MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 95.21
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 217.99
|Interest earned
| 1.73
|Gross loss
| 124.51
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 111
|Percentage profitable
| 77.5
|%
|Total number of pips
| 40
|Average pips per trade
| 0
|
|Number of winning trades
| 86
|Number of losing trades
| 25
|Average winning trade
| 2.53
|Average losing trade
| 4.98
|Average winning pips
| 12
|Average losing pips
| 42
|
|Return (14 days)
| 1.0
|%
|Maximum drawdown
| 0.3
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|1843344
|2007.03.18 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.63
|2007.03.19 01:45
|116.63
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10001.71
|
|1843346
|2007.03.19 01:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.63
|0.00
|116.63
|2007.03.19 01:45
|116.63
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10001.71
|
|1845671
|2007.03.19 01:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.86
|2007.03.19 02:05
|116.86
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10003.42
|
|1845672
|2007.03.19 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.06
|2007.03.19 02:15
|117.06
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10005.13
|
|1846064
|2007.03.19 02:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.26
|2007.03.19 02:18
|117.26
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10006.84
|
|1846365
|2007.03.19 02:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.26
|2007.03.19 04:39
|117.26
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10006.84
|
|1846670
|2007.03.19 02:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.26
|2007.03.19 04:39
|117.26
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10008.55
|
|1848858
|2007.03.19 04:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.33
|2007.03.19 09:51
|117.33
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10008.55
|
|1848861
|2007.03.19 07:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.13
|0.00
|117.33
|2007.03.19 09:51
|117.33
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10010.25
|
|1851563
|2007.03.19 09:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.36
|0.00
|117.56
|2007.03.19 10:58
|117.56
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10011.95
|
|1851565
|2007.03.19 10:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.56
|0.00
|117.56
|2007.03.19 12:43
|117.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10011.95
|
|1852443
|2007.03.19 11:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.36
|0.00
|117.56
|2007.03.19 12:43
|117.56
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10013.65
|
|1853637
|2007.03.19 12:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.57
|2007.03.19 16:01
|117.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10013.65
|
|1853639
|2007.03.19 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.57
|2007.03.19 16:01
|117.57
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10015.35
|
|1855720
|2007.03.19 16:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.59
|2007.03.20 00:46
|117.59
| 0.00
| 0.10
| 0.00
| 0
| 10015.45
|
|1855722
|2007.03.19 23:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.39
|0.00
|117.59
|2007.03.20 00:46
|117.59
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10017.15
|
|1860536
|2007.03.20 00:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.80
|2007.03.20 01:54
|117.80
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10018.85
|
|1860537
|2007.03.20 01:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.80
|0.00
|118.00
|2007.03.20 02:05
|118.00
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10020.54
|
|1861202
|2007.03.20 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| -6.83
| -80
| 10013.71
|
|1861464
|2007.03.20 02:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| -5.12
| -60
| 10008.59
|
|1861466
|2007.03.20 13:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| -6.83
| -40
| 10001.76
|
|1861471
|2007.03.20 14:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.40
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| -6.83
| -20
| 9994.93
|
|1861475
|2007.03.20 14:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.20
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 9994.93
|
|1861476
|2007.03.20 18:56
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.00
|0.00
|117.20
|2007.03.20 19:53
|117.20
| 0.00
| 0.00
| 27.30
| 20
| 10022.23
|
|1878571
|2007.03.20 19:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.22
|0.00
|117.42
|2007.03.21 08:03
|117.42
| 0.00
| 0.10
| 1.70
| 20
| 10024.03
|
|1878572
|2007.03.21 08:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.42
|0.00
|117.62
|2007.03.21 09:27
|117.62
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10025.73
|
|1883585
|2007.03.21 08:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.62
|2007.03.21 09:27
|117.62
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10025.73
|
|1885218
|2007.03.21 09:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.81
|2007.03.21 11:15
|117.81
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10027.43
|
|1885219
|2007.03.21 11:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.81
|0.00
|117.81
|2007.03.21 19:19
|117.81
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10027.43
|
|1887420
|2007.03.21 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.81
|2007.03.21 19:19
|117.81
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10029.13
|
|1893183
|2007.03.21 19:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.83
|0.00
|117.43
|2007.03.21 19:28
|117.43
| 0.00
| 0.00
| -3.41
| -40
| 10025.72
|
|1893190
|2007.03.21 19:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.43
|2007.03.21 19:28
|117.43
| 0.00
| 0.00
| -1.70
| -20
| 10024.02
|
|1893192
|2007.03.21 19:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.43
|0.00
|117.43
|2007.03.21 19:28
|117.43
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10024.02
|
|1893195
|2007.03.21 19:24
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.23
|0.00
|117.43
|2007.03.21 19:28
|117.43
| 0.00
| 0.00
| 6.81
| 20
| 10030.83
|
|1894852
|2007.03.21 19:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.64
