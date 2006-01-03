|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2005.03.01 00:00 - 2007.04.13 22:45 (2006.01.01 - 2007.04.15)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|k=0; Lots=0.2; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; TrailingStop=0; StopLoss=50; TakeProfit=300; SndMl=false;
|Баров в истории
|57775
|Смоделировано тиков
|4410859
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|5267.40
|Общая прибыль
|17665.64
|Общий убыток
|-12398.24
|Прибыльность
|1.42
|Матожидание выигрыша
|16.99
|Абсолютная просадка
|36.12
|Максимальная просадка
|1206.18 (38.59%)
|Относительная просадка
|44.87% (784.40)
|Всего сделок
|310
|Короткие позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|310 (52.90%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|164 (52.90%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|146 (47.10%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|599.48
|убыточная сделка
|-103.64
|Средняя
|прибыльная сделка
|107.72
|убыточная сделка
|-84.92
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (1854.98)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|8 (-803.64)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1854.98 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-803.64 (8)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|3
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.01.03 04:15
|buy
|1
|0.20
|1.7260
|1.7210
|1.7560
|2
|2006.01.04 11:22
|t/p
|1
|0.20
|1.7560
|1.7210
|1.7560
|599.48
|1599.48
|3
|2006.01.05 19:30
|buy
|2
|0.20
|1.7577
|1.7527
|1.7877
|4
|2006.01.06 03:50
|s/l
|2
|0.20
|1.7527
|1.7527
|1.7877
|-100.52
|1498.96
|5
|2006.01.06 15:00
|buy
|3
|0.20
|1.7568
|1.7518
|1.7868
|6
|2006.01.06 16:00
|buy
|4
|0.20
|1.7646
|1.7596
|1.7946
|7
|2006.01.06 19:00
|close
|3
|0.10
|1.7697
|1.7518
|1.7868
|129.00
|1627.96
|8
|2006.01.06 19:00
|buy
|5
|0.10
|1.7568
|1.7518
|1.7868
|9
|2006.01.09 04:15
|close
|4
|0.10
|1.7701
|1.7596
|1.7946
|54.74
|1682.70
|10
|2006.01.09 04:15
|buy
|6
|0.10
|1.7646
|1.7596
|1.7946
|11
|2006.01.11 10:33
|s/l
|6
|0.10
|1.7596
|1.7596
|1.7946
|-50.78
|1631.92
|12
|2006.01.11 13:04
|s/l
|5
|0.10
|1.7518
|1.7518
|1.7868
|-50.78
|1581.14
|13
|2006.01.11 19:00
|buy
|7
|0.20
|1.7651
|1.7601
|1.7951
|14
|2006.01.12 17:04
|s/l
|7
|0.20
|1.7601
|1.7601
|1.7951
|-101.56
|1479.58
|15
|2006.01.17 09:45
|buy
|8
|0.20
|1.7697
|1.7647
|1.7997
|16
|2006.01.17 11:31
|s/l
|8
|0.20
|1.7647
|1.7647
|1.7997
|-100.00
|1379.58
|17
|2006.01.17 22:15
|buy
|9
|0.20
|1.7668
|1.7618
|1.7968
|18
|2006.01.18 06:23
|s/l
|9
|0.20
|1.7618
|1.7618
|1.7968
|-100.52
|1279.06
|19
|2006.01.18 12:45
|buy
|10
|0.20
|1.7684
|1.7634
|1.7984
|20
|2006.01.18 17:19
|s/l
|10
|0.20
|1.7634
|1.7634
|1.7984
|-100.00
|1179.06
|21
|2006.01.19 18:00
|buy
|11
|0.20
|1.7639
|1.7589
|1.7939
|22
|2006.01.19 20:50
|s/l
|11
|0.20
|1.7589
|1.7589
|1.7939
|-100.00
|1079.06
|23
|2006.01.20 13:00
|buy
|12
|0.20
|1.7598
|1.7548
|1.7898
|24
|2006.01.20 13:30
|buy
|13
|0.20
|1.7598
|1.7548
|1.7898
|25
|2006.01.20 18:00
|close
|12
|0.10
|1.7627
|1.7548
|1.7898
|29.00
|1108.06
|26
|2006.01.20 18:00
|buy
|14
|0.10
|1.7598
|1.7548
|1.7898
|27
|2006.01.20 23:30
|close
|13
|0.10
|1.7709
|1.7548
|1.7898
|111.00
|1219.06
|28
|2006.01.20 23:30
|buy
|15
|0.10
|1.7598
|1.7548
|1.7898
|29
|2006.01.23 06:00
|close
|14
|0.10
|1.7828
|1.7548
|1.7898
|229.74
|1448.80
|30
|2006.01.24 19:12
|t/p
|15
|0.10
|1.7898
|1.7548
|1.7898
|299.48
|1748.28
|31
|2006.01.24 19:15
|buy
|16
|0.20
|1.7896
|1.7846
|1.8196
|32
|2006.01.24 21:25
|s/l
|16
|0.20
|1.7846
|1.7846
|1.8196
|-100.00
|1648.28
|33
|2006.01.26 12:00
|buy
|17
|0.20
|1.7876
|1.7826
|1.8176
|34
|2006.01.26 13:35
|s/l
|17
|0.20
|1.7826
|1.7826
|1.8176
|-100.00
|1548.28
|35
|2006.01.26 17:15
|buy
|18
|0.20
|1.7884
|1.7834
|1.8184
|36
|2006.01.26 18:28
|s/l
|18
|0.20
|1.7834
|1.7834
|1.8184
|-100.00
|1448.28
|37
|2006.01.30 17:30
|buy
|19
|0.20
|1.7695
|1.7645
|1.7995
|38
|2006.01.30 17:45
|buy
|20
|0.20
|1.7711
|1.7661
|1.8011
|39
|2006.01.30 20:43
|s/l
|20
|0.20
|1.7661
|1.7661
|1.8011
|-100.00
|1348.28
|40
|2006.01.30 20:48
|s/l
|19
|0.20
|1.7645
|1.7645
|1.7995
|-100.00
|1248.28
|41
|2006.01.31 05:30
|buy
|21
|0.20
|1.7701
|1.7651
|1.8001
|42
|2006.01.31 10:00
|buy
|22
|0.20
|1.7719
|1.7669
|1.8019
|43
|2006.01.31 13:15
|close
|21
|0.10
|1.7720
|1.7651
|1.8001
|19.00
|1267.28
|44
|2006.01.31 13:15
|buy
|23
|0.10
|1.7701
|1.7651
|1.8001
|45
|2006.01.31 14:30
|close
|22
|0.10
|1.7713
|1.7669
|1.8019
|-6.00
|1261.28
|46
|2006.01.31 14:30
|buy
|24
|0.10
|1.7719
|1.7669
|1.8019
|47
|2006.01.31 21:00
|close
|23
|0.10
|1.7838
|1.7651
|1.8001
|137.00
|1398.28
|48
|2006.02.02 14:45
|buy
|25
|0.20
|1.7762
|1.7712
|1.8062
|49
|2006.02.02 20:30
|close
|24
|0.10
|1.7793
|1.7669
|1.8019
|72.96
|1471.24
|50
|2006.02.03 15:36
|s/l
|25
|0.20
|1.7712
|1.7712
|1.8062
|-100.52
|1370.72
|51
|2006.02.13 18:15
|buy
|26
|0.20
|1.7436
|1.7386
|1.7736
|52
|2006.02.13 19:00
|buy
|27
|0.20
|1.7440
|1.7390
|1.7740
|53
|2006.02.14 11:33
|s/l
|26
|0.20
|1.7386
|1.7386
|1.7736
|-100.52
|1270.20
|54
|2006.02.14 11:33
|s/l
|27
|0.20
|1.7390
|1.7390
|1.7740
|-100.52
|1169.68
|55
|2006.02.17 17:30
|buy
|28
|0.20
|1.7414
|1.7364
|1.7714
|56
|2006.02.21 14:45
|buy
|29
|0.20
|1.7455
|1.7405
|1.7755
|57
|2006.02.22 12:27
|s/l
|29
|0.20
|1.7405
|1.7405
|1.7755
|-100.52
|1069.16
|58
|2006.02.22 23:45
|buy
|30
|0.20
|1.7439
|1.7389
|1.7739
|59
|2006.02.23 02:30
|close
|28
|0.10
|1.7433
|1.7364
|1.7714
|17.44
|1086.60
|60
|2006.02.23 02:30
|buy
|31
|0.10
|1.7414
|1.7364
|1.7714
|61
|2006.02.23 14:30
|close
|30
|0.10
|1.7525
|1.7389
|1.7739
|85.22
|1171.82
|62
|2006.02.23 14:30
|buy
|32
|0.10
|1.7439
|1.7389
|1.7739
|63
