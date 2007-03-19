MTReport4 - 1.8


Net profit 95.21Initial deposit 10000.00
Gross profit 217.99Interest earned 1.73
Gross loss 124.51Commission paid 0.00
 
Total number of trades 111Percentage profitable 77.5%
Total number of pips 40Average pips per trade 0
 
Number of winning trades 86Number of losing trades 25
Average winning trade 2.53Average losing trade 4.98
Average winning pips 12Average losing pips 42
 
Return (14 days) 1.0%Maximum drawdown 0.3%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
18433442007.03.18 22:00buy0.01usdjpy116.430.00116.632007.03.19 01:45116.63 0.00 0.00 1.71 20 10001.71
18433462007.03.19 01:19buy0.01usdjpy116.630.00116.632007.03.19 01:45116.63 0.00 0.00 0.00 0 10001.71
18456712007.03.19 01:45buy0.01usdjpy116.660.00116.862007.03.19 02:05116.86 0.00 0.00 1.71 20 10003.42
18456722007.03.19 02:04buy0.01usdjpy116.860.00117.062007.03.19 02:15117.06 0.00 0.00 1.71 20 10005.13
18460642007.03.19 02:15buy0.01usdjpy117.060.00117.262007.03.19 02:18117.26 0.00 0.00 1.71 20 10006.84
18463652007.03.19 02:18buy0.01usdjpy117.260.00117.262007.03.19 04:39117.26 0.00 0.00 0.00 0 10006.84
18466702007.03.19 02:32buy0.01usdjpy117.060.00117.262007.03.19 04:39117.26 0.00 0.00 1.71 20 10008.55
18488582007.03.19 04:40buy0.01usdjpy117.330.00117.332007.03.19 09:51117.33 0.00 0.00 0.00 0 10008.55
18488612007.03.19 07:49buy0.01usdjpy117.130.00117.332007.03.19 09:51117.33 0.00 0.00 1.70 20 10010.25
18515632007.03.19 09:51buy0.01usdjpy117.360.00117.562007.03.19 10:58117.56 0.00 0.00 1.70 20 10011.95
18515652007.03.19 10:58buy0.01usdjpy117.560.00117.562007.03.19 12:43117.56 0.00 0.00 0.00 0 10011.95
18524432007.03.19 11:46buy0.01usdjpy117.360.00117.562007.03.19 12:43117.56 0.00 0.00 1.70 20 10013.65
18536372007.03.19 12:43buy0.01usdjpy117.570.00117.572007.03.19 16:01117.57 0.00 0.00 0.00 0 10013.65
18536392007.03.19 13:31buy0.01usdjpy117.370.00117.572007.03.19 16:01117.57 0.00 0.00 1.70 20 10015.35
18557202007.03.19 16:01buy0.01usdjpy117.590.00117.592007.03.20 00:46117.59 0.00 0.10 0.00 0 10015.45
18557222007.03.19 23:39buy0.01usdjpy117.390.00117.592007.03.20 00:46117.59 0.00 0.00 1.70 20 10017.15
18605362007.03.20 00:46buy0.01usdjpy117.600.00117.802007.03.20 01:54117.80 0.00 0.00 1.70 20 10018.85
18605372007.03.20 01:54buy0.01usdjpy117.800.00118.002007.03.20 02:05118.00 0.00 0.00 1.69 20 10020.54
18612022007.03.20 02:04buy0.01usdjpy118.000.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 -6.83 -80 10013.71
18614642007.03.20 02:22buy0.01usdjpy117.800.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 -5.12 -60 10008.59
18614662007.03.20 13:47buy0.02usdjpy117.600.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 -6.83 -40 10001.76
18614712007.03.20 14:02buy0.04usdjpy117.400.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 -6.83 -20 9994.93
18614752007.03.20 14:22buy0.08usdjpy117.200.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 0.00 0 9994.93
