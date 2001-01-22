Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=10; atr_multiplier=1250; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test250441Ticks modelled2161797Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit13704.18Gross profit49865.69Gross loss-36161.51
Profit factor1.38Expected payoff61.18
Absolute drawdown1913.73Maximal drawdown4132.80 (33.82%)Relative drawdown33.82% (4132.80)
Total trades224Short positions (won %)106 (27.36%)Long positions (won %)118 (30.51%)
Profit trades (% of total)65 (29.02%)Loss trades (% of total)159 (70.98%)
Largestprofit trade2461.76loss trade-1099.00
Averageprofit trade767.16loss trade-227.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (3402.63)consecutive losses (loss in money)15 (-2503.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3551.87 (2)consecutive loss (count of losses)-2503.41 (15)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell11.001.46510.00001.4299
22001.01.22 18:00close11.001.46520.00001.4299-7.009993.00
32001.01.23 18:25buy21.001.46940.00001.5046
42001.01.24 11:00close21.001.46500.00001.5046-309.899683.11
52001.01.25 08:00sell31.001.45500.00001.4198
62001.01.25 17:00close31.001.45850.00001.4198-245.009438.11
72001.01.31 02:35buy41.001.46180.00001.4970
82001.02.02 12:00close41.001.47660.00001.49701028.4410466.55
92001.02.08 09:55sell51.001.45410.00001.4189
102001.02.09 17:00close51.001.44770.00001.4189445.7610912.31
112001.02.13 03:40buy61.001.45210.00001.4873
122001.02.13 09:00close61.001.44890.00001.4873-224.0010688.31
132001.02.15 20:05sell71.001.45010.00001.4149
142001.02.16 08:00close71.001.45300.00001.4149-205.2410483.07
152001.02.20 00:15sell81.001.44730.00001.4121
162001.02.20 16:00close81.001.44110.00001.4121434.0010917.07
172001.02.26 09:40buy91.001.45240.00001.4876
182001.02.26 14:00close91.001.44880.00001.4876-252.0010665.07
192001.02.27 23:50sell101.001.44370.00001.4085
202001.02.28 11:00close101.001.44490.00001.4085-86.2410578.83
212001.03.02 02:45buy111.001.45430.00001.4895
222001.03.05 10:00close111.001.46800.00001.4895957.1111535.94
232001.03.08 03:15sell121.001.46150.00001.4263
242001.03.08 10:00close121.001.46460.00001.4263-217.0011318.94
252001.03.15 04:35sell131.001.44620.00001.4110
262001.03.19 12:00close131.001.43330.00001.4110898.5212217.46
272001.03.21 08:30buy141.001.43430.00001.4695
282001.03.21 11:00close141.001.42660.00001.4695-539.0011678.46
292001.03.27 07:20buy151.001.43440.00001.4696
302001.03.27 18:00close151.001.43020.00001.4696-294.0011384.46
312001.04.04 05:20buy161.001.43270.00001.4679
322001.04.04 10:00close161.001.42970.00001.4679-210.0011174.46
332001.04.09 23:40buy171.001.44390.00001.4791
342001.04.10 12:00close171.001.44260.00001.4791-92.8911081.57
352001.04.11 05:35sell181.001.43330.00001.3981
362001.04.11 12:00close181.001.43730.00001.3981-280.0010801.57
372001.04.18 00:25sell191.001.43170.00001.3965
382001.04.18 19:00close191.001.43180.00001.3965-7.0010794.57
392001.04.20 06:45buy201.001.44380.00001.4790
402001.04.20 14:00close201.001.44040.00001.4790-238.0010556.57
412001.04.30 06:45sell211.001.43510.00001.3999
422001.05.01 17:00close211.001.43250.00001.3999179.7610736.33