|2006.02.23 18:45
|close
|31
|0.10
|1.7512
|1.7364
|1.7714
|96.44
|1268.26
|64
|2006.02.27 02:39
|s/l
|32
|0.10
|1.7389
|1.7389
|1.7739
|-51.30
|1216.96
|65
|2006.02.28 11:45
|buy
|33
|0.20
|1.7431
|1.7381
|1.7731
|66
|2006.03.01 14:30
|buy
|34
|0.20
|1.7570
|1.7520
|1.7870
|67
|2006.03.01 18:21
|s/l
|34
|0.20
|1.7520
|1.7520
|1.7870
|-100.00
|1116.96
|68
|2006.03.02 19:45
|buy
|35
|0.20
|1.7520
|1.7470
|1.7820
|69
|2006.03.02 23:45
|close
|33
|0.10
|1.7542
|1.7381
|1.7731
|109.96
|1226.92
|70
|2006.03.02 23:45
|buy
|36
|0.10
|1.7431
|1.7381
|1.7731
|71
|2006.03.03 03:45
|close
|35
|0.10
|1.7516
|1.7470
|1.7820
|-4.26
|1222.66
|72
|2006.03.03 03:45
|buy
|37
|0.10
|1.7520
|1.7470
|1.7820
|73
|2006.03.03 17:30
|close
|36
|0.10
|1.7536
|1.7381
|1.7731
|103.70
|1326.36
|74
|2006.03.06 01:15
|buy
|38
|0.20
|1.7583
|1.7533
|1.7883
|75
|2006.03.06 04:30
|close
|37
|0.10
|1.7587
|1.7470
|1.7820
|66.48
|1392.84
|76
|2006.03.06 14:36
|s/l
|38
|0.20
|1.7533
|1.7533
|1.7883
|-100.00
|1292.84
|77
|2006.03.08 06:30
|buy
|39
|0.20
|1.7379
|1.7329
|1.7679
|78
|2006.03.08 09:45
|buy
|40
|0.20
|1.7404
|1.7354
|1.7704
|79
|2006.03.08 15:56
|s/l
|40
|0.20
|1.7354
|1.7354
|1.7704
|-100.00
|1192.84
|80
|2006.03.09 13:30
|buy
|41
|0.20
|1.7396
|1.7346
|1.7696
|81
|2006.03.10 15:31
|s/l
|41
|0.20
|1.7346
|1.7346
|1.7696
|-100.52
|1092.32
|82
|2006.03.10 15:33
|s/l
|39
|0.20
|1.7329
|1.7329
|1.7679
|-102.08
|990.24
|83
|2006.03.13 17:30
|buy
|42
|0.20
|1.7307
|1.7257
|1.7607
|84
|2006.03.15 21:30
|buy
|43
|0.20
|1.7491
|1.7441
|1.7791
|85
|2006.03.16 00:00
|close
|42
|0.10
|1.7479
|1.7257
|1.7607
|170.70
|1160.94
|86
|2006.03.16 00:00
|buy
|44
|0.10
|1.7307
|1.7257
|1.7607
|87
|2006.03.16 00:45
|close
|43
|0.10
|1.7476
|1.7441
|1.7791
|-15.78
|1145.16
|88
|2006.03.16 00:45
|buy
|45
|0.10
|1.7491
|1.7441
|1.7791
|89
|2006.03.16 09:41
|s/l
|45
|0.10
|1.7441
|1.7441
|1.7791
|-50.78
|1094.38
|90
|2006.03.16 11:30
|buy
|46
|0.20
|1.7494
|1.7444
|1.7794
|91
|2006.03.16 21:00
|close
|44
|0.10
|1.7571
|1.7257
|1.7607
|262.70
|1357.08
|92
|2006.03.17 21:15
|buy
|47
|0.20
|1.7571
|1.7521
|1.7871
|93
|2006.03.21 05:03
|s/l
|47
|0.20
|1.7521
|1.7521
|1.7871
|-101.04
|1256.04
|94
|2006.03.22 10:00
|buy
|48
|0.20
|1.7506
|1.7456
|1.7806
|95
|2006.03.22 12:39
|s/l
|48
|0.20
|1.7456
|1.7456
|1.7806
|-100.00
|1156.04
|96
|2006.03.23 02:58
|s/l
|46
|0.20
|1.7444
|1.7444
|1.7794
|-103.64
|1052.40
|97
|2006.03.27 18:00
|buy
|49
|0.20
|1.7489
|1.7439
|1.7789
|98
|2006.03.28 15:00
|buy
|50
|0.20
|1.7498
|1.7448
|1.7798
|99
|2006.03.28 18:15
|close
|49
|0.10
|1.7499
|1.7439
|1.7789
|9.74
|1062.14
|100
|2006.03.28 18:15
|buy
|51
|0.10
|1.7489
|1.7439
|1.7789
|101
|2006.03.28 19:30
|close
|50
|0.10
|1.7500
|1.7448
|1.7798
|2.00
|1064.14
|102
|2006.03.28 19:30
|buy
|52
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.7798
|103
|2006.03.28 22:25
|s/l
|52
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.7798
|-50.00
|1014.14
|104
|2006.03.28 22:36
|s/l
|51
|0.10
|1.7439
|1.7439
|1.7789
|-50.26
|963.88
|105
|2006.03.30 04:30
|buy
|53
|0.20
|1.7383
|1.7333
|1.7683
|106
|2006.03.30 17:45
|buy
|54
|0.20
|1.7458
|1.7408
|1.7758
|107
|2006.03.30 20:00
|close
|53
|0.10
|1.7444
|1.7333
|1.7683
|61.00
|1024.88
|108
|2006.03.30 20:00
|buy
|55
|0.10
|1.7383
|1.7333
|1.7683
|109
|2006.03.30 21:00
|close
|54
|0.10
|1.7437
|1.7408
|1.7758
|-21.00
|1003.88
|110
|2006.03.30 21:00
|buy
|56
|0.10
|1.7458
|1.7408
|1.7758
|111
|2006.03.31 00:00
|close
|55
|0.10
|1.7466
|1.7333
|1.7683
|82.74
|1086.62
|112
|2006.03.31 10:31
|s/l
|56
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7758
|-50.26
|1036.36
|113
|2006.04.03 18:00
|buy
|57
|0.20
|1.7373
|1.7323
|1.7673
|114
|2006.04.04 10:45
|buy
|58
|0.20
|1.7432
|1.7382
|1.7732
|115
|2006.04.04 13:45
|close
|57
|0.10
|1.7455
|1.7323
|1.7673
|81.74
|1118.10
|116
|2006.04.04 13:45
|buy
|59
|0.10
|1.7373
|1.7323
|1.7673
|117
|2006.04.04 18:30
|close
|58
|0.10
|1.7558
|1.7382
|1.7732
|126.00
|1244.10
|118
|2006.04.04 18:30
|buy
|60
|0.10
|1.7432
|1.7382
|1.7732
|119
|2006.04.05 03:15
|close
|59
|0.10
|1.7536
|1.7323
|1.7673
|162.48
|1406.58
|120
|2006.04.05 06:30
|buy
|61
|0.20
|1.7579
|1.7529
|1.7879
|121
|2006.04.05 10:45
|close
|60
|0.10
|1.7597
|1.7382
|1.7732
|164.74
|1571.32
|122
|2006.04.05 11:39
|s/l
|61
|0.20
|1.7529
|1.7529
|1.7879
|-100.00
|1471.32
|123
|2006.04.10 12:15
|buy
|62
|0.20
|1.7460
|1.7410
|1.7760
|124
|2006.04.10 18:41
|s/l
|62
|0.20
|1.7410
|1.7410
|1.7760
|-100.00
|1371.32
|125
|2006.04.11 10:45
|buy
|63
|0.20
|1.7456
|1.7406
|1.7756
|126
|2006.04.11 11:31
|s/l
|63
|0.20
|1.7406
|1.7406
|1.7756
|-100.00
|1271.32
|127
|2006.04.11 16:30
|buy
|64
|0.20
|1.7452
|1.7402
|1.7752
|128
|2006.04.12 10:30
|buy
|65
|0.20
|1.7536
|1.7486
|1.7836
|129
|2006.04.12 14:00
|close
|64
|0.10
|1.7541
|1.7402
|1.7752
|88.74
|1360.06
|130
|2006.04.12 14:00
|buy
|66
|0.10
|1.7452
|1.7402
|1.7752
|131
|2006.04.12 15:37
|s/l
|65
|0.20
|1.7486
|1.7486
|1.7836
|-100.00
|1260.06
|132
|2006.04.13 09:15
|buy
|67
|0.20
|1.7533
|1.7483
|1.7833
|133
|2006.04.13 13:15
|close
|66
|0.10
|1.7528
|1.7402
|1.7752
|74.96
|1335.02
|134
|2006.04.18 14:15
|buy
|68
|0.20
|1.7726
|1.7676
|1.8026
|135
|2006.04.18 18:30
|close
|67
|0.10
|1.7754
|1.7483
|1.7833
|220.22
|1555.24
|136
|2006.04.18 18:30
|buy
|69
|0.10
|1.7533
|1.7483
|1.7833
|137
|2006.04.18 23:30
|close
|68
|0.10
|1.7808
|1.7676
|1.8026
|82.00
|1637.24
|138
|2006.04.18 23:30
|buy
|70
|0.10
|1.7726
|1.7676
|1.8026
|139
|2006.04.18 23:52
|t/p
|69
|0.10
|1.7833
|1.7483
|1.7833
|299.22
|1936.46
|140
|2006.04.19 11:30
|buy
|71
|0.20
|1.7845
|1.7795
|1.8145
|141
|2006.04.19 14:00
|close
|70
|0.10
|1.7853
|1.7676
|1.8026
|126.74
|2063.20
|142
|2006.04.19 17:15
|buy
|72
|0.20
|1.7884
|1.7834
|1.8184
|143
|2006.04.19 22:15
