Strategy Tester Report
MakeGrid193BE_b

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.10.06 14:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersuniqueGridMagic=11111; Lots=0.1; GridSize=6; GridSteps=10; TakeProfit=10; StopLoss=0; trailStop=0; BEPips=0; BEx=20; UpdateInterval=1; wantLongs=true; wantShorts=true; wantBreakout=true; wantCounter=true; limitEMA=true; EMAperiod=34; GridMaxOpen=0; UseMACD=true; UseOsMA=false; CloseOpenPositions=false; doHouseKeeping=true; keepOpenTimeLimit=0; emaFast=12; emaSlow=26; signalPeriod=9; timeFrame=0; minFromPrice=0; tradeForMinutes=0; gridOffset=0; longGridCenter=0; shortGridCenter=0; longGridLow=0; longGridHigh=0; shortGridLow=0; shortGridHigh=0; profitTarget=15000; suspendGrid=false; shutdownGrid=false;
Bars in test4866Ticks modelled846349Modelling quality59.25%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9606.53Gross profit10930.40Gross loss-20536.93
Profit factor0.53Expected payoff-8.56
Absolute drawdown9606.53Maximal drawdown20536.93 (98.12%)Relative drawdown98.12% (20536.93)
Total trades1122Short positions (won %)376 (92.55%)Long positions (won %)746 (100.00%)
Profit trades (% of total)1094 (97.50%)Loss trades (% of total)28 (2.50%)
Largestprofit trade10.51loss trade-1091.44
Averageprofit trade9.99loss trade-733.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)1094 (10930.40)consecutive losses (loss in money)28 (-20536.93)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10930.40 (1094)consecutive loss (count of losses)-20536.93 (28)
Averageconsecutive wins1094consecutive losses28
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.06 14:00sell stop10.101.86900.00001.8680
22006.10.06 14:00sell stop20.101.86960.00001.8686
32006.10.06 14:00sell stop30.101.87020.00001.8692
42006.10.06 14:00sell stop40.101.87080.00001.8698
52006.10.06 14:00sell limit50.101.87200.00001.8710
62006.10.06 14:00sell limit60.101.87260.00001.8716
72006.10.06 14:00sell limit70.101.87320.00001.8722
82006.10.06 14:00sell limit80.101.87380.00001.8728
92006.10.06 14:00sell limit90.101.87440.00001.8734
102006.10.06 14:00sell50.101.87200.00001.8710
112006.10.06 14:01sell stop100.101.87140.00001.8704
122006.10.06 14:01sell limit110.101.87500.00001.8740
132006.10.06 14:09sell100.101.87140.00001.8704
142006.10.06 14:09sell stop120.101.86840.00001.8674
152006.10.06 14:19sell40.101.87080.00001.8698
162006.10.06 14:20t/p50.101.87100.00001.871010.0010010.00
172006.10.06 14:20sell limit130.101.87200.00001.8710
182006.10.06 14:22sell30.101.87020.00001.8692
192006.10.06 14:22t/p100.101.87040.00001.870410.0010020.00
202006.10.06 14:22sell stop140.101.86720.00001.8662
212006.10.06 14:22sell stop150.101.86780.00001.8668
222006.10.06 14:22sell limit160.101.87140.00001.8704
232006.10.06 14:24sell20.101.86960.00001.8686
242006.10.06 14:24t/p40.101.86980.00001.869810.0010030.00
252006.10.06 14:24sell stop170.101.86660.00001.8656
262006.10.06 14:24sell limit180.101.87080.00001.8698
272006.10.06 14:25sell10.101.86900.00001.8680
282006.10.06 14:36t/p30.101.86920.00001.869210.0010040.00
292006.10.06 14:37sell120.101.86840.00001.8674
302006.10.06 14:37sell stop190.101.86600.00001.8650
312006.10.06 14:37sell limit200.101.87020.00001.8692
322006.10.06 14:39t/p20.101.86860.00001.868610.0010050.00
332006.10.06 14:39sell150.101.86780.00001.8668
342006.10.06 14:39sell stop210.101.86540.00001.8644
352006.10.06 14:39sell limit220.101.86960.00001.8686
362006.10.06 14:39t/p10.101.86800.00001.868010.0010060.00
372006.10.06 14:40sell stop230.101.86480.00001.8638
382006.10.06 14:40sell limit240.101.86900.00001.8680
392006.10.06 14:49sell240.101.86900.00001.8680
402006.10.06 14:54sell220.101.86960.00001.8686
412006.10.06 15:07sell200.101.87020.00001.8692
422006.10.06 15:24sell180.101.87080.00001.8698
432006.10.06 15:39sell160.101.87140.00001.8704
442006.10.06 16:06t/p160.101.87040.00001.870410.0010070.00
452006.10.06 16:07t/p180.101.86980.00001.869810.0010080.00
462006.10.06 16:07sell limit250.101.87080.00001.8698
472006.10.06 16:07sell limit260.101.87140.00001.8704
482006.10.06 16:09t/p200.101.86920.00001.869210.0010090.00
492006.10.06 16:10sell limit270.101.87020.00001.8692
502006.10.06 16:31delete110.101.87500.00001.8740
512006.10.06 16:36sell270.101.87020.00001.8692
522006.10.06 16:39sell250.101.87080.00001.8698
532006.10.06 16:54sell260.101.87140.00001.8704
542006.10.06 18:01delete90.101.87440.00001.8734
552006.10.06 19:31delete80.101.87380.00001.8728
562006.10.06 19:52sell limit280.101.87380.00001.8728
572006.10.06 19:59delete280.101.87380.00001.8728
582006.10.08 22:00t/p250.101.86980.00001.869810.0010100.00
592006.10.08 22:00t/p260.101.87040.00001.870410.0010110.00
602006.10.08 22:00t/p270.101.86920.00001.869210.0010120.00
612006.10.08 22:00sell limit290.101.87020.00001.8692
622006.10.08 22:00sell limit300.101.87080.00001.8698
632006.10.08 22:00sell limit310.101.87140.00001.8704
642006.10.08 22:46sell290.101.87020.00001.8692
652006.10.08 23:01delete70.101.87320.00001.8722
662006.10.09 00:31delete60.101.87260.00001.8716
672006.10.09 00:55sell limit320.101.87260.00001.8716
682006.10.09 00:56delete320.101.87260.00001.8716
692006.10.09 00:57sell limit330.101.87260.00001.8716
702006.10.09 01:01delete330.101.87260.00001.8716
712006.10.09 01:10sell300.101.87080.00001.8698
722006.10.09 02:52t/p300.101.86980.00001.869810.0010130.00
732006.10.09 02:52sell limit340.101.87080.00001.8698
742006.10.09 03:01delete130.101.87200.00001.8710
752006.10.09 03:04sell limit350.101.87200.00001.8710
762006.10.09 03:25delete350.101.87200.00001.8710
772006.10.09 03:29sell limit360.101.87200.00001.8710
782006.10.09 03:31delete360.101.87200.00001.8710
792006.10.09 04:06sell340.101.87080.00001.8698
802006.10.09 06:01t/p340.101.86980.00001.869810.0010140.00
812006.10.09 06:02sell limit370.101.87080.00001.8698
822006.10.09 06:09sell370.101.87080.00001.8698
832006.10.09 06:50t/p370.101.86980.00001.869810.0010150.00
842006.10.09 06:50delete310.101.87140.00001.8704
852006.10.09 06:50sell limit380.101.87080.00001.8698
862006.10.09 06:52t/p290.101.86920.00001.869210.0310160.03
872006.10.09 06:52sell limit390.101.87020.00001.8692
882006.10.09 06:54t/p220.101.86860.00001.868610.0310170.06
892006.10.09 06:55sell limit400.101.86960.00001.8686
902006.10.09 07:09t/p240.101.86800.00001.868010.0310180.09
912006.10.09 07:10sell limit410.101.86900.00001.8680
922006.10.09 07:19sell140.101.86720.00001.8662
932006.10.09 07:20sell stop420.101.86420.00001.8632
942006.10.09 07:21t/p120.101.86740.00001.867410.0310190.12
952006.10.09 07:22sell170.101.86660.00001.8656
962006.10.09 07:22sell limit430.101.86840.00001.8674
972006.10.09 07:24t/p150.101.86680.00001.866810.0310200.15
982006.10.09 07:24sell190.101.86600.00001.8650
992006.10.09 07:24sell stop440.101.86300.00001.8620
1002006.10.09 07:24sell stop450.101.86360.00001.8626
1012006.10.09 07:24sell limit460.101.86780.00001.8668
1022006.10.09 07:25t/p140.101.86620.00001.866210.0010210.15
1032006.10.09 07:26sell limit470.101.86720.00001.8662
1042006.10.09 07:31delete380.101.87080.00001.8698
1052006.10.09 07:51sell470.101.86720.00001.8662
1062006.10.09 07:54sell460.101.86780.00001.8668
1072006.10.09 07:55sell limit480.101.87080.00001.8698
1082006.10.09 08:01delete480.101.87080.00001.8698
1092006.10.09 08:22sell430.101.86840.00001.8674
1102006.10.09 08:36t/p430.101.86740.00001.867410.0010220.15
1112006.10.09 08:37sell limit490.101.86840.00001.8674
1122006.10.09 08:39t/p460.101.86680.00001.866810.0010230.15
1132006.10.09 08:40sell limit500.101.86780.00001.8668
1142006.10.09 08:54t/p470.101.86620.00001.866210.0010240.15
1152006.10.09 08:54sell limit510.101.86720.00001.8662
1162006.10.09 08:54sell210.101.86540.00001.8644
1172006.10.09 09:01delete390.101.87020.00001.8692
1182006.10.09 09:07sell510.101.86720.00001.8662
1192006.10.09 09:10sell limit520.101.87020.00001.8692
1202006.10.09 09:19sell500.101.86780.00001.8668
1212006.10.09 09:24sell490.101.86840.00001.8674
1222006.10.09 09:31delete520.101.87020.00001.8692
1232006.10.09 09:54t/p490.101.86740.00001.867410.0010250.15
1242006.10.09 09:55sell limit530.101.86840.00001.8674
1252006.10.09 10:15t/p500.101.86680.00001.866810.0010260.15
1262006.10.09 10:16sell limit540.101.86780.00001.8668
1272006.10.09 10:16t/p510.101.86620.00001.866210.0010270.15
1282006.10.09 10:17sell limit550.101.86720.00001.8662
1292006.10.09 10:24sell550.101.86720.00001.8662
1302006.10.09 11:00sell540.101.86780.00001.8668
1312006.10.09 11:09delete400.101.86960.00001.8686
1322006.10.09 11:10t/p540.101.86680.00001.866810.0010280.15
1332006.10.09 11:10sell limit560.101.86780.00001.8668
1342006.10.09 11:10sell limit570.101.86960.00001.8686
1352006.10.09 11:14delete570.101.86960.00001.8686
1362006.10.09 11:20sell limit580.101.86960.00001.8686
1372006.10.09 11:21delete580.101.86960.00001.8686
1382006.10.09 11:22sell limit590.101.86960.00001.8686
1392006.10.09 11:31delete590.101.86960.00001.8686
1402006.10.09 12:09t/p550.101.86620.00001.866210.0010290.15
1412006.10.09 12:10t/p170.101.86560.00001.865610.0010300.15
1422006.10.09 12:10sell stop600.101.86240.00001.8614
1432006.10.09 12:10sell limit610.101.86660.00001.8656
1442006.10.09 12:10sell limit620.101.86720.00001.8662
1452006.10.09 12:30sell230.101.86480.00001.8638
1462006.10.09 12:30t/p190.101.86500.00001.865010.0010310.15
1472006.10.09 12:30sell420.101.86420.00001.8632
1482006.10.09 12:31t/p210.101.86440.00001.864410.0010320.15
1492006.10.09 12:31delete410.101.86900.00001.8680
1502006.10.09 12:31sell stop630.101.86120.00001.8602
1512006.10.09 12:31sell stop640.101.86180.00001.8608
1522006.10.09 12:31sell limit650.101.86540.00001.8644
1532006.10.09 12:31sell limit660.101.86600.00001.8650
1542006.10.09 13:31delete530.101.86840.00001.8674
1552006.10.09 13:54sell450.101.86360.00001.8626
1562006.10.09 13:54t/p230.101.86380.00001.863810.0010330.15
1572006.10.09 13:55sell stop670.101.86060.00001.8596
1582006.10.09 13:55sell limit680.101.86480.00001.8638
1592006.10.09 14:49sell680.101.86480.00001.8638
1602006.10.09 15:01delete560.101.86780.00001.8668
1612006.10.09 15:05sell650.101.86540.00001.8644
1622006.10.09 15:22sell660.101.86600.00001.8650
1632006.10.09 15:24sell limit690.101.86780.00001.8668
1642006.10.09 15:31delete690.101.86780.00001.8668
1652006.10.09 17:54sell610.101.86660.00001.8656
1662006.10.09 18:09sell620.101.86720.00001.8662
1672006.10.09 21:45t/p620.101.86620.00001.866210.0010340.15
1682006.10.09 21:46t/p610.101.86560.00001.865610.0010350.15
1692006.10.09 21:46sell limit700.101.86660.00001.8656
1702006.10.09 22:00sell700.101.86660.00001.8656
1712006.10.10 00:16t/p700.101.86560.00001.865610.0310360.18
1722006.10.10 00:16sell limit710.101.86660.00001.8656
1732006.10.10 01:37sell710.101.86660.00001.8656
1742006.10.10 02:54t/p710.101.86560.00001.865610.0010370.18
1752006.10.10 02:55sell limit720.101.86660.00001.8656
1762006.10.10 03:01delete720.101.86660.00001.8656
1772006.10.10 03:25sell limit730.101.86660.00001.8656
1782006.10.10 03:26delete730.101.86660.00001.8656
1792006.10.10 07:01delete670.101.86060.00001.8596
1802006.10.10 07:01delete640.101.86180.00001.8608
1812006.10.10 07:01delete630.101.86120.00001.8602
1822006.10.10 07:01delete600.101.86240.00001.8614
1832006.10.10 07:01delete440.101.86300.00001.8620
1842006.10.10 07:31buy limit740.101.86720.00001.8682
1852006.10.10 07:31buy stop750.101.86900.00001.8700
1862006.10.10 07:31buy stop760.101.86960.00001.8706
1872006.10.10 07:31buy stop770.101.87020.00001.8712
1882006.10.10 07:31buy stop780.101.87080.00001.8718
1892006.10.10 07:33buy limit790.101.86780.00001.8688
1902006.10.10 07:36buy790.101.86780.00001.8688
1912006.10.10 07:37buy stop800.101.86840.00001.8694
1922006.10.10 07:39buy740.101.86720.00001.8682
1932006.10.10 08:07buy stop810.101.86660.00001.8676
1942006.10.10 08:09t/p660.101.86500.00001.865010.0310380.21
1952006.10.10 08:10t/p650.101.86440.00001.864410.0310390.24
1962006.10.10 08:20t/p680.101.86380.00001.863810.0310400.27
1972006.10.10 08:22t/p420.101.86320.00001.863210.0310410.30
1982006.10.10 08:24t/p450.101.86260.00001.862610.0310420.33
1992006.10.10 08:31delete810.101.86660.00001.8676
2002006.10.10 08:31delete800.101.86840.00001.8694
2012006.10.10 08:31delete780.101.87080.00001.8718
2022006.10.10 08:31delete770.101.87020.00001.8712
2032006.10.10 08:31delete760.101.86960.00001.8706
2042006.10.10 08:31delete750.101.86900.00001.8700
2052006.10.10 09:01sell stop820.101.85760.00001.8566
2062006.10.10 09:01sell stop830.101.85820.00001.8572
2072006.10.10 09:01sell stop840.101.85880.00001.8578
2082006.10.10 09:01sell stop850.101.85940.00001.8584
2092006.10.10 09:01sell limit860.101.86120.00001.8602
2102006.10.10 09:01sell limit870.101.86180.00001.8608
2112006.10.10 09:01sell limit880.101.86240.00001.8614
2122006.10.10 09:01sell limit890.101.86300.00001.8620
2132006.10.10 09:05sell stop900.101.85700.00001.8560
2142006.10.10 09:05sell limit910.101.86060.00001.8596
2152006.10.10 09:06sell850.101.85940.00001.8584
2162006.10.10 09:07sell stop920.101.85640.00001.8554
2172006.10.10 09:07sell limit930.101.86000.00001.8590
2182006.10.10 09:09sell840.101.85880.00001.8578
2192006.10.10 09:09sell stop940.101.85580.00001.8548
2202006.10.10 09:24sell930.101.86000.00001.8590
2212006.10.10 09:54sell910.101.86060.00001.8596
2222006.10.10 09:55sell limit950.101.86360.00001.8626
2232006.10.10 10:36t/p910.101.85960.00001.859610.0010430.33
2242006.10.10 10:37sell limit960.101.86060.00001.8596
2252006.10.10 10:39t/p930.101.85900.00001.859010.0010440.33
2262006.10.10 10:39sell limit970.101.86000.00001.8590
2272006.10.10 11:04sell830.101.85820.00001.8572
2282006.10.10 11:06t/p850.101.85840.00001.858410.0010450.33
2292006.10.10 11:07sell stop980.101.85520.00001.8542
2302006.10.10 11:07sell limit990.101.85940.00001.8584
2312006.10.10 11:07sell820.101.85760.00001.8566
2322006.10.10 11:09t/p840.101.85780.00001.857810.0010460.33
2332006.10.10 11:09sell stop1000.101.85460.00001.8536
2342006.10.10 11:09sell limit1010.101.85880.00001.8578
2352006.10.10 11:09sell900.101.85700.00001.8560
2362006.10.10 11:16t/p830.101.85720.00001.857210.0010470.33
2372006.10.10 11:17sell stop1020.101.85400.00001.8530
2382006.10.10 11:17sell limit1030.101.85820.00001.8572
2392006.10.10 11:20sell920.101.85640.00001.8554
2402006.10.10 11:21t/p820.101.85660.00001.856610.0010480.33
2412006.10.10 11:22sell940.101.85580.00001.8548
2422006.10.10 11:22sell stop1040.101.85280.00001.8518
2432006.10.10 11:22sell stop1050.101.85340.00001.8524
2442006.10.10 11:22sell limit1060.101.85760.00001.8566
2452006.10.10 11:24t/p900.101.85600.00001.856010.0010490.33
2462006.10.10 11:24sell980.101.85520.00001.8542
2472006.10.10 11:24t/p920.101.85540.00001.855410.0010500.33
2482006.10.10 11:25sell stop1070.101.85220.00001.8512
2492006.10.10 11:25sell limit1080.101.85640.00001.8554
2502006.10.10 11:25sell limit1090.101.85700.00001.8560
2512006.10.10 11:30sell1080.101.85640.00001.8554
2522006.10.10 11:46t/p1080.101.85540.00001.855410.0010510.33
2532006.10.10 11:47sell limit1100.101.85640.00001.8554
2542006.10.10 11:54sell1100.101.85640.00001.8554
2552006.10.10 12:01delete950.101.86360.00001.8626
2562006.10.10 12:07sell1090.101.85700.00001.8560
2572006.10.10 12:18sell1060.101.85760.00001.8566
2582006.10.10 12:22t/p1060.101.85660.00001.856610.0010520.33
2592006.10.10 12:22sell limit1110.101.85760.00001.8566
2602006.10.10 12:24t/p1090.101.85600.00001.856010.0010530.33
2612006.10.10 12:24sell limit1120.101.85700.00001.8560
2622006.10.10 12:31delete890.101.86300.00001.8620
2632006.10.10 13:06t/p1100.101.85540.00001.855410.0010540.33
2642006.10.10 13:07sell limit1130.101.85640.00001.8554
2652006.10.10 13:09sell1000.101.85460.00001.8536
2662006.10.10 13:09t/p940.101.85480.00001.854810.0010550.33
2672006.10.10 13:09delete880.101.86240.00001.8614
2682006.10.10 13:09sell stop1140.101.85160.00001.8506
2692006.10.10 13:09sell limit1150.101.85580.00001.8548
2702006.10.10 13:36sell1020.101.85400.00001.8530
2712006.10.10 13:37t/p980.101.85420.00001.854210.0010560.33
2722006.10.10 13:37sell stop1160.101.85100.00001.8500
2732006.10.10 13:37sell limit1170.101.85520.00001.8542
2742006.10.10 13:39sell1050.101.85340.00001.8524
2752006.10.10 13:39sell stop1180.101.85040.00001.8494
2762006.10.10 13:39t/p1000.101.85360.00001.853610.0010570.33
2772006.10.10 13:40sell limit1190.101.85460.00001.8536
2782006.10.10 13:45sell1040.101.85280.00001.8518
2792006.10.10 13:46t/p1020.101.85300.00001.853010.0010580.33
2802006.10.10 13:47sell limit1200.101.85400.00001.8530
2812006.10.10 13:49sell stop1210.101.84980.00001.8488
2822006.10.10 14:00sell1200.101.85400.00001.8530
2832006.10.10 14:01delete870.101.86180.00001.8608
2842006.10.10 14:31delete860.101.86120.00001.8602
2852006.10.10 14:49sell1190.101.85460.00001.8536
2862006.10.10 14:54sell1170.101.85520.00001.8542
2872006.10.10 15:31delete960.101.86060.00001.8596
2882006.10.10 16:17t/p1170.101.85420.00001.854210.0010590.33
2892006.10.10 16:18sell limit1220.101.85520.00001.8542
2902006.10.10 16:31delete970.101.86000.00001.8590
2912006.10.10 16:37sell1220.101.85520.00001.8542
2922006.10.10 16:40sell1150.101.85580.00001.8548
2932006.10.10 17:24t/p1150.101.85480.00001.854810.0010600.33
2942006.10.10 17:25sell limit1230.101.85580.00001.8548
2952006.10.10 17:31delete990.101.85940.00001.8584
2962006.10.10 18:31delete1010.101.85880.00001.8578
2972006.10.10 19:06t/p1220.101.85420.00001.854210.0010610.33
2982006.10.10 19:07sell limit1240.101.85520.00001.8542
2992006.10.10 19:31delete1030.101.85820.00001.8572
3002006.10.10 21:01delete1110.101.85760.00001.8566
3012006.10.10 21:37t/p1190.101.85360.00001.853610.0010620.33
3022006.10.10 21:37sell limit1250.101.85460.00001.8536
3032006.10.10 22:31delete1120.101.85700.00001.8560
3042006.10.10 23:32delete1130.101.85640.00001.8554
3052006.10.10 23:55sell limit1260.101.85640.00001.8554
3062006.10.10 23:56delete1260.101.85640.00001.8554
3072006.10.10 23:57sell limit1270.101.85640.00001.8554
3082006.10.10 23:59delete1270.101.85640.00001.8554
3092006.10.11 00:35sell1250.101.85460.00001.8536
3102006.10.11 02:07delete1230.101.85580.00001.8548
3112006.10.11 02:08sell limit1280.101.85580.00001.8548
3122006.10.11 02:10delete1280.101.85580.00001.8548
3132006.10.11 02:15sell limit1290.101.85580.00001.8548
3142006.10.11 02:31delete1290.101.85580.00001.8548
3152006.10.11 02:46sell1240.101.85520.00001.8542
3162006.10.11 03:40t/p1240.101.85420.00001.854210.0010630.33
3172006.10.11 03:40sell limit1300.101.85520.00001.8542
3182006.10.11 05:31sell1300.101.85520.00001.8542
3192006.10.11 06:34t/p1300.101.85420.00001.854210.0010640.33
3202006.10.11 06:35sell limit1310.101.85520.00001.8542
3212006.10.11 06:37t/p1250.101.85360.00001.853610.0010650.33
3222006.10.11 06:37sell limit1320.101.85460.00001.8536
3232006.10.11 06:39t/p1200.101.85300.00001.853010.0310660.36
3242006.10.11 06:39sell1070.101.85220.00001.8512
3252006.10.11 06:39t/p1050.101.85240.00001.852410.0310670.39
3262006.10.11 06:39sell stop1330.101.84920.00001.8482
3272006.10.11 06:39sell limit1340.101.85340.00001.8524
3282006.10.11 06:39sell limit1350.101.85400.00001.8530
3292006.10.11 06:45sell1140.101.85160.00001.8506
3302006.10.11 06:46delete1310.101.85520.00001.8542
3312006.10.11 06:46sell stop1360.101.84860.00001.8476
3322006.10.11 06:46t/p1040.101.85180.00001.851810.0310680.42
3332006.10.11 06:47sell limit1370.101.85280.00001.8518
3342006.10.11 06:52sell limit1380.101.85520.00001.8542
3352006.10.11 07:01delete1380.101.85520.00001.8542
3362006.10.11 07:05sell1370.101.85280.00001.8518
3372006.10.11 07:09sell1340.101.85340.00001.8524
3382006.10.11 07:20sell1350.101.85400.00001.8530
3392006.10.11 07:22sell1320.101.85460.00001.8536
3402006.10.11 07:31sell limit1390.101.85520.00001.8542
3412006.10.11 07:33delete1390.101.85520.00001.8542
3422006.10.11 07:37sell stop1400.101.85520.00001.8542
3432006.10.11 07:52sell1400.101.85520.00001.8542
3442006.10.11 09:01delete1360.101.84860.00001.8476
3452006.10.11 09:01delete1330.101.84920.00001.8482
3462006.10.11 09:01delete1210.101.84980.00001.8488
3472006.10.11 09:01delete1180.101.85040.00001.8494
3482006.10.11 09:01delete1160.101.85100.00001.8500
3492006.10.11 09:31buy limit1410.101.85580.00001.8568
3502006.10.11 09:31buy limit1420.101.85640.00001.8574
3512006.10.11 09:31buy stop1430.101.85760.00001.8586
3522006.10.11 09:31buy stop1440.101.85820.00001.8592
3532006.10.11 09:31buy stop1450.101.85880.00001.8598
3542006.10.11 09:31buy stop1460.101.85940.00001.8604
3552006.10.11 09:36buy stop1470.101.85700.00001.8580
3562006.10.11 09:37buy1420.101.85640.00001.8574
3572006.10.11 09:54buy1470.101.85700.00001.8580
3582006.10.11 10:24buy stop1480.101.86000.00001.8610
3592006.10.11 10:25buy1430.101.85760.00001.8586
3602006.10.11 10:37t/p1420.101.85740.00001.857410.0010690.42
3612006.10.11 10:37buy limit1490.101.85640.00001.8574
3622006.10.11 10:39buy1440.101.85820.00001.8592
3632006.10.11 10:39buy stop1500.101.86060.00001.8616
3642006.10.11 11:22t/p1470.101.85800.00001.858010.0010700.42
3652006.10.11 11:22buy limit1510.101.85700.00001.8580
3662006.10.11 11:22buy stop1520.101.86120.00001.8622
3672006.10.11 11:24buy1450.101.85880.00001.8598
3682006.10.11 11:25t/p1430.101.85860.00001.858610.0010710.42
3692006.10.11 11:25buy limit1530.101.85760.00001.8586
3702006.10.11 11:31delete1410.101.85580.00001.8568
3712006.10.11 12:04buy1530.101.85760.00001.8586
3722006.10.11 12:06buy1510.101.85700.00001.8580
3732006.10.11 12:09buy1490.101.85640.00001.8574
3742006.10.11 12:37buy stop1540.101.85580.00001.8568
3752006.10.11 12:38delete1540.101.85580.00001.8568
3762006.10.11 12:39buy stop1550.101.85580.00001.8568
3772006.10.11 12:51t/p1400.101.85420.00001.854210.0010720.42
3782006.10.11 13:24t/p1320.101.85360.00001.853610.0010730.42
3792006.10.11 13:54buy1550.101.85580.00001.8568
3802006.10.11 14:01delete1520.101.86120.00001.8622
3812006.10.11 14:01delete1500.101.86060.00001.8616
3822006.10.11 14:01delete1480.101.86000.00001.8610
3832006.10.11 14:01delete1460.101.85940.00001.8604
3842006.10.11 14:31sell limit1560.101.85520.00001.8542
3852006.10.11 14:35sell1560.101.85520.00001.8542
3862006.10.11 14:35sell stop1570.101.85460.00001.8536
3872006.10.11 14:51t/p1550.101.85680.00001.856810.0010740.42
3882006.10.11 14:54t/p1490.101.85740.00001.857410.0010750.42
3892006.10.11 15:31delete1570.101.85460.00001.8536
3902006.10.11 16:01buy limit1580.101.85580.00001.8568
3912006.10.11 16:01buy stop1590.101.85940.00001.8604
3922006.10.11 16:05buy limit1600.101.85640.00001.8574
3932006.10.11 16:09buy stop1610.101.86000.00001.8610
3942006.10.11 16:22buy stop1620.101.86060.00001.8616
3952006.10.11 16:25delete1580.101.85580.00001.8568
3962006.10.11 16:26buy limit1630.101.85580.00001.8568
3972006.10.11 16:31delete1630.101.85580.00001.8568
3982006.10.11 17:39buy1600.101.85640.00001.8574
3992006.10.11 17:55t/p1600.101.85740.00001.857410.0010760.42
4002006.10.11 17:55buy limit1640.101.85640.00001.8574
4012006.10.11 18:04buy1640.101.85640.00001.8574
4022006.10.11 18:09t/p1560.101.85420.00001.854210.0010770.42
4032006.10.11 18:22buy stop1650.101.85580.00001.8568
4042006.10.11 18:23delete1650.101.85580.00001.8568
4052006.10.11 18:24t/p1350.101.85300.00001.853010.0010780.42
4062006.10.11 18:24t/p1340.101.85240.00001.852410.0010790.42
4072006.10.11 18:30t/p1370.101.85180.00001.851810.0010800.42
4082006.10.11 18:55buy limit1660.101.85580.00001.8568
4092006.10.11 18:55buy1660.101.85580.00001.8568
4102006.10.11 19:01delete1620.101.86060.00001.8616
4112006.10.11 19:01delete1610.101.86000.00001.8610
4122006.10.11 19:01delete1590.101.85940.00001.8604
4132006.10.11 19:31sell stop1670.101.85280.00001.8518
4142006.10.11 19:31sell stop1680.101.85340.00001.8524
4152006.10.11 19:31sell limit1690.101.85460.00001.8536
4162006.10.11 19:31sell limit1700.101.85520.00001.8542
4172006.10.11 19:34sell1690.101.85460.00001.8536
4182006.10.11 19:34sell stop1710.101.85400.00001.8530
4192006.10.11 19:39sell1700.101.85520.00001.8542
4202006.10.11 20:09sell1710.101.85400.00001.8530
4212006.10.11 20:19t/p1700.101.85420.00001.854210.0010810.42
4222006.10.11 20:19sell stop1720.101.85100.00001.8500
4232006.10.11 20:19sell limit1730.101.85520.00001.8542
4242006.10.11 20:24sell1680.101.85340.00001.8524
4252006.10.11 20:25t/p1690.101.85360.00001.853610.0010820.42
4262006.10.11 20:25sell stop1740.101.85040.00001.8494
4272006.10.11 20:25sell limit1750.101.85460.00001.8536
4282006.10.11 21:01delete1730.101.85520.00001.8542
4292006.10.11 22:00sell1750.101.85460.00001.8536
4302006.10.12 02:31delete1740.101.85040.00001.8494
4312006.10.12 02:31delete1720.101.85100.00001.8500
4322006.10.12 02:31delete1670.101.85280.00001.8518
4332006.10.12 02:40t/p1660.101.85680.00001.85689.8810830.30
4342006.10.12 03:01buy limit1760.101.85580.00001.8568
4352006.10.12 03:01buy stop1770.101.85940.00001.8604
4362006.10.12 03:07buy stop1780.101.86000.00001.8610
4372006.10.12 03:25buy limit1790.101.85520.00001.8562
4382006.10.12 03:26delete1790.101.85520.00001.8562
4392006.10.12 06:25t/p1640.101.85740.00001.85749.8810840.18
4402006.10.12 06:25buy limit1800.101.85640.00001.8574
4412006.10.12 06:35delete1760.101.85580.00001.8568
4422006.10.12 06:35buy stop1810.101.86060.00001.8616
4432006.10.12 06:36buy limit1820.101.85580.00001.8568
4442006.10.12 06:37delete1820.101.85580.00001.8568
4452006.10.12 06:39t/p1510.101.85800.00001.85809.8810850.06
4462006.10.12 06:40buy limit1830.101.85700.00001.8580
4472006.10.12 06:40buy stop1840.101.86120.00001.8622
4482006.10.12 06:52buy limit1850.101.85580.00001.8568
4492006.10.12 07:01delete1850.101.85580.00001.8568
4502006.10.12 07:04t/p1530.101.85860.00001.85869.8810859.94
4512006.10.12 07:05buy limit1860.101.85760.00001.8586
4522006.10.12 07:06buy1770.101.85940.00001.8604
4532006.10.12 07:06t/p1440.101.85920.00001.85929.8810869.82
4542006.10.12 07:07buy1780.101.86000.00001.8610
4552006.10.12 07:07t/p1450.101.85980.00001.85989.8810879.70
4562006.10.12 07:07buy limit1870.101.85820.00001.8592
4572006.10.12 07:07buy limit1880.101.85880.00001.8598
4582006.10.12 07:07buy stop1890.101.86180.00001.8628
4592006.10.12 07:07buy stop1900.101.86240.00001.8634
4602006.10.12 07:09buy1810.101.86060.00001.8616
4612006.10.12 07:09t/p1770.101.86040.00001.860410.0010889.70
4622006.10.12 07:09buy limit1910.101.85940.00001.8604
4632006.10.12 07:09buy stop1920.101.86300.00001.8640
4642006.10.12 07:09buy stop1930.101.86360.00001.8646
4652006.10.12 07:10buy1840.101.86120.00001.8622
4662006.10.12 07:24buy1910.101.85940.00001.8604
4672006.10.12 07:37t/p1910.101.86040.00001.860410.0010899.70
4682006.10.12 07:37buy limit1940.101.85940.00001.8604
4692006.10.12 07:39t/p1780.101.86100.00001.861010.0010909.70
4702006.10.12 07:40buy limit1950.101.86000.00001.8610
4712006.10.12 08:01delete1800.101.85640.00001.8574
4722006.10.12 08:08buy1950.101.86000.00001.8610
4732006.10.12 08:20buy limit1960.101.85640.00001.8574
4742006.10.12 08:21buy1940.101.85940.00001.8604
4752006.10.12 08:24buy1880.101.85880.00001.8598
4762006.10.12 08:24buy1870.101.85820.00001.8592
4772006.10.12 08:31buy1860.101.85760.00001.8586
4782006.10.12 08:36delete1960.101.85640.00001.8574
4792006.10.12 08:39t/p1860.101.85860.00001.858610.0010919.70
4802006.10.12 08:40buy limit1970.101.85760.00001.8586
4812006.10.12 09:09buy1970.101.85760.00001.8586
4822006.10.12 09:10buy1830.101.85700.00001.8580
4832006.10.12 09:25buy stop1980.101.85640.00001.8574
4842006.10.12 09:29delete1980.101.85640.00001.8574
4852006.10.12 09:31buy stop1990.101.85640.00001.8574
4862006.10.12 09:36buy1990.101.85640.00001.8574
4872006.10.12 09:52t/p1990.101.85740.00001.857410.0010929.70
4882006.10.12 09:55t/p1830.101.85800.00001.858010.0010939.70
4892006.10.12 09:55buy limit2000.101.85700.00001.8580
4902006.10.12 10:09buy2000.101.85700.00001.8580
4912006.10.12 10:40buy stop2010.101.85640.00001.8574
4922006.10.12 10:44delete2010.101.85640.00001.8574
4932006.10.12 10:50buy stop2020.101.85640.00001.8574
4942006.10.12 10:51delete2020.101.85640.00001.8574
4952006.10.12 10:52buy stop2030.101.85640.00001.8574
4962006.10.12 11:15buy2030.101.85640.00001.8574
4972006.10.12 12:31delete1930.101.86360.00001.8646
4982006.10.12 12:31delete1920.101.86300.00001.8640
4992006.10.12 12:31delete1900.101.86240.00001.8634
5002006.10.12 12:31delete1890.101.86180.00001.8628
5012006.10.12 12:36t/p2030.101.85740.00001.857410.0010949.70
5022006.10.12 12:39t/p2000.101.85800.00001.858010.0010959.70
5032006.10.12 12:40t/p1970.101.85860.00001.858610.0010969.70
5042006.10.12 13:01sell stop2040.101.85280.00001.8518
5052006.10.12 13:02sell limit2050.101.85580.00001.8548
5062006.10.12 13:07sell limit2060.101.85520.00001.8542
5072006.10.12 13:14sell2060.101.85520.00001.8542
5082006.10.12 13:34sell2050.101.85580.00001.8548
5092006.10.12 18:01delete2040.101.85280.00001.8518
5102006.10.12 18:31buy limit2070.101.85640.00001.8574
5112006.10.12 18:31buy stop2080.101.85760.00001.8586
5122006.10.12 18:40buy2080.101.85760.00001.8586
5132006.10.12 18:40buy limit2090.101.85700.00001.8580
5142006.10.12 20:01delete2070.101.85640.00001.8574
5152006.10.12 20:20t/p2080.101.85860.00001.858610.0010979.70
5162006.10.12 20:20buy limit2100.101.85760.00001.8586
5172006.10.12 20:22buy stop2110.101.86180.00001.8628
5182006.10.12 20:45t/p1870.101.85920.00001.859210.0010989.70
5192006.10.12 20:46buy limit2120.101.85820.00001.8592
5202006.10.12 21:46buy2120.101.85820.00001.8592
5212006.10.12 22:00t/p2120.101.85920.00001.859210.0010999.70
5222006.10.12 22:01delete2090.101.85700.00001.8580
5232006.10.12 22:01buy limit2130.101.85820.00001.8592
5242006.10.12 22:25buy limit2140.101.85700.00001.8580
5252006.10.12 22:26delete2140.101.85700.00001.8580
5262006.10.12 22:27buy limit2150.101.85700.00001.8580
5272006.10.12 22:31delete2150.101.85700.00001.8580
5282006.10.12 23:16buy stop2160.101.86240.00001.8634
5292006.10.13 00:32buy2130.101.85820.00001.8592
5302006.10.13 01:04t/p2130.101.85920.00001.859210.0011009.70
5312006.10.13 01:05buy limit2170.101.85820.00001.8592
5322006.10.13 01:07t/p1880.101.85980.00001.85989.9611019.66
5332006.10.13 01:07buy limit2180.101.85880.00001.8598
5342006.10.13 01:07buy stop2190.101.86300.00001.8640
5352006.10.13 01:09t/p1940.101.86040.00001.86049.9611029.62
5362006.10.13 01:10delete2100.101.85760.00001.8586
5372006.10.13 01:10buy limit2200.101.85940.00001.8604
5382006.10.13 01:10buy stop2210.101.86360.00001.8646
5392006.10.13 01:11buy limit2220.101.85760.00001.8586
5402006.10.13 01:12delete2220.101.85760.00001.8586
5412006.10.13 01:14buy limit2230.101.85760.00001.8586
5422006.10.13 01:20delete2230.101.85760.00001.8586
5432006.10.13 01:21t/p1950.101.86100.00001.86109.9611039.58
5442006.10.13 01:22buy2110.101.86180.00001.8628
5452006.10.13 01:22buy limit2240.101.86000.00001.8610
5462006.10.13 01:22buy stop2250.101.86420.00001.8652
5472006.10.13 01:22t/p1810.101.86160.00001.86169.9611049.54
5482006.10.13 01:23buy limit2260.101.86060.00001.8616
5492006.10.13 01:24buy stop2270.101.86480.00001.8658
5502006.10.13 01:24buy2160.101.86240.00001.8634
5512006.10.13 01:24t/p1840.101.86220.00001.86229.9611059.50
5522006.10.13 01:25buy limit2280.101.86120.00001.8622
5532006.10.13 01:29buy2260.101.86060.00001.8616
5542006.10.13 01:29buy2280.101.86120.00001.8622
5552006.10.13 02:49t/p2260.101.86160.00001.861610.0011069.50
5562006.10.13 02:50buy limit2290.101.86060.00001.8616
5572006.10.13 02:54t/p2280.101.86220.00001.862210.0011079.50
5582006.10.13 02:55buy limit2300.101.86120.00001.8622
5592006.10.13 02:55buy stop2310.101.86540.00001.8664
5602006.10.13 03:01delete2170.101.85820.00001.8592
5612006.10.13 04:31delete2180.101.85880.00001.8598
5622006.10.13 04:39buy2300.101.86120.00001.8622
5632006.10.13 06:30buy2290.101.86060.00001.8616
5642006.10.13 06:49t/p2290.101.86160.00001.861610.0011089.50
5652006.10.13 06:50buy limit2320.101.86060.00001.8616
5662006.10.13 06:51t/p2300.101.86220.00001.862210.0011099.50
5672006.10.13 06:52buy limit2330.101.86120.00001.8622
5682006.10.13 06:54buy2190.101.86300.00001.8640
5692006.10.13 06:54t/p2110.101.86280.00001.862810.0011109.50
5702006.10.13 06:54delete2200.101.85940.00001.8604
5712006.10.13 06:54buy limit2340.101.86180.00001.8628
5722006.10.13 06:54buy stop2350.101.86600.00001.8670
5732006.10.13 07:09buy2340.101.86180.00001.8628
5742006.10.13 07:15t/p2340.101.86280.00001.862810.0011119.50
5752006.10.13 07:16buy limit2360.101.86180.00001.8628
5762006.10.13 07:39buy2360.101.86180.00001.8628
5772006.10.13 07:40buy2330.101.86120.00001.8622
5782006.10.13 07:52t/p2330.101.86220.00001.862210.0011129.50
5792006.10.13 07:52buy limit2370.101.86120.00001.8622
5802006.10.13 08:07buy2370.101.86120.00001.8622
5812006.10.13 08:10buy2320.101.86060.00001.8616
5822006.10.13 08:22t/p2320.101.86160.00001.861610.0011139.50
5832006.10.13 08:22buy limit2380.101.86060.00001.8616
5842006.10.13 08:31t/p2370.101.86220.00001.862210.0011149.50
5852006.10.13 08:31buy limit2390.101.86120.00001.8622
5862006.10.13 08:46buy2390.101.86120.00001.8622
5872006.10.13 09:31delete2240.101.86000.00001.8610
5882006.10.13 09:40buy limit2400.101.86000.00001.8610
5892006.10.13 09:55delete2400.101.86000.00001.8610
5902006.10.13 09:58buy limit2410.101.86000.00001.8610
5912006.10.13 09:59delete2410.101.86000.00001.8610
5922006.10.13 11:04buy2380.101.86060.00001.8616
5932006.10.13 11:45t/p2380.101.86160.00001.861610.0011159.50
5942006.10.13 11:46buy limit2420.101.86060.00001.8616
5952006.10.13 12:30t/p2390.101.86220.00001.862210.0011169.50
5962006.10.13 12:30t/p2360.101.86280.00001.862810.0011179.50
5972006.10.13 12:31buy limit2430.101.86120.00001.8622
5982006.10.13 12:31buy limit2440.101.86180.00001.8628
