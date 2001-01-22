|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=10; atr_multiplier=1250; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|250441
|Ticks modelled
|2161797
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|13704.18
|Gross profit
|49865.69
|Gross loss
|-36161.51
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|61.18
|Absolute drawdown
|1913.73
|Maximal drawdown
|4132.80 (33.82%)
|Relative drawdown
|33.82% (4132.80)
|Total trades
|224
|Short positions (won %)
|106 (27.36%)
|Long positions (won %)
|118 (30.51%)
|Profit trades (% of total)
|65 (29.02%)
|Loss trades (% of total)
|159 (70.98%)
|Largest
|profit trade
|2461.76
|loss trade
|-1099.00
|Average
|profit trade
|767.16
|loss trade
|-227.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (3402.63)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-2503.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3551.87 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2503.41 (15)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.4299
|2
|2001.01.22 18:00
|close
|1
|1.00
|1.4652
|0.0000
|1.4299
|-7.00
|9993.00
|3
|2001.01.23 18:25
|buy
|2
|1.00
|1.4694
|0.0000
|1.5046
|4
|2001.01.24 11:00
|close
|2
|1.00
|1.4650
|0.0000
|1.5046
|-309.89
|9683.11
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.00
|1.4550
|0.0000
|1.4198
|6
|2001.01.25 17:00
|close
|3
|1.00
|1.4585
|0.0000
|1.4198
|-245.00
|9438.11
|7
|2001.01.31 02:35
|buy
|4
|1.00
|1.4618
|0.0000
|1.4970
|8
|2001.02.02 12:00
|close
|4
|1.00
|1.4766
|0.0000
|1.4970
|1028.44
|10466.55
|9
|2001.02.08 09:55
|sell
|5
|1.00
|1.4541
|0.0000
|1.4189
|10
|2001.02.09 17:00
|close
|5
|1.00
|1.4477
|0.0000
|1.4189
|445.76
|10912.31
|11
|2001.02.13 03:40
|buy
|6
|1.00
|1.4521
|0.0000
|1.4873
|12
|2001.02.13 09:00
|close
|6
|1.00
|1.4489
|0.0000
|1.4873
|-224.00
|10688.31
|13
|2001.02.15 20:05
|sell
|7
|1.00
|1.4501
|0.0000
|1.4149
|14
|2001.02.16 08:00
|close
|7
|1.00
|1.4530
|0.0000
|1.4149
|-205.24
|10483.07
|15
|2001.02.20 00:15
|sell
|8
|1.00
|1.4473
|0.0000
|1.4121
|16
|2001.02.20 16:00
|close
|8
|1.00
|1.4411
|0.0000
|1.4121
|434.00
|10917.07
|17
|2001.02.26 09:40
|buy
|9
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4876
|18
|2001.02.26 14:00
|close
|9
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4876
|-252.00
|10665.07
|19
|2001.02.27 23:50
|sell
|10
|1.00
|1.4437
|0.0000
|1.4085
|20
|2001.02.28 11:00
|close
|10
|1.00
|1.4449
|0.0000
|1.4085
|-86.24
|10578.83
|21
|2001.03.02 02:45
|buy
|11
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4895
|22
|2001.03.05 10:00
|close
|11
|1.00
|1.4680
|0.0000
|1.4895
|957.11
|11535.94
|23
|2001.03.08 03:15
|sell
|12
|1.00
|1.4615
|0.0000
|1.4263
|24
|2001.03.08 10:00
|close
|12
|1.00
|1.4646
|0.0000
|1.4263
|-217.00
|11318.94
|25
|2001.03.15 04:35
|sell
|13
|1.00
|1.4462
|0.0000
|1.4110
|26
|2001.03.19 12:00
|close
|13
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4110
|898.52
|12217.46
|27
|2001.03.21 08:30
|buy
|14
|1.00
|1.4343
|0.0000
|1.4695
|28
|2001.03.21 11:00
|close
|14
|1.00
|1.4266
|0.0000
|1.4695
|-539.00
|11678.46
|29
|2001.03.27 07:20
|buy
|15
|1.00
|1.4344
|0.0000
|1.4696
|30
|2001.03.27 18:00
|close
|15
|1.00
|1.4302
|0.0000
|1.4696
|-294.00
|11384.46
|31
|2001.04.04 05:20
|buy
|16
|1.00
|1.4327
|0.0000
|1.4679
|32
|2001.04.04 10:00
|close
|16
|1.00
|1.4297
|0.0000
|1.4679
|-210.00
|11174.46
|33
|2001.04.09 23:40
|buy
|17
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4791
|34
|2001.04.10 12:00
|close
|17
|1.00
|1.4426
|0.0000
|1.4791
|-92.89
|11081.57
|35
|2001.04.11 05:35
|sell
|18
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.3981
|36
|2001.04.11 12:00
|close
|18
|1.00
|1.4373
|0.0000
|1.3981
|-280.00
|10801.57
|37
|2001.04.18 00:25
|sell
|19
|1.00
|1.4317
|0.0000
|1.3965
|38
|2001.04.18 19:00
|close
|19
|1.00
|1.4318
|0.0000
|1.3965
|-7.00
|10794.57
|39
|2001.04.20 06:45
|buy
|20
|1.00
|1.4438
|0.0000
|1.4790
|40
|2001.04.20 14:00
|close
|20
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4790
|-238.00
|10556.57
|41
|2001.04.30 06:45
|sell
|21
|1.00
|1.4351
|0.0000
|1.3999
|42
|2001.05.01 17:00
|close
|21
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.3999
|179.76
|10736.33
|43
|2001.05.09 04:05
|sell
|22
|1.00
|1.4270
|0.0000
|1.3918
|44
|2001.05.10 14:00
|close
|22
|1.00
|1.4271
|0.0000
|1.3918
|-13.72
|10722.61
|45
|2001.05.16 03:55
|buy
|23
|1.00
|1.4227
|0.0000
|1.4579
|46
|2001.05.18 10:00
|close
|23
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4579
|370.44
|11093.05
|47
|2001.05.23 03:30
|sell
|24
|1.00
|1.4278
|0.0000
|1.3926
|48
|2001.05.25 10:00
|close
|24
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3926
|936.04
|12029.09
|49
|2001.05.31 02:50
|buy
|25
|1.00
|1.4258
|0.0000
|1.4610
|50
|2001.05.31 09:00
|close
|25
|1.00
|1.4210
|0.0000
|1.4610
|-336.00
|11693.09
|51
|2001.06.01 05:30
|sell
|26
|1.00
