Strategy Tester Report
SimbaSystem1[1].3.official.atrtp.fixed
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true;
ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false;
WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=true;
atr_period=2; atr_multiplier=3; AllowReentries=false;
MaximumRisk=0;
|Bars in test
|250441
|Ticks modelled
|2161797
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|18156.32
|Gross profit
|55489.00
|Gross loss
|-37332.68
|Profit factor
|1.49
|Expected payoff
|72.63
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2966.88 (13.96%)
|Relative drawdown
|15.87% (2273.11)
|Total trades
|250
|Short positions (won %)
|119 (35.29%)
|Long positions (won %)
|131 (34.35%)
|Profit trades (% of total)
|87 (34.80%)
|Loss trades (% of total)
|163 (65.20%)
|Largest
|profit trade
|1782.76
|loss trade
|-1099.00
|Average
|profit trade
|637.80
|loss trade
|-229.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1485.33)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-2503.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3228.33 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-2503.41 (15)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.4561
|2
|2001.01.22 14:04
|t/p
|1
|1.00
|1.4561
|0.0000
|1.4561
|630.00
|10630.00
|3
|2001.01.23 18:25
|buy
|2
|1.00
|1.4694
|0.0000
|1.4848
|4
|2001.01.24 11:00
|close
|2
|1.00
|1.4650
|0.0000
|1.4848
|-309.89
|10320.11
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.00
|1.4550
|0.0000
|1.4502
|6
|2001.01.25 12:37
|t/p
|3
|1.00
|1.4502
|0.0000
|1.4502
|336.00
|10656.11
|7
|2001.01.31 02:35
|buy
|4
|1.00
|1.4618
|0.0000
|1.4692
|8
|2001.02.01 08:12
|t/p
|4
|1.00
|1.4692
|0.0000
|1.4692
|512.33
|11168.44
|9
|2001.02.01 23:45
|buy
|5
|1.00
|1.4773
|0.0000
|1.4929
|10
|2001.02.02 12:00
|close
|5
|1.00
|1.4766
|0.0000
|1.4929
|-50.89
|11117.55
|11
|2001.02.08 09:55
|sell
|6
|1.00
|1.4541
|0.0000
|1.4491
|12
|2001.02.08 12:34
|t/p
|6
|1.00
|1.4491
|0.0000
|1.4491
|350.00
|11467.55
|13
|2001.02.13 03:40
|buy
|7
|1.00
|1.4521
|0.0000
|1.4615
|14
|2001.02.13 09:00
|close
|7
|1.00
|1.4489
|0.0000
|1.4615
|-224.00
|11243.55
|15
|2001.02.15 20:05
|sell
|8
|1.00
|1.4501
|0.0000
|1.4331
|16
|2001.02.16 08:00
|close
|8
|1.00
|1.4530
|0.0000
|1.4331
|-205.24
|11038.31
|17
|2001.02.20 00:15
|sell
|9
|1.00
|1.4473
|0.0000
|1.4339
|18
|2001.02.20 13:10
|t/p
|9
|1.00
|1.4339
|0.0000
|1.4339
|938.00
|11976.31
|19
|2001.02.26 09:40
|buy
|10
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4617
|20
|2001.02.26 14:00
|close
|10
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4617
|-252.00
|11724.31
|21
|2001.02.27 23:50
|sell
|11
|1.00
|1.4437
|0.0000
|1.4272
|22
|2001.02.28 11:00
|close
|11
|1.00
|1.4449
|0.0000
|1.4272
|-86.24
|11638.07
|23
|2001.03.02 02:45
|buy
|12
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4678
|24
|2001.03.02 12:14
|t/p
|12
|1.00
|1.4678
|0.0000
|1.4678
|945.00
|12583.07
|25
|2001.03.08 03:15
|sell
|13
|1.00
|1.4615
|0.0000
|1.4509
|26
|2001.03.08 10:00
|close
|13
|1.00
|1.4646
|0.0000
|1.4509
|-217.00
|12366.07
|27
|2001.03.15 04:35
|sell
|14
|1.00
|1.4462
|0.0000
|1.4421
|28
|2001.03.15 12:21
|t/p
|14
|1.00
|1.4421
|0.0000
|1.4421
|287.00
|12653.07
|29
|2001.03.16 07:30
|sell
|15
|1.00
|1.4375
|0.0000
|1.4248
|30
|2001.03.19 12:00
|close
|15
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4248
|291.76
|12944.83
|31
|2001.03.21 08:30
|buy
|16
|1.00
|1.4343
|0.0000
|1.4420
|32
|2001.03.21 11:00
|close
|16
|1.00
|1.4266
|0.0000
|1.4420
|-539.00
|12405.83
|33
|2001.03.27 07:20
|buy
|17
|1.00
|1.4344
|0.0000
|1.4398
|34
|2001.03.27 18:00
|close
|17
|1.00
|1.4302
|0.0000
|1.4398
|-294.00
|12111.83
|35
|2001.04.04 05:20
|buy
|18
|1.00
|1.4327
|0.0000
|1.4359
|36
|2001.04.04 10:00
|close
|18
|1.00
|1.4297
|0.0000
|1.4359
|-210.00
|11901.83
|37
|2001.04.09 23:40
|buy
|19
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4583
|38
|2001.04.10 12:00
|close
|19
|1.00
|1.4426
|0.0000
|1.4583
|-92.89
|11808.94
|39
|2001.04.11 05:35
|sell
|20
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4261
|40
|2001.04.11 12:00
|close
|20
|1.00
|1.4373
|0.0000
|1.4261
|-280.00
|11528.94
|41
|2001.04.18 00:25
|sell
|21
|1.00
|1.4317
|0.0000
|1.4137
|42
|2001.04.18 19:00
|close
|21
|1.00
|1.4318
|0.0000
|1.4137
|-7.00
|11521.94
|43
|2001.04.20 06:45
|buy
|22
|1.00
|1.4438
|0.0000
|1.4602
|44
|2001.04.20 14:00
|close
|22
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4602
|-238.00
|11283.94
|45
|2001.04.30 06:45
|sell
|23
|1.00
|1.4351
|0.0000
|1.4301
|46
|2001.04.30 15:37
|t/p
|23
|1.00
|1.4301
|0.0000
|1.4301
|350.00
|11633.94
|47
|2001.04.30 23:15
|sell
|24
|1.00
|1.4319
|0.0000
|1.4186
|48
|2001.05.01 17:00
|close
|24
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.4186
|-44.24
|11589.70
|49
|2001.05.09 04:05
|sell
|25
|1.00
|1.4270
|0.0000
|1.4208
|50
|2001.05.09 13:59
|t/p
|25
|1.00
|1.4208
|0.0000
|1.4208
|434.00
|12023.70
|51
|2001.05.16 03:55
|buy
|26
|1.00
|1.4227
|0.0000
|1.4340
|52
|2001.05.18 10:00
|close
|26
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4340
|370.44
|12394.14
|53
|2001.05.23 03:30
|sell
|27
|1.00
|1.4278
|0.0000
|1.4158
|54
|2001.05.24 03:02
|t/p
|27
|1.00
|1.4158
|0.0000
|1.4158
|833.28
|13227.42
|55
|2001.05.25 04:25
|sell
|28
|1.00
|1.4092
|0.0000
|1.4008
|56
|2001.05.25 10:00
|close
|28
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.4008
|-357.00
|12870.42
|57
|2001.05.31 02:50
|buy
|29
|1.00
|1.4258
|0.0000
|1.4348
