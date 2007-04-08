Interbank FX, LLC

Account: 1428051 Name: Bernhard Schwarzmaier Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
307230842007.04.08 21:20balanceDeposit10 000.00
307931262007.04.09 16:43sell1.60usdchf1.22781.24041.22432007.04.09 20:031.22620.000.000.00208.78
307884692007.04.09 16:29sell0.80usdchf1.22591.24031.22242007.04.09 20:041.22620.000.000.00-19.57
307708622007.04.09 12:48sell0.40usdchf1.22401.24021.22052007.04.09 20:041.22610.000.000.00-68.51
307590262007.04.09 09:16sell0.20usdchf1.22221.24021.21872007.04.09 20:051.22620.000.000.00-65.24
307685302007.04.09 12:24sell0.40euraud1.63771.63441.62892007.04.10 00:151.63440.000.003.66107.95
307589192007.04.09 09:15sell0.20euraud1.63591.65391.63242007.04.10 00:151.63440.000.001.8324.53
307615972007.04.09 10:14buy0.20audusd0.81740.82200.82752007.04.10 01:430.82200.000.000.2392.00
308487302007.04.10 02:12buy0.21eurusd1.34021.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.0046.20
308410472007.04.10 01:46sell0.21usdchf1.22351.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.0049.89
308483672007.04.10 02:09buy0.21gbpusd1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.000.0037.80
308967672007.04.10 07:38buy0.42gbpjpy234.54234.72235.272007.04.10 08:43234.720.000.000.0063.47
308916722007.04.10 07:01buy0.21gbpjpy234.72232.92235.072007.04.10 08:43234.710.000.000.00-1.77
308553272007.04.10 02:39buy0.21nzdusd0.72470.72660.73212007.04.10 10:190.72660.000.000.0039.90
307748142007.04.09 13:29sell0.40usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.14850.000.00-1.40121.90
307588532007.04.09 09:11sell0.20usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.14830.000.00-0.7033.09
309093202007.04.10 08:55buy0.21gbpjpy234.64234.87235.422007.04.10 10:45234.870.000.000.0040.55
308685162007.04.10 04:10buy0.21eurjpy159.71159.89160.442007.04.10 11:07159.890.000.000.0031.72
308824722007.04.10 06:12buy0.21chfjpy97.6197.8098.352007.04.10 12:3797.800.000.000.0033.50
308991582007.04.10 07:55buy0.42eurusd1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.0088.20
308592202007.04.10 02:57buy0.21eurusd1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34290.000.000.006.30
308592692007.04.10 02:57sell0.21usdchf1.22031.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.0053.48
309460712007.04.10 13:13sell0.44euraud1.63101.62831.62282007.04.10 14:171.62830.000.000.0098.09
308675162007.04.10 04:04sell0.21euraud1.62911.64711.62562007.04.10 14:171.62830.000.000.0013.87
308607562007.04.10 03:12buy0.42audusd0.82260.82450.83002007.04.10 14:450.82450.000.000.0079.80
308559492007.04.10 02:40buy0.21audusd0.82440.80640.82792007.04.10 14:450.82450.000.000.002.10
308839492007.04.10 06:19sell0.21eurchf1.63751.63471.62922007.04.10 15:001.63470.000.000.0048.34
308675132007.04.10 04:04buy0.21audjpy98.0898.3198.862007.04.10 21:3498.310.000.002.2140.58
309700832007.04.10 15:32buy0.88gbpjpy234.79235.00235.552007.04.10 23:52235.000.000.0018.08155.05
309441372007.04.10 13:02buy0.44gbpjpy235.00233.38235.352007.04.10 23:53234.990.000.009.04-3.69
309247252007.04.10 11:08buy0.21gbpjpy235.18233.38235.532007.04.10 23:53234.960.000.004.32-38.78
310090042007.04.10 23:53buy0.46gbpusd1.97201.95581.97552007.04.11 01:551.97550.000.000.00161.00
309277762007.04.10 11:30buy0.21gbpusd1.97431.95631.97782007.04.11 06:131.97780.000.00-0.0873.50
309212572007.04.10 10:40sell0.21usdcad1.14791.16591.14442007.04.11 11:361.14440.000.00-0.7464.23
309296852007.04.10 11:44buy0.21eurjpy159.92158.12160.272007.04.11 13:23160.270.000.001.7961.59
309615892007.04.10 14:45buy0.88audnzd1.13151.13351.13902007.04.11 18:301.13350.000.00-2.33127.90
309105672007.04.10 09:04buy0.42audnzd1.13511.11891.13862007.04.11 18:311.13340.000.00-1.11-51.89
308765792007.04.10 05:34buy0.21audnzd1.13691.11891.14042007.04.11 18:311.13350.000.00-0.56-51.89
312470512007.04.12 05:51sell0.23gbpchf2.40992.40642.40092007.04.12 13:502.40640.000.000.0066.22
310122692007.04.11 00:16sell0.46usdjpy119.23118.98118.432007.04.12 14:08118.980.000.00-19.7396.65