18614762007.03.20 18:56buy0.16usdjpy117.000.00117.202007.03.20 19:53117.20 0.00 0.00 27.30 20 10022.23
18785712007.03.20 19:53buy0.01usdjpy117.220.00117.422007.03.21 08:03117.42 0.00 0.10 1.70 20 10024.03
18785722007.03.21 08:03buy0.01usdjpy117.420.00117.622007.03.21 09:27117.62 0.00 0.00 1.70 20 10025.73
18835852007.03.21 08:31buy0.01usdjpy117.620.00117.622007.03.21 09:27117.62 0.00 0.00 0.00 0 10025.73
18852182007.03.21 09:27buy0.01usdjpy117.610.00117.812007.03.21 11:15117.81 0.00 0.00 1.70 20 10027.43
18852192007.03.21 11:14buy0.01usdjpy117.810.00117.812007.03.21 19:19117.81 0.00 0.00 0.00 0 10027.43
18874202007.03.21 19:15buy0.01usdjpy117.610.00117.812007.03.21 19:19117.81 0.00 0.00 1.70 20 10029.13
18931832007.03.21 19:19buy0.01usdjpy117.830.00117.432007.03.21 19:28117.43 0.00 0.00 -3.41 -40 10025.72
18931902007.03.21 19:20buy0.01usdjpy117.630.00117.432007.03.21 19:28117.43 0.00 0.00 -1.70 -20 10024.02
18931922007.03.21 19:22buy0.02usdjpy117.430.00117.432007.03.21 19:28117.43 0.00 0.00 0.00 0 10024.02
18931952007.03.21 19:24buy0.04usdjpy117.230.00117.432007.03.21 19:28117.43 0.00 0.00 6.81 20 10030.83
18948522007.03.21 19:28buy0.01usdjpy117.440.00117.642007.03.21 20:07117.64 0.00 0.00 1.70 20 10032.53
18948542007.03.21 20:07buy0.01usdjpy117.640.00117.642007.03.22 02:42117.64 0.00 0.31 0.00 0 10032.84
18976672007.03.21 23:03buy0.01usdjpy117.440.00117.642007.03.22 02:42117.64 0.00 0.00 1.70 20 10034.54
19034832007.03.22 02:43buy0.01usdjpy117.650.00117.452007.03.22 09:41117.45 0.00 0.00 -1.70 -20 10032.84
19034852007.03.22 06:08buy0.01usdjpy117.450.00117.452007.03.22 09:41117.45 0.00 0.00 0.00 0 10032.84
19034862007.03.22 07:58buy0.02usdjpy117.250.00117.452007.03.22 09:41117.45 0.00 0.00 3.41 20 10036.25
19147572007.03.22 09:41buy0.01usdjpy117.470.00117.672007.03.22 10:39117.67 0.00 0.00 1.70 20 10037.95
19147592007.03.22 10:39buy0.01usdjpy117.670.00117.872007.03.22 11:50117.87 0.00 0.00 1.70 20 10039.65
19159482007.03.22 11:49buy0.01usdjpy117.870.00117.872007.03.22 13:41117.87 0.00 0.00 0.00 0 10039.65
19176512007.03.22 13:05buy0.01usdjpy117.670.00117.872007.03.22 13:41117.87 0.00 0.00 1.70 20 10041.35
19195792007.03.22 13:41buy0.01usdjpy117.900.00117.902007.03.22 17:31117.90 0.00 0.00 0.00 0 10041.35
19195842007.03.22 14:57buy0.01usdjpy117.700.00117.902007.03.22 17:31117.90 0.00 0.00 1.70 20 10043.05
19231772007.03.22 17:31buy0.01usdjpy117.950.00118.152007.03.22 17:42118.15 0.00 0.00 1.69 20 10044.74
19231792007.03.22 17:38buy0.01usdjpy118.150.00118.152007.03.23 04:54118.15 0.00 0.10 0.00 0 10044.84
19240032007.03.23 01:48buy0.01usdjpy117.950.00118.152007.03.23 04:54118.15 0.00 0.00 1.69 20 10046.53
19303422007.03.23 04:55buy0.01usdjpy118.160.00117.762007.03.23 10:25117.76 0.00 0.00 -3.40 -40 10043.13
19303442007.03.23 08:56buy0.01usdjpy117.960.00117.762007.03.23 10:25117.76 0.00 0.00 -1.70 -20 10041.43
19303452007.03.23 10:04buy0.02usdjpy117.760.00117.762007.03.23 10:25117.76 0.00 0.00 0.00 0 10041.43
19303492007.03.23 10:13buy0.04usdjpy117.560.00117.762007.03.23 10:25117.76 0.00 0.00 6.79 20 10048.22