|58
|2001.05.31 09:00
|close
|29
|1.00
|1.4210
|0.0000
|1.4348
|-336.00
|12534.42
|59
|2001.06.01 05:30
|sell
|30
|1.00
|1.4186
|0.0000
|1.4121
|60
|2001.06.01 14:50
|t/p
|30
|1.00
|1.4121
|0.0000
|1.4121
|455.00
|12989.42
|61
|2001.06.07 07:20
|sell
|31
|1.00
|1.3914
|0.0000
|1.3800
|62
|2001.06.07 13:48
|t/p
|31
|1.00
|1.3800
|0.0000
|1.3800
|798.00
|13787.42
|63
|2001.06.12 05:05
|sell
|32
|1.00
|1.3739
|0.0000
|1.3679
|64
|2001.06.12 11:00
|close
|32
|1.00
|1.3789
|0.0000
|1.3679
|-350.00
|13437.42
|65
|2001.06.14 02:55
|buy
|33
|1.00
|1.3898
|0.0000
|1.4025
|66
|2001.06.15 09:50
|t/p
|33
|1.00
|1.4025
|0.0000
|1.4025
|887.11
|14324.53
|67
|2001.06.22 02:25
|buy
|34
|1.00
|1.4149
|0.0000
|1.4299
|68
|2001.06.22 15:00
|close
|34
|1.00
|1.4101
|0.0000
|1.4299
|-336.00
|13988.53
|69
|2001.06.29 04:45
|sell
|35
|1.00
|1.4089
|0.0000
|1.4026
|70
|2001.06.29 19:00
|close
|35
|1.00
|1.4117
|0.0000
|1.4026
|-196.00
|13792.53
|71
|2001.07.03 02:50
|buy
|36
|1.00
|1.4157
|0.0000
|1.4243
|72
|2001.07.03 10:00
|close
|36
|1.00
|1.4134
|0.0000
|1.4243
|-161.00
|13631.53
|73
|2001.07.04 00:25
|sell
|37
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.3999
|74
|2001.07.05 12:00
|close
|37
|1.00
|1.4081
|0.0000
|1.3999
|-55.72
|13575.81
|75
|2001.07.05 23:50
|sell
|38
|1.00
|1.4028
|0.0000
|1.3881
|76
|2001.07.06 10:00
|close
|38
|1.00
|1.4032
|0.0000
|1.3881
|-30.24
|13545.57
|77
|2001.07.09 02:55
|buy
|39
|1.00
|1.4099
|0.0000
|1.4276
|78
|2001.07.09 12:00
|close
|39
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.4276
|-175.00
|13370.57
|79
|2001.07.11 04:25
|buy
|40
|1.00
|1.4109
|0.0000
|1.4148
|80
|2001.07.11 10:06
|t/p
|40
|1.00
|1.4148
|0.0000
|1.4148
|273.00
|13643.57
|81
|2001.07.19 08:30
|buy
|41
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.4251
|82
|2001.07.19 15:00
|close
|41
|1.00
|1.4150
|0.0000
|1.4251
|-280.00
|13363.57
|83
|2001.07.20 08:30
|buy
|42
|1.00
|1.4283
|0.0000
|1.4336
|84
|2001.07.20 14:04
|t/p
|42
|1.00
|1.4336
|0.0000
|1.4336
|371.00
|13734.57
|85
|2001.08.10 02:30
|buy
|43
|1.00
|1.4253
|0.0000
|1.4419
|86
|2001.08.10 13:00
|close
|43
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4419
|-28.00
|13706.57
|87
|2001.08.31 01:10
|buy
|44
|1.00
|1.4572
|0.0000
|1.4791
|88
|2001.08.31 15:00
|close
|44
|1.00
|1.4547
|0.0000
|1.4791
|-175.00
|13531.57
|89
|2001.09.06 03:20
|buy
|45
|1.00
|1.4563
|0.0000
|1.4698
|90
|2001.09.06 10:00
|close
|45
|1.00
|1.4512
|0.0000
|1.4698
|-357.00
|13174.57
|91
|2001.09.07 07:50
|buy
|46
|1.00
|1.4558
|0.0000
|1.4630
|92
|2001.09.07 12:00
|close
|46
|1.00
|1.4507
|0.0000
|1.4630
|-357.00
|12817.57
|93
|2001.09.12 02:30
|buy
|47
|1.00
|1.4687
|0.0000
|1.5005
|94
|2001.09.12 11:00
|close
|47
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.5005
|-252.00
|12565.57
|95
|2001.09.18 02:40
|sell
|48
|1.00
|1.4669
|0.0000
|1.4507
|96
|2001.09.19 17:00
|close
|48
|1.00
|1.4684
|0.0000
|1.4507
|-107.24
|12458.33
|97
|2001.10.04 23:45
|buy
|49
|1.00
|1.4759
|0.0000
|1.4885
|98
|2001.10.08 10:00
|close
|49
|1.00
|1.4755
|0.0000
|1.4885
|-31.78
|12426.55
|99
|2001.10.08 20:50
|sell
|50
|1.00
|1.4748
|0.0000
|1.4644
|100
|2001.10.09 17:18
|t/p
|50
|1.00
|1.4644
|0.0000
|1.4644
|725.76
|13152.31
|101
|2001.10.10 07:20
|sell
|51
|1.00
|1.4592
|0.0000
|1.4524
|102
|2001.10.10 12:02
|t/p
|51
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4524
|476.00
|13628.31
|103
|2001.10.15 08:20
|buy
|52
|1.00
|1.4518
|0.0000
|1.4578
|104
|2001.10.15 17:00
|close
|52
|1.00
|1.4470
|0.0000
|1.4578
|-336.00
|13292.31
|105
|2001.10.17 03:50
|buy
|53
|1.00
|1.4476
|0.0000
|1.4586
|106
|2001.10.17 12:00
|close
|53
|1.00
|1.4455
|0.0000
|1.4586
|-147.00
|13145.31
|107
|2001.10.22 07:40
|sell
|54
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.4275
|108
|2001.10.22 15:42
|t/p
|54
|1.00
|1.4275
|0.0000
|1.4275
|490.00
|13635.31
|109
|2001.10.23 03:00
|sell
|55
|1.00
|1.4252
|0.0000
|1.4104
|110
|2001.10.23 22:00
|close
|55
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4104
|-35.00
|13600.31
|111
|2001.10.25 03:05
|buy
|56
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4410
|112
|2001.10.25 11:00
|close
|56
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4410
|-168.00
|13432.31
|113
|2001.11.14 05:35
|sell
|57
|1.00
|1.4424
|0.0000
|1.4343
|114
|2001.11.14 17:00
|close
|57
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4343
|-21.00
|13411.31
|115
|2001.11.16 01:30
|sell
|58
|1.00
|1.4322
|0.0000
|1.4255
|116
|2001.11.16 10:00
|close
|58
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.4255
|-161.00
|13250.31
|117
|2001.11.20 01:35
|sell
|59
|1.00
|1.4140
|0.0000
|1.3936
|118
|2001.11.20 09:00
|close
|59
|1.00
|1.4173
|0.0000
|1.3936
|-231.00
|13019.31
|119
|2001.12.03 09:05
|sell
|60
|1.00
|1.4235
|0.0000
|1.4197
|120
|2001.12.03 16:04
|t/p
|60
|1.00
|1.4197
|0.0000
|1.4197
|266.00
|13285.31
|121
|2001.12.05 00:14
|sell
|61
|1.00
|1.4231
|0.0000
|1.4143
|122
|2001.12.05 18:09
|t/p
|61
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.4143
|616.00
|13901.31
|123
|2001.12.06 02:04
|sell
|62
|1.00
|1.4163
|0.0000
|1.4005
|124
|2001.12.06 14:00
|close
|62
|1.00
|1.4191
|0.0000
|1.4005
|-196.00
|13705.31
|125
|2001.12.07 04:40
|buy
|63
|1.00
|1.4273
|0.0000
|1.4312
|126
|2001.12.07 11:00
|close
|63
|1.00
|1.4244
|0.0000
|1.4312
|-203.00
|13502.31
|127
|2001.12.11 03:39
|buy
|64
|1.00
|1.4335
|0.0000
|1.4410
|128
|2001.12.11 13:00
|close
|64
|1.00
|1.4323
|0.0000
|1.4410
|-84.00
|13418.31
