10.24 17:35
|buy stop
|565
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1420
|2006.10.24 17:36
|buy
|559
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1421
|2006.10.24 17:37
|t/p
|562
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|10.00
|12997.98
|1422
|2006.10.24 17:37
|delete
|553
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|1423
|2006.10.24 17:37
|buy limit
|566
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1424
|2006.10.24 17:37
|buy stop
|567
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1425
|2006.10.24 17:39
|buy
|560
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1426
|2006.10.24 17:39
|t/p
|558
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|13007.98
|1427
|2006.10.24 17:40
|buy limit
|568
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1428
|2006.10.24 17:40
|buy stop
|569
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1429
|2006.10.24 17:54
|buy
|568
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1430
|2006.10.24 18:52
|buy
|566
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1431
|2006.10.24 19:09
|buy
|564
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1432
|2006.10.24 19:39
|buy
|556
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1433
|2006.10.24 20:32
|delete
|554
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1434
|2006.10.24 20:35
|buy limit
|570
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1435
|2006.10.24 20:36
|delete
|570
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1436
|2006.10.24 20:37
|buy limit
|571
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1437
|2006.10.24 20:54
|buy
|555
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1438
|2006.10.24 21:10
|delete
|571
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1439
|2006.10.24 21:13
|buy limit
|572
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1440
|2006.10.24 21:25
|delete
|572
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1441
|2006.10.24 21:29
|buy limit
|573
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1442
|2006.10.24 21:31
|delete
|573
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1443
|2006.10.24 22:27
|buy limit
|574
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1444
|2006.10.24 22:32
|delete
|574
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1445
|2006.10.25 01:06
|t/p
|555
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|9.96
|13017.94
|1446
|2006.10.25 01:07
|buy limit
|575
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1447
|2006.10.25 03:39
|t/p
|556
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|9.96
|13027.90
|1448
|2006.10.25 03:40
|buy limit
|576
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1449
|2006.10.25 03:48
|t/p
|564
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|9.96
|13037.86
|1450
|2006.10.25 03:49
|buy limit
|577
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1451
|2006.10.25 04:09
|buy
|577
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1452
|2006.10.25 04:31
|delete
|575
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1453
|2006.10.25 04:34
|buy limit
|578
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1454
|2006.10.25 04:39
|buy
|576
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1455
|2006.10.25 04:52
|delete
|578
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1456
|2006.10.25 04:53
|buy limit
|579
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1457
|2006.10.25 04:55
|delete
|579
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1458
|2006.10.25 04:59
|buy limit
|580
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1459
|2006.10.25 05:01
|delete
|580
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|1460
|2006.10.25 06:09
|t/p
|576
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|10.00
|13047.86
|1461
|2006.10.25 06:10
|buy limit
|581
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1462
|2006.10.25 07:22
|t/p
|577
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|10.00
|13057.86
|1463
|2006.10.25 07:22
|buy limit
|582
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1464
|2006.10.25 07:36
|t/p
|566
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|9.96
|13067.82
|1465
|2006.10.25 07:36
|buy limit
|583
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1466
|2006.10.25 07:45
|t/p
|568
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|9.96
|13077.78
|1467
|2006.10.25 07:45
|buy
|561
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1468
|2006.10.25 07:46
|buy limit
|584
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1469
|2006.10.25 07:46
|t/p
|559
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|9.96
|13087.74
|1470
|2006.10.25 07:47
|buy limit
|585
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1471
|2006.10.25 08:00
|buy
|585
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1472
|2006.10.25 08:07
|delete
|581
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1473
|2006.10.25 08:14
|buy limit
|586
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1474
|2006.10.25 08:31
|delete
|586
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|1475
|2006.10.25 10:24
|t/p
|585
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|13097.74
|1476
|2006.10.25 10:25
|delete
|582
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1477
|2006.10.25 10:25
|buy limit
|587
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1478
|2006.10.25 10:25
|buy stop
|588
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1479
|2006.10.25 10:26
|buy limit
|589
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1480
|2006.10.25 10:31
|delete
|589
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|1481
|2006.10.25 10:36
|buy
|563
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1482
|2006.10.25 10:37
|t/p
|560
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|9.96
|13107.70
|1483
|2006.10.25 10:37
|buy limit
|590
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1484
|2006.10.25 10:37
|buy stop
|591
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1485
|2006.10.25 10:39
|buy
|565
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1486
|2006.10.25 10:39
|t/p
|561
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|10.00
|13117.70
|1487
|2006.10.25 10:39
|buy limit
|592
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1488
|2006.10.25 11:01
|buy stop
|593
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1489
|2006.10.25 11:03
|buy
|567
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1490
|2006.10.25 12:01
|delete
|583
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1491
|2006.10.25 12:06
|buy
|592
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1492
|2006.10.25 12:09
|buy
|590
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1493
|2006.10.25 12:10
|buy limit
|594
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1494
|2006.10.25 12:13
|delete
|594
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1495
|2006.10.25 12:22
|buy limit
|595
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1496
|2006.10.25 12:23
|delete
|595
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1497
|2006.10.25 12:25
|buy limit
|596
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1498
|2006.10.25 12:31
|delete
|596
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|1499
|2006.10.25 13:19
|buy
|587
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1500
|2006.10.25 13:24
|buy
|584
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1501
|2006.10.25 14:15
|t/p
|584
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|13127.70
|1502
|2006.10.25 14:16
|buy limit
|597
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1503
|2006.10.25 14:20
|t/p
|587
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|13137.70
|1504
|2006.10.25 14:20
|buy limit
|598
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1505
|2006.10.25 14:24
|t/p
|590
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|13147.70
|1506
|2006.10.25 14:25
|buy limit
|599
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1507
|2006.10.25 15:31
|delete
|597
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1508
|2006.10.25 15:35
|buy limit
|600
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1509
|2006.10.25 15:39
|buy
|599
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1510
|2006.10.25 16:01
|delete
|600
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1511
|2006.10.25 17:40
|buy
|598
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1512
|2006.10.25 18:15
|t/p
|598
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|13157.70
|1513
|2006.10.25 18:15
|t/p
|599
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|13167.70
|1514
|2006.10.25 18:15
|t/p
|592
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|10.00
|13177.70
|1515
|2006.10.25 18:15
|t/p
|563
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|10.00
|13187.70
|1516
|2006.10.25 18:16
|buy limit
|601
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1517
|2006.10.25 18:16
|buy limit
|602
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1518
|2006.10.25 18:16
|buy limit
|603
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1519
|2006.10.25 18:17
|buy limit
|604
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1520
|2006.10.25 18:18
|buy
|569
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1521
|2006.10.25 18:18
|t/p
|565
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|10.00
|13197.70
|1522
|2006.10.25 18:19
|buy limit
|605
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1523
|2006.10.25 18:19
|buy
|605
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1524
|2006.10.25 18:21
|buy
|603
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1525
|2006.10.25 18:22
|buy
|602
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1526
|2006.10.25 18:24
|buy
|601
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1527
|2006.10.25 18:24
|buy
|604
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1528
|2006.10.25 18:36
|t/p
|604
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|10.00
|13207.70
|1529
|2006.10.25 18:37
|buy limit
|606
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1530
|2006.10.25 18:39
|t/p
|601
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|13217.70
|1531
|2006.10.25 18:39
|t/p
|602
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|10.00
|13227.70
|1532
|2006.10.25 18:39
|buy limit
|607
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1533
|2006.10.25 18:39
|buy limit
|608
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1534
|2006.10.25 18:51
|t/p
|603
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|10.00
|13237.70
|1535
|2006.10.25 18:52
|buy limit
|609
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1536
|2006.10.25 18:54
|t/p
|605
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|10.00
|13247.70
|1537
|2006.10.25 18:55
|buy limit
|610
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1538
|2006.10.25 19:31
|delete
|606
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|1539
|2006.10.25 20:01
|buy
|610
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1540
|2006.10.25 20:09
|buy
|609
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1541
|2006.10.25 20:54
|buy
|608
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1542
|2006.10.25 21:54
|t/p
|608
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|10.00
|13257.70
|1543
|2006.10.25 21:55
|buy limit
|611
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1544
|2006.10.25 22:24
|t/p
|609
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|10.00
|13267.70
|1545
|2006.10.25 22:24
|buy limit
|612
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1546
|2006.10.25 22:31
|delete
|607
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1547
|2006.10.25 22:32
|buy limit
|613
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1548
|2006.10.25 22:33
|delete
|613
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1549
|2006.10.25 22:35
|buy limit
|614
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1550
|2006.10.25 23:01
|delete
|614
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|1551
|2006.10.26 00:21
|t/p
|610
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|9.88
|13277.58
|1552
|2006.10.26 00:22
|buy limit
|615
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1553
|2006.10.26 00:24
|buy
|588
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1554
|2006.10.26 01:01
|delete
|611
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|1555
|2006.10.26 01:49
|t/p
|567
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|9.88
|13287.46
|1556
|2006.10.26 01:50
|buy limit
|616
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1557
|2006.10.26 01:54
|buy
|591
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1558
|2006.10.26 01:55
|t/p
|569
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|9.88
|13297.34
|1559
|2006.10.26 01:55
|buy limit
|617
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1560
|2006.10.26 02:06
|buy
|593
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1561
|2006.10.26 02:07
|t/p
|588
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|13307.34
|1562
|2006.10.26 02:07
|buy limit
|618
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1563
|2006.10.26 02:37
|delete
|612
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|1564
|2006.10.26 04:31
|delete
|615
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1565
|2006.10.26 06:00
|buy
|618
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1566
|2006.10.26 06:09
|t/p
|618
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|13317.34
|1567
|2006.10.26 06:10
|buy limit
|619
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1568
|2006.10.26 06:40
|buy
|619
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1569
|2006.10.26 06:51
|t/p
|619
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|10.00
|13327.34
|1570
|2006.10.26 06:52
|buy limit
|620
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1571
|2006.10.26 06:54
|t/p
|591
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|13337.34
|1572
|2006.10.26 06:55
|buy limit
|621
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1573
|2006.10.26 07:01
|delete
|616
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1574
|2006.10.26 07:04
|t/p
|593
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|10.00
|13347.34
|1575
|2006.10.26 07:05
|buy limit
|622
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1576
|2006.10.26 07:06
|t/p
|482
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|9.76
|13357.10
|1577
|2006.10.26 07:07
|buy limit
|623
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1578
|2006.10.26 07:09
|t/p
|483
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|9.76
|13366.86
|1579
|2006.10.26 07:10
|buy limit
|624
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1580
|2006.10.26 07:10
|buy stop
|625
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1581
|2006.10.26 07:18
|buy stop
|626
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1582
|2006.10.26 07:39
|t/p
|485
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|9.76
|13376.62
|1583
|2006.10.26 07:40
|buy limit
|627
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1584
|2006.10.26 08:01
|delete
|617
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1585
|2006.10.26 08:16
|buy stop
|628
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1586
|2006.10.26 09:16
|delete
|620
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|1587
|2006.10.26 09:16
|t/p
|474
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|9.76
|13386.38
|1588
|2006.10.26 09:17
|buy limit
|629
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1589
|2006.10.26 10:37
|buy
|629
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1590
|2006.10.26 10:48
|buy
|627
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1591
|2006.10.26 11:01
|delete
|621
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|1592
|2006.10.26 11:40
|t/p
|627
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|10.00
|13396.38
|1593
|2006.10.26 11:40
|buy limit
|630
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1594
|2006.10.26 12:22
|t/p
|629
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|10.00
|13406.38
|1595
|2006.10.26 12:22
|buy limit
|631
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1596
|2006.10.26 12:22
|buy stop
|632
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1597
|2006.10.26 12:24
|t/p
|475
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|9.76
|13416.14
|1598
|2006.10.26 12:25
|buy limit
|633
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1599
|2006.10.26 12:31
|delete
|622
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|1600
|2006.10.26 12:35
|buy stop
|634
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|1601
|2006.10.26 12:36
|buy
|625
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1602
|2006.10.26 12:36
|t/p
|461
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|9.76
|13425.90
|1603
|2006.10.26 12:37
|buy limit
|635
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|1604
|2006.10.26 12:37
|buy stop
|636
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1605
|2006.10.26 12:37
|buy
|626
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1606
|2006.10.26 12:39
|t/p
|465
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8868
|9.76
|13435.66
|1607
|2006.10.26 12:39
|buy limit
|637
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1608
|2006.10.26 12:39
|buy stop
|638
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1609
|2006.10.26 12:39
|buy
|628
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1610
|2006.10.26 13:24
|buy
|637
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1611
|2006.10.26 13:31
|delete
|623
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|1612
|2006.10.26 14:09
|t/p
|637
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8868
|10.00
|13445.66
|1613
|2006.10.26 14:10
|buy limit
|639
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1614
|2006.10.26 14:35
|t/p
|625
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|10.00
|13455.66
|1615
|2006.10.26 14:35
|buy limit
|640
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1616
|2006.10.26 14:37
|buy
|632
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1617
|2006.10.26 14:37
|delete
|624
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|1618
|2006.10.26 14:37
|buy stop
|641
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1619
|2006.10.26 14:39
|t/p
|626
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|10.00
|13465.66
|1620
|2006.10.26 14:39
|buy limit
|642
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1621
|2006.10.26 14:40
|buy
|634
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|1622
|2006.10.26 14:40
|buy stop
|643
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1623
|2006.10.26 15:09
|buy
|642
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1624
|2006.10.26 16:01
|delete
|630
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|1625
|2006.10.26 16:20
|t/p
|642
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|10.00
|13475.66
|1626
|2006.10.26 16:20
|buy limit
|644
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1627
|2006.10.26 16:22
|t/p
|628
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|10.00
|13485.66
|1628
|2006.10.26 16:22
|buy limit
|645
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1629
|2006.10.26 16:22
|buy stop
|646
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1630
|2006.10.26 16:24
|buy
|636
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1631
|2006.10.26 16:24
|t/p
|632
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|10.00
|13495.66
|1632
|2006.10.26 16:24
|buy
|638
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1633
|2006.10.26 16:24
|buy limit
|647
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1634
|2006.10.26 16:24
|buy stop
|648
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1635
|2006.10.26 16:37
|t/p
|634
|0.10
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|10.00
|13505.66
|1636
|2006.10.26 16:37
|buy limit
|649
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|1637
|2006.10.26 16:39
|buy
|641
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1638
|2006.10.26 16:39
|t/p
|636
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|10.00
|13515.66
|1639
|2006.10.26 16:40
|delete
|631
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1640
|2006.10.26 16:40
|buy limit
|650
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1641
|2006.10.26 16:40
|buy stop
|651
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1642
|2006.10.26 16:40
|buy stop
|652
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1643
|2006.10.26 16:49
|buy
|643
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1644
|2006.10.26 16:49
|t/p
|638
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|13525.66
|1645
|2006.10.26 16:50
|buy limit
|653
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1646
|2006.10.26 16:50
|buy stop
|654
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1647
|2006.10.26 16:51
|buy
|646
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1648
|2006.10.26 16:52
|t/p
|641
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|10.00
|13535.66
|1649
|2006.10.26 16:52
|buy limit
|655
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1650
|2006.10.26 16:52
|buy stop
|656
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1651
|2006.10.26 16:54
|buy
|648
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1652
|2006.10.26 16:54
|t/p
|643
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|10.00
|13545.66
|1653
|2006.10.26 16:54
|buy limit
|657
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1654
|2006.10.26 16:54
|buy stop
|658
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1655
|2006.10.26 17:09
|buy
|657
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1656
|2006.10.26 17:31
|delete
|633
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1657
|2006.10.26 18:09
|buy
|655
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1658
|2006.10.26 18:24
|buy
|653
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1659
|2006.10.26 18:31
|delete
|635
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|1660
|2006.10.26 19:31
|delete
|639
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|1661
|2006.10.26 20:00
|t/p
|653
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|13555.66
|1662
|2006.10.26 20:01
|buy limit
|659
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1663
|2006.10.26 20:31
|delete
|640
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|1664
|2006.10.26 21:52
|buy
|659
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1665
|2006.10.26 22:01
|delete
|644
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|1666
|2006.10.26 23:09
|t/p
|659
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|13565.66
|1667
|2006.10.26 23:10
|buy limit
|660
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1668
|2006.10.26 23:31
|delete
|645
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1669
|2006.10.26 23:39
|buy limit
|661
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1670
|2006.10.26 23:40
|buy
|660
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1671
|2006.10.26 23:54
|buy
|650
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1672
|2006.10.27 00:01
|delete
|661
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|1673
|2006.10.27 00:49
|t/p
|650
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|9.96
|13575.62
|1674
|2006.10.27 00:50
|buy limit
|662
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1675
|2006.10.27 00:52
|t/p
|660
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|9.96
|13585.58
|1676
|2006.10.27 00:52
|buy limit
|663
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1677
|2006.10.27 00:54
|t/p
|655
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|9.96
|13595.54
|1678
|2006.10.27 00:55
|buy limit
|664
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1679
|2006.10.27 01:31
|delete
|647
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|1680
|2006.10.27 04:01
|delete
|649
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|1681
|2006.10.27 06:22
|buy
|664
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1682
|2006.10.27 06:32
|delete
|662
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1683
|2006.10.27 06:34
|buy limit
|665
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1684
|2006.10.27 06:49
|buy
|663
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1685
|2006.10.27 06:54
|buy
|665
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1686
|2006.10.27 08:31
|delete
|658
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1687
|2006.10.27 08:31
|delete
|656
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1688
|2006.10.27 08:31
|delete
|654
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1689
|2006.10.27 08:31
|delete
|652
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1690
|2006.10.27 08:31
|delete
|651
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1691
|2006.10.27 09:01
|sell stop
|666
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|1692
|2006.10.27 09:01
|sell stop
|667
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|1693
|2006.10.27 09:01
|sell stop
|668
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|1694
|2006.10.27 09:01
|sell stop
|669
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|1695
|2006.10.27 09:01
|sell limit
|670
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|1696
|2006.10.27 09:05
|sell stop
|671
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|1697
|2006.10.27 09:07
|sell limit
|672
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|1698
|2006.10.27 09:09
|sell
|669
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|1699
|2006.10.27 09:10
|sell stop
|673
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|1700
|2006.10.27 09:31
|delete
|670
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|1701
|2006.10.27 09:35
|sell limit
|674
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|1702
|2006.10.27 09:49
|sell
|672
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|1703
|2006.10.27 09:54
|sell
|674
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|1704
|2006.10.27 10:50
|t/p
|665
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|10.00
|13605.54
|1705
|2006.10.27 10:54
|t/p
|663
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|13615.54
|1706
|2006.10.27 11:06
|t/p
|664
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|10.00
|13625.54
|1707
|2006.10.27 11:09
|t/p
|657
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|9.96
|13635.50
|1708
|2006.10.27 11:31
|delete
|673
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|1709
|2006.10.27 11:31
|delete
|671
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|1710
|2006.10.27 11:31
|delete
|668
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|1711
|2006.10.27 11:31
|delete
|667
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|1712
|2006.10.27 11:31
|delete
|666
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|1713
|2006.10.27 12:01
|buy limit
|675
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1714
|2006.10.27 12:01
|buy limit
|676
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1715
|2006.10.27 12:01
|buy limit
|677
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1716
|2006.10.27 12:01
|buy limit
|678
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1717
|2006.10.27 12:01
|buy stop
|679
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1718
|2006.10.27 12:01
|buy stop
|680
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1719
|2006.10.27 12:01
|buy stop
|681
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1720
|2006.10.27 12:01
|buy stop
|682
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1721
|2006.10.27 12:15
|buy
|678
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1722
|2006.10.27 12:31
|delete
|675
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|1723
|2006.10.27 12:34
|t/p
|678
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|10.00
|13645.50
|1724
|2006.10.27 12:34
|buy
|679
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1725
|2006.10.27 12:34
|t/p
|646
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|9.96
|13655.46
|1726
|2006.10.27 12:34
|buy
|680
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1727
|2006.10.27 12:34
|t/p
|648
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|9.96
|13665.42
|1728
|2006.10.27 12:35
|buy limit
|683
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1729
|2006.10.27 12:35
|buy limit
|684
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1730
|2006.10.27 12:35
|buy limit
|685
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1731
|2006.10.27 12:35
|buy stop
|686
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1732
|2006.10.27 12:35
|buy stop
|687
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1733
|2006.10.27 12:35
|buy stop
|688
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1734
|2006.10.27 12:36
|buy
|681
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1735
|2006.10.27 12:36
|t/p
|679
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8940
|10.00
|13675.42
|1736
|2006.10.27 12:36
|buy
|682
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1737
|2006.10.27 12:36
|t/p
|680
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|13685.42
|1738
|2006.10.27 12:36
|buy
|686
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1739
|2006.10.27 12:37
|buy limit
|689
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1740
|2006.10.27 12:37
|buy limit
|690
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1741
|2006.10.27 12:37
|buy stop
|691
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1742
|2006.10.27 12:37
|buy stop
|692
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1743
|2006.10.27 12:38
|t/p
|681
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|13695.42
|1744
|2006.10.27 12:39
|buy
|687
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1745
|2006.10.27 12:39
|t/p
|682
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|10.00
|13705.42
|1746
|2006.10.27 12:39
|buy
|688
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1747
|2006.10.27 12:39
|t/p
|686
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|10.00
|13715.42
|1748
|2006.10.27 12:40
|buy limit
|693
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1749
|2006.10.27 12:40
|buy limit
|694
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1750
|2006.10.27 12:40
|buy limit
|695
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1751
|2006.10.27 12:40
|buy stop
|696
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1752
|2006.10.27 12:40
|buy stop
|697
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1753
|2006.10.27 12:40
|buy stop
|698
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1754
|2006.10.27 12:42
|buy
|695
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1755
|2006.10.27 12:44
|buy
|694
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1756
|2006.10.27 12:45
|buy
|693
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1757
|2006.10.27 12:51
|t/p
|693
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|13725.42
|1758
|2006.10.27 12:52
|t/p
|694
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|10.00
|13735.42
|1759
|2006.10.27 12:52
|buy limit
|699
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1760
|2006.10.27 12:52
|buy limit
|700
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1761
|2006.10.27 12:54
|t/p
|695
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|10.00
|13745.42
|1762
|2006.10.27 12:54
|buy limit
|701
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1763
|2006.10.27 12:54
|buy
|691
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1764
|2006.10.27 13:01
|delete
|676
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|1765
|2006.10.27 13:04
|t/p
|687
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|13755.42
|1766
|2006.10.27 13:05
|buy limit
|702
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1767
|2006.10.27 13:05
|buy stop
|703
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|1768
|2006.10.27 13:06
|buy
|692
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1769
|2006.10.27 13:06
|t/p
|688
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|13765.42
|1770
|2006.10.27 13:06
|buy
|696
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1771
|2006.10.27 13:06
|t/p
|691
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|13775.42
|1772
|2006.10.27 13:07
|buy limit
|704
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1773
|2006.10.27 13:07
|buy limit
|705
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1774
|2006.10.27 13:07
|buy stop
|706
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|1775
|2006.10.27 13:07
|buy stop
|707
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1776
|2006.10.27 13:09
|buy
|697
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1777
|2006.10.27 13:09
|t/p
|692
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|13785.42
|1778
|2006.10.27 13:09
|buy
|698
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1779
|2006.10.27 13:09
|t/p
|696
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|13795.42
|1780
|2006.10.27 13:10
|buy limit
|708
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1781
|2006.10.27 13:10
|buy limit
|709
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1782
|2006.10.27 13:10
|buy stop
|710
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1783
|2006.10.27 13:13
|buy
|709
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1784
|2006.10.27 13:31
|delete
|677
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1785
|2006.10.27 13:34
|t/p
|709
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|13805.42
|1786
|2006.10.27 13:35
|buy limit
|711
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1787
|2006.10.27 13:37
|buy
|703
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|1788
|2006.10.27 13:37
|buy stop
|712
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1789
|2006.10.27 13:39
|t/p
|697
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|10.00
|13815.42
|1790
|2006.10.27 13:40
|buy limit
|713
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1791
|2006.10.27 13:40
|buy stop
|714
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|1792
|2006.10.27 13:52
|buy
|713
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1793
|2006.10.27 13:54
|buy
|711
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1794
|2006.10.27 14:09
|buy
|708
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1795
|2006.10.27 14:22
|t/p
|708
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|13825.42
|1796
|2006.10.27 14:22
|buy limit
|715
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1797
|2006.10.27 14:24
|t/p
|711
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|13835.42
|1798
|2006.10.27 14:25
|buy limit
|716
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1799
|2006.10.27 14:30
|buy
|716
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1800
|2006.10.27 14:31
|delete
|683
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1801
|2006.10.27 14:48
|t/p
|716
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|13845.42
|1802
|2006.10.27 14:49
|buy limit
|717
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1803
|2006.10.27 14:51
|buy
|717
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1804
|2006.10.27 14:54
|buy
|715
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1805
|2006.10.27 14:54
|buy
|705
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1806
|2006.10.27 15:09
|buy
|704
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1807
|2006.10.27 15:31
|delete
|684
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1808
|2006.10.27 15:46
|t/p
|704
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|13855.42
|1809
|2006.10.27 15:46
|buy limit
|718
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1810
|2006.10.27 16:00
|buy
|718
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1811
|2006.10.27 16:15
|t/p
|718
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|13865.42
|1812
|2006.10.27 16:16
|buy limit
|719
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1813
|2006.10.27 16:31
|delete
|685
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1814
|2006.10.27 17:31
|delete
|689
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|1815
|2006.10.27 18:32
|buy
|719
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1816
|2006.10.27 19:07
|delete
|690
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1817
|2006.10.27 19:25
|buy limit
|720
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1818
|2006.10.27 19:26
|delete
|720
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|1819
|2006.10.29 23:01
|buy
|702
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1820
|2006.10.29 23:45
|t/p
|702
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|13875.42
|1821
|2006.10.29 23:46
|buy limit
|721
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1822
|2006.10.30 00:01
|delete
|699
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|1823
|2006.10.30 02:03
|delete
|700
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1824
|2006.10.30 02:05
|buy limit
|722
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1825
|2006.10.30 02:16
|delete
|722
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1826
|2006.10.30 02:25
|buy limit
|723
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1827
|2006.10.30 02:26
|delete
|723
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1828
|2006.10.30 02:27
|buy limit
|724
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1829
|2006.10.30 02:31
|delete
|724
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1830
|2006.10.30 02:37
|t/p
|719
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|9.96
|13885.38
|1831
|2006.10.30 02:37
|buy limit
|725
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1832
|2006.10.30 02:40
|t/p
|705
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|9.96
|13895.34
|1833
|2006.10.30 02:40
|buy limit
|726
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1834
|2006.10.30 04:31
|delete
|701
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1835
|2006.10.30 05:07
|buy
|726
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1836
|2006.10.30 06:49
|t/p
|726
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|13905.34
|1837
|2006.10.30 06:50
|buy limit
|727
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1838
|2006.10.30 06:54
|t/p
|715
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|9.96
|13915.30
|1839
|2006.10.30 06:55
|buy limit
|728
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1840
|2006.10.30 07:01
|delete
|721
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1841
|2006.10.30 07:20
|buy limit
|729
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1842
|2006.10.30 07:21
|buy
|728
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1843
|2006.10.30 07:24
|buy
|727
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1844
|2006.10.30 07:30
|buy
|725
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1845
|2006.10.30 07:33
|buy
|729