5992006.10.13 12:32buy2210.101.86360.00001.8646
6002006.10.13 12:33t/p2160.101.86340.00001.863410.0011189.50
6012006.10.13 12:33buy limit2450.101.86240.00001.8634
6022006.10.13 12:33buy stop2460.101.86660.00001.8676
6032006.10.13 12:34buy2450.101.86240.00001.8634
6042006.10.13 12:34buy2440.101.86180.00001.8628
6052006.10.13 12:36buy2430.101.86120.00001.8622
6062006.10.13 12:36buy2420.101.86060.00001.8616
6072006.10.13 13:31delete2460.101.86660.00001.8676
6082006.10.13 13:31delete2350.101.86600.00001.8670
6092006.10.13 13:31delete2310.101.86540.00001.8664
6102006.10.13 13:31delete2270.101.86480.00001.8658
6112006.10.13 13:31delete2250.101.86420.00001.8652
6122006.10.13 14:01sell stop2470.101.85640.00001.8554
6132006.10.13 14:01sell limit2480.101.85760.00001.8566
6142006.10.13 14:01sell limit2490.101.85820.00001.8572
6152006.10.13 14:01sell limit2500.101.85880.00001.8578
6162006.10.13 14:01sell limit2510.101.85940.00001.8584
6172006.10.13 14:02sell limit2520.101.85700.00001.8560
6182006.10.13 14:03sell2520.101.85700.00001.8560
6192006.10.13 14:04sell2470.101.85640.00001.8554
6202006.10.13 14:06t/p2520.101.85600.00001.856010.0011199.50
6212006.10.13 14:07t/p2470.101.85540.00001.855410.0011209.50
6222006.10.13 14:07delete2510.101.85940.00001.8584
6232006.10.13 14:07sell stop2530.101.85280.00001.8518
6242006.10.13 14:07sell limit2540.101.85640.00001.8554
6252006.10.13 14:07sell limit2550.101.85700.00001.8560
6262006.10.13 14:09t/p2050.101.85480.00001.854810.0311219.53
6272006.10.13 14:09t/p2060.101.85420.00001.854210.0311229.56
6282006.10.13 14:09t/p1750.101.85360.00001.853610.1211239.68
6292006.10.13 14:10sell stop2560.101.85040.00001.8494
6302006.10.13 14:10sell stop2570.101.85100.00001.8500
6312006.10.13 14:10sell limit2580.101.85460.00001.8536
6322006.10.13 14:10sell limit2590.101.85520.00001.8542
6332006.10.13 14:10sell limit2600.101.85580.00001.8548
6342006.10.13 14:13sell2580.101.85460.00001.8536
6352006.10.13 14:20sell2590.101.85520.00001.8542
6362006.10.13 14:24sell2600.101.85580.00001.8548
6372006.10.13 14:39t/p2600.101.85480.00001.854810.0011249.68
6382006.10.13 14:40sell limit2610.101.85580.00001.8548
6392006.10.13 15:09t/p2590.101.85420.00001.854210.0011259.68
6402006.10.13 15:10sell limit2620.101.85520.00001.8542
6412006.10.13 15:24sell2620.101.85520.00001.8542
6422006.10.13 15:31delete2500.101.85880.00001.8578
6432006.10.13 16:06sell2610.101.85580.00001.8548
6442006.10.13 16:09sell2540.101.85640.00001.8554
6452006.10.13 17:36sell2550.101.85700.00001.8560
6462006.10.13 17:40sell2480.101.85760.00001.8566
6472006.10.13 18:01delete2490.101.85820.00001.8572
6482006.10.13 18:05sell limit2630.101.85820.00001.8572
6492006.10.13 18:19delete2630.101.85820.00001.8572
6502006.10.13 19:07t/p2480.101.85660.00001.856610.0011269.68
6512006.10.13 19:07sell limit2640.101.85760.00001.8566
6522006.10.15 22:00t/p2540.101.85540.00001.855410.0011279.68
6532006.10.15 22:00t/p2550.101.85600.00001.856010.0011289.68
6542006.10.15 22:00sell limit2650.101.85640.00001.8554
6552006.10.15 22:00sell limit2660.101.85700.00001.8560
6562006.10.15 22:31delete2640.101.85760.00001.8566
6572006.10.15 22:39t/p2610.101.85480.00001.854810.0011299.68
6582006.10.15 22:40sell limit2670.101.85580.00001.8548
6592006.10.16 00:20delete2660.101.85700.00001.8560
6602006.10.16 00:21t/p2620.101.85420.00001.854210.0311309.71
6612006.10.16 00:22sell limit2680.101.85520.00001.8542
6622006.10.16 00:52t/p2580.101.85360.00001.853610.0311319.74
6632006.10.16 00:52sell limit2690.101.85460.00001.8536
6642006.10.16 01:38delete2650.101.85640.00001.8554
6652006.10.16 01:51sell limit2700.101.85640.00001.8554
6662006.10.16 02:01delete2700.101.85640.00001.8554
6672006.10.16 02:07sell2530.101.85280.00001.8518
6682006.10.16 02:09t/p1710.101.85300.00001.853010.1511329.89
6692006.10.16 02:10sell stop2710.101.84980.00001.8488
6702006.10.16 02:10sell limit2720.101.85400.00001.8530
6712006.10.16 03:31delete2670.101.85580.00001.8548
6722006.10.16 03:50sell2720.101.85400.00001.8530
6732006.10.16 03:53sell limit2730.101.85580.00001.8548
6742006.10.16 03:54delete2730.101.85580.00001.8548
6752006.10.16 03:55sell limit2740.101.85580.00001.8548
6762006.10.16 04:01delete2740.101.85580.00001.8548
6772006.10.16 04:09sell2690.101.85460.00001.8536
6782006.10.16 05:15sell2680.101.85520.00001.8542
6792006.10.16 07:50sell stop2750.101.85580.00001.8548
6802006.10.16 07:51delete2750.101.85580.00001.8548
6812006.10.16 08:01delete2710.101.84980.00001.8488
6822006.10.16 08:01delete2570.101.85100.00001.8500
6832006.10.16 08:01delete2560.101.85040.00001.8494
6842006.10.16 08:10t/p2420.101.86160.00001.86169.9611339.85
6852006.10.16 08:31buy limit2760.101.85760.00001.8586
6862006.10.16 08:31buy limit2770.101.85820.00001.8592
6872006.10.16 08:31buy limit2780.101.85880.00001.8598
6882006.10.16 08:31buy limit2790.101.85940.00001.8604
6892006.10.16 08:31buy limit2800.101.86000.00001.8610
6902006.10.16 08:35buy limit2810.101.86060.00001.8616
6912006.10.16 08:37buy stop2820.101.86420.00001.8652
6922006.10.16 08:39buy stop2830.101.86480.00001.8658
6932006.10.16 08:39t/p2430.101.86220.00001.86229.9611349.81
6942006.10.16 08:40buy limit2840.101.86120.00001.8622
6952006.10.16 08:44buy2840.101.86120.00001.8622
6962006.10.16 08:52buy2810.101.86060.00001.8616
6972006.10.16 08:54buy2800.101.86000.00001.8610
6982006.10.16 08:55buy limit2850.101.85700.00001.8580
6992006.10.16 09:09t/p2800.101.86100.00001.861010.0011359.81
7002006.10.16 09:10buy limit2860.101.86000.00001.8610
7012006.10.16 09:15t/p2810.101.86160.00001.861610.0011369.81
7022006.10.16 09:16buy limit2870.101.86060.00001.8616
7032006.10.16 09:39buy2870.101.86060.00001.8616
7042006.10.16 09:46t/p2870.101.86160.00001.861610.0011379.81
7052006.10.16 09:47buy limit2880.101.86060.00001.8616
7062006.10.16 10:01delete2850.101.85700.00001.8580
7072006.10.16 10:09buy2880.101.86060.00001.8616
7082006.10.16 10:54buy2860.101.86000.00001.8610
7092006.10.16 11:03buy2790.101.85940.00001.8604
7102006.10.16 11:24buy2780.101.85880.00001.8598
7112006.10.16 11:37t/p2780.101.85980.00001.859810.0011389.81
7122006.10.16 11:37buy limit2890.101.85880.00001.8598
7132006.10.16 11:39t/p2790.101.86040.00001.860410.0011399.81
7142006.10.16 11:40buy limit2900.101.85940.00001.8604
7152006.10.16 12:00t/p2860.101.86100.00001.861010.0011409.81
7162006.10.16 12:01delete2760.101.85760.00001.8586
7172006.10.16 12:01buy limit2910.101.86000.00001.8610
7182006.10.16 12:09buy limit2920.101.85760.00001.8586
7192006.10.16 12:20delete2920.101.85760.00001.8586
7202006.10.16 12:34t/p2880.101.86160.00001.861610.0011419.81
7212006.10.16 12:35buy limit2930.101.86060.00001.8616
7222006.10.16 12:36t/p2840.101.86220.00001.862210.0011429.81
7232006.10.16 12:37t/p2440.101.86280.00001.86289.9611439.77
7242006.10.16 12:37buy limit2940.101.86120.00001.8622
7252006.10.16 12:37buy limit2950.101.86180.00001.8628
7262006.10.16 12:37buy stop2960.101.86540.00001.8664
7272006.10.16 12:37buy stop2970.101.86600.00001.8670
7282006.10.16 12:39t/p2450.101.86340.00001.86349.9611449.73
7292006.10.16 12:39buy limit2980.101.86240.00001.8634
7302006.10.16 12:39buy stop2990.101.86660.00001.8676
7312006.10.16 12:39buy2820.101.86420.00001.8652
7322006.10.16 12:39t/p2190.101.86400.00001.86409.9611459.69
7332006.10.16 12:39buy2830.101.86480.00001.8658
7342006.10.16 12:40buy limit3000.101.86300.00001.8640
7352006.10.16 13:01delete2770.101.85820.00001.8592
7362006.10.16 13:07buy3000.101.86300.00001.8640
7372006.10.16 13:09buy2980.101.86240.00001.8634
7382006.10.16 13:14t/p2980.101.86340.00001.863410.0011469.69
7392006.10.16 13:14buy limit3010.101.86240.00001.8634
7402006.10.16 13:24t/p3000.101.86400.00001.864010.0011479.69
7412006.10.16 13:25buy limit3020.101.86300.00001.8640
7422006.10.16 13:31t/p2210.101.86460.00001.86469.9611489.65
7432006.10.16 13:32buy limit3030.101.86360.00001.8646
7442006.10.16 14:01delete2890.101.85880.00001.8598
7452006.10.16 14:01buy3030.101.86360.00001.8646
7462006.10.16 14:06buy3020.101.86300.00001.8640
7472006.10.16 14:09buy3010.101.86240.00001.8634
7482006.10.16 14:14buy limit3040.101.85880.00001.8598
7492006.10.16 14:19delete3040.101.85880.00001.8598
7502006.10.16 14:22buy limit3050.101.85880.00001.8598
7512006.10.16 14:24buy2950.101.86180.00001.8628
7522006.10.16 14:31delete3050.101.85880.00001.8598
7532006.10.16 14:52buy2940.101.86120.00001.8622
7542006.10.16 15:00buy2930.101.86060.00001.8616
7552006.10.16 16:25buy2910.101.86000.00001.8610
7562006.10.16 18:31delete2900.101.85940.00001.8604
7572006.10.16 18:52buy limit3060.101.85940.00001.8604
7582006.10.16 19:01delete3060.101.85940.00001.8604
7592006.10.16 19:54t/p2910.101.86100.00001.861010.0011499.65
7602006.10.16 19:55buy limit3070.101.86000.00001.8610
7612006.10.16 20:50t/p2930.101.86160.00001.861610.0011509.65
7622006.10.16 20:51buy limit3080.101.86060.00001.8616
7632006.10.16 21:52t/p2940.101.86220.00001.862210.0011519.65
7642006.10.16 21:52buy limit3090.101.86120.00001.8622
7652006.10.16 22:01delete3070.101.86000.00001.8610
7662006.10.17 00:09t/p2950.101.86280.00001.86289.9611529.61
7672006.10.17 00:10buy limit3100.101.86180.00001.8628
7682006.10.17 00:37t/p3010.101.86340.00001.86349.9611539.57
7692006.10.17 00:37buy limit3110.101.86240.00001.8634
7702006.10.17 00:40delete3080.101.86060.00001.8616
7712006.10.17 00:41buy limit3120.101.86060.00001.8616
7722006.10.17 00:42delete3120.101.86060.00001.8616
7732006.10.17 00:43buy limit3130.101.86060.00001.8616
7742006.10.17 00:44delete3130.101.86060.00001.8616
7752006.10.17 00:46t/p3020.101.86400.00001.86409.9611549.53
7762006.10.17 00:47buy limit3140.101.86300.00001.8640
7772006.10.17 00:52buy limit3150.101.86060.00001.8616
7782006.10.17 01:01delete3150.101.86060.00001.8616
7792006.10.17 01:07buy3140.101.86300.00001.8640
7802006.10.17 01:15buy3110.101.86240.00001.8634
7812006.10.17 05:31delete3090.101.86120.00001.8622
7822006.10.17 06:09buy3100.101.86180.00001.8628
7832006.10.17 06:51t/p3100.101.86280.00001.862810.0011559.53
7842006.10.17 06:52buy limit3160.101.86180.00001.8628
7852006.10.17 06:54t/p3110.101.86340.00001.863410.0011569.53
7862006.10.17 06:55buy limit3170.101.86240.00001.8634
7872006.10.17 07:04buy3170.101.86240.00001.8634
7882006.10.17 07:09buy3160.101.86180.00001.8628
7892006.10.17 07:52t/p3160.101.86280.00001.862810.0011579.53
7902006.10.17 07:52buy limit3180.101.86180.00001.8628
7912006.10.17 07:54t/p3170.101.86340.00001.863410.0011589.53
7922006.10.17 07:55buy limit3190.101.86240.00001.8634
7932006.10.17 08:19buy3190.101.86240.00001.8634
7942006.10.17 08:24buy3180.101.86180.00001.8628
7952006.10.17 08:35t/p3180.101.86280.00001.862810.0011599.53
7962006.10.17 08:35buy limit3200.101.86180.00001.8628
7972006.10.17 08:36t/p3190.101.86340.00001.863410.0011609.53
7982006.10.17 08:37t/p3140.101.86400.00001.864010.0011619.53
7992006.10.17 08:37buy limit3210.101.86240.00001.8634
8002006.10.17 08:37buy limit3220.101.86300.00001.8640
8012006.10.17 08:39t/p3030.101.86460.00001.86469.9611629.49
8022006.10.17 08:39buy2960.101.86540.00001.8664
8032006.10.17 08:40buy limit3230.101.86360.00001.8646
8042006.10.17 08:54t/p2820.101.86520.00001.86529.9611639.45
8052006.10.17 08:54buy limit3240.101.86420.00001.8652
8062006.10.17 08:59buy stop3250.101.86840.00001.8694
8072006.10.17 09:01delete3200.101.86180.00001.8628
8082006.10.17 09:06buy2970.101.86600.00001.8670
8092006.10.17 09:06t/p2830.101.86580.00001.86589.9611649.41
8102006.10.17 09:07buy2990.101.86660.00001.8676
8112006.10.17 09:07buy limit3260.101.86480.00001.8658
8122006.10.17 09:07buy stop3270.101.86900.00001.8700
8132006.10.17 09:09t/p2960.101.86640.00001.866410.0011659.41
8142006.10.17 09:10buy limit3280.101.86540.00001.8664
8152006.10.17 09:10buy stop3290.101.86960.00001.8706
8162006.10.17 09:24buy3280.101.86540.00001.8664
8172006.10.17 09:39t/p3280.101.86640.00001.866410.0011669.41
8182006.10.17 09:40buy limit3300.101.86540.00001.8664
8192006.10.17 09:45t/p2970.101.86700.00001.867010.0011679.41
8202006.10.17 09:46buy limit3310.101.86600.00001.8670
8212006.10.17 09:48buy stop3320.101.87020.00001.8712
8222006.10.17 10:10delete3210.101.86240.00001.8634
8232006.10.17 10:22t/p2990.101.86760.00001.867610.0011689.41
8242006.10.17 10:22buy limit3330.101.86660.00001.8676
8252006.10.17 10:25buy stop3340.101.87080.00001.8718
8262006.10.17 10:30buy3250.101.86840.00001.8694
8272006.10.17 10:30t/p740.101.86820.00001.86829.7211699.13
8282006.10.17 10:31buy limit3350.101.86720.00001.8682
8292006.10.17 10:33buy stop3360.101.87140.00001.8724
8302006.10.17 11:01delete3220.101.86300.00001.8640
8312006.10.17 11:16buy3350.101.86720.00001.8682
8322006.10.17 12:30buy3330.101.86660.00001.8676
8332006.10.17 12:31delete3230.101.86360.00001.8646
8342006.10.17 12:39t/p3330.101.86760.00001.867610.0011709.13
8352006.10.17 12:40buy limit3370.101.86660.00001.8676
8362006.10.17 12:52t/p3350.101.86820.00001.868210.0011719.13
8372006.10.17 12:52buy limit3380.101.86720.00001.8682
8382006.10.17 12:54buy3270.101.86900.00001.8700
8392006.10.17 13:00buy3380.101.86720.00001.8682
8402006.10.17 13:00buy3370.101.86660.00001.8676
8412006.10.17 13:09t/p3370.101.86760.00001.867610.0011729.13
8422006.10.17 13:10buy limit3390.101.86660.00001.8676
8432006.10.17 13:16t/p3380.101.86820.00001.868210.0011739.13
8442006.10.17 13:17buy limit3400.101.86720.00001.8682
8452006.10.17 13:19t/p790.101.86880.00001.86889.7211748.85
8462006.10.17 13:19buy3290.101.86960.00001.8706
8472006.10.17 13:20buy limit3410.101.86780.00001.8688
8482006.10.17 13:20buy stop3420.101.87200.00001.8730
8492006.10.17 13:21t/p3250.101.86940.00001.869410.0011758.85
8502006.10.17 13:22buy3320.101.87020.00001.8712
8512006.10.17 13:22t/p3270.101.87000.00001.870010.0011768.85
8522006.10.17 13:22buy limit3430.101.86840.00001.8694
8532006.10.17 13:22buy limit3440.101.86900.00001.8700
8542006.10.17 13:22buy stop3450.101.87260.00001.8736
8552006.10.17 13:22buy stop3460.101.87320.00001.8742
8562006.10.17 13:24buy3340.101.87080.00001.8718
8572006.10.17 13:24t/p3290.101.87060.00001.870610.0011778.85
8582006.10.17 13:24buy3360.101.87140.00001.8724
8592006.10.17 13:25buy limit3470.101.86960.00001.8706
8602006.10.17 13:25buy stop3480.101.87380.00001.8748
8612006.10.17 13:31delete3240.101.86420.00001.8652
8622006.10.17 13:33t/p3320.101.87120.00001.871210.0011788.85
8632006.10.17 13:34buy limit3490.101.87020.00001.8712
8642006.10.17 13:39buy3490.101.87020.00001.8712
8652006.10.17 14:04delete3260.101.86480.00001.8658
8662006.10.17 14:06t/p3490.101.87120.00001.871210.0011798.85
8672006.10.17 14:06buy limit3500.101.87020.00001.8712
8682006.10.17 14:07buy3420.101.87200.00001.8730
8692006.10.17 14:07t/p3340.101.87180.00001.871810.0011808.85
8702006.10.17 14:07buy limit3510.101.87080.00001.8718
8712006.10.17 14:07buy stop3520.101.87440.00001.8754
8722006.10.17 14:09buy3450.101.87260.00001.8736
8732006.10.17 14:09t/p3360.101.87240.00001.872410.0011818.85
8742006.10.17 14:10buy limit3530.101.87140.00001.8724
8752006.10.17 14:10buy stop3540.101.87500.00001.8760
8762006.10.17 14:10buy stop3550.101.87560.00001.8766
8772006.10.17 14:21buy3530.101.87140.00001.8724
8782006.10.17 14:24buy3510.101.87080.00001.8718
8792006.10.17 14:39buy3500.101.87020.00001.8712
8802006.10.17 14:54buy3470.101.86960.00001.8706
8812006.10.17 15:21t/p3470.101.87060.00001.870610.0011828.85
8822006.10.17 15:21buy limit3560.101.86960.00001.8706
8832006.10.17 15:24t/p3500.101.87120.00001.871210.0011838.85
8842006.10.17 15:25buy limit3570.101.87020.00001.8712
8852006.10.17 15:31delete3300.101.86540.00001.8664
8862006.10.17 15:34t/p3510.101.87180.00001.871810.0011848.85
8872006.10.17 15:35buy limit3580.101.87080.00001.8718
8882006.10.17 15:37t/p3530.101.87240.00001.872410.0011858.85
8892006.10.17 15:37buy limit3590.101.87140.00001.8724
8902006.10.17 15:39buy3460.101.87320.00001.8742
8912006.10.17 15:40t/p3420.101.87300.00001.873010.0011868.85
8922006.10.17 15:40buy limit3600.101.87200.00001.8730
8932006.10.17 15:46buy stop3610.101.87620.00001.8772
8942006.10.17 16:01delete3310.101.86600.00001.8670
8952006.10.17 16:09buy3600.101.87200.00001.8730
8962006.10.17 17:01delete3390.101.86660.00001.8676
8972006.10.17 17:09buy3590.101.87140.00001.8724
8982006.10.17 18:01delete3400.101.86720.00001.8682
8992006.10.17 18:10buy3580.101.87080.00001.8718
9002006.10.17 18:55buy3570.101.87020.00001.8712
9012006.10.17 19:40t/p3570.101.87120.00001.871210.0011878.85
9022006.10.17 19:40buy limit3620.101.87020.00001.8712
9032006.10.17 20:01delete3410.101.86780.00001.8688
9042006.10.17 20:25buy3620.101.87020.00001.8712
9052006.10.17 21:54t/p3620.101.87120.00001.871210.0011888.85
9062006.10.17 21:54buy limit3630.101.87020.00001.8712
9072006.10.17 21:55t/p3580.101.87180.00001.871810.0011898.85
9082006.10.17 21:55buy limit3640.101.87080.00001.8718
9092006.10.17 22:01delete3430.101.86840.00001.8694
9102006.10.17 22:10buy3640.101.87080.00001.8718
9112006.10.17 22:15t/p3640.101.87180.00001.871810.0011908.85
9122006.10.17 22:16buy limit3650.101.87080.00001.8718
9132006.10.17 22:18t/p3590.101.87240.00001.872410.0011918.85
9142006.10.17 22:19buy limit3660.101.87140.00001.8724
9152006.10.17 22:24buy3660.101.87140.00001.8724
9162006.10.17 23:07buy3650.101.87080.00001.8718
9172006.10.17 23:40buy3630.101.87020.00001.8712
9182006.10.18 00:46buy3560.101.86960.00001.8706
9192006.10.18 01:31delete3440.101.86900.00001.8700
9202006.10.18 01:37t/p3560.101.87060.00001.870610.0011928.85
9212006.10.18 01:37buy limit3670.101.86960.00001.8706
9222006.10.18 03:46t/p3630.101.87120.00001.87129.9611938.81
9232006.10.18 03:46buy limit3680.101.87020.00001.8712
9242006.10.18 04:31delete3670.101.86960.00001.8706
9252006.10.18 05:55t/p3650.101.87180.00001.87189.9611948.77
9262006.10.18 05:55buy limit3690.101.87080.00001.8718
9272006.10.18 06:03t/p3660.101.87240.00001.87249.9611958.73
9282006.10.18 06:04buy limit3700.101.87140.00001.8724
9292006.10.18 06:36t/p3600.101.87300.00001.87309.9611968.69
9302006.10.18 06:37buy limit3710.101.87200.00001.8730
9312006.10.18 06:39buy3480.101.87380.00001.8748
9322006.10.18 06:39t/p3450.101.87360.00001.87369.9611978.65
9332006.10.18 06:40buy limit3720.101.87260.00001.8736
9342006.10.18 06:40buy stop3730.101.87680.00001.8778
9352006.10.18 06:52buy3720.101.87260.00001.8736
9362006.10.18 07:01delete3680.101.87020.00001.8712
9372006.10.18 07:09buy3710.101.87200.00001.8730
9382006.10.18 07:09buy limit3740.101.87020.00001.8712
9392006.10.18 07:13delete3740.101.87020.00001.8712
9402006.10.18 07:22t/p3710.101.87300.00001.873010.0011988.65
9412006.10.18 07:22buy limit3750.101.87200.00001.8730
9422006.10.18 07:31t/p3720.101.87360.00001.873610.0011998.65
9432006.10.18 07:31buy limit3760.101.87260.00001.8736
9442006.10.18 07:40buy3760.101.87260.00001.8736
9452006.10.18 08:07buy3750.101.87200.00001.8730
9462006.10.18 08:09buy3700.101.87140.00001.8724
9472006.10.18 08:30t/p3700.101.87240.00001.872410.0012008.65
9482006.10.18 08:31t/p3750.101.87300.00001.873010.0012018.65
9492006.10.18 08:31buy limit3770.101.87140.00001.8724
9502006.10.18 08:31buy limit3780.101.87200.00001.8730
9512006.10.18 08:39buy3780.101.87200.00001.8730
9522006.10.18 08:39buy3770.101.87140.00001.8724
9532006.10.18 09:06buy3690.101.87080.00001.8718
9542006.10.18 11:35t/p3690.101.87180.00001.871810.0012028.65
9552006.10.18 11:35buy limit3790.101.87080.00001.8718
9562006.10.18 12:33delete3790.101.87080.00001.8718
9572006.10.18 12:36buy limit3800.101.87080.00001.8718
9582006.10.18 12:36buy3800.101.87080.00001.8718
9592006.10.18 13:31delete3730.101.87680.00001.8778
9602006.10.18 13:31delete3610.101.87620.00001.8772
9612006.10.18 13:31delete3550.101.87560.00001.8766
9622006.10.18 13:31delete3540.101.87500.00001.8760
9632006.10.18 13:31delete3520.101.87440.00001.8754
9642006.10.18 14:01sell stop3810.101.86600.00001.8650
9652006.10.18 14:01sell stop3820.101.86660.00001.8656
9662006.10.18 14:01sell stop3830.101.86720.00001.8662
9672006.10.18 14:01sell stop3840.101.86780.00001.8668
9682006.10.18 14:01sell limit3850.101.86960.00001.8686
9692006.10.18 14:01sell limit3860.101.87020.00001.8692
9702006.10.18 14:02sell limit3870.101.86900.00001.8680
9712006.10.18 14:05delete3860.101.87020.00001.8692
9722006.10.18 14:05sell stop3880.101.86540.00001.8644
9732006.10.18 14:06sell limit3890.101.87020.00001.8692
9742006.10.18 14:07delete3890.101.87020.00001.8692
9752006.10.18 14:07sell limit3900.101.86840.00001.8674
9762006.10.18 14:09sell3840.101.86780.00001.8668
9772006.10.18 14:10sell stop3910.101.86480.00001.8638
9782006.10.18 14:39sell3830.101.86720.00001.8662
9792006.10.18 14:39sell stop3920.101.86420.00001.8632
9802006.10.18 16:01delete3850.101.86960.00001.8686
9812006.10.18 17:07sell3900.101.86840.00001.8674
9822006.10.18 17:46t/p3900.101.86740.00001.867410.0012038.65
9832006.10.18 17:47sell limit3930.101.86840.00001.8674
9842006.10.18 17:52sell3820.101.86660.00001.8656
9852006.10.18 17:54t/p3840.101.86680.00001.866810.0012048.65
9862006.10.18 17:55sell stop3940.101.86360.00001.8626
9872006.10.18 17:55sell limit3950.101.86780.00001.8668
9882006.10.18 18:33delete3870.101.86900.00001.8680
9892006.10.18 18:34sell limit3960.101.86900.00001.8680
9902006.10.18 18:47delete3960.101.86900.00001.8680
9912006.10.18 18:50sell limit3970.101.86900.00001.8680
9922006.10.18 19:01delete3970.101.86900.00001.8680
9932006.10.18 19:24sell3950.101.86780.00001.8668
9942006.10.18 23:01delete3930.101.86840.00001.8674
9952006.10.18 23:10sell limit3980.101.86840.00001.8674
9962006.10.18 23:16delete3980.101.86840.00001.8674
9972006.10.18 23:20sell limit3990.101.86840.00001.8674
9982006.10.18 23:38delete3990.101.86840.00001.8674
9992006.10.19 00:22sell stop4000.101.86840.00001.8674
10002006.10.19 00:46sell4000.101.86840.00001.8674
10012006.10.19 00:54t/p4000.101.86740.00001.867410.0012058.65
10022006.10.19 07:01delete3940.101.86360.00001.8626
10032006.10.19 07:01delete3920.101.86420.00001.8632
10042006.10.19 07:01delete3910.101.86480.00001.8638
10052006.10.19 07:01delete3880.101.86540.00001.8644
10062006.10.19 07:01delete3810.101.86600.00001.8650
10072006.10.19 07:31buy limit4010.101.86900.00001.8700
10082006.10.19 07:31buy limit4020.101.86960.00001.8706
10092006.10.19 07:31buy limit4030.101.87020.00001.8712
10102006.10.19 07:37t/p3800.101.87180.00001.87189.8812068.53
10112006.10.19 07:37buy limit4040.101.87080.00001.8718
10122006.10.19 07:37buy stop4050.101.87440.00001.8754
10132006.10.19 07:37buy stop4060.101.87500.00001.8760
10142006.10.19 07:39t/p3770.101.87240.00001.87249.8812078.41
10152006.10.19 07:40buy limit4070.101.87140.00001.8724
10162006.10.19 07:40buy stop4080.101.87560.00001.8766
10172006.10.19 07:54t/p3780.101.87300.00001.87309.8812088.29
10182006.10.19 07:55buy limit4090.101.87200.00001.8730
10192006.10.19 07:55buy stop4100.101.87620.00001.8772
10202006.10.19 08:09buy4090.101.87200.00001.8730
10212006.10.19 08:30buy4070.101.87140.00001.8724
10222006.10.19 08:34buy4040.101.87080.00001.8718
10232006.10.19 08:36buy4030.101.87020.00001.8712
10242006.10.19 08:36buy4020.101.86960.00001.8706
10252006.10.19 08:39buy4010.101.86900.00001.8700
10262006.10.19 08:48t/p3950.101.86680.00001.866810.0912098.38
10272006.10.19 09:37t/p4010.101.87000.00001.870010.0012108.38
10282006.10.19 09:37buy limit4110.101.86900.00001.8700
10292006.10.19 10:00buy4110.101.86900.00001.8700
10302006.10.19 12:25t/p4110.101.87000.00001.870010.0012118.38
10312006.10.19 12:26buy limit4120.101.86900.00001.8700
10322006.10.19 12:36buy4120.101.86900.00001.8700
10332006.10.19 13:19t/p4120.101.87000.00001.870010.0012128.38
10342006.10.19 13:19buy limit4130.101.86900.00001.8700
10352006.10.19 13:21t/p4020.101.87060.00001.870610.0012138.38
10362006.10.19 13:22buy limit4140.101.86960.00001.8706
10372006.10.19 13:24t/p4030.101.87120.00001.871210.0012148.38
10382006.10.19 13:25buy limit4150.101.87020.00001.8712
10392006.10.19 13:35delete4130.101.86900.00001.8700
10402006.10.19 13:46t/p4040.101.87180.00001.871810.0012158.38
10412006.10.19 13:47buy limit4160.101.87080.00001.8718
10422006.10.19 13:51t/p4070.101.87240.00001.872410.0012168.38
10432006.10.19 13:52buy limit4170.101.87140.00001.8724
10442006.10.19 13:54t/p4090.101.87300.00001.873010.0012178.38
10452006.10.19 13:54buy limit4180.101.87200.00001.8730
10462006.10.19 14:03buy4180.101.87200.00001.8730
10472006.10.19 14:09t/p4180.101.87300.00001.873010.0012188.38
10482006.10.19 14:10buy limit4190.101.87200.00001.8730
10492006.10.19 14:34t/p3760.101.87360.00001.87369.8812198.26
10502006.10.19 14:34buy4050.101.87440.00001.8754
10512006.10.19 14:34t/p3460.101.87420.00001.87429.8412208.10
10522006.10.19 14:35buy4060.101.87500.00001.8760
10532006.10.19 14:35delete4140.101.86960.00001.8706
10542006.10.19 14:35buy limit4200.101.87260.00001.8736
10552006.10.19 14:35buy limit4210.101.87320.00001.8742
10562006.10.19 14:35buy stop4220.101.87680.00001.8778
10572006.10.19 14:35buy stop4230.101.87740.00001.8784
10582006.10.19 14:36t/p3480.101.87480.00001.87489.8812217.98
10592006.10.19 14:37buy4080.101.87560.00001.8766
10602006.10.19 14:37t/p4050.101.87540.00001.875410.0012227.98
10612006.10.19 14:37buy limit4240.101.87380.00001.8748
10622006.10.19 14:37buy limit4250.101.87440.00001.8754
10632006.10.19 14:37buy stop4260.101.87800.00001.8790
10642006.10.19 14:37buy stop4270.101.87860.00001.8796
10652006.10.19 14:37buy4100.101.87620.00001.8772
10662006.10.19 14:39t/p4060.101.87600.00001.876010.0012237.98
10672006.10.19 14:39buy limit4280.101.87500.00001.8760
10682006.10.19 14:39buy stop4290.101.87920.00001.8802
10692006.10.19 14:39buy4220.101.87680.00001.8778
10702006.10.19 14:39t/p4080.101.87660.00001.876610.0012247.98
10712006.10.19 14:39buy4230.101.87740.00001.8784
10722006.10.19 14:40buy limit4300.101.87560.00001.8766
10732006.10.19 14:40buy stop4310.101.87980.00001.8808
10742006.10.19 15:24buy4300.101.87560.00001.8766
10752006.10.19 15:31delete4150.101.87020.00001.8712
10762006.10.19 16:04t/p4300.101.87660.00001.876610.0012257.98
10772006.10.19 16:05buy limit4320.101.87560.00001.8766
10782006.10.19 16:07t/p4100.101.87720.00001.877210.0012267.98
10792006.10.19 16:07buy limit4330.101.87620.00001.8772
10802006.10.19 16:09buy4260.101.87800.00001.8790
10812006.10.19 16:09buy stop4340.101.88040.00001.8814
10822006.10.19 16:09t/p4220.101.87780.00001.877810.0012277.98
10832006.10.19 16:10buy limit4350.101.87680.00001.8778
10842006.10.19 16:21buy4350.101.87680.00001.8778
10852006.10.19 16:31delete4160.101.87080.00001.8718
10862006.10.19 16:54t/p4350.101.87780.00001.877810.0012287.98
10872006.10.19 16:55buy limit4360.101.87680.00001.8778
10882006.10.19 17:00buy4270.101.87860.00001.8796
10892006.10.19 17:00t/p4230.101.87840.00001.878410.0012297.98
10902006.10.19 17:01delete4170.101.87140.00001.8724
10912006.10.19 17:01buy limit4370.101.87740.00001.8784
10922006.10.19 17:01buy stop4380.101.88100.00001.8820
10932006.10.19 17:01buy stop4390.101.88160.00001.8826
10942006.10.19 17:24buy4290.101.87920.00001.8802
10952006.10.19 17:39t/p4260.101.87900.00001.879010.0012307.98
10962006.10.19 17:40buy limit4400.101.87800.00001.8790
10972006.10.19 17:40buy stop4410.101.88220.00001.8832
10982006.10.19 17:46buy4310.101.87980.00001.8808
10992006.10.19 18:01delete4190.101.87200.00001.8730
11002006.10.19 18:24t/p4270.101.87960.00001.879610.0012317.98
11012006.10.19 18:24buy limit4420.101.87860.00001.8796
11022006.10.19 18:31delete4200.101.87260.00001.8736
11032006.10.19 18:54buy4420.101.87860.00001.8796
11042006.10.19 19:04buy4400.101.87800.00001.8790
11052006.10.19 19:09buy4370.101.87740.00001.8784
11062006.10.19 20:01delete4210.101.87320.00001.8742
11072006.10.19 21:01delete4240.101.87380.00001.8748
11082006.10.19 22:16buy4360.101.87680.00001.8778
11092006.10.19 22:37delete4250.101.87440.00001.8754
11102006.10.19 22:44buy limit4430.101.87440.00001.8754
11112006.10.19 23:01delete4430.101.87440.00001.8754
11122006.10.20 00:24t/p4360.101.87780.00001.87789.9612327.94
11132006.10.20 00:24buy limit4440.101.87680.00001.8778
11142006.10.20 00:31delete4280.101.87500.00001.8760
11152006.10.20 00:46buy limit4450.101.87500.00001.8760
11162006.10.20 00:48delete4450.101.87500.00001.8760
11172006.10.20 03:01delete4320.101.87560.00001.8766
11182006.10.20 06:22buy4440.101.87680.00001.8778
11192006.10.20 06:39t/p4440.101.87780.00001.877810.0012337.94
11202006.10.20 06:40buy limit4460.101.87680.00001.8778
11212006.10.20 06:54buy4460.101.87680.00001.8778
11222006.10.20 07:24buy4330.101.87620.00001.8772
11232006.10.20 07:46t/p4330.101.87720.00001.877210.0012347.94
11242006.10.20 07:47buy limit4470.101.87620.00001.8772
11252006.10.20 07:55t/p4460.101.87780.00001.877810.0012357.94
11262006.10.20 07:55buy limit4480.101.87680.00001.8778
11272006.10.20 08:16delete4470.101.87620.00001.8772
11282006.10.20 08:16t/p4370.101.87840.00001.87849.9612367.90
11292006.10.20 08:17buy limit4490.101.87740.00001.8784
11302006.10.20 08:25buy limit4500.101.87620.00001.8772
11312006.10.20 08:31delete4500.101.87620.00001.8772
11322006.10.20 08:34t/p4400.101.87900.00001.87909.9612377.86
11332006.10.20 08:35buy limit4510.101.87800.00001.8790
11342006.10.20 08:37t/p4420.101.87960.00001.87969.9612387.82
11352006.10.20 08:37buy4340.101.88040.00001.8814
11362006.10.20 08:37buy limit4520.101.87860.00001.8796
11372006.10.20 08:37buy stop4530.101.88280.00001.8838
11382006.10.20 08:37t/p4290.101.88020.00001.88029.9612397.78
11392006.10.20 08:38buy limit4540.101.87920.00001.8802
11402006.10.20 08:39buy4380.101.88100.00001.8820
11412006.10.20 08:39buy stop4550.101.88340.00001.8844
11422006.10.20 08:39t/p4310.101.88080.00001.88089.9612407.74
11432006.10.20 08:40buy4390.101.88160.00001.8826
11442006.10.20 08:40buy limit4560.101.87980.00001.8808
11452006.10.20 08:40buy stop4570.101.88400.00001.8850
11462006.10.20 08:51t/p4340.101.88140.00001.881410.0012417.74
11472006.10.20 08:52buy limit4580.101.88040.00001.8814
11482006.10.20 08:52buy stop4590.101.88460.00001.8856
11492006.10.20 08:54buy4410.101.88220.00001.8832
11502006.10.20 08:54t/p4380.101.88200.00001.882010.0012427.74
11512006.10.20 08:55buy limit4600.101.88100.00001.8820
11522006.10.20 08:59buy stop4610.101.88520.00001.8862
11532006.10.20 09:00buy4530.101.88280.00001.8838
11542006.10.20 09:01delete4480.101.87680.00001.8778
11552006.10.20 09:54buy4600.101.88100.00001.8820
11562006.10.20 10:00buy4580.101.88040.00001.8814
11572006.10.20 10:09t/p4580.101.88140.00001.881410.0012437.74
11582006.10.20 10:10buy limit4620.101.88040.00001.8814
11592006.10.20 10:31t/p4600.101.88200.00001.882010.0012447.74
11602006.10.20 10:31delete4490.101.87740.00001.8784
11612006.10.20 10:31buy limit4630.101.88100.00001.8820
11622006.10.20 11:07t/p4390.101.88260.00001.882610.0012457.74
11632006.10.20 11:07buy limit4640.101.88160.00001.8826
11642006.10.20 11:10buy stop4650.101.88580.00001.8868
11652006.10.20 11:16buy4550.101.88340.00001.8844
11662006.10.20 11:19t/p4410.101.88320.00001.883210.0012467.74
11672006.10.20 11:20buy4570.101.88400.00001.8850
11682006.10.20 11:20buy limit4660.101.88220.00001.8832
11692006.10.20 11:20buy stop4670.101.88640.00001.8874
11702006.10.20 11:21t/p4530.101.88380.00001.883810.0012477.74
11712006.10.20 11:22buy limit4680.101.88280.00001.8838
11722006.10.20 11:22buy stop4690.101.88700.00001.8880
11732006.10.20 11:24buy4590.101.88460.00001.8856
11742006.10.20 11:24t/p4550.101.88440.00001.884410.0012487.74
11752006.10.20 11:25buy limit4700.101.88340.00001.8844
11762006.10.20 11:29buy stop4710.101.88760.00001.8886
11772006.10.20 11:31delete4510.101.87800.00001.8790
11782006.10.20 11:36buy4610.101.88520.00001.8862
11792006.10.20 11:37t/p4570.101.88500.00001.885010.0012497.74
11802006.10.20 11:37buy limit4720.101.88400.00001.8850
11812006.10.20 11:40buy stop4730.101.88820.00001.8892
11822006.10.20 12:01delete4520.101.87860.00001.8796
11832006.10.20 12:33buy4650.101.88580.00001.8868
11842006.10.20 12:46buy4720.101.88400.00001.8850
11852006.10.20 12:54t/p4720.101.88500.00001.885010.0012507.74
11862006.10.20 12:54buy limit4740.101.88400.00001.8850
11872006.10.20 13:01delete4540.101.87920.00001.8802
11882006.10.20 13:24t/p4590.101.88560.00001.885610.0012517.74
11892006.10.20 13:25buy limit4750.101.88460.00001.8856
11902006.10.20 13:39buy4750.101.88460.00001.8856
11912006.10.20 13:39buy4740.101.88400.00001.8850
11922006.10.20 13:54buy4700.101.88340.00001.8844
11932006.10.20 14:01delete4560.101.87980.00001.8808
11942006.10.20 14:05buy4680.101.88280.00001.8838
11952006.10.20 14:05buy limit4760.101.87980.00001.8808
11962006.10.20 14:07buy4660.101.88220.00001.8832
11972006.10.20 14:09buy4640.101.88160.00001.8826
11982006.10.20 14:09buy4630.101.88100.00001.8820
11992006.10.20 14:45buy4620.101.88040.00001.8814
12002006.10.20 15:07delete4760.101.87980.00001.8808
12012006.10.20 15:08buy limit4770.101.87980.00001.8808
12022006.10.20 15:09t/p4620.101.88140.00001.881410.0012527.74
12032006.10.20 15:09delete4770.101.87980.00001.8808
12042006.10.20 15:09buy limit4780.101.88040.00001.8814
12052006.10.20 15:21t/p4630.101.88200.00001.882010.0012537.74
12062006.10.20 15:22buy limit4790.101.88100.00001.8820
12072006.10.20 15:34t/p4640.101.88260.00001.882610.0012547.74
12082006.10.20 15:34buy limit4800.101.88160.00001.8826
12092006.10.20 15:39t/p4660.101.88320.00001.883210.0012557.74
12102006.10.20 15:40buy limit4810.101.88220.00001.8832
12112006.10.20 15:54buy4810.101.88220.00001.8832
12122006.10.20 16:39t/p4810.101.88320.00001.883210.0012567.74
12132006.10.20 16:40buy limit4820.101.88220.00001.8832
12142006.10.20 16:51t/p4680.101.88380.00001.883810.0012577.74
12152006.10.20 16:52buy limit4830.101.88280.00001.8838
12162006.10.20 17:01delete4780.101.88040.00001.8814
