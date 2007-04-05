Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 April 5, 14:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
304942752007.04.05 09:55buy0.02eurjpy158.59156.97158.942007.04.05 10:27158.760.000.000.002.86
304854442007.04.05 08:41buy0.01eurjpy158.77156.97159.122007.04.05 10:27158.750.000.000.00-0.17
304789322007.04.05 08:11sell0.02eurjpy158.77160.39158.422007.04.05 08:12158.780.000.000.00-0.17
304552802007.04.05 04:39sell0.01eurjpy158.58160.38158.232007.04.05 08:12158.770.000.000.00-1.60
304467892007.04.05 02:24buy0.02eurjpy158.45156.83158.802007.04.05 04:35158.600.000.000.002.52
304456592007.04.05 02:14buy0.02usdjpy118.57116.95118.922007.04.05 08:12118.800.000.000.003.87
304170492007.04.04 18:22buy0.01usdjpy118.75116.95119.102007.04.05 08:12118.790.000.000.410.34
304168622007.04.04 18:15buy0.01chfjpy97.3597.6598.202007.04.05 13:2997.650.000.000.042.53
304168462007.04.04 18:14buy0.01eurusd1.33701.32421.34052007.04.05 13:131.34050.000.00-0.183.50
303929802007.04.04 14:39sell0.02eurusd1.33781.34881.33432007.04.04 16:101.33640.000.000.002.80
303852952007.04.04 13:55buy0.01eurjpy158.63156.83158.982007.04.05 04:35158.620.000.000.26-0.08
303781592007.04.04 12:45buy0.02eurjpy158.53156.91158.882007.04.04 13:11158.630.000.000.001.68
303771772007.04.04 12:39buy0.02chfjpy97.3295.7097.672007.04.04 16:1097.250.000.000.00-1.18
303706122007.04.04 11:48buy0.01eurjpy158.71156.91159.062007.04.04 13:11158.650.000.000.00-0.51
303639342007.04.04 11:01buy0.01chfjpy97.5095.7097.852007.04.04 16:1097.260.000.000.00-2.02
303597782007.04.04 10:30buy0.02usdchf1.21871.20771.22222007.04.04 10:311.21840.000.000.00-0.49
303581092007.04.04 10:18sell0.01eurusd1.33601.34881.33252007.04.04 16:111.33650.000.000.00-0.50
303564182007.04.04 10:06sell0.01usdjpy118.91118.67118.122007.04.04 14:59118.670.000.000.002.02
303552342007.04.04 09:56buy0.01usdchf1.22051.20771.22402007.04.04 10:311.21830.000.000.00-1.81
303473962007.04.04 08:17buy0.02usdjpy118.66117.04119.012007.04.04 09:51118.840.000.000.003.03
303417862007.04.04 07:36buy0.02usdchf1.22041.20941.22392007.04.04 09:501.22050.000.000.000.16
303414032007.04.04 07:34sell0.02eurusd1.33501.34601.33152007.04.04 09:501.33500.000.000.000.00
303316862007.04.04 06:17buy0.01eurjpy158.42158.85159.402007.04.04 10:56158.850.000.000.003.62
302999002007.04.04 01:42buy0.01eurjpy158.31158.51159.062007.04.04 05:55158.510.000.000.001.68
302894312007.04.04 00:25buy0.04eurjpy158.14156.70158.492007.04.04 00:43158.310.000.000.005.72
302885362007.04.04 00:16buy0.01usdjpy118.85117.05119.202007.04.04 09:52118.850.000.000.000.00
302798282007.04.03 23:31buy0.02usdjpy118.77117.15119.122007.04.03 23:40118.920.000.000.002.52
302748812007.04.03 22:53buy0.02eurjpy158.32156.70158.672007.04.04 00:43158.290.000.000.00-0.50