|129
|2001.12.13 07:55
|buy
|65
|1.00
|1.4458
|0.0000
|1.4512
|130
|2001.12.13 19:00
|close
|65
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4512
|-217.00
|13201.31
|131
|2001.12.14 04:50
|sell
|66
|1.00
|1.4425
|0.0000
|1.4354
|132
|2001.12.14 10:00
|close
|66
|1.00
|1.4478
|0.0000
|1.4354
|-371.00
|12830.31
|133
|2001.12.17 06:29
|buy
|67
|1.00
|1.4531
|0.0000
|1.4583
|134
|2001.12.17 10:02
|t/p
|67
|1.00
|1.4583
|0.0000
|1.4583
|364.00
|13194.31
|135
|2001.12.18 06:50
|buy
|68
|1.00
|1.4590
|0.0000
|1.4644
|136
|2001.12.18 13:00
|close
|68
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4644
|-329.00
|12865.31
|137
|2001.12.24 08:35
|sell
|69
|1.00
|1.4396
|0.0000
|1.4297
|138
|2001.12.24 16:00
|close
|69
|1.00
|1.4429
|0.0000
|1.4297
|-231.00
|12634.31
|139
|2001.12.27 07:30
|buy
|70
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4690
|140
|2001.12.28 09:00
|close
|70
|1.00
|1.4483
|0.0000
|1.4690
|-22.89
|12611.42
|141
|2002.01.02 09:05
|buy
|71
|1.00
|1.4516
|0.0000
|1.4607
|142
|2002.01.02 12:00
|close
|71
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4607
|-210.00
|12401.42
|143
|2002.01.04 02:20
|sell
|72
|1.00
|1.4396
|0.0000
|1.4234
|144
|2002.01.04 09:00
|close
|72
|1.00
|1.4420
|0.0000
|1.4234
|-168.00
|12233.42
|145
|2002.01.23 00:50
|sell
|73
|1.00
|1.4298
|0.0000
|1.4224
|146
|2002.01.23 08:00
|close
|73
|1.00
|1.4324
|0.0000
|1.4224
|-182.00
|12051.42
|147
|2002.01.28 03:25
|sell
|74
|1.00
|1.4094
|0.0000
|1.4048
|148
|2002.01.28 12:47
|t/p
|74
|1.00
|1.4048
|0.0000
|1.4048
|322.00
|12373.42
|149
|2002.02.06 02:05
|sell
|75
|1.00
|1.4153
|0.0000
|1.4003
|150
|2002.02.07 21:00
|close
|75
|1.00
|1.4136
|0.0000
|1.4003
|112.28
|12485.70
|151
|2002.02.12 00:35
|buy
|76
|1.00
|1.4220
|0.0000
|1.4294
|152
|2002.02.12 15:01
|t/p
|76
|1.00
|1.4294
|0.0000
|1.4294
|518.00
|13003.70
|153
|2002.02.13 05:24
|buy
|77
|1.00
|1.4320
|0.0000
|1.4367
|154
|2002.02.13 14:00
|close
|77
|1.00
|1.4312
|0.0000
|1.4367
|-56.00
|12947.70
|155
|2002.02.25 04:25
|buy
|78
|1.00
|1.4314
|0.0000
|1.4347
|156
|2002.02.25 12:00
|close
|78
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4347
|-161.00
|12786.70
|157
|2002.02.26 02:39
|sell
|79
|1.00
|1.4259
|0.0000
|1.4179
|158
|2002.02.26 18:34
|t/p
|79
|1.00
|1.4179
|0.0000
|1.4179
|560.00
|13346.70
|159
|2002.02.27 02:15
|sell
|80
|1.00
|1.4171
|0.0000
|1.3950
|160
|2002.02.27 14:00
|close
|80
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.3950
|-133.00
|13213.70
|161
|2002.03.05 01:10
|buy
|81
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4341
|162
|2002.03.05 12:00
|close
|81
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4341
|-91.00
|13122.70
|163
|2002.03.11 05:09
|sell
|82
|1.00
|1.4215
|0.0000
|1.4161
|164
|2002.03.12 09:23
|t/p
|82
|1.00
|1.4161
|0.0000
|1.4161
|375.76
|13498.46
|165
|2002.04.02 01:35
|buy
|83
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4536
|166
|2002.04.02 10:00
|close
|83
|1.00
|1.4371
|0.0000
|1.4536
|-231.00
|13267.46
|167
|2002.05.06 03:44
|buy
|84
|1.00
|1.4676
|0.0000
|1.4770
|168
|2002.05.07 13:00
|close
|84
|1.00
|1.4657
|0.0000
|1.4770
|-134.89
|13132.57
|169
|2002.06.03 08:15
|sell
|85
|1.00
|1.4569
|0.0000
|1.4535
|170
|2002.06.03 17:00
|close
|85
|1.00
|1.4614
|0.0000
|1.4535
|-315.00
|12817.57
|171
|2002.06.05 07:35
|sell
|86
|1.00
|1.4592
|0.0000
|1.4494
|172
|2002.06.05 20:00
|close
|86
|1.00
|1.4597
|0.0000
|1.4494
|-35.00
|12782.57
|173
|2002.06.12 03:30
|buy
|87
|1.00
|1.4714
|0.0000
|1.4847
|174
|2002.06.12 15:00
|close
|87
|1.00
|1.4703
|0.0000
|1.4847
|-77.00
|12705.57
|175
|2002.06.21 02:40
|buy
|88
|1.00
|1.4980
|0.0000
|1.5067
|176
|2002.06.21 12:00
|close
|88
|1.00
|1.4963
|0.0000
|1.5067
|-119.00
|12586.57
|177
|2002.06.26 17:45
|buy
|89
|1.00
|1.5224
|0.0000
|1.5434
|178
|2002.06.27 10:00
|close
|89
|1.00
|1.5236
|0.0000
|1.5434
|78.33
|12664.90
|179
|2002.06.28 04:55
|buy
|90
|1.00
|1.5276
|0.0000
|1.5374
|180
|2002.06.28 12:48
|t/p
|90
|1.00
|1.5374
|0.0000
|1.5374
|686.00
|13350.90
|181
|2002.07.08 13:20
|buy
|91
|1.00
|1.5307
|0.0000
|1.5406
|182
|2002.07.08 22:46
|t/p
|91
|1.00
|1.5406
|0.0000
|1.5406
|693.00
|14043.90
|183
|2002.07.10 02:15
|buy
|92
|1.00
|1.5455
|0.0000
|1.5546
|184
|2002.07.10 15:00
|close
|92
|1.00
|1.5459
|0.0000
|1.5546
|28.00
|14071.90
|185
|2002.07.24 00:30
|sell
|93
|1.00
|1.5656
|0.0000
|1.5463
|186
|2002.07.24 14:00
|close
|93
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5463
|-140.00
|13931.90
|187
|2002.07.25 11:55
|buy
|94
|1.00
|1.5743
|0.0000
|1.5856
|188
|2002.07.25 23:07
|t/p
|94
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5856
|791.00
|14722.90
|189
|2002.07.29 02:40
|sell
|95
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5459
|190
|2002.07.30 12:00
|close
|95
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5459
|200.76
|14923.66
|191
|2002.08.05 02:40
|buy
|96
|1.00
|1.5681
|0.0000
|1.5814
|192
|2002.08.05 10:00
|close
|96
|1.00
|1.5640
|0.0000
|1.5814
|-287.00
|14636.66
|193
|2002.08.07 02:10
|sell
|97
|1.00
|1.5400
|0.0000
|1.5214
|194
|2002.08.08 02:00
|close
|97
|1.00
|1.5411
|0.0000
|1.5214
|-83.72
|14552.94
|195
|2002.08.08 23:15
|sell
|98
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5108
|196
|2002.08.09 06:00
|close
|98
|1.00
|1.5356
|0.0000
|1.5108
|-289.24
|14263.70
|197
|2002.08.13 00:35
|buy
|99
|1.00
|1.5306
|0.0000
|1.5411
|198
|2002.08.13 10:00
|close
|99
|1.00
|1.5256
|0.0000
|1.5411
|-350.00
|13913.70
|199
