Strategy Tester Report
RB26DETT

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.09.10 22:00 - 2007.03.09 20:30 (2006.09.10 - 2007.03.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=20; TrailingStop=30; mm=1; risk=2; AccountisNormal=1; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=4; Fast_Period=5; Slow_Period=13; Shift=1; ReverseCondition=0; Safe_Mode=true;
Bars in test7675Ticks modelled625834Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit280.86Gross profit551.48Gross loss-270.62
Profit factor2.04Expected payoff1.23
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown39.54 (9.42%)Relative drawdown9.62% (14.74)
Total trades229Short positions (won %)160 (45.00%)Long positions (won %)69 (60.87%)
Profit trades (% of total)114 (49.78%)Loss trades (% of total)115 (50.22%)
Largestprofit trade43.52loss trade-11.99
Averageprofit trade4.84loss trade-2.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (165.31)consecutive losses (loss in money)5 (-39.54)
Maximalconsecutive profit (count of wins)165.31 (21)consecutive loss (count of losses)-39.54 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.11 01:30sell10.021.26611.27891.2611
22006.09.11 03:39sell20.041.26791.27891.2629
32006.09.11 05:39sell30.081.26971.27891.2647
42006.09.11 08:13sell40.161.27161.27901.2666
52006.09.11 09:52sell50.321.27341.27901.2684
62006.09.11 10:58close50.321.27171.27901.26845.44105.44
72006.09.11 10:59close40.161.27181.27901.2666-0.32105.12
82006.09.11 10:59close30.081.27201.27891.2647-1.84103.28
92006.09.11 10:59close20.041.27171.27891.2629-1.52101.76
102006.09.11 10:59close10.021.27181.27891.2611-1.14100.62
112006.09.14 11:30buy60.021.27271.25991.2777
122006.09.14 12:40buy70.041.27091.25991.2759
132006.09.14 12:44buy80.081.26901.25981.2740
142006.09.14 14:56modify80.081.26901.27091.2819
152006.09.14 14:56modify80.081.26901.27131.2823
162006.09.14 14:56modify80.081.26901.27141.2824
172006.09.14 14:56modify80.081.26901.27181.2828
182006.09.14 14:58modify80.081.26901.27191.2829
192006.09.14 15:00modify80.081.26901.27251.2835
202006.09.14 15:00modify80.081.26901.27261.2836
212006.09.14 18:39s/l80.081.27261.27261.28362.88103.50
222006.09.14 18:39close70.041.27261.25991.27590.68104.18
232006.09.14 18:39close60.021.27281.25991.27770.02104.20
242006.09.15 11:30sell90.021.26861.28141.2636
252006.09.15 13:39t/p90.021.26361.28141.26361.00105.20
262006.09.18 07:30buy100.021.26791.25511.2729
272006.09.18 09:12buy110.041.26611.25511.2711
282006.09.18 19:22modify110.041.26611.26801.2790
292006.09.18 19:43modify110.041.26611.26811.2791
302006.09.18 20:32modify110.041.26611.26821.2792
312006.09.19 00:29modify110.041.26611.26831.2793
322006.09.19 00:31modify110.041.26611.26841.2794
332006.09.19 00:44modify110.041.26611.26851.2795
342006.09.19 00:46modify110.041.26611.26861.2796
352006.09.19 01:29modify110.041.26611.26871.2797
362006.09.19 02:02modify110.041.26611.26881.2798
372006.09.19 02:07modify110.041.26611.26891.2799
382006.09.19 02:26modify110.041.26611.26901.2800
392006.09.19 02:27modify110.041.26611.26921.2802
402006.09.19 02:33modify110.041.26611.26931.2803
412006.09.19 02:38modify110.041.26611.26941.2804
422006.09.19 02:59modify110.041.26611.26961.2806
432006.09.19 07:12s/l110.041.26961.26961.28061.38106.58
442006.09.19 07:12close100.021.26961.25511.27290.33106.90
452006.09.19 08:30sell120.021.26751.28031.2625
462006.09.19 12:50sell130.041.26941.28041.2644
472006.09.19 13:12sell140.081.27121.28041.2662
482006.09.19 17:05modify140.081.27121.26941.2584
492006.09.19 17:07modify140.081.27121.26931.2583
502006.09.19 17:09modify140.081.27121.26921.2582
512006.09.20 14:01s/l140.081.26921.26921.25821.64108.55
522006.09.20 14:01close130.041.26931.28041.26440.06108.61
532006.09.20 14:01close120.021.26941.28031.2625-0.37108.24
542006.09.21 02:00buy150.021.27281.26001.2778
552006.09.21 06:14buy160.041.27101.26001.2760
562006.09.21 16:03modify160.041.27101.27281.2838
572006.09.21 16:03modify160.041.27101.27291.2839
582006.09.21 16:03modify160.041.27101.27311.2841
592006.09.21 16:03modify160.041.27101.27321.2842
602006.09.21 16:03modify160.041.27101.27331.2843
612006.09.21 16:03modify160.041.27101.27341.2844
622006.09.21 16:04modify160.041.27101.27361.2846
632006.09.21 16:04modify160.041.27101.27371.2847
642006.09.21 16:05modify160.041.27101.27381.2848
652006.09.21 16:06modify160.041.27101.27391.2849
662006.09.21 16:14modify160.041.27101.27401.2850
672006.09.21 16:14modify160.041.27101.27421.2852
682006.09.21 16:14modify160.041.27101.27431.2853
692006.09.21 16:14modify160.041.27101.27451.2855
702006.09.21 16:14modify160.041.27101.27461.2856
712006.09.21 16:15modify160.041.27101.27471.2857
722006.09.21 16:15t/p150.021.27781.26001.27781.00109.24
732006.09.21 16:15close160.041.27781.27471.28572.72111.96
742006.09.25 05:00buy170.021.28151.26871.2865
752006.09.25 07:06buy180.041.27971.26871.2847
762006.09.25 09:01buy190.081.27791.26871.2829
772006.09.25 12:24buy200.161.27611.26871.2811
782006.09.25 12:31close200.161.27751.26871.28112.24114.20
792006.09.25 12:31close190.081.27741.26871.2829-0.40113.80
802006.09.25 12:31close180.041.27751.26871.2847-0.88112.92
812006.09.25 12:31close170.021.27741.26871.2865-0.82112.10
822006.09.26 07:30sell210.021.27341.28621.2684
832006.09.26 08:07sell220.041.27531.28631.2703
842006.09.26 09:54modify220.041.27531.27341.2624
852006.09.26 09:54modify220.041.27531.27331.2623
862006.09.26 09:54modify220.041.27531.27311.2621
872006.09.26 09:58modify220.041.27531.27301.2620
882006.09.26 09:59modify220.041.27531.27291.2619
892006.09.26 09:59modify220.041.27531.27281.2618
902006.09.26 10:00modify220.041.27531.27271.2617
912006.09.26 10:00modify220.041.27531.27241.2614
922006.09.26 10:04modify220.041.27531.27231.2613
932006.09.26 11:05modify220.041.27531.27221.2612
942006.09.26 11:08modify220.041.27531.27191.2609
952006.09.26 11:08modify220.041.27531.27181.2608
962006.09.26 11:09modify220.041.27531.27161.2606
972006.09.26 11:13modify220.041.27531.27151.2605
982006.09.26 11:13modify210.021.27341.27161.2606
992006.09.26 14:04modify220.041.27531.27141.2604
1002006.09.26 14:04modify220.041.27531.27131.2603
1012006.09.26 14:04modify210.021.27341.27141.2604
1022006.09.26 14:04modify220.041.27531.27121.2602
1032006.09.26 14:04modify220.041.27531.27111.2601
1042006.09.26 14:04modify210.021.27341.27121.2602
1052006.09.26 14:04modify210.021.27341.27111.2601
1062006.09.26 14:04modify220.041.27531.27101.2600
1072006.09.26 14:04modify220.041.27531.27081.2598
1082006.09.26 14:04modify220.041.27531.27071.2597
1092006.09.26 14:04modify210.021.27341.27081.2598
1102006.09.26 14:04modify210.021.27341.27071.2597
1112006.09.26 14:06modify220.041.27531.27061.2596
1122006.09.26 14:06modify220.041.27531.27051.2595
1132006.09.26 14:06modify210.021.27341.27061.2596
1142006.09.26 14:06modify210.021.27341.27051.2595
1152006.09.26 14:06modify220.041.27531.27041.2594
1162006.09.26 14:06modify210.021.27341.27041.2594
1172006.09.26 14:06modify220.041.27531.27031.2593
1182006.09.26 14:06modify220.041.27531.27021.2592
1192006.09.26 14:06modify210.021.27341.27031.2593
1202006.09.26 14:06modify220.041.27531.27011.2591
1212006.09.26 14:06modify220.041.27531.27001.2590
1222006.09.26 14:06modify210.021.27341.27011.2591
1232006.09.26 14:25modify220.041.27531.26991.2589
1242006.09.26 14:25modify210.021.27341.27001.2590
1252006.09.26 14:45modify220.041.27531.26981.2588
1262006.09.26 14:45modify220.041.27531.26971.2587
1272006.09.26 14:45modify210.021.27341.26981.2588
1282006.09.26 14:45modify220.041.27531.26961.2586
1292006.09.26 14:45modify210.021.27341.26971.2587
1302006.09.26 14:46modify220.041.27531.26951.2585
1312006.09.26 14:46modify220.041.27531.26941.2584