|close
|71
|0.10
|1.7916
|1.7795
|1.8145
|71.00
|2134.20
|144
|2006.04.19 22:15
|buy
|73
|0.10
|1.7845
|1.7795
|1.8145
|145
|2006.04.20 03:45
|close
|72
|0.10
|1.7896
|1.7834
|1.8184
|11.22
|2145.42
|146
|2006.04.20 03:45
|buy
|74
|0.10
|1.7884
|1.7834
|1.8184
|147
|2006.04.20 11:43
|s/l
|74
|0.10
|1.7834
|1.7834
|1.8184
|-50.78
|2094.64
|148
|2006.04.20 17:04
|s/l
|73
|0.10
|1.7795
|1.7795
|1.8145
|-50.78
|2043.86
|149
|2006.04.21 23:15
|buy
|75
|0.20
|1.7830
|1.7780
|1.8130
|150
|2006.04.24 21:00
|buy
|76
|0.20
|1.7901
|1.7851
|1.8201
|151
|2006.04.24 23:15
|close
|75
|0.10
|1.7888
|1.7780
|1.8130
|57.74
|2101.60
|152
|2006.04.24 23:15
|buy
|77
|0.10
|1.7830
|1.7780
|1.8130
|153
|2006.04.25 02:47
|s/l
|76
|0.20
|1.7851
|1.7851
|1.8201
|-100.52
|2001.08
|154
|2006.04.25 15:30
|buy
|78
|0.20
|1.7901
|1.7851
|1.8201
|155
|2006.04.25 17:10
|s/l
|78
|0.20
|1.7851
|1.7851
|1.8201
|-100.00
|1901.08
|156
|2006.04.26 19:00
|buy
|79
|0.20
|1.7891
|1.7841
|1.8191
|157
|2006.04.26 20:41
|s/l
|79
|0.20
|1.7841
|1.7841
|1.8191
|-100.00
|1801.08
|158
|2006.04.27 16:15
|buy
|80
|0.20
|1.7882
|1.7832
|1.8182
|159
|2006.04.27 20:30
|close
|77
|0.10
|1.8026
|1.7780
|1.8130
|194.44
|1995.52
|160
|2006.04.28 18:03
|t/p
|80
|0.20
|1.8182
|1.7832
|1.8182
|599.48
|2595.00
|161
|2006.05.01 16:00
|buy
|81
|0.20
|1.8329
|1.8279
|1.8629
|162
|2006.05.01 18:43
|s/l
|81
|0.20
|1.8279
|1.8279
|1.8629
|-100.00
|2495.00
|163
|2006.05.03 05:45
|buy
|82
|0.20
|1.8438
|1.8388
|1.8738
|164
|2006.05.03 10:53
|s/l
|82
|0.20
|1.8388
|1.8388
|1.8738
|-100.00
|2395.00
|165
|2006.05.03 18:30
|buy
|83
|0.20
|1.8442
|1.8392
|1.8742
|166
|2006.05.04 02:00
|s/l
|83
|0.20
|1.8392
|1.8392
|1.8742
|-101.56
|2293.44
|167
|2006.05.04 13:45
|buy
|84
|0.20
|1.8432
|1.8382
|1.8732
|168
|2006.05.04 14:30
|buy
|85
|0.20
|1.8417
|1.8367
|1.8717
|169
|2006.05.04 19:30
|close
|84
|0.10
|1.8468
|1.8382
|1.8732
|36.00
|2329.44
|170
|2006.05.04 19:30
|buy
|86
|0.10
|1.8432
|1.8382
|1.8732
|171
|2006.05.04 23:15
|close
|85
|0.10
|1.8527
|1.8367
|1.8717
|110.00
|2439.44
|172
|2006.05.04 23:15
|buy
|87
|0.10
|1.8417
|1.8367
|1.8717
|173
|2006.05.05 05:30
|close
|86
|0.10
|1.8510
|1.8382
|1.8732
|77.74
|2517.18
|174
|2006.05.05 16:00
|buy
|88
|0.20
|1.8582
|1.8532
|1.8882
|175
|2006.05.05 18:30
|close
|87
|0.10
|1.8590
|1.8367
|1.8717
|172.74
|2689.92
|176
|2006.05.08 08:30
|buy
|89
|0.20
|1.8628
|1.8578
|1.8928
|177
|2006.05.08 13:45
|close
|88
|0.10
|1.8629
|1.8532
|1.8882
|46.74
|2736.66
|178
|2006.05.08 13:45
|buy
|90
|0.10
|1.8582
|1.8532
|1.8882
|179
|2006.05.08 15:00
|close
|89
|0.10
|1.8636
|1.8578
|1.8928
|8.00
|2744.66
|180
|2006.05.08 15:00
|buy
|91
|0.10
|1.8628
|1.8578
|1.8928
|181
|2006.05.08 17:13
|s/l
|91
|0.10
|1.8578
|1.8578
|1.8928
|-50.00
|2694.66
|182
|2006.05.09 10:05
|s/l
|90
|0.10
|1.8532
|1.8532
|1.8882
|-50.52
|2644.14
|183
|2006.05.09 16:15
|buy
|92
|0.20
|1.8616
|1.8566
|1.8916
|184
|2006.05.10 22:45
|buy
|93
|0.20
|1.8668
|1.8618
|1.8968
|185
|2006.05.11 01:53
|s/l
|93
|0.20
|1.8618
|1.8618
|1.8968
|-101.56
|2542.58
|186
|2006.05.11 04:06
|s/l
|92
|0.20
|1.8566
|1.8566
|1.8916
|-102.08
|2440.50
|187
|2006.05.11 12:45
|buy
|94
|0.20
|1.8645
|1.8595
|1.8945
|188
|2006.05.12 10:30
|buy
|95
|0.20
|1.8901
|1.8851
|1.9201
|189
|2006.05.12 12:30
|t/p
|94
|0.20
|1.8945
|1.8595
|1.8945
|599.48
|3039.98
|190
|2006.05.12 23:00
|buy
|96
|0.20
|1.8954
|1.8904
|1.9254
|191
|2006.05.15 03:30
|close
|95
|0.10
|1.8966
|1.8851
|1.9201
|64.74
|3104.72
|192
|2006.05.15 03:30
|buy
|97
|0.10
|1.8901
|1.8851
|1.9201
|193
|2006.05.15 05:00
|close
|96
|0.10
|1.8975
|1.8904
|1.9254
|20.74
|3125.46
|194
|2006.05.15 05:00
|buy
|98
|0.10
|1.8954
|1.8904
|1.9254
|195
|2006.05.15 10:56
|s/l
|98
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.9254
|-50.26
|3075.20
|196
|2006.05.15 11:09
|s/l
|97
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.9201
|-50.26
|3024.94
|197
|2006.05.16 15:45
|buy
|99
|0.20
|1.8864
|1.8814
|1.9164
|198
|2006.05.16 18:21
|s/l
|99
|0.20
|1.8814
|1.8814
|1.9164
|-100.00
|2924.94
|199
|2006.05.16 21:00
|buy
|100
|0.20
|1.8858
|1.8808
|1.9158
|200
|2006.05.17 17:35
|s/l
|100
|0.20
|1.8808
|1.8808
|1.9158
|-100.52
|2824.42
|201
|2006.05.18 16:30
|buy
|101
|0.20
|1.8889
|1.8839
|1.9189
|202
|2006.05.19 10:24
|s/l
|101
|0.20
|1.8839
|1.8839
|1.9189
|-100.52
|2723.90
|203
|2006.05.19 23:45
|buy
|102
|0.20
|1.8805
|1.8755
|1.9105
|204
|2006.05.22 03:12
|s/l
|102
|0.20
|1.8755
|1.8755
|1.9105
|-100.52
|2623.38
|205
|2006.05.22 13:30
|buy
|103
|0.20
|1.8777
|1.8727
|1.9077
|206
|2006.05.22 14:30
|buy
|104
|0.20
|1.8760
|1.8710
|1.9060
|207
|2006.05.22 15:30
|close
|103
|0.10
|1.8751
|1.8727
|1.9077
|-26.00
|2597.38
|208
|2006.05.22 15:30
|buy
|105
|0.10
|1.8777
|1.8727
|1.9077
|209
|2006.05.22 20:15
|close
|104
|0.10
|1.8843
|1.8710
|1.9060
|83.00
|2680.38
|210
|2006.05.22 20:15
|buy
|106
|0.10
|1.8760
|1.8710
|1.9060
|211
|2006.05.22 22:15
|close
|105
|0.10
|1.8873
|1.8727
|1.9077
|96.00
|2776.38
|212
|2006.05.24 11:00
|buy
|107
|0.20
|1.8831
|1.8781
|1.9131
|213
|2006.05.24 13:00
|close
|106
|0.10
|1.8828
|1.8710
|1.9060
|67.48
|2843.86
|214
|2006.05.24 16:12
|s/l
|107
|0.20
|1.8781
|1.8781
|1.9131
|-100.00
|2743.86
|215
|2006.05.25 18:45
|buy
|108
|0.20
|1.8726
|1.8676
|1.9026
|216
|2006.05.26 06:18
|s/l
|108
|0.20
|1.8676
|1.8676
|1.9026
|-100.52
|2643.34
|217
|2006.05.29 12:15
|buy
|109
|0.20
|1.8642
|1.8592
|1.8942
|218
|2006.05.29 16:27
|s/l
|109
|0.20
|1.8592
|1.8592
|1.8942
|-100.00
|2543.34
|219
|2006.05.30 05:15
|buy
|110
|0.20
|1.8616
|1.8566
|1.8916
|220
|2006.05.30 06:00
|buy
|111
|0.20
|1.8661
|1.8611
|1.8961
|221
|2006.05.30 09:00
|close
|110
|0.10
|1.8684
|1.8566
|1.8916
|68.00
|2611.34
|222
|2006.05.30 09:00
|buy
|112
|0.10
|1.8616
|1.8566
|1.8916
|223
|2006.05.30 11:45
