Strategy Tester Report
River1_1

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2005.03.01 00:00 - 2007.04.13 22:45 (2006.01.01 - 2007.04.15)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметрыk=0; Lots=0.2; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; TrailingStop=0; StopLoss=50; TakeProfit=300; SndMl=false;
Баров в истории57775Смоделировано тиков4410859Качество моделирования90.00%
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль5267.40Общая прибыль17665.64Общий убыток-12398.24
Прибыльность1.42Матожидание выигрыша16.99
Абсолютная просадка36.12Максимальная просадка1206.18 (38.59%)Относительная просадка44.87% (784.40)
Всего сделок310Короткие позиции (% выигравших)0 (0.00%)Длинные позиции (% выигравших)310 (52.90%)
Прибыльные сделки (% от всех)164 (52.90%)Убыточные сделки (% от всех)146 (47.10%)
Самая большаяприбыльная сделка599.48убыточная сделка-103.64
Средняяприбыльная сделка107.72убыточная сделка-84.92
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (1854.98)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-803.64)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1854.98 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-803.64 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш3
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.01.03 04:15buy10.201.72601.72101.7560
22006.01.04 11:22t/p10.201.75601.72101.7560599.481599.48
32006.01.05 19:30buy20.201.75771.75271.7877
42006.01.06 03:50s/l20.201.75271.75271.7877-100.521498.96
52006.01.06 15:00buy30.201.75681.75181.7868
62006.01.06 16:00buy40.201.76461.75961.7946
72006.01.06 19:00close30.101.76971.75181.7868129.001627.96
82006.01.06 19:00buy50.101.75681.75181.7868
92006.01.09 04:15close40.101.77011.75961.794654.741682.70
102006.01.09 04:15buy60.101.76461.75961.7946
112006.01.11 10:33s/l60.101.75961.75961.7946-50.781631.92
122006.01.11 13:04s/l50.101.75181.75181.7868-50.781581.14
132006.01.11 19:00buy70.201.76511.76011.7951
142006.01.12 17:04s/l70.201.76011.76011.7951-101.561479.58
152006.01.17 09:45buy80.201.76971.76471.7997
162006.01.17 11:31s/l80.201.76471.76471.7997-100.001379.58
172006.01.17 22:15buy90.201.76681.76181.7968
182006.01.18 06:23s/l90.201.76181.76181.7968-100.521279.06
192006.01.18 12:45buy100.201.76841.76341.7984
202006.01.18 17:19s/l100.201.76341.76341.7984-100.001179.06
212006.01.19 18:00buy110.201.76391.75891.7939
222006.01.19 20:50s/l110.201.75891.75891.7939-100.001079.06
232006.01.20 13:00buy120.201.75981.75481.7898
242006.01.20 13:30buy130.201.75981.75481.7898
252006.01.20 18:00close120.101.76271.75481.789829.001108.06
262006.01.20 18:00buy140.101.75981.75481.7898
272006.01.20 23:30close130.101.77091.75481.7898111.001219.06
282006.01.20 23:30buy150.101.75981.75481.7898
292006.01.23 06:00close140.101.78281.75481.7898229.741448.80
302006.01.24 19:12t/p150.101.78981.75481.7898299.481748.28
312006.01.24 19:15buy160.201.78961.78461.8196
322006.01.24 21:25s/l160.201.78461.78461.8196-100.001648.28
332006.01.26 12:00buy170.201.78761.78261.8176
342006.01.26 13:35s/l170.201.78261.78261.8176-100.001548.28
352006.01.26 17:15buy180.201.78841.78341.8184
362006.01.26 18:28s/l180.201.78341.78341.8184-100.001448.28
372006.01.30 17:30buy190.201.76951.76451.7995
382006.01.30 17:45buy200.201.77111.76611.8011
392006.01.30 20:43s/l200.201.76611.76611.8011-100.001348.28
402006.01.30 20:48s/l190.201.76451.76451.7995-100.001248.28
412006.01.31 05:30buy210.201.77011.76511.8001
422006.01.31 10:00buy220.201.77191.76691.8019
432006.01.31 13:15close210.101.77201.76511.800119.001267.28
442006.01.31 13:15buy230.101.77011.76511.8001
452006.01.31 14:30close220.101.77131.76691.8019-6.001261.28
462006.01.31 14:30buy240.101.77191.76691.8019
472006.01.31 21:00close230.101.78381.76511.8001137.001398.28
482006.02.02 14:45buy250.201.77621.77121.8062
492006.02.02 20:30close240.101.77931.76691.801972.961471.24
502006.02.03 15:36s/l250.201.77121.77121.8062-100.521370.72
512006.02.13 18:15buy260.201.74361.73861.7736
522006.02.13 19:00buy270.201.74401.73901.7740
532006.02.14 11:33s/l260.201.73861.73861.7736-100.521270.20
542006.02.14 11:33s/l270.201.73901.73901.7740-100.521169.68
552006.02.17 17:30buy280.201.74141.73641.7714
562006.02.21 14:45buy290.201.74551.74051.7755
572006.02.22 12:27s/l290.201.74051.74051.7755-100.521069.16
582006.02.22 23:45buy300.201.74391.73891.7739
592006.02.23 02:30close280.101.74331.73641.771417.441086.60