19346652007.03.23 10:25buy0.01usdjpy117.770.00117.772007.03.23 15:05117.77 0.00 0.00 0.00 0 10048.22
19346682007.03.23 13:44buy0.01usdjpy117.570.00117.772007.03.23 15:05117.77 0.00 0.00 1.70 20 10049.92
19382352007.03.23 15:05buy0.01usdjpy117.790.00117.992007.03.23 17:54117.99 0.00 0.00 1.70 20 10051.62
19382362007.03.23 17:54buy0.01usdjpy117.990.00118.192007.03.26 08:19118.19 0.00 0.10 1.69 20 10053.41
19410362007.03.26 08:13buy0.01usdjpy118.190.00118.392007.03.26 13:15118.39 0.00 0.00 1.69 20 10055.10
19491202007.03.26 13:07buy0.01usdjpy118.390.00117.992007.03.26 19:31117.99 0.00 0.00 -3.39 -40 10051.71
19523372007.03.26 15:00buy0.01usdjpy118.190.00117.992007.03.26 19:31117.99 0.00 0.00 -1.70 -20 10050.01
19523382007.03.26 15:03buy0.02usdjpy117.990.00117.992007.03.26 19:31117.99 0.00 0.00 0.00 0 10050.01
19523392007.03.26 15:07buy0.04usdjpy117.790.00117.992007.03.26 19:31117.99 0.00 0.00 6.78 20 10056.79
19584402007.03.26 19:32buy0.01usdjpy117.990.00118.192007.03.26 23:52118.19 0.00 0.10 1.69 20 10058.58
19584412007.03.26 22:42buy0.01usdjpy118.190.00118.192007.03.26 23:52118.19 0.00 0.00 0.00 0 10058.58
19598522007.03.26 23:53buy0.01usdjpy118.190.00118.192007.03.27 09:42118.19 0.00 0.00 0.00 0 10058.58
19598542007.03.27 07:51buy0.01usdjpy117.990.00118.192007.03.27 09:42118.19 0.00 0.00 1.69 20 10060.27
19644332007.03.27 09:42buy0.01usdjpy118.210.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.10 -6.81 -80 10053.56
19644352007.03.27 15:00buy0.01usdjpy118.010.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.10 -5.11 -60 10048.55
19644362007.03.27 15:31buy0.02usdjpy117.810.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.21 -6.81 -40 10041.95
19644392007.03.28 02:24buy0.04usdjpy117.610.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.00 -6.81 -20 10035.14
19644402007.03.28 02:30buy0.08usdjpy117.410.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.00 0.00 0 10035.14
19644422007.03.28 05:36buy0.16usdjpy117.210.00117.412007.03.28 08:34117.41 0.00 0.00 27.25 20 10062.39
19765012007.03.28 08:34buy0.01usdjpy117.430.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 -6.86 -80 10055.53*
19765032007.03.28 11:29buy0.01usdjpy117.230.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 -5.14 -60 10050.39*
19765042007.03.28 13:31buy0.02usdjpy117.030.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 -6.86 -40 10043.53*
19765052007.03.28 14:51buy0.04usdjpy116.830.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 -6.86 -20 10036.67*
19765062007.03.28 15:34buy0.08usdjpy116.630.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 0.00 0 10036.67*
19765092007.03.28 15:44buy0.16usdjpy116.430.00116.632007.03.28 16:07116.63 0.00 0.00 27.44 20 10064.11
19844732007.03.28 16:07buy0.01usdjpy116.650.00116.852007.03.28 16:37116.85 0.00 0.00 1.71 20 10065.82
19844752007.03.28 16:37buy0.01usdjpy116.850.00117.052007.03.29 01:07117.05 0.00 0.31 1.71 20 10067.84
19856362007.03.29 01:03buy0.01usdjpy117.050.00117.052007.03.29 02:46117.05 0.00 0.00 0.00 0 10067.84
19901352007.03.29 01:52buy0.01usdjpy116.850.00117.052007.03.29 02:46117.05 0.00 0.00 1.71 20 10069.55
