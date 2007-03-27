North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 March 30, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
86226252007.03.27 04:00sell0.10gbpusd1.96821.97821.96662007.03.27 11:441.96660.000.000.0016.00
86291932007.03.27 11:44sell0.10gbpusd1.96621.97621.96462007.03.27 12:031.96460.000.000.0016.00
86299482007.03.27 12:03sell0.10gbpusd1.96401.97401.96242007.03.27 12:311.96240.000.000.0016.00
86309862007.03.27 12:31sell0.10gbpusd1.96201.97201.96042007.03.27 17:071.96390.000.000.00-19.00
86312602007.03.27 12:41sell0.20gbpusd1.96381.97381.96222007.03.27 17:071.96410.000.000.00-6.00
86335472007.03.27 14:48sell0.30gbpusd1.96571.97571.96412007.03.27 17:071.96410.000.000.0048.00
86429672007.03.27 22:00sell0.10gbpusd1.96521.97521.96362007.03.28 00:161.96560.000.000.04-4.00
86441592007.03.28 00:04sell0.20gbpusd1.96731.97731.96572007.03.28 00:161.96570.000.000.0032.00
86445332007.03.28 00:16buy0.10gbpusd1.96581.95581.96742007.03.28 11:471.96200.000.000.00-38.00
86491812007.03.28 07:31buy0.20gbpusd1.96401.95401.96562007.03.28 11:471.96190.000.000.00-42.00
86542692007.03.28 11:30buy0.30gbpusd1.96221.95221.96382007.03.28 11:471.96190.000.000.00-9.00
86546512007.03.28 11:36buy0.50gbpusd1.96031.95031.96192007.03.28 11:471.96190.000.000.0080.00
86550322007.03.28 11:47sell0.10gbpusd1.96201.97201.96042007.03.28 15:391.96490.000.000.00-29.00
86566502007.03.28 12:52sell0.20gbpusd1.96381.97381.96222007.03.28 15:391.96460.000.000.00-16.00
86603142007.03.28 15:31sell0.30gbpusd1.96621.97621.96462007.03.28 15:391.96460.000.000.0048.00
86608962007.03.28 15:39buy0.10gbpusd1.96501.95501.96662007.03.28 15:481.96660.000.000.0016.00
86611352007.03.28 15:48buy0.10gbpusd1.96711.95711.96872007.03.28 19:221.96340.000.000.00-37.00
86659332007.03.28 17:58buy0.20gbpusd1.96531.95531.96692007.03.28 19:211.96310.000.000.00-44.00
86675872007.03.28 18:30buy0.30gbpusd1.96341.95341.96502007.03.28 19:211.96330.000.000.00-3.00
86686322007.03.28 18:56buy0.50gbpusd1.96161.95161.96322007.03.28 19:211.96320.000.000.0080.00
86696222007.03.28 19:22sell0.10gbpusd1.96361.97361.96202007.03.28 21:361.96200.000.000.0016.00
86723152007.03.28 21:36sell0.10gbpusd1.96151.97151.95992007.03.29 09:281.96380.000.000.12-23.00
86751072007.03.29 01:56sell0.10eurusd1.33111.35461.32792007.03.29 15:371.33180.000.000.00-7.00
86758532007.03.29 03:18sell0.20gbpusd1.96331.97331.96172007.03.29 09:271.96400.000.000.00-14.00
86758542007.03.29 03:18sell0.20gbpusd1.96331.97331.96172007.03.29 09:271.96380.000.000.00-10.00
86784682007.03.29 07:02sell0.50gbpusd1.96541.97541.96382007.03.29 09:271.96380.000.000.0080.00
86808032007.03.29 09:35buy0.10gbpusd1.96441.95441.96602007.03.29 16:331.96600.000.000.0016.00
86819992007.03.29 10:11sell0.10eurusd1.33291.35461.32972007.03.29 15:371.33150.000.000.0014.00