432001.05.09 04:05sell221.001.42700.00001.3918
442001.05.10 14:00close221.001.42710.00001.3918-13.7210722.61
452001.05.16 03:55buy231.001.42270.00001.4579
462001.05.18 10:00close231.001.42810.00001.4579370.4411093.05
472001.05.23 03:30sell241.001.42780.00001.3926
482001.05.25 10:00close241.001.41430.00001.3926936.0412029.09
492001.05.31 02:50buy251.001.42580.00001.4610
502001.05.31 09:00close251.001.42100.00001.4610-336.0011693.09
512001.06.01 05:30sell261.001.41860.00001.3834
522001.06.04 00:00close261.001.41880.00001.3834-16.2411676.85
532001.06.07 07:20sell271.001.39140.00001.3562
542001.06.07 22:00close271.001.39130.00001.35627.0011683.85
552001.06.12 05:05sell281.001.37390.00001.3387
562001.06.12 11:00close281.001.37890.00001.3387-350.0011333.85
572001.06.14 02:55buy291.001.38980.00001.4250
582001.06.18 13:00close291.001.40250.00001.4250885.2212219.07
592001.06.22 02:25buy301.001.41490.00001.4501
602001.06.22 15:00close301.001.41010.00001.4501-336.0011883.07
612001.06.29 04:45sell311.001.40890.00001.3737
622001.06.29 19:00close311.001.41170.00001.3737-196.0011687.07
632001.07.03 02:50buy321.001.41570.00001.4509
642001.07.03 10:00close321.001.41340.00001.4509-161.0011526.07
652001.07.04 00:25sell331.001.40740.00001.3722
662001.07.05 12:00close331.001.40810.00001.3722-55.7211470.35
672001.07.05 23:50sell341.001.40280.00001.3676
682001.07.06 10:00close341.001.40320.00001.3676-30.2411440.11
692001.07.09 02:55buy351.001.40990.00001.4451
702001.07.09 12:00close351.001.40740.00001.4451-175.0011265.11
712001.07.11 04:25buy361.001.41090.00001.4461
722001.07.11 18:00close361.001.41190.00001.446170.0011335.11
732001.07.19 08:30buy371.001.41900.00001.4542
742001.07.19 15:00close371.001.41500.00001.4542-280.0011055.11
752001.07.20 08:30buy381.001.42830.00001.4635
762001.07.23 01:00close381.001.42490.00001.4635-239.8910815.22
772001.08.10 02:30buy391.001.42530.00001.4605
782001.08.10 13:00close391.001.42490.00001.4605-28.0010787.22
792001.08.31 01:10buy401.001.45720.00001.4924
802001.08.31 15:00close401.001.45470.00001.4924-175.0010612.22
812001.09.06 03:20buy411.001.45630.00001.4915
822001.09.06 10:00close411.001.45120.00001.4915-357.0010255.22
832001.09.07 07:50buy421.001.45580.00001.4910
842001.09.07 12:00close421.001.45070.00001.4910-357.009898.22
852001.09.12 02:30buy431.001.46870.00001.5039
862001.09.12 11:00close431.001.46510.00001.5039-252.009646.22
872001.09.18 02:40sell441.001.46690.00001.4317
882001.09.19 17:00close441.001.46840.00001.4317-107.249538.98
892001.10.04 23:45buy451.001.47590.00001.5111
902001.10.08 10:00close451.001.47550.00001.5111-31.789507.20
912001.10.08 20:50sell461.001.47480.00001.4396
922001.10.12 08:00close461.001.44640.00001.43961974.5611481.76
932001.10.15 08:20buy471.001.45180.00001.4870
942001.10.15 17:00close471.001.44700.00001.4870-336.0011145.76
952001.10.17 03:50buy481.001.44760.00001.4828
962001.10.17 12:00close481.001.44550.00001.4828-147.0010998.76
972001.10.22 07:40sell491.001.43450.00001.3993
982001.10.23 22:00close491.001.42570.00001.3993613.7611612.52
992001.10.25 03:05buy501.001.42810.00001.4633
1002001.10.25 11:00close501.001.42570.00001.4633-168.0011444.52
1012001.11.14 05:35sell511.001.44240.00001.4072
1022001.11.14 17:00close511.001.44270.00001.4072-21.0011423.52