602006.02.23 02:30buy310.101.74141.73641.7714
612006.02.23 14:30close300.101.75251.73891.773985.221171.82
622006.02.23 14:30buy320.101.74391.73891.7739
632006.02.23 18:45close310.101.75121.73641.771496.441268.26
642006.02.27 02:39s/l320.101.73891.73891.7739-51.301216.96
652006.02.28 11:45buy330.201.74311.73811.7731
662006.03.01 14:30buy340.201.75701.75201.7870
672006.03.01 18:21s/l340.201.75201.75201.7870-100.001116.96
682006.03.02 19:45buy350.201.75201.74701.7820
692006.03.02 23:45close330.101.75421.73811.7731109.961226.92
702006.03.02 23:45buy360.101.74311.73811.7731
712006.03.03 03:45close350.101.75161.74701.7820-4.261222.66
722006.03.03 03:45buy370.101.75201.74701.7820
732006.03.03 17:30close360.101.75361.73811.7731103.701326.36
742006.03.06 01:15buy380.201.75831.75331.7883
752006.03.06 04:30close370.101.75871.74701.782066.481392.84
762006.03.06 14:36s/l380.201.75331.75331.7883-100.001292.84
772006.03.08 06:30buy390.201.73791.73291.7679
782006.03.08 09:45buy400.201.74041.73541.7704
792006.03.08 15:56s/l400.201.73541.73541.7704-100.001192.84
802006.03.09 13:30buy410.201.73961.73461.7696
812006.03.10 15:31s/l410.201.73461.73461.7696-100.521092.32
822006.03.10 15:33s/l390.201.73291.73291.7679-102.08990.24
832006.03.13 17:30buy420.201.73071.72571.7607
842006.03.15 21:30buy430.201.74911.74411.7791
852006.03.16 00:00close420.101.74791.72571.7607170.701160.94
862006.03.16 00:00buy440.101.73071.72571.7607
872006.03.16 00:45close430.101.74761.74411.7791-15.781145.16
882006.03.16 00:45buy450.101.74911.74411.7791
892006.03.16 09:41s/l450.101.74411.74411.7791-50.781094.38
902006.03.16 11:30buy460.201.74941.74441.7794
912006.03.16 21:00close440.101.75711.72571.7607262.701357.08
922006.03.17 21:15buy470.201.75711.75211.7871
932006.03.21 05:03s/l470.201.75211.75211.7871-101.041256.04
942006.03.22 10:00buy480.201.75061.74561.7806
952006.03.22 12:39s/l480.201.74561.74561.7806-100.001156.04
962006.03.23 02:58s/l460.201.74441.74441.7794-103.641052.40
972006.03.27 18:00buy490.201.74891.74391.7789
982006.03.28 15:00buy500.201.74981.74481.7798
992006.03.28 18:15close490.101.74991.74391.77899.741062.14
1002006.03.28 18:15buy510.101.74891.74391.7789
1012006.03.28 19:30close500.101.75001.74481.77982.001064.14
1022006.03.28 19:30buy520.101.74981.74481.7798
1032006.03.28 22:25s/l520.101.74481.74481.7798-50.001014.14
1042006.03.28 22:36s/l510.101.74391.74391.7789-50.26963.88
1052006.03.30 04:30buy530.201.73831.73331.7683
1062006.03.30 17:45buy540.201.74581.74081.7758
1072006.03.30 20:00close530.101.74441.73331.768361.001024.88
1082006.03.30 20:00buy550.101.73831.73331.7683
1092006.03.30 21:00close540.101.74371.74081.7758-21.001003.88
1102006.03.30 21:00buy560.101.74581.74081.7758
1112006.03.31 00:00close550.101.74661.73331.768382.741086.62
1122006.03.31 10:31s/l560.101.74081.74081.7758-50.261036.36
1132006.04.03 18:00buy570.201.73731.73231.7673
1142006.04.04 10:45buy580.201.74321.73821.7732
1152006.04.04 13:45close570.101.74551.73231.767381.741118.10
1162006.04.04 13:45buy590.101.73731.73231.7673
1172006.04.04 18:30close580.101.75581.73821.7732126.001244.10
1182006.04.04 18:30buy600.101.74321.73821.7732
1192006.04.05 03:15close590.101.75361.73231.7673162.481406.58
1202006.04.05 06:30buy610.201.75791.75291.7879
1212006.04.05 10:45close600.101.75971.73821.7732164.741571.32
1222006.04.05 11:39s/l610.201.75291.75291.7879-100.001471.32
1232006.04.10 12:15buy620.201.74601.74101.7760
1242006.04.10 18:41s/l620.201.74101.74101.7760-100.001371.32
1252006.04.11 10:45buy630.201.74561.74061.7756
1262006.04.11 11:31s/l630.201.74061.74061.7756-100.001271.32
1272006.04.11 16:30buy640.201.74521.74021.7752
1282006.04.12 10:30buy650.201.75361.74861.7836
1292006.04.12 14:00close640.101.75411.74021.775288.741360.06
1302006.04.12 14:00buy660.101.74521.74021.7752
1312006.04.12 15:37s/l650.201.74861.74861.7836-100.001260.06
1322006.04.13 09:15buy670.201.75331.74831.7833
1332006.04.13 13:15close660.101.75281.74021.775274.961335.02
1342006.04.18 14:15buy680.201.77261.76761.8026
1352006.04.18 18:30close670.101.77541.74831.7833220.221555.24
1362006.04.18 18:30buy690.101.75331.74831.7833
1372006.04.18 23:30close680.101.78081.76761.802682.001637.24
1382006.04.18 23:30buy700.101.77261.76761.8026
1392006.04.18 23:52t/p690.101.78331.74831.7833299.221936.46
1402006.04.19 11:30buy710.201.78451.77951.8145
1412006.04.19 14:00close700.101.78531.76761.8026126.742063.20
