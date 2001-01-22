|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2004.06.11 00:00 (1970.01.01 - 2004.06.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|250441
|Ticks modelled
|2161797
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10268.86
|Gross profit
|42793.80
|Gross loss
|-32524.94
|Profit factor
|1.32
|Expected payoff
|51.09
|Absolute drawdown
|1728.93
|Maximal drawdown
|3587.71 (24.77%)
|Relative drawdown
|27.33% (3109.89)
|Total trades
|201
|Short positions (won %)
|95 (27.37%)
|Long positions (won %)
|106 (27.36%)
|Profit trades (% of total)
|55 (27.36%)
|Loss trades (% of total)
|146 (72.64%)
|Largest
|profit trade
|2461.76
|loss trade
|-1071.00
|Average
|profit trade
|778.07
|loss trade
|-222.77
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (4287.99)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-2152.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4287.99 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2152.85 (13)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.4299
|2
|2001.01.22 18:00
|close
|1
|1.00
|1.4652
|0.0000
|1.4299
|-7.00
|9993.00
|3
|2001.01.23 21:40
|buy
|2
|1.00
|1.4690
|0.0000
|1.5042
|4
|2001.01.24 11:00
|close
|2
|1.00
|1.4650
|0.0000
|1.5042
|-281.89
|9711.11
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.00
|1.4550
|0.0000
|1.4198
|6
|2001.01.25 17:00
|close
|3
|1.00
|1.4585
|0.0000
|1.4198
|-245.00
|9466.11
|7
|2001.01.31 04:25
|buy
|4
|1.00
|1.4616
|0.0000
|1.4968
|8
|2001.02.02 12:00
|close
|4
|1.00
|1.4766
|0.0000
|1.4968
|1042.44
|10508.55
|9
|2001.02.08 09:55
|sell
|5
|1.00
|1.4541
|0.0000
|1.4189
|10
|2001.02.09 17:00
|close
|5
|1.00
|1.4477
|0.0000
|1.4189
|445.76
|10954.31
|11
|2001.02.13 03:40
|buy
|6
|1.00
|1.4521
|0.0000
|1.4873
|12
|2001.02.13 09:00
|close
|6
|1.00
|1.4489
|0.0000
|1.4873
|-224.00
|10730.31
|13
|2001.02.15 20:05
|sell
|7
|1.00
|1.4501
|0.0000
|1.4149
|14
|2001.02.16 08:00
|close
|7
|1.00
|1.4530
|0.0000
|1.4149
|-205.24
|10525.07
|15
|2001.02.20 00:40
|sell
|8
|1.00
|1.4471
|0.0000
|1.4119
|16
|2001.02.20 16:00
|close
|8
|1.00
|1.4411
|0.0000
|1.4119
|420.00
|10945.07
|17
|2001.02.26 09:40
|buy
|9
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4876
|18
|2001.02.26 14:00
|close
|9
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4876
|-252.00
|10693.07
|19
|2001.02.27 23:55
|sell
|10
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4087
|20
|2001.02.28 11:00
|close
|10
|1.00
|1.4449
|0.0000
|1.4087
|-72.24
|10620.83
|21
|2001.03.08 03:15
|sell
|11
|1.00
|1.4615
|0.0000
|1.4263
|22
|2001.03.08 10:00
|close
|11
|1.00
|1.4646
|0.0000
|1.4263
|-217.00
|10403.83
|23
|2001.03.15 04:35
|sell
|12
|1.00
|1.4462
|0.0000
|1.4110
|24
|2001.03.19 12:00
|close
|12
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4110
|898.52
|11302.35
|25
|2001.03.21 08:30
|buy
|13
|1.00
|1.4343
|0.0000
|1.4695
|26
|2001.03.21 11:00
|close
|13
|1.00
|1.4266
|0.0000
|1.4695
|-539.00
|10763.35
|27
|2001.03.27 07:30
|buy
|14
|1.00
|1.4344
|0.0000
|1.4696
|28
|2001.03.27 18:00
|close
|14
|1.00
|1.4302
|0.0000
|1.4696
|-294.00
|10469.35
|29
|2001.04.04 05:25
|buy
|15
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.4677
|30
|2001.04.04 10:00
|close
|15
|1.00
|1.4297
|0.0000
|1.4677
|-196.00
|10273.35
|31
|2001.04.09 23:40
|buy
|16
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4791
|32
|2001.04.10 12:00
|close
|16
|1.00
|1.4426
|0.0000
|1.4791
|-92.89
|10180.46
|33
|2001.04.11 05:45
|sell
|17
|1.00
|1.4334
|0.0000
|1.3982
|34
|2001.04.11 12:00
|close
|17
|1.00
|1.4373
|0.0000
|1.3982
|-273.00
|9907.46
|35
|2001.04.18 00:40
|sell
|18
|1.00
|1.4319
|0.0000
|1.3967
|36
|2001.04.18 19:00
|close
|18
|1.00
|1.4318
|0.0000
|1.3967
|7.00
|9914.46
|37
|2001.04.20 06:50
|buy
|19
|1.00
|1.4438
|0.0000
|1.4790
|38
|2001.04.20 14:00
|close
|19
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4790
|-238.00
|9676.46
|39
|2001.04.30 06:45
|sell
|20
|1.00
|1.4351
|0.0000
|1.3999
|40
|2001.05.01 17:00
|close
|20
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.3999
|179.76
|9856.22
|41
|2001.05.09 04:05
|sell
|21
|1.00
|1.4270
|0.0000
|1.3918
|42
|2001.05.10 14:00
|close
|21
|1.00
|1.4271
|0.0000
|1.3918
|-13.72
|9842.50
|43
|2001.05.16 03:55
|buy
|22
|1.00
|1.4227
|0.0000
|1.4579
|44
|2001.05.18 10:00
|close
|22
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4579
|370.44
|10212.94
|45
|2001.05.23 03:35
|sell
|23
