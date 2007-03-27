North Finance Co Ltd
|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 March 30, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8622625
|2007.03.27 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9782
|1.9666
|2007.03.27 11:44
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8629193
|2007.03.27 11:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9762
|1.9646
|2007.03.27 12:03
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8629948
|2007.03.27 12:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9740
|1.9624
|2007.03.27 12:31
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8630986
|2007.03.27 12:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9720
|1.9604
|2007.03.27 17:07
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8631260
|2007.03.27 12:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|1.9738
|1.9622
|2007.03.27 17:07
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8633547
|2007.03.27 14:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9657
|1.9757
|1.9641
|2007.03.27 17:07
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8642967
|2007.03.27 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9752
|1.9636
|2007.03.28 00:16
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.00
|8644159
|2007.03.28 00:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|1.9773
|1.9657
|2007.03.28 00:16
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8644533
|2007.03.28 00:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9658
|1.9558
|1.9674
|2007.03.28 11:47
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8649181
|2007.03.28 07:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9640
|1.9540
|1.9656
|2007.03.28 11:47
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|8654269
|2007.03.28 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9622
|1.9522
|1.9638
|2007.03.28 11:47
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8654651
|2007.03.28 11:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9603
|1.9503
|1.9619
|2007.03.28 11:47
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8655032
|2007.03.28 11:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9720
|1.9604
|2007.03.28 15:39
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|8656650
|2007.03.28 12:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|1.9738
|1.9622
|2007.03.28 15:39
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8660314
|2007.03.28 15:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9662
|1.9762
|1.9646
|2007.03.28 15:39
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8660896
|2007.03.28 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9550
|1.9666
|2007.03.28 15:48
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8661135
|2007.03.28 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|1.9571
|1.9687
|2007.03.28 19:22
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|8665933
|2007.03.28 17:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|1.9553
|1.9669
|2007.03.28 19:21
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|8667587
|2007.03.28 18:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9634
|1.9534
|1.9650
|2007.03.28 19:21
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8668632
|2007.03.28 18:56
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9616
|1.9516
|1.9632
|2007.03.28 19:21
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8669622
|2007.03.28 19:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|1.9736
|1.9620
|2007.03.28 21:36
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8672315
|2007.03.28 21:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9615
|1.9715
|1.9599
|2007.03.29 09:28
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.12
|-23.00
|8675107
|2007.03.29 01:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3546
|1.3279
|2007.03.29 15:37
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8675853
|2007.03.29 03:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9733
|1.9617
|2007.03.29 09:27
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8675854
|2007.03.29 03:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9733
|1.9617
|2007.03.29 09:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8678468
|2007.03.29 07:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9654
|1.9754
|1.9638
|2007.03.29 09:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8680803
|2007.03.29 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|1.9544
|1.9660
|2007.03.29 16:33
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8681999
|2007.03.29 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3329
|1.3546
|1.3297
|2007.03.29 15:37
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8686215
|2007.03.29 13:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3347
|1.3546
|1.3315
|2007.03.29 15:36
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|8688757
|2007.03.29 15:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9525
|1.9641
|2007.03.29 16:33
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8688931
|2007.03.29 15:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3319
|1.3084
|1.3351
|2007.03.30 18:16
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.37
|14.00
|8690971
|2007.03.29 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9565
|1.9681
|2007.03.30 06:29
|1.9643
|0.00
|0.00
|-0.27
|-22.00
|8690986
|2007.03.29 16:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9527
|1.9643
|2007.03.30 06:29
|1.9643
|0.00
|0.00
|-0.54
|32.00
|8705033
|2007.03.30 06:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9551
|1.9667
|2007.03.30 10:53
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|8705735
|2007.03.30 07:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9533
|1.9649
|2007.03.30 10:53
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|8710322
|2007.03.30 10:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9611
|1.9511
|1.9627
|2007.03.30 10:53
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|8711129
|2007.03.30 10:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9593
|1.9493
|1.9609
|2007.03.30 10:53
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|8712245
|2007.03.30 10:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|1.9657
|1.9541
|2007.03.30 15:32
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8713316
|2007.03.30 11:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9575
|1.9675
|1.9559
|2007.03.30 15:32
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8717272
|2007.03.30 13:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3301
|1.3084
|1.3333
|2007.03.30 18:16
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8718373
|2007.03.30 14:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9593
|1.9693
|1.9577
|2007.03.30 15:30
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8719871
|2007.03.30 15:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9662
|1.9546
|2007.03.30 17:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8721779
|2007.03.30 16:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9580
|1.9680
|1.9564
|2007.03.30 17:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8723264
|2007.03.30 17:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9561
|1.9661
|1.9545
|2007.03.30 17:45
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|8724243
|2007.03.30 17:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9579
|1.9679
|1.9563
|2007.03.30 17:44
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8724622
|2007.03.30 17:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9600
|1.9700
|1.9584
|2007.03.30 17:44
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8725212
|2007.03.30 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9512
|1.9628
|2007.03.30 18:08
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8725560
|2007.03.30 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9533
|1.9649
|2007.03.30 18:14
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8726112
|2007.03.30 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9553
|1.9669
|2007.03.30 18:20
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8726335
|2007.03.30 18:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3334
|1.3099
|1.3366
|2007.03.30 18:27
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8726902
|2007.03.30 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9581
|1.9697
|2007.03.30 18:27
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8727845
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9701
|1.9601
|1.9717
|2007.03.30 18:44
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8729199
|2007.03.30 18:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9683
|1.9583
|1.9699
|2007.03.30 18:44
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|0.00
|0.00
|-1.02
|-85.00
|Closed P/L:
|-86.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8727709
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|1.3133
|1.3400
|
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.37
|-14.00
|8729637
|2007.03.30 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9605
|1.9721
|
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.27
|-29.00
|8730924
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9587
|1.9703
|
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.54
|-22.00
|
|0.00
|0.00
|-1.18
|-65.00
|
|Floating P/L:
|-66.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-86.02
|Floating P/L:
|-66.18
|Margin:
|144.89
|Balance:
|53 745.57
|Equity:
|53 679.39
|Free Margin:
|53 534.50