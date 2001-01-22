Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test250441Ticks modelled2161797Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit10268.86Gross profit42793.80Gross loss-32524.94
Profit factor1.32Expected payoff51.09
Absolute drawdown1728.93Maximal drawdown3587.71 (24.77%)Relative drawdown27.33% (3109.89)
Total trades201Short positions (won %)95 (27.37%)Long positions (won %)106 (27.36%)
Profit trades (% of total)55 (27.36%)Loss trades (% of total)146 (72.64%)
Largestprofit trade2461.76loss trade-1071.00
Averageprofit trade778.07loss trade-222.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (4287.99)consecutive losses (loss in money)13 (-2152.85)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4287.99 (4)consecutive loss (count of losses)-2152.85 (13)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell11.001.46510.00001.4299
22001.01.22 18:00close11.001.46520.00001.4299-7.009993.00
32001.01.23 21:40buy21.001.46900.00001.5042
42001.01.24 11:00close21.001.46500.00001.5042-281.899711.11
52001.01.25 08:00sell31.001.45500.00001.4198
62001.01.25 17:00close31.001.45850.00001.4198-245.009466.11
72001.01.31 04:25buy41.001.46160.00001.4968
82001.02.02 12:00close41.001.47660.00001.49681042.4410508.55
92001.02.08 09:55sell51.001.45410.00001.4189
102001.02.09 17:00close51.001.44770.00001.4189445.7610954.31
112001.02.13 03:40buy61.001.45210.00001.4873
122001.02.13 09:00close61.001.44890.00001.4873-224.0010730.31
132001.02.15 20:05sell71.001.45010.00001.4149
142001.02.16 08:00close71.001.45300.00001.4149-205.2410525.07
152001.02.20 00:40sell81.001.44710.00001.4119
162001.02.20 16:00close81.001.44110.00001.4119420.0010945.07
172001.02.26 09:40buy91.001.45240.00001.4876
182001.02.26 14:00close91.001.44880.00001.4876-252.0010693.07
192001.02.27 23:55sell101.001.44390.00001.4087
202001.02.28 11:00close101.001.44490.00001.4087-72.2410620.83
212001.03.08 03:15sell111.001.46150.00001.4263
222001.03.08 10:00close111.001.46460.00001.4263-217.0010403.83
232001.03.15 04:35sell121.001.44620.00001.4110
242001.03.19 12:00close121.001.43330.00001.4110898.5211302.35
252001.03.21 08:30buy131.001.43430.00001.4695
262001.03.21 11:00close131.001.42660.00001.4695-539.0010763.35
272001.03.27 07:30buy141.001.43440.00001.4696
282001.03.27 18:00close141.001.43020.00001.4696-294.0010469.35
292001.04.04 05:25buy151.001.43250.00001.4677
302001.04.04 10:00close151.001.42970.00001.4677-196.0010273.35
312001.04.09 23:40buy161.001.44390.00001.4791
322001.04.10 12:00close161.001.44260.00001.4791-92.8910180.46
332001.04.11 05:45sell171.001.43340.00001.3982
342001.04.11 12:00close171.001.43730.00001.3982-273.009907.46
352001.04.18 00:40sell181.001.43190.00001.3967
362001.04.18 19:00close181.001.43180.00001.39677.009914.46
372001.04.20 06:50buy191.001.44380.00001.4790
382001.04.20 14:00close191.001.44040.00001.4790-238.009676.46
392001.04.30 06:45sell201.001.43510.00001.3999
402001.05.01 17:00close201.001.43250.00001.3999179.769856.22
412001.05.09 04:05sell211.001.42700.00001.3918
422001.05.10 14:00close211.001.42710.00001.3918-13.729842.50
432001.05.16 03:55buy221.001.42270.00001.4579
442001.05.18 10:00close221.001.42810.00001.4579370.4410212.94
452001.05.23 03:35sell231.001.42800.00001.3928