302601062007.04.03 19:52buy0.01usdjpy118.96117.16119.312007.04.03 23:40118.900.000.000.14-0.50
302525952007.04.03 18:50sell0.01eurusd1.33321.34601.32972007.04.04 09:501.33510.000.000.05-1.90
302506472007.04.03 18:32buy0.01usdchf1.22221.20941.22572007.04.04 09:511.22040.000.000.09-1.47
302443252007.04.03 18:00buy0.01eurjpy158.51156.71158.862007.04.04 00:44158.310.000.000.09-1.68
302375792007.04.03 17:35buy0.02eurusd1.33501.32401.33852007.04.03 17:361.33490.000.000.00-0.20
301664892007.04.03 10:11buy0.01eurchf1.62781.63061.63612007.04.04 16:461.63060.000.000.052.30
301623462007.04.03 09:44buy0.01usdjpy118.59118.80119.352007.04.03 18:15118.800.000.000.001.77
301474612007.04.03 08:35buy0.01usdchf1.21731.22201.22752007.04.03 18:151.22200.000.000.003.85
301426552007.04.03 08:05buy0.01eurjpy158.40158.62159.172007.04.03 13:57158.620.000.000.001.86
301204172007.04.03 06:42buy0.01chfjpy97.2497.4297.972007.04.04 10:5997.420.000.000.011.51
301129322007.04.03 06:15buy0.01usdjpy118.21118.46119.012007.04.03 07:49118.460.000.000.002.11
301079062007.04.03 05:52sell0.02usdchf1.21631.22731.21282007.04.03 07:221.21540.000.000.001.48
300922332007.04.03 04:21buy0.01eurjpy157.59157.80158.352007.04.03 05:39157.800.000.000.001.78
300421192007.04.02 18:18sell0.01usdchf1.21451.22731.21102007.04.03 07:221.21530.000.00-0.09-0.66
300409792007.04.02 18:10buy0.01usdjpy117.75118.08118.632007.04.03 05:39118.080.000.000.142.79
300403162007.04.02 18:05buy0.01eurusd1.33681.32401.34032007.04.03 17:361.33470.000.00-0.06-2.10
300402032007.04.02 18:04buy0.01eurchf1.62351.62731.63282007.04.03 09:301.62730.000.000.053.11
300398902007.04.02 18:01buy0.01eurjpy157.42157.60158.152007.04.03 04:08157.600.000.000.091.53
300034552007.04.02 14:16buy0.02eurjpy157.26155.64157.612007.04.02 14:59157.510.000.000.004.24
300031742007.04.02 14:15buy0.02eurchf1.62181.60561.62532007.04.02 15:401.62360.000.000.002.96
300010962007.04.02 14:07buy0.02usdjpy117.63116.01117.982007.04.02 14:59117.780.000.000.002.55
299898022007.04.02 13:19buy0.01eurjpy157.45155.65157.802007.04.02 14:59157.520.000.000.000.60
299893722007.04.02 13:16sell0.02eurusd1.33781.34881.33432007.04.02 14:331.33630.000.000.003.00
299842622007.04.02 12:53buy0.01eurchf1.62361.60561.62712007.04.02 15:421.62360.000.000.000.00
299712492007.04.02 11:50buy0.02usdchf1.21341.20241.21692007.04.02 14:591.21330.000.000.00-0.16
299683262007.04.02 11:38sell0.01eurusd1.33591.34871.33242007.04.02 14:331.33620.000.000.00-0.30
299624242007.04.02 10:40buy0.02eurjpy157.13155.51157.482007.04.02 12:20157.380.000.000.004.25
299575812007.04.02 09:59buy0.02eurchf1.62111.60491.62462007.04.02 12:131.62220.000.000.001.81
299565762007.04.02 09:54buy0.01usdjpy117.81116.01118.162007.04.02 15:00117.810.000.000.000.00
299532092007.04.02 09:22buy0.01chfjpy96.9797.1697.712007.04.03 06:4197.160.000.000.011.60
299505072007.04.02 08:59buy0.01eurjpy157.31155.51157.662007.04.02 12:20157.380.000.000.000.59