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.3928
|46
|2001.05.25 10:00
|close
|23
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3928
|950.04
|11162.98
|47
|2001.05.31 03:05
|buy
|24
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4609
|48
|2001.05.31 09:00
|close
|24
|1.00
|1.4210
|0.0000
|1.4609
|-329.00
|10833.98
|49
|2001.06.01 05:30
|sell
|25
|1.00
|1.4186
|0.0000
|1.3834
|50
|2001.06.04 00:00
|close
|25
|1.00
|1.4188
|0.0000
|1.3834
|-16.24
|10817.74
|51
|2001.06.07 07:20
|sell
|26
|1.00
|1.3914
|0.0000
|1.3562
|52
|2001.06.07 22:00
|close
|26
|1.00
|1.3913
|0.0000
|1.3562
|7.00
|10824.74
|53
|2001.06.12 05:05
|sell
|27
|1.00
|1.3739
|0.0000
|1.3387
|54
|2001.06.12 11:00
|close
|27
|1.00
|1.3789
|0.0000
|1.3387
|-350.00
|10474.74
|55
|2001.06.14 03:00
|buy
|28
|1.00
|1.3895
|0.0000
|1.4247
|56
|2001.06.18 13:00
|close
|28
|1.00
|1.4025
|0.0000
|1.4247
|906.22
|11380.96
|57
|2001.06.22 02:30
|buy
|29
|1.00
|1.4147
|0.0000
|1.4499
|58
|2001.06.22 15:00
|close
|29
|1.00
|1.4101
|0.0000
|1.4499
|-322.00
|11058.96
|59
|2001.06.29 04:45
|sell
|30
|1.00
|1.4089
|0.0000
|1.3737
|60
|2001.06.29 19:00
|close
|30
|1.00
|1.4117
|0.0000
|1.3737
|-196.00
|10862.96
|61
|2001.07.03 02:50
|buy
|31
|1.00
|1.4157
|0.0000
|1.4509
|62
|2001.07.03 10:00
|close
|31
|1.00
|1.4134
|0.0000
|1.4509
|-161.00
|10701.96
|63
|2001.07.04 00:25
|sell
|32
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.3722
|64
|2001.07.05 12:00
|close
|32
|1.00
|1.4081
|0.0000
|1.3722
|-55.72
|10646.24
|65
|2001.07.05 23:50
|sell
|33
|1.00
|1.4028
|0.0000
|1.3676
|66
|2001.07.06 10:00
|close
|33
|1.00
|1.4032
|0.0000
|1.3676
|-30.24
|10616.00
|67
|2001.07.09 02:55
|buy
|34
|1.00
|1.4099
|0.0000
|1.4451
|68
|2001.07.09 12:00
|close
|34
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.4451
|-175.00
|10441.00
|69
|2001.07.11 04:25
|buy
|35
|1.00
|1.4109
|0.0000
|1.4461
|70
|2001.07.11 18:00
|close
|35
|1.00
|1.4119
|0.0000
|1.4461
|70.00
|10511.00
|71
|2001.07.19 08:50
|buy
|36
|1.00
|1.4189
|0.0000
|1.4541
|72
|2001.07.19 15:00
|close
|36
|1.00
|1.4150
|0.0000
|1.4541
|-273.00
|10238.00
|73
|2001.08.10 02:30
|buy
|37
|1.00
|1.4253
|0.0000
|1.4605
|74
|2001.08.10 13:00
|close
|37
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4605
|-28.00
|10210.00
|75
|2001.08.31 01:25
|buy
|38
|1.00
|1.4570
|0.0000
|1.4922
|76
|2001.08.31 15:00
|close
|38
|1.00
|1.4547
|0.0000
|1.4922
|-161.00
|10049.00
|77
|2001.09.06 03:20
|buy
|39
|1.00
|1.4563
|0.0000
|1.4915
|78
|2001.09.06 10:00
|close
|39
|1.00
|1.4512
|0.0000
|1.4915
|-357.00
|9692.00
|79
|2001.09.07 07:50
|buy
|40
|1.00
|1.4558
|0.0000
|1.4910
|80
|2001.09.07 12:00
|close
|40
|1.00
|1.4507
|0.0000
|1.4910
|-357.00
|9335.00
|81
|2001.09.12 02:30
|buy
|41
|1.00
|1.4687
|0.0000
|1.5039
|82
|2001.09.12 11:00
|close
|41
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.5039
|-252.00
|9083.00
|83
|2001.09.18 02:40
|sell
|42
|1.00
|1.4669
|0.0000
|1.4317
|84
|2001.09.19 17:00
|close
|42
|1.00
|1.4684
|0.0000
|1.4317
|-107.24
|8975.76
|85
|2001.10.05 02:10
|buy
|43
|1.00
|1.4758
|0.0000
|1.5110
|86
|2001.10.08 10:00
|close
|43
|1.00
|1.4755
|0.0000
|1.5110
|-22.89
|8952.87
|87
|2001.10.08 20:50
|sell
|44
|1.00
|1.4748
|0.0000
|1.4396
|88
|2001.10.12 08:00
|close
|44
|1.00
|1.4464
|0.0000
|1.4396
|1974.56
|10927.43
|89
|2001.10.15 08:30
|buy
|45
|1.00
|1.4514
|0.0000
|1.4866
|90
|2001.10.15 17:00
|close
|45
|1.00
|1.4470
|0.0000
|1.4866
|-308.00
|10619.43
|91
|2001.10.17 03:50
|buy
|46
|1.00
|1.4476
|0.0000
|1.4828
|92
|2001.10.17 12:00
|close
|46
|1.00
|1.4455
|0.0000
|1.4828
|-147.00
|10472.43
|93
|2001.10.22 07:40
|sell
|47
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3993
|94
|2001.10.23 22:00
|close
|47
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.3993
|613.76
|11086.19
|95
|2001.10.25 03:10
|buy
|48
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.4632
|96
|2001.10.25 11:00
|close
|48
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4632
|-161.00
|10925.19
|97
|2001.11.14 05:35
|sell
|49
|1.00
|1.4424
|0.0000
|1.4072
|98
|2001.11.14 17:00
|close
|49
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4072
|-21.00
|10904.19
|99
|2001.11.16 01:30
|sell
|50
|1.00
|1.4322
|0.0000
|1.3970
|100
|2001.11.16 10:00
|close
|50
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3970
|-161.00
|10743.19
|101
|2001.11.20 01:40
|sell
|51
|1.00
|1.4141
|0.0000
|1.3789
|102
|2001.11.20 09:00
|close
|51
|1.00
|1.4173
|0.0000
|1.3789
|-224.00
|10519.19
|103
|2001.12.03 09:45
|sell
|52
|1.00