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1846
|2006.10.30 07:36
|t/p
|729
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|13925.30
|1847
|2006.10.30 07:37
|t/p
|725
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|13935.30
|1848
|2006.10.30 07:37
|buy limit
|730
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1849
|2006.10.30 07:39
|t/p
|727
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|13945.30
|1850
|2006.10.30 07:39
|buy limit
|731
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1851
|2006.10.30 07:46
|buy limit
|732
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1852
|2006.10.30 07:49
|delete
|732
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1853
|2006.10.30 08:09
|buy
|731
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1854
|2006.10.30 08:37
|t/p
|731
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|13955.30
|1855
|2006.10.30 08:37
|buy limit
|733
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1856
|2006.10.30 08:49
|t/p
|728
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|13965.30
|1857
|2006.10.30 08:50
|buy limit
|734
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1858
|2006.10.30 08:54
|t/p
|717
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|9.96
|13975.26
|1859
|2006.10.30 08:55
|buy limit
|735
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1860
|2006.10.30 09:30
|buy
|735
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1861
|2006.10.30 09:31
|buy
|734
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1862
|2006.10.30 09:50
|t/p
|734
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|13985.26
|1863
|2006.10.30 09:50
|buy limit
|736
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1864
|2006.10.30 10:01
|delete
|730
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1865
|2006.10.30 10:39
|t/p
|735
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|13995.26
|1866
|2006.10.30 10:40
|buy limit
|737
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1867
|2006.10.30 11:36
|t/p
|713
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|9.96
|14005.22
|1868
|2006.10.30 11:36
|buy limit
|738
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1869
|2006.10.30 11:39
|buy
|706
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|1870
|2006.10.30 11:40
|t/p
|698
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|9.96
|14015.18
|1871
|2006.10.30 11:40
|delete
|733
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|1872
|2006.10.30 11:40
|buy limit
|739
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1873
|2006.10.30 11:50
|buy stop
|740
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|1874
|2006.10.30 11:51
|buy
|707
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1875
|2006.10.30 11:52
|t/p
|703
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|9.96
|14025.14
|1876
|2006.10.30 11:52
|buy limit
|741
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|1877
|2006.10.30 11:54
|buy
|710
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1878
|2006.10.30 11:55
|buy stop
|742
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|1879
|2006.10.30 12:09
|t/p
|706
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|10.00
|14035.14
|1880
|2006.10.30 12:09
|buy limit
|743
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|1881
|2006.10.30 12:25
|buy stop
|744
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|1882
|2006.10.30 12:35
|buy
|712
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1883
|2006.10.30 12:36
|t/p
|707
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|10.00
|14045.14
|1884
|2006.10.30 12:37
|buy
|714
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|1885
|2006.10.30 12:37
|delete
|736
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1886
|2006.10.30 12:37
|buy limit
|745
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1887
|2006.10.30 12:37
|buy stop
|746
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|1888
|2006.10.30 12:39
|t/p
|710
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|10.00
|14055.14
|1889
|2006.10.30 12:39
|buy limit
|747
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1890
|2006.10.30 12:39
|buy stop
|748
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|1891
|2006.10.30 12:40
|buy
|740
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|1892
|2006.10.30 12:45
|t/p
|712
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|14065.14
|1893
|2006.10.30 12:46
|buy limit
|749
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1894
|2006.10.30 12:46
|buy stop
|750
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|1895
|2006.10.30 12:47
|buy
|742
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|1896
|2006.10.30 12:48
|t/p
|714
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|10.00
|14075.14
|1897
|2006.10.30 12:49
|buy limit
|751
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|1898
|2006.10.30 12:54
|buy
|751
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|1899
|2006.10.30 13:31
|delete
|737
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1900
|2006.10.30 13:36
|buy
|749
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1901
|2006.10.30 13:37
|buy
|747
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1902
|2006.10.30 13:39
|buy limit
|752
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1903
|2006.10.30 13:39
|buy
|745
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1904
|2006.10.30 13:51
|t/p
|745
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|10.00
|14085.14
|1905
|2006.10.30 13:52
|buy limit
|753
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1906
|2006.10.30 13:54
|t/p
|747
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|10.00
|14095.14
|1907
|2006.10.30 13:54
|delete
|752
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1908
|2006.10.30 13:54
|buy limit
|754
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1909
|2006.10.30 14:03
|t/p
|749
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|14105.14
|1910
|2006.10.30 14:03
|buy limit
|755
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1911
|2006.10.30 14:16
|buy
|755
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1912
|2006.10.30 14:24
|t/p
|755
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|14115.14
|1913
|2006.10.30 14:25
|buy limit
|756
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1914
|2006.10.30 14:39
|buy
|756
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|1915
|2006.10.30 15:01
|delete
|738
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1916
|2006.10.30 15:20
|buy
|754
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|1917
|2006.10.30 15:24
|buy
|753
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1918
|2006.10.30 15:54
|t/p
|753
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|10.00
|14125.14
|1919
|2006.10.30 15:55
|buy limit
|757
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1920
|2006.10.30 17:01
|delete
|739
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1921
|2006.10.30 18:54
|buy
|757
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|1922
|2006.10.30 19:31
|delete
|741
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|1923
|2006.10.30 22:07
|buy
|743
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|1924
|2006.10.31 00:01
|delete
|750
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|1925
|2006.10.31 00:01
|delete
|748
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|1926
|2006.10.31 00:01
|delete
|746
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|1927
|2006.10.31 00:01
|delete
|744
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|1928
|2006.10.31 00:31
|sell stop
|758
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|1929
|2006.10.31 00:31
|sell stop
|759
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|1930
|2006.10.31 00:31
|sell stop
|760
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1931
|2006.10.31 00:31
|sell stop
|761
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1932
|2006.10.31 00:31
|sell limit
|762
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1933
|2006.10.31 00:33
|sell stop
|763
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|1934
|2006.10.31 00:50
|sell stop
|764
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1935
|2006.10.31 00:51
|sell
|762
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1936
|2006.10.31 03:08
|sell stop
|765
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|1937
|2006.10.31 03:14
|delete
|765
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|1938
|2006.10.31 03:40
|sell stop
|766
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|1939
|2006.10.31 03:46
|delete
|766
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|1940
|2006.10.31 05:01
|sell
|764
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1941
|2006.10.31 07:21
|sell
|761
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1942
|2006.10.31 07:22
|t/p
|762
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|14135.14
|1943
|2006.10.31 07:22
|sell stop
|767
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|1944
|2006.10.31 07:22
|sell limit
|768
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1945
|2006.10.31 07:22
|sell
|760
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1946
|2006.10.31 07:24
|t/p
|764
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.00
|14145.14
|1947
|2006.10.31 07:24
|sell stop
|769
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|1948
|2006.10.31 07:24
|sell limit
|770
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1949
|2006.10.31 07:24
|sell
|759
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|1950
|2006.10.31 07:24
|t/p
|761
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|14155.14
|1951
|2006.10.31 07:25
|sell
|758
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|1952
|2006.10.31 07:25
|sell stop
|771
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|1953
|2006.10.31 07:25
|sell limit
|772
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1954
|2006.10.31 07:39
|t/p
|760
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.00
|14165.14
|1955
|2006.10.31 07:39
|sell stop
|773
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|1956
|2006.10.31 07:39
|sell limit
|774
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1957
|2006.10.31 08:01
|delete
|768
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1958
|2006.10.31 08:04
|sell limit
|775
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1959
|2006.10.31 08:05
|sell
|774
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1960
|2006.10.31 08:09
|sell
|772
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1961
|2006.10.31 08:24
|sell
|770
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1962
|2006.10.31 08:34
|sell
|775
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1963
|2006.10.31 08:39
|t/p
|743
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|9.96
|14175.10
|1964
|2006.10.31 08:39
|t/p
|757
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|9.96
|14185.06
|1965
|2006.10.31 10:39
|t/p
|775
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|14195.06
|1966
|2006.10.31 10:39
|sell limit
|776
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1967
|2006.10.31 10:52
|t/p
|770
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.00
|14205.06
|1968
|2006.10.31 10:52
|sell limit
|777
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1969
|2006.10.31 10:54
|t/p
|772
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|14215.06
|1970
|2006.10.31 10:54
|sell limit
|778
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1971
|2006.10.31 11:01
|delete
|776
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1972
|2006.10.31 11:03
|sell limit
|779
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1973
|2006.10.31 11:04
|delete
|779
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1974
|2006.10.31 11:07
|t/p
|774
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.00
|14225.06
|1975
|2006.10.31 11:07
|sell limit
|780
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1976
|2006.10.31 11:09
|sell
|763
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|1977
|2006.10.31 11:22
|sell
|780
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|1978
|2006.10.31 11:22
|sell limit
|781
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1979
|2006.10.31 11:31
|delete
|781
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1980
|2006.10.31 11:49
|sell
|778
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|1981
|2006.10.31 11:52
|sell
|777
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|1982
|2006.10.31 13:25
|sell stop
|782
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1983
|2006.10.31 13:39
|sell
|782
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|1984
|2006.10.31 15:01
|delete
|773
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|1985
|2006.10.31 15:01
|delete
|771
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|1986
|2006.10.31 15:01
|delete
|769
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|1987
|2006.10.31 15:01
|delete
|767
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|1988
|2006.10.31 15:04
|t/p
|754
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|9.96
|14235.02
|1989
|2006.10.31 15:06
|t/p
|756
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|9.96
|14244.98
|1990
|2006.10.31 15:06
|t/p
|751
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|9.96
|14254.94
|1991
|2006.10.31 15:07
|t/p
|740
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|9.96
|14264.90
|1992
|2006.10.31 15:09
|t/p
|742
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|9.96
|14274.86
|1993
|2006.10.31 15:31
|buy limit
|783
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|1994
|2006.10.31 15:31
|buy limit
|784
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|1995
|2006.10.31 15:31
|buy limit
|785
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|1996
|2006.10.31 15:31
|buy limit
|786
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|1997
|2006.10.31 15:31
|buy limit
|787
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|1998
|2006.10.31 15:31
|buy stop
|788
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|1999
|2006.10.31 15:31
|buy stop
|789
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2000
|2006.10.31 15:31
|buy stop
|790
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2001
|2006.10.31 15:32
|buy stop
|791
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2002
|2006.10.31 15:34
|buy limit
|792
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2003
|2006.10.31 15:35
|buy
|788
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2004
|2006.10.31 15:35
|buy limit
|793
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2005
|2006.10.31 15:35
|buy stop
|794
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2006
|2006.10.31 15:36
|buy
|789
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2007
|2006.10.31 15:37
|buy stop
|795
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2008
|2006.10.31 15:37
|buy stop
|796
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2009
|2006.10.31 15:39
|buy
|790
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2010
|2006.10.31 15:39
|t/p
|788
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14284.86
|2011
|2006.10.31 15:40
|buy limit
|797
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2012
|2006.10.31 15:40
|buy stop
|798
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2013
|2006.10.31 15:51
|buy
|797
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2014
|2006.10.31 15:54
|buy
|793
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2015
|2006.10.31 15:54
|buy
|792
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2016
|2006.10.31 16:09
|t/p
|792
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|14294.86
|2017
|2006.10.31 16:09
|buy limit
|799
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2018
|2006.10.31 16:24
|t/p
|793
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14304.86
|2019
|2006.10.31 16:25
|buy limit
|800
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2020
|2006.10.31 18:19
|buy
|800
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2021
|2006.10.31 22:31
|delete
|783
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2022
|2006.11.01 00:01
|delete
|784
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2023
|2006.11.01 02:31
|delete
|785
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2024
|2006.11.01 03:09
|buy
|799
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2025
|2006.11.01 05:24
|buy
|787
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2026
|2006.11.01 07:31
|delete
|786
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2027
|2006.11.01 07:39
|buy limit
|801
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2028
|2006.11.01 07:42
|delete
|801
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2029
|2006.11.01 07:44
|buy limit
|802
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2030
|2006.11.01 07:46
|delete
|802
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2031
|2006.11.01 07:47
|buy limit
|803
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2032
|2006.11.01 07:48
|delete
|803
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2033
|2006.11.01 07:49
|buy limit
|804
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2034
|2006.11.01 07:54
|buy
|804
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2035
|2006.11.01 08:10
|t/p
|804
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|14314.86
|2036
|2006.11.01 08:13
|buy limit
|805
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2037
|2006.11.01 08:14
|delete
|805
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2038
|2006.11.01 08:25
|buy limit
|806
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2039
|2006.11.01 08:26
|delete
|806
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2040
|2006.11.01 08:50
|t/p
|787
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|10.00
|14324.86
|2041
|2006.11.01 08:50
|buy limit
|807
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2042
|2006.11.01 08:54
|t/p
|799
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|14334.86
|2043
|2006.11.01 08:54
|buy limit
|808
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2044
|2006.11.01 09:01
|t/p
|800
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|9.96
|14344.82
|2045
|2006.11.01 09:02
|buy limit
|809
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2046
|2006.11.01 10:00
|buy
|809
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2047
|2006.11.01 10:10
|t/p
|809
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14354.82
|2048
|2006.11.01 10:10
|buy limit
|810
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2049
|2006.11.01 10:21
|t/p
|797
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.96
|14364.78
|2050
|2006.11.01 10:22
|buy limit
|811
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2051
|2006.11.01 10:24
|buy
|791
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2052
|2006.11.01 10:24
|t/p
|789
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|9.96
|14374.74
|2053
|2006.11.01 10:24
|buy limit
|812
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2054
|2006.11.01 10:25
|buy stop
|813
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2055
|2006.11.01 10:31
|delete
|807
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2056
|2006.11.01 10:45
|buy
|812
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2057
|2006.11.01 12:39
|buy
|811
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2058
|2006.11.01 12:55
|buy
|810
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2059
|2006.11.01 13:24
|buy
|808
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2060
|2006.11.01 14:00
|t/p
|808
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|14384.74
|2061
|2006.11.01 14:05
|buy limit
|814
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2062
|2006.11.01 14:31
|delete
|814
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2063
|2006.11.01 14:54
|t/p
|810
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14394.74
|2064
|2006.11.01 14:54
|buy limit
|815
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2065
|2006.11.01 15:02
|t/p
|811
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14404.74
|2066
|2006.11.01 15:03
|buy limit
|816
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2067
|2006.11.01 15:04
|t/p
|812
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|14414.74
|2068
|2006.11.01 15:04
|buy
|794
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2069
|2006.11.01 15:04
|t/p
|790
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|9.96
|14424.70
|2070
|2006.11.01 15:05
|buy limit
|817
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2071
|2006.11.01 15:05
|buy limit
|818
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2072
|2006.11.01 15:06
|buy
|795
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2073
|2006.11.01 15:06
|t/p
|791
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|10.00
|14434.70
|2074
|2006.11.01 15:07
|buy
|796
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2075
|2006.11.01 15:07
|buy limit
|819
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2076
|2006.11.01 15:07
|buy stop
|820
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2077
|2006.11.01 15:07
|buy stop
|821
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2078
|2006.11.01 15:07
|t/p
|794
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|10.00
|14444.70
|2079
|2006.11.01 15:08
|buy limit
|822
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2080
|2006.11.01 15:09
|buy
|798
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2081
|2006.11.01 15:09
|buy stop
|823
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2082
|2006.11.01 15:09
|t/p
|795
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|10.00
|14454.70
|2083
|2006.11.01 15:09
|buy
|813
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2084
|2006.11.01 15:09
|t/p
|796
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|14464.70
|2085
|2006.11.01 15:10
|buy limit
|824
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2086
|2006.11.01 15:10
|buy limit
|825
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2087
|2006.11.01 15:10
|buy stop
|826
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2088
|2006.11.01 15:10
|buy stop
|827
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2089
|2006.11.01 15:13
|buy
|825
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2090
|2006.11.01 15:14
|buy
|822
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2091
|2006.11.01 15:14
|buy
|824
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2092
|2006.11.01 15:15
|buy
|819
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2093
|2006.11.01 15:15
|buy
|818
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2094
|2006.11.01 15:18
|buy
|817
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2095
|2006.11.01 15:24
|t/p
|817
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|14474.70
|2096
|2006.11.01 15:25
|buy limit
|828
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2097
|2006.11.01 15:37
|buy
|828
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2098
|2006.11.01 15:39
|buy
|816
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2099
|2006.11.01 15:50
|buy
|815
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2100
|2006.11.01 16:54
|t/p
|815
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14484.70
|2101
|2006.11.01 16:55
|buy limit
|829
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2102
|2006.11.01 17:31
|t/p
|816
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14494.70
|2103
|2006.11.01 17:31
|buy limit
|830
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2104
|2006.11.01 19:07
|delete
|829
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2105
|2006.11.01 19:08
|buy limit
|831
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2106
|2006.11.01 19:10
|delete
|831
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2107
|2006.11.01 19:35
|t/p
|828
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|14504.70
|2108
|2006.11.01 19:35
|buy limit
|832
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2109
|2006.11.01 19:39
|t/p
|818
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|10.00
|14514.70
|2110
|2006.11.01 19:40
|buy limit
|833
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2111
|2006.11.01 19:49
|t/p
|819
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|10.00
|14524.70
|2112
|2006.11.01 19:50
|buy limit
|834
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2113
|2006.11.01 20:00
|t/p
|822
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|10.00
|14534.70
|2114
|2006.11.01 20:01
|buy limit
|835
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2115
|2006.11.01 20:06
|buy
|835
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2116
|2006.11.01 20:07
|buy
|834
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2117
|2006.11.01 20:09
|buy
|833
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2118
|2006.11.01 20:09
|buy
|832
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2119
|2006.11.01 20:39
|buy
|830
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2120
|2006.11.02 00:01
|delete
|827
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2121
|2006.11.02 00:01
|delete
|826
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2122
|2006.11.02 00:01
|delete
|823
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2123
|2006.11.02 00:01
|delete
|821
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2124
|2006.11.02 00:01
|delete
|820
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2125
|2006.11.02 00:31
|sell stop
|836
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2126
|2006.11.02 00:31
|sell stop
|837
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2127
|2006.11.02 00:31
|sell stop
|838
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2128
|2006.11.02 00:31
|sell stop
|839
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2129
|2006.11.02 00:31
|sell limit
|840
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2130
|2006.11.02 00:35
|sell stop
|841
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2131
|2006.11.02 00:37
|sell limit
|842
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2132
|2006.11.02 00:39
|sell
|839
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2133
|2006.11.02 00:39
|sell stop
|843
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2134
|2006.11.02 01:01
|delete
|840
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2135
|2006.11.02 01:06
|sell
|838
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2136
|2006.11.02 01:07
|sell stop
|844
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2137
|2006.11.02 01:54
|sell
|842
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2138
|2006.11.02 06:51
|t/p
|842
|0.10
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|10.00
|14544.70
|2139
|2006.11.02 06:52
|sell
|837
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2140
|2006.11.02 06:52
|t/p
|839
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.00
|14554.70
|2141
|2006.11.02 06:52
|sell stop
|845
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2142
|2006.11.02 06:52
|sell limit
|846
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2143
|2006.11.02 06:52
|sell limit
|847
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2144
|2006.11.02 06:54
|sell
|836
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2145
|2006.11.02 06:54
|t/p
|838
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|10.00
|14564.70
|2146
|2006.11.02 06:55
|sell
|841
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2147
|2006.11.02 06:55
|delete
|847
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2148
|2006.11.02 06:55
|sell stop
|848
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2149
|2006.11.02 06:55
|sell limit
|849
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2150
|2006.11.02 06:56
|sell limit
|850
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2151
|2006.11.02 07:01
|delete
|850
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2152
|2006.11.02 07:23
|t/p
|837
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|14574.70
|2153
|2006.11.02 07:24
|sell
|843
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2154
|2006.11.02 07:25
|sell stop
|851
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2155
|2006.11.02 07:25
|sell limit
|852
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2156
|2006.11.02 07:40
|t/p
|836
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|14584.70
|2157
|2006.11.02 07:40
|sell stop
|853
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2158
|2006.11.02 07:40
|sell limit
|854
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2159
|2006.11.02 08:07
|sell
|854
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2160
|2006.11.02 08:10
|sell
|852
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2161
|2006.11.02 08:37
|sell
|849
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2162
|2006.11.02 08:39
|sell
|846
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2163
|2006.11.02 08:55
|t/p
|846
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.00
|14594.70
|2164
|2006.11.02 08:55
|sell limit
|855
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2165
|2006.11.02 09:01
|delete
|855
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2166
|2006.11.02 09:05
|sell limit
|856
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2167
|2006.11.02 09:20
|sell
|856
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2168
|2006.11.02 10:24
|t/p
|830
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.88
|14604.58
|2169
|2006.11.02 10:39
|t/p
|832
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|9.88
|14614.46
|2170
|2006.11.02 11:01
|delete
|853
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2171
|2006.11.02 11:01
|delete
|851
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2172
|2006.11.02 11:01
|delete
|848
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2173
|2006.11.02 11:01
|delete
|845
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2174
|2006.11.02 11:01
|delete
|844
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2175
|2006.11.02 11:31
|buy limit
|857
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2176
|2006.11.02 11:31
|buy limit
|858
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2177
|2006.11.02 11:31
|buy stop
|859
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2178
|2006.11.02 11:37
|buy
|859
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2179
|2006.11.02 11:37
|buy limit
|860
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2180
|2006.11.02 11:51
|buy
|860
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2181
|2006.11.02 11:54
|buy
|858
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2182
|2006.11.02 12:31
|delete
|857
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2183
|2006.11.02 12:40
|buy limit
|861
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2184
|2006.11.02 12:54
|buy
|861
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2185
|2006.11.02 13:19
|t/p
|861
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|14624.46
|2186
|2006.11.02 13:22
|t/p
|858
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14634.46
|2187
|2006.11.02 13:22
|buy limit
|862
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2188
|2006.11.02 13:25
|t/p
|860
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14644.46
|2189
|2006.11.02 13:25
|buy limit
|863
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2190
|2006.11.02 13:54
|buy
|863
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2191
|2006.11.02 14:39
|t/p
|863
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14654.46
|2192
|2006.11.02 14:40
|buy limit
|864
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2193
|2006.11.02 14:54
|t/p
|859
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|14664.46
|2194
|2006.11.02 14:54
|buy limit
|865
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2195
|2006.11.02 15:10
|buy
|865
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2196
|2006.11.02 15:22
|buy
|864
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2197
|2006.11.02 15:24
|buy
|862
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2198
|2006.11.02 16:30
|t/p
|862
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14674.46
|2199
|2006.11.02 16:31
|buy limit
|866
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2200
|2006.11.02 16:31
|t/p
|864
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|14684.46
|2201
|2006.11.02 16:32
|buy limit
|867
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2202
|2006.11.02 17:00
|buy
|867
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2203
|2006.11.02 17:51
|buy
|866
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2204
|2006.11.02 18:31
|t/p
|866
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14694.46
|2205
|2006.11.02 18:32
|buy limit
|868
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2206
|2006.11.02 19:31
|delete
|868
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2207
|2006.11.02 19:37
|buy limit
|869
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2208
|2006.11.02 19:47
|delete
|869
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2209
|2006.11.02 19:50
|buy limit
|870
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2210
|2006.11.02 20:01
|delete
|870
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2211
|2006.11.02 23:16
|buy stop
|871
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2212
|2006.11.02 23:20
|delete
|871
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2213
|2006.11.03 00:02
|buy limit
|872
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2214
|2006.11.03 00:23
|buy
|872
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2215
|2006.11.03 02:16
|sell stop
|873
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2216
|2006.11.03 02:39
|sell
|873
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2217
|2006.11.03 07:37
|t/p
|873
|0.10
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|10.00
|14704.46
|2218
|2006.11.03 07:39
|t/p
|856
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.03
|14714.49
|2219
|2006.11.03 07:39
|t/p
|849
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|10.03
|14724.52
|2220
|2006.11.03 08:01
|sell stop
|874
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2221
|2006.11.03 08:01
|sell limit
|875
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2222
|2006.11.03 08:01
|sell limit
|876
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2223
|2006.11.03 08:07
|sell
|875
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2224
|2006.11.03 08:07
|sell stop
|877
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2225
|2006.11.03 08:20
|sell
|876
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2226
|2006.11.03 08:54
|t/p
|872
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|14734.52
|2227
|2006.11.03 09:31
|delete
|877
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2228
|2006.11.03 09:31
|delete
|874
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2229
|2006.11.03 09:34
|t/p
|867
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.96
|14744.48
|2230
|2006.11.03 09:36
|t/p
|865
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|9.96
|14754.44
|2231
|2006.11.03 09:37
|t/p
|833
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|9.84
|14764.28
|2232
|2006.11.03 09:39
|t/p
|834
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|9.84
|14774.12
|2233
|2006.11.03 10:01
|buy limit
|878
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2234
|2006.11.03 10:01
|buy limit
|879
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2235
|2006.11.03 10:06
|buy limit
|880
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2236
|2006.11.03 10:16
|buy
|880
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2237
|2006.11.03 10:16
|buy stop
|881
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2238
|2006.11.03 10:24
|buy
|881
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2239
|2006.11.03 10:49
|buy
|879
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2240
|2006.11.03 10:52
|buy
|878
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2241
|2006.11.03 13:30
|t/p
|876
|0.10
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|10.00
|14784.12
|2242
|2006.11.03 13:31
|t/p
|875
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.00
|14794.12
|2243
|2006.11.03 13:34
|t/p
|852
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.03
|14804.15
|2244
|2006.11.03 13:35
|t/p
|854
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.03
|14814.18
|2245
|2006.11.03 13:36
|t/p
|841
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|10.03
|14824.21
|2246
|2006.11.03 13:36
|t/p
|843
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|10.03
|14834.24
|2247
|2006.11.03 13:54
|t/p
|782
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.15
|14844.39
|2248
|2006.11.03 14:31
|sell limit
|882
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2249
|2006.11.03 14:31
|sell limit
|883
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2250
|2006.11.03 14:31
|sell limit
|884
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2251
|2006.11.03 14:31
|sell limit
|885
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2252
|2006.11.03 14:31
|sell limit
|886
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2253
|2006.11.03 14:34
|sell
|882
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2254
|2006.11.03 14:35
|sell limit
|887
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2255
|2006.11.03 14:39
|sell
|883
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2256
|2006.11.03 14:40
|sell limit
|888
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2257
|2006.11.03 14:54
|sell
|884
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2258
|2006.11.03 14:55
|sell limit
|889
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2259
|2006.11.03 15:06
|t/p
|884
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.00
|14854.39
|2260
|2006.11.03 15:07
|sell limit
|890
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2261
|2006.11.03 15:07
|t/p
|883
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|14864.39
|2262
|2006.11.03 15:08
|sell limit
|891
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2263
|2006.11.03 15:09
|t/p
|882
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|14874.39
|2264
|2006.11.03 15:09
|t/p
|777
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.15
|14884.54
|2265
|2006.11.03 15:10
|sell stop
|892
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|2266
|2006.11.03 15:10
|sell stop
|893
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|2267
|2006.11.03 15:10
|sell limit
|894
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2268
|2006.11.03 15:10
|sell limit
|895
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2269
|2006.11.03 15:14
|sell
|894
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2270
|2006.11.03 15:14
|sell
|895
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2271
|2006.11.03 15:39
|t/p
|895
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|14894.54
