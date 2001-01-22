Strategy Tester Report
SimbaSystem1[1].3.official.atrtp.fixed

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=true; atr_period=2; atr_multiplier=3; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test250441Ticks modelled2161797Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit18156.32Gross profit55489.00Gross loss-37332.68
Profit factor1.49Expected payoff72.63
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2966.88 (13.96%)Relative drawdown15.87% (2273.11)
Total trades250Short positions (won %)119 (35.29%)Long positions (won %)131 (34.35%)
Profit trades (% of total)87 (34.80%)Loss trades (% of total)163 (65.20%)
Largestprofit trade1782.76loss trade-1099.00
Averageprofit trade637.80loss trade-229.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1485.33)consecutive losses (loss in money)15 (-2503.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3228.33 (3)consecutive loss (count of losses)-2503.41 (15)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell11.001.46510.00001.4561
22001.01.22 14:04t/p11.001.45610.00001.4561630.0010630.00
32001.01.23 18:25buy21.001.46940.00001.4848
42001.01.24 11:00close21.001.46500.00001.4848-309.8910320.11
52001.01.25 08:00sell31.001.45500.00001.4502
62001.01.25 12:37t/p31.001.45020.00001.4502336.0010656.11
72001.01.31 02:35buy41.001.46180.00001.4692
82001.02.01 08:12t/p41.001.46920.00001.4692512.3311168.44
92001.02.01 23:45buy51.001.47730.00001.4929
102001.02.02 12:00close51.001.47660.00001.4929-50.8911117.55
112001.02.08 09:55sell61.001.45410.00001.4491
122001.02.08 12:34t/p61.001.44910.00001.4491350.0011467.55
132001.02.13 03:40buy71.001.45210.00001.4615
142001.02.13 09:00close71.001.44890.00001.4615-224.0011243.55
152001.02.15 20:05sell81.001.45010.00001.4331
162001.02.16 08:00close81.001.45300.00001.4331-205.2411038.31
172001.02.20 00:15sell91.001.44730.00001.4339
182001.02.20 13:10t/p91.001.43390.00001.4339938.0011976.31
192001.02.26 09:40buy101.001.45240.00001.4617
202001.02.26 14:00close101.001.44880.00001.4617-252.0011724.31
212001.02.27 23:50sell111.001.44370.00001.4272
222001.02.28 11:00close111.001.44490.00001.4272-86.2411638.07
232001.03.02 02:45buy121.001.45430.00001.4678
242001.03.02 12:14t/p121.001.46780.00001.4678945.0012583.07
252001.03.08 03:15sell131.001.46150.00001.4509
262001.03.08 10:00close131.001.46460.00001.4509-217.0012366.07
272001.03.15 04:35sell141.001.44620.00001.4421
282001.03.15 12:21t/p141.001.44210.00001.4421287.0012653.07
292001.03.16 07:30sell151.001.43750.00001.4248
302001.03.19 12:00close151.001.43330.00001.4248291.7612944.83
312001.03.21 08:30buy161.001.43430.00001.4420
322001.03.21 11:00close161.001.42660.00001.4420-539.0012405.83
332001.03.27 07:20buy171.001.43440.00001.4398
342001.03.27 18:00close171.001.43020.00001.4398-294.0012111.83
352001.04.04 05:20buy181.001.43270.00001.4359
362001.04.04 10:00close181.001.42970.00001.4359-210.0011901.83
372001.04.09 23:40buy191.001.44390.00001.4583
382001.04.10 12:00close191.001.44260.00001.4583-92.8911808.94
392001.04.11 05:35sell201.001.43330.00001.4261
402001.04.11 12:00close201.001.43730.00001.4261-280.0011528.94
412001.04.18 00:25sell211.001.43170.00001.4137
422001.04.18 19:00close211.001.43180.00001.4137-7.0011521.94
432001.04.20 06:45buy221.001.44380.00001.4602
442001.04.20 14:00close221.001.44040.00001.4602-238.0011283.94
452001.04.30 06:45sell231.001.43510.00001.4301
462001.04.30 15:37t/p231.001.43010.00001.4301350.0011633.94
472001.04.30 23:15sell241.001.43190.00001.4186