|1.4246
|0.0000
|1.3894
|104
|2001.12.03 21:00
|close
|52
|1.00
|1.4254
|0.0000
|1.3894
|-56.00
|10463.19
|105
|2001.12.06 02:14
|sell
|53
|1.00
|1.4165
|0.0000
|1.3813
|106
|2001.12.06 14:00
|close
|53
|1.00
|1.4191
|0.0000
|1.3813
|-182.00
|10281.19
|107
|2001.12.11 03:39
|buy
|54
|1.00
|1.4335
|0.0000
|1.4687
|108
|2001.12.11 13:00
|close
|54
|1.00
|1.4323
|0.0000
|1.4687
|-84.00
|10197.19
|109
|2001.12.13 07:55
|buy
|55
|1.00
|1.4458
|0.0000
|1.4810
|110
|2001.12.13 19:00
|close
|55
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4810
|-217.00
|9980.19
|111
|2001.12.14 04:50
|sell
|56
|1.00
|1.4425
|0.0000
|1.4073
|112
|2001.12.14 10:00
|close
|56
|1.00
|1.4478
|0.0000
|1.4073
|-371.00
|9609.19
|113
|2001.12.17 06:29
|buy
|57
|1.00
|1.4531
|0.0000
|1.4883
|114
|2001.12.17 15:00
|close
|57
|1.00
|1.4546
|0.0000
|1.4883
|105.00
|9714.19
|115
|2001.12.18 06:50
|buy
|58
|1.00
|1.4590
|0.0000
|1.4942
|116
|2001.12.18 13:00
|close
|58
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4942
|-329.00
|9385.19
|117
|2001.12.24 08:40
|sell
|59
|1.00
|1.4399
|0.0000
|1.4047
|118
|2001.12.24 16:00
|close
|59
|1.00
|1.4429
|0.0000
|1.4047
|-210.00
|9175.19
|119
|2001.12.27 07:30
|buy
|60
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4838
|120
|2001.12.28 09:00
|close
|60
|1.00
|1.4483
|0.0000
|1.4838
|-22.89
|9152.30
|121
|2002.01.02 09:05
|buy
|61
|1.00
|1.4516
|0.0000
|1.4868
|122
|2002.01.02 12:00
|close
|61
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4868
|-210.00
|8942.30
|123
|2002.01.23 00:50
|sell
|62
|1.00
|1.4298
|0.0000
|1.3946
|124
|2002.01.23 08:00
|close
|62
|1.00
|1.4324
|0.0000
|1.3946
|-182.00
|8760.30
|125
|2002.01.28 03:25
|sell
|63
|1.00
|1.4094
|0.0000
|1.3742
|126
|2002.01.29 14:00
|close
|63
|1.00
|1.4112
|0.0000
|1.3742
|-128.24
|8632.06
|127
|2002.02.13 05:24
|buy
|64
|1.00
|1.4320
|0.0000
|1.4672
|128
|2002.02.13 14:00
|close
|64
|1.00
|1.4312
|0.0000
|1.4672
|-56.00
|8576.06
|129
|2002.02.25 04:25
|buy
|65
|1.00
|1.4314
|0.0000
|1.4666
|130
|2002.02.25 12:00
|close
|65
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4666
|-161.00
|8415.06
|131
|2002.02.26 02:40
|sell
|66
|1.00
|1.4260
|0.0000
|1.3908
|132
|2002.02.27 14:00
|close
|66
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.3908
|487.76
|8902.82
|133
|2002.03.05 01:10
|buy
|67
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4577
|134
|2002.03.05 12:00
|close
|67
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4577
|-91.00
|8811.82
|135
|2002.03.11 05:30
|sell
|68
|1.00
|1.4218
|0.0000
|1.3866
|136
|2002.03.13 16:00
|close
|68
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3866
|520.52
|9332.34
|137
|2002.04.02 01:45
|buy
|69
|1.00
|1.4400
|0.0000
|1.4752
|138
|2002.04.02 10:00
|close
|69
|1.00
|1.4371
|0.0000
|1.4752
|-203.00
|9129.34
|139
|2002.05.06 08:15
|buy
|70
|1.00
|1.4676
|0.0000
|1.5028
|140
|2002.05.07 13:00
|close
|70
|1.00
|1.4657
|0.0000
|1.5028
|-134.89
|8994.45
|141
|2002.06.12 03:30
|buy
|71
|1.00
|1.4714
|0.0000
|1.5066
|142
|2002.06.12 15:00
|close
|71
|1.00
|1.4703
|0.0000
|1.5066
|-77.00
|8917.45
|143
|2002.06.26 17:45
|buy
|72
|1.00
|1.5224
|0.0000
|1.5576
|144
|2002.06.27 10:00
|close
|72
|1.00
|1.5236
|0.0000
|1.5576
|78.33
|8995.78
|145
|2002.06.28 04:55
|buy
|73
|1.00
|1.5276
|0.0000
|1.5628
|146
|2002.06.28 17:00
|close
|73
|1.00
|1.5241
|0.0000
|1.5628
|-245.00
|8750.78
|147
|2002.07.08 13:25
|buy
|74
|1.00
|1.5309
|0.0000
|1.5661
|148
|2002.07.10 15:00
|close
|74
|1.00
|1.5459
|0.0000
|1.5661
|1046.22
|9797.00
|149
|2002.07.24 00:45
|sell
|75
|1.00
|1.5663
|0.0000
|1.5311
|150
|2002.07.24 14:00
|close
|75
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5311
|-91.00
|9706.00
|151
|2002.07.25 11:55
|buy
|76
|1.00
|1.5743
|0.0000
|1.6095
|152
|2002.07.26 16:00
|close
|76
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.6095
|-113.89
|9592.11
|153
|2002.07.29 02:40
|sell
|77
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5323
|154
|2002.07.30 12:00
|close
|77
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5323
|200.76
|9792.87
|155
|2002.08.07 02:10
|sell
|78
|1.00
|1.5400
|0.0000
|1.5048
|156
|2002.08.08 02:00
|close
|78
|1.00
|1.5411
|0.0000
|1.5048
|-83.72
|9709.15
|157
|2002.08.13 02:20
|buy
|79
|1.00
|1.5305
|0.0000
|1.5657
|158
|2002.08.13 10:00
|close
|79
|1.00
|1.5256
|0.0000
|1.5657
|-343.00
|9366.15
|159
|2002.08.20 04:35
|sell
|80
|1.00
|1.5277
|0.0000
|1.4925
|160
|2002.08.20 20:00
|close
|80
|1.00
|1.5293
|0.0000
|1.4925
|-112.00