19909602007.03.29 02:46buy0.01usdjpy117.060.00117.262007.03.29 04:51117.26 0.00 0.00 1.71 20 10071.26
19909612007.03.29 04:51buy0.01usdjpy117.260.00117.462007.03.29 08:00117.46 0.00 0.00 1.70 20 10072.96
19917222007.03.29 08:00buy0.01usdjpy117.460.00117.662007.03.29 13:31117.66 0.00 0.00 1.70 20 10074.66
19935192007.03.29 13:31buy0.01usdjpy117.660.00117.862007.03.29 15:15117.86 0.00 0.00 1.70 20 10076.36
19963922007.03.29 15:15buy0.01usdjpy117.860.00117.862007.03.29 18:02117.86 0.00 0.00 0.00 0 10076.36
19980782007.03.29 17:14buy0.01usdjpy117.660.00117.862007.03.29 18:02117.86 0.00 0.00 1.70 20 10078.06
19999622007.03.29 18:02buy0.01usdjpy117.870.00118.072007.03.29 18:44118.07 0.00 0.00 1.69 20 10079.75
19999632007.03.29 18:42buy0.01usdjpy118.070.00118.072007.03.30 01:56118.07 0.00 0.10 0.00 0 10079.85
20003602007.03.30 01:53buy0.01usdjpy117.870.00118.072007.03.30 01:56118.07 0.00 0.00 1.69 20 10081.54
20028262007.03.30 01:56buy0.01usdjpy118.090.00117.692007.03.30 04:15117.69 0.00 0.00 -3.40 -40 10078.14
20028302007.03.30 02:16buy0.01usdjpy117.890.00117.692007.03.30 04:15117.69 0.00 0.00 -1.70 -20 10076.44
20028312007.03.30 03:04buy0.02usdjpy117.690.00117.692007.03.30 04:15117.69 0.00 0.00 0.00 0 10076.44
20028322007.03.30 03:27buy0.04usdjpy117.490.00117.692007.03.30 04:15117.69 0.00 0.00 6.80 20 10083.24
20042642007.03.30 04:15buy0.01usdjpy117.700.00117.902007.03.30 08:02117.90 0.00 0.00 1.70 20 10084.94
20042652007.03.30 05:49buy0.01usdjpy117.900.00117.902007.03.30 08:02117.90 0.00 0.00 0.00 0 10084.94
20062292007.03.30 08:02buy0.01usdjpy117.910.00118.112007.03.30 09:21118.11 0.00 0.00 1.69 20 10086.63
20062302007.03.30 09:21buy0.01usdjpy118.110.00118.312007.03.30 13:38118.31 0.00 0.00 1.69 20 10088.32
20082712007.03.30 13:38buy0.01usdjpy118.310.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 -6.81 -80 10081.51
20109482007.03.30 15:59buy0.01usdjpy118.110.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 -5.11 -60 10076.40
20109492007.03.30 16:14buy0.02usdjpy117.910.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 -6.81 -40 10069.59
20109502007.03.30 16:15buy0.04usdjpy117.710.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 -6.81 -20 10062.78
20109512007.03.30 16:28buy0.08usdjpy117.510.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 0.00 0 10062.78
20109522007.03.30 16:47buy0.16usdjpy117.310.00117.512007.03.30 16:54117.51 0.00 0.00 27.23 20 10090.01
20184122007.03.30 16:54buy0.01usdjpy117.520.00117.522007.03.30 17:22117.52 0.00 0.00 0.00 0 10090.01
20184142007.03.30 17:15buy0.01usdjpy117.320.00117.522007.03.30 17:22117.52 0.00 0.00 1.70 20 10091.71
20194542007.03.30 17:22buy0.01usdjpy117.550.00117.752007.03.30 19:29117.75 0.00 0.00 1.70 20 10093.41
20194552007.03.30 19:12buy0.01usdjpy117.750.00117.752007.03.30 19:29117.75 0.00 0.00 0.00 0 10093.41
20207732007.03.30 19:29buy0.01usdjpy117.770.00117.772007.04.01 23:02117.77 0.00 0.10 0.00 0 10093.51
20207772007.04.02 05:52buy0.01usdjpy117.570.00117.772007.04.01 23:02117.77 0.00 0.00 1.70 20 10095.21