|close
|111
|0.10
|1.8752
|1.8611
|1.8961
|91.00
|2702.34
|224
|2006.05.30 11:45
|buy
|113
|0.10
|1.8661
|1.8611
|1.8961
|225
|2006.05.30 14:15
|close
|112
|0.10
|1.8779
|1.8566
|1.8916
|163.00
|2865.34
|226
|2006.05.31 10:30
|buy
|114
|0.20
|1.8849
|1.8799
|1.9149
|227
|2006.05.31 11:07
|s/l
|114
|0.20
|1.8799
|1.8799
|1.9149
|-100.00
|2765.34
|228
|2006.06.01 10:33
|s/l
|113
|0.10
|1.8611
|1.8611
|1.8961
|-51.04
|2714.30
|229
|2006.06.01 18:45
|buy
|115
|0.20
|1.8668
|1.8618
|1.8968
|230
|2006.06.02 10:13
|s/l
|115
|0.20
|1.8618
|1.8618
|1.8968
|-100.52
|2613.78
|231
|2006.06.02 13:30
|buy
|116
|0.20
|1.8679
|1.8629
|1.8979
|232
|2006.06.06 10:00
|buy
|117
|0.20
|1.8767
|1.8717
|1.9067
|233
|2006.06.06 11:59
|s/l
|117
|0.20
|1.8717
|1.8717
|1.9067
|-100.00
|2513.78
|234
|2006.06.06 16:32
|s/l
|116
|0.20
|1.8629
|1.8629
|1.8979
|-101.04
|2412.74
|235
|2006.06.12 09:45
|buy
|118
|0.20
|1.8442
|1.8392
|1.8742
|236
|2006.06.12 11:45
|buy
|119
|0.20
|1.8460
|1.8410
|1.8760
|237
|2006.06.12 14:25
|s/l
|119
|0.20
|1.8410
|1.8410
|1.8760
|-100.00
|2312.74
|238
|2006.06.12 14:31
|s/l
|118
|0.20
|1.8392
|1.8392
|1.8742
|-100.00
|2212.74
|239
|2006.06.14 08:15
|buy
|120
|0.20
|1.8378
|1.8328
|1.8678
|240
|2006.06.14 09:00
|buy
|121
|0.20
|1.8378
|1.8328
|1.8678
|241
|2006.06.14 12:30
|close
|120
|0.10
|1.8428
|1.8328
|1.8678
|50.00
|2262.74
|242
|2006.06.14 12:30
|buy
|122
|0.10
|1.8378
|1.8328
|1.8678
|243
|2006.06.14 16:00
|close
|121
|0.10
|1.8367
|1.8328
|1.8678
|-11.00
|2251.74
|244
|2006.06.14 16:00
|buy
|123
|0.10
|1.8378
|1.8328
|1.8678
|245
|2006.06.14 19:45
|close
|122
|0.10
|1.8477
|1.8328
|1.8678
|99.00
|2350.74
|246
|2006.06.15 12:45
|buy
|124
|0.20
|1.8477
|1.8427
|1.8777
|247
|2006.06.15 15:45
|close
|123
|0.10
|1.8478
|1.8328
|1.8678
|99.22
|2449.96
|248
|2006.06.15 16:00
|buy
|125
|0.20
|1.8486
|1.8436
|1.8786
|249
|2006.06.15 16:15
|close
|124
|0.10
|1.8525
|1.8427
|1.8777
|48.00
|2497.96
|250
|2006.06.15 16:15
|buy
|126
|0.10
|1.8477
|1.8427
|1.8777
|251
|2006.06.15 17:15
|close
|125
|0.10
|1.8501
|1.8436
|1.8786
|15.00
|2512.96
|252
|2006.06.15 17:15
|buy
|127
|0.10
|1.8486
|1.8436
|1.8786
|253
|2006.06.15 17:45
|close
|126
|0.10
|1.8496
|1.8427
|1.8777
|19.00
|2531.96
|254
|2006.06.16 01:45
|buy
|128
|0.20
|1.8501
|1.8451
|1.8801
|255
|2006.06.16 05:15
|close
|127
|0.10
|1.8527
|1.8436
|1.8786
|40.74
|2572.70
|256
|2006.06.19 04:07
|s/l
|128
|0.20
|1.8451
|1.8451
|1.8801
|-100.52
|2472.18
|257
|2006.06.20 08:45
|buy
|129
|0.20
|1.8442
|1.8392
|1.8742
|258
|2006.06.20 15:11
|s/l
|129
|0.20
|1.8392
|1.8392
|1.8742
|-100.00
|2372.18
|259
|2006.06.20 20:15
|buy
|130
|0.20
|1.8452
|1.8402
|1.8752
|260
|2006.06.21 02:30
|buy
|131
|0.20
|1.8449
|1.8399
|1.8749
|261
|2006.06.21 09:15
|close
|130
|0.10
|1.8453
|1.8402
|1.8752
|0.74
|2372.92
|262
|2006.06.21 09:15
|buy
|132
|0.10
|1.8452
|1.8402
|1.8752
|263
|2006.06.22 11:18
|s/l
|132
|0.10
|1.8402
|1.8402
|1.8752
|-51.04
|2321.88
|264
|2006.06.22 11:18
|s/l
|131
|0.20
|1.8399
|1.8399
|1.8749
|-101.56
|2220.32
|265
|2006.06.26 10:30
|buy
|133
|0.20
|1.8241
|1.8191
|1.8541
|266
|2006.06.26 12:53
|s/l
|133
|0.20
|1.8191
|1.8191
|1.8541
|-100.00
|2120.32
|267
|2006.06.26 20:30
|buy
|134
|0.20
|1.8236
|1.8186
|1.8536
|268
|2006.06.27 14:42
|s/l
|134
|0.20
|1.8186
|1.8186
|1.8536
|-100.52
|2019.80
|269
|2006.06.29 21:45
|buy
|135
|0.20
|1.8263
|1.8213
|1.8563
|270
|2006.07.04 04:45
|buy
|136
|0.20
|1.8449
|1.8399
|1.8749
|271
|2006.07.05 15:28
|s/l
|136
|0.20
|1.8399
|1.8399
|1.8749
|-100.52
|1919.28
|272
|2006.07.06 17:15
|buy
|137
|0.20
|1.8404
|1.8354
|1.8704
|273
|2006.07.07 15:00
|close
|135
|0.10
|1.8402
|1.8213
|1.8563
|136.92
|2056.20
|274
|2006.07.07 15:00
|buy
|138
|0.10
|1.8263
|1.8213
|1.8563
|275
|2006.07.07 15:45
|close
|137
|0.10
|1.8530
|1.8354
|1.8704
|125.74
|2181.94
|276
|2006.07.07 15:45
|buy
|139
|0.10
|1.8404
|1.8354
|1.8704
|277
|2006.07.07 18:30
|close
|138
|0.10
|1.8511
|1.8213
|1.8563
|245.92
|2427.86
|278
|2006.07.11 20:45
|buy
|140
|0.20
|1.8444
|1.8394
|1.8744
|279
|2006.07.12 00:00
|close
|139
|0.10
|1.8463
|1.8354
|1.8704
|57.96
|2485.82
|280
|2006.07.12 09:45
|buy
|141
|0.20
|1.8472
|1.8422
|1.8772
|281
|2006.07.12 11:35
|s/l
|141
|0.20
|1.8422
|1.8422
|1.8772
|-100.00
|2385.82
|282
|2006.07.12 14:27
|s/l
|140
|0.20
|1.8394
|1.8394
|1.8744
|-100.52
|2285.30
|283
|2006.07.13 10:45
|buy
|142
|0.20
|1.8388
|1.8338
|1.8688
|284
|2006.07.17 10:58
|s/l
|142
|0.20
|1.8338
|1.8338
|1.8688
|-101.04
|2184.26
|285
|2006.07.18 10:45
|buy
|143
|0.20
|1.8225
|1.8175
|1.8525
|286
|2006.07.19 12:15
|buy
|144
|0.20
|1.8293
|1.8243
|1.8593
|287
|2006.07.19 15:31
|s/l
|144
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8593
|-100.00
|2084.26
|288
|2006.07.19 17:30
|buy
|145
|0.20
|1.8385
|1.8335
|1.8685
|289
|2006.07.19 21:45
|close
|143
|0.10
|1.8432
|1.8175
|1.8525
|206.74
|2291.00
|290
|2006.07.19 21:45
|buy
|146
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.8525
|291
|2006.07.20 06:15
|close
|145
|0.10
|1.8453
|1.8335
|1.8685
|67.22
|2358.22
|292
|2006.07.20 06:15
|buy
|147
|0.10
|1.8385
|1.8335
|1.8685
|293
|2006.07.20 09:15
|close
|146
|0.10
|1.8434
|1.8175
|1.8525
|207.96
|2566.18
|294
|2006.07.20 12:00
|buy
|148
|0.20
|1.8475
|1.8425
|1.8775
|295
|2006.07.20 16:15
|close
|147
|0.10
|1.8497
|1.8335
|1.8685
|111.22
|2677.40
|296
|2006.07.25 18:15
|s/l
|148
|0.20
|1.8425
|1.8425
|1.8775
|-101.56
|2575.84
|297
|2006.07.28 16:00
|buy
|149
|0.20
|1.8647
|1.8597
|1.8947
|298
|2006.07.31 07:00
|buy
|150
|0.20
|1.8660
|1.8610
|1.8960
|299
|2006.07.31 22:45
|close
|149
|0.10
|1.8678
|1.8597
|1.8947
|30.74
|2606.58
|300
|2006.07.31 22:45
|buy
|151
|0.10
|1.8647
|1.8597
|1.8947
|301
|2006.08.01 22:15
|close
|150
|0.10
|1.8761
|1.8610
|1.8960
|100.74
|2707.32
|302