|2002.08.20 04:35
|sell
|100
|1.00
|1.5277
|0.0000
|1.5235
|200
|2002.08.20 12:17
|t/p
|100
|1.00
|1.5235
|0.0000
|1.5235
|294.00
|14207.70
|201
|2002.08.28 03:00
|buy
|101
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5489
|202
|2002.08.29 15:57
|t/p
|101
|1.00
|1.5489
|0.0000
|1.5489
|1212.33
|15420.03
|203
|2002.08.29 23:34
|buy
|102
|1.00
|1.5472
|0.0000
|1.5648
|204
|2002.08.30 17:00
|close
|102
|1.00
|1.5462
|0.0000
|1.5648
|-71.89
|15348.14
|205
|2002.09.04 05:59
|buy
|103
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5716
|206
|2002.09.05 11:18
|t/p
|103
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5716
|561.33
|15909.47
|207
|2002.09.09 05:30
|sell
|104
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5527
|208
|2002.09.10 05:00
|close
|104
|1.00
|1.5607
|0.0000
|1.5527
|-100.24
|15809.23
|209
|2002.09.10 18:45
|sell
|105
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5377
|210
|2002.09.11 10:00
|close
|105
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5377
|-156.24
|15652.99
|211
|2002.09.13 03:50
|buy
|106
|1.00
|1.5597
|0.0000
|1.5748
|212
|2002.09.13 19:00
|close
|106
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5748
|-581.00
|15071.99
|213
|2002.09.20 05:35
|buy
|107
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5648
|214
|2002.09.20 11:00
|close
|107
|1.00
|1.5510
|0.0000
|1.5648
|-336.00
|14735.99
|215
|2002.09.24 08:15
|sell
|108
|1.00
|1.5508
|0.0000
|1.5463
|216
|2002.09.24 13:00
|close
|108
|1.00
|1.5538
|0.0000
|1.5463
|-210.00
|14525.99
|217
|2002.09.25 07:20
|buy
|109
|1.00
|1.5598
|0.0000
|1.5749
|218
|2002.09.25 13:00
|close
|109
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5749
|-112.00
|14413.99
|219
|2002.09.26 03:55
|sell
|110
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5482
|220
|2002.09.27 20:00
|close
|110
|1.00
|1.5595
|0.0000
|1.5482
|-16.24
|14397.75
|221
|2002.10.02 07:15
|sell
|111
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5537
|222
|2002.10.02 16:00
|close
|111
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5537
|-119.00
|14278.75
|223
|2002.10.07 08:25
|sell
|112
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5595
|224
|2002.10.08 04:00
|close
|112
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5595
|-156.24
|14122.51
|225
|2002.10.09 02:50
|sell
|113
|1.00
|1.5544
|0.0000
|1.5397
|226
|2002.10.09 17:00
|close
|113
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5397
|-266.00
|13856.51
|227
|2002.10.10 02:35
|buy
|114
|1.00
|1.5638
|0.0000
|1.5820
|228
|2002.10.10 14:00
|close
|114
|1.00
|1.5632
|0.0000
|1.5820
|-42.00
|13814.51
|229
|2002.10.16 01:55
|sell
|115
|1.00
|1.5531
|0.0000
|1.5413
|230
|2002.10.16 16:00
|close
|115
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5413
|-140.00
|13674.51
|231
|2002.10.22 22:35
|buy
|116
|1.00
|1.5456
|0.0000
|1.5573
|232
|2002.10.24 11:00
|close
|116
|1.00
|1.5448
|0.0000
|1.5573
|-63.56
|13610.95
|233
|2002.10.29 01:44
|buy
|117
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5777
|234
|2002.10.29 15:00
|close
|117
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5777
|-70.00
|13540.95
|235
|2002.11.01 04:10
|buy
|118
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5695
|236
|2002.11.04 09:00
|close
|118
|1.00
|1.5622
|0.0000
|1.5695
|-134.89
|13406.06
|237
|2002.11.07 06:00
|buy
|119
|1.00
|1.5634
|0.0000
|1.5802
|238
|2002.11.07 17:23
|t/p
|119
|1.00
|1.5802
|0.0000
|1.5802
|1176.00
|14582.06
|239
|2002.11.15 07:25
|sell
|120
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5731
|240
|2002.11.15 19:00
|close
|120
|1.00
|1.5809
|0.0000
|1.5731
|-126.00
|14456.06
|241
|2002.11.26 05:10
|sell
|121
|1.00
|1.5649
|0.0000
|1.5604
|242
|2002.11.26 10:21
|t/p
|121
|1.00
|1.5604
|0.0000
|1.5604
|315.00
|14771.06
|243
|2002.11.27 01:30
|sell
|122
|1.00
|1.5527
|0.0000
|1.5261
|244
|2002.11.27 12:00
|close
|122
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5261
|147.00
|14918.06
|245
|2002.11.28 00:10
|sell
|123
|1.00
|1.5470
|0.0000
|1.5347
|246
|2002.11.28 10:00
|close
|123
|1.00
|1.5515
|0.0000
|1.5347
|-315.00
|14603.06
|247
|2002.12.03 02:00
|buy
|124
|1.00
|1.5560
|0.0000
|1.5755
|248
|2002.12.04 09:48
|t/p
|124
|1.00
|1.5755
|0.0000
|1.5755
|1363.11
|15966.17
|249
|2002.12.13 01:50
|buy
|125
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.5926
|250
|2002.12.16 18:58
|t/p
|125
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.5926
|922.11
|16888.28
|251
|2002.12.17 00:59
|buy
|126
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.6034
|252
|2002.12.18 22:24
|t/p
|126
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6034
|943.11
|17831.39
|253
|2003.01.03 02:05
|sell
|127
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5759
|254
|2003.01.03 14:00
|close
|127
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5759
|-112.00
|17719.39
|255
|2003.01.06 07:35
|buy
|128
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6186
|256
|2003.01.06 18:00
|close
|128
|1.00
|1.6074
|0.0000
|1.6186
|-112.00
|17607.39
|257
|2003.01.09 08:35
|buy
|129
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6210
|258
|2003.01.09 13:00
|close
|129
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6210
|-238.00
|17369.39
|259
|2003.01.14 03:59
|sell
|130
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.5906
|260
|2003.01.14 12:00
|close
|130
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.5906
|-364.00
|17005.39
|261
|2003.01.17 02:00
|buy
|131
