|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.09.10 22:00 - 2007.03.09 20:30 (2006.09.10 - 2007.03.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=20; TrailingStop=30; mm=1; risk=2; AccountisNormal=1; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=4; Fast_Period=5; Slow_Period=13; Shift=1; ReverseCondition=0; Safe_Mode=true;
|Bars in test
|7675
|Ticks modelled
|625834
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|280.86
|Gross profit
|551.48
|Gross loss
|-270.62
|Profit factor
|2.04
|Expected payoff
|1.23
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|39.54 (9.42%)
|Relative drawdown
|9.62% (14.74)
|Total trades
|229
|Short positions (won %)
|160 (45.00%)
|Long positions (won %)
|69 (60.87%)
|Profit trades (% of total)
|114 (49.78%)
|Loss trades (% of total)
|115 (50.22%)
|Largest
|profit trade
|43.52
|loss trade
|-11.99
|Average
|profit trade
|4.84
|loss trade
|-2.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (165.31)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-39.54)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|165.31 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-39.54 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.11 01:30
|sell
|1
|0.02
|1.2661
|1.2789
|1.2611
|2
|2006.09.11 03:39
|sell
|2
|0.04
|1.2679
|1.2789
|1.2629
|3
|2006.09.11 05:39
|sell
|3
|0.08
|1.2697
|1.2789
|1.2647
|4
|2006.09.11 08:13
|sell
|4
|0.16
|1.2716
|1.2790
|1.2666
|5
|2006.09.11 09:52
|sell
|5
|0.32
|1.2734
|1.2790
|1.2684
|6
|2006.09.11 10:58
|close
|5
|0.32
|1.2717
|1.2790
|1.2684
|5.44
|105.44
|7
|2006.09.11 10:59
|close
|4
|0.16
|1.2718
|1.2790
|1.2666
|-0.32
|105.12
|8
|2006.09.11 10:59
|close
|3
|0.08
|1.2720
|1.2789
|1.2647
|-1.84
|103.28
|9
|2006.09.11 10:59
|close
|2
|0.04
|1.2717
|1.2789
|1.2629
|-1.52
|101.76
|10
|2006.09.11 10:59
|close
|1
|0.02
|1.2718
|1.2789
|1.2611
|-1.14
|100.62
|11
|2006.09.14 11:30
|buy
|6
|0.02
|1.2727
|1.2599
|1.2777
|12
|2006.09.14 12:40
|buy
|7
|0.04
|1.2709
|1.2599
|1.2759
|13
|2006.09.14 12:44
|buy
|8
|0.08
|1.2690
|1.2598
|1.2740
|14
|2006.09.14 14:56
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2709
|1.2819
|15
|2006.09.14 14:56
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2713
|1.2823
|16
|2006.09.14 14:56
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2714
|1.2824
|17
|2006.09.14 14:56
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2718
|1.2828
|18
|2006.09.14 14:58
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2719
|1.2829
|19
|2006.09.14 15:00
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2725
|1.2835
|20
|2006.09.14 15:00
|modify
|8
|0.08
|1.2690
|1.2726
|1.2836
|21
|2006.09.14 18:39
|s/l
|8
|0.08
|1.2726
|1.2726
|1.2836
|2.88
|103.50
|22
|2006.09.14 18:39
|close
|7
|0.04
|1.2726
|1.2599
|1.2759
|0.68
|104.18
|23
|2006.09.14 18:39
|close
|6
|0.02
|1.2728
|1.2599
|1.2777
|0.02
|104.20
|24
|2006.09.15 11:30
|sell
|9
|0.02
|1.2686
|1.2814
|1.2636
|25
|2006.09.15 13:39
|t/p
|9
|0.02
|1.2636
|1.2814
|1.2636
|1.00
|105.20
|26
|2006.09.18 07:30
|buy
|10
|0.02
|1.2679
|1.2551
|1.2729
|27
|2006.09.18 09:12
|buy
|11
|0.04
|1.2661
|1.2551
|1.2711
|28
|2006.09.18 19:22
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2680
|1.2790
|29
|2006.09.18 19:43
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2681
|1.2791
|30
|2006.09.18 20:32
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2682
|1.2792
|31
|2006.09.19 00:29
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2683
|1.2793
|32
|2006.09.19 00:31
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2684
|1.2794
|33
|2006.09.19 00:44
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2685
|1.2795
|34
|2006.09.19 00:46
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2686
|1.2796
|35
|2006.09.19 01:29
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2687
|1.2797
|36
|2006.09.19 02:02
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2688
|1.2798
|37
|2006.09.19 02:07
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2689
|1.2799
|38
|2006.09.19 02:26
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2690
|1.2800
|39
|2006.09.19 02:27
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2692
|1.2802
|40
|2006.09.19 02:33
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2693
|1.2803
|41
|2006.09.19 02:38
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2694
|1.2804
|42
|2006.09.19 02:59
|modify
|11
|0.04
|1.2661
|1.2696
|1.2806
|43
|2006.09.19 07:12
|s/l
|11
|0.04
|1.2696
|1.2696
|1.2806
|1.38
|106.58
|44
|2006.09.19 07:12
|close
|10
|0.02
|1.2696
|1.2551
|1.2729
|0.33
|106.90
|45
|2006.09.19 08:30
|sell
|12
|0.02
|1.2675
|1.2803
|1.2625
|46
|2006.09.19 12:50
|sell
|13
|0.04
|1.2694
|1.2804
|1.2644
|47
|2006.09.19 13:12
|sell
|14
|0.08
|1.2712
|1.2804
|1.2662
|48
|2006.09.19 17:05
|modify
|14
|0.08
|1.2712
|1.2694
|1.2584
|49
|2006.09.19 17:07
|modify
|14
|0.08
|1.2712
|1.2693
|1.2583
|50
|2006.09.19 17:09
|modify
|14
|0.08
|1.2712
|1.2692
|1.2582
|51
|2006.09.20 14:01
|s/l
|14
|0.08
|1.2692
|1.2692
|1.2582
|1.64
|108.55
|52
|2006.09.20 14:01
|close
|13
|0.04
|1.2693
|1.2804
|1.2644
|0.06
|108.61
|53
|2006.09.20 14:01
|close
|12
|0.02
|1.2694
|1.2803
|1.2625
|-0.37
|108.24
|54
|2006.09.21 02:00
|buy
|15
|0.02
|1.2728
|1.2600
|1.2778
|55
|2006.09.21 06:14
|buy
|16
|0.04
|1.2710
|1.2600
|1.2760
|56
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2728
|1.2838
|57
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2729
|1.2839
|58
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2731
|1.2841
|59
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2732
|1.2842
|60
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2733
|1.2843
|61
|2006.09.21 16:03
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2734
|1.2844
|62
|2006.09.21 16:04
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2736
|1.2846
|63
|2006.09.21 16:04
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2737
|1.2847
|64
|2006.09.21 16:05
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2738
|1.2848
|65
|2006.09.21 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2739
|1.2849
|66
|2006.09.21 16:14
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2740
|1.2850
|67
|2006.09.21 16:14
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2742
|1.2852
|68
|2006.09.21 16:14
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2743
|1.2853
|69
|2006.09.21 16:14
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2745
|1.2855
|70
|2006.09.21 16:14
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2746
|1.2856
|71
|2006.09.21 16:15
|modify
|16
|0.04
|1.2710
|1.2747
|1.2857
|72
|2006.09.21 16:15
|t/p
|15
|0.02
|1.2778
|1.2600
|1.2778
|1.00
|109.24
|73
|2006.09.21 16:15
|close
|16
|0.04
|1.2778
|1.2747
|1.2857
|2.72
|111.96
|74
|2006.09.25 05:00
|buy
|17
|0.02
|1.2815
|1.2687
|1.2865
|75
|2006.09.25 07:06
|buy
|18
|0.04
|1.2797
|1.2687
|1.2847
|76
|2006.09.25 09:01
|buy
|19
|0.08
|1.2779
|1.2687
|1.2829
|77
|2006.09.25 12:24
|buy
|20
|0.16
|1.2761
|1.2687
|1.2811
|78
|2006.09.25 12:31
|close
|20
|0.16
|1.2775
|1.2687
|1.2811
|2.24
|114.20
|79
|2006.09.25 12:31
|close
|19
|0.08
|1.2774
|1.2687
|1.2829
|-0.40
|113.80
|80
|2006.09.25 12:31
|close
|18
|0.04
|1.2775
|1.2687
|1.2847
|-0.88
|112.92
|81
|2006.09.25 12:31
|close
|17
|0.02
|1.2774
|1.2687
|1.2865
|-0.82
|112.10
|82
|2006.09.26 07:30
|sell
|21
|0.02
|1.2734
|1.2862
|1.2684
|83
|2006.09.26 08:07
|sell
|22
|0.04
|1.2753
|1.2863
|1.2703
|84
|2006.09.26 09:54
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2734
|1.2624
|85
|2006.09.26 09:54
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2733
|1.2623
|86
|2006.09.26 09:54
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2731
|1.2621
|87
|2006.09.26 09:58
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2730
|1.2620
|88
|2006.09.26 09:59
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2729
|1.2619
|89
|2006.09.26 09:59
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2728
|1.2618
|90
|2006.09.26 10:00
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2727
|1.2617
|91
|2006.09.26 10:00
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2724
|1.2614
|92
|2006.09.26 10:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2723
|1.2613
|93
|2006.09.26 11:05
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2722
|1.2612
|94
|2006.09.26 11:08
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2719
|1.2609
|95
|2006.09.26 11:08
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2718
|1.2608
|96
|2006.09.26 11:09
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2716
|1.2606
|97
|2006.09.26 11:13
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2715
|1.2605
|98
|2006.09.26 11:13
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2716
|1.2606
|99
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2714
|1.2604
|100
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2713
|1.2603
|101
|2006.09.26 14:04
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2714
|1.2604
|102
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2712
|1.2602
|103
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2711
|1.2601
|104
|2006.09.26 14:04
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2712
|1.2602
|105
|2006.09.26 14:04
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2711
|1.2601
|106
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2710
|1.2600
|107
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2708
|1.2598
|108
|2006.09.26 14:04
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2707
|1.2597
|109
|2006.09.26 14:04
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2708
|1.2598
|110
|2006.09.26 14:04
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2707
|1.2597
|111
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2706
|1.2596
|112
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2705
|1.2595
|113
|2006.09.26 14:06
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2706
|1.2596
|114
|2006.09.26 14:06
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2705
|1.2595
|115
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2704
|1.2594
|116
|2006.09.26 14:06
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2704
|1.2594
|117
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2703
|1.2593
|118
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2702
|1.2592
|119
|2006.09.26 14:06
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2703
|1.2593
|120
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2701
|1.2591
|121
|2006.09.26 14:06
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2700
|1.2590
|122
|2006.09.26 14:06
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2701
|1.2591
|123
|2006.09.26 14:25
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2699
|1.2589
|124
|2006.09.26 14:25
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2700
|1.2590
|125
|2006.09.26 14:45
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2698
|1.2588
|126
|2006.09.26 14:45
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2697
|1.2587
|127
|2006.09.26 14:45
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2698
|1.2588
|128
|2006.09.26 14:45
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2696
|1.2586
|129
|2006.09.26 14:45
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2697
|1.2587
|130
|2006.09.26 14:46
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2695
|1.2585
|131
|2006.09.26 14:46
|modify
|22
|0.04
|1.2753
|1.2694
|1.2584
|132
|2006.09.26 14:46
|modify
|21
|0.02
|1.2734
|1.2695
|1.2585
|133
|2006.09.26 15:53