482001.05.01 17:00close241.001.43250.00001.4186-44.2411589.70
492001.05.09 04:05sell251.001.42700.00001.4208
502001.05.09 13:59t/p251.001.42080.00001.4208434.0012023.70
512001.05.16 03:55buy261.001.42270.00001.4340
522001.05.18 10:00close261.001.42810.00001.4340370.4412394.14
532001.05.23 03:30sell271.001.42780.00001.4158
542001.05.24 03:02t/p271.001.41580.00001.4158833.2813227.42
552001.05.25 04:25sell281.001.40920.00001.4008
562001.05.25 10:00close281.001.41430.00001.4008-357.0012870.42
572001.05.31 02:50buy291.001.42580.00001.4348
582001.05.31 09:00close291.001.42100.00001.4348-336.0012534.42
592001.06.01 05:30sell301.001.41860.00001.4121
602001.06.01 14:50t/p301.001.41210.00001.4121455.0012989.42
612001.06.07 07:20sell311.001.39140.00001.3800
622001.06.07 13:48t/p311.001.38000.00001.3800798.0013787.42
632001.06.12 05:05sell321.001.37390.00001.3679
642001.06.12 11:00close321.001.37890.00001.3679-350.0013437.42
652001.06.14 02:55buy331.001.38980.00001.4025
662001.06.15 09:50t/p331.001.40250.00001.4025887.1114324.53
672001.06.22 02:25buy341.001.41490.00001.4299
682001.06.22 15:00close341.001.41010.00001.4299-336.0013988.53
692001.06.29 04:45sell351.001.40890.00001.4026
702001.06.29 19:00close351.001.41170.00001.4026-196.0013792.53
712001.07.03 02:50buy361.001.41570.00001.4243
722001.07.03 10:00close361.001.41340.00001.4243-161.0013631.53
732001.07.04 00:25sell371.001.40740.00001.3999
742001.07.05 12:00close371.001.40810.00001.3999-55.7213575.81
752001.07.05 23:50sell381.001.40280.00001.3881
762001.07.06 10:00close381.001.40320.00001.3881-30.2413545.57
772001.07.09 02:55buy391.001.40990.00001.4276
782001.07.09 12:00close391.001.40740.00001.4276-175.0013370.57
792001.07.11 04:25buy401.001.41090.00001.4148
802001.07.11 10:06t/p401.001.41480.00001.4148273.0013643.57
812001.07.19 08:30buy411.001.41900.00001.4251
822001.07.19 15:00close411.001.41500.00001.4251-280.0013363.57
832001.07.20 08:30buy421.001.42830.00001.4336
842001.07.20 14:04t/p421.001.43360.00001.4336371.0013734.57
852001.08.10 02:30buy431.001.42530.00001.4419
862001.08.10 13:00close431.001.42490.00001.4419-28.0013706.57
872001.08.31 01:10buy441.001.45720.00001.4791
882001.08.31 15:00close441.001.45470.00001.4791-175.0013531.57
892001.09.06 03:20buy451.001.45630.00001.4698
902001.09.06 10:00close451.001.45120.00001.4698-357.0013174.57
912001.09.07 07:50buy461.001.45580.00001.4630
922001.09.07 12:00close461.001.45070.00001.4630-357.0012817.57
932001.09.12 02:30buy471.001.46870.00001.5005
942001.09.12 11:00close471.001.46510.00001.5005-252.0012565.57
952001.09.18 02:40sell481.001.46690.00001.4507
962001.09.19 17:00close481.001.46840.00001.4507-107.2412458.33
972001.10.04 23:45buy491.001.47590.00001.4885
982001.10.08 10:00close491.001.47550.00001.4885-31.7812426.55
992001.10.08 20:50sell501.001.47480.00001.4644
1002001.10.09 17:18t/p501.001.46440.00001.4644725.7613152.31
1012001.10.10 07:20sell511.001.45920.00001.4524
1022001.10.10 12:02t/p511.001.45240.00001.4524476.0013628.31
1032001.10.15 08:20buy521.001.45180.00001.4578
1042001.10.15 17:00close521.001.44700.00001.4578-336.0013292.31
1052001.10.17 03:50buy531.001.44760.00001.4586
1062001.10.17 12:00close531.001.44550.00001.4586-147.0013145.31
1072001.10.22 07:40sell541.001.43450.00001.4275
1082001.10.22 15:42t/p541.001.42750.00001.4275490.0013635.31
1092001.10.23 03:00sell551.001.42520.00001.4104
1102001.10.23 22:00close551.001.42570.00001.4104-35.0013600.31
1112001.10.25 03:05buy561.001.42810.00001.4410
1122001.10.25 11:00close561.001.42570.00001.4410-168.0013432.31
1132001.11.14 05:35sell571.001.44240.00001.4343
1142001.11.14 17:00close571.001.44270.00001.4343-21.0013411.31