1322006.09.26 14:46modify210.021.27341.26951.2585
1332006.09.26 15:53s/l220.041.26941.26941.25842.36114.46
1342006.09.26 15:53close210.021.26941.26951.25850.80115.26
1352006.09.28 01:00buy230.021.27261.25981.2776
1362006.09.28 09:11buy240.041.27081.25981.2758
1372006.09.28 12:37buy250.081.26901.25981.2740
1382006.09.29 07:23buy260.161.26721.25981.2722
1392006.09.29 12:38buy270.321.26531.25971.2703
1402006.09.29 13:53close270.321.26701.25971.27035.44120.70
1412006.09.29 13:53close260.161.26691.25981.2722-0.48120.22
1422006.09.29 13:53close250.081.26701.25981.2740-1.65118.57
1432006.09.29 13:53close240.041.26691.25981.2758-1.58116.99
1442006.09.29 13:53close230.021.26681.25981.2776-1.17115.81
1452006.10.02 02:00sell280.021.26661.27941.2616
1462006.10.02 06:09sell290.041.26841.27941.2634
1472006.10.02 10:22sell300.081.27021.27941.2652
1482006.10.02 13:32sell310.161.27221.27961.2672
1492006.10.02 13:50sell320.321.27401.27961.2690
1502006.10.02 14:25sell330.641.27591.27971.2709
1512006.10.02 18:43close330.641.27411.27971.270911.52127.33
1522006.10.02 18:43close320.321.27421.27961.2690-0.64126.69
1532006.10.02 18:44close310.161.27431.27961.2672-3.36123.33
1542006.10.02 18:44close300.081.27401.27941.2652-3.04120.29
1552006.10.02 18:44close290.041.27361.27941.2634-2.08118.21
1562006.10.02 18:44close280.021.27371.27941.2616-1.42116.79
1572006.10.03 08:30sell340.021.27411.28691.2691
1582006.10.04 08:46modify340.021.27411.27231.2613
1592006.10.04 08:51modify340.021.27411.27221.2612
1602006.10.04 08:51modify340.021.27411.27211.2611
1612006.10.04 08:51modify340.021.27411.27201.2610
1622006.10.04 08:51modify340.021.27411.27191.2609
1632006.10.04 08:51modify340.021.27411.27181.2608
1642006.10.04 09:17modify340.021.27411.27171.2607
1652006.10.04 09:17modify340.021.27411.27161.2606
1662006.10.04 09:18modify340.021.27411.27151.2605
1672006.10.04 09:19modify340.021.27411.27141.2604
1682006.10.04 10:22modify340.021.27411.27131.2603
1692006.10.04 10:38modify340.021.27411.27121.2602
1702006.10.04 10:38modify340.021.27411.27111.2601
1712006.10.04 10:38modify340.021.27411.27081.2598
1722006.10.04 10:40modify340.021.27411.27071.2597
1732006.10.04 10:43modify340.021.27411.27051.2595
1742006.10.04 10:44modify340.021.27411.27041.2594
1752006.10.04 10:50modify340.021.27411.27021.2592
1762006.10.04 11:09modify340.021.27411.27011.2591
1772006.10.04 11:11modify340.021.27411.27001.2590
1782006.10.04 16:39s/l340.021.27001.27001.25900.83117.63
1792006.10.05 01:00sell350.021.27011.28291.2651
1802006.10.05 12:05sell360.041.27191.28291.2669
1812006.10.06 11:51modify360.041.27191.27011.2591
1822006.10.06 11:56modify360.041.27191.27001.2590
1832006.10.06 11:57modify360.041.27191.26981.2588
1842006.10.06 11:57modify360.041.27191.26971.2587
1852006.10.06 11:59modify360.041.27191.26931.2583
1862006.10.06 11:59modify360.041.27191.26921.2582
1872006.10.06 12:30s/l360.041.26921.26921.25821.10118.73
1882006.10.06 12:30close350.021.26941.28291.26510.15118.88
1892006.10.10 09:30sell370.021.25631.26911.2513
1902006.10.11 18:23t/p370.021.25131.26911.25131.01119.89
1912006.10.13 03:30buy380.021.25771.24491.2627
1922006.10.13 06:39buy390.041.25591.24491.2609
1932006.10.13 12:30buy400.081.25411.24491.2591
1942006.10.13 12:37buy410.161.25201.24461.2570
1952006.10.13 14:04buy420.321.25011.24451.2551
1962006.10.13 17:48close420.321.25181.24451.25515.44125.33
1972006.10.13 17:48close410.161.25171.24461.2570-0.48124.85
1982006.10.13 17:48close400.081.25161.24491.2591-2.00122.85
1992006.10.13 17:48close390.041.25171.24491.2609-1.68121.17
2002006.10.13 17:49close380.021.25161.24491.2627-1.22119.95
2012006.10.16 01:30sell430.021.24921.26201.2442
2022006.10.16 05:20sell440.041.25121.26221.2462
2032006.10.16 12:42sell450.081.25311.26231.2481
2042006.10.17 13:23sell460.161.25501.26241.2500
2052006.10.17 21:38close460.161.25341.26241.25002.56122.51
2062006.10.17 21:38close450.081.25381.26231.2481-0.52121.99
2072006.10.17 21:38close440.041.25371.26221.2462-0.98121.01
2082006.10.17 21:39close430.021.25361.26201.2442-0.87120.14
2092006.10.18 09:30sell470.021.25361.26641.2486
2102006.10.19 07:37sell480.041.25541.26641.2504
2112006.10.19 09:01sell490.081.25721.26641.2522
2122006.10.19 13:46sell500.161.25911.26651.2541
2132006.10.19 16:00sell510.321.26101.26661.2560
2142006.10.19 17:49sell520.641.26281.26661.2578
2152006.10.20 09:56close520.641.26111.26661.257811.23131.37
2162006.10.20 09:57close510.321.26121.26661.2560-0.47130.90
2172006.10.20 09:57close500.161.26111.26651.2541-3.11127.79
2182006.10.20 09:57close490.081.26121.26641.2522-3.16124.63
2192006.10.20 09:57close480.041.26111.26641.2504-2.26122.37
2202006.10.20 09:57close470.021.26101.26641.2486-1.44120.94
2212006.10.20 10:30sell530.021.26081.27361.2558
2222006.10.20 13:00sell540.041.26261.27361.2576
2232006.10.23 08:49modify540.041.26261.26071.2497
2242006.10.23 08:49modify540.041.26261.26061.2496
2252006.10.23 09:09modify540.041.26261.26051.2495
2262006.10.23 09:09modify540.041.26261.26021.2492
2272006.10.23 09:10modify540.041.26261.26011.2491
2282006.10.23 09:10modify540.041.26261.26001.2490
2292006.10.23 09:11modify540.041.26261.25991.2489
2302006.10.23 09:11modify540.041.26261.25981.2488
2312006.10.23 09:12modify540.041.26261.25971.2487
2322006.10.23 09:12modify540.041.26261.25961.2486
2332006.10.23 09:12modify540.041.26261.25951.2485
2342006.10.23 09:12modify540.041.26261.25941.2484
2352006.10.23 09:15modify540.041.26261.25931.2483
2362006.10.23 09:27modify540.041.26261.25921.2482
2372006.10.23 09:27modify540.041.26261.25911.2481
2382006.10.23 09:31modify540.041.26261.25901.2480
2392006.10.23 09:54modify540.041.26261.25891.2479
2402006.10.23 09:54modify530.021.26081.25891.2479
2412006.10.23 09:56modify540.041.26261.25881.2478
2422006.10.23 09:56modify540.041.26261.25871.2477
2432006.10.23 09:56modify530.021.26081.25881.2478
2442006.10.23 09:56modify530.021.26081.25871.2477
2452006.10.23 09:59modify540.041.26261.25851.2475
2462006.10.23 09:59modify540.041.26261.25831.2473
2472006.10.23 09:59modify530.021.26081.25841.2474
2482006.10.23 09:59modify530.021.26081.25831.2473
2492006.10.23 10:00modify540.041.26261.25821.2472
2502006.10.23 10:07modify540.041.26261.25811.2471
2512006.10.23 10:17modify530.021.26081.25821.2472
2522006.10.23 10:18modify540.041.26261.25801.2470
2532006.10.23 10:18modify540.041.26261.25791.2469
2542006.10.23 10:18modify530.021.26081.25801.2470
2552006.10.23 10:18modify540.041.26261.25781.2468
2562006.10.23 10:18modify530.021.26081.25791.2469
2572006.10.23 10:23modify540.041.26261.25761.2466
2582006.10.23 10:23modify530.021.26081.25771.2467
2592006.10.23 12:47modify540.041.26261.25751.2465
2602006.10.23 12:47modify530.021.26081.25761.2466
2612006.10.23 12:47modify540.041.26261.25741.2464
2622006.10.23 12:47modify530.021.26081.25751.2465
2632006.10.23 12:48modify540.041.26261.25731.2463
2642006.10.23 12:48modify540.041.26261.25721.2462
2652006.10.23 12:48modify530.021.26081.25731.2463
2662006.10.23 12:49modify540.041.26261.25711.2461
2672006.10.23 12:49modify540.041.26261.25701.2460
2682006.10.23 12:49modify530.021.26081.25711.2461
2692006.10.23 12:49modify530.021.26081.25701.2460
2702006.10.23 13:27modify540.041.26261.25681.2458
2712006.10.23 13:27modify530.021.26081.25691.2459
2722006.10.23 13:27modify530.021.26081.25681.2458
2732006.10.23 13:29modify540.041.26261.25671.2457
2742006.10.23 13:29modify530.021.26081.25671.2457
2752006.10.24 06:57modify540.041.26261.25661.2456
2762006.10.24 06:58modify530.021.26081.25661.2456
2772006.10.24 06:58modify540.041.26261.25651.2455
2782006.10.24 06:58modify540.041.26261.25641.2454
2792006.10.24 06:58modify530.021.26081.25651.2455
2802006.10.24 06:58modify530.021.26081.25641.2454