12172006.10.20 18:55delete4790.101.88100.00001.8820
12182006.10.20 18:58buy limit4840.101.88100.00001.8820
12192006.10.20 18:59delete4840.101.88100.00001.8820
12202006.10.20 19:16t/p4700.101.88440.00001.884410.0012587.74
12212006.10.20 19:17buy limit4850.101.88340.00001.8844
12222006.10.22 22:00buy4850.101.88340.00001.8844
12232006.10.22 22:20buy4830.101.88280.00001.8838
12242006.10.22 23:10buy4820.101.88220.00001.8832
12252006.10.23 00:31delete4800.101.88160.00001.8826
12262006.10.23 06:01delete4730.101.88820.00001.8892
12272006.10.23 06:01delete4710.101.88760.00001.8886
12282006.10.23 06:01delete4690.101.88700.00001.8880
12292006.10.23 06:01delete4670.101.88640.00001.8874
12302006.10.23 06:31sell stop4860.101.87800.00001.8770
12312006.10.23 06:31sell stop4870.101.87860.00001.8776
12322006.10.23 06:31sell stop4880.101.87920.00001.8782
12332006.10.23 06:31sell stop4890.101.87980.00001.8788
12342006.10.23 06:31sell limit4900.101.88100.00001.8800
12352006.10.23 06:32sell stop4910.101.87740.00001.8764
12362006.10.23 06:36sell4890.101.87980.00001.8788
12372006.10.23 06:36sell limit4920.101.88040.00001.8794
12382006.10.23 06:37sell stop4930.101.87680.00001.8758
12392006.10.23 06:39sell4880.101.87920.00001.8782
12402006.10.23 06:40sell stop4940.101.87620.00001.8752
12412006.10.23 07:07sell4870.101.87860.00001.8776
12422006.10.23 07:09t/p4890.101.87880.00001.878810.0012597.74
12432006.10.23 07:10sell4860.101.87800.00001.8770
12442006.10.23 07:10sell stop4950.101.87560.00001.8746
12452006.10.23 07:10sell limit4960.101.87980.00001.8788
12462006.10.23 07:22sell stop4970.101.87500.00001.8740
12472006.10.23 07:24t/p4880.101.87820.00001.878210.0012607.74
12482006.10.23 07:25sell limit4980.101.87920.00001.8782
12492006.10.23 07:39sell4910.101.87740.00001.8764
12502006.10.23 07:39t/p4870.101.87760.00001.877610.0012617.74
12512006.10.23 07:40sell stop4990.101.87440.00001.8734
12522006.10.23 07:40sell limit5000.101.87860.00001.8776
12532006.10.23 08:01delete4900.101.88100.00001.8800
12542006.10.23 08:15sell4930.101.87680.00001.8758
12552006.10.23 08:22t/p4860.101.87700.00001.877010.0012627.74
12562006.10.23 08:22sell stop5010.101.87380.00001.8728
12572006.10.23 08:22sell limit5020.101.87800.00001.8770
12582006.10.23 08:25sell4940.101.87620.00001.8752
12592006.10.23 08:37t/p4910.101.87640.00001.876410.0012637.74
12602006.10.23 08:37sell stop5030.101.87320.00001.8722
12612006.10.23 08:37sell limit5040.101.87740.00001.8764
12622006.10.23 08:49sell4950.101.87560.00001.8746
12632006.10.23 08:50sell stop5050.101.87260.00001.8716
12642006.10.23 08:51t/p4930.101.87580.00001.875810.0012647.74
12652006.10.23 08:52sell limit5060.101.87680.00001.8758
12662006.10.23 08:54sell4970.101.87500.00001.8740
12672006.10.23 08:54t/p4940.101.87520.00001.875210.0012657.74
12682006.10.23 08:54sell stop5070.101.87200.00001.8710
12692006.10.23 08:54sell limit5080.101.87620.00001.8752
12702006.10.23 09:01delete4920.101.88040.00001.8794
12712006.10.23 09:06sell4990.101.87440.00001.8734
12722006.10.23 09:07t/p4950.101.87460.00001.874610.0012667.74
12732006.10.23 09:07sell stop5090.101.87140.00001.8704
12742006.10.23 09:07sell limit5100.101.87560.00001.8746
12752006.10.23 09:09sell5010.101.87380.00001.8728
12762006.10.23 09:09t/p4970.101.87400.00001.874010.0012677.74
12772006.10.23 09:10sell stop5110.101.87080.00001.8698
12782006.10.23 09:10sell limit5120.101.87500.00001.8740
12792006.10.23 09:21sell5030.101.87320.00001.8722
12802006.10.23 09:21t/p4990.101.87340.00001.873410.0012687.74
12812006.10.23 09:22sell stop5130.101.87020.00001.8692
12822006.10.23 09:22sell limit5140.101.87440.00001.8734
12832006.10.23 09:24sell5050.101.87260.00001.8716
12842006.10.23 09:24t/p5010.101.87280.00001.872810.0012697.74
12852006.10.23 09:25sell stop5150.101.86960.00001.8686
12862006.10.23 09:25sell limit5160.101.87380.00001.8728
12872006.10.23 09:31delete4960.101.87980.00001.8788
12882006.10.23 09:34sell5160.101.87380.00001.8728
12892006.10.23 09:37sell5140.101.87440.00001.8734
12902006.10.23 10:19t/p5140.101.87340.00001.873410.0012707.74
12912006.10.23 10:20sell limit5170.101.87440.00001.8734
12922006.10.23 10:22t/p5160.101.87280.00001.872810.0012717.74
12932006.10.23 10:22sell limit5180.101.87380.00001.8728
12942006.10.23 10:24sell5070.101.87200.00001.8710
12952006.10.23 10:24t/p5030.101.87220.00001.872210.0012727.74
12962006.10.23 10:24sell5090.101.87140.00001.8704
12972006.10.23 10:25t/p5050.101.87160.00001.871610.0012737.74
12982006.10.23 10:25sell stop5190.101.86840.00001.8674
12992006.10.23 10:25sell stop5200.101.86900.00001.8680
13002006.10.23 10:25sell limit5210.101.87260.00001.8716
13012006.10.23 10:25sell limit5220.101.87320.00001.8722
13022006.10.23 10:31delete4980.101.87920.00001.8782
13032006.10.23 10:34sell5210.101.87260.00001.8716
13042006.10.23 10:39sell5220.101.87320.00001.8722
13052006.10.23 11:01delete5000.101.87860.00001.8776
13062006.10.23 11:33sell5180.101.87380.00001.8728
13072006.10.23 11:55t/p5180.101.87280.00001.872810.0012747.74
13082006.10.23 11:55sell limit5230.101.87380.00001.8728
13092006.10.23 12:01delete5020.101.87800.00001.8770
13102006.10.23 12:22t/p5220.101.87220.00001.872210.0012757.74
13112006.10.23 12:22sell limit5240.101.87320.00001.8722
13122006.10.23 12:37t/p5210.101.87160.00001.871610.0012767.74
13132006.10.23 12:37sell limit5250.101.87260.00001.8716
13142006.10.23 12:39sell5110.101.87080.00001.8698
13152006.10.23 12:51t/p5070.101.87100.00001.871010.0012777.74
13162006.10.23 12:52sell stop5260.101.86780.00001.8668
13172006.10.23 12:52sell limit5270.101.87200.00001.8710
13182006.10.23 12:54sell5130.101.87020.00001.8692
13192006.10.23 12:55t/p5090.101.87040.00001.870410.0012787.74
13202006.10.23 12:55sell limit5280.101.87140.00001.8704
13212006.10.23 13:01delete5040.101.87740.00001.8764
13222006.10.23 13:22sell5150.101.86960.00001.8686
13232006.10.23 13:22t/p5110.101.86980.00001.869810.0012797.74
13242006.10.23 13:22sell limit5290.101.87080.00001.8698
13252006.10.23 13:24sell5200.101.86900.00001.8680
13262006.10.23 13:24t/p5130.101.86920.00001.869210.0012807.74
13272006.10.23 13:24sell stop5300.101.86600.00001.8650
13282006.10.23 13:24sell limit5310.101.87020.00001.8692
13292006.10.23 13:31delete5060.101.87680.00001.8758
13302006.10.23 14:01delete5080.101.87620.00001.8752
13312006.10.23 14:04sell5310.101.87020.00001.8692
13322006.10.23 14:07sell5290.101.87080.00001.8698
13332006.10.23 14:39t/p5290.101.86980.00001.869810.0012817.74
13342006.10.23 14:39sell limit5320.101.87080.00001.8698
13352006.10.23 14:52sell5320.101.87080.00001.8698
13362006.10.23 14:54sell5280.101.87140.00001.8704
13372006.10.23 15:00sell5270.101.87200.00001.8710
13382006.10.23 15:31delete5100.101.87560.00001.8746
13392006.10.23 15:54t/p5270.101.87100.00001.871010.0012827.74
13402006.10.23 15:55sell limit5330.101.87200.00001.8710
13412006.10.23 16:24sell5330.101.87200.00001.8710
13422006.10.23 16:30sell5250.101.87260.00001.8716
13432006.10.23 16:52delete5120.101.87500.00001.8740
13442006.10.23 17:00t/p5250.101.87160.00001.871610.0012837.74
13452006.10.23 17:01sell limit5340.101.87260.00001.8716
13462006.10.23 17:40sell5340.101.87260.00001.8716
13472006.10.23 18:31delete5170.101.87440.00001.8734
13482006.10.23 18:37sell limit5350.101.87440.00001.8734
13492006.10.23 18:39sell5240.101.87320.00001.8722
13502006.10.23 19:00sell5230.101.87380.00001.8728
13512006.10.23 19:05delete5350.101.87440.00001.8734
13522006.10.23 21:40t/p5230.101.87280.00001.872810.0012847.74
13532006.10.23 21:40sell limit5360.101.87380.00001.8728
13542006.10.23 23:34delete5360.101.87380.00001.8728
13552006.10.24 01:09t/p5240.101.87220.00001.872210.0312857.77
13562006.10.24 01:09sell limit5370.101.87320.00001.8722
13572006.10.24 01:15t/p5340.101.87160.00001.871610.0312867.80
13582006.10.24 01:16sell limit5380.101.87260.00001.8716
13592006.10.24 03:01delete5370.101.87320.00001.8722
13602006.10.24 05:50t/p5330.101.87100.00001.871010.0312877.83
13612006.10.24 05:50sell limit5390.101.87200.00001.8710
13622006.10.24 05:52t/p5280.101.87040.00001.870410.0312887.86
13632006.10.24 05:53sell limit5400.101.87140.00001.8704
13642006.10.24 05:54t/p5320.101.86980.00001.869810.0312897.89
13652006.10.24 05:55sell limit5410.101.87080.00001.8698
13662006.10.24 06:01delete5380.101.87260.00001.8716
13672006.10.24 06:40sell5410.101.87080.00001.8698
13682006.10.24 07:21t/p5410.101.86980.00001.869810.0012907.89
13692006.10.24 07:21sell limit5420.101.87080.00001.8698
13702006.10.24 07:22t/p5310.101.86920.00001.869210.0312917.92
13712006.10.24 07:22sell limit5430.101.87020.00001.8692
13722006.10.24 07:24sell5190.101.86840.00001.8674
13732006.10.24 07:24t/p5150.101.86860.00001.868610.0312927.95
13742006.10.24 07:25sell5260.101.86780.00001.8668
13752006.10.24 07:25sell stop5440.101.86540.00001.8644
13762006.10.24 07:25sell limit5450.101.86960.00001.8686
13772006.10.24 07:31delete5390.101.87200.00001.8710
13782006.10.24 07:37sell stop5460.101.86480.00001.8638
13792006.10.24 07:38t/p5200.101.86800.00001.868010.0312937.98
13802006.10.24 07:38sell limit5470.101.86900.00001.8680
13812006.10.24 08:06sell5470.101.86900.00001.8680
13822006.10.24 08:09sell5450.101.86960.00001.8686
13832006.10.24 09:00sell5430.101.87020.00001.8692
13842006.10.24 09:31delete5400.101.87140.00001.8704
13852006.10.24 09:48sell limit5480.101.87140.00001.8704
13862006.10.24 09:49delete5480.101.87140.00001.8704
13872006.10.24 09:52t/p5430.101.86920.00001.869210.0012947.98
13882006.10.24 09:52sell limit5490.101.87020.00001.8692
13892006.10.24 09:54t/p5450.101.86860.00001.868610.0012957.98
13902006.10.24 09:54sell limit5500.101.86960.00001.8686
13912006.10.24 10:09t/p5470.101.86800.00001.868010.0012967.98
13922006.10.24 10:09sell limit5510.101.86900.00001.8680
13932006.10.24 10:24sell5510.101.86900.00001.8680
13942006.10.24 10:54sell5500.101.86960.00001.8686
13952006.10.24 11:35sell5490.101.87020.00001.8692
13962006.10.24 11:37sell5420.101.87080.00001.8698
13972006.10.24 13:09t/p5420.101.86980.00001.869810.0012977.98
13982006.10.24 13:10sell limit5520.101.87080.00001.8698
13992006.10.24 14:37sell5520.101.87080.00001.8698
14002006.10.24 16:01delete5460.101.86480.00001.8638
14012006.10.24 16:01delete5440.101.86540.00001.8644
14022006.10.24 16:01delete5300.101.86600.00001.8650
14032006.10.24 16:32buy limit5530.101.87200.00001.8730
14042006.10.24 16:32buy limit5540.101.87260.00001.8736
14052006.10.24 16:32buy limit5550.101.87320.00001.8742
14062006.10.24 16:32buy limit5560.101.87380.00001.8748
14072006.10.24 16:32buy limit5570.101.87440.00001.8754
14082006.10.24 16:32buy stop5580.101.87560.00001.8766
14092006.10.24 16:32buy stop5590.101.87620.00001.8772
14102006.10.24 16:32buy stop5600.101.87680.00001.8778
14112006.10.24 16:32buy stop5610.101.87740.00001.8784
14122006.10.24 16:46buy stop5620.101.87500.00001.8760
14132006.10.24 16:46buy5570.101.87440.00001.8754
14142006.10.24 16:54buy5620.101.87500.00001.8760
14152006.10.24 17:31buy stop5630.101.87800.00001.8790
14162006.10.24 17:32buy5580.101.87560.00001.8766
14172006.10.24 17:34t/p5570.101.87540.00001.875410.0012987.98
14182006.10.24 17:35buy limit5640.101.87440.00001.8754
14192006.10.24 17:35buy stop5650.101.87860.00001.8796
14202006.10.24 17:36buy5590.101.87620.00001.8772
14212006.10.24 17:37t/p5620.101.87600.00001.876010.0012997.98
14222006.10.24 17:37delete5530.101.87200.00001.8730
14232006.10.24 17:37buy limit5660.101.87500.00001.8760
14242006.10.24 17:37buy stop5670.101.87920.00001.8802
14252006.10.24 17:39buy5600.101.87680.00001.8778
14262006.10.24 17:39t/p5580.101.87660.00001.876610.0013007.98
14272006.10.24 17:40buy limit5680.101.87560.00001.8766
14282006.10.24 17:40buy stop5690.101.87980.00001.8808
14292006.10.24 17:54buy5680.101.87560.00001.8766
14302006.10.24 18:52buy5660.101.87500.00001.8760
14312006.10.24 19:09buy5640.101.87440.00001.8754
14322006.10.24 19:39buy5560.101.87380.00001.8748
14332006.10.24 20:32delete5540.101.87260.00001.8736
14342006.10.24 20:35buy limit5700.101.87260.00001.8736
14352006.10.24 20:36delete5700.101.87260.00001.8736
14362006.10.24 20:37buy limit5710.101.87260.00001.8736
14372006.10.24 20:54buy5550.101.87320.00001.8742
14382006.10.24 21:10delete5710.101.87260.00001.8736
14392006.10.24 21:13buy limit5720.101.87260.00001.8736
14402006.10.24 21:25delete5720.101.87260.00001.8736
14412006.10.24 21:29buy limit5730.101.87260.00001.8736
14422006.10.24 21:31delete5730.101.87260.00001.8736
14432006.10.24 22:27buy limit5740.101.87260.00001.8736
14442006.10.24 22:32delete5740.101.87260.00001.8736
14452006.10.25 01:06t/p5550.101.87420.00001.87429.9613017.94
14462006.10.25 01:07buy limit5750.101.87320.00001.8742
14472006.10.25 03:39t/p5560.101.87480.00001.87489.9613027.90
14482006.10.25 03:40buy limit5760.101.87380.00001.8748
14492006.10.25 03:48t/p5640.101.87540.00001.87549.9613037.86
14502006.10.25 03:49buy limit5770.101.87440.00001.8754
14512006.10.25 04:09buy5770.101.87440.00001.8754
14522006.10.25 04:31delete5750.101.87320.00001.8742
14532006.10.25 04:34buy limit5780.101.87320.00001.8742
14542006.10.25 04:39buy5760.101.87380.00001.8748
14552006.10.25 04:52delete5780.101.87320.00001.8742
14562006.10.25 04:53buy limit5790.101.87320.00001.8742
14572006.10.25 04:55delete5790.101.87320.00001.8742
14582006.10.25 04:59buy limit5800.101.87320.00001.8742
14592006.10.25 05:01delete5800.101.87320.00001.8742
14602006.10.25 06:09t/p5760.101.87480.00001.874810.0013047.86
14612006.10.25 06:10buy limit5810.101.87380.00001.8748
14622006.10.25 07:22t/p5770.101.87540.00001.875410.0013057.86
14632006.10.25 07:22buy limit5820.101.87440.00001.8754
14642006.10.25 07:36t/p5660.101.87600.00001.87609.9613067.82
14652006.10.25 07:36buy limit5830.101.87500.00001.8760
14662006.10.25 07:45t/p5680.101.87660.00001.87669.9613077.78
14672006.10.25 07:45buy5610.101.87740.00001.8784
14682006.10.25 07:46buy limit5840.101.87560.00001.8766
14692006.10.25 07:46t/p5590.101.87720.00001.87729.9613087.74
14702006.10.25 07:47buy limit5850.101.87620.00001.8772
14712006.10.25 08:00buy5850.101.87620.00001.8772
14722006.10.25 08:07delete5810.101.87380.00001.8748
14732006.10.25 08:14buy limit5860.101.87380.00001.8748
14742006.10.25 08:31delete5860.101.87380.00001.8748
14752006.10.25 10:24t/p5850.101.87720.00001.877210.0013097.74
14762006.10.25 10:25delete5820.101.87440.00001.8754
14772006.10.25 10:25buy limit5870.101.87620.00001.8772
14782006.10.25 10:25buy stop5880.101.88040.00001.8814
14792006.10.25 10:26buy limit5890.101.87440.00001.8754
14802006.10.25 10:31delete5890.101.87440.00001.8754
14812006.10.25 10:36buy5630.101.87800.00001.8790
14822006.10.25 10:37t/p5600.101.87780.00001.87789.9613107.70
14832006.10.25 10:37buy limit5900.101.87680.00001.8778
14842006.10.25 10:37buy stop5910.101.88100.00001.8820
14852006.10.25 10:39buy5650.101.87860.00001.8796
14862006.10.25 10:39t/p5610.101.87840.00001.878410.0013117.70
14872006.10.25 10:39buy limit5920.101.87740.00001.8784
14882006.10.25 11:01buy stop5930.101.88160.00001.8826
14892006.10.25 11:03buy5670.101.87920.00001.8802
14902006.10.25 12:01delete5830.101.87500.00001.8760
14912006.10.25 12:06buy5920.101.87740.00001.8784
14922006.10.25 12:09buy5900.101.87680.00001.8778
14932006.10.25 12:10buy limit5940.101.87500.00001.8760
14942006.10.25 12:13delete5940.101.87500.00001.8760
14952006.10.25 12:22buy limit5950.101.87500.00001.8760
14962006.10.25 12:23delete5950.101.87500.00001.8760
14972006.10.25 12:25buy limit5960.101.87500.00001.8760
14982006.10.25 12:31delete5960.101.87500.00001.8760
14992006.10.25 13:19buy5870.101.87620.00001.8772
15002006.10.25 13:24buy5840.101.87560.00001.8766
15012006.10.25 14:15t/p5840.101.87660.00001.876610.0013127.70
15022006.10.25 14:16buy limit5970.101.87560.00001.8766
15032006.10.25 14:20t/p5870.101.87720.00001.877210.0013137.70
15042006.10.25 14:20buy limit5980.101.87620.00001.8772
15052006.10.25 14:24t/p5900.101.87780.00001.877810.0013147.70
15062006.10.25 14:25buy limit5990.101.87680.00001.8778
15072006.10.25 15:31delete5970.101.87560.00001.8766
15082006.10.25 15:35buy limit6000.101.87560.00001.8766
15092006.10.25 15:39buy5990.101.87680.00001.8778
15102006.10.25 16:01delete6000.101.87560.00001.8766
15112006.10.25 17:40buy5980.101.87620.00001.8772
15122006.10.25 18:15t/p5980.101.87720.00001.877210.0013157.70
15132006.10.25 18:15t/p5990.101.87780.00001.877810.0013167.70
15142006.10.25 18:15t/p5920.101.87840.00001.878410.0013177.70
15152006.10.25 18:15t/p5630.101.87900.00001.879010.0013187.70
15162006.10.25 18:16buy limit6010.101.87680.00001.8778
15172006.10.25 18:16buy limit6020.101.87740.00001.8784
15182006.10.25 18:16buy limit6030.101.87800.00001.8790
15192006.10.25 18:17buy limit6040.101.87620.00001.8772
15202006.10.25 18:18buy5690.101.87980.00001.8808
15212006.10.25 18:18t/p5650.101.87960.00001.879610.0013197.70
15222006.10.25 18:19buy limit6050.101.87860.00001.8796
15232006.10.25 18:19buy6050.101.87860.00001.8796
15242006.10.25 18:21buy6030.101.87800.00001.8790
15252006.10.25 18:22buy6020.101.87740.00001.8784
15262006.10.25 18:24buy6010.101.87680.00001.8778
15272006.10.25 18:24buy6040.101.87620.00001.8772
15282006.10.25 18:36t/p6040.101.87720.00001.877210.0013207.70
15292006.10.25 18:37buy limit6060.101.87620.00001.8772
15302006.10.25 18:39t/p6010.101.87780.00001.877810.0013217.70
15312006.10.25 18:39t/p6020.101.87840.00001.878410.0013227.70
15322006.10.25 18:39buy limit6070.101.87680.00001.8778
15332006.10.25 18:39buy limit6080.101.87740.00001.8784
15342006.10.25 18:51t/p6030.101.87900.00001.879010.0013237.70
15352006.10.25 18:52buy limit6090.101.87800.00001.8790
15362006.10.25 18:54t/p6050.101.87960.00001.879610.0013247.70
15372006.10.25 18:55buy limit6100.101.87860.00001.8796
15382006.10.25 19:31delete6060.101.87620.00001.8772
15392006.10.25 20:01buy6100.101.87860.00001.8796
15402006.10.25 20:09buy6090.101.87800.00001.8790
15412006.10.25 20:54buy6080.101.87740.00001.8784
15422006.10.25 21:54t/p6080.101.87840.00001.878410.0013257.70
15432006.10.25 21:55buy limit6110.101.87740.00001.8784
15442006.10.25 22:24t/p6090.101.87900.00001.879010.0013267.70
15452006.10.25 22:24buy limit6120.101.87800.00001.8790
15462006.10.25 22:31delete6070.101.87680.00001.8778
15472006.10.25 22:32buy limit6130.101.87680.00001.8778
15482006.10.25 22:33delete6130.101.87680.00001.8778
15492006.10.25 22:35buy limit6140.101.87680.00001.8778
15502006.10.25 23:01delete6140.101.87680.00001.8778
15512006.10.26 00:21t/p6100.101.87960.00001.87969.8813277.58
15522006.10.26 00:22buy limit6150.101.87860.00001.8796
15532006.10.26 00:24buy5880.101.88040.00001.8814
15542006.10.26 01:01delete6110.101.87740.00001.8784
15552006.10.26 01:49t/p5670.101.88020.00001.88029.8813287.46
15562006.10.26 01:50buy limit6160.101.87920.00001.8802
15572006.10.26 01:54buy5910.101.88100.00001.8820
15582006.10.26 01:55t/p5690.101.88080.00001.88089.8813297.34
15592006.10.26 01:55buy limit6170.101.87980.00001.8808
15602006.10.26 02:06buy5930.101.88160.00001.8826
15612006.10.26 02:07t/p5880.101.88140.00001.881410.0013307.34
15622006.10.26 02:07buy limit6180.101.88040.00001.8814
15632006.10.26 02:37delete6120.101.87800.00001.8790
15642006.10.26 04:31delete6150.101.87860.00001.8796
15652006.10.26 06:00buy6180.101.88040.00001.8814
15662006.10.26 06:09t/p6180.101.88140.00001.881410.0013317.34
15672006.10.26 06:10buy limit6190.101.88040.00001.8814
15682006.10.26 06:40buy6190.101.88040.00001.8814
15692006.10.26 06:51t/p6190.101.88140.00001.881410.0013327.34
15702006.10.26 06:52buy limit6200.101.88040.00001.8814
15712006.10.26 06:54t/p5910.101.88200.00001.882010.0013337.34
15722006.10.26 06:55buy limit6210.101.88100.00001.8820
15732006.10.26 07:01delete6160.101.87920.00001.8802
15742006.10.26 07:04t/p5930.101.88260.00001.882610.0013347.34
15752006.10.26 07:05buy limit6220.101.88160.00001.8826
15762006.10.26 07:06t/p4820.101.88320.00001.88329.7613357.10
15772006.10.26 07:07buy limit6230.101.88220.00001.8832
15782006.10.26 07:09t/p4830.101.88380.00001.88389.7613366.86
15792006.10.26 07:10buy limit6240.101.88280.00001.8838
15802006.10.26 07:10buy stop6250.101.88640.00001.8874
15812006.10.26 07:18buy stop6260.101.88700.00001.8880
15822006.10.26 07:39t/p4850.101.88440.00001.88449.7613376.62
15832006.10.26 07:40buy limit6270.101.88340.00001.8844
15842006.10.26 08:01delete6170.101.87980.00001.8808
15852006.10.26 08:16buy stop6280.101.88760.00001.8886
15862006.10.26 09:16delete6200.101.88040.00001.8814
15872006.10.26 09:16t/p4740.101.88500.00001.88509.7613386.38
15882006.10.26 09:17buy limit6290.101.88400.00001.8850
15892006.10.26 10:37buy6290.101.88400.00001.8850
15902006.10.26 10:48buy6270.101.88340.00001.8844
15912006.10.26 11:01delete6210.101.88100.00001.8820
15922006.10.26 11:40t/p6270.101.88440.00001.884410.0013396.38
15932006.10.26 11:40buy limit6300.101.88340.00001.8844
15942006.10.26 12:22t/p6290.101.88500.00001.885010.0013406.38
15952006.10.26 12:22buy limit6310.101.88400.00001.8850
15962006.10.26 12:22buy stop6320.101.88820.00001.8892
15972006.10.26 12:24t/p4750.101.88560.00001.88569.7613416.14
15982006.10.26 12:25buy limit6330.101.88460.00001.8856
15992006.10.26 12:31delete6220.101.88160.00001.8826
16002006.10.26 12:35buy stop6340.101.88880.00001.8898
16012006.10.26 12:36buy6250.101.88640.00001.8874
16022006.10.26 12:36t/p4610.101.88620.00001.88629.7613425.90
16032006.10.26 12:37buy limit6350.101.88520.00001.8862
16042006.10.26 12:37buy stop6360.101.88940.00001.8904
16052006.10.26 12:37buy6260.101.88700.00001.8880
16062006.10.26 12:39t/p4650.101.88680.00001.88689.7613435.66
16072006.10.26 12:39buy limit6370.101.88580.00001.8868
16082006.10.26 12:39buy stop6380.101.89000.00001.8910
16092006.10.26 12:39buy6280.101.88760.00001.8886
16102006.10.26 13:24buy6370.101.88580.00001.8868
16112006.10.26 13:31delete6230.101.88220.00001.8832
16122006.10.26 14:09t/p6370.101.88680.00001.886810.0013445.66
16132006.10.26 14:10buy limit6390.101.88580.00001.8868
16142006.10.26 14:35t/p6250.101.88740.00001.887410.0013455.66
16152006.10.26 14:35buy limit6400.101.88640.00001.8874
16162006.10.26 14:37buy6320.101.88820.00001.8892
16172006.10.26 14:37delete6240.101.88280.00001.8838
16182006.10.26 14:37buy stop6410.101.89060.00001.8916
16192006.10.26 14:39t/p6260.101.88800.00001.888010.0013465.66
16202006.10.26 14:39buy limit6420.101.88700.00001.8880
16212006.10.26 14:40buy6340.101.88880.00001.8898
16222006.10.26 14:40buy stop6430.101.89120.00001.8922
16232006.10.26 15:09buy6420.101.88700.00001.8880
16242006.10.26 16:01delete6300.101.88340.00001.8844
16252006.10.26 16:20t/p6420.101.88800.00001.888010.0013475.66
16262006.10.26 16:20buy limit6440.101.88700.00001.8880
16272006.10.26 16:22t/p6280.101.88860.00001.888610.0013485.66
16282006.10.26 16:22buy limit6450.101.88760.00001.8886
16292006.10.26 16:22buy stop6460.101.89180.00001.8928
16302006.10.26 16:24buy6360.101.88940.00001.8904
16312006.10.26 16:24t/p6320.101.88920.00001.889210.0013495.66
16322006.10.26 16:24buy6380.101.89000.00001.8910
16332006.10.26 16:24buy limit6470.101.88820.00001.8892
16342006.10.26 16:24buy stop6480.101.89240.00001.8934
16352006.10.26 16:37t/p6340.101.88980.00001.889810.0013505.66
16362006.10.26 16:37buy limit6490.101.88880.00001.8898
16372006.10.26 16:39buy6410.101.89060.00001.8916
16382006.10.26 16:39t/p6360.101.89040.00001.890410.0013515.66
16392006.10.26 16:40delete6310.101.88400.00001.8850
16402006.10.26 16:40buy limit6500.101.88940.00001.8904
16412006.10.26 16:40buy stop6510.101.89300.00001.8940
16422006.10.26 16:40buy stop6520.101.89360.00001.8946
16432006.10.26 16:49buy6430.101.89120.00001.8922
16442006.10.26 16:49t/p6380.101.89100.00001.891010.0013525.66
16452006.10.26 16:50buy limit6530.101.89000.00001.8910
16462006.10.26 16:50buy stop6540.101.89420.00001.8952
16472006.10.26 16:51buy6460.101.89180.00001.8928
16482006.10.26 16:52t/p6410.101.89160.00001.891610.0013535.66
16492006.10.26 16:52buy limit6550.101.89060.00001.8916
16502006.10.26 16:52buy stop6560.101.89480.00001.8958
16512006.10.26 16:54buy6480.101.89240.00001.8934
16522006.10.26 16:54t/p6430.101.89220.00001.892210.0013545.66
16532006.10.26 16:54buy limit6570.101.89120.00001.8922
16542006.10.26 16:54buy stop6580.101.89540.00001.8964
16552006.10.26 17:09buy6570.101.89120.00001.8922
16562006.10.26 17:31delete6330.101.88460.00001.8856
16572006.10.26 18:09buy6550.101.89060.00001.8916
16582006.10.26 18:24buy6530.101.89000.00001.8910
16592006.10.26 18:31delete6350.101.88520.00001.8862
16602006.10.26 19:31delete6390.101.88580.00001.8868
16612006.10.26 20:00t/p6530.101.89100.00001.891010.0013555.66
16622006.10.26 20:01buy limit6590.101.89000.00001.8910
16632006.10.26 20:31delete6400.101.88640.00001.8874
16642006.10.26 21:52buy6590.101.89000.00001.8910
16652006.10.26 22:01delete6440.101.88700.00001.8880
16662006.10.26 23:09t/p6590.101.89100.00001.891010.0013565.66
16672006.10.26 23:10buy limit6600.101.89000.00001.8910
16682006.10.26 23:31delete6450.101.88760.00001.8886
16692006.10.26 23:39buy limit6610.101.88760.00001.8886
16702006.10.26 23:40buy6600.101.89000.00001.8910
16712006.10.26 23:54buy6500.101.88940.00001.8904
16722006.10.27 00:01delete6610.101.88760.00001.8886
16732006.10.27 00:49t/p6500.101.89040.00001.89049.9613575.62
16742006.10.27 00:50buy limit6620.101.88940.00001.8904
16752006.10.27 00:52t/p6600.101.89100.00001.89109.9613585.58
16762006.10.27 00:52buy limit6630.101.89000.00001.8910
16772006.10.27 00:54t/p6550.101.89160.00001.89169.9613595.54
16782006.10.27 00:55buy limit6640.101.89060.00001.8916
16792006.10.27 01:31delete6470.101.88820.00001.8892
16802006.10.27 04:01delete6490.101.88880.00001.8898
16812006.10.27 06:22buy6640.101.89060.00001.8916
16822006.10.27 06:32delete6620.101.88940.00001.8904
16832006.10.27 06:34buy limit6650.101.88940.00001.8904
16842006.10.27 06:49buy6630.101.89000.00001.8910
16852006.10.27 06:54buy6650.101.88940.00001.8904
16862006.10.27 08:31delete6580.101.89540.00001.8964
16872006.10.27 08:31delete6560.101.89480.00001.8958
16882006.10.27 08:31delete6540.101.89420.00001.8952
16892006.10.27 08:31delete6520.101.89360.00001.8946
16902006.10.27 08:31delete6510.101.89300.00001.8940
16912006.10.27 09:01sell stop6660.101.88580.00001.8848
16922006.10.27 09:01sell stop6670.101.88640.00001.8854
16932006.10.27 09:01sell stop6680.101.88700.00001.8860
16942006.10.27 09:01sell stop6690.101.88760.00001.8866
16952006.10.27 09:01sell limit6700.101.88880.00001.8878
16962006.10.27 09:05sell stop6710.101.88520.00001.8842
16972006.10.27 09:07sell limit6720.101.88820.00001.8872
16982006.10.27 09:09sell6690.101.88760.00001.8866
16992006.10.27 09:10sell stop6730.101.88460.00001.8836
17002006.10.27 09:31delete6700.101.88880.00001.8878
17012006.10.27 09:35sell limit6740.101.88880.00001.8878
17022006.10.27 09:49sell6720.101.88820.00001.8872
17032006.10.27 09:54sell6740.101.88880.00001.8878
17042006.10.27 10:50t/p6650.101.89040.00001.890410.0013605.54
17052006.10.27 10:54t/p6630.101.89100.00001.891010.0013615.54
17062006.10.27 11:06t/p6640.101.89160.00001.891610.0013625.54
17072006.10.27 11:09t/p6570.101.89220.00001.89229.9613635.50
17082006.10.27 11:31delete6730.101.88460.00001.8836
17092006.10.27 11:31delete6710.101.88520.00001.8842
17102006.10.27 11:31delete6680.101.88700.00001.8860
17112006.10.27 11:31delete6670.101.88640.00001.8854
17122006.10.27 11:31delete6660.101.88580.00001.8848
17132006.10.27 12:01buy limit6750.101.88940.00001.8904
17142006.10.27 12:01buy limit6760.101.89000.00001.8910
17152006.10.27 12:01buy limit6770.101.89060.00001.8916
17162006.10.27 12:01buy limit6780.101.89120.00001.8922
17172006.10.27 12:01buy stop6790.101.89300.00001.8940
17182006.10.27 12:01buy stop6800.101.89360.00001.8946
17192006.10.27 12:01buy stop6810.101.89420.00001.8952
17202006.10.27 12:01buy stop6820.101.89480.00001.8958
17212006.10.27 12:15buy6780.101.89120.00001.8922
17222006.10.27 12:31delete6750.101.88940.00001.8904
17232006.10.27 12:34t/p6780.101.89220.00001.892210.0013645.50
17242006.10.27 12:34buy6790.101.89300.00001.8940
17252006.10.27 12:34t/p6460.101.89280.00001.89289.9613655.46
17262006.10.27 12:34buy6800.101.89360.00001.8946
17272006.10.27 12:34t/p6480.101.89340.00001.89349.9613665.42
17282006.10.27 12:35buy limit6830.101.89120.00001.8922
17292006.10.27 12:35buy limit6840.101.89180.00001.8928
17302006.10.27 12:35buy limit6850.101.89240.00001.8934
17312006.10.27 12:35buy stop6860.101.89540.00001.8964
17322006.10.27 12:35buy stop6870.101.89600.00001.8970
17332006.10.27 12:35buy stop6880.101.89660.00001.8976
17342006.10.27 12:36buy6810.101.89420.00001.8952
17352006.10.27 12:36t/p6790.101.89400.00001.894010.0013675.42
17362006.10.27 12:36buy6820.101.89480.00001.8958
17372006.10.27 12:36t/p6800.101.89460.00001.894610.0013685.42
17382006.10.27 12:36buy6860.101.89540.00001.8964
17392006.10.27 12:37buy limit6890.101.89300.00001.8940
17402006.10.27 12:37buy limit6900.101.89360.00001.8946
17412006.10.27 12:37buy stop6910.101.89720.00001.8982
17422006.10.27 12:37buy stop6920.101.89780.00001.8988
17432006.10.27 12:38t/p6810.101.89520.00001.895210.0013695.42
17442006.10.27 12:39buy6870.101.89600.00001.8970
17452006.10.27 12:39t/p6820.101.89580.00001.895810.0013705.42
17462006.10.27 12:39buy6880.101.89660.00001.8976
17472006.10.27 12:39t/p6860.101.89640.00001.896410.0013715.42
17482006.10.27 12:40buy limit6930.101.89420.00001.8952
17492006.10.27 12:40buy limit6940.101.89480.00001.8958
17502006.10.27 12:40buy limit6950.101.89540.00001.8964
17512006.10.27 12:40buy stop6960.101.89840.00001.8994
17522006.10.27 12:40buy stop6970.101.89900.00001.9000
17532006.10.27 12:40buy stop6980.101.89960.00001.9006
17542006.10.27 12:42buy6950.101.89540.00001.8964
17552006.10.27 12:44buy6940.101.89480.00001.8958
17562006.10.27 12:45buy6930.101.89420.00001.8952
17572006.10.27 12:51t/p6930.101.89520.00001.895210.0013725.42
17582006.10.27 12:52t/p6940.101.89580.00001.895810.0013735.42
17592006.10.27 12:52buy limit6990.101.89420.00001.8952
17602006.10.27 12:52buy limit7000.101.89480.00001.8958
17612006.10.27 12:54t/p6950.101.89640.00001.896410.0013745.42
17622006.10.27 12:54buy limit7010.101.89540.00001.8964
17632006.10.27 12:54buy6910.101.89720.00001.8982
17642006.10.27 13:01delete6760.101.89000.00001.8910
17652006.10.27 13:04t/p6870.101.89700.00001.897010.0013755.42
17662006.10.27 13:05buy limit7020.101.89600.00001.8970
17672006.10.27 13:05buy stop7030.101.90020.00001.9012
17682006.10.27 13:06buy6920.101.89780.00001.8988
17692006.10.27 13:06t/p6880.101.89760.00001.897610.0013765.42
17702006.10.27 13:06buy6960.101.89840.00001.8994
17712006.10.27 13:06t/p6910.101.89820.00001.898210.0013775.42
17722006.10.27 13:07buy limit7040.101.89660.00001.8976
17732006.10.27 13:07buy limit7050.101.89720.00001.8982
17742006.10.27 13:07buy stop7060.101.90080.00001.9018
17752006.10.27 13:07buy stop7070.101.90140.00001.9024
17762006.10.27 13:09buy6970.101.89900.00001.9000
17772006.10.27 13:09t/p6920.101.89880.00001.898810.0013785.42
17782006.10.27 13:09buy6980.101.89960.00001.9006
17792006.10.27 13:09t/p6960.101.89940.00001.899410.0013795.42
17802006.10.27 13:10buy limit7080.101.89780.00001.8988
17812006.10.27 13:10buy limit7090.101.89840.00001.8994
17822006.10.27 13:10buy stop7100.101.90200.00001.9030
17832006.10.27 13:13buy7090.101.89840.00001.8994
17842006.10.27 13:31delete6770.101.89060.00001.8916
17852006.10.27 13:34t/p7090.101.89940.00001.899410.0013805.42
17862006.10.27 13:35buy limit7110.101.89840.00001.8994
17872006.10.27 13:37buy7030.101.90020.00001.9012
17882006.10.27 13:37buy stop7120.101.90260.00001.9036
17892006.10.27 13:39t/p6970.101.90000.00001.900010.0013815.42
17902006.10.27 13:40buy limit7130.101.89900.00001.9000
17912006.10.27 13:40buy stop7140.101.90320.00001.9042
17922006.10.27 13:52buy7130.101.89900.00001.9000
17932006.10.27 13:54buy7110.101.89840.00001.8994
17942006.10.27 14:09buy7080.101.89780.00001.8988
17952006.10.27 14:22t/p7080.101.89880.00001.898810.0013825.42
17962006.10.27 14:22buy limit7150.101.89780.00001.8988
17972006.10.27 14:24t/p7110.101.89940.00001.899410.0013835.42
17982006.10.27 14:25buy limit7160.101.89840.00001.8994
17992006.10.27 14:30buy7160.101.89840.00001.8994
18002006.10.27 14:31delete6830.101.89120.00001.8922
18012006.10.27 14:48t/p7160.101.89940.00001.899410.0013845.42
18022006.10.27 14:49buy limit7170.101.89840.00001.8994
18032006.10.27 14:51buy7170.101.89840.00001.8994
18042006.10.27 14:54buy7150.101.89780.00001.8988
18052006.10.27 14:54buy7050.101.89720.00001.8982
18062006.10.27 15:09buy7040.101.89660.00001.8976
18072006.10.27 15:31delete6840.101.89180.00001.8928
18082006.10.27 15:46t/p7040.101.89760.00001.897610.0013855.42
18092006.10.27 15:46buy limit7180.101.89660.00001.8976
18102006.10.27 16:00buy7180.101.89660.00001.8976
18112006.10.27 16:15t/p7180.101.89760.00001.897610.0013865.42
18122006.10.27 16:16buy limit7190.101.89660.00001.8976
18132006.10.27 16:31delete6850.101.89240.00001.8934
18142006.10.27 17:31delete6890.101.89300.00001.8940
18152006.10.27 18:32buy7190.101.89660.00001.8976
18162006.10.27 19:07delete6900.101.89360.00001.8946
18172006.10.27 19:25buy limit7200.101.89360.00001.8946
18182006.10.27 19:26delete7200.101.89360.00001.8946
18192006.10.29 23:01buy7020.101.89600.00001.8970
18202006.10.29 23:45t/p7020.101.89700.00001.897010.0013875.42
18212006.10.29 23:46buy limit7210.101.89600.00001.8970
18222006.10.30 00:01delete6990.101.89420.00001.8952
18232006.10.30 02:03delete7000.101.89480.00001.8958
18242006.10.30 02:05buy limit7220.101.89480.00001.8958
18252006.10.30 02:16delete7220.101.89480.00001.8958
18262006.10.30 02:25buy limit7230.101.89480.00001.8958
18272006.10.30 02:26delete7230.101.89480.00001.8958
18282006.10.30 02:27buy limit7240.101.89480.00001.8958