1152001.11.16 01:30sell581.001.43220.00001.4255
1162001.11.16 10:00close581.001.43450.00001.4255-161.0013250.31
1172001.11.20 01:35sell591.001.41400.00001.3936
1182001.11.20 09:00close591.001.41730.00001.3936-231.0013019.31
1192001.12.03 09:05sell601.001.42350.00001.4197
1202001.12.03 16:04t/p601.001.41970.00001.4197266.0013285.31
1212001.12.05 00:14sell611.001.42310.00001.4143
1222001.12.05 18:09t/p611.001.41430.00001.4143616.0013901.31
1232001.12.06 02:04sell621.001.41630.00001.4005
1242001.12.06 14:00close621.001.41910.00001.4005-196.0013705.31
1252001.12.07 04:40buy631.001.42730.00001.4312
1262001.12.07 11:00close631.001.42440.00001.4312-203.0013502.31
1272001.12.11 03:39buy641.001.43350.00001.4410
1282001.12.11 13:00close641.001.43230.00001.4410-84.0013418.31
1292001.12.13 07:55buy651.001.44580.00001.4512
1302001.12.13 19:00close651.001.44270.00001.4512-217.0013201.31
1312001.12.14 04:50sell661.001.44250.00001.4354
1322001.12.14 10:00close661.001.44780.00001.4354-371.0012830.31
1332001.12.17 06:29buy671.001.45310.00001.4583
1342001.12.17 10:02t/p671.001.45830.00001.4583364.0013194.31
1352001.12.18 06:50buy681.001.45900.00001.4644
1362001.12.18 13:00close681.001.45430.00001.4644-329.0012865.31
1372001.12.24 08:35sell691.001.43960.00001.4297
1382001.12.24 16:00close691.001.44290.00001.4297-231.0012634.31
1392001.12.27 07:30buy701.001.44860.00001.4690
1402001.12.28 09:00close701.001.44830.00001.4690-22.8912611.42
1412002.01.02 09:05buy711.001.45160.00001.4607
1422002.01.02 12:00close711.001.44860.00001.4607-210.0012401.42
1432002.01.04 02:20sell721.001.43960.00001.4234
1442002.01.04 09:00close721.001.44200.00001.4234-168.0012233.42
1452002.01.23 00:50sell731.001.42980.00001.4224
1462002.01.23 08:00close731.001.43240.00001.4224-182.0012051.42
1472002.01.28 03:25sell741.001.40940.00001.4048
1482002.01.28 12:47t/p741.001.40480.00001.4048322.0012373.42
1492002.02.06 02:05sell751.001.41530.00001.4003
1502002.02.07 21:00close751.001.41360.00001.4003112.2812485.70
1512002.02.12 00:35buy761.001.42200.00001.4294
1522002.02.12 15:01t/p761.001.42940.00001.4294518.0013003.70
1532002.02.13 05:24buy771.001.43200.00001.4367
1542002.02.13 14:00close771.001.43120.00001.4367-56.0012947.70
1552002.02.25 04:25buy781.001.43140.00001.4347
1562002.02.25 12:00close781.001.42910.00001.4347-161.0012786.70
1572002.02.26 02:39sell791.001.42590.00001.4179
1582002.02.26 18:34t/p791.001.41790.00001.4179560.0013346.70
1592002.02.27 02:15sell801.001.41710.00001.3950
1602002.02.27 14:00close801.001.41900.00001.3950-133.0013213.70
1612002.03.05 01:10buy811.001.42250.00001.4341
1622002.03.05 12:00close811.001.42120.00001.4341-91.0013122.70
1632002.03.11 05:09sell821.001.42150.00001.4161
1642002.03.12 09:23t/p821.001.41610.00001.4161375.7613498.46
1652002.04.02 01:35buy831.001.44040.00001.4536
1662002.04.02 10:00close831.001.43710.00001.4536-231.0013267.46
1672002.05.06 03:44buy841.001.46760.00001.4770
1682002.05.07 13:00close841.001.46570.00001.4770-134.8913132.57
1692002.06.03 08:15sell851.001.45690.00001.4535
1702002.06.03 17:00close851.001.46140.00001.4535-315.0012817.57
1712002.06.05 07:35sell861.001.45920.00001.4494
1722002.06.05 20:00close861.001.45970.00001.4494-35.0012782.57
1732002.06.12 03:30buy871.001.47140.00001.4847
1742002.06.12 15:00close871.001.47030.00001.4847-77.0012705.57
1752002.06.21 02:40buy881.001.49800.00001.5067
1762002.06.21 12:00close881.001.49630.00001.5067-119.0012586.57
1772002.06.26 17:45buy891.001.52240.00001.5434
1782002.06.27 10:00close891.001.52360.00001.543478.3312664.90
1792002.06.28 04:55buy901.001.52760.00001.5374