1032001.11.16 01:30sell521.001.43220.00001.3970
1042001.11.16 10:00close521.001.43450.00001.3970-161.0011262.52
1052001.11.20 01:35sell531.001.41400.00001.3788
1062001.11.20 09:00close531.001.41730.00001.3788-231.0011031.52
1072001.12.03 09:05sell541.001.42350.00001.3883
1082001.12.03 21:00close541.001.42540.00001.3883-133.0010898.52
1092001.12.05 00:14sell551.001.42310.00001.3879
1102001.12.06 14:00close551.001.41910.00001.3879273.2811171.80
1112001.12.07 04:40buy561.001.42730.00001.4625
1122001.12.07 11:00close561.001.42440.00001.4625-203.0010968.80
1132001.12.11 03:39buy571.001.43350.00001.4687
1142001.12.11 13:00close571.001.43230.00001.4687-84.0010884.80
1152001.12.13 07:55buy581.001.44580.00001.4810
1162001.12.13 19:00close581.001.44270.00001.4810-217.0010667.80
1172001.12.14 04:50sell591.001.44250.00001.4073
1182001.12.14 10:00close591.001.44780.00001.4073-371.0010296.80
1192001.12.17 06:29buy601.001.45310.00001.4883
1202001.12.17 15:00close601.001.45460.00001.4883105.0010401.80
1212001.12.18 06:50buy611.001.45900.00001.4942
1222001.12.18 13:00close611.001.45430.00001.4942-329.0010072.80
1232001.12.24 08:35sell621.001.43960.00001.4044
1242001.12.24 16:00close621.001.44290.00001.4044-231.009841.80
1252001.12.27 07:30buy631.001.44860.00001.4838
1262001.12.28 09:00close631.001.44830.00001.4838-22.899818.91
1272002.01.02 09:05buy641.001.45160.00001.4868
1282002.01.02 12:00close641.001.44860.00001.4868-210.009608.91
1292002.01.04 02:20sell651.001.43960.00001.4044
1302002.01.04 09:00close651.001.44200.00001.4044-168.009440.91
1312002.01.23 00:50sell661.001.42980.00001.3946
1322002.01.23 08:00close661.001.43240.00001.3946-182.009258.91
1332002.01.28 03:25sell671.001.40940.00001.3742
1342002.01.29 14:00close671.001.41120.00001.3742-128.249130.67
1352002.02.06 02:05sell681.001.41530.00001.3801
1362002.02.07 21:00close681.001.41360.00001.3801112.289242.95
1372002.02.12 00:35buy691.001.42200.00001.4572
1382002.02.13 14:00close691.001.43120.00001.4572642.119885.06
1392002.02.25 04:25buy701.001.43140.00001.4666
1402002.02.25 12:00close701.001.42910.00001.4666-161.009724.06
1412002.02.26 02:39sell711.001.42590.00001.3907
1422002.02.27 14:00close711.001.41900.00001.3907480.7610204.82
1432002.03.05 01:10buy721.001.42250.00001.4577
1442002.03.05 12:00close721.001.42120.00001.4577-91.0010113.82
1452002.03.11 05:09sell731.001.42150.00001.3863
1462002.03.13 16:00close731.001.41430.00001.3863499.5210613.34
1472002.04.02 01:35buy741.001.44040.00001.4756
1482002.04.02 10:00close741.001.43710.00001.4756-231.0010382.34
1492002.05.06 03:44buy751.001.46760.00001.5028
1502002.05.07 13:00close751.001.46570.00001.5028-134.8910247.45
1512002.06.03 08:15sell761.001.45690.00001.4217
1522002.06.03 17:00close761.001.46140.00001.4217-315.009932.45
1532002.06.05 07:35sell771.001.45920.00001.4240
1542002.06.05 20:00close771.001.45970.00001.4240-35.009897.45
1552002.06.12 03:30buy781.001.47140.00001.5066
1562002.06.12 15:00close781.001.47030.00001.5066-77.009820.45
1572002.06.21 02:40buy791.001.49800.00001.5332
1582002.06.21 12:00close791.001.49630.00001.5332-119.009701.45
1592002.06.26 17:45buy801.001.52240.00001.5576
1602002.06.27 10:00close801.001.52360.00001.557678.339779.78