|1.4186
|0.0000
|1.3834
|52
|2001.06.04 00:00
|close
|26
|1.00
|1.4188
|0.0000
|1.3834
|-16.24
|11676.85
|53
|2001.06.07 07:20
|sell
|27
|1.00
|1.3914
|0.0000
|1.3562
|54
|2001.06.07 22:00
|close
|27
|1.00
|1.3913
|0.0000
|1.3562
|7.00
|11683.85
|55
|2001.06.12 05:05
|sell
|28
|1.00
|1.3739
|0.0000
|1.3387
|56
|2001.06.12 11:00
|close
|28
|1.00
|1.3789
|0.0000
|1.3387
|-350.00
|11333.85
|57
|2001.06.14 02:55
|buy
|29
|1.00
|1.3898
|0.0000
|1.4250
|58
|2001.06.18 13:00
|close
|29
|1.00
|1.4025
|0.0000
|1.4250
|885.22
|12219.07
|59
|2001.06.22 02:25
|buy
|30
|1.00
|1.4149
|0.0000
|1.4501
|60
|2001.06.22 15:00
|close
|30
|1.00
|1.4101
|0.0000
|1.4501
|-336.00
|11883.07
|61
|2001.06.29 04:45
|sell
|31
|1.00
|1.4089
|0.0000
|1.3737
|62
|2001.06.29 19:00
|close
|31
|1.00
|1.4117
|0.0000
|1.3737
|-196.00
|11687.07
|63
|2001.07.03 02:50
|buy
|32
|1.00
|1.4157
|0.0000
|1.4509
|64
|2001.07.03 10:00
|close
|32
|1.00
|1.4134
|0.0000
|1.4509
|-161.00
|11526.07
|65
|2001.07.04 00:25
|sell
|33
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.3722
|66
|2001.07.05 12:00
|close
|33
|1.00
|1.4081
|0.0000
|1.3722
|-55.72
|11470.35
|67
|2001.07.05 23:50
|sell
|34
|1.00
|1.4028
|0.0000
|1.3676
|68
|2001.07.06 10:00
|close
|34
|1.00
|1.4032
|0.0000
|1.3676
|-30.24
|11440.11
|69
|2001.07.09 02:55
|buy
|35
|1.00
|1.4099
|0.0000
|1.4451
|70
|2001.07.09 12:00
|close
|35
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.4451
|-175.00
|11265.11
|71
|2001.07.11 04:25
|buy
|36
|1.00
|1.4109
|0.0000
|1.4461
|72
|2001.07.11 18:00
|close
|36
|1.00
|1.4119
|0.0000
|1.4461
|70.00
|11335.11
|73
|2001.07.19 08:30
|buy
|37
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.4542
|74
|2001.07.19 15:00
|close
|37
|1.00
|1.4150
|0.0000
|1.4542
|-280.00
|11055.11
|75
|2001.07.20 08:30
|buy
|38
|1.00
|1.4283
|0.0000
|1.4635
|76
|2001.07.23 01:00
|close
|38
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4635
|-239.89
|10815.22
|77
|2001.08.10 02:30
|buy
|39
|1.00
|1.4253
|0.0000
|1.4605
|78
|2001.08.10 13:00
|close
|39
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4605
|-28.00
|10787.22
|79
|2001.08.31 01:10
|buy
|40
|1.00
|1.4572
|0.0000
|1.4924
|80
|2001.08.31 15:00
|close
|40
|1.00
|1.4547
|0.0000
|1.4924
|-175.00
|10612.22
|81
|2001.09.06 03:20
|buy
|41
|1.00
|1.4563
|0.0000
|1.4915
|82
|2001.09.06 10:00
|close
|41
|1.00
|1.4512
|0.0000
|1.4915
|-357.00
|10255.22
|83
|2001.09.07 07:50
|buy
|42
|1.00
|1.4558
|0.0000
|1.4910
|84
|2001.09.07 12:00
|close
|42
|1.00
|1.4507
|0.0000
|1.4910
|-357.00
|9898.22
|85
|2001.09.12 02:30
|buy
|43
|1.00
|1.4687
|0.0000
|1.5039
|86
|2001.09.12 11:00
|close
|43
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.5039
|-252.00
|9646.22
|87
|2001.09.18 02:40
|sell
|44
|1.00
|1.4669
|0.0000
|1.4317
|88
|2001.09.19 17:00
|close
|44
|1.00
|1.4684
|0.0000
|1.4317
|-107.24
|9538.98
|89
|2001.10.04 23:45
|buy
|45
|1.00
|1.4759
|0.0000
|1.5111
|90
|2001.10.08 10:00
|close
|45
|1.00
|1.4755
|0.0000
|1.5111
|-31.78
|9507.20
|91
|2001.10.08 20:50
|sell
|46
|1.00
|1.4748
|0.0000
|1.4396
|92
|2001.10.12 08:00
|close
|46
|1.00
|1.4464
|0.0000
|1.4396
|1974.56
|11481.76
|93
|2001.10.15 08:20
|buy
|47
|1.00
|1.4518
|0.0000
|1.4870
|94
|2001.10.15 17:00
|close
|47
|1.00
|1.4470
|0.0000
|1.4870
|-336.00
|11145.76
|95
|2001.10.17 03:50
|buy
|48
|1.00
|1.4476
|0.0000
|1.4828
|96
|2001.10.17 12:00
|close
|48
|1.00
|1.4455
|0.0000
|1.4828
|-147.00
|10998.76
|97
|2001.10.22 07:40
|sell
|49
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3993
|98
|2001.10.23 22:00
|close
|49
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.3993
|613.76
|11612.52
|99
|2001.10.25 03:05
|buy
|50
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4633
|100
|2001.10.25 11:00
|close
|50
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4633
|-168.00
|11444.52
|101
|2001.11.14 05:35
|sell
|51
|1.00
|1.4424
|0.0000
|1.4072
|102
|2001.11.14 17:00
|close
|51
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4072
|-21.00
|11423.52
|103
|2001.11.16 01:30
|sell
|52
|1.00
|1.4322
|0.0000
|1.3970
|104
|2001.11.16 10:00
|close
|52
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3970
|-161.00
|11262.52
|105
|2001.11.20 01:35
|sell
|53
|1.00
|1.4140
|0.0000
|1.3788
|106
|2001.11.20 09:00
|close
|53
|1.00
|1.4173
|0.0000
|1.3788
|-231.00
|11031.52
|107
|2001.12.03 09:05
|sell
|54
|1.00
|1.4235
|0.0000
|1.3883
|108
|2001.12.03 21:00
|close
|54
|1.00
|1.4254
|0.0000
|1.3883
|-133.00
|10898.52
|109
|2001.12.05 00:14
|sell
|55
|1.00
|1.4231
|0.0000
|1.3879
|110
|2001.12.06 14:00
|close
|55
|1.00
|1.4191
|0.0000
|1.3879
|273.28
|11171.80
|111
|2001.12.07 04:40
|buy
|56
|1.00
|1.4273
|0.0000
|1.4625
|112
|2001.12.07 11:00
|close
|56
|1.00
|1.4244
|0.0000
|1.4625
|-203.00
|10968.80
|113
|2001.12.11 03:39
|buy
|57
|1.00
|1.4335
|0.0000
|1.4687
|114
|2001.12.11 13:00
|close
|57
|1.00
|1.4323
|0.0000
|1.4687
|-84.00
|10884.80
|115
|2001.12.13 07:55
|buy
|58
|1.00
|1.4458
|0.0000
|1.4810