299265882007.04.02 06:43buy0.02chfjpy96.7795.1597.122007.04.02 09:1396.960.000.000.003.22
299263382007.04.02 06:43buy0.02eurjpy157.01155.39157.362007.04.02 08:00157.190.000.000.003.05
299095052007.04.02 04:42buy0.01usdchf1.21531.20251.21882007.04.02 14:591.21320.000.000.00-1.73
299089912007.04.02 04:39buy0.02usdjpy117.71116.09118.062007.04.02 07:59117.790.000.000.001.36
298984982007.04.02 03:03buy0.01usdjpy117.89116.09118.242007.04.02 07:59117.780.000.000.00-0.93
298902212007.04.02 01:42buy0.01eurjpy157.19155.39157.542007.04.02 08:01157.200.000.000.000.09
298795762007.04.02 00:32sell0.04usdchf1.21701.22621.21352007.04.02 03:531.21560.000.000.004.61
298794652007.04.02 00:32buy0.02eurusd1.33371.32271.33722007.04.02 03:501.33540.000.000.003.40
298719152007.04.02 00:03buy0.01eurchf1.62291.60491.62642007.04.02 12:131.62230.000.000.00-0.49
298620672007.04.01 23:01buy0.01chfjpy96.9695.1697.312007.04.02 09:1396.950.000.000.00-0.08
298546342007.04.01 22:07buy0.02chfjpy96.8695.2497.212007.04.01 22:4596.930.000.000.001.19
298509782007.04.01 22:00buy0.02eurjpy157.19155.57157.542007.04.01 22:40157.290.000.000.001.70
298504952007.04.01 22:00buy0.02usdjpy117.53115.91117.882007.04.01 22:45117.720.000.000.003.23
298484542007.03.30 19:49buy0.01usdjpy117.89116.09118.242007.04.01 22:45117.730.000.000.14-1.36
298430382007.03.30 19:03buy0.01eurusd1.33561.32281.33912007.04.02 03:501.33530.000.00-0.06-0.30
298415962007.03.30 18:57sell0.02usdchf1.21521.22621.21172007.04.02 03:551.21590.000.00-0.19-1.15
298369042007.03.30 18:32sell0.01usdchf1.21341.22621.20992007.04.02 03:561.21580.000.00-0.09-1.97
298354772007.03.30 18:27buy0.01eurjpy157.41155.61157.762007.04.01 22:40157.280.000.000.09-1.11
298338982007.03.30 18:16buy0.01chfjpy97.0595.2597.402007.04.01 22:4596.920.000.000.01-1.10
297987062007.03.30 15:48buy0.08eurchf1.61991.60731.62342007.03.30 15:551.62220.000.000.0015.17
297894992007.03.30 15:29buy0.04eurchf1.62181.60741.62532007.03.30 15:551.62220.000.000.001.32
297755372007.03.30 15:14buy0.02eurchf1.62391.60771.62742007.03.30 15:561.62180.000.000.00-3.46
297753032007.03.30 15:14buy0.04eurjpy157.01155.57157.362007.03.30 15:24157.250.000.000.008.15
297736302007.03.30 15:09buy0.02chfjpy96.6695.0497.012007.03.30 15:2496.860.000.000.003.39
297706412007.03.30 15:00buy0.02eurjpy157.19155.57157.542007.03.30 15:25157.240.000.000.000.85
297500672007.03.30 13:35buy0.01usdchf1.22031.22231.22782007.03.30 14:201.22230.000.000.001.64
297472522007.03.30 13:12sell0.08usdjpy118.36119.62118.012007.03.30 13:50118.180.000.000.0012.18
297466452007.03.30 13:09buy0.01eurchf1.62591.60791.62942007.03.30 15:561.62140.000.000.00-3.71
297349392007.03.30 12:39buy0.04eurusd1.32951.32031.33302007.03.30 13:251.33180.000.000.009.20
297343422007.03.30 12:35sell0.04usdjpy118.17119.61117.822007.03.30 13:50118.180.000.000.00-0.34
297328422007.03.30 12:30buy0.01eurjpy157.37155.57157.722007.03.30 15:25157.230.000.000.00-1.19