462001.05.25 10:00close231.001.41430.00001.3928950.0411162.98
472001.05.31 03:05buy241.001.42570.00001.4609
482001.05.31 09:00close241.001.42100.00001.4609-329.0010833.98
492001.06.01 05:30sell251.001.41860.00001.3834
502001.06.04 00:00close251.001.41880.00001.3834-16.2410817.74
512001.06.07 07:20sell261.001.39140.00001.3562
522001.06.07 22:00close261.001.39130.00001.35627.0010824.74
532001.06.12 05:05sell271.001.37390.00001.3387
542001.06.12 11:00close271.001.37890.00001.3387-350.0010474.74
552001.06.14 03:00buy281.001.38950.00001.4247
562001.06.18 13:00close281.001.40250.00001.4247906.2211380.96
572001.06.22 02:30buy291.001.41470.00001.4499
582001.06.22 15:00close291.001.41010.00001.4499-322.0011058.96
592001.06.29 04:45sell301.001.40890.00001.3737
602001.06.29 19:00close301.001.41170.00001.3737-196.0010862.96
612001.07.03 02:50buy311.001.41570.00001.4509
622001.07.03 10:00close311.001.41340.00001.4509-161.0010701.96
632001.07.04 00:25sell321.001.40740.00001.3722
642001.07.05 12:00close321.001.40810.00001.3722-55.7210646.24
652001.07.05 23:50sell331.001.40280.00001.3676
662001.07.06 10:00close331.001.40320.00001.3676-30.2410616.00
672001.07.09 02:55buy341.001.40990.00001.4451
682001.07.09 12:00close341.001.40740.00001.4451-175.0010441.00
692001.07.11 04:25buy351.001.41090.00001.4461
702001.07.11 18:00close351.001.41190.00001.446170.0010511.00
712001.07.19 08:50buy361.001.41890.00001.4541
722001.07.19 15:00close361.001.41500.00001.4541-273.0010238.00
732001.08.10 02:30buy371.001.42530.00001.4605
742001.08.10 13:00close371.001.42490.00001.4605-28.0010210.00
752001.08.31 01:25buy381.001.45700.00001.4922
762001.08.31 15:00close381.001.45470.00001.4922-161.0010049.00
772001.09.06 03:20buy391.001.45630.00001.4915
782001.09.06 10:00close391.001.45120.00001.4915-357.009692.00
792001.09.07 07:50buy401.001.45580.00001.4910
802001.09.07 12:00close401.001.45070.00001.4910-357.009335.00
812001.09.12 02:30buy411.001.46870.00001.5039
822001.09.12 11:00close411.001.46510.00001.5039-252.009083.00
832001.09.18 02:40sell421.001.46690.00001.4317
842001.09.19 17:00close421.001.46840.00001.4317-107.248975.76
852001.10.05 02:10buy431.001.47580.00001.5110
862001.10.08 10:00close431.001.47550.00001.5110-22.898952.87
872001.10.08 20:50sell441.001.47480.00001.4396
882001.10.12 08:00close441.001.44640.00001.43961974.5610927.43
892001.10.15 08:30buy451.001.45140.00001.4866
902001.10.15 17:00close451.001.44700.00001.4866-308.0010619.43
912001.10.17 03:50buy461.001.44760.00001.4828
922001.10.17 12:00close461.001.44550.00001.4828-147.0010472.43
932001.10.22 07:40sell471.001.43450.00001.3993
942001.10.23 22:00close471.001.42570.00001.3993613.7611086.19
952001.10.25 03:10buy481.001.42800.00001.4632
962001.10.25 11:00close481.001.42570.00001.4632-161.0010925.19
972001.11.14 05:35sell491.001.44240.00001.4072
982001.11.14 17:00close491.001.44270.00001.4072-21.0010904.19
992001.11.16 01:30sell501.001.43220.00001.3970
1002001.11.16 10:00close501.001.43450.00001.3970-161.0010743.19
1012001.11.20 01:40sell511.001.41410.00001.3789
1022001.11.20 09:00close511.001.41730.00001.3789-224.0010519.19
1032001.12.03 09:45sell521.001.42460.00001.3894
1042001.12.03 21:00close521.001.42540.00001.3894-56.0010463.19
1052001.12.06 02:14sell531.001.41650.00001.3813
1062001.12.06 14:00close531.001.41910.00001.3813-182.0010281.19