1612002.06.28 04:55buy811.001.52760.00001.5628
1622002.06.28 17:00close811.001.52410.00001.5628-245.009534.78
1632002.07.08 13:20buy821.001.53070.00001.5659
1642002.07.10 15:00close821.001.54590.00001.56591060.2210595.00
1652002.07.24 00:30sell831.001.56560.00001.5304
1662002.07.24 14:00close831.001.56760.00001.5304-140.0010455.00
1672002.07.25 11:55buy841.001.57430.00001.6095
1682002.07.26 16:00close841.001.57270.00001.6095-113.8910341.11
1692002.07.29 02:40sell851.001.56750.00001.5323
1702002.07.30 12:00close851.001.56460.00001.5323200.7610541.87
1712002.08.05 02:40buy861.001.56810.00001.6033
1722002.08.05 10:00close861.001.56400.00001.6033-287.0010254.87
1732002.08.07 02:10sell871.001.54000.00001.5048
1742002.08.08 02:00close871.001.54110.00001.5048-83.7210171.15
1752002.08.08 23:15sell881.001.53150.00001.4963
1762002.08.09 06:00close881.001.53560.00001.4963-289.249881.91
1772002.08.13 00:35buy891.001.53060.00001.5658
1782002.08.13 10:00close891.001.52560.00001.5658-350.009531.91
1792002.08.20 04:35sell901.001.52770.00001.4925
1802002.08.20 20:00close901.001.52930.00001.4925-112.009419.91
1812002.08.28 03:00buy911.001.53150.00001.5667
1822002.08.30 17:00close911.001.54620.00001.56671021.4410441.35
1832002.09.04 05:59buy921.001.56350.00001.5987
1842002.09.05 19:00close921.001.56570.00001.5987148.3310589.68
1852002.09.09 05:30sell931.001.55930.00001.5241
1862002.09.10 05:00close931.001.56070.00001.5241-100.2410489.44
1872002.09.10 18:45sell941.001.55510.00001.5199
1882002.09.11 10:00close941.001.55730.00001.5199-156.2410333.20
1892002.09.13 03:50buy951.001.55970.00001.5949
1902002.09.13 19:00close951.001.55140.00001.5949-581.009752.20
1912002.09.20 05:35buy961.001.55580.00001.5910
1922002.09.20 11:00close961.001.55100.00001.5910-336.009416.20
1932002.09.24 08:15sell971.001.55080.00001.5156
1942002.09.24 13:00close971.001.55380.00001.5156-210.009206.20
1952002.09.25 07:20buy981.001.55980.00001.5950
1962002.09.25 13:00close981.001.55820.00001.5950-112.009094.20
1972002.09.26 03:55sell991.001.55930.00001.5241
1982002.09.27 20:00close991.001.55950.00001.5241-16.249077.96
1992002.10.02 07:15sell1001.001.56550.00001.5303
2002002.10.02 16:00close1001.001.56720.00001.5303-119.008958.96
2012002.10.07 08:25sell1011.001.56550.00001.5303
2022002.10.08 04:00close1011.001.56770.00001.5303-156.248802.72
2032002.10.09 02:50sell1021.001.55440.00001.5192
2042002.10.09 17:00close1021.001.55820.00001.5192-266.008536.72
2052002.10.10 02:35buy1031.001.56380.00001.5990
2062002.10.10 14:00close1031.001.56320.00001.5990-42.008494.72
2072002.10.16 01:55sell1041.001.55310.00001.5179
2082002.10.16 16:00close1041.001.55510.00001.5179-140.008354.72
2092002.10.22 22:35buy1051.001.54560.00001.5808
2102002.10.24 11:00close1051.001.54480.00001.5808-63.568291.16
2112002.10.29 01:44buy1061.001.55830.00001.5935
2122002.10.29 15:00close1061.001.55730.00001.5935-70.008221.16
2132002.11.01 04:10buy1071.001.56410.00001.5993
2142002.11.04 09:00close1071.001.56220.00001.5993-134.898086.27
2152002.11.07 06:00buy1081.001.56340.00001.5986
2162002.11.11 15:00close1081.001.58980.00001.59861844.229930.49
2172002.11.15 07:25sell1091.001.57910.00001.5439
2182002.11.15 19:00close1091.001.58090.00001.5439-126.009804.49