|2272
|2006.11.03 15:40
|sell limit
|896
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2273
|2006.11.03 15:51
|sell
|896
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2274
|2006.11.03 15:54
|sell
|891
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2275
|2006.11.03 16:00
|sell
|890
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2276
|2006.11.03 16:16
|t/p
|890
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.00
|14904.54
|2277
|2006.11.03 16:17
|sell limit
|897
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2278
|2006.11.03 16:24
|sell
|897
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2279
|2006.11.03 16:30
|sell
|885
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2280
|2006.11.03 16:31
|sell limit
|898
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2281
|2006.11.03 17:09
|t/p
|885
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.00
|14914.54
|2282
|2006.11.03 17:10
|sell limit
|899
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2283
|2006.11.03 17:16
|t/p
|897
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.00
|14924.54
|2284
|2006.11.03 17:16
|sell limit
|900
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2285
|2006.11.03 18:31
|delete
|898
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2286
|2006.11.03 18:39
|sell
|900
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2287
|2006.11.03 19:34
|sell
|899
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2288
|2006.11.03 20:30
|delete
|889
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2289
|2006.11.03 20:39
|t/p
|899
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.00
|14934.54
|2290
|2006.11.03 20:40
|sell limit
|901
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2291
|2006.11.05 22:30
|sell
|901
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2292
|2006.11.06 00:04
|sell
|886
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2293
|2006.11.06 00:09
|sell
|887
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2294
|2006.11.06 00:40
|t/p
|887
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.00
|14944.54
|2295
|2006.11.06 00:40
|delete
|888
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2296
|2006.11.06 00:40
|sell limit
|902
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2297
|2006.11.06 01:07
|t/p
|886
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.00
|14954.54
|2298
|2006.11.06 01:07
|sell limit
|903
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2299
|2006.11.06 03:03
|delete
|902
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2300
|2006.11.06 03:29
|sell limit
|904
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2301
|2006.11.06 03:35
|delete
|904
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2302
|2006.11.06 05:10
|t/p
|901
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.03
|14964.57
|2303
|2006.11.06 05:10
|sell limit
|905
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2304
|2006.11.06 05:31
|delete
|903
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2305
|2006.11.06 05:32
|sell limit
|906
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2306
|2006.11.06 05:33
|delete
|906
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2307
|2006.11.06 05:35
|sell limit
|907
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2308
|2006.11.06 06:02
|delete
|907
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2309
|2006.11.06 07:24
|sell
|905
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2310
|2006.11.06 07:36
|t/p
|905
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.00
|14974.57
|2311
|2006.11.06 07:37
|sell limit
|908
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2312
|2006.11.06 07:40
|t/p
|900
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.03
|14984.60
|2313
|2006.11.06 07:40
|sell limit
|909
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2314
|2006.11.06 08:07
|t/p
|891
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.03
|14994.63
|2315
|2006.11.06 08:07
|sell limit
|910
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2316
|2006.11.06 08:10
|t/p
|896
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.03
|15004.66
|2317
|2006.11.06 08:10
|sell limit
|911
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2318
|2006.11.06 08:16
|delete
|908
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2319
|2006.11.06 08:18
|t/p
|894
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.03
|15014.69
|2320
|2006.11.06 08:19
|sell limit
|912
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2321
|2006.11.06 08:22
|sell limit
|913
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2322
|2006.11.06 08:25
|sell
|912
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2323
|2006.11.06 08:31
|delete
|913
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2324
|2006.11.06 08:52
|t/p
|912
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.00
|15024.69
|2325
|2006.11.06 08:52
|sell limit
|914
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2326
|2006.11.06 08:55
|t/p
|778
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.18
|15034.87
|2327
|2006.11.06 08:55
|sell limit
|915
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2328
|2006.11.06 09:09
|sell stop
|916
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2329
|2006.11.06 09:31
|delete
|909
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2330
|2006.11.06 09:35
|t/p
|780
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.18
|15045.05
|2331
|2006.11.06 09:35
|sell limit
|917
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2332
|2006.11.06 09:37
|sell stop
|918
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|2333
|2006.11.06 09:39
|t/p
|759
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.18
|15055.23
|2334
|2006.11.06 09:39
|sell stop
|919
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|2335
|2006.11.06 09:39
|sell limit
|920
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2336
|2006.11.06 09:39
|sell
|893
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|2337
|2006.11.06 09:40
|t/p
|758
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|10.18
|15065.41
|2338
|2006.11.06 09:40
|sell limit
|921
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2339
|2006.11.06 09:44
|sell stop
|922
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|2340
|2006.11.06 09:48
|sell
|892
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|2341
|2006.11.06 10:04
|sell
|921
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2342
|2006.11.06 10:09
|sell
|920
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2343
|2006.11.06 10:25
|sell
|917
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2344
|2006.11.06 10:54
|t/p
|917
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.00
|15075.41
|2345
|2006.11.06 10:54
|sell limit
|923
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2346
|2006.11.06 11:01
|delete
|910
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2347
|2006.11.06 11:06
|t/p
|920
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|15085.41
|2348
|2006.11.06 11:07
|sell limit
|924
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2349
|2006.11.06 11:15
|t/p
|921
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|10.00
|15095.41
|2350
|2006.11.06 11:16
|sell limit
|925
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2351
|2006.11.06 12:01
|delete
|911
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2352
|2006.11.06 12:01
|sell
|925
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2353
|2006.11.06 13:24
|sell
|924
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2354
|2006.11.06 13:54
|t/p
|924
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|15105.41
|2355
|2006.11.06 13:55
|sell limit
|926
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2356
|2006.11.06 14:01
|delete
|914
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2357
|2006.11.06 16:01
|delete
|915
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2358
|2006.11.06 16:40
|sell
|926
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2359
|2006.11.06 19:46
|delete
|923
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2360
|2006.11.06 19:50
|sell limit
|927
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2361
|2006.11.06 20:01
|delete
|927
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2362
|2006.11.07 00:01
|delete
|922
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|2363
|2006.11.07 00:01
|delete
|919
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|2364
|2006.11.07 00:01
|delete
|918
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|2365
|2006.11.07 00:01
|delete
|916
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2366
|2006.11.07 00:31
|buy limit
|928
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2367
|2006.11.07 00:31
|buy stop
|929
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2368
|2006.11.07 00:31
|buy stop
|930
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2369
|2006.11.07 00:31
|buy stop
|931
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2370
|2006.11.07 00:31
|buy stop
|932
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|2371
|2006.11.07 00:32
|buy limit
|933
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2372
|2006.11.07 00:40
|buy
|933
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2373
|2006.11.07 00:40
|buy stop
|934
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2374
|2006.11.07 01:19
|buy
|934
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2375
|2006.11.07 01:19
|buy
|929
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2376
|2006.11.07 01:20
|buy stop
|935
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|2377
|2006.11.07 01:21
|t/p
|933
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|10.00
|15115.41
|2378
|2006.11.07 01:22
|buy
|930
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2379
|2006.11.07 01:22
|t/p
|934
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|10.00
|15125.41
|2380
|2006.11.07 01:22
|buy limit
|936
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2381
|2006.11.07 01:22
|buy limit
|937
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2382
|2006.11.07 01:22
|buy stop
|938
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2383
|2006.11.07 01:22
|buy stop
|939
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2384
|2006.11.07 01:24
|buy
|931
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2385
|2006.11.07 01:24
|t/p
|929
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|10.00
|15135.41
|2386
|2006.11.07 01:24
|buy limit
|940
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2387
|2006.11.07 01:24
|buy stop
|941
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2388
|2006.11.07 02:01
|buy
|932
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|2389
|2006.11.07 02:31
|delete
|928
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2390
|2006.11.07 04:09
|t/p
|930
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|10.00
|15145.41
|2391
|2006.11.07 04:10
|buy limit
|942
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2392
|2006.11.07 04:10
|buy stop
|943
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2393
|2006.11.07 04:24
|buy
|935
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|2394
|2006.11.07 04:24
|t/p
|931
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|10.00
|15155.41
|2395
|2006.11.07 04:25
|buy limit
|944
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2396
|2006.11.07 04:25
|buy stop
|945
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2397
|2006.11.07 04:31
|delete
|936
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2398
|2006.11.07 04:34
|buy
|938
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2399
|2006.11.07 04:34
|t/p
|932
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|10.00
|15165.41
|2400
|2006.11.07 04:35
|buy
|939
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2401
|2006.11.07 04:35
|buy limit
|946
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|2402
|2006.11.07 04:35
|buy stop
|947
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2403
|2006.11.07 04:36
|t/p
|935
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|15175.41
|2404
|2006.11.07 04:37
|buy
|941
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2405
|2006.11.07 04:37
|buy limit
|948
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|2406
|2006.11.07 04:37
|buy stop
|949
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2407
|2006.11.07 04:37
|t/p
|938
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|10.00
|15185.41
|2408
|2006.11.07 04:38
|buy limit
|950
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2409
|2006.11.07 04:39
|buy
|943
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2410
|2006.11.07 04:39
|t/p
|939
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|15195.41
|2411
|2006.11.07 04:39
|buy limit
|951
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2412
|2006.11.07 04:39
|buy stop
|952
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2413
|2006.11.07 04:40
|buy stop
|953
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2414
|2006.11.07 04:52
|buy
|945
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2415
|2006.11.07 04:54
|t/p
|941
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|10.00
|15205.41
|2416
|2006.11.07 04:54
|buy limit
|954
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2417
|2006.11.07 05:01
|delete
|937
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2418
|2006.11.07 05:03
|buy
|947
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2419
|2006.11.07 06:01
|delete
|940
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2420
|2006.11.07 06:23
|buy
|954
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2421
|2006.11.07 06:39
|buy
|951
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2422
|2006.11.07 07:24
|t/p
|951
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|15215.41
|2423
|2006.11.07 07:25
|buy limit
|955
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2424
|2006.11.07 07:31
|delete
|942
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2425
|2006.11.07 07:40
|buy
|955
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2426
|2006.11.07 07:40
|buy limit
|956
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2427
|2006.11.07 07:43
|delete
|956
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2428
|2006.11.07 07:45
|buy limit
|957
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2429
|2006.11.07 07:50
|delete
|957
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2430
|2006.11.07 09:10
|buy
|950
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2431
|2006.11.07 09:22
|t/p
|950
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|10.00
|15225.41
|2432
|2006.11.07 09:22
|buy limit
|958
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2433
|2006.11.07 09:30
|t/p
|955
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|15235.41
|2434
|2006.11.07 09:31
|delete
|944
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2435
|2006.11.07 09:31
|buy limit
|959
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2436
|2006.11.07 09:36
|t/p
|954
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|10.00
|15245.41
|2437
|2006.11.07 09:37
|buy limit
|960
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2438
|2006.11.07 09:39
|t/p
|943
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|10.00
|15255.41
|2439
|2006.11.07 09:40
|buy limit
|961
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2440
|2006.11.07 10:07
|buy
|961
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2441
|2006.11.07 10:09
|buy
|960
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2442
|2006.11.07 11:03
|buy
|959
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2443
|2006.11.07 11:31
|delete
|946
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|2444
|2006.11.07 13:19
|t/p
|959
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|15265.41
|2445
|2006.11.07 13:19
|buy limit
|962
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2446
|2006.11.07 13:22
|t/p
|960
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|10.00
|15275.41
|2447
|2006.11.07 13:22
|buy limit
|963
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2448
|2006.11.07 13:24
|t/p
|961
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|10.00
|15285.41
|2449
|2006.11.07 13:24
|buy limit
|964
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2450
|2006.11.07 13:31
|delete
|948
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|2451
|2006.11.07 13:35
|buy
|949
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2452
|2006.11.07 13:36
|t/p
|945
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|15295.41
|2453
|2006.11.07 13:37
|buy limit
|965
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2454
|2006.11.07 13:39
|buy
|952
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2455
|2006.11.07 13:39
|t/p
|947
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|15305.41
|2456
|2006.11.07 13:40
|buy limit
|966
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2457
|2006.11.07 14:04
|buy
|953
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2458
|2006.11.07 14:06
|t/p
|949
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|10.00
|15315.41
|2459
|2006.11.07 14:07
|buy limit
|967
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2460
|2006.11.07 14:09
|t/p
|952
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|15325.41
|2461
|2006.11.07 14:09
|buy limit
|968
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2462
|2006.11.07 14:22
|t/p
|953
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|15335.41
|2463
|2006.11.07 14:22
|buy limit
|969
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2464
|2006.11.07 14:31
|delete
|958
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2465
|2006.11.07 14:34
|t/p
|878
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.92
|15345.33
|2466
|2006.11.07 14:35
|buy limit
|970
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2467
|2006.11.07 14:37
|t/p
|879
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|9.92
|15355.25
|2468
|2006.11.07 14:37
|buy limit
|971
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2469
|2006.11.07 14:51
|t/p
|880
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|9.92
|15365.17
|2470
|2006.11.07 14:52
|buy limit
|972
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2471
|2006.11.07 14:52
|buy stop
|973
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2472
|2006.11.07 14:54
|t/p
|881
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|9.92
|15375.09
|2473
|2006.11.07 14:55
|buy limit
|974
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2474
|2006.11.07 15:01
|delete
|962
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2475
|2006.11.07 15:16
|t/p
|835
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|9.76
|15384.85
|2476
|2006.11.07 15:16
|buy limit
|975
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2477
|2006.11.07 15:16
|buy stop
|976
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2478
|2006.11.07 15:17
|buy stop
|977
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2479
|2006.11.07 15:31
|delete
|963
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2480
|2006.11.07 15:37
|buy
|975
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2481
|2006.11.07 15:39
|buy
|974
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2482
|2006.11.07 15:52
|buy
|972
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2483
|2006.11.07 15:54
|buy
|971
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2484
|2006.11.07 16:09
|buy
|970
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2485
|2006.11.07 16:10
|buy
|969
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2486
|2006.11.07 16:31
|t/p
|969
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|15394.85
|2487
|2006.11.07 16:32
|buy limit
|978
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2488
|2006.11.07 16:36
|t/p
|970
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|15404.85
|2489
|2006.11.07 16:37
|buy limit
|979
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2490
|2006.11.07 16:45
|t/p
|971
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|15414.85
|2491
|2006.11.07 16:46
|buy limit
|980
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2492
|2006.11.07 17:01
|delete
|964
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2493
|2006.11.07 17:09
|buy
|980
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2494
|2006.11.07 18:31
|delete
|965
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2495
|2006.11.07 19:21
|buy
|979
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2496
|2006.11.07 19:24
|buy
|978
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2497
|2006.11.07 19:34
|buy
|968
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2498
|2006.11.07 19:37
|buy
|967
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2499
|2006.11.07 19:51
|buy
|966
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2500
|2006.11.07 22:52
|t/p
|966
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|15424.85
|2501
|2006.11.07 22:53
|buy limit
|981
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2502
|2006.11.07 23:19
|buy
|981
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2503
|2006.11.08 02:12
|delete
|977
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2504
|2006.11.08 02:12
|delete
|976
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2505
|2006.11.08 02:12
|delete
|973
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2506
|2006.11.08 02:31
|sell stop
|982
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2507
|2006.11.08 02:31
|sell stop
|983
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2508
|2006.11.08 02:31
|sell stop
|984
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2509
|2006.11.08 02:31
|sell stop
|985
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2510
|2006.11.08 02:32
|sell stop
|986
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2511
|2006.11.08 02:39
|sell
|986
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2512
|2006.11.08 02:40
|sell stop
|987
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2513
|2006.11.08 02:54
|sell
|985
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2514
|2006.11.08 07:01
|delete
|987
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2515
|2006.11.08 07:01
|delete
|984
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2516
|2006.11.08 07:01
|delete
|983
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2517
|2006.11.08 07:01
|delete
|982
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2518
|2006.11.08 07:22
|t/p
|986
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|15434.85
|2519
|2006.11.08 07:24
|t/p
|985
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|15444.85
|2520
|2006.11.08 08:01
|sell stop
|988
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2521
|2006.11.08 08:01
|sell stop
|989
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2522
|2006.11.08 08:01
|sell stop
|990
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2523
|2006.11.08 08:01
|sell stop
|991
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2524
|2006.11.08 08:01
|sell stop
|992
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2525
|2006.11.08 08:10
|sell
|992
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2526
|2006.11.08 08:24
|sell stop
|993
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2527
|2006.11.08 08:49
|t/p
|981
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|9.96
|15454.81
|2528
|2006.11.08 08:52
|t/p
|967
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|9.96
|15464.77
|2529
|2006.11.08 09:01
|delete
|993
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2530
|2006.11.08 09:01
|delete
|991
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2531
|2006.11.08 09:01
|delete
|990
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2532
|2006.11.08 09:01
|delete
|989
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2533
|2006.11.08 09:01
|delete
|988
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2534
|2006.11.08 09:05
|t/p
|968
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|9.96
|15474.73
|2535
|2006.11.08 09:21
|t/p
|978
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|9.96
|15484.69
|2536
|2006.11.08 09:31
|buy limit
|994
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2537
|2006.11.08 09:31
|buy limit
|995
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2538
|2006.11.08 09:31
|buy limit
|996
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2539
|2006.11.08 09:31
|t/p
|979
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.96
|15494.65
|2540
|2006.11.08 09:32
|buy limit
|997
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2541
|2006.11.08 09:39
|buy
|997
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2542
|2006.11.08 09:52
|buy
|996
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2543
|2006.11.08 09:52
|buy limit
|998
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2544
|2006.11.08 09:53
|delete
|998
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2545
|2006.11.08 09:54
|buy
|995
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2546
|2006.11.08 09:55
|buy limit
|999
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2547
|2006.11.08 10:01
|delete
|999
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2548
|2006.11.08 10:10
|buy limit
|1000
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2549
|2006.11.08 10:11
|delete
|1000
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2550
|2006.11.08 12:00
|t/p
|995
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|15504.65
|2551
|2006.11.08 12:01
|buy limit
|1001
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2552
|2006.11.08 12:01
|t/p
|996
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|15514.65
|2553
|2006.11.08 12:02
|buy limit
|1002
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2554
|2006.11.08 12:09
|buy
|1002
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2555
|2006.11.08 12:36
|buy
|1001
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2556
|2006.11.08 12:39
|buy
|994
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2557
|2006.11.08 13:09
|t/p
|992
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|15524.65
|2558
|2006.11.08 14:31
|sell stop
|1003
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2559
|2006.11.08 14:31
|sell stop
|1004
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2560
|2006.11.08 14:31
|sell stop
|1005
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2561
|2006.11.08 14:31
|sell stop
|1006
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2562
|2006.11.08 14:31
|sell limit
|1007
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2563
|2006.11.08 14:31
|sell limit
|1008
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2564
|2006.11.08 14:31
|sell limit
|1009
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2565
|2006.11.08 14:31
|sell limit
|1010
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2566
|2006.11.08 14:35
|sell stop
|1011
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2567
|2006.11.08 14:35
|sell limit
|1012
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2568
|2006.11.08 14:36
|sell
|1006
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2569
|2006.11.08 14:37
|sell stop
|1013
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2570
|2006.11.08 14:37
|sell limit
|1014
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2571
|2006.11.08 14:39
|sell
|1005
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2572
|2006.11.08 14:39
|sell stop
|1015
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2573
|2006.11.08 14:40
|sell
|1004
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2574
|2006.11.08 15:01
|delete
|1010
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2575
|2006.11.08 15:05
|sell limit
|1016
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2576
|2006.11.08 15:06
|sell
|1014
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2577
|2006.11.08 15:09
|sell
|1012
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2578
|2006.11.08 15:31
|delete
|1016
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2579
|2006.11.08 16:04
|sell
|1007
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2580
|2006.11.08 16:06
|sell
|1008
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2581
|2006.11.08 16:09
|sell
|1009
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2582
|2006.11.08 17:31
|sell stop
|1017
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2583
|2006.11.08 17:51
|delete
|1017
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2584
|2006.11.08 18:16
|sell stop
|1018
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2585
|2006.11.08 18:25
|delete
|1018
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2586
|2006.11.08 18:27
|sell stop
|1019
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2587
|2006.11.08 19:09
|sell
|1019
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2588
|2006.11.08 22:55
|t/p
|1019
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|15534.65
|2589
|2006.11.08 23:45
|t/p
|1009
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|15544.65
|2590
|2006.11.08 23:46
|sell limit
|1020
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2591
|2006.11.08 23:55
|sell
|1020
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2592
|2006.11.09 00:39
|t/p
|1020
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.09
|15554.74
|2593
|2006.11.09 00:40
|sell limit
|1021
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2594
|2006.11.09 00:54
|t/p
|1008
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|10.09
|15564.83
|2595
|2006.11.09 00:55
|sell limit
|1022
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2596
|2006.11.09 01:35
|sell
|1022
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2597
|2006.11.09 02:01
|delete
|1021
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2598
|2006.11.09 02:22
|sell limit
|1023
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2599
|2006.11.09 02:31
|delete
|1023
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2600
|2006.11.09 08:01
|delete
|1015
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2601
|2006.11.09 08:01
|delete
|1013
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2602
|2006.11.09 08:01
|delete
|1011
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2603
|2006.11.09 08:01
|delete
|1003
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2604
|2006.11.09 08:31
|buy limit
|1024
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2605
|2006.11.09 08:31
|buy limit
|1025
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2606
|2006.11.09 08:55
|t/p
|994
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|9.88
|15574.71
|2607
|2006.11.09 08:55
|buy limit
|1026
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2608
|2006.11.09 09:36
|buy
|1026
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2609
|2006.11.09 10:04
|buy
|1025
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2610
|2006.11.09 10:10
|buy
|1024
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2611
|2006.11.09 10:39
|t/p
|1024
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|15584.71
|2612
|2006.11.09 10:40
|buy limit
|1027
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2613
|2006.11.09 11:39
|t/p
|1025
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|15594.71
|2614
|2006.11.09 11:40
|buy limit
|1028
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2615
|2006.11.09 12:04
|buy
|1028
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2616
|2006.11.09 12:06
|buy
|1027
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2617
|2006.11.09 12:10
|t/p
|1022
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|10.00
|15604.71
|2618
|2006.11.09 12:15
|t/p
|1007
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|10.09
|15614.80
|2619
|2006.11.09 12:18
|t/p
|1012
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.09
|15624.89
|2620
|2006.11.09 13:36
|t/p
|1014
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.09
|15634.98
|2621
|2006.11.09 13:36
|t/p
|1006
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.09
|15645.07
|2622
|2006.11.09 13:37
|t/p
|1005
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.09
|15655.16
|2623
|2006.11.09 13:39
|t/p
|1004
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.09
|15665.25
|2624
|2006.11.09 14:01
|sell stop
|1029
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2625
|2006.11.09 14:01
|sell stop
|1030
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2626
|2006.11.09 14:01
|sell limit
|1031
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2627
|2006.11.09 14:01
|sell limit
|1032
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2628
|2006.11.09 14:01
|sell limit
|1033
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2629
|2006.11.09 14:01
|sell limit
|1034
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2630
|2006.11.09 14:01
|sell limit
|1035
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2631
|2006.11.09 14:07
|sell limit
|1036
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2632
|2006.11.09 14:09
|sell
|1030
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2633
|2006.11.09 14:21
|sell
|1036
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2634
|2006.11.09 14:24
|sell
|1031
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2635
|2006.11.09 14:24
|sell limit
|1037
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2636
|2006.11.09 14:45
|sell
|1032
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2637
|2006.11.09 14:46
|sell limit
|1038
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2638
|2006.11.09 15:04
|sell
|1033
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2639
|2006.11.09 15:04
|sell
|1034
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2640
|2006.11.09 15:05
|sell limit
|1039
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2641
|2006.11.09 15:06
|sell
|1035
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2642
|2006.11.09 15:08
|sell
|1037
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2643
|2006.11.09 15:09
|sell
|1038
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2644
|2006.11.09 15:24
|t/p
|1038
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.00
|15675.25
|2645
|2006.11.09 15:25
|sell limit
|1040
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2646
|2006.11.09 15:39
|t/p
|1037
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.00
|15685.25
|2647
|2006.11.09 15:40
|sell limit
|1041
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2648
|2006.11.09 15:49
|t/p
|1035
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.00
|15695.25
|2649
|2006.11.09 15:50
|sell limit
|1042
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2650
|2006.11.09 15:51
|t/p
|1034
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.00
|15705.25
|2651
|2006.11.09 15:52
|sell limit
|1043
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2652
|2006.11.09 15:54
|t/p
|1033
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.00
|15715.25
|2653
|2006.11.09 15:54
|t/p
|1032
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|15725.25
|2654
|2006.11.09 15:54
|sell limit
|1044
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2655
|2006.11.09 15:54
|sell limit
|1045
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2656
|2006.11.09 16:01
|delete
|1039
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2657
|2006.11.09 16:06
|sell
|1044
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2658
|2006.11.09 16:09
|sell
|1045
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2659
|2006.11.09 16:19
|sell
|1043
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2660
|2006.11.09 16:19
|sell
|1042
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2661
|2006.11.09 16:21
|sell
|1041
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2662
|2006.11.09 16:21
|sell
|1040
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2663
|2006.11.09 16:24
|sell stop
|1046
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2664
|2006.11.09 16:28
|sell
|1046
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2665
|2006.11.09 16:36
|t/p
|1027
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|15735.25
|2666
|2006.11.09 16:37
|t/p
|1028
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|15745.25
|2667
|2006.11.09 16:39
|t/p
|1026
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|10.00
|15755.25
|2668
|2006.11.09 16:39
|t/p
|1001
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|9.88
|15765.13
|2669
|2006.11.09 18:31
|delete
|1029
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2670
|2006.11.09 19:01
|buy limit
|1047
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2671
|2006.11.09 19:01
|buy limit
|1048
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2672
|2006.11.09 19:01
|buy limit
|1049
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2673
|2006.11.09 19:01
|buy stop
|1050
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2674
|2006.11.09 19:39
|buy
|1049
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2675
|2006.11.09 19:40
|buy stop
|1051
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2676
|2006.11.09 19:54
|buy
|1048
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2677
|2006.11.09 20:55
|buy
|1047
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2678
|2006.11.09 22:19
|t/p
|1047
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|10.00
|15775.13
|2679
|2006.11.09 22:19
|buy limit
|1052
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2680
|2006.11.09 22:24
|buy
|1051
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2681
|2006.11.09 22:34
|t/p
|1048
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|15785.13
|2682
|2006.11.09 22:35
|buy limit
|1053
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2683
|2006.11.09 22:37
|buy
|1050
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2684
|2006.11.09 22:39
|t/p
|1049
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|15795.13
|2685
|2006.11.09 22:40
|buy limit
|1054
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2686
|2006.11.09 23:01
|delete
|1052
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2687
|2006.11.10 01:51
|t/p
|1051
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|9.96
|15805.09
|2688
|2006.11.10 01:52
|buy limit
|1055
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2689
|2006.11.10 02:00
|t/p
|1050
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|9.96
|15815.05
|2690
|2006.11.10 02:01
|delete
|1053
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2691
|2006.11.10 02:01
|buy limit
|1056
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2692
|2006.11.10 02:04
|t/p
|1002
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|9.84
|15824.89
|2693
|2006.11.10 02:05
|buy limit
|1057
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2694
|2006.11.10 02:06
|t/p
|997
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|9.84
|15834.73
|2695
|2006.11.10 02:07
|buy limit
|1058
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2696
|2006.11.10 02:09
|t/p
|980