18292006.10.30 02:31delete7240.101.89480.00001.8958
18302006.10.30 02:37t/p7190.101.89760.00001.89769.9613885.38
18312006.10.30 02:37buy limit7250.101.89660.00001.8976
18322006.10.30 02:40t/p7050.101.89820.00001.89829.9613895.34
18332006.10.30 02:40buy limit7260.101.89720.00001.8982
18342006.10.30 04:31delete7010.101.89540.00001.8964
18352006.10.30 05:07buy7260.101.89720.00001.8982
18362006.10.30 06:49t/p7260.101.89820.00001.898210.0013905.34
18372006.10.30 06:50buy limit7270.101.89720.00001.8982
18382006.10.30 06:54t/p7150.101.89880.00001.89889.9613915.30
18392006.10.30 06:55buy limit7280.101.89780.00001.8988
18402006.10.30 07:01delete7210.101.89600.00001.8970
18412006.10.30 07:20buy limit7290.101.89600.00001.8970
18422006.10.30 07:21buy7280.101.89780.00001.8988
18432006.10.30 07:24buy7270.101.89720.00001.8982
18442006.10.30 07:30buy7250.101.89660.00001.8976
18452006.10.30 07:33buy7290.101.89600.00001.8970
18462006.10.30 07:36t/p7290.101.89700.00001.897010.0013925.30
18472006.10.30 07:37t/p7250.101.89760.00001.897610.0013935.30
18482006.10.30 07:37buy limit7300.101.89660.00001.8976
18492006.10.30 07:39t/p7270.101.89820.00001.898210.0013945.30
18502006.10.30 07:39buy limit7310.101.89720.00001.8982
18512006.10.30 07:46buy limit7320.101.89600.00001.8970
18522006.10.30 07:49delete7320.101.89600.00001.8970
18532006.10.30 08:09buy7310.101.89720.00001.8982
18542006.10.30 08:37t/p7310.101.89820.00001.898210.0013955.30
18552006.10.30 08:37buy limit7330.101.89720.00001.8982
18562006.10.30 08:49t/p7280.101.89880.00001.898810.0013965.30
18572006.10.30 08:50buy limit7340.101.89780.00001.8988
18582006.10.30 08:54t/p7170.101.89940.00001.89949.9613975.26
18592006.10.30 08:55buy limit7350.101.89840.00001.8994
18602006.10.30 09:30buy7350.101.89840.00001.8994
18612006.10.30 09:31buy7340.101.89780.00001.8988
18622006.10.30 09:50t/p7340.101.89880.00001.898810.0013985.26
18632006.10.30 09:50buy limit7360.101.89780.00001.8988
18642006.10.30 10:01delete7300.101.89660.00001.8976
18652006.10.30 10:39t/p7350.101.89940.00001.899410.0013995.26
18662006.10.30 10:40buy limit7370.101.89840.00001.8994
18672006.10.30 11:36t/p7130.101.90000.00001.90009.9614005.22
18682006.10.30 11:36buy limit7380.101.89900.00001.9000
18692006.10.30 11:39buy7060.101.90080.00001.9018
18702006.10.30 11:40t/p6980.101.90060.00001.90069.9614015.18
18712006.10.30 11:40delete7330.101.89720.00001.8982
18722006.10.30 11:40buy limit7390.101.89960.00001.9006
18732006.10.30 11:50buy stop7400.101.90380.00001.9048
18742006.10.30 11:51buy7070.101.90140.00001.9024
18752006.10.30 11:52t/p7030.101.90120.00001.90129.9614025.14
18762006.10.30 11:52buy limit7410.101.90020.00001.9012
18772006.10.30 11:54buy7100.101.90200.00001.9030
18782006.10.30 11:55buy stop7420.101.90440.00001.9054
18792006.10.30 12:09t/p7060.101.90180.00001.901810.0014035.14
18802006.10.30 12:09buy limit7430.101.90080.00001.9018
18812006.10.30 12:25buy stop7440.101.90500.00001.9060
18822006.10.30 12:35buy7120.101.90260.00001.9036
18832006.10.30 12:36t/p7070.101.90240.00001.902410.0014045.14
18842006.10.30 12:37buy7140.101.90320.00001.9042
18852006.10.30 12:37delete7360.101.89780.00001.8988
18862006.10.30 12:37buy limit7450.101.90140.00001.9024
18872006.10.30 12:37buy stop7460.101.90560.00001.9066
18882006.10.30 12:39t/p7100.101.90300.00001.903010.0014055.14
18892006.10.30 12:39buy limit7470.101.90200.00001.9030
18902006.10.30 12:39buy stop7480.101.90620.00001.9072
18912006.10.30 12:40buy7400.101.90380.00001.9048
18922006.10.30 12:45t/p7120.101.90360.00001.903610.0014065.14
18932006.10.30 12:46buy limit7490.101.90260.00001.9036
18942006.10.30 12:46buy stop7500.101.90680.00001.9078
18952006.10.30 12:47buy7420.101.90440.00001.9054
18962006.10.30 12:48t/p7140.101.90420.00001.904210.0014075.14
18972006.10.30 12:49buy limit7510.101.90320.00001.9042
18982006.10.30 12:54buy7510.101.90320.00001.9042
18992006.10.30 13:31delete7370.101.89840.00001.8994
19002006.10.30 13:36buy7490.101.90260.00001.9036
19012006.10.30 13:37buy7470.101.90200.00001.9030
19022006.10.30 13:39buy limit7520.101.89840.00001.8994
19032006.10.30 13:39buy7450.101.90140.00001.9024
19042006.10.30 13:51t/p7450.101.90240.00001.902410.0014085.14
19052006.10.30 13:52buy limit7530.101.90140.00001.9024
19062006.10.30 13:54t/p7470.101.90300.00001.903010.0014095.14
19072006.10.30 13:54delete7520.101.89840.00001.8994
19082006.10.30 13:54buy limit7540.101.90200.00001.9030
19092006.10.30 14:03t/p7490.101.90360.00001.903610.0014105.14
19102006.10.30 14:03buy limit7550.101.90260.00001.9036
19112006.10.30 14:16buy7550.101.90260.00001.9036
19122006.10.30 14:24t/p7550.101.90360.00001.903610.0014115.14
19132006.10.30 14:25buy limit7560.101.90260.00001.9036
19142006.10.30 14:39buy7560.101.90260.00001.9036
19152006.10.30 15:01delete7380.101.89900.00001.9000
19162006.10.30 15:20buy7540.101.90200.00001.9030
19172006.10.30 15:24buy7530.101.90140.00001.9024
19182006.10.30 15:54t/p7530.101.90240.00001.902410.0014125.14
19192006.10.30 15:55buy limit7570.101.90140.00001.9024
19202006.10.30 17:01delete7390.101.89960.00001.9006
19212006.10.30 18:54buy7570.101.90140.00001.9024
19222006.10.30 19:31delete7410.101.90020.00001.9012
19232006.10.30 22:07buy7430.101.90080.00001.9018
19242006.10.31 00:01delete7500.101.90680.00001.9078
19252006.10.31 00:01delete7480.101.90620.00001.9072
19262006.10.31 00:01delete7460.101.90560.00001.9066
19272006.10.31 00:01delete7440.101.90500.00001.9060
19282006.10.31 00:31sell stop7580.101.89660.00001.8956
19292006.10.31 00:31sell stop7590.101.89720.00001.8962
19302006.10.31 00:31sell stop7600.101.89780.00001.8968
19312006.10.31 00:31sell stop7610.101.89840.00001.8974
19322006.10.31 00:31sell limit7620.101.89960.00001.8986
19332006.10.31 00:33sell stop7630.101.89600.00001.8950
19342006.10.31 00:50sell stop7640.101.89900.00001.8980
19352006.10.31 00:51sell7620.101.89960.00001.8986
19362006.10.31 03:08sell stop7650.101.90020.00001.8992
19372006.10.31 03:14delete7650.101.90020.00001.8992
19382006.10.31 03:40sell stop7660.101.90020.00001.8992
19392006.10.31 03:46delete7660.101.90020.00001.8992
19402006.10.31 05:01sell7640.101.89900.00001.8980
19412006.10.31 07:21sell7610.101.89840.00001.8974
19422006.10.31 07:22t/p7620.101.89860.00001.898610.0014135.14
19432006.10.31 07:22sell stop7670.101.89540.00001.8944
19442006.10.31 07:22sell limit7680.101.89960.00001.8986
19452006.10.31 07:22sell7600.101.89780.00001.8968
19462006.10.31 07:24t/p7640.101.89800.00001.898010.0014145.14
19472006.10.31 07:24sell stop7690.101.89480.00001.8938
19482006.10.31 07:24sell limit7700.101.89900.00001.8980
19492006.10.31 07:24sell7590.101.89720.00001.8962
19502006.10.31 07:24t/p7610.101.89740.00001.897410.0014155.14
19512006.10.31 07:25sell7580.101.89660.00001.8956
19522006.10.31 07:25sell stop7710.101.89420.00001.8932
19532006.10.31 07:25sell limit7720.101.89840.00001.8974
19542006.10.31 07:39t/p7600.101.89680.00001.896810.0014165.14
19552006.10.31 07:39sell stop7730.101.89360.00001.8926
19562006.10.31 07:39sell limit7740.101.89780.00001.8968
19572006.10.31 08:01delete7680.101.89960.00001.8986
19582006.10.31 08:04sell limit7750.101.89960.00001.8986
19592006.10.31 08:05sell7740.101.89780.00001.8968
19602006.10.31 08:09sell7720.101.89840.00001.8974
19612006.10.31 08:24sell7700.101.89900.00001.8980
19622006.10.31 08:34sell7750.101.89960.00001.8986
19632006.10.31 08:39t/p7430.101.90180.00001.90189.9614175.10
19642006.10.31 08:39t/p7570.101.90240.00001.90249.9614185.06
19652006.10.31 10:39t/p7750.101.89860.00001.898610.0014195.06
19662006.10.31 10:39sell limit7760.101.89960.00001.8986
19672006.10.31 10:52t/p7700.101.89800.00001.898010.0014205.06
19682006.10.31 10:52sell limit7770.101.89900.00001.8980
19692006.10.31 10:54t/p7720.101.89740.00001.897410.0014215.06
19702006.10.31 10:54sell limit7780.101.89840.00001.8974
19712006.10.31 11:01delete7760.101.89960.00001.8986
19722006.10.31 11:03sell limit7790.101.89960.00001.8986
19732006.10.31 11:04delete7790.101.89960.00001.8986
19742006.10.31 11:07t/p7740.101.89680.00001.896810.0014225.06
19752006.10.31 11:07sell limit7800.101.89780.00001.8968
19762006.10.31 11:09sell7630.101.89600.00001.8950
19772006.10.31 11:22sell7800.101.89780.00001.8968
19782006.10.31 11:22sell limit7810.101.89960.00001.8986
19792006.10.31 11:31delete7810.101.89960.00001.8986
19802006.10.31 11:49sell7780.101.89840.00001.8974
19812006.10.31 11:52sell7770.101.89900.00001.8980
19822006.10.31 13:25sell stop7820.101.89960.00001.8986
19832006.10.31 13:39sell7820.101.89960.00001.8986
19842006.10.31 15:01delete7730.101.89360.00001.8926
19852006.10.31 15:01delete7710.101.89420.00001.8932
19862006.10.31 15:01delete7690.101.89480.00001.8938
19872006.10.31 15:01delete7670.101.89540.00001.8944
19882006.10.31 15:04t/p7540.101.90300.00001.90309.9614235.02
19892006.10.31 15:06t/p7560.101.90360.00001.90369.9614244.98
19902006.10.31 15:06t/p7510.101.90420.00001.90429.9614254.94
19912006.10.31 15:07t/p7400.101.90480.00001.90489.9614264.90
19922006.10.31 15:09t/p7420.101.90540.00001.90549.9614274.86
19932006.10.31 15:31buy limit7830.101.90440.00001.9054
19942006.10.31 15:31buy limit7840.101.90500.00001.9060
19952006.10.31 15:31buy limit7850.101.90560.00001.9066
19962006.10.31 15:31buy limit7860.101.90620.00001.9072
19972006.10.31 15:31buy limit7870.101.90680.00001.9078
19982006.10.31 15:31buy stop7880.101.90860.00001.9096
19992006.10.31 15:31buy stop7890.101.90920.00001.9102
20002006.10.31 15:31buy stop7900.101.90980.00001.9108
20012006.10.31 15:32buy stop7910.101.91040.00001.9114
20022006.10.31 15:34buy limit7920.101.90740.00001.9084
20032006.10.31 15:35buy7880.101.90860.00001.9096
20042006.10.31 15:35buy limit7930.101.90800.00001.9090
20052006.10.31 15:35buy stop7940.101.91100.00001.9120
20062006.10.31 15:36buy7890.101.90920.00001.9102
20072006.10.31 15:37buy stop7950.101.91160.00001.9126
20082006.10.31 15:37buy stop7960.101.91220.00001.9132
20092006.10.31 15:39buy7900.101.90980.00001.9108
20102006.10.31 15:39t/p7880.101.90960.00001.909610.0014284.86
20112006.10.31 15:40buy limit7970.101.90860.00001.9096
20122006.10.31 15:40buy stop7980.101.91280.00001.9138
20132006.10.31 15:51buy7970.101.90860.00001.9096
20142006.10.31 15:54buy7930.101.90800.00001.9090
20152006.10.31 15:54buy7920.101.90740.00001.9084
20162006.10.31 16:09t/p7920.101.90840.00001.908410.0014294.86
20172006.10.31 16:09buy limit7990.101.90740.00001.9084
20182006.10.31 16:24t/p7930.101.90900.00001.909010.0014304.86
20192006.10.31 16:25buy limit8000.101.90800.00001.9090
20202006.10.31 18:19buy8000.101.90800.00001.9090
20212006.10.31 22:31delete7830.101.90440.00001.9054
20222006.11.01 00:01delete7840.101.90500.00001.9060
20232006.11.01 02:31delete7850.101.90560.00001.9066
20242006.11.01 03:09buy7990.101.90740.00001.9084
20252006.11.01 05:24buy7870.101.90680.00001.9078
20262006.11.01 07:31delete7860.101.90620.00001.9072
20272006.11.01 07:39buy limit8010.101.90620.00001.9072
20282006.11.01 07:42delete8010.101.90620.00001.9072
20292006.11.01 07:44buy limit8020.101.90620.00001.9072
20302006.11.01 07:46delete8020.101.90620.00001.9072
20312006.11.01 07:47buy limit8030.101.90620.00001.9072
20322006.11.01 07:48delete8030.101.90620.00001.9072
20332006.11.01 07:49buy limit8040.101.90620.00001.9072
20342006.11.01 07:54buy8040.101.90620.00001.9072
20352006.11.01 08:10t/p8040.101.90720.00001.907210.0014314.86
20362006.11.01 08:13buy limit8050.101.90620.00001.9072
20372006.11.01 08:14delete8050.101.90620.00001.9072
20382006.11.01 08:25buy limit8060.101.90620.00001.9072
20392006.11.01 08:26delete8060.101.90620.00001.9072
20402006.11.01 08:50t/p7870.101.90780.00001.907810.0014324.86
20412006.11.01 08:50buy limit8070.101.90680.00001.9078
20422006.11.01 08:54t/p7990.101.90840.00001.908410.0014334.86
20432006.11.01 08:54buy limit8080.101.90740.00001.9084
20442006.11.01 09:01t/p8000.101.90900.00001.90909.9614344.82
20452006.11.01 09:02buy limit8090.101.90800.00001.9090
20462006.11.01 10:00buy8090.101.90800.00001.9090
20472006.11.01 10:10t/p8090.101.90900.00001.909010.0014354.82
20482006.11.01 10:10buy limit8100.101.90800.00001.9090
20492006.11.01 10:21t/p7970.101.90960.00001.90969.9614364.78
20502006.11.01 10:22buy limit8110.101.90860.00001.9096
20512006.11.01 10:24buy7910.101.91040.00001.9114
20522006.11.01 10:24t/p7890.101.91020.00001.91029.9614374.74
20532006.11.01 10:24buy limit8120.101.90920.00001.9102
20542006.11.01 10:25buy stop8130.101.91340.00001.9144
20552006.11.01 10:31delete8070.101.90680.00001.9078
20562006.11.01 10:45buy8120.101.90920.00001.9102
20572006.11.01 12:39buy8110.101.90860.00001.9096
20582006.11.01 12:55buy8100.101.90800.00001.9090
20592006.11.01 13:24buy8080.101.90740.00001.9084
20602006.11.01 14:00t/p8080.101.90840.00001.908410.0014384.74
20612006.11.01 14:05buy limit8140.101.90740.00001.9084
20622006.11.01 14:31delete8140.101.90740.00001.9084
20632006.11.01 14:54t/p8100.101.90900.00001.909010.0014394.74
20642006.11.01 14:54buy limit8150.101.90800.00001.9090
20652006.11.01 15:02t/p8110.101.90960.00001.909610.0014404.74
20662006.11.01 15:03buy limit8160.101.90860.00001.9096
20672006.11.01 15:04t/p8120.101.91020.00001.910210.0014414.74
20682006.11.01 15:04buy7940.101.91100.00001.9120
20692006.11.01 15:04t/p7900.101.91080.00001.91089.9614424.70
20702006.11.01 15:05buy limit8170.101.90920.00001.9102
20712006.11.01 15:05buy limit8180.101.90980.00001.9108
20722006.11.01 15:06buy7950.101.91160.00001.9126
20732006.11.01 15:06t/p7910.101.91140.00001.911410.0014434.70
20742006.11.01 15:07buy7960.101.91220.00001.9132
20752006.11.01 15:07buy limit8190.101.91040.00001.9114
20762006.11.01 15:07buy stop8200.101.91400.00001.9150
20772006.11.01 15:07buy stop8210.101.91460.00001.9156
20782006.11.01 15:07t/p7940.101.91200.00001.912010.0014444.70
20792006.11.01 15:08buy limit8220.101.91100.00001.9120
20802006.11.01 15:09buy7980.101.91280.00001.9138
20812006.11.01 15:09buy stop8230.101.91520.00001.9162
20822006.11.01 15:09t/p7950.101.91260.00001.912610.0014454.70
20832006.11.01 15:09buy8130.101.91340.00001.9144
20842006.11.01 15:09t/p7960.101.91320.00001.913210.0014464.70
20852006.11.01 15:10buy limit8240.101.91160.00001.9126
20862006.11.01 15:10buy limit8250.101.91220.00001.9132
20872006.11.01 15:10buy stop8260.101.91580.00001.9168
20882006.11.01 15:10buy stop8270.101.91640.00001.9174
20892006.11.01 15:13buy8250.101.91220.00001.9132
20902006.11.01 15:14buy8220.101.91100.00001.9120
20912006.11.01 15:14buy8240.101.91160.00001.9126
20922006.11.01 15:15buy8190.101.91040.00001.9114
20932006.11.01 15:15buy8180.101.90980.00001.9108
20942006.11.01 15:18buy8170.101.90920.00001.9102
20952006.11.01 15:24t/p8170.101.91020.00001.910210.0014474.70
20962006.11.01 15:25buy limit8280.101.90920.00001.9102
20972006.11.01 15:37buy8280.101.90920.00001.9102
20982006.11.01 15:39buy8160.101.90860.00001.9096
20992006.11.01 15:50buy8150.101.90800.00001.9090
21002006.11.01 16:54t/p8150.101.90900.00001.909010.0014484.70
21012006.11.01 16:55buy limit8290.101.90800.00001.9090
21022006.11.01 17:31t/p8160.101.90960.00001.909610.0014494.70
21032006.11.01 17:31buy limit8300.101.90860.00001.9096
21042006.11.01 19:07delete8290.101.90800.00001.9090
21052006.11.01 19:08buy limit8310.101.90800.00001.9090
21062006.11.01 19:10delete8310.101.90800.00001.9090
21072006.11.01 19:35t/p8280.101.91020.00001.910210.0014504.70
21082006.11.01 19:35buy limit8320.101.90920.00001.9102
21092006.11.01 19:39t/p8180.101.91080.00001.910810.0014514.70
21102006.11.01 19:40buy limit8330.101.90980.00001.9108
21112006.11.01 19:49t/p8190.101.91140.00001.911410.0014524.70
21122006.11.01 19:50buy limit8340.101.91040.00001.9114
21132006.11.01 20:00t/p8220.101.91200.00001.912010.0014534.70
21142006.11.01 20:01buy limit8350.101.91100.00001.9120
21152006.11.01 20:06buy8350.101.91100.00001.9120
21162006.11.01 20:07buy8340.101.91040.00001.9114
21172006.11.01 20:09buy8330.101.90980.00001.9108
21182006.11.01 20:09buy8320.101.90920.00001.9102
21192006.11.01 20:39buy8300.101.90860.00001.9096
21202006.11.02 00:01delete8270.101.91640.00001.9174
21212006.11.02 00:01delete8260.101.91580.00001.9168
21222006.11.02 00:01delete8230.101.91520.00001.9162
21232006.11.02 00:01delete8210.101.91460.00001.9156
21242006.11.02 00:01delete8200.101.91400.00001.9150
21252006.11.02 00:31sell stop8360.101.90500.00001.9040
21262006.11.02 00:31sell stop8370.101.90560.00001.9046
21272006.11.02 00:31sell stop8380.101.90620.00001.9052
21282006.11.02 00:31sell stop8390.101.90680.00001.9058
21292006.11.02 00:31sell limit8400.101.90800.00001.9070
21302006.11.02 00:35sell stop8410.101.90440.00001.9034
21312006.11.02 00:37sell limit8420.101.90740.00001.9064
21322006.11.02 00:39sell8390.101.90680.00001.9058
21332006.11.02 00:39sell stop8430.101.90380.00001.9028
21342006.11.02 01:01delete8400.101.90800.00001.9070
21352006.11.02 01:06sell8380.101.90620.00001.9052
21362006.11.02 01:07sell stop8440.101.90320.00001.9022
21372006.11.02 01:54sell8420.101.90740.00001.9064
21382006.11.02 06:51t/p8420.101.90640.00001.906410.0014544.70
21392006.11.02 06:52sell8370.101.90560.00001.9046
21402006.11.02 06:52t/p8390.101.90580.00001.905810.0014554.70
21412006.11.02 06:52sell stop8450.101.90260.00001.9016
21422006.11.02 06:52sell limit8460.101.90680.00001.9058
21432006.11.02 06:52sell limit8470.101.90740.00001.9064
21442006.11.02 06:54sell8360.101.90500.00001.9040
21452006.11.02 06:54t/p8380.101.90520.00001.905210.0014564.70
21462006.11.02 06:55sell8410.101.90440.00001.9034
21472006.11.02 06:55delete8470.101.90740.00001.9064
21482006.11.02 06:55sell stop8480.101.90200.00001.9010
21492006.11.02 06:55sell limit8490.101.90620.00001.9052
21502006.11.02 06:56sell limit8500.101.90740.00001.9064
21512006.11.02 07:01delete8500.101.90740.00001.9064
21522006.11.02 07:23t/p8370.101.90460.00001.904610.0014574.70
21532006.11.02 07:24sell8430.101.90380.00001.9028
21542006.11.02 07:25sell stop8510.101.90140.00001.9004
21552006.11.02 07:25sell limit8520.101.90560.00001.9046
21562006.11.02 07:40t/p8360.101.90400.00001.904010.0014584.70
21572006.11.02 07:40sell stop8530.101.90080.00001.8998
21582006.11.02 07:40sell limit8540.101.90500.00001.9040
21592006.11.02 08:07sell8540.101.90500.00001.9040
21602006.11.02 08:10sell8520.101.90560.00001.9046
21612006.11.02 08:37sell8490.101.90620.00001.9052
21622006.11.02 08:39sell8460.101.90680.00001.9058
21632006.11.02 08:55t/p8460.101.90580.00001.905810.0014594.70
21642006.11.02 08:55sell limit8550.101.90680.00001.9058
21652006.11.02 09:01delete8550.101.90680.00001.9058
21662006.11.02 09:05sell limit8560.101.90680.00001.9058
21672006.11.02 09:20sell8560.101.90680.00001.9058
21682006.11.02 10:24t/p8300.101.90960.00001.90969.8814604.58
21692006.11.02 10:39t/p8320.101.91020.00001.91029.8814614.46
21702006.11.02 11:01delete8530.101.90080.00001.8998
21712006.11.02 11:01delete8510.101.90140.00001.9004
21722006.11.02 11:01delete8480.101.90200.00001.9010
21732006.11.02 11:01delete8450.101.90260.00001.9016
21742006.11.02 11:01delete8440.101.90320.00001.9022
21752006.11.02 11:31buy limit8570.101.90740.00001.9084
21762006.11.02 11:31buy limit8580.101.90800.00001.9090
21772006.11.02 11:31buy stop8590.101.90920.00001.9102
21782006.11.02 11:37buy8590.101.90920.00001.9102
21792006.11.02 11:37buy limit8600.101.90860.00001.9096
21802006.11.02 11:51buy8600.101.90860.00001.9096
21812006.11.02 11:54buy8580.101.90800.00001.9090
21822006.11.02 12:31delete8570.101.90740.00001.9084
21832006.11.02 12:40buy limit8610.101.90740.00001.9084
21842006.11.02 12:54buy8610.101.90740.00001.9084
21852006.11.02 13:19t/p8610.101.90840.00001.908410.0014624.46
21862006.11.02 13:22t/p8580.101.90900.00001.909010.0014634.46
21872006.11.02 13:22buy limit8620.101.90800.00001.9090
21882006.11.02 13:25t/p8600.101.90960.00001.909610.0014644.46
21892006.11.02 13:25buy limit8630.101.90860.00001.9096
21902006.11.02 13:54buy8630.101.90860.00001.9096
21912006.11.02 14:39t/p8630.101.90960.00001.909610.0014654.46
21922006.11.02 14:40buy limit8640.101.90860.00001.9096
21932006.11.02 14:54t/p8590.101.91020.00001.910210.0014664.46
21942006.11.02 14:54buy limit8650.101.90920.00001.9102
21952006.11.02 15:10buy8650.101.90920.00001.9102
21962006.11.02 15:22buy8640.101.90860.00001.9096
21972006.11.02 15:24buy8620.101.90800.00001.9090
21982006.11.02 16:30t/p8620.101.90900.00001.909010.0014674.46
21992006.11.02 16:31buy limit8660.101.90800.00001.9090
22002006.11.02 16:31t/p8640.101.90960.00001.909610.0014684.46
22012006.11.02 16:32buy limit8670.101.90860.00001.9096
22022006.11.02 17:00buy8670.101.90860.00001.9096
22032006.11.02 17:51buy8660.101.90800.00001.9090
22042006.11.02 18:31t/p8660.101.90900.00001.909010.0014694.46
22052006.11.02 18:32buy limit8680.101.90800.00001.9090
22062006.11.02 19:31delete8680.101.90800.00001.9090
22072006.11.02 19:37buy limit8690.101.90800.00001.9090
22082006.11.02 19:47delete8690.101.90800.00001.9090
22092006.11.02 19:50buy limit8700.101.90800.00001.9090
22102006.11.02 20:01delete8700.101.90800.00001.9090
22112006.11.02 23:16buy stop8710.101.90800.00001.9090
22122006.11.02 23:20delete8710.101.90800.00001.9090
22132006.11.03 00:02buy limit8720.101.90800.00001.9090
22142006.11.03 00:23buy8720.101.90800.00001.9090
22152006.11.03 02:16sell stop8730.101.90740.00001.9064
22162006.11.03 02:39sell8730.101.90740.00001.9064
22172006.11.03 07:37t/p8730.101.90640.00001.906410.0014704.46
22182006.11.03 07:39t/p8560.101.90580.00001.905810.0314714.49
22192006.11.03 07:39t/p8490.101.90520.00001.905210.0314724.52
22202006.11.03 08:01sell stop8740.101.90320.00001.9022
22212006.11.03 08:01sell limit8750.101.90680.00001.9058
22222006.11.03 08:01sell limit8760.101.90740.00001.9064
22232006.11.03 08:07sell8750.101.90680.00001.9058
22242006.11.03 08:07sell stop8770.101.90620.00001.9052
22252006.11.03 08:20sell8760.101.90740.00001.9064
22262006.11.03 08:54t/p8720.101.90900.00001.909010.0014734.52
22272006.11.03 09:31delete8770.101.90620.00001.9052
22282006.11.03 09:31delete8740.101.90320.00001.9022
22292006.11.03 09:34t/p8670.101.90960.00001.90969.9614744.48
22302006.11.03 09:36t/p8650.101.91020.00001.91029.9614754.44
22312006.11.03 09:37t/p8330.101.91080.00001.91089.8414764.28
22322006.11.03 09:39t/p8340.101.91140.00001.91149.8414774.12
22332006.11.03 10:01buy limit8780.101.90860.00001.9096
22342006.11.03 10:01buy limit8790.101.90920.00001.9102
22352006.11.03 10:06buy limit8800.101.90980.00001.9108
22362006.11.03 10:16buy8800.101.90980.00001.9108
22372006.11.03 10:16buy stop8810.101.91040.00001.9114
22382006.11.03 10:24buy8810.101.91040.00001.9114
22392006.11.03 10:49buy8790.101.90920.00001.9102
22402006.11.03 10:52buy8780.101.90860.00001.9096
22412006.11.03 13:30t/p8760.101.90640.00001.906410.0014784.12
22422006.11.03 13:31t/p8750.101.90580.00001.905810.0014794.12
22432006.11.03 13:34t/p8520.101.90460.00001.904610.0314804.15
22442006.11.03 13:35t/p8540.101.90400.00001.904010.0314814.18
22452006.11.03 13:36t/p8410.101.90340.00001.903410.0314824.21
22462006.11.03 13:36t/p8430.101.90280.00001.902810.0314834.24
22472006.11.03 13:54t/p7820.101.89860.00001.898610.1514844.39
22482006.11.03 14:31sell limit8820.101.89960.00001.8986
22492006.11.03 14:31sell limit8830.101.90020.00001.8992
22502006.11.03 14:31sell limit8840.101.90080.00001.8998
22512006.11.03 14:31sell limit8850.101.90140.00001.9004
22522006.11.03 14:31sell limit8860.101.90200.00001.9010
22532006.11.03 14:34sell8820.101.89960.00001.8986
22542006.11.03 14:35sell limit8870.101.90260.00001.9016
22552006.11.03 14:39sell8830.101.90020.00001.8992
22562006.11.03 14:40sell limit8880.101.90320.00001.9022
22572006.11.03 14:54sell8840.101.90080.00001.8998
22582006.11.03 14:55sell limit8890.101.90380.00001.9028
22592006.11.03 15:06t/p8840.101.89980.00001.899810.0014854.39
22602006.11.03 15:07sell limit8900.101.90080.00001.8998
22612006.11.03 15:07t/p8830.101.89920.00001.899210.0014864.39
22622006.11.03 15:08sell limit8910.101.90020.00001.8992
22632006.11.03 15:09t/p8820.101.89860.00001.898610.0014874.39
22642006.11.03 15:09t/p7770.101.89800.00001.898010.1514884.54
22652006.11.03 15:10sell stop8920.101.89480.00001.8938
22662006.11.03 15:10sell stop8930.101.89540.00001.8944
22672006.11.03 15:10sell limit8940.101.89900.00001.8980
22682006.11.03 15:10sell limit8950.101.89960.00001.8986
22692006.11.03 15:14sell8940.101.89900.00001.8980
22702006.11.03 15:14sell8950.101.89960.00001.8986
22712006.11.03 15:39t/p8950.101.89860.00001.898610.0014894.54
22722006.11.03 15:40sell limit8960.101.89960.00001.8986
22732006.11.03 15:51sell8960.101.89960.00001.8986
22742006.11.03 15:54sell8910.101.90020.00001.8992
22752006.11.03 16:00sell8900.101.90080.00001.8998
22762006.11.03 16:16t/p8900.101.89980.00001.899810.0014904.54
22772006.11.03 16:17sell limit8970.101.90080.00001.8998
22782006.11.03 16:24sell8970.101.90080.00001.8998
22792006.11.03 16:30sell8850.101.90140.00001.9004
22802006.11.03 16:31sell limit8980.101.90440.00001.9034
22812006.11.03 17:09t/p8850.101.90040.00001.900410.0014914.54
22822006.11.03 17:10sell limit8990.101.90140.00001.9004
22832006.11.03 17:16t/p8970.101.89980.00001.899810.0014924.54
22842006.11.03 17:16sell limit9000.101.90080.00001.8998
22852006.11.03 18:31delete8980.101.90440.00001.9034
22862006.11.03 18:39sell9000.101.90080.00001.8998
22872006.11.03 19:34sell8990.101.90140.00001.9004
22882006.11.03 20:30delete8890.101.90380.00001.9028
22892006.11.03 20:39t/p8990.101.90040.00001.900410.0014934.54
22902006.11.03 20:40sell limit9010.101.90140.00001.9004
22912006.11.05 22:30sell9010.101.90140.00001.9004
22922006.11.06 00:04sell8860.101.90200.00001.9010
22932006.11.06 00:09sell8870.101.90260.00001.9016
22942006.11.06 00:40t/p8870.101.90160.00001.901610.0014944.54
22952006.11.06 00:40delete8880.101.90320.00001.9022
22962006.11.06 00:40sell limit9020.101.90260.00001.9016
22972006.11.06 01:07t/p8860.101.90100.00001.901010.0014954.54
22982006.11.06 01:07sell limit9030.101.90200.00001.9010
22992006.11.06 03:03delete9020.101.90260.00001.9016
23002006.11.06 03:29sell limit9040.101.90260.00001.9016
23012006.11.06 03:35delete9040.101.90260.00001.9016
23022006.11.06 05:10t/p9010.101.90040.00001.900410.0314964.57
23032006.11.06 05:10sell limit9050.101.90140.00001.9004
23042006.11.06 05:31delete9030.101.90200.00001.9010
23052006.11.06 05:32sell limit9060.101.90200.00001.9010
23062006.11.06 05:33delete9060.101.90200.00001.9010
23072006.11.06 05:35sell limit9070.101.90200.00001.9010
23082006.11.06 06:02delete9070.101.90200.00001.9010
23092006.11.06 07:24sell9050.101.90140.00001.9004
23102006.11.06 07:36t/p9050.101.90040.00001.900410.0014974.57
23112006.11.06 07:37sell limit9080.101.90140.00001.9004
23122006.11.06 07:40t/p9000.101.89980.00001.899810.0314984.60
23132006.11.06 07:40sell limit9090.101.90080.00001.8998
23142006.11.06 08:07t/p8910.101.89920.00001.899210.0314994.63
23152006.11.06 08:07sell limit9100.101.90020.00001.8992
23162006.11.06 08:10t/p8960.101.89860.00001.898610.0315004.66
23172006.11.06 08:10sell limit9110.101.89960.00001.8986
23182006.11.06 08:16delete9080.101.90140.00001.9004
23192006.11.06 08:18t/p8940.101.89800.00001.898010.0315014.69
23202006.11.06 08:19sell limit9120.101.89900.00001.8980
23212006.11.06 08:22sell limit9130.101.90140.00001.9004
23222006.11.06 08:25sell9120.101.89900.00001.8980
23232006.11.06 08:31delete9130.101.90140.00001.9004
23242006.11.06 08:52t/p9120.101.89800.00001.898010.0015024.69
23252006.11.06 08:52sell limit9140.101.89900.00001.8980
23262006.11.06 08:55t/p7780.101.89740.00001.897410.1815034.87
23272006.11.06 08:55sell limit9150.101.89840.00001.8974
23282006.11.06 09:09sell stop9160.101.89420.00001.8932
23292006.11.06 09:31delete9090.101.90080.00001.8998
23302006.11.06 09:35t/p7800.101.89680.00001.896810.1815045.05
23312006.11.06 09:35sell limit9170.101.89780.00001.8968
23322006.11.06 09:37sell stop9180.101.89360.00001.8926
23332006.11.06 09:39t/p7590.101.89620.00001.896210.1815055.23
23342006.11.06 09:39sell stop9190.101.89300.00001.8920
23352006.11.06 09:39sell limit9200.101.89720.00001.8962
23362006.11.06 09:39sell8930.101.89540.00001.8944
23372006.11.06 09:40t/p7580.101.89560.00001.895610.1815065.41
23382006.11.06 09:40sell limit9210.101.89660.00001.8956
23392006.11.06 09:44sell stop9220.101.89240.00001.8914
23402006.11.06 09:48sell8920.101.89480.00001.8938
23412006.11.06 10:04sell9210.101.89660.00001.8956
23422006.11.06 10:09sell9200.101.89720.00001.8962
23432006.11.06 10:25sell9170.101.89780.00001.8968
23442006.11.06 10:54t/p9170.101.89680.00001.896810.0015075.41
23452006.11.06 10:54sell limit9230.101.89780.00001.8968
23462006.11.06 11:01delete9100.101.90020.00001.8992
23472006.11.06 11:06t/p9200.101.89620.00001.896210.0015085.41
23482006.11.06 11:07sell limit9240.101.89720.00001.8962
23492006.11.06 11:15t/p9210.101.89560.00001.895610.0015095.41
23502006.11.06 11:16sell limit9250.101.89660.00001.8956
23512006.11.06 12:01delete9110.101.89960.00001.8986
23522006.11.06 12:01sell9250.101.89660.00001.8956
23532006.11.06 13:24sell9240.101.89720.00001.8962
23542006.11.06 13:54t/p9240.101.89620.00001.896210.0015105.41
23552006.11.06 13:55sell limit9260.101.89720.00001.8962
23562006.11.06 14:01delete9140.101.89900.00001.8980
23572006.11.06 16:01delete9150.101.89840.00001.8974
23582006.11.06 16:40sell9260.101.89720.00001.8962
23592006.11.06 19:46delete9230.101.89780.00001.8968
23602006.11.06 19:50sell limit9270.101.89780.00001.8968
23612006.11.06 20:01delete9270.101.89780.00001.8968
23622006.11.07 00:01delete9220.101.89240.00001.8914
23632006.11.07 00:01delete9190.101.89300.00001.8920
23642006.11.07 00:01delete9180.101.89360.00001.8926
23652006.11.07 00:01delete9160.101.89420.00001.8932
23662006.11.07 00:31buy limit9280.101.89840.00001.8994
23672006.11.07 00:31buy stop9290.101.90020.00001.9012
23682006.11.07 00:31buy stop9300.101.90080.00001.9018
23692006.11.07 00:31buy stop9310.101.90140.00001.9024
23702006.11.07 00:31buy stop9320.101.90200.00001.9030
23712006.11.07 00:32buy limit9330.101.89900.00001.9000
23722006.11.07 00:40buy9330.101.89900.00001.9000
23732006.11.07 00:40buy stop9340.101.89960.00001.9006
23742006.11.07 01:19buy9340.101.89960.00001.9006
23752006.11.07 01:19buy9290.101.90020.00001.9012
23762006.11.07 01:20buy stop9350.101.90260.00001.9036
23772006.11.07 01:21t/p9330.101.90000.00001.900010.0015115.41
23782006.11.07 01:22buy9300.101.90080.00001.9018
23792006.11.07 01:22t/p9340.101.90060.00001.900610.0015125.41
23802006.11.07 01:22buy limit9360.101.89900.00001.9000
23812006.11.07 01:22buy limit9370.101.89960.00001.9006
23822006.11.07 01:22buy stop9380.101.90320.00001.9042
23832006.11.07 01:22buy stop9390.101.90380.00001.9048
23842006.11.07 01:24buy9310.101.90140.00001.9024
23852006.11.07 01:24t/p9290.101.90120.00001.901210.0015135.41
23862006.11.07 01:24buy limit9400.101.90020.00001.9012
23872006.11.07 01:24buy stop9410.101.90440.00001.9054
23882006.11.07 02:01buy9320.101.90200.00001.9030
23892006.11.07 02:31delete9280.101.89840.00001.8994
23902006.11.07 04:09t/p9300.101.90180.00001.901810.0015145.41
23912006.11.07 04:10buy limit9420.101.90080.00001.9018
23922006.11.07 04:10buy stop9430.101.90500.00001.9060
23932006.11.07 04:24buy9350.101.90260.00001.9036
23942006.11.07 04:24t/p9310.101.90240.00001.902410.0015155.41
23952006.11.07 04:25buy limit9440.101.90140.00001.9024
23962006.11.07 04:25buy stop9450.101.90560.00001.9066
23972006.11.07 04:31delete9360.101.89900.00001.9000
23982006.11.07 04:34buy9380.101.90320.00001.9042
23992006.11.07 04:34t/p9320.101.90300.00001.903010.0015165.41
24002006.11.07 04:35buy9390.101.90380.00001.9048
24012006.11.07 04:35buy limit9460.101.90200.00001.9030
24022006.11.07 04:35buy stop9470.101.90620.00001.9072
24032006.11.07 04:36t/p9350.101.90360.00001.903610.0015175.41
24042006.11.07 04:37buy9410.101.90440.00001.9054
24052006.11.07 04:37buy limit9480.101.90260.00001.9036
24062006.11.07 04:37buy stop9490.101.90680.00001.9078
24072006.11.07 04:37t/p9380.101.90420.00001.904210.0015185.41
24082006.11.07 04:38buy limit9500.101.90320.00001.9042
24092006.11.07 04:39buy9430.101.90500.00001.9060
24102006.11.07 04:39t/p9390.101.90480.00001.904810.0015195.41
24112006.11.07 04:39buy limit9510.101.90380.00001.9048
24122006.11.07 04:39buy stop9520.101.90740.00001.9084
24132006.11.07 04:40buy stop9530.101.90800.00001.9090
24142006.11.07 04:52buy9450.101.90560.00001.9066
24152006.11.07 04:54t/p9410.101.90540.00001.905410.0015205.41
24162006.11.07 04:54buy limit9540.101.90440.00001.9054
24172006.11.07 05:01delete9370.101.89960.00001.9006
24182006.11.07 05:03buy9470.101.90620.00001.9072
24192006.11.07 06:01delete9400.101.90020.00001.9012
24202006.11.07 06:23buy9540.101.90440.00001.9054
24212006.11.07 06:39buy9510.101.90380.00001.9048
24222006.11.07 07:24t/p9510.101.90480.00001.904810.0015215.41
24232006.11.07 07:25buy limit9550.101.90380.00001.9048
24242006.11.07 07:31delete9420.101.90080.00001.9018
24252006.11.07 07:40buy9550.101.90380.00001.9048
24262006.11.07 07:40buy limit9560.101.90080.00001.9018
24272006.11.07 07:43delete9560.101.90080.00001.9018
24282006.11.07 07:45buy limit9570.101.90080.00001.9018
24292006.11.07 07:50delete9570.101.90080.00001.9018
24302006.11.07 09:10buy9500.101.90320.00001.9042
24312006.11.07 09:22t/p9500.101.90420.00001.904210.0015225.41
24322006.11.07 09:22buy limit9580.101.90320.00001.9042
24332006.11.07 09:30t/p9550.101.90480.00001.904810.0015235.41
24342006.11.07 09:31delete9440.101.90140.00001.9024
24352006.11.07 09:31buy limit9590.101.90380.00001.9048
24362006.11.07 09:36t/p9540.101.90540.00001.905410.0015245.41
24372006.11.07 09:37buy limit9600.101.90440.00001.9054
24382006.11.07 09:39t/p9430.101.90600.00001.906010.0015255.41