2192002.11.26 05:10sell1101.001.56490.00001.5297
2202002.11.27 12:00close1101.001.55060.00001.5297998.7610803.25
2212002.11.28 00:10sell1111.001.54700.00001.5118
2222002.11.28 10:00close1111.001.55150.00001.5118-315.0010488.25
2232002.12.03 02:00buy1121.001.55600.00001.5912
2242002.12.04 18:00close1121.001.56890.00001.5912901.1111389.36
2252002.12.13 01:50buy1131.001.57940.00001.6146
2262002.12.19 07:00close1131.001.59950.00001.61461395.6612785.02
2272003.01.03 02:05sell1141.001.59530.00001.5601
2282003.01.03 14:00close1141.001.59690.00001.5601-112.0012673.02
2292003.01.06 07:35buy1151.001.60900.00001.6442
2302003.01.06 18:00close1151.001.60740.00001.6442-112.0012561.02
2312003.01.09 08:35buy1161.001.61240.00001.6476
2322003.01.09 13:00close1161.001.60900.00001.6476-238.0012323.02
2332003.01.14 03:59sell1171.001.60080.00001.5656
2342003.01.14 12:00close1171.001.60600.00001.5656-364.0011959.02
2352003.01.17 02:00buy1181.001.60900.00001.6442
2362003.01.20 01:00close1181.001.61120.00001.6442152.1112111.13
2372003.01.22 07:00buy1191.001.61610.00001.6513
2382003.01.22 11:00close1191.001.61050.00001.6513-392.0011719.13
2392003.01.23 04:20buy1201.001.61680.00001.6520
2402003.01.27 16:00close1201.001.63050.00001.6520955.2212674.35
2412003.01.29 14:45buy1211.001.64500.00001.6802
2422003.01.30 10:00close1211.001.64060.00001.6802-313.6712360.68
2432003.01.31 06:35buy1221.001.65330.00001.6885
2442003.01.31 16:00close1221.001.64720.00001.6885-427.0011933.68
2452003.02.06 05:04sell1231.001.64250.00001.6073
2462003.02.06 13:00close1231.001.64750.00001.6073-350.0011583.68
2472003.02.11 05:20sell1241.001.62630.00001.5911
2482003.02.12 11:00close1241.001.62120.00001.5911354.7611938.44
2492003.02.19 03:25sell1251.001.59280.00001.5576
2502003.02.19 10:00close1251.001.59500.00001.5576-154.0011784.44
2512003.02.24 08:45sell1261.001.57860.00001.5434
2522003.02.24 16:00close1261.001.58200.00001.5434-238.0011546.44
2532003.02.26 03:25sell1271.001.57470.00001.5395
2542003.02.26 14:04close1271.001.57650.00001.5395-126.0011420.44
2552003.03.03 06:45sell1281.001.57500.00001.5398
2562003.03.03 17:00close1281.001.58070.00001.5398-399.0011021.44
2572003.03.06 01:45buy1291.001.60040.00001.6356
2582003.03.07 00:04close1291.001.59900.00001.6356-99.8910921.55
2592003.03.14 03:59sell1301.001.60210.00001.5669
2602003.03.17 17:39t/p1301.001.56690.00001.56692461.7613383.31
2612003.03.18 08:15sell1311.001.56990.00001.5347
2622003.03.19 17:00close1311.001.56350.00001.5347445.7613829.07
2632003.03.24 00:00buy1321.001.56450.00001.5997
2642003.03.25 17:00close1321.001.57160.00001.5997495.1114324.18
2652003.03.28 04:05sell1331.001.56560.00001.5304
2662003.03.28 16:00close1331.001.56670.00001.5304-77.0014247.18
2672003.04.03 01:10sell1341.001.56770.00001.5325
2682003.04.03 17:00close1341.001.57030.00001.5325-182.0014065.18
2692003.04.07 20:40sell1351.001.55060.00001.5154
2702003.04.08 03:00close1351.001.55540.00001.5154-338.2413726.94
2712003.04.10 08:25buy1361.001.56450.00001.5997
2722003.04.11 15:00close1361.001.56760.00001.5997215.1113942.05
2732003.04.18 02:55sell1371.001.57240.00001.5372
2742003.04.18 10:00close1371.001.57560.00001.5372-224.0013718.05
2752003.04.25 00:44buy1381.001.59300.00001.6282
2762003.04.25 07:00close1381.001.59100.00001.6282-140.0013578.05