|2007.03.21 20:07
|117.64
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10032.53
|
|1894854
|2007.03.21 20:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.64
|0.00
|117.64
|2007.03.22 02:42
|117.64
| 0.00
| 0.31
| 0.00
| 0
| 10032.84
|
|1897667
|2007.03.21 23:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.64
|2007.03.22 02:42
|117.64
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10034.54
|
|1903483
|2007.03.22 02:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.65
|0.00
|117.45
|2007.03.22 09:41
|117.45
| 0.00
| 0.00
| -1.70
| -20
| 10032.84
|
|1903485
|2007.03.22 06:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.45
|2007.03.22 09:41
|117.45
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10032.84
|
|1903486
|2007.03.22 07:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.25
|0.00
|117.45
|2007.03.22 09:41
|117.45
| 0.00
| 0.00
| 3.41
| 20
| 10036.25
|
|1914757
|2007.03.22 09:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.67
|2007.03.22 10:39
|117.67
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10037.95
|
|1914759
|2007.03.22 10:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.87
|2007.03.22 11:50
|117.87
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10039.65
|
|1915948
|2007.03.22 11:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.87
|0.00
|117.87
|2007.03.22 13:41
|117.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10039.65
|
|1917651
|2007.03.22 13:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.87
|2007.03.22 13:41
|117.87
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10041.35
|
|1919579
|2007.03.22 13:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.90
|0.00
|117.90
|2007.03.22 17:31
|117.90
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10041.35
|
|1919584
|2007.03.22 14:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.70
|0.00
|117.90
|2007.03.22 17:31
|117.90
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10043.05
|
|1923177
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|0.00
|118.15
|2007.03.22 17:42
|118.15
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10044.74
|
|1923179
|2007.03.22 17:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.15
|0.00
|118.15
|2007.03.23 04:54
|118.15
| 0.00
| 0.10
| 0.00
| 0
| 10044.84
|
|1924003
|2007.03.23 01:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|0.00
|118.15
|2007.03.23 04:54
|118.15
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10046.53
|
|1930342
|2007.03.23 04:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.16
|0.00
|117.76
|2007.03.23 10:25
|117.76
| 0.00
| 0.00
| -3.40
| -40
| 10043.13
|
|1930344
|2007.03.23 08:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.96
|0.00
|117.76
|2007.03.23 10:25
|117.76
| 0.00
| 0.00
| -1.70
| -20
| 10041.43
|
|1930345
|2007.03.23 10:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.76
|2007.03.23 10:25
|117.76
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10041.43
|
|1930349
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.56
|0.00
|117.76
|2007.03.23 10:25
|117.76
| 0.00
| 0.00
| 6.79
| 20
| 10048.22
|
|1934665
|2007.03.23 10:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.77
|2007.03.23 15:05
|117.77
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10048.22
|
|1934668
|2007.03.23 13:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.77
|2007.03.23 15:05
|117.77
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10049.92
|
|1938235
|2007.03.23 15:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.99
|2007.03.23 17:54
|117.99
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10051.62
|
|1938236
|2007.03.23 17:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.19
|2007.03.26 08:19
|118.19
| 0.00
| 0.10
| 1.69
| 20
| 10053.41
|
|1941036
|2007.03.26 08:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.19
|0.00
|118.39
|2007.03.26 13:15
|118.39
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10055.10
|
|1949120
|2007.03.26 13:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.39
|0.00
|117.99
|2007.03.26 19:31
|117.99
| 0.00
| 0.00
| -3.39
| -40
| 10051.71
|
|1952337
|2007.03.26 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.19
|0.00
|117.99
|2007.03.26 19:31
|117.99
| 0.00
| 0.00
| -1.70
| -20
| 10050.01
|
|1952338
|2007.03.26 15:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|117.99
|2007.03.26 19:31
|117.99
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10050.01
|
|1952339
|2007.03.26 15:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.99
|2007.03.26 19:31
|117.99
| 0.00
| 0.00
| 6.78
| 20
| 10056.79
|
|1958440
|2007.03.26 19:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.19
|2007.03.26 23:52
|118.19
| 0.00
| 0.10
| 1.69
| 20
| 10058.58
|
|1958441
|2007.03.26 22:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.19
|0.00
|118.19
|2007.03.26 23:52
|118.19
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10058.58
|
|1959852
|2007.03.26 23:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.19
|0.00
|118.19
|2007.03.27 09:42
|118.19
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10058.58
|
|1959854
|2007.03.27 07:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.19
|2007.03.27 09:42
|118.19
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10060.27
|
|1964433
|2007.03.27 09:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.21
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.10
| -6.81
| -80
| 10053.56
|
|1964435
|2007.03.27 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.01
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.10
| -5.11
| -60
| 10048.55
|
|1964436
|2007.03.27 15:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.81
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.21
| -6.81
| -40
| 10041.95
|
|1964439
|2007.03.28 02:24
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.00
| -6.81
| -20
| 10035.14
|
|1964440
|2007.03.28 02:30
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10035.14
|
|1964442
|2007.03.28 05:36
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.41
|2007.03.28 08:34
|117.41
| 0.00
| 0.00
| 27.25
| 20
| 10062.39
|
|1976501
|2007.03.28 08:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.43
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| -6.86
