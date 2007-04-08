|Account: 1428051
|Name: Bernhard Schwarzmaier
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30723084
|2007.04.08 21:20
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30793126
|2007.04.09 16:43
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2278
|1.2404
|1.2243
|2007.04.09 20:03
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|208.78
|30788469
|2007.04.09 16:29
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2259
|1.2403
|1.2224
|2007.04.09 20:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.57
|30770862
|2007.04.09 12:48
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2240
|1.2402
|1.2205
|2007.04.09 20:04
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.51
|30759026
|2007.04.09 09:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2222
|1.2402
|1.2187
|2007.04.09 20:05
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.24
|30768530
|2007.04.09 12:24
|sell
|0.40
|euraud
|1.6377
|1.6344
|1.6289
|2007.04.10 00:15
|1.6344
|0.00
|0.00
|3.66
|107.95
|30758919
|2007.04.09 09:15
|sell
|0.20
|euraud
|1.6359
|1.6539
|1.6324
|2007.04.10 00:15
|1.6344
|0.00
|0.00
|1.83
|24.53
|30761597
|2007.04.09 10:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8174
|0.8220
|0.8275
|2007.04.10 01:43
|0.8220
|0.00
|0.00
|0.23
|92.00
|30848730
|2007.04.10 02:12
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3402
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|46.20
|30841047
|2007.04.10 01:46
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2235
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|49.89
|30848367
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|30896767
|2007.04.10 07:38
|buy
|0.42
|gbpjpy
|234.54
|234.72
|235.27
|2007.04.10 08:43
|234.72
|0.00
|0.00
|0.00
|63.47
|30891672
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.21
|gbpjpy
|234.72
|232.92
|235.07
|2007.04.10 08:43
|234.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|30855327
|2007.04.10 02:39
|buy
|0.21
|nzdusd
|0.7247
|0.7266
|0.7321
|2007.04.10 10:19
|0.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|30774814
|2007.04.09 13:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1520
|1.1485
|1.1430
|2007.04.10 10:40
|1.1485
|0.00
|0.00
|-1.40
|121.90
|30758853
|2007.04.09 09:11
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1502
|1.1682
|1.1467
|2007.04.10 10:40
|1.1483
|0.00
|0.00
|-0.70
|33.09
|30909320
|2007.04.10 08:55
|buy
|0.21
|gbpjpy
|234.64
|234.87
|235.42
|2007.04.10 10:45
|234.87
|0.00
|0.00
|0.00
|40.55
|30868516
|2007.04.10 04:10
|buy
|0.21
|eurjpy
|159.71
|159.89
|160.44
|2007.04.10 11:07
|159.89
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|30882472
|2007.04.10 06:12
|buy
|0.21
|chfjpy
|97.61
|97.80
|98.35
|2007.04.10 12:37
|97.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|30899158
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|88.20
|30859220
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|30859269
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2203
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|53.48
|30946071
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.44
|euraud
|1.6310
|1.6283
|1.6228
|2007.04.10 14:17
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|98.09
|30867516
|2007.04.10 04:04
|sell
|0.21
|euraud
|1.6291
|1.6471
|1.6256
|2007.04.10 14:17
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|30860756
|2007.04.10 03:12
|buy
|0.42
|audusd
|0.8226
|0.8245
|0.8300
|2007.04.10 14:45
|0.8245
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|30855949
|2007.04.10 02:40
|buy
|0.21
|audusd
|0.8244
|0.8064
|0.8279
|2007.04.10 14:45
|0.8245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30883949