1422006.04.19 17:15buy720.201.78841.78341.8184
1432006.04.19 22:15close710.101.79161.77951.814571.002134.20
1442006.04.19 22:15buy730.101.78451.77951.8145
1452006.04.20 03:45close720.101.78961.78341.818411.222145.42
1462006.04.20 03:45buy740.101.78841.78341.8184
1472006.04.20 11:43s/l740.101.78341.78341.8184-50.782094.64
1482006.04.20 17:04s/l730.101.77951.77951.8145-50.782043.86
1492006.04.21 23:15buy750.201.78301.77801.8130
1502006.04.24 21:00buy760.201.79011.78511.8201
1512006.04.24 23:15close750.101.78881.77801.813057.742101.60
1522006.04.24 23:15buy770.101.78301.77801.8130
1532006.04.25 02:47s/l760.201.78511.78511.8201-100.522001.08
1542006.04.25 15:30buy780.201.79011.78511.8201
1552006.04.25 17:10s/l780.201.78511.78511.8201-100.001901.08
1562006.04.26 19:00buy790.201.78911.78411.8191
1572006.04.26 20:41s/l790.201.78411.78411.8191-100.001801.08
1582006.04.27 16:15buy800.201.78821.78321.8182
1592006.04.27 20:30close770.101.80261.77801.8130194.441995.52
1602006.04.28 18:03t/p800.201.81821.78321.8182599.482595.00
1612006.05.01 16:00buy810.201.83291.82791.8629
1622006.05.01 18:43s/l810.201.82791.82791.8629-100.002495.00
1632006.05.03 05:45buy820.201.84381.83881.8738
1642006.05.03 10:53s/l820.201.83881.83881.8738-100.002395.00
1652006.05.03 18:30buy830.201.84421.83921.8742
1662006.05.04 02:00s/l830.201.83921.83921.8742-101.562293.44
1672006.05.04 13:45buy840.201.84321.83821.8732
1682006.05.04 14:30buy850.201.84171.83671.8717
1692006.05.04 19:30close840.101.84681.83821.873236.002329.44
1702006.05.04 19:30buy860.101.84321.83821.8732
1712006.05.04 23:15close850.101.85271.83671.8717110.002439.44
1722006.05.04 23:15buy870.101.84171.83671.8717
1732006.05.05 05:30close860.101.85101.83821.873277.742517.18
1742006.05.05 16:00buy880.201.85821.85321.8882
1752006.05.05 18:30close870.101.85901.83671.8717172.742689.92
1762006.05.08 08:30buy890.201.86281.85781.8928
1772006.05.08 13:45close880.101.86291.85321.888246.742736.66
1782006.05.08 13:45buy900.101.85821.85321.8882
1792006.05.08 15:00close890.101.86361.85781.89288.002744.66
1802006.05.08 15:00buy910.101.86281.85781.8928
1812006.05.08 17:13s/l910.101.85781.85781.8928-50.002694.66
1822006.05.09 10:05s/l900.101.85321.85321.8882-50.522644.14
1832006.05.09 16:15buy920.201.86161.85661.8916
1842006.05.10 22:45buy930.201.86681.86181.8968
1852006.05.11 01:53s/l930.201.86181.86181.8968-101.562542.58
1862006.05.11 04:06s/l920.201.85661.85661.8916-102.082440.50
1872006.05.11 12:45buy940.201.86451.85951.8945
1882006.05.12 10:30buy950.201.89011.88511.9201
1892006.05.12 12:30t/p940.201.89451.85951.8945599.483039.98
1902006.05.12 23:00buy960.201.89541.89041.9254
1912006.05.15 03:30close950.101.89661.88511.920164.743104.72
1922006.05.15 03:30buy970.101.89011.88511.9201
1932006.05.15 05:00close960.101.89751.89041.925420.743125.46
1942006.05.15 05:00buy980.101.89541.89041.9254
1952006.05.15 10:56s/l980.101.89041.89041.9254-50.263075.20
1962006.05.15 11:09s/l970.101.88511.88511.9201-50.263024.94
1972006.05.16 15:45buy990.201.88641.88141.9164
1982006.05.16 18:21s/l990.201.88141.88141.9164-100.002924.94
1992006.05.16 21:00buy1000.201.88581.88081.9158
2002006.05.17 17:35s/l1000.201.88081.88081.9158-100.522824.42
2012006.05.18 16:30buy1010.201.88891.88391.9189
2022006.05.19 10:24s/l1010.201.88391.88391.9189-100.522723.90
2032006.05.19 23:45buy1020.201.88051.87551.9105
2042006.05.22 03:12s/l1020.201.87551.87551.9105-100.522623.38
2052006.05.22 13:30buy1030.201.87771.87271.9077
2062006.05.22 14:30buy1040.201.87601.87101.9060
2072006.05.22 15:30close1030.101.87511.87271.9077-26.002597.38
2082006.05.22 15:30buy1050.101.87771.87271.9077
2092006.05.22 20:15close1040.101.88431.87101.906083.002680.38
2102006.05.22 20:15buy1060.101.87601.87101.9060
2112006.05.22 22:15close1050.101.88731.87271.907796.002776.38
2122006.05.24 11:00buy1070.201.88311.87811.9131
2132006.05.24 13:00close1060.101.88281.87101.906067.482843.86
2142006.05.24 16:12s/l1070.201.87811.87811.9131-100.002743.86
2152006.05.25 18:45buy1080.201.87261.86761.9026
2162006.05.26 06:18s/l1080.201.86761.86761.9026-100.522643.34
2172006.05.29 12:15buy1090.201.86421.85921.8942
2182006.05.29 16:27s/l1090.201.85921.85921.8942-100.002543.34
2192006.05.30 05:15buy1100.201.86161.85661.8916
2202006.05.30 06:00buy1110.201.86611.86111.8961
2212006.05.30 09:00close1100.101.86841.85661.891668.002611.34
2222006.05.30 09:00buy1120.101.86161.85661.8916