|2006.08.01 22:15
|buy
|152
|0.10
|1.8660
|1.8610
|1.8960
|303
|2006.08.02 08:45
|close
|151
|0.10
|1.8770
|1.8597
|1.8947
|122.22
|2829.54
|304
|2006.08.02 21:30
|buy
|153
|0.20
|1.8782
|1.8732
|1.9082
|305
|2006.08.03 11:04
|s/l
|153
|0.20
|1.8732
|1.8732
|1.9082
|-101.56
|2727.98
|306
|2006.08.04 15:31
|t/p
|152
|0.10
|1.8960
|1.8610
|1.8960
|298.44
|3026.42
|307
|2006.08.07 13:45
|buy
|154
|0.20
|1.9097
|1.9047
|1.9397
|308
|2006.08.07 16:00
|buy
|155
|0.20
|1.9110
|1.9060
|1.9410
|309
|2006.08.07 20:51
|s/l
|155
|0.20
|1.9060
|1.9060
|1.9410
|-100.00
|2926.42
|310
|2006.08.08 00:59
|s/l
|154
|0.20
|1.9047
|1.9047
|1.9397
|-100.52
|2825.90
|311
|2006.08.08 17:15
|buy
|156
|0.20
|1.9084
|1.9034
|1.9384
|312
|2006.08.08 19:00
|buy
|157
|0.20
|1.9081
|1.9031
|1.9381
|313
|2006.08.09 01:46
|s/l
|156
|0.20
|1.9034
|1.9034
|1.9384
|-100.52
|2725.38
|314
|2006.08.09 01:47
|s/l
|157
|0.20
|1.9031
|1.9031
|1.9381
|-100.52
|2624.86
|315
|2006.08.09 10:15
|buy
|158
|0.20
|1.9071
|1.9021
|1.9371
|316
|2006.08.10 10:42
|s/l
|158
|0.20
|1.9021
|1.9021
|1.9371
|-101.56
|2523.30
|317
|2006.08.14 05:00
|buy
|159
|0.20
|1.8947
|1.8897
|1.9247
|318
|2006.08.14 10:28
|s/l
|159
|0.20
|1.8897
|1.8897
|1.9247
|-100.00
|2423.30
|319
|2006.08.15 11:15
|buy
|160
|0.20
|1.8918
|1.8868
|1.9218
|320
|2006.08.15 11:31
|s/l
|160
|0.20
|1.8868
|1.8868
|1.9218
|-100.00
|2323.30
|321
|2006.08.15 16:00
|buy
|161
|0.20
|1.8953
|1.8903
|1.9253
|322
|2006.08.16 11:39
|s/l
|161
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9253
|-100.52
|2222.78
|323
|2006.08.21 04:00
|buy
|162
|0.20
|1.8840
|1.8790
|1.9140
|324
|2006.08.23 10:30
|buy
|163
|0.20
|1.8915
|1.8865
|1.9215
|325
|2006.08.23 12:45
|close
|162
|0.10
|1.8917
|1.8790
|1.9140
|76.48
|2299.26
|326
|2006.08.23 12:45
|buy
|164
|0.10
|1.8840
|1.8790
|1.9140
|327
|2006.08.23 14:00
|close
|163
|0.10
|1.8919
|1.8865
|1.9215
|4.00
|2303.26
|328
|2006.08.23 14:00
|buy
|165
|0.10
|1.8915
|1.8865
|1.9215
|329
|2006.08.23 18:00
|close
|164
|0.10
|1.8938
|1.8790
|1.9140
|97.48
|2400.74
|330
|2006.08.24 14:00
|buy
|166
|0.20
|1.8943
|1.8893
|1.9243
|331
|2006.08.24 18:47
|s/l
|166
|0.20
|1.8893
|1.8893
|1.9243
|-100.00
|2300.74
|332
|2006.08.24 23:03
|s/l
|165
|0.10
|1.8865
|1.8865
|1.9215
|-50.78
|2249.96
|333
|2006.08.28 05:15
|buy
|167
|0.20
|1.8896
|1.8846
|1.9196
|334
|2006.08.28 05:45
|buy
|168
|0.20
|1.8895
|1.8845
|1.9195
|335
|2006.08.28 12:45
|close
|167
|0.10
|1.8951
|1.8846
|1.9196
|55.00
|2304.96
|336
|2006.08.28 12:45
|buy
|169
|0.10
|1.8896
|1.8846
|1.9196
|337
|2006.08.28 13:45
|close
|168
|0.10
|1.8956
|1.8845
|1.9195
|61.00
|2365.96
|338
|2006.08.28 13:45
|buy
|170
|0.10
|1.8895
|1.8845
|1.9195
|339
|2006.08.28 18:45
|close
|169
|0.10
|1.8965
|1.8846
|1.9196
|69.00
|2434.96
|340
|2006.08.30 09:00
|buy
|171
|0.20
|1.9001
|1.8951
|1.9301
|341
|2006.08.30 09:30
|close
|170
|0.10
|1.8995
|1.8845
|1.9195
|99.48
|2534.44
|342
|2006.08.30 10:00
|buy
|172
|0.20
|1.9023
|1.8973
|1.9323
|343
|2006.08.30 18:45
|close
|171
|0.10
|1.9046
|1.8951
|1.9301
|45.00
|2579.44
|344
|2006.08.30 18:45
|buy
|173
|0.10
|1.9001
|1.8951
|1.9301
|345
|2006.08.30 20:00
|close
|172
|0.10
|1.9029
|1.8973
|1.9323
|6.00
|2585.44
|346
|2006.08.30 20:00
|buy
|174
|0.10
|1.9023
|1.8973
|1.9323
|347
|2006.09.01 15:33
|s/l
|174
|0.10
|1.8973
|1.8973
|1.9323
|-51.04
|2534.40
|348
|2006.09.05 00:00
|buy
|175
|0.20
|1.9074
|1.9024
|1.9374
|349
|2006.09.05 08:05
|s/l
|175
|0.20
|1.9024
|1.9024
|1.9374
|-100.00
|2434.40
|350
|2006.09.05 16:38
|s/l
|173
|0.10
|1.8951
|1.8951
|1.9301
|-51.56
|2382.84
|351
|2006.09.13 10:15
|buy
|176
|0.20
|1.8756
|1.8706
|1.9056
|352
|2006.09.18 07:15
|buy
|177
|0.20
|1.8810
|1.8760
|1.9110
|353
|2006.09.18 12:15
|close
|176
|0.10
|1.8771
|1.8706
|1.9056
|13.70
|2396.54
|354
|2006.09.18 12:15
|buy
|178
|0.10
|1.8756
|1.8706
|1.9056
|355
|2006.09.18 12:36
|s/l
|177
|0.20
|1.8760
|1.8760
|1.9110
|-100.00
|2296.54
|356
|2006.09.18 23:30
|buy
|179
|0.20
|1.8805
|1.8755
|1.9105
|357
|2006.09.19 05:30
|close
|178
|0.10
|1.8812
|1.8706
|1.9056
|54.44
|2350.98
|358
|2006.09.19 16:00
|buy
|180
|0.20
|1.8870
|1.8820
|1.9170
|359
|2006.09.19 18:30
|close
|179
|0.10
|1.8837
|1.8755
|1.9105
|31.74
|2382.72
|360
|2006.09.19 18:30
|buy
|181
|0.10
|1.8805
|1.8755
|1.9105
|361
|2006.09.19 18:42
|s/l
|180
|0.20
|1.8820
|1.8820
|1.9170
|-100.00
|2282.72
|362
|2006.09.20 10:15
|buy
|182
|0.20
|1.8846
|1.8796
|1.9146
|363
|2006.09.20 19:45
|close
|181
|0.10
|1.8886
|1.8755
|1.9105
|80.48
|2363.20
|364
|2006.09.21 19:15
|buy
|183
|0.20
|1.9013
|1.8963
|1.9313
|365
|2006.09.21 21:00
|close
|182
|0.10
|1.8997
|1.8796
|1.9146
|150.22
|2513.42
|366
|2006.09.21 21:00
|buy
|184
|0.10
|1.8846
|1.8796
|1.9146
|367
|2006.09.22 00:00
|close
|183
|0.10
|1.9020
|1.8963
|1.9313
|6.74
|2520.16
|368
|2006.09.22 00:00
|buy
|185
|0.10
|1.9013
|1.8963
|1.9313
|369
|2006.09.22 05:30
|close
|184
|0.10
|1.9016
|1.8796
|1.9146
|168.96
|2689.12
|370
|2006.09.22 10:30
|buy
|186
|0.20
|1.9063
|1.9013
|1.9363
|371
|2006.09.22 13:00
|close
|185
|0.10
|1.9031
|1.8963
|1.9313
|17.74
|2706.86
|372
|2006.09.22 14:46
|s/l
|186
|0.20
|1.9013
|1.9013
|1.9363
|-100.00
|2606.86
|373
|2006.09.28 03:30
|buy
|187
|0.20
|1.8912
|1.8862
|1.9212
|374
|2006.09.28 08:23
|s/l
|187
|0.20
|1.8862
|1.8862
|1.9212
|-100.00
|2506.86
|375
|2006.10.02 13:30
|buy
|188
|0.20
|1.8746
|1.8696
|1.9046
|376
|2006.10.02 16:30
|buy
|189
|0.20
|1.8765
|1.8715
|1.9065
|377
|2006.10.02 20:00
|close
|188
|0.10
|1.8865
|1.8696
|1.9046
|119.00
|2625.86
|378
|2006.10.02 20:00
|buy
|190
|0.10
|1.8746
|1.8696
|1.9046
|379
|2006.10.03 06:15
|close
|189
|0.10
|1.8868
|1.8715
|1.9065
|102.74
|2728.60
|380
|2006.10.03 06:15
|buy
|191
|0.10
|1.8765
|1.8715
|1.9065
|381
|2006.10.04 23:45
|close
|190
|0.10
|1.8865
|1.8696