|2007.04.10 06:19
|sell
|0.21
|eurchf
|1.6375
|1.6347
|1.6292
|2007.04.10 15:00
|1.6347
|0.00
|0.00
|0.00
|48.34
|30867513
|2007.04.10 04:04
|buy
|0.21
|audjpy
|98.08
|98.31
|98.86
|2007.04.10 21:34
|98.31
|0.00
|0.00
|2.21
|40.58
|30970083
|2007.04.10 15:32
|buy
|0.88
|gbpjpy
|234.79
|235.00
|235.55
|2007.04.10 23:52
|235.00
|0.00
|0.00
|18.08
|155.05
|30944137
|2007.04.10 13:02
|buy
|0.44
|gbpjpy
|235.00
|233.38
|235.35
|2007.04.10 23:53
|234.99
|0.00
|0.00
|9.04
|-3.69
|30924725
|2007.04.10 11:08
|buy
|0.21
|gbpjpy
|235.18
|233.38
|235.53
|2007.04.10 23:53
|234.96
|0.00
|0.00
|4.32
|-38.78
|31009004
|2007.04.10 23:53
|buy
|0.46
|gbpusd
|1.9720
|1.9558
|1.9755
|2007.04.11 01:55
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|161.00
|30927776
|2007.04.10 11:30
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9743
|1.9563
|1.9778
|2007.04.11 06:13
|1.9778
|0.00
|0.00
|-0.08
|73.50
|30921257
|2007.04.10 10:40
|sell
|0.21
|usdcad
|1.1479
|1.1659
|1.1444
|2007.04.11 11:36
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.74
|64.23
|30929685
|2007.04.10 11:44
|buy
|0.21
|eurjpy
|159.92
|158.12
|160.27
|2007.04.11 13:23
|160.27
|0.00
|0.00
|1.79
|61.59
|30961589
|2007.04.10 14:45
|buy
|0.88
|audnzd
|1.1315
|1.1335
|1.1390
|2007.04.11 18:30
|1.1335
|0.00
|0.00
|-2.33
|127.90
|30910567
|2007.04.10 09:04
|buy
|0.42
|audnzd
|1.1351
|1.1189
|1.1386
|2007.04.11 18:31
|1.1334
|0.00
|0.00
|-1.11
|-51.89
|30876579
|2007.04.10 05:34
|buy
|0.21
|audnzd
|1.1369
|1.1189
|1.1404
|2007.04.11 18:31
|1.1335
|0.00
|0.00
|-0.56
|-51.89
|31247051
|2007.04.12 05:51
|sell
|0.23
|gbpchf
|2.4099
|2.4064
|2.4009
|2007.04.12 13:50
|2.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|66.22
|31012269
|2007.04.11 00:16
|sell
|0.46
|usdjpy
|119.23
|118.98
|118.43
|2007.04.12 14:08
|118.98
|0.00
|0.00
|-19.73
|96.65
|30834847
|2007.04.10 01:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.04
|120.84
|118.69
|2007.04.12 14:08
|118.98
|0.00
|0.00
|-11.44
|10.09
|30872964
|2007.04.10 05:06
|buy
|0.21
|eurcad
|1.5452
|1.5272
|1.5487
|2007.04.12 17:54
|1.5272
|0.00
|0.00
|-3.24
|-333.45
|30916403
|2007.04.10 09:50
|buy
|0.84
|eurcad
|1.5414
|1.5270
|1.5449
|2007.04.12 17:55
|1.5273
|0.00
|0.00
|-12.93
|-1 044.72
|30896070
|2007.04.10 07:33
|buy
|0.42
|eurcad
|1.5433
|1.5271
|1.5468
|2007.04.12 17:55
|1.5272
|0.00
|0.00
|-6.47
|-596.45
|31166546
|2007.04.11 18:36
|buy
|0.92
|audcad
|0.9424
|0.9445
|0.9500
|2007.04.13 06:49
|0.9445
|0.00
|0.00
|10.67
|170.24
|30921878
|2007.04.10 10:51
|buy
|0.42
|audcad
|0.9460
|0.9298
|0.9495
|2007.04.13 06:49
|0.9444
|0.00
|0.00
|6.09
|-59.21
|30868123
|2007.04.10 04:06
|buy
|0.21
|audcad
|0.9480
|0.9300
|0.9515
|2007.04.13 06:50
|0.9443
|0.00
|0.00
|3.05
|-68.46
|31491814
|2007.04.13 08:16
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.4045
|2.4024
|2.3969
|2007.04.13 10:12
|2.4024
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|31484665
|2007.04.13 07:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2107
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|36.41
|31165887
|2007.04.11 18:31
|sell
|0.48
|eurchf
|1.6390
|1.6365
|1.6310
|2007.04.13 10:40
|1.6365
|0.00
|0.00
|-12.87
|99.29
|31017914
|2007.04.11 01:03
|sell
|0.23
|eurchf
|1.6344
|1.6524
|1.6309
|2007.04.13 10:41
|1.6364
|0.00
|0.00
|-6.16
|-38.07
|31489136
|2007.04.13 07:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3522
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30846171
|2007.04.10 02:01
|sell
|0.21
|nzdjpy
|85.89
|87.69
|85.54
|2007.04.13 14:02
|87.69
|0.00
|0.00
|-14.18
|-318.13
|30910356
|2007.04.10 09:02
|sell
|1.68
|nzdjpy
|86.45
|87.71
|86.10
|2007.04.13 14:02
|87.69
|0.00
|0.00
|-113.40
|-1 753.09
|30867414
|2007.04.10 04:04
|sell
|0.84
|nzdjpy
|86.27
|87.71
|85.92
|2007.04.13 14:02