308348472007.04.10 01:16sell0.20usdjpy119.04120.84118.692007.04.12 14:08118.980.000.00-11.4410.09
308729642007.04.10 05:06buy0.21eurcad1.54521.52721.54872007.04.12 17:541.52720.000.00-3.24-333.45
309164032007.04.10 09:50buy0.84eurcad1.54141.52701.54492007.04.12 17:551.52730.000.00-12.93-1 044.72
308960702007.04.10 07:33buy0.42eurcad1.54331.52711.54682007.04.12 17:551.52720.000.00-6.47-596.45
311665462007.04.11 18:36buy0.92audcad0.94240.94450.95002007.04.13 06:490.94450.000.0010.67170.24
309218782007.04.10 10:51buy0.42audcad0.94600.92980.94952007.04.13 06:490.94440.000.006.09-59.21
308681232007.04.10 04:06buy0.21audcad0.94800.93000.95152007.04.13 06:500.94430.000.003.05-68.46
314918142007.04.13 08:16sell0.20gbpchf2.40452.40242.39692007.04.13 10:122.40240.000.000.0034.72
314846652007.04.13 07:38sell0.20usdchf1.21071.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.0036.41
311658872007.04.11 18:31sell0.48eurchf1.63901.63651.63102007.04.13 10:401.63650.000.00-12.8799.29
310179142007.04.11 01:03sell0.23eurchf1.63441.65241.63092007.04.13 10:411.63640.000.00-6.16-38.07
314891362007.04.13 07:59buy0.20eurusd1.35221.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.000.0040.00
308461712007.04.10 02:01sell0.21nzdjpy85.8987.6985.542007.04.13 14:0287.690.000.00-14.18-318.13
309103562007.04.10 09:02sell1.68nzdjpy86.4587.7186.102007.04.13 14:0287.690.000.00-113.40-1 753.09
308674142007.04.10 04:04sell0.84nzdjpy86.2787.7185.922007.04.13 14:0287.710.000.00-56.70-1 017.75
308555602007.04.10 02:39sell0.42nzdjpy86.0887.7085.732007.04.13 14:0287.700.000.00-28.35-572.49
315206102007.04.13 10:48sell0.20gbpjpy235.01236.81234.662007.04.13 15:08236.810.000.000.00-301.51
315596332007.04.13 14:02sell0.24gbpjpy235.98237.60235.632007.04.13 15:08236.850.000.000.00-174.86
315238312007.04.13 11:12buy0.20eurcad1.53651.53841.54392007.04.13 17:411.53840.000.000.0033.42
  0.00 0.00 -231.42 -3 987.18
Closed P/L: -4 218.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
315126832007.04.13 10:10sell0.20audcad0.94210.96010.9386 0.94780.000.00-0.79-100.23
310179362007.04.11 01:04sell0.23audjpy98.1999.9997.84 99.340.000.00-15.06-221.89
311653162007.04.11 18:28sell0.46audjpy98.46100.0898.11 99.340.000.00-30.14-339.60
313747652007.04.12 19:02sell0.80audjpy98.64100.0898.29 99.340.000.00-20.96-469.80
315596052007.04.13 14:02sell0.96audjpy98.92100.1898.57 99.340.000.00-12.58-338.26
314834132007.04.13 07:28sell0.20audnzd1.13031.14831.1268 1.12950.000.000.4011.81
315192502007.04.13 10:41sell0.20eurchf1.63611.65411.6326 1.64340.000.00-1.34-120.22
307607022007.04.09 09:56buy0.20eurgbp0.68110.66310.6846 0.68090.000.00-9.80-7.94
315140842007.04.13 10:19sell0.20gbpchf2.40042.41842.3969 2.41290.000.00-4.13-205.85
315186242007.04.13 10:36buy0.20gbpusd1.98681.96881.9903 1.98650.000.00-0.08-6.00
314828172007.04.13 07:25buy0.20nzdusd0.73720.71920.7407 0.73780.000.000.6512.00
315014382007.04.13 09:01sell0.20usdcad1.13411.15211.1306 1.13740.000.00-0.70-58.03
315190222007.04.13 10:40sell0.20usdchf1.20811.22611.2046 1.21450.000.00-1.88-105.39
314932052007.04.13 08:24sell0.20usdjpy118.49120.29118.14 119.200.000.00-2.86-119.13
315607962007.04.13 14:07sell0.24usdjpy118.71120.33118.36 119.200.000.00-3.43-98.66
  0.00 0.00 -102.70 -2 167.19
 Floating P/L: -2 269.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4 218.60 Floating P/L: -2 269.89 Margin: 4 690.00
Balance: 5 781.40 Equity: 3 511.51 Free Margin: -1 178.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 588.23 Gross Loss: 6 806.83 Total Net Profit: -4 218.60
Profit Factor: 0.38 Expected Payoff: -72.73  
Absolute Drawdown: 4 252.02 Maximal Drawdown (%): 6 133.37 (51.62%) Relative Drawdown ($): 51.62% (6 133.37)
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 27 (59.26%) Long Positions (won %): 31 (70.97%)
Profit Trades (% of total): 38 (65.52%) Loss trades (% of total): 20 (34.48%)
Largest profit trade: 208.78 loss trade: -1 866.49
Average profit trade: 68.11 loss trade: -340.34
Maximum consecutive wins ($): 17 (910.01) consecutive losses ($): 6 (-4 350.46)
Maximal consecutive profit (count): 910.01 (17) consecutive loss (count): -4 350.46 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3