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|9.80
|15844.53
|2697
|2006.11.10 02:10
|buy limit
|1059
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2698
|2006.11.10 02:18
|buy
|1059
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2699
|2006.11.10 02:34
|t/p
|1059
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|15854.53
|2700
|2006.11.10 02:35
|buy limit
|1060
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2701
|2006.11.10 02:39
|t/p
|972
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|9.80
|15864.33
|2702
|2006.11.10 02:39
|buy limit
|1061
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2703
|2006.11.10 03:01
|delete
|1054
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2704
|2006.11.10 03:03
|buy stop
|1062
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2705
|2006.11.10 04:06
|buy
|1061
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2706
|2006.11.10 04:31
|delete
|1055
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2707
|2006.11.10 05:07
|buy
|1060
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2708
|2006.11.10 05:39
|buy
|1058
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2709
|2006.11.10 06:24
|buy
|1057
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2710
|2006.11.10 07:19
|t/p
|1057
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|15874.33
|2711
|2006.11.10 07:20
|buy limit
|1063
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2712
|2006.11.10 07:21
|t/p
|1058
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|15884.33
|2713
|2006.11.10 07:22
|buy limit
|1064
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2714
|2006.11.10 07:24
|t/p
|1060
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|15894.33
|2715
|2006.11.10 07:24
|buy limit
|1065
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2716
|2006.11.10 07:31
|delete
|1056
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2717
|2006.11.10 07:33
|t/p
|1061
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|10.00
|15904.33
|2718
|2006.11.10 07:34
|buy limit
|1066
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2719
|2006.11.10 07:37
|buy
|1066
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2720
|2006.11.10 07:39
|buy
|1065
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2721
|2006.11.10 07:51
|buy
|1064
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2722
|2006.11.10 07:54
|buy
|1063
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2723
|2006.11.10 07:56
|buy limit
|1067
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2724
|2006.11.10 07:59
|delete
|1067
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2725
|2006.11.10 08:09
|t/p
|1063
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|15914.33
|2726
|2006.11.10 08:10
|buy limit
|1068
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2727
|2006.11.10 08:19
|t/p
|1064
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|15924.33
|2728
|2006.11.10 08:20
|buy limit
|1069
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2729
|2006.11.10 08:21
|t/p
|1065
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|15934.33
|2730
|2006.11.10 08:22
|t/p
|1066
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|10.00
|15944.33
|2731
|2006.11.10 08:22
|buy limit
|1070
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2732
|2006.11.10 08:22
|buy limit
|1071
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2733
|2006.11.10 08:24
|t/p
|974
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|9.80
|15954.13
|2734
|2006.11.10 08:25
|buy limit
|1072
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2735
|2006.11.10 08:29
|buy stop
|1073
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2736
|2006.11.10 08:30
|t/p
|975
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|9.80
|15963.93
|2737
|2006.11.10 08:30
|t/p
|824
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|9.56
|15973.49
|2738
|2006.11.10 08:31
|buy limit
|1074
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2739
|2006.11.10 08:31
|buy limit
|1075
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2740
|2006.11.10 08:31
|buy stop
|1076
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2741
|2006.11.10 08:31
|buy stop
|1077
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2742
|2006.11.10 08:33
|t/p
|825
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|9.56
|15983.05
|2743
|2006.11.10 08:34
|buy limit
|1078
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2744
|2006.11.10 08:39
|buy
|1078
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2745
|2006.11.10 08:39
|buy
|1075
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2746
|2006.11.10 08:49
|t/p
|1075
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|10.00
|15993.05
|2747
|2006.11.10 08:49
|t/p
|1078
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|16003.05
|2748
|2006.11.10 08:50
|buy limit
|1079
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2749
|2006.11.10 08:50
|buy limit
|1080
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2750
|2006.11.10 08:50
|buy stop
|1081
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2751
|2006.11.10 08:51
|buy
|1062
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2752
|2006.11.10 08:51
|t/p
|798
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9138
|9.56
|16012.61
|2753
|2006.11.10 08:52
|buy
|1073
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2754
|2006.11.10 08:52
|t/p
|813
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|9.56
|16022.17
|2755
|2006.11.10 08:52
|delete
|1068
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2756
|2006.11.10 08:52
|buy limit
|1082
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2757
|2006.11.10 08:52
|buy limit
|1083
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2758
|2006.11.10 08:52
|buy stop
|1084
|0.10
|1.9170
|0.0000
|1.9180
|2759
|2006.11.10 08:54
|buy
|1076
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2760
|2006.11.10 08:54
|t/p
|1062
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|16032.17
|2761
|2006.11.10 08:54
|buy
|1077
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2762
|2006.11.10 08:55
|t/p
|1073
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16042.17
|2763
|2006.11.10 08:55
|buy limit
|1085
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2764
|2006.11.10 08:55
|buy limit
|1086
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2765
|2006.11.10 08:55
|buy stop
|1087
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9186
|2766
|2006.11.10 08:55
|buy stop
|1088
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|2767
|2006.11.10 08:58
|buy
|1086
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2768
|2006.11.10 09:00
|t/p
|1086
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16052.17
|2769
|2006.11.10 09:00
|buy
|1081
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2770
|2006.11.10 09:00
|t/p
|1076
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|10.00
|16062.17
|2771
|2006.11.10 09:01
|buy limit
|1089
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2772
|2006.11.10 09:01
|buy limit
|1090
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2773
|2006.11.10 09:01
|buy stop
|1091
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|2774
|2006.11.10 09:01
|buy stop
|1092
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|2775
|2006.11.10 09:01
|buy
|1084
|0.10
|1.9170
|0.0000
|1.9180
|2776
|2006.11.10 09:01
|t/p
|1077
|0.10
|1.9168
|0.0000
|1.9168
|10.00
|16072.17
|2777
|2006.11.10 09:02
|buy limit
|1093
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2778
|2006.11.10 09:07
|buy
|1093
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2779
|2006.11.10 09:09
|buy
|1090
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2780
|2006.11.10 09:10
|buy
|1089
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2781
|2006.11.10 09:16
|t/p
|1089
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16082.17
|2782
|2006.11.10 09:17
|buy limit
|1094
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2783
|2006.11.10 09:24
|buy
|1094
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2784
|2006.11.10 09:31
|delete
|1069
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2785
|2006.11.10 09:37
|buy
|1085
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2786
|2006.11.10 09:39
|buy
|1083
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2787
|2006.11.10 09:51
|t/p
|1083
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|10.00
|16092.17
|2788
|2006.11.10 09:52
|buy limit
|1095
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2789
|2006.11.10 09:54
|t/p
|1085
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|16102.17
|2790
|2006.11.10 09:54
|buy limit
|1096
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2791
|2006.11.10 10:00
|t/p
|1094
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16112.17
|2792
|2006.11.10 10:01
|buy limit
|1097
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2793
|2006.11.10 10:02
|delete
|1070
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2794
|2006.11.10 10:36
|t/p
|1090
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|10.00
|16122.17
|2795
|2006.11.10 10:37
|buy limit
|1098
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2796
|2006.11.10 10:39
|t/p
|1093
|0.10
|1.9168
|0.0000
|1.9168
|10.00
|16132.17
|2797
|2006.11.10 10:40
|buy limit
|1099
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2798
|2006.11.10 10:44
|buy stop
|1100
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|2799
|2006.11.10 10:49
|buy
|1087
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9186
|2800
|2006.11.10 10:51
|t/p
|1081
|0.10
|1.9174
|0.0000
|1.9174
|10.00
|16142.17
|2801
|2006.11.10 10:52
|buy limit
|1101
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2802
|2006.11.10 10:55
|buy stop
|1102
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|2803
|2006.11.10 11:01
|delete
|1071
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2804
|2006.11.10 11:09
|buy
|1101
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2805
|2006.11.10 11:25
|buy
|1099
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2806
|2006.11.10 11:39
|buy
|1098
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2807
|2006.11.10 12:01
|delete
|1072
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|2808
|2006.11.10 12:24
|buy
|1097
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2809
|2006.11.10 12:39
|t/p
|1097
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16152.17
|2810
|2006.11.10 12:40
|buy limit
|1103
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2811
|2006.11.10 12:55
|buy
|1103
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2812
|2006.11.10 13:07
|buy
|1096
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2813
|2006.11.10 13:30
|t/p
|1096
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|16162.17
|2814
|2006.11.10 13:31
|delete
|1074
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2815
|2006.11.10 13:31
|buy limit
|1104
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2816
|2006.11.10 13:31
|t/p
|1103
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|16172.17
|2817
|2006.11.10 13:32
|buy limit
|1105
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2818
|2006.11.10 14:06
|buy
|1105
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2819
|2006.11.10 14:55
|delete
|1079
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2820
|2006.11.10 15:07
|buy
|1104
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2821
|2006.11.10 15:09
|buy
|1095
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2822
|2006.11.10 15:24
|t/p
|1095
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|10.00
|16182.17
|2823
|2006.11.10 15:24
|buy limit
|1106
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2824
|2006.11.10 15:51
|buy
|1106
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2825
|2006.11.10 15:54
|buy
|1082
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2826
|2006.11.10 15:54
|buy
|1080
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2827
|2006.11.10 16:22
|t/p
|1080
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|16192.17
|2828
|2006.11.10 16:22
|buy limit
|1107
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2829
|2006.11.10 16:54
|buy
|1107
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2830
|2006.11.10 17:34
|t/p
|1107
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|16202.17
|2831
|2006.11.10 17:34
|buy limit
|1108
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2832
|2006.11.10 17:39
|t/p
|1082
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9138
|10.00
|16212.17
|2833
|2006.11.10 17:40
|buy limit
|1109
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2834
|2006.11.10 17:54
|buy
|1109
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2835
|2006.11.10 19:30
|buy
|1108
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2836
|2006.11.12 22:30
|delete
|1102
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|2837
|2006.11.12 22:30
|delete
|1100
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|2838
|2006.11.12 22:30
|delete
|1092
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|2839
|2006.11.12 22:30
|delete
|1091
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|2840
|2006.11.12 22:30
|delete
|1088
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|2841
|2006.11.12 23:01
|sell stop
|1110
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2842
|2006.11.12 23:01
|sell stop
|1111
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2843
|2006.11.12 23:01
|sell stop
|1112
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9094
|2844
|2006.11.12 23:01
|sell stop
|1113
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9100
|2845
|2006.11.12 23:01
|sell stop
|1114
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9106
|2846
|2006.11.12 23:07
|sell
|1114
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9106
|2847
|2006.11.12 23:07
|sell stop
|1115
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2848
|2006.11.13 00:35
|t/p
|1108
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|9.96
|16222.13
|2849
|2006.11.13 00:45
|t/p
|1109
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9138
|9.96
|16232.09
|2850
|2006.11.13 00:48
|t/p
|1106
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|9.96
|16242.05
|2851
|2006.11.13 01:01
|delete
|1115
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2852
|2006.11.13 01:01
|delete
|1113
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9100
|2853
|2006.11.13 01:01
|delete
|1112
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9094
|2854
|2006.11.13 01:01
|delete
|1111
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2855
|2006.11.13 01:01
|delete
|1110
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2856
|2006.11.13 01:24
|t/p
|1104
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|9.96
|16252.01
|2857
|2006.11.13 01:31
|buy limit
|1116
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2858
|2006.11.13 01:31
|buy limit
|1117
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2859
|2006.11.13 01:31
|buy limit
|1118
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2860
|2006.11.13 01:31
|buy stop
|1119
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|2861
|2006.11.13 02:09
|buy
|1118
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2862
|2006.11.13 05:01
|delete
|1116
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2863
|2006.11.13 06:22
|buy
|1117
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2864
|2006.11.13 09:01
|delete
|1119
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|2865
|2006.11.13 09:31
|sell stop
|1120
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2866
|2006.11.13 09:31
|sell stop
|1121
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2867
|2006.11.13 09:31
|sell stop
|1122
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2868
|2006.11.13 09:31
|sell stop
|1123
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2869
|2006.11.13 09:31
|sell limit
|1124
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9100
|2870
|2006.11.13 09:31
|sell limit
|1125
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9112
|2871
|2006.11.13 09:34
|t/p
|1114
|0.10
|1.9106
|0.0000
|1.9106
|10.03
|16262.04
|2872
|2006.11.13 09:34
|sell
|1123
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2873
|2006.11.13 09:35
|sell stop
|1126
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2874
|2006.11.13 09:35
|sell stop
|1127
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2875
|2006.11.13 09:35
|sell limit
|1128
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9094
|2876
|2006.11.13 09:35
|sell limit
|1129
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9106
|2877
|2006.11.13 09:37
|sell
|1122
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2878
|2006.11.13 09:37
|sell stop
|1130
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2879
|2006.11.13 09:39
|sell
|1121
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2880
|2006.11.13 09:39
|t/p
|1123
|0.10
|1.9088
|0.0000
|1.9088
|10.00
|16272.04
|2881
|2006.11.13 09:39
|sell
|1120
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2882
|2006.11.13 09:39
|t/p
|1122
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9082
|10.00
|16282.04
|2883
|2006.11.13 09:39
|sell stop
|1131
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2884
|2006.11.13 09:39
|sell stop
|1132
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2885
|2006.11.13 09:39
|sell limit
|1133
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2886
|2006.11.13 09:39
|sell limit
|1134
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2887
|2006.11.13 09:45
|sell
|1133
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2888
|2006.11.13 09:52
|t/p
|1133
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9082
|10.00
|16292.04
|2889
|2006.11.13 09:52
|sell limit
|1135
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2890
|2006.11.13 09:54
|sell
|1127
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2891
|2006.11.13 09:54
|t/p
|1121
|0.10
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|10.00
|16302.04
|2892
|2006.11.13 09:54
|sell stop
|1136
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2893
|2006.11.13 09:54
|sell limit
|1137
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2894
|2006.11.13 09:54
|sell
|1126
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2895
|2006.11.13 09:55
|t/p
|1120
|0.10
|1.9070
|0.0000
|1.9070
|10.00
|16312.04
|2896
|2006.11.13 09:55
|sell limit
|1138
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2897
|2006.11.13 10:01
|delete
|1125
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9112
|2898
|2006.11.13 10:03
|sell
|1130
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2899
|2006.11.13 11:01
|delete
|1129
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9106
|2900
|2006.11.13 11:07
|t/p
|1127
|0.10
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|10.00
|16322.04
|2901
|2006.11.13 11:07
|sell limit
|1139
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2902
|2006.11.13 11:09
|sell
|1132
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2903
|2006.11.13 11:10
|t/p
|1126
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.00
|16332.04
|2904
|2006.11.13 11:10
|sell limit
|1140
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2905
|2006.11.13 11:18
|sell
|1131
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2906
|2006.11.13 11:39
|t/p
|1130
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|10.00
|16342.04
|2907
|2006.11.13 11:40
|delete
|1124
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9100
|2908
|2006.11.13 11:40
|sell limit
|1141
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2909
|2006.11.13 11:46
|sell
|1136
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2910
|2006.11.13 11:48
|t/p
|1132
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|16352.04
|2911
|2006.11.13 11:48
|sell limit
|1142
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2912
|2006.11.13 12:09
|t/p
|1131
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|16362.04
|2913
|2006.11.13 12:09
|sell limit
|1143
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2914
|2006.11.13 12:31
|delete
|1128
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9094
|2915
|2006.11.13 12:39
|sell
|1143
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2916
|2006.11.13 13:10
|t/p
|1143
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|16372.04
|2917
|2006.11.13 13:10
|sell limit
|1144
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2918
|2006.11.13 13:24
|sell
|1144
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2919
|2006.11.13 13:31
|delete
|1134
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|2920
|2006.11.13 13:39
|t/p
|1144
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|10.00
|16382.04
|2921
|2006.11.13 13:40
|sell limit
|1145
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2922
|2006.11.13 13:48
|t/p
|1136
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|10.00
|16392.04
|2923
|2006.11.13 13:49
|sell limit
|1146
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2924
|2006.11.13 14:09
|t/p
|1046
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|10.06
|16402.10
|2925
|2006.11.13 14:09
|t/p
|1040
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.06
|16412.16
|2926
|2006.11.13 14:09
|delete
|1135
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9082
|2927
|2006.11.13 14:09
|sell limit
|1147
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2928
|2006.11.13 14:09
|sell limit
|1148
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2929
|2006.11.13 14:24
|t/p
|1041
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.06
|16422.22
|2930
|2006.11.13 14:24
|sell limit
|1149
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2931
|2006.11.13 15:01
|delete
|1137
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|2932
|2006.11.13 15:07
|t/p
|1042
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.06
|16432.28
|2933
|2006.11.13 15:07
|sell stop
|1150
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2934
|2006.11.13 15:07
|sell limit
|1151
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2935
|2006.11.13 15:09
|t/p
|1043
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.06
|16442.34
|2936
|2006.11.13 15:09
|sell limit
|1152
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2937
|2006.11.13 15:31
|delete
|1138
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2938
|2006.11.13 15:45
|sell
|1152
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2939
|2006.11.13 15:50
|sell
|1151
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2940
|2006.11.13 15:54
|sell
|1149
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2941
|2006.11.13 16:24
|t/p
|1149
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.00
|16452.34
|2942
|2006.11.13 16:24
|sell limit
|1153
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2943
|2006.11.13 16:31
|delete
|1139
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2944
|2006.11.13 17:31
|delete
|1140
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2945
|2006.11.13 17:39
|t/p
|1151
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.00
|16462.34
|2946
|2006.11.13 17:40
|sell limit
|1154
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2947
|2006.11.13 17:45
|t/p
|1152
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.00
|16472.34
|2948
|2006.11.13 17:46
|sell limit
|1155
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2949
|2006.11.13 18:31
|delete
|1141
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2950
|2006.11.13 19:01
|delete
|1142
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2951
|2006.11.13 20:31
|delete
|1145
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2952
|2006.11.13 21:45
|sell
|1155
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2953
|2006.11.13 22:01
|delete
|1146
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2954
|2006.11.13 23:00
|sell
|1154
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2955
|2006.11.13 23:46
|sell
|1153
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2956
|2006.11.13 23:49
|sell
|1147
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2957
|2006.11.13 23:51
|sell
|1148
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2958
|2006.11.14 01:04
|t/p
|1148
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|10.03
|16482.37
|2959
|2006.11.14 01:05
|sell limit
|1156
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2960
|2006.11.14 01:15
|t/p
|1147
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.03
|16492.40
|2961
|2006.11.14 01:16
|delete
|1156
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2962
|2006.11.14 01:16
|sell limit
|1157
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2963
|2006.11.14 01:20
|sell limit
|1158
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2964
|2006.11.14 01:31
|delete
|1158
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2965
|2006.11.14 02:06
|sell
|1157
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2966
|2006.11.14 05:31
|delete
|1150
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2967
|2006.11.14 06:01
|buy limit
|1159
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2968
|2006.11.14 06:01
|buy stop
|1160
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2969
|2006.11.14 06:01
|buy stop
|1161
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2970
|2006.11.14 06:01
|buy stop
|1162
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2971
|2006.11.14 06:01
|buy stop
|1163
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2972
|2006.11.14 06:09
|buy
|1159
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2973
|2006.11.14 06:10
|buy stop
|1164
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2974
|2006.11.14 06:16
|buy
|1164
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2975
|2006.11.14 07:19
|buy stop
|1165
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2976
|2006.11.14 07:24
|t/p
|1157
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.00
|16502.40
|2977
|2006.11.14 07:24
|t/p
|1153
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.03
|16512.43
|2978
|2006.11.14 07:31
|delete
|1165
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2979
|2006.11.14 07:31
|delete
|1163
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2980
|2006.11.14 07:31
|delete
|1162
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2981
|2006.11.14 07:31
|delete
|1161
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2982
|2006.11.14 07:31
|delete
|1160
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2983
|2006.11.14 08:01
|sell stop
|1166
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2984
|2006.11.14 08:10
|sell
|1166
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2985
|2006.11.14 08:10
|sell limit
|1167
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2986
|2006.11.14 08:15
|sell
|1167
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2987
|2006.11.14 09:34
|t/p
|1167
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|10.00
|16522.43
|2988
|2006.11.14 09:35
|sell limit
|1168
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2989
|2006.11.14 09:36
|t/p
|1166
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.00
|16532.43
|2990
|2006.11.14 09:36
|t/p
|1154
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|10.03
|16542.46
|2991
|2006.11.14 09:37
|t/p
|1155
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|10.03
|16552.49
|2992
|2006.11.14 09:37
|sell stop
|1169
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2993
|2006.11.14 09:37
|sell limit
|1170
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2994
|2006.11.14 09:37
|sell limit
|1171
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2995
|2006.11.14 09:37
|sell limit
|1172
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|2996
|2006.11.14 09:39
|t/p
|1045
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.09
|16562.58
|2997
|2006.11.14 09:39
|t/p
|1044
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.09
|16572.67
|2998
|2006.11.14 09:39
|t/p
|1031
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.09
|16582.76
|2999
|2006.11.14 09:40
|sell
|1169
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|3000
|2006.11.14 09:40
|sell limit
|1173
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3001
|2006.11.14 09:40
|sell limit
|1174
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3002
|2006.11.14 09:40
|sell limit
|1175
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|3003
|2006.11.14 09:43
|sell
|1173
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3004
|2006.11.14 09:44
|t/p
|1173
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|16592.76
|3005
|2006.11.14 09:44
|sell limit
|1176
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3006
|2006.11.14 09:54
|sell
|1176
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3007
|2006.11.14 10:01
|delete
|1168
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|3008
|2006.11.14 10:02
|sell
|1174
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3009
|2006.11.14 10:03
|sell limit
|1177
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|3010
|2006.11.14 10:05
|delete
|1177
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|3011
|2006.11.14 10:09
|t/p
|1174
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|16602.76
|3012
|2006.11.14 10:10
|sell limit
|1178
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3013
|2006.11.14 10:22
|t/p
|1176
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|16612.76
|3014
|2006.11.14 10:22
|sell limit
|1179
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3015
|2006.11.14 10:24
|t/p
|1036
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.09
|16622.85
|3016
|2006.11.14 10:25
|sell limit
|1180
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3017
|2006.11.14 10:49
|t/p
|1030
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.09
|16632.94
|3018
|2006.11.14 10:50
|sell stop
|1181
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3019
|2006.11.14 10:50
|sell limit
|1182
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3020
|2006.11.14 10:54
|t/p
|1169
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.00
|16642.94
|3021
|2006.11.14 10:55
|sell stop
|1183
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3022
|2006.11.14 10:55
|sell limit
|1184
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|3023
|2006.11.14 11:01
|delete
|1172
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|3024
|2006.11.14 11:24
|t/p
|926
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.24
|16653.18
|3025
|2006.11.14 11:25
|sell stop
|1185
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3026
|2006.11.14 11:25
|sell limit
|1186
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3027
|2006.11.14 11:31
|delete
|1171
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|3028
|2006.11.14 11:37
|sell
|1186
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3029
|2006.11.14 11:54
|sell
|1184
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|3030
|2006.11.14 12:18
|sell
|1182
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3031
|2006.11.14 12:24
|t/p
|1182
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|16663.18
|3032
|2006.11.14 12:24
|sell limit
|1187
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3033
|2006.11.14 13:01
|delete
|1170
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|3034
|2006.11.14 13:01
|sell
|1187
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3035
|2006.11.14 13:09
|t/p
|1187
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|16673.18
|3036
|2006.11.14 13:10
|sell limit
|1188
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3037
|2006.11.14 13:34
|sell
|1188
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3038
|2006.11.14 13:34
|sell
|1180
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3039
|2006.11.14 13:34
|sell
|1179
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3040
|2006.11.14 13:36
|sell
|1178
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3041
|2006.11.14 13:36
|sell
|1175
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|3042
|2006.11.14 14:01
|sell stop
|1189
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|3043
|2006.11.14 14:10
|delete
|1189
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|3044
|2006.11.14 14:37
|t/p
|1175
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|10.00
|16683.18
|3045
|2006.11.14 14:37
|sell limit
|1190
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|3046
|2006.11.14 14:39
|t/p
|1178
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|16693.18
|3047
|2006.11.14 14:40
|t/p
|1179
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|16703.18
|3048
|2006.11.14 14:40
|sell limit
|1191
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3049
|2006.11.14 14:40
|sell limit
|1192
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3050
|2006.11.14 14:48
|sell
|1191
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3051
|2006.11.14 15:01
|t/p
|1191
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|16713.18
|3052
|2006.11.14 15:02
|sell limit
|1193
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3053
|2006.11.14 15:04
|t/p
|1180
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|10.00
|16723.18
|3054
|2006.11.14 15:04
|t/p
|1188
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|16733.18
|3055
|2006.11.14 15:05
|sell limit
|1194
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3056
|2006.11.14 15:05
|sell limit
|1195
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3057
|2006.11.14 15:06
|t/p
|1184
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|10.00
|16743.18
|3058
|2006.11.14 15:06
|t/p
|1186
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|16753.18
|3059
|2006.11.14 15:07
|t/p
|925
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|10.24
|16763.42
|3060
|2006.11.14 15:07
|sell stop
|1196
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|3061
|2006.11.14 15:07
|sell limit
|1197
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3062
|2006.11.14 15:07
|sell limit
|1198
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3063
|2006.11.14 15:07
|sell limit
|1199
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|3064
|2006.11.14 15:09
|t/p
|763
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|10.42
|16773.84
|3065
|2006.11.14 15:09
|sell
|1181
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3066
|2006.11.14 15:09
|t/p
|893
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.24
|16784.08
|3067
|2006.11.14 15:09
|sell
|1183
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3068
|2006.11.14 15:09
|t/p
|892
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|10.24
|16794.32
|3069
|2006.11.14 15:09
|sell
|1185
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3070
|2006.11.14 15:09
|t/p
|1181
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|10.00
|16804.32
|3071
|2006.11.14 15:10
|delete
|1190
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|3072
|2006.11.14 15:10
|sell stop
|1200
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3073
|2006.11.14 15:10
|sell stop
|1201
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|3074
|2006.11.14 15:10
|sell stop
|1202
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|3075
|2006.11.14 15:10
|sell stop
|1203
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3076
|2006.11.14 15:10
|sell limit
|1204
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3077
|2006.11.14 15:10
|sell limit
|1205
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3078
|2006.11.14 15:10
|sell limit
|1206
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3079
|2006.11.14 15:11
|sell limit
|1207
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3080
|2006.11.14 15:13
|sell
|1204
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3081
|2006.11.14 15:13
|sell
|1205
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3082
|2006.11.14 15:15
|t/p
|1205
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|10.00
|16814.32
|3083
|2006.11.14 15:16
|sell limit
|1208
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3084
|2006.11.14 15:22
|sell
|1208
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3085
|2006.11.14 15:24
|sell
|1206
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3086
|2006.11.14 15:34
|t/p
|1206
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.00
|16824.32
|3087
|2006.11.14 15:35
|sell limit
|1209
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3088
|2006.11.14 15:36
|t/p
|1208
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|10.00
|16834.32
|3089
|2006.11.14 15:37
|sell limit
|1210
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3090
|2006.11.14 15:39
|t/p
|1204
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|10.00
|16844.32
|3091
|2006.11.14 15:39
|sell
|1196
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|3092
|2006.11.14 15:39
|t/p
|1183
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|10.00
|16854.32
|3093
|2006.11.14 15:40
|sell
|1203
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3094
|2006.11.14 15:40
|sell stop
|1211
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3095
|2006.11.14 15:40
|sell limit
|1212
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3096
|2006.11.14 15:40
|sell limit
|1213
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3097
|2006.11.14 15:52
|sell
|1212
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3098
|2006.11.14 15:54
|sell
|1213
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3099
|2006.11.14 16:01
|delete
|1192
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|3100
|2006.11.14 16:24
|sell
|1210
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3101
|2006.11.14 16:31
|sell
|1209
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3102
|2006.11.14 16:54
|t/p
|1209
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.00
|16864.32
|3103
|2006.11.14 16:54
|sell limit
|1214
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3104
|2006.11.14 17:01
|delete
|1193
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|3105
|2006.11.14 17:07
|sell
|1214
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3106
|2006.11.14 17:09
|sell
|1207
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3107
|2006.11.14 18:31
|delete
|1195
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3108
|2006.11.14 19:00
|sell
|1197
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3109
|2006.11.14 19:19
|sell
|1198
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3110
|2006.11.14 21:01
|delete
|1194
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|3111
|2006.11.14 21:09
|t/p
|1198
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|16874.32
|3112
|2006.11.14 21:10
|sell limit
|1215
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3113
|2006.11.14 21:30
|t/p
|1197
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|10.00
|16884.32
|3114
|2006.11.14 21:31
|sell limit
|1216
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3115
|2006.11.14 23:01
|delete
|1199
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|3116
|2006.11.15 01:07
|sell
|1216
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3117