|87.71
|0.00
|0.00
|-56.70
|-1 017.75
|30855560
|2007.04.10 02:39
|sell
|0.42
|nzdjpy
|86.08
|87.70
|85.73
|2007.04.13 14:02
|87.70
|0.00
|0.00
|-28.35
|-572.49
|31520610
|2007.04.13 10:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.01
|236.81
|234.66
|2007.04.13 15:08
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.51
|31559633
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.24
|gbpjpy
|235.98
|237.60
|235.63
|2007.04.13 15:08
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.86
|31523831
|2007.04.13 11:12
|buy
|0.20
|eurcad
|1.5365
|1.5384
|1.5439
|2007.04.13 17:41
|1.5384
|0.00
|0.00
|0.00
|33.42
|
|0.00
|0.00
|-231.42
|-3 987.18
|Closed P/L:
|-4 218.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31512683
|2007.04.13 10:10
|sell
|0.20
|audcad
|0.9421
|0.9601
|0.9386
|
|0.9478
|0.00
|0.00
|-0.79
|-100.23
|31017936
|2007.04.11 01:04
|sell
|0.23
|audjpy
|98.19
|99.99
|97.84
|
|99.34
|0.00
|0.00
|-15.06
|-221.89
|31165316
|2007.04.11 18:28
|sell
|0.46
|audjpy
|98.46
|100.08
|98.11
|
|99.34
|0.00
|0.00
|-30.14
|-339.60
|31374765
|2007.04.12 19:02
|sell
|0.80
|audjpy
|98.64
|100.08
|98.29
|
|99.34
|0.00
|0.00
|-20.96
|-469.80
|31559605
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.96
|audjpy
|98.92
|100.18
|98.57
|
|99.34
|0.00
|0.00
|-12.58
|-338.26
|31483413
|2007.04.13 07:28
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1303
|1.1483
|1.1268
|
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.40
|11.81
|31519250
|2007.04.13 10:41
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6361
|1.6541
|1.6326
|
|1.6434
|0.00
|0.00
|-1.34
|-120.22
|30760702
|2007.04.09 09:56
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6811
|0.6631
|0.6846
|
|0.6809
|0.00
|0.00
|-9.80
|-7.94
|31514084
|2007.04.13 10:19
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.4004
|2.4184
|2.3969
|
|2.4129
|0.00
|0.00
|-4.13
|-205.85
|31518624
|2007.04.13 10:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9868
|1.9688
|1.9903
|
|1.9865
|0.00
|0.00
|-0.08
|-6.00
|31482817
|2007.04.13 07:25
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7372
|0.7192
|0.7407
|
|0.7378
|0.00
|0.00
|0.65
|12.00
|31501438
|2007.04.13 09:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1341
|1.1521
|1.1306
|
|1.1374
|0.00
|0.00
|-0.70
|-58.03
|31519022
|2007.04.13 10:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2081
|1.2261
|1.2046
|
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.88
|-105.39
|31493205
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.49
|120.29
|118.14
|
|119.20
|0.00
|0.00
|-2.86
|-119.13
|31560796
|2007.04.13 14:07
|sell
|0.24
|usdjpy
|118.71
|120.33
|118.36
|
|119.20
|0.00
|0.00
|-3.43
|-98.66
|
|0.00
|0.00
|-102.70
|-2 167.19
|
|Floating P/L:
|-2 269.89
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-4 218.60
|Floating P/L:
|-2 269.89
|Margin:
|4 690.00
|Balance:
|5 781.40
|Equity:
|3 511.51
|Free Margin:
|-1 178.49
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 588.23
|Gross Loss:
|6 806.83
|Total Net Profit:
|-4 218.60
|Profit Factor:
|0.38
|Expected Payoff:
|-72.73
|
|Absolute Drawdown:
|4 252.02
|Maximal Drawdown (%):
|6 133.37 (51.62%)
|Relative Drawdown ($):
|51.62% (6 133.37)
|
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|27 (59.26%)
|Long Positions (won %):
|31 (70.97%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (65.52%)
|Loss trades (% of total):
|20 (34.48%)
|Largest
|profit trade:
|208.78
|loss trade:
|-1 866.49
|Average
|profit trade:
|68.11
|loss trade:
|-340.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (910.01)
|consecutive losses ($):
|6 (-4 350.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|910.01 (17)
|consecutive loss (count):
|-4 350.46 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3