24392006.11.07 09:40buy limit9610.101.90500.00001.9060
24402006.11.07 10:07buy9610.101.90500.00001.9060
24412006.11.07 10:09buy9600.101.90440.00001.9054
24422006.11.07 11:03buy9590.101.90380.00001.9048
24432006.11.07 11:31delete9460.101.90200.00001.9030
24442006.11.07 13:19t/p9590.101.90480.00001.904810.0015265.41
24452006.11.07 13:19buy limit9620.101.90380.00001.9048
24462006.11.07 13:22t/p9600.101.90540.00001.905410.0015275.41
24472006.11.07 13:22buy limit9630.101.90440.00001.9054
24482006.11.07 13:24t/p9610.101.90600.00001.906010.0015285.41
24492006.11.07 13:24buy limit9640.101.90500.00001.9060
24502006.11.07 13:31delete9480.101.90260.00001.9036
24512006.11.07 13:35buy9490.101.90680.00001.9078
24522006.11.07 13:36t/p9450.101.90660.00001.906610.0015295.41
24532006.11.07 13:37buy limit9650.101.90560.00001.9066
24542006.11.07 13:39buy9520.101.90740.00001.9084
24552006.11.07 13:39t/p9470.101.90720.00001.907210.0015305.41
24562006.11.07 13:40buy limit9660.101.90620.00001.9072
24572006.11.07 14:04buy9530.101.90800.00001.9090
24582006.11.07 14:06t/p9490.101.90780.00001.907810.0015315.41
24592006.11.07 14:07buy limit9670.101.90680.00001.9078
24602006.11.07 14:09t/p9520.101.90840.00001.908410.0015325.41
24612006.11.07 14:09buy limit9680.101.90740.00001.9084
24622006.11.07 14:22t/p9530.101.90900.00001.909010.0015335.41
24632006.11.07 14:22buy limit9690.101.90800.00001.9090
24642006.11.07 14:31delete9580.101.90320.00001.9042
24652006.11.07 14:34t/p8780.101.90960.00001.90969.9215345.33
24662006.11.07 14:35buy limit9700.101.90860.00001.9096
24672006.11.07 14:37t/p8790.101.91020.00001.91029.9215355.25
24682006.11.07 14:37buy limit9710.101.90920.00001.9102
24692006.11.07 14:51t/p8800.101.91080.00001.91089.9215365.17
24702006.11.07 14:52buy limit9720.101.90980.00001.9108
24712006.11.07 14:52buy stop9730.101.91400.00001.9150
24722006.11.07 14:54t/p8810.101.91140.00001.91149.9215375.09
24732006.11.07 14:55buy limit9740.101.91040.00001.9114
24742006.11.07 15:01delete9620.101.90380.00001.9048
24752006.11.07 15:16t/p8350.101.91200.00001.91209.7615384.85
24762006.11.07 15:16buy limit9750.101.91100.00001.9120
24772006.11.07 15:16buy stop9760.101.91460.00001.9156
24782006.11.07 15:17buy stop9770.101.91520.00001.9162
24792006.11.07 15:31delete9630.101.90440.00001.9054
24802006.11.07 15:37buy9750.101.91100.00001.9120
24812006.11.07 15:39buy9740.101.91040.00001.9114
24822006.11.07 15:52buy9720.101.90980.00001.9108
24832006.11.07 15:54buy9710.101.90920.00001.9102
24842006.11.07 16:09buy9700.101.90860.00001.9096
24852006.11.07 16:10buy9690.101.90800.00001.9090
24862006.11.07 16:31t/p9690.101.90900.00001.909010.0015394.85
24872006.11.07 16:32buy limit9780.101.90800.00001.9090
24882006.11.07 16:36t/p9700.101.90960.00001.909610.0015404.85
24892006.11.07 16:37buy limit9790.101.90860.00001.9096
24902006.11.07 16:45t/p9710.101.91020.00001.910210.0015414.85
24912006.11.07 16:46buy limit9800.101.90920.00001.9102
24922006.11.07 17:01delete9640.101.90500.00001.9060
24932006.11.07 17:09buy9800.101.90920.00001.9102
24942006.11.07 18:31delete9650.101.90560.00001.9066
24952006.11.07 19:21buy9790.101.90860.00001.9096
24962006.11.07 19:24buy9780.101.90800.00001.9090
24972006.11.07 19:34buy9680.101.90740.00001.9084
24982006.11.07 19:37buy9670.101.90680.00001.9078
24992006.11.07 19:51buy9660.101.90620.00001.9072
25002006.11.07 22:52t/p9660.101.90720.00001.907210.0015424.85
25012006.11.07 22:53buy limit9810.101.90620.00001.9072
25022006.11.07 23:19buy9810.101.90620.00001.9072
25032006.11.08 02:12delete9770.101.91520.00001.9162
25042006.11.08 02:12delete9760.101.91460.00001.9156
25052006.11.08 02:12delete9730.101.91400.00001.9150
25062006.11.08 02:31sell stop9820.101.90320.00001.9022
25072006.11.08 02:31sell stop9830.101.90380.00001.9028
25082006.11.08 02:31sell stop9840.101.90440.00001.9034
25092006.11.08 02:31sell stop9850.101.90500.00001.9040
25102006.11.08 02:32sell stop9860.101.90560.00001.9046
25112006.11.08 02:39sell9860.101.90560.00001.9046
25122006.11.08 02:40sell stop9870.101.90260.00001.9016
25132006.11.08 02:54sell9850.101.90500.00001.9040
25142006.11.08 07:01delete9870.101.90260.00001.9016
25152006.11.08 07:01delete9840.101.90440.00001.9034
25162006.11.08 07:01delete9830.101.90380.00001.9028
25172006.11.08 07:01delete9820.101.90320.00001.9022
25182006.11.08 07:22t/p9860.101.90460.00001.904610.0015434.85
25192006.11.08 07:24t/p9850.101.90400.00001.904010.0015444.85
25202006.11.08 08:01sell stop9880.101.90320.00001.9022
25212006.11.08 08:01sell stop9890.101.90380.00001.9028
25222006.11.08 08:01sell stop9900.101.90440.00001.9034
25232006.11.08 08:01sell stop9910.101.90500.00001.9040
25242006.11.08 08:01sell stop9920.101.90560.00001.9046
25252006.11.08 08:10sell9920.101.90560.00001.9046
25262006.11.08 08:24sell stop9930.101.90260.00001.9016
25272006.11.08 08:49t/p9810.101.90720.00001.90729.9615454.81
25282006.11.08 08:52t/p9670.101.90780.00001.90789.9615464.77
25292006.11.08 09:01delete9930.101.90260.00001.9016
25302006.11.08 09:01delete9910.101.90500.00001.9040
25312006.11.08 09:01delete9900.101.90440.00001.9034
25322006.11.08 09:01delete9890.101.90380.00001.9028
25332006.11.08 09:01delete9880.101.90320.00001.9022
25342006.11.08 09:05t/p9680.101.90840.00001.90849.9615474.73
25352006.11.08 09:21t/p9780.101.90900.00001.90909.9615484.69
25362006.11.08 09:31buy limit9940.101.90680.00001.9078
25372006.11.08 09:31buy limit9950.101.90740.00001.9084
25382006.11.08 09:31buy limit9960.101.90800.00001.9090
25392006.11.08 09:31t/p9790.101.90960.00001.90969.9615494.65
25402006.11.08 09:32buy limit9970.101.90860.00001.9096
25412006.11.08 09:39buy9970.101.90860.00001.9096
25422006.11.08 09:52buy9960.101.90800.00001.9090
25432006.11.08 09:52buy limit9980.101.90620.00001.9072
25442006.11.08 09:53delete9980.101.90620.00001.9072
25452006.11.08 09:54buy9950.101.90740.00001.9084
25462006.11.08 09:55buy limit9990.101.90620.00001.9072
25472006.11.08 10:01delete9990.101.90620.00001.9072
25482006.11.08 10:10buy limit10000.101.90620.00001.9072
25492006.11.08 10:11delete10000.101.90620.00001.9072
25502006.11.08 12:00t/p9950.101.90840.00001.908410.0015504.65
25512006.11.08 12:01buy limit10010.101.90740.00001.9084
25522006.11.08 12:01t/p9960.101.90900.00001.909010.0015514.65
25532006.11.08 12:02buy limit10020.101.90800.00001.9090
25542006.11.08 12:09buy10020.101.90800.00001.9090
25552006.11.08 12:36buy10010.101.90740.00001.9084
25562006.11.08 12:39buy9940.101.90680.00001.9078
25572006.11.08 13:09t/p9920.101.90460.00001.904610.0015524.65
25582006.11.08 14:31sell stop10030.101.90020.00001.8992
25592006.11.08 14:31sell stop10040.101.90080.00001.8998
25602006.11.08 14:31sell stop10050.101.90140.00001.9004
25612006.11.08 14:31sell stop10060.101.90200.00001.9010
25622006.11.08 14:31sell limit10070.101.90380.00001.9028
25632006.11.08 14:31sell limit10080.101.90440.00001.9034
25642006.11.08 14:31sell limit10090.101.90500.00001.9040
25652006.11.08 14:31sell limit10100.101.90560.00001.9046
25662006.11.08 14:35sell stop10110.101.89960.00001.8986
25672006.11.08 14:35sell limit10120.101.90320.00001.9022
25682006.11.08 14:36sell10060.101.90200.00001.9010
25692006.11.08 14:37sell stop10130.101.89900.00001.8980
25702006.11.08 14:37sell limit10140.101.90260.00001.9016
25712006.11.08 14:39sell10050.101.90140.00001.9004
25722006.11.08 14:39sell stop10150.101.89840.00001.8974
25732006.11.08 14:40sell10040.101.90080.00001.8998
25742006.11.08 15:01delete10100.101.90560.00001.9046
25752006.11.08 15:05sell limit10160.101.90560.00001.9046
25762006.11.08 15:06sell10140.101.90260.00001.9016
25772006.11.08 15:09sell10120.101.90320.00001.9022
25782006.11.08 15:31delete10160.101.90560.00001.9046
25792006.11.08 16:04sell10070.101.90380.00001.9028
25802006.11.08 16:06sell10080.101.90440.00001.9034
25812006.11.08 16:09sell10090.101.90500.00001.9040
25822006.11.08 17:31sell stop10170.101.90560.00001.9046
25832006.11.08 17:51delete10170.101.90560.00001.9046
25842006.11.08 18:16sell stop10180.101.90560.00001.9046
25852006.11.08 18:25delete10180.101.90560.00001.9046
25862006.11.08 18:27sell stop10190.101.90560.00001.9046
25872006.11.08 19:09sell10190.101.90560.00001.9046
25882006.11.08 22:55t/p10190.101.90460.00001.904610.0015534.65
25892006.11.08 23:45t/p10090.101.90400.00001.904010.0015544.65
25902006.11.08 23:46sell limit10200.101.90500.00001.9040
25912006.11.08 23:55sell10200.101.90500.00001.9040
25922006.11.09 00:39t/p10200.101.90400.00001.904010.0915554.74
25932006.11.09 00:40sell limit10210.101.90500.00001.9040
25942006.11.09 00:54t/p10080.101.90340.00001.903410.0915564.83
25952006.11.09 00:55sell limit10220.101.90440.00001.9034
25962006.11.09 01:35sell10220.101.90440.00001.9034
25972006.11.09 02:01delete10210.101.90500.00001.9040
25982006.11.09 02:22sell limit10230.101.90500.00001.9040
25992006.11.09 02:31delete10230.101.90500.00001.9040
26002006.11.09 08:01delete10150.101.89840.00001.8974
26012006.11.09 08:01delete10130.101.89900.00001.8980
26022006.11.09 08:01delete10110.101.89960.00001.8986
26032006.11.09 08:01delete10030.101.90020.00001.8992
26042006.11.09 08:31buy limit10240.101.90560.00001.9066
26052006.11.09 08:31buy limit10250.101.90620.00001.9072
26062006.11.09 08:55t/p9940.101.90780.00001.90789.8815574.71
26072006.11.09 08:55buy limit10260.101.90680.00001.9078
26082006.11.09 09:36buy10260.101.90680.00001.9078
26092006.11.09 10:04buy10250.101.90620.00001.9072
26102006.11.09 10:10buy10240.101.90560.00001.9066
26112006.11.09 10:39t/p10240.101.90660.00001.906610.0015584.71
26122006.11.09 10:40buy limit10270.101.90560.00001.9066
26132006.11.09 11:39t/p10250.101.90720.00001.907210.0015594.71
26142006.11.09 11:40buy limit10280.101.90620.00001.9072
26152006.11.09 12:04buy10280.101.90620.00001.9072
26162006.11.09 12:06buy10270.101.90560.00001.9066
26172006.11.09 12:10t/p10220.101.90340.00001.903410.0015604.71
26182006.11.09 12:15t/p10070.101.90280.00001.902810.0915614.80
26192006.11.09 12:18t/p10120.101.90220.00001.902210.0915624.89
26202006.11.09 13:36t/p10140.101.90160.00001.901610.0915634.98
26212006.11.09 13:36t/p10060.101.90100.00001.901010.0915645.07
26222006.11.09 13:37t/p10050.101.90040.00001.900410.0915655.16
26232006.11.09 13:39t/p10040.101.89980.00001.899810.0915665.25
26242006.11.09 14:01sell stop10290.101.89780.00001.8968
26252006.11.09 14:01sell stop10300.101.89840.00001.8974
26262006.11.09 14:01sell limit10310.101.89960.00001.8986
26272006.11.09 14:01sell limit10320.101.90020.00001.8992
26282006.11.09 14:01sell limit10330.101.90080.00001.8998
26292006.11.09 14:01sell limit10340.101.90140.00001.9004
26302006.11.09 14:01sell limit10350.101.90200.00001.9010
26312006.11.09 14:07sell limit10360.101.89900.00001.8980
26322006.11.09 14:09sell10300.101.89840.00001.8974
26332006.11.09 14:21sell10360.101.89900.00001.8980
26342006.11.09 14:24sell10310.101.89960.00001.8986
26352006.11.09 14:24sell limit10370.101.90260.00001.9016
26362006.11.09 14:45sell10320.101.90020.00001.8992
26372006.11.09 14:46sell limit10380.101.90320.00001.9022
26382006.11.09 15:04sell10330.101.90080.00001.8998
26392006.11.09 15:04sell10340.101.90140.00001.9004
26402006.11.09 15:05sell limit10390.101.90380.00001.9028
26412006.11.09 15:06sell10350.101.90200.00001.9010
26422006.11.09 15:08sell10370.101.90260.00001.9016
26432006.11.09 15:09sell10380.101.90320.00001.9022
26442006.11.09 15:24t/p10380.101.90220.00001.902210.0015675.25
26452006.11.09 15:25sell limit10400.101.90320.00001.9022
26462006.11.09 15:39t/p10370.101.90160.00001.901610.0015685.25
26472006.11.09 15:40sell limit10410.101.90260.00001.9016
26482006.11.09 15:49t/p10350.101.90100.00001.901010.0015695.25
26492006.11.09 15:50sell limit10420.101.90200.00001.9010
26502006.11.09 15:51t/p10340.101.90040.00001.900410.0015705.25
26512006.11.09 15:52sell limit10430.101.90140.00001.9004
26522006.11.09 15:54t/p10330.101.89980.00001.899810.0015715.25
26532006.11.09 15:54t/p10320.101.89920.00001.899210.0015725.25
26542006.11.09 15:54sell limit10440.101.90020.00001.8992
26552006.11.09 15:54sell limit10450.101.90080.00001.8998
26562006.11.09 16:01delete10390.101.90380.00001.9028
26572006.11.09 16:06sell10440.101.90020.00001.8992
26582006.11.09 16:09sell10450.101.90080.00001.8998
26592006.11.09 16:19sell10430.101.90140.00001.9004
26602006.11.09 16:19sell10420.101.90200.00001.9010
26612006.11.09 16:21sell10410.101.90260.00001.9016
26622006.11.09 16:21sell10400.101.90320.00001.9022
26632006.11.09 16:24sell stop10460.101.90380.00001.9028
26642006.11.09 16:28sell10460.101.90380.00001.9028
26652006.11.09 16:36t/p10270.101.90660.00001.906610.0015735.25
26662006.11.09 16:37t/p10280.101.90720.00001.907210.0015745.25
26672006.11.09 16:39t/p10260.101.90780.00001.907810.0015755.25
26682006.11.09 16:39t/p10010.101.90840.00001.90849.8815765.13
26692006.11.09 18:31delete10290.101.89780.00001.8968
26702006.11.09 19:01buy limit10470.101.90500.00001.9060
26712006.11.09 19:01buy limit10480.101.90560.00001.9066
26722006.11.09 19:01buy limit10490.101.90620.00001.9072
26732006.11.09 19:01buy stop10500.101.90740.00001.9084
26742006.11.09 19:39buy10490.101.90620.00001.9072
26752006.11.09 19:40buy stop10510.101.90680.00001.9078
26762006.11.09 19:54buy10480.101.90560.00001.9066
26772006.11.09 20:55buy10470.101.90500.00001.9060
26782006.11.09 22:19t/p10470.101.90600.00001.906010.0015775.13
26792006.11.09 22:19buy limit10520.101.90500.00001.9060
26802006.11.09 22:24buy10510.101.90680.00001.9078
26812006.11.09 22:34t/p10480.101.90660.00001.906610.0015785.13
26822006.11.09 22:35buy limit10530.101.90560.00001.9066
26832006.11.09 22:37buy10500.101.90740.00001.9084
26842006.11.09 22:39t/p10490.101.90720.00001.907210.0015795.13
26852006.11.09 22:40buy limit10540.101.90620.00001.9072
26862006.11.09 23:01delete10520.101.90500.00001.9060
26872006.11.10 01:51t/p10510.101.90780.00001.90789.9615805.09
26882006.11.10 01:52buy limit10550.101.90680.00001.9078
26892006.11.10 02:00t/p10500.101.90840.00001.90849.9615815.05
26902006.11.10 02:01delete10530.101.90560.00001.9066
26912006.11.10 02:01buy limit10560.101.90740.00001.9084
26922006.11.10 02:04t/p10020.101.90900.00001.90909.8415824.89
26932006.11.10 02:05buy limit10570.101.90800.00001.9090
26942006.11.10 02:06t/p9970.101.90960.00001.90969.8415834.73
26952006.11.10 02:07buy limit10580.101.90860.00001.9096
26962006.11.10 02:09t/p9800.101.91020.00001.91029.8015844.53
26972006.11.10 02:10buy limit10590.101.90920.00001.9102
26982006.11.10 02:18buy10590.101.90920.00001.9102
26992006.11.10 02:34t/p10590.101.91020.00001.910210.0015854.53
27002006.11.10 02:35buy limit10600.101.90920.00001.9102
27012006.11.10 02:39t/p9720.101.91080.00001.91089.8015864.33
27022006.11.10 02:39buy limit10610.101.90980.00001.9108
27032006.11.10 03:01delete10540.101.90620.00001.9072
27042006.11.10 03:03buy stop10620.101.91400.00001.9150
27052006.11.10 04:06buy10610.101.90980.00001.9108
27062006.11.10 04:31delete10550.101.90680.00001.9078
27072006.11.10 05:07buy10600.101.90920.00001.9102
27082006.11.10 05:39buy10580.101.90860.00001.9096
27092006.11.10 06:24buy10570.101.90800.00001.9090
27102006.11.10 07:19t/p10570.101.90900.00001.909010.0015874.33
27112006.11.10 07:20buy limit10630.101.90800.00001.9090
27122006.11.10 07:21t/p10580.101.90960.00001.909610.0015884.33
27132006.11.10 07:22buy limit10640.101.90860.00001.9096
27142006.11.10 07:24t/p10600.101.91020.00001.910210.0015894.33
27152006.11.10 07:24buy limit10650.101.90920.00001.9102
27162006.11.10 07:31delete10560.101.90740.00001.9084
27172006.11.10 07:33t/p10610.101.91080.00001.910810.0015904.33
27182006.11.10 07:34buy limit10660.101.90980.00001.9108
27192006.11.10 07:37buy10660.101.90980.00001.9108
27202006.11.10 07:39buy10650.101.90920.00001.9102
27212006.11.10 07:51buy10640.101.90860.00001.9096
27222006.11.10 07:54buy10630.101.90800.00001.9090
27232006.11.10 07:56buy limit10670.101.90740.00001.9084
27242006.11.10 07:59delete10670.101.90740.00001.9084
27252006.11.10 08:09t/p10630.101.90900.00001.909010.0015914.33
27262006.11.10 08:10buy limit10680.101.90800.00001.9090
27272006.11.10 08:19t/p10640.101.90960.00001.909610.0015924.33
27282006.11.10 08:20buy limit10690.101.90860.00001.9096
27292006.11.10 08:21t/p10650.101.91020.00001.910210.0015934.33
27302006.11.10 08:22t/p10660.101.91080.00001.910810.0015944.33
27312006.11.10 08:22buy limit10700.101.90920.00001.9102
27322006.11.10 08:22buy limit10710.101.90980.00001.9108
27332006.11.10 08:24t/p9740.101.91140.00001.91149.8015954.13
27342006.11.10 08:25buy limit10720.101.91040.00001.9114
27352006.11.10 08:29buy stop10730.101.91460.00001.9156
27362006.11.10 08:30t/p9750.101.91200.00001.91209.8015963.93
27372006.11.10 08:30t/p8240.101.91260.00001.91269.5615973.49
27382006.11.10 08:31buy limit10740.101.91100.00001.9120
27392006.11.10 08:31buy limit10750.101.91160.00001.9126
27402006.11.10 08:31buy stop10760.101.91520.00001.9162
27412006.11.10 08:31buy stop10770.101.91580.00001.9168
27422006.11.10 08:33t/p8250.101.91320.00001.91329.5615983.05
27432006.11.10 08:34buy limit10780.101.91220.00001.9132
27442006.11.10 08:39buy10780.101.91220.00001.9132
27452006.11.10 08:39buy10750.101.91160.00001.9126
27462006.11.10 08:49t/p10750.101.91260.00001.912610.0015993.05
27472006.11.10 08:49t/p10780.101.91320.00001.913210.0016003.05
27482006.11.10 08:50buy limit10790.101.91160.00001.9126
27492006.11.10 08:50buy limit10800.101.91220.00001.9132
27502006.11.10 08:50buy stop10810.101.91640.00001.9174
27512006.11.10 08:51buy10620.101.91400.00001.9150
27522006.11.10 08:51t/p7980.101.91380.00001.91389.5616012.61
27532006.11.10 08:52buy10730.101.91460.00001.9156
27542006.11.10 08:52t/p8130.101.91440.00001.91449.5616022.17
27552006.11.10 08:52delete10680.101.90800.00001.9090
27562006.11.10 08:52buy limit10820.101.91280.00001.9138
27572006.11.10 08:52buy limit10830.101.91340.00001.9144
27582006.11.10 08:52buy stop10840.101.91700.00001.9180
27592006.11.10 08:54buy10760.101.91520.00001.9162
27602006.11.10 08:54t/p10620.101.91500.00001.915010.0016032.17
27612006.11.10 08:54buy10770.101.91580.00001.9168
27622006.11.10 08:55t/p10730.101.91560.00001.915610.0016042.17
27632006.11.10 08:55buy limit10850.101.91400.00001.9150
27642006.11.10 08:55buy limit10860.101.91460.00001.9156
27652006.11.10 08:55buy stop10870.101.91760.00001.9186
27662006.11.10 08:55buy stop10880.101.91820.00001.9192
27672006.11.10 08:58buy10860.101.91460.00001.9156
27682006.11.10 09:00t/p10860.101.91560.00001.915610.0016052.17
27692006.11.10 09:00buy10810.101.91640.00001.9174
27702006.11.10 09:00t/p10760.101.91620.00001.916210.0016062.17
27712006.11.10 09:01buy limit10890.101.91460.00001.9156
27722006.11.10 09:01buy limit10900.101.91520.00001.9162
27732006.11.10 09:01buy stop10910.101.91880.00001.9198
27742006.11.10 09:01buy stop10920.101.91940.00001.9204
27752006.11.10 09:01buy10840.101.91700.00001.9180
27762006.11.10 09:01t/p10770.101.91680.00001.916810.0016072.17
27772006.11.10 09:02buy limit10930.101.91580.00001.9168
27782006.11.10 09:07buy10930.101.91580.00001.9168
27792006.11.10 09:09buy10900.101.91520.00001.9162
27802006.11.10 09:10buy10890.101.91460.00001.9156
27812006.11.10 09:16t/p10890.101.91560.00001.915610.0016082.17
27822006.11.10 09:17buy limit10940.101.91460.00001.9156
27832006.11.10 09:24buy10940.101.91460.00001.9156
27842006.11.10 09:31delete10690.101.90860.00001.9096
27852006.11.10 09:37buy10850.101.91400.00001.9150
27862006.11.10 09:39buy10830.101.91340.00001.9144
27872006.11.10 09:51t/p10830.101.91440.00001.914410.0016092.17
27882006.11.10 09:52buy limit10950.101.91340.00001.9144
27892006.11.10 09:54t/p10850.101.91500.00001.915010.0016102.17
27902006.11.10 09:54buy limit10960.101.91400.00001.9150
27912006.11.10 10:00t/p10940.101.91560.00001.915610.0016112.17
27922006.11.10 10:01buy limit10970.101.91460.00001.9156
27932006.11.10 10:02delete10700.101.90920.00001.9102
27942006.11.10 10:36t/p10900.101.91620.00001.916210.0016122.17
27952006.11.10 10:37buy limit10980.101.91520.00001.9162
27962006.11.10 10:39t/p10930.101.91680.00001.916810.0016132.17
27972006.11.10 10:40buy limit10990.101.91580.00001.9168
27982006.11.10 10:44buy stop11000.101.92000.00001.9210
27992006.11.10 10:49buy10870.101.91760.00001.9186
28002006.11.10 10:51t/p10810.101.91740.00001.917410.0016142.17
28012006.11.10 10:52buy limit11010.101.91640.00001.9174
28022006.11.10 10:55buy stop11020.101.92060.00001.9216
28032006.11.10 11:01delete10710.101.90980.00001.9108
28042006.11.10 11:09buy11010.101.91640.00001.9174
28052006.11.10 11:25buy10990.101.91580.00001.9168
28062006.11.10 11:39buy10980.101.91520.00001.9162
28072006.11.10 12:01delete10720.101.91040.00001.9114
28082006.11.10 12:24buy10970.101.91460.00001.9156
28092006.11.10 12:39t/p10970.101.91560.00001.915610.0016152.17
28102006.11.10 12:40buy limit11030.101.91460.00001.9156
28112006.11.10 12:55buy11030.101.91460.00001.9156
28122006.11.10 13:07buy10960.101.91400.00001.9150
28132006.11.10 13:30t/p10960.101.91500.00001.915010.0016162.17
28142006.11.10 13:31delete10740.101.91100.00001.9120
28152006.11.10 13:31buy limit11040.101.91400.00001.9150
28162006.11.10 13:31t/p11030.101.91560.00001.915610.0016172.17
28172006.11.10 13:32buy limit11050.101.91460.00001.9156
28182006.11.10 14:06buy11050.101.91460.00001.9156
28192006.11.10 14:55delete10790.101.91160.00001.9126
28202006.11.10 15:07buy11040.101.91400.00001.9150
28212006.11.10 15:09buy10950.101.91340.00001.9144
28222006.11.10 15:24t/p10950.101.91440.00001.914410.0016182.17
28232006.11.10 15:24buy limit11060.101.91340.00001.9144
28242006.11.10 15:51buy11060.101.91340.00001.9144
28252006.11.10 15:54buy10820.101.91280.00001.9138
28262006.11.10 15:54buy10800.101.91220.00001.9132
28272006.11.10 16:22t/p10800.101.91320.00001.913210.0016192.17
28282006.11.10 16:22buy limit11070.101.91220.00001.9132
28292006.11.10 16:54buy11070.101.91220.00001.9132
28302006.11.10 17:34t/p11070.101.91320.00001.913210.0016202.17
28312006.11.10 17:34buy limit11080.101.91220.00001.9132
28322006.11.10 17:39t/p10820.101.91380.00001.913810.0016212.17
28332006.11.10 17:40buy limit11090.101.91280.00001.9138
28342006.11.10 17:54buy11090.101.91280.00001.9138
28352006.11.10 19:30buy11080.101.91220.00001.9132
28362006.11.12 22:30delete11020.101.92060.00001.9216
28372006.11.12 22:30delete11000.101.92000.00001.9210
28382006.11.12 22:30delete10920.101.91940.00001.9204
28392006.11.12 22:30delete10910.101.91880.00001.9198
28402006.11.12 22:30delete10880.101.91820.00001.9192
28412006.11.12 23:01sell stop11100.101.90920.00001.9082
28422006.11.12 23:01sell stop11110.101.90980.00001.9088
28432006.11.12 23:01sell stop11120.101.91040.00001.9094
28442006.11.12 23:01sell stop11130.101.91100.00001.9100
28452006.11.12 23:01sell stop11140.101.91160.00001.9106
28462006.11.12 23:07sell11140.101.91160.00001.9106
28472006.11.12 23:07sell stop11150.101.90860.00001.9076
28482006.11.13 00:35t/p11080.101.91320.00001.91329.9616222.13
28492006.11.13 00:45t/p11090.101.91380.00001.91389.9616232.09
28502006.11.13 00:48t/p11060.101.91440.00001.91449.9616242.05
28512006.11.13 01:01delete11150.101.90860.00001.9076
28522006.11.13 01:01delete11130.101.91100.00001.9100
28532006.11.13 01:01delete11120.101.91040.00001.9094
28542006.11.13 01:01delete11110.101.90980.00001.9088
28552006.11.13 01:01delete11100.101.90920.00001.9082
28562006.11.13 01:24t/p11040.101.91500.00001.91509.9616252.01
28572006.11.13 01:31buy limit11160.101.91280.00001.9138
28582006.11.13 01:31buy limit11170.101.91340.00001.9144
28592006.11.13 01:31buy limit11180.101.91400.00001.9150
28602006.11.13 01:31buy stop11190.101.91820.00001.9192
28612006.11.13 02:09buy11180.101.91400.00001.9150
28622006.11.13 05:01delete11160.101.91280.00001.9138
28632006.11.13 06:22buy11170.101.91340.00001.9144
28642006.11.13 09:01delete11190.101.91820.00001.9192
28652006.11.13 09:31sell stop11200.101.90800.00001.9070
28662006.11.13 09:31sell stop11210.101.90860.00001.9076
28672006.11.13 09:31sell stop11220.101.90920.00001.9082
28682006.11.13 09:31sell stop11230.101.90980.00001.9088
28692006.11.13 09:31sell limit11240.101.91100.00001.9100
28702006.11.13 09:31sell limit11250.101.91220.00001.9112
28712006.11.13 09:34t/p11140.101.91060.00001.910610.0316262.04
28722006.11.13 09:34sell11230.101.90980.00001.9088
28732006.11.13 09:35sell stop11260.101.90680.00001.9058
28742006.11.13 09:35sell stop11270.101.90740.00001.9064
28752006.11.13 09:35sell limit11280.101.91040.00001.9094
28762006.11.13 09:35sell limit11290.101.91160.00001.9106
28772006.11.13 09:37sell11220.101.90920.00001.9082
28782006.11.13 09:37sell stop11300.101.90620.00001.9052
28792006.11.13 09:39sell11210.101.90860.00001.9076
28802006.11.13 09:39t/p11230.101.90880.00001.908810.0016272.04
28812006.11.13 09:39sell11200.101.90800.00001.9070
28822006.11.13 09:39t/p11220.101.90820.00001.908210.0016282.04
28832006.11.13 09:39sell stop11310.101.90500.00001.9040
28842006.11.13 09:39sell stop11320.101.90560.00001.9046
28852006.11.13 09:39sell limit11330.101.90920.00001.9082
28862006.11.13 09:39sell limit11340.101.90980.00001.9088
28872006.11.13 09:45sell11330.101.90920.00001.9082
28882006.11.13 09:52t/p11330.101.90820.00001.908210.0016292.04
28892006.11.13 09:52sell limit11350.101.90920.00001.9082
28902006.11.13 09:54sell11270.101.90740.00001.9064
28912006.11.13 09:54t/p11210.101.90760.00001.907610.0016302.04
28922006.11.13 09:54sell stop11360.101.90440.00001.9034
28932006.11.13 09:54sell limit11370.101.90860.00001.9076
28942006.11.13 09:54sell11260.101.90680.00001.9058
28952006.11.13 09:55t/p11200.101.90700.00001.907010.0016312.04
28962006.11.13 09:55sell limit11380.101.90800.00001.9070
28972006.11.13 10:01delete11250.101.91220.00001.9112
28982006.11.13 10:03sell11300.101.90620.00001.9052
28992006.11.13 11:01delete11290.101.91160.00001.9106
29002006.11.13 11:07t/p11270.101.90640.00001.906410.0016322.04
29012006.11.13 11:07sell limit11390.101.90740.00001.9064
29022006.11.13 11:09sell11320.101.90560.00001.9046
29032006.11.13 11:10t/p11260.101.90580.00001.905810.0016332.04
29042006.11.13 11:10sell limit11400.101.90680.00001.9058
29052006.11.13 11:18sell11310.101.90500.00001.9040
29062006.11.13 11:39t/p11300.101.90520.00001.905210.0016342.04
29072006.11.13 11:40delete11240.101.91100.00001.9100
29082006.11.13 11:40sell limit11410.101.90620.00001.9052
29092006.11.13 11:46sell11360.101.90440.00001.9034
29102006.11.13 11:48t/p11320.101.90460.00001.904610.0016352.04
29112006.11.13 11:48sell limit11420.101.90560.00001.9046
29122006.11.13 12:09t/p11310.101.90400.00001.904010.0016362.04
29132006.11.13 12:09sell limit11430.101.90500.00001.9040
29142006.11.13 12:31delete11280.101.91040.00001.9094
29152006.11.13 12:39sell11430.101.90500.00001.9040
29162006.11.13 13:10t/p11430.101.90400.00001.904010.0016372.04
29172006.11.13 13:10sell limit11440.101.90500.00001.9040
29182006.11.13 13:24sell11440.101.90500.00001.9040
29192006.11.13 13:31delete11340.101.90980.00001.9088
29202006.11.13 13:39t/p11440.101.90400.00001.904010.0016382.04
29212006.11.13 13:40sell limit11450.101.90500.00001.9040
29222006.11.13 13:48t/p11360.101.90340.00001.903410.0016392.04
29232006.11.13 13:49sell limit11460.101.90440.00001.9034
29242006.11.13 14:09t/p10460.101.90280.00001.902810.0616402.10
29252006.11.13 14:09t/p10400.101.90220.00001.902210.0616412.16
29262006.11.13 14:09delete11350.101.90920.00001.9082
29272006.11.13 14:09sell limit11470.101.90320.00001.9022
29282006.11.13 14:09sell limit11480.101.90380.00001.9028
29292006.11.13 14:24t/p10410.101.90160.00001.901610.0616422.22
29302006.11.13 14:24sell limit11490.101.90260.00001.9016
29312006.11.13 15:01delete11370.101.90860.00001.9076
29322006.11.13 15:07t/p10420.101.90100.00001.901010.0616432.28
29332006.11.13 15:07sell stop11500.101.89780.00001.8968
29342006.11.13 15:07sell limit11510.101.90200.00001.9010
29352006.11.13 15:09t/p10430.101.90040.00001.900410.0616442.34
29362006.11.13 15:09sell limit11520.101.90140.00001.9004
29372006.11.13 15:31delete11380.101.90800.00001.9070
29382006.11.13 15:45sell11520.101.90140.00001.9004
29392006.11.13 15:50sell11510.101.90200.00001.9010
29402006.11.13 15:54sell11490.101.90260.00001.9016
29412006.11.13 16:24t/p11490.101.90160.00001.901610.0016452.34
29422006.11.13 16:24sell limit11530.101.90260.00001.9016
29432006.11.13 16:31delete11390.101.90740.00001.9064
29442006.11.13 17:31delete11400.101.90680.00001.9058
29452006.11.13 17:39t/p11510.101.90100.00001.901010.0016462.34
29462006.11.13 17:40sell limit11540.101.90200.00001.9010
29472006.11.13 17:45t/p11520.101.90040.00001.900410.0016472.34
29482006.11.13 17:46sell limit11550.101.90140.00001.9004
29492006.11.13 18:31delete11410.101.90620.00001.9052
29502006.11.13 19:01delete11420.101.90560.00001.9046
29512006.11.13 20:31delete11450.101.90500.00001.9040
29522006.11.13 21:45sell11550.101.90140.00001.9004
29532006.11.13 22:01delete11460.101.90440.00001.9034
29542006.11.13 23:00sell11540.101.90200.00001.9010
29552006.11.13 23:46sell11530.101.90260.00001.9016
29562006.11.13 23:49sell11470.101.90320.00001.9022
29572006.11.13 23:51sell11480.101.90380.00001.9028
29582006.11.14 01:04t/p11480.101.90280.00001.902810.0316482.37
29592006.11.14 01:05sell limit11560.101.90380.00001.9028
29602006.11.14 01:15t/p11470.101.90220.00001.902210.0316492.40
29612006.11.14 01:16delete11560.101.90380.00001.9028
29622006.11.14 01:16sell limit11570.101.90320.00001.9022
29632006.11.14 01:20sell limit11580.101.90380.00001.9028
29642006.11.14 01:31delete11580.101.90380.00001.9028
29652006.11.14 02:06sell11570.101.90320.00001.9022
29662006.11.14 05:31delete11500.101.89780.00001.8968
29672006.11.14 06:01buy limit11590.101.90440.00001.9054
29682006.11.14 06:01buy stop11600.101.90560.00001.9066
29692006.11.14 06:01buy stop11610.101.90620.00001.9072
29702006.11.14 06:01buy stop11620.101.90680.00001.9078
29712006.11.14 06:01buy stop11630.101.90740.00001.9084
29722006.11.14 06:09buy11590.101.90440.00001.9054
29732006.11.14 06:10buy stop11640.101.90500.00001.9060
29742006.11.14 06:16buy11640.101.90500.00001.9060
29752006.11.14 07:19buy stop11650.101.90380.00001.9048
29762006.11.14 07:24t/p11570.101.90220.00001.902210.0016502.40
29772006.11.14 07:24t/p11530.101.90160.00001.901610.0316512.43
29782006.11.14 07:31delete11650.101.90380.00001.9048
29792006.11.14 07:31delete11630.101.90740.00001.9084
29802006.11.14 07:31delete11620.101.90680.00001.9078
29812006.11.14 07:31delete11610.101.90620.00001.9072
29822006.11.14 07:31delete11600.101.90560.00001.9066
29832006.11.14 08:01sell stop11660.101.90260.00001.9016
29842006.11.14 08:10sell11660.101.90260.00001.9016
29852006.11.14 08:10sell limit11670.101.90320.00001.9022
29862006.11.14 08:15sell11670.101.90320.00001.9022
29872006.11.14 09:34t/p11670.101.90220.00001.902210.0016522.43
29882006.11.14 09:35sell limit11680.101.90320.00001.9022
29892006.11.14 09:36t/p11660.101.90160.00001.901610.0016532.43
29902006.11.14 09:36t/p11540.101.90100.00001.901010.0316542.46
29912006.11.14 09:37t/p11550.101.90040.00001.900410.0316552.49
29922006.11.14 09:37sell stop11690.101.89780.00001.8968
29932006.11.14 09:37sell limit11700.101.90140.00001.9004
29942006.11.14 09:37sell limit11710.101.90200.00001.9010
29952006.11.14 09:37sell limit11720.101.90260.00001.9016
29962006.11.14 09:39t/p10450.101.89980.00001.899810.0916562.58
29972006.11.14 09:39t/p10440.101.89920.00001.899210.0916572.67
29982006.11.14 09:39t/p10310.101.89860.00001.898610.0916582.76
29992006.11.14 09:40sell11690.101.89780.00001.8968
30002006.11.14 09:40sell limit11730.101.89960.00001.8986
30012006.11.14 09:40sell limit11740.101.90020.00001.8992
30022006.11.14 09:40sell limit11750.101.90080.00001.8998
30032006.11.14 09:43sell11730.101.89960.00001.8986
30042006.11.14 09:44t/p11730.101.89860.00001.898610.0016592.76
30052006.11.14 09:44sell limit11760.101.89960.00001.8986
30062006.11.14 09:54sell11760.101.89960.00001.8986
30072006.11.14 10:01delete11680.101.90320.00001.9022
30082006.11.14 10:02sell11740.101.90020.00001.8992
30092006.11.14 10:03sell limit11770.101.90320.00001.9022
30102006.11.14 10:05delete11770.101.90320.00001.9022
30112006.11.14 10:09t/p11740.101.89920.00001.899210.0016602.76
30122006.11.14 10:10sell limit11780.101.90020.00001.8992
30132006.11.14 10:22t/p11760.101.89860.00001.898610.0016612.76
30142006.11.14 10:22sell limit11790.101.89960.00001.8986
30152006.11.14 10:24t/p10360.101.89800.00001.898010.0916622.85
30162006.11.14 10:25sell limit11800.101.89900.00001.8980
30172006.11.14 10:49t/p10300.101.89740.00001.897410.0916632.94
30182006.11.14 10:50sell stop11810.101.89420.00001.8932
30192006.11.14 10:50sell limit11820.101.89840.00001.8974
30202006.11.14 10:54t/p11690.101.89680.00001.896810.0016642.94
30212006.11.14 10:55sell stop11830.101.89360.00001.8926
30222006.11.14 10:55sell limit11840.101.89780.00001.8968
30232006.11.14 11:01delete11720.101.90260.00001.9016
30242006.11.14 11:24t/p9260.101.89620.00001.896210.2416653.18
30252006.11.14 11:25sell stop11850.101.89300.00001.8920
30262006.11.14 11:25sell limit11860.101.89720.00001.8962
30272006.11.14 11:31delete11710.101.90200.00001.9010
30282006.11.14 11:37sell11860.101.89720.00001.8962
30292006.11.14 11:54sell11840.101.89780.00001.8968
30302006.11.14 12:18sell11820.101.89840.00001.8974
30312006.11.14 12:24t/p11820.101.89740.00001.897410.0016663.18
30322006.11.14 12:24sell limit11870.101.89840.00001.8974
30332006.11.14 13:01delete11700.101.90140.00001.9004
30342006.11.14 13:01sell11870.101.89840.00001.8974
30352006.11.14 13:09t/p11870.101.89740.00001.897410.0016673.18
30362006.11.14 13:10sell limit11880.101.89840.00001.8974
30372006.11.14 13:34sell11880.101.89840.00001.8974