|s/l
|22
|0.04
|1.2694
|1.2694
|1.2584
|2.36
|114.46
|134
|2006.09.26 15:53
|close
|21
|0.02
|1.2694
|1.2695
|1.2585
|0.80
|115.26
|135
|2006.09.28 01:00
|buy
|23
|0.02
|1.2726
|1.2598
|1.2776
|136
|2006.09.28 09:11
|buy
|24
|0.04
|1.2708
|1.2598
|1.2758
|137
|2006.09.28 12:37
|buy
|25
|0.08
|1.2690
|1.2598
|1.2740
|138
|2006.09.29 07:23
|buy
|26
|0.16
|1.2672
|1.2598
|1.2722
|139
|2006.09.29 12:38
|buy
|27
|0.32
|1.2653
|1.2597
|1.2703
|140
|2006.09.29 13:53
|close
|27
|0.32
|1.2670
|1.2597
|1.2703
|5.44
|120.70
|141
|2006.09.29 13:53
|close
|26
|0.16
|1.2669
|1.2598
|1.2722
|-0.48
|120.22
|142
|2006.09.29 13:53
|close
|25
|0.08
|1.2670
|1.2598
|1.2740
|-1.65
|118.57
|143
|2006.09.29 13:53
|close
|24
|0.04
|1.2669
|1.2598
|1.2758
|-1.58
|116.99
|144
|2006.09.29 13:53
|close
|23
|0.02
|1.2668
|1.2598
|1.2776
|-1.17
|115.81
|145
|2006.10.02 02:00
|sell
|28
|0.02
|1.2666
|1.2794
|1.2616
|146
|2006.10.02 06:09
|sell
|29
|0.04
|1.2684
|1.2794
|1.2634
|147
|2006.10.02 10:22
|sell
|30
|0.08
|1.2702
|1.2794
|1.2652
|148
|2006.10.02 13:32
|sell
|31
|0.16
|1.2722
|1.2796
|1.2672
|149
|2006.10.02 13:50
|sell
|32
|0.32
|1.2740
|1.2796
|1.2690
|150
|2006.10.02 14:25
|sell
|33
|0.64
|1.2759
|1.2797
|1.2709
|151
|2006.10.02 18:43
|close
|33
|0.64
|1.2741
|1.2797
|1.2709
|11.52
|127.33
|152
|2006.10.02 18:43
|close
|32
|0.32
|1.2742
|1.2796
|1.2690
|-0.64
|126.69
|153
|2006.10.02 18:44
|close
|31
|0.16
|1.2743
|1.2796
|1.2672
|-3.36
|123.33
|154
|2006.10.02 18:44
|close
|30
|0.08
|1.2740
|1.2794
|1.2652
|-3.04
|120.29
|155
|2006.10.02 18:44
|close
|29
|0.04
|1.2736
|1.2794
|1.2634
|-2.08
|118.21
|156
|2006.10.02 18:44
|close
|28
|0.02
|1.2737
|1.2794
|1.2616
|-1.42
|116.79
|157
|2006.10.03 08:30
|sell
|34
|0.02
|1.2741
|1.2869
|1.2691
|158
|2006.10.04 08:46
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2723
|1.2613
|159
|2006.10.04 08:51
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2722
|1.2612
|160
|2006.10.04 08:51
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2721
|1.2611
|161
|2006.10.04 08:51
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2720
|1.2610
|162
|2006.10.04 08:51
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2719
|1.2609
|163
|2006.10.04 08:51
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2718
|1.2608
|164
|2006.10.04 09:17
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2717
|1.2607
|165
|2006.10.04 09:17
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2716
|1.2606
|166
|2006.10.04 09:18
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2715
|1.2605
|167
|2006.10.04 09:19
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2714
|1.2604
|168
|2006.10.04 10:22
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2713
|1.2603
|169
|2006.10.04 10:38
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2712
|1.2602
|170
|2006.10.04 10:38
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2711
|1.2601
|171
|2006.10.04 10:38
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2708
|1.2598
|172
|2006.10.04 10:40
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2707
|1.2597
|173
|2006.10.04 10:43
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2705
|1.2595
|174
|2006.10.04 10:44
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2704
|1.2594
|175
|2006.10.04 10:50
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2702
|1.2592
|176
|2006.10.04 11:09
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2701
|1.2591
|177
|2006.10.04 11:11
|modify
|34
|0.02
|1.2741
|1.2700
|1.2590
|178
|2006.10.04 16:39
|s/l
|34
|0.02
|1.2700
|1.2700
|1.2590
|0.83
|117.63
|179
|2006.10.05 01:00
|sell
|35
|0.02
|1.2701
|1.2829
|1.2651
|180
|2006.10.05 12:05
|sell
|36
|0.04
|1.2719
|1.2829
|1.2669
|181
|2006.10.06 11:51
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2701
|1.2591
|182
|2006.10.06 11:56
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2700
|1.2590
|183
|2006.10.06 11:57
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2698
|1.2588
|184
|2006.10.06 11:57
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2697
|1.2587
|185
|2006.10.06 11:59
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2693
|1.2583
|186
|2006.10.06 11:59
|modify
|36
|0.04
|1.2719
|1.2692
|1.2582
|187
|2006.10.06 12:30
|s/l
|36
|0.04
|1.2692
|1.2692
|1.2582
|1.10
|118.73
|188
|2006.10.06 12:30
|close
|35
|0.02
|1.2694
|1.2829
|1.2651
|0.15
|118.88
|189
|2006.10.10 09:30
|sell
|37
|0.02
|1.2563
|1.2691
|1.2513
|190
|2006.10.11 18:23
|t/p
|37
|0.02
|1.2513
|1.2691
|1.2513
|1.01
|119.89
|191
|2006.10.13 03:30
|buy
|38
|0.02
|1.2577
|1.2449
|1.2627
|192
|2006.10.13 06:39
|buy
|39
|0.04
|1.2559
|1.2449
|1.2609
|193
|2006.10.13 12:30
|buy
|40
|0.08
|1.2541
|1.2449
|1.2591
|194
|2006.10.13 12:37
|buy
|41
|0.16
|1.2520
|1.2446
|1.2570
|195
|2006.10.13 14:04
|buy
|42
|0.32
|1.2501
|1.2445
|1.2551
|196
|2006.10.13 17:48
|close
|42
|0.32
|1.2518
|1.2445
|1.2551
|5.44
|125.33
|197
|2006.10.13 17:48
|close
|41
|0.16
|1.2517
|1.2446
|1.2570
|-0.48
|124.85
|198
|2006.10.13 17:48
|close
|40
|0.08
|1.2516
|1.2449
|1.2591
|-2.00
|122.85
|199
|2006.10.13 17:48
|close
|39
|0.04
|1.2517
|1.2449
|1.2609
|-1.68
|121.17
|200
|2006.10.13 17:49
|close
|38
|0.02
|1.2516
|1.2449
|1.2627
|-1.22
|119.95
|201
|2006.10.16 01:30
|sell
|43
|0.02
|1.2492
|1.2620
|1.2442
|202
|2006.10.16 05:20
|sell
|44
|0.04
|1.2512
|1.2622
|1.2462
|203
|2006.10.16 12:42
|sell
|45
|0.08
|1.2531
|1.2623
|1.2481
|204
|2006.10.17 13:23
|sell
|46
|0.16
|1.2550
|1.2624
|1.2500
|205
|2006.10.17 21:38
|close
|46
|0.16
|1.2534
|1.2624
|1.2500
|2.56
|122.51
|206
|2006.10.17 21:38
|close
|45
|0.08
|1.2538
|1.2623
|1.2481
|-0.52
|121.99
|207
|2006.10.17 21:38
|close
|44
|0.04
|1.2537
|1.2622
|1.2462
|-0.98
|121.01
|208
|2006.10.17 21:39
|close
|43
|0.02
|1.2536
|1.2620
|1.2442
|-0.87
|120.14
|209
|2006.10.18 09:30
|sell
|47
|0.02
|1.2536
|1.2664
|1.2486
|210
|2006.10.19 07:37
|sell
|48
|0.04
|1.2554
|1.2664
|1.2504
|211
|2006.10.19 09:01
|sell
|49
|0.08
|1.2572
|1.2664
|1.2522
|212
|2006.10.19 13:46
|sell
|50
|0.16
|1.2591
|1.2665
|1.2541
|213
|2006.10.19 16:00
|sell
|51
|0.32
|1.2610
|1.2666
|1.2560
|214
|2006.10.19 17:49
|sell
|52
|0.64
|1.2628
|1.2666
|1.2578
|215
|2006.10.20 09:56
|close
|52
|0.64
|1.2611
|1.2666
|1.2578
|11.23
|131.37
|216
|2006.10.20 09:57
|close
|51
|0.32
|1.2612
|1.2666
|1.2560
|-0.47
|130.90
|217
|2006.10.20 09:57
|close
|50
|0.16
|1.2611
|1.2665
|1.2541
|-3.11
|127.79
|218
|2006.10.20 09:57
|close
|49
|0.08
|1.2612
|1.2664
|1.2522
|-3.16
|124.63
|219
|2006.10.20 09:57
|close
|48
|0.04
|1.2611
|1.2664
|1.2504
|-2.26
|122.37
|220
|2006.10.20 09:57
|close
|47
|0.02
|1.2610
|1.2664
|1.2486
|-1.44
|120.94
|221
|2006.10.20 10:30
|sell
|53
|0.02
|1.2608
|1.2736
|1.2558
|222
|2006.10.20 13:00
|sell
|54
|0.04
|1.2626
|1.2736
|1.2576
|223
|2006.10.23 08:49
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2607
|1.2497
|224
|2006.10.23 08:49
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2606
|1.2496
|225
|2006.10.23 09:09
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2605
|1.2495
|226
|2006.10.23 09:09
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2602
|1.2492
|227
|2006.10.23 09:10
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2601
|1.2491
|228
|2006.10.23 09:10
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2600
|1.2490
|229
|2006.10.23 09:11
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2599
|1.2489
|230
|2006.10.23 09:11
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2598
|1.2488
|231
|2006.10.23 09:12
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2597
|1.2487
|232
|2006.10.23 09:12
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2596
|1.2486
|233
|2006.10.23 09:12
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2595
|1.2485
|234
|2006.10.23 09:12
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2594
|1.2484
|235
|2006.10.23 09:15
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2593
|1.2483
|236
|2006.10.23 09:27
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2592
|1.2482
|237
|2006.10.23 09:27
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2591
|1.2481
|238
|2006.10.23 09:31
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2590
|1.2480
|239
|2006.10.23 09:54
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2589
|1.2479
|240
|2006.10.23 09:54
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2589
|1.2479
|241
|2006.10.23 09:56
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2588
|1.2478
|242
|2006.10.23 09:56
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2587
|1.2477
|243
|2006.10.23 09:56
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2588
|1.2478
|244
|2006.10.23 09:56
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2587
|1.2477
|245
|2006.10.23 09:59
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2585
|1.2475
|246
|2006.10.23 09:59
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2583
|1.2473
|247
|2006.10.23 09:59
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2584
|1.2474
|248
|2006.10.23 09:59
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2583
|1.2473
|249
|2006.10.23 10:00
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2582
|1.2472
|250
|2006.10.23 10:07
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2581
|1.2471
|251
|2006.10.23 10:17
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2582
|1.2472
|252
|2006.10.23 10:18
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2580
|1.2470
|253
|2006.10.23 10:18
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2579
|1.2469
|254
|2006.10.23 10:18
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2580
|1.2470
|255
|2006.10.23 10:18
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2578
|1.2468
|256
|2006.10.23 10:18
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2579
|1.2469
|257
|2006.10.23 10:23
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2576
|1.2466
|258
|2006.10.23 10:23
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2577
|1.2467
|259
|2006.10.23 12:47
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2575
|1.2465
|260
|2006.10.23 12:47
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2576
|1.2466
|261
|2006.10.23 12:47
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2574
|1.2464
|262
|2006.10.23 12:47
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2575
|1.2465
|263
|2006.10.23 12:48
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2573
|1.2463
|264
|2006.10.23 12:48
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2572
|1.2462
|265
|2006.10.23 12:48
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2573
|1.2463
|266
|2006.10.23 12:49
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2571
|1.2461
|267
|2006.10.23 12:49
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2570
|1.2460
|268
|2006.10.23 12:49
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2571
|1.2461
|269
|2006.10.23 12:49
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2570
|1.2460
|270
|2006.10.23 13:27
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2568
|1.2458
|271
|2006.10.23 13:27
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2569
|1.2459
|272
|2006.10.23 13:27
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2568
|1.2458
|273
|2006.10.23 13:29
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2567
|1.2457
|274
|2006.10.23 13:29
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2567
|1.2457
|275
|2006.10.24 06:57
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2566
|1.2456
|276
|2006.10.24 06:58
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2566