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6296
|262
|2003.01.20 01:00
|close
|131
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.6296
|152.11
|17157.50
|263
|2003.01.22 07:00
|buy
|132
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6218
|264
|2003.01.22 11:00
|close
|132
|1.00
|1.6105
|0.0000
|1.6218
|-392.00
|16765.50
|265
|2003.01.23 04:20
|buy
|133
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6294
|266
|2003.01.24 05:32
|t/p
|133
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6294
|880.11
|17645.61
|267
|2003.01.29 14:45
|buy
|134
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6570
|268
|2003.01.30 10:00
|close
|134
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6570
|-313.67
|17331.94
|269
|2003.01.31 06:35
|buy
|135
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6692
|270
|2003.01.31 16:00
|close
|135
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6692
|-427.00
|16904.94
|271
|2003.02.06 05:04
|sell
|136
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6345
|272
|2003.02.06 13:00
|close
|136
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6345
|-350.00
|16554.94
|273
|2003.02.11 05:20
|sell
|137
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6191
|274
|2003.02.11 10:40
|t/p
|137
|1.00
|1.6191
|0.0000
|1.6191
|504.00
|17058.94
|275
|2003.02.19 03:25
|sell
|138
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5831
|276
|2003.02.19 10:00
|close
|138
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5831
|-154.00
|16904.94
|277
|2003.02.24 08:45
|sell
|139
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5678
|278
|2003.02.24 16:00
|close
|139
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5678
|-238.00
|16666.94
|279
|2003.02.26 03:25
|sell
|140
|1.00
|1.5747
|0.0000
|1.5626
|280
|2003.02.26 14:04
|close
|140
|1.00
|1.5765
|0.0000
|1.5626
|-126.00
|16540.94
|281
|2003.03.03 06:45
|sell
|141
|1.00
|1.5750
|0.0000
|1.5672
|282
|2003.03.03 17:00
|close
|141
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5672
|-399.00
|16141.94
|283
|2003.03.06 01:45
|buy
|142
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6158
|284
|2003.03.07 00:04
|close
|142
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.6158
|-99.89
|16042.05
|285
|2003.03.14 03:59
|sell
|143
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5868
|286
|2003.03.14 17:00
|t/p
|143
|1.00
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|1071.00
|17113.05
|287
|2003.03.18 08:15
|sell
|144
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5558
|288
|2003.03.19 13:01
|t/p
|144
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5558
|984.76
|18097.81
|289
|2003.03.24 00:00
|buy
|145
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5777
|290
|2003.03.25 03:25
|t/p
|145
|1.00
|1.5777
|0.0000
|1.5777
|922.11
|19019.92
|291
|2003.03.28 04:05
|sell
|146
|1.00
|1.5656
|0.0000
|1.5598
|292
|2003.03.28 16:00
|close
|146
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5598
|-77.00
|18942.92
|293
|2003.04.03 01:10
|sell
|147
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5539
|294
|2003.04.03 17:00
|close
|147
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5539
|-182.00
|18760.92
|295
|2003.04.07 20:40
|sell
|148
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5383
|296
|2003.04.08 03:00
|close
|148
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5383
|-338.24
|18422.68
|297
|2003.04.10 08:25
|buy
|149
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5718
|298
|2003.04.10 16:09
|t/p
|149
|1.00
|1.5718
|0.0000
|1.5718
|511.00
|18933.68
|299
|2003.04.11 03:49
|buy
|150
|1.00
|1.5705
|0.0000
|1.5835
|300
|2003.04.11 15:00
|close
|150
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5835
|-203.00
|18730.68
|301
|2003.04.18 02:55
|sell
|151
|1.00
|1.5724
|0.0000
|1.5548
|302
|2003.04.18 10:00
|close
|151
|1.00
|1.5756
|0.0000
|1.5548
|-224.00
|18506.68
|303
|2003.04.25 00:44
|buy
|152
|1.00
|1.5930
|0.0000
|1.6068
|304
|2003.04.25 07:00
|close
|152
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.6068
|-140.00
|18366.68
|305
|2003.04.29 05:35
|sell
|153
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5825
|306
|2003.04.29 11:00
|close
|153
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5825
|-280.00
|18086.68
|307
|2003.05.01 01:50
|buy
|154
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.6158
|308
|2003.05.02 11:00
|close
|154
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6158
|684.11
|18770.79
|309
|2003.05.07 02:59
|buy
|155
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6294
|310
|2003.05.07 11:00
|close
|155
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6294
|-308.00
|18462.79
|311
|2003.05.08 04:50
|sell
|156
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5882
|312
|2003.05.08 11:00
|close
|156
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5882
|-266.00
|18196.79
|313
|2003.05.15 00:05
|buy
|157
|1.00
|1.6164
|0.0000
|1.6261
|314
|2003.05.15 18:01
|t/p
|157
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|679.00
|18875.79
|315
|2003.05.16 00:10
|buy
|158
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.6366
|316
|2003.05.16 09:00
|close
|158
|1.00
|1.6198
|0.0000
|1.6366
|-98.00
|18777.79
|317
|2003.05.19 00:04
|buy
|159
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6417
|318
|2003.05.20 09:00
|close
|159
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6417
|208.11
|18985.90
|319