30382006.11.14 13:34sell11800.101.89900.00001.8980
30392006.11.14 13:34sell11790.101.89960.00001.8986
30402006.11.14 13:36sell11780.101.90020.00001.8992
30412006.11.14 13:36sell11750.101.90080.00001.8998
30422006.11.14 14:01sell stop11890.101.90140.00001.9004
30432006.11.14 14:10delete11890.101.90140.00001.9004
30442006.11.14 14:37t/p11750.101.89980.00001.899810.0016683.18
30452006.11.14 14:37sell limit11900.101.90080.00001.8998
30462006.11.14 14:39t/p11780.101.89920.00001.899210.0016693.18
30472006.11.14 14:40t/p11790.101.89860.00001.898610.0016703.18
30482006.11.14 14:40sell limit11910.101.89960.00001.8986
30492006.11.14 14:40sell limit11920.101.90020.00001.8992
30502006.11.14 14:48sell11910.101.89960.00001.8986
30512006.11.14 15:01t/p11910.101.89860.00001.898610.0016713.18
30522006.11.14 15:02sell limit11930.101.89960.00001.8986
30532006.11.14 15:04t/p11800.101.89800.00001.898010.0016723.18
30542006.11.14 15:04t/p11880.101.89740.00001.897410.0016733.18
30552006.11.14 15:05sell limit11940.101.89840.00001.8974
30562006.11.14 15:05sell limit11950.101.89900.00001.8980
30572006.11.14 15:06t/p11840.101.89680.00001.896810.0016743.18
30582006.11.14 15:06t/p11860.101.89620.00001.896210.0016753.18
30592006.11.14 15:07t/p9250.101.89560.00001.895610.2416763.42
30602006.11.14 15:07sell stop11960.101.89240.00001.8914
30612006.11.14 15:07sell limit11970.101.89660.00001.8956
30622006.11.14 15:07sell limit11980.101.89720.00001.8962
30632006.11.14 15:07sell limit11990.101.89780.00001.8968
30642006.11.14 15:09t/p7630.101.89500.00001.895010.4216773.84
30652006.11.14 15:09sell11810.101.89420.00001.8932
30662006.11.14 15:09t/p8930.101.89440.00001.894410.2416784.08
30672006.11.14 15:09sell11830.101.89360.00001.8926
30682006.11.14 15:09t/p8920.101.89380.00001.893810.2416794.32
30692006.11.14 15:09sell11850.101.89300.00001.8920
30702006.11.14 15:09t/p11810.101.89320.00001.893210.0016804.32
30712006.11.14 15:10delete11900.101.90080.00001.8998
30722006.11.14 15:10sell stop12000.101.89000.00001.8890
30732006.11.14 15:10sell stop12010.101.89060.00001.8896
30742006.11.14 15:10sell stop12020.101.89120.00001.8902
30752006.11.14 15:10sell stop12030.101.89180.00001.8908
30762006.11.14 15:10sell limit12040.101.89420.00001.8932
30772006.11.14 15:10sell limit12050.101.89480.00001.8938
30782006.11.14 15:10sell limit12060.101.89540.00001.8944
30792006.11.14 15:11sell limit12070.101.89600.00001.8950
30802006.11.14 15:13sell12040.101.89420.00001.8932
30812006.11.14 15:13sell12050.101.89480.00001.8938
30822006.11.14 15:15t/p12050.101.89380.00001.893810.0016814.32
30832006.11.14 15:16sell limit12080.101.89480.00001.8938
30842006.11.14 15:22sell12080.101.89480.00001.8938
30852006.11.14 15:24sell12060.101.89540.00001.8944
30862006.11.14 15:34t/p12060.101.89440.00001.894410.0016824.32
30872006.11.14 15:35sell limit12090.101.89540.00001.8944
30882006.11.14 15:36t/p12080.101.89380.00001.893810.0016834.32
30892006.11.14 15:37sell limit12100.101.89480.00001.8938
30902006.11.14 15:39t/p12040.101.89320.00001.893210.0016844.32
30912006.11.14 15:39sell11960.101.89240.00001.8914
30922006.11.14 15:39t/p11830.101.89260.00001.892610.0016854.32
30932006.11.14 15:40sell12030.101.89180.00001.8908
30942006.11.14 15:40sell stop12110.101.88940.00001.8884
30952006.11.14 15:40sell limit12120.101.89360.00001.8926
30962006.11.14 15:40sell limit12130.101.89420.00001.8932
30972006.11.14 15:52sell12120.101.89360.00001.8926
30982006.11.14 15:54sell12130.101.89420.00001.8932
30992006.11.14 16:01delete11920.101.90020.00001.8992
31002006.11.14 16:24sell12100.101.89480.00001.8938
31012006.11.14 16:31sell12090.101.89540.00001.8944
31022006.11.14 16:54t/p12090.101.89440.00001.894410.0016864.32
31032006.11.14 16:54sell limit12140.101.89540.00001.8944
31042006.11.14 17:01delete11930.101.89960.00001.8986
31052006.11.14 17:07sell12140.101.89540.00001.8944
31062006.11.14 17:09sell12070.101.89600.00001.8950
31072006.11.14 18:31delete11950.101.89900.00001.8980
31082006.11.14 19:00sell11970.101.89660.00001.8956
31092006.11.14 19:19sell11980.101.89720.00001.8962
31102006.11.14 21:01delete11940.101.89840.00001.8974
31112006.11.14 21:09t/p11980.101.89620.00001.896210.0016874.32
31122006.11.14 21:10sell limit12150.101.89720.00001.8962
31132006.11.14 21:30t/p11970.101.89560.00001.895610.0016884.32
31142006.11.14 21:31sell limit12160.101.89660.00001.8956
31152006.11.14 23:01delete11990.101.89780.00001.8968
31162006.11.15 01:07sell12160.101.89660.00001.8956
31172006.11.15 02:31delete12150.101.89720.00001.8962
31182006.11.15 02:55t/p12160.101.89560.00001.895610.0016894.32
31192006.11.15 02:55sell limit12170.101.89660.00001.8956
31202006.11.15 05:31delete12170.101.89660.00001.8956
31212006.11.15 05:54t/p12070.101.89500.00001.895010.0316904.35
31222006.11.15 05:55sell limit12180.101.89600.00001.8950
31232006.11.15 06:07t/p12140.101.89440.00001.894410.0316914.38
31242006.11.15 06:07sell limit12190.101.89540.00001.8944
31252006.11.15 06:10t/p12100.101.89380.00001.893810.0316924.41
31262006.11.15 06:10sell limit12200.101.89480.00001.8938
31272006.11.15 06:21t/p12130.101.89320.00001.893210.0316934.44
31282006.11.15 06:22sell limit12210.101.89420.00001.8932
31292006.11.15 06:24t/p12120.101.89260.00001.892610.0316944.47
31302006.11.15 06:24t/p11850.101.89200.00001.892010.0316954.50
31312006.11.15 06:24sell limit12220.101.89300.00001.8920
31322006.11.15 06:24sell limit12230.101.89360.00001.8926
31332006.11.15 06:35sell12220.101.89300.00001.8920
31342006.11.15 07:01delete12180.101.89600.00001.8950
31352006.11.15 07:04sell12230.101.89360.00001.8926
31362006.11.15 07:08sell12210.101.89420.00001.8932
31372006.11.15 07:09sell limit12240.101.89600.00001.8950
31382006.11.15 07:12delete12240.101.89600.00001.8950
31392006.11.15 07:20sell limit12250.101.89600.00001.8950
31402006.11.15 07:21sell12200.101.89480.00001.8938
31412006.11.15 07:24sell12190.101.89540.00001.8944
31422006.11.15 07:30sell12250.101.89600.00001.8950
31432006.11.15 07:40t/p12250.101.89500.00001.895010.0016964.50
31442006.11.15 07:41sell limit12260.101.89600.00001.8950
31452006.11.15 07:44delete12260.101.89600.00001.8950
31462006.11.15 07:45t/p12190.101.89440.00001.894410.0016974.50
31472006.11.15 07:46sell limit12270.101.89540.00001.8944
31482006.11.15 08:04sell12270.101.89540.00001.8944
31492006.11.15 08:10sell stop12280.101.89600.00001.8950
31502006.11.15 08:13sell12280.101.89600.00001.8950
31512006.11.15 09:22t/p12280.101.89500.00001.895010.0016984.50
31522006.11.15 09:31t/p12270.101.89440.00001.894410.0016994.50
31532006.11.15 09:32sell limit12290.101.89540.00001.8944
31542006.11.15 09:34t/p12200.101.89380.00001.893810.0017004.50
31552006.11.15 09:35sell limit12300.101.89480.00001.8938
31562006.11.15 09:36t/p12210.101.89320.00001.893210.0017014.50
31572006.11.15 09:36t/p12230.101.89260.00001.892610.0017024.50
31582006.11.15 09:37t/p12220.101.89200.00001.892010.0017034.50
31592006.11.15 09:37sell limit12310.101.89300.00001.8920
31602006.11.15 09:37sell limit12320.101.89360.00001.8926
31612006.11.15 09:37sell limit12330.101.89420.00001.8932
31622006.11.15 09:39sell12020.101.89120.00001.8902
31632006.11.15 09:39t/p11960.101.89140.00001.891410.0317044.53
31642006.11.15 09:39sell12010.101.89060.00001.8896
31652006.11.15 09:39t/p12030.101.89080.00001.890810.0317054.56
31662006.11.15 09:39sell12000.101.89000.00001.8890
31672006.11.15 09:40sell stop12340.101.88700.00001.8860
31682006.11.15 09:40sell limit12350.101.89180.00001.8908
31692006.11.15 09:40sell limit12360.101.89240.00001.8914
31702006.11.15 09:45sell12350.101.89180.00001.8908
31712006.11.15 10:07delete12290.101.89540.00001.8944
31722006.11.15 10:09t/p12350.101.89080.00001.890810.0017064.56
31732006.11.15 10:10sell limit12370.101.89180.00001.8908
31742006.11.15 10:19t/p12020.101.89020.00001.890210.0017074.56
31752006.11.15 10:20sell limit12380.101.89120.00001.8902
31762006.11.15 10:21sell12110.101.88940.00001.8884
31772006.11.15 10:21t/p12010.101.88960.00001.889610.0017084.56
31782006.11.15 10:22sell stop12390.101.88640.00001.8854
31792006.11.15 10:22sell limit12400.101.89060.00001.8896
31802006.11.15 10:24t/p12000.101.88900.00001.889010.0017094.56
31812006.11.15 10:25sell stop12410.101.88520.00001.8842
31822006.11.15 10:25sell stop12420.101.88580.00001.8848
31832006.11.15 10:25sell limit12430.101.89000.00001.8890
31842006.11.15 10:36t/p12110.101.88840.00001.888410.0017104.56
31852006.11.15 10:37t/p6740.101.88780.00001.887810.5117115.07
31862006.11.15 10:37sell stop12440.101.88460.00001.8836
31872006.11.15 10:37sell limit12450.101.88880.00001.8878
31882006.11.15 10:37sell limit12460.101.88940.00001.8884
31892006.11.15 10:39sell12340.101.88700.00001.8860
31902006.11.15 10:39t/p6720.101.88720.00001.887210.5117125.58
31912006.11.15 10:39sell12390.101.88640.00001.8854
31922006.11.15 10:39t/p6690.101.88660.00001.886610.5117136.09
31932006.11.15 10:40delete12300.101.89480.00001.8938
31942006.11.15 10:40sell stop12470.101.88340.00001.8824
31952006.11.15 10:40sell stop12480.101.88400.00001.8830
31962006.11.15 10:40sell limit12490.101.88760.00001.8866
31972006.11.15 10:40sell limit12500.101.88820.00001.8872
31982006.11.15 10:48sell12490.101.88760.00001.8866
31992006.11.15 10:52t/p12490.101.88660.00001.886610.0017146.09
32002006.11.15 10:52sell limit12510.101.88760.00001.8866
32012006.11.15 10:54sell12420.101.88580.00001.8848
32022006.11.15 10:54t/p12340.101.88600.00001.886010.0017156.09
32032006.11.15 10:54sell stop12520.101.88280.00001.8818
32042006.11.15 10:54sell limit12530.101.88700.00001.8860
32052006.11.15 10:54sell12410.101.88520.00001.8842
32062006.11.15 10:55t/p12390.101.88540.00001.885410.0017166.09
32072006.11.15 10:55sell limit12540.101.88640.00001.8854
32082006.11.15 11:01delete12330.101.89420.00001.8932
32092006.11.15 11:01sell stop12550.101.88220.00001.8812
32102006.11.15 11:09sell12540.101.88640.00001.8854
32112006.11.15 11:16sell12530.101.88700.00001.8860
32122006.11.15 11:25t/p12530.101.88600.00001.886010.0017176.09
32132006.11.15 11:25sell limit12560.101.88700.00001.8860
32142006.11.15 12:01delete12320.101.89360.00001.8926
32152006.11.15 12:31delete12310.101.89300.00001.8920
32162006.11.15 12:40sell12560.101.88700.00001.8860
32172006.11.15 12:45t/p12560.101.88600.00001.886010.0017186.09
32182006.11.15 12:46sell limit12570.101.88700.00001.8860
32192006.11.15 13:09t/p12540.101.88540.00001.885410.0017196.09
32202006.11.15 13:10sell limit12580.101.88640.00001.8854
32212006.11.15 13:31delete12360.101.89240.00001.8914
32222006.11.15 13:37sell12440.101.88460.00001.8836
32232006.11.15 13:39t/p12420.101.88480.00001.884810.0017206.09
32242006.11.15 13:39sell12480.101.88400.00001.8830
32252006.11.15 13:39sell stop12590.101.88160.00001.8806
32262006.11.15 13:39sell limit12600.101.88580.00001.8848
32272006.11.15 13:39t/p12410.101.88420.00001.884210.0017216.09
32282006.11.15 13:40sell stop12610.101.88100.00001.8800
32292006.11.15 13:40sell limit12620.101.88520.00001.8842
32302006.11.15 13:49sell12620.101.88520.00001.8842
32312006.11.15 13:52sell12600.101.88580.00001.8848
32322006.11.15 14:01delete12370.101.89180.00001.8908
32332006.11.15 14:47t/p12600.101.88480.00001.884810.0017226.09
32342006.11.15 14:48sell limit12630.101.88580.00001.8848
32352006.11.15 15:01delete12380.101.89120.00001.8902
32362006.11.15 15:04sell12630.101.88580.00001.8848
32372006.11.15 15:06sell12580.101.88640.00001.8854
32382006.11.15 15:09sell12570.101.88700.00001.8860
32392006.11.15 15:09sell12510.101.88760.00001.8866
32402006.11.15 15:45t/p12510.101.88660.00001.886610.0017236.09
32412006.11.15 15:46sell limit12640.101.88760.00001.8866
32422006.11.15 16:31delete12400.101.89060.00001.8896
32432006.11.15 16:36sell12640.101.88760.00001.8866
32442006.11.15 16:51sell12500.101.88820.00001.8872
32452006.11.15 17:36sell12450.101.88880.00001.8878
32462006.11.15 17:54sell12460.101.88940.00001.8884
32472006.11.15 18:25t/p12460.101.88840.00001.888410.0017246.09
32482006.11.15 18:25sell limit12650.101.88940.00001.8884
32492006.11.15 19:00t/p12450.101.88780.00001.887810.0017256.09
32502006.11.15 19:00t/p12500.101.88720.00001.887210.0017266.09
32512006.11.15 19:00t/p12640.101.88660.00001.886610.0017276.09
32522006.11.15 19:01delete12430.101.89000.00001.8890
32532006.11.15 19:01sell limit12660.101.88760.00001.8866
32542006.11.15 19:01sell limit12670.101.88820.00001.8872
32552006.11.15 19:01sell limit12680.101.88880.00001.8878
32562006.11.15 19:04sell12660.101.88760.00001.8866
32572006.11.15 19:06sell12670.101.88820.00001.8872
32582006.11.15 19:06sell12680.101.88880.00001.8878
32592006.11.15 19:07sell limit12690.101.89000.00001.8890
32602006.11.15 19:08delete12690.101.89000.00001.8890
32612006.11.15 19:08sell12650.101.88940.00001.8884
32622006.11.15 19:10sell stop12700.101.89000.00001.8890
32632006.11.15 19:10sell12700.101.89000.00001.8890
32642006.11.15 19:21t/p12700.101.88900.00001.889010.0017286.09
32652006.11.15 19:24t/p12650.101.88840.00001.888410.0017296.09
32662006.11.15 19:25sell limit12710.101.88940.00001.8884
32672006.11.15 19:39sell12710.101.88940.00001.8884
32682006.11.16 03:05delete12610.101.88100.00001.8800
32692006.11.16 03:05delete12590.101.88160.00001.8806
32702006.11.16 03:05delete12550.101.88220.00001.8812
32712006.11.16 03:05delete12520.101.88280.00001.8818
32722006.11.16 03:05delete12470.101.88340.00001.8824
32732006.11.16 03:31buy stop12720.101.89060.00001.8916
32742006.11.16 03:31buy stop12730.101.89120.00001.8922
32752006.11.16 03:31buy stop12740.101.89180.00001.8928
32762006.11.16 03:31buy stop12750.101.89240.00001.8934
32772006.11.16 03:38buy stop12760.101.89000.00001.8910
32782006.11.16 05:16t/p12710.101.88840.00001.888410.0917306.18
32792006.11.16 05:31delete12760.101.89000.00001.8910
32802006.11.16 05:31delete12750.101.89240.00001.8934
32812006.11.16 05:31delete12740.101.89180.00001.8928
32822006.11.16 05:31delete12730.101.89120.00001.8922
32832006.11.16 05:31delete12720.101.89060.00001.8916
32842006.11.16 06:22t/p12680.101.88780.00001.887810.0917316.27
32852006.11.16 06:22sell limit12770.101.88880.00001.8878
32862006.11.16 06:25t/p12670.101.88720.00001.887210.0917326.36
32872006.11.16 06:25sell limit12780.101.88820.00001.8872
32882006.11.16 06:54sell12780.101.88820.00001.8872
32892006.11.16 07:00sell12770.101.88880.00001.8878
32902006.11.16 07:39t/p12770.101.88780.00001.887810.0017336.36
32912006.11.16 07:40sell limit12790.101.88880.00001.8878
32922006.11.16 08:06t/p12780.101.88720.00001.887210.0017346.36
32932006.11.16 08:07sell limit12800.101.88820.00001.8872
32942006.11.16 08:09t/p12660.101.88660.00001.886610.0917356.45
32952006.11.16 08:10delete12790.101.88880.00001.8878
32962006.11.16 08:10sell stop12810.101.88340.00001.8824
32972006.11.16 08:10sell limit12820.101.88760.00001.8866
32982006.11.16 08:11sell limit12830.101.88880.00001.8878
32992006.11.16 08:20delete12830.101.88880.00001.8878
33002006.11.16 08:24t/p12570.101.88600.00001.886010.0917366.54
33012006.11.16 08:24sell stop12840.101.88280.00001.8818
33022006.11.16 08:24sell limit12850.101.88700.00001.8860
33032006.11.16 08:40t/p12580.101.88540.00001.885410.0917376.63
33042006.11.16 08:40sell limit12860.101.88640.00001.8854
33052006.11.16 08:55sell stop12870.101.88220.00001.8812
33062006.11.16 09:18sell12860.101.88640.00001.8854
33072006.11.16 09:24t/p12860.101.88540.00001.885410.0017386.63
33082006.11.16 09:25sell limit12880.101.88640.00001.8854
33092006.11.16 09:34sell12880.101.88640.00001.8854
33102006.11.16 09:34sell12850.101.88700.00001.8860
33112006.11.16 09:35sell12820.101.88760.00001.8866
33122006.11.16 09:36sell12800.101.88820.00001.8872
33132006.11.16 14:01delete12870.101.88220.00001.8812
33142006.11.16 14:01delete12840.101.88280.00001.8818
33152006.11.16 14:01delete12810.101.88340.00001.8824
33162006.11.16 14:09t/p12800.101.88720.00001.887210.0017396.63
33172006.11.16 14:31buy limit12890.101.88880.00001.8898
33182006.11.16 14:31buy stop12900.101.89000.00001.8910
33192006.11.16 14:31buy stop12910.101.89060.00001.8916
33202006.11.16 14:31buy stop12920.101.89120.00001.8922
33212006.11.16 14:31buy stop12930.101.89180.00001.8928
33222006.11.16 14:35buy stop12940.101.89240.00001.8934
33232006.11.16 14:36buy12900.101.89000.00001.8910
33242006.11.16 14:37buy limit12950.101.88940.00001.8904
33252006.11.16 14:40buy12910.101.89060.00001.8916
33262006.11.16 14:40buy stop12960.101.89300.00001.8940
33272006.11.16 15:04buy12950.101.88940.00001.8904
33282006.11.16 15:09buy12890.101.88880.00001.8898
33292006.11.16 15:24t/p12890.101.88980.00001.889810.0017406.63
33302006.11.16 15:24buy limit12970.101.88880.00001.8898
33312006.11.16 15:39buy12970.101.88880.00001.8898
33322006.11.16 15:48t/p12970.101.88980.00001.889810.0017416.63
33332006.11.16 15:49buy limit12980.101.88880.00001.8898
33342006.11.16 16:31delete12980.101.88880.00001.8898
33352006.11.16 16:39buy limit12990.101.88880.00001.8898
33362006.11.16 16:40delete12990.101.88880.00001.8898
33372006.11.16 16:44buy limit13000.101.88880.00001.8898
33382006.11.16 16:46delete13000.101.88880.00001.8898
33392006.11.16 17:00t/p12950.101.89040.00001.890410.0017426.63
33402006.11.16 17:00buy12920.101.89120.00001.8922
33412006.11.16 17:00t/p12900.101.89100.00001.891010.0017436.63
33422006.11.16 17:01buy limit13010.101.88940.00001.8904
33432006.11.16 17:01buy limit13020.101.89000.00001.8910
33442006.11.16 17:01buy stop13030.101.89360.00001.8946
33452006.11.16 17:01buy stop13040.101.89420.00001.8952
33462006.11.16 17:03buy12930.101.89180.00001.8928
33472006.11.16 17:03t/p12910.101.89160.00001.891610.0017446.63
33482006.11.16 17:03buy limit13050.101.89060.00001.8916
33492006.11.16 17:04buy13050.101.89060.00001.8916
33502006.11.16 17:06buy13020.101.89000.00001.8910
33512006.11.16 17:07buy13010.101.88940.00001.8904
33522006.11.16 17:10buy stop13060.101.88880.00001.8898
33532006.11.16 17:11delete13060.101.88880.00001.8898
33542006.11.16 17:14buy stop13070.101.88880.00001.8898
33552006.11.16 17:16delete13070.101.88880.00001.8898
33562006.11.16 17:52buy stop13080.101.88880.00001.8898
33572006.11.16 17:53delete13080.101.88880.00001.8898
33582006.11.16 17:55buy stop13090.101.88880.00001.8898
33592006.11.16 19:01delete13090.101.88880.00001.8898
33602006.11.16 19:01delete13040.101.89420.00001.8952
33612006.11.16 19:01delete13030.101.89360.00001.8946
33622006.11.16 19:01delete12960.101.89300.00001.8940
33632006.11.16 19:01delete12940.101.89240.00001.8934
33642006.11.16 19:35sell limit13100.101.88820.00001.8872
33652006.11.16 20:09sell13100.101.88820.00001.8872
33662006.11.17 02:02t/p13100.101.88720.00001.887210.0317456.66
33672006.11.17 04:21t/p12820.101.88660.00001.886610.0317466.69
33682006.11.17 04:22sell stop13110.101.88340.00001.8824
33692006.11.17 04:22sell limit13120.101.88760.00001.8866
33702006.11.17 04:24t/p12850.101.88600.00001.886010.0317476.72
33712006.11.17 04:25sell stop13130.101.88280.00001.8818
33722006.11.17 04:25sell limit13140.101.88700.00001.8860
33732006.11.17 05:39delete13120.101.88760.00001.8866
33742006.11.17 05:54t/p12880.101.88540.00001.885410.0317486.75
33752006.11.17 05:55sell stop13150.101.88220.00001.8812
33762006.11.17 05:55sell limit13160.101.88640.00001.8854
33772006.11.17 06:34sell13160.101.88640.00001.8854
33782006.11.17 06:51sell13140.101.88700.00001.8860
33792006.11.17 07:54t/p13140.101.88600.00001.886010.0017496.75
33802006.11.17 07:54t/p13160.101.88540.00001.885410.0017506.75
33812006.11.17 07:55sell limit13170.101.88640.00001.8854
33822006.11.17 07:55sell limit13180.101.88700.00001.8860
33832006.11.17 08:00t/p12630.101.88480.00001.884810.1217516.87
33842006.11.17 08:00t/p12620.101.88420.00001.884210.1217526.99
33852006.11.17 08:01sell stop13190.101.88100.00001.8800
33862006.11.17 08:01sell stop13200.101.88160.00001.8806
33872006.11.17 08:01sell limit13210.101.88520.00001.8842
33882006.11.17 08:01sell limit13220.101.88580.00001.8848
33892006.11.17 08:03sell13110.101.88340.00001.8824
33902006.11.17 08:09sell13210.101.88520.00001.8842
33912006.11.17 08:09sell13220.101.88580.00001.8848
33922006.11.17 08:21sell13170.101.88640.00001.8854
33932006.11.17 08:25sell13180.101.88700.00001.8860
33942006.11.17 09:04t/p13180.101.88600.00001.886010.0017536.99
33952006.11.17 09:05sell limit13230.101.88700.00001.8860
33962006.11.17 09:07t/p13170.101.88540.00001.885410.0017546.99
33972006.11.17 09:07sell limit13240.101.88640.00001.8854
33982006.11.17 09:10t/p13220.101.88480.00001.884810.0017556.99
33992006.11.17 09:10sell limit13250.101.88580.00001.8848
34002006.11.17 09:31delete13230.101.88700.00001.8860
34012006.11.17 10:04sell13250.101.88580.00001.8848
34022006.11.17 10:07sell13240.101.88640.00001.8854
34032006.11.17 11:19t/p13240.101.88540.00001.885410.0017566.99
34042006.11.17 11:20sell limit13260.101.88640.00001.8854
34052006.11.17 11:24t/p13250.101.88480.00001.884810.0017576.99
34062006.11.17 11:25sell limit13270.101.88580.00001.8848
34072006.11.17 12:22sell13270.101.88580.00001.8848
34082006.11.17 13:30sell13260.101.88640.00001.8854
34092006.11.17 14:51t/p13010.101.89040.00001.89049.9617586.95
34102006.11.17 14:54t/p13020.101.89100.00001.89109.9617596.91
34112006.11.17 14:54t/p13050.101.89160.00001.89169.9617606.87
34122006.11.17 15:01delete13200.101.88160.00001.8806
34132006.11.17 15:01delete13190.101.88100.00001.8800
34142006.11.17 15:01delete13150.101.88220.00001.8812
34152006.11.17 15:01delete13130.101.88280.00001.8818
34162006.11.17 15:04t/p12920.101.89220.00001.89229.9617616.83
34172006.11.17 15:04t/p12930.101.89280.00001.89289.9617626.79
34182006.11.17 15:31buy limit13280.101.89180.00001.8928
34192006.11.17 15:31buy limit13290.101.89240.00001.8934
34202006.11.17 15:31buy limit13300.101.89300.00001.8940
34212006.11.17 15:31buy limit13310.101.89360.00001.8946
34222006.11.17 15:31buy limit13320.101.89420.00001.8952
34232006.11.17 15:31buy stop13330.101.89540.00001.8964
34242006.11.17 15:31buy stop13340.101.89600.00001.8970
34252006.11.17 15:31buy stop13350.101.89660.00001.8976
34262006.11.17 15:31buy stop13360.101.89720.00001.8982
34272006.11.17 15:34buy13330.101.89540.00001.8964
34282006.11.17 15:35buy limit13370.101.89480.00001.8958
34292006.11.17 15:35buy stop13380.101.89780.00001.8988
34302006.11.17 15:37buy13340.101.89600.00001.8970
34312006.11.17 15:37buy stop13390.101.89840.00001.8994
34322006.11.17 15:39buy stop13400.101.89900.00001.9000
34332006.11.17 15:39buy13350.101.89660.00001.8976
34342006.11.17 15:39t/p13330.101.89640.00001.896410.0017636.79
34352006.11.17 15:40buy limit13410.101.89540.00001.8964
34362006.11.17 15:49buy13410.101.89540.00001.8964
34372006.11.17 15:54buy13370.101.89480.00001.8958
34382006.11.17 15:54buy limit13420.101.89120.00001.8922
34392006.11.17 16:06buy13320.101.89420.00001.8952
34402006.11.17 16:09buy limit13430.101.89060.00001.8916
34412006.11.17 16:39buy13310.101.89360.00001.8946
34422006.11.17 16:48buy limit13440.101.89000.00001.8910
34432006.11.17 17:09t/p13310.101.89460.00001.894610.0017646.79
34442006.11.17 17:10buy limit13450.101.89360.00001.8946
34452006.11.17 17:16t/p13320.101.89520.00001.895210.0017656.79
34462006.11.17 17:17buy limit13460.101.89420.00001.8952
34472006.11.17 19:09buy13460.101.89420.00001.8952
34482006.11.17 19:31delete13440.101.89000.00001.8910
34492006.11.17 20:09buy13450.101.89360.00001.8946
34502006.11.17 20:52t/p13450.101.89460.00001.894610.0017666.79
34512006.11.17 20:52buy limit13470.101.89360.00001.8946
34522006.11.19 22:30delete13430.101.89060.00001.8916
34532006.11.19 23:25t/p13460.101.89520.00001.895210.0017676.79
34542006.11.19 23:25buy limit13480.101.89420.00001.8952
34552006.11.20 00:00buy13480.101.89420.00001.8952
34562006.11.20 00:01delete13420.101.89120.00001.8922
34572006.11.20 01:31delete13280.101.89180.00001.8928
34582006.11.20 01:40buy limit13490.101.89180.00001.8928
34592006.11.20 01:41delete13490.101.89180.00001.8928
34602006.11.20 01:42buy limit13500.101.89180.00001.8928
34612006.11.20 01:46delete13500.101.89180.00001.8928
34622006.11.20 01:48buy limit13510.101.89180.00001.8928
34632006.11.20 01:50delete13510.101.89180.00001.8928
34642006.11.20 02:20t/p13480.101.89520.00001.895210.0017686.79
34652006.11.20 02:20buy limit13520.101.89420.00001.8952
34662006.11.20 02:24t/p13370.101.89580.00001.89589.9617696.75
34672006.11.20 02:24buy limit13530.101.89480.00001.8958
34682006.11.20 03:10buy13530.101.89480.00001.8958
34692006.11.20 03:25buy13520.101.89420.00001.8952
34702006.11.20 04:12delete13290.101.89240.00001.8934
34712006.11.20 06:51t/p13520.101.89520.00001.895210.0017706.75
34722006.11.20 06:52buy limit13540.101.89420.00001.8952
34732006.11.20 06:55t/p13530.101.89580.00001.895810.0017716.75
34742006.11.20 06:55buy limit13550.101.89480.00001.8958
34752006.11.20 07:07buy13550.101.89480.00001.8958
34762006.11.20 07:16buy13540.101.89420.00001.8952
34772006.11.20 07:31delete13300.101.89300.00001.8940
34782006.11.20 08:24buy13470.101.89360.00001.8946
34792006.11.20 08:54t/p13470.101.89460.00001.894610.0017726.75
34802006.11.20 08:55buy limit13560.101.89360.00001.8946
34812006.11.20 09:01t/p13540.101.89520.00001.895210.0017736.75
34822006.11.20 09:01buy limit13570.101.89420.00001.8952
34832006.11.20 09:39t/p13550.101.89580.00001.895810.0017746.75
34842006.11.20 09:39buy limit13580.101.89480.00001.8958
34852006.11.20 09:49t/p13410.101.89640.00001.89649.9617756.71
34862006.11.20 09:50buy limit13590.101.89540.00001.8964
34872006.11.20 09:50buy stop13600.101.89960.00001.9006
34882006.11.20 09:51buy13360.101.89720.00001.8982
34892006.11.20 09:51t/p13340.101.89700.00001.89709.9617766.67
34902006.11.20 09:52buy13380.101.89780.00001.8988
34912006.11.20 09:52buy limit13610.101.89600.00001.8970
34922006.11.20 09:52buy stop13620.101.90020.00001.9012
34932006.11.20 09:54t/p13350.101.89760.00001.89769.9617776.63
34942006.11.20 09:55buy13390.101.89840.00001.8994
34952006.11.20 09:55buy limit13630.101.89660.00001.8976
34962006.11.20 09:55buy stop13640.101.90080.00001.9018
34972006.11.20 10:01t/p13360.101.89820.00001.898210.0017786.63
34982006.11.20 10:01delete13560.101.89360.00001.8946
34992006.11.20 10:01buy limit13650.101.89720.00001.8982
35002006.11.20 10:03buy stop13660.101.90140.00001.9024
35012006.11.20 10:37buy13650.101.89720.00001.8982
35022006.11.20 10:39buy13630.101.89660.00001.8976
35032006.11.20 10:45buy13610.101.89600.00001.8970
35042006.11.20 11:54buy13590.101.89540.00001.8964
35052006.11.20 12:25delete13570.101.89420.00001.8952
35062006.11.20 12:26buy limit13670.101.89420.00001.8952
35072006.11.20 12:27delete13670.101.89420.00001.8952
35082006.11.20 12:40t/p13590.101.89640.00001.896410.0017796.63
35092006.11.20 12:40buy limit13680.101.89540.00001.8964
35102006.11.20 13:07t/p13610.101.89700.00001.897010.0017806.63
35112006.11.20 13:07buy limit13690.101.89600.00001.8970
35122006.11.20 14:07t/p13630.101.89760.00001.897610.0017816.63
35132006.11.20 14:07buy limit13700.101.89660.00001.8976
35142006.11.20 14:31delete13580.101.89480.00001.8958
35152006.11.20 14:51t/p13650.101.89820.00001.898210.0017826.63
35162006.11.20 14:52buy limit13710.101.89720.00001.8982
35172006.11.20 14:54buy13400.101.89900.00001.9000
35182006.11.20 15:51buy13710.101.89720.00001.8982
35192006.11.20 16:40delete13680.101.89540.00001.8964
35202006.11.20 16:41buy limit13720.101.89540.00001.8964
35212006.11.20 16:42delete13720.101.89540.00001.8964
35222006.11.20 16:44buy limit13730.101.89540.00001.8964
35232006.11.20 16:52buy13700.101.89660.00001.8976
35242006.11.20 17:05delete13730.101.89540.00001.8964
35252006.11.20 21:54t/p13700.101.89760.00001.897610.0017836.63
35262006.11.20 21:54buy limit13740.101.89660.00001.8976
35272006.11.20 22:31delete13690.101.89600.00001.8970
35282006.11.20 23:25buy13740.101.89660.00001.8976
35292006.11.21 00:04t/p13740.101.89760.00001.89769.9617846.59
35302006.11.21 00:05buy limit13750.101.89660.00001.8976
35312006.11.21 00:07t/p13710.101.89820.00001.89829.9617856.55
35322006.11.21 00:07buy limit13760.101.89720.00001.8982
35332006.11.21 00:09t/p13380.101.89880.00001.89889.9617866.51
35342006.11.21 00:10buy13600.101.89960.00001.9006
35352006.11.21 00:10buy limit13770.101.89780.00001.8988
35362006.11.21 00:10buy stop13780.101.90200.00001.9030
35372006.11.21 00:24buy13770.101.89780.00001.8988
35382006.11.21 02:31delete13750.101.89660.00001.8976
35392006.11.21 02:46buy limit13790.101.89660.00001.8976
35402006.11.21 02:47delete13790.101.89660.00001.8976
35412006.11.21 02:48buy limit13800.101.89660.00001.8976
35422006.11.21 02:50delete13800.101.89660.00001.8976
35432006.11.21 03:32buy13760.101.89720.00001.8982
35442006.11.21 07:39t/p13760.101.89820.00001.898210.0017876.51
35452006.11.21 07:40buy limit13810.101.89720.00001.8982
35462006.11.21 09:35delete13810.101.89720.00001.8982
35472006.11.21 09:36t/p13770.101.89880.00001.898810.0017886.51
35482006.11.21 09:37buy limit13820.101.89780.00001.8988
35492006.11.21 09:44buy limit13830.101.89720.00001.8982
35502006.11.21 09:52delete13830.101.89720.00001.8982
35512006.11.21 11:00t/p13390.101.89940.00001.89949.9617896.47
35522006.11.21 11:01buy limit13840.101.89840.00001.8994
35532006.11.21 11:22buy13620.101.90020.00001.9012
35542006.11.21 11:22buy stop13850.101.90260.00001.9036
35552006.11.21 11:24t/p13400.101.90000.00001.90009.9617906.43
35562006.11.21 11:25buy limit13860.101.89900.00001.9000
35572006.11.21 11:25buy stop13870.101.90320.00001.9042
35582006.11.21 11:45buy13860.101.89900.00001.9000
35592006.11.21 11:50buy13840.101.89840.00001.8994
35602006.11.21 11:52buy13820.101.89780.00001.8988
35612006.11.21 12:20t/p13820.101.89880.00001.898810.0017916.43
35622006.11.21 12:20buy limit13880.101.89780.00001.8988
35632006.11.21 13:01t/p13840.101.89940.00001.899410.0017926.43
35642006.11.21 13:02buy limit13890.101.89840.00001.8994
35652006.11.21 13:31delete13880.101.89780.00001.8988
35662006.11.21 13:37buy limit13900.101.89780.00001.8988
35672006.11.21 13:55delete13900.101.89780.00001.8988
35682006.11.21 13:56buy limit13910.101.89780.00001.8988
35692006.11.21 14:01delete13910.101.89780.00001.8988
35702006.11.21 14:05buy limit13920.101.89780.00001.8988
35712006.11.21 14:06buy13890.101.89840.00001.8994
35722006.11.21 14:09buy13920.101.89780.00001.8988
35732006.11.21 14:54t/p13920.101.89880.00001.898810.0017936.43
35742006.11.21 14:59buy limit13930.101.89780.00001.8988
35752006.11.21 15:01delete13930.101.89780.00001.8988
35762006.11.21 19:19t/p13890.101.89940.00001.899410.0017946.43
35772006.11.21 19:19buy limit13940.101.89840.00001.8994
35782006.11.21 19:22t/p13860.101.90000.00001.900010.0017956.43
35792006.11.21 19:22buy limit13950.101.89900.00001.9000
35802006.11.21 19:24buy13640.101.90080.00001.9018
35812006.11.21 21:01delete13940.101.89840.00001.8994
35822006.11.21 21:07buy limit13960.101.89840.00001.8994
35832006.11.21 21:08delete13960.101.89840.00001.8994
35842006.11.21 21:10buy limit13970.101.89840.00001.8994
35852006.11.21 21:35buy13950.101.89900.00001.9000
35862006.11.21 21:55delete13970.101.89840.00001.8994
35872006.11.21 21:56buy limit13980.101.89840.00001.8994
35882006.11.21 21:57delete13980.101.89840.00001.8994
35892006.11.21 21:59buy limit13990.101.89840.00001.8994
35902006.11.21 22:01delete13990.101.89840.00001.8994
35912006.11.21 22:25buy limit14000.101.89840.00001.8994
35922006.11.21 22:26delete14000.101.89840.00001.8994
35932006.11.21 22:27buy limit14010.101.89840.00001.8994
35942006.11.21 22:29delete14010.101.89840.00001.8994
35952006.11.21 22:55t/p13950.101.90000.00001.900010.0017966.43
35962006.11.21 22:55buy limit14020.101.89900.00001.9000
35972006.11.21 23:24buy14020.101.89900.00001.9000
35982006.11.22 01:34t/p14020.101.90000.00001.90009.9617976.39
35992006.11.22 01:34buy limit14030.101.89900.00001.9000
36002006.11.22 01:39t/p13600.101.90060.00001.90069.9617986.35
36012006.11.22 01:40buy limit14040.101.89960.00001.9006
36022006.11.22 01:40buy stop14050.101.90380.00001.9048
36032006.11.22 01:50buy13660.101.90140.00001.9024
36042006.11.22 01:51t/p13620.101.90120.00001.90129.9617996.31
36052006.11.22 01:52buy limit14060.101.90020.00001.9012
36062006.11.22 01:54buy13780.101.90200.00001.9030
36072006.11.22 02:21t/p13640.101.90180.00001.90189.9618006.27
36082006.11.22 02:22delete14030.101.89900.00001.9000
36092006.11.22 02:22buy limit14070.101.90080.00001.9018
36102006.11.22 03:50buy13850.101.90260.00001.9036
36112006.11.22 03:52t/p13660.101.90240.00001.902410.0018016.27
36122006.11.22 03:52buy limit14080.101.90140.00001.9024
36132006.11.22 03:52buy stop14090.101.90560.00001.9066
36142006.11.22 03:55buy13870.101.90320.00001.9042
36152006.11.22 04:01delete14040.101.89960.00001.9006
36162006.11.22 04:05t/p13780.101.90300.00001.903010.0018026.27
36172006.11.22 04:05buy limit14100.101.90200.00001.9030
36182006.11.22 04:07buy stop14110.101.90620.00001.9072
36192006.11.22 04:10buy14050.101.90380.00001.9048
36202006.11.22 06:01delete14060.101.90020.00001.9012
36212006.11.22 07:36t/p13850.101.90360.00001.903610.0018036.27
36222006.11.22 07:37buy limit14120.101.90260.00001.9036
36232006.11.22 07:37buy stop14130.101.90680.00001.9078
36242006.11.22 07:37t/p13870.101.90420.00001.904210.0018046.27
36252006.11.22 07:38buy limit14140.101.90320.00001.9042
36262006.11.22 07:39buy stop14150.101.90740.00001.9084
36272006.11.22 07:39t/p14050.101.90480.00001.904810.0018056.27
36282006.11.22 07:40buy limit14160.101.90380.00001.9048
36292006.11.22 08:01delete14070.101.90080.00001.9018
36302006.11.22 08:34buy14090.101.90560.00001.9066
36312006.11.22 08:35buy stop14170.101.90800.00001.9090
36322006.11.22 08:36t/p11590.101.90540.00001.90549.6818065.95
36332006.11.22 08:37buy14110.101.90620.00001.9072
36342006.11.22 08:37buy limit14180.101.90440.00001.9054