2812006.10.24 06:59modify540.041.26261.25631.2453
2822006.10.24 06:59modify530.021.26081.25631.2453
2832006.10.24 07:00modify540.041.26261.25621.2452
2842006.10.24 07:21modify540.041.26261.25611.2451
2852006.10.24 07:21modify530.021.26081.25621.2452
2862006.10.24 07:24modify540.041.26261.25601.2450
2872006.10.24 07:24modify530.021.26081.25611.2451
2882006.10.24 08:34modify540.041.26261.25591.2449
2892006.10.24 08:34modify540.041.26261.25581.2448
2902006.10.24 08:34modify530.021.26081.25591.2449
2912006.10.24 08:34modify540.041.26261.25571.2447
2922006.10.24 08:34modify540.041.26261.25561.2446
2932006.10.24 08:34modify530.021.26081.25571.2447
2942006.10.24 16:10s/l540.041.25561.25561.24462.84123.78
2952006.10.24 16:10close530.021.25561.25571.24471.06124.84
2962006.10.25 04:00buy550.021.25701.24421.2620
2972006.10.25 19:20modify550.021.25701.25891.2699
2982006.10.25 19:29s/l550.021.25891.25891.26990.38125.22
2992006.10.26 03:30buy560.031.26341.25061.2684
3002006.10.26 17:22modify560.031.26341.26531.2763
3012006.10.26 17:23modify560.031.26341.26551.2765
3022006.10.26 17:23modify560.031.26341.26581.2768
3032006.10.26 17:25modify560.031.26341.26591.2769
3042006.10.26 17:26modify560.031.26341.26601.2770
3052006.10.26 17:26modify560.031.26341.26611.2771
3062006.10.26 17:27modify560.031.26341.26621.2772
3072006.10.26 17:27modify560.031.26341.26631.2773
3082006.10.26 17:43modify560.031.26341.26641.2774
3092006.10.26 17:43modify560.031.26341.26651.2775
3102006.10.26 17:43modify560.031.26341.26661.2776
3112006.10.26 17:50modify560.031.26341.26681.2778
3122006.10.26 18:43modify560.031.26341.26691.2779
3132006.10.26 18:48modify560.031.26341.26701.2780
3142006.10.26 18:48modify560.031.26341.26711.2781
3152006.10.27 01:45modify560.031.26341.26721.2782
3162006.10.27 01:45modify560.031.26341.26731.2783
3172006.10.27 01:45modify560.031.26341.26751.2785
3182006.10.27 01:45modify560.031.26341.26761.2786
3192006.10.27 01:45modify560.031.26341.26781.2788
3202006.10.27 02:04modify560.031.26341.26811.2791
3212006.10.27 02:04modify560.031.26341.26831.2793
3222006.10.27 02:32modify560.031.26341.26841.2794
3232006.10.27 02:33modify560.031.26341.26851.2795
3242006.10.27 07:23s/l560.031.26851.26851.27951.51126.73
3252006.10.27 08:00sell570.031.26761.28041.2626
3262006.10.27 13:30sell580.061.26941.28041.2644
3272006.10.27 13:31sell590.121.27121.28041.2662
3282006.10.27 14:06sell600.241.27311.28051.2681
3292006.10.27 14:32sell610.481.27491.28051.2699
3302006.10.27 15:04close610.481.27331.28051.26997.68134.41
3312006.10.27 15:04close600.241.27321.28051.2681-0.24134.17
3322006.10.27 15:04close590.121.27331.28041.2662-2.52131.65
3332006.10.27 15:04close580.061.27321.28041.2644-2.28129.37
3342006.10.27 15:04close570.031.27311.28041.2626-1.65127.72
3352006.10.30 01:00sell620.031.27251.28531.2675
3362006.10.31 15:06sell630.061.27431.28531.2693
3372006.10.31 15:12sell640.121.27611.28531.2711
3382006.10.31 15:30sell650.241.27791.28531.2729
3392006.10.31 15:59close650.241.27641.28531.27293.60131.32
3402006.10.31 15:59close640.121.27651.28531.2711-0.48130.84
3412006.10.31 15:59close630.061.27641.28531.2693-1.26129.58
3422006.10.31 15:59close620.031.27631.28531.2675-1.12128.46
3432006.11.02 01:30sell660.031.27451.28731.2695
3442006.11.02 09:25sell670.061.27631.28731.2713
3452006.11.02 16:33sell680.121.27831.28751.2733
3462006.11.03 13:30t/p680.121.27331.28751.27336.06134.52
3472006.11.03 13:30close670.061.27301.28731.27132.01136.54
3482006.11.03 13:30close660.031.27311.28731.26950.44136.97
3492006.11.06 06:00sell690.031.27021.28301.2652
3502006.11.06 17:29sell700.061.27201.28301.2670
3512006.11.07 01:52sell710.121.27381.28301.2688
3522006.11.07 04:25sell720.241.27581.28321.2708
3532006.11.07 13:40sell730.481.27761.28321.2726
3542006.11.07 14:10sell740.961.27941.28321.2744
3552006.11.07 19:54close740.961.27771.28321.274416.32153.29
3562006.11.07 19:54close730.481.27781.28321.2726-0.96152.33
3572006.11.07 19:54close720.241.27741.28321.2708-3.84148.49
3582006.11.07 19:54close710.121.27751.28301.2688-4.44144.05
3592006.11.07 19:54close700.061.27761.28301.2670-3.33140.73
3602006.11.07 19:54close690.031.27751.28301.2652-2.17138.55
3612006.11.09 08:30buy750.031.27841.26561.2834
3622006.11.09 13:43buy760.061.27661.26561.2816
3632006.11.09 16:25modify760.061.27661.27851.2895
3642006.11.09 16:25modify760.061.27661.27861.2896
3652006.11.09 16:25modify760.061.27661.27881.2898
3662006.11.09 16:25modify760.061.27661.27891.2899
3672006.11.09 16:25modify760.061.27661.27901.2900
3682006.11.09 16:26modify760.061.27661.27921.2902
3692006.11.09 16:26modify760.061.27661.27931.2903
3702006.11.09 16:26modify760.061.27661.27951.2905
3712006.11.09 16:26modify760.061.27661.27961.2906
3722006.11.09 16:26modify760.061.27661.27971.2907
3732006.11.09 16:31modify760.061.27661.27981.2908
3742006.11.09 16:34modify760.061.27661.27991.2909
3752006.11.09 16:34modify760.061.27661.28011.2911
3762006.11.09 16:34modify760.061.27661.28031.2913
3772006.11.09 16:34t/p750.031.28341.26561.28341.50140.05
3782006.11.09 16:34close760.061.28351.28031.29134.14144.19
3792006.11.10 01:30buy770.031.28401.27121.2890
3802006.11.10 08:58modify770.031.28401.28591.2969
3812006.11.10 09:01modify770.031.28401.28601.2970
3822006.11.10 09:03modify770.031.28401.28611.2971
3832006.11.10 09:04modify770.031.28401.28621.2972
3842006.11.10 09:05modify770.031.28401.28631.2973
3852006.11.10 09:05modify770.031.28401.28651.2975
3862006.11.10 09:05modify770.031.28401.28661.2976
3872006.11.10 09:05modify770.031.28401.28671.2977
3882006.11.10 09:05modify770.031.28401.28691.2979
3892006.11.10 11:26s/l770.031.28691.28691.29790.87145.06
3902006.11.13 08:30sell780.031.28531.29811.2803
3912006.11.13 15:16modify780.031.28531.28351.2725
3922006.11.13 15:22modify780.031.28531.28341.2724
3932006.11.13 15:28modify780.031.28531.28321.2722
3942006.11.13 15:31modify780.031.28531.28291.2719
3952006.11.13 17:48modify780.031.28531.28281.2718
3962006.11.13 17:49modify780.031.28531.28271.2717
3972006.11.14 04:41s/l780.031.28271.28271.27170.80145.86
3982006.11.14 11:30sell790.031.28161.29441.2766
3992006.11.14 13:30sell800.061.28341.29441.2784
4002006.11.14 13:32sell810.121.28531.29451.2803
4012006.11.14 15:11modify810.121.28531.28351.2725
4022006.11.14 15:11modify810.121.28531.28321.2722
4032006.11.14 15:12modify810.121.28531.28301.2720
4042006.11.14 15:12modify810.121.28531.28281.2718
4052006.11.14 15:12modify810.121.28531.28261.2716
4062006.11.14 15:12modify810.121.28531.28251.2715
4072006.11.14 15:12modify810.121.28531.28241.2714
4082006.11.14 15:12modify810.121.28531.28211.2711
4092006.11.14 18:17s/l810.121.28211.28211.27113.84149.70
4102006.11.14 18:17close800.061.28211.29441.27840.78150.48
4112006.11.14 18:17close790.031.28201.29441.2766-0.12150.36
4122006.11.15 08:30buy820.031.28251.26971.2875
4132006.11.15 09:37buy830.061.28071.26971.2857
4142006.11.15 10:38buy840.121.27881.26961.2838
4152006.11.16 13:30modify840.121.27881.28061.2916
4162006.11.16 13:30modify840.121.27881.28091.2919
4172006.11.16 13:54s/l840.121.28091.28091.29192.30152.66
4182006.11.16 13:54close830.061.28091.26971.28570.01152.67
4192006.11.16 13:54close820.031.28101.26971.2875-0.50152.17
4202006.11.17 05:00sell850.031.27741.29021.2724
4212006.11.17 08:15sell860.061.27931.29031.2743
4222006.11.17 15:01sell870.121.28121.29041.2762
4232006.11.17 15:06sell880.241.28301.29041.2780
4242006.11.17 19:52close880.241.28151.29041.27803.60155.77
4252006.11.17 19:52close870.121.28161.29041.2762-0.48155.29
4262006.11.17 19:53close860.061.28171.29031.2743-1.44153.85
4272006.11.17 19:54close850.031.28161.29021.2724-1.26152.59
4282006.11.20 02:30buy890.031.28391.27111.2889
