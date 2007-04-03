|Account: 1414781
|Name:
|Currency: USD
|2007 April 3, 19:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30237579
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3350
|1.3240
|1.3385
|2007.04.03 17:36
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|30162346
|2007.04.03 09:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.59
|118.80
|119.35
|2007.04.03 18:15
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|30147461
|2007.04.03 08:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2173
|1.2220
|1.2275
|2007.04.03 18:15
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|30142655
|2007.04.03 08:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.40
|158.62
|159.17
|2007.04.03 13:57
|158.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|30112932
|2007.04.03 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.21
|118.46
|119.01
|2007.04.03 07:49
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30107906
|2007.04.03 05:52
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2163
|1.2273
|1.2128
|2007.04.03 07:22
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|30092233
|2007.04.03 04:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.59
|157.80
|158.35
|2007.04.03 05:39
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|30042119
|2007.04.02 18:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2145
|1.2273
|1.2110
|2007.04.03 07:22
|1.2153
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.66
|30040979
|2007.04.02 18:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.75
|118.08
|118.63
|2007.04.03 05:39
|118.08
|0.00
|0.00
|0.14
|2.79
|30040316
|2007.04.02 18:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3368
|1.3240
|1.3403
|2007.04.03 17:36
|1.3347
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.10
|30040203
|2007.04.02 18:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6235
|1.6273
|1.6328
|2007.04.03 09:30
|1.6273
|0.00
|0.00
|0.05
|3.11
|30039890
|2007.04.02 18:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.42
|157.60
|158.15
|2007.04.03 04:08
|157.60
|0.00
|0.00
|0.09
|1.53
|30003455
|2007.04.02 14:16
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.26
|155.64
|157.61
|2007.04.02 14:59
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|30003174
|2007.04.02 14:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6218
|1.6056
|1.6253
|2007.04.02 15:40
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|30001096
|2007.04.02 14:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.63
|116.01
|117.98
|2007.04.02 14:59
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|29989802
|2007.04.02 13:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.45
|155.65
|157.80
|2007.04.02 14:59
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29989372
|2007.04.02 13:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3378
|1.3488
|1.3343
|2007.04.02 14:33
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|29984262
|2007.04.02 12:53
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6236
|1.6056
|1.6271
|2007.04.02 15:42
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29971249
|2007.04.02 11:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2134
|1.2024
|1.2169
|2007.04.02 14:59
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|29968326
|2007.04.02 11:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3359
|1.3487
|1.3324
|2007.04.02 14:33
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|29962424
|2007.04.02 10:40
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.13
|155.51
|157.48
|2007.04.02 12:20
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29957581
|2007.04.02 09:59
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6211
|1.6049
|1.6246
|2007.04.02 12:13
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|29956576
|2007.04.02 09:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.81
|116.01
|118.16
|2007.04.02 15:00
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29953209
|2007.04.02 09:22
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.97
|97.16
|97.71
|2007.04.03 06:41
|97.16
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|29950507
|2007.04.02 08:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.31
|155.51
|157.66
|2007.04.02 12:20
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29926588
|2007.04.02 06:43
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.77
|95.15
|97.12
|2007.04.02 09:13
|96.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|29926338
|2007.04.02 06:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.01
|155.39
|157.36
|2007.04.02 08:00
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|29909505
|2007.04.02 04:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2153
|1.2025
|1.2188
|2007.04.02 14:59
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|29908991
|2007.04.02 04:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.71
|116.09
|118.06
|2007.04.02 07:59
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|29898498
|2007.04.02 03:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.89
|116.09
|118.24
|2007.04.02 07:59
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|29890221
|2007.04.02 01:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.19
|155.39
|157.54
|2007.04.02 08:01
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|29879576
|2007.04.02 00:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2170
|1.2262
|1.2135
|2007.04.02 03:53
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|29879465
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3337
|1.3227
|1.3372
|2007.04.02 03:50
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29871915
|2007.04.02 00:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6229
|1.6049
|1.6264
|2007.04.02 12:13
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|29862067
|2007.04.01 23:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.96
|95.16
|97.31
|2007.04.02 09:13
|96.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29854634
|2007.04.01 22:07
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.86
|95.24
|97.21
|2007.04.01 22:45
|96.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29850978
|2007.04.01 22:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.19
|155.57
|157.54
|2007.04.01 22:40
|157.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29850495
|2007.04.01 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.53
|115.91
|117.88
|2007.04.01 22:45
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|29848454
|2007.03.30 19:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.89
|116.09
|118.24
|2007.04.01 22:45
|117.73
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.36
|29843038
|2007.03.30 19:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3356
|1.3228
|1.3391
|2007.04.02 03:50
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.30
|29841596
|2007.03.30 18:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2152
|1.2262
|1.2117
|2007.04.02 03:55
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.15
|29836904
|2007.03.30 18:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2134
|1.2262
|1.2099
|2007.04.02 03:56
|1.2158
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.97
|29835477
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.41
|155.61
|157.76
|2007.04.01 22:40
|157.28
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.11
|29833898
|2007.03.30 18:16
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.05
|95.25
|97.40
|2007.04.01 22:45
|96.92
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.10
|29798706
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6199
|1.6073
|1.6234
|2007.03.30 15:55
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|29789499
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6218
|1.6074
|1.6253
|2007.03.30 15:55
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|29775537
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6239
|1.6077
|1.6274
|2007.03.30 15:56
|1.6218
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|29775303
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.01
|155.57
|157.36
|2007.03.30 15:24
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|29773630
|2007.03.30 15:09
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.66
|95.04
|97.01
|2007.03.30 15:24
|96.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29770641
|2007.03.30 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.19
|155.57
|157.54
|2007.03.30 15:25
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29750067
|2007.03.30 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2223
|1.2278
|2007.03.30 14:20
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|29747252
|2007.03.30 13:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.36
|119.62
|118.01
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|29746645