|116
|2001.12.13 19:00
|close
|58
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4810
|-217.00
|10667.80
|117
|2001.12.14 04:50
|sell
|59
|1.00
|1.4425
|0.0000
|1.4073
|118
|2001.12.14 10:00
|close
|59
|1.00
|1.4478
|0.0000
|1.4073
|-371.00
|10296.80
|119
|2001.12.17 06:29
|buy
|60
|1.00
|1.4531
|0.0000
|1.4883
|120
|2001.12.17 15:00
|close
|60
|1.00
|1.4546
|0.0000
|1.4883
|105.00
|10401.80
|121
|2001.12.18 06:50
|buy
|61
|1.00
|1.4590
|0.0000
|1.4942
|122
|2001.12.18 13:00
|close
|61
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4942
|-329.00
|10072.80
|123
|2001.12.24 08:35
|sell
|62
|1.00
|1.4396
|0.0000
|1.4044
|124
|2001.12.24 16:00
|close
|62
|1.00
|1.4429
|0.0000
|1.4044
|-231.00
|9841.80
|125
|2001.12.27 07:30
|buy
|63
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4838
|126
|2001.12.28 09:00
|close
|63
|1.00
|1.4483
|0.0000
|1.4838
|-22.89
|9818.91
|127
|2002.01.02 09:05
|buy
|64
|1.00
|1.4516
|0.0000
|1.4868
|128
|2002.01.02 12:00
|close
|64
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4868
|-210.00
|9608.91
|129
|2002.01.04 02:20
|sell
|65
|1.00
|1.4396
|0.0000
|1.4044
|130
|2002.01.04 09:00
|close
|65
|1.00
|1.4420
|0.0000
|1.4044
|-168.00
|9440.91
|131
|2002.01.23 00:50
|sell
|66
|1.00
|1.4298
|0.0000
|1.3946
|132
|2002.01.23 08:00
|close
|66
|1.00
|1.4324
|0.0000
|1.3946
|-182.00
|9258.91
|133
|2002.01.28 03:25
|sell
|67
|1.00
|1.4094
|0.0000
|1.3742
|134
|2002.01.29 14:00
|close
|67
|1.00
|1.4112
|0.0000
|1.3742
|-128.24
|9130.67
|135
|2002.02.06 02:05
|sell
|68
|1.00
|1.4153
|0.0000
|1.3801
|136
|2002.02.07 21:00
|close
|68
|1.00
|1.4136
|0.0000
|1.3801
|112.28
|9242.95
|137
|2002.02.12 00:35
|buy
|69
|1.00
|1.4220
|0.0000
|1.4572
|138
|2002.02.13 14:00
|close
|69
|1.00
|1.4312
|0.0000
|1.4572
|642.11
|9885.06
|139
|2002.02.25 04:25
|buy
|70
|1.00
|1.4314
|0.0000
|1.4666
|140
|2002.02.25 12:00
|close
|70
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4666
|-161.00
|9724.06
|141
|2002.02.26 02:39
|sell
|71
|1.00
|1.4259
|0.0000
|1.3907
|142
|2002.02.27 14:00
|close
|71
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.3907
|480.76
|10204.82
|143
|2002.03.05 01:10
|buy
|72
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4577
|144
|2002.03.05 12:00
|close
|72
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4577
|-91.00
|10113.82
|145
|2002.03.11 05:09
|sell
|73
|1.00
|1.4215
|0.0000
|1.3863
|146
|2002.03.13 16:00
|close
|73
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3863
|499.52
|10613.34
|147
|2002.04.02 01:35
|buy
|74
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4756
|148
|2002.04.02 10:00
|close
|74
|1.00
|1.4371
|0.0000
|1.4756
|-231.00
|10382.34
|149
|2002.05.06 03:44
|buy
|75
|1.00
|1.4676
|0.0000
|1.5028
|150
|2002.05.07 13:00
|close
|75
|1.00
|1.4657
|0.0000
|1.5028
|-134.89
|10247.45
|151
|2002.06.03 08:15
|sell
|76
|1.00
|1.4569
|0.0000
|1.4217
|152
|2002.06.03 17:00
|close
|76
|1.00
|1.4614
|0.0000
|1.4217
|-315.00
|9932.45
|153
|2002.06.05 07:35
|sell
|77
|1.00
|1.4592
|0.0000
|1.4240
|154
|2002.06.05 20:00
|close
|77
|1.00
|1.4597
|0.0000
|1.4240
|-35.00
|9897.45
|155
|2002.06.12 03:30
|buy
|78
|1.00
|1.4714
|0.0000
|1.5066
|156
|2002.06.12 15:00
|close
|78
|1.00
|1.4703
|0.0000
|1.5066
|-77.00
|9820.45
|157
|2002.06.21 02:40
|buy
|79
|1.00
|1.4980
|0.0000
|1.5332
|158
|2002.06.21 12:00
|close
|79
|1.00
|1.4963
|0.0000
|1.5332
|-119.00
|9701.45
|159
|2002.06.26 17:45
|buy
|80
|1.00
|1.5224
|0.0000
|1.5576
|160
|2002.06.27 10:00
|close
|80
|1.00
|1.5236
|0.0000
|1.5576
|78.33
|9779.78
|161
|2002.06.28 04:55
|buy
|81
|1.00
|1.5276
|0.0000
|1.5628
|162
|2002.06.28 17:00
|close
|81
|1.00
|1.5241
|0.0000
|1.5628
|-245.00
|9534.78
|163
|2002.07.08 13:20
|buy
|82
|1.00
|1.5307
|0.0000
|1.5659
|164
|2002.07.10 15:00
|close
|82
|1.00
|1.5459
|0.0000
|1.5659
|1060.22
|10595.00
|165
|2002.07.24 00:30
|sell
|83
|1.00
|1.5656
|0.0000
|1.5304
|166
|2002.07.24 14:00
|close
|83
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5304
|-140.00
|10455.00
|167
|2002.07.25 11:55
|buy
|84
|1.00
|1.5743
|0.0000
|1.6095
|168
|2002.07.26 16:00
|close
|84
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.6095
|-113.89
|10341.11
|169
|2002.07.29 02:40
|sell
|85
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5323
|170
|2002.07.30 12:00
|close
|85
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5323
|200.76
|10541.87
|171
|2002.08.05 02:40
|buy
|86
|1.00
|1.5681
|0.0000
|1.6033
|172
|2002.08.05 10:00
|close
|86
|1.00
|1.5640
|0.0000
|1.6033
|-287.00
|10254.87
|173
|2002.08.07 02:10
|sell
|87
|1.00
|1.5400
|0.0000
|1.5048
|174
|2002.08.08 02:00
|close
|87
|1.00
|1.5411
|0.0000
|1.5048
|-83.72
|10171.15
|175
|2002.08.08 23:15
|sell
|88
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.4963
|176
|2002.08.09 06:00
|close
|88
|1.00
|1.5356
|0.0000
|1.4963
|-289.24
|9881.91
|177
|2002.08.13 00:35
|buy
|89
|1.00
|1.5306
|0.0000
|1.5658
|178
|2002.08.13 10:00
|close
|89
|1.00