4292006.11.20 15:24buy900.061.28211.27111.2871
4302006.11.21 14:02buy910.121.28031.27111.2853
4312006.11.21 19:27t/p910.121.28531.27111.28536.00158.59
4322006.11.21 19:27close900.061.28531.27111.28711.88160.47
4332006.11.21 19:27close890.031.28521.27111.28890.37160.84
4342006.11.22 04:30buy920.031.28651.27371.2915
4352006.11.22 13:29t/p920.031.29151.27371.29151.50162.34
4362006.11.24 03:30buy930.031.29571.28291.3007
4372006.11.24 08:30t/p930.031.30071.28291.30071.50163.84
4382006.11.24 11:00buy940.031.30801.29521.3130
4392006.11.26 23:00t/p940.031.31301.29521.31301.50165.34
4402006.11.28 05:30sell950.031.31361.32641.3086
4412006.11.28 08:07sell960.061.31551.32651.3105
4422006.11.28 13:34sell970.121.31731.32651.3123
4432006.11.28 18:16sell980.241.31911.32651.3141
4442006.11.28 18:20close980.241.31761.32651.31413.60168.94
4452006.11.28 18:20close970.121.31741.32651.3123-0.12168.82
4462006.11.28 18:20close960.061.31751.32651.3105-1.20167.62
4472006.11.28 18:20close950.031.31761.32641.3086-1.20166.42
4482006.11.29 02:30sell990.031.31921.33201.3142
4492006.11.29 13:30modify990.031.31921.31731.3063
4502006.11.29 13:30modify990.031.31921.31721.3062
4512006.11.29 13:30modify990.031.31921.31681.3058
4522006.11.29 13:30modify990.031.31921.31641.3054
4532006.11.29 13:34s/l990.031.31641.31641.30540.84167.26
4542006.11.30 04:30buy1000.031.31671.30391.3217
4552006.11.30 14:57modify1000.031.31671.31861.3296
4562006.11.30 14:57modify1000.031.31671.31881.3298
4572006.11.30 14:57modify1000.031.31671.31911.3301
4582006.11.30 15:04modify1000.031.31671.31921.3302
4592006.11.30 15:04modify1000.031.31671.31961.3306
4602006.11.30 15:04modify1000.031.31671.32001.3310
4612006.11.30 15:05modify1000.031.31671.32021.3312
4622006.11.30 15:07modify1000.031.31671.32031.3313
4632006.11.30 15:07modify1000.031.31671.32051.3315
4642006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32061.3316
4652006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32071.3317
4662006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32081.3318
4672006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32091.3319
4682006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32101.3320
4692006.11.30 15:08modify1000.031.31671.32111.3321
4702006.11.30 15:14modify1000.031.31671.32131.3323
4712006.11.30 15:15modify1000.031.31671.32141.3324
4722006.11.30 15:31modify1000.031.31671.32151.3325
4732006.11.30 15:31modify1000.031.31671.32161.3326
4742006.11.30 15:31modify1000.031.31671.32181.3328
4752006.11.30 15:32modify1000.031.31671.32191.3329
4762006.11.30 15:46modify1000.031.31671.32241.3334
4772006.11.30 15:46modify1000.031.31671.32251.3335
4782006.11.30 15:46modify1000.031.31671.32261.3336
4792006.11.30 15:46modify1000.031.31671.32271.3337
4802006.11.30 15:57modify1000.031.31671.32291.3339
4812006.11.30 15:59modify1000.031.31671.32301.3340
4822006.11.30 16:14modify1000.031.31671.32311.3341
4832006.11.30 16:14modify1000.031.31671.32331.3343
4842006.11.30 16:15modify1000.031.31671.32341.3344
4852006.11.30 16:15modify1000.031.31671.32361.3346
4862006.11.30 16:15modify1000.031.31671.32371.3347
4872006.11.30 16:16modify1000.031.31671.32381.3348
4882006.11.30 16:17modify1000.031.31671.32421.3352
4892006.11.30 16:34modify1000.031.31671.32431.3353
4902006.11.30 19:20s/l1000.031.32431.32431.33532.28169.54
4912006.12.01 09:00sell1010.031.32371.33651.3187
4922006.12.01 14:14sell1020.061.32561.33661.3206
4932006.12.01 14:20sell1030.121.32741.33661.3224
4942006.12.01 15:00sell1040.241.32921.33661.3242
4952006.12.01 15:02sell1050.481.33101.33661.3260
4962006.12.01 15:29sell1060.961.33281.33661.3278
4972006.12.01 16:35close1060.961.33111.33661.327816.32185.86
4982006.12.01 16:35close1050.481.33121.33661.3260-0.96184.90
4992006.12.01 16:35close1040.241.33131.33661.3242-5.04179.86
5002006.12.01 16:35close1030.121.33111.33661.3224-4.44175.42
5012006.12.01 16:36close1020.061.33121.33661.3206-3.36172.06
5022006.12.01 16:36close1010.031.33111.33651.3187-2.22169.84
5032006.12.04 02:00sell1070.031.33291.34571.3279
5042006.12.05 13:30sell1080.061.33491.34591.3299
5052006.12.05 15:12modify1080.061.33491.33301.3220
5062006.12.05 15:12modify1080.061.33491.33281.3218
5072006.12.05 15:12modify1080.061.33491.33261.3216
5082006.12.05 15:13modify1080.061.33491.33251.3215
5092006.12.05 15:13modify1080.061.33491.33241.3214
5102006.12.05 15:13modify1080.061.33491.33231.3213
5112006.12.05 15:13modify1080.061.33491.33221.3212
5122006.12.05 15:27modify1080.061.33491.33211.3211
5132006.12.05 15:27modify1080.061.33491.33181.3208
5142006.12.05 16:10s/l1080.061.33181.33181.32081.86171.70
5152006.12.05 16:10close1070.031.33201.34571.32790.29171.99
5162006.12.06 09:00sell1090.031.32941.34221.3244
5172006.12.06 15:39sell1100.061.33121.34221.3262
5182006.12.08 13:30t/p1100.061.32621.34221.32623.13175.12
5192006.12.08 13:30close1090.031.32611.34221.32441.05176.17
5202006.12.11 02:00sell1110.041.31431.32711.3093
5212006.12.11 04:14sell1120.081.31611.32711.3111
5222006.12.11 07:13sell1130.161.31791.32711.3129
5232006.12.11 07:47sell1140.321.31971.32711.3147
5242006.12.11 07:52sell1150.641.32171.32731.3167
5252006.12.11 08:01close1150.641.31991.32731.316711.52187.69
5262006.12.11 08:01close1140.321.32001.32711.3147-0.96186.73
5272006.12.11 08:01close1130.161.31991.32711.3129-3.20183.53
5282006.12.11 08:02close1120.081.32001.32711.3111-3.12180.41
5292006.12.11 08:02close1110.041.31991.32711.3093-2.24178.17
5302006.12.12 08:30sell1160.041.32351.33631.3185
5312006.12.12 09:51sell1170.081.32531.33631.3203
5322006.12.12 19:21sell1180.161.32721.33641.3222
5332006.12.12 19:36sell1190.321.32901.33641.3240
5342006.12.12 19:39close1190.321.32761.33641.32404.48182.65
5352006.12.12 19:39close1180.161.32741.33641.3222-0.32182.33
5362006.12.12 19:39close1170.081.32731.33631.3203-1.60180.73
5372006.12.12 19:39close1160.041.32741.33631.3185-1.56179.17
5382006.12.13 07:30sell1200.041.32741.34021.3224
5392006.12.13 13:34t/p1200.041.32241.34021.32242.00181.17
5402006.12.14 10:30sell1210.041.32231.33511.3173
5412006.12.14 13:30modify1210.041.32231.32041.3094
5422006.12.14 13:30modify1210.041.32231.32021.3092
5432006.12.14 13:31modify1210.041.32231.32011.3091
5442006.12.14 13:31modify1210.041.32231.32001.3090
5452006.12.14 13:31modify1210.041.32231.31991.3089
5462006.12.14 13:31modify1210.041.32231.31981.3088
5472006.12.14 13:31modify1210.041.32231.31971.3087
5482006.12.14 13:36modify1210.041.32231.31961.3086
5492006.12.14 14:04s/l1210.041.31961.31961.30861.08182.25
5502006.12.15 10:00sell1220.041.31031.32311.3053
5512006.12.15 10:52sell1230.081.31211.32311.3071
5522006.12.15 13:30sell1240.161.31401.32321.3090
5532006.12.15 13:30sell1250.321.31621.32361.3112
5542006.12.15 13:30sell1260.641.31811.32371.3131
5552006.12.15 14:17close1260.641.31641.32371.313110.88193.13
5562006.12.15 14:17close1250.321.31651.32361.3112-0.96192.17
5572006.12.15 14:17close1240.161.31641.32321.3090-3.84188.33
5582006.12.15 14:17close1230.081.31631.32311.3071-3.36184.97
5592006.12.15 14:17close1220.041.31621.32311.3053-2.36182.61
5602006.12.19 05:00sell1270.041.30861.32141.3036
5612006.12.19 07:37sell1280.081.31051.32151.3055
5622006.12.19 07:58sell1290.161.31231.32151.3073
5632006.12.19 08:51sell1300.321.31411.32151.3091
5642006.12.19 09:01sell1310.641.31591.32151.3109
5652006.12.19 13:30close1310.641.31421.32151.310910.88193.49
5662006.12.19 13:30close1300.321.31381.32151.30910.96194.45
5672006.12.19 13:30close1290.161.31391.32151.3073-2.56191.89
5682006.12.19 13:30close1280.081.31411.32151.3055-2.88189.01
5692006.12.19 13:30close1270.041.31421.32141.3036-2.24186.77
5702006.12.20 02:00buy1320.041.32271.30991.3277
5712006.12.20 07:59buy1330.081.32091.30991.3259
