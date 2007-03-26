MIG Investments SA
|Account: 195572
|Name: Don Steinitz
|Currency: USD
|2007 April 12, 04:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5299158
|2007.03.26 07:27
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|5408337
|2007.04.02 03:30
|buy
|8.00
|chfjpy
|96.86
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:14
|96.96
|0.00
|0.00
|13.57
|679.06
|5409675
|2007.04.02 05:15
|buy
|8.00
|eurchf
|1.6237
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:14
|1.6237
|0.00
|0.00
|23.04
|0.00
|5409678
|2007.04.02 05:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.3366
|0.00
|0.00
|-60.00
|1 520.00
|5409685
|2007.04.02 05:17
|sell
|8.00
|usdchf
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.2150
|0.00
|0.00
|-88.88
|987.65
|5411218
|2007.04.02 07:06
|buy
|8.00
|gbpjpy
|231.81
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:15
|233.10
|0.00
|0.00
|128.90
|8 758.38
|5415646
|2007.04.02 10:28
|sell
|8.00
|usdcad
|1.1538
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.1556
|0.00
|0.00
|-31.14
|-1 246.11
|5415658
|2007.04.02 10:29
|buy
|8.00
|eurjpy
|157.28
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:15
|157.51
|0.00
|0.00
|50.88
|1 561.70
|5431907
|2007.04.03 06:03
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 17:51
|1.3422
|0.00
|0.00
|-300.00
|5 600.00
|5431941
|2007.04.03 06:07
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1557
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 14:41
|1.1524
|0.00
|0.00
|-155.35
|2 863.59
|5431954
|2007.04.03 06:08
|sell
|10.00
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 17:53
|1.2143
|0.00
|0.00
|-442.53
|823.52
|5431962
|2007.04.03 06:09
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.01
|0.00
|0.00
|2007.04.03 18:05
|97.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3 702.14
|5432151
|2007.04.03 06:31
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 18:05
|1.6290
|0.00
|0.00
|0.00
|3 608.93
|5444297
|2007.04.03 18:18
|buy
|10.00
|audusd
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|2007.04.04 20:31
|0.8185
|0.00
|0.00
|10.00
|4 800.00
|5472833
|2007.04.05 05:37
|buy
|10.00
|audusd
|0.8184
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:31
|0.8230
|0.00
|0.00
|30.00
|4 600.00
|5472840
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|usdjpy
|118.61
|0.00
|0.00
|2007.04.06 06:42
|118.82
|0.00
|0.00
|88.41
|1 767.38
|5472842
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6307
|0.0000
|0.0000
|2007.04.06 08:28
|1.6326
|0.00
|0.00
|28.81
|1 561.09
|5472844
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|eurjpy
|158.52
|0.00
|0.00
|2007.04.05 14:41
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4 290.77
|5472849
|2007.04.05 05:39
|buy
|10.00
|gbpjpy
|234.25
|0.00
|0.00
|2007.04.06 17:56
|234.59
|0.00
|0.00
|160.17
|2 849.24
|5472858
|2007.04.05 05:39
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.24
|0.00
|0.00
|2007.04.05 14:42
|97.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2 102.96
|5493233
|2007.04.06 06:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 17:24
|1.3439
|0.00
|0.00
|-150.00
|2 100.00
|5493242
|2007.04.06 06:44
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1518
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:55
|1.1499
|0.00
|0.00
|-78.13
|1 652.32
|5494351
|2007.04.06 08:33
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.30
|0.00
|0.00
|2007.04.10 04:54
|159.64
|0.00
|0.00
|125.70
|2 860.50
|5494353
|2007.04.06 08:33
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.58
|0.00
|0.00
|2007.04.10 17:24
|97.88
|0.00
|0.00
|33.52
|2 520.37
|5505267
|2007.04.09 04:55
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6343
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:31
|1.6386
|0.00
|0.00
|28.53
|3 519.11
|5505270
|2007.04.09 04:56
|buy
|10.00
|gbpjpy
|234.51
|0.00
|0.00
|2007.04.10 11:08
|234.82
|0.00
|0.00
|159.22
|2 600.89
|5505888
|2007.04.09 07:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3400
|2007.04.09 07:20
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5522951
|2007.04.10 05:11
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6385
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 02:01
|1.6420
|0.00
|0.00
|114.87
|2 864.39
|5544274
|2007.04.11 05:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 04:50
|1.3464
|0.00
|0.00
|-225.00
|4 300.00
|5544278
|2007.04.11 05:51
|buy
|10.00
|audusd
|0.8240
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 04:52
|0.8259
|0.00
|0.00
|30.00
|1 900.00
|5544291
|2007.04.11 05:53
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1471
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 14:28
|1.1442
|0.00
|0.00
|0.00
|2 534.52
|5544299
|2007.04.11 05:54
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.83
|0.00
|0.00
|2007.04.11 14:28
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1 844.24
|
|0.00
|0.00
|-505.41
|79 524.64
|Closed P/L:
|79 019.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5544307
|2007.04.11 05:55
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.78
|0.00
|0.00
|
|97.83
|0.00
|0.00
|50.28
|418.76
|5431919
|2007.04.03 06:04
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|
|1.9757
|0.00
|0.00
|-110.00
|-2 200.00
|5505259
|2007.04.09 04:54
|buy
|10.00
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|
|119.39
|0.00
|0.00
|440.16
|251.28
|
|0.00
|0.00
|380.44
|-1 529.96
|
|Floating P/L:
|-1 149.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|79 019.23
|Floating P/L:
|-1 149.52
|Margin:
|18 995.43
|Balance:
|5 079 019.23
|Equity:
|5 077 869.71
|Free Margin:
|5 058 874.28