1802002.06.28 12:48t/p901.001.53740.00001.5374686.0013350.90
1812002.07.08 13:20buy911.001.53070.00001.5406
1822002.07.08 22:46t/p911.001.54060.00001.5406693.0014043.90
1832002.07.10 02:15buy921.001.54550.00001.5546
1842002.07.10 15:00close921.001.54590.00001.554628.0014071.90
1852002.07.24 00:30sell931.001.56560.00001.5463
1862002.07.24 14:00close931.001.56760.00001.5463-140.0013931.90
1872002.07.25 11:55buy941.001.57430.00001.5856
1882002.07.25 23:07t/p941.001.58560.00001.5856791.0014722.90
1892002.07.29 02:40sell951.001.56750.00001.5459
1902002.07.30 12:00close951.001.56460.00001.5459200.7614923.66
1912002.08.05 02:40buy961.001.56810.00001.5814
1922002.08.05 10:00close961.001.56400.00001.5814-287.0014636.66
1932002.08.07 02:10sell971.001.54000.00001.5214
1942002.08.08 02:00close971.001.54110.00001.5214-83.7214552.94
1952002.08.08 23:15sell981.001.53150.00001.5108
1962002.08.09 06:00close981.001.53560.00001.5108-289.2414263.70
1972002.08.13 00:35buy991.001.53060.00001.5411
1982002.08.13 10:00close991.001.52560.00001.5411-350.0013913.70
1992002.08.20 04:35sell1001.001.52770.00001.5235
2002002.08.20 12:17t/p1001.001.52350.00001.5235294.0014207.70
2012002.08.28 03:00buy1011.001.53150.00001.5489
2022002.08.29 15:57t/p1011.001.54890.00001.54891212.3315420.03
2032002.08.29 23:34buy1021.001.54720.00001.5648
2042002.08.30 17:00close1021.001.54620.00001.5648-71.8915348.14
2052002.09.04 05:59buy1031.001.56350.00001.5716
2062002.09.05 11:18t/p1031.001.57160.00001.5716561.3315909.47
2072002.09.09 05:30sell1041.001.55930.00001.5527
2082002.09.10 05:00close1041.001.56070.00001.5527-100.2415809.23
2092002.09.10 18:45sell1051.001.55510.00001.5377
2102002.09.11 10:00close1051.001.55730.00001.5377-156.2415652.99
2112002.09.13 03:50buy1061.001.55970.00001.5748
2122002.09.13 19:00close1061.001.55140.00001.5748-581.0015071.99
2132002.09.20 05:35buy1071.001.55580.00001.5648
2142002.09.20 11:00close1071.001.55100.00001.5648-336.0014735.99
2152002.09.24 08:15sell1081.001.55080.00001.5463
2162002.09.24 13:00close1081.001.55380.00001.5463-210.0014525.99
2172002.09.25 07:20buy1091.001.55980.00001.5749
2182002.09.25 13:00close1091.001.55820.00001.5749-112.0014413.99
2192002.09.26 03:55sell1101.001.55930.00001.5482
2202002.09.27 20:00close1101.001.55950.00001.5482-16.2414397.75
2212002.10.02 07:15sell1111.001.56550.00001.5537
2222002.10.02 16:00close1111.001.56720.00001.5537-119.0014278.75
2232002.10.07 08:25sell1121.001.56550.00001.5595
2242002.10.08 04:00close1121.001.56770.00001.5595-156.2414122.51
2252002.10.09 02:50sell1131.001.55440.00001.5397
2262002.10.09 17:00close1131.001.55820.00001.5397-266.0013856.51
2272002.10.10 02:35buy1141.001.56380.00001.5820
2282002.10.10 14:00close1141.001.56320.00001.5820-42.0013814.51
2292002.10.16 01:55sell1151.001.55310.00001.5413
2302002.10.16 16:00close1151.001.55510.00001.5413-140.0013674.51
2312002.10.22 22:35buy1161.001.54560.00001.5573
2322002.10.24 11:00close1161.001.54480.00001.5573-63.5613610.95
2332002.10.29 01:44buy1171.001.55830.00001.5777
2342002.10.29 15:00close1171.001.55730.00001.5777-70.0013540.95
2352002.11.01 04:10buy1181.001.56410.00001.5695
2362002.11.04 09:00close1181.001.56220.00001.5695-134.8913406.06
2372002.11.07 06:00buy1191.001.56340.00001.5802
2382002.11.07 17:23t/p1191.001.58020.00001.58021176.0014582.06
2392002.11.15 07:25sell1201.001.57910.00001.5731
2402002.11.15 19:00close1201.001.58090.00001.5731-126.0014456.06
2412002.11.26 05:10sell1211.001.56490.00001.5604
2422002.11.26 10:21t/p1211.001.56040.00001.5604315.0014771.06
2432002.11.27 01:30sell1221.001.55270.00001.5261
