FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 April 10, 06:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78907022007.04.04 15:15sell0.10usdjpy118.94118.73118.442007.04.05 07:34118.730.000.00-3.9917.69
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
78906962007.04.04 15:15sell0.10usdjpy118.94118.94118.522007.04.05 05:24118.520.000.00-3.9935.44
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
78906882007.04.04 15:15sell0.10usdjpy118.94119.78118.602007.04.04 17:49118.600.000.000.0028.67
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
78775672007.04.04 03:30buy0.10usdjpy118.73118.73119.232007.04.04 15:06118.730.000.000.000.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
78775652007.04.04 03:30buy0.10usdjpy118.73118.73119.152007.04.04 15:06118.730.000.000.000.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
78775642007.04.04 03:30buy0.10usdjpy118.73117.89119.072007.04.04 14:15119.070.000.000.0028.55
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
78760032007.04.04 01:19buy0.10usdchf1.22241.21441.23802007.04.05 16:221.21440.000.002.61-65.88
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
78760022007.04.04 01:19buy0.10usdchf1.22241.21441.23542007.04.05 16:221.21440.000.002.61-65.88
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
78760002007.04.04 01:19buy0.10usdchf1.22241.21441.23282007.04.05 16:221.21440.000.002.61-65.88
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
78758622007.04.04 01:00buy0.10eurjpy158.45158.83159.292007.04.05 16:22159.290.000.003.3970.74
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
78758602007.04.04 01:00buy0.10eurjpy158.45158.45159.152007.04.05 15:29159.150.000.003.3958.86
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
78758402007.04.04 01:00buy0.10eurjpy158.45157.65159.012007.04.05 15:19159.010.000.003.3947.10
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
78497472007.04.02 22:46buy0.10gbpusd1.97781.96981.99102007.04.05 14:001.96980.000.00-0.95-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
78497462007.04.02 22:46buy0.10gbpusd1.97781.96981.98882007.04.05 14:001.96980.000.00-0.95-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
78497452007.04.02 22:46buy0.10gbpusd1.97781.96981.98662007.04.05 14:001.96980.000.00-0.95-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
78344932007.04.02 08:46buy0.10usdjpy117.70117.91118.202007.04.03 09:03118.200.000.001.2042.30
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
78344922007.04.02 08:46buy0.10usdjpy117.70117.70118.122007.04.03 08:21118.120.000.001.2035.56
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
78344902007.04.02 08:46buy0.10usdjpy117.70116.86118.042007.04.03 07:59118.040.000.001.2028.80
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
78303942007.04.02 04:00sell0.10eurjpy157.37158.17156.812007.04.03 09:59158.170.000.00-1.27-67.63
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
78216192007.03.30 19:15buy0.10eurjpy156.97156.17157.532007.04.02 03:11157.530.000.001.0847.46
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
78182442007.03.30 18:30buy0.10usdchf1.21001.20201.22042007.04.03 20:351.22040.000.001.5985.22
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 12.17 21.12
Closed P/L: 33.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
79222332007.04.05 22:30sell0.10eurjpy159.29160.09158.73 159.740.000.00-3.96-37.80
 20061122Mode3_FirstTrade
79222342007.04.05 22:30sell0.10eurjpy159.29160.09158.59 159.740.000.00-3.96-37.80
 20061123Mode3_SecondTrade
79222352007.04.05 22:30sell0.10eurjpy159.29160.09158.45 159.740.000.00-3.96-37.80
 20061124Mode3_ThirdTrade
79418382007.04.06 21:16sell0.10gbpusd1.96511.97311.9563 1.96800.000.000.01-29.00
 20061122Mode3_FirstTrade
79418392007.04.06 21:16sell0.10gbpusd1.96511.97311.9541 1.96800.000.000.01-29.00
 20061123Mode3_SecondTrade
79418402007.04.06 21:16sell0.10gbpusd1.96511.97311.9519 1.96800.000.000.01-29.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
79545932007.04.09 14:16sell0.10usdchf1.22281.23081.2124 1.22160.000.00-1.119.82
 20061122Mode3_FirstTrade
79545952007.04.09 14:16sell0.10usdchf1.22281.23081.2098 1.22160.000.00-1.119.82
 20061123Mode3_SecondTrade
79545962007.04.09 14:16sell0.10usdchf1.22281.23081.2072 1.22160.000.00-1.119.82
 20061124Mode3_ThirdTrade
79049032007.04.05 10:01sell0.10usdjpy118.72119.56118.38 119.050.000.00-4.20-27.72
 20061122Mode3_FirstTrade
79049042007.04.05 10:01sell0.10usdjpy118.72119.56118.30 119.050.000.00-4.20-27.72
 20061123Mode3_SecondTrade
79049052007.04.05 10:01sell0.10usdjpy118.72119.56118.22 119.050.000.00-4.20-27.72
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -27.78 -254.10
 Floating P/L: -281.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 33.29 Floating P/L: -281.88 Margin: 796.19
Balance: 7 531.40 Equity: 7 249.52 Free Margin: 6 453.33