|2006.11.15 02:31
|delete
|1215
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|3118
|2006.11.15 02:55
|t/p
|1216
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|10.00
|16894.32
|3119
|2006.11.15 02:55
|sell limit
|1217
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3120
|2006.11.15 05:31
|delete
|1217
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|3121
|2006.11.15 05:54
|t/p
|1207
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|10.03
|16904.35
|3122
|2006.11.15 05:55
|sell limit
|1218
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3123
|2006.11.15 06:07
|t/p
|1214
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.03
|16914.38
|3124
|2006.11.15 06:07
|sell limit
|1219
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3125
|2006.11.15 06:10
|t/p
|1210
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|10.03
|16924.41
|3126
|2006.11.15 06:10
|sell limit
|1220
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3127
|2006.11.15 06:21
|t/p
|1213
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|10.03
|16934.44
|3128
|2006.11.15 06:22
|sell limit
|1221
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3129
|2006.11.15 06:24
|t/p
|1212
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|10.03
|16944.47
|3130
|2006.11.15 06:24
|t/p
|1185
|0.10
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|10.03
|16954.50
|3131
|2006.11.15 06:24
|sell limit
|1222
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3132
|2006.11.15 06:24
|sell limit
|1223
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3133
|2006.11.15 06:35
|sell
|1222
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3134
|2006.11.15 07:01
|delete
|1218
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3135
|2006.11.15 07:04
|sell
|1223
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3136
|2006.11.15 07:08
|sell
|1221
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3137
|2006.11.15 07:09
|sell limit
|1224
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3138
|2006.11.15 07:12
|delete
|1224
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3139
|2006.11.15 07:20
|sell limit
|1225
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3140
|2006.11.15 07:21
|sell
|1220
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3141
|2006.11.15 07:24
|sell
|1219
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3142
|2006.11.15 07:30
|sell
|1225
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3143
|2006.11.15 07:40
|t/p
|1225
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|10.00
|16964.50
|3144
|2006.11.15 07:41
|sell limit
|1226
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3145
|2006.11.15 07:44
|delete
|1226
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3146
|2006.11.15 07:45
|t/p
|1219
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.00
|16974.50
|3147
|2006.11.15 07:46
|sell limit
|1227
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3148
|2006.11.15 08:04
|sell
|1227
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3149
|2006.11.15 08:10
|sell stop
|1228
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3150
|2006.11.15 08:13
|sell
|1228
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|3151
|2006.11.15 09:22
|t/p
|1228
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|10.00
|16984.50
|3152
|2006.11.15 09:31
|t/p
|1227
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.00
|16994.50
|3153
|2006.11.15 09:32
|sell limit
|1229
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3154
|2006.11.15 09:34
|t/p
|1220
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|10.00
|17004.50
|3155
|2006.11.15 09:35
|sell limit
|1230
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3156
|2006.11.15 09:36
|t/p
|1221
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|10.00
|17014.50
|3157
|2006.11.15 09:36
|t/p
|1223
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|10.00
|17024.50
|3158
|2006.11.15 09:37
|t/p
|1222
|0.10
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|10.00
|17034.50
|3159
|2006.11.15 09:37
|sell limit
|1231
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3160
|2006.11.15 09:37
|sell limit
|1232
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3161
|2006.11.15 09:37
|sell limit
|1233
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3162
|2006.11.15 09:39
|sell
|1202
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|3163
|2006.11.15 09:39
|t/p
|1196
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.8914
|10.03
|17044.53
|3164
|2006.11.15 09:39
|sell
|1201
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|3165
|2006.11.15 09:39
|t/p
|1203
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8908
|10.03
|17054.56
|3166
|2006.11.15 09:39
|sell
|1200
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3167
|2006.11.15 09:40
|sell stop
|1234
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3168
|2006.11.15 09:40
|sell limit
|1235
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3169
|2006.11.15 09:40
|sell limit
|1236
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|3170
|2006.11.15 09:45
|sell
|1235
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3171
|2006.11.15 10:07
|delete
|1229
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3172
|2006.11.15 10:09
|t/p
|1235
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8908
|10.00
|17064.56
|3173
|2006.11.15 10:10
|sell limit
|1237
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3174
|2006.11.15 10:19
|t/p
|1202
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|10.00
|17074.56
|3175
|2006.11.15 10:20
|sell limit
|1238
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|3176
|2006.11.15 10:21
|sell
|1211
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3177
|2006.11.15 10:21
|t/p
|1201
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|10.00
|17084.56
|3178
|2006.11.15 10:22
|sell stop
|1239
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3179
|2006.11.15 10:22
|sell limit
|1240
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|3180
|2006.11.15 10:24
|t/p
|1200
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|10.00
|17094.56
|3181
|2006.11.15 10:25
|sell stop
|1241
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3182
|2006.11.15 10:25
|sell stop
|1242
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3183
|2006.11.15 10:25
|sell limit
|1243
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3184
|2006.11.15 10:36
|t/p
|1211
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|10.00
|17104.56
|3185
|2006.11.15 10:37
|t/p
|674
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|10.51
|17115.07
|3186
|2006.11.15 10:37
|sell stop
|1244
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|3187
|2006.11.15 10:37
|sell limit
|1245
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3188
|2006.11.15 10:37
|sell limit
|1246
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3189
|2006.11.15 10:39
|sell
|1234
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3190
|2006.11.15 10:39
|t/p
|672
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.51
|17125.58
|3191
|2006.11.15 10:39
|sell
|1239
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3192
|2006.11.15 10:39
|t/p
|669
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.51
|17136.09
|3193
|2006.11.15 10:40
|delete
|1230
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3194
|2006.11.15 10:40
|sell stop
|1247
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3195
|2006.11.15 10:40
|sell stop
|1248
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8830
|3196
|2006.11.15 10:40
|sell limit
|1249
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3197
|2006.11.15 10:40
|sell limit
|1250
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3198
|2006.11.15 10:48
|sell
|1249
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3199
|2006.11.15 10:52
|t/p
|1249
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.00
|17146.09
|3200
|2006.11.15 10:52
|sell limit
|1251
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3201
|2006.11.15 10:54
|sell
|1242
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3202
|2006.11.15 10:54
|t/p
|1234
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.00
|17156.09
|3203
|2006.11.15 10:54
|sell stop
|1252
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3204
|2006.11.15 10:54
|sell limit
|1253
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3205
|2006.11.15 10:54
|sell
|1241
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3206
|2006.11.15 10:55
|t/p
|1239
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17166.09
|3207
|2006.11.15 10:55
|sell limit
|1254
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3208
|2006.11.15 11:01
|delete
|1233
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|3209
|2006.11.15 11:01
|sell stop
|1255
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3210
|2006.11.15 11:09
|sell
|1254
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3211
|2006.11.15 11:16
|sell
|1253
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3212
|2006.11.15 11:25
|t/p
|1253
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.00
|17176.09
|3213
|2006.11.15 11:25
|sell limit
|1256
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3214
|2006.11.15 12:01
|delete
|1232
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|3215
|2006.11.15 12:31
|delete
|1231
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|3216
|2006.11.15 12:40
|sell
|1256
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3217
|2006.11.15 12:45
|t/p
|1256
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.00
|17186.09
|3218
|2006.11.15 12:46
|sell limit
|1257
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3219
|2006.11.15 13:09
|t/p
|1254
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17196.09
|3220
|2006.11.15 13:10
|sell limit
|1258
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3221
|2006.11.15 13:31
|delete
|1236
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|3222
|2006.11.15 13:37
|sell
|1244
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|3223
|2006.11.15 13:39
|t/p
|1242
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|10.00
|17206.09
|3224
|2006.11.15 13:39
|sell
|1248
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8830
|3225
|2006.11.15 13:39
|sell stop
|1259
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|3226
|2006.11.15 13:39
|sell limit
|1260
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3227
|2006.11.15 13:39
|t/p
|1241
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|10.00
|17216.09
|3228
|2006.11.15 13:40
|sell stop
|1261
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3229
|2006.11.15 13:40
|sell limit
|1262
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3230
|2006.11.15 13:49
|sell
|1262
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3231
|2006.11.15 13:52
|sell
|1260
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3232
|2006.11.15 14:01
|delete
|1237
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8908
|3233
|2006.11.15 14:47
|t/p
|1260
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|10.00
|17226.09
|3234
|2006.11.15 14:48
|sell limit
|1263
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3235
|2006.11.15 15:01
|delete
|1238
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|3236
|2006.11.15 15:04
|sell
|1263
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3237
|2006.11.15 15:06
|sell
|1258
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3238
|2006.11.15 15:09
|sell
|1257
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3239
|2006.11.15 15:09
|sell
|1251
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3240
|2006.11.15 15:45
|t/p
|1251
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.00
|17236.09
|3241
|2006.11.15 15:46
|sell limit
|1264
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3242
|2006.11.15 16:31
|delete
|1240
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|3243
|2006.11.15 16:36
|sell
|1264
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3244
|2006.11.15 16:51
|sell
|1250
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3245
|2006.11.15 17:36
|sell
|1245
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3246
|2006.11.15 17:54
|sell
|1246
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3247
|2006.11.15 18:25
|t/p
|1246
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|10.00
|17246.09
|3248
|2006.11.15 18:25
|sell limit
|1265
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3249
|2006.11.15 19:00
|t/p
|1245
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|10.00
|17256.09
|3250
|2006.11.15 19:00
|t/p
|1250
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.00
|17266.09
|3251
|2006.11.15 19:00
|t/p
|1264
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.00
|17276.09
|3252
|2006.11.15 19:01
|delete
|1243
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3253
|2006.11.15 19:01
|sell limit
|1266
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3254
|2006.11.15 19:01
|sell limit
|1267
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3255
|2006.11.15 19:01
|sell limit
|1268
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3256
|2006.11.15 19:04
|sell
|1266
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3257
|2006.11.15 19:06
|sell
|1267
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3258
|2006.11.15 19:06
|sell
|1268
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3259
|2006.11.15 19:07
|sell limit
|1269
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3260
|2006.11.15 19:08
|delete
|1269
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3261
|2006.11.15 19:08
|sell
|1265
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3262
|2006.11.15 19:10
|sell stop
|1270
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3263
|2006.11.15 19:10
|sell
|1270
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|3264
|2006.11.15 19:21
|t/p
|1270
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|10.00
|17286.09
|3265
|2006.11.15 19:24
|t/p
|1265
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|10.00
|17296.09
|3266
|2006.11.15 19:25
|sell limit
|1271
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3267
|2006.11.15 19:39
|sell
|1271
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|3268
|2006.11.16 03:05
|delete
|1261
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3269
|2006.11.16 03:05
|delete
|1259
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|3270
|2006.11.16 03:05
|delete
|1255
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3271
|2006.11.16 03:05
|delete
|1252
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3272
|2006.11.16 03:05
|delete
|1247
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3273
|2006.11.16 03:31
|buy stop
|1272
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3274
|2006.11.16 03:31
|buy stop
|1273
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3275
|2006.11.16 03:31
|buy stop
|1274
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3276
|2006.11.16 03:31
|buy stop
|1275
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3277
|2006.11.16 03:38
|buy stop
|1276
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3278
|2006.11.16 05:16
|t/p
|1271
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|10.09
|17306.18
|3279
|2006.11.16 05:31
|delete
|1276
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3280
|2006.11.16 05:31
|delete
|1275
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3281
|2006.11.16 05:31
|delete
|1274
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3282
|2006.11.16 05:31
|delete
|1273
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3283
|2006.11.16 05:31
|delete
|1272
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3284
|2006.11.16 06:22
|t/p
|1268
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|10.09
|17316.27
|3285
|2006.11.16 06:22
|sell limit
|1277
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3286
|2006.11.16 06:25
|t/p
|1267
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.09
|17326.36
|3287
|2006.11.16 06:25
|sell limit
|1278
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3288
|2006.11.16 06:54
|sell
|1278
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3289
|2006.11.16 07:00
|sell
|1277
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3290
|2006.11.16 07:39
|t/p
|1277
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|10.00
|17336.36
|3291
|2006.11.16 07:40
|sell limit
|1279
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3292
|2006.11.16 08:06
|t/p
|1278
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.00
|17346.36
|3293
|2006.11.16 08:07
|sell limit
|1280
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3294
|2006.11.16 08:09
|t/p
|1266
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.09
|17356.45
|3295
|2006.11.16 08:10
|delete
|1279
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3296
|2006.11.16 08:10
|sell stop
|1281
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3297
|2006.11.16 08:10
|sell limit
|1282
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3298
|2006.11.16 08:11
|sell limit
|1283
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3299
|2006.11.16 08:20
|delete
|1283
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3300
|2006.11.16 08:24
|t/p
|1257
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.09
|17366.54
|3301
|2006.11.16 08:24
|sell stop
|1284
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3302
|2006.11.16 08:24
|sell limit
|1285
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3303
|2006.11.16 08:40
|t/p
|1258
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.09
|17376.63
|3304
|2006.11.16 08:40
|sell limit
|1286
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3305
|2006.11.16 08:55
|sell stop
|1287
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3306
|2006.11.16 09:18
|sell
|1286
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3307
|2006.11.16 09:24
|t/p
|1286
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17386.63
|3308
|2006.11.16 09:25
|sell limit
|1288
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3309
|2006.11.16 09:34
|sell
|1288
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3310
|2006.11.16 09:34
|sell
|1285
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3311
|2006.11.16 09:35
|sell
|1282
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3312
|2006.11.16 09:36
|sell
|1280
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3313
|2006.11.16 14:01
|delete
|1287
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3314
|2006.11.16 14:01
|delete
|1284
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3315
|2006.11.16 14:01
|delete
|1281
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3316
|2006.11.16 14:09
|t/p
|1280
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.00
|17396.63
|3317
|2006.11.16 14:31
|buy limit
|1289
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3318
|2006.11.16 14:31
|buy stop
|1290
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3319
|2006.11.16 14:31
|buy stop
|1291
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3320
|2006.11.16 14:31
|buy stop
|1292
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3321
|2006.11.16 14:31
|buy stop
|1293
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3322
|2006.11.16 14:35
|buy stop
|1294
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3323
|2006.11.16 14:36
|buy
|1290
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3324
|2006.11.16 14:37
|buy limit
|1295
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|3325
|2006.11.16 14:40
|buy
|1291
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3326
|2006.11.16 14:40
|buy stop
|1296
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|3327
|2006.11.16 15:04
|buy
|1295
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|3328
|2006.11.16 15:09
|buy
|1289
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3329
|2006.11.16 15:24
|t/p
|1289
|0.10
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|10.00
|17406.63
|3330
|2006.11.16 15:24
|buy limit
|1297
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3331
|2006.11.16 15:39
|buy
|1297
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3332
|2006.11.16 15:48
|t/p
|1297
|0.10
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|10.00
|17416.63
|3333
|2006.11.16 15:49
|buy limit
|1298
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3334
|2006.11.16 16:31
|delete
|1298
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3335
|2006.11.16 16:39
|buy limit
|1299
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3336
|2006.11.16 16:40
|delete
|1299
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3337
|2006.11.16 16:44
|buy limit
|1300
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3338
|2006.11.16 16:46
|delete
|1300
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3339
|2006.11.16 17:00
|t/p
|1295
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|10.00
|17426.63
|3340
|2006.11.16 17:00
|buy
|1292
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3341
|2006.11.16 17:00
|t/p
|1290
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|17436.63
|3342
|2006.11.16 17:01
|buy limit
|1301
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|3343
|2006.11.16 17:01
|buy limit
|1302
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3344
|2006.11.16 17:01
|buy stop
|1303
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3345
|2006.11.16 17:01
|buy stop
|1304
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3346
|2006.11.16 17:03
|buy
|1293
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3347
|2006.11.16 17:03
|t/p
|1291
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|10.00
|17446.63
|3348
|2006.11.16 17:03
|buy limit
|1305
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3349
|2006.11.16 17:04
|buy
|1305
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3350
|2006.11.16 17:06
|buy
|1302
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3351
|2006.11.16 17:07
|buy
|1301
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|3352
|2006.11.16 17:10
|buy stop
|1306
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3353
|2006.11.16 17:11
|delete
|1306
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3354
|2006.11.16 17:14
|buy stop
|1307
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3355
|2006.11.16 17:16
|delete
|1307
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3356
|2006.11.16 17:52
|buy stop
|1308
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3357
|2006.11.16 17:53
|delete
|1308
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3358
|2006.11.16 17:55
|buy stop
|1309
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3359
|2006.11.16 19:01
|delete
|1309
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|3360
|2006.11.16 19:01
|delete
|1304
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3361
|2006.11.16 19:01
|delete
|1303
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3362
|2006.11.16 19:01
|delete
|1296
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|3363
|2006.11.16 19:01
|delete
|1294
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3364
|2006.11.16 19:35
|sell limit
|1310
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3365
|2006.11.16 20:09
|sell
|1310
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3366
|2006.11.17 02:02
|t/p
|1310
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|10.03
|17456.66
|3367
|2006.11.17 04:21
|t/p
|1282
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.03
|17466.69
|3368
|2006.11.17 04:22
|sell stop
|1311
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3369
|2006.11.17 04:22
|sell limit
|1312
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3370
|2006.11.17 04:24
|t/p
|1285
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.03
|17476.72
|3371
|2006.11.17 04:25
|sell stop
|1313
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3372
|2006.11.17 04:25
|sell limit
|1314
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3373
|2006.11.17 05:39
|delete
|1312
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|3374
|2006.11.17 05:54
|t/p
|1288
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.03
|17486.75
|3375
|2006.11.17 05:55
|sell stop
|1315
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3376
|2006.11.17 05:55
|sell limit
|1316
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3377
|2006.11.17 06:34
|sell
|1316
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3378
|2006.11.17 06:51
|sell
|1314
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3379
|2006.11.17 07:54
|t/p
|1314
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.00
|17496.75
|3380
|2006.11.17 07:54
|t/p
|1316
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17506.75
|3381
|2006.11.17 07:55
|sell limit
|1317
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3382
|2006.11.17 07:55
|sell limit
|1318
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3383
|2006.11.17 08:00
|t/p
|1263
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|10.12
|17516.87
|3384
|2006.11.17 08:00
|t/p
|1262
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|10.12
|17526.99
|3385
|2006.11.17 08:01
|sell stop
|1319
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3386
|2006.11.17 08:01
|sell stop
|1320
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|3387
|2006.11.17 08:01
|sell limit
|1321
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3388
|2006.11.17 08:01
|sell limit
|1322
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3389
|2006.11.17 08:03
|sell
|1311
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|3390
|2006.11.17 08:09
|sell
|1321
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3391
|2006.11.17 08:09
|sell
|1322
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3392
|2006.11.17 08:21
|sell
|1317
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3393
|2006.11.17 08:25
|sell
|1318
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3394
|2006.11.17 09:04
|t/p
|1318
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|10.00
|17536.99
|3395
|2006.11.17 09:05
|sell limit
|1323
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3396
|2006.11.17 09:07
|t/p
|1317
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17546.99
|3397
|2006.11.17 09:07
|sell limit
|1324
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3398
|2006.11.17 09:10
|t/p
|1322
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|10.00
|17556.99
|3399
|2006.11.17 09:10
|sell limit
|1325
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3400
|2006.11.17 09:31
|delete
|1323
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3401
|2006.11.17 10:04
|sell
|1325
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3402
|2006.11.17 10:07
|sell
|1324
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3403
|2006.11.17 11:19
|t/p
|1324
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|10.00
|17566.99
|3404
|2006.11.17 11:20
|sell limit
|1326
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3405
|2006.11.17 11:24
|t/p
|1325
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|10.00
|17576.99
|3406
|2006.11.17 11:25
|sell limit
|1327
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3407
|2006.11.17 12:22
|sell
|1327
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3408
|2006.11.17 13:30
|sell
|1326
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3409
|2006.11.17 14:51
|t/p
|1301
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|9.96
|17586.95
|3410
|2006.11.17 14:54
|t/p
|1302
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|9.96
|17596.91
|3411
|2006.11.17 14:54
|t/p
|1305
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|9.96
|17606.87
|3412
|2006.11.17 15:01
|delete
|1320
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|3413
|2006.11.17 15:01
|delete
|1319
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3414
|2006.11.17 15:01
|delete
|1315
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|3415
|2006.11.17 15:01
|delete
|1313
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|3416
|2006.11.17 15:04
|t/p
|1292
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|9.96
|17616.83
|3417
|2006.11.17 15:04
|t/p
|1293
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|9.96
|17626.79
|3418
|2006.11.17 15:31
|buy limit
|1328
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3419
|2006.11.17 15:31
|buy limit
|1329
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3420
|2006.11.17 15:31
|buy limit
|1330
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|3421
|2006.11.17 15:31
|buy limit
|1331
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3422
|2006.11.17 15:31
|buy limit
|1332
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3423
|2006.11.17 15:31
|buy stop
|1333
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3424
|2006.11.17 15:31
|buy stop
|1334
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3425
|2006.11.17 15:31
|buy stop
|1335
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3426
|2006.11.17 15:31
|buy stop
|1336
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3427
|2006.11.17 15:34
|buy
|1333
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3428
|2006.11.17 15:35
|buy limit
|1337
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3429
|2006.11.17 15:35
|buy stop
|1338
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3430
|2006.11.17 15:37
|buy
|1334
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3431
|2006.11.17 15:37
|buy stop
|1339
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3432
|2006.11.17 15:39
|buy stop
|1340
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3433
|2006.11.17 15:39
|buy
|1335
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3434
|2006.11.17 15:39
|t/p
|1333
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|10.00
|17636.79
|3435
|2006.11.17 15:40
|buy limit
|1341
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3436
|2006.11.17 15:49
|buy
|1341
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3437
|2006.11.17 15:54
|buy
|1337
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3438
|2006.11.17 15:54
|buy limit
|1342
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3439
|2006.11.17 16:06
|buy
|1332
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3440
|2006.11.17 16:09
|buy limit
|1343
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3441
|2006.11.17 16:39
|buy
|1331
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3442
|2006.11.17 16:48
|buy limit
|1344
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3443
|2006.11.17 17:09
|t/p
|1331
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|17646.79
|3444
|2006.11.17 17:10
|buy limit
|1345
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3445
|2006.11.17 17:16
|t/p
|1332
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|17656.79
|3446
|2006.11.17 17:17
|buy limit
|1346
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3447
|2006.11.17 19:09
|buy
|1346
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3448
|2006.11.17 19:31
|delete
|1344
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|3449
|2006.11.17 20:09
|buy
|1345
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3450
|2006.11.17 20:52
|t/p
|1345
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|17666.79
|3451
|2006.11.17 20:52
|buy limit
|1347
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3452
|2006.11.19 22:30
|delete
|1343
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|3453
|2006.11.19 23:25
|t/p
|1346
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|17676.79
|3454
|2006.11.19 23:25
|buy limit
|1348
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3455
|2006.11.20 00:00
|buy
|1348
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3456
|2006.11.20 00:01
|delete
|1342
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3457
|2006.11.20 01:31
|delete
|1328
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3458
|2006.11.20 01:40
|buy limit
|1349
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3459
|2006.11.20 01:41
|delete
|1349
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3460
|2006.11.20 01:42
|buy limit
|1350
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3461
|2006.11.20 01:46
|delete
|1350
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3462
|2006.11.20 01:48
|buy limit
|1351
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3463
|2006.11.20 01:50
|delete
|1351
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|3464
|2006.11.20 02:20
|t/p
|1348
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|17686.79
|3465
|2006.11.20 02:20
|buy limit
|1352
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3466
|2006.11.20 02:24
|t/p
|1337
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|9.96
|17696.75
|3467
|2006.11.20 02:24
|buy limit
|1353
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3468
|2006.11.20 03:10
|buy
|1353
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3469
|2006.11.20 03:25
|buy
|1352
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3470
|2006.11.20 04:12
|delete
|1329
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|3471
|2006.11.20 06:51
|t/p
|1352
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|17706.75
|3472
|2006.11.20 06:52
|buy limit
|1354
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3473
|2006.11.20 06:55
|t/p
|1353
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|10.00
|17716.75
|3474
|2006.11.20 06:55
|buy limit
|1355
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3475
|2006.11.20 07:07
|buy
|1355
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3476
|2006.11.20 07:16
|buy
|1354
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3477
|2006.11.20 07:31
|delete
|1330
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8940
|3478
|2006.11.20 08:24
|buy
|1347
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3479
|2006.11.20 08:54
|t/p
|1347
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|17726.75
|3480
|2006.11.20 08:55
|buy limit
|1356
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3481
|2006.11.20 09:01
|t/p
|1354
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|10.00
|17736.75
|3482
|2006.11.20 09:01
|buy limit
|1357
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3483
|2006.11.20 09:39
|t/p
|1355
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|10.00
|17746.75
|3484
|2006.11.20 09:39
|buy limit
|1358
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3485
|2006.11.20 09:49
|t/p
|1341
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|9.96
|17756.71
|3486
|2006.11.20 09:50
|buy limit
|1359
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3487
|2006.11.20 09:50
|buy stop
|1360
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3488
|2006.11.20 09:51
|buy
|1336
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3489
|2006.11.20 09:51
|t/p
|1334
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|9.96
|17766.67
|3490
|2006.11.20 09:52
|buy
|1338
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3491
|2006.11.20 09:52
|buy limit
|1361
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3492
|2006.11.20 09:52
|buy stop
|1362
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|3493
|2006.11.20 09:54
|t/p
|1335
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|9.96
|17776.63
|3494
|2006.11.20 09:55
|buy
|1339
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3495
|2006.11.20 09:55
|buy limit
|1363
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3496
|2006.11.20 09:55
|buy stop
|1364
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|3497
|2006.11.20 10:01
|t/p
|1336
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|17786.63
|3498
|2006.11.20 10:01
|delete
|1356
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|3499
|2006.11.20 10:01
|buy limit
|1365
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3500
|2006.11.20 10:03
|buy stop
|1366
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3501
|2006.11.20 10:37
|buy
|1365
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3502
|2006.11.20 10:39
|buy
|1363
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3503
|2006.11.20 10:45
|buy
|1361
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3504
|2006.11.20 11:54
|buy
|1359
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3505
|2006.11.20 12:25
|delete
|1357
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3506
|2006.11.20 12:26
|buy limit
|1367
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3507
|2006.11.20 12:27
|delete
|1367
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|3508
|2006.11.20 12:40
|t/p
|1359
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|10.00
|17796.63
|3509
|2006.11.20 12:40
|buy limit
|1368
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3510
|2006.11.20 13:07
|t/p
|1361
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|17806.63
|3511
|2006.11.20 13:07
|buy limit
|1369
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3512
|2006.11.20 14:07
|t/p
|1363
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|17816.63
|3513
|2006.11.20 14:07
|buy limit
|1370
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3514
|2006.11.20 14:31
|delete
|1358
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3515
|2006.11.20 14:51
|t/p
|1365
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|17826.63
|3516
|2006.11.20 14:52
|buy limit
|1371
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3517
|2006.11.20 14:54
|buy
|1340
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3518
|2006.11.20 15:51
|buy
|1371
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3519
|2006.11.20 16:40
|delete
|1368
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3520
|2006.11.20 16:41
|buy limit
|1372
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3521
|2006.11.20 16:42
|delete
|1372
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3522
|2006.11.20 16:44
|buy limit
|1373
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3523
|2006.11.20 16:52
|buy
|1370
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3524
|2006.11.20 17:05
|delete
|1373
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3525
|2006.11.20 21:54
|t/p
|1370
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|17836.63
|3526
|2006.11.20 21:54
|buy limit
|1374
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3527
|2006.11.20 22:31
|delete
|1369
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3528
|2006.11.20 23:25
|buy
|1374
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3529
|2006.11.21 00:04
|t/p
|1374
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|9.96
|17846.59
|3530
|2006.11.21 00:05
|buy limit
|1375
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3531
|2006.11.21 00:07
|t/p
|1371
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|9.96
|17856.55
|3532
|2006.11.21 00:07
|buy limit
|1376
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3533
|2006.11.21 00:09
|t/p
|1338
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|9.96
|17866.51
|3534
|2006.11.21 00:10
|buy
|1360
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3535
|2006.11.21 00:10
|buy limit
|1377