|9254.15
|161
|2002.08.28 03:00
|buy
|81
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5667
|162
|2002.08.30 17:00
|close
|81
|1.00
|1.5462
|0.0000
|1.5667
|1021.44
|10275.59
|163
|2002.09.04 05:59
|buy
|82
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5987
|164
|2002.09.05 19:00
|close
|82
|1.00
|1.5657
|0.0000
|1.5987
|148.33
|10423.92
|165
|2002.09.09 05:30
|sell
|83
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|166
|2002.09.10 05:00
|close
|83
|1.00
|1.5607
|0.0000
|1.5241
|-100.24
|10323.68
|167
|2002.09.10 18:45
|sell
|84
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5199
|168
|2002.09.11 10:00
|close
|84
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5199
|-156.24
|10167.44
|169
|2002.09.13 03:50
|buy
|85
|1.00
|1.5597
|0.0000
|1.5949
|170
|2002.09.13 19:00
|close
|85
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5949
|-581.00
|9586.44
|171
|2002.09.20 05:35
|buy
|86
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5910
|172
|2002.09.20 11:00
|close
|86
|1.00
|1.5510
|0.0000
|1.5910
|-336.00
|9250.44
|173
|2002.09.24 08:20
|sell
|87
|1.00
|1.5511
|0.0000
|1.5159
|174
|2002.09.24 13:00
|close
|87
|1.00
|1.5538
|0.0000
|1.5159
|-189.00
|9061.44
|175
|2002.09.25 07:20
|buy
|88
|1.00
|1.5598
|0.0000
|1.5950
|176
|2002.09.25 13:00
|close
|88
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5950
|-112.00
|8949.44
|177
|2002.09.26 03:55
|sell
|89
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|178
|2002.09.27 20:00
|close
|89
|1.00
|1.5595
|0.0000
|1.5241
|-16.24
|8933.20
|179
|2002.10.02 07:15
|sell
|90
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|180
|2002.10.02 16:00
|close
|90
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5303
|-119.00
|8814.20
|181
|2002.10.07 08:25
|sell
|91
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|182
|2002.10.08 04:00
|close
|91
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5303
|-156.24
|8657.96
|183
|2002.10.10 02:35
|buy
|92
|1.00
|1.5638
|0.0000
|1.5990
|184
|2002.10.10 14:00
|close
|92
|1.00
|1.5632
|0.0000
|1.5990
|-42.00
|8615.96
|185
|2002.10.16 01:55
|sell
|93
|1.00
|1.5531
|0.0000
|1.5179
|186
|2002.10.16 16:00
|close
|93
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5179
|-140.00
|8475.96
|187
|2002.10.29 01:44
|buy
|94
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5935
|188
|2002.10.29 15:00
|close
|94
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5935
|-70.00
|8405.96
|189
|2002.11.01 04:10
|buy
|95
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5993
|190
|2002.11.04 09:00
|close
|95
|1.00
|1.5622
|0.0000
|1.5993
|-134.89
|8271.07
|191
|2002.11.07 06:00
|buy
|96
|1.00
|1.5634
|0.0000
|1.5986
|192
|2002.11.11 15:00
|close
|96
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5986
|1844.22
|10115.29
|193
|2002.11.27 01:30
|sell
|97
|1.00
|1.5527
|0.0000
|1.5175
|194
|2002.11.27 12:00
|close
|97
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5175
|147.00
|10262.29
|195
|2002.12.03 02:00
|buy
|98
|1.00
|1.5560
|0.0000
|1.5912
|196
|2002.12.04 18:00
|close
|98
|1.00
|1.5689
|0.0000
|1.5912
|901.11
|11163.40
|197
|2002.12.13 01:50
|buy
|99
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.6146
|198
|2002.12.19 07:00
|close
|99
|1.00
|1.5995
|0.0000
|1.6146
|1395.66
|12559.06
|199
|2003.01.03 02:05
|sell
|100
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5601
|200
|2003.01.03 14:00
|close
|100
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5601
|-112.00
|12447.06
|201
|2003.01.06 07:35
|buy
|101
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|202
|2003.01.06 18:00
|close
|101
|1.00
|1.6074
|0.0000
|1.6442
|-112.00
|12335.06
|203
|2003.01.09 08:35
|buy
|102
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6476
|204
|2003.01.09 13:00
|close
|102
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6476
|-238.00
|12097.06
|205
|2003.01.14 03:59
|sell
|103
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.5656
|206
|2003.01.14 12:00
|close
|103
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.5656
|-364.00
|11733.06
|207
|2003.01.17 02:00
|buy
|104
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|208
|2003.01.20 01:00
|close
|104
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.6442
|152.11
|11885.17
|209
|2003.01.22 07:00
|buy
|105
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6513
|210
|2003.01.22 11:00
|close
|105
|1.00
|1.6105
|0.0000
|1.6513
|-392.00
|11493.17
|211
|2003.01.23 04:20
|buy
|106