|1.9046
|118.48
|2847.08
|382
|2006.10.06 15:15
|buy
|192
|0.20
|1.8820
|1.8770
|1.9120
|383
|2006.10.06 15:51
|s/l
|192
|0.20
|1.8770
|1.8770
|1.9120
|-100.00
|2747.08
|384
|2006.10.06 16:59
|s/l
|191
|0.10
|1.8715
|1.8715
|1.9065
|-51.56
|2695.52
|385
|2006.10.10 09:45
|buy
|193
|0.20
|1.8694
|1.8644
|1.8994
|386
|2006.10.10 11:09
|s/l
|193
|0.20
|1.8644
|1.8644
|1.8994
|-100.00
|2595.52
|387
|2006.10.16 10:15
|buy
|194
|0.20
|1.8578
|1.8528
|1.8878
|388
|2006.10.16 11:00
|buy
|195
|0.20
|1.8595
|1.8545
|1.8895
|389
|2006.10.16 13:45
|close
|194
|0.10
|1.8609
|1.8528
|1.8878
|31.00
|2626.52
|390
|2006.10.16 13:45
|buy
|196
|0.10
|1.8578
|1.8528
|1.8878
|391
|2006.10.16 17:30
|close
|195
|0.10
|1.8614
|1.8545
|1.8895
|19.00
|2645.52
|392
|2006.10.16 17:30
|buy
|197
|0.10
|1.8595
|1.8545
|1.8895
|393
|2006.10.16 20:15
|close
|196
|0.10
|1.8593
|1.8528
|1.8878
|15.00
|2660.52
|394
|2006.10.17 03:30
|buy
|198
|0.20
|1.8633
|1.8583
|1.8933
|395
|2006.10.17 15:15
|close
|197
|0.10
|1.8665
|1.8545
|1.8895
|69.74
|2730.26
|396
|2006.10.19 10:15
|buy
|199
|0.20
|1.8704
|1.8654
|1.9004
|397
|2006.10.19 11:45
|close
|198
|0.10
|1.8677
|1.8583
|1.8933
|42.96
|2773.22
|398
|2006.10.19 11:45
|buy
|200
|0.10
|1.8633
|1.8583
|1.8933
|399
|2006.10.19 21:45
|close
|199
|0.10
|1.8791
|1.8654
|1.9004
|87.00
|2860.22
|400
|2006.10.19 21:45
|buy
|201
|0.10
|1.8704
|1.8654
|1.9004
|401
|2006.10.20 06:00
|close
|200
|0.10
|1.8772
|1.8583
|1.8933
|137.70
|2997.92
|402
|2006.10.20 12:00
|buy
|202
|0.20
|1.8826
|1.8776
|1.9126
|403
|2006.10.20 16:15
|close
|201
|0.10
|1.8851
|1.8654
|1.9004
|146.74
|3144.66
|404
|2006.10.23 10:15
|s/l
|202
|0.20
|1.8776
|1.8776
|1.9126
|-100.52
|3044.14
|405
|2006.10.24 18:30
|buy
|203
|0.20
|1.8737
|1.8687
|1.9037
|406
|2006.10.25 10:45
|buy
|204
|0.20
|1.8766
|1.8716
|1.9066
|407
|2006.10.25 16:45
|close
|203
|0.10
|1.8755
|1.8687
|1.9037
|17.74
|3061.88
|408
|2006.10.25 16:45
|buy
|205
|0.10
|1.8737
|1.8687
|1.9037
|409
|2006.10.26 09:45
|close
|204
|0.10
|1.8806
|1.8716
|1.9066
|39.22
|3101.10
|410
|2006.10.26 09:45
|buy
|206
|0.10
|1.8766
|1.8716
|1.9066
|411
|2006.10.26 13:30
|close
|205
|0.10
|1.8840
|1.8687
|1.9037
|101.96
|3203.06
|412
|2006.10.27 15:00
|buy
|207
|0.20
|1.8921
|1.8871
|1.9221
|413
|2006.10.27 18:15
|close
|206
|0.10
|1.8962
|1.8716
|1.9066
|194.96
|3398.02
|414
|2006.10.30 11:00
|buy
|208
|0.20
|1.8998
|1.8948
|1.9298
|415
|2006.10.30 17:00
|close
|207
|0.10
|1.9020
|1.8871
|1.9221
|98.74
|3496.76
|416
|2006.10.30 17:00
|buy
|209
|0.10
|1.8921
|1.8871
|1.9221
|417
|2006.10.30 21:45
|close
|208
|0.10
|1.9014
|1.8948
|1.9298
|16.00
|3512.76
|418
|2006.10.30 21:45
|buy
|210
|0.10
|1.8998
|1.8948
|1.9298
|419
|2006.10.31 20:15
|close
|209
|0.10
|1.9077
|1.8871
|1.9221
|155.48
|3668.24
|420
|2006.11.01 12:30
|buy
|211
|0.20
|1.9101
|1.9051
|1.9401
|421
|2006.11.02 08:56
|s/l
|211
|0.20
|1.9051
|1.9051
|1.9401
|-101.56
|3566.68
|422
|2006.11.02 12:45
|buy
|212
|0.20
|1.9099
|1.9049
|1.9399
|423
|2006.11.03 09:42
|s/l
|212
|0.20
|1.9049
|1.9049
|1.9399
|-100.52
|3466.16
|424
|2006.11.06 11:45
|s/l
|210
|0.10
|1.8948
|1.8948
|1.9298
|-51.82
|3414.34
|425
|2006.11.07 02:15
|buy
|213
|0.20
|1.8989
|1.8939
|1.9289
|426
|2006.11.08 11:15
|buy
|214
|0.20
|1.9086
|1.9036
|1.9386
|427
|2006.11.08 15:40
|s/l
|214
|0.20
|1.9036
|1.9036
|1.9386
|-100.00
|3314.34
|428
|2006.11.09 10:15
|buy
|215
|0.20
|1.9072
|1.9022
|1.9372
|429
|2006.11.09 14:18
|s/l
|215
|0.20
|1.9022
|1.9022
|1.9372
|-100.00
|3214.34
|430
|2006.11.10 00:45
|buy
|216
|0.20
|1.9074
|1.9024
|1.9374
|431
|2006.11.10 06:30
|close
|213
|0.10
|1.9091
|1.8939
|1.9289
|100.70
|3315.04
|432
|2006.11.10 06:30
|buy
|217
|0.10
|1.8989
|1.8939
|1.9289
|433
|2006.11.10 09:00
|close
|216
|0.10
|1.9087
|1.9024
|1.9374
|13.00
|3328.04
|434
|2006.11.10 09:00
|buy
|218
|0.10
|1.9074
|1.9024
|1.9374
|435
|2006.11.10 14:00
|close
|217
|0.10
|1.9152
|1.8939
|1.9289
|161.70
|3489.74
|436
|2006.11.13 16:06
|s/l
|218
|0.10
|1.9024
|1.9024
|1.9374
|-50.26
|3439.48
|437
|2006.11.14 05:15
|buy
|219
|0.20
|1.9039
|1.8989
|1.9339
|438
|2006.11.14 11:34
|s/l
|219
|0.20
|1.8989
|1.8989
|1.9339
|-100.00
|3339.48
|439
|2006.11.17 17:00
|buy
|220
|0.20
|1.8914
|1.8864
|1.9214
|440
|2006.11.20 12:00
|buy
|221
|0.20
|1.8980
|1.8930
|1.9280
|441
|2006.11.20 19:00
|close
|220
|0.10
|1.8959
|1.8864
|1.9214
|44.74
|3384.22
|442
|2006.11.20 19:00
|buy
|222
|0.10
|1.8914
|1.8864
|1.9214
|443
|2006.11.22 18:45
|close
|221
|0.10
|1.9141
|1.8930
|1.9280
|160.48
|3544.70
|444
|2006.11.22 18:45
|buy
|223
|0.10
|1.8980
|1.8930
|1.9280
|445
|2006.11.22 22:30
|close
|222
|0.10
|1.9142
|1.8864
|1.9214
|227.22
|3771.92
|446
|2006.11.23 20:00
|buy
|224
|0.20
|1.9166
|1.9116
|1.9466
|447
|2006.11.24 10:33
|t/p
|223
|0.10
|1.9280
|1.8930
|1.9280
|298.44
|4070.36
|448
|2006.11.28 10:00
|buy
|225
|0.20
|1.9427
|1.9377
|1.9727
|449
|2006.11.28 13:00
|close
|224
|0.10
|1.9433
|1.9116
|1.9466
|266.22
|4336.58
|450
|2006.11.28 13:00
|buy
|226
|0.10
|1.9166
|1.9116
|1.9466
|451
|2006.11.28 15:30
|t/p
|226
|0.10
|1.9466
|1.9116
|1.9466
|299.22
|4635.80
|452
|2006.11.30 07:15
|buy
|227
|0.20
|1.9490
|1.9440
|1.9790
|453
|2006.11.30 13:15
|close
|225
|0.10
|1.9555
|1.9377
|1.9727
|126.96
|4762.76
|454
|2006.11.30 13:15
|buy
|228
|0.10
|1.9427
|1.9377
|1.9727
|455
|2006.11.30 20:15
|close
|227
|0.10
|1.9674
|1.9440
|1.9790
|184.00
|4946.76
|456
|2006.11.30 20:15
|buy
|229
|0.10
|1.9490
|1.9440
|1.9790
|457
|2006.12.01 07:15
|close
|228
|0.10
|1.9676
|1.9377
|1.9727
|247.70
|5194.46
|458
|2006.12.01 08:45
|buy
|230
|0.20
|1.9744
|1.9694
|2.0044
|459
|2006.12.01 10:29
|s/l
|230
|0.20
|1.9694
|1.9694
|2.0044
|-100.00
|5094.46
|460
|2006.12.01 16:30
|buy
|231
|0.20
|1.9712
|1.9662
|2.0012
|461
|2006.12.01 17:28
|t/p
|229
|0.10
|1.9790
