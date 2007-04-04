FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 April 10, 06:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7890702
|2007.04.04 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.94
|118.73
|118.44
|2007.04.05 07:34
|118.73
|0.00
|0.00
|-3.99
|17.69
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7890696
|2007.04.04 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.94
|118.94
|118.52
|2007.04.05 05:24
|118.52
|0.00
|0.00
|-3.99
|35.44
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7890688
|2007.04.04 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.94
|119.78
|118.60
|2007.04.04 17:49
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|28.67
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7877567
|2007.04.04 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.73
|118.73
|119.23
|2007.04.04 15:06
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7877565
|2007.04.04 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.73
|118.73
|119.15
|2007.04.04 15:06
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7877564
|2007.04.04 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.73
|117.89
|119.07
|2007.04.04 14:15
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|28.55
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7876003
|2007.04.04 01:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2144
|1.2380
|2007.04.05 16:22
|1.2144
|0.00
|0.00
|2.61
|-65.88
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7876002
|2007.04.04 01:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2144
|1.2354
|2007.04.05 16:22
|1.2144
|0.00
|0.00
|2.61
|-65.88
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7876000
|2007.04.04 01:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2144
|1.2328
|2007.04.05 16:22
|1.2144
|0.00
|0.00
|2.61
|-65.88
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7875862
|2007.04.04 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.45
|158.83
|159.29
|2007.04.05 16:22
|159.29
|0.00
|0.00
|3.39
|70.74
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7875860
|2007.04.04 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.45
|158.45
|159.15
|2007.04.05 15:29
|159.15
|0.00
|0.00
|3.39
|58.86
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7875840
|2007.04.04 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.45
|157.65
|159.01
|2007.04.05 15:19
|159.01
|0.00
|0.00
|3.39
|47.10
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7849747
|2007.04.02 22:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9778
|1.9698
|1.9910
|2007.04.05 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|-0.95
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7849746
|2007.04.02 22:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9778
|1.9698
|1.9888
|2007.04.05 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|-0.95
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7849745
|2007.04.02 22:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9778
|1.9698
|1.9866
|2007.04.05 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|-0.95
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7834493
|2007.04.02 08:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.70
|117.91
|118.20
|2007.04.03 09:03
|118.20
|0.00
|0.00
|1.20
|42.30
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7834492
|2007.04.02 08:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.70
|117.70
|118.12
|2007.04.03 08:21
|118.12
|0.00
|0.00
|1.20
|35.56
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7834490
|2007.04.02 08:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.70
|116.86
|118.04
|2007.04.03 07:59
|118.04
|0.00
|0.00
|1.20
|28.80
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7830394
|2007.04.02 04:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.37
|158.17
|156.81
|2007.04.03 09:59
|158.17
|0.00
|0.00
|-1.27
|-67.63
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7821619
|2007.03.30 19:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.97
|156.17
|157.53
|2007.04.02 03:11
|157.53
|0.00
|0.00
|1.08
|47.46
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7818244
|2007.03.30 18:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2020
|1.2204
|2007.04.03 20:35
|1.2204
|0.00
|0.00
|1.59
|85.22
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|12.17
|21.12
|Closed P/L:
|33.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7922233
|2007.04.05 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.29
|160.09
|158.73
|
|159.74
|0.00
|0.00
|-3.96
|-37.80
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7922234
|2007.04.05 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.29
|160.09
|158.59
|
|159.74
|0.00
|0.00
|-3.96
|-37.80
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7922235
|2007.04.05 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.29
|160.09
|158.45
|
|159.74
|0.00
|0.00
|-3.96
|-37.80
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7941838
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9563
|
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.01
|-29.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7941839
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9541
|
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.01
|-29.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7941840
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9519
|
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.01
|-29.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7954593
|2007.04.09 14:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2228
|1.2308
|1.2124
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|-1.11
|9.82
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7954595
|2007.04.09 14:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2228
|1.2308
|1.2098
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|-1.11
|9.82
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7954596
|2007.04.09 14:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2228
|1.2308
|1.2072
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|-1.11
|9.82
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7904903
|2007.04.05 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.38
|
|119.05
|0.00
|0.00
|-4.20
|-27.72
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7904904
|2007.04.05 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.30
|
|119.05
|0.00
|0.00
|-4.20
|-27.72
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7904905
|2007.04.05 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.22
|
|119.05
|0.00
|0.00
|-4.20
|-27.72
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-27.78
|-254.10
|
|Floating P/L:
|-281.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|33.29
|Floating P/L:
|-281.88
|Margin:
|796.19
|Balance:
|7 531.40
|Equity:
|7 249.52
|Free Margin:
|6 453.33