2772003.04.29 05:35sell1391.001.58880.00001.5536
2782003.04.29 11:00close1391.001.59280.00001.5536-280.0013298.05
2792003.05.01 01:50buy1401.001.59780.00001.6330
2802003.05.02 11:00close1401.001.60760.00001.6330684.1113982.16
2812003.05.07 02:59buy1411.001.61350.00001.6487
2822003.05.07 11:00close1411.001.60910.00001.6487-308.0013674.16
2832003.05.08 04:50sell1421.001.59690.00001.5617
2842003.05.08 11:00close1421.001.60070.00001.5617-266.0013408.16
2852003.05.15 00:05buy1431.001.61640.00001.6516
2862003.05.16 09:00close1431.001.61980.00001.6516236.1113644.27
2872003.05.19 00:04buy1441.001.62790.00001.6631
2882003.05.20 09:00close1441.001.63090.00001.6631208.1113852.38
2892003.05.21 03:50buy1451.001.64060.00001.6758
2902003.05.21 21:00close1451.001.63550.00001.6758-357.0013495.38
2912003.05.30 05:04buy1461.001.65210.00001.6873
2922003.05.30 11:00close1461.001.64750.00001.6873-322.0013173.38
2932003.06.02 08:20sell1471.001.63180.00001.5966
2942003.06.02 20:00close1471.001.63800.00001.5966-434.0012739.38
2952003.06.04 01:04sell1481.001.62860.00001.5934
2962003.06.04 10:00close1481.001.63120.00001.5934-182.0012557.38
2972003.06.10 04:55sell1491.001.64760.00001.6124
2982003.06.10 10:00close1491.001.65320.00001.6124-392.0012165.38
2992003.06.11 22:10buy1501.001.66680.00001.7020
3002003.06.12 15:00close1501.001.66810.00001.702085.3312250.71
3012003.06.16 20:40buy1511.001.67890.00001.7141
3022003.06.17 14:00close1511.001.67810.00001.7141-57.8912192.82
3032003.06.18 00:15buy1521.001.68320.00001.7184
3042003.06.18 09:00close1521.001.68300.00001.7184-14.0012178.82
3052003.06.19 03:30sell1531.001.68010.00001.6449
3062003.06.20 05:04close1531.001.68150.00001.6449-100.2412078.58
3072003.06.23 05:00sell1541.001.66300.00001.6278
3082003.06.23 17:00close1541.001.66660.00001.6278-252.0011826.58
3092003.06.27 06:35sell1551.001.66220.00001.6270
3102003.06.30 18:00close1551.001.65310.00001.6270634.7612461.34
3112003.07.03 05:09buy1561.001.66450.00001.6997
3122003.07.03 12:00close1561.001.66140.00001.6997-217.0012244.34
3132003.07.04 03:09buy1571.001.66810.00001.7033
3142003.07.04 09:00close1571.001.66870.00001.703342.0012286.34
3152003.07.09 01:00sell1581.001.63510.00001.5999
3162003.07.09 21:00close1581.001.63470.00001.599928.0012314.34
3172003.07.15 07:35sell1591.001.61230.00001.5771
3182003.07.16 21:00close1591.001.59560.00001.57711166.7613481.10
3192003.07.21 08:50sell1601.001.58440.00001.5492
3202003.07.21 11:00close1601.001.58860.00001.5492-294.0013187.10
3212003.07.22 01:20buy1611.001.59760.00001.6328
3222003.07.22 23:04close1611.001.59610.00001.6328-105.0013082.10
3232003.07.24 02:15buy1621.001.60720.00001.6424
3242003.07.29 13:00close1621.001.62490.00001.64241233.3314315.43
3252003.08.01 01:30sell1631.001.61080.00001.5756
3262003.08.04 01:04close1631.001.61120.00001.5756-30.2414285.19
3272003.08.11 07:50sell1641.001.60250.00001.5673
3282003.08.11 18:00close1641.001.60720.00001.5673-329.0013956.19
3292003.08.14 02:10buy1651.001.60620.00001.6414
3302003.08.14 14:00close1651.001.60690.00001.641449.0014005.19
3312003.08.18 01:50sell1661.001.59780.00001.5626
3322003.08.20 09:00close1661.001.58830.00001.5626660.5214665.71
3332003.08.21 02:35buy1671.001.59260.00001.6278