|2003.05.21 03:50
|buy
|160
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6586
|320
|2003.05.21 21:00
|close
|160
|1.00
|1.6355
|0.0000
|1.6586
|-357.00
|18628.90
|321
|2003.05.30 05:04
|buy
|161
|1.00
|1.6521
|0.0000
|1.6608
|322
|2003.05.30 11:00
|close
|161
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6608
|-322.00
|18306.90
|323
|2003.06.02 08:20
|sell
|162
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.6069
|324
|2003.06.02 20:00
|close
|162
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6069
|-434.00
|17872.90
|325
|2003.06.04 01:04
|sell
|163
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6101
|326
|2003.06.04 10:00
|close
|163
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.6101
|-182.00
|17690.90
|327
|2003.06.10 04:55
|sell
|164
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6360
|328
|2003.06.10 10:00
|close
|164
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6360
|-392.00
|17298.90
|329
|2003.06.11 22:10
|buy
|165
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6816
|330
|2003.06.12 15:00
|close
|165
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6816
|85.33
|17384.23
|331
|2003.06.16 20:40
|buy
|166
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.7052
|332
|2003.06.17 14:00
|close
|166
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.7052
|-57.89
|17326.34
|333
|2003.06.18 00:15
|buy
|167
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.6974
|334
|2003.06.18 09:00
|close
|167
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.6974
|-14.00
|17312.34
|335
|2003.06.19 03:30
|sell
|168
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6693
|336
|2003.06.19 15:36
|t/p
|168
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6693
|756.00
|18068.34
|337
|2003.06.19 18:10
|sell
|169
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6589
|338
|2003.06.20 05:04
|close
|169
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6589
|-303.24
|17765.10
|339
|2003.06.23 05:00
|sell
|170
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6528
|340
|2003.06.23 17:00
|close
|170
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6528
|-252.00
|17513.10
|341
|2003.06.27 06:35
|sell
|171
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6482
|342
|2003.06.27 18:12
|t/p
|171
|1.00
|1.6482
|0.0000
|1.6482
|980.00
|18493.10
|343
|2003.06.30 02:25
|sell
|172
|1.00
|1.6514
|0.0000
|1.6382
|344
|2003.06.30 18:00
|close
|172
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6382
|-119.00
|18374.10
|345
|2003.07.03 05:09
|buy
|173
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6721
|346
|2003.07.03 12:00
|close
|173
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6721
|-217.00
|18157.10
|347
|2003.07.04 03:09
|buy
|174
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6811
|348
|2003.07.04 09:00
|close
|174
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.6811
|42.00
|18199.10
|349
|2003.07.09 01:00
|sell
|175
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6180
|350
|2003.07.09 21:00
|close
|175
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6180
|28.00
|18227.10
|351
|2003.07.15 07:35
|sell
|176
|1.00
|1.6123
|0.0000
|1.5868
|352
|2003.07.16 02:15
|t/p
|176
|1.00
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|1782.76
|20009.86
|353
|2003.07.21 08:50
|sell
|177
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5633
|354
|2003.07.21 11:00
|close
|177
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5633
|-294.00
|19715.86
|355
|2003.07.22 01:20
|buy
|178
|1.00
|1.5976
|0.0000
|1.6165
|356
|2003.07.22 23:04
|close
|178
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.6165
|-105.00
|19610.86
|357
|2003.07.24 02:15
|buy
|179
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.6182
|358
|2003.07.25 09:17
|t/p
|179
|1.00
|1.6182
|0.0000
|1.6182
|768.11
|20378.97
|359
|2003.08.01 01:30
|sell
|180
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.5976
|360
|2003.08.04 01:04
|close
|180
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5976
|-30.24
|20348.73
|361
|2003.08.11 07:50
|sell
|181
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.5899
|362
|2003.08.11 18:00
|close
|181
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.5899
|-329.00
|20019.73
|363
|2003.08.14 02:10
|buy
|182
|1.00
|1.6062
|0.0000
|1.6146
|364
|2003.08.14 14:00
|close
|182
|1.00
|1.6069
|0.0000
|1.6146
|49.00
|20068.73
|365
|2003.08.18 01:50
|sell
|183
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5876
|366
|2003.08.19 03:57
|t/p
|183
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5876
|711.76
|20780.49
|367
|2003.08.21 02:35
|buy
|184
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.6025
|368
|2003.08.21 09:00
|close
|184
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.6025
|-378.00
|20402.49
|369
|2003.08.22 01:55
|sell
|185
|1.00
|1.5790
|0.0000
|1.5606
|370
|2003.08.25 12:00
|close
|185
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5606
|95.76
|20498.25
|371
|2003.08.27 23:05
|buy
|186
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.5851
|372
|2003.08.28 09:00
|close
|186
|1.00
|1.5673
|0.0000
|1.5851
|-292.67
|20205.58
|373
|2003.08.29 05:25
|buy
|187
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.5843
|374
|2003.08.29 19:00
|close
|187
|1.00
|1.5763
|0.0000
|1.5843
|-21.00
|20184.58
|375
|2003.09.02 01:55
|sell
|188
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5648
|376
|2003.09.02 09:11
|t/p
|188