5722006.12.20 15:37buy1340.161.31911.30991.3241
5732006.12.20 17:29buy1350.321.31731.30991.3223
5742006.12.21 01:04close1350.321.31901.30991.32234.86191.63
5752006.12.21 01:04close1340.161.31891.30991.3241-0.61191.02
5762006.12.21 01:05close1330.081.31901.30991.3259-1.67189.36
5772006.12.21 01:05close1320.041.31891.30991.3277-1.59187.76
5782006.12.21 10:30sell1360.041.31891.33171.3139
5792006.12.22 07:33sell1370.081.32071.33171.3157
5802006.12.22 15:03modify1370.081.32071.31881.3078
5812006.12.22 15:03modify1370.081.32071.31871.3077
5822006.12.22 15:24modify1370.081.32071.31851.3075
5832006.12.22 15:26modify1370.081.32071.31841.3074
5842006.12.22 15:26modify1370.081.32071.31811.3071
5852006.12.22 15:26modify1370.081.32071.31801.3070
5862006.12.22 16:35modify1370.081.32071.31791.3069
5872006.12.22 16:35modify1370.081.32071.31771.3067
5882006.12.22 16:37modify1370.081.32071.31761.3066
5892006.12.22 16:37modify1370.081.32071.31751.3065
5902006.12.22 16:37modify1370.081.32071.31741.3064
5912006.12.22 16:37modify1370.081.32071.31731.3063
5922006.12.22 16:39modify1370.081.32071.31721.3062
5932006.12.22 16:39modify1370.081.32071.31711.3061
5942006.12.22 16:40modify1370.081.32071.31701.3060
5952006.12.22 16:40modify1360.041.31891.31701.3060
5962006.12.22 16:40modify1370.081.32071.31681.3058
5972006.12.22 16:40modify1360.041.31891.31691.3059
5982006.12.22 16:40modify1360.041.31891.31681.3058
5992006.12.22 16:40modify1370.081.32071.31671.3057
6002006.12.22 16:48modify1370.081.32071.31661.3056
6012006.12.22 16:48modify1360.041.31891.31671.3057
6022006.12.22 16:48modify1370.081.32071.31641.3054
6032006.12.22 16:48modify1370.081.32071.31621.3052
6042006.12.22 16:48modify1360.041.31891.31631.3053
6052006.12.22 16:58modify1370.081.32071.31611.3051
6062006.12.22 16:58modify1360.041.31891.31621.3052
6072006.12.22 17:00modify1370.081.32071.31601.3050
6082006.12.22 17:00modify1360.041.31891.31611.3051
6092006.12.22 17:00modify1370.081.32071.31581.3048
6102006.12.22 17:00modify1370.081.32071.31551.3045
6112006.12.22 17:00modify1360.041.31891.31561.3046
6122006.12.22 17:01modify1360.041.31891.31551.3045
6132006.12.22 17:01modify1370.081.32071.31521.3042
6142006.12.22 17:01modify1360.041.31891.31531.3043
6152006.12.22 17:01modify1370.081.32071.31511.3041
6162006.12.22 17:01modify1370.081.32071.31491.3039
6172006.12.22 17:01modify1360.041.31891.31501.3040
6182006.12.22 17:01modify1370.081.32071.31441.3034
6192006.12.22 17:01modify1360.041.31891.31451.3035
6202006.12.22 17:02modify1370.081.32071.31421.3032
6212006.12.22 17:02modify1360.041.31891.31431.3033
6222006.12.22 17:02modify1370.081.32071.31411.3031
6232006.12.22 17:02modify1370.081.32071.31391.3029
6242006.12.22 17:02modify1360.041.31891.31401.3030
6252006.12.22 19:01s/l1370.081.31391.31391.30295.44193.20
6262006.12.22 19:01close1360.041.31391.31401.30302.02195.23
6272006.12.27 03:00buy1380.041.31311.30031.3181
6282006.12.27 21:58buy1390.081.31121.30021.3162
6292006.12.28 12:20modify1390.081.31121.31311.3241
6302006.12.28 12:30modify1390.081.31121.31321.3242
6312006.12.28 12:30modify1390.081.31121.31331.3243
6322006.12.28 12:31modify1390.081.31121.31351.3245
6332006.12.28 12:31modify1390.081.31121.31371.3247
6342006.12.28 12:31modify1390.081.31121.31391.3249
6352006.12.28 12:32modify1390.081.31121.31411.3251
6362006.12.28 12:32modify1390.081.31121.31431.3253
6372006.12.28 12:35modify1390.081.31121.31451.3255
6382006.12.28 12:35modify1390.081.31121.31461.3256
6392006.12.28 13:26modify1390.081.31121.31491.3259
6402006.12.28 13:27modify1390.081.31121.31501.3260
6412006.12.28 13:27t/p1380.041.31811.30031.31811.93197.15
6422006.12.28 13:27close1390.081.31811.31501.32605.37202.53
6432006.12.29 06:00buy1400.041.31631.30351.3213
6442007.01.01 23:13modify1400.041.31631.31821.3292
6452007.01.01 23:15modify1400.041.31631.31831.3293
6462007.01.01 23:16modify1400.041.31631.31841.3294
6472007.01.01 23:35modify1400.041.31631.31851.3295
6482007.01.01 23:49modify1400.041.31631.31861.3296
6492007.01.01 23:50modify1400.041.31631.31871.3297
6502007.01.02 00:19modify1400.041.31631.31881.3298
6512007.01.02 00:19modify1400.041.31631.31891.3299
6522007.01.02 00:19modify1400.041.31631.31901.3300
6532007.01.02 00:21modify1400.041.31631.31911.3301
6542007.01.02 00:26modify1400.041.31631.31931.3303
6552007.01.02 00:26modify1400.041.31631.31941.3304
6562007.01.02 00:26modify1400.041.31631.31951.3305
6572007.01.02 00:26modify1400.041.31631.31961.3306
6582007.01.02 00:26modify1400.041.31631.31971.3307
6592007.01.02 00:33modify1400.041.31631.31981.3308
6602007.01.02 00:37modify1400.041.31631.31991.3309
6612007.01.02 00:38modify1400.041.31631.32011.3311
6622007.01.02 00:40modify1400.041.31631.32021.3312
6632007.01.02 00:40modify1400.041.31631.32031.3313
6642007.01.02 02:19modify1400.041.31631.32061.3316
6652007.01.02 02:19modify1400.041.31631.32071.3317
6662007.01.02 03:10modify1400.041.31631.32091.3319
6672007.01.02 03:50modify1400.041.31631.32101.3320
6682007.01.02 07:14modify1400.041.31631.32111.3321
6692007.01.02 07:24modify1400.041.31631.32121.3322
6702007.01.02 07:24modify1400.041.31631.32131.3323
6712007.01.02 07:25modify1400.041.31631.32141.3324
6722007.01.02 07:28modify1400.041.31631.32181.3328
6732007.01.02 07:31modify1400.041.31631.32191.3329
6742007.01.02 07:33modify1400.041.31631.32201.3330
6752007.01.02 07:33modify1400.041.31631.32211.3331
6762007.01.02 07:34modify1400.041.31631.32221.3332
6772007.01.02 07:34modify1400.041.31631.32241.3334
6782007.01.02 07:34modify1400.041.31631.32261.3336
6792007.01.02 07:35modify1400.041.31631.32271.3337
6802007.01.02 07:35modify1400.041.31631.32281.3338
6812007.01.02 07:43modify1400.041.31631.32291.3339
6822007.01.02 07:43modify1400.041.31631.32301.3340
6832007.01.02 07:43modify1400.041.31631.32321.3342
6842007.01.02 07:43modify1400.041.31631.32331.3343
6852007.01.02 07:43modify1400.041.31631.32341.3344
6862007.01.02 07:44modify1400.041.31631.32351.3345
6872007.01.02 07:47modify1400.041.31631.32361.3346
6882007.01.02 07:49modify1400.041.31631.32391.3349
6892007.01.02 07:49modify1400.041.31631.32401.3350
6902007.01.02 08:28modify1400.041.31631.32421.3352
6912007.01.02 08:28modify1400.041.31631.32431.3353
6922007.01.02 08:29modify1400.041.31631.32441.3354
6932007.01.02 08:29modify1400.041.31631.32451.3355
6942007.01.02 08:29modify1400.041.31631.32461.3356
6952007.01.02 08:29modify1400.041.31631.32471.3357
6962007.01.02 08:30modify1400.041.31631.32481.3358
6972007.01.02 08:31modify1400.041.31631.32501.3360
6982007.01.02 08:31modify1400.041.31631.32511.3361
6992007.01.02 10:01modify1400.041.31631.32521.3362
7002007.01.02 10:01modify1400.041.31631.32531.3363
7012007.01.02 10:01modify1400.041.31631.32541.3364
7022007.01.02 10:01modify1400.041.31631.32551.3365
7032007.01.02 10:01modify1400.041.31631.32561.3366
7042007.01.02 10:05modify1400.041.31631.32571.3367
7052007.01.02 10:06modify1400.041.31631.32581.3368
7062007.01.02 13:40modify1400.041.31631.32591.3369
7072007.01.02 13:40modify1400.041.31631.32611.3371
7082007.01.02 13:44modify1400.041.31631.32621.3372
7092007.01.02 13:44modify1400.041.31631.32631.3373
7102007.01.02 13:44modify1400.041.31631.32641.3374
7112007.01.02 13:45modify1400.041.31631.32651.3375
7122007.01.02 13:45modify1400.041.31631.32661.3376
7132007.01.02 15:47s/l1400.041.32661.32661.33764.07206.60
7142007.01.03 10:00sell1410.041.32541.33821.3204
7152007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32351.3125
7162007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32341.3124
7172007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32331.3123
7182007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32311.3121
7192007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32301.3120