2232006.05.30 11:45close1110.101.87521.86111.896191.002702.34
2242006.05.30 11:45buy1130.101.86611.86111.8961
2252006.05.30 14:15close1120.101.87791.85661.8916163.002865.34
2262006.05.31 10:30buy1140.201.88491.87991.9149
2272006.05.31 11:07s/l1140.201.87991.87991.9149-100.002765.34
2282006.06.01 10:33s/l1130.101.86111.86111.8961-51.042714.30
2292006.06.01 18:45buy1150.201.86681.86181.8968
2302006.06.02 10:13s/l1150.201.86181.86181.8968-100.522613.78
2312006.06.02 13:30buy1160.201.86791.86291.8979
2322006.06.06 10:00buy1170.201.87671.87171.9067
2332006.06.06 11:59s/l1170.201.87171.87171.9067-100.002513.78
2342006.06.06 16:32s/l1160.201.86291.86291.8979-101.042412.74
2352006.06.12 09:45buy1180.201.84421.83921.8742
2362006.06.12 11:45buy1190.201.84601.84101.8760
2372006.06.12 14:25s/l1190.201.84101.84101.8760-100.002312.74
2382006.06.12 14:31s/l1180.201.83921.83921.8742-100.002212.74
2392006.06.14 08:15buy1200.201.83781.83281.8678
2402006.06.14 09:00buy1210.201.83781.83281.8678
2412006.06.14 12:30close1200.101.84281.83281.867850.002262.74
2422006.06.14 12:30buy1220.101.83781.83281.8678
2432006.06.14 16:00close1210.101.83671.83281.8678-11.002251.74
2442006.06.14 16:00buy1230.101.83781.83281.8678
2452006.06.14 19:45close1220.101.84771.83281.867899.002350.74
2462006.06.15 12:45buy1240.201.84771.84271.8777
2472006.06.15 15:45close1230.101.84781.83281.867899.222449.96
2482006.06.15 16:00buy1250.201.84861.84361.8786
2492006.06.15 16:15close1240.101.85251.84271.877748.002497.96
2502006.06.15 16:15buy1260.101.84771.84271.8777
2512006.06.15 17:15close1250.101.85011.84361.878615.002512.96
2522006.06.15 17:15buy1270.101.84861.84361.8786
2532006.06.15 17:45close1260.101.84961.84271.877719.002531.96
2542006.06.16 01:45buy1280.201.85011.84511.8801
2552006.06.16 05:15close1270.101.85271.84361.878640.742572.70
2562006.06.19 04:07s/l1280.201.84511.84511.8801-100.522472.18
2572006.06.20 08:45buy1290.201.84421.83921.8742
2582006.06.20 15:11s/l1290.201.83921.83921.8742-100.002372.18
2592006.06.20 20:15buy1300.201.84521.84021.8752
2602006.06.21 02:30buy1310.201.84491.83991.8749
2612006.06.21 09:15close1300.101.84531.84021.87520.742372.92
2622006.06.21 09:15buy1320.101.84521.84021.8752
2632006.06.22 11:18s/l1320.101.84021.84021.8752-51.042321.88
2642006.06.22 11:18s/l1310.201.83991.83991.8749-101.562220.32
2652006.06.26 10:30buy1330.201.82411.81911.8541
2662006.06.26 12:53s/l1330.201.81911.81911.8541-100.002120.32
2672006.06.26 20:30buy1340.201.82361.81861.8536
2682006.06.27 14:42s/l1340.201.81861.81861.8536-100.522019.80
2692006.06.29 21:45buy1350.201.82631.82131.8563
2702006.07.04 04:45buy1360.201.84491.83991.8749
2712006.07.05 15:28s/l1360.201.83991.83991.8749-100.521919.28
2722006.07.06 17:15buy1370.201.84041.83541.8704
2732006.07.07 15:00close1350.101.84021.82131.8563136.922056.20
2742006.07.07 15:00buy1380.101.82631.82131.8563
2752006.07.07 15:45close1370.101.85301.83541.8704125.742181.94
2762006.07.07 15:45buy1390.101.84041.83541.8704
2772006.07.07 18:30close1380.101.85111.82131.8563245.922427.86
2782006.07.11 20:45buy1400.201.84441.83941.8744
2792006.07.12 00:00close1390.101.84631.83541.870457.962485.82
2802006.07.12 09:45buy1410.201.84721.84221.8772
2812006.07.12 11:35s/l1410.201.84221.84221.8772-100.002385.82
2822006.07.12 14:27s/l1400.201.83941.83941.8744-100.522285.30
2832006.07.13 10:45buy1420.201.83881.83381.8688
2842006.07.17 10:58s/l1420.201.83381.83381.8688-101.042184.26
2852006.07.18 10:45buy1430.201.82251.81751.8525
2862006.07.19 12:15buy1440.201.82931.82431.8593
2872006.07.19 15:31s/l1440.201.82431.82431.8593-100.002084.26
2882006.07.19 17:30buy1450.201.83851.83351.8685
2892006.07.19 21:45close1430.101.84321.81751.8525206.742291.00
2902006.07.19 21:45buy1460.101.82251.81751.8525
2912006.07.20 06:15close1450.101.84531.83351.868567.222358.22
2922006.07.20 06:15buy1470.101.83851.83351.8685
2932006.07.20 09:15close1460.101.84341.81751.8525207.962566.18
2942006.07.20 12:00buy1480.201.84751.84251.8775
2952006.07.20 16:15close1470.101.84971.83351.8685111.222677.40
2962006.07.25 18:15s/l1480.201.84251.84251.8775-101.562575.84
2972006.07.28 16:00buy1490.201.86471.85971.8947
2982006.07.31 07:00buy1500.201.86601.86101.8960
2992006.07.31 22:45close1490.101.86781.85971.894730.742606.58
3002006.07.31 22:45buy1510.101.86471.85971.8947
3012006.08.01 22:15close1500.101.87611.86101.8960100.742707.32