|2007.03.30 13:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6259
|1.6079
|1.6294
|2007.03.30 15:56
|1.6214
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|29734939
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3295
|1.3203
|1.3330
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|29734342
|2007.03.30 12:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.17
|119.61
|117.82
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29732842
|2007.03.30 12:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.37
|155.57
|157.72
|2007.03.30 15:25
|157.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|29718470
|2007.03.30 10:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.07
|157.27
|157.82
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29715047
|2007.03.30 09:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2200
|1.2072
|1.2235
|2007.03.30 12:39
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|29713537
|2007.03.30 09:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.25
|155.45
|157.60
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29699905
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3316
|1.3206
|1.3351
|2007.03.30 13:25
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29693839
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.98
|119.60
|117.63
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|29689635
|2007.03.30 07:08
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.85
|95.05
|97.20
|2007.03.30 15:24
|96.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|29686501
|2007.03.30 06:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6237
|1.6256
|1.6311
|2007.03.30 12:57
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|29680185
|2007.03.30 05:34
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.10
|157.32
|157.87
|2007.03.30 08:23
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|29679366
|2007.03.30 05:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.29
|155.49
|157.64
|2007.03.30 08:23
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29677114
|2007.03.30 04:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|119.60
|117.45
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|29664845
|2007.03.30 02:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.76
|157.07
|157.62
|2007.03.30 04:03
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|29653349
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.12
|155.50
|157.47
|2007.03.30 00:56
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|29626282
|2007.03.29 18:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|155.50
|157.65
|2007.03.30 00:56
|157.33
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|29604126
|2007.03.29 14:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3154
|1.3369
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|29563858
|2007.03.29 08:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.52
|154.72
|156.87
|2007.03.29 12:31
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|29559026
|2007.03.29 08:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.51
|118.95
|117.16
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|29545357
|2007.03.29 06:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.33
|118.95
|116.98
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|29545162
|2007.03.29 06:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.27
|156.52
|157.07
|2007.03.29 08:10
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29538925
|2007.03.29 05:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|155.98
|154.36
|156.33
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|29538343
|2007.03.29 05:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.14
|118.94
|116.79
|2007.03.29 08:35
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29533762
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.17
|154.37
|156.52
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29518911
|2007.03.29 01:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.3342
|1.3397
|2007.03.29 12:23
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29456171
|2007.03.28 15:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.82
|155.64
|155.09
|2007.03.28 21:13
|155.64
|0.00
|0.00
|-0.34
|1.54
|29448885
|2007.03.28 14:41
|buy
|0.08
|eurjpy
|155.64
|154.38
|155.99
|2007.03.28 15:06
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|29447448
|2007.03.28 14:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|155.82
|154.38
|156.17
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29438171
|2007.03.28 13:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.00
|154.38
|156.35
|2007.03.28 15:07
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|29428457
|2007.03.28 12:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|154.40
|156.55
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|29413282
|2007.03.28 10:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.41
|156.18
|155.63
|2007.03.28 12:39
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|29406494
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.62
|156.39
|155.84
|2007.03.28 10:43
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|29398575
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.42
|154.98
|156.77
|2007.03.28 09:41
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|29398568
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3332
|1.3170
|1.3367
|2007.03.28 11:43
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|29392306
|2007.03.28 07:42
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.61
|154.99
|156.96
|2007.03.28 09:42
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29371988
|2007.03.28 04:38
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.48
|155.04
|156.83
|2007.03.28 07:28
|156.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|29359843
|2007.03.28 01:51
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.67
|155.05
|157.02
|2007.03.28 07:38
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|29358651
|2007.03.28 01:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.85
|155.05
|157.20
|2007.03.28 09:42
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|29355654
|2007.03.28 01:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.3170
|1.3385
|2007.03.28 11:43
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29328071
|2007.03.27 17:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.38
|156.91
|156.36
|2007.03.28 01:29
|156.91
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.99
|29255203
|2007.03.27 05:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3329
|1.3352
|1.3407
|2007.03.27 14:34
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|29173580
|2007.03.26 08:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|1.3092
|1.3307
|2007.03.26 14:00
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29172124
|2007.03.26 08:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.77
|157.03
|157.58
|2007.03.26 12:12
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|29132671
|2007.03.25 10:20
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|150.14
|Closed P/L:
|149.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30120417
|2007.04.03 06:42
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.24
|95.44
|97.59
|97.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|30166489
|2007.04.03 10:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6278
|1.6098
|1.6313
|1.6294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|30244325
|2007.04.03 18:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.51
|156.71
|158.86
|158.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|30250647
|2007.04.03 18:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2222
|1.2094
|1.2257
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30252595
|2007.04.03 18:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3332
|1.3460
|1.3297
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|Floating P/L:
|0.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|149.76
|Floating P/L:
|0.95
|Margin:
|25.00
|Balance:
|1 149.76
|Equity:
|1 150.71
|Free Margin:
|1 125.71
|Details:
|Gross Profit:
|195.39
|Gross Loss:
|45.63
|Total Net Profit:
|149.76
|Profit Factor:
|4.28
|Expected Payoff:
|1.56
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|7.19 (0.66%)
|Relative Drawdown:
|0.69% (7.13)
|Total Trades:
|96
|Short Positions (won %):
|18 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|78 (71.79%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (67.71%)
|Loss trades (% of total):
|31 (32.29%)
|Largest
|profit trade:
|15.17
|loss trade:
|-3.71
|Average
|profit trade:
|3.01
|loss trade:
|-1.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (35.01)
|consecutive losses ($):
|3 (-7.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35.01 (13)
|consecutive loss (count):
|-7.19 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2