297184702007.03.30 10:35buy0.02eurjpy157.07157.27157.822007.03.30 12:27157.270.000.000.003.39
297150472007.03.30 09:58buy0.01usdchf1.22001.20721.22352007.03.30 12:391.22350.000.000.002.86
297135372007.03.30 09:38buy0.01eurjpy157.25155.45157.602007.03.30 12:27157.270.000.000.000.17
296999052007.03.30 07:56buy0.02eurusd1.33161.32061.33512007.03.30 13:251.33190.000.000.000.60
296938392007.03.30 07:33sell0.02usdjpy117.98119.60117.632007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.55
296896352007.03.30 07:08buy0.01chfjpy96.8595.0597.202007.03.30 15:2496.900.000.000.000.42
296865012007.03.30 06:41buy0.01eurchf1.62371.62561.63112007.03.30 12:571.62560.000.000.001.56
296801852007.03.30 05:34buy0.02eurjpy157.10157.32157.872007.03.30 08:23157.320.000.000.003.72
296793662007.03.30 05:21buy0.01eurjpy157.29155.49157.642007.03.30 08:23157.330.000.000.000.34
296771142007.03.30 04:52sell0.01usdjpy117.80119.60117.452007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.30
296648452007.03.30 02:28buy0.01eurjpy156.76157.07157.622007.03.30 04:03157.070.000.000.002.63
296533492007.03.30 00:53buy0.02eurjpy157.12155.50157.472007.03.30 00:56157.340.000.000.003.73
296262822007.03.29 18:11buy0.01eurjpy157.30155.50157.652007.03.30 00:56157.330.000.000.090.25
296041262007.03.29 14:38buy0.01eurusd1.33341.31541.33692007.03.30 13:251.33180.000.00-0.06-1.60
295638582007.03.29 08:51buy0.01eurjpy156.52154.72156.872007.03.29 12:31156.870.000.000.002.97
295590262007.03.29 08:09sell0.04usdjpy117.51118.95117.162007.03.29 08:35117.390.000.000.004.09
295453572007.03.29 06:36sell0.02usdjpy117.33118.95116.982007.03.29 08:35117.390.000.000.00-1.02
295451622007.03.29 06:35buy0.01eurjpy156.27156.52157.072007.03.29 08:10156.520.000.000.002.13
295389252007.03.29 05:35buy0.02eurjpy155.98154.36156.332007.03.29 06:08156.160.000.000.003.07
295383432007.03.29 05:30sell0.01usdjpy117.14118.94116.792007.03.29 08:35117.400.000.000.00-2.21
295337622007.03.29 04:17buy0.01eurjpy156.17154.37156.522007.03.29 06:08156.160.000.000.00-0.08
295189112007.03.29 01:33buy0.01eurusd1.33071.33421.33972007.03.29 12:231.33420.000.000.003.50
294561712007.03.28 15:12sell0.01eurjpy155.82155.64155.092007.03.28 21:13155.640.000.00-0.341.54
294488852007.03.28 14:41buy0.08eurjpy155.64154.38155.992007.03.28 15:06155.800.000.000.0010.98
294474482007.03.28 14:35buy0.04eurjpy155.82154.38156.172007.03.28 15:07155.810.000.000.00-0.35
294381712007.03.28 13:53buy0.02eurjpy156.00154.38156.352007.03.28 15:07155.800.000.000.00-3.43
294284572007.03.28 12:40buy0.01eurjpy156.20154.40156.552007.03.28 15:07155.810.000.000.00-3.35
294132822007.03.28 10:53sell0.01eurjpy156.41156.18155.632007.03.28 12:39156.180.000.000.001.96
294064942007.03.28 09:52sell0.01eurjpy156.62156.39155.842007.03.28 10:43156.390.000.000.001.97
293985752007.03.28 08:35buy0.04eurjpy156.42154.98156.772007.03.28 09:41156.600.000.000.006.13