1072001.12.11 03:39buy541.001.43350.00001.4687
1082001.12.11 13:00close541.001.43230.00001.4687-84.0010197.19
1092001.12.13 07:55buy551.001.44580.00001.4810
1102001.12.13 19:00close551.001.44270.00001.4810-217.009980.19
1112001.12.14 04:50sell561.001.44250.00001.4073
1122001.12.14 10:00close561.001.44780.00001.4073-371.009609.19
1132001.12.17 06:29buy571.001.45310.00001.4883
1142001.12.17 15:00close571.001.45460.00001.4883105.009714.19
1152001.12.18 06:50buy581.001.45900.00001.4942
1162001.12.18 13:00close581.001.45430.00001.4942-329.009385.19
1172001.12.24 08:40sell591.001.43990.00001.4047
1182001.12.24 16:00close591.001.44290.00001.4047-210.009175.19
1192001.12.27 07:30buy601.001.44860.00001.4838
1202001.12.28 09:00close601.001.44830.00001.4838-22.899152.30
1212002.01.02 09:05buy611.001.45160.00001.4868
1222002.01.02 12:00close611.001.44860.00001.4868-210.008942.30
1232002.01.23 00:50sell621.001.42980.00001.3946
1242002.01.23 08:00close621.001.43240.00001.3946-182.008760.30
1252002.01.28 03:25sell631.001.40940.00001.3742
1262002.01.29 14:00close631.001.41120.00001.3742-128.248632.06
1272002.02.13 05:24buy641.001.43200.00001.4672
1282002.02.13 14:00close641.001.43120.00001.4672-56.008576.06
1292002.02.25 04:25buy651.001.43140.00001.4666
1302002.02.25 12:00close651.001.42910.00001.4666-161.008415.06
1312002.02.26 02:40sell661.001.42600.00001.3908
1322002.02.27 14:00close661.001.41900.00001.3908487.768902.82
1332002.03.05 01:10buy671.001.42250.00001.4577
1342002.03.05 12:00close671.001.42120.00001.4577-91.008811.82
1352002.03.11 05:30sell681.001.42180.00001.3866
1362002.03.13 16:00close681.001.41430.00001.3866520.529332.34
1372002.04.02 01:45buy691.001.44000.00001.4752
1382002.04.02 10:00close691.001.43710.00001.4752-203.009129.34
1392002.05.06 08:15buy701.001.46760.00001.5028
1402002.05.07 13:00close701.001.46570.00001.5028-134.898994.45
1412002.06.12 03:30buy711.001.47140.00001.5066
1422002.06.12 15:00close711.001.47030.00001.5066-77.008917.45
1432002.06.26 17:45buy721.001.52240.00001.5576
1442002.06.27 10:00close721.001.52360.00001.557678.338995.78
1452002.06.28 04:55buy731.001.52760.00001.5628
1462002.06.28 17:00close731.001.52410.00001.5628-245.008750.78
1472002.07.08 13:25buy741.001.53090.00001.5661
1482002.07.10 15:00close741.001.54590.00001.56611046.229797.00
1492002.07.24 00:45sell751.001.56630.00001.5311
1502002.07.24 14:00close751.001.56760.00001.5311-91.009706.00
1512002.07.25 11:55buy761.001.57430.00001.6095
1522002.07.26 16:00close761.001.57270.00001.6095-113.899592.11
1532002.07.29 02:40sell771.001.56750.00001.5323
1542002.07.30 12:00close771.001.56460.00001.5323200.769792.87
1552002.08.07 02:10sell781.001.54000.00001.5048
1562002.08.08 02:00close781.001.54110.00001.5048-83.729709.15
1572002.08.13 02:20buy791.001.53050.00001.5657
1582002.08.13 10:00close791.001.52560.00001.5657-343.009366.15
1592002.08.20 04:35sell801.001.52770.00001.4925
1602002.08.20 20:00close801.001.52930.00001.4925-112.009254.15
1612002.08.28 03:00buy811.001.53150.00001.5667
1622002.08.30 17:00close811.001.54620.00001.56671021.4410275.59
1632002.09.04 05:59buy821.001.56350.00001.5987
1642002.09.05 19:00close821.001.56570.00001.5987148.3310423.92
1652002.09.09 05:30sell831.001.55930.00001.5241
1662002.09.10 05:00close831.001.56070.00001.5241-100.2410323.68
