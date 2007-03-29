FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 March 30, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
77827472007.03.29 15:45sell0.10usdjpy117.71118.55117.372007.03.30 18:46117.370.000.00-1.3828.97
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
77472482007.03.28 09:30sell0.10usdchf1.21171.21971.19872007.03.30 10:551.21970.000.00-3.75-65.59
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
77472472007.03.28 09:30sell0.10usdchf1.21171.21971.20132007.03.30 10:551.21970.000.00-3.75-65.59
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
77472512007.03.28 09:30sell0.10usdchf1.21171.21971.19612007.03.30 10:551.21970.000.00-3.75-65.59
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
76403892007.03.23 03:00sell0.10gbpusd1.96451.97251.95572007.03.30 10:531.95570.000.00-0.5588.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
77905232007.03.30 02:30sell0.10eurjpy157.39158.19156.832007.03.30 05:17156.830.000.000.0047.61
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
77905262007.03.30 02:30sell0.10eurjpy157.39157.39156.692007.03.30 03:56157.390.000.000.000.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
77664442007.03.28 22:00sell0.10usdjpy116.87117.71116.372007.03.29 15:32117.710.000.00-4.02-71.36
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
77664422007.03.28 22:00sell0.10usdjpy116.87117.71116.452007.03.29 15:32117.710.000.00-4.02-71.36
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
77664152007.03.28 22:00sell0.10usdjpy116.87117.71116.532007.03.29 15:32117.710.000.00-4.02-71.36
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
77513442007.03.28 12:45sell0.10eurjpy156.62156.24155.782007.03.28 17:35155.780.000.000.0072.08
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
77426142007.03.28 05:00buy0.10usdjpy117.45116.61117.792007.03.28 17:34116.610.000.000.00-72.03
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
77513412007.03.28 12:45sell0.10eurjpy156.62156.62155.922007.03.28 17:00155.920.000.000.0059.95
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
77513352007.03.28 12:45sell0.10eurjpy156.62157.42156.062007.03.28 16:51156.060.000.000.0047.92
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
77385042007.03.28 01:15buy0.10eurjpy157.36156.56157.922007.03.28 07:35156.560.000.000.00-68.22
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
77385062007.03.28 01:15buy0.10eurjpy157.36156.56158.062007.03.28 04:27156.800.000.000.00-47.68
 20061123Mode3_SecondTrade
77385072007.03.28 01:15buy0.10eurjpy157.36156.56158.202007.03.28 04:27156.810.000.000.00-46.82
 20061124Mode3_ThirdTrade
77066262007.03.26 23:00sell0.10usdjpy118.08117.87117.582007.03.28 04:24117.580.000.00-2.7642.52
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
77066232007.03.26 23:00sell0.10usdjpy118.08118.08117.662007.03.28 04:23117.660.000.00-2.7635.70
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
76723402007.03.26 04:15buy0.10usdchf1.21911.21111.23472007.03.28 00:031.21110.000.001.52-66.06
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
76723382007.03.26 04:15buy0.10usdchf1.21911.21111.23212007.03.28 00:031.21110.000.001.52-66.06
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
76723362007.03.26 04:15buy0.10usdchf1.21911.21111.22952007.03.28 00:031.21110.000.001.52-66.06
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
77066192007.03.26 23:00sell0.10usdjpy118.08118.92117.742007.03.27 18:32117.740.000.00-1.3828.88
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
76687522007.03.26 01:31buy0.10eurjpy156.68157.06157.522007.03.27 00:42157.520.000.001.0871.09
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
76687512007.03.26 01:31buy0.10eurjpy156.68156.68157.382007.03.26 22:17157.380.000.000.0059.29
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
76687502007.03.26 01:30buy0.10eurjpy156.68155.88157.242007.03.26 16:58157.240.000.000.0047.35
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
76170322007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.112007.03.26 15:01118.370.000.00-2.76-70.96
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
76170272007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.192007.03.26 15:01118.370.000.00-2.76-70.96
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
76170372007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.032007.03.26 15:01118.370.000.00-2.76-70.96
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
74982852007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.19622007.03.26 01:041.21980.000.00-8.06-65.58
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
74982832007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.19882007.03.26 01:041.21980.000.00-8.06-65.58
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
74982822007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.20142007.03.26 01:041.21980.000.00-8.06-65.58
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
  0.00 0.00 -58.96 -624.04
Closed P/L: -683.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
78216192007.03.30 19:15buy0.10eurjpy156.97156.17157.53 157.400.000.001.0836.49
 20061122Mode3_FirstTrade
78182442007.03.30 18:30buy0.10usdchf1.21001.20201.2204 1.21510.000.000.7641.97
 20061122Mode3_FirstTrade
  0.00 0.00 1.84 78.46
 Floating P/L: 80.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -683.00 Floating P/L: 80.30 Margin: 116.88
Balance: 7 498.11 Equity: 7 578.41 Free Margin: 7 461.54