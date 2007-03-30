North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 April 6, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
87277092007.03.30 18:27buy0.10eurusd1.33681.31331.34002007.04.05 14:211.33820.000.00-2.2214.00
87296372007.03.30 18:44buy0.10gbpusd1.97051.96051.97212007.04.02 09:321.97010.000.00-0.27-4.00
87309242007.03.30 18:55buy0.20gbpusd1.96871.95871.97032007.04.02 09:321.97030.000.00-0.5432.00
87403892007.04.02 03:18buy0.10eurusd1.33501.31331.33822007.04.05 14:201.33820.000.00-1.8532.00
87427742007.04.02 06:20buy1.00eurchf1.62391.62221.62542007.04.02 07:391.62220.000.000.00-139.99
87459952007.04.02 09:32buy0.10gbpusd1.97081.96081.97242007.04.02 10:251.97240.000.000.0016.00
87475042007.04.02 10:25buy0.10gbpusd1.97281.96281.97442007.04.02 14:181.97440.000.000.0016.00
87529032007.04.02 14:30buy0.10gbpusd1.97521.96521.97682007.04.02 14:501.97680.000.000.0016.00
87529042007.04.02 14:30buy0.10gbpusd1.97521.96521.97682007.04.02 14:501.97680.000.000.0016.00
87534152007.04.02 14:50buy0.10gbpusd1.97741.96741.97902007.04.02 16:071.97900.000.000.0016.00
87640152007.04.03 01:39sell1.00usdjpy117.75117.88117.612007.04.03 02:35117.880.000.000.00-110.28
87640322007.04.03 01:42sell1.00eurjpy157.41157.56157.262007.04.03 02:32157.560.000.000.00-127.30
87641462007.04.03 02:08buy0.10gbpusd1.97831.96831.97992007.04.03 09:231.97990.000.000.0016.00
87686532007.04.03 09:23buy0.10gbpusd1.98031.97031.98192007.04.03 10:291.98190.000.000.0016.00
87709982007.04.03 10:29buy0.10gbpusd1.98231.97231.98392007.04.03 12:331.97660.000.000.00-57.00
87721722007.04.03 10:59buy0.20gbpusd1.97871.96871.98032007.04.03 12:321.97670.000.000.00-40.00
87740552007.04.03 12:14buy0.30gbpusd1.97511.96511.97672007.04.03 12:321.97670.000.000.0048.00
87746782007.04.03 12:33sell0.10gbpusd1.97641.98641.97482007.04.03 13:371.97480.000.000.0016.00
87759102007.04.03 13:37sell0.10gbpusd1.97431.98431.97272007.04.03 19:491.97630.000.000.00-20.00
87797512007.04.03 16:14sell0.20gbpusd1.97771.98771.97612007.04.03 19:491.97620.000.000.0030.00
87798552007.04.03 16:18sell0.30gbpusd1.97781.98781.97622007.04.03 19:491.97620.000.000.0048.00
87849322007.04.03 19:50sell0.10gbpusd1.97581.98581.97422007.04.03 19:511.97630.000.000.00-5.00
87849372007.04.03 19:51sell0.10gbpusd1.97591.98591.97432007.04.03 20:571.97430.000.000.0016.00
87862012007.04.03 20:57sell0.10gbpusd1.97371.98371.97212007.04.04 05:021.97210.000.000.0416.00
87862142007.04.03 20:57buy0.20eurusd1.33321.31331.33642007.04.04 13:261.33640.000.00-0.7464.00
87929352007.04.04 05:02sell0.10gbpusd1.97161.98161.97002007.04.04 09:441.97350.000.000.00-19.00
87929382007.04.04 05:02sell0.10gbpusd1.97161.98161.97002007.04.04 09:441.97360.000.000.00-20.00
87930252007.04.04 05:09sell0.30gbpusd1.97341.98341.97182007.04.04 09:441.97340.000.000.000.00
87951802007.04.04 08:13sell0.50gbpusd1.97511.98511.97352007.04.04 09:441.97350.000.000.0080.00
87965812007.04.04 09:44buy0.10gbpusd1.97361.96361.97522007.04.04 10:141.97520.000.000.0016.00
87973402007.04.04 10:14buy0.10gbpusd1.97561.96561.97722007.04.04 17:591.97720.000.000.0016.00
88028872007.04.04 14:13buy0.20gbpusd1.97381.96381.97542007.04.04 17:211.97540.000.000.0032.00
88132802007.04.04 21:00buy0.10gbpusd1.97601.96601.97762007.04.05 13:151.97400.000.00-0.81-20.00
88154452007.04.05 01:56buy1.00usdcad1.15931.15721.16102007.04.05 12:221.15720.000.000.00-181.47
88230242007.04.05 13:10buy0.20gbpusd1.97241.96241.97402007.04.05 13:151.97400.000.000.0032.00
88231942007.04.05 13:15sell0.10gbpusd1.97391.98391.97232007.04.05 13:561.97230.000.000.0016.00
88237722007.04.05 13:56sell0.10gbpusd1.97191.98191.97032007.04.05 14:001.97030.000.000.0016.00
88240792007.04.05 14:01sell0.10gbpusd1.96851.97851.96692007.04.05 14:041.97050.000.000.00-20.00
88243402007.04.05 14:03sell0.20gbpusd1.97201.98201.97042007.04.05 14:041.97040.000.000.0032.00
88244352007.04.05 14:04sell0.10gbpusd1.97001.98001.96842007.04.05 14:411.97170.000.000.00-17.00
88249942007.04.05 14:20sell0.20gbpusd1.97351.98351.97192007.04.05 14:411.97190.000.000.0032.00
88250622007.04.05 14:21buy0.10eurusd1.33811.31461.34132007.04.05 16:221.34130.000.000.0032.00
88350732007.04.05 19:00sell0.10gbpusd1.97061.98061.96902007.04.06 15:131.96900.000.000.0416.00
  0.00 0.00 -6.35 -33.04
Closed P/L: -39.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
88291722007.04.05 16:22buy0.10eurusd1.34151.31801.3447 1.33770.000.00-0.74-38.00
  0.00 0.00 -0.74 -38.00
 Floating P/L: -38.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -39.39 Floating P/L: -38.74 Margin: 26.83
Balance: 53 706.18 Equity: 53 667.44 Free Margin: 53 640.61