|1.2456
|277
|2006.10.24 06:58
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2565
|1.2455
|278
|2006.10.24 06:58
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2564
|1.2454
|279
|2006.10.24 06:58
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2565
|1.2455
|280
|2006.10.24 06:58
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2564
|1.2454
|281
|2006.10.24 06:59
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2563
|1.2453
|282
|2006.10.24 06:59
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2563
|1.2453
|283
|2006.10.24 07:00
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2562
|1.2452
|284
|2006.10.24 07:21
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2561
|1.2451
|285
|2006.10.24 07:21
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2562
|1.2452
|286
|2006.10.24 07:24
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2560
|1.2450
|287
|2006.10.24 07:24
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2561
|1.2451
|288
|2006.10.24 08:34
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2559
|1.2449
|289
|2006.10.24 08:34
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2558
|1.2448
|290
|2006.10.24 08:34
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2559
|1.2449
|291
|2006.10.24 08:34
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2557
|1.2447
|292
|2006.10.24 08:34
|modify
|54
|0.04
|1.2626
|1.2556
|1.2446
|293
|2006.10.24 08:34
|modify
|53
|0.02
|1.2608
|1.2557
|1.2447
|294
|2006.10.24 16:10
|s/l
|54
|0.04
|1.2556
|1.2556
|1.2446
|2.84
|123.78
|295
|2006.10.24 16:10
|close
|53
|0.02
|1.2556
|1.2557
|1.2447
|1.06
|124.84
|296
|2006.10.25 04:00
|buy
|55
|0.02
|1.2570
|1.2442
|1.2620
|297
|2006.10.25 19:20
|modify
|55
|0.02
|1.2570
|1.2589
|1.2699
|298
|2006.10.25 19:29
|s/l
|55
|0.02
|1.2589
|1.2589
|1.2699
|0.38
|125.22
|299
|2006.10.26 03:30
|buy
|56
|0.03
|1.2634
|1.2506
|1.2684
|300
|2006.10.26 17:22
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2653
|1.2763
|301
|2006.10.26 17:23
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2655
|1.2765
|302
|2006.10.26 17:23
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2658
|1.2768
|303
|2006.10.26 17:25
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2659
|1.2769
|304
|2006.10.26 17:26
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2660
|1.2770
|305
|2006.10.26 17:26
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2661
|1.2771
|306
|2006.10.26 17:27
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2662
|1.2772
|307
|2006.10.26 17:27
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2663
|1.2773
|308
|2006.10.26 17:43
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2664
|1.2774
|309
|2006.10.26 17:43
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2665
|1.2775
|310
|2006.10.26 17:43
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2666
|1.2776
|311
|2006.10.26 17:50
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2668
|1.2778
|312
|2006.10.26 18:43
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2669
|1.2779
|313
|2006.10.26 18:48
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2670
|1.2780
|314
|2006.10.26 18:48
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2671
|1.2781
|315
|2006.10.27 01:45
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2672
|1.2782
|316
|2006.10.27 01:45
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2673
|1.2783
|317
|2006.10.27 01:45
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2675
|1.2785
|318
|2006.10.27 01:45
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2676
|1.2786
|319
|2006.10.27 01:45
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2678
|1.2788
|320
|2006.10.27 02:04
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2681
|1.2791
|321
|2006.10.27 02:04
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2683
|1.2793
|322
|2006.10.27 02:32
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2684
|1.2794
|323
|2006.10.27 02:33
|modify
|56
|0.03
|1.2634
|1.2685
|1.2795
|324
|2006.10.27 07:23
|s/l
|56
|0.03
|1.2685
|1.2685
|1.2795
|1.51
|126.73
|325
|2006.10.27 08:00
|sell
|57
|0.03
|1.2676
|1.2804
|1.2626
|326
|2006.10.27 13:30
|sell
|58
|0.06
|1.2694
|1.2804
|1.2644
|327
|2006.10.27 13:31
|sell
|59
|0.12
|1.2712
|1.2804
|1.2662
|328
|2006.10.27 14:06
|sell
|60
|0.24
|1.2731
|1.2805
|1.2681
|329
|2006.10.27 14:32
|sell
|61
|0.48
|1.2749
|1.2805
|1.2699
|330
|2006.10.27 15:04
|close
|61
|0.48
|1.2733
|1.2805
|1.2699
|7.68
|134.41
|331
|2006.10.27 15:04
|close
|60
|0.24
|1.2732
|1.2805
|1.2681
|-0.24
|134.17
|332
|2006.10.27 15:04
|close
|59
|0.12
|1.2733
|1.2804
|1.2662
|-2.52
|131.65
|333
|2006.10.27 15:04
|close
|58
|0.06
|1.2732
|1.2804
|1.2644
|-2.28
|129.37
|334
|2006.10.27 15:04
|close
|57
|0.03
|1.2731
|1.2804
|1.2626
|-1.65
|127.72
|335
|2006.10.30 01:00
|sell
|62
|0.03
|1.2725
|1.2853
|1.2675
|336
|2006.10.31 15:06
|sell
|63
|0.06
|1.2743
|1.2853
|1.2693
|337
|2006.10.31 15:12
|sell
|64
|0.12
|1.2761
|1.2853
|1.2711
|338
|2006.10.31 15:30
|sell
|65
|0.24
|1.2779
|1.2853
|1.2729
|339
|2006.10.31 15:59
|close
|65
|0.24
|1.2764
|1.2853
|1.2729
|3.60
|131.32
|340
|2006.10.31 15:59
|close
|64
|0.12
|1.2765
|1.2853
|1.2711
|-0.48
|130.84
|341
|2006.10.31 15:59
|close
|63
|0.06
|1.2764
|1.2853
|1.2693
|-1.26
|129.58
|342
|2006.10.31 15:59
|close
|62
|0.03
|1.2763
|1.2853
|1.2675
|-1.12
|128.46
|343
|2006.11.02 01:30
|sell
|66
|0.03
|1.2745
|1.2873
|1.2695
|344
|2006.11.02 09:25
|sell
|67
|0.06
|1.2763
|1.2873
|1.2713
|345
|2006.11.02 16:33
|sell
|68
|0.12
|1.2783
|1.2875
|1.2733
|346
|2006.11.03 13:30
|t/p
|68
|0.12
|1.2733
|1.2875
|1.2733
|6.06
|134.52
|347
|2006.11.03 13:30
|close
|67
|0.06
|1.2730
|1.2873
|1.2713
|2.01
|136.54
|348
|2006.11.03 13:30
|close
|66
|0.03
|1.2731
|1.2873
|1.2695
|0.44
|136.97
|349
|2006.11.06 06:00
|sell
|69
|0.03
|1.2702
|1.2830
|1.2652
|350
|2006.11.06 17:29
|sell
|70
|0.06
|1.2720
|1.2830
|1.2670
|351
|2006.11.07 01:52
|sell
|71
|0.12
|1.2738
|1.2830
|1.2688
|352
|2006.11.07 04:25
|sell
|72
|0.24
|1.2758
|1.2832
|1.2708
|353
|2006.11.07 13:40
|sell
|73
|0.48
|1.2776
|1.2832
|1.2726
|354
|2006.11.07 14:10
|sell
|74
|0.96
|1.2794
|1.2832
|1.2744
|355
|2006.11.07 19:54
|close
|74
|0.96
|1.2777
|1.2832
|1.2744
|16.32
|153.29
|356
|2006.11.07 19:54
|close
|73
|0.48
|1.2778
|1.2832
|1.2726
|-0.96
|152.33
|357
|2006.11.07 19:54
|close
|72
|0.24
|1.2774
|1.2832
|1.2708
|-3.84
|148.49
|358
|2006.11.07 19:54
|close
|71
|0.12
|1.2775
|1.2830
|1.2688
|-4.44
|144.05
|359
|2006.11.07 19:54
|close
|70
|0.06
|1.2776
|1.2830
|1.2670
|-3.33
|140.73
|360
|2006.11.07 19:54
|close
|69
|0.03
|1.2775
|1.2830
|1.2652
|-2.17
|138.55
|361
|2006.11.09 08:30
|buy
|75
|0.03
|1.2784
|1.2656
|1.2834
|362
|2006.11.09 13:43
|buy
|76
|0.06
|1.2766
|1.2656
|1.2816
|363
|2006.11.09 16:25
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2785
|1.2895
|364
|2006.11.09 16:25
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2786
|1.2896
|365
|2006.11.09 16:25
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2788
|1.2898
|366
|2006.11.09 16:25
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2789
|1.2899
|367
|2006.11.09 16:25
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2790
|1.2900
|368
|2006.11.09 16:26
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2792
|1.2902
|369
|2006.11.09 16:26
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2793
|1.2903
|370
|2006.11.09 16:26
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2795
|1.2905
|371
|2006.11.09 16:26
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2796
|1.2906
|372
|2006.11.09 16:26
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2797
|1.2907
|373
|2006.11.09 16:31
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2798
|1.2908
|374
|2006.11.09 16:34
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2799
|1.2909
|375
|2006.11.09 16:34
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2801
|1.2911
|376
|2006.11.09 16:34
|modify
|76
|0.06
|1.2766
|1.2803
|1.2913
|377
|2006.11.09 16:34
|t/p
|75
|0.03
|1.2834
|1.2656
|1.2834
|1.50
|140.05
|378
|2006.11.09 16:34
|close
|76
|0.06
|1.2835
|1.2803
|1.2913
|4.14
|144.19
|379
|2006.11.10 01:30
|buy
|77
|0.03
|1.2840
|1.2712
|1.2890
|380
|2006.11.10 08:58
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2859
|1.2969
|381
|2006.11.10 09:01
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2860
|1.2970
|382
|2006.11.10 09:03
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2861
|1.2971
|383
|2006.11.10 09:04
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2862
|1.2972
|384
|2006.11.10 09:05
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2863
|1.2973
|385
|2006.11.10 09:05
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2865
|1.2975
|386
|2006.11.10 09:05
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2866
|1.2976
|387
|2006.11.10 09:05
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2867
|1.2977
|388
|2006.11.10 09:05
|modify
|77
|0.03
|1.2840
|1.2869
|1.2979
|389
|2006.11.10 11:26
|s/l
|77
|0.03
|1.2869
|1.2869
|1.2979
|0.87
|145.06
|390
|2006.11.13 08:30
|sell
|78
|0.03
|1.2853
|1.2981
|1.2803
|391
|2006.11.13 15:16
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2835
|1.2725
|392
|2006.11.13 15:22
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2834
|1.2724
|393
|2006.11.13 15:28
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2832
|1.2722
|394
|2006.11.13 15:31
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2829
|1.2719
|395
|2006.11.13 17:48
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2828
|1.2718
|396
|2006.11.13 17:49
|modify
|78
|0.03
|1.2853
|1.2827
|1.2717
|397
|2006.11.14 04:41
|s/l
|78
|0.03
|1.2827
|1.2827
|1.2717
|0.80
|145.86
|398
|2006.11.14 11:30
|sell
|79
|0.03
|1.2816
|1.2944
|1.2766
|399
|2006.11.14 13:30
|sell
|80
|0.06
|1.2834
|1.2944
|1.2784
|400
|2006.11.14 13:32
|sell
|81
|0.12
|1.2853
|1.2945
|1.2803
|401
|2006.11.14 15:11
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2835
|1.2725
|402
|2006.11.14 15:11
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2832
|1.2722
|403
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2830
|1.2720
|404
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2828
|1.2718
|405
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2826
|1.2716
|406
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2825
|1.2715
|407
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2824
|1.2714
|408
|2006.11.14 15:12
|modify
|81
|0.12
|1.2853
|1.2821
|1.2711
|409
|2006.11.14 18:17
|s/l
|81
|0.12
|1.2821
|1.2821
|1.2711
|3.84
|149.70
|410
|2006.11.14 18:17
|close
|80
|0.06
|1.2821
|1.2944
|1.2784
|0.78
|150.48
|411
|2006.11.14 18:17
|close
|79
|0.03
|1.2820
|1.2944
|1.2766
|-0.12
|150.36
|412
|2006.11.15 08:30
|buy
|82
|0.03
|1.2825
|1.2697
|1.2875
|413
|2006.11.15 09:37
|buy
|83
|0.06
|1.2807
|1.2697
|1.2857
|414
|2006.11.15 10:38
|buy
|84
|0.12
|1.2788
|1.2696
|1.2838
|415
|2006.11.16 13:30
|modify
|84
|0.12
|1.2788
|1.2806
|1.2916
|416
|2006.11.16 13:30
|modify
|84
|0.12
|1.2788
|1.2809
|1.2919
|417
|2006.11.16 13:54
|s/l
|84
|0.12
|1.2809
|1.2809
|1.2919
|2.30
|152.66
|418
|2006.11.16 13:54
|close
|83
|0.06
|1.2809
|1.2697
|1.2857
|0.01
|152.67
|419
|2006.11.16 13:54
|close
|82
|0.03
|1.2810
|1.2697
|1.2875
|-0.50
|152.17
|420
|2006.11.17 05:00
|sell
|85
|0.03
|1.2774
|1.2902
|1.2724
|421
|2006.11.17 08:15
|sell
|86
|0.06
|1.2793
|1.2903
|1.2743
|422
|2006.11.17 15:01
|sell
|87
|0.12
|1.2812
|1.2904
|1.2762
|423
|2006.11.17 15:06
|sell
|88
|0.24
|1.2830
|1.2904