|1.00
|1.5648
|0.0000
|1.5648
|448.00
|20632.58
|377
|2003.09.08 08:15
|buy
|189
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.5955
|378
|2003.09.08 22:00
|close
|189
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.5955
|-315.00
|20317.58
|379
|2003.09.15 07:15
|buy
|190
|1.00
|1.6035
|0.0000
|1.6115
|380
|2003.09.15 20:00
|close
|190
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.6115
|-154.00
|20163.58
|381
|2003.09.17 04:05
|sell
|191
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5788
|382
|2003.09.17 11:00
|close
|191
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5788
|-378.00
|19785.58
|383
|2003.09.18 03:30
|buy
|192
|1.00
|1.6075
|0.0000
|1.6229
|384
|2003.09.19 10:00
|t/p
|192
|1.00
|1.6229
|0.0000
|1.6229
|1076.11
|20861.69
|385
|2003.09.22 08:30
|buy
|193
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6737
|386
|2003.09.24 08:00
|close
|193
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6737
|388.22
|21249.91
|387
|2003.09.30 01:20
|buy
|194
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6906
|388
|2003.09.30 17:00
|close
|194
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6906
|-14.00
|21235.91
|389
|2003.10.02 23:55
|buy
|195
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6884
|390
|2003.10.03 12:00
|close
|195
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6884
|-78.89
|21157.02
|391
|2003.10.06 09:00
|sell
|196
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6565
|392
|2003.10.06 14:00
|close
|196
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6565
|-294.00
|20863.02
|393
|2003.10.08 02:15
|sell
|197
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6446
|394
|2003.10.09 09:00
|close
|197
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6446
|-307.72
|20555.30
|395
|2003.10.10 03:50
|buy
|198
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6833
|396
|2003.10.13 08:00
|close
|198
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6833
|-71.89
|20483.41
|397
|2003.10.14 00:25
|buy
|199
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6743
|398
|2003.10.14 07:00
|close
|199
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6743
|-469.00
|20014.41
|399
|2003.10.15 03:10
|buy
|200
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.7011
|400
|2003.10.15 15:00
|close
|200
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.7011
|-392.00
|19622.41
|401
|2003.10.21 07:20
|sell
|201
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6602
|402
|2003.10.21 17:00
|close
|201
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6602
|-364.00
|19258.41
|403
|2003.10.23 06:55
|buy
|202
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.7037
|404
|2003.10.27 05:00
|close
|202
|1.00
|1.6916
|0.0000
|1.7037
|-38.78
|19219.63
|405
|2003.10.31 04:55
|sell
|203
|1.00
|1.6964
|0.0000
|1.6875
|406
|2003.11.03 16:33
|t/p
|203
|1.00
|1.6875
|0.0000
|1.6875
|620.76
|19840.39
|407
|2003.11.10 08:50
|buy
|204
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6781
|408
|2003.11.11 00:00
|close
|204
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6781
|-344.89
|19495.50
|409
|2003.11.12 03:00
|sell
|205
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6584
|410
|2003.11.12 04:00
|close
|205
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6584
|-287.00
|19208.50
|411
|2003.11.19 10:00
|buy
|206
|1.00
|1.7005
|0.0000
|1.7097
|412
|2003.11.21 07:00
|close
|206
|1.00
|1.6999
|0.0000
|1.7097
|-49.56
|19158.94
|413
|2003.11.27 02:55
|buy
|207
|1.00
|1.7101
|0.0000
|1.7311
|414
|2003.12.02 01:00
|close
|207
|1.00
|1.7185
|0.0000
|1.7311
|582.33
|19741.27
|415
|2003.12.05 06:20
|sell
|208
|1.00
|1.7220
|0.0000
|1.7153
|416
|2003.12.05 15:00
|close
|208
|1.00
|1.7254
|0.0000
|1.7153
|-238.00
|19503.27
|417
|2003.12.08 05:50
|buy
|209
|1.00
|1.7284
|0.0000
|1.7355
|418
|2003.12.08 13:07
|t/p
|209
|1.00
|1.7355
|0.0000
|1.7355
|497.00
|20000.27
|419
|2003.12.10 04:15
|buy
|210
|1.00
|1.7437
|0.0000
|1.7557
|420
|2003.12.10 09:00
|close
|210
|1.00
|1.7389
|0.0000
|1.7557
|-336.00
|19664.27
|421
|2003.12.15 07:30
|sell
|211
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7239
|422
|2003.12.15 16:00
|close
|211
|1.00
|1.7479
|0.0000
|1.7239
|-315.00
|19349.27
|423
|2003.12.17 02:10
|buy
|212
|1.00
|1.7532
|0.0000
|1.7679
|424
|2003.12.17 13:00
|close
|212
|1.00
|1.7503
|0.0000
|1.7679
|-203.00
|19146.27
|425
|2003.12.19 01:50
|buy
|213
|1.00
|1.7690
|0.0000
|1.7867
|426
|2003.12.19 12:00
|close
|213
|1.00
|1.7664
|0.0000
|1.7867
|-182.00
|18964.27
|427
|2003.12.22 19:25
|sell
|214
|1.00
|1.7638
|0.0000
|1.7500
|428
|2003.12.23 13:00
|close
|214
|1.00
|1.7652
|0.0000
|1.7500
|-100.24
|18864.03
|429
|2003.12.26 09:20
|buy
|215
|1.00
|1.7725
|0.0000
|1.7779
|430
|2003.12.26 19:00
|close
|215
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.7779
|-105.00
|18759.03
|431
|2004.01.07 00:05
|buy
|216
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8358
|432
|2004.01.07 10:00
|close
|216
|1.00
|1.8139
|0.0000
|1.8358
|-476.00
|18283.03
|433
|2004.01.09 06:25
|buy
|217
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.8421
|434
|2004.01.09 14:35
|t/p
|217
|1.00
|1.8421
|0.0000
|1.8421
|728.00
|19011.03
|435
|2004.01.16 00:45
|sell
|218
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8044
|436
|2004.01.16 16:16
|t/p
|218
|1.00
|1.8044
|0.0000
|1.8044
|1414.00
|20425.03
|437
|2004.01.19 08:00
|sell
|219
|1.00
|1.8002
|0.0000
|1.7876
|438
|2004.01.19 10:22