1672002.09.10 18:45sell841.001.55510.00001.5199
1682002.09.11 10:00close841.001.55730.00001.5199-156.2410167.44
1692002.09.13 03:50buy851.001.55970.00001.5949
1702002.09.13 19:00close851.001.55140.00001.5949-581.009586.44
1712002.09.20 05:35buy861.001.55580.00001.5910
1722002.09.20 11:00close861.001.55100.00001.5910-336.009250.44
1732002.09.24 08:20sell871.001.55110.00001.5159
1742002.09.24 13:00close871.001.55380.00001.5159-189.009061.44
1752002.09.25 07:20buy881.001.55980.00001.5950
1762002.09.25 13:00close881.001.55820.00001.5950-112.008949.44
1772002.09.26 03:55sell891.001.55930.00001.5241
1782002.09.27 20:00close891.001.55950.00001.5241-16.248933.20
1792002.10.02 07:15sell901.001.56550.00001.5303
1802002.10.02 16:00close901.001.56720.00001.5303-119.008814.20
1812002.10.07 08:25sell911.001.56550.00001.5303
1822002.10.08 04:00close911.001.56770.00001.5303-156.248657.96
1832002.10.10 02:35buy921.001.56380.00001.5990
1842002.10.10 14:00close921.001.56320.00001.5990-42.008615.96
1852002.10.16 01:55sell931.001.55310.00001.5179
1862002.10.16 16:00close931.001.55510.00001.5179-140.008475.96
1872002.10.29 01:44buy941.001.55830.00001.5935
1882002.10.29 15:00close941.001.55730.00001.5935-70.008405.96
1892002.11.01 04:10buy951.001.56410.00001.5993
1902002.11.04 09:00close951.001.56220.00001.5993-134.898271.07
1912002.11.07 06:00buy961.001.56340.00001.5986
1922002.11.11 15:00close961.001.58980.00001.59861844.2210115.29
1932002.11.27 01:30sell971.001.55270.00001.5175
1942002.11.27 12:00close971.001.55060.00001.5175147.0010262.29
1952002.12.03 02:00buy981.001.55600.00001.5912
1962002.12.04 18:00close981.001.56890.00001.5912901.1111163.40
1972002.12.13 01:50buy991.001.57940.00001.6146
1982002.12.19 07:00close991.001.59950.00001.61461395.6612559.06
1992003.01.03 02:05sell1001.001.59530.00001.5601
2002003.01.03 14:00close1001.001.59690.00001.5601-112.0012447.06
2012003.01.06 07:35buy1011.001.60900.00001.6442
2022003.01.06 18:00close1011.001.60740.00001.6442-112.0012335.06
2032003.01.09 08:35buy1021.001.61240.00001.6476
2042003.01.09 13:00close1021.001.60900.00001.6476-238.0012097.06
2052003.01.14 03:59sell1031.001.60080.00001.5656
2062003.01.14 12:00close1031.001.60600.00001.5656-364.0011733.06
2072003.01.17 02:00buy1041.001.60900.00001.6442
2082003.01.20 01:00close1041.001.61120.00001.6442152.1111885.17
2092003.01.22 07:00buy1051.001.61610.00001.6513
2102003.01.22 11:00close1051.001.61050.00001.6513-392.0011493.17
2112003.01.23 04:20buy1061.001.61680.00001.6520
2122003.01.27 16:00close1061.001.63050.00001.6520955.2212448.39
2132003.01.31 06:35buy1071.001.65330.00001.6885
2142003.01.31 16:00close1071.001.64720.00001.6885-427.0012021.39
2152003.02.06 05:04sell1081.001.64250.00001.6073
2162003.02.06 13:00close1081.001.64750.00001.6073-350.0011671.39
2172003.02.11 05:29sell1091.001.62630.00001.5911
2182003.02.12 11:00close1091.001.62120.00001.5911354.7612026.15
2192003.02.19 04:19sell1101.001.59290.00001.5577
2202003.02.19 10:00close1101.001.59500.00001.5577-147.0011879.15
2212003.02.24 08:45sell1111.001.57860.00001.5434
2222003.02.24 16:00close1111.001.58200.00001.5434-238.0011641.15
2232003.02.26 03:30sell1121.001.57520.00001.5400
2242003.02.26 14:04close1121.001.57650.00001.5400-91.0011550.15
2252003.03.03 06:50sell1131.001.57540.00001.5402
2262003.03.03 17:00close1131.001.58070.00001.5402-371.0011179.15