|1.9440
|1.9790
|299.74
|5394.20
|462
|2006.12.04 22:00
|buy
|232
|0.20
|1.9798
|1.9748
|2.0098
|463
|2006.12.05 03:00
|close
|231
|0.10
|1.9786
|1.9662
|2.0012
|73.48
|5467.68
|464
|2006.12.05 03:00
|buy
|233
|0.10
|1.9712
|1.9662
|2.0012
|465
|2006.12.05 10:20
|s/l
|232
|0.20
|1.9748
|1.9748
|2.0098
|-100.52
|5367.16
|466
|2006.12.06 11:30
|s/l
|233
|0.10
|1.9662
|1.9662
|2.0012
|-50.78
|5316.38
|467
|2006.12.07 09:00
|buy
|234
|0.20
|1.9694
|1.9644
|1.9994
|468
|2006.12.07 15:30
|s/l
|234
|0.20
|1.9644
|1.9644
|1.9994
|-100.00
|5216.38
|469
|2006.12.08 16:15
|buy
|235
|0.20
|1.9693
|1.9643
|1.9993
|470
|2006.12.08 18:41
|s/l
|235
|0.20
|1.9643
|1.9643
|1.9993
|-100.00
|5116.38
|471
|2006.12.12 14:15
|buy
|236
|0.20
|1.9633
|1.9583
|1.9933
|472
|2006.12.12 21:30
|buy
|237
|0.20
|1.9692
|1.9642
|1.9992
|473
|2006.12.13 00:00
|close
|236
|0.10
|1.9710
|1.9583
|1.9933
|76.74
|5193.12
|474
|2006.12.13 00:00
|buy
|238
|0.10
|1.9633
|1.9583
|1.9933
|475
|2006.12.13 07:30
|close
|237
|0.10
|1.9709
|1.9642
|1.9992
|16.74
|5209.86
|476
|2006.12.13 07:30
|buy
|239
|0.10
|1.9692
|1.9642
|1.9992
|477
|2006.12.13 08:00
|close
|238
|0.10
|1.9709
|1.9583
|1.9933
|75.74
|5285.60
|478
|2006.12.13 15:34
|s/l
|239
|0.10
|1.9642
|1.9642
|1.9992
|-50.26
|5235.34
|479
|2006.12.14 10:15
|buy
|240
|0.20
|1.9704
|1.9654
|2.0004
|480
|2006.12.14 13:08
|s/l
|240
|0.20
|1.9654
|1.9654
|2.0004
|-100.00
|5135.34
|481
|2006.12.15 16:00
|buy
|241
|0.20
|1.9662
|1.9612
|1.9962
|482
|2006.12.15 16:35
|s/l
|241
|0.20
|1.9612
|1.9612
|1.9962
|-100.00
|5035.34
|483
|2006.12.19 10:00
|buy
|242
|0.20
|1.9533
|1.9483
|1.9833
|484
|2006.12.22 06:30
|buy
|243
|0.20
|1.9634
|1.9584
|1.9934
|485
|2006.12.22 13:15
|close
|242
|0.10
|1.9633
|1.9483
|1.9833
|98.70
|5134.04
|486
|2006.12.22 13:15
|buy
|244
|0.10
|1.9533
|1.9483
|1.9833
|487
|2006.12.22 17:24
|s/l
|243
|0.20
|1.9584
|1.9584
|1.9934
|-100.00
|5034.04
|488
|2006.12.27 04:45
|buy
|245
|0.20
|1.9583
|1.9533
|1.9883
|489
|2006.12.27 06:30
|close
|244
|0.10
|1.9578
|1.9483
|1.9833
|42.92
|5076.96
|490
|2006.12.28 13:15
|buy
|246
|0.20
|1.9614
|1.9564
|1.9914
|491
|2006.12.28 17:15
|close
|245
|0.10
|1.9600
|1.9533
|1.9883
|16.22
|5093.18
|492
|2006.12.28 17:15
|buy
|247
|0.10
|1.9583
|1.9533
|1.9883
|493
|2006.12.28 18:30
|close
|246
|0.10
|1.9597
|1.9564
|1.9914
|-17.00
|5076.18
|494
|2006.12.28 18:30
|buy
|248
|0.10
|1.9614
|1.9564
|1.9914
|495
|2006.12.28 23:45
|close
|247
|0.10
|1.9627
|1.9533
|1.9883
|43.22
|5119.40
|496
|2006.12.29 07:30
|buy
|249
|0.20
|1.9646
|1.9596
|1.9946
|497
|2006.12.29 10:15
|close
|248
|0.10
|1.9642
|1.9564
|1.9914
|27.74
|5147.14
|498
|2006.12.29 16:12
|s/l
|249
|0.20
|1.9596
|1.9596
|1.9946
|-100.00
|5047.14
|499
|2007.01.08 08:30
|buy
|250
|0.20
|1.9315
|1.9265
|1.9615
|500
|2007.01.08 17:15
|buy
|251
|0.20
|1.9362
|1.9312
|1.9662
|501
|2007.01.08 21:00
|close
|250
|0.10
|1.9371
|1.9265
|1.9615
|56.00
|5103.14
|502
|2007.01.08 21:00
|buy
|252
|0.10
|1.9315
|1.9265
|1.9615
|503
|2007.01.09 04:15
|close
|251
|0.10
|1.9421
|1.9312
|1.9662
|58.74
|5161.88
|504
|2007.01.09 04:15
|buy
|253
|0.10
|1.9362
|1.9312
|1.9662
|505
|2007.01.09 06:45
|close
|252
|0.10
|1.9424
|1.9265
|1.9615
|108.74
|5270.62
|506
|2007.01.10 23:27
|s/l
|253
|0.10
|1.9312
|1.9312
|1.9662
|-50.52
|5220.10
|507
|2007.01.11 11:15
|buy
|254
|0.20
|1.9359
|1.9309
|1.9659
|508
|2007.01.12 08:45
|buy
|255
|0.20
|1.9476
|1.9426
|1.9776
|509
|2007.01.12 15:45
|close
|254
|0.10
|1.9474
|1.9309
|1.9659
|114.74
|5334.84
|510
|2007.01.12 15:45
|buy
|256
|0.10
|1.9359
|1.9309
|1.9659
|511
|2007.01.12 19:00
|close
|255
|0.10
|1.9570
|1.9426
|1.9776
|94.00
|5428.84
|512
|2007.01.12 19:00
|buy
|257
|0.10
|1.9476
|1.9426
|1.9776
|513
|2007.01.15 02:45
|close
|256
|0.10
|1.9582
|1.9309
|1.9659
|222.48
|5651.32
|514
|2007.01.16 08:00
|buy
|258
|0.20
|1.9663
|1.9613
|1.9963
|515
|2007.01.16 16:53
|s/l
|258
|0.20
|1.9613
|1.9613
|1.9963
|-100.00
|5551.32
|516
|2007.01.17 09:00
|buy
|259
|0.20
|1.9632
|1.9582
|1.9932
|517
|2007.01.17 12:15
|close
|257
|0.10
|1.9652
|1.9426
|1.9776
|175.22
|5726.54
|518
|2007.01.18 22:00
|buy
|260
|0.20
|1.9736
|1.9686
|2.0036
|519
|2007.01.19 08:30
|close
|259
|0.10
|1.9758
|1.9582
|1.9932
|124.96
|5851.50
|520
|2007.01.19 08:30
|buy
|261
|0.10
|1.9632
|1.9582
|1.9932
|521
|2007.01.23 05:45
|close
|260
|0.10
|1.9785
|1.9686
|2.0036
|48.22
|5899.72
|522
|2007.01.23 05:45
|buy
|262
|0.10
|1.9736
|1.9686
|2.0036
|523
|2007.01.23 06:15
|close
|261
|0.10
|1.9779
|1.9582
|1.9932
|145.44
|6045.16
|524
|2007.01.23 09:45
|buy
|263
|0.20
|1.9820
|1.9770
|2.0120
|525
|2007.01.23 13:45
|close
|262
|0.10
|1.9865
|1.9686
|2.0036
|128.22
|6173.38
|526
|2007.01.24 08:47
|s/l
|263
|0.20
|1.9770
|1.9770
|2.0120
|-100.52
|6072.86
|527
|2007.01.29 19:15
|buy
|264
|0.20
|1.9597
|1.9547
|1.9897
|528
|2007.01.31 10:35
|s/l
|264
|0.20
|1.9547
|1.9547
|1.9897
|-101.04
|5971.82
|529
|2007.02.01 13:15
|buy
|265
|0.20
|1.9679
|1.9629
|1.9979
|530
|2007.02.05 07:42
|s/l
|265
|0.20
|1.9629
|1.9629
|1.9979
|-101.04
|5870.78
|531
|2007.02.06 02:30
|buy
|266
|0.20
|1.9611
|1.9561
|1.9911
|532
|2007.02.06 11:30
|buy
|267
|0.20
|1.9628
|1.9578
|1.9928
|533
|2007.02.06 16:00
|close
|266
|0.10
|1.9675
|1.9561
|1.9911
|64.00
|5934.78
|534
|2007.02.06 16:00
|buy
|268
|0.10
|1.9611
|1.9561
|1.9911
|535
|2007.02.07 03:00
|close
|267
|0.10
|1.9691
|1.9578
|1.9928
|62.74
|5997.52
|536
|2007.02.07 03:00
|buy
|269
|0.10
|1.9628
|1.9578
|1.9928
|537
|2007.02.08 09:00
|close
|268
|0.10
|1.9706
|1.9561
|1.9911
|93.96
|6091.48
|538
|2007.02.08 15:07
|s/l
|269
|0.10
|1.9578
|1.9578
|1.9928
|-51.04
|6040.44
|539
|2007.02.13 23:15
|buy
|270
|0.20
|1.9471
|1.9421
|1.9771
|540
|2007.02.15 08:00
|buy
|271
|0.20
|1.9646
|1.9596
|1.9946
|541
|2007.02.15 11:31
|s/l
|271