|1.2780
|424
|2006.11.17 19:52
|close
|88
|0.24
|1.2815
|1.2904
|1.2780
|3.60
|155.77
|425
|2006.11.17 19:52
|close
|87
|0.12
|1.2816
|1.2904
|1.2762
|-0.48
|155.29
|426
|2006.11.17 19:53
|close
|86
|0.06
|1.2817
|1.2903
|1.2743
|-1.44
|153.85
|427
|2006.11.17 19:54
|close
|85
|0.03
|1.2816
|1.2902
|1.2724
|-1.26
|152.59
|428
|2006.11.20 02:30
|buy
|89
|0.03
|1.2839
|1.2711
|1.2889
|429
|2006.11.20 15:24
|buy
|90
|0.06
|1.2821
|1.2711
|1.2871
|430
|2006.11.21 14:02
|buy
|91
|0.12
|1.2803
|1.2711
|1.2853
|431
|2006.11.21 19:27
|t/p
|91
|0.12
|1.2853
|1.2711
|1.2853
|6.00
|158.59
|432
|2006.11.21 19:27
|close
|90
|0.06
|1.2853
|1.2711
|1.2871
|1.88
|160.47
|433
|2006.11.21 19:27
|close
|89
|0.03
|1.2852
|1.2711
|1.2889
|0.37
|160.84
|434
|2006.11.22 04:30
|buy
|92
|0.03
|1.2865
|1.2737
|1.2915
|435
|2006.11.22 13:29
|t/p
|92
|0.03
|1.2915
|1.2737
|1.2915
|1.50
|162.34
|436
|2006.11.24 03:30
|buy
|93
|0.03
|1.2957
|1.2829
|1.3007
|437
|2006.11.24 08:30
|t/p
|93
|0.03
|1.3007
|1.2829
|1.3007
|1.50
|163.84
|438
|2006.11.24 11:00
|buy
|94
|0.03
|1.3080
|1.2952
|1.3130
|439
|2006.11.26 23:00
|t/p
|94
|0.03
|1.3130
|1.2952
|1.3130
|1.50
|165.34
|440
|2006.11.28 05:30
|sell
|95
|0.03
|1.3136
|1.3264
|1.3086
|441
|2006.11.28 08:07
|sell
|96
|0.06
|1.3155
|1.3265
|1.3105
|442
|2006.11.28 13:34
|sell
|97
|0.12
|1.3173
|1.3265
|1.3123
|443
|2006.11.28 18:16
|sell
|98
|0.24
|1.3191
|1.3265
|1.3141
|444
|2006.11.28 18:20
|close
|98
|0.24
|1.3176
|1.3265
|1.3141
|3.60
|168.94
|445
|2006.11.28 18:20
|close
|97
|0.12
|1.3174
|1.3265
|1.3123
|-0.12
|168.82
|446
|2006.11.28 18:20
|close
|96
|0.06
|1.3175
|1.3265
|1.3105
|-1.20
|167.62
|447
|2006.11.28 18:20
|close
|95
|0.03
|1.3176
|1.3264
|1.3086
|-1.20
|166.42
|448
|2006.11.29 02:30
|sell
|99
|0.03
|1.3192
|1.3320
|1.3142
|449
|2006.11.29 13:30
|modify
|99
|0.03
|1.3192
|1.3173
|1.3063
|450
|2006.11.29 13:30
|modify
|99
|0.03
|1.3192
|1.3172
|1.3062
|451
|2006.11.29 13:30
|modify
|99
|0.03
|1.3192
|1.3168
|1.3058
|452
|2006.11.29 13:30
|modify
|99
|0.03
|1.3192
|1.3164
|1.3054
|453
|2006.11.29 13:34
|s/l
|99
|0.03
|1.3164
|1.3164
|1.3054
|0.84
|167.26
|454
|2006.11.30 04:30
|buy
|100
|0.03
|1.3167
|1.3039
|1.3217
|455
|2006.11.30 14:57
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3186
|1.3296
|456
|2006.11.30 14:57
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3188
|1.3298
|457
|2006.11.30 14:57
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3191
|1.3301
|458
|2006.11.30 15:04
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3192
|1.3302
|459
|2006.11.30 15:04
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3196
|1.3306
|460
|2006.11.30 15:04
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3200
|1.3310
|461
|2006.11.30 15:05
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3202
|1.3312
|462
|2006.11.30 15:07
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3203
|1.3313
|463
|2006.11.30 15:07
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3205
|1.3315
|464
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3206
|1.3316
|465
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3207
|1.3317
|466
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3208
|1.3318
|467
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3209
|1.3319
|468
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3210
|1.3320
|469
|2006.11.30 15:08
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3211
|1.3321
|470
|2006.11.30 15:14
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3213
|1.3323
|471
|2006.11.30 15:15
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3214
|1.3324
|472
|2006.11.30 15:31
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3215
|1.3325
|473
|2006.11.30 15:31
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3216
|1.3326
|474
|2006.11.30 15:31
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3218
|1.3328
|475
|2006.11.30 15:32
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3219
|1.3329
|476
|2006.11.30 15:46
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3224
|1.3334
|477
|2006.11.30 15:46
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3225
|1.3335
|478
|2006.11.30 15:46
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3226
|1.3336
|479
|2006.11.30 15:46
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3227
|1.3337
|480
|2006.11.30 15:57
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3229
|1.3339
|481
|2006.11.30 15:59
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3230
|1.3340
|482
|2006.11.30 16:14
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3231
|1.3341
|483
|2006.11.30 16:14
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3233
|1.3343
|484
|2006.11.30 16:15
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3234
|1.3344
|485
|2006.11.30 16:15
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3236
|1.3346
|486
|2006.11.30 16:15
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3237
|1.3347
|487
|2006.11.30 16:16
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3238
|1.3348
|488
|2006.11.30 16:17
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3242
|1.3352
|489
|2006.11.30 16:34
|modify
|100
|0.03
|1.3167
|1.3243
|1.3353
|490
|2006.11.30 19:20
|s/l
|100
|0.03
|1.3243
|1.3243
|1.3353
|2.28
|169.54
|491
|2006.12.01 09:00
|sell
|101
|0.03
|1.3237
|1.3365
|1.3187
|492
|2006.12.01 14:14
|sell
|102
|0.06
|1.3256
|1.3366
|1.3206
|493
|2006.12.01 14:20
|sell
|103
|0.12
|1.3274
|1.3366
|1.3224
|494
|2006.12.01 15:00
|sell
|104
|0.24
|1.3292
|1.3366
|1.3242
|495
|2006.12.01 15:02
|sell
|105
|0.48
|1.3310
|1.3366
|1.3260
|496
|2006.12.01 15:29
|sell
|106
|0.96
|1.3328
|1.3366
|1.3278
|497
|2006.12.01 16:35
|close
|106
|0.96
|1.3311
|1.3366
|1.3278
|16.32
|185.86
|498
|2006.12.01 16:35
|close
|105
|0.48
|1.3312
|1.3366
|1.3260
|-0.96
|184.90
|499
|2006.12.01 16:35
|close
|104
|0.24
|1.3313
|1.3366
|1.3242
|-5.04
|179.86
|500
|2006.12.01 16:35
|close
|103
|0.12
|1.3311
|1.3366
|1.3224
|-4.44
|175.42
|501
|2006.12.01 16:36
|close
|102
|0.06
|1.3312
|1.3366
|1.3206
|-3.36
|172.06
|502
|2006.12.01 16:36
|close
|101
|0.03
|1.3311
|1.3365
|1.3187
|-2.22
|169.84
|503
|2006.12.04 02:00
|sell
|107
|0.03
|1.3329
|1.3457
|1.3279
|504
|2006.12.05 13:30
|sell
|108
|0.06
|1.3349
|1.3459
|1.3299
|505
|2006.12.05 15:12
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3330
|1.3220
|506
|2006.12.05 15:12
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3328
|1.3218
|507
|2006.12.05 15:12
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3326
|1.3216
|508
|2006.12.05 15:13
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3325
|1.3215
|509
|2006.12.05 15:13
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3324
|1.3214
|510
|2006.12.05 15:13
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3323
|1.3213
|511
|2006.12.05 15:13
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3322
|1.3212
|512
|2006.12.05 15:27
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3321
|1.3211
|513
|2006.12.05 15:27
|modify
|108
|0.06
|1.3349
|1.3318
|1.3208
|514
|2006.12.05 16:10
|s/l
|108
|0.06
|1.3318
|1.3318
|1.3208
|1.86
|171.70
|515
|2006.12.05 16:10
|close
|107
|0.03
|1.3320
|1.3457
|1.3279
|0.29
|171.99
|516
|2006.12.06 09:00
|sell
|109
|0.03
|1.3294
|1.3422
|1.3244
|517
|2006.12.06 15:39
|sell
|110
|0.06
|1.3312
|1.3422
|1.3262
|518
|2006.12.08 13:30
|t/p
|110
|0.06
|1.3262
|1.3422
|1.3262
|3.13
|175.12
|519
|2006.12.08 13:30
|close
|109
|0.03
|1.3261
|1.3422
|1.3244
|1.05
|176.17
|520
|2006.12.11 02:00
|sell
|111
|0.04
|1.3143
|1.3271
|1.3093
|521
|2006.12.11 04:14
|sell
|112
|0.08
|1.3161
|1.3271
|1.3111
|522
|2006.12.11 07:13
|sell
|113
|0.16
|1.3179
|1.3271
|1.3129
|523
|2006.12.11 07:47
|sell
|114
|0.32
|1.3197
|1.3271
|1.3147
|524
|2006.12.11 07:52
|sell
|115
|0.64
|1.3217
|1.3273
|1.3167
|525
|2006.12.11 08:01
|close
|115
|0.64
|1.3199
|1.3273
|1.3167
|11.52
|187.69
|526
|2006.12.11 08:01
|close
|114
|0.32
|1.3200
|1.3271
|1.3147
|-0.96
|186.73
|527
|2006.12.11 08:01
|close
|113
|0.16
|1.3199
|1.3271
|1.3129
|-3.20
|183.53
|528
|2006.12.11 08:02
|close
|112
|0.08
|1.3200
|1.3271
|1.3111
|-3.12
|180.41
|529
|2006.12.11 08:02
|close
|111
|0.04
|1.3199
|1.3271
|1.3093
|-2.24
|178.17
|530
|2006.12.12 08:30
|sell
|116
|0.04
|1.3235
|1.3363
|1.3185
|531
|2006.12.12 09:51
|sell
|117
|0.08
|1.3253
|1.3363
|1.3203
|532
|2006.12.12 19:21
|sell
|118
|0.16
|1.3272
|1.3364
|1.3222
|533
|2006.12.12 19:36
|sell
|119
|0.32
|1.3290
|1.3364
|1.3240
|534
|2006.12.12 19:39
|close
|119
|0.32
|1.3276
|1.3364
|1.3240
|4.48
|182.65
|535
|2006.12.12 19:39
|close
|118
|0.16
|1.3274
|1.3364
|1.3222
|-0.32
|182.33
|536
|2006.12.12 19:39
|close
|117
|0.08
|1.3273
|1.3363
|1.3203
|-1.60
|180.73
|537
|2006.12.12 19:39
|close
|116
|0.04
|1.3274
|1.3363
|1.3185
|-1.56
|179.17
|538
|2006.12.13 07:30
|sell
|120
|0.04
|1.3274
|1.3402
|1.3224
|539
|2006.12.13 13:34
|t/p
|120
|0.04
|1.3224
|1.3402
|1.3224
|2.00
|181.17
|540
|2006.12.14 10:30
|sell
|121
|0.04
|1.3223
|1.3351
|1.3173
|541
|2006.12.14 13:30
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3204
|1.3094
|542
|2006.12.14 13:30
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3202
|1.3092
|543
|2006.12.14 13:31
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3201
|1.3091
|544
|2006.12.14 13:31
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3200
|1.3090
|545
|2006.12.14 13:31
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3199
|1.3089
|546
|2006.12.14 13:31
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3198
|1.3088
|547
|2006.12.14 13:31
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3197
|1.3087
|548
|2006.12.14 13:36
|modify
|121
|0.04
|1.3223
|1.3196
|1.3086
|549
|2006.12.14 14:04
|s/l
|121
|0.04
|1.3196
|1.3196
|1.3086
|1.08
|182.25
|550
|2006.12.15 10:00
|sell
|122
|0.04
|1.3103
|1.3231
|1.3053
|551
|2006.12.15 10:52
|sell
|123
|0.08
|1.3121
|1.3231
|1.3071
|552
|2006.12.15 13:30
|sell
|124
|0.16
|1.3140
|1.3232
|1.3090
|553
|2006.12.15 13:30
|sell
|125
|0.32
|1.3162
|1.3236
|1.3112
|554
|2006.12.15 13:30
|sell
|126
|0.64
|1.3181
|1.3237
|1.3131
|555
|2006.12.15 14:17
|close
|126
|0.64
|1.3164
|1.3237
|1.3131
|10.88
|193.13
|556
|2006.12.15 14:17
|close
|125
|0.32
|1.3165
|1.3236
|1.3112
|-0.96
|192.17
|557
|2006.12.15 14:17
|close
|124
|0.16
|1.3164
|1.3232
|1.3090
|-3.84
|188.33
|558
|2006.12.15 14:17
|close
|123
|0.08
|1.3163
|1.3231
|1.3071
|-3.36
|184.97
|559
|2006.12.15 14:17
|close
|122
|0.04
|1.3162
|1.3231
|1.3053
|-2.36
|182.61
|560
|2006.12.19 05:00
|sell
|127
|0.04
|1.3086
|1.3214
|1.3036
|561
|2006.12.19 07:37
|sell
|128
|0.08
|1.3105
|1.3215
|1.3055
|562
|2006.12.19 07:58
|sell
|129
|0.16
|1.3123
|1.3215
|1.3073
|563
|2006.12.19 08:51
|sell
|130
|0.32
|1.3141
|1.3215
|1.3091
|564
|2006.12.19 09:01
|sell
|131
|0.64
|1.3159
|1.3215
|1.3109
|565
|2006.12.19 13:30
|close
|131
|0.64
|1.3142
|1.3215
|1.3109
|10.88
|193.49
|566
|2006.12.19 13:30
|close
|130
|0.32
|1.3138
|1.3215
|1.3091
|0.96
|194.45
|567
|2006.12.19 13:30
|close
|129
|0.16
|1.3139
|1.3215
|1.3073
|-2.56
|191.89
|568
|2006.12.19 13:30
|close
|128
|0.08
|1.3141
|1.3215
|1.3055
|-2.88
|189.01
|569
|2006.12.19 13:30
|close
|127
|0.04
|1.3142
|1.3214
|1.3036
|-2.24
|186.77
|570
|2006.12.20 02:00
|buy
|132
|0.04
|1.3227
|1.3099
|1.3277
|571
|2006.12.20 07:59
|buy
|133
|0.08
|1.3209
|1.3099
|1.3259
|572
|2006.12.20 15:37
|buy
|134
|0.16
|1.3191
|1.3099
|1.3241
|573
|2006.12.20 17:29
|buy
|135
|0.32
|1.3173
|1.3099
|1.3223
|574
|2006.12.21 01:04
|close
|135
|0.32
|1.3190
|1.3099
|1.3223
|4.86
|191.63
|575
|2006.12.21 01:04