|1.5256
|0.0000
|1.5658
|-350.00
|9531.91
|179
|2002.08.20 04:35
|sell
|90
|1.00
|1.5277
|0.0000
|1.4925
|180
|2002.08.20 20:00
|close
|90
|1.00
|1.5293
|0.0000
|1.4925
|-112.00
|9419.91
|181
|2002.08.28 03:00
|buy
|91
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5667
|182
|2002.08.30 17:00
|close
|91
|1.00
|1.5462
|0.0000
|1.5667
|1021.44
|10441.35
|183
|2002.09.04 05:59
|buy
|92
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5987
|184
|2002.09.05 19:00
|close
|92
|1.00
|1.5657
|0.0000
|1.5987
|148.33
|10589.68
|185
|2002.09.09 05:30
|sell
|93
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|186
|2002.09.10 05:00
|close
|93
|1.00
|1.5607
|0.0000
|1.5241
|-100.24
|10489.44
|187
|2002.09.10 18:45
|sell
|94
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5199
|188
|2002.09.11 10:00
|close
|94
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5199
|-156.24
|10333.20
|189
|2002.09.13 03:50
|buy
|95
|1.00
|1.5597
|0.0000
|1.5949
|190
|2002.09.13 19:00
|close
|95
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5949
|-581.00
|9752.20
|191
|2002.09.20 05:35
|buy
|96
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5910
|192
|2002.09.20 11:00
|close
|96
|1.00
|1.5510
|0.0000
|1.5910
|-336.00
|9416.20
|193
|2002.09.24 08:15
|sell
|97
|1.00
|1.5508
|0.0000
|1.5156
|194
|2002.09.24 13:00
|close
|97
|1.00
|1.5538
|0.0000
|1.5156
|-210.00
|9206.20
|195
|2002.09.25 07:20
|buy
|98
|1.00
|1.5598
|0.0000
|1.5950
|196
|2002.09.25 13:00
|close
|98
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5950
|-112.00
|9094.20
|197
|2002.09.26 03:55
|sell
|99
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|198
|2002.09.27 20:00
|close
|99
|1.00
|1.5595
|0.0000
|1.5241
|-16.24
|9077.96
|199
|2002.10.02 07:15
|sell
|100
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|200
|2002.10.02 16:00
|close
|100
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5303
|-119.00
|8958.96
|201
|2002.10.07 08:25
|sell
|101
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|202
|2002.10.08 04:00
|close
|101
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5303
|-156.24
|8802.72
|203
|2002.10.09 02:50
|sell
|102
|1.00
|1.5544
|0.0000
|1.5192
|204
|2002.10.09 17:00
|close
|102
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5192
|-266.00
|8536.72
|205
|2002.10.10 02:35
|buy
|103
|1.00
|1.5638
|0.0000
|1.5990
|206
|2002.10.10 14:00
|close
|103
|1.00
|1.5632
|0.0000
|1.5990
|-42.00
|8494.72
|207
|2002.10.16 01:55
|sell
|104
|1.00
|1.5531
|0.0000
|1.5179
|208
|2002.10.16 16:00
|close
|104
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5179
|-140.00
|8354.72
|209
|2002.10.22 22:35
|buy
|105
|1.00
|1.5456
|0.0000
|1.5808
|210
|2002.10.24 11:00
|close
|105
|1.00
|1.5448
|0.0000
|1.5808
|-63.56
|8291.16
|211
|2002.10.29 01:44
|buy
|106
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5935
|212
|2002.10.29 15:00
|close
|106
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5935
|-70.00
|8221.16
|213
|2002.11.01 04:10
|buy
|107
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5993
|214
|2002.11.04 09:00
|close
|107
|1.00
|1.5622
|0.0000
|1.5993
|-134.89
|8086.27
|215
|2002.11.07 06:00
|buy
|108
|1.00
|1.5634
|0.0000
|1.5986
|216
|2002.11.11 15:00
|close
|108
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5986
|1844.22
|9930.49
|217
|2002.11.15 07:25
|sell
|109
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5439
|218
|2002.11.15 19:00
|close
|109
|1.00
|1.5809
|0.0000
|1.5439
|-126.00
|9804.49
|219
|2002.11.26 05:10
|sell
|110
|1.00
|1.5649
|0.0000
|1.5297
|220
|2002.11.27 12:00
|close
|110
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5297
|998.76
|10803.25
|221
|2002.11.28 00:10
|sell
|111
|1.00
|1.5470
|0.0000
|1.5118
|222
|2002.11.28 10:00
|close
|111
|1.00
|1.5515
|0.0000
|1.5118
|-315.00
|10488.25
|223
|2002.12.03 02:00
|buy
|112
|1.00
|1.5560
|0.0000
|1.5912
|224
|2002.12.04 18:00
|close
|112
|1.00
|1.5689
|0.0000
|1.5912
|901.11
|11389.36
|225
|2002.12.13 01:50
|buy
|113
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.6146
|226
|2002.12.19 07:00
|close
|113
|1.00
|1.5995
|0.0000
|1.6146
|1395.66
|12785.02
|227
|2003.01.03 02:05
|sell
|114
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5601
|228
|2003.01.03 14:00
|close
|114
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5601
|-112.00
|12673.02
|229
|2003.01.06 07:35
|buy
|115
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|230
|2003.01.06 18:00
|close
|115
|1.00
|1.6074
|0.0000
|1.6442
|-112.00
|12561.02
|231
|2003.01.09 08:35
|buy
|116
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6476
|232
|2003.01.09 13:00
|close
|116
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6476
|-238.00
|12323.02
|233
|2003.01.14 03:59
|sell
|117
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.5656
|234
|2003.01.14 12:00
|close
|117
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.5656
|-364.00
|11959.02
|235
|2003.01.17 02:00
|buy
|118