| -80
| 10055.53
|*
|1976503
|2007.03.28 11:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.23
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| -5.14
| -60
| 10050.39
|*
|1976504
|2007.03.28 13:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| -6.86
| -40
| 10043.53
|*
|1976505
|2007.03.28 14:51
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| -6.86
| -20
| 10036.67
|*
|1976506
|2007.03.28 15:34
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.63
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10036.67
|*
|1976509
|2007.03.28 15:44
|buy
|0.16
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.63
|2007.03.28 16:07
|116.63
| 0.00
| 0.00
| 27.44
| 20
| 10064.11
|
|1984473
|2007.03.28 16:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.85
|2007.03.28 16:37
|116.85
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10065.82
|
|1984475
|2007.03.28 16:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.85
|0.00
|117.05
|2007.03.29 01:07
|117.05
| 0.00
| 0.31
| 1.71
| 20
| 10067.84
|
|1985636
|2007.03.29 01:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.05
|0.00
|117.05
|2007.03.29 02:46
|117.05
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10067.84
|
|1990135
|2007.03.29 01:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.85
|0.00
|117.05
|2007.03.29 02:46
|117.05
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10069.55
|
|1990960
|2007.03.29 02:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.26
|2007.03.29 04:51
|117.26
| 0.00
| 0.00
| 1.71
| 20
| 10071.26
|
|1990961
|2007.03.29 04:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.46
|2007.03.29 08:00
|117.46
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10072.96
|
|1991722
|2007.03.29 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.46
|0.00
|117.66
|2007.03.29 13:31
|117.66
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10074.66
|
|1993519
|2007.03.29 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.66
|0.00
|117.86
|2007.03.29 15:15
|117.86
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10076.36
|
|1996392
|2007.03.29 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.86
|0.00
|117.86
|2007.03.29 18:02
|117.86
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10076.36
|
|1998078
|2007.03.29 17:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.66
|0.00
|117.86
|2007.03.29 18:02
|117.86
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10078.06
|
|1999962
|2007.03.29 18:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.87
|0.00
|118.07
|2007.03.29 18:44
|118.07
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10079.75
|
|1999963
|2007.03.29 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.07
|0.00
|118.07
|2007.03.30 01:56
|118.07
| 0.00
| 0.10
| 0.00
| 0
| 10079.85
|
|2000360
|2007.03.30 01:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.87
|0.00
|118.07
|2007.03.30 01:56
|118.07
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10081.54
|
|2002826
|2007.03.30 01:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.09
|0.00
|117.69
|2007.03.30 04:15
|117.69
| 0.00
| 0.00
| -3.40
| -40
| 10078.14
|
|2002830
|2007.03.30 02:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.89
|0.00
|117.69
|2007.03.30 04:15
|117.69
| 0.00
| 0.00
| -1.70
| -20
| 10076.44
|
|2002831
|2007.03.30 03:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.69
|0.00
|117.69
|2007.03.30 04:15
|117.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10076.44
|
|2002832
|2007.03.30 03:27
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.69
|2007.03.30 04:15
|117.69
| 0.00
| 0.00
| 6.80
| 20
| 10083.24
|
|2004264
|2007.03.30 04:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.70
|0.00
|117.90
|2007.03.30 08:02
|117.90
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10084.94
|
|2004265
|2007.03.30 05:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.90
|0.00
|117.90
|2007.03.30 08:02
|117.90
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10084.94
|
|2006229
|2007.03.30 08:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.30 09:21
|118.11
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10086.63
|
|2006230
|2007.03.30 09:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.31
|2007.03.30 13:38
|118.31
| 0.00
| 0.00
| 1.69
| 20
| 10088.32
|
|2008271
|2007.03.30 13:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.31
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| -6.81
| -80
| 10081.51
|
|2010948
|2007.03.30 15:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.11
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| -5.11
| -60
| 10076.40
|
|2010949
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.91
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| -6.81
| -40
| 10069.59
|
|2010950
|2007.03.30 16:15
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| -6.81
| -20
| 10062.78
|
|2010951
|2007.03.30 16:28
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.51
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10062.78
|
|2010952
|2007.03.30 16:47
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.31
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:54
|117.51
| 0.00
| 0.00
| 27.23
| 20
| 10090.01
|
|2018412
|2007.03.30 16:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.52
|2007.03.30 17:22
|117.52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10090.01
|
|2018414
|2007.03.30 17:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.32
|0.00
|117.52
|2007.03.30 17:22
|117.52
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10091.71
|
|2019454
|2007.03.30 17:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.55
|0.00
|117.75
|2007.03.30 19:29
|117.75
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10093.41
|
|2019455
|2007.03.30 19:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.75
|2007.03.30 19:29
|117.75
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10093.41
|
|2020773
|2007.03.30 19:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.77
|2007.04.01 23:02
|117.77
| 0.00
| 0.10
| 0.00
| 0
| 10093.51
|
|2020777
|2007.04.02 05:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.77
|2007.04.01 23:02
|117.77
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 20
| 10095.21
|