|close
|134
|0.16
|1.3189
|1.3099
|1.3241
|-0.61
|191.02
|576
|2006.12.21 01:05
|close
|133
|0.08
|1.3190
|1.3099
|1.3259
|-1.67
|189.36
|577
|2006.12.21 01:05
|close
|132
|0.04
|1.3189
|1.3099
|1.3277
|-1.59
|187.76
|578
|2006.12.21 10:30
|sell
|136
|0.04
|1.3189
|1.3317
|1.3139
|579
|2006.12.22 07:33
|sell
|137
|0.08
|1.3207
|1.3317
|1.3157
|580
|2006.12.22 15:03
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3188
|1.3078
|581
|2006.12.22 15:03
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3187
|1.3077
|582
|2006.12.22 15:24
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3185
|1.3075
|583
|2006.12.22 15:26
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3184
|1.3074
|584
|2006.12.22 15:26
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3181
|1.3071
|585
|2006.12.22 15:26
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3180
|1.3070
|586
|2006.12.22 16:35
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3179
|1.3069
|587
|2006.12.22 16:35
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3177
|1.3067
|588
|2006.12.22 16:37
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3176
|1.3066
|589
|2006.12.22 16:37
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3175
|1.3065
|590
|2006.12.22 16:37
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3174
|1.3064
|591
|2006.12.22 16:37
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3173
|1.3063
|592
|2006.12.22 16:39
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3172
|1.3062
|593
|2006.12.22 16:39
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3171
|1.3061
|594
|2006.12.22 16:40
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3170
|1.3060
|595
|2006.12.22 16:40
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3170
|1.3060
|596
|2006.12.22 16:40
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3168
|1.3058
|597
|2006.12.22 16:40
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3169
|1.3059
|598
|2006.12.22 16:40
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3168
|1.3058
|599
|2006.12.22 16:40
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3167
|1.3057
|600
|2006.12.22 16:48
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3166
|1.3056
|601
|2006.12.22 16:48
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3167
|1.3057
|602
|2006.12.22 16:48
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3164
|1.3054
|603
|2006.12.22 16:48
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3162
|1.3052
|604
|2006.12.22 16:48
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3163
|1.3053
|605
|2006.12.22 16:58
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3161
|1.3051
|606
|2006.12.22 16:58
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3162
|1.3052
|607
|2006.12.22 17:00
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3160
|1.3050
|608
|2006.12.22 17:00
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3161
|1.3051
|609
|2006.12.22 17:00
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3158
|1.3048
|610
|2006.12.22 17:00
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3155
|1.3045
|611
|2006.12.22 17:00
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3156
|1.3046
|612
|2006.12.22 17:01
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3155
|1.3045
|613
|2006.12.22 17:01
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3152
|1.3042
|614
|2006.12.22 17:01
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3153
|1.3043
|615
|2006.12.22 17:01
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3151
|1.3041
|616
|2006.12.22 17:01
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3149
|1.3039
|617
|2006.12.22 17:01
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3150
|1.3040
|618
|2006.12.22 17:01
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3144
|1.3034
|619
|2006.12.22 17:01
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3145
|1.3035
|620
|2006.12.22 17:02
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3142
|1.3032
|621
|2006.12.22 17:02
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3143
|1.3033
|622
|2006.12.22 17:02
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3141
|1.3031
|623
|2006.12.22 17:02
|modify
|137
|0.08
|1.3207
|1.3139
|1.3029
|624
|2006.12.22 17:02
|modify
|136
|0.04
|1.3189
|1.3140
|1.3030
|625
|2006.12.22 19:01
|s/l
|137
|0.08
|1.3139
|1.3139
|1.3029
|5.44
|193.20
|626
|2006.12.22 19:01
|close
|136
|0.04
|1.3139
|1.3140
|1.3030
|2.02
|195.23
|627
|2006.12.27 03:00
|buy
|138
|0.04
|1.3131
|1.3003
|1.3181
|628
|2006.12.27 21:58
|buy
|139
|0.08
|1.3112
|1.3002
|1.3162
|629
|2006.12.28 12:20
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3131
|1.3241
|630
|2006.12.28 12:30
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3132
|1.3242
|631
|2006.12.28 12:30
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3133
|1.3243
|632
|2006.12.28 12:31
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3135
|1.3245
|633
|2006.12.28 12:31
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3137
|1.3247
|634
|2006.12.28 12:31
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3139
|1.3249
|635
|2006.12.28 12:32
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3141
|1.3251
|636
|2006.12.28 12:32
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3143
|1.3253
|637
|2006.12.28 12:35
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3145
|1.3255
|638
|2006.12.28 12:35
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3146
|1.3256
|639
|2006.12.28 13:26
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3149
|1.3259
|640
|2006.12.28 13:27
|modify
|139
|0.08
|1.3112
|1.3150
|1.3260
|641
|2006.12.28 13:27
|t/p
|138
|0.04
|1.3181
|1.3003
|1.3181
|1.93
|197.15
|642
|2006.12.28 13:27
|close
|139
|0.08
|1.3181
|1.3150
|1.3260
|5.37
|202.53
|643
|2006.12.29 06:00
|buy
|140
|0.04
|1.3163
|1.3035
|1.3213
|644
|2007.01.01 23:13
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3182
|1.3292
|645
|2007.01.01 23:15
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3183
|1.3293
|646
|2007.01.01 23:16
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3184
|1.3294
|647
|2007.01.01 23:35
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3185
|1.3295
|648
|2007.01.01 23:49
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3186
|1.3296
|649
|2007.01.01 23:50
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3187
|1.3297
|650
|2007.01.02 00:19
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3188
|1.3298
|651
|2007.01.02 00:19
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3189
|1.3299
|652
|2007.01.02 00:19
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3190
|1.3300
|653
|2007.01.02 00:21
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3191
|1.3301
|654
|2007.01.02 00:26
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3193
|1.3303
|655
|2007.01.02 00:26
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3194
|1.3304
|656
|2007.01.02 00:26
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3195
|1.3305
|657
|2007.01.02 00:26
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3196
|1.3306
|658
|2007.01.02 00:26
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3197
|1.3307
|659
|2007.01.02 00:33
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3198
|1.3308
|660
|2007.01.02 00:37
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3199
|1.3309
|661
|2007.01.02 00:38
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3201
|1.3311
|662
|2007.01.02 00:40
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3202
|1.3312
|663
|2007.01.02 00:40
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3203
|1.3313
|664
|2007.01.02 02:19
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3206
|1.3316
|665
|2007.01.02 02:19
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3207
|1.3317
|666
|2007.01.02 03:10
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3209
|1.3319
|667
|2007.01.02 03:50
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3210
|1.3320
|668
|2007.01.02 07:14
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3211
|1.3321
|669
|2007.01.02 07:24
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3212
|1.3322
|670
|2007.01.02 07:24
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3213
|1.3323
|671
|2007.01.02 07:25
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3214
|1.3324
|672
|2007.01.02 07:28
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3218
|1.3328
|673
|2007.01.02 07:31
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3219
|1.3329
|674
|2007.01.02 07:33
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3220
|1.3330
|675
|2007.01.02 07:33
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3221
|1.3331
|676
|2007.01.02 07:34
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3222
|1.3332
|677
|2007.01.02 07:34
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3224
|1.3334
|678
|2007.01.02 07:34
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3226
|1.3336
|679
|2007.01.02 07:35
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3227
|1.3337
|680
|2007.01.02 07:35
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3228
|1.3338
|681
|2007.01.02 07:43
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3229
|1.3339
|682
|2007.01.02 07:43
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3230
|1.3340
|683
|2007.01.02 07:43
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3232
|1.3342
|684
|2007.01.02 07:43
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3233
|1.3343
|685
|2007.01.02 07:43
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3234
|1.3344
|686
|2007.01.02 07:44
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3235
|1.3345
|687
|2007.01.02 07:47
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3236
|1.3346
|688
|2007.01.02 07:49
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3239
|1.3349
|689
|2007.01.02 07:49
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3240
|1.3350
|690
|2007.01.02 08:28
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3242
|1.3352
|691
|2007.01.02 08:28
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3243
|1.3353
|692
|2007.01.02 08:29
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3244
|1.3354
|693
|2007.01.02 08:29
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3245
|1.3355
|694
|2007.01.02 08:29
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3246
|1.3356
|695
|2007.01.02 08:29
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3247
|1.3357
|696
|2007.01.02 08:30
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3248
|1.3358
|697
|2007.01.02 08:31
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3250
|1.3360
|698
|2007.01.02 08:31
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3251
|1.3361
|699
|2007.01.02 10:01
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3252
|1.3362
|700
|2007.01.02 10:01
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3253
|1.3363
|701
|2007.01.02 10:01
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3254
|1.3364
|702
|2007.01.02 10:01
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3255
|1.3365
|703
|2007.01.02 10:01
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3256
|1.3366
|704
|2007.01.02 10:05
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3257
|1.3367
|705
|2007.01.02 10:06
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3258
|1.3368
|706
|2007.01.02 13:40
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3259
|1.3369
|707
|2007.01.02 13:40
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3261