3342003.08.21 09:00close1671.001.58720.00001.6278-378.0014287.71
3352003.08.22 01:55sell1681.001.57900.00001.5438
3362003.08.25 12:00close1681.001.57760.00001.543895.7614383.47
3372003.08.27 23:05buy1691.001.57140.00001.6066
3382003.08.28 09:00close1691.001.56730.00001.6066-292.6714090.80
3392003.08.29 05:25buy1701.001.57660.00001.6118
3402003.08.29 19:00close1701.001.57630.00001.6118-21.0014069.80
3412003.09.02 01:55sell1711.001.57120.00001.5360
3422003.09.02 12:00close1711.001.56770.00001.5360245.0014314.80
3432003.09.08 08:15buy1721.001.58750.00001.6227
3442003.09.08 22:00close1721.001.58300.00001.6227-315.0013999.80
3452003.09.15 07:15buy1731.001.60350.00001.6387
3462003.09.15 20:00close1731.001.60130.00001.6387-154.0013845.80
3472003.09.17 04:05sell1741.001.58850.00001.5533
3482003.09.17 11:00close1741.001.59390.00001.5533-378.0013467.80
3492003.09.18 03:30buy1751.001.60750.00001.6427
3502003.09.22 00:00t/p1751.001.64270.00001.64272460.2215928.02
3512003.09.22 08:30buy1761.001.64440.00001.6796
3522003.09.24 08:00close1761.001.65000.00001.6796388.2216316.24
3532003.09.30 01:20buy1771.001.66330.00001.6985
3542003.09.30 17:00close1771.001.66310.00001.6985-14.0016302.24
3552003.10.02 23:55buy1781.001.66900.00001.7042
3562003.10.03 12:00close1781.001.66790.00001.7042-78.8916223.35
3572003.10.06 09:00sell1791.001.66180.00001.6266
3582003.10.06 14:00close1791.001.66600.00001.6266-294.0015929.35
3592003.10.08 02:15sell1801.001.66360.00001.6284
3602003.10.09 09:00close1801.001.66790.00001.6284-307.7215621.63
3612003.10.10 03:50buy1811.001.66360.00001.6988
3622003.10.13 08:00close1811.001.66260.00001.6988-71.8915549.74
3632003.10.14 00:25buy1821.001.66400.00001.6992
3642003.10.14 07:00close1821.001.65730.00001.6992-469.0015080.74
3652003.10.15 03:10buy1831.001.67000.00001.7052
3662003.10.15 15:00close1831.001.66440.00001.7052-392.0014688.74
3672003.10.21 07:20sell1841.001.67160.00001.6364
3682003.10.21 17:00close1841.001.67680.00001.6364-364.0014324.74
3692003.10.23 06:55buy1851.001.69210.00001.7273
3702003.10.27 05:00close1851.001.69160.00001.7273-38.7814285.96
3712003.10.31 04:55sell1861.001.69640.00001.6612
3722003.11.04 13:00close1861.001.67670.00001.66121374.5215660.48
3732003.11.10 08:50buy1871.001.67280.00001.7080
3742003.11.11 00:00close1871.001.66790.00001.7080-344.8915315.59
3752003.11.12 03:00sell1881.001.66680.00001.6316
3762003.11.12 04:00close1881.001.67090.00001.6316-287.0015028.59
3772003.11.19 10:00buy1891.001.70050.00001.7357
3782003.11.21 07:00close1891.001.69990.00001.7357-49.5614979.03
3792003.11.27 02:55buy1901.001.71010.00001.7453
3802003.12.02 01:00close1901.001.71850.00001.7453582.3315561.36
3812003.12.05 06:20sell1911.001.72200.00001.6868
3822003.12.05 15:00close1911.001.72540.00001.6868-238.0015323.36
3832003.12.08 05:50buy1921.001.72840.00001.7636
3842003.12.10 09:00close1921.001.73890.00001.7636731.2216054.58
3852003.12.15 07:30sell1931.001.74340.00001.7082
3862003.12.15 16:00close1931.001.74790.00001.7082-315.0015739.58
3872003.12.17 02:10buy1941.001.75320.00001.7884
3882003.12.17 13:00close1941.001.75030.00001.7884-203.0015536.58
3892003.12.19 01:50buy1951.001.76900.00001.8042
3902003.12.19 12:00close1951.001.76640.00001.8042-182.0015354.58
3912003.12.22 19:25sell1961.001.76380.00001.7286