|t/p
|219
|1.00
|1.7876
|0.0000
|1.7876
|882.00
|21307.03
|439
|2004.01.20 04:00
|sell
|220
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7791
|440
|2004.01.20 09:00
|close
|220
|1.00
|1.7929
|0.0000
|1.7791
|-616.00
|20691.03
|441
|2004.01.21 02:15
|buy
|221
|1.00
|1.8149
|0.0000
|1.8352
|442
|2004.01.21 10:54
|t/p
|221
|1.00
|1.8352
|0.0000
|1.8352
|1421.00
|22112.03
|443
|2004.01.26 10:00
|sell
|222
|1.00
|1.8264
|0.0000
|1.8167
|444
|2004.01.26 18:28
|t/p
|222
|1.00
|1.8167
|0.0000
|1.8167
|679.00
|22791.03
|445
|2004.02.04 01:10
|buy
|223
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8496
|446
|2004.02.04 16:00
|close
|223
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8496
|-259.00
|22532.03
|447
|2004.02.09 00:15
|buy
|224
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8525
|448
|2004.02.09 03:22
|t/p
|224
|1.00
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|714.00
|23246.03
|449
|2004.02.09 17:10
|buy
|225
|1.00
|1.8570
|0.0000
|1.8801
|450
|2004.02.11 17:29
|t/p
|225
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|1613.22
|24859.25
|451
|2004.02.16 09:15
|sell
|226
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8755
|452
|2004.02.16 16:00
|close
|226
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8755
|-252.00
|24607.25
|453
|2004.02.19 04:40
|sell
|227
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8733
|454
|2004.02.20 01:00
|close
|227
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8733
|-506.24
|24101.01
|455
|2004.02.23 08:45
|sell
|228
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8299
|456
|2004.02.23 16:00
|close
|228
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8299
|-392.00
|23709.01
|457
|2004.02.25 02:00
|buy
|229
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.9147
|458
|2004.02.25 17:00
|close
|229
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.9147
|-448.00
|23261.01
|459
|2004.02.27 02:55
|sell
|230
|1.00
|1.8632
|0.0000
|1.8490
|460
|2004.02.27 10:59
|t/p
|230
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|994.00
|24255.01
|461
|2004.03.09 09:25
|buy
|231
|1.00
|1.8526
|0.0000
|1.8696
|462
|2004.03.09 11:00
|close
|231
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8696
|-1099.00
|23156.01
|463
|2004.03.31 02:35
|buy
|232
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8365
|464
|2004.03.31 08:47
|t/p
|232
|1.00
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|756.00
|23912.01
|465
|2004.03.31 15:05
|buy
|233
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8427
|466
|2004.03.31 20:44
|t/p
|233
|1.00
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|763.00
|24675.01
|467
|2004.04.01 03:35
|buy
|234
|1.00
|1.8407
|0.0000
|1.8631
|468
|2004.04.02 09:00
|close
|234
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8631
|635.11
|25310.12
|469
|2004.04.05 21:20
|sell
|235
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.7981
|470
|2004.04.06 03:00
|close
|235
|1.00
|1.8247
|0.0000
|1.7981
|-415.24
|24894.88
|471
|2004.04.14 23:20
|sell
|236
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7546
|472
|2004.04.15 10:00
|close
|236
|1.00
|1.7964
|0.0000
|1.7546
|-356.72
|24538.16
|473
|2004.04.15 20:05
|sell
|237
|1.00
|1.7889
|0.0000
|1.7579
|474
|2004.04.16 07:00
|close
|237
|1.00
|1.7948
|0.0000
|1.7579
|-415.24
|24122.92
|475
|2004.04.21 08:30
|sell
|238
|1.00
|1.7847
|0.0000
|1.7712
|476
|2004.04.21 10:30
|t/p
|238
|1.00
|1.7712
|0.0000
|1.7712
|945.00
|25067.92
|477
|2004.04.22 08:00
|sell
|239
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.7584
|478
|2004.04.23 08:00
|close
|239
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7584
|-247.24
|24820.68
|479
|2004.04.27 01:20
|buy
|240
|1.00
|1.7854
|0.0000
|1.7998
|480
|2004.04.28 13:00
|close
|240
|1.00
|1.7851
|0.0000
|1.7998
|-22.89
|24797.79
|481
|2004.05.04 02:50
|sell
|241
|1.00
|1.7730
|0.0000
|1.7571
|482
|2004.05.04 10:00
|close
|241
|1.00
|1.7788
|0.0000
|1.7571
|-406.00
|24391.79
|483
|2004.05.04 18:40
|buy
|242
|1.00
|1.7869
|0.0000
|1.8233
|484
|2004.05.05 14:00
|close
|242
|1.00
|1.7913
|0.0000
|1.8233
|306.11
|24697.90
|485
|2004.05.10 20:55
|sell
|243
|1.00
|1.7768
|0.0000
|1.7585
|486
|2004.05.11 12:44
|t/p
|243
|1.00
|1.7585
|0.0000
|1.7585
|1278.76
|25976.66
|487
|2004.05.12 00:30
|sell
|244
|1.00
|1.7581
|0.0000
|1.7451
|488
|2004.05.12 11:00
|close
|244
|1.00
|1.7677
|0.0000
|1.7451
|-672.00
|25304.66
|489
|2004.05.17 01:30
|buy
|245
|1.00
|1.7581
|0.0000
|1.7695
|490
|2004.05.17 09:48
|t/p
|245
|1.00
|1.7695
|0.0000
|1.7695
|798.00
|26102.66
|491
|2004.05.17 17:35
|buy
|246
|1.00
|1.7659
|0.0000
|1.7932
|492
|2004.05.18 09:00
|close
|246
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7932
|-225.89
|25876.77
|493
|2004.05.20 01:10
|buy
|247
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.7939
|494
|2004.05.20 07:00
|close
|247
|1.00
|1.7746
|0.0000
|1.7939
|-476.00
|25400.77
|495
|2004.05.21 21:40
|buy
|248
|1.00
|1.7872
|0.0000
|1.8028
|496
|2004.05.25 10:19
|t/p
|248
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8028
|1088.22
|26488.99
|497
|2004.05.26 00:40
|buy
|249
|1.00
|1.8099
|0.0000
|1.8253
|498
|2004.05.27 08:27
|t/p
|249
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8253
|1072.33
|27561.32
|499
|2004.06.10 09:25
|sell
|250
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.8213
|500
|2004.06.10 13:20
|t/p
|250
|1.00
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|595.00
|28156.32