|1.3371
|708
|2007.01.02 13:44
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3262
|1.3372
|709
|2007.01.02 13:44
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3263
|1.3373
|710
|2007.01.02 13:44
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3264
|1.3374
|711
|2007.01.02 13:45
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3265
|1.3375
|712
|2007.01.02 13:45
|modify
|140
|0.04
|1.3163
|1.3266
|1.3376
|713
|2007.01.02 15:47
|s/l
|140
|0.04
|1.3266
|1.3266
|1.3376
|4.07
|206.60
|714
|2007.01.03 10:00
|sell
|141
|0.04
|1.3254
|1.3382
|1.3204
|715
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3235
|1.3125
|716
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3234
|1.3124
|717
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3233
|1.3123
|718
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3231
|1.3121
|719
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3230
|1.3120
|720
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3228
|1.3118
|721
|2007.01.03 15:06
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3226
|1.3116
|722
|2007.01.03 15:07
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3225
|1.3115
|723
|2007.01.03 15:08
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3223
|1.3113
|724
|2007.01.03 15:08
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3222
|1.3112
|725
|2007.01.03 15:08
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3219
|1.3109
|726
|2007.01.03 15:08
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3216
|1.3106
|727
|2007.01.03 15:08
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3213
|1.3103
|728
|2007.01.03 15:09
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3212
|1.3102
|729
|2007.01.03 15:09
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3211
|1.3101
|730
|2007.01.03 15:24
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3209
|1.3099
|731
|2007.01.03 15:30
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3208
|1.3098
|732
|2007.01.03 16:13
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3207
|1.3097
|733
|2007.01.03 16:13
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3206
|1.3096
|734
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3205
|1.3095
|735
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3204
|1.3094
|736
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3203
|1.3093
|737
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3202
|1.3092
|738
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3201
|1.3091
|739
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3200
|1.3090
|740
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3199
|1.3089
|741
|2007.01.03 16:25
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3198
|1.3088
|742
|2007.01.03 16:26
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3197
|1.3087
|743
|2007.01.03 16:27
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3196
|1.3086
|744
|2007.01.03 16:27
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3195
|1.3085
|745
|2007.01.03 16:27
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3194
|1.3084
|746
|2007.01.03 16:31
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3193
|1.3083
|747
|2007.01.03 16:31
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3192
|1.3082
|748
|2007.01.03 16:32
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3191
|1.3081
|749
|2007.01.03 17:23
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3189
|1.3079
|750
|2007.01.03 17:24
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3188
|1.3078
|751
|2007.01.03 17:24
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3187
|1.3077
|752
|2007.01.03 17:24
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3185
|1.3075
|753
|2007.01.03 17:26
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3184
|1.3074
|754
|2007.01.03 17:26
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3183
|1.3073
|755
|2007.01.03 19:00
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3182
|1.3072
|756
|2007.01.03 19:01
|modify
|141
|0.04
|1.3254
|1.3178
|1.3068
|757
|2007.01.04 03:09
|s/l
|141
|0.04
|1.3178
|1.3178
|1.3068
|3.10
|209.70
|758
|2007.01.04 09:00
|sell
|142
|0.04
|1.3122
|1.3250
|1.3072
|759
|2007.01.05 03:01
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3104
|1.2994
|760
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3103
|1.2993
|761
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3102
|1.2992
|762
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3100
|1.2990
|763
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3099
|1.2989
|764
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3098
|1.2988
|765
|2007.01.05 03:02
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3096
|1.2986
|766
|2007.01.05 03:04
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3095
|1.2985
|767
|2007.01.05 03:04
|modify
|142
|0.04
|1.3122
|1.3093
|1.2983
|768
|2007.01.05 06:53
|s/l
|142
|0.04
|1.3093
|1.3093
|1.2983
|1.18
|210.89
|769
|2007.01.08 01:00
|sell
|143
|0.04
|1.2993
|1.3121
|1.2943
|770
|2007.01.08 06:31
|sell
|144
|0.08
|1.3011
|1.3121
|1.2961
|771
|2007.01.08 16:47
|sell
|145
|0.16
|1.3029
|1.3121
|1.2979
|772
|2007.01.09 07:47
|sell
|146
|0.32
|1.3047
|1.3121
|1.2997
|773
|2007.01.09 08:07
|close
|146
|0.32
|1.3033
|1.3121
|1.2997
|4.48
|215.37
|774
|2007.01.09 08:07
|close
|145
|0.16
|1.3034
|1.3121
|1.2979
|-0.71
|214.65
|775
|2007.01.09 08:07
|close
|144
|0.08
|1.3033
|1.3121
|1.2961
|-1.72
|212.94
|776
|2007.01.09 08:07
|close
|143
|0.04
|1.3034
|1.3121
|1.2943
|-1.62
|211.32
|777
|2007.01.10 02:30
|sell
|147
|0.04
|1.2955
|1.3083
|1.2905
|778
|2007.01.10 05:14
|sell
|148
|0.08
|1.2974
|1.3084
|1.2924
|779
|2007.01.10 07:31
|sell
|149
|0.16
|1.2993
|1.3085
|1.2943
|780
|2007.01.10 15:13
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2974
|1.2864
|781
|2007.01.10 15:13
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2973
|1.2863
|782
|2007.01.10 15:13
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2970
|1.2860
|783
|2007.01.10 15:15
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2969
|1.2859
|784
|2007.01.10 15:15
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2968
|1.2858
|785
|2007.01.10 15:15
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2966
|1.2856
|786
|2007.01.10 15:26
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2965
|1.2855
|787
|2007.01.10 15:26
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2964
|1.2854
|788
|2007.01.10 15:26
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2962
|1.2852
|789
|2007.01.10 20:51
|modify
|149
|0.16
|1.2993
|1.2961
|1.2851
|790
|2007.01.11 04:00
|s/l
|149
|0.16
|1.2961
|1.2961
|1.2851
|5.38
|216.70
|791
|2007.01.11 04:00
|close
|148
|0.08
|1.2963
|1.3084
|1.2924
|1.01
|217.71
|792
|2007.01.11 04:04
|close
|147
|0.04
|1.2962
|1.3083
|1.2905
|-0.22
|217.49
|793
|2007.01.11 04:30
|buy
|150
|0.04
|1.2964
|1.2836
|1.3014
|794
|2007.01.11 07:27
|buy
|151
|0.08
|1.2946
|1.2836
|1.2996
|795
|2007.01.11 12:06
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2964
|1.3074
|796
|2007.01.11 12:06
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2965
|1.3075
|797
|2007.01.11 12:10
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2966
|1.3076
|798
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2967
|1.3077
|799
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2968
|1.3078
|800
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2969
|1.3079
|801
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2970
|1.3080
|802
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2971
|1.3081
|803
|2007.01.11 12:11
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2972
|1.3082
|804
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2973
|1.3083
|805
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2975
|1.3085
|806
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2977
|1.3087
|807
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2979
|1.3089
|808
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2980
|1.3090
|809
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2981
|1.3091
|810
|2007.01.11 12:12
|modify
|151
|0.08
|1.2946
|1.2982
|1.3092
|811
|2007.01.11 12:12
|t/p
|150
|0.04
|1.3014
|1.2836
|1.3014
|2.00
|219.49
|812
|2007.01.11 12:12
|close
|151
|0.08
|1.3014
|1.2982
|1.3092
|5.44
|224.93
|813
|2007.01.16 07:00
|buy
|152
|0.04
|1.2950
|1.2822
|1.3000
|814
|2007.01.16 14:53
|buy
|153
|0.08
|1.2932
|1.2822
|1.2982
|815
|2007.01.16 16:50
|buy
|154
|0.16
|1.2914
|1.2822
|1.2964
|816
|2007.01.18 03:07
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2933
|1.3043
|817
|2007.01.18 03:12
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2934
|1.3044
|818
|2007.01.18 03:28
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2935
|1.3045
|819
|2007.01.18 03:28
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2936
|1.3046
|820
|2007.01.18 03:28
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2938
|1.3048
|821
|2007.01.18 03:28
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2939
|1.3049
|822
|2007.01.18 03:33
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2940
|1.3050
|823
|2007.01.18 03:56
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2941
|1.3051
|824
|2007.01.18 03:56
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2942
|1.3052
|825
|2007.01.18 04:01
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2944
|1.3054
|826
|2007.01.18 04:01
|modify
|154
|0.16
|1.2914
|1.2945
|1.3055
|827
|2007.01.18 09:15
|s/l
|154
|0.16
|1.2945
|1.2945
|1.3055
|4.57
|229.50
|828
|2007.01.18 09:15
|close
|153
|0.08
|1.2944
|1.2822
|1.2982
|0.77
|230.27
|829
|2007.01.18 09:15
|close
|152
|0.04
|1.2945
|1.2822
|1.3000
|-0.30
|229.97
|830
|2007.01.19 04:30
|buy
|155
|0.05
|1.2995
|1.2867
|1.3045
|831
|2007.01.19 07:36
|buy
|156
|0.10
|1.2976
|1.2866
|1.3026
|832
|2007.01.19 10:19
|buy
|157
|0.20
|1.2958
|1.2866
|1.3008
|833
|2007.01.19 14:06
|buy
|158
|0.40
|1.2939
|1.2865
|1.2989
|834
|2007.01.19 15:24
|buy
|159
|0.80
|1.2921
|1.2865
|1.2971
|835
|2007.01.19 15:55
|close
|159
|0.80
|1.2937
|1.2865
|1.2971
|12.80
|242.77
|836
|2007.01.19 15:55
|close
|158
|0.40
|1.2936
|1.2865
|1.2989
|-1.20
|241.57
|837
|2007.01.19 15:55
|close
|157
|0.20
|1.2935
|1.2866
|1.3008
|-4.60
|236.97
|838
|2007.01.19 15:55
|close
|156
|0.10
|1.2937
|1.2866
|1.3026
|-3.90
|233.07
|839
|2007.01.19 15:55
|close
|155
|0.05
|1.2938
|1.2867
|1.3045
|-2.85
|230.22
|840
|2007.01.22 10:30
|sell
|160
|0.05
|1.2954
|1.3082
|1.2904
|841
|2007.01.23 08:09
|sell
|161
|0.10
|1.2973
|1.3083
|1.2923
|842
|2007.01.23 10:00
|sell
|162
|0.20
|1.2991
|1.3083
|1.2941
|843
|2007.01.23 10:09
|sell
|163
|0.40
|1.3010
|1.3084
|1.2960
|844
|2007.01.23 12:02
|sell
|164
|0.80
|1.3030
|1.3086
|1.2980
|845
|2007.01.23 17:47
|close
|164
|0.80
|1.3013
|1.3086
|1.2980
|13.60
|243.82
|846
|2007.01.23 17:47
|close
|163
|0.40
|1.3014
|1.3084
|1.2960
|-1.60
|242.22
|847
|2007.01.23 17:47
|close
|162
|0.20
|1.3013
|1.3083
|1.2941
|-4.40
|237.82
|848
|2007.01.23 17:48
|close
|161
|0.10
|1.3014
|1.3083
|1.2923
|-4.10
|233.72
|849
|2007.01.23 17:48
|close
|160
|0.05
|1.3013
|1.3082
|1.2904
|-2.92
|230.80
|850
|2007.01.24 07:00
|sell
|165
|0.05
|1.3018
|1.3146
|1.2968
|851
|2007.01.24 15:17
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.3000
|1.2890
|852
|2007.01.24 15:17
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2999
|1.2889
|853
|2007.01.24 15:17
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2997
|1.2887
|854
|2007.01.24 15:17
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2995