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|236
|2003.01.20 01:00
|close
|118
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.6442
|152.11
|12111.13
|237
|2003.01.22 07:00
|buy
|119
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6513
|238
|2003.01.22 11:00
|close
|119
|1.00
|1.6105
|0.0000
|1.6513
|-392.00
|11719.13
|239
|2003.01.23 04:20
|buy
|120
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6520
|240
|2003.01.27 16:00
|close
|120
|1.00
|1.6305
|0.0000
|1.6520
|955.22
|12674.35
|241
|2003.01.29 14:45
|buy
|121
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6802
|242
|2003.01.30 10:00
|close
|121
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6802
|-313.67
|12360.68
|243
|2003.01.31 06:35
|buy
|122
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6885
|244
|2003.01.31 16:00
|close
|122
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6885
|-427.00
|11933.68
|245
|2003.02.06 05:04
|sell
|123
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6073
|246
|2003.02.06 13:00
|close
|123
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6073
|-350.00
|11583.68
|247
|2003.02.11 05:20
|sell
|124
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.5911
|248
|2003.02.12 11:00
|close
|124
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.5911
|354.76
|11938.44
|249
|2003.02.19 03:25
|sell
|125
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5576
|250
|2003.02.19 10:00
|close
|125
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5576
|-154.00
|11784.44
|251
|2003.02.24 08:45
|sell
|126
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5434
|252
|2003.02.24 16:00
|close
|126
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5434
|-238.00
|11546.44
|253
|2003.02.26 03:25
|sell
|127
|1.00
|1.5747
|0.0000
|1.5395
|254
|2003.02.26 14:04
|close
|127
|1.00
|1.5765
|0.0000
|1.5395
|-126.00
|11420.44
|255
|2003.03.03 06:45
|sell
|128
|1.00
|1.5750
|0.0000
|1.5398
|256
|2003.03.03 17:00
|close
|128
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5398
|-399.00
|11021.44
|257
|2003.03.06 01:45
|buy
|129
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6356
|258
|2003.03.07 00:04
|close
|129
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.6356
|-99.89
|10921.55
|259
|2003.03.14 03:59
|sell
|130
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5669
|260
|2003.03.17 17:39
|t/p
|130
|1.00
|1.5669
|0.0000
|1.5669
|2461.76
|13383.31
|261
|2003.03.18 08:15
|sell
|131
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5347
|262
|2003.03.19 17:00
|close
|131
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5347
|445.76
|13829.07
|263
|2003.03.24 00:00
|buy
|132
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|264
|2003.03.25 17:00
|close
|132
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5997
|495.11
|14324.18
|265
|2003.03.28 04:05
|sell
|133
|1.00
|1.5656
|0.0000
|1.5304
|266
|2003.03.28 16:00
|close
|133
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5304
|-77.00
|14247.18
|267
|2003.04.03 01:10
|sell
|134
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5325
|268
|2003.04.03 17:00
|close
|134
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5325
|-182.00
|14065.18
|269
|2003.04.07 20:40
|sell
|135
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5154
|270
|2003.04.08 03:00
|close
|135
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5154
|-338.24
|13726.94
|271
|2003.04.10 08:25
|buy
|136
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|272
|2003.04.11 15:00
|close
|136
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5997
|215.11
|13942.05
|273
|2003.04.18 02:55
|sell
|137
|1.00
|1.5724
|0.0000
|1.5372
|274
|2003.04.18 10:00
|close
|137
|1.00
|1.5756
|0.0000
|1.5372
|-224.00
|13718.05
|275
|2003.04.25 00:44
|buy
|138
|1.00
|1.5930
|0.0000
|1.6282
|276
|2003.04.25 07:00
|close
|138
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.6282
|-140.00
|13578.05
|277
|2003.04.29 05:35
|sell
|139
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5536
|278
|2003.04.29 11:00
|close
|139
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5536
|-280.00
|13298.05
|279
|2003.05.01 01:50
|buy
|140
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.6330
|280
|2003.05.02 11:00
|close
|140
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6330
|684.11
|13982.16
|281
|2003.05.07 02:59
|buy
|141
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6487
|282
|2003.05.07 11:00
|close
|141
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6487
|-308.00
|13674.16
|283
|2003.05.08 04:50
|sell
|142
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5617
|284
|2003.05.08 11:00
|close
|142
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5617
|-266.00
|13408.16
|285
|2003.05.15 00:05
|buy
|143
|1.00
|1.6164
|0.0000
|1.6516
|286
|2003.05.16 09:00
|close
|143
|1.00
|1.6198
|0.0000
|1.6516
|236.11
|13644.27
|287
|2003.05.19 00:04
|buy
|144