|0.20
|1.9596
|1.9596
|1.9946
|-100.00
|5940.44
|542
|2007.02.19 19:45
|buy
|272
|0.20
|1.9530
|1.9480
|1.9830
|543
|2007.02.19 21:30
|close
|270
|0.10
|1.9509
|1.9421
|1.9771
|36.44
|5976.88
|544
|2007.02.19 21:30
|buy
|273
|0.10
|1.9471
|1.9421
|1.9771
|545
|2007.02.20 03:15
|close
|272
|0.10
|1.9507
|1.9480
|1.9830
|-23.26
|5953.62
|546
|2007.02.20 03:15
|buy
|274
|0.10
|1.9530
|1.9480
|1.9830
|547
|2007.02.20 08:45
|close
|273
|0.10
|1.9522
|1.9421
|1.9771
|49.18
|6002.80
|548
|2007.02.20 10:35
|s/l
|274
|0.10
|1.9480
|1.9480
|1.9830
|-50.26
|5952.54
|549
|2007.02.20 16:45
|buy
|275
|0.20
|1.9543
|1.9493
|1.9843
|550
|2007.02.21 10:15
|buy
|276
|0.20
|1.9578
|1.9528
|1.9878
|551
|2007.02.21 11:32
|s/l
|276
|0.20
|1.9528
|1.9528
|1.9878
|-100.00
|5852.54
|552
|2007.02.21 12:03
|s/l
|275
|0.20
|1.9493
|1.9493
|1.9843
|-100.52
|5752.02
|553
|2007.02.22 18:30
|buy
|277
|0.20
|1.9583
|1.9533
|1.9883
|554
|2007.02.23 14:45
|buy
|278
|0.20
|1.9595
|1.9545
|1.9895
|555
|2007.02.23 18:15
|close
|277
|0.10
|1.9626
|1.9533
|1.9883
|42.74
|5794.76
|556
|2007.02.23 18:15
|buy
|279
|0.10
|1.9583
|1.9533
|1.9883
|557
|2007.02.26 07:00
|close
|278
|0.10
|1.9627
|1.9545
|1.9895
|31.74
|5826.50
|558
|2007.02.26 07:00
|buy
|280
|0.10
|1.9595
|1.9545
|1.9895
|559
|2007.02.28 10:30
|s/l
|280
|0.10
|1.9545
|1.9545
|1.9895
|-50.78
|5775.72
|560
|2007.02.28 10:38
|s/l
|279
|0.10
|1.9533
|1.9533
|1.9883
|-51.04
|5724.68
|561
|2007.02.28 19:45
|buy
|281
|0.20
|1.9614
|1.9564
|1.9914
|562
|2007.03.01 18:03
|s/l
|281
|0.20
|1.9564
|1.9564
|1.9914
|-101.56
|5623.12
|563
|2007.03.06 04:00
|buy
|282
|0.20
|1.9241
|1.9191
|1.9541
|564
|2007.03.06 21:30
|buy
|283
|0.20
|1.9285
|1.9235
|1.9585
|565
|2007.03.07 03:15
|close
|282
|0.10
|1.9334
|1.9191
|1.9541
|92.74
|5715.86
|566
|2007.03.07 03:15
|buy
|284
|0.10
|1.9241
|1.9191
|1.9541
|567
|2007.03.07 04:45
|close
|283
|0.10
|1.9295
|1.9235
|1.9585
|9.74
|5725.60
|568
|2007.03.07 04:45
|buy
|285
|0.10
|1.9285
|1.9235
|1.9585
|569
|2007.03.07 23:30
|close
|284
|0.10
|1.9328
|1.9191
|1.9541
|86.74
|5812.34
|570
|2007.03.08 07:30
|buy
|286
|0.20
|1.9331
|1.9281
|1.9631
|571
|2007.03.08 14:15
|close
|285
|0.10
|1.9311
|1.9235
|1.9585
|24.96
|5837.30
|572
|2007.03.08 15:57
|s/l
|286
|0.20
|1.9281
|1.9281
|1.9631
|-100.00
|5737.30
|573
|2007.03.09 06:00
|buy
|287
|0.20
|1.9320
|1.9270
|1.9620
|574
|2007.03.09 11:30
|s/l
|287
|0.20
|1.9270
|1.9270
|1.9620
|-100.00
|5637.30
|575
|2007.03.13 15:00
|buy
|288
|0.20
|1.9324
|1.9274
|1.9624
|576
|2007.03.14 01:23
|s/l
|288
|0.20
|1.9274
|1.9274
|1.9624
|-100.52
|5536.78
|577
|2007.03.14 16:30
|buy
|289
|0.20
|1.9306
|1.9256
|1.9606
|578
|2007.03.16 02:00
|buy
|290
|0.20
|1.9391
|1.9341
|1.9691
|579
|2007.03.16 14:15
|close
|289
|0.10
|1.9480
|1.9256
|1.9606
|172.96
|5709.74
|580
|2007.03.16 14:15
|buy
|291
|0.10
|1.9306
|1.9256
|1.9606
|581
|2007.03.16 18:45
|close
|290
|0.10
|1.9428
|1.9341
|1.9691
|37.00
|5746.74
|582
|2007.03.16 18:45
|buy
|292
|0.10
|1.9391
|1.9341
|1.9691
|583
|2007.03.19 18:45
|close
|291
|0.10
|1.9451
|1.9256
|1.9606
|143.70
|5890.44
|584
|2007.03.20 02:00
|buy
|293
|0.20
|1.9463
|1.9413
|1.9763
|585
|2007.03.20 15:30
|close
|292
|0.10
|1.9566
|1.9341
|1.9691
|174.48
|6064.92
|586
|2007.03.21 20:45
|buy
|294
|0.20
|1.9670
|1.9620
|1.9970
|587
|2007.03.21 23:30
|close
|293
|0.10
|1.9676
|1.9413
|1.9763
|212.74
|6277.66
|588
|2007.03.21 23:30
|buy
|295
|0.10
|1.9463
|1.9413
|1.9763
|589
|2007.03.22 08:45
|close
|294
|0.10
|1.9666
|1.9620
|1.9970
|-4.78
|6272.88
|590
|2007.03.22 08:45
|buy
|296
|0.10
|1.9670
|1.9620
|1.9970
|591
|2007.03.22 19:16
|s/l
|296
|0.10
|1.9620
|1.9620
|1.9970
|-50.78
|6222.10
|592
|2007.03.23 10:30
|buy
|297
|0.20
|1.9677
|1.9627
|1.9977
|593
|2007.03.23 11:13
|s/l
|297
|0.20
|1.9627
|1.9627
|1.9977
|-100.00
|6122.10
|594
|2007.03.26 09:15
|buy
|298
|0.20
|1.9636
|1.9586
|1.9936
|595
|2007.03.26 10:13
|s/l
|298
|0.20
|1.9586
|1.9586
|1.9936
|-100.00
|6022.10
|596
|2007.03.26 15:45
|buy
|299
|0.20
|1.9626
|1.9576
|1.9926
|597
|2007.03.26 19:00
|close
|295
|0.10
|1.9691
|1.9413
|1.9763
|226.44
|6248.54
|598
|2007.03.29 10:15
|buy
|300
|0.20
|1.9652
|1.9602
|1.9952
|599
|2007.03.30 10:18
|s/l
|300
|0.20
|1.9602
|1.9602
|1.9952
|-100.52
|6148.02
|600
|2007.03.30 10:37
|s/l
|299
|0.20
|1.9576
|1.9576
|1.9926
|-103.12
|6044.90
|601
|2007.03.30 18:30
|buy
|301
|0.20
|1.9707
|1.9657
|2.0007
|602
|2007.04.02 09:45
|buy
|302
|0.20
|1.9714
|1.9664
|2.0014
|603
|2007.04.02 13:00
|close
|301
|0.10
|1.9729
|1.9657
|2.0007
|21.74
|6066.64
|604
|2007.04.02 13:00
|buy
|303
|0.10
|1.9707
|1.9657
|2.0007
|605
|2007.04.02 18:00
|close
|302
|0.10
|1.9775
|1.9664
|2.0014
|61.00
|6127.64
|606
|2007.04.02 18:00
|buy
|304
|0.10
|1.9714
|1.9664
|2.0014
|607
|2007.04.03 01:00
|close
|303
|0.10
|1.9774
|1.9657
|2.0007
|66.48
|6194.12
|608
|2007.04.03 10:15
|buy
|305
|0.20
|1.9818
|1.9768
|2.0118
|609
|2007.04.03 12:08
|s/l
|305
|0.20
|1.9768
|1.9768
|2.0118
|-100.00
|6094.12
|610
|2007.04.04 10:30
|buy
|306
|0.20
|1.9764
|1.9714
|2.0064
|611
|2007.04.05 13:58
|s/l
|306
|0.20
|1.9714
|1.9714
|2.0064
|-101.56
|5992.56
|612
|2007.04.06 15:29
|s/l
|304
|0.10
|1.9664
|1.9664
|2.0014
|-51.56
|5941.00
|613
|2007.04.11 05:00
|buy
|307
|0.20
|1.9759
|1.9709
|2.0059
|614
|2007.04.12 11:15
|buy
|308
|0.20
|1.9776
|1.9726
|2.0076
|615
|2007.04.13 07:45
|close
|307
|0.10
|1.9824
|1.9709
|2.0059
|63.96
|6004.96
|616
|2007.04.13 07:45
|buy
|309
|0.10
|1.9759
|1.9709
|2.0059
|617
|2007.04.13 11:30
|close
|308
|0.10
|1.9860
|1.9726
|2.0076
|83.74
|6088.70
|618
|2007.04.13 11:30
|buy
|310
|0.10
|1.9776
|1.9726
|2.0076
|619
|2007.04.13 17:45
|close
|309
|0.10
|1.9850
|1.9709
|2.0059
|89.96
|6178.66
|620
|2007.04.13 22:59
|close at stop
|310
|0.10
|1.9865
|1.9726
|2.0076
|88.74
|6267.40