293985682007.03.28 08:35buy0.02eurusd1.33321.31701.33672007.03.28 11:431.33500.000.000.003.60
293923062007.03.28 07:42buy0.02eurjpy156.61154.99156.962007.03.28 09:42156.600.000.000.00-0.17
293719882007.03.28 04:38buy0.04eurjpy156.48155.04156.832007.03.28 07:28156.660.000.000.006.14
293598432007.03.28 01:51buy0.02eurjpy156.67155.05157.022007.03.28 07:38156.560.000.000.00-1.87
293586512007.03.28 01:34buy0.01eurjpy156.85155.05157.202007.03.28 09:42156.610.000.000.00-2.05
293556542007.03.28 01:21buy0.01eurusd1.33501.31701.33852007.03.28 11:431.33510.000.000.000.10
293280712007.03.27 17:37sell0.01eurjpy157.38156.91156.362007.03.28 01:29156.910.000.00-0.113.99
292552032007.03.27 05:43buy0.01eurusd1.33291.33521.34072007.03.27 14:341.33520.000.000.002.30
291735802007.03.26 08:31buy0.01eurusd1.32721.30921.33072007.03.26 14:001.33070.000.000.003.50
291721242007.03.26 08:01buy0.01eurjpy156.77157.03157.582007.03.26 12:12157.030.000.000.002.19
291326712007.03.25 10:20balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 0.58 178.22
Closed P/L: 178.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
304198152007.04.04 19:04buy0.01eurchf1.63101.61301.6345 1.62960.000.000.15-1.16
303600512007.04.04 10:32buy0.01usdchf1.21901.20621.2225 1.21350.000.000.27-4.53
304879622007.04.05 08:59buy0.01usdjpy118.79116.99119.14 118.560.000.000.00-1.94
305008382007.04.05 10:40sell0.01eurjpy158.80160.60158.45 159.200.000.000.00-3.37
305216842007.04.05 12:00sell0.02eurjpy158.99160.61158.64 159.200.000.000.00-3.54
305378122007.04.05 13:14buy0.02usdchf1.21591.20491.2194 1.21350.000.000.00-3.96
305379772007.04.05 13:14sell0.04eurjpy159.21160.65158.86 159.200.000.000.000.34
305445762007.04.05 13:26buy0.04usdchf1.21331.20411.2168 1.21350.000.000.000.66
305452162007.04.05 13:27buy0.02usdjpy118.61116.99118.96 118.560.000.000.00-0.84
305501942007.04.05 13:41buy0.01chfjpy97.7595.9598.10 97.630.000.000.00-1.02
305504832007.04.05 13:42buy0.01eurusd1.34301.33021.3465 1.34270.000.000.00-0.30
  0.00 0.00 0.42 -19.66
 Floating P/L: -19.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 178.80 Floating P/L: -19.24 Margin: 100.00
Balance: 1 178.80 Equity: 1 159.56 Free Margin: 1 059.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 238.56 Gross Loss: 59.76 Total Net Profit: 178.80
Profit Factor: 3.99 Expected Payoff: 1.38  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 7.19 (0.66%) Relative Drawdown: 0.69% (7.13)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 25 (48.00%) Long Positions (won %): 105 (69.52%)
Profit Trades (% of total): 85 (65.38%) Loss trades (% of total): 45 (34.62%)
Largest profit trade: 15.17 loss trade: -3.71
Average profit trade: 2.81 loss trade: -1.33
Maximum consecutive wins ($): 13 (35.01) consecutive losses ($): 3 (-7.19)
Maximal consecutive profit (count): 35.01 (13) consecutive loss (count): -7.19 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2