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6520
|212
|2003.01.27 16:00
|close
|106
|1.00
|1.6305
|0.0000
|1.6520
|955.22
|12448.39
|213
|2003.01.31 06:35
|buy
|107
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6885
|214
|2003.01.31 16:00
|close
|107
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6885
|-427.00
|12021.39
|215
|2003.02.06 05:04
|sell
|108
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6073
|216
|2003.02.06 13:00
|close
|108
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6073
|-350.00
|11671.39
|217
|2003.02.11 05:29
|sell
|109
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.5911
|218
|2003.02.12 11:00
|close
|109
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.5911
|354.76
|12026.15
|219
|2003.02.19 04:19
|sell
|110
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5577
|220
|2003.02.19 10:00
|close
|110
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5577
|-147.00
|11879.15
|221
|2003.02.24 08:45
|sell
|111
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5434
|222
|2003.02.24 16:00
|close
|111
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5434
|-238.00
|11641.15
|223
|2003.02.26 03:30
|sell
|112
|1.00
|1.5752
|0.0000
|1.5400
|224
|2003.02.26 14:04
|close
|112
|1.00
|1.5765
|0.0000
|1.5400
|-91.00
|11550.15
|225
|2003.03.03 06:50
|sell
|113
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5402
|226
|2003.03.03 17:00
|close
|113
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5402
|-371.00
|11179.15
|227
|2003.03.06 01:45
|buy
|114
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6356
|228
|2003.03.07 00:04
|close
|114
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.6356
|-99.89
|11079.26
|229
|2003.03.14 03:59
|sell
|115
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5669
|230
|2003.03.17 17:39
|t/p
|115
|1.00
|1.5669
|0.0000
|1.5669
|2461.76
|13541.02
|231
|2003.03.18 08:15
|sell
|116
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5347
|232
|2003.03.19 17:00
|close
|116
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5347
|445.76
|13986.78
|233
|2003.03.24 00:00
|buy
|117
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|234
|2003.03.25 17:00
|close
|117
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5997
|495.11
|14481.89
|235
|2003.03.28 05:14
|sell
|118
|1.00
|1.5659
|0.0000
|1.5307
|236
|2003.03.28 16:00
|close
|118
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5307
|-56.00
|14425.89
|237
|2003.04.03 02:05
|sell
|119
|1.00
|1.5683
|0.0000
|1.5331
|238
|2003.04.03 17:00
|close
|119
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5331
|-140.00
|14285.89
|239
|2003.04.07 20:55
|sell
|120
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5162
|240
|2003.04.08 03:00
|close
|120
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5162
|-282.24
|14003.65
|241
|2003.04.10 08:25
|buy
|121
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|242
|2003.04.11 15:00
|close
|121
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5997
|215.11
|14218.76
|243
|2003.04.18 03:10
|sell
|122
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5375
|244
|2003.04.18 10:00
|close
|122
|1.00
|1.5756
|0.0000
|1.5375
|-203.00
|14015.76
|245
|2003.04.25 00:54
|buy
|123
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.6281
|246
|2003.04.25 07:00
|close
|123
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.6281
|-133.00
|13882.76
|247
|2003.04.29 05:35
|sell
|124
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5536
|248
|2003.04.29 11:00
|close
|124
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5536
|-280.00
|13602.76
|249
|2003.05.02 05:20
|buy
|125
|1.00
|1.6099
|0.0000
|1.6451
|250
|2003.05.02 11:00
|close
|125
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6451
|-161.00
|13441.76
|251
|2003.05.07 03:35
|buy
|126
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6487
|252
|2003.05.07 11:00
|close
|126
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6487
|-308.00
|13133.76
|253
|2003.05.08 04:50
|sell
|127
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5617
|254
|2003.05.08 11:00
|close
|127
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5617
|-266.00
|12867.76
|255
|2003.05.15 00:05
|buy
|128
|1.00
|1.6164
|0.0000
|1.6516
|256
|2003.05.16 09:00
|close
|128
|1.00
|1.6198
|0.0000
|1.6516
|236.11
|13103.87
|257
|2003.05.19 20:30
|buy
|129
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6668
|258
|2003.05.20 09:00
|close
|129
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6668