2272003.03.06 01:45buy1141.001.60040.00001.6356
2282003.03.07 00:04close1141.001.59900.00001.6356-99.8911079.26
2292003.03.14 03:59sell1151.001.60210.00001.5669
2302003.03.17 17:39t/p1151.001.56690.00001.56692461.7613541.02
2312003.03.18 08:15sell1161.001.56990.00001.5347
2322003.03.19 17:00close1161.001.56350.00001.5347445.7613986.78
2332003.03.24 00:00buy1171.001.56450.00001.5997
2342003.03.25 17:00close1171.001.57160.00001.5997495.1114481.89
2352003.03.28 05:14sell1181.001.56590.00001.5307
2362003.03.28 16:00close1181.001.56670.00001.5307-56.0014425.89
2372003.04.03 02:05sell1191.001.56830.00001.5331
2382003.04.03 17:00close1191.001.57030.00001.5331-140.0014285.89
2392003.04.07 20:55sell1201.001.55140.00001.5162
2402003.04.08 03:00close1201.001.55540.00001.5162-282.2414003.65
2412003.04.10 08:25buy1211.001.56450.00001.5997
2422003.04.11 15:00close1211.001.56760.00001.5997215.1114218.76
2432003.04.18 03:10sell1221.001.57270.00001.5375
2442003.04.18 10:00close1221.001.57560.00001.5375-203.0014015.76
2452003.04.25 00:54buy1231.001.59290.00001.6281
2462003.04.25 07:00close1231.001.59100.00001.6281-133.0013882.76
2472003.04.29 05:35sell1241.001.58880.00001.5536
2482003.04.29 11:00close1241.001.59280.00001.5536-280.0013602.76
2492003.05.02 05:20buy1251.001.60990.00001.6451
2502003.05.02 11:00close1251.001.60760.00001.6451-161.0013441.76
2512003.05.07 03:35buy1261.001.61350.00001.6487
2522003.05.07 11:00close1261.001.60910.00001.6487-308.0013133.76
2532003.05.08 04:50sell1271.001.59690.00001.5617
2542003.05.08 11:00close1271.001.60070.00001.5617-266.0012867.76
2552003.05.15 00:05buy1281.001.61640.00001.6516
2562003.05.16 09:00close1281.001.61980.00001.6516236.1113103.87
2572003.05.19 20:30buy1291.001.63160.00001.6668
2582003.05.20 09:00close1291.001.63090.00001.6668-50.8913052.98
2592003.05.21 05:30buy1301.001.64040.00001.6756
2602003.05.21 21:00close1301.001.63550.00001.6756-343.0012709.98
2612003.05.30 05:14buy1311.001.65200.00001.6872
2622003.05.30 11:00close1311.001.64750.00001.6872-315.0012394.98
2632003.06.02 16:25sell1321.001.63160.00001.5964
2642003.06.02 20:00close1321.001.63800.00001.5964-448.0011946.98
2652003.06.04 01:45sell1331.001.62880.00001.5936
2662003.06.04 10:00close1331.001.63120.00001.5936-168.0011778.98
2672003.06.10 04:55sell1341.001.64760.00001.6124
2682003.06.10 10:00close1341.001.65320.00001.6124-392.0011386.98
2692003.06.11 23:19buy1351.001.66640.00001.7016
2702003.06.12 15:00close1351.001.66810.00001.7016113.3311500.31
2712003.06.16 20:40buy1361.001.67890.00001.7141
2722003.06.17 14:00close1361.001.67810.00001.7141-57.8911442.42
2732003.06.18 00:15buy1371.001.68320.00001.7184
2742003.06.18 09:00close1371.001.68300.00001.7184-14.0011428.42
2752003.06.19 18:10sell1381.001.67720.00001.6420
2762003.06.20 05:04close1381.001.68150.00001.6420-303.2411125.18
2772003.06.23 05:05sell1391.001.66330.00001.6281
2782003.06.23 17:00close1391.001.66660.00001.6281-231.0010894.18
2792003.06.27 06:35sell1401.001.66220.00001.6270
2802003.06.30 18:00close1401.001.65310.00001.6270634.7611528.94
2812003.07.03 05:09buy1411.001.66450.00001.6997
2822003.07.03 12:00close1411.001.66140.00001.6997-217.0011311.94
2832003.07.04 03:09buy1421.001.66810.00001.7033
2842003.07.04 09:00close1421.001.66870.00001.703342.0011353.94