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3536
|2006.11.21 00:10
|buy stop
|1378
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|3537
|2006.11.21 00:24
|buy
|1377
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3538
|2006.11.21 02:31
|delete
|1375
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3539
|2006.11.21 02:46
|buy limit
|1379
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3540
|2006.11.21 02:47
|delete
|1379
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3541
|2006.11.21 02:48
|buy limit
|1380
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3542
|2006.11.21 02:50
|delete
|1380
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3543
|2006.11.21 03:32
|buy
|1376
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3544
|2006.11.21 07:39
|t/p
|1376
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|10.00
|17876.51
|3545
|2006.11.21 07:40
|buy limit
|1381
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3546
|2006.11.21 09:35
|delete
|1381
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3547
|2006.11.21 09:36
|t/p
|1377
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|17886.51
|3548
|2006.11.21 09:37
|buy limit
|1382
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3549
|2006.11.21 09:44
|buy limit
|1383
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3550
|2006.11.21 09:52
|delete
|1383
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|3551
|2006.11.21 11:00
|t/p
|1339
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|9.96
|17896.47
|3552
|2006.11.21 11:01
|buy limit
|1384
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3553
|2006.11.21 11:22
|buy
|1362
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|3554
|2006.11.21 11:22
|buy stop
|1385
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|3555
|2006.11.21 11:24
|t/p
|1340
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|9.96
|17906.43
|3556
|2006.11.21 11:25
|buy limit
|1386
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3557
|2006.11.21 11:25
|buy stop
|1387
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3558
|2006.11.21 11:45
|buy
|1386
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3559
|2006.11.21 11:50
|buy
|1384
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3560
|2006.11.21 11:52
|buy
|1382
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3561
|2006.11.21 12:20
|t/p
|1382
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|17916.43
|3562
|2006.11.21 12:20
|buy limit
|1388
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3563
|2006.11.21 13:01
|t/p
|1384
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|17926.43
|3564
|2006.11.21 13:02
|buy limit
|1389
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3565
|2006.11.21 13:31
|delete
|1388
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3566
|2006.11.21 13:37
|buy limit
|1390
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3567
|2006.11.21 13:55
|delete
|1390
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3568
|2006.11.21 13:56
|buy limit
|1391
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3569
|2006.11.21 14:01
|delete
|1391
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3570
|2006.11.21 14:05
|buy limit
|1392
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3571
|2006.11.21 14:06
|buy
|1389
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3572
|2006.11.21 14:09
|buy
|1392
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3573
|2006.11.21 14:54
|t/p
|1392
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|10.00
|17936.43
|3574
|2006.11.21 14:59
|buy limit
|1393
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3575
|2006.11.21 15:01
|delete
|1393
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|3576
|2006.11.21 19:19
|t/p
|1389
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|10.00
|17946.43
|3577
|2006.11.21 19:19
|buy limit
|1394
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3578
|2006.11.21 19:22
|t/p
|1386
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|10.00
|17956.43
|3579
|2006.11.21 19:22
|buy limit
|1395
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3580
|2006.11.21 19:24
|buy
|1364
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|3581
|2006.11.21 21:01
|delete
|1394
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3582
|2006.11.21 21:07
|buy limit
|1396
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3583
|2006.11.21 21:08
|delete
|1396
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3584
|2006.11.21 21:10
|buy limit
|1397
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3585
|2006.11.21 21:35
|buy
|1395
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3586
|2006.11.21 21:55
|delete
|1397
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3587
|2006.11.21 21:56
|buy limit
|1398
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3588
|2006.11.21 21:57
|delete
|1398
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3589
|2006.11.21 21:59
|buy limit
|1399
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3590
|2006.11.21 22:01
|delete
|1399
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3591
|2006.11.21 22:25
|buy limit
|1400
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3592
|2006.11.21 22:26
|delete
|1400
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3593
|2006.11.21 22:27
|buy limit
|1401
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3594
|2006.11.21 22:29
|delete
|1401
|0.10
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|3595
|2006.11.21 22:55
|t/p
|1395
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|10.00
|17966.43
|3596
|2006.11.21 22:55
|buy limit
|1402
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3597
|2006.11.21 23:24
|buy
|1402
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3598
|2006.11.22 01:34
|t/p
|1402
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|9.96
|17976.39
|3599
|2006.11.22 01:34
|buy limit
|1403
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3600
|2006.11.22 01:39
|t/p
|1360
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|9.96
|17986.35
|3601
|2006.11.22 01:40
|buy limit
|1404
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3602
|2006.11.22 01:40
|buy stop
|1405
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3603
|2006.11.22 01:50
|buy
|1366
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3604
|2006.11.22 01:51
|t/p
|1362
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|9.96
|17996.31
|3605
|2006.11.22 01:52
|buy limit
|1406
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|3606
|2006.11.22 01:54
|buy
|1378
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|3607
|2006.11.22 02:21
|t/p
|1364
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|9.96
|18006.27
|3608
|2006.11.22 02:22
|delete
|1403
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|3609
|2006.11.22 02:22
|buy limit
|1407
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|3610
|2006.11.22 03:50
|buy
|1385
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|3611
|2006.11.22 03:52
|t/p
|1366
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|10.00
|18016.27
|3612
|2006.11.22 03:52
|buy limit
|1408
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3613
|2006.11.22 03:52
|buy stop
|1409
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3614
|2006.11.22 03:55
|buy
|1387
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3615
|2006.11.22 04:01
|delete
|1404
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3616
|2006.11.22 04:05
|t/p
|1378
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|10.00
|18026.27
|3617
|2006.11.22 04:05
|buy limit
|1410
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|3618
|2006.11.22 04:07
|buy stop
|1411
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|3619
|2006.11.22 04:10
|buy
|1405
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3620
|2006.11.22 06:01
|delete
|1406
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|3621
|2006.11.22 07:36
|t/p
|1385
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|18036.27
|3622
|2006.11.22 07:37
|buy limit
|1412
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|3623
|2006.11.22 07:37
|buy stop
|1413
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|3624
|2006.11.22 07:37
|t/p
|1387
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|10.00
|18046.27
|3625
|2006.11.22 07:38
|buy limit
|1414
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3626
|2006.11.22 07:39
|buy stop
|1415
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|3627
|2006.11.22 07:39
|t/p
|1405
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|18056.27
|3628
|2006.11.22 07:40
|buy limit
|1416
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3629
|2006.11.22 08:01
|delete
|1407
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|3630
|2006.11.22 08:34
|buy
|1409
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3631
|2006.11.22 08:35
|buy stop
|1417
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|3632
|2006.11.22 08:36
|t/p
|1159
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|9.68
|18065.95
|3633
|2006.11.22 08:37
|buy
|1411
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|3634
|2006.11.22 08:37
|buy limit
|1418
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|3635
|2006.11.22 08:37
|buy stop
|1419
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|3636
|2006.11.22 08:39
|t/p
|1164
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|9.68
|18075.63
|3637
|2006.11.22 08:39
|buy
|1413
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|3638
|2006.11.22 08:40
|buy limit
|1420
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3639
|2006.11.22 08:40
|buy stop
|1421
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|3640
|2006.11.22 09:01
|delete
|1408
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3641
|2006.11.22 09:03
|t/p
|1409
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|18085.63
|3642
|2006.11.22 09:04
|buy limit
|1422
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3643
|2006.11.22 09:22
|buy
|1422
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3644
|2006.11.22 09:24
|buy
|1420
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3645
|2006.11.22 09:30
|buy
|1418
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|3646
|2006.11.22 09:30
|buy
|1416
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3647
|2006.11.22 09:33
|buy
|1414
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3648
|2006.11.22 09:36
|t/p
|1414
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|10.00
|18095.63
|3649
|2006.11.22 09:37
|buy limit
|1423
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3650
|2006.11.22 09:39
|t/p
|1416
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|10.00
|18105.63
|3651
|2006.11.22 09:39
|t/p
|1418
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|10.00
|18115.63
|3652
|2006.11.22 09:40
|buy limit
|1424
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3653
|2006.11.22 09:40
|buy limit
|1425
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|3654
|2006.11.22 09:45
|t/p
|1420
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|10.00
|18125.63
|3655
|2006.11.22 09:46
|buy limit
|1426
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3656
|2006.11.22 09:46
|t/p
|1422
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|18135.63
|3657
|2006.11.22 09:47
|buy limit
|1427
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3658
|2006.11.22 09:48
|buy stop
|1428
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|3659
|2006.11.22 09:54
|buy
|1427
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3660
|2006.11.22 09:54
|buy
|1426
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3661
|2006.11.22 10:15
|t/p
|1426
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|10.00
|18145.63
|3662
|2006.11.22 10:16
|buy limit
|1429
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3663
|2006.11.22 10:31
|delete
|1410
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|3664
|2006.11.22 11:04
|t/p
|1427
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|10.00
|18155.63
|3665
|2006.11.22 11:05
|buy limit
|1430
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3666
|2006.11.22 11:06
|buy
|1415
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|3667
|2006.11.22 11:09
|t/p
|1411
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|10.00
|18165.63
|3668
|2006.11.22 11:10
|buy limit
|1431
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|3669
|2006.11.22 11:10
|buy stop
|1432
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|3670
|2006.11.22 11:22
|buy
|1417
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|3671
|2006.11.22 11:22
|t/p
|1413
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9078
|10.00
|18175.63
|3672
|2006.11.22 11:22
|buy limit
|1433
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|3673
|2006.11.22 11:25
|buy stop
|1434
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3674
|2006.11.22 11:31
|delete
|1412
|0.10
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|3675
|2006.11.22 11:54
|buy
|1419
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|3676
|2006.11.22 12:06
|t/p
|1415
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|10.00
|18185.63
|3677
|2006.11.22 12:07
|buy limit
|1435
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|3678
|2006.11.22 12:07
|buy stop
|1436
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3679
|2006.11.22 12:19
|buy
|1421
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|3680
|2006.11.22 12:20
|t/p
|1417
|0.10
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|18195.63
|3681
|2006.11.22 12:20
|buy limit
|1437
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|3682
|2006.11.22 12:21
|buy
|1428
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|3683
|2006.11.22 12:22
|buy stop
|1438
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3684
|2006.11.22 12:24
|t/p
|1419
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|10.00
|18205.63
|3685
|2006.11.22 12:24
|buy limit
|1439
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|3686
|2006.11.22 12:24
|buy stop
|1440
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3687
|2006.11.22 12:31
|delete
|1423
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|3688
|2006.11.22 13:17
|delete
|1424
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3689
|2006.11.22 13:19
|buy
|1432
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|3690
|2006.11.22 13:19
|t/p
|1421
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|10.00
|18215.63
|3691
|2006.11.22 13:19
|buy
|1434
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3692
|2006.11.22 13:19
|t/p
|1428
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9108
|10.00
|18225.63
|3693
|2006.11.22 13:20
|buy
|1436
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3694
|2006.11.22 13:20
|buy limit
|1441
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|3695
|2006.11.22 13:20
|buy limit
|1442
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|3696
|2006.11.22 13:21
|t/p
|1432
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9114
|10.00
|18235.63
|3697
|2006.11.22 13:21
|buy
|1438
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3698
|2006.11.22 13:22
|t/p
|1434
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|10.00
|18245.63
|3699
|2006.11.22 13:22
|buy limit
|1443
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|3700
|2006.11.22 13:22
|buy limit
|1444
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3701
|2006.11.22 13:24
|buy
|1440
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3702
|2006.11.22 13:24
|t/p
|1436
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|10.00
|18255.63
|3703
|2006.11.22 13:24
|t/p
|1438
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|18265.63
|3704
|2006.11.22 13:25
|buy limit
|1445
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3705
|2006.11.22 13:25
|buy limit
|1446
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3706
|2006.11.22 13:31
|delete
|1425
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|3707
|2006.11.22 13:37
|buy
|1446
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3708
|2006.11.22 13:39
|buy
|1445
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3709
|2006.11.22 13:39
|buy
|1444
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3710
|2006.11.22 13:51
|t/p
|1444
|0.10
|1.9120
|0.0000
|1.9120
|10.00
|18275.63
|3711
|2006.11.22 13:52
|buy limit
|1447
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3712
|2006.11.22 13:54
|t/p
|1445
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|10.00
|18285.63
|3713
|2006.11.22 13:55
|buy limit
|1448
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3714
|2006.11.22 14:09
|buy
|1448
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3715
|2006.11.22 14:31
|delete
|1429
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|3716
|2006.11.22 14:39
|t/p
|1448
|0.10
|1.9126
|0.0000
|1.9126
|10.00
|18295.63
|3717
|2006.11.22 14:40
|buy limit
|1449
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3718
|2006.11.22 15:01
|delete
|1430
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3719
|2006.11.22 15:06
|t/p
|1446
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|10.00
|18305.63
|3720
|2006.11.22 15:07
|buy limit
|1450
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3721
|2006.11.22 15:09
|t/p
|1440
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9138
|10.00
|18315.63
|3722
|2006.11.22 15:10
|buy limit
|1451
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3723
|2006.11.22 15:19
|t/p
|1117
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|9.64
|18325.27
|3724
|2006.11.22 15:20
|buy limit
|1452
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3725
|2006.11.22 15:21
|t/p
|1118
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|9.64
|18334.91
|3726
|2006.11.22 15:22
|t/p
|1105
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|9.60
|18344.51
|3727
|2006.11.22 15:22
|buy limit
|1453
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3728
|2006.11.22 15:22
|buy limit
|1454
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3729
|2006.11.22 15:22
|buy stop
|1455
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|3730
|2006.11.22 15:24
|t/p
|1098
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|9.60
|18354.11
|3731
|2006.11.22 15:25
|buy limit
|1456
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3732
|2006.11.22 15:25
|buy stop
|1457
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|3733
|2006.11.22 15:25
|buy stop
|1458
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|3734
|2006.11.22 15:31
|delete
|1431
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|3735
|2006.11.22 15:39
|buy
|1456
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3736
|2006.11.22 15:45
|t/p
|1456
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|10.00
|18364.11
|3737
|2006.11.22 15:46
|buy limit
|1459
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3738
|2006.11.22 15:52
|buy
|1459
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3739
|2006.11.22 15:54
|buy
|1454
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3740
|2006.11.22 15:54
|buy
|1453
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3741
|2006.11.22 16:31
|delete
|1433
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|3742
|2006.11.22 17:01
|delete
|1435
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|3743
|2006.11.22 17:36
|buy
|1452
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3744
|2006.11.22 17:48
|buy
|1451
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3745
|2006.11.22 18:01
|delete
|1437
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|3746
|2006.11.22 18:36
|t/p
|1451
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9138
|10.00
|18374.11
|3747
|2006.11.22 18:37
|buy limit
|1460
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3748
|2006.11.22 19:01
|delete
|1439
|0.10
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|3749
|2006.11.22 19:20
|t/p
|1452
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|10.00
|18384.11
|3750
|2006.11.22 19:20
|buy limit
|1461
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3751
|2006.11.22 20:01
|delete
|1441
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|3752
|2006.11.22 21:01
|delete
|1442
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|3753
|2006.11.22 21:15
|t/p
|1453
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|18394.11
|3754
|2006.11.22 21:16
|buy limit
|1462
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3755
|2006.11.22 22:01
|delete
|1443
|0.10
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|3756
|2006.11.22 23:31
|delete
|1447
|0.10
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|3757
|2006.11.23 00:34
|buy
|1462
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3758
|2006.11.23 01:01
|delete
|1449
|0.10
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|3759
|2006.11.23 02:39
|buy
|1461
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3760
|2006.11.23 04:03
|delete
|1450
|0.10
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|3761
|2006.11.23 04:23
|t/p
|1461
|0.10
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|10.00
|18404.11
|3762
|2006.11.23 04:23
|buy limit
|1463
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3763
|2006.11.23 06:31
|delete
|1460
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3764
|2006.11.23 06:37
|buy limit
|1464
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3765
|2006.11.23 06:55
|delete
|1464
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3766
|2006.11.23 06:56
|buy limit
|1465
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3767
|2006.11.23 06:57
|delete
|1465
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3768
|2006.11.23 06:59
|buy limit
|1466
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3769
|2006.11.23 07:01
|delete
|1466
|0.10
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|3770
|2006.11.23 08:09
|t/p
|1462
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|18414.11
|3771
|2006.11.23 08:10
|buy limit
|1467
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3772
|2006.11.23 09:06
|t/p
|1454
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|9.88
|18423.99
|3773
|2006.11.23 09:07
|buy limit
|1468
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3774
|2006.11.23 09:09
|t/p
|1459
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|9.88
|18433.87
|3775
|2006.11.23 09:09
|buy limit
|1469
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3776
|2006.11.23 09:09
|t/p
|1099
|0.10
|1.9168
|0.0000
|1.9168
|9.48
|18443.35
|3777
|2006.11.23 09:11
|buy limit
|1470
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|3778
|2006.11.23 09:49
|buy
|1470
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|3779
|2006.11.23 09:54
|buy
|1469
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3780
|2006.11.23 10:01
|delete
|1463
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3781
|2006.11.23 10:10
|buy limit
|1471
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3782
|2006.11.23 10:19
|buy
|1468
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3783
|2006.11.23 10:24
|buy
|1467
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3784
|2006.11.23 10:31
|delete
|1471
|0.10
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|3785
|2006.11.23 12:46
|t/p
|1467
|0.10
|1.9150
|0.0000
|1.9150
|10.00
|18453.35
|3786
|2006.11.23 12:47
|buy limit
|1472
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3787
|2006.11.23 13:24
|t/p
|1468
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|18463.35
|3788
|2006.11.23 13:24
|buy limit
|1473
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3789
|2006.11.23 13:40
|buy
|1473
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3790
|2006.11.23 14:31
|t/p
|1473
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|18473.35
|3791
|2006.11.23 14:31
|buy limit
|1474
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3792
|2006.11.23 15:03
|delete
|1472
|0.10
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|3793
|2006.11.23 15:09
|t/p
|1469
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|10.00
|18483.35
|3794
|2006.11.23 15:10
|buy limit
|1475
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3795
|2006.11.23 15:39
|buy
|1475
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3796
|2006.11.23 16:03
|buy
|1474
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3797
|2006.11.23 16:24
|t/p
|1474
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9156
|10.00
|18493.35
|3798
|2006.11.23 16:25
|buy limit
|1476
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3799
|2006.11.23 20:42
|delete
|1476
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3800
|2006.11.23 20:45
|buy limit
|1477
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3801
|2006.11.23 20:57
|delete
|1477
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3802
|2006.11.23 20:59
|buy limit
|1478
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3803
|2006.11.23 21:01
|delete
|1478
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3804
|2006.11.23 21:09
|buy limit
|1479
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3805
|2006.11.23 21:16
|delete
|1479
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3806
|2006.11.23 21:18
|buy limit
|1480
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3807
|2006.11.23 21:20
|delete
|1480
|0.10
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|3808
|2006.11.24 03:50
|t/p
|1475
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|9.96
|18503.31
|3809
|2006.11.24 03:51
|buy limit
|1481
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3810
|2006.11.24 05:17
|buy
|1481
|0.10
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|3811
|2006.11.24 06:30
|t/p
|1481
|0.10
|1.9162
|0.0000
|1.9162
|10.00
|18513.31
|3812
|2006.11.24 06:39
|t/p
|1470
|0.10
|1.9168
|0.0000
|1.9168
|9.96
|18523.27
|3813
|2006.11.24 06:40
|buy limit
|1482
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|3814
|2006.11.24 07:22
|buy stop
|1483
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|3815
|2006.11.24 07:51
|t/p
|1101
|0.10
|1.9174
|0.0000
|1.9174
|9.44
|18532.71
|3816
|2006.11.24 07:52
|buy
|1455
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|3817
|2006.11.24 07:52
|buy limit
|1484
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|3818
|2006.11.24 07:52
|buy stop
|1485
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|3819
|2006.11.24 07:54
|t/p
|1084
|0.10
|1.9180
|0.0000
|1.9180
|9.44
|18542.15
|3820
|2006.11.24 07:54
|buy limit
|1486
|0.10
|1.9170
|0.0000
|1.9180
|3821
|2006.11.24 07:54
|buy stop
|1487
|0.10
|1.9212
|0.0000
|1.9222
|3822
|2006.11.24 08:00
|buy
|1457
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|3823
|2006.11.24 08:00
|t/p
|1087
|0.10
|1.9186
|0.0000
|1.9186
|9.44
|18551.59
|3824
|2006.11.24 08:01
|buy limit
|1488
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9186
|3825
|2006.11.24 08:01
|buy stop
|1489
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3826
|2006.11.24 08:03
|buy
|1458
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|3827
|2006.11.24 08:19
|t/p
|1455
|0.10
|1.9192
|0.0000
|1.9192
|10.00
|18561.59
|3828
|2006.11.24 08:19
|buy
|1483
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|3829
|2006.11.24 08:19
|t/p
|1457
|0.10
|1.9198
|0.0000
|1.9198
|10.00
|18571.59
|3830
|2006.11.24 08:20
|buy
|1485
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|3831
|2006.11.24 08:20
|buy limit
|1490
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|3832
|2006.11.24 08:20
|buy limit
|1491
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|3833
|2006.11.24 08:20
|buy stop
|1492
|0.10
|1.9224
|0.0000
|1.9234
|3834
|2006.11.24 08:20
|buy stop
|1493
|0.10
|1.9230
|0.0000
|1.9240
|3835
|2006.11.24 08:21
|t/p
|1458
|0.10
|1.9204
|0.0000
|1.9204
|10.00
|18581.59
|3836
|2006.11.24 08:21
|buy
|1487
|0.10
|1.9212
|0.0000
|1.9222
|3837
|2006.11.24 08:22
|t/p
|1483
|0.10
|1.9210
|0.0000
|1.9210
|10.00
|18591.59
|3838
|2006.11.24 08:22
|buy
|1489
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3839
|2006.11.24 08:22
|delete
|1482
|0.10
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|3840
|2006.11.24 08:22
|buy limit
|1494
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|3841
|2006.11.24 08:22
|buy limit
|1495
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|3842
|2006.11.24 08:22
|buy stop
|1496
|0.10
|1.9236
|0.0000
|1.9246
|3843
|2006.11.24 08:22
|buy stop
|1497
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9252
|3844
|2006.11.24 08:22
|t/p
|1485
|0.10
|1.9216
|0.0000
|1.9216
|10.00
|18601.59
|3845
|2006.11.24 08:23
|buy limit
|1498
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|3846
|2006.11.24 08:24
|buy
|1492
|0.10
|1.9224
|0.0000
|1.9234
|3847
|2006.11.24 08:24
|t/p
|1487
|0.10
|1.9222
|0.0000
|1.9222
|10.00
|18611.59
|3848
|2006.11.24 08:24
|buy limit
|1499
|0.10
|1.9212
|0.0000
|1.9222
|3849
|2006.11.24 08:24
|buy stop
|1500
|0.10
|1.9248
|0.0000
|1.9258
|3850
|2006.11.24 08:24
|buy
|1493
|0.10
|1.9230
|0.0000
|1.9240
|3851
|2006.11.24 08:24
|t/p
|1489
|0.10
|1.9228
|0.0000
|1.9228
|10.00
|18621.59
|3852
|2006.11.24 08:25
|buy limit
|1501
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3853
|2006.11.24 08:25
|buy stop
|1502
|0.10
|1.9254
|0.0000
|1.9264
|3854
|2006.11.24 08:28
|buy
|1501
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3855
|2006.11.24 08:29
|t/p
|1501
|0.10
|1.9228
|0.0000
|1.9228
|10.00
|18631.59
|3856
|2006.11.24 08:29
|buy limit
|1503
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3857
|2006.11.24 08:30
|buy
|1496
|0.10
|1.9236
|0.0000
|1.9246
|3858
|2006.11.24 08:30
|t/p
|1492
|0.10
|1.9234
|0.0000
|1.9234
|10.00
|18641.59
|3859
|2006.11.24 08:31
|buy limit
|1504
|0.10
|1.9224
|0.0000
|1.9234
|3860
|2006.11.24 08:31
|buy stop
|1505
|0.10
|1.9260
|0.0000
|1.9270
|3861
|2006.11.24 08:31
|buy stop
|1506
|0.10
|1.9266
|0.0000
|1.9276
|3862
|2006.11.24 08:31
|buy
|1497
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9252
|3863
|2006.11.24 08:31
|t/p
|1493
|0.10
|1.9240
|0.0000
|1.9240
|10.00
|18651.59
|3864
|2006.11.24 08:32
|buy limit
|1507
|0.10
|1.9230
|0.0000
|1.9240
|3865
|2006.11.24 08:34
|buy
|1500
|0.10
|1.9248
|0.0000
|1.9258
|3866
|2006.11.24 08:34
|t/p
|1496
|0.10
|1.9246
|0.0000
|1.9246
|10.00
|18661.59
|3867
|2006.11.24 08:34
|buy
|1502
|0.10
|1.9254
|0.0000
|1.9264
|3868
|2006.11.24 08:34
|t/p
|1497
|0.10
|1.9252
|0.0000
|1.9252
|10.00
|18671.59
|3869
|2006.11.24 08:34
|buy
|1505
|0.10
|1.9260
|0.0000
|1.9270
|3870
|2006.11.24 08:35
|t/p
|1500
|0.10
|1.9258
|0.0000
|1.9258
|10.00
|18681.59
|3871
|2006.11.24 08:35
|delete
|1484
|0.10
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|3872
|2006.11.24 08:35
|buy limit
|1508
|0.10
|1.9236
|0.0000
|1.9246
|3873
|2006.11.24 08:35
|buy limit
|1509
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9252
|3874
|2006.11.24 08:35
|buy limit
|1510
|0.10
|1.9248
|0.0000
|1.9258
|3875
|2006.11.24 08:35
|buy stop
|1511
|0.10
|1.9272
|0.0000
|1.9282
|3876
|2006.11.24 08:35
|buy stop
|1512
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|3877
|2006.11.24 08:35
|buy stop
|1513
|0.10
|1.9284
|0.0000
|1.9294
|3878
|2006.11.24 08:36
|buy
|1506
|0.10
|1.9266
|0.0000
|1.9276
|3879
|2006.11.24 08:36
|t/p
|1502
|0.10
|1.9264
|0.0000
|1.9264
|10.00
|18691.59
|3880
|2006.11.24 08:36
|buy
|1511
|0.10
|1.9272
|0.0000
|1.9282
|3881
|2006.11.24 08:36
|t/p
|1505
|0.10
|1.9270
|0.0000
|1.9270
|10.00
|18701.59
|3882
|2006.11.24 08:37
|buy
|1512
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|3883
|2006.11.24 08:37
|t/p
|1506
|0.10
|1.9276
|0.0000
|1.9276
|10.00
|18711.59
|3884
|2006.11.24 08:37
|buy limit
|1514
|0.10
|1.9254
|0.0000
|1.9264
|3885
|2006.11.24 08:37
|buy limit
|1515
|0.10
|1.9260
|0.0000
|1.9270
|3886
|2006.11.24 08:37
|buy limit
|1516
|0.10
|1.9266
|0.0000
|1.9276
|3887
|2006.11.24 08:37
|buy stop
|1517
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|3888
|2006.11.24 08:37
|buy stop
|1518
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|3889
|2006.11.24 08:37
|buy stop
|1519
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|3890
|2006.11.24 08:39
|buy
|1513
|0.10
|1.9284
|0.0000
|1.9294
|3891
|2006.11.24 08:39
|t/p
|1511
|0.10
|1.9282
|0.0000
|1.9282
|10.00
|18721.59
|3892
|2006.11.24 08:39
|buy
|1517
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|3893
|2006.11.24 08:39
|t/p
|1512
|0.10
|1.9288
|0.0000
|1.9288
|10.00
|18731.59
|3894
|2006.11.24 08:39
|buy
|1518
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|3895
|2006.11.24 08:40
|buy limit
|1520
|0.10
|1.9272
|0.0000
|1.9282
|3896
|2006.11.24 08:40
|buy limit
|1521
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|3897
|2006.11.24 08:40
|buy stop
|1522
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|3898
|2006.11.24 08:40
|buy stop
|1523
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3899
|2006.11.24 08:40
|buy stop
|1524
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3900
|2006.11.24 08:43
|buy
|1521
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|3901
|2006.11.24 08:45
|t/p
|1521
|0.10
|1.9288
|0.0000
|1.9288
|10.00
|18741.59
|3902
|2006.11.24 08:46
|buy limit
|1525
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|3903
|2006.11.24 08:47
|t/p
|1513
|0.10
|1.9294
|0.0000
|1.9294
|10.00
|18751.59
|3904
|2006.11.24 08:48
|buy limit
|1526
|0.10
|1.9284
|0.0000
|1.9294
|3905
|2006.11.24 08:49
|buy
|1519
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|3906
|2006.11.24 08:49
|t/p
|1517
|0.10
|1.9300
|0.0000
|1.9300
|10.00
|18761.59
|3907
|2006.11.24 08:49
|buy
|1522
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|3908
|2006.11.24 08:49
|t/p
|1518
|0.10
|1.9306
|0.0000
|1.9306
|10.00
|18771.59
|3909
|2006.11.24 08:50
|buy limit
|1527
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|3910
|2006.11.24 08:50
|buy limit
|1528
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|3911
|2006.11.24 08:50
|buy stop
|1529
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3912
|2006.11.24 08:50
|buy stop
|1530
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3913
|2006.11.24 08:50
|buy stop
|1531
|0.10
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|3914
|2006.11.24 08:51
|buy
|1523
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3915
|2006.11.24 08:51
|t/p
|1519
|0.10
|1.9312
|0.0000
|1.9312
|10.00
|18781.59
|3916
|2006.11.24 08:52
|buy
|1524
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3917
|2006.11.24 08:52
|buy limit
|1532
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|3918
|2006.11.24 08:52
|buy stop
|1533
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|3919
|2006.11.24 08:52
|t/p
|1522
|0.10
|1.9318
|0.0000
|1.9318
|10.00
|18791.59
|3920
|2006.11.24 08:53
|buy limit
|1534
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|3921
|2006.11.24 08:54
|buy
|1529
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3922
|2006.11.24 08:54
|t/p
|1523
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|18801.59
|3923
|2006.11.24 08:54
|buy limit
|1535
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3924
|2006.11.24 08:54
|buy stop
|1536
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|3925
|2006.11.24 08:54
|buy
|1530
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3926
|2006.11.24 08:54
|t/p
|1524
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18811.59
|3927
|2006.11.24 08:54
|buy
|1531
|0.10
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|3928
|2006.11.24 08:55
|buy limit
|1537
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3929
|2006.11.24 08:55
|buy stop
|1538
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|3930
|2006.11.24 08:55
|buy stop
|1539
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|3931
|2006.11.24 08:59
|buy
|1537
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3932
|2006.11.24 09:01
|delete
|1488
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9186
|3933
|2006.11.24 09:01
|delete
|1486
|0.10
|1.9170
|0.0000
|1.9180
|3934
|2006.11.24 09:22
|buy
|1535
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3935
|2006.11.24 09:31
|delete
|1490
|0.10
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|3936
|2006.11.24 09:34
|buy
|1534
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|3937
|2006.11.24 09:37
|buy
|1532
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|3938
|2006.11.24 09:39
|buy
|1528
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|3939
|2006.11.24 09:39
|buy
|1527
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|3940
|2006.11.24 09:44
|t/p
|1527
|0.10
|1.9300
|0.0000
|1.9300
|10.00
|18821.59
|3941
|2006.11.24 09:44
|t/p
|1528
|0.10
|1.9306
|0.0000
|1.9306
|10.00
|18831.59
|3942
|2006.11.24 09:44
|buy limit
|1540
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|3943
|2006.11.24 09:44
|buy limit
|1541
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|3944
|2006.11.24 09:45
|t/p
|1532
|0.10
|1.9312
|0.0000
|1.9312
|10.00
|18841.59
|3945
|2006.11.24 09:46
|buy limit
|1542
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|3946
|2006.11.24 10:01
|delete
|1491
|0.10
|1.9188
|0.0000
|1.9198
|3947
|2006.11.24 10:09
|t/p
|1534
|0.10
|1.9318
|0.0000
|1.9318
|10.00
|18851.59
|3948
|2006.11.24 10:10
|buy limit
|1543
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|3949
|2006.11.24 10:20
|t/p
|1535
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|18861.59
|3950
|2006.11.24 10:20
|buy limit
|1544
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3951
|2006.11.24 10:22
|t/p
|1537
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18871.59
|3952
|2006.11.24 10:22
|buy limit
|1545
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3953
|2006.11.24 10:24
|t/p
|1529
|0.10
|1.9336
|0.0000
|1.9336
|10.00
|18881.59
|3954
|2006.11.24 10:25
|buy limit
|1546
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3955
|2006.11.24 10:31
|delete
|1495
|0.10
|1.9200
|0.0000
|1.9210
|3956
|2006.11.24 10:31
|delete
|1494
|0.10
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|3957
|2006.11.24 10:35
|buy stop
|1547
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|3958
|2006.11.24 10:36
|buy
|1533
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|3959
|2006.11.24 10:36
|t/p
|1530
|0.10
|1.9342
|0.0000
|1.9342
|10.00
|18891.59
|3960
|2006.11.24 10:37
|buy limit
|1548
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3961
|2006.11.24 10:37
|buy stop
|1549
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|3962
|2006.11.24 10:39
|buy
|1536
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|3963
|2006.11.24 10:39
|t/p
|1531
|0.10
|1.9348
|0.0000
|1.9348
|10.00
|18901.59
|3964
|2006.11.24 10:40
|buy limit
|1550
|0.10
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|3965
|2006.11.24 10:40
|buy stop
|1551
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|3966
|2006.11.24 10:51
|buy
|1550
|0.10
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|3967
|2006.11.24 10:54
|buy
|1548
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3968
|2006.11.24 10:54
|buy
|1546
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3969
|2006.11.24 11:00
|buy
|1545
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3970
