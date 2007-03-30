North Finance Co Ltd
|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 April 6, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8727709
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|1.3133
|1.3400
|2007.04.05 14:21
|1.3382
|0.00
|0.00
|-2.22
|14.00
|8729637
|2007.03.30 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9605
|1.9721
|2007.04.02 09:32
|1.9701
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.00
|8730924
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9587
|1.9703
|2007.04.02 09:32
|1.9703
|0.00
|0.00
|-0.54
|32.00
|8740389
|2007.04.02 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3133
|1.3382
|2007.04.05 14:20
|1.3382
|0.00
|0.00
|-1.85
|32.00
|8742774
|2007.04.02 06:20
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6239
|1.6222
|1.6254
|2007.04.02 07:39
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.99
|8745995
|2007.04.02 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9708
|1.9608
|1.9724
|2007.04.02 10:25
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8747504
|2007.04.02 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9728
|1.9628
|1.9744
|2007.04.02 14:18
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8752903
|2007.04.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9652
|1.9768
|2007.04.02 14:50
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8752904
|2007.04.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9652
|1.9768
|2007.04.02 14:50
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8753415
|2007.04.02 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|1.9674
|1.9790
|2007.04.02 16:07
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8764015
|2007.04.03 01:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.75
|117.88
|117.61
|2007.04.03 02:35
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.28
|8764032
|2007.04.03 01:42
|sell
|1.00
|eurjpy
|157.41
|157.56
|157.26
|2007.04.03 02:32
|157.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.30
|8764146
|2007.04.03 02:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9783
|1.9683
|1.9799
|2007.04.03 09:23
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8768653
|2007.04.03 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|1.9703
|1.9819
|2007.04.03 10:29
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8770998
|2007.04.03 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9823
|1.9723
|1.9839
|2007.04.03 12:33
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|8772172
|2007.04.03 10:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9787
|1.9687
|1.9803
|2007.04.03 12:32
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8774055
|2007.04.03 12:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9751
|1.9651
|1.9767
|2007.04.03 12:32
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8774678
|2007.04.03 12:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|1.9864
|1.9748
|2007.04.03 13:37
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8775910
|2007.04.03 13:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9743
|1.9843
|1.9727
|2007.04.03 19:49
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8779751
|2007.04.03 16:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9777
|1.9877
|1.9761
|2007.04.03 19:49
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8779855
|2007.04.03 16:18
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9778
|1.9878
|1.9762
|2007.04.03 19:49
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8784932
|2007.04.03 19:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|1.9858
|1.9742
|2007.04.03 19:51
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8784937
|2007.04.03 19:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|1.9859
|1.9743
|2007.04.03 20:57
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8786201
|2007.04.03 20:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9737
|1.9837
|1.9721
|2007.04.04 05:02
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.04
|16.00
|8786214
|2007.04.03 20:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3332
|1.3133
|1.3364
|2007.04.04 13:26
|1.3364
|0.00
|0.00
|-0.74
|64.00
|8792935
|2007.04.04 05:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9816
|1.9700
|2007.04.04 09:44
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8792938
|2007.04.04 05:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9816
|1.9700
|2007.04.04 09:44
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8793025
|2007.04.04 05:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9734
|1.9834
|1.9718
|2007.04.04 09:44
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8795180
|2007.04.04 08:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9751
|1.9851
|1.9735
|2007.04.04 09:44
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8796581
|2007.04.04 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|1.9636
|1.9752
|2007.04.04 10:14
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8797340
|2007.04.04 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9756
|1.9656
|1.9772
|2007.04.04 17:59
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8802887
|2007.04.04 14:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9738
|1.9638
|1.9754
|2007.04.04 17:21
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8813280
|2007.04.04 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9760
|1.9660
|1.9776
|2007.04.05 13:15
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.81
|-20.00
|8815445
|2007.04.05 01:56
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1593
|1.1572
|1.1610
|2007.04.05 12:22
|1.1572
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.47
|8823024
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9724
|1.9624
|1.9740
|2007.04.05 13:15
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8823194
|2007.04.05 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9739
|1.9839
|1.9723
|2007.04.05 13:56
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8823772
|2007.04.05 13:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9719
|1.9819
|1.9703
|2007.04.05 14:00
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8824079
|2007.04.05 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|1.9785
|1.9669
|2007.04.05 14:04
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8824340
|2007.04.05 14:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9720
|1.9820
|1.9704
|2007.04.05 14:04
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8824435
|2007.04.05 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|1.9800
|1.9684
|2007.04.05 14:41
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|8824994
|2007.04.05 14:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9735
|1.9835
|1.9719
|2007.04.05 14:41
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8825062
|2007.04.05 14:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3381
|1.3146
|1.3413
|2007.04.05 16:22
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8835073
|2007.04.05 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9706
|1.9806
|1.9690
|2007.04.06 15:13
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.04
|16.00
|
|0.00
|0.00
|-6.35
|-33.04
|Closed P/L:
|-39.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8829172
|2007.04.05 16:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3415
|1.3180
|1.3447
|
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.74
|-38.00
|
|0.00
|0.00
|-0.74
|-38.00
|
|Floating P/L:
|-38.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-39.39
|Floating P/L:
|-38.74
|Margin:
|26.83
|Balance:
|53 706.18
|Equity:
|53 667.44
|Free Margin:
|53 640.61