|-50.89
|13052.98
|259
|2003.05.21 05:30
|buy
|130
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6756
|260
|2003.05.21 21:00
|close
|130
|1.00
|1.6355
|0.0000
|1.6756
|-343.00
|12709.98
|261
|2003.05.30 05:14
|buy
|131
|1.00
|1.6520
|0.0000
|1.6872
|262
|2003.05.30 11:00
|close
|131
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6872
|-315.00
|12394.98
|263
|2003.06.02 16:25
|sell
|132
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.5964
|264
|2003.06.02 20:00
|close
|132
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.5964
|-448.00
|11946.98
|265
|2003.06.04 01:45
|sell
|133
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.5936
|266
|2003.06.04 10:00
|close
|133
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.5936
|-168.00
|11778.98
|267
|2003.06.10 04:55
|sell
|134
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6124
|268
|2003.06.10 10:00
|close
|134
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6124
|-392.00
|11386.98
|269
|2003.06.11 23:19
|buy
|135
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.7016
|270
|2003.06.12 15:00
|close
|135
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7016
|113.33
|11500.31
|271
|2003.06.16 20:40
|buy
|136
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.7141
|272
|2003.06.17 14:00
|close
|136
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.7141
|-57.89
|11442.42
|273
|2003.06.18 00:15
|buy
|137
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.7184
|274
|2003.06.18 09:00
|close
|137
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.7184
|-14.00
|11428.42
|275
|2003.06.19 18:10
|sell
|138
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6420
|276
|2003.06.20 05:04
|close
|138
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6420
|-303.24
|11125.18
|277
|2003.06.23 05:05
|sell
|139
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6281
|278
|2003.06.23 17:00
|close
|139
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6281
|-231.00
|10894.18
|279
|2003.06.27 06:35
|sell
|140
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6270
|280
|2003.06.30 18:00
|close
|140
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6270
|634.76
|11528.94
|281
|2003.07.03 05:09
|buy
|141
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6997
|282
|2003.07.03 12:00
|close
|141
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6997
|-217.00
|11311.94
|283
|2003.07.04 03:09
|buy
|142
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7033
|284
|2003.07.04 09:00
|close
|142
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.7033
|42.00
|11353.94
|285
|2003.07.09 02:50
|sell
|143
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6004
|286
|2003.07.09 21:00
|close
|143
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6004
|63.00
|11416.94
|287
|2003.07.15 07:40
|sell
|144
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.5772
|288
|2003.07.16 21:00
|close
|144
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5772
|1173.76
|12590.70
|289
|2003.07.21 08:50
|sell
|145
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5492
|290
|2003.07.21 11:00
|close
|145
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5492
|-294.00
|12296.70
|291
|2003.07.22 02:20
|buy
|146
|1.00
|1.5973
|0.0000
|1.6325
|292
|2003.07.22 23:04
|close
|146
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.6325
|-84.00
|12212.70
|293
|2003.07.24 02:44
|buy
|147
|1.00
|1.6071
|0.0000
|1.6423
|294
|2003.07.29 13:00
|close
|147
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6423
|1240.33
|13453.03
|295
|2003.08.01 01:30
|sell
|148
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.5756
|296
|2003.08.04 01:04
|close
|148
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5756
|-30.24
|13422.79
|297
|2003.08.18 01:50
|sell
|149
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5626
|298
|2003.08.20 09:00
|close
|149
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5626
|660.52
|14083.31
|299
|2003.08.21 03:00
|buy
|150
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.6271
|300
|2003.08.21 09:00
|close
|150
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.6271
|-329.00
|13754.31
|301
|2003.08.22 02:00
|sell
|151
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5439
|302
|2003.08.25 12:00
|close
|151
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5439
|102.76
|13857.07
|303
|2003.08.27 23:35
|buy
|152
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.6066