3022006.08.01 22:15buy1520.101.86601.86101.8960
3032006.08.02 08:45close1510.101.87701.85971.8947122.222829.54
3042006.08.02 21:30buy1530.201.87821.87321.9082
3052006.08.03 11:04s/l1530.201.87321.87321.9082-101.562727.98
3062006.08.04 15:31t/p1520.101.89601.86101.8960298.443026.42
3072006.08.07 13:45buy1540.201.90971.90471.9397
3082006.08.07 16:00buy1550.201.91101.90601.9410
3092006.08.07 20:51s/l1550.201.90601.90601.9410-100.002926.42
3102006.08.08 00:59s/l1540.201.90471.90471.9397-100.522825.90
3112006.08.08 17:15buy1560.201.90841.90341.9384
3122006.08.08 19:00buy1570.201.90811.90311.9381
3132006.08.09 01:46s/l1560.201.90341.90341.9384-100.522725.38
3142006.08.09 01:47s/l1570.201.90311.90311.9381-100.522624.86
3152006.08.09 10:15buy1580.201.90711.90211.9371
3162006.08.10 10:42s/l1580.201.90211.90211.9371-101.562523.30
3172006.08.14 05:00buy1590.201.89471.88971.9247
3182006.08.14 10:28s/l1590.201.88971.88971.9247-100.002423.30
3192006.08.15 11:15buy1600.201.89181.88681.9218
3202006.08.15 11:31s/l1600.201.88681.88681.9218-100.002323.30
3212006.08.15 16:00buy1610.201.89531.89031.9253
3222006.08.16 11:39s/l1610.201.89031.89031.9253-100.522222.78
3232006.08.21 04:00buy1620.201.88401.87901.9140
3242006.08.23 10:30buy1630.201.89151.88651.9215
3252006.08.23 12:45close1620.101.89171.87901.914076.482299.26
3262006.08.23 12:45buy1640.101.88401.87901.9140
3272006.08.23 14:00close1630.101.89191.88651.92154.002303.26
3282006.08.23 14:00buy1650.101.89151.88651.9215
3292006.08.23 18:00close1640.101.89381.87901.914097.482400.74
3302006.08.24 14:00buy1660.201.89431.88931.9243
3312006.08.24 18:47s/l1660.201.88931.88931.9243-100.002300.74
3322006.08.24 23:03s/l1650.101.88651.88651.9215-50.782249.96
3332006.08.28 05:15buy1670.201.88961.88461.9196
3342006.08.28 05:45buy1680.201.88951.88451.9195
3352006.08.28 12:45close1670.101.89511.88461.919655.002304.96
3362006.08.28 12:45buy1690.101.88961.88461.9196
3372006.08.28 13:45close1680.101.89561.88451.919561.002365.96
3382006.08.28 13:45buy1700.101.88951.88451.9195
3392006.08.28 18:45close1690.101.89651.88461.919669.002434.96
3402006.08.30 09:00buy1710.201.90011.89511.9301
3412006.08.30 09:30close1700.101.89951.88451.919599.482534.44
3422006.08.30 10:00buy1720.201.90231.89731.9323
3432006.08.30 18:45close1710.101.90461.89511.930145.002579.44
3442006.08.30 18:45buy1730.101.90011.89511.9301
3452006.08.30 20:00close1720.101.90291.89731.93236.002585.44
3462006.08.30 20:00buy1740.101.90231.89731.9323
3472006.09.01 15:33s/l1740.101.89731.89731.9323-51.042534.40
3482006.09.05 00:00buy1750.201.90741.90241.9374
3492006.09.05 08:05s/l1750.201.90241.90241.9374-100.002434.40
3502006.09.05 16:38s/l1730.101.89511.89511.9301-51.562382.84
3512006.09.13 10:15buy1760.201.87561.87061.9056
3522006.09.18 07:15buy1770.201.88101.87601.9110
3532006.09.18 12:15close1760.101.87711.87061.905613.702396.54
3542006.09.18 12:15buy1780.101.87561.87061.9056
3552006.09.18 12:36s/l1770.201.87601.87601.9110-100.002296.54
3562006.09.18 23:30buy1790.201.88051.87551.9105
3572006.09.19 05:30close1780.101.88121.87061.905654.442350.98
3582006.09.19 16:00buy1800.201.88701.88201.9170
3592006.09.19 18:30close1790.101.88371.87551.910531.742382.72
3602006.09.19 18:30buy1810.101.88051.87551.9105
3612006.09.19 18:42s/l1800.201.88201.88201.9170-100.002282.72
3622006.09.20 10:15buy1820.201.88461.87961.9146
3632006.09.20 19:45close1810.101.88861.87551.910580.482363.20
3642006.09.21 19:15buy1830.201.90131.89631.9313
3652006.09.21 21:00close1820.101.89971.87961.9146150.222513.42
3662006.09.21 21:00buy1840.101.88461.87961.9146
3672006.09.22 00:00close1830.101.90201.89631.93136.742520.16
3682006.09.22 00:00buy1850.101.90131.89631.9313
3692006.09.22 05:30close1840.101.90161.87961.9146168.962689.12
3702006.09.22 10:30buy1860.201.90631.90131.9363
3712006.09.22 13:00close1850.101.90311.89631.931317.742706.86
3722006.09.22 14:46s/l1860.201.90131.90131.9363-100.002606.86
3732006.09.28 03:30buy1870.201.89121.88621.9212
3742006.09.28 08:23s/l1870.201.88621.88621.9212-100.002506.86
3752006.10.02 13:30buy1880.201.87461.86961.9046
3762006.10.02 16:30buy1890.201.87651.87151.9065
3772006.10.02 20:00close1880.101.88651.86961.9046119.002625.86
3782006.10.02 20:00buy1900.101.87461.86961.9046
3792006.10.03 06:15close1890.101.88681.87151.9065102.742728.60
3802006.10.03 06:15buy1910.101.87651.87151.9065
3812006.10.04 23:45close1900.101.88651.86961.9046118.482847.08