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6631
|288
|2003.05.20 09:00
|close
|144
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6631
|208.11
|13852.38
|289
|2003.05.21 03:50
|buy
|145
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6758
|290
|2003.05.21 21:00
|close
|145
|1.00
|1.6355
|0.0000
|1.6758
|-357.00
|13495.38
|291
|2003.05.30 05:04
|buy
|146
|1.00
|1.6521
|0.0000
|1.6873
|292
|2003.05.30 11:00
|close
|146
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6873
|-322.00
|13173.38
|293
|2003.06.02 08:20
|sell
|147
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.5966
|294
|2003.06.02 20:00
|close
|147
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.5966
|-434.00
|12739.38
|295
|2003.06.04 01:04
|sell
|148
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.5934
|296
|2003.06.04 10:00
|close
|148
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.5934
|-182.00
|12557.38
|297
|2003.06.10 04:55
|sell
|149
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6124
|298
|2003.06.10 10:00
|close
|149
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6124
|-392.00
|12165.38
|299
|2003.06.11 22:10
|buy
|150
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.7020
|300
|2003.06.12 15:00
|close
|150
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7020
|85.33
|12250.71
|301
|2003.06.16 20:40
|buy
|151
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.7141
|302
|2003.06.17 14:00
|close
|151
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.7141
|-57.89
|12192.82
|303
|2003.06.18 00:15
|buy
|152
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.7184
|304
|2003.06.18 09:00
|close
|152
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.7184
|-14.00
|12178.82
|305
|2003.06.19 03:30
|sell
|153
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6449
|306
|2003.06.20 05:04
|close
|153
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6449
|-100.24
|12078.58
|307
|2003.06.23 05:00
|sell
|154
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6278
|308
|2003.06.23 17:00
|close
|154
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6278
|-252.00
|11826.58
|309
|2003.06.27 06:35
|sell
|155
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6270
|310
|2003.06.30 18:00
|close
|155
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6270
|634.76
|12461.34
|311
|2003.07.03 05:09
|buy
|156
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6997
|312
|2003.07.03 12:00
|close
|156
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6997
|-217.00
|12244.34
|313
|2003.07.04 03:09
|buy
|157
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7033
|314
|2003.07.04 09:00
|close
|157
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.7033
|42.00
|12286.34
|315
|2003.07.09 01:00
|sell
|158
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.5999
|316
|2003.07.09 21:00
|close
|158
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.5999
|28.00
|12314.34
|317
|2003.07.15 07:35
|sell
|159
|1.00
|1.6123
|0.0000
|1.5771
|318
|2003.07.16 21:00
|close
|159
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5771
|1166.76
|13481.10
|319
|2003.07.21 08:50
|sell
|160
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5492
|320
|2003.07.21 11:00
|close
|160
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5492
|-294.00
|13187.10
|321
|2003.07.22 01:20
|buy
|161
|1.00
|1.5976
|0.0000
|1.6328
|322
|2003.07.22 23:04
|close
|161
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.6328
|-105.00
|13082.10
|323
|2003.07.24 02:15
|buy
|162
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.6424
|324
|2003.07.29 13:00
|close
|162
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6424
|1233.33
|14315.43
|325
|2003.08.01 01:30
|sell
|163
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.5756
|326
|2003.08.04 01:04
|close
|163
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5756
|-30.24
|14285.19
|327
|2003.08.11 07:50
|sell
|164
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.5673
|328
|2003.08.11 18:00
|close
|164
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.5673
|-329.00
|13956.19
|329
|2003.08.14 02:10
|buy
|165
|1.00
|1.6062
|0.0000
|1.6414
|330
|2003.08.14 14:00
|close
|165
|1.00
|1.6069
|0.0000
|1.6414
|49.00
|14005.19
|331
|2003.08.18 01:50
|sell
|166
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5626
|332
|2003.08.20 09:00
|close
|166
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5626
|660.52
|14665.71
|333
|2003.08.21 02:35
|buy
|167
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.6278
|334
|2003.08.21 09:00
|close
|167
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.6278
|-378.00
|14287.71
|335
|2003.08.22 01:55
|sell
|168
|1.00
|1.5790
|0.0000
|1.5438
|336
|2003.08.25 12:00
|close
|168
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5438
|95.76
|14383.47
|337
|2003.08.27 23:05
|buy
|169
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.6066
|338