|1.2885
|855
|2007.01.24 15:18
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2994
|1.2884
|856
|2007.01.24 15:18
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2992
|1.2882
|857
|2007.01.24 15:18
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2991
|1.2881
|858
|2007.01.24 15:18
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2989
|1.2879
|859
|2007.01.24 15:19
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2988
|1.2878
|860
|2007.01.24 15:26
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2986
|1.2876
|861
|2007.01.24 15:27
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2983
|1.2873
|862
|2007.01.24 16:07
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2982
|1.2872
|863
|2007.01.24 16:07
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2981
|1.2871
|864
|2007.01.24 16:08
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2980
|1.2870
|865
|2007.01.24 16:09
|modify
|165
|0.05
|1.3018
|1.2978
|1.2868
|866
|2007.01.25 07:44
|s/l
|165
|0.05
|1.2978
|1.2978
|1.2868
|2.08
|232.88
|867
|2007.01.25 08:30
|buy
|166
|0.05
|1.3001
|1.2873
|1.3051
|868
|2007.01.25 09:00
|buy
|167
|0.10
|1.2983
|1.2873
|1.3033
|869
|2007.01.25 09:51
|buy
|168
|0.20
|1.2965
|1.2873
|1.3015
|870
|2007.01.25 19:03
|buy
|169
|0.40
|1.2945
|1.2871
|1.2995
|871
|2007.01.25 19:33
|buy
|170
|0.80
|1.2927
|1.2871
|1.2977
|872
|2007.01.25 23:41
|close
|170
|0.80
|1.2943
|1.2871
|1.2977
|12.80
|245.68
|873
|2007.01.25 23:41
|close
|169
|0.40
|1.2942
|1.2871
|1.2995
|-1.20
|244.48
|874
|2007.01.25 23:41
|close
|168
|0.20
|1.2941
|1.2873
|1.3015
|-4.80
|239.68
|875
|2007.01.25 23:41
|close
|167
|0.10
|1.2940
|1.2873
|1.3033
|-4.30
|235.38
|876
|2007.01.25 23:41
|close
|166
|0.05
|1.2941
|1.2873
|1.3051
|-3.00
|232.38
|877
|2007.01.26 11:30
|sell
|171
|0.05
|1.2898
|1.3026
|1.2848
|878
|2007.01.26 13:59
|sell
|172
|0.10
|1.2916
|1.3026
|1.2866
|879
|2007.01.29 14:54
|sell
|173
|0.20
|1.2934
|1.3026
|1.2884
|880
|2007.01.29 17:00
|sell
|174
|0.40
|1.2953
|1.3027
|1.2903
|881
|2007.01.30 12:50
|sell
|175
|0.80
|1.2971
|1.3027
|1.2921
|882
|2007.01.30 14:47
|close
|175
|0.80
|1.2955
|1.3027
|1.2921
|12.80
|245.18
|883
|2007.01.30 14:47
|close
|174
|0.40
|1.2954
|1.3027
|1.2903
|-0.18
|245.00
|884
|2007.01.30 14:47
|close
|173
|0.20
|1.2955
|1.3026
|1.2884
|-4.09
|240.91
|885
|2007.01.30 14:47
|close
|172
|0.10
|1.2954
|1.3026
|1.2866
|-3.69
|237.21
|886
|2007.01.30 14:47
|close
|171
|0.05
|1.2955
|1.3026
|1.2848
|-2.80
|234.42
|887
|2007.01.31 08:30
|sell
|176
|0.05
|1.2945
|1.3073
|1.2895
|888
|2007.01.31 14:42
|sell
|177
|0.10
|1.2964
|1.3074
|1.2914
|889
|2007.01.31 15:17
|sell
|178
|0.20
|1.2982
|1.3074
|1.2932
|890
|2007.01.31 15:43
|sell
|179
|0.40
|1.3001
|1.3075
|1.2951
|891
|2007.01.31 16:15
|sell
|180
|0.80
|1.3019
|1.3075
|1.2969
|892
|2007.01.31 16:20
|close
|180
|0.80
|1.3003
|1.3075
|1.2969
|12.80
|247.22
|893
|2007.01.31 16:20
|close
|179
|0.40
|1.3004
|1.3075
|1.2951
|-1.20
|246.02
|894
|2007.01.31 16:20
|close
|178
|0.20
|1.3005
|1.3074
|1.2932
|-4.60
|241.42
|895
|2007.01.31 16:20
|close
|177
|0.10
|1.3003
|1.3074
|1.2914
|-3.90
|237.52
|896
|2007.01.31 16:21
|close
|176
|0.05
|1.3004
|1.3073
|1.2895
|-2.95
|234.57
|897
|2007.02.01 10:30
|sell
|181
|0.05
|1.3004
|1.3132
|1.2954
|898
|2007.02.01 13:15
|sell
|182
|0.10
|1.3022
|1.3132
|1.2972
|899
|2007.02.01 15:00
|sell
|183
|0.20
|1.3041
|1.3133
|1.2991
|900
|2007.02.02 13:30
|sell
|184
|0.40
|1.3059
|1.3133
|1.3009
|901
|2007.02.02 13:31
|close
|184
|0.40
|1.3045
|1.3133
|1.3009
|5.60
|240.17
|902
|2007.02.02 13:31
|close
|183
|0.20
|1.3043
|1.3133
|1.2991
|-0.29
|239.88
|903
|2007.02.02 13:31
|close
|182
|0.10
|1.3041
|1.3132
|1.2972
|-1.85
|238.03
|904
|2007.02.02 13:31
|close
|181
|0.05
|1.3042
|1.3132
|1.2954
|-1.87
|236.16
|905
|2007.02.05 03:00
|sell
|185
|0.05
|1.2943
|1.3071
|1.2893
|906
|2007.02.05 08:29
|sell
|186
|0.10
|1.2961
|1.3071
|1.2911
|907
|2007.02.06 06:34
|modify
|186
|0.10
|1.2961
|1.2943
|1.2833
|908
|2007.02.06 09:48
|s/l
|186
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2833
|1.85
|238.01
|909
|2007.02.06 09:48
|close
|185
|0.05
|1.2944
|1.3071
|1.2893
|-0.02
|237.99
|910
|2007.02.06 10:00
|buy
|187
|0.05
|1.2940
|1.2812
|1.2990
|911
|2007.02.06 22:13
|t/p
|187
|0.05
|1.2990
|1.2812
|1.2990
|2.50
|240.49
|912
|2007.02.07 01:00
|sell
|188
|0.05
|1.2974
|1.3102
|1.2924
|913
|2007.02.07 10:20
|sell
|189
|0.10
|1.2993
|1.3103
|1.2943
|914
|2007.02.07 15:22
|sell
|190
|0.20
|1.3012
|1.3104
|1.2962
|915
|2007.02.08 15:41
|sell
|191
|0.40
|1.3031
|1.3105
|1.2981
|916
|2007.02.09 07:30
|close
|191
|0.40
|1.3017
|1.3105
|1.2981
|5.82
|246.30
|917
|2007.02.09 07:30
|close
|190
|0.20
|1.3018
|1.3104
|1.2962
|-0.77
|245.54
|918
|2007.02.09 07:30
|close
|189
|0.10
|1.3017
|1.3103
|1.2943
|-2.18
|243.35
|919
|2007.02.09 07:30
|close
|188
|0.05
|1.3018
|1.3102
|1.2924
|-2.09
|241.26
|920
|2007.02.09 08:00
|sell
|192
|0.05
|1.3003
|1.3131
|1.2953
|921
|2007.02.11 23:35
|sell
|193
|0.10
|1.3023
|1.3133
|1.2973
|922
|2007.02.12 10:16
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.3005
|1.2895
|923
|2007.02.12 10:16
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.3002
|1.2892
|924
|2007.02.12 10:16
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.3001
|1.2891
|925
|2007.02.12 10:16
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2998
|1.2888
|926
|2007.02.12 10:17
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2997
|1.2887
|927
|2007.02.12 10:17
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2996
|1.2886
|928
|2007.02.12 10:17
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2995
|1.2885
|929
|2007.02.12 10:17
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2994
|1.2884
|930
|2007.02.12 10:18
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2993
|1.2883
|931
|2007.02.12 10:18
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2992
|1.2882
|932
|2007.02.12 10:18
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2990
|1.2880
|933
|2007.02.12 10:19
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2989
|1.2879
|934
|2007.02.12 10:20
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2988
|1.2878
|935
|2007.02.12 10:20
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2986
|1.2876
|936
|2007.02.12 10:24
|modify
|193
|0.10
|1.3023
|1.2985
|1.2875
|937
|2007.02.12 10:24
|t/p
|192
|0.05
|1.2953
|1.3131
|1.2953
|2.53
|243.79
|938
|2007.02.12 10:24
|close
|193
|0.10
|1.2953
|1.2985
|1.2875
|7.05
|250.84
|939
|2007.02.12 10:24
|sell
|194
|0.05
|1.2952
|1.3080
|1.2902
|940
|2007.02.13 06:51
|sell
|195
|0.10
|1.2970
|1.3080
|1.2920
|941
|2007.02.13 07:13
|sell
|196
|0.20
|1.2988
|1.3080
|1.2938
|942
|2007.02.13 10:15
|sell
|197
|0.40
|1.3006
|1.3080
|1.2956
|943
|2007.02.13 13:12
|sell
|198
|0.80
|1.3024
|1.3080
|1.2974
|944
|2007.02.13 13:41
|sell
|199
|1.60
|1.3042
|1.3080
|1.2992
|945
|2007.02.13 14:00
|close
|199
|1.60
|1.3025
|1.3080
|1.2992
|27.20
|278.04
|946
|2007.02.13 14:00
|close
|198
|0.80
|1.3024
|1.3080
|1.2974
|0.00
|278.04
|947
|2007.02.13 14:00
|close
|197
|0.40
|1.3025
|1.3080
|1.2956
|-7.60
|270.44
|948
|2007.02.13 14:00
|close
|196
|0.20
|1.3024
|1.3080
|1.2938
|-7.20
|263.24
|949
|2007.02.13 14:00
|close
|195
|0.10
|1.3023
|1.3080
|1.2920
|-5.30
|257.94
|950
|2007.02.13 14:00
|close
|194
|0.05
|1.3024
|1.3080
|1.2902
|-3.57
|254.37
|951
|2007.02.14 08:30
|buy
|200
|0.05
|1.3086
|1.2958
|1.3136
|952
|2007.02.14 15:03
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3105
|1.3215
|953
|2007.02.14 15:06
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3106
|1.3216
|954
|2007.02.14 15:06
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3107
|1.3217
|955
|2007.02.14 15:06
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3108
|1.3218
|956
|2007.02.14 15:07
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3109
|1.3219
|957
|2007.02.14 15:07
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3110
|1.3220
|958
|2007.02.14 15:07
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3111
|1.3221
|959
|2007.02.14 15:07
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3112
|1.3222
|960
|2007.02.14 15:18
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3116
|1.3226
|961
|2007.02.14 15:20
|modify
|200
|0.05
|1.3086
|1.3119
|1.3229
|962
|2007.02.14 16:04
|s/l
|200
|0.05
|1.3119
|1.3119
|1.3229
|1.65
|256.02
|963
|2007.02.15 10:30
|sell
|201
|0.05
|1.3126
|1.3254
|1.3076
|964
|2007.02.15 14:00
|sell
|202
|0.10
|1.3147
|1.3257
|1.3097
|965
|2007.02.15 14:08
|sell
|203
|0.20
|1.3165
|1.3257
|1.3115
|966
|2007.02.16 08:37
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3146
|1.3036
|967
|2007.02.16 08:37
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3144
|1.3034
|968
|2007.02.16 11:04
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3143
|1.3033
|969
|2007.02.16 11:05
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3142
|1.3032
|970
|2007.02.16 11:06
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3141
|1.3031
|971
|2007.02.16 11:29
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3140
|1.3030
|972
|2007.02.16 11:29
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3139
|1.3029
|973
|2007.02.16 13:45
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3138
|1.3028
|974
|2007.02.16 13:45
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3136
|1.3026
|975
|2007.02.16 13:45
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3134
|1.3024
|976
|2007.02.16 13:45
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3133
|1.3023
|977
|2007.02.16 13:45
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3130
|1.3020
|978
|2007.02.16 13:50
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3129
|1.3019
|979
|2007.02.16 13:50
|modify
|203
|0.20
|1.3165
|1.3128
|1.3018
|980
|2007.02.16 14:12
|t/p
|202
|0.10
|1.3097
|1.3257
|1.3097
|5.05
|261.07
|981
|2007.02.16 14:12
|close
|203
|0.20
|1.3097
|1.3128
|1.3018
|13.71
|274.78
|982
|2007.02.16 14:12
|close
|201
|0.05
|1.3098
|1.3254
|1.3076
|1.43
|276.21
|983
|2007.02.19 03:30
|buy
|204
|0.06
|1.3155
|1.3027
|1.3205
|984
|2007.02.19 07:28
|buy
|205
|0.12
|1.3137
|1.3027
|1.3187
|985
|2007.02.20 02:32
|modify
|205
|0.12
|1.3137
|1.3155
|1.3265
|986
|2007.02.20 05:51
|modify
|205
|0.12
|1.3137
|1.3156
|1.3266
|987
|2007.02.20 05:51
|modify
|205
|0.12
|1.3137
|1.3157
|1.3267
|988
|2007.02.20 07:59
|s/l
|205
|0.12
|1.3157
|1.3157
|1.3267
|2.33
|278.53
|989
|2007.02.20 07:59
|close
|204
|0.06
|1.3157
|1.3027
|1.3205
|0.08
|278.62
|990
|2007.02.20 08:30
|sell
|206
|0.06
|1.3144
|1.3272
|1.3094
|991
|2007.02.21 07:29
|sell
|207
|0.12
|1.3162
|1.3272
|1.3112
|992
|2007.02.21 13:39
|modify
|207
|0.12
|1.3162
|1.3143
|1.3033
|993
|2007.02.21 13:52
|modify
|207
|0.12
|1.3162
|1.3142
|1.3032
|994
|2007.02.21 19:15
|s/l
|207
|0.12
|1.3142
|1.3142
|1.3032
|2.40
|281.02
|995
|2007.02.21 19:15
|close
|206
|0.06
|1.3142
|1.3272
|1.3094
|0.15
|281.17
|996
|2007.02.22 03:00
|sell
|208
|0.06
|1.3130
|1.3258
|1.3080
|997
|2007.02.22 09:59
|modify
|208
|0.06
|1.3130
|1.3111
|1.3001
|998
|2007.02.22 13:30
|s/l
|208
|0.06
|1.3111
|1.3111
|1.3001
|1.14
|282.31
|999
|2007.02.26 03:30
|buy
|209
|0.06
|1.3196
|1.3068
|1.3246
|1000
|2007.02.26 07:01
|buy
|210
|0.12
|1.3176
|1.3066
|1.3226
|1001
|2007.02.26 11:32
|buy
|211
|0.24
|1.3157
|1.3065
|1.3207
|1002
|2007.02.27 08:18
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3175
|1.3285
|1003
|2007.02.27 08:18
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3176
|1.3286
|1004
|2007.02.27 08:18
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3178