3822006.10.06 15:15buy1920.201.88201.87701.9120
3832006.10.06 15:51s/l1920.201.87701.87701.9120-100.002747.08
3842006.10.06 16:59s/l1910.101.87151.87151.9065-51.562695.52
3852006.10.10 09:45buy1930.201.86941.86441.8994
3862006.10.10 11:09s/l1930.201.86441.86441.8994-100.002595.52
3872006.10.16 10:15buy1940.201.85781.85281.8878
3882006.10.16 11:00buy1950.201.85951.85451.8895
3892006.10.16 13:45close1940.101.86091.85281.887831.002626.52
3902006.10.16 13:45buy1960.101.85781.85281.8878
3912006.10.16 17:30close1950.101.86141.85451.889519.002645.52
3922006.10.16 17:30buy1970.101.85951.85451.8895
3932006.10.16 20:15close1960.101.85931.85281.887815.002660.52
3942006.10.17 03:30buy1980.201.86331.85831.8933
3952006.10.17 15:15close1970.101.86651.85451.889569.742730.26
3962006.10.19 10:15buy1990.201.87041.86541.9004
3972006.10.19 11:45close1980.101.86771.85831.893342.962773.22
3982006.10.19 11:45buy2000.101.86331.85831.8933
3992006.10.19 21:45close1990.101.87911.86541.900487.002860.22
4002006.10.19 21:45buy2010.101.87041.86541.9004
4012006.10.20 06:00close2000.101.87721.85831.8933137.702997.92
4022006.10.20 12:00buy2020.201.88261.87761.9126
4032006.10.20 16:15close2010.101.88511.86541.9004146.743144.66
4042006.10.23 10:15s/l2020.201.87761.87761.9126-100.523044.14
4052006.10.24 18:30buy2030.201.87371.86871.9037
4062006.10.25 10:45buy2040.201.87661.87161.9066
4072006.10.25 16:45close2030.101.87551.86871.903717.743061.88
4082006.10.25 16:45buy2050.101.87371.86871.9037
4092006.10.26 09:45close2040.101.88061.87161.906639.223101.10
4102006.10.26 09:45buy2060.101.87661.87161.9066
4112006.10.26 13:30close2050.101.88401.86871.9037101.963203.06
4122006.10.27 15:00buy2070.201.89211.88711.9221
4132006.10.27 18:15close2060.101.89621.87161.9066194.963398.02
4142006.10.30 11:00buy2080.201.89981.89481.9298
4152006.10.30 17:00close2070.101.90201.88711.922198.743496.76
4162006.10.30 17:00buy2090.101.89211.88711.9221
4172006.10.30 21:45close2080.101.90141.89481.929816.003512.76
4182006.10.30 21:45buy2100.101.89981.89481.9298
4192006.10.31 20:15close2090.101.90771.88711.9221155.483668.24
4202006.11.01 12:30buy2110.201.91011.90511.9401
4212006.11.02 08:56s/l2110.201.90511.90511.9401-101.563566.68
4222006.11.02 12:45buy2120.201.90991.90491.9399
4232006.11.03 09:42s/l2120.201.90491.90491.9399-100.523466.16
4242006.11.06 11:45s/l2100.101.89481.89481.9298-51.823414.34
4252006.11.07 02:15buy2130.201.89891.89391.9289
4262006.11.08 11:15buy2140.201.90861.90361.9386
4272006.11.08 15:40s/l2140.201.90361.90361.9386-100.003314.34
4282006.11.09 10:15buy2150.201.90721.90221.9372
4292006.11.09 14:18s/l2150.201.90221.90221.9372-100.003214.34
4302006.11.10 00:45buy2160.201.90741.90241.9374
4312006.11.10 06:30close2130.101.90911.89391.9289100.703315.04
4322006.11.10 06:30buy2170.101.89891.89391.9289
4332006.11.10 09:00close2160.101.90871.90241.937413.003328.04
4342006.11.10 09:00buy2180.101.90741.90241.9374
4352006.11.10 14:00close2170.101.91521.89391.9289161.703489.74
4362006.11.13 16:06s/l2180.101.90241.90241.9374-50.263439.48
4372006.11.14 05:15buy2190.201.90391.89891.9339
4382006.11.14 11:34s/l2190.201.89891.89891.9339-100.003339.48
4392006.11.17 17:00buy2200.201.89141.88641.9214
4402006.11.20 12:00buy2210.201.89801.89301.9280
4412006.11.20 19:00close2200.101.89591.88641.921444.743384.22
4422006.11.20 19:00buy2220.101.89141.88641.9214
4432006.11.22 18:45close2210.101.91411.89301.9280160.483544.70
4442006.11.22 18:45buy2230.101.89801.89301.9280
4452006.11.22 22:30close2220.101.91421.88641.9214227.223771.92
4462006.11.23 20:00buy2240.201.91661.91161.9466
4472006.11.24 10:33t/p2230.101.92801.89301.9280298.444070.36
4482006.11.28 10:00buy2250.201.94271.93771.9727
4492006.11.28 13:00close2240.101.94331.91161.9466266.224336.58
4502006.11.28 13:00buy2260.101.91661.91161.9466
4512006.11.28 15:30t/p2260.101.94661.91161.9466299.224635.80
4522006.11.30 07:15buy2270.201.94901.94401.9790
4532006.11.30 13:15close2250.101.95551.93771.9727126.964762.76
4542006.11.30 13:15buy2280.101.94271.93771.9727
4552006.11.30 20:15close2270.101.96741.94401.9790184.004946.76
4562006.11.30 20:15buy2290.101.94901.94401.9790
4572006.12.01 07:15close2280.101.96761.93771.9727247.705194.46
4582006.12.01 08:45buy2300.201.97441.96942.0044
4592006.12.01 10:29s/l2300.201.96941.96942.0044-100.005094.46
4602006.12.01 16:30buy2310.201.97121.96622.0012
4612006.12.01 17:28t/p2290.101.97901.94401.9790299.745394.20