7202007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32281.3118
7212007.01.03 15:06modify1410.041.32541.32261.3116
7222007.01.03 15:07modify1410.041.32541.32251.3115
7232007.01.03 15:08modify1410.041.32541.32231.3113
7242007.01.03 15:08modify1410.041.32541.32221.3112
7252007.01.03 15:08modify1410.041.32541.32191.3109
7262007.01.03 15:08modify1410.041.32541.32161.3106
7272007.01.03 15:08modify1410.041.32541.32131.3103
7282007.01.03 15:09modify1410.041.32541.32121.3102
7292007.01.03 15:09modify1410.041.32541.32111.3101
7302007.01.03 15:24modify1410.041.32541.32091.3099
7312007.01.03 15:30modify1410.041.32541.32081.3098
7322007.01.03 16:13modify1410.041.32541.32071.3097
7332007.01.03 16:13modify1410.041.32541.32061.3096
7342007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32051.3095
7352007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32041.3094
7362007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32031.3093
7372007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32021.3092
7382007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32011.3091
7392007.01.03 16:25modify1410.041.32541.32001.3090
7402007.01.03 16:25modify1410.041.32541.31991.3089
7412007.01.03 16:25modify1410.041.32541.31981.3088
7422007.01.03 16:26modify1410.041.32541.31971.3087
7432007.01.03 16:27modify1410.041.32541.31961.3086
7442007.01.03 16:27modify1410.041.32541.31951.3085
7452007.01.03 16:27modify1410.041.32541.31941.3084
7462007.01.03 16:31modify1410.041.32541.31931.3083
7472007.01.03 16:31modify1410.041.32541.31921.3082
7482007.01.03 16:32modify1410.041.32541.31911.3081
7492007.01.03 17:23modify1410.041.32541.31891.3079
7502007.01.03 17:24modify1410.041.32541.31881.3078
7512007.01.03 17:24modify1410.041.32541.31871.3077
7522007.01.03 17:24modify1410.041.32541.31851.3075
7532007.01.03 17:26modify1410.041.32541.31841.3074
7542007.01.03 17:26modify1410.041.32541.31831.3073
7552007.01.03 19:00modify1410.041.32541.31821.3072
7562007.01.03 19:01modify1410.041.32541.31781.3068
7572007.01.04 03:09s/l1410.041.31781.31781.30683.10209.70
7582007.01.04 09:00sell1420.041.31221.32501.3072
7592007.01.05 03:01modify1420.041.31221.31041.2994
7602007.01.05 03:02modify1420.041.31221.31031.2993
7612007.01.05 03:02modify1420.041.31221.31021.2992
7622007.01.05 03:02modify1420.041.31221.31001.2990
7632007.01.05 03:02modify1420.041.31221.30991.2989
7642007.01.05 03:02modify1420.041.31221.30981.2988
7652007.01.05 03:02modify1420.041.31221.30961.2986
7662007.01.05 03:04modify1420.041.31221.30951.2985
7672007.01.05 03:04modify1420.041.31221.30931.2983
7682007.01.05 06:53s/l1420.041.30931.30931.29831.18210.89
7692007.01.08 01:00sell1430.041.29931.31211.2943
7702007.01.08 06:31sell1440.081.30111.31211.2961
7712007.01.08 16:47sell1450.161.30291.31211.2979
7722007.01.09 07:47sell1460.321.30471.31211.2997
7732007.01.09 08:07close1460.321.30331.31211.29974.48215.37
7742007.01.09 08:07close1450.161.30341.31211.2979-0.71214.65
7752007.01.09 08:07close1440.081.30331.31211.2961-1.72212.94
7762007.01.09 08:07close1430.041.30341.31211.2943-1.62211.32
7772007.01.10 02:30sell1470.041.29551.30831.2905
7782007.01.10 05:14sell1480.081.29741.30841.2924
7792007.01.10 07:31sell1490.161.29931.30851.2943
7802007.01.10 15:13modify1490.161.29931.29741.2864
7812007.01.10 15:13modify1490.161.29931.29731.2863
7822007.01.10 15:13modify1490.161.29931.29701.2860
7832007.01.10 15:15modify1490.161.29931.29691.2859
7842007.01.10 15:15modify1490.161.29931.29681.2858
7852007.01.10 15:15modify1490.161.29931.29661.2856
7862007.01.10 15:26modify1490.161.29931.29651.2855
7872007.01.10 15:26modify1490.161.29931.29641.2854
7882007.01.10 15:26modify1490.161.29931.29621.2852
7892007.01.10 20:51modify1490.161.29931.29611.2851
7902007.01.11 04:00s/l1490.161.29611.29611.28515.38216.70
7912007.01.11 04:00close1480.081.29631.30841.29241.01217.71
7922007.01.11 04:04close1470.041.29621.30831.2905-0.22217.49
7932007.01.11 04:30buy1500.041.29641.28361.3014
7942007.01.11 07:27buy1510.081.29461.28361.2996
7952007.01.11 12:06modify1510.081.29461.29641.3074
7962007.01.11 12:06modify1510.081.29461.29651.3075
7972007.01.11 12:10modify1510.081.29461.29661.3076
7982007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29671.3077
7992007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29681.3078
8002007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29691.3079
8012007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29701.3080
8022007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29711.3081
8032007.01.11 12:11modify1510.081.29461.29721.3082
8042007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29731.3083
8052007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29751.3085
8062007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29771.3087
8072007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29791.3089
8082007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29801.3090
8092007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29811.3091
8102007.01.11 12:12modify1510.081.29461.29821.3092
8112007.01.11 12:12t/p1500.041.30141.28361.30142.00219.49
8122007.01.11 12:12close1510.081.30141.29821.30925.44224.93
8132007.01.16 07:00buy1520.041.29501.28221.3000
8142007.01.16 14:53buy1530.081.29321.28221.2982
8152007.01.16 16:50buy1540.161.29141.28221.2964
8162007.01.18 03:07modify1540.161.29141.29331.3043
8172007.01.18 03:12modify1540.161.29141.29341.3044
8182007.01.18 03:28modify1540.161.29141.29351.3045
8192007.01.18 03:28modify1540.161.29141.29361.3046
8202007.01.18 03:28modify1540.161.29141.29381.3048
8212007.01.18 03:28modify1540.161.29141.29391.3049
8222007.01.18 03:33modify1540.161.29141.29401.3050
8232007.01.18 03:56modify1540.161.29141.29411.3051
8242007.01.18 03:56modify1540.161.29141.29421.3052
8252007.01.18 04:01modify1540.161.29141.29441.3054
8262007.01.18 04:01modify1540.161.29141.29451.3055
8272007.01.18 09:15s/l1540.161.29451.29451.30554.57229.50
8282007.01.18 09:15close1530.081.29441.28221.29820.77230.27
8292007.01.18 09:15close1520.041.29451.28221.3000-0.30229.97
8302007.01.19 04:30buy1550.051.29951.28671.3045
8312007.01.19 07:36buy1560.101.29761.28661.3026
8322007.01.19 10:19buy1570.201.29581.28661.3008
8332007.01.19 14:06buy1580.401.29391.28651.2989
8342007.01.19 15:24buy1590.801.29211.28651.2971
8352007.01.19 15:55close1590.801.29371.28651.297112.80242.77
8362007.01.19 15:55close1580.401.29361.28651.2989-1.20241.57
8372007.01.19 15:55close1570.201.29351.28661.3008-4.60236.97
8382007.01.19 15:55close1560.101.29371.28661.3026-3.90233.07
8392007.01.19 15:55close1550.051.29381.28671.3045-2.85230.22
8402007.01.22 10:30sell1600.051.29541.30821.2904
8412007.01.23 08:09sell1610.101.29731.30831.2923
8422007.01.23 10:00sell1620.201.29911.30831.2941
8432007.01.23 10:09sell1630.401.30101.30841.2960
8442007.01.23 12:02sell1640.801.30301.30861.2980
8452007.01.23 17:47close1640.801.30131.30861.298013.60243.82
8462007.01.23 17:47close1630.401.30141.30841.2960-1.60242.22
8472007.01.23 17:47close1620.201.30131.30831.2941-4.40237.82
8482007.01.23 17:48close1610.101.30141.30831.2923-4.10233.72
8492007.01.23 17:48close1600.051.30131.30821.2904-2.92230.80
8502007.01.24 07:00sell1650.051.30181.31461.2968
8512007.01.24 15:17modify1650.051.30181.30001.2890
8522007.01.24 15:17modify1650.051.30181.29991.2889
8532007.01.24 15:17modify1650.051.30181.29971.2887
8542007.01.24 15:17modify1650.051.30181.29951.2885
8552007.01.24 15:18modify1650.051.30181.29941.2884
8562007.01.24 15:18modify1650.051.30181.29921.2882
8572007.01.24 15:18modify1650.051.30181.29911.2881
8582007.01.24 15:18modify1650.051.30181.29891.2879
8592007.01.24 15:19modify1650.051.30181.29881.2878