|2006.11.24 11:01
|delete
|1498
|0.10
|1.9206
|0.0000
|1.9216
|3971
|2006.11.24 11:09
|t/p
|1545
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18911.59
|3972
|2006.11.24 11:10
|buy limit
|1552
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3973
|2006.11.24 11:24
|t/p
|1546
|0.10
|1.9336
|0.0000
|1.9336
|10.00
|18921.59
|3974
|2006.11.24 11:25
|buy limit
|1553
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3975
|2006.11.24 11:31
|delete
|1499
|0.10
|1.9212
|0.0000
|1.9222
|3976
|2006.11.24 12:01
|delete
|1503
|0.10
|1.9218
|0.0000
|1.9228
|3977
|2006.11.24 12:10
|t/p
|1548
|0.10
|1.9342
|0.0000
|1.9342
|10.00
|18931.59
|3978
|2006.11.24 12:10
|buy limit
|1554
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3979
|2006.11.24 12:31
|delete
|1504
|0.10
|1.9224
|0.0000
|1.9234
|3980
|2006.11.24 12:37
|buy
|1554
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|3981
|2006.11.24 12:39
|buy
|1553
|0.10
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|3982
|2006.11.24 13:01
|delete
|1507
|0.10
|1.9230
|0.0000
|1.9240
|3983
|2006.11.24 13:07
|buy
|1552
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3984
|2006.11.24 13:24
|buy
|1544
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3985
|2006.11.24 13:31
|delete
|1508
|0.10
|1.9236
|0.0000
|1.9246
|3986
|2006.11.24 13:36
|t/p
|1544
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|18941.59
|3987
|2006.11.24 13:37
|buy limit
|1555
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3988
|2006.11.24 13:39
|t/p
|1552
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18951.59
|3989
|2006.11.24 13:40
|buy limit
|1556
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3990
|2006.11.24 14:01
|delete
|1509
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9252
|3991
|2006.11.24 14:07
|buy
|1556
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3992
|2006.11.24 14:09
|buy
|1555
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3993
|2006.11.24 14:37
|t/p
|1555
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|18961.59
|3994
|2006.11.24 14:37
|buy limit
|1557
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|3995
|2006.11.24 14:40
|t/p
|1556
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18971.59
|3996
|2006.11.24 14:40
|buy limit
|1558
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3997
|2006.11.24 14:54
|buy
|1558
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|3998
|2006.11.24 15:01
|delete
|1510
|0.10
|1.9248
|0.0000
|1.9258
|3999
|2006.11.24 15:15
|t/p
|1558
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|18981.59
|4000
|2006.11.24 15:16
|buy limit
|1559
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|4001
|2006.11.24 15:24
|buy
|1559
|0.10
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|4002
|2006.11.24 15:25
|buy
|1557
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|4003
|2006.11.24 15:29
|t/p
|1557
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|18991.59
|4004
|2006.11.24 15:29
|buy limit
|1560
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|4005
|2006.11.24 15:31
|delete
|1514
|0.10
|1.9254
|0.0000
|1.9264
|4006
|2006.11.24 16:17
|buy
|1560
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|4007
|2006.11.24 16:31
|delete
|1515
|0.10
|1.9260
|0.0000
|1.9270
|4008
|2006.11.24 16:40
|buy
|1543
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|4009
|2006.11.24 16:54
|t/p
|1543
|0.10
|1.9318
|0.0000
|1.9318
|10.00
|19001.59
|4010
|2006.11.24 16:55
|buy limit
|1561
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|4011
|2006.11.24 17:09
|t/p
|1560
|0.10
|1.9324
|0.0000
|1.9324
|10.00
|19011.59
|4012
|2006.11.24 17:10
|buy limit
|1562
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|4013
|2006.11.24 17:31
|delete
|1516
|0.10
|1.9266
|0.0000
|1.9276
|4014
|2006.11.24 18:31
|delete
|1520
|0.10
|1.9272
|0.0000
|1.9282
|4015
|2006.11.24 19:31
|delete
|1525
|0.10
|1.9278
|0.0000
|1.9288
|4016
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1533
|0.10
|1.9354
|0.0000
|1.9354
|10.00
|19021.59
|4017
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1536
|0.10
|1.9360
|0.0000
|1.9360
|10.00
|19031.59
|4018
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1550
|0.10
|1.9348
|0.0000
|1.9348
|10.00
|19041.59
|4019
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1553
|0.10
|1.9336
|0.0000
|1.9336
|10.00
|19051.59
|4020
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1554
|0.10
|1.9342
|0.0000
|1.9342
|10.00
|19061.59
|4021
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1559
|0.10
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|10.00
|19071.59
|4022
|2006.11.26 22:30
|buy
|1538
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4023
|2006.11.26 22:30
|buy
|1539
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4024
|2006.11.26 22:30
|buy
|1547
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4025
|2006.11.26 22:30
|buy
|1549
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4026
|2006.11.26 22:30
|buy
|1551
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4027
|2006.11.26 22:30
|delete
|1526
|0.10
|1.9284
|0.0000
|1.9294
|4028
|2006.11.26 22:30
|buy stop
|1563
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4029
|2006.11.26 22:30
|buy stop
|1564
|0.10
|1.9404
|0.0000
|1.9414
|4030
|2006.11.26 22:30
|buy stop
|1565
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9420
|4031
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1538
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19081.59
|4032
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1539
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19091.59
|4033
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1547
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19101.59
|4034
|2006.11.26 22:30
|t/p
|1549
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19111.59
|4035
|2006.11.26 22:31
|buy limit
|1566
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4036
|2006.11.26 22:31
|buy limit
|1567
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4037
|2006.11.26 22:31
|buy limit
|1568
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4038
|2006.11.26 22:31
|buy limit
|1569
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4039
|2006.11.26 22:31
|buy limit
|1570
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4040
|2006.11.26 22:31
|buy stop
|1571
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4041
|2006.11.26 22:33
|buy stop
|1572
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4042
|2006.11.26 22:34
|buy
|1572
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4043
|2006.11.26 22:34
|buy
|1571
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4044
|2006.11.26 22:35
|t/p
|1551
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19121.59
|4045
|2006.11.26 22:35
|buy limit
|1573
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4046
|2006.11.26 22:35
|buy stop
|1574
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9426
|4047
|2006.11.26 22:36
|buy
|1563
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4048
|2006.11.26 22:37
|t/p
|1572
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9396
|10.00
|19131.59
|4049
|2006.11.26 22:37
|buy limit
|1575
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4050
|2006.11.26 22:37
|buy stop
|1576
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9432
|4051
|2006.11.26 22:37
|buy stop
|1577
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4052
|2006.11.26 22:39
|buy
|1564
|0.10
|1.9404
|0.0000
|1.9414
|4053
|2006.11.26 22:39
|t/p
|1571
|0.10
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|10.00
|19141.59
|4054
|2006.11.26 22:39
|buy
|1565
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9420
|4055
|2006.11.26 22:40
|delete
|1540
|0.10
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|4056
|2006.11.26 22:40
|buy limit
|1578
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4057
|2006.11.26 22:40
|buy stop
|1579
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4058
|2006.11.26 22:55
|buy
|1578
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4059
|2006.11.26 23:09
|buy
|1575
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4060
|2006.11.26 23:19
|t/p
|1575
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9396
|10.00
|19151.59
|4061
|2006.11.26 23:20
|buy limit
|1580
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4062
|2006.11.26 23:21
|t/p
|1578
|0.10
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|10.00
|19161.59
|4063
|2006.11.26 23:22
|delete
|1541
|0.10
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|4064
|2006.11.26 23:22
|buy limit
|1581
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4065
|2006.11.26 23:24
|t/p
|1563
|0.10
|1.9408
|0.0000
|1.9408
|10.00
|19171.59
|4066
|2006.11.26 23:25
|buy limit
|1582
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4067
|2006.11.26 23:25
|buy stop
|1583
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4068
|2006.11.26 23:31
|delete
|1542
|0.10
|1.9302
|0.0000
|1.9312
|4069
|2006.11.26 23:54
|buy
|1582
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4070
|2006.11.27 00:09
|buy
|1581
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4071
|2006.11.27 00:31
|delete
|1561
|0.10
|1.9308
|0.0000
|1.9318
|4072
|2006.11.27 00:39
|buy
|1580
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4073
|2006.11.27 01:01
|delete
|1562
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|4074
|2006.11.27 01:07
|buy
|1573
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4075
|2006.11.27 01:09
|buy limit
|1584
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|4076
|2006.11.27 01:10
|buy
|1570
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4077
|2006.11.27 01:36
|t/p
|1570
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19181.59
|4078
|2006.11.27 01:37
|buy limit
|1585
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4079
|2006.11.27 01:39
|t/p
|1573
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19191.59
|4080
|2006.11.27 01:40
|t/p
|1580
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9396
|10.00
|19201.59
|4081
|2006.11.27 01:40
|buy limit
|1586
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4082
|2006.11.27 01:40
|buy limit
|1587
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4083
|2006.11.27 01:52
|t/p
|1581
|0.10
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|10.00
|19211.59
|4084
|2006.11.27 01:52
|buy limit
|1588
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4085
|2006.11.27 02:09
|t/p
|1582
|0.10
|1.9408
|0.0000
|1.9408
|9.96
|19221.55
|4086
|2006.11.27 02:10
|buy limit
|1589
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4087
|2006.11.27 02:22
|buy
|1589
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4088
|2006.11.27 02:30
|buy
|1588
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4089
|2006.11.27 04:49
|buy
|1587
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4090
|2006.11.27 04:54
|buy
|1586
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4091
|2006.11.27 05:19
|buy
|1585
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4092
|2006.11.27 05:21
|buy
|1569
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4093
|2006.11.27 05:24
|buy
|1568
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4094
|2006.11.27 05:24
|buy
|1567
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4095
|2006.11.27 05:30
|t/p
|1567
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19231.55
|4096
|2006.11.27 05:31
|buy limit
|1590
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4097
|2006.11.27 05:33
|t/p
|1568
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19241.55
|4098
|2006.11.27 05:34
|buy limit
|1591
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4099
|2006.11.27 05:37
|buy
|1591
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4100
|2006.11.27 05:39
|buy
|1590
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4101
|2006.11.27 05:40
|buy
|1566
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4102
|2006.11.27 05:48
|buy
|1584
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|4103
|2006.11.27 05:52
|t/p
|1584
|0.10
|1.9354
|0.0000
|1.9354
|10.00
|19251.55
|4104
|2006.11.27 05:52
|buy limit
|1592
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|4105
|2006.11.27 05:54
|t/p
|1566
|0.10
|1.9360
|0.0000
|1.9360
|10.00
|19261.55
|4106
|2006.11.27 05:55
|buy limit
|1593
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4107
|2006.11.27 06:09
|t/p
|1590
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19271.55
|4108
|2006.11.27 06:10
|buy limit
|1594
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4109
|2006.11.27 06:20
|t/p
|1591
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19281.55
|4110
|2006.11.27 06:20
|delete
|1592
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|4111
|2006.11.27 06:20
|buy limit
|1595
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4112
|2006.11.27 06:22
|t/p
|1569
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19291.55
|4113
|2006.11.27 06:22
|buy limit
|1596
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4114
|2006.11.27 06:36
|buy
|1596
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4115
|2006.11.27 06:37
|buy
|1595
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4116
|2006.11.27 06:39
|buy
|1594
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4117
|2006.11.27 06:39
|buy
|1593
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4118
|2006.11.27 06:51
|t/p
|1593
|0.10
|1.9360
|0.0000
|1.9360
|10.00
|19301.55
|4119
|2006.11.27 06:52
|t/p
|1594
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19311.55
|4120
|2006.11.27 06:52
|buy limit
|1597
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4121
|2006.11.27 06:52
|buy limit
|1598
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4122
|2006.11.27 06:54
|t/p
|1595
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19321.55
|4123
|2006.11.27 06:55
|buy limit
|1599
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4124
|2006.11.27 07:01
|t/p
|1596
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19331.55
|4125
|2006.11.27 07:01
|buy limit
|1600
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4126
|2006.11.27 07:15
|buy
|1600
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4127
|2006.11.27 07:15
|buy
|1599
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4128
|2006.11.27 07:18
|buy
|1598
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4129
|2006.11.27 07:22
|t/p
|1598
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19341.55
|4130
|2006.11.27 07:22
|buy limit
|1601
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4131
|2006.11.27 07:24
|t/p
|1599
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19351.55
|4132
|2006.11.27 07:25
|buy limit
|1602
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4133
|2006.11.27 07:45
|t/p
|1600
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19361.55
|4134
|2006.11.27 07:46
|buy limit
|1603
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4135
|2006.11.27 07:46
|t/p
|1585
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19371.55
|4136
|2006.11.27 07:47
|buy limit
|1604
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4137
|2006.11.27 07:54
|buy
|1604
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4138
|2006.11.27 07:55
|buy
|1603
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4139
|2006.11.27 08:05
|t/p
|1603
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19381.55
|4140
|2006.11.27 08:05
|delete
|1597
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4141
|2006.11.27 08:05
|buy limit
|1605
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4142
|2006.11.27 08:07
|t/p
|1604
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19391.55
|4143
|2006.11.27 08:07
|buy limit
|1606
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4144
|2006.11.27 08:09
|t/p
|1586
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19401.55
|4145
|2006.11.27 08:09
|buy limit
|1607
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4146
|2006.11.27 08:19
|buy
|1607
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4147
|2006.11.27 08:22
|buy
|1606
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4148
|2006.11.27 08:22
|buy limit
|1608
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4149
|2006.11.27 08:22
|buy
|1605
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4150
|2006.11.27 08:24
|buy
|1602
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4151
|2006.11.27 08:24
|buy
|1601
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4152
|2006.11.27 08:30
|buy
|1608
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4153
|2006.11.27 08:39
|t/p
|1608
|0.10
|1.9360
|0.0000
|1.9360
|10.00
|19411.55
|4154
|2006.11.27 08:39
|buy limit
|1609
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4155
|2006.11.27 08:49
|buy
|1609
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4156
|2006.11.27 09:34
|t/p
|1609
|0.10
|1.9360
|0.0000
|1.9360
|10.00
|19421.55
|4157
|2006.11.27 09:35
|buy limit
|1610
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4158
|2006.11.27 09:36
|t/p
|1601
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19431.55
|4159
|2006.11.27 09:37
|t/p
|1602
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19441.55
|4160
|2006.11.27 09:37
|buy limit
|1611
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4161
|2006.11.27 09:37
|buy limit
|1612
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4162
|2006.11.27 09:39
|t/p
|1605
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19451.55
|4163
|2006.11.27 09:40
|buy limit
|1613
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4164
|2006.11.27 09:44
|buy
|1613
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4165
|2006.11.27 09:51
|t/p
|1613
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19461.55
|4166
|2006.11.27 09:52
|t/p
|1606
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19471.55
|4167
|2006.11.27 09:52
|delete
|1610
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|4168
|2006.11.27 09:52
|buy limit
|1614
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4169
|2006.11.27 09:52
|buy limit
|1615
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4170
|2006.11.27 09:54
|t/p
|1607
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19481.55
|4171
|2006.11.27 09:54
|buy limit
|1616
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4172
|2006.11.27 10:07
|buy
|1616
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4173
|2006.11.27 10:09
|buy
|1615
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4174
|2006.11.27 10:20
|buy
|1614
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4175
|2006.11.27 10:24
|buy
|1612
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4176
|2006.11.27 10:39
|t/p
|1612
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19491.55
|4177
|2006.11.27 10:40
|buy limit
|1617
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4178
|2006.11.27 10:46
|buy
|1617
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4179
|2006.11.27 11:04
|t/p
|1617
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19501.55
|4180
|2006.11.27 11:04
|buy limit
|1618
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4181
|2006.11.27 11:07
|t/p
|1614
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19511.55
|4182
|2006.11.27 11:08
|buy limit
|1619
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4183
|2006.11.27 12:20
|buy
|1619
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4184
|2006.11.27 12:24
|buy
|1618
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4185
|2006.11.27 12:52
|buy
|1611
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4186
|2006.11.27 13:24
|t/p
|1611
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19521.55
|4187
|2006.11.27 13:25
|buy limit
|1620
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4188
|2006.11.27 13:37
|buy
|1620
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4189
|2006.11.27 14:24
|t/p
|1620
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19531.55
|4190
|2006.11.27 14:25
|buy limit
|1621
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4191
|2006.11.27 14:39
|buy
|1621
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4192
|2006.11.27 15:09
|t/p
|1621
|0.10
|1.9366
|0.0000
|1.9366
|10.00
|19541.55
|4193
|2006.11.27 15:10
|buy limit
|1622
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4194
|2006.11.27 15:19
|t/p
|1618
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19551.55
|4195
|2006.11.27 15:20
|buy limit
|1623
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4196
|2006.11.27 15:21
|t/p
|1619
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19561.55
|4197
|2006.11.27 15:22
|buy limit
|1624
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4198
|2006.11.27 15:24
|t/p
|1615
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19571.55
|4199
|2006.11.27 15:24
|delete
|1622
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4200
|2006.11.27 15:24
|buy limit
|1625
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4201
|2006.11.27 15:25
|t/p
|1616
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19581.55
|4202
|2006.11.27 15:25
|buy limit
|1626
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4203
|2006.11.27 15:25
|buy limit
|1627
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4204
|2006.11.27 15:26
|delete
|1626
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4205
|2006.11.27 15:27
|buy limit
|1628
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4206
|2006.11.27 15:31
|delete
|1628
|0.10
|1.9356
|0.0000
|1.9366
|4207
|2006.11.27 15:36
|buy
|1627
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4208
|2006.11.27 15:37
|buy
|1625
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4209
|2006.11.27 15:39
|buy
|1624
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4210
|2006.11.27 17:24
|buy
|1623
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4211
|2006.11.27 18:25
|t/p
|1623
|0.10
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|10.00
|19591.55
|4212
|2006.11.27 18:25
|buy limit
|1629
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4213
|2006.11.27 19:04
|t/p
|1624
|0.10
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|10.00
|19601.55
|4214
|2006.11.27 19:05
|buy limit
|1630
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4215
|2006.11.27 19:09
|t/p
|1625
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19611.55
|4216
|2006.11.27 19:10
|buy limit
|1631
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4217
|2006.11.27 19:52
|buy
|1631
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4218
|2006.11.27 20:31
|delete
|1629
|0.10
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|4219
|2006.11.27 23:45
|t/p
|1631
|0.10
|1.9384
|0.0000
|1.9384
|10.00
|19621.55
|4220
|2006.11.27 23:46
|t/p
|1627
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19631.55
|4221
|2006.11.27 23:46
|buy limit
|1632
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4222
|2006.11.27 23:46
|buy limit
|1633
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4223
|2006.11.27 23:55
|buy
|1633
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4224
|2006.11.28 00:46
|t/p
|1633
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|9.96
|19641.51
|4225
|2006.11.28 00:46
|buy limit
|1634
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4226
|2006.11.28 01:03
|delete
|1630
|0.10
|1.9368
|0.0000
|1.9378
|4227
|2006.11.28 01:36
|t/p
|1587
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9396
|9.96
|19651.47
|4228
|2006.11.28 01:37
|buy limit
|1635
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4229
|2006.11.28 01:39
|t/p
|1588
|0.10
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|9.96
|19661.43
|4230
|2006.11.28 01:39
|buy limit
|1636
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4231
|2006.11.28 01:54
|buy
|1636
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4232
|2006.11.28 03:31
|delete
|1632
|0.10
|1.9374
|0.0000
|1.9384
|4233
|2006.11.28 04:55
|buy
|1635
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4234
|2006.11.28 05:09
|buy
|1634
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4235
|2006.11.28 07:07
|t/p
|1634
|0.10
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|10.00
|19671.43
|4236
|2006.11.28 07:07
|buy limit
|1637
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4237
|2006.11.28 07:09
|t/p
|1635
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9396
|10.00
|19681.43
|4238
|2006.11.28 07:10
|buy limit
|1638
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4239
|2006.11.28 07:49
|t/p
|1636
|0.10
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|10.00
|19691.43
|4240
|2006.11.28 07:50
|buy limit
|1639
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4241
|2006.11.28 07:51
|t/p
|1589
|0.10
|1.9408
|0.0000
|1.9408
|9.96
|19701.39
|4242
|2006.11.28 07:52
|buy
|1574
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9426
|4243
|2006.11.28 07:52
|t/p
|1564
|0.10
|1.9414
|0.0000
|1.9414
|9.92
|19711.31
|4244
|2006.11.28 07:52
|buy limit
|1640
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4245
|2006.11.28 07:52
|buy limit
|1641
|0.10
|1.9404
|0.0000
|1.9414
|4246
|2006.11.28 07:52
|buy stop
|1642
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4247
|2006.11.28 07:54
|buy
|1576
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9432
|4248
|2006.11.28 07:54
|t/p
|1565
|0.10
|1.9420
|0.0000
|1.9420
|9.92
|19721.23
|4249
|2006.11.28 07:54
|buy limit
|1643
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9420
|4250
|2006.11.28 07:54
|buy
|1577
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4251
|2006.11.28 07:55
|t/p
|1574
|0.10
|1.9426
|0.0000
|1.9426
|10.00
|19731.23
|4252
|2006.11.28 07:55
|buy limit
|1644
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9426
|4253
|2006.11.28 07:55
|buy stop
|1645
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|4254
|2006.11.28 08:01
|delete
|1637
|0.10
|1.9380
|0.0000
|1.9390
|4255
|2006.11.28 08:02
|buy stop
|1646
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4256
|2006.11.28 08:04
|buy
|1579
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4257
|2006.11.28 08:04
|t/p
|1576
|0.10
|1.9432
|0.0000
|1.9432
|10.00
|19741.23
|4258
|2006.11.28 08:05
|buy limit
|1647
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9432
|4259
|2006.11.28 08:05
|buy stop
|1648
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4260
|2006.11.28 08:06
|buy
|1583
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4261
|2006.11.28 08:06
|t/p
|1577
|0.10
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|10.00
|19751.23
|4262
|2006.11.28 08:07
|buy
|1642
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4263
|2006.11.28 08:07
|t/p
|1579
|0.10
|1.9444
|0.0000
|1.9444
|10.00
|19761.23
|4264
|2006.11.28 08:07
|buy limit
|1649
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4265
|2006.11.28 08:07
|buy limit
|1650
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4266
|2006.11.28 08:07
|buy stop
|1651
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4267
|2006.11.28 08:09
|buy
|1645
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|4268
|2006.11.28 08:09
|t/p
|1583
|0.10
|1.9450
|0.0000
|1.9450
|10.00
|19771.23
|4269
|2006.11.28 08:10
|buy limit
|1652
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4270
|2006.11.28 08:10
|buy stop
|1653
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4271
|2006.11.28 08:10
|buy stop
|1654
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4272
|2006.11.28 08:21
|buy
|1652
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4273
|2006.11.28 08:24
|buy
|1650
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4274
|2006.11.28 08:24
|buy
|1649
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4275
|2006.11.28 08:29
|t/p
|1649
|0.10
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|10.00
|19781.23
|4276
|2006.11.28 08:29
|buy limit
|1655
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4277
|2006.11.28 08:34
|t/p
|1650
|0.10
|1.9444
|0.0000
|1.9444
|10.00
|19791.23
|4278
|2006.11.28 08:35
|delete
|1638
|0.10
|1.9386
|0.0000
|1.9396
|4279
|2006.11.28 08:35
|buy limit
|1656
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4280
|2006.11.28 08:36
|t/p
|1652
|0.10
|1.9450
|0.0000
|1.9450
|10.00
|19801.23
|4281
|2006.11.28 08:37
|buy
|1646
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4282
|2006.11.28 08:37
|buy limit
|1657
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4283
|2006.11.28 08:39
|t/p
|1642
|0.10
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|10.00
|19811.23
|4284
|2006.11.28 08:40
|buy
|1648
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4285
|2006.11.28 08:40
|buy limit
|1658
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4286
|2006.11.28 08:40
|buy stop
|1659
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4287
|2006.11.28 08:46
|buy
|1658
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4288
|2006.11.28 08:51
|buy
|1657
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4289
|2006.11.28 08:54
|buy
|1656
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4290
|2006.11.28 08:54
|buy
|1655
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4291
|2006.11.28 09:22
|t/p
|1655
|0.10
|1.9438
|0.0000
|1.9438
|10.00
|19821.23
|4292
|2006.11.28 09:22
|buy limit
|1660
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4293
|2006.11.28 09:39
|t/p
|1656
|0.10
|1.9444
|0.0000
|1.9444
|10.00
|19831.23
|4294
|2006.11.28 09:40
|buy limit
|1661
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4295
|2006.11.28 09:54
|t/p
|1657
|0.10
|1.9450
|0.0000
|1.9450
|10.00
|19841.23
|4296
|2006.11.28 09:55
|delete
|1639
|0.10
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|4297
|2006.11.28 09:55
|buy limit
|1662
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4298
|2006.11.28 10:03
|t/p
|1658
|0.10
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|10.00
|19851.23
|4299
|2006.11.28 10:04
|buy limit
|1663
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4300
|2006.11.28 10:07
|buy
|1663
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4301
|2006.11.28 10:09
|buy
|1662
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4302
|2006.11.28 10:22
|t/p
|1662
|0.10
|1.9450
|0.0000
|1.9450
|10.00
|19861.23
|4303
|2006.11.28 10:22
|buy limit
|1664
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4304
|2006.11.28 10:24
|t/p
|1663
|0.10
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|10.00
|19871.23
|4305
|2006.11.28 10:25
|buy limit
|1665
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4306
|2006.11.28 10:31
|delete
|1640
|0.10
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|4307
|2006.11.28 10:37
|buy
|1665
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4308
|2006.11.28 10:39
|buy
|1664
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4309
|2006.11.28 11:30
|buy
|1661
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4310
|2006.11.28 12:31
|delete
|1641
|0.10
|1.9404
|0.0000
|1.9414
|4311
|2006.11.28 13:06
|t/p
|1661
|0.10
|1.9444
|0.0000
|1.9444
|10.00
|19881.23
|4312
|2006.11.28 13:07
|buy limit
|1666
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4313
|2006.11.28 13:24
|t/p
|1664
|0.10
|1.9450
|0.0000
|1.9450
|10.00
|19891.23
|4314
|2006.11.28 13:25
|buy limit
|1667
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4315
|2006.11.28 13:34
|t/p
|1665
|0.10
|1.9456
|0.0000
|1.9456
|10.00
|19901.23
|4316
|2006.11.28 13:35
|delete
|1643
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9420
|4317
|2006.11.28 13:35
|buy limit
|1668
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4318
|2006.11.28 13:36
|t/p
|1645
|0.10
|1.9462
|0.0000
|1.9462
|10.00
|19911.23
|4319
|2006.11.28 13:36
|buy
|1651
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4320
|2006.11.28 13:37
|t/p
|1646
|0.10
|1.9468
|0.0000
|1.9468
|10.00
|19921.23
|4321
|2006.11.28 13:37
|buy limit
|1669
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|4322
|2006.11.28 13:37
|buy limit
|1670
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4323
|2006.11.28 13:37
|buy stop
|1671
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4324
|2006.11.28 13:37
|buy
|1653
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4325
|2006.11.28 13:38
|buy stop
|1672
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4326
|2006.11.28 13:39
|t/p
|1648
|0.10
|1.9474
|0.0000
|1.9474
|10.00
|19931.23
|4327
|2006.11.28 13:39
|buy limit
|1673
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4328
|2006.11.28 13:39
|buy
|1654
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4329
|2006.11.28 13:39
|t/p
|1651
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|19941.23
|4330
|2006.11.28 13:39
|buy
|1659
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4331
|2006.11.28 13:39
|t/p
|1653
|0.10
|1.9486
|0.0000
|1.9486
|10.00
|19951.23
|4332
|2006.11.28 13:40
|buy limit
|1674
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4333
|2006.11.28 13:40
|buy limit
|1675
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4334
|2006.11.28 13:40
|buy stop
|1676
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4335
|2006.11.28 13:40
|buy stop
|1677
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4336
|2006.11.28 13:43
|buy
|1675
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4337
|2006.11.28 13:48
|buy
|1674
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4338
|2006.11.28 13:52
|t/p
|1674
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|19961.23
|4339
|2006.11.28 13:52
|buy limit
|1678
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4340
|2006.11.28 14:01
|delete
|1644
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9426
|4341
|2006.11.28 14:10
|buy
|1678
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4342
|2006.11.28 14:22
|t/p
|1678
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|19971.23
|4343
|2006.11.28 14:22
|buy limit
|1679
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4344
|2006.11.28 14:24
|t/p
|1675
|0.10
|1.9486
|0.0000
|1.9486
|10.00
|19981.23
|4345
|2006.11.28 14:25
|buy limit
|1680
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4346
|2006.11.28 14:37
|buy stop
|1681
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4347
|2006.11.28 14:39
|buy
|1671
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4348
|2006.11.28 14:39
|t/p
|1654
|0.10
|1.9492
|0.0000
|1.9492
|10.00
|19991.23
|4349
|2006.11.28 14:40
|buy limit
|1682
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4350
|2006.11.28 14:40
|buy stop
|1683
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4351
|2006.11.28 14:51
|buy
|1672
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4352
|2006.11.28 14:52
|t/p
|1659
|0.10
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|10.00
|20001.23
|4353
|2006.11.28 14:52
|buy limit
|1684
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4354
|2006.11.28 14:54
|buy
|1676
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4355
|2006.11.28 14:54
|t/p
|1671
|0.10
|1.9504
|0.0000
|1.9504
|10.00
|20011.23
|4356
|2006.11.28 14:54
|buy limit
|1685
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4357
|2006.11.28 14:54
|buy stop
|1686
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4358
|2006.11.28 15:00
|buy
|1685
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4359
|2006.11.28 15:01
|delete
|1647
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9432
|4360
|2006.11.28 15:04
|buy
|1684
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4361
|2006.11.28 15:06
|buy
|1682
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4362
|2006.11.28 15:08
|buy
|1680
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4363
|2006.11.28 15:09
|buy
|1679
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4364
|2006.11.28 15:09
|buy
|1673
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4365
|2006.11.28 15:21
|t/p
|1673
|0.10
|1.9474
|0.0000
|1.9474
|10.00
|20021.23
|4366
|2006.11.28 15:22
|buy limit
|1687
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4367
|2006.11.28 15:24
|t/p
|1679
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|20031.23
|4368
|2006.11.28 15:24
|buy limit
|1688
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4369
|2006.11.28 16:01
|delete
|1660
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9438
|4370
|2006.11.28 16:04
|buy
|1688
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4371
|2006.11.28 16:07
|buy
|1687
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4372
|2006.11.28 16:09
|buy
|1670
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4373
|2006.11.28 16:18
|t/p
|1670
|0.10
|1.9468
|0.0000
|1.9468
|10.00
|20041.23
|4374
|2006.11.28 16:19
|buy limit
|1689
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4375
|2006.11.28 16:25
|buy
|1689
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4376
|2006.11.28 16:34
|t/p
|1689
|0.10
|1.9468
|0.0000
|1.9468
|10.00
|20051.23
|4377
|2006.11.28 16:34
|buy limit
|1690
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4378
|2006.11.28 16:37
|t/p
|1687
|0.10
|1.9474
|0.0000
|1.9474
|10.00
|20061.23
|4379
|2006.11.28 16:37
|buy limit
|1691
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4380
|2006.11.28 16:39
|t/p
|1688
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|20071.23
|4381
|2006.11.28 16:40
|buy limit
|1692
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4382
|2006.11.28 17:24
|buy
|1692
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4383
|2006.11.28 17:30
|buy
|1691
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4384
|2006.11.28 17:31
|delete
|1666
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|4385
|2006.11.28 17:39
|t/p
|1691
|0.10
|1.9474
|0.0000
|1.9474
|10.00
|20081.23
|4386
|2006.11.28 17:40
|buy limit
|1693
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4387
|2006.11.28 18:05
|t/p
|1692
|0.10
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|10.00
|20091.23
|4388
|2006.11.28 18:05
|buy limit
|1694
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4389
|2006.11.28 18:07
|t/p
|1680
|0.10
|1.9486
|0.0000
|1.9486
|10.00
|20101.23
|4390
|2006.11.28 18:07
|buy limit
|1695
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4391
|2006.11.28 18:09
|t/p
|1682
|0.10
|1.9492
|0.0000
|1.9492
|10.00
|20111.23
|4392
|2006.11.28 18:09
|buy limit
|1696
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4393
|2006.11.28 18:19
|t/p
|1684
|0.10
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|10.00
|20121.23
|4394
|2006.11.28 18:19
|t/p
|1685
|0.10
|1.9504
|0.0000
|1.9504
|10.00
|20131.23
|4395
|2006.11.28 18:20
|buy limit
|1697
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4396
|2006.11.28 18:20
|buy limit
|1698
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4397
|2006.11.28 18:20
|buy stop
|1699
|0.10
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|4398
|2006.11.28 18:21
|buy
|1677
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4399
|2006.11.28 18:21
|t/p
|1672
|0.10
|1.9510
|0.0000
|1.9510
|10.00
|20141.23
|4400
|2006.11.28 18:21
|buy
|1681
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4401
|2006.11.28 18:22
|buy limit
|1700
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4402
|2006.11.28 18:22
|buy stop
|1701
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4403