4622006.12.04 22:00buy2320.201.97981.97482.0098
4632006.12.05 03:00close2310.101.97861.96622.001273.485467.68
4642006.12.05 03:00buy2330.101.97121.96622.0012
4652006.12.05 10:20s/l2320.201.97481.97482.0098-100.525367.16
4662006.12.06 11:30s/l2330.101.96621.96622.0012-50.785316.38
4672006.12.07 09:00buy2340.201.96941.96441.9994
4682006.12.07 15:30s/l2340.201.96441.96441.9994-100.005216.38
4692006.12.08 16:15buy2350.201.96931.96431.9993
4702006.12.08 18:41s/l2350.201.96431.96431.9993-100.005116.38
4712006.12.12 14:15buy2360.201.96331.95831.9933
4722006.12.12 21:30buy2370.201.96921.96421.9992
4732006.12.13 00:00close2360.101.97101.95831.993376.745193.12
4742006.12.13 00:00buy2380.101.96331.95831.9933
4752006.12.13 07:30close2370.101.97091.96421.999216.745209.86
4762006.12.13 07:30buy2390.101.96921.96421.9992
4772006.12.13 08:00close2380.101.97091.95831.993375.745285.60
4782006.12.13 15:34s/l2390.101.96421.96421.9992-50.265235.34
4792006.12.14 10:15buy2400.201.97041.96542.0004
4802006.12.14 13:08s/l2400.201.96541.96542.0004-100.005135.34
4812006.12.15 16:00buy2410.201.96621.96121.9962
4822006.12.15 16:35s/l2410.201.96121.96121.9962-100.005035.34
4832006.12.19 10:00buy2420.201.95331.94831.9833
4842006.12.22 06:30buy2430.201.96341.95841.9934
4852006.12.22 13:15close2420.101.96331.94831.983398.705134.04
4862006.12.22 13:15buy2440.101.95331.94831.9833
4872006.12.22 17:24s/l2430.201.95841.95841.9934-100.005034.04
4882006.12.27 04:45buy2450.201.95831.95331.9883
4892006.12.27 06:30close2440.101.95781.94831.983342.925076.96
4902006.12.28 13:15buy2460.201.96141.95641.9914
4912006.12.28 17:15close2450.101.96001.95331.988316.225093.18
4922006.12.28 17:15buy2470.101.95831.95331.9883
4932006.12.28 18:30close2460.101.95971.95641.9914-17.005076.18
4942006.12.28 18:30buy2480.101.96141.95641.9914
4952006.12.28 23:45close2470.101.96271.95331.988343.225119.40
4962006.12.29 07:30buy2490.201.96461.95961.9946
4972006.12.29 10:15close2480.101.96421.95641.991427.745147.14
4982006.12.29 16:12s/l2490.201.95961.95961.9946-100.005047.14
4992007.01.08 08:30buy2500.201.93151.92651.9615
5002007.01.08 17:15buy2510.201.93621.93121.9662
5012007.01.08 21:00close2500.101.93711.92651.961556.005103.14
5022007.01.08 21:00buy2520.101.93151.92651.9615
5032007.01.09 04:15close2510.101.94211.93121.966258.745161.88
5042007.01.09 04:15buy2530.101.93621.93121.9662
5052007.01.09 06:45close2520.101.94241.92651.9615108.745270.62
5062007.01.10 23:27s/l2530.101.93121.93121.9662-50.525220.10
5072007.01.11 11:15buy2540.201.93591.93091.9659
5082007.01.12 08:45buy2550.201.94761.94261.9776
5092007.01.12 15:45close2540.101.94741.93091.9659114.745334.84
5102007.01.12 15:45buy2560.101.93591.93091.9659
5112007.01.12 19:00close2550.101.95701.94261.977694.005428.84
5122007.01.12 19:00buy2570.101.94761.94261.9776
5132007.01.15 02:45close2560.101.95821.93091.9659222.485651.32
5142007.01.16 08:00buy2580.201.96631.96131.9963
5152007.01.16 16:53s/l2580.201.96131.96131.9963-100.005551.32
5162007.01.17 09:00buy2590.201.96321.95821.9932
5172007.01.17 12:15close2570.101.96521.94261.9776175.225726.54
5182007.01.18 22:00buy2600.201.97361.96862.0036
5192007.01.19 08:30close2590.101.97581.95821.9932124.965851.50
5202007.01.19 08:30buy2610.101.96321.95821.9932
5212007.01.23 05:45close2600.101.97851.96862.003648.225899.72
5222007.01.23 05:45buy2620.101.97361.96862.0036
5232007.01.23 06:15close2610.101.97791.95821.9932145.446045.16
5242007.01.23 09:45buy2630.201.98201.97702.0120
5252007.01.23 13:45close2620.101.98651.96862.0036128.226173.38
5262007.01.24 08:47s/l2630.201.97701.97702.0120-100.526072.86
5272007.01.29 19:15buy2640.201.95971.95471.9897
5282007.01.31 10:35s/l2640.201.95471.95471.9897-101.045971.82
5292007.02.01 13:15buy2650.201.96791.96291.9979
5302007.02.05 07:42s/l2650.201.96291.96291.9979-101.045870.78
5312007.02.06 02:30buy2660.201.96111.95611.9911
5322007.02.06 11:30buy2670.201.96281.95781.9928
5332007.02.06 16:00close2660.101.96751.95611.991164.005934.78
5342007.02.06 16:00buy2680.101.96111.95611.9911
5352007.02.07 03:00close2670.101.96911.95781.992862.745997.52
5362007.02.07 03:00buy2690.101.96281.95781.9928
5372007.02.08 09:00close2680.101.97061.95611.991193.966091.48
5382007.02.08 15:07s/l2690.101.95781.95781.9928-51.046040.44
5392007.02.13 23:15buy2700.201.94711.94211.9771
5402007.02.15 08:00buy2710.201.96461.95961.9946
5412007.02.15 11:31s/l2710.201.95961.95961.9946-100.005940.44