|304
|2003.08.28 09:00
|close
|152
|1.00
|1.5673
|0.0000
|1.6066
|-292.67
|13564.40
|305
|2003.08.29 05:25
|buy
|153
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.6118
|306
|2003.08.29 19:00
|close
|153
|1.00
|1.5763
|0.0000
|1.6118
|-21.00
|13543.40
|307
|2003.09.02 01:55
|sell
|154
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5360
|308
|2003.09.02 12:00
|close
|154
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5360
|245.00
|13788.40
|309
|2003.09.08 08:15
|buy
|155
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.6227
|310
|2003.09.08 22:00
|close
|155
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.6227
|-315.00
|13473.40
|311
|2003.09.15 07:20
|buy
|156
|1.00
|1.6033
|0.0000
|1.6385
|312
|2003.09.15 20:00
|close
|156
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.6385
|-140.00
|13333.40
|313
|2003.09.17 04:05
|sell
|157
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5533
|314
|2003.09.17 11:00
|close
|157
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5533
|-378.00
|12955.40
|315
|2003.09.18 03:35
|buy
|158
|1.00
|1.6073
|0.0000
|1.6425
|316
|2003.09.22 00:00
|t/p
|158
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6425
|2460.22
|15415.62
|317
|2003.09.22 08:30
|buy
|159
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6796
|318
|2003.09.24 08:00
|close
|159
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6796
|388.22
|15803.84
|319
|2003.09.30 01:20
|buy
|160
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6985
|320
|2003.09.30 17:00
|close
|160
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6985
|-14.00
|15789.84
|321
|2003.10.03 00:00
|buy
|161
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.7042
|322
|2003.10.03 12:00
|close
|161
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7042
|-77.00
|15712.84
|323
|2003.10.06 09:00
|sell
|162
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6266
|324
|2003.10.06 14:00
|close
|162
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6266
|-294.00
|15418.84
|325
|2003.10.08 02:15
|sell
|163
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6284
|326
|2003.10.09 09:00
|close
|163
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6284
|-307.72
|15111.12
|327
|2003.10.10 03:50
|buy
|164
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6988
|328
|2003.10.13 08:00
|close
|164
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6988
|-71.89
|15039.23
|329
|2003.10.14 00:25
|buy
|165
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6992
|330
|2003.10.14 07:00
|close
|165
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6992
|-469.00
|14570.23
|331
|2003.10.15 03:10
|buy
|166
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.7052
|332
|2003.10.15 15:00
|close
|166
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.7052
|-392.00
|14178.23
|333
|2003.10.21 07:20
|sell
|167
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6364
|334
|2003.10.21 17:00
|close
|167
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6364
|-364.00
|13814.23
|335
|2003.10.23 06:55
|buy
|168
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.7273
|336
|2003.10.27 05:00
|close
|168
|1.00
|1.6916
|0.0000
|1.7273
|-38.78
|13775.45
|337
|2003.10.31 04:55
|sell
|169
|1.00
|1.6964
|0.0000
|1.6612
|338
|2003.11.04 13:00
|close
|169
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6612
|1374.52
|15149.97
|339
|2003.11.10 08:50
|buy
|170
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.7080
|340
|2003.11.11 00:00
|close
|170
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7080
|-344.89
|14805.08
|341
|2003.11.27 02:55
|buy
|171
|1.00
|1.7101
|0.0000
|1.7453
|342
|2003.12.02 01:00
|close
|171
|1.00
|1.7185
|0.0000
|1.7453
|582.33
|15387.41
|343
|2003.12.05 06:25
|sell
|172
|1.00
|1.7223
|0.0000
|1.6871
|344
|2003.12.05 15:00
|close
|172
|1.00
|1.7254
|0.0000
|1.6871
|-217.00
|15170.41
|345
|2003.12.15 07:30
|sell
|173
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7082
|346
|2003.12.15 16:00
|close
|173
|1.00
|1.7479
|0.0000
|1.7082
|-315.00
|14855.41
|347
|2003.12.19 01:50
|buy
|174
|1.00
|1.7690
|0.0000
|1.8042
|348
|2003.12.19 12:00
|close
|174
|1.00
|1.7664
|0.0000
|1.8042
|-182.00
|14673.41
|349
|2003.12.22 19:25
|sell
|175
|1.00
|1.7638
|0.0000
|1.7286
|350
|2003.12.23 13:00
|close
|175
|1.00
|1.7652
|0.0000
|1.7286
|-100.24
|14573.17
|351
|2003.12.26 09:20
|buy
|176
|1.00
|1.7725
|0.0000
|1.8077
|352
|2003.12.26 19:00
|close
|176
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.8077