2442002.11.27 12:00close1221.001.55060.00001.5261147.0014918.06
2452002.11.28 00:10sell1231.001.54700.00001.5347
2462002.11.28 10:00close1231.001.55150.00001.5347-315.0014603.06
2472002.12.03 02:00buy1241.001.55600.00001.5755
2482002.12.04 09:48t/p1241.001.57550.00001.57551363.1115966.17
2492002.12.13 01:50buy1251.001.57940.00001.5926
2502002.12.16 18:58t/p1251.001.59260.00001.5926922.1116888.28
2512002.12.17 00:59buy1261.001.58990.00001.6034
2522002.12.18 22:24t/p1261.001.60340.00001.6034943.1117831.39
2532003.01.03 02:05sell1271.001.59530.00001.5759
2542003.01.03 14:00close1271.001.59690.00001.5759-112.0017719.39
2552003.01.06 07:35buy1281.001.60900.00001.6186
2562003.01.06 18:00close1281.001.60740.00001.6186-112.0017607.39
2572003.01.09 08:35buy1291.001.61240.00001.6210
2582003.01.09 13:00close1291.001.60900.00001.6210-238.0017369.39
2592003.01.14 03:59sell1301.001.60080.00001.5906
2602003.01.14 12:00close1301.001.60600.00001.5906-364.0017005.39
2612003.01.17 02:00buy1311.001.60900.00001.6296
2622003.01.20 01:00close1311.001.61120.00001.6296152.1117157.50
2632003.01.22 07:00buy1321.001.61610.00001.6218
2642003.01.22 11:00close1321.001.61050.00001.6218-392.0016765.50
2652003.01.23 04:20buy1331.001.61680.00001.6294
2662003.01.24 05:32t/p1331.001.62940.00001.6294880.1117645.61
2672003.01.29 14:45buy1341.001.64500.00001.6570
2682003.01.30 10:00close1341.001.64060.00001.6570-313.6717331.94
2692003.01.31 06:35buy1351.001.65330.00001.6692
2702003.01.31 16:00close1351.001.64720.00001.6692-427.0016904.94
2712003.02.06 05:04sell1361.001.64250.00001.6345
2722003.02.06 13:00close1361.001.64750.00001.6345-350.0016554.94
2732003.02.11 05:20sell1371.001.62630.00001.6191
2742003.02.11 10:40t/p1371.001.61910.00001.6191504.0017058.94
2752003.02.19 03:25sell1381.001.59280.00001.5831
2762003.02.19 10:00close1381.001.59500.00001.5831-154.0016904.94
2772003.02.24 08:45sell1391.001.57860.00001.5678
2782003.02.24 16:00close1391.001.58200.00001.5678-238.0016666.94
2792003.02.26 03:25sell1401.001.57470.00001.5626
2802003.02.26 14:04close1401.001.57650.00001.5626-126.0016540.94
2812003.03.03 06:45sell1411.001.57500.00001.5672
2822003.03.03 17:00close1411.001.58070.00001.5672-399.0016141.94
2832003.03.06 01:45buy1421.001.60040.00001.6158
2842003.03.07 00:04close1421.001.59900.00001.6158-99.8916042.05
2852003.03.14 03:59sell1431.001.60210.00001.5868
2862003.03.14 17:00t/p1431.001.58680.00001.58681071.0017113.05
2872003.03.18 08:15sell1441.001.56990.00001.5558
2882003.03.19 13:01t/p1441.001.55580.00001.5558984.7618097.81
2892003.03.24 00:00buy1451.001.56450.00001.5777
2902003.03.25 03:25t/p1451.001.57770.00001.5777922.1119019.92
2912003.03.28 04:05sell1461.001.56560.00001.5598
2922003.03.28 16:00close1461.001.56670.00001.5598-77.0018942.92
2932003.04.03 01:10sell1471.001.56770.00001.5539
2942003.04.03 17:00close1471.001.57030.00001.5539-182.0018760.92
2952003.04.07 20:40sell1481.001.55060.00001.5383
2962003.04.08 03:00close1481.001.55540.00001.5383-338.2418422.68
2972003.04.10 08:25buy1491.001.56450.00001.5718
2982003.04.10 16:09t/p1491.001.57180.00001.5718511.0018933.68
2992003.04.11 03:49buy1501.001.57050.00001.5835
3002003.04.11 15:00close1501.001.56760.00001.5835-203.0018730.68
3012003.04.18 02:55sell1511.001.57240.00001.5548
3022003.04.18 10:00close1511.001.57560.00001.5548-224.0018506.68
3032003.04.25 00:44buy1521.001.59300.00001.6068
3042003.04.25 07:00close1521.001.59100.00001.6068-140.0018366.68
3052003.04.29 05:35sell1531.001.58880.00001.5825
3062003.04.29 11:00close1531.001.59280.00001.5825-280.0018086.68
3072003.05.01 01:50buy1541.001.59780.00001.6158
3082003.05.02 11:00close1541.001.60760.00001.6158684.1118770.79