|2006.11.28 18:24
|t/p
|1676
|0.10
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|10.00
|20151.23
|4404
|2006.11.28 18:24
|buy
|1683
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4405
|2006.11.28 18:24
|t/p
|1677
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|10.00
|20161.23
|4406
|2006.11.28 18:25
|delete
|1667
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|4407
|2006.11.28 18:25
|buy limit
|1702
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4408
|2006.11.28 18:25
|buy limit
|1703
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4409
|2006.11.28 18:25
|buy stop
|1704
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4410
|2006.11.28 18:29
|buy
|1702
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4411
|2006.11.28 18:29
|buy
|1703
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4412
|2006.11.28 18:30
|t/p
|1702
|0.10
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|10.00
|20171.23
|4413
|2006.11.28 18:30
|t/p
|1703
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|10.00
|20181.23
|4414
|2006.11.28 18:31
|buy limit
|1705
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4415
|2006.11.28 18:31
|buy limit
|1706
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4416
|2006.11.28 18:31
|buy stop
|1707
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4417
|2006.11.28 18:32
|buy
|1686
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4418
|2006.11.28 18:33
|t/p
|1681
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20191.23
|4419
|2006.11.28 18:33
|buy limit
|1708
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4420
|2006.11.28 18:36
|buy
|1708
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4421
|2006.11.28 18:36
|buy
|1706
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4422
|2006.11.28 18:38
|buy
|1705
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4423
|2006.11.28 18:39
|buy
|1700
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4424
|2006.11.28 18:45
|buy
|1698
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4425
|2006.11.28 18:48
|buy
|1697
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4426
|2006.11.28 18:51
|t/p
|1697
|0.10
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|10.00
|20201.23
|4427
|2006.11.28 18:52
|buy limit
|1709
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4428
|2006.11.28 18:54
|t/p
|1698
|0.10
|1.9504
|0.0000
|1.9504
|10.00
|20211.23
|4429
|2006.11.28 18:54
|buy limit
|1710
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4430
|2006.11.28 19:01
|delete
|1668
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9456
|4431
|2006.11.28 19:24
|t/p
|1700
|0.10
|1.9510
|0.0000
|1.9510
|10.00
|20221.23
|4432
|2006.11.28 19:25
|buy limit
|1711
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4433
|2006.11.28 19:37
|t/p
|1705
|0.10
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|10.00
|20231.23
|4434
|2006.11.28 19:37
|buy limit
|1712
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4435
|2006.11.28 20:01
|delete
|1669
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|4436
|2006.11.28 20:39
|t/p
|1706
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|10.00
|20241.23
|4437
|2006.11.28 20:39
|buy limit
|1713
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4438
|2006.11.28 20:48
|t/p
|1708
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20251.23
|4439
|2006.11.28 20:49
|buy limit
|1714
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4440
|2006.11.28 21:01
|delete
|1690
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9468
|4441
|2006.11.28 21:07
|buy stop
|1715
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4442
|2006.11.28 21:09
|buy
|1699
|0.10
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|4443
|2006.11.28 21:31
|delete
|1693
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9474
|4444
|2006.11.28 21:45
|buy
|1714
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4445
|2006.11.28 22:31
|delete
|1694
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9480
|4446
|2006.11.28 23:51
|t/p
|1714
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20261.23
|4447
|2006.11.28 23:52
|t/p
|1683
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|10.00
|20271.23
|4448
|2006.11.28 23:52
|delete
|1695
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|4449
|2006.11.28 23:52
|buy limit
|1716
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4450
|2006.11.28 23:52
|buy limit
|1717
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4451
|2006.11.28 23:54
|buy
|1701
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4452
|2006.11.28 23:54
|buy stop
|1718
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4453
|2006.11.28 23:54
|t/p
|1686
|0.10
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|10.00
|20281.23
|4454
|2006.11.28 23:55
|buy limit
|1719
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4455
|2006.11.29 00:01
|buy
|1719
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4456
|2006.11.29 00:07
|buy
|1717
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4457
|2006.11.29 00:19
|t/p
|1717
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|10.00
|20291.23
|4458
|2006.11.29 00:20
|buy limit
|1720
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4459
|2006.11.29 00:24
|t/p
|1719
|0.10
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|10.00
|20301.23
|4460
|2006.11.29 00:24
|buy limit
|1721
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4461
|2006.11.29 00:31
|delete
|1696
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4462
|2006.11.29 01:09
|buy
|1721
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4463
|2006.11.29 02:01
|delete
|1709
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4464
|2006.11.29 02:51
|buy
|1720
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4465
|2006.11.29 03:31
|delete
|1710
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4466
|2006.11.29 05:16
|buy
|1716
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4467
|2006.11.29 05:33
|buy
|1713
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4468
|2006.11.29 06:01
|delete
|1711
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4469
|2006.11.29 06:04
|t/p
|1713
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|10.00
|20311.23
|4470
|2006.11.29 06:05
|buy limit
|1722
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4471
|2006.11.29 06:07
|t/p
|1716
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20321.23
|4472
|2006.11.29 06:07
|buy limit
|1723
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4473
|2006.11.29 06:20
|t/p
|1720
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|10.00
|20331.23
|4474
|2006.11.29 06:20
|buy limit
|1724
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4475
|2006.11.29 06:24
|t/p
|1721
|0.10
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|10.00
|20341.23
|4476
|2006.11.29 06:25
|buy limit
|1725
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4477
|2006.11.29 06:25
|buy stop
|1726
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4478
|2006.11.29 06:39
|buy
|1725
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4479
|2006.11.29 07:04
|buy
|1724
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4480
|2006.11.29 07:09
|buy
|1723
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4481
|2006.11.29 07:24
|t/p
|1723
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20351.23
|4482
|2006.11.29 07:25
|buy limit
|1727
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4483
|2006.11.29 07:37
|buy
|1727
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4484
|2006.11.29 07:39
|buy
|1722
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4485
|2006.11.29 07:51
|buy
|1712
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4486
|2006.11.29 09:31
|delete
|1726
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4487
|2006.11.29 09:31
|delete
|1718
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4488
|2006.11.29 09:31
|delete
|1715
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4489
|2006.11.29 09:31
|delete
|1707
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4490
|2006.11.29 09:31
|delete
|1704
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4491
|2006.11.29 10:01
|sell stop
|1728
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4492
|2006.11.29 10:01
|sell stop
|1729
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4493
|2006.11.29 10:01
|sell stop
|1730
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4494
|2006.11.29 10:01
|sell stop
|1731
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4495
|2006.11.29 10:01
|sell limit
|1732
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4496
|2006.11.29 10:01
|sell limit
|1733
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4497
|2006.11.29 10:01
|sell limit
|1734
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4498
|2006.11.29 10:02
|sell stop
|1735
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4499
|2006.11.29 10:09
|sell stop
|1736
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4500
|2006.11.29 10:21
|sell
|1732
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4501
|2006.11.29 10:36
|sell
|1733
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4502
|2006.11.29 10:39
|sell
|1734
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4503
|2006.11.29 10:54
|t/p
|1734
|0.10
|1.9484
|0.0000
|1.9484
|10.00
|20361.23
|4504
|2006.11.29 10:54
|sell limit
|1737
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4505
|2006.11.29 11:07
|sell
|1737
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4506
|2006.11.29 13:07
|t/p
|1712
|0.10
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|10.00
|20371.23
|4507
|2006.11.29 13:09
|t/p
|1722
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|10.00
|20381.23
|4508
|2006.11.29 13:30
|t/p
|1727
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|10.00
|20391.23
|4509
|2006.11.29 13:32
|t/p
|1724
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|10.00
|20401.23
|4510
|2006.11.29 13:39
|t/p
|1737
|0.10
|1.9484
|0.0000
|1.9484
|10.00
|20411.23
|4511
|2006.11.29 13:40
|sell limit
|1738
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4512
|2006.11.29 13:42
|sell
|1738
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4513
|2006.11.29 14:31
|delete
|1736
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4514
|2006.11.29 14:31
|delete
|1735
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4515
|2006.11.29 14:31
|delete
|1731
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4516
|2006.11.29 14:31
|delete
|1730
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4517
|2006.11.29 14:31
|delete
|1729
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4518
|2006.11.29 14:31
|delete
|1728
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4519
|2006.11.29 15:01
|buy limit
|1739
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4520
|2006.11.29 15:01
|buy limit
|1740
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4521
|2006.11.29 15:01
|buy limit
|1741
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4522
|2006.11.29 15:01
|buy limit
|1742
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4523
|2006.11.29 15:01
|buy stop
|1743
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4524
|2006.11.29 15:01
|buy stop
|1744
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4525
|2006.11.29 15:01
|buy stop
|1745
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4526
|2006.11.29 15:03
|buy stop
|1746
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4527
|2006.11.29 15:04
|buy
|1742
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4528
|2006.11.29 15:06
|buy
|1741
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4529
|2006.11.29 15:06
|buy
|1740
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4530
|2006.11.29 15:06
|buy
|1739
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4531
|2006.11.29 16:01
|delete
|1746
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4532
|2006.11.29 16:01
|delete
|1745
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4533
|2006.11.29 16:01
|delete
|1744
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4534
|2006.11.29 16:01
|delete
|1743
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4535
|2006.11.29 16:09
|t/p
|1738
|0.10
|1.9484
|0.0000
|1.9484
|10.00
|20421.23
|4536
|2006.11.29 16:21
|t/p
|1733
|0.10
|1.9478
|0.0000
|1.9478
|10.00
|20431.23
|4537
|2006.11.29 16:25
|t/p
|1732
|0.10
|1.9472
|0.0000
|1.9472
|10.00
|20441.23
|4538
|2006.11.29 16:31
|sell stop
|1747
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4539
|2006.11.29 16:31
|sell stop
|1748
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4540
|2006.11.29 16:31
|sell stop
|1749
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4541
|2006.11.29 16:31
|sell stop
|1750
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4542
|2006.11.29 16:31
|sell stop
|1751
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4543
|2006.11.29 16:31
|sell limit
|1752
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4544
|2006.11.29 16:31
|sell limit
|1753
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4545
|2006.11.29 16:37
|sell
|1752
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4546
|2006.11.29 16:37
|sell stop
|1754
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4547
|2006.11.29 17:00
|sell
|1753
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4548
|2006.11.29 18:04
|sell
|1754
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4549
|2006.11.29 18:05
|t/p
|1753
|0.10
|1.9484
|0.0000
|1.9484
|10.00
|20451.23
|4550
|2006.11.29 18:05
|sell limit
|1755
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4551
|2006.11.29 18:09
|sell
|1751
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4552
|2006.11.29 18:09
|t/p
|1752
|0.10
|1.9478
|0.0000
|1.9478
|10.00
|20461.23
|4553
|2006.11.29 18:09
|sell stop
|1756
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4554
|2006.11.29 18:09
|sell limit
|1757
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4555
|2006.11.29 18:19
|sell
|1750
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4556
|2006.11.29 18:19
|t/p
|1754
|0.10
|1.9472
|0.0000
|1.9472
|10.00
|20471.23
|4557
|2006.11.29 18:20
|sell
|1749
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4558
|2006.11.29 18:20
|sell stop
|1758
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9430
|4559
|2006.11.29 18:20
|sell limit
|1759
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4560
|2006.11.29 18:21
|t/p
|1751
|0.10
|1.9466
|0.0000
|1.9466
|10.00
|20481.23
|4561
|2006.11.29 18:22
|sell
|1748
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4562
|2006.11.29 18:22
|t/p
|1750
|0.10
|1.9460
|0.0000
|1.9460
|10.00
|20491.23
|4563
|2006.11.29 18:22
|sell
|1747
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4564
|2006.11.29 18:22
|sell stop
|1760
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9418
|4565
|2006.11.29 18:22
|sell stop
|1761
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9424
|4566
|2006.11.29 18:22
|sell limit
|1762
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4567
|2006.11.29 18:22
|sell limit
|1763
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4568
|2006.11.29 18:24
|t/p
|1749
|0.10
|1.9454
|0.0000
|1.9454
|10.00
|20501.23
|4569
|2006.11.29 18:24
|sell
|1756
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4570
|2006.11.29 18:24
|t/p
|1748
|0.10
|1.9448
|0.0000
|1.9448
|10.00
|20511.23
|4571
|2006.11.29 18:24
|sell stop
|1764
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9406
|4572
|2006.11.29 18:24
|sell stop
|1765
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9412
|4573
|2006.11.29 18:24
|sell limit
|1766
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4574
|2006.11.29 18:24
|sell limit
|1767
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4575
|2006.11.29 18:24
|sell
|1758
|0.10
|1.9440
|0.0000
|1.9430
|4576
|2006.11.29 18:24
|t/p
|1747
|0.10
|1.9442
|0.0000
|1.9442
|10.00
|20521.23
|4577
|2006.11.29 18:25
|sell
|1761
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9424
|4578
|2006.11.29 18:25
|sell stop
|1768
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9400
|4579
|2006.11.29 18:25
|sell limit
|1769
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4580
|2006.11.29 18:31
|delete
|1755
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9484
|4581
|2006.11.29 18:37
|sell
|1769
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4582
|2006.11.29 18:51
|sell
|1766
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4583
|2006.11.29 18:54
|sell
|1767
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4584
|2006.11.29 20:01
|delete
|1757
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4585
|2006.11.29 20:05
|sell limit
|1770
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4586
|2006.11.29 20:24
|delete
|1770
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9478
|4587
|2006.11.29 20:45
|t/p
|1767
|0.10
|1.9454
|0.0000
|1.9454
|10.00
|20531.23
|4588
|2006.11.29 20:46
|sell limit
|1771
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4589
|2006.11.29 20:50
|t/p
|1766
|0.10
|1.9448
|0.0000
|1.9448
|10.00
|20541.23
|4590
|2006.11.29 20:50
|sell limit
|1772
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4591
|2006.11.29 20:54
|t/p
|1769
|0.10
|1.9442
|0.0000
|1.9442
|10.00
|20551.23
|4592
|2006.11.29 20:54
|sell limit
|1773
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4593
|2006.11.29 20:54
|t/p
|1756
|0.10
|1.9436
|0.0000
|1.9436
|10.00
|20561.23
|4594
|2006.11.29 20:55
|sell limit
|1774
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4595
|2006.11.29 21:04
|sell
|1774
|0.10
|1.9446
|0.0000
|1.9436
|4596
|2006.11.29 21:09
|sell
|1773
|0.10
|1.9452
|0.0000
|1.9442
|4597
|2006.11.29 21:31
|delete
|1759
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4598
|2006.11.29 21:37
|sell
|1772
|0.10
|1.9458
|0.0000
|1.9448
|4599
|2006.11.29 21:37
|sell limit
|1775
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4600
|2006.11.29 21:48
|delete
|1775
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4601
|2006.11.29 21:49
|sell limit
|1776
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4602
|2006.11.29 21:55
|sell
|1771
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4603
|2006.11.29 22:01
|delete
|1776
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|4604
|2006.11.30 00:01
|delete
|1763
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4605
|2006.11.30 00:05
|sell limit
|1777
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4606
|2006.11.30 00:31
|delete
|1777
|0.10
|1.9476
|0.0000
|1.9466
|4607
|2006.11.30 01:54
|t/p
|1771
|0.10
|1.9454
|0.0000
|1.9454
|10.09
|20571.32
|4608
|2006.11.30 01:55
|sell limit
|1778
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4609
|2006.11.30 02:04
|sell
|1778
|0.10
|1.9464
|0.0000
|1.9454
|4610
|2006.11.30 02:06
|sell
|1762
|0.10
|1.9470
|0.0000
|1.9460
|4611
|2006.11.30 05:31
|delete
|1768
|0.10
|1.9410
|0.0000
|1.9400
|4612
|2006.11.30 05:31
|delete
|1765
|0.10
|1.9422
|0.0000
|1.9412
|4613
|2006.11.30 05:31
|delete
|1764
|0.10
|1.9416
|0.0000
|1.9406
|4614
|2006.11.30 05:31
|delete
|1760
|0.10
|1.9428
|0.0000
|1.9418
|4615
|2006.11.30 06:01
|buy limit
|1779
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4616
|2006.11.30 06:01
|buy stop
|1780
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4617
|2006.11.30 06:01
|buy stop
|1781
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4618
|2006.11.30 06:10
|buy limit
|1782
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4619
|2006.11.30 06:24
|buy
|1782
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4620
|2006.11.30 06:34
|buy
|1780
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4621
|2006.11.30 06:36
|buy
|1781
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4622
|2006.11.30 06:36
|t/p
|1782
|0.10
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|10.00
|20581.32
|4623
|2006.11.30 06:37
|buy limit
|1783
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4624
|2006.11.30 06:39
|t/p
|1780
|0.10
|1.9504
|0.0000
|1.9504
|10.00
|20591.32
|4625
|2006.11.30 06:39
|buy limit
|1784
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4626
|2006.11.30 06:40
|t/p
|1781
|0.10
|1.9510
|0.0000
|1.9510
|10.00
|20601.32
|4627
|2006.11.30 06:40
|buy limit
|1785
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4628
|2006.11.30 07:04
|t/p
|1739
|0.10
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|9.88
|20611.20
|4629
|2006.11.30 07:05
|buy limit
|1786
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4630
|2006.11.30 07:05
|buy stop
|1787
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4631
|2006.11.30 07:06
|t/p
|1740
|0.10
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|9.88
|20621.08
|4632
|2006.11.30 07:07
|buy limit
|1788
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4633
|2006.11.30 07:07
|buy stop
|1789
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4634
|2006.11.30 07:09
|t/p
|1741
|0.10
|1.9528
|0.0000
|1.9528
|9.88
|20630.96
|4635
|2006.11.30 07:10
|buy limit
|1790
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4636
|2006.11.30 07:10
|buy stop
|1791
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4637
|2006.11.30 07:19
|t/p
|1742
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|9.88
|20640.84
|4638
|2006.11.30 07:19
|t/p
|1725
|0.10
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|9.88
|20650.72
|4639
|2006.11.30 07:20
|delete
|1779
|0.10
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|4640
|2006.11.30 07:20
|buy limit
|1792
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4641
|2006.11.30 07:20
|buy limit
|1793
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4642
|2006.11.30 07:20
|buy stop
|1794
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4643
|2006.11.30 07:20
|buy stop
|1795
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4644
|2006.11.30 07:21
|buy
|1787
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4645
|2006.11.30 07:21
|t/p
|1699
|0.10
|1.9546
|0.0000
|1.9546
|9.84
|20660.56
|4646
|2006.11.30 07:22
|buy limit
|1796
|0.10
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|4647
|2006.11.30 07:22
|buy stop
|1797
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4648
|2006.11.30 07:22
|buy
|1789
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4649
|2006.11.30 07:22
|t/p
|1701
|0.10
|1.9552
|0.0000
|1.9552
|9.84
|20670.40
|4650
|2006.11.30 07:23
|buy limit
|1798
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4651
|2006.11.30 07:24
|buy stop
|1799
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4652
|2006.11.30 07:24
|buy
|1791
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4653
|2006.11.30 07:24
|t/p
|1787
|0.10
|1.9558
|0.0000
|1.9558
|10.00
|20680.40
|4654
|2006.11.30 07:25
|delete
|1794
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4655
|2006.11.30 07:25
|buy limit
|1800
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4656
|2006.11.30 07:25
|buy stop
|1801
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4657
|2006.11.30 07:26
|buy stop
|1802
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4658
|2006.11.30 07:29
|buy
|1800
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4659
|2006.11.30 07:36
|buy
|1798
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4660
|2006.11.30 07:36
|buy
|1796
|0.10
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|4661
|2006.11.30 07:39
|buy
|1793
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4662
|2006.11.30 07:39
|buy
|1792
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4663
|2006.11.30 08:20
|t/p
|1792
|0.10
|1.9534
|0.0000
|1.9534
|10.00
|20690.40
|4664
|2006.11.30 08:20
|buy limit
|1803
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4665
|2006.11.30 08:24
|t/p
|1793
|0.10
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|10.00
|20700.40
|4666
|2006.11.30 08:24
|delete
|1783
|0.10
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|4667
|2006.11.30 08:24
|buy limit
|1804
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9540
|4668
|2006.11.30 08:30
|t/p
|1796
|0.10
|1.9546
|0.0000
|1.9546
|10.00
|20710.40
|4669
|2006.11.30 08:31
|buy limit
|1805
|0.10
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|4670
|2006.11.30 09:01
|delete
|1784
|0.10
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|4671
|2006.11.30 09:19
|t/p
|1798
|0.10
|1.9552
|0.0000
|1.9552
|10.00
|20720.40
|4672
|2006.11.30 09:20
|buy limit
|1806
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4673
|2006.11.30 09:21
|t/p
|1800
|0.10
|1.9558
|0.0000
|1.9558
|10.00
|20730.40
|4674
|2006.11.30 09:22
|buy
|1802
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4675
|2006.11.30 09:22
|t/p
|1789
|0.10
|1.9564
|0.0000
|1.9564
|10.00
|20740.40
|4676
|2006.11.30 09:22
|buy limit
|1807
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4677
|2006.11.30 09:22
|buy limit
|1808
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4678
|2006.11.30 09:24
|delete
|1795
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4679
|2006.11.30 09:24
|t/p
|1791
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20750.40
|4680
|2006.11.30 09:24
|buy limit
|1809
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4681
|2006.11.30 09:24
|buy stop
|1810
|0.10
|1.9596
|0.0000
|1.9606
|4682
|2006.11.30 09:24
|buy stop
|1811
|0.10
|1.9602
|0.0000
|1.9612
|4683
|2006.11.30 09:24
|delete
|1797
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4684
|2006.11.30 09:24
|t/p
|1802
|0.10
|1.9576
|0.0000
|1.9576
|10.00
|20760.40
|4685
|2006.11.30 09:25
|buy limit
|1812
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4686
|2006.11.30 09:25
|buy limit
|1813
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4687
|2006.11.30 09:28
|delete
|1813
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4688
|2006.11.30 09:29
|buy
|1809
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4689
|2006.11.30 09:29
|buy
|1812
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4690
|2006.11.30 09:29
|buy stop
|1814
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4691
|2006.11.30 09:29
|buy stop
|1815
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4692
|2006.11.30 09:33
|buy
|1808
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4693
|2006.11.30 09:37
|t/p
|1808
|0.10
|1.9564
|0.0000
|1.9564
|10.00
|20770.40
|4694
|2006.11.30 09:38
|buy limit
|1816
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4695
|2006.11.30 09:39
|delete
|1814
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4696
|2006.11.30 09:39
|t/p
|1809
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20780.40
|4697
|2006.11.30 09:40
|buy limit
|1817
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4698
|2006.11.30 09:43
|buy stop
|1818
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4699
|2006.11.30 09:49
|delete
|1818
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4700
|2006.11.30 09:54
|buy limit
|1819
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4701
|2006.11.30 09:54
|delete
|1815
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4702
|2006.11.30 10:01
|delete
|1785
|0.10
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|4703
|2006.11.30 10:03
|t/p
|1812
|0.10
|1.9576
|0.0000
|1.9576
|10.00
|20790.40
|4704
|2006.11.30 10:04
|buy limit
|1820
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4705
|2006.11.30 10:04
|delete
|1819
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4706
|2006.11.30 10:05
|buy stop
|1821
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4707
|2006.11.30 10:07
|buy
|1820
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4708
|2006.11.30 10:07
|buy stop
|1822
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4709
|2006.11.30 10:09
|buy
|1817
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4710
|2006.11.30 10:09
|buy
|1816
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4711
|2006.11.30 10:37
|t/p
|1816
|0.10
|1.9564
|0.0000
|1.9564
|10.00
|20800.40
|4712
|2006.11.30 10:37
|delete
|1786
|0.10
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|4713
|2006.11.30 10:37
|buy limit
|1823
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4714
|2006.11.30 10:51
|buy
|1823
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4715
|2006.11.30 10:54
|buy
|1807
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4716
|2006.11.30 10:55
|buy
|1806
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4717
|2006.11.30 11:07
|t/p
|1806
|0.10
|1.9552
|0.0000
|1.9552
|10.00
|20810.40
|4718
|2006.11.30 11:07
|buy limit
|1824
|0.10
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|4719
|2006.11.30 11:15
|t/p
|1807
|0.10
|1.9558
|0.0000
|1.9558
|10.00
|20820.40
|4720
|2006.11.30 11:16
|buy limit
|1825
|0.10
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|4721
|2006.11.30 11:39
|t/p
|1823
|0.10
|1.9564
|0.0000
|1.9564
|10.00
|20830.40
|4722
|2006.11.30 11:40
|buy limit
|1826
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4723
|2006.11.30 12:01
|delete
|1788
|0.10
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|4724
|2006.11.30 12:09
|delete
|1822
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4725
|2006.11.30 12:14
|buy stop
|1827
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4726
|2006.11.30 12:54
|delete
|1827
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4727
|2006.11.30 12:54
|t/p
|1817
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20840.40
|4728
|2006.11.30 12:55
|buy limit
|1828
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4729
|2006.11.30 13:01
|delete
|1790
|0.10
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|4730
|2006.11.30 13:05
|delete
|1821
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4731
|2006.11.30 13:05
|buy limit
|1829
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4732
|2006.11.30 13:06
|t/p
|1820
|0.10
|1.9576
|0.0000
|1.9576
|10.00
|20850.40
|4733
|2006.11.30 13:07
|buy limit
|1830
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4734
|2006.11.30 13:07
|buy stop
|1831
|0.10
|1.9608
|0.0000
|1.9618
|4735
|2006.11.30 13:09
|delete
|1799
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4736
|2006.11.30 13:09
|buy limit
|1832
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4737
|2006.11.30 13:19
|delete
|1832
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4738
|2006.11.30 13:20
|buy stop
|1833
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4739
|2006.11.30 13:22
|delete
|1829
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4740
|2006.11.30 13:22
|buy stop
|1834
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4741
|2006.11.30 13:24
|buy
|1830
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4742
|2006.11.30 13:29
|buy stop
|1835
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4743
|2006.11.30 13:30
|buy
|1828
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4744
|2006.11.30 13:33
|buy
|1826
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4745
|2006.11.30 13:34
|t/p
|1826
|0.10
|1.9564
|0.0000
|1.9564
|10.00
|20860.40
|4746
|2006.11.30 13:35
|delete
|1835
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4747
|2006.11.30 13:35
|buy limit
|1836
|0.10
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|4748
|2006.11.30 13:36
|t/p
|1828
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20870.40
|4749
|2006.11.30 13:36
|delete
|1834
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4750
|2006.11.30 13:36
|t/p
|1830
|0.10
|1.9576
|0.0000
|1.9576
|10.00
|20880.40
|4751
|2006.11.30 13:37
|buy limit
|1837
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4752
|2006.11.30 13:37
|buy limit
|1838
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4753
|2006.11.30 13:37
|buy limit
|1839
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4754
|2006.11.30 13:38
|delete
|1833
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4755
|2006.11.30 13:39
|delete
|1801
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4756
|2006.11.30 13:40
|buy limit
|1840
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4757
|2006.11.30 13:40
|buy limit
|1841
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4758
|2006.11.30 13:40
|buy stop
|1842
|0.10
|1.9614
|0.0000
|1.9624
|4759
|2006.11.30 13:40
|buy stop
|1843
|0.10
|1.9620
|0.0000
|1.9630
|4760
|2006.11.30 13:42
|delete
|1841
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4761
|2006.11.30 13:44
|buy
|1838
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4762
|2006.11.30 13:44
|buy
|1839
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4763
|2006.11.30 13:44
|buy
|1840
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4764
|2006.11.30 13:44
|buy stop
|1844
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4765
|2006.11.30 13:48
|buy
|1837
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4766
|2006.11.30 13:50
|buy stop
|1845
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4767
|2006.11.30 13:54
|t/p
|1837
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20890.40
|4768
|2006.11.30 13:54
|buy limit
|1846
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4769
|2006.11.30 14:03
|buy
|1846
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4770
|2006.11.30 14:05
|delete
|1803
|0.10
|1.9524
|0.0000
|1.9534
|4771
|2006.11.30 14:06
|t/p
|1846
|0.10
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|10.00
|20900.40
|4772
|2006.11.30 14:07
|buy limit
|1847
|0.10
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|4773
|2006.11.30 14:09
|t/p
|1838
|0.10
|1.9576
|0.0000
|1.9576
|10.00
|20910.40
|4774
|2006.11.30 14:10
|delete
|1844
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4775
|2006.11.30 14:10
|buy limit
|1848
|0.10
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|4776
|2006.11.30 14:13
|buy stop
|1849
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4777
|2006.11.30 14:21
|delete
|1849
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4778
|2006.11.30 14:22
|t/p
|1839
|0.10
|1.9582
|0.0000
|1.9582
|10.00
|20920.40
|4779
|2006.11.30 14:22
|buy limit
|1850
|0.10
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|4780
|2006.11.30 14:24
|delete
|1845
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4781
|2006.11.30 14:25
|buy limit
|1851
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4782
|2006.11.30 14:29
|delete
|1851
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4783
|2006.11.30 14:29
|buy stop
|1852
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4784
|2006.11.30 14:40
|buy stop
|1853
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4785
|2006.11.30 14:49
|delete
|1853
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4786
|2006.11.30 14:50
|delete
|1852
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4787
|2006.11.30 14:50
|buy limit
|1854
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|4788
|2006.11.30 14:51
|t/p
|1840
|0.10
|1.9588
|0.0000
|1.9588
|10.00
|20930.40
|4789
|2006.11.30 14:51
|delete
|1810
|0.10
|1.9596
|0.0000
|1.9606
|4790
|2006.11.30 14:52
|buy limit
|1855
|0.10
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|4791
|2006.11.30 14:52
|buy limit
|1856
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9600
|4792
|2006.11.30 14:52
|buy stop
|1857
|0.10
|1.9626
|0.0000
|1.9636
|4793
|2006.11.30 14:54
|delete
|1811
|0.10
|1.9602
|0.0000
|1.9612
|4794
|2006.11.30 14:54
|delete
|1831
|0.10
|1.9608
|0.0000
|1.9618
|4795
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1778
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9454
|-145.00
|20785.40
|4796
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1774
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9436
|-162.91
|20622.49
|4797
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1773
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9442
|-156.91
|20465.58
|4798
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1772
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9448
|-150.91
|20314.67
|4799
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1762
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9460
|-139.00
|20175.67
|4800
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1761
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9424
|-174.91
|20000.76
|4801
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1758
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.9430
|-168.91
|19831.85
|4802
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1327
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8848
|-750.61
|19081.24
|4803
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1326
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8854
|-744.61
|18336.63
|4804
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1321
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8842
|-756.61
|17580.02
|4805
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1311
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8824
|-774.61
|16805.41
|4806
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1248
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8830
|-768.49
|16036.92
|4807
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|1244
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8836
|-762.49
|15274.43
|4808
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|552
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8698
|-899.83
|14374.60
|4809
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|551
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8680
|-917.83
|13456.77
|4810
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|550
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8686
|-911.83
|12544.94
|4811
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|549
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8692
|-905.83
|11639.11
|4812
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|526
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8668
|-929.83
|10709.28
|4813
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|519
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8674
|-923.83
|9785.45
|4814
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|383
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8662
|-935.65
|8849.80
|4815
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|382
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8656
|-941.65
|7908.15
|4816
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|272
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8530
|-1067.59
|6840.56
|4817
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|269
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8536
|-1061.59
|5778.97
|4818
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|268
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8542
|-1055.59
|4723.38
|4819
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|253
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8518
|-1079.59
|3643.79
|4820
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|168
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8524
|-1073.44
|2570.35
|4821
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|114
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8506
|-1091.44
|1478.91
|4822
|2006.11.30 14:54
|close at stop
|107
|0.10
|1.9609
|0.0000
|1.8512
|-1085.44
|393.47