|-105.00
|14468.17
|353
|2004.01.07 00:05
|buy
|177
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8559
|354
|2004.01.07 10:00
|close
|177
|1.00
|1.8139
|0.0000
|1.8559
|-476.00
|13992.17
|355
|2004.01.16 01:10
|sell
|178
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.7894
|356
|2004.01.19 10:18
|t/p
|178
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|2461.76
|16453.93
|357
|2004.01.20 04:05
|sell
|179
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7489
|358
|2004.01.20 09:00
|close
|179
|1.00
|1.7929
|0.0000
|1.7489
|-616.00
|15837.93
|359
|2004.01.21 02:15
|buy
|180
|1.00
|1.8149
|0.0000
|1.8501
|360
|2004.01.23 10:33
|t/p
|180
|1.00
|1.8501
|0.0000
|1.8501
|2456.44
|18294.37
|361
|2004.02.04 01:10
|buy
|181
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8712
|362
|2004.02.04 16:00
|close
|181
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8712
|-259.00
|18035.37
|363
|2004.02.09 00:15
|buy
|182
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8775
|364
|2004.02.11 17:17
|t/p
|182
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|2460.22
|20495.59
|365
|2004.02.16 09:20
|sell
|183
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8518
|366
|2004.02.16 16:00
|close
|183
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8518
|-224.00
|20271.59
|367
|2004.02.19 04:40
|sell
|184
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8565
|368
|2004.02.20 01:00
|close
|184
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8565
|-506.24
|19765.35
|369
|2004.02.23 08:45
|sell
|185
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8243
|370
|2004.02.23 16:00
|close
|185
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8243
|-392.00
|19373.35
|371
|2004.02.25 02:00
|buy
|186
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.9236
|372
|2004.02.25 17:00
|close
|186
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.9236
|-448.00
|18925.35
|373
|2004.02.27 03:05
|sell
|187
|1.00
|1.8634
|0.0000
|1.8282
|374
|2004.02.27 16:00
|close
|187
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8282
|231.00
|19156.35
|375
|2004.03.09 10:10
|buy
|188
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8874
|376
|2004.03.09 11:00
|close
|188
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8874
|-1071.00
|18085.35
|377
|2004.03.31 15:05
|buy
|189
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8670
|378
|2004.04.02 09:00
|close
|189
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8670
|1252.44
|19337.79
|379
|2004.04.05 21:20
|sell
|190
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.7836
|380
|2004.04.06 03:00
|close
|190
|1.00
|1.8247
|0.0000
|1.7836
|-415.24
|18922.55
|381
|2004.04.14 23:25
|sell
|191
|1.00
|1.7918
|0.0000
|1.7566
|382
|2004.04.15 10:00
|close
|191
|1.00
|1.7964
|0.0000
|1.7566
|-328.72
|18593.83
|383
|2004.04.15 20:05
|sell
|192
|1.00
|1.7889
|0.0000
|1.7537
|384
|2004.04.16 07:00
|close
|192
|1.00
|1.7948
|0.0000
|1.7537
|-415.24
|18178.59
|385
|2004.04.22 08:10
|sell
|193
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.7393
|386
|2004.04.23 08:00
|close
|193
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7393
|-149.24
|18029.35
|387
|2004.04.27 01:20
|buy
|194
|1.00
|1.7854
|0.0000
|1.8206
|388
|2004.04.28 13:00
|close
|194
|1.00
|1.7851
|0.0000
|1.8206
|-22.89
|18006.46
|389
|2004.05.04 02:50
|sell
|195
|1.00
|1.7730
|0.0000
|1.7378
|390
|2004.05.04 10:00
|close
|195
|1.00
|1.7788
|0.0000
|1.7378
|-406.00
|17600.46
|391
|2004.05.04 18:40
|buy
|196
|1.00
|1.7869
|0.0000
|1.8221
|392
|2004.05.05 14:00
|close
|196
|1.00
|1.7913
|0.0000
|1.8221
|306.11
|17906.57
|393
|2004.05.10 22:15
|sell
|197
|1.00
|1.7769
|0.0000
|1.7417
|394
|2004.05.12 11:00
|close
|197
|1.00
|1.7677
|0.0000
|1.7417
|639.52
|18546.09
|395
|2004.05.17 02:00
|buy
|198
|1.00
|1.7576
|0.0000
|1.7928
|396
|2004.05.18 09:00
|close
|198
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7928
|355.11
|18901.20
|397
|2004.05.20 01:20
|buy
|199
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8164
|398
|2004.05.20 07:00
|close
|199
|1.00
|1.7746
|0.0000
|1.8164
|-462.00
|18439.20
|399
|2004.05.21 21:40
|buy
|200
|1.00
|1.7872
|0.0000
|1.8224
|400
|2004.05.27 07:17
|t/p
|200
|1.00
|1.8224
|0.0000
|1.8224
|2452.66
|20891.86
|401
|2004.06.10 09:25
|sell
|201
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.7946
|402
|2004.06.10 18:00
|close
|201
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.7946
|-623.00
|20268.86