36352006.11.22 08:37buy stop14190.101.90860.00001.9096
36362006.11.22 08:39t/p11640.101.90600.00001.90609.6818075.63
36372006.11.22 08:39buy14130.101.90680.00001.9078
36382006.11.22 08:40buy limit14200.101.90500.00001.9060
36392006.11.22 08:40buy stop14210.101.90920.00001.9102
36402006.11.22 09:01delete14080.101.90140.00001.9024
36412006.11.22 09:03t/p14090.101.90660.00001.906610.0018085.63
36422006.11.22 09:04buy limit14220.101.90560.00001.9066
36432006.11.22 09:22buy14220.101.90560.00001.9066
36442006.11.22 09:24buy14200.101.90500.00001.9060
36452006.11.22 09:30buy14180.101.90440.00001.9054
36462006.11.22 09:30buy14160.101.90380.00001.9048
36472006.11.22 09:33buy14140.101.90320.00001.9042
36482006.11.22 09:36t/p14140.101.90420.00001.904210.0018095.63
36492006.11.22 09:37buy limit14230.101.90320.00001.9042
36502006.11.22 09:39t/p14160.101.90480.00001.904810.0018105.63
36512006.11.22 09:39t/p14180.101.90540.00001.905410.0018115.63
36522006.11.22 09:40buy limit14240.101.90380.00001.9048
36532006.11.22 09:40buy limit14250.101.90440.00001.9054
36542006.11.22 09:45t/p14200.101.90600.00001.906010.0018125.63
36552006.11.22 09:46buy limit14260.101.90500.00001.9060
36562006.11.22 09:46t/p14220.101.90660.00001.906610.0018135.63
36572006.11.22 09:47buy limit14270.101.90560.00001.9066
36582006.11.22 09:48buy stop14280.101.90980.00001.9108
36592006.11.22 09:54buy14270.101.90560.00001.9066
36602006.11.22 09:54buy14260.101.90500.00001.9060
36612006.11.22 10:15t/p14260.101.90600.00001.906010.0018145.63
36622006.11.22 10:16buy limit14290.101.90500.00001.9060
36632006.11.22 10:31delete14100.101.90200.00001.9030
36642006.11.22 11:04t/p14270.101.90660.00001.906610.0018155.63
36652006.11.22 11:05buy limit14300.101.90560.00001.9066
36662006.11.22 11:06buy14150.101.90740.00001.9084
36672006.11.22 11:09t/p14110.101.90720.00001.907210.0018165.63
36682006.11.22 11:10buy limit14310.101.90620.00001.9072
36692006.11.22 11:10buy stop14320.101.91040.00001.9114
36702006.11.22 11:22buy14170.101.90800.00001.9090
36712006.11.22 11:22t/p14130.101.90780.00001.907810.0018175.63
36722006.11.22 11:22buy limit14330.101.90680.00001.9078
36732006.11.22 11:25buy stop14340.101.91100.00001.9120
36742006.11.22 11:31delete14120.101.90260.00001.9036
36752006.11.22 11:54buy14190.101.90860.00001.9096
36762006.11.22 12:06t/p14150.101.90840.00001.908410.0018185.63
36772006.11.22 12:07buy limit14350.101.90740.00001.9084
36782006.11.22 12:07buy stop14360.101.91160.00001.9126
36792006.11.22 12:19buy14210.101.90920.00001.9102
36802006.11.22 12:20t/p14170.101.90900.00001.909010.0018195.63
36812006.11.22 12:20buy limit14370.101.90800.00001.9090
36822006.11.22 12:21buy14280.101.90980.00001.9108
36832006.11.22 12:22buy stop14380.101.91220.00001.9132
36842006.11.22 12:24t/p14190.101.90960.00001.909610.0018205.63
36852006.11.22 12:24buy limit14390.101.90860.00001.9096
36862006.11.22 12:24buy stop14400.101.91280.00001.9138
36872006.11.22 12:31delete14230.101.90320.00001.9042
36882006.11.22 13:17delete14240.101.90380.00001.9048
36892006.11.22 13:19buy14320.101.91040.00001.9114
36902006.11.22 13:19t/p14210.101.91020.00001.910210.0018215.63
36912006.11.22 13:19buy14340.101.91100.00001.9120
36922006.11.22 13:19t/p14280.101.91080.00001.910810.0018225.63
36932006.11.22 13:20buy14360.101.91160.00001.9126
36942006.11.22 13:20buy limit14410.101.90920.00001.9102
36952006.11.22 13:20buy limit14420.101.90980.00001.9108
36962006.11.22 13:21t/p14320.101.91140.00001.911410.0018235.63
36972006.11.22 13:21buy14380.101.91220.00001.9132
36982006.11.22 13:22t/p14340.101.91200.00001.912010.0018245.63
36992006.11.22 13:22buy limit14430.101.91040.00001.9114
37002006.11.22 13:22buy limit14440.101.91100.00001.9120
37012006.11.22 13:24buy14400.101.91280.00001.9138
37022006.11.22 13:24t/p14360.101.91260.00001.912610.0018255.63
37032006.11.22 13:24t/p14380.101.91320.00001.913210.0018265.63
37042006.11.22 13:25buy limit14450.101.91160.00001.9126
37052006.11.22 13:25buy limit14460.101.91220.00001.9132
37062006.11.22 13:31delete14250.101.90440.00001.9054
37072006.11.22 13:37buy14460.101.91220.00001.9132
37082006.11.22 13:39buy14450.101.91160.00001.9126
37092006.11.22 13:39buy14440.101.91100.00001.9120
37102006.11.22 13:51t/p14440.101.91200.00001.912010.0018275.63
37112006.11.22 13:52buy limit14470.101.91100.00001.9120
37122006.11.22 13:54t/p14450.101.91260.00001.912610.0018285.63
37132006.11.22 13:55buy limit14480.101.91160.00001.9126
37142006.11.22 14:09buy14480.101.91160.00001.9126
37152006.11.22 14:31delete14290.101.90500.00001.9060
37162006.11.22 14:39t/p14480.101.91260.00001.912610.0018295.63
37172006.11.22 14:40buy limit14490.101.91160.00001.9126
37182006.11.22 15:01delete14300.101.90560.00001.9066
37192006.11.22 15:06t/p14460.101.91320.00001.913210.0018305.63
37202006.11.22 15:07buy limit14500.101.91220.00001.9132
37212006.11.22 15:09t/p14400.101.91380.00001.913810.0018315.63
37222006.11.22 15:10buy limit14510.101.91280.00001.9138
37232006.11.22 15:19t/p11170.101.91440.00001.91449.6418325.27
37242006.11.22 15:20buy limit14520.101.91340.00001.9144
37252006.11.22 15:21t/p11180.101.91500.00001.91509.6418334.91
37262006.11.22 15:22t/p11050.101.91560.00001.91569.6018344.51
37272006.11.22 15:22buy limit14530.101.91400.00001.9150
37282006.11.22 15:22buy limit14540.101.91460.00001.9156
37292006.11.22 15:22buy stop14550.101.91820.00001.9192
37302006.11.22 15:24t/p10980.101.91620.00001.91629.6018354.11
37312006.11.22 15:25buy limit14560.101.91520.00001.9162
37322006.11.22 15:25buy stop14570.101.91880.00001.9198
37332006.11.22 15:25buy stop14580.101.91940.00001.9204
37342006.11.22 15:31delete14310.101.90620.00001.9072
37352006.11.22 15:39buy14560.101.91520.00001.9162
37362006.11.22 15:45t/p14560.101.91620.00001.916210.0018364.11
37372006.11.22 15:46buy limit14590.101.91520.00001.9162
37382006.11.22 15:52buy14590.101.91520.00001.9162
37392006.11.22 15:54buy14540.101.91460.00001.9156
37402006.11.22 15:54buy14530.101.91400.00001.9150
37412006.11.22 16:31delete14330.101.90680.00001.9078
37422006.11.22 17:01delete14350.101.90740.00001.9084
37432006.11.22 17:36buy14520.101.91340.00001.9144
37442006.11.22 17:48buy14510.101.91280.00001.9138
37452006.11.22 18:01delete14370.101.90800.00001.9090
37462006.11.22 18:36t/p14510.101.91380.00001.913810.0018374.11
37472006.11.22 18:37buy limit14600.101.91280.00001.9138
37482006.11.22 19:01delete14390.101.90860.00001.9096
37492006.11.22 19:20t/p14520.101.91440.00001.914410.0018384.11
37502006.11.22 19:20buy limit14610.101.91340.00001.9144
37512006.11.22 20:01delete14410.101.90920.00001.9102
37522006.11.22 21:01delete14420.101.90980.00001.9108
37532006.11.22 21:15t/p14530.101.91500.00001.915010.0018394.11
37542006.11.22 21:16buy limit14620.101.91400.00001.9150
37552006.11.22 22:01delete14430.101.91040.00001.9114
37562006.11.22 23:31delete14470.101.91100.00001.9120
37572006.11.23 00:34buy14620.101.91400.00001.9150
37582006.11.23 01:01delete14490.101.91160.00001.9126
37592006.11.23 02:39buy14610.101.91340.00001.9144
37602006.11.23 04:03delete14500.101.91220.00001.9132
37612006.11.23 04:23t/p14610.101.91440.00001.914410.0018404.11
37622006.11.23 04:23buy limit14630.101.91340.00001.9144
37632006.11.23 06:31delete14600.101.91280.00001.9138
37642006.11.23 06:37buy limit14640.101.91280.00001.9138
37652006.11.23 06:55delete14640.101.91280.00001.9138
37662006.11.23 06:56buy limit14650.101.91280.00001.9138
37672006.11.23 06:57delete14650.101.91280.00001.9138
37682006.11.23 06:59buy limit14660.101.91280.00001.9138
37692006.11.23 07:01delete14660.101.91280.00001.9138
37702006.11.23 08:09t/p14620.101.91500.00001.915010.0018414.11
37712006.11.23 08:10buy limit14670.101.91400.00001.9150
37722006.11.23 09:06t/p14540.101.91560.00001.91569.8818423.99
37732006.11.23 09:07buy limit14680.101.91460.00001.9156
37742006.11.23 09:09t/p14590.101.91620.00001.91629.8818433.87
37752006.11.23 09:09buy limit14690.101.91520.00001.9162
37762006.11.23 09:09t/p10990.101.91680.00001.91689.4818443.35
37772006.11.23 09:11buy limit14700.101.91580.00001.9168
37782006.11.23 09:49buy14700.101.91580.00001.9168
37792006.11.23 09:54buy14690.101.91520.00001.9162
37802006.11.23 10:01delete14630.101.91340.00001.9144
37812006.11.23 10:10buy limit14710.101.91340.00001.9144
37822006.11.23 10:19buy14680.101.91460.00001.9156
37832006.11.23 10:24buy14670.101.91400.00001.9150
37842006.11.23 10:31delete14710.101.91340.00001.9144
37852006.11.23 12:46t/p14670.101.91500.00001.915010.0018453.35
37862006.11.23 12:47buy limit14720.101.91400.00001.9150
37872006.11.23 13:24t/p14680.101.91560.00001.915610.0018463.35
37882006.11.23 13:24buy limit14730.101.91460.00001.9156
37892006.11.23 13:40buy14730.101.91460.00001.9156
37902006.11.23 14:31t/p14730.101.91560.00001.915610.0018473.35
37912006.11.23 14:31buy limit14740.101.91460.00001.9156
37922006.11.23 15:03delete14720.101.91400.00001.9150
37932006.11.23 15:09t/p14690.101.91620.00001.916210.0018483.35
37942006.11.23 15:10buy limit14750.101.91520.00001.9162
37952006.11.23 15:39buy14750.101.91520.00001.9162
37962006.11.23 16:03buy14740.101.91460.00001.9156
37972006.11.23 16:24t/p14740.101.91560.00001.915610.0018493.35
37982006.11.23 16:25buy limit14760.101.91460.00001.9156
37992006.11.23 20:42delete14760.101.91460.00001.9156
38002006.11.23 20:45buy limit14770.101.91460.00001.9156
38012006.11.23 20:57delete14770.101.91460.00001.9156
38022006.11.23 20:59buy limit14780.101.91460.00001.9156
38032006.11.23 21:01delete14780.101.91460.00001.9156
38042006.11.23 21:09buy limit14790.101.91460.00001.9156
38052006.11.23 21:16delete14790.101.91460.00001.9156
38062006.11.23 21:18buy limit14800.101.91460.00001.9156
38072006.11.23 21:20delete14800.101.91460.00001.9156
38082006.11.24 03:50t/p14750.101.91620.00001.91629.9618503.31
38092006.11.24 03:51buy limit14810.101.91520.00001.9162
38102006.11.24 05:17buy14810.101.91520.00001.9162
38112006.11.24 06:30t/p14810.101.91620.00001.916210.0018513.31
38122006.11.24 06:39t/p14700.101.91680.00001.91689.9618523.27
38132006.11.24 06:40buy limit14820.101.91580.00001.9168
38142006.11.24 07:22buy stop14830.101.92000.00001.9210
38152006.11.24 07:51t/p11010.101.91740.00001.91749.4418532.71
38162006.11.24 07:52buy14550.101.91820.00001.9192
38172006.11.24 07:52buy limit14840.101.91640.00001.9174
38182006.11.24 07:52buy stop14850.101.92060.00001.9216
38192006.11.24 07:54t/p10840.101.91800.00001.91809.4418542.15
38202006.11.24 07:54buy limit14860.101.91700.00001.9180
38212006.11.24 07:54buy stop14870.101.92120.00001.9222
38222006.11.24 08:00buy14570.101.91880.00001.9198
38232006.11.24 08:00t/p10870.101.91860.00001.91869.4418551.59
38242006.11.24 08:01buy limit14880.101.91760.00001.9186
38252006.11.24 08:01buy stop14890.101.92180.00001.9228
38262006.11.24 08:03buy14580.101.91940.00001.9204
38272006.11.24 08:19t/p14550.101.91920.00001.919210.0018561.59
38282006.11.24 08:19buy14830.101.92000.00001.9210
38292006.11.24 08:19t/p14570.101.91980.00001.919810.0018571.59
38302006.11.24 08:20buy14850.101.92060.00001.9216
38312006.11.24 08:20buy limit14900.101.91820.00001.9192
38322006.11.24 08:20buy limit14910.101.91880.00001.9198
38332006.11.24 08:20buy stop14920.101.92240.00001.9234
38342006.11.24 08:20buy stop14930.101.92300.00001.9240
38352006.11.24 08:21t/p14580.101.92040.00001.920410.0018581.59
38362006.11.24 08:21buy14870.101.92120.00001.9222
38372006.11.24 08:22t/p14830.101.92100.00001.921010.0018591.59
38382006.11.24 08:22buy14890.101.92180.00001.9228
38392006.11.24 08:22delete14820.101.91580.00001.9168
38402006.11.24 08:22buy limit14940.101.91940.00001.9204
38412006.11.24 08:22buy limit14950.101.92000.00001.9210
38422006.11.24 08:22buy stop14960.101.92360.00001.9246
38432006.11.24 08:22buy stop14970.101.92420.00001.9252
38442006.11.24 08:22t/p14850.101.92160.00001.921610.0018601.59
38452006.11.24 08:23buy limit14980.101.92060.00001.9216
38462006.11.24 08:24buy14920.101.92240.00001.9234
38472006.11.24 08:24t/p14870.101.92220.00001.922210.0018611.59
38482006.11.24 08:24buy limit14990.101.92120.00001.9222
38492006.11.24 08:24buy stop15000.101.92480.00001.9258
38502006.11.24 08:24buy14930.101.92300.00001.9240
38512006.11.24 08:24t/p14890.101.92280.00001.922810.0018621.59
38522006.11.24 08:25buy limit15010.101.92180.00001.9228
38532006.11.24 08:25buy stop15020.101.92540.00001.9264
38542006.11.24 08:28buy15010.101.92180.00001.9228
38552006.11.24 08:29t/p15010.101.92280.00001.922810.0018631.59
38562006.11.24 08:29buy limit15030.101.92180.00001.9228
38572006.11.24 08:30buy14960.101.92360.00001.9246
38582006.11.24 08:30t/p14920.101.92340.00001.923410.0018641.59
38592006.11.24 08:31buy limit15040.101.92240.00001.9234
38602006.11.24 08:31buy stop15050.101.92600.00001.9270
38612006.11.24 08:31buy stop15060.101.92660.00001.9276
38622006.11.24 08:31buy14970.101.92420.00001.9252
38632006.11.24 08:31t/p14930.101.92400.00001.924010.0018651.59
38642006.11.24 08:32buy limit15070.101.92300.00001.9240
38652006.11.24 08:34buy15000.101.92480.00001.9258
38662006.11.24 08:34t/p14960.101.92460.00001.924610.0018661.59
38672006.11.24 08:34buy15020.101.92540.00001.9264
38682006.11.24 08:34t/p14970.101.92520.00001.925210.0018671.59
38692006.11.24 08:34buy15050.101.92600.00001.9270
38702006.11.24 08:35t/p15000.101.92580.00001.925810.0018681.59
38712006.11.24 08:35delete14840.101.91640.00001.9174
38722006.11.24 08:35buy limit15080.101.92360.00001.9246
38732006.11.24 08:35buy limit15090.101.92420.00001.9252
38742006.11.24 08:35buy limit15100.101.92480.00001.9258
38752006.11.24 08:35buy stop15110.101.92720.00001.9282
38762006.11.24 08:35buy stop15120.101.92780.00001.9288
38772006.11.24 08:35buy stop15130.101.92840.00001.9294
38782006.11.24 08:36buy15060.101.92660.00001.9276
38792006.11.24 08:36t/p15020.101.92640.00001.926410.0018691.59
38802006.11.24 08:36buy15110.101.92720.00001.9282
38812006.11.24 08:36t/p15050.101.92700.00001.927010.0018701.59
38822006.11.24 08:37buy15120.101.92780.00001.9288
38832006.11.24 08:37t/p15060.101.92760.00001.927610.0018711.59
38842006.11.24 08:37buy limit15140.101.92540.00001.9264
38852006.11.24 08:37buy limit15150.101.92600.00001.9270
38862006.11.24 08:37buy limit15160.101.92660.00001.9276
38872006.11.24 08:37buy stop15170.101.92900.00001.9300
38882006.11.24 08:37buy stop15180.101.92960.00001.9306
38892006.11.24 08:37buy stop15190.101.93020.00001.9312
38902006.11.24 08:39buy15130.101.92840.00001.9294
38912006.11.24 08:39t/p15110.101.92820.00001.928210.0018721.59
38922006.11.24 08:39buy15170.101.92900.00001.9300
38932006.11.24 08:39t/p15120.101.92880.00001.928810.0018731.59
38942006.11.24 08:39buy15180.101.92960.00001.9306
38952006.11.24 08:40buy limit15200.101.92720.00001.9282
38962006.11.24 08:40buy limit15210.101.92780.00001.9288
38972006.11.24 08:40buy stop15220.101.93080.00001.9318
38982006.11.24 08:40buy stop15230.101.93140.00001.9324
38992006.11.24 08:40buy stop15240.101.93200.00001.9330
39002006.11.24 08:43buy15210.101.92780.00001.9288
39012006.11.24 08:45t/p15210.101.92880.00001.928810.0018741.59
39022006.11.24 08:46buy limit15250.101.92780.00001.9288
39032006.11.24 08:47t/p15130.101.92940.00001.929410.0018751.59
39042006.11.24 08:48buy limit15260.101.92840.00001.9294
39052006.11.24 08:49buy15190.101.93020.00001.9312
39062006.11.24 08:49t/p15170.101.93000.00001.930010.0018761.59
39072006.11.24 08:49buy15220.101.93080.00001.9318
39082006.11.24 08:49t/p15180.101.93060.00001.930610.0018771.59
39092006.11.24 08:50buy limit15270.101.92900.00001.9300
39102006.11.24 08:50buy limit15280.101.92960.00001.9306
39112006.11.24 08:50buy stop15290.101.93260.00001.9336
39122006.11.24 08:50buy stop15300.101.93320.00001.9342
39132006.11.24 08:50buy stop15310.101.93380.00001.9348
39142006.11.24 08:51buy15230.101.93140.00001.9324
39152006.11.24 08:51t/p15190.101.93120.00001.931210.0018781.59
39162006.11.24 08:52buy15240.101.93200.00001.9330
39172006.11.24 08:52buy limit15320.101.93020.00001.9312
39182006.11.24 08:52buy stop15330.101.93440.00001.9354
39192006.11.24 08:52t/p15220.101.93180.00001.931810.0018791.59
39202006.11.24 08:53buy limit15340.101.93080.00001.9318
39212006.11.24 08:54buy15290.101.93260.00001.9336
39222006.11.24 08:54t/p15230.101.93240.00001.932410.0018801.59
39232006.11.24 08:54buy limit15350.101.93140.00001.9324
39242006.11.24 08:54buy stop15360.101.93500.00001.9360
39252006.11.24 08:54buy15300.101.93320.00001.9342
39262006.11.24 08:54t/p15240.101.93300.00001.933010.0018811.59
39272006.11.24 08:54buy15310.101.93380.00001.9348
39282006.11.24 08:55buy limit15370.101.93200.00001.9330
39292006.11.24 08:55buy stop15380.101.93560.00001.9366
39302006.11.24 08:55buy stop15390.101.93620.00001.9372
39312006.11.24 08:59buy15370.101.93200.00001.9330
39322006.11.24 09:01delete14880.101.91760.00001.9186
39332006.11.24 09:01delete14860.101.91700.00001.9180
39342006.11.24 09:22buy15350.101.93140.00001.9324
39352006.11.24 09:31delete14900.101.91820.00001.9192
39362006.11.24 09:34buy15340.101.93080.00001.9318
39372006.11.24 09:37buy15320.101.93020.00001.9312
39382006.11.24 09:39buy15280.101.92960.00001.9306
39392006.11.24 09:39buy15270.101.92900.00001.9300
39402006.11.24 09:44t/p15270.101.93000.00001.930010.0018821.59
39412006.11.24 09:44t/p15280.101.93060.00001.930610.0018831.59
39422006.11.24 09:44buy limit15400.101.92900.00001.9300
39432006.11.24 09:44buy limit15410.101.92960.00001.9306
39442006.11.24 09:45t/p15320.101.93120.00001.931210.0018841.59
39452006.11.24 09:46buy limit15420.101.93020.00001.9312
39462006.11.24 10:01delete14910.101.91880.00001.9198
39472006.11.24 10:09t/p15340.101.93180.00001.931810.0018851.59
39482006.11.24 10:10buy limit15430.101.93080.00001.9318
39492006.11.24 10:20t/p15350.101.93240.00001.932410.0018861.59
39502006.11.24 10:20buy limit15440.101.93140.00001.9324
39512006.11.24 10:22t/p15370.101.93300.00001.933010.0018871.59
39522006.11.24 10:22buy limit15450.101.93200.00001.9330
39532006.11.24 10:24t/p15290.101.93360.00001.933610.0018881.59
39542006.11.24 10:25buy limit15460.101.93260.00001.9336
39552006.11.24 10:31delete14950.101.92000.00001.9210
39562006.11.24 10:31delete14940.101.91940.00001.9204
39572006.11.24 10:35buy stop15470.101.93680.00001.9378
39582006.11.24 10:36buy15330.101.93440.00001.9354
39592006.11.24 10:36t/p15300.101.93420.00001.934210.0018891.59
39602006.11.24 10:37buy limit15480.101.93320.00001.9342
39612006.11.24 10:37buy stop15490.101.93740.00001.9384
39622006.11.24 10:39buy15360.101.93500.00001.9360
39632006.11.24 10:39t/p15310.101.93480.00001.934810.0018901.59
39642006.11.24 10:40buy limit15500.101.93380.00001.9348
39652006.11.24 10:40buy stop15510.101.93800.00001.9390
39662006.11.24 10:51buy15500.101.93380.00001.9348
39672006.11.24 10:54buy15480.101.93320.00001.9342
39682006.11.24 10:54buy15460.101.93260.00001.9336
39692006.11.24 11:00buy15450.101.93200.00001.9330
39702006.11.24 11:01delete14980.101.92060.00001.9216
39712006.11.24 11:09t/p15450.101.93300.00001.933010.0018911.59
39722006.11.24 11:10buy limit15520.101.93200.00001.9330
39732006.11.24 11:24t/p15460.101.93360.00001.933610.0018921.59
39742006.11.24 11:25buy limit15530.101.93260.00001.9336
39752006.11.24 11:31delete14990.101.92120.00001.9222
39762006.11.24 12:01delete15030.101.92180.00001.9228
39772006.11.24 12:10t/p15480.101.93420.00001.934210.0018931.59
39782006.11.24 12:10buy limit15540.101.93320.00001.9342
39792006.11.24 12:31delete15040.101.92240.00001.9234
39802006.11.24 12:37buy15540.101.93320.00001.9342
39812006.11.24 12:39buy15530.101.93260.00001.9336
39822006.11.24 13:01delete15070.101.92300.00001.9240
39832006.11.24 13:07buy15520.101.93200.00001.9330
39842006.11.24 13:24buy15440.101.93140.00001.9324
39852006.11.24 13:31delete15080.101.92360.00001.9246
39862006.11.24 13:36t/p15440.101.93240.00001.932410.0018941.59
39872006.11.24 13:37buy limit15550.101.93140.00001.9324
39882006.11.24 13:39t/p15520.101.93300.00001.933010.0018951.59
39892006.11.24 13:40buy limit15560.101.93200.00001.9330
39902006.11.24 14:01delete15090.101.92420.00001.9252
39912006.11.24 14:07buy15560.101.93200.00001.9330
39922006.11.24 14:09buy15550.101.93140.00001.9324
39932006.11.24 14:37t/p15550.101.93240.00001.932410.0018961.59
39942006.11.24 14:37buy limit15570.101.93140.00001.9324
39952006.11.24 14:40t/p15560.101.93300.00001.933010.0018971.59
39962006.11.24 14:40buy limit15580.101.93200.00001.9330
39972006.11.24 14:54buy15580.101.93200.00001.9330
39982006.11.24 15:01delete15100.101.92480.00001.9258
39992006.11.24 15:15t/p15580.101.93300.00001.933010.0018981.59
40002006.11.24 15:16buy limit15590.101.93200.00001.9330
40012006.11.24 15:24buy15590.101.93200.00001.9330
40022006.11.24 15:25buy15570.101.93140.00001.9324
40032006.11.24 15:29t/p15570.101.93240.00001.932410.0018991.59
40042006.11.24 15:29buy limit15600.101.93140.00001.9324
40052006.11.24 15:31delete15140.101.92540.00001.9264
40062006.11.24 16:17buy15600.101.93140.00001.9324
40072006.11.24 16:31delete15150.101.92600.00001.9270
40082006.11.24 16:40buy15430.101.93080.00001.9318
40092006.11.24 16:54t/p15430.101.93180.00001.931810.0019001.59
40102006.11.24 16:55buy limit15610.101.93080.00001.9318
40112006.11.24 17:09t/p15600.101.93240.00001.932410.0019011.59
40122006.11.24 17:10buy limit15620.101.93140.00001.9324
40132006.11.24 17:31delete15160.101.92660.00001.9276
40142006.11.24 18:31delete15200.101.92720.00001.9282
40152006.11.24 19:31delete15250.101.92780.00001.9288
40162006.11.26 22:30t/p15330.101.93540.00001.935410.0019021.59
40172006.11.26 22:30t/p15360.101.93600.00001.936010.0019031.59
40182006.11.26 22:30t/p15500.101.93480.00001.934810.0019041.59
40192006.11.26 22:30t/p15530.101.93360.00001.933610.0019051.59
40202006.11.26 22:30t/p15540.101.93420.00001.934210.0019061.59
40212006.11.26 22:30t/p15590.101.93300.00001.933010.0019071.59
40222006.11.26 22:30buy15380.101.93560.00001.9366
40232006.11.26 22:30buy15390.101.93620.00001.9372
40242006.11.26 22:30buy15470.101.93680.00001.9378
40252006.11.26 22:30buy15490.101.93740.00001.9384
40262006.11.26 22:30buy15510.101.93800.00001.9390
40272006.11.26 22:30delete15260.101.92840.00001.9294
40282006.11.26 22:30buy stop15630.101.93980.00001.9408
40292006.11.26 22:30buy stop15640.101.94040.00001.9414
40302006.11.26 22:30buy stop15650.101.94100.00001.9420
40312006.11.26 22:30t/p15380.101.93660.00001.936610.0019081.59
40322006.11.26 22:30t/p15390.101.93720.00001.937210.0019091.59
40332006.11.26 22:30t/p15470.101.93780.00001.937810.0019101.59
40342006.11.26 22:30t/p15490.101.93840.00001.938410.0019111.59
40352006.11.26 22:31buy limit15660.101.93500.00001.9360
40362006.11.26 22:31buy limit15670.101.93560.00001.9366
40372006.11.26 22:31buy limit15680.101.93620.00001.9372
40382006.11.26 22:31buy limit15690.101.93680.00001.9378
40392006.11.26 22:31buy limit15700.101.93740.00001.9384
40402006.11.26 22:31buy stop15710.101.93920.00001.9402
40412006.11.26 22:33buy stop15720.101.93860.00001.9396
40422006.11.26 22:34buy15720.101.93860.00001.9396
40432006.11.26 22:34buy15710.101.93920.00001.9402
40442006.11.26 22:35t/p15510.101.93900.00001.939010.0019121.59
40452006.11.26 22:35buy limit15730.101.93800.00001.9390
40462006.11.26 22:35buy stop15740.101.94160.00001.9426
40472006.11.26 22:36buy15630.101.93980.00001.9408
40482006.11.26 22:37t/p15720.101.93960.00001.939610.0019131.59
40492006.11.26 22:37buy limit15750.101.93860.00001.9396
40502006.11.26 22:37buy stop15760.101.94220.00001.9432
40512006.11.26 22:37buy stop15770.101.94280.00001.9438
40522006.11.26 22:39buy15640.101.94040.00001.9414
40532006.11.26 22:39t/p15710.101.94020.00001.940210.0019141.59
40542006.11.26 22:39buy15650.101.94100.00001.9420
40552006.11.26 22:40delete15400.101.92900.00001.9300
40562006.11.26 22:40buy limit15780.101.93920.00001.9402
40572006.11.26 22:40buy stop15790.101.94340.00001.9444
40582006.11.26 22:55buy15780.101.93920.00001.9402
40592006.11.26 23:09buy15750.101.93860.00001.9396
40602006.11.26 23:19t/p15750.101.93960.00001.939610.0019151.59
40612006.11.26 23:20buy limit15800.101.93860.00001.9396
40622006.11.26 23:21t/p15780.101.94020.00001.940210.0019161.59
40632006.11.26 23:22delete15410.101.92960.00001.9306
40642006.11.26 23:22buy limit15810.101.93920.00001.9402
40652006.11.26 23:24t/p15630.101.94080.00001.940810.0019171.59
40662006.11.26 23:25buy limit15820.101.93980.00001.9408
40672006.11.26 23:25buy stop15830.101.94400.00001.9450
40682006.11.26 23:31delete15420.101.93020.00001.9312
40692006.11.26 23:54buy15820.101.93980.00001.9408
40702006.11.27 00:09buy15810.101.93920.00001.9402
40712006.11.27 00:31delete15610.101.93080.00001.9318
40722006.11.27 00:39buy15800.101.93860.00001.9396
40732006.11.27 01:01delete15620.101.93140.00001.9324
40742006.11.27 01:07buy15730.101.93800.00001.9390
40752006.11.27 01:09buy limit15840.101.93440.00001.9354
40762006.11.27 01:10buy15700.101.93740.00001.9384
40772006.11.27 01:36t/p15700.101.93840.00001.938410.0019181.59
40782006.11.27 01:37buy limit15850.101.93740.00001.9384
40792006.11.27 01:39t/p15730.101.93900.00001.939010.0019191.59
40802006.11.27 01:40t/p15800.101.93960.00001.939610.0019201.59
40812006.11.27 01:40buy limit15860.101.93800.00001.9390
40822006.11.27 01:40buy limit15870.101.93860.00001.9396
40832006.11.27 01:52t/p15810.101.94020.00001.940210.0019211.59
40842006.11.27 01:52buy limit15880.101.93920.00001.9402
40852006.11.27 02:09t/p15820.101.94080.00001.94089.9619221.55
40862006.11.27 02:10buy limit15890.101.93980.00001.9408
40872006.11.27 02:22buy15890.101.93980.00001.9408
40882006.11.27 02:30buy15880.101.93920.00001.9402
40892006.11.27 04:49buy15870.101.93860.00001.9396
40902006.11.27 04:54buy15860.101.93800.00001.9390
40912006.11.27 05:19buy15850.101.93740.00001.9384
40922006.11.27 05:21buy15690.101.93680.00001.9378
40932006.11.27 05:24buy15680.101.93620.00001.9372
40942006.11.27 05:24buy15670.101.93560.00001.9366
40952006.11.27 05:30t/p15670.101.93660.00001.936610.0019231.55
40962006.11.27 05:31buy limit15900.101.93560.00001.9366
40972006.11.27 05:33t/p15680.101.93720.00001.937210.0019241.55
40982006.11.27 05:34buy limit15910.101.93620.00001.9372
40992006.11.27 05:37buy15910.101.93620.00001.9372
41002006.11.27 05:39buy15900.101.93560.00001.9366
41012006.11.27 05:40buy15660.101.93500.00001.9360
41022006.11.27 05:48buy15840.101.93440.00001.9354
41032006.11.27 05:52t/p15840.101.93540.00001.935410.0019251.55
41042006.11.27 05:52buy limit15920.101.93440.00001.9354
41052006.11.27 05:54t/p15660.101.93600.00001.936010.0019261.55
41062006.11.27 05:55buy limit15930.101.93500.00001.9360
41072006.11.27 06:09t/p15900.101.93660.00001.936610.0019271.55
41082006.11.27 06:10buy limit15940.101.93560.00001.9366
41092006.11.27 06:20t/p15910.101.93720.00001.937210.0019281.55
41102006.11.27 06:20delete15920.101.93440.00001.9354
41112006.11.27 06:20buy limit15950.101.93620.00001.9372
41122006.11.27 06:22t/p15690.101.93780.00001.937810.0019291.55
41132006.11.27 06:22buy limit15960.101.93680.00001.9378
41142006.11.27 06:36buy15960.101.93680.00001.9378
41152006.11.27 06:37buy15950.101.93620.00001.9372
41162006.11.27 06:39buy15940.101.93560.00001.9366
41172006.11.27 06:39buy15930.101.93500.00001.9360
41182006.11.27 06:51t/p15930.101.93600.00001.936010.0019301.55
41192006.11.27 06:52t/p15940.101.93660.00001.936610.0019311.55
41202006.11.27 06:52buy limit15970.101.93500.00001.9360
41212006.11.27 06:52buy limit15980.101.93560.00001.9366
41222006.11.27 06:54t/p15950.101.93720.00001.937210.0019321.55
41232006.11.27 06:55buy limit15990.101.93620.00001.9372
41242006.11.27 07:01t/p15960.101.93780.00001.937810.0019331.55
41252006.11.27 07:01buy limit16000.101.93680.00001.9378
41262006.11.27 07:15buy16000.101.93680.00001.9378
41272006.11.27 07:15buy15990.101.93620.00001.9372
41282006.11.27 07:18buy15980.101.93560.00001.9366
41292006.11.27 07:22t/p15980.101.93660.00001.936610.0019341.55
41302006.11.27 07:22buy limit16010.101.93560.00001.9366
41312006.11.27 07:24t/p15990.101.93720.00001.937210.0019351.55
41322006.11.27 07:25buy limit16020.101.93620.00001.9372
41332006.11.27 07:45t/p16000.101.93780.00001.937810.0019361.55
41342006.11.27 07:46buy limit16030.101.93680.00001.9378
41352006.11.27 07:46t/p15850.101.93840.00001.938410.0019371.55
41362006.11.27 07:47buy limit16040.101.93740.00001.9384
41372006.11.27 07:54buy16040.101.93740.00001.9384
41382006.11.27 07:55buy16030.101.93680.00001.9378
41392006.11.27 08:05t/p16030.101.93780.00001.937810.0019381.55
41402006.11.27 08:05delete15970.101.93500.00001.9360
41412006.11.27 08:05buy limit16050.101.93680.00001.9378
41422006.11.27 08:07t/p16040.101.93840.00001.938410.0019391.55
41432006.11.27 08:07buy limit16060.101.93740.00001.9384
41442006.11.27 08:09t/p15860.101.93900.00001.939010.0019401.55
41452006.11.27 08:09buy limit16070.101.93800.00001.9390
41462006.11.27 08:19buy16070.101.93800.00001.9390
41472006.11.27 08:22buy16060.101.93740.00001.9384
41482006.11.27 08:22buy limit16080.101.93500.00001.9360
41492006.11.27 08:22buy16050.101.93680.00001.9378
41502006.11.27 08:24buy16020.101.93620.00001.9372
41512006.11.27 08:24buy16010.101.93560.00001.9366
41522006.11.27 08:30buy16080.101.93500.00001.9360
41532006.11.27 08:39t/p16080.101.93600.00001.936010.0019411.55
41542006.11.27 08:39buy limit16090.101.93500.00001.9360
41552006.11.27 08:49buy16090.101.93500.00001.9360
41562006.11.27 09:34t/p16090.101.93600.00001.936010.0019421.55
41572006.11.27 09:35buy limit16100.101.93500.00001.9360
41582006.11.27 09:36t/p16010.101.93660.00001.936610.0019431.55
41592006.11.27 09:37t/p16020.101.93720.00001.937210.0019441.55
41602006.11.27 09:37buy limit16110.101.93560.00001.9366
41612006.11.27 09:37buy limit16120.101.93620.00001.9372
41622006.11.27 09:39t/p16050.101.93780.00001.937810.0019451.55
41632006.11.27 09:40buy limit16130.101.93680.00001.9378
41642006.11.27 09:44buy16130.101.93680.00001.9378
41652006.11.27 09:51t/p16130.101.93780.00001.937810.0019461.55
41662006.11.27 09:52t/p16060.101.93840.00001.938410.0019471.55
41672006.11.27 09:52delete16100.101.93500.00001.9360
41682006.11.27 09:52buy limit16140.101.93680.00001.9378
41692006.11.27 09:52buy limit16150.101.93740.00001.9384
41702006.11.27 09:54t/p16070.101.93900.00001.939010.0019481.55
41712006.11.27 09:54buy limit16160.101.93800.00001.9390
41722006.11.27 10:07buy16160.101.93800.00001.9390
41732006.11.27 10:09buy16150.101.93740.00001.9384
41742006.11.27 10:20buy16140.101.93680.00001.9378
41752006.11.27 10:24buy16120.101.93620.00001.9372
41762006.11.27 10:39t/p16120.101.93720.00001.937210.0019491.55
41772006.11.27 10:40buy limit16170.101.93620.00001.9372
41782006.11.27 10:46buy16170.101.93620.00001.9372
41792006.11.27 11:04t/p16170.101.93720.00001.937210.0019501.55
41802006.11.27 11:04buy limit16180.101.93620.00001.9372
41812006.11.27 11:07t/p16140.101.93780.00001.937810.0019511.55
41822006.11.27 11:08buy limit16190.101.93680.00001.9378
41832006.11.27 12:20buy16190.101.93680.00001.9378
41842006.11.27 12:24buy16180.101.93620.00001.9372
41852006.11.27 12:52buy16110.101.93560.00001.9366
41862006.11.27 13:24t/p16110.101.93660.00001.936610.0019521.55
41872006.11.27 13:25buy limit16200.101.93560.00001.9366
41882006.11.27 13:37buy16200.101.93560.00001.9366
41892006.11.27 14:24t/p16200.101.93660.00001.936610.0019531.55
41902006.11.27 14:25buy limit16210.101.93560.00001.9366
41912006.11.27 14:39buy16210.101.93560.00001.9366
41922006.11.27 15:09t/p16210.101.93660.00001.936610.0019541.55
41932006.11.27 15:10buy limit16220.101.93560.00001.9366
41942006.11.27 15:19t/p16180.101.93720.00001.937210.0019551.55
41952006.11.27 15:20buy limit16230.101.93620.00001.9372
41962006.11.27 15:21t/p16190.101.93780.00001.937810.0019561.55
41972006.11.27 15:22buy limit16240.101.93680.00001.9378
41982006.11.27 15:24t/p16150.101.93840.00001.938410.0019571.55
41992006.11.27 15:24delete16220.101.93560.00001.9366
42002006.11.27 15:24buy limit16250.101.93740.00001.9384
42012006.11.27 15:25t/p16160.101.93900.00001.939010.0019581.55
42022006.11.27 15:25buy limit16260.101.93560.00001.9366
42032006.11.27 15:25buy limit16270.101.93800.00001.9390
42042006.11.27 15:26delete16260.101.93560.00001.9366
42052006.11.27 15:27buy limit16280.101.93560.00001.9366
42062006.11.27 15:31delete16280.101.93560.00001.9366
42072006.11.27 15:36buy16270.101.93800.00001.9390
42082006.11.27 15:37buy16250.101.93740.00001.9384
42092006.11.27 15:39buy16240.101.93680.00001.9378
42102006.11.27 17:24buy16230.101.93620.00001.9372
42112006.11.27 18:25t/p16230.101.93720.00001.937210.0019591.55
42122006.11.27 18:25buy limit16290.101.93620.00001.9372
42132006.11.27 19:04t/p16240.101.93780.00001.937810.0019601.55
42142006.11.27 19:05buy limit16300.101.93680.00001.9378
42152006.11.27 19:09t/p16250.101.93840.00001.938410.0019611.55
42162006.11.27 19:10buy limit16310.101.93740.00001.9384
42172006.11.27 19:52buy16310.101.93740.00001.9384
42182006.11.27 20:31delete16290.101.93620.00001.9372
42192006.11.27 23:45t/p16310.101.93840.00001.938410.0019621.55
42202006.11.27 23:46t/p16270.101.93900.00001.939010.0019631.55
42212006.11.27 23:46buy limit16320.101.93740.00001.9384
42222006.11.27 23:46buy limit16330.101.93800.00001.9390
42232006.11.27 23:55buy16330.101.93800.00001.9390
42242006.11.28 00:46t/p16330.101.93900.00001.93909.9619641.51
42252006.11.28 00:46buy limit16340.101.93800.00001.9390
42262006.11.28 01:03delete16300.101.93680.00001.9378
42272006.11.28 01:36t/p15870.101.93960.00001.93969.9619651.47
42282006.11.28 01:37buy limit16350.101.93860.00001.9396
42292006.11.28 01:39t/p15880.101.94020.00001.94029.9619661.43
42302006.11.28 01:39buy limit16360.101.93920.00001.9402
42312006.11.28 01:54buy16360.101.93920.00001.9402
42322006.11.28 03:31delete16320.101.93740.00001.9384