8602007.01.24 15:26modify1650.051.30181.29861.2876
8612007.01.24 15:27modify1650.051.30181.29831.2873
8622007.01.24 16:07modify1650.051.30181.29821.2872
8632007.01.24 16:07modify1650.051.30181.29811.2871
8642007.01.24 16:08modify1650.051.30181.29801.2870
8652007.01.24 16:09modify1650.051.30181.29781.2868
8662007.01.25 07:44s/l1650.051.29781.29781.28682.08232.88
8672007.01.25 08:30buy1660.051.30011.28731.3051
8682007.01.25 09:00buy1670.101.29831.28731.3033
8692007.01.25 09:51buy1680.201.29651.28731.3015
8702007.01.25 19:03buy1690.401.29451.28711.2995
8712007.01.25 19:33buy1700.801.29271.28711.2977
8722007.01.25 23:41close1700.801.29431.28711.297712.80245.68
8732007.01.25 23:41close1690.401.29421.28711.2995-1.20244.48
8742007.01.25 23:41close1680.201.29411.28731.3015-4.80239.68
8752007.01.25 23:41close1670.101.29401.28731.3033-4.30235.38
8762007.01.25 23:41close1660.051.29411.28731.3051-3.00232.38
8772007.01.26 11:30sell1710.051.28981.30261.2848
8782007.01.26 13:59sell1720.101.29161.30261.2866
8792007.01.29 14:54sell1730.201.29341.30261.2884
8802007.01.29 17:00sell1740.401.29531.30271.2903
8812007.01.30 12:50sell1750.801.29711.30271.2921
8822007.01.30 14:47close1750.801.29551.30271.292112.80245.18
8832007.01.30 14:47close1740.401.29541.30271.2903-0.18245.00
8842007.01.30 14:47close1730.201.29551.30261.2884-4.09240.91
8852007.01.30 14:47close1720.101.29541.30261.2866-3.69237.21
8862007.01.30 14:47close1710.051.29551.30261.2848-2.80234.42
8872007.01.31 08:30sell1760.051.29451.30731.2895
8882007.01.31 14:42sell1770.101.29641.30741.2914
8892007.01.31 15:17sell1780.201.29821.30741.2932
8902007.01.31 15:43sell1790.401.30011.30751.2951
8912007.01.31 16:15sell1800.801.30191.30751.2969
8922007.01.31 16:20close1800.801.30031.30751.296912.80247.22
8932007.01.31 16:20close1790.401.30041.30751.2951-1.20246.02
8942007.01.31 16:20close1780.201.30051.30741.2932-4.60241.42
8952007.01.31 16:20close1770.101.30031.30741.2914-3.90237.52
8962007.01.31 16:21close1760.051.30041.30731.2895-2.95234.57
8972007.02.01 10:30sell1810.051.30041.31321.2954
8982007.02.01 13:15sell1820.101.30221.31321.2972
8992007.02.01 15:00sell1830.201.30411.31331.2991
9002007.02.02 13:30sell1840.401.30591.31331.3009
9012007.02.02 13:31close1840.401.30451.31331.30095.60240.17
9022007.02.02 13:31close1830.201.30431.31331.2991-0.29239.88
9032007.02.02 13:31close1820.101.30411.31321.2972-1.85238.03
9042007.02.02 13:31close1810.051.30421.31321.2954-1.87236.16
9052007.02.05 03:00sell1850.051.29431.30711.2893
9062007.02.05 08:29sell1860.101.29611.30711.2911
9072007.02.06 06:34modify1860.101.29611.29431.2833
9082007.02.06 09:48s/l1860.101.29431.29431.28331.85238.01
9092007.02.06 09:48close1850.051.29441.30711.2893-0.02237.99
9102007.02.06 10:00buy1870.051.29401.28121.2990
9112007.02.06 22:13t/p1870.051.29901.28121.29902.50240.49
9122007.02.07 01:00sell1880.051.29741.31021.2924
9132007.02.07 10:20sell1890.101.29931.31031.2943
9142007.02.07 15:22sell1900.201.30121.31041.2962
9152007.02.08 15:41sell1910.401.30311.31051.2981
9162007.02.09 07:30close1910.401.30171.31051.29815.82246.30
9172007.02.09 07:30close1900.201.30181.31041.2962-0.77245.54
9182007.02.09 07:30close1890.101.30171.31031.2943-2.18243.35
9192007.02.09 07:30close1880.051.30181.31021.2924-2.09241.26
9202007.02.09 08:00sell1920.051.30031.31311.2953
9212007.02.11 23:35sell1930.101.30231.31331.2973
9222007.02.12 10:16modify1930.101.30231.30051.2895
9232007.02.12 10:16modify1930.101.30231.30021.2892
9242007.02.12 10:16modify1930.101.30231.30011.2891
9252007.02.12 10:16modify1930.101.30231.29981.2888
9262007.02.12 10:17modify1930.101.30231.29971.2887
9272007.02.12 10:17modify1930.101.30231.29961.2886
9282007.02.12 10:17modify1930.101.30231.29951.2885
9292007.02.12 10:17modify1930.101.30231.29941.2884
9302007.02.12 10:18modify1930.101.30231.29931.2883
9312007.02.12 10:18modify1930.101.30231.29921.2882
9322007.02.12 10:18modify1930.101.30231.29901.2880
9332007.02.12 10:19modify1930.101.30231.29891.2879
9342007.02.12 10:20modify1930.101.30231.29881.2878
9352007.02.12 10:20modify1930.101.30231.29861.2876
9362007.02.12 10:24modify1930.101.30231.29851.2875
9372007.02.12 10:24t/p1920.051.29531.31311.29532.53243.79
9382007.02.12 10:24close1930.101.29531.29851.28757.05250.84
9392007.02.12 10:24sell1940.051.29521.30801.2902
9402007.02.13 06:51sell1950.101.29701.30801.2920
9412007.02.13 07:13sell1960.201.29881.30801.2938
9422007.02.13 10:15sell1970.401.30061.30801.2956
9432007.02.13 13:12sell1980.801.30241.30801.2974
9442007.02.13 13:41sell1991.601.30421.30801.2992
9452007.02.13 14:00close1991.601.30251.30801.299227.20278.04
9462007.02.13 14:00close1980.801.30241.30801.29740.00278.04
9472007.02.13 14:00close1970.401.30251.30801.2956-7.60270.44
9482007.02.13 14:00close1960.201.30241.30801.2938-7.20263.24
9492007.02.13 14:00close1950.101.30231.30801.2920-5.30257.94
9502007.02.13 14:00close1940.051.30241.30801.2902-3.57254.37
9512007.02.14 08:30buy2000.051.30861.29581.3136
9522007.02.14 15:03modify2000.051.30861.31051.3215
9532007.02.14 15:06modify2000.051.30861.31061.3216
9542007.02.14 15:06modify2000.051.30861.31071.3217
9552007.02.14 15:06modify2000.051.30861.31081.3218
9562007.02.14 15:07modify2000.051.30861.31091.3219
9572007.02.14 15:07modify2000.051.30861.31101.3220
9582007.02.14 15:07modify2000.051.30861.31111.3221
9592007.02.14 15:07modify2000.051.30861.31121.3222
9602007.02.14 15:18modify2000.051.30861.31161.3226
9612007.02.14 15:20modify2000.051.30861.31191.3229
9622007.02.14 16:04s/l2000.051.31191.31191.32291.65256.02
9632007.02.15 10:30sell2010.051.31261.32541.3076
9642007.02.15 14:00sell2020.101.31471.32571.3097
9652007.02.15 14:08sell2030.201.31651.32571.3115
9662007.02.16 08:37modify2030.201.31651.31461.3036
9672007.02.16 08:37modify2030.201.31651.31441.3034
9682007.02.16 11:04modify2030.201.31651.31431.3033
9692007.02.16 11:05modify2030.201.31651.31421.3032
9702007.02.16 11:06modify2030.201.31651.31411.3031
9712007.02.16 11:29modify2030.201.31651.31401.3030
9722007.02.16 11:29modify2030.201.31651.31391.3029
9732007.02.16 13:45modify2030.201.31651.31381.3028
9742007.02.16 13:45modify2030.201.31651.31361.3026
9752007.02.16 13:45modify2030.201.31651.31341.3024
9762007.02.16 13:45modify2030.201.31651.31331.3023
9772007.02.16 13:45modify2030.201.31651.31301.3020
9782007.02.16 13:50modify2030.201.31651.31291.3019
9792007.02.16 13:50modify2030.201.31651.31281.3018
9802007.02.16 14:12t/p2020.101.30971.32571.30975.05261.07
9812007.02.16 14:12close2030.201.30971.31281.301813.71274.78
9822007.02.16 14:12close2010.051.30981.32541.30761.43276.21
9832007.02.19 03:30buy2040.061.31551.30271.3205
9842007.02.19 07:28buy2050.121.31371.30271.3187
9852007.02.20 02:32modify2050.121.31371.31551.3265
9862007.02.20 05:51modify2050.121.31371.31561.3266
9872007.02.20 05:51modify2050.121.31371.31571.3267
9882007.02.20 07:59s/l2050.121.31571.31571.32672.33278.53
9892007.02.20 07:59close2040.061.31571.30271.32050.08278.62
9902007.02.20 08:30sell2060.061.31441.32721.3094
9912007.02.21 07:29sell2070.121.31621.32721.3112
9922007.02.21 13:39modify2070.121.31621.31431.3033
9932007.02.21 13:52modify2070.121.31621.31421.3032
9942007.02.21 19:15s/l2070.121.31421.31421.30322.40281.02
9952007.02.21 19:15close2060.061.31421.32721.30940.15281.17
9962007.02.22 03:00sell2080.061.31301.32581.3080
9972007.02.22 09:59modify2080.061.31301.31111.3001
9982007.02.22 13:30s/l2080.061.31111.31111.30011.14282.31
9992007.02.26 03:30buy2090.061.31961.30681.3246
10002007.02.26 07:01buy2100.121.31761.30661.3226
10012007.02.26 11:32buy2110.241.31571.30651.3207
10022007.02.27 08:18modify2110.241.31571.31751.3285
10032007.02.27 08:18modify2110.241.31571.31761.3286