3922003.12.23 13:00close1961.001.76520.00001.7286-100.2415254.34
3932003.12.26 09:20buy1971.001.77250.00001.8077
3942003.12.26 19:00close1971.001.77100.00001.8077-105.0015149.34
3952004.01.07 00:05buy1981.001.82070.00001.8559
3962004.01.07 10:00close1981.001.81390.00001.8559-476.0014673.34
3972004.01.09 06:25buy1991.001.83170.00001.8669
3982004.01.12 15:00close1991.001.84730.00001.86691090.1115763.45
3992004.01.16 00:45sell2001.001.82460.00001.7894
4002004.01.19 10:18t/p2001.001.78940.00001.78942461.7618225.21
4012004.01.20 04:00sell2011.001.78410.00001.7489
4022004.01.20 09:00close2011.001.79290.00001.7489-616.0017609.21
4032004.01.21 02:15buy2021.001.81490.00001.8501
4042004.01.23 10:33t/p2021.001.85010.00001.85012456.4420065.65
4052004.01.26 10:00sell2031.001.82640.00001.7912
4062004.01.27 15:00close2031.001.81660.00001.7912683.7620749.41
4072004.02.04 01:10buy2041.001.83600.00001.8712
4082004.02.04 16:00close2041.001.83230.00001.8712-259.0020490.41
4092004.02.09 00:15buy2051.001.84230.00001.8775
4102004.02.11 17:17t/p2051.001.87750.00001.87752460.2222950.63
4112004.02.16 09:15sell2061.001.88660.00001.8514
4122004.02.16 16:00close2061.001.89020.00001.8514-252.0022698.63
4132004.02.19 04:40sell2071.001.89170.00001.8565
4142004.02.20 01:00close2071.001.89890.00001.8565-506.2422192.39
4152004.02.23 08:45sell2081.001.85950.00001.8243
4162004.02.23 16:00close2081.001.86510.00001.8243-392.0021800.39
4172004.02.25 02:00buy2091.001.88840.00001.9236
4182004.02.25 17:00close2091.001.88200.00001.9236-448.0021352.39
4192004.02.27 02:55sell2101.001.86320.00001.8280
4202004.02.27 16:00close2101.001.86010.00001.8280217.0021569.39
4212004.03.09 09:25buy2111.001.85260.00001.8878
4222004.03.09 11:00close2111.001.83690.00001.8878-1099.0020470.39
4232004.03.31 02:35buy2121.001.82570.00001.8609
4242004.04.02 09:00close2121.001.84980.00001.86091679.4422149.83
4252004.04.05 21:20sell2131.001.81880.00001.7836
4262004.04.06 03:00close2131.001.82470.00001.7836-415.2421734.59
4272004.04.14 23:20sell2141.001.79140.00001.7562
4282004.04.15 10:00close2141.001.79640.00001.7562-356.7221377.87
4292004.04.15 20:05sell2151.001.78890.00001.7537
4302004.04.16 07:00close2151.001.79480.00001.7537-415.2420962.63
4312004.04.21 08:30sell2161.001.78470.00001.7495
4322004.04.23 08:00close2161.001.77660.00001.7495558.0421520.67
4332004.04.27 01:20buy2171.001.78540.00001.8206
4342004.04.28 13:00close2171.001.78510.00001.8206-22.8921497.78
4352004.05.04 02:50sell2181.001.77300.00001.7378
4362004.05.04 10:00close2181.001.77880.00001.7378-406.0021091.78
4372004.05.04 18:40buy2191.001.78690.00001.8221
4382004.05.05 14:00close2191.001.79130.00001.8221306.1121397.89
4392004.05.10 20:55sell2201.001.77680.00001.7416
4402004.05.12 11:00close2201.001.76770.00001.7416632.5222030.41
4412004.05.17 01:30buy2211.001.75810.00001.7933
4422004.05.18 09:00close2211.001.76270.00001.7933320.1122350.52
4432004.05.20 01:10buy2221.001.78140.00001.8166
4442004.05.20 07:00close2221.001.77460.00001.8166-476.0021874.52
4452004.05.21 21:40buy2231.001.78720.00001.8224
4462004.05.27 07:17t/p2231.001.82240.00001.82242452.6624327.18
4472004.06.10 09:25sell2241.001.82980.00001.7946
4482004.06.10 18:00close2241.001.83870.00001.7946-623.0023704.18