|1.3288
|1005
|2007.02.27 08:18
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3179
|1.3289
|1006
|2007.02.27 08:18
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3182
|1.3292
|1007
|2007.02.27 08:19
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3183
|1.3293
|1008
|2007.02.27 08:19
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3184
|1.3294
|1009
|2007.02.27 08:19
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3185
|1.3295
|1010
|2007.02.27 08:19
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3186
|1.3296
|1011
|2007.02.27 08:19
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3187
|1.3297
|1012
|2007.02.27 08:21
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3188
|1.3298
|1013
|2007.02.27 08:21
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3189
|1.3299
|1014
|2007.02.27 08:32
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3190
|1.3300
|1015
|2007.02.27 08:32
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3191
|1.3301
|1016
|2007.02.27 08:32
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3192
|1.3302
|1017
|2007.02.27 08:32
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3193
|1.3303
|1018
|2007.02.27 08:33
|modify
|211
|0.24
|1.3157
|1.3194
|1.3304
|1019
|2007.02.27 08:33
|t/p
|210
|0.12
|1.3226
|1.3066
|1.3226
|5.93
|288.24
|1020
|2007.02.27 08:33
|close
|211
|0.24
|1.3227
|1.3194
|1.3304
|16.65
|304.89
|1021
|2007.02.27 08:33
|close
|209
|0.06
|1.3226
|1.3068
|1.3246
|1.76
|306.66
|1022
|2007.02.28 01:30
|sell
|212
|0.06
|1.3217
|1.3345
|1.3167
|1023
|2007.03.01 02:18
|sell
|213
|0.12
|1.3236
|1.3346
|1.3186
|1024
|2007.03.01 15:01
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3218
|1.3108
|1025
|2007.03.01 15:01
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3217
|1.3107
|1026
|2007.03.01 15:01
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3216
|1.3106
|1027
|2007.03.01 15:17
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3215
|1.3105
|1028
|2007.03.01 15:17
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3214
|1.3104
|1029
|2007.03.01 15:17
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3213
|1.3103
|1030
|2007.03.01 15:17
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3211
|1.3101
|1031
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3210
|1.3100
|1032
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3208
|1.3098
|1033
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3207
|1.3097
|1034
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3206
|1.3096
|1035
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3205
|1.3095
|1036
|2007.03.01 15:18
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3202
|1.3092
|1037
|2007.03.01 15:19
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3201
|1.3091
|1038
|2007.03.01 15:19
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3199
|1.3089
|1039
|2007.03.01 15:19
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3198
|1.3088
|1040
|2007.03.01 15:19
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3199
|1.3089
|1041
|2007.03.01 15:19
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3197
|1.3087
|1042
|2007.03.01 15:41
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3198
|1.3088
|1043
|2007.03.01 15:44
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3196
|1.3086
|1044
|2007.03.01 15:44
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3197
|1.3087
|1045
|2007.03.01 15:57
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3194
|1.3084
|1046
|2007.03.01 15:57
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3195
|1.3085
|1047
|2007.03.01 15:57
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3194
|1.3084
|1048
|2007.03.01 16:03
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3192
|1.3082
|1049
|2007.03.01 16:03
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3193
|1.3083
|1050
|2007.03.01 16:03
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3191
|1.3081
|1051
|2007.03.01 16:03
|modify
|213
|0.12
|1.3236
|1.3188
|1.3078
|1052
|2007.03.01 16:03
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3189
|1.3079
|1053
|2007.03.01 16:04
|modify
|212
|0.06
|1.3217
|1.3188
|1.3078
|1054
|2007.03.01 18:40
|s/l
|212
|0.06
|1.3188
|1.3188
|1.3078
|1.84
|308.49
|1055
|2007.03.01 18:40
|s/l
|213
|0.12
|1.3188
|1.3188
|1.3078
|5.76
|314.25
|1056
|2007.03.02 09:00
|sell
|214
|0.06
|1.3168
|1.3296
|1.3118
|1057
|2007.03.02 14:45
|sell
|215
|0.12
|1.3186
|1.3296
|1.3136
|1058
|2007.03.04 23:00
|sell
|216
|0.24
|1.3205
|1.3297
|1.3155
|1059
|2007.03.05 01:28
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3187
|1.3077
|1060
|2007.03.05 01:33
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3186
|1.3076
|1061
|2007.03.05 01:34
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3185
|1.3075
|1062
|2007.03.05 01:37
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3184
|1.3074
|1063
|2007.03.05 01:41
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3182
|1.3072
|1064
|2007.03.05 01:41
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3180
|1.3070
|1065
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3178
|1.3068
|1066
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3176
|1.3066
|1067
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3175
|1.3065
|1068
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3174
|1.3064
|1069
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3172
|1.3062
|1070
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3171
|1.3061
|1071
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3169
|1.3059
|1072
|2007.03.05 01:42
|modify
|216
|0.24
|1.3205
|1.3167
|1.3057
|1073
|2007.03.05 01:42
|t/p
|215
|0.12
|1.3136
|1.3296
|1.3136
|6.06
|320.32
|1074
|2007.03.05 01:42
|close
|216
|0.24
|1.3135
|1.3167
|1.3057
|16.93
|337.25
|1075
|2007.03.05 01:42
|close
|214
|0.06
|1.3136
|1.3296
|1.3118
|1.95
|339.20
|1076
|2007.03.05 02:00
|sell
|217
|0.07
|1.3126
|1.3254
|1.3076
|1077
|2007.03.05 03:12
|sell
|218
|0.14
|1.3144
|1.3254
|1.3094
|1078
|2007.03.05 05:13
|sell
|219
|0.28
|1.3162
|1.3254
|1.3112
|1079
|2007.03.05 11:07
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3144
|1.3034
|1080
|2007.03.05 11:07
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3142
|1.3032
|1081
|2007.03.05 11:21
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3140
|1.3030
|1082
|2007.03.05 11:23
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3139
|1.3029
|1083
|2007.03.05 11:26
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3138
|1.3028
|1084
|2007.03.05 11:33
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3136
|1.3026
|1085
|2007.03.05 11:33
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3135
|1.3025
|1086
|2007.03.05 11:35
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3134
|1.3024
|1087
|2007.03.05 11:36
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3133
|1.3023
|1088
|2007.03.05 11:37
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3132
|1.3022
|1089
|2007.03.05 11:39
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3131
|1.3021
|1090
|2007.03.05 11:40
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3130
|1.3020
|1091
|2007.03.05 11:40
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3129
|1.3019
|1092
|2007.03.05 11:40
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3128
|1.3018
|1093
|2007.03.05 11:41
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3127
|1.3017
|1094
|2007.03.05 11:41
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3126
|1.3016
|1095
|2007.03.05 11:41
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3125
|1.3015
|1096
|2007.03.05 11:41
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3126
|1.3016
|1097
|2007.03.05 11:42
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3124
|1.3014
|1098
|2007.03.05 11:42
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3125
|1.3015
|1099
|2007.03.05 11:42
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3123
|1.3013
|1100
|2007.03.05 11:42
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3124
|1.3014
|1101
|2007.03.05 11:42
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3122
|1.3012
|1102
|2007.03.05 11:42
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3121
|1.3011
|1103
|2007.03.05 11:42
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3122
|1.3012
|1104
|2007.03.05 11:42
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3119
|1.3009
|1105
|2007.03.05 11:42
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3120
|1.3010
|1106
|2007.03.05 11:43
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3118
|1.3008
|1107
|2007.03.05 11:43
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3117
|1.3007
|1108
|2007.03.05 11:43
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3118
|1.3008
|1109
|2007.03.05 12:48
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3116
|1.3006
|1110
|2007.03.05 12:48
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3117
|1.3007
|1111
|2007.03.05 12:48
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3114
|1.3004
|1112
|2007.03.05 12:48
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3115
|1.3005
|1113
|2007.03.05 12:48
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3114
|1.3004
|1114
|2007.03.05 12:48
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3113
|1.3003
|1115
|2007.03.05 12:48
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3113
|1.3003
|1116
|2007.03.05 13:11
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3111
|1.3001
|1117
|2007.03.05 13:11
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3112
|1.3002
|1118
|2007.03.05 13:11
|modify
|219
|0.28
|1.3162
|1.3108
|1.2998
|1119
|2007.03.05 13:11
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3109
|1.2999
|1120
|2007.03.05 13:11
|modify
|218
|0.14
|1.3144
|1.3108
|1.2998
|1121
|2007.03.05 13:12
|t/p
|217
|0.07
|1.3076
|1.3254
|1.3076
|3.50
|342.70
|1122
|2007.03.05 13:12
|close
|219
|0.28
|1.3076
|1.3108
|1.2998
|24.08
|366.78
|1123
|2007.03.05 13:12
|close
|218
|0.14
|1.3077
|1.3108
|1.2998
|9.38
|376.16
|1124
|2007.03.06 02:30
|sell
|220
|0.08
|1.3093
|1.3221
|1.3043
|1125
|2007.03.06 03:24
|sell
|221
|0.16
|1.3112
|1.3222
|1.3062
|1126
|2007.03.06 07:44
|sell
|222
|0.32
|1.3130
|1.3222
|1.3080
|1127
|2007.03.07 15:17
|sell
|223
|0.64
|1.3149
|1.3223
|1.3099
|1128
|2007.03.07 19:12
|sell
|224
|1.28
|1.3167
|1.3223
|1.3117
|1129
|2007.03.07 19:44
|sell
|225
|2.56
|1.3185
|1.3223
|1.3135
|1130
|2007.03.07 23:28
|close
|225
|2.56
|1.3168
|1.3223
|1.3135
|43.52
|419.68
|1131
|2007.03.07 23:28
|close
|224
|1.28
|1.3168
|1.3223
|1.3117
|-1.28
|418.40
|1132
|2007.03.07 23:28
|close
|223
|0.64
|1.3167
|1.3223
|1.3099
|-11.52
|406.88
|1133
|2007.03.07 23:28
|close
|222
|0.32
|1.3168
|1.3222
|1.3080
|-11.99
|394.89
|1134
|2007.03.07 23:29
|close
|221
|0.16
|1.3167
|1.3222
|1.3062
|-8.71
|386.18
|1135
|2007.03.07 23:29
|close
|220
|0.08
|1.3169
|1.3221
|1.3043
|-6.04
|380.14
|1136
|2007.03.09 02:30
|buy
|226
|0.08
|1.3144
|1.3016
|1.3194
|1137
|2007.03.09 13:31
|buy
|227
|0.16
|1.3126
|1.3016
|1.3176
|1138
|2007.03.09 13:40
|buy
|228
|0.32
|1.3107
|1.3015
|1.3157
|1139
|2007.03.09 14:28
|buy
|229
|0.64
|1.3088
|1.3014
|1.3138
|1140
|2007.03.09 15:02
|close
|229
|0.64
|1.3103
|1.3014
|1.3138
|9.60
|389.74
|1141
|2007.03.09 15:02
|close
|228
|0.32
|1.3102
|1.3015
|1.3157
|-1.60
|388.14
|1142
|2007.03.09 15:02
|close
|227
|0.16
|1.3101
|1.3016
|1.3176
|-4.00
|384.14
|1143
|2007.03.09 15:02
|close
|226
|0.08
|1.3103
|1.3016
|1.3194
|-3.28
|380.86