|2003.08.28 09:00
|close
|169
|1.00
|1.5673
|0.0000
|1.6066
|-292.67
|14090.80
|339
|2003.08.29 05:25
|buy
|170
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.6118
|340
|2003.08.29 19:00
|close
|170
|1.00
|1.5763
|0.0000
|1.6118
|-21.00
|14069.80
|341
|2003.09.02 01:55
|sell
|171
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5360
|342
|2003.09.02 12:00
|close
|171
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5360
|245.00
|14314.80
|343
|2003.09.08 08:15
|buy
|172
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.6227
|344
|2003.09.08 22:00
|close
|172
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.6227
|-315.00
|13999.80
|345
|2003.09.15 07:15
|buy
|173
|1.00
|1.6035
|0.0000
|1.6387
|346
|2003.09.15 20:00
|close
|173
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.6387
|-154.00
|13845.80
|347
|2003.09.17 04:05
|sell
|174
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5533
|348
|2003.09.17 11:00
|close
|174
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5533
|-378.00
|13467.80
|349
|2003.09.18 03:30
|buy
|175
|1.00
|1.6075
|0.0000
|1.6427
|350
|2003.09.22 00:00
|t/p
|175
|1.00
|1.6427
|0.0000
|1.6427
|2460.22
|15928.02
|351
|2003.09.22 08:30
|buy
|176
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6796
|352
|2003.09.24 08:00
|close
|176
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6796
|388.22
|16316.24
|353
|2003.09.30 01:20
|buy
|177
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6985
|354
|2003.09.30 17:00
|close
|177
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6985
|-14.00
|16302.24
|355
|2003.10.02 23:55
|buy
|178
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.7042
|356
|2003.10.03 12:00
|close
|178
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7042
|-78.89
|16223.35
|357
|2003.10.06 09:00
|sell
|179
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6266
|358
|2003.10.06 14:00
|close
|179
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6266
|-294.00
|15929.35
|359
|2003.10.08 02:15
|sell
|180
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6284
|360
|2003.10.09 09:00
|close
|180
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6284
|-307.72
|15621.63
|361
|2003.10.10 03:50
|buy
|181
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6988
|362
|2003.10.13 08:00
|close
|181
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6988
|-71.89
|15549.74
|363
|2003.10.14 00:25
|buy
|182
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6992
|364
|2003.10.14 07:00
|close
|182
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6992
|-469.00
|15080.74
|365
|2003.10.15 03:10
|buy
|183
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.7052
|366
|2003.10.15 15:00
|close
|183
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.7052
|-392.00
|14688.74
|367
|2003.10.21 07:20
|sell
|184
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6364
|368
|2003.10.21 17:00
|close
|184
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6364
|-364.00
|14324.74
|369
|2003.10.23 06:55
|buy
|185
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.7273
|370
|2003.10.27 05:00
|close
|185
|1.00
|1.6916
|0.0000
|1.7273
|-38.78
|14285.96
|371
|2003.10.31 04:55
|sell
|186
|1.00
|1.6964
|0.0000
|1.6612
|372
|2003.11.04 13:00
|close
|186
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6612
|1374.52
|15660.48
|373
|2003.11.10 08:50
|buy
|187
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.7080
|374
|2003.11.11 00:00
|close
|187
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7080
|-344.89
|15315.59
|375
|2003.11.12 03:00
|sell
|188
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6316
|376
|2003.11.12 04:00
|close
|188
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6316
|-287.00
|15028.59
|377
|2003.11.19 10:00
|buy
|189
|1.00
|1.7005
|0.0000
|1.7357
|378
|2003.11.21 07:00
|close
|189
|1.00
|1.6999
|0.0000
|1.7357
|-49.56
|14979.03
|379
|2003.11.27 02:55
|buy
|190
|1.00
|1.7101
|0.0000
|1.7453
|380
|2003.12.02 01:00
|close
|190
|1.00
|1.7185
|0.0000
|1.7453
|582.33
|15561.36
|381
|2003.12.05 06:20
|sell
|191
|1.00
|1.7220
|0.0000
|1.6868
|382
|2003.12.05 15:00
|close
|191
|1.00
|1.7254
|0.0000
|1.6868
|-238.00
|15323.36
|383
|2003.12.08 05:50
|buy
|192
|1.00
|1.7284
|0.0000
|1.7636
|384
|2003.12.10 09:00
|close
|192
|1.00
|1.7389
|0.0000
|1.7636
|731.22
|16054.58
|385
|2003.12.15 07:30
|sell
|193
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7082
|386
|2003.12.15 16:00
|close
|193
|1.00
|1.7479
|0.0000
|1.7082
|-315.00
|15739.58
|387
|2003.12.17 02:10
|buy
|194
|1.00
|1.7532
|0.0000
|1.7884
|388
|2003.12.17 13:00
|close
|194
|1.00
|1.7503
|0.0000
|1.7884
|-203.00
|15536.58
|389
|2003.12.19 01:50
|buy
|195
|1.00
|1.7690
|0.0000
|1.8042
|390
|2003.12.19 12:00
|close
|195
|1.00
|1.7664
|0.0000
|1.8042
|-182.00
|15354.58
|391
|2003.12.22 19:25
|sell
|196
|1.00
|1.7638
|0.0000
|1.7286
|392
|2003.12.23 13:00
|close
|196
|1.00
|1.7652
|0.0000