3092003.05.07 02:59buy1551.001.61350.00001.6294
3102003.05.07 11:00close1551.001.60910.00001.6294-308.0018462.79
3112003.05.08 04:50sell1561.001.59690.00001.5882
3122003.05.08 11:00close1561.001.60070.00001.5882-266.0018196.79
3132003.05.15 00:05buy1571.001.61640.00001.6261
3142003.05.15 18:01t/p1571.001.62610.00001.6261679.0018875.79
3152003.05.16 00:10buy1581.001.62120.00001.6366
3162003.05.16 09:00close1581.001.61980.00001.6366-98.0018777.79
3172003.05.19 00:04buy1591.001.62790.00001.6417
3182003.05.20 09:00close1591.001.63090.00001.6417208.1118985.90
3192003.05.21 03:50buy1601.001.64060.00001.6586
3202003.05.21 21:00close1601.001.63550.00001.6586-357.0018628.90
3212003.05.30 05:04buy1611.001.65210.00001.6608
3222003.05.30 11:00close1611.001.64750.00001.6608-322.0018306.90
3232003.06.02 08:20sell1621.001.63180.00001.6069
3242003.06.02 20:00close1621.001.63800.00001.6069-434.0017872.90
3252003.06.04 01:04sell1631.001.62860.00001.6101
3262003.06.04 10:00close1631.001.63120.00001.6101-182.0017690.90
3272003.06.10 04:55sell1641.001.64760.00001.6360
3282003.06.10 10:00close1641.001.65320.00001.6360-392.0017298.90
3292003.06.11 22:10buy1651.001.66680.00001.6816
3302003.06.12 15:00close1651.001.66810.00001.681685.3317384.23
3312003.06.16 20:40buy1661.001.67890.00001.7052
3322003.06.17 14:00close1661.001.67810.00001.7052-57.8917326.34
3332003.06.18 00:15buy1671.001.68320.00001.6974
3342003.06.18 09:00close1671.001.68300.00001.6974-14.0017312.34
3352003.06.19 03:30sell1681.001.68010.00001.6693
3362003.06.19 15:36t/p1681.001.66930.00001.6693756.0018068.34
3372003.06.19 18:10sell1691.001.67720.00001.6589
3382003.06.20 05:04close1691.001.68150.00001.6589-303.2417765.10
3392003.06.23 05:00sell1701.001.66300.00001.6528
3402003.06.23 17:00close1701.001.66660.00001.6528-252.0017513.10
3412003.06.27 06:35sell1711.001.66220.00001.6482
3422003.06.27 18:12t/p1711.001.64820.00001.6482980.0018493.10
3432003.06.30 02:25sell1721.001.65140.00001.6382
3442003.06.30 18:00close1721.001.65310.00001.6382-119.0018374.10
3452003.07.03 05:09buy1731.001.66450.00001.6721
3462003.07.03 12:00close1731.001.66140.00001.6721-217.0018157.10
3472003.07.04 03:09buy1741.001.66810.00001.6811
3482003.07.04 09:00close1741.001.66870.00001.681142.0018199.10
3492003.07.09 01:00sell1751.001.63510.00001.6180
3502003.07.09 21:00close1751.001.63470.00001.618028.0018227.10
3512003.07.15 07:35sell1761.001.61230.00001.5868
3522003.07.16 02:15t/p1761.001.58680.00001.58681782.7620009.86
3532003.07.21 08:50sell1771.001.58440.00001.5633
3542003.07.21 11:00close1771.001.58860.00001.5633-294.0019715.86
3552003.07.22 01:20buy1781.001.59760.00001.6165
3562003.07.22 23:04close1781.001.59610.00001.6165-105.0019610.86
3572003.07.24 02:15buy1791.001.60720.00001.6182
3582003.07.25 09:17t/p1791.001.61820.00001.6182768.1120378.97
3592003.08.01 01:30sell1801.001.61080.00001.5976
3602003.08.04 01:04close1801.001.61120.00001.5976-30.2420348.73
3612003.08.11 07:50sell1811.001.60250.00001.5899
3622003.08.11 18:00close1811.001.60720.00001.5899-329.0020019.73
3632003.08.14 02:10buy1821.001.60620.00001.6146
3642003.08.14 14:00close1821.001.60690.00001.614649.0020068.73
3652003.08.18 01:50sell1831.001.59780.00001.5876
3662003.08.19 03:57t/p1831.001.58760.00001.5876711.7620780.49
3672003.08.21 02:35buy1841.001.59260.00001.6025
3682003.08.21 09:00close1841.001.58720.00001.6025-378.0020402.49
3692003.08.22 01:55sell1851.001.57900.00001.5606
3702003.08.25 12:00close1851.001.57760.00001.560695.7620498.25
3712003.08.27 23:05buy1861.001.57140.00001.5851
3722003.08.28 09:00close1861.001.56730.00001.5851-292.6720205.58