5422007.02.19 19:45buy2720.201.95301.94801.9830
5432007.02.19 21:30close2700.101.95091.94211.977136.445976.88
5442007.02.19 21:30buy2730.101.94711.94211.9771
5452007.02.20 03:15close2720.101.95071.94801.9830-23.265953.62
5462007.02.20 03:15buy2740.101.95301.94801.9830
5472007.02.20 08:45close2730.101.95221.94211.977149.186002.80
5482007.02.20 10:35s/l2740.101.94801.94801.9830-50.265952.54
5492007.02.20 16:45buy2750.201.95431.94931.9843
5502007.02.21 10:15buy2760.201.95781.95281.9878
5512007.02.21 11:32s/l2760.201.95281.95281.9878-100.005852.54
5522007.02.21 12:03s/l2750.201.94931.94931.9843-100.525752.02
5532007.02.22 18:30buy2770.201.95831.95331.9883
5542007.02.23 14:45buy2780.201.95951.95451.9895
5552007.02.23 18:15close2770.101.96261.95331.988342.745794.76
5562007.02.23 18:15buy2790.101.95831.95331.9883
5572007.02.26 07:00close2780.101.96271.95451.989531.745826.50
5582007.02.26 07:00buy2800.101.95951.95451.9895
5592007.02.28 10:30s/l2800.101.95451.95451.9895-50.785775.72
5602007.02.28 10:38s/l2790.101.95331.95331.9883-51.045724.68
5612007.02.28 19:45buy2810.201.96141.95641.9914
5622007.03.01 18:03s/l2810.201.95641.95641.9914-101.565623.12
5632007.03.06 04:00buy2820.201.92411.91911.9541
5642007.03.06 21:30buy2830.201.92851.92351.9585
5652007.03.07 03:15close2820.101.93341.91911.954192.745715.86
5662007.03.07 03:15buy2840.101.92411.91911.9541
5672007.03.07 04:45close2830.101.92951.92351.95859.745725.60
5682007.03.07 04:45buy2850.101.92851.92351.9585
5692007.03.07 23:30close2840.101.93281.91911.954186.745812.34
5702007.03.08 07:30buy2860.201.93311.92811.9631
5712007.03.08 14:15close2850.101.93111.92351.958524.965837.30
5722007.03.08 15:57s/l2860.201.92811.92811.9631-100.005737.30
5732007.03.09 06:00buy2870.201.93201.92701.9620
5742007.03.09 11:30s/l2870.201.92701.92701.9620-100.005637.30
5752007.03.13 15:00buy2880.201.93241.92741.9624
5762007.03.14 01:23s/l2880.201.92741.92741.9624-100.525536.78
5772007.03.14 16:30buy2890.201.93061.92561.9606
5782007.03.16 02:00buy2900.201.93911.93411.9691
5792007.03.16 14:15close2890.101.94801.92561.9606172.965709.74
5802007.03.16 14:15buy2910.101.93061.92561.9606
5812007.03.16 18:45close2900.101.94281.93411.969137.005746.74
5822007.03.16 18:45buy2920.101.93911.93411.9691
5832007.03.19 18:45close2910.101.94511.92561.9606143.705890.44
5842007.03.20 02:00buy2930.201.94631.94131.9763
5852007.03.20 15:30close2920.101.95661.93411.9691174.486064.92
5862007.03.21 20:45buy2940.201.96701.96201.9970
5872007.03.21 23:30close2930.101.96761.94131.9763212.746277.66
5882007.03.21 23:30buy2950.101.94631.94131.9763
5892007.03.22 08:45close2940.101.96661.96201.9970-4.786272.88
5902007.03.22 08:45buy2960.101.96701.96201.9970
5912007.03.22 19:16s/l2960.101.96201.96201.9970-50.786222.10
5922007.03.23 10:30buy2970.201.96771.96271.9977
5932007.03.23 11:13s/l2970.201.96271.96271.9977-100.006122.10
5942007.03.26 09:15buy2980.201.96361.95861.9936
5952007.03.26 10:13s/l2980.201.95861.95861.9936-100.006022.10
5962007.03.26 15:45buy2990.201.96261.95761.9926
5972007.03.26 19:00close2950.101.96911.94131.9763226.446248.54
5982007.03.29 10:15buy3000.201.96521.96021.9952
5992007.03.30 10:18s/l3000.201.96021.96021.9952-100.526148.02
6002007.03.30 10:37s/l2990.201.95761.95761.9926-103.126044.90
6012007.03.30 18:30buy3010.201.97071.96572.0007
6022007.04.02 09:45buy3020.201.97141.96642.0014
6032007.04.02 13:00close3010.101.97291.96572.000721.746066.64
6042007.04.02 13:00buy3030.101.97071.96572.0007
6052007.04.02 18:00close3020.101.97751.96642.001461.006127.64
6062007.04.02 18:00buy3040.101.97141.96642.0014
6072007.04.03 01:00close3030.101.97741.96572.000766.486194.12
6082007.04.03 10:15buy3050.201.98181.97682.0118
6092007.04.03 12:08s/l3050.201.97681.97682.0118-100.006094.12
6102007.04.04 10:30buy3060.201.97641.97142.0064
6112007.04.05 13:58s/l3060.201.97141.97142.0064-101.565992.56
6122007.04.06 15:29s/l3040.101.96641.96642.0014-51.565941.00
6132007.04.11 05:00buy3070.201.97591.97092.0059
6142007.04.12 11:15buy3080.201.97761.97262.0076
6152007.04.13 07:45close3070.101.98241.97092.005963.966004.96
6162007.04.13 07:45buy3090.101.97591.97092.0059
6172007.04.13 11:30close3080.101.98601.97262.007683.746088.70
6182007.04.13 11:30buy3100.101.97761.97262.0076
6192007.04.13 17:45close3090.101.98501.97092.005989.966178.66
6202007.04.13 22:59close at stop3100.101.98651.97262.007688.746267.40