|1.7286
|-100.24
|15254.34
|393
|2003.12.26 09:20
|buy
|197
|1.00
|1.7725
|0.0000
|1.8077
|394
|2003.12.26 19:00
|close
|197
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.8077
|-105.00
|15149.34
|395
|2004.01.07 00:05
|buy
|198
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8559
|396
|2004.01.07 10:00
|close
|198
|1.00
|1.8139
|0.0000
|1.8559
|-476.00
|14673.34
|397
|2004.01.09 06:25
|buy
|199
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.8669
|398
|2004.01.12 15:00
|close
|199
|1.00
|1.8473
|0.0000
|1.8669
|1090.11
|15763.45
|399
|2004.01.16 00:45
|sell
|200
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.7894
|400
|2004.01.19 10:18
|t/p
|200
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|2461.76
|18225.21
|401
|2004.01.20 04:00
|sell
|201
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7489
|402
|2004.01.20 09:00
|close
|201
|1.00
|1.7929
|0.0000
|1.7489
|-616.00
|17609.21
|403
|2004.01.21 02:15
|buy
|202
|1.00
|1.8149
|0.0000
|1.8501
|404
|2004.01.23 10:33
|t/p
|202
|1.00
|1.8501
|0.0000
|1.8501
|2456.44
|20065.65
|405
|2004.01.26 10:00
|sell
|203
|1.00
|1.8264
|0.0000
|1.7912
|406
|2004.01.27 15:00
|close
|203
|1.00
|1.8166
|0.0000
|1.7912
|683.76
|20749.41
|407
|2004.02.04 01:10
|buy
|204
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8712
|408
|2004.02.04 16:00
|close
|204
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8712
|-259.00
|20490.41
|409
|2004.02.09 00:15
|buy
|205
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8775
|410
|2004.02.11 17:17
|t/p
|205
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|2460.22
|22950.63
|411
|2004.02.16 09:15
|sell
|206
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8514
|412
|2004.02.16 16:00
|close
|206
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8514
|-252.00
|22698.63
|413
|2004.02.19 04:40
|sell
|207
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8565
|414
|2004.02.20 01:00
|close
|207
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8565
|-506.24
|22192.39
|415
|2004.02.23 08:45
|sell
|208
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8243
|416
|2004.02.23 16:00
|close
|208
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8243
|-392.00
|21800.39
|417
|2004.02.25 02:00
|buy
|209
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.9236
|418
|2004.02.25 17:00
|close
|209
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.9236
|-448.00
|21352.39
|419
|2004.02.27 02:55
|sell
|210
|1.00
|1.8632
|0.0000
|1.8280
|420
|2004.02.27 16:00
|close
|210
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8280
|217.00
|21569.39
|421
|2004.03.09 09:25
|buy
|211
|1.00
|1.8526
|0.0000
|1.8878
|422
|2004.03.09 11:00
|close
|211
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8878
|-1099.00
|20470.39
|423
|2004.03.31 02:35
|buy
|212
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8609
|424
|2004.04.02 09:00
|close
|212
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8609
|1679.44
|22149.83
|425
|2004.04.05 21:20
|sell
|213
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.7836
|426
|2004.04.06 03:00
|close
|213
|1.00
|1.8247
|0.0000
|1.7836
|-415.24
|21734.59
|427
|2004.04.14 23:20
|sell
|214
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|428
|2004.04.15 10:00
|close
|214
|1.00
|1.7964
|0.0000
|1.7562
|-356.72
|21377.87
|429
|2004.04.15 20:05
|sell
|215
|1.00
|1.7889
|0.0000
|1.7537
|430
|2004.04.16 07:00
|close
|215
|1.00
|1.7948
|0.0000
|1.7537
|-415.24
|20962.63
|431
|2004.04.21 08:30
|sell
|216
|1.00
|1.7847
|0.0000
|1.7495
|432
|2004.04.23 08:00
|close
|216
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7495
|558.04
|21520.67
|433
|2004.04.27 01:20
|buy
|217
|1.00
|1.7854
|0.0000
|1.8206
|434
|2004.04.28 13:00
|close
|217
|1.00
|1.7851
|0.0000
|1.8206
|-22.89
|21497.78
|435
|2004.05.04 02:50
|sell
|218
|1.00
|1.7730
|0.0000
|1.7378
|436
|2004.05.04 10:00
|close
|218
|1.00
|1.7788
|0.0000
|1.7378
|-406.00
|21091.78
|437
|2004.05.04 18:40
|buy
|219
|1.00
|1.7869
|0.0000
|1.8221
|438
|2004.05.05 14:00
|close
|219
|1.00
|1.7913
|0.0000
|1.8221
|306.11
|21397.89
|439
|2004.05.10 20:55
|sell
|220
|1.00
|1.7768
|0.0000
|1.7416
|440
|2004.05.12 11:00
|close
|220
|1.00
|1.7677
|0.0000
|1.7416
|632.52
|22030.41
|441
|2004.05.17 01:30
|buy
|221
|1.00
|1.7581
|0.0000
|1.7933
|442
|2004.05.18 09:00
|close
|221
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7933
|320.11
|22350.52
|443
|2004.05.20 01:10
|buy
|222
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8166
|444
|2004.05.20 07:00
|close
|222
|1.00
|1.7746
|0.0000
|1.8166
|-476.00
|21874.52
|445
|2004.05.21 21:40
|buy
|223
|1.00
|1.7872
|0.0000
|1.8224
|446
|2004.05.27 07:17
|t/p
|223
|1.00
|1.8224
|0.0000
|1.8224
|2452.66
|24327.18
|447
|2004.06.10 09:25
|sell
|224
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.7946
|448
|2004.06.10 18:00
|close
|224
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.7946
|-623.00
|23704.18