3732003.08.29 05:25buy1871.001.57660.00001.5843
3742003.08.29 19:00close1871.001.57630.00001.5843-21.0020184.58
3752003.09.02 01:55sell1881.001.57120.00001.5648
3762003.09.02 09:11t/p1881.001.56480.00001.5648448.0020632.58
3772003.09.08 08:15buy1891.001.58750.00001.5955
3782003.09.08 22:00close1891.001.58300.00001.5955-315.0020317.58
3792003.09.15 07:15buy1901.001.60350.00001.6115
3802003.09.15 20:00close1901.001.60130.00001.6115-154.0020163.58
3812003.09.17 04:05sell1911.001.58850.00001.5788
3822003.09.17 11:00close1911.001.59390.00001.5788-378.0019785.58
3832003.09.18 03:30buy1921.001.60750.00001.6229
3842003.09.19 10:00t/p1921.001.62290.00001.62291076.1120861.69
3852003.09.22 08:30buy1931.001.64440.00001.6737
3862003.09.24 08:00close1931.001.65000.00001.6737388.2221249.91
3872003.09.30 01:20buy1941.001.66330.00001.6906
3882003.09.30 17:00close1941.001.66310.00001.6906-14.0021235.91
3892003.10.02 23:55buy1951.001.66900.00001.6884
3902003.10.03 12:00close1951.001.66790.00001.6884-78.8921157.02
3912003.10.06 09:00sell1961.001.66180.00001.6565
3922003.10.06 14:00close1961.001.66600.00001.6565-294.0020863.02
3932003.10.08 02:15sell1971.001.66360.00001.6446
3942003.10.09 09:00close1971.001.66790.00001.6446-307.7220555.30
3952003.10.10 03:50buy1981.001.66360.00001.6833
3962003.10.13 08:00close1981.001.66260.00001.6833-71.8920483.41
3972003.10.14 00:25buy1991.001.66400.00001.6743
3982003.10.14 07:00close1991.001.65730.00001.6743-469.0020014.41
3992003.10.15 03:10buy2001.001.67000.00001.7011
4002003.10.15 15:00close2001.001.66440.00001.7011-392.0019622.41
4012003.10.21 07:20sell2011.001.67160.00001.6602
4022003.10.21 17:00close2011.001.67680.00001.6602-364.0019258.41
4032003.10.23 06:55buy2021.001.69210.00001.7037
4042003.10.27 05:00close2021.001.69160.00001.7037-38.7819219.63
4052003.10.31 04:55sell2031.001.69640.00001.6875
4062003.11.03 16:33t/p2031.001.68750.00001.6875620.7619840.39
4072003.11.10 08:50buy2041.001.67280.00001.6781
4082003.11.11 00:00close2041.001.66790.00001.6781-344.8919495.50
4092003.11.12 03:00sell2051.001.66680.00001.6584
4102003.11.12 04:00close2051.001.67090.00001.6584-287.0019208.50
4112003.11.19 10:00buy2061.001.70050.00001.7097
4122003.11.21 07:00close2061.001.69990.00001.7097-49.5619158.94
4132003.11.27 02:55buy2071.001.71010.00001.7311
4142003.12.02 01:00close2071.001.71850.00001.7311582.3319741.27
4152003.12.05 06:20sell2081.001.72200.00001.7153
4162003.12.05 15:00close2081.001.72540.00001.7153-238.0019503.27
4172003.12.08 05:50buy2091.001.72840.00001.7355
4182003.12.08 13:07t/p2091.001.73550.00001.7355497.0020000.27
4192003.12.10 04:15buy2101.001.74370.00001.7557
4202003.12.10 09:00close2101.001.73890.00001.7557-336.0019664.27
4212003.12.15 07:30sell2111.001.74340.00001.7239
4222003.12.15 16:00close2111.001.74790.00001.7239-315.0019349.27
4232003.12.17 02:10buy2121.001.75320.00001.7679
4242003.12.17 13:00close2121.001.75030.00001.7679-203.0019146.27
4252003.12.19 01:50buy2131.001.76900.00001.7867
4262003.12.19 12:00close2131.001.76640.00001.7867-182.0018964.27
4272003.12.22 19:25sell2141.001.76380.00001.7500
4282003.12.23 13:00close2141.001.76520.00001.7500-100.2418864.03
4292003.12.26 09:20buy2151.001.77250.00001.7779
4302003.12.26 19:00close2151.001.77100.00001.7779-105.0018759.03
4312004.01.07 00:05buy2161.001.82070.00001.8358
4322004.01.07 10:00close2161.001.81390.00001.8358-476.0018283.03
4332004.01.09 06:25buy2171.001.83170.00001.8421
4342004.01.09 14:35t/p2171.001.84210.00001.8421728.0019011.03
4352004.01.16 00:45sell2181.001.82460.00001.8044
4362004.01.16 16:16t/p2181.001.80440.00001.80441414.0020425.03