10042007.02.27 08:18modify2110.241.31571.31781.3288
10052007.02.27 08:18modify2110.241.31571.31791.3289
10062007.02.27 08:18modify2110.241.31571.31821.3292
10072007.02.27 08:19modify2110.241.31571.31831.3293
10082007.02.27 08:19modify2110.241.31571.31841.3294
10092007.02.27 08:19modify2110.241.31571.31851.3295
10102007.02.27 08:19modify2110.241.31571.31861.3296
10112007.02.27 08:19modify2110.241.31571.31871.3297
10122007.02.27 08:21modify2110.241.31571.31881.3298
10132007.02.27 08:21modify2110.241.31571.31891.3299
10142007.02.27 08:32modify2110.241.31571.31901.3300
10152007.02.27 08:32modify2110.241.31571.31911.3301
10162007.02.27 08:32modify2110.241.31571.31921.3302
10172007.02.27 08:32modify2110.241.31571.31931.3303
10182007.02.27 08:33modify2110.241.31571.31941.3304
10192007.02.27 08:33t/p2100.121.32261.30661.32265.93288.24
10202007.02.27 08:33close2110.241.32271.31941.330416.65304.89
10212007.02.27 08:33close2090.061.32261.30681.32461.76306.66
10222007.02.28 01:30sell2120.061.32171.33451.3167
10232007.03.01 02:18sell2130.121.32361.33461.3186
10242007.03.01 15:01modify2130.121.32361.32181.3108
10252007.03.01 15:01modify2130.121.32361.32171.3107
10262007.03.01 15:01modify2130.121.32361.32161.3106
10272007.03.01 15:17modify2130.121.32361.32151.3105
10282007.03.01 15:17modify2130.121.32361.32141.3104
10292007.03.01 15:17modify2130.121.32361.32131.3103
10302007.03.01 15:17modify2130.121.32361.32111.3101
10312007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32101.3100
10322007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32081.3098
10332007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32071.3097
10342007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32061.3096
10352007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32051.3095
10362007.03.01 15:18modify2130.121.32361.32021.3092
10372007.03.01 15:19modify2130.121.32361.32011.3091
10382007.03.01 15:19modify2130.121.32361.31991.3089
10392007.03.01 15:19modify2130.121.32361.31981.3088
10402007.03.01 15:19modify2120.061.32171.31991.3089
10412007.03.01 15:19modify2130.121.32361.31971.3087
10422007.03.01 15:41modify2120.061.32171.31981.3088
10432007.03.01 15:44modify2130.121.32361.31961.3086
10442007.03.01 15:44modify2120.061.32171.31971.3087
10452007.03.01 15:57modify2130.121.32361.31941.3084
10462007.03.01 15:57modify2120.061.32171.31951.3085
10472007.03.01 15:57modify2120.061.32171.31941.3084
10482007.03.01 16:03modify2130.121.32361.31921.3082
10492007.03.01 16:03modify2120.061.32171.31931.3083
10502007.03.01 16:03modify2130.121.32361.31911.3081
10512007.03.01 16:03modify2130.121.32361.31881.3078
10522007.03.01 16:03modify2120.061.32171.31891.3079
10532007.03.01 16:04modify2120.061.32171.31881.3078
10542007.03.01 18:40s/l2120.061.31881.31881.30781.84308.49
10552007.03.01 18:40s/l2130.121.31881.31881.30785.76314.25
10562007.03.02 09:00sell2140.061.31681.32961.3118
10572007.03.02 14:45sell2150.121.31861.32961.3136
10582007.03.04 23:00sell2160.241.32051.32971.3155
10592007.03.05 01:28modify2160.241.32051.31871.3077
10602007.03.05 01:33modify2160.241.32051.31861.3076
10612007.03.05 01:34modify2160.241.32051.31851.3075
10622007.03.05 01:37modify2160.241.32051.31841.3074
10632007.03.05 01:41modify2160.241.32051.31821.3072
10642007.03.05 01:41modify2160.241.32051.31801.3070
10652007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31781.3068
10662007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31761.3066
10672007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31751.3065
10682007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31741.3064
10692007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31721.3062
10702007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31711.3061
10712007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31691.3059
10722007.03.05 01:42modify2160.241.32051.31671.3057
10732007.03.05 01:42t/p2150.121.31361.32961.31366.06320.32
10742007.03.05 01:42close2160.241.31351.31671.305716.93337.25
10752007.03.05 01:42close2140.061.31361.32961.31181.95339.20
10762007.03.05 02:00sell2170.071.31261.32541.3076
10772007.03.05 03:12sell2180.141.31441.32541.3094
10782007.03.05 05:13sell2190.281.31621.32541.3112
10792007.03.05 11:07modify2190.281.31621.31441.3034
10802007.03.05 11:07modify2190.281.31621.31421.3032
10812007.03.05 11:21modify2190.281.31621.31401.3030
10822007.03.05 11:23modify2190.281.31621.31391.3029
10832007.03.05 11:26modify2190.281.31621.31381.3028
10842007.03.05 11:33modify2190.281.31621.31361.3026
10852007.03.05 11:33modify2190.281.31621.31351.3025
10862007.03.05 11:35modify2190.281.31621.31341.3024
10872007.03.05 11:36modify2190.281.31621.31331.3023
10882007.03.05 11:37modify2190.281.31621.31321.3022
10892007.03.05 11:39modify2190.281.31621.31311.3021
10902007.03.05 11:40modify2190.281.31621.31301.3020
10912007.03.05 11:40modify2190.281.31621.31291.3019
10922007.03.05 11:40modify2190.281.31621.31281.3018
10932007.03.05 11:41modify2190.281.31621.31271.3017
10942007.03.05 11:41modify2190.281.31621.31261.3016
10952007.03.05 11:41modify2190.281.31621.31251.3015
10962007.03.05 11:41modify2180.141.31441.31261.3016
10972007.03.05 11:42modify2190.281.31621.31241.3014
10982007.03.05 11:42modify2180.141.31441.31251.3015
10992007.03.05 11:42modify2190.281.31621.31231.3013
11002007.03.05 11:42modify2180.141.31441.31241.3014
11012007.03.05 11:42modify2190.281.31621.31221.3012
11022007.03.05 11:42modify2190.281.31621.31211.3011
11032007.03.05 11:42modify2180.141.31441.31221.3012
11042007.03.05 11:42modify2190.281.31621.31191.3009
11052007.03.05 11:42modify2180.141.31441.31201.3010
11062007.03.05 11:43modify2190.281.31621.31181.3008
11072007.03.05 11:43modify2190.281.31621.31171.3007
11082007.03.05 11:43modify2180.141.31441.31181.3008
11092007.03.05 12:48modify2190.281.31621.31161.3006
11102007.03.05 12:48modify2180.141.31441.31171.3007
11112007.03.05 12:48modify2190.281.31621.31141.3004
11122007.03.05 12:48modify2180.141.31441.31151.3005
11132007.03.05 12:48modify2180.141.31441.31141.3004
11142007.03.05 12:48modify2190.281.31621.31131.3003
11152007.03.05 12:48modify2180.141.31441.31131.3003
11162007.03.05 13:11modify2190.281.31621.31111.3001
11172007.03.05 13:11modify2180.141.31441.31121.3002
11182007.03.05 13:11modify2190.281.31621.31081.2998
11192007.03.05 13:11modify2180.141.31441.31091.2999
11202007.03.05 13:11modify2180.141.31441.31081.2998
11212007.03.05 13:12t/p2170.071.30761.32541.30763.50342.70
11222007.03.05 13:12close2190.281.30761.31081.299824.08366.78
11232007.03.05 13:12close2180.141.30771.31081.29989.38376.16
11242007.03.06 02:30sell2200.081.30931.32211.3043
11252007.03.06 03:24sell2210.161.31121.32221.3062
11262007.03.06 07:44sell2220.321.31301.32221.3080
11272007.03.07 15:17sell2230.641.31491.32231.3099
11282007.03.07 19:12sell2241.281.31671.32231.3117
11292007.03.07 19:44sell2252.561.31851.32231.3135
11302007.03.07 23:28close2252.561.31681.32231.313543.52419.68
11312007.03.07 23:28close2241.281.31681.32231.3117-1.28418.40
11322007.03.07 23:28close2230.641.31671.32231.3099-11.52406.88
11332007.03.07 23:28close2220.321.31681.32221.3080-11.99394.89
11342007.03.07 23:29close2210.161.31671.32221.3062-8.71386.18
11352007.03.07 23:29close2200.081.31691.32211.3043-6.04380.14
11362007.03.09 02:30buy2260.081.31441.30161.3194
11372007.03.09 13:31buy2270.161.31261.30161.3176
11382007.03.09 13:40buy2280.321.31071.30151.3157
11392007.03.09 14:28buy2290.641.30881.30141.3138
11402007.03.09 15:02close2290.641.31031.30141.31389.60389.74
11412007.03.09 15:02close2280.321.31021.30151.3157-1.60388.14
11422007.03.09 15:02close2270.161.31011.30161.3176-4.00384.14
11432007.03.09 15:02close2260.081.31031.30161.3194-3.28380.86