2852003.07.09 02:50sell1431.001.63560.00001.6004
2862003.07.09 21:00close1431.001.63470.00001.600463.0011416.94
2872003.07.15 07:40sell1441.001.61240.00001.5772
2882003.07.16 21:00close1441.001.59560.00001.57721173.7612590.70
2892003.07.21 08:50sell1451.001.58440.00001.5492
2902003.07.21 11:00close1451.001.58860.00001.5492-294.0012296.70
2912003.07.22 02:20buy1461.001.59730.00001.6325
2922003.07.22 23:04close1461.001.59610.00001.6325-84.0012212.70
2932003.07.24 02:44buy1471.001.60710.00001.6423
2942003.07.29 13:00close1471.001.62490.00001.64231240.3313453.03
2952003.08.01 01:30sell1481.001.61080.00001.5756
2962003.08.04 01:04close1481.001.61120.00001.5756-30.2413422.79
2972003.08.18 01:50sell1491.001.59780.00001.5626
2982003.08.20 09:00close1491.001.58830.00001.5626660.5214083.31
2992003.08.21 03:00buy1501.001.59190.00001.6271
3002003.08.21 09:00close1501.001.58720.00001.6271-329.0013754.31
3012003.08.22 02:00sell1511.001.57910.00001.5439
3022003.08.25 12:00close1511.001.57760.00001.5439102.7613857.07
3032003.08.27 23:35buy1521.001.57140.00001.6066
3042003.08.28 09:00close1521.001.56730.00001.6066-292.6713564.40
3052003.08.29 05:25buy1531.001.57660.00001.6118
3062003.08.29 19:00close1531.001.57630.00001.6118-21.0013543.40
3072003.09.02 01:55sell1541.001.57120.00001.5360
3082003.09.02 12:00close1541.001.56770.00001.5360245.0013788.40
3092003.09.08 08:15buy1551.001.58750.00001.6227
3102003.09.08 22:00close1551.001.58300.00001.6227-315.0013473.40
3112003.09.15 07:20buy1561.001.60330.00001.6385
3122003.09.15 20:00close1561.001.60130.00001.6385-140.0013333.40
3132003.09.17 04:05sell1571.001.58850.00001.5533
3142003.09.17 11:00close1571.001.59390.00001.5533-378.0012955.40
3152003.09.18 03:35buy1581.001.60730.00001.6425
3162003.09.22 00:00t/p1581.001.64250.00001.64252460.2215415.62
3172003.09.22 08:30buy1591.001.64440.00001.6796
3182003.09.24 08:00close1591.001.65000.00001.6796388.2215803.84
3192003.09.30 01:20buy1601.001.66330.00001.6985
3202003.09.30 17:00close1601.001.66310.00001.6985-14.0015789.84
3212003.10.03 00:00buy1611.001.66900.00001.7042
3222003.10.03 12:00close1611.001.66790.00001.7042-77.0015712.84
3232003.10.06 09:00sell1621.001.66180.00001.6266
3242003.10.06 14:00close1621.001.66600.00001.6266-294.0015418.84
3252003.10.08 02:15sell1631.001.66360.00001.6284
3262003.10.09 09:00close1631.001.66790.00001.6284-307.7215111.12
3272003.10.10 03:50buy1641.001.66360.00001.6988
3282003.10.13 08:00close1641.001.66260.00001.6988-71.8915039.23
3292003.10.14 00:25buy1651.001.66400.00001.6992
3302003.10.14 07:00close1651.001.65730.00001.6992-469.0014570.23
3312003.10.15 03:10buy1661.001.67000.00001.7052
3322003.10.15 15:00close1661.001.66440.00001.7052-392.0014178.23
3332003.10.21 07:20sell1671.001.67160.00001.6364
3342003.10.21 17:00close1671.001.67680.00001.6364-364.0013814.23
3352003.10.23 06:55buy1681.001.69210.00001.7273
3362003.10.27 05:00close1681.001.69160.00001.7273-38.7813775.45
3372003.10.31 04:55sell1691.001.69640.00001.6612
3382003.11.04 13:00close1691.001.67670.00001.66121374.5215149.97
3392003.11.10 08:50buy1701.001.67280.00001.7080
3402003.11.11 00:00close1701.001.66790.00001.7080-344.8914805.08
3412003.11.27 02:55buy1711.001.71010.00001.7453
3422003.12.02 01:00close1711.001.71850.00001.7453582.3315387.41
3432003.12.05 06:25sell1721.001.72230.00001.6871