4372004.01.19 08:00sell2191.001.80020.00001.7876
4382004.01.19 10:22t/p2191.001.78760.00001.7876882.0021307.03
4392004.01.20 04:00sell2201.001.78410.00001.7791
4402004.01.20 09:00close2201.001.79290.00001.7791-616.0020691.03
4412004.01.21 02:15buy2211.001.81490.00001.8352
4422004.01.21 10:54t/p2211.001.83520.00001.83521421.0022112.03
4432004.01.26 10:00sell2221.001.82640.00001.8167
4442004.01.26 18:28t/p2221.001.81670.00001.8167679.0022791.03
4452004.02.04 01:10buy2231.001.83600.00001.8496
4462004.02.04 16:00close2231.001.83230.00001.8496-259.0022532.03
4472004.02.09 00:15buy2241.001.84230.00001.8525
4482004.02.09 03:22t/p2241.001.85250.00001.8525714.0023246.03
4492004.02.09 17:10buy2251.001.85700.00001.8801
4502004.02.11 17:29t/p2251.001.88010.00001.88011613.2224859.25
4512004.02.16 09:15sell2261.001.88660.00001.8755
4522004.02.16 16:00close2261.001.89020.00001.8755-252.0024607.25
4532004.02.19 04:40sell2271.001.89170.00001.8733
4542004.02.20 01:00close2271.001.89890.00001.8733-506.2424101.01
4552004.02.23 08:45sell2281.001.85950.00001.8299
4562004.02.23 16:00close2281.001.86510.00001.8299-392.0023709.01
4572004.02.25 02:00buy2291.001.88840.00001.9147
4582004.02.25 17:00close2291.001.88200.00001.9147-448.0023261.01
4592004.02.27 02:55sell2301.001.86320.00001.8490
4602004.02.27 10:59t/p2301.001.84900.00001.8490994.0024255.01
4612004.03.09 09:25buy2311.001.85260.00001.8696
4622004.03.09 11:00close2311.001.83690.00001.8696-1099.0023156.01
4632004.03.31 02:35buy2321.001.82570.00001.8365
4642004.03.31 08:47t/p2321.001.83650.00001.8365756.0023912.01
4652004.03.31 15:05buy2331.001.83180.00001.8427
4662004.03.31 20:44t/p2331.001.84270.00001.8427763.0024675.01
4672004.04.01 03:35buy2341.001.84070.00001.8631
4682004.04.02 09:00close2341.001.84980.00001.8631635.1125310.12
4692004.04.05 21:20sell2351.001.81880.00001.7981
4702004.04.06 03:00close2351.001.82470.00001.7981-415.2424894.88
4712004.04.14 23:20sell2361.001.79140.00001.7546
4722004.04.15 10:00close2361.001.79640.00001.7546-356.7224538.16
4732004.04.15 20:05sell2371.001.78890.00001.7579
4742004.04.16 07:00close2371.001.79480.00001.7579-415.2424122.92
4752004.04.21 08:30sell2381.001.78470.00001.7712
4762004.04.21 10:30t/p2381.001.77120.00001.7712945.0025067.92
4772004.04.22 08:00sell2391.001.77310.00001.7584
4782004.04.23 08:00close2391.001.77660.00001.7584-247.2424820.68
4792004.04.27 01:20buy2401.001.78540.00001.7998
4802004.04.28 13:00close2401.001.78510.00001.7998-22.8924797.79
4812004.05.04 02:50sell2411.001.77300.00001.7571
4822004.05.04 10:00close2411.001.77880.00001.7571-406.0024391.79
4832004.05.04 18:40buy2421.001.78690.00001.8233
4842004.05.05 14:00close2421.001.79130.00001.8233306.1124697.90
4852004.05.10 20:55sell2431.001.77680.00001.7585
4862004.05.11 12:44t/p2431.001.75850.00001.75851278.7625976.66
4872004.05.12 00:30sell2441.001.75810.00001.7451
4882004.05.12 11:00close2441.001.76770.00001.7451-672.0025304.66
4892004.05.17 01:30buy2451.001.75810.00001.7695
4902004.05.17 09:48t/p2451.001.76950.00001.7695798.0026102.66
4912004.05.17 17:35buy2461.001.76590.00001.7932
4922004.05.18 09:00close2461.001.76270.00001.7932-225.8925876.77
4932004.05.20 01:10buy2471.001.78140.00001.7939
4942004.05.20 07:00close2471.001.77460.00001.7939-476.0025400.77
4952004.05.21 21:40buy2481.001.78720.00001.8028
4962004.05.25 10:19t/p2481.001.80280.00001.80281088.2226488.99
4972004.05.26 00:40buy2491.001.80990.00001.8253
4982004.05.27 08:27t/p2491.001.82530.00001.82531072.3327561.32
4992004.06.10 09:25sell2501.001.82980.00001.8213
5002004.06.10 13:20t/p2501.001.82130.00001.8213595.0028156.32