86862152007.03.29 13:41sell0.20eurusd1.33471.35461.33152007.03.29 15:361.33150.000.000.0064.00
86887572007.03.29 15:36buy0.20gbpusd1.96251.95251.96412007.03.29 16:331.96410.000.000.0032.00
86889312007.03.29 15:37buy0.10eurusd1.33191.30841.33512007.03.30 18:161.33330.000.00-0.3714.00
86909712007.03.29 16:33buy0.10gbpusd1.96651.95651.96812007.03.30 06:291.96430.000.00-0.27-22.00
86909862007.03.29 16:33buy0.20gbpusd1.96271.95271.96432007.03.30 06:291.96430.000.00-0.5432.00
87050332007.03.30 06:30buy0.10gbpusd1.96511.95511.96672007.03.30 10:531.95510.000.000.00-100.00
87057352007.03.30 07:02buy0.20gbpusd1.96331.95331.96492007.03.30 10:531.95560.000.000.00-154.00
87103222007.03.30 10:18buy0.30gbpusd1.96111.95111.96272007.03.30 10:531.95540.000.000.00-171.00
87111292007.03.30 10:33buy0.50gbpusd1.95931.94931.96092007.03.30 10:531.95550.000.000.00-190.00
87122452007.03.30 10:53sell0.10gbpusd1.95571.96571.95412007.03.30 15:321.95750.000.000.00-18.00
87133162007.03.30 11:20sell0.20gbpusd1.95751.96751.95592007.03.30 15:321.95740.000.000.002.00
87172722007.03.30 13:52buy0.10eurusd1.33011.30841.33332007.03.30 18:161.33330.000.000.0032.00
87183732007.03.30 14:48sell0.30gbpusd1.95931.96931.95772007.03.30 15:301.95770.000.000.0048.00
87198712007.03.30 15:38sell0.10gbpusd1.95621.96621.95462007.03.30 17:031.95640.000.000.00-2.00
87217792007.03.30 16:25sell0.20gbpusd1.95801.96801.95642007.03.30 17:031.95640.000.000.0032.00
87232642007.03.30 17:03sell0.10gbpusd1.95611.96611.95452007.03.30 17:451.95860.000.000.00-25.00
87242432007.03.30 17:29sell0.20gbpusd1.95791.96791.95632007.03.30 17:441.95840.000.000.00-10.00
87246222007.03.30 17:42sell0.30gbpusd1.96001.97001.95842007.03.30 17:441.95840.000.000.0048.00
87252122007.03.30 18:00buy0.10gbpusd1.96121.95121.96282007.03.30 18:081.96280.000.000.0016.00
87255602007.03.30 18:08buy0.10gbpusd1.96331.95331.96492007.03.30 18:141.96490.000.000.0016.00
87261122007.03.30 18:14buy0.10gbpusd1.96531.95531.96692007.03.30 18:201.96690.000.000.0016.00
87263352007.03.30 18:16buy0.10eurusd1.33341.30991.33662007.03.30 18:271.33660.000.000.0032.00
87269022007.03.30 18:20buy0.10gbpusd1.96811.95811.96972007.03.30 18:271.96970.000.000.0016.00
87278452007.03.30 18:27buy0.10gbpusd1.97011.96011.97172007.03.30 18:441.96990.000.000.00-2.00
87291992007.03.30 18:37buy0.20gbpusd1.96831.95831.96992007.03.30 18:441.96990.000.000.0032.00
  0.00 0.00 -1.02 -85.00
Closed P/L: -86.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
87277092007.03.30 18:27buy0.10eurusd1.33681.31331.3400 1.33540.000.00-0.37-14.00
87296372007.03.30 18:44buy0.10gbpusd1.97051.96051.9721 1.96760.000.00-0.27-29.00
87309242007.03.30 18:55buy0.20gbpusd1.96871.95871.9703 1.96760.000.00-0.54-22.00
  0.00 0.00 -1.18 -65.00
 Floating P/L: -66.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -86.02 Floating P/L: -66.18 Margin: 144.89
Balance: 53 745.57 Equity: 53 679.39 Free Margin: 53 534.50