3442003.12.05 15:00close1721.001.72540.00001.6871-217.0015170.41
3452003.12.15 07:30sell1731.001.74340.00001.7082
3462003.12.15 16:00close1731.001.74790.00001.7082-315.0014855.41
3472003.12.19 01:50buy1741.001.76900.00001.8042
3482003.12.19 12:00close1741.001.76640.00001.8042-182.0014673.41
3492003.12.22 19:25sell1751.001.76380.00001.7286
3502003.12.23 13:00close1751.001.76520.00001.7286-100.2414573.17
3512003.12.26 09:20buy1761.001.77250.00001.8077
3522003.12.26 19:00close1761.001.77100.00001.8077-105.0014468.17
3532004.01.07 00:05buy1771.001.82070.00001.8559
3542004.01.07 10:00close1771.001.81390.00001.8559-476.0013992.17
3552004.01.16 01:10sell1781.001.82460.00001.7894
3562004.01.19 10:18t/p1781.001.78940.00001.78942461.7616453.93
3572004.01.20 04:05sell1791.001.78410.00001.7489
3582004.01.20 09:00close1791.001.79290.00001.7489-616.0015837.93
3592004.01.21 02:15buy1801.001.81490.00001.8501
3602004.01.23 10:33t/p1801.001.85010.00001.85012456.4418294.37
3612004.02.04 01:10buy1811.001.83600.00001.8712
3622004.02.04 16:00close1811.001.83230.00001.8712-259.0018035.37
3632004.02.09 00:15buy1821.001.84230.00001.8775
3642004.02.11 17:17t/p1821.001.87750.00001.87752460.2220495.59
3652004.02.16 09:20sell1831.001.88700.00001.8518
3662004.02.16 16:00close1831.001.89020.00001.8518-224.0020271.59
3672004.02.19 04:40sell1841.001.89170.00001.8565
3682004.02.20 01:00close1841.001.89890.00001.8565-506.2419765.35
3692004.02.23 08:45sell1851.001.85950.00001.8243
3702004.02.23 16:00close1851.001.86510.00001.8243-392.0019373.35
3712004.02.25 02:00buy1861.001.88840.00001.9236
3722004.02.25 17:00close1861.001.88200.00001.9236-448.0018925.35
3732004.02.27 03:05sell1871.001.86340.00001.8282
3742004.02.27 16:00close1871.001.86010.00001.8282231.0019156.35
3752004.03.09 10:10buy1881.001.85220.00001.8874
3762004.03.09 11:00close1881.001.83690.00001.8874-1071.0018085.35
3772004.03.31 15:05buy1891.001.83180.00001.8670
3782004.04.02 09:00close1891.001.84980.00001.86701252.4419337.79
3792004.04.05 21:20sell1901.001.81880.00001.7836
3802004.04.06 03:00close1901.001.82470.00001.7836-415.2418922.55
3812004.04.14 23:25sell1911.001.79180.00001.7566
3822004.04.15 10:00close1911.001.79640.00001.7566-328.7218593.83
3832004.04.15 20:05sell1921.001.78890.00001.7537
3842004.04.16 07:00close1921.001.79480.00001.7537-415.2418178.59
3852004.04.22 08:10sell1931.001.77450.00001.7393
3862004.04.23 08:00close1931.001.77660.00001.7393-149.2418029.35
3872004.04.27 01:20buy1941.001.78540.00001.8206
3882004.04.28 13:00close1941.001.78510.00001.8206-22.8918006.46
3892004.05.04 02:50sell1951.001.77300.00001.7378
3902004.05.04 10:00close1951.001.77880.00001.7378-406.0017600.46
3912004.05.04 18:40buy1961.001.78690.00001.8221
3922004.05.05 14:00close1961.001.79130.00001.8221306.1117906.57
3932004.05.10 22:15sell1971.001.77690.00001.7417
3942004.05.12 11:00close1971.001.76770.00001.7417639.5218546.09
3952004.05.17 02:00buy1981.001.75760.00001.7928
3962004.05.18 09:00close1981.001.76270.00001.7928355.1118901.20
3972004.05.20 01:20buy1991.001.78120.00001.8164
3982004.05.20 07:00close1991.001.77460.00001.8164-462.0018439.20
3992004.05.21 21:40buy2001.001.78720.00001.8224
4002004.05.27 07:17t/p2001.001.82240.00001.82242452.6620891.86
4012004.06.10 09:25sell2011.001.82980.00001.7946
4022004.06.10 18:00close2011.001.83870.00001.7946-623.0020268.86