42332006.11.28 04:55buy16350.101.93860.00001.9396
42342006.11.28 05:09buy16340.101.93800.00001.9390
42352006.11.28 07:07t/p16340.101.93900.00001.939010.0019671.43
42362006.11.28 07:07buy limit16370.101.93800.00001.9390
42372006.11.28 07:09t/p16350.101.93960.00001.939610.0019681.43
42382006.11.28 07:10buy limit16380.101.93860.00001.9396
42392006.11.28 07:49t/p16360.101.94020.00001.940210.0019691.43
42402006.11.28 07:50buy limit16390.101.93920.00001.9402
42412006.11.28 07:51t/p15890.101.94080.00001.94089.9619701.39
42422006.11.28 07:52buy15740.101.94160.00001.9426
42432006.11.28 07:52t/p15640.101.94140.00001.94149.9219711.31
42442006.11.28 07:52buy limit16400.101.93980.00001.9408
42452006.11.28 07:52buy limit16410.101.94040.00001.9414
42462006.11.28 07:52buy stop16420.101.94460.00001.9456
42472006.11.28 07:54buy15760.101.94220.00001.9432
42482006.11.28 07:54t/p15650.101.94200.00001.94209.9219721.23
42492006.11.28 07:54buy limit16430.101.94100.00001.9420
42502006.11.28 07:54buy15770.101.94280.00001.9438
42512006.11.28 07:55t/p15740.101.94260.00001.942610.0019731.23
42522006.11.28 07:55buy limit16440.101.94160.00001.9426
42532006.11.28 07:55buy stop16450.101.94520.00001.9462
42542006.11.28 08:01delete16370.101.93800.00001.9390
42552006.11.28 08:02buy stop16460.101.94580.00001.9468
42562006.11.28 08:04buy15790.101.94340.00001.9444
42572006.11.28 08:04t/p15760.101.94320.00001.943210.0019741.23
42582006.11.28 08:05buy limit16470.101.94220.00001.9432
42592006.11.28 08:05buy stop16480.101.94640.00001.9474
42602006.11.28 08:06buy15830.101.94400.00001.9450
42612006.11.28 08:06t/p15770.101.94380.00001.943810.0019751.23
42622006.11.28 08:07buy16420.101.94460.00001.9456
42632006.11.28 08:07t/p15790.101.94440.00001.944410.0019761.23
42642006.11.28 08:07buy limit16490.101.94280.00001.9438
42652006.11.28 08:07buy limit16500.101.94340.00001.9444
42662006.11.28 08:07buy stop16510.101.94700.00001.9480
42672006.11.28 08:09buy16450.101.94520.00001.9462
42682006.11.28 08:09t/p15830.101.94500.00001.945010.0019771.23
42692006.11.28 08:10buy limit16520.101.94400.00001.9450
42702006.11.28 08:10buy stop16530.101.94760.00001.9486
42712006.11.28 08:10buy stop16540.101.94820.00001.9492
42722006.11.28 08:21buy16520.101.94400.00001.9450
42732006.11.28 08:24buy16500.101.94340.00001.9444
42742006.11.28 08:24buy16490.101.94280.00001.9438
42752006.11.28 08:29t/p16490.101.94380.00001.943810.0019781.23
42762006.11.28 08:29buy limit16550.101.94280.00001.9438
42772006.11.28 08:34t/p16500.101.94440.00001.944410.0019791.23
42782006.11.28 08:35delete16380.101.93860.00001.9396
42792006.11.28 08:35buy limit16560.101.94340.00001.9444
42802006.11.28 08:36t/p16520.101.94500.00001.945010.0019801.23
42812006.11.28 08:37buy16460.101.94580.00001.9468
42822006.11.28 08:37buy limit16570.101.94400.00001.9450
42832006.11.28 08:39t/p16420.101.94560.00001.945610.0019811.23
42842006.11.28 08:40buy16480.101.94640.00001.9474
42852006.11.28 08:40buy limit16580.101.94460.00001.9456
42862006.11.28 08:40buy stop16590.101.94880.00001.9498
42872006.11.28 08:46buy16580.101.94460.00001.9456
42882006.11.28 08:51buy16570.101.94400.00001.9450
42892006.11.28 08:54buy16560.101.94340.00001.9444
42902006.11.28 08:54buy16550.101.94280.00001.9438
42912006.11.28 09:22t/p16550.101.94380.00001.943810.0019821.23
42922006.11.28 09:22buy limit16600.101.94280.00001.9438
42932006.11.28 09:39t/p16560.101.94440.00001.944410.0019831.23
42942006.11.28 09:40buy limit16610.101.94340.00001.9444
42952006.11.28 09:54t/p16570.101.94500.00001.945010.0019841.23
42962006.11.28 09:55delete16390.101.93920.00001.9402
42972006.11.28 09:55buy limit16620.101.94400.00001.9450
42982006.11.28 10:03t/p16580.101.94560.00001.945610.0019851.23
42992006.11.28 10:04buy limit16630.101.94460.00001.9456
43002006.11.28 10:07buy16630.101.94460.00001.9456
43012006.11.28 10:09buy16620.101.94400.00001.9450
43022006.11.28 10:22t/p16620.101.94500.00001.945010.0019861.23
43032006.11.28 10:22buy limit16640.101.94400.00001.9450
43042006.11.28 10:24t/p16630.101.94560.00001.945610.0019871.23
43052006.11.28 10:25buy limit16650.101.94460.00001.9456
43062006.11.28 10:31delete16400.101.93980.00001.9408
43072006.11.28 10:37buy16650.101.94460.00001.9456
43082006.11.28 10:39buy16640.101.94400.00001.9450
43092006.11.28 11:30buy16610.101.94340.00001.9444
43102006.11.28 12:31delete16410.101.94040.00001.9414
43112006.11.28 13:06t/p16610.101.94440.00001.944410.0019881.23
43122006.11.28 13:07buy limit16660.101.94340.00001.9444
43132006.11.28 13:24t/p16640.101.94500.00001.945010.0019891.23
43142006.11.28 13:25buy limit16670.101.94400.00001.9450
43152006.11.28 13:34t/p16650.101.94560.00001.945610.0019901.23
43162006.11.28 13:35delete16430.101.94100.00001.9420
43172006.11.28 13:35buy limit16680.101.94460.00001.9456
43182006.11.28 13:36t/p16450.101.94620.00001.946210.0019911.23
43192006.11.28 13:36buy16510.101.94700.00001.9480
43202006.11.28 13:37t/p16460.101.94680.00001.946810.0019921.23
43212006.11.28 13:37buy limit16690.101.94520.00001.9462
43222006.11.28 13:37buy limit16700.101.94580.00001.9468
43232006.11.28 13:37buy stop16710.101.94940.00001.9504
43242006.11.28 13:37buy16530.101.94760.00001.9486
43252006.11.28 13:38buy stop16720.101.95000.00001.9510
43262006.11.28 13:39t/p16480.101.94740.00001.947410.0019931.23
43272006.11.28 13:39buy limit16730.101.94640.00001.9474
43282006.11.28 13:39buy16540.101.94820.00001.9492
43292006.11.28 13:39t/p16510.101.94800.00001.948010.0019941.23
43302006.11.28 13:39buy16590.101.94880.00001.9498
43312006.11.28 13:39t/p16530.101.94860.00001.948610.0019951.23
43322006.11.28 13:40buy limit16740.101.94700.00001.9480
43332006.11.28 13:40buy limit16750.101.94760.00001.9486
43342006.11.28 13:40buy stop16760.101.95060.00001.9516
43352006.11.28 13:40buy stop16770.101.95120.00001.9522
43362006.11.28 13:43buy16750.101.94760.00001.9486
43372006.11.28 13:48buy16740.101.94700.00001.9480
43382006.11.28 13:52t/p16740.101.94800.00001.948010.0019961.23
43392006.11.28 13:52buy limit16780.101.94700.00001.9480
43402006.11.28 14:01delete16440.101.94160.00001.9426
43412006.11.28 14:10buy16780.101.94700.00001.9480
43422006.11.28 14:22t/p16780.101.94800.00001.948010.0019971.23
43432006.11.28 14:22buy limit16790.101.94700.00001.9480
43442006.11.28 14:24t/p16750.101.94860.00001.948610.0019981.23
43452006.11.28 14:25buy limit16800.101.94760.00001.9486
43462006.11.28 14:37buy stop16810.101.95180.00001.9528
43472006.11.28 14:39buy16710.101.94940.00001.9504
43482006.11.28 14:39t/p16540.101.94920.00001.949210.0019991.23
43492006.11.28 14:40buy limit16820.101.94820.00001.9492
43502006.11.28 14:40buy stop16830.101.95240.00001.9534
43512006.11.28 14:51buy16720.101.95000.00001.9510
43522006.11.28 14:52t/p16590.101.94980.00001.949810.0020001.23
43532006.11.28 14:52buy limit16840.101.94880.00001.9498
43542006.11.28 14:54buy16760.101.95060.00001.9516
43552006.11.28 14:54t/p16710.101.95040.00001.950410.0020011.23
43562006.11.28 14:54buy limit16850.101.94940.00001.9504
43572006.11.28 14:54buy stop16860.101.95300.00001.9540
43582006.11.28 15:00buy16850.101.94940.00001.9504
43592006.11.28 15:01delete16470.101.94220.00001.9432
43602006.11.28 15:04buy16840.101.94880.00001.9498
43612006.11.28 15:06buy16820.101.94820.00001.9492
43622006.11.28 15:08buy16800.101.94760.00001.9486
43632006.11.28 15:09buy16790.101.94700.00001.9480
43642006.11.28 15:09buy16730.101.94640.00001.9474
43652006.11.28 15:21t/p16730.101.94740.00001.947410.0020021.23
43662006.11.28 15:22buy limit16870.101.94640.00001.9474
43672006.11.28 15:24t/p16790.101.94800.00001.948010.0020031.23
43682006.11.28 15:24buy limit16880.101.94700.00001.9480
43692006.11.28 16:01delete16600.101.94280.00001.9438
43702006.11.28 16:04buy16880.101.94700.00001.9480
43712006.11.28 16:07buy16870.101.94640.00001.9474
43722006.11.28 16:09buy16700.101.94580.00001.9468
43732006.11.28 16:18t/p16700.101.94680.00001.946810.0020041.23
43742006.11.28 16:19buy limit16890.101.94580.00001.9468
43752006.11.28 16:25buy16890.101.94580.00001.9468
43762006.11.28 16:34t/p16890.101.94680.00001.946810.0020051.23
43772006.11.28 16:34buy limit16900.101.94580.00001.9468
43782006.11.28 16:37t/p16870.101.94740.00001.947410.0020061.23
43792006.11.28 16:37buy limit16910.101.94640.00001.9474
43802006.11.28 16:39t/p16880.101.94800.00001.948010.0020071.23
43812006.11.28 16:40buy limit16920.101.94700.00001.9480
43822006.11.28 17:24buy16920.101.94700.00001.9480
43832006.11.28 17:30buy16910.101.94640.00001.9474
43842006.11.28 17:31delete16660.101.94340.00001.9444
43852006.11.28 17:39t/p16910.101.94740.00001.947410.0020081.23
43862006.11.28 17:40buy limit16930.101.94640.00001.9474
43872006.11.28 18:05t/p16920.101.94800.00001.948010.0020091.23
43882006.11.28 18:05buy limit16940.101.94700.00001.9480
43892006.11.28 18:07t/p16800.101.94860.00001.948610.0020101.23
43902006.11.28 18:07buy limit16950.101.94760.00001.9486
43912006.11.28 18:09t/p16820.101.94920.00001.949210.0020111.23
43922006.11.28 18:09buy limit16960.101.94820.00001.9492
43932006.11.28 18:19t/p16840.101.94980.00001.949810.0020121.23
43942006.11.28 18:19t/p16850.101.95040.00001.950410.0020131.23
43952006.11.28 18:20buy limit16970.101.94880.00001.9498
43962006.11.28 18:20buy limit16980.101.94940.00001.9504
43972006.11.28 18:20buy stop16990.101.95360.00001.9546
43982006.11.28 18:21buy16770.101.95120.00001.9522
43992006.11.28 18:21t/p16720.101.95100.00001.951010.0020141.23
44002006.11.28 18:21buy16810.101.95180.00001.9528
44012006.11.28 18:22buy limit17000.101.95000.00001.9510
44022006.11.28 18:22buy stop17010.101.95420.00001.9552
44032006.11.28 18:24t/p16760.101.95160.00001.951610.0020151.23
44042006.11.28 18:24buy16830.101.95240.00001.9534
44052006.11.28 18:24t/p16770.101.95220.00001.952210.0020161.23
44062006.11.28 18:25delete16670.101.94400.00001.9450
44072006.11.28 18:25buy limit17020.101.95060.00001.9516
44082006.11.28 18:25buy limit17030.101.95120.00001.9522
44092006.11.28 18:25buy stop17040.101.95480.00001.9558
44102006.11.28 18:29buy17020.101.95060.00001.9516
44112006.11.28 18:29buy17030.101.95120.00001.9522
44122006.11.28 18:30t/p17020.101.95160.00001.951610.0020171.23
44132006.11.28 18:30t/p17030.101.95220.00001.952210.0020181.23
44142006.11.28 18:31buy limit17050.101.95060.00001.9516
44152006.11.28 18:31buy limit17060.101.95120.00001.9522
44162006.11.28 18:31buy stop17070.101.95540.00001.9564
44172006.11.28 18:32buy16860.101.95300.00001.9540
44182006.11.28 18:33t/p16810.101.95280.00001.952810.0020191.23
44192006.11.28 18:33buy limit17080.101.95180.00001.9528
44202006.11.28 18:36buy17080.101.95180.00001.9528
44212006.11.28 18:36buy17060.101.95120.00001.9522
44222006.11.28 18:38buy17050.101.95060.00001.9516
44232006.11.28 18:39buy17000.101.95000.00001.9510
44242006.11.28 18:45buy16980.101.94940.00001.9504
44252006.11.28 18:48buy16970.101.94880.00001.9498
44262006.11.28 18:51t/p16970.101.94980.00001.949810.0020201.23
44272006.11.28 18:52buy limit17090.101.94880.00001.9498
44282006.11.28 18:54t/p16980.101.95040.00001.950410.0020211.23
44292006.11.28 18:54buy limit17100.101.94940.00001.9504
44302006.11.28 19:01delete16680.101.94460.00001.9456
44312006.11.28 19:24t/p17000.101.95100.00001.951010.0020221.23
44322006.11.28 19:25buy limit17110.101.95000.00001.9510
44332006.11.28 19:37t/p17050.101.95160.00001.951610.0020231.23
44342006.11.28 19:37buy limit17120.101.95060.00001.9516
44352006.11.28 20:01delete16690.101.94520.00001.9462
44362006.11.28 20:39t/p17060.101.95220.00001.952210.0020241.23
44372006.11.28 20:39buy limit17130.101.95120.00001.9522
44382006.11.28 20:48t/p17080.101.95280.00001.952810.0020251.23
44392006.11.28 20:49buy limit17140.101.95180.00001.9528
44402006.11.28 21:01delete16900.101.94580.00001.9468
44412006.11.28 21:07buy stop17150.101.95600.00001.9570
44422006.11.28 21:09buy16990.101.95360.00001.9546
44432006.11.28 21:31delete16930.101.94640.00001.9474
44442006.11.28 21:45buy17140.101.95180.00001.9528
44452006.11.28 22:31delete16940.101.94700.00001.9480
44462006.11.28 23:51t/p17140.101.95280.00001.952810.0020261.23
44472006.11.28 23:52t/p16830.101.95340.00001.953410.0020271.23
44482006.11.28 23:52delete16950.101.94760.00001.9486
44492006.11.28 23:52buy limit17160.101.95180.00001.9528
44502006.11.28 23:52buy limit17170.101.95240.00001.9534
44512006.11.28 23:54buy17010.101.95420.00001.9552
44522006.11.28 23:54buy stop17180.101.95660.00001.9576
44532006.11.28 23:54t/p16860.101.95400.00001.954010.0020281.23
44542006.11.28 23:55buy limit17190.101.95300.00001.9540
44552006.11.29 00:01buy17190.101.95300.00001.9540
44562006.11.29 00:07buy17170.101.95240.00001.9534
44572006.11.29 00:19t/p17170.101.95340.00001.953410.0020291.23
44582006.11.29 00:20buy limit17200.101.95240.00001.9534
44592006.11.29 00:24t/p17190.101.95400.00001.954010.0020301.23
44602006.11.29 00:24buy limit17210.101.95300.00001.9540
44612006.11.29 00:31delete16960.101.94820.00001.9492
44622006.11.29 01:09buy17210.101.95300.00001.9540
44632006.11.29 02:01delete17090.101.94880.00001.9498
44642006.11.29 02:51buy17200.101.95240.00001.9534
44652006.11.29 03:31delete17100.101.94940.00001.9504
44662006.11.29 05:16buy17160.101.95180.00001.9528
44672006.11.29 05:33buy17130.101.95120.00001.9522
44682006.11.29 06:01delete17110.101.95000.00001.9510
44692006.11.29 06:04t/p17130.101.95220.00001.952210.0020311.23
44702006.11.29 06:05buy limit17220.101.95120.00001.9522
44712006.11.29 06:07t/p17160.101.95280.00001.952810.0020321.23
44722006.11.29 06:07buy limit17230.101.95180.00001.9528
44732006.11.29 06:20t/p17200.101.95340.00001.953410.0020331.23
44742006.11.29 06:20buy limit17240.101.95240.00001.9534
44752006.11.29 06:24t/p17210.101.95400.00001.954010.0020341.23
44762006.11.29 06:25buy limit17250.101.95300.00001.9540
44772006.11.29 06:25buy stop17260.101.95720.00001.9582
44782006.11.29 06:39buy17250.101.95300.00001.9540
44792006.11.29 07:04buy17240.101.95240.00001.9534
44802006.11.29 07:09buy17230.101.95180.00001.9528
44812006.11.29 07:24t/p17230.101.95280.00001.952810.0020351.23
44822006.11.29 07:25buy limit17270.101.95180.00001.9528
44832006.11.29 07:37buy17270.101.95180.00001.9528
44842006.11.29 07:39buy17220.101.95120.00001.9522
44852006.11.29 07:51buy17120.101.95060.00001.9516
44862006.11.29 09:31delete17260.101.95720.00001.9582
44872006.11.29 09:31delete17180.101.95660.00001.9576
44882006.11.29 09:31delete17150.101.95600.00001.9570
44892006.11.29 09:31delete17070.101.95540.00001.9564
44902006.11.29 09:31delete17040.101.95480.00001.9558
44912006.11.29 10:01sell stop17280.101.94520.00001.9442
44922006.11.29 10:01sell stop17290.101.94580.00001.9448
44932006.11.29 10:01sell stop17300.101.94640.00001.9454
44942006.11.29 10:01sell stop17310.101.94700.00001.9460
44952006.11.29 10:01sell limit17320.101.94820.00001.9472
44962006.11.29 10:01sell limit17330.101.94880.00001.9478
44972006.11.29 10:01sell limit17340.101.94940.00001.9484
44982006.11.29 10:02sell stop17350.101.94460.00001.9436
44992006.11.29 10:09sell stop17360.101.94760.00001.9466
45002006.11.29 10:21sell17320.101.94820.00001.9472
45012006.11.29 10:36sell17330.101.94880.00001.9478
45022006.11.29 10:39sell17340.101.94940.00001.9484
45032006.11.29 10:54t/p17340.101.94840.00001.948410.0020361.23
45042006.11.29 10:54sell limit17370.101.94940.00001.9484
45052006.11.29 11:07sell17370.101.94940.00001.9484
45062006.11.29 13:07t/p17120.101.95160.00001.951610.0020371.23
45072006.11.29 13:09t/p17220.101.95220.00001.952210.0020381.23
45082006.11.29 13:30t/p17270.101.95280.00001.952810.0020391.23
45092006.11.29 13:32t/p17240.101.95340.00001.953410.0020401.23
45102006.11.29 13:39t/p17370.101.94840.00001.948410.0020411.23
45112006.11.29 13:40sell limit17380.101.94940.00001.9484
45122006.11.29 13:42sell17380.101.94940.00001.9484
45132006.11.29 14:31delete17360.101.94760.00001.9466
45142006.11.29 14:31delete17350.101.94460.00001.9436
45152006.11.29 14:31delete17310.101.94700.00001.9460
45162006.11.29 14:31delete17300.101.94640.00001.9454
45172006.11.29 14:31delete17290.101.94580.00001.9448
45182006.11.29 14:31delete17280.101.94520.00001.9442
45192006.11.29 15:01buy limit17390.101.95060.00001.9516
45202006.11.29 15:01buy limit17400.101.95120.00001.9522
45212006.11.29 15:01buy limit17410.101.95180.00001.9528
45222006.11.29 15:01buy limit17420.101.95240.00001.9534
45232006.11.29 15:01buy stop17430.101.95480.00001.9558
45242006.11.29 15:01buy stop17440.101.95540.00001.9564
45252006.11.29 15:01buy stop17450.101.95600.00001.9570
45262006.11.29 15:03buy stop17460.101.95660.00001.9576
45272006.11.29 15:04buy17420.101.95240.00001.9534
45282006.11.29 15:06buy17410.101.95180.00001.9528
45292006.11.29 15:06buy17400.101.95120.00001.9522
45302006.11.29 15:06buy17390.101.95060.00001.9516
45312006.11.29 16:01delete17460.101.95660.00001.9576
45322006.11.29 16:01delete17450.101.95600.00001.9570
45332006.11.29 16:01delete17440.101.95540.00001.9564
45342006.11.29 16:01delete17430.101.95480.00001.9558
45352006.11.29 16:09t/p17380.101.94840.00001.948410.0020421.23
45362006.11.29 16:21t/p17330.101.94780.00001.947810.0020431.23
45372006.11.29 16:25t/p17320.101.94720.00001.947210.0020441.23
45382006.11.29 16:31sell stop17470.101.94520.00001.9442
45392006.11.29 16:31sell stop17480.101.94580.00001.9448
45402006.11.29 16:31sell stop17490.101.94640.00001.9454
45412006.11.29 16:31sell stop17500.101.94700.00001.9460
45422006.11.29 16:31sell stop17510.101.94760.00001.9466
45432006.11.29 16:31sell limit17520.101.94880.00001.9478
45442006.11.29 16:31sell limit17530.101.94940.00001.9484
45452006.11.29 16:37sell17520.101.94880.00001.9478
45462006.11.29 16:37sell stop17540.101.94820.00001.9472
45472006.11.29 17:00sell17530.101.94940.00001.9484
45482006.11.29 18:04sell17540.101.94820.00001.9472
45492006.11.29 18:05t/p17530.101.94840.00001.948410.0020451.23
45502006.11.29 18:05sell limit17550.101.94940.00001.9484
45512006.11.29 18:09sell17510.101.94760.00001.9466
45522006.11.29 18:09t/p17520.101.94780.00001.947810.0020461.23
45532006.11.29 18:09sell stop17560.101.94460.00001.9436
45542006.11.29 18:09sell limit17570.101.94880.00001.9478
45552006.11.29 18:19sell17500.101.94700.00001.9460
45562006.11.29 18:19t/p17540.101.94720.00001.947210.0020471.23
45572006.11.29 18:20sell17490.101.94640.00001.9454
45582006.11.29 18:20sell stop17580.101.94400.00001.9430
45592006.11.29 18:20sell limit17590.101.94820.00001.9472
45602006.11.29 18:21t/p17510.101.94660.00001.946610.0020481.23
45612006.11.29 18:22sell17480.101.94580.00001.9448
45622006.11.29 18:22t/p17500.101.94600.00001.946010.0020491.23
45632006.11.29 18:22sell17470.101.94520.00001.9442
45642006.11.29 18:22sell stop17600.101.94280.00001.9418
45652006.11.29 18:22sell stop17610.101.94340.00001.9424
45662006.11.29 18:22sell limit17620.101.94700.00001.9460
45672006.11.29 18:22sell limit17630.101.94760.00001.9466
45682006.11.29 18:24t/p17490.101.94540.00001.945410.0020501.23
45692006.11.29 18:24sell17560.101.94460.00001.9436
45702006.11.29 18:24t/p17480.101.94480.00001.944810.0020511.23
45712006.11.29 18:24sell stop17640.101.94160.00001.9406
45722006.11.29 18:24sell stop17650.101.94220.00001.9412
45732006.11.29 18:24sell limit17660.101.94580.00001.9448
45742006.11.29 18:24sell limit17670.101.94640.00001.9454
45752006.11.29 18:24sell17580.101.94400.00001.9430
45762006.11.29 18:24t/p17470.101.94420.00001.944210.0020521.23
45772006.11.29 18:25sell17610.101.94340.00001.9424
45782006.11.29 18:25sell stop17680.101.94100.00001.9400
45792006.11.29 18:25sell limit17690.101.94520.00001.9442
45802006.11.29 18:31delete17550.101.94940.00001.9484
45812006.11.29 18:37sell17690.101.94520.00001.9442
45822006.11.29 18:51sell17660.101.94580.00001.9448
45832006.11.29 18:54sell17670.101.94640.00001.9454
45842006.11.29 20:01delete17570.101.94880.00001.9478
45852006.11.29 20:05sell limit17700.101.94880.00001.9478
45862006.11.29 20:24delete17700.101.94880.00001.9478
45872006.11.29 20:45t/p17670.101.94540.00001.945410.0020531.23
45882006.11.29 20:46sell limit17710.101.94640.00001.9454
45892006.11.29 20:50t/p17660.101.94480.00001.944810.0020541.23
45902006.11.29 20:50sell limit17720.101.94580.00001.9448
45912006.11.29 20:54t/p17690.101.94420.00001.944210.0020551.23
45922006.11.29 20:54sell limit17730.101.94520.00001.9442
45932006.11.29 20:54t/p17560.101.94360.00001.943610.0020561.23
45942006.11.29 20:55sell limit17740.101.94460.00001.9436
45952006.11.29 21:04sell17740.101.94460.00001.9436
45962006.11.29 21:09sell17730.101.94520.00001.9442
45972006.11.29 21:31delete17590.101.94820.00001.9472
45982006.11.29 21:37sell17720.101.94580.00001.9448
45992006.11.29 21:37sell limit17750.101.94820.00001.9472
46002006.11.29 21:48delete17750.101.94820.00001.9472
46012006.11.29 21:49sell limit17760.101.94820.00001.9472
46022006.11.29 21:55sell17710.101.94640.00001.9454
46032006.11.29 22:01delete17760.101.94820.00001.9472
46042006.11.30 00:01delete17630.101.94760.00001.9466
46052006.11.30 00:05sell limit17770.101.94760.00001.9466
46062006.11.30 00:31delete17770.101.94760.00001.9466
46072006.11.30 01:54t/p17710.101.94540.00001.945410.0920571.32
46082006.11.30 01:55sell limit17780.101.94640.00001.9454
46092006.11.30 02:04sell17780.101.94640.00001.9454
46102006.11.30 02:06sell17620.101.94700.00001.9460
46112006.11.30 05:31delete17680.101.94100.00001.9400
46122006.11.30 05:31delete17650.101.94220.00001.9412
46132006.11.30 05:31delete17640.101.94160.00001.9406
46142006.11.30 05:31delete17600.101.94280.00001.9418
46152006.11.30 06:01buy limit17790.101.94820.00001.9492
46162006.11.30 06:01buy stop17800.101.94940.00001.9504
46172006.11.30 06:01buy stop17810.101.95000.00001.9510
46182006.11.30 06:10buy limit17820.101.94880.00001.9498
46192006.11.30 06:24buy17820.101.94880.00001.9498
46202006.11.30 06:34buy17800.101.94940.00001.9504
46212006.11.30 06:36buy17810.101.95000.00001.9510
46222006.11.30 06:36t/p17820.101.94980.00001.949810.0020581.32
46232006.11.30 06:37buy limit17830.101.94880.00001.9498
46242006.11.30 06:39t/p17800.101.95040.00001.950410.0020591.32
46252006.11.30 06:39buy limit17840.101.94940.00001.9504
46262006.11.30 06:40t/p17810.101.95100.00001.951010.0020601.32
46272006.11.30 06:40buy limit17850.101.95000.00001.9510
46282006.11.30 07:04t/p17390.101.95160.00001.95169.8820611.20
46292006.11.30 07:05buy limit17860.101.95060.00001.9516
46302006.11.30 07:05buy stop17870.101.95480.00001.9558
46312006.11.30 07:06t/p17400.101.95220.00001.95229.8820621.08
46322006.11.30 07:07buy limit17880.101.95120.00001.9522
46332006.11.30 07:07buy stop17890.101.95540.00001.9564
46342006.11.30 07:09t/p17410.101.95280.00001.95289.8820630.96
46352006.11.30 07:10buy limit17900.101.95180.00001.9528
46362006.11.30 07:10buy stop17910.101.95600.00001.9570
46372006.11.30 07:19t/p17420.101.95340.00001.95349.8820640.84
46382006.11.30 07:19t/p17250.101.95400.00001.95409.8820650.72
46392006.11.30 07:20delete17790.101.94820.00001.9492
46402006.11.30 07:20buy limit17920.101.95240.00001.9534
46412006.11.30 07:20buy limit17930.101.95300.00001.9540
46422006.11.30 07:20buy stop17940.101.95660.00001.9576
46432006.11.30 07:20buy stop17950.101.95720.00001.9582
46442006.11.30 07:21buy17870.101.95480.00001.9558
46452006.11.30 07:21t/p16990.101.95460.00001.95469.8420660.56
46462006.11.30 07:22buy limit17960.101.95360.00001.9546
46472006.11.30 07:22buy stop17970.101.95780.00001.9588
46482006.11.30 07:22buy17890.101.95540.00001.9564
46492006.11.30 07:22t/p17010.101.95520.00001.95529.8420670.40
46502006.11.30 07:23buy limit17980.101.95420.00001.9552
46512006.11.30 07:24buy stop17990.101.95840.00001.9594
46522006.11.30 07:24buy17910.101.95600.00001.9570
46532006.11.30 07:24t/p17870.101.95580.00001.955810.0020680.40
46542006.11.30 07:25delete17940.101.95660.00001.9576
46552006.11.30 07:25buy limit18000.101.95480.00001.9558
46562006.11.30 07:25buy stop18010.101.95900.00001.9600
46572006.11.30 07:26buy stop18020.101.95660.00001.9576
46582006.11.30 07:29buy18000.101.95480.00001.9558
46592006.11.30 07:36buy17980.101.95420.00001.9552
46602006.11.30 07:36buy17960.101.95360.00001.9546
46612006.11.30 07:39buy17930.101.95300.00001.9540
46622006.11.30 07:39buy17920.101.95240.00001.9534
46632006.11.30 08:20t/p17920.101.95340.00001.953410.0020690.40
46642006.11.30 08:20buy limit18030.101.95240.00001.9534
46652006.11.30 08:24t/p17930.101.95400.00001.954010.0020700.40
46662006.11.30 08:24delete17830.101.94880.00001.9498
46672006.11.30 08:24buy limit18040.101.95300.00001.9540
46682006.11.30 08:30t/p17960.101.95460.00001.954610.0020710.40
46692006.11.30 08:31buy limit18050.101.95360.00001.9546
46702006.11.30 09:01delete17840.101.94940.00001.9504
46712006.11.30 09:19t/p17980.101.95520.00001.955210.0020720.40
46722006.11.30 09:20buy limit18060.101.95420.00001.9552
46732006.11.30 09:21t/p18000.101.95580.00001.955810.0020730.40
46742006.11.30 09:22buy18020.101.95660.00001.9576
46752006.11.30 09:22t/p17890.101.95640.00001.956410.0020740.40
46762006.11.30 09:22buy limit18070.101.95480.00001.9558
46772006.11.30 09:22buy limit18080.101.95540.00001.9564
46782006.11.30 09:24delete17950.101.95720.00001.9582
46792006.11.30 09:24t/p17910.101.95700.00001.957010.0020750.40
46802006.11.30 09:24buy limit18090.101.95600.00001.9570
46812006.11.30 09:24buy stop18100.101.95960.00001.9606
46822006.11.30 09:24buy stop18110.101.96020.00001.9612
46832006.11.30 09:24delete17970.101.95780.00001.9588
46842006.11.30 09:24t/p18020.101.95760.00001.957610.0020760.40
46852006.11.30 09:25buy limit18120.101.95660.00001.9576
46862006.11.30 09:25buy limit18130.101.95720.00001.9582
46872006.11.30 09:28delete18130.101.95720.00001.9582
46882006.11.30 09:29buy18090.101.95600.00001.9570
46892006.11.30 09:29buy18120.101.95660.00001.9576
46902006.11.30 09:29buy stop18140.101.95720.00001.9582
46912006.11.30 09:29buy stop18150.101.95780.00001.9588
46922006.11.30 09:33buy18080.101.95540.00001.9564
46932006.11.30 09:37t/p18080.101.95640.00001.956410.0020770.40
46942006.11.30 09:38buy limit18160.101.95540.00001.9564
46952006.11.30 09:39delete18140.101.95720.00001.9582
46962006.11.30 09:39t/p18090.101.95700.00001.957010.0020780.40
46972006.11.30 09:40buy limit18170.101.95600.00001.9570
46982006.11.30 09:43buy stop18180.101.95720.00001.9582
46992006.11.30 09:49delete18180.101.95720.00001.9582
47002006.11.30 09:54buy limit18190.101.95720.00001.9582
47012006.11.30 09:54delete18150.101.95780.00001.9588
47022006.11.30 10:01delete17850.101.95000.00001.9510
47032006.11.30 10:03t/p18120.101.95760.00001.957610.0020790.40
47042006.11.30 10:04buy limit18200.101.95660.00001.9576
47052006.11.30 10:04delete18190.101.95720.00001.9582
47062006.11.30 10:05buy stop18210.101.95780.00001.9588
47072006.11.30 10:07buy18200.101.95660.00001.9576
47082006.11.30 10:07buy stop18220.101.95720.00001.9582
47092006.11.30 10:09buy18170.101.95600.00001.9570
47102006.11.30 10:09buy18160.101.95540.00001.9564
47112006.11.30 10:37t/p18160.101.95640.00001.956410.0020800.40
47122006.11.30 10:37delete17860.101.95060.00001.9516
47132006.11.30 10:37buy limit18230.101.95540.00001.9564
47142006.11.30 10:51buy18230.101.95540.00001.9564
47152006.11.30 10:54buy18070.101.95480.00001.9558
47162006.11.30 10:55buy18060.101.95420.00001.9552
47172006.11.30 11:07t/p18060.101.95520.00001.955210.0020810.40
47182006.11.30 11:07buy limit18240.101.95420.00001.9552
47192006.11.30 11:15t/p18070.101.95580.00001.955810.0020820.40
47202006.11.30 11:16buy limit18250.101.95480.00001.9558
47212006.11.30 11:39t/p18230.101.95640.00001.956410.0020830.40
47222006.11.30 11:40buy limit18260.101.95540.00001.9564
47232006.11.30 12:01delete17880.101.95120.00001.9522
47242006.11.30 12:09delete18220.101.95720.00001.9582
47252006.11.30 12:14buy stop18270.101.95720.00001.9582
47262006.11.30 12:54delete18270.101.95720.00001.9582
47272006.11.30 12:54t/p18170.101.95700.00001.957010.0020840.40
47282006.11.30 12:55buy limit18280.101.95600.00001.9570
47292006.11.30 13:01delete17900.101.95180.00001.9528
47302006.11.30 13:05delete18210.101.95780.00001.9588
47312006.11.30 13:05buy limit18290.101.95720.00001.9582
47322006.11.30 13:06t/p18200.101.95760.00001.957610.0020850.40
47332006.11.30 13:07buy limit18300.101.95660.00001.9576
47342006.11.30 13:07buy stop18310.101.96080.00001.9618
47352006.11.30 13:09delete17990.101.95840.00001.9594
47362006.11.30 13:09buy limit18320.101.95780.00001.9588
47372006.11.30 13:19delete18320.101.95780.00001.9588
47382006.11.30 13:20buy stop18330.101.95840.00001.9594
47392006.11.30 13:22delete18290.101.95720.00001.9582
47402006.11.30 13:22buy stop18340.101.95780.00001.9588
47412006.11.30 13:24buy18300.101.95660.00001.9576
47422006.11.30 13:29buy stop18350.101.95720.00001.9582
47432006.11.30 13:30buy18280.101.95600.00001.9570
47442006.11.30 13:33buy18260.101.95540.00001.9564
47452006.11.30 13:34t/p18260.101.95640.00001.956410.0020860.40
47462006.11.30 13:35delete18350.101.95720.00001.9582
47472006.11.30 13:35buy limit18360.101.95540.00001.9564
47482006.11.30 13:36t/p18280.101.95700.00001.957010.0020870.40
47492006.11.30 13:36delete18340.101.95780.00001.9588
47502006.11.30 13:36t/p18300.101.95760.00001.957610.0020880.40
47512006.11.30 13:37buy limit18370.101.95600.00001.9570
47522006.11.30 13:37buy limit18380.101.95660.00001.9576
47532006.11.30 13:37buy limit18390.101.95720.00001.9582
47542006.11.30 13:38delete18330.101.95840.00001.9594
47552006.11.30 13:39delete18010.101.95900.00001.9600
47562006.11.30 13:40buy limit18400.101.95780.00001.9588
47572006.11.30 13:40buy limit18410.101.95840.00001.9594
47582006.11.30 13:40buy stop18420.101.96140.00001.9624
47592006.11.30 13:40buy stop18430.101.96200.00001.9630
47602006.11.30 13:42delete18410.101.95840.00001.9594
47612006.11.30 13:44buy18380.101.95660.00001.9576
47622006.11.30 13:44buy18390.101.95720.00001.9582
47632006.11.30 13:44buy18400.101.95780.00001.9588
47642006.11.30 13:44buy stop18440.101.95840.00001.9594
47652006.11.30 13:48buy18370.101.95600.00001.9570
47662006.11.30 13:50buy stop18450.101.95900.00001.9600
47672006.11.30 13:54t/p18370.101.95700.00001.957010.0020890.40
47682006.11.30 13:54buy limit18460.101.95600.00001.9570
47692006.11.30 14:03buy18460.101.95600.00001.9570
47702006.11.30 14:05delete18030.101.95240.00001.9534
47712006.11.30 14:06t/p18460.101.95700.00001.957010.0020900.40
47722006.11.30 14:07buy limit18470.101.95600.00001.9570
47732006.11.30 14:09t/p18380.101.95760.00001.957610.0020910.40
47742006.11.30 14:10delete18440.101.95840.00001.9594
47752006.11.30 14:10buy limit18480.101.95660.00001.9576
47762006.11.30 14:13buy stop18490.101.95840.00001.9594
47772006.11.30 14:21delete18490.101.95840.00001.9594
47782006.11.30 14:22t/p18390.101.95820.00001.958210.0020920.40
47792006.11.30 14:22buy limit18500.101.95720.00001.9582
47802006.11.30 14:24delete18450.101.95900.00001.9600
47812006.11.30 14:25buy limit18510.101.95840.00001.9594
47822006.11.30 14:29delete18510.101.95840.00001.9594
47832006.11.30 14:29buy stop18520.101.95900.00001.9600
47842006.11.30 14:40buy stop18530.101.95840.00001.9594
47852006.11.30 14:49delete18530.101.95840.00001.9594
47862006.11.30 14:50delete18520.101.95900.00001.9600
47872006.11.30 14:50buy limit18540.101.95840.00001.9594
47882006.11.30 14:51t/p18400.101.95880.00001.958810.0020930.40
47892006.11.30 14:51delete18100.101.95960.00001.9606
47902006.11.30 14:52buy limit18550.101.95780.00001.9588
47912006.11.30 14:52buy limit18560.101.95900.00001.9600
47922006.11.30 14:52buy stop18570.101.96260.00001.9636
47932006.11.30 14:54delete18110.101.96020.00001.9612
47942006.11.30 14:54delete18310.101.96080.00001.9618
47952006.11.30 14:54close at stop17780.101.96090.00001.9454-145.0020785.40
47962006.11.30 14:54close at stop17740.101.96090.00001.9436-162.9120622.49
47972006.11.30 14:54close at stop17730.101.96090.00001.9442-156.9120465.58
47982006.11.30 14:54close at stop17720.101.96090.00001.9448-150.9120314.67
47992006.11.30 14:54close at stop17620.101.96090.00001.9460-139.0020175.67
48002006.11.30 14:54close at stop17610.101.96090.00001.9424-174.9120000.76
48012006.11.30 14:54close at stop17580.101.96090.00001.9430-168.9119831.85
48022006.11.30 14:54close at stop13270.101.96090.00001.8848-750.6119081.24
48032006.11.30 14:54close at stop13260.101.96090.00001.8854-744.6118336.63
48042006.11.30 14:54close at stop13210.101.96090.00001.8842-756.6117580.02
48052006.11.30 14:54close at stop13110.101.96090.00001.8824-774.6116805.41
48062006.11.30 14:54close at stop12480.101.96090.00001.8830-768.4916036.92
48072006.11.30 14:54close at stop12440.101.96090.00001.8836-762.4915274.43
48082006.11.30 14:54close at stop5520.101.96090.00001.8698-899.8314374.60
48092006.11.30 14:54close at stop5510.101.96090.00001.8680-917.8313456.77
48102006.11.30 14:54close at stop5500.101.96090.00001.8686-911.8312544.94
48112006.11.30 14:54close at stop5490.101.96090.00001.8692-905.8311639.11
48122006.11.30 14:54close at stop5260.101.96090.00001.8668-929.8310709.28
48132006.11.30 14:54close at stop5190.101.96090.00001.8674-923.839785.45
48142006.11.30 14:54close at stop3830.101.96090.00001.8662-935.658849.80
48152006.11.30 14:54close at stop3820.101.96090.00001.8656-941.657908.15
48162006.11.30 14:54close at stop2720.101.96090.00001.8530-1067.596840.56
48172006.11.30 14:54close at stop2690.101.96090.00001.8536-1061.595778.97
48182006.11.30 14:54close at stop2680.101.96090.00001.8542-1055.594723.38
48192006.11.30 14:54close at stop2530.101.96090.00001.8518-1079.593643.79
48202006.11.30 14:54close at stop1680.101.96090.00001.8524-1073.442570.35
48212006.11.30 14:54close at stop1140.101.96090.00001.8506-1091.441478.91
48222006.11.30 14:54close at stop1070.101.96090.00001.8512-1085.44393.47