FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 March 30, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7782747
|2007.03.29 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.71
|118.55
|117.37
|2007.03.30 18:46
|117.37
|0.00
|0.00
|-1.38
|28.97
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7747248
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2197
|1.1987
|2007.03.30 10:55
|1.2197
|0.00
|0.00
|-3.75
|-65.59
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7747247
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2197
|1.2013
|2007.03.30 10:55
|1.2197
|0.00
|0.00
|-3.75
|-65.59
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7747251
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2197
|1.1961
|2007.03.30 10:55
|1.2197
|0.00
|0.00
|-3.75
|-65.59
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7640389
|2007.03.23 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9725
|1.9557
|2007.03.30 10:53
|1.9557
|0.00
|0.00
|-0.55
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7790523
|2007.03.30 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.39
|158.19
|156.83
|2007.03.30 05:17
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|47.61
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7790526
|2007.03.30 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.39
|157.39
|156.69
|2007.03.30 03:56
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7766444
|2007.03.28 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|117.71
|116.37
|2007.03.29 15:32
|117.71
|0.00
|0.00
|-4.02
|-71.36
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7766442
|2007.03.28 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|117.71
|116.45
|2007.03.29 15:32
|117.71
|0.00
|0.00
|-4.02
|-71.36
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7766415
|2007.03.28 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|117.71
|116.53
|2007.03.29 15:32
|117.71
|0.00
|0.00
|-4.02
|-71.36
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7751344
|2007.03.28 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.62
|156.24
|155.78
|2007.03.28 17:35
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|72.08
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7742614
|2007.03.28 05:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.45
|116.61
|117.79
|2007.03.28 17:34
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.03
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7751341
|2007.03.28 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.62
|156.62
|155.92
|2007.03.28 17:00
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|59.95
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7751335
|2007.03.28 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.62
|157.42
|156.06
|2007.03.28 16:51
|156.06
|0.00
|0.00
|0.00
|47.92
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7738504
|2007.03.28 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.36
|156.56
|157.92
|2007.03.28 07:35
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.22
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7738506
|2007.03.28 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.36
|156.56
|158.06
|2007.03.28 04:27
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.68
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7738507
|2007.03.28 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.36
|156.56
|158.20
|2007.03.28 04:27
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.82
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7706626
|2007.03.26 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.08
|117.87
|117.58
|2007.03.28 04:24
|117.58
|0.00
|0.00
|-2.76
|42.52
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7706623
|2007.03.26 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.08
|118.08
|117.66
|2007.03.28 04:23
|117.66
|0.00
|0.00
|-2.76
|35.70
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7672340
|2007.03.26 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2191
|1.2111
|1.2347
|2007.03.28 00:03
|1.2111
|0.00
|0.00
|1.52
|-66.06
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7672338
|2007.03.26 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2191
|1.2111
|1.2321
|2007.03.28 00:03
|1.2111
|0.00
|0.00
|1.52
|-66.06
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7672336
|2007.03.26 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2191
|1.2111
|1.2295
|2007.03.28 00:03
|1.2111
|0.00
|0.00
|1.52
|-66.06
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7706619
|2007.03.26 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.08
|118.92
|117.74
|2007.03.27 18:32
|117.74
|0.00
|0.00
|-1.38
|28.88
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7668752
|2007.03.26 01:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.68
|157.06
|157.52
|2007.03.27 00:42
|157.52
|0.00
|0.00
|1.08
|71.09
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7668751
|2007.03.26 01:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.68
|156.68
|157.38
|2007.03.26 22:17
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|59.29
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7668750
|2007.03.26 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.68
|155.88
|157.24
|2007.03.26 16:58
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.35
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7617032
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.11
|2007.03.26 15:01
|118.37
|0.00
|0.00
|-2.76
|-70.96
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7617027
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.19
|2007.03.26 15:01
|118.37
|0.00
|0.00
|-2.76
|-70.96
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7617037
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.03
|2007.03.26 15:01
|118.37
|0.00
|0.00
|-2.76
|-70.96
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7498285
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.1962
|2007.03.26 01:04
|1.2198
|0.00
|0.00
|-8.06
|-65.58
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7498283
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.1988
|2007.03.26 01:04
|1.2198
|0.00
|0.00
|-8.06
|-65.58
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7498282
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.2014
|2007.03.26 01:04
|1.2198
|0.00
|0.00
|-8.06
|-65.58
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|-58.96
|-624.04
|Closed P/L:
|-683.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7821619
|2007.03.30 19:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.97
|156.17
|157.53
|
|157.40
|0.00
|0.00
|1.08
|36.49
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7818244
|2007.03.30 18:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2020
|1.2204
|
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.76
|41.97
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|1.84
|78.46
|
|Floating P/L:
|80.30
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-683.00
|Floating P/L:
|80.30
|Margin:
|116.88
|Balance:
|7 498.11
|Equity